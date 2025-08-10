Tržište nekretnina u Phoenixu 2025.: procvat, prilagodba ili pad? (Trendovi, predviđanja i otkrivene prilike)

Trendovi stambenog tržišta nekretnina u 2025.

Tržište nekretnina u Phoenixu 2025. prolazi kroz rebalansiranje, a ne krah. Nakon burnih skokova cijena od 2020. do 2022., vrijednosti kuća su se u protekloj godini blago smirile – prosječna kuća u Phoenixu košta oko 416.000 dolara, što je oko 4% manje nego prije godinu dana zillow.com zillow.com. Srednja prodajna cijena sredinom 2025. iznosi oko 425.000 dolara zillow.com, što je blagi pad u odnosu na prošlu godinu. Ovaj blagi pad dolazi nakon slabih 18 mjeseci prodaje, jer su visoke kamatne stope smanjile entuzijazam kupaca. Ponuda je napokon počela popuštati: novi oglasi početkom 2025. porasli su za oko 17% u odnosu na prethodnu godinu (najveći rast od 2019.) roiproperties.com. Aktivna ponuda na prodaju sada je na razini iz 2021.-2022. roiproperties.com, što kupcima daje nešto veći izbor, iako je ponuda i dalje ispod povijesnog prosjeka. Kuće se na tržištu zadržavaju nešto duže (medijan ~28 dana do sklapanja ugovora), ali dobro cijenjeni oglasi i dalje brzo odlaze zillow.com zillow.com.

Unatoč višim troškovima zaduživanja, potražnja nije nestala. Zapravo, Phoenix je proglašen jednim od 10 najboljih “vrućih tržišta nekretnina” za 2025. godinu od strane National Association of REALTORS® nar.realtor. Ključni pokretači uključuju snažnu migraciju i rast prihoda među mladim odraslima, kao i pristupačniju ponudu nekretnina koja dolazi na tržište nar.realtor nar.realtor. Glavni ekonomist NAR-a napominje da “najgori problemi s pristupačnošću su iza nas” jer se kamatne stope na hipotekarne kredite stabiliziraju oko 6% i povećava se nova izgradnja nar.realtor. U praksi, kupci u 2025. godini više pregovaraju i traže vrijednost – Redfin agenti izvještavaju da je Phoenix već mjesecima “tržište kupaca”, a prodavatelji često nude 10–15 tisuća dolara ustupaka za nekretnine koje nisu odmah useljive redfin.com. Kupci početnih i srednjih nekretnina i dalje su aktivni, uz pomoć kreativnog financiranja (prodavatelji plaćaju smanjenje kamatne stope, pomoć pri uplati predujma itd.) kako bi se ublažio pritisak kamata roiproperties.com. Na višem kraju, bogatstvo iz drugih saveznih država i dalje cilja Phoenix: luksuzne četvrti poput Paradise Valley i Arcadia i dalje su tražene među Kalifornijcima i drugim novopridošlicama koji traže život u stilu resorta i dugoročnu vrijednost roiproperties.com roiproperties.com. Sveukupno, stambeno tržište 2025. godine karakteriziraju stabilizacija cijena, rast ponude i strateškiji, razumniji tempo i kod kupaca i kod prodavatelja – što je značajna promjena u odnosu na užurbane ratove nadmetanja iz vremena pandemijskog procvata.

Najamno tržište u Phoenixu 2025. godine

Metro Phoenix tržište najma u 2025. nudi mješavinu olakšanja i otpornosti za najmoprimce i najmodavce. Nakon godina naglog rasta najamnina, cijene najma su zapravo blago pale – u prosjeku oko 3% niže nego prošle godine, a tipičan stan iznajmljuje se za otprilike 1.500 dolara mjesečno azfamily.com. Zillow podaci (uključujući najam obiteljskih kuća) pokazuju prosječnu najamninu od oko 1.920 dolara, što je oko 100 dolara manje u odnosu na prošlu godinu zillow.com zillow.com. Ovo smanjenje najamnina (~3–5% na godišnjoj razini) uglavnom je rezultat građevinskog booma koji je dodao tisuće novih jedinica. Samo u 2024. godini, investitori su isporučili više od 20.000 novih stanova, a nevjerojatnih još 28.000 jedinica planirano je za završetak u 2025. azfamily.com. Dobra vijest za vlasnike: potražnja prati ponudu. U posljednjih šest mjeseci, Phoenix je apsorbirao gotovo 100% novih stanova koji su izašli na tržište – praktički čim ih graditelji otvore, najmoprimci ih popunjavaju azfamily.com. Posljedično, stope slobodnih stanova koje su skočile iznad 6% u 2024. ponovno su pale ispod 6% do proljeća 2025. homeladder.com homeladder.com, što ukazuje da tržište ostaje uravnoteženo i potražnja za najmom je jaka te sprječava višak ponude.

Za najmoprimce, porast ponude značina kratki rok. Najmoprimci čak pronalaze povoljne ponude u određenim četvrtima. Prema podacima Apartment List-a za sredinu 2025., neka– poput Mountain Park Ranch, Central Avenue Corridor, Desert Ridge i Downtown – nude najamnine ispod prosjeka bez žrtvovanja pristupa pogodnostima apartmentlist.com apartmentlist.com . (Gradski medijan najamnine iznosi oko 1.312 dolara za tipičan stan, što je oko 3,8% niže nego prije godinu dana apartmentlist.com .) Nasuprot tome, luksuzna područja (npr. North Scottsdale ili Paradise Valley) i dalje su skupa – primjerice, susjedni Paradise Valley ima astronomski visoke prosječne najamnine (preko 9.000 dolara, zbog luksuznih najma obiteljskih kuća) zillow.com . Sveukupno, međutim, najamnine u Phoenixu sui nude više prostora – tipičan najmoprimac u Phoenixu ima oko 76 m², više prostora nego što najmoprimci imaju u mnogim drugim velikim gradovima zillow.com

Vlasnici nekretnina prilagođavaju se novoj normalnosti s naglaskom na zadržavanje stanara i kvalitetu. Kako rast najamnina stagnira, vlasnici nekretnina usmjeravaju se na uslugu i poticaje kako bi zadržali dobre najmoprimce (posebno jer stope kašnjenja u plaćanju i dalje ostaju nešto povišene nakon pandemije homeladder.com). Build-to-Rent zajednice – najam obiteljskih kuća u naseljima sličnim podjelama – doživjele su ekspanziju (više o tome u dijelu Investicijska klima dolje), dajući najmoprimcima mogućnost kuće s dvorištem kao alternativu tradicionalnim stanovima. Gledajući unaprijed, stručnjaci vjeruju da će trenutni pad najamnina biti privremen: s većinom nove ponude višestambenih objekata koja dolazi do 2025.-26., očekuje se da će val izgradnje popustiti do 2027. godine, a tada će vjerojatno ponovno doći do povećanja najamnina azfamily.com azfamily.com. U međuvremenu, tržište najma u Phoenixu 2025. godine je zdravije i više naklonjeno najmoprimcima nego što je bilo godinama – dobrodošlo olakšanje u regiji koja je nedavno bilježila neke od najbržih rasta najamnina u zemlji.

Trendovi u komercijalnim nekretninama (uredi, maloprodaja, industrija, višestambeni objekti)

Komercijalni sektor nekretnina (CRE) Phoenixa u 2025. je dinamičan i općenito optimističan, čak i dok se suočava s nacionalnim izazovima. Industrijske nekretnine su nedvojbeno zvijezda: Metropolitansko područje Phoenixa postalo je #1 industrijsko tržište u SAD-u prema nedavnim ljestvicama, zahvaljujući velikoj potražnji za logistikom i rastućim ulaganjima. Gotovo 30 milijuna kvadratnih stopa industrijskih projekata je u tijeku diljem regije arizonaescrow.com. Samo u trećem kvartalu 2024., Phoenix je zabilježio 3 milijuna kvadratnih stopa pozitivne neto apsorpcije – ogroman porast – iako je rekordna nova izgradnja ipak povisila stopu slobodnih prostora na 11–12% arizonaescrow.com【35†look**]. Ključno je da najmoprimci s oduševljenjem unajmljuju prostore unatoč građevinskom bumu: tražene industrijske najamnine skočile su za ~9,7% na godišnjoj razini na oko 1,13 USD po kvadratnoj stopi (NNN) do kraja 2024. godine【22†L49-L57】【35†look**]. Uloga Phoenixa kao distribucijskog čvorišta za jugozapad, u kombinaciji sa strateškim trendovima nearshoringa, održava ovaj sektor aktivnim. Možda je najveći pokretač širenje proizvodnje poluvodiča: s TSMC-ovom ogromnom novom tvornicom čipova na sjeveru Phoenixa (višebilijunska investicija), industrijski objekti u tom koridoru naglo su porasli u vrijednosti – skladišta koja su se prije dvije godine prodavala za 150 USD/kvadratnoj stopi sada postižu 325+ USD/kvadratnoj stopi, što odražava izuzetno veliku potražnju za prostorom u blizini visokotehnoloških proizvodnih lokacija【30†L73-L81】. Industrijsko tržište Phoenixa tako kombinira visoku popunjenost, rast najamnina i intenzivan razvoj, pozicionirajući grad kao nacionalnu logističku silu.

Razvoj višestambenih objekata, kategorija koja povezuje komercijalne i stambene nekretnine, doživljava pospandemijski građevinski procvat kao što je ranije spomenuto. Investitori su dodali tisuće stanova diljem šireg područja Phoenixa u 2024.-25., što je u početku dovelo do blage “korekcije” u popunjenosti i razinama najamnina. Do 2025. godine, međutim, ovaj segment se stabilizira: broj praznih stanova se izjednačava na srednjim jednoznamenkastim postotcima, a padovi najamnina su bili umjereni homeladder.com azfamily.com. Apetit investitora za stambenim zgradama u Phoenixu ostaje snažan – zahvaljujući nastavku otvaranja radnih mjesta, porastu broja stanovnika i trajnom nedostatku stambenog prostora na dulji rok roiproperties.com. Cijene višestambenih nekretnina su se izravnale nakon napuhanog vrhunca iz 2022., što ironično potiče iskusne investitore na ponovni ulazak. Ukratko, višestambeni sektor prolazi kroz svoje “dječje bolesti”: obilna nova ponuda djeluje kao “ventil za pritisak” na najamnine, ali snažna demografija regije osigurava da se novi stanovi upijaju. Phoenix i dalje privlači ulaganja u višestambene objekte, osobito kako cijene postaju razumnije, a temeljni pokazatelji (zaposlenost, migracije) ostaju snažni roiproperties.com.

Maloprodajni nekretninski sektor u Phoenixu pokazuje se otpornijim nego što su mnogi očekivali u eri e-trgovine. Rast grada potaknuo je potražnju za novim trgovinama i ugostiteljskim objektima, osobito u brzo rastućim prigradskim koridorima. Dok se stariji trgovački centri suočavaju s izazovima, investitori usmjereni na dodavanje vrijednosti aktivno kupuju i obnavljaju kvartovske trgovačke centre – ponovno popunjavaju praznine, obnavljaju fasade i dodaju sadržaje kako bi privukli posjetitelje roiproperties.com. Investitori također nastavljaju s visokoprofiliranim maloprodajnim projektima (vidi odjeljak Developments) poput Signature at SanTan Village in Gilbert, luksuzne maloprodajne destinacije vrijedne 145 milijuna dolara koja dovodi Whole Foods i vrhunske sportske trgovce u East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Jedna od prepreka u 2023.-24. bila je inflacija (i carine) koje su povećale troškove izgradnje, ali je sredinom 2025. pauza na nove uvozne carine donijela određeno olakšanje trgovcima zabrinutima zbog troškova roiproperties.com. Ukupna maloprodajna nepopunjenost u Phoenixu bila je relativno stabilna, a cijene najma za atraktivne prostore lagano rastu kako novi stanovnici potiču potražnju za trgovinama, restoranima i uslugama. Maloprodajni sektor se razvija, a ne urušava – starije trgovine velikih formata dobivaju novu namjenu, dok se novi koncepti (od zabavnih prostora do životnih centara s trgovinama prehrambenih proizvoda) šire u područjima rasta Phoenixa.

Uredski prostor je jedini segment koji se suočava s poteškoćama, no čak i ovdje Phoenix prolazi bolje od mnogih velikih gradova. Uredsko tržište se blago ohladilo početkom 2025. godine, što odražava globalne trendove hibridnog rada i opreznog širenja korporacija roiproperties.com. Nakon gotovo dvije godine snažnog zamaha u zakupu, Phoenix je zabilježio usporavanje aktivnosti zakupa u prvom tromjesečju 2025. roiproperties.com. Stope slobodnih prostora su blago porasle u nekim podtržištima (posebno u starijim zgradama klase A), a najmoprimci sada imaju veću pregovaračku moć oko najamnina i ustupaka nego prije godinu dana. Ključno je da je Phoenix izbjegao najgore od egzodusa zbog rada na daljinu viđenog u mjestima poput San Francisca – nije bilo značajne prisutnosti saveznih/vladinih ureda koji bi se smanjivali, a diverzifikacija grada u zdravstvu, financijama i tehnologiji održala je mnoge urede u funkciji roiproperties.com. Zapravo, manje od 50 državnih nekretnina u najmu širom države predviđeno je za zatvaranje, čime se minimizira jedan od glavnih izvora praznih ureda s kojim se drugi gradovi suočavaju roiproperties.com. Lokalnu potražnju za uredima sada pokreću zdravstvo, pravne i profesionalne usluge, često u potrazi za manjim, fleksibilnim prostorima. Zanimljivo je da starije uredske zgrade klase B/C na dobrim lokacijama pronalaze novi život kroz renovacije, jer najmoprimci koji žele uštedjeti na najmu rado zauzimaju obnovljene, jeftinije prostore roiproperties.com. Dakle, iako uredski sektor Phoenixa ne doživljava procvat, pokazuje znakove snage – osobito u prigradskim tržištima gdje se tvrtke sele zbog jeftinijeg najma i parkinga. Uz povoljnu poslovnu klimu i rast stanovništva, uredska perspektiva Phoenixa je oprezno optimistična: tržište se prilagođava (kreativnom prenamjenom i poticajima za najmoprimce) umjesto da ulazi u spiralu praznih prostora. Zaključak za cijelo tržište komercijalnih nekretnina je da Phoenix ostaje jedno od najdinamičnijih komercijalnih tržišta u zemlji, potaknuto dugoročnim temeljima (ljudi i poslovi koji se sele ovamo) čak i dok investitori i vlasnici kratkoročno prilagođavaju strategije roiproperties.com.

Novi razvojni i infrastrukturni projekti koji oblikuju tržište

Priča o rastu Phoenixa u 2025. godini naglašena je velikim razvojnim projektima i infrastrukturnim nadogradnjama diljem metropolitanskog područja. Ovi projekti obuhvaćaju stambene objekte, poslovne prostore i promet, a obećavaju preoblikovati lokalno tržište nekretnina u nadolazećim godinama:

Procvat visokotehnološke proizvodnje: Najveću pažnju privlači TSMC-ova tvornica poluvodiča u sjevernom Phoenixu , jedna od najvećih stranih izravnih investicija u povijesti Arizone. Ovaj kompleks s više pogona (vrijedan oko 40 milijardi dolara za početne faze) često se navodi kao “ekonomski katalizator” koji potiče popratni razvoj roiproperties.com. Oko lokacije tvornice, investitori ubrzano grade stambene objekte, parkove za dobavljače i komercijalne usluge za tisuće radnika koje će pogon zapošljavati. Sjeverozapadna dolina – nekad rijetko naseljen pustinja – brzo se pretvara u visokotehnološki koridor. Slično tome, jugoistočna dolina ima koristi od Intelovih stalnih proširenja pogona u Chandleru i novih tvornica električnih vozila/baterija (tvornica baterija LG Energy u Queen Creeku, Lucid Motors u Casa Grandeu), što sve povećava potražnju za industrijskim i stambenim nekretninama.

U segmentu nekretnina za zabavu, – luksuzni resort u stilu Las Vegasa koji je jedno od najiščekivanijih otvaranja na jugozapadu theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. VAI Resort će imati , integriranu 360-stupanjsku koncertnu amfiteatarsku dvoranu (gosti mogu gledati nastupe uživo sa svojih balkona), ogromnu umjetnu oazu, 12 vrhunskih restorana i još mnogo toga theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Ovaj projekt je najveći resort u Arizoni do sada i učvršćuje reputaciju West Valleyja kao središta turizma i zabave. Utjecaj na nekretnine: očekuje se , više novih hotela i maloprodajnih objekata te povećan interes za kratkoročni najam kada resort privuče koncerte i događanja. Jedinstvenost VAI-a – spajanje luksuznog smještaja s live zabavom – primjer je iskustvenog razvoja koji Phoenix stavlja na kartu. Obnova centra i središnjeg Phoenixa: Centar Phoenixa nastavlja se razvijati s velikim projektima mješovite namjene i institucionalnim projektima . Jedan od najistaknutijih je nova ASU Health Sciences Innovation Building (dio rastućeg biomedicinskog kampusa u centru) koja će biti domaćin medicinskoj edukaciji i istraživanju. Ovo, zajedno s planiranim proširenjem medicinskog fakulteta Sveučilišta Arizone u Phoenixu, dovodi stotine studenata, profesora i novih zdravstveno-tehnoloških tvrtki u centar – što je poticaj za obližnje nekretnine. Osim toga, središnji Phoenix bilježi izgradnju luksuznih stambenih tornjeva (na primjer, nekoliko srednje visokih luksuznih apartmanskih projekata u blizini Roosevelt Row i Central Ave) i adaptivnu prenamjenu povijesnih zgrada u moderne urede ili hotele . Nedavno otvorena obnova Central Stationa (na mjestu stare autobusne stanice u centru) donijela je visoke stambene zgrade, maloprodaju i co-working prostore u urbanu jezgru. Svaki projekt dodaje živost i gura Phoenix prema centru koji živi i radi 24/7.

Na periferiji, . U dalekom zapadnom dijelu doline, Surprise i Buckeye doživljavaju procvat: TerraWest Communities upravo je kupio 210 jutara u Surpriseu za razvoj “Surprise Foothills”, zajednice od 750–1.000 domova plus 20-30 jutara komercijalnog prostora (početak gradnje očekuje se 2026.) theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. U blizini, u Buckeyeu, developeri su okupili , očekujući da će tamošnje stanovništvo (već najbrže rastući grad u zemlji po postotku) nastaviti naglo rasti arizonaescrow.com. Ova područja su popularna jer nude pristupačne nove domove, a (npr. Sun Valley Parkway, planiranje I-11) koji obećavaju razumnu udaljenost do posla. U istočnom dijelu doline, velike zajednice poput Eastmarka u Mesi i Orchard Rancha u Queen Creeku šire se novim fazama. – od parkova i škola do trgovačkih centara – dok stvaraju ova nova predgrađa. Razmjer je značajan: deseci tisuća novih domova su u planu na rubovima metropolitanskog Phoenixa, što osigurava rast predgrađa u sljedećem desetljeću. Maloprodajna i zabavna odredišta: Nekoliko “velikih maloprodajnih” projekata je na vidiku , donoseći kupovinu i rekreaciju u nedovoljno opskrbljena područja. Osim projekata SanTan i Medina Station u Istočnoj Dolini theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, zapadna dolina Prasada razvoj u Surpriseu dodaje 32.500 m² nove maloprodaje (na postojeći centar snage od 65.000 m²) kako bi služio brzo rastućim predgrađima sjeverozapadne doline arizonaescrow.com. Ovaj projekt vrijedan 125 milijuna dolara donijet će nove restorane, trgovine i zabavu do kraja 2025. godine arizonaescrow.com. U međuvremenu, Mesa ima u planu Medina Station , mješoviti centar na 26 hektara s glavnim zakupcima Targetom i dvoetažnom trgovinom Dick’s Sporting Goods, već 70% unaprijed iznajmljen theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Ljubitelji sporta će cijeniti što je nova Andretti Indoor Karting & Games dvorana otvorena u Glendaleu, čime se proširuje ponuda obiteljskih atrakcija. Svaki od ovih projekata ne stvara samo građevinske poslove, već također podiže vrijednost nekretnina u blizini (kuće uz nove trgovine i sadržaje često bilježe porast potražnje). Nagli porast izgradnje maloprodajnih objekata naglašava da su developeri uvjereni u potrošnju potrošača u Phoenixu i nastavak rasta stanovništva .

Nekoliko , donoseći kupovinu i rekreaciju u nedovoljno opskrbljena područja. Osim projekata SanTan i Medina Station u Istočnoj Dolini theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, zapadna dolina (na postojeći centar snage od 65.000 m²) kako bi služio brzo rastućim predgrađima sjeverozapadne doline arizonaescrow.com. Ovaj projekt vrijedan 125 milijuna dolara donijet će nove restorane, trgovine i zabavu do kraja 2025. godine arizonaescrow.com. U međuvremenu, Mesa ima u planu , mješoviti centar na 26 hektara s glavnim zakupcima Targetom i dvoetažnom trgovinom Dick’s Sporting Goods, već 70% unaprijed iznajmljen theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Ljubitelji sporta će cijeniti što je otvorena u Glendaleu, čime se proširuje ponuda obiteljskih atrakcija. Svaki od ovih projekata ne stvara samo građevinske poslove, već također (kuće uz nove trgovine i sadržaje često bilježe porast potražnje). Nagli porast izgradnje maloprodajnih objekata naglašava da su developeri uvjereni u potrošnju potrošača u Phoenixu i . Prometna infrastruktura: Infrastruktura Phoenixa širi se u korak s njegovim tržištem nekretnina. Sredinom 2025., Valley Metro otvorio je produžetak lake željeznice vrijedan 1,3 milijarde dolara koji dodaje 8,8 kilometara od centra Phoenixa južno do Baseline Roada valleymetro.org phoenix.gov. Ovaj South Central produžetak, zajedno s novim tranzitnim čvorištem u centru, “povezat će južni Phoenix s regionalnim sustavom lake željeznice” po prvi put valleymetro.org. Jednako značajno, krajem 2024. Northwest Phase II produžetak lake željeznice otvorio je 2,6 kilometara dugu granu do bivšeg Metrocenter Mall-a u sjeverozapadnom Phoenixu jacobs.com. Ovo je bila prva usluga lake željeznice na zapadnoj strani Phoenixa, i već potiče planove za tranzitno orijentiranu prenamjenu starog Metrocenter Mall-a (koji bi trebao ponovno zaživjeti kao naselje mješovite namjene sa stanovima, uredima i parkom). Ovi željeznički projekti poboljšavaju povezanost i pokazuju gdje će se budući razvoj koncentrirati – očekujte nove srednje visoke stambene zgrade i poslovne prostore u blizini novih stanica u južnom Phoenixu i duž Dunlap Avenue. Osim željeznice, nadogradnje autocesta su u tijeku: Arizonski DOT nastavlja radove na poboljšanju Interstate 10 kroz Broadway Curve, a planovi napreduju za State Route 30 (buduću zapadno-istočnu autocestu u dalekom zapadnom dijelu Valleyja) i potencijalni I-11 koridor prema Las Vegasu. Takva ulaganja u mobilnost otvorit će još više zemljišta za razvoj i skratiti vrijeme putovanja na posao, dodatno potičući rast Phoenixa.

Ukratko, više od 1–2 milijarde dolara vrijedni veliki razvojni i infrastrukturni projekti su u tijeku u metropolitanskom području Phoenixa. Oni se kreću od luksuznih odmarališta do tvornica i potpuno novih četvrti. Zajednička tema je povjerenje u budućnost Phoenixa – i javni i privatni sektor ulažu u dugoročni rast. Za tržište nekretnina, ovi projekti znače nove centre aktivnosti i prilika. Područja oko ključnih projekata (bilo da je riječ o novom tehnološkom poslodavcu, novoj liniji javnog prijevoza ili novom trgovačkom centru) spremna su za aprecijaciju i veću potražnju. Krajolik Valleyja doslovno se mijenja pred našim očima 2025. godine, postavljajući temelje za sljedeće poglavlje širenja.

Investicijska klima i prilike

Feniks je godinama bio miljenik investitora u nekretnine, a 2025. nije iznimka – iako seumjesto kratkoročnih špekulacija. Jedan je trend jasan: dio institucionalne groznice iz pandemijskog razdoblja se smirio., što je pad u odnosu na ~8,2% godinu ranije roselawgroupreporter.com . Na razini cijele Arizone, tržišni udio institucionalnih kupaca pao je za oko 11% na godišnjoj razini roselawgroupreporter.com . Ovo povlačenje sugerira da su veliki investitori oprezniji nakon vrhunca iz 2022. – rastući troškovi financiranja i manji profiti od preprodaje smanjili su obujam institucionalnih kupnji., a Phoenix ostaje jedno od najvažnijih tržišta na nacionalnoj razini za investitorske aktivnosti. Zapravo, izvješće iz sredine 2025. navodi Phoenix kao “prijestolnicu Build-to-Rent (BTR) modela u Americi” – što svjedoči o tome kako su investitori ovdje preusmjerili svoje strategije azreinsider.com

Build-to-Rent je možda najvrući investicijski trend na tržištu nekretnina u Phoenixu. Umjesto preprodaje kuća radi brze zarade, mnoge tvrtke sada razvijaju ili kupuju čitave zajednice obiteljskih kuća izgrađenih isključivo za najam. Phoenix je zabilježio nevjerojatnih 309% povećanja BTR inventara od 2017. do 2022. godine, što je najbrži rast u zemlji azreinsider.com. Do 2024. metro područje je dodalo 4.460 novih jedinica obiteljskih kuća za najam u jednoj godini, čime je ukupan broj od 2020. premašio 12.700 BTR kuća azreinsider.com azreinsider.com. Ovo nisu stare tipske kuće iz prošlih vremena – BTR zajednice nude kuće s modernim završnim obradama, dvorištima i sadržajima usporedivima sa stambenim kompleksima, što privlači obitelji i radnike na daljinu koji traže prostor bez obveze hipotekarnog kredita azreinsider.com. Veliki igrači su to primijetili: institucionalni investitori masovno kupuju čitave BTR podjele kao stabilnu imovinu koja donosi prinose azreinsider.com. Tradicionalni graditelji poput DR Horton i Lennar čak su pokrenuli vlastite BTR projekte ili prodali gotove kuće u paketu investitorima. Za one koji žele ulagati u Phoenix, BTR pruža način da iskoriste rast stanovništva regije kroz prihod od najma. A prostora još ima – više od 13.000 novih BTR jedinica je u pripremi (planirane ili u izgradnji) u narednim godinama azreinsider.com, što ukazuje da će najamne kuće biti važan dio stambenog fonda Phoenixa. Ovo otvara prilike za investitore svih veličina: od velikih privatnih investicijskih fondova do malih partnerstava koja udružuju sredstva za kupnju nekoliko kuća za najam.

Osim BTR-a, dugoročne strategije kupnje i držanja su privlačne u Phoenixu. Očekuje se da će cijene kuća, nakon nedavnog pada, nastaviti s umjerenim rastom kako se približavamo 2026.-2027. nar.realtor. Za investitore to znači da Phoenixove relativno pristupačne cijene (u usporedbi s obalnim tržištima) i snažni omjeri najamnine i vrijednosti mogu danas donijeti solidan novčani tok uz potencijal rasta vrijednosti u srednjem roku. Određena subtržišta se ističu po potencijalu povrata ulaganja: zapadna dolinska područja Buckeye, Goodyear i Surprise imaju kombinaciju niskih ulaznih cijena i brzog rasta. Buckeye, na primjer, ima ogromne površine zemlje spremne za buduću industrijsku i stambenu upotrebu – nedavna kupnja 302 hektara u Buckeyeju za 53 milijuna dolara od strane jedne obitelji naglašava okladu na budući razvoj tamo arizonaescrow.com. Kako infrastruktura i stanovništvo dosegnu ove rubne dijelove, vrijednosti zemljišta mogle bi brzo porasti. U međuvremenu, bliže centru, područja oko novih produžetaka lake željeznice ili poslovnih središta (npr. oko TSMC-a u sjevernom Phoenixu ili blizu tehnoloških ureda u centru) mogla bi doživjeti iznadprosječan rast vrijednosti zbog novog priljeva potražnje.

Ulaganje u najam nekretnina u Phoenixu je trenutno igra strpljenja i razboritosti. Najamnine su se stabilizirale, što znači da su kapitalizacijske stope (prinosi od najma) malo smanjene u odnosu na prije dvije godine. No to također znači da je tržište uravnoteženije za kupnju jedinica bez natjecanja u nadmetanju. Pronicljivi investitori sada zaključuju kupnje, često s ciljem dodavanja vrijednosti – npr. kupuju stariji četverostambeni objekt ili mali apartman, renoviraju ga i pozicioniraju za vrijeme kada rast najamnina ponovno poraste. Kako se broj praznih stanova smanjuje, a očekuje se da će rast najamnina ponovno biti pozitivan do kraja 2026. azfamily.com, investitor koji kupi 2025. može iskoristiti današnje niže cijene i potencijalno refinancirati ili povisiti najamnine za nekoliko godina kako se tržište bude zatezalo. Važno je napomenuti da je aktivnost preuređivanja i preprodaje smanjena u odnosu na ludilo iz 2021., ali preuređivanje za najam je popularno – mnogi manji investitori kupuju kuće koje zahtijevaju obnovu, renoviraju ih i dodaju u fond za najam (prateći BTR val u manjem obimu).

Na kraju, institucionalni kapital ni na koji način nije napustio Phoenix. U komercijalnom sektoru, Phoenix je zabilježio 92,5 milijardi dolara nacionalnih ulaganja u komercijalne nekretnine u prvom tromjesečju 2025., što je porast od 17% na godišnjoj razini (iako je broj transakcija pao) roiproperties.com – što ukazuje da veliki investitori i dalje ulažu sredstva, ali u veće, strateškije poslove. Povoljna poslovna klima i rastuća putanja Phoenixa nastavljaju privlačiti velika ulaganja u sektore poput industrije (gdje su Amazon, Walmart i UPS posljednjih godina proširili distribucijske centre) i podatkovnih centara (Facebook, Google i drugi imaju server farme u području Phoenixa). Strana ulaganja također su faktor; primjerice, uz TSMC-ov pogon, tajvanske i druge međunarodne tvrtke istražuju Phoenix za nekretnine, privučene nižim troškovima nego u Kaliforniji. Izgledi za investitore su stoga pozitivni, ali selektivni: Phoenix 2025. nije tržište prodavača bez pravila kao 2021., ali za one koji žele mudro ulagati – bilo u najamne kuće, stanove ili komercijalnu imovinu – tržište nudi snažne temelje, stabilan rast i brojne prilike za ostvarivanje prinosa. Ključ je ciljati pravu lokaciju i vrstu imovine: kao i uvijek u nekretninama, lokacija i vrijeme određuju uspjeh.

Ekonomski i demografski čimbenici koji utječu na nekretnine

Temelj tržišta nekretnina u Phoenixu čini zdravo lokalno gospodarstvo i snažan rast stanovništva, iako se oba razvijaju na zanimljive načine. Gospodarstvo metropolitanskog Phoenixa u 2025. godini je raznoliko i u ekspanziji, čak i ako su ukupni brojevi zaposlenih zabilježili kratkotrajan pad. Tijekom 12 mjeseci do sredine 2025., područje Phoenixa zabilježilo je neto gubitak od oko 7.500 radnih mjesta azfamily.com – rijedak pad koji se uglavnom pripisuje privremenim otpuštanjima u tehnološkom sektoru (npr. restrukturiranje Intela). Međutim, stručnjaci su taj pad brzo označili kao “statistički beznačajan”, napominjući da tržište rada u Phoenixu i dalje ostaje jedno od najjačih u zemlji s brzom ponovnom zaposlenošću otpuštenih radnika azfamily.com. Doista, stopa nezaposlenosti u Phoenixu iznosi oko 5,1% – među najnižima u velikim američkim gradovima azbigmedia.com – a sudjelovanje radne snage je visoko. Regija dodaje dobro plaćena radna mjesta u naprednoj proizvodnji (poluvodiči, električna vozila), zdravstvu i financijskim uslugama. Važno je napomenuti da su prihodi najmoprimaca porasli za oko 41,6% u posljednjih 5 godina azbigmedia.com kako radna snaga dobiva bolje plaćene poslove, što poboljšava pokazatelje pristupačnosti stanovanja. Ovaj priljev kvalitetnih radnih mjesta privlači doseljenike i pomaže održati potražnju za stanovanjem (ljudi prate poslove, a Phoenix ih stvara mnogo).

Rast stanovništva ostaje temelj tržišta nekretnina u Phoenixu. Metropolitansko područje dobilo je gotovo 85.000 novih stanovnika od 2023. do 2024. godine, što je godišnja stopa rasta od +1,7% i znatno nadmašuje nacionalni prosjek (~1%) axios.com axios.com. Ono što pokreće ovaj rast je migracija. Tradicionalno, Phoenix je rastao i zbog doseljavanja i zbog visoke prirodne stope nataliteta. No, kao i u ostatku zemlje, prirodni prirast opada (rođeni minus umrli dodali su samo ~14.500 ljudi u tom razdoblju) axios.com. Sada su novi doseljenici ti koji pokreću širenje Phoenixa: oko 21.000 neto domaćih migranata (Amerikanci koji se sele iz drugih saveznih država/gradova) i impresivnih ~49.000 međunarodnih imigranata stiglo je u tom 12-mjesečnom razdoblju axios.com. Taj međunarodni udio je iznenađujuće velik – po prvi put, globalna imigracija je veći izvor rasta za Phoenix nego čak i domaća migracija. Lokalni stručnjaci napominju da će, s obzirom na pad nataliteta u SAD-u, gradovi poput Phoenixa ovisiti o privlačenju stanovnika iz drugih krajeva kako bi gospodarstvo ostalo snažno axios.com axios.com. Phoenix očito uspijeva na tom polju. Migrante privlače poslovne prilike u regiji, niži troškovi života (u odnosu na Kaliforniju/New York) i topla klima. Phoenix je dosljedno među top 3 metropolitanska područja po neto doseljenim osobama svake godine (izvješća Allied Van Lines i U-Haul o migracijama često visoko rangiraju Arizonu i Phoenix).

Međutim, današnji rast ima drugačiji karakter od eksplozivnog procvata Sun Belt-a iz 1990-ih. Jedan istraživač sa ASU-a ističe da je stopa rasta Phoenixa, iako snažna, sada umjerenija nego 90-ih/2000-ih kada je grad “rastao radi samog rasta.” Sada se ljudi sele u Phoenix “kao odgovor na kvalitetna radna mjesta” umjesto zbog spekulativne preizgradnje axios.com. Ovaj kontrolirani rast je zdraviji i održiviji – to je rast uz ekonomski razvoj, a ne ispred njega. Za nekretnine to znači da potražnju podupiru stvarni krajnji korisnici (zaposlene obitelji, kvalificirani radnici, studenti), što smanjuje rizik od balona. Također postoji temeljno povjerenje da je Phoenix “spreman nastaviti stabilno rasti” azfamily.com, kako je rekao jedan lokalni ekonomist – osjećaj koji potvrđuje i sama veličina ulaganja u infrastrukturu i razvoj (opisano gore).

Demografski, Phoenix ima koristi od uravnoteženog omjera dobnih skupina koji potiče potražnju za stanovanjem na više razina. I dalje je popularna destinacija za umirovljenike i migrante starije od 55 godina (arizonske zajednice za umirovljenike cvjetaju), što podupire tržište preprodaje i rastući sektor stanovanja za starije osobe. Istovremeno, Phoenix ima veliku populaciju mladih odraslih i privlači mnoge milenijalce i pripadnike generacije Z – neki dolaze zbog Sveučilišta Arizona State i ostaju zbog posla, drugi se sele iz skupljih tržišta radi pristupačnijeg vlasništva nad domom. Posebno je važno da su kupci prvi put činili značajan udio kupovina nekretnina krajem 2024. i 2025. godine, jer su nešto niže cijene i kreativno financiranje omogućili većem broju najmoprimaca da postanu vlasnici roiproperties.com. Ovaj priljev mlađih kupaca ključan je za dugoročnu stabilnost tržišta.

Pristupačnost i troškovi života ostaju ključni faktori. Iako su troškovi stanovanja u Phoenixu porasli, trošak života je samo ~6,2% iznad američkog prosjeka – znatno niže nego u mjestima poput Los Angelesa (+45%) ili Manhattana (+130%) azbigmedia.com azbigmedia.com. To znači da je srednjoklasni stil života još uvijek dostižan u Phoenixu za mnoge novopridošlice, posebno one koji se sele iz preskupih kalifornijskih tržišta. To je konkurentska prednost koju Phoenix koristi kako bi privukao i stanovnike i poslodavce (koji mogu plaćati nešto niže plaće nego u obalnim gradovima, a ipak zaposlenicima nuditi viši životni standard ovdje). Phoenix se također može pohvaliti relativno povoljnim porezima (Arizona nema porez na nasljedstvo, ima niže poreze na nekretnine od Teksasa/Kalifornije, a nedavno je smanjila svoj jedinstveni porez na dohodak na 2,5%). Ovi ekonomski i politički faktori zajedno djeluju kao vjetar u leđa tržištu nekretnina. Sve dok Phoenix može upravljati izazovima poput vodenih resursa i infrastrukture za svoje rastuće stanovništvo, izgledi su za nastavak ekspanzije. Ekonomisti predviđaju da će stopa rasta stanovništva Arizone u bliskoj budućnosti biti oko 1,3–1,5% godišnje realestate.usnews.com – što znači deseci tisuća novih stanovnika svake godine, koji stalno potiču potražnju na tržištu nekretnina.

Usporedna pristupačnost: Phoenix vs. ostale metropole

Kako se tržište nekretnina u Phoenixu uspoređuje s ostalim velikim tržištima? Što se tiče priuštivosti, Phoenix se nalazi na sredini među američkim metropolama i Sun Belt regijom. Nakon nedavnog pada, stanovanje u Phoenixu zapravo je postalo nešto priuštivije za lokalne kupce nego što je bilo prije godinu dana. Sredinom 2025. godine, prihod potreban za kupnju prosječne kuće u Phoenixu (~460.000 USD) iznosi oko 109.700 USD, što je 1,8% manje nego prošle godine redfin.com. Ovo je jedno od najvećih poboljšanja priuštivosti među velikim gradovima, trend koji se vidi u gradovima koji su doživjeli procvat tijekom pandemije, gdje su cijene blago pale s vrhunca redfin.com redfin.com. Za usporedbu, prihod potreban za prosječnu američku kuću (~447.000 USD) iznosi 112.000 USD redfin.com, tako da je Phoenix tek nešto priuštiviji od nacionalnog prosjeka. Štoviše, otprilike 25–26% kuća na prodaju u Phoenixu je priuštivo za lokalni medijan prihoda redfin.com, što, iako nije sjajno, ipak je bolje nego u mnogim obalnim gradovima (u Los Angelesu, primjerice, samo ~1% oglasa je priuštivo za prosječno kućanstvo) redfin.com. Troškovi vlasništva nad kućom u Phoenixu (~35% prihoda za prosječnu kuću) također su i dalje niži nego u mnogim skupim metropolama gdje otplata hipoteke može pojesti više od 50% prihoda redfin.com.

U usporedbi s ostalim gradovima Sun Belt regije, troškovi stanovanja u Phoenixu su umjereni. Phoenix je skuplji od nekih brzo rastućih južnjačkih metropola poput Atlante ili San Antonija, ali jeftiniji od drugih poput Miamija ili Austina. Na primjer, evo pregleda srednjih cijena kuća sredinom 2025. u nekoliko ključnih tržišta:

Metro Srednja cijena kuće (lipanj 2025.) Godišnja promjena cijene Phoenix, AZ $459,925 redfin.com -1,1% redfin.com Atlanta, GA $407,500 redfin.com -3,0% redfin.com Dallas, TX $425,000 redfin.com -1,2% redfin.com Miami, FL $575,000 redfin.com +4,0% redfin.com Los Angeles, CA $950,000 redfin.com +2,7% redfin.com

U ovom kontekstu, cijene u Phoenixu su otprilike iste kao u Dallasu/Austinu, nešto više od Atlante/Charlotte, i znatno niže od južne Floride ili gradova na zapadnoj obali. Dakle, iako su lokalni stanovnici osjetili pritisak – srednja cijena u Phoenixu porasla je više od 50% od 2020. godine reddit.com – grad još uvijek nudi bolju vrijednost od mnogih velikih metropola. Ova relativna pristupačnost je jedan od glavnih razloga zašto je NAR rangirao Phoenix među 10 najboljih tržišta za koja se očekuje da će nadmašiti ostale u 2025. godini nar.realtor. Logika je jednostavna: ako se obitelj koja se seli iz Kalifornije može kupiti usporedivu kuću u Phoenixu za pola cijene svoje stare kuće, migracijski tok će se nastaviti.

S obzirom na najam, Phoenix također stoji povoljno u usporedbi. Prosječna najamnina (~1.920 USD) u Phoenixu je oko 8–9% niža od američkog prosjeka najamnine od 2.100 USD zillow.com. I za razliku od mnogih obalnih gradova gdje bi vam ta najamnina možda omogućila samo mali stan, u Phoenixu ćete vjerojatno dobiti veći stan ili čak malu kuću. Nedavno istraživanje RentCafe-a svrstalo je Phoenix kao 4. najbolji veliki grad za najmoprimce u 2025. – odmah iza tri velika grada u Teksasu – zahvaljujući kombinaciji pristupačnosti i kvalitete života azbigmedia.com. Izvješće je istaknulo da, iako su troškovi života u Phoenixu nešto iznad prosjeka, 48% najamnih jedinica su visokokvalitetne (s puno pogodnosti) i prosječne veličine stanova (816 kvadratnih stopa) su među prostranijima u velikim gradovima azbigmedia.com azbigmedia.com. Drugim riječima, najmoprimci u Phoenixu dobivaju više za svoj novac: više prostora, više pogodnosti poput bazena/teretane itd., nego što bi dobili za sličnu najamninu, primjerice, u Los Angelesu ili New Yorku.

Također je korisno razmotriti indekse pristupačnosti stanovanja. U jednom istraživanju iz 2025. o 50 najvećih metropolitanskih područja, Phoenix je bio otprilike na sredini (#19) po pristupačnosti stanovanja, s indeksom (~65) koji pokazuje da lokalni prihodi pokrivaju oko 65% troškova potrebnih za prosječan dom (100% bi značilo savršenu pristupačnost) visualcapitalist.com. To je znatno iznad tržišta poput Los Angelesa (indeks ~35), ali ispod nekih jeftinijih unutrašnjih metropola. Trend u Phoenixu se poboljšava: kao što je navedeno, prihodi rastu, a cijene se stabiliziraju, pa je pristupačnost postupno sve bolja (olakšanje nakon naglog pogoršanja 2021.).

U konačnici, Phoenix u 2025. godini ostaje relativno pristupačna metropola, posebno u kontekstu zapadnog dijela SAD-a. Nudi sunčanu, ekonomski živahnu lokaciju s troškovima stanovanja znatno nižima od gradova poput LA-a, San Francisca, Seattlea ili Denvera, što i dalje privlači ljude i tvrtke u Valley. Za lokalno stanovništvo, stanovanje više nije “jeftino” kao prije deset godina, ali napori poput povećane izgradnje kuća i viših plaća počinju preokretati situaciju s pristupačnošću. Kako je rekao Lawrence Yun iz NAR-a, “Kupci nekretnina imat će više uspjeha sljedeće godine… Najgori izazovi s pristupačnošću su iza nas” nar.realtor. Ovaj optimističan pogled odražava umijeće balansiranja Phoenixa – održavajući niže troškove od konkurentskih metropola, a istovremeno nastavljajući rasti i napredovati. I upravo je ta ravnoteža razlog zašto je tržište nekretnina u Phoenixu 2025. godine spremno za održiv uspjeh, nudeći nešto za kupce, najmoprimce i investitore u godinama koje dolaze.

Izvori: Podaci i trendovi tržišta Phoenixa sa Zillow i Redfin zillow.com redfin.com; prognoza Nacionalne udruge REALTORS® nar.realtor nar.realtor; lokalne analize tržišta nekretnina Phoenixa roiproperties.com roiproperties.com; AZ Family News i Axios Phoenix za ekonomske i najamne uvide azfamily.com axios.com; RentCafe i Apartment List za usporedbe najma azbigmedia.com apartmentlist.com; regionalna izvješća Arizone o razvoju i investicijskoj aktivnosti arizonaescrow.com roselawgroupreporter.com; ROI Properties tržišni komentari roiproperties.com roiproperties.com; i procjene stanovništva američkog Ureda za popis stanovništva axios.com<Ovi izvori zajedno prikazuju sliku tržišta Phoenixa u 2025. koje se hladi nakon vrhunca, ali i dalje zrači dugoročnim potencijalom.