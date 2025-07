Guangzhou ingatlanpiac 2025: Áttekintés és kilátások 2030-ig

Piaci áttekintés 2025-ben (Lakossági és Kereskedelmi)

Guangzhou ingatlanpiaca 2025-ben vegyes fellendülést mutat a korábbi visszaesési nyomások után. A lakossági szektorban az ingatlanárak 2024-ben csökkenő tendenciát mutattak, de 2025 elejére stabilizálódás jelei voltak tapasztalhatók. 2025 márciusában az új lakások ára Guangzhou-ban körülbelül 24 700 RMB/m² volt – ez nagyjából stagnálást jelent (+0,15% éves szinten) –, míg a használt lakások átlagára körülbelül 36 400 RMB volt (ami még mindig ~5,8%-kal alacsonyabb éves összehasonlításban). A tranzakciós volumenek jelentősen visszapattantak: az új lakáseladások teljes területe 2024 negyedik negyedévében ~2,12 millió m²-re ugrott, jóval meghaladva az új kínálatot (1,05 millió m²), mivel a felgyülemlett kereslet a lazított szabályozások után visszatért savills.com pdf.savills.asia. 2025 januárjára az elsőrangú városokban (beleértve Guangzhou-t is) az új lakáseladások 16%-kal nőttek éves szinten (a holdújévi hatások kiszűrése után), ami megújult vevői bizalmat jelez Guangzhou lakáspiacán.

A kereskedelmi ingatlanok területén 2025-ben új kínálati hullám és óvatos fellendülés volt tapasztalható. Az A-kategóriás irodákban Guangzhou jelentős új átadásokat élt meg a feltörekvő területeken, például az International Financial City alközpontban (~255 000 m²-rel bővült 2025 első negyedévében) cushmanwakefield.com. Azonban a kereslet még nem követte teljesen a kínálatot, így a városi irodák kihasználatlansági rátája ~19,3%-ra emelkedett, és a bérbeadók kénytelenek voltak csökkenteni a bérleti díjakat cushmanwakefield.com. 2025 első negyedévében az A-kategóriás irodák átlagos bérleti díja körülbelül 4,8%-kal csökkent negyedévről negyedévre, nagyjából 125 RMB/m²/hónap értékre cushmanwakefield.com, ami a bérlők számára kedvező feltételeket tükrözi. A kiskereskedelmi ingatlanok szegmense stabilabb: a prémium kiskereskedelmi állomány 5,8 millió m²-en stagnált, miközben a fogyasztói politika (pl. elektronikai cseretámogatások) támogatta a bérlői terjeszkedést. A kiskereskedelmi kihasználatlanság enyhén 8,7%-ra nőtt, az átlagos üzlethelyiségi bérleti díjak pedig ~1,1%-kal csökkentek 2025 elején. Összességében Guangzhou kereskedelmi piaca 2025-ben az irodák magas kínálatával és kihasználatlanságával, de javuló kiskereskedelmi aktivitással jellemezhető, míg a lakáspiac fokozatosan kezd magához térni a kihívásokkal teli 2024 után.

Főbb piaci trendek 2025-ben

Ártrendek: Kanton lakásárai 2024-ben kiigazításon estek át, majd 2025-ben stabilizálódtak. Az új lakóingatlanok árai 2024 végére kb. 7%-kal estek vissza éves összevetésben, de a kormányzati élénkítő intézkedések megállították az esést. 2025 márciusára a kínai nagyvárosokban az új lakások átlagos ára csak 2,8%-kal volt alacsonyabb éves szinten (Kantonban pedig gyakorlatilag változatlan maradt). Az alábbi 1. ábra Kanton új lakásárindexét mutatja, amely 2024-ben zuhant, de 2025 elején már emelkedni kezdett a vásárlói bizalom javulásával. A használt lakások árai lassabban állnak helyre, a nagyvárosokban még mindig kb. 4–9%-kal vannak a tavalyi szint alatt. Kantonban az használt lakások értéke továbbra is gyenge (-5,8% éves szinten márciusban), miközben az új lakások árai már stabilizálódtak. A kereskedelmi szegmensben az irodabérleti díjakat a túlkínálat lefelé nyomja, míg a kiskereskedelmi bérleti díjak viszonylag ellenállóak, csak mérsékelt csökkenés tapasztalható cushmanwakefield.com.

Kanton lakásárai 2024-ben kiigazításon estek át, majd 2025-ben stabilizálódtak. Az új lakóingatlanok árai 2024 végére kb. 7%-kal estek vissza éves összevetésben, de a kormányzati élénkítő intézkedések megállították az esést. 2025 márciusára a kínai nagyvárosokban az új lakások átlagos ára csak 2,8%-kal volt alacsonyabb éves szinten (Kantonban pedig gyakorlatilag változatlan maradt). Az alábbi Kanton új lakásárindexét mutatja, amely 2024-ben zuhant, de 2025 elején már emelkedni kezdett a vásárlói bizalom javulásával. A használt lakások árai lassabban állnak helyre, a nagyvárosokban még mindig kb. 4–9%-kal vannak a tavalyi szint alatt. Kantonban az használt lakások értéke továbbra is gyenge (-5,8% éves szinten márciusban), miközben az új lakások árai már stabilizálódtak. A kereskedelmi szegmensben az a túlkínálat lefelé nyomja, míg a viszonylag ellenállóak, csak mérsékelt csökkenés tapasztalható cushmanwakefield.com. Kínálat és kereslet dinamikája: Az óvatosabb fejlesztői magatartás és a szabályozási változások korlátozták az új kínálatot, miközben ösztönözték az eladásokat. Kantonban az új lakóingatlanok kínálata 2024 negyedik negyedévében kb. 26%-kal esett vissza az előző negyedévhez képest (~1,05 millió m²-re), ugyanakkor a negyedéves eladások 45%-kal ugrottak meg (2,12 millió m²-re), mivel a vásárlók visszatértek a piacra savills.com pdf.savills.asia. Ez a keresleti hullám segített csökkenteni a készletszinteket. A telekpiac aktivitása ugyanakkor visszafogott maradt – Kantonban a lakótelek-értékesítések területe összességében kb. 50%-kal zuhant 2024-ben, ami a fejlesztők mérsékeltebb kedvét mutatja az új projektekhez a finanszírozási nehézségek közepette. A keresleti oldalon a lakásvásárlást 2025 elején a lazább korlátozások és az alacsonyabb jelzálogkamatok segítették. 2025 januárjában, a téli ünnepek ellenére, Kanton új lakáseladásai jelentősen megugrottak, bár februárban rövid visszaesés volt tapasztalható (Kantonban az eladások -26% éves alapon), mielőtt újra lendületet kapott volna a piac. A kereskedelmi szektorokban az igény ingadozó: az irodabérlést az újonnan kialakuló iparágak (technológia, pénzügy stb.) hajtják, de ez még nem elegendő az új kínálat teljes felszívásához cushmanwakefield.com, míg a kiskereskedelmi bérbeadás főként olyan fogyasztói szektorok bővüléséből profitál, mint az elektronika és az oktatás, kormányzati ösztönzők támogatásával.

Az óvatosabb fejlesztői magatartás és a szabályozási változások korlátozták az új kínálatot, miközben ösztönözték az eladásokat. Kantonban az új lakóingatlanok kínálata 2024 negyedik negyedévében kb. 26%-kal esett vissza az előző negyedévhez képest (~1,05 millió m²-re), ugyanakkor a negyedéves eladások 45%-kal ugrottak meg (2,12 millió m²-re), mivel a vásárlók visszatértek a piacra savills.com pdf.savills.asia. Ez a keresleti hullám segített csökkenteni a készletszinteket. A aktivitása ugyanakkor visszafogott maradt – Kantonban a lakótelek-értékesítések területe összességében kb. 50%-kal zuhant 2024-ben, ami a fejlesztők mérsékeltebb kedvét mutatja az új projektekhez a finanszírozási nehézségek közepette. A keresleti oldalon a 2025 elején a lazább korlátozások és az alacsonyabb jelzálogkamatok segítették. 2025 januárjában, a téli ünnepek ellenére, Kanton új lakáseladásai jelentősen megugrottak, bár februárban rövid visszaesés volt tapasztalható (Kantonban az eladások -26% éves alapon), mielőtt újra lendületet kapott volna a piac. A az igény ingadozó: az irodabérlést az újonnan kialakuló iparágak (technológia, pénzügy stb.) hajtják, de ez még nem elegendő az új kínálat teljes felszívásához cushmanwakefield.com, míg a kiskereskedelmi bérbeadás főként olyan fogyasztói szektorok bővüléséből profitál, mint az elektronika és az oktatás, kormányzati ösztönzők támogatásával. Üresedési ráta: A magas üresedés jelentős aggodalomra ad okot, különösen bizonyos kerületekben és ingatlantípusokban. Kanton (Guangzhou) városi területein az összes lakás üresedési aránya körülbelül 15–20%, a város peremén pedig ennél is magasabb. Például a külvárosi Panyu kerületben a lakóingatlanok üresedési rátája a legmagasabb (átlagosan ~23%), míg a központi kerületekben, mint Tianhe, Haizhu és Yuexiu, ez az arány 17% alatt van. Ez jelentős eladatlan vagy üres lakásállományt jelez a kevésbé központi területeken. Az irodapiacon pedig, ahogy korábban említettük, az „A” kategóriás irodák üresedési rátája 2025 elejére mintegy ~19%-ra emelkedett cushmanwakefield.com, az új épületek piacra kerülése miatt. A kiskereskedelmi üresedési ráta alacsonyabb (egyjegyű), de ez is emelkedett (~8,7% városszerte). A magas üresedési ráta nyomást gyakorol az árakra és bérleti díjakra, és azt jelzi, hogy a kínálat rövid távon meghaladja a keresletet Kanton egyes szegmenseiben. A bérbeadók rugalmasabb bérleti feltételekkel és promóciókkal reagálnak, hogy betöltsék az üres helyiségeket – valószínűleg ez a tendencia addig folytatódik, amíg a felesleges kínálat fel nem szívódik.

Főbb kerületek profiljai (Tianhe, Haizhu, Yuexiu, Panyu)

Kanton (Guangzhou) egy sokszínű metropolisz, ahol minden kerületnek megvannak a sajátos ingatlanpiaci jellemzői. Az alábbiakban négy fontos városi kerület fejlettségét és befektetési vonzerejét elemezzük:

Tianhe kerület

Haizhu kerület

Tianhe Kanton, itt található a Tianhe CBD és Zhujiang New Town – a város legmodernebb „felhőkarcoló”-negyede. Tartósan aaz ingatlanpiacon, az átlagos lakásárak jóval meghaladják a városi átlagot. Már 2017-ben Tianhe új lakásainak átlagára meghaladta a 30 000 RMB/m²-t (ami akkoriban körülbelül kétszerese volt a városi átlagnak), a kiemelt területeken (pl. Zhujiang New Town CBD) pedig akár a 70 000 RMB/m²-t is elérte scirp.org . Ma, 2025-ben Tianhe lakóingatlan-értékei továbbra is Kanton élvonalába tartoznak (nagyjából a Yuexiu kerülettel azonos szinten), ami stratégiai elhelyezkedését és prémium szolgáltatásait tükrözi. A kerületben luxus bevásárlóközpontok, A-kategóriás irodák és felsőkategóriás lakások találhatók, melyek vonzzák a tehetős vevőket és vállalati bérlőket.előnyei – mint a kiterjedt metrós összeköttetés és az új, amely Tianhét is kiszolgálja macaudailytimes.com.mo – tovább növelik a vonzerejét. Befektetői szemszögből Tianhekínál: az itteni ingatlanok értékállók a korlátozott terület és a magas kereslet miatt, főként szakemberek és külföldiek részéről. Azonban a hozamok viszonylag alacsonyak (a magas árak és visszafogott bérleti díjak miatt), valamint a belépési költségek is jelentősek. Ennek ellenére Tianhe folyamatos fejlődése (pl. az újonnan kialakulókeleti területe cushmanwakefield.com ) és a Fortune 500 vállalatok magas koncentrációja miatt továbbra is központi célpontja a hosszú távra tervező befektetőknek, még magas árak mellett is.

A Haizhu közvetlenül a Gyöngy-folyótól délre helyezkedik el, és egy régi ipari/lakóövezetből alakul át egy új technológiai és kiállítási övezetté. Ide tartozik a Pazhou alcím is – amely most Kanton Mesterséges Intelligencia és Digitális Gazdaság Kísérleti Övezete, ahol számos technológiai és e-kereskedelmi vállalat telepedett le. Ez az átalakulás Haizhut technológiai központtá teszi, amely növeli mind az irodák, mind a felső kategóriás lakások iránti keresletet a környéken. A kerület otthont ad a Canton Fair komplexumnak és több egyetemnek is, ami hozzájárul az élénk bérleti piachoz. Az ingatlanárak Haizhuban általában egy fokkal alacsonyabbak, mint Tianhe-ban, de az utóbbi időben jelentős értéknövekedést produkált a technológiai ipari befektetéseknek köszönhetően. Például az új társasházak a kívánatos részeken (Pazhou közelében vagy a folyóparton) magas árakat érnek el, ám az átlagárak még mindig megfizethetőbbek, mint a belső Tianhe/Yuexiu kerületekben. Haizhu vonzereje a kényelmes fekvésben és az új növekedési potenciálban rejlik – közel van a városközponthoz, kiváló a közlekedés, és nagyszabású újjáépítési projektek zajlanak. A befektetők lehetőséget látnak Haizhu folyamatos városmegújításában, mivel a régi gyárakat és falvakat modern komplexumokká alakítják át. Kockázatot jelenthet azonban a kínálati hullám: ha túl sok új projekt indul el egyszerre Pazhouban, a környék magasabb üresedéssel vagy bérleti díjak csökkenésével szembesülhet. Ennek ellenére a középtávú kilátások kedvezőek, mivel az infrastruktúra (például új metróvonalak és hidak) tovább erősíti Haizhu összeköttetését, és a kormányzati intézkedések ösztönzik a technológiai ökoszisztémát a kerületben.

Yuexiu kerület

Yuexiu Kanton történelmi belvárosa és közigazgatási központja. Itt találhatók a kormányzati hivatalok, a műemléki épületek és a kiépült kereskedelmi utcák. A lakóingatlan-készlet Yuexiuban többnyire régebbi (sok a hagyományos lakás), és kevés új fejlesztésre alkalmas terület áll rendelkezésre. Ennek ellenére Yuexiu továbbra is az egyik legkeresettebb cím központi elhelyezkedése, fejlett szolgáltatásai és kiváló iskolái miatt. Az átlagos lakásárak Yuexiuban versenyeznek Tianhe-val – néhány éve m²-enként 30 000 jüan fölött voltak, és azóta is emelkednek scirp.org. A kerület vonzó régi negyedei és parkjai (például Yuexiu Park, Dongshan) családokat és fehérgalléros dolgozókat vonzanak, így a kereslet erős. Befektetési potenciált a szelektív városmegújítási projektek kínálnak: az önkormányzat kezdeményezései révén felújítják a régi lakóközösségeket és fejlesztik az infrastruktúrát az elöregedő területeken. Mivel nagy, üres terület kevés, az új kínálat főként átalakításokból származik, ezek általában felső kategóriások és gyorsan elkelnek a piacon. Yuexiu bérleti piaca stabil, amit jelentős hivatalnoki és hosszú távú lakossági réteg támogat; ugyanakkor a bérleti díjak növekedése mérsékelt a régebbi épületállomány miatt. A befektetők számára Yuexiu alacsony volatilitást és megbízható hosszú távú értékmegőrzést kínál. Az itt lévő ingatlan kevésbé spekulatív, és inkább “blue-chip” jellegű. Hátránya lehet a lassabb modern fejlődés – az új kereskedelmi projektek hiánya miatt Yuexiu statikusabbnak érződhet a gyorsan növekvő kerületekhez képest. Ugyanakkor Kanton kulturális és közigazgatási központjaként Yuexiu presztízse és a terület szűkössége biztosítja, hogy továbbra is fontos szereplő maradjon az ingatlanpiacon.

Panyu kerület

Panyu egy hatalmas kerület a város déli részén, amely lakóövezeti terjeszkedéséről és családbarát környezetéről ismert. Korábban külvárosinak számított, de Panyu gyorsan urbanizálódott, és ma már autópályák és metró révén jól integrált (itt található Guangzhou Déli Pályaudvara, a város nagysebességű vasúti központja). A lakásárak Panyuban jelentősen megfizethetőbbek, mint Guangzhou központjában – az árak akár fele vagy még annál is kevesebb lehetnek Tianhe/Yuexiu-hoz képest, a helyszíntől függően. Sok nagyszabású lakóparkot, köztük újabb, modern toronyházas közösségeket fejlesztettek ki Panyuban, amelyek bőséges szolgáltatásokat kínálnak a középosztály és az első lakásvásárlók igényeinek kielégítésére. A bőséges földterületek miatt Panyuban magas a kínálat, ami hozzájárul a kerület magasabb lakásüresedési rátájához (~23%) – ez Guangzhou legmagasabb értéke. Ez a túlkínálatból fakadó kockázat azt jelenti, hogy a lakásárak emelkedése visszafogottabb volt Panyuban. Mindazonáltal Panyu vonzereje az ésszerű költségek és a fejlődő infrastruktúra egyensúlyában rejlik. A kerületben olyan látnivalók találhatók, mint a Chimelong (egy nagy vidámpark), az egyetemi város kampuszai, valamint új ipari parkok. A készülő metró- és városközi vasútprojektek tovább csökkentik majd a Panyu és a belváros közötti utazási időt macaudailytimes.com.mo macaudailytimes.com.mo. A befektetők számára Panyu lehetőséget kínál valamivel magasabb bérleti hozamokra a központi kerületekhez képest (az alacsonyabb belépési áraknak köszönhetően), illetve hosszú távú tőkenövekedésre, ahogy Guangzhou városi terjeszkedése folytatódik. A kockázatok közé tartozik a hosszabb tartási idő, mire a nyereség realizálódik, illetve a lehetséges likviditási problémák (lankadó piacon lassabban lehet eladni az ingatlant). Összességében Panyu Guangzhou „következő határaként” pozícionálja magát – egy olyan kerületként, ahol a város jövőbeli népességnövekedése megfizethetőbb áron elhelyezhető.

Kormányzati lakás- és földpolitikák

A kormányzati politika döntő tényező volt Guangzhou ingatlanpiaci pályájának alakulásában. 2024 végén és 2025-ben a hatóságok intézkedéseket vezettek be a lakáspiac stabilizálására és a vásárlási kedv ösztönzésére. Az egyik kulcslépés a lakásvásárlási korlátozások (HPR-ek) enyhítése volt. Guangzhou önkormányzata valójában teljesen feloldotta a vásárlási korlátokat – 2024 januárjára már szinte korlátlan lakásvásárlás vált lehetővé a városban. Például 2024. január 27-től bármely 120 m²-nél nagyobb lakóegység szabadon lehetett tranzaktálni az eladási jogosultság korábbi korlátozása nélkül pdf.savills.asia. Ez lényegében megszüntette a több nagy lakás birtoklására vonatkozó korlátozásokat, és az otthonát fejlesztő vevők keresletének ösztönzését célozta. Ez a helyi lazítás összhangban állt az országos üzenettel, miszerint a „lakás elsődlegesen lakhatásra való, nem spekulációra”, ugyanakkor a reális végfelhasználói kereslet támogatását szükségesnek tartották.

További támogató intézkedések közé tartozik a jelzáloghitelek költségeinek és adóinak csökkentése. A Kínai Népi Bank csökkentette a kamatlábakat (az 5 éves jelzáloghitel referenciakamat 4,3%-ra esett), és útmutatást adott a bankoknak a meglévő jelzáloghitelek kamatainak csökkentésére, így 2024-ben sok guangzhoui lakástulajdonos körülbelül 0,5 százalékpontos kamatcsökkentést kapott. Az önerő-előírásokat egységesítették és csökkentették – mostantól országosan minimum 15% az első és második lakásra is –, ezzel megkönnyítve a vevők számára a lakáscserét. A kormány jelentősen csökkentette az adóterheket azok számára, akik jelenlegi otthonukat eladva újat vásárolnak (a lakáscserék ösztönzésére). Ezek az intézkedések együtt felszabadították a lakáspiaci keresletet azáltal, hogy csökkentették a vevők pénzügyi terheit.

A telekellátás oldalán Guangzhou követte Kína központosított telekárverési rendszerét, de a város visszafogta a telekeladásokat a piaci lehűlés idején. Mint korábban említettük, 2024-ben az eladott lakóingatlan-telek területe éves összevetésben mintegy 50%-kal csökkent – ez szándékos lépés volt a túlkínálat megelőzésére és a telekárak stabilizálására. A város emellett támogatta az elhagyott vagy alulhasznosított városi területek (például régi falvak) újjáépítését a zöldmezős bővítés helyett, összhangban a nemzeti politika csomagjában szereplő városmegújítási programokkal. Guangzhou bekerült a központi kormány “fehér listájára” is a biztonságosabb fejlesztők körében, ami azt jelenti, hogy egyes pénzügyileg stabil fejlesztők támogatást és finanszírozást kaphatnak a projektek befejezéséhez. Ez segít növelni a vevők bizalmát az előértékesített lakásokban, biztosítva, hogy a guangzhoui projektek ne akadjanak el a fejlesztők likviditási gondjai miatt.

Összefoglalva, 2025-ben Guangzhou szabályozási környezete a célzott enyhítés és támogatás jegyében formálódik: a vásárlási korlátok lazítása, a finanszírozási költségek csökkentése és a telekkínálat gondos menedzselése. Ezek az intézkedések már újraélesztették a piaci aktivitást (különösen az új lakáseladásokat), miközben a hatóságok továbbra is éberek a spekulációs túlzásokkal szemben. A valós kereslet ösztönzése és a spekuláció visszaszorítása közötti egyensúly törékeny – de eddig a szabályozási támogatás kulcsszerepet játszott abban, hogy 2025-ben Guangzhou ingatlanpiaca elinduljon a fellendülés útján.

Az ingatlanpiacot befolyásoló infrastrukturális fejlesztések

A hatalmas infrastrukturális beruházások Kantonban átalakítják a várost és befolyásolják az ingatlanárakat. 2025-ben Kanton közlekedési hálózatamegy keresztül. A város tervezi, hogy az év során 10 új metró- és elővárosinyit meg, összesen 173 kilométernyi sínpályával macaudailytimes.com.mo . Ez a gyors fejlesztési ütem vadonatúj metróvonalakat és bővítéseket foglal magában, amelyek javítják a hozzáférést a peremkerületekhez. Például a, egy 44 km hosszú belső körgyűrűs vonal, 2024 végén nyílt meg, amely kulcsfontosságú kerületeket – Tianhe, Yuexiu, Liwan, Haizhu és Baiyun – köt össze egy körben macaudailytimes.com.mo . Az ilyen jellegű összeköttetési fejlesztések révén a korábban elérhetetlenebb városrészek vonzóbbá válnak lakó- és kereskedelmi fejlesztések szempontjából. Az új állomások közelében található ingatlanok (például a 11-es vonal mentén, vagy a sűrűn lakott területeken átvezető, közelgő 10-es vonal mentén barchart.com eguangzhou.gov.cn és magasabb keresletre számíthatnak a csökkenő utazási idők miatt. Kanton továbbá erősíti beágyazódását ajavított elővárosi közlekedéssel. Nemrégiben megnyílt a Kanton-Qingyuan elővárosi vasútvonal északi meghosszabbítása macaudailytimes.com.mo , valamint a Kanton-Hongkong nagysebességű vasútvonal használata is jelentősen megnőtt – 2024-ben több mint 27 millió utazást tettek meg Guangdong és Hongkong között nagysebességű vasúton, ami 37%-os növekedést jelent az előző évhez képest macaudailytimes.com.mo . Ez a nagyobb mobilitás megkönnyíti az üzleti utazásokat és az ingázást a régióban, növelve Kanton vonzerejét mint regionális központot. Ezés lakáskeresletet is magával hozhat (például hongkongi vásárlók számára is könnyebb ingatlanhoz jutni Kantonban a jobb közlekedés miatt).

A közlekedésen túl az ipari és technológiai parkok kulcsfontosságú infrastruktúrát jelentenek, amelyek alakítják az ingatlanpiacot. Kiváló példa erre Guangzhou-ban a Pazhou Mesterséges Intelligencia és Digitális Gazdasági Övezet fejlesztése Haizhu kerületben. Ez a 81 km²-es zóna (amelynek központja Pazhou) technológiai vállalatokat és startupokat vonz, amelyeket kormányzati kezdeményezések támogatnak cnbayarea.org.cn newsgd.com. Ahogy Pazhou új irodakomplexumokkal és innovációs laborokkal telik meg, párhuzamosan nő az igény a közeli lakások, éttermek és hotelek iránt. Hasonló módon, Huangpu kerületben (éppen a négy fókuszterületen kívül) olyan projektek, mint a Sino-Singapore Guangzhou Knowledge City és a Guangzhou Science City szakembereket vonzanak, ami növeli a lakásigényt Kelet-Guangzhou-ban és a szomszédos területeken.

Az urbánus megújulási projektek az infrastruktúrafejlesztés egy másik vetületét jelentik. Guangzhou illetékesei felújítják az elöregedett lakónegyedeket és egykori gyárterületeket, hogy új, hasznos területeket hozzanak létre. Például a frekventált helyeken lévő régi városi falvakat korszerű, vegyes használatú közösségekké alakítják át. Ezek a megújulási erőfeszítések nemcsak az életkörülményeket javítják, de hatékonyan bővítik a belvárosi kínálatot anélkül, hogy a város terjeszkedne. Kiemelkedő projekt a Tongde Wei terület folyamatban lévő megújítása Yuexiu és Haizhu egyes részein, ahol leromlott állapotú lakásokat középkategóriás apartmanokká alakítanak – ez ott növeli a lakáskínálatot, ahol a legnagyobb rá az igény. Emellett Guangzhou jelentősen fejleszt közösségi infrastruktúrát (parkokat, a Gyöngy-folyó menti sétányokat, kulturális intézményeket), amik vonzóbbá teszik a környékeket, és ezzel növelik az ingatlanok értékét.

Lényegében Guangzhou infrastruktúra-bummja – a közlekedési vonalaktól a technológiai parkokon át a régi városrészek megújításáig – jelentős hajtóereje az ingatlanpiacnak. A javuló közlekedés közelebb hozza egymáshoz a metropolisz régióit, csökkenti a központi elhelyezkedés prémiumát, és egyenletesebbé teszi a kereslet eloszlását. Az új kereskedelmi központok (pénzügyi negyedek, innovációs zónák) a hagyományos belvároson kívül is munkalehetőségeket kínálnak, ami az adott környékek lakáspiacát élénkíti. Ezek a fejlesztések várhatóan 2030-ig folytatódnak, és továbbra is támogatják az ingatlanpiac növekedését, bár a rosszabb kapcsolatokkal rendelkező területek kisebb előnyhöz juthatnak. Befektetők és lakásvásárlók számára egyaránt egyre fontosabb szempont Guangzhou-ban az új infrastruktúrához való közelség, mivel gyakran ez határozza meg a tőkenövekedési potenciált.

Befektetési Lehetőségek és Kockázatok

Befektetési lehetőségek: Guangzhou számos lehetőséget kínál hazai és nemzetközi ingatlanbefektetők számára, köszönhetően annak, hogy első kategóriás város és a Greater Bay Area hajtóereje. Az egyik lehetőség a piaci visszaesés kihasználása: a 2024-es árkorrekciók után a 2025-ös belépési árak történelmi viszonylatban viszonylag vonzóak, különösen a külvárosi kerületekben. A középtávon gondolkodó befektetők profitálhatnak a várt fellendülésből és a következő években mérsékelt áremelkedésből. Guangzhou erős gazdasági alapjai (sokszínű iparágak, gyártási bázis, növekvő technológiai szektor) és folyamatos lakosságnövekedése biztosítja a stabil végfelhasználói keresletet a lakások iránt. Bérbeadási tulajdonok is vonzóak lehetnek – a város ösztönzi a megfizethető, hosszú távú bérlakások fejlesztését, valamint az intézményi bérbeadók térnyerése érettebb bérleti piacra utal. Bár a bruttó bérleti hozamok nem magasak (az elsődleges területeken átlagosan ~2–3%), olcsóbb kerületekben, mint például Panyu vagy a peremvidékek, valamivel jobbak, és a bérleti kereslet stabil a nagy diák- és vendégmunkás-populáció miatt.

További lehetőség rejlik a növekedés előtt álló kereskedelmi ingatlanszegmensekben. Például Guangzhou logisztikai és ipari ingatlanpiacán fejlesztések és bővítések zajlanak – a modern raktárak és üzleti parkok iránti kereslet nő olyan helyeken, mint Nansha és a kikötők környéke, ahogy az e-kereskedelem és a kereskedelem fellendül. A befektetők értéket találhatnak ezekben a nem lakóingatlanokban, amelyek magasabb hozamot kínálnak. Az irodapiac jelenleg ugyan gyenge, de lehetőségek rejlenek a feltörekvő alpiacokon: az új Nemzetközi Pénzügyi Városban vagy a Pazhou környékén lévő ingatlanokat kedvezményesen lehet megszerezni, amíg ezek a területek fejlődnek, később pedig értékük növekedhet ahogy feltöltik őket bérlőkkel. Nemzetközi befektetők a turizmus és kiskereskedelem piacán is lehetőségeket láthatnak, számítva arra, hogy a járvány utáni gazdasági normalizálódás idején ismét nő a turizmus és a fogyasztás (Guangzhou hagyományosan sok kereskedelmi vásárt és konferenciát rendez, ami élénkíti a szállodai keresletet).

A szabályozói támogatás is új befektetési lehetőségeket teremt. Az állam bérlakásokat ösztönző, kedvező álláspontja (beleértve a bérházprojektekre rendelkezésre bocsátott területeket és adókedvezményeket) pénzügyileg is vonzóvá teheti az új „építs és add bérbe” fejlesztéseket. Hasonlóképp, a városmegújítási projektek gyakran várják a magánbefektetői partnerségeket – a városmegújításra specializálódott fejlesztők termékeny talajra találhatnak Guangzhou ilyen irányú kezdeményezéseinél, mivel a városvezetés nyitott közös vállalkozásokra a régi városrészek megújítására. Végül, mint a GBA egyik városa, Guangzhou profitálhat a régiós integrációból; a befektetők érdemes lehet, hogy a közlekedési csomópontok (például Guangzhou Déli Pályaudvar vagy új intercity vasútállomások) környékén található ingatlanokat célozzák meg, amelyek a jövőben kereskedelmi központokká válhatnak.

Befektetési kockázatok: Lehetőségei ellenére a kantoni ingatlanpiac számos kockázatot rejt, amelyekre a befektetőknek figyelemmel kell lenniük. Az egyik fő kockázat a tartós túlkínálat bizonyos szegmensekben. Az olyan területeken, mint Panju, magas lakásüresedési ráta jelzi, hogy egyes ingatlanok rövid távon nehezen lesznek kiadhatók vagy értéknövekedésük is kérdéses lehet. Ha a kereslet élénkülése lassabban történik, mint várták, azok a befektetők, akik több ingatlannal rendelkeznek, hosszabb eladási időkkel szembesülhetnek, vagy jelentős árengedményekre kényszerülhetnek. Az irodapiaci túlkínálat szintén jelentős kockázat – a közel 20%-os üresedési arány és további fejlesztések révén cushmanwakefield.com, az irodabérleti díjak évekig alacsonyan maradhatnak, ami megnehezítheti a vonzó hozam elérését az irodabefektetéseken.

Egy másik kockázati tényező a szabályozói bizonytalanság és szabályozási kontroll. Bár a jelenlegi szabályok támogatóak, a kínai kormány gyorsan módosíthatja a lakáspiaci szabályozást a piaci folyamatokhoz igazodva. Például felgyorsuló árnövekedés esetén a hatóságok ismét bevezethetnek vásárlási korlátozásokat vagy szigorúbb hitelszabályokat, ami visszafoghatja a befektetői aktivitást. A nemzetközi befektetőknek számolniuk kell a deviza- és repatriációs kockázattal is – Kína tőkekorlátozásokat tart fenn, így nagyobb összegek – például bérleti díjbevétel vagy eladásból származó összeg – kivitele is kihívást jelenthet. Emellett a devizaárfolyam-ingadozás (a jüan értéke) befolyásolhatja a külföldi befektetők tényleges hozamát.

Gazdasági és fejlesztői kockázatok is jelen vannak. Kína ingatlanpiacának általános lejtmenete több fejlesztőt is nehéz helyzetbe hozott. Bár Kanton helyi piaca viszonylag egészségesebb, néhány helyben működő fejlesztő (köztük Evergrande érdekeltségeivel vagy másokkal kapcsolatos cégek) fizetőképességi problémákkal küzd, ami csúszásokat okozhat a projektek befejezésében. A kormány úgynevezett „fehér listás” támogatása mérsékelheti a gondokat, azonban azoknak a befektetőknek, akik előértékesített ingatlanokat vásárolnak vagy fejlesztési projektekben vesznek részt, gondos átvilágításra van szükség a fejlesztő pénzügyi helyzetét illetően. Makrogazdasági tényezők – például kamatváltozások vagy a kereskedelemmel kapcsolatos gazdasági lassulások – szintén rizikót jelentenek; a munkanélküliség emelkedése vagy a jövedelmi növekedés lassulása mérsékelheti a lakáskeresletet a közeljövőben.

Végül a befektetőknek számolniuk kell az alacsony hozam, magas értékeltség problémájával az első szintű városokban. Olyan helyeken, mint Kanton, a lakóingatlanok hozamának nagy része történelmileg a tőkenövekményből származott, nem pedig a bérbeadásból. Ha véget ér a kétszámjegyű áremelkedés időszaka (ahogy sok elemző várja, hogy 2025 után évi 1-3%-os szerény növekedés következik), az eddigi megtérülési számítások átértékelődnek. Aki hosszabb távon tartja a vagyont, még mindig jó eredményben reménykedhet, de a rövid távú befektetőknek nehezebb lesz nyereséggel kiszállniuk. Összefoglalva: Kanton jutalmazó, de összetett befektetési környezetet kínál: óvatos befektetők több kerület és eszköztípus között diverzifikálva, a jelenlegi szabályozói hátszelet kihasználva, megfelelő időtávval kalkulálva vészelhetik át a visszaeséseket.

Piaci kilátások és előrejelzések (2026–2030)

Előretekintve a szakértők egyetértenek abban, hogy Guangzhou ingatlanpiaca fokozatos talpra állás és mérsékelt növekedés időszakába lép. A korrekciós szakasz után 2025 fordulópontnak tűnik: egy Reuters elemzői felmérés szerint a kínai lakásárak 2025-ben várhatóan mintegy 2–2,5%-kal csökkennek, majd stabilizálódnak és 2026-ra enyhe növekedésbe fordulnak reuters.com. Ezzel összhangban Guangzhou lakásárai mélypontra kerülhetnek, majd a 2020-as évek második felében szerény ütemben növekedhetnek. Egy előrejelzés szerint országosan az árak 2026–2027-ben ~1–2%-kal emelkedhetnek. Guangzhou esetében (mint erős fundamentumokkal rendelkező első számú nagyváros) az árnövekedés kissé felülmúlhatja az országos átlagot – évente talán az alacsony egy számjegyű tartományban –, feltéve, hogy a tágabb gazdaság egészséges marad. A Greater Bay Area integráció további keresletet és befektetést hozhat Guangzhou-nak 2030-ig, ami növelheti a növekedési lehetőségeket.

A kereskedelmi oldalon az irodapiaci talpra állás lassú lehet. Egyes elemzők szerint a kínai irodapiac „elveszett évtized” elé nézhet a szerkezeti túlkínálat és az új munkavégzési trendek miatt. Guangzhou irodai üresedési rátája a 2020-as évek végéig is magas maradhat, amíg a feleslegtől megszabadul a piac. Ugyanakkor a gazdaság további bővülése a magas hozzáadott értékű szektorokban (pénzügy, technológia, fejlett gyártás) fokozatosan javíthatja az irodapiaci keresletet. 2030-ra a guangzhoui A-kategóriás irodabérleti díjak ismét növekedési lendületet vehetnek, amint helyrebillen a piac, bár a 2010-es évek gyors bérletidíj-emelkedésének időszaka várhatóan véget ért. A kiskereskedelmi ingatlanpiac kilátásai jobbak; Guangzhou népességnövekedése és bővülő fogyasztása támogatja az ágazatot. A nemzetközi kiskereskedelmi és vendéglátó cégek továbbra is kulcspiacnak tekintik Guangzhou-t, így a prémium kiskereskedelmi bérleti díjak és kihasználtság várhatóan erős marad, és 2030-ig új élményalapú, szórakoztatást és kultúrát is integráló bevásárlóközpontok jelennek meg a városban.

Mennyiségi előrejelzések tekintetében néhány nagyvonalú becslést kínálnak kutatócégek: a kínai ingatlanpiac (összességében) 2025 és 2030 között várhatóan ~3,9%-os éves összetett növekedési ütemmel bővül, 2030-ra pedig elérheti a 7 billió amerikai dolláros értéket. A lakóingatlanok szegmensében egy becslés szerint 2030-ra a teljes kínai lakáspiaci tranzakció értéke eléri a 20 billió jüant, amelyből Guangzhou jelentős részt képvisel, mint egyik vezető piac. Az ingatlanközvetítő JLL és CBRE óvatos optimizmust fogalmaz meg – előrejelzésük szerint Guangzhou ingatlaneladásai és árai várhatóan 2025-ben stabilizálódnak, majd kismértékben emelkednek, a város erős gazdasági alapjai és infrastrukturális fejlesztései (például több metróvonal befejezése 2027-re) révén. 2030-ra Guangzhou az urbanizáció és a GBA régión belüli tehetségvonzása miatt továbbra is népességgyarapodásra és keresletnövekedésre számíthat. A városi 14. ötéves terv (2021–2025) és az azt követő időszak célul tűzi ki több millió négyzetméter új lakás megépítését, valamint a lakhatási megfizethetőség kontrollját, így a kínálat növekedése igazodik majd a demográfiai igényekhez.

Fontos megjegyezni, hogy bizonytalanságok továbbra is fennállnak a hosszú távú kilátásokban. Ezek közé tartoznak a globális gazdasági feltételek, Kína politikai irányvonalának alakulása (például egy esetleges vagyonadó 2030-ig megváltoztathatja a befektetői magatartást), valamint a technológiai változások, mint a távmunka (ami hatással lehet az irodai keresletre). Ennek ellenére Guangzhou kereskedelmi és ipari nagyhatalmi szerepe, illetve regionális közlekedési csomópontja ellenállóvá teszi a várost. Az általános várakozás mérsékelt, fenntartható növekedésre irányul, nem pedig a korábbi fellendülések visszatérésére. Ahogy egy elemző összefoglalta: „2025-ben az új lakásárak stabilizálódását, majd azt követően enyhe emelkedését várjuk.” A legtöbb 2030-ig szóló előrejelzés szerint Guangzhou ingatlanpiaca a stabil gazdasági növekedéssel lesz összhangban – fokozatos áremelkedés, magas, de javuló forgalom, valamint egy érettebb piac, ahol nagyobb hangsúlyt kap a minőség és a fenntarthatóság.

1. táblázat: Lakásárak Kína első szintű városaiban (2025 március)

Város Átlagos új lakásár (RMB/m²) Éves változás (új) Átlagos használtlakás ár (RMB/m²) Éves változás (használt) Peking 46 079 (US$6 420) +1,8% 68 714 (US$9 580) –6,5% Sanghaj 57 588 (US$8 030) +10,1% 59 500 (US$8 290) –6,3% Guangzhou 24 744 (US$3 450) +0,15% 36 385 (US$5 070) –5,8% Sencsen 52 705 (US$7 350) –0,4% 67 587 (US$9 420) –3,3%

Forrás: CREIS a Global Property Guide-on keresztül. Guangzhou lakásai átlagosan kevésbé drágák, mint Pekingben, Sanghajban vagy Sencsenben, ami relatív megfizethetőséget jelez az első szintű városok között.

Összességében Guangzhou ingatlanpiaca 2030-ra nagyobb, kiegyensúlyozottabb és intézményesültebb lesz. A lakásárak növekedése valószínűleg szerény, de pozitív lesz, amelyet a végfelhasználói kereslet támogat, nem a spekuláció. A bérlakások nagyobb szerepet kapnak a piacon. A város továbbra is jelentős erőforrásokat fordít a közlekedési kapcsolatok és az élhetőség javítására, jobban integrálva kerületeit és a környező településeket. A befektetők és érintettek számára a következő 5-10 év Guangzhou-ban kiegyensúlyozott, stabil növekedést, kevesebb szélsőséget ígér – egy érési folyamatot, amely Guangzhou átalakulását jelzi egy valóban modern, globális városi ingatlanpiaccá.

Források: Hivatalos kormányzati közlemények, piackutatási jelentések és hírértékelések alapján készült ez a beszámoló, beleértve a Savills, a Cushman & Wakefield, a Global Property Guide, a Reuters, valamint a guangzhou-i városi statisztikák adatait cushmanwakefield.com pdf.savills.asia. Ezek az információk a guangzhou-i ingatlanpiac aktuális helyzetét (2025 közepe) és a 2030-ig várható előrejelzéseit foglalják össze. Minden pénzügyi adat kínai jüanban (RMB) értendő, ha nincs másképp jelezve.