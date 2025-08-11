クアラルンプールの商業用不動産：好景気か不景気か？2025年の展望

クアラルンプールのオフィスおよび商業用不動産市場は岐路に立っています。パンデミックによる激動の時期を経て、現在の同市は 過去最高の空室率 と 新たなメガ開発や質への移行 が同時に進行しています。今後、好況に向かうのか、それとも不況に陥るのか？本詳細レポートでは、 現在の市場動向、主要な不動産セグメント、KLCCやTRXなどの注目エリア、新規プロジェクト、投資トレンド、政策変更、サステナビリティの取り組み、専門家の見解 を分析し、2024～2025年のクアラルンプール商業不動産の全体像を描きます。

現在の市場動向（2024～2025年）

空室率と稼働率: クアラルンプールは高いオフィス空室率に苦しんできましたが、最近のデータでは 徐々に改善 が見られます。グレーターKL全体のオフィス空室率は2023年を通じて 25～30% （アジア太平洋地域で最も高い水準の一つ）で推移しましたが、これは 長年の供給過剰 assets.cushmanwakefield.com theedgemalaysia.com が原因です。しかし、2024年末には一部の報告で 空室率の顕著な低下 が示されており、JLLマレーシアはクアラルンプール全体のオフィス空室率を 2024年第4四半期で16.5% と推定し、以前のピークから減少したとしていますstarproperty.my。主要な KL中心部サブマーケットは空室率約20%まで改善 し、新しいグレードAスペースの吸収が進んでいますstarproperty.my。2025年第1四半期もこの傾向は続き、JLLは全体のオフィス空室率を 16.1% （KLシティで19.4%、シティフリンジでわずか8.5%）と報告し、新しいプレミアムオフィスがテナントを引き付けていますbmcc.org.my。空室率の数値に差があるのは、調査手法の違いによるもので、古い建物も含めた広範な集計では空室率が高くなり、 主要グレードAビルははるかに高い稼働率 を維持しています。

賃貸動向: クアラルンプールのオフィス賃料は地域基準で依然として低水準であり、コスト重視の入居者にとって都市の魅力を高めています。プライムグレードAオフィススペースの平均賃料は、月額約 1平方フィートあたりRM6.00～RM7.00で、アジア太平洋地域で最も手頃です（参考までに、香港のプライムオフィスは約RM58/平方フィート、シンガポールはRM44）。theedgemalaysia.com。この手頃さと安定した経済により、クアラルンプールは多国籍企業にとって非常に競争力のある都市となっています。賃料の伸びは控えめながらもプラスで、プライムオフィス賃料は2024年に前年比約2～3%上昇しました。これは、新築タワーへのフライト・トゥ・クオリティ需要によって、より高い基準賃料が設定されたためです。theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com。それでも、全体的な賃貸環境はテナント有利であり、供給過多の中でテナントを維持するため、家主は引き続き寛大なインセンティブや柔軟な条件を提供しています。 グレードA賃料は、2025年初頭（2025年第1四半期初めで約RM6.01/平方フィート）にかけて市中心部で安定して推移しました。theedgemalaysia.com。また、わずかな上昇が入居率の高い新築ビルで見られた一方、古いビルや周辺部のオフィスでは2023年末に賃料が横ばいまたは下落しました。assets.cushmanwakefield.com。 「賃料が劇的に急騰するとは予想していません」と、ある市場アナリストは述べており、供給過多と進化する働き方戦略が賃料の伸びを抑制しているとしています。theedgemalaysia.com。

稼働率と需要: 課題があるにもかかわらず、クアラルンプールの商業物件の稼働率はわずかに上昇しています。市内全体のオフィス稼働率は、2024年末時点で77～83%（グレードによる）でしたcbre-wtw.com.my。重要なのは、需要が近代的で高品質なスペースに大きく偏っていることです。多くの新築ビルは大規模な事前リースで始まる一方、古い物件は苦戦しています。「市場での健全なテイクアップがプライムオフィスビルのパフォーマンスを向上させている」とナイトフランクは指摘し、KLのオフィス市場は改善し、もはやAPACで最も空室率が高いという不名誉な称号を持たなくなったtheedgemalaysia.comと述べています。主要なグレードAのタワーは一等地で安定または上昇傾向の稼働率を報告しており、全体的な状況が依然として軟調な中でもstarproperty.my。例えば、Merdeka 118—市内で最も新しいランドマークタワー—は2024年にオープンし、1.7百万平方フィートのうち約70%がすでに契約済み（主に開発者PNBとアンカーテナントのMaybank）theedgemalaysia.comtheedgemalaysia.comとなっています。このような大手テナントによる「質への移行」により、トップクラスのビルは比較的満室を維持している一方、下位グレードのビルではテナントが縮小や移転を進めています。

パンデミック後の来店者数: 小売不動産において、来店者数とテナント売上は経済再開に伴い回復しました。2024年末までに、クアラルンプールの小売空室率は、都心のショッピングモールで約10.4%（郊外のモールでは約17%）に低下しましたbmcc.org.my。これは、買い物客や観光客の回帰による入居率の改善を示しています。小売売上高は2024年に前年比約3.8～4%増加し、観光客の増加（観光はパンデミック前の約91%まで回復）により、2024年第4四半期にはさらに加速すると予測されていますtheedgemalaysia.comtheedgemalaysia.com。工業用および物流用不動産は、非常に高い入居率（空室率5%未満）を維持しており、これはEコマース、製造業、データセンター利用者からの継続的な需要によるものですbmcc.org.my。全体として、クアラルンプールの商業用不動産セクターは回復力を示しており、パンデミックの最悪期は過ぎ、徐々に回復が進んでいますが、市場は依然として二極化しており、好調な一等資産と不調な老朽資産に分かれています。

オフィスセクターの動向: 質への移行と再調整

クアラルンプールのオフィスセクターは、大きな再調整の過程にあります。長年の急速な建設を経て、都市圏のオフィス供給量はクランバレー全体で約1億2500万平方フィート（KL市がその約72%を占める）に達しましたtheedgemalaysia.com。この拡大により、テナント優位の市場となり、家主間の競争が激化しています。成功のためには、オフィス資産はますます「質への移行」の動向と新しい働き方への適応力によって評価されるようになっています:

フライト・トゥ・クオリティ: テナントは、わずかに高い賃料であっても、優れたアメニティ、テクノロジーインフラ、グリーン機能を備えた新しいグレードAオフィス に引き寄せられています。 「グレードAオフィススペースの需要は依然として強い」と、Zerin PropertiesのCEO、Previn Singhe氏は述べています。「Merdeka 118は新たなベンチマークを打ち立てており…TRXのExchange 106は世界クラスのインフラで際立っています。両開発はKLの商業オフィスマーケットで最高賃料を誇ります。KL市中心部は依然として堅調ですが、注目はより新しく、グリーンで先進的な設備を持つビルに移りつつあります」と、The Edgetheedgemalaysia.comtheedgemalaysia.comに語りました。実際には、これは ハイプロファイルなタワー 、例えば Merdeka 118やExchange 106 （Tun Razak Exchange内）が、その威信と最新仕様のおかげで大手多国籍企業や金融機関を引き付けていることを意味します。 Merdeka 118 （118階建て、2024年開業）および Exchange 106 （2019年竣工、約52％入居、2024年末までに70％到達見込み）は、 最高賃料 がRM10～RM15 psfと、市内平均を大きく上回っていますtheedgemalaysia.comtheedgemalaysia.com。これらのプロジェクトは、広い無柱フロアプレート、最新のIT接続、エネルギー効率の高い設計など、 統合型開発 における特徴を備えており、オフィスを統合するテナントにとって非常に魅力的です。

テナントは、わずかに高い賃料であっても、優れたアメニティ、テクノロジーインフラ、グリーン機能を備えた新しいグレードAオフィス 「グレードAオフィススペースの需要は依然として強い」と、Zerin PropertiesのCEO、Previn Singhe氏は述べています。「Merdeka 118は新たなベンチマークを打ち立てており…TRXのExchange 106は世界クラスのインフラで際立っています。両開発はKLの商業オフィスマーケットで最高賃料を誇ります。KL市中心部は依然として堅調ですが、注目はより新しく、グリーンで先進的な設備を持つビルに移りつつあります」と、The Edgetheedgemalaysia.comtheedgemalaysia.comに語りました。実際には、これは 、例えば （Tun Razak Exchange内）が、その威信と最新仕様のおかげで大手多国籍企業や金融機関を引き付けていることを意味します。 （118階建て、2024年開業）および （2019年竣工、約52％入居、2024年末までに70％到達見込み）は、 がRM10～RM15 psfと、市内平均を大きく上回っていますtheedgemalaysia.comtheedgemalaysia.com。これらのプロジェクトは、広い無柱フロアプレート、最新のIT接続、エネルギー効率の高い設計など、 における特徴を備えており、オフィスを統合するテナントにとって非常に魅力的です。 古い建物への圧力: 一方で、 伝統的なエリア（KLCCの一部タワーなど）にある古いオフィスビルや老朽化したグレードAタワー は苦戦しています。多くは、「現代のテナントの期待に応えるために大幅な改修を行わない限り」、入居率の問題を抱えていますtheedgemalaysia.com。 時代遅れのレイアウト、古い空調システム、サステナビリティ認証の欠如 が、これらの建物の魅力を下げています。優良なスペースが利用可能になると、テナントはしばしばこれらの非優良オフィスから移転し、古い建物の空室率が上昇しますtheedgemalaysia.com。「時代遅れのレイアウトや設備を持つ非優良オフィスは、自らを再発明するか、スペースを再利用するか、再開発するかの決断を迫られています」と、CBRE|WTWのマネージングディレクター、Tan Ka Leong氏は述べていますtheedgemalaysia.com。このような物件のオーナーは、 改修や用途変更 で対応しています。ロビーやエレベーターのアップグレード、テナント向けアメニティの追加、あるいはオフィスを他の用途に転換することもあります。特に、利用が少ないクアラルンプールのオフィスビルのいくつかは、 ホテルへの用途変更に成功 しています。例えば、Menara INGはHoliday Inn Expressに、Wisma KLIHはWOLOブティックホテルに、Wisma KFCは新しいHyatt Centricホテルに再開発されましたtheedgemalaysia.com。これらの創造的な適応は、オーナーが「再開発やリポジショニングによって価値を引き出している」ことを示しています。従来型オフィスの需要が減少した際の対応策ですtheedgemalaysia.com。

一方で、 は苦戦しています。多くは、「現代のテナントの期待に応えるために大幅な改修を行わない限り」、入居率の問題を抱えていますtheedgemalaysia.com。 が、これらの建物の魅力を下げています。優良なスペースが利用可能になると、テナントはしばしばこれらの非優良オフィスから移転し、古い建物の空室率が上昇しますtheedgemalaysia.com。「時代遅れのレイアウトや設備を持つ非優良オフィスは、自らを再発明するか、スペースを再利用するか、再開発するかの決断を迫られています」と、CBRE|WTWのマネージングディレクター、Tan Ka Leong氏は述べていますtheedgemalaysia.com。このような物件のオーナーは、 で対応しています。ロビーやエレベーターのアップグレード、テナント向けアメニティの追加、あるいはオフィスを他の用途に転換することもあります。特に、利用が少ないクアラルンプールのオフィスビルのいくつかは、 しています。例えば、Menara INGはHoliday Inn Expressに、Wisma KLIHはWOLOブティックホテルに、Wisma KFCは新しいHyatt Centricホテルに再開発されましたtheedgemalaysia.com。これらの創造的な適応は、オーナーが「再開発やリポジショニングによって価値を引き出している」ことを示しています。従来型オフィスの需要が減少した際の対応策ですtheedgemalaysia.com。 ハイブリッドワークとスペース活用: リモートおよびハイブリッドワークの台頭 は、オフィス需要も再形成しました。多くの企業が本当に必要なスペースの量を再評価しています。 オフィス回帰 の動きは2023～24年に勢いを増していますが、柔軟な働き方は「特にZ世代やアルファ世代が労働市場に参入する中で、今後も定着する」 とKnight Frankは述べていますtheedgemalaysia.com。企業は拡張よりも既存スペースの最大活用、レイアウトの高密度化、または 「コア・アンド・フレックス」 戦略（本社を小規模に保ち、オーバーフローや短期ニーズに柔軟/コワーキングスペースを活用）を採用していますbmcc.org.my。これが新規スペースの純吸収の鈍化に寄与しました。一方で、 フレキシブルワークスペース運営者は拡大 し、ギャップを埋めています。WORQやInfinity8などの地元コワーキングプロバイダーはKLで成長し、多国籍企業やスタートアップの一時的なスペース需要に対応していますbmcc.org.my。一部のオーナーは、入居率向上のために自社ビル内にコワーキングフロアを設けています。「業績不振の物件については、いくつかのオフィスフロアを柔軟なレイアウトのコワーキングスペースに転換し、より魅力的にしました」 とPHB（地元REIT運営会社）のCEO、Fauziah氏は述べ、テナント重視のアプローチで供給過剰に対抗していることを強調しましたtheedgemalaysia.com。

は、オフィス需要も再形成しました。多くの企業が本当に必要なスペースの量を再評価しています。 の動きは2023～24年に勢いを増していますが、柔軟な働き方は「特にZ世代やアルファ世代が労働市場に参入する中で、今後も定着する」 とKnight Frankは述べていますtheedgemalaysia.com。企業は拡張よりも既存スペースの最大活用、レイアウトの高密度化、または 戦略（本社を小規模に保ち、オーバーフローや短期ニーズに柔軟/コワーキングスペースを活用）を採用していますbmcc.org.my。これが新規スペースの純吸収の鈍化に寄与しました。一方で、 し、ギャップを埋めています。WORQやInfinity8などの地元コワーキングプロバイダーはKLで成長し、多国籍企業やスタートアップの一時的なスペース需要に対応していますbmcc.org.my。一部のオーナーは、入居率向上のために自社ビル内にコワーキングフロアを設けています。「業績不振の物件については、いくつかのオフィスフロアを柔軟なレイアウトのコワーキングスペースに転換し、より魅力的にしました」 とPHB（地元REIT運営会社）のCEO、Fauziah氏は述べ、テナント重視のアプローチで供給過剰に対抗していることを強調しましたtheedgemalaysia.com。 テナントの好み – ESGとウェルネス: 入居者は今やオフィス選びで量より質を重視しています。彼らは「ESGの取り組みや従業員のウェルビーイングに合致した、グリーン認証済みかつ技術的に先進的なビル」を求めていると、JLLのQuiny Lee氏は述べていますstarproperty.my。LEED/GBIのサステナビリティ認証、省エネシステム、スマートビル技術、ウェルネス設備、交通機関への近接性などの特徴が、重要な差別化要素となっています。家賃が同程度でも、テナントはしばしば新築で効率的なビルを古いビルより好みますassets.cushmanwakefield.com assets.cushmanwakefield.com。これにより二極化が生じており、最上位のオフィスは家賃と稼働率が安定する一方、古いオフィスは大幅な家賃割引やアップグレードを提供しなければなりません。「入居者はフライト・トゥ・クオリティ戦略を優先し、オーナーは競争力を維持するためにビルの仕様やサステナビリティの向上に注力することになるでしょう」とKnight Frankは助言していますtheedgemalaysia.com。要するに、立地だけではもはや成功は保証されず、テナントを惹きつけるにはビル自体が優れた体験とESGの実績を提供する必要があるのですtheedgemalaysia.com。

これらの課題にもかかわらず、専門家はKLのオフィス市場を崩壊ではなく、回復力があると見ています。「クアラルンプールのオフィス市場は、サステナビリティとテクノロジーへの関心の高まりによって、引き続き回復力を示しています。テナントは積極的にグリーンかつハイテクなオフィスを求めており、賃料が低調な環境でも稼働率を維持しています」とJLLのオフィス部門責任者Quiny Lee氏は述べていますstarproperty.my。Knight FrankのグループMD、Keith Ooi氏も「高品質なオフィススペースへの需要は、特にESG目標や従業員のウェルビーイングを重視する企業から今後も続く」とし、オーナーは競争力を維持するためにアップグレードや柔軟なリースへの投資が必要だと述べていますstarproperty.my。マレーシア経済が約4～5％成長し、政治情勢も安定している中、企業の拡大（特にサービス業やテクノロジー分野）がオフィス需要を下支えしていますstarproperty.my theedgemalaysia.com。2025年のクアラルンプールのオフィスセクターは「ブーム」とは言えませんが、回復の途上にあり、新たな需要に適応できる資産にとってはチャンスのあるテナント有利な市場となっています。

小売セクター：回復、体験型トレンド、新規モール

クアラルンプールの小売不動産セグメントは、パンデミックの低迷から脱しつつあり、消費者行動の変化の中で急速に進化しています。ショッピングモールや小売スペースは来客数と売上の回復が見られますが、家主はテナントの選定や新たな体験型の提供を通じて適応しています：

稼働率と業績： 2024年初頭までに、 マレーシアの小売売上高 は前年同期比で約4.6%増加（2024年上半期）cbre-wtw.com.myし、年末までプラス傾向が続きました（2024年第3四半期は前年比3.8%増、第4四半期は推定4.4%増に加速）theedgemalaysia.com。これにより、KLの モールの稼働率が改善 しました。市中心部の主要モール（例：Suria KLCC、Pavilion KL）は、国際ブランドの拡大により 高い稼働率（約90%以上） を報告しており、近隣型モールでも空室率が10～15%程度まで回復していますbmcc.org.my。例えば、新規モールのオープンも好評で、 The Exchange TRX Mall （TRX地区の待望の高級モール）は2023年末に開業し、マレーシア初進出ブランドを含む第1期でほぼ満室となり話題を集めました。郊外の一例として、 Elmina Lakeside Mall （シャーアラムの小規模新モール）は2024年に98%の稼働率で開業し、立地の良さに対する小売業者の需要を示しましたcbre-wtw.com.my。全体として、 小売賃料はクランバレーで安定 しており、限られた一等地スペースを巡る競争により主要立地ではわずかに上昇していますcbre-wtw.com.mybmcc.org.my。「成功しているモールの家主はテナント選定をより厳格にし、主要小売スペースの賃料上昇圧力を生んでいる」とJLLのリサーチ責任者ユリア・ニクリチェワ氏は指摘していますbmcc.org.my。

2024年初頭までに、 は前年同期比で約4.6%増加（2024年上半期）cbre-wtw.com.myし、年末までプラス傾向が続きました（2024年第3四半期は前年比3.8%増、第4四半期は推定4.4%増に加速）theedgemalaysia.com。これにより、KLの しました。市中心部の主要モール（例：Suria KLCC、Pavilion KL）は、国際ブランドの拡大により を報告しており、近隣型モールでも空室率が10～15%程度まで回復していますbmcc.org.my。例えば、新規モールのオープンも好評で、 （TRX地区の待望の高級モール）は2023年末に開業し、マレーシア初進出ブランドを含む第1期でほぼ満室となり話題を集めました。郊外の一例として、 （シャーアラムの小規模新モール）は2024年に98%の稼働率で開業し、立地の良さに対する小売業者の需要を示しましたcbre-wtw.com.my。全体として、 しており、限られた一等地スペースを巡る競争により主要立地ではわずかに上昇していますcbre-wtw.com.mybmcc.org.my。「成功しているモールの家主はテナント選定をより厳格にし、主要小売スペースの賃料上昇圧力を生んでいる」とJLLのリサーチ責任者ユリア・ニクリチェワ氏は指摘していますbmcc.org.my。 新しい小売開発: クアラルンプールでは、 新しい小売供給 のほとんどが複合プロジェクトの一部として登場しています。中心となるのは、 The Exchange TRX で、トゥン・ラザク・エクスチェンジ金融地区にオープンした全く新しいリテール・ライフスタイルの目的地であり、（日本のドンドンドンキやインドネシアのシナボンなどの世界的ブランドを含む）数十の新店舗や飲食店を導入しています cbre-wtw.com.my。このオープンにより、高級小売スペースが大幅に増加し、ラグジュアリーブランドやアトラクションの組み合わせで買い物客を引きつけています。一方、 モールの拡張 も進行中です。例えば、プトラジャヤの アラマンダ・ショッピングセンター は約20万平方フィートの拡張と、屋外アドベンチャーパークなどの新しい体験型施設を追加しました bmcc.org.my。これらの投資は、 実店舗小売が依然として重要である という自信を示しており、特に体験やエンターテインメントの拠点としての役割が強調されています。同時に、独自の商圏や体験がない二次的なモールは苦戦しており、「新規供給の増加は稼働率に圧力をかけ、好調なモールと不調なモールの格差を広げるだろう」とCBRE|WTWは警告しています cbre-wtw.com.my。本質的に、 フライト・トゥ・クオリティの傾向は小売にも当てはまり 、一等地の優良モールは繁栄し、古いまたはテナントが少ないセンターは統合の波に直面しています。

クアラルンプールでは、 のほとんどが複合プロジェクトの一部として登場しています。中心となるのは、 で、トゥン・ラザク・エクスチェンジ金融地区にオープンした全く新しいリテール・ライフスタイルの目的地であり、（日本のドンドンドンキやインドネシアのシナボンなどの世界的ブランドを含む）数十の新店舗や飲食店を導入しています cbre-wtw.com.my。このオープンにより、高級小売スペースが大幅に増加し、ラグジュアリーブランドやアトラクションの組み合わせで買い物客を引きつけています。一方、 も進行中です。例えば、プトラジャヤの は約20万平方フィートの拡張と、屋外アドベンチャーパークなどの新しい体験型施設を追加しました bmcc.org.my。これらの投資は、 という自信を示しており、特に体験やエンターテインメントの拠点としての役割が強調されています。同時に、独自の商圏や体験がない二次的なモールは苦戦しており、「新規供給の増加は稼働率に圧力をかけ、好調なモールと不調なモールの格差を広げるだろう」とCBRE|WTWは警告しています cbre-wtw.com.my。本質的に、 、一等地の優良モールは繁栄し、古いまたはテナントが少ないセンターは統合の波に直面しています。 小売業者の戦略の変化: 小売業者はパンデミック後、オムニチャネルや新しい業態を採用しています 。2024年までに、ある大手地主のポートフォリオにおける小売業者の 50%以上 がマルチチャネル（実店舗＋オンライン）戦略を活用し、eコマースと店舗を融合させていましたtheedgemalaysia.com。モールオーナーは、高速インターネットや来店者数分析などのテクノロジーインフラを提供することでこれを支援しています。 ポップアップストアや短期リース は、ブランドが市場をテストする手段として一般的になっています。「eコマースの成長にもかかわらず、実店舗は依然として重要であり、短期ポップアップはスタートアップが本格的なリース契約前に市場を試す機会を提供しています」とPHBのFauziah氏は述べていますtheedgemalaysia.com。モールはまた、 コミュニティおよびファミリーハブ へのリブランディングも進めており、F&B、エンターテインメント、イベント（例：フードフェスティバル、eスポーツトーナメント、アートインスタレーションなど）をより多く開催して集客を図っています。「小売スペースは家族向けのハブへと進化し、コミュニティイベントを開催しています…観光回復が体験型ショッピングのトレンドを後押ししています」とFauziah氏は付け加えますtheedgemalaysia.com。これは、 体験型小売 への広範な推進を反映しており、店内での食事、レジャー、社交体験など、オンラインショッピングでは得られない価値を提供しています。

。2024年までに、ある大手地主のポートフォリオにおける小売業者の がマルチチャネル（実店舗＋オンライン）戦略を活用し、eコマースと店舗を融合させていましたtheedgemalaysia.com。モールオーナーは、高速インターネットや来店者数分析などのテクノロジーインフラを提供することでこれを支援しています。 は、ブランドが市場をテストする手段として一般的になっています。「eコマースの成長にもかかわらず、実店舗は依然として重要であり、短期ポップアップはスタートアップが本格的なリース契約前に市場を試す機会を提供しています」とPHBのFauziah氏は述べていますtheedgemalaysia.com。モールはまた、 へのリブランディングも進めており、F&B、エンターテインメント、イベント（例：フードフェスティバル、eスポーツトーナメント、アートインスタレーションなど）をより多く開催して集客を図っています。「小売スペースは家族向けのハブへと進化し、コミュニティイベントを開催しています…観光回復が体験型ショッピングのトレンドを後押ししています」とFauziah氏は付け加えますtheedgemalaysia.com。これは、 への広範な推進を反映しており、店内での食事、レジャー、社交体験など、オンラインショッピングでは得られない価値を提供しています。 新規参入とF&Bブーム: 2024～2025年のクアラルンプールでは、 新たな国際ブランドの急増 が見られ、市場への自信が示されています。F&B分野では、世界的ブランドがマレーシア初出店の地としてKLを選びました。例えば、 日本のスシロー寿司チェーン、韓国のカフェブランドSuper Matcha、中国のLuckin Coffee が2024年にKLでオープンしましたbmcc.org.my。 ファッション分野 でも新規参入があり（中国のファッションブランドJNBY、日本のストリートウェアブランドKaraKuなど）bmcc.org.my。飲食は依然として リース需要の主な牽引役 であり、モール運営者は滞在時間を延ばすために飲食の選択肢を多様化していますbmcc.org.my。F&B、エンターテインメント、さらにはウェルネス（ジム、ファミリー向けエデュテインメントセンター、モール内の医療クリニックなど）への注力が、モールの relevancy を維持するのに役立っています。さらに、 観光の成長 （国際観光客や国内の「Cuti-Cuti Malaysia」旅行者）が主要な小売地区での消費を押し上げており、リンギット安が外国人にとってマレーシアでのショッピングをお得にしていることも追い風となっています。

2024～2025年のクアラルンプールでは、 が見られ、市場への自信が示されています。F&B分野では、世界的ブランドがマレーシア初出店の地としてKLを選びました。例えば、 が2024年にKLでオープンしましたbmcc.org.my。 でも新規参入があり（中国のファッションブランドJNBY、日本のストリートウェアブランドKaraKuなど）bmcc.org.my。飲食は依然として であり、モール運営者は滞在時間を延ばすために飲食の選択肢を多様化していますbmcc.org.my。F&B、エンターテインメント、さらにはウェルネス（ジム、ファミリー向けエデュテインメントセンター、モール内の医療クリニックなど）への注力が、モールの relevancy を維持するのに役立っています。さらに、 （国際観光客や国内の「Cuti-Cuti Malaysia」旅行者）が主要な小売地区での消費を押し上げており、リンギット安が外国人にとってマレーシアでのショッピングをお得にしていることも追い風となっています。 課題: 軌道は好調ですが、生活費やインフレの上昇 が小売成長を抑制しています。消費者信頼感は慎重です: 「コスト上昇により小売業者はサプライチェーンの最適化や価格戦略の調整を迫られている…必需品やコスト効率の高い運営に注力する企業が、こうしたインフレの課題を乗り越えるのに最も適しています」 と、Knight Frankの小売見通しは述べています theedgemalaysia.com。政府の政策（売上税・サービス税の拡大や補助金の合理化など）により、支出が裁量的な商品から必需品にシフトする可能性があります theedgemalaysia.com。そのため、中間層向けや郊外のモールは消費支出の鈍化の影響を受けるかもしれません。それでも、政府による現金給付や賃上げが2024/25年度予算で民間消費を支え、一部の下振れリスクを緩和すると見込まれています theedgemalaysia.com。全体として、KLの小売不動産は回復モードにあります — 完全なブームではありませんが、パンデミックからの明確な回復傾向があり、トップモールの好調な業績や創造的な適応策によってセクターの堅調さが保たれています。

工業・物流: 安定成長と高い需要

グレーター・クアラルンプールの工業・物流不動産セグメントは、電子商取引の拡大、製造業投資、インフラ整備によって静かにスター・パフォーマーとなっています。オフィスタワーほど注目は集めませんが、倉庫、物流センター、工業団地がKL地域で空室率の低下、賃料の上昇、開発への関心の高まりを見せています:

高い稼働率と吸収率: 2025年第1四半期時点で、 クアラルンプールの物流・工業用物件の空室率 はわずか4.0%で、前四半期の4.8%から低下していますbmcc.org.mybmcc.org.my。本質的に、質の高い倉庫スペースはほぼ満室です。2024年だけでも、 5つの新しい近代的な倉庫 （延べ床面積合計約400万平方フィート）がグレーターKLで完成し、主に 電子機器、自動車、物流プロバイダー、医療用品 の分野のテナントによって吸収されていますbmcc.org.mybmcc.org.my。JLLは、 2025年にはさらなるプロジェクトの登場でネット吸収が急増すると予想しており 、今後の倉庫の事前契約率は約50%となっています。これは、テナントが建設完了前からスペースを確保していることを示していますbmcc.org.my。この堅調な需要は、 eコマースのフルフィルメント、3PL（サードパーティ・ロジスティクス）サービス、製造業者によるサプライチェーン最適化 の持続的な成長によって牽引されています。パンデミック中でさえ物流不動産の需要は強く、経済活動が正常化した今、この分野の成長は衰えることなく続いています。

2025年第1四半期時点で、 はわずか4.0%で、前四半期の4.8%から低下していますbmcc.org.mybmcc.org.my。本質的に、質の高い倉庫スペースはほぼ満室です。2024年だけでも、 （延べ床面積合計約400万平方フィート）がグレーターKLで完成し、主に の分野のテナントによって吸収されていますbmcc.org.mybmcc.org.my。JLLは、 、今後の倉庫の事前契約率は約50%となっています。これは、テナントが建設完了前からスペースを確保していることを示していますbmcc.org.my。この堅調な需要は、 の持続的な成長によって牽引されています。パンデミック中でさえ物流不動産の需要は強く、経済活動が正常化した今、この分野の成長は衰えることなく続いています。 賃料と投資家の関心: クランバレーのグレードA倉庫の賃料 は、天井が高く、より大きな荷捌き場や最新仕様の施設に対して入居者がプレミアムを支払うため、緩やかに上昇（「徐々な成長」軌道）していますcbre-wtw.com.my。具体的な賃料データはあまり公表されていませんが、不動産コンサルタントによると、都市近郊の好立地物流スペースの不足を背景に、 一等地倉庫の賃料が着実に上昇 していると報告されていますcbre-wtw.com.my。マレーシアの産業用資産の利回りは通常6～7％程度で、機関投資家にとって依然として魅力的です。実際、 物流分野の機関化が進んでおり 、国内外のファンドが物流資産を取得・開発する動きが増え、安定した収益を生む投資先と見なされていますbmcc.org.my。例えば、地域の産業REITやデベロッパーは、需要に応えるためKL郊外（シャーアラム、クラン、スレンダなど）のハブで新たな倉庫を積極的に建設しています。 クランバレーの戦略的立地 （ポートクランと市街地の間、さらに良好な高速道路網）により、自然な物流ハブとなっています。さらに、 ウェスポーツ拡張計画 （新ターミナルの追加によるポートクランのコンテナ取扱能力倍増）などの大規模インフラプロジェクトが物流量を増大させ、内陸部での追加配送施設が必要となりますcbre-wtw.com.my。これにより、 物流不動産の供給パイプラインは堅調 であり、新規供給もすぐにテナントが決まるという自信につながっています。

は、天井が高く、より大きな荷捌き場や最新仕様の施設に対して入居者がプレミアムを支払うため、緩やかに上昇（「徐々な成長」軌道）していますcbre-wtw.com.my。具体的な賃料データはあまり公表されていませんが、不動産コンサルタントによると、都市近郊の好立地物流スペースの不足を背景に、 していると報告されていますcbre-wtw.com.my。マレーシアの産業用資産の利回りは通常6～7％程度で、機関投資家にとって依然として魅力的です。実際、 、国内外のファンドが物流資産を取得・開発する動きが増え、安定した収益を生む投資先と見なされていますbmcc.org.my。例えば、地域の産業REITやデベロッパーは、需要に応えるためKL郊外（シャーアラム、クラン、スレンダなど）のハブで新たな倉庫を積極的に建設しています。 （ポートクランと市街地の間、さらに良好な高速道路網）により、自然な物流ハブとなっています。さらに、 （新ターミナルの追加によるポートクランのコンテナ取扱能力倍増）などの大規模インフラプロジェクトが物流量を増大させ、内陸部での追加配送施設が必要となりますcbre-wtw.com.my。これにより、 であり、新規供給もすぐにテナントが決まるという自信につながっています。 グローバル企業とFDI（外国直接投資）： 産業市場の強さは、 外国直接投資およびサプライチェーンのシフト にも結びついています。2024年上半期、マレーシアはクランバレーで735億リンギットの投資を承認し、その中には 多額の外国投資（約258億リンギット） が含まれていますcbre-wtw.com.my。多くは製造業やハイテク分野です。中国や他国の企業が、中国プラスワン戦略の一環として、マレーシアに生産拠点や地域流通拠点を設立しています。「マレーシアの物流市場は、堅調な経済と国際投資の増加、特に中国や台湾からの投資によって活況を呈しており、グローバルなサプライチェーンの多様化と一致しています」とJLLは述べていますbmcc.org.my。注目すべきトレンドは、KL周辺での データセンター の増加です。政府は承認プロセスを効率化するために新たな データセンター計画ガイドライン も導入しましたcbre-wtw.com.my。マイクロソフトやグーグルなど複数の多国籍テック企業が、グレーターKLで大規模なデータセンターキャンパスの計画を発表しており、同地域がハイテク産業用途に魅力的であることを示しています。これらの施設は従来型の「倉庫」ではありませんが、商業・産業用不動産に分類され、 産業アセットクラスの拡大 を強調しています。

産業市場の強さは、 にも結びついています。2024年上半期、マレーシアはクランバレーで735億リンギットの投資を承認し、その中には が含まれていますcbre-wtw.com.my。多くは製造業やハイテク分野です。中国や他国の企業が、中国プラスワン戦略の一環として、マレーシアに生産拠点や地域流通拠点を設立しています。「マレーシアの物流市場は、堅調な経済と国際投資の増加、特に中国や台湾からの投資によって活況を呈しており、グローバルなサプライチェーンの多様化と一致しています」とJLLは述べていますbmcc.org.my。注目すべきトレンドは、KL周辺での の増加です。政府は承認プロセスを効率化するために新たな も導入しましたcbre-wtw.com.my。マイクロソフトやグーグルなど複数の多国籍テック企業が、グレーターKLで大規模なデータセンターキャンパスの計画を発表しており、同地域がハイテク産業用途に魅力的であることを示しています。これらの施設は従来型の「倉庫」ではありませんが、商業・産業用不動産に分類され、 を強調しています。 近代的な工業団地とグリーン機能： デベロッパーは、近代的なインフラと持続可能性機能を備えた計画的な工業団地も開発しています。CBRE|WTWcbre-wtw.com.myによると、「エコフレンドリーな機能、GreenRE認証、AIや5Gなどの先端技術を重視した管理型工業団地へのトレンドが高まっている」とのことです。これらの新しい団地は、倉庫だけでなく、統合施設、信頼性の高いユーティリティ、場合によっては労働者向け住宅も提供し、多国籍メーカーの誘致を目指しています。エルミナ・ビジネスパークや、ニライ、セメニエの先進施設などが例です。持続可能性はこの分野でも重要で、倉庫屋根への太陽光パネル設置、雨水の再利用、省エネ設計などが、企業のサプライチェーン施設におけるESG目標達成のためにますます一般的になっています。

まとめると、 KLの産業用・物流用不動産は静かに好調です。需要が強く、ほぼ満室で、マレーシアが地域の物流・製造拠点を目指す動きと連動して拡大しています。この分野は、より景気循環の影響を受けやすいオフィスマーケットに対して安定したバランスを提供しています。ある専門家は、 「産業用市場は全体で6％から8％改善しており、州によってはさらに好調なところもある」 と述べており、クランバレーはその成長のリーダーの一つです theedgemalaysia.com。インフラ（港湾、鉄道）の継続的な投資や政府の支援策により、グレーターKLの産業用不動産の見通しは2025年に向けて非常に明るいものとなっています。

KLの主要商業ハブと注目エリア

クアラルンプールの商業用不動産の景観は 地理的に多様で、いくつかの主要地区や新興ハブがそれぞれ独自のダイナミクスを持っています。ここでは、 注目すべき商業エリア とその現状を見てみましょう:

KLCCおよびシティセンター: 伝統的な 「ゴールデントライアングル」 ダウンタウンエリア（ KLCC（クアラルンプール・シティセンター） 、ブキッ・ビンタン、近隣のCBDゾーンを含む）は、依然として最も格式の高いビジネスアドレスです。ここには 象徴的なタワー （ペトロナスツインタワーやメナラ3ペトロナス（プライム賃料で満室、約RM11–12/平方フィート）theedgemalaysia.com）があり、多くの銀行、石油・ガス企業、企業本社が集まっています。 KLCCのグレードAオフィス は立地の良さから依然としてテナントを惹きつけていますが、前述の通り、 「先進的な設備やサステナビリティ機能を備えた新しい開発との競争が激化している」 theedgemalaysia.com。市中心部の一部の古い高層ビルは、他エリアの新しいプロジェクトにテナントを奪われています。市中心部の交通渋滞や駐車場不足も依然として課題です。それでも、 交通インフラの改善 （ブキッ・ビンタンやKLCC周辺のMRTやモノレールなど）により魅力が高まっています。市中心部も多様化が進んでおり、例えば古いオフィスビルの再開発（KLの歴史的コアの複合用途への改装など）や 都市再生 の取り組みが今後の都市再生法のもとで計画されています theedgemalaysia.com。 要点: KLCCは依然として最高賃料と企業ブランド力を誇りますが、 オーナーは新興エリアの新しい物件と競争するために市中心部のビルをアップグレードする必要があります 。

伝統的な 「ゴールデントライアングル」 ダウンタウンエリア（ 、ブキッ・ビンタン、近隣のCBDゾーンを含む）は、依然として最も格式の高いビジネスアドレスです。ここには （ペトロナスツインタワーやメナラ3ペトロナス（プライム賃料で満室、約RM11–12/平方フィート）theedgemalaysia.com）があり、多くの銀行、石油・ガス企業、企業本社が集まっています。 は立地の良さから依然としてテナントを惹きつけていますが、前述の通り、 「先進的な設備やサステナビリティ機能を備えた新しい開発との競争が激化している」 theedgemalaysia.com。市中心部の一部の古い高層ビルは、他エリアの新しいプロジェクトにテナントを奪われています。市中心部の交通渋滞や駐車場不足も依然として課題です。それでも、 （ブキッ・ビンタンやKLCC周辺のMRTやモノレールなど）により魅力が高まっています。市中心部も多様化が進んでおり、例えば古いオフィスビルの再開発（KLの歴史的コアの複合用途への改装など）や の取り組みが今後の都市再生法のもとで計画されています theedgemalaysia.com。 要点: KLCCは依然として最高賃料と企業ブランド力を誇りますが、 。 バンサー・サウス（ケリンチ）およびKLフリンジ: 市中心部のすぐ外側で、 新しい商業クラスター が発展しています。 バンサー・サウス は、 ケリンチ／ミッドバレー・サウスキー エリアとしてリブランディングされ、かつてはブラウンフィールドだった場所が、今では 近代的なビジネス地区 となり、テック企業やMSC（マルチメディア・スーパー・コリドー）認定のオフィスキャンパス、地域本社が集まっています。バンサー・サウスおよび隣接する KLセントラル／ミッドバレー エリアのオフィスタワーは、 高い入居率（しばしば90％超） を誇り、広いフロアプレート、統合されたアメニティ、公共交通機関へのアクセスの良さから人気です。実際、ナイトフランクは「より大きなフロアプレート（20,000平方フィート以上）は、特にKLフリンジやプタリンジャヤ地区でますます好まれており、これらのエリアは充実したアメニティと鉄道駅を含む優れた交通接続を提供している」と指摘していますtheedgemalaysia.com。例えば ミッドバレー・シティ は、2つのメガモールと複数のオフィスタワー、ホテルを組み合わせた自給自足型のハブで、企業の誘致が続いています（ほぼ満室で、さらに拡張中です）。 KLセントラル は中央交通ハブであり、乗換駅とオフィス高層ビル（メナラCIMB、Qセントラルなど）を融合し、機動性を重視する企業にとって依然として最有力の選択肢です。これらのフリンジエリアは、 新しいMRT路線や交通指向型開発（TOD） の恩恵を受けており、従業員は混雑した市中心部とは異なり、通勤が容易です。 KLフリンジ・サブマーケット （バンサー・サウス、KLセントラルなどを含む）は、2024年初頭時点でわずか7～8％という非常に低い空室率であり、これらのエリアが高品質スペースとしていかに需要が高く、逼迫しているかを示していますtheedgemalaysia.com。今後もさらなる成長が期待されます。例えば、 パビリオン・ダマンサラ・ハイツ （厳密にはKL市外のダマンサラに位置）は、2024/25年までに高級モールや住宅と一体化した150万平方フィートのグレードAオフィスを追加し、「フリンジ」オフィスの選択肢を広げる予定です。

市中心部のすぐ外側で、 が発展しています。 は、 エリアとしてリブランディングされ、かつてはブラウンフィールドだった場所が、今では となり、テック企業やMSC（マルチメディア・スーパー・コリドー）認定のオフィスキャンパス、地域本社が集まっています。バンサー・サウスおよび隣接する エリアのオフィスタワーは、 を誇り、広いフロアプレート、統合されたアメニティ、公共交通機関へのアクセスの良さから人気です。実際、ナイトフランクは「より大きなフロアプレート（20,000平方フィート以上）は、特にKLフリンジやプタリンジャヤ地区でますます好まれており、これらのエリアは充実したアメニティと鉄道駅を含む優れた交通接続を提供している」と指摘していますtheedgemalaysia.com。例えば は、2つのメガモールと複数のオフィスタワー、ホテルを組み合わせた自給自足型のハブで、企業の誘致が続いています（ほぼ満室で、さらに拡張中です）。 は中央交通ハブであり、乗換駅とオフィス高層ビル（メナラCIMB、Qセントラルなど）を融合し、機動性を重視する企業にとって依然として最有力の選択肢です。これらのフリンジエリアは、 の恩恵を受けており、従業員は混雑した市中心部とは異なり、通勤が容易です。 （バンサー・サウス、KLセントラルなどを含む）は、2024年初頭時点でわずか7～8％という非常に低い空室率であり、これらのエリアが高品質スペースとしていかに需要が高く、逼迫しているかを示していますtheedgemalaysia.com。今後もさらなる成長が期待されます。例えば、 （厳密にはKL市外のダマンサラに位置）は、2024/25年までに高級モールや住宅と一体化した150万平方フィートのグレードAオフィスを追加し、「フリンジ」オフィスの選択肢を広げる予定です。 Tun Razak Exchange（TRX）： TRX地区 は新たに登場したエリアで、クアラルンプールの 国際金融地区 として位置付けられた70エーカーの開発地です。都心の端に位置し、TRXは旗艦ビルである エクスチェンジ106タワー （東南アジアで最も高いビルの一つ、492m、106階）や、他の複数のオフィスタワー（HSBC、Affin Bankなどの本社）、さらに住宅や小売施設も加わり、活気づいています。TRXは2024年に金融ハブとして正式に始動し、「シームレスなMRT接続と統合型ショッピングモールがその地位を支えている」theedgemalaysia.comと報じられています。TRXは「地元・海外企業の両方を誘致しており、移転インセンティブが後押ししている」とPrevin Singhe氏も述べていますtheedgemalaysia.com。2025年初頭時点で、TRXの主要テナントにはPrudential、HSBC、Mulia（エクスチェンジ106の開発会社）、HuaweiやAccentureなどのテック企業が名を連ねていますtheedgemalaysia.com。TRXの グレードAオフィスとグリーンインフラ は、老朽化したビルから企業を引き寄せており、市内の「フライト・トゥ・クオリティ」傾向に貢献しています。また、非常に トランジット志向のハブ でもあり、敷地内にMRT駅があり、道路網も優れています。今後もさらなるタワー（マレーシア中央銀行や他機関の新本社など）が計画されており、TRXは クアラルンプールの新たな商業の中心地 として地位を固めつつあります。この変化により、TRX周辺（例：Imbi、Pudu）では地価が上昇し、次なる開発のホットスポットとなる可能性があります。

は新たに登場したエリアで、クアラルンプールの として位置付けられた70エーカーの開発地です。都心の端に位置し、TRXは旗艦ビルである （東南アジアで最も高いビルの一つ、492m、106階）や、他の複数のオフィスタワー（HSBC、Affin Bankなどの本社）、さらに住宅や小売施設も加わり、活気づいています。TRXは2024年に金融ハブとして正式に始動し、「シームレスなMRT接続と統合型ショッピングモールがその地位を支えている」theedgemalaysia.comと報じられています。TRXは「地元・海外企業の両方を誘致しており、移転インセンティブが後押ししている」とPrevin Singhe氏も述べていますtheedgemalaysia.com。2025年初頭時点で、TRXの主要テナントにはPrudential、HSBC、Mulia（エクスチェンジ106の開発会社）、HuaweiやAccentureなどのテック企業が名を連ねていますtheedgemalaysia.com。TRXの は、老朽化したビルから企業を引き寄せており、市内の「フライト・トゥ・クオリティ」傾向に貢献しています。また、非常に でもあり、敷地内にMRT駅があり、道路網も優れています。今後もさらなるタワー（マレーシア中央銀行や他機関の新本社など）が計画されており、TRXは として地位を固めつつあります。この変化により、TRX周辺（例：Imbi、Pudu）では地価が上昇し、次なる開発のホットスポットとなる可能性があります。 その他の注目エリア: サイバージャヤとプトラジャヤは、KL中心部の外（約30km南）に位置しますが、グレーターKLの商業景観の一部を形成しています。サイバージャヤはテックシティとして構想され、多くのデータセンターやバックオフィス業務が集まっていますが、オフィスマーケットはより小規模で目的特化型（独自の供給過剰も一部あり）です。プトラジャヤは行政首都で、主に政府機関のオフィスが中心ですが、商業施設も増加傾向にあり（IOIシティモールのようなモール拡張も近隣にあります）。KLに近いペタリンジャヤ（PJ）やスバン／サンウェイエリアにも大規模なオフィスクラスターがあり、主に国内企業やサポートサービスが入居しています。成熟都市であるPJには最近、新しいグレードAオフィスが供給されました（例：Menara Star 2、PJ Sentralの新タワー、2024年完成のAtwater Corporate Towersで約40万平方フィート追加）cbre-wtw.com.my cbre-wtw.com.my。これらのエリアはパフォーマンスがまちまちで、新築ビルは低賃料や利便性で好調な一方、PJの古いオフィスは用途転換や空室率上昇に直面し、KLフリンジプロジェクトへのシフトが進んでいます。シャーアラム／クランは主に工業地帯ですが、物流会社や製造業本社に関連した商業オフィスも一部存在します。ホスピタリティ分野では、ブキッ・ビンタンのようなエリアが小売＋ホテルの複合用途で依然として主要地位を占めており（新規開発ではホテル・住宅・オフィスの複合型、例：オクスリータワーズはオフィスとジュメイラホテルを含む）、注目されています。

要するに、クアラルンプールの商業活動は従来のダウンタウンに限定されていません。分散型やフリンジエリアが重要な役割を果たし、しばしば新しい建物や広いスペース、良好な交通状況を提供しています。注目すべき主要ハブは、KLCC（その威信を維持しつつも再活性化が必要）、新興のTRX（新たな金融の中心地となる見込み）、そしてバンサーサウス／KLセントラル（テクノロジーとサービスのハブ）などの確立されたフリンジセンターです。交通網の改善（例：MRT2プトラジャヤ線の完成や、今後計画されているMRT3サークルライン）により、商業景観のさらなる分散化が進み、交通結節点に連動した商業クラスターが発展することが期待されます。これら各サブマーケットは異なるテナント層に訴求しますが、いずれもグレーターKL全体の商業不動産の多様性に貢献しています。

注目すべき新規開発と建設トレンド

既存ストックが多い中でも、クアラルンプールでは新たな商業不動産プロジェクトが引き続き登場しています。ただし、現在はデベロッパーもより慎重かつ戦略的になっています。開発の主なトレンドは、より高層の超高層ビル、複合用途の統合、インフラ連動型プロジェクト、そして軟調な市場でのさらなる供給過剰回避への配慮です。

主なプロジェクト（2024～2025年）:

Merdeka 118: 目玉はMerdeka 118で、現在東南アジアで最も高いビル（678.9m、118階）です。2024年1月に正式に開業したこの50億リンギットのメガタワーには、約 170万平方フィートのオフィス 、パークハイアットホテル、展望デッキが含まれていますtheedgemalaysia.com theedgemalaysia.com。PNB（国の投資ファンド）が開発し、「未来の職場」として持続可能なデザインを採用、歴史あるムルデカ地区の再生の起爆剤となることを目指しています。開業時点で約70％の入居率（PNBグループおよび間もなくメイバンク本社が約33フロアを占有）でしたtheedgemalaysia.com theedgemalaysia.com。 Merdeka 118の完成は、マーケットに大規模な一等地スペースを追加 しますが、事前リースが好調なため、他の賃料を大きく下げることなく徐々に埋まると見られています。また、 インフラの改善 も伴い、MRT駅に直結し、ポディウム内に新しいモール（118 Mall）、ムルデカ・ブールバード公園などの公共施設も備えていますtheedgemalaysia.com。

目玉はMerdeka 118で、現在東南アジアで最も高いビル（678.9m、118階）です。2024年1月に正式に開業したこの50億リンギットのメガタワーには、約 、パークハイアットホテル、展望デッキが含まれていますtheedgemalaysia.com theedgemalaysia.com。PNB（国の投資ファンド）が開発し、「未来の職場」として持続可能なデザインを採用、歴史あるムルデカ地区の再生の起爆剤となることを目指しています。開業時点で約70％の入居率（PNBグループおよび間もなくメイバンク本社が約33フロアを占有）でしたtheedgemalaysia.com theedgemalaysia.com。 しますが、事前リースが好調なため、他の賃料を大きく下げることなく徐々に埋まると見られています。また、 も伴い、MRT駅に直結し、ポディウム内に新しいモール（118 Mall）、ムルデカ・ブールバード公園などの公共施設も備えていますtheedgemalaysia.com。 Tun Razak Exchange (TRX): TRXは、 開発が継続中 で、Exchange 106やリテールモールに続き、2025～2027年には マレーシア国立銀行（Bank Negara Malaysia）本社 や他の金融機関向けのオフィスタワー、 高級住宅タワーやホテル が登場予定です。政府の支援（TRXテナント向けの税制優遇など）が関心を高めていますtheedgemalaysia.com。TRXの完全統合型コンセプト（住・職・遊が一体、住宅、大規模中央公園、商業施設）は、今後のKLプロジェクトのモデルとなっています。

TRXは、 で、Exchange 106やリテールモールに続き、2025～2027年には や他の金融機関向けのオフィスタワー、 が登場予定です。政府の支援（TRXテナント向けの税制優遇など）が関心を高めていますtheedgemalaysia.com。TRXの完全統合型コンセプト（住・職・遊が一体、住宅、大規模中央公園、商業施設）は、今後のKLプロジェクトのモデルとなっています。 Pavilion Damansara Heights: これは、ダマンサラ（KL西部）の大規模な 複合開発プロジェクト で、2棟のオフィスタワー、高級住宅、パビリオンブランドのショッピングモールを含みます。 コーポレートタワー（タワー1） は2024年に完成し、約56万平方フィートを追加、2棟目とモールは2025年までに完成予定ですtheedgemalaysia.com。裕福な地区に位置し、今後開通するMRTサークルラインに直結することから、初期のリース需要も好調です。

これは、ダマンサラ（KL西部）の大規模な で、2棟のオフィスタワー、高級住宅、パビリオンブランドのショッピングモールを含みます。 は2024年に完成し、約56万平方フィートを追加、2棟目とモールは2025年までに完成予定ですtheedgemalaysia.com。裕福な地区に位置し、今後開通するMRTサークルラインに直結することから、初期のリース需要も好調です。 Menara Felcra: クアラルンプール中心部KLCC近くのカンポンバル地区に新設されたタワーで、2024年に完成し、政府オフィスや商業スペースを提供します。近隣の Platinum KL ² や他の計画中のタワーとともに、カンポンバルを近代的な都心拡張エリアとして再生する一環です。

クアラルンプール中心部KLCC近くのカンポンバル地区に新設されたタワーで、2024年に完成し、政府オフィスや商業スペースを提供します。近隣の や他の計画中のタワーとともに、カンポンバルを近代的な都心拡張エリアとして再生する一環です。 その他の注目すべき竣工物件: 2024年には、PJのATWATER Corporate Towers（40万平方フィート）も稼働を開始しましたcbre-wtw.com.my。2025年半ばまでには、PNB 1194（旧MASビルの再開発）が竣工し、市内に新たなオフィスビルが加わりますcbre-wtw.com.my。KLCC近くのOxley Towers（オフィスと2つの高級ホテル、ソフィテルとジュメイラを併設）は2025年頃に完成予定の注目プロジェクトで、さらなるスカイラインの拡充が見込まれます。郊外のSunway VisioおよびSunway Squareタワー、TNBの新キャンパス（国営電力会社の「ゴールドタワー」本社）、そしてIOI City（プトラジャヤ）やSetia Alamなどの既存タウンシップでの拡張も、供給パイプラインに寄与していますcbre-wtw.com.my。

全体として、約200万平方フィートの新たなプライムオフィススペースが、これら主要竣工物件の一部から2025年前半までにKLで供給される見込みですcbre-wtw.com.my。デベロッパーは供給過剰リスクを認識しており、多くは竣工前に強力なアンカーテナントを確保しています。場合によっては、供給を分散させるためにプロジェクトが段階的または遅延されています。特に、現在の高い空室率を受けて、いくつかの計画中の投機的オフィスタワーは保留となっており、市場にとっては歓迎すべき一時停止となっています。

建設トレンド: 明確な傾向として、ほぼすべての新規開発が複合用途であることが挙げられます。単独のオフィスタワーはほとんど見られず、通常は小売、住宅、ホテルなどを含む大規模プロジェクトの一部となっています。この多様化により（異なる収益源）、リスクが軽減され、テナントや投資家が好む活気ある自立型環境が創出されます。例えば、Merdeka 118地区には、最終的にオフィスタワーだけでなく、住宅タワー、モール、モスク、公共アトラクションも含まれる予定ですtheedgemalaysia.com theedgemalaysia.com。同様に、TRXはオフィスとモール、公園を組み合わせており、KLのBangkok Bankの新タワー（BBCC開発）はライフスタイルハブ（ブキッ・ビンタン・シティセンターにはモール、住宅、エンターテインメントセンターが含まれる）の上に位置しています。トランジット指向型開発も重要で、MRT/LRT駅近くのプロジェクトが優先されています。政府や都市計画者は、KLシティプランのインセンティブ（例：交通と一体化したプロジェクトへの高い容積率）を通じてこれを推進しています。

もう一つのトレンドは、純粋な新築ではなく、古い建物のリトロフィットや再開発に対する関心の高まりです。前述の通り、いくつかの古いオフィスビルが内部を解体され、近代化または用途変更されています。予想される都市再生法は、老朽化した物件の取得や再開発のプロセスを容易にする可能性がありtheedgemalaysia.com、今後さらに創造的なリノベーション（古いオフィスをアパートやコワーキングスペース、ホテルに転用するなど）が見られるかもしれません。これは過剰供給への建設的な対応策であり、時代遅れのストックを除去または転用することで、市場のバランスがより早く取れるようになります。

インフラプロジェクト: 主要なインフラのアップグレードも商業用不動産の見通しに影響を与えています:

MRTプトラジャヤ線（MRT2） は2023年までに全線開通し、多くの郊外エリアをKL中心部と結び、主要な商業拠点（例：TRX、KLCC East）に停車します。これにより、駅周辺の不動産価値がすでに上昇し、新たなオフィス立地の可能性も生まれています（例えば、TRXの魅力の一部はMRTの乗換駅であることに由来します）。

は2023年までに全線開通し、多くの郊外エリアをKL中心部と結び、主要な商業拠点（例：TRX、KLCC East）に停車します。これにより、駅周辺の不動産価値がすでに上昇し、新たなオフィス立地の可能性も生まれています（例えば、TRXの魅力の一部はMRTの乗換駅であることに由来します）。 提案されている MRT3サークルライン は政府によって再始動され、今後数年での完成を目指しています。市内を環状に結び、多くの既存路線と連結し、モントキアラ、セントゥル、周辺部などに駅が計画されており、これらの地域で商業プロジェクトが活発化する可能性があります。

は政府によって再始動され、今後数年での完成を目指しています。市内を環状に結び、多くの既存路線と連結し、モントキアラ、セントゥル、周辺部などに駅が計画されており、これらの地域で商業プロジェクトが活発化する可能性があります。 シンガポールへの高速鉄道（HSR） は2021年に棚上げされましたが、再び議論が進んでいます。もし復活すれば、終点はバンダル・マレーシア（TRXのすぐ南）となり、ゲームチェンジャーとしてKLの不動産に大きな影響を与えるでしょう。シンガポールまでの移動が90分に短縮されるためです。HSRの可能性だけでも、そのエリア（旧空港跡地）は戦略的な注目を集めており、合意が成立すれば大規模な複合開発が進む可能性があります。

は2021年に棚上げされましたが、再び議論が進んでいます。もし復活すれば、終点はバンダル・マレーシア（TRXのすぐ南）となり、ゲームチェンジャーとしてKLの不動産に大きな影響を与えるでしょう。シンガポールまでの移動が90分に短縮されるためです。HSRの可能性だけでも、そのエリア（旧空港跡地）は戦略的な注目を集めており、合意が成立すれば大規模な複合開発が進む可能性があります。 道路や鉄道の整備としては、イーストコースト鉄道連絡線（ECRL）（2026年までにポートクランと東海岸を結ぶ）やジョホール–シンガポールRTSリンク（2026年までに開通予定）などがあり、これらは直接的にはKLのオフィスに影響しませんが、マレーシア全体の接続性を高め、首都KLにも間接的な恩恵をもたらします。政府のインフラ推進（高速道路や東マレーシアのパン・ボルネオ・ハイウェイを含む）も、国の成長見通しに対する投資家の信頼感を高めていますtheedgemalaysia.com。

まとめると、クアラルンプールのスカイラインは今も進化中であり、ムルデカ118のような象徴的なプロジェクトが新たなランドマークを加えています。しかし建設ブームは落ち着き、現在は量より質に重点が置かれています。統合型で持続可能な開発の完成や、古い資産のアップグレードが進められています。これらの新たな取り組みとインフラの改善により、KLは競争力のある近代都市であり続けることを目指していますが、開発業者や政策立案者は深刻な過剰供給を避けるため慎重な姿勢を保っています。テナントや投資家にとっては、新しいプロジェクトが選択肢を増やし、全体的により良い環境をもたらす可能性があり、KLが停滞ではなく変革していることを示しています。

投資環境と利回り：国内外の視点

KLの商業用不動産における投資活動は、近年、世界的および国内の要因に影響されて浮き沈みを見せています。パンデミックによる減速の後、投資家のセンチメントは2024～2025年に強まっている兆しが見られますが、投資家は依然として慎重です。投資パフォーマンスと利回りに関する主なポイント：

取引量と投資家： 過去2年間は、買い手と売り手が価格期待を調整したため、オフィスや商業用不動産の 投資取引量がやや低調 でした。JLLは「2023年と2024年のクールダウン期間」を指摘しており、大型オフィス取引が減少し、慎重な姿勢が見られましたstarproperty.my。多くの機関投資家は、オフィス需要の不確実性や金利上昇を理由に様子見の姿勢を取りました。しかし、2024年後半には勢いが回復しつつあり、Business Todayは 商業取引量の顕著な増加 を報じており、投資家は安定した収益を生む資産を安定化する経済の中で求めていますasiapropertyawards.com。これは特に 都市ビジネス地区 で顕著で、良好に賃貸された機関投資家向け資産が 国内REITや海外ファンド から関心を集めましたasiapropertyawards.com。例えば、小売サブセクターでは、 Asian Pac HoldingsがJaya Shopping Centre （PJの近隣型モール）を2024年に1億リンギットで取得しましたbmcc.org.my。また、オフィス分野では、複数の老朽ビルが再活用目的で買収されているとの話もあり（Hap SengやKSK Landのようなデベロッパーが再開発用地の取得に積極的で、Wisma KFCのホテル転用案件がその一例ですtheedgemalaysia.com）。

過去2年間は、買い手と売り手が価格期待を調整したため、オフィスや商業用不動産の でした。JLLは「2023年と2024年のクールダウン期間」を指摘しており、大型オフィス取引が減少し、慎重な姿勢が見られましたstarproperty.my。多くの機関投資家は、オフィス需要の不確実性や金利上昇を理由に様子見の姿勢を取りました。しかし、2024年後半には勢いが回復しつつあり、Business Todayは を報じており、投資家は安定した収益を生む資産を安定化する経済の中で求めていますasiapropertyawards.com。これは特に で顕著で、良好に賃貸された機関投資家向け資産が から関心を集めましたasiapropertyawards.com。例えば、小売サブセクターでは、 （PJの近隣型モール）を2024年に1億リンギットで取得しましたbmcc.org.my。また、オフィス分野では、複数の老朽ビルが再活用目的で買収されているとの話もあり（Hap SengやKSK Landのようなデベロッパーが再開発用地の取得に積極的で、Wisma KFCのホテル転用案件がその一例ですtheedgemalaysia.com）。 地元投資家 vs 外国人投資家: 地元投資家 （マレーシアの機関投資家、政府系企業、地元の民間デベロッパー）が、依然としてKLの商業不動産市場を支配しています。 PNB、EPF（従業員積立基金）、KWAP 、および地元REITなどのグループが、主要資産の大部分を所有しています（例：PNBはMerdeka 118やMenara PNBを所有、EPFはペトロナスツインタワーや他のランドマークを共同所有）。これらのプレーヤーは市場に関する深い知識を持ち、長期的な視点で安定性を提供することが多いです。 外国人投資家 は、一方で、利回りや成長の可能性からマレーシアへの関心を高めていますが、選択的です。シンガポール、日本、韓国のファンドは、定期的にKLのオフィスに投資してきました（例：過去に韓国KCCとシンガポールARAによるMenara AXISの取得）、中東の投資家はPavilion Bukit Jalilのようなプロジェクトに出資しています。不動産調査によると、 地元および外国人投資家の信頼感は2025年に向けて改善 しており、これはマレーシアの経済回復とインフラの整備によるものですasiapropertyawards.com。外国の富裕層も商業不動産に注目しており（ マレーシア・マイ・セカンド・ホーム（MM2H） や新しい プレミアムビザプログラム（PVIP） などのプログラムによって、富裕層の地元投資、特に不動産投資が促進されていますbmcc.org.my）。

（マレーシアの機関投資家、政府系企業、地元の民間デベロッパー）が、依然としてKLの商業不動産市場を支配しています。 、および地元REITなどのグループが、主要資産の大部分を所有しています（例：PNBはMerdeka 118やMenara PNBを所有、EPFはペトロナスツインタワーや他のランドマークを共同所有）。これらのプレーヤーは市場に関する深い知識を持ち、長期的な視点で安定性を提供することが多いです。 は、一方で、利回りや成長の可能性からマレーシアへの関心を高めていますが、選択的です。シンガポール、日本、韓国のファンドは、定期的にKLのオフィスに投資してきました（例：過去に韓国KCCとシンガポールARAによるMenara AXISの取得）、中東の投資家はPavilion Bukit Jalilのようなプロジェクトに出資しています。不動産調査によると、 しており、これはマレーシアの経済回復とインフラの整備によるものですasiapropertyawards.com。外国の富裕層も商業不動産に注目しており（ や新しい などのプログラムによって、富裕層の地元投資、特に不動産投資が促進されていますbmcc.org.my）。 利回りと資本価値: KLの投資家にとって大きな魅力は、 他の主要都市と比べて魅力的な利回りスプレッド です。 クアラルンプールのプライムオフィスの利回りは、近年おおよそ5.5%～6.0% となっていますcbre-wtw.com.my。これは、シンガポール（3～4%）や香港（約3%）のプライムオフィス利回りより高く、投資家は1ドルあたりより高い収益を得られることを示しています（ただしリスクも高い）。例えば、グレードAのKLオフィスは1平方フィートあたり約RM1,000～1,300で評価され、月額RM6～7（年間RM72～84）の賃料を生み出し、約6%の利回りとなります。これらの利回り水準は 比較的安定 しており、金利上昇局面でも資本価値が軟調なため、むしろ上昇傾向にあります。 資本価値 （1平方フィートあたり）は、KLのプライムオフィスで首都としては地域内で最も低い水準であり、供給過剰によるディスカウントとマレーシアリンギットの弱さを反映しています。Knight Frankは、「クアラルンプールのプライムオフィス賃料（および資本コスト）はアジア太平洋地域で最も魅力的…この手頃さがKLを多国籍企業にとって非常に競争力のある都市にしている」と指摘しており、投資家がこの低い水準からの資本成長の可能性を見ていることも示唆していますtheedgemalaysia.com。

KLの投資家にとって大きな魅力は、 です。 となっていますcbre-wtw.com.my。これは、シンガポール（3～4%）や香港（約3%）のプライムオフィス利回りより高く、投資家は1ドルあたりより高い収益を得られることを示しています（ただしリスクも高い）。例えば、グレードAのKLオフィスは1平方フィートあたり約RM1,000～1,300で評価され、月額RM6～7（年間RM72～84）の賃料を生み出し、約6%の利回りとなります。これらの利回り水準は しており、金利上昇局面でも資本価値が軟調なため、むしろ上昇傾向にあります。 （1平方フィートあたり）は、KLのプライムオフィスで首都としては地域内で最も低い水準であり、供給過剰によるディスカウントとマレーシアリンギットの弱さを反映しています。Knight Frankは、「クアラルンプールのプライムオフィス賃料（および資本コスト）はアジア太平洋地域で最も魅力的…この手頃さがKLを多国籍企業にとって非常に競争力のある都市にしている」と指摘しており、投資家がこの低い水準からの資本成長の可能性を見ていることも示唆していますtheedgemalaysia.com。 投資家戦略 – クオリティ重視: テナントと同様に、投資家も 一等地で将来性のある資産 に注目しています。バリューアップ戦略が人気で、一部の投資家は割安な価格で古いビルを取得し、リノベーションや用途変更による将来的な価値向上を狙っています。Previn Singhe氏は、「老朽化したオフィスビルが再開発やリポジショニングによる価値創出を目指す投資家の間で注目を集めている」と述べていますtheedgemalaysia.com。一方で、優良テナントが入居するトロフィー資産（PETRONASツインタワーやクアラルンプールの一等地モールなど）は保有が堅く、ほとんど取引されません。ナイトフランクの2025年センチメント調査によると、多くの投資家が 進化する需要に対応した資産へポートフォリオを組み替えている ことが示されています。例えば、小売ポートフォリオを現在の消費者トレンドに合わせたり、ESG認証の高いオフィスに注力したりしていますasiapropertyawards.comasiapropertyawards.com。「当社のデータによると、グリーン認証を受けたビルは、特にサステナビリティを重視する機関投資家から、優良テナントや投資を集めている」とJLLのChristophe Vicic氏は述べていますasiapropertyawards.com。これは、 ESG対応や建物の品質が価格形成に影響するようになった ことを示唆しており、最良のグリーンビルはプレミアム価格や低利回りを実現できるのです。

テナントと同様に、投資家も に注目しています。バリューアップ戦略が人気で、一部の投資家は割安な価格で古いビルを取得し、リノベーションや用途変更による将来的な価値向上を狙っています。Previn Singhe氏は、「老朽化したオフィスビルが再開発やリポジショニングによる価値創出を目指す投資家の間で注目を集めている」と述べていますtheedgemalaysia.com。一方で、優良テナントが入居するトロフィー資産（PETRONASツインタワーやクアラルンプールの一等地モールなど）は保有が堅く、ほとんど取引されません。ナイトフランクの2025年センチメント調査によると、多くの投資家が ことが示されています。例えば、小売ポートフォリオを現在の消費者トレンドに合わせたり、ESG認証の高いオフィスに注力したりしていますasiapropertyawards.comasiapropertyawards.com。「当社のデータによると、グリーン認証を受けたビルは、特にサステナビリティを重視する機関投資家から、優良テナントや投資を集めている」とJLLのChristophe Vicic氏は述べていますasiapropertyawards.com。これは、 ことを示唆しており、最良のグリーンビルはプレミアム価格や低利回りを実現できるのです。 資金調達と政策: マレーシアの金融システムは、銀行融資や小規模ながら成長中のREIT市場を通じて引き続き支援を提供しています。銀行は一般的に優良な商業資産への融資に前向きであり、融資金利は2年前より高いものの、依然として穏やかです（2024年時点でBNMの翌日物政策金利は3.0％、商業ローンの一般的な金利は約4.5～5.5％）。これは、借入コストが不動産利回りとほぼ同等であることを意味し、投資家はやや慎重になっています（融資に対する利回りのスプレッドが薄い）。しかし、インフレが抑制されている（約2％）ためcbre-wtw.com.my、実質金利は低く、多くの人が経済の上昇局面を見越して今が資産を確保する好機と見ています。政府は、一般的に投資家に優しい政策体制を不動産に対して維持しています。商業用不動産の外国人所有に対する大きな制限はありません。一部の国とは異なり、マレーシアではオフィスの外国人所有比率に上限を設けたり、標準的なガイドライン以外の特別な承認を必要としたりしません。外国人購入者は通常、最低購入価格（多くの場合RM100万以上）を満たし、主に住宅セグメントに適用されるブミプトラ（先住民）所有指定の物件を避ける必要があるだけですcrowncontinental.com。この開放性と、マレーシアの安定した法的枠組み（権利書、不動産権など）が相まって、KLは外国資本にとってアクセスしやすい市場となっています。さらに、特定の投資には税制優遇措置も存在します。例えば、グリーンビルディング優遇措置（GBI認証建物の資本的支出に対する税控除）が持続可能な開発を促進するために提供されていますmida.gov.my。かつて短期転売を抑制していた不動産譲渡益税（RPGT）は、長期保有に対して緩和されており（2022年以降、個人による5年以上保有後の譲渡はRPGTが0％）、これらすべての要素が、マレーシアを高利回りで比較的安全な投資先として投資家にアピールする要因となっています。

全体として、2025年のKL商業用不動産の投資見通しは慎重ながらも楽観的です。「質への逃避」というフレーズは、テナントだけでなく投資家にも当てはまります。資本は最良の資産、またはアセットマネジメントによって最良にできる資産に向かっています。供給過剰や在宅勤務の問題があるため、投資家は徹底的なデューデリジェンスを行い、リスクを織り込んで価格設定することが多く（そのため、セカンダリー資産でのディストレス売却や掘り出し物狙いも予想されます）、それでも経済がより堅調な基盤に乗り、不動産市場が底打ちの兆しを見せていることから、多くの人が今こそ投資のタイミングだと考えています。ある業界レポートによれば、2025年は「明るい年」となる見込みで、地元および国際的な投資家のマレーシアの成長路線への信頼感の高まりが商業用不動産を下支えしていますasiapropertyawards.com。

政策および規制環境

政府の政策および規制の変更は、商業用不動産セクターに大きな影響を与える可能性があります。マレーシアでは、2024～2025年の政策環境は概ね支援的であり、不動産市場の回復を後押しし、持続可能性、投資インセンティブ、長期的な都市計画に焦点を当てています:

政府の安定性と経済政策: 過去数年の政治的混乱を経て、マレーシアはより安定した連立政権で2024年を迎えました。この安定自体が恩恵であり、「安定した政治・経済環境は事業拡大の主な原動力の一つである」とKnight Frankは述べていますtheedgemalaysia.com。政府のビジネス重視の姿勢は、 2025年度予算の施策 にも反映されており、主に住宅の手頃な価格に焦点を当てつつも、 都市再生・再開発のためのインセンティブ などの措置も含まれていましたtheedgemalaysia.com。これらのインセンティブには、老朽化した都市部の再生に取り組む開発業者への税制優遇などが含まれる可能性があり、老朽物件の新用途への活用を促すことで間接的に商業セクターを支援します。

過去数年の政治的混乱を経て、マレーシアはより安定した連立政権で2024年を迎えました。この安定自体が恩恵であり、「安定した政治・経済環境は事業拡大の主な原動力の一つである」とKnight Frankは述べていますtheedgemalaysia.com。政府のビジネス重視の姿勢は、 にも反映されており、主に住宅の手頃な価格に焦点を当てつつも、 などの措置も含まれていましたtheedgemalaysia.com。これらのインセンティブには、老朽化した都市部の再生に取り組む開発業者への税制優遇などが含まれる可能性があり、老朽物件の新用途への活用を促すことで間接的に商業セクターを支援します。 都市再生・リジュベネーション: 今後の主要な規制の動きとして、 都市再生法 の提案があります。REHDA（不動産開発業者協会）などの業界団体は、老朽建物や地区の再開発をより容易かつ魅力的にするための枠組み作りで政府と協力しています。現状では、所有権の分散や手続きの不明確さが、老朽オフィスビルの再開発や密集地での建て替えの障害となっています。新法はこれを簡素化し、「透明性が高く円滑な都市再生」を可能にし、コストを相殺するインセンティブも期待されていますtheedgemalaysia.com。前述の通り、KLの古いビル（例：KLCCエリアの老朽オフィスタワーなど）の多くの取引は再開発の可否にかかっているため、この法案は価値の解放や時代遅れ物件の供給過剰の解消につながる可能性があります。市場関係者は、 財政的インセンティブ （税制優遇や容積率の緩和など）をパッケージに含め、都市再開発の採算性を高めるよう働きかけていますmida.gov.my。

今後の主要な規制の動きとして、 の提案があります。REHDA（不動産開発業者協会）などの業界団体は、老朽建物や地区の再開発をより容易かつ魅力的にするための枠組み作りで政府と協力しています。現状では、所有権の分散や手続きの不明確さが、老朽オフィスビルの再開発や密集地での建て替えの障害となっています。新法はこれを簡素化し、「透明性が高く円滑な都市再生」を可能にし、コストを相殺するインセンティブも期待されていますtheedgemalaysia.com。前述の通り、KLの古いビル（例：KLCCエリアの老朽オフィスタワーなど）の多くの取引は再開発の可否にかかっているため、この法案は価値の解放や時代遅れ物件の供給過剰の解消につながる可能性があります。市場関係者は、 （税制優遇や容積率の緩和など）をパッケージに含め、都市再開発の採算性を高めるよう働きかけていますmida.gov.my。 外国投資規制: マレーシアは引き続き不動産分野で 外国人投資家を歓迎 しています。外国人は、最低価格基準（約100万リンギット。これは通常、オフィス区画の価格よりはるかに低いため、商業取引では実質的に問題になりません）を除き、商業用不動産（オフィス、店舗、工業用地を含む）を直接購入することができ、制限は最小限です。crowncontinental.com。他国と異なり、商業用不動産に対する追加の印紙税や外国人購入者税はありません。2023年には、 MM2Hビザプログラム にいくつかの調整があり、現在は参加者が現地で不動産を購入することが求められていますcrowncontinental.com。これにより、間接的に一部の外国資金が高級コンドミニアムや小規模オフィススイートに流れる可能性があります。全体として、マレーシアの立場は、FDI（外国直接投資）が必要であり、不動産はそれに開かれた分野であるというものです。 セランゴール州 は、商業プロジェクトのブミプトラ解放手続きを最近緩和し、より多くの需要を促進しています。上場企業やREIT（不動産投資信託）については、 外国人所有制限はありません 。これにより、マレーシアの不動産REITには国際的な株主が参加でき（実際に一部のマレーシアREITはグローバルファンドを投資家に持っています）、2024年の米国国務省投資環境声明でも、マレーシアは万が一の収用時にも公正な補償を約束していると再確認されており、不動産権利に安心感を与えていますstate.gov。

マレーシアは引き続き不動産分野で しています。外国人は、最低価格基準（約100万リンギット。これは通常、オフィス区画の価格よりはるかに低いため、商業取引では実質的に問題になりません）を除き、商業用不動産（オフィス、店舗、工業用地を含む）を直接購入することができ、制限は最小限です。crowncontinental.com。他国と異なり、商業用不動産に対する追加の印紙税や外国人購入者税はありません。2023年には、 にいくつかの調整があり、現在は参加者が現地で不動産を購入することが求められていますcrowncontinental.com。これにより、間接的に一部の外国資金が高級コンドミニアムや小規模オフィススイートに流れる可能性があります。全体として、マレーシアの立場は、FDI（外国直接投資）が必要であり、不動産はそれに開かれた分野であるというものです。 は、商業プロジェクトのブミプトラ解放手続きを最近緩和し、より多くの需要を促進しています。上場企業やREIT（不動産投資信託）については、 。これにより、マレーシアの不動産REITには国際的な株主が参加でき（実際に一部のマレーシアREITはグローバルファンドを投資家に持っています）、2024年の米国国務省投資環境声明でも、マレーシアは万が一の収用時にも公正な補償を約束していると再確認されており、不動産権利に安心感を与えていますstate.gov。 サステナビリティと建築基準: 規制当局は不動産分野でのサステナビリティ推進を強化しています。全国的に厳格な義務的グリーン建築基準はまだありませんが、 DBKL（クアラルンプール市役所）などの地方自治体 は、グリーン機能に対して 追加の開発インセンティブ を与えることがよくあります（例えば、建物がグリーンビルディングインデックス認証を取得した場合、追加の容積率を提供）。政府の発表（2023年11月の住宅大臣など）は、マレーシアを「グリーン投資のリーディングハブ」として位置付け、都市開発に気候レジリエンスを統合することを目指していますmida.gov.my。 グリーンテクノロジーに対する税制優遇措置 もあり、例えば開発業者や所有者は、エネルギー効率の高い建築システムに対する 投資税控除 （適格な資本支出の100%をカバー）を申請できますgreenbuildingindex.org。これらは近年の予算で延長され、商業ビルでの太陽光パネルやスマートエネルギーマネジメントなどの導入を促進しています。また、2024年からは、ブルサ・マレーシア（証券取引所）が上場不動産会社やREITに対しESG報告の強化を義務付けており、実質的にポートフォリオのアップグレードを促しています（これにより、一部のREITはLED照明や高効率チラーなどで資産を改修し、エネルギー削減を示す動きが出ています）。

規制当局は不動産分野でのサステナビリティ推進を強化しています。全国的に厳格な義務的グリーン建築基準はまだありませんが、 は、グリーン機能に対して を与えることがよくあります（例えば、建物がグリーンビルディングインデックス認証を取得した場合、追加の容積率を提供）。政府の発表（2023年11月の住宅大臣など）は、マレーシアを「グリーン投資のリーディングハブ」として位置付け、都市開発に気候レジリエンスを統合することを目指していますmida.gov.my。 もあり、例えば開発業者や所有者は、エネルギー効率の高い建築システムに対する （適格な資本支出の100%をカバー）を申請できますgreenbuildingindex.org。これらは近年の予算で延長され、商業ビルでの太陽光パネルやスマートエネルギーマネジメントなどの導入を促進しています。また、2024年からは、ブルサ・マレーシア（証券取引所）が上場不動産会社やREITに対しESG報告の強化を義務付けており、実質的にポートフォリオのアップグレードを促しています（これにより、一部のREITはLED照明や高効率チラーなどで資産を改修し、エネルギー削減を示す動きが出ています）。 ゾーニングと都市計画: クアラルンプール都市計画2040 は長期的な開発の指針となっており、 複合用途開発やトランジット指向型開発（TOD） 、および歴史的地区の保全を重視しています。商業用不動産にとっては、新しいオフィスプロジェクトは指定された商業クラスターや交通沿線に集中する傾向が強まることを意味します。また、市役所は近年、オフィスの供給過剰を受けて新規オフィスプロジェクトの承認に慎重になっています。KLでは、事実上の新規オフィス建設のモラトリアム（既存の計画案件やTRXのような戦略的プロジェクトを除く）が実施された時期もありました。このようなソフトなコントロールは、空室率が正常化するまで続く可能性が高いです。

は長期的な開発の指針となっており、 、および歴史的地区の保全を重視しています。商業用不動産にとっては、新しいオフィスプロジェクトは指定された商業クラスターや交通沿線に集中する傾向が強まることを意味します。また、市役所は近年、オフィスの供給過剰を受けて新規オフィスプロジェクトの承認に慎重になっています。KLでは、事実上の新規オフィス建設のモラトリアム（既存の計画案件やTRXのような戦略的プロジェクトを除く）が実施された時期もありました。このようなソフトなコントロールは、空室率が正常化するまで続く可能性が高いです。 コロナ禍時代の規制: 2024年までに、パンデミック関連の措置（小売業の中小企業テナント向け家賃減免義務など）はほぼすべて終了しました。オフィスの貸主と借主は通常の契約に戻っています。唯一残った変化は、 より良い換気と健康安全基準 を建築ガイドラインに求める動きです。新規プロジェクトでは、コロナ禍の教訓からタッチレスシステムや空気清浄機能の強化が取り入れられることが多く、今後のレジリエンス向上のため、これらの一部を正式に建築基準に盛り込む議論も進んでいます。

2024年までに、パンデミック関連の措置（小売業の中小企業テナント向け家賃減免義務など）はほぼすべて終了しました。オフィスの貸主と借主は通常の契約に戻っています。唯一残った変化は、 を建築ガイドラインに求める動きです。新規プロジェクトでは、コロナ禍の教訓からタッチレスシステムや空気清浄機能の強化が取り入れられることが多く、今後のレジリエンス向上のため、これらの一部を正式に建築基準に盛り込む議論も進んでいます。 経済政策とその影響: 金利政策などのマクロ経済的な決定は不動産に直接影響します。マレーシア国立銀行は2024年を通じてオーバーナイト政策金利を3.00%に据え置き、cbre-wtw.com.my、回復を優先しました。これにより借入コストは適度に抑えられました。政府はまた、各種経済刺激策（助成金、デジタル経済の推進など）を展開し、間接的にオフィス需要を下支えしています（例えば、多国籍企業のグローバルサービス拠点設立へのインセンティブがテナント誘致につながっています）。もう一つの関連政策分野はデジタル経済です。マレーシア・デジタル・イニシアティブ（MSCステータスの後継）は、テック企業向けの税制優遇を継続しており、これらの企業は高品質なオフィススペースを必要とします。バンサー・サウスやサイバージャヤのようなエリアは、デジタルハブとしてこれらの恩恵を受けています。

まとめると、 2025年のマレーシアの規制環境は、持続可能で高品質な開発の支援と、供給過剰問題の慎重な管理が特徴です。 政府は投資（国内外とも）や不動産セクターの近代化を積極的に促進しつつ、住宅の手頃さ（これは主に住宅分野）や都市再生といった構造的課題にも取り組んでいるようです。商業用不動産関係者にとっては、政策は比較的 安定的かつ前向きな環境 を提供しています。都市再生法のような新法によりKLの老朽化物件の刷新が容易になり、グリーンや交通連携型プロジェクトへの継続的なインセンティブが今後の都市の形を導いていく見込みです。

サステナビリティとグリーンビルディングの動向

サステナビリティは「あると良いもの」から 中核的な優先事項 へと、クアラルンプールの商業用不動産で位置づけが変わりました。デベロッパー、オーナー、テナント、政府のすべてが、グローバルなESG（環境・社会・ガバナンス）トレンドに沿って、よりグリーンな建物や運用を推進しています。

グリーンビルディングの導入: マレーシア独自のグリーン評価ツールである グリーンビルディングインデックス（GBI） は、導入が拡大しています。2023年末までに、マレーシアは 6億平方フィート、671件のプロジェクトでグリーン認証スペースを達成 mida.gov.my。その多くはグレーターKLにあり、最新のオフィスタワーでは LEEDプラチナおよびGBIゴールド などの認証も取得しています。注目すべき例としては、Menara EtiqaやKL Eco City TowersがGBI認証を受けており、TRXのマスタープランではすべての建物が少なくともLEEDゴールド基準を満たすことが義務付けられています。「グリーン認証オフィスビルの賃料は、一般市場よりも急速に上昇している」とCushman & Wakefieldは指摘しており、テナントはサステナビリティの実績を重視し、しばしばわずかなプレミアムを支払う意欲がありますassets.cushmanwakefield.com。実際、複数の多国籍テナントは グリーン認証物件のみを利用するという社内方針 を持っています。これにより市場ではグリーン・プレミアムが生まれており、例えば、古いオフィスがグリーン認証を取得するために改修することで差別化し、優良テナントを維持できる場合もあります。

マレーシア独自のグリーン評価ツールである は、導入が拡大しています。2023年末までに、マレーシアは mida.gov.my。その多くはグレーターKLにあり、最新のオフィスタワーでは などの認証も取得しています。注目すべき例としては、Menara EtiqaやKL Eco City TowersがGBI認証を受けており、TRXのマスタープランではすべての建物が少なくともLEEDゴールド基準を満たすことが義務付けられています。「グリーン認証オフィスビルの賃料は、一般市場よりも急速に上昇している」とCushman & Wakefieldは指摘しており、テナントはサステナビリティの実績を重視し、しばしばわずかなプレミアムを支払う意欲がありますassets.cushmanwakefield.com。実際、複数の多国籍テナントは を持っています。これにより市場ではグリーン・プレミアムが生まれており、例えば、古いオフィスがグリーン認証を取得するために改修することで差別化し、優良テナントを維持できる場合もあります。 省エネとウェルネス: KLの新しい商業開発では、 省エネガラス、太陽光パネル、雨水利用、LED照明、モーションセンサー 、高効率HVACシステムなどの機能が取り入れられています。例えばMerdeka 118は、設計・建設段階でサステナビリティを重視し（複数のグリーン認証を目指す）theedgemalaysia.com。環境要素に加え、 ウェルネス面 も重視されており、自然光の最大化、空気質の向上、緑地の提供などの設計がなされています。パンデミック以降、 室内環境品質 への注目が高まり、より良いフィルターや換気率、非接触エントリーなどがグレードAオフィスの標準となりつつあります。 IBタワー （Kenanga）や Sky Park at One City などの建物は、スカイガーデンや換気機能を取り入れ、入居者の快適性を高めています。 「フライト・トゥ・クオリティ」 のトレンドは「フライト・トゥ・グリーン」と強く重なっており、あるレポートでは「サステナブルビルは非グリーンビルよりも競争優位を持ち続ける…グリーンビルは長期的に優先される」と述べられています。短期的な政治状況に関わらずtheedgemalaysia.com。

KLの新しい商業開発では、 、高効率HVACシステムなどの機能が取り入れられています。例えばMerdeka 118は、設計・建設段階でサステナビリティを重視し（複数のグリーン認証を目指す）theedgemalaysia.com。環境要素に加え、 も重視されており、自然光の最大化、空気質の向上、緑地の提供などの設計がなされています。パンデミック以降、 への注目が高まり、より良いフィルターや換気率、非接触エントリーなどがグレードAオフィスの標準となりつつあります。 （Kenanga）や などの建物は、スカイガーデンや換気機能を取り入れ、入居者の快適性を高めています。 のトレンドは「フライト・トゥ・グリーン」と強く重なっており、あるレポートでは「サステナブルビルは非グリーンビルよりも競争優位を持ち続ける…グリーンビルは長期的に優先される」と述べられています。短期的な政治状況に関わらずtheedgemalaysia.com。 家主の取り組み: 既存の建物所有者は、時代に遅れないよう改修を行っています。「古いオフィスの家主は、テナントを維持・誘致するために建物の仕様をアップグレードし、サステナビリティ機能を強化しています」と市場調査は報告していますstarproperty.my。例としては、オフィスタワーの駐車場にEV充電ステーションを設置したり、共用部の電力を相殺するために屋上に太陽光パネルを追加したり、既存建物でGBI認証を取得したりすることが挙げられます（一部のREIT所有の建物は、ESG志向のテナントにアピールするためにこれを追求しています）。家主はまた、 グリーンリース を提供しており、テナントと協力して省エネ対策を実施し、資源使用データを共有しています。企業のESG報告が増加していることから、テナントはしばしばそのような認証を持つ建物を求めています。

既存の建物所有者は、時代に遅れないよう改修を行っています。「古いオフィスの家主は、テナントを維持・誘致するために建物の仕様をアップグレードし、サステナビリティ機能を強化しています」と市場調査は報告していますstarproperty.my。例としては、オフィスタワーの駐車場にEV充電ステーションを設置したり、共用部の電力を相殺するために屋上に太陽光パネルを追加したり、既存建物でGBI認証を取得したりすることが挙げられます（一部のREIT所有の建物は、ESG志向のテナントにアピールするためにこれを追求しています）。家主はまた、 を提供しており、テナントと協力して省エネ対策を実施し、資源使用データを共有しています。企業のESG報告が増加していることから、テナントはしばしばそのような認証を持つ建物を求めています。 政府とインセンティブ: 政府は、 言葉とインセンティブ の両方でグリーンビルの成長を促進しています。住宅省は、マレーシアをグリーン投資のハブとし、気候レジリエンスを手頃な住宅にも統合する目標を発表しましたmida.gov.my。まだ義務的なグリーンビル規制は存在しませんが、専門家はより強力な規制やインセンティブを求めています。「政府は、インセンティブの提供や規制の実施・強化によってグリーンビルの導入を促進できる」と、サステナビリティの学者Dr. Najahは述べていますmida.gov.my。言及された潜在的なインセンティブには、 環境配慮型プロジェクトへの税制優遇や、グリーンビルへの高い容積率の許可 などがありますmida.gov.my。規制面では、将来的に大規模開発に一定のグリーン評価を義務付ける建築細則が導入される可能性もあります。さらに、 Bank Negara Malaysia はグリーンファイナンスを推進しており、銀行はグリーン認証プロジェクトや明確なESGメリットのある案件に対して、やや有利な条件を提供しています。

政府は、 の両方でグリーンビルの成長を促進しています。住宅省は、マレーシアをグリーン投資のハブとし、気候レジリエンスを手頃な住宅にも統合する目標を発表しましたmida.gov.my。まだ義務的なグリーンビル規制は存在しませんが、専門家はより強力な規制やインセンティブを求めています。「政府は、インセンティブの提供や規制の実施・強化によってグリーンビルの導入を促進できる」と、サステナビリティの学者Dr. Najahは述べていますmida.gov.my。言及された潜在的なインセンティブには、 などがありますmida.gov.my。規制面では、将来的に大規模開発に一定のグリーン評価を義務付ける建築細則が導入される可能性もあります。さらに、 はグリーンファイナンスを推進しており、銀行はグリーン認証プロジェクトや明確なESGメリットのある案件に対して、やや有利な条件を提供しています。 投資におけるESGの台頭: 先述の通り、投資家もサステナビリティに注目しています。多くの機関投資家（政府系ファンドや年金基金など）はESGの方針を持っています。これは、 グリーン認証やエネルギー効率の高い商業資産が、投資市場でより流動的かつ魅力的になる ことを意味します。Knight Frankの調査によると、2024年にAPACで再開発や改修を目的としたオフィス取引の45%が、オフィス仕様のアップグレードに焦点を当てていたとのことです。主にESGパフォーマンス向上のためですapac.knightfrank.com。クアラルンプールもその波に乗っており、新たなサステナビリティ要件を満たせない資産は、取り残されたり大幅に値引きされたりする可能性があります。逆に、KLの Menara HSBC at TRX や Menara Ken (TTDI) のようなグリーン機能を備えた開発は、将来性があるとして投資家の関心を集めています。

先述の通り、投資家もサステナビリティに注目しています。多くの機関投資家（政府系ファンドや年金基金など）はESGの方針を持っています。これは、 ことを意味します。Knight Frankの調査によると、2024年にAPACで再開発や改修を目的としたオフィス取引の45%が、オフィス仕様のアップグレードに焦点を当てていたとのことです。主にESGパフォーマンス向上のためですapac.knightfrank.com。クアラルンプールもその波に乗っており、新たなサステナビリティ要件を満たせない資産は、取り残されたり大幅に値引きされたりする可能性があります。逆に、KLの や のようなグリーン機能を備えた開発は、将来性があるとして投資家の関心を集めています。 課題: 主な課題はコストです。グリーン建築資材や技術は、初期費用を推定5～10％引き上げる可能性があります。「環境に優しい資材の高コストと義務的な規制の欠如が障害となっている」と、マレーシアの建築専門家は指摘していますmida.gov.my mida.gov.my。明確な市場需要やインセンティブがなければ、地元の開発業者の中にはまだ躊躇するところもあります。しかし、時間の経過とともにコストプレミアムは低下しており、多くのグリーンソリューションが標準化・低価格化しています（例：LED照明）。業界の専門家は、ライフサイクルコストのメリット（省エネ、高い賃料収入）が初期費用をはるかに上回ると主張していますmida.gov.my。クアラルンプールでの改修事例では、グリーンアップグレード後に電気代が15～20％削減され、純営業利益が向上したことが示されています。

まとめると、クアラルンプールの商業不動産においてサステナビリティはもはやニッチではなく、主流となっています。太陽光発電の工場からプラチナ認証の高層ビルまで、この都市は世界的なグリーントレンドに歩調を合わせています。これは環境に貢献するだけでなく、独自のカーボンニュートラル目標を持つ企業を惹きつける上で、クアラルンプールの競争力維持にもつながります。政府の方針、投資家の志向、テナントの需要が重なり合うことで、今後もよりグリーンでスマートな建物がクアラルンプールのスカイラインを形作っていくでしょう。実際、JLLの幹部が述べたように、「企業はESGベンチマークやグリーン認証に合致したオフィススペースを優先しており…サステナビリティと長期的な効率性への幅広いコミットメントを反映している」theedgemalaysia.com。

世界経済の動向と見通し

クアラルンプールの商業用不動産も世界経済の影響を免れません。2024～2025年の期間は、国際的なトレンド、金利サイクル、パンデミック後の「新常態」に起因する好機と逆風の両方が特徴です:

世界経済の状況: 世界的に経済成長は一様ではありません。IMFは2024年の世界成長率を約3%と予測しており、主要経済国の一部では減速が見込まれています。KLにとって重要なのは、取引相手国（中国、シンガポール、米国）の景気であり、これがテナントの拡張に影響します。良いニュースとしては、 東南アジアの成長 は比較的堅調で、マレーシア自身のGDPも2024年には4～5%の成長が予測されています（2023年の3.7%から上昇）cbre-wtw.com.my。安定したサービス業と観光の回復がこれを支えています。しかし、 中国経済の減速 や2023年の世界的なテック業界のレイオフは波及効果をもたらし、一部の中国企業は海外展開を一時停止し、一部の多国籍企業はオフィスを縮小しました。一方で、 オフショアリングの動向 はKLに引き続き恩恵をもたらしています。多国籍企業がコスト最適化を目指す中、多くがIT、バックオフィス、R&Dなどの業務をマレーシアに移しています。「オフショアリングは資本支出合理化の重要な戦略であり、実際マレーシアにとって有利です。当国は主要なオフショアリング先の一つです」とナイトフランクの幹部は述べていますtheedgemalaysia.com。これにより、特にテクノロジーやビジネスプロセスアウトソーシング分野で新たなテナントがKLに進出し、空室となるはずだったオフィススペースが埋まっています。

世界的に経済成長は一様ではありません。IMFは2024年の世界成長率を約3%と予測しており、主要経済国の一部では減速が見込まれています。KLにとって重要なのは、取引相手国（中国、シンガポール、米国）の景気であり、これがテナントの拡張に影響します。良いニュースとしては、 は比較的堅調で、マレーシア自身のGDPも2024年には4～5%の成長が予測されています（2023年の3.7%から上昇）cbre-wtw.com.my。安定したサービス業と観光の回復がこれを支えています。しかし、 や2023年の世界的なテック業界のレイオフは波及効果をもたらし、一部の中国企業は海外展開を一時停止し、一部の多国籍企業はオフィスを縮小しました。一方で、 はKLに引き続き恩恵をもたらしています。多国籍企業がコスト最適化を目指す中、多くがIT、バックオフィス、R&Dなどの業務をマレーシアに移しています。「オフショアリングは資本支出合理化の重要な戦略であり、実際マレーシアにとって有利です。当国は主要なオフショアリング先の一つです」とナイトフランクの幹部は述べていますtheedgemalaysia.com。これにより、特にテクノロジーやビジネスプロセスアウトソーシング分野で新たなテナントがKLに進出し、空室となるはずだったオフィススペースが埋まっています。 金利と資金調達: 世界的には2022～2023年にかけて、インフレ抑制のため急激な金利引き上げが行われました（米連邦準備制度理事会、ECBなどが利上げ）。マレーシアはある程度影響を受けにくく、インフレ率は穏やか（約2～3%）で、 マレーシア国立銀行は2023年半ば以降、政策金利を3.00%に据え置いています cbre-wtw.com.my。それでも、マレーシアの資金調達コストは2020年の超低金利時代より高くなっています。高金利には主に2つの影響があります。(1) デベロッパーは建設資金調達コストの上昇に直面 し、新規プロジェクトの開始が遅れたり、ジョイントベンチャーの出資パートナーを探す必要が出てきます。(2) 不動産投資家は債務返済コストの上昇に直面 し、不動産価値の下押し圧力や、買い手が利回り維持のために値引きを要求する可能性があります。KLの場合、キャップレート／利回りは調整のためわずかに上昇しました。しかし、多くの予測通り2024年に世界的な金利がピークを迎え、その後緩和される場合、不動産投資の再活性化が2025年後半にも期待できます。マレーシアの比較的低いインフレ率と通貨安定（リンギットは一時的に変動したものの、安定が見込まれる）は、利下げ余地を生み出し、不動産セクターの活性化につながる可能性があります。

世界的には2022～2023年にかけて、インフレ抑制のため急激な金利引き上げが行われました（米連邦準備制度理事会、ECBなどが利上げ）。マレーシアはある程度影響を受けにくく、インフレ率は穏やか（約2～3%）で、 cbre-wtw.com.my。それでも、マレーシアの資金調達コストは2020年の超低金利時代より高くなっています。高金利には主に2つの影響があります。(1) し、新規プロジェクトの開始が遅れたり、ジョイントベンチャーの出資パートナーを探す必要が出てきます。(2) し、不動産価値の下押し圧力や、買い手が利回り維持のために値引きを要求する可能性があります。KLの場合、キャップレート／利回りは調整のためわずかに上昇しました。しかし、多くの予測通り2024年に世界的な金利がピークを迎え、その後緩和される場合、不動産投資の再活性化が2025年後半にも期待できます。マレーシアの比較的低いインフレ率と通貨安定（リンギットは一時的に変動したものの、安定が見込まれる）は、利下げ余地を生み出し、不動産セクターの活性化につながる可能性があります。 パンデミック後の労働力トレンド: パンデミックの余波は、企業がオフィススペースをどのように利用するかに今も表れています。ハイブリッドワークは、世界中の多くのホワイトカラー産業で標準となりました。クアラルンプール（KL）では、ほとんどのオフィスが物理的な業務に戻っていますが、多くは柔軟な勤務形態（例：週3日出社、2日リモート）を採用しています。この世界的な変化により、 企業は平均して従業員1人あたりのスペースをパンデミック前（2020年以前）よりも少なく 必要とするようになりました。特にバックオフィス業務で顕著です。その結果、経済が成長してもオフィススペースの純需要増加は抑えられており、これは世界中のデベロッパーが直面している構造的な調整です。KLの家主は、従来のキュービクル型オフィスが部分的に不要になったため、スペースを協働型レイアウトに転用することでこれに対応しています。さらに、 グローバル企業の統合 （拠点の統合やホットデスキングの導入）も一般的になっています。明るい材料としては、 一部の地域企業がより高コストな都市からKLへ適正規模化している （KLの低コストを活用）。例えば、ある企業が香港での拠点を縮小し、特定のチームを収容するためにKLにサテライトオフィスを開設する、といった動きが見られています。これは、コスト主導の移転でKLが恩恵を受けている傾向として指摘されています theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com.

パンデミックの余波は、企業がオフィススペースをどのように利用するかに今も表れています。ハイブリッドワークは、世界中の多くのホワイトカラー産業で標準となりました。クアラルンプール（KL）では、ほとんどのオフィスが物理的な業務に戻っていますが、多くは柔軟な勤務形態（例：週3日出社、2日リモート）を採用しています。この世界的な変化により、 必要とするようになりました。特にバックオフィス業務で顕著です。その結果、経済が成長してもオフィススペースの純需要増加は抑えられており、これは世界中のデベロッパーが直面している構造的な調整です。KLの家主は、従来のキュービクル型オフィスが部分的に不要になったため、スペースを協働型レイアウトに転用することでこれに対応しています。さらに、 （拠点の統合やホットデスキングの導入）も一般的になっています。明るい材料としては、 （KLの低コストを活用）。例えば、ある企業が香港での拠点を縮小し、特定のチームを収容するためにKLにサテライトオフィスを開設する、といった動きが見られています。これは、コスト主導の移転でKLが恩恵を受けている傾向として指摘されています theedgemalaysia.com theedgemalaysia.com. 為替と投資 : マレーシアリンギットのパフォーマンスは、外国人投資家の意欲に影響します。2022～2023年、リンギットは米ドルに対して弱く、マレーシアの実物資産が外国人投資家にとって安価になりました（通常、USDやSGDで取引）。リンギット安はまた、輸出志向産業を後押しし、間接的に工業用不動産セグメントを支えています。もし世界の投資家が、経済の回復とともにリンギットがいずれ強くなると予想するなら、今不動産を購入することで賃料収入だけでなく為替差益も期待できます。ただし、為替リスクは考慮事項であり、慎重な外国人投資家はヘッジを行ったり、現地企業と提携したりしています。

: マレーシアリンギットのパフォーマンスは、外国人投資家の意欲に影響します。2022～2023年、リンギットは米ドルに対して弱く、マレーシアの実物資産が外国人投資家にとって安価になりました（通常、USDやSGDで取引）。リンギット安はまた、輸出志向産業を後押しし、間接的に工業用不動産セグメントを支えています。もし世界の投資家が、経済の回復とともにリンギットがいずれ強くなると予想するなら、今不動産を購入することで賃料収入だけでなく為替差益も期待できます。ただし、為替リスクは考慮事項であり、慎重な外国人投資家はヘッジを行ったり、現地企業と提携したりしています。 地域比較: 地域的に見ると、 クアラルンプールのオフィスマーケットは一部の競合都市に比べ回復が遅れています 。例えば、シンガポールは非常に低い空室率でオフィスの回復が早かった一方、KLは余剰に直面しています。しかしKLは、2022～24年に一部中国都市で見られたような極端な賃料下落は経験しませんでした。ナイトフランクのアジア太平洋指数によると、2024年の同地域のプライムオフィス賃料は-1.6%の小幅下落starproperty.myとなり、KLもその緩やかな下落を反映した後、安定しています。APACの空室率は平均15～16%で、KLも最近の吸収により平均値に近づき、突出した存在ではなくなっています theedgemalaysia.com。リテール分野では、KLの回復はバンコクやジャカルタと同程度で、いずれも観光業の回復の恩恵を受けています。物流分野では、KLも地域ハブ同様に高い需要が続いています（ただし、土地が限られるシンガポールはさらに低い空室率）。

地域的に見ると、 。例えば、シンガポールは非常に低い空室率でオフィスの回復が早かった一方、KLは余剰に直面しています。しかしKLは、2022～24年に一部中国都市で見られたような極端な賃料下落は経験しませんでした。ナイトフランクのアジア太平洋指数によると、2024年の同地域のプライムオフィス賃料は-1.6%の小幅下落starproperty.myとなり、KLもその緩やかな下落を反映した後、安定しています。APACの空室率は平均15～16%で、KLも最近の吸収により平均値に近づき、突出した存在ではなくなっています theedgemalaysia.com。リテール分野では、KLの回復はバンコクやジャカルタと同程度で、いずれも観光業の回復の恩恵を受けています。物流分野では、KLも地域ハブ同様に高い需要が続いています（ただし、土地が限られるシンガポールはさらに低い空室率）。 地政学的要因: 世界の地政学も影響を及ぼしています。米中貿易問題やロシアのウクライナ戦争といった緊張は間接的な影響を与えています（サプライチェーンの変化はマレーシアに利益をもたらす可能性がある一方、エネルギー価格の高騰は消費者心理に悪影響を及ぼすことがあります）。マレーシアの中立的でビジネスに優しい姿勢は、一般的に制裁や悪影響を回避するのに役立っており、実際、貿易摩擦によって一部の企業がマレーシアに多様化する動きも見られます（中国のハイテク投資の急増が予想されていることからも明らかです）crowncontinental.com。注目すべき点の一つは、グローバル・ミニマム税およびOECDルールです。マレーシアは（TRXやMSCステータスのような）税制優遇措置を提供していますが、新たなグローバル税制ルールは多国籍企業にとってその魅力に影響を与える可能性があります。

今後を見据えると、2025年のクアラルンプール商業用不動産のコンセンサス見通しは慎重ながらも前向きです。経済の基礎は強固になりつつあり、不動産市場は「着実かつ慎重な回復」を示していますtheedgemalaysia.com。供給過剰の吸収には時間がかかりますが、継続的な経済成長とKLの競争力のあるコストが相まって、需要は今後も増加し続けると考えられます。「オフィス市場は堅調な回復を見せ、コスト効率の高さ、高品質なスペース、熟練した労働力に惹かれた国内外のテナントからの強い需要に支えられるでしょう」と、ナイトフランクのエグゼクティブディレクターは述べていますtheedgemalaysia.com。一方で、高い供給量や変化する働き方といったリスクは「賃料成長に引き続き重しとなる可能性がある」ため、本格的な「ブーム」への道のりは段階的ですtheedgemalaysia.com。要するに、グローバルなトレンドはKLの商業用不動産セクターを再構築しましたが、決して脱線させたわけではありません。むしろ、長期的には市場をより持続可能で多様なものにする変革を促したと言えるでしょう。

結論：ブームかバストか？

では、クアラルンプールの商業用不動産市場はブームかバストに向かっているのでしょうか？現実は一筋縄ではいきません。クアラルンプールは急激なブームを経験しているわけではありませんが、崩壊しているわけでもなく、むしろ変革と回復の段階にあります。都市は地域基準で見ても「膨大な空室」を抱えており、これはテナントがコスト効率よくグレードアップや拡張を図る機会を提供していますstarproperty.my。同時に、質の高いスペースへの強い需要は依然として存在し、TRXやMerdeka 118のような新規開発が楽観的な見方をもたらし、新たな基準を打ち立てています。

短期的には、テナントに有利な市場が予想され、賃料は安定し、選択肢も豊富で、オーナーは自社物件の差別化に力を入れるでしょう。中期的には、過剰供給が吸収され、老朽化した物件が再活用されることで、オフィスセクターは健全な稼働率と賃料成長を伴い均衡を取り戻すはずです。特に、グリーンで立地の良いビルが未来を体現します。リテールは体験型トレンドと景気回復により緩やかな成長が見込まれ、工業・物流分野は静かなブームが続く見通しです。

最終的に、2025年のクアラルンプール商業不動産セクターは「レジリエント（回復力があり）かつ進化中」と表現できます。ある業界専門家はこうまとめています。「クアラルンプールの不動産市場は各分野で回復力と成長を示している…これらのトレンドは2025年以降もクアラルンプールの継続的な成長を後押しするだろう。」 bmcc.org.my。同市の地域ビジネス拠点としての地位は、手頃な価格、インフラのアップグレード、そして過剰供給や在宅勤務（WFH）といった課題を変革の原動力に変える適応力のある市場によって、揺るぎないものとなっています。

結論：ビジネスや投資家にとって、KLの商業用不動産は大きな価値と可能性を提供します。いわゆる「ブーム」ではないかもしれませんが、持続可能な上昇基調に向けた基盤が築かれつつあります。これは、無秩序な熱狂ではなく、質・イノベーション・戦略的成長によって市場が自らを再構築している証です。つまり、バブルでも暴落でもなく、着実な再構築がクアラルンプールの商業スカイラインで進行中であり、それこそ知っておくべきポイントです。

出典: