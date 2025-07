Tržište nekretnina u Lausanni (2025. i dalje)

Tržište nekretnina u Lausanni 2025. godine izdvaja se kao jedno od najotpornijih u Švicarskoj, obilježeno snažnom potražnjom i ograničenom ponudom. Kao glavni grad kantona Vaud i središte međunarodnog obrazovanja, financija i tehnologije, Lausanne privlači stalan priljev kvalificiranih stanovnika theluxuryplaybook.com. Kvaliteta života u gradu, prisutnost poznatih sveučilišta (kao što su EPFL i UNIL) te brojni multinacionalni poslodavci (npr. IOC, medtech i financijske tvrtke) potiču stalnu potražnju među iseljenicima, studentima, obiteljima i korporacijama. Oko 80% kućanstava u Lausanni su podstanari (stanovanje u vlasništvu čini svega oko 20% ukupnog fonda) bcv.ch, što odražava tradicionalno zategnuto tržište najma. U nastavku slijedi sveobuhvatan prikaz trenutačnih uvjeta na tržištu (stambenih i poslovnih nekretnina), trendova i prognoza cijena, investicijskih prilika, glavnih projekata, regulatornih čimbenika, usporedbi s drugim švicarskim gradovima te trendova potražnje koji oblikuju izglede tržišta nekretnina u Lausanni.

Uvjeti na tržištu stambenih nekretnina u 2025.

Tržište nekretnina u Lausanneu ostaje vrlo napeto i u 2025. godini. Stopa slobodnih stanova je izuzetno niska – oko 0.6% sredinom 2024. za okrug Lausanne bcv.ch – što ukazuje na ozbiljan nedostatak dostupnih domova. Ova rijetkost održava visoku razinu najamnina i cijena. Mnogi najmoprimci ostaju u svojim stanovima dugi niz godina: u Lausannei (i Ženevi) otprilike polovica najmoprimaca boravi u svojim jedinicama više od 10 godina, znatno iznad švicarskog prosjeka od 38% ubs.com. Ovaj efekt “zaključavanja” naglašava koliko je teško pronaći novi smještaj, jer se najmoprimci čvrsto drže postojećih najamnih ugovora. Početkom 2025. došlo je do porasta potražnje za najmom zbog rasta stanovništva (uključujući imigraciju); Švicarska je zabilježila rekordno nisku nacionalnu stopu slobodnih stanova (1,08% sredinom 2024.) i rast traženih najamnina pwc.ch pwc.ch. Lausanne slijedi ovaj trend, s vlasnicima koji mogu podići najamnine na novim ugovorima za oko +2% u odnosu na prethodnu godinu uslijed konkurencije za stanove. Međutim, postojeće regulirane najamnine zabilježile su samo umjereni rast, dijelom ograničen referentnom kamatnom stopom u Švicarskoj, koja je zapravo bila smanjena u ožujku 2025.. Taj pad kamatne stope će ublažiti rast najamnina za postojeće najmoprimce u narednim kvartalima ubs.com (budući da su prema švicarskom zakonu vlasnici dužni smanjiti ili zadržati najamnine kada referentne kamatne stope padnu).

Cijene nekretnina u Lausanni i dalje su među najvišima u Švicarskoj, a rasle su kontinuirano tijekom posljednjeg desetljeća. Prosječna transakcijska cijena za stanove u Lausanni iznosila je oko 15.500 CHF po m² u prvom tromjesečju 2025. globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, što je svrstava u sam vrh odmah iza Züricha i Ženeve. Uobičajeno, tražene cijene u sredini 2025. kreću se oko 12.000–13.000 CHF po kvadratnom metru za stambene nekretnine investropa.com neho.ch. Primjerice, podaci iz lipnja 2025. pokazuju prosječnih 12.750 CHF po m² (stanovi ~13.413 CHF i kuće ~12.087 CHF po m²) u Lausanni neho.ch. Elitne četvrti (područja uz jezero poput Ouchyja ili luksuzne padine) lako premašuju 13.000 CHF/m² theluxuryplaybook.com. Rast cijena bio je umjeren, ali pozitivan u posljednje vrijeme – otprilike +2% na godišnjoj razini za stanove u 2024. theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – jer su ograničenja pristupačnosti i viši troškovi financiranja ublažili brzi rast iz prethodnih godina. Cijene obiteljskih kuća čak su stagnirale ili blago pale (oko –0,5% do –0,6% u zadnjih godinu dana) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com zbog rasta troškova hipotekarnih kredita i promjene preferencija kupaca prema višestambenim ili investicijama u najam. Općenito, stambeno tržište Lausanne u 2025. karakterizira stabilnost na visokoj cjenovnoj razini: potražnja daleko nadmašuje ponudu, što održava nisku stopu praznih nekretnina i podupire cijene, ali je stopa rasta cijena umanjena.

Ponuda stambenih jedinica i dalje je ograničena geografijom i prostornim planiranjem. Lausanne je gusto naseljen grad sa strogim zoniranjem i dugotrajnim procesima odobravanja koji ograničavaju razvoj u velikim razmjerima theluxuryplaybook.com. Nova stambena izgradnja je skromna – otprilike 420 novih jedinica godišnje u 2024.–25. u području Lausanne bcv.ch – što je manje nego prethodnih godina. Ovaj spor rast ponude ne uspijeva pratiti potrebe stanovništva, što doprinosi strukturnom manjku stambenih jedinica. Tenzija na tržištu dodatno je vidljiva kroz snažan profil najmoprimaca i nisku stopu promjene najmoprimaca; institucionalni iznajmljivači u Vaudu izvještavaju o visokokvalitetnim, “postojanim” najmoprimcima i minimalnoj praznini (≈1%–1,4%) u svojim portfeljima u Lausannei theluxuryplaybook.com. Za investitore to znači pouzdan prihod od najma. Doista, višestambene stambene nekretnine ponovno su tražene među investitorima – od 2024. godine, najamnine u Švicarskoj su porasle za oko 6,4% u godini dana, a najamne zgrade postale su privlačnije uz povratak niskih kamatnih stopa ubs.com ubs.com. Kombinacija stabilnosti najmoprimaca i kroničnog manjka ponude čini Lausanne posebno obrambenim, prinosno povoljnim tržištem stambenih nekretnina, čak i dok cijene ostaju povišene.

Komercijalno tržište (uredski i maloprodajni prostori) 2025.

Lausannski sektor poslovnih nekretnina u 2025. pokazuje dvozonsku dinamiku: uredski prostor u centru grada vrlo je ograničen, dok se periferni podmarketi šire uz novu ponudu. U CBD-u grada Lausanne, slobodni uredi izuzetno su rijetki – samo oko 1,9% je slobodno na razini cijelog grada, a tek 1,5% najkvalitetnijih ureda u strogom centru je dostupno jll.com. U apsolutnim brojkama, samo oko 12.300 m² uredskog prostora u CBD-u bilo je prazno krajem 2024. godine jll.com. Ova nestašica podržava visoke razine najamnina: najam za vrhunske urede u središtu Lausanne iznosi otprilike 520 CHF po m² godišnje (oko 43 CHF/m² mjesečno) i ostao je stabilan jll.com. Tvrtke koje traže veće povezane uredske prostore u centru često se suočavaju s nedostatkom opcija. Posebno se ističe velika obnova značajne zgrade Hôtel des Postes u središtu Lausanne, koja će donijeti oko 15.000 m² modernih ureda do kraja 2025. – rijedak primjer vrhunskog poslovnog prostora u samom srcu grada, za koji se očekuje da će nakon dovršetka izazvati veliki interes jll.com.

Suprotno tome, prigradsko tržište uredskih prostora u regiji Lausanne se donekle rasteretilo kako su novi projekti dolazili na tržište. Ukupna stopa dostupnosti uredskih prostora za širu regiju Lausanne porasla je na 3,8% krajem 2024., u odnosu na 3,2% godinu ranije jll.com. Taj je porast uglavnom rezultat nekoliko velikih projekata u zapadnom dijelu Lausanne (Crissier/Renens) koji su završili izgradnju jll.com. Primjerice, novi “eko-distrikt” u Chavannes-près-Renensu donio je znatne nove uredske prostore, što je pridonijelo većim slobodnim kapacitetima u tom dijelu tržišta jll.com. Zona Lausanne West/Crissier sada bilježi oko 15% slobodnih ureda jll.com – znatno više od gradskog prosjeka – jer su projekti poput “Le Closel” (4.000 m²) i “Quartier Horizon” (~7.000 m²) nedavno završeni, a prostori su još uvijek na tržištu jll.com. Iako ovaj porast slobodnih kapaciteta predstavlja kratkoročni izazov apsorpcije, on također odražava rast: zapadni dio Lausanne je u fazi širenja, nudeći moderne urede velikih površina kakve centralna Lausanne ne može ponuditi. Posebno je područje Malley–Renens u procvatu s novim projektima. Veliki kompleks mješovite namjene “Central Malley” je u izgradnji, planiran za dovršetak do 2026. s više od 10.000 m² ureda; već je 80% njegove prve zgrade (A3) unaprijed zakupljeno godinu dana prije završetka jll.com. Unatoč većoj slobodnoj ponudi u ovim vanjskim zonama, potražnja najmoprimaca ostaje čvrsta i usmjerena je prema novim projektima: tvrtke privlače održivi dizajn, pristupačnost i veće površine katova ovih prostora jll.com. Tijekom vremena, analitičari očekuju da će višak prostora biti apsorbiran, s obzirom na rastuće gospodarstvo Lausanne i preferenciju nekih tvrtki za preseljenje iz starijih zgrada u nove urede s ekološkim certifikatom jll.com.

Cijene nekretnina u Lausanni već dugo bilježe rast, a 2025. godina nastavlja taj trend uz određenu umjerenost.

Ostali komercijalni segmenti odražavaju zdravo gospodarstvo Lausanne: maloprodajni objekti u glavnim zonama imaju koristi od imućnog stanovništva i turista, iako sekundarne maloprodajne lokacije trpe pritisak (zbog učinaka e-trgovine i privlačnosti Ženeve). Tržište industrijskih/logističkih nekretnina oko Lausanne (npr. u perifernim općinama) također je prilično zategnuto, s obzirom na ograničenu količinu industrijskog zemljišta u regiji. Općenito, komercijalne nekretnine u Lausannei u 2025. mogu se sažeti kao središnja nestašica naspram rasta periferije – strogo ograničen središnji poslovni dio s visokim najamninama i gotovo bez velikih praznina, nasuprot deformirajućoj periferiji gdje novi poslovni kvartovi (kao u Renens/Malley) dodaju kapacitete i umjereno povećavaju stope praznina na kratki rok jll.com. Važno je napomenuti da ni nova ponuda nije pretjerana prema povijesnim standardima. (U cijeloj Švicarskoj, rast uredskih kapaciteta usporava – predviđa se godišnje širenje od ~1,0% u većim gradovima do 2027., što je 26% manje nego proteklih godina jll.com jll.com.) Udio nove izgradnje u Lausannei ostaje oprezan, što znači da tržište dugoročno vjerojatno neće biti prezasićeno.

Trendovi cijena i prognoze

U sektoru komercijalnih nekretnina, najamnine uredskih prostora u središtu Lausanne vjerojatno će ostati visoke i čak mogu dodatno porasti zbog nedostatka prostora. Najam za prvorazredne urede (520 CHF/m²/godina) već neko vrijeme stagnira jll.com, no svaka nova prvorazredna ponuda (poput preuređenja Hôtel des Postes) mogla bi postaviti novi standard ako natjecanje za te površine izazove nadmetanje. U perifernim uredskim podtržištima, priljev novih zgrada mogao bi kratkoročno vršiti pritisak na snižavanje najma – vlasnici bi mogli ponuditi poticaje za popunjavanje praznih prostora (s obzirom da je dostupnost u zapadnoj Lausannei 15% jll.com, možda će biti potrebne najamne koncesije kako bi se privukli zakupci dok se ponuda ne apsorbira). Tijekom sljedećih nekoliko godina (2025.–2027.), kako se Malley/Crissier uredi popunjavaju zakupcima, možemo očekivati da će se efektivni najam ondje postupno ponovno učvrstiti, osobito za nekretnine s certifikatom zelene gradnje i dobrim prometnim vezama (koje već privlače zanimanje) jll.com.

Prinosi od ulaganja u nekretnine u Lausannei vjerojatno će ostati niski (što ukazuje na visoku vrijednost), što je u skladu s ostalim švicarskim metropolama. Na primjer, stope povrata na stambene najmove u Ženevi su oko 3,5% i stabilne investropa.com investropa.com; prinosi u Lausannei bili bi sličnog razmjera – općenito 3–4% – s obzirom na visoke cijene i pouzdan prihod od najma. S obzirom na to da su desetogodišnje švicarske državne obveznice blizu nule, nekretnine ostaju privlačne institucionalnim ulagačima koji traže prinos. Prognoze Wüest Partnera predviđaju rast cijena stanova u Švicarskoj za ~3,6% u 2025. globalpropertyguide.com, a UBS-ovi analitičari također predviđaju rast od 3–4% globalpropertyguide.com, ali upozoravaju da ograničenja pristupačnosti “trebaju ograničiti veći rast cijena” globalpropertyguide.com. Nakon 2025., mnogo će ovisiti o kamatnim stopama (povratak na negativne kamate, o kojem se raspravlja u Švicarskoj, dodatno bi potaknuo rast cijena nekretnina pwc.ch pwc.ch). S druge strane, ako inflacija ili globalni čimbenici uzrokuju rast kamata, švicarsko tržište nekretnina moglo bi se ohladiti. Prema stanju u 2025., temeljni scenarij je umjeren nastavak rasta vrijednosti nekretnina u Lausannei, bez znakova pada. UBS-ov Indeks nekretninskog balona za Švicarsku i dalje je u zoni “umjerenog rizika” u 2025. ubs.com ubs.com – Lausanne je identificirana kao “hotspot” s visokim cijenama, ali nije u ozbiljnoj zoni balona. Stoga, osim vanjskih šokova, izgledi za idućih nekoliko godina su da će nekretnine u Lausannei postepeno rasti u vrijednosti te zadržati svoj status stabilnog, visoko vrijednog tržišta.

Investicijske prilike i ključna područja rasta

Unatoč visokim ulaznim cijenama, Lausanne nudi nekolikozahvaljujući svojim područjima rasta i stabilnim povratima. Investitori (švicarski institucionalni i kvalificirani strani kupci) posebno su zainteresirani zau Lausanneu, navodeći nizak broj praznih stanova u gradu, čvrstu bazu najmoprimaca i stabilnost “sigurne luke” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Kupci usmjereni na prinose otkrivaju da višenamjenski stambeni blokovi u četvrtima Lausanne mogu donijeti stalan prihod uz minimalan rizik od praznih stanova. Činjenica da su(kako bi dostigle potražnju) znači da vlasnici mogu ostvariti dobit pri promjeni najmoprimca; primjerice, tražene najamnine na nacionalnoj razini bile su oko +2.2% više početkom 2025. nego godinu prije ubs.com . Ovaj trend, u kombinaciji s, poboljšao je izračun za investitore s financijskom polugom. Kako su se niske kamatne stope vratile 2024.–25., kapitalizacijske stope su se smanjile, a obujam transakcija s nekretninama porastao je diljem Švicarske practiceguides.chambers.com . U Lausanneu su u 2024. zabilježene značajne akvizicije portfelja i transakcije zemljišta za razvoj, a taj se zamah nastavlja i u 2025.

Geografski gledano, ključna područja rasta u i oko Lausanne uključuju:

Zapadni Lausanne (Renens/Malley/Crissier) – Ovaj koridor prolazi kroz transformaciju s novim višefunkcionalnim razvojem. Tu se nalaze rastući projekti “Quartier des Entrepôts” i Central Malley , novi uredski kompleksi i stambeni blokovi u blizini željezničke stanice Malley. Područje je privlačno za poduzeća zbog modernih sadržaja i pristupa autocesti/vlaku, a za investitore jer su cijene nešto niže od samog centra Lausanne, dok je budući potencijal velik. Dostupnost uredskih prostora ovdje (15% nakon novih izgradnji) jll.com zapravo signalizira priliku: tvrtke koje traže velike, moderne urede mogu ih pronaći na zapadu Lausanne po konkurentnim najamninama, što sugerira da će ovo područje postati važno poslovno središte. Za ulagače u nekretnine, rana akvizicija u tim projektima mogla bi donijeti dobre povrate kako se razina popunjenosti povećava. Četvrt Malley-Gare također će dobiti novu tramvajsku vezu i dodatni stambeni prostor, što dodatno povećava njezinu privlačnost.

– Područja prema sjeveru (oko Blécherettea, Vennesa, Epalingesa) bilježe rast zahvaljujući znanstvenim parkovima i prigradskim stambenim zajednicama. (park za znanosti o životu) proširio se, privlačeći biotehnološke tvrtke te stvarajući potražnju za uredima i luksuznim stanovanjem u blizini. Planirana metro linija M3 završavat će u Blécheretteu (sjeverni rub Lausanne) ge.ch ge.ch, potičući novu izgradnju duž svoje trase. Investitori bi mogli pronaći u ovim sjevernim predgrađima kako gradska prometna infrastruktura poboljšava povezanost. Preuređenja u centru grada – Unutar same Lausanne, prilike su rjeđe, ali postoje izabrani projekti gdje se starije zgrade mogu obnoviti ili prenamijeniti. Glavni primjer je renovacija Hôtel des Postes ranije spomenuta, gdje se povijesna poštanska zgrada pretvara u luksuzne urede jll.com. Slično smješteni objekti u centru, ako se preuzmu i unaprijede, mogu zadovoljiti nedovoljnu potražnju za suvremenim prostorom u samoj jezgri. Također, specijalizirani segmenti poput servisiranih apartmana ili studentskog smještaja u blizini sveučilišnih kampusa slabo su zastupljeni te predstavljaju investicijski potencijal (studentska populacija je velika i raste, a često ima poteškoće u pronalasku smještaja).

Iz sektorske perspektive, održive i energetski učinkovite nekretnine predstavljaju značajnu priliku. Švicarska ima ambiciozne ekološke propise (npr. stroža CO₂ zakone i poticaj za zgrade s nultom emisijom). Očekuje se da će potražnja za energetski učinkovitih domovima porasti za ~20% do 2025. godine na nacionalnoj razini investropa.com investropa.com. U Lausannei su novi kompleksi poput eko-kvarta Plaines-du-Loup (vidi sljedeći odjeljak) izgrađeni prema naprednim zelenim standardima, a takve nekretnine vrlo su tražene od strane i najmoprimaca i kupaca. Ulaganje u obnovu starijih zgrada u Lausannei (dodavanje izolacije, toplinskih pumpi, solarnih panela) također može biti isplativo jer su stanari/vlasnici spremni platiti više za niže režijske troškove i usklađenost s budućim propisima.

Općenito, “kontrolirani inventar” i visoka kvaliteta najmoprimaca čine Lausanneu atraktivnom za dugoročne investitore theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Grad nudi predvidljive povrate uz nisku volatilnost, što je atraktivno u usporedbi s cikličnijim tržištima. Ključna područja rasta na zapadu i sjeveru, potaknuta infrastrukturnim projektima, predstavljaju glavnu priliku za razvojno orijentiranu dobit od ulaganja. U međuvremenu, glavna imovina u Lausannei ostaje defanzivan potez – iako s nižim prinosom – idealno za očuvanje bogatstva i stabilan prihod.

Značajni novi projekti i infrastrukturni zahvati

Lausanne prolazi kroz nekoliko važnih razvojnih projekata koji će oblikovati njezino tržište nekretnina u nadolazećim godinama. Ispod su neki od glavnih novih projekata u kategorijama stambenih, komercijalnih i infrastrukturnih zahvata:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Ovo je jedan od najambicioznijih stambenih projekata u povijesti Lausanne. Plaines-du-Loup je nova održiva četvrt koja se gradi na bivšem aerodromskom prostoru od 30 hektara na sjeveru grada. Prva faza otvorena je 2022., a do 2034. godine ovdje će živjeti oko 8.000 stanovnika i biti stvoreno 3.000 radnih mjesta lausanne.ch lausanne.ch. Projekt naglašava ekološku i društvenu održivost: 30% stanovanja bit će subvencionirano od strane države, 40% s “gornjom granicom” najamnina srednjeg raspona te 30% jedinica na slobodnom tržištu lausanne.ch. U četvrti su planirani parkovi, škole, sportski objekti i društveni centri. Plaines-du-Loup je osmišljen tako da ispunjava ciljeve “društva od 2000 watta” (vrlo niska potrošnja energije po stanovniku) s najmodernijom energetski učinkovitom gradnjom lausanne.ch. Što se tiče prijevoza, bit će odlično povezan – planirana M3 metro linija povezivat će četvrt s gradskim centrom do otprilike 2031. godine ge.ch ge.ch, a metro stanica bit će integrirana u naselje. Ovaj projekt ima ključnu ulogu u ublažavanju stambene krize u Lausanne: u fazama će osigurati tisuće novih stanova (mnogi od njih povoljni). Do 2024., prvi stanovnici su uselili, a dodatne zgrade su u izgradnji. Investitori u nekretnine pomno prate Plaines-du-Loup; iako je većina projekta pod inicijativom grada uz neprofitne zadruge i mirovinske fondove, njegov uspjeh mogao bi potaknuti slične projekte u regiji.

Regulatorni i politički okvir

Stabilan i transparentan regulatorni okvir Švicarske odnosi se i na tržište nekretnina u Lausannei, s nekoliko specifičnih politika koje utječu na ulagače i vlasnike:

Ograničenja za strane kupce (Lex Koller): Savezni zakon o stjecanju nekretnina od strane osoba iz inozemstva, poznat kao Lex Koller, postavlja stroga ograničenja za strane (nerezidentne) kupce pri kupnji švicarskih nekretnina. Općenito, stranci koji nisu švicarski rezidenti ne mogu kupovati stambene nekretnine u Švicarskoj (uz nekoliko iznimaka za određene kuće za odmor ili uz posebnu dozvolu) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. U Lausanni, koja nije određeno turističko odredište, to znači da je tržište stanovanja uglavnom rezervirano za švicarske državljane i rezidentne strance s dozvolama. Ova politika smanjuje špekulativna strana ulaganja i, može se reći, pridonijela je stabilnosti cijena (za razliku od svjetskih metropola gdje strani kapital podiže cijene). Stranci, međutim, mogu bez ograničenja kupovati poslovne nekretnine (urede, trgovine), a strane tvrtke često iznajmljuju prostor za svoje poslovanje u Lausanni. Sveukupno, Lex Koller osigurava da je stambeno tržište u Lausanni vođeno prvenstveno lokalnom potražnjom i potrebama, a ne međunarodnim špekulativnim tokovima.

Savezni zakon o stjecanju nekretnina od strane osoba iz inozemstva, poznat kao Lex Koller, postavlja stroga ograničenja za strane (nerezidentne) kupce pri kupnji švicarskih nekretnina. Općenito, (uz nekoliko iznimaka za određene kuće za odmor ili uz posebnu dozvolu) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. U Lausanni, koja nije određeno turističko odredište, to znači da je tržište stanovanja uglavnom rezervirano za švicarske državljane i rezidentne strance s dozvolama. Ova politika smanjuje špekulativna strana ulaganja i, može se reći, pridonijela je stabilnosti cijena (za razliku od svjetskih metropola gdje strani kapital podiže cijene). Stranci, međutim, mogu bez ograničenja kupovati poslovne nekretnine (urede, trgovine), a strane tvrtke često iznajmljuju prostor za svoje poslovanje u Lausanni. Sveukupno, Lex Koller osigurava da je stambeno tržište u Lausanni vođeno prvenstveno lokalnom potražnjom i potrebama, a ne međunarodnim špekulativnim tokovima. Regulacija tržišta najma: Švicarska ima razrađen sustav zaštite najmoprimaca i mehanizama kontrole najamnina. Ugovori o najmu obično su djelomično indeksirani prema nacionalnoj referentnoj kamatnoj stopi na hipotekarne kredite (koja se određuje svaka tri mjeseca). Kada ta referentna stopa padne, najmoprimci imaju pravo zatražiti smanjenje najamnine; kada poraste, najmodavci mogu zatražiti povećanje unutar propisane formule. Kao što je spomenuto, referentna stopa smanjena je 2025. nakon smanjenja kamatnih stopa, što će spriječiti najmodavce da povećavaju najamnine postojećim najmoprimcima ubs.com. Ovo regulatorno obilježje pridonosi ublažavanju fluktuacija najamnina – najmoprimci ne doživljavaju nagla povećanja osim ako su opravdana promjenom troškova. Uz to, švicarski zakon nalaže da se postojeće najamnine mogu povećati samo pod određenim uvjetima (kamatna stopa, inflacija, investicija u unaprjeđenje vrijednosti), pa tako mnogi dugogodišnji najmoprimci u Lausanni plaćaju znatno manje od današnjih tržišnih najamnina. To stvara razliku između najamnina “postojećih i novih najmoprimaca” i doprinosi niskoj fluktuaciji najmoprimaca (ljudi ne žele izgubiti povoljni najam) ubs.com. Za investitore to znači da rast prinosa od najma uglavnom dolazi prilikom promjene najmoprimca ili kada referentna stopa/inflacija dopušta povećanje. Vlasti Lausanne također prate razine najamnina i imaju okvire za rješavanje zloupotreba pri povećanju najma, čime se osigurava uravnotežen odnos između najmodavaca i najmoprimaca.

Lokalne politike planiranja i stanovanja: Grad Lausanne aktivno koristi alate urbanističkog planiranja za utjecaj na razvoj. Za velike projekte grad često zahtijeva udio pristupačnih stanova ili sudjeluje putem zadruga. To smo vidjeli u Plaines-du-Loup s obveznih 30% subvencioniranih stanova lausanne.ch. Lausanne (poput Ženeve i Züricha) predana je očuvanju fonda pristupačnih i srednje povoljnih stanova. Kanton Vaud također ima propise koji potiču tu mješavinu – primjerice, kantonalni zakoni (kao što je Loi sur le logement) mogu omogućiti poticaje ili zahtjeve za pristupačne stanove u novim izgradnjama. Nadalje, Lausanne ima ograničenja visine i gustoće u mnogim područjima (radi očuvanja pogleda i povijesnog karaktera), što ograničava preizgrađenost, ali također drži ponudu ograničenom. Svaka prenamjena zemljišta ili veliki projekti prolaze kroz javne konzultacije i ponekad referendume, što može usporiti razvoj, ali osigurava sudjelovanje zajednice. Kao rezultat toga, investitori se moraju kretati složenim procesom odobravanja, ali nakon odobrenja projekti u Lausannei imaju sigurnu pravnu osnovu.

Porezi i reforma „imputirane rente”: Vlasnici nekretnina u Švicarskoj trenutačno plaćaju porez na imputiranu vrijednost najma (Eigenmietwert) ako sami žive u svojoj nekretnini – zapravo se oporezuje hipotetska renta koju bi plaćali. Sve je veći politički pokret za ukidanje ovog poreza na imputiranu rentu. U 2024.–25. prijedlog za njegovo ukidanje dobiva na zamahu. Ako porez na imputiranu vrijednost najma bude ukinut (čeka se odobrenje birača i kantona), to bi znatno smanjilo porezno opterećenje za vlasnike i potencijalno povećalo potražnju za kupnjom nekretnina pwc.ch. Analitičari UBS-a napominju da bi ova promjena dodatno potaknula rast cijena stanova, posebno pogodovala novim izgradnjama, dok bi stariji objekti koji zahtijevaju renovaciju mogli biti u lošijem položaju pwc.ch. Donositelji odluka također razmatraju popratne mjere (poput ograničavanja odbitka kamata na hipoteku) kako bi uravnotežili učinke. Investitori bi trebali pratiti ovo područje, jer bi porezna reforma mogla promijeniti poticaje za kupnju ili najam za kućanstva u Lausannei. Što se tiče poreza: Vaud ima vlastite poreze na prijenos nekretnina i porez na kapitalnu dobit od prodaje, što investitori uzimaju u obzir. Kanton također dopušta ‘pacte de précarité’ ugovore najma i druge pravne strukture radi promicanja pristupačnog stanovanja za najmodavce s nižim prihodima.

Propisi o zaštiti okoliša i gradnji: Švicarska Energijska strategija 2050 i kantonalni energetski propisi snažno utječu na nekretnine. Od 2023., Vaud (i cijela Švicarska) je zapravo zabranila grijanje na naftu i plin u novim zgradama, potičući korištenje toplinskih pumpi, solarne energije i drugih obnovljivih rješenja investropa.com. Renovacije starih zgrada u mnogim slučajevima moraju uključivati energetska poboljšanja (izolacija itd.). Ove politike znače da je u budućim projektima u Lausannei energetska učinkovitost ne samo poželjna, već i obavezna. Investitori oglašavaju zgrade certificirane Minergie-om (švicarska oznaka održivosti) kao prednost. Grad dodatno ima inicijative koje potiču obnovu starijih stambenih blokova (npr. davanjem potpora ili niskokamatnih zajmova za ugradnju solarnih panela). Takvi propisi služe i za smanjenje emisija i za održavanje konkurentnosti starijih nekretnina na tržištu najma (budući da stanari sve više cijene učinkovite domove s nižim troškovima režija). Usklađenost s prostornim planiranjem također je ključna – ograničenja visine, propisi o buci (zbog miješanih stambeno-poslovnih zona) i pravila o zaštiti baštine mogu utjecati na to što se smije graditi ili preuređivati u Lausannei.

U sažetku, tržište nekretnina u Lausannei djeluje u stabilnom regulatornom okruženju koje ga štiti od ekstremnih volatilnosti. Politike poput Lex Kollera i regulacije najamnina donekle sprječavaju pregrijavanje i špekulacije. Trenutne ili moguće reforme (promjene poreza, ESG zahtjevi) su postupne i dobro najavljene. Za ulagače i kupce to znači manje iznenađenja: pravila su jasna, a promjene dolaze polako. Regulatorni okvir u konačnici ima za cilj osigurati održivi razvoj – ravnotežu između rasta i kvalitete života – što odgovara ugledu Lausanne kao dobro isplaniranog, ugodnog grada za život.

Usporedba s ostalim švicarskim gradovima

Uspoređujući tržište nekretnina u Lausannei s drugim većim švicarskim gradovima (Ženeva, Zürich, Basel, Bern itd.), pojavljuje se nekoliko razlika:

Cijene nekretnina: Lausanne je među najskupljim tržištima u Švicarskoj , iako je još uvijek nešto povoljnija od Züricha ili Geneve. Početkom 2025. Zurich ostaje najskuplji – prosječne cijene stanova iznose oko 21.000 CHF po m² – a Geneva je odmah iza s otprilike 20.960 CHF po m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne , u usporedbi, bilježi prosječne cijene stanova oko 15.000–16.000 CHF po m² globalpropertyguide.com, što je oko 25% manje od razine Züricha i Geneve. Gradovi druge kategorije poput Basela i Berna imaju niže cijene: Basel ~13.000 CHF po m² i Bern ~11.500 CHF globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. To znači da je Lausanne treći ili četvrti najskuplji grad za kupovinu nekretnina, što odražava njezin status glavnog grada bogatog kantona i dijela genevskog metropolitanskog koridora uz jezero. Što se tiče rasta cijena, nedavno su Bern i neke švicarske regije zapravo prestigle Lausanne (Bern je bilježio godišnji rast stanova od +3,5% u odnosu na Lausanne koja je bila blizu 0% u prvom kvartalu 2025.) globalpropertyguide.com, budući da cijene u Lausannei više nisu imale prostora za rast bez narušavanja pristupačnosti. Geneva i Zurich također su zabilježili umjereni rast (+3–4% na godišnjoj razini) u istom razdoblju globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dugoročno, svi ovi gradovi bilježe rast, ali Zurich i Geneva često prednjače, dok Lausanne slijedi sličan trend malo ispod njih.

Lausanne je , iako je još uvijek nešto povoljnija od Züricha ili Geneve. Početkom 2025. ostaje najskuplji – prosječne cijene stanova iznose oko – a je odmah iza s globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. , u usporedbi, bilježi prosječne cijene stanova oko globalpropertyguide.com, što je oko 25% manje od razine Züricha i Geneve. Gradovi druge kategorije poput i imaju niže cijene: Basel ~13.000 CHF po m² i Bern ~11.500 CHF globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. To znači da je Lausanne treći ili četvrti najskuplji grad za kupovinu nekretnina, što odražava njezin status glavnog grada bogatog kantona i dijela genevskog metropolitanskog koridora uz jezero. Što se tiče rasta cijena, nedavno su (Bern je bilježio godišnji rast stanova od +3,5% u odnosu na Lausanne koja je bila blizu 0% u prvom kvartalu 2025.) globalpropertyguide.com, budući da cijene u Lausannei više nisu imale prostora za rast bez narušavanja pristupačnosti. i također su zabilježili umjereni rast (+3–4% na godišnjoj razini) u istom razdoblju globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dugoročno, svi ovi gradovi bilježe rast, ali Zurich i Geneva često prednjače, dok Lausanne slijedi sličan trend malo ispod njih. Tržište najma i prinosi: Svi švicarski gradovi imaju nisku stopu slobodnih stanova za najam, ali Ženeva i Zürich su posebno poznati po maloj dostupnosti – u Ženevi je slobodno oko 0,5–0,6% stanova, u Zürichu slično, što Lausanneinu stopu od 0,6% čini bcv.ch usporedivom s njima. Ključna razlika je promet najmoprimaca : Ženeva i Lausanne dijele osobinu vrlo niske mobilnosti (polovica najmoprimaca ostaje >10 godina) ubs.com, dok se u manjim gradovima stanari ipak nešto češće sele. Prinosi od najma uglavnom su niski posvuda zbog visokih cijena. Za Ženevu se navodi stabilni prinos na stanove od oko 3,5% investropa.com investropa.com, a prinosi u Lausannei su u istoj razini. U Zürichu prinosi mogu biti još niži (ispod 3% u najatraktivnijim zonama) zbog iznimno visokih kupovnih cijena u odnosu na najamnine. Za investitore, Lausanne može nuditi nešto bolji prinos od Züricha/Ženeve zahvaljujući nešto nižim cijenama i još uvijek čvrstim najamninama – čineći je privlačnom onima koji su cjenovno isključeni iz Ženeve. U usporedbi s Bazelsom ili Bernom , prinosi u Lausannei su niži; ti gradovi, sa jeftinijim nekretninama, ponekad mogu ostvariti prinos od 4–5%, ali nedostaje im isti potencijal rasta.

Svi švicarski gradovi imaju nisku stopu slobodnih stanova za najam, ali Ženeva i Zürich su posebno poznati po maloj dostupnosti – u Ženevi je slobodno oko 0,5–0,6% stanova, u Zürichu slično, što Lausanneinu stopu od 0,6% čini bcv.ch usporedivom s njima. Ključna razlika je : Ženeva i Lausanne dijele osobinu vrlo niske mobilnosti (polovica najmoprimaca ostaje >10 godina) ubs.com, dok se u manjim gradovima stanari ipak nešto češće sele. uglavnom su niski posvuda zbog visokih cijena. Za Ženevu se navodi stabilni prinos na stanove od oko 3,5% investropa.com investropa.com, a prinosi u Lausannei su u istoj razini. U Zürichu prinosi mogu biti još niži (ispod 3% u najatraktivnijim zonama) zbog iznimno visokih kupovnih cijena u odnosu na najamnine. Za investitore, Lausanne može nuditi nešto bolji prinos od Züricha/Ženeve zahvaljujući nešto nižim cijenama i još uvijek čvrstim najamninama – čineći je privlačnom onima koji su cjenovno isključeni iz Ženeve. U usporedbi s , prinosi u Lausannei su niži; ti gradovi, sa jeftinijim nekretninama, ponekad mogu ostvariti prinos od 4–5%, ali nedostaje im isti potencijal rasta. Gospodarski pokretači: Svaki grad ima svoje činitelje potražnje. Zürich je financijsko i tehnološko središte s velikim bankarskim sektorom, zbog čega privlači visoko plaćene profesionalce i strane kompanije. Ženeva se temelji na međunarodnim organizacijama (UN, nevladine organizacije) i tvrtkama za robu/razmjenu, kao i stalnom priljevu diplomata i iseljenika. Lausanne , iako manji grad, profitira od raznolike ekonomije regije Ženevskog jezera: ovdje su sjedište Olimpijskog odbora i sportske federacije , snažan univerzitetski i istraživački sektor , te blizina kompanija poput Nestléa (Vevey) i Medtronica, itd. Rezultat je da potražnju u Lausannei podupiru iseljenici (iako manje nego u Ženevi) , mnogi domaći studenti i akademici te zaposlenici rastućih tehnoloških/inovacijskih tvrtki iz regije. Usporedbe radi, Bazel se snažno oslanja na farmaceutsku industriju (Novartis, Roche), a Bern na saveznu vladu i povezane usluge. Te razlike znače da je tržište nekretnina u Lausannei ponešto više pod utjecajem akademskih ciklusa i širenja inovacijskih centara, dok Ženevino oblikuju rast međunarodnih organizacija/vlasti, a Züricho bankarstvo i multinacionalna sjedišta. No, svima je zajednička švicarska tema ograničenosti zemlje i visokog standarda života, što potiče atraktivnost nekretnina.

Svaki grad ima svoje činitelje potražnje. je financijsko i tehnološko središte s velikim bankarskim sektorom, zbog čega privlači visoko plaćene profesionalce i strane kompanije. se temelji na međunarodnim organizacijama (UN, nevladine organizacije) i tvrtkama za robu/razmjenu, kao i stalnom priljevu diplomata i iseljenika. , iako manji grad, profitira od raznolike ekonomije regije Ženevskog jezera: ovdje su , snažan , te blizina kompanija poput Nestléa (Vevey) i Medtronica, itd. Rezultat je da potražnju u Lausannei podupiru , mnogi domaći te zaposlenici rastućih tehnoloških/inovacijskih tvrtki iz regije. Usporedbe radi, se snažno oslanja na farmaceutsku industriju (Novartis, Roche), a na saveznu vladu i povezane usluge. Te razlike znače da je tržište nekretnina u Lausannei ponešto više pod utjecajem akademskih ciklusa i širenja inovacijskih centara, dok Ženevino oblikuju rast međunarodnih organizacija/vlasti, a Züricho bankarstvo i multinacionalna sjedišta. No, svima je zajednička švicarska tema ograničenosti zemlje i visokog standarda života, što potiče atraktivnost nekretnina. Ponuda i razvoj: Lausannein pristup razvoju (stabilni, planirani projekti) sličan je onom u Ženevi – oba grada pažljivo reguliraju rast i u nove projekte redovito uključuju značajnu komponentu pristupačnog stanovanja. Zürich je u posljednjim godinama doživio brže širenje u nekim područjima (npr. Zürich West, Europaallee uz željeznički kolodvor) s višim zgradama i liberalnijom regulacijom prostora, što su Lausanne i Ženeva uglavnom izbjegle zbog otpora stanovnika i topografskih ograničenja. Basel bilježi umjerenu izgradnju, dok je Bern vrlo ograničen zaštitom kulturne baštine. Dakle, Lausanne nije sama u suočavanju s manjkom ponude, ali gradovi poput Züricha ipak su bili nešto agresivniji u dodavanju stambenih jedinica (pa je populacija Züricha brže rasla). Ipak, regija Ženevskog jezera (luk Genève–Lausanne) jedna je od najbrže rastućih švicarskih regija po broju stanovnika, nadmašujući mnoga druga područja, što znači da je pritisak na stanovanje posebno izražen u Ženevi i Vaudu .

Lausannein pristup razvoju (stabilni, planirani projekti) sličan je onom u Ženevi – oba grada pažljivo reguliraju rast i u nove projekte redovito uključuju značajnu komponentu pristupačnog stanovanja. Zürich je u posljednjim godinama doživio brže širenje u nekim područjima (npr. Zürich West, Europaallee uz željeznički kolodvor) s višim zgradama i liberalnijom regulacijom prostora, što su Lausanne i Ženeva uglavnom izbjegle zbog otpora stanovnika i topografskih ograničenja. bilježi umjerenu izgradnju, dok je vrlo ograničen zaštitom kulturne baštine. Dakle, Lausanne nije sama u suočavanju s manjkom ponude, ali gradovi poput ipak su bili nešto agresivniji u dodavanju stambenih jedinica (pa je populacija Züricha brže rasla). Ipak, regija Ženevskog jezera (luk Genève–Lausanne) jedna je od najbrže rastućih švicarskih regija po broju stanovnika, nadmašujući mnoga druga područja, što znači da je . Pristupačnost i politike: Lausanne, Ženeva i Zürich svi se bore s pristupačnošću stanova za srednju klasu. Ženeva i Vaud su uvele zakonske kvote za neprofitno ili pristupačno stanovanje u novim projektima. Na primjer, zakon Vauda (LASV) potiče općine da postignu barem 10% fonda pristupačnih stanova. Zürich ima tradiciju stambenih zadruga koje djelomično ublažavaju problem. Manji gradovi poput Berna i St. Gallena imaju nešto prihvatljivije cijene, što lokalnu pristupačnost čini malo boljom (iako su prema međunarodnim standardima svi švicarski gradovi skupi). Uspoređujući pokazatelje poput omjera cijene i prihoda ili omjera najma i prihoda, Ženeva je obično najslabije pristupačna, zatim slijede Zürich i Lausanne. Nije iznenađenje da Ženeva i Lausanne imaju najduže prosječne periode stanovanja – selidba je skupa i teška, pa ljudi ostaju ubs.com.

Ukratko, tržište nekretnina u Lausannei najsličnije je onome u Ženevi – oba su u istoj regiji i dijele visoke cijene, nisku stopu slobodnih stanova i ograničene zemljišne resurse – iako je Lausanne manja i donekle povoljnija. Zürich se izdvaja kao veći financijski centar s još višim cijenama, ali i nešto više nove gradnje u posljednje vrijeme. U usporedbi s drugim švicarskim gradovima, tržište u Lausannei je traženije i ograničenije nego u gotovo svim ostalima osim Züricha/Ženeve. Za investitore ili kupce, to znači da Lausanne nudi prestiž i stabilnost vrhunskog švicarskog grada, ali po umjerenom popustu u odnosu na Ženevu/ZH. To također znači da će se izazovi poput manjka stanova i visokih prepreka pri ulasku nastaviti pojavljivati u Lausannei slično kao i kod većih kolega.

Trendovi i pokretači potražnje

Nekoliko trendova potražnje oblikuje tržište nekretnina u Lausannei u 2025. i narednim godinama:

Rast stanovništva i imigracija: Stanovništvo Lausanne nastavlja rasti, iako donekle ograničeno dostupnošću stanova. Širi kanton Vaud ima jednu od najviših stopa rasta u Švicarskoj (okrugci blizu Lausanne prošle su godine zabilježili rast stanovništva od +0,7% do +1,6%) bcv.ch bcv.ch. Glavna komponenta je neto imigracija . Švicarska je doživjela porast međunarodne migracije u 2022.–2024. (djelomično zbog ukrajinskih izbjeglica i snažnog tržišta rada), a iako se u 2024. normalizirala, i dalje je visoka ubs.com ubs.com. Vaud i Ženevska regija privlače značajan udio novopridošlih – i stranaca i iz drugih kantona – zahvaljujući poslovnim prilikama i načinu života. Mnogi od tih novopridošlih nastanjuju se u Lausannei ili periferiji, što posebno povećava potražnju za najmovima. Primjerice, oko 79.000 neto imigranata došlo je u Švicarsku 2024. (nakon 154.000 tijekom skoka 2022.) ubs.com ubs.com, a Lausanne kao ekonomski centar upija dio tog priljeva. Prisutnost globalnih kompanija i institucija znači da se strani stručnjaci redovito sele u Lausanne (ili obližnja područja) zbog posla, često tražeći kvalitetne stanove ili obiteljske kuće. Ova potražnja stranih radnika je vidljiva u četvrtima poput Ouchy i Chailly te u upisima u međunarodne škole. Iako je Ženeva poznatija po strancima, i Lausanne ih udomljuje mnogo (ponekad putujući na posao u Ženevu ili radeći u lokalnim sjedištima poput Philip Morrisa, Nespresso itd.). Ovaj segment međunarodne potražnje obično traži najam luksuznih nekretnina ili kupnju nekretnine ako dobiju boravište, čime podržavaju i gornji segment najma i prodaje.

Stanovništvo Lausanne nastavlja rasti, iako donekle ograničeno dostupnošću stanova. Širi kanton Vaud ima jednu od najviših stopa rasta u Švicarskoj (okrugci blizu Lausanne prošle su godine zabilježili rast stanovništva od +0,7% do +1,6%) bcv.ch bcv.ch. Glavna komponenta je . Švicarska je doživjela porast međunarodne migracije u 2022.–2024. (djelomično zbog ukrajinskih izbjeglica i snažnog tržišta rada), a iako se u 2024. normalizirala, i dalje je visoka ubs.com ubs.com. Vaud i Ženevska regija privlače značajan udio novopridošlih – i stranaca i iz drugih kantona – zahvaljujući poslovnim prilikama i načinu života. Mnogi od tih novopridošlih nastanjuju se u Lausannei ili periferiji, što posebno povećava potražnju za najmovima. Primjerice, oko (nakon 154.000 tijekom skoka 2022.) ubs.com ubs.com, a Lausanne kao ekonomski centar upija dio tog priljeva. Prisutnost globalnih kompanija i institucija znači da se redovito sele u Lausanne (ili obližnja područja) zbog posla, često tražeći kvalitetne stanove ili obiteljske kuće. Ova potražnja stranih radnika je vidljiva u četvrtima poput Ouchy i Chailly te u upisima u međunarodne škole. Iako je poznatija po strancima, i Lausanne ih udomljuje mnogo (ponekad putujući na posao u Ženevu ili radeći u lokalnim sjedištima poput Philip Morrisa, Nespresso itd.). Ovaj segment međunarodne potražnje obično traži najam luksuznih nekretnina ili kupnju nekretnine ako dobiju boravište, čime podržavaju i gornji segment najma i prodaje. Akademska i studentska potražnja: Lausanne je dom dvaju velikih sveučilišta (Sveučilište u Lausannei i EPFL) i nekoliko specijaliziranih škola (npr. poslovna škola IMD, ugostiteljska škola EHL). Studentska populacija prelazi 30.000. To stvara stalnu potražnju za studentskim smještajem, zajedničkim stanovima i pristupačnim garsonijerama. Posljednjih godina širenje ovih institucija (širenje EPFL-ovih programa, novi istraživački centri) dovelo je više studenata i mladih istraživača u grad primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Međutim, studentskih domova izgrađenih s tom namjenom ima malo, pa se mnogi studenti natječu na privatnom tržištu za male stanove, što često povećava najamnine u područjima poput Ecublensa, Renensa ili centra grada. Potražnja studenata je donekle sezonska (vrhunac je krajem ljeta prije početka semestra), ali u cjelini dodatno povećava osnovni pritisak na stambeno tržište. Grad i kanton su toga svjesni pa su podržali neke nove projekte studentskih domova, no to zadovoljava tek mali dio stvarne potrebe. Ovaj trend vjerojatno će se nastaviti kako će akademske institucije u Lausannei graditi svoju globalnu važnost i privlačiti međunarodne studente (koji često imaju potporu za stanovanje ili stipendije, što im omogućuje plaćanje tržišnih cijena smještaja).

Lausanne je dom dvaju velikih sveučilišta (Sveučilište u Lausannei i EPFL) i nekoliko specijaliziranih škola (npr. poslovna škola IMD, ugostiteljska škola EHL). prelazi 30.000. To stvara stalnu potražnju za studentskim smještajem, zajedničkim stanovima i pristupačnim garsonijerama. Posljednjih godina širenje ovih institucija (širenje EPFL-ovih programa, novi istraživački centri) dovelo je više studenata i mladih istraživača u grad primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Međutim, studentskih domova izgrađenih s tom namjenom ima malo, pa se mnogi studenti natječu na privatnom tržištu za male stanove, što često povećava najamnine u područjima poput Ecublensa, Renensa ili centra grada. Potražnja studenata je donekle sezonska (vrhunac je krajem ljeta prije početka semestra), ali u cjelini dodatno povećava osnovni pritisak na stambeno tržište. Grad i kanton su toga svjesni pa su podržali neke nove projekte studentskih domova, no to zadovoljava tek mali dio stvarne potrebe. Ovaj trend vjerojatno će se nastaviti kako će akademske institucije u Lausannei graditi svoju globalnu važnost i privlačiti međunarodne studente (koji često imaju potporu za stanovanje ili stipendije, što im omogućuje plaćanje tržišnih cijena smještaja). Obitelji i unutarnje migracije: Lausanne privlači švicarske obitelji iz drugih dijelova Vauda ili susjednih kantona koje dolaze zbog zaposlenja ili urbanih pogodnosti. To je regionalno središte s bolnicama, sveučilištima i korporativnim poslovima, pa se ljudi iz ruralnih područja ili manjih gradova sele radi karijere. No, visoki stambeni troškovi također su uzrokovali iseljavanje dijela obitelji sa srednjim prihodima u udaljenija mjesta gdje si mogu priuštiti veće domove (što je čest obrazac i u Ženevi i Zürichu). Okolni gradovi Lausanne (Morges, Vevey itd.) ponekad nude nešto povoljnije cijene, pa potražnja može preći na šire područje. Ipak, demografija grada pokazuje zdravu mješavinu – ne samo samaca, studenata i iseljenika, nego i mnogo obitelji i dugoročnih stanovnika koji žele više prostora i često su spremni platiti premiju za pogodnosti života u gradu. Stambene jedinice za obitelji (stanovi s 3-4 spavaće sobe ili kuće u nizu) jedan su od najrjeđih segmenata u Lausannei. Nova naselja poput Plaines-du-Loup nastoje biti prilagođena obiteljima (sa školama, igralištima) kako bi zadovoljila ovu potrebu.

Lausanne privlači švicarske obitelji iz drugih dijelova Vauda ili susjednih kantona koje dolaze zbog zaposlenja ili urbanih pogodnosti. To je regionalno središte s bolnicama, sveučilištima i korporativnim poslovima, pa se ljudi iz ruralnih područja ili manjih gradova sele radi karijere. No, visoki stambeni troškovi također su uzrokovali iseljavanje dijela obitelji sa srednjim prihodima u udaljenija mjesta gdje si mogu priuštiti veće domove (što je čest obrazac i u Ženevi i Zürichu). Okolni gradovi Lausanne (Morges, Vevey itd.) ponekad nude nešto povoljnije cijene, pa potražnja može preći na šire područje. Ipak, demografija grada pokazuje zdravu mješavinu – ne samo samaca, studenata i iseljenika, nego i mnogo koji žele više prostora i često su spremni platiti premiju za pogodnosti života u gradu. Stambene jedinice za obitelji (stanovi s 3-4 spavaće sobe ili kuće u nizu) jedan su od najrjeđih segmenata u Lausannei. Nova naselja poput Plaines-du-Loup nastoje biti prilagođena obiteljima (sa školama, igralištima) kako bi zadovoljila ovu potrebu. Korporativna i institucionalna potražnja: S komercijalne strane, korporativna potražnja za uredskim prostorom u Lausanni podupire se gospodarskom snagom regije u sektorima poput financija (privatno bankarstvo, trgovanje), sportske administracije, tehnologije i bioloških znanosti . Primjerice, Međunarodni olimpijski odbor i brojne sportske federacije imaju sjedište u Lausanni, što jamči potražnju za prestižnim uredima i hotelima. Tehnološki startupovi i istraživačke spin-off tvrtke s EPFL-a rastu, često tražeći fleksibilan uredski ili laboratorijski prostor u tom području (otuda i razvoj poput Innovation Parka u blizini EPFL-a). Multinacionalne tvrtke (npr. medtech, duhanska industrija, prehrambena industrija) održavaju urede ili čak sjedišta u Lausanni – ove tvrtke često se natječu za luksuzni smještaj za svoje rukovoditelje i kvalitetne urede za svoje osoblje. Maloprodajna i turistička potražnja također igraju ulogu: status Lausanne kao kulturne i kongresne destinacije (Olimpijski muzej, kongresi) znači stalnu popunjenost hotela i potražnju za kratkoročnim najmom, što neizravno podiže tržište nekretnina (neki investitori stanove pretvaraju u namještene apartmane za poslovne putnike i turiste, iako se regulacija kratkoročnog najma pooštrava).

S komercijalne strane, u Lausanni podupire se gospodarskom snagom regije u sektorima poput . Primjerice, Međunarodni olimpijski odbor i brojne sportske federacije imaju sjedište u Lausanni, što jamči potražnju za prestižnim uredima i hotelima. Tehnološki startupovi i istraživačke spin-off tvrtke s EPFL-a rastu, često tražeći fleksibilan uredski ili laboratorijski prostor u tom području (otuda i razvoj poput Innovation Parka u blizini EPFL-a). Multinacionalne tvrtke (npr. medtech, duhanska industrija, prehrambena industrija) održavaju urede ili čak sjedišta u Lausanni – ove tvrtke često se natječu za luksuzni smještaj za svoje rukovoditelje i kvalitetne urede za svoje osoblje. također igraju ulogu: status Lausanne kao kulturne i kongresne destinacije (Olimpijski muzej, kongresi) znači stalnu popunjenost hotela i potražnju za kratkoročnim najmom, što neizravno podiže tržište nekretnina (neki investitori stanove pretvaraju u namještene apartmane za poslovne putnike i turiste, iako se regulacija kratkoročnog najma pooštrava). Kvaliteta života kao magnet: Mekši, ali važan faktor je visoka kvaliteta života u Lausanni – slikovita lokacija na Ženevskom jezeru, kulturna ponuda, dvojezično okruženje itd. Grad se konstantno rangira kao atraktivno mjesto za život. Ovo privlači ne samo strance, već i umirovljenike ili imućnije osobe iz drugih dijelova Švicarske koje bi mogle izabrati Lausannu za drugu ili primarnu rezidenciju (podložno Lex Koller, ako su stranci). “Brend” grada kao Olimpijskog glavnog grada i živahnog studentskog središta čini ga privlačnim i podržava potražnju u svim segmentima. Tijekom pandemije neki su gradski stanovnici iz Ženeve/Züricha čak preselili u regiju uz jezero u Vaudu zbog više prostora, iako su se 2023./2024. mnogi vratili u gradove. Lausanne je profitirala od povećanog interesa za prostranijim stanovanjem zahvaljujući blizini prirodi (jezero, Alpe) uz zadržavanje urbanosti.

Gledajući unaprijed, ovi pokretači potražnje ostaju snažni. Gospodarstvo regije Ženevskog jezera predviđa se da će rasti, a očekuje se i nastavak rasta stanovništva Vauda u sljedećem desetljeću. Međunarodni čimbenici (poput povratka globalnih putovanja, novih diplomatskih dužnosti u Ženevi ili širenja multinacionalnih kompanija) neizravno će utjecati i na potražnju za nekretninama u Lausanni. Jedan specifičan trend je porast rada na daljinu/hibridnog rada – dok su neki strahovali da će to smanjiti potražnju za uredima, u Lausanni se to manifestiralo kao potraga za kvalitetom, a ne količinom prostora (otuda i potraga za novim, održivim uredima u Malleyu) jll.com. U stambenom smislu, rad na daljinu je neke ljude potaknuo da potraže nešto veće stanove ili zelenija mjesta, no privlačnost Lausanne nije oslabjela; naprotiv, neki su svakodnevni putnici iz Ženeve sada preselili u Lausanne (uživajući nešto niže najamnine) i rade od kuće dio tjedna, a putuju nekoliko puta tjedno.

Za rezime, potražnja u Lausannei je višestruka i raste: iseljenici obogaćuju tržište nekretnina višeg segmenta, studenti održavaju živost na tržištu najma, lokalne obitelji podržavaju dugoročnu potrebu za stanovanjem, a korporacije jamče stabilnost komercijalnih nekretnina. Ova široka osnova potražnje – u kombinaciji s ograničenom ponudom – temelj je jakih temeljnih pokazatelja tržišta nekretnina u Lausannei te će vjerojatno tako ostati i u godinama koje slijede.

Zaključak

Tržište nekretnina u Lausannei 2025. godine obilježava velika potražnja, ograničena ponuda i stabilni izgledi za rast. Stambene nekretnine su skupe i teško ih je pronaći, s gotovo nultom stopom slobodnih nekretnina, a cijene po četvornom metru sada su znatno iznad pet znamenki (CHF) neho.ch. Ipak, predviđa se umjeren rast cijena, što sugerira održivu putanju, a ne balon ubs.com globalpropertyguide.com. Komercijalni sektor, osobito u segmentu ureda, balansira između snažnog razvoja na periferiji i kroničnog manjka prostora u centru jll.com jll.com. Atraktivnost Lausanne – od gospodarskih prilika do kvalitete života – jamči da će potražnja iseljenika, studenata, poduzeća i lokalnog stanovništva ostati snažna i u sektoru stanovanja i u komercijalnim nekretninama.

Nekoliko područja rasta i infrastrukturnih projekata (eko-distrikt Plaines-du-Loup, proširenje Malleyja, nova metro linija i nadogradnja kolodvora) trebali bi ublažiti određene pritiske i stvoriti investicijske prilike, ali također ističu i gradski proaktivan pristup urbanističkom planiranju lausanne.ch jll.com. Regulatorno okruženje i dalje je prijateljski nastrojeno prema investitorima zbog svoje stabilnosti, uz istovremeno provođenje društvenih ciljeva poput pristupačnosti i održivosti lausanne.ch practiceguides.chambers.com. U usporedbi s drugim gradovima, Lausanne se drži kao atraktivna destinacija za nekretnine – nešto pristupačnija od Züricha ili Ženeve, ali nudi isti profil niskog rizika i visoke kvalitete po kojem je Švicarska poznata globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Za dionike u 2025. i kasnije, ključne poruke su: očekujte postojan, inkrementalan rast vrijednosti i najamnina; fokusirajte se na nova, rastuća naselja (zapad/sjever) za razvojne prilike; i budite svjesni smjerova politike (poput mogućih poreznih promjena ili ekoloških pravila) koji bi mogli promijeniti krajolik. Tržište Lausanne vjerojatno će ostati tijesno i konkurentno – bilo da ste investitor, tvrtka koja traži poslovni prostor ili obitelj koja traži dom – no njezine temeljne prednosti čine je isplativim mjestom za dugoročan angažman u nekretninama. Kako je jedan lokalni izvještaj točno sažeo, Lausanne nudi “okruženje s malom volatilnošću, sigurnim prihodima, umjerenim rastom vrijednosti i obrambenim temeljima” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Drugim riječima, tržište nekretnina Olimpijske prijestolnice izgrađeno je za izdržljivost, baš poput sportaša koje često ugošćuje – kombinirajući stabilnost sa stalnim napretkom prema naprijed.

Izvori: Ključni podaci i uvidi preuzeti su iz švicarskih izvještaja o nekretninama od UBS-a, PwC-a, Wüest Partner-a i Kanton Vauda, kao i iz tržišnih analiza (Investropa, Global Property Guide) i lokalnih planova Grada Lausanne ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch i drugih. Ovi relevantni izvori podupiru trendove i brojke navedene iznad, osiguravajući činjeničan i ažuriran prikaz tržišta nekretnina u Lausannei u 2025. godini.