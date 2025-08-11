Hongkong ingatlanpiaca 2025: Zuhanásból fellendülés – trendek, forró pontok és előrejelzések 2028-ig

Piaci áttekintés és fő hajtóerők

Hongkong ingatlanpiaca 2025-ben a fellendülés és a bizonytalanság kereszteződésénél áll. Miután 2021-ben tetőzött, az ingatlanárak többéves korrekción mentek keresztül, a lakásárak pedig a 2010-es évek közepi szintre estek vissza spglobal.com. A lakóingatlanok árai közel 30%-kal alacsonyabbak a 2021-es csúcshoz képest, olyan mélypontra süllyedve, amit 2016 óta nem láttunk spglobal.com. Ugyanakkor a tranzakciók volumene erőteljesen visszapattan – az összes ingatlaneladás 17%-kal nőtt 2024-ben (a 2022–23-as visszaesések után), ahogy a vevők visszatértek a járványügyi korlátozások enyhülésével globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Az eredmény egy vegyes piaci kilátás: a kereslet élénkül, a szabályozás a vevőket támogatja, ugyanakkor a piac egyes szegmensei (különösen az irodák) túlkínálattal és gyenge hangulattal küzdenek hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

Számos fő hajtóerő alakítja ezeket a dinamikákat:

Gazdasági trendek: Hongkong gazdasága mérsékelt fellendülésben van a COVID után, 2025 első negyedévében 3,1%-os éves növekedést ért el spglobal.com. Ugyanakkor a globális ellenszél – az USA–Kína kereskedelmi feszültségek növekedése és a kínai szárazföldi lassulás – visszafogja a kilátásokat. A kormány arra figyelmeztet, hogy a bizonytalan kereskedelempolitika és a külső volatilitás „árnyékot vethet a rövid távú kilátásokra” spglobal.com, így a befektetők óvatosak maradnak.

Mivel a hongkongi dollár az amerikai dollárhoz van rögzítve, a helyi kamatlábak 2023-ban az amerikai jegybank (Federal Reserve) emeléseivel együtt emelkedtek. 2025 májusára a Hongkongi Monetáris Hatóság alapkamata volt globalpropertyguide.com, de már megjelentek a fellélegzés jelei. A Fed szüneteltette a kamatemeléseket, a HIBOR (bankközi kamatlábak) enyhülni kezdett, és a bankok még az elsődleges hitelkamatokat is csökkentették 2024 végén globalpropertyguide.com. A csökkenő hitelfelvételi költségek javították a vevői hangulatot és , ami hozzájárult a közelmúltbeli lakáseladások növekedéséhez cushmanwakefield.com. Előretekintve, a Fed esetleges kamatcsökkentései 2025 végén tovább növelhetik a likviditást és a vásárlóerőt hongkongbusiness.hk. Ugyanakkor a hatóságok óvatosságra intenek: Hongkong erősen eladósodott ingatlanszektorán globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Demográfia és tehetségáramlás: A népességi trendek kétélű tényezőt jelentenek. Hongkong lakossága 2024-ben körülbelül 7,53 millió fő volt , ami 0,1%-os növekedést jelent a korábbi csökkenések után reuters.com. A kormány tehetségvonzó programjai és a határok újranyitása mintegy 21 000 fős nettó beáramlást eredményeztek 2024-ben reuters.com, köztük több ezer, a szárazföldről és külföldről érkező szakemberrel. Ez a beáramlás – 14 200 „importált” tehetség (plusz 9 300 eltartott) mindössze 2025 első két hónapjában – növeli a keresletet a felsőkategóriás bérlemények és luxuslakások iránt jll.com.hk. Ennek ellenére a népességnövekedés továbbra is gyenge , és a város még mindig a 2019–2022 közötti lakosságkiáramlásból lábadozik globalpropertyguide.com. Az elöregedő népesség és a háztartások hosszú távú lassabb növekedése kihívásokat jelent a tartós lakáskereslet szempontjából.

Összességében 2025 fordulópontot jelent a hongkongi ingatlanpiacon. A lakóingatlan-szektor a stabilizáció korai jeleit mutatja a támogató intézkedések és a visszatérő bizalom mellett, miközben a kereskedelmi és ipari szegmensek óvatosabb utat járnak be. Az alábbi szakaszokban minden főbb szektort részletesen bemutatunk – lakó-, kereskedelmi (iroda és kiskereskedelem), valamint ipari –, megvizsgálva az aktuális trendeket, az árakra és forgalomra vonatkozó adatokat, a politikai változásokat és a különböző városrészek kilátásait. Kiemeljük továbbá a várostervezési kezdeményezéseket (az új városoktól a nagy léptékű feltöltésekig), valamint azokat a főbb befektetési lehetőségeket és kockázatokat, amelyek rövid és középtávon meghatározzák Hongkong ingatlanpiaci arculatát.

Lakóingatlan-piac: Az árak mélypontja, a kereslet élénkül

Lakásárak és forgalom: Hongkong lakáspiaca jelentős korrekción ment keresztül 2021 óta, de egyértelmű jelei vannak annak, hogy 2025-ben az árak elérik a mélypontot. A hivatalos lakásár-index 13 egymást követő negyedévben csökkent globalpropertyguide.com. 2025 első negyedévében a lakásárak 7,8%-kal voltak alacsonyabbak az egy évvel korábbihoz képest (és ~9%-kal reálértéken), folytatva a csökkenő tendenciát, bár mérséklődő ütemben globalpropertyguide.com. Ez a 2023 nagy részére jellemző kétszámjegyű visszaeséseket követi. Az alábbi 1. ábra szemlélteti, hogyan estek vissza az értékek nagyjából a 2016-os szintre a járványkori csúcs után:

Figyelemre méltó, hogy a legnagyobb lakások (160 m² felettiek) árai csak 1,5%-kal estek az előző évhez képest globalpropertyguide.com.

Biztató, hogy a tranzakciószámok megugrottak az árcsökkenés ellenére is, ami arra utal, hogy a vevők visszatérnek a piacra. Az összes ingatlantranzakció (új + használt) 23,5%-kal nőtt 2024-ben, elérve az 53 099 adásvételt, ezzel megfordítva a 2022–23-as évek meredek visszaesését globalpropertyguide.com. A lendület 2025 elején is folytatódott: 2025 első negyedévében az eladások 19–36%-kal voltak magasabbak éves összevetésben mind az elsődleges (új építésű), mind a másodlagos szegmensben globalpropertyguide.com. Különösen az új lakások piacán érezhető a felgyülemlett kereslet – a fejlesztők 3 897 új lakást adtak el az első negyedévben (36%-kal többet, mint 2024 első negyedévében), mivel a vevők lecsaptak a vonzó árú új projektekre globalpropertyguide.com. Az olcsóbb jelzáloghitelek és a vásárlási korlátozások feloldása sok korábban partvonalra szorult vevőt aktivált. Még a használt (másodlagos) piacon is több mint 8 200 lakás cserélt gazdát az első negyedévben (19%-os éves növekedés) globalpropertyguide.com. Ugyanakkor a történelmi átlagokhoz képest az összesített eladási volumenek még mindig egy nagyon alacsony bázisról emelkednek (még mindig elmaradnak a 2010-es évek közepén látott csúcsoktól), így a jelenlegi fellendülés inkább a korai szakaszú kilábalást, mintsem egy teljes fellendülést jelez.

Politikai hátszél: Az eladások fellendülésének egyik fő mozgatórugója a lakáspiaci szabályozások lazítása volt. Évekig tartó szigorú „lehűtő intézkedések” után a hatóságok éles irányváltást hajtottak végre:

2024. februárjában Hongkong eltörölte az összes extra illetéket a lakásvásárlásokra globalpropertyguide.com. Ez gyakorlatilag megszüntette a 15%-os vevői illetéket a külföldiek számára, a 15%-os kiegészítő illetéket a második otthonokra, valamint a gyors továbbértékesítésekre (Speciális Illeték) kivetett sávos adókat, amelyek a 2010-es évek eleje óta voltak érvényben globalpropertyguide.com. Ahogy Paul Chan pénzügyminiszter fogalmazott, a keresleti oldali korlátozások „a jelenlegi gazdasági és piaci körülmények között már nem szükségesek” globalpropertyguide.com. A hatás azonnali volt – ezeknek az adóknak az eltörlésével a szárazföldi kínai vevők visszaözönlöttek a hongkongi ingatlanpiacra, jelentősen növelve a tranzakciók számát 2024 végén globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Ezek a politikai fordulatok mélyreható változást jelentenek a kormány régóta fennálló, spekulációt visszaszorító álláspontjához képest. A cél most az, hogy ösztönözzék a lanyha piacot, és segítsék a valódi keresletet. Az eddigi eredmények: javult a piaci bizalom, és a vásárlási aktivitás a várakozásoknak megfelelően élénkült globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Az iparági megfigyelők megjegyzik, hogy a hűtő intézkedések feloldása után „az ügyletek száma … ismét növekedett”, és a vevői optimizmus is emelkedett globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Lényeges, hogy a fejlesztők válaszként agresszívan csökkentették az új lakások kínálatát, hogy vevőket csábítsanak. 2024–25 folyamán sok új projekt jelentős kedvezményekkel vagy ösztönzőkkel indult, amelyek az alacsonyabb adókkal együtt élénk keresletet eredményeztek az új lakások iránt cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ez a készletcsökkenés tükröződik az eladatlan új lakások „hónapokban mért kínálatának" csökkenésében is – a 2023-as ~102 hónapos csúcsról 2024 végére 78 hónapra esett vissza worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com. A JLL előrejelzése szerint, ha az éves eladások 18 000 új lakás körül maradnak, az eladatlan készlet 2025 végére normalizálódhat ~58 hónapra (nagyjából 5 évnyi kínálat), ami kiegyensúlyozottabb piacot jelentene worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com. Röviden, a fejlesztők fegyelmezetten kezelik a kínálatot, ami csökkenti az árakra nehezedő lefelé irányuló nyomást. A fejlesztők még egyes projekteket is elhalasztanak, vagy bérbe adják az eladatlan lakásokat, hogy elkerüljék a piac túlterhelését worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com – ez a stratégiai kínálatkezelés a későbbi fellendülésbe vetett bizalmat jelzi.

Lakáskínálat és építkezés: Hongkong állandó lakáshiánya nem tűnt el, de a közelmúltbeli erőfeszítések kezdenek gyümölcsözni az új kínálat terén. A lakásépítési tevékenység fellendült tavaly: a 2024-es átadások száma 75%-kal 24 261 egységre ugrott, ami éles fordulat a járvány okozta visszaeséshez képest (az átadások 2023-ban 35%-kal estek vissza) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ez az elmúlt évek egyik legmagasabb éves átadási összesítése volt, köszönhetően több nagy projekt befejezésének. Különösen Kowloon és az Új Területek adták az új otthonok 93%-át (48% és 45% részesedéssel), míg Hongkong-szigetén – ahol a legkevesebb a szabad terület – csak a 2024-es átadások 7%-a valósult meg globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. A Kowloon City kerület önmagában (amely magában foglalja Kai Takot is) a 2024-ben átadott új lakások 33%-át adta, ami a volt repülőtér területének nagyszabású átépítését tükrözi globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Az Új Területeken a legnagyobb új kínálatot Yuen Long és Tuen Mun adta (mindkettő a 2024-es átadások 17%-ával) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – ezek olyan területek, ahol nagy új városrészek és lakótelepek épülnek. Ez a földrajzi eloszlás egy folyamatos trendet emel ki: az új lakásépítés a külső kerületekre koncentrálódik, mivel a városi magban kevés a hely nagy fejlesztések számára.

A lendület 2025-re is áthúzódott: csak az első negyedévben 5 800 új lakás készült el globalpropertyguide.com. Beszédes adat, hogy ezek 95%-a 100 m² alatti globalpropertyguide.com, amelyek a tömegpiaci igényeket szolgálják ki. A kormány legfrissebb adatai szerint Hongkong teljes lakásállománya (magán- és állami) 2024 végén 1,32 millió lakás volt, ami 1,7%-os éves növekedést jelent globalpropertyguide.com. Ennek az állománynak több mint a fele (kb. 700 ezer lakás) apró, 70 m² alatti A/B osztályú lakás – ez a fejlesztők múltbeli korlátozások melletti volumenmaximalizálásának öröksége globalpropertyguide.com. Bár a közelmúltbeli kínálatnövekedés enyhíti a nyomást, még mindig évtizedes hiányt próbál behozni. Még a 2024-es ugrás után is, az eladatlan új lakások állománya jelentős (2024 végén a teljes állomány kb. 4,5%-a, beleértve a még használatbavételi engedélyre váró lakásokat is) rvd.gov.hk, és a közösségi lakásra várók listája továbbra is hosszú az alacsonyabb jövedelmű rétegekben.

A krónikus hiány kezelésére ambiciózus tervek vannak folyamatban (részletekért lásd a Politika és várostervezés szakaszt). A földfejlesztés felgyorsításától kezdve az olyan hatalmas új városokig, mint az Északi Metropolisz, a kormány célja, hogy a következő 10–15 évben több százezer új otthont hozzon létre globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Rövid távon (a következő 3–4 évben) a Lakásügyi Hivatal előrejelzése szerint 108 000 új magánlakás épülhet worldpropertyjournal.com – ez mintegy 10%-os növekedés a közelmúlt csúcskínálatához képest. Ha ez megvalósul, a kínálat fokozatosan enyhítheti a felgyülemlett keresletet. Azonban a közeli, 2025–2028-as időszakban a lakáskínálat nemzetközi összehasonlításban továbbra is viszonylag szűk marad, mivel a nagyszabású projektek (feltöltések, új vasúti folyosók stb.) megvalósítása időigényes.

Bérleti piac: Hongkong lakóingatlan-piacának bérleti oldala is fordulóponthoz érkezett. A 2010-es évek árrobbanása idején a hozamok rendkívül alacsony szintre (2–3%) estek vissza, mivel a tőkeértékek messze meghaladták a bérleti díjakat – ez Hongkong biztonságos menedékeszköz-piacának egyik jellemzője. Most, hogy az árak csökkentek, és a bérleti díjak lassan emelkedni kezdenek, a bruttó bérleti hozamok is fokozatosan nőnek, így a bérbeadók számára jobb jövedelmezőséget kínálnak (bár még mindig mérsékelt mértékben). A kis lakások átlagos hozama 2025 elejére ~3,7%-ra emelkedett, szemben a két évvel korábbi ~2,7%-kal globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. A nagyobb lakások hozama alacsonyabb (a luxuslakások esetében körülbelül 2,4%), de ez is enyhén javult az előző évhez képest globalpropertyguide.com. Ezek az értékek „nemzetközi viszonylatban továbbra is rendkívül alacsonyak” – emlékeztetve arra, hogy a hongkongi lakóingatlan-piac elsősorban tőkenyereségre épül, ahol a befektetők alacsony hozamot is elfogadnak az árnövekedés reményében globalpropertyguide.com.

A helyszínen a bérleti díjak mérsékelten emelkednek a világjárvány alatti visszaesés után. 2025 első negyedévében a bérleti díjak körülbelül 3–9%-kal nőttek éves szinten minden lakásméret-kategóriában globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Különösen a legerősebb bérletidíj-növekedés a 100–160 m²-es szegmensben volt (+9% éves szinten), ami a nagyobb családi lakások és luxusrezidenciák iránti megújult keresletet tükrözi globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ezzel szemben a legkisebb lakások (<40 m²) bérleti díjai mintegy 3,5%-kal emelkedtek globalpropertyguide.com – ez még mindig egészséges növekedés, valószínűleg annak köszönhetően, hogy a fiatal szakemberek és egyedülállók visszatértek, ahogy a város újra megnyílt. Régiók szerint a New Territories-ben emelkedtek leggyorsabban a bérleti díjak (alacsonyabb bázisról), a kis NT lakásoknál közel 10%-os bérletidíj-növekedés volt tapasztalható, mivel egyre többen keresnek megfizethetőbb lakóteret a városmagon kívül globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. A Hong Kong-szigeti lakások továbbra is a legdrágábbak bérlés szempontjából (pl. ~60 USD/m² havonta a 40 m² alatti egységekért a HK-szigeten, szemben az NT-ben lévő ~44 USD-ral) globalpropertyguide.com. Mindezek ellenére a növekvő bérleti díjak és a csökkenő árak kombinációja azt jelenti, hogy a bérleti díj-ár arány normalizálódik. Ez a trend néhány befektetőt visszacsábít a piacra – a javuló bérleti hozamokat az egyik olyan tényezőként említették, amely „ösztönzi a befektetőket a lakáspiacra való visszatérésre” 2025-ben cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. A bérlők számára azonban a fokozatos bérletidíj-emelkedés egyre jobban érezteti hatását a COVID alatti rövid fellélegzés után; a lakhatás megfizethetősége továbbra is sürgető társadalmi kérdés, különösen az alacsony jövedelmű háztartások számára, akik még mindig apró, feldarabolt lakásokban élnek, vagy közösségi lakásra várnak.

Lakóingatlan kilátások: A legtöbb elemző szerint a lakóingatlan-szektor 2025 végére éri el az egyensúlyt. Mivel a kamatlábak stabilizálódnak és a kereslet-kínálat egyensúlya javul, az ingatlanárak várhatóan kiegyenlítődnek, és a következő években enyhe növekedés is elképzelhető. A nagy tanácsadó cégek 2025-re -5% és +3% közötti árváltozást jósolnak cushmanwakefield.com jll.com.hk – lényegében stabilizációt a korábbi kétszámjegyű visszaesések után. A kormányzati adatok már azt mutatják, hogy 2025 tavaszára a reál (inflációval kiigazított) lakásárak visszatérnek a 2012-es szintre globalpropertyguide.com, jelentősen csökkentve a buborékkockázatot. Valóban, Hongkong először került ki az UBS Globális Ingatlanbuborék Index 2024 legmagasabb „buborékkockázat” kategóriájából, a jelentős árcsökkenés miatt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ez az egészségesebb kiindulópont, párosulva azzal, hogy a fejlesztők aktívan kezelik az új kínálatot (akár projektek felfüggesztésével a túlkínálat elkerülése érdekében worldpropertyjournal.com), fokozatos fellendülés alapját teremtheti meg. Külső sokkok hiányában az ingatlanárak 2025-ben stabilizálódhatnak, majd 2028-ig mérsékelt növekedésnek indulhatnak, amit a javuló megfizethetőség, a szárazföldi vevők visszatérése és a várható monetáris enyhítés is támogat. Ugyanakkor a fellendülés valószínűleg inkább mérsékelt lesz, mint robbanásszerű – a döntéshozók kifejezetten „kínálatvezérelt” lakáspolitikára álltak át a jövőbeni túlfűtöttség elkerülése érdekében globalpropertyguide.com, és jelentős mennyiségű állami lakásprojekt van folyamatban, amely felszívja a kereslet egy részét (évi 28 000 új állami lakás tervezett) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Összefoglalva, Hongkong lakáspiaca 2025-ben kezdi maga mögött hagyni a nehéz időszakot. Az árak közel vannak a ciklikus mélyponthoz, a tranzakciós aktivitás javul, és a kormány vevőbarát politikai fordulata javította a hangulatot. Az út azonban továbbra is óvatos: a piacnak fel kell dolgoznia a meglévő készletet (2024 végén közel 79 000 eladatlan lakás volt előértékesítésben és befejezett projektekben worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com), és figyelemmel kell kísérnie a gazdasági keresztáramlatokat. A végfelhasználók és a befektetők számára egyaránt 2025–2026 viszonylag lapos árakat és bővülő választékot kínálhat, mielőtt a hosszabb távú kínálati szűkösség ismét felfelé hajtaná az árakat. A lokáció és a szegmens számítani fog – a tömegpiaci lakásárak valószínűleg addig maradnak gyengék, amíg a többletkínálatot fel nem szívja a piac, míg a szűkös luxusszegmens gyorsabb növekedést mutathat (különösen, ha a tehetős expatok és a szárazföldi szakemberek beáramlása folytatódik). Összességében a lakáspiaci visszaesés legrosszabbja úgy tűnik, véget ért, és ezzel megteremti az alapot egy stabilizációs időszak és fokozatos növekedés számára 2028 felé haladva cushmanwakefield.com.

Kereskedelmi ingatlanok: Irodák nyomás alatt, kiskereskedelem a kilábalás útján

Hongkong kereskedelmi ingatlanpiaca eltérő kilátásokkal néz szembe 2025-ben. Az irodapiac magas üresedési rátával és csökkenő bérleti díjakkal küzd az új kínálat és a változó munkakörnyezet miatt. Ezzel szemben a kiskereskedelmi szektor óvatosan kilábalóban van, ahogy a gyalogosforgalom és a turizmus élénkül, bár a kiskereskedelmi bérleti díjak még mindig elmaradnak a járvány előtti csúcsoktól. Az alábbiakban részletesen vizsgáljuk mindkettőt:

Irodapiac: Magas üresedés egy új kínálati hullám közepette

Hongkong A-kategóriás irodapiaca jelenleg bérlőbarát szakaszban van, és kínálati többlettel és gyenge kereslettel küzd. A számok magukért beszélnek: az összesített A-kategóriás irodák üresedési rátája a tizenpár százalékos tartományba emelkedett, és várhatóan eléri a 19%-ot 2025 végére (2024-ben ~17%-ról) hongkongbusiness.hk. Ez drámai növekedés a néhány évvel ezelőtti, szinte nulla központi üresedéshez képest, és mind ciklikus, mind strukturális tényezőket tükröz:

Új kínálat hulláma: Évekig tartó szűkös kínálat után Hongkongban most új irodatornyok hulláma készül el, különösen a feltörekvő üzleti negyedekben. Körülbelül 3,5 millió négyzetlábnyi új irodahelyiség kerül piacra csak 2025-ben, olyan jelentős projektek vezetésével, mint a West Kowloonban található International Gateway Centre (egy 2,6 millió négyzetláb alapterületű, két toronyból álló komplexum a nagysebességű vasútállomás felett) és új felhőkarcolók a hagyományosan szűkös területeken hongkongbusiness.hk. A Kowloon East (Kwun Tong/Kai Tak) területén – amelyet második üzleti negyedként képzeltek el – folyamatban lévő fejlesztések is jelentős alapterülettel bővítik a kínálatot. A Fitch Ratings megjegyzi, hogy a folyamatos kínálatnövekedés „olyan területeken, mint Kowloon East” a növekvő üresedési ráta egyik fő mozgatórugója hongkongbusiness.hk.

Évekig tartó szűkös kínálat után Hongkongban most új irodatornyok hulláma készül el, különösen a feltörekvő üzleti negyedekben. Körülbelül kerül piacra csak 2025-ben, olyan jelentős projektek vezetésével, mint a West Kowloonban található International Gateway Centre (egy 2,6 millió négyzetláb alapterületű, két toronyból álló komplexum a nagysebességű vasútállomás felett) és új felhőkarcolók a hagyományosan szűkös területeken hongkongbusiness.hk. A (Kwun Tong/Kai Tak) területén – amelyet második üzleti negyedként képzeltek el – folyamatban lévő fejlesztések is jelentős alapterülettel bővítik a kínálatot. A Fitch Ratings megjegyzi, hogy a folyamatos kínálatnövekedés „olyan területeken, mint Kowloon East” a növekvő üresedési ráta egyik fő mozgatórugója hongkongbusiness.hk. Visszafogott kereslet és minőségre való törekvés: A bérlői kereslet csak lassan áll helyre a világjárvány okozta visszaesésből. 2025 első negyedévében a nettó felszívódás valójában mínusz 13 300 négyzetméter volt, mivel a területcsökkentő bérlők által visszaadott terület meghaladta az új bérleti szerződéseket jll.com.hk jll.com.hk. Számos vállalat újraértékeli a területigényét a hibrid munkavégzés és a költségcsökkentés miatt. Azok, akik bővülnek (különösen a pénzügyi és szakmai szolgáltatások területén), gyakran „minőségre törekvő” bérlők – kihasználják az alacsonyabb bérleti díjakat, hogy prémium épületekbe költözzenek cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ez jobb teljesítményt eredményezett a központi területeken : például Central üresedési rátája 2025 első negyedévében 11,5%-ra javult (11,6%-ról), mivel továbbra is vonzza a felső kategóriás területek iránti keresletet jll.com.hk jll.com.hk. Hasonlóképpen, Wanchai/Causeway Bay és Tsim Sha Tsui (hagyományos üzleti negyedek) üresedési rátája stabilizálódott 8–10% körül jll.com.hk jll.com.hk. Ezzel szemben a decentralizált kerületek viselik a terhet – Kowloon East üresedési rátája 21,3%-ra nőtt 2025 első negyedévében jll.com.hk jll.com.hk, mivel sok új épület jelent meg, és a bérlők visszaköltöznek a központi területekre. A teljes városi kínálat (beleértve az albérleti területeket is) még magasabb, 2025 közepén 19–20% körül mozog cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

A bérlői kereslet csak lassan áll helyre a világjárvány okozta visszaesésből. 2025 első negyedévében a nettó felszívódás valójában volt, mivel a területcsökkentő bérlők által visszaadott terület meghaladta az új bérleti szerződéseket jll.com.hk jll.com.hk. Számos vállalat újraértékeli a területigényét a hibrid munkavégzés és a költségcsökkentés miatt. Azok, akik bővülnek (különösen a pénzügyi és szakmai szolgáltatások területén), gyakran – kihasználják az alacsonyabb bérleti díjakat, hogy prémium épületekbe költözzenek cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ez : például (11,6%-ról), mivel továbbra is vonzza a felső kategóriás területek iránti keresletet jll.com.hk jll.com.hk. Hasonlóképpen, Wanchai/Causeway Bay és Tsim Sha Tsui (hagyományos üzleti negyedek) üresedési rátája stabilizálódott 8–10% körül jll.com.hk jll.com.hk. Ezzel szemben – Kowloon East üresedési rátája nőtt 2025 első negyedévében jll.com.hk jll.com.hk, mivel sok új épület jelent meg, és a bérlők visszaköltöznek a központi területekre. A teljes városi kínálat (beleértve az albérleti területeket is) még magasabb, 2025 közepén 19–20% körül mozog cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Bérleti díjak csökkenése: Mivel a kínálat bőséges és a bérlők válogathatnak, a bérbeadók kénytelenek versenyezni a bérleti díjakkal és ösztönzőkkel. Az irodabérleti díjak egyértelműen csökkenő tendenciát mutatnak: az A kategóriás bérleti díjak körülbelül 3–5%-kal estek 2024-ben, és további ~1,3%-kal 2025 első negyedévében jll.com.hk. Minden alpiac visszaesést tapasztalt 2025 elején – Hong Kong East (Quarry Bay) vezetett 3,4%-os eséssel az első negyedévben, míg még Centralban is 0,7%-kal csökkentek a bérleti díjak ebben az időszakban jll.com.hk jll.com.hk. A JLL szerint a pénzügyi negyed bérleti díjai most ~20%-kal alacsonyabbak a 2019 előtti szinthez képest, ami növeli Hongkong regionális versenyképességét, de csökkenti a bérbeadók bevételeit. A piaci szakértők szerint az irodabérleti díjak tovább csökkennek, mielőtt elérnék a mélypontot: a 2025-ös teljes éves bérleti díj változásra -5% és -10% közötti előrejelzések jll.com.hk jll.com.hk. A Fitch még „alacsony tizenpár százalékos” negatív bérleti díj-változást is vár a lejáró szerződések esetén, mivel a bérlők jelentősen alacsonyabb aktuális piaci árakon újítanak szerződést hongkongbusiness.hk. A pozitívum, hogy a csökkenés üteme lassul – 2025 második negyedévében már csak 1%-os negyedéves visszaesés volt, ami javulás a Q1 -2,5%-ához képest cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ez arra utal, hogy a legrosszabbon már túl lehetünk, és a bérleti díjak 2025 végén elérhetik a ciklikus mélypontot.

E kihívások ellenére a bérleti tevékenység fellendült a pandémia mélypontjaihoz képest. 2025 második negyedévében az új bérleti volumen elérte az 1,2 millió négyzetláb-ot – ez a legmagasabb negyedéves bérbeadás 2020 eleje óta cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Ennek nagy részét a banki és pénzügyi szektor hajtotta, amely több nagy átköltözést és bővítést is megalapozott cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Hongkong IPO-piaca is élénkülés jeleit mutatta 2023–24-ben, és bármilyen tartós tőkepiaci fellendülés „segítené az irodai keresletet” a pénzügyi és szakmai cégek részéről cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Emellett a szárazföldi kínai vállalatok (különösen a technológiai és vagyonkezelési szektorban) továbbra is stratégiai helyszínként tekintenek Hongkongra, ami folyamatos bérlői utánpótlást biztosít – bár bővítési terveik mostanában óvatosabbak Kína saját gazdasági bizonytalansága miatt.

Befektetési szempontból az irodai tőkeértékek a bérleti díjakkal együtt korrigáltak. Az A-kategóriás irodák árai nagyjából 20–30%-kal estek vissza a csúcsukhoz képest, ami érdekes lehetőségeket teremt a hosszú távon gondolkodó befektetők számára. Valóban, megjelennek a distresszelt vagy értéknövelő lehetőségek: a bankok várhatóan eladásra kínálnak lefoglalt irodai ingatlanokat 2025-ben hongkongbusiness.hk, ami lehetővé teheti a vevők számára, hogy minőségi épületeket szerezzenek meg kedvezményes áron. A nagy fejlesztők és REIT-ek pénzügyileg stabilak maradnak (a Fitch stabil kilátást tart fenn olyan nagy bérbeadókra, mint a Link REIT, Swire, SHKP és Hysan hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk), így kényszerértékesítési hullám nem valószínű; ugyanakkor a kisebb tulajdonosok vagy nem alapvető eszközök gazdát cserélhetnek, ahogy a piac újraárazódik.

Földrajzi szempontból a kiemelt területek:

A Central CBD továbbra is ellenálló marad – presztízse és a korlátozott új kínálat viszonylag védetté teszi. A Central Grade A bérleti díjai (~120 HK$/négyzetláb/hónap) még mindig 40–50%-os prémiumot jelentenek Kowloon Easthez képest. A Fitch megjegyezte, hogy Causeway Bay (ahol a Hysan a meghatározó) „viszonylag ellenálló alpiac” volt még a visszaesés idején is hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.Kowloon East és Kai Tak az új kínálat epicentruma, így jelenleg ez a leggyengébb pont. A több mint 20%-os üresedési ráta és a további projektek befejezése (pl. új irodatornyok a Kai Tak Fejlesztési Területen) miatt ez a kerület 2028-ig bérlői piac marad. Az itteni bérbeadók agresszív bérleti díjakat és kiépítési ösztönzőket kínálnak a bérlők csábítására, különösen mivel néhány multinacionális vállalat visszalépett a decentralizációs tervektől.West Kowloon egy feltörekvő irodai csomópont, amelyre érdemes odafigyelni. Az International Gateway Centre (IGC), egy ikonikus ikertorony-projekt a West Kowloon állomás felett, 2025 végére készül el building.hk building.hk. A 2,6 millió négyzetláb Grade A iroda és 600 ezer négyzetláb kiskereskedelmi pódium jelentősen növeli majd az irodakínálatot Tsim Sha Tsui/Jordan környékén. Vonzereje a kiváló közlekedési kapcsolatokban (nagysebességű vasút Kínába) és a vadonatúj létesítményekben rejlik (sztárépítész tervezte). Az első jelek szerint pénzügyi intézmények és kínai szárazföldi cégek érdeklődnek West Kowloon iránt regionális központként. Ugyanakkor rövid távon növelni fogja az üresedési nyomást, amíg a kereslet utol nem éri a kínálatot.Régebbi CBD peremterületek (pl. Wan Chai, Island East): Ezeken a helyeken estek vissza leginkább a bérleti díjak (pl. Quarry Bay -3,4% az első negyedévben jll.com.hk), mivel néhány bérlő a Centralba vagy új épületekbe költözött. Egyes elöregedett irodaházak átalakítás vagy újrapozícionálás elé nézhetnek (pl. közösségi irodává, szállodává, vagy akár lakóépületté ösztönzők révén).

Irodapiaci kilátások: Az irodapiac alkalmazkodása várhatóan 2025–2026-ig folytatódik. A bérbeadóknak valószínűleg továbbra is versenyképes bérleti feltételeket kell kínálniuk a kihasználtság fenntartása érdekében, különösen, mivel 2025–2027 között további ~4+ millió négyzetlábnyi kínálat várható (beleértve olyan projekteket, mint a One North Point és új tornyok Kwun Tongban). Az elemzők szerint a kihasználatlanság 2025–26 körül tetőzhet, majd fokozatosan javulhat, ahogy a gazdaság erősödik és a kínálat csökken. A bérleti díjak várhatóan 2026-ra érik el a mélypontot, ezt követően stabilizálódhatnak vagy enyhén emelkedhetnek, ahogy a túlkínálat felszívódik, és ha Hongkong pénzügyi központ szerepe stabil marad. Egy biztató tényező: Hongkong regionális központi státusza Ázsiában továbbra is megkérdőjelezhetetlen – a szárazföldi kínai technológiai és vagyonkezelő cégek részéről ismét élénkül az érdeklődés jelentős irodák létesítésére a városban. A kormányzati erőfeszítések a vállalatok vonzására (például adókedvezmények családi irodák számára) szintén élénkíthetik az irodai keresletet. Mindazonáltal az ultralacsony irodai kihasználtság és a spirálszerűen emelkedő bérleti díjak időszaka véget ért, legalábbis középtávon. A cégeknek több lehetőségük van, mint valaha – választhatnak csúcskategóriás irodát Kowloonban a Central bérleti díjának feléért, vagy kedvező feltételeket alkudhatnak ki prémium Central épületekben a magasabb kihasználatlanság miatt. Ennek eredményeként a bérleti díjak növekedése, amikor visszatér, várhatóan lassú és szegmentált lesz, a legjobb minőségű, jó elhelyezkedésű irodák fognak először talpra állni.

Jelenleg 2025 kiváló lehetőséget kínál a bérlőknek, hogy vonzó irodabérleti szerződéseket kössenek, míg a befektetők értéket találhatnak a leértékelt irodai eszközökben (különösen, ha a pótlási költség alatt szerzik meg őket). A fő kockázat az, ha a kereslet tovább gyengül – például ha globális recesszió vagy helyi visszaesés következik be, az irodai leépítések újraindulhatnak, és elhúzódhat a túlkínálat. Ezzel szemben egy váratlan pozitív fordulat (pl. jelentős szárazföldi vállalati beáramlás a határnyitás után, vagy a technológiai szektor fellendülése) felgyorsíthatja a felszívódást. Az érintettek ezért szorosan figyelik a tágabb gazdasági helyzetet és Hongkong Kínával való összeköttetését, mivel ezek nagyban befolyásolják majd az irodai terület iránti igényt 2028-ig.

Kiskereskedelmi piac: Fokozatos fellendülés a turizmus újjáéledésének köszönhetően

Hongkong kiskereskedelmi ingatlanpiaca 2025-ben már a kilábalás szakaszában van, miután 2019 társadalmi zavargásai és közel három évnyi COVID elszigeteltség súlyosan érintette. A vásárlói forgalom és az eladások ismét emelkednek a turisták visszatérésének és a helyi fogyasztás élénkülésének köszönhetően, de az ágazat még nem nyerte vissza teljesen a 2019 előtti pezsgését. A bérleti díjak a fő kiskereskedelmi területeken továbbra is kissé lágynak számítanak, és bár a főutcai kihasználatlanság javul, még mindig magasabb, mint a fellendülés éveiben.

Turizmus és értékesítési trendek: Hongkong kiskereskedelmi piacának éltető ereje a turizmus, különösen a kínai szárazföldi látogatók, akik hagyományosan a luxusvásárlásokat hajtották. A határ 2023 eleji újranyitásával a látogatók száma megugrott. Hongkong 44,5 millió turistaérkezést regisztrált 2024-ben, ami 31%-os növekedés az előző évhez képest hongkongbusiness.hk hongkongfp.com. Ez lenyűgöző visszapattanás, bár még mindig körülbelül egyharmaddal elmarad a 2018-as 65 milliós érkezéstől (az utolsó tüntetések és járvány előtti év) hongkongfp.com. 2025-re a turizmus további növekedés előtt áll: 2025 elején a havi érkezések körülbelül 2,2 milliót tettek ki (januárban), és emelkednek ceicdata.com. A kormány és a Turisztikai Hivatal proaktív volt, „megaeseményeket” és promóciókat szerveztek, hogy nemzetközi utazókat csábítsanak és visszaállítsák Hongkong hírnevét, mint Ázsia Világvárosa cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Ennek eredményeként a kiskereskedelmi eladások a mélypont jeleit mutatják. A 2020-as brutális visszaesés és a 2021–22-es lagymatag fellendülés után a teljes kiskereskedelmi forgalom értéke végre stabilizálódott. 2025 január–áprilisában a kiskereskedelmi eladások 5,6%-kal voltak alacsonyabbak az előző évhez képest hongkongbusiness.hk, ami bár még mindig csökkenés, kisebb visszaesés, mint a 2024-es -7% hongkongbusiness.hk. 2025 májusára a havi kiskereskedelmi eladások már +2,4%-os éves növekedést is elértek, ami az első növekedés több mint egy év után cushmanwakefield.com. Az olyan kategóriák, mint az ékszerek, órák és luxuscikkek (amelyek a turisták költéseire támaszkodnak) még mindig elmaradnak a járvány előtti szinttől, de a tömegpiaci kategóriák (szupermarketek, fogyasztási cikkek) helytálltak a helyi keresletnek köszönhetően. Fontos, hogy a szárazföldi vásárlók szokásai megváltoztak: sokan most már inkább megfizethető élményekre és outlet üzletekre költenek, nem csak luxusbutikokra, ami fellendítette az F&B és szórakoztató kiskereskedelmet.

Üresedés és bérleti díjak: A kiskereskedelmi bérleti piac javul, de a fellendülés nem egységes. A főbb bevásárlónegyedek utcai üzleteinek üresedési aránya ~10,6% volt 2025 első negyedévében, ami alig csökkent a 2024 végén mért 10,5%-hoz képest. Ez azt jelenti, hogy a kiemelt területeken (mint például Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Central, Mong Kok) minden tizedik utcai üzlet továbbra is üresen áll – ez messze elmarad a 2010-es évek turisztikai fellendülése idején tapasztalt közel 0%-os üresedéstől. A bevásárlóközpontok valamivel jobban teljesítettek: a kiemelt plázák üresedési aránya ~9,2% volt az első negyedévben (szemben a 2024 végén mért 9,1%-kal), mivel Hongkong jól menedzselt plázái a visszaesés alatt is megtartották bérlőik többségét bérleti kedvezményekkel és promóciókkal. A tartósan magas üresedési arányok arra utalnak, hogy egyes kiskereskedelmi egységek, különösen a korábban luxusmárkák által elfoglalt nagy zászlóshajó üzletek, továbbra is üresen állnak, vagy lassan találnak bérlőre. Számos nagy presztízsű üzlet a Russell Streeten és a Canton Roadon (korábban a világ legdrágább kiskereskedelmi utcái) 2019–20-ban bezárt, és még nem találtak hosszú távú bérlőt. Azokat, amelyeket kiadtak, gyakran jóval alacsonyabb bérleti díjért vették ki új típusú bérlők (pl. helyi márkák, gyógyszertárak, sportruházat, vagy akár pop-up élmények).

A kiskereskedelmi bérleti díjak továbbra is gyengék, ami tükrözi ezeket a feltételeket. 2025 első negyedévében a főutcai üzletek bérleti díjai negyedéves összevetésben további 0,8%-kal estek vissza jll.com.hk jll.com.hk. A prémium bevásárlóközpontok bérleti díjai 0,3%-kal, míg a szuperprémium bevásárlóközpontoké 0,2%-kal csökkentek a negyedév során jll.com.hk jll.com.hk. Éves szinten az üzlethelyiségek bérleti díjai néhány százalékkal alacsonyabbak, mint egy évvel korábban. Azonban a csökkenés üteme jelentősen lelassult – a bérleti díjak most már csak alacsony egyszámjegyű mértékben esnek, szemben a 2020-as kétszámjegyű zuhanásokkal. A bérbeadók továbbra is általában bérleti kedvezményeket és ösztönzőket kínálnak a bérlők vonzása érdekében, mivel egyes kiskereskedelmi szegmensekben „eladási ellenszél" tapasztalható jll.com.hk jll.com.hk. 2025-re az előrejelzések szerint -2% és 0% közötti bérleti díj változás várható a főutcai és prémium kiskereskedelemben – lényegében a mélyponton maradva jll.com.hk jll.com.hk. Ha a turisztikai költések továbbra is helyreállnak, a bérleti díjak végre 2026-ra stabilizálódhatnak.

Bérlői összetétel változása: Egy figyelemre méltó trend a kiskereskedelmi bérlői összetétel átrendeződése. Ahol korábban luxusóra- és divatbutikok uralták Hongkong főutcáit, most egyre több megfizethető márka és élményalapú üzemeltető foglal helyet cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Például 2025 második negyedévében Mong Kok és Tsim Sha Tsui területein sport ruházati, fast fashion és kozmetikai márkák aktívan béreltek üzlethelyiségeket, amelyek az árérzékeny vásárlókat célozzák cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Fitnesztermek, életmód üzletek, sőt pénzügyi szolgáltatók (bankok, értékpapír cégek) is terjeszkednek az utcafronti üzlethelyiségekbe jll.com.hk jll.com.hk, kihasználva az alacsonyabb bérleti díjakat, hogy növeljék jelenlétüket. Ez a diverzifikáció dinamikusabbá, bár kissé kevésbé exkluzívvá teszi a kiskereskedelmi környezetet. Az üzletközpontok is alkalmazkodnak – sok felsőkategóriás pláza több szórakozási lehetőséget (például gyerekzónák, művészeti kiállítások) és étkezési lehetőséget vezetett be, hogy növelje a látogatottságot. A kormány rendezvényeket (Art Basel, Clockenflap zenei fesztivál, sportesemények stb.) ösztönző törekvései is segítenek, mivel növelik a rövid távú gyalogos forgalmat és a költéseket ezekben az időszakokban cushmanwakefield.com.

Kerületenként:

Causeway Bay (hagyományosan az első számú kiskereskedelmi negyed) továbbra is visszafogott. A Russell Streeten a bérleti díjak jelentősen elmaradnak a csúcstól, és a kihasználatlanság magasabb, mint máshol. Azonban a helyi divat- és vendéglátóipari egységek fokozatosan töltik fel a helyeket; a környék fellendülése attól függ, hogy a szárazföldi turisták visszatérnek-e a 2019 előtti vásárlási szokásaikhoz.

(hagyományosan az első számú kiskereskedelmi negyed) továbbra is visszafogott. A Russell Streeten a bérleti díjak jelentősen elmaradnak a csúcstól, és a kihasználatlanság magasabb, mint máshol. Azonban a helyi divat- és vendéglátóipari egységek fokozatosan töltik fel a helyeket; a környék fellendülése attól függ, hogy a szárazföldi turisták visszatérnek-e a 2019 előtti vásárlási szokásaikhoz. Tsim Sha Tsui némi élénkülést tapasztalt az éjszakázó turistáknak köszönhetően – a Harbour City (egy hatalmas bevásárlóközpont) javuló eladásokról számol be, és a Nathan Roadon középkategóriás bérlők (például gyógyszertárak és sportmárkák) váltják fel a luxus ékszerüzleteket. A közeli West Kowloon kulturális negyed (M+) és a nagysebességű vasútvégállomás további vonzerőt ad a területnek.

némi élénkülést tapasztalt az éjszakázó turistáknak köszönhetően – a Harbour City (egy hatalmas bevásárlóközpont) javuló eladásokról számol be, és a Nathan Roadon középkategóriás bérlők (például gyógyszertárak és sportmárkák) váltják fel a luxus ékszerüzleteket. A közeli West Kowloon kulturális negyed (M+) és a nagysebességű vasútvégállomás további vonzerőt ad a területnek. Mong Kok és Sham Shui Po (amelyek népszerűek a helyiek és a szárazföldi egynapos kirándulók körében az olcsó áruk miatt) viszonylag élénkek. Ezekben a kerületekben valójában növekedést tapasztaltak az év/év alapú bérleti díjakban a kisebb üzlethelyiségek esetében a Colliers szerint, a helyi vállalkozások erős kereslete és a tematikus utcák (sportcipő utca, elektronikai utca) vonzereje miatt hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

és (amelyek népszerűek a helyiek és a szárazföldi egynapos kirándulók körében az olcsó áruk miatt) viszonylag élénkek. Ezekben a kerületekben valójában növekedést tapasztaltak az év/év alapú bérleti díjakban a kisebb üzlethelyiségek esetében a Colliers szerint, a helyi vállalkozások erős kereslete és a tematikus utcák (sportcipő utca, elektronikai utca) vonzereje miatt hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. A külvárosi területeken található bevásárlóközpontok (Sha Tin New Town Plaza, Tsuen Wan stb.) mindvégig ellenállónak bizonyultak, amit a helyi lakóövezetek tápláltak. Továbbra is magas kihasználtságnak örvendenek, és gyakran ezek azok, ahol először tapasztalható forgalomnövekedés, amikor a fogyasztás javul.

Kiskereskedelmi kilátások: A pálya óvatosan optimista. Ahogy a nemzetközi utazás normalizálódik, Hongkong 2026–27-re megközelítheti a járvány előtti látogatószámokat, ami jelentősen növelné a kiskereskedelmi keresletet. Már most, hogy Kína szárazföldi határainak újranyitása és a karantén enyhítése felszabadította a felgyülemlett turizmust, és az egy főre jutó turista költés várhatóan emelkedni fog, ahogy visszatér a bizalom. Ezért sokan arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi bérleti díjak 2025-re elérik a mélypontot, majd 2026-ban enyhe emelkedés várható. A Fitch Ratings „óvatos stabilizációs jeleket” említ a kiskereskedelemben, és stabil kilátásokat ad a nagyobb kiskereskedelmi ingatlantulajdonosokra (pl. Link REIT, amely számos bevásárlóközpont tulajdonosa) hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. A kiskereskedelmi forgalom 2025-ben várhatóan alacsony egyszámjegyű növekedést mutat, feltéve, hogy nem történik újabb sokk cushmanwakefield.com.

Azonban a COVID utáni kiskereskedelmi környezet más lesz. Az e-kereskedelem penetrációja Hongkongban megugrott a járvány idején (az online kiskereskedelmi forgalom 2024 végén még mindig 4,1%-kal volt alacsonyabb éves összevetésben, mivel a kereslet egy része visszatért az offline térbe) savills.com savills.com. Néhány strukturális változás – több helyi költés a lakóövezetekben, kevesebb tisztán luxus költekezés – tartós lehet. Hongkongnak más bevásárlóközpontokkal (például Makaó újabb plázáival és Hajnan vámmentes üzleteivel) is versenyeznie kell a kínai luxusvásárlókért. Ez arra utal, hogy a rendkívül magas kiskereskedelmi bérleti díjak (amelyek miatt a Causeway Bay a világ legdrágább bevásárlóutcája lett) nem térnek vissza egyhamar. Ehelyett a bérbeadók az élményalapú kiskereskedelemre (amire az online vásárlás nem képes) és kiegyensúlyozott bérlői összetételre fognak koncentrálni, hogy a plázák és bevásárlóutcák vonzóak maradjanak.

A kormányzati támogatás folytatódhat fogyasztási utalvány programok révén (mint 2022-ben), vagy Hongkong biztonságos, izgalmas turisztikai célpontként való pozícionálásával. Ha a tágabb gazdaság stabil marad és az állástalanság alacsony, a helyi fogyasztás is támogatni fogja a kiskereskedelmi szektort. Összefoglalva: kiegyensúlyozott, de nem látványos fellendülés várható a kiskereskedelmi ingatlanpiacon: csökkenő üresedés, fokozatosan emelkedő bérleti díjak, és egy alkalmazkodó kiskereskedelmi színtér, amely 2028-ra a helyi és a turisták pénztárcáját is megcélozza.

Ipari ingatlanok: Ellenálló logisztika új kihívásokkal szemben

Hongkong ipari ingatlanszektora – amely magában foglalja a raktárakat, logisztikai központokat és ipari-irodai épületeket – ellenállónak bizonyult a járvány alatt, de szembesül a változó kereskedelmi minták és a növekvő kínálat jelentette kihívásokkal. Történelmileg a szűkös földkínálat és Hongkong kereskedelmi csomópont szerepe miatt az ipari üresedés rendkívül alacsony volt (gyakran 2% alatt). Ez 2023–2024-ben megváltozott, ahogy a globális kereskedelem lassult, és új, modern raktárprojektek jelentek meg.

Kihasználtság és kínálat: Egy hosszú, teljes kihasználtságú időszak után az ipari létesítményekben a kiadatlan területek aránya emelkedett a mélypontról. Az összesített raktárkihasználatlansági ráta 2024 negyedik negyedévének 7,9%-áról 2025 első negyedévében 8,9%-ra nőtt jll.com.hk, ami sok év óta a legmagasabb érték. Ez részben annak köszönhető, hogy az elmúlt negyedévekben több nagy, magas színvonalú logisztikai létesítmény készült el, növelve a rendelkezésre álló területet. A JLL szerint még a „prémium” raktárak (a legújabb, legjobb elhelyezkedésűek), amelyek a COVID alatt ~98%-os kihasználtságot tartottak, 2025 márciusára már több mint 8%-os kihasználatlansággal rendelkeznek jll.com.hk jll.com.hk. Tekintettel arra, hogy Hongkong prémium raktárállománya ~60 millió négyzetláb, ez azt jelenti, hogy több mint 5 millió négyzetláb áll üresen 2025 első negyedévében jll.com.hk jll.com.hk. Lényegében egy olyan piac, amely korábban helyhiánnyal küzdött, most némi lélegzetvételhez jutott.

Az új kínálat is szerepet játszott: olyan projektek, mint az ATL Logisztikai Központ bővítése, valamint a modern, rámpás raktárak Tsing Yi-ben, Tung Chungban és az Új Területeken növelték a kapacitást. A kormány egy programot is elindított a régebbi ipari épületek megújítására (átalakítással vagy újjáépítéssel), ami egyes esetekben ideiglenes kihasználatlanság-növekedést eredményezett, mivel az épületeket kiürítették az átalakításhoz – bár sokat irodává, szállodává vagy önkiszolgáló raktárrá alakítottak, így kikerültek az „ipari” állományból.

Keresletváltozások: A keresleti oldalon a logisztikai és ipari kereslet enyhült a világjárvány csúcsához képest. 2020–21-ben az e-kereskedelem és a raktározási igények fellendültek (orvosi ellátmányok, online vásárlási elosztás stb.), így a raktárak megteltek. Ahogy ezek a trendek normalizálódtak, a raktárbérlés üteme lelassult. A JLL megjegyzi, hogy a 2025 első negyedévi bérleti tevékenységet főként a szerződéshosszabbítások uralták, nem pedig az új bővítések jll.com.hk. Sok 3PL (harmadik fél logisztikai) szolgáltató hosszabbít a meglévő helyén vagy akár csökkenti a területét a költségnyomás és a hatékonyságjavulás miatt. Néhány nagy volumenű kereskedő cég csökkentette a területét, mivel Hongkong exportja/importja még nem állt teljesen helyre – bár 2024 végén némi reménysugár mutatkozott, az export 3,6%-kal nőtt éves szinten, a légiáru-forgalom pedig ~9,6%-kal emelkedett, ahogy a globális ellátási láncok felszabadultak savills.com savills.com.

A regionális kereskedelmi dinamikák erősen befolyásolnak: A folyamatos amerikai–kínai kereskedelmi feszültségek és a lassuló világgazdaság gyengítették az újraexport áruk tárolásának keresletét jll.com.hk jll.com.hk. Hongkong újraexport-csomópont szerepét kihívás elé állítják a közvetlenebb szárazföldi kikötők és a változó beszerzési minták (pl. kevesebb amerikai import Kínából, több délkelet-ázsiai beszerzés). Így néhány raktárbérlő konszolidál vagy fókuszt vált. A légi szállítmányozás pozitív kivétel – mivel a Hongkongi Nemzetközi Repülőtér továbbra is a világ legforgalmasabb áruszállító reptere, a légiáru-forgalom (csaknem +10% 2024 végén) fellendülése fenntartotta a keresletet a reptéri logisztikai terek iránt savills.com. Viszont a tengeri szállítmányozás/logisztika, amely a szárazföldi gyártáshoz kötődik, lassabb maradt.

Bérleti díjak és értékek: A magasabb üresedés ellenére az ipari bérleti díjak viszonylag stabilak maradtak, ami a még mindig korlátozott teljes állománynak és a logisztika alapvető szerepének köszönhető. A prémium raktárak bérleti díjai csak 0,9%-kal csökkentek negyedéves összevetésben 2024 végén jll.com.hk jll.com.hk, és anekdotikus adatok szerint 2025 elején nagyjából stagnáltak. Még a közelmúltbeli növekedések után is, a raktárak üresedése (~9%) jóval alacsonyabb, mint az irodáké, így a bérbeadóknak eddig nem kellett drasztikusan csökkenteniük a bérleti díjakat. Sok logisztikai bérlet hosszú távú, és a bérlők értékelik a lokációt (Hongkong földrajzi előnye a Gyöngy-folyó deltájában történő elosztásban). Ugyanakkor, ha az üresedés tovább emelkedik a kétszámjegyű tartomány felé, némi bérletcsökkenés várható a régebbi vagy kevésbé ideális elhelyezkedésű ipari épületekben. A JLL arra figyelmeztet, hogy „a prémium raktárak üresedése várhatóan tovább nő, ami visszafogja a bérleti díjakat” a közeljövőben jll.com.hk jll.com.hk.

Az ipari tőkeértékek is stabilak maradtak 2024 során, sőt, egyes esetekben növekedtek is a befektetői érdeklődés miatt (az ipari ingatlanokat keresik az átépítési potenciáljuk és viszonylag magasabb hozamuk miatt). 2024 negyedik negyedévében a társasházi ipari eladások volumene 38%-kal ugrott meg negyedéves összevetésben savills.com, mivel a befektetők a piac alját várták és kihasználták az alacsonyabb kamatlábakat. Végfelhasználók (például logisztikai cégek vagy adatközpont-üzemeltetők) is megjelentek vevőként az ipari ingatlanpiacon, hogy hosszú távra biztosítsák helyszínüket savills.com savills.com. Az ipari eszközök hozama (gyakran ~3–4%) vonzónak tűnik az irodapiac rendkívül alacsony hozamaihoz képest.

Jelentősebb trendek: