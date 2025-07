Jersey ingatlanpiac 2025: trendek, teljesítmény és kilátások

Jersey ingatlanpiaca jelentős korrekción ment keresztül, mióta 2022 végén elérte csúcsát. A kamatlábak emelkedése és gazdasági változások közepette 2023-ban mind az ingatlanárak, mind a tranzakciók volumene élesen visszaestek, de a 2024–2025-ös friss adatok a stabilizáció jeleit mutatják. Ez a jelentés átfogó képet ad Jersey ingatlanszektoráról – lefedve a lakóingatlanokat, a kereskedelmi ingatlanpiacot, a bérleti piacot és a luxus szegmenst – 2025-ös állapot szerint. Megvizsgáljuk a jelenlegi trendeket (árak, kereslet, kínálat), a közelmúlt piaci teljesítményét, valamint a szektort formáló szakpolitikai fejleményeket, és szakértői előrejelzéseket is közlünk rövid- és középtávra (2028-ig) a befektetők, lakásvásárlók és döntéshozók tájékoztatása érdekében.

Lakóingatlan piac

Piaci trendek és árak: Jersey lakásárai jelentősen lehűltek a 2022-es csúcsokhoz képest. 2025 első negyedévében a lakások mix-korrigált átlagára éves szinten mintegy 3%-kal alacsonyabb volt, és teljesen 14%-kal a csúcsérték alatt maradt, amelyet 2022 harmadik negyedévében értek el stats.je. Ez a visszaesés 2024-et a lakásárak szempontjából a legrosszabb évvé tette a feljegyzések kezdete óta (legalább 1986 óta), 8%-os eséssel 2023-hoz képest stats.je – ez volt a legnagyobb éves visszaesés mintegy 38 év alatt collascrill.com. A korrekciót egy fenntarthatatlanul gyors növekedési időszak előzte meg (2021-ben évi 15%-ot meghaladó emelkedéssel), amelyet a kamatok emelkedése miatt csökkenő megfizethetőség váltott ki. 2024 végére az árak fokozatosan csökkentek (2024 negyedik negyedévében mintegy 1%-os negyedéves csökkenés) collascrill.com. Azonban a 2025 eleji adatok arra utalnak, hogy a visszaesés elérte mélypontját: 2025 első negyedévében az árak szezonálisan kiigazítva már kb. 1%-kal nőttek az előző negyedévhez képest stats.je stats.je, ami a stabilizáció lehetőségére utal.

Értékesítési volumen és kereslet: Az ügyletek volumene jelentősen visszaesett a piaci lassulás idején. Az ingatlaneladások teljes száma 2023-ban körülbelül 42,9%-kal esett vissza az előző évhez képest gov.je, mivel a magasabb jelzáloghitel-költségek visszafogták a vásárlói aktivitást. 2023-ban mindössze kb. 840 (HPI-jogosult) ingatlan kelt el, szemben a 2022-es kb. 1 470-vel stats.je stats.je. Ez történelmi összehasonlításban is rendkívül alacsony forgalomnak számít. Bíztató azonban, hogy a tevékenység 2024-ben és 2025-ben növekedni kezdett. Az összes eladás 2024-ben mintegy 25%-kal nőtt a 2023-as visszaesett szinthez képest collascrill.com collascrill.com, és 2025 első negyedévében 90%-kal több tranzakció történt, mint 2024 első negyedévében (igaz, az az időszak különösen csendes volt) nedbankprivatewealth.com. Még a 2024 végi adatokhoz képest is 7%-kal több eladás történt 2025 első negyedévében nedbankprivatewealth.com. Az élénkülés ellenére a forgalom továbbra is elmarad a hosszú távú átlagtól (még mindig körülbelül 29%-kal alacsonyabb a 2021–2023 első negyedéves átlagánál) nedbankprivatewealth.com. Röviden: a kereslet elmozdult a mélyponttól, de még nem tért vissza teljesen a járvány vagy a kamatemelés előtti szintre. Sok vevő 2023-ban kivárt a bizonytalanság miatt, de most valamennyi felgyülemlett kereslet újra belép a piacra, ahogy az árakhoz fűzött várakozások igazodnak.

Átlagárak ingatlantípusonként: A lejtmenet nem érintette egyformán az összes ingatlan kategóriát. A nagyobb, felső kategóriás otthonok mostanában ellenállóbbnak bizonyultak, részben azért, mert a tehetősebb vásárlók kihasználják a lazuló árakat. Például a 4 hálószobás házak átlagára valójában emelkedett 2025 elején (az első negyedévben ~1,405 millió fontra ugrott, ami 36%-os növekedés az előző negyedévhez képest) collascrill.com. Ezt a kiugrást néhány rendkívül magas áron (mindegyik 3 millió font felett) eladott ház indokolta, mivel új jómódú lakók költöztek a szigetre nedbankprivatewealth.com. Ezzel szemben a kisebb ingatlanok árai negyedévről negyedévre tovább csökkentek 2025 elején.

Vevői profil és első lakásvásárlók: Az első lakásvásárlók továbbra is aktívak maradtak a magas árak ellenére, amelyhez kormányzati támogatási programok is hozzájárultak. 2025 első negyedévében a lakásvásárlások megközelítőleg egyharmadát (34%) első lakásvásárlók hajtották végre, ami növekedést jelent a 2023-as mintegy egynegyedről stats.je. Ez 7 százalékpontos növekedést jelent az első vásárlók arányában, ami tükrözi azokat az erőfeszítéseket, amelyek a fiatal helyiek lakáshoz jutását segítik elő. (A Collas Crill becslése szerint az első lakásvásárlók a tranzakciók 31%-át tették ki az első negyedévben, ami körülbelül 3%-os növekedés az előző évhez képest collascrill.com.) Jersey First Step Scheme nevű, 2024-ben elindított támogatott vásárlási programja 33 eladáshoz járult hozzá tavaly collascrill.com és 13 eladáshoz 2025 első negyedévében stats.je. Ugyanakkor a program piaci hatása eddig korlátozott volt – a „továbbgyűrűző lánc” hatás (amikor a támogatott egységek eladói is új lakást vásárolnak) a vártnál gyengébbnek bizonyult collascrill.com. Összességében az első lakásvásárlók egyre nagyobb aránya pozitívum, de a lakhatás megfizethetősége továbbra is komoly kihívás. Egy tipikus, átlagbért kereső háztartás Jersey-ben jelenleg csak egy egy hálószobás lakás hitelét tudná kényelmesen fizetni, de két hálószobás lakást vagy bármilyen háztípust a jelenlegi árak mellett már nem collascrill.com. Ez hangsúlyozza a súlyos megfizethetőségi szakadékot: még a közelmúltbeli árcsökkenés ellenére is egy családi ház ára messze meghaladja azt, amit az átlagjövedelem fedezni tudna jelentős önrész vagy két kereső nélkül.

Kínálat és új építések: Jersey lakáspiaca alapvető problémájának számít a kereslet-kínálat egyensúlytalansága. A sziget lakásállománya lassan növekedett (mintegy 9%-os növekedés a teljes lakásszám tekintetében 2011–2021 között) policy.je, miközben a jövőbeli szükségletek jelentősek – az előrejelzések szerint 2035-ig további 2 000 lakóegységre lesz szükség (feltételezve évi +325 fős mérsékelt nettó bevándorlást) policy.je. Az új lakások építése azonban nehezen tud lépést tartani. 2023-ban a tranzakciók jelentős részét új fejlesztések (köztük egy nagyobb eladásra épülő projekt) tették ki, 2024-re azonban az új építésű lakások aránya jelentősen visszaesett – 2024-ben csak ~9% volt az új lakások aránya az eladások között, szemben a 2023-as 39%-kal collascrill.com. Ez arra utal, hogy 2024-ben kevés jelentős lakóingatlan-projekt jelent meg a piacon. Jersey „Bridging Island Plan” (2022–2025) tervében építési helyszínek kijelölésével igyekszik ösztönözni a kínálat bővülését, valamint a kormány prioritásként kezeli a lakásépítést ösztönző kezdeményezéseket (például a tervezési szolgáltatás reformját) policy.je. Mindazonáltal a szűkös földterület és a hosszadalmas engedélyezési folyamatok továbbra is gátolják a lakásfejlesztéseket. Az új kínálat korlátozott volta és a változatlan kereslet (amit a növekvő népesség és a magas jövedelmű betelepülők fűtenek) összességében is nagyon szűkössé teszi az elérhető lakások számát. Még az utóbbi időben tapasztalt árcsökkenés mellett is továbbra is kevés az eladó ingatlan, és a piac versenyképes marad a keresett otthonok esetében. Ez a szerkezeti kínálathiány kulcsfontosságú tényező abban, hogy Jersey-ben az ingatlanárak ennyire magasak a helyi jövedelmekhez képest – ahogyan a Fiscal Policy Panel (FPP) is megállapította, a lakhatási költségek itt a jövedelmek nagyon nagy részét felemésztik, így a piaci árak „a lakosság jelentős részének megfizethetetlenek”. policy.je A kínálat bővítése (különösen megfizethető lakásoké) elengedhetetlen lesz a hosszú távú piaci stabilitáshoz.

Bérleti piac (lakásbérlés)

Bérleti díjak alakulása: Egy hosszú bérletidíj-emelkedési időszak után Jersey bérleti piaca az elmúlt évben a hűlés első jeleit mutatta. 2025 első negyedévében az átlagos magánszektorbeli bérleti díj 0,9%-kal alacsonyabb volt, mint egy évvel korábban policy.je, ami ritka éves csökkenést jelent (nominális értelemben). A bérleti díjak 2022 végén értek csúcsra, s bár a jelenlegi átlagos bérleti díjak nominálisan még mindig nagyjából 0,5%-kal a csúcs felett vannak, reálértéken (inflációval korrigálva) ~19%-kal estek vissza a 2022-es csúcshoz képest policy.je. 2024 folyamán a meghirdetett bérleti díjak valójában mintegy 1%-kal csökkentek collascrill.com, némi enyhülést hozva a bérlőknek az évekig tartó meredek emelkedés után. Ezt a stabilizációt azzal lehet magyarázni, hogy a bérlők már nem tudnak többet fizetni (a bérleti díj/jövedelem arány sok háztartásnál elérte a maximumot), valamint a kormány is lépéseket tett a túlzott bérletidíj-emelések visszafogására. Jersey-ben még ideiglenes bérletidíj-szabályozásról is folytak viták az életviteli költségek válsága alatt – például egyes szociális bérlakásoknál korlátozott bérletidíj-befagyasztás lépett életbe, a szélesebb körű „bérletidíj-stabilizációt” pedig szintén megtárgyalták (lásd részletesebben lentebb a szabályozási lépéseknél). 2025 elejére úgy tűnt, hogy a bérleti díjak beálltak, az első negyedévben pedig a bérleti árak negyedévről negyedévre stagnáltak collascrill.com.

Bérleti kínálat és a bérbeadók helyzete: Annak ellenére, hogy a bérletidíj-növekedés nemrég megtorpant, az alapvető kereslet-kínálat viszonyok azt sugallják, hogy ismét felfelé irányuló nyomás jelentkezhet. A bérlakások iránti kereslet továbbra is élénk, ezt a népességnövekedés és a lakásvásárlásra képtelenek is hajtják. A Jersey-szigeten található bérlakás-állomány (magán és szociális egyaránt) a teljes lakásállomány közel 46%-át teszi ki policy.je, miközben az üresedési ráta alacsony. Ugyanakkor egyre több magánbérbeadó lép ki a piacról, magasabb költségekre és az egyre szigorodó szabályozásra hivatkozva collascrill.com. 2023–2024 során számos kisebb befektető értékesítette bérbe adott lakását, ami egyszerre növeli az eladó ingatlanok kínálatát, ám csökkenti a bérlakás-állományt. Ez aggasztó tendencia: ahogyan apad a kiadható lakások kínálata, a bent maradó tulajdonosok erősebb árazási pozícióba kerülnek, ami újabb bérleti díjemelkedést idézhet elő. A piaci elemzők figyelmeztetnek, hogy 2025-ben ismét emelkedésnek indulhatnak a bérleti díjak, ha ez a bérbeadói kivonulás folytatódik collascrill.com. A bérleti szektor egészsége válaszúthoz érkezett: egyensúlyt kell teremteni a bérlővédelmi intézkedések és a befektetések visszatartásának kockázata között.

Megfizethetőség és szociális lakhatás: A bérleti piacon a megfizethetőség ugyanolyan feszült, mint az eladásoknál. Egy kéthálószobás lakás átlagos havi bérleti díja 2024-ben nagyjából a medián havi háztartási jövedelem 50–60%-át tette ki, ami sok család számára kihívást jelent. Ezt felismerve a kormány azt tűzte ki célul, hogy „több megfizethető otthont és nagyobb biztonságot nyújtson a bérleti szektor számára” policy.je. A szociális lakhatás (amelyet az Andium Homes és más szervezetek kezelnek) kulcsszerepet tölt be – a szociális bérleti díjak a piaci ár 80%-ában vannak felső határral megszabva, és csak 30 év feletti alacsony jövedelmű lakosok jogosultak rá policy.je. 2025 januárjában 690 háztartás szerepelt a megfizethető lakhatási portál várólistáján (szociális lakásra várva), közülük 231-et sürgős esetként soroltak be policy.je. Ez rámutat a megfizethető bérlakások súlyos hiányára. A teher enyhítésére a kormány bevezette a „Szoba kiadása” programot, amely lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok adómentesen adjanak ki egy szabad hálószobát egy bizonyos összeghatárig policy.je. Ezek az intézkedések bár hasznosak lehetnek a széleken, nem helyettesítik a lakásállomány bővítését.

Bérleti szabályozási változások: A közelmúltban hozott intézkedések átalakítják Jersey bérleti piacát. 2024 augusztusában új törvény lépett életbe, amely minden bérbeadót kötelez arra, hogy engedélyt szerezzen az ingatlan bérbeadásához policy.je. A bérbeadói engedélyezés célja a minimális szabványok betartatása és a professzionális kezelés biztosítása, ugyanakkor ez megnövelte a megfelelési költségeket, és arra késztetheti néhány „amatőr” bérbeadót az eladásra. Emellett egy új Lakásbérleti Törvény kidolgozása is folyamatban van (várhatóan 2025-ben), amely erősebb védelmet biztosít majd a bérlők számára policy.je. A lakásügyi miniszter jelezte, hogy ebbe a törvénybe „bérletstabilizációs intézkedések” bevezetését is tervezik d2re.co.uk – magyarán a bérletidíj-emelések szabályozását. A bérletidíj-szabályozás vitatott téma: támogatói szerint megakadályozná a bérleti díjak túlzott emelését, és elérhető szinten tartaná a lakhatást, különösen a Jersey-hez hasonló alacsony kínálatú piacokon d2re.co.uk. Ellenzői viszont arra figyelmeztetnek, hogy a túl szigorú bérleti díjkorlátok elriaszthatják a befektetőket és az új fejlesztéseket, hosszú távon pedig súlyosbíthatják a kínálathiányt d2re.co.uk d2re.co.uk. A D2 Real Estate elemzése óvatosságra int, mondván, hogy a bérletidíj-szabályozás bevezetése „az utolsó csepp lehet a helyi befektetők és bérbeadók számára”, akik már így is túlterheltek a közelmúlt szabályozási változásaival d2re.co.uk. A döntéshozók óvatosak – bármilyen bérletidíj-szabályozás valószínűleg mérsékelt lesz (pl. csak a bérletidíj-emelés gyakoriságát vagy mértékét korlátozza, nem pedig teljes befagyasztást vezet be), hogy elkerüljék a nem kívánt következményeket. Összefoglalva, a jerzeyi bérleti piac 2025-ben fordulópont előtt áll: a bérlők nagyobb jogokat kapnak, rövid időre megálltak a bérleti díjak emelkedései, de az alapvető bérlakáshiány továbbra is fenyeget, ami magasabb árakat vetít előre, hacsak nincs kínálatnövekedés vagy erősebb szabályozás.

Kereskedelmi ingatlanpiac

Áttekintés: Jersey kereskedelmi ingatlan szektora viszonylag kicsi (az egész ingatlan tevékenységek szektor, beleértve a bérleti bevételeket is, a GVA körülbelül 11,7%-át teszi ki policy.je), de lefedi az irodaházakat, kiskereskedelmi üzlethelyiségeket, raktárakat, vendéglátóipari ingatlanokat és vegyes használatú fejlesztéseket. A piac teljesítménye 2023–2025 között szegmensenként eltérő volt. Az irodai területek – különösen a St. Helier üzleti központjában található első osztályú A kategóriás irodák – álltak a középpontban, a kereslet újbóli élénkülésével és rendkívül szűk kínálattal. A kiskereskedelmi és vendéglátóipari ingatlanok foglaltsága javult a járvány után, bár a belvárosi kiskereskedelem továbbra is változik a fogyasztói szokások átalakulásával. Az ipari és logisztikai ingatlanok szűk szegmenst alkotnak Jerseyben a területkorlátok miatt, folyamatosan alacsony elérhetőséggel. Az alábbiakban az irodapiacra összpontosítunk, mivel ez uralja a kereskedelmi befektetési tevékenységet, majd megemlítjük a többi kereskedelmi szegmensben tapasztalható trendeket is.

Irodapiac helyreállása és szűkös kínálat: Jersey irodapiaca kilábal a járvány utáni átalakulásból, és úgy tűnik, ciklikus fellendülés előtt áll. 2023 nehéz év volt – a bérlői aktivitás visszaesett, ahogy a cégek újraértékelték helyigényeiket, és az összesített iroda bérbeadás a szokásos szint alá csökkent d2re.co.uk. Azonban 2024-ben visszapattanás következett be: a költözési és bérleti aktivitás nagyjából visszaállt a 2022-es szintre d2re.co.uk. A keresletet az hajtja, hogy a cégek „méretre szabják” szükségleteiket, és magasabb minőségű irodákba költöznek, hogy jobban visszacsábítsák az alkalmazottakat a munkahelyre d2re.co.uk d2re.co.uk. Jersey pénzügyi szektora (a gazdaság 40%-a policy.je) tovább bővül, ami modern irodaigényeket támaszt. Ugyanakkor az új kínálat rendkívül korlátozott. Az utolsó jelentős, üres teret kínáló több bérlős irodafejlesztés 2018-ban készült el d2re.co.uk. Azóta csak néhány épület készült el – köztük Jersey államok saját új központi irodája (~11 600 m², elkészült 2024-ben) és egy nagy iroda egyetlen bérlőnek (IFC 6, 2023-ban fejeződött be az Aztec Group számára) d2re.co.uk d2re.co.uk. Ezek tulajdonosi célra épültek, így nem bővítették a spekulatív piaci kínálatot. Így 2025-re gyakorlatilag nincsenek vadonatúj irodák bérbeadásra. Azoknak a cégeknek, akik modern helyiséget keresnek, kevés lehetőségük maradt: a meglévő prémium épületekért kell versengeniük, vagy várniuk kell jövőbeli fejlesztésekre. A fejlesztők eddig óvatosak voltak a spekulatív építkezéssel a magas építési költségek és a gazdasági bizonytalanság miatt, bár a közelmúlt sikeres projektjei újabb fejlesztési hullámnak adhatnak lendületet.

Erős kereslet és elhanyagolhatóan kevés új kínálat miatt a prémium irodák üresedési rátája rendkívül alacsony. A St. Helier pénzügyi negyedében (Esplanade/IFC környéke és a közelben) található legtöbb A kategóriás épület teljesen megtelt, és a felszabaduló helyeket gyorsan lefoglalják. Azok a bérlők, akik nagy alapterületű vagy prémium felszereltségű irodát keresnek, egyre inkább kénytelenek régebbi épületek felújításán vagy a város peremterületeire költözésen gondolkodni, mivel nagyon kevés prémium iroda áll már rendelkezésre d2re.co.uk d2re.co.uk. A másodlagos irodák tulajdonosai is felismerték ezt, és elkezdték fejleszteni ingatlanaikat, hogy minőségi bérlőket vonzanak. Összességében az irodapiaci viszonyok a bérbeadóknak kedveznek – drámai fordulat ez a 2020-as kilátástalan helyzethez képest. Jelenleg a bérlői kereslet meghaladja a kínálatot, és az iparágban sokan úgy vélik, ez az egyensúlytalanság “az elkövetkező öt év egyik legerősebb piaci teljesítményét” hozhatja a bérleti díjak növekedése terén d2re.co.uk d2re.co.uk.

Irodabérleti díjak és befektetési teljesítmény: Az iroda­piac szűkülése jelentős bérletidíj-emelkedéshez vezetett, különösen 2024–2025-ben. A St. Helier prémium iroda­bérleti díjai új mérföldkőhöz közelítenek. Az elemzők tavaly feltették a kérdést: “Elérhetik-e a bérleti díjak Jersey-ben a £50/négyzetláb árat?” – amit akkoriban optimistának tartottak d2re.co.uk. Noha 2024-ben a £50-es szintet nem érték el, a legjobb helyeken a bérleti díjak a magas £40-es sávba emelkedtek négyzetlábonként. Még feltűnőbb a bérletidíj-növekedés a jó minőségű, “második generációs” irodákban (kissé régebbi épületek): mivel nagyon kevés új iroda érhető el, egyes B kategóriás épületek bérleti díjai több mint 35%-kal nőttek az elmúlt 12 hónapban d2re.co.uk. Ez rendkívüli növekedési ütem, ami jól mutatja, mennyire felhajtotta a verseny az értékeket minden szegmensben. Az effektív bérleti díjak (amelyekben az ösztönzőket is figyelembe veszik) szintén emelkednek, mivel a tulajdonosok kevésbé érzik szükségét nagyvonalú kiépítési hozzájárulások vagy bérletidíj-mentes időszakok felajánlásának egy bérbeadói piacon.

Befektetői szempontból Jersey kereskedelmi ingatlanpiaci árai valószínűleg elérték a mélypontot, és megkezdték a fellendülést. A bérleti díjak emelkedése és a pozitívabb gazdasági háttér (Jersey GDP-je 2023-ban +7,3%-kal nőtt policy.je, és a kamatlábak várhatóan csökkenni fognak) javították a kilátásokat. A 2022–2023-as hozamemelkedés időszaka után a hozamok ismét szűkülni kezdenek 2025 elején d2re.co.uk. Az iparági jelentések szerint a Csatorna-szigetek kereskedelmi piaca előrébb tart a ciklusban, mint az Egyesült Királyság, és 2024-ben elérhette a mélypontját d2re.co.uk. Némi tapasztalt befektető, aki 2023-ban nyomott áron vásárolt irodákat, most 15% feletti teljes hozamot lát ezekből a befektetésekből d2re.co.uk, köszönhetően a hozamszűkülésnek és a bérletnövekedésnek. Például egy magas hozam mellett vásárolt másodlagos iroda, amely ezt követően 30%-os bérletnövekedést ért el, kiugró hozamokat eredményezhetett. Ezek az esetek nem maradtak észrevétlenek, és a befektetői hangulat javul. Megnövekedett az érdeklődés a helyi ingatlanvállalatok, a Jersey-ben működő alapok és a magas nettó vagyonnal rendelkező magánszemélyek részéről is a kereskedelmi ingatlanok iránt, figyelembe véve a sziget alacsony üresedését és stabil, hosszú távú bérlői bázisát (pénzügyi cégek, kormányzat stb.). Ugyanakkor a kereskedelmi tranzakciók volumene továbbra is mérsékelt – a piac kicsi és likviditáshiányos, évente csak néhány jelentősebb eladás történik.

Kiskereskedelem és egyéb kereskedelmi szektorok: A kiskereskedelmi ingatlan szegmens Jersey-ben főként St. Helier belvárosára összpontosul. Ezt a szektort nehézségek érték az e-kereskedelem terjedése és a gyalogosforgalom lassú, COVID utáni visszatérése miatt. Azonban 2022–2023-ban fellendülést tapasztaltak a hagyományos boltok, köszönhetően a turizmus újraindulásának és annak, hogy a helyiek visszatértek az üzletekbe és éttermekbe. A King Street és Queen Street fő kiskereskedelmi egységei nagyrészt megtartották bérlőiket (beleértve a brit láncokat és helyi vállalkozásokat is), bár a másodlagos kiskereskedelmi területeken továbbra is akadnak üresedések. Az összesített kiskereskedelmi bérleti díjak viszonylag stagnáltak; a bérbeadók rugalmasabbak a feltételeket illetően, hogy az üzlethelyiségek betöltve maradjanak. A vendéglátóipari ingatlanok (szállodák, éttermek, bárok) jelentős növekedést élveztek – például a szálloda- és étteremszektor ~20%-kal nőtt 2022-ben gov.je és 2023-ban is folytatódott a fellendülés. Ez a javuló jövedelmezőség támogatja azon szektor ingatlanértékeit, és néhány szállodafelújítási projekt is elindult. Az ipari és raktározási területek rendkívül korlátozottak Jersey-n a földhiány miatt. A St. Helier és St. Saviour peremén található kis ipari parkok teljes kihasználtsággal és hosszú várólistákkal működnek, mivel az importált áruk tárolására és elosztására folyamatos az igény. Az ipari egységek bérleti díjai négyzetlábanként magasak a brit szárazföldi árakhoz képest, és bármilyen ritka könnyűipari eladás esetén erős licitek érkeznek. Összefoglalva, minden kereskedelmi al-szektor közös jellemzője a korlátozott kínálat. Az elmúlt években kevés új kereskedelmi fejlesztés történt (2023-ban és 2024-ben alacsony volt az új építkezés kezdete az iroda-, kiskereskedelmi és ipari szegmensekben), így a Jersey-i üresedési ráta minden kategóriában alacsony maradt savills.je. Ez a kínálati szűkösség alapozza meg az értékeket, ugyanakkor korlátozza a vállalkozások növekedési és terjeszkedési lehetőségeit.

Kereskedelmi kilátások: Jersey kereskedelmi ingatlanpiacára óvatos optimizmus jellemző. A gazdasági feltételek kedvezőek (a pénzügyi szektor nyereséges és bővül, a munkanélküliség nagyon alacsony, a GDP-előrejelzések pozitívak gov.je). A minőségi kereskedelmi terek iránti kereslet várhatóan továbbra is stabil marad. Az irodapiacon további bérleti díjnövekedés várható a közeljövőben, bár nem olyan robbanásszerűen, mint az elmúlt évben, miután a bérleti díjak új egyensúlyt találnak. Néhány két számjegyű százalékos bérleti díjemelés még mindig várható a 2025-ben lejáró bérletek esetén, különösen azoknak a bérlőknek, akik régebbi épületekben bérelnek, és hosszú távú bérleti szerződésük lejárta után piaci árakkal szembesülnek d2re.co.uk. Másfelől, ha a kamatlábak mérséklődnek és a finanszírozás olcsóbbá válik, akár egy-két új irodafejlesztés is elindulhat 2026-ig, ami hosszabb távon kiegyensúlyozhatja a piacot. A kiskereskedelemben a folyamatosan erős foglalkoztatás és a turizmus támasztja meg a forgalmat, de a szerkezeti változások miatt a bérbeadók egyes kiskereskedelmi egységeket más funkcióra (pl. vendéglátás vagy lakóingatlan) alakíthatnak át a kihasználatlanság csökkentése érdekében. Az ipari ingatlanok továbbra is hiányban lesznek – minden új raktárépítési lehetőséget (telek átminősítésével vagy többszintes megoldásokkal) örömmel fogadnának a bérlők. Összességében Jersey kereskedelmi ingatlanpiaca profitál az ország erős gazdaságából és a szűkös ingatlan kínálatból, bár érzékeny marad a globális gazdasági trendekre és helyi szabályozási változásokra (például ha új ingatlanadókat vezetnek be).

Luxus- és Prémiumingatlan-piac

Jersey ingatlanpiacának luxus szegmense – amely a csúcskategóriás otthonokat, exkluzív elhelyezkedést és a tehetős nemzetközi vevőket célozza – figyelemre méltó ellenállóképességet és erőt mutatott az általános piaci lassulás közepette is. Jersey jól ismert arról, hogy menedéket nyújt nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeknek (HNWI), akik letelepedést keresnek a vonzó életstílus és a kedvező adózási rendszer miatt. Ez egy egyértelmű prémiumpiacot hozott létre a több millió fontos otthonok számára, amely gyakran részben függetlenül működik a tömegpiactól.

Magas értékű lakosok (HVR) és hatásuk: Jersey magas értékű letelepedési programja (más néven 2(1)(e) engedélyek) évente korlátozott számú tehetős magánszemély számára teszi lehetővé, hogy bizonyos feltételekkel Jersey-be költözzenek. Az új HVR-eknek kötelező a minimálár felett ingatlant vásárolniuk vagy építeniük, valamint jelentős adókat kell fizetniük. Történelmileg ez a program folyamatosan növelte a luxusingatlanok iránti keresletet: 2004 óta a HVR-ek 264 ingatlant vásároltak összesen több mint 1 milliárd font értékben bailiwickexpress.com. Az elmúlt években a számok változtak – például 2022-ben 11 magas értékű lakos kapott jóváhagyást (a 2018-as 29-es csúcsról csökkenve) bailiwickexpress.com. 2022-ben a HVR vásárlók 14 ingatlant vásároltak összesen 88,6 millió font értékben (átlagosan ~6,3 millió font/darab) bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Ezek jelentős tranzakciók, amelyek a piac felső szegmensét támogatják. Sok ilyen vásárlás nagyméretű kastély vagy tengerparti birtok, amelyet aztán gyakran tovább is fejlesztenek felújításokkal és a helyi szolgáltatások igénybe vételével.

A kereslet felismerése (és annak érdekében, hogy csak igazán tehetős jelentkezők feleljenek meg a feltételeknek) miatt Jersey kormánya 2023 végén megemelte az új HVR-ek számára előírt minimális ingatlanár-kritériumot. A szükséges befektetés összege ház esetén 2,5 millió fontról 3,5 millió fontra (és lakás esetén 1,25 millió fontról 1,75 millió fontra) ugrott bailiwickexpress.com. A minimális éves adóbefizetés összegének emelését is javasolták, 145 000 fontról 250 000 fontra bailiwickexpress.com. Ezeket a politikai változtatásokat 2024-ben hagyták jóvá statesassembly.je, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy Jersey egy szűkebb, még tehetősebb bevándorló rétegre céloz. Rövid távon ez élénk luxusingatlan-értékesítési hullámot indított el 2024 végén és 2025 elején, mivel néhány vevő sietett még a régi feltételek szerint vásárolni, míg mások már az új követelményeknek feleltek meg. Az eredmény a statisztikákban is megjelent: a 4 hálószobás házak átlagára 36%-kal ugrott negyedéves összevetésben 2025 első negyedévében collascrill.com, melyet több 3 millió font feletti luxus adásvétel hajtott nedbankprivatewealth.com. Ez azt mutatja, hogy a luxusszegmensben továbbra is erős a bizalom és a kereslet, annak ellenére, hogy az általános piac gyengélkedik. A szakértők szerint „a nagyobb, értékesebb otthonok eladásai szemmel láthatóan emelkedtek, ami arra utal, hogy a felső kategóriás piacon továbbra is erős a bizalom” nedbankprivatewealth.com. A tehetős vásárlók láthatóan továbbra is jó befektetésnek és biztonságos menedéknek tartották a Jersey-i ingatlanokat, miközben a középosztálybeli vevők óvatosabbak voltak.

A luxuspiac jellemzői: Jersey luxusingatlan-piacát elsősorban jelentős családi otthonok alkotják (gyakran kiterjedt birtokkal) a sziget legkeresettebb részein – például tengerre néző villák St. Brelade-ban vagy St. Martinban, illetve történelmi kúriák vidéken. Ide tartoznak még a magas felszereltségű penthouse lakások és vízparti rezidenciák is (bár ezekből kevesebb van). Sok ilyen ingatlan „nem minősített” lakás vagy HVR besorolás alá tartozik, tehát csak engedéllyel rendelkező vagy jogosult vásárlók (jellemzően tehetős betelepülők) vehetik meg őket. Az árak 2 millió fonttól a ritkaságnak számító ingatlanoknál több tízmillióig is terjedhetnek. A luxus szegmenst világszintű tényezők is befolyásolják: az Egyesült Királyság adópolitikájának változásai vagy geopolitikai események is élénkíthetik a tehetős magánszemélyek beáramlását. Például Nagy-Britannia szigorúbb adószabályai a non-dom státuszúak számára és a magasabb illetékek az utóbbi években Jersey-t viszonylag vonzóbbá tették, hozzájárulva a HVR beáramláshoz savills.je savills.je. A legtöbb HVR kérelmező az Egyesült Királyságból érkezik (különösen Anglia adta a 2013–2022-es időszakban a mintegy 180+ jelentkezőből kb. 134-et) bailiwickexpress.com, de kisebb számban érkeznek Svájcból, Hongkongból vagy az USA-ból is. Ez azt jelenti, hogy Jersey luxuspiacának sikeressége szorosan összefügg a szuper-gazdag brit és nemzetközi befektetők bizalmával és pénzügyi helyzetével.

Jelenlegi helyzet: Ahogy már említettük, 2023–2024-ben a luxusingatlan-árak erősebben tartották magukat, mint az általános piac. Míg az átlagos lakásárak kb. 8%-ot estek 2024-ben, addig beszámolók szerint a legfelső kategóriában az értékek stagnáltak, vagy enyhén emelkedtek. Az 5 millió font feletti otthonok gyakran egyedi adottságokkal (földterület, panoráma, privát szféra) bírnak, ráadásul rendkívül szűkös kínálatban – tulajdonosaik ritkán kényszerülnek eladni, így áraik kevésbé „folyékonyak”, mint az átlagos ingatlanoké. A luxus kategóriában a tranzakciók száma viszonylag egészséges volt: a HVR ügyletek mellett helyi magas jövedelműek és hazatérő emigránsok is adtak-vettek felső kategóriás otthonokat. A „csúcson lévő bizalom” tükröződik a folyamatos befektetésekben is – például egy luxusingatlan-tanácsadó cég 2023-ban nyitott irodát Jersey-n, jelezve a bizalmat a sziget kiemelt piacának növekedési potenciáljában luxuryguideusa.com.

A luxus szegmens kilátásai: A kilátások továbbra is pozitívak, bár némi bizonytalansággal. A szakértő ingatlanügynökök arra számítanak, hogy a prémium piac felülteljesíti a többi szegmenst: a Savills megjegyezte, hogy az Egyesült Királyság prémium regionális piacon (ami bizonyos szempontból hasonlít Jersey-hez) az árak 2025 első negyedévében nagyjából stabilak maradtak éves összevetésben, miközben a főáramú piacok visszaestek savills.je. Jersey luxusotthonainak árai várhatóan ellenállóbbak lesznek, és gyorsabban helyreállnak, mint a középkategóriás ingatlanokéi, köszönhetően a szűkös kínálatnak és a kamatok által kevésbé korlátozott vásárlóknak. Ha a globális részvény- és kötvénypiacok tovább javulnak 2025–2026-ban, a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyeknek (HNWIs) több tőkéjük lesz, amit ingatlanba fektethetnek. Jersey kormánya szintén igyekszik megőrizni vonzerejét – bár szigorították a HVR szabályokat, ellenálltak annak, hogy eltöröljék a HVR-ek 1%-os adósávját, hivatkozva más joghatóságok versenyére bailiwickexpress.com. A sziget stabilitása, biztonsága és adózási előnyei (20%-os személyi jövedelemadó plafonnal a legtöbb jövedelemre, tőkenyereség- és örökösödési adó nélkül) továbbra is vonzóak a szupergazdagok számára bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Egy potenciális visszafogó tényező lehetne, ha túl sok luxusingatlan jelenne meg egyszerre a piacon – például, ha néhány régi tulajdonos meglovagolná a közelmúlt árnövekedését és pénzzé tenné ingatlanát. Ám ha ez nem következik be, mérsékelt növekedést várunk a luxus szegmensben 2025–2028 között. A 4 millió font feletti ingatlanok néhány előrejelzés szerint az elkövetkező években éves szinten alacsony egyszámjegyű árnövekedést érhetnek el, szemben a tömegpiacon inkább stagnáló vagy szerény árnövekedéssel. Mindenesetre a luxuspiac réspiaci jellege miatt továbbra is az egyedi körülmények, valamint az évente érkező néhány HVR-újbeköltöző fogják mozgatni, nem pedig a helyi gazdasági alapok.

Politikai és szabályozási fejlemények

Az elmúlt 1–2 év több kormányzati intézkedése és szabályozási változása jelentős hatással van Jersey ingatlanpiacára. Ezek az intézkedések a lakhatási megfizethetőség javítását, a bevételek növelését vagy a piaci stabilitás biztosítását szolgálják. Az alábbiakban összefoglaljuk a főbb fejleményeket és a várható hatásaikat:

Illetékkulcs és adóváltozások: 2023. január 1-től Jersey bevezette a magasabb illeték/ingatlan tranzakciós adót azokra az ingatlanvásárlásokra, amelyek nem a vevő fő lakóhelyét szolgálják stats.je. Ez az „egyéb lakásokra” kivetett illeték (amely az Egyesült Királyság második otthonaira vonatkozó pótdíjhoz hasonló) növeli a tranzakciós költségeket a bérbeadási célú és üdülő ingatlant vásárlók számára, a spekulatív kereslet visszaszorításának céljával. Ezzel szemben az első lakásvásárlók kedvezményt kaptak – 2024. január 1-től az első lakásvásárlók illetékmentességi határát £500 ezer fontról £700 ezer fontra emelték stats.je stats.je. Ez lehetővé teszi, hogy az első vásárlók mérsékeltebb árfekvésű otthonokat csökkentett adóval vegyenek, akár £19 000 illetéket is megspórolva egy £700 ezer fontos ingatlanon (az előző rendszerhez képest). Ezek a változások némileg a saját jogon lakókat hozzák kedvezőbb helyzetbe. Korai adatok szerint a befektetői vásárlások visszaestek 2023-ban (2025 első negyedévében a vásárlásoknak csak mintegy 10%-át tették ki a nem saját célú vásárlások, ami 14 százalékpontos visszaesés 2023-hoz képest) stats.je, miközben az első vásárlók aktivitása emelkedett, ahogy azt megfigyelték. Egy másik vitatott változtatás az ingatlanokra kivetendő tőkenyereség-adó (CGT) javaslata volt. 2024 végén, költségvetési nyomás miatt, néhány Állami tag felvetette egy jövőbeli ingatlannyereségre kivetett CGT bevezetését d2re.co.uk. Az iparág riasztással reagált: szakértők figyelmeztettek, hogy már a CGT felvetése is „óriási gazdasági kockázatokat jelenthet” , és sok bérbeadót eladásra késztethet, ezzel fokozva a már jelenlévő befektetési visszatartó tényezőket d2re.co.uk. Véleményük szerint ez akár nagyobb eladási hullámot, további árcsökkenést is okozhat, valamint alááshatja Jersey adórendszerének stabil hírnevét d2re.co.uk. 2025-ben a CGT javaslat nem került bevezetésre – jelenleg úgy tűnik, ezek miatt a kételyek miatt felfüggesztették. A döntéshozók valószínűleg óvatosan közelítenek egy ilyen adóhoz, tekintve, hogy ez „földrengésszerű” változást jelentene Jersey adópolitikájában d2re.co.uk.

Jersey bevezette a stats.je. Ez az „egyéb lakásokra” kivetett illeték (amely az Egyesült Királyság második otthonaira vonatkozó pótdíjhoz hasonló) növeli a tranzakciós költségeket a bérbeadási célú és üdülő ingatlant vásárlók számára, a spekulatív kereslet visszaszorításának céljával. Ezzel szemben – az első lakásvásárlók illetékmentességi határát £500 ezer fontról emelték stats.je stats.je. Ez lehetővé teszi, hogy az első vásárlók mérsékeltebb árfekvésű otthonokat csökkentett adóval vegyenek, akár £19 000 illetéket is megspórolva egy £700 ezer fontos ingatlanon (az előző rendszerhez képest). Ezek a változások némileg a saját jogon lakókat hozzák kedvezőbb helyzetbe. Korai adatok szerint a befektetői vásárlások visszaestek 2023-ban (2025 első negyedévében a vásárlásoknak csak mintegy 10%-át tették ki a nem saját célú vásárlások, ami 14 százalékpontos visszaesés 2023-hoz képest) stats.je, miközben az első vásárlók aktivitása emelkedett, ahogy azt megfigyelték. Egy másik vitatott változtatás az volt. 2024 végén, költségvetési nyomás miatt, néhány Állami tag felvetette egy jövőbeli ingatlannyereségre kivetett CGT bevezetését d2re.co.uk. Az iparág riasztással reagált: szakértők figyelmeztettek, hogy már a CGT felvetése is , és sok bérbeadót eladásra késztethet, ezzel d2re.co.uk. Véleményük szerint ez akár nagyobb eladási hullámot, további árcsökkenést is okozhat, valamint alááshatja Jersey adórendszerének stabil hírnevét d2re.co.uk. 2025-ben a CGT javaslat nem került bevezetésre – jelenleg úgy tűnik, ezek miatt a kételyek miatt felfüggesztették. A döntéshozók valószínűleg óvatosan közelítenek egy ilyen adóhoz, tekintve, hogy ez „földrengésszerű” változást jelentene Jersey adópolitikájában d2re.co.uk. Lakáskínálat és megfizethető lakhatási kezdeményezések: Az új Minisztertanács (2022-ben választották) stratégiai politikájában kiemelt prioritásként kezeli a lakhatást. A korábban említett First Step közös tulajdonú program mellett a kormány tervezési reformokat hajt végre a fejlesztések felgyorsítása érdekében. Az a vállalás, hogy „újraélesztik St. Helier-t” , városrehabilitációs és sűrűbb beépítésű lakásösztönzőket sugall a belvárosban policy.je. A sziget lakásépítési ügynökségei (Andium a szociális lakhatásért, a Jersey Development Company bizonyos ingatlanokért) új projekteket készítenek elő lakóegységek hozzáadására, bár ezek időbe telnek. A megfizethető lakhatás terén a jövedelmi jogosultsági küszöböket frissítették a szociális bérlakások esetében (például egy háromgyermekes egyedülálló személy akár ~85 000 £-ot is kereshet és még jogosult lehet) policy.je, valamint folyamatosan támogatják az olyan kezdeményezéseket, mint az első lakásvásárlók önerőtámogatása. Bár ezek nem befolyásolják közvetlenül a piaci árakat, jelentős hatással vannak arra, hogy ki és milyen áron juthat lakáshoz.

Az új Minisztertanács (2022-ben választották) stratégiai politikájában kiemelt prioritásként kezeli a lakhatást. A korábban említett mellett a kormány tervezési reformokat hajt végre a fejlesztések felgyorsítása érdekében. Az a vállalás, hogy , városrehabilitációs és sűrűbb beépítésű lakásösztönzőket sugall a belvárosban policy.je. A sziget lakásépítési ügynökségei (Andium a szociális lakhatásért, a Jersey Development Company bizonyos ingatlanokért) új projekteket készítenek elő lakóegységek hozzáadására, bár ezek időbe telnek. A megfizethető lakhatás terén a frissítették a szociális bérlakások esetében (például egy háromgyermekes egyedülálló személy akár ~85 000 £-ot is kereshet és még jogosult lehet) policy.je, valamint folyamatosan támogatják az olyan kezdeményezéseket, mint az első lakásvásárlók önerőtámogatása. Bár ezek nem befolyásolják közvetlenül a piaci árakat, jelentős hatással vannak arra, hogy ki és milyen áron juthat lakáshoz. Lakásbérleti és bérbeadói szabályozás: Amint azt a bérlések tárgyalásánál korábban említettük, átfogó bérleti törvény felülvizsgálata van folyamatban 2025-ben. Várhatóan erősíteni fogja a bérlők jogait – valószínűleg magába foglalja a hosszabb felmondási időt, a bérleti díj emeléseinek gyakoriságára vonatkozó plafont, valamint egyértelműbb karbantartási kötelezettségeket –, ami közelebb hozza Jersey-t a máshol alkalmazott legjobb gyakorlatokhoz. Bérbeadói engedélyezés (éves engedély szükségessége bérbeadott ingatlan működtetéséhez) mostantól kötelező policy.je. Az engedélyezési rendszer, amelyet 2024-ben vezettek be, biztosítja, hogy minden bérbe adott ingatlan megfeleljen a minimális követelményeknek (biztonság, higiénia stb.), és jobb ellenőrzést tesz lehetővé a bérleti szektor felett. Azok a bérbeadók, akik nem felelnek meg az előírásoknak, elveszíthetik engedélyüket. Ez hosszú távon javítja majd a bérleti piac színvonalát, bár egyes marginális bérbeadók kilépésével is járhat. A kormány célja az egyensúly megtalálása a bérlővédelem és a bérbeadói részvétel fenntartása között . Az előttünk álló bérleti díj stabilizációs intézkedések, ha alkalmazásra kerülnek, jelentős lépést jelentenek – más joghatóságok tanulságait is vizsgálják (például Skócia legutóbbi bérleti díjplafonjának tapasztalatait) a buktatók elkerülése érdekében d2re.co.uk. A döntéshozók bevonják az érintetteket (bérbeadói szervezeteket, bérlői csoportokat, közgazdászokat), hogy olyan megoldást dolgozzanak ki, amely mérsékli a túlzott bérnövekedést anélkül, hogy teljesen megbénítaná a piacot d2re.co.uk.

Lakáskínálat és megfizethető lakhatási kezdeményezések: Az új Minisztertanács (2022-ben választották) stratégiai politikájában kiemelt prioritásként kezeli a lakhatást. A korábban említett First Step közös tulajdonú program mellett a kormány tervezési reformokat hajt végre a fejlesztések felgyorsítása érdekében. Az a vállalás, hogy „újraélesztik St. Helier-t", városrehabilitációs és sűrűbb beépítésű lakásösztönzőket sugall a belvárosban policy.je. A sziget lakásépítési ügynökségei (Andium a szociális lakhatásért, a Jersey Development Company bizonyos ingatlanokért) új projekteket készítenek elő lakóegységek hozzáadására, bár ezek időbe telnek. A megfizethető lakhatás terén a jövedelmi jogosultsági küszöböket frissítették a szociális bérlakások esetében (például egy háromgyermekes egyedülálló személy akár ~85 000 £-ot is kereshet és még jogosult lehet) policy.je, valamint folyamatosan támogatják az olyan kezdeményezéseket, mint az első lakásvásárlók önerőtámogatása. Bár ezek nem befolyásolják közvetlenül a piaci árakat, jelentős hatással vannak arra, hogy ki és milyen áron juthat lakáshoz.

Lakásbérleti és bérbeadói szabályozás: Amint azt a bérlések tárgyalásánál korábban említettük, átfogó bérleti törvény felülvizsgálata van folyamatban 2025-ben. Várhatóan erősíteni fogja a bérlők jogait – valószínűleg magába foglalja a hosszabb felmondási időt, a bérleti díj emeléseinek gyakoriságára vonatkozó plafont, valamint egyértelműbb karbantartási kötelezettségeket –, ami közelebb hozza Jersey-t a máshol alkalmazott legjobb gyakorlatokhoz. Bérbeadói engedélyezés (éves engedély szükségessége bérbeadott ingatlan működtetéséhez) mostantól kötelező policy.je. Az engedélyezési rendszer, amelyet 2024-ben vezettek be, biztosítja, hogy minden bérbe adott ingatlan megfeleljen a minimális követelményeknek (biztonság, higiénia stb.), és jobb ellenőrzést tesz lehetővé a bérleti szektor felett. Azok a bérbeadók, akik nem felelnek meg az előírásoknak, elveszíthetik engedélyü

Jersey hagyományosan korlátozza az ingatlantulajdonlást nem rezidensek számára – lakóingatlant csak minősített lakosok vagy engedéllyel rendelkező HVR-ek vásárolhatnak, ami hatékonyan szabályozza a külföldi befektetéseket. Ezekhez a szabályokhoz az utóbbi időben nem történt jelentős módosítás, kivéve a HVR-kritériumok szigorítását (ami csökkenti a külföldi belépők számát, de növeli a szükséges befektetésük mértékét). Nincs jele annak, hogy a sziget szabad utat nyitna a külföldi befektetők előtt; a politikai szándék továbbra is az, hogy ez a kereslet a HVR-programon keresztül csatornázódjon, biztosítva a közpénzek hasznát. Környezeti és építési szabványok: Érdekes fejlemény történt a kereskedelmi szektorban az Energetikai Tanúsítványok (EPC-k) kapcsán. A Képviselőtestület fontolgatott egy jogszabályt, amely minimális EPC-minősítést írna elő a kereskedelmi épületeknél (hasonlóan az Egyesült Királyságban bevezetett szabályhoz, ahol 2023-tól a bérbeadók nem adhatnak ki olyan ingatlant, amelynek EPC-minősítése E alatti). Azonban a kormány visszavonta ezen jogszabály elfogadásának szándékát erre a ciklusra az iparági ellenállás után d2re.co.uk. Az ingatlanszektor arra figyelmeztetett, hogy nem várt következményekkel járhatna, ha a brit mércéket szigorúan alkalmaznák Jersey idősebb épületállományánál d2re.co.uk. Jersey ezért inkább az építési szabványok fokozatos frissítésére összpontosít a jövőben. Mindazonáltal a befektetők és a bankok már most reagálnak az EPC-követelmények jövőbeni bevezetésének várakozására – egyre inkább előnyben részesítik az energiahatékony épületeket vagy betervezik a korszerűsítés költségeit d2re.co.uk. Bár még nem hatályos jogszabály, várható a zöldebb épületek felé történő elmozdulás, ami befolyásolhatja az ingatlanok értékét is (idővel „zöld prémium” a hatékony épületekre és „barna diszkont” az energiahatékonyságban elmaradt ingatlanokra).

Összefoglalva, Jersey szabályozási környezete jelenleg a lakhatási megfizethetőség és a piac fenntarthatósága kettős kihívására reagál. Az olyan intézkedések, mint a magasabb befektetői adók, az első vásárlók támogatása, a szigorúbb bérleti szabályozás és a tőkenyereségadó körüli vita mind azt mutatják, hogy kiemelt figyelem irányul az ingatlanpiac társadalmi és gazdasági hatásaira. Az érintetteknek ezt azt jelenti, hogy egy olyan piaci környezetben kell eligazodniuk, ahol nemcsak a kereslet-kínálat, hanem jelentős szabályozói beavatkozások is szerepet játszanak. Fontos lesz ezekkel a változásokkal lépést tartani – és bekapcsolódni a konzultációs folyamatokba –, ha Jersey-ben kívánnak befektetni vagy fejleszteni.

Piaci kilátások (2025–2028)

Előretekintve Jersey ingatlanpiaca óvatos optimizmussal és szerkezeti kihívásokkal teli időszak elé néz. Szakértői előrejelzések szerint a közelmúlt visszaesése már a végéhez közeledhet, ám rövid távon nem várható az árak gyors ütemű visszanövekedése. Ehelyett visszafogott növekedés vagy konszolidáció fázisára lehet számítani, feltéve, hogy nem érik jelentős külső sokkok a piacot. Az alábbiakban összefoglaljuk a következő évek várakozásait:

Lakóingatlan árak: A Fiskális Politikai Testület legújabb előrejelzése szerint (2024. májusi állapot) Jersey-ben a házárak várhatóan nagyjából stagnálnak 2024-ben (0%-os változás), majd 2025-ben és 2026-ban is körülbelül +2%-os emelkedés várható policy.je. Más szóval, a nominális árak enyhe helyreállása várható az évtized közepétől. Ez összhangban van azzal a gondolattal, hogy 2023–2024 időszakában korrigálták a korábbi túlértékeltséget, és ezt követően az árak ismét kissé az infláció előtt növekedhetnek. Ha ez a pálya érvényesül, 2027–2028-ra Jersey összesen közepes egyszámjegyű házár-emelkedést érhet el. Összehasonlításképpen, a tágabb brit piacon egyes előrejelzések szerint 2024-től 2028-ig összesen kb. 20%-os növekedés várható (a Savills felülvizsgálta ötéves brit lakásár-előrejelzését +21,6%-ra összesen savills.je, feltételezve, hogy a kamatok folyamatosan csökkennek és a gazdaság ellenálló marad). Jersey növekedése valamivel alacsonyabb lehet a nagyon magas alapárak és a folyamatos megfizethetőségi korlátok miatt, de várhatóan követi ugyanazokat a hajtóerőket – nevezetesen a vásárlói bizalom visszaállását a finanszírozási költségek enyhülésével . Valóban, az egyik fő feltételezés, hogy 2024 végére vagy 2025-re az angol jegybank elkezdheti csökkenteni az alapkamatot, ami Jersey jelzáloghitel-kamatszintjén is érződni fog (a helyi kamatok jellemzően végül követik az Egyesült Királyság trendjeit nedbankprivatewealth.com). Az alacsonyabb hitelkamatok fokozatosan növelik a vevők vásárlóerejét. Az árnövekedés ütemét azonban Jersey megfeszített megfizethetősége fogja korlátozni; még kamatcsökkenés mellett is a háztartások csak bizonyos szintig tudnak licitálni. Ezért középtávon valószínűtlennek tűnik az éves kétszámjegyű áremelkedés visszatérése, hacsak nincs radikális kínálathiány vagy külső keresletnövekedés.

A Fiskális Politikai Testület legújabb előrejelzése szerint (2024. májusi állapot) policy.je. Más szóval, a nominális árak enyhe helyreállása várható az évtized közepétől. Ez összhangban van azzal a gondolattal, hogy 2023–2024 időszakában korrigálták a korábbi túlértékeltséget, és ezt követően az árak ismét kissé az infláció előtt növekedhetnek. Ha ez a pálya érvényesül, 2027–2028-ra Jersey összesen közepes egyszámjegyű házár-emelkedést érhet el. Összehasonlításképpen, a tágabb brit piacon egyes előrejelzések szerint (a Savills felülvizsgálta ötéves brit lakásár-előrejelzését +21,6%-ra összesen savills.je, feltételezve, hogy a kamatok folyamatosan csökkennek és a gazdaság ellenálló marad). Jersey növekedése valamivel alacsonyabb lehet a nagyon magas alapárak és a folyamatos megfizethetőségi korlátok miatt, de várhatóan követi ugyanazokat a hajtóerőket – nevezetesen a . Valóban, az egyik fő feltételezés, hogy 2024 végére vagy 2025-re az angol jegybank elkezdheti csökkenteni az alapkamatot, ami Jersey jelzáloghitel-kamatszintjén is érződni fog (a helyi kamatok jellemzően végül követik az Egyesült Királyság trendjeit nedbankprivatewealth.com). Az alacsonyabb hitelkamatok fokozatosan növelik a vevők vásárlóerejét. Az árnövekedés ütemét azonban Jersey megfeszített megfizethetősége fogja korlátozni; még kamatcsökkenés mellett is a háztartások csak bizonyos szintig tudnak licitálni. Ezért középtávon valószínűtlennek tűnik az éves kétszámjegyű áremelkedés visszatérése, hacsak nincs radikális kínálathiány vagy külső keresletnövekedés. Értékesítési volumen és piaci aktivitás: Az FPP előrejelzése szerint az ingatlantranzakciók volumene körülbelül 2026-ra éri el a járvány előtti szintet gov.je. Ez jelentős visszapattanás, tekintve, hogy 2023 mennyire alacsony volt. A járvány előtt (2018–2019) Jersey-ben évi kb. 1 200–1 300 lakóingatlan-tranzakció történt. Az előrejelzés fokozatos aktivitás-növekedést feltételez 2025-ben és 2026-ban a bizalom visszatérésével. Az első jelek ezt alátámasztják: a 2025 első negyedévi eladások erős növekedése (év/év alapon 90%) lendületet mutat. 2026–2027-re egészségesebb, folyékonyabb piacra számítunk, több eladóval (a javuló hangulat miatt) és több vevővel, akik meg is tudják fizetni az árakat (a kissé alacsonyabb kamatoknak és a keresetnövekedésnek köszönhetően). Egy váratlan tényező lehet a 2025-ös jersey-i parlamenti választás – történelmileg a választások bizonytalanság esetén rövid időre visszafoghatják a lakáspiaci aktivitást. Ugyanakkor, mivel a lakhatás pártokon átívelő kérdés, bármilyen új kormány várhatóan folytatja a jelenlegi stratégiákat, így nem számítunk olyan jelentős politikai sokkra, amely akadályozná a tranzakciókat. Összességében a volumenek normalizálódására számítunk, ami jó hír az ingatlanközvetítőknek, bankoknak és vevőknek/eladóknak egyaránt, hiszen a likvid piac hatékonyabb piac.

Az FPP előrejelzése szerint gov.je. Ez jelentős visszapattanás, tekintve, hogy 2023 mennyire alacsony volt. A járvány előtt (2018–2019) Jersey-ben évi kb. 1 200–1 300 lakóingatlan-tranzakció történt. Az előrejelzés fokozatos aktivitás-növekedést feltételez 2025-ben és 2026-ban a bizalom visszatérésével. Az első jelek ezt alátámasztják: a 2025 első negyedévi eladások erős növekedése (év/év alapon 90%) lendületet mutat. 2026–2027-re egészségesebb, folyékonyabb piacra számítunk, több eladóval (a javuló hangulat miatt) és több vevővel, akik meg is tudják fizetni az árakat (a kissé alacsonyabb kamatoknak és a keresetnövekedésnek köszönhetően). – történelmileg a választások bizonytalanság esetén rövid időre visszafoghatják a lakáspiaci aktivitást. Ugyanakkor, mivel a lakhatás pártokon átívelő kérdés, bármilyen új kormány várhatóan folytatja a jelenlegi stratégiákat, így nem számítunk olyan jelentős politikai sokkra, amely akadályozná a tranzakciókat. Összességében a volumenek normalizálódására számítunk, ami jó hír az ingatlanközvetítőknek, bankoknak és vevőknek/eladóknak egyaránt, hiszen a likvid piac hatékonyabb piac. Bérleti piac kilátásai: A bérleti díjak előrejelzése némileg nehezebb a várható politikai beavatkozások miatt. Ha 2025-ben bérletstabilizációs intézkedéseket vezetnek be, amelyek korlátozzák, milyen gyorsan emelhetik a bérbeadók a bérleti díjakat a meglévő bérleteknél, akkor az átlagos bérletinfláció továbbra is visszafogott lehet a hivatalos indexben. Azonban a piaci erők felfelé irányuló nyomásra utalnak: a bérbe adható ingatlanok köre tovább szűkülhet (ha a bérbeadók többen eladják vagy más célra használják ingatlanjaikat az engedélyezési kötelezettség és a szerény hozamok miatt), a kereslet pedig magas marad (főleg akkor, ha a lakosság évente néhány száz fővel nő, miközben kevés új építés valósul meg). Összességében kisebb nominális bérletidíj-emelkedésre (például évi 1–3%-ra) számíthatunk 2025–2027 között, amennyiben a gazdaság erős marad – ez reálértéken azt jelentheti, hogy a bérleti díjak alig követik az inflációt. A szociális bérlakások bérleti díjának a piaci árak 80%-ára történő maximalizálása továbbra is némi megfizethetőségi könnyítést nyújt az alsó szegmensben, de ez azt is jelenti, hogy minden piaci bérnövekedés nyomást gyakorol az állami lakhatási támogatásokra. A döntéshozók várhatóan szorosan figyelik majd a bérletiméltányossági indexet. Egy potenciális pozitívum a láthatáron: ha a kormány lakásépítési kezdeményezései eredményt hoznak (például ha 2026–2028-ra több nagy lakófejlesztés befejeződik), az kissé növelheti a kiadható lakások arányát, és mérsékelheti a bérleti díjak növekedését. Jelenleg azonban jelentős kínálatnövekedés 2027 előtt nem várható a beruházások átfutási ideje miatt.

A bérleti díjak előrejelzése némileg nehezebb a várható politikai beavatkozások miatt. Ha 2025-ben vezetnek be, amelyek korlátozzák, milyen gyorsan emelhetik a bérbeadók a bérleti díjakat a meglévő bérleteknél, akkor az átlagos bérletinfláció továbbra is visszafogott lehet a hivatalos indexben. Azonban a piaci erők felfelé irányuló nyomásra utalnak: a bérbe adható ingatlanok köre tovább szűkülhet (ha a bérbeadók többen eladják vagy más célra használják ingatlanjaikat az engedélyezési kötelezettség és a szerény hozamok miatt), a kereslet pedig magas marad (főleg akkor, ha a lakosság évente néhány száz fővel nő, miközben kevés új építés valósul meg). Összességében számíthatunk 2025–2027 között, amennyiben a gazdaság erős marad – ez reálértéken azt jelentheti, hogy a bérleti díjak alig követik az inflációt. A szociális bérlakások bérleti díjának a piaci árak 80%-ára történő maximalizálása továbbra is némi megfizethetőségi könnyítést nyújt az alsó szegmensben, de ez azt is jelenti, hogy minden piaci bérnövekedés nyomást gyakorol az állami lakhatási támogatásokra. A döntéshozók várhatóan szorosan figyelik majd a bérletiméltányossági indexet. Egy potenciális pozitívum a láthatáron: ha a kormány lakásépítési kezdeményezései eredményt hoznak (például ha 2026–2028-ra több nagy lakófejlesztés befejeződik), az kissé növelheti a kiadható lakások arányát, és mérsékelheti a bérleti díjak növekedését. Jelenleg azonban jelentős kínálatnövekedés 2027 előtt nem várható a beruházások átfutási ideje miatt. Kereskedelmi és irodai szektor: Az irodapiac kilátásai rövid távon robusztusak. Új irodák lényegében csak 2026-ban vagy azt követően várhatók, így Jersey-ben az irodabérleti díjak új csúcsokat érhetnek el 2025–2026-ban. Egyes elemzők arra számítottak, hogy a prémium irodabérleti díjak elérik az 50 font/négyzetláb összeget, ami ugyan még nem történt meg, de a következő egy-két évben reális cél lehet a szűkös kínálat miatt d2re.co.uk. Az előrejelzések szerint a prémium irodabérletek ára tovább nőhet (bár talán lassabb ütemben, mint a közelmúltbeli 35%-os ugrások), amíg az új kínálat nem enyhíti a nyomást. A prémium irodák tőkepiaci értéke is nőhet, ahogy emelkednek a bérleti díjak, és a befektetők hozamelvárásai stabilizálódnak vagy csökkennek. A befektetők valószínűleg licitálni fognak minden jó minőségű ingatlanért, ami a piacra kerül, így a hozamok csökkenhetnek a 2023-ban jellemző kb. 6–7%-os sávból akár 5–6% körülire 2025-re. A felújítható másodlagos irodák kiemelkedő megtérülést hozhatnak, ezért várhatóan folytatódik az idősebb épületek adásvétele és újrapozicionálása. 2027–2028-ra, ha több új irodaprojekt elkészül, a piac kiegyenlítődhet: az üresedési ráta kissé nőhet a jelenlegi gyakorlatilag nulláról egy egészségesebb, kb. 5%-os szintre. Ez egészséges egyensúlyt teremthet, megakadályozva, hogy a bérleti díjak túlzottan elszálljanak, és több választási lehetőséget adva a bérlőknek.

A további kereskedelmi ingatlanok esetében a kilátások stabilak. A kiskereskedelemnek tartós kihívást jelent az online vásárlás, de Jersey főutcája továbbra is a sziget kiskereskedelmi központja marad; elképzelhető, hogy a másodlagos kiskereskedelmi bérleti díjak kismértékben csökkennek, de ezt ellensúlyozza majd a kedvező fekvésű üzlethelyiségek iránti nagy kereslet (különösen kávézók, éttermek és élményalapú kiskereskedők részéről). Az ipari ingatlanpiac továbbra is a bérbeadók oldalán áll; bármilyen lehetőséget modern raktárépületek fejlesztésére valószínűleg azonnal kihasználnának, de nincs arra utaló jel, hogy jelentős ipari projektek lennének a láthatáron. A vendéglátó szektor ingatlanpiaci kilátásai nagyban függenek a turizmustól – amennyiben a látogatószám továbbra is visszaáll a Covid előtti szintre, sőt, akár nő is (új légi útvonalak, stb.), a szállodák és éttermek virágozni fognak, ami támogatja az ingatlanértékeket is. Sőt, új szálloda fejlesztésére is lehet kereslet, ha a turizmus bővülése ezt indokolja 2028-ig.

Luxus & Prémium szegmens: A luxus lakóingatlanok szegmense várhatóan továbbra is virágozni fog, bár kis volumenben. Jersey vonzereje a tehetősek számára továbbra is tartós marad – ha nem történik jelentős változás, a HNW személyek továbbra is érkeznek, igaz, korlátozott számban. A közelmúltban emelkedett HVR minimális ingatlanértékek várhatóan kissé csökkentik az HVR beköltözők számát az elkövetkező egy-két évben (mivel csak azok jogosultak, akik hajlandóak legalább 3,5 millió fontot elkölteni), de akik érkeznek, fejenként még több tőkét hoznak a piacra. Ez tulajdonképpen feljebb tolhatja a felső kategóriás ingatlanárakat ; például a korábban 3 millió fontért értékesített ingatlanokért most akár 4 millió font felett is licitálhatnak a vevők, hogy megfeleljenek a követelményeknek és túllicitálják egymást. Arra számítunk, hogy a trófeaházak ára tovább emelkedik – évi néhány százalékos ütemben, de elképzelhető reakció a piacon, ha valami különösen ritka ingatlan jelenik meg. A luxus szegmens ráadásul viszonylagos védettséget élvez a kamatláb-ingadozásokkal szemben (a vevők gyakran készpénzben fizetnek, vagy jelentős likviditásuk van), így a vagyoni trendeket követi. Ha a globális tőzsdei és vagyonindexek emelkednek 2025–2028 között, Jersey luxusingatlan-kereslete hasonló pozitív irányba mozdulhat. Ezzel szemben bármilyen globális visszaesés, amely érinti a HNW csoportot (például jelentős pénzügyi válság), gyorsan visszavetheti a prémium keresletet, noha ez nem Jersey-specifikus kockázat.

A luxus lakóingatlanok szegmense várhatóan továbbra is virágozni fog, bár kis volumenben. Jersey vonzereje a tehetősek számára továbbra is tartós marad – ha nem történik jelentős változás, a HNW személyek továbbra is érkeznek, igaz, korlátozott számban. A közelmúltban emelkedett HVR minimális ingatlanértékek várhatóan kissé csökkentik az HVR beköltözők számát az elkövetkező egy-két évben (mivel csak azok jogosultak, akik hajlandóak legalább 3,5 millió fontot elkölteni), de akik érkeznek, fejenként még több tőkét hoznak a piacra. Ez tulajdonképpen ; például a korábban 3 millió fontért értékesített ingatlanokért most akár 4 millió font felett is licitálhatnak a vevők, hogy megfeleljenek a követelményeknek és túllicitálják egymást. Arra számítunk, hogy a – évi néhány százalékos ütemben, de elképzelhető reakció a piacon, ha valami különösen ritka ingatlan jelenik meg. A luxus szegmens ráadásul viszonylagos védettséget élvez a kamatláb-ingadozásokkal szemben (a vevők gyakran készpénzben fizetnek, vagy jelentős likviditásuk van), így a vagyoni trendeket követi. Ha a globális tőzsdei és vagyonindexek emelkednek 2025–2028 között, Jersey luxusingatlan-kereslete hasonló pozitív irányba mozdulhat. Ezzel szemben bármilyen globális visszaesés, amely érinti a HNW csoportot (például jelentős pénzügyi válság), gyorsan visszavetheti a prémium keresletet, noha ez nem Jersey-specifikus kockázat. Kockázatok és vadkártyák: Számos tényező befolyásolhatja ezeket a kilátásokat. Ha a kamatok az elvártnál jobban emelkednek (amennyiben újra fellángol az infláció), az mind a lakó-, mind a kereskedelmi piacokat ismét visszafogná. Globális gazdasági sokkok vagy egy egyesült királyságbeli recesszió láncreakciós hatásokkal járnának (alacsonyabb bizalom, esetleg kevesebb bevándorló, a vállalati bővülések mérséklődése). A szabályozás oldalán, ha Jersey bevezetné az ingatlanból származó tőkenyereségadót vagy szigorú bérleti díjszabályozást, az rövid távon visszavethetné a befektetői kedvet és csökkenthetné a piaci aktivitást d2re.co.uk d2re.co.uk. Emellett Jersey népességpolitikája is kulcsfontosságú lesz: jelenleg a nettó migráció pozitív, ami támogatja az ingatlanpiaci keresletet; azonban amennyiben politikai döntés születne a bevándorlás nagymértékű korlátozásáról, a lakáspiaci kereslet idővel enyhülhet. Egy másik vadkártya a építési költséginfláció – az építkezés Jersey-n már most is igen költséges (a kivitelezői kapacitás korlátozott d2re.co.uk d2re.co.uk), és ha a költségek tovább emelkednek, az késleltetheti vagy akár el is törölheti a tervezett fejlesztéseket, tovább súlyosbítva a kínálati problémákat. Végül, a klímaváltozás és a környezetvédelmi szabályozás is egyre hangsúlyosabbá válhat: a part menti ingatlanokra új ellenállósági követelményeket vezethetnek be, a kereskedelmi épületek fenntarthatósági fejlesztésekre szorulhatnak, mindezek pedig költségnövekedést, ám egyben zöld fejlesztési beruházásokat is generálhatnak.

Összegzés: Jersey ingatlanpiaca várhatóan fokozatosan helyreáll és stabilizálódik 2025-től kezdődően. Az előrejelzések szerint az ingatlanárak mérsékelten (nagyjából a jövedelemnövekedéssel összhangban) fognak emelkedni a következő években policy.je, a jelentős korrekciót követően, amely valamelyest javította a megfizethetőséget. A bérleti szektor továbbra is nyomás alatt marad, de egyre szigorodó szabályozói felügyelettel a méltányosság érdekében. A kereskedelmi ingatlanok, különösen az irodapiac tekintetében, bérbeadónak kedvező helyzet várható, amíg az új kínálat utol nem éri a keresletet, és a sziget luxusingatlanjai továbbra is vonzzák majd a tehetősebb vásárlókat, erősítve ezzel a piac felső szegmensét. 2028-ra valamivel megfizethetőbb piaccal számolunk a helyiek számára (a jövedelem növekedése és a stabil árak miatt), de továbbra is prémium kategóriás, nagy keresletű környezet marad, mivel a sziget területe korlátozott és vonzó. A döntéshozóknak a jövőben is egyensúlyban kell tartaniuk a keresletkezelést és a kínálat bővítését, hogy a piac mind a befektetők, mind a helyi közösség érdekeit szolgálja.

Források: Jersey Statisztikai Egység jelentései, Fiskális Politikai Panel elemzései, valamint szakértői piaci kommentárok alapozták meg ezeket az előrejelzéseket stats.je policy.je gov.je nedbankprivatewealth.com. Mint mindig, a tényleges eredmények eltérhetnek, ha az alapfeltételezések változnak, de a konszenzus szerint a stabil vagy enyhén emelkedő piac várható 2025–2028 között, szemben az elmúlt idők fellendülési–visszaesési ingadozásaival.