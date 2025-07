Izvješće o tržištu nekretnina Courchevel 1850 za 2025.: Trendovi luksuznih Alpa i prognoze za 2026.–2028.

Verbier (CH)

Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža. Val d'Isère – Tradicionalno favorit britanskog tržišta visoke klase i imućnih Francuza. Poznat po ozbiljnom skijanju (opsežan teren za iskusne skijaše) u kombinaciji s luksuznim planinskim kućama (chaletima). Profil kupaca je možda nešto više europski orijentiran od izrazito globalnog Courchevela, ali i ovdje se u zadnje vrijeme pojavljuje više izvan-europskih kupaca. Megève – Privlači suptilniju imućnu publiku (izvorno su ga razvili Rothschildovi kao francuski odgovor na St. Moritz). Mnogi francuski i ženevski/okolica Ženeve kupci obožavaju Megève zbog šik sela (butik trgovine, gastronomija, ali opuštenijim tempom nego u Courchevelu) i cjelogodišnjeg načina života. Popularan i među obiteljima – ne radi se samo o skijanju, već o ukupnom Alpskom životu (golf, jahanje, glazbeni festivali). Ima međunarodnih kupaca (UK, Belgija, poneki Amerikanac/azijski investitor), ali ne u tolikoj mjeri kao Courchevel. Verbier – Iznimno međunarodan; kombinacija Britanaca (često ga zovu "London-na-padini" zbog mnogih vlasnika iz UK), pan-europska i globalna elita. Švicarski zakon dopušta strancima kupnju u Verbieru (kvote kantona Valais), pa ima mnogo vlasnika koji nisu Švicarci, uključujući poznate osobe i poslovne magnate. Verbier ima mlađu i sportskiju atmosferu u nekim segmentima – poznat je po skijanju izvan staza i živahnom après-ski životu – ali ima puno imućnih kupaca. Švicarska skijališta poput Verbiera imaju također koristi od stabilnog švicarskog gospodarstva i ponekad poreznih prednosti (neki strani kupci se službeno i sele zbog dogovora o paušalnom oporezivanju).

Chalet za ski-in/ski-out u Courchevelu 1850 može se iznajmiti za znatno više od usporedivog u Val d’Isèreu, možda i 20–30% više, što odražava poziciju Courchevela. Najam u Megèveu je nešto sezonskiji (odličan za Božić i u veljači, mirniji između) i nudi i ljetno tržište za golf/odmor. Najamnine u Verbieru su na razini Courchevela tijekom vršnih tjedana (oba su u vrhu cijena najma skijaških chaleta) – chalet koji se u Courchevelu iznajmljuje za 100.000 €/tjedan može u Verbieru također dosegnuti 100.000 CHF/tjedno. Neto prinosi u svim ovim vrhunskim odmaralištima ostaju relativno niski (~2–3%) kao što je istaknuto na snowonly.com. Važno je napomenuti da vlasništvo nad švicarskim odmaralištima često dolazi s većim troškovima (švicarski objekti podliježu godišnjem kantonalnom porezu na bogatstvo, a usluge mogu biti skuplje), ali i strogim pravilima najma u nekim slučajevima (neke švicarske druge kuće nije lako iznajmiti ako su kupljene uz dozvolu za osobnu upotrebu). Francuska je zapravo nešto jednostavnija za iznajmljivanje. Nadmorska visina i pouzdanost snijega: Courchevel 1850 i Val d’Isère oba se nalaze na velikim nadmorskim visinama (1850 m i 1850 m za Valovo naselje La Daille, s glavnim naseljem Val na 1800 m) i nude skijanje do 3000+ m. To im daje iznimnu pouzdanost snijega što je, kako se klima zagrijava, ključna prednost – dijelom i razlog zašto predvode rast cijena. Megève, na 1100 m u središtu, više osjeća posljedice loših zimskih sezona (iako je uloženo u sustave umjetnog snijega). Verbierovo naselje smješteno je na otprilike 1500 m, a skija se do 3300 m na Mont Fortu, pa je i ono vrlo pouzdano po pitanju snijega. Trend “nadmorske premije” je jasan: odmarališta iznad 1500 m bilježe značajno veći rast od onih na nižim visinama investropa.com. To ide u prilog Courchevelu, Val d’Isèreu, Verbieru – te je blaga zabrinutost za Megève (iako ljetna privlačnost i šarm Megèvea donose i druge prednosti). Životni stil i infrastruktura: Svako odmaralište nudi jedinstveno životno iskustvo. Courchevel 1850 vezan je uz glamur i udobnost – možete skijati do samog mjesta, zatim otići u Chanel, ručati u luksuznom hotelu i uživati u noćnom životu s trendi klubovima i galerijama. Val d’Isère kombinira vrhunsko skijanje sa živopisnim mjestom koje je malo ležernije; ima mnogo luksuznih chaleta i čak nekoliko hotela s 5 zvjezdica, ali njegov stil je “luksuz za skijaške entuzijaste” za razliku od courchevelskog “raskošnog luksuza”. Megève nudi šarmantan centar u srednjovjekovnom stilu, vožnje kočijama i spoj luksuza i autentičnosti – jednako je važno biti viđen u selu (poput St. Moritza) kao i skijati. Mjesto je i živo cijele godine, s brojnim stalnim stanovništvom, što privlači one koji žele zajednicu. Verbier je poznat po noćnom životu i freerideu – vrlo sportski danju, vrlo društven noću. Ima nešto skromniju ponudu ultra-luksuzne maloprodaje (manje dizajnerskih butika nego Courchevel) ali pruža vrhunske usluge i događanja (poput Verbier Music Festivala). S gledišta investitora: Courchevel vs Verbier često je pitanje preferencije francuskog ili švicarskog sustava. Neki preferiraju Francusku zbog jednostavnijeg procesa kupnje i bez ograničenja za strane kupce, te zbog stila života (jezik, hrana, kultura). Drugi preferiraju Švicarsku zbog stabilnosti, privatnosti i prestiža (i mogućih poreznih pogodnosti pri rezidentnosti). S čisto investicijskog stajališta, obje destinacije bilježe veliki rast kapitala. Prednost Courchevela: nema kvota na strano vlasništvo, pa je likvidnost visoka – bilo koji milijarder iz bilo kojeg dijela svijeta može slobodno kupiti nekretninu u Courchevelu. U Verbieru su dozvole za strane kupce godišnje ograničene, što može ograničiti likvidnost (iako to, paradoksalno, također održava potražnju i podržava cijene). Komparativni pogled: Sva ova vrhunska skijališta vjerojatno će nastaviti s dobrim performansama. Nedavni rast Courchevela sugerira da bi mogao izazvati švicarska odredišta po najvišim cijenama u Europi ako se trend nastavi. Val d’Isère planira unapređenja (u izgradnji je veliko novo luksuzno naselje “Le Coin de Val”, na primjer) što će ga učiniti konkurentnim. Megève ima nešto niže cijene, što ga može učiniti privlačnim investitorima koji traže luksuz po (relativno) povoljnoj cijeni, uz snažnu podršku ultra-bogatih Francuza koji mu osiguravaju stabilnost. Verbier, sa svojom međunarodnom privlačnošću i ograničenom ponudom (mjesto je i geografski ograničeno), ostat će ravnopravan Courchevelu. Ukratko, Courchevel 1850 ističe se čak i među elitom: možda ga je najbolje usporediti s St. Moritzom ili Gstaadom po ekskluzivnosti. U Francuskoj je Courchevel broj jedan, s Val d’Isère na bliskom drugom mjestu, a Megève kao snažna treća opcija (neki bi dodali Méribel ili Chamonix, ali oni su za stepenicu niže po cijenama). U širem području Alpa, Courchevel je jedan od rijetkih koji može privući globalne ultra-bogataše na istoj razini kao švicarska skijališta. Ovo ide u prilog njegovom tržištu nekretnina – što znači da je bazen kupaca iznimno dubok i raznolik. Za osobu visoke neto vrijednosti koja bira između ovih destinacija, odluka se često svodi na osobne afinitete: šarmantna elegancija Megèvea, sportski šik Vala, kozmopolitski žamor Courchevela ili hedonistička atmosfera Verbiera. Gledano čisto investicijski, zamah Courchevela i francuska otvorenost daju mu blagu prednost u 2025. i nakon toga. Prognoza 2026.–2028.: Tržišna predviđanja i ključni faktori Gledajući prema razdoblju 2026.–2028., izgledi za tržište nekretnina u Courchevelu 1850 ostaju vrlo pozitivni, uz nekoliko napomena i trendova koje treba pratiti: Nastavak rasta cijena: Svi pokazatelji upućuju na to da će vrijednosti nekretnina u Courchevelu nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina. Rast možda neće biti tako nagao svake godine kao skok od 9% zabilježen 2024., ali čak i konzervativne prognoze upućuju na godišnji rast od 3–5% u vrhunskim resortima investropa.com. Nekoliko faktora podupire ovo: stalno ograničena ponuda, snažna međunarodna potražnja i pozicioniranje resorta kao prave luksuzne destinacije tokom cijele godine. Do 2028. lako bismo mogli vidjeti da gornji cjenovni rang za ultra-premium brvnare premašuje 35.000 € po m², osobito ako nekoliko rekordnih prodaja postavi nove standarde. To bi Courchevel 1850 čvrsto smjestilo među najskuplja tržišta skijaških nekretnina na svijetu, potencijalno smanjujući razliku s mjestima poput St. Moritza/Gstaad-a. Efekt ukamaćivanja čak i od 5% godišnje znači da bi brvnara vrijedna 15 milijuna € danas mogla vrijediti oko 18+ milijuna € do 2028., u skladu s trendom rasta investropa.com. Globalni ekonomski čimbenici: Treba uzeti u obzir šire gospodarske uvjete. Od 2025. kamatne stope u Europi su se stabilizirale i čak smanjile (depozitna stopa ECB-a ~2,5% nakon smanjenja) što je poboljšalo pristupačnost hipotekarnih kredita investropa.com. Ako ovakvo nisko-kamatno okruženje potraje ili se stope dodatno smanje do 2026.–2027., to daje dodatni zamah kupcima visoke klase koji se koriste financiranjem (neki to rade radi financijske poluge, iako nemaju potrebu za time). S druge strane, ako inflacija poraste i izazove povećanje kamata, tradicionalna tržišta nekretnina mogla bi se ohladiti – ali obično je vrhunski luksuzni sektor manje osjetljiv na kamate (dominiraju gotovinski kupci). Geopolitička stabilnost je još jedan čimbenik: Courchevel je imao koristi jer je bio sigurna i atraktivna destinacija tokom oporavka od pandemije i u uvjetima geopolitičkih napetosti. Ako globalne nesigurnosti potraju, HNWI često diverzificiraju sredstva u nekretnine kao sigurno utočište, što bi moglo koristiti Courchevelu. Političko okruženje u Francuskoj (npr. bilo kakve promjene u porezu na bogatstvo) također treba pratiti, iako nema naznaka radikalnih promjena na vidiku. Zaključno, u nedostatku velike globalne financijske krize, gospodarska pozadina izgleda podržavajuće za nastavak ulaganja u luksuzne alpske nekretnine. Promjene u demografskim skupinama kupaca: Očekujemo nove valove kupaca u nadolazećim godinama. Naime, azijski kupci (posebno Kinezi) uglavnom su izostali tijekom 2020.–2022. zbog ograničenja putovanja; kako se globalna putovanja normaliziraju, vjerojatno će doći do većeg interesa iz Azije. Courchevelov ultraluksuzni profil posebno odgovara imućnim azijskim investitorima koji traže prestižne nekretnine u inozemstvu – što je već zabilježeno u 2025. na investropa.com. Slično tome, baza kupaca s Bliskog istoka (npr. zemlje Perzijskog zaljeva) mogla bi rasti; Courchevel je posljednjih godina ugostio više posjetitelja iz UAE-a, Saudijske Arabije itd., osobito u kolovozu i oko Nove godine. Ovi međunarodni segmenti dodatno će produbiti bazu potražnje. Američki kupci očekuju se i dalje u snažnom broju, osobito ako dolar ostane relativno jak u odnosu na euro (iako tečaj može varirati do 2026.–28.). Također, mlađi tehnološki poduzetnici i rani umirovljenici (iz tehno/financijskih sektora) sve više biraju nekretnine temeljen na stilu života – a moderno skijaško odmaralište dio je te priče. Možda ćemo vidjeti smanjenje prosječne dobi kupaca, s više njih u 40-ima umjesto pretežno 50-ih/60-ih, kako rad na daljinu i stvaranje bogatstva u mlađoj dobi postaju sve češći. Cjelogodišnja ponuda i naglasak na wellnessu: Do 2028. Courchevel će vjerojatno dovršiti svoju transformaciju u pravi resort za sva četiri godišnja doba. Očekujte još više ljetnih sadržaja (možda proširene žičare, nove staze za brdski biciklizam, možda vježbalište za golf ili druge atrakcije u okolici). Važnost wellnessa, kao što je istaknuto, nastavit će rasti – možda uz otvaranje novih wellness retreatova ili klinika na tom području (po uzoru na švicarski model spa resorta). To proširuje privlačnost vlasništva nad nekretninom tamo, izvan samo skijaških entuzijasta. Kao što je jedan istraživač Knight Franka naveo, zdravlje i wellness sada preuzimaju primat nad skijanjem kao glavni pokretač načina života za kupce u Alpama dmproperties.com. Stoga će nekretnine koje to omogućuju (sa spa sadržajima, mirom, povezanošću s prirodom) biti više na cijeni. Mogli bismo također vidjeti nišno tržište za “klimatski otporne” planinske kuće – one izgrađene od održivih materijala, s energetskom samodostatnošću itd., koje ne samo da zadovoljavaju zakonske propise, već postavljaju standard kojem ekološki osviješteni luksuzni kupci teže. Potencijalna ograničenja: Jedan faktor na koji treba obratiti pažnju su razine zaliha – toliko su niske da bi se obujam prodaje mogao smanjiti jednostavno zbog nedostatka prodavatelja. Ako cijene dosegnu nove vrhunce, neki vlasnici mogli bi odlučiti unovčiti (čime bi povećali ponudu), ali jednako tako, mnogi će zadržati imovinu jer postoji malo alternativnih ulaganja koja su jednako ugodna kao chalet u Courchevelu. Ako se obujam transakcija smanji, indeksi cijena mogu postati manje glatki (nekoliko iznimno velikih prodaja može iskriviti prosjeke). Međutim, svaki pad aktivnosti vjerojatno odražava manjak ponude, a ne potražnje, što znači da bi cijene zadržale vrijednost ili rasle. Drugo ograničenje može biti regulatorno: ako bi, hipotetski, do 2028. Francuska odlučila uvesti neka ograničenja za inozemno vlasništvo (trenutno se to ne očekuje) ili nove poreze na luksuzne nekretnine, to bi moglo blago zakočiti potražnju. Također, klimatske promjene ostaju opći izazov – ako ekstremni vremenski uvjeti značajno skrate zime do kasnih 2020-ih, to bi moglo utjecati na percepcije (iako, kao što je napomenuto, nadmorska visina Courchevela daje određenu zaštitu, a ima i razvijeno zasnježivanje). Za sada, projekcije trendova sugeriraju dovoljno snijega do 2030-ih za visokogorske resorte, ali to je stavka koju dugoročno treba pratiti. Učinak kandidature za Zimske olimpijske igre 2030.: Sredinom 2025. postoji snažan zamah za Zimske olimpijske igre 2030. u Francuskoj (Francuske Alpe), potencijalno sa događajima raspoređenim po različitim resortima (nakon što Italija bude domaćin 2026.). Ako Francuska službeno osigura Igre 2030. (odluka se očekuje oko 2026.), očekuje se naglo povećanje interesa između 2027. i 2028. kako se infrastrukturni projekti završe i svjetska pozornost usmjeri na Alpe. Olimpijske igre često dovode do rasta potražnje za nekretninama u regijama domaćinima – ne samo od strane investitora koji očekuju veće najamnine, već i od imućnih pojedinaca koji žele biti prisutni i dio uzbuđenja. Primjerice, Cortina d’Ampezzo (Italija) zabilježila je snažan rast cijena nakon što je najavljeno da će biti domaćin 2026. ubs.com. Courchevel, već i sada olimpijski trenažni lokalitet, nesumnjivo bi bio glavno središte za VIP goste tijekom Igara, čak i ako se događaji odvijaju drugdje, zbog svojih luksuznih smještaja i uzletišta. Stoga razdoblje pripreme za 2030. može dodatno povećati vrijednost nekretnina u Courchevelu za nekoliko postotnih bodova više od osnovnog trenda. Izgledi za najam: Prinosi od najma vjerojatno će ostati umjereni, ali bi se najamne prihode mogli povećati kako cijene noćenja budu polako rasle (djelomično zbog inflacije, djelomično zbog povećane ponude luksuza). Do 2028. luksuzni chalet mogao bi tražiti i više od 120.000 € za novogodišnji tjedan, primjerice. Ako se uključuje više usluga (privatni kuhar, itd.), vlasnici mogu tražiti višu cijenu. Ljetno tržište najma također će se dodatno razvijati – moguće čak udvostručiti u odnosu na danas ako se sadašnji trendovi nastave, čime bi se godišnji prinosi blago povećali. Uvođenje sve većeg broja profesionalnih tvrtki za upravljanje najmom (neke u suradnji s luksuznim hotelskim brendovima) također bi moglo olakšati postupak iznajmljivanja, čineći vlasnicima lakšim unovčavanje svojih nekretnina dok ih ne koriste. Zaključak – Vizija 2028.: Do 2028. godine Courchevel 1850 vjerojatno će ostati vrhunac francuskih alpskih nekretnina, s cijenama koje postavljaju nove rekorde. Očekujemo zdravu, iako nešto mirniju, stopu rasta – bez naznaka pada s obzirom na temeljne pokazatelje. Nekretnine u odmaralištu sve će se više karakterizirati najsuvremenijim planinskim kućama, potpuno razvijenom cjelogodišnjom ponudom i klijentelom iz svih dijelova svijeta. Vlasništvo u Courchevelu i dalje će biti jednako statusni simbol koliko i investicija. Za investitore s visokim neto vrijednostima i kupce koji cijene stil života, savjet je dosljedan: fokusirajte se na vrhunsku lokaciju i kvalitetu, zadržite nekretninu kroz kratkoročne oscilacije tržišta i bit ćete nagrađeni i užitkom i financijskom dobiti. Sve dok „snijeg“ i „luksuz“ ostaju privlačni, tržište nekretnina Courchevel 1850 trebalo bi doživjeti zlatno doba kroz razdoblje 2026.–2028. i dalje, uz podršku ograničene ponude, postojane potražnje i bezvremenske privlačnosti francuskih Alpa. Izvori: Courchevel & Izvještaji o nekretninama u Francuskim Alpama investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly investicijski komentari snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & izvještaji medija voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & zapažanja lokalnih agencija mansion-properties.com freespiritalpine.com. Razvoj infrastrukture i rast turizma Nadogradnje skijaške infrastrukture: Courchevel i Trois Vallées kontinuirano ulažu u svoju skijašku infrastrukturu, prepoznajući da je moderno i učinkovito skijaško iskustvo ključno za održavanje vrijednosti nekretnina i privlačenje imućnih posjetitelja. Nedavni vrhunac je potpuno renovirana žičara Saulire, koja se ponovno otvara za zimu 2024/25 s potpuno novim panoramskim kabinama i luksuznom udobnošću seecourchevel.com. Saulire je prepoznatljiva žičara (koja skijaše vodi na 2.700 m s pogledom na Mont Blanc), a njezina nadogradnja naglašava predanost resorta vrhunskoj opremi. Osim toga, početničke zone u 1850. doživjele su poboljšanja poput novih natkrivenih pokretnih traka (pokretnih traka za uspinjanje) koje su zamijenile stare, nudeći zaštićen i udoban uspon za djecu i početnike seecourchevel.com. Tijekom posljednjih nekoliko godina Courchevel je također proširio sustave za umjetno osnježavanje kako bi zajamčio skijališta od ranog prosinca do kraja travnja, čak i u godinama s malo snijega. Na primjer, uoči Svjetskog prvenstva u skijanju 2023. (održanog u Courchevel-Méribelu), uloženi su milijuni u pripremu staza, nove ratrake i topove za snijeg kako bi se osigurali svjetski uvjeti. Povezanost unutar skijaškog područja ostaje nenadmašna: Courchevel je besprijekorno spojen s Méribelom i Val Thorensom, a nedavni projekti poput žičare Orelle-Cime Caron iz 2021. (u “četvrtoj dolini”) dodatno su učvrstili 3 Vallées kao jedno ogromno igralište snowonly.com. Za vlasnike nekretnina ove nadogradnje znače dosljednu kvalitetu skijanja i bolje iskustvo gostiju, što zauzvrat održava visoku potražnju za najmom i opravdava visoke cijene nekretnina. Luksuzne pogodnosti i širenje: Poboljšanja na planini prate razvoj u selima odmarališta. Courchevel 1850 već se može pohvaliti jednom od najvećih koncentracija hotela s 5 zvjezdica na svijetu (izvan velikih gradova) businessinsider.com. To uključuje poznata mjesta poput Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée i drugih, koji posjetiteljima pružaju iznimnu uslugu i podižu profil odmarališta. Impresivno, Courchevel (sve razine) ima 7 restorana s Michelinovom zvjezdicom, što je najviše u Alpama businessinsider.com, čime potvrđuje svoj status kulinarske destinacije. Trend vodi prema doživljajnom luksuzu: novi projekti kombiniraju smještaj s luksuznim trgovačkim galerijama, privatnim klubovima i wellness centrima. Posebno se ističe nadolazeći Maya Collection hotel, ultra-luksuzni hotel koji bi trebao biti otvoren u Courchevelu do prosinca 2025. voguebusiness.com. Slično tome, Monte-Carlo Société des Bains de Mer (tvrtka koja stoji iza raskošnih kasino objekata i hotela u Monaku) uključena je u Courchevel s planovima za luksuzne lodgeve i ugostiteljske projekte do 2026. voguebusiness.com. Ovi projekti pokazuju da investitori ulažu velika sredstva u turističku infrastrukturu Courchevela, očekujući trajnu potražnju. Odmaralište se također priprema za proslavu svoje 80. obljetnice 2026./27., kada će vjerojatno otvoriti neka od tih novih mjesta i ugostiti događaje visokog profila voguebusiness.com. Za vlasnike nekretnina, priljev luksuznih brendova donosi prednost: širi privlačnost odmarališta (privlačeći nove bogate posjetitelje koji mogu postati i kupci nekretnina) i neprestano osvježava prestiž Courchevela. Prisutnost brendova poput Louisa Vuittona, Diora, Cartiera itd. u trgovačkom dijelu Courchevela (svi imaju svoje butike tamo) dodatno doprinosi tom kozmopolitskom ugođaju voguebusiness.com. Prijevoz i pristupačnost: Pristupačnost Courchevela oduvijek je bila dio njegove luksuzne privlačnosti. Odmaralište jedinstveno ima privatni altiport (zračnu luku) odmah iznad 1850, jednu od najviših u Europi, što omogućuje malim privatnim zrakoplovima i helikopterima da slete doslovno na padinu businessinsider.com. To znači da VIP gosti mogu izravno letjeti iz Pariza ili Ženeve u Courchevel, izbjegavajući sate vožnje. Altiport, poznat po svojoj kratkoj uzlaznoj pisti, zimi je i turistička atrakcija (skijaši zastaju da bi gledali polijetanja/sletanja aviona) businessinsider.com. Što se tiče šire prometne infrastrukture, u regiji se događaju veliki razvojni projekti: u izgradnji je brza željeznička pruga Lyon-Torino (dio koje uključuje stanicu u Saint-Jean-de-Maurienne, otprilike 45 minuta vožnje automobilom od Courchevela) čiji se završetak očekuje krajem desetljeća snowonly.com. Kada bude dovršena, ova pruga dramatično će smanjiti vrijeme putovanja od Pariza do francuskih Alpa – potencijalno dovodeći više posjetitelja na vikend. Zamislite da vlakom iz Pariza do Moûtiersa (grad u dolini za Courchevel) stignete za samo 4 sata; to bi Courchevel moglo učiniti pristupačnijim još široj europskoj publici, uključujući one koji ne vole letjeti. Osim toga, lokalna poboljšanja cesta (ruta od Moûtiersa do Courchevela poboljšana je i tuneli su unaprijeđeni tijekom godina) i dalje podižu sigurnost i smanjuju gužve u vršnim tjednima. Sve zajedno, ova poboljšanja dodatno učvršćuju privlačnost Courchevela kao praktičnog luksuznog odredišta unatoč njegovom udaljenom planinskom položaju. Održivost i okoliš: Prepoznajući dvostruke prijetnje klimatskih promjena i rastućih troškova energije, vlasti Courchevela i operateri žičara prihvatili su održiva poboljšanja. Societé des 3 Vallées (S3V), koja upravlja žičarama, sada napaja 100% žičara obnovljivom energijom (hidroelektrana i solarna energija) seecourchevel.com. U 2024. godini instalirali su solarne panele na stanici žičare Ariondaz u Courchevel Moriondu za proizvodnju električne energije na licu mjesta, dovoljno da se iz solarne energije pokreće žičara za sjedala seecourchevel.com. Također su uložili u energetski učinkovite strojeve za uređivanje snijega vođene GPS-om, optimizirajući rute uređivanja i smanjujući potrošnju goriva seecourchevel.com. Kod razvoja nekretnina, nove zgrade pridržavaju se strožih standarda izolacije i često uključuju geotermalno grijanje ili solarno grijanje za bazene itd. Turistička vlast je uvela mjere poput subvencioniranja energetske obnove starijih zgrada. Čak i male politike, poput zakonske obveze za zimske gume na vozilima tijekom sezone radi sigurnosti seecourchevel.com, pokazuju fokus na održivost i sigurnost. Ovi napori osiguravaju da Courchevel ostaje održiv kao skijaško područje dugoročno (ublažavanje klimatskih utjecaja) te predstavljaju adut za investitore orijentirane na okoliš. Također, kako imućni klijenti sve više obraćaju pažnju na ekološku odgovornost, „zeleni“ resort povećava svoju atraktivnost. Sve to povećava nematerijalnu vrijednost nekretnina: dobro vođen, održiv resort održat će svoj status (i time potražnju za nekretninama) daleko u budućnosti. Događaji i globalni profil: Zvijezda Courchevela bila je u punom sjaju tijekom FIS Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju u veljači 2023., koje je suorganizirano s Méribelom. Resort je imao koristi od međunarodnog medijskog praćenja i iskoristio je priliku za predstavljanje svojih objekata (uključujući novi ciljnu arenu i unaprijeđene žičare). Uspješan događaj pokazao je sposobnost Courchevela da ugosti događaje velikih razmjera, što je dobar znak za buduće planove poput Olimpijskih igara. Doista, Francuske Alpe (uključujući Courchevel) jaki su kandidati za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030., i mnogi očekuju da će ih i dobiti voguebusiness.com voguebusiness.com. Ova mogućnost već je ubrzala određene projekte – primjerice, planirani su redizajn Courchevel 1850 “snow front” i Chenus žičare kako bi se modernizirala središnja baza sela prije potencijalnog olimpijskog fokusa voguebusiness.com. Ako se Olimpijske igre potvrde, očekuje se mini-boom u infrastrukturnim ulaganjima: poboljšane ceste, moguće proširenje smještajnih kapaciteta (iako bi u slučaju Courchevela to možda bila privremena rješenja zbog ograničenja na trajnu gradnju), i opće uređenje područja. Čak i ako Courchevel ne bude službeno olimpijsko mjesto, neizbježno će ugostiti uglednike ili ekipe za trening (što je radio i na prošlim Olimpijadama), a ukupni rast turizma bit će golem. Osim toga, proslava 80. obljetnice 2026./27. vjerojatno će donijeti posebne događaje, možda otvaranje novih muzeja ili kulturnih lokacija koje slave Courchevelovu pionirsku ulogu prvog skijališta izgrađenog s tom svrhom (osnovano 1946.). Takva kulturna ulaganja dodatno obogaćuju privlačnost resorta izvan samog skijanja. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to "blue-chip" imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža.

Sezonska dinamika i njihov utjecaj na cijene i dostupnost Zimska vršna sezona (visoka sezona): Courchevel 1850 je prije svega skijalište, a zima je vrijeme kada selo zaista oživi – što izravno utječe na korištenje i cijene nekretnina. Razdoblje od prosinca do travnja je vršna sezona, s Božićem/Novom godinom i veljačom (školski praznici) kao apsolutnim vrhuncima. Tijekom tih razdoblja potražnja za smještajem naglo raste. Vlasnici brvnara koji iznajmljuju svoje nekretnine često ostvaruju većinu svog godišnjeg prihoda od najma u samo 2–3 tjedna praznika. Kao rezultat toga, cijene najma zimi su izuzetno visoke (npr. 50,000 €+ tjedno za luksuznu brvnaru s 4 spavaće sobe je standard u tjednu Nove godine). Aktivnost prodaje također može naglo porasti zimi, jer imućni posjetitelji ponekad odluče da žele posjedovati dio Courchevela nakon što iskuse taj stil života. Nije neuobičajeno da dođe do pregleda nekretnina na licu mjesta u vršnoj sezoni na poticaj oduševljenih iznajmljivača. Ipak, ponuda na prodaju obično je najniža zimi – mnogi vlasnici će odgoditi oglašavanje do proljeća/ljeta kako ne bi ometali unosne zimske najmove ili osobno vrijeme za odmor. Dakle, zima je vrijeme kada kupci doživljavaju proizvod (odmaralište i često nekretninu kao najmoprimci), ali stvarne transakcije često se zaključuju u međusezonama. Proljeće i jesen (niske sezone): Krajem travnja žičare se zatvaraju i Courchevel ulazi u mirnu fazu. Proljetno otapanje i međusezona (svibanj, lipanj) znače da su mnoge trgovine i restorani zatvoreni. Slično, nakon kratkog ljeta, jesen (kasni rujan do studenog) je izvan sezone s minimalnom turističkom aktivnosti. Ta su razdoblja povijesno bila razdoblje zatišja za odmaralište – vrijeme kada vlasnici brvnara rade renovacije ili nadogradnje, osoblje uzima pauze, a selo se puni energijom. Što se tiče tržišta, izvan sezone je ponuda nekretnina obično najveća i tada kupci možda mogu ostvariti nešto bolju pregovaračku poziciju. Prodavatelji koji oglašavaju izvan sezone svjesni su da imaju manji broj potencijalnih kupaca; ako su motivirani, mogu biti malo povoljniji s cijenama. No, budući da vlasnici u Courchevelu, u pravilu, nisu u financijskim problemima, ne treba očekivati drastične sezonske popuste – tržište nije poput sezonskih cijena najma koje jako variraju. Cijene nekretnina ne padaju u ljetu/izvan sezone; u najboljem slučaju postoji malo više prostora za pregovore ili prilika za kupnju bez konkurentskih ponuda. Neki snalažljivi kupci planiraju pretragu za proljeće: nakon velike skijaške sezone, neki vlasnici možda razmotre prodaju (osobito ako nekretnina nije bila iznajmljena ili korištena kako se očekivalo). Također, agencije za nekretnine imaju više vremena za rad s klijentima izvan sezone, što kupcima može pružiti više pažnje i prilike za istraživanje. Ljetna sezona (sekundarna visoka sezona): Ljeto (srpanj–kolovoz) u Courchevelu značajno je dobilo na popularnosti kako se Alpe pozicioniraju kao cjelogodišnja destinacija. Iako ljeto nije toliko prometno kao zima, više nije zanemareno. Obitelji i ljubitelji prirode dolaze zbog planinarenja, brdskog biciklizma, trail trčanja, golfa (u blizini) i alpskog odmora. Klima je ugodna (topli dani, svježe noći), a krajolik zadivljujući, što Courchevel čini luksuznom planinskom destinacijom i ljeti. Ovaj trend ima nekoliko učinaka: najmovi tijekom ljeta sada donose značajan prihod, s mnogim planinskim kućama i apartmanima koji se iznajmljuju tjedno turistima iz Europe, Bliskog Istoka (koji često traže svježiju klimu ljeti) i šire. Stopa popunjenosti u vrhuncu ljeta može doseći 70%+ za atraktivne nekretnine snowonly.com. Cijene najma su niže nego zimi, ali i dalje dobre – na primjer, ona planinska kuća koja zimi stoji 50.000 € tjedno može se u kolovozu iznajmiti za 15.000–20.000 € tjedno. Za vlasnike to znači da nekretnina ne stoji prazna 8 mjeseci godišnje; može se koristiti ili unovčiti kroz više sezona. Kulturno gledano, imidž Courchevela širi se na odredište za dvije sezone, slično kao što to već dugo imaju Megève ili Chamonix. Infrastruktura poput žičara koje rade ljeti (za planinare/bicikliste) i događanja poput glazbenih ili vatrometnih festivala privlače posjetitelje. Zapravo, kroz cijele Alpe skijališta bilježe veliki porast ljetnih gostiju – Chamonix je zabilježio povećanje prodaje ljetnih karata za žičare od 46% u dvije godine dmproperties.com, a brojke za Courchevel tijekom ljeta također stalno rastu. Ova cjelogodišnja privlačnost podupire vrijednost nekretnina jer vlasnici vide više koristi (i potencijalnog prihoda) od svoje investicije. Također donekle ublažava sezonsku narav poslovanja, čineći mjesto održivijim tijekom cijele godine. Utjecaj na dostupnost: Sezonski ciklus utječe na vrijeme kada nekretnine dolaze na tržište. Mnogi prodavatelji radije oglašavaju krajem zime ili u proljeće (nakon što uživaju u još jednoj sezoni, ili kako bi ulovili proljetne posjetitelje) kako bi se transakcije mogle zaključiti tijekom ljeta prije sljedeće zime. Isto tako, nova gradilišta često planiraju završetak na jesen, kako bi kupci mogli koristiti novu nekretninu u zimskoj sezoni. To znači da je jesen često period intezivnog zaključivanja kupoprodaja i predaje ključeva (notarski uredi u Alpama uistinu su vrlo zauzeti tijekom listopada i studenoga kako bi kupci imali ključeve do Božića). Kada je riječ o najmu, vlasnici moraju odlučiti početkom jeseni hoće li iznajmiti nekretninu u vrhuncu zime ili je koristiti sami, budući da agencije za najam počinju reklamirati zimske planinske kuće već u rujnu za nadolazeću sezonu. Dinamičnost cijena: Mogli biste pretpostaviti da je zimi kupnja skuplja zbog potražnje – ali u nekretninama su cijene u Courchevelu relativno stabilne kroz godišnja doba (za razliku od hotela, cijene kuća se ne udvostručuju zimi). Ipak, percipirana vrijednost nekretnine može biti najviša zimi: ski planinska kuća izgleda najprivlačnije kada je okružena snijegom i užurbanim aktivnostima. To ponekad dovodi do bržih prodaja po traženoj cijeni zimi, dok ista nekretnina prikazana u napuštenoj vansezoni može izazvati odvažniju ponudu. U tom smislu, zimi se može dogoditi „emocionalna kupnja“ – kupac se zaljubi u objekt u trenutku vrhunske atmosfere i plaća punu cijenu. S druge strane, pomni investitor možda bi radije pregledao nekretninu ljeti, kako bi provjerio eventualne probleme skrivene ispod snijega zimi (stanje krova, granice zemljišta itd.), i pregovarao u opuštenijem okruženju. Korisnički trendovi – duži boravci: Još jedna sezonska promjena je što vlasnici (i najmoprimci) provode duža razdoblja u Courchevelu nego prije. Porast rada na daljinu znači da neki vlasnici sada dolaze na nekoliko mjeseci – npr. kontinuirano od prosinca do veljače – umjesto samo tjedan dana odmora. Mogu raditi iz svoje planinske kuće tijekom tjedna i skijati tijekom pauza, tretirajući je kao drugi glavni dom. Slično, neki dolaze ljeti na mjesečni bijeg iz gradskog života. Taj trend briše sezonske granice i u biti povećava potražnju za ugodnošću i obilježjima doma (kućni uredi, pouzdan internet itd., što je Courchevel unaprijedio optičkim internetom na tom području). To učvršćuje stav da Courchevel nije samo prolazno skijalište, već cjelogodišnja alpska destinacija za životni stil. Zaključno, sezonalnost u Courchevelu određuje ciklički ritam tržišta, pri čemu je zima glavno razdoblje i po korištenju i uzbuđenju, dok ljeto dobiva na važnosti. Iako same cijene nekretnina ne osciliraju ovisno o sezoni, vrijeme prodaje, popunjenost i dostupnost oglasa su svi sezonski pojmovi. Pronicljivi investitori uskladit će svoje strategije s ovim kalendarom: možda će kupovati u proljeće, obnavljati izvan sezone i kapitalizirati najmove u visokoj sezoni. Nastojanje da se turizam proširi na više sezona (zimi i ljeti) postupno izjednačava uvjete, što na kraju čini nekretninu vrijednijom jer je produktivna veći dio godine i dio zajednice koja nije zatvorena pola godine. Razvoj infrastrukture i rast turizma Nadogradnje skijaške infrastrukture: Courchevel i Trois Vallées kontinuirano ulažu u svoju skijašku infrastrukturu, prepoznajući da je moderno i učinkovito skijaško iskustvo ključno za održavanje vrijednosti nekretnina i privlačenje imućnih posjetitelja. Nedavni vrhunac je potpuno renovirana žičara Saulire, koja se ponovno otvara za zimu 2024/25 s potpuno novim panoramskim kabinama i luksuznom udobnošću seecourchevel.com. Saulire je prepoznatljiva žičara (koja skijaše vodi na 2.700 m s pogledom na Mont Blanc), a njezina nadogradnja naglašava predanost resorta vrhunskoj opremi. Osim toga, početničke zone u 1850. doživjele su poboljšanja poput novih natkrivenih pokretnih traka (pokretnih traka za uspinjanje) koje su zamijenile stare, nudeći zaštićen i udoban uspon za djecu i početnike seecourchevel.com. Tijekom posljednjih nekoliko godina Courchevel je također proširio sustave za umjetno osnježavanje kako bi zajamčio skijališta od ranog prosinca do kraja travnja, čak i u godinama s malo snijega. Na primjer, uoči Svjetskog prvenstva u skijanju 2023. (održanog u Courchevel-Méribelu), uloženi su milijuni u pripremu staza, nove ratrake i topove za snijeg kako bi se osigurali svjetski uvjeti. Povezanost unutar skijaškog područja ostaje nenadmašna: Courchevel je besprijekorno spojen s Méribelom i Val Thorensom, a nedavni projekti poput žičare Orelle-Cime Caron iz 2021. (u “četvrtoj dolini”) dodatno su učvrstili 3 Vallées kao jedno ogromno igralište snowonly.com. Za vlasnike nekretnina ove nadogradnje znače dosljednu kvalitetu skijanja i bolje iskustvo gostiju, što zauzvrat održava visoku potražnju za najmom i opravdava visoke cijene nekretnina. Luksuzne pogodnosti i širenje: Poboljšanja na planini prate razvoj u selima odmarališta. Courchevel 1850 već se može pohvaliti jednom od najvećih koncentracija hotela s 5 zvjezdica na svijetu (izvan velikih gradova) businessinsider.com. To uključuje poznata mjesta poput Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée i drugih, koji posjetiteljima pružaju iznimnu uslugu i podižu profil odmarališta. Impresivno, Courchevel (sve razine) ima 7 restorana s Michelinovom zvjezdicom, što je najviše u Alpama businessinsider.com, čime potvrđuje svoj status kulinarske destinacije. Trend vodi prema doživljajnom luksuzu: novi projekti kombiniraju smještaj s luksuznim trgovačkim galerijama, privatnim klubovima i wellness centrima. Posebno se ističe nadolazeći Maya Collection hotel, ultra-luksuzni hotel koji bi trebao biti otvoren u Courchevelu do prosinca 2025. voguebusiness.com. Slično tome, Monte-Carlo Société des Bains de Mer (tvrtka koja stoji iza raskošnih kasino objekata i hotela u Monaku) uključena je u Courchevel s planovima za luksuzne lodgeve i ugostiteljske projekte do 2026. voguebusiness.com. Ovi projekti pokazuju da investitori ulažu velika sredstva u turističku infrastrukturu Courchevela, očekujući trajnu potražnju. Odmaralište se također priprema za proslavu svoje 80. obljetnice 2026./27., kada će vjerojatno otvoriti neka od tih novih mjesta i ugostiti događaje visokog profila voguebusiness.com. Za vlasnike nekretnina, priljev luksuznih brendova donosi prednost: širi privlačnost odmarališta (privlačeći nove bogate posjetitelje koji mogu postati i kupci nekretnina) i neprestano osvježava prestiž Courchevela. Prisutnost brendova poput Louisa Vuittona, Diora, Cartiera itd. u trgovačkom dijelu Courchevela (svi imaju svoje butike tamo) dodatno doprinosi tom kozmopolitskom ugođaju voguebusiness.com. Prijevoz i pristupačnost: Pristupačnost Courchevela oduvijek je bila dio njegove luksuzne privlačnosti. Odmaralište jedinstveno ima privatni altiport (zračnu luku) odmah iznad 1850, jednu od najviših u Europi, što omogućuje malim privatnim zrakoplovima i helikopterima da slete doslovno na padinu businessinsider.com. To znači da VIP gosti mogu izravno letjeti iz Pariza ili Ženeve u Courchevel, izbjegavajući sate vožnje. Altiport, poznat po svojoj kratkoj uzlaznoj pisti, zimi je i turistička atrakcija (skijaši zastaju da bi gledali polijetanja/sletanja aviona) businessinsider.com. Što se tiče šire prometne infrastrukture, u regiji se događaju veliki razvojni projekti: u izgradnji je brza željeznička pruga Lyon-Torino (dio koje uključuje stanicu u Saint-Jean-de-Maurienne, otprilike 45 minuta vožnje automobilom od Courchevela) čiji se završetak očekuje krajem desetljeća snowonly.com. Kada bude dovršena, ova pruga dramatično će smanjiti vrijeme putovanja od Pariza do francuskih Alpa – potencijalno dovodeći više posjetitelja na vikend. Zamislite da vlakom iz Pariza do Moûtiersa (grad u dolini za Courchevel) stignete za samo 4 sata; to bi Courchevel moglo učiniti pristupačnijim još široj europskoj publici, uključujući one koji ne vole letjeti. Osim toga, lokalna poboljšanja cesta (ruta od Moûtiersa do Courchevela poboljšana je i tuneli su unaprijeđeni tijekom godina) i dalje podižu sigurnost i smanjuju gužve u vršnim tjednima. Sve zajedno, ova poboljšanja dodatno učvršćuju privlačnost Courchevela kao praktičnog luksuznog odredišta unatoč njegovom udaljenom planinskom položaju. Održivost i okoliš: Prepoznajući dvostruke prijetnje klimatskih promjena i rastućih troškova energije, vlasti Courchevela i operateri žičara prihvatili su održiva poboljšanja. Societé des 3 Vallées (S3V), koja upravlja žičarama, sada napaja 100% žičara obnovljivom energijom (hidroelektrana i solarna energija) seecourchevel.com. U 2024. godini instalirali su solarne panele na stanici žičare Ariondaz u Courchevel Moriondu za proizvodnju električne energije na licu mjesta, dovoljno da se iz solarne energije pokreće žičara za sjedala seecourchevel.com. Također su uložili u energetski učinkovite strojeve za uređivanje snijega vođene GPS-om, optimizirajući rute uređivanja i smanjujući potrošnju goriva seecourchevel.com. Kod razvoja nekretnina, nove zgrade pridržavaju se strožih standarda izolacije i često uključuju geotermalno grijanje ili solarno grijanje za bazene itd. Turistička vlast je uvela mjere poput subvencioniranja energetske obnove starijih zgrada. Čak i male politike, poput zakonske obveze za zimske gume na vozilima tijekom sezone radi sigurnosti seecourchevel.com, pokazuju fokus na održivost i sigurnost. Ovi napori osiguravaju da Courchevel ostaje održiv kao skijaško područje dugoročno (ublažavanje klimatskih utjecaja) te predstavljaju adut za investitore orijentirane na okoliš. Također, kako imućni klijenti sve više obraćaju pažnju na ekološku odgovornost, „zeleni“ resort povećava svoju atraktivnost. Sve to povećava nematerijalnu vrijednost nekretnina: dobro vođen, održiv resort održat će svoj status (i time potražnju za nekretninama) daleko u budućnosti. Događaji i globalni profil: Zvijezda Courchevela bila je u punom sjaju tijekom FIS Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju u veljači 2023., koje je suorganizirano s Méribelom. Resort je imao koristi od međunarodnog medijskog praćenja i iskoristio je priliku za predstavljanje svojih objekata (uključujući novi ciljnu arenu i unaprijeđene žičare). Uspješan događaj pokazao je sposobnost Courchevela da ugosti događaje velikih razmjera, što je dobar znak za buduće planove poput Olimpijskih igara. Doista, Francuske Alpe (uključujući Courchevel) jaki su kandidati za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030., i mnogi očekuju da će ih i dobiti voguebusiness.com voguebusiness.com. Ova mogućnost već je ubrzala određene projekte – primjerice, planirani su redizajn Courchevel 1850 “snow front” i Chenus žičare kako bi se modernizirala središnja baza sela prije potencijalnog olimpijskog fokusa voguebusiness.com. Ako se Olimpijske igre potvrde, očekuje se mini-boom u infrastrukturnim ulaganjima: poboljšane ceste, moguće proširenje smještajnih kapaciteta (iako bi u slučaju Courchevela to možda bila privremena rješenja zbog ograničenja na trajnu gradnju), i opće uređenje područja. Čak i ako Courchevel ne bude službeno olimpijsko mjesto, neizbježno će ugostiti uglednike ili ekipe za trening (što je radio i na prošlim Olimpijadama), a ukupni rast turizma bit će golem. Osim toga, proslava 80. obljetnice 2026./27. vjerojatno će donijeti posebne događaje, možda otvaranje novih muzeja ili kulturnih lokacija koje slave Courchevelovu pionirsku ulogu prvog skijališta izgrađenog s tom svrhom (osnovano 1946.). Takva kulturna ulaganja dodatno obogaćuju privlačnost resorta izvan samog skijanja. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to "blue-chip" imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža.

Propisi i vladine politike koje utječu na nekretnine Zakoni o energetskoj učinkovitosti (“Loi Climat”): Značajna promjena politike koja utječe na francusko tržište nekretnina je postepena zabrana iznajmljivanja nekretnina s lošim energetskim ocjenama. Počevši od 2025. godine, kuće s energetskim razredom “G” više se ne mogu legalno iznajmljivati u Francuskoj mansion-properties.com. Do 2028. ova zabrana se proširuje na nekretnine s ocjenom “F”, a kasnije i na “E” 2034. godine. U alpskim resortima, mnoge tradicionalne kolibe izgrađene prije nekoliko desetljeća mogle bi pripadati tim nižim kategorijama učinkovitosti (zbog jednostrukih prozora, nedovoljne izolacije, starijih sustava grijanja itd.). Za vlasnike u Courchevelu, ovo je postalo goruće pitanje: kako bi zadržali potencijal prihoda od najma, nekretnine moraju biti usklađene sa standardima. Već sada svjedočimo “trendu prema kvaliteti” gdje kupci biraju novije, dobro izolirane kolibe ili one koje su već renovirane s modernim grijanjem i izolacijom investropa.com investropa.com. Starije kolibe s lošom ocjenom suočavaju se s dvostrukim tržištem: ili se prodaju uz popust ili uopće ne mogu prodati, ili vlasnici ulažu u poboljšanja (solarne panele, toplinske pumpe, bolju izolaciju) kako bi poboljšali ocjenu. Ova regulacija je, donekle paradoksalno, podržala rast cijena za visokokvalitetne nekretnine – jer su usklađene kuće s energetskom ocjenom A/B postale još vrednije i traženije investropa.com investropa.com. U Courchevelu 1850, mnoge luksuzne kolibe su renovirane te sada imaju troslojnu stolariju, geotermalno grijanje i sl., kako bi ostale pogodne za najam. Sveukupno, ova politika gura tržište prema održivosti, što dugoročno poboljšava stambeni fond i usklađuje se s osobnim vrijednostima mnogih kupaca (mnogi imućni kupci cijene eko unaprjeđenja kao dio luksuznog standarda). Propisi o kratkoročnom najmu: Područja bogata turizmom u Francuskoj nastoje uskladiti unosne kratkoročne najmove s potrebama lokalne zajednice. U nekim alpskim gradovima (posebno u većima poput Chamonixa) lokalne vlasti su ograničile broj turističkih najma ili zahtijevaju posebne dozvole za njihovo vođenje dmproperties.com investropa.com. Chamonix je, primjerice, uveo kvote za najam apartmana u određenim zonama kako bi oslobodio stanovanje za lokalno stanovništvo i sezonske radnike. Iako Courchevelova manja veličina i orijentiranost na resort znače da još nije uveo stroga ograničenja (ekonomija ovisi o najmu), nije imun na regulatorni nadzor. Vlasnici u Courchevelu moraju registrirati svoje nekretnine ako ih iznajmljuju na kratkoročno i plaćati boravišnu pristojbu. Ako bi se uvele buduće mjere – primjerice, ograničenje broja tjedana koliko se nekretnina može iznajmljivati ili uvjetovanje neograničenog najma prebivalištem – to bi moglo utjecati na isplativost ulaganja. Ipak, s obzirom na profil Courchevela 1850 (uglavnom luksuzne druge kuće i turistička infrastruktura), takva bi politika vjerojatno bila umjerena. Zanimljivo je da ograničavanjem ponude najma u mjestima poput Chamonixa, ta mjesta nehotice povećavaju potražnju (i cijene) za nekretnine koje jesu dostupne investropa.com investropa.com. Sličan učinak mogao bi se pojaviti i u Courchevelu: ako bi se najam ikada ograničio, ekskluzivne nekretnine koje ostanu na raspolaganju mogle bi bilježiti još veću potražnju kod imućnih turista. To je prostor koji treba pratiti, ali zaključno s 2025. godinom, Courchevel ostaje vrlo prihvatljivo tržište za najam sa bez posebnih lokalnih zabrana za najam prazničnih nekretnina (osim onih na nacionalnoj razini). Porezi na druge nekretnine: Francuska vlada i lokalne zajednice uvele su poreze usmjerene na vlasnike drugih nekretnina, što uključuje i mnoge vlasnike nekretnina u Courchevelu. Ove mjere uključuju veće dodatke na taxe d’habitation u područjima službeno označenima kao zone u kojima lokalnom stanovništvu nedostaje stanovanja (zones tendues). Departman Savoie u kojem se nalazi Courchevel omogućio je dodatak do 60% na porez za druge nekretnine u nekim slučajevima. Dodatno, neka popularna odmarališta imaju porez na prazne nekretnine kako bi obeshrabrili vlasnike da drže nekretnine praznima. U praksi su, za višemilijunske vile, ovi lokalni porezi relativno mali (nekoliko tisuća eura godišnje više) i nisu odvratili imućne kupce investropa.com. Nacionalni porezni režim Francuske ima nekoliko pogodnih aspekata za investitore: nema općeg “poreza na strane kupce”, a poznato je da je Francuska 2018. godine promijenila porez na imovinu tako da sad cilja isključivo na nekretnine (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), koji se primjenjuje na ukupnu imovinu u nekretninama preko 1,3 milijuna eura, s progresivnim stopama do otprilike 1,5%. Mnogi strani kupci jednostavno uračunaju ovaj porez u trošak posjedovanja francuske nekretnine. Na prihod od najma strani vlasnici plaćaju francuski porez na dohodak (uz ugovore kako bi se izbjegla dvostruka oporezivanja), ali mogu odbiti izdatke, a privlačni sustavi kao što je LMNP (status namještenog najma) nude povoljan porezni tretman. Nadalje, postoje porezne olakšice za najmove: prihod od najma namještenih nekretnina često se može smanjiti zbog amortizacije i troškova, što ponekad rezultira vrlo niskom oporezivom dobiti kod učinkovito vođenog objekta. Još jedan ključni poticaj odnosi se na novogradnje – povrat PDV-a (20%) je moguć ako se nekretnina iznajmljuje s uključenim uslugama, što značajno povećava ROI freespiritalpine.com. Također postoje porezni krediti i potpore za ekološke obnove (kao dio zelenih inicijativa Francuske). Sve u svemu, regulatorni okvir Francuske smatra se stabilnim i prilično transparentnim mansion-properties.com. Investitori uživaju snažnu pravnu zaštitu (vlasnička prava su dobro zaštićena) mansion-properties.com, a francuski naglasak na održivom najmu vjerojatno povećava dugoročnu vrijednost nekretnina koje su u skladu s propisima. Strogi propisi za planiranje i gradnju: Razvoj u Courchevelu 1850 podliježe strogim pravilima planiranja s ciljem očuvanja planinskog okoliša i ekskluzivnog karaktera resorta. Loi Montagne (Zakon o planinama) i lokalni urbanistički planovi ograničavaju razvoj velikih razmjera, posebice iznad određene nadmorske visine. U praksi to znači da su novi građevinski dozvoli rijetke – naglasak je na rehabilitaciji postojećih objekata umjesto širenja na netaknutu zemlju investropa.com. Ograničenja visine osiguravaju da chaleti ostanu ljudskih razmjera (nema visokih kondominija ovdje), a arhitektonske smjernice održavaju klasičnu estetiku châleta. Također, izgradnja novih apartmanskih stanova za odmor u Alpama često zahtijeva da investitor pruži određenu korist zajednici (poput stvaranja parkirališta ili potpore lokalnom smještaju za sezonske radnike) kao protuvrijednost. Ove politike učinkovito učvršćuju oskudicu nekretnina u Courchevelu. Za vlasnike je to dobra vijest jer sprječava pretjeranu izgradnju koja bi mogla umanjiti vrijednost nekretnina ili šarm resorta. S druge strane, projekti obnove mogu biti skupi i dugotrajni zbog birokratskih prepreka – ali većina kupaca luksuznih nekretnina to prihvaća kao dio posjedovanja komadića raja. Značajno je i to da Švicarska ima još stroža pravila (poput Lex Weber ograničenja sekundarnih prebivališta), dok Francuska i dalje dopušta razvoj, ali na kontroliran način. Lokalno vijeće Courchevela mora balansirati između održivosti okoliša (rizici od lavina, promet, vodni resursi) i statusa svjetski poznate destinacije. Nedavne nadogradnje infrastrukture (poput novih žičara) obično dolaze uz procjene utjecaja na okoliš i, gdje je moguće, nadograđuju postojeće objekte umjesto da se grade novi. U sažetku, regulatorni okvir u 2025. za vlasnike nekretnina u Courchevelu definira se naglaskom na kvalitetu i usklađenost: energetski učinkovite kuće, odgovorno iznajmljivanje i kontrolirani razvoj. Ove mjere, iako kompliciraju proces vlasnicima, općenito povećavaju dugoročnu vrijednost i ekskluzivnost nekretnina u Courchevelu. Preporučuje se kupcima da provjere zadovoljava li imovina koju razmatraju nove standarde ili ju je moguće nadograditi – te da angažiraju lokalne stručnjake za optimizaciju poreza i pravila najma. Važno je napomenuti da Francuska pozdravlja strane kupce (nema ograničenja prema nacionalnosti kupaca), što Courchevelu osigurava stalan širok bazen kupaca, od Europe do Amerike i Azije. Sezonska dinamika i njihov utjecaj na cijene i dostupnost Zimska vršna sezona (visoka sezona): Courchevel 1850 je prije svega skijalište, a zima je vrijeme kada selo zaista oživi – što izravno utječe na korištenje i cijene nekretnina. Razdoblje od prosinca do travnja je vršna sezona, s Božićem/Novom godinom i veljačom (školski praznici) kao apsolutnim vrhuncima. Tijekom tih razdoblja potražnja za smještajem naglo raste. Vlasnici brvnara koji iznajmljuju svoje nekretnine često ostvaruju većinu svog godišnjeg prihoda od najma u samo 2–3 tjedna praznika. Kao rezultat toga, cijene najma zimi su izuzetno visoke (npr. 50,000 €+ tjedno za luksuznu brvnaru s 4 spavaće sobe je standard u tjednu Nove godine). Aktivnost prodaje također može naglo porasti zimi, jer imućni posjetitelji ponekad odluče da žele posjedovati dio Courchevela nakon što iskuse taj stil života. Nije neuobičajeno da dođe do pregleda nekretnina na licu mjesta u vršnoj sezoni na poticaj oduševljenih iznajmljivača. Ipak, ponuda na prodaju obično je najniža zimi – mnogi vlasnici će odgoditi oglašavanje do proljeća/ljeta kako ne bi ometali unosne zimske najmove ili osobno vrijeme za odmor. Dakle, zima je vrijeme kada kupci doživljavaju proizvod (odmaralište i često nekretninu kao najmoprimci), ali stvarne transakcije često se zaključuju u međusezonama. Proljeće i jesen (niske sezone): Krajem travnja žičare se zatvaraju i Courchevel ulazi u mirnu fazu. Proljetno otapanje i međusezona (svibanj, lipanj) znače da su mnoge trgovine i restorani zatvoreni. Slično, nakon kratkog ljeta, jesen (kasni rujan do studenog) je izvan sezone s minimalnom turističkom aktivnosti. Ta su razdoblja povijesno bila razdoblje zatišja za odmaralište – vrijeme kada vlasnici brvnara rade renovacije ili nadogradnje, osoblje uzima pauze, a selo se puni energijom. Što se tiče tržišta, izvan sezone je ponuda nekretnina obično najveća i tada kupci možda mogu ostvariti nešto bolju pregovaračku poziciju. Prodavatelji koji oglašavaju izvan sezone svjesni su da imaju manji broj potencijalnih kupaca; ako su motivirani, mogu biti malo povoljniji s cijenama. No, budući da vlasnici u Courchevelu, u pravilu, nisu u financijskim problemima, ne treba očekivati drastične sezonske popuste – tržište nije poput sezonskih cijena najma koje jako variraju. Cijene nekretnina ne padaju u ljetu/izvan sezone; u najboljem slučaju postoji malo više prostora za pregovore ili prilika za kupnju bez konkurentskih ponuda. Neki snalažljivi kupci planiraju pretragu za proljeće: nakon velike skijaške sezone, neki vlasnici možda razmotre prodaju (osobito ako nekretnina nije bila iznajmljena ili korištena kako se očekivalo). Također, agencije za nekretnine imaju više vremena za rad s klijentima izvan sezone, što kupcima može pružiti više pažnje i prilike za istraživanje. Ljetna sezona (sekundarna visoka sezona): Ljeto (srpanj–kolovoz) u Courchevelu značajno je dobilo na popularnosti kako se Alpe pozicioniraju kao cjelogodišnja destinacija. Iako ljeto nije toliko prometno kao zima, više nije zanemareno. Obitelji i ljubitelji prirode dolaze zbog planinarenja, brdskog biciklizma, trail trčanja, golfa (u blizini) i alpskog odmora. Klima je ugodna (topli dani, svježe noći), a krajolik zadivljujući, što Courchevel čini luksuznom planinskom destinacijom i ljeti. Ovaj trend ima nekoliko učinaka: najmovi tijekom ljeta sada donose značajan prihod, s mnogim planinskim kućama i apartmanima koji se iznajmljuju tjedno turistima iz Europe, Bliskog Istoka (koji često traže svježiju klimu ljeti) i šire. Stopa popunjenosti u vrhuncu ljeta može doseći 70%+ za atraktivne nekretnine snowonly.com. Cijene najma su niže nego zimi, ali i dalje dobre – na primjer, ona planinska kuća koja zimi stoji 50.000 € tjedno može se u kolovozu iznajmiti za 15.000–20.000 € tjedno. Za vlasnike to znači da nekretnina ne stoji prazna 8 mjeseci godišnje; može se koristiti ili unovčiti kroz više sezona. Kulturno gledano, imidž Courchevela širi se na odredište za dvije sezone, slično kao što to već dugo imaju Megève ili Chamonix. Infrastruktura poput žičara koje rade ljeti (za planinare/bicikliste) i događanja poput glazbenih ili vatrometnih festivala privlače posjetitelje. Zapravo, kroz cijele Alpe skijališta bilježe veliki porast ljetnih gostiju – Chamonix je zabilježio povećanje prodaje ljetnih karata za žičare od 46% u dvije godine dmproperties.com, a brojke za Courchevel tijekom ljeta također stalno rastu. Ova cjelogodišnja privlačnost podupire vrijednost nekretnina jer vlasnici vide više koristi (i potencijalnog prihoda) od svoje investicije. Također donekle ublažava sezonsku narav poslovanja, čineći mjesto održivijim tijekom cijele godine. Utjecaj na dostupnost: Sezonski ciklus utječe na vrijeme kada nekretnine dolaze na tržište. Mnogi prodavatelji radije oglašavaju krajem zime ili u proljeće (nakon što uživaju u još jednoj sezoni, ili kako bi ulovili proljetne posjetitelje) kako bi se transakcije mogle zaključiti tijekom ljeta prije sljedeće zime. Isto tako, nova gradilišta često planiraju završetak na jesen, kako bi kupci mogli koristiti novu nekretninu u zimskoj sezoni. To znači da je jesen često period intezivnog zaključivanja kupoprodaja i predaje ključeva (notarski uredi u Alpama uistinu su vrlo zauzeti tijekom listopada i studenoga kako bi kupci imali ključeve do Božića). Kada je riječ o najmu, vlasnici moraju odlučiti početkom jeseni hoće li iznajmiti nekretninu u vrhuncu zime ili je koristiti sami, budući da agencije za najam počinju reklamirati zimske planinske kuće već u rujnu za nadolazeću sezonu. Dinamičnost cijena: Mogli biste pretpostaviti da je zimi kupnja skuplja zbog potražnje – ali u nekretninama su cijene u Courchevelu relativno stabilne kroz godišnja doba (za razliku od hotela, cijene kuća se ne udvostručuju zimi). Ipak, percipirana vrijednost nekretnine može biti najviša zimi: ski planinska kuća izgleda najprivlačnije kada je okružena snijegom i užurbanim aktivnostima. To ponekad dovodi do bržih prodaja po traženoj cijeni zimi, dok ista nekretnina prikazana u napuštenoj vansezoni može izazvati odvažniju ponudu. U tom smislu, zimi se može dogoditi „emocionalna kupnja“ – kupac se zaljubi u objekt u trenutku vrhunske atmosfere i plaća punu cijenu. S druge strane, pomni investitor možda bi radije pregledao nekretninu ljeti, kako bi provjerio eventualne probleme skrivene ispod snijega zimi (stanje krova, granice zemljišta itd.), i pregovarao u opuštenijem okruženju. Korisnički trendovi – duži boravci: Još jedna sezonska promjena je što vlasnici (i najmoprimci) provode duža razdoblja u Courchevelu nego prije. Porast rada na daljinu znači da neki vlasnici sada dolaze na nekoliko mjeseci – npr. kontinuirano od prosinca do veljače – umjesto samo tjedan dana odmora. Mogu raditi iz svoje planinske kuće tijekom tjedna i skijati tijekom pauza, tretirajući je kao drugi glavni dom. Slično, neki dolaze ljeti na mjesečni bijeg iz gradskog života. Taj trend briše sezonske granice i u biti povećava potražnju za ugodnošću i obilježjima doma (kućni uredi, pouzdan internet itd., što je Courchevel unaprijedio optičkim internetom na tom području). To učvršćuje stav da Courchevel nije samo prolazno skijalište, već cjelogodišnja alpska destinacija za životni stil. Zaključno, sezonalnost u Courchevelu određuje ciklički ritam tržišta, pri čemu je zima glavno razdoblje i po korištenju i uzbuđenju, dok ljeto dobiva na važnosti. Iako same cijene nekretnina ne osciliraju ovisno o sezoni, vrijeme prodaje, popunjenost i dostupnost oglasa su svi sezonski pojmovi. Pronicljivi investitori uskladit će svoje strategije s ovim kalendarom: možda će kupovati u proljeće, obnavljati izvan sezone i kapitalizirati najmove u visokoj sezoni. Nastojanje da se turizam proširi na više sezona (zimi i ljeti) postupno izjednačava uvjete, što na kraju čini nekretninu vrijednijom jer je produktivna veći dio godine i dio zajednice koja nije zatvorena pola godine. Razvoj infrastrukture i rast turizma Nadogradnje skijaške infrastrukture: Courchevel i Trois Vallées kontinuirano ulažu u svoju skijašku infrastrukturu, prepoznajući da je moderno i učinkovito skijaško iskustvo ključno za održavanje vrijednosti nekretnina i privlačenje imućnih posjetitelja. Nedavni vrhunac je potpuno renovirana žičara Saulire, koja se ponovno otvara za zimu 2024/25 s potpuno novim panoramskim kabinama i luksuznom udobnošću seecourchevel.com. Saulire je prepoznatljiva žičara (koja skijaše vodi na 2.700 m s pogledom na Mont Blanc), a njezina nadogradnja naglašava predanost resorta vrhunskoj opremi. Osim toga, početničke zone u 1850. doživjele su poboljšanja poput novih natkrivenih pokretnih traka (pokretnih traka za uspinjanje) koje su zamijenile stare, nudeći zaštićen i udoban uspon za djecu i početnike seecourchevel.com. Tijekom posljednjih nekoliko godina Courchevel je također proširio sustave za umjetno osnježavanje kako bi zajamčio skijališta od ranog prosinca do kraja travnja, čak i u godinama s malo snijega. Na primjer, uoči Svjetskog prvenstva u skijanju 2023. (održanog u Courchevel-Méribelu), uloženi su milijuni u pripremu staza, nove ratrake i topove za snijeg kako bi se osigurali svjetski uvjeti. Povezanost unutar skijaškog područja ostaje nenadmašna: Courchevel je besprijekorno spojen s Méribelom i Val Thorensom, a nedavni projekti poput žičare Orelle-Cime Caron iz 2021. (u “četvrtoj dolini”) dodatno su učvrstili 3 Vallées kao jedno ogromno igralište snowonly.com. Za vlasnike nekretnina ove nadogradnje znače dosljednu kvalitetu skijanja i bolje iskustvo gostiju, što zauzvrat održava visoku potražnju za najmom i opravdava visoke cijene nekretnina. Luksuzne pogodnosti i širenje: Poboljšanja na planini prate razvoj u selima odmarališta. Courchevel 1850 već se može pohvaliti jednom od najvećih koncentracija hotela s 5 zvjezdica na svijetu (izvan velikih gradova) businessinsider.com. To uključuje poznata mjesta poput Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée i drugih, koji posjetiteljima pružaju iznimnu uslugu i podižu profil odmarališta. Impresivno, Courchevel (sve razine) ima 7 restorana s Michelinovom zvjezdicom, što je najviše u Alpama businessinsider.com, čime potvrđuje svoj status kulinarske destinacije. Trend vodi prema doživljajnom luksuzu: novi projekti kombiniraju smještaj s luksuznim trgovačkim galerijama, privatnim klubovima i wellness centrima. Posebno se ističe nadolazeći Maya Collection hotel, ultra-luksuzni hotel koji bi trebao biti otvoren u Courchevelu do prosinca 2025. voguebusiness.com. Slično tome, Monte-Carlo Société des Bains de Mer (tvrtka koja stoji iza raskošnih kasino objekata i hotela u Monaku) uključena je u Courchevel s planovima za luksuzne lodgeve i ugostiteljske projekte do 2026. voguebusiness.com. Ovi projekti pokazuju da investitori ulažu velika sredstva u turističku infrastrukturu Courchevela, očekujući trajnu potražnju. Odmaralište se također priprema za proslavu svoje 80. obljetnice 2026./27., kada će vjerojatno otvoriti neka od tih novih mjesta i ugostiti događaje visokog profila voguebusiness.com. Za vlasnike nekretnina, priljev luksuznih brendova donosi prednost: širi privlačnost odmarališta (privlačeći nove bogate posjetitelje koji mogu postati i kupci nekretnina) i neprestano osvježava prestiž Courchevela. Prisutnost brendova poput Louisa Vuittona, Diora, Cartiera itd. u trgovačkom dijelu Courchevela (svi imaju svoje butike tamo) dodatno doprinosi tom kozmopolitskom ugođaju voguebusiness.com. Prijevoz i pristupačnost: Pristupačnost Courchevela oduvijek je bila dio njegove luksuzne privlačnosti. Odmaralište jedinstveno ima privatni altiport (zračnu luku) odmah iznad 1850, jednu od najviših u Europi, što omogućuje malim privatnim zrakoplovima i helikopterima da slete doslovno na padinu businessinsider.com. To znači da VIP gosti mogu izravno letjeti iz Pariza ili Ženeve u Courchevel, izbjegavajući sate vožnje. Altiport, poznat po svojoj kratkoj uzlaznoj pisti, zimi je i turistička atrakcija (skijaši zastaju da bi gledali polijetanja/sletanja aviona) businessinsider.com. Što se tiče šire prometne infrastrukture, u regiji se događaju veliki razvojni projekti: u izgradnji je brza željeznička pruga Lyon-Torino (dio koje uključuje stanicu u Saint-Jean-de-Maurienne, otprilike 45 minuta vožnje automobilom od Courchevela) čiji se završetak očekuje krajem desetljeća snowonly.com. Kada bude dovršena, ova pruga dramatično će smanjiti vrijeme putovanja od Pariza do francuskih Alpa – potencijalno dovodeći više posjetitelja na vikend. Zamislite da vlakom iz Pariza do Moûtiersa (grad u dolini za Courchevel) stignete za samo 4 sata; to bi Courchevel moglo učiniti pristupačnijim još široj europskoj publici, uključujući one koji ne vole letjeti. Osim toga, lokalna poboljšanja cesta (ruta od Moûtiersa do Courchevela poboljšana je i tuneli su unaprijeđeni tijekom godina) i dalje podižu sigurnost i smanjuju gužve u vršnim tjednima. Sve zajedno, ova poboljšanja dodatno učvršćuju privlačnost Courchevela kao praktičnog luksuznog odredišta unatoč njegovom udaljenom planinskom položaju. Održivost i okoliš: Prepoznajući dvostruke prijetnje klimatskih promjena i rastućih troškova energije, vlasti Courchevela i operateri žičara prihvatili su održiva poboljšanja. Societé des 3 Vallées (S3V), koja upravlja žičarama, sada napaja 100% žičara obnovljivom energijom (hidroelektrana i solarna energija) seecourchevel.com. U 2024. godini instalirali su solarne panele na stanici žičare Ariondaz u Courchevel Moriondu za proizvodnju električne energije na licu mjesta, dovoljno da se iz solarne energije pokreće žičara za sjedala seecourchevel.com. Također su uložili u energetski učinkovite strojeve za uređivanje snijega vođene GPS-om, optimizirajući rute uređivanja i smanjujući potrošnju goriva seecourchevel.com. Kod razvoja nekretnina, nove zgrade pridržavaju se strožih standarda izolacije i često uključuju geotermalno grijanje ili solarno grijanje za bazene itd. Turistička vlast je uvela mjere poput subvencioniranja energetske obnove starijih zgrada. Čak i male politike, poput zakonske obveze za zimske gume na vozilima tijekom sezone radi sigurnosti seecourchevel.com, pokazuju fokus na održivost i sigurnost. Ovi napori osiguravaju da Courchevel ostaje održiv kao skijaško područje dugoročno (ublažavanje klimatskih utjecaja) te predstavljaju adut za investitore orijentirane na okoliš. Također, kako imućni klijenti sve više obraćaju pažnju na ekološku odgovornost, „zeleni“ resort povećava svoju atraktivnost. Sve to povećava nematerijalnu vrijednost nekretnina: dobro vođen, održiv resort održat će svoj status (i time potražnju za nekretninama) daleko u budućnosti. Događaji i globalni profil: Zvijezda Courchevela bila je u punom sjaju tijekom FIS Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju u veljači 2023., koje je suorganizirano s Méribelom. Resort je imao koristi od međunarodnog medijskog praćenja i iskoristio je priliku za predstavljanje svojih objekata (uključujući novi ciljnu arenu i unaprijeđene žičare). Uspješan događaj pokazao je sposobnost Courchevela da ugosti događaje velikih razmjera, što je dobar znak za buduće planove poput Olimpijskih igara. Doista, Francuske Alpe (uključujući Courchevel) jaki su kandidati za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030., i mnogi očekuju da će ih i dobiti voguebusiness.com voguebusiness.com. Ova mogućnost već je ubrzala određene projekte – primjerice, planirani su redizajn Courchevel 1850 “snow front” i Chenus žičare kako bi se modernizirala središnja baza sela prije potencijalnog olimpijskog fokusa voguebusiness.com. Ako se Olimpijske igre potvrde, očekuje se mini-boom u infrastrukturnim ulaganjima: poboljšane ceste, moguće proširenje smještajnih kapaciteta (iako bi u slučaju Courchevela to možda bila privremena rješenja zbog ograničenja na trajnu gradnju), i opće uređenje područja. Čak i ako Courchevel ne bude službeno olimpijsko mjesto, neizbježno će ugostiti uglednike ili ekipe za trening (što je radio i na prošlim Olimpijadama), a ukupni rast turizma bit će golem. Osim toga, proslava 80. obljetnice 2026./27. vjerojatno će donijeti posebne događaje, možda otvaranje novih muzeja ili kulturnih lokacija koje slave Courchevelovu pionirsku ulogu prvog skijališta izgrađenog s tom svrhom (osnovano 1946.). Takva kulturna ulaganja dodatno obogaćuju privlačnost resorta izvan samog skijanja. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to "blue-chip" imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža.

Trendovi luksuznih chaleta i apartmana u 2025. Chaleti – Ultraluksuz i alpska tradicija: Chaleti su zaštitni znak nekretnina Courchevela 1850, a najnoviji trendovi pokazuju da kupci traže potpuno opremljen, ultramoderni luksuz unutar tradicionalne fasade chaleta. Mnoge od najtraženijih nekretnina su novoizgrađeni ili nedavno temeljito renovirani chaleti koji spajaju autentične alpske eksterijere (staro drvo, kamen i tipične krovne linije chaleta) s modernim interijerima. Kupci na visokoj razini u 2025. godini daju prednost chaletima koji dolaze sa svakom mogućom pogodnosti: unutarnji bazeni ili spa centri, wellness sadržaji (sauna, hamam, teretana), privatna kina, vinske podrume, grijane garaže i ski-in/ski-out pristup izravno na stazu. Takvi potpuno opremljeni “pet zvjezdica” chaleti postižu najviše cijene po m² i obično se brzo prodaju kada se pojave na tržištu. Nasuprot tome, stariji chaleti koji zahtijevaju obnovu često nailaze na određene izazove s cijenama – nedavno je došlo do „sukoba između onoga što prodavatelji traže i onoga što su kupci spremni ponuditi“ za chalete stare desetak ili dvadesetak godina koji nisu obnovljeni freespiritalpine.com. Kupci će platiti najvišu cijenu za kuće u savršenom stanju ili novoizgrađene, ali ako je interijer chaleta zastario ili mu nedostaju wellness sadržaji, sada očekuju popust ili prostor za pregovore freespiritalpine.com. Ovaj trend stvara priliku: investitori koji su spremni renovirati stariju nekretninu mogu značajno povećati njezinu vrijednost. Općenito, granica za “luksuzni chalet” u 2025. godini je vrlo visoka – moderan alpski šik dizajn, tehnički napredne pametne kućne funkcije i komfor hotelske razine sada su standard u premium segmentu 1850. Apartmani – Novi projekti i servisirane rezidencije: Iako su šaletii u središtu pažnje, luksuzni apartmani postali su važan dio tržišta nekretnina u Courchevelu, posebno u područjima 1650 (Moriond) i 1550 (Village) te kao ski-in/ski-out rezidencije u 1850. Posljednjih godina pojavili su se novogradnje apartmanskih projekata koji su namijenjeni kupcima koji traže kombinaciju luksuza i praktičnosti. Na primjer, projekti kao što su Sundance Lodge i Steamboat Lodge u Courchevelu 1650 (čiji se završetak očekuje krajem 2025.) nude hotelske usluge s 5 zvjezdica – zamislite concierge usluge, bazene, toplice i restorane u sklopu objekta – upakirane u privatno vlasništvo apartmana freespiritalpine.com. Ove rezidencije variraju od praktičnih “lock-up-and-leave” dvosobnih stanova do prostranih penthouseova s 5–6 spavaćih soba koji se po veličini mogu natjecati sa šaletima freespiritalpine.com. Koncept je ponuditi alternativu šaletima – sve benefite životnog stila uz manje brige oko održavanja. Takve nekretnine su vrlo dobro prihvaćene: kupcima se sviđa mogućnost da im apartman bude potpuno upravljan i iznajmljivan kada nisu ondje (neki dolaze s programima najma). Što se dizajna tiče, trendovi u apartmanima su slični kao kod šaleta: korištenje visokokvalitetnih lokalnih materijala (stari drveni grede, kamini od kamena) u kombinaciji s elegantnim, modernim alpskim interijerima. Veliki panoramski prozori, visoki stropovi i prostori otvorenog plana koji maksimiziraju pogled su uobičajeni. Drugi trend je višenamjenski prostor u novim apartmanima – sobe koje se mogu koristiti i kao dodatne spavaće sobe, uredi ili prostorije za medije, kako bi se prilagodile potrebama vlasnika (odraz dužih boravaka i čak rada na daljinu). U samom Courchevelu 1850 ponuda apartmana je ograničena (naselje je uglavnom izgrađeno od šaleta i hotela), ali gdje apartmani postoje, često se nalaze u ekskluzivnim zgradama u stilu šaleta s 4–10 jedinica, što održava osjećaj privatnosti i prestiža. Trendovi pogodnosti i životnog stila: “Wellness” preuzima primat nad skijanjem kao prioritet, što je zamjetan pomak u trendovima alpskih nekretnina dmproperties.com. U Courchevelu je to vidljivo po načinu na koji su šaletii i apartmani opremljeni. Kupci sada izuzetno visoko vrednuju unutarnje wellness sadržaje i mogućnost korištenja tijekom cijele godine. Mnogi novi ili renovirani šaletii uključuju posebne prostore za spa, joga studija ili fitness dvorane, prepoznajući da vlasnici i gosti možda provode jednako toliko vremena opuštajući se i obnavljajući kao i na skijaškim stazama. Investitori također vode računa o energetskoj učinkovitosti i tehnologiji – ugrađuju modernu izolaciju, toplinske pumpe, troslojna stakla itd., kako bi zadovoljili nove propise i privukli ekološki osviještene kupce luksuznih nekretnina. Pametni kućni sustavi (za upravljanje rasvjetom, grijanjem, sigurnošću, pa čak i raspoređivanje zagrijavanja saune) standard su u najkvalitetnijim nekretninama. Osim toga, biophilic dizajn – uključivanje prirodnih elemenata i maksimiziranje prirodne svjetlosti i pogleda na planine – popularan je i u skladu sa wellness temom. Na arhitektonskom planu, Courchevel održava stroge dizajnerske kodove kako bi sačuvao svoj šarm planinskih kuća, pa je izvana trend više evolucija nego revolucija. Nove planinske kuće i dalje izgledaju tradicionalno (kosi krovovi, drvene fasade), ali su veće i raskošnije od rustikalnih koliba iz prošlosti. Neke od najnovijih “planinskih kuća” su zapravo mini-vile (preko 1.000 m²), ali pažljivo prikrivene drvetom i kamenom. Stalan priljev luksuzne maloprodaje i restorana (s više od 40 dizajnerskih butika i desecima vrhunskih restorana u 1850 voguebusiness.com businessinsider.com) upotpunjuje trend na tržištu nekretnina – današnji vlasnici očekuju kompletan luksuzni ekosustav. Ukratko, trendovi nekretnina za 2025. u Courchevelu 1850 naglašavaju vrhunske wellness sadržaje, moderan alpski dizajn i život s mnoštvom usluga (bilo s osobljem u planinskim kućama ili u rezidencijama s kompletnom uslugom). Tržište odgovara na želje kupaca za cjelogodišnjim utočištem koje nudi puno više od običnog mjesta za spavanje nakon skijanja. Investicijske prilike i očekivani povrati Potencijal za povećanje kapitala: Nekretnine u Courchevelu 1850 često se promatraju kao plava čip investicija, nudeći solidno očuvanje kapitala i dugoročnu aprecijaciju umjesto brzih špekulativnih dobitaka. Povijest je impresivna – vrijednosti nekretnina u francuskim Alpama porasle su u prosjeku ~30% od 2020. godine (otprilike 5,5% godišnje) investropa.com investropa.com, a vrhunska odmarališta bilježe bolje rezultate, posebice nakon pandemije. U slučaju Courchevela, cijene su posljednjih godina naglo porasle (npr. +9% samo u 2024.) investropa.com, postavljajući nove standarde. Gledajući unaprijed, iako se tempo može smiriti, stručnjaci predviđaju umjereni rast od ~3–7% godišnje na alpinskim tržištima do 2026. godine investropa.com. Za ultravrhunsko područje kao što je 1850, razumno je očekivati vrijednosti pri gornjem dijelu tog raspona, osim ako ne dođe do većih poremećaja. To znači da bi chalet od 10 milijuna eura danas mogao organski porasti na možda 11–12 milijuna eura unutar nekoliko godina, isključivo zahvaljujući tržišnoj aprecijaciji. Štoviše, jedinstven nesrazmjer ponude i potražnje u Courchevelu sugerira da bi mogao vidjeti iznadprosječnu aprecijaciju – kad god dođe do priljeva novih bogatih kupaca (primjerice, iz rastućih tržišta ili snažnog gospodarstva), cijene imaju prostora za skok s obzirom na fiksnu ponudu. U suštini, izgledi za rast kapitala ostaju snažni, što čini strategiju kupi-i-drži isplativom. Čak i u vrlo dugom roku, vrhunske alpske nekretnine pokazuju postojane dobitke (na primjer, vrijednost luksuznih ski chaleta porasla je u prosjeku ~33% od 2008. godine, a rast se ubrzao nakon 2020.) investropa.com. Prinosi od najma i prihodi: Investitori trebaju imati na umu da su prinosi od najma u Courchevelu 1850 relativno niski u postotnom smislu, što je uobičajena karakteristika ultraluksuznih tržišta. Budući da su kupovne cijene tako visoke, najamnina, iako velika u apsolutnim iznosima, rezultira skromnim godišnjim prinosom. Tipični neto prinosi od najma iznose oko 2–3% u najpoznatijim odmaralištima poput Courchevela snowonly.com. Za usporedbu, manje glamurozna francuska alpska područja mogu donijeti 4–4,5% neto snowonly.com, a francuski nacionalni prosjek prinosa od najma (za sve tipove nekretnina) iznosi oko 6% mansion-properties.com. To znači da investitor u Courchevelu obično daje prednost kapitalnoj dobiti i osobnom korištenju ispred visokih gotovinskih povrata. Primjerice, nekretnina vrijedna 5 milijuna eura može donijeti otprilike 200.000 € godišnje od najma (ako se iznajmljuje tijekom vršnih tjedana), što nakon troškova može iznositi ~150.000 € neto – otprilike 3% prinosa. Međutim, ono što ti podaci ne prikazuju je visoka razina najamnina i mogućnost nadoknade troškova vlasništva. Tijekom vrhunskih zimskih tjedana (Nova godina, školski praznici), tjedne najamnine za najbolje vile mogu prelaziti 80.000–100.000 € businessinsider.com. Čak i manji luksuzni apartmani mogu dostići desetke tisuća eura tjedno u vrhuncu sezone. Ako je vlasnik spreman iznajmiti svoju nekretninu, primjerice, 8–10 tjedana tijekom zime i možda nekoliko tjedana ljeti, može pokriti značajan dio godišnjih troškova (osoblje, održavanje, porezi) pa čak i ostvariti profit, a istodobno osobno uživati u nekretnini tijekom dijela godine. Vrijedi također naglasiti da je potražnja za popunjenošću vrlo snažna u Courchevelu za tjedne kada vlasnici iznajmljuju svoje domove. Specijalizirani alpski iznajmljivači izvještavaju kako dobro smještene vile mogu postići 70–90% popunjenosti tijekom zime (pa čak i u ljetnim mjesecima) snowonly.com. Razvoj cjelogodišnjeg turizma znači da srpanj – kolovoz sada donose značajne prihode od najma (iako po nižim stopama nego zimi). Tako pronicljiv vlasnik može postići gotovo potpunu popunjenost u vrhunskim sezonama i ostvariti bolji efektivni prinos. Neke nekretnine upravljaju luksuzni turistički operateri ili agencije za najam vila, čime se proces može pojednostaviti. Strategije ulaganja i prilike: Za investitore konkretno, postoje nekoliko načina za maksimiziranje prinosa u Courchevelu: Strategije renovacije: Kao što je spomenuto, stariji planinski chaleti na A+ lokacijama koji zahtijevaju modernizaciju ponekad se mogu kupiti uz lagani relativni popust. Ulaganje u vrhunsku renovaciju (s poboljšanom energetskom učinkovitošću, novim sadržajima) ne samo da značajno povećava vrijednost nekretnine već i njezinu iznajmljivost. S obzirom na regulatorni poticaj za energetski učinkovite domove, takve nadogradnje mogu i dugoročno osigurati ulaganje.

Kao što je spomenuto, stariji planinski chaleti na A+ lokacijama koji zahtijevaju modernizaciju ponekad se mogu kupiti uz lagani relativni popust. Ulaganje u vrhunsku renovaciju (s poboljšanom energetskom učinkovitošću, novim sadržajima) ne samo da značajno povećava vrijednost nekretnine već i njezinu iznajmljivost. S obzirom na regulatorni poticaj za energetski učinkovite domove, takve nadogradnje mogu i dugoročno osigurati ulaganje.







Povrat PDV-a za novogradnju: Francuska nudi unosan poticaj za one koji kupuju nove projekte u turističkim zonama. Ako kupite novogradnju i obvežete se iznajmljivati je namještenu s hotelskim uslugama (npr. čišćenje, doručak) određeni broj tjedana, imate pravo na povrat 20% PDV-a na kupovnu cijenu. U kontekstu Courchevela, 20% na višemilijunsku kupnju je znatan iznos – što predstavlja trenutno povećanje kapitala. Mnogi kupci novih apartmana u Courchevelu 1650, primjerice, koriste ovu shemu, financirajući PDV tijekom izgradnje, a zatim ga povrate nakon kupnje upisom u program iznajmljivanja. Time se poboljšava povrat ulaganja i novčani tok te čini prinos od najma atraktivnijim u ranim godinama.

Francuska nudi unosan poticaj za one koji kupuju nove projekte u turističkim zonama. Ako kupite novogradnju i obvežete se iznajmljivati je namještenu s hotelskim uslugama (npr. čišćenje, doručak) određeni broj tjedana, imate pravo na na kupovnu cijenu freespiritalpine.com. U kontekstu Courchevela, 20% na višemilijunsku kupnju je znatan iznos – što predstavlja . Mnogi kupci novih apartmana u Courchevelu 1650, primjerice, koriste ovu shemu, financirajući PDV tijekom izgradnje, a zatim ga povrate nakon kupnje upisom u program iznajmljivanja. Time se poboljšava povrat ulaganja i novčani tok te čini prinos od najma atraktivnijim u ranim godinama.







Modeli zajedničkog korištenja: Neki investitori udružuju se s prijateljima ili obitelji kako bi zajedno posjedovali chalet (neformalno ili putem pravne osobe), dijele korištenje i troškove. S obzirom na visoku cijenu, ovo može imati smisla, a uz pažljivo planiranje svaka strana može uživati u udarnim tjednima. Također postoji novi trend frakcijskog vlasništva ili privatnih članarskih klubova u luksuznim skijaškim nekretninama, omogućujući investitorima da kupe "udjele" u ultra-luksuznom chalet-u (iako treba biti oprezan i osigurati pravnu jasnoću – ovo je još uvijek novo područje).

Neki investitori udružuju se s prijateljima ili obitelji kako bi zajedno posjedovali chalet (neformalno ili putem pravne osobe), dijele korištenje i troškove. S obzirom na visoku cijenu, ovo može imati smisla, a uz pažljivo planiranje svaka strana može uživati u udarnim tjednima. Također postoji novi trend ili privatnih članarskih klubova u luksuznim skijaškim nekretninama, omogućujući investitorima da kupe “udjele” u ultra-luksuznom chalet-u (iako treba biti oprezan i osigurati pravnu jasnoću – ovo je još uvijek novo područje).







Komparativna vrijednost u manje poznatim područjima: Iako je sam Courchevel skup, investitori ponekad razmatraju kupovinu u okolici Courchevela (npr. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 ili obližnja La Tania). Ta područja su dio iste skijaške zone i uživaju imidž Courchevela, ali su cijene niže. Primjerice, satelitska sela u Tri Doline mogu koštati 50–70% manje po m² nego 1850, a njihovi prinosi od najma (4%+ neto) često nadmašuju prinose poznatih skijališta. Nedostatak je slabiji rast vrijednosti i drugačija klijentela za najam, ali kao „investicijska igra" neki kupci diversificiraju ulaganja u kombinaciju elitnih i nadolazećih skijališta.

Iako je sam Courchevel skup, investitori ponekad razmatraju kupovinu u okolici Courchevela (npr. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 ili obližnja La Tania). Ta područja su dio iste skijaške zone i uživaju imidž Courchevela, ali su cijene niže. Primjerice, u Tri Doline mogu koštati 50–70% manje po m² nego 1850 investropa.com investropa.com, a njihovi prinosi od najma (4%+ neto) često nadmašuju prinose poznatih skijališta snowonly.com. Nedostatak je slabiji rast vrijednosti i drugačija klijentela za najam, ali kao „investicijska igra” neki kupci diversificiraju ulaganja u kombinaciju elitnih i nadolazećih skijališta.





Sažeto, očekivani povrati u Courchevelu 1850 proizlaze iz kombinacije umjerenih prihoda od najma i snažnog rasta kapitala. Kupac u 2025. može očekivati godišnje dobitke u jednoznamenkastim postocima (koji se slažu na vrlo visoku početnu vrijednost) te mogućnost pokrivanja troškova kroz najmove koji, iako donose samo nekoliko postotaka, predstavljaju znatne iznose u eurima. S obzirom na temeljne karakteristike tržišta Courchevela, čak bi i konzervativna strategija zadržavanja do 2028. vjerojatno donijela odličan ukupni povrat kombinirajući aprecijaciju imovine i bilo koje prihode od najma. Ključ je kupiti kvalitetu (lokacija i specifikacije), jer će trofejne nekretnine uvijek biti najtraženije – osiguravajući time snažnu likvidnost i premium cijenu prilikom eventualnog izlaska. Kao dokaz povjerenja u tržište: stručne analize tvrde da je trend nekretnina u Alpama “nepogrešivo uzlazan” i naglašavaju da su ključna odmarališta poput Courchevela potkrijepljena iznimno snažnim temeljima za budućnost investropa.com investropa.com. Propisi i vladine politike koje utječu na nekretnine Zakoni o energetskoj učinkovitosti (“Loi Climat”): Značajna promjena politike koja utječe na francusko tržište nekretnina je postepena zabrana iznajmljivanja nekretnina s lošim energetskim ocjenama. Počevši od 2025. godine, kuće s energetskim razredom “G” više se ne mogu legalno iznajmljivati u Francuskoj mansion-properties.com. Do 2028. ova zabrana se proširuje na nekretnine s ocjenom “F”, a kasnije i na “E” 2034. godine. U alpskim resortima, mnoge tradicionalne kolibe izgrađene prije nekoliko desetljeća mogle bi pripadati tim nižim kategorijama učinkovitosti (zbog jednostrukih prozora, nedovoljne izolacije, starijih sustava grijanja itd.). Za vlasnike u Courchevelu, ovo je postalo goruće pitanje: kako bi zadržali potencijal prihoda od najma, nekretnine moraju biti usklađene sa standardima. Već sada svjedočimo “trendu prema kvaliteti” gdje kupci biraju novije, dobro izolirane kolibe ili one koje su već renovirane s modernim grijanjem i izolacijom investropa.com investropa.com. Starije kolibe s lošom ocjenom suočavaju se s dvostrukim tržištem: ili se prodaju uz popust ili uopće ne mogu prodati, ili vlasnici ulažu u poboljšanja (solarne panele, toplinske pumpe, bolju izolaciju) kako bi poboljšali ocjenu. Ova regulacija je, donekle paradoksalno, podržala rast cijena za visokokvalitetne nekretnine – jer su usklađene kuće s energetskom ocjenom A/B postale još vrednije i traženije investropa.com investropa.com. U Courchevelu 1850, mnoge luksuzne kolibe su renovirane te sada imaju troslojnu stolariju, geotermalno grijanje i sl., kako bi ostale pogodne za najam. Sveukupno, ova politika gura tržište prema održivosti, što dugoročno poboljšava stambeni fond i usklađuje se s osobnim vrijednostima mnogih kupaca (mnogi imućni kupci cijene eko unaprjeđenja kao dio luksuznog standarda). Propisi o kratkoročnom najmu: Područja bogata turizmom u Francuskoj nastoje uskladiti unosne kratkoročne najmove s potrebama lokalne zajednice. U nekim alpskim gradovima (posebno u većima poput Chamonixa) lokalne vlasti su ograničile broj turističkih najma ili zahtijevaju posebne dozvole za njihovo vođenje dmproperties.com investropa.com. Chamonix je, primjerice, uveo kvote za najam apartmana u određenim zonama kako bi oslobodio stanovanje za lokalno stanovništvo i sezonske radnike. Iako Courchevelova manja veličina i orijentiranost na resort znače da još nije uveo stroga ograničenja (ekonomija ovisi o najmu), nije imun na regulatorni nadzor. Vlasnici u Courchevelu moraju registrirati svoje nekretnine ako ih iznajmljuju na kratkoročno i plaćati boravišnu pristojbu. Ako bi se uvele buduće mjere – primjerice, ograničenje broja tjedana koliko se nekretnina može iznajmljivati ili uvjetovanje neograničenog najma prebivalištem – to bi moglo utjecati na isplativost ulaganja. Ipak, s obzirom na profil Courchevela 1850 (uglavnom luksuzne druge kuće i turistička infrastruktura), takva bi politika vjerojatno bila umjerena. Zanimljivo je da ograničavanjem ponude najma u mjestima poput Chamonixa, ta mjesta nehotice povećavaju potražnju (i cijene) za nekretnine koje jesu dostupne investropa.com investropa.com. Sličan učinak mogao bi se pojaviti i u Courchevelu: ako bi se najam ikada ograničio, ekskluzivne nekretnine koje ostanu na raspolaganju mogle bi bilježiti još veću potražnju kod imućnih turista. To je prostor koji treba pratiti, ali zaključno s 2025. godinom, Courchevel ostaje vrlo prihvatljivo tržište za najam sa bez posebnih lokalnih zabrana za najam prazničnih nekretnina (osim onih na nacionalnoj razini). Porezi na druge nekretnine: Francuska vlada i lokalne zajednice uvele su poreze usmjerene na vlasnike drugih nekretnina, što uključuje i mnoge vlasnike nekretnina u Courchevelu. Ove mjere uključuju veće dodatke na taxe d’habitation u područjima službeno označenima kao zone u kojima lokalnom stanovništvu nedostaje stanovanja (zones tendues). Departman Savoie u kojem se nalazi Courchevel omogućio je dodatak do 60% na porez za druge nekretnine u nekim slučajevima. Dodatno, neka popularna odmarališta imaju porez na prazne nekretnine kako bi obeshrabrili vlasnike da drže nekretnine praznima. U praksi su, za višemilijunske vile, ovi lokalni porezi relativno mali (nekoliko tisuća eura godišnje više) i nisu odvratili imućne kupce investropa.com. Nacionalni porezni režim Francuske ima nekoliko pogodnih aspekata za investitore: nema općeg “poreza na strane kupce”, a poznato je da je Francuska 2018. godine promijenila porez na imovinu tako da sad cilja isključivo na nekretnine (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), koji se primjenjuje na ukupnu imovinu u nekretninama preko 1,3 milijuna eura, s progresivnim stopama do otprilike 1,5%. Mnogi strani kupci jednostavno uračunaju ovaj porez u trošak posjedovanja francuske nekretnine. Na prihod od najma strani vlasnici plaćaju francuski porez na dohodak (uz ugovore kako bi se izbjegla dvostruka oporezivanja), ali mogu odbiti izdatke, a privlačni sustavi kao što je LMNP (status namještenog najma) nude povoljan porezni tretman. Nadalje, postoje porezne olakšice za najmove: prihod od najma namještenih nekretnina često se može smanjiti zbog amortizacije i troškova, što ponekad rezultira vrlo niskom oporezivom dobiti kod učinkovito vođenog objekta. Još jedan ključni poticaj odnosi se na novogradnje – povrat PDV-a (20%) je moguć ako se nekretnina iznajmljuje s uključenim uslugama, što značajno povećava ROI freespiritalpine.com. Također postoje porezni krediti i potpore za ekološke obnove (kao dio zelenih inicijativa Francuske). Sve u svemu, regulatorni okvir Francuske smatra se stabilnim i prilično transparentnim mansion-properties.com. Investitori uživaju snažnu pravnu zaštitu (vlasnička prava su dobro zaštićena) mansion-properties.com, a francuski naglasak na održivom najmu vjerojatno povećava dugoročnu vrijednost nekretnina koje su u skladu s propisima. Strogi propisi za planiranje i gradnju: Razvoj u Courchevelu 1850 podliježe strogim pravilima planiranja s ciljem očuvanja planinskog okoliša i ekskluzivnog karaktera resorta. Loi Montagne (Zakon o planinama) i lokalni urbanistički planovi ograničavaju razvoj velikih razmjera, posebice iznad određene nadmorske visine. U praksi to znači da su novi građevinski dozvoli rijetke – naglasak je na rehabilitaciji postojećih objekata umjesto širenja na netaknutu zemlju investropa.com. Ograničenja visine osiguravaju da chaleti ostanu ljudskih razmjera (nema visokih kondominija ovdje), a arhitektonske smjernice održavaju klasičnu estetiku châleta. Također, izgradnja novih apartmanskih stanova za odmor u Alpama često zahtijeva da investitor pruži određenu korist zajednici (poput stvaranja parkirališta ili potpore lokalnom smještaju za sezonske radnike) kao protuvrijednost. Ove politike učinkovito učvršćuju oskudicu nekretnina u Courchevelu. Za vlasnike je to dobra vijest jer sprječava pretjeranu izgradnju koja bi mogla umanjiti vrijednost nekretnina ili šarm resorta. S druge strane, projekti obnove mogu biti skupi i dugotrajni zbog birokratskih prepreka – ali većina kupaca luksuznih nekretnina to prihvaća kao dio posjedovanja komadića raja. Značajno je i to da Švicarska ima još stroža pravila (poput Lex Weber ograničenja sekundarnih prebivališta), dok Francuska i dalje dopušta razvoj, ali na kontroliran način. Lokalno vijeće Courchevela mora balansirati između održivosti okoliša (rizici od lavina, promet, vodni resursi) i statusa svjetski poznate destinacije. Nedavne nadogradnje infrastrukture (poput novih žičara) obično dolaze uz procjene utjecaja na okoliš i, gdje je moguće, nadograđuju postojeće objekte umjesto da se grade novi. U sažetku, regulatorni okvir u 2025. za vlasnike nekretnina u Courchevelu definira se naglaskom na kvalitetu i usklađenost: energetski učinkovite kuće, odgovorno iznajmljivanje i kontrolirani razvoj. Ove mjere, iako kompliciraju proces vlasnicima, općenito povećavaju dugoročnu vrijednost i ekskluzivnost nekretnina u Courchevelu. Preporučuje se kupcima da provjere zadovoljava li imovina koju razmatraju nove standarde ili ju je moguće nadograditi – te da angažiraju lokalne stručnjake za optimizaciju poreza i pravila najma. Važno je napomenuti da Francuska pozdravlja strane kupce (nema ograničenja prema nacionalnosti kupaca), što Courchevelu osigurava stalan širok bazen kupaca, od Europe do Amerike i Azije. Sezonska dinamika i njihov utjecaj na cijene i dostupnost Zimska vršna sezona (visoka sezona): Courchevel 1850 je prije svega skijalište, a zima je vrijeme kada selo zaista oživi – što izravno utječe na korištenje i cijene nekretnina. Razdoblje od prosinca do travnja je vršna sezona, s Božićem/Novom godinom i veljačom (školski praznici) kao apsolutnim vrhuncima. Tijekom tih razdoblja potražnja za smještajem naglo raste. Vlasnici brvnara koji iznajmljuju svoje nekretnine često ostvaruju većinu svog godišnjeg prihoda od najma u samo 2–3 tjedna praznika. Kao rezultat toga, cijene najma zimi su izuzetno visoke (npr. 50,000 €+ tjedno za luksuznu brvnaru s 4 spavaće sobe je standard u tjednu Nove godine). Aktivnost prodaje također može naglo porasti zimi, jer imućni posjetitelji ponekad odluče da žele posjedovati dio Courchevela nakon što iskuse taj stil života. Nije neuobičajeno da dođe do pregleda nekretnina na licu mjesta u vršnoj sezoni na poticaj oduševljenih iznajmljivača. Ipak, ponuda na prodaju obično je najniža zimi – mnogi vlasnici će odgoditi oglašavanje do proljeća/ljeta kako ne bi ometali unosne zimske najmove ili osobno vrijeme za odmor. Dakle, zima je vrijeme kada kupci doživljavaju proizvod (odmaralište i često nekretninu kao najmoprimci), ali stvarne transakcije često se zaključuju u međusezonama. Proljeće i jesen (niske sezone): Krajem travnja žičare se zatvaraju i Courchevel ulazi u mirnu fazu. Proljetno otapanje i međusezona (svibanj, lipanj) znače da su mnoge trgovine i restorani zatvoreni. Slično, nakon kratkog ljeta, jesen (kasni rujan do studenog) je izvan sezone s minimalnom turističkom aktivnosti. Ta su razdoblja povijesno bila razdoblje zatišja za odmaralište – vrijeme kada vlasnici brvnara rade renovacije ili nadogradnje, osoblje uzima pauze, a selo se puni energijom. Što se tiče tržišta, izvan sezone je ponuda nekretnina obično najveća i tada kupci možda mogu ostvariti nešto bolju pregovaračku poziciju. Prodavatelji koji oglašavaju izvan sezone svjesni su da imaju manji broj potencijalnih kupaca; ako su motivirani, mogu biti malo povoljniji s cijenama. No, budući da vlasnici u Courchevelu, u pravilu, nisu u financijskim problemima, ne treba očekivati drastične sezonske popuste – tržište nije poput sezonskih cijena najma koje jako variraju. Cijene nekretnina ne padaju u ljetu/izvan sezone; u najboljem slučaju postoji malo više prostora za pregovore ili prilika za kupnju bez konkurentskih ponuda. Neki snalažljivi kupci planiraju pretragu za proljeće: nakon velike skijaške sezone, neki vlasnici možda razmotre prodaju (osobito ako nekretnina nije bila iznajmljena ili korištena kako se očekivalo). Također, agencije za nekretnine imaju više vremena za rad s klijentima izvan sezone, što kupcima može pružiti više pažnje i prilike za istraživanje. Ljetna sezona (sekundarna visoka sezona): Ljeto (srpanj–kolovoz) u Courchevelu značajno je dobilo na popularnosti kako se Alpe pozicioniraju kao cjelogodišnja destinacija. Iako ljeto nije toliko prometno kao zima, više nije zanemareno. Obitelji i ljubitelji prirode dolaze zbog planinarenja, brdskog biciklizma, trail trčanja, golfa (u blizini) i alpskog odmora. Klima je ugodna (topli dani, svježe noći), a krajolik zadivljujući, što Courchevel čini luksuznom planinskom destinacijom i ljeti. Ovaj trend ima nekoliko učinaka: najmovi tijekom ljeta sada donose značajan prihod, s mnogim planinskim kućama i apartmanima koji se iznajmljuju tjedno turistima iz Europe, Bliskog Istoka (koji često traže svježiju klimu ljeti) i šire. Stopa popunjenosti u vrhuncu ljeta može doseći 70%+ za atraktivne nekretnine snowonly.com. Cijene najma su niže nego zimi, ali i dalje dobre – na primjer, ona planinska kuća koja zimi stoji 50.000 € tjedno može se u kolovozu iznajmiti za 15.000–20.000 € tjedno. Za vlasnike to znači da nekretnina ne stoji prazna 8 mjeseci godišnje; može se koristiti ili unovčiti kroz više sezona. Kulturno gledano, imidž Courchevela širi se na odredište za dvije sezone, slično kao što to već dugo imaju Megève ili Chamonix. Infrastruktura poput žičara koje rade ljeti (za planinare/bicikliste) i događanja poput glazbenih ili vatrometnih festivala privlače posjetitelje. Zapravo, kroz cijele Alpe skijališta bilježe veliki porast ljetnih gostiju – Chamonix je zabilježio povećanje prodaje ljetnih karata za žičare od 46% u dvije godine dmproperties.com, a brojke za Courchevel tijekom ljeta također stalno rastu. Ova cjelogodišnja privlačnost podupire vrijednost nekretnina jer vlasnici vide više koristi (i potencijalnog prihoda) od svoje investicije. Također donekle ublažava sezonsku narav poslovanja, čineći mjesto održivijim tijekom cijele godine. Utjecaj na dostupnost: Sezonski ciklus utječe na vrijeme kada nekretnine dolaze na tržište. Mnogi prodavatelji radije oglašavaju krajem zime ili u proljeće (nakon što uživaju u još jednoj sezoni, ili kako bi ulovili proljetne posjetitelje) kako bi se transakcije mogle zaključiti tijekom ljeta prije sljedeće zime. Isto tako, nova gradilišta često planiraju završetak na jesen, kako bi kupci mogli koristiti novu nekretninu u zimskoj sezoni. To znači da je jesen često period intezivnog zaključivanja kupoprodaja i predaje ključeva (notarski uredi u Alpama uistinu su vrlo zauzeti tijekom listopada i studenoga kako bi kupci imali ključeve do Božića). Kada je riječ o najmu, vlasnici moraju odlučiti početkom jeseni hoće li iznajmiti nekretninu u vrhuncu zime ili je koristiti sami, budući da agencije za najam počinju reklamirati zimske planinske kuće već u rujnu za nadolazeću sezonu. Dinamičnost cijena: Mogli biste pretpostaviti da je zimi kupnja skuplja zbog potražnje – ali u nekretninama su cijene u Courchevelu relativno stabilne kroz godišnja doba (za razliku od hotela, cijene kuća se ne udvostručuju zimi). Ipak, percipirana vrijednost nekretnine može biti najviša zimi: ski planinska kuća izgleda najprivlačnije kada je okružena snijegom i užurbanim aktivnostima. To ponekad dovodi do bržih prodaja po traženoj cijeni zimi, dok ista nekretnina prikazana u napuštenoj vansezoni može izazvati odvažniju ponudu. U tom smislu, zimi se može dogoditi „emocionalna kupnja“ – kupac se zaljubi u objekt u trenutku vrhunske atmosfere i plaća punu cijenu. S druge strane, pomni investitor možda bi radije pregledao nekretninu ljeti, kako bi provjerio eventualne probleme skrivene ispod snijega zimi (stanje krova, granice zemljišta itd.), i pregovarao u opuštenijem okruženju. Korisnički trendovi – duži boravci: Još jedna sezonska promjena je što vlasnici (i najmoprimci) provode duža razdoblja u Courchevelu nego prije. Porast rada na daljinu znači da neki vlasnici sada dolaze na nekoliko mjeseci – npr. kontinuirano od prosinca do veljače – umjesto samo tjedan dana odmora. Mogu raditi iz svoje planinske kuće tijekom tjedna i skijati tijekom pauza, tretirajući je kao drugi glavni dom. Slično, neki dolaze ljeti na mjesečni bijeg iz gradskog života. Taj trend briše sezonske granice i u biti povećava potražnju za ugodnošću i obilježjima doma (kućni uredi, pouzdan internet itd., što je Courchevel unaprijedio optičkim internetom na tom području). To učvršćuje stav da Courchevel nije samo prolazno skijalište, već cjelogodišnja alpska destinacija za životni stil. Zaključno, sezonalnost u Courchevelu određuje ciklički ritam tržišta, pri čemu je zima glavno razdoblje i po korištenju i uzbuđenju, dok ljeto dobiva na važnosti. Iako same cijene nekretnina ne osciliraju ovisno o sezoni, vrijeme prodaje, popunjenost i dostupnost oglasa su svi sezonski pojmovi. Pronicljivi investitori uskladit će svoje strategije s ovim kalendarom: možda će kupovati u proljeće, obnavljati izvan sezone i kapitalizirati najmove u visokoj sezoni. Nastojanje da se turizam proširi na više sezona (zimi i ljeti) postupno izjednačava uvjete, što na kraju čini nekretninu vrijednijom jer je produktivna veći dio godine i dio zajednice koja nije zatvorena pola godine. Razvoj infrastrukture i rast turizma Nadogradnje skijaške infrastrukture: Courchevel i Trois Vallées kontinuirano ulažu u svoju skijašku infrastrukturu, prepoznajući da je moderno i učinkovito skijaško iskustvo ključno za održavanje vrijednosti nekretnina i privlačenje imućnih posjetitelja. Nedavni vrhunac je potpuno renovirana žičara Saulire, koja se ponovno otvara za zimu 2024/25 s potpuno novim panoramskim kabinama i luksuznom udobnošću seecourchevel.com. Saulire je prepoznatljiva žičara (koja skijaše vodi na 2.700 m s pogledom na Mont Blanc), a njezina nadogradnja naglašava predanost resorta vrhunskoj opremi. Osim toga, početničke zone u 1850. doživjele su poboljšanja poput novih natkrivenih pokretnih traka (pokretnih traka za uspinjanje) koje su zamijenile stare, nudeći zaštićen i udoban uspon za djecu i početnike seecourchevel.com. Tijekom posljednjih nekoliko godina Courchevel je također proširio sustave za umjetno osnježavanje kako bi zajamčio skijališta od ranog prosinca do kraja travnja, čak i u godinama s malo snijega. Na primjer, uoči Svjetskog prvenstva u skijanju 2023. (održanog u Courchevel-Méribelu), uloženi su milijuni u pripremu staza, nove ratrake i topove za snijeg kako bi se osigurali svjetski uvjeti. Povezanost unutar skijaškog područja ostaje nenadmašna: Courchevel je besprijekorno spojen s Méribelom i Val Thorensom, a nedavni projekti poput žičare Orelle-Cime Caron iz 2021. (u “četvrtoj dolini”) dodatno su učvrstili 3 Vallées kao jedno ogromno igralište snowonly.com. Za vlasnike nekretnina ove nadogradnje znače dosljednu kvalitetu skijanja i bolje iskustvo gostiju, što zauzvrat održava visoku potražnju za najmom i opravdava visoke cijene nekretnina. Luksuzne pogodnosti i širenje: Poboljšanja na planini prate razvoj u selima odmarališta. Courchevel 1850 već se može pohvaliti jednom od najvećih koncentracija hotela s 5 zvjezdica na svijetu (izvan velikih gradova) businessinsider.com. To uključuje poznata mjesta poput Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée i drugih, koji posjetiteljima pružaju iznimnu uslugu i podižu profil odmarališta. Impresivno, Courchevel (sve razine) ima 7 restorana s Michelinovom zvjezdicom, što je najviše u Alpama businessinsider.com, čime potvrđuje svoj status kulinarske destinacije. Trend vodi prema doživljajnom luksuzu: novi projekti kombiniraju smještaj s luksuznim trgovačkim galerijama, privatnim klubovima i wellness centrima. Posebno se ističe nadolazeći Maya Collection hotel, ultra-luksuzni hotel koji bi trebao biti otvoren u Courchevelu do prosinca 2025. voguebusiness.com. Slično tome, Monte-Carlo Société des Bains de Mer (tvrtka koja stoji iza raskošnih kasino objekata i hotela u Monaku) uključena je u Courchevel s planovima za luksuzne lodgeve i ugostiteljske projekte do 2026. voguebusiness.com. Ovi projekti pokazuju da investitori ulažu velika sredstva u turističku infrastrukturu Courchevela, očekujući trajnu potražnju. Odmaralište se također priprema za proslavu svoje 80. obljetnice 2026./27., kada će vjerojatno otvoriti neka od tih novih mjesta i ugostiti događaje visokog profila voguebusiness.com. Za vlasnike nekretnina, priljev luksuznih brendova donosi prednost: širi privlačnost odmarališta (privlačeći nove bogate posjetitelje koji mogu postati i kupci nekretnina) i neprestano osvježava prestiž Courchevela. Prisutnost brendova poput Louisa Vuittona, Diora, Cartiera itd. u trgovačkom dijelu Courchevela (svi imaju svoje butike tamo) dodatno doprinosi tom kozmopolitskom ugođaju voguebusiness.com. Prijevoz i pristupačnost: Pristupačnost Courchevela oduvijek je bila dio njegove luksuzne privlačnosti. Odmaralište jedinstveno ima privatni altiport (zračnu luku) odmah iznad 1850, jednu od najviših u Europi, što omogućuje malim privatnim zrakoplovima i helikopterima da slete doslovno na padinu businessinsider.com. To znači da VIP gosti mogu izravno letjeti iz Pariza ili Ženeve u Courchevel, izbjegavajući sate vožnje. Altiport, poznat po svojoj kratkoj uzlaznoj pisti, zimi je i turistička atrakcija (skijaši zastaju da bi gledali polijetanja/sletanja aviona) businessinsider.com. Što se tiče šire prometne infrastrukture, u regiji se događaju veliki razvojni projekti: u izgradnji je brza željeznička pruga Lyon-Torino (dio koje uključuje stanicu u Saint-Jean-de-Maurienne, otprilike 45 minuta vožnje automobilom od Courchevela) čiji se završetak očekuje krajem desetljeća snowonly.com. Kada bude dovršena, ova pruga dramatično će smanjiti vrijeme putovanja od Pariza do francuskih Alpa – potencijalno dovodeći više posjetitelja na vikend. Zamislite da vlakom iz Pariza do Moûtiersa (grad u dolini za Courchevel) stignete za samo 4 sata; to bi Courchevel moglo učiniti pristupačnijim još široj europskoj publici, uključujući one koji ne vole letjeti. Osim toga, lokalna poboljšanja cesta (ruta od Moûtiersa do Courchevela poboljšana je i tuneli su unaprijeđeni tijekom godina) i dalje podižu sigurnost i smanjuju gužve u vršnim tjednima. Sve zajedno, ova poboljšanja dodatno učvršćuju privlačnost Courchevela kao praktičnog luksuznog odredišta unatoč njegovom udaljenom planinskom položaju. Održivost i okoliš: Prepoznajući dvostruke prijetnje klimatskih promjena i rastućih troškova energije, vlasti Courchevela i operateri žičara prihvatili su održiva poboljšanja. Societé des 3 Vallées (S3V), koja upravlja žičarama, sada napaja 100% žičara obnovljivom energijom (hidroelektrana i solarna energija) seecourchevel.com. U 2024. godini instalirali su solarne panele na stanici žičare Ariondaz u Courchevel Moriondu za proizvodnju električne energije na licu mjesta, dovoljno da se iz solarne energije pokreće žičara za sjedala seecourchevel.com. Također su uložili u energetski učinkovite strojeve za uređivanje snijega vođene GPS-om, optimizirajući rute uređivanja i smanjujući potrošnju goriva seecourchevel.com. Kod razvoja nekretnina, nove zgrade pridržavaju se strožih standarda izolacije i često uključuju geotermalno grijanje ili solarno grijanje za bazene itd. Turistička vlast je uvela mjere poput subvencioniranja energetske obnove starijih zgrada. Čak i male politike, poput zakonske obveze za zimske gume na vozilima tijekom sezone radi sigurnosti seecourchevel.com, pokazuju fokus na održivost i sigurnost. Ovi napori osiguravaju da Courchevel ostaje održiv kao skijaško područje dugoročno (ublažavanje klimatskih utjecaja) te predstavljaju adut za investitore orijentirane na okoliš. Također, kako imućni klijenti sve više obraćaju pažnju na ekološku odgovornost, „zeleni“ resort povećava svoju atraktivnost. Sve to povećava nematerijalnu vrijednost nekretnina: dobro vođen, održiv resort održat će svoj status (i time potražnju za nekretninama) daleko u budućnosti. Događaji i globalni profil: Zvijezda Courchevela bila je u punom sjaju tijekom FIS Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju u veljači 2023., koje je suorganizirano s Méribelom. Resort je imao koristi od međunarodnog medijskog praćenja i iskoristio je priliku za predstavljanje svojih objekata (uključujući novi ciljnu arenu i unaprijeđene žičare). Uspješan događaj pokazao je sposobnost Courchevela da ugosti događaje velikih razmjera, što je dobar znak za buduće planove poput Olimpijskih igara. Doista, Francuske Alpe (uključujući Courchevel) jaki su kandidati za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030., i mnogi očekuju da će ih i dobiti voguebusiness.com voguebusiness.com. Ova mogućnost već je ubrzala određene projekte – primjerice, planirani su redizajn Courchevel 1850 “snow front” i Chenus žičare kako bi se modernizirala središnja baza sela prije potencijalnog olimpijskog fokusa voguebusiness.com. Ako se Olimpijske igre potvrde, očekuje se mini-boom u infrastrukturnim ulaganjima: poboljšane ceste, moguće proširenje smještajnih kapaciteta (iako bi u slučaju Courchevela to možda bila privremena rješenja zbog ograničenja na trajnu gradnju), i opće uređenje područja. Čak i ako Courchevel ne bude službeno olimpijsko mjesto, neizbježno će ugostiti uglednike ili ekipe za trening (što je radio i na prošlim Olimpijadama), a ukupni rast turizma bit će golem. Osim toga, proslava 80. obljetnice 2026./27. vjerojatno će donijeti posebne događaje, možda otvaranje novih muzeja ili kulturnih lokacija koje slave Courchevelovu pionirsku ulogu prvog skijališta izgrađenog s tom svrhom (osnovano 1946.). Takva kulturna ulaganja dodatno obogaćuju privlačnost resorta izvan samog skijanja. Resort Tipični raspon cijena primarnih nekretnina (€/m²) Nedavni godišnji rast cijena Courchevel 1850 (FR) €14.333 – €33.200 investropa.com investropa.com (najviše u Francuskoj) +9% (2024) investropa.com (najveći rast u Francuskoj) Val d’Isère (FR) €16.100 – €30.000 investropa.com investropa.com (gotovo jednako kao Courchevel) +5–7% (2024) investropa.com (jako, ali manje od 1850) Megève (FR) ~€11.500 prosjek (oko €10k–€12k+ za primarne) investropa.com investropa.com +4–6% (2024) investropa.com (stabilan rast) Verbier (CH) ~€23.600 – €37.200+ ubs.com ubs.com (među najskupljima u Alpama) ~+3.5% (2024)* dmproperties.com (Švicarski alpski prosjek. *Švicarska odmarališta ostvarila su prosječan rast od ~3,5% u 2024. dmproperties.com; Verbier, kao jedno od najprestižnijih švicarskih odmarališta, vjerojatno je zabilježio sličan ili nešto viši rast s obzirom na potražnju. Rast turizma i budući planovi: Kombinirani učinak svega navedenog odražava se u turističkim statistikama: u sezoni 2024./25. Courchevel je zabilježio oko 1,2 milijuna noćenja, što je porast od 16% u odnosu na sezonu 2018. (prije Covida) voguebusiness.com. To je izuzetan rast za već dobro etabliranu destinaciju. Ovaj rast je dio strateškog napora da se odmaralište promovira tijekom cijele godine i na međunarodnoj razini. Turistički ured traži nova tržišta (na primjer, ciljano je više posjetitelja iz SAD-a, Bliskog Istoka i Azije putem prezentacija i partnerstava). Uvođenje Ikon i Epic ski propusnica (globalnih sezonskih propusnica) koje uključuju dane u 3 Vallées omogućilo je međunarodnim skijašima (posebno Amerikancima) lakše upoznavanje Courchevela, a mnogi su se zaljubili u njega dmproperties.com. Planeri odmarališta također paze na ravnotežu rasta i ekskluzivnosti: za razliku od nekih masovnih skijališta, Courchevel ne pokušava drastično povećati broj skijaša (što bi moglo opteretiti žičare i staze). Umjesto toga, fokusiraju se na poboljšanje kvalitete – npr. bolja iskustva, više aktivnosti koje nisu vezane uz skijanje (Aquamotion vodeni park, vožnja psećim saonicama, paraglajding itd.) i poboljšane usluge (aplikacije za usluge na zahtjev, ski concierge itd.). Time Courchevel zadržava svoj brend visoke klase – što istovremeno privlači bogate posjetitelje (i kupce nekretnina). Važno je i to da sinergija između javnih ulaganja (u žičare, ceste, događaje) i privatnih ulaganja (u hotele, trgovine, planinske kuće) stvara pojačavajući krug: odmaralište ostaje na samome vrhu luksuza te zbog toga nekretnine ovdje i dalje spadaju među najpoželjnije na svijetu. Komparativna analiza s drugim alpskim odmaralištima (Megève, Val d’Isère, Verbier) Courchevel 1850 često se spominje u istom kontekstu kao i nekolicina elitnih alpskih odmarališta. Kako bismo stekli bolji dojam o tržištu nekretnina, korisno je usporediti ključne pokazatelje i karakteristike s Val d’Isèreom i Megèveom (njegovim francuskim pandanima) i Verbierom (vodećim švicarskim suparnikom): Cijene: Cijene u Courchevelu 1850 su na samom vrhu francuskog tržišta – jedino francusko odmaralište koje dosljedno konkurira švicarskim teškašima po cijeni investropa.com. Val d’Isère na vrhu mu je blizu (najbolje nekretnine dosežu gotovo 30.000 €/m²) investropa.com, ali u prosjeku Courchevel ipak prednjači. Megève, iako vrlo prestižan, općenito ima niže cijene – što odražava njegovu nižu nadmorsku visinu i veću ponudu zemljišta pogodnog za izgradnju (riječ je o razvučenom gradiću). Primjerice, elegantan chalet koji bi u Megèveu koštao 5 milijuna eura, u Courchevelu 1850 bi lako dosegnuo 8–10 milijuna eura. Verbier se ističe kao izravna konkurencija u ekskluzivnosti i cijeni: kao što je prikazano, najprestižnije nekretnine u Verbieru počinju od približno 22.100 CHF (~23.600 €) po m² i dosežu iznad 30.000 € ubs.com ubs.com. Zapravo, Švicarska se može pohvaliti s pet najskupljih skijaških tržišta u Alpama, pri čemu St. Moritz i Gstaad često dosežu ~40.000 €/m² za vrhunsku klasu ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 je trenutno odmah ispod njih. Značajno je da je Courchevel zabilježio rast cijena od 9% u 2024., što je više od bilo kojeg švicarskog odmarališta u toj godini, što signalizira da se razlika možda smanjuje dmproperties.com. Za investitore, te razlike u cijenama također znače da ulaznice variraju: netko može kupiti luksuzni apartman u Megèveu za cijenu vrlo malog stana u 1850. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to “blue-chip” imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca investropa.com investropa.com. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža .

Val d’Isère – Tradicionalno favorit britanskog tržišta visoke klase i imućnih Francuza. Poznat po ozbiljnom skijanju (opsežan teren za iskusne skijaše) u kombinaciji s luksuznim planinskim kućama (chaletima). Profil kupaca je možda nešto više europski orijentiran od izrazito globalnog Courchevela, ali i ovdje se u zadnje vrijeme pojavljuje više izvan-europskih kupaca.

Megève – Privlači suptilniju imućnu publiku (izvorno su ga razvili Rothschildovi kao francuski odgovor na St. Moritz). Mnogi francuski i ženevski/okolica Ženeve kupci obožavaju Megève zbog šik sela (butik trgovine, gastronomija, ali opuštenijim tempom nego u Courchevelu) i cjelogodišnjeg načina života. Popularan i među obiteljima – ne radi se samo o skijanju, već o ukupnom Alpskom životu (golf, jahanje, glazbeni festivali). Ima međunarodnih kupaca (UK, Belgija, poneki Amerikanac/azijski investitor), ali ne u tolikoj mjeri kao Courchevel.

Verbier – Iznimno međunarodan; kombinacija Britanaca (često ga zovu “London-na-padini” zbog mnogih vlasnika iz UK), pan-europska i globalna elita. Švicarski zakon dopušta strancima kupnju u Verbieru (kvote kantona Valais), pa ima mnogo vlasnika koji nisu Švicarci, uključujući poznate osobe i poslovne magnate. Verbier ima mlađu i sportskiju atmosferu u nekim segmentima – poznat je po skijanju izvan staza i živahnom après-ski životu – ali ima puno imućnih kupaca. Švicarska skijališta poput Verbiera imaju također koristi od stabilnog švicarskog gospodarstva i ponekad poreznih prednosti (neki strani kupci se službeno i sele zbog dogovora o paušalnom oporezivanju).

Tržište najma i prinosi: Courchevel i Val d’Isère oba imaju snažna tržišta najma tijekom zime, ali Courchevel postiže više tjedne cijene zahvaljujući svom imidžu i sadržajima (vrhunska gastronomska ponuda, itd.). Chalet za ski-in/ski-out u Courchevelu 1850 može se iznajmiti za znatno više od usporedivog u Val d’Isèreu, možda i 20–30% više, što odražava poziciju Courchevela. Najam u Megèveu je nešto sezonskiji (odličan za Božić i u veljači, mirniji između) i nudi i ljetno tržište za golf/odmor. Najamnine u Verbieru su na razini Courchevela tijekom vršnih tjedana (oba su u vrhu cijena najma skijaških chaleta) – chalet koji se u Courchevelu iznajmljuje za 100.000 €/tjedan može u Verbieru također dosegnuti 100.000 CHF/tjedno. Neto prinosi u svim ovim vrhunskim odmaralištima ostaju relativno niski (~2–3%) kao što je istaknuto na snowonly.com. Važno je napomenuti da vlasništvo nad švicarskim odmaralištima često dolazi s većim troškovima (švicarski objekti podliježu godišnjem kantonalnom porezu na bogatstvo, a usluge mogu biti skuplje), ali i strogim pravilima najma u nekim slučajevima (neke švicarske druge kuće nije lako iznajmiti ako su kupljene uz dozvolu za osobnu upotrebu). Francuska je zapravo nešto jednostavnija za iznajmljivanje. Nadmorska visina i pouzdanost snijega: Courchevel 1850 i Val d’Isère oba se nalaze na velikim nadmorskim visinama (1850 m i 1850 m za Valovo naselje La Daille, s glavnim naseljem Val na 1800 m) i nude skijanje do 3000+ m. To im daje iznimnu pouzdanost snijega što je, kako se klima zagrijava, ključna prednost – dijelom i razlog zašto predvode rast cijena. Megève, na 1100 m u središtu, više osjeća posljedice loših zimskih sezona (iako je uloženo u sustave umjetnog snijega). Verbierovo naselje smješteno je na otprilike 1500 m, a skija se do 3300 m na Mont Fortu, pa je i ono vrlo pouzdano po pitanju snijega. Trend “nadmorske premije” je jasan: odmarališta iznad 1500 m bilježe značajno veći rast od onih na nižim visinama investropa.com. To ide u prilog Courchevelu, Val d’Isèreu, Verbieru – te je blaga zabrinutost za Megève (iako ljetna privlačnost i šarm Megèvea donose i druge prednosti). Životni stil i infrastruktura: Svako odmaralište nudi jedinstveno životno iskustvo. Courchevel 1850 vezan je uz glamur i udobnost – možete skijati do samog mjesta, zatim otići u Chanel, ručati u luksuznom hotelu i uživati u noćnom životu s trendi klubovima i galerijama. Val d’Isère kombinira vrhunsko skijanje sa živopisnim mjestom koje je malo ležernije; ima mnogo luksuznih chaleta i čak nekoliko hotela s 5 zvjezdica, ali njegov stil je “luksuz za skijaške entuzijaste” za razliku od courchevelskog “raskošnog luksuza”. Megève nudi šarmantan centar u srednjovjekovnom stilu, vožnje kočijama i spoj luksuza i autentičnosti – jednako je važno biti viđen u selu (poput St. Moritza) kao i skijati. Mjesto je i živo cijele godine, s brojnim stalnim stanovništvom, što privlači one koji žele zajednicu. Verbier je poznat po noćnom životu i freerideu – vrlo sportski danju, vrlo društven noću. Ima nešto skromniju ponudu ultra-luksuzne maloprodaje (manje dizajnerskih butika nego Courchevel) ali pruža vrhunske usluge i događanja (poput Verbier Music Festivala). S gledišta investitora: Courchevel vs Verbier često je pitanje preferencije francuskog ili švicarskog sustava. Neki preferiraju Francusku zbog jednostavnijeg procesa kupnje i bez ograničenja za strane kupce, te zbog stila života (jezik, hrana, kultura). Drugi preferiraju Švicarsku zbog stabilnosti, privatnosti i prestiža (i mogućih poreznih pogodnosti pri rezidentnosti). S čisto investicijskog stajališta, obje destinacije bilježe veliki rast kapitala. Prednost Courchevela: nema kvota na strano vlasništvo, pa je likvidnost visoka – bilo koji milijarder iz bilo kojeg dijela svijeta može slobodno kupiti nekretninu u Courchevelu. U Verbieru su dozvole za strane kupce godišnje ograničene, što može ograničiti likvidnost (iako to, paradoksalno, također održava potražnju i podržava cijene). Komparativni pogled: Sva ova vrhunska skijališta vjerojatno će nastaviti s dobrim performansama. Nedavni rast Courchevela sugerira da bi mogao izazvati švicarska odredišta po najvišim cijenama u Europi ako se trend nastavi. Val d’Isère planira unapređenja (u izgradnji je veliko novo luksuzno naselje “Le Coin de Val”, na primjer) što će ga učiniti konkurentnim. Megève ima nešto niže cijene, što ga može učiniti privlačnim investitorima koji traže luksuz po (relativno) povoljnoj cijeni, uz snažnu podršku ultra-bogatih Francuza koji mu osiguravaju stabilnost. Verbier, sa svojom međunarodnom privlačnošću i ograničenom ponudom (mjesto je i geografski ograničeno), ostat će ravnopravan Courchevelu. Ukratko, Courchevel 1850 ističe se čak i među elitom: možda ga je najbolje usporediti s St. Moritzom ili Gstaadom po ekskluzivnosti. U Francuskoj je Courchevel broj jedan, s Val d’Isère na bliskom drugom mjestu, a Megève kao snažna treća opcija (neki bi dodali Méribel ili Chamonix, ali oni su za stepenicu niže po cijenama). U širem području Alpa, Courchevel je jedan od rijetkih koji može privući globalne ultra-bogataše na istoj razini kao švicarska skijališta. Ovo ide u prilog njegovom tržištu nekretnina – što znači da je bazen kupaca iznimno dubok i raznolik. Za osobu visoke neto vrijednosti koja bira između ovih destinacija, odluka se često svodi na osobne afinitete: šarmantna elegancija Megèvea, sportski šik Vala, kozmopolitski žamor Courchevela ili hedonistička atmosfera Verbiera. Gledano čisto investicijski, zamah Courchevela i francuska otvorenost daju mu blagu prednost u 2025. i nakon toga. Prognoza 2026.–2028.: Tržišna predviđanja i ključni faktori Gledajući prema razdoblju 2026.–2028., izgledi za tržište nekretnina u Courchevelu 1850 ostaju vrlo pozitivni, uz nekoliko napomena i trendova koje treba pratiti: Nastavak rasta cijena: Svi pokazatelji upućuju na to da će vrijednosti nekretnina u Courchevelu nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina. Rast možda neće biti tako nagao svake godine kao skok od 9% zabilježen 2024., ali čak i konzervativne prognoze upućuju na godišnji rast od 3–5% u vrhunskim resortima investropa.com. Nekoliko faktora podupire ovo: stalno ograničena ponuda, snažna međunarodna potražnja i pozicioniranje resorta kao prave luksuzne destinacije tokom cijele godine. Do 2028. lako bismo mogli vidjeti da gornji cjenovni rang za ultra-premium brvnare premašuje 35.000 € po m², osobito ako nekoliko rekordnih prodaja postavi nove standarde. To bi Courchevel 1850 čvrsto smjestilo među najskuplja tržišta skijaških nekretnina na svijetu, potencijalno smanjujući razliku s mjestima poput St. Moritza/Gstaad-a. Efekt ukamaćivanja čak i od 5% godišnje znači da bi brvnara vrijedna 15 milijuna € danas mogla vrijediti oko 18+ milijuna € do 2028., u skladu s trendom rasta investropa.com. Globalni ekonomski čimbenici: Treba uzeti u obzir šire gospodarske uvjete. Od 2025. kamatne stope u Europi su se stabilizirale i čak smanjile (depozitna stopa ECB-a ~2,5% nakon smanjenja) što je poboljšalo pristupačnost hipotekarnih kredita investropa.com. Ako ovakvo nisko-kamatno okruženje potraje ili se stope dodatno smanje do 2026.–2027., to daje dodatni zamah kupcima visoke klase koji se koriste financiranjem (neki to rade radi financijske poluge, iako nemaju potrebu za time). S druge strane, ako inflacija poraste i izazove povećanje kamata, tradicionalna tržišta nekretnina mogla bi se ohladiti – ali obično je vrhunski luksuzni sektor manje osjetljiv na kamate (dominiraju gotovinski kupci). Geopolitička stabilnost je još jedan čimbenik: Courchevel je imao koristi jer je bio sigurna i atraktivna destinacija tokom oporavka od pandemije i u uvjetima geopolitičkih napetosti. Ako globalne nesigurnosti potraju, HNWI često diverzificiraju sredstva u nekretnine kao sigurno utočište, što bi moglo koristiti Courchevelu. Političko okruženje u Francuskoj (npr. bilo kakve promjene u porezu na bogatstvo) također treba pratiti, iako nema naznaka radikalnih promjena na vidiku. Zaključno, u nedostatku velike globalne financijske krize, gospodarska pozadina izgleda podržavajuće za nastavak ulaganja u luksuzne alpske nekretnine. Promjene u demografskim skupinama kupaca: Očekujemo nove valove kupaca u nadolazećim godinama. Naime, azijski kupci (posebno Kinezi) uglavnom su izostali tijekom 2020.–2022. zbog ograničenja putovanja; kako se globalna putovanja normaliziraju, vjerojatno će doći do većeg interesa iz Azije. Courchevelov ultraluksuzni profil posebno odgovara imućnim azijskim investitorima koji traže prestižne nekretnine u inozemstvu – što je već zabilježeno u 2025. na investropa.com. Slično tome, baza kupaca s Bliskog istoka (npr. zemlje Perzijskog zaljeva) mogla bi rasti; Courchevel je posljednjih godina ugostio više posjetitelja iz UAE-a, Saudijske Arabije itd., osobito u kolovozu i oko Nove godine. Ovi međunarodni segmenti dodatno će produbiti bazu potražnje. Američki kupci očekuju se i dalje u snažnom broju, osobito ako dolar ostane relativno jak u odnosu na euro (iako tečaj može varirati do 2026.–28.). Također, mlađi tehnološki poduzetnici i rani umirovljenici (iz tehno/financijskih sektora) sve više biraju nekretnine temeljen na stilu života – a moderno skijaško odmaralište dio je te priče. Možda ćemo vidjeti smanjenje prosječne dobi kupaca, s više njih u 40-ima umjesto pretežno 50-ih/60-ih, kako rad na daljinu i stvaranje bogatstva u mlađoj dobi postaju sve češći. Cjelogodišnja ponuda i naglasak na wellnessu: Do 2028. Courchevel će vjerojatno dovršiti svoju transformaciju u pravi resort za sva četiri godišnja doba. Očekujte još više ljetnih sadržaja (možda proširene žičare, nove staze za brdski biciklizam, možda vježbalište za golf ili druge atrakcije u okolici). Važnost wellnessa, kao što je istaknuto, nastavit će rasti – možda uz otvaranje novih wellness retreatova ili klinika na tom području (po uzoru na švicarski model spa resorta). To proširuje privlačnost vlasništva nad nekretninom tamo, izvan samo skijaških entuzijasta. Kao što je jedan istraživač Knight Franka naveo, zdravlje i wellness sada preuzimaju primat nad skijanjem kao glavni pokretač načina života za kupce u Alpama dmproperties.com. Stoga će nekretnine koje to omogućuju (sa spa sadržajima, mirom, povezanošću s prirodom) biti više na cijeni. Mogli bismo također vidjeti nišno tržište za “klimatski otporne” planinske kuće – one izgrađene od održivih materijala, s energetskom samodostatnošću itd., koje ne samo da zadovoljavaju zakonske propise, već postavljaju standard kojem ekološki osviješteni luksuzni kupci teže. Potencijalna ograničenja: Jedan faktor na koji treba obratiti pažnju su razine zaliha – toliko su niske da bi se obujam prodaje mogao smanjiti jednostavno zbog nedostatka prodavatelja. Ako cijene dosegnu nove vrhunce, neki vlasnici mogli bi odlučiti unovčiti (čime bi povećali ponudu), ali jednako tako, mnogi će zadržati imovinu jer postoji malo alternativnih ulaganja koja su jednako ugodna kao chalet u Courchevelu. Ako se obujam transakcija smanji, indeksi cijena mogu postati manje glatki (nekoliko iznimno velikih prodaja može iskriviti prosjeke). Međutim, svaki pad aktivnosti vjerojatno odražava manjak ponude, a ne potražnje, što znači da bi cijene zadržale vrijednost ili rasle. Drugo ograničenje može biti regulatorno: ako bi, hipotetski, do 2028. Francuska odlučila uvesti neka ograničenja za inozemno vlasništvo (trenutno se to ne očekuje) ili nove poreze na luksuzne nekretnine, to bi moglo blago zakočiti potražnju. Također, klimatske promjene ostaju opći izazov – ako ekstremni vremenski uvjeti značajno skrate zime do kasnih 2020-ih, to bi moglo utjecati na percepcije (iako, kao što je napomenuto, nadmorska visina Courchevela daje određenu zaštitu, a ima i razvijeno zasnježivanje). Za sada, projekcije trendova sugeriraju dovoljno snijega do 2030-ih za visokogorske resorte, ali to je stavka koju dugoročno treba pratiti. Učinak kandidature za Zimske olimpijske igre 2030.: Sredinom 2025. postoji snažan zamah za Zimske olimpijske igre 2030. u Francuskoj (Francuske Alpe), potencijalno sa događajima raspoređenim po različitim resortima (nakon što Italija bude domaćin 2026.). Ako Francuska službeno osigura Igre 2030. (odluka se očekuje oko 2026.), očekuje se naglo povećanje interesa između 2027. i 2028. kako se infrastrukturni projekti završe i svjetska pozornost usmjeri na Alpe. Olimpijske igre često dovode do rasta potražnje za nekretninama u regijama domaćinima – ne samo od strane investitora koji očekuju veće najamnine, već i od imućnih pojedinaca koji žele biti prisutni i dio uzbuđenja. Primjerice, Cortina d’Ampezzo (Italija) zabilježila je snažan rast cijena nakon što je najavljeno da će biti domaćin 2026. ubs.com. Courchevel, već i sada olimpijski trenažni lokalitet, nesumnjivo bi bio glavno središte za VIP goste tijekom Igara, čak i ako se događaji odvijaju drugdje, zbog svojih luksuznih smještaja i uzletišta. Stoga razdoblje pripreme za 2030. može dodatno povećati vrijednost nekretnina u Courchevelu za nekoliko postotnih bodova više od osnovnog trenda. Izgledi za najam: Prinosi od najma vjerojatno će ostati umjereni, ali bi se najamne prihode mogli povećati kako cijene noćenja budu polako rasle (djelomično zbog inflacije, djelomično zbog povećane ponude luksuza). Do 2028. luksuzni chalet mogao bi tražiti i više od 120.000 € za novogodišnji tjedan, primjerice. Ako se uključuje više usluga (privatni kuhar, itd.), vlasnici mogu tražiti višu cijenu. Ljetno tržište najma također će se dodatno razvijati – moguće čak udvostručiti u odnosu na danas ako se sadašnji trendovi nastave, čime bi se godišnji prinosi blago povećali. Uvođenje sve većeg broja profesionalnih tvrtki za upravljanje najmom (neke u suradnji s luksuznim hotelskim brendovima) također bi moglo olakšati postupak iznajmljivanja, čineći vlasnicima lakšim unovčavanje svojih nekretnina dok ih ne koriste. Zaključak – Vizija 2028.: Do 2028. godine Courchevel 1850 vjerojatno će ostati vrhunac francuskih alpskih nekretnina, s cijenama koje postavljaju nove rekorde. Očekujemo zdravu, iako nešto mirniju, stopu rasta – bez naznaka pada s obzirom na temeljne pokazatelje. Nekretnine u odmaralištu sve će se više karakterizirati najsuvremenijim planinskim kućama, potpuno razvijenom cjelogodišnjom ponudom i klijentelom iz svih dijelova svijeta. Vlasništvo u Courchevelu i dalje će biti jednako statusni simbol koliko i investicija. Za investitore s visokim neto vrijednostima i kupce koji cijene stil života, savjet je dosljedan: fokusirajte se na vrhunsku lokaciju i kvalitetu, zadržite nekretninu kroz kratkoročne oscilacije tržišta i bit ćete nagrađeni i užitkom i financijskom dobiti. Sve dok „snijeg“ i „luksuz“ ostaju privlačni, tržište nekretnina Courchevel 1850 trebalo bi doživjeti zlatno doba kroz razdoblje 2026.–2028. i dalje, uz podršku ograničene ponude, postojane potražnje i bezvremenske privlačnosti francuskih Alpa. Izvori: Courchevel & Izvještaji o nekretninama u Francuskim Alpama investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly investicijski komentari snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & izvještaji medija voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & zapažanja lokalnih agencija mansion-properties.com freespiritalpine.com. Analiza tržišta 2025: Cijene, potražnja, ponuda i profil kupaca Cijene nekretnina u 2025.: Cijene nekretnina u Courchevelu 1850 su iznimno visoke i stalno rastu. Od sredine 2025. godine, nekretnine visoke kvalitete u Courchevelu počinju od oko 11.000–14.000 € po kvadratnom metru i brzo rastu za vrhunske lokacije investropa.com. Referentne vrijednosti pokazuju da luksuzni planinski domovi (chalets) u Courchevelu 1850 redovito postižu 30.000+ € po m², dok najprestižniji chaleti dosežu nevjerojatnih 33.200 € po m² u samom vrhu investropa.com. Za usporedbu, ove brojke nadmašuju druge francuske planinske centre – čak i Val d’Isère (još jedno elitno odmaralište) prosječno iznosi ~16.100 € po m² i doseže oko 30.000 € investropa.com investropa.com – što dodatno naglašava Courchevelovu cjenovnu premiju. U apsolutnim iznosima, stan od 100 m² u 1850 lako može koštati 3–3,5 milijuna € (otprilike 35.000 €/m²) snowonly.com, a samostojeći chaleti rutinski se prodaju u rasponu od 10–50 milijuna €, ovisno o veličini, lokaciji i dodatnim sadržajima. Rast cijena 2024.–2025.: Tržište je pokazalo izvanredan zamah rasta na ulasku u 2025. godinu. U 2024., Courchevel 1850 predvodio je cijele Francuske Alpe s porastom cijena od 9%, daleko iznad alpskog prosjeka od oko 3% investropa.com dmproperties.com. Ovaj porast odražava val potražnje nakon pandemije i trajnu oskudicu nekretnina u 1850. Za usporedbu, druga vrhunska odmarališta zabilježila su solidan, ali manji rast (Val d’Isère +5–7%, Megève +4–6% u 2024.) investropa.com. Izvanredan skok cijena u Courchevelu pripisuje se “tijesnoj ponudi” – vrlo malo novih oglasa uz velik broj zainteresiranih kupaca dmproperties.com. Ulaskom u 2025., cijene i dalje rastu, a prognoze sugeriraju rast od 3–7% vrijednosti nekretnina u Alpama tijekom 2025. investropa.com. Očekuje se da će Courchevel dosegnuti gornji kraj tog raspona zbog iznimne potražnje. Ukratko, tržište u 2025. karakteriziraju rekordno visoke cijene i trajna dinamika tržišta prodavatelja u Courchevelu 1850. Potražnja i demografija kupaca: Potražnja za nekretninama u Courchevelu je doista globalna i njome uvelike upravljaju osobe s visokim neto vrijednostima. Međunarodni kupci dominiraju, predvođeni velikim interesom iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, uz rastući broj azijskih kupaca investropa.com investropa.com. Američki kupci postali su posebno značajni posljednjih nekoliko godina – potaknuti snažnim dolarom (što čini imovinu denominiranu u eurima relativno jeftinijom) – i traže luksuzne vikendice u vrhunskim odmaralištima poput Courchevela i Val d’Isèrea investropa.com. Brianski kupci i dalje su vrlo aktivni unatoč Brexitu, održavajući dugogodišnju popularnost Courchevela među britanskom elitom. Također postoji sve veći interes iz Kine, Singapura i Hong Konga, kako azijski ultrabogati otkrivaju prestiž vlasništva u Alpama investropa.com (privučeni izvrsnim školama skijanja za svoje obitelji i privlačnošću ulaganja u alpski način života). Povijesno gledano, Courchevel 1850 bio je igralište za imućne Europljane i stanovnike Bliskog istoka – a posebno su ruski oligarsi i milijarderi bili veliki igrači, kupujući neke od najraskošnijih vikendica (nekoliko Rusa još uvijek posjeduje nekretnine ovdje) businessinsider.com businessinsider.com. Geopolitički faktori su u posljednje vrijeme umanjili novi ruski kapital, ali prazninu su popunili drugi (npr. Amerikanci). Tipični kupac u Courchevelu 2025. godine je UHNW pojedinac ili obiteljski ured koji traži luksuzni drugi dom koji je istodobno investicija i statusni simbol. Otpornost i likvidnost ove demografske skupine pomažu održati visoku potražnju čak i u vrijeme ekonomskih oscilacija. Ograničenja ponude: Jedna od glavnih karakteristika tržišta Courchevel 1850 je ozbiljno ograničenje ponude. Resort je malen i geografski ograničen – smješten na planinskoj padini, gdje je većina građevinskog zemljišta već zauzeta chaletima, hotelima ili zaštićenim šumama/skijaškim stazama. Nova gradnja je rijetka i strogo kontrolirana od strane lokalnih vlasti (radi očuvanja alpskog okoliša i ekskluzivnog karaktera) investropa.com. U suštini, Courchevel ne može širiti ili masovno razvijati; svako povećanje ponude uglavnom su butik, luksuzni projekti ili zamjene starijih objekata. Rezultat je da je u bilo kojem trenutku broj nekretnina za prodaju u 1850 vrlo nizak (često je samo nekoliko chaleta otvoreno na tržištu, dok se ostali prodaju izvan tržišta). Mnogi vlasnici drže nekretnine dugoročno (neke nekretnine prelaze iz ruke u ruku unutar obitelji ili prijatelja, privatno). Tako su krajem 2024. lokalni agenti zabilježili diskonekciju između prodavatelja i kupaca u 1850 – neki vlasnici su postavljali vrlo visoke cijene za starije chalete zbog nedostatka konkurencije, što je dovelo do dužih pregovora freespiritalpine.com. Ipak, sve što je zaista premium i dobro cijenjeno obično se brzo proda, jer ima više kupaca nego dostupnih chaleta. Ovo kronično ograničenje ponude stvara pritisak na rast cijena – višak potražnje nema gdje otići. Također znači da je Courchevel tržište donekle izolirano: čak i ako potražnja malo oslabi, oskudica podržava vrijednosti. Zaključno, 2025. Courchevel 1850 ima potražnju koja daleko nadmašuje ponudu, što je recept za nastavak visokih cijena i brzu prodaju najkvalitetnijih nekretnina. Trendovi luksuznih chaleta i apartmana u 2025. Chaleti – Ultraluksuz i alpska tradicija: Chaleti su zaštitni znak nekretnina Courchevela 1850, a najnoviji trendovi pokazuju da kupci traže potpuno opremljen, ultramoderni luksuz unutar tradicionalne fasade chaleta. Mnoge od najtraženijih nekretnina su novoizgrađeni ili nedavno temeljito renovirani chaleti koji spajaju autentične alpske eksterijere (staro drvo, kamen i tipične krovne linije chaleta) s modernim interijerima. Kupci na visokoj razini u 2025. godini daju prednost chaletima koji dolaze sa svakom mogućom pogodnosti: unutarnji bazeni ili spa centri, wellness sadržaji (sauna, hamam, teretana), privatna kina, vinske podrume, grijane garaže i ski-in/ski-out pristup izravno na stazu. Takvi potpuno opremljeni “pet zvjezdica” chaleti postižu najviše cijene po m² i obično se brzo prodaju kada se pojave na tržištu. Nasuprot tome, stariji chaleti koji zahtijevaju obnovu često nailaze na određene izazove s cijenama – nedavno je došlo do „sukoba između onoga što prodavatelji traže i onoga što su kupci spremni ponuditi“ za chalete stare desetak ili dvadesetak godina koji nisu obnovljeni freespiritalpine.com. Kupci će platiti najvišu cijenu za kuće u savršenom stanju ili novoizgrađene, ali ako je interijer chaleta zastario ili mu nedostaju wellness sadržaji, sada očekuju popust ili prostor za pregovore freespiritalpine.com. Ovaj trend stvara priliku: investitori koji su spremni renovirati stariju nekretninu mogu značajno povećati njezinu vrijednost. Općenito, granica za “luksuzni chalet” u 2025. godini je vrlo visoka – moderan alpski šik dizajn, tehnički napredne pametne kućne funkcije i komfor hotelske razine sada su standard u premium segmentu 1850. Apartmani – Novi projekti i servisirane rezidencije: Iako su šaletii u središtu pažnje, luksuzni apartmani postali su važan dio tržišta nekretnina u Courchevelu, posebno u područjima 1650 (Moriond) i 1550 (Village) te kao ski-in/ski-out rezidencije u 1850. Posljednjih godina pojavili su se novogradnje apartmanskih projekata koji su namijenjeni kupcima koji traže kombinaciju luksuza i praktičnosti. Na primjer, projekti kao što su Sundance Lodge i Steamboat Lodge u Courchevelu 1650 (čiji se završetak očekuje krajem 2025.) nude hotelske usluge s 5 zvjezdica – zamislite concierge usluge, bazene, toplice i restorane u sklopu objekta – upakirane u privatno vlasništvo apartmana freespiritalpine.com. Ove rezidencije variraju od praktičnih “lock-up-and-leave” dvosobnih stanova do prostranih penthouseova s 5–6 spavaćih soba koji se po veličini mogu natjecati sa šaletima freespiritalpine.com. Koncept je ponuditi alternativu šaletima – sve benefite životnog stila uz manje brige oko održavanja. Takve nekretnine su vrlo dobro prihvaćene: kupcima se sviđa mogućnost da im apartman bude potpuno upravljan i iznajmljivan kada nisu ondje (neki dolaze s programima najma). Što se dizajna tiče, trendovi u apartmanima su slični kao kod šaleta: korištenje visokokvalitetnih lokalnih materijala (stari drveni grede, kamini od kamena) u kombinaciji s elegantnim, modernim alpskim interijerima. Veliki panoramski prozori, visoki stropovi i prostori otvorenog plana koji maksimiziraju pogled su uobičajeni. Drugi trend je višenamjenski prostor u novim apartmanima – sobe koje se mogu koristiti i kao dodatne spavaće sobe, uredi ili prostorije za medije, kako bi se prilagodile potrebama vlasnika (odraz dužih boravaka i čak rada na daljinu). U samom Courchevelu 1850 ponuda apartmana je ograničena (naselje je uglavnom izgrađeno od šaleta i hotela), ali gdje apartmani postoje, često se nalaze u ekskluzivnim zgradama u stilu šaleta s 4–10 jedinica, što održava osjećaj privatnosti i prestiža. Trendovi pogodnosti i životnog stila: “Wellness” preuzima primat nad skijanjem kao prioritet, što je zamjetan pomak u trendovima alpskih nekretnina dmproperties.com. U Courchevelu je to vidljivo po načinu na koji su šaletii i apartmani opremljeni. Kupci sada izuzetno visoko vrednuju unutarnje wellness sadržaje i mogućnost korištenja tijekom cijele godine. Mnogi novi ili renovirani šaletii uključuju posebne prostore za spa, joga studija ili fitness dvorane, prepoznajući da vlasnici i gosti možda provode jednako toliko vremena opuštajući se i obnavljajući kao i na skijaškim stazama. Investitori također vode računa o energetskoj učinkovitosti i tehnologiji – ugrađuju modernu izolaciju, toplinske pumpe, troslojna stakla itd., kako bi zadovoljili nove propise i privukli ekološki osviještene kupce luksuznih nekretnina. Pametni kućni sustavi (za upravljanje rasvjetom, grijanjem, sigurnošću, pa čak i raspoređivanje zagrijavanja saune) standard su u najkvalitetnijim nekretninama. Osim toga, biophilic dizajn – uključivanje prirodnih elemenata i maksimiziranje prirodne svjetlosti i pogleda na planine – popularan je i u skladu sa wellness temom. Na arhitektonskom planu, Courchevel održava stroge dizajnerske kodove kako bi sačuvao svoj šarm planinskih kuća, pa je izvana trend više evolucija nego revolucija. Nove planinske kuće i dalje izgledaju tradicionalno (kosi krovovi, drvene fasade), ali su veće i raskošnije od rustikalnih koliba iz prošlosti. Neke od najnovijih “planinskih kuća” su zapravo mini-vile (preko 1.000 m²), ali pažljivo prikrivene drvetom i kamenom. Stalan priljev luksuzne maloprodaje i restorana (s više od 40 dizajnerskih butika i desecima vrhunskih restorana u 1850 voguebusiness.com businessinsider.com) upotpunjuje trend na tržištu nekretnina – današnji vlasnici očekuju kompletan luksuzni ekosustav. Ukratko, trendovi nekretnina za 2025. u Courchevelu 1850 naglašavaju vrhunske wellness sadržaje, moderan alpski dizajn i život s mnoštvom usluga (bilo s osobljem u planinskim kućama ili u rezidencijama s kompletnom uslugom). Tržište odgovara na želje kupaca za cjelogodišnjim utočištem koje nudi puno više od običnog mjesta za spavanje nakon skijanja. Investicijske prilike i očekivani povrati Potencijal za povećanje kapitala: Nekretnine u Courchevelu 1850 često se promatraju kao plava čip investicija, nudeći solidno očuvanje kapitala i dugoročnu aprecijaciju umjesto brzih špekulativnih dobitaka. Povijest je impresivna – vrijednosti nekretnina u francuskim Alpama porasle su u prosjeku ~30% od 2020. godine (otprilike 5,5% godišnje) investropa.com investropa.com, a vrhunska odmarališta bilježe bolje rezultate, posebice nakon pandemije. U slučaju Courchevela, cijene su posljednjih godina naglo porasle (npr. +9% samo u 2024.) investropa.com, postavljajući nove standarde. Gledajući unaprijed, iako se tempo može smiriti, stručnjaci predviđaju umjereni rast od ~3–7% godišnje na alpinskim tržištima do 2026. godine investropa.com. Za ultravrhunsko područje kao što je 1850, razumno je očekivati vrijednosti pri gornjem dijelu tog raspona, osim ako ne dođe do većih poremećaja. To znači da bi chalet od 10 milijuna eura danas mogao organski porasti na možda 11–12 milijuna eura unutar nekoliko godina, isključivo zahvaljujući tržišnoj aprecijaciji. Štoviše, jedinstven nesrazmjer ponude i potražnje u Courchevelu sugerira da bi mogao vidjeti iznadprosječnu aprecijaciju – kad god dođe do priljeva novih bogatih kupaca (primjerice, iz rastućih tržišta ili snažnog gospodarstva), cijene imaju prostora za skok s obzirom na fiksnu ponudu. U suštini, izgledi za rast kapitala ostaju snažni, što čini strategiju kupi-i-drži isplativom. Čak i u vrlo dugom roku, vrhunske alpske nekretnine pokazuju postojane dobitke (na primjer, vrijednost luksuznih ski chaleta porasla je u prosjeku ~33% od 2008. godine, a rast se ubrzao nakon 2020.) investropa.com. Prinosi od najma i prihodi: Investitori trebaju imati na umu da su prinosi od najma u Courchevelu 1850 relativno niski u postotnom smislu, što je uobičajena karakteristika ultraluksuznih tržišta. Budući da su kupovne cijene tako visoke, najamnina, iako velika u apsolutnim iznosima, rezultira skromnim godišnjim prinosom. Tipični neto prinosi od najma iznose oko 2–3% u najpoznatijim odmaralištima poput Courchevela snowonly.com. Za usporedbu, manje glamurozna francuska alpska područja mogu donijeti 4–4,5% neto snowonly.com, a francuski nacionalni prosjek prinosa od najma (za sve tipove nekretnina) iznosi oko 6% mansion-properties.com. To znači da investitor u Courchevelu obično daje prednost kapitalnoj dobiti i osobnom korištenju ispred visokih gotovinskih povrata. Primjerice, nekretnina vrijedna 5 milijuna eura može donijeti otprilike 200.000 € godišnje od najma (ako se iznajmljuje tijekom vršnih tjedana), što nakon troškova može iznositi ~150.000 € neto – otprilike 3% prinosa. Međutim, ono što ti podaci ne prikazuju je visoka razina najamnina i mogućnost nadoknade troškova vlasništva. Tijekom vrhunskih zimskih tjedana (Nova godina, školski praznici), tjedne najamnine za najbolje vile mogu prelaziti 80.000–100.000 € businessinsider.com. Čak i manji luksuzni apartmani mogu dostići desetke tisuća eura tjedno u vrhuncu sezone. Ako je vlasnik spreman iznajmiti svoju nekretninu, primjerice, 8–10 tjedana tijekom zime i možda nekoliko tjedana ljeti, može pokriti značajan dio godišnjih troškova (osoblje, održavanje, porezi) pa čak i ostvariti profit, a istodobno osobno uživati u nekretnini tijekom dijela godine. Vrijedi također naglasiti da je potražnja za popunjenošću vrlo snažna u Courchevelu za tjedne kada vlasnici iznajmljuju svoje domove. Specijalizirani alpski iznajmljivači izvještavaju kako dobro smještene vile mogu postići 70–90% popunjenosti tijekom zime (pa čak i u ljetnim mjesecima) snowonly.com. Razvoj cjelogodišnjeg turizma znači da srpanj – kolovoz sada donose značajne prihode od najma (iako po nižim stopama nego zimi). Tako pronicljiv vlasnik može postići gotovo potpunu popunjenost u vrhunskim sezonama i ostvariti bolji efektivni prinos. Neke nekretnine upravljaju luksuzni turistički operateri ili agencije za najam vila, čime se proces može pojednostaviti. Strategije ulaganja i prilike: Za investitore konkretno, postoje nekoliko načina za maksimiziranje prinosa u Courchevelu: Strategije renovacije: Kao što je spomenuto, stariji planinski chaleti na A+ lokacijama koji zahtijevaju modernizaciju ponekad se mogu kupiti uz lagani relativni popust. Ulaganje u vrhunsku renovaciju (s poboljšanom energetskom učinkovitošću, novim sadržajima) ne samo da značajno povećava vrijednost nekretnine već i njezinu iznajmljivost. S obzirom na regulatorni poticaj za energetski učinkovite domove, takve nadogradnje mogu i dugoročno osigurati ulaganje.

Povrat PDV-a za novogradnju: Francuska nudi unosan poticaj za one koji kupuju nove projekte u turističkim zonama. Ako kupite novogradnju i obvežete se iznajmljivati je namještenu s hotelskim uslugama (npr. čišćenje, doručak) određeni broj tjedana, imate pravo na povrat 20% PDV-a na kupovnu cijenu freespiritalpine.com. U kontekstu Courchevela, 20% na višemilijunsku kupnju je znatan iznos – što predstavlja trenutno povećanje kapitala . Mnogi kupci novih apartmana u Courchevelu 1650, primjerice, koriste ovu shemu, financirajući PDV tijekom izgradnje, a zatim ga povrate nakon kupnje upisom u program iznajmljivanja. Time se poboljšava povrat ulaganja i novčani tok te čini prinos od najma atraktivnijim u ranim godinama.

Modeli zajedničkog korištenja: Neki investitori udružuju se s prijateljima ili obitelji kako bi zajedno posjedovali chalet (neformalno ili putem pravne osobe), dijele korištenje i troškove. S obzirom na visoku cijenu, ovo može imati smisla, a uz pažljivo planiranje svaka strana može uživati u udarnim tjednima. Također postoji novi trend frakcijskog vlasništva ili privatnih članarskih klubova u luksuznim skijaškim nekretninama, omogućujući investitorima da kupe “udjele” u ultra-luksuznom chalet-u (iako treba biti oprezan i osigurati pravnu jasnoću – ovo je još uvijek novo područje).

Komparativna vrijednost u manje poznatim područjima: Iako je sam Courchevel skup, investitori ponekad razmatraju kupovinu u okolici Courchevela (npr. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 ili obližnja La Tania). Ta područja su dio iste skijaške zone i uživaju imidž Courchevela, ali su cijene niže. Primjerice, satelitska sela u Tri Doline mogu koštati 50–70% manje po m² nego 1850 investropa.com investropa.com, a njihovi prinosi od najma (4%+ neto) često nadmašuju prinose poznatih skijališta snowonly.com. Nedostatak je slabiji rast vrijednosti i drugačija klijentela za najam, ali kao „investicijska igra” neki kupci diversificiraju ulaganja u kombinaciju elitnih i nadolazećih skijališta.

Sažeto, očekivani povrati u Courchevelu 1850 proizlaze iz kombinacije umjerenih prihoda od najma i snažnog rasta kapitala. Kupac u 2025. može očekivati godišnje dobitke u jednoznamenkastim postocima (koji se slažu na vrlo visoku početnu vrijednost) te mogućnost pokrivanja troškova kroz najmove koji, iako donose samo nekoliko postotaka, predstavljaju znatne iznose u eurima. S obzirom na temeljne karakteristike tržišta Courchevela, čak bi i konzervativna strategija zadržavanja do 2028. vjerojatno donijela odličan ukupni povrat kombinirajući aprecijaciju imovine i bilo koje prihode od najma. Ključ je kupiti kvalitetu (lokacija i specifikacije), jer će trofejne nekretnine uvijek biti najtraženije – osiguravajući time snažnu likvidnost i premium cijenu prilikom eventualnog izlaska. Kao dokaz povjerenja u tržište: stručne analize tvrde da je trend nekretnina u Alpama “nepogrešivo uzlazan” i naglašavaju da su ključna odmarališta poput Courchevela potkrijepljena iznimno snažnim temeljima za budućnost investropa.com investropa.com. Propisi i vladine politike koje utječu na nekretnine Zakoni o energetskoj učinkovitosti (“Loi Climat”): Značajna promjena politike koja utječe na francusko tržište nekretnina je postepena zabrana iznajmljivanja nekretnina s lošim energetskim ocjenama. Počevši od 2025. godine, kuće s energetskim razredom “G” više se ne mogu legalno iznajmljivati u Francuskoj mansion-properties.com. Do 2028. ova zabrana se proširuje na nekretnine s ocjenom “F”, a kasnije i na “E” 2034. godine. U alpskim resortima, mnoge tradicionalne kolibe izgrađene prije nekoliko desetljeća mogle bi pripadati tim nižim kategorijama učinkovitosti (zbog jednostrukih prozora, nedovoljne izolacije, starijih sustava grijanja itd.). Za vlasnike u Courchevelu, ovo je postalo goruće pitanje: kako bi zadržali potencijal prihoda od najma, nekretnine moraju biti usklađene sa standardima. Već sada svjedočimo “trendu prema kvaliteti” gdje kupci biraju novije, dobro izolirane kolibe ili one koje su već renovirane s modernim grijanjem i izolacijom investropa.com investropa.com. Starije kolibe s lošom ocjenom suočavaju se s dvostrukim tržištem: ili se prodaju uz popust ili uopće ne mogu prodati, ili vlasnici ulažu u poboljšanja (solarne panele, toplinske pumpe, bolju izolaciju) kako bi poboljšali ocjenu. Ova regulacija je, donekle paradoksalno, podržala rast cijena za visokokvalitetne nekretnine – jer su usklađene kuće s energetskom ocjenom A/B postale još vrednije i traženije investropa.com investropa.com. U Courchevelu 1850, mnoge luksuzne kolibe su renovirane te sada imaju troslojnu stolariju, geotermalno grijanje i sl., kako bi ostale pogodne za najam. Sveukupno, ova politika gura tržište prema održivosti, što dugoročno poboljšava stambeni fond i usklađuje se s osobnim vrijednostima mnogih kupaca (mnogi imućni kupci cijene eko unaprjeđenja kao dio luksuznog standarda). Propisi o kratkoročnom najmu: Područja bogata turizmom u Francuskoj nastoje uskladiti unosne kratkoročne najmove s potrebama lokalne zajednice. U nekim alpskim gradovima (posebno u većima poput Chamonixa) lokalne vlasti su ograničile broj turističkih najma ili zahtijevaju posebne dozvole za njihovo vođenje dmproperties.com investropa.com. Chamonix je, primjerice, uveo kvote za najam apartmana u određenim zonama kako bi oslobodio stanovanje za lokalno stanovništvo i sezonske radnike. Iako Courchevelova manja veličina i orijentiranost na resort znače da još nije uveo stroga ograničenja (ekonomija ovisi o najmu), nije imun na regulatorni nadzor. Vlasnici u Courchevelu moraju registrirati svoje nekretnine ako ih iznajmljuju na kratkoročno i plaćati boravišnu pristojbu. Ako bi se uvele buduće mjere – primjerice, ograničenje broja tjedana koliko se nekretnina može iznajmljivati ili uvjetovanje neograničenog najma prebivalištem – to bi moglo utjecati na isplativost ulaganja. Ipak, s obzirom na profil Courchevela 1850 (uglavnom luksuzne druge kuće i turistička infrastruktura), takva bi politika vjerojatno bila umjerena. Zanimljivo je da ograničavanjem ponude najma u mjestima poput Chamonixa, ta mjesta nehotice povećavaju potražnju (i cijene) za nekretnine koje jesu dostupne investropa.com investropa.com. Sličan učinak mogao bi se pojaviti i u Courchevelu: ako bi se najam ikada ograničio, ekskluzivne nekretnine koje ostanu na raspolaganju mogle bi bilježiti još veću potražnju kod imućnih turista. To je prostor koji treba pratiti, ali zaključno s 2025. godinom, Courchevel ostaje vrlo prihvatljivo tržište za najam sa bez posebnih lokalnih zabrana za najam prazničnih nekretnina (osim onih na nacionalnoj razini). Porezi na druge nekretnine: Francuska vlada i lokalne zajednice uvele su poreze usmjerene na vlasnike drugih nekretnina, što uključuje i mnoge vlasnike nekretnina u Courchevelu. Ove mjere uključuju veće dodatke na taxe d’habitation u područjima službeno označenima kao zone u kojima lokalnom stanovništvu nedostaje stanovanja (zones tendues). Departman Savoie u kojem se nalazi Courchevel omogućio je dodatak do 60% na porez za druge nekretnine u nekim slučajevima. Dodatno, neka popularna odmarališta imaju porez na prazne nekretnine kako bi obeshrabrili vlasnike da drže nekretnine praznima. U praksi su, za višemilijunske vile, ovi lokalni porezi relativno mali (nekoliko tisuća eura godišnje više) i nisu odvratili imućne kupce investropa.com. Nacionalni porezni režim Francuske ima nekoliko pogodnih aspekata za investitore: nema općeg “poreza na strane kupce”, a poznato je da je Francuska 2018. godine promijenila porez na imovinu tako da sad cilja isključivo na nekretnine (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), koji se primjenjuje na ukupnu imovinu u nekretninama preko 1,3 milijuna eura, s progresivnim stopama do otprilike 1,5%. Mnogi strani kupci jednostavno uračunaju ovaj porez u trošak posjedovanja francuske nekretnine. Na prihod od najma strani vlasnici plaćaju francuski porez na dohodak (uz ugovore kako bi se izbjegla dvostruka oporezivanja), ali mogu odbiti izdatke, a privlačni sustavi kao što je LMNP (status namještenog najma) nude povoljan porezni tretman. Nadalje, postoje porezne olakšice za najmove: prihod od najma namještenih nekretnina često se može smanjiti zbog amortizacije i troškova, što ponekad rezultira vrlo niskom oporezivom dobiti kod učinkovito vođenog objekta. Još jedan ključni poticaj odnosi se na novogradnje – povrat PDV-a (20%) je moguć ako se nekretnina iznajmljuje s uključenim uslugama, što značajno povećava ROI freespiritalpine.com. Također postoje porezni krediti i potpore za ekološke obnove (kao dio zelenih inicijativa Francuske). Sve u svemu, regulatorni okvir Francuske smatra se stabilnim i prilično transparentnim mansion-properties.com. Investitori uživaju snažnu pravnu zaštitu (vlasnička prava su dobro zaštićena) mansion-properties.com, a francuski naglasak na održivom najmu vjerojatno povećava dugoročnu vrijednost nekretnina koje su u skladu s propisima. Strogi propisi za planiranje i gradnju: Razvoj u Courchevelu 1850 podliježe strogim pravilima planiranja s ciljem očuvanja planinskog okoliša i ekskluzivnog karaktera resorta. Loi Montagne (Zakon o planinama) i lokalni urbanistički planovi ograničavaju razvoj velikih razmjera, posebice iznad određene nadmorske visine. U praksi to znači da su novi građevinski dozvoli rijetke – naglasak je na rehabilitaciji postojećih objekata umjesto širenja na netaknutu zemlju investropa.com. Ograničenja visine osiguravaju da chaleti ostanu ljudskih razmjera (nema visokih kondominija ovdje), a arhitektonske smjernice održavaju klasičnu estetiku châleta. Također, izgradnja novih apartmanskih stanova za odmor u Alpama često zahtijeva da investitor pruži određenu korist zajednici (poput stvaranja parkirališta ili potpore lokalnom smještaju za sezonske radnike) kao protuvrijednost. Ove politike učinkovito učvršćuju oskudicu nekretnina u Courchevelu. Za vlasnike je to dobra vijest jer sprječava pretjeranu izgradnju koja bi mogla umanjiti vrijednost nekretnina ili šarm resorta. S druge strane, projekti obnove mogu biti skupi i dugotrajni zbog birokratskih prepreka – ali većina kupaca luksuznih nekretnina to prihvaća kao dio posjedovanja komadića raja. Značajno je i to da Švicarska ima još stroža pravila (poput Lex Weber ograničenja sekundarnih prebivališta), dok Francuska i dalje dopušta razvoj, ali na kontroliran način. Lokalno vijeće Courchevela mora balansirati između održivosti okoliša (rizici od lavina, promet, vodni resursi) i statusa svjetski poznate destinacije. Nedavne nadogradnje infrastrukture (poput novih žičara) obično dolaze uz procjene utjecaja na okoliš i, gdje je moguće, nadograđuju postojeće objekte umjesto da se grade novi. U sažetku, regulatorni okvir u 2025. za vlasnike nekretnina u Courchevelu definira se naglaskom na kvalitetu i usklađenost: energetski učinkovite kuće, odgovorno iznajmljivanje i kontrolirani razvoj. Ove mjere, iako kompliciraju proces vlasnicima, općenito povećavaju dugoročnu vrijednost i ekskluzivnost nekretnina u Courchevelu. Preporučuje se kupcima da provjere zadovoljava li imovina koju razmatraju nove standarde ili ju je moguće nadograditi – te da angažiraju lokalne stručnjake za optimizaciju poreza i pravila najma. Važno je napomenuti da Francuska pozdravlja strane kupce (nema ograničenja prema nacionalnosti kupaca), što Courchevelu osigurava stalan širok bazen kupaca, od Europe do Amerike i Azije. Sezonska dinamika i njihov utjecaj na cijene i dostupnost Zimska vršna sezona (visoka sezona): Courchevel 1850 je prije svega skijalište, a zima je vrijeme kada selo zaista oživi – što izravno utječe na korištenje i cijene nekretnina. Razdoblje od prosinca do travnja je vršna sezona, s Božićem/Novom godinom i veljačom (školski praznici) kao apsolutnim vrhuncima. Tijekom tih razdoblja potražnja za smještajem naglo raste. Vlasnici brvnara koji iznajmljuju svoje nekretnine često ostvaruju većinu svog godišnjeg prihoda od najma u samo 2–3 tjedna praznika. Kao rezultat toga, cijene najma zimi su izuzetno visoke (npr. 50,000 €+ tjedno za luksuznu brvnaru s 4 spavaće sobe je standard u tjednu Nove godine). Aktivnost prodaje također može naglo porasti zimi, jer imućni posjetitelji ponekad odluče da žele posjedovati dio Courchevela nakon što iskuse taj stil života. Nije neuobičajeno da dođe do pregleda nekretnina na licu mjesta u vršnoj sezoni na poticaj oduševljenih iznajmljivača. Ipak, ponuda na prodaju obično je najniža zimi – mnogi vlasnici će odgoditi oglašavanje do proljeća/ljeta kako ne bi ometali unosne zimske najmove ili osobno vrijeme za odmor. Dakle, zima je vrijeme kada kupci doživljavaju proizvod (odmaralište i često nekretninu kao najmoprimci), ali stvarne transakcije često se zaključuju u međusezonama. Proljeće i jesen (niske sezone): Krajem travnja žičare se zatvaraju i Courchevel ulazi u mirnu fazu. Proljetno otapanje i međusezona (svibanj, lipanj) znače da su mnoge trgovine i restorani zatvoreni. Slično, nakon kratkog ljeta, jesen (kasni rujan do studenog) je izvan sezone s minimalnom turističkom aktivnosti. Ta su razdoblja povijesno bila razdoblje zatišja za odmaralište – vrijeme kada vlasnici brvnara rade renovacije ili nadogradnje, osoblje uzima pauze, a selo se puni energijom. Što se tiče tržišta, izvan sezone je ponuda nekretnina obično najveća i tada kupci možda mogu ostvariti nešto bolju pregovaračku poziciju. Prodavatelji koji oglašavaju izvan sezone svjesni su da imaju manji broj potencijalnih kupaca; ako su motivirani, mogu biti malo povoljniji s cijenama. No, budući da vlasnici u Courchevelu, u pravilu, nisu u financijskim problemima, ne treba očekivati drastične sezonske popuste – tržište nije poput sezonskih cijena najma koje jako variraju. Cijene nekretnina ne padaju u ljetu/izvan sezone; u najboljem slučaju postoji malo više prostora za pregovore ili prilika za kupnju bez konkurentskih ponuda. Neki snalažljivi kupci planiraju pretragu za proljeće: nakon velike skijaške sezone, neki vlasnici možda razmotre prodaju (osobito ako nekretnina nije bila iznajmljena ili korištena kako se očekivalo). Također, agencije za nekretnine imaju više vremena za rad s klijentima izvan sezone, što kupcima može pružiti više pažnje i prilike za istraživanje. Ljetna sezona (sekundarna visoka sezona): Ljeto (srpanj–kolovoz) u Courchevelu značajno je dobilo na popularnosti kako se Alpe pozicioniraju kao cjelogodišnja destinacija. Iako ljeto nije toliko prometno kao zima, više nije zanemareno. Obitelji i ljubitelji prirode dolaze zbog planinarenja, brdskog biciklizma, trail trčanja, golfa (u blizini) i alpskog odmora. Klima je ugodna (topli dani, svježe noći), a krajolik zadivljujući, što Courchevel čini luksuznom planinskom destinacijom i ljeti. Ovaj trend ima nekoliko učinaka: najmovi tijekom ljeta sada donose značajan prihod, s mnogim planinskim kućama i apartmanima koji se iznajmljuju tjedno turistima iz Europe, Bliskog Istoka (koji često traže svježiju klimu ljeti) i šire. Stopa popunjenosti u vrhuncu ljeta može doseći 70%+ za atraktivne nekretnine snowonly.com. Cijene najma su niže nego zimi, ali i dalje dobre – na primjer, ona planinska kuća koja zimi stoji 50.000 € tjedno može se u kolovozu iznajmiti za 15.000–20.000 € tjedno. Za vlasnike to znači da nekretnina ne stoji prazna 8 mjeseci godišnje; može se koristiti ili unovčiti kroz više sezona. Kulturno gledano, imidž Courchevela širi se na odredište za dvije sezone, slično kao što to već dugo imaju Megève ili Chamonix. Infrastruktura poput žičara koje rade ljeti (za planinare/bicikliste) i događanja poput glazbenih ili vatrometnih festivala privlače posjetitelje. Zapravo, kroz cijele Alpe skijališta bilježe veliki porast ljetnih gostiju – Chamonix je zabilježio povećanje prodaje ljetnih karata za žičare od 46% u dvije godine dmproperties.com, a brojke za Courchevel tijekom ljeta također stalno rastu. Ova cjelogodišnja privlačnost podupire vrijednost nekretnina jer vlasnici vide više koristi (i potencijalnog prihoda) od svoje investicije. Također donekle ublažava sezonsku narav poslovanja, čineći mjesto održivijim tijekom cijele godine. Utjecaj na dostupnost: Sezonski ciklus utječe na vrijeme kada nekretnine dolaze na tržište. Mnogi prodavatelji radije oglašavaju krajem zime ili u proljeće (nakon što uživaju u još jednoj sezoni, ili kako bi ulovili proljetne posjetitelje) kako bi se transakcije mogle zaključiti tijekom ljeta prije sljedeće zime. Isto tako, nova gradilišta često planiraju završetak na jesen, kako bi kupci mogli koristiti novu nekretninu u zimskoj sezoni. To znači da je jesen često period intezivnog zaključivanja kupoprodaja i predaje ključeva (notarski uredi u Alpama uistinu su vrlo zauzeti tijekom listopada i studenoga kako bi kupci imali ključeve do Božića). Kada je riječ o najmu, vlasnici moraju odlučiti početkom jeseni hoće li iznajmiti nekretninu u vrhuncu zime ili je koristiti sami, budući da agencije za najam počinju reklamirati zimske planinske kuće već u rujnu za nadolazeću sezonu. Dinamičnost cijena: Mogli biste pretpostaviti da je zimi kupnja skuplja zbog potražnje – ali u nekretninama su cijene u Courchevelu relativno stabilne kroz godišnja doba (za razliku od hotela, cijene kuća se ne udvostručuju zimi). Ipak, percipirana vrijednost nekretnine može biti najviša zimi: ski planinska kuća izgleda najprivlačnije kada je okružena snijegom i užurbanim aktivnostima. To ponekad dovodi do bržih prodaja po traženoj cijeni zimi, dok ista nekretnina prikazana u napuštenoj vansezoni može izazvati odvažniju ponudu. U tom smislu, zimi se može dogoditi „emocionalna kupnja“ – kupac se zaljubi u objekt u trenutku vrhunske atmosfere i plaća punu cijenu. S druge strane, pomni investitor možda bi radije pregledao nekretninu ljeti, kako bi provjerio eventualne probleme skrivene ispod snijega zimi (stanje krova, granice zemljišta itd.), i pregovarao u opuštenijem okruženju. Korisnički trendovi – duži boravci: Još jedna sezonska promjena je što vlasnici (i najmoprimci) provode duža razdoblja u Courchevelu nego prije. Porast rada na daljinu znači da neki vlasnici sada dolaze na nekoliko mjeseci – npr. kontinuirano od prosinca do veljače – umjesto samo tjedan dana odmora. Mogu raditi iz svoje planinske kuće tijekom tjedna i skijati tijekom pauza, tretirajući je kao drugi glavni dom. Slično, neki dolaze ljeti na mjesečni bijeg iz gradskog života. Taj trend briše sezonske granice i u biti povećava potražnju za ugodnošću i obilježjima doma (kućni uredi, pouzdan internet itd., što je Courchevel unaprijedio optičkim internetom na tom području). To učvršćuje stav da Courchevel nije samo prolazno skijalište, već cjelogodišnja alpska destinacija za životni stil. Zaključno, sezonalnost u Courchevelu određuje ciklički ritam tržišta, pri čemu je zima glavno razdoblje i po korištenju i uzbuđenju, dok ljeto dobiva na važnosti. Iako same cijene nekretnina ne osciliraju ovisno o sezoni, vrijeme prodaje, popunjenost i dostupnost oglasa su svi sezonski pojmovi. Pronicljivi investitori uskladit će svoje strategije s ovim kalendarom: možda će kupovati u proljeće, obnavljati izvan sezone i kapitalizirati najmove u visokoj sezoni. Nastojanje da se turizam proširi na više sezona (zimi i ljeti) postupno izjednačava uvjete, što na kraju čini nekretninu vrijednijom jer je produktivna veći dio godine i dio zajednice koja nije zatvorena pola godine. Razvoj infrastrukture i rast turizma Nadogradnje skijaške infrastrukture: Courchevel i Trois Vallées kontinuirano ulažu u svoju skijašku infrastrukturu, prepoznajući da je moderno i učinkovito skijaško iskustvo ključno za održavanje vrijednosti nekretnina i privlačenje imućnih posjetitelja. Nedavni vrhunac je potpuno renovirana žičara Saulire, koja se ponovno otvara za zimu 2024/25 s potpuno novim panoramskim kabinama i luksuznom udobnošću seecourchevel.com. Saulire je prepoznatljiva žičara (koja skijaše vodi na 2.700 m s pogledom na Mont Blanc), a njezina nadogradnja naglašava predanost resorta vrhunskoj opremi. Osim toga, početničke zone u 1850. doživjele su poboljšanja poput novih natkrivenih pokretnih traka (pokretnih traka za uspinjanje) koje su zamijenile stare, nudeći zaštićen i udoban uspon za djecu i početnike seecourchevel.com. Tijekom posljednjih nekoliko godina Courchevel je također proširio sustave za umjetno osnježavanje kako bi zajamčio skijališta od ranog prosinca do kraja travnja, čak i u godinama s malo snijega. Na primjer, uoči Svjetskog prvenstva u skijanju 2023. (održanog u Courchevel-Méribelu), uloženi su milijuni u pripremu staza, nove ratrake i topove za snijeg kako bi se osigurali svjetski uvjeti. Povezanost unutar skijaškog područja ostaje nenadmašna: Courchevel je besprijekorno spojen s Méribelom i Val Thorensom, a nedavni projekti poput žičare Orelle-Cime Caron iz 2021. (u “četvrtoj dolini”) dodatno su učvrstili 3 Vallées kao jedno ogromno igralište snowonly.com. Za vlasnike nekretnina ove nadogradnje znače dosljednu kvalitetu skijanja i bolje iskustvo gostiju, što zauzvrat održava visoku potražnju za najmom i opravdava visoke cijene nekretnina. Luksuzne pogodnosti i širenje: Poboljšanja na planini prate razvoj u selima odmarališta. Courchevel 1850 već se može pohvaliti jednom od najvećih koncentracija hotela s 5 zvjezdica na svijetu (izvan velikih gradova) businessinsider.com. To uključuje poznata mjesta poput Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée i drugih, koji posjetiteljima pružaju iznimnu uslugu i podižu profil odmarališta. Impresivno, Courchevel (sve razine) ima 7 restorana s Michelinovom zvjezdicom, što je najviše u Alpama businessinsider.com, čime potvrđuje svoj status kulinarske destinacije. Trend vodi prema doživljajnom luksuzu: novi projekti kombiniraju smještaj s luksuznim trgovačkim galerijama, privatnim klubovima i wellness centrima. Posebno se ističe nadolazeći Maya Collection hotel, ultra-luksuzni hotel koji bi trebao biti otvoren u Courchevelu do prosinca 2025. voguebusiness.com. Slično tome, Monte-Carlo Société des Bains de Mer (tvrtka koja stoji iza raskošnih kasino objekata i hotela u Monaku) uključena je u Courchevel s planovima za luksuzne lodgeve i ugostiteljske projekte do 2026. voguebusiness.com. Ovi projekti pokazuju da investitori ulažu velika sredstva u turističku infrastrukturu Courchevela, očekujući trajnu potražnju. Odmaralište se također priprema za proslavu svoje 80. obljetnice 2026./27., kada će vjerojatno otvoriti neka od tih novih mjesta i ugostiti događaje visokog profila voguebusiness.com. Za vlasnike nekretnina, priljev luksuznih brendova donosi prednost: širi privlačnost odmarališta (privlačeći nove bogate posjetitelje koji mogu postati i kupci nekretnina) i neprestano osvježava prestiž Courchevela. Prisutnost brendova poput Louisa Vuittona, Diora, Cartiera itd. u trgovačkom dijelu Courchevela (svi imaju svoje butike tamo) dodatno doprinosi tom kozmopolitskom ugođaju voguebusiness.com. Prijevoz i pristupačnost: Pristupačnost Courchevela oduvijek je bila dio njegove luksuzne privlačnosti. Odmaralište jedinstveno ima privatni altiport (zračnu luku) odmah iznad 1850, jednu od najviših u Europi, što omogućuje malim privatnim zrakoplovima i helikopterima da slete doslovno na padinu businessinsider.com. To znači da VIP gosti mogu izravno letjeti iz Pariza ili Ženeve u Courchevel, izbjegavajući sate vožnje. Altiport, poznat po svojoj kratkoj uzlaznoj pisti, zimi je i turistička atrakcija (skijaši zastaju da bi gledali polijetanja/sletanja aviona) businessinsider.com. Što se tiče šire prometne infrastrukture, u regiji se događaju veliki razvojni projekti: u izgradnji je brza željeznička pruga Lyon-Torino (dio koje uključuje stanicu u Saint-Jean-de-Maurienne, otprilike 45 minuta vožnje automobilom od Courchevela) čiji se završetak očekuje krajem desetljeća snowonly.com. Kada bude dovršena, ova pruga dramatično će smanjiti vrijeme putovanja od Pariza do francuskih Alpa – potencijalno dovodeći više posjetitelja na vikend. Zamislite da vlakom iz Pariza do Moûtiersa (grad u dolini za Courchevel) stignete za samo 4 sata; to bi Courchevel moglo učiniti pristupačnijim još široj europskoj publici, uključujući one koji ne vole letjeti. Osim toga, lokalna poboljšanja cesta (ruta od Moûtiersa do Courchevela poboljšana je i tuneli su unaprijeđeni tijekom godina) i dalje podižu sigurnost i smanjuju gužve u vršnim tjednima. Sve zajedno, ova poboljšanja dodatno učvršćuju privlačnost Courchevela kao praktičnog luksuznog odredišta unatoč njegovom udaljenom planinskom položaju. Održivost i okoliš: Prepoznajući dvostruke prijetnje klimatskih promjena i rastućih troškova energije, vlasti Courchevela i operateri žičara prihvatili su održiva poboljšanja. Societé des 3 Vallées (S3V), koja upravlja žičarama, sada napaja 100% žičara obnovljivom energijom (hidroelektrana i solarna energija) seecourchevel.com. U 2024. godini instalirali su solarne panele na stanici žičare Ariondaz u Courchevel Moriondu za proizvodnju električne energije na licu mjesta, dovoljno da se iz solarne energije pokreće žičara za sjedala seecourchevel.com. Također su uložili u energetski učinkovite strojeve za uređivanje snijega vođene GPS-om, optimizirajući rute uređivanja i smanjujući potrošnju goriva seecourchevel.com. Kod razvoja nekretnina, nove zgrade pridržavaju se strožih standarda izolacije i često uključuju geotermalno grijanje ili solarno grijanje za bazene itd. Turistička vlast je uvela mjere poput subvencioniranja energetske obnove starijih zgrada. Čak i male politike, poput zakonske obveze za zimske gume na vozilima tijekom sezone radi sigurnosti seecourchevel.com, pokazuju fokus na održivost i sigurnost. Ovi napori osiguravaju da Courchevel ostaje održiv kao skijaško područje dugoročno (ublažavanje klimatskih utjecaja) te predstavljaju adut za investitore orijentirane na okoliš. Također, kako imućni klijenti sve više obraćaju pažnju na ekološku odgovornost, „zeleni“ resort povećava svoju atraktivnost. Sve to povećava nematerijalnu vrijednost nekretnina: dobro vođen, održiv resort održat će svoj status (i time potražnju za nekretninama) daleko u budućnosti. Događaji i globalni profil: Zvijezda Courchevela bila je u punom sjaju tijekom FIS Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju u veljači 2023., koje je suorganizirano s Méribelom. Resort je imao koristi od međunarodnog medijskog praćenja i iskoristio je priliku za predstavljanje svojih objekata (uključujući novi ciljnu arenu i unaprijeđene žičare). Uspješan događaj pokazao je sposobnost Courchevela da ugosti događaje velikih razmjera, što je dobar znak za buduće planove poput Olimpijskih igara. Doista, Francuske Alpe (uključujući Courchevel) jaki su kandidati za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030., i mnogi očekuju da će ih i dobiti voguebusiness.com voguebusiness.com. Ova mogućnost već je ubrzala određene projekte – primjerice, planirani su redizajn Courchevel 1850 “snow front” i Chenus žičare kako bi se modernizirala središnja baza sela prije potencijalnog olimpijskog fokusa voguebusiness.com. Ako se Olimpijske igre potvrde, očekuje se mini-boom u infrastrukturnim ulaganjima: poboljšane ceste, moguće proširenje smještajnih kapaciteta (iako bi u slučaju Courchevela to možda bila privremena rješenja zbog ograničenja na trajnu gradnju), i opće uređenje područja. Čak i ako Courchevel ne bude službeno olimpijsko mjesto, neizbježno će ugostiti uglednike ili ekipe za trening (što je radio i na prošlim Olimpijadama), a ukupni rast turizma bit će golem. Osim toga, proslava 80. obljetnice 2026./27. vjerojatno će donijeti posebne događaje, možda otvaranje novih muzeja ili kulturnih lokacija koje slave Courchevelovu pionirsku ulogu prvog skijališta izgrađenog s tom svrhom (osnovano 1946.). Takva kulturna ulaganja dodatno obogaćuju privlačnost resorta izvan samog skijanja. Resort Tipični raspon cijena primarnih nekretnina (€/m²) Nedavni godišnji rast cijena Courchevel 1850 (FR) €14.333 – €33.200 investropa.com investropa.com (najviše u Francuskoj) +9% (2024) investropa.com (najveći rast u Francuskoj) Val d’Isère (FR) €16.100 – €30.000 investropa.com investropa.com (gotovo jednako kao Courchevel) +5–7% (2024) investropa.com (jako, ali manje od 1850) Megève (FR) ~€11.500 prosjek (oko €10k–€12k+ za primarne) investropa.com investropa.com +4–6% (2024) investropa.com (stabilan rast) Verbier (CH) ~€23.600 – €37.200+ ubs.com ubs.com (među najskupljima u Alpama) ~+3.5% (2024)* dmproperties.com (Švicarski alpski prosjek. *Švicarska odmarališta ostvarila su prosječan rast od ~3,5% u 2024. dmproperties.com; Verbier, kao jedno od najprestižnijih švicarskih odmarališta, vjerojatno je zabilježio sličan ili nešto viši rast s obzirom na potražnju. Rast turizma i budući planovi: Kombinirani učinak svega navedenog odražava se u turističkim statistikama: u sezoni 2024./25. Courchevel je zabilježio oko 1,2 milijuna noćenja, što je porast od 16% u odnosu na sezonu 2018. (prije Covida) voguebusiness.com. To je izuzetan rast za već dobro etabliranu destinaciju. Ovaj rast je dio strateškog napora da se odmaralište promovira tijekom cijele godine i na međunarodnoj razini. Turistički ured traži nova tržišta (na primjer, ciljano je više posjetitelja iz SAD-a, Bliskog Istoka i Azije putem prezentacija i partnerstava). Uvođenje Ikon i Epic ski propusnica (globalnih sezonskih propusnica) koje uključuju dane u 3 Vallées omogućilo je međunarodnim skijašima (posebno Amerikancima) lakše upoznavanje Courchevela, a mnogi su se zaljubili u njega dmproperties.com. Planeri odmarališta također paze na ravnotežu rasta i ekskluzivnosti: za razliku od nekih masovnih skijališta, Courchevel ne pokušava drastično povećati broj skijaša (što bi moglo opteretiti žičare i staze). Umjesto toga, fokusiraju se na poboljšanje kvalitete – npr. bolja iskustva, više aktivnosti koje nisu vezane uz skijanje (Aquamotion vodeni park, vožnja psećim saonicama, paraglajding itd.) i poboljšane usluge (aplikacije za usluge na zahtjev, ski concierge itd.). Time Courchevel zadržava svoj brend visoke klase – što istovremeno privlači bogate posjetitelje (i kupce nekretnina). Važno je i to da sinergija između javnih ulaganja (u žičare, ceste, događaje) i privatnih ulaganja (u hotele, trgovine, planinske kuće) stvara pojačavajući krug: odmaralište ostaje na samome vrhu luksuza te zbog toga nekretnine ovdje i dalje spadaju među najpoželjnije na svijetu. Komparativna analiza s drugim alpskim odmaralištima (Megève, Val d’Isère, Verbier) Courchevel 1850 često se spominje u istom kontekstu kao i nekolicina elitnih alpskih odmarališta. Kako bismo stekli bolji dojam o tržištu nekretnina, korisno je usporediti ključne pokazatelje i karakteristike s Val d’Isèreom i Megèveom (njegovim francuskim pandanima) i Verbierom (vodećim švicarskim suparnikom): Cijene: Cijene u Courchevelu 1850 su na samom vrhu francuskog tržišta – jedino francusko odmaralište koje dosljedno konkurira švicarskim teškašima po cijeni investropa.com. Val d’Isère na vrhu mu je blizu (najbolje nekretnine dosežu gotovo 30.000 €/m²) investropa.com, ali u prosjeku Courchevel ipak prednjači. Megève, iako vrlo prestižan, općenito ima niže cijene – što odražava njegovu nižu nadmorsku visinu i veću ponudu zemljišta pogodnog za izgradnju (riječ je o razvučenom gradiću). Primjerice, elegantan chalet koji bi u Megèveu koštao 5 milijuna eura, u Courchevelu 1850 bi lako dosegnuo 8–10 milijuna eura. Verbier se ističe kao izravna konkurencija u ekskluzivnosti i cijeni: kao što je prikazano, najprestižnije nekretnine u Verbieru počinju od približno 22.100 CHF (~23.600 €) po m² i dosežu iznad 30.000 € ubs.com ubs.com. Zapravo, Švicarska se može pohvaliti s pet najskupljih skijaških tržišta u Alpama, pri čemu St. Moritz i Gstaad često dosežu ~40.000 €/m² za vrhunsku klasu ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 je trenutno odmah ispod njih. Značajno je da je Courchevel zabilježio rast cijena od 9% u 2024., što je više od bilo kojeg švicarskog odmarališta u toj godini, što signalizira da se razlika možda smanjuje dmproperties.com. Za investitore, te razlike u cijenama također znače da ulaznice variraju: netko može kupiti luksuzni apartman u Megèveu za cijenu vrlo malog stana u 1850. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to “blue-chip” imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca investropa.com investropa.com. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža .

Val d’Isère – Tradicionalno favorit britanskog tržišta visoke klase i imućnih Francuza. Poznat po ozbiljnom skijanju (opsežan teren za iskusne skijaše) u kombinaciji s luksuznim planinskim kućama (chaletima). Profil kupaca je možda nešto više europski orijentiran od izrazito globalnog Courchevela, ali i ovdje se u zadnje vrijeme pojavljuje više izvan-europskih kupaca.

Megève – Privlači suptilniju imućnu publiku (izvorno su ga razvili Rothschildovi kao francuski odgovor na St. Moritz). Mnogi francuski i ženevski/okolica Ženeve kupci obožavaju Megève zbog šik sela (butik trgovine, gastronomija, ali opuštenijim tempom nego u Courchevelu) i cjelogodišnjeg načina života. Popularan i među obiteljima – ne radi se samo o skijanju, već o ukupnom Alpskom životu (golf, jahanje, glazbeni festivali). Ima međunarodnih kupaca (UK, Belgija, poneki Amerikanac/azijski investitor), ali ne u tolikoj mjeri kao Courchevel.

Verbier – Iznimno međunarodan; kombinacija Britanaca (često ga zovu “London-na-padini” zbog mnogih vlasnika iz UK), pan-europska i globalna elita. Švicarski zakon dopušta strancima kupnju u Verbieru (kvote kantona Valais), pa ima mnogo vlasnika koji nisu Švicarci, uključujući poznate osobe i poslovne magnate. Verbier ima mlađu i sportskiju atmosferu u nekim segmentima – poznat je po skijanju izvan staza i živahnom après-ski životu – ali ima puno imućnih kupaca. Švicarska skijališta poput Verbiera imaju također koristi od stabilnog švicarskog gospodarstva i ponekad poreznih prednosti (neki strani kupci se službeno i sele zbog dogovora o paušalnom oporezivanju).

Tržište najma i prinosi: Courchevel i Val d’Isère oba imaju snažna tržišta najma tijekom zime, ali Courchevel postiže više tjedne cijene zahvaljujući svom imidžu i sadržajima (vrhunska gastronomska ponuda, itd.). Chalet za ski-in/ski-out u Courchevelu 1850 može se iznajmiti za znatno više od usporedivog u Val d’Isèreu, možda i 20–30% više, što odražava poziciju Courchevela. Najam u Megèveu je nešto sezonskiji (odličan za Božić i u veljači, mirniji između) i nudi i ljetno tržište za golf/odmor. Najamnine u Verbieru su na razini Courchevela tijekom vršnih tjedana (oba su u vrhu cijena najma skijaških chaleta) – chalet koji se u Courchevelu iznajmljuje za 100.000 €/tjedan može u Verbieru također dosegnuti 100.000 CHF/tjedno. Neto prinosi u svim ovim vrhunskim odmaralištima ostaju relativno niski (~2–3%) kao što je istaknuto na snowonly.com. Važno je napomenuti da vlasništvo nad švicarskim odmaralištima često dolazi s većim troškovima (švicarski objekti podliježu godišnjem kantonalnom porezu na bogatstvo, a usluge mogu biti skuplje), ali i strogim pravilima najma u nekim slučajevima (neke švicarske druge kuće nije lako iznajmiti ako su kupljene uz dozvolu za osobnu upotrebu). Francuska je zapravo nešto jednostavnija za iznajmljivanje. Nadmorska visina i pouzdanost snijega: Courchevel 1850 i Val d’Isère oba se nalaze na velikim nadmorskim visinama (1850 m i 1850 m za Valovo naselje La Daille, s glavnim naseljem Val na 1800 m) i nude skijanje do 3000+ m. To im daje iznimnu pouzdanost snijega što je, kako se klima zagrijava, ključna prednost – dijelom i razlog zašto predvode rast cijena. Megève, na 1100 m u središtu, više osjeća posljedice loših zimskih sezona (iako je uloženo u sustave umjetnog snijega). Verbierovo naselje smješteno je na otprilike 1500 m, a skija se do 3300 m na Mont Fortu, pa je i ono vrlo pouzdano po pitanju snijega. Trend “nadmorske premije” je jasan: odmarališta iznad 1500 m bilježe značajno veći rast od onih na nižim visinama investropa.com. To ide u prilog Courchevelu, Val d’Isèreu, Verbieru – te je blaga zabrinutost za Megève (iako ljetna privlačnost i šarm Megèvea donose i druge prednosti). Životni stil i infrastruktura: Svako odmaralište nudi jedinstveno životno iskustvo. Courchevel 1850 vezan je uz glamur i udobnost – možete skijati do samog mjesta, zatim otići u Chanel, ručati u luksuznom hotelu i uživati u noćnom životu s trendi klubovima i galerijama. Val d’Isère kombinira vrhunsko skijanje sa živopisnim mjestom koje je malo ležernije; ima mnogo luksuznih chaleta i čak nekoliko hotela s 5 zvjezdica, ali njegov stil je “luksuz za skijaške entuzijaste” za razliku od courchevelskog “raskošnog luksuza”. Megève nudi šarmantan centar u srednjovjekovnom stilu, vožnje kočijama i spoj luksuza i autentičnosti – jednako je važno biti viđen u selu (poput St. Moritza) kao i skijati. Mjesto je i živo cijele godine, s brojnim stalnim stanovništvom, što privlači one koji žele zajednicu. Verbier je poznat po noćnom životu i freerideu – vrlo sportski danju, vrlo društven noću. Ima nešto skromniju ponudu ultra-luksuzne maloprodaje (manje dizajnerskih butika nego Courchevel) ali pruža vrhunske usluge i događanja (poput Verbier Music Festivala). S gledišta investitora: Courchevel vs Verbier često je pitanje preferencije francuskog ili švicarskog sustava. Neki preferiraju Francusku zbog jednostavnijeg procesa kupnje i bez ograničenja za strane kupce, te zbog stila života (jezik, hrana, kultura). Drugi preferiraju Švicarsku zbog stabilnosti, privatnosti i prestiža (i mogućih poreznih pogodnosti pri rezidentnosti). S čisto investicijskog stajališta, obje destinacije bilježe veliki rast kapitala. Prednost Courchevela: nema kvota na strano vlasništvo, pa je likvidnost visoka – bilo koji milijarder iz bilo kojeg dijela svijeta može slobodno kupiti nekretninu u Courchevelu. U Verbieru su dozvole za strane kupce godišnje ograničene, što može ograničiti likvidnost (iako to, paradoksalno, također održava potražnju i podržava cijene). Komparativni pogled: Sva ova vrhunska skijališta vjerojatno će nastaviti s dobrim performansama. Nedavni rast Courchevela sugerira da bi mogao izazvati švicarska odredišta po najvišim cijenama u Europi ako se trend nastavi. Val d’Isère planira unapređenja (u izgradnji je veliko novo luksuzno naselje “Le Coin de Val”, na primjer) što će ga učiniti konkurentnim. Megève ima nešto niže cijene, što ga može učiniti privlačnim investitorima koji traže luksuz po (relativno) povoljnoj cijeni, uz snažnu podršku ultra-bogatih Francuza koji mu osiguravaju stabilnost. Verbier, sa svojom međunarodnom privlačnošću i ograničenom ponudom (mjesto je i geografski ograničeno), ostat će ravnopravan Courchevelu. Ukratko, Courchevel 1850 ističe se čak i među elitom: možda ga je najbolje usporediti s St. Moritzom ili Gstaadom po ekskluzivnosti. U Francuskoj je Courchevel broj jedan, s Val d’Isère na bliskom drugom mjestu, a Megève kao snažna treća opcija (neki bi dodali Méribel ili Chamonix, ali oni su za stepenicu niže po cijenama). U širem području Alpa, Courchevel je jedan od rijetkih koji može privući globalne ultra-bogataše na istoj razini kao švicarska skijališta. Ovo ide u prilog njegovom tržištu nekretnina – što znači da je bazen kupaca iznimno dubok i raznolik. Za osobu visoke neto vrijednosti koja bira između ovih destinacija, odluka se često svodi na osobne afinitete: šarmantna elegancija Megèvea, sportski šik Vala, kozmopolitski žamor Courchevela ili hedonistička atmosfera Verbiera. Gledano čisto investicijski, zamah Courchevela i francuska otvorenost daju mu blagu prednost u 2025. i nakon toga. Prognoza 2026.–2028.: Tržišna predviđanja i ključni faktori Gledajući prema razdoblju 2026.–2028., izgledi za tržište nekretnina u Courchevelu 1850 ostaju vrlo pozitivni, uz nekoliko napomena i trendova koje treba pratiti: Nastavak rasta cijena: Svi pokazatelji upućuju na to da će vrijednosti nekretnina u Courchevelu nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina. Rast možda neće biti tako nagao svake godine kao skok od 9% zabilježen 2024., ali čak i konzervativne prognoze upućuju na godišnji rast od 3–5% u vrhunskim resortima investropa.com. Nekoliko faktora podupire ovo: stalno ograničena ponuda, snažna međunarodna potražnja i pozicioniranje resorta kao prave luksuzne destinacije tokom cijele godine. Do 2028. lako bismo mogli vidjeti da gornji cjenovni rang za ultra-premium brvnare premašuje 35.000 € po m², osobito ako nekoliko rekordnih prodaja postavi nove standarde. To bi Courchevel 1850 čvrsto smjestilo među najskuplja tržišta skijaških nekretnina na svijetu, potencijalno smanjujući razliku s mjestima poput St. Moritza/Gstaad-a. Efekt ukamaćivanja čak i od 5% godišnje znači da bi brvnara vrijedna 15 milijuna € danas mogla vrijediti oko 18+ milijuna € do 2028., u skladu s trendom rasta investropa.com. Globalni ekonomski čimbenici: Treba uzeti u obzir šire gospodarske uvjete. Od 2025. kamatne stope u Europi su se stabilizirale i čak smanjile (depozitna stopa ECB-a ~2,5% nakon smanjenja) što je poboljšalo pristupačnost hipotekarnih kredita investropa.com. Ako ovakvo nisko-kamatno okruženje potraje ili se stope dodatno smanje do 2026.–2027., to daje dodatni zamah kupcima visoke klase koji se koriste financiranjem (neki to rade radi financijske poluge, iako nemaju potrebu za time). S druge strane, ako inflacija poraste i izazove povećanje kamata, tradicionalna tržišta nekretnina mogla bi se ohladiti – ali obično je vrhunski luksuzni sektor manje osjetljiv na kamate (dominiraju gotovinski kupci). Geopolitička stabilnost je još jedan čimbenik: Courchevel je imao koristi jer je bio sigurna i atraktivna destinacija tokom oporavka od pandemije i u uvjetima geopolitičkih napetosti. Ako globalne nesigurnosti potraju, HNWI često diverzificiraju sredstva u nekretnine kao sigurno utočište, što bi moglo koristiti Courchevelu. Političko okruženje u Francuskoj (npr. bilo kakve promjene u porezu na bogatstvo) također treba pratiti, iako nema naznaka radikalnih promjena na vidiku. Zaključno, u nedostatku velike globalne financijske krize, gospodarska pozadina izgleda podržavajuće za nastavak ulaganja u luksuzne alpske nekretnine. Promjene u demografskim skupinama kupaca: Očekujemo nove valove kupaca u nadolazećim godinama. Naime, azijski kupci (posebno Kinezi) uglavnom su izostali tijekom 2020.–2022. zbog ograničenja putovanja; kako se globalna putovanja normaliziraju, vjerojatno će doći do većeg interesa iz Azije. Courchevelov ultraluksuzni profil posebno odgovara imućnim azijskim investitorima koji traže prestižne nekretnine u inozemstvu – što je već zabilježeno u 2025. na investropa.com. Slično tome, baza kupaca s Bliskog istoka (npr. zemlje Perzijskog zaljeva) mogla bi rasti; Courchevel je posljednjih godina ugostio više posjetitelja iz UAE-a, Saudijske Arabije itd., osobito u kolovozu i oko Nove godine. Ovi međunarodni segmenti dodatno će produbiti bazu potražnje. Američki kupci očekuju se i dalje u snažnom broju, osobito ako dolar ostane relativno jak u odnosu na euro (iako tečaj može varirati do 2026.–28.). Također, mlađi tehnološki poduzetnici i rani umirovljenici (iz tehno/financijskih sektora) sve više biraju nekretnine temeljen na stilu života – a moderno skijaško odmaralište dio je te priče. Možda ćemo vidjeti smanjenje prosječne dobi kupaca, s više njih u 40-ima umjesto pretežno 50-ih/60-ih, kako rad na daljinu i stvaranje bogatstva u mlađoj dobi postaju sve češći. Cjelogodišnja ponuda i naglasak na wellnessu: Do 2028. Courchevel će vjerojatno dovršiti svoju transformaciju u pravi resort za sva četiri godišnja doba. Očekujte još više ljetnih sadržaja (možda proširene žičare, nove staze za brdski biciklizam, možda vježbalište za golf ili druge atrakcije u okolici). Važnost wellnessa, kao što je istaknuto, nastavit će rasti – možda uz otvaranje novih wellness retreatova ili klinika na tom području (po uzoru na švicarski model spa resorta). To proširuje privlačnost vlasništva nad nekretninom tamo, izvan samo skijaških entuzijasta. Kao što je jedan istraživač Knight Franka naveo, zdravlje i wellness sada preuzimaju primat nad skijanjem kao glavni pokretač načina života za kupce u Alpama dmproperties.com. Stoga će nekretnine koje to omogućuju (sa spa sadržajima, mirom, povezanošću s prirodom) biti više na cijeni. Mogli bismo također vidjeti nišno tržište za “klimatski otporne” planinske kuće – one izgrađene od održivih materijala, s energetskom samodostatnošću itd., koje ne samo da zadovoljavaju zakonske propise, već postavljaju standard kojem ekološki osviješteni luksuzni kupci teže. Potencijalna ograničenja: Jedan faktor na koji treba obratiti pažnju su razine zaliha – toliko su niske da bi se obujam prodaje mogao smanjiti jednostavno zbog nedostatka prodavatelja. Ako cijene dosegnu nove vrhunce, neki vlasnici mogli bi odlučiti unovčiti (čime bi povećali ponudu), ali jednako tako, mnogi će zadržati imovinu jer postoji malo alternativnih ulaganja koja su jednako ugodna kao chalet u Courchevelu. Ako se obujam transakcija smanji, indeksi cijena mogu postati manje glatki (nekoliko iznimno velikih prodaja može iskriviti prosjeke). Međutim, svaki pad aktivnosti vjerojatno odražava manjak ponude, a ne potražnje, što znači da bi cijene zadržale vrijednost ili rasle. Drugo ograničenje može biti regulatorno: ako bi, hipotetski, do 2028. Francuska odlučila uvesti neka ograničenja za inozemno vlasništvo (trenutno se to ne očekuje) ili nove poreze na luksuzne nekretnine, to bi moglo blago zakočiti potražnju. Također, klimatske promjene ostaju opći izazov – ako ekstremni vremenski uvjeti značajno skrate zime do kasnih 2020-ih, to bi moglo utjecati na percepcije (iako, kao što je napomenuto, nadmorska visina Courchevela daje određenu zaštitu, a ima i razvijeno zasnježivanje). Za sada, projekcije trendova sugeriraju dovoljno snijega do 2030-ih za visokogorske resorte, ali to je stavka koju dugoročno treba pratiti. Učinak kandidature za Zimske olimpijske igre 2030.: Sredinom 2025. postoji snažan zamah za Zimske olimpijske igre 2030. u Francuskoj (Francuske Alpe), potencijalno sa događajima raspoređenim po različitim resortima (nakon što Italija bude domaćin 2026.). Ako Francuska službeno osigura Igre 2030. (odluka se očekuje oko 2026.), očekuje se naglo povećanje interesa između 2027. i 2028. kako se infrastrukturni projekti završe i svjetska pozornost usmjeri na Alpe. Olimpijske igre često dovode do rasta potražnje za nekretninama u regijama domaćinima – ne samo od strane investitora koji očekuju veće najamnine, već i od imućnih pojedinaca koji žele biti prisutni i dio uzbuđenja. Primjerice, Cortina d’Ampezzo (Italija) zabilježila je snažan rast cijena nakon što je najavljeno da će biti domaćin 2026. ubs.com. Courchevel, već i sada olimpijski trenažni lokalitet, nesumnjivo bi bio glavno središte za VIP goste tijekom Igara, čak i ako se događaji odvijaju drugdje, zbog svojih luksuznih smještaja i uzletišta. Stoga razdoblje pripreme za 2030. može dodatno povećati vrijednost nekretnina u Courchevelu za nekoliko postotnih bodova više od osnovnog trenda. Izgledi za najam: Prinosi od najma vjerojatno će ostati umjereni, ali bi se najamne prihode mogli povećati kako cijene noćenja budu polako rasle (djelomično zbog inflacije, djelomično zbog povećane ponude luksuza). Do 2028. luksuzni chalet mogao bi tražiti i više od 120.000 € za novogodišnji tjedan, primjerice. Ako se uključuje više usluga (privatni kuhar, itd.), vlasnici mogu tražiti višu cijenu. Ljetno tržište najma također će se dodatno razvijati – moguće čak udvostručiti u odnosu na danas ako se sadašnji trendovi nastave, čime bi se godišnji prinosi blago povećali. Uvođenje sve većeg broja profesionalnih tvrtki za upravljanje najmom (neke u suradnji s luksuznim hotelskim brendovima) također bi moglo olakšati postupak iznajmljivanja, čineći vlasnicima lakšim unovčavanje svojih nekretnina dok ih ne koriste. Zaključak – Vizija 2028.: Do 2028. godine Courchevel 1850 vjerojatno će ostati vrhunac francuskih alpskih nekretnina, s cijenama koje postavljaju nove rekorde. Očekujemo zdravu, iako nešto mirniju, stopu rasta – bez naznaka pada s obzirom na temeljne pokazatelje. Nekretnine u odmaralištu sve će se više karakterizirati najsuvremenijim planinskim kućama, potpuno razvijenom cjelogodišnjom ponudom i klijentelom iz svih dijelova svijeta. Vlasništvo u Courchevelu i dalje će biti jednako statusni simbol koliko i investicija. Za investitore s visokim neto vrijednostima i kupce koji cijene stil života, savjet je dosljedan: fokusirajte se na vrhunsku lokaciju i kvalitetu, zadržite nekretninu kroz kratkoročne oscilacije tržišta i bit ćete nagrađeni i užitkom i financijskom dobiti. Sve dok „snijeg“ i „luksuz“ ostaju privlačni, tržište nekretnina Courchevel 1850 trebalo bi doživjeti zlatno doba kroz razdoblje 2026.–2028. i dalje, uz podršku ograničene ponude, postojane potražnje i bezvremenske privlačnosti francuskih Alpa. Izvori: Courchevel & Izvještaji o nekretninama u Francuskim Alpama investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly investicijski komentari snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & izvještaji medija voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & zapažanja lokalnih agencija mansion-properties.com freespiritalpine.com. Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca investropa.com investropa.com. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža .

Val d’Isère – Tradicionalno favorit britanskog tržišta visoke klase i imućnih Francuza. Poznat po ozbiljnom skijanju (opsežan teren za iskusne skijaše) u kombinaciji s luksuznim planinskim kućama (chaletima). Profil kupaca je možda nešto više europski orijentiran od izrazito globalnog Courchevela, ali i ovdje se u zadnje vrijeme pojavljuje više izvan-europskih kupaca.

Megève – Privlači suptilniju imućnu publiku (izvorno su ga razvili Rothschildovi kao francuski odgovor na St. Moritz). Mnogi francuski i ženevski/okolica Ženeve kupci obožavaju Megève zbog šik sela (butik trgovine, gastronomija, ali opuštenijim tempom nego u Courchevelu) i cjelogodišnjeg načina života. Popularan i među obiteljima – ne radi se samo o skijanju, već o ukupnom Alpskom životu (golf, jahanje, glazbeni festivali). Ima međunarodnih kupaca (UK, Belgija, poneki Amerikanac/azijski investitor), ali ne u tolikoj mjeri kao Courchevel.

Verbier – Iznimno međunarodan; kombinacija Britanaca (često ga zovu “London-na-padini” zbog mnogih vlasnika iz UK), pan-europska i globalna elita. Švicarski zakon dopušta strancima kupnju u Verbieru (kvote kantona Valais), pa ima mnogo vlasnika koji nisu Švicarci, uključujući poznate osobe i poslovne magnate. Verbier ima mlađu i sportskiju atmosferu u nekim segmentima – poznat je po skijanju izvan staza i živahnom après-ski životu – ali ima puno imućnih kupaca. Švicarska skijališta poput Verbiera imaju također koristi od stabilnog švicarskog gospodarstva i ponekad poreznih prednosti (neki strani kupci se službeno i sele zbog dogovora o paušalnom oporezivanju).

Tržište najma i prinosi: Courchevel i Val d’Isère oba imaju snažna tržišta najma tijekom zime, ali Courchevel postiže više tjedne cijene zahvaljujući svom imidžu i sadržajima (vrhunska gastronomska ponuda, itd.). Chalet za ski-in/ski-out u Courchevelu 1850 može se iznajmiti za znatno više od usporedivog u Val d’Isèreu, možda i 20–30% više, što odražava poziciju Courchevela. Najam u Megèveu je nešto sezonskiji (odličan za Božić i u veljači, mirniji između) i nudi i ljetno tržište za golf/odmor. Najamnine u Verbieru su na razini Courchevela tijekom vršnih tjedana (oba su u vrhu cijena najma skijaških chaleta) – chalet koji se u Courchevelu iznajmljuje za 100.000 €/tjedan može u Verbieru također dosegnuti 100.000 CHF/tjedno. Neto prinosi u svim ovim vrhunskim odmaralištima ostaju relativno niski (~2–3%) kao što je istaknuto na snowonly.com. Važno je napomenuti da vlasništvo nad švicarskim odmaralištima često dolazi s većim troškovima (švicarski objekti podliježu godišnjem kantonalnom porezu na bogatstvo, a usluge mogu biti skuplje), ali i strogim pravilima najma u nekim slučajevima (neke švicarske druge kuće nije lako iznajmiti ako su kupljene uz dozvolu za osobnu upotrebu). Francuska je zapravo nešto jednostavnija za iznajmljivanje. Nadmorska visina i pouzdanost snijega: Courchevel 1850 i Val d’Isère oba se nalaze na velikim nadmorskim visinama (1850 m i 1850 m za Valovo naselje La Daille, s glavnim naseljem Val na 1800 m) i nude skijanje do 3000+ m. To im daje iznimnu pouzdanost snijega što je, kako se klima zagrijava, ključna prednost – dijelom i razlog zašto predvode rast cijena. Megève, na 1100 m u središtu, više osjeća posljedice loših zimskih sezona (iako je uloženo u sustave umjetnog snijega). Verbierovo naselje smješteno je na otprilike 1500 m, a skija se do 3300 m na Mont Fortu, pa je i ono vrlo pouzdano po pitanju snijega. Trend “nadmorske premije” je jasan: odmarališta iznad 1500 m bilježe značajno veći rast od onih na nižim visinama investropa.com. To ide u prilog Courchevelu, Val d’Isèreu, Verbieru – te je blaga zabrinutost za Megève (iako ljetna privlačnost i šarm Megèvea donose i druge prednosti). Životni stil i infrastruktura: Svako odmaralište nudi jedinstveno životno iskustvo. Courchevel 1850 vezan je uz glamur i udobnost – možete skijati do samog mjesta, zatim otići u Chanel, ručati u luksuznom hotelu i uživati u noćnom životu s trendi klubovima i galerijama. Val d’Isère kombinira vrhunsko skijanje sa živopisnim mjestom koje je malo ležernije; ima mnogo luksuznih chaleta i čak nekoliko hotela s 5 zvjezdica, ali njegov stil je “luksuz za skijaške entuzijaste” za razliku od courchevelskog “raskošnog luksuza”. Megève nudi šarmantan centar u srednjovjekovnom stilu, vožnje kočijama i spoj luksuza i autentičnosti – jednako je važno biti viđen u selu (poput St. Moritza) kao i skijati. Mjesto je i živo cijele godine, s brojnim stalnim stanovništvom, što privlači one koji žele zajednicu. Verbier je poznat po noćnom životu i freerideu – vrlo sportski danju, vrlo društven noću. Ima nešto skromniju ponudu ultra-luksuzne maloprodaje (manje dizajnerskih butika nego Courchevel) ali pruža vrhunske usluge i događanja (poput Verbier Music Festivala). S gledišta investitora: Courchevel vs Verbier često je pitanje preferencije francuskog ili švicarskog sustava. Neki preferiraju Francusku zbog jednostavnijeg procesa kupnje i bez ograničenja za strane kupce, te zbog stila života (jezik, hrana, kultura). Drugi preferiraju Švicarsku zbog stabilnosti, privatnosti i prestiža (i mogućih poreznih pogodnosti pri rezidentnosti). S čisto investicijskog stajališta, obje destinacije bilježe veliki rast kapitala. Prednost Courchevela: nema kvota na strano vlasništvo, pa je likvidnost visoka – bilo koji milijarder iz bilo kojeg dijela svijeta može slobodno kupiti nekretninu u Courchevelu. U Verbieru su dozvole za strane kupce godišnje ograničene, što može ograničiti likvidnost (iako to, paradoksalno, također održava potražnju i podržava cijene). Komparativni pogled: Sva ova vrhunska skijališta vjerojatno će nastaviti s dobrim performansama. Nedavni rast Courchevela sugerira da bi mogao izazvati švicarska odredišta po najvišim cijenama u Europi ako se trend nastavi. Val d’Isère planira unapređenja (u izgradnji je veliko novo luksuzno naselje “Le Coin de Val”, na primjer) što će ga učiniti konkurentnim. Megève ima nešto niže cijene, što ga može učiniti privlačnim investitorima koji traže luksuz po (relativno) povoljnoj cijeni, uz snažnu podršku ultra-bogatih Francuza koji mu osiguravaju stabilnost. Verbier, sa svojom međunarodnom privlačnošću i ograničenom ponudom (mjesto je i geografski ograničeno), ostat će ravnopravan Courchevelu. Ukratko, Courchevel 1850 ističe se čak i među elitom: možda ga je najbolje usporediti s St. Moritzom ili Gstaadom po ekskluzivnosti. U Francuskoj je Courchevel broj jedan, s Val d’Isère na bliskom drugom mjestu, a Megève kao snažna treća opcija (neki bi dodali Méribel ili Chamonix, ali oni su za stepenicu niže po cijenama). U širem području Alpa, Courchevel je jedan od rijetkih koji može privući globalne ultra-bogataše na istoj razini kao švicarska skijališta. Ovo ide u prilog njegovom tržištu nekretnina – što znači da je bazen kupaca iznimno dubok i raznolik. Za osobu visoke neto vrijednosti koja bira između ovih destinacija, odluka se često svodi na osobne afinitete: šarmantna elegancija Megèvea, sportski šik Vala, kozmopolitski žamor Courchevela ili hedonistička atmosfera Verbiera. Gledano čisto investicijski, zamah Courchevela i francuska otvorenost daju mu blagu prednost u 2025. i nakon toga. Prognoza 2026.–2028.: Tržišna predviđanja i ključni faktori Gledajući prema razdoblju 2026.–2028., izgledi za tržište nekretnina u Courchevelu 1850 ostaju vrlo pozitivni, uz nekoliko napomena i trendova koje treba pratiti: Nastavak rasta cijena: Svi pokazatelji upućuju na to da će vrijednosti nekretnina u Courchevelu nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina. Rast možda neće biti tako nagao svake godine kao skok od 9% zabilježen 2024., ali čak i konzervativne prognoze upućuju na godišnji rast od 3–5% u vrhunskim resortima investropa.com. Nekoliko faktora podupire ovo: stalno ograničena ponuda, snažna međunarodna potražnja i pozicioniranje resorta kao prave luksuzne destinacije tokom cijele godine. Do 2028. lako bismo mogli vidjeti da gornji cjenovni rang za ultra-premium brvnare premašuje 35.000 € po m², osobito ako nekoliko rekordnih prodaja postavi nove standarde. To bi Courchevel 1850 čvrsto smjestilo među najskuplja tržišta skijaških nekretnina na svijetu, potencijalno smanjujući razliku s mjestima poput St. Moritza/Gstaad-a. Efekt ukamaćivanja čak i od 5% godišnje znači da bi brvnara vrijedna 15 milijuna € danas mogla vrijediti oko 18+ milijuna € do 2028., u skladu s trendom rasta investropa.com. Globalni ekonomski čimbenici: Treba uzeti u obzir šire gospodarske uvjete. Od 2025. kamatne stope u Europi su se stabilizirale i čak smanjile (depozitna stopa ECB-a ~2,5% nakon smanjenja) što je poboljšalo pristupačnost hipotekarnih kredita investropa.com. Ako ovakvo nisko-kamatno okruženje potraje ili se stope dodatno smanje do 2026.–2027., to daje dodatni zamah kupcima visoke klase koji se koriste financiranjem (neki to rade radi financijske poluge, iako nemaju potrebu za time). S druge strane, ako inflacija poraste i izazove povećanje kamata, tradicionalna tržišta nekretnina mogla bi se ohladiti – ali obično je vrhunski luksuzni sektor manje osjetljiv na kamate (dominiraju gotovinski kupci). Geopolitička stabilnost je još jedan čimbenik: Courchevel je imao koristi jer je bio sigurna i atraktivna destinacija tokom oporavka od pandemije i u uvjetima geopolitičkih napetosti. Ako globalne nesigurnosti potraju, HNWI često diverzificiraju sredstva u nekretnine kao sigurno utočište, što bi moglo koristiti Courchevelu. Političko okruženje u Francuskoj (npr. bilo kakve promjene u porezu na bogatstvo) također treba pratiti, iako nema naznaka radikalnih promjena na vidiku. Zaključno, u nedostatku velike globalne financijske krize, gospodarska pozadina izgleda podržavajuće za nastavak ulaganja u luksuzne alpske nekretnine. Promjene u demografskim skupinama kupaca: Očekujemo nove valove kupaca u nadolazećim godinama. Naime, azijski kupci (posebno Kinezi) uglavnom su izostali tijekom 2020.–2022. zbog ograničenja putovanja; kako se globalna putovanja normaliziraju, vjerojatno će doći do većeg interesa iz Azije. Courchevelov ultraluksuzni profil posebno odgovara imućnim azijskim investitorima koji traže prestižne nekretnine u inozemstvu – što je već zabilježeno u 2025. na investropa.com. Slično tome, baza kupaca s Bliskog istoka (npr. zemlje Perzijskog zaljeva) mogla bi rasti; Courchevel je posljednjih godina ugostio više posjetitelja iz UAE-a, Saudijske Arabije itd., osobito u kolovozu i oko Nove godine. Ovi međunarodni segmenti dodatno će produbiti bazu potražnje. Američki kupci očekuju se i dalje u snažnom broju, osobito ako dolar ostane relativno jak u odnosu na euro (iako tečaj može varirati do 2026.–28.). Također, mlađi tehnološki poduzetnici i rani umirovljenici (iz tehno/financijskih sektora) sve više biraju nekretnine temeljen na stilu života – a moderno skijaško odmaralište dio je te priče. Možda ćemo vidjeti smanjenje prosječne dobi kupaca, s više njih u 40-ima umjesto pretežno 50-ih/60-ih, kako rad na daljinu i stvaranje bogatstva u mlađoj dobi postaju sve češći. Cjelogodišnja ponuda i naglasak na wellnessu: Do 2028. Courchevel će vjerojatno dovršiti svoju transformaciju u pravi resort za sva četiri godišnja doba. Očekujte još više ljetnih sadržaja (možda proširene žičare, nove staze za brdski biciklizam, možda vježbalište za golf ili druge atrakcije u okolici). Važnost wellnessa, kao što je istaknuto, nastavit će rasti – možda uz otvaranje novih wellness retreatova ili klinika na tom području (po uzoru na švicarski model spa resorta). To proširuje privlačnost vlasništva nad nekretninom tamo, izvan samo skijaških entuzijasta. Kao što je jedan istraživač Knight Franka naveo, zdravlje i wellness sada preuzimaju primat nad skijanjem kao glavni pokretač načina života za kupce u Alpama dmproperties.com. Stoga će nekretnine koje to omogućuju (sa spa sadržajima, mirom, povezanošću s prirodom) biti više na cijeni. Mogli bismo također vidjeti nišno tržište za “klimatski otporne” planinske kuće – one izgrađene od održivih materijala, s energetskom samodostatnošću itd., koje ne samo da zadovoljavaju zakonske propise, već postavljaju standard kojem ekološki osviješteni luksuzni kupci teže. Potencijalna ograničenja: Jedan faktor na koji treba obratiti pažnju su razine zaliha – toliko su niske da bi se obujam prodaje mogao smanjiti jednostavno zbog nedostatka prodavatelja. Ako cijene dosegnu nove vrhunce, neki vlasnici mogli bi odlučiti unovčiti (čime bi povećali ponudu), ali jednako tako, mnogi će zadržati imovinu jer postoji malo alternativnih ulaganja koja su jednako ugodna kao chalet u Courchevelu. Ako se obujam transakcija smanji, indeksi cijena mogu postati manje glatki (nekoliko iznimno velikih prodaja može iskriviti prosjeke). Međutim, svaki pad aktivnosti vjerojatno odražava manjak ponude, a ne potražnje, što znači da bi cijene zadržale vrijednost ili rasle. Drugo ograničenje može biti regulatorno: ako bi, hipotetski, do 2028. Francuska odlučila uvesti neka ograničenja za inozemno vlasništvo (trenutno se to ne očekuje) ili nove poreze na luksuzne nekretnine, to bi moglo blago zakočiti potražnju. Također, klimatske promjene ostaju opći izazov – ako ekstremni vremenski uvjeti značajno skrate zime do kasnih 2020-ih, to bi moglo utjecati na percepcije (iako, kao što je napomenuto, nadmorska visina Courchevela daje određenu zaštitu, a ima i razvijeno zasnježivanje). Za sada, projekcije trendova sugeriraju dovoljno snijega do 2030-ih za visokogorske resorte, ali to je stavka koju dugoročno treba pratiti. Učinak kandidature za Zimske olimpijske igre 2030.: Sredinom 2025. postoji snažan zamah za Zimske olimpijske igre 2030. u Francuskoj (Francuske Alpe), potencijalno sa događajima raspoređenim po različitim resortima (nakon što Italija bude domaćin 2026.). Ako Francuska službeno osigura Igre 2030. (odluka se očekuje oko 2026.), očekuje se naglo povećanje interesa između 2027. i 2028. kako se infrastrukturni projekti završe i svjetska pozornost usmjeri na Alpe. Olimpijske igre često dovode do rasta potražnje za nekretninama u regijama domaćinima – ne samo od strane investitora koji očekuju veće najamnine, već i od imućnih pojedinaca koji žele biti prisutni i dio uzbuđenja. Primjerice, Cortina d’Ampezzo (Italija) zabilježila je snažan rast cijena nakon što je najavljeno da će biti domaćin 2026. ubs.com. Courchevel, već i sada olimpijski trenažni lokalitet, nesumnjivo bi bio glavno središte za VIP goste tijekom Igara, čak i ako se događaji odvijaju drugdje, zbog svojih luksuznih smještaja i uzletišta. Stoga razdoblje pripreme za 2030. može dodatno povećati vrijednost nekretnina u Courchevelu za nekoliko postotnih bodova više od osnovnog trenda. Izgledi za najam: Prinosi od najma vjerojatno će ostati umjereni, ali bi se najamne prihode mogli povećati kako cijene noćenja budu polako rasle (djelomično zbog inflacije, djelomično zbog povećane ponude luksuza). Do 2028. luksuzni chalet mogao bi tražiti i više od 120.000 € za novogodišnji tjedan, primjerice. Ako se uključuje više usluga (privatni kuhar, itd.), vlasnici mogu tražiti višu cijenu. Ljetno tržište najma također će se dodatno razvijati – moguće čak udvostručiti u odnosu na danas ako se sadašnji trendovi nastave, čime bi se godišnji prinosi blago povećali. Uvođenje sve većeg broja profesionalnih tvrtki za upravljanje najmom (neke u suradnji s luksuznim hotelskim brendovima) također bi moglo olakšati postupak iznajmljivanja, čineći vlasnicima lakšim unovčavanje svojih nekretnina dok ih ne koriste. Zaključak – Vizija 2028.: Do 2028. godine Courchevel 1850 vjerojatno će ostati vrhunac francuskih alpskih nekretnina, s cijenama koje postavljaju nove rekorde. Očekujemo zdravu, iako nešto mirniju, stopu rasta – bez naznaka pada s obzirom na temeljne pokazatelje. Nekretnine u odmaralištu sve će se više karakterizirati najsuvremenijim planinskim kućama, potpuno razvijenom cjelogodišnjom ponudom i klijentelom iz svih dijelova svijeta. Vlasništvo u Courchevelu i dalje će biti jednako statusni simbol koliko i investicija. Za investitore s visokim neto vrijednostima i kupce koji cijene stil života, savjet je dosljedan: fokusirajte se na vrhunsku lokaciju i kvalitetu, zadržite nekretninu kroz kratkoročne oscilacije tržišta i bit ćete nagrađeni i užitkom i financijskom dobiti. Sve dok „snijeg“ i „luksuz“ ostaju privlačni, tržište nekretnina Courchevel 1850 trebalo bi doživjeti zlatno doba kroz razdoblje 2026.–2028. i dalje, uz podršku ograničene ponude, postojane potražnje i bezvremenske privlačnosti francuskih Alpa. Izvori: Courchevel & Izvještaji o nekretninama u Francuskim Alpama investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly investicijski komentari snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & izvještaji medija voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & zapažanja lokalnih agencija mansion-properties.com freespiritalpine.com. Analiza tržišta 2025: Cijene, potražnja, ponuda i profil kupaca Cijene nekretnina u 2025.: Cijene nekretnina u Courchevelu 1850 su iznimno visoke i stalno rastu. Od sredine 2025. godine, nekretnine visoke kvalitete u Courchevelu počinju od oko 11.000–14.000 € po kvadratnom metru i brzo rastu za vrhunske lokacije investropa.com. Referentne vrijednosti pokazuju da luksuzni planinski domovi (chalets) u Courchevelu 1850 redovito postižu 30.000+ € po m², dok najprestižniji chaleti dosežu nevjerojatnih 33.200 € po m² u samom vrhu investropa.com. Za usporedbu, ove brojke nadmašuju druge francuske planinske centre – čak i Val d’Isère (još jedno elitno odmaralište) prosječno iznosi ~16.100 € po m² i doseže oko 30.000 € investropa.com investropa.com – što dodatno naglašava Courchevelovu cjenovnu premiju. U apsolutnim iznosima, stan od 100 m² u 1850 lako može koštati 3–3,5 milijuna € (otprilike 35.000 €/m²) snowonly.com, a samostojeći chaleti rutinski se prodaju u rasponu od 10–50 milijuna €, ovisno o veličini, lokaciji i dodatnim sadržajima. Rast cijena 2024.–2025.: Tržište je pokazalo izvanredan zamah rasta na ulasku u 2025. godinu. U 2024., Courchevel 1850 predvodio je cijele Francuske Alpe s porastom cijena od 9%, daleko iznad alpskog prosjeka od oko 3% investropa.com dmproperties.com. Ovaj porast odražava val potražnje nakon pandemije i trajnu oskudicu nekretnina u 1850. Za usporedbu, druga vrhunska odmarališta zabilježila su solidan, ali manji rast (Val d’Isère +5–7%, Megève +4–6% u 2024.) investropa.com. Izvanredan skok cijena u Courchevelu pripisuje se “tijesnoj ponudi” – vrlo malo novih oglasa uz velik broj zainteresiranih kupaca dmproperties.com. Ulaskom u 2025., cijene i dalje rastu, a prognoze sugeriraju rast od 3–7% vrijednosti nekretnina u Alpama tijekom 2025. investropa.com. Očekuje se da će Courchevel dosegnuti gornji kraj tog raspona zbog iznimne potražnje. Ukratko, tržište u 2025. karakteriziraju rekordno visoke cijene i trajna dinamika tržišta prodavatelja u Courchevelu 1850. Potražnja i demografija kupaca: Potražnja za nekretninama u Courchevelu je doista globalna i njome uvelike upravljaju osobe s visokim neto vrijednostima. Međunarodni kupci dominiraju, predvođeni velikim interesom iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, uz rastući broj azijskih kupaca investropa.com investropa.com. Američki kupci postali su posebno značajni posljednjih nekoliko godina – potaknuti snažnim dolarom (što čini imovinu denominiranu u eurima relativno jeftinijom) – i traže luksuzne vikendice u vrhunskim odmaralištima poput Courchevela i Val d’Isèrea investropa.com. Brianski kupci i dalje su vrlo aktivni unatoč Brexitu, održavajući dugogodišnju popularnost Courchevela među britanskom elitom. Također postoji sve veći interes iz Kine, Singapura i Hong Konga, kako azijski ultrabogati otkrivaju prestiž vlasništva u Alpama investropa.com (privučeni izvrsnim školama skijanja za svoje obitelji i privlačnošću ulaganja u alpski način života). Povijesno gledano, Courchevel 1850 bio je igralište za imućne Europljane i stanovnike Bliskog istoka – a posebno su ruski oligarsi i milijarderi bili veliki igrači, kupujući neke od najraskošnijih vikendica (nekoliko Rusa još uvijek posjeduje nekretnine ovdje) businessinsider.com businessinsider.com. Geopolitički faktori su u posljednje vrijeme umanjili novi ruski kapital, ali prazninu su popunili drugi (npr. Amerikanci). Tipični kupac u Courchevelu 2025. godine je UHNW pojedinac ili obiteljski ured koji traži luksuzni drugi dom koji je istodobno investicija i statusni simbol. Otpornost i likvidnost ove demografske skupine pomažu održati visoku potražnju čak i u vrijeme ekonomskih oscilacija. Ograničenja ponude: Jedna od glavnih karakteristika tržišta Courchevel 1850 je ozbiljno ograničenje ponude. Resort je malen i geografski ograničen – smješten na planinskoj padini, gdje je većina građevinskog zemljišta već zauzeta chaletima, hotelima ili zaštićenim šumama/skijaškim stazama. Nova gradnja je rijetka i strogo kontrolirana od strane lokalnih vlasti (radi očuvanja alpskog okoliša i ekskluzivnog karaktera) investropa.com. U suštini, Courchevel ne može širiti ili masovno razvijati; svako povećanje ponude uglavnom su butik, luksuzni projekti ili zamjene starijih objekata. Rezultat je da je u bilo kojem trenutku broj nekretnina za prodaju u 1850 vrlo nizak (često je samo nekoliko chaleta otvoreno na tržištu, dok se ostali prodaju izvan tržišta). Mnogi vlasnici drže nekretnine dugoročno (neke nekretnine prelaze iz ruke u ruku unutar obitelji ili prijatelja, privatno). Tako su krajem 2024. lokalni agenti zabilježili diskonekciju između prodavatelja i kupaca u 1850 – neki vlasnici su postavljali vrlo visoke cijene za starije chalete zbog nedostatka konkurencije, što je dovelo do dužih pregovora freespiritalpine.com. Ipak, sve što je zaista premium i dobro cijenjeno obično se brzo proda, jer ima više kupaca nego dostupnih chaleta. Ovo kronično ograničenje ponude stvara pritisak na rast cijena – višak potražnje nema gdje otići. Također znači da je Courchevel tržište donekle izolirano: čak i ako potražnja malo oslabi, oskudica podržava vrijednosti. Zaključno, 2025. Courchevel 1850 ima potražnju koja daleko nadmašuje ponudu, što je recept za nastavak visokih cijena i brzu prodaju najkvalitetnijih nekretnina. Trendovi luksuznih chaleta i apartmana u 2025. Chaleti – Ultraluksuz i alpska tradicija: Chaleti su zaštitni znak nekretnina Courchevela 1850, a najnoviji trendovi pokazuju da kupci traže potpuno opremljen, ultramoderni luksuz unutar tradicionalne fasade chaleta. Mnoge od najtraženijih nekretnina su novoizgrađeni ili nedavno temeljito renovirani chaleti koji spajaju autentične alpske eksterijere (staro drvo, kamen i tipične krovne linije chaleta) s modernim interijerima. Kupci na visokoj razini u 2025. godini daju prednost chaletima koji dolaze sa svakom mogućom pogodnosti: unutarnji bazeni ili spa centri, wellness sadržaji (sauna, hamam, teretana), privatna kina, vinske podrume, grijane garaže i ski-in/ski-out pristup izravno na stazu. Takvi potpuno opremljeni “pet zvjezdica” chaleti postižu najviše cijene po m² i obično se brzo prodaju kada se pojave na tržištu. Nasuprot tome, stariji chaleti koji zahtijevaju obnovu često nailaze na određene izazove s cijenama – nedavno je došlo do „sukoba između onoga što prodavatelji traže i onoga što su kupci spremni ponuditi“ za chalete stare desetak ili dvadesetak godina koji nisu obnovljeni freespiritalpine.com. Kupci će platiti najvišu cijenu za kuće u savršenom stanju ili novoizgrađene, ali ako je interijer chaleta zastario ili mu nedostaju wellness sadržaji, sada očekuju popust ili prostor za pregovore freespiritalpine.com. Ovaj trend stvara priliku: investitori koji su spremni renovirati stariju nekretninu mogu značajno povećati njezinu vrijednost. Općenito, granica za “luksuzni chalet” u 2025. godini je vrlo visoka – moderan alpski šik dizajn, tehnički napredne pametne kućne funkcije i komfor hotelske razine sada su standard u premium segmentu 1850. Apartmani – Novi projekti i servisirane rezidencije: Iako su šaletii u središtu pažnje, luksuzni apartmani postali su važan dio tržišta nekretnina u Courchevelu, posebno u područjima 1650 (Moriond) i 1550 (Village) te kao ski-in/ski-out rezidencije u 1850. Posljednjih godina pojavili su se novogradnje apartmanskih projekata koji su namijenjeni kupcima koji traže kombinaciju luksuza i praktičnosti. Na primjer, projekti kao što su Sundance Lodge i Steamboat Lodge u Courchevelu 1650 (čiji se završetak očekuje krajem 2025.) nude hotelske usluge s 5 zvjezdica – zamislite concierge usluge, bazene, toplice i restorane u sklopu objekta – upakirane u privatno vlasništvo apartmana freespiritalpine.com. Ove rezidencije variraju od praktičnih “lock-up-and-leave” dvosobnih stanova do prostranih penthouseova s 5–6 spavaćih soba koji se po veličini mogu natjecati sa šaletima freespiritalpine.com. Koncept je ponuditi alternativu šaletima – sve benefite životnog stila uz manje brige oko održavanja. Takve nekretnine su vrlo dobro prihvaćene: kupcima se sviđa mogućnost da im apartman bude potpuno upravljan i iznajmljivan kada nisu ondje (neki dolaze s programima najma). Što se dizajna tiče, trendovi u apartmanima su slični kao kod šaleta: korištenje visokokvalitetnih lokalnih materijala (stari drveni grede, kamini od kamena) u kombinaciji s elegantnim, modernim alpskim interijerima. Veliki panoramski prozori, visoki stropovi i prostori otvorenog plana koji maksimiziraju pogled su uobičajeni. Drugi trend je višenamjenski prostor u novim apartmanima – sobe koje se mogu koristiti i kao dodatne spavaće sobe, uredi ili prostorije za medije, kako bi se prilagodile potrebama vlasnika (odraz dužih boravaka i čak rada na daljinu). U samom Courchevelu 1850 ponuda apartmana je ograničena (naselje je uglavnom izgrađeno od šaleta i hotela), ali gdje apartmani postoje, često se nalaze u ekskluzivnim zgradama u stilu šaleta s 4–10 jedinica, što održava osjećaj privatnosti i prestiža. Trendovi pogodnosti i životnog stila: “Wellness” preuzima primat nad skijanjem kao prioritet, što je zamjetan pomak u trendovima alpskih nekretnina dmproperties.com. U Courchevelu je to vidljivo po načinu na koji su šaletii i apartmani opremljeni. Kupci sada izuzetno visoko vrednuju unutarnje wellness sadržaje i mogućnost korištenja tijekom cijele godine. Mnogi novi ili renovirani šaletii uključuju posebne prostore za spa, joga studija ili fitness dvorane, prepoznajući da vlasnici i gosti možda provode jednako toliko vremena opuštajući se i obnavljajući kao i na skijaškim stazama. Investitori također vode računa o energetskoj učinkovitosti i tehnologiji – ugrađuju modernu izolaciju, toplinske pumpe, troslojna stakla itd., kako bi zadovoljili nove propise i privukli ekološki osviještene kupce luksuznih nekretnina. Pametni kućni sustavi (za upravljanje rasvjetom, grijanjem, sigurnošću, pa čak i raspoređivanje zagrijavanja saune) standard su u najkvalitetnijim nekretninama. Osim toga, biophilic dizajn – uključivanje prirodnih elemenata i maksimiziranje prirodne svjetlosti i pogleda na planine – popularan je i u skladu sa wellness temom. Na arhitektonskom planu, Courchevel održava stroge dizajnerske kodove kako bi sačuvao svoj šarm planinskih kuća, pa je izvana trend više evolucija nego revolucija. Nove planinske kuće i dalje izgledaju tradicionalno (kosi krovovi, drvene fasade), ali su veće i raskošnije od rustikalnih koliba iz prošlosti. Neke od najnovijih “planinskih kuća” su zapravo mini-vile (preko 1.000 m²), ali pažljivo prikrivene drvetom i kamenom. Stalan priljev luksuzne maloprodaje i restorana (s više od 40 dizajnerskih butika i desecima vrhunskih restorana u 1850 voguebusiness.com businessinsider.com) upotpunjuje trend na tržištu nekretnina – današnji vlasnici očekuju kompletan luksuzni ekosustav. Ukratko, trendovi nekretnina za 2025. u Courchevelu 1850 naglašavaju vrhunske wellness sadržaje, moderan alpski dizajn i život s mnoštvom usluga (bilo s osobljem u planinskim kućama ili u rezidencijama s kompletnom uslugom). Tržište odgovara na želje kupaca za cjelogodišnjim utočištem koje nudi puno više od običnog mjesta za spavanje nakon skijanja. Investicijske prilike i očekivani povrati Potencijal za povećanje kapitala: Nekretnine u Courchevelu 1850 često se promatraju kao plava čip investicija, nudeći solidno očuvanje kapitala i dugoročnu aprecijaciju umjesto brzih špekulativnih dobitaka. Povijest je impresivna – vrijednosti nekretnina u francuskim Alpama porasle su u prosjeku ~30% od 2020. godine (otprilike 5,5% godišnje) investropa.com investropa.com, a vrhunska odmarališta bilježe bolje rezultate, posebice nakon pandemije. U slučaju Courchevela, cijene su posljednjih godina naglo porasle (npr. +9% samo u 2024.) investropa.com, postavljajući nove standarde. Gledajući unaprijed, iako se tempo može smiriti, stručnjaci predviđaju umjereni rast od ~3–7% godišnje na alpinskim tržištima do 2026. godine investropa.com. Za ultravrhunsko područje kao što je 1850, razumno je očekivati vrijednosti pri gornjem dijelu tog raspona, osim ako ne dođe do većih poremećaja. To znači da bi chalet od 10 milijuna eura danas mogao organski porasti na možda 11–12 milijuna eura unutar nekoliko godina, isključivo zahvaljujući tržišnoj aprecijaciji. Štoviše, jedinstven nesrazmjer ponude i potražnje u Courchevelu sugerira da bi mogao vidjeti iznadprosječnu aprecijaciju – kad god dođe do priljeva novih bogatih kupaca (primjerice, iz rastućih tržišta ili snažnog gospodarstva), cijene imaju prostora za skok s obzirom na fiksnu ponudu. U suštini, izgledi za rast kapitala ostaju snažni, što čini strategiju kupi-i-drži isplativom. Čak i u vrlo dugom roku, vrhunske alpske nekretnine pokazuju postojane dobitke (na primjer, vrijednost luksuznih ski chaleta porasla je u prosjeku ~33% od 2008. godine, a rast se ubrzao nakon 2020.) investropa.com. Prinosi od najma i prihodi: Investitori trebaju imati na umu da su prinosi od najma u Courchevelu 1850 relativno niski u postotnom smislu, što je uobičajena karakteristika ultraluksuznih tržišta. Budući da su kupovne cijene tako visoke, najamnina, iako velika u apsolutnim iznosima, rezultira skromnim godišnjim prinosom. Tipični neto prinosi od najma iznose oko 2–3% u najpoznatijim odmaralištima poput Courchevela snowonly.com. Za usporedbu, manje glamurozna francuska alpska područja mogu donijeti 4–4,5% neto snowonly.com, a francuski nacionalni prosjek prinosa od najma (za sve tipove nekretnina) iznosi oko 6% mansion-properties.com. To znači da investitor u Courchevelu obično daje prednost kapitalnoj dobiti i osobnom korištenju ispred visokih gotovinskih povrata. Primjerice, nekretnina vrijedna 5 milijuna eura može donijeti otprilike 200.000 € godišnje od najma (ako se iznajmljuje tijekom vršnih tjedana), što nakon troškova može iznositi ~150.000 € neto – otprilike 3% prinosa. Međutim, ono što ti podaci ne prikazuju je visoka razina najamnina i mogućnost nadoknade troškova vlasništva. Tijekom vrhunskih zimskih tjedana (Nova godina, školski praznici), tjedne najamnine za najbolje vile mogu prelaziti 80.000–100.000 € businessinsider.com. Čak i manji luksuzni apartmani mogu dostići desetke tisuća eura tjedno u vrhuncu sezone. Ako je vlasnik spreman iznajmiti svoju nekretninu, primjerice, 8–10 tjedana tijekom zime i možda nekoliko tjedana ljeti, može pokriti značajan dio godišnjih troškova (osoblje, održavanje, porezi) pa čak i ostvariti profit, a istodobno osobno uživati u nekretnini tijekom dijela godine. Vrijedi također naglasiti da je potražnja za popunjenošću vrlo snažna u Courchevelu za tjedne kada vlasnici iznajmljuju svoje domove. Specijalizirani alpski iznajmljivači izvještavaju kako dobro smještene vile mogu postići 70–90% popunjenosti tijekom zime (pa čak i u ljetnim mjesecima) snowonly.com. Razvoj cjelogodišnjeg turizma znači da srpanj – kolovoz sada donose značajne prihode od najma (iako po nižim stopama nego zimi). Tako pronicljiv vlasnik može postići gotovo potpunu popunjenost u vrhunskim sezonama i ostvariti bolji efektivni prinos. Neke nekretnine upravljaju luksuzni turistički operateri ili agencije za najam vila, čime se proces može pojednostaviti. Strategije ulaganja i prilike: Za investitore konkretno, postoje nekoliko načina za maksimiziranje prinosa u Courchevelu: Strategije renovacije: Kao što je spomenuto, stariji planinski chaleti na A+ lokacijama koji zahtijevaju modernizaciju ponekad se mogu kupiti uz lagani relativni popust. Ulaganje u vrhunsku renovaciju (s poboljšanom energetskom učinkovitošću, novim sadržajima) ne samo da značajno povećava vrijednost nekretnine već i njezinu iznajmljivost. S obzirom na regulatorni poticaj za energetski učinkovite domove, takve nadogradnje mogu i dugoročno osigurati ulaganje.

Povrat PDV-a za novogradnju: Francuska nudi unosan poticaj za one koji kupuju nove projekte u turističkim zonama. Ako kupite novogradnju i obvežete se iznajmljivati je namještenu s hotelskim uslugama (npr. čišćenje, doručak) određeni broj tjedana, imate pravo na povrat 20% PDV-a na kupovnu cijenu freespiritalpine.com. U kontekstu Courchevela, 20% na višemilijunsku kupnju je znatan iznos – što predstavlja trenutno povećanje kapitala . Mnogi kupci novih apartmana u Courchevelu 1650, primjerice, koriste ovu shemu, financirajući PDV tijekom izgradnje, a zatim ga povrate nakon kupnje upisom u program iznajmljivanja. Time se poboljšava povrat ulaganja i novčani tok te čini prinos od najma atraktivnijim u ranim godinama.

Modeli zajedničkog korištenja: Neki investitori udružuju se s prijateljima ili obitelji kako bi zajedno posjedovali chalet (neformalno ili putem pravne osobe), dijele korištenje i troškove. S obzirom na visoku cijenu, ovo može imati smisla, a uz pažljivo planiranje svaka strana može uživati u udarnim tjednima. Također postoji novi trend frakcijskog vlasništva ili privatnih članarskih klubova u luksuznim skijaškim nekretninama, omogućujući investitorima da kupe “udjele” u ultra-luksuznom chalet-u (iako treba biti oprezan i osigurati pravnu jasnoću – ovo je još uvijek novo područje).

Komparativna vrijednost u manje poznatim područjima: Iako je sam Courchevel skup, investitori ponekad razmatraju kupovinu u okolici Courchevela (npr. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 ili obližnja La Tania). Ta područja su dio iste skijaške zone i uživaju imidž Courchevela, ali su cijene niže. Primjerice, satelitska sela u Tri Doline mogu koštati 50–70% manje po m² nego 1850 investropa.com investropa.com, a njihovi prinosi od najma (4%+ neto) često nadmašuju prinose poznatih skijališta snowonly.com. Nedostatak je slabiji rast vrijednosti i drugačija klijentela za najam, ali kao „investicijska igra” neki kupci diversificiraju ulaganja u kombinaciju elitnih i nadolazećih skijališta.

Sažeto, očekivani povrati u Courchevelu 1850 proizlaze iz kombinacije umjerenih prihoda od najma i snažnog rasta kapitala. Kupac u 2025. može očekivati godišnje dobitke u jednoznamenkastim postocima (koji se slažu na vrlo visoku početnu vrijednost) te mogućnost pokrivanja troškova kroz najmove koji, iako donose samo nekoliko postotaka, predstavljaju znatne iznose u eurima. S obzirom na temeljne karakteristike tržišta Courchevela, čak bi i konzervativna strategija zadržavanja do 2028. vjerojatno donijela odličan ukupni povrat kombinirajući aprecijaciju imovine i bilo koje prihode od najma. Ključ je kupiti kvalitetu (lokacija i specifikacije), jer će trofejne nekretnine uvijek biti najtraženije – osiguravajući time snažnu likvidnost i premium cijenu prilikom eventualnog izlaska. Kao dokaz povjerenja u tržište: stručne analize tvrde da je trend nekretnina u Alpama “nepogrešivo uzlazan” i naglašavaju da su ključna odmarališta poput Courchevela potkrijepljena iznimno snažnim temeljima za budućnost investropa.com investropa.com. Propisi i vladine politike koje utječu na nekretnine Zakoni o energetskoj učinkovitosti (“Loi Climat”): Značajna promjena politike koja utječe na francusko tržište nekretnina je postepena zabrana iznajmljivanja nekretnina s lošim energetskim ocjenama. Počevši od 2025. godine, kuće s energetskim razredom “G” više se ne mogu legalno iznajmljivati u Francuskoj mansion-properties.com. Do 2028. ova zabrana se proširuje na nekretnine s ocjenom “F”, a kasnije i na “E” 2034. godine. U alpskim resortima, mnoge tradicionalne kolibe izgrađene prije nekoliko desetljeća mogle bi pripadati tim nižim kategorijama učinkovitosti (zbog jednostrukih prozora, nedovoljne izolacije, starijih sustava grijanja itd.). Za vlasnike u Courchevelu, ovo je postalo goruće pitanje: kako bi zadržali potencijal prihoda od najma, nekretnine moraju biti usklađene sa standardima. Već sada svjedočimo “trendu prema kvaliteti” gdje kupci biraju novije, dobro izolirane kolibe ili one koje su već renovirane s modernim grijanjem i izolacijom investropa.com investropa.com. Starije kolibe s lošom ocjenom suočavaju se s dvostrukim tržištem: ili se prodaju uz popust ili uopće ne mogu prodati, ili vlasnici ulažu u poboljšanja (solarne panele, toplinske pumpe, bolju izolaciju) kako bi poboljšali ocjenu. Ova regulacija je, donekle paradoksalno, podržala rast cijena za visokokvalitetne nekretnine – jer su usklađene kuće s energetskom ocjenom A/B postale još vrednije i traženije investropa.com investropa.com. U Courchevelu 1850, mnoge luksuzne kolibe su renovirane te sada imaju troslojnu stolariju, geotermalno grijanje i sl., kako bi ostale pogodne za najam. Sveukupno, ova politika gura tržište prema održivosti, što dugoročno poboljšava stambeni fond i usklađuje se s osobnim vrijednostima mnogih kupaca (mnogi imućni kupci cijene eko unaprjeđenja kao dio luksuznog standarda). Propisi o kratkoročnom najmu: Područja bogata turizmom u Francuskoj nastoje uskladiti unosne kratkoročne najmove s potrebama lokalne zajednice. U nekim alpskim gradovima (posebno u većima poput Chamonixa) lokalne vlasti su ograničile broj turističkih najma ili zahtijevaju posebne dozvole za njihovo vođenje dmproperties.com investropa.com. Chamonix je, primjerice, uveo kvote za najam apartmana u određenim zonama kako bi oslobodio stanovanje za lokalno stanovništvo i sezonske radnike. Iako Courchevelova manja veličina i orijentiranost na resort znače da još nije uveo stroga ograničenja (ekonomija ovisi o najmu), nije imun na regulatorni nadzor. Vlasnici u Courchevelu moraju registrirati svoje nekretnine ako ih iznajmljuju na kratkoročno i plaćati boravišnu pristojbu. Ako bi se uvele buduće mjere – primjerice, ograničenje broja tjedana koliko se nekretnina može iznajmljivati ili uvjetovanje neograničenog najma prebivalištem – to bi moglo utjecati na isplativost ulaganja. Ipak, s obzirom na profil Courchevela 1850 (uglavnom luksuzne druge kuće i turistička infrastruktura), takva bi politika vjerojatno bila umjerena. Zanimljivo je da ograničavanjem ponude najma u mjestima poput Chamonixa, ta mjesta nehotice povećavaju potražnju (i cijene) za nekretnine koje jesu dostupne investropa.com investropa.com. Sličan učinak mogao bi se pojaviti i u Courchevelu: ako bi se najam ikada ograničio, ekskluzivne nekretnine koje ostanu na raspolaganju mogle bi bilježiti još veću potražnju kod imućnih turista. To je prostor koji treba pratiti, ali zaključno s 2025. godinom, Courchevel ostaje vrlo prihvatljivo tržište za najam sa bez posebnih lokalnih zabrana za najam prazničnih nekretnina (osim onih na nacionalnoj razini). Porezi na druge nekretnine: Francuska vlada i lokalne zajednice uvele su poreze usmjerene na vlasnike drugih nekretnina, što uključuje i mnoge vlasnike nekretnina u Courchevelu. Ove mjere uključuju veće dodatke na taxe d’habitation u područjima službeno označenima kao zone u kojima lokalnom stanovništvu nedostaje stanovanja (zones tendues). Departman Savoie u kojem se nalazi Courchevel omogućio je dodatak do 60% na porez za druge nekretnine u nekim slučajevima. Dodatno, neka popularna odmarališta imaju porez na prazne nekretnine kako bi obeshrabrili vlasnike da drže nekretnine praznima. U praksi su, za višemilijunske vile, ovi lokalni porezi relativno mali (nekoliko tisuća eura godišnje više) i nisu odvratili imućne kupce investropa.com. Nacionalni porezni režim Francuske ima nekoliko pogodnih aspekata za investitore: nema općeg “poreza na strane kupce”, a poznato je da je Francuska 2018. godine promijenila porez na imovinu tako da sad cilja isključivo na nekretnine (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), koji se primjenjuje na ukupnu imovinu u nekretninama preko 1,3 milijuna eura, s progresivnim stopama do otprilike 1,5%. Mnogi strani kupci jednostavno uračunaju ovaj porez u trošak posjedovanja francuske nekretnine. Na prihod od najma strani vlasnici plaćaju francuski porez na dohodak (uz ugovore kako bi se izbjegla dvostruka oporezivanja), ali mogu odbiti izdatke, a privlačni sustavi kao što je LMNP (status namještenog najma) nude povoljan porezni tretman. Nadalje, postoje porezne olakšice za najmove: prihod od najma namještenih nekretnina često se može smanjiti zbog amortizacije i troškova, što ponekad rezultira vrlo niskom oporezivom dobiti kod učinkovito vođenog objekta. Još jedan ključni poticaj odnosi se na novogradnje – povrat PDV-a (20%) je moguć ako se nekretnina iznajmljuje s uključenim uslugama, što značajno povećava ROI freespiritalpine.com. Također postoje porezni krediti i potpore za ekološke obnove (kao dio zelenih inicijativa Francuske). Sve u svemu, regulatorni okvir Francuske smatra se stabilnim i prilično transparentnim mansion-properties.com. Investitori uživaju snažnu pravnu zaštitu (vlasnička prava su dobro zaštićena) mansion-properties.com, a francuski naglasak na održivom najmu vjerojatno povećava dugoročnu vrijednost nekretnina koje su u skladu s propisima. Strogi propisi za planiranje i gradnju: Razvoj u Courchevelu 1850 podliježe strogim pravilima planiranja s ciljem očuvanja planinskog okoliša i ekskluzivnog karaktera resorta. Loi Montagne (Zakon o planinama) i lokalni urbanistički planovi ograničavaju razvoj velikih razmjera, posebice iznad određene nadmorske visine. U praksi to znači da su novi građevinski dozvoli rijetke – naglasak je na rehabilitaciji postojećih objekata umjesto širenja na netaknutu zemlju investropa.com. Ograničenja visine osiguravaju da chaleti ostanu ljudskih razmjera (nema visokih kondominija ovdje), a arhitektonske smjernice održavaju klasičnu estetiku châleta. Također, izgradnja novih apartmanskih stanova za odmor u Alpama često zahtijeva da investitor pruži određenu korist zajednici (poput stvaranja parkirališta ili potpore lokalnom smještaju za sezonske radnike) kao protuvrijednost. Ove politike učinkovito učvršćuju oskudicu nekretnina u Courchevelu. Za vlasnike je to dobra vijest jer sprječava pretjeranu izgradnju koja bi mogla umanjiti vrijednost nekretnina ili šarm resorta. S druge strane, projekti obnove mogu biti skupi i dugotrajni zbog birokratskih prepreka – ali većina kupaca luksuznih nekretnina to prihvaća kao dio posjedovanja komadića raja. Značajno je i to da Švicarska ima još stroža pravila (poput Lex Weber ograničenja sekundarnih prebivališta), dok Francuska i dalje dopušta razvoj, ali na kontroliran način. Lokalno vijeće Courchevela mora balansirati između održivosti okoliša (rizici od lavina, promet, vodni resursi) i statusa svjetski poznate destinacije. Nedavne nadogradnje infrastrukture (poput novih žičara) obično dolaze uz procjene utjecaja na okoliš i, gdje je moguće, nadograđuju postojeće objekte umjesto da se grade novi. U sažetku, regulatorni okvir u 2025. za vlasnike nekretnina u Courchevelu definira se naglaskom na kvalitetu i usklađenost: energetski učinkovite kuće, odgovorno iznajmljivanje i kontrolirani razvoj. Ove mjere, iako kompliciraju proces vlasnicima, općenito povećavaju dugoročnu vrijednost i ekskluzivnost nekretnina u Courchevelu. Preporučuje se kupcima da provjere zadovoljava li imovina koju razmatraju nove standarde ili ju je moguće nadograditi – te da angažiraju lokalne stručnjake za optimizaciju poreza i pravila najma. Važno je napomenuti da Francuska pozdravlja strane kupce (nema ograničenja prema nacionalnosti kupaca), što Courchevelu osigurava stalan širok bazen kupaca, od Europe do Amerike i Azije. Sezonska dinamika i njihov utjecaj na cijene i dostupnost Zimska vršna sezona (visoka sezona): Courchevel 1850 je prije svega skijalište, a zima je vrijeme kada selo zaista oživi – što izravno utječe na korištenje i cijene nekretnina. Razdoblje od prosinca do travnja je vršna sezona, s Božićem/Novom godinom i veljačom (školski praznici) kao apsolutnim vrhuncima. Tijekom tih razdoblja potražnja za smještajem naglo raste. Vlasnici brvnara koji iznajmljuju svoje nekretnine često ostvaruju većinu svog godišnjeg prihoda od najma u samo 2–3 tjedna praznika. Kao rezultat toga, cijene najma zimi su izuzetno visoke (npr. 50,000 €+ tjedno za luksuznu brvnaru s 4 spavaće sobe je standard u tjednu Nove godine). Aktivnost prodaje također može naglo porasti zimi, jer imućni posjetitelji ponekad odluče da žele posjedovati dio Courchevela nakon što iskuse taj stil života. Nije neuobičajeno da dođe do pregleda nekretnina na licu mjesta u vršnoj sezoni na poticaj oduševljenih iznajmljivača. Ipak, ponuda na prodaju obično je najniža zimi – mnogi vlasnici će odgoditi oglašavanje do proljeća/ljeta kako ne bi ometali unosne zimske najmove ili osobno vrijeme za odmor. Dakle, zima je vrijeme kada kupci doživljavaju proizvod (odmaralište i često nekretninu kao najmoprimci), ali stvarne transakcije često se zaključuju u međusezonama. Proljeće i jesen (niske sezone): Krajem travnja žičare se zatvaraju i Courchevel ulazi u mirnu fazu. Proljetno otapanje i međusezona (svibanj, lipanj) znače da su mnoge trgovine i restorani zatvoreni. Slično, nakon kratkog ljeta, jesen (kasni rujan do studenog) je izvan sezone s minimalnom turističkom aktivnosti. Ta su razdoblja povijesno bila razdoblje zatišja za odmaralište – vrijeme kada vlasnici brvnara rade renovacije ili nadogradnje, osoblje uzima pauze, a selo se puni energijom. Što se tiče tržišta, izvan sezone je ponuda nekretnina obično najveća i tada kupci možda mogu ostvariti nešto bolju pregovaračku poziciju. Prodavatelji koji oglašavaju izvan sezone svjesni su da imaju manji broj potencijalnih kupaca; ako su motivirani, mogu biti malo povoljniji s cijenama. No, budući da vlasnici u Courchevelu, u pravilu, nisu u financijskim problemima, ne treba očekivati drastične sezonske popuste – tržište nije poput sezonskih cijena najma koje jako variraju. Cijene nekretnina ne padaju u ljetu/izvan sezone; u najboljem slučaju postoji malo više prostora za pregovore ili prilika za kupnju bez konkurentskih ponuda. Neki snalažljivi kupci planiraju pretragu za proljeće: nakon velike skijaške sezone, neki vlasnici možda razmotre prodaju (osobito ako nekretnina nije bila iznajmljena ili korištena kako se očekivalo). Također, agencije za nekretnine imaju više vremena za rad s klijentima izvan sezone, što kupcima može pružiti više pažnje i prilike za istraživanje. Ljetna sezona (sekundarna visoka sezona): Ljeto (srpanj–kolovoz) u Courchevelu značajno je dobilo na popularnosti kako se Alpe pozicioniraju kao cjelogodišnja destinacija. Iako ljeto nije toliko prometno kao zima, više nije zanemareno. Obitelji i ljubitelji prirode dolaze zbog planinarenja, brdskog biciklizma, trail trčanja, golfa (u blizini) i alpskog odmora. Klima je ugodna (topli dani, svježe noći), a krajolik zadivljujući, što Courchevel čini luksuznom planinskom destinacijom i ljeti. Ovaj trend ima nekoliko učinaka: najmovi tijekom ljeta sada donose značajan prihod, s mnogim planinskim kućama i apartmanima koji se iznajmljuju tjedno turistima iz Europe, Bliskog Istoka (koji često traže svježiju klimu ljeti) i šire. Stopa popunjenosti u vrhuncu ljeta može doseći 70%+ za atraktivne nekretnine snowonly.com. Cijene najma su niže nego zimi, ali i dalje dobre – na primjer, ona planinska kuća koja zimi stoji 50.000 € tjedno može se u kolovozu iznajmiti za 15.000–20.000 € tjedno. Za vlasnike to znači da nekretnina ne stoji prazna 8 mjeseci godišnje; može se koristiti ili unovčiti kroz više sezona. Kulturno gledano, imidž Courchevela širi se na odredište za dvije sezone, slično kao što to već dugo imaju Megève ili Chamonix. Infrastruktura poput žičara koje rade ljeti (za planinare/bicikliste) i događanja poput glazbenih ili vatrometnih festivala privlače posjetitelje. Zapravo, kroz cijele Alpe skijališta bilježe veliki porast ljetnih gostiju – Chamonix je zabilježio povećanje prodaje ljetnih karata za žičare od 46% u dvije godine dmproperties.com, a brojke za Courchevel tijekom ljeta također stalno rastu. Ova cjelogodišnja privlačnost podupire vrijednost nekretnina jer vlasnici vide više koristi (i potencijalnog prihoda) od svoje investicije. Također donekle ublažava sezonsku narav poslovanja, čineći mjesto održivijim tijekom cijele godine. Utjecaj na dostupnost: Sezonski ciklus utječe na vrijeme kada nekretnine dolaze na tržište. Mnogi prodavatelji radije oglašavaju krajem zime ili u proljeće (nakon što uživaju u još jednoj sezoni, ili kako bi ulovili proljetne posjetitelje) kako bi se transakcije mogle zaključiti tijekom ljeta prije sljedeće zime. Isto tako, nova gradilišta često planiraju završetak na jesen, kako bi kupci mogli koristiti novu nekretninu u zimskoj sezoni. To znači da je jesen često period intezivnog zaključivanja kupoprodaja i predaje ključeva (notarski uredi u Alpama uistinu su vrlo zauzeti tijekom listopada i studenoga kako bi kupci imali ključeve do Božića). Kada je riječ o najmu, vlasnici moraju odlučiti početkom jeseni hoće li iznajmiti nekretninu u vrhuncu zime ili je koristiti sami, budući da agencije za najam počinju reklamirati zimske planinske kuće već u rujnu za nadolazeću sezonu. Dinamičnost cijena: Mogli biste pretpostaviti da je zimi kupnja skuplja zbog potražnje – ali u nekretninama su cijene u Courchevelu relativno stabilne kroz godišnja doba (za razliku od hotela, cijene kuća se ne udvostručuju zimi). Ipak, percipirana vrijednost nekretnine može biti najviša zimi: ski planinska kuća izgleda najprivlačnije kada je okružena snijegom i užurbanim aktivnostima. To ponekad dovodi do bržih prodaja po traženoj cijeni zimi, dok ista nekretnina prikazana u napuštenoj vansezoni može izazvati odvažniju ponudu. U tom smislu, zimi se može dogoditi „emocionalna kupnja“ – kupac se zaljubi u objekt u trenutku vrhunske atmosfere i plaća punu cijenu. S druge strane, pomni investitor možda bi radije pregledao nekretninu ljeti, kako bi provjerio eventualne probleme skrivene ispod snijega zimi (stanje krova, granice zemljišta itd.), i pregovarao u opuštenijem okruženju. Korisnički trendovi – duži boravci: Još jedna sezonska promjena je što vlasnici (i najmoprimci) provode duža razdoblja u Courchevelu nego prije. Porast rada na daljinu znači da neki vlasnici sada dolaze na nekoliko mjeseci – npr. kontinuirano od prosinca do veljače – umjesto samo tjedan dana odmora. Mogu raditi iz svoje planinske kuće tijekom tjedna i skijati tijekom pauza, tretirajući je kao drugi glavni dom. Slično, neki dolaze ljeti na mjesečni bijeg iz gradskog života. Taj trend briše sezonske granice i u biti povećava potražnju za ugodnošću i obilježjima doma (kućni uredi, pouzdan internet itd., što je Courchevel unaprijedio optičkim internetom na tom području). To učvršćuje stav da Courchevel nije samo prolazno skijalište, već cjelogodišnja alpska destinacija za životni stil. Zaključno, sezonalnost u Courchevelu određuje ciklički ritam tržišta, pri čemu je zima glavno razdoblje i po korištenju i uzbuđenju, dok ljeto dobiva na važnosti. Iako same cijene nekretnina ne osciliraju ovisno o sezoni, vrijeme prodaje, popunjenost i dostupnost oglasa su svi sezonski pojmovi. Pronicljivi investitori uskladit će svoje strategije s ovim kalendarom: možda će kupovati u proljeće, obnavljati izvan sezone i kapitalizirati najmove u visokoj sezoni. Nastojanje da se turizam proširi na više sezona (zimi i ljeti) postupno izjednačava uvjete, što na kraju čini nekretninu vrijednijom jer je produktivna veći dio godine i dio zajednice koja nije zatvorena pola godine. Razvoj infrastrukture i rast turizma Nadogradnje skijaške infrastrukture: Courchevel i Trois Vallées kontinuirano ulažu u svoju skijašku infrastrukturu, prepoznajući da je moderno i učinkovito skijaško iskustvo ključno za održavanje vrijednosti nekretnina i privlačenje imućnih posjetitelja. Nedavni vrhunac je potpuno renovirana žičara Saulire, koja se ponovno otvara za zimu 2024/25 s potpuno novim panoramskim kabinama i luksuznom udobnošću seecourchevel.com. Saulire je prepoznatljiva žičara (koja skijaše vodi na 2.700 m s pogledom na Mont Blanc), a njezina nadogradnja naglašava predanost resorta vrhunskoj opremi. Osim toga, početničke zone u 1850. doživjele su poboljšanja poput novih natkrivenih pokretnih traka (pokretnih traka za uspinjanje) koje su zamijenile stare, nudeći zaštićen i udoban uspon za djecu i početnike seecourchevel.com. Tijekom posljednjih nekoliko godina Courchevel je također proširio sustave za umjetno osnježavanje kako bi zajamčio skijališta od ranog prosinca do kraja travnja, čak i u godinama s malo snijega. Na primjer, uoči Svjetskog prvenstva u skijanju 2023. (održanog u Courchevel-Méribelu), uloženi su milijuni u pripremu staza, nove ratrake i topove za snijeg kako bi se osigurali svjetski uvjeti. Povezanost unutar skijaškog područja ostaje nenadmašna: Courchevel je besprijekorno spojen s Méribelom i Val Thorensom, a nedavni projekti poput žičare Orelle-Cime Caron iz 2021. (u “četvrtoj dolini”) dodatno su učvrstili 3 Vallées kao jedno ogromno igralište snowonly.com. Za vlasnike nekretnina ove nadogradnje znače dosljednu kvalitetu skijanja i bolje iskustvo gostiju, što zauzvrat održava visoku potražnju za najmom i opravdava visoke cijene nekretnina. Luksuzne pogodnosti i širenje: Poboljšanja na planini prate razvoj u selima odmarališta. Courchevel 1850 već se može pohvaliti jednom od najvećih koncentracija hotela s 5 zvjezdica na svijetu (izvan velikih gradova) businessinsider.com. To uključuje poznata mjesta poput Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée i drugih, koji posjetiteljima pružaju iznimnu uslugu i podižu profil odmarališta. Impresivno, Courchevel (sve razine) ima 7 restorana s Michelinovom zvjezdicom, što je najviše u Alpama businessinsider.com, čime potvrđuje svoj status kulinarske destinacije. Trend vodi prema doživljajnom luksuzu: novi projekti kombiniraju smještaj s luksuznim trgovačkim galerijama, privatnim klubovima i wellness centrima. Posebno se ističe nadolazeći Maya Collection hotel, ultra-luksuzni hotel koji bi trebao biti otvoren u Courchevelu do prosinca 2025. voguebusiness.com. Slično tome, Monte-Carlo Société des Bains de Mer (tvrtka koja stoji iza raskošnih kasino objekata i hotela u Monaku) uključena je u Courchevel s planovima za luksuzne lodgeve i ugostiteljske projekte do 2026. voguebusiness.com. Ovi projekti pokazuju da investitori ulažu velika sredstva u turističku infrastrukturu Courchevela, očekujući trajnu potražnju. Odmaralište se također priprema za proslavu svoje 80. obljetnice 2026./27., kada će vjerojatno otvoriti neka od tih novih mjesta i ugostiti događaje visokog profila voguebusiness.com. Za vlasnike nekretnina, priljev luksuznih brendova donosi prednost: širi privlačnost odmarališta (privlačeći nove bogate posjetitelje koji mogu postati i kupci nekretnina) i neprestano osvježava prestiž Courchevela. Prisutnost brendova poput Louisa Vuittona, Diora, Cartiera itd. u trgovačkom dijelu Courchevela (svi imaju svoje butike tamo) dodatno doprinosi tom kozmopolitskom ugođaju voguebusiness.com. Prijevoz i pristupačnost: Pristupačnost Courchevela oduvijek je bila dio njegove luksuzne privlačnosti. Odmaralište jedinstveno ima privatni altiport (zračnu luku) odmah iznad 1850, jednu od najviših u Europi, što omogućuje malim privatnim zrakoplovima i helikopterima da slete doslovno na padinu businessinsider.com. To znači da VIP gosti mogu izravno letjeti iz Pariza ili Ženeve u Courchevel, izbjegavajući sate vožnje. Altiport, poznat po svojoj kratkoj uzlaznoj pisti, zimi je i turistička atrakcija (skijaši zastaju da bi gledali polijetanja/sletanja aviona) businessinsider.com. Što se tiče šire prometne infrastrukture, u regiji se događaju veliki razvojni projekti: u izgradnji je brza željeznička pruga Lyon-Torino (dio koje uključuje stanicu u Saint-Jean-de-Maurienne, otprilike 45 minuta vožnje automobilom od Courchevela) čiji se završetak očekuje krajem desetljeća snowonly.com. Kada bude dovršena, ova pruga dramatično će smanjiti vrijeme putovanja od Pariza do francuskih Alpa – potencijalno dovodeći više posjetitelja na vikend. Zamislite da vlakom iz Pariza do Moûtiersa (grad u dolini za Courchevel) stignete za samo 4 sata; to bi Courchevel moglo učiniti pristupačnijim još široj europskoj publici, uključujući one koji ne vole letjeti. Osim toga, lokalna poboljšanja cesta (ruta od Moûtiersa do Courchevela poboljšana je i tuneli su unaprijeđeni tijekom godina) i dalje podižu sigurnost i smanjuju gužve u vršnim tjednima. Sve zajedno, ova poboljšanja dodatno učvršćuju privlačnost Courchevela kao praktičnog luksuznog odredišta unatoč njegovom udaljenom planinskom položaju. Održivost i okoliš: Prepoznajući dvostruke prijetnje klimatskih promjena i rastućih troškova energije, vlasti Courchevela i operateri žičara prihvatili su održiva poboljšanja. Societé des 3 Vallées (S3V), koja upravlja žičarama, sada napaja 100% žičara obnovljivom energijom (hidroelektrana i solarna energija) seecourchevel.com. U 2024. godini instalirali su solarne panele na stanici žičare Ariondaz u Courchevel Moriondu za proizvodnju električne energije na licu mjesta, dovoljno da se iz solarne energije pokreće žičara za sjedala seecourchevel.com. Također su uložili u energetski učinkovite strojeve za uređivanje snijega vođene GPS-om, optimizirajući rute uređivanja i smanjujući potrošnju goriva seecourchevel.com. Kod razvoja nekretnina, nove zgrade pridržavaju se strožih standarda izolacije i često uključuju geotermalno grijanje ili solarno grijanje za bazene itd. Turistička vlast je uvela mjere poput subvencioniranja energetske obnove starijih zgrada. Čak i male politike, poput zakonske obveze za zimske gume na vozilima tijekom sezone radi sigurnosti seecourchevel.com, pokazuju fokus na održivost i sigurnost. Ovi napori osiguravaju da Courchevel ostaje održiv kao skijaško područje dugoročno (ublažavanje klimatskih utjecaja) te predstavljaju adut za investitore orijentirane na okoliš. Također, kako imućni klijenti sve više obraćaju pažnju na ekološku odgovornost, „zeleni“ resort povećava svoju atraktivnost. Sve to povećava nematerijalnu vrijednost nekretnina: dobro vođen, održiv resort održat će svoj status (i time potražnju za nekretninama) daleko u budućnosti. Događaji i globalni profil: Zvijezda Courchevela bila je u punom sjaju tijekom FIS Svjetskog prvenstva u alpskom skijanju u veljači 2023., koje je suorganizirano s Méribelom. Resort je imao koristi od međunarodnog medijskog praćenja i iskoristio je priliku za predstavljanje svojih objekata (uključujući novi ciljnu arenu i unaprijeđene žičare). Uspješan događaj pokazao je sposobnost Courchevela da ugosti događaje velikih razmjera, što je dobar znak za buduće planove poput Olimpijskih igara. Doista, Francuske Alpe (uključujući Courchevel) jaki su kandidati za domaćina Zimskih olimpijskih igara 2030., i mnogi očekuju da će ih i dobiti voguebusiness.com voguebusiness.com. Ova mogućnost već je ubrzala određene projekte – primjerice, planirani su redizajn Courchevel 1850 “snow front” i Chenus žičare kako bi se modernizirala središnja baza sela prije potencijalnog olimpijskog fokusa voguebusiness.com. Ako se Olimpijske igre potvrde, očekuje se mini-boom u infrastrukturnim ulaganjima: poboljšane ceste, moguće proširenje smještajnih kapaciteta (iako bi u slučaju Courchevela to možda bila privremena rješenja zbog ograničenja na trajnu gradnju), i opće uređenje područja. Čak i ako Courchevel ne bude službeno olimpijsko mjesto, neizbježno će ugostiti uglednike ili ekipe za trening (što je radio i na prošlim Olimpijadama), a ukupni rast turizma bit će golem. Osim toga, proslava 80. obljetnice 2026./27. vjerojatno će donijeti posebne događaje, možda otvaranje novih muzeja ili kulturnih lokacija koje slave Courchevelovu pionirsku ulogu prvog skijališta izgrađenog s tom svrhom (osnovano 1946.). Takva kulturna ulaganja dodatno obogaćuju privlačnost resorta izvan samog skijanja. Resort Tipični raspon cijena primarnih nekretnina (€/m²) Nedavni godišnji rast cijena Courchevel 1850 (FR) €14.333 – €33.200 investropa.com investropa.com (najviše u Francuskoj) +9% (2024) investropa.com (najveći rast u Francuskoj) Val d’Isère (FR) €16.100 – €30.000 investropa.com investropa.com (gotovo jednako kao Courchevel) +5–7% (2024) investropa.com (jako, ali manje od 1850) Megève (FR) ~€11.500 prosjek (oko €10k–€12k+ za primarne) investropa.com investropa.com +4–6% (2024) investropa.com (stabilan rast) Verbier (CH) ~€23.600 – €37.200+ ubs.com ubs.com (među najskupljima u Alpama) ~+3.5% (2024)* dmproperties.com (Švicarski alpski prosjek. *Švicarska odmarališta ostvarila su prosječan rast od ~3,5% u 2024. dmproperties.com; Verbier, kao jedno od najprestižnijih švicarskih odmarališta, vjerojatno je zabilježio sličan ili nešto viši rast s obzirom na potražnju. Rast turizma i budući planovi: Kombinirani učinak svega navedenog odražava se u turističkim statistikama: u sezoni 2024./25. Courchevel je zabilježio oko 1,2 milijuna noćenja, što je porast od 16% u odnosu na sezonu 2018. (prije Covida) voguebusiness.com. To je izuzetan rast za već dobro etabliranu destinaciju. Ovaj rast je dio strateškog napora da se odmaralište promovira tijekom cijele godine i na međunarodnoj razini. Turistički ured traži nova tržišta (na primjer, ciljano je više posjetitelja iz SAD-a, Bliskog Istoka i Azije putem prezentacija i partnerstava). Uvođenje Ikon i Epic ski propusnica (globalnih sezonskih propusnica) koje uključuju dane u 3 Vallées omogućilo je međunarodnim skijašima (posebno Amerikancima) lakše upoznavanje Courchevela, a mnogi su se zaljubili u njega dmproperties.com. Planeri odmarališta također paze na ravnotežu rasta i ekskluzivnosti: za razliku od nekih masovnih skijališta, Courchevel ne pokušava drastično povećati broj skijaša (što bi moglo opteretiti žičare i staze). Umjesto toga, fokusiraju se na poboljšanje kvalitete – npr. bolja iskustva, više aktivnosti koje nisu vezane uz skijanje (Aquamotion vodeni park, vožnja psećim saonicama, paraglajding itd.) i poboljšane usluge (aplikacije za usluge na zahtjev, ski concierge itd.). Time Courchevel zadržava svoj brend visoke klase – što istovremeno privlači bogate posjetitelje (i kupce nekretnina). Važno je i to da sinergija između javnih ulaganja (u žičare, ceste, događaje) i privatnih ulaganja (u hotele, trgovine, planinske kuće) stvara pojačavajući krug: odmaralište ostaje na samome vrhu luksuza te zbog toga nekretnine ovdje i dalje spadaju među najpoželjnije na svijetu. Komparativna analiza s drugim alpskim odmaralištima (Megève, Val d’Isère, Verbier) Courchevel 1850 često se spominje u istom kontekstu kao i nekolicina elitnih alpskih odmarališta. Kako bismo stekli bolji dojam o tržištu nekretnina, korisno je usporediti ključne pokazatelje i karakteristike s Val d’Isèreom i Megèveom (njegovim francuskim pandanima) i Verbierom (vodećim švicarskim suparnikom): Cijene: Cijene u Courchevelu 1850 su na samom vrhu francuskog tržišta – jedino francusko odmaralište koje dosljedno konkurira švicarskim teškašima po cijeni investropa.com. Val d’Isère na vrhu mu je blizu (najbolje nekretnine dosežu gotovo 30.000 €/m²) investropa.com, ali u prosjeku Courchevel ipak prednjači. Megève, iako vrlo prestižan, općenito ima niže cijene – što odražava njegovu nižu nadmorsku visinu i veću ponudu zemljišta pogodnog za izgradnju (riječ je o razvučenom gradiću). Primjerice, elegantan chalet koji bi u Megèveu koštao 5 milijuna eura, u Courchevelu 1850 bi lako dosegnuo 8–10 milijuna eura. Verbier se ističe kao izravna konkurencija u ekskluzivnosti i cijeni: kao što je prikazano, najprestižnije nekretnine u Verbieru počinju od približno 22.100 CHF (~23.600 €) po m² i dosežu iznad 30.000 € ubs.com ubs.com. Zapravo, Švicarska se može pohvaliti s pet najskupljih skijaških tržišta u Alpama, pri čemu St. Moritz i Gstaad često dosežu ~40.000 €/m² za vrhunsku klasu ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 je trenutno odmah ispod njih. Značajno je da je Courchevel zabilježio rast cijena od 9% u 2024., što je više od bilo kojeg švicarskog odmarališta u toj godini, što signalizira da se razlika možda smanjuje dmproperties.com. Za investitore, te razlike u cijenama također znače da ulaznice variraju: netko može kupiti luksuzni apartman u Megèveu za cijenu vrlo malog stana u 1850. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to “blue-chip” imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca investropa.com investropa.com. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža .

Val d’Isère – Tradicionalno favorit britanskog tržišta visoke klase i imućnih Francuza. Poznat po ozbiljnom skijanju (opsežan teren za iskusne skijaše) u kombinaciji s luksuznim planinskim kućama (chaletima). Profil kupaca je možda nešto više europski orijentiran od izrazito globalnog Courchevela, ali i ovdje se u zadnje vrijeme pojavljuje više izvan-europskih kupaca.

Megève – Privlači suptilniju imućnu publiku (izvorno su ga razvili Rothschildovi kao francuski odgovor na St. Moritz). Mnogi francuski i ženevski/okolica Ženeve kupci obožavaju Megève zbog šik sela (butik trgovine, gastronomija, ali opuštenijim tempom nego u Courchevelu) i cjelogodišnjeg načina života. Popularan i među obiteljima – ne radi se samo o skijanju, već o ukupnom Alpskom životu (golf, jahanje, glazbeni festivali). Ima međunarodnih kupaca (UK, Belgija, poneki Amerikanac/azijski investitor), ali ne u tolikoj mjeri kao Courchevel.

Verbier – Iznimno međunarodan; kombinacija Britanaca (često ga zovu “London-na-padini” zbog mnogih vlasnika iz UK), pan-europska i globalna elita. Švicarski zakon dopušta strancima kupnju u Verbieru (kvote kantona Valais), pa ima mnogo vlasnika koji nisu Švicarci, uključujući poznate osobe i poslovne magnate. Verbier ima mlađu i sportskiju atmosferu u nekim segmentima – poznat je po skijanju izvan staza i živahnom après-ski životu – ali ima puno imućnih kupaca. Švicarska skijališta poput Verbiera imaju također koristi od stabilnog švicarskog gospodarstva i ponekad poreznih prednosti (neki strani kupci se službeno i sele zbog dogovora o paušalnom oporezivanju).

Tržište najma i prinosi: Courchevel i Val d’Isère oba imaju snažna tržišta najma tijekom zime, ali Courchevel postiže više tjedne cijene zahvaljujući svom imidžu i sadržajima (vrhunska gastronomska ponuda, itd.). Chalet za ski-in/ski-out u Courchevelu 1850 može se iznajmiti za znatno više od usporedivog u Val d’Isèreu, možda i 20–30% više, što odražava poziciju Courchevela. Najam u Megèveu je nešto sezonskiji (odličan za Božić i u veljači, mirniji između) i nudi i ljetno tržište za golf/odmor. Najamnine u Verbieru su na razini Courchevela tijekom vršnih tjedana (oba su u vrhu cijena najma skijaških chaleta) – chalet koji se u Courchevelu iznajmljuje za 100.000 €/tjedan može u Verbieru također dosegnuti 100.000 CHF/tjedno. Neto prinosi u svim ovim vrhunskim odmaralištima ostaju relativno niski (~2–3%) kao što je istaknuto na snowonly.com. Važno je napomenuti da vlasništvo nad švicarskim odmaralištima često dolazi s većim troškovima (švicarski objekti podliježu godišnjem kantonalnom porezu na bogatstvo, a usluge mogu biti skuplje), ali i strogim pravilima najma u nekim slučajevima (neke švicarske druge kuće nije lako iznajmiti ako su kupljene uz dozvolu za osobnu upotrebu). Francuska je zapravo nešto jednostavnija za iznajmljivanje. Nadmorska visina i pouzdanost snijega: Courchevel 1850 i Val d’Isère oba se nalaze na velikim nadmorskim visinama (1850 m i 1850 m za Valovo naselje La Daille, s glavnim naseljem Val na 1800 m) i nude skijanje do 3000+ m. To im daje iznimnu pouzdanost snijega što je, kako se klima zagrijava, ključna prednost – dijelom i razlog zašto predvode rast cijena. Megève, na 1100 m u središtu, više osjeća posljedice loših zimskih sezona (iako je uloženo u sustave umjetnog snijega). Verbierovo naselje smješteno je na otprilike 1500 m, a skija se do 3300 m na Mont Fortu, pa je i ono vrlo pouzdano po pitanju snijega. Trend “nadmorske premije” je jasan: odmarališta iznad 1500 m bilježe značajno veći rast od onih na nižim visinama investropa.com. To ide u prilog Courchevelu, Val d’Isèreu, Verbieru – te je blaga zabrinutost za Megève (iako ljetna privlačnost i šarm Megèvea donose i druge prednosti). Životni stil i infrastruktura: Svako odmaralište nudi jedinstveno životno iskustvo. Courchevel 1850 vezan je uz glamur i udobnost – možete skijati do samog mjesta, zatim otići u Chanel, ručati u luksuznom hotelu i uživati u noćnom životu s trendi klubovima i galerijama. Val d’Isère kombinira vrhunsko skijanje sa živopisnim mjestom koje je malo ležernije; ima mnogo luksuznih chaleta i čak nekoliko hotela s 5 zvjezdica, ali njegov stil je “luksuz za skijaške entuzijaste” za razliku od courchevelskog “raskošnog luksuza”. Megève nudi šarmantan centar u srednjovjekovnom stilu, vožnje kočijama i spoj luksuza i autentičnosti – jednako je važno biti viđen u selu (poput St. Moritza) kao i skijati. Mjesto je i živo cijele godine, s brojnim stalnim stanovništvom, što privlači one koji žele zajednicu. Verbier je poznat po noćnom životu i freerideu – vrlo sportski danju, vrlo društven noću. Ima nešto skromniju ponudu ultra-luksuzne maloprodaje (manje dizajnerskih butika nego Courchevel) ali pruža vrhunske usluge i događanja (poput Verbier Music Festivala). S gledišta investitora: Courchevel vs Verbier često je pitanje preferencije francuskog ili švicarskog sustava. Neki preferiraju Francusku zbog jednostavnijeg procesa kupnje i bez ograničenja za strane kupce, te zbog stila života (jezik, hrana, kultura). Drugi preferiraju Švicarsku zbog stabilnosti, privatnosti i prestiža (i mogućih poreznih pogodnosti pri rezidentnosti). S čisto investicijskog stajališta, obje destinacije bilježe veliki rast kapitala. Prednost Courchevela: nema kvota na strano vlasništvo, pa je likvidnost visoka – bilo koji milijarder iz bilo kojeg dijela svijeta može slobodno kupiti nekretninu u Courchevelu. U Verbieru su dozvole za strane kupce godišnje ograničene, što može ograničiti likvidnost (iako to, paradoksalno, također održava potražnju i podržava cijene). Komparativni pogled: Sva ova vrhunska skijališta vjerojatno će nastaviti s dobrim performansama. Nedavni rast Courchevela sugerira da bi mogao izazvati švicarska odredišta po najvišim cijenama u Europi ako se trend nastavi. Val d’Isère planira unapređenja (u izgradnji je veliko novo luksuzno naselje “Le Coin de Val”, na primjer) što će ga učiniti konkurentnim. Megève ima nešto niže cijene, što ga može učiniti privlačnim investitorima koji traže luksuz po (relativno) povoljnoj cijeni, uz snažnu podršku ultra-bogatih Francuza koji mu osiguravaju stabilnost. Verbier, sa svojom međunarodnom privlačnošću i ograničenom ponudom (mjesto je i geografski ograničeno), ostat će ravnopravan Courchevelu. Ukratko, Courchevel 1850 ističe se čak i među elitom: možda ga je najbolje usporediti s St. Moritzom ili Gstaadom po ekskluzivnosti. U Francuskoj je Courchevel broj jedan, s Val d’Isère na bliskom drugom mjestu, a Megève kao snažna treća opcija (neki bi dodali Méribel ili Chamonix, ali oni su za stepenicu niže po cijenama). U širem području Alpa, Courchevel je jedan od rijetkih koji može privući globalne ultra-bogataše na istoj razini kao švicarska skijališta. Ovo ide u prilog njegovom tržištu nekretnina – što znači da je bazen kupaca iznimno dubok i raznolik. Za osobu visoke neto vrijednosti koja bira između ovih destinacija, odluka se često svodi na osobne afinitete: šarmantna elegancija Megèvea, sportski šik Vala, kozmopolitski žamor Courchevela ili hedonistička atmosfera Verbiera. Gledano čisto investicijski, zamah Courchevela i francuska otvorenost daju mu blagu prednost u 2025. i nakon toga. Prognoza 2026.–2028.: Tržišna predviđanja i ključni faktori Gledajući prema razdoblju 2026.–2028., izgledi za tržište nekretnina u Courchevelu 1850 ostaju vrlo pozitivni, uz nekoliko napomena i trendova koje treba pratiti: Nastavak rasta cijena: Svi pokazatelji upućuju na to da će vrijednosti nekretnina u Courchevelu nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina. Rast možda neće biti tako nagao svake godine kao skok od 9% zabilježen 2024., ali čak i konzervativne prognoze upućuju na godišnji rast od 3–5% u vrhunskim resortima investropa.com. Nekoliko faktora podupire ovo: stalno ograničena ponuda, snažna međunarodna potražnja i pozicioniranje resorta kao prave luksuzne destinacije tokom cijele godine. Do 2028. lako bismo mogli vidjeti da gornji cjenovni rang za ultra-premium brvnare premašuje 35.000 € po m², osobito ako nekoliko rekordnih prodaja postavi nove standarde. To bi Courchevel 1850 čvrsto smjestilo među najskuplja tržišta skijaških nekretnina na svijetu, potencijalno smanjujući razliku s mjestima poput St. Moritza/Gstaad-a. Efekt ukamaćivanja čak i od 5% godišnje znači da bi brvnara vrijedna 15 milijuna € danas mogla vrijediti oko 18+ milijuna € do 2028., u skladu s trendom rasta investropa.com. Globalni ekonomski čimbenici: Treba uzeti u obzir šire gospodarske uvjete. Od 2025. kamatne stope u Europi su se stabilizirale i čak smanjile (depozitna stopa ECB-a ~2,5% nakon smanjenja) što je poboljšalo pristupačnost hipotekarnih kredita investropa.com. Ako ovakvo nisko-kamatno okruženje potraje ili se stope dodatno smanje do 2026.–2027., to daje dodatni zamah kupcima visoke klase koji se koriste financiranjem (neki to rade radi financijske poluge, iako nemaju potrebu za time). S druge strane, ako inflacija poraste i izazove povećanje kamata, tradicionalna tržišta nekretnina mogla bi se ohladiti – ali obično je vrhunski luksuzni sektor manje osjetljiv na kamate (dominiraju gotovinski kupci). Geopolitička stabilnost je još jedan čimbenik: Courchevel je imao koristi jer je bio sigurna i atraktivna destinacija tokom oporavka od pandemije i u uvjetima geopolitičkih napetosti. Ako globalne nesigurnosti potraju, HNWI često diverzificiraju sredstva u nekretnine kao sigurno utočište, što bi moglo koristiti Courchevelu. Političko okruženje u Francuskoj (npr. bilo kakve promjene u porezu na bogatstvo) također treba pratiti, iako nema naznaka radikalnih promjena na vidiku. Zaključno, u nedostatku velike globalne financijske krize, gospodarska pozadina izgleda podržavajuće za nastavak ulaganja u luksuzne alpske nekretnine. Promjene u demografskim skupinama kupaca: Očekujemo nove valove kupaca u nadolazećim godinama. Naime, azijski kupci (posebno Kinezi) uglavnom su izostali tijekom 2020.–2022. zbog ograničenja putovanja; kako se globalna putovanja normaliziraju, vjerojatno će doći do većeg interesa iz Azije. Courchevelov ultraluksuzni profil posebno odgovara imućnim azijskim investitorima koji traže prestižne nekretnine u inozemstvu – što je već zabilježeno u 2025. na investropa.com. Slično tome, baza kupaca s Bliskog istoka (npr. zemlje Perzijskog zaljeva) mogla bi rasti; Courchevel je posljednjih godina ugostio više posjetitelja iz UAE-a, Saudijske Arabije itd., osobito u kolovozu i oko Nove godine. Ovi međunarodni segmenti dodatno će produbiti bazu potražnje. Američki kupci očekuju se i dalje u snažnom broju, osobito ako dolar ostane relativno jak u odnosu na euro (iako tečaj može varirati do 2026.–28.). Također, mlađi tehnološki poduzetnici i rani umirovljenici (iz tehno/financijskih sektora) sve više biraju nekretnine temeljen na stilu života – a moderno skijaško odmaralište dio je te priče. Možda ćemo vidjeti smanjenje prosječne dobi kupaca, s više njih u 40-ima umjesto pretežno 50-ih/60-ih, kako rad na daljinu i stvaranje bogatstva u mlađoj dobi postaju sve češći. Cjelogodišnja ponuda i naglasak na wellnessu: Do 2028. Courchevel će vjerojatno dovršiti svoju transformaciju u pravi resort za sva četiri godišnja doba. Očekujte još više ljetnih sadržaja (možda proširene žičare, nove staze za brdski biciklizam, možda vježbalište za golf ili druge atrakcije u okolici). Važnost wellnessa, kao što je istaknuto, nastavit će rasti – možda uz otvaranje novih wellness retreatova ili klinika na tom području (po uzoru na švicarski model spa resorta). To proširuje privlačnost vlasništva nad nekretninom tamo, izvan samo skijaških entuzijasta. Kao što je jedan istraživač Knight Franka naveo, zdravlje i wellness sada preuzimaju primat nad skijanjem kao glavni pokretač načina života za kupce u Alpama dmproperties.com. Stoga će nekretnine koje to omogućuju (sa spa sadržajima, mirom, povezanošću s prirodom) biti više na cijeni. Mogli bismo također vidjeti nišno tržište za “klimatski otporne” planinske kuće – one izgrađene od održivih materijala, s energetskom samodostatnošću itd., koje ne samo da zadovoljavaju zakonske propise, već postavljaju standard kojem ekološki osviješteni luksuzni kupci teže. Potencijalna ograničenja: Jedan faktor na koji treba obratiti pažnju su razine zaliha – toliko su niske da bi se obujam prodaje mogao smanjiti jednostavno zbog nedostatka prodavatelja. Ako cijene dosegnu nove vrhunce, neki vlasnici mogli bi odlučiti unovčiti (čime bi povećali ponudu), ali jednako tako, mnogi će zadržati imovinu jer postoji malo alternativnih ulaganja koja su jednako ugodna kao chalet u Courchevelu. Ako se obujam transakcija smanji, indeksi cijena mogu postati manje glatki (nekoliko iznimno velikih prodaja može iskriviti prosjeke). Međutim, svaki pad aktivnosti vjerojatno odražava manjak ponude, a ne potražnje, što znači da bi cijene zadržale vrijednost ili rasle. Drugo ograničenje može biti regulatorno: ako bi, hipotetski, do 2028. Francuska odlučila uvesti neka ograničenja za inozemno vlasništvo (trenutno se to ne očekuje) ili nove poreze na luksuzne nekretnine, to bi moglo blago zakočiti potražnju. Također, klimatske promjene ostaju opći izazov – ako ekstremni vremenski uvjeti značajno skrate zime do kasnih 2020-ih, to bi moglo utjecati na percepcije (iako, kao što je napomenuto, nadmorska visina Courchevela daje određenu zaštitu, a ima i razvijeno zasnježivanje). Za sada, projekcije trendova sugeriraju dovoljno snijega do 2030-ih za visokogorske resorte, ali to je stavka koju dugoročno treba pratiti. Učinak kandidature za Zimske olimpijske igre 2030.: Sredinom 2025. postoji snažan zamah za Zimske olimpijske igre 2030. u Francuskoj (Francuske Alpe), potencijalno sa događajima raspoređenim po različitim resortima (nakon što Italija bude domaćin 2026.). Ako Francuska službeno osigura Igre 2030. (odluka se očekuje oko 2026.), očekuje se naglo povećanje interesa između 2027. i 2028. kako se infrastrukturni projekti završe i svjetska pozornost usmjeri na Alpe. Olimpijske igre često dovode do rasta potražnje za nekretninama u regijama domaćinima – ne samo od strane investitora koji očekuju veće najamnine, već i od imućnih pojedinaca koji žele biti prisutni i dio uzbuđenja. Primjerice, Cortina d’Ampezzo (Italija) zabilježila je snažan rast cijena nakon što je najavljeno da će biti domaćin 2026. ubs.com. Courchevel, već i sada olimpijski trenažni lokalitet, nesumnjivo bi bio glavno središte za VIP goste tijekom Igara, čak i ako se događaji odvijaju drugdje, zbog svojih luksuznih smještaja i uzletišta. Stoga razdoblje pripreme za 2030. može dodatno povećati vrijednost nekretnina u Courchevelu za nekoliko postotnih bodova više od osnovnog trenda. Izgledi za najam: Prinosi od najma vjerojatno će ostati umjereni, ali bi se najamne prihode mogli povećati kako cijene noćenja budu polako rasle (djelomično zbog inflacije, djelomično zbog povećane ponude luksuza). Do 2028. luksuzni chalet mogao bi tražiti i više od 120.000 € za novogodišnji tjedan, primjerice. Ako se uključuje više usluga (privatni kuhar, itd.), vlasnici mogu tražiti višu cijenu. Ljetno tržište najma također će se dodatno razvijati – moguće čak udvostručiti u odnosu na danas ako se sadašnji trendovi nastave, čime bi se godišnji prinosi blago povećali. Uvođenje sve većeg broja profesionalnih tvrtki za upravljanje najmom (neke u suradnji s luksuznim hotelskim brendovima) također bi moglo olakšati postupak iznajmljivanja, čineći vlasnicima lakšim unovčavanje svojih nekretnina dok ih ne koriste. Zaključak – Vizija 2028.: Do 2028. godine Courchevel 1850 vjerojatno će ostati vrhunac francuskih alpskih nekretnina, s cijenama koje postavljaju nove rekorde. Očekujemo zdravu, iako nešto mirniju, stopu rasta – bez naznaka pada s obzirom na temeljne pokazatelje. Nekretnine u odmaralištu sve će se više karakterizirati najsuvremenijim planinskim kućama, potpuno razvijenom cjelogodišnjom ponudom i klijentelom iz svih dijelova svijeta. Vlasništvo u Courchevelu i dalje će biti jednako statusni simbol koliko i investicija. Za investitore s visokim neto vrijednostima i kupce koji cijene stil života, savjet je dosljedan: fokusirajte se na vrhunsku lokaciju i kvalitetu, zadržite nekretninu kroz kratkoročne oscilacije tržišta i bit ćete nagrađeni i užitkom i financijskom dobiti. Sve dok „snijeg“ i „luksuz“ ostaju privlačni, tržište nekretnina Courchevel 1850 trebalo bi doživjeti zlatno doba kroz razdoblje 2026.–2028. i dalje, uz podršku ograničene ponude, postojane potražnje i bezvremenske privlačnosti francuskih Alpa. Izvori: Courchevel & Izvještaji o nekretninama u Francuskim Alpama investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly investicijski komentari snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & izvještaji medija voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & zapažanja lokalnih agencija mansion-properties.com freespiritalpine.com. Resort Tipični raspon cijena primarnih nekretnina (€/m²) Nedavni godišnji rast cijena Courchevel 1850 (FR) €14.333 – €33.200 investropa.com investropa.com (najviše u Francuskoj) +9% (2024) investropa.com (najveći rast u Francuskoj) Val d’Isère (FR) €16.100 – €30.000 investropa.com investropa.com (gotovo jednako kao Courchevel) +5–7% (2024) investropa.com (jako, ali manje od 1850) Megève (FR) ~€11.500 prosjek (oko €10k–€12k+ za primarne) investropa.com investropa.com +4–6% (2024) investropa.com (stabilan rast) Verbier (CH) ~€23.600 – €37.200+ ubs.com ubs.com (među najskupljima u Alpama) ~+3.5% (2024)* dmproperties.com (Švicarski alpski prosjek. *Švicarska odmarališta ostvarila su prosječan rast od ~3,5% u 2024. dmproperties.com; Verbier, kao jedno od najprestižnijih švicarskih odmarališta, vjerojatno je zabilježio sličan ili nešto viši rast s obzirom na potražnju. Rast turizma i budući planovi: Kombinirani učinak svega navedenog odražava se u turističkim statistikama: u sezoni 2024./25. Courchevel je zabilježio oko 1,2 milijuna noćenja, što je porast od 16% u odnosu na sezonu 2018. (prije Covida) voguebusiness.com. To je izuzetan rast za već dobro etabliranu destinaciju. Ovaj rast je dio strateškog napora da se odmaralište promovira tijekom cijele godine i na međunarodnoj razini. Turistički ured traži nova tržišta (na primjer, ciljano je više posjetitelja iz SAD-a, Bliskog Istoka i Azije putem prezentacija i partnerstava). Uvođenje Ikon i Epic ski propusnica (globalnih sezonskih propusnica) koje uključuju dane u 3 Vallées omogućilo je međunarodnim skijašima (posebno Amerikancima) lakše upoznavanje Courchevela, a mnogi su se zaljubili u njega dmproperties.com. Planeri odmarališta također paze na ravnotežu rasta i ekskluzivnosti: za razliku od nekih masovnih skijališta, Courchevel ne pokušava drastično povećati broj skijaša (što bi moglo opteretiti žičare i staze). Umjesto toga, fokusiraju se na poboljšanje kvalitete – npr. bolja iskustva, više aktivnosti koje nisu vezane uz skijanje (Aquamotion vodeni park, vožnja psećim saonicama, paraglajding itd.) i poboljšane usluge (aplikacije za usluge na zahtjev, ski concierge itd.). Time Courchevel zadržava svoj brend visoke klase – što istovremeno privlači bogate posjetitelje (i kupce nekretnina). Važno je i to da sinergija između javnih ulaganja (u žičare, ceste, događaje) i privatnih ulaganja (u hotele, trgovine, planinske kuće) stvara pojačavajući krug: odmaralište ostaje na samome vrhu luksuza te zbog toga nekretnine ovdje i dalje spadaju među najpoželjnije na svijetu. Komparativna analiza s drugim alpskim odmaralištima (Megève, Val d’Isère, Verbier) Courchevel 1850 često se spominje u istom kontekstu kao i nekolicina elitnih alpskih odmarališta. Kako bismo stekli bolji dojam o tržištu nekretnina, korisno je usporediti ključne pokazatelje i karakteristike s Val d’Isèreom i Megèveom (njegovim francuskim pandanima) i Verbierom (vodećim švicarskim suparnikom): Cijene: Cijene u Courchevelu 1850 su na samom vrhu francuskog tržišta – jedino francusko odmaralište koje dosljedno konkurira švicarskim teškašima po cijeni investropa.com. Val d’Isère na vrhu mu je blizu (najbolje nekretnine dosežu gotovo 30.000 €/m²) investropa.com, ali u prosjeku Courchevel ipak prednjači. Megève, iako vrlo prestižan, općenito ima niže cijene – što odražava njegovu nižu nadmorsku visinu i veću ponudu zemljišta pogodnog za izgradnju (riječ je o razvučenom gradiću). Primjerice, elegantan chalet koji bi u Megèveu koštao 5 milijuna eura, u Courchevelu 1850 bi lako dosegnuo 8–10 milijuna eura. Verbier se ističe kao izravna konkurencija u ekskluzivnosti i cijeni: kao što je prikazano, najprestižnije nekretnine u Verbieru počinju od približno 22.100 CHF (~23.600 €) po m² i dosežu iznad 30.000 € ubs.com ubs.com. Zapravo, Švicarska se može pohvaliti s pet najskupljih skijaških tržišta u Alpama, pri čemu St. Moritz i Gstaad često dosežu ~40.000 €/m² za vrhunsku klasu ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 je trenutno odmah ispod njih. Značajno je da je Courchevel zabilježio rast cijena od 9% u 2024., što je više od bilo kojeg švicarskog odmarališta u toj godini, što signalizira da se razlika možda smanjuje dmproperties.com. Za investitore, te razlike u cijenama također znače da ulaznice variraju: netko može kupiti luksuzni apartman u Megèveu za cijenu vrlo malog stana u 1850. Ako se promatra isključivo kroz ulaganje, neki će možda vidjeti vrijednost u Megèveu ili rastućim francuskim skijalištima (veći potencijal rasta u postotku), ali privlačnost Courchevela je u tome što je to “blue-chip” imovina – slično kao da posjedujete nekretninu u Monaku u usporedbi s manje skupljim gradom. Potražnja i profil kupaca: Sva četiri odmarališta privlače imućne međunarodne kupce, ali s određenim nijansama: Courchevel 1850 – Vrlo međunarodno; jaki europski interes (britanski, belgijski, švicarski, bogati Francuzi), značajan interes s Bliskog istoka i iz Azije, te sve više američkih kupaca investropa.com investropa.com. Povijesno gledano omiljen i kod Rusa. Kupci ovdje često traže trofejne nekretnine i ne mare platiti više za faktor prestiža .

Val d’Isère – Tradicionalno favorit britanskog tržišta visoke klase i imućnih Francuza. Poznat po ozbiljnom skijanju (opsežan teren za iskusne skijaše) u kombinaciji s luksuznim planinskim kućama (chaletima). Profil kupaca je možda nešto više europski orijentiran od izrazito globalnog Courchevela, ali i ovdje se u zadnje vrijeme pojavljuje više izvan-europskih kupaca.

Megève – Privlači suptilniju imućnu publiku (izvorno su ga razvili Rothschildovi kao francuski odgovor na St. Moritz). Mnogi francuski i ženevski/okolica Ženeve kupci obožavaju Megève zbog šik sela (butik trgovine, gastronomija, ali opuštenijim tempom nego u Courchevelu) i cjelogodišnjeg načina života. Popularan i među obiteljima – ne radi se samo o skijanju, već o ukupnom Alpskom životu (golf, jahanje, glazbeni festivali). Ima međunarodnih kupaca (UK, Belgija, poneki Amerikanac/azijski investitor), ali ne u tolikoj mjeri kao Courchevel.

Verbier – Iznimno međunarodan; kombinacija Britanaca (često ga zovu “London-na-padini” zbog mnogih vlasnika iz UK), pan-europska i globalna elita. Švicarski zakon dopušta strancima kupnju u Verbieru (kvote kantona Valais), pa ima mnogo vlasnika koji nisu Švicarci, uključujući poznate osobe i poslovne magnate. Verbier ima mlađu i sportskiju atmosferu u nekim segmentima – poznat je po skijanju izvan staza i živahnom après-ski životu – ali ima puno imućnih kupaca. Švicarska skijališta poput Verbiera imaju također koristi od stabilnog švicarskog gospodarstva i ponekad poreznih prednosti (neki strani kupci se službeno i sele zbog dogovora o paušalnom oporezivanju).

Tržište najma i prinosi: Courchevel i Val d’Isère oba imaju snažna tržišta najma tijekom zime, ali Courchevel postiže više tjedne cijene zahvaljujući svom imidžu i sadržajima (vrhunska gastronomska ponuda, itd.). Chalet za ski-in/ski-out u Courchevelu 1850 može se iznajmiti za znatno više od usporedivog u Val d’Isèreu, možda i 20–30% više, što odražava poziciju Courchevela. Najam u Megèveu je nešto sezonskiji (odličan za Božić i u veljači, mirniji između) i nudi i ljetno tržište za golf/odmor. Najamnine u Verbieru su na razini Courchevela tijekom vršnih tjedana (oba su u vrhu cijena najma skijaških chaleta) – chalet koji se u Courchevelu iznajmljuje za 100.000 €/tjedan može u Verbieru također dosegnuti 100.000 CHF/tjedno. Neto prinosi u svim ovim vrhunskim odmaralištima ostaju relativno niski (~2–3%) kao što je istaknuto na snowonly.com. Važno je napomenuti da vlasništvo nad švicarskim odmaralištima često dolazi s većim troškovima (švicarski objekti podliježu godišnjem kantonalnom porezu na bogatstvo, a usluge mogu biti skuplje), ali i strogim pravilima najma u nekim slučajevima (neke švicarske druge kuće nije lako iznajmiti ako su kupljene uz dozvolu za osobnu upotrebu). Francuska je zapravo nešto jednostavnija za iznajmljivanje. Nadmorska visina i pouzdanost snijega: Courchevel 1850 i Val d’Isère oba se nalaze na velikim nadmorskim visinama (1850 m i 1850 m za Valovo naselje La Daille, s glavnim naseljem Val na 1800 m) i nude skijanje do 3000+ m. To im daje iznimnu pouzdanost snijega što je, kako se klima zagrijava, ključna prednost – dijelom i razlog zašto predvode rast cijena. Megève, na 1100 m u središtu, više osjeća posljedice loših zimskih sezona (iako je uloženo u sustave umjetnog snijega). Verbierovo naselje smješteno je na otprilike 1500 m, a skija se do 3300 m na Mont Fortu, pa je i ono vrlo pouzdano po pitanju snijega. Trend “nadmorske premije” je jasan: odmarališta iznad 1500 m bilježe značajno veći rast od onih na nižim visinama investropa.com. To ide u prilog Courchevelu, Val d’Isèreu, Verbieru – te je blaga zabrinutost za Megève (iako ljetna privlačnost i šarm Megèvea donose i druge prednosti). Životni stil i infrastruktura: Svako odmaralište nudi jedinstveno životno iskustvo. Courchevel 1850 vezan je uz glamur i udobnost – možete skijati do samog mjesta, zatim otići u Chanel, ručati u luksuznom hotelu i uživati u noćnom životu s trendi klubovima i galerijama. Val d’Isère kombinira vrhunsko skijanje sa živopisnim mjestom koje je malo ležernije; ima mnogo luksuznih chaleta i čak nekoliko hotela s 5 zvjezdica, ali njegov stil je “luksuz za skijaške entuzijaste” za razliku od courchevelskog “raskošnog luksuza”. Megève nudi šarmantan centar u srednjovjekovnom stilu, vožnje kočijama i spoj luksuza i autentičnosti – jednako je važno biti viđen u selu (poput St. Moritza) kao i skijati. Mjesto je i živo cijele godine, s brojnim stalnim stanovništvom, što privlači one koji žele zajednicu. Verbier je poznat po noćnom životu i freerideu – vrlo sportski danju, vrlo društven noću. Ima nešto skromniju ponudu ultra-luksuzne maloprodaje (manje dizajnerskih butika nego Courchevel) ali pruža vrhunske usluge i događanja (poput Verbier Music Festivala). S gledišta investitora: Courchevel vs Verbier često je pitanje preferencije francuskog ili švicarskog sustava. Neki preferiraju Francusku zbog jednostavnijeg procesa kupnje i bez ograničenja za strane kupce, te zbog stila života (jezik, hrana, kultura). Drugi preferiraju Švicarsku zbog stabilnosti, privatnosti i prestiža (i mogućih poreznih pogodnosti pri rezidentnosti). S čisto investicijskog stajališta, obje destinacije bilježe veliki rast kapitala. Prednost Courchevela: nema kvota na strano vlasništvo, pa je likvidnost visoka – bilo koji milijarder iz bilo kojeg dijela svijeta može slobodno kupiti nekretninu u Courchevelu. U Verbieru su dozvole za strane kupce godišnje ograničene, što može ograničiti likvidnost (iako to, paradoksalno, također održava potražnju i podržava cijene). Komparativni pogled: Sva ova vrhunska skijališta vjerojatno će nastaviti s dobrim performansama. Nedavni rast Courchevela sugerira da bi mogao izazvati švicarska odredišta po najvišim cijenama u Europi ako se trend nastavi. Val d’Isère planira unapređenja (u izgradnji je veliko novo luksuzno naselje “Le Coin de Val”, na primjer) što će ga učiniti konkurentnim. Megève ima nešto niže cijene, što ga može učiniti privlačnim investitorima koji traže luksuz po (relativno) povoljnoj cijeni, uz snažnu podršku ultra-bogatih Francuza koji mu osiguravaju stabilnost. Verbier, sa svojom međunarodnom privlačnošću i ograničenom ponudom (mjesto je i geografski ograničeno), ostat će ravnopravan Courchevelu. Ukratko, Courchevel 1850 ističe se čak i među elitom: možda ga je najbolje usporediti s St. Moritzom ili Gstaadom po ekskluzivnosti. U Francuskoj je Courchevel broj jedan, s Val d’Isère na bliskom drugom mjestu, a Megève kao snažna treća opcija (neki bi dodali Méribel ili Chamonix, ali oni su za stepenicu niže po cijenama). U širem području Alpa, Courchevel je jedan od rijetkih koji može privući globalne ultra-bogataše na istoj razini kao švicarska skijališta. Ovo ide u prilog njegovom tržištu nekretnina – što znači da je bazen kupaca iznimno dubok i raznolik. Za osobu visoke neto vrijednosti koja bira između ovih destinacija, odluka se često svodi na osobne afinitete: šarmantna elegancija Megèvea, sportski šik Vala, kozmopolitski žamor Courchevela ili hedonistička atmosfera Verbiera. Gledano čisto investicijski, zamah Courchevela i francuska otvorenost daju mu blagu prednost u 2025. i nakon toga. Prognoza 2026.–2028.: Tržišna predviđanja i ključni faktori Gledajući prema razdoblju 2026.–2028., izgledi za tržište nekretnina u Courchevelu 1850 ostaju vrlo pozitivni, uz nekoliko napomena i trendova koje treba pratiti: Nastavak rasta cijena: Svi pokazatelji upućuju na to da će vrijednosti nekretnina u Courchevelu nastaviti rasti u sljedećih nekoliko godina. Rast možda neće biti tako nagao svake godine kao skok od 9% zabilježen 2024., ali čak i konzervativne prognoze upućuju na godišnji rast od 3–5% u vrhunskim resortima investropa.com. Nekoliko faktora podupire ovo: stalno ograničena ponuda, snažna međunarodna potražnja i pozicioniranje resorta kao prave luksuzne destinacije tokom cijele godine. Do 2028. lako bismo mogli vidjeti da gornji cjenovni rang za ultra-premium brvnare premašuje 35.000 € po m², osobito ako nekoliko rekordnih prodaja postavi nove standarde. To bi Courchevel 1850 čvrsto smjestilo među najskuplja tržišta skijaških nekretnina na svijetu, potencijalno smanjujući razliku s mjestima poput St. Moritza/Gstaad-a. Efekt ukamaćivanja čak i od 5% godišnje znači da bi brvnara vrijedna 15 milijuna € danas mogla vrijediti oko 18+ milijuna € do 2028., u skladu s trendom rasta investropa.com. Globalni ekonomski čimbenici: Treba uzeti u obzir šire gospodarske uvjete. Od 2025. kamatne stope u Europi su se stabilizirale i čak smanjile (depozitna stopa ECB-a ~2,5% nakon smanjenja) što je poboljšalo pristupačnost hipotekarnih kredita investropa.com. Ako ovakvo nisko-kamatno okruženje potraje ili se stope dodatno smanje do 2026.–2027., to daje dodatni zamah kupcima visoke klase koji se koriste financiranjem (neki to rade radi financijske poluge, iako nemaju potrebu za time). S druge strane, ako inflacija poraste i izazove povećanje kamata, tradicionalna tržišta nekretnina mogla bi se ohladiti – ali obično je vrhunski luksuzni sektor manje osjetljiv na kamate (dominiraju gotovinski kupci). Geopolitička stabilnost je još jedan čimbenik: Courchevel je imao koristi jer je bio sigurna i atraktivna destinacija tokom oporavka od pandemije i u uvjetima geopolitičkih napetosti. Ako globalne nesigurnosti potraju, HNWI često diverzificiraju sredstva u nekretnine kao sigurno utočište, što bi moglo koristiti Courchevelu. Političko okruženje u Francuskoj (npr. bilo kakve promjene u porezu na bogatstvo) također treba pratiti, iako nema naznaka radikalnih promjena na vidiku. Zaključno, u nedostatku velike globalne financijske krize, gospodarska pozadina izgleda podržavajuće za nastavak ulaganja u luksuzne alpske nekretnine. Promjene u demografskim skupinama kupaca: Očekujemo nove valove kupaca u nadolazećim godinama. Naime, azijski kupci (posebno Kinezi) uglavnom su izostali tijekom 2020.–2022. zbog ograničenja putovanja; kako se globalna putovanja normaliziraju, vjerojatno će doći do većeg interesa iz Azije. Courchevelov ultraluksuzni profil posebno odgovara imućnim azijskim investitorima koji traže prestižne nekretnine u inozemstvu – što je već zabilježeno u 2025. na investropa.com. Slično tome, baza kupaca s Bliskog istoka (npr. zemlje Perzijskog zaljeva) mogla bi rasti; Courchevel je posljednjih godina ugostio više posjetitelja iz UAE-a, Saudijske Arabije itd., osobito u kolovozu i oko Nove godine. Ovi međunarodni segmenti dodatno će produbiti bazu potražnje. Američki kupci očekuju se i dalje u snažnom broju, osobito ako dolar ostane relativno jak u odnosu na euro (iako tečaj može varirati do 2026.–28.). Također, mlađi tehnološki poduzetnici i rani umirovljenici (iz tehno/financijskih sektora) sve više biraju nekretnine temeljen na stilu života – a moderno skijaško odmaralište dio je te priče. Možda ćemo vidjeti smanjenje prosječne dobi kupaca, s više njih u 40-ima umjesto pretežno 50-ih/60-ih, kako rad na daljinu i stvaranje bogatstva u mlađoj dobi postaju sve češći. Cjelogodišnja ponuda i naglasak na wellnessu: Do 2028. Courchevel će vjerojatno dovršiti svoju transformaciju u pravi resort za sva četiri godišnja doba. Očekujte još više ljetnih sadržaja (možda proširene žičare, nove staze za brdski biciklizam, možda vježbalište za golf ili druge atrakcije u okolici). Važnost wellnessa, kao što je istaknuto, nastavit će rasti – možda uz otvaranje novih wellness retreatova ili klinika na tom području (po uzoru na švicarski model spa resorta). To proširuje privlačnost vlasništva nad nekretninom tamo, izvan samo skijaških entuzijasta. Kao što je jedan istraživač Knight Franka naveo, zdravlje i wellness sada preuzimaju primat nad skijanjem kao glavni pokretač načina života za kupce u Alpama dmproperties.com. Stoga će nekretnine koje to omogućuju (sa spa sadržajima, mirom, povezanošću s prirodom) biti više na cijeni. Mogli bismo također vidjeti nišno tržište za “klimatski otporne” planinske kuće – one izgrađene od održivih materijala, s energetskom samodostatnošću itd., koje ne samo da zadovoljavaju zakonske propise, već postavljaju standard kojem ekološki osviješteni luksuzni kupci teže. Potencijalna ograničenja: Jedan faktor na koji treba obratiti pažnju su razine zaliha – toliko su niske da bi se obujam prodaje mogao smanjiti jednostavno zbog nedostatka prodavatelja. Ako cijene dosegnu nove vrhunce, neki vlasnici mogli bi odlučiti unovčiti (čime bi povećali ponudu), ali jednako tako, mnogi će zadržati imovinu jer postoji malo alternativnih ulaganja koja su jednako ugodna kao chalet u Courchevelu. Ako se obujam transakcija smanji, indeksi cijena mogu postati manje glatki (nekoliko iznimno velikih prodaja može iskriviti prosjeke). Međutim, svaki pad aktivnosti vjerojatno odražava manjak ponude, a ne potražnje, što znači da bi cijene zadržale vrijednost ili rasle. Drugo ograničenje može biti regulatorno: ako bi, hipotetski, do 2028. Francuska odlučila uvesti neka ograničenja za inozemno vlasništvo (trenutno se to ne očekuje) ili nove poreze na luksuzne nekretnine, to bi moglo blago zakočiti potražnju. Također, klimatske promjene ostaju opći izazov – ako ekstremni vremenski uvjeti značajno skrate zime do kasnih 2020-ih, to bi moglo utjecati na percepcije (iako, kao što je napomenuto, nadmorska visina Courchevela daje određenu zaštitu, a ima i razvijeno zasnježivanje). Za sada, projekcije trendova sugeriraju dovoljno snijega do 2030-ih za visokogorske resorte, ali to je stavka koju dugoročno treba pratiti. Učinak kandidature za Zimske olimpijske igre 2030.: Sredinom 2025. postoji snažan zamah za Zimske olimpijske igre 2030. u Francuskoj (Francuske Alpe), potencijalno sa događajima raspoređenim po različitim resortima (nakon što Italija bude domaćin 2026.). Ako Francuska službeno osigura Igre 2030. (odluka se očekuje oko 2026.), očekuje se naglo povećanje interesa između 2027. i 2028. kako se infrastrukturni projekti završe i svjetska pozornost usmjeri na Alpe. Olimpijske igre često dovode do rasta potražnje za nekretninama u regijama domaćinima – ne samo od strane investitora koji očekuju veće najamnine, već i od imućnih pojedinaca koji žele biti prisutni i dio uzbuđenja. Primjerice, Cortina d’Ampezzo (Italija) zabilježila je snažan rast cijena nakon što je najavljeno da će biti domaćin 2026. ubs.com. Courchevel, već i sada olimpijski trenažni lokalitet, nesumnjivo bi bio glavno središte za VIP goste tijekom Igara, čak i ako se događaji odvijaju drugdje, zbog svojih luksuznih smještaja i uzletišta. Stoga razdoblje pripreme za 2030. može dodatno povećati vrijednost nekretnina u Courchevelu za nekoliko postotnih bodova više od osnovnog trenda. Izgledi za najam: Prinosi od najma vjerojatno će ostati umjereni, ali bi se najamne prihode mogli povećati kako cijene noćenja budu polako rasle (djelomično zbog inflacije, djelomično zbog povećane ponude luksuza). Do 2028. luksuzni chalet mogao bi tražiti i više od 120.000 € za novogodišnji tjedan, primjerice. Ako se uključuje više usluga (privatni kuhar, itd.), vlasnici mogu tražiti višu cijenu. Ljetno tržište najma također će se dodatno razvijati – moguće čak udvostručiti u odnosu na danas ako se sadašnji trendovi nastave, čime bi se godišnji prinosi blago povećali. Uvođenje sve većeg broja profesionalnih tvrtki za upravljanje najmom (neke u suradnji s luksuznim hotelskim brendovima) također bi moglo olakšati postupak iznajmljivanja, čineći vlasnicima lakšim unovčavanje svojih nekretnina dok ih ne koriste. Zaključak – Vizija 2028.: Do 2028. godine Courchevel 1850 vjerojatno će ostati vrhunac francuskih alpskih nekretnina, s cijenama koje postavljaju nove rekorde. Očekujemo zdravu, iako nešto mirniju, stopu rasta – bez naznaka pada s obzirom na temeljne pokazatelje. Nekretnine u odmaralištu sve će se više karakterizirati najsuvremenijim planinskim kućama, potpuno razvijenom cjelogodišnjom ponudom i klijentelom iz svih dijelova svijeta. Vlasništvo u Courchevelu i dalje će biti jednako statusni simbol koliko i investicija. Za investitore s visokim neto vrijednostima i kupce koji cijene stil života, savjet je dosljedan: fokusirajte se na vrhunsku lokaciju i kvalitetu, zadržite nekretninu kroz kratkoročne oscilacije tržišta i bit ćete nagrađeni i užitkom i financijskom dobiti. Sve dok „snijeg“ i „luksuz“ ostaju privlačni, tržište nekretnina Courchevel 1850 trebalo bi doživjeti zlatno doba kroz razdoblje 2026.–2028. i dalje, uz podršku ograničene ponude, postojane potražnje i bezvremenske privlačnosti francuskih Alpa. Izvori: Courchevel & Izvještaji o nekretninama u Francuskim Alpama investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Knight Frank Alpine Market Analysis dmproperties.com dmproperties.com; Investopedia/Investropa Insights investropa.com investropa.com; SnowOnly investicijski komentari snowonly.com snowonly.com; Vogue Business & izvještaji medija voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & zapažanja lokalnih agencija mansion-properties.com freespiritalpine.com. Analiza tržišta 2025: Cijene, potražnja, ponuda i profil kupaca Cijene nekretnina u 2025.: Cijene nekretnina u Courchevelu 1850 su iznimno visoke i stalno rastu. Od sredine 2025. godine, nekretnine visoke kvalitete u Courchevelu počinju od oko 11.000–14.000 € po kvadratnom metru i brzo rastu za vrhunske lokacije investropa.com. Referentne vrijednosti pokazuju da luksuzni planinski domovi (chalets) u Courchevelu 1850 redovito postižu 30.000+ € po m², dok najprestižniji chaleti dosežu nevjerojatnih 33.200 € po m² u samom vrhu investropa.com. Za usporedbu, ove brojke nadmašuju druge francuske planinske centre – čak i Val d’Isère (još jedno elitno odmaralište) prosječno iznosi ~16.100 € po m² i doseže oko 30.000 € investropa.com investropa.com – što dodatno naglašava Courchevelovu cjenovnu premiju. U apsolutnim iznosima, stan od 100 m² u 1850 lako može koštati 3–3,5 milijuna € (otprilike 35.000 €/m²) snowonly.com, a samostojeći chaleti rutinski se prodaju u rasponu od 10–50 milijuna €, ovisno o veličini, lokaciji i dodatnim sadržajima. Rast cijena 2024.–2025.: Tržište je pokazalo izvanredan zamah rasta na ulasku u 2025. godinu. U 2024., Courchevel 1850 predvodio je cijele Francuske Alpe s porastom cijena od 9%, daleko iznad alpskog prosjeka od oko 3% investropa.com dmproperties.com. Ovaj porast odražava val potražnje nakon pandemije i trajnu oskudicu nekretnina u 1850. Za usporedbu, druga vrhunska odmarališta zabilježila su solidan, ali manji rast (Val d’Isère +5–7%, Megève +4–6% u 2024.) investropa.com. Izvanredan skok cijena u Courchevelu pripisuje se “tijesnoj ponudi” – vrlo malo novih oglasa uz velik broj zainteresiranih kupaca dmproperties.com. Ulaskom u 2025., cijene i dalje rastu, a prognoze sugeriraju rast od 3–7% vrijednosti nekretnina u Alpama tijekom 2025. investropa.com. Očekuje se da će Courchevel dosegnuti gornji kraj tog raspona zbog iznimne potražnje. Ukratko, tržište u 2025. karakteriziraju rekordno visoke cijene i trajna dinamika tržišta prodavatelja u Courchevelu 1850. Potražnja i demografija kupaca: Potražnja za nekretninama u Courchevelu je doista globalna i njome uvelike upravljaju osobe s visokim neto vrijednostima. Međunarodni kupci dominiraju, predvođeni velikim interesom iz Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a, uz rastući broj azijskih kupaca investropa.com investropa.com. Američki kupci postali su posebno značajni posljednjih nekoliko godina – potaknuti snažnim dolarom (što čini imovinu denominiranu u eurima relativno jeftinijom) – i traže luksuzne vikendice u vrhunskim odmaralištima poput Courchevela i Val d’Isèrea investropa.com. Brianski kupci i dalje su vrlo aktivni unatoč Brexitu, održavajući dugogodišnju popularnost Courchevela među britanskom elitom. Također postoji sve veći interes iz Kine, Singapura i Hong Konga, kako azijski ultrabogati otkrivaju prestiž vlasništva u Alpama investropa.com (privučeni izvrsnim školama skijanja za svoje obitelji i privlačnošću ulaganja u alpski način života). Povijesno gledano, Courchevel 1850 bio je igralište za imućne Europljane i stanovnike Bliskog istoka – a posebno su ruski oligarsi i milijarderi bili veliki igrači, kupujući neke od najraskošnijih vikendica (nekoliko Rusa još uvijek posjeduje nekretnine ovdje) businessinsider.com businessinsider.com. Geopolitički faktori su u posljednje vrijeme umanjili novi ruski kapital, ali prazninu su popunili drugi (npr. Amerikanci). Tipični kupac u Courchevelu 2025. godine je UHNW pojedinac ili obiteljski ured koji traži luksuzni drugi dom koji je istodobno investicija i statusni simbol. Otpornost i likvidnost ove demografske skupine pomažu održati visoku potražnju čak i u vrijeme ekonomskih oscilacija. Ograničenja ponude: Jedna od glavnih karakteristika tržišta Courchevel 1850 je ozbiljno ograničenje ponude. Resort je malen i geografski ograničen – smješten na planinskoj padini, gdje je većina građevinskog zemljišta već zauzeta chaletima, hotelima ili zaštićenim šumama/skijaškim stazama. Nova gradnja je rijetka i strogo kontrolirana od strane lokalnih vlasti (radi očuvanja alpskog okoliša i ekskluzivnog karaktera) investropa.com. U suštini, Courchevel ne može širiti ili masovno razvijati; svako povećanje ponude uglavnom su butik, luksuzni projekti ili zamjene starijih objekata. Rezultat je da je u bilo kojem trenutku broj nekretnina za prodaju u 1850 vrlo nizak (često je samo nekoliko chaleta otvoreno na tržištu, dok se ostali prodaju izvan tržišta). Mnogi vlasnici drže nekretnine dugoročno (neke nekretnine prelaze iz ruke u ruku unutar obitelji ili prijatelja, privatno). Tako su krajem 2024. lokalni agenti zabilježili diskonekciju između prodavatelja i kupaca u 1850 – neki vlasnici su postavljali vrlo visoke cijene za starije chalete zbog nedostatka konkurencije, što je dovelo do dužih pregovora freespiritalpine.com. Ipak, sve što je zaista premium i dobro cijenjeno obično se brzo proda, jer ima više kupaca nego dostupnih chaleta. Ovo kronično ograničenje ponude stvara pritisak na rast cijena – višak potražnje nema gdje otići. Također znači da je Courchevel tržište donekle izolirano: čak i ako potražnja malo oslabi, oskudica podržava vrijednosti. Zaključno, 2025. Courchevel 1850 ima potražnju koja daleko nadmašuje ponudu, što je recept za nastavak visokih cijena i brzu prodaju najkvalitetnijih nekretnina. Trendovi luksuznih chaleta i apartmana u 2025. Chaleti – Ultraluksuz i alpska tradicija: Chaleti su zaštitni znak nekretnina Courchevela 1850, a najnoviji trendovi pokazuju da kupci traže potpuno opremljen, ultramoderni luksuz unutar tradicionalne fasade chaleta. Mnoge od najtraženijih nekretnina su novoizgrađeni ili nedavno temeljito renovirani chaleti koji spajaju autentične alpske eksterijere (staro drvo, kamen i tipične krovne linije chaleta) s modernim interijerima. Kupci na visokoj razini u 2025. godini daju prednost chaletima koji dolaze sa svakom mogućom pogodnosti: unutarnji bazeni ili spa centri, wellness sadržaji (sauna, hamam, teretana), privatna kina, vinske podrume, grijane garaže i ski-in/ski-out pristup izravno na stazu. Takvi potpuno opremljeni “pet zvjezdica” chaleti postižu najviše cijene po m² i obično se brzo prodaju kada se pojave na tržištu. Nasuprot tome, stariji chaleti koji zahtijevaju obnovu često nailaze na određene izazove s cijenama – nedavno je došlo do „sukoba između onoga što prodavatelji traže i onoga što su kupci spremni ponuditi“ za chalete stare desetak ili dvadesetak godina koji nisu obnovljeni freespiritalpine.com. Kupci će platiti najvišu cijenu za kuće u savršenom stanju ili novoizgrađene, ali ako je interijer chaleta zastario ili mu nedostaju wellness sadržaji, sada očekuju popust ili prostor za pregovore freespiritalpine.com. Ovaj trend stvara priliku: investitori koji su spremni renovirati stariju nekretninu mogu značajno povećati njezinu vrijednost. Općenito, granica za “luksuzni chalet” u 2025. godini je vrlo visoka – moderan alpski šik dizajn, tehnički napredne pametne kućne funkcije i komfor hotelske razine sada su standard u premium segmentu 1850. Apartmani – Novi projekti i servisirane rezidencije: Iako su šaletii u središtu pažnje, luksuzni apartmani postali su važan dio tržišta nekretnina u Courchevelu, posebno u područjima 1650 (Moriond) i 1550 (Village) te kao ski-in/ski-out rezidencije u 1850. Posljednjih godina pojavili su se novogradnje apartmanskih projekata koji su namijenjeni kupcima koji traže kombinaciju luksuza i praktičnosti. Na primjer, projekti kao što su Sundance Lodge i Steamboat Lodge u Courchevelu 1650 (čiji se završetak očekuje krajem 2025.) nude hotelske usluge s 5 zvjezdica – zamislite concierge usluge, bazene, toplice i restorane u sklopu objekta – upakirane u privatno vlasništvo apartmana freespiritalpine.com. Ove rezidencije variraju od praktičnih “lock-up-and-leave” dvosobnih stanova do prostranih penthouseova s 5–6 spavaćih soba koji se po veličini mogu natjecati sa šaletima freespiritalpine.com. Koncept je ponuditi alternativu šaletima – sve benefite životnog stila uz manje brige oko održavanja. Takve nekretnine su vrlo dobro prihvaćene: kupcima se sviđa mogućnost da im apartman bude potpuno upravljan i iznajmljivan kada nisu ondje (neki dolaze s programima najma). Što se dizajna tiče, trendovi u apartmanima su slični kao kod šaleta: korištenje visokokvalitetnih lokalnih materijala (stari drveni grede, kamini od kamena) u kombinaciji s elegantnim, modernim alpskim interijerima. Veliki panoramski prozori, visoki stropovi i prostori otvorenog plana koji maksimiziraju pogled su uobičajeni. Drugi trend je višenamjenski prostor u novim apartmanima – sobe koje se mogu koristiti i kao dodatne spavaće sobe, uredi ili prostorije za medije, kako bi se prilagodile potrebama vlasnika (odraz dužih boravaka i čak rada na daljinu). U samom Courchevelu 1850 ponuda apartmana je ograničena (naselje je uglavnom izgrađeno od šaleta i hotela), ali gdje apartmani postoje, često se nalaze u ekskluzivnim zgradama u stilu šaleta s 4–10 jedinica, što održava osjećaj privatnosti i prestiža. Trendovi pogodnosti i životnog stila: “Wellness” preuzima primat nad skijanjem kao prioritet, što je zamjetan pomak u trendovima alpskih nekretnina dmproperties.com. U Courchevelu je to vidljivo po načinu na koji su šaletii i apartmani opremljeni. Kupci sada izuzetno visoko vrednuju unutarnje wellness sadržaje i mogućnost korištenja tijekom cijele godine. Mnogi novi ili renovirani šaletii uključuju posebne prostore za spa, joga studija ili fitness dvorane, prepoznajući da vlasnici i gosti možda provode jednako toliko vremena opuštajući se i obnavljajući kao i na skijaškim stazama. Investitori također vode računa o energetskoj učinkovitosti i tehnologiji – ugrađuju modernu izolaciju, toplinske pumpe, troslojna stakla itd., kako bi zadovoljili nove propise i privukli ekološki osviještene kupce luksuznih nekretnina. Pametni kućni sustavi (za upravljanje rasvjetom, grijanjem, sigurnošću, pa čak i raspoređivanje zagrijavanja saune) standard su u najkvalitetnijim nekretninama. Osim toga, biophilic dizajn – uključivanje prirodnih elemenata i maksimiziranje prirodne svjetlosti i pogleda na planine – popularan je i u skladu sa wellness temom. Na arhitektonskom planu, Courchevel održava stroge dizajnerske kodove kako bi sačuvao svoj šarm planinskih kuća, pa je izvana trend više evolucija nego revolucija. Nove planinske kuće i dalje izgledaju tradicionalno (kosi krovovi, drvene fasade), ali su veće i raskošnije od rustikalnih koliba iz prošlosti. Neke od najnovijih “planinskih kuća” su zapravo mini-vile (preko 1.000 m²), ali pažljivo prikrivene drvetom i kamenom. Stalan priljev luksuzne maloprodaje i restorana (s više od 40 dizajnerskih butika i desecima vrhunskih restorana u 1850 voguebusiness.com businessinsider.com) upotpunjuje trend na tržištu nekretnina – današnji vlasnici očekuju kompletan luksuzni ekosustav. Ukratko, trendovi nekretnina za 2025. u Courchevelu 1850 naglašavaju vrhunske wellness sadržaje, moderan alpski dizajn i život s mnoštvom usluga (bilo s osobljem u planinskim kućama ili u rezidencijama s kompletnom uslugom). Tržište odgovara na želje kupaca za cjelogodišnjim utočištem koje nudi puno više od običnog mjesta za spavanje nakon skijanja. Investicijske prilike i očekivani povrati Potencijal za povećanje kapitala: Nekretnine u Courchevelu 1850 često se promatraju kao plava čip investicija, nudeći solidno očuvanje kapitala i dugoročnu aprecijaciju umjesto brzih špekulativnih dobitaka. Povijest je impresivna – vrijednosti nekretnina u francuskim Alpama porasle su u prosjeku ~30% od 2020. godine (otprilike 5,5% godišnje) investropa.com investropa.com, a vrhunska odmarališta bilježe bolje rezultate, posebice nakon pandemije. U slučaju Courchevela, cijene su posljednjih godina naglo porasle (npr. +9% samo u 2024.) investropa.com, postavljajući nove standarde. Gledajući unaprijed, iako se tempo može smiriti, stručnjaci predviđaju umjereni rast od ~3–7% godišnje na alpinskim tržištima do 2026. godine investropa.com. Za ultravrhunsko područje kao što je 1850, razumno je očekivati vrijednosti pri gornjem dijelu tog raspona, osim ako ne dođe do većih poremećaja. To znači da bi chalet od 10 milijuna eura danas mogao organski porasti na možda 11–12 milijuna eura unutar nekoliko godina, isključivo zahvaljujući tržišnoj aprecijaciji. Štoviše, jedinstven nesrazmjer ponude i potražnje u Courchevelu sugerira da bi mogao vidjeti iznadprosječnu aprecijaciju – kad god dođe do priljeva novih bogatih kupaca (primjerice, iz rastućih tržišta ili snažnog gospodarstva), cijene imaju prostora za skok s obzirom na fiksnu ponudu. U suštini, izgledi za rast kapitala ostaju snažni, što čini strategiju kupi-i-drži isplativom. Čak i u vrlo dugom roku, vrhunske alpske nekretnine pokazuju postojane dobitke (na primjer, vrijednost luksuznih ski chaleta porasla je u prosjeku ~33% od 2008. godine, a rast se ubrzao nakon 2020.) investropa.com. Prinosi od najma i prihodi: Investitori trebaju imati na umu da su prinosi od najma u Courchevelu 1850 relativno niski u postotnom smislu, što je uobičajena karakteristika ultraluksuznih tržišta. Budući da su kupovne cijene tako visoke, najamnina, iako velika u apsolutnim iznosima, rezultira skromnim godišnjim prinosom. Tipični neto prinosi od najma iznose oko 2–3% u najpoznatijim odmaralištima poput Courchevela snowonly.com. Za usporedbu, manje glamurozna francuska alpska područja mogu donijeti 4–4,5% neto snowonly.com, a francuski nacionalni prosjek prinosa od najma (za sve tipove nekretnina) iznosi oko 6% mansion-properties.com. To znači da investitor u Courchevelu obično daje prednost kapitalnoj dobiti i osobnom korištenju ispred visokih gotovinskih povrata. Primjerice, nekretnina vrijedna 5 milijuna eura može donijeti otprilike 200.000 € godišnje od najma (ako se iznajmljuje tijekom vršnih tjedana), što nakon troškova može iznositi ~150.000 € neto – otprilike 3% prinosa. Međutim, ono što ti podaci ne prikazuju je visoka razina najamnina i mogućnost nadoknade troškova vlasništva. Tijekom vrhunskih zimskih tjedana (Nova godina, školski praznici), tjedne najamnine za najbolje vile mogu prelaziti 80.000–100.000 € businessinsider.com. Čak i manji luksuzni apartmani mogu dostići desetke tisuća eura tjedno u vrhuncu sezone. Ako je vlasnik spreman iznajmiti svoju nekretninu, primjerice, 8–10 tjedana tijekom zime i možda nekoliko tjedana ljeti, može pokriti značajan dio godišnjih troškova (osoblje, održavanje, porezi) pa čak i ostvariti profit, a istodobno osobno uživati u nekretnini tijekom dijela godine. Vrijedi također naglasiti da je potražnja za popunjenošću vrlo snažna u Courchevelu za tjedne kada vlasnici iznajmljuju svoje domove. Specijalizirani alpski iznajmljivači izvještavaju kako dobro smještene vile mogu postići 70–90% popunjenosti tijekom zime (pa čak i u ljetnim mjesecima) snowonly.com. Razvoj cjelogodišnjeg turizma znači da srpanj – kolovoz sada donose značajne prihode od najma (iako po nižim stopama nego zimi). Tako pronicljiv vlasnik može postići gotovo potpunu popunjenost u vrhunskim sezonama i ostvariti bolji efektivni prinos. Neke nekretnine upravljaju luksuzni turistički operateri ili agencije za najam vila, čime se proces može pojednostaviti. Strategije ulaganja i prilike: Za investitore konkretno, postoje nekoliko načina za maksimiziranje prinosa u Courchevelu: Strategije renovacije: Kao što je spomenuto, stariji planinski chaleti na A+ lokacijama koji zahtijevaju modernizaciju ponekad se mogu kupiti uz lagani relativni popust. Ulaganje u vrhunsku renovaciju (s poboljšanom energetskom učinkovitošću, novim sadržajima) ne samo da značajno povećava vrijednost nekretnine već i njezinu iznajmljivost. S obzirom na regulatorni poticaj za energetski učinkovite domove, takve nadogradnje mogu i dugoročno osigurati ulaganje.

Povrat PDV-a za novogradnju: Francuska nudi unosan poticaj za one koji kupuju nove projekte u turističkim zonama. Ako kupite novogradnju i obvežete se iznajmljivati je namještenu s hotelskim uslugama (npr. čišćenje, doručak) određeni broj tjedana, imate pravo na povrat 20% PDV-a na kupovnu cijenu freespiritalpine.com. U kontekstu Courchevela, 20% na višemilijunsku kupnju je znatan iznos – što predstavlja trenutno povećanje kapitala . Mnogi kupci novih apartmana u Courchevelu 1650, primjerice, koriste ovu shemu, financirajući PDV tijekom izgradnje, a zatim ga povrate nakon kupnje upisom u program iznajmljivanja. Time se poboljšava povrat ulaganja i novčani tok te čini prinos od najma atraktivnijim u ranim godinama.

Modeli zajedničkog korištenja: Neki investitori udružuju se s prijateljima ili obitelji kako bi zajedno posjedovali chalet (neformalno ili putem pravne osobe), dijele korištenje i troškove. S obzirom na visoku cijenu, ovo može imati smisla, a uz pažljivo planiranje svaka strana može uživati u udarnim tjednima. Također postoji novi trend frakcijskog vlasništva ili privatnih članarskih klubova u luksuznim skijaškim nekretninama, omogućujući investitorima da kupe “udjele” u ultra-luksuznom chalet-u (iako treba biti oprezan i osigurati pravnu jasnoću – ovo je još uvijek novo područje).

Komparativna vrijednost u manje poznatim područjima: Iako je sam Courchevel skup, investitori ponekad razmatraju kupovinu u okolici Courchevela (npr. Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550 ili obližnja La Tania). Ta područja su dio iste skijaške zone i uživaju imidž Courchevela, ali su cijene niže. Primjerice, satelitska sela u Tri Doline mogu koštati 50–70% manje po m² nego 1850 investropa.com investropa.com, a njihovi prinosi od najma (4%+ neto) često nadmašuju prinose poznatih skijališta snowonly.com. Nedostatak je slabiji rast vrijednosti i drugačija klijentela za najam, ali kao „investicijska igra” neki kupci diversificiraju ulaganja u kombinaciju elitnih i nadolazećih skijališta. Sažeto, očekivani povrati u Courchevelu 1850 proizlaze iz kombinacije umjerenih prihoda od najma i snažnog rasta kapitala. Kupac u 2025. može očekivati godišnje dobitke u jednoznamenkastim postocima (koji se slažu na vrlo visoku početnu vrijednost) te mogućnost pokrivanja troškova kroz najmove koji, iako donose samo nekoliko postotaka, predstavljaju znatne iznose u eurima. S obzirom na temeljne karakteristike tržišta Courchevela, čak bi i konzervativna strategija zadržavanja do 2028. vjerojatno donijela odličan ukupni povrat kombinirajući aprecijaciju imovine i bilo