Izvješće o tržištu nekretnina u Dallasu 2025.: Trendovi i prognoze do 2027.

Tržište nekretnina na području Dallas–Fort Worth u 2025. ostaje snažno, ali prolazi kroz značajnu promjenu. Nakon nekoliko godina uvjeta koji su pogodovali prodavateljima, ponuda stanova naglo je porasla i snaga prelazi na kupce mdregroup.com mdregroup.com. Prodaja kuća je usporila (skoro 9% manje u odnosu na prethodnu godinu u gradu Dallasu do sredine 2025.), iako cijene ostaju visoke, s medijanom prodajne cijene kuće u gradu oko 468.000 USD – oko 5,7% više nego 2024. dallasobserver.com. Istodobno, sektor komercijalnih nekretnina pokazuje otpornost: Dallas je proglašen br. 1 tržištem komercijalnih nekretnina u SAD-u za 2025. prema anketi Urban Land Instituta dmagazine.com, zahvaljujući snažnim ekonomskim temeljima. Rast zaposlenosti i doseljavanje i dalje su na impresivnoj razini – metropola je dodala ~65.400 radnih mjesta u 2024. yardimatrix.com i gotovo 178.000 novih stanovnika kroz 2023.–24. mdregroup.com – što podupire potražnju za nekretninama čak i uz više kamatne stope i nacionalne izazove. Općenito, tržište 2025. može se opisati kao hlađenje, ali stabilno za stambeni sektor te širenje uz oprezni optimizam u komercijalnom sektoru.

Nakon burnog rasta prethodnih godina, rast cijena nekretnina u Dallasu usporio je 2025. godine. U mnogim dijelovima DFW-a cijene su se čak nešto ohladile za domove srednje klase i početne domove, koji su niži oko 3% na godišnjoj razini mdregroup.com. Na primjer, First Americanov indeks cijena pokazuje da su vrijednosti domova početne i srednje klase ~3,2–3,3% niže nego prije godinu dana u području Dallas–Plano–Irving mdregroup.com. Nekretnine visokog standarda, međutim, ostaju otpornije – cijene luksuznih domova i dalje su ~+3,5% na godišnjoj razini mdregroup.com, potaknute potražnjom imućnih kupaca.

Aktivnost prodaje usporila je u odnosu na vrhunac. Do proljeća 2025. zatvorene prodaje u okrugu Dallas bile su niže oko 10% na godišnjoj razini mdregroup.com. Domovi također duže čekaju na prodaju: medijan broja dana na tržištu u okrugu Dallas povećao se na ~24 dana (u odnosu na ~19 dana prošle godine) mdregroup.com, što odražava smirenije tržište. Značajno je da manji udio oglasa postiže cijenu iznad tražene – u ožujku 2025. čak 66% domova prodano je ispod tražene cijene, što je velika promjena u odnosu na nadmetanja iz 2021.–22. mdregroup.com mdregroup.com. Ipak, u samom Dallasu još uvijek nije zabilježen pad cijena na godišnjoj razini; medijan prodajne cijene u gradu bio je viši ~5–6% od početka godine do sredine 2025. dallasobserver.com. Ovaj prividni paradoks rasta cijena unatoč padu prodaje dijelom se događa zato što se domovi koji se prodaju češće odnose na nekretnine višeg standarda ili obnovljene domove s višim cijenama dallasobserver.com. Općenito, tržište stambenih nekretnina prelazi prema ravnoteži – prodavatelji imaju veću konkurenciju, a kupci veću pregovaračku moć nego godinama ranije.

Glavna priča 2025. godine je, što je olakšalo ozbiljan nedostatak kuća koji je obilježio protekle godine. Do travnja 2025., dosegnuvši otprilike 123.000 kuća na prodaju (razina koja nije viđena od kasnih 2010-ih) mdregroup.com mdregroup.com . Zapravo, prema nekim analizama, Teksas je sada jedno odu zemlji mdregroup.com . Unutar metropole, povećanje ponude je posebno izraženo u brzo rastućim prigradskim okruzima.u proljeće, a, čime su ta područja čvrsto prešla u tržište povoljnije za kupce mdregroup.com . Čak je iu odnosu na godinu prije, s oko 7.600 ponuda u travnju mdregroup.com . Broj mjeseci ponude – ključni pokazatelj ravnoteže tržišta – popeo se na oko, razine koje nisu viđene godinama mdregroup.com mdregroup.com . (Prema konvenciji, oko 6 mjeseci ponude označava uravnoteženo tržište.)

Ovo proširenje ponude donosi prijeko potrebno olakšanje kupcima koji su dugo bili ograničeni nedostatkom izbora. S više kuća na tržištu, kupci mogu biti izbirljivi i promišljeni – što je daleko od nedavne panike pri kupovini. Sada je uobičajeno vidjeti smanjenje cijena: izvorne cijene nekretnina u okrugu Dallas se smanjuju (u prosjeku oko 5–6% niže od početne cijene) prije prodaje mdregroup.com. Poluga se prebacila; stručnjaci primjećuju da kupci uspješno nude ispod tražene cijene i dobivaju ustupke u mnogim transakcijama mdregroup.com mdregroup.com. Za prodavatelje, poruka je jasna: faza “hiper-konkurencije” je gotova. Realno određivanje cijena i priprema kuće su ključni, jer precijenjene nekretnine mogu dugo ostati na tržištu mdregroup.com mdregroup.com. Ova normalizacija ponude je zdrava na duže staze, iako može stvoriti pritisak na pad cijena do kraja 2025. kako se ponuda vjerovatno nastavlja povećavati mdregroup.com. Osim u slučaju ozbiljnog ekonomskog šoka, predviđa se postepena korekcija – a ne pad – budući da jaki rast zaposlenosti i populacije u DFW-u trebaju poduprijeti potražnju za nekretninama i spriječiti nagli pad vrijednosti mdregroup.com.

Međutim, postoje znakovi da je najgore od pada najamnina pri kraju.

, potaknuta priljevom stanovništva u metropolu i visokim troškovima kupnje nekretnina.Zapravo, iskorištenost stanova u DFW-u snažno se oporavila:, što je najveći kvartalni porast od 2021. mdregroup.com .Ovaj porast zapravo je blago smanjio stopu slobodnih kapaciteta početkom 2025. – mdregroup.com .S obzirom na to da(izgradnja višestambenih objekata u metropolitanskom području pala je za oko 47% u 2024. mmgrea.com mmgrea.com ), pritisci na ponudu trebali bi se smanjiti., iako po skromnoj godišnjoj stopi od otprilike 1–2% mmgrea.com .Očekuje se da će se popunjenost stabilizirati oko niskih 90% kako tržište apsorbira nedavni višak novih jedinica mmgrea.com mmgrea.com .Na primjer, MMG Real Estate predviđa da ćekako se davanje ustupaka smanjuje mmgrea.com .Već više od polovice stambenih zajednica nudi poticaje za najam (obično 6–8 tjedana besplatno) kako bi privukli stanare mdregroup.com mdregroup.com , ali ti ustupci bi se mogli smanjiti nakon što se višak zaliha apsorbira.Ukratko, najmoprimci trenutno uživajunego prethodnih godina, ali do 2026. godine klatno bi se moglo lagano vratiti ako rast zaposlenosti održi snažnu potražnju.Najamnine u Dallasu i dalje su pristupačne u odnosu na obalne gradove (prosječna najamnina u gradu je ispod američkog prosjeka.prosjek), ali– nedavna studija je otkrila manjak od oko 40.000 pristupačnih stanova u Dallasu za kućanstva koja zarađuju oko 45.000 USD ili manje dallasobserver.com dallasobserver.com .Rješavanje ove potrebe bit će ključni izazov čak i dok ukupna ponuda najma raste.

Dallasovo tržište uredskih prostora u 2025. godini postupno se stabilizira nakon poremećaja uzrokovanih pandemijom, ali i dalje ostaje priča o dva različita segmenta.

Ukupna stopa nepopunjenosti u uredskom sektoru DFW-a je visoka – otprilikekada se uključi i podnajamni prostor, što je jedva smanjenje u odnosu na vrhunac od 26,4% krajem 2023. avisonyoung.com avisonyoung.com .To odražava velike količine prostora koji su ostali neiskorišteni zbog prelaska na rad na daljinu/hibridni rad.Ukupna dostupnost (iznajmljeni ili neiznajmljeni prostor koji se oglašava) iznosi oko, još uvijek znatno iznad ~50 milijuna m².st.pred-COVID normom avisonyoung.com .No ipak, što je ključno, uvjeti su.Po prvi put od 2019. godine, DFW je zabilježio– tvrtke su zajednički apsorbirale +1,5 milijuna kvadratnih stopa.ft.u 2024. i dodatnih +0,9 milijuna m².ft.u Q1 2025 avisonyoung.com od svoje najviše razine u 2023. godini jer neke tvrtke šire ili nadomještaju podnajmove avisonyoung.com avisonyoung.com .Štoviše, prelazak na kvalitetu je očit:.Početkom 2025. godine, prostori klase A (posebno u područjima bogatim pogodnostima poput Uptowna ili Legacy/Frisco) činili su oko 70% leasing aktivnosti mdregroup.com .Collin County submarketi – s potpuno novim, visokospecifikacijskim zgradama – predvode porast potražnje dok tvrtke traže moderne, suradničke urede kako bi privukle radnike natrag mdregroup.com

Najamnine za vrhunske urede ostale su stabilne.

Maloprodajni sektor nekretnina u Dallas-Fort Worthu iznenađujuće je snažan u 2025. godini, ne samo da se oporavio od pandemije, već je čak ušao i u fazu ekspanzije.

Tržište najma stanova u Dallasu također se mijenja kako novi val stanova dolazi na tržište. Od 2020. godine, investitori su dodali više od 7.600 stambenih jedinica u centru Dallasa – što je najviše među svim gradskim središtima u Teksasu nakon pandemije dallasobserver.com. Ovaj građevinski procvat, zajedno sa širenjem cijele metro regije, povećao je stopu slobodnih stanova na oko 10–11% početkom 2025. dallasobserver.com mdregroup.com. Prema CoStar podacima, stopa slobodnih stanova u DFW-u iznosila je 11,5% u prvom tromjesečju 2025. mdregroup.com mdregroup.com, što je prvo značajnije povećanje slobodnih stanova u zadnjih nekoliko godina. Rast cijena najma stoga se usporio – prosječne cijene najma su bile uglavnom nepromijenjene ili su blago pale. Na primjer, oglašene cijene najma stanova u DFW-u pale su oko 1,8% na godišnjoj razini u siječnju 2025. yardimatrix.com. Prosječni najmodavac u Dallasu plaća oko 1.500 USD mjesečno, što je samo umjereni porast (~124 USD) u odnosu na prošlu godinu dallasobserver.com. Prema Zillow-ovim podacima, tržište najma u Dallasu sada je „ohlađeno“, što ukazuje na bolju ravnotežu ponude i potražnje dallasobserver.com.

Trendovi poslovnih nekretnina

Segment ureda

Segment maloprodaje

Lokalni maloprodajni brokeri opisuju “zalihe na najnižoj razini svih vremena” i napominju da nijedan posao nije jednostavan u ovom okruženju – troškovi izgradnje rastu, a dostupne lokacije su ograničene dmagazine.com dmagazine.com.

Ključna dinamika u 2025. godini je ograničena nova izgradnja maloprodajnih prostora u odnosu na potražnju. Investitori su bili oprezni – samo oko 1,5 milijuna kvadratnih stopa novog maloprodajnog prostora izgrađeno je u 2024. dmagazine.com, a otprilike 4,4 milijuna kvadratnih stopa je trenutno u izgradnji (skroman kapacitet za ovako veliko gradsko područje) mdregroup.com. Ključno je da je preko 70% novih maloprodajnih projekata unaprijed iznajmljeno velikim zakupcima prije početka gradnje mdregroup.com. To znači da se nova ponuda gotovo odmah apsorbira, sprječavajući porast nepopunjenosti prostora. Većina nedavnih otvaranja bili su dućani velikih gabarita: primjeri uključuju nove H-E-B trgovine i Costco skladišta koji ulaze na DFW tržište dmagazine.com dmagazine.com. Zapravo, više od 75% novog maloprodajnog prostora u 2024. zauzeli su sidraši poput H-E-B, Tom Thumba, Home Depota i drugih velikih lanaca dmagazine.com. Postoji relativni nedostatak prostora za male trgovine koji se gradi, što održava veliku konkurenciju za praznine trgovina u sklopu postojećih centara dmagazine.com. Kao rezultat, rast najamnina u maloprodaji je snažan – prosječne tražene najamnine iznose oko 24,60 dolara po kvadratnoj stopi uz triple-net najam mdregroup.com, dok su najatraktivnije lokacije znatno više, a najmoprimci imaju manju pregovaračku moć zbog nedostatka alternativa.

Industrijski sektor

Industrijski nekretninski sektor u Dallas–Fort Worthu ostaje pokretačka snaga, iako sektor prelazi iz izrazito brzog rasta u održiviji tempo. DFW prednjači u zemlji po ukupnom industrijskom razvoju – metropola se može pohvaliti s više od 1 milijarde četvornih stopa skladišnog/logističkog prostora – i godinama developeri nisu mogli graditi dovoljno brzo kako bi zadovoljili potražnju e-trgovine, proizvodnje i logističkih firmi. Od 2025. godine, taj užurbani razvoj konačno jenjava. Građevinska aktivnost se usporila u odnosu na vrhunac: trenutačno je u izgradnji samo oko 25–30 milijuna četvornih stopa, što je nagli pad (otprilike –68%) u odnosu na ~79 milijuna kvadratnih stopa koji su bili u izgradnji u vrhuncu 2022. godine colliers.com. Ovo povlačenje dolazi nakon što su neki spekulativni projekti krajem 2023. nadmašili potražnju, zbog čega je došlo do porasta stope nepopunjenosti. Industrijska stopa nepopunjenosti u DFW-u trenutno iznosi oko 9–9,2% mdregroup.com bradford.com, što je više u odnosu na povijesno niske razine (~5%), ali se sada stabilizira na ovoj višoj razini. Zapravo, čini se da je tržište postiglo ravnotežu početkom 2025., s novom ponudom i potražnjom najmoprimaca približno u balansu mdregroup.com mdregroup.com. Neto apsorpcija u protekloj godini iznosila je impresivnih 25,9 milijuna četvornih stopa mdregroup.com – praktično u skladu s novom isporukom – što je pomoglo stabilizirati stopu nepopunjenosti. Promatrači tržišta ističu kako aktivnost najmoprimaca ostaje zdrava, iako nije više tako silovita kao u razdoblju 2021–22.

Godišnji rast najamnina za industrijske prostore se umirio sukladno tome. Nakon što su krajem 2022. dosegle gotovo 11% godišnjeg rasta, industrijske najamnine u DFW-u sada rastu otprilike 4,5% godišnje mdregroup.com mdregroup.com. Prosječne tražene najamnine iznose otprilike 9,90 USD po m² (NNN) na području cijele metropole mdregroup.com, što se i dalje smatra snažnim rastom u usporedbi s drugim glavnim distribucijskim čvorištima. Ulagači i dalje preferiraju industrijske nekretnine – stope povrata ostaju relativno niske (oko 6,5%), a institucionalni kapital aktivan je na tržištu skladišta u Dallasu mdregroup.com. Jedan novi čimbenik koji pokreće industrijske nekretnine je bum podatkovnih centara. Širenje AI-ja i računalstva u oblaku stvara veliku potražnju za podatkovnim centrima, a Dallas je postao strateška lokacija. Nedostatak lokacija s dovoljnom elektroenergetskom infrastrukturom zapravo je postao ograničavajući faktor; zemljišta koja već imaju snažan kapacitet napajanja sada su vrlo tražena i postižu premijske cijene mdregroup.com mdregroup.com. Elektroenergetske kompanije poput Oncora preplavljene su novim zahtjevima za napajanjem podatkovnih centara (navodno 59 gigavata potražnje u jednom tromjesečju!) mdregroup.com mdregroup.com. To je potaknulo modernu utrku za zemljištima s električnom infrastrukturom, pretvarajući neke prethodno zanemarene vlasnike industrijskog zemljišta u „preko noći milijunaše” dok prodaju developera podatkovnih centara mdregroup.com mdregroup.com.

Gledajući unaprijed, industrijska perspektiva DFW-a ostaje pozitivna, iako nije bez izazova. Regija i dalje privlači logističke operacije zahvaljujući središnjoj lokaciji i infrastrukturi – što potvrđuje i DFW s najvišom industrijskom apsorpcijom u zemlji posljednjih godina. Početkom 2025. metro područje još uvijek se smatralo “najboljim industrijskim tržištem u SAD-u” prema mišljenju mnogih analitičara credaily.com. Veliki projekti su u tijeku: na primjer, jedno stručno izdanje ističe kako je DFW primjer tržišta “izgradi sada, popuni kasnije” gdje developeri i investitori ostaju uvjereni u dugoročan rast unatoč nekim kratkoročnim izazovima vezanim za najam fortworthinc.com. Glavni rizik je mogući višak ponude – s otprilike 9% slobodnih kapaciteta, DFW trenutno ima jednu od najviših stopa praznina među velikim tržištima bradford.com, no taj je dio donekle planski (razvojni investitori ovdje grade spekulativno, očekujući buduću potražnju). Sudionici tržišta očekuju da će praznine postupno padati sa ~9,5% koliko je bilo početkom 2025. kako se iznajmljivanje bude pratilo valom novih skladišta matthews.com. Doista, CBRE izvještava da je u prvom kvartalu 2025. praznina blago pala (za 10 baznih bodova) na ~9,1% i da su se nova započinjanja gradnje ponovno povećala na oko 12 milijuna četvornih stopa, što odražava optimizam da potražnja prati ponudu cbre.com. Sa širenjem stanovništva i gospodarstva DFW-a, industrijski sektor bi trebao ostati pokretač rasta, iako će rast najamnina vjerojatno ostati umjeren, a najmoprimci će imati više izbora nego tijekom najnapetijih pandemijskih godina. Sveukupno, industrijsko tržište nekretnina u Dallasu prijelazi iz iznimne faze ekspanzije u zdravu, normaliziranu fazu rasta prema 2026. godini.

Višestambeni razvoj (stanovi)

Unatoč nedavnom usporavanju, potražnja za stanovima nije nestala – daleko od toga.

Tržište višestambenih nekretnina u području Dallas-Fort Worth navigira kroz val prekomjerne ponude koji je vrhunac dosegnuo 2024. godine i sada se postupno uravnotežuje. Prošla godina bilježila je neviđen broj isporučenih novih stanova – više od 40.000 jedinica u 2024. – što je testiralo sposobnost tržišta da apsorbira najmove mmgrea.com mmgrea.com. To je povećalo broj praznih stanova i natjeralo iznajmljivače na žešću konkurenciju za stanare (otuda i široko rasprostranjene povlastice spomenute ranije). Međutim, do početka 2025. godine, novi projekti usporavaju: pokretanje novih projekata višestambene gradnje palo je gotovo 50% u 2024. na samo oko 18.300 jedinica na razini metropolitanskog područja mmgrea.com, a broj stanova u izgradnji pao je na oko 36.000 (sa ~65.000 na vrhuncu) mmgrea.com mmgrea.com. U suštini, developeri su snažno zakočili, prepoznajući da je velika količina nove ponude u kratkom roku opteretila rast najamnina. Predviđeni završetci u 2025. su oko 21.000 stanova, otprilike upola manje nego 2024. mmgrea.com. Ovo povlačenje priprema teren da tržište stanova dođe do zraka.

Za investitore u višestambene objekte, DFW ostaje privlačan na duži rok, ali su kratkoročni financijski pokazatelji oslabili. Obujam transakcija u 2024. naglo je pao (samo oko 3,5 milijardi dolara prodaje stanova u DFW-u u 2024., najniža vrijednost u desetljeću) yardimatrix.com jer su više kamatne stope i veća nepopunjenost stanova učinile kupce opreznijima. Cap stope za stambene komplekse u prosjeku su porasle u raspon visokih 5% mdregroup.com. Međutim, mnogi vjeruju da je 2025. godina prekretnica: s manje novih isporuka i ekonomijom koja i dalje otvara radna mjesta, očekuje se blagi nastavak rasta najamnina od 2025.–26. i poboljšanje popunjenosti. Zapravo, prognoze pokazuju porast najamnina u DFW-u od oko 1–3% godišnje u razdoblju 2025.–2027., nakon što se trenutno zasićenje tržišta apsorbira mmgrea.com nar.realtor. Nacionalna udruga REALTORS® napominje da je, na nacionalnoj razini, potražnja za višestambenim objektima početkom 2025. bila blizu rekordnih razina iz 2021., i iako nova ponuda trenutno malo premašuje potražnju, ta se razlika brzo smanjuje nar.realtor nar.realtor. DFW je primjer tog obrasca. Zaključak: Dallasov stambeni sektor podnosi privremenu prekomjernu ponudu, ali temeljni pokretači (rast stanovništva, otvaranje radnih mjesta, pristupačnost u odnosu na obalu) ukazuju na pozitivan pogled. Investitori se već pripremaju za sljedeću fazu – primjerice, nekoliko velikih projekata mješovite namjene s višestambenim dijelovima u pripremi su na periferiji DFW područja kako bi zadovoljili buduće potrebe za stanovanjem (više o njima u odjeljku Razvoja). Višestambeni sektor ostaje ključan dio tržišta nekretnina u Dallasu, nudeći i izazove i prilike u bliskoj budućnosti te solidne izglede do 2027.

Ekonomski i demografski čimbenici koji utječu na tržište

Temelj dallasovih trendova na tržištu nekretnina čini brzorastuće regionalno gospodarstvo i značajni demografski vjetrovi u leđa. Dallas–Fort Worth metro područje jedno je od najbrže rastućih metropolitanskih područja u SAD-u i nastavlja privlačiti ljude i tvrtke izuzetnom brzinom. Rast broja stanovnika glavni je pokretač potražnje: populacija DFW-a dosegnula je otprilike 8,3 milijuna u 2024. godini, nakon što je samo u prethodnoj godini dodano gotovo 178.000 novih stanovnika mdregroup.com. Za usporedbu, to je kao da se u jednoj godini apsorbira grad veličine Fort Lauderdalea. Predgrađe Collin County posebno bilježi eksplozivan rast – njegova se populacija više nego udvostručila od 2000. godine (+132%) i trenutno dobiva oko 128 novih stanovnika dnevno mdregroup.com mdregroup.com. Takav priljev pruža stalan dotok kupaca i najmoprimaca koji potiču potražnju za stanovanjem u DFW-u. Demografski gledano, mnogi novopridošli su radno sposobni odrasli (20-e do 40-e), uključujući snažan udio mladih profesionalaca i obitelji koje sele iz skupljih saveznih država poput Kalifornije i New Yorka. To doprinosi formiranju kućanstava i apsorpciji stambenog fonda, bilo kupnjom kuća u predgrađima ili najmom stanova.

Rast zapošljavanja i diverzificirano gospodarstvo čine Dallas magnetom. Metropola je dodala oko 65 tisuća novih radnih mjesta u 2024. godini (1,6% godišnji rast) uz široke dobitke u sektorima poput financija (+15.200 radnih mjesta), zdravstva (+13.900) i državnih institucija (+10.300) yardimatrix.com yardimatrix.com. Nezaposlenost u DFW-u ostaje niska (oko 3,5% krajem 2024., ispod državnog prosjeka) yardimatrix.com. Posebno je važno da su korporativne preseljenja i proširenja stalna tema. Teksas je osvojio Guvernerov Kup (za najveći broj projekata poslovnog širenja) 13 godina zaredom, a Dallas–Fort Worth čini 489 velikih korporativnih projekata u 2024. – više od trećine ukupnog broja u državi mdregroup.com mdregroup.com. Tvrtke sele regionalna sjedišta i centrale u DFW zbog središnje lokacije, povoljne poslovne klime i velikog broja talenata. Na primjer, KFC je 2024. premjestio svoje sjedište za SAD iz Louisvillea u Plano mdregroup.com. Ostali nedavni preseljenja uključuju financijske tvrtke, tehnološke kompanije i proizvođače koji traže niže troškove. Ovaj val korporativnih investicija izravno povećava potražnju za uredima, industrijskim objektima i stanovanjem za zaposlenike. Također je važno istaknuti da Dallas ima rastuću tehnološku scenu (posebno u telekomunikacijama, fintechu, a u posljednje vrijeme i podatkovnim centrima/AI kako je ranije spomenuto) te ostaje financijsko središte (neki ga nazivaju „novim južnim Wall Streetom”).

Razvoj infrastrukture također oblikuje budućnost tržišta. Jedan od najvećih projekata je DFW Međunarodna zračna luka i njezina ekspanzija “Zračna luka budućnosti”, plan kapitalnih ulaganja vrijedan 9 milijardi dolara pokrenut 2024. yardimatrix.com. Ovaj višegodišnji projekt dodat će novi terminal, modernizirati objekte te unaprijediti prometnice/željeznicu oko zračne luke – čime će se poboljšati povezanost i vjerojatno potaknuti komercijalni razvoj okolnog područja. Još jedan transformirajući projekt je Dallas Area Rapid Transit (DART) Silver Line, nova prigradska željeznička linija vrijedna preko 2 milijarde dolara, čije je otvaranje planirano krajem 2025. mdregroup.com mdregroup.com. Silver Line će povezivati Plano, Addison, Carrollton i druge sjeverne predgrađe izravno sa zračnom lukom DFW. Razvoj orijentiran na javni prijevoz već je u fazi planiranja oko njezinih stanica; primjerice, u Addisonu je predložena uredska kula s 11 katova uz trasu Silver Line (projekt Arapaho Station), s ciljem iskorištavanja nove prometne povezanosti mdregroup.com mdregroup.com. Unaprjeđenja prometne infrastrukture obično podižu vrijednost nekretnina i potiču izgradnju novih stambenih i višenamjenskih projekata duž prometnica.

U središnjem Dallasu također su u tijeku javna ulaganja. Grad je odobrio planove za veliki novi kongresni centar u centru grada i povezana inicijative preuređenja. Jedan primjer je projekt Newpark Dallas – obrazovna i tehnološka zona od 20 jutara zamišljena u južnom dijelu centra, blizu planirane obnove kongresnog centra mdregroup.com mdregroup.com. Ovim projektom (koji vodi Hoque Global) nastoji se stvoriti pješački dostupno središte ureda, obrazovnih prostora i stanovanja, čime bi se revitalizirao trenutno nedovoljno iskorišteni dio grada. Takvi veliki projekti mogli bi preobraziti dijelove grada i generirati značajnu aktivnost na tržištu nekretnina u razdoblju 2026.–2027.

Ekonomskim temeljima dolaze i neki stresori koje treba pratiti. Inflacija i visoke kamatne stope dvosjekli su mač: s jedne strane, potaknule su povećanja kamatnih stopa Fed-a što je ohladilo tržište nekretnina; s druge strane, teksaška je ekonomija zasad relativno dobro izdržala inflaciju, ali zabrinutost predstavljaju potrošački dug i problemi s pristupačnošću dmagazine.com dmagazine.com. Troškovi života u Dallasu su porasli (cijene nekretnina su ~8% iznad američkog prosjeka dallasobserver.com), a visoke kamatne stope na hipotekarne kredite 2025. godine učinile su financiranje doma znatno skupljim nego prije nekoliko godina. Dodatno, porez na nekretnine u Teksasu je prilično visok (zbog izostanka poreza na dohodak) – s tim se susreću i vlasnici kuća i komercijalnih objekata. Zapravo, vrijednosti nekretnina su porasle od 2020. do 2022., što je dovelo do velikih poreznih računa koje investitori uračunavaju u svoj povrat. Donositelji politika razmatraju mjere olakšice (npr. podizanje oslobođenja za vlasnike doma, izmjene poreza na poslovnu imovinu) mdregroup.com mdregroup.com, ali to ostaje važan faktor za svakoga tko kupuje nekretnine u DFW-u. Na kraju, nastavak rasta regije stvara pritisak na infrastrukturu i komunalne usluge, što se vidi kroz izazove elektroenergetske mreže za podatkovne centre. Zakonodavno tijelo Teksasa 2025. raspravlja o mjerama kako bi se osiguralo da veliki novi korisnici (poput velikih podatkovnih centara) pomognu u financiranju nadogradnji električne mreže i sudjeluju u programima pouzdanosti mreže mdregroup.com mdregroup.com. Ovi regulatorni potezi, iako izravno ne pripadaju tržištu nekretnina, mogu utjecati na trošak i izvedivost određenih projekata (posebno energetski zahtjevnih projekata).

U sažetku, ekonomska i demografska klima Dallasa vrlo je povoljna za nekretnine, s jakim otvaranjem radnih mjesta, porastom broja stanovnika i značajnim ulaganjima u infrastrukturu. Ovi čimbenici pružaju čvrste temelje za potražnju za nekretninama gledano do 2027. godine. Međutim, istovremeno donose i izazove poput osiguranja dovoljno pristupačnog stanovanja i nadogradnje infrastrukturnih kapaciteta. Međusobno djelovanje ovih sila i dalje će oblikovati razvoj tržišta nekretnina u narednim godinama.

Značajni razvojni projekti i planirane investicije

Rast metro područja Dallasa prati niz velikih nekretninskih projekata koji su u pripremi. Ovi projekti – od korporativnih kampusa do multifunkcionalnih zajednica – utjecat će na stambeni i poslovni krajolik u narednim godinama:

Regionalni kampus Goldman Sachsa (Dallas Uptown/Victory Park) – Financijski div Goldman Sachs gradi novi kampus vrijedan 500 milijuna dolara na parceli od 11 jutara u blizini centra Dallasa. Projekt obuhvaća četiri zgrade, od čega je najvažnija poslovna kula od 14 katova i 74.300 m² s prodavaonicama u prizemlju i urbanim parkom površine 0,6 hektara trerc.tamu.edu trerc.tamu.edu. Nakon opsežnih temeljnih radova (uključujući podzemnu garažu na šest etaža), izgradnja kampusa je započela vertikalno 2025. godine, a završetak radova na jezgri očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027., dok je potpuna dovršetka planirana do 2028. godine trerc.tamu.edu. Kada bude otvoren, smještat će tisuće zaposlenika i dodatno potvrditi status Dallasa kao centra financija i bankarstva – te najvjerojatnije povećati potražnju za stanovanjem u okolnim područjima.

– Financijski div Goldman Sachs gradi novi kampus vrijedan 500 milijuna dolara na parceli od 11 jutara u blizini centra Dallasa. Projekt obuhvaća četiri zgrade, od čega je najvažnija poslovna kula od 14 katova i 74.300 m² s prodavaonicama u prizemlju i urbanim parkom površine 0,6 hektara trerc.tamu.edu trerc.tamu.edu. Nakon opsežnih temeljnih radova (uključujući podzemnu garažu na šest etaža), izgradnja kampusa je započela vertikalno 2025. godine, a završetak radova na jezgri očekuje se krajem 2026. ili početkom 2027., dok je potpuna dovršetka planirana do 2028. godine trerc.tamu.edu. Kada bude otvoren, smještat će tisuće zaposlenika i dodatno potvrditi status Dallasa kao centra financija i bankarstva – te najvjerojatnije povećati potražnju za stanovanjem u okolnim područjima. Multifunkcionalne zajednice i širenje predgrađa – Investitori pokreću velike multifunkcionalne projekte kako bi se odgovorilo na širenje metropole. Jedan primjer je Lakeview Landing u blizini Granburyja (područje Fort Wortha), razvoj na 19 hektara koji kreće s izgradnjom 2025., uključivat će 105 obiteljskih kuća (neke uz obalu), 288 stanova, zajednicu za starije od 55 godina s 200 jedinica, hotel, restorane i rekreacijske sadržaje mdregroup.com mdregroup.com. Sjeverna predgrađa poput Friska i Prospera i dalje bilježe ekspanziju planiranih zajednica s integriranim trgovinama i školama kako bi podržali rast stanovništva. Celina, TX (sjeverno od Friska) posebno se ističe – jedan je od gradova s najbržim rastom u postotku stanovništva, s brojnim projektima planiranih stambenih zajednica i pratećim poslovnim ulaganjima (nerijetko se naziva „sljedeći Frisco”).

– Investitori pokreću velike multifunkcionalne projekte kako bi se odgovorilo na širenje metropole. Jedan primjer je Lakeview Landing u blizini Granburyja (područje Fort Wortha), koji kreće s izgradnjom 2025., uključivat će 105 obiteljskih kuća (neke uz obalu), 288 stanova, zajednicu za starije od 55 godina s 200 jedinica, hotel, restorane i rekreacijske sadržaje mdregroup.com mdregroup.com. Sjeverna predgrađa poput Friska i Prospera i dalje bilježe ekspanziju planiranih zajednica s integriranim trgovinama i školama kako bi podržali rast stanovništva. (sjeverno od Friska) posebno se ističe – jedan je od gradova s najbržim rastom u postotku stanovništva, s brojnim projektima planiranih stambenih zajednica i pratećim poslovnim ulaganjima (nerijetko se naziva „sljedeći Frisco”). Industrijski i podatkovni centri – Na industrijskoj fronti, mega-projekti su u tijeku kako bi zadovoljili logističke i tehnološke potrebe. U Fort Worthu, investitor (Turner Construction) osigurao je gradske poticaje 2025. godine za izgradnju ogromnog kampusa podatkovnog centra vrijednog 2,16 milijardi dolara u blizini Alliance područja (Hicks Field) mdregroup.com mdregroup.com. Očekuje se da će se ovaj kampus razvijati tijekom desetljeća, naglašavajući atraktivnost regije za tehnološku infrastrukturu. Osim toga, veliki distribucijski centri za tvrtke poput Amazona, Walmarta i Tesle (koja ima veliki centar za distribuciju dijelova u južnom Dallas Countyju) nastavljaju se otvarati uz glavne koridore poput I-20 i I-35W. Iako se ukupni industrijski razvoj usporava, nekoliko build-to-suit ugovora za velike tvrtke je u procesu, a svaki značajan novi ulazak na tržište može potaknuti nastanak novih skladišnih klastera.

– Na industrijskoj fronti, mega-projekti su u tijeku kako bi zadovoljili logističke i tehnološke potrebe. U Fort Worthu, investitor (Turner Construction) osigurao je gradske poticaje 2025. godine za izgradnju ogromnog u blizini Alliance područja (Hicks Field) mdregroup.com mdregroup.com. Očekuje se da će se ovaj kampus razvijati tijekom desetljeća, naglašavajući atraktivnost regije za tehnološku infrastrukturu. Osim toga, veliki distribucijski centri za tvrtke poput Amazona, Walmarta i Tesle (koja ima veliki centar za distribuciju dijelova u južnom Dallas Countyju) nastavljaju se otvarati uz glavne koridore poput I-20 i I-35W. Iako se ukupni industrijski razvoj usporava, nekoliko build-to-suit ugovora za velike tvrtke je u procesu, a svaki značajan novi ulazak na tržište može potaknuti nastanak novih skladišnih klastera. Tranzitno-orijentirani razvoj (TOD) – Otvaranje novih tranzitnih linija potiče projekte TOD-a. Osim ranije spomenutog uredskog tornja u Addisonu blizu Srebrne Linije, očekuje se razvoj oko centra Plana jednom kad ga DART Silver Line izravno poveže s aerodromom. Također, proširenje Blue Line DART lake željeznice na jug do kampusa University of North Texas (u južnom Dallasu) pokreće planove za mješovitu izgradnju uz nove stanice. Svrha ovih projekata je stvaranje pješački ugodnih okruženja te dodavanje srednje visokih stambenih zgrada, ureda i maloprodaje u čvorištima s pristupom tranzitu – što je relativno novi trend u tradicionalno automobilistički orijentiranoj regiji.

– Otvaranje novih tranzitnih linija potiče projekte TOD-a. Osim ranije spomenutog uredskog tornja u Addisonu blizu Srebrne Linije, očekuje se razvoj oko centra Plana jednom kad ga DART Silver Line izravno poveže s aerodromom. Također, proširenje Blue Line DART lake željeznice na jug do kampusa University of North Texas (u južnom Dallasu) pokreće planove za mješovitu izgradnju uz nove stanice. Svrha ovih projekata je stvaranje pješački ugodnih okruženja te dodavanje srednje visokih stambenih zgrada, ureda i maloprodaje u čvorištima s pristupom tranzitu – što je relativno novi trend u tradicionalno automobilistički orijentiranoj regiji. Preuređenje urbanog središta – Središte Dallasa i njegova neposredna okolica ponovno privlače interes investitora nakon mirnijeg razdoblja. Osim Newpark projekta u centru, preuređenje Dallas Convention Center-a (plan vrijedan više od 2 milijarde dolara za zamjenu zastarjelog kongresnog centra i preoblikovanje okolnog dijela grada) očekuje se za nekoliko godina, a investitori sada okupljaju zemljište u iščekivanju. Victory Park (u blizini arene American Airlines Center) dobit će Goldman Sachs kampus, a moguće i druge poslovne tornjeve. U Deep Ellumu i Design Districtu blizu centra, nekoliko srednje visokih poslovnih i stambenih zgrada je u izgradnji ili je nedavno dovršeno, a privlače tvrtke iz kreativnog i tehnološkog sektora. Također, u tijeku je i pretvaranje starijih uredskih zgrada u centru u stanove (trend koji smanjuje broj praznih poslovnih prostora i povećava ponudu stanova). Primjerice, znamenita Santander Tower prolazi kroz djelomičnu prenamjenu iz ureda u stanove.

– Središte Dallasa i njegova neposredna okolica ponovno privlače interes investitora nakon mirnijeg razdoblja. Osim Newpark projekta u centru, (plan vrijedan više od 2 milijarde dolara za zamjenu zastarjelog kongresnog centra i preoblikovanje okolnog dijela grada) očekuje se za nekoliko godina, a investitori sada okupljaju zemljište u iščekivanju. Victory Park (u blizini arene American Airlines Center) dobit će Goldman Sachs kampus, a moguće i druge poslovne tornjeve. U Deep Ellumu i Design Districtu blizu centra, nekoliko srednje visokih poslovnih i stambenih zgrada je u izgradnji ili je nedavno dovršeno, a privlače tvrtke iz kreativnog i tehnološkog sektora. Također, u tijeku je i pretvaranje starijih uredskih zgrada u centru u stanove (trend koji smanjuje broj praznih poslovnih prostora i povećava ponudu stanova). Primjerice, znamenita Santander Tower prolazi kroz djelomičnu prenamjenu iz ureda u stanove. Edukacijski i medicinski projekti – Veliki institucionalni razvoj također može imati utjecaj na tržište nekretnina. UT Southwestern Medical Center u Dallasu nastavlja širenje svog kampusa (novi specijalizirani bolnički i istraživački objekti), a novi kampus Texas A&M-a u središtu Dallasa je u izgradnji te bi mogao postati sidro za razvoj u južnom dijelu centra. Ovo ne donosi samo radna mjesta, već često potiče i razvoj stanovanja za zaposlenike i studente u blizini.

Ovi projekti (i mnogi drugi) odvijat će se kroz razdoblje od 2025. do 2028. godine, donoseći novu ponudu i prilike na tržište. Značajno je što developeri ostaju uvjereni u rast Sjevernog Teksasa – čak i uz više kamatne stope, milijarde dolara privatnog i javnog razvoja napreduju. Do 2027. godine, horizont i predgrađa dobit će nekoliko novih znamenitosti kao rezultat toga. Međuodnos ovih projekata s tržišnim uvjetima bit će presudan: na primjer, otvaranje ogromnog korporativnog kampusa kao što je Goldmanov mogao bi dodatno stegnuti tržište stanova u središtu grada, dok bi isporuka tisuća novih kuća u predgrađima mogla pomoći u obuzdavanju povećanja cijena. Sve u svemu, razvojni plan Dallasa je opsežan, obuhvaća sve vrste imovine – od obiteljskih kuća na rubovima grada do najsuvremenijih visokih zgrada u urbanom središtu.

Stručne prognoze i projekcije (2025.–2027.)

Gledajući unaprijed, većina analitičara očekuje da će tržište nekretnina u Dallasu nastaviti rasti, ali umjerenijim i održivijim tempom tijekom sljedećih nekoliko godina. Nakon vrtuljka početkom 2020-ih, prevladava konsenzus za sporiji i stabilniji rast vrijednosti nekretnina i najamnina u oba sektora – stambenom i komercijalnom realestate.usnews.com. Evo ključnih prognoza i projekcija barem do 2027. godine:

Cijene nekretnina : Opće je očekivanje da će cijene nekretnina u Dallasu ostati stabilne ili zabilježiti umjeren rast u bliskoj budućnosti , nakon blage korekcije u 2025. Nacionalna udruga agenata za nekretnine prognozira da će medijalne cijene kuća u SAD-u ponovno lagano rasti u 2025.–26., a za Dallas se očekuje sličan trend. Neki predviđači očekuju da će vrijednosti nekretnina u DFW-u porasti oko 2% u 2025. i još ~2–4% u 2026. realwealth.com, otprilike prateći inflaciju. Zillowov model, na primjer, predvidio je mali pad do proljeća 2025. (što se uglavnom i ostvarilo), nakon čega slijedi postupan rast. Lokalni agenti predviđaju da bi do početka 2026. medijalna cijena kuće u Dallasu mogla biti u sredini raspona od 420 tisuća dolara, što je nekoliko postotnih bodova više od razine iz 2024. theluxuryplaybook.com. Do 2027., rast cijena vjerojatno će ostati ispod žestokih godišnjih skokova od 10%+ iz 2020.-21 , već će se kretati u umjerenom rasponu (možda 3–5% godišnje) pod uvjetom da kamatne stope donekle popuste. Jedan od razloga je poboljšana ponuda: s više inventara i više novih domova koji se grade na rubovima metropole, ekstremni ratovi licitacija trebali bi biti rjeđi. Drugi razlog su ograničenja pristupačnosti kupaca – cijene jednostavno ne mogu dugo značajno nadmašivati prihode. Ako kamatne stope na hipotekarne kredite postupno padnu u 2025.–2026. (mnogi očekuju da će 30-godišnja stopa pasti u raspon od 5–6% do 2026.), to bi zapravo moglo povećati potražnju i poduprijeti vrijednosti nekretnina. Ali čak i u najboljem gospodarskom scenariju, očekuje se da će rast cijena u DFW-u u sljedećih pet godina biti “sporiji i stabilniji” u odnosu na posljednjih pet realestate.usnews.com.

: Opće je očekivanje da će , nakon blage korekcije u 2025. Nacionalna udruga agenata za nekretnine prognozira da će medijalne cijene kuća u SAD-u ponovno lagano rasti u 2025.–26., a za Dallas se očekuje sličan trend. Neki predviđači očekuju da će realwealth.com, otprilike prateći inflaciju. Zillowov model, na primjer, predvidio je mali pad do proljeća 2025. (što se uglavnom i ostvarilo), nakon čega slijedi postupan rast. Lokalni agenti predviđaju da bi do početka 2026. medijalna cijena kuće u Dallasu mogla biti u sredini raspona od 420 tisuća dolara, što je nekoliko postotnih bodova više od razine iz 2024. theluxuryplaybook.com. , već će se kretati u umjerenom rasponu (možda 3–5% godišnje) pod uvjetom da kamatne stope donekle popuste. Jedan od razloga je poboljšana ponuda: s više inventara i više novih domova koji se grade na rubovima metropole, ekstremni ratovi licitacija trebali bi biti rjeđi. Drugi razlog su ograničenja pristupačnosti kupaca – cijene jednostavno ne mogu dugo značajno nadmašivati prihode. Ako kamatne stope na hipotekarne kredite postupno padnu u 2025.–2026. (mnogi očekuju da će 30-godišnja stopa pasti u raspon od 5–6% do 2026.), to bi zapravo moglo povećati potražnju i poduprijeti vrijednosti nekretnina. Ali čak i u najboljem gospodarskom scenariju, realestate.usnews.com. Prodaja kuća i zalihe : Obujam prodaje mogao bi ostati donekle smanjen u 2025., ali bi mogao porasti do 2026. ako kamatne stope padnu. Neki ekonomski stručnjaci za nekretnine predviđaju povratak na normalniju razinu prodaje do 2026. dok zadržani kupci koji žele unaprijediti svoj dom ponovno ulaze na tržište. Zalihe će vjerojatno ostati više nego u izrazito ograničenim razinama iz 2021.–22. , što je zdravo. Vodeća istraživačka grupa za nekretnine iz Teksasa sugerira da će tržište nekretnina u toj državi imati uravnoteženije uvjete do 2026. , a posebno u DFW-u postoji stvarna mogućnost punog tržišta kupaca do 2026.–27. ako se gradnja nastavi dobrim tempom teamprice.com teamprice.com. Zapravo, jedna analiza precizirala je sredinu 2026. do sredine 2027. kao razdoblje kada bi nacionalno tržište nekretnina moglo čvrsto naginjati u korist kupaca, što se poklapa s onim što već vidimo u Dallasu teamprice.com teamprice.com. Dakle, sljedećih nekoliko godina kupci u DFW-u bi trebali pronaći bolje prilike nego nedavno, dok će prodavatelji morati prilagoditi očekivanja s razine vrhunca pandemije.

: Obujam prodaje mogao bi ostati donekle smanjen u 2025., ali bi mogao porasti do 2026. ako kamatne stope padnu. Neki ekonomski stručnjaci za nekretnine predviđaju povratak na normalniju razinu prodaje do 2026. dok zadržani kupci koji žele unaprijediti svoj dom ponovno ulaze na tržište. , što je zdravo. Vodeća istraživačka grupa za nekretnine iz Teksasa sugerira da će tržište nekretnina u toj državi imati , a posebno u DFW-u postoji stvarna mogućnost ako se gradnja nastavi dobrim tempom teamprice.com teamprice.com. Zapravo, jedna analiza precizirala je sredinu 2026. do sredine 2027. kao razdoblje kada bi nacionalno tržište nekretnina moglo čvrsto naginjati u korist kupaca, što se poklapa s onim što već vidimo u Dallasu teamprice.com teamprice.com. Dakle, sljedećih nekoliko godina kupci u DFW-u bi trebali pronaći bolje prilike nego nedavno, dok će prodavatelji morati prilagoditi očekivanja s razine vrhunca pandemije. Najamnine i višestambeni objekti : Očekuje se da će rast najamnina u Dallasu ostati pozitivan, ali umjeren . Multi-Housing News predviđa da će najamnine za stanove u SAD-u godišnje rasti za niske jednoznamenkaste iznose do 2027. godine, a očekuje se da će DFW uglavnom pratiti taj trend. Kao što je navedeno, 2024. je bila najniža točka za najamnine u DFW-u (s blagim padovima); 2025. je prijelazna godina prema rastu. Do kraja 2025. najamnine stanova u Dallasu mogle bi porasti za oko 1% na godišnjoj razini mmgrea.com; do 2026. i 2027., ako gospodarstvo bude stabilno, rast najamnina mogao bi ubrzati na možda 3–4% godišnje. Ovo podrazumijeva da se nastavila apsorpcija novouređenih jedinica – ohrabrujuće je da je apsorpcija u DFW-u početkom 2025. bila vrlo jaka mdregroup.com. Očekuje se da će se stope praznih stanova smanjiti prema ~8–9% do 2027. (sa ~11% sada) budući da je broj novih projekata ispod prethodnih vrhunaca nar.realtor nar.realtor. U suštini, stanje prevelike ponude trebalo bi se samo od sebe riješiti do 2026. Potražnju za najmom pojačava velik broj mladih profesionalaca koji sele u Dallas, no to je uravnoteženo s brojnima koji prelaze u vlasništvo kuće u predgrađima jer nove kuće postaju pristupačnije. Jedna napomena: ako gospodarstvo uđe u recesiju 2026. (neke prognoze ističu blagi rizik recesije krajem 2025.), rast najamnina za stanove mogao bi zaostati za ovim predviđanjima. Ako ne dođe do toga, izgledi za višestambene objekte se poboljšavaju , a investitori koji su bili po strani 2024. mogli bi se početi vraćati, računajući na dugoročni rast Dallasa (što uključuje dodatnih 500.000+ stanovnika koji bi se trebali doseliti u DFW između 2024. i 2028. , prema jednom izvještaju o tržištu stanova berkadia.com).

: Očekuje se da će rast najamnina u Dallasu ostati . Multi-Housing News predviđa da će najamnine za stanove u SAD-u godišnje rasti za niske jednoznamenkaste iznose do 2027. godine, a očekuje se da će DFW uglavnom pratiti taj trend. Kao što je navedeno, (s blagim padovima); 2025. je prijelazna godina prema rastu. Do kraja 2025. najamnine stanova u Dallasu mogle bi porasti za oko 1% na godišnjoj razini mmgrea.com; do 2026. i 2027., ako gospodarstvo bude stabilno, rast najamnina mogao bi ubrzati na možda 3–4% godišnje. Ovo podrazumijeva da se nastavila apsorpcija novouređenih jedinica – ohrabrujuće je da je apsorpcija u DFW-u početkom 2025. bila vrlo jaka mdregroup.com. (sa ~11% sada) budući da je broj novih projekata ispod prethodnih vrhunaca nar.realtor nar.realtor. U suštini, stanje prevelike ponude trebalo bi se samo od sebe riješiti do 2026. Potražnju za najmom pojačava velik broj mladih profesionalaca koji sele u Dallas, no to je uravnoteženo s brojnima koji prelaze u vlasništvo kuće u predgrađima jer nove kuće postaju pristupačnije. Jedna napomena: ako gospodarstvo uđe u recesiju 2026. (neke prognoze ističu blagi rizik recesije krajem 2025.), rast najamnina za stanove mogao bi zaostati za ovim predviđanjima. Ako ne dođe do toga, , a investitori koji su bili po strani 2024. mogli bi se početi vraćati, računajući na dugoročni rast Dallasa (što uključuje dodatnih , prema jednom izvještaju o tržištu stanova berkadia.com). Uredi i komercijalni prostori : Oporavak sektora ureda očekuje se da će biti postupan do 2027. Stručnjaci za tržište poznato se šale da “nema raja prije ’27” – što znači da će 2025. i 2026. vjerojatno i dalje biti izazovne za vlasnike uredskih prostora dmagazine.com. Do 2027., međutim, ako se nastavi gospodarski i populacijski rast, Dallas bi mogao apsorbirati veći dio trenutno praznog uredskog prostora , posebice kvalitetne nekretnine. Jedan optimističan znak: neke tvrtke nalažu više rada iz ureda, što bi, ako postane trend, moglo povećati potražnju za uredskim prostorom u narednim godinama dmagazine.com dmagazine.com. Industrijske prognoze (npr. CBRE, JLL) za najamnine uredskih prostora u DFW-u predviđaju samo minimalan rast najamnina (0–2% godišnje) u kratkom roku, ali potencijalno i rast do 2027. kad se smanji višak ponude. Novi razvoj uredskih prostora bit će rijedak dok se jasnije ne ukaže manjak u klasi A – vjerojatno neće biti značajnijih špekulativnih projekata do kraja ovog desetljeća osim u specifičnim segmentima. Zaključak: praznine uredskih prostora trebale bi se polako smanjivati, ali potpuni povratak na razine popunjenosti prije pandemije neće se dogoditi prije kraja desetljeća .

: Oporavak sektora ureda očekuje se da će biti Stručnjaci za tržište poznato se šale da “nema raja prije ’27” – što znači da će 2025. i 2026. vjerojatno i dalje biti izazovne za vlasnike uredskih prostora dmagazine.com. Do 2027., međutim, ako se nastavi gospodarski i populacijski rast, Dallas bi mogao apsorbirati , posebice kvalitetne nekretnine. Jedan optimističan znak: neke tvrtke nalažu više rada iz ureda, što bi, ako postane trend, moglo povećati potražnju za uredskim prostorom u narednim godinama dmagazine.com dmagazine.com. Industrijske prognoze (npr. CBRE, JLL) za najamnine uredskih prostora u DFW-u predviđaju samo minimalan rast najamnina (0–2% godišnje) u kratkom roku, ali potencijalno i rast do 2027. kad se smanji višak ponude. Novi razvoj uredskih prostora bit će rijedak dok se jasnije ne ukaže manjak u klasi A – vjerojatno neće biti značajnijih špekulativnih projekata do kraja ovog desetljeća osim u specifičnim segmentima. Zaključak: . Maloprodajni i industrijski sektor : Predviđa se da će oba ova sektora ostati snažni izvođači u Dallasu. Maloprodaja će imati koristi od toga što metro područje svake godine dobiva desetke tisuća novih stanovnika – trgovci će pratiti taj rast. Prevladava mišljenje da će stopa praznih maloprodajnih prostora u DFW-u ostati niska (ispod 5%) do 2027. i da će najamnine umjereno rasti (možda 2–3% godišnje) sve dok se potrošnja održava. Nova ponuda maloprodajnih prostora postupno će rasti (postojeći centri mogu apsorbirati samo određeni tržišni udio), ali dokle god su zasnovani na provjerenim konceptima, trebali bi se dobro iznajmljivati. Predviđanja za industrijski sektor također su pozitivna: Dallas je vrhunsko distribucijsko čvorište, a potražnja za skladišnim prostorima (od strane e-trgovine, logistike, proizvodnje i podatkovnih centara) očekuje se da će dodatno rasti. Rast industrijskih najamnina u DFW-u prognozira se oko 4–5% za 2025., a zatim bi se mogao stabilizirati na oko 3% godišnje do 2027. , prema nekoliko brokerskih prognoza – zdravo, iako niže od dvoznamenkastih stopa zabilježenih 2021. mdregroup.com mdregroup.com. Stopa praznih industrijskih prostora mogla bi se kretati oko 8–10% (mala doza viška zapravo je dobra za zakupce i za fleksibilnost). Jedan od novih čimbenika je infrastruktura: planirana proširenja luka u Houstonu i novi trgovinski pravci mogli bi do kraja desetljeća usmjeriti još veće količine kroz DFW logističku mrežu. Također, ako se trendovi “reshoringa” proizvodnje nastave, DFW bi mogao vidjeti još više tvornica (posebno visokotehnološke proizvodnje) kojima su potrebna industrijska zemljišta, što bi dodatno diverzificiralo industrijsku bazu.

: Predviđa se da će oba ova sektora u Dallasu. Maloprodaja će imati koristi od toga što metro područje svake godine dobiva desetke tisuća novih stanovnika – trgovci će pratiti taj rast. Prevladava mišljenje da će i da će najamnine umjereno rasti (možda 2–3% godišnje) sve dok se potrošnja održava. Nova ponuda maloprodajnih prostora postupno će rasti (postojeći centri mogu apsorbirati samo određeni tržišni udio), ali dokle god su zasnovani na provjerenim konceptima, trebali bi se dobro iznajmljivati. Predviđanja za industrijski sektor također su pozitivna: Dallas je vrhunsko distribucijsko čvorište, a potražnja za skladišnim prostorima (od strane e-trgovine, logistike, proizvodnje i podatkovnih centara) očekuje se da će dodatno rasti. , prema nekoliko brokerskih prognoza – zdravo, iako niže od dvoznamenkastih stopa zabilježenih 2021. mdregroup.com mdregroup.com. Stopa praznih industrijskih prostora mogla bi se kretati oko 8–10% (mala doza viška zapravo je dobra za zakupce i za fleksibilnost). Jedan od novih čimbenika je infrastruktura: planirana proširenja luka u Houstonu i novi trgovinski pravci mogli bi do kraja desetljeća usmjeriti još veće količine kroz DFW logističku mrežu. Također, ako se trendovi “reshoringa” proizvodnje nastave, DFW bi mogao vidjeti još više tvornica (posebno visokotehnološke proizvodnje) kojima su potrebna industrijska zemljišta, što bi dodatno diverzificiralo industrijsku bazu. Kamatne stope i tržišta kapitala: Neizvjesnost za sve segmente nekretnina predstavlja smjer kretanja kamatnih stopa. Početkom 2025. godine, Federalne rezerve su zaustavile povećanja stopa, a mnogi predviđaju postupno smanjenje kamatnih stopa krajem 2025. i u 2026. ako inflacija popusti nar.realtor. Niže stope povećale bi pristupačnost stanovanja i vrijednosti komercijalnih nekretnina. Najnovije NAR-ove prognoze pretpostavljaju da će kamatne stope na hipotekarne kredite postupno padati, a stope kapitalizacije za komercijalnu imovinu blago se smanjivati do 2027., što bi bilo pozitivno za tržište nar.realtor nar.realtor. Ipak, neizvjesnost ostaje – ako inflacija ponovno poraste ili dođe do drugih ekonomskih šokova, financijsko okruženje moglo bi ostati strogo. Trenutno su stručnjaci oprezno optimistični da je najgori dio šoka zbog stopa iza nas i da će gospodarstvo Dallasa ostati među najboljima u zemlji čak i ako nacionalni rast uspori dmagazine.com dmagazine.com. Upravo zbog te relativne snage Dallas je zauzeo prvo mjesto u anketi Emerging Trends za 2025. i trebao bi nastaviti privlačiti ulaganja.

U sažetku, izgledi za tržište nekretnina u Dallasu od 2025. do 2027. su pozitivni, ali realni. Vjerojatno nas očekuje umjeren rast, a ne ekstremni skokovi: očekuje se godišnje povećanje cijena kuća za nekoliko postotnih bodova, postupno jačanje najamnina i trajno visoka potražnja za komercijalnim nekretninama na atraktivnim lokacijama. Trajne prednosti Dallas-Fort Wortha – otvaranje radnih mjesta, rast stanovništva, središnji položaj – pozicioniraju ga da nadmaši mnoge druge regije. Sve dok ti temeljni faktori ostanu, tržište bi se trebalo razvijati uravnoteženo. Ipak, promatrači tržišta pratit će makroekonomske čimbenike (rizici recesije, kamatne stope) te lokalne čimbenike poput pristupačnosti stanovanja i kapaciteta infrastrukture koji bi mogli usporiti tempo rasta.

Prilike i rizici za kupce, prodavatelje i ulagače

Kako se tržište nekretnina u Dallasu razvija, različiti sudionici na tržištu suočavaju se s kombinacijom prilika i rizika do 2027. godine:

Kupci nekretnina – Prijelaz na uravnoteženije tržište u 2025.–2026. predstavlja jasnu priliku za kupce. Ponuda je veća, a konkurencija manja , što znači da kupci mogu birati i pregovarati agresivnije nego prethodnih godina. Taktike koje su bile beskorisne tijekom “frenezije” – ponuditi cijenu ispod tražene, tražiti od prodavatelja da plati zatvaranje troškova ili popravke – sada imaju dobru šansu za uspjeh mdregroup.com mdregroup.com. Posebno u područjima s više od 4 mjeseca zaliha, kupci imaju prednost; mogu si uzeti vremena za pronalazak pravog doma umjesto žurbe. Također, novi izvođači kuća nude poticaje (poput sniženja kamatnih stopa na hipoteku ili paketa nadogradnji) kako bi prodali zalihe, što može biti povoljno za kupce otvorene prema novogradnji. Glavni rizik za kupce je tempiranje kamatnih stopa – iako cijene ne skaču, kamate na stambene kredite i dalje su visoke, oko 6–7%, što utječe na pristupačnost. Kupac možda može postići nižu cijenu kuće sada, ali će dugoročno platiti više kroz kamate; ili može čekati da kamate padnu, ali ako cijene kuća u međuvremenu porastu, prednost se može poništiti. Sve u svemu, kupci u Dallasu do 2027. trebali bi naići na povoljnije uvjete nego u intenzivnom tržištu prodavatelja 2021. , sve dok prate troškove financiranja. Još jedna prilika: geografski izbor . Kako se metropola širi, kupci spremni razmotriti nova predgrađa (npr. Anna, Melissa, Midlothian) mogu pronaći relativno pristupačne nove domove, koristeći prednosti razvojnih koridora regije. Samo pripazite na kompromise (dulje dnevne migracije, još uvijek nedovoljno razvijena infrastruktura).

– Prijelaz na uravnoteženije tržište u 2025.–2026. predstavlja jasnu priliku za kupce. , što znači da kupci mogu birati i pregovarati agresivnije nego prethodnih godina. Taktike koje su bile beskorisne tijekom “frenezije” – ponuditi cijenu ispod tražene, tražiti od prodavatelja da plati zatvaranje troškova ili popravke – sada imaju dobru šansu za uspjeh mdregroup.com mdregroup.com. Posebno u područjima s više od 4 mjeseca zaliha, kupci imaju prednost; mogu si uzeti vremena za pronalazak pravog doma umjesto žurbe. Također, (poput sniženja kamatnih stopa na hipoteku ili paketa nadogradnji) kako bi prodali zalihe, što može biti povoljno za kupce otvorene prema novogradnji. Glavni rizik za kupce je – iako cijene ne skaču, kamate na stambene kredite i dalje su visoke, oko 6–7%, što utječe na pristupačnost. Kupac možda može postići nižu cijenu kuće sada, ali će dugoročno platiti više kroz kamate; ili može čekati da kamate padnu, ali ako cijene kuća u međuvremenu porastu, prednost se može poništiti. Sve u svemu, kupci u Dallasu do 2027. trebali bi naići na , sve dok prate troškove financiranja. Još jedna prilika: . Kako se metropola širi, kupci spremni razmotriti nova predgrađa (npr. Anna, Melissa, Midlothian) mogu pronaći relativno pristupačne nove domove, koristeći prednosti razvojnih koridora regije. Samo pripazite na kompromise (dulje dnevne migracije, još uvijek nedovoljno razvijena infrastruktura). Prodavatelji kuća – Za prodavatelje kuća, okruženje je izazovnije nego prije nekoliko godina. Dani kada su mogli sami određivati cijenu i gledati kupce kako se natječu uglavnom su prošli. Prodavatelji sada moraju realno određivati cijene i temeljito pripremiti svoje domove kako bi se izdvojili mdregroup.com mdregroup.com. Rizik prevelikog određivanja cijene je da oglas ostane dugo na tržištu, što dovodi do snižavanja cijene i manje povoljnih ishoda nego što bi ih imala točno postavljena početna cijena. Prodavatelji bi se trebali upoznati s nedavnim prodajama usporedivih nekretnina (koje mogu pokazivati ravnije ili niže cijene nego prošle godine) i biti spremni staviti oglas po tržišnoj cijeni ili malo ispod kako bi privukli ponude. Staging, kozmetička osvježenja i proaktivni popravci – koje su neki prodavatelji preskakali jer se sve prodavalo – ponovno su važni za postizanje najviše cijene. Dobra vijest je da većina prodavatelja u području Dallasa još uvijek ima vlastiti kapital (zahvaljujući velikom porastu cijena prije 2023.), tako da prodaja po današnjim cijenama često još uvijek znači dobitak, ali ne tako velik kao što bi bio na vrhuncu tržišta. Također, iako je potražnja slabija, dobro određene cijene, odmah useljive kuće se prodaju – često čak primaju i više ponuda – posebno u poželjnim školskim okruzima ili bližim četvrtima. Prodavatelji bi trebali razmisliti i o svojoj sljedećoj kupnji : iako možda nećete dobiti tako visoku cijenu za svoj trenutni dom kakvu ste zamišljali 2022., s druge strane, i svaka kuća koju sljedeće kupite bit će na slabijem tržištu. U tom smislu, to se izjednačava. Još jedan rizik: kamate mogu smanjiti broj kupaca za vašu kuću. Mnogi kupci na početku tržišta osjetljivi su na iznos mjesečne rate; ako kamate ponovno porastu, prodavatelji pristupačnijih kuća mogli bi vidjeti sezonski pad potražnje. Fleksibilnost (npr. otvorenost prema FHA/VA kupcima, ponuditi pokrivanje troškova zatvaranja za smanjenje kamate) može pomoći da bazen kupaca ostane veći.

– Za prodavatelje kuća, okruženje je izazovnije nego prije nekoliko godina. Dani kada su mogli sami određivati cijenu i gledati kupce kako se natječu uglavnom su prošli. kako bi se izdvojili mdregroup.com mdregroup.com. Rizik prevelikog određivanja cijene je da oglas ostane dugo na tržištu, što dovodi do snižavanja cijene i manje povoljnih ishoda nego što bi ih imala točno postavljena početna cijena. Prodavatelji bi se trebali upoznati s nedavnim prodajama usporedivih nekretnina (koje mogu pokazivati ravnije ili niže cijene nego prošle godine) i biti spremni staviti oglas po tržišnoj cijeni ili malo ispod kako bi privukli ponude. Staging, kozmetička osvježenja i proaktivni popravci – koje su neki prodavatelji preskakali jer se sve prodavalo – ponovno su važni za postizanje najviše cijene. Dobra vijest je da (zahvaljujući velikom porastu cijena prije 2023.), tako da prodaja po današnjim cijenama često još uvijek znači dobitak, ali ne tako velik kao što bi bio na vrhuncu tržišta. Također, iako je potražnja slabija, – često čak primaju i više ponuda – posebno u poželjnim školskim okruzima ili bližim četvrtima. Prodavatelji bi trebali razmisliti i o svojoj : iako možda nećete dobiti tako visoku cijenu za svoj trenutni dom kakvu ste zamišljali 2022., s druge strane, i svaka kuća koju sljedeće kupite bit će na slabijem tržištu. U tom smislu, to se izjednačava. Još jedan rizik: za vašu kuću. Mnogi kupci na početku tržišta osjetljivi su na iznos mjesečne rate; ako kamate ponovno porastu, prodavatelji pristupačnijih kuća mogli bi vidjeti sezonski pad potražnje. Fleksibilnost (npr. otvorenost prema FHA/VA kupcima, ponuditi pokrivanje troškova zatvaranja za smanjenje kamate) može pomoći da bazen kupaca ostane veći. Stambeni investitori/iznajmljivači – Dallas i dalje ostaje popularna meta za investitore u nekretnine, od manjih iznajmljivača do velikih institucionalnih fondova koji kupuju obiteljske kuće za najam. Prilike za investitore uključuju rastuću potražnju za najmom u predgrađima – kako troškovi vlasništva nad domom postaju previsoki za neke, tržište najma obiteljskih kuća u područjima kao što su okruzi Denton, Collin i Tarrant je snažno. Investitori mogu pronaći povoljne ponude na nešto starijim kućama ili u izgrađenim zajednicama namijenjenima iznajmljivanju kako bi zadovoljili tu potražnju. Prinosi od najma u DFW-u općenito su viši nego u obalnim gradovima , iako su viši troškovi kupnje smanjili prinose u odnosu na prije nekoliko godina. Rizik za investitore je dvostruk: slabljenje najamnina u kratkom roku (kao što smo vidjeli s većom prazninom, ne može se računati na automatsko povećanje najamnina svake godine) i rastući troškovi držanja nekretnine. Porezi na imovinu i osiguranje u Teksasu su značajni troškovi koji mogu pojesti gotovinski tok; oba su u porastu (procjene vrijednosti nekretnina rastu, a osiguravatelji povećavaju premije nakon skupih oluja). Pravilna procjena je ključna – investitori bi trebali predvidjeti konzervativan rast najamnina (možda 2–3% godišnje) i uračunati pune procjene poreza na imovinu. S druge strane, neki manji investitori razmatraju segment problematičnih uredskih ili maloprodajnih prostora za prenamjenu – primjerice, kupnja prazne manje poslovne zgrade i pretvaranje u stambene ili mješovite objekte. Grad Dallas i drugi iskazuju podršku takvoj adaptivnoj prenamjeni, te bismo do 2027. mogli vidjeti više kreativnih konverzija, što bi moglo biti vrlo isplativo za one koji to dobro provedu. Također, kao što je spomenuto u maloprodajnom dijelu, apetit investitora za dobro pozicioniranu maloprodaju u DFW-u toliko je snažan da neki prihvaćaju kratkoročno negativnu polugu (troškovi financiranja prelaze početnu stopu kapitalizacije) u nadi u aprecijaciju nekretnina dmagazine.com dmagazine.com. Ovo signalizira dugoročnu sigurnost, ali i rizik ako se ta očekivanja rasta ne ostvare.

– Dallas i dalje ostaje popularna meta za investitore u nekretnine, od manjih iznajmljivača do velikih institucionalnih fondova koji kupuju obiteljske kuće za najam. Prilike za investitore uključuju – kako troškovi vlasništva nad domom postaju previsoki za neke, tržište najma obiteljskih kuća u područjima kao što su okruzi Denton, Collin i Tarrant je snažno. Investitori mogu pronaći povoljne ponude na nešto starijim kućama ili u izgrađenim zajednicama namijenjenima iznajmljivanju kako bi zadovoljili tu potražnju. , iako su viši troškovi kupnje smanjili prinose u odnosu na prije nekoliko godina. Rizik za investitore je dvostruk: slabljenje najamnina u kratkom roku (kao što smo vidjeli s većom prazninom, ne može se računati na automatsko povećanje najamnina svake godine) i rastući troškovi držanja nekretnine. Porezi na imovinu i osiguranje u Teksasu su značajni troškovi koji mogu pojesti gotovinski tok; oba su u porastu (procjene vrijednosti nekretnina rastu, a osiguravatelji povećavaju premije nakon skupih oluja). Pravilna procjena je ključna – investitori bi trebali predvidjeti konzervativan rast najamnina (možda 2–3% godišnje) i uračunati pune procjene poreza na imovinu. S druge strane, neki manji investitori razmatraju za prenamjenu – primjerice, kupnja prazne manje poslovne zgrade i pretvaranje u stambene ili mješovite objekte. Grad Dallas i drugi iskazuju podršku takvoj adaptivnoj prenamjeni, te bismo do 2027. mogli vidjeti više kreativnih konverzija, što bi moglo biti vrlo isplativo za one koji to dobro provedu. Također, kao što je spomenuto u maloprodajnom dijelu, (troškovi financiranja prelaze početnu stopu kapitalizacije) u nadi u aprecijaciju nekretnina dmagazine.com dmagazine.com. Ovo signalizira dugoročnu sigurnost, ali i rizik ako se ta očekivanja rasta ne ostvare. Investitori u komercijalne nekretnine – Za institucionalne i privatne ulagače u komercijalne nekretnine, Dallas-Fort Worth je vodeće tržište za ulaganje kapitala, ali odabir imovine je ključan. Industrijske i maloprodajne nekretnine osnovnih potreba nude stabilan prihod i smatraju se niže rizičnima – očekuje se da će ti segmenti nastaviti bilježiti pad kapitalizacijskih stopa kako ulagači povećavaju svoja ulaganja, pa je prilika u tome da se rano osiguraju posjedi u podtržištima s visokim rastom. Višestambeni objekti u DFW-u, koji su zabilježili pad cijena u razdoblju 2022.–24. zbog kamatnih stopa, mogli bi ponuditi dobar trenutak za kupnju u 2025. prije nego što se najamnine potpuno oporave. Rizik ovdje je kratkoročna izvedba – svaka nekretnina kupljena sada mora imati dovoljne rezerve za preživljavanje nekoliko kvartala stagnacije najamnina i visokih ustupaka. Ulaganja u urede predstavljaju kontrarijansku strategiju: kako je rekao jedan lokalni stručnjak, “bol obično znači priliku” dmagazine.com dmagazine.com. Uredi u problemima sada se mogu kupiti po velikim popustima; ulagači sa strpljenjem i kapitalom za renovacije mogli bi ostvariti velike povrate do 2027. i kasnije ako se tržište ureda normalizira. Međutim, ta oklada nije za one slabijeg srca, jer održavanje poluprazne zgrade godinama može biti skupo. Neki REIT-ovi i privatni investicijski fondovi kruže oko visokokvalitetnih uredskih objekata u Dallasu po povoljnim cijenama, računajući na dugoročan rast regije da ih spašava. Trgovački centri u područjima visokog rasta (na primjer novootvoreni centri s trgovinama prehrambenih proizvoda u novim predgrađima) i dalje su sigurna oklada – snažna potrošačka baza Dallasa i niska nepopunjenost maloprodajnih prostora sugeriraju da bi trebali dobro poslovati, a mnogi nacionalni investitori u maloprodaju koji su nekada izbjegavali fizičke trgovine sada ciljaju maloprodaju na Sunbeltu zbog stabilnih prinosa. Rizik za komercijalne ulagače općenito je ograničenost kapitalnih tržišta : kreditiranje komercijalnih projekata je restriktivnije nakon 2022. (banke su oprezne, posebno kod ureda/hotela). Tako ulagači moraju ili doći s više vlastitog kapitala ili pronaći alternativno financiranje (fondovi duga itd.), što može ograničiti zaduženost. Ipak, Dallas se zbog svojih snažnih temeljnih pokazatelja često gleda povoljnije kod kreditora nego drugi gradovi – što znači da dobro locirani projekti u DFW-u još uvijek mogu osigurati financiranje.

– Za institucionalne i privatne ulagače u komercijalne nekretnine, Dallas-Fort Worth je vodeće tržište za ulaganje kapitala, ali odabir imovine je ključan. i smatraju se niže rizičnima – očekuje se da će ti segmenti nastaviti bilježiti pad kapitalizacijskih stopa kako ulagači povećavaju svoja ulaganja, pa je prilika u tome da se rano osiguraju posjedi u podtržištima s visokim rastom. u DFW-u, koji su zabilježili pad cijena u razdoblju 2022.–24. zbog kamatnih stopa, mogli bi ponuditi dobar trenutak za kupnju u 2025. prije nego što se najamnine potpuno oporave. Rizik ovdje je kratkoročna izvedba – svaka nekretnina kupljena sada mora imati dovoljne rezerve za preživljavanje nekoliko kvartala stagnacije najamnina i visokih ustupaka. predstavljaju kontrarijansku strategiju: kako je rekao jedan lokalni stručnjak, “bol obično znači priliku” dmagazine.com dmagazine.com. Uredi u problemima sada se mogu kupiti po velikim popustima; ulagači sa strpljenjem i kapitalom za renovacije mogli bi ostvariti velike povrate do 2027. i kasnije ako se tržište ureda normalizira. Međutim, ta oklada nije za one slabijeg srca, jer održavanje poluprazne zgrade godinama može biti skupo. Neki REIT-ovi i privatni investicijski fondovi kruže oko visokokvalitetnih uredskih objekata u Dallasu po povoljnim cijenama, računajući na dugoročan rast regije da ih spašava. u područjima visokog rasta (na primjer novootvoreni centri s trgovinama prehrambenih proizvoda u novim predgrađima) i dalje su sigurna oklada – snažna potrošačka baza Dallasa i niska nepopunjenost maloprodajnih prostora sugeriraju da bi trebali dobro poslovati, a mnogi nacionalni investitori u maloprodaju koji su nekada izbjegavali fizičke trgovine sada ciljaju maloprodaju na Sunbeltu zbog stabilnih prinosa. Rizik za komercijalne ulagače općenito je : kreditiranje komercijalnih projekata je restriktivnije nakon 2022. (banke su oprezne, posebno kod ureda/hotela). Tako ulagači moraju ili doći s više vlastitog kapitala ili pronaći alternativno financiranje (fondovi duga itd.), što može ograničiti zaduženost. Ipak, Dallas se zbog svojih snažnih temeljnih pokazatelja često gleda povoljnije kod kreditora nego drugi gradovi – što znači da dobro locirani projekti u DFW-u još uvijek mogu osigurati financiranje. Graditelji i investitori – Za one koji se bave razvojem novih projekata, Dallas nudi velike prilike uz određene izazove. Na stambenoj strani, graditelji kuća povećavaju izgradnju na rubnim dijelovima DFW-a, gradeći tisuće novih obiteljskih kuća s ciljem da budu pristupačnije (visoki 200-tisućiti do 400-tisućiti raspon) kako bi odgovorili na neispunjenu potražnju. Prilika: rast Dallasa gotovo garantira stalan priljev kupaca za nove kuće, a graditelji sada mogu osvojiti veći dio tržišta jer su pojedinačni prodavatelji manje dominantni. Graditelji također koriste prednosti poticaja poput gradskih poreznih olakšica u nekim područjima i državnih programa koji smanjuju porez na inventar kuća. Rizik: troškovi gradnje i radne snage ostaju visoki, a s višim kamatama, profitne marže su tanje. Graditelji su morali nuditi poticaje kroz financiranje kako bi prodali zalihe, što utječe na marže. Tu je i regulatorni rizik – primjerice, stalne rasprave o reformi poreza na imovinu ili nametima za infrastrukturu (poput prijedloga zakona kojim bi developeri podatkovnih centara morali plaćati za nadogradnju elektroenergetske mreže mdregroup.com). Na strani komercijalnog razvoja, industrijski developeri i dalje su u povoljnom položaju – izgradnja modernih skladišta u logističkim koridorima DFW-a obično je dobitna formula, iako je odabir lokacije ključan (previše udaljeno i riskirate nedostatak zakupaca, prevelika izravna konkurencija šteti rastu najamnina). Developeri višestambenih zgrada sada usporavaju, ali će vjerojatno ponovno povećati aktivnost do 2026. nakon što se usvoji trenutna ponuda – njihova prilika bit će u predgrađima i udaljenijim područjima gdje potražnja za najmom raste, a malo je stanova (to se već događa u županijama tik izvan središta). Rizik za njih je financiranje: banke su nevoljke financirati nove projekte dok se ne smanji broj praznih stanova, pa je dobiti građevinski kredit u 2025. teško. Konačno, investitori u adaptivnu prenamjenu i urbanu popunu mogli bi pronaći zlatnu priliku u pretvaranju zastarjelih prostora (mrtvih trgovačkih centara, starih ureda) u nove svrhe – grad i zajednica to često podržavaju, ponekad i poticajima. No, ovi projekti mogu biti složeni i dugotrajni.

Zaključno, tržište nekretnina u Dallasu do 2027. nudi ravnopravnije uvjete u odnosu na užurbanu nedavnu prošlost. Kupci imaju sve više prednosti i opcija; prodavatelji moraju biti snalažljivi i realni; investitori mogu iskoristiti rast regije, ali moraju upravljati kratkoročnim nestabilnostima i pritiscima na troškove. Sveobuhvatni rizik za sve je šire gospodarstvo – ipak, čak i ako SAD doživi krizu, diverzifikacija i rast stanovništva Dallasa trebali bi ublažiti udarac u odnosu na druga područja. Prilike su brojne na ovom dinamičnom tržištu, bilo da se radi o povoljnoj kupnji u usporenom segmentu ili o praćenju rasta u procvatu predgrađa. Kao i uvijek, temeljita provjera i dugoročna perspektiva su ključni. Dallas je više puta dokazao da je otporno tržište nekretnina, a čini se da će naredne godine nastaviti tu priču na uravnotežen, održiv način.

Izvori: Dallas Observer dallasobserver.com dallasobserver.com; M&D Real Estate (Izvješća o tržištu) mdregroup.com mdregroup.com mdregroup.com mdregroup.com; D Magazine (D CEO) dmagazine.com dmagazine.com dmagazine.com; Yardi Matrix yardimatrix.com yardimatrix.com; Nacionalna udruga REALTORS® nar.realtor nar.realtor; Texas Real Estate Research Center trerc.tamu.edu.