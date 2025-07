Sencseni ingatlanpiac 2025: trendek, kilátások és ágazati betekintés

Shenzhen ingatlanpiaca 2025-ben fordulópontot jelentő fellendülést tapasztal egy korrekciós időszak után. Az adásvételi volumenek megugrottak a kormányzati támogatási intézkedések hatására, és az árak stabilizálódnak Kína technológiai nagyvárosában. A piac kiterjed a lakóingatlan, kereskedelmi (irodai és kiskereskedelmi), valamint ipari ingatlanszektorokra, amelyek mindegyike eltérő trendeket mutat. Az otthoneladások 2025 elején ugrottak meg, amikor a felgyülemlett kereslet felszabadult sz.gov.cn, míg a kereskedelmi irodai szektor a magas kínálatot lágyuló bérleti díjakkal dolgozza fel sz.gov.cn. Az ipari és logisztikai ingatlanokat továbbra is támogatja Shenzhen gyártási és technológiai gazdasága. Ez a jelentés átfogó elemzést nyújt a áralakulási trendekről, bérleti hozamokról, kereslet-kínálat dinamikájáról, demográfiai tényezőkről, politikai hatásokról, infrastrukturális fejlesztésekről és külföldi befektetésekről, amelyek befolyásolják a shenzheni ingatlanpiacot. Összehasonlítjuk a trendeket a különböző kerületekben (az exkluzív Nanshantól és Futian-tól a megfizethetőbb Longgangig), és kiemeljük a közelgő, jelentős projekteket, amelyek várhatóan alakítják majd a piac jövőjét.

Shenzhen, amelyet gyakran Kína Szilícium-völgyeként emlegetnek, a Greater Bay Area egyik fő motorja, és 5,5%-os GDP-növekedést céloz meg 2025-ben cnbayarea.org.cn. Erős gazdasága (2024-ben 5,8%-os növekedés) és mintegy 18 milliós lakossága (~1,1%-os éves növekedéssel) savills.com erős alapot teremt az ingatlanpiaci kereslethez. Ugyanakkor a város és az ország hangsúlyozza, hogy „a lakás élésre való, nem spekulációra”, ami a stabilitást és megfizethetőséget előtérbe helyező politikákhoz vezetett. Az alábbiakban Shenzhen ingatlanpiacának minden szegmensét részletesen bemutatjuk 2025-ben és azon túl, értékes betekintést nyújtva befektetők, fejlesztők és lakásvásárlók számára.

Gazdasági és demográfiai hatások az ingatlanpiacra

Shenzhen virágzó, technológia-vezérelt gazdasága és népességi trendjei teremtik meg az ingatlanpiac alapját. A város GDP-célja 5,5%-os növekedés 2025-ben cnbayarea.org.cn , ami a folyamatos bővülésbe vetett bizalmat hangsúlyozza, a 2024-es erős növekedést követően. Az olyan ágazatok, mint a csúcstechnológiai gyártás, elektronika, pénzügy és K+F itt virágoznak, támogatva a cnbayarea.org.cn – ezek a tényezők erősítik a lakáskeresletet. Shenzhen népessége elérte a, ami 1,1%-os éves növekedést jelent savills.com , ez a leggyorsabb növekedés a Greater Bay Area régióban, részben a képzett munkaerő migrációjának köszönhetően. Ez a fiatalos, növekvő népesség (amelyet a technológiai és pénzügyi lehetőségek vonzanak) alapozza meg a végfelhasználói lakásigényeket, még akkor is, ha a spekulatív keresletet visszafogják.

Demográfiai szempontból a város növekvő középosztálya és a képzett „tech-migránsok” beáramlása növeli az igényt a magasabb kategóriás otthonok és minőségi bérlakások iránt. Shenzhen közelsége és javuló integrációja Hongkonggal is szerepet játszik – a város megelőzte Makaót, mint a hongkongi lakosok legnépszerűbb hétvégi úti célját savills.com. A határon átnyúló mozgás élénkíti a kiskereskedelmi és vendéglátóipari ingatlanpiacot (erről bővebben a Kereskedelmi szektor részben), és néhány hongkongi vásárló Shenzhenben fektet be ingatlanba, hogy kihasználja a relatív megfizethetőséget és a jövőbeni értéknövekedést. Összességében az erős gazdasági alapok és a népességnövekedés szilárd alapot teremtenek az ingatlanpiac számára, bár a piacnak továbbra is szembe kell néznie a Kína-szerte tapasztalt 2022–2023-as ingatlanpiaci visszaesés örökségével.

Kormányzati politika és lakáspiaci szabályozás

A szabályozási környezet döntő tényező volt Shenzhen 2025-ös piaci fordulatában. Egy elhúzódó lakáspiaci visszaesés után a kínai hatóságok jelentős enyhítő intézkedéseket vezettek be 2024 végén, hogy „élénkítsék a lakáspiaci tranzakciókat” globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Shenzhen helyi szabályozási módosításokkal reagált 2024 szeptemberében, amelyek eladási hullámot indítottak el. Például a minimális önerő követelményeit és a lakásvásárlási korlátozásokat enyhítették, valamint a meglévő hitelek kamatlábait is csökkentették, hogy mérsékeljék a vásárlók költségeit globalpropertyguide.com. Ezek a változások felszabadították a felgyülemlett keresletet: 2024 negyedik negyedévében a tranzakciók megugrottak, az árak stabilizálódtak. 2024 októberében Shenzhen új lakásainak ára havi összevetésben 0,1%-kal emelkedett – ezzel megtörve a 18 hónapos csökkenést szft.gov.cn –, a használt lakások ára pedig 0,7%-kal nőtt havi szinten (13 hónapnyi csökkenés után) szft.gov.cn. A lendület 2025 elején is folytatódott, amit „kedvezményes politikák” is segítettek, amelyeknek a Savills tulajdonítja a piac erős első negyedéves teljesítményét sz.gov.cn.

Peking álláspontja továbbra is az, hogy a lakhatásnak megfizethetőnek kell lennie, és nem pusztán befektetési eszköznek. Folyamatosan napirenden van az ingatlanadó kísérleti bevezetése (Shenzhen is jelölt város), és Shenzhenben kvótarendszer szabályozza a lakásvásárlást (pl. korlátozások a nem helyi vásárlók számára stb.), bár a végrehajtás 2024 ösztönző intézkedései során némileg enyhült. 2025 áprilisában a kínai Politikai Iroda hangsúlyozta „a városmegújítás felgyorsítását” – beleértve a városi falvak és elöregedett lakóépületek újjáépítését – valamint az eladatlan lakások felszívását célzó politikák optimalizálásátnews.szhome.com. Ez további támogatást jelez a kínálati oldalnak: újrafejlesztési projektek és akár a kormányzat általi felesleges készlet felvásárlása is szóba jöhet a piac stabilizálása érdekében globalpropertyguide.com. Shenzhen önkormányzata emellett jelentős összegeket fektet be állami bérlakásokba és támogatott lakhatásba, hogy biztosítsa a megfizethető otthonok kínálatát a tehetségek számára.

Lényeges, hogy azkedvezményezett státuszt élveznek (alacsonyabb önerő és támogatások), és 2025-ben Sencsen enyhítette az „első lakásvásárló” definícióját, így többen jogosultak kedvezményes jelzáloghitelre. Emellett csökkentették a nagyobb lakásba költözéshez kapcsolódó tranzakciós adókat globalpropertyguide.com , ezzel is ösztönözve a piac mozgását. Ezeknek az intézkedéseknek az összesített hatása a vevői bizalom helyreállítása volt. A Sencseni Ingatlanközvetítő Szövetség „lelkes piaci reakcióról” számolt be a 2024 végén bevezetett intézkedések kapcsán, melyeket a piac „fenntartható és egészséges fejlődésének erős alapjának” nevezett szft.gov.cn

Előretekintve a döntéshozók várhatóan továbbra is támogatóak, de óvatosak maradnak – a további jelentős áremelkedés nem cél. Az elemzők enyhe csökkenést vagy stagnáló árakat jósolnak 2025-re országos szinten, majd 2026-ban (+1,2%) és 2027-ben (+2,0%) mérsékelt növekedést várnak globalpropertyguide.com. Az olyan elsőrangú városokban, mint Sencsen, „enyhe korrekció” várható, mielőtt 2026-ra stabilizálódna a piac globalpropertyguide.com. Összefoglalva, a 2024–2025-ös kormányzati intézkedések a lakáspiac növekedését támogatták (az előző, szigorú „három vörös vonal” fejlesztői szigorítás után), céljuk a kínai ingatlanpiac puha landolásának és fokozatos helyreállításának elősegítése.

Főbb infrastrukturális és fejlesztési projektek

Az infrastruktúra és az új fejlesztések átalakítják Sencsen ingatlanpiacát a különböző kerületekben:

Városi vasút és közlekedés: Sencsen metróhálózata folyamatosan bővül, javítva a kapcsolatot a külső kerületekkel, mint Longgang, Pingshan és Guangming. Új vonalak és hosszabbítások (pl. 16-os vonal Longgangba, városközi vasutak) teszik elérhetőbbé a városrészeket, növelve a lakáskeresletet ezekben a területekben. A Sencsen–Dongguan–Huizhou városközi vasút, valamint a város repülőtereinek és kikötőinek (Bao’an Nemzetközi Repülőtér új terminálja, Shekou Hajózási Központ fejlesztései) folyamatos fejlesztése tovább integrálja a városrégiót.

Sencsen metróhálózata folyamatosan bővül, javítva a kapcsolatot a külső kerületekkel, mint Longgang, Pingshan és Guangming. Új vonalak és hosszabbítások (pl. 16-os vonal Longgangba, városközi vasutak) teszik elérhetőbbé a városrészeket, növelve a lakáskeresletet ezekben a területekben. A Sencsen–Dongguan–Huizhou városközi vasút, valamint a város repülőtereinek és kikötőinek (Bao’an Nemzetközi Repülőtér új terminálja, Shekou Hajózási Központ fejlesztései) folyamatos fejlesztése tovább integrálja a városrégiót. Qianhai Együttműködési Zóna: A Qianhai Shenzhen–Hongkong Modern Szolgáltatóipari Együttműködési Zóna Nyugat-Shenzhenben (Bao’an/Nanshan határán) az egyik legjelentősebb fejlesztési terület. Qianhai hatalmas bővítésen megy keresztül (a tervezett terület 120 km²-re nőtt), és A-kategóriás irodatornyokkal, innovációs parkokkal és felsőkategóriás lakóingatlanokkal telik meg. Nyitott zónaként, különleges politikákkal a hongkongi és külföldi cégek vonzására, Qianhai egy új üzleti negyedet (CBD) hoz létre. Az olyan projektek, mint a Shenzhen Bay Technology Eco-Park és a Qianhai Kerry Centre , új kereskedelmi területeket adnak hozzá, ami városszerte befolyásolja az irodakínálatot és a bérleti díjakat. Lakóingatlanok tekintetében Qianhai Hongkonghoz való közelsége (az új Shenzhen–Hongkong szárazföldi határon keresztül Qianhainál) vonzóvá teszi a határon átnyúló szakemberek számára; az árak itt vetekszenek a belvárosi kerületekével.

A Qianhai Shenzhen–Hongkong Modern Szolgáltatóipari Együttműködési Zóna Nyugat-Shenzhenben (Bao’an/Nanshan határán) az egyik legjelentősebb fejlesztési terület. Qianhai hatalmas bővítésen megy keresztül (a tervezett terület 120 km²-re nőtt), és telik meg. Nyitott zónaként, különleges politikákkal a hongkongi és külföldi cégek vonzására, Qianhai egy új üzleti negyedet (CBD) hoz létre. Az olyan projektek, mint a , új kereskedelmi területeket adnak hozzá, ami városszerte befolyásolja az irodakínálatot és a bérleti díjakat. Lakóingatlanok tekintetében Qianhai Hongkonghoz való közelsége (az új Shenzhen–Hongkong szárazföldi határon keresztül Qianhainál) vonzóvá teszi a határon átnyúló szakemberek számára; az árak itt vetekszenek a belvárosi kerületekével. Shenzhen-öböl Szuper Központi Bázis: Futian/Nanshan területén a Shenzhen-öböl Szuper Központi Bázis egy ambiciózus, szupermagas felhőkarcolókból álló klaszter, amelyet Fortune 500-as cégek központjainak terveznek. Bár még építés alatt áll (a befejezések a 2020-as évek végéig várhatók), ez a projekt megszilárdítja Shenzhen státuszát, mint globális üzleti központ. Az ikonikus tornyok (közülük néhány meghaladja a 400 métert) és a vegyes funkciójú komplexumok (irodák, luxuslakások, kiskereskedelem) ígérete már most növeli a környékbeli telekárakat.

Futian/Nanshan területén a Shenzhen-öböl Szuper Központi Bázis egy ambiciózus, szupermagas felhőkarcolókból álló klaszter, amelyet Fortune 500-as cégek központjainak terveznek. Bár még építés alatt áll (a befejezések a 2020-as évek végéig várhatók), ez a projekt megszilárdítja Shenzhen státuszát, mint globális üzleti központ. Az ikonikus tornyok (közülük néhány meghaladja a 400 métert) és a vegyes funkciójú komplexumok (irodák, luxuslakások, kiskereskedelem) ígérete már most növeli a környékbeli telekárakat. Fejlett Gyártóipari Parkok: Egyedülálló módon Shenzhen az ipari területek fejlesztésében is innovál, többszintes gyárkampuszokat építve. A város tervei szerint „2025-ig 20 fejlett gyártóipari park és többszintes gyár felépítésének felgyorsítása” valósul megsz.gov.cn olyan kerületekben, mint Bao’an, Longhua, Guangming és Longgang. Ezek a projektek (összesen 300 km²-en) technológiai gyártást, robotikát, új energiát és más stratégiai iparágakat fognak befogadni news.cgtn.com. Például a Guangming kerületben új intelligens gyártópark nyílt, amely AI- és precíziós műszeripari cégeknek ad otthont szgm.gov.cn. Az ilyen fejlesztések nemcsak ipari ingatlan iránti keresletet generálnak, hanem munkahelyeket és lakásigényt is teremtenek ezekben a kerületekben.

Egyedülálló módon Shenzhen az ipari területek fejlesztésében is innovál, építve. A város tervei szerint „2025-ig 20 fejlett gyártóipari park és többszintes gyár felépítésének felgyorsítása” valósul megsz.gov.cn olyan kerületekben, mint Bao’an, Longhua, Guangming és Longgang. Ezek a projektek (összesen 300 km²-en) technológiai gyártást, robotikát, új energiát és más stratégiai iparágakat fognak befogadni news.cgtn.com. Például a Guangming kerületben új intelligens gyártópark nyílt, amely AI- és precíziós műszeripari cégeknek ad otthont szgm.gov.cn. Az ilyen fejlesztések nemcsak generálnak, hanem munkahelyeket és lakásigényt is teremtenek ezekben a kerületekben. Városmegújítási Projektek: Shenzhen folyamatosan megújítja régebbi területeit. A 2025-ös év kiemelkedő városmegújítási projektjei közé tartozik a Lychee Garden újjáépítése Futianban és a Nantou ősi városrész revitalizációja Nanshanban , valamint számos régi gyárterület átalakítása kreatív ipari parkká vagy lakóépületté. A korábbi városi falvak („城中村”) – például a Shuiwei és Baishizhou falvak – megújítása új lakásállományt ad a kiemelt területeken. A város „városfrissítési” kezdeményezése, amelyet 2025-ben központi finanszírozás támogatnews.szhome.com, további ilyen projekteket jelent, amelyek a leromlott lakásállományt modern, nagyobb sűrűségű fejlesztésekkel váltják fel.

Shenzhen folyamatosan megújítja régebbi területeit. A 2025-ös év kiemelkedő városmegújítási projektjei közé tartozik a és a , valamint számos régi gyárterület átalakítása kreatív ipari parkká vagy lakóépületté. A korábbi városi falvak („城中村”) – például a Shuiwei és Baishizhou falvak – megújítása új lakásállományt ad a kiemelt területeken. A város „városfrissítési” kezdeményezése, amelyet 2025-ben központi finanszírozás támogatnews.szhome.com, további ilyen projekteket jelent, amelyek a leromlott lakásállományt modern, nagyobb sűrűségű fejlesztésekkel váltják fel. Jelentős ingatlanprojektek 2025+: A lakóingatlanok terén több nagy horderejű projekt várhatóan piacra kerül. Nanshanban a CITIC Front Bay (Yuanwafu) projekt a Shenzhen-öbölben, egy ultraluxus tengerparti fejlesztés, várhatóan „áttöri” Shenzhen korábbi árplafonját – mivel Shenzhen eltörölte az új lakások árkorlátját, ez a projekt rekordáron indulhat a városban sohu.com. Szintén 2024 végén a China Resources Land és partnerei rekordáron vásároltak telket Houhaiban (Shenzhen-öböl térsége), ami a felső kategóriás piacba vetett bizalmat jelzi sohu.com. Futianban a közelgő projektek, mint például az Excellence & Kingkey átalakítása Antuoshanban és a New World projektje Xiangmihu közelében, új luxuslakásokat hoznak 2025–2026-ban sohu.com sohu.com. A kereskedelmi oldalon a A-kategóriás irodák átadása 2025-ben 14 új irodaépületet jelent, összesen ~893 000 m²-rel sz.gov.cn (többnyire Qianhai, Houhai és Futian területén), ami ~7,9%-kal növeli az irodakínálatot sz.gov.cn. Ez a kínálatnövekedés hatással lesz az irodák kihasználtságára és bérleti díjaira, ahogy azt később tárgyaljuk.

Mindezek az infrastrukturális és fejlesztési projektek növelik Shenzhen összeköttetését és vonzerejét, ugyanakkor új kínálatot is teremtenek, amelyet a piacnak fel kell szívnia. A befektetőknek érdemes figyelniük, hogy mely kerületek profitálnak (pl. ahol új közlekedési kapcsolatok létesülnek, gyakran nő az ingatlanok értéke), illetve hol jelentkezhet túlkínálati kockázat (pl. bizonyos üzleti negyedekben irodai túlkínálat alakulhat ki).

Lakóingatlan szektor

Értékesítési volumen, árak és kereslet-kínálat dinamikája

Shenzhen lakáspiaca 2025-ben fellendülőben van, az adásvételi volumenek jelentősen emelkedtek az előző évhez képest. 2025 első negyedévében több mint, ami 67,7%-os éves növekedést jelent sz.gov.cn . Ez az élénkülés a 2024 végi szabályozási enyhítések után kezdődött: például 2024 novemberének első 24 napjában(a napi eladások 201%-kal nőttek éves összevetésben) ésértékesítettek (118%-os éves növekedés) szft.gov.cn . Ezek a számok a 2021 óta legerősebb piaci aktivitást mutatták. A Savills adatai szerint sz.gov.cn , ami azt mutatja, hogy a vevők visszatértek a piacra.

Az eladási fellendülés ellenére az ártrendek viszonylag stabilak – a piac előbb a volument, majd az árat állítja helyre. A 2022–2023-as csökkenés után az ingatlanárak mostanra elérték a mélypontot. 2025 márciusára Shenzhenben a új lakások árai éves szinten gyakorlatilag stagnáltak, sőt, enyhén, 0,4%-kal csökkentek globalpropertyguide.com. A használt (másodlagos) lakások árai még mindig mintegy 3%-kal alacsonyabbak voltak éves összevetésben globalpropertyguide.com, de a csökkenés üteme hónapok óta mérséklődiknews.szhome.com. 2025 áprilisában a használt lakások ára csak 0,21%-kal csökkent havi szinten, és –2,88%-kal éves szinten Shenzhenbennews.szhome.comnews.szhome.com, ami a legkisebb visszaesés Kína tíz legnagyobb városa között. Valójában Shenzhen árindexe volt a legellenállóbb, ami a stabilizáció közeli állapotát jelzinews.szhome.com.

Jelenlegi árszintek: A CREIS adatai szerint 2025 márciusában Shenzhenben az átlagos új lakóingatlan ára körülbelül 52 700 jüan/m², míg a használt lakások átlagosan 67 600 jüan/m² globalpropertyguide.com. Ugyanakkor a helyi hirdetési adatok szerint 2025 közepén a városszintű használt lakások kínálati ára inkább a magas 50 000 jüan/m² körül mozog (az Anjuke ~57 000 jüant jelent), mivel a kevésbé frekventált területeken az eladók csökkentették elvárásaikat. Az ártrendek kerületenként jelentősen eltérnek (lásd a következő szakaszt). Összességében a város lakásárai továbbra is a legmagasabbak Kínában, Peking és Sanghaj belvárosát leszámítva. A közelmúltbeli korrekció ellenére a lakhatás megfizethetősége továbbra is feszített – az 1. szintű városokban, mint Shenzhen, a lakásár-jövedelem arány rendkívül magas, és a kormány jelezte, hogy megakadályozza az újabb spekulatív fellendülést.

A kínálati oldalon a fejlesztők Sencsenben óvatosak voltak. Az új projektek indítása lelassult 2022–2023-ban Kína fejlesztői adósságválsága és a gyenge piaci hangulat miatt. Ez néhány területen felhalmozódott, fel nem szívódott készletet eredményezett. Azonban a befejezések felgyorsulnak, ahogy a finanszírozási problémák miatt késleltetett projektek ismét sínre kerülnek. A Morningstar elemzői arra számítanak, hogy „az új lakásépítések visszafogottak maradnak 2025 végéig” Kínában, de a befejezések javulni fognak a politikai támogatásnak köszönhetően globalpropertyguide.com. Sencsenben ez mérsékelt mennyiségű új lakás piacra kerülését jelenti – elegendőt ahhoz, hogy a vevőknek legyen választási lehetősége, de nem túl sokat. A kormány közvetlenül is növelte a megfizethető lakások kínálatát; Sencsen ambiciózus célja, hogy 2035-re 1 millió támogatott lakóegységgel rendelkezzen. Már most is több tízezer tehetséglakás és közösségi bérlakás van építés alatt, amelyek végül enyhíteni fogják a magánpiaci kereslet egy részét.

Keresleti dinamikák: Jelenleg a végfelhasználói kereslet (első lakásvásárlók és szintlépők) a fő hajtóerő, amelyet az alacsonyabb jelzáloghitelek és az enyhülő szabályozás ösztönöz. A befektetői kereslet (spekulatív vásárlás tőkenyereség reményében) visszafogottabb a fellendülés éveihez képest, a szigorúbb szabályozás és a közelmúltbeli árcsökkenések emléke miatt. Ennek ellenére Sencsen hosszú távú kilátásai továbbra is vonzzák a tehetősebb belföldi és néhány külföldi (hongkongi, expat) befektetőt, akik értéket látnak a visszaesésekben. A város alapvető adottságai – népességbeáramlás, korlátozott földterület, valamint kulcsszerepe a Greater Bay Area-ban – tartós keresleti nyomást jeleznek. Jelenleg a használtlakás-piacon viszonylag magas a készletszint (sok hirdetés, mivel a tulajdonosok eladni próbálnak a fellendülésben), ami mérsékelt áremelkedést eredményez. Azonban a tranzakciós adatok azt mutatják, hogy a reálisan árazott lakások, különösen a népszerű kerületekben, gyorsan elkelhetnek (néhány új projekt 2024 végén órák alatt elfogyott szft.gov.cn).

Lakásárak kerületenként és szegmensenként

Sencsen a különböző alpiacok városa, ahol éles ellentét van a belső kerületek és a külső területek között. Íme egy tájékoztató összehasonlítás a használt lakások átlagos árai között kerületenként (2025 közepén):

Kerület Átlagos eladási ár (2025. július) Megjegyzések a trendről Nanshan (technológiai és felsőkategóriás tengerparti) 87 600 ¥/m² shenzhen.anjuke.com Legmagasabb árak; sok luxusövezet 100 ezer ¥ felett. Az árak ~8,6%-kal emelkedtek éves szinten a 2024-es visszaesés után. Erős kereslet a technológiai elit és külföldiek részéről. Futian (üzleti negyed és központ) 73 200 ¥/m² shenzhen.anjuke.com Prémium belvárosi kerület luxuslakóparkokkal (sok környék 80 ezer ¥ felett). ~10%-os éves növekedés alacsony bázisról shenzhen.anjuke.com. A felsőkategóriás kereslet erős, amit a legjobb iskolák és munkahelyek támogatnak. Luohu (régi belváros) 47 800 ¥/m² shenzhen.anjuke.com Középkategóriás árak; legrégebbi belvárosi terület, elöregedő ingatlanállománnyal. Enyhe éves növekedés (~6,9% shenzhen.anjuke.com), ahogy kezd magához térni. Népszerű a központi elhelyezkedést kereső, árérzékeny vevők körében. Bao’an (északnyugati kerület, beleértve Qianhait) 54 600 ¥/m² shenzhen.anjuke.com Változatos: Qianhai/központ drága (~80 ezer ¥), de más részek megfizethetőbbek. Összességében ~10,6%-os éves növekedés shenzhen.anjuke.com, amit új metróvonalak és fejlesztések hajtanak. Longgang (északkeleti kerület, nagy és kertvárosi) 36 000 ¥/m² shenzhen.anjuke.com Legmegfizethetőbb nagy kerület. ~11%-os éves növekedés shenzhen.anjuke.com a korábbi jelentős visszaesés után. Bőséges új kínálat tartja mérsékelten az árakat. Első lakásvásárlóknak vonzó. Longhua (észak, feltörekvő alközpont) ~50 000–60 000 ¥/m² (becsült) Gyorsan fejlődik; közel Futianhoz, új projektekkel (pl. Shenzhen North környéke). Az árak emelkednek; erős kereslet az új lakások iránt az infrastruktúra fejlesztése miatt. Egyéb (Yantian, Pingshan, Guangming, stb.) ~30 000–50 000 ¥/m² (változó) Yantian (45 ezer ¥) tengerparti életet kínál, de messze keletre esik. Pingshan (28–30 ezer ¥) és Guangming (~33 ezer ¥) viszonylag olcsók, ipari fejlesztésre kijelölve. Mindegyiknél mérsékelt növekedés látható a javuló közlekedési kapcsolatok miatt.

Források: Anjuke hirdetési árak 2025. július shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com shenzhen.anjuke.com.

A táblázat kiemeli, hogy Nanshan és Futian uralják a luxus szegmenst. Egy friss felmérés szerint Sencsenben 18 alkerületben az átlagos használt lakásár meghaladja a 80 000 jüan/m²-t – ezek közül mindössze egy nem Futianban vagy Nanshanban található sohu.com. Ez a két kerület mágnesként vonzza a felső kategóriás vevőket (technológiai vezetőket, pénzügyi szakembereket és tehetős családokat), mivel itt találhatók a legjobb iskolák, munkahelyek és szolgáltatások. Jelentős részt képviselnek a tranzakciós értékből; 2024-ben Futianban és Nanshanban is több mint 9000 használt lakást adtak el, ezzel a 2. és 3. helyen állnak az eladási volumenben (közvetlenül a sokkal nagyobb Longgang mögött) sohu.com. Ez nemcsak a magas árakat, hanem a piacok likviditását is mutatja.

Ezzel szemben Longgang és Bao’an a legnagyobb tranzakciószámot produkálják a bőséges kínálat és az alacsonyabb árak miatt – ezek a tömegpiacot és az első lakásvásárlókat szolgálják ki. Longgang például 2024-ben vezetett az eladások számában, ami sok új projektjének és megfizethető lakóparkjainak köszönhető. Ahogy a város kifelé terjeszkedik, ezek a peremkerületek gyorsan urbanizálódnak (új központokkal, mint a Longgang CBD Bantiánban és Bao’an tengerparti központja). Az árnövekedés itt ingadozóbb lehet (amit a szabályozás és a kínálat változásai hajtanak), de hosszú távon a javuló közlekedési kapcsolatok (pl. új metróvonalak) csökkentik a különbséget a belvárosi árakhoz képest.

Új vs. használt lakások árkülönbsége: Érdemes megjegyezni, hogy Sencsenben az új lakásokat gyakran kissé alacsonyabb áron értékesítik, mint az összehasonlítható használt lakásokat, a kormányzati árirányítás és a fejlesztők gyors értékesítési igénye miatt. Például 2024 áprilisában az új (első kézből) tranzakciók átlagára 61 328 ¥/m² volt, ami 1,5%-os éves csökkenést jelentett pdf.savills.asia, miközben a használt lakások átlaga magasabb volt. Ez a különbség azt eredményezi, hogy az új projektek nagy érdeklődést vonzanak (néhányat „nappali” kiárusításként adnak el, ahogy 2024 végén is történt szft.gov.cn). 2025-ben, az árplafonok enyhítésével, néhány felső kategóriás új projekt a használt lakások árai fölött indulhat (például a CITIC projekt a Sencsen-öbölben rekordot dönthet sohu.com). Általánosságban azonban a középkategóriás új kínálatot úgy árazzák, hogy gyorsan elkeljen, ami versenyhelyzetet teremt a használt lakások tulajdonosai számára.

Bérleti piac és hozamok

Sencsen lakásbérleti piaca aktív, tekintettel a hatalmas bevándorló népességre (sok fiatal munkavállaló bérel). A bérleti díjak a COVID években viszonylag stagnáltak vagy csökkentek, de a gazdaság újranyitásával megnőtt a bérleti kereslet. Ennek ellenére a bérleti díjak emelkedése nem követte a lakásárak növekedését az elmúlt évtizedben, ami alacsony bérleti hozamokat eredményezett globális összehasonlításban.

2025 közepén Sencsenben a bruttó bérleti hozamok átlagosan évi 2,6% globalpropertyguide.com – ami összhangban van más első szintű kínai városokkal. Konkrétan egy átlagos 3 hálószobás lakás (~523 ezer dollár vételár, ~1 179 dollár havi bérleti díj) bruttó hozama ~2,7% globalpropertyguide.com. A kisebb lakások hozama hasonló (2,6–2,7%). Költségek (karbantartás, adók stb.) levonása után a nettó hozamok jellemzően csak ~1% körül alakulnak globalpropertyguide.com. Ezek az adatok azt mutatják, hogy Sencsen lakásbefektetői elsősorban a tőkenövekedésre, nem pedig a bérleti jövedelemre alapoznak.

Mindezek ellenére vannak jelek arra, hogy a hozamok elérték a mélypontot: a bérleti díjak enyhén emelkedni kezdtek a javuló munkaerőpiac és a beáramló friss diplomások hatására, miközben a vételárak kiegyenlítődtek. Valójában egy elemzés szerint Kína négy legnagyobb városában a nettó bérleti hozam 2023 első felében körülbelül 1,8%-ra emelkedett yicaiglobal.com, a történelmi mélypontokról, ahogy a lakásárak korrigáltak. Shenzhenben a bérleti megfizethetőség (bérleti díj/jövedelem arány) továbbra is kihívást jelent a bérlők számára – a belvárosban egy átlagos lakás bérleti díja könnyen elviheti egy fiatal szakember jövedelmének 30%+-át. A kormány hosszú távú bérlakásokat népszerűsített és támogatta a bérleti platformokat a bérleti piac egészséges fejlődésének biztosítása érdekében.

A befektetők számára az alacsony hozamok azt jelentik, hogy a tartási költségek magasak a bérleti díjhoz képest, ami visszatarthatja a spekulatív vásárlásokat. Ugyanakkor néhány bérbeadó most már kissé jobb megtérülést tapasztal: például a határok újranyitásával megnőtt a kereslet a felső kategóriás bérlemények iránt a külföldiek és hongkongi szakemberek részéről, ami támogatta a bérleti díjakat olyan területeken, mint Shekou és Futian CBD. Kínálati oldalon az intézményi bérlakások beáramlása (pl. a Vanke Port Apartment márkája és más REIT-ek, amelyek néhány eladatlan kereskedelmi ingatlant bérlakássá alakítanak) fokozatosan növelheti az üresedést és kordában tarthatja a bérleti díjakat.

Összefoglalva, a bérleti hozamok továbbra is mérsékeltek (~2–3% bruttó) globalpropertyguide.com Shenzhenben, ami a magas értékeléseket tükrözi. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy a bérleti jövedelem önmagában alig fedezi a finanszírozási költségeket a jelenlegi jelzáloghitel-kamatok mellett, így a befektetési tézis a hosszú távú áremelkedésen, illetve esetleg devizadiverzifikáción (külföldi vásárlók esetén) alapul. A 2025-ben stabil vagy enyhén emelkedő bérleti díjak a valós kereslet pozitív jelei, de drámai bérletidíj-emelkedés nem valószínű, tekintettel a jelentős lakás-kínálatra és a kormány lakhatási költségekre irányuló éberségére.

Kereskedelmi ingatlan szektor

Irodapiac (kereskedelmi irodaterület)

Shenzhen A-kategóriás irodapiacát 2025-ben bőséges új kínálat, magas üresedés és bérlőbarát bérleti díjak jellemzik. A város gyors felhőkarcoló-építése az elmúlt években túlkínálathoz vezetett egyes területeken, éppen akkor, amikor a COVID és a technológiai iparág ellenszelei visszafogták a keresletet. Ennek eredményeként az irodaszektor jelenleg bérlői piac fázisában van:

Kínálat és üresedés: 2025-ben Shenzhen körülbelül 0,9 millió m² új A-kategóriás irodaterületet ad hozzá sz.gov.cn, ami a teljes állományt mintegy 7,9%-kal bővíti sz.gov.cn. A főbb átadások az első és második negyedévben Qianhai, Houhai és a Nanshan Tudományos Park tornyait foglalják magukban. Ez a 2022–2024-ben átadott jelentős kínálatra rakódik rá. Ennek következtében a városszintű irodai üresedési ráta 2025 elején 27–30% körül mozog pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. 2024 negyedik negyedévének végén ~29,0% volt savills.com, és 2025 első negyedévében is magas maradt (a Knight Frank „mély kiigazítási szakaszról” számolt be, a kihasználatlanság továbbra is közel rekordmagas). Egyes alpiacokon, például Qianhaiban, még magasabb az üresedés, mivel egyszerre több új épület nyílik meg.

2025-ben Shenzhen körülbelül 0,9 millió m² új A-kategóriás irodaterületet ad hozzá sz.gov.cn, ami a teljes állományt mintegy 7,9%-kal bővíti sz.gov.cn. A főbb átadások az első és második negyedévben Qianhai, Houhai és a Nanshan Tudományos Park tornyait foglalják magukban. Ez a 2022–2024-ben átadott jelentős kínálatra rakódik rá. Ennek következtében a városszintű irodai üresedési ráta 2025 elején körül mozog pdf.savills.asia cushmanwakefield.com. 2024 negyedik negyedévének végén ~29,0% volt savills.com, és 2025 első negyedévében is magas maradt (a Knight Frank „mély kiigazítási szakaszról” számolt be, a kihasználatlanság továbbra is közel rekordmagas). Egyes alpiacokon, például Qianhaiban, még magasabb az üresedés, mivel egyszerre több új épület nyílik meg. Keresleti hajtóerők: A kihívások ellenére Shenzhen sokszínű gazdasága némi keresletet biztosít. A technológiai és IT szektor továbbra is az irodabérleti piac fő mozgatórugója sz.gov.cn – a helyi technológiai óriások és startupok egyaránt bővítik K+F laborjaikat és irodáikat. 2025 első negyedévében a „új minőségi termelőerőkhöz” kapcsolódó cégek (feltörekvő technológia) aktívan béreltek irodát sz.gov.cn. Az internetszektor önmagában a bérleti volumen ~25%-át adta az első negyedévben sz.gov.cn. Emellett a pénzügyi, szakmai és fogyasztói szolgáltatások szektorai is stabil keresletet biztosítanak sz.gov.cn. Figyelemre méltó trend a határokon átnyúló e-kereskedelmi cégek és szolgáltatóik növekedése, amelyek jelentős irodaterületet foglaltak le (pl. egy szegmens ~10 000 m²-t bérelt az első negyedévben) sz.gov.cn, mivel profitálnak a virágzó online kereskedelemből és a Greater Bay Area integrációjából.

A kihívások ellenére Shenzhen sokszínű gazdasága némi keresletet biztosít. A továbbra is az irodabérleti piac fő mozgatórugója sz.gov.cn – a helyi technológiai óriások és startupok egyaránt bővítik K+F laborjaikat és irodáikat. 2025 első negyedévében a aktívan béreltek irodát sz.gov.cn. Az internetszektor önmagában a bérleti volumen ~25%-át adta az első negyedévben sz.gov.cn. Emellett a szektorai is stabil keresletet biztosítanak sz.gov.cn. Figyelemre méltó trend a és szolgáltatóik növekedése, amelyek jelentős irodaterületet foglaltak le (pl. egy szegmens ~10 000 m²-t bérelt az első negyedévben) sz.gov.cn, mivel profitálnak a virágzó online kereskedelemből és a Greater Bay Area integrációjából. Bérleti díjak: Mivel a kínálat meghaladja a keresletet, a bérbeadók csökkentették a bérleti díjakat, hogy vonzzák és megtartsák a bérlőket. 2025 első negyedévében a városszintű átlagos A-kategóriás irodabérleti díj körülbelül 163 RMB/m²/hó -ra esett vissza, ami ~3,5%-os negyedéves csökkenést jelent assets.cushmanwakefield.com. Éves összehasonlításban a bérleti díjak mintegy 9%-kal estek 2024 végére pdf.savills.asia, és a csökkenés 2025-ben is folytatódott. A Savills indexe –9,0%-os éves bérletidíj-csökkenést mutatott 2024 negyedik negyedévében pdf.savills.asia, és ez a trend továbbra is fennállt. A tényleges bérleti díjak (ösztönzőkkel együtt) még alacsonyabbak, mivel sok bérbeadó bérletmentes időszakot vagy kiépítési támogatást kínál. A nyomás minden szegmensben érezhető: még a Futian CBD elsődleges irodáiban is csökkentek a bérleti díjak, míg a decentralizált területek új épületei jelentősen leárazott induló bérleti díjakkal próbálják csábítani a bérlőket. Jelenleg az irodapiac átlagos bérleti díja csökkenő tendenciát mutat sz.gov.cn, és várhatóan 2025-ben tovább süllyed, mielőtt elérné a mélypontot.

Mivel a kínálat meghaladja a keresletet, a bérbeadók csökkentették a bérleti díjakat, hogy vonzzák és megtartsák a bérlőket. 2025 első negyedévében a városszintű átlagos A-kategóriás irodabérleti díj körülbelül -ra esett vissza, ami ~3,5%-os negyedéves csökkenést jelent assets.cushmanwakefield.com. Éves összehasonlításban a bérleti díjak mintegy 9%-kal estek 2024 végére pdf.savills.asia, és a csökkenés 2025-ben is folytatódott. A Savills indexe mutatott 2024 negyedik negyedévében pdf.savills.asia, és ez a trend továbbra is fennállt. A tényleges bérleti díjak (ösztönzőkkel együtt) még alacsonyabbak, mivel sok bérbeadó bérletmentes időszakot vagy kiépítési támogatást kínál. A nyomás minden szegmensben érezhető: még a Futian CBD elsődleges irodáiban is csökkentek a bérleti díjak, míg a decentralizált területek új épületei jelentősen leárazott induló bérleti díjakkal próbálják csábítani a bérlőket. Jelenleg sz.gov.cn, és várhatóan 2025-ben tovább süllyed, mielőtt elérné a mélypontot. Kilátások: Az általános vélekedés szerint Sencsen irodapiaci üresedése a közeljövőben magas marad. A „tartós kereslet-kínálat egyensúlyhiány” miatt a városszintű üresedési ráta várhatóan magas marad, és a bérleti díjak tovább csökkennek research.jllapsites.com 2025-ig. Ugyanakkor vannak biztató jelek: a gazdaság élénkülése és az olyan ágazatok üzleti terjeszkedése, mint az új energia járművek, a mesterséges intelligencia és a pénzügy, fokozatosan felszívhatják a kínálatot. 2025 első negyedévében a nettó felszívás valójában javult (országosan az elsődleges városok irodapiaci nettó felszívása nőtt, Sencsenben pedig ~50–200%-os éves növekedés volt tapasztalható) cbre.com.cn. Ha a trend folytatódik, 2025 lehet az irodapiaci ciklus mélypontja, amelyet lassú fellendülés követhet. A befektetők is mutatnak némi érdeklődést – 2025 első negyedévében az irodai eszközök a befektetési alapok fókuszába kerültek (Kínában a core irodaházak voltak a legfőbb befektetési célpontok, különösen a biztosítói alapok részéről) cbre.com.cn. A Sencsen-i irodák hozama/kamatlábai enyhén emelkedtek az alacsonyabb árak miatt, ami vonzó lehet azoknak a vevőknek, akik jövőbeni fellendülésre számítanak.

Kereskedelmi és vendéglátóingatlanok

Általánosságban elmondható, hogy azoknak a cégeknek, amelyek irodateret keresnek Sencsenben, most bőséges választék és alkupozíció áll rendelkezésükre. A bérbeadók számára ez az időszak a megkülönböztetésről szól – azok az épületek, amelyek jobb minőséggel és fenntarthatósági jellemzőkkel rendelkeznek, vonzzák a bérlőket (a bérbeadók„optimalizálják irodai eszközeiket, hogy versenyképesek maradjanak”* cushmanwakefield.com , például HVAC korszerűsítés, szolgáltatások bővítése). Néhány régebbi irodát átalakíthatnak (kereskedelmi, közösségi iroda, vagy akár lakófunkcióra), a város azon törekvésének részeként, hogy optimalizálja a meglévő állományt. Az irodapiac egészsége attól függ majd, mennyire sikerül Sencsennek új iparágakat felkarolnia, illetve esetlegvisszatérését elérnie (például ha több hongkongi cég települ Sencsenbe, amennyiben az integráció elmélyül).

A kereskedelmi ingatlan szektor Sencsenben 2025-ben fellendülő pályán van, amit a fogyasztói költések élénkülése és a turisták beáramlása (különösen Hongkongból) támogat. A járvány utáni visszaesést követően a vásárlók és turisták visszatértek, amit a bevásárlóközpontok csökkenő üresedése és a stabilizálódó bérleti díjak is tükröznek:

Üresedés és kereslet: 2025 első negyedévére Sencsen bevásárlóközpontjainak üresedési rátája ~6,8%-ra csökkent , ami a legalacsonyabb 2020 óta savills.com. Ez hat egymást követő negyedévnyi üresedéscsökkenést jelent, ami azt mutatja, hogy a kiskereskedelmi területek felszívódnak. A Savills adatai szerint az üresedés 1,8 százalékponttal csökkent éves szinten, 6,8%-ra az első negyedévben savills.com. Az ilyen alacsony üresedés – jóval az országos ~7,3%-os átlag alatt cbre.com.cn – kiemeli, mennyire erős volt Sencsen kiskereskedelmi fellendülése, részben a város sikeres COVID-kezelésének és a gyors fogyasztói visszapattanásnak köszönhetően. Népszerű bevásárlónegyedek (pl. Luohu Dongmen, Futian COCO Park környéke, Nanshan Coastal City környéke) magas kihasználtságról számolnak be, ahogy a hazai márkák és vendéglátóipari szereplők terjeszkednek. Még az újabb, külvárosi bevásárlóközpontok is elkezdtek bérlőket vonzani, ahogy a lakóközösségek ott növekednek.

2025 első negyedévére Sencsen , ami a legalacsonyabb 2020 óta savills.com. Ez hat egymást követő negyedévnyi üresedéscsökkenést jelent, ami azt mutatja, hogy a kiskereskedelmi területek felszívódnak. A Savills adatai szerint az üresedés 1,8 százalékponttal csökkent éves szinten, 6,8%-ra az első negyedévben savills.com. Az ilyen alacsony üresedés – jóval az országos ~7,3%-os átlag alatt cbre.com.cn – kiemeli, mennyire erős volt Sencsen kiskereskedelmi fellendülése, részben a város sikeres COVID-kezelésének és a gyors fogyasztói visszapattanásnak köszönhetően. Népszerű bevásárlónegyedek (pl. Luohu Dongmen, Futian COCO Park környéke, Nanshan Coastal City környéke) magas kihasználtságról számolnak be, ahogy a hazai márkák és vendéglátóipari szereplők terjeszkednek. Még az újabb, külvárosi bevásárlóközpontok is elkezdtek bérlőket vonzani, ahogy a lakóközösségek ott növekednek. Bérleti díjak: Bár a kihasználtság javult, a bérleti díjak lassan emelkednek . 2025 első negyedévében Sencsen átlagos prémium bevásárlóközponti bérleti díja még mindig körülbelül 2,4%-kal alacsonyabb volt éves szinten savills.com. A bérbeadók nagyrészt változatlanul hagyták a bérleti díjakat, vagy enyhe csökkentéseket kínáltak a bérlők talpra állásának támogatására. 2025 közepére már látszanak a bérleti díjak mélypontjának jelei – a gyalogosforgalom és a kiskereskedelmi forgalom javulásával néhány bérbeadó fokozatosan megszünteti az ideiglenes bérleti kedvezményeket. Az általános hangulat óvatosan optimista: a stabil bérleti díjak lehetővé teszik a kiskereskedők számára, hogy megerősödjenek, és a bérleti díjak növekedése valószínűleg csak 2026-ban várható, amikor az eladások teljesen normalizálódnak. Figyelemre méltó, hogy a luxus kiskereskedelem és a felső kategóriás vendéglátás szegmensei Sencsen-öbölben és Futianban viszonylag gyorsabb bérleti díj-helyreállást tapasztaltak a tehetős fogyasztók tartós kereslete miatt.

Bár a kihasználtság javult, . 2025 első negyedévében Sencsen átlagos prémium bevásárlóközponti bérleti díja még mindig körülbelül savills.com. A bérbeadók nagyrészt változatlanul hagyták a bérleti díjakat, vagy enyhe csökkentéseket kínáltak a bérlők talpra állásának támogatására. 2025 közepére már látszanak a bérleti díjak mélypontjának jelei – a gyalogosforgalom és a kiskereskedelmi forgalom javulásával néhány bérbeadó fokozatosan megszünteti az ideiglenes bérleti kedvezményeket. Az általános hangulat óvatosan optimista: a stabil bérleti díjak lehetővé teszik a kiskereskedők számára, hogy megerősödjenek, és a bérleti díjak növekedése valószínűleg csak 2026-ban várható, amikor az eladások teljesen normalizálódnak. Figyelemre méltó, hogy a luxus kiskereskedelem és a felső kategóriás vendéglátás szegmensei Sencsen-öbölben és Futianban viszonylag gyorsabb bérleti díj-helyreállást tapasztaltak a tehetős fogyasztók tartós kereslete miatt. Határokon átnyúló vásárlási fellendülés: Egyedi hajtóerőt jelent a shenzheni kiskereskedelem számára a hongkongi látogatók számának megugrása a határnyitás után. „Hongkongiak északra mennek költeni” trenddé vált, Shenzhen pedig mostanra a hongkongi lakosok egyik legnépszerűbb hétvégi úti célja lett savills.com. Őket Shenzhen nagy bevásárlóközpontjai, a családi programok sokfélesége és a viszonylag alacsonyabb árak (az RMB leértékelődése és az eltérő termékkínálat miatt) vonzzák. Ez a beáramlás különösen Luohu (határhoz közeli) és Nanshan (vidámparkok, outlet-ek) kerületekben növelte meg az eladásokat. Például a hongkongi turisták jelentősen növelték a szállodai kihasználtságot és az F&B bevételeket Shenzhenben. Eközben a fővárosi turisták Hongkongba most inkább városnézésre mennek, mint vásárolni savills.com, vagyis Shenzhen kiskereskedelmi nyereségeit Hongkong nem viszonozza egyenlő mértékben – ez egy egyirányú előnyáramlás savills.com. Ez a dinamika arra ösztönzi a nemzetközi kiskereskedőket, hogy Shenzhen bevásárlóközpontjaiban nyissanak üzleteket, hogy mind a helyi, mind a turista vásárlókat elérjék.

Egyedi hajtóerőt jelent a shenzheni kiskereskedelem számára a számának megugrása a határnyitás után. „Hongkongiak északra mennek költeni” trenddé vált, Shenzhen pedig mostanra a hongkongi lakosok egyik legnépszerűbb hétvégi úti célja lett savills.com. Őket Shenzhen nagy bevásárlóközpontjai, a családi programok sokfélesége és a viszonylag alacsonyabb árak (az RMB leértékelődése és az eltérő termékkínálat miatt) vonzzák. Ez a beáramlás különösen Luohu (határhoz közeli) és Nanshan (vidámparkok, outlet-ek) kerületekben növelte meg az eladásokat. Például a hongkongi turisták jelentősen növelték a szállodai kihasználtságot és az F&B bevételeket Shenzhenben. Eközben a most inkább városnézésre mennek, mint vásárolni savills.com, vagyis Shenzhen kiskereskedelmi nyereségeit Hongkong nem viszonozza egyenlő mértékben – ez egy egyirányú előnyáramlás savills.com. Ez a dinamika arra ösztönzi a nemzetközi kiskereskedőket, hogy Shenzhen bevásárlóközpontjaiban nyissanak üzleteket, hogy mind a helyi, mind a turista vásárlókat elérjék. Strukturális trendek: Shenzhen fiatal lakossága miatt az élményalapú kiskereskedelem kulcsfontosságú. A bevásárlóközpontok üzemeltetői egyre nagyobb teret szentelnek éttermeknek, szórakoztatásnak (e-sport arénák, élmény-mozi) és életmód szolgáltatásoknak, hogy növeljék a látogatottságot. „White-box” pop-up üzletek és új hazai márkák („fehér márkás” termékek) egyre népszerűbbek cushmanwakefield.com, ami a kiskereskedelmi kínálat fejlődését jelzi. Emellett az e-kereskedelem integrációja is megfigyelhető – sok hagyományos üzlet bemutatóteremként és online rendelések teljesítési központjaként is működik. A központi kormányzat „fogyasztás növelése” irányú törekvése savills.com további lendületet ad, például vásárlási fesztiválokkal és háztartási gépekre vagy autókra adott támogatásokkal (néhányat 2023–24-ben vezettek be), amelyek közvetve növelik a kiskereskedelmi ingatlanok (bemutatótermek stb.) használatát.

Shenzhen fiatal lakossága miatt az élményalapú kiskereskedelem kulcsfontosságú. A bevásárlóközpontok üzemeltetői egyre nagyobb teret szentelnek éttermeknek, szórakoztatásnak (e-sport arénák, élmény-mozi) és életmód szolgáltatásoknak, hogy növeljék a látogatottságot. „White-box” pop-up üzletek és új hazai márkák („fehér márkás” termékek) egyre népszerűbbek cushmanwakefield.com, ami a kiskereskedelmi kínálat fejlődését jelzi. Emellett az e-kereskedelem integrációja is megfigyelhető – sok hagyományos üzlet bemutatóteremként és online rendelések teljesítési központjaként is működik. A központi kormányzat „fogyasztás növelése” irányú törekvése savills.com további lendületet ad, például vásárlási fesztiválokkal és háztartási gépekre vagy autókra adott támogatásokkal (néhányat 2023–24-ben vezettek be), amelyek közvetve növelik a kiskereskedelmi ingatlanok (bemutatótermek stb.) használatát. Szállodaipar és vendéglátás: A kereskedelmi ingatlanok vendéglátó ága is talpra állóban van. Shenzhen szállodáinak kihasználtsága és szobaárai javultak az üzleti utazások és a turizmus visszatérésével. Bár nem volt kifejezett kérdés, érdemes megemlíteni, hogy új szállodák (gyakran vegyes funkciójú fejlesztések részeként) épülnek Qianhaiban és a Shenzhen World Kiállítási Központ közelében, hogy kielégítsék a növekvő MICE (meetings, incentives, conferences, exhibitions) igényeket. Ezek a vendéglátóipari fejlesztések tovább támogatják a kiskereskedelmet (mivel a turisták a bevásárlóközpontokban költenek).

Előretekintve, Shenzhen kiskereskedelmi ingatlanpiaci kilátásai pozitívak, különösen néhány évvel ezelőtthöz képest. Mivel az üresedési ráta többéves mélyponton van, és a turistaforgalom erős (például 115%-os növekedés a nemzetközi turisták számában a shenzheni repülőtéren 2024-ben) savills.com, a bevásárlóközpontok tulajdonosai visszanyerik a bizalmukat. Ugyanakkor a kiskereskedelem folyamatosan változó szektor – a kevésbé frekventált helyeken lévő régebbi bevásárlóközpontoknak szükségük lehet újrapozícionálásra (néhányan emeleteket alakítanak át közösségi irodává vagy oktatási központtá). A távolabbi kerületekben továbbra is vannak gyengébben teljesítő, magasabb üresedésű bevásárlóközpontok research.jllapsites.com, de városszinten a trend a fellendülés irányába mutat. A befektetők ismét vonzónak találják a kiskereskedelmi eszközöket, tekintettel Kína belföldi fogyasztásra irányuló törekvéseire; és Shenzhen, magas jövedelmeivel és technológiailag felkészült vásárlóival, az új kiskereskedelmi koncepciók élvonalában jár.

Ipari és logisztikai ingatlanok

Shenzhen ipari ingatlanszektora – beleértve a gyártóterületeket, üzleti parkokat és logisztikát (raktárakat) – gyakran háttérbe szorul a lakó- és irodapiac mellett, mégis kulcsfontosságú marad. 2025-ben ezt a szektort ellenálló képesség és átalakulás jellemzi:

Gyártási és K+F területek: Shenzhen agresszívan fejleszti ipari bázisát. Az ipari termelés Shenzhen GDP-jének 35%-át sz.gov.cn adja, a város pedig terveket dolgozott ki a fejlett gyártás élvonalába kerüléshez. 2025-re több ezermilliárd jüanos ipari klasztert kíván létrehozni (például elektronika, távközlés, berendezések területén)sz.gov.cn. Ennek támogatására Shenzhen új ipari parkokba és innovációs központokba fektet be. Többszintes „okos” gyárak koncepcióját vezetik be, amelyek lehetővé teszik a magas hozzáadott értékű gyártást korlátozott területen. Olyan kerületek, mint Bao’an, Longhua, Guangming és Pingshan a kedvezményezettek – például 20 fejlett gyártópark épül mintegy 300 km²-en ezekben a kerületekben news.cgtn.com. Ez nemcsak az ipari alapterületet növeli, hanem a színvonalat is emeli (okos létesítményekkel, zöld épületmegoldásokkal). A kormány akár 100 millió jüan összegű támogatást is kínál (projektenként) a vállalatoknak a gyártechnológiai fejlesztésekhezsz.gov.cn, ösztönözve ezzel az új terek betöltését. A modern ipari helyiségek iránti kereslet magas az olyan szektorokban, mint az elektromos járművek, biotechnológia és űripar (mivel Shenzhen az elektronikán túl is diverzifikál). A városi területeken lévő régebbi gyártelepeket átépítik vagy újrahasznosítják (néhányat kreatív ipari irodákká vagy lakásokká alakítanak a városmegújítás részeként), az ipari tevékenységet tervezett zónákba koncentrálva.

Shenzhen agresszívan fejleszti ipari bázisát. Az ipari termelés sz.gov.cn adja, a város pedig terveket dolgozott ki a fejlett gyártás élvonalába kerüléshez. 2025-re több ezermilliárd jüanos ipari klasztert kíván létrehozni (például elektronika, távközlés, berendezések területén)sz.gov.cn. Ennek támogatására Shenzhen új és fektet be. Többszintes „okos” gyárak koncepcióját vezetik be, amelyek lehetővé teszik a magas hozzáadott értékű gyártást korlátozott területen. Olyan kerületek, mint Bao’an, Longhua, Guangming és Pingshan a kedvezményezettek – például épül mintegy 300 km²-en ezekben a kerületekben news.cgtn.com. Ez nemcsak az ipari alapterületet növeli, hanem a színvonalat is emeli (okos létesítményekkel, zöld épületmegoldásokkal). A kormány akár 100 millió jüan összegű támogatást is kínál (projektenként) a vállalatoknak a gyártechnológiai fejlesztésekhezsz.gov.cn, ösztönözve ezzel az új terek betöltését. A modern ipari helyiségek iránti kereslet magas az olyan szektorokban, mint az elektromos járművek, biotechnológia és űripar (mivel Shenzhen az elektronikán túl is diverzifikál). A városi területeken lévő régebbi gyártelepeket átépítik vagy újrahasznosítják (néhányat kreatív ipari irodákká vagy lakásokká alakítanak a városmegújítás részeként), az ipari tevékenységet tervezett zónákba koncentrálva. Logisztika és raktárak: Shenzhen kereskedelmi és e-kereskedelmi központi szerepe erős logisztikai keresletet biztosít, bár a magas földárak miatt néhány raktár Dongguan/Huizhou környékére költözött. Ennek ellenére 2025-ben új logisztikai kínálat jelenik meg a régióban, és a felszívódás erőteljes volt. 2025 első negyedévében Kína raktáringatlan-szektora rekord nettó felszívódást ért el (2,57 millió m²), és az országos üresedési ráta 20,3%-ra csökkent cbre.com.cn. Magában Shenzhenben a nagy 3PL (harmadik fél logisztikai) és e-kereskedelmi cégek (mint a JD.com, az SF Express, amely shenzheni székhelyű) folyamatosan keresik a modern raktártereket, különösen a kikötők és repülőterek közelében. A határokon átnyúló e-kereskedelem növekedése (áruk szállítása globális fogyasztóknak) növelte a keresletet a vámraktárak iránt Shenzhenben. A Qianhai logisztikai park és a repülőtéri logisztikai központ alacsony üresedéssel működik. Ugyanakkor a teljes logisztikai üresedési ráta a tágabb shenzheni területen magasabb lehet (alacsony tizenpár százalék vagy körülbelül 20%), tekintettel néhány új átadásra. A logisztikai terek bérleti díja stabil marad, a prémium raktárak bérleti díja Shenzhenben körülbelül 30–40 RMB/m²/hó, helyszíntől függően.

Shenzhen kereskedelmi és e-kereskedelmi központi szerepe erős logisztikai keresletet biztosít, bár a magas földárak miatt néhány raktár Dongguan/Huizhou környékére költözött. Ennek ellenére 2025-ben új logisztikai kínálat jelenik meg a régióban, és a felszívódás erőteljes volt. 2025 első negyedévében Kína raktáringatlan-szektora rekord nettó felszívódást ért el (2,57 millió m²), és az országos üresedési ráta 20,3%-ra csökkent cbre.com.cn. Magában Shenzhenben a nagy 3PL (harmadik fél logisztikai) és e-kereskedelmi cégek (mint a JD.com, az SF Express, amely shenzheni székhelyű) folyamatosan keresik a modern raktártereket, különösen a kikötők és repülőterek közelében. növekedése (áruk szállítása globális fogyasztóknak) növelte a keresletet a vámraktárak iránt Shenzhenben. A Qianhai logisztikai park és a repülőtéri logisztikai központ alacsony üresedéssel működik. Ugyanakkor a teljes logisztikai üresedési ráta a tágabb shenzheni területen magasabb lehet (alacsony tizenpár százalék vagy körülbelül 20%), tekintettel néhány új átadásra. A logisztikai terek bérleti díja stabil marad, a prémium raktárak bérleti díja Shenzhenben körülbelül 30–40 RMB/m²/hó, helyszíntől függően. High-tech ipari parkok és üzleti parkok: Egy figyelemre méltó al-szegmens a tudományos és technológiai parkok . A Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) Nanshanban – amelyet gyakran Kína Szilícium-völgyének magjaként emlegetnek – továbbra is rendkívül keresett; a kihasználtság közel teljes, és a bérleti díjak magasak az ipari/irodai (kvázi-irodai K+F) terekért. Az újabb parkok Longgangban (Securities Tech Park), Bao’anban és másutt speciális iparágakat (AI, biotechnológia) szolgálnak ki. A kormány Made in China 2025 programja forrásokat irányított ezekbe a parkokba tearline.mil, ami magas színvonalú létesítményeket eredményezett. Például a Guangming Science City jelentős K+F bázisként jelenik meg csúcstechnológiás laborokkal, és növelni fogja a keresletet mind a laboratóriumi terek, mind a támogató irodák/lakóhelyek iránt ezen a területen.

Egy figyelemre méltó al-szegmens a . A Shenzhen High-Tech Industrial Park (SHIP) Nanshanban – amelyet gyakran Kína Szilícium-völgyének magjaként emlegetnek – továbbra is rendkívül keresett; a kihasználtság közel teljes, és a bérleti díjak magasak az ipari/irodai (kvázi-irodai K+F) terekért. Az újabb parkok Longgangban (Securities Tech Park), Bao’anban és másutt speciális iparágakat (AI, biotechnológia) szolgálnak ki. A kormány Made in China 2025 programja forrásokat irányított ezekbe a parkokba tearline.mil, ami magas színvonalú létesítményeket eredményezett. Például a jelentős K+F bázisként jelenik meg csúcstechnológiás laborokkal, és növelni fogja a keresletet mind a laboratóriumi terek, mind a támogató irodák/lakóhelyek iránt ezen a területen. Föld és szabályozás: Shenzhen korlátozott földterülete miatt az ipari föld értékes. A város, ahogy említettük, kreatív volt: felfelé építkezik (vertikális gyárak), és a vidéki földeket is „felszabadítja” ipari célokra reformok révén. Az egyik szabályozási megközelítés, hogy a gyárakat magasabb épületek építésére vagy intenzív ipari parkokba való költözésre ösztönzik, így némi földet felszabadítanak lakásépítésre – ez egy folyamatos földkínálati stratégia. Eközben a központi kormány a logisztikai hatékonyságot ösztönzi (a GDP-hez viszonyított költségek csökkentése), és Shenzhen okos logisztikai infrastruktúrával (automatizáció a kikötőkben stb.) járul hozzá ehhez.

A kilátások az ipari ingatlanpiacon Shenzhenben erősek. Ahogy a globális ellátási láncok átrendeződnek, néhány gyártás visszatelepül vagy Kína déli részére költözik – Shenzhen, innovációs előnyével, várhatóan a csúcstechnológiás gyártást vonzza, miközben az alacsonyabb szintű termelést olcsóbb városokba szervezi ki Guangdongban. A külföldi befektetések a gyárakba növekednek (például a Tesla új akkumulátorgyára Sanghajban bizalmat jelez a kínai gyártás iránt; Shenzhen hasonló projekteket láthat a technológiai területeken). A logisztika terén a Greater Bay Area integrációja (olyan infrastruktúrával, mint a Hongkong–Zhuhai–Makaó híd és az új szárazföldi határátkelők) tovább erősíti Shenzhen logisztikai szektorát, mint a GBA és a világ összekötő csomópontját.

Az ipari ingatlanok hozama jellemzően magasabb, mint a lakóingatlanoké – gyakran 5–7% bruttó –, ami vonzóvá teszi a befektetők számára, különösen a kormány támogató hozzáállása miatt (pl. Kína első REIT-jeit logisztikai parkokban hozták létre). További politikai támogatásra számíthatunk az ipari és logisztikai ingatlanok terén, mivel ezek közvetlenül kapcsolódnak a gazdasági növekedési célokhoz. Összefoglalva, bár nem olyan figyelemfelkeltő, mint a lakások vagy irodák, Shenzhen ipari/logisztikai ingatlanpiaca alapvető szektor, amelyre folyamatos kereslet és kormányzati támogatás jellemző, és várhatóan a város ipari fejlesztési terveivel párhuzamosan bővül.

Külföldi befektetések és kilátások

Shenzhenben történelmileg kevesebb közvetlen külföldi ingatlanbefektetés volt, mint például Sanghajban vagy Pekingben, a szigorúbb szabályozás és a hazai vevők dominanciája miatt. Ugyanakkor a Greater Bay Area kezdeményezés kulcsfontosságú része, amelynek célja külföldi vállalkozások és tőke bevonzása. A kereskedelmi szektorban külföldi cégek növelik jelenlétüket – például tengerentúli pénzintézetek Qianhaiban, valamint multinacionális technológiai vállalatok K+F központokat hoznak létre –, ami közvetve növeli az irodák kihasználtságát. A Qianhai együttműködési zóna ösztönzőket kínál hongkongi és nemzetközi cégeknek, ami külföldi szereplőket is bevonó irodabérleti ügyletekhez vezet.

Ami a ingatlanbefektetési tőkét illeti, 2024–2025-ben korlátozott volt a külföldi intézményi befektetés a kínai ingatlanpiacon az általános aggodalmak (fejlesztői adósság stb.) miatt, de vannak jelei annak, hogy a stabil eszközök iránt újra nő az érdeklődés. Például néhány külföldi magántőkealap és hongkongi fejlesztő partnerségre lépett shenzheni projektekben, érzékelve az értékelések mélypontját. A kereskedelmi ingatlanbefektetések volumene Kínában 2025 első negyedévében 56,1 milliárd RMB volt cbre.com.cn – bár éves összevetésben csökkent, néhány nagy irodai felvásárlást is tartalmazott az első szintű városokban, amelyek valószínűleg külföldi tőkét is bevontak. Shenzhen növekedési története és a közelmúltbeli árcsökkenés több külföldi befektetőt csábíthat hosszú távú befektetésekre, különösen, ha a kínai kormány biztosítékokat és barátságosabb üzleti környezetet nyújt.

A hongkongi lakásvásárlók is említést érdemelnek: az utazás normalizálódásával egyre több hongkongi lakos fontolgatja, hogy Shenzhenben vásárol ingatlant befektetési vagy családi céllal (egyeseket Shenzhen oktatási lehetőségei vonzanak gyermekeik számára, vagy egyszerűen a nagyobb lakóterület, amit ugyanannyi pénzért kapnak, mint Hongkongban). Egy jelentés szerint egyre több hongkongi fektet be shenzheni ingatlanba 2025-ben, amit az árkülönbség és az utazás egyszerűsége (csak néhány perc a határon nagysebességű vasúttal vagy metróval) vonzóvá tesz sohu.com. Ez a határon átnyúló kereslet főként a Hongkonghoz közeli területekre vagy ismert luxusprojektekre koncentrálódik. Bár továbbra is réspiaci, de figyelemre méltó tényező a prémium lakások iránti keresletben.

Előrejelzések a következő néhány évre

2025 utánra tekintve Shenzhen ingatlanpiacának általános kilátásai óvatosan optimisták, bizonyos kihívásokkal:

Lakóingatlan: Az erőteljes tranzakciós fellendülés után 2025-ben az árak összességében várhatóan nagyjából stagnálnak vagy enyhén csökkennek (az elemzők konszenzusa körülbelül –2,5%-os változás 2025-re globalpropertyguide.com). 2026-ra a legtöbb előrejelzés stabilizációt vagy enyhe áremelkedést vár a sencseni lakáspiacon, tekintettel a város alapvető adottságaira. Az 1. szintű városok, mint Sencsen, várhatóan vezetni fogják a fellendülést alacsony egyszámjegyű áremelkedéssel 2026–2027-ben globalpropertyguide.com, feltéve, hogy a tágabb gazdaság is a pályán marad. A kormány valószínűleg úgy hangolja majd a politikákat, hogy elkerülje a túlfűtöttséget – ha a piac túl gyorsan emelkedik, új hűtő intézkedések (például szigorúbb hitelfeltételek) jöhetnek. Az átépítésekből és lakásjóléti programokból származó új kínálat is megjelenik, ami mérsékelheti a hosszú távú áremelkedést, de javíthatja a megfizethetőséget. Befektetőknek : a következő néhány év valószínűleg nem hozza a múltbeli meredek áremelkedéseket, inkább szerény növekedés és a bérleti hozam javítására helyezett hangsúly várható.

Az erőteljes tranzakciós fellendülés után 2025-ben az árak összességében várhatóan nagyjából stagnálnak vagy enyhén csökkennek (az elemzők konszenzusa körülbelül globalpropertyguide.com). 2026-ra a legtöbb előrejelzés stabilizációt vagy enyhe áremelkedést vár a sencseni lakáspiacon, tekintettel a város alapvető adottságaira. Az 1. szintű városok, mint Sencsen, várhatóan vezetni fogják a fellendülést alacsony egyszámjegyű áremelkedéssel 2026–2027-ben globalpropertyguide.com, feltéve, hogy a tágabb gazdaság is a pályán marad. A kormány valószínűleg úgy hangolja majd a politikákat, hogy elkerülje a túlfűtöttséget – ha a piac túl gyorsan emelkedik, új hűtő intézkedések (például szigorúbb hitelfeltételek) jöhetnek. Az átépítésekből és lakásjóléti programokból származó új kínálat is megjelenik, ami mérsékelheti a hosszú távú áremelkedést, de javíthatja a megfizethetőséget. : a következő néhány év valószínűleg nem hozza a múltbeli meredek áremelkedéseket, inkább szerény növekedés és a bérleti hozam javítására helyezett hangsúly várható. Kereskedelmi (Iroda/Kiskereskedelem): Az irodapiac fellendülése késni fog. 2025–2026 továbbra is kihívást jelenthet a magas üresedési rátával. A JLL várakozásai szerint az üresedés „magas marad, és a bérleti díjak tovább csökkennek” a sencseni irodapiacon a közeljövőben research.jllapsites.com, a fordulópont valószínűleg 2026 végén jöhet el, amikor a kínálat bővülése mérséklődik, és a gazdasági növekedés felszívja a teret. 2027-re egészségesebb irodapiacot várunk, ha az új iparágak (mint a mesterséges intelligencia, fintech, metaverzum cégek) bővülnek. A bérleti díjak 2026-tól fokozatosan emelkedhetnek, de több évbe telhet, mire elérik a 2020 előtti szintet. A kiskereskedelmi ingatlanok viszont tartós javulást mutathatnak. Ahogy Sencsen lakossága és jövedelme nő, valamint a turizmus virágzik, a kiskereskedelmi bérleti díjak 2026-ra visszatérhetnek a pozitív növekedéshez. Kulcsfontosságú kiskereskedelmi projektek (mint a felújított Luohu Kereskedelmi Város, új bevásárlóközpontok a bővülő külvárosokban) jelennek meg, de a fogyasztói kereslet várhatóan lépést tart.

Az irodapiac fellendülése késni fog. továbbra is kihívást jelenthet a magas üresedési rátával. A JLL várakozásai szerint az üresedés „magas marad, és a bérleti díjak tovább csökkennek” a sencseni irodapiacon a közeljövőben research.jllapsites.com, a fordulópont valószínűleg 2026 végén jöhet el, amikor a kínálat bővülése mérséklődik, és a gazdasági növekedés felszívja a teret. 2027-re egészségesebb irodapiacot várunk, ha az új iparágak (mint a mesterséges intelligencia, fintech, metaverzum cégek) bővülnek. A bérleti díjak 2026-tól fokozatosan emelkedhetnek, de több évbe telhet, mire elérik a 2020 előtti szintet. A kiskereskedelmi ingatlanok viszont tartós javulást mutathatnak. Ahogy Sencsen lakossága és jövedelme nő, valamint a turizmus virágzik, a kiskereskedelmi bérleti díjak 2026-ra visszatérhetnek a pozitív növekedéshez. Kulcsfontosságú kiskereskedelmi projektek (mint a felújított Luohu Kereskedelmi Város, új bevásárlóközpontok a bővülő külvárosokban) jelennek meg, de a fogyasztói kereslet várhatóan lépést tart. Ipari/Logisztikai: Ez a szegmens stabil növekedés előtt áll. Az ipari fejlesztések és a technológiai gyártás önellátásának ösztönzése várhatóan fokozódik, ami Sencsennek kedvez. Előrejelzésünk szerint az ipari bérleti díjak lassan emelkednek, a minőségi létesítmények kihasználtsága magas marad. Egy kockázat, hogy a gyártócégek olcsóbb helyszíneket kereshetnek, mivel Sencsenben drága a föld és a munkaerő, de a város stratégiája, hogy csak a magas hozzáadott értékű termelést tartsa meg – amit úgy tűnik, jól végrehajt. A logisztikai kereslet nőni fog az e-kereskedelemmel és a regionális kereskedelemmel; 2026–2027-re, ha globálisan alacsonyabbak a kamatok, befektetési hullám jöhet a logisztikai eszközökbe (beleértve több REIT-et) a Greater Bay Area-ban, Sencsen pedig kiemelt célpont lehet ezeknek az alapoknak.

Ez a szegmens stabil növekedés előtt áll. Az és a ösztönzése várhatóan fokozódik, ami Sencsennek kedvez. Előrejelzésünk szerint az ipari bérleti díjak lassan emelkednek, a minőségi létesítmények kihasználtsága magas marad. Egy kockázat, hogy a gyártócégek olcsóbb helyszíneket kereshetnek, mivel Sencsenben drága a föld és a munkaerő, de a város stratégiája, hogy csak a magas hozzáadott értékű termelést tartsa meg – amit úgy tűnik, jól végrehajt. A logisztikai kereslet nőni fog az e-kereskedelemmel és a regionális kereskedelemmel; 2026–2027-re, ha globálisan alacsonyabbak a kamatok, befektetési hullám jöhet a logisztikai eszközökbe (beleértve több REIT-et) a Greater Bay Area-ban, Sencsen pedig kiemelt célpont lehet ezeknek az alapoknak. Kormányzat és politika: Az előrejelzések szempontjából vadkártya a kormányzati beavatkozás. Ha Kína ingatlanpiaca országos szinten továbbra is lanyha marad, további ösztönzők jöhetnek – például további jelzáloghitel-kamatcsökkentések, a lakásvásárlási kvóták lazítása, vagy akár újszerű ötletek, mint a államilag támogatott ingatlanvásárlók a készlet felszámolására (egyes elemzők nagyszabású állami felvásárlást javasoltak az eladatlan lakásokra globalpropertyguide.com). Az ilyen lépések gyorsan javíthatják a hangulatot és az árakat. Ezzel szemben, ha a spekuláció túlhevül, visszatérhetnek a korlátozások. Shenzhen várhatóan kísérleti terepe lesz a kiegyensúlyozott lakáspolitikának, tekintettel a jelentőségére. Emellett bármilyen előrelépés az ingatlanadó terén megváltoztathatja a befektetési számításokat a tartási költségek emelésével – ezt érdemes figyelni 2025 után is.

Összefoglalva, Shenzhen ingatlanpiaca 2025-ben a szektorokon átívelő fellendülés és ellenállóképesség képét mutatja. A lakóingatlan-eladások erősek, az árak pedig fordulóponthoz közelednek felfelé, amit támogató politikák és valós kereslet segít. A kereskedelmi ingatlanok egy alkalmazkodási időszak előtt állnak, de a város gazdasági dinamizmusa és infrastrukturális fejlesztései megalapozzák a jövőbeni felszívódást. Az ipari ingatlan továbbra is gerinc, a város high-tech törekvéseivel együtt fejlődik. A befektetők, fejlesztők és lakásvásárlók számára Shenzhen lehetőségeket kínál – akár a piacra lépés időzítésében ebben a stabilizációs szakaszban, akár a nagy potenciállal bíró kerületekre és szegmensekre fókuszálva (mint például a tömegpiaci lakások a növekedési területeken, A-kategóriás irodák ciklikus mélyponton, vagy e-kereskedelemhez kötődő logisztikai létesítmények). A következő években várhatóan Shenzhen ingatlanpiaca új egyensúlyt talál, amelyet a fenntartható növekedés jellemez a múltbeli volatilitás helyett, összhangban a város magas színvonalú fejlődési víziójával.

Források: sz.gov.cn szft.gov.cn savills.com globalpropertyguide.com sohu.com és mások, ahogy fentebb hivatkozva.