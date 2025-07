Prágai ingatlanpiac 2025: trendek, szegmensek és kilátások

Bevezetés és Piaci Áttekintés (2025)

Prága ingatlanpiaca 2025-ben a legtöbb szegmensben széleskörű fellendülést tapasztal, egy rövid, 2022–2023-as lehűlés után. Az ingatlanárak ismét emelkednek – különösen a lakóingatlanok terén –, amit az újjáéledő kereslet, az enyhülő jelzáloghitelek kamatai és a város krónikus lakáshiánya hajt praguedaily.news investropa.com. Ugyanakkor az üzleti ingatlan szektorok (iroda, kiskereskedelem és vendéglátás) is talpra állnak a gazdasági stabilizációval és a turizmus visszatérésével, miközben a befektetési piac a növekvő tranzakciószám mellett a fellendülés jeleit mutatja cbre.com knightfrankprostory.cz. A következő jelentés részletes képet ad minden fő szegmensről – lakóingatlanokról (ideértve a luxus- és bérleti piacot is), kereskedelmi és befektetési ingatlanokról – valamint a fontosabb trendekről, regionális dinamikákról, fejlesztési projektekről és a következő évek előrejelzéseiről.

Gazdasági háttér: A cseh gazdaság várhatóan mérsékelten növekszik 2025-ben, miközben az infláció csökken, és a kamatlábak fokozatosan süllyednek cbre.com. A Cseh Nemzeti Bank alapkamatja, amely 2022-ben 7%-on tetőzött, 2025 közepére nagyjából 3,5%-ra csökkent, ami jóval alacsonyabb jelzáloghitel-kamatokat eredményez (jelenleg kb. 3,6–4,7%) és javuló finanszírozási feltételeket a vásárlók számára investropa.com investropa.com. A munkanélküliségi ráta továbbra is az egyik legalacsonyabb Európában (körülbelül 3%), ami támogatja a háztartások jövedelmét, miközben Prága népessége folyamatosan nő (2024 elején éves szinten ~1,4%-kal, immár ~1,38 millió főre) a.storyblok.com – ezek a demográfiai trendek erős ingatlanpiaci keresletet alapoznak meg.

A cseh gazdaság várhatóan mérsékelten növekszik 2025-ben, miközben az infláció csökken, és a kamatlábak fokozatosan süllyednek cbre.com. A Cseh Nemzeti Bank alapkamatja, amely 2022-ben 7%-on tetőzött, 2025 közepére nagyjából 3,5%-ra csökkent, ami jóval eredményez (jelenleg kb. 3,6–4,7%) és javuló finanszírozási feltételeket a vásárlók számára investropa.com investropa.com. A munkanélküliségi ráta továbbra is az egyik legalacsonyabb Európában (körülbelül 3%), ami támogatja a háztartások jövedelmét, miközben Prága népessége folyamatosan nő (2024 elején éves szinten ~1,4%-kal, immár ~1,38 millió főre) a.storyblok.com – ezek a demográfiai trendek erős alapoznak meg. Befektetési piac: Egy visszafogottabb időszak után az érdeklődés az ingatlanbefektetők részéről ismét élénkül. 2025 első negyedévében a legmagasabb negyedéves ingatlanbefektetési volumen volt tapasztalható 2020 eleje óta, ami az knightfrankprostory.cz szerint a bizalom visszatérését jelzi. Az összes befektetési volumen 2025-ben várhatóan meghaladja a 2 milliárd eurót, amelyet kezdetben belföldi tőke (cseh alapok) hajt majd, de ahogy az árak stabilizálódnak, egyre több külföldi befektető is keresi a lehetőségeket knightfrankprostory.cz cbre.com. A legjobb ingatlanok hozamai kiegyenlítődtek a 2022–2023-as emelkedés után, és várhatóan 2025-ben is nagyjából stabilak maradnak (a lakóingatlanok szektorában Prágában kb. 4,0%, a kereskedelmi szegmensben valamivel magasabb) conbiz.eu cushmanwakefield.com. Összességében a prágai ingatlanpiac stabilitást és lehetőséget mutat 2025 felé haladva, még ha minden szegmens sajátos dinamikával is rendelkezik.

Lakóingatlanpiac Prágában

Ártrendek és kereslet 2025-ben

Évekig tartó gyors áremelkedés után Prága lakásárai rövid ideig stagnáltak vagy csökkentek 2022–2023-ban, de 2024-en át egészen 2025-ig erőteljesen visszapattantak. A prágai lakásárak átlaga történelmi csúcsot ért el 2025 elején, felülmúlva a korrekció előtti legmagasabb szintet. Valójában az újépítésű lakások átlagosan mintegy 160 000 CZK négyzetméterenként (≈6 600 €) kelnek el, ami körülbelül 10–12,5%-kal magasabb az egy évvel korábbinál praguedaily.news. Nagy fejlesztők elemzése szerint 2 550 új lakás kelt el Prágában 2025 első negyedévében – közel 60%-kal több mint 2024 első negyedévében –, ami az elmúlt 15 év legélénkebb évkezdetét jelzi praguedaily.news. Ez a keresletnövekedés csökkenő jelzálogkamatlábaknak és az újjáéledő vásárlói bizalomnak köszönhető: az új lakáshitelek átlagos kamata 2024-es ~5,2%-ról 2025 elejére 4,7% alá esett, így sok korábban kiváró vásárló visszatért a piacra praguedaily.news. A leendő lakástulajdonosok is igyekeznek beszállni az áremelkedés további folytatására számítva, miközben a kínálat korlátozott praguedaily.news.

Táblázat: Az elmúlt évek éves lakásár-változásai (Csehország) conbiz.eu

Év Házárak nominális változása 2021 +25,8% (fellendülési év) 2022 +6,9% (lassabb növekedés) 2023 –1,0% (enyhe csökkenés) 2024 ~+7% (Prága; újbóli emelkedés)

Forrás: Cseh Statisztikai Hivatal, Cseh Nemzeti Bank – Lakásár-index csu.gov.cz conbiz.eu

2025 közepére Prága ingatlanértékei nemcsak visszanyerték, hanem meg is haladták a korrekció előtti szinteket. Az új lakások átlagára 167 947 CZK/m² (2025. júniusában) investropa.com, és még minden lakás (beleértve a használt lakásokat is) medián ára is körülbelül 16%-kal emelkedett az előző évhez képest, így most nagyjából 131 000 CZK/m² investropa.com investropa.com. Ez a jelentős emelkedés azt a 2022–2023 eleji időszakot követi, amikor a magas jelzáloghitel-költségek lenyomták az árakat; mostanra, négy egymást követő negyedévnyi növekedéssel, az ingatlanpiac visszanyerte lendületét investropa.com investropa.com. Az iparági előrejelzések szerint várhatóan 2025-ben is emelkednek az árak, bár mérsékeltebb ütemben. A Cseh Nemzeti Bank (CNB) figyelmeztet, hogy a jelenlegi körülmények között az éves lakásár-növekedés 5–10% körül alakulhat conbiz.eu conbiz.eu. Egyes elemzők ennél is optimistábbak – például a Swiss Life tanácsadói szerint, ha a jelzáloghitel-kamatlábak 2025 végére ~4,6%-ra csökkennek, akkor a prágai lakásárak (amelyek 2024-ben ~10–15%-kal nőttek) 2025-ben is hasonló, kétszámjegyű ütemben emelkedhetnek conbiz.eu. Általánosságban azonban egyetértés van abban, hogy az árak a közeljövőben tovább nőnek (amit a kereslet-kínálat egyensúlytalansága hajt), de valószínűleg nem olyan extrém ütemben, mint a 2021-es fellendülés idején.

Kínálati korlátok és fejlesztési pipeline

A kereslet élénksége ellenére Prágában a lakás kínálat krónikusan szűkös marad. Az új építkezések messze elmaradnak a szükségestől, ami tovább növeli a lakásokért folyó versenyt. 2025 elején az eladatlan új lakások készlete a piacon mindössze 5 300–5 700 egység körül mozgott – ez a szám alig változott két év alatt, még úgy is, hogy a fejlesztők fokozatosan piacra dobták azokat a projekteket, amelyeket a közelmúltbeli lassulás idején elhalasztottak praguedaily.news conbiz.eu. Ez a statikus készlet a lassú forgást mutatja: bármilyen új átadást gyorsan felvásárolnak a vevők, és kevés projekt marad elérhető. A Cseh Statisztikai Hivatal adatai szerint 2024-ben mindössze kb. 8 191 lakást engedélyeztek Prágában, miközben a várostervezők becslése szerint évente több mint 10 000 új lakásra lenne szükség a kereslet kielégítéséhez praguedaily.news praguedaily.news. Valójában Prága az elmúlt 20 évben sosem haladta meg az évi 10 000 engedélyezett lakást, ami egy folyamatosan növekvő kumulatív lakáshiányhoz vezet praguedaily.news. Az engedélyezési és építési folyamat gyakran hosszadalmas és bürokratikus, ami késedelmekhez vezet: noha a fejlesztők 2024-ben növelték a projektindításokat a piaci fellendülés kihasználása érdekében, sok fejlesztés még mindig korai fázisban van, és évekig nem jelenik meg a piacon conbiz.eu conbiz.eu.

Számos tényező járul hozzá a kínálati szűkösséghez: a magas építési költségek (az anyag- és munkadíjak az elmúlt években meredeken emelkedtek), munkaerőhiány az építőiparban, valamint bonyolult szabályozási és engedélyezési eljárások. Bár az építési inputok inflációja némileg stabilizálódott a 2021–2022-es csúcsok óta, Prágában az építkezés továbbra is drága és lassú a.storyblok.com a.storyblok.com. Ráadásul az újonnan engedélyezett lakások egy részét most intézményi befektetőknek adják el előzetesen (bérbeadási célra), így ezek sosem kerülnek a lakossági eladói piacra conbiz.eu – ez a lakossági vevők számára ténylegesen csökkenti a kínálatot. Az eredmény tartós strukturális lakáshiány, ami továbbra is felfelé hajtja az árakat.

Pozitívumként említhető, hogy több jelentős fejlesztési projekt is folyamatban van, melyek hosszú távon új lakásokat teremtenek, és enyhíthetik a piaci feszültséget. Ezek közé tartoznak a nagyszabású barnamezős rehabilitációk és városi kezdeményezések:

Smíchov City (Prága 5) – Óriási, vegyes funkciójú projekt egy egykori vasúti pályaudvar helyén, közel 200 000 m²-en. Az építkezés már elindult, és több száz új lakás került átadásra 2023–2025 között, további több ezer pedig fázisonként készül el conbiz.eu conbiz.eu.

– Óriási, vegyes funkciójú projekt egy egykori vasúti pályaudvar helyén, közel 200 000 m²-en. Az építkezés már elindult, és került átadásra 2023–2025 között, további több ezer pedig fázisonként készül el conbiz.eu conbiz.eu. Žižkovi teherpályaudvar (Prága 3) – Egy új városnegyeddé alakul át (időnként Žižkov City-nek is hívják). A tervek mintegy 3 000 lakást irányoznak elő ezen a 300 000 m²-es területen, összesen körülbelül 25 milliárd koronás beruházással conbiz.eu conbiz.eu. A kezdeti építési munkálatok már elkezdődtek, de a teljes beépítés várhatóan egy évtized alatt valósul meg.

– Egy új városnegyeddé alakul át (időnként Žižkov City-nek is hívják). A tervek irányoznak elő ezen a 300 000 m²-es területen, összesen körülbelül 25 milliárd koronás beruházással conbiz.eu conbiz.eu. A kezdeti építési munkálatok már elkezdődtek, de a teljes beépítés várhatóan egy évtized alatt valósul meg. Rohan City (Prága 8) – Egy 22 hektáros folyóparti fejlesztés Karlín/Invalidovna városrészben, ahol az első ütemű lakások és irodák már épülnek conbiz.eu. A projekt előrehaladtával ez több ezer új lakást és jelentős köztereket hoz létre a Vltava mellett.

– Egy 22 hektáros folyóparti fejlesztés Karlín/Invalidovna városrészben, ahol az első ütemű lakások és irodák már épülnek conbiz.eu. A projekt előrehaladtával ez több ezer új lakást és jelentős köztereket hoz létre a Vltava mellett. Önkormányzati lakáskezdeményezések: Prága városa felismerve a megfizethetőségi válságot, elindított egy önkormányzati fejlesztési társaságot (PDS – Pražská developerská společnost), hogy lakásokat építsen önkormányzati területeken. A PDS több mint 800 000 m² területet kezel, és több mint 50 projektet (összesen 6 000–8 000 lakás) tervez a következő évtizedben conbiz.eu conbiz.eu. Kiemelkedő tervek között szerepelnek új lakónegyedek a peremkerületekben, mint például Dolní Počernice és Nové Dvory, valamint meglévő épületek (pl. egy régi postahivatal) átalakítása megfizethető lakásokká conbiz.eu. Bár az önkormányzati kínálat relatíve kicsi lesz (évente néhány száz lakás 2025 körül indulva), a cél támogatott bérlakásokat biztosítani kulcsfontosságú dolgozók számára, valamint hosszú távon mérsékelni a piacot a non-profit lakásállomány növelésével conbiz.eu.

Ezen felül a kormány szélesebb körű reformokról tárgyal a lakáskínálat bővítése érdekében. A javasolt intézkedések között szerepel a engedélyezési folyamat egyszerűsítése digitalizációval, egy országos lakásügyi koordinátor kinevezése, valamint akár állami jelzálog-garanciák vagy fejlesztői ösztönzők bevezetése az építkezések felpörgetése érdekében conbiz.eu. Azonban, hacsak ezek a reformok nem lépnek életbe, elemzők szerint Prága lakáskínálati hiánya továbbra is fennmarad – vagyis a kereslet továbbra is meghaladja majd az új kínálatot, és az árak növekedése várható a következő években conbiz.eu conbiz.eu.

Kerületi kiemelések: belváros vs. külső kerületek

Prága ingatlanpiaci fellendülése széles körű volt, de a piaci teljesítmény kerületenként eltérő, különösen a történelmi belváros és a külvárosi negyedek között tapasztalhatók eltérő trendek. Általában a belvárosi kerületek számítanak a legdrágábbnak – ugyanakkor az utóbbi időben a leggyorsabb százalékos növekedés néhány feltörekvő, a központtól kissé távolabb eső területen történt, ahová a vevők a (viszonylagos) megfizethetőség és az új fejlesztések miatt költöznek.

Árszintek: Rangos belvárosi helyszíneken – például Prága 1 (Óváros/Malá Strana) , Prága 2 (Vinohrady) és Prága 7 (Letná) egyes részei – az új lakások most már rutinszerűen meghaladják a 200 000 CZK/m² (több mint 8 000 €/m²) árat praguedaily.news. Ezeken a területeken korlátozott az új kínálat (sok eladás felújított történelmi épületekben vagy boutique projektekben történik), és tehetős vásárlókat – köztük külföldi befektetőket – vonzanak, így fennmaradnak a nagyon magas árak. Ezzel szemben a gyorsan fejlődő külső kerületekben, például Prága 9 -ben (Vysočany, stb.), az új lakások átlagos ára körülbelül 147 000 CZK/m² – jelentősen alacsonyabb, bár továbbra is emelkedik praguedaily.news. Más középkategóriás kerületek, mint a Prága 4, 5, 10 (amelyek nagy lakóövezeteket és a 20. századi panelházas lakótelepeket is magukban foglalnak), általában 120–160 ezer CZK/m² körüli új építésű árakkal rendelkeznek, a projekttől függően. Még a „olcsóbb” prágai területek is jóval 100 ezer CZK/m² felett vannak már, ami tükrözi, hogy a város szinte minden része országos szinten drágának számít .

Rangos belvárosi helyszíneken – például , és egyes részei – az új lakások most már rutinszerűen meghaladják a (több mint 8 000 €/m²) árat praguedaily.news. Ezeken a területeken korlátozott az új kínálat (sok eladás felújított történelmi épületekben vagy boutique projektekben történik), és tehetős vásárlókat – köztük külföldi befektetőket – vonzanak, így fennmaradnak a nagyon magas árak. Ezzel szemben a gyorsan fejlődő külső kerületekben, például -ben (Vysočany, stb.), az új lakások átlagos ára körülbelül – jelentősen alacsonyabb, bár továbbra is emelkedik praguedaily.news. Más középkategóriás kerületek, mint a Prága 4, 5, 10 (amelyek nagy lakóövezeteket és a 20. századi panelházas lakótelepeket is magukban foglalnak), általában körüli új építésű árakkal rendelkeznek, a projekttől függően. Még a „olcsóbb” prágai területek is jóval 100 ezer CZK/m² felett vannak már, ami tükrözi, hogy . Friss növekedési gócpontok: Az elmúlt évben több, Prága peremén található kerületben két számjegyű áremelkedés volt, ami meghaladja a városi átlagot. Különösen Prága 7 (ahol a trendi Holešovice és Letná is található) vezette a piacot körülbelül +25%-os éves áremelkedéssel, és az átlagos árak ott már 200 ezer CZK/m² fölé emelkedtek investropa.com investropa.com. Prága 10 (Vršovice, Strašnice) is kb. 18%-ot nőtt, és Prága 3 (Žižkov és Vinohrady egy része) pedig kb. 16% növekedést mutatott investropa.com. Ezek a kerületek viszonylagos megfizethetőséget (a belvároshoz képest) ötvöznek javuló szolgáltatásokkal és új projektekkel, így vonzóak a fiatal szakemberek és családok számára. Még Prága 2 – egy belső kerület – is kb. 17%-ot nőtt éves szinten, ahogy a vásárlók visszatértek a jól bejáratott belvárosi negyedekbe investropa.com. Összefoglalva, az áremelkedés egész Prágára kiterjedt , gyakorlatilag minden kerület jelentős növekedést tapasztalt a piac fellendülése során.

Az elmúlt évben több, Prága peremén található kerületben volt, ami meghaladja a városi átlagot. Különösen (ahol a trendi Holešovice és Letná is található) vezette a piacot körülbelül áremelkedéssel, és az átlagos árak ott már 200 ezer CZK/m² fölé emelkedtek investropa.com investropa.com. (Vršovice, Strašnice) is kb. 18%-ot nőtt, és (Žižkov és Vinohrady egy része) pedig kb. 16% növekedést mutatott investropa.com. Ezek a kerületek viszonylagos megfizethetőséget (a belvároshoz képest) ötvöznek javuló szolgáltatásokkal és új projektekkel, így vonzóak a fiatal szakemberek és családok számára. Még – egy belső kerület – is kb. 17%-ot nőtt éves szinten, ahogy a vásárlók visszatértek a jól bejáratott belvárosi negyedekbe investropa.com. Összefoglalva, , gyakorlatilag minden kerület jelentős növekedést tapasztalt a piac fellendülése során. Értékesítési aktivitás: A külső kerületek hajlamosak dominálni a tranzakciók számában, mivel itt zajlik a legtöbb új építkezés. 2025 első negyedévében például a legtöbb új lakáseladás Prága 4., 5., 9. és 10. kerületében történt – ezek azok a területek, ahol nagyszabású fejlesztések és lakótelepek találhatók praguedaily.news. A kisebb lakások (garzonok vagy egy hálószobás egységek) különösen népszerűek a vevők körében, és nagyjából az új lakáseladások 75%-át teszik ki, mivel az emberek ebben a drága piaci környezetben ahhoz ragaszkodnak, amit leginkább elérhetőnek találnak praguedaily.news. Eközben a legexkluzívabb belvárosi kerületekben (Prága 1., 2.) kevesebb tranzakció történik, de ezeknél rendkívül magas az egységenkénti ár.

A külső kerületek hajlamosak dominálni a tranzakciók számában, mivel itt zajlik a legtöbb új építkezés. 2025 első negyedévében például a legtöbb új lakáseladás történt – ezek azok a területek, ahol nagyszabású fejlesztések és lakótelepek találhatók praguedaily.news. A kisebb lakások (garzonok vagy egy hálószobás egységek) különösen népszerűek a vevők körében, és nagyjából teszik ki, mivel az emberek ebben a drága piaci környezetben ahhoz ragaszkodnak, amit leginkább elérhetőnek találnak praguedaily.news. Eközben a legexkluzívabb belvárosi kerületekben (Prága 1., 2.) kevesebb tranzakció történik, de ezeknél rendkívül magas az egységenkénti ár. Infrastruktúra hatása: A közlekedési fejlesztések befolyásolják bizonyos kerületek dinamikáját. Az új D metróvonal (jelenleg építés alatt) a belvárostól a déli külvárosok felé fog haladni (Pankrác–Krč–Libuš–Písnice). Bár a teljes vonal átadása a 2030-as évekre tolódik, az új állomások várható elkészülése már most felhajtja az ingatlanárakat az érintett területeken – például a tervezett Písnice és Nádraží Krč állomások közelében lévő körzetekben is észrevehető áremelkedés tapasztalható, mivel a vevők előre bíznak a javuló közlekedési kapcsolatokban expats.cz expats.cz. Hasonlóképp, a folyamatban lévő közúti fejlesztések (például a prágai körgyűrű meghosszabbítása) és az új villamosvonalak fokozatosan javítják egyes külvárosi területek megközelíthetőségét, ami idővel vonzóbbá teheti az ottani ingatlanokat.

Luxus- és prémium ingatlanok

A luxus lakóingatlan szegmens Prágában – amely magában foglalja a prémium történelmi lakásokat, modern fejlesztésekben található penthouse-okat és luxus villákat – újra fellendülést tapasztal 2024–2025-ben. A piaci bizonytalanság és a magas kamatok időszakában sok felsőkategóriás projektet felfüggesztettek vagy nehezen találtak vásárlót. Most, hogy visszatért a piaci bizalom, új luxusingatlanok és első osztályú felújítások jelennek meg ismét Prága legdrágább helyszínein knightfrankprostory.cz. A Knight Frank beszámolója szerint hosszú szünet után ismét megjelennek a prémium fejlesztések (vagy teljes felújítások) olyan területeken, mint Prága 1 és 2, és ezek kiemelkedő minősége tovább emeli az árakat ezeken a helyeken knightfrankprostory.cz. Ilyen példák a luxusrezidenciák az Óváros tér körül, a Pařížská utca (a luxus bevásárló sugárút), valamint az újonnan épült exkluzív lakóparkok Hradčanyban vagy Trojában – mindezek a tehetős hazai és külföldi vásárlókat célozzák.

Prága luxusingatlan-árai, bár a helyi viszonyokhoz képest magasak, még mindig alacsonyabbak, mint a nyugat-európai fővárosokban, ami további növekedési potenciált jelez. A nemzetközi összehasonlítások azt mutatják, hogy Prága még mindig megfizethetőbb, mint például München, Bécs vagy Zürich a prémium ingatlanok piacán a.storyblok.com. Például egy luxus lakás Prágában 8 000 €/m² áron „olcsónak” számít a hasonló, Bécsben vagy Münchenben 12 000–15 000 €/m² árszinttel összehasonlítva. Ez a különbség, valamint Prága növekvő vásárlóereje (a város egy főre jutó vásárlóereje a cseh országos átlagnak ~137%-a) a.storyblok.com, külföldi érdeklődést vonzott a prágai luxuspiacra. Az elmúlt években tehetős vásárlók például Oroszországból, Ukrajnából, Kínából és Nyugat-Európából szereztek prágai luxusingatlant – akár befektetésként, második otthonként vagy lakóhelyként. (Fontos megjegyezni, hogy az orosz állampolgárok kereslete az EU-szankciók miatt 2022 óta némileg visszaesett, de más nemzetközi vevők betöltötték az űrt.) A külföldiek gyakorlatilag semmilyen jogi akadályba nem ütköznek csehországi ingatlanvásárlás során – mind az uniós, mind a nem EU-s állampolgárok különleges korlátozások vagy tartózkodási követelmények nélkül vásárolhatnak ingatlant ceelegalmatters.com – ezáltal Prága vonzó és elérhető piac a globális befektetők számára. Összességében a luxusingatlan-piac kilátásai biztatóak: a fejlesztők ismét elég magabiztosak ahhoz, hogy új, prémium kategóriás projekteket indítsanak, és a turizmus, valamint a helyi gazdaság újjáéledése is támogatja a luxusszegmens növekedését (például külföldi, tehetős magánszemélyek térnek vissza Prágába). Ennek eredményeként várható, hogy a prémium szegmens bővülni fog a következő években, és potenciálisan szűkülni fog az árkülönbség Prága és a régebbi, bejáratott luxuspiacok között.

Prága bérleti piaca és befektetési ingatlanjai

Emelkedő bérleti díjak és szűk bérlakás-kínálat

Prága lakásbérleti piaca az elmúlt években drámai ingadozásokon ment keresztül, és 2025-re határozottan bérbeadó-barát lesz a megugró kereslet miatt. Több tényező együttesen tolta a bérleti keresletet új csúcsokra: gyorsan emelkedő ingatlanárak (ami sok potenciális vásárlót kirekeszt), a COVID utáni diákok és külföldiek visszatérése, valamint jelentős számú külföldi állampolgár beáramlása (köztük mintegy 350 000 ukrán menekült érkezett Csehországba 2022 óta, akik közül sokan Prágában telepedtek le) conbiz.eu. Ennek eredményeként erős felhajtóerő nehezedik a bérleti díjakra. 2020-ban volt egy rövid visszaesés (amikor az AirBnb lakások ezrei jelentek meg a hosszú távú bérleti piacon a turizmus összeomlásakor, ami kb. 25%-os bérletárcsökkenést okozott), de a visszarendeződés gyors volt conbiz.eu. 2022–2023-ra, mikor a turisták visszatértek és a rövid távú kiadók visszafoglalták azokat a lakásokat, Prága újabb bérleményhiánnyal szembesült, ami csak 2023-ban 7–8%-os bérleti díjemelkedést eredményezett conbiz.eu.

2024 végén és 2025 elején a prágai bérleti díjak tovább emelkednek, bár az ütem enyhén lassulni látszik. 2025 elejére Prágában az átlagos kínálati bérleti díj nagyjából 438 CZK/m²/hó körül van (kb. 21 900 CZK egy 50 m²-es lakásért, azaz 900 €/hó) conbiz.eu. Ez 2023 végéhez képest további emelkedést jelent (akkor kb. 395 CZK/m² volt), de a növekedés mérsékeltebb, mint amit 2022–23-ban tapasztaltunk conbiz.eu. Összehasonlításképp egy tipikus 50 m²-es lakás bérlése Prágában (~20 ezer CZK/hó) ma már közel kétszer annyiba kerül, mint egy hasonló lakás egy kisebb vidéki városban – például ugyanebből a költségkeretből Hradec Královéban kb. 80 m²-es lakást lehetne bérelni conbiz.eu. Prága magasan a legdrágább cseh város a bérlők számára, a második helyezett Brno átlagosan nagyjából 15–20%-kal olcsóbb, míg más városok (Plzeň, Olomouc, stb.) még ennél is olcsóbbak conbiz.eu.

Prágán belül a belvárosi és divatos kerületekben a legmagasabbak a bérleti díjak, noha érdekes módon a kerületek közötti különbség valamivel kisebb a bérleti díjak esetében, mint a vételáraknál. A Deloitte 2025 első negyedéves bérleti díj indexe szerint a legdrágább bérleti kerületek Prága 2 és Prága 3 voltak – ide tartozik az elegáns Vinohrady és a trendi Žižkov – az átlagos bérleti díj kb. 478 CZK/m²/hó (kb. 19,5 €/m²) conbiz.eu. Más központi kerületek, mint Prága 1 és 7, hasonlóan magas kategóriába tartoznak. A külső kerületek valamivel megfizethetőbbek: például Prága 9 átlaga ~423 CZK/m² (≈17 €/m²), bár megjegyzendő, hogy Prága 9-ben volt a leggyorsabb bérletár-növekedés (+6,5% egyetlen negyedév alatt), ahogy a kereslet kifelé áramlik conbiz.eu. Még a város legolcsóbb részein, például Prága 11 vagy 12 bizonyos részein is bőven 300 CZK/m² felett mozognak a bérleti díjak – ami jól mutatja, mennyire erős a városszintű kereslet.

Ez a robosztus bérleti piac kétélű kard: biztos hozamot kínál a bérbeadóknak, de szorongatja a helyi háztartásokat. Egyes mutatók szerint a bérlet megfizethetősége Prágában nehéz – egy szerény lakás tipikus bérleti díja a medián jövedelem jelentős részét felemésztheti. Ahogy azonban egyre többen találják elérhetetlennek a vásárlást, a bérlés marad az egyetlen lehetőség, ami növeli a bérlők arányát. Az iparági elemzők előrejelzése szerint a bérlakásban élő cseh háztartások aránya 2030-ra ~25%-ra emelkedhet a történelmileg alacsonyabb szintekről (Csehországban hagyományosan az egyik legmagasabb volt a lakástulajdonosi arány Európában) conbiz.eu conbiz.eu. Prága, mint nagyváros és nemzetközibb környezet, már most is az országos átlagnál magasabb a bérlők aránya, és ez a tendencia várhatóan tovább nő.

Bérleti hozamok és befektetési ingatlanok

Befektetői szempontból Prága buy-to-let (befektetési célú ingatlanvásárlás) ajánlata valamelyest javult az elmúlt két évben. A bérleti hozamok (az éves bérleti bevétel osztva az ingatlan árával) Prágában hírhedten alacsonyak voltak (gyakran csak 2–3%) a 2015–2021-es fellendülés időszakában, mivel az ingatlanárak gyorsabban emelkedtek, mint a bérleti díjak. Azonban a helyzet 2022–2024 körül megváltozott: az ingatlanárak növekedése lelassult, a bérleti díjak viszont meredeken megugrottak, így a bruttó hozamok Prágában mostanra körülbelül 4,0%-ra emelkedtek conbiz.eu. Egy 2024-es elemzés az átlagos lakáshozamot Prágában nagyjából 4%-ra becsülte, ami a csúcsidőszak 3%-os szintjéről emelkedett conbiz.eu. Ez még mindig viszonylag alacsony hozam (ami Prága stabil, alacsony kockázatú piacát tükrözi), de most már megegyezik számos nyugat-európai város hozamaival, sőt magasabb, mint Prága saját közelmúltbeli átlaga. A vidéki nagyvárosokban általában magasabbak a hozamok – például Ostravában az átlagos bérleti hozam ~5,1%, mivel az ingatlanárak jóval alacsonyabbak – míg Brnó hozamai közelebb állnak Prágáéhoz (~3% vagy kicsivel alatta) a magas árak miatt conbiz.eu.

Még ~4%-os szinten sem kimagaslóak Prága bruttó hozamai, de sok befektető elfogadja ezeket, mert erőteljes tőkenövekedéssel számol. A mérsékelt hozamok és a magas árnövekedési potenciál kombinációja miatt a prágai ingatlan népszerű hosszú távú befektetésnek számít. Fontos megjegyezni, hogy a ~4%-os hozamok bruttó értékek; a költségek (karbantartás, ingatlanadó, üresjárati időszakok stb.) levonása után a nettó hozamok akár ~3% körüliek is lehetnek conbiz.eu. Mindazonáltal a betéti kamatok alacsony szintje mellett a befektetők továbbra is vonzónak látják az ingatlant, mint eszközosztályt. Kiemelendő, hogy a jelzáloghitelezési feltételek javulásával (alacsonyabb kamatokkal és a CNB korábbi korlátozásainak enyhülésével) egyre több hitelből vásárló befektető tér vissza a piacra – lényegében néhány vevő a kedvezőbb hitelek segítségével vásárol befektetési ingatlant, és arra számít, hogy a bérleti díjak fedezik a törlesztést conbiz.eu. Ez a trend 2024 végén és 2025-ben erősödött fel, és várhatóan tovább növeli a magánbérlakás-kínálatot.

Intézményi bérbeadás és szabályozás

A prágai bérleti piac egyik legjelentősebb változása az intézményi bérbeadók és a Build-to-Rent szektor felemelkedése. Míg korábban a bérleti piacot elsősorban magánszemély bérbeadók uralták, az utóbbi években nagy befektetők (alapok, biztosítótársaságok, ingatlanvállalatok) vásároltak meg teljesen új lakóépületeket bérbeadás céljából conbiz.eu conbiz.eu. Például előfordult már, hogy külföldi vagy hazai alapok több száz lakást vásároltak fel egy fejlesztőtől, és azokat azonnal hosszú távú bérlakásokká alakították. Ez a kialakulóban lévő intézményi bérlakáspiac egyre jobban terjed – és 2024–2025 fordulópontot jelentett, mivel több nagyobb Build-to-Rent ügyletet és projektet is bejelentettek conbiz.eu conbiz.eu. A tendencia mögött állami kezdeményezések is állnak: a cseh állam tárgyal arról, hogy garanciát nyújtson bérlakás-fejlesztések finanszírozásához, és az intézményi bérlakásokban az egyik lehetőséget látja a lakhatási kínálat javítására.

Ennek a változásnak az előnye lehet, hogy nőhet a professzionálisan kezelt bérlakások száma (gyakran magasabb színvonalú szolgáltatásokkal és karbantartással a bérlők számára). Ugyanakkor van hátránya is: amikor befektetők vásárolják meg az új épületeket, azokat az ingatlanokat egyéni tulajdonosok már nem vehetik meg, így tovább szűkülhet az eladó ingatlanok piaca, és tovább nőhetnek az eladási árak conbiz.eu. Így bár a Build-to-Rent segíti a bérlakáskínálat bővülését, közvetve rontja a tulajdonosi lakásvásárlás megfizethetőségét is – ezt a paradoxont a piaci elemzők is megjegyezték.

A szabályozás tekintetében Csehország bérlakáspiaca viszonylag liberális. Nincsenek országos bérletidíj-korlátozások vagy emelési plafonok a magánbérlakások esetében; a bérleti díjakat a bérbeadó és a bérlő közötti piaci megállapodás határozza meg. (Kivételt csak néhány régi szerződés jelent, amelyek még a korábbi szabályozás alatt állnak, illetve a város támogatott „szociális bérlakásai”, amelyek az állomány elenyésző részét képezik.) A bérlőket az EU-szabványokkal összehangolt bérletvédelmi jogszabályok védik – például a kilakoltatás jogi indokot igényel, kötelező értesítési időszakok vannak stb. –, de általános bérleti díjkorlát nincs. Prága felforrósodott piacán ez azt jelenti, hogy a bérleti díjak gyorsan emelkedhetnek, egészen addig, amíg a bérlők vissza nem fognak, vagy a kereslet meg nem lágyul. A városvezetés vizsgál intézkedéseket a bérleti díjak megfékezésére (például szigorúbb szabályokat fontolgat az olyan rövid távú bérletekre, mint az Airbnb, ami lakásokat vehet el a hosszú távú piacról), de 2025-ben még nincs érdemi bérleti díj-szabályozás. Ehelyett a megközelítés a kínálat bővítése: ahogy említettük, Prága önkormányzati bérlakás-projektekbe ruház be, hogy megfizethető lakásokat kínáljon bizonyos csoportoknak (ezeknél a lakásoknál mérséklik a bérleti díjakat) conbiz.eu. Emellett megnőtt az Airbnb-vel kapcsolatos felügyelet is – Prága fontolgatja a regisztráció kötelezővé tételét és esetleg a rövid távú bérlés napjainak korlátozását, hogy néhány lakás visszakerüljön a hosszú távú piacra – de ez még folyamatban van. Egyelőre Prágában a bérbeadók szabadpiaci rendszernek örvendenek, és mivel a kiadatlan lakások aránya rendkívül alacsony, jelentős az ármeghatározó erejük.

Kereskedelmi ingatlan szegmensek

Irodapiac

Prága irodapiaca 2025-ben stabil alapokon áll, és rugalmasságot mutat a pandémia időszakának zavarai után. Körülbelül 3,7 millió m² korszerű irodaterülettel Prága a közép- és kelet-európai régió második legnagyobb irodaközpontja (Varsó után). 2023-ban viszonylag lassú bérbeadási piac volt tapasztalható, ahogy a cégek újragondolták az irodatér szükségleteiket, de a kereslet 2024 végén és 2025-ben újra élénkült. 2025 első negyedévében Prága irodai üresedési rátája körülbelül 7,0%-ra csökkent, szemben az egy évvel korábbi, nagyjából 7,5-8%-kal knightfrankprostory.cz. Ez azt jelzi, hogy az üres irodákat egyre inkább kiadják, aminek oka a limitált új kínálat és a folyamatos bérleti aktivitás. 2025 első negyedévében a nettó bérbeadás (megújítások nélkül) 47 900 m² volt – mintegy 5%-kal magasabb, mint 2024 azonos időszakában knightfrankprostory.cz, ami az irodabérlők növekvő bizalmát tükrözi, ahogy egyre több dolgozó tér vissza legalább részben az irodákba.

A prémium irodabérleti díjak szintén emelkedtek. A belvárosi, legmagasabb minőségű, A kategóriás irodák bérleti díjai jelenleg elérik a 29–30 €/m²/hó szintet, és kb. 7%-kal nőttek éves összehasonlításban 2025 első negyedévére knightfrankprostory.cz. A legújabb, legmagasabb színvonalú épületek bérbeadói magasabb bérleti díjakat tudtak kérni a prémium terek korlátozott elérhetősége miatt. Sok bérlő igyekszik jobb irodákba költözni, hogy visszacsábítsa a munkatársakat (flight to quality), ami a modern, fenntartható épületek bérleti díját felfelé hajtotta. Eközben a régebbi és kevésbé hatékony épületek fokozott nyomás alatt vannak – némelyiknél magasabb az üresedés, és átalakításra vagy felújításra lehet szükség. A Cushman & Wakefield szerint a minőség kulcsfontosságú: a jól elhelyezkedő, zöld minősítéssel rendelkező irodákra nagy a kereslet, és prémium bérleti díjat érnek el, míg a másodlagos irodák nehezebben boldogulnak, sőt átalakításra is alkalmasak lehetnek (például lakó- vagy vegyes hasznosításra), ha nem felelnek meg a modern bérlői igényeknek cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Kínálati oldalon az új irodaátadások Prágában mostanság szerények voltak. A fejlesztők 2020–2022-ben több projektet felfüggesztettek vagy elhalasztottak, ezért a 2023–2025 közötti kínálat is korlátozott. Az elmúlt 10 év átlagos éves új kínálata körülbelül 150 000 m², de 2023–2024 jelentősen elmaradt ettől, és 2025-ben is várhatóan átlag alatti lesz az új terület knightfrank-prod-api.springsystems.cz. Ez a kínálati lassulás segített megakadályozni, hogy az üresedési ráta túlságosan megemelkedjen. Néhány jelentős projekt most is folyamatban van – például a Masaryčka fejlesztés a Masaryk pályaudvar közelében (egy vegyes funkciójú projekt, jelentős irodaterülettel, Zaha Hadid Architects tervei alapján) modern irodákat ad hozzá a belvároshoz. Emellett a Port7 Holešovicében és a Nová Waltrovka Jinonicében a közelmúltban adtak át olyan új irodákat, melyek jelentős részét már előzetesen bérbe adták. Tekintettel a korlátozott új kínálatra és a tartós bérlői érdeklődésre, a prágai irodapiac kilátásai stabilak vagy pozitívak: várhatóan közepes (néhány százalékos) szinten marad az üresedés, és a bérleti díjak növekedése is folytatódhat, bár normalizálódó ütemben. A vállalatok nagyrészt a hibrid munkavégzéshez igazodnak, az irodaterületet optimalizálják (nem feladják) – sokan kevesebb négyzetmétert igényelnek munkavállalónként, de magasabb minőségű környezetet keresnek, ami támogatja az új projektek iránti keresletet.

A kulcsfontosságú irodapiaci alközpontok teljesítménye eltérő. A belvárosi (Prága 1) és a belső városi alközpontok (mint például Pankrác, Karlín, Smíchov) rendelkeznek a legalacsonyabb üresedéssel és a legmagasabb bérleti díjakkal, míg néhány külső városi területen (peremkerületek) magasabb az üresedés. Például Prága 4 (Pankrác/Budějovická) és Prága 8 (Karlín) továbbra is nagyon népszerű vállalati lokációk, és erős bérlői kereslet, valamint bérleti díjnövekedés tapasztalható. Ezzel szemben az idősebb állománnyal rendelkező területeken, mint Prága 5 bizonyos részei (Nové Butovice), kissé magasabb az üresedés. Összességében Prága irodái jól átvészelik a járvány utáni időszakot – a város profitál a sokszínű keresletből (beleértve az IT cégeket, pénzügyi szolgáltatókat, tanácsadó cégeket, valamint EU-ügynökségeket) és a korlátozott túlépítésből. A fő kihívás a jövőben az lesz, hogy mit kezdjenek az elöregedő irodaházakkal, amelyek már nem tudnak versenyezni az új sztenderdekkel; néhányat felújítanak majd, míg másokat átalakíthatnak lakó- vagy más célra (ezt a trendet érdemes figyelni 2025 után).

Kereskedelem és vendéglátás

Prága kereskedelmi ingatlanpiaca fokozatos fellendülés és alkalmazkodás útján halad. A belvárosi kiskereskedelem piaca Prága központjában (pl. Na Příkopě, Pařížská, Vencel tér) erős visszaesést szenvedett el a COVID alatt, amikor eltűntek a turisták, de 2024-ben már érezhetően visszatértek a látogatók és a vásárlók. 2025-re a turizmus látványos visszatérést produkált, ami kulcsfontosságú Prága kereskedői számára: a városban több mint 8 millió látogatót fogadtak 2024-ben, kissé meghaladva a járvány előtti szintet praguedaily.news, és ez a tendencia tovább erősödik. A Cushman & Wakefield jelentése szerint a luxus kiskereskedelem profitál a turizmus újjáéledéséből, hiszen tehetős látogatók (kiemelten az USA-ból, az Öböl-menti országokból és Ázsiából ismét) özönlenek a Pařížská luxusbutikjaiba cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. A luxusszegmens vásárlói kevésbé érzékenyek az inflációra, így a felső kategóriás üzletekben nőnek az eladások, sőt egyes esetekben terjeszkednek is. A főutcák és bevásárlóközpontok Prágában jelenleg erős bérlői keresletet és alacsony üresedést mutatnak, ami mérsékelt bérleti díj-növekedést vetít előre. A prémium belvárosi bérleti díjak várhatóan mérsékelten emelkednek 2025-ben, ezzel megfordítva a 2020–21-es bérleticsökkenési trendet cushmanwakefield.com. Hasonlóképpen a jól teljesítő bevásárlóközpontok nagyjából visszanyerték bérlői összetételüket és forgalmukat; a legjobb központok tulajdonosai (mint az OC Chodov, Westfield, Palladium) ismét mérsékelt bérleti díj emeléseket mérlegelnek, ahogy nőnek a boltok forgalmai cushmanwakefield.com.

Azonban nem minden kiskereskedelem egyforma. A középszintű kiskereskedelmi szegmens (a helyi fogyasztókat célzó mainstream márkák) lassabban áll helyre, mivel a cseh fogyasztói bizalom csak 2022 végén érte el a mélypontot, és azóta fokozatosan javul cushmanwakefield.com. A 2022-es magas infláció megviselte a fogyasztókat, de 2025-re az infláció alacsonyabb, és a reálbérek ismét emelkedni kezdenek, ami támogatja a kiskereskedelmi költéseket. A diszkont kiskereskedők és élelmiszerláncok sikerrel vészelték át a nehezebb időket, és továbbra is terjeszkednek (például a Lidl vagy a Pepco továbbra is aktív bérlők). Ezzel szemben néhány nemzetközi márka, amely a COVID alatt kivonult, nem tért vissza, de figyelemre méltó, hogy 2024-ben 16 új márka lépett be a cseh piacra (a C&W adatai szerint), ahogy nő a bizalom cushmanwakefield.com. A prágai kiskereskedelem kilátásai óvatosan optimisták: stabil gazdasági növekedés és virágzó turizmus jelentenek előnyt, de az e-kereskedelem növekedése és a magas üzemeltetési költségek folyamatos kihívást jelentenek. Lépésről lépésre növekvő bérleti díjakat várunk a kiemelt helyszíneken, továbbra is nagy hangsúly lesz az étel/ital és szórakozási kínálat bővítésén a vásárlók bevonzására, és valószínűleg nem épülnek új, nagyobb bevásárlóközpontok (a fejlesztők inkább a meglévő központok felújítására vagy bővítésére koncentrálnak, a piac telítettsége miatt).

A vendéglátóipari és szállodai ingatlanszektor Prágában nagy lendülettel tért magához. Prága történelmileg kiemelkedő városi úti cél, és 2024–2025-re lényegében teljesen visszanyerte a Covid előtti turisztikai forgalmat. A szállodai teljesítmény adatai ezt megerősítik: 2024 harmadik negyedévében a prágai szállodák rendelkeztek a legerősebb bevétel-növekedéssel Európában, a RevPAR (egy elérhető szobára jutó bevétel) év elejétől 11%-kal nőtt 2019-hez képest cushmanwakefield.com. A foglaltság és a szobaárak megugrottak a felgyülemlett utazási igény miatt. 2025-ben a növekedés folytatódik, bár már normálisabb ütemben. 2025-ben a kereslet várhatóan 16%-kal fogja meghaladni a 2019-es szintet a prágai szállodapiacon, amit Ázsiából érkező hosszú távú látogatók visszatérése és a légiközlekedés javulása is segít cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Figyelemre méltó, hogy az évekig hiányzó ázsiai turistacsoportok ismét megjelennek, és az új, közvetlen járatok (például a Közel-Keletre és Ázsiába) növelik a nemzetközi beutazó forgalmat.

Kínálati oldalon Prága szállodai szobakészlete csak marginálisan növekszik – a szállodai kínálat továbbra is korlátozott, az elmúlt években gyakorlatilag nem adtak át új nagyobb szállodát, kivéve néhány felújítást. Az egyetlen szegmens, ahol beruházás tapasztalható, a luxusszállodák kategóriája: körülbelül 320 új luxusszállodai szoba megnyitását tervezik 2025 végéig (beleértve olyan prémium projekteket, mint a felújított Fairmont Golden Prague és új szállodák történelmi épületekben) cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Még ezekkel együtt is, Prága luxusszállodai szegmense továbbra is alulkínált marad (csak ~2,8% az összes szoba közül), ami további növekedési lehetőséget jelez cushmanwakefield.com. Összességében a vendéglátóipar kilátásai kedvezőek – a magasabb turista számok támogatják a szállodai bevételeket, valamint a kapcsolódó ingatlanokat, például éttermeket, kávézókat és rövid távú bérlakásokat. A befektetők is észrevették: egy rövid szünet után újra nő az érdeklődés a szállodák felvásárlása és fejlesztése iránt Prágában, különösen a nemzetközi üzemeltetők részéről, akik be akarnak lépni a piacra vagy meglévő ingatlanokat szeretnének felértékelni.

Ipari és Logisztikai Ingatlanok

A ipari & logisztikai ingatlan szektor Prága tágabb térségében az utóbbi évek egyik legsikeresebb ágazata, és 2025-ben is erős marad, bár a járvány alatti e-kereskedelmi fellendülés után normalizálódik. Prága közép-európai stratégiai elhelyezkedése és fogyasztói piaca elsőrangú logisztikai csomóponttá teszi. 2020–2021 között a raktárak iránti kereslet megugrott (főként az e-kereskedelem és a cégek készletfelhalmozása miatt), ami rekord alacsony üresedési ráta mellett gyorsan emelkedő bérleti díjakat eredményezett. 2024-re ez a szektor kissé lehűlt, mivel bizonyos ciklikus igények mérséklődtek, de az alapvető hajtóerők továbbra is erősek. A Cushman & Wakefield megjegyzi, hogy bár 2024-ben a cseh ipari ingatlanok bérleti tevékenysége közel egyharmadával csökkent a gyengébb általános gazdasági helyzet miatt, a kereslet továbbra is történelmi csúcson van, és az ellátási láncok átstrukturálása (near-shoring) folyamatosan új igényeket generál a cseh piacon cushmanwakefield.com.

A prágai régióban a modern logisztikai terek kihasználatlansági rátája rendkívül alacsony (gyakran 3% alatt van), mivel minden újonnan elkészült raktár gyorsan bérlőre talál. A 2025-ös kereslet várhatóan stabil marad egészséges szinteken, bár nem lesz olyan felfokozott, mint a pandémia csúcspontján cbre.com. Az egyik korlátozó tényező egyszerűen a szabad helyek hiánya – Prága területén kevés a nagy raktárak számára alkalmas földterület, emiatt néhány fejlesztés átterelődik a környező régiókba. Következésképpen a prágai prémium ipari bérleti díjak tartósan történelmi csúcson stagnálnak (körülbelül 6–7 €/m²/hó a prémium logisztikai egységeknél), miután 2021–2022-ben meredeken emelkedtek. A 2025-re vonatkozó előrejelzések szerint a bérleti díjak nagyjából stabilak maradnak ezen a magas szinten, amit az erős kereslet és a kevés kihasználatlanság támaszt alá cushmanwakefield.com. A fejlesztők új raktárakat építenek a tágabb prágai agglomerációban (például a D8-as és D11-es autópályák mentén), és az előszerződés nélküli (spekulatív) fejlesztések is óvatosan újraindulnak, hogy kielégítsék a bérlők igényeit.

Az ipari befektetések hozama 2023-ban kissé nőtt (enyhült) a magasabb kamatok miatt, de a prágai környéki csúcsminőségű logisztikai eszközök még mindig vonzó áron cserélnek gazdát a növekedési kilátások miatt. Figyelemre méltó trend a városi logisztika iránt növekvő érdeklődés – kisebb, last-mile elosztóközpontok a városhoz közelebb, amelyek lehetővé teszik a gyors szállítást. Prága népességének növekedésével és az online vásárlás népszerűségének megőrzésével ezek az infill logisztikai ingatlanok keresettek. Összességében a prágai ipari ingatlanpiac várhatóan nagyon ellenálló marad: még a bizonytalan gazdasági helyzetben is a szerkezeti változások (e-kereskedelem, közeli beszállítás, just-in-case készletstratégiák) biztos keresletet garantálnak. A normalizáció annyit jelent, hogy valószínűleg nem tapasztalunk majd kétszámjegyű bérletidíj-növekedést vagy rendkívül alacsony, 1%-os kihasználatlanságot, inkább hosszú távon fenntartható egyensúlyt, stabilan magas kihasználtsággal és inflációhoz igazodó bérletidíj-növekedéssel.

Nagyberuházások és infrastrukturális fejlesztések hatásai

Számos fejlesztési projekt és infrastrukturális fejlesztés zajlik Prága-szerte, amelyek az elkövetkező években átalakítják az ingatlanpiacot. Már szóltunk a nagy lakóövezeti barnamezős beruházásokról (Smíchov City, Žižkov, Rohan-sziget stb.) és az önkormányzati lakásépítési tervekről. Ezen felül a városközponti területek megújítását célzó városi fejlesztési kezdeményezések új, vegyes funkciójú városrészek kialakításának ágyaznak meg: