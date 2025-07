Vancouver ingatlanpiac 2025 kilátások: trendek, előrejelzések és kulcsfontosságú betekintések

Kereskedelmi piac (2025): Vancouver kereskedelmi ingatlan szektora ellenálló képességet mutatott a gazdasági ellenszéllel szemben.

A jelenlegi piaci körülmények 2025-ben

A befektetési tevékenység élénkült 2025 elején – körülbelül 2 milliárd dollár értékű kereskedelmi ingatlantranzakció zárult le 2025 első negyedévében, ami 10%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest altusgroup.com altusgroup.com .A befektetőket továbbra is vonzzák Vancouver alapvető adottságai és hosszú távú növekedési kilátásai, amit bizonyít, hogy a város nemrégiben Kanada vezető piacaként szerepelt a kereskedelmi ingatlanbefektetési hangulat terén altusgroup.com .Ugyanakkor a különböző eszközosztályok eltérő feltételeket tapasztalnak.Vancouverben magas kihasználatlansággal küzdenek (2025 elején körülbelül 12,4%-os elérhetőség), amit az új kínálat és a hibrid munkavégzés tartóssága okoz altusgroup.com .A bérbeadók „minőséghez való menekülésről” számolnak be, mivel a modern A osztályú irodák továbbra is pozitív felszívódást mutatnak (zsinórban hét egymást követő negyedévben 2025 első negyedévéig), és a kínálat is szűkül, miközben a régebbi irodakészlet továbbra is pang altusgroup.com altusgroup.com .Különösen figyelemre méltó, hogy néhány alulhasznált irodaházat újrahasznosítanak – például egy 12 emeletes belvárosi irodatornyot eladtak, hogy 180 szobás szállodává alakítsák át altusgroup.com , ami a belvárosban egy alkalmazkodó újrahasznosítási trendet tükröz.erősebb alapokon áll: a kiskereskedelmi befektetések volumene 2025 elején 140%-kal nőtt az előző évhez képest altusgroup.com , mivel a befektetők elsőrangú bevásárlóutcákat és élelmiszerüzlettel rendelkező központokat céloznak meg.Azonban bizonytalanság övezi a hagyományos áruházakat; az ikonikus Hudson’s Bay Company csődvédelmet kért, és a lehetséges üzletbezárások nagy üres területeket hagyhatnak maguk után, ami arra kényszerítheti a bérbeadókat, hogy kreatív megoldásokat találjanak a nagy kiskereskedelmi terek újrahasznosítására altusgroup.com , amelyek már régóta Vancouver piacának kedvencei, enyhe gyengülést mutattak.Az ipari elérhetőség körülbelül 6,0%-ra emelkedett – ez a legmagasabb érték 2010 óta – mivel néhány befektető a kereskedelmi bizonytalanságok miatt elhalasztotta döntéseit altusgroup.com altusgroup.com .Ennek ellenére a raktárak iránti kereslet alapvetően továbbra is erős (a nettó felszívódás még mindig pozitív), és Vancouver földhiánya biztosítja, hogy az ipari ingatlanok hosszú távon értékes befektetésnek számítanak altusgroup.com altusgroup.com .Összességében Vancouver 2025-ös kereskedelmi szektora: erős a kiskereskedelmi és a többcsaládos bérlakás-fejlesztésben, óvatosan optimista az irodai szegmensben (a csúcskategóriás terek esetében), és kissé megtorpan az ipari szektorban – de összességében a város vonzereje a befektetők és vállalkozások számára továbbra is alátámasztja a piac stabilitását.

Vancouver ingatlanpiacát 2025-ben magas készletállomány és hűlő árak jellemzik a lakossági szektorban, miközben a kereskedelmi piac ellenálló, de folyamatosan átalakul.

Lakossági piac (2025): A Nagy-Vancouver-i lakáspiac az elmúlt évek túlfűtött eladói piacából kiegyensúlyozottabb, sőt, vevőbarát irányba mozdult el. Az ingatlanértékesítések lassultak – 2025 elejének adatai az évtized egyik leggyengébb eredményét mutatták storeys.com –, miközben az aktív hirdetések száma többéves csúcsra emelkedett. 2025 májusában több mint 17.000 aktív hirdetés volt Metro Vancouverben, ami 26%-os növekedés az előző évhez képest, és a legmagasabb készletszint 2016 óta wowa.ca. Ez a kínálatbővülés, a magasabb hitelköltségekkel párosulva, enyhítette az árakra nehezedő felfelé irányuló nyomást. A referencia ár minden ingatlantípusra vetítve Metro Vancouverben kb. 1,18 millió dollár körül mozog, ami nagyjából 2,9%-kal alacsonyabb, mint egy éve wowa.ca. Az átlagárak ennél is élesebb, éves szinten ~5-6%-os csökkenést mutatnak wowa.ca. Az értékesítési volumenek visszafogottak (2025 májusában ~18%-kal kevesebb eladás történt, mint 2024 májusában wowa.ca), és a friss hirdetések üteme stabil, így az eladások és az új hirdetések aránya a 30%-os tartományban mozog. Ez az SNLR vevői piac jelenlétét jelzi (messze elmarad a 60% feletti eladói piactól) wowa.ca. Összefoglalva: Vancouver lakáspiaca 2025 közepén nyugodtabb és inkább alkuképes – a vevők visszaszerezték tárgyalási pozíciójukat, míg az eladóknak egy, az árakra érzékenyebb piacon kell helytállniuk, a tartós növekedést követő évek után.

Lakásár-trendek és megfizethetőség

Az évtizedes drámai áremelkedést követően Vancouver lakásárai a közelmúltban mérsékelt korrekciós időszakba léptek. 2005 és 2022 között az ingatlanárak exponenciálisan emelkedtek – az MLS referenciaára több mint 235%-kal magasabb, mint 2005-ben (összetett éves növekedési ráta kb. 6,1%) wowa.ca. Ezt a hosszú távú növekedést a korlátozott földterület, a népességnövekedés és a globális befektetések táplálták, ami Vancouvert a világ egyik legdrágább ingatlanpiacává tette. 2022 azonban fordulópontot jelentett, amikor a kamatlábak meredeken emelkedni kezdtek. 2023-2024-re a magasabb jelzálogkamatok jelentősen megnehezítették a vevők számára a lakásvásárlást, hűtve a keresletet, így az árak kiegyenlítődtek, majd kissé csökkentek. A Metro Vancouver referencia összetett ára 2022 elején tetőzött, majd lefelé mozdult. 2025 közepén az árak körülbelül 5-10%-kal vannak a csúcs alatt, ingatlantípusonként eltérően (például a családi házak referenciaára éves összehasonlításban kb. 3,2%-kal alacsonyabb, a társasházi lakásoké kb. 2,4%-kal csökkent) wowa.ca. 2025 májusában a átlagos eladási ár minden lakástípusra vetítve Nagy-Vancouverben kb. 1,27 millió dollár volt, ami mintegy 6%-kal alacsonyabb az egy évvel korábbinál wowa.ca. Összefoglalva, az árak kissé visszahúzódtak a rekordmagasságról, némi enyhülést nyújtva a vevőknek a 2021-es őrülethez képest.

Az elérhetőség azonban továbbra is Vancouver legnagyobb kihívása. 2023 végére az RBC úgy nyilatkozott, hogy a város ingatlanpiaca „teljes körű válságban” van az elérhetőség szempontjából vancouver.citynews.ca. Valójában soha nem volt ilyen drága otthont vásárolni Kanadában: az RBC indexe szerint egy átlagos vancouveri vásárlónak az átlagos háztartási jövedelem több mint 106%-ára lenne szüksége pusztán a lakástulajdonosi költségek fedezésére vancouver.citynews.ca. Ez megdöbbentő adat – lényegében egy átlagos család nem engedheti meg magának, hogy Vancouverben lakást vegyen, hacsak nem fordítja erre az egész bruttó jövedelmét. Ezek a szélsőséges költségterhek a legutóbbi árcsökkenéssel is csak kis mértékben enyhültek. Az optimista forgatókönyvek mellett is az RBC szerint 2025-re a szükséges jövedelem csak a 2022 közepi szintre csökkenhet – ami még mindig rendkívül magas, és alig javítja a legtöbb vásárló lehetőségeit vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Más mutatók is ezt a képet erősítik: Vancouver ár-jövedelem és ár-bérleti arányai a világ legrosszabbjai közé tartoznak, és folyamatosan Kanada legkevésbé megfizethető városaként szerepel mind tulajdonlás, mind bérlés esetén.

A nyomás nemcsak a vásárlókat érinti. A bérlők rekordmagas bérleti díjakkal és alacsony üresedési rátával néznek szembe. 2024 elején Metro Vancouver bérleti üresedési rátája körülbelül 1,6% volt, ami enyhén emelkedett a szinte nullához képest, de még mindig jóval elmarad az egészséges egyensúlytól jarmanrealestate.com. Ez a szűk piac az átlagos havi bérleti díjat egy kétszobás lakás esetén körülbelül 2 200 dollárra tolta fel (és több mint 2 500 dollárra egy társasházi bérletnél) – ez a legmagasabb az országban vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. A jövedelmek nem tartottak lépést, így sok háztartás jóval az ajánlott 30%-nál többet költ lakhatásra. Ezek a megfizethetőségi problémák valódi demográfiai hatásokkal járnak: fiatalabb családok és még néhány vállalkozás is olcsóbb régiókba költözik, sőt, 2023-ban Brit Columbia nettó interprovincionális elvándorlást tapasztalt (több mint 8 000-rel többen hagyták el a tartományt más tartományokba, mint ahányan beköltöztek) biv.com biv.com. A magas lakhatási költségeket kulcsfontosságú okként említik ebben a távozási hullámban, amelynek során a lakosok kedvezőbb (vagy legalábbis olcsóbb) környezetet keresnek biv.com.

Összefoglalva, Vancouver áralakulása az utóbbi időben megállt a hosszú éveken át tartó növekedés után, de a lakások továbbra is rendkívül drágák a helyi jövedelmekhez képest. A kisebb árcsökkenések és mérsékelt kamatcsökkenések csak csekély mértékben javítottak a helyzeten. Vancouver lakhatási megfizethetősége nagy valószínűséggel továbbra is erősen feszített marad lényeges változások hiányában – ezt a közgazdászok is elismerik, akik arra figyelmeztetnek, hogy évekig tartó jövedelemnövekedésre és kínálat-utolérésre lenne szükség a valamiféle egyensúly helyreállításához vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. A jelenlegi körülmények visszafogják a befektetői lelkesedést és a döntéshozókat cselekvésre késztetik (ahogy azt alább tárgyaljuk), de az átlagos vancouveri számára a saját otthon vagy a megfizethető lakbér álma továbbra is nehezen elérhető marad.

Befektetési lehetőségek és kockázatok

A kihívások ellenére Vancouver ingatlanpiaca továbbra is kínál lehetőségeket a befektetők számára – azonban ezek jelentős kockázatokkal is párosulnak. Az alábbiakban összefoglaljuk a 2025-ös év fő lehetőségeit és kockázatait:

Lehetőségek: Vevői piac feltételei: A közelmúltbeli lehűlés kissé a vevők javára billentette a mérleget, lehetőséget teremtve azok számára, akik belépnének a piacra vagy szintet lépnének. A magasabb kínálat és a motivált eladók miatt a vevők 2025-ben kedvezőbb árakat és feltételeket tudnak kialkudni, mint az előző években. A befektetők számára ez a lassulás lehetőséget nyújt minőségi ingatlanokat szerezni, viszonylag kedvezményes áron a csúcsértékekhez képest. Erős bérleti kereslet: Vancouver szűkös bérlakáspiaca (üresedés ~1-2%) garantálja a tartós keresletet a bérlemények iránt. Azok a befektetők, akik kifejezetten bérbeadásra épített vagy másodlagos lakásokat vásárolnak, rekordmagas bérleti díjakból és alacsony üresedési rátából profitálhatnak, így stabil pénzáramot érhetnek el. A hosszú távú alapok (állandó bevándorlás és korlátozott telekállomány) azt sugallják, hogy a bérbeadás továbbra is biztos befektetés marad. A fejlesztők is a kifejezetten bérbeadásra tervezett projektek felé fordulnak, amit az alacsony üresedési arány és kormányzati ösztönzők is támogatnak altusgroup.com altusgroup.com. Kívánatosság és ellenállóképesség: Vancouver világszintű városi státusza, diverzifikált gazdasága és magas életszínvonala biztosítja az ingatlanok ellenálló értékét. A város folyamatosan az élen, vagy annak közelében végez a befektetői preferencia-felméréseken Kanadában altusgroup.com. Ez az erős vonzerő bizalmat ad Vancouver ingatlanpiacának hosszú távú felértékelődéséhez. Még ha egyes piacok gyengélkednek is, Vancouver általában megőrzi vonzerejét a belföldi és – amikor engedélyezett – a külföldi vevők körében is, viszonylag biztos menedéknek számítva az ingatlanbefektetők számára. Feltörekvő növekedési területek: Jelentős állami beruházások és fejlesztések zajlanak (új tömegközlekedési vonalak, nagyszabású átalakítások – lásd a Kerületi kiemelések szekciót). Ezek a projektek egyes városrészekben emelhetik az ingatlanárakat. A stratégiai szemléletű befektetők lehetőségeket találhatnak azokban a területekben, amelyek átalakítás előtt állnak, mint például a Broadway korridor (új SkyTrain állomások) vagy a mesterterv szerint kiépülő városrészek (Oakridge, Brentwood stb.), számítva arra, hogy az értékek nőnek, ahogy ezek a területek fejlődnek.

Kockázatok: Magas kamatlábak és finanszírozási költségek: A kedvező hitel korszakának vége, legalábbis egyelőre. 2025-ben a hitelfelvételi költségek jóval magasabbak , mint néhány évvel ezelőtt, ami csökkenti a befektetők nyereségességét. Az emelkedett jelzáloghitel-kamatok alacsonyabb tőkeáttételi hozamokat és szigorúbb minősítési feltételeket jelentenek. Fennáll a veszélye annak, hogy ha a kamatlábak magasak maradnak vagy tovább emelkednek, az ingatlanárak további lefelé irányuló nyomásnak lehetnek kitéve (mivel a vevők költségvetése korlátozott). Ez a kamatláb-érzékenység kulcsfontosságú kockázati tényező Vancouver esetében, ahol az adósságállomány és az árak is a legmagasabbak között vannak – a piac így rendkívül érzékeny a finanszírozási feltételekre vancouver.citynews.ca. További árcsökkenés lehetősége: Bár az alapeseti előrejelzés stabilizációt vár, néhány elemző szerint Vancouver továbbra is ki van téve egy jelentősebb árcsökkenés kockázatának. Ha romlanak a gazdasági feltételek (pl. recesszió vagy további munkahelyvesztés), vagy ha túlkínálat alakul ki, a lakásárak vártnál nagyobb mértékben is eshetnek. A többszempontú kockázatértékelés jelenleg Vancouver-t „mérsékelt kockázatnak” minősíti egy piaci korrekció szempontjából, tekintettel a feszült megfizethetőségre és a folyamatos keresletnövekedésre való támaszkodására mortgagesandbox.com. A befektetők legyenek óvatosak a rövid távú spekulatív vételekkel vagy a túlzott tőkeáttéttel, ha az árak visszaesnének. Politikai és szabályozási változások: A piac ki van téve a kormányzati beavatkozás kockázatának. Az utóbbi években a hatóságok nem haboztak adók, üresenállási díjak, bérleti díjszabályozás és vásárlási korlátozások bevezetésével fellépni a spekuláció és a megfizethetőség kezelése érdekében. Példák: külföldi vásárlási tilalom, magasabb ingatlan-átruházási adó nem rezidensek esetén, valamint a rövid távú bérbeadás korlátozásai (amelyeket a következő szakasz részletez). Ezek az intézkedések befolyásolhatják a befektetői stratégiákat és hozamokat – például a szigorúbb Airbnb-szabályok csökkenthetik a turisztikai célú bérbeadással kalkulált bevételeket. A szabályozási környezet folyamatos változása (pl. a luxuslakások magasabb adóztatásáról vagy a szigorúbb bérletidíj-szabályozásról szóló viták) miatt a befektetők szabályozási bizonytalansággal néznek szembe. Építési és fejlesztési kockázatok: Azok, akik fejlesztési telkekbe vagy új projektekbe fektetnek, magas építési költségekkel és gyengébb előértékesítési piaccal szembesülnek. Vancouverben az építési költségek (munkaerő, anyagok) az utóbbi években jelentősen megemelkedtek altusgroup.com. Ugyanakkor az új társasházak előértékesítései drámai módon visszaestek – 2025 elején az új projektek elindítása rekord alacsony szintre csökkent, mivel a fejlesztők a gyenge vásárlói érdeklődés miatt kivártak mortgagesandbox.com. Ez a helyzet növeli a projektkésések vagy leállások kockázatát. A fejlesztési projektekbe fektetők készüljenek fel költségtúllépésekre, és arra a lehetőségre, hogy az egységek eladása vagy kiadása hosszabb ideig tarthat a tervezettnél. Makrogazdasági és geopolitikai kockázatok: A szélesebb gazdasági tendenciák is kockázatot jelentenek. Kereskedelmi feszültségek (pl. a vámok, amelyek érintik B.C. exportorientált szektorait) és a globális geopolitikai instabilitás beszivároghatnak Vancouver gazdaságába, és ezáltal az ingatlanpiacára is. Például a 2024-2025-ös vámok körül kialakult bizonytalanságot is említették, mint olyan tényezőt, amely miatt a vevők haboznak és „kivárnak”, annak ellenére, hogy jelentős a felgyülemlett kereslet bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Bármilyen nagyobb sokk – egy globális visszaesés, pénzügyi válság vagy akár egy helyi földrengés Vancouver szeizmikus övezete miatt – hatással lehet az ingatlanok értékére és a piac likviditására.



Lényeg: Vancouver továbbra is rendkívül vonzó, ugyanakkor magas árú piac. Hosszú távú befektetők számára szilárd lehetőségek kínálkoznak, különösen a bérlakás szektorban és jó elhelyezkedésű ingatlanoknál, mivel a város tartós vonzereje és korlátozott kínálata kedvező lehet a jövőbeni értéknövekedés szempontjából. Ezek a lehetőségek azonban nem elhanyagolható kockázatokkal járnak. A megfontolt befektetők 2025-ben alapos átvilágítást végeznek, stressztesztelik pénzügyeiket a kamatlábak változásaira, és figyelemmel kísérik a szabályozói lépéseket. A kiegyensúlyozott megközelítés – amely mérlegeli Vancouver erős alapjait a ciklikus és strukturális kockázatokkal szemben – elengedhetetlen ehhez a piachoz.

