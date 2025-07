Izvješće o tržištu nekretnina u Šangaju 2025

Šangajsko tržište nekretnina u 2025. pokazuje složenu mješavinu otpornosti i prilagodbe usred šireg pada tržišta nekretnina u Kini. Stambene nekretnine u Šangaju pokazuju znakove snage – osobito u luksuznom segmentu – iako ukupni rast cijena ostaje umjeren. Komercijalni sektori (uredi, maloprodaja i industrija) i dalje se suočavaju s izazovima zbog prevelike ponude i oprezne potražnje, što dovodi do visokih stopa nepopunjenosti i najamnina povoljnih za zakupce. Ipak, investicijske aktivnosti ponovno jačaju, poduprte ublažavanjem politike i privlačnim vrednovanjima. Šangajska vlada uvela je značajne političke mjere za stabilizaciju tržišta, od ublažavanja ograničenja za kupnju nekretnina do poticanja izgradnje pristupačnih stanova i ulaganja u infrastrukturu. Ovo izvješće donosi detaljan pregled tržišta nekretnina u Šangaju za 2025. godinu, zajedno s projekcijama i trendovima za naredne godine, pokrivajući stambene i komercijalne trendove, investicijske izglede, regulatorno okruženje, ekonomske i demografske pokretače, nadolazeće projekte i ključne rizike.

1. Trendovi na tržištu stambenih nekretnina

Trendovi cijena: Šangajsko tržište stanova nadmašilo je većinu kineskih gradova početkom 2025., posebno kad su u pitanju novi stanovi. U ožujku 2025. prosječna cijena novogradnje u Šangaju dosegnula je oko 57.600 RMB po četvornom metru, što predstavlja godišnji porast od oko 10,1% – najjači rast među kineskim gradovima prve kategorije globalpropertyguide.com. Ovo je u suprotnosti s općim nacionalnim trendom pada cijena; u 70 većih gradova, cijene novih stanova pale su za otprilike 3,5% na godišnjoj razini do svibnja 2025. tradingeconomics.com. Šangajsko sekundarno (preprodajno) tržište stanova, međutim, ostaje slabije: prosječna cijena rabljenih stanova bila je oko 59.500 RMB po četvornom metru u ožujku, što je 6,3% manje nego godinu ranije globalpropertyguide.com. Ova razlika dijelom je rezultat toga što razvojni investitori nove projekte nude po konkurentnim cijenama (ponekad i nižima od usporedivih postojećih stanova) kako bi privukli kupce, kao i zbog ukidanja ograničenja cijena za prodaju novih stanova u gradu globalpropertyguide.com.

Dinamika ponude i potražnje: Potražnja za kupnjom nekretnina u Šangaju postupno se oporavlja od najnižih razina tijekom krize 2021.–2022. Početak 2025. pokazao je znakove stabilizacije – primjerice, pad ukupnog volumena prodaje stanova u gradu suzio se na -2,4% na godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2025. (u odnosu na znatno oštrije padove u prethodnim godinama) globalpropertyguide.com. Luksuzne i visokokvalitetne rezidencije ističu se kao svijetla točka: imućni kupci iz Šangaja i šire regije delte rijeke Yangtze aktivno „parkiraju” novac u luksuzne nekretnine u Šangaju, smatrajući ih sigurnim ulaganjima usred nacionalne stagnacije tržišta nekretnina japantimes.co.jp. U jednom nedavnom slučaju, više od 200 novih luksuznih jedinica (po cijeni oko 5 milijuna dolara svaka) prodano je u manje od jednog dana, a penthouse od 15 milijuna dolara kupljen je unutar nekoliko sati japantimes.co.jp. Ovi ekskluzivni projekti često dostižu cijene 10–20% više nego usporedive jedinice prije godinu dana – znatno više od otprilike 0,6% godišnjeg rasta cijena novih stanova u Šangaju tijekom početka 2024. japantimes.co.jp. Nasuprot tome, potražnja za stanovima u širokim razmjerima i dalje je suzdržanija. Povjerenje kupaca poboljšava se tek postupno zbog zabrinutosti oko zaduženosti developera i nesigurnosti na tržištu rada reuters.com reuters.com.

Urbano vs. prigradsko tržište: Središnji distrikti Šangaja i dalje postižu visoke cijene i stalnu potražnju, posebno za renoviranim ili novim jedinicama na vrhunskim lokacijama (npr. Huangpu, Xuhui, Jing’an). U međuvremenu, prigradska i rubna područja imaju koristi od gradske inicijative „Pet novih gradova“. Šangaj razvija pet perifernih novih gradova – Jiading, Qingpu, Songjiang, Fengxian i Nanhui (Lingang) – u samoodrživa urbana središta do 2035. godine english.shanghai.gov.cn. Ovi novi gradovi privlače razvoj stambenih objekata i doseljavanje stanovništva zahvaljujući poboljšanoj povezanosti i specijaliziranim industrijskim nišama (primjerice, Qingpu se fokusira na digitalnu i Beidou navigacijsku industriju, Jiading na vrhunsku opremu i medicinske uređaje itd.) english.shanghai.gov.cn. Kako se jačaju infrastrukturne veze (nove linije metroa, autoputevi itd.), očekuje se rast prigradskog stambenog tržišta u tim čvorištima. U 2024. Šangaj je pokrenuo program „zamjene“ stanova kako bi potaknuo stanovnike da prodaju starije domove i kupe nove u takvim područjima, pri čemu developeri i agenti nude popuste za ove nadogradnje practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Ovo je potaknulo transakcije u pet novih gradova. Sveukupno, ponuda prigradskog smještaja u Šangaju raste – što se vidi kroz velike nove projekte u područjima poput Linganga i Songjianga – ali gradsko ograničenje stanovništva (oko 25 milijuna prema Generalnom planu) znači da je rast ponude odmjeren i usmjeren na kvalitetan razvoj.

Ključna razvojna područja: Nekoliko okruga i projekata se ističe na stambenoj sceni Šangaja. Qiantan (Novi Bund) u Pudongu, planirani financijski i stambeni distrikt, bilježi brojne lansiranja luksuznih stanova uz snažan interes, zahvaljujući svom statusu rastuće alternativne poslovne četvrti. Lingang (Nanhui New City), blizu obale, bilježi procvat kao visokotehnološka i logistička zona (dom Tesline Gigatvornice i nove tvornice za Tesline sustave za pohranu energije) te ima sve veću ponudu stanovanja za talente privučene poticajima slobodne trgovinske zone cambridgenetwork.co.uk cambridgenetwork.co.uk. Tradicionalna luksuzna područja poput bivše Francuske koncesije i Lujiazui i dalje su izuzetno tražena među imućnim domaćim kupcima. Ta područja raspolažu ograničenim novim zalihama, pa novi luksuzni projekti kad dođu na tržište izazivaju velik interes – što se odražava u pretprodaji luksuznih stanova spomenutih gore japantimes.co.jp. S druge strane, neka vanjska predgrađa bez snažnih radnih središta suočavaju se sa sporijom prodajom novih kuća, pa čak i džepovima neprodanih nekretnina, u skladu s nacionalnim trendom viška ponude na manje atraktivnim lokacijama reuters.com reuters.com.

Izgledi: Analitičari očekuju da će stambene cijene u Šangaju održati se bolje nego u većini drugih gradova u narednom razdoblju. Reutersova anketa stručnjaka iz sredine 2025. predviđa da će cijene nekretnina na nacionalnoj razini pasti za oko 4,8% u 2025. godini, ali prognozira da će gradovi prvog reda poput Šangaja doživjeti samo blage korekcije te potom stabilizaciju do 2026. reuters.com globalpropertyguide.com. Zapravo, neke prognoze predviđaju da će cijene u Šangaju nastaviti rasti do 2026. (+1–2% godišnje) nakon trenutne prilagodbe globalpropertyguide.com. Ovome optimizmu doprinosi stalna populacija imućnih kupaca u Šangaju, velika potražnja za stanovanjem od strane kupaca koji žele unaprijediti svoj životni prostor te podržavajuće politike. Prosječna cijena novih luksuznih stanova u gradu porasla je za 0,5% na tromjesečnoj razini u prvom kvartalu 2025. i iznosila oko 144.600 RMB/m², što upućuje na blagi uzlazni trend joneslanglasalle.com.cn. S obzirom na popuštanje kreditnih uvjeta i ublažavanje lokalnih pravila za kupovinu stanova, očekuje se da će cijene na primarnom tržištu ostati stabilne ili blago porasti, dok bi cijene na sekundarnom tržištu mogle dosegnuti dno kako se oporavlja povjerenje kupaca joneslanglasalle.com.cn. Rizik za ovaj scenarij predstavljaju šire gospodarske prilike – ako rast Kine zakaže ili poraste nezaposlenost, čak bi i otporan stambeni segment Šangaja mogao stagnirati. No, osim većih šokova, stambeno tržište u Šangaju je u poziciji za umjereni rast i nastavak snažnog luksuznog segmenta u narednim godinama.

2. Učinkovitost poslovnih nekretnina

Uredski sektor (uredska zgrada A razreda)

Uredsko tržište Šangaja u 2025. godini i dalje je povoljno za zakupce, obilježeno visokim stopama praznih prostora i padom najamnina zbog obilne nove ponude i samo postupno oporavljajuće potražnje. U prvom kvartalu 2025. godine, stopa praznih poslovnih prostora A klase u središnjim CBD područjima Šangaja porasla je na 16,7% u osnovnim CBD područjima i visokih 29,2% u decentraliziranim pod-područjima, jer je dovršeno nekoliko novih projekata joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Grad je dodao oko 180.000 m² novih poslovnih prostora A klase samo u prvom kvartalu, uključujući dvije nove kule u centru, a očekuje se da će u 2025. godini vidjeti 1,6 milijuna m² nove uredske ponude – najviše među kineskim gradovima pdf.savills.asia pdf.savills.asia. Taj priljev ponude uvelike premašuje trenutnu potražnju: među 10 najvećih kineskih gradova, predviđa se da će nova izgradnja ureda iznositi 5,3 milijuna m² u 2025., u odnosu na samo oko 2,5 milijuna m² neto apsorpcije. Više od 70% tog novog prostora koncentrirano je u gradovima prve kategorije, posebice Šangaju i Shenzhenu pdf.savills.asia pdf.savills.asia.

Suočeni s ovom zasićenošću, stanodavci su smanjivali najamnine i nudili izdašne poticaje kako bi privukli ili zadržali najmoprimce. Najamnine za Grade A u središtu Šangaja pale su za otprilike 2,2% u prvom tromjesečju 2025. u odnosu na prethodno tromjesečje, nastavljajući silazni trend joneslanglasalle.com.cn. Najamnine decentraliziranih ureda pale su za oko 2,6% kvartalno, jer su stanodavci u rubnim područjima s visokom prazninom nudili velike popuste na najamnine i subvencije za opremanje prostora joneslanglasalle.com.cn. Na godišnjoj razini, analitičari tržišta predviđaju da bi najamnine za urede u Šangaju mogle pasti 10–15% u 2025., što je najstrmiji pad među velikim gradovima pdf.savills.asia pdf.savills.asia. Za usporedbu, očekuje se da će najamnine za urede u Pekingu biti otprilike nepromijenjene do -5%, čime se ističe da je neravnoteža ponude i potražnje u Šangaju ozbiljnija pdf.savills.asia pdf.savills.asia. Stanodavci odgovaraju fleksibilno: mnogi ponovno pregovaraju o uvjetima najma, skraćuju trajanja najma ili omogućuju razdoblja bez najamnine kako bi održali popunjenost joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn.

S druge strane potražnje pojavljuju se neki pozitivni znakovi. Aktivnost iznajmljivanja uredskog prostora u Šangaju postupno se poboljšava u odnosu na razine tijekom pandemije, što je uglavnom potaknuto preseljenjima i nadogradnjama usmjerenim na uštedu troškova. U prvom tromjesečju 2025. neto apsorpcija prostora klase A iznosila je oko 91.000 m2, potaknutu domaćim financijskim i profesionalnim uslužnim tvrtkama koje koriste niske najamnine za prelazak u kvalitetnije urede joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Mnogi najmoprimci iz starijih zgrada klase B ili skupljih područja prešli su na “let prema kvaliteti”, seleći se u nove projekte jer se razlika u najamninama smanjila joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Određeni sektori rasta također doprinose potražnji: tehnološke i industrije usmjerene na istraživanje i razvoj (integrirani krugovi, umjetna inteligencija, biotehnologija) aktivne su, često preferirajući uredske prostore u poslovnim parkovima ili inovacijskim kampusima u odnosu na tradicionalne nebodere u centru joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Međutim, ukupni oporavak potražnje je najviše postupan. Otežan sporijim gospodarskim rastom Kine i štednjom korporacija, mnoge tvrtke još uvijek smanjuju ili odgađaju širenje. Posebno su strane multinacionalne korporacije (MNC) smanjile dio poslovanja u Šangaju – smanjene strane investicije i nekoliko zapaženih preseljenja/zatvaranja MNC-a u 2024. doveli su do dodatnog vraćanja prostora pdf.savills.asia pdf.savills.asia. Sektori poput tradicionalnih financija, nekretnina i proizvodnje vratili su višak uredskog prostora na tržište tijekom restrukturiranja. Osnivanje novih poduzeća također je usporilo (registracija novih tvrtki pala je za oko 11% na godišnjoj razini krajem 2024.), što ograničava dodatnu potražnju za uredskim prostorom pdf.savills.asia.

Izgledi za uredski sektor: Šangajsko tržište uredskih prostora suočava se s dugotrajnim razdobljem oporavka. S obzirom na rekordno visoke stope nepopunjenosti i val izgradnje koji će se smanjiti tek oko 2027. godine pdf.savills.asia pdf.savills.asia, očekuje se da će tržište i sljedećih nekoliko godina ostati naklonjeno najmoprimcima. Najamnine će vjerojatno nastaviti padati u 2025.–2026. dok se višak ponude ne apsorbira. Kako bi se riješio višak ponude, vlasti razmatraju politike za prenamjenu zastarjelih uredskih zgrada (npr. pretvaranje starijih ureda klase B/C u stambene prostore ili hotele) pdf.savills.asia pdf.savills.asia. Neki vlasnici možda će odlučiti odgoditi završetak projekata ili konsolidirati prostor. Srednjoročno, status Šangaja kao financijskog i trgovačkog središta trebao bi ponovno privući potražnju – osobito ako se kinesko gospodarstvo stabilizira i strane tvrtke povrate povjerenje. Međutim, u skoroj budućnosti, visoka nepopunjenost i niske najamnine će ustrajati, što će vršiti pritisak na vrijednosti uredskih nekretnina i poticati inovacije (poput širenja coworkinga, fleksibilnih uredskih rješenja i državnih mjera za iznajmljivanje viška prostora). Oporavak tržišta vjerojatno ovisi o širem gospodarskom oporavku i uspjehu inicijativa za ograničenje nove ponude i pronalaženje novih namjena za slabije iskorištene uredske prostore.

Maloprodajni sektor (trgovački centri i maloprodajna imovina)

Shanghaiov sektor maloprodajnih nekretnina postupno izlazi iz pandemijske krize, potaknut oporavkom potrošnje, no i dalje ostajeu 2025. godini.i dalje je bila relativno slaba u prvom kvartalu 2025. – mnogi maloprodajni brendovi su bili oprezni po pitanju širenja, a neki su odgodili otvaranje trgovina joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn . Stopa nepopunjenosti u vrhunskim trgovačkim centrima u gradu porasla je na oko(porast od 0,8 postotnih bodova u prvom kvartalu), dok je u decentraliziranim prigradskim zonama dosegnula joneslanglasalle.com.cn . Niti jedan veći centar nije otvoren početkom 2025., što je ograničilo daljnji rast nepopunjenosti, no konkurencija među postojećim centrima se pojačala jer su trgovci imali velik izbor prostora joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn . Prosječne najamnine za prizemlje u vrhunskim trgovačkim zonama Šangaja pale su za ~1,4% na kvartalnoj razini u Q1 2025. (na oko 43,5 RMB po m² dnevno), nastavljajući lagani pad joneslanglasalle.com.cn . U prigradskim zonama, najamnine su pale za ~1,6% na kvartalnoj razini na 15,2 RMB/m²/dan joneslanglasalle.com.cn . Ovi padovi odražavaju nastojanja najmodavaca da privuku zakupce kroz popuste na najamninu i fleksibilnije uvjete najma.

Unatoč opreznom općem sentimentu, određeni maloprodajni segmenti bilježe rast. Potrošačku ekonomiju Šangaja podupiru vladine poticajne politike u 2025. koje potiču potrošnju (npr. potrošački vaučeri i festivali) joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Prema JLL-u, maloprodajne kategorije koje se fokusiraju na iskustva, zdravlje i vrijednost bilježe ekspanziju: primjerice, brendovi sportske odjeće i aktivnog načina života, lanci restorana s pristupačnim cijenama, trgovine kolekcionarskih igračaka, prodavaonice opreme za kućne ljubimce te VR/entertainment konceptualni prostori aktivno unajmljuju prostore joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Ovi sektori prate potrošačke trendove nakon pandemije koji naglašavaju zdravlje, društvenu zabavu i pristupačne užitke. Osim toga, nekoliko stranih luksuznih i kozmetičkih brendova ponovno je otvorilo flagship prodavaonice u Šangaju, budući da se oporavljaju domaći turizam i kupovina. Vlasnici nekretnina odgovaraju tako da repozicioniraju i osvježavaju trgovačke centre – mnogi su proveli renovacije, promijenili strukturu zakupaca ili dodali atrakcije kako bi povećali broj posjetitelja joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Primjerice, stariji robni centri pretvaraju katove u interaktivna iskustva ili co-working prostore.

Gledajući unaprijed, izgledi za maloprodaju su oprezno optimistični. Kako Kina u 2025. daje prioritet rastu temeljenom na potrošnji, očekuje se da će maloprodajni lanci ponovno dobiti zamah za širenje joneslanglasalle.com.cn. Analitičari predviđaju da će se stope nepopunjenosti izravnati nakon što bude apsorbirana trenutna val ponude i kako se bude poboljšavalo povjerenje potrošača cbre.com cbre.com. Najavljena je serija novih projekata visokog profila (poput Legoland Shanghai Resorta čije je otvaranje planirano za 2024.–2025. godinu cambridgenetwork.co.uk cambridgenetwork.co.uk te novih trgovačkih centara u zonama poput West Bunda), koji će donijeti dodatnu modernu maloprodajnu ponudu, ali i stvoriti nova odredišta potrošača. Što se tiče najamnina, pritisci ostaju – očekuje se da će najamnine u 2025. blago dodatno pasti i na atraktivnim i na sekundarnim lokacijama cbre.com cbre.com. Vlasnici nekretnina zbog toga se sve više usmjeravaju na povećanje prihoda kroz veći promet (npr. online prodaju, događanja tipa pop-up ili “shoppertainment” kako bi se povećalo vrijeme boravka kupaca u trgovačkim centrima), umjesto da se oslanjaju na podizanje fiksnih najamnina cbre.com cbre.com. Sve u svemu, šangajsko tržište maloprodajnih nekretnina ima potencijal koristiti status grada kao trgovačkog i kulturnog središta, ali uspjeh će ovisiti o prilagodbi prostora i usklađivanju s novim potrošačkim trendovima u godinama koje dolaze.

Industrijski i logistički sektor

Industrijski i logistički sektor nekretnina u Šangaju brzo se proširio, potaknut ulogom grada kao proizvodnog i distribucijskog središta. Međutim, 2025. godine tržište logističkih nekretnina nalazi se u stanju prekomjerne ponude, s rastućim praznim kapacitetima jer se novi skladišni prostori otvaraju brže nego što ih zakupci mogu popuniti. U prvom tromjesečju 2025. moderni logistički fondovi Šangaja koji nisu vezani za robu premašili su 10 milijuna m² nakon što su tri nova projekta (442.000 m²) dovršena u okruzima kao što su Songjiang, Qingpu i Jinshan joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. To je podiglo stopu nepopunjenosti logističkih skladišta na 28,0% u prvom kvartalu – vrlo visoku razinu – unatoč stabilnoj potražnji za najmom joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Neto apsorpcija skladišnog prostora iznosila je oko 89.000 m² u tromjesečju, malo iznad razine od prošle godine, pri čemu su tvrtke za logistiku trećih strana (3PL) bile glavni pokretač iznajmljivanja joneslanglasalle.com.cn. No, mnoga novoizgrađena postrojenja polako se iznajmljuju jer zakupci ostaju oprezni glede velikih proširenja joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Vlasnici, suočeni s povećanom prazninom, agresivno snižavaju najamnine: ukupne logističke najamnine u Šangaju pale su 3,7% kvartalno u Q1 (i oko 10,6% na godišnjoj razini) na otprilike 1,35 RMB po m² dnevno joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Ovo predstavlja jedan od najoštrijih padova među sektorima nekretnina, što odražava snažnu konkurenciju u ponudi.

Industrijski parkovi i poslovni parkovi u Šangaju (koji su dom uredima za istraživanje i razvoj te lake proizvodnje) pokazuju sličan obrazac. Grad je aktivno promicao visoko-tehnološke industrijske klastere – na primjer, Zhangjiang Science City (za biotehnologiju i umjetnu inteligenciju) i brojne poslovne parkove u Pudongu i Minhangu – što je dovelo do vala novih dovršenja. U prvom kvartalu 2025. četiri nova poslovna parka isporučila su preko 420.000 m², podižući stopu nepopunjenosti na oko 23,1% joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Najamnine u poslovnim parkovima pale su za oko 2,4% kvartalno (i dvoznamekastom stopom godišnje) zbog pritiska ponude joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Ipak, potražnja u određenim industrijskim pod-sektorima ostaje snažna: tvrtke u području integriranih krugova (poluvodiči), umjetne inteligencije i znanosti o životu aktivno iznajmljuju visokospecijalizirane prostore, često uz potporu vladinih inicijativa za jačanje napredne proizvodnje joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Dodatno, istraživački instituti i inkubatori koje podupire država šire se, dijelom kompenzirajući oprez privatnog sektora joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Položaj Šangaja kao logističkog čvorišta ostaje nenadmašan – u njemu se nalazi najprometnija svjetska kontejnerska luka i velika skladišta koja opslužuju područje Doline Yangtze. Stoga, iako je kratkoročni višak ponude očit, dugoročni pokretači rasta (e-trgovina, logistika hladnog lanca za farmaciju/prehranu i regionalne potrebe distribucije) ostaju netaknuti.

Izgledi za industrijski/logistički sektor: Kratkoročni izazov je riješiti višak zaliha. Lokalne vlasti u Šangaju su to primijetile – isporuka komercijalnog zemljišta za logističku/industrijsku upotrebu smanjena je na najnižu razinu u posljednjih deset godina u 2024. pdf.savills.asia pdf.savills.asia, a novi industrijski projekti su usporili (novi projekti uredskih/industrijskih objekata pali su za otprilike 27,7% u 2024. na nacionalnoj razini) pdf.savills.asia pdf.savills.asia. Ovo usporavanje buduće ponude, u kombinaciji s kineskim politikama za poticanje domaće potrošnje (što koristi 3PL, maloprodajnoj logistici) i strategijom proizvodnje “Kina plus jedan” (što bi moglo povećati potrebu za izvoznom logistikom), trebalo bi postupno poboljšati temeljne pokazatelje. Najamnine bi mogle nastaviti osjetiti blagi pritisak prema dolje do 2025., ali se očekuje da će se nakon toga stabilizirati kako potražnja bude sustizala. Zapravo, investitori su sve više zainteresirani za ovaj sektor: moderne logističke objekte na ključnim lokacijama smatraju protu-cikličnom klasom imovine, koja često donosi relativno stabilan prihod cbre.com cbre.com. Također je moguće da ćemo vidjeti više adaptivne prenamjene starog industrijskog zemljišta – primjerice, pretvaranje zastarjelih tvornica u urbanu logistiku ili podatkovne centre – što može dodatno smanjiti efektivnu ponudu. Do kraja 2020-ih, kako nova infrastruktura (poput proširenih terminala luka i teretnih željezničkih veza) bude puštena u pogon, industrijski segment nekretnina u Šangaju spreman je za ponovno jačanje, ali s održivijim stopama rasta i vjerojatno višom prosječnom stopom slobodnih prostora nego što je to bio slučaj u izuzetno tijesnom tržištu kasnih 2010-ih.

(Napomena: Učinkovitost komercijalnih nekretnina u sektoru ugostiteljstva također je u porastu. S ponovnim otvaranjem Kine, hoteli u Šangaju bilježe poboljšanje popunjenosti – popunjenost hotela s 5 zvjezdica porasla je za oko 1,2% na godišnjoj razini u veljači 2025. – a broj dolazaka međunarodnih posjetitelja skočio je za +34% na godišnjoj razini početkom 2025. joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Nova ponuda hotela (npr. drugi Shangri-La i Thompson hotel u Hongqiaou) dolazi na tržište, ali se očekuje da će je rastući turizam uglavnom apsorbirati joneslanglasalle.com.cn. Oporavak ugostiteljstva pozitivno doprinosi komercijalnim nekretninama, osobito u segmentu maloprodaje i mješovite namjene, ali detaljna analiza prelazi okvir ovog izvještaja.)

3. Izgledi za ulaganja

Trenutna investicijska klima: Aktivnost ulaganja u nekretnine u Šangaju pokazuje otpornu dinamiku u 2025., nakon slabašnog razdoblja tijekom vrhunca kineskih problema s nekretninama. U prvom tromjesečju 2025. Šangaj je zabilježio 24 en-bloc transakcije nekretninama u ukupnoj vrijednosti od 11,46 milijardi RMB, što predstavlja porast od 20% na kvartalnoj razini joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Ovaj rast naglašava poboljšano raspoloženje investitora i likvidnost na tržištu. Važno je napomenuti da je većina transakcija bila manjeg opsega – oko 74% transakcija u prvom tromjesečju bilo je ispod 500 milijuna RMB, što ukazuje na to da ulagači preferiraju manje imovine i transakcije s kontroliranim rizikom joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Osobe visoke neto vrijednosti (HNWI) i domaći korporativni kupci postali su dominantna snaga, čineći otprilike 67% volumena transakcija joneslanglasalle.com.cn. Ovi kupci, često agilni u donošenju odluka, aktivno stječu imovinu (ponekad problematičnu ili onu kojoj je potrebna prenamjena), pomažući revitalizirati nekretnine i ubrizgati likvidnost na tržište joneslanglasalle.com.cn. Nasuprot tome, institucionalni ulagači (poput velikih fondova i osiguravatelja) bili su prilično oprezni u 2024., iako se polako vraćaju kako cijene postaju privlačnije.

Domća vs. strana ulaganja: Većina ulaganja u nekretnine u Šangaju trenutno dolazi iz domaćih izvora. Kineske osiguravajuće tvrtke, developeri i imućni pojedinci koriste prilike za kupnju imovine po sniženim cijenama. Na primjer, u 1. kvartalu 2025. godine, osiguravajuće firme pokazale su snažan interes za portfelje stanova za najam, što je postala najveća imovinska klasa prema volumenu transakcija (34% ulaganja) – čak više od ugovora u uredskom sektoru joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Ovi stambeni projekti za najam privlačni su zbog stabilnih prihoda i podrške politike (vlada potiče ulaganja u stanovanje za najam). Uredi su još uvijek činili oko 29% vrijednosti ulaganja, a maloprodaja 27% u tromjesečju joneslanglasalle.com.cn joneslanglasalle.com.cn. Strani ulagači, s druge strane, bili su prilično suzdržani tijekom prošle godine. Faktori poput kineskih kontrola kapitala, geopolitičkih napetosti i zabrinutosti zbog valutnog rizika drže mnoge strane kupce podalje. Doista, izravna strana ulaganja u kineski sektor nekretnina naglo su pala (jedno izvješće bilježi pad stranih ulaganja od 27% u 2024.), a neki multinacionalni vlasnici povlače se iz nekih neosnovnih nekretnina pdf.savills.asia. Ipak, status Šangaja kao ulaznog grada znači da on i dalje ostaje na radaru globalnih ulagača, posebno oportunističkih fondova i developera iz Hong Konga/Singapura. Već se vide prvi znakovi ponovnog interesa – primjerice, nekoliko međunarodnih private equity fondova proučava rizične uredske nekretnine na vrhunskim lokacijama po povoljnim procjenama. Ako se kinesko gospodarstvo stabilizira i regulative postanu jasnije, strani kapital bi mogao porasti u razdoblju 2025.–2026. i iskoristiti perspektivu dugoročnog rasta Šangaja.

Prinosi od najma i kapitalne vrijednosti: Korekcija vrijednosti nekretnina tijekom proteklih 1-2 godine dovela je do određenog poboljšanja prinosa od najma u Šangaju. U stambenom sektoru, bruto prinosi od najma povijesno su bili vrlo niski (~1–2% u najelitnijim područjima) zbog visokih cijena, ali s obzirom na to da su se cijene stabilizirale, a najamnine oporavile nakon Covida, prinosi su se lagano povećali. Primjerice, servisirani apartmani i portfelji stambenih najamnina sada privlače institucionalne kupce s prinosima navodno u rasponu od 3–4%, što odražava razumniju cijenu. U komercijalnom sektoru, prinosi za urede su porasli kako su kapitalne vrijednosti padale; prvoklasni uredi u Šangaju, čija je kapitalizacijska stopa prije nekoliko godina bila oko 4,0%, sada su u nekim slučajevima bliže 4,5–5,0%, što urede čini privlačnijima dugoročnim investitorima u potrazi za prihodom. Maloprodajna imovina na najatraktivnijim lokacijama i dalje se trguje s prinosima ispod 5%, ali sekundarna maloprodaja i hotelske nekretnine bilježe rast prinosa na 6% ili više zbog pada tržišta. Očekivanje je da će, kako tržište doseže dno, investitori koji sada kupuju profitirati i od zdravog prihoda i od eventualnog rasta kapitalne vrijednosti kad ciklus krene uzlazno. Prema CBRE-u, 2025. bi trebala označiti prekretnicu: uz niže kamatne stope i smanjene cijene imovine, očekuje se kako će više investitora ući na tržište, što bi moglo potaknuti ponovni rast investicijskih volumena cbre.com cbre.com. Konsenzus je da je kineska korekcija nekretninskog tržišta stvorila džepove vrijednosti – u Šangaju su to kontraciklična ulaganja poput logističkih skladišta, višestambenih najamnih apartmana i uredskih prostora klase A na elitnim lokacijama cbre.com cbre.com. Očekuje se da će ti segmenti donijeti solidne povrate srednjoročno kako se tržište bude oporavljalo.

Potencijal za povećanje kapitala: U bliskoj budućnosti (2025.–2026.) vrijednosti kapitala u nekim segmentima još uvijek bi mogle biti pod pritiskom – posebno ureda (dok se ne smanji broj praznih prostora) i stambenog masovnog tržišta (dok se ne riješi višak zaliha). Međutim, dugoročne osnove Šangaja ukazuju na značajan potencijal za povećanje vrijednosti tijekom sljedećeg desetljeća. Kontinuirani gospodarski rast grada (BDP Šangaja predviđa se da će rasti oko 5% u 2025., nadmašujući nacionalni prosjek cbre.com), njegova uloga kao financijskog centra i dolazak visokokvalificiranih i visoko plaćenih ljudi svih podržavaju vrijednosti nekretnina. Ako se cijene stanova na nacionalnoj razini stabiliziraju do 2026. kako se predviđa reuters.com globalpropertyguide.com, Šangaj bi nakon toga mogao nastaviti s umjerenim rastom cijena. Neki analitičari smatraju da su vrhunske nekretnine u Šangaju trenutno na cikličkoj “vrijednosnoj točki” – posebno luksuzne rezidencije i vrhunski uredi koji su 10–20% jeftiniji nego prije 2–3 godine – s mogućnošću visokih jednoznamenkastih stopa godišnjeg povećanja vrijednosti kada se tržište potpuno oporavi. Naravno, trend će varirati po sektorima: logistički i poslovni parkovi vezani uz nove gospodarske djelatnosti mogli bi brže rasti, dok bi stariji trgovački centri mogli zaostajati ako se ne prepozicioniraju.

Ukratko, investicijski izgledi za Šangaj su oprezno pozitivni. Tržište privlači ulagače s dugoročnijom vizijom i većom tolerancijom na rizik, dok konzervativniji akteri čekaju jasnije znakove stabilizacije. U nadolazećim godinama vjerojatno će doći do veće diverzifikacije ulagača i kategorija imovine – očekujemo više aktivnosti u nišnim sektorima (kao što su domovi za starije, podatkovni centri, parkovi za biotehnologiju) i kreativne strukture transakcija (zajednička ulaganja, zamjene imovine itd.). Dubina i likvidnost Šangaja čine ga jednim od prvih tržišta koja vraćaju povjerenje ulagača u Kini. Ako ne bude većih političkih šokova, gradske nekretnine ostat će temelj za domaće i strane ulagače koji traže izloženost urbanom razvoju Kine.

4. Regulatorno i političko okruženje

Na tržište nekretnina u Šangaju snažno utječu vladine politike, a protekla godina donijela je odlučan zaokret prema popuštanju i podršci kroz politike kako bi se sektor stabilizirao. Nakon dugotrajnog razdoblja restriktivnih mjera usmjerenih na suzbijanje špekulacija (uključujući ograničenja duga za developere “Tri crvene linije” od 2020. i stroga ograničenja kupnje stanova), vlasti na središnjoj i lokalnoj razini uvele su značajne olakšavajuće mjere 2024.–2025. za poticanje kupnje i smanjenje rizika globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Ublažena ograničenja za kupovinu nekretnina: Šangaj, kao grad prve kategorije, tradicionalno je imao stroga ograničenja za kupovinu nekretnina – primjerice, obitelji koje nisu iz Šangaja morale su imati nekoliko godina plaćanja poreza ili doprinosa za socijalno osiguranje da bi stekle pravo na kupnju stana, a lokalni stanovnici su bili ograničeni u broju nekretnina koje mogu kupiti. U 2024. godini ova su pravila značajno ublažena. Šangaj je proširio uvjete tako što je omogućio nerezidentima s duljom radnom poviješću u gradu kupnju nekretnina i proširio definiciju „kvalificiranih kupaca“ kako bi obuhvatio različite talente i ključne radnike potrebne za razvoj grada practiceguides.chambers.com. Do sredine 2024., Šangaj je čak pokrenuo pilot-programe u odabranim okruzima kako bi dodatno ublažio ograničenja kupovine, učinkovito testirajući otvoreniji pristup tržištu nekretnina practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Jedna od glavnih promjena: obitelji s dvoje ili više djece sada smiju kupiti dodatnu nekretninu iznad redovnog ograničenja, čime se priznaje potreba za više prostora za veće obitelji news.cgtn.com news.cgtn.com. Također, olakšani su zahtjevi za razvedene osobe (zatvarajući rupe koje su kažnjavale istinske kupce koji su se nedavno razveli), a osobama s javnim kvotama za stanovanje omogućena je veća fleksibilnost za ulazak na privatno tržište news.cgtn.com. Ova postupna ublažavanja odražavaju oprezan, ali jasan pomak u politici – od kontrole cijena prema oživljavanju tržišne aktivnosti i zadovoljenju „različitih stambenih potreba” stanovnika news.cgtn.com news.cgtn.com.

Smanjeni predujmovi i kreditna podrška: Paralelno s popuštanjem kvalifikacija za kupce, financijske politike postale su prilagodljivije. U svibnju 2024., šangajske vlasti smanjile su minimalne stope predujma za hipotekarne kredite – na 20% za kupce prve nekretnine (prije 30%) i 35% za kupnju druge nekretnine (prije 50% ili više) news.cgtn.com. U određenim prigradskim četvrtima i Pilot zoni slobodne trgovine (Lingang New Area), minimalni predujam za drugu nekretninu bio je dodatno smanjen na 30% news.cgtn.com. Ova smanjenja dio su nacionalne inicijative (središnja banka omogućila je gradovima fleksibilnost u smanjenju predujmova i kamata na hipoteku), s ciljem smanjenja početnih troškova za kupce i poticanja kupnji višeg standarda practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Osim toga, Šangaj je podigao limite zajmova u sklopu Stambenog štednog fonda (državni sustav hipotekarnih kredita s niskim kamatama), što omogućuje kupcima da posuđuju veće iznose uz povoljnije stope news.cgtn.com news.cgtn.com. Bankama je također naloženo da smanje kamatne stope na postojeće hipotekarne kredite, a referentna 5-godišnja kamatna stopa je smanjena, pa su tipične kamate na hipoteku u Šangaju za prvu nekretninu do kraja 2024. pale na ~4,1-4,3% – najniže u mnogo godina. Svi ovi koraci poboljšali su pristupačnost stanovanja i zaslužni su za početni oporavak prodaje početkom 2025. Analitičari napominju da su labaviji kreditni uvjeti u kombinaciji s popuštanjem šangajske politike stanovanja bili ključni za ponovno buđenje interesa kupaca joneslanglasalle.com.cn.

Porezne olakšice i subvencije: Dodatna podrška politikama došla je putem poreznih olakšica i fiskalnih poticaja. Od 2024. godine, središnja vlada je smanjila porez na promet nekretnina za kupovinu stanova: u Šangaju, kupci koji prvi put kupuju nekretninu sada plaćaju samo 1% poreza na promet za stanove do 140 m² (prije je bilo 1,5%), a kupci druge nekretnine plaćaju 1% (za <140 m²) ili 2% (za veće stanove), što je niže u odnosu na prijašnjih 3% practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Ovo značajno smanjuje transakcijske troškove pri prelasku na veće stanove. Šangaj je također bio među gradovima koji su ukinuli gornje granice cijena za prodaju novih stanova i uklonili ograničenja koja su prije sprječavala investitore u značajnijem snižavanju cijena – dajući tržištu više prostora za slobodno određivanje cijene globalpropertyguide.com. Za rješavanje problema nelikvidnih investitora i nedovršenih projekata, uveden je sustav “bijele liste”: Šangaj je surađivao sa središnjom vladom kako bi osigurao financiranje za dovršetak zaustavljenih projekata, uključujući omogućavanje lokalnim državnim poduzećima da otkupe neprodane stanove za potrebe pristupačnog stanovanja globalpropertyguide.com. Do kraja 2024. banke su odobrile financiranje za više od 5.300 takvih projekata s “bijele liste” diljem zemlje (gotovo 1,4 trilijuna CNY), što je pomoglo zaštiti interese kupaca i spriječiti rasprodaje po niskim cijenama practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Šangaj je također prihvatio inovativne programe poput prethodno spomenute inicijative “zamjene stanova” (zamjena stare nekretnine za novu uz popuste investitora) kako bi potaknuo kupoprodaju practiceguides.chambers.com.

Urbanističko planiranje i razvojne politike: Na području urbanističkog planiranja, Šangaj održava dugoročnu viziju uravnoteženog rasta. Glavni plan grada (2017.–2035.) naglašava ograničenje populacije na oko 25 milijuna i suzbijanje nekontrolirane ekspanzije, fokusirajući se umjesto toga na urbanističku obnovu i poboljšanje kvalitete života. U skladu s tim, politike potiču obnovu starih urbanih područja (subvencije za obnovu slamova povećane su 2024. godine practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com) i povećanje ponude najamnih i pristupačnih stanova. Primjerice, Šangaj je prenamijenio određene komercijalne površine u stambene za najam, te podržava izgradnju vladinih subvencioniranih najamnih jedinica (ponekad prenamjenjujući neprodani komercijalni fond) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Također postoji poticaj za zelenu gradnju i održivost – novi razvojni projekti u Šangaju podliježu strogim zelenim standardima jer se grad usklađuje s nacionalnim ciljevima smanjenja emisije ugljika.

Pravila o stranom vlasništvu: Iako su domaće politike ublažene, propisi o stranom vlasništvu i dalje su relativno strogi. Općenito, stranim osobama dopuštena je kupnja samo jedne stambene nekretnine u Šangaju (i drugim kineskim gradovima), i to isključivo za vlastite potrebe (ne za iznajmljivanje ili ulaganje) globalpropertyguide.com. Strani kupac obično mora boraviti u Kini najmanje godinu dana zbog posla ili studija i ishoditi odobrenje za kupnju globalpropertyguide.com. Štoviše, stranci ne mogu zajednički ulagati u više nekretnina osim putem posebnih poduzeća, zbog pravila koja su na snazi od 2006. i koja su uvedena radi sprječavanja špekulativnih inozemnih kapitalnih priljeva globalpropertyguide.com. Ova pravila znače da inozemni kupci čine vrlo mali udio na tržištu nekretnina u Šangaju, uglavnom su to iseljenici koji kupuju dom za osobne potrebe. U komercijalnom sektoru, dopuštena su institucionalna inozemna ulaganja (Šangaj nema posebnu kvotu za kupnju poslovnih nekretnina izvan nacionalnih politika), ali za veće poslove i dalje je potrebna regulatorna registracija i, u nekim slučajevima, odobrenje za devizno poslovanje radi unosa novca. Uključivanje Šangaja u Pilot Free Trade Zone malo je pojednostavilo neke procedure za strane tvrtke pri kupnji poslovnog prostora za vlastite potrebe resourcehub.bakermckenzie.com resourcehub.bakermckenzie.com, ali nije uvedeno značajnije liberaliziranje vlasništva stranaca nad nekretninama do 2025. godine. Umjesto toga, naglasak se stavljao na stvaranje povoljnijeg okruženja za strana poduzeća (npr. olakšavanje najma, produljenje rokova zemljišnih koncesija itd.), a ne na poticanje špekulativne kupnje od strane stranaca.

Ukratko, političko okruženje Šangaja u 2025. godini usmjereno je na podržavanje stabilnog i zdravog tržišta nekretnina. Vladin moto sada glasi: “Stanovanje je za življenje, a ne za špekulacije – ali ni za stagnaciju.” Kombinacija ublaženih ograničenja pri kupnji, jeftinijeg financiranja, smanjenja poreza i razvojnih inicijativa ima za cilj potaknuti stvarnu potražnju i smanjiti zalihe bez ponovnog stvaranja balona. Do sada su ove mjere pokazale početni uspjeh u jačanju povjerenja news.cgtn.com. U budućnosti su dužnosnici najavili da će pratiti tržište i po potrebi uvesti dodatne mjere podrške kako bi osigurali mekano prizemljenje. Na primjer, daljnje smanjenje kamatnih stopa ili čak izravna državna kupnja neprodanih stanova (mjera koja se raspravlja na nacionalnoj razini) mogli bi biti korišteni ako se pad nastavi globalpropertyguide.com reuters.com. Ipak, kreatori politika hodaju po tankoj liniji – pokušavaju revitalizirati tržište i podići raspoloženje, a istovremeno izbjegavaju povratak nekontroliranim špekulacijama i imajući dugoročnu pristupačnost na umu. Investitori i kupci nekretnina stoga mogu očekivati uglavnom poticajan politički stav u Šangaju u bliskoj budućnosti, iako će biti pažljivo prilagođen lokalnim uvjetima.

5. Ekonomski i demografski čimbenici

Niz ekonomskih i demografskih čimbenika leži u osnovi trendova nekretnina u Šangaju, utječući i na potražnju i na ponudu:

Gospodarski rast i struktura industrije: Šangaj je trgovačko i financijsko središte Kine, s BDP-om od otprilike 4,5 bilijuna RMB (oko 700 milijardi USD) u 2024. Nakon usporavanja uzrokovanog pandemijom (i značajnog pada tijekom zatvaranja 2022.), gospodarstvo Šangaja oporavilo se na oko 3,1% rasta u 2023. i očekuje se da će ubrzati prema 4,7–5% rasta u 2025. cbre.com, potpomognuto poticajnim politikama i obnovljenom potrošnjom. Ovo gospodarsko ostvarenje podupire nekretninski sektor kroz više prihode i širenje poslovanja. Ključne industrije Šangaja – financije, profesionalne usluge, trgovina, napredna proizvodnja (npr. poluvodiči, biotehnologija) i tehnologija – potiču potražnju za različitim tipovima nekretnina. Na primjer, procvat financijskog i fintech sektora potiče potražnju za uredima najviše klase u Lujazui i Pudongu, dok proizvodni i logistički sektori (automobili, elektronika, e-trgovina) podupiru potražnju za industrijskim zemljištem i skladištima. Usmjerenost grada na digitalno gospodarstvo i istraživanje i razvoj (s posebno određenim “zonama znanosti i inovacija”) potiče potrebu za specijaliziranim uredima i istraživačkim objektima. Sve u svemu, diverzificirano i visokovrijedno gospodarstvo Šangaja pruža čvrstu osnovu za nekretnine, po čemu se razlikuje od slabijih gradova koji ovise o jednoj industriji ili o spekulativnoj gradnji.

Šangaj je trgovačko i financijsko središte Kine, s BDP-om od otprilike 4,5 bilijuna RMB (oko 700 milijardi USD) u 2024. Nakon usporavanja uzrokovanog pandemijom (i značajnog pada tijekom zatvaranja 2022.), gospodarstvo Šangaja oporavilo se na oko 3,1% rasta u 2023. i očekuje se da će ubrzati prema cbre.com, potpomognuto poticajnim politikama i obnovljenom potrošnjom. Ovo gospodarsko ostvarenje podupire nekretninski sektor kroz više prihode i širenje poslovanja. Ključne industrije Šangaja – financije, profesionalne usluge, trgovina, napredna proizvodnja (npr. poluvodiči, biotehnologija) i tehnologija – potiču potražnju za različitim tipovima nekretnina. Na primjer, procvat financijskog i fintech sektora potiče potražnju za uredima najviše klase u Lujazui i Pudongu, dok proizvodni i logistički sektori (automobili, elektronika, e-trgovina) podupiru potražnju za industrijskim zemljištem i skladištima. Usmjerenost grada na digitalno gospodarstvo i istraživanje i razvoj (s posebno određenim “zonama znanosti i inovacija”) potiče potrebu za specijaliziranim uredima i istraživačkim objektima. Sve u svemu, diverzificirano i visokovrijedno gospodarstvo Šangaja pruža za nekretnine, po čemu se razlikuje od slabijih gradova koji ovise o jednoj industriji ili o spekulativnoj gradnji. Stanovništvo i demografija: Šangaj ima jedno od najvećih gradskih stanovništava na svijetu, službeno oko 24,76 milijuna u 2022. Rast stanovništva u gradu se usporio – Šangaj je zapravo zabilježio blagi neto pad stanovništva u 2022. zbog čimbenika vezanih uz COVID i strože kontrole boravišta, ali očekuje se da je to privremeno. Dugoročno, Šangaj ima za cilj ograničiti broj stanovnika na oko 25 milijuna do 2035. radi upravljanja resursima, prema Glavnom planu. Demografski, Šangaj je grad koji stari: medijalna dob raste i niska je stopa nataliteta (u skladu s nacionalnim trendovima). Ipak, nastavlja privlačiti mlade profesionalce i diplomante iz cijele Kine zahvaljujući obilju radnih mjesta i višim plaćama. Ovaj stalni dotok talenata (Šangaj svake godine kroz sustav bodovanja za boravište upisuje desetke tisuća novih stanovnika s fakultetskom diplomom) znači kontinuiranu potražnju za najmom i početnim stanovima. Prisutnost velike obrazovane radne snage i imućnog srednjeg sloja (raspoloživi dohodak po stanovniku u Šangaju gotovo je dvostruko veći od nacionalnog prosjeka) povećava potražnju za kvalitetnim stanovanjem i potiče luksuzni segment. S druge strane, starenje stanovništva povećava zanimanje za domove za starije i može dugoročno blago smanjiti promet nekretnina kako sve više starijih odlučuje ostati u vlastitim domovima. Ipak, u doglednoj budućnosti efekt urbanizacije i koncentracije talenata nadmašuje starenje u Šangaju – grad ostaje magnet za ambiciozne doseljenike, što održava potražnju za stanovanjem.

Šangaj ima jedno od najvećih gradskih stanovništava na svijetu, službeno oko u 2022. Rast stanovništva u gradu se usporio – Šangaj je zapravo zabilježio blagi neto zbog čimbenika vezanih uz COVID i strože kontrole boravišta, ali očekuje se da je to privremeno. Dugoročno, Šangaj ima za cilj ograničiti broj stanovnika na oko 25 milijuna do 2035. radi upravljanja resursima, prema Glavnom planu. Demografski, Šangaj je grad koji stari: medijalna dob raste i niska je stopa nataliteta (u skladu s nacionalnim trendovima). Ipak, nastavlja privlačiti iz cijele Kine zahvaljujući obilju radnih mjesta i višim plaćama. Ovaj stalni dotok talenata (Šangaj svake godine kroz sustav bodovanja za boravište upisuje desetke tisuća novih stanovnika s fakultetskom diplomom) znači kontinuiranu potražnju za najmom i početnim stanovima. Prisutnost velike obrazovane radne snage i imućnog srednjeg sloja (raspoloživi dohodak po stanovniku u Šangaju gotovo je dvostruko veći od nacionalnog prosjeka) povećava potražnju za kvalitetnim stanovanjem i potiče luksuzni segment. S druge strane, starenje stanovništva povećava zanimanje za domove za starije i može dugoročno blago smanjiti promet nekretnina kako sve više starijih odlučuje ostati u vlastitim domovima. Ipak, u doglednoj budućnosti nadmašuje starenje u Šangaju – grad ostaje magnet za ambiciozne doseljenike, što održava potražnju za stanovanjem. Prihodi i pristupačnost: Stanovnici Šangaja uživaju među najvišim prihodima u Kini – prosječan godišnji raspoloživi dohodak po stanovniku premašio je 80 000 RMB (preko 12 000 USD) u 2024. godini. Visoki prihodi i štednja kućanstava omogućuju mnogim obiteljima kupnju skupih stanova (često uz pomoć šire obitelji). Unatoč tome, cijene nekretnina također su izuzetno visoke, što pristupačnost čini trajnim problemom. Omjer cijene i prihoda za tipične domove u Šangaju je znatno iznad 20:1, što je jedno od najviših u Aziji. To ima dvije posljedice: Prvo, postoji snažna potražnja za manjim, pristupačnijim jedinicama i subvencioniranim stanovanjem za stanovnike s nižim prihodima. Napori grada na izgradnji javnih najamnih stanova i stanova s djelomičnim vlasništvom ključni su za ovu skupinu. Drugo, visoke cijene i ograničena pristupačnost mogu zaustaviti daljnji rast cijena – mnogi mlađi kupci jednostavno ne mogu preuzeti više duga uz trenutne razine prihoda, zbog čega je popuštanje vlade oko predujma i hipotekarnih kredita bilo toliko značajno. Ako prihodi nastave rasti za oko 5–8% godišnje, a cijene nekretnina se stabiliziraju, pristupačnost bi se postupno trebala poboljšati, što bi potencijalno omogućilo potražnju onih koji su prethodno bili isključeni zbog cijena.

Stanovnici Šangaja uživaju među najvišim prihodima u Kini – prosječan godišnji raspoloživi dohodak po stanovniku premašio je 80 000 RMB (preko 12 000 USD) u 2024. godini. Visoki prihodi i štednja kućanstava omogućuju mnogim obiteljima kupnju skupih stanova (često uz pomoć šire obitelji). Unatoč tome, cijene nekretnina također su izuzetno visoke, što pristupačnost čini trajnim problemom. Omjer cijene i prihoda za tipične domove u Šangaju je znatno iznad 20:1, što je jedno od najviših u Aziji. To ima dvije posljedice: Prvo, postoji snažna potražnja za i subvencioniranim stanovanjem za stanovnike s nižim prihodima. Napori grada na izgradnji javnih najamnih stanova i stanova s djelomičnim vlasništvom ključni su za ovu skupinu. Drugo, visoke cijene i ograničena pristupačnost mogu zaustaviti daljnji rast cijena – mnogi mlađi kupci jednostavno ne mogu preuzeti više duga uz trenutne razine prihoda, zbog čega je popuštanje vlade oko predujma i hipotekarnih kredita bilo toliko značajno. Ako prihodi nastave rasti za oko 5–8% godišnje, a cijene nekretnina se stabiliziraju, pristupačnost bi se postupno trebala poboljšati, što bi potencijalno omogućilo potražnju onih koji su prethodno bili isključeni zbog cijena. Zaposlenost i poslovna klima: Zdravlje tržišta rada u Šangaju izravno utječe na nekretnine. Nezaposlenost je privremeno naglo skočila tijekom zatvaranja 2022., ali se od tada poboljšala; anketna stopa nezaposlenosti u gradu početkom 2025. bila je oko 5%. Važno je da se Šangaj pozicionira kao središte inovacija i poduzetništva, uz brojne inkubatore i poticaje za startupe (posebno u tehnologiji). Dinamična startup scena može dovesti do nove potražnje za uredskim prostorom (iako često za fleksibilan/co-working prostor u početku) i privući mladu radnu snagu. Ipak, izazovi poput nacionalnog problema nezaposlenosti mladih (koja je dosegnula rekordne razine 2023.) mogli bi imati lokalni utjecaj – visoka nezaposlenost mladih može odgoditi stvaranje novih kućanstava i prve kupnje stanova. Do sada je Šangaj ovo prebrodio bolje od većine gradova zahvaljujući raznolikom tržištu rada.

Zdravlje tržišta rada u Šangaju izravno utječe na nekretnine. Nezaposlenost je privremeno naglo skočila tijekom zatvaranja 2022., ali se od tada poboljšala; anketna stopa nezaposlenosti u gradu početkom 2025. bila je oko 5%. Važno je da se Šangaj pozicionira kao središte inovacija i poduzetništva, uz brojne inkubatore i poticaje za startupe (posebno u tehnologiji). Dinamična startup scena može dovesti do (iako često za fleksibilan/co-working prostor u početku) i privući mladu radnu snagu. Ipak, izazovi poput nacionalnog problema nezaposlenosti mladih (koja je dosegnula rekordne razine 2023.) mogli bi imati lokalni utjecaj – visoka nezaposlenost mladih može odgoditi stvaranje novih kućanstava i prve kupnje stanova. Do sada je Šangaj ovo prebrodio bolje od većine gradova zahvaljujući raznolikom tržištu rada. Inflacija i kamatne stope: U razdoblju 2024.–2025. Kina je imala nisku inflaciju (oko 1% ili manje, s periodima deflacije potrošačkih cijena). Niska inflacija i labavija monetarna politika (PBOC snižava stope) održali su kamatne stope na stambene kredite relativno niskima, kao što je spomenuto. Za nekretnine su niske kamatne stope općenito povoljne, smanjujući troškove financiranja za developere i kupce. Ipak, vrlo niska inflacija također odražava slabiju potražnju u gospodarstvu, što je znak za oprez. Ako se deflacijski pritisci zadrže, kupci bi mogli čekati bolje prilike, što kreatori politika nastoje izbjeći. Sve u svemu, monetarna politika trenutno pomaže sektoru nekretnina, za razliku od faze zaoštravanja 2017.–2019.

U razdoblju 2024.–2025. Kina je imala nisku inflaciju (oko 1% ili manje, s periodima deflacije potrošačkih cijena). Niska inflacija i labavija monetarna politika (PBOC snižava stope) održali su kamatne stope na stambene kredite relativno niskima, kao što je spomenuto. Za nekretnine su niske kamatne stope općenito povoljne, smanjujući troškove financiranja za developere i kupce. Ipak, vrlo niska inflacija također odražava slabiju potražnju u gospodarstvu, što je znak za oprez. Ako se deflacijski pritisci zadrže, kupci bi mogli čekati bolje prilike, što kreatori politika nastoje izbjeći. Sve u svemu, sektoru nekretnina, za razliku od faze zaoštravanja 2017.–2019. Infrastruktura i povezivost: Šangajska opsežna infrastrukturna mreža – jedan od najvećih metro sustava na svijetu, dvije međunarodne zračne luke, dubokovodne luke i brze željezničke veze – značajno povećava atraktivnost nekretnina. U tijeku su brojni infrastrukturni projekti: 2025. Šangaj planira uložiti 240 milijardi CNY (33 milijarde USD) u glavne građevinske projekte english.shanghai.gov.cn. To uključuje nove metro linije (npr. Chongming linija do otoka Chongming, Jiading–Minhang željeznička linija te proširenja Metro linija 2, 18 i drugih) english.shanghai.gov.cn, novu brzu željezničku vezu (Šangaj-Čongqing-Čengdu linija) english.shanghai.gov.cn te poboljšanja vodenih putova i komunalnih usluga. Završeni projekti u 2024., poput zračne linije koja povezuje zračne luke Hongqiao i Pudong te novih metro-proširenja, već su poboljšali povezanost english.shanghai.gov.cn. Takva infrastrukturna unapređenja otvaraju nova područja za razvoj (npr. čine perifernu četvrt pristupačnijom i atraktivnijom za stambene i komercijalne nekretnine) te općenito povećavaju vrijednost nekretnina u cijelom gradu. Pet novih satelitskih gradova spomenutih ranije, svaki se oprema poboljšanim prometnim vezama prema centru Šangaja, omogućujući policentričniju urbanu strukturu.

U sažetku, snažan ekonomski profil Šangaja i uloga magneta za talente pozitivni su čimbenici za tržište nekretnina, potičući dugoročnu potražnju u svim sektorima. Ipak, visoki troškovi nekretnina i starenje stanovništva predstavljaju izazove s kojima se grad mora suočiti. Vladin pristup – fokus na industrije više vrijednosti, poticanje inovacija i snažna ulaganja u infrastrukturu i društveno stanovanje – ima za cilj osigurati da ekonomske i demografske promjene podupiru održivo tržište nekretnina. Kako Šangaj nastavlja evoluirati u grad sve više vođen znanjem i globalno orijentiran, ti će faktori oblikovati vrste nekretnina koje će biti tražene (možemo očekivati više pametnih ureda, inovacijskih parkova, luksuznih najamnih nekretnina itd.) u narednim godinama.

6. Budući razvojni projekti i infrastrukturni planovi

Pejzaž Šangaja u narednim godinama oblikovat će ambiciozni razvojni projekti i infrastrukturni planovi, od kojih su mnogi već u tijeku u sklopu Akcijskog plana za 2025. i dugoročnog plana do 2035. Ove će inicijative imati značajan utjecaj na nekretnine otvaranjem novih tržišta, poboljšanjem povezanosti i koncentriranjem rasta u strateškim područjima. U nastavku su neki od glavnih projekata i planova:

Temelj budućeg planiranja Šangaja je razvoj pet velikih novih gradova na periferiji metropole –. To nisu samo spavaonice, već su zamišljeni kao, svaki s ciljem od 0,5–1 milijun novih stanovnika do 2035. godine i vlastitim ekonomskim specijalizacijama english.shanghai.gov.cn . U 2021. godini Šangaj je pokrenuo ovu strategiju, a do 2025. predstavljen je detaljan Akcijski plan za ubrzanje njihove izgradnje english.shanghai.gov.cn . Na primjer: Jiading New City se fokusira na automobilsku industriju i industriju visokotehnološke opreme; Qingpu New City na digitalno gospodarstvo (uključujući mobilni internet “eMobile Park”) english.shanghai.gov.cn english.shanghai.gov.cn ; Songjiang New City na tehnologiju i možda kulturni turizam; Fengxian na biotehnologiju i kozmetiku (tamo se nalazi klaster “Beauty Valley”); a Nanhui/Lingang na naprednu proizvodnju (EV, zrakoplovstvo) i pomorske industrije. Svaki novi grad dobiva značajnu infrastrukturu: nove brze ceste, proširenje metroa ili prigradskih željeznica, te unaprijeđene javne objekte. Utjecaj na nekretnine: ove lokacije postaju. Velike površine zemljišta namijenjene su za novu stambenu izgradnju, poslovne četvrti i logističke parkove u tim područjima, što privlači investitore i developere. U Lingangu, primjerice, otkako je proglašen posebnom ekonomskom zonom, potražnja za stambenim nekretninama naglo je porasla zahvaljujući useljenju zaposlenika iz tehnološkog sektora, a cijene su porasle s vrlo niske razine. Tijekom sljedećeg desetljeća, kako ovi novi gradovi budu sazrijevali, smanjit će pritisak na središnji Šangaj i stvoriti– vjerojatno s pristupačnijim stanovanjem u odnosu na centar, čime će privući nove kupce i mlade obitelji. Već u svibnju 2024., prvorazredni status Šangaja nije ga spriječio da sudjeluje u programu “zamjene” gdje su stanovnike središnjih četvrti poticali da zamijene stare gradske stanove za nove domove u ovim novim gradovima practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com , što pokazuje opredijeljenost grada za usmjeravanje rasta prema vanjskim područjima.

Glavni infrastrukturni projekti: Šangajska vlada intenzivno ulaže kako bi podržala ove razvojne planove i unaprijedila ukupnu urbanističku učinkovitost. Kao što je navedeno, proširenje mreže metroa je u tijeku – Šangaj planira premašiti 830 km metro linija do 2025. Ključni projekti koji bi trebali biti dovršeni do kraja 2025. uključuju zapadno proširenje linije metroa 2 (poboljšavajući povezanost s udaljenim Qingpuom) i drugu fazu metroa linije 18, kao i napredak na potpuno novim linijama poput linije 20 english.shanghai.gov.cn english.shanghai.gov.cn. Posebno transformacijski projekt je povezivanje otoka Chongming: nova linija Chongming (vjerojatno podzemna ili željeznička linija) integrirat će veliki otok Chongming (na ušću Yangtzea) u urbanu prometnu mrežu Šangaja english.shanghai.gov.cn. Ovo bi moglo potaknuti razvoj nekretnina na Chongmingu, koji je do sada bio uglavnom ruralan i ekološki orijentiran. Dodatno, proširenja brze željeznice – Šangaj će biti istočno krajnje odredište brze željezničke pruge Šangaj–Chengdu koja prelazi cijelu zemlju english.shanghai.gov.cn. Kada bude dovršena (krajem 2020-ih), to će ojačati vezu Šangaja s unutrašnjim pokrajinama i vjerojatno povećati komercijalnu aktivnost (i time potražnju za uredima/hotelima) oko novih željezničkih čvorišta. Još jedan projekt je unapređenje plovnog puta Youdungang (Yudan luka) english.shanghai.gov.cn, koji će, iako tehnički, unaprijediti brodski promet grada i mogao bi potaknuti industrijsko tržište nekretnina vezano uz luku u područjima poput Pudonga i Baoshana. Štoviše, Šangaj proširuje kapacitet svojih zračnih luka: Međunarodna zračna luka Pudong gradi novi terminal i satelitske zgrade, a u planu je i potencijalna buduća treća zračna luka – čime će grad ostati globalno čvorište zračnog prometa. Svi ovi projekti, podržani rekordnim infrastrukturnim proračunom od 240 milijardi CNY u 2025. godini english.shanghai.gov.cn, ne samo da generiraju građevinsku aktivnost (u korist građevinskih tvrtki i prodaje zemljišta), već i čine više područja grada pogodnima za razvoj nekretnina skraćujući vrijeme putovanja.

Visokoprofilni komercijalni i kulturni razvojni projekti: Grad također bilježi nekoliko istaknutih projekata koji će obogatiti njegovu panoramu i kulturnu ponudu. Jedan primjer je Legoland Shanghai Resort, koji je u izgradnji u zapadnom dijelu Qingpu, a očekuje se da će biti otvoren oko 2024.–2025. cambridgenetwork.co.uk. Ovaj veliki tematski park (prvi Legoland u Kini) vjerojatno će potaknuti turizam i razvoj u njegovoj okolini – hoteli, maloprodajni objekti i poboljšan prijevoz za posjetitelje. Drugi primjer je Shanghai Zhangjiang Science City, koji nije samo jedan projekt, već rastući inovacijski distrikt; do 2025. uključivat će nove vodeće objekte poput Zhangjiang laboratorija (zgrada nacionalnog istraživačkog laboratorija završena 2025.) cambridgenetwork.co.uk cambridgenetwork.co.uk. Takvi projekti jačaju tehnološki ekosustav Šangaja i povećavaju potražnju za uredima, laboratorijima i smještajem za istraživače. Na kulturnoj strani, obnova West Bund i North Bund područja se nastavlja: ova inicijativa uključuje pretvaranje bivših industrijskih obala rijeke u četvrti mješovite namjene s muzejima umjetnosti, galerijama, uredima (West Bund) i novim financijskim centrom (North Bund). Svaki će tijekom idućeg desetljeća donijeti milijune kvadratnih metara poslovnog prostora. Šangaj također gradi brojne nove sveučilišne i bolničke kampuse (koji su često smješteni na periferiji kako bi postali središta tih zajednica), što može potaknuti razvoj obližnjih stambenih i maloprodajnih zona.

Urbana obnova: Budući razvoj u Šangaju ne odnosi se samo na nova područja – riječ je i o obnavljanju starijih urbanih zona. Grad je identificirao brojne stare stambene zajednice za obnovu ili rekonstrukciju. Provode se programi za ugradnju dizala u stare stambene zgrade bez lifta, poboljšanje uređenja okoliša, ili u nekim slučajevima rušenje derutnih uličica (longtang) kako bi se izgradili moderni stanovi. Jedna značajna inicijativa je planirana rekonstrukcija dijelova središnjih četvrti Huangpu i Hongkou s ciljem izgradnje suvremenih, mješovitih stambenih objekata uz očuvanje povijesne arhitekture. Ovi napori, iako pojedinačno manji opsegom, zajednički povećavaju vrijednost nekretnina i kvalitetu života u užem centru grada, osiguravajući da atraktivne središnje nekretnine nastave napredovati umjesto da propadnu.

Utjecaj na tržišta nekretnina: Projekti i planovi koji su spomenuti imat će nekoliko učinaka. Poboljšanja infrastrukture (metro linije, ceste) obično dovode do porasta vrijednosti nekretnina u novo povezanim područjima – primjerice, cijene oko stanica novog proširenja Linije 18 počele su rasti u iščekivanju. Novi industrijski i znanstveni parkovi poput onih u Akcijskom planu stvorit će lokalizirana uredska/industrijska pod-tržišta, često praćena potražnjom za stambenim prostorom u blizini za radnike. Pet novih gradova, ako budu uspješni, stvorit će multipolarno tržište nekretnina u kojem Šangaj ima nekoliko sekundarnih poslovnih centara (slično kao što Tokio ili London imaju više poslovnih središta). To bi moglo ublažiti ekstremne cijene raspodjelom potražnje, ali također stvoriti nova džepove visoke vrijednosti ako ta središta uspiju. Kako bi se to omogućilo, vlada Šangaja je u travnju 2025. naglasila “odozdo prema gore” pristup gdje je svaka općinska vlast ovlaštena privući industrije i planirati zajednice u ovim novim gradovima english.shanghai.gov.cn. To pokazuje snažnu političku podršku, što je dobar znak za njihov razvoj.

Općenito, Šangajev budući razvojni plan je hrabar i sveobuhvatan, obuhvaća svaki sektor: promet, industriju, stanovanje, kulturu. Za investitore i developere, to znači brojne prilike na novim lokacijama i kod novih vrsta imovine (npr. industrijski parkovi u Fengxianu, parkovi kreativne industrije u Qingpua, turistički objekti u Songjiangu itd.). Također znači da će se konkurentski krajolik promijeniti – centar grada više neće biti jedino važno mjesto kako se ovi projekti budu ostvarivali. Oko 2030. godine Šangaj će vjerojatno biti rasprostranjenija metropola s poboljšanim stambenim mogućnostima i manje zagušenim središtem, zahvaljujući upravo sjemenu koje se sada sadi u 2025. godini.

7. Rizici i nesigurnosti

Iako su izgledi za tržište nekretnina u Šangaju uglavnom pozitivni, nisu bez značajnih rizika i nesigurnosti. Svi dionici trebali bi biti svjesni sljedećih ključnih čimbenika rizika koji bi mogli negativno utjecati na tržište u nadolazećim godinama:

Makroekonomski izazovi: Sveukupna gospodarska putanja Kine predstavlja najveći rizik. Sporiji rast BDP-a od očekivanog ili naglo usporavanje nacionalnog gospodarstva smanjili bi potražnju za stanovanjem i ekspanziju poduzeća. Trenutno se kinesko gospodarstvo suočava s izazovima poput slabog povjerenja potrošača, visoke nezaposlenosti mladih i slabe potražnje za izvozom . Ako se ti problemi nastave ili pogoršaju, čak bi i Šangaj – sa svojim snažnim gospodarstvom – osjetio posljedice kroz smanjenje broja nekretninskih transakcija i apsorpcije. Na primjer, ako rast BDP-a značajno zaostane za ciljevima, kućanstva bi mogla odgoditi kupnju većih vrijednosti (stanovi), a poduzeća zamrznuti širenje (što bi pogodilo urede). Reutersova anketa ranije spomenuta naglašava ovu zabrinutost: analitičari ne očekuju oporavak tržišta nekretnina prije barem 2026. reuters.com reuters.com, što odražava oprezan sentiment. Osim toga, svaki novi val COVID-19 ili slični šokovi mogli bi poremetiti gospodarsku aktivnost. Ipak, diverzifikacija Šangaja i sposobnost vlade da uvede poticaje (kao što je viđeno s nedavnim smanjenjem kamatnih stopa i infrastrukturom financiranom putem obveznica) pružaju određenu zaštitu.

Sveukupna gospodarska putanja Kine predstavlja najveći rizik. Sporiji rast BDP-a od očekivanog ili naglo usporavanje nacionalnog gospodarstva smanjili bi potražnju za stanovanjem i ekspanziju poduzeća. Trenutno se kinesko gospodarstvo suočava s izazovima poput . Ako se ti problemi nastave ili pogoršaju, čak bi i Šangaj – sa svojim snažnim gospodarstvom – osjetio posljedice kroz smanjenje broja nekretninskih transakcija i apsorpcije. Na primjer, ako rast BDP-a značajno zaostane za ciljevima, kućanstva bi mogla odgoditi kupnju većih vrijednosti (stanovi), a poduzeća zamrznuti širenje (što bi pogodilo urede). ranije spomenuta naglašava ovu zabrinutost: analitičari ne očekuju oporavak tržišta nekretnina prije barem 2026. reuters.com reuters.com, što odražava oprezan sentiment. Osim toga, svaki novi val COVID-19 ili slični šokovi mogli bi poremetiti gospodarsku aktivnost. Ipak, diverzifikacija Šangaja i sposobnost vlade da uvede poticaje (kao što je viđeno s nedavnim smanjenjem kamatnih stopa i infrastrukturom financiranom putem obveznica) pružaju određenu zaštitu. Strukturni problemi tržišta nekretnina: Posljedice kineskog booma nekretnina i dalje bacaju sjenu. Glavni rizik predstavlja prevelika ponuda i dugovi investitora . Na nacionalnoj razini, višak neprodanih stanova (posebno u manjim gradovima) i nedovršeni projekti narušili su povjerenje kupaca reuters.com reuters.com. U Šangaju je to manje izraženo zbog visoke potražnje, ali ni grad nije potpuno imun. Ako investitori s projektima u Šangaju (neki od njih, poput Evergrandea ili Sunaca, suočili su se s neispunjavanjem obveza) ne uspiju isporučiti projekte, to bi moglo utjecati na lokalni sentiment tržišta. Do sada je vlast Šangaja bila proaktivna u osiguravanju dovršetka lokalnih projekata (kroz whitelist financijsku potporu practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com), ali financijski pritisak na investitore ostaje rizik – to bi moglo dovesti do manje novih lansiranja ili agresivnog snižavanja cijena radi prikupljanja gotovine, što može utjecati na pad tržišnih cijena u cjelini. Nadalje, velika praznina i prevelika ponuda uredskog prostora predstavlja strukturni problem koji bi mogao potrajati godinama; dugotrajna visoka praznina može dovesti do prisilnih prodaja zgrada, što bi potencijalno moglo dodatno spustiti procijenjenu vrijednost nekretnina na razini grada.

Posljedice kineskog booma nekretnina i dalje bacaju sjenu. Glavni rizik predstavlja . Na nacionalnoj razini, višak neprodanih stanova (posebno u manjim gradovima) i nedovršeni projekti narušili su povjerenje kupaca reuters.com reuters.com. U Šangaju je to manje izraženo zbog visoke potražnje, ali ni grad nije potpuno imun. Ako investitori s projektima u Šangaju (neki od njih, poput Evergrandea ili Sunaca, suočili su se s neispunjavanjem obveza) ne uspiju isporučiti projekte, to bi moglo utjecati na lokalni sentiment tržišta. Do sada je vlast Šangaja bila proaktivna u osiguravanju dovršetka lokalnih projekata (kroz whitelist financijsku potporu practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com), ali ostaje rizik – to bi moglo dovesti do manje novih lansiranja ili agresivnog snižavanja cijena radi prikupljanja gotovine, što može utjecati na pad tržišnih cijena u cjelini. Nadalje, velika praznina i prevelika ponuda uredskog prostora predstavlja strukturni problem koji bi mogao potrajati godinama; dugotrajna visoka praznina može dovesti do zgrada, što bi potencijalno moglo dodatno spustiti procijenjenu vrijednost nekretnina na razini grada. Dug lokalne samouprave i ograničenja politike: Lokalne vlasti u Kini, uključujući i šangajsku, nakupile su značajan dug, djelomično zbog pada prihoda od prodaje zemljišta tijekom krize na tržištu nekretnina. Šangaj planira velika infrastrukturna ulaganja financirana obveznicama english.shanghai.gov.cn english.shanghai.gov.cn, ali ako se problem zaduženosti lokalnih vlasti pogorša (što je problem u nekim drugim provincijama), to bi moglo ograničiti mogućnosti Šangaja za nastavak velikih ulaganja ili pružanje subvencija. Povlačenje iz javne potrošnje uklonilo bi ključnu podršku sektoru nekretnina i građevinarstva. Dodatno, iako se politike sada olakšavaju, postoje ograničenja koliko daleko vlasti mogu ići a da ne izazovu nove špekulativne rizike ili probleme nejednakosti. Na primjer, potpuno ukidanje svih restrikcija za kupnju nekretnina u Šangaju moglo bi izazvati stampedo i politički je osjetljivo. Vlada mora uravnotežiti stimulativne mjere s osiguravanjem “priuštivosti stanovanja” i izbjegavanjem stvaranja novog balona, što je stalni izazov u oblikovanju politika.

Lokalne vlasti u Kini, uključujući i šangajsku, nakupile su značajan dug, djelomično zbog pada prihoda od prodaje zemljišta tijekom krize na tržištu nekretnina. Šangaj planira velika infrastrukturna ulaganja financirana obveznicama english.shanghai.gov.cn english.shanghai.gov.cn, ali ako se problem zaduženosti lokalnih vlasti pogorša (što je problem u nekim drugim provincijama), to bi moglo ograničiti mogućnosti Šangaja za nastavak velikih ulaganja ili pružanje subvencija. Povlačenje iz javne potrošnje uklonilo bi ključnu podršku sektoru nekretnina i građevinarstva. Dodatno, iako se politike sada olakšavaju, postoje a da ne izazovu nove špekulativne rizike ili probleme nejednakosti. Na primjer, potpuno ukidanje svih restrikcija za kupnju nekretnina u Šangaju moglo bi izazvati stampedo i politički je osjetljivo. Vlada mora uravnotežiti stimulativne mjere s osiguravanjem “priuštivosti stanovanja” i izbjegavanjem stvaranja novog balona, što je stalni izazov u oblikovanju politika. Geopolitički i vanjski rizici: Šangaj, kao globalni grad, izložen je međunarodnim čimbenicima. Trgovinske i tehnološke napetosti između SAD-a i Kine već su imale utjecaja: carine i izvozne kontrole pogodile su neke proizvodne sektore, a strane tvrtke su oprezne. Reutersova anketa navodi eskalaciju trgovinskog rata kao čimbenik koji bi dodatno mogao umanjiti raspoloženje kupaca nekretnina i gospodarski rast reuters.com. U najgorem scenariju, naglo eskalirajuće geopolitičke napetosti (trgovinski rat koji prerasta u financijsko razdvajanje ili sankcije) mogle bi dovesti do značajnog smanjenja poslovanja multinacionalnih kompanija u Kini, čime bi se smanjila potražnja za poslovnim nekretninama. To bi također moglo ograničiti priljev stranog kapitala ili navesti kineske investitore da više ulažu u inozemstvu nego u zemlji (odljev kapitala), što bi štetilo investicijama u nekretnine. Drugi aspekt su globalni financijski uvjeti : dok su kamatne stope u Kini u padu, ako globalno ostanu visoke ili dođe do nove financijske krize, to bi moglo ograničiti likvidnost. Nekretnine u Šangaju su relativno zaštićene od globalnih kreditnih tržišta (zbog kineskih kontrola kapitala), ali velika globalna recesija pogodila bi poduzeća orijentirana na izvoz i potencijalno bogatstvo investitora s visokim neto vrijednostima, što bi neizravno utjecalo na nekretnine.

Šangaj, kao globalni grad, izložen je međunarodnim čimbenicima. već su imale utjecaja: carine i izvozne kontrole pogodile su neke proizvodne sektore, a strane tvrtke su oprezne. Reutersova anketa navodi eskalaciju trgovinskog rata kao čimbenik koji bi dodatno mogao umanjiti raspoloženje kupaca nekretnina i gospodarski rast reuters.com. U najgorem scenariju, naglo eskalirajuće geopolitičke napetosti (trgovinski rat koji prerasta u financijsko razdvajanje ili sankcije) mogle bi dovesti do značajnog smanjenja poslovanja multinacionalnih kompanija u Kini, čime bi se smanjila potražnja za poslovnim nekretninama. To bi također moglo ograničiti priljev stranog kapitala ili navesti kineske investitore da više ulažu u inozemstvu nego u zemlji (odljev kapitala), što bi štetilo investicijama u nekretnine. Drugi aspekt su : dok su kamatne stope u Kini u padu, ako globalno ostanu visoke ili dođe do nove financijske krize, to bi moglo ograničiti likvidnost. Nekretnine u Šangaju su relativno zaštićene od globalnih kreditnih tržišta (zbog kineskih kontrola kapitala), ali velika globalna recesija pogodila bi poduzeća orijentirana na izvoz i potencijalno bogatstvo investitora s visokim neto vrijednostima, što bi neizravno utjecalo na nekretnine. Provedba politika i društvena pitanja: Postoje i neizvjesnosti oko provedbe i uspjeha ambicioznih planova Šangaja. Ako “pet novih gradova” ne uspije privući dovoljno industrije ili stanovnika (na primjer, ako ljudi i dalje preferiraju središnji Šangaj ili ako se radna mjesta ne realiziraju u tim područjima), rezultat bi mogla biti nedovoljno iskorištena infrastruktura i potencijalno prevelika ponuda na tim prigradskim tržištima. Vlada računa na te planove kako bi usmjerila rast, pa bi njihov podbačaj predstavljao nazadak. Društveni čimbenici, poput javnog prihvaćanja preseljenja radi urbane obnove, također su važni – otpor rušenju ili preseljenju mogao bi usporiti projekte obnove. A kao i u svakom velikom gradu, pitanja poput prometnih gužvi, okolišnih izazova i pružanja javnih usluga mogu utjecati na poželjnost nekretnina. Šangaj mora upravljati zagađenjem i klimatskim rizicima (kao obalni grad, dugoročno je važan porast razine mora) – to nisu neposredni, ali su čimbenici održivog razvoja.

Postoje i neizvjesnosti oko provedbe i uspjeha ambicioznih planova Šangaja. Ako “pet novih gradova” ne uspije privući dovoljno industrije ili stanovnika (na primjer, ako ljudi i dalje preferiraju središnji Šangaj ili ako se radna mjesta ne realiziraju u tim područjima), rezultat bi mogla biti nedovoljno iskorištena infrastruktura i potencijalno prevelika ponuda na tim prigradskim tržištima. Vlada računa na te planove kako bi usmjerila rast, pa bi njihov podbačaj predstavljao nazadak. Društveni čimbenici, poput javnog prihvaćanja preseljenja radi urbane obnove, također su važni – otpor rušenju ili preseljenju mogao bi usporiti projekte obnove. A kao i u svakom velikom gradu, pitanja poput prometnih gužvi, okolišnih izazova i pružanja javnih usluga mogu utjecati na poželjnost nekretnina. Šangaj mora upravljati zagađenjem i klimatskim rizicima (kao obalni grad, dugoročno je važan porast razine mora) – to nisu neposredni, ali su čimbenici održivog razvoja. Tržišni sentiment i povjerenje: Na kraju, nematerijalan ali ključan rizik je povjerenje na tržištu. Sektor nekretnina u Kini opisuje se kao da prolazi kroz krizu povjerenja od 2021. Ako kupci i investitori vjeruju da će cijene nastaviti padati, mogli bi nastaviti čekati sa strane (što bi samo po sebi dodatno opteretilo tržište). Obnova povjerenja stoga je ključna. Mjere koje su na snazi osmišljene su s tim ciljem, a početak 2025. pokazao je određeni pozitivan zamah news.cgtn.com. Međutim, svaki pogrešan korak – poput bankrota istaknutog investitora u Šangaju ili naglog preokreta u politici – mogao bi ponovno brzo narušiti raspoloženje.

Zaključno, šangajsko tržište nekretnina, iako otpornije od većine, suočava se s rizicima pada uzrokovanima makroekonomskim neizvjesnostima, strukturnim viškovima i vanjskim čimbenicima. Snažni temelji grada i podrška politike donekle ublažavaju ove rizike, ali dionici bi trebali planirati scenarije poput sporije dinamike oporavka ili mogućih korekcija cijena ako se izazovi pojačaju. Preporučuju se oprezne mjere, kao što su diverzifikacija ulaganja kroz različite vrste nekretnina i održavanje zdrave zaduženosti. Šangaj je prošao kroz brojne cikluse i šokove (od SARS-a 2003., globalne financijske krize 2008., pa do lockdowna 2022.), a svaki put se tržište nekretnina snažno oporavilo. Dakle, iako trenutna situacija zahtijeva oprez, dugoročna putanja šangajskih nekretnina ostaje uglavnom pozitivna – pod uvjetom da se ključni rizici dobro upravljaju i postupno rješavaju.

Zaključak

Od 2025. godine, tržište nekretnina u Šangaju nalazi se na prijelomnoj točki. Stambeni sektor se stabilizira, a na višem kraju tržišta čak i napreduje, potaknut političkom podrškom i trajnom potražnjom za stanovanjem u vodećem kineskom gradu. Komercijalni sektori suočavaju se s izazovima – osobito u segmentu uredskih i logističkih prostora prisutne su visoke stope nepopunjenosti i jaka pregovaračka moć zakupaca – no uloga Šangaja kao poslovnog središta jamči da će kvalitetna imovina i dalje biti tražena. Povjerenje investitora postupno se vraća zahvaljujući nižim cijenama i olakšanju kreditnih uvjeta, a kreatori politika čvrsto preuzimaju vodstvo, uvodeći mjere za usmjeravanje tržišta prema “mekanom prizemljenju” i održivoj budućnosti. Ekonomski i demografski temelji Šangaja – bogato, rastuće (iako starenje) stanovništvo te gospodarstvo temeljeno na inovacijama – pružaju čvrstu osnovu kakve mnogi drugi gradovi nemaju. Nadalje, Šangajova strateška ulaganja u nove gradove i infrastrukturu pokazuju da grad ne planira samo oporavak, već novu fazu rasta i urbane evolucije.

Gledajući unaprijed, može se očekivati da će Šangaj i dalje balansirati između kratkoročne stabilizacije tržišta i dugoročne strateške izgradnje. Cijene stanova u gradu vjerojatno će zabilježiti umjeren rast nakon trenutne korekcije, pri čemu će luksuzni segment ostati posebno snažan. Tržište uredskih prostora oporavljat će se sporije, ali kako se višak ponude bude smanjivao i budući da se pojavljuju nove gospodarske prilike (npr. u tehnologiji i financijama), stopa zauzetosti će rasti. Do kasnih 2020-ih, horizont i metro karta Šangaja bit će prošireni – s novim podcentrima u Jiadingu, Lingangu i drugdje – što će odražavati prilagodbu grada suvremenim urbanim izazovima. Rizici, naravno, ostaju, a šangajska sudbina isprepletena je s onom Kine i svijeta. No, ako je prošlost bilo kakav pokazatelj, šangajska dinamičnost i strateška važnost znače da će vjerojatno nadvladati izazove i ostati na čelu kineskog tržišta nekretnina.

Izvori: