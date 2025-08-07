Tržište nekretnina u portugalskom Algarveu: 2025. i dalje

Pregled tržišta nekretnina u Algarveu 2025. godine

Algarve, južna obalna regija Portugala, ušla je u 2025. s snažnim tržištem nekretnina potaknutim velikom potražnjom i ograničenom ponudom. Stambene nekretnine bilježe brz rast cijena tijekom protekle godine, pri čemu su cijene kuća u Algarveu porasle za oko 13,8% u 2024. – više od nacionalnog prosjeka (+11%) i brže od Lisabona (+5,5%) i Porta (+7,8%) theportugalnews.com theportugalnews.com. Ovaj zamah nastavio se i u 2025., čineći Algarve jednom od najuspješnijih regija Portugala. Ponuda stambenih nekretnina i dalje je ograničena – godišnji prirast novih stambenih jedinica bio je minimalan (oko 11.000 jedinica godišnje na nacionalnoj razini u razdoblju 2011.–2021.) theportugalnews.com theportugalnews.com – što doprinosi daljnjem rastu cijena. Komercijalne nekretnine u Algarveu su usmjerene na turizam i ugostiteljstvo. Rekordni prihodi od turizma u regiji od 25 milijardi eura u 2023. (26,4% svih noćenja u Portugalu) portugalbuyersagent.com potaknuli su razvoj hotela, resorta i maloprodajnih objekata. Povijesne gradske jezgre poput Faro (regionalni glavni grad) i Olhão prošle su kroz obnovu, pretvarajući se iz tranzitnih čvorišta u “izvrsne” destinacije s novim hotelima, obnovljenim zgradama i projektima mješovite namjene essential-business.pt essential-business.pt. U međuvremenu, potražnja za najmom nekretnina iznimno je visoka. Najamnine stalno rastu zbog nedostatka dugoročnih najma (mnogi vlasnici se odlučuju za unosnije kratkoročne turističke najmove), što je podiglo medijalnu traženu najamninu u Algarveu na oko 9,41 € po m² (mjesečno) – iznad nacionalnog prosjeka od ~8 € portugalhomes.com. U popularnim gradovima poput Vilamoure i Portimãa, dugoročne najamnine dosežu 9,25–9,40 € po m², dok Faro (grad) bilježi oko 7,30 € idealista.pt. Ova neravnoteža naglašava napetost na tržištu najma, s izazovima pristupačnosti za lostanovnika Kalifornije.

Regionalni naglasci: Algarve obuhvaća razna podtržišta, svako s jedinstvenim trendovima u 2025.:

Faro (grad) – Administrativno središte ima relativno pristupačne cijene (prosječno oko 2.685 €/m²) theportugalnews.com i zabilježilo je dvoznamenkasti rast (+11,5% u 2024.) theportugalnews.com. Profil Fara raste zahvaljujući projektima urbane obnove i velikom novom razvoju: planu Vale da Amoreira, koji će dodati ~1.641 stambenu jedinicu te maloprodaju, urede, studentski smještaj i zdravstvene ustanove na samo 1 km od centra grada idealista.pt idealista.pt. Ovaj megaprojekt od 168.000 m² uključuje 10 hektara veliki urbani park – koji će postati najveća zelena površina u Faru – i obećava “razumno” cijenjene domove, s ciljem povećanja ponude idealista.pt idealista.pt. Takve inicijative podižu atraktivnost Fara za lokalne i međunarodne kupce.

– Administrativno središte ima relativno pristupačne cijene (prosječno oko 2.685 €/m²) theportugalnews.com i zabilježilo je dvoznamenkasti rast (+11,5% u 2024.) theportugalnews.com. Profil Fara raste zahvaljujući projektima urbane obnove i velikom novom razvoju: planu Vale da Amoreira, koji će dodati ~1.641 stambenu jedinicu te maloprodaju, urede, studentski smještaj i zdravstvene ustanove na samo 1 km od centra grada idealista.pt idealista.pt. Ovaj megaprojekt od 168.000 m² uključuje 10 hektara veliki urbani park – koji će postati najveća zelena površina u Faru – i obećava “razumno” cijenjene domove, s ciljem povećanja ponude idealista.pt idealista.pt. Takve inicijative podižu atraktivnost Fara za lokalne i međunarodne kupce. Lagos – Vruća točka u zapadnom Algarveu, Lagos se ističe kao jedno od najskupljih i najbrže rastućih tržišta. Prosječne prodajne cijene ovdje su dosegle otprilike 3.460 € po m² theportugalnews.com, drugo mjesto odmah nakon ekskluzivnog područja Loulé/Golden Triangle. Lagos je zabilježio izvanredan rast cijena od +18,6% u 2024. godini theportugalnews.com, što odražava snažnu potražnju za njegovom kombinacijom povijesnog šarma, plaža i modernih sadržaja. Strani kupci dominiraju u Lagosu (preko 80% transakcija putem nekih agencija) idealista.pt idealista.pt, tražeći vile s pogledom na more ili luksuzne apartmane. U tijeku su i novi projekti – npr. butik resorti i kondominiji – kako bi se zadovoljila potražnja za luksuzom, uključujući “brendirane rezidencije” povezane s hotelskim brendovima u obližnjim područjima essential-business.pt essential-business.pt. Unatoč visokim cijenama, privlačnost načina života u Lagosu i potencijal za najam (kratkoročni najam ~9 €/m² idealista.pt) i dalje privlače investitore.

– Vruća točka u zapadnom Algarveu, Lagos se ističe kao jedno od najskupljih i najbrže rastućih tržišta. Prosječne prodajne cijene ovdje su dosegle otprilike theportugalnews.com, drugo mjesto odmah nakon ekskluzivnog područja Loulé/Golden Triangle. Lagos je zabilježio izvanredan rast cijena od u 2024. godini theportugalnews.com, što odražava snažnu potražnju za njegovom kombinacijom povijesnog šarma, plaža i modernih sadržaja. Strani kupci dominiraju u Lagosu (preko 80% transakcija putem nekih agencija) idealista.pt idealista.pt, tražeći vile s pogledom na more ili luksuzne apartmane. U tijeku su i novi projekti – npr. butik resorti i kondominiji – kako bi se zadovoljila potražnja za luksuzom, uključujući “brendirane rezidencije” povezane s hotelskim brendovima u obližnjim područjima essential-business.pt essential-business.pt. Unatoč visokim cijenama, privlačnost načina života u Lagosu i potencijal za najam (kratkoročni najam ~9 €/m² idealista.pt) i dalje privlače investitore. Albufeira – Turistička prijestolnica regije, poznata po svojim resortima i noćnom životu, ima raznolikije tržište u 2025. godini. Prosječne cijene oko 2.900 €/m² su iznad prosjeka Algarvea theportugalnews.com, ali značajno je da je Albufeira zabilježila blagi pad cijena od –0,6% u 2024. theportugalnews.com. Ovo hlađenje uslijedilo je nakon nekoliko godina naglih porasta i može odražavati tržište koje doseže otpor cijena ili preusmjeravanje potražnje na druga područja. Ipak, Albufeira ostaje vrhunsko tržište za najam i druge domove. U tijeku su projekti poput preuređenja u Herdade dos Salgados (koji donosi 58 novih turističkih apartmana krajem 2024.) idealista.pt. Stranci čine oko 72% lokalnih kupnji nekretnina (posebno u zoni Albufeira-Carvoeiro) idealista.pt, uglavnom tražeći vile za odmor s bazenima ili apartmane s pogledom na more. Prinosi od najma ostaju dobri (~5–6% godišnje) s obzirom na priljev turista, iako nova ograničenja za licence za kratkoročni najam (dio portugalskog zakona o stanovanju “Mais Habitação” iz 2023.) unose određenu neizvjesnost u buduće najmove u Airbnb stilu u gusto naseljenim područjima.

– Turistička prijestolnica regije, poznata po svojim resortima i noćnom životu, ima raznolikije tržište u 2025. godini. oko su iznad prosjeka Algarvea theportugalnews.com, ali značajno je da je theportugalnews.com. Ovo hlađenje uslijedilo je nakon nekoliko godina naglih porasta i može odražavati tržište koje doseže otpor cijena ili preusmjeravanje potražnje na druga područja. Ipak, Albufeira ostaje vrhunsko tržište za najam i druge domove. U tijeku su projekti poput preuređenja u Herdade dos Salgados (koji donosi 58 novih turističkih apartmana krajem 2024.) idealista.pt. Stranci čine oko 72% lokalnih kupnji nekretnina (posebno u zoni Albufeira-Carvoeiro) idealista.pt, uglavnom tražeći vile za odmor s bazenima ili apartmane s pogledom na more. Prinosi od najma ostaju dobri (~5–6% godišnje) s obzirom na priljev turista, iako nova ograničenja za licence za kratkoročni najam (dio portugalskog zakona o stanovanju “Mais Habitação” iz 2023.) unose određenu neizvjesnost u buduće najmove u Airbnb stilu u gusto naseljenim područjima. Tavira – U istočnom Algarveu, Tavira spaja mirniji šarm s rastućim prestižem. Sada je među “najskupljim” općinama Algarvea , s rastom cijena u 2024. od +12,8% theportugalnews.com. Iako se točne prosječne cijene u Taviri kreću u visokim €2.000 po m² (tražene cijene za stanove ~€3.700 i kuće ~€3.100 u 2023.) portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com, njezinim tržištem uglavnom upravljaju strani kupci – osobito preko 90% ulaganja u Taviri dolazi iz inozemstva idealista.pt. Umirovljenici i tražitelji druge nekretnine iz sjeverne Europe cijene autentičan portugalski ugođaj Tavire i obližnje plaže. Novi luksuzni projekti pojavljuju se kako bi zadovoljili potražnju: primjerice, “profinjeni život” stambeni projekt pokrenut je početkom 2025. s fokusom na prirodu i zajednicu, dodajući moderne vile i stanove u ponudu Tavire idealista.pt. Očekuje se da će rast Tavire nastaviti kako se infrastruktura poboljšava (npr. bolji cestovni/željeznički povezivanje) i kako kupci koji su cijenom isključeni iz središnjeg Algarvea traže vrijednost na istoku.

– U istočnom Algarveu, Tavira spaja mirniji šarm s rastućim prestižem. Sada je među , s rastom cijena u 2024. od theportugalnews.com. Iako se točne prosječne cijene u Taviri kreću u visokim €2.000 po m² (tražene cijene za stanove ~€3.700 i kuće ~€3.100 u 2023.) portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com, njezinim tržištem uglavnom upravljaju strani kupci – osobito idealista.pt. Umirovljenici i tražitelji druge nekretnine iz sjeverne Europe cijene autentičan portugalski ugođaj Tavire i obližnje plaže. Novi luksuzni projekti pojavljuju se kako bi zadovoljili potražnju: primjerice, pokrenut je početkom 2025. s fokusom na prirodu i zajednicu, dodajući moderne vile i stanove u ponudu Tavire idealista.pt. Očekuje se da će rast Tavire nastaviti kako se infrastruktura poboljšava (npr. bolji cestovni/željeznički povezivanje) i kako kupci koji su cijenom isključeni iz središnjeg Algarvea traže vrijednost na istoku. Portimão – Kao drugi najveći grad u Algarveu, Portimão nudi relativno umjerene cijene (oko 2.630 €/m² u prosjeku) i sporiji nedavni rast (+4,7% u 2024.) theportugalnews.com theportugalnews.com. Nakon velikog rasta ranije u desetljeću, povećanje cijena u Portimãu se usporilo, dijelom zbog obilne ponude u okolnim područjima i preferencija kupaca za obližnji Lagos ili Carvoeiro kada je riječ o luksuznim nekretninama. Ipak, Portimão ostaje važan: to je grad koji živi tijekom cijele godine, s velikom marinom, lukom za kruzere i sveučilišnim kampusom. Privlači mješavinu domaćih stanovnika i iseljenika (strani kupci čine oko 50% tržišta) idealista.pt. Potražnja za najmom je visoka zahvaljujući studentima i sezonskim radnicima, što je donijelo prinose od 5,5% u 2023. portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com. Najamnine u Portimãu (9,25 €/m²) gotovo su jednake onima u turistički popularnijim gradovima idealista.pt. Gledajući unaprijed, umjerene nove investicije (npr. revitalizacija područja uz rijeku i novi stambeni projekti) imaju za cilj obnoviti grad. Iako je nedavni rast cijena u Portimãu zaostajao za drugim gradovima, njegova pristupačnost i sadržaji mogli bi potaknuti oporavak kako kupci budu tražili povoljnije opcije u Algarveu.

Tržišni trendovi i cijene

Sveukupno, 13 od 16 općina u Algarveu zabilježilo je, što naglašava široku snagu diljem regije theportugalnews.com theportugalnews.com . Čak su i neka tradicionalno manje poznata tržišta doživjela porast – na primjer, Vila Real de Santo António (istočni kraj, blizu Španjolske) prednjačio je s +26% u 2024. theportugalnews.com , a unutrašnji São Brás de Alportel porastao je za ~17,7% do sredine 2025. investropa.com investropa.com . Ovo širenje na razini cijele regije u 2024.–25. ističe trajnu privlačnost Algarva kao destinacije za život i investicijskog središta.

Cjenovne razine: Algarve ostaje druga najskuplja regija Portugala (nakon lisabonskog metropolitanskog područja) investropa.com. Krajem 2024. godine, prosječna transakcijska cijena u Algarveu dosegnula je oko 2.966 €/m² theportugalnews.com. Sredinom 2025. prosjeci su dodatno porasli – otprilike 3.467 €/m² – što odražava godišnji rast od 9% do 14% (ovisno o izvoru podataka i mjesecu) investropa.com investropa.com. Unutar regije postoje značajne razlike (vidi tablicu ispod). Područje Zlatnog trokuta u Louléu (koje uključuje luksuzna odmarališta poput Quinta do Lago i Vale do Lobo) najskuplje je, s prosjekom od 4.138 €/m² u 2024. theportugalnews.com. Najprestižnije obalne općine poput Lagos (3.460 €) i Tavira (gornji 2.000-i do niski 3.000-i €/m²) imaju višu cijenu, dok se gradovi poput Faro, Albufeira i Portimão kreću od oko 2.600–2.900 €/m² theportugalnews.com. Najpovoljnija područja su obično u unutrašnjosti ili manje turistička – npr. brda Monchique (2.257 €/m²) investropa.com ili Alcoutim na španjolskoj granici (1.780 €/m²) investropa.com.

Prosječna prodajna cijena i rast po području (2024.):

Područje Prosječna prodajna cijena 2024 (€/m²) Rast cijene 2024 (godišnje) Algarve (Regija) 2.966 € (sve vrste nekretnina) theportugalnews.com +13,8% theportugalnews.com (najviši od svih regija u PT) Loulé (Zlatni trokut) 4.138 € theportugalnews.com +12,6% theportugalnews.com Lagos 3.460 € theportugalnews.com +18,6% theportugalnews.com (najbrže rastući u Algarveu) Tavira ~3.100–3.700 € (ovisno o vrsti) portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com +12,8% theportugalnews.com Albufeira 2.909 € theportugalnews.com –0,6% theportugalnews.com (blagi pad u 2024.) Faro (Grad) 2.685 € theportugalnews.com +11,5% theportugalnews.com <sPortimão 2.630 € theportugalnews.com +4,7% theportugalnews.com Portugal (za usporedbu) ~1.870 € (nacionalna medijana Q4 2024) portugalhomes.com portugalhomes.com +15,5% (Q4 2024 u odnosu na Q4 2023) portugalhomes.com

Izvori: Podaci Confidencial Imobiliário SIR putem The Portugal News theportugalnews.com; INE (državna statistika) portugalhomes.com.

Tablica prikazuje heterogenost cijena u Algarveu. Posebno su Albufeira i Portimão usporili u 2024. – Albufeira je zapravo zabilježila manju korekciju cijena (–0,6%) theportugalnews.com nakon godina rasta, a rast cijena u Portimãu pao je na srednje jednoznamenkaste vrijednosti. To je u suprotnosti s dvoznamenkastim rastom u Lagosu i Taviri te stalnom snagom luksuznog tržišta u Louléu. Ova razlika sugerira da su kupci u 2024. gravitirali prema novim ili prestižnim tržištima (Lagos, Tavira) te da su neka prethodno “vruća” tržišta uzela predah. Međutim, do početka 2025. trendovi cijena ostali su uglavnom uzlazni. Čak se i u “hladnijim” tržištima očekuje nastavak rasta zbog trajne potražnje. Na primjer, u lipnju 2025. cijene u cijelom Algarveu i dalje su rasle oko 9–14% na godišnjoj razini investropa.com investropa.com, što ukazuje da je blagi pad u Albufeiri možda bio privremen ili lokaliziran.

Vrste nekretnina: Stanovi i vile u Algarveu postižu visoke cijene, osobito na atraktivnim lokacijama. Sredinom 2025. godine, prosječan stan u Algarveu iznosio je oko 4.150 €/m² (porast ~6% na godišnjoj razini), dok je prosječna vila bila oko 4.650 €/m² (porast 8–10% na godišnjoj razini) investropa.com. Ove brojke (prema analizi tržišta iz sredine 2025.) iznad su ukupnog prosjeka, što odražava koliko su tražene nekretnine – osobito novogradnje ili one u luksuznim resortima – skuplje. Doista, luksuzni projekti često prelaze 5.000 € ili čak 6.000 € po m². Na primjer, novogradnje stanova u Louléu u prosjeku traže gotovo 5.900 €/m², a u Lagosu oko 4.862 €/m² portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com. Vile u Lagosu u prosjeku traže 5.388 €/m², što odražava dodatnu cijenu za prostor i privatnost portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com. S druge strane, neka područja pokazuju anomalije: npr. Castro Marim (istočni Algarve) imao je vrlo visoku prosječnu traženu cijenu stana (8.000 €/m² u 2023.) zbog malog broja luksuznih oglasa, iako su kuće tamo u prosjeku bile samo 3.627 €/m² portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com. Ovo naglašava da lokalni faktori (poput jednog luksuznog kondominijskog projekta) mogu utjecati na prosjeke u manjim tržištima.

Trendovi potražnje: Potražnju u Algarveu potiču i domaći i međunarodni kupci, pri čemu ovi potonji imaju iznimno veliku ulogu. Na nacionalnoj razini, stranci su činili otprilike 12% ukupnog volumena prodaje nekretnina u 2024., udio koji raste oko 8% godišnje od 2019. theportugalnews.com theportugalnews.com. U Algarveu je strani utjecaj daleko veći – više od polovice svih ulaganja u nekretnine u Algarveu dolazi iz inozemstva idealista.pt. Mnoge podregije su većinski strane: primjerice, 82% transakcija nekretnina u Lagosu (prema podacima jedne velike agencije) uključuje strane kupce, 72% u Albufeira-Carvoeiro, i zapanjujućih 92% u Taviri idealista.pt idealista.pt. Najaktivnije nacionalnosti kupaca uključuju Britance (povijesno najveća skupina), Nijemce i Belgijce idealista.pt, uz ostale sjevernoeuropske narode (Nizozemce, Skandinavce) i sve više Amerikance investropa.com investropa.com. Klima i stil života u Algarveu i dalje privlače umirovljenike i one koji traže drugu nekretninu, ali 2023.–2025. bilježi se i porast mlađih “digitalnih nomada” i kupaca ili najmoprimaca koji rade na daljinu, kao i bogatih investitora iz SAD-a i drugih zemalja koji traže sigurna utočišta za ulaganje u nekretnine essential-business.pt investropa.com. Domaća portugalska potražnja, iako manja po volumenu, nije nestala – notably, u nekim novim razvojnim projektima poput velikog master-planned projekta u Vilamouri, 75% početnih kupaca bili su Portugalci, što pokazuje da lokalno stanovništvo ulaže kada su prilika i cijena odgovarajuće essential-business.pt essential-business.pt.

Rast u odnosu na prethodne godine: Rast cijena nekretnina u Algarveu ubrzao je od 2023. do 2024., prkoseći usporavanju trenda koji se vidi u Lisabonu i Portu. U 2023. cijene u Algarveu porasle su za oko 9,2% theportugalnews.com; u 2024. skočile su za 13,8% theportugalnews.com. Nasuprot tome, rast u Lisabonu usporio je na 5,5% u 2024. (sa 6,3% prethodne godine), a u Portu na 7,8% (s 10,7%) theportugalnews.com. Ovo ukazuje na relativno “sustizanje” Algarva – koji je već regija s najvišim cijenama po kvadratnom metru izvan Lisabona theportugalnews.com theportugalnews.com – jer je izbjegao hlađenje koje se vidi u drugim gradovima. Faktori koji doprinose iznadprosječnom rastu u Algarveu uključuju njegovu obnovljenu popularnost nakon pandemije (jer je rad na daljinu omogućio više ljudi da žive u destinacijama za odmor), porast Amerikanaca i drugih kupaca izvan EU koji diverzificiraju u Portugal bloomberg.com investropa.com, te trajnu neravnotežu ponude i potražnje (razina izgradnje u Algarveu i dalje je znatno ispod vrhunca iz sredine 2000-ih, s malo velikih stambenih projekata do nedavno). Potražnja za najmom također je održavala pritisak na rast cijena investicijskih nekretnina – mnogi investitori su tražili kuće u Algarveu i zbog rasta vrijednosti i zbog prihoda od najma, s obzirom na snažne prinose. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Portugala, bruto prinosi od najma u Algarveu su u prosjeku iznosili oko 5,6% krajem 2023. investropa.com portugalbuyersagent.com, što je privlačno po europskim standardima. U popularnim gradovima poput Portimãa prinosi su oko 5,5%, a u Faru oko 4,8% portugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com, potaknuti turizmom i zakupom od strane iseljenika. Takviprinosi, zajedno s niskom stopom nepopunjenosti i dokazanom dugoročnom putanjom cijena u Algarveu, zadržali su i individualne i institucionalne investitore unatoč porastu vrijednosti.

Investicijski krajolik

Ključna područja interesa za investitore: Algarve nudi kombinaciju luksuznih resort područja, gradskih tržišta i novih unutrašnjih zona koje privlače različite profile investitora:

“Zlatni trokut” (Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vilamoura u općini Loulé u središnjem Algarveu) i dalje je magnet za investitore u luksuzne nekretnine. Karakteriziraju ga zatvoreni golf resorti, vile vrijedne više milijuna eura i brendirane rezidencije. Međunarodne osobe s visokim neto bogatstvom (HNWI) ovdje se fokusiraju zbog ekskluzivnosti i sadržaja – npr. stalna proširenja u Quinti do Lago ili Vilamoura World plan preuređenja vrijedan milijardu eura koji uključuje proširenje nove marine, budući hotel s pet zvjezdica, konjički centar i čak golf igralište koje je dizajnirao Ernie Els essential-business.pt essential-business.pt. Ovi projekti imaju za cilj podići Vilamouru među vodeće europske resort destinacije u sljedećem desetljeću essential-business.pt essential-business.pt. Povjerenje investitora je snažno: veliki investicijski fondovi i developeri (Arrow/Norfin, itd.) stoje iza ovih pothvata, što odražava dugoročnu vjeru u turističke nekretnine u Algarveu.

(Quinta do Lago, Vale do Lobo, Vilamoura u općini Loulé u središnjem Algarveu) i dalje je magnet za investitore u luksuzne nekretnine. Karakteriziraju ga zatvoreni golf resorti, vile vrijedne više milijuna eura i brendirane rezidencije. Međunarodne osobe s visokim neto bogatstvom (HNWI) ovdje se fokusiraju zbog ekskluzivnosti i sadržaja – npr. stalna proširenja u Quinti do Lago ili plan preuređenja vrijedan milijardu eura koji uključuje proširenje nove marine, budući hotel s pet zvjezdica, konjički centar i čak golf igralište koje je dizajnirao Ernie Els essential-business.pt essential-business.pt. Ovi projekti imaju za cilj podići Vilamouru među vodeće europske resort destinacije u sljedećem desetljeću essential-business.pt essential-business.pt. Povjerenje investitora je snažno: veliki investicijski fondovi i developeri (Arrow/Norfin, itd.) stoje iza ovih pothvata, što odražava dugoročnu vjeru u turističke nekretnine u Algarveu. Regeneracija gradova poput Fara, Olhãa, i Lagos donosi nove prilike. U Fara i Olhãu, provodi se značajna urbana obnova – povijesne zgrade se preuređuju u boutique hotele i moderne apartmane, obalna područja se unapređuju, a projekti poput Quinta do Faro (enklava vila u resort-stilu na rubu Fara) privlače kupce izvan tradicionalnog Zlatnog trokuta essential-business.pt essential-business.pt. Olhãovi “Del Mar Waterfront” apartmani uz marinu (s jedinicama oko 1,4 milijuna eura) pokazuju da čak i ranije zanemareni gradovi mogu postići premium cijene nakon modernizacije essential-business.pt essential-business.pt. Lagos, iako već popularan, nastavlja s izgradnjom novih stambenih kompleksa i hotelskih rezidencija (npr. W Residences Algarve blizu granice Albufeira/Lagos) kako bi iskoristio veliku potražnju essential-business.pt essential-business.pt.

poput i donosi nove prilike. U Fara i Olhãu, provodi se značajna urbana obnova – povijesne zgrade se preuređuju u boutique hotele i moderne apartmane, obalna područja se unapređuju, a projekti poput (enklava vila u resort-stilu na rubu Fara) privlače kupce izvan tradicionalnog Zlatnog trokuta essential-business.pt essential-business.pt. Olhãovi “Del Mar Waterfront” apartmani uz marinu (s jedinicama oko 1,4 milijuna eura) pokazuju da čak i ranije zanemareni gradovi mogu postići premium cijene nakon modernizacije essential-business.pt essential-business.pt. Lagos, iako već popularan, nastavlja s izgradnjom novih stambenih kompleksa i hotelskih rezidencija (npr. blizu granice Albufeira/Lagos) kako bi iskoristio veliku potražnju essential-business.pt essential-business.pt. Istočni Algarve (Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim): Ovo područje, koje je povijesno bilo jeftinije, sada je čvrsto na radaru investitora. Tavira, kao što je već spomenuto, ima luksuzne projekte poput “Nature and Community” (održive vile) idealista.pt i Atlantic Pines Residences u blizini Monte Gordo/Castro Marim, luksuzni projekt vila na plaži pod Marriottovim brendom essential-business.pt essential-business.pt. Istočni Algarve ima koristi od manje zasićenosti turističkim razvojem, a poboljšan pristup autocestom/željeznicom smanjio je udaljenost (otprilike je 30 minuta od zračne luke Faro do Tavire). Strani investitori koji traže mirnije okruženje ili lovci na povoljne prilike koji su izbačeni iz središnjeg Algarvea ovdje kupuju, očekujući veći potencijal rasta kako raste profil istoka. Ogroman skok cijena od 26% u VRSA-u u 2024. theportugalnews.com primjer je ovog kasnog interesa u procvatu.

(Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim): Ovo područje, koje je povijesno bilo jeftinije, sada je čvrsto na radaru investitora. Tavira, kao što je već spomenuto, ima luksuzne projekte poput “Nature and Community” (održive vile) idealista.pt i u blizini Monte Gordo/Castro Marim, luksuzni projekt vila na plaži pod Marriottovim brendom essential-business.pt essential-business.pt. Istočni Algarve ima koristi od manje zasićenosti turističkim razvojem, a poboljšan pristup autocestom/željeznicom smanjio je udaljenost (otprilike je 30 minuta od zračne luke Faro do Tavire). Strani investitori koji traže mirnije okruženje ili lovci na povoljne prilike koji su izbačeni iz središnjeg Algarvea ovdje kupuju, očekujući veći potencijal rasta kako raste profil istoka. Ogroman skok cijena od 26% u VRSA-u u 2024. theportugalnews.com primjer je ovog kasnog interesa u procvatu. Nišni segmenti: Investitori također istražuju alternativne klase imovine u Algarveu. Brendirane rezidencije su vrući trend – regija se smatra portugalskim “epicentrom” razvoja brendiranih rezidencijalnih projekata essential-business.pt. Već postoji 6 dovršenih projekata brendiranih rezidencija (često povezanih s luksuznim hotelskim brendovima) u Algarveu i još 6 u pripremi essential-business.pt. Primjeri uključuju Viceroy Residences at Ombria Resort (u brdima Louléa, fokus na eko-luksuz, ulaz od ~780.000 € za jednosobni stan) essential-business.pt essential-business.pt i W Algarve Residences (uz 5-zvjezdani W hotel, nudeći apartmane s hotelskom uslugom). Ovi proizvodi privlače investitore koji žele najam bez brige, kojim upravljaju hotelski operateri, i često su podobni za programe dijeljenja prihoda od najma. Dodatno, zajednice za starije i studentski smještaj počeli su zanimati investitore u Algarveu portugalhomes.com, s obzirom na starenje populacije iseljenika i prisutnost obrazovnih institucija (poput Sveučilišta Algarve). Na primjer, projekt Vale da Amoreira u Faru izričito uključuje komponente za smještaj starijih osoba i studenata u svom masterplanu idealista.pt idealista.pt – znak očekivane potražnje u tim segmentima.

Novi projekti i razvoj: Nakon zatišja u velikoj gradnji nakon 2008., Algarve svjedoči valu novih projekata kako bi zadovoljio moderne standarde i potražnju:

Urbanizacija Vale da Amoreira (Faro) – ranije istaknuta – jedna je od najvećih ikad u Algarveu, s oko 1.461 novim domom koji dolaze na tržište u fazama idealista.pt. Naglasak je na održivosti, s velikim zelenim parkom i mješovitom namjenom zone kako bi se stvorilo okruženje za život i rad idealista.pt idealista.pt. Ovaj projekt bi trebao značajno povećati stambeni fond u Faru i ima za cilj ponuditi “razumne” cijene kako bi privukao mlade obitelji i profesionalce, što bi moglo donekle smanjiti pritisak na okolna tržišta do 2025.–2027. godine.

– ranije istaknuta – jedna je od najvećih ikad u Algarveu, s oko 1.461 novim domom koji dolaze na tržište u fazama idealista.pt. Naglasak je na održivosti, s velikim zelenim parkom i mješovitom namjenom zone kako bi se stvorilo okruženje za život i rad idealista.pt idealista.pt. Ovaj projekt bi trebao značajno povećati stambeni fond u Faru i ima za cilj ponuditi “razumne” cijene kako bi privukao mlade obitelji i profesionalce, što bi moglo donekle smanjiti pritisak na okolna tržišta do 2025.–2027. godine. Vilamoura je usred velike 10-godišnje ekspanzije, uključujući projekte poput razvoja Vilamoura’s Arcássia/Arcaya koji se prostire na 68 hektara essential-business.pt essential-business.pt. Ovo novo “selo” unutar Vilamoure sadržavat će razne vrste nekretnina, klub, te hotel s pet zvjezdica, izgrađene s naglaskom na održivost (solarna energija, recikliranje vode itd.). Prve faze već su zabilježile snažnu pretprodaju. Opseg i planiranje razvoja ukazuju na povjerenje da potražnja za visokokvalitetnim domovima u najatraktivnijim dijelovima Algarvea ostaje snažna.

je usred velike 10-godišnje ekspanzije, uključujući projekte poput razvoja koji se prostire na 68 hektara essential-business.pt essential-business.pt. Ovo novo “selo” unutar Vilamoure sadržavat će razne vrste nekretnina, klub, te hotel s pet zvjezdica, izgrađene s naglaskom na održivost (solarna energija, recikliranje vode itd.). Prve faze već su zabilježile snažnu pretprodaju. Opseg i planiranje razvoja ukazuju na povjerenje da potražnja za visokokvalitetnim domovima u najatraktivnijim dijelovima Algarvea ostaje snažna. Brendirani resorti: Ombria Resort (unutrašnjost Louléa) predvodi ekološki prihvatljiv luksuz, a prva faza (s Viceroy hotelom i rezidencijama) je pri završetku essential-business.pt. W Residences Algarve (blizu Albufeire) otvoren je 2022./23. s dizajnerskim apartmanima koji su brzo rasprodani, a sada se planiraju proširenja zbog uspjeha essential-business.pt. Atlantic Pines u istočnom Algarveu još je jedan značajan nadolazeći resort (koji kombinira Marriott hotel s malim brojem ultra-luksuznih vila) essential-business.pt essential-business.pt.

(unutrašnjost Louléa) predvodi ekološki prihvatljiv luksuz, a prva faza (s Viceroy hotelom i rezidencijama) je pri završetku essential-business.pt. (blizu Albufeire) otvoren je 2022./23. s dizajnerskim apartmanima koji su brzo rasprodani, a sada se planiraju proširenja zbog uspjeha essential-business.pt. u istočnom Algarveu još je jedan značajan nadolazeći resort (koji kombinira Marriott hotel s malim brojem ultra-luksuznih vila) essential-business.pt essential-business.pt. Urbani luksuzni projekti: U postojećim gradovima niču manja luksuzna naselja. U Olhão lansiran je u ožujku 2025. luksuzni kondominij s 9 jedinica pod nazivom Iris 3, s naglaskom na energetsku učinkovitost i moderan dizajn idealista.pt idealista.pt. U Taviri najavljeni su novi butik kondominiji (npr. projekt Garden, Sunny, and Sky Villas), svaki spaja suvremenu arhitekturu s zajedničkim zelenim površinama idealista.pt. Mnogi takvi projekti ograničeni su brojem jedinica (manje od 50 apartmana), ali zajedno povećavaju ponudu luksuznih nekretnina.

U postojećim gradovima niču manja luksuzna naselja. U lansiran je u ožujku 2025. luksuzni kondominij s 9 jedinica pod nazivom Iris 3, s naglaskom na energetsku učinkovitost i moderan dizajn idealista.pt idealista.pt. U najavljeni su novi butik kondominiji (npr. projekt Garden, Sunny, and Sky Villas), svaki spaja suvremenu arhitekturu s zajedničkim zelenim površinama idealista.pt. Mnogi takvi projekti ograničeni su brojem jedinica (manje od 50 apartmana), ali zajedno povećavaju ponudu luksuznih nekretnina. Preuređenje postojećih nekretnina također je ključno. Mnogi investitori kupuju starije vile ili zgrade za obnovu, s obzirom na nedostatak građevinskog zemljišta na obali. Primjerice, u Lagosu i Carvoeiru često se mogu vidjeti starije nekretnine koje se moderniziraju za preprodaju ili najam. Prema riječima stručnjaka za tržište, obnova imovine – a ne samo nova gradnja – istaknuti je trend za “povećanje vrijednosti” u sektoru ugostiteljstva i stanovanja essential-business.pt. To uključuje pretvaranje povijesnih gradskih kuća u pansiona ili luksuzne domove te nadogradnju zastarjelih resort nekretnina na suvremene luksuzne standarde.

Potencijal ROI: Investicijska ponuda Algarvea leži u spoju prinos od najma i kapitalni rast. Trenutni bruto prinosi od najma u prosjeku iznose oko 5–6% na razini cijele regije portugalbuyersagent.com. Nekretnine u turističkim zonama mogu ostvariti još veće kratkoročne prinose od najma (posebno tijekom ljetne sezone) ako se iznajmljuju kao turistički smještaj. Na primjer, stope popunjenosti za kratkoročni najam u najatraktivnijim dijelovima Algarvea često dosežu 90%+ tijekom ljetnih mjeseci portugalhomes.com portugalhomes.com, što iskusnim investitorima donosi snažan sezonski prihod. (Međutim, nedavne regulatorne promjene zaustavile su izdavanje novih Alojamento Local licenci u mnogim područjima – vidi pravni odjeljak – što bi moglo ograničiti budući rast ponude kratkoročnog najma, čime bi se potencijalno očuvala visoka popunjenost i cijene za postojeće licencirane nekretnine.)

Što se tiče kapitalne aprecijacije, Algarve ima dokazanu povijest – vrijednosti nekretnina znatno su porasle tijekom posljednjeg desetljeća, a čak i nakon pada tijekom pandemije, dosegle su rekordne razine do 2024. godine investropa.com investropa.com. Investitori u popularnim obalnim gradovima bilježili su dvoznamenkaste godišnje prinose posljednjih godina, iako većina analitičara predviđa umjereniji rast u budućnosti (srednje do visoke jednoznamenkaste stope) umjesto nastavka neodrživih skokova. Na primjer, Savills predviđa oko +4% rasta cijena u 2025. za nekretnine u Algarveu, dok drugi stručnjaci sugeriraju do ~7%, ovisno o lokaciji i segmentu investropa.com. Gledajući dalje, jedna detaljna analiza predviđa 5–10% godišnjeg rasta cijena do 2030. za regiju investropa.com investropa.com, navodeći stalnu međunarodnu potražnju, rast turizma i ograničenu novu izgradnju. Takva aprecijacija, u kombinaciji s ~5% prinosa od najma, implicira zdrav ukupni povrat u visokim jednoznamenkastim ili niskim dvoznamenkastim postocima godišnje, što je privlačno u usporedbi s mnogim tržištima zapadne Europe.

Različita područja i segmenti nude različite ROI profile:

Luksuzne vile u Zlatnom trokutu – Niži prinos od najma (mnogi vlasnici ih koriste kao druge domove, a ne za najam), ali snažan dugoročni kapitalni dobitak i visoka likvidnost pri preprodaji zbog ograničene ponude parcela.

– Niži prinos od najma (mnogi vlasnici ih koriste kao druge domove, a ne za najam), ali snažan dugoročni kapitalni dobitak i visoka likvidnost pri preprodaji zbog ograničene ponude parcela. Turistički apartmani i vile u Albufeiri/Lagosu – Visoki kratkoročni prinosi od najma (posebno ako se profesionalno upravlja za turistički najam), uz umjerenu aprecijaciju. Ovo mogu biti investicije s dobrim novčanim tokom ako se dobro upravlja.

– Visoki kratkoročni prinosi od najma (posebno ako se profesionalno upravlja za turistički najam), uz umjerenu aprecijaciju. Ovo mogu biti investicije s dobrim novčanim tokom ako se dobro upravlja. Razvijajuća područja (npr. Istočni Algarve, unutrašnjost) – Potencijalno veća aprecijacija kako rastu infrastruktura i popularnost, iako potražnja za najmom trenutno može biti sezonska ili ograničena. Na primjer, ulaganje u apartman u Taviri sada može donijeti ~4-5% prinosa, ali uz okladu na značajan rast vrijednosti kako Tavira postaje ekskluzivnija.

– Potencijalno veća aprecijacija kako rastu infrastruktura i popularnost, iako potražnja za najmom trenutno može biti sezonska ili ograničena. Na primjer, ulaganje u apartman u Taviri sada može donijeti ~4-5% prinosa, ali uz okladu na značajan rast vrijednosti kako Tavira postaje ekskluzivnija. Komercijalni smještaj (hoteli, pansiona) – Uz rekordni turizam, popunjenost hotela i RevPAR (prihod po sobi) u Algarveu su snažni. Neki investitori pretvaraju velike vile u boutique pansiona ili razvijaju male hotele; ROI može biti visok ako rast turizma potraje (Portugal očekuje daljnji rast broja posjetitelja u 2025. investropa.com investropa.com), ali ovakva ulaganja zahtijevaju operativnu stručnost i dolaze s regulatornim izazovima.

U sažetku, investicijski krajolik Algarvea u 2025. obilježava velika potražnja za novim projektima, širenje luksuznih i lifestyle projekata te solidni prinosi. Rizici poput rasta kamatnih stopa ublaženi su velikim udjelom kupaca koji plaćaju gotovinom (posebno u luksuznom segmentu) investropa.com investropa.com, kao i strancima koji dobivaju povoljnije financiranje u inozemstvu. Općenito, investitorski sentiment je pozitivan: CBRE-ovo istraživanje predviđa 15% povećanje volumena ulaganja u nekretnine u Portugalu u drugoj polovici 2024. portugalbuyersagent.com, a lokalni stručnjaci jednoglasno smatraju Algarve otpornim tržištem s visokom potražnjom u doglednoj budućnosti investropa.com investropa.com.

Pravni i porezni aspekti

Investitori i kupci nekretnina u Algarveu moraju se snaći u portugalskom pravnom okviru i nedavnim promjenama politika, posebno onima koje utječu na strane kupce:

Propisi za strane kupce: Portugal ne nameće nikakva ograničenja za strano vlasništvo nekretnina – državljani drugih zemalja (uključujući kupce izvan EU) mogu slobodno kupovati nekretnine, a proces kupnje/prava su isti kao i za domaće stanovništvo. Stranci jednostavno trebaju portugalski porezni identifikacijski broj (NIF) i lokalni bankovni račun za transakcije portugalhomes.com portugalhomes.com. Za razliku od nekih zemalja, nema zabrana za strane kupce niti dodatnih poreza na promet nekretnina usmjerenih na strane ulagače; Portugal općenito potiče strana ulaganja. Ipak, potencijalni kupci trebaju biti svjesni birokratskih koraka (svi ugovori su na portugalskom, zahtjevi javnog bilježnika itd.) i preporučuje se angažirati lokalnog odvjetnika za dubinsku provjeru (provjera vlasništva, dozvola, tereta) portugalhomes.com portugalhomes.com. Jedna od novijih regulatornih promjena došla je s zakonom “Mais Habitação” (2023) , koji je usmjeren na rješavanje stambene krize: suspendirane su nove dozvole za kratkoročni najam (AL) u gusto naseljenim područjima (uglavnom urbanim i turističkim zonama) guestready.com guestready.com. To znači da su u velikom dijelu Algarvea nove registracije apartmana za turistički najam na čekanju (postojeće dozvole ostaju važeće). Dodatno, neke općine (poput Lisabona) počele su uvoditi lokalna ograničenja (npr. ograničavanje broja AL nekretnina na određeni postotak stambenog fonda) guestready.com rentalscaleup.com. U Algarveu bi popularne turističke općine mogle uvesti slične mjere ako se pogorša dostupnost stanovanja, iako je od 2025. nacionalna suspenzija glavno ograničenje. Kupci koji planiraju prihod od kratkoročnog najma trebaju provjeriti ima li nekretnina već AL dozvolu ili dopuštaju li lokalna pravila izdavanje novih u tom području. S druge strane, vlada je uvela poticaje za vlasnike da prebace nekretnine u dugoročni najam, poput poreznih olakšica (o čemu više u nastavku).

Portugal ne nameće nekretnina – državljani drugih zemalja (uključujući kupce izvan EU) mogu slobodno kupovati nekretnine, a proces kupnje/prava su isti kao i za domaće stanovništvo. Stranci jednostavno trebaju portugalski i lokalni bankovni račun za transakcije portugalhomes.com portugalhomes.com. Za razliku od nekih zemalja, nema zabrana za strane kupce niti dodatnih poreza na promet nekretnina usmjerenih na strane ulagače; Portugal općenito potiče strana ulaganja. Ipak, potencijalni kupci trebaju biti svjesni birokratskih koraka (svi ugovori su na portugalskom, zahtjevi javnog bilježnika itd.) i preporučuje se angažirati lokalnog odvjetnika za dubinsku provjeru (provjera vlasništva, dozvola, tereta) portugalhomes.com portugalhomes.com. Jedna od novijih regulatornih promjena došla je s , koji je usmjeren na rješavanje stambene krize: u gusto naseljenim područjima (uglavnom urbanim i turističkim zonama) guestready.com guestready.com. To znači da su u velikom dijelu Algarvea nove registracije apartmana za turistički najam na čekanju (postojeće dozvole ostaju važeće). Dodatno, neke općine (poput Lisabona) počele su uvoditi lokalna ograničenja (npr. ograničavanje broja AL nekretnina na određeni postotak stambenog fonda) guestready.com rentalscaleup.com. U Algarveu bi popularne turističke općine mogle uvesti slične mjere ako se pogorša dostupnost stanovanja, iako je od 2025. nacionalna suspenzija glavno ograničenje. Kupci koji planiraju prihod od kratkoročnog najma trebaju provjeriti ima li nekretnina već AL dozvolu ili dopuštaju li lokalna pravila izdavanje novih u tom području. S druge strane, vlada je uvela poticaje za vlasnike da prebace nekretnine u dugoročni najam, poput poreznih olakšica (o čemu više u nastavku). Ažuriranja o Zlatnoj vizi: Portugalski program Zlatne vize – koji je omogućavao boravišne dozvole ulagačima izvan EU koji ispunjavaju određene kriterije – doživio je velike promjene koje utječu na ulagače u nekretnine. Od 2023.–2024., nekretnine više nisu kvalificirana investicija za portugalsku Zlatnu vizu wise.com wise.com. Zakon “Mais Habitação” donesen u listopadu 2023. uklonio je kupnju nekretnina i fondove nekretnina s popisa prihvatljivih za Zlatnu vizu u nastojanju da se obeshrabri špekulativna kupnja na pregrijanom tržištu wise.com wise.com. Učinkovito, strani ulagač više ne može dobiti Zlatnu vizu kupnjom kuće u Lisabonu, Portu, Algarveu ili drugdje u Portugalu – taj put je zatvoren. (Ostali načini za Zlatnu vizu poput otvaranja radnih mjesta, financiranja znanstvenih istraživanja ili kulturnih donacija i dalje su otvoreni wise.com wise.com, ali su to nišne opcije.) Nadalje, portugalska vlada je početkom 2023. signalizirala namjeru da u potpunosti ukine program Zlatne vize. Doista, zakonodavstvo iz 2024. ukida nove prijave za Zlatnu vizu za nekretnine s učinkom od sredine veljače 2024. (s konačnim zatvaranjem navodno do travnja 2025.) wise.com echeverriaabogados.com. Za one koji već posjeduju Zlatne vize putem nekretnina, prava se zadržavaju, ali se ne izdaju nove boravišne vize za ulagače putem nekretnina u Algarveu. Važno je napomenuti, međutim, da je Algarve već bio djelomično ograničen za Zlatne vize i prije ovoga. Od siječnja 2022., pravila Zlatne vize zabranjuju ulaganje u stambene nekretnine u obalnim i metropolitanskim područjima Portugala (uključujući većinu Algarva, osim nekih unutrašnjih zona) – što znači da od 2022. kupnja kuće za odmor, primjerice, u Albufeiri ili Lagosu ionako ne bi bila prihvatljiva. Ovo je ublažilo utjecaj potpune obustave 2024. na tržište Algarva, jer je ono “već bilo manje ovisno o kupcima Zlatne vize” nego Lisabon/Porto investropa.com investropa.com. Doista, kraj programa Zlatne vize nije značajno smanjio potražnju stranaca ili cijene u Algarveu <a href="https://investropa.com/blogs/news/algarve-price-forecasts#:~:text=How%20has%20investropa.com investropa.com. Međunarodni kupci su se preusmjerili na druge opcije viza ( D7 viza za pasivni prihod , D2 viza za poduzetnike ili jednostavno turistički boravak prema Schengenskom pravilu 90/180 dana uz sezonsko korištenje) investropa.com investropa.com. Privlačnost Algarvea – klima, stil života, investicijski potencijal – “nadilazi vizne programe” investropa.com, a britanski, američki, njemački i drugi kupci i dalje aktivno kupuju, organizirajući boravište kroz alternativne načine ako je potrebno investropa.com investropa.com.

Portugalski – koji je omogućavao boravišne dozvole ulagačima izvan EU koji ispunjavaju određene kriterije – doživio je velike promjene koje utječu na ulagače u nekretnine. za portugalsku Zlatnu vizu wise.com wise.com. Zakon “Mais Habitação” donesen u listopadu 2023. u nastojanju da se obeshrabri špekulativna kupnja na pregrijanom tržištu wise.com wise.com. Učinkovito, strani ulagač više ne može dobiti Zlatnu vizu kupnjom kuće u Lisabonu, Portu, Algarveu ili drugdje u Portugalu – taj put je zatvoren. (Ostali načini za Zlatnu vizu poput otvaranja radnih mjesta, financiranja znanstvenih istraživanja ili kulturnih donacija i dalje su otvoreni wise.com wise.com, ali su to nišne opcije.) Nadalje, portugalska vlada je početkom 2023. signalizirala namjeru da u potpunosti ukine program Zlatne vize. Doista, zakonodavstvo iz 2024. za nekretnine s učinkom od sredine veljače 2024. (s konačnim zatvaranjem navodno do travnja 2025.) wise.com echeverriaabogados.com. Za one koji već posjeduju Zlatne vize putem nekretnina, prava se zadržavaju, ali se ne izdaju nove boravišne vize za ulagače putem nekretnina u Algarveu. Važno je napomenuti, međutim, da je i prije ovoga. Od siječnja 2022., pravila Zlatne vize zabranjuju ulaganje u stambene nekretnine u obalnim i metropolitanskim područjima Portugala (uključujući većinu Algarva, osim nekih unutrašnjih zona) – što znači da od 2022. kupnja kuće za odmor, primjerice, u Albufeiri ili Lagosu ionako ne bi bila prihvatljiva. Ovo je ublažilo utjecaj potpune obustave 2024. na tržište Algarva, jer je ono nego Lisabon/Porto investropa.com investropa.com. Doista, kraj programa Zlatne vize nije značajno smanjio potražnju stranaca ili cijene u Algarveu <a href="https://investropa.com/blogs/news/algarve-price-forecasts#:~:text=How%20has%20investropa.com investropa.com. Međunarodni kupci su se preusmjerili na druge opcije viza ( , D2 viza za poduzetnike ili jednostavno turistički boravak prema Schengenskom pravilu 90/180 dana uz sezonsko korištenje) investropa.com investropa.com. Privlačnost Algarvea – klima, stil života, investicijski potencijal – “nadilazi vizne programe” investropa.com, a britanski, američki, njemački i drugi kupci i dalje aktivno kupuju, organizirajući boravište kroz alternativne načine ako je potrebno investropa.com investropa.com. Porezne pogodnosti za strane rezidente: Portugal već dugo nudi porezni režim za nerezidente (NHR) , koji je bio ključni poticaj za strane umirovljenike i profesionalce. Prema izvornom NHR-u, novi rezidenti koji ispunjavaju uvjete uživali su fiksnu poreznu stopu od 10% na inozemne mirovine , te fiksnu stopu od 20% na prihode od plaće iz Portugala u određenim visokovrijednim zanimanjima, na razdoblje od 10 godina (uz porezno oslobođenje na mnoge vrste inozemnih prihoda poput dividendi, u nekim slučajevima) internationaltaxreview.com internationaltaxreview.com. Ovaj režim je značajno smanjio porezno opterećenje za iseljenike iz zemalja s višim porezima i privukao tisuće imućnih umirovljenika (posebno iz Francuske, UK, Skandinavije) i “remote radnika” u Portugal od svog početka. Važno je napomenuti da je vlada odlučila preoblikovati NHR od 2024./2025. , uvodeći ono što se neformalno naziva “NHR 2.0” . Novi program, službeno “Porezni poticaj za znanstvenu i tehnološku inovaciju” (IFICI), i dalje nudi izdašne porezne olakšice, ali se fokusira na visokokvalificirane profesionalce i poduzetnike u područjima poput tehnologije, inženjerstva i medicinskih istraživanja globalcitizensolutions.com tytle.io. NHR 2.0 trebao bi biti pokrenut početkom 2025. i pružit će 10-godišnji režim smanjenog poreza za podobne pojedince, vjerojatno s uvjetima rada ili pokretanja inovativnih projekata u Portugalu investropa.com. Točni detalji razlikuju se od starog NHR-a, ali namjera je i dalje “privlačiti kvalificirane profesionalce i investitore” povoljnim poreznim tretmanom investropa.com. Za Algarve, koji je popularniji među umirovljenicima (koji su imali koristi od starog NHR-a za mirovine), promjene znače da budući umirovljenici možda neće dobiti iste pogodnosti osim ako su se kvalificirali prije roka. Međutim, postojeći NHR korisnici zadržavaju svoj status do kraja svog 10-godišnjeg razdoblja. Dodatno, opći porezni režim Portugala i dalje ima svoje prednosti: nema poreza na imovinu , nema poreza na nasljedstvo za bliske rođake, a stope poreza na nekretnine (IMI) su relativno niske (često 0,3–0,5% vrijednosti godišnje za urbane nekretnine). Također, porez na kapitalnu dobit na nekretnine za nerezidente je fiksnih 28% na dobit (za rezidente se oporezuje samo 50% dobiti po progresivnim stopama) – investitori to često ublažavaju dugoročnim držanjem ili reinvestiranjem u nekretnine radi ostvarivanja izuzeća.

Portugal već dugo nudi , koji je bio ključni poticaj za strane umirovljenike i profesionalce. Prema izvornom NHR-u, novi rezidenti koji ispunjavaju uvjete uživali su , te fiksnu stopu od 20% na prihode od plaće iz Portugala u određenim visokovrijednim zanimanjima, na razdoblje od 10 godina (uz porezno oslobođenje na mnoge vrste inozemnih prihoda poput dividendi, u nekim slučajevima) internationaltaxreview.com internationaltaxreview.com. Ovaj režim je značajno smanjio porezno opterećenje za iseljenike iz zemalja s višim porezima i privukao tisuće imućnih umirovljenika (posebno iz Francuske, UK, Skandinavije) i “remote radnika” u Portugal od svog početka. Važno je napomenuti da je vlada odlučila , uvodeći ono što se neformalno naziva . Novi program, službeno “Porezni poticaj za znanstvenu i tehnološku inovaciju” (IFICI), i dalje nudi izdašne porezne olakšice, ali se fokusira na u područjima poput tehnologije, inženjerstva i medicinskih istraživanja globalcitizensolutions.com tytle.io. NHR 2.0 trebao bi biti pokrenut početkom 2025. i pružit će 10-godišnji režim smanjenog poreza za podobne pojedince, vjerojatno s uvjetima rada ili pokretanja inovativnih projekata u Portugalu investropa.com. Točni detalji razlikuju se od starog NHR-a, ali namjera je i dalje povoljnim poreznim tretmanom investropa.com. Za Algarve, koji je popularniji među umirovljenicima (koji su imali koristi od starog NHR-a za mirovine), promjene znače da budući umirovljenici možda neće dobiti iste pogodnosti osim ako su se kvalificirali prije roka. Međutim, postojeći NHR korisnici zadržavaju svoj status do kraja svog 10-godišnjeg razdoblja. Dodatno, opći porezni režim Portugala i dalje ima svoje prednosti: , nema poreza na nasljedstvo za bliske rođake, a stope poreza na nekretnine (IMI) su relativno niske (često 0,3–0,5% vrijednosti godišnje za urbane nekretnine). Također, na nekretnine za nerezidente je fiksnih 28% na dobit (za rezidente se oporezuje samo 50% dobiti po progresivnim stopama) – investitori to često ublažavaju dugoročnim držanjem ili reinvestiranjem u nekretnine radi ostvarivanja izuzeća. Porezi na transakcije nekretnina: Kupci u Algarveu trebaju planirati standardne troškove kupnje. Porez na prijenos nekretnina (IMT) je najveći, a stope variraju ovisno o cijeni i namjeni nekretnine. Za drugu nekretninu ili investicijsku nekretninu, IMT može iznositi do 7,5–8% kupoprodajne cijene za nekretnine visoke vrijednosti (postoji progresivna skala; za primarna prebivališta efektivna stopa je nešto niža i postoji izuzeće ispod ~97.000 €). Također postoji fiksni porez na pečat (Imposto de Selo) od 0,8% na kupoprodajnu cijenu portugalhomes.com portugalhomes.com. Ove troškove plaća kupac prilikom zaključenja kupnje. Godišnji općinski porez (IMI) , kao što je navedeno, naplaćuju općine; u Algarveu je obično oko 0,3% do 0,45% od porezne vrijednosti nekretnine (koja je obično niža od tržišne vrijednosti). Neke općine nude manje popuste na IMI za energetski učinkovite ili dugoročno iznajmljene nekretnine, u skladu s ciljevima održivosti. Važno je napomenuti da Portugal nema godišnji “dodatni porez za strane vlasnike” ili slično – porezi na nekretnine su isti za sve.

Kupci u Algarveu trebaju planirati standardne troškove kupnje. je najveći, a stope variraju ovisno o cijeni i namjeni nekretnine. Za drugu nekretninu ili investicijsku nekretninu, IMT može iznositi do 7,5–8% kupoprodajne cijene za nekretnine visoke vrijednosti (postoji progresivna skala; za primarna prebivališta efektivna stopa je nešto niža i postoji izuzeće ispod ~97.000 €). Također postoji fiksni od 0,8% na kupoprodajnu cijenu portugalhomes.com portugalhomes.com. Ove troškove plaća kupac prilikom zaključenja kupnje. , kao što je navedeno, naplaćuju općine; u Algarveu je obično oko 0,3% do 0,45% od porezne vrijednosti nekretnine (koja je obično niža od tržišne vrijednosti). Neke općine nude manje popuste na IMI za energetski učinkovite ili dugoročno iznajmljene nekretnine, u skladu s ciljevima održivosti. Važno je napomenuti da Portugal nema godišnji “dodatni porez za strane vlasnike” ili slično – porezi na nekretnine su isti za sve. Zakoni za iznajmljivače i najam: Nedavne promjene zakona o najmu pod “Mais Habitação” imaju za cilj potaknuti dugoročni najam. Na primjer, iznajmljivači koji do kraja 2024. prebace kratkoročne najmove u dugoročne ugovore mogu dobiti smanjenje porezne stope na 5% na prihod od najma (smanjeno s 28%) na pet godina yes.consulting yes.consulting. Dodatno, postoje poticaji poput smanjenja PDV-a na radove renovacije i pojednostavljenih dozvola za prenamjenu u stambene prostore kako bi se više praznih nekretnina iznijelo na tržište yes.consulting. Vlada je također proširila zaštitu za najmoprimce, poput ograničavanja povećanja najamnina za stare ugovore i ponude plaćanja iznajmljivačima za iznajmljivanje po pristupačnim cijenama. Iako ovo ne ograničava izravno investitore, odražava promjenu politike koja potiče stabilnost na tržištu najma. Operateri kratkoročnog najma čekaju moguće izmjene – krajem 2024. predložen je novi dekret-zakon za ukidanje nekih ograničenja za kratkoročni najam iz prethodnog zakona shorttermrentalz.com shorttermrentalz.com, jer se promijenila politička administracija. Stoga bi potencijalni Airbnb investitori u Algarveu trebali pratiti razvoj lokalnih pravila (općinska vijeća sada imaju veću ulogu u određivanju “visokog intenziteta” područja najma).

U sažetku, Portugal ostaje prijateljski nastrojen prema investitorima u pogledu vlasničkih prava i oporezivanja, ali ukidanje Golden Visa programa za nekretnine i nova pravila o najmu označavaju zaokret prema davanju prioriteta pristupačnosti stanovanja. Strani kupci u Algarveu i dalje mogu uživati atraktivne porezne pogodnosti (posebno kroz NHR sheme) i ne suočavaju se s izravnim preprekama pri kupnji. Preporučuje se kupcima da se posavjetuju s portugalskim poreznim savjetnicima kako bi optimalno strukturirali svoju investiciju – bilo putem novog NHR 2.0 za tehnološke poduzetnike koji se sele u Algarve, ili preko portugalske tvrtke za ulaganja u najam (korporativne strukture ponekad mogu smanjiti efektivne poreze na prihod od najma i olakšati planiranje nasljeđivanja). Kao i uvijek, temeljita pravna provjera i razumijevanje ukupnih troškova vlasništva (porez na kupnju, godišnji porez, eventualne pričuve) ključ su uspješne investicije na tržištu nekretnina u Algarveu portugalhomes.com portugalhomes.com.

Demografija kupaca i najmoprimaca

Tko kupuje u Algarveu? Algarve ima zaista međunarodno tržište nekretnina. Strani kupci imaju ključnu prisutnost na svim cjenovnim razinama. Od 2024. godine, strani državljani čine više od 50% svih ulaganja u nekretnine u Algarveu idealista.pt, što je znatno veći udio od nacionalnog prosjeka od ~12% theportugalnews.com theportugalnews.com. Regija je dugo bila popularna među Britancima, a unatoč komplikacijama nakon Brexita (poput ograničenja na 90 dana boravka), Britanci i dalje ostaju najveća skupina stranih kupaca, s procijenjenih 65% kupnji u luksuznom segmentu Algarva u posljednjim godinama investropa.com investropa.com. Britanski kupci kreću se od umirovljenika koji kupuju vile za odmor do obitelji koje se sele radi života na suncu (često koristeći portugalsku D7 vizu ili UK-portugalski program mobilnosti za dulje boravke).

Tijekom posljednjih nekoliko godina, kupci iz Sjeverne Amerike (posebno Amerikanci) su se značajno povećali. Privučeni sigurnošću Portugala, relativnom pristupačnošću i klimom, Amerikanci su proglašeni “novim valom” na tržištu Algarvea investropa.com. Snažan američki dolar u 2022.–2023. i opsežno medijsko izvještavanje o portugalskim vizama/poreznim pogodnostima potaknuli su mnoge na ulaganje u kuće u Algarveu. Prema jednom izvješću, Amerikanci sada čine oko 10% stranih kupaca u Portugalu (u odnosu na gotovo nijednog prije deset godina) bloomberg.com bloomberg.com, a dobar dio njih preferira odmarališta i slikovite gradiće Algarvea u odnosu na gradski život. Kanadskih kupaca je manje, ali su prisutni, a neke je privukla zabrana kupnje nekretnina strancima u Kanadi, što je učinilo inozemna tržišta privlačnijima.

