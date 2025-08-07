ポルトガル・アルガルヴェの不動産市場：2025年以降

2025年のアルガルヴェ不動産市場の概要

ポルトガル南部の沿岸地域であるアルガルヴェは、強い需要と限られた供給によって支えられた堅調な不動産市場で2025年を迎えました。住宅用不動産は過去1年間で急速な価格上昇を見せており、2024年のアルガルヴェの住宅価格は約13.8%上昇しました。これは全国平均（+11%）より高く、リスボン（+5.5%）やポルト（+7.8%）を上回っていますtheportugalnews.com theportugalnews.com。この勢いは2025年にも続き、アルガルヴェはポルトガルで最も好調な地域の一つとなっています。住宅供給は依然として逼迫しており、2011～2021年の全国での年間新規住宅供給数は約11,000戸と最小限にとどまっていますtheportugalnews.com theportugalnews.com。これが価格上昇の継続に寄与しています。商業用不動産の動きは観光とホスピタリティ分野が中心です。2023年に同地域は過去最高の250億ユーロの観光収入（ポルトガルの宿泊数の26.4%）を記録しportugalbuyersagent.com、ホテルやリゾート、商業施設の開発が促進されています。歴史的な中心市街地であるファロ（地域の首都）やオリャンは再開発が進み、トランジット拠点から新しいホテルや改装された建物、複合用途プロジェクトによって「洗練された」目的地へと変貌していますessential-business.pt essential-business.pt。一方、賃貸物件の需要は非常に高い状況です。多くのオーナーが収益性の高い短期観光賃貸を選ぶため長期賃貸物件が不足し、家賃は着実に上昇しています。アルガルヴェの中央値の募集家賃は月額1㎡あたり約9.41ユーロで、全国平均の約8ユーロを上回っていますportugalhomes.com。人気の町ヴィラモウラやポルティマンでは長期賃貸の家賃が1㎡あたり9.25～9.40ユーロに達し、ファロ（市）では約7.30ユーロとなっていますidealista.pt。この不均衡は、賃貸市場の逼迫と、住民の手の届きやすさの課題を浮き彫りにしています。カリフォルニア州の住民。

地域別ハイライト: アルガルヴェは2025年にそれぞれ独自のトレンドを持つ多様なサブマーケットを包含しています:

市場動向と価格

価格水準: アルガルヴェ地方はポルトガルで2番目に高価な地域（リスボン都市圏に次ぐ）でありinvestropa.com、2024年末時点でアルガルヴェの平均取引価格は約1平方メートルあたり2,966ユーロtheportugalnews.comに達しました。2025年半ばには平均価格がさらに上昇し、約3,467ユーロ/m²となり、前年比で9%から14%の値上がり（データソースや月によって異なる）を示していますinvestropa.cominvestropa.com。地域内でも大きなばらつきがあります（下表参照）。ゴールデントライアングルエリアのロウレ（キンタ・ド・ラゴやヴァレ・ド・ロボなどの高級リゾートを含む）が最も高価で、2024年の平均は4,138ユーロ/m²theportugalnews.comです。ラゴス（3,460ユーロ）やタヴィラ（2,000ユーロ台後半から3,000ユーロ台前半）のような主要な沿岸自治体は高値で取引されており、ファロ、アルブフェイラ、ポルティマンなどの都市は約2,600～2,900ユーロ/m²の範囲ですtheportugalnews.com。最も手頃なエリアは通常、内陸部や観光地化されていない地域であり、例えばモンシケの丘陵地帯（2,257ユーロ/m²）investropa.comやスペイン国境沿いのアルクティン（1,780ユーロ/m²）investropa.comなどです。

エリア別平均売却価格と成長率（2024年）:

出典: Confidencial Imobiliário SIRデータ（The Portugal News経由）theportugalnews.com; INE（国立統計）portugalhomes.com.

この表はアルガルヴェの価格の多様性を示しています。特に、アルブフェイラとポルティマンは2024年に冷え込みました。アルブフェイラは実際に数年の成長の後、わずかな価格修正（–0.6%）が見られtheportugalnews.com、ポルティマンの成長も一桁台半ばに落ち着きました。これは、ラゴスとタヴィラの二桁成長や、ロウレの高級市場の継続的な強さとは対照的です。この乖離は、2024年の買い手が新興または高級市場（ラゴス、タヴィラ）に惹かれ、以前熱かった市場の一部が一息ついたことを示唆しています。しかし2025年初頭までには、価格の動向は全体的に上昇傾向を維持していました。冷え込んだ市場でさえ、需要が続く限り成長を再開すると予想されています。例えば、2025年6月時点でアルガルヴェ全体の価格は前年比で約9～14%上昇し続けておりinvestropa.com investropa.com、アルブフェイラのわずかな下落は一時的または局所的なものだった可能性があります。

物件タイプ: アルガルヴェのアパートメントとヴィラは、特に一等地ではどちらも高値で取引されています。2025年半ば時点で、アルガルヴェの平均的なアパートメントは約€4,150/m²（前年比約6%増）、平均的なヴィラは約€4,650/m²（前年比8～10%増）でしたinvestropa.com。これらの数字（2025年半ばの市場分析による）は全体平均を上回っており、特に新築物件や高級リゾート地の物件が高値を牽引していることを反映しています。実際、高級開発物件では1㎡あたり€5,000や€6,000を超えることも珍しくありません。例えば、ロウレの新築アパートメントは平均で1㎡あたり約€5,900の売出価格、ラゴスでは約€4,862/m²ですportugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com。ラゴスのヴィラは平均で1㎡あたり€5,388の売出価格で、広さやプライバシーの価値が反映されていますportugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com。一方で、特定のエリアでは例外も見られます。例えば、カストロ・マリム（東アルガルヴェ）では、2023年にアパートメントの平均売出価格が1㎡あたり€8,000と非常に高かったものの、戸建て住宅の平均は1㎡あたり€3,627でしたportugalbuyersagent.com portugalbuyersagent.com。これは、単一の高級コンドミニアムプロジェクトなど、地域特有の要因が小規模市場の平均値を大きく左右することを示しています。

需要動向: アルガルヴェの需要は国内外の買い手の両方によって支えられており、特に後者が大きな役割を果たしています。全国的には、外国人が2024年の全不動産売買量の約12%を占めており、この割合は2019年以降、年間約8%ずつ増加していますtheportugalnews.com theportugalnews.com。アルガルヴェでは、外国の影響はさらに大きく、アルガルヴェの不動産投資の半分以上が外国資本ですidealista.pt。多くのサブマーケットでは外国人が過半数を占めています。例えば、ラゴスでは不動産取引の82%（ある大手エージェンシーの集計による）が外国人買い手によるもので、アルブフェイラ＝カルヴォエイロでは72%、タヴィラでは驚異的な92%に達していますidealista.pt idealista.pt。最も活発な買い手の国籍は、（歴史的に最大のグループである）イギリス人、ドイツ人、ベルギー人idealista.pt、さらに他の北欧諸国（オランダ人、スカンジナビア人）、そして近年ではアメリカ人も増えていますinvestropa.com investropa.com。アルガルヴェの気候とライフスタイルは引き続きリタイア層やセカンドハウスを求める人々を惹きつけていますが、2023～2025年には若い「デジタルノマド」やリモートワーカーの買い手・借り手、さらに米国などからの富裕層投資家による安全な不動産投資先としての需要も増加していますessential-business.pt investropa.com。国内ポルトガル人の需要は量としては小さいものの、消えてはいません―注一部の新しい開発、例えばヴィラモウラの大規模なマスタープランプロジェクトでは、最初の購入者の75％がポルトガル人であり、機会と価格が適切であれば地元の人々も投資することを示していますessential-business.pt essential-business.pt.

前年との成長比較: アルガルヴェの不動産価格の成長は2023年から2024年にかけて加速し、リスボンやポルトで見られた減速傾向に逆らいました。2023年にはアルガルヴェの価格は約9.2%上昇しましたtheportugalnews.com。2024年には13.8%に跳ね上がりましたtheportugalnews.com。対照的に、リスボンの成長率は2024年に5.5%（前年は6.3%）、ポルトは7.8%（前年は10.7%）に減速しましたtheportugalnews.com。これは、アルガルヴェが他都市で見られる冷え込みに逆らい、「追いつき」を示していることを意味します。すでにリスボンを除く平方メートルあたりで最も高額な地域ですtheportugalnews.comtheportugalnews.com。アルガルヴェの平均以上の成長に寄与した要因には、パンデミック後の人気回復（リモートワークにより多くの人がリゾート地に住めるようになった）、アメリカ人や他の非EU圏の買い手がポルトガルに多様化して流入したことbloomberg.cominvestropa.com、そして供給と需要の不均衡が続いていること（アルガルヴェの建設水準は2000年代半ばのピークを大きく下回り、最近まで大規模な住宅プロジェクトがほとんどなかった）などが挙げられます。賃貸需要も投資用不動産価格に上昇圧力をかけ続けました。多くの投資家が、強い利回りを背景に、キャピタルゲインと賃貸収入の両方を狙ってアルガルヴェの住宅を追い求めました。ポルトガル国立統計院によると、グロス賃貸利回りは2023年末時点でアルガルヴェ平均約5.6%でしたinvestropa.comportugalbuyersagent.com。これはヨーロッパ基準でも魅力的です。人気の町ポルティマンでは利回りは約5.5%、ファロでは約4.8%ですportugalbuyersagent.comportugalbuyersagent.com。観光と外国人居住者の賃貸需要に支えられています。このようなリターンがあり、空室率が低く、さらにアルガルヴェの長期的な価格推移が実証されていることから、価値が上昇しているにもかかわらず、個人投資家も機関投資家も依然として参入し続けています。

投資環境

投資家が注目する主な分野: アルガルヴェは、ハイエンドのリゾートエリア、都市部の市場、そして新興の内陸地域が混在しており、さまざまな投資家層にアピールしています:

新規開発＆プロジェクト: 2008年以降の大規模建設の停滞を経て、アルガルヴェでは現代的な基準と需要に応える新たな開発の波が起きています:

前述の ヴァレ・ダ・アモレイラ都市開発（ファロ） は、アルガルヴェでこれまでにない最大規模の開発の一つであり、約1,461戸の新築住宅が段階的に市場に投入されますidealista.pt。このプロジェクトは持続可能性を重視しており、大規模な緑地公園や複合用途ゾーニングによって、住居と職場が共存する環境を創出しますidealista.pt idealista.pt。このプロジェクトはファロの住宅供給を大幅に増やす見込みであり、「手ごろな」価格設定によって若い家族やプロフェッショナル層の誘致を目指しています。これにより、2025年から2027年にかけて周辺市場への圧力がやや緩和される可能性があります。

は、アルガルヴェでこれまでにない最大規模の開発の一つであり、約1,461戸の新築住宅が段階的に市場に投入されますidealista.pt。このプロジェクトは持続可能性を重視しており、大規模な緑地公園や複合用途ゾーニングによって、住居と職場が共存する環境を創出しますidealista.pt idealista.pt。このプロジェクトはファロの住宅供給を大幅に増やす見込みであり、「手ごろな」価格設定によって若い家族やプロフェッショナル層の誘致を目指しています。これにより、2025年から2027年にかけて周辺市場への圧力がやや緩和される可能性があります。 ヴィラモウラ では、10年にわたる大規模な拡張計画が進行中であり、 ヴィラモウラのアルカッシア／アルカヤ 開発（68ヘクタール）などのプロジェクトが含まれていますessential-business.pt essential-business.pt。ヴィラモウラ内のこの新しい「村」には、さまざまなタイプの不動産、クラブハウス、5つ星ホテルが設けられ、持続可能性（太陽エネルギーや水のリサイクルなど）を考慮して建設されます。最初のフェーズではすでに強い事前販売が見られています。この開発の規模と計画から、アルガルヴェの一等地における高品質住宅への需要が依然として強いことがうかがえます。

では、10年にわたる大規模な拡張計画が進行中であり、 開発（68ヘクタール）などのプロジェクトが含まれていますessential-business.pt essential-business.pt。ヴィラモウラ内のこの新しい「村」には、さまざまなタイプの不動産、クラブハウス、5つ星ホテルが設けられ、持続可能性（太陽エネルギーや水のリサイクルなど）を考慮して建設されます。最初のフェーズではすでに強い事前販売が見られています。この開発の規模と計画から、アルガルヴェの一等地における高品質住宅への需要が依然として強いことがうかがえます。 ブランドリゾート: Ombria Resort （内陸部ルーレ）はエコフレンドリーなラグジュアリーの先駆けであり、最初のフェーズ（Viceroyホテルおよびレジデンス）は完成間近ですessential-business.pt。 W Residences Algarve （アルブフェイラ近郊）は2022/23年にデザイナーアパートメントと共にオープンし、すぐに完売したため、成功を受けて拡張計画が進行中ですessential-business.pt。 Atlantic Pines （東アルガルヴェ）は、マリオットホテルと少数の超高級ヴィラを組み合わせた注目の新リゾートですessential-business.ptessential-business.pt。

（内陸部ルーレ）はエコフレンドリーなラグジュアリーの先駆けであり、最初のフェーズ（Viceroyホテルおよびレジデンス）は完成間近ですessential-business.pt。 （アルブフェイラ近郊）は2022/23年にデザイナーアパートメントと共にオープンし、すぐに完売したため、成功を受けて拡張計画が進行中ですessential-business.pt。 （東アルガルヴェ）は、マリオットホテルと少数の超高級ヴィラを組み合わせた注目の新リゾートですessential-business.ptessential-business.pt。 都市型ラグジュアリープロジェクト: 既存都市でも小規模な高級開発が続々と登場しています。 Olhão では、9戸の高級コンドミニアムIris 3が2025年3月に発表され、エネルギー効率とモダンなデザインに重点を置いていますidealista.ptidealista.pt。 Tavira では、新しいブティック型コンドミニアム（例: Garden, Sunny, and Sky Villasプロジェクト）が発表され、現代建築と共用グリーンスペースを融合していますidealista.pt。このようなプロジェクトの多くはユニット数が50戸未満と限定されていますが、全体として高級物件の供給を増やしています。

既存都市でも小規模な高級開発が続々と登場しています。 では、9戸の高級コンドミニアムIris 3が2025年3月に発表され、エネルギー効率とモダンなデザインに重点を置いていますidealista.ptidealista.pt。 では、新しいブティック型コンドミニアム（例: Garden, Sunny, and Sky Villasプロジェクト）が発表され、現代建築と共用グリーンスペースを融合していますidealista.pt。このようなプロジェクトの多くはユニット数が50戸未満と限定されていますが、全体として高級物件の供給を増やしています。 既存物件の再開発も重要です。多くの投資家が、建設可能な沿岸地の不足を背景に、古いヴィラや建物を購入してリノベーションしています。例えば、ラゴスやカルヴォエイロでは、古い物件が現代的に改装され、再販や賃貸に出されるのが一般的です。市場専門家によると、資産の再生（新築だけでなく）は、ホスピタリティおよび住宅分野で「価値向上」を図る顕著なトレンドとなっていますessential-business.pt。これには、歴史的なタウンハウスをゲストハウスや高級住宅に転換したり、老朽化したリゾート物件を最新のラグジュアリースタンダードにアップグレードすることも含まれます。

ROIの可能性: アルガルヴェの投資提案は、賃貸利回りとキャピタルゲインの組み合わせにあります。現在の総賃貸利回りは、地域全体で平均約5～6%です portugalbuyersagent.com。観光地の物件は、特に夏のハイシーズンにバケーションレンタルとして運用すれば、さらに高い短期賃貸利回りを達成できます。例えば、アルガルヴェの主要エリアにおける短期賃貸の稼働率は、夏季には90％以上に達することが多いです portugalhomes.com portugalhomes.com。これにより、目利きの投資家は強力な季節収入を得ることができます。（ただし、最近の規制変更により、多くの地域で新たなAlojamento Localライセンスの発行が停止されています—詳細は法的セクション参照—。これにより、将来的な短期賃貸供給の成長が制約され、既存のライセンス物件の高い稼働率と料金が維持される可能性があります。）

キャピタルゲインの観点では、アルガルヴェは実績があります—過去10年間で不動産価値は大幅に上昇し、パンデミックによる一時的な下落後も2024年には過去最高値を記録しました investropa.com investropa.com。人気の沿岸都市に投資した人々は、近年二桁台の年間上昇率を経験していますが、ほとんどのアナリストは今後はより穏やかな成長（中～高シングルディジット）を予測しており、持続不可能な急騰は続かないと見ています。例えば、Savillsはアルガルヴェの不動産価格が2025年に約+4%成長すると予測しており、他の専門家は場所やセグメントによって最大約7％と示唆しています investropa.com。さらに長期的には、ある詳細な分析では、地域全体で年間5～10%の価格成長が2030年まで続くと予測しています investropa.com investropa.com。これは、継続的な国際的需要、観光の成長、そして新規建設の制限を根拠としています。このような値上がりと約5％の賃貸利回りを組み合わせると、年間で高いシングルディジットまたは低いダブルディジットの健全な総リターンが見込め、多くの西ヨーロッパ市場と比較しても魅力的です。

異なるエリアやセグメントは、さまざまなROIプロファイルを提供します:

まとめると、2025年のアルガルヴェの投資環境は、新規プロジェクトへの旺盛な需要、高級・ライフスタイル開発の拡大、そして堅実なリターンが特徴です。金利上昇などのリスクは、地域内で現金購入者が多いこと（特に高級物件層）investropa.com investropa.com、および外国人が海外でより安価な融資を受けていることで緩和されています。全体的に投資家のセンチメントは前向きで、CBREの調査では2024年後半にポルトガルの不動産投資額が15％増加すると予測されていますportugalbuyersagent.com。また、地元専門家はアルガルヴェを今後も堅調で需要の高い市場と一致して評価していますinvestropa.com investropa.com。

法的および税務上の考慮事項

アルガルヴェで投資や住宅購入を行う場合、ポルトガルの法制度や、特に外国人購入者に影響する最近の政策変更を把握しておく必要があります。

要約すると、ポルトガルは依然として不動産権利と課税の面で投資家に優しい国ですが、ゴールデンビザの不動産ルートの終了や新たな賃貸規制は、住宅の手頃な価格を優先する方向への転換を示しています。アルガルヴェの外国人購入者は、依然として魅力的な税制優遇（特にNHR制度下）を享受でき、購入に対する明確な障壁はありません。購入者は、投資を最適に構築するためにポルトガルの税理士に相談することが推奨されます――たとえば、アルガルヴェに移住するテック起業家向けの新NHR 2.0や、賃貸投資のためのポルトガル法人（法人構造は賃貸収入に対する実効税率を下げたり、相続計画を容易にしたりする場合があります）などです。常に、徹底した法的デューデリジェンスを行い、所有にかかる総コスト（購入税、年次税、管理費など）を理解することが、アルガルヴェの不動産市場で成功する投資の鍵となります。portugalhomes.com portugalhomes.com.

購入者と賃借人の属性

アルガルヴェで購入しているのは誰か？ アルガルヴェは本当に国際的な不動産市場です。外国人購入者は、あらゆる価格帯で重要な存在感を示しています。2024年時点で、外国籍の人々がアルガルヴェの全不動産投資の50%以上を占めておりidealista.pt、これは全国平均の約12%theportugalnews.com theportugalnews.comよりもはるかに高い割合です。この地域は長年にわたりイギリス人に人気があり、ブレグジットによる（90日間のビザ制限などの）複雑さがあっても、イギリス人は依然として最大の外国人購入者グループであり、近年のアルガルヴェ高級物件購入の約65%を占めていますinvestropa.com investropa.com。イギリス人購入者は、バケーションヴィラを取得する退職者から、日差しの多いライフスタイルを求めて移住する家族（多くはポルトガルのD7ビザや英・ポルトガル間のモビリティスキームを利用して長期滞在）まで多岐にわたります。

北欧および中部ヨーロッパ人も依然として非常に活発です。ドイツ人は、実際に一部の不動産会社の顧客構成でイギリス人を上回っていますidealista.pt。Engel & Völkersは、ドイツ人、イギリス人、ベルギー人がアルガルヴェ不動産に投資する上位3カ国籍であると指摘していますidealista.pt。ドイツ人やオランダ人は、西アルガルヴェ（ラゴス、サグレス）や静かなエリアでの別荘を求めることが多く、持続可能な特徴を重視し、Ombriaのようなエコリゾートの購入者にもなっています。フランス人購入者は、2010年代半ばにNHRの非課税年金に惹かれてポルトガルに殺到しましたが、現在もアルガルヴェに投資しており、関心の一部はリスボンに移っています。それでも、フランス人退職者はポルティマンやタヴィラ周辺のコミュニティで見られ、コート・ダジュールよりも低コストで似た気候を楽しんでいます。スカンジナビア人やアイルランド人は規模は小さいものの安定したグループを形成しており、多くは既存の外国人コミュニティ（例：ヴィラモウラには大きなアイルランド人コミュニティがある）を好みます。

買い手の動機: 買い手グループごとに動機は異なります:

アルガルヴェで賃貸しているのは誰か？ 賃貸者の層は長期賃貸者と短期／バケーション賃貸者に分けられます:

長期（12か月以上）賃貸者: このグループには、購入できない（価格と収入の格差のため）地元住民が含まれます。たとえば、若いプロフェッショナル、サービス業従事者、教師などです。多くの人が、手頃な家賃を求めて内陸部や観光客の少ない町に移動しています。なぜなら、沿岸部の家賃が急騰しているからです。例えば、アルブフェイラの地元住民は、しばしばロウレやアルゴスに住み、通勤しています。長期賃貸者のもう一つのセグメントは、 外国人居住者やデジタルノマド で、すぐに購入せずにアルガルヴェでの生活を試したい人たちです。彼らは年間契約でアパートやヴィラを借ります。ここでの国籍は多岐にわたります。例えば、ドイツ人の家族がカルヴェイロで数年間賃貸したり、アメリカ人のリモートワーカーがタヴィラで賃貸したりすることがあります。外国人居住者による長期賃貸の需要は増加しており、一部は一時的な仕事の任務で来ている人（例：ポルトガルのタレントビザを利用するテック企業の従業員）や、購入を決断する前に賃貸を好む退職者などです。アルガルヴェの 学生人口 （例：ファロ／ポルティマンのアルガルヴェ大学など）も、これらの都市での賃貸需要に寄与していますが、彼らはしばしば部屋単位で借り、アパート全体を借りることは少ないです。人口統計的には、アルガルヴェの長期賃貸者は、20代の学生／プロフェッショナルから、購入せずに賃貸を選ぶ退職者（柔軟性のため、または年の一部しか住まないため）まで幅広いです。しかし、供給不足が問題となっています。2023年までに、アルガルヴェはポルトガルで最も賃貸住宅の供給率が低い地域の一つとなっており、多くの物件が短期賃貸に回されているためです。これにより、家主に長期賃貸を促す政策を求める声が上がっています。政府の対応策は、前述の通り、長期賃貸への転換に対する税制優遇でした。

このグループには、購入できない（価格と収入の格差のため）地元住民が含まれます。たとえば、若いプロフェッショナル、サービス業従事者、教師などです。多くの人が、手頃な家賃を求めて内陸部や観光客の少ない町に移動しています。なぜなら、沿岸部の家賃が急騰しているからです。例えば、アルブフェイラの地元住民は、しばしばロウレやアルゴスに住み、通勤しています。長期賃貸者のもう一つのセグメントは、 で、すぐに購入せずにアルガルヴェでの生活を試したい人たちです。彼らは年間契約でアパートやヴィラを借ります。ここでの国籍は多岐にわたります。例えば、ドイツ人の家族がカルヴェイロで数年間賃貸したり、アメリカ人のリモートワーカーがタヴィラで賃貸したりすることがあります。外国人居住者による長期賃貸の需要は増加しており、一部は一時的な仕事の任務で来ている人（例：ポルトガルのタレントビザを利用するテック企業の従業員）や、購入を決断する前に賃貸を好む退職者などです。アルガルヴェの （例：ファロ／ポルティマンのアルガルヴェ大学など）も、これらの都市での賃貸需要に寄与していますが、彼らはしばしば部屋単位で借り、アパート全体を借りることは少ないです。人口統計的には、アルガルヴェの長期賃貸者は、20代の学生／プロフェッショナルから、購入せずに賃貸を選ぶ退職者（柔軟性のため、または年の一部しか住まないため）まで幅広いです。しかし、供給不足が問題となっています。2023年までに、アルガルヴェはポルトガルで最も賃貸住宅の供給率が低い地域の一つとなっており、多くの物件が短期賃貸に回されているためです。これにより、家主に長期賃貸を促す政策を求める声が上がっています。政府の対応策は、前述の通り、長期賃貸への転換に対する税制優遇でした。 短期／ホリデー賃貸者: これらは、夏ごとに何十万人もアルガルヴェに押し寄せるバケーション客や季節的な訪問者です。彼らは通常、国際的な観光客（イギリス、ドイツ、フランス、アイルランドなどから）や、北部からビーチホリデーに来るポルトガル人です。彼らはヴィラやアパートを週単位で借ります。このカテゴリーには、近年では中期滞在のリモートワーカーも増えています。例えば、ロンドンから来てアルガルヴェで3か月間リモートワークをし、その期間Airbnbを借りる人などです。アルガルヴェはこのような賃貸者に非常に人気があり、2023年にはポルトガル全体の観光宿泊数の4分の1以上を占めましたportugalbuyersagent.com。短期賃貸者の層は幅広く、家族、ゴルフグループ、拠点を移動するデジタルノマド、長期の冬のバカンスを楽しむ退職者などが含まれます。これらの賃貸者は投資物件オーナーの収入源となりますが、夏の間は地元住民向けの物件がほとんどなくなることも意味します。

収入レベル: アルガルヴェの購入者は、ポルトガルの平均的な住民と比べて裕福な傾向があります。多くの外国人購入者は現金や多額の頭金で購入しています。例えば、アルガルヴェにリタイアする典型的な北欧の夫婦は、高額な市場（ロンドン、パリ、ストックホルム）で自宅を売却し、€400,000のアルガルヴェの家を一括で購入できる十分な資金を持っています。同様に、アメリカ人購入者も比較的裕福で、アルガルヴェの不動産を投資ポートフォリオやセカンドハウスの一部として扱っています。高級物件の分野では、ヨーロッパ、中東、アジアの超富裕層（UHNWI）がアルガルヴェ市場に参入しており、キンタ・ド・ラーゴのヴィラや断崖の邸宅は€1,000万を超えることもあります。これらの購入者はしばしば匿名（LLCやファンドを利用）であり、排他性に惹かれています（リゾートで有名人を見かけるのも珍しくありません）。

賃貸側では、長期賃貸者の収入レベルはさまざまです。地元の労働者は一般的に控えめな賃金（サービス業で月€1,000～€1,500が一般的）を得ており、多くのアルガルヴェの町でワンルームの家賃が€800を超える現在、家賃の支払いは困難です。この手頃さのギャップは社会問題となっています。長期賃貸の外国人居住者は、より高い収入や外国年金を持つことが多く、例えばイギリス人年金受給者が月£2,000あれば、€800の家賃も無理なく支払えます。デジタルノマドの賃貸者は、海外の給与（$50,000以上）を得ている場合が多く、現地基準では高額な€1,000以上のアパートにも住めます。短期のバケーションレンタルは、すべての収入層をカバーしており、予算重視の旅行者はシンプルなアパートを、裕福な観光客は週€5,000の高級ヴィラを借ります。共通しているのは、ほぼ全員が外部から資金を持ち込み、地域経済に貢献していること（そして間接的に住宅費を押し上げていること）です。

動機のまとめ: 要約すると、アルガルヴェの購入者や賃貸者の動機は、気候（温暖な冬、暖かい夏）、ライフスタイル（ビーチ、ゴルフ、安全性、英語が広く通じる）、経済的メリット（資産価値の上昇、賃貸収益、税制優遇）、個人的要因（リタイア、家族、柔軟な働き方）です。持続可能性も徐々に要因となっており、一部の購入者は太陽光パネル付きの省エネ住宅を求め、開発業者もより環境に配慮した建築を進めています。国際学校（アルガルヴェにもいくつかあります）などの利便性への近さは、若い家族の立地選びの動機となります。さらに、コロナ後の「空間」や「自然」への価値観の変化が、アルガルヴェの魅力を都市部よりも高めており、これが一部の人口動態の変化（例：若いリモートワーカーがリスボンよりアルガルヴェを選ぶ）を支えていると考えられます。

今後の見通し（2026～2028年）

価格予測: アルガルヴェの不動産価格の2026～2028年までの見通しは、全体的に好調で、緩やかな成長が期待されています。近年の二桁成長は落ち着くものの、専門家は引き続き価値の上昇を予測しています。Savillsの2025年の控えめな+4%という予測investropa.comは、高金利や世界経済の慎重姿勢を反映していると考えられますが、他のアナリストは中期的に一桁台半ばから後半（年5～10%）の成長を見込んでいますinvestropa.com investropa.com。コンセンサスとしては、2026～2027年に年間約5%の価格上昇が見込まれています（大きなショックがなければ）。これは基本的な要因によって裏付けられています:

需要の変化: 今後数年で需要の嗜好の変化が見込まれます:

供給の見通し: 開発計画のパイプラインを見ると、2025～2028年には過去5年よりも多くの竣工が見込まれます。以下のような動きが予想されます:

ヴィラモウラの拡張 の完成（ヨットマリーナの拡張は2025年に完了essential-business.pt、新しい住宅村は2027年までに完成予定）。

の完成（ヨットマリーナの拡張は2025年に完了essential-business.pt、新しい住宅村は2027年までに完成予定）。 ファロの メガプロジェクト の進展 ― 2026年までに最初の住宅フェーズが供給され、市場に数百戸が追加される可能性があり、巨大な公園もできてファロの魅力が高まるかもしれません。

の進展 ― 2026年までに最初の住宅フェーズが供給され、市場に数百戸が追加される可能性があり、巨大な公園もできてファロの魅力が高まるかもしれません。 いくつかの ホテルやリゾートのオープン : 例として、 オンブリア・リゾートのホテル （2025年）、東アルガルヴェの新しい マリオット （アトランティック・パインズの一部、2026年頃）などがあり、これらは周辺地域の不動産価値を間接的に高めます。

: 例として、 （2025年）、東アルガルヴェの新しい （アトランティック・パインズの一部、2026年頃）などがあり、これらは周辺地域の不動産価値を間接的に高めます。 インフラの改善 : 地域では交通インフラのアップグレードが行われる可能性があります（長年、鉄道サービスの改善や空港鉄道連絡の話がありますが、2026年に確定はしていません）。道路の改良や新しいインターナショナルスクールのキャンパス設立もあり得るため、特定のエリアの魅力が高まるでしょう。

: 地域では交通インフラのアップグレードが行われる可能性があります（長年、鉄道サービスの改善や空港鉄道連絡の話がありますが、2026年に確定はしていません）。道路の改良や新しいインターナショナルスクールのキャンパス設立もあり得るため、特定のエリアの魅力が高まるでしょう。 2026年ワールドカップ（ポルトガルでも一部開催）は、短期的な観光ブームや、ファロでのインフラ投資（トレーニンググラウンドやファンゾーンの設置など）につながるかもしれません。直接的に住宅には関係しませんが、ポジティブな雰囲気や賃貸価格の一時的な上昇に寄与する可能性があります。

経済および外部要因: 世界的にインフレが抑制され、金利が安定または低下すれば、より多くの人々が不動産をヘッジとして投資するため、不動産市場にとって好材料となります。ポルトガルの安定性（経済的にも政治的にも）は大きなセールスポイントであり、最も安全な国の一つにランクされており、過激な政治もありません。この状況が続くと仮定すれば、アルガルヴェは個人資産・金融資本の「安全な避難所」であり続けるでしょう。懸念材料としては、地元の住宅価格高騰による手の届かなさの危機です。地元住民が価格高騰で不満を募らせれば、政策介入（例えば、より厳しい家賃規制や空き家への課税など）が行われる可能性があります。すでに2024年のアルガルヴェの一部自治体の地方選挙では、住宅問題が主要な争点となりました。現時点では、対策は比較的穏やか（賃貸インセンティブ、ゴールデンビザ廃止など）ですが、今後注視が必要です。もう一つの要因は、気候変動です。アルガルヴェでは水不足や熱波がより頻繁に発生する可能性があります。例えば2028年までに水使用制限が一般的になったり、気候リスクによる沿岸物件の保険料が上昇した場合、需要がやや減少する可能性もあります。しかし、多くの購入者は長期的な視点で投資しており、適応策でこれらの問題に対処できると考えています。

予測サマリー（2026～2028年）: 予想されるのは以下の通りです:

価格: 2025～2028年の3年間で合計+15%～+25%の上昇が続くと予想されます。つまり、2025年に30万ユーロの住宅は2028年には34.5万～37.5万ユーロになる可能性があります。成長は前半（2025～26年）に大きく、2027～28年には供給増や金利再上昇でやや鈍化する見込みです。

2025～2028年の3年間で合計+15%～+25%の上昇が続くと予想されます。つまり、2025年に30万ユーロの住宅は2028年には34.5万～37.5万ユーロになる可能性があります。成長は前半（2025～26年）に大きく、2027～28年には供給増や金利再上昇でやや鈍化する見込みです。 需要: 国際的な需要の拡大。米国・英国の購入者が引き続き主要ですが、 アジア系購入者 （ゴールデンビザがなくても投資やライフスタイル目的で購入する人もいる）や、 中東投資家 （湾岸諸国による欧州資産への関心）も増加する可能性があります。国内需要は、融資条件が緩和されれば安定またはやや改善するでしょう。

国際的な需要の拡大。米国・英国の購入者が引き続き主要ですが、 （ゴールデンビザがなくても投資やライフスタイル目的で購入する人もいる）や、 （湾岸諸国による欧州資産への関心）も増加する可能性があります。国内需要は、融資条件が緩和されれば安定またはやや改善するでしょう。 賃貸市場: 長期賃貸物件の供給が逼迫したままなら、家賃は今後も上昇し続けるでしょう。年間5％以上の家賃上昇もあり得ますが、多くのAL物件が長期賃貸に転換されれば抑制される可能性もあります。リモートワーカーの増加により冬季の賃貸需要も高まり、アルガルヴェはより通年型の市場になるかもしれません。また、 機関投資家の大家 の参入も増える可能性があります（例：リスボンで始まっている地元向けの賃貸アパート建設ファンドが、2026年までにアルガルヴェの大都市でも始まるかもしれません）。価格と家賃が連動して上昇すれば、賃貸利回りは5～6％程度を維持する見込みです。

長期賃貸物件の供給が逼迫したままなら、家賃は今後も上昇し続けるでしょう。年間5％以上の家賃上昇もあり得ますが、多くのAL物件が長期賃貸に転換されれば抑制される可能性もあります。リモートワーカーの増加により冬季の賃貸需要も高まり、アルガルヴェはより通年型の市場になるかもしれません。また、 の参入も増える可能性があります（例：リスボンで始まっている地元向けの賃貸アパート建設ファンドが、2026年までにアルガルヴェの大都市でも始まるかもしれません）。価格と家賃が連動して上昇すれば、賃貸利回りは5～6％程度を維持する見込みです。 投資家のROI: 見通しは良好です。賃貸収入と適度な値上がり益の組み合わせで堅実なリターンが期待できます。アルガルヴェの不動産は、ライフスタイルと投資魅力の独自の組み合わせにより、多くの欧州市場を上回るパフォーマンスを示す可能性が高いです。ROIに対するリスク（景気後退や供給過剰など）は、アルガルヴェの世界的な人気と限られた土地によって緩和されています。

結論として、2025年のアルガルヴェの不動産市場は好調であり、中期的な見通し（2026～2028年）も持続可能な成長を伴う楽観的なものです。この地域は進化を続けており、サステナビリティの導入、新世代のリモートワーカーの誘致、不動産の選択肢の拡大が進んでいますが、長年その成功を支えてきた魅力の核心は保たれています。投資家や住宅購入者にとって、アルガルヴェは今後も高いリターンと羨ましい生活の質を両立する魅力的な市場であり続けるでしょう。あるレポートが要約したように、アルガルヴェは「今後も高い需要と回復力のある市場としての地位を維持する見込みです」investropa.com investropa.com、その基本的な魅力――太陽、安全、ライフスタイル――が今後も世界中の買い手を引き付け続けるでしょう。

