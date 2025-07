Immobiliare Gold Coast 2025: Mercato in forte espansione e previsioni sorprendenti per il 2030!

L’iconico skyline e le spiagge della Gold Coast la rendono una calamita per acquirenti e affittuari. Nel 2025 il mercato immobiliare locale dovrebbe crescere rapidamente – gli analisti prevedono una crescita a due cifre per le case e forti guadagni per le unità realestate.com.au propertybuyer.com.au. Questo rapporto esamina in profondità i settori residenziale e commerciale, con tendenze nella domanda, nei prezzi, nei rendimenti e nella demografia; oltre a previsioni fino al 2030, progetti infrastrutturali, migliori sobborghi, modelli migratori, fattori legati allo stile di vita e impatti delle politiche.

Panoramica del Mercato Residenziale

Il mercato immobiliare della Gold Coast è in piena espansione. La forte crescita dell’occupazione (sanità, istruzione, turismo) e la migrazione in aumento stanno alimentando la domanda di tutti i tipi di abitazioni blog.empirelegal.com.au propertybuyer.com.au. Negli ultimi 2–3 anni, molti sobborghi hanno registrato una crescita del capitale del 15–25%. Ad esempio, le case a Mermaid Beach sono aumentate di circa il 25% in due anni propertybuyer.com.au. Questa domanda ha superato la nuova offerta (il terreno è scarso tra l’oceano e l’entroterra nortonsrealestate.com), facendo salire i prezzi. Il prezzo mediano di una casa ora si aggira intorno a 1,17 milioni di dollari (il secondo più alto in Australia) australianconveyancer.com.au, e un importante previsore (Propertyology) prevede un ulteriore aumento del 10–13% nel 2025 realestate.com.au. Anche le aree “entry-level” stanno crescendo: i sobborghi periferici come Pimpama, Coomera e Ormeau (mediana circa 600–800 mila dollari) sono cresciuti di circa il 16–20% di recente propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com, e si prevede una crescita del +5–7% nel 2025 propertybuyer.com.au. In breve, la domanda di case sulla Gold Coast supera di gran lunga l’offerta e si prevede che i prezzi continueranno a salire costantemente nel corso del decennio propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com.

Migrazione netta: Nel complesso, il Queensland ha visto circa 75.000 migranti dall’estero e circa 30.000 arrivi da altri stati nell’anno fino a giugno 2024 blog.empirelegal.com.au blog.empirelegal.com.au. La Gold Coast ha ottenuto la quota più grande in Qld – guadagnando circa 14.500 migranti dall’estero nel 2023 qgso.qld.gov.au. Migranti qualificati più giovani (età 20–34) e famiglie stanno affluendo blog.empirelegal.com.au, scegliendo spesso la Coast rispetto alle più costose Sydney/Melbourne. Questo afflusso di lavoratori e studenti aumenta la domanda di affitti, soprattutto nelle zone costiere e suburbane.

Il mercato ora attrae sia acquirenti giovani che anziani. da NSW/VIC (stanchi dei prezzi elevati o in cerca di qualità della vita) e sono grandi acquirenti australianconveyancer.com.au nortonsrealestate.com. I giovani alla prima casa beneficiano degli incentivi statali (vedi sotto), che li aiutano a entrare nel mercato scegliendo sobborghi entry-level o appartamenti. si trasferiscono qui attirati dal clima e dai servizi propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. I dati mostrano molti upgraders in arrivo dalle grandi città (fanno downsizing a Sydney per acquistare una casa più grande sulla GC) australianconveyancer.com.au. In sintesi, una mix di famiglie, pensionati, studenti e investitori sta alimentando la domanda. Tendenze dei prezzi: Dopo leggere flessioni nel 2022, i prezzi delle case della Gold Coast sono rimbalzati fortemente. Nell’ultimo anno le abitazioni sulla GC sono cresciute di circa il 9% rispetto all’8,5% a livello nazionale australianconveyancer.com.au. I segmenti di lusso (sul lungomare e nuovi appartamenti) si sono comportati ancora meglio. I principali analisti prevedono una crescita continua : le previsioni per il 2025 vanno dal +7% (conservativo) al +13% realestate.com.au propertybuyer.com.au. Oltre il 2025, le previsioni variano: un modello (PRD) prevede che la casa mediana salga a circa 2,7 milioni di dollari entro il 2030 (raddoppiando i livelli attuali) choicehomes.com.au, mentre altri (PropTrack) avvertono di aumenti più lenti ma comunque solidi choicehomes.com.au.

Immobili commerciali

Il mercato degli immobili commerciali sulla Gold Coast è anch’esso molto attivo, trainato dalla crescita economica locale e dal turismo. Settori chiave:

Retail & Ospitalità: Nuovi sviluppi a uso misto stanno ridefinendo il retail. Grandi progetti come l’espansione di Pacific Fair (progetto di 4 torri da 2 miliardi di dollari per appartamenti-hotel) aggiungeranno spazi commerciali a partire dal 2025 realestate.com.au. Negozi e ristoranti prosperano grazie alla spesa dei turisti e dei residenti locali. Gli analisti osservano che il settore si sta evolvendo verso un retail e ospitalità più esperienziale (ristorazione sul lungomare, eventi) piuttosto che i tradizionali centri commerciali ridgelinecommercialrealty.com.au. L’aumento delle presenze (hotel e affitti turistici) mantiene alta la domanda, soprattutto in zone come Surfers Paradise e Broadbeach.

Previsioni 2025–2030

Gli analisti prevedono in modo schiacciante che il mercato immobiliare della Gold Coast continuerà ad apprezzarsi fino al 2030, anche se il ritmo potrebbe rallentare nel tempo. Le principali previsioni e scenari includono:

Prospettive per il 2025: Praticamente tutti i previsori prevedono ottimi guadagni nel 2025. Propertyology e Realestate.com.au indicano una crescita dei prezzi delle case del +10–13% realestate.com.au, spinta dall’immigrazione continua e dal miglioramento dell’accessibilità. Uno studio di un’agenzia acquirente elenca una crescita minima per il 2025 dal 6 al 10% in diversi sobborghi propertybuyer.com.au propertybuyer.com.au (vedi tabella sotto). Anche le stime più conservative del 4–6% supererebbero l’inflazione e sosterrebbero rendimenti interessanti per gli investimenti.

Prospettive per il 2025: Praticamente tutti i previsori prevedono ottimi guadagni nel 2025. Propertyology e Realestate.com.au indicano una crescita dei prezzi delle case del +10–13% realestate.com.au, spinta dall'immigrazione continua e dal miglioramento dell'accessibilità. Uno studio di un'agenzia acquirente elenca una crescita minima per il 2025 dal 6 al 10% in diversi sobborghi propertybuyer.com.au propertybuyer.com.au (vedi tabella sotto). Anche le stime più conservative del 4–6% supererebbero l'inflazione e sosterrebbero rendimenti interessanti per gli investimenti.

Tabella: Risultati selezionati per le suburb e previsioni 2025 (case e unità):

Sobborgo (Tipo) Crescita a 24 mesi Previsione 2025
Mermaid Beach (Case) ~+25% propertybuyer.com.au +8–10% propertybuyer.com.au
Broadbeach Waters (C) ~+22% propertybuyer.com.au +8–10% propertybuyer.com.au
Sanctuary Cove (C) ~+20% propertybuyer.com.au +7–9% propertybuyer.com.au
Pimpama (C) ~+18–20% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au
Coomera (C) ~+17–19% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au
Ormeau (C) ~+16–18% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au
Mermaid Beach (Appartamenti) +25% propertybuyer.com.au +7–8% propertybuyer.com.au
Broadbeach (Unità) +22% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au
Surfers Paradise (Unità) +20% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au
Southport (Unità) +18% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au
Labrador (Unità) +16% propertybuyer.com.au +5–6% propertybuyer.com.au
Palm Beach (Unità) +19% propertybuyer.com.au +6–7% propertybuyer.com.au

Infrastrutture & Sviluppo Metà degli anni 2020: Se i tassi di interesse diminuiranno (i mercati scommettono su circa l'1% di tagli entro il 2026 realestate.com.au abc.net.au) e la migrazione rimarrà alta, la crescita a doppia cifra potrebbe persistere fino al 2026–27. Lo sviluppo di aree interne e le nuove connessioni stradali/tramviarie apriranno nuove zone (es. Burleigh/Robina), ampliando la domanda. I prezzi delle case potrebbero rallentare leggermente quando l'offerta raggiungerà la domanda, ma la forza del mercato del lavoro locale e l'attrattiva del lifestyle fanno prevedere che non ci sarà un crollo.

Se i tassi di interesse diminuiranno (i mercati scommettono su circa l’1% di tagli entro il 2026 realestate.com.au abc.net.au) e la migrazione rimarrà alta, la crescita a doppia cifra potrebbe persistere fino al 2026–27. Lo sviluppo di aree interne e le nuove connessioni stradali/tramviarie apriranno nuove zone (es. Burleigh/Robina), ampliando la domanda. I prezzi delle case potrebbero rallentare leggermente quando l’offerta raggiungerà la domanda, ma la forza del mercato del lavoro locale e l’attrattiva del lifestyle fanno prevedere che non ci sarà un crollo. Entro il 2030: Le proiezioni a lungo termine sono variabili. Una previsione ottimista di PRD Research vede il prezzo mediano delle case salire a circa 2,7 milioni di dollari entro il 2030 choicehomes.com.au (implicando una crescita superiore al 100% dal 2024). Anche uno scenario moderato – diciamo una crescita annua del 5% dal 2026 in poi – porterà i prezzi mediani ben oltre 1,5 milioni di dollari entro il 2030. È importante sottolineare che tutti gli analisti concordano sul fatto che la Gold Coast rimarrà una delle migliori aree d’Australia. Come osserva PropTrack, la crescita probabilmente rallenterà rispetto ai picchi dell’era pandemica choicehomes.com.au, ma la bassa offerta e la domanda costante garantiranno una crescita positiva per tutto il decennio.

Importanti progetti pubblici e privati rimodelleranno la Gold Coast nei prossimi anni, aumentando il valore degli immobili lungo i nuovi corridoi propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com:

Tramvia Leggera Fasi 3 & 4: La Fase 3 (Broadbeach–Burleigh) è ora completa, e la Fase 4 (estensione a Coolangatta/Tweed) è prevista per il 2025–2030. Questo collegherà tutta la Costa con il tram, stimolando il rinnovamento urbano lungo il percorso propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. I sobborghi sulla nuova linea (ad es. Burleigh, Palm Beach) dovrebbero vedere un aumento dei canoni di locazione e dei prezzi.

La Fase 3 (Broadbeach–Burleigh) è ora completa, e la Fase 4 (estensione a Coolangatta/Tweed) è prevista per il 2025–2030. Questo collegherà tutta la Costa con il tram, stimolando il rinnovamento urbano lungo il percorso propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com. I sobborghi sulla nuova linea (ad es. Burleigh, Palm Beach) dovrebbero vedere un aumento dei canoni di locazione e dei prezzi. Ammodernamento dell’Autostrada Pacifica: L’aggiornamento da 1,2 miliardi di dollari dell’M1 (da Nicholson Street a Coomera) è in corso, riducendo i tempi di percorrenza fino a Brisbane nortonsrealestate.com. Una migliore connettività rende i sobborghi interni (Ormeau, Coomera) più attraenti, sostenendo la crescita in quelle aree.

L’aggiornamento da 1,2 miliardi di dollari dell’M1 (da Nicholson Street a Coomera) è in corso, riducendo i tempi di percorrenza fino a Brisbane nortonsrealestate.com. Una migliore connettività rende i sobborghi interni (Ormeau, Coomera) più attraenti, sostenendo la crescita in quelle aree. Polo Salute & Istruzione: Un nuovo Gold Coast University Hospital da 1,3 miliardi di dollari (Coomera) aprirà presto nortonsrealestate.com, attirando lavoratori e servizi verso nord. Anche la Griffith University e la Bond University stanno espandendosi, sostenendo la domanda di affitti a Southport e Robina.

Un nuovo Gold Coast University Hospital da 1,3 miliardi di dollari (Coomera) aprirà presto nortonsrealestate.com, attirando lavoratori e servizi verso nord. Anche la Griffith University e la Bond University stanno espandendosi, sostenendo la domanda di affitti a Southport e Robina. Olimpiadi 2032: In avvicinamento a Brisbane 2032, la Gold Coast beneficerà di investimenti di “lasciato duraturo” nortonsrealestate.com. I piani includono un Villaggio Olimpico degli Atleti a Robina (da convertire in alloggi) e strutture sportive potenziate sulla Costa. Un ampio finanziamento infrastrutturale migliorerà strade, trasporti pubblici e utenze – tutti fattori positivi per i valori immobiliari.

In avvicinamento a Brisbane 2032, la Gold Coast beneficerà di investimenti di “lasciato duraturo” nortonsrealestate.com. I piani includono un Villaggio Olimpico degli Atleti a Robina (da convertire in alloggi) e strutture sportive potenziate sulla Costa. Un ampio finanziamento infrastrutturale migliorerà strade, trasporti pubblici e utenze – tutti fattori positivi per i valori immobiliari. Altri Progetti: Sono in fase di sviluppo importanti distretti: il Coomera Town Centre, il distretto culturale/commerciale di Broadbeach da 400 milioni di dollari e resort privati. Insieme, queste iniziative creano nuovi posti di lavoro e servizi. La pianificazione urbana prevede circa 158.000 nuove abitazioni sulla Gold Coast entro il 2046 abc.net.au (20% del piano di 900mila case del SEQ), il che significa che i programmi comunali daranno priorità a soluzioni abitative diversificate.

I migliori sobborghi per investire

I migliori sobborghi dipendono dal budget e dalla strategia. Gli esperti li dividono in aree entry-level (corridoi di crescita) e premium (costiere e di lusso) nortonsrealestate.com nortonsrealestate.com:

Entry-Level/Corridoi di crescita: Pimpama, Coomera, Ormeau, Pacific Pines e Upper Coomera – prezzo medio case ~$600–800K nortonsrealestate.com. Questi sobborghi dell’entroterra offrono rendimenti del ~4–5% e una forte crescita del capitale grazie a nuove infrastrutture (stazione ferroviaria a Pimpama, centri commerciali, ecc.) nortonsrealestate.com. Southport e Labrador (vicino a ospedali e università) hanno anche appartamenti accessibili sotto i $500K e rendimenti ~5–6% nortonsrealestate.com. Gli investitori orientati al flusso di cassa e i primi acquirenti dovrebbero monitorare queste zone.

Mermaid Beach, Main Beach, Broadbeach Waters, Sanctuary Cove, Burleigh Heads, Palm Beach – comunità di alto valore fronte oceano o fronte acqua nortonsrealestate.com. I prezzi medi qui superano $1.2–1.5M. Nonostante rendimenti più bassi (~3–4% nortonsrealestate.com), vantano una crescita eccezionale a lungo termine (es. case a Mermaid Beach cresciute del ~25% tra il 2022–24 nortonsrealestate.com). Il terreno qui è scarso, quindi i valori tendono ad aumentare. Anche gli appartamenti di fascia alta a Surfers o Broadbeach (molti sopra i $500K) sono molto richiesti, trainati da acquirenti che riducono la casa e investitori stranieri nortonsrealestate.com. Sobborghi al Sole: Burleigh, Palm Beach e Coolangatta continuano ad attrarre acquirenti interessati allo stile di vita grazie a caffetterie, scuole e spiagge nortonsrealestate.com. Queste zone consolidate registrano una crescita attuale moderata ma hanno un forte potenziale dato che la domanda continua a salire. Bundall e Ashmore offrono un mix di accessibilità economica e servizi vicino al centro città, quindi sono anch’esse raccomandate dagli agenti.

Tendenze di Popolazione & Migrazione

L’esplosione demografica della regione sta alla base di tutte le tendenze immobiliari. Punti chiave:

Crescita Rapida: La popolazione della Gold Coast è di circa 720.000 (metà 2024) ed è in aumento. I piani di SEQ prevedono +388.000 residenti entro il 2046 solo sulla GC goldcoast.qld.gov.au abc.net.au. La migrazione netta è il principale motore.

La popolazione della Gold Coast è di circa 720.000 (metà 2024) ed è in aumento. I piani di SEQ prevedono +388.000 residenti entro il 2046 solo sulla GC goldcoast.qld.gov.au abc.net.au. La migrazione netta è il principale motore. Migranti Esteri: Nell’anno fino a metà 2024, il Queensland ha accolto circa 75.000 migranti esteri blog.empirelegal.com.au – molti dei quali si sono stabiliti sulla Costa. La maggior parte sono giovani lavoratori o studenti, aumentando la domanda di affitti e appartamenti blog.empirelegal.com.au. Gold Coast ha registrato il flusso estero più alto del Qld (14.530 nel 2023) qgso.qld.gov.au.

Nell’anno fino a metà 2024, il Queensland ha accolto circa 75.000 migranti esteri blog.empirelegal.com.au – molti dei quali si sono stabiliti sulla Costa. La maggior parte sono giovani lavoratori o studenti, aumentando la domanda di affitti e appartamenti blog.empirelegal.com.au. Gold Coast ha registrato il flusso estero più alto del Qld (14.530 nel 2023) qgso.qld.gov.au. Trasferimenti Interstatali: Il Queensland ha registrato circa 30.000 trasferimenti netti da altre regioni (2023-24) blog.empirelegal.com.au – il maggior aumento netto di qualsiasi stato. I motivi includono lo stile di vita, le abitazioni più economiche rispetto a Sydney/Melb e la flessibilità del lavoro da casa blog.empirelegal.com.au. Secondo dati aneddotici, 15.300 persone hanno lasciato le città capitali per il Queensland regionale nel 2023 australianconveyancer.com.au, molti diretti verso la Costa.

Il Queensland ha registrato circa 30.000 trasferimenti netti da altre regioni (2023-24) blog.empirelegal.com.au – il maggior aumento netto di qualsiasi stato. I motivi includono lo stile di vita, le abitazioni più economiche rispetto a Sydney/Melb e la flessibilità del lavoro da casa blog.empirelegal.com.au. Secondo dati aneddotici, 15.300 persone hanno lasciato le città capitali per il Queensland regionale nel 2023 australianconveyancer.com.au, molti diretti verso la Costa. Invecchiamento & Famiglie: I baby boomer continuano a trasferirsi qui per la pensione, mentre le giovani famiglie cercano case e scuole accessibili. Il risultato è nuclei familiari più piccoli e più abitazioni necessarie pro capite abc.net.au, peggiorando la situazione a meno che le nuove case non tengano il passo.

Fattori di stile di vita

Acquirenti e affittuari sono motivati da fattori legati alla qualità della vita nortonsrealestate.com:

Clima & Spiagge: I 300+ giorni di sole della Gold Coast, le spiagge per il surf e i parchi sono grandi attrattive. Gli stili di vita all’aperto (nuoto, golf, porti turistici) attirano persone da città più fredde o congestionate.

I 300+ giorni di sole della Gold Coast, le spiagge per il surf e i parchi sono grandi attrattive. Gli stili di vita all’aperto (nuoto, golf, porti turistici) attirano persone da città più fredde o congestionate. Servizi: Ottima ristorazione, shopping e intrattenimento (es. Star Casino, Pacific Fair) rendono la costa cosmopolita. Questi attraggono professionisti e famiglie che vogliono il comfort delle grandi città con un ritmo rilassato.

Ottima ristorazione, shopping e intrattenimento (es. Star Casino, Pacific Fair) rendono la costa cosmopolita. Questi attraggono professionisti e famiglie che vogliono il comfort delle grandi città con un ritmo rilassato. Sanità & Istruzione: Strutture di livello mondiale (Gold Coast University Hospital, ospedali privati, Griffith University, Bond University) permettono anche a chi non lavora nel turismo di trovare carriere gratificanti localmente. Questa infrastruttura sociale mantiene i professionisti sulla Costa, senza costringerli a spostarsi.

Strutture di livello mondiale (Gold Coast University Hospital, ospedali privati, Griffith University, Bond University) permettono anche a chi non lavora nel turismo di trovare carriere gratificanti localmente. Questa infrastruttura sociale mantiene i professionisti sulla Costa, senza costringerli a spostarsi. Eventi & Immagine: Squadre sportive (Titans NRL, GC Suns AFL, Surfers NRL bid) ed eventi (GC600, festival) aggiungono vivacità. L’esposizione internazionale (es. ospitare grandi convention, prossimi Commonwealth Youth Games) mantiene la città al centro dell’attenzione, alimentando fiducia.

In sintesi, la combinazione di sole, onde e crescita urbana sulla Gold Coast continua a guidare l’interesse degli acquirenti nortonsrealestate.com nortonsrealestate.com. Anche durante i rallentamenti economici, il suo fascino di lifestyle e la migrazione netta tendono a sostenere i prezzi.

Politiche governative & tassi di interesse

Alcuni cambiamenti politici e fattori macro influenzeranno il mercato:

Tassi di interesse: Il tasso di riferimento dell’Australia ha raggiunto un picco del 4,35% nel 2023. Verso la fine del 2024, i mercati si aspettano dei tagli – possibilmente fino a circa 1% tra il 2025 e il 2026 realestate.com.au abc.net.au. Finanziamenti più economici stimoleranno più acquirenti di case e investitori, soprattutto dopo anni di cautela dovuta ai tassi elevati realestate.com.au abc.net.au. Tuttavia, la RBA ha sottolineato che i tagli ai tassi dipenderanno dall’inflazione; un calo rapido non è garantito.

Il tasso di riferimento dell’Australia ha raggiunto un picco del 4,35% nel 2023. Verso la fine del 2024, i mercati si aspettano dei tagli – possibilmente fino a circa 1% tra il 2025 e il 2026 realestate.com.au abc.net.au. Finanziamenti più economici stimoleranno più acquirenti di case e investitori, soprattutto dopo anni di cautela dovuta ai tassi elevati realestate.com.au abc.net.au. Tuttavia, la RBA ha sottolineato che i tagli ai tassi dipenderanno dall’inflazione; un calo rapido non è garantito. Politiche per i primi acquirenti: Il Queensland offre sovvenzioni e agevolazioni. Il First Home Owner Grant della regione fornisce $15.000 (o $30.000 in alcune zone) per nuove costruzioni qro.qld.gov.au. Dal 1° maggio 2025 il Queensland eliminerà il bollo per le nuove case (e i terreni idonei) per i primi acquirenti abc.net.au (“Duty Break”). Questi incentivi riducono i costi iniziali per i primi acquirenti, probabilmente stimolando la domanda nel mercato delle nuove abitazioni.

Politiche per i primi acquirenti: Il Queensland offre sovvenzioni e agevolazioni. Il First Home Owner Grant della regione fornisce $15.000 (o $30.000 in alcune zone) per nuove costruzioni qro.qld.gov.au. Dal 1° maggio 2025 il Queensland eliminerà il bollo per le nuove case (e i terreni idonei) per i primi acquirenti abc.net.au ("Duty Break"). Questi incentivi riducono i costi iniziali per i primi acquirenti, probabilmente stimolando la domanda nel mercato delle nuove abitazioni.

Obiettivi abitativi: Il piano regionale SEQ del governo del Queensland prevede circa 900.000 nuove case entro il 2046 (158.000 sulla Gold Coast) abc.net.au. I governi locali devono adeguare la zonizzazione per consentire una maggiore densità e la cosiddetta "missing middle" (tipologie abitative intermedie). Nel breve termine, riforme per velocizzare le autorizzazioni potrebbero aiutare, ma i critici notano che la costruzione effettiva resta in ritardo rispetto agli obiettivi blog.empirelegal.com.au.

Tasse e offerta: Si discute (ma non c'è ancora una politica nazionale) di misure come tasse sugli immobili sfitti o cambiamenti alle regole sugli investimenti esteri. Per ora, il principale ostacolo dal lato dell'offerta resta la pianificazione e i colli di bottiglia nelle costruzioni (burocrazia, carenza di materiali/manodopera) blog.empirelegal.com.au.

Il piano regionale SEQ del governo del Queensland prevede circa 900.000 nuove case entro il 2046 (158.000 sulla Gold Coast) abc.net.au. I governi locali devono adeguare la zonizzazione per consentire una maggiore densità e la cosiddetta “missing middle” (tipologie abitative intermedie). Nel breve termine, riforme per velocizzare le autorizzazioni potrebbero aiutare, ma i critici notano che la costruzione effettiva resta in ritardo rispetto agli obiettivi blog.empirelegal.com.au. Tasse e offerta: Si discute (ma non c’è ancora una politica nazionale) di misure come tasse sugli immobili sfitti o cambiamenti alle regole sugli investimenti esteri. Per ora, il principale ostacolo dal lato dell’offerta resta la pianificazione e i colli di bottiglia nelle costruzioni (burocrazia, carenza di materiali/manodopera) blog.empirelegal.com.au.

Nel complesso, i sostegni politici (tagli dei tassi, incentivi, Olimpiadi) supportano il mercato, ma persistono vincoli di offerta e preoccupazioni sull’accessibilità economica. Gli investitori dovrebbero seguire attentamente gli annunci di bilancio per eventuali nuove misure abitative.

Conclusione

Il mercato immobiliare della Gold Coast nel 2025 si prepara a una forza continua sia nei settori residenziale che commerciale. Una tempesta perfetta di fattori – crescita della popolazione, livelli record di basse disponibilità, offerta limitata, miglioramento delle infrastrutture e attrattiva dello stile di vita – sta guidando una solida crescita di prezzi e affitti. Sebbene i quartieri costieri di fascia alta siano in testa, anche le aree di fascia media e periferiche stanno crescendo rapidamente. Come afferma un rapporto, la Gold Coast sta passando a un’economia da “città matura” (salute, istruzione, costruzioni) che sostiene una crescita del mercato immobiliare più stabile e a lungo termine propertybuyer.com.au nortonsrealestate.com.

Considerazioni chiave: La domanda abitativa sulla Gold Coast rimane molto forte blog.empirelegal.com.au, con i prezzi in netto aumento e rendimenti da locazione elevati (intorno al 4–5%) nortonsrealestate.com. Il mercato immobiliare commerciale è solido (uffici scarsi, settore industriale in forte espansione) ridgelinecommercialrealty.com.au cbre.com.au. I progetti infrastrutturali (tram leggero, ospedali, Olimpiadi) miglioreranno l’accessibilità e aggiungeranno servizi nortonsrealestate.com. Le previsioni suggeriscono che la crescita tra il 2025 e il 2027 supererà quella di molte altre regioni realestate.com.au choicehomes.com.au, prima di stabilizzarsi verso guadagni più moderati fino al 2030. Per investitori e acquirenti, le aree su cui concentrarsi includono sia i quartieri costieri orientati allo stile di vita (Mermaid Beach, Palm Beach, Burleigh) che i corridoi di crescita (Coomera, Pimpama, Ormeau) nortonsrealestate.com nortonsrealestate.com. Incentivi governativi e futuri tagli dei tassi sono destinati a sostenere ulteriormente l’attività. In breve, la Gold Coast è ampiamente considerata come uno dei mercati immobiliari più promettenti dell’Australia almeno fino al 2025 e oltre realestate.com.au australianconveyancer.com.au.

Fonti: Previsioni ufficiali, analisti di mercato, statistiche governative e rapporti di settore (vedi citazioni). Tutti i dati sono tratti da fonti australiane aggiornate realestate.com.au blog.empirelegal.com.au nortonsrealestate.com.