Kulcsfontosságú szabályozási változások és kormányzati intézkedések

Az elérhetőségi aggodalmakra és piaci nyomásokra válaszul minden kormányzati szint olyan szabályozási változtatásokat vezetett be, amelyek közvetlen hatással vannak Vancouver ingatlanpiacára. Az alábbiakban a legjelentősebb legújabb intézkedések és politikák olvashatók:

Külföldi vásárlási tilalom (szövetségi): Kanada 2023 januárjában bevezette a Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act rendelkezést, amely (korlátozott kivételekkel) megtiltja a külföldiek számára lakóingatlan vásárlását Kanadában. Kezdetben egy kétéves tilalom volt, amely 2025-ben szűnt volna meg, de 2027. január 1-ig meghosszabbították bcrealestatelawyers.com. Ez a szabályozás azzal a céllal született, hogy visszafogja a külföldi befektetők általi spekulációt és keresletet, különösen olyan városokban, mint Vancouver, ahol jelentős volt a külföldi tőke beáramlása. A tilalom hozzájárult ahhoz, hogy mérséklődjön a luxus és a felső kategóriás társasházi tranzakciók száma külföldi vevők részéről. (Érdemes megjegyezni, hogy B.C.-ben már 2016 óta létezik egy 20%-os külföldi vásárlási átírási adó Metro Vancouver területén, így a külföldi aktivitást már a teljes tilalom előtt is visszafogták.)

Kanada 2023 januárjában bevezette a rendelkezést, amely (korlátozott kivételekkel) megtiltja a külföldiek számára lakóingatlan vásárlását Kanadában. Kezdetben egy kétéves tilalom volt, amely 2025-ben szűnt volna meg, de bcrealestatelawyers.com. Ez a szabályozás azzal a céllal született, hogy visszafogja a külföldi befektetők általi spekulációt és keresletet, különösen olyan városokban, mint Vancouver, ahol jelentős volt a külföldi tőke beáramlása. A tilalom hozzájárult ahhoz, hogy mérséklődjön a luxus és a felső kategóriás társasházi tranzakciók száma külföldi vevők részéről. (Érdemes megjegyezni, hogy B.C.-ben már 2016 óta létezik egy 20%-os külföldi vásárlási átírási adó Metro Vancouver területén, így a külföldi aktivitást már a teljes tilalom előtt is visszafogták.) Tartományi Lakásellátási Törvény & Övezeti Reformok (B.C.): A B.C. tartományi kormány David Eby miniszterelnök vezetésével határozott lépéseket tett a lakásellátás növelésére. 2022 végén a Housing Supply Act lakásszám-célokat tűzött ki az önkormányzatok számára, és felhatalmazta a tartományt arra, hogy felülírja a helyi övezeti szabályokat, ha a városok nem engedélyeznek elég új otthont. Erre építve, 2023 novemberében a tartomány átfogó övezeti reformokat jelentett be, amelyek lehetővé teszik több kis léptékű, többegységes lakás építését a hagyományosan egycsaládos telkeken news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Ezeknek a változtatásoknak az értelmében minden B.C.-i önkormányzatnak engedélyeznie kell legalább 3–4 lakóegységet egy lakótelekre, valamint akár 6 egységet a nagyobb telkeken, amelyek frekventált tömegközlekedési megállók közelében vannak news.gov.bc.ca. Vancouver, amely már eddig is ebbe az irányba haladt, módosította a helyi rendeleteit az összhang érdekében. Ezek a beépítési intézkedések megszüntetik az „egycsaládos övezeteket”, és gyakorlatilag legalizálják a duplexeket, triplexeket, négyes és több egységes lakásokat korábban kizárólagosnak számító környékeken is. A tartomány modellezése szerint több mint 130 000 új kis lakásegység épülhet a következő 10 évben ennek a kezdeményezésnek köszönhetően news.gov.bc.ca, ami jelentősen növelni fogja a kínálatot a városi területeken.

A B.C. tartományi kormány David Eby miniszterelnök vezetésével határozott lépéseket tett a lakásellátás növelésére. 2022 végén a lakásszám-célokat tűzött ki az önkormányzatok számára, és felhatalmazta a tartományt arra, hogy felülírja a helyi övezeti szabályokat, ha a városok nem engedélyeznek elég új otthont. Erre építve, a tartomány átfogó övezeti reformokat jelentett be, amelyek lehetővé teszik több építését a hagyományosan egycsaládos telkeken news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Ezeknek a változtatásoknak az értelmében minden B.C.-i önkormányzatnak engedélyeznie kell legalább 3–4 lakóegységet egy lakótelekre, valamint akár 6 egységet a nagyobb telkeken, amelyek frekventált tömegközlekedési megállók közelében vannak news.gov.bc.ca. Vancouver, amely már eddig is ebbe az irányba haladt, módosította a helyi rendeleteit az összhang érdekében. Ezek a beépítési intézkedések megszüntetik az „egycsaládos övezeteket”, és gyakorlatilag legalizálják a duplexeket, triplexeket, négyes és több egységes lakásokat korábban kizárólagosnak számító környékeken is. A tartomány modellezése szerint több mint épülhet a következő 10 évben ennek a kezdeményezésnek köszönhetően news.gov.bc.ca, ami jelentősen növelni fogja a kínálatot a városi területeken. Jóváhagyások egyszerűsítése és bürokrácia csökkentése: A kormányok felismerték, hogy a hosszadalmas engedélyezési folyamatok tovább súlyosbítják a lakáshiányt. Vancouver hírhedten lassú engedélyezési eljárásairól ismert. 2023–2024-ben Vancouver városa, szövetségi támogatással, kezdeményezéseket indított a zónázás és engedélyezés egyszerűsítésére . A szövetségi kormány 4 milliárd dolláros Housing Accelerator Fund programja 115 millió dollárt ítélt meg Vancouvernek a fejlesztési jóváhagyások felgyorsítására és a sűrűségi akadályok eltávolítására pm.gc.ca pm.gc.ca. Cserébe Vancouver vállalta, hogy három éven belül 3 200 új lakóegységet tesz lehetővé, a következő évtizedben pedig több mint 40 000-et, olyan intézkedésekkel, mint a zónázási jogszabályok frissítése, digitális engedélyezés és a nyilvános meghallgatások megszüntetése olyan projektek esetében, amelyek már megfelelnek a jóváhagyott terveknek pm.gc.ca pm.gc.ca. Ezzel párhuzamosan 2023-ban Brit Columbia törvényt hozott a helyi engedélyezések felgyorsítására azáltal, hogy előzetesen kijelöl bizonyos zónákat, és megszünteti az eseti nyilvános meghallgatásokat azon projektek számára, amelyek illeszkednek a hivatalos közösségi tervekhez news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Ezek a törekvések együttesen azt célozzák, hogy lerövidítsék az építkezési határidőket az új lakások esetében.

A kormányok felismerték, hogy a hosszadalmas engedélyezési folyamatok tovább súlyosbítják a lakáshiányt. Vancouver hírhedten lassú engedélyezési eljárásairól ismert. 2023–2024-ben Vancouver városa, szövetségi támogatással, kezdeményezéseket indított a . A szövetségi kormány 4 milliárd dolláros programja 115 millió dollárt ítélt meg Vancouvernek a fejlesztési jóváhagyások felgyorsítására és a sűrűségi akadályok eltávolítására pm.gc.ca pm.gc.ca. Cserébe Vancouver vállalta, hogy három éven belül 3 200 új lakóegységet tesz lehetővé, a következő évtizedben pedig több mint 40 000-et, olyan intézkedésekkel, mint a zónázási jogszabályok frissítése, digitális engedélyezés és a nyilvános meghallgatások megszüntetése olyan projektek esetében, amelyek már megfelelnek a jóváhagyott terveknek pm.gc.ca pm.gc.ca. Ezzel párhuzamosan 2023-ban Brit Columbia törvényt hozott a azáltal, hogy előzetesen kijelöl bizonyos zónákat, és megszünteti az eseti nyilvános meghallgatásokat azon projektek számára, amelyek illeszkednek a hivatalos közösségi tervekhez news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Ezek a törekvések együttesen azt célozzák, hogy az új lakások esetében. Üresen álló és spekulációs adók: Annak érdekében, hogy visszaszorítsák az üresen álló otthonokat és biztosítsák, hogy a lakhatás helyiek számára elérhető legyen, többféle adó került bevezetésre. Vancouver saját Empty Homes Tax (Üresen álló otthonok adója) nevű adója a 6 hónapnál hosszabb ideig üresen álló ingatlanok becsült értékének 3%-át veti ki évente gvrealtors.ca. (Ideiglenesen 5%-ra emelték, de ezt az emelést visszavonták, miután problémák merültek fel a megfelelőséggel kapcsolatban lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) A tartományi spekulációs és üresen álló ingatlanokra kivetett adó Brit Kolumbia városi területein érvényes, beleértve Metro Vancouvert is, és elsősorban külföldi tulajdonosokat vagy más, nem mentesített tulajdonosokat terhel, akik üresen hagyják ingatlanaikat. 2024 januárjától ezt a tartományi adót újabb 13 brit-kolumbiai közösségre terjesztették ki www2.gov.bc.ca, hogy bezárják a Metro Vancouveren kívüli kiskapukat is. Ezek az adók sok üresen álló ingatlant visszahoztak a bérleti piacra – Vancouver jelentése szerint az üresen álló lakások adója több ezer lakás újbóli bérbeadásához járult hozzá, növelve a kínálatot a bérlők számára.

Annak érdekében, hogy visszaszorítsák az üresen álló otthonokat és biztosítsák, hogy a lakhatás helyiek számára elérhető legyen, többféle adó került bevezetésre. Vancouver saját (Üresen álló otthonok adója) nevű adója a 6 hónapnál hosszabb ideig üresen álló ingatlanok becsült értékének 3%-át veti ki évente gvrealtors.ca. (Ideiglenesen 5%-ra emelték, de ezt az emelést visszavonták, miután problémák merültek fel a megfelelőséggel kapcsolatban lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) A Brit Kolumbia városi területein érvényes, beleértve Metro Vancouvert is, és elsősorban külföldi tulajdonosokat vagy más, nem mentesített tulajdonosokat terhel, akik üresen hagyják ingatlanaikat. 2024 januárjától ezt a tartományi adót www2.gov.bc.ca, hogy bezárják a Metro Vancouveren kívüli kiskapukat is. Ezek az adók sok üresen álló ingatlant visszahoztak a bérleti piacra – Vancouver jelentése szerint az üresen álló lakások adója több ezer lakás újbóli bérbeadásához járult hozzá, növelve a kínálatot a bérlők számára. Rövid távú bérleti korlátozások: A tartomány és Vancouver városa is fellépett a rövid távú bérleti (például Airbnb) tevékenységekkel szemben a hosszú távú lakhatás védelme érdekében. 2023-ban Brit Kolumbia jogszabályt fogadott el, amely korlátozza a városokban a rövid távú bérleteket a büntetések és ellenőrzés szigorításával, illetve azzal, hogy a legtöbb esetben csak a fő lakóhelyükön engedélyezi az ilyen bérleteket. Vancouver már most is megköveteli, hogy a rövid távú bérbeadók üzleti engedéllyel rendelkezzenek, és kizárólag a saját lakóhelyüket adhassák ki. A tartományi lépés tovább erősíti ezeket a szabályokat. A rövid távú bérletek korlátozásával (amik jellemzően egész lakásokat vettek ki a hosszú távú bérleti piacról) abban bíznak, hogy több ezer lakóegység kerülhet vissza a helyi lakosok számára vancouver.citynews.ca.

A tartomány és Vancouver városa is fellépett a rövid távú bérleti (például Airbnb) tevékenységekkel szemben a hosszú távú lakhatás védelme érdekében. 2023-ban Brit Kolumbia jogszabályt fogadott el, amely korlátozza a városokban a rövid távú bérleteket a büntetések és ellenőrzés szigorításával, illetve azzal, hogy a legtöbb esetben csak a fő lakóhelyükön engedélyezi az ilyen bérleteket. Vancouver már most is megköveteli, hogy a rövid távú bérbeadók üzleti engedéllyel rendelkezzenek, és kizárólag a saját lakóhelyüket adhassák ki. A tartományi lépés tovább erősíti ezeket a szabályokat. (amik jellemzően egész lakásokat vettek ki a hosszú távú bérleti piacról) abban bíznak, hogy több ezer lakóegység kerülhet vissza a helyi lakosok számára vancouver.citynews.ca. Bérlővédelmi és bérleti kezdeményezések: A lakhatási válság bérlővédelmi intézkedéseket hívott életre. A B.C. tartomány 2022 végén megszüntette a társasházi közgyűlési rendeletek szerinti bérbeadási korlátozásokat ( eltávolítva minden olyan társasházi szabályt, amely megtiltotta a bérbeadást ) – ezáltal több bérleti lehetőség vált elérhetővé a társasházakban lawsonlundell.com. 2023-ban B.C. a bérleti díjak éves emelését az infláció alatt korlátozta (pl. maximum 2% 2023-ban, 3,5% 2024-ben), hogy megakadályozza az óriási bérnövekedést a meglévő bérlők számára. A tartomány bevezette a Homeowner Protection Period -ot (köznyelven „lehűlési időszak”), amely néhány napos visszalépési lehetőséget biztosít a használt lakást vásárlóknak az elfogadott ajánlat után (2023-tól) – ez az intézkedés a túlfűtött licitháborúkat kívánja mérsékelni és némi levegőhöz juttatja a vásárlókat. 2024-ben a tartomány továbbá szigorította a Lakásbérleti törvényt vancouver.citynews.ca, hogy megállítsa a „renovikciókat” és a tisztességtelen kilakoltatásokat – vagyis nehezebbé válik a bérlők eltávolítása kisebb felújításokra hivatkozva, illetve a határozott idejű szerződések kiskapuinak kihasználásával.

A lakhatási válság bérlővédelmi intézkedéseket hívott életre. A B.C. tartomány 2022 végén megszüntette a társasházi közgyűlési rendeletek szerinti bérbeadási korlátozásokat ( ) – ezáltal több bérleti lehetőség vált elérhetővé a társasházakban lawsonlundell.com. 2023-ban B.C. a bérleti díjak éves emelését az infláció alatt korlátozta (pl. maximum 2% 2023-ban, 3,5% 2024-ben), hogy megakadályozza az óriási bérnövekedést a meglévő bérlők számára. A tartomány bevezette a -ot (köznyelven „lehűlési időszak”), amely néhány napos visszalépési lehetőséget biztosít a használt lakást vásárlóknak az elfogadott ajánlat után (2023-tól) – ez az intézkedés a túlfűtött licitháborúkat kívánja mérsékelni és némi levegőhöz juttatja a vásárlókat. 2024-ben a tartomány továbbá szigorította a Lakásbérleti törvényt vancouver.citynews.ca, hogy megállítsa a „renovikciókat” és a tisztességtelen kilakoltatásokat – vagyis nehezebbé válik a bérlők eltávolítása kisebb felújításokra hivatkozva, illetve a határozott idejű szerződések kiskapuinak kihasználásával. Szövetségi bevándorlási és lakhatási összehangolás: A szövetségi kormány továbbra is magas bevándorlási célokat tart fenn (ami növeli a lakáskeresletet), de igyekszik ezt a lakáspiaci eredményekkel összehangolni. Egy jelentős 2024-es változás az volt, hogy ideiglenesen korlátozták a nemzetközi diákvízumok számát, illetve a tanulmányi engedélyeket a lakhatás elérhetőségéhez kötötték, miután felismerték, hogy a rekord beáramlás megterheli a bérleti piacokat. Habár Kanada továbbra is jelentős népességnövekedést céloz, jobban elismerik annak szükségességét, hogy a lakás kínálata lépést tartson az igényekkel. A szövetségi költségvetés további ösztönzőket vezetett be, mint például az adómentes Első Otthon Megtakarítási Számla (2023-ban indult), amely segíti az első lakásvásárlókat az önerő összegyűjtésében, valamint eltörölték a GST-t (szövetségi forgalmi adó) az új, célzottan bérlakás-építés esetén, hogy ösztönözzék a fejlesztőket bérházak építésére (2023 végén lépett életbe). Ezek a lépések közvetetten hatnak Vancouverre is a kínálat bővítésével és a vásárlók támogatásával.

Összességében a 2025-ös szabályozási környezet rendkívül aktivista a lakhatás terén: a kormányok minden eddiginél többet tesznek a kínálat növelése és a spekulatív kereslet visszafogása érdekében. Az intézkedések hatásai a következő években fognak kibontakozni. Vancouver piacán már most jelentkeznek korai jelek – például több többlakásos projekt indul az eddig családi házas övezetekben a lazább szabályozás miatt, illetve enyhén nőtt a hosszú távú bérleti hirdetések száma, ahogy a rövid távú bérlések szigorításai érvénybe lépnek. A döntéshozók jelezték, hogy minden rendelkezésre álló eszközt alkalmazni fognak a megfizethetőség érdekében, így a jogszabályi környezet továbbra is folyamatosan változik a piaci szereplők számára.

A kínálat, kereslet és migráció dinamikája

A vancouveri ingatlanpiacon a kereslet–kínálat egyensúlyát jelentősen befolyásolják a migrációs trendek és az építési aktivitás. Az elmúlt években a keresletet a népességnövekedés jelentősen felpörgette, miközben a lakáskínálat nehezen tudott lépést tartani.

Népesség és migráció: Metro Vancouver lakossága továbbra is erőteljesen növekszik, elsősorban a nemzetközi bevándorlásnak köszönhetően. Brit Columbia rekordbevándorlási szinteket ért el 2022-ben és 2023-ban – a tartomány mintegy 162 000 új lakossal gyarapodott 2022 júliusa és 2023 júliusa között biv.com. 2023-ban több mint 175 000 ember vándorolt be B.C.-be más országokból, ami 65%-os növekedést jelent az előző évhez képest biv.com – ez a megdöbbentő beáramlás rávilágít Kanada magas bevándorlási célkitűzéseire (és Vancouver újonnan érkezők számára kívánatos célpontként betöltött szerepére). Az újonnan érkezők, köztük bevándorlók, menekültek, nemzetközi diákok és ideiglenes munkavállalók hulláma elsősorban Greater Vancouverben és a környező nagyvárosi területeken koncentrálódott biv.com. Ugyanakkor a természetes népességnövekedés (születések mínusz halálozások) jelenleg negatív Brit Columbiában, és ahogy azt már említettük, a tartományban nettó lakossági elvándorlás történt más tartományokba (2023-ban több mint 8 000 fő távozott), mivel néhány helyi lakos olcsóbb régiókba költözött biv.com. A nettó hatás azonban az, hogy Vancouver lakossága minden eddiginél magasabb és tovább nő, ami folyamatos keresletet generál a lakások iránt. A szövetségi kormány tervei szerint továbbra is minden évben jelentős számú bevándorló érkezik, így Vancouver évente várhatóan több tízezer új lakossal számolhat. Ez tartós keresleti nyomást gyakorol a lakáspiacra, különösen azokra a bérlakásokra és első otthonokra, amelyeket elsősorban az újonnan érkezők keresnek.

Lakás kínálat és fejlesztési tevékenység: A kínálati oldalon a lakásépítés próbál felgyorsulni, de nem tud lépést tartani a kereslet növekedésével. 2023-ban Metro Vancouverben mintegy 30 600 új lakóegység készült el biv.com – ami mindössze 1%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, és meg sem közelíti a népességnövekedés ütemét. Erre ékes példa, hogy 2023-ban közel öt új lakosra jutott egy új otthon Brit Columbiában biv.com. Ez az arány jelentős hiányt tükröz. Az ingatlanpiaci kereslet és kínálat közötti eltérés már évek óta formálódik – a településrendezési korlátok, a hosszadalmas engedélyezési folyamatok, munkaerőhiány és magas építési költségek mind lassítják az új lakások piacra kerülését.

Ennek ellenére a fejlesztési aktivitás most az egyik legmagasabb szintjén van Vancouverben, legalábbis az előkészítés alatt álló projektek tekintetében. Vancouver városában több ezer lakás van építés alatt, és további tízezrek vannak különböző tervezési fázisokban. A kormányzat részéről (a korábban említett politikáknak köszönhetően) érkező nyomás a nagyobb sűrűség engedélyezésére új javaslathullámot indított el. Például a Broadway-terv (amely a Central Broadway folyosót öleli fel) több tucat közép- és magasépület átminősítési kérelmet generált az új metróvonal mentén. A városi tisztviselők szerint „toronyház projektek áradata” van a Broadway-en – egyedül ezen a területen is több mint 100 potenciális toronyról folynak tárgyalások cityhallwatch.wordpress.com. A város egész területén a korábban kizárólag családi házas övezetekben is fokozatosan jelennek meg multiplexek és alacsony emeletes társasházak a zónázási reformoknak köszönhetően. Emellett Metro Vancouver külvárosaiban (Surrey, Coquitlam, Burnaby stb.) is építkezési fellendülés tapasztalható a közlekedési csomópontok környékén, új városközpontokat teremtve, amelyek idővel tehermentesítik Vancouver városát.

Azonban annak ellenére, hogy az építési projektek előkészítése erős, a rövid távú kínálat továbbra is szűk. Az építők olyan kihívásokkal néznek szembe, mint a növekvő kamatlábak (ami drágábbá teszi a projektek finanszírozását), az inflációs építési költségek és a nemrégiben tapasztalt csökkenés az elővételes társasházi vásárlók körében. Sok fejlesztő óvatosabbá vált – egyes projektek késleltetve, vagy visszafogva indultak el. A 2025 eleji adatok szerint az új projektek indulása több éves mélyponton volt (például 2025 januárjában gyakorlatilag nulla új társasházi projekt indult, míg egy átlagos, járvány előtti januárban ~750 lakás szokott volt elindulni) mortgagesandbox.com. Ez arra utal, hogy a fejlesztők kivárnak, amíg a piaci feltételek javulnak. A lakásépítési kezdések Metro Vancouverben valójában csökkentek 2023–2024-ben ezek miatt a nehézségek miatt, különösen a társasházi szegmensben cmhc-schl.gc.ca. A Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) szerint Vancouverben 2025-ben csak marginális növekedés várható a lakásépítési kezdésekben, amelyet főként bérlakások vezérelnek, nem pedig társasházak assets.cmhc-schl.gc.ca.

A kereslet-kínálat dinamikája a következőképpen foglalható össze: Vancouverben szerkezeti lakáshiány van a lakossága és gazdasága által generált kereslethez képest. A migráció vezérelte kereslet folyamatosan meghaladja az új kínálatot, ami hozzájárul a magas árakhoz és az alacsony üresedési rátákhoz. Még akkor is, ha rekord számú daru látható az égbolton, a térség csak most próbálja behozni az évekig tartó alulépítkezés lemaradását. A következő néhány évben, ha a különböző szakpolitikai intézkedések hatékonyak lesznek, gyorsabb kínálatnövekedést kell látnunk – több mindenféle otthon készülhet el. Valójában a tartomány célja (Lakásprogramján és Lakásellátási Törvényén keresztül), hogy jelentősen növelje az éves lakásbefejezések számát. A nagy munkáltatók és a gazdaságfejlesztés is ettől függ, mivel a lakáshiány korlátozhatja a munkaerő növekedését.

Egy pozitív jel, hogy a kormányzatok és a magánszektor kreatív megoldásokon dolgoznak együtt: moduláris lakások gyorsan telepíthető megfizethető egységekhez, kampusz bővítések (például diákotthoni projektek a bérleti piac tehermentesítésére), valamint alulhasznosított területek újrahasznosítása (régi bevásárlóközpontok, ipari területek) lakóközösséggé. Például Metro Vancouverben több régi bevásárlóközpontot (Brentwood, Lougheed, Oakridge – lásd a következő szekciót) is átalakítanak vegyes használatú negyedekké, amelyekben több ezer új otthon épül. Ezek a nagyprojektek, ha elkészülnek, jelentős kínálatot adnak majd. Emellett Vancouver városa arra számít, hogy az új tömegközlekedési beruházások (Broadway metró, a SkyTrain meghosszabbítása az UBC-hez és Surrey/Langleybe) a következő évtizedekben tízezernyi új otthont tesznek majd lehetővé ezeken a vonalakon a tömegközlekedés-központú fejlesztési területek megnyitásával pm.gc.ca pm.gc.ca.

Összefoglalva, a kereslet továbbra is rendkívül erős Vancouverben a migráció és a korlátozott kiköltözési lehetőségek miatt, míg a kínálat fokozatosan reagál, de még mindig nem elég gyorsan. Ez az egyensúlyhiány a vancouveri magas lakásárak alapvető okozója. A következő néhány év megmutatja, hogy a szakpolitikai nyomás és a piaci erők kombinációja képes-e felgyorsítani a lakásépítést, hogy jobban megfeleljen a keresletnek. Ha jelentősen nő a kínálat, az csökkentheti az ár- és bérnövekedést; ha viszont továbbra is elmarad, Vancouver lakhatási válsága fennmarad.

Előrejelzések és kilátások a következő 3–5 évre

Mit jósolnak az elemzők és szakértők Vancouver ingatlanpiacáról a következő néhány évre? Általánosságban elmondható, hogy a konszenzus szerint a piac fokozatosan magához tér az eladási volumenben és mérsékelt árnövekedés várható, nem pedig gyors fellendülés. A magas kamatlábak és a megfizethetőségi akadályok a közeljövőben korlátozhatják az árak emelkedését, de ahogy a kamatok enyhülnek és a kínálat bővül, a piaci aktivitás lassan felélénkülhet. Az alábbiakban hiteles források előrejelzéseit és kilátásait gyűjtöttük össze:

Ártrendek: A legtöbb előrejelzés szerint mérsékelt áremelkedés várható a következő néhány évben, a 2023-24-es kisebb csökkenések után.A BCREA óvatosan becsül az ökonometriai előrejelzésében – stagnáló vagy kis mértékű növekedést jósol: lényegében 0%-os változást vár a vancouveri átlagárakban 2024-ben, és körülbelül +2%-ot 2025-ben bcrea.bc.ca (előrejelzésük szerint Greater Vancouver átlagára 1,265 millió dollár 2024-ben, és 1,287 millió dollár 2025-ben bcrea.bc.ca).Ez azt jelenti, hogy az árak egy ideig a jelenlegi szintek körül mozognak, amíg a piac megtalálja az egyensúlyt.Ezzel szemben néhány iparági szereplő nagyobb felfelé irányuló nyomást lát: a RE/MAX például arra számít, hogy Vancouver átlagos lakására körülbelül 7%-kal emelkedik 2025-ben blog.remax.ca, megjegyezve a hangulat javulását és azt, hogy 2025 végére visszatérhet az eladók piacára az ingatlanpiac.A Royal LePage országos előrejelzése (amelyet fentebb nem idéztünk, de a médiában megjelent) szintén közepes egyszámjegyű áremelkedést valószínűsít Vancouverben 2025-re.A CMHC egy tartományi forgatókönyvet kínál: 2025-ös lakáskilátásaiban megjegyezte, hogy alacsonyabb jelzáloghitelek és megújuló kereslet gyorsabb árnövekedéshez vezethetnek 2025-ben – ami valószínűleg meghaladja az inflációt –, mielőtt 2026-27-ben lelassulna, miután a felgyülemlett kereslet nagy része kielégítésre kerül cmhc-schl.gc.ca.2027-re a CMHC arra számít, hogy a lakhatás kissé megfizethetőbbé válik a 2022-24-es időszakhoz képest a jövedelmek növekedése és a kínálat bővülése miatt cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca, ami azt sugallja, hogy ekkorra az árak már csak mérsékelten, az alapvető tényezőkkel összhangban fognak emelkedni.Ezeket figyelembe véve, egy ésszerű alapforgatókönyv: a következő néhány évben az árak enyhe emelkedése (évi 2–5% körül) Vancouverben.Ez feltételezi, hogy a Bank of Canada 2024 végén és 2025-ben elkezdi csökkenteni a kamatlábakat, ami annyira javítja a megfizethetőséget, hogy némi áremelkedést támogat, de nem annyira, hogy újabb elszabadult áremelkedés következzen be.Érdemes megjegyezni, hogy még 2026-ra sem jósolják, hogy a vancouveri árak visszatérnének a 2021-es őrült drágulási ütemhez.Valójában az RBC előrejelzései szerint 2026-ra Vancouver irányadó árai csak éppen hogy elérhetik a 2022-es csúcsszintet vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.Más szóval, a piacnak akár egy teljes ötéves ciklusra (2022-2026) is szüksége lehet, hogy feldolgozza a kamatláb sokkot, és visszatérjen a korábbi ármagasságokhoz. Értékesítési volumenek: Egy lassú 2022–2024 után az ingatlaneladások várhatóan enyhén fellendülnek. A British Columbia Real Estate Association (BCREA) előrejelzése szerint a tartományi szintű lakáseladások 2025-ben körülbelül 73 600 egységet tesznek majd ki, ami nagyjából stagnálást jelent (-1%) 2024-hez képest, majd 2026-ra körülbelül 80 000-re emelkednek (+9%), ahogy a piaci feltételek normalizálódnak bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Kifejezetten Greater Vancouver esetében a BCREA körülbelül 26 000 eladást vár 2024-ben (ami hasonló a 2023-as szinthez), és körülbelül 29 500 eladást 2025-ben, ami körülbelül 13,5%-os ugrást jelentene, ahogy a felgyülemlett kereslet elkezd lecsapódni bcrea.bc.ca. A RE/MAX ennél is optimistább – 2025-ös előrejelzésük szerint 20%-os eladásbővülést várnak, mivel a vevői bizalom a csökkenő kamatokkal visszatér blog.remax.ca. Az igazság valószínűleg a kettő között lehet: ha 2025 során a jelzálogkamatok csökkenni kezdenek, sok partvonalon várakozó vevő (különösen első lakásvásárlók) visszatérhetnek a piacra, ezzel növelve a tranzakciók számát. 2027-re az eladási volumenek megközelíthetik a 2010-es évek végén jellemző „normál” szinteket, feltéve, hogy nem történik újabb gazdasági sokk.

Piaci egyensúly és körülmények: Valószínű, hogy visszatérés jön egy kiegyensúlyozottabb vagy eladói piac felé 2025–2026 körül. Jelenleg (2024-25) inkább a vevők javára billen a mérleg a magas kínálat és a bizonytalan vevők miatt. Azonban, ha az eladások volumene a prognózis szerint emelkedik, miközben az új hirdetések nem tartanak lépést, az inga átbillenhet. A RE/MAX szerint Vancouver 2025-ben „kiegyensúlyozott piacról eladói piacra” válthat blog.remax.ca. Ezt a várakozások szerint a kamatcsökkenési könnyítések hajtják majd. A BCREA előrejelzése is jelentős felgyülemlett keresletet említ, amit jelenleg a gazdasági bizonytalanság tart vissza – vagyis ha a bizonytalanság megszűnik, sok vevő ismét gyorsan léphet, ami szinte azonnal felfűtheti a piacot bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. 2026-ra megint láthatunk versengést a vonzó ingatlanokért, bár valószínűleg nem lesz olyan extrém, mint 2021-ben, hacsak a kínálat teljesen el nem tűnik. Figyelemre méltó lehet az befektetői aktivitás is: ha a hitelfelvételi feltételek javulnak, a befektetők visszatérhetnek az utóbbi időben gyengélkedő társasházi piacra is. Ugyancsak kiemelt szegmens a luxus kategória – a nagyon drága ingatlanokra visszafogott kereslet volt a külföldi vevői tilalom óta; mivel ez a tilalom 2027-ig érvényben marad, a luxuspiac a hazai tehetős vásárlókra és tehetős bevándorlókra szorul. Ez a szegmens rövid távon alulteljesítheti a piacot, viszont 2027 után kiugró növekedést is mutathat, ha a tilalmat feloldják.

Ingatlantípus szerint: Különböző szegmensek eltérően teljesíthetnek. A különálló házak Vancouverben, amelyek az egyik legnagyobb visszaesést szenvedték el az eladásokban a kamatemelések során, talán erősebben pattannak vissza, ahogy a továbbköltöző vásárlók visszatérnek, amikor a kamatok csökkennek. A BCREA arra számít, hogy a magasabb árkategóriájú szegmenseket éri a legnagyobb nyomás az árak lefelé mozdulása terén 2024-ben, de összességében inkább stagnáló árakat várnak bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – ami azt jelenti, hogy a megfizethetőbb szegmensek jobban tarthatják az értéküket. Lakások és sorházak, amelyek a „megfizethetőbb” lehetőségek, várhatóan folyamatos keresletre számíthatnak első vásárlók részéről, mivel a megfizethetőség nagyon lassan javul. Ugyanakkor az egyik kockázat a lakások esetében az új lakóingatlanok túlkínálata, ami a piacra kerül: a CMHC megjegyezte, hogy 2025-ben rekord számú lakás átadásával, valamint néhány befektető eladásával a növekvő fenntartási költségek miatt, a rövid távú lakás-viszonteladási piac gyengülhet cmhc-schl.gc.ca. Valóban, sok olyan befektető, aki 2018–2021 között vásárolt előértékesítésben lakást, most szembesül a befejezéssel és a vártnál sokkal magasabb kamatokkal, ami arra kényszerítheti őket, hogy eladjanak – ez plusz kínálatot jelenthet a lakáspiacon. Ez a következő 1–2 évben felső korlátot szabhat a lakásárak növekedésének. Másrészt a bérbeadásra fókuszáló ingatlanok (többcsaládos társasházak) továbbra is nagy keresletet élveznek intézményi befektetők részéről, mivel alacsonyak a kiadatlan lakást számok – ezeknél az eszközöknél (hozamráta/cap rate) az árak várhatóan stabilak maradnak. A kereskedelmi előrejelzések (például a CBRE szerint) szerint, ahogy a gazdaság stabilizálódik, Vancouverben továbbra is csökkenő hozamokra lehet számítani az ipari és többcsaládos szegmensben, míg az irodai és kiskereskedelmi szektorban a kihasználtság kezd helyreállni.

Gazdasági vadkártyák: Néhány tényező megváltoztathatja ezeket az előrejelzéseket. Ha a kamatok gyorsabban vagy nagyobb mértékben csökkennek, mint várható volt (például, ha az infláció gyorsan mérséklődik, és a Bank of Canada agresszíven kamatot vág), Vancouverben a lakáspiaci kereslet gyorsabban élénkülhet, ami a vártnál magasabb áremelkedéshez vezethet (akár két éven át tartó kétszámjegyű növekedéssel). Ezzel szemben, ha a gazdaság recesszióba fordul és nő a munkanélküliség, a lakáspiaci kereslet továbbra is visszafogott maradhat, az árak stagnálhatnak vagy enyhén csökkenhetnek, amíg nem tér vissza a bizalom. Egy másik vadkártya az állami beavatkozás: bármilyen külföldi vásárlókat érintő tilalom meghosszabbítása (ami már megtörtént), vagy új adók csökkenthetik a keresletet, míg például nagyszabású állami lakásépítési vagy infrastrukturális beruházások élénkíthetik a piacot. Jelenleg a legtöbb előrejelzés a status quo fenntartására számít: fokozatosan javuló gazdaságra és enyhén csökkenő kamatokra.

Összefoglalva, Vancouver ingatlanpiacának 3–5 éves kilátásai óvatosan derűlátóak. A legvalószínűbb forgatókönyv egy lassú emelkedés: a forgalom 2026-ra visszatér a normál szintre, az árak pedig mérsékelten emelkednek, miközben Vancouver várhatóan alulteljesíti az olcsóbb kanadai piacokat (amelyeken nagyobb növekedési potenciál van), de mégis pozitív lendület lesz érzékelhető. 2028-ra vagy 2030-ra Vancouver továbbra is szembesül majd megfizethetőségi kihívásokkal, de ha a lakásépítési kezdeményezések sikeresek lesznek, remény van arra, hogy az árnövekedés jobban igazodik majd a jövedelmek növekedéséhez. Egyelőre a vevőknek és eladóknak kiegyensúlyozott piaci tendenciára kell számítaniuk, ahol sem nagy összeomlás, sem irracionális fellendülés nincs a láthatáron – lényegében egy stabilizációs és fenntarthatósági időszak következik a 2020-as évek eleji turbulencia után vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Kerületi kiemelések és jelentős fejlesztések

Vancouver ingatlanpiaci története nem egységes a város egészében – minden városrésznek megvan a maga trendje és új fejlesztései. Íme néhány kerületi szintű kiemelés és nagyobb projekt, amelyek alakítják a piacot:

Broadway-folyosó & Mount Pleasant: Ez a központi városrész Vancouver egyik legjelentősebb átalakulásán megy keresztül. A Broadway metró (Millennium Line meghosszabbítása), amelyet 2026-ban terveznek megnyitni, hat új SkyTrain állomással bővíti a vonalat VCC–Clark és Arbutus Street között, lényegesen javítva a tömegközlekedési hozzáférést. Ennek kihasználására a város elfogadta a Broadway-tervet, amely mintegy 500 városrészt zónázott át a Broadway mentén nagy sűrűségű fejlesztésekre. Már most is roham indult a jövőbeni állomások, például Mount Pleasant és South Granville körüli új magasépületek javaslataira – körülbelül 150 új toronyprojekt van különböző szakaszokban a Broadway mentén cityhallwatch.wordpress.com. A figyelemre méltó közelgő fejlesztések között vannak 20–30+ emeletes vegyes funkciójú terek csoportjai a Cambie–Broadway csomópont (Vancouver városházája közelében) és az Oak utca körül (a jövőbeni Oak-VGH állomás közelében, amely a Vancouver General Hospital-t szolgálja majd). Mount Pleasant, amely hagyományosan alacsony, ipari és művészeti negyed volt, most tech irodaközponttá és társasházi csomóponttá válik – például az Adobe új, hatalmas kampuszával és más digitális cégek letelepedésével a Main Street környékén, és a lakóprojektek is követik őket. Bérlakások nagy arányban jelennek meg itt a bérlők átköltöztetési szabályai miatt (a fejlesztőknek az általuk lebontott bérlakásokat pótolniuk kell). Ennek a városrésznek a karaktere gyorsan változik alacsony beépítettségről tömegközlekedés-orientált városi központokká. Olyan területeken, mint Fairview és Mount Pleasant, az ingatlanértékek jelentősen emelkedhetnek a nagyobb sűrűség miatt, bár néhány jelenlegi bérlő aggódik a kiköltöztetések (“demovikciók”) miatt, ahogy a régi bérházak helyét új tornyok veszik át.

Ez a központi városrész Vancouver egyik legjelentősebb átalakulásán megy keresztül. A (Millennium Line meghosszabbítása), amelyet 2026-ban terveznek megnyitni, hat új SkyTrain állomással bővíti a vonalat VCC–Clark és Arbutus Street között, lényegesen javítva a tömegközlekedési hozzáférést. Ennek kihasználására a város elfogadta a Broadway-tervet, amely mintegy 500 városrészt zónázott át a Broadway mentén nagy sűrűségű fejlesztésekre. Már most is roham indult a jövőbeni állomások, például Mount Pleasant és South Granville körüli új magasépületek javaslataira – körülbelül van különböző szakaszokban a Broadway mentén cityhallwatch.wordpress.com. A figyelemre méltó közelgő fejlesztések között vannak 20–30+ emeletes vegyes funkciójú terek csoportjai a Cambie–Broadway csomópont (Vancouver városházája közelében) és az Oak utca körül (a jövőbeni Oak-VGH állomás közelében, amely a Vancouver General Hospital-t szolgálja majd). Mount Pleasant, amely hagyományosan alacsony, ipari és művészeti negyed volt, most tech irodaközponttá és társasházi csomóponttá válik – például az Adobe új, hatalmas kampuszával és más digitális cégek letelepedésével a Main Street környékén, és a lakóprojektek is követik őket. nagy arányban jelennek meg itt a bérlők átköltöztetési szabályai miatt (a fejlesztőknek az általuk lebontott bérlakásokat pótolniuk kell). Ennek a városrésznek a karaktere gyorsan változik alacsony beépítettségről tömegközlekedés-orientált városi központokká. Olyan területeken, mint Fairview és Mount Pleasant, az ingatlanértékek jelentősen emelkedhetnek a nagyobb sűrűség miatt, bár néhány jelenlegi bérlő aggódik a kiköltöztetések (“demovikciók”) miatt, ahogy a régi bérházak helyét új tornyok veszik át. Oakridge és Cambie-folyosó (Dél-Vancouver): A Cambie Street és a 41st Avenue kereszteződésénél az Oakridge Park új fejlesztése valódi mérföldkő lesz. A régi Oakridge Centre bevásárlóközpontot egy 5 millió négyzetlábnyi mestertervű közösséggé építik át, 13 toronnyal (akár 44 emelet magas) , melyekben körülbelül 2 600 otthon lesz 6 000 lakos számára renx.ca renx.ca. Az új központ hatalmas bevásárlóközpontot fog tartalmazni (100+ új üzlet, amelyek 2025-től kezdődően több ütemben nyílnak meg), egy kilenc holdas közparkot a tetőn, egy városi központot könyvtárral és színházzal, valamint irodákat több ezer dolgozó számára renx.ca renx.ca. Ez a projekt, melynek teljes átadása 2027-re várható, lényegében egy új „déli belvárost” hoz létre Oakridge-ben. Az egész Cambie-folyosó (amely a Cambie Street mentén húzódik Marine Drive-tól egészen King Edward Avenue-ig) számos új társasház építésének volt tanúja az elmúlt években a Cambie Corridor Plan-nak köszönhetően. Az alacsony beépítésű családi házakat középmagas társasházak és sorházak váltják fel, és további felhőkarcolók vannak előkészületben, különösen a tömegközlekedési állomások (Oakridge, Marine Gateway stb.) közelében. Oakridge környékén jelenleg is folyik az egylakásos telkek felvásárlása jövőbeli toronyházak céljából – az ügynökök már most kínálják a telkeket a várhatóan továbbra is erős kereslet miatt renx.ca renx.ca. A Canada Line (SkyTrain) áthaladásával ez a folyosó továbbra is fejlesztési központ marad. A vásárlók számára ez azt jelenti, hogy minden évben egyre több modern társasház (akár beton szerkezetű tornyok is) kerül a piacra ezen a környéken. A városrész főbb elemei közé tartozik: a Marine Drive Cambie-nál, amely már rendelkezik a Marine Gateway vegyes funkciójú központjával; Oakridge pedig egy presztízs lakó- és kereskedelmi célpont lesz; sőt, Langara déli részén is új bérlakás projekteket valósítanak meg. A Cambie mentén az árak jelentősen emelkedtek ezek miatt a változások miatt, bár a növekvő társasház kínálat mérsékelheti az áremelkedést a jövőben.

A Cambie Street és a 41st Avenue kereszteződésénél az új fejlesztése valódi mérföldkő lesz. A régi Oakridge Centre bevásárlóközpontot egy 5 millió négyzetlábnyi mestertervű közösséggé építik át, , melyekben körülbelül renx.ca renx.ca. Az új központ hatalmas bevásárlóközpontot fog tartalmazni (100+ új üzlet, amelyek 2025-től kezdődően több ütemben nyílnak meg), egy kilenc holdas közparkot a tetőn, egy városi központot könyvtárral és színházzal, valamint irodákat több ezer dolgozó számára renx.ca renx.ca. Ez a projekt, melynek teljes átadása 2027-re várható, lényegében egy új „déli belvárost” hoz létre Oakridge-ben. Az egész Cambie-folyosó (amely a Cambie Street mentén húzódik Marine Drive-tól egészen King Edward Avenue-ig) számos új társasház építésének volt tanúja az elmúlt években a Cambie Corridor Plan-nak köszönhetően. Az alacsony beépítésű családi házakat középmagas társasházak és sorházak váltják fel, és további felhőkarcolók vannak előkészületben, különösen a tömegközlekedési állomások (Oakridge, Marine Gateway stb.) közelében. Oakridge környékén jelenleg is folyik az egylakásos telkek felvásárlása jövőbeli toronyházak céljából – az ügynökök már most kínálják a telkeket a várhatóan továbbra is erős kereslet miatt renx.ca renx.ca. A Canada Line (SkyTrain) áthaladásával ez a folyosó továbbra is fejlesztési központ marad. A vásárlók számára ez azt jelenti, hogy minden évben egyre több modern társasház (akár beton szerkezetű tornyok is) kerül a piacra ezen a környéken. A városrész főbb elemei közé tartozik: a Marine Drive Cambie-nál, amely már rendelkezik a Marine Gateway vegyes funkciójú központjával; Oakridge pedig egy presztízs lakó- és kereskedelmi célpont lesz; sőt, Langara déli részén is új bérlakás projekteket valósítanak meg. A Cambie mentén az árak jelentősen emelkedtek ezek miatt a változások miatt, bár a növekvő társasház kínálat mérsékelheti az áremelkedést a jövőben. Kitsilano & False Creek (West Side): Kitsilanóban történelmi fejlesztés zajlik az Első Nemzetek földjén. A Squamish Nemzet Sen̓áḵw projektje 11 teraszos tornyot épít a Burrard híd déli oldalánál (a Vanier Park közelében), olyan rezervátumi területen, amelyre nem vonatkoznak a városi övezeti szabályok. Ez a nagyszabású projekt 6 000 új bérlakást hoz létre – 80% piaci áron és 20% piaci ár alatti bérleti díjjal – egy 10 hektáros területen, ahol korábban csak néhány tucat lakás volt senakw.com blg.com. A Sen̓áḵw várhatóan Kanada legnagyobb nettó zéró kibocsátású lakóprojektje lesz, és a 2020-as évek végére hatalmas bérlakás-kínálatot teremt (az első ütem 2026-ra várható). Ez nagy szükségű bérlakásokat juttat Kitsilanóba, és jelentősen megnövelheti a környék lakosságát. Másutt Kits és Point Grey területén a hatalmas Jericho Lands átépítése van tervezés alatt. Helyi első nemzetek és szövetségi fejlesztők partnersége dolgozik ki mestertervet a Jericho 90 hektáros korábbi laktanyaterületére (Alma St. nyugati részén), ahol akár 10 000 lakás is helyet kaphat felhőkarcolók és alacsonyabb épületek keverékében, valamint parkok és üzletek. Bár ez a projekt még évek múlva valósulhat meg (az átsorolás folyamatban), a Jericho projekt a 2030-as évekre teljesen új lakónegyedet hoz létre. Kitsilano ingatlanárai továbbra is rendkívül keresettek; ezek a projektek több kínálatot és lehetőséget hozhatnak, főként bérlakások és bizonyos esetekben megfizethető otthonok formájában, egy olyan területre, amely leginkább alacsony építésű, drága házairól ismert.

Kitsilanóban történelmi fejlesztés zajlik az Első Nemzetek földjén. A Squamish Nemzet 11 teraszos tornyot épít a Burrard híd déli oldalánál (a Vanier Park közelében), olyan rezervátumi területen, amelyre nem vonatkoznak a városi övezeti szabályok. Ez a nagyszabású projekt hoz létre – 80% piaci áron és 20% piaci ár alatti bérleti díjjal – egy 10 hektáros területen, ahol korábban csak néhány tucat lakás volt senakw.com blg.com. A Sen̓áḵw várhatóan Kanada legnagyobb nettó zéró kibocsátású lakóprojektje lesz, és a 2020-as évek végére hatalmas bérlakás-kínálatot teremt (az első ütem 2026-ra várható). Ez nagy szükségű bérlakásokat juttat Kitsilanóba, és jelentősen megnövelheti a környék lakosságát. Másutt Kits és Point Grey területén a hatalmas átépítése van tervezés alatt. Helyi első nemzetek és szövetségi fejlesztők partnersége dolgozik ki mestertervet a Jericho 90 hektáros korábbi laktanyaterületére (Alma St. nyugati részén), ahol akár 10 000 lakás is helyet kaphat felhőkarcolók és alacsonyabb épületek keverékében, valamint parkok és üzletek. Bár ez a projekt még évek múlva valósulhat meg (az átsorolás folyamatban), a Jericho projekt a 2030-as évekre teljesen új lakónegyedet hoz létre. Kitsilano ingatlanárai továbbra is rendkívül keresettek; ezek a projektek több kínálatot és lehetőséget hozhatnak, főként bérlakások és bizonyos esetekben megfizethető otthonok formájában, egy olyan területre, amely leginkább alacsony építésű, drága házairól ismert. Belváros és West End: Vancouver belvárosának lakóingatlanpiaca már kiforrott, de jelentős változások zajlanak. A West End városrészben például számos új, felsőkategóriás társasház épül a West End Közösségi Terv részeként. Az olyan luxusfejlesztések, mint az Alberni by Kengo Kuma vagy a Barclay x Thurlow, tovább gyarapítják a városképet. Emellett azt látjuk, hogy a West Endben lévő régi bérházas magasépületeket a város ösztönzésére felújítják vagy átalakítják, hogy megőrizzék vagy bővítsék a bérlakás-állományt. A belvárosban és a Coal Harbourban az utóbbi években kissé a kereskedelmi fejlesztésekre helyeződött a hangsúly (például az újonnan átalakított Post épületben található hatalmas Amazon iroda). Az irodák kihasználatlanságának növekedésével azonban a város ösztönzi bizonyos épületek átalakítását: ahogy már említettük, egy régi belvárosi irodaépületet szállodává alakítanak altusgroup.com, és folyamatban vannak tárgyalások irodaházak lakóépületté alakításáról alkalmas esetekben. A belváros lakosságának növekedési üteme nem olyan gyors, mint más városrészeké, egyszerűen azért, mert kevés beépítetlen fejlesztési terület maradt – szinte minden lehetséges telken már magasépületek állnak. Kivételt képez Északkeleti False Creek (a Rogers Arena közelében), ahol a Georgia felüljárók elbontása után felszabadulnak majd területek új, vegyes használatú városnegyedek (köztük szociális lakások) számára. Ez a térség a 2020-as évek végére érdemel figyelmet. Mindeközben a Strata-iroda és technológiai központ fejlesztések jelentek meg Gastown és Yaletown átalakított épületeiben, ezek a negyedek pedig továbbra is népszerűek a fiatal szakemberek körében, ami fenntartja a társasházi keresletet. A belvárosi társasházpiac 2025-ben kiegyensúlyozott; az árak 2023-ban kissé visszaestek, de aztán stabilizálódtak, a további növekedés pedig az általános gazdasági fellendüléstől (például a bevándorlók és a diákok visszatérésétől) függ majd.

Vancouver belvárosának lakóingatlanpiaca már kiforrott, de jelentős változások zajlanak. A városrészben például számos új, felsőkategóriás társasház épül a West End Közösségi Terv részeként. Az olyan luxusfejlesztések, mint az Alberni by Kengo Kuma vagy a Barclay x Thurlow, tovább gyarapítják a városképet. Emellett azt látjuk, hogy a West Endben lévő régi bérházas magasépületeket a város ösztönzésére felújítják vagy átalakítják, hogy megőrizzék vagy bővítsék a bérlakás-állományt. A belvárosban és a Coal Harbourban az utóbbi években kissé a kereskedelmi fejlesztésekre helyeződött a hangsúly (például az újonnan átalakított Post épületben található hatalmas Amazon iroda). Az irodák kihasználatlanságának növekedésével azonban a város ösztönzi bizonyos épületek átalakítását: ahogy már említettük, egy régi belvárosi irodaépületet szállodává alakítanak altusgroup.com, és folyamatban vannak tárgyalások irodaházak lakóépületté alakításáról alkalmas esetekben. A belváros lakosságának növekedési üteme nem olyan gyors, mint más városrészeké, egyszerűen azért, mert kevés beépítetlen fejlesztési terület maradt – szinte minden lehetséges telken már magasépületek állnak. Kivételt képez Északkeleti False Creek (a Rogers Arena közelében), ahol a Georgia felüljárók elbontása után felszabadulnak majd területek új, vegyes használatú városnegyedek (köztük szociális lakások) számára. Ez a térség a 2020-as évek végére érdemel figyelmet. Mindeközben a és fejlesztések jelentek meg Gastown és Yaletown átalakított épületeiben, ezek a negyedek pedig továbbra is népszerűek a fiatal szakemberek körében, ami fenntartja a társasházi keresletet. A belvárosi társasházpiac 2025-ben kiegyensúlyozott; az árak 2023-ban kissé visszaestek, de aztán stabilizálódtak, a további növekedés pedig az általános gazdasági fellendüléstől (például a bevándorlók és a diákok visszatérésétől) függ majd. East Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Hagyományosan a város egyik megfizethetőbb része, East Van azonban folyamatosan dzsentrifikálódik. A Main Street és Fraser Street mentén a régi alacsony emeletes bérházak és üzletek helyét butik társasházi projektek veszik át. A Mount Pleasant East kiemelt környék a kézműves sörfőzdékkel, tech-startupokkal és új társasházakkal, amelyek vonzzák a milleniálokat. East Vancouver jövőjét alapvetően meghatározza az új St. Paul’s Kórház campus, amely a False Creek Flats területén épül (Main & Terminal közelében). Ez a 2 milliárd dolláros kórházi beruházás (várható megnyitás 2027 körül) egy egészségügyi és élettudományi negyed központja lesz, amely várhatóan orvosi rendelőket, laboratóriumokat, valamint természetesen egészségügyi dolgozók lakhatását eredményezi a közelben. A Commercial Drive és Grandview térségében egyre több középmagas fejlesztés jelenik meg, az Arbutusig (és később UBC-ig) meghosszabbított SkyTrain vonal miatt pedig a keleti állomások, mint Commercial–Broadway, kulcsfontosságú közlekedési csomópontok maradnak, amelyek iránt folyamatos a fejlesztési érdeklődés. A Hastings-folyosón East Vanben jelentős szociális lakásmegújítási projektek vannak előkészületben (például régi állami lakótelepek felújítása). Érdemes megemlíteni, hogy a önkormányzatok közötti vándorlás miatt a Vancouverben kielégítetlen kereslet egy része a szomszédos városokra, például Burnabyre és New Westre terelődik – sok fiatal család például East Burnabyt vagy North Vancouvert választja, ami Vancouver alpiacaira is hatással van.

Hagyományosan a város egyik megfizethetőbb része, East Van azonban folyamatosan dzsentrifikálódik. A Main Street és Fraser Street mentén a régi alacsony emeletes bérházak és üzletek helyét butik társasházi projektek veszik át. A Mount Pleasant East kiemelt környék a kézműves sörfőzdékkel, tech-startupokkal és új társasházakkal, amelyek vonzzák a milleniálokat. East Vancouver jövőjét alapvetően meghatározza az új campus, amely a False Creek Flats területén épül (Main & Terminal közelében). Ez a 2 milliárd dolláros kórházi beruházás (várható megnyitás 2027 körül) egy egészségügyi és élettudományi negyed központja lesz, amely várhatóan orvosi rendelőket, laboratóriumokat, valamint természetesen egészségügyi dolgozók lakhatását eredményezi a közelben. A Commercial Drive és Grandview térségében egyre több középmagas fejlesztés jelenik meg, az Arbutusig (és később UBC-ig) meghosszabbított SkyTrain vonal miatt pedig a keleti állomások, mint Commercial–Broadway, kulcsfontosságú közlekedési csomópontok maradnak, amelyek iránt folyamatos a fejlesztési érdeklődés. A Hastings-folyosón East Vanben jelentős szociális lakásmegújítási projektek vannak előkészületben (például régi állami lakótelepek felújítása). Érdemes megemlíteni, hogy a miatt a Vancouverben kielégítetlen kereslet egy része a szomszédos városokra, például Burnabyre és New Westre terelődik – sok fiatal család például East Burnabyt vagy North Vancouvert választja, ami Vancouver alpiacaira is hatással van. Metro Vancouver elővárosai: A város határain kívül több elővárosi központ is virágzik, amelyek érdemesek a figyelemre, mivel befolyásolják a teljes regionális ingatlanpiacot. Surrey, amely immár BC második legnagyobb városa, új belvárost épít Whalley városrészben, több, akár 50-60 emeletes lakótoronnyal, valamint épül a Surrey-Langley SkyTrain (várható nyitás ~2028), amely fejlesztéseket indít el a Fraser Highway mentén. Burnaby-ban jelentős mestertervek készülnek Brentwood, Lougheed és Metrotown területeken – itt több ezer lakóegység épül (például az Amazing Brentwood projekt, City of Lougheed, Station Square, stb.). Ezek az elővárosi lehetőségek némileg enyhítik Vancouver nyomását, mivel (kissé) megfizethetőbb lakásokat kínálnak azoknak az első lakásvásárlóknak, akiknek Vancouver már túl drága. Coquitlam és Richmond szintén jelentős fejlesztéseket tudhat magáénak a tömegközlekedés közelében. Bár ezek nem Vancouver városrészei, a városi központok terjedése miatt a Metro régió növekedése jobban eloszlik. A vancouveri befektetők számára ez a regionális növekedés versenyt is jelenthet – például egy bérlő inkább választ új felhőkarcolót Burnabyban alacsonyabb bérleti díjért, mint egy régebbi épületet Vancouverben, így ez mérsékelheti a bérleti díjak növekedését a városban.

Összességében Vancouver városrészei változóban vannak, és izgalmas fejlesztések várhatóak a közeljövőben. Az Oakridge és Brentwood égig érő új tornyaitól a Sen̓áḵw és Jericho nagyléptékű bérlakás közösségeiig a következő évtized több tízezer új otthont és kereskedelmi teret hoz a régióba. Ezek a fejlesztések a lakhatási válság megoldását és a város modernizálását célozzák, bár néhány közülük vitákat kelt (városkép-változás, kiszorítási problémák stb.). Ingatlanpiaci megfigyelők számára minden városrész egyedi pályát ír le – akár a tömegközlekedési folyosók sűrítéséről, akár régi területek újrafejlesztéséről van szó, más-más lehetőségeket kínálnak. A vásárlók és befektetők értékesnek találhatják azt, ha még a nagy átalakulási projektek befejezése előtt lépnek be egy-egy területre (így részesülhetnek az értéknövekedésben is), míg a végfelhasználók soha nem látott választékban élvezhetnek új otthonokat és szolgáltatásokat. Vancouver 2025-ben a fejlesztési fordulópont küszöbén áll – a növekedés és az élhetőség egyensúlyát próbálja megteremteni minden városrészben.