Sjeverni i srednjoeuropski kupci i dalje su vrlo aktivni: Nijemci su zapravo prestigli Britance u udjelu klijenata kod nekih agencija idealista.pt – Engel & Völkers navodi Nijemce, Britance i Belgijce kao tri najzastupljenije nacionalnosti koje ulažu u nekretnine u Algarveu idealista.pt. Nijemci i Nizozemci često traže zapadni Algarve (Lagos, Sagres) ili mirnija područja za kuće za odmor; mnogi cijene održive značajke i među kupcima su eko-odmarališta poput Ombrije. Francuski kupci, koji su u velikom broju dolazili u Portugal sredinom 2010-ih (privučeni tadašnjim NHR-ovim poreznim olakšicama za mirovine), također ulažu u Algarve, iako im je pažnja dijelom preusmjerena na Lisabon. Ipak, francuski umirovljenici mogu se pronaći u zajednicama oko Portimãa i Tavire, uživajući u nižim troškovima nego na Azurnoj obali, uz sličnu klimu. Skandinavci i Irci čine manje, ali stabilne skupine, često preferirajući već uspostavljene iseljeničke zajednice (npr. Vilamoura ima značajnu irsku iseljeničku scenu).

Ključno,nisu odsutni. Lokalna potražnja dolazi iz dvije glavne skupine: stanovnici Algarvea koji žele unaprijediti ili promijeniti svoj dom (često zaposleni u turizmu ili uslužnim djelatnostima) i domaći investitori ili vlasnici druge nekretnine iz Lisabona/Porta koji kupuju nekretnine u Algarveu za odmor ili Airbnb. Prisutnost portugalskih kupaca vidljiva je u ranim fazama prodaje novih projekata (gdje lokalni investitori ponekad brzo kupe jedinice kako bi ih preprodali ili iznajmili) essential-business.pt essential-business.pt . Međutim, s obzirom na razinu cijena u Algarveu u odnosu na lokalne prihode, mnoge portugalske obitelji teško se mogu natjecati sa stranim kapitalom, osobito u obalnim zonama. Prosječni godišnji prihod u Portugalu je skroman (~20.000 €), što vilu od 500.000 € čini nedostižnom bez kapitala iz prethodnih nekretnina ili nasljedstva. Stoga se lokalni kupci uglavnom fokusiraju na manje stanove ili kuće u manje turističkim župama, ili se oslanjaju na bankovne hipotekarne kredite (koji su, s kamatama od oko 3,5–4% u 2025. investropa.com investropa.com , sada skuplji nego prije nekoliko godina). Značajno je da je između 2011. i 2021. godine, dok je stanovništvo Portugala poraslo samo 5%, broj stranih rezidenata porastao za 37% theportugalnews.com theportugalnews.com – ovaj priljev je uvelike pridonio diverzifikaciji potražnje za stanovanjem. U suštini, struktura kupaca u Algarveu prešla je na međunarodno vođenu, iako ponuda proizvoda (od superluksuznih do skromnih stanova) osigurava da su aktivne različite demografske skupine.

Motivacije kupaca: Različite skupine kupaca imaju različite motivacije:

Životni stil i umirovljenje: Veliki pokretač – mnogi Europljani u 50-im, 60-im godinama biraju Algarve za umirovljenje ili polu-umirovljenje, navodeći sunčanu klimu (300+ sunčanih dana godišnje), plaže, golf i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Često traže prizemne vile ili moderne stanove s pogledom na more. Ovi kupci obično planiraju provesti većinu godine u Algarveu i integrirati se u lokalnu zajednicu (golf klubovi, društveni događaji itd.). Algarve se dosljedno visoko rangira u anketama o kvaliteti života za iseljenike.

Veliki pokretač – mnogi Europljani u 50-im, 60-im godinama biraju Algarve za umirovljenje ili polu-umirovljenje, navodeći sunčanu klimu (300+ sunčanih dana godišnje), plaže, golf i kvalitetnu zdravstvenu skrb. Često traže prizemne vile ili moderne stanove s pogledom na more. Ovi kupci obično planiraju provesti većinu godine u Algarveu i integrirati se u lokalnu zajednicu (golf klubovi, društveni događaji itd.). Algarve se dosljedno visoko rangira u anketama o kvaliteti života za iseljenike. Drugi domovi/Uporaba za odmor: Neki stranci kupuju isključivo za kuću za odmor (možda s povremenim iznajmljivanjem dok su odsutni). Žele praktičnost “zaključaš i odeš”, blizinu plaže i nisko održavanje – otuda popularnost resortskih stanova ili kuća u nizu s upravljanjem nekretninama. U ovu kategoriju ne spadaju samo Britanci i Europljani, već i imućni Brazilci, kupci s Bliskog istoka i Azije koji kupuju zbog Zlatne vize (do njenog ukidanja) i uživanja.

Neki stranci kupuju isključivo za kuću za odmor (možda s povremenim iznajmljivanjem dok su odsutni). Žele praktičnost “zaključaš i odeš”, blizinu plaže i nisko održavanje – otuda popularnost resortskih stanova ili kuća u nizu s upravljanjem nekretninama. U ovu kategoriju ne spadaju samo Britanci i Europljani, već i imućni Brazilci, kupci s Bliskog istoka i Azije koji kupuju zbog Zlatne vize (do njenog ukidanja) i uživanja. Investicija i prihod od najma: Značajna skupina kupuje prvenstveno radi ulaganja. Privlači ih stabilno tržište nekretnina u Portugalu i prinosi od turističkog najma u Algarveu. Ovi kupci možda i ne planiraju puno koristiti nekretninu za sebe. Primjeri: nizozemski investitor kupuje blok turističkih apartmana u Albufeiri za iznajmljivanje, ili portugalski investitor iz Porta kupuje nekoliko jedinica u novom naselju u Lagosu kako bi ih kasnije preprodao. Uključuju se i institucionalni investitori – 2023. godine neki fondovi za nekretnine i hotelske grupe kupili su imovinu u Algarveu, što odražava povjerenje u dugoročne prinose essential-business.pt.

Značajna skupina kupuje prvenstveno radi ulaganja. Privlači ih stabilno tržište nekretnina u Portugalu i prinosi od turističkog najma u Algarveu. Ovi kupci možda i ne planiraju puno koristiti nekretninu za sebe. Primjeri: nizozemski investitor kupuje blok turističkih apartmana u Albufeiri za iznajmljivanje, ili portugalski investitor iz Porta kupuje nekoliko jedinica u novom naselju u Lagosu kako bi ih kasnije preprodao. Uključuju se i institucionalni investitori – 2023. godine neki fondovi za nekretnine i hotelske grupe kupili su imovinu u Algarveu, što odražava povjerenje u dugoročne prinose essential-business.pt. Preseljenje radi rada na daljinu: Kako rad na daljinu postaje uobičajen, brojni mlađi profesionalci (30-ih i 40-ih, često s obiteljima) preselili su se u Algarve radi boljeg balansa između posla i života. Ovi “digitalni nomadi” ili “izvršni nomadi” često prvo iznajmljuju, ali neki se odluče i na kupnju, osobito otkad je Portugal krajem 2022. uveo posebnu vizu za digitalne nomade koja omogućuje jednogodišnji boravak (uz mogućnost produljenja) za radnike na daljinu koji ispunjavaju uvjete prihoda. Oni obično preferiraju središnje lokacije s dobrim internetom i pristupom međunarodnim školama (ako imaju djecu). Područja poput Lagosa, ili blizu Fara (zbog povezanosti s aerodromom), te Loulé bilježe takva preseljenja. Kako napominju agenti za nekretnine, novi profil kupaca je “mlađi… s digitalnim nomadima i pametnim kupcima” koji ne traže samo apartman za odmor, već cjelogodišnji dom koji može i generirati prihod essential-business.pt. Njihove motivacije spajaju stil života s fleksibilnošću – žele nekretnine koje su udobni domovi, ali se mogu i iznajmiti ako se presele.

Tko iznajmljuje u Algarveu? Demografija najmoprimaca može se podijeliti na dugoročne najmoprimce i kratkoročne/odmorišne najmoprimce:

Dugoročni (12+ mjeseci) najmoprimci: Ova skupina uključuje lokalne stanovnike koji si ne mogu priuštiti kupnju (zbog jaza između cijena i prihoda) – npr. mladi profesionalci, radnici u uslužnim djelatnostima, učitelji itd. Mnogi od njih su bili prisiljeni preseliti se u unutrašnjost ili u manje turističke gradove kako bi pronašli pristupačne najamnine, budući da su najamnine na obali naglo porasle. Na primjer, lokalni stanovnici u Albufeiri često žive u Louléu ili Algozu i putuju na posao. Drugi segment dugoročnih najmoprimaca su iseljenici i digitalni nomadi koji žele isprobati život u Algarveu bez da odmah kupuju nekretninu. Oni unajmljuju stanove ili vile na godišnje ugovore. Nacionalnosti su ovdje vrlo raznolike: može se naići na njemačku obitelj koja unajmljuje u Carvoeiru na nekoliko godina ili američkog remote radnika koji unajmljuje u Taviri. Potražnja iseljenika za dugoročnim najmovima je porasla, jer neki dolaze na privremene radne zadatke (npr. zaposlenici tehnoloških tvrtki koji koriste portugalske vize za talente) ili umirovljenici koji radije iznajmljuju prije nego što se odluče na kupnju. Studentska populacija u Algarveu (npr. na Sveučilištu Algarve u Faru/Portimãu) također doprinosi potražnji za najmom u tim gradovima, iako oni često iznajmljuju sobe, a ne cijele stanove. Demografski, dugoročni najmoprimci u Algarveu kreću se od studenata/profesionalaca u dvadesetima do umirovljenika koji radije iznajmljuju nego kupuju (ponekad zbog fleksibilnosti ili zato što borave samo dio godine). Međutim, nedostatak ponude predstavlja problem – Algarve je do 2023. imao jednu od najnižih stopa dostupnosti najma u Portugalu, jer je velik dio nekretnina vezan za kratkoročni najam. To je dovelo do poziva na politike koje bi potaknule vlasnike da nude dugoročne najmove. Vladin odgovor, kao što je spomenuto, bili su porezni poticaji za prelazak na duže najmove.

Ova skupina uključuje lokalne stanovnike koji si ne mogu priuštiti kupnju (zbog jaza između cijena i prihoda) – npr. mladi profesionalci, radnici u uslužnim djelatnostima, učitelji itd. Mnogi od njih su bili prisiljeni preseliti se u unutrašnjost ili u manje turističke gradove kako bi pronašli pristupačne najamnine, budući da su najamnine na obali naglo porasle. Na primjer, lokalni stanovnici u Albufeiri često žive u Louléu ili Algozu i putuju na posao. Drugi segment dugoročnih najmoprimaca su koji žele isprobati život u Algarveu bez da odmah kupuju nekretninu. Oni unajmljuju stanove ili vile na godišnje ugovore. Nacionalnosti su ovdje vrlo raznolike: može se naići na njemačku obitelj koja unajmljuje u Carvoeiru na nekoliko godina ili američkog remote radnika koji unajmljuje u Taviri. Potražnja iseljenika za dugoročnim najmovima je porasla, jer neki dolaze na privremene radne zadatke (npr. zaposlenici tehnoloških tvrtki koji koriste portugalske vize za talente) ili umirovljenici koji radije iznajmljuju prije nego što se odluče na kupnju. u Algarveu (npr. na Sveučilištu Algarve u Faru/Portimãu) također doprinosi potražnji za najmom u tim gradovima, iako oni često iznajmljuju sobe, a ne cijele stanove. Demografski, dugoročni najmoprimci u Algarveu kreću se od studenata/profesionalaca u dvadesetima do umirovljenika koji radije iznajmljuju nego kupuju (ponekad zbog fleksibilnosti ili zato što borave samo dio godine). Međutim, nedostatak ponude predstavlja problem – Algarve je do 2023. imao jednu od najnižih stopa dostupnosti najma u Portugalu, jer je velik dio nekretnina vezan za kratkoročni najam. To je dovelo do poziva na politike koje bi potaknule vlasnike da nude dugoročne najmove. Vladin odgovor, kao što je spomenuto, bili su porezni poticaji za prelazak na duže najmove. Kratkoročni/Sezonski najmoprimci: To su turisti i sezonski posjetitelji koji hrle u Algarve, a broj im se ljeti penje na stotine tisuća. Obično su to međunarodni turisti (iz UK, Njemačke, Francuske, Irske itd.) ili Portugalci sa sjevera na ljetovanju. Iznajmljuju vile ili apartmane na tjednoj bazi. Ova kategorija sve više uključuje i remote radnike na srednjoročnim boravcima – npr. netko iz Londona tko radi na daljinu 3 mjeseca iz Algarvea i za to vrijeme iznajmljuje Airbnb. Popularnost Algarvea kod ovih najmoprimaca je ogromna – 2023. je činio više od četvrtine svih turističkih noćenja u Portugalu portugalbuyersagent.com. Demografija kratkoročnih najmoprimaca je široka: obitelji, grupe golfera, digitalni nomadi koji “skaču” s lokacije na lokaciju, umirovljenici na produženom zimskom odmoru na suncu itd. Ovi najmoprimci pune džepove vlasnika investicijskih nekretnina, ali također znače da je tijekom ljeta vrlo malo nekretnina dostupno lokalnom stanovništvu.

Razina prihoda: Kupci u Algarveu obično su imućniji u odnosu na prosječno portugalsko stanovništvo. Mnogi strani kupci kupuju gotovinom ili s velikim predujmovima. Na primjer, tipičan sjevernoeuropski par koji se seli u mirovinu u Algarve može prodati svoj dom na skupom tržištu (London, Pariz, Stockholm) i imati dovoljno sredstava da odmah kupi kuću u Algarveu vrijednu 400.000 €. Isto tako, američki kupci često su relativno bogati, tretirajući nekretnine u Algarveu kao dio svog investicijskog portfelja ili kao drugu kuću. U luksuznom segmentu, pojedinci s iznimno visokim neto bogatstvom (UHNWI) iz Europe, Bliskog istoka ili Azije ušli su na tržište Algarva zbog prestižnih nekretnina – vile u Quinta do Lago ili vile na litici mogu premašiti 10 milijuna eura. Ti kupci često ostaju anonimni (koristeći LLC-ove ili fondove) i privlači ih ekskluzivnost (susreti slavnih u resortima nisu rijetkost).

S druge strane, dugoročni najmoprimci imaju različite razine prihoda. Lokalni radnici obično zarađuju skromne plaće (1.000–1.500 € mjesečno je uobičajeno za uslužne poslove), što otežava plaćanje najamnina koje sada često prelaze 800 € za jednosobni stan u mnogim gradovima Algarva. Ovaj jaz u pristupačnosti postao je društveni problem. Iseljenici koji dugoročno iznajmljuju obično imaju veće prihode ili strane mirovine – npr. britanski umirovljenik s 2.000 £ mjesečno može si udobno priuštiti najam od 800 €. Digitalni nomadi koji iznajmljuju mogu zarađivati strane plaće (50.000 $+), što im omogućuje plaćanje 1.000 €+ mjesečno za lijep stan, što je visoko po lokalnim standardima. Kratkoročni turisti-najmoprimci pokrivaju sve razine prihoda: budžet putnici iznajmljuju jednostavne apartmane, dok bogati turisti iznajmljuju luksuzne vile po 5.000 € tjedno. Zajedničko im je da gotovo svi donose novac izvana u regiju, doprinoseći lokalnom gospodarstvu (i neizravno povećavajući troškove stanovanja).

Sažetak motiva: Ukratko, kupce i najmoprimce u Algarveu motiviraju: klima (blage zime, topla ljeta), stil života (plaže, golf, sigurnost, široka upotreba engleskog jezika), financijske pogodnosti (aprecijacija nekretnina, prinosi od najma, porezne olakšice) i osobni faktori (mirovina, obitelj, fleksibilnost rada). Održivost također postaje sve važniji faktor – neki kupci posebno traže energetski učinkovite kuće sa solarnim panelima itd., a developeri odgovaraju zelenijom gradnjom. Blizina sadržajima poput međunarodnih škola (nekoliko ih ima u Algarveu) može motivirati odabir lokacije kod mlađih obitelji. Štoviše, post-COVID trendovi vrednovanja prostora i prirode povećali su privlačnost Algarva u odnosu na guste gradove – faktor koji vjerojatno podupire dio demografske promjene (mlađi remote profesionalci biraju Algarve umjesto Lisabona, na primjer).

Izgledi za budućnost (2026.–2028.)

Prognoze cijena: Izgledi za cijene nekretnina u Algarveu do 2026.–2028. su općenito pozitivni, s očekivanim umjerenim rastom. Iako bi se dvoznamenkasti godišnji prirasti iz prethodnih godina mogli smanjiti, stručnjaci predviđaju nastavak rasta vrijednosti. Konzervativna procjena Savillsa od +4% za 2025. investropa.com vjerojatno odražava više kamatne stope i globalni ekonomski oprez, ali drugi analitičari predviđaju rast u srednjim do visokim jednoznamenkastim postocima (5–10% godišnje) u srednjem roku investropa.com investropa.com. Može se reći da će cijene rasti oko 5% godišnje u 2026.–2027., osim ako ne dođe do većih šokova. To podupiru temeljni čimbenici:

Ograničena ponuda: Nova gradnja, iako u porastu, još je uvijek znatno ispod povijesnih razina. Samo je oko 20.000 novih domova izgrađeno na nacionalnoj razini u 2022., u usporedbi s 200.000 godišnje 2000-ih investropa.com investropa.com, a Algarve ima ograničenu obalu za razvoj. Čak i s projektima poput Vale da Amoreira, potražnja će vjerojatno nadmašiti novu ponudu godinama, što će vršiti pritisak na rast cijena.

Nova gradnja, iako u porastu, još je uvijek znatno ispod povijesnih razina. Samo je oko 20.000 novih domova izgrađeno na nacionalnoj razini u 2022., u usporedbi s 200.000 godišnje 2000-ih investropa.com investropa.com, a Algarve ima ograničenu obalu za razvoj. Čak i s projektima poput Vale da Amoreira, potražnja će vjerojatno nadmašiti novu ponudu godinama, što će vršiti pritisak na rast cijena. Stalna potražnja: Predviđa se da će portugalsko gospodarstvo rasti oko 2% godišnje od 2024. do 2026. investropa.com investropa.com, što osigurava stabilno okruženje. Još važnije, očekuje se da će međunarodna potražnja ostati snažna . Privlačnost Algarva za sjeverne Europljane i sada Amerikance je strukturna – dokle god regija ostane sigurna, gostoljubiva i atraktivna, postoji stalan priljev kupaca. Dodatno, politička nestabilnost ili viši porezi drugdje (na primjer, neki kupci navode rast poreza na druge nekretnine u Francuskoj ili nestabilnost u dijelovima SAD-a) mogli bi privući još više kupaca u Portugal.

Predviđa se da će portugalsko gospodarstvo rasti oko 2% godišnje od 2024. do 2026. investropa.com investropa.com, što osigurava stabilno okruženje. Još važnije, . Privlačnost Algarva za sjeverne Europljane i sada Amerikance je strukturna – dokle god regija ostane sigurna, gostoljubiva i atraktivna, postoji stalan priljev kupaca. Dodatno, politička nestabilnost ili viši porezi drugdje (na primjer, neki kupci navode rast poreza na druge nekretnine u Francuskoj ili nestabilnost u dijelovima SAD-a) mogli bi privući još više kupaca u Portugal. Poboljšanje uvjeta financiranja: Do 2025. postoje znakovi olakšanja u monetarnoj politici – Europska središnja banka počela je snižavati kamatne stope (navodno do ~2% do sredine 2025. s vrhunca od 4%) investropa.com investropa.com. Kamatne stope na hipotekarne kredite u Portugalu ponovno su pale ispod 4% investropa.com. Ako se ovaj trend nastavi, financiranje će do 2026. postati pristupačnije, što bi moglo vratiti više kupaca iz srednje klase na tržište (posebno lokalnih stanovnika ili iseljenika kojima su potrebni krediti). To bi moglo dodatno povećati potražnju, osobito u segmentima koji su usporili zbog troškova financiranja.

Promjene u potražnji: Očekujemo određene promjene u preferencijama potražnje u nadolazećim godinama:

Održivost i energetska učinkovitost: Kupci (posebno mlađi i oni iz sjeverne Europe) sve više daju prednost održivosti. Do 2026.–2028. godine, domovi sa solarnim panelima, dobrom izolacijom i energetskim certifikatima vjerojatno će imati višu cijenu ili će se brže prodavati. Novi projekti već ističu zelene značajke, a inicijative na razini EU za energetski učinkovite domove (poput mogućih obveza renovacije) utjecat će i na Algarve. Možemo očekivati više eko-odmarališta i luksuznih vila izvan mreže namijenjenih ekološki osviještenim investitorima. Također, otpornost na klimatske promjene bit će važan faktor – primjerice, nekretnine na liticama ili niskim obalnim područjima mogle bi biti pod većom pažnjom ili zahtijevati mjere ublažavanja, jer kupci razmatraju dugoročno podizanje razine mora i eroziju. Lokalne vlasti ulažu u održavanje plaža (npr. 1,5 milijuna eura dodijeljeno je 2025. za nadopunu pijeska na jednoj plaži u Algarveu) theportugalnews.com theportugalnews.com, što pokazuje svijest o klimatskim utjecajima.

Kupci (posebno mlađi i oni iz sjeverne Europe) sve više daju prednost održivosti. Do 2026.–2028. godine, domovi sa solarnim panelima, dobrom izolacijom i energetskim certifikatima vjerojatno će imati višu cijenu ili će se brže prodavati. Novi projekti već ističu zelene značajke, a inicijative na razini EU za energetski učinkovite domove (poput mogućih obveza renovacije) utjecat će i na Algarve. Možemo očekivati više eko-odmarališta i luksuznih vila izvan mreže namijenjenih ekološki osviještenim investitorima. Također, otpornost na klimatske promjene bit će važan faktor – primjerice, nekretnine na liticama ili niskim obalnim područjima mogle bi biti pod većom pažnjom ili zahtijevati mjere ublažavanja, jer kupci razmatraju dugoročno podizanje razine mora i eroziju. Lokalne vlasti ulažu u održavanje plaža (npr. 1,5 milijuna eura dodijeljeno je 2025. za nadopunu pijeska na jednoj plaži u Algarveu) theportugalnews.com theportugalnews.com, što pokazuje svijest o klimatskim utjecajima. Utjecaj digitalnih nomada: Algarve će vjerojatno još više prilagoditi ponudu za radnike na daljinu. Očekuje se rast broja co-working prostora i možda razvoj co-living projekata do 2026. Gradovi poput Lagosa i Portimãa mogli bi dobiti “hubove za digitalne nomade” – npr. stambene komplekse s zajedničkim radnim prostorima i mogućnostima mjesečnog najma. Portugalska vlada bi mogla dodatno unaprijediti opcije viza kako bi privukla udaljene profesionalce (nadovezujući se na trenutnu jednogodišnju vizu za digitalne nomade). To bi moglo unijeti mlađu demografiju na tržište dugoročnog najma, pa čak i prodaje (neki nomadi postaju stalni stanovnici). Kako je jedan lokalni stručnjak primijetio, tržište je “mlađe” sada, s izvršnim nomadima koji traže i stil života i povrat na ulaganje essential-business.pt. Do 2028. ovaj bi se trend trebao produbiti, potencijalno povećavajući potražnju za modernim stanovima srednje veličine s dobrim internetom i uredskim prostorom.

Algarve će vjerojatno još više prilagoditi ponudu za radnike na daljinu. Očekuje se rast broja co-working prostora i možda razvoj co-living projekata do 2026. Gradovi poput Lagosa i Portimãa mogli bi dobiti “hubove za digitalne nomade” – npr. stambene komplekse s zajedničkim radnim prostorima i mogućnostima mjesečnog najma. Portugalska vlada bi mogla dodatno unaprijediti opcije viza kako bi privukla udaljene profesionalce (nadovezujući se na trenutnu jednogodišnju vizu za digitalne nomade). To bi moglo unijeti mlađu demografiju na tržište dugoročnog najma, pa čak i prodaje (neki nomadi postaju stalni stanovnici). Kako je jedan lokalni stručnjak primijetio, tržište je “mlađe” sada, s izvršnim nomadima koji traže i stil života i povrat na ulaganje essential-business.pt. Do 2028. ovaj bi se trend trebao produbiti, potencijalno povećavajući potražnju za modernim stanovima srednje veličine s dobrim internetom i uredskim prostorom. Posljedice Golden Visa programa: S ukidanjem Golden Visa, profil investitora mogao bi se malo promijeniti – manje Kineza, Rusa (nikad nisu bili brojni u Algarveu kao u Lisabonu, ali su bili prisutni) i više Amerikanaca i Europljana koji koriste druge vize . Kupci iz Ujedinjenog Kraljevstva nakon Brexita i dalje će pronalaziti načine putem D7 vize ili kupnjom kao nerezidenti i posjetima unutar ograničenja. Golden Visa se već prije 2024. preusmjerila prema fondovskim ulaganjima; njezino ukidanje moglo bi zapravo preusmjeriti dio stranog kapitala u fondove nekretnina ili REIT-slične strukture usmjerene na portugalske nekretnine (budući da izravna kupnja više ne daje vizu, neki bi mogli odabrati upravljana investicijska vozila ako i dalje žele izloženost tržištu). Očekuje se da će neto učinak na potražnju biti neutralan do blago negativan, ali očito to još nije umanjilo apetit investropa.com investropa.com.

S ukidanjem Golden Visa, profil investitora mogao bi se malo promijeniti – manje Kineza, Rusa (nikad nisu bili brojni u Algarveu kao u Lisabonu, ali su bili prisutni) i više . i dalje će pronalaziti načine putem D7 vize ili kupnjom kao nerezidenti i posjetima unutar ograničenja. Golden Visa se već prije 2024. preusmjerila prema fondovskim ulaganjima; njezino ukidanje moglo bi zapravo preusmjeriti dio stranog kapitala u fondove nekretnina ili REIT-slične strukture usmjerene na portugalske nekretnine (budući da izravna kupnja više ne daje vizu, neki bi mogli odabrati upravljana investicijska vozila ako i dalje žele izloženost tržištu). Očekuje se da će neto učinak na potražnju biti neutralan do blago negativan, ali očito to još nije umanjilo apetit investropa.com investropa.com. Otpornost luksuznog segmenta: Ultra-premium nekretnine u Algarveu (kategorija iznad 5 milijuna eura) vjerojatno će i dalje bilježiti otpornost cijena pa čak i rast. Knight Frank i druge agencije često navode Algarve među top destinacijama za drugu nekretninu na svijetu, što znači da je potražnja imućnih kupaca donekle “trofejna” i manje osjetljiva na ekonomske cikluse. S dolaskom šest novih projekata brendiranih rezidencija, luksuzna ponuda će se povećati, ali te nekretnine obično apsorbiraju globalni investitori. Na primjer, nove Ritz-Carlton Reserve Residences planirane na jugozapadu Algarvea (hipotetski scenarij) vjerojatno bi privukle kupce s Bliskog istoka ili iz Azije koji možda prije nisu razmatrali Algarve. Uvođenje više 5-zvjezdica brendova (Viceroy, W, Six Senses – glasine, itd.) do 2026. dodatno će pozicionirati Algarve na karti luksuznih putovanja i nekretnina, potičući taj segment.

Ultra-premium nekretnine u Algarveu (kategorija iznad 5 milijuna eura) vjerojatno će i dalje bilježiti otpornost cijena pa čak i rast. Knight Frank i druge agencije često navode Algarve među top destinacijama za drugu nekretninu na svijetu, što znači da je potražnja imućnih kupaca donekle “trofejna” i manje osjetljiva na ekonomske cikluse. S dolaskom šest novih projekata brendiranih rezidencija, luksuzna ponuda će se povećati, ali te nekretnine obično apsorbiraju globalni investitori. Na primjer, nove planirane na jugozapadu Algarvea (hipotetski scenarij) vjerojatno bi privukle kupce s Bliskog istoka ili iz Azije koji možda prije nisu razmatrali Algarve. Uvođenje više 5-zvjezdica brendova (Viceroy, W, Six Senses – glasine, itd.) do 2026. dodatno će pozicionirati Algarve na karti luksuznih putovanja i nekretnina, potičući taj segment. Inicijative za pristupačno stanovanje: S druge strane, do 2026. mogli bismo vidjeti neke vladine ili privatne inicijative za pristupačnije stanovanje u Algarveu. Stambena kriza je prepoznata; ako projekti poput Vale da Amoreira u Faru ponude stanove srednje cjenovne kategorije, to bi moglo omogućiti veću uključenost lokalne srednje klase na tržištu. Vladin program najma (ponuda najma privatnih praznih stanova za podnajam kao pristupačno stanovanje) mogao bi dobiti na zamahu. To bi moglo umjereno povećati ponudu u nižem cjenovnom rangu i blago obuzdati rast početnih cijena (na primjer, više stanova za lokalno stanovništvo po cijeni ispod 200.000 €). Međutim, takve mjere vjerojatno neće drastično promijeniti opći trend rasta cijena, s obzirom na razmjere potražnje.

Izgledi za ponudu: Planirani projekti pokazuju da će 2025.–2028. biti više dovršenih projekata nego u prethodnih pet godina. Vjerojatno ćemo vidjeti:

Dovršetak proširenja Vilamoure (proširenje marine završeno 2025. essential-business.pt, nova stambena naselja do 2027.).

(proširenje marine završeno 2025. essential-business.pt, nova stambena naselja do 2027.). Napredak megaprojekta u Faru – moguće prve faze stanovanja isporučene do 2026., čime se tržištu dodaje nekoliko stotina jedinica i ogroman park koji bi mogao učiniti Faro poželjnijim.

– moguće prve faze stanovanja isporučene do 2026., čime se tržištu dodaje nekoliko stotina jedinica i ogroman park koji bi mogao učiniti Faro poželjnijim. Nekoliko otvaranja hotela i resorta : npr. hotel Ombria Resort (2025.), novi Marriott u istočnom Algarveu (kao dio Atlantic Pines) oko 2026. itd., što neizravno povećava vrijednost nekretnina u okolici podižući profil područja.

: npr. (2025.), novi (kao dio Atlantic Pines) oko 2026. itd., što neizravno povećava vrijednost nekretnina u okolici podižući profil područja. Poboljšanja infrastrukture : Regija bi mogla dobiti nadogradnje prijevoza (dugo se govori o boljoj željezničkoj usluzi ili čak željezničkoj vezi s aerodromom, iako nije potvrđeno za 2026.). Moguća su i poboljšanja cesta ili novi kampusi međunarodnih škola, što bi određena područja učinilo privlačnijima.

: Regija bi mogla dobiti nadogradnje prijevoza (dugo se govori o boljoj željezničkoj usluzi ili čak željezničkoj vezi s aerodromom, iako nije potvrđeno za 2026.). Moguća su i poboljšanja cesta ili novi kampusi međunarodnih škola, što bi određena područja učinilo privlačnijima. Svjetsko prvenstvo 2026. (djelomično se održava u Portugalu) moglo bi dovesti do kratkoročnog porasta turizma i moguće nekih infrastrukturnih ulaganja u Faru (ako se postave tereni za trening ili navijačke zone). Iako nije izravno povezano sa stanovanjem, doprinosi pozitivnom ozračju i možda skoku najamnina.

Ekonomski i vanjski čimbenici: Globalno gledano, ako inflacija ostane pod kontrolom i kamatne stope se stabiliziraju ili padnu, više će ljudi ulagati u nekretnine kao zaštitu, što je povoljno za tržište nekretnina. Stabilnost Portugala (i ekonomska i politička) je prednost – rangiran je kao jedna od najsigurnijih zemalja, nema ekstremističke politike itd. Ako se to nastavi, Algarve će ostati “sigurna luka” za osobni i financijski kapital. Jedan oblak na horizontu je lokalna kriza pristupačnosti – ako lokalno nezadovoljstvo poraste zbog isključenosti s tržišta, moglo bi doći do intervencija u politici (npr. stroža kontrola najamnina ili porezi na prazne nekretnine). Već su na lokalnim izborima 2024. u nekim općinama Algarvea stambena pitanja bila ključna tema. Do sada su mjere bile relativno blage (poticaji za najam, ukidanje Zlatne vize), ali to je nešto što treba pratiti. Drugi čimbenik: klimatske promjene. Algarve bi mogao češće doživljavati nestašicu vode i toplinske valove. Ako, recimo, do 2028. ograničenja vode postanu uobičajena ili troškovi osiguranja za obalne nekretnine porastu zbog klimatskog rizika, to bi moglo blago smanjiti potražnju. No, mnogi kupci su tu na duge staze ili vjeruju da će se prilagodbom upravljati tim problemima.

Sažetak prognoze (2026.–2028.): Očekujemo:

Cijene: Nastavak rasta, možda ukupno +15% do +25% tijekom trogodišnjeg razdoblja 2025.–2028. Dakle, kuća vrijedna 300.000 € u 2025. mogla bi vrijediti 345.000–375.000 € do 2028. Rast će vjerojatno biti izraženiji na početku (veći u 2025.–26., a lagano usporavanje do 2027.–28. kako dolazi više ponude ili ako kamatne stope ponovno porastu).

Nastavak rasta, možda ukupno +15% do +25% tijekom trogodišnjeg razdoblja 2025.–2028. Dakle, kuća vrijedna 300.000 € u 2025. mogla bi vrijediti 345.000–375.000 € do 2028. Rast će vjerojatno biti izraženiji na početku (veći u 2025.–26., a lagano usporavanje do 2027.–28. kako dolazi više ponude ili ako kamatne stope ponovno porastu). Potražnja: Širenje međunarodne potražnje. Kupci iz SAD-a i UK-a ostaju ključni; moguće više azijskih kupaca (i bez Zlatne vize neki bi mogli kupovati isključivo radi ulaganja ili načina života) i investitora s Bliskog istoka s obzirom na interes zaljevskih zemalja za prestižnom europskom imovinom. Domaća potražnja stabilna ili blago poboljšana ako se olakša financiranje.

Širenje međunarodne potražnje. Kupci iz SAD-a i UK-a ostaju ključni; moguće više (i bez Zlatne vize neki bi mogli kupovati isključivo radi ulaganja ili načina života) i s obzirom na interes zaljevskih zemalja za prestižnom europskom imovinom. Domaća potražnja stabilna ili blago poboljšana ako se olakša financiranje. Tržište najma: Najamnine će nastaviti rasti ako ponuda dugoročnih najma ostane ograničena. Možda godišnje povećanje najamnina od 5% ili više, osim ako se mnogo AL jedinica ne prebaci na dugoročni najam. Dolazak više radnika na daljinu mogao bi povećati i zimske najamnine, čineći Algarve cjelogodišnjom destinacijom. Također bismo mogli vidjeti više institucionalnih iznajmljivača – npr. fond koji gradi stambeni blok za najam za lokalno stanovništvo (ovo već počinje u Lisabonu; do 2026. bi se moglo dogoditi i u većim gradovima Algarvea radi rješavanja nestašice). Prinosi od najma trebali bi ostati oko 5-6% ako cijene i najamnine rastu usporedno.

Najamnine će nastaviti rasti ako ponuda dugoročnih najma ostane ograničena. Možda godišnje povećanje najamnina od 5% ili više, osim ako se mnogo AL jedinica ne prebaci na dugoročni najam. Dolazak više radnika na daljinu mogao bi povećati i zimske najamnine, čineći Algarve cjelogodišnjom destinacijom. Također bismo mogli vidjeti više – npr. fond koji gradi stambeni blok za najam za lokalno stanovništvo (ovo već počinje u Lisabonu; do 2026. bi se moglo dogoditi i u većim gradovima Algarvea radi rješavanja nestašice). Prinosi od najma trebali bi ostati oko 5-6% ako cijene i najamnine rastu usporedno. Povrat na ulaganje (ROI) za investitore: Izgledi su dobri – prihod od najma plus umjereni rast vrijednosti donose solidan povrat. Nekretnine u Algarveu vjerojatno će nadmašiti mnoga europska tržišta, zahvaljujući jedinstvenoj kombinaciji načina života i investicijske privlačnosti regije. Rizici za ROI, poput moguće ekonomske recesije ili prevelike ponude, ublaženi su globalnom poželjnošću Algarvea i ograničenim zemljištem.

Zaključno, tržište nekretnina u Algarveu 2025. godine cvjeta, a srednjoročne prognoze (2026.–2028.) su optimistične uz održiv rast. Regija se razvija – uključuje održivost, privlači novu generaciju remote radnika i širi svoju ponudu nekretnina – ali zadržava osnovne čari koje su dugo bile temelj njezinog uspjeha. Za investitore i kupce nekretnina, Algarve će i dalje biti isplativo tržište, koje uravnotežuje snažan povrat s zavidnom kvalitetom života. Kako je jedan izvještaj sažeo: Algarve je spreman “zadržati svoj status tržišta s visokom potražnjom i otpornošću u doglednoj budućnosti” investropa.com investropa.com, a njegovi temelji – sunce, sigurnost, stil života – nastavljaju privlačiti kupce iz cijelog svijeta.

