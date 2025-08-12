マイルハイ市場の激変：デンバー不動産2025年、重力を超えて大きな動きを予感

エグゼクティブサマリー

2025年のデンバーの不動産市場は、近年の熱狂的な売り手市場から、よりバランスの取れた（さらには買い手に有利な）環境へと劇的に変化しています。住宅在庫は10年ぶりの高水準に急増し、かつての急激な住宅価格の上昇が落ち着き、買い手に新たな交渉力が生まれていますshishito-re.com axios.com。住宅価格は横ばいとなり—中央値は約60万ドルで前年比ほぼ変化なし—パンデミック時の急激な値上がりからの「健全な再均衡」を示していますrecolorado.com axios.com。住宅の売却にはやや時間がかかるようになり、値下げが一般的になっています。今夏は38%近くの物件が値下げされており（全国平均を大きく上回る）axios.com。同時に、7%近くで高止まりしている住宅ローン金利が一部の需要を抑え、選択肢が増えたにもかかわらず多くの買い手が様子見を続けていますaxios.com。

商業面では、デンバーのオフィスマーケットはダウンタウンで35％を超える過去最高の空室率に苦しんでいます。これはリモートワークの影響ですcbre.com。しかし、安定化の初期兆候も見られます。リース活動が活発化し、サブリーススペースも徐々に吸収されており、最悪期は過ぎた可能性を示していますcoloradosun.com。小売不動産は明るい分野のままで、空室率は低く（約4～5％）、消費支出が堅調なため家賃も安定していますlee-associates.comcorken.co。工業用不動産も引き続き好調で、Eコマースや物流需要に支えられています。空室率は約8％で、家賃も徐々に上昇していますmilehighcre.com。

今後を見据えると、デンバーの長期的な基礎は依然として強固です。人口増加は今後も続く見込みで（メトロ・デンバーは2030年までに360万人を超えると予測）、住宅需要を支えますmetrodenver.org。市のリーダーたちは、全市での付属住宅ユニットの合法化や手頃な価格の開発を促進するインセンティブなど、住宅供給と手頃な価格の課題に対応するための住宅推進政策を進めていますcoloradocommunitymedia.comcoloradocommunitymedia.com。主要なインフラや開発プロジェクト（62エーカーのリバーマイル再開発や交通拡張など）は、都市景観を一新し、2030年に向けて新たな投資機会を生み出すことが期待されています。まとめると、デンバーの2025年不動産市場は再調整の時期にあります。最近のブームの過剰が落ち着き、より持続可能な軌道に移行しています。経済の不確実性や高金利が短期的なリスクとなるものの、買い手や投資家には今、動きやすい余地があります。「新しい常態」に情報を持ち、柔軟に対応できる人が、進化するデンバーの不動産市場で成功を収めるでしょうdmarealtors.comdmarealtors.com。

主要市場指標（2025年）：

（出典：Denver Metro Assoc. of Realtors、REcolorado MLS、Zillow/Redfin、CBRE、U.S. Census projections.）

現在の市場状況の概要（2025年）

2025年時点で、デンバーの不動産市場は、パンデミック時代の加熱した状況から、より落ち着いたバランスの取れた状態へと顕著な転換を遂げています。数年間にわたる売り手優位の極端な状況の後、在庫が劇的に回復し、買い手にとって選択肢と交渉力が大きく向上しました。デンバー都市圏では、2025年春までに住宅のアクティブリスティング数が12,000件を超え、「2011年以来見られなかった」水準となり、過去10年間の平均供給量の2倍以上となっていますshishito-re.com denverite.com。このリスティング数の急増は、2021～2022年の、1,000件未満の住宅しか市場に出ておらず、買い手がほぼすべての物件で争奪戦やオーバービッドを強いられていた時期からの大きな転換を示していますdenverite.com。

重要なのは、住宅価格が横ばいになっていることです。2022年末から2023年にかけてわずかに下落した後、デンバー地域の中央値売却価格は2025年半ばで約60万～62万ドル（全住宅タイプ）で推移し、前年とほぼ横ばいですrecolorado.com redfin.com。2025年3月の中央値成約価格は59万5,000ドルで、2024年3月と同額となり、供給の「大きな動きの中で安定の兆し」を示していますrecolorado.com recolorado.com。6月には前年比でわずか1～2％の上昇にとどまり、この控えめな変化が新たな均衡を強調していますredfin.com。この横ばい傾向は、パンデミック時の熱狂的な価格上昇（ピーク時は年率約20％）の後に続くものであり、デンバーの市場が暴落ではなく調整局面に移行したことを示唆しています。ある地元エージェントは、「悪い市場ではなく、違う市場だ」と述べており、これは安定化と期待値の再調整が特徴ですdmarealtors.com。

2025年の販売活動は安定しているものの、熱狂的というほどではありません。 比較的ゆっくりとした冬の後、春の販売シーズンには取引が健全に増加しました。たとえば、2025年4月の成約件数は前年比3%増 recolorado.com ですが、2021年のような狂乱的な急増ではありません。買い手はより慎重になり、金利の上昇が購入可能な住宅価格（ひいては価格の上限）に制限をかけています。実際、住宅の手頃さの問題が今や中心的なテーマとなっています。6.5～7%台の住宅ローン金利は、住宅価格が過去最高水準に近いままでも、月々の支払いが大幅に増加することを意味します themortgagereports.com axios.com。このため、購入を検討していた一部の人々が様子見となり、在庫が増加（売却までに時間がかかるため）している一方で、全体的な需要は供給に比べてやや抑えられています。その結果、多くのセグメントで主導権が買い手側に移りました。数年ぶりに、デンバーの買い手は急がずにじっくりと物件を探すことができるようになり、翌日には売れてしまうという心配がありません。価格交渉や売り手側の譲歩も成功しており、パンデミック時の超競争的な市場では考えられなかった状況です shishito-re.com shishito-re.com。

重要なのは、市場の変化は価格帯や物件タイプによって均一ではないということです。高級住宅ではより顕著な減速が見られます。2025年半ば、デンバーの高級セグメント（100万ドル以上の住宅）は5～10か月分の在庫を抱えており、この価格帯の買い手には選択肢と交渉力が十分にありますdmarealtors.com dmarealtors.com。一方で、エントリーレベルや中価格帯（多くの買い手が借入可能額に制約される層）は依然として競争があるものの、以前よりは確実に落ち着いています。また、一戸建て住宅（独立住宅）と集合住宅（コンドミニアム／タウンホーム）の間にも違いが見られます。一戸建て住宅の価格は過去最高値付近を維持しており（春の独立住宅の中央値は約66万5千ドル）denverite.com denverite.com、一方でコンドミニアムの価格は軟化しており、2022年のピークから約5～6％下落しています（デンバーのコンドミニアムの中央値は現在約35万ドル、ピーク時は約40万ドル）denverite.com。十分なコンドミニアム在庫と、パンデミック時代の都心居住志向の減退もあって、コンドミニアムは「より大きな軟化が見られる」状況ですshishito-re.com denverite.com。この傾向は販売データにも表れており、4月のコンドミニアム／タウンホームの販売価格は前年同月比で約6％低く、集合住宅の売却にかかる期間は一戸建ての2倍となっていますdenverite.com。要するに、全体的な市場は冷え込んでいるものの、人気エリアの質の高い一戸建て住宅は依然として注目を集めており、状態が良くない、または割高な物件（特にコンドミニアム）は長期間売れ残る可能性があります。

住宅不動産の動向

住宅価格と上昇率

ここ数年の激動を経て、2025年のデンバーの住宅価格の推移は「横ばいから緩やかな上昇」と表現するのが最も適切です。二桁台の年間上昇率の時代は終わり、現在は実質的に成長ゼロまたは1桁台前半の低成長となっています。MLSのデータによると、2025年春の都市圏の中央値販売価格（約59万5千～60万5千ドル）は2024年からほぼ変化がありませんでしたrecolorado.com recolorado.com。Redfinも同様に、2025年6月のデンバー市の中央値価格は62万5千ドルで、前年比1.6%の緩やかな上昇 redfin.comと報告しています。参考までに、2020～2022年のブーム期には、デンバーでは前年比15～20%の価格上昇が見られました。現在、市場は明らかに高止まりの状態に達しており、「価格が維持されている」状況で、上昇が続いているわけではありません recolorado.com。この安定化は、供給増加と需要抑制の直接的な結果であり、基本的な市場原理が再均衡したことを意味します。

特筆すべきは、セグメントごとにばらつきがあることです。デンバーの一戸建て住宅価格は比較的堅調に推移しており、2025年中頃の中央値は過去最高値付近（約66万～67万ドル、戸建ての場合）で推移していますdenverite.com denverite.com。前年比の変化はわずかで、例えば2025年4月の戸建て中央値は60万4千ドルで、前年から約1%の上昇でしたrecolorado.com。一方、集合住宅はわずかな値下がりが見られます。デンバー市のコンドミニアム／タウンホームの中央値価格は、2022年のピーク時の約40万ドルから2025年には約35万ドルに下落しましたdenverite.com。その理由の一つは、コンドミニアムの在庫が多く、購入層（主に初めての購入者や投資家）が金利上昇の影響を受けやすいためです。専門家は「一戸建ての価値は安定しているが、コンドミニアムやタウンホーム市場はより大きく軟化している」と指摘しています shishito-re.com。とはいえ、全体として2025年のデンバーの住宅価格上昇率はほぼ横ばいであり、近年の急騰からは大きな変化となっています。

今後を見据えると、今後数年間の価格予測は全体的に控えめです。市場が在庫急増を完全に消化すると、価格がわずかに下落するとの予測を示すアナリストもいます。例えば、ある不動産データ会社は、もし在庫が需要を上回り続ければ、今後1年でデンバーの住宅価値が最大9%下落する可能性があると予測しました shishito-re.com shishito-re.com。これは、パンデミック時の過大評価からの適度な調整となります。しかし、他の専門家は、今後数年は価格が横ばい、もしくはわずかに上昇する程度と見ています。多くのエコノミストの間では、2025年から2030年の期間は「より緩やかな価格上昇」、つまり年率1桁台前半の成長、再び急騰することはないというのがコンセンサスです。金利がいずれ緩和されることで取引件数は増えると予想されますが、価格の伸びは所得やインフレ率により近いものとなるでしょうusnews.com uschamber.com。要するに、デンバーの住宅価値は今後、供給や需要に新たなショックがない限り、はるかに緩やかなペースで上昇していく見通しです。これは持続可能性の観点から歓迎すべきニュースです。2020～2022年に40％以上も価格が上昇した後、今は一息つくことで所得の伸びが追いつき、より深刻な住宅の手頃さ危機を防いでいます。

在庫と買い手需要

2025年において、在庫（インベントリー）がゲームチェンジャーとなりました。 デンバー都市圏で売りに出されている住宅数は、歴史的な低水準から過去10年以上で最も多い供給量へと急増しています。2025年5月までに、アクティブリスティング（売り出し中物件数）は前年比で約48～50％増加しましたshishito-re.com axios.com。実数で言えば、春から夏の各月に市場に出ている住宅は約12,000～13,000件となっていますshishito-re.com fred.stlouisfed.org。パンデミック時の購入熱狂期には、在庫が2,000件、時には1,000件を下回ることもありましたが、これは前例のないリスティングの枯渇でしたdenverite.com。現在の在庫水準は2011年（直近の市場底）に似ており、この変化がいかに劇的であるかを際立たせていますshishito-re.com denverite.com。なぜ急増したのでしょうか？要因はいくつかあります。住宅が単純に市場に長く留まるようになった（そのためリスティングが積み重なる）、価格が高いうちに売却して現金化しようとする売り手が増えた、そして買い手の需要が冷え込んだ（そのためすぐに契約成立するリスティングが減った）ことが挙げられますshishito-re.com denverite.com。

買い手の視点から見ると、この在庫急増は恩恵です。ついにゆっくり見て、比較検討し、交渉する余裕が生まれました。「今は選択肢も時間も増えた」とあるレポートは指摘しています――数時間以内に慌ててオファーを出す時代は終わりました shishito-re.com shishito-re.com。2025年半ば、デンバーの中央値の売出し期間は約2～3週間に延びました（6月時点で一戸建ては16日、コンドミニアムは30日）、1年前は多くの住宅が1～2週間以内に売れていましたdmarealtors.com。指標によれば、デンバーの住宅は市全体で平均約25日市場に出ており、昨夏のわずか18日と比べて長くなっていますredfin.com。これは買い手が以前のように急いでいないことを示しており、じっくり時間をかけたり、値下げを待ったりすることも多くなっています。実際、値下げは一般的になっており、2025年6月には38%の物件が値下げされました。これは全米で最も高い割合で、売り手が最初の価格設定を高くしすぎて調整を余儀なくされたことを示していますaxios.com。Zillowの上級エコノミスト、オルフェ・ディヴォングイ氏はこれを「買い手と売り手のギャップが縮小している…健全な再均衡だ」と表現しましたaxios.com。つまり、何年も売り手が価格を決めてきた後、市場は買い手が支払える（そして支払う意思のある）価格に再調整されつつあるのです。

重要なのは、買い手の需要は冬から改善しているものの、依然として慎重であるという点です。高い金利により、一部の買い手、特に月々の支払い増加に敏感な初めての購入者が市場から離れていますaxios.com。また、経済の不確実性（景気後退の話やテック業界のレイオフなど）も買い手をより慎重にさせています。それでも、需要が完全に消えたわけではありません。デンバーは依然として魅力的な都市であり、人口流入が続いているため、適正価格の住宅には根強い買い手層が存在します。実際、実際の販売件数はかなり安定しています。例えば、2025年6月にはデンバー市で880件の住宅販売があり、2024年6月からわずかに増加（+2.8%）していますredfin.com redfin.com。また、売り出し価格を上回って売れる物件の割合はピーク時より下がったものの、依然としてほぼ30%（2025年5月の販売の約29%がリスト価格を上回って売れました）zillow.com zillow.com。これは、適正価格で魅力的な住宅は今でも競争が起こり、プレミアム価格で売れる可能性があることを示しています。まとめると、デンバーの買い手需要は正常化しています。多くの関心を持つ買い手が存在しますが、彼らはより選択的で、今はより多くの力を持っています。市場は「初日に複数のオファーが入る」状況から、「買い手は積極的に活動し、オファーを出す準備ができているが、自分たちの条件で行動するrecolorado.com recolorado.com」という、より標準的なペースに移行しています。

住宅ローン金利と購入の手頃さ

手頃さは、2025年のデンバー住宅市場のアキレス腱です。高い住宅価格と高い住宅ローン金利のダブルパンチが、多くの購入希望者の予算を限界まで引き伸ばしています。2020年から2021年の大半で3%未満だった30年固定住宅ローン金利は、連邦準備制度がインフレと戦い始めた2022年から劇的に上昇しました。2023年半ばには金利は6～7%台となり、2025年までほぼその水準が続いています。実際、2025年の平均30年固定金利は6.7～6.8%付近で推移しており、2024年の平均をやや上回っていますthemortgagereports.comnerdwallet.com、そして2023年後半に記録した7.1%の高値にも近い水準です。購入者にとって、借入コストは数年前のほぼ2倍になっています。手頃さへの影響は深刻です。3%の金利でギリギリ手が届いた60万ドルの住宅も、7%では本当に厳しくなります。元利均等返済額は毎月数百ドル（場合によっては千ドル以上）高くなります。その結果、購入資格のある人の層が縮小したり、購入者は支払いを抑えるためにより安価な住宅を狙わざるを得なくなります。

デンバーの住宅手頃さ指数は悪化しています。価格が横ばいでも、融資コストの高止まりにより、典型的な購入者に必要な収入は増加しています。多くの購入希望者が、返済負担率の上限に達しつつあります。特に、前の家の持ち分を活用できない初めての購入者にとっては深刻です。これが、エントリー層や中間層の売れ行きの鈍化として現れています――購入希望者は様子見をしているのです。金利が下がるか、価格が下がって調整されるのを期待してaxios.com。不動産業者によれば、「手頃さが多くの人を様子見にさせている」とのことです。2025年は買い手の交渉力が増しているにもかかわらずaxios.com。

一方で、現金購入者や資金力のある投資家は、今は競争が少なくなっています。2021年の熱狂時には、現金オファーがローン利用のオファーにしばしば勝っていました。2025年には、購入できる買い手が減るため、現金や多額の頭金を持つ人は有利な取引を選び取ることができます。さらに、いくらかの緩和が見込まれています。経済学者たちは、インフレが引き続き落ち着けば、2025年後半以降に住宅ローン金利が徐々に緩和される可能性があると予想しています bankrate.com dmarealtors.com。5%台前半まで下がるだけでも、手ごろさが大きく改善し、おそらく「より多くの売買活動をもたらす」と見られています。待機していた買い手が戻ってくるためですfacebook.com usnews.com。しかし短期的には、高金利環境が市場の上昇を制限する要因となっています。これは、収入が同時に上昇しない限り、価格の上昇に上限を設けているのです。

最後に、デンバーの固定資産税と保険料も手ごろさに影響しています。コロラド州の固定資産税制度は2023～2024年に大きな変化があり、住宅評価額が急騰し、州の従来の税制限法（ギャラガー修正条項）が廃止されました。多くの住宅所有者が30～40%の評価額増加に直面し、税金が大幅に上昇しましたleg.colorado.gov coloradonewsline.com。これらの増加を抑えるはずだった住民投票案（提案HH）は2023年に否決されballotpedia.org、2025年にはより高い税金が住宅所有コストに加わります。コロラド州の税率は全国的には比較的低いものの、急速な値上がりで実質的な税額は上昇しています。さらに、保険料も（建設コストのインフレやコロラド州の雹・風害リスクなどの要因で）上昇しています。総じて、デンバーでの住宅所有にかかる月々のコスト（住宅ローン、税金、保険）は新規購入者にとって過去最高水準です。この課題が需要を抑制しており、金利か価格が調整されて手ごろさが改善されるまで、住宅市場の成長は控えめにとどまる可能性が高いでしょう。

人気のある近隣エリアと地元のホットスポット

全体的な市場の冷え込みにもかかわらず、デンバーの特定の地域は常に人気があり、2025年も引き続き強い関心を集めています。実際、市場が正常化する中で、購入者や投資家は長期的な価値を持つロケーション—魅力的な設備、良い学校、成長の可能性があるエリア—に再び注目しています。地元の不動産専門家によると、2025年のデンバーの「最も人気のある地域」には以下が含まれます

チェリークリーク — 高級ショッピングやダイニングで知られる高級住宅地で、高級コンドミニアムと一戸建て住宅が混在しています。 ここの平均住宅価格は180万ドルを超え 、市場全体の変化にもかかわらず需要は依然として堅調ですstucrowell.com。チェリークリークは物件数が限られており、ステータスも高いため、価値が高く保たれています。過去の値上がり実績と排他性から、 長期投資に最適なロケーション とされていますstucrowell.com。オフィス分野でもチェリークリークは好調で、商業用空室率は約8%とダウンタウンよりもはるかに健全ですcoloradosun.com。

— 高級ショッピングやダイニングで知られる高級住宅地で、高級コンドミニアムと一戸建て住宅が混在しています。 、市場全体の変化にもかかわらず需要は依然として堅調ですstucrowell.com。チェリークリークは物件数が限られており、ステータスも高いため、価値が高く保たれています。過去の値上がり実績と排他性から、 とされていますstucrowell.com。オフィス分野でもチェリークリークは好調で、商業用空室率は約8%とダウンタウンよりもはるかに健全ですcoloradosun.com。 スローンズレイク — デンバー最大の湖の周辺、西側に位置するスローンズレイクは、 最も急成長している地域の一つ ですstucrowell.com。ウォーターフロントの暮らしとダウンタウンへの近さがユニークな魅力です。このエリアでは 新築物件 が急増しており、モダンなタウンホームから高級一戸建てまで、古いバンガローを建て替える形で増えています。 湖畔の眺望とアウトドアレクリエーション がすぐそばにあり、若いプロフェッショナルや家族に人気です。 投資家にも好まれています 。デンバーで湖畔物件が限られているため、ここは価値が維持・上昇しやすいのですstucrowell.com。

— デンバー最大の湖の周辺、西側に位置するスローンズレイクは、 ですstucrowell.com。ウォーターフロントの暮らしとダウンタウンへの近さがユニークな魅力です。このエリアでは が急増しており、モダンなタウンホームから高級一戸建てまで、古いバンガローを建て替える形で増えています。 がすぐそばにあり、若いプロフェッショナルや家族に人気です。 。デンバーで湖畔物件が限られているため、ここは価値が維持・上昇しやすいのですstucrowell.com。 ワシントンパーク（ウォッシュパーク） — デンバーで最も愛されている公園の一つを中心とした 歴史あるクラシックな地域 で、ウォッシュパークは依然として高い需要があります。並木道と20世紀初頭のバンガロー（多くが美しくリノベーション済み）が魅力的な雰囲気を醸し出しています。ここの住宅は高額で、しばしば150万ドル以上ですが、 「すぐに売れ、価値も高いまま」 ですstucrowell.comstucrowell.com。公園隣接の暮らし、中心地の立地、コミュニティ感が、ウォッシュパークを裕福な購入者のトップチョイスに保っています。2025年も一部のエリアが減速する中、ウォッシュパークの手入れの行き届いた歴史的住宅は複数のオファーが集まり続けました。

— デンバーで最も愛されている公園の一つを中心とした で、ウォッシュパークは依然として高い需要があります。並木道と20世紀初頭のバンガロー（多くが美しくリノベーション済み）が魅力的な雰囲気を醸し出しています。ここの住宅は高額で、しばしば150万ドル以上ですが、 ですstucrowell.comstucrowell.com。公園隣接の暮らし、中心地の立地、コミュニティ感が、ウォッシュパークを裕福な購入者のトップチョイスに保っています。2025年も一部のエリアが減速する中、ウォッシュパークの手入れの行き届いた歴史的住宅は複数のオファーが集まり続けました。 バークレーとテニソン – デンバー北西部の新興エリア であるバークレー（テニソン・ストリート周辺）は、トレンディなブティックやブルワリー、レストランのブームが起きていますstucrowell.com。この地域は再開発の象徴であり、古いコテージや空き地が 洗練された新築住宅 や屋根増築リフォームに取って代わられています。平均住宅価格は約90万ドル（デンバー中心部よりはまだ手頃）で、バークレーは 近隣のハイランド／LoHiで価格が合わない買い手を惹きつけています stucrowell.com。ハイランドの流行の雰囲気を求めていた多くの人がバークレーに目を向け、需要と価格の上昇を牽引していますstucrowell.com。ここは 将来の価値上昇が期待されるトップの近隣エリア として頻繁に名前が挙がり、相対的な価値と活気がまだ残っています。

– であるバークレー（テニソン・ストリート周辺）は、トレンディなブティックやブルワリー、レストランのブームが起きていますstucrowell.com。この地域は再開発の象徴であり、古いコテージや空き地が や屋根増築リフォームに取って代わられています。平均住宅価格は約90万ドル（デンバー中心部よりはまだ手頃）で、バークレーは stucrowell.com。ハイランドの流行の雰囲気を求めていた多くの人がバークレーに目を向け、需要と価格の上昇を牽引していますstucrowell.com。ここは として頻繁に名前が挙がり、相対的な価値と活気がまだ残っています。 ヒルトップ – デンバー東部の長年の高級住宅街で、大きな敷地と風格あるチューダー様式やモダンな再建築が混在しています。ヒルトップは「排他的で時代を超えた」と評され、家族が長く根を下ろす場所ですstucrowell.com。平均価格は100万ドルを大きく超えます。LoDoやRiNoほど派手ではありませんが、ヒルトップの安定性と名声は常に人気の理由です。2025年も、郊外ではなく市内で一戸建てを求める富裕層はヒルトップや隣接するクレストムーアを狙い続けています。

他にも注目すべきエリアとして、ハイランド／LoHi、キャピトル・ヒル、プラット・パーク、そしてセントラル・パーク（旧ステープルトン）などがあり、いずれも利便性と住宅の選択肢のバランスで「ベスト近隣」リストに登場しています5280.com5280.com。例えば、ハイランド（ダウンタウン北部）はレストランや歩きやすさで非常に人気ですが、価格は高騰しています。キャピトル・ヒルやスピアは都会的な雰囲気と古い住宅で、2024年の低迷から市場が回復した2025年の5280ランキングで再び注目されました5280.com。また、セントラル・パークは新しい住宅や公園が整備された計画的コミュニティで、家族連れに人気が続いています（中央値は約78万ドル）zillow.com。

また、2025年には「裕福な小集落が増加している」ことも注目に値します。トップランクの多くの地域では平均価格が100万ドルを超えており、高級エリアが価値を維持していることを反映しています5280.com 5280.com。それでも、より手頃な生活のための「注目」エリアも存在します。ファー・ノースイースト・デンバー（モントベロやグリーンバレーランチなど）や近郊の郊外（オーロラのノースオーロラ地区など）では中央値が40万ドル台となっていますzillow.com zillow.com。これらのエリアは、参入価格が低いため、投資家に賃貸物件として人気です。

まとめると、2025年のデンバーで人気のある地域は、超高級住宅地から再開発が進むヒップな地区まで多岐にわたります。購入者は、ライフスタイルの利点（公園、徒歩圏、眺望）や、投資としての強み（供給の限定、商業エリアの改善）を提供する場所を重視しています。市場の減速は、人気エリアの魅力度の順位を大きく変えることはなく、主に購入者がこれらの人気地域で入札合戦の混乱なしに実際に家を手に入れるチャンスを得られるようになっただけです。

商業用不動産のトレンド

住宅用不動産が冷え込みで注目を集める一方、2025年のデンバーの商業用不動産セクターは、それぞれパンデミック後の調整を経験しています。オフィス市場は劇的な調整の真っ只中にあり、小売は安定し回復傾向、工業用はピーク時からは下がったものの比較的堅調です。さらに、今後数年で商業地の景観に影響を与える大規模な開発プロジェクトも進行中です。

オフィス部門：高い空室率と質への移行

デンバーのオフィスマーケットは、多くの都市と同様に、在宅勤務革命と企業のリストラの影響で、最も厳しい商業セクターとなっています。数字がその状況を物語っています。デンバー都市圏全体のオフィス空室率は2025年初頭に約27%に達し、これは同市の過去最高記録ですbisnow.com coloradosun.com。ダウンタウン・デンバー（CBD）は特に大きな打撃を受けており、空室率は2024年末時点で34.9%に急増し、さらに2025年半ばには36.8%まで上昇し続けています coloradosun.com cbre.com。実際のところ、ダウンタウンのオフィススペースの3分の1以上が空いている状態です。これは、パンデミック前の2019年、ダウンタウンの空室率が約14%だったことと比べると驚くべき数字ですcoloradosun.com。近隣のトレンディなRiNo（リバーノース）地区のオフィス空室率はさらに高く、約45～46%に達しています。これは主に、需要が縮小したタイミングで複数の新しいオフィスプロジェクトが竣工したためですcoloradosun.com。

核心的な問題は、オフィススペースの需要が構造的に減少したことです。多くの企業がハイブリッドワークを採用しており（例：「週に3日出社」、CBREのリンジー・ギルバート氏による）、coloradosun.com必要なスペースが減少しています。一部の企業はサブリースやフロア全体の返却を行っています。代表的な例として、法律事務所やテック企業が規模を縮小したり、より小さく効率的なスペースに移転したりしています（ある法律事務所はダウンタウンのタワーからRiNoの小さなスペースに移転）coloradosun.com。サブリースの空き状況は2020～2022年に急増しましたが、明るい兆しもあります。2025年までにサブリースの量は減少し始めており、過剰分が徐々に解消されつつあることを示していますcbre.comcbre.com。実際、ダウンタウンのサブリーススペースは前年比で約29％減少しました（2025年第2四半期時点）cbre.comcbre.com。これは、一部が新たなテナントに貸し出されたか、期限切れで直接空室に戻ったことを示しています。

家主側は積極的な対策を講じています。家賃の割引、フリーレント期間、大幅なテナント改修費用の提供がテナント誘致の標準となっています。その結果、募集賃料はほぼ横ばいか下落傾向です。ダウンタウン・デンバーの平均募集賃料は2025年第2四半期で約41ドル/平方フィート（フルサービスグロス）で、「4四半期連続でほぼ変化なし」、四半期ごとに0.5％の小幅な下落となりましたcbre.com。実質賃料（譲歩後）はさらに低くなっています。家主は品質と価格で競争しなければならないことを理解しています。現在市場に出ている企業は「質への移行」志向であり、新しくアメニティの充実したビルを好みます。そのため、最新のアメニティを備えたクラスAタワーは引き続き賃貸需要がありますが、古いクラスB/Cビルは苦戦しています。この二極化は顕著で、多くのテナントはスペースを縮小してでも、従業員を呼び戻すためにより良いビルへ移転したいと考えています。

さらに、新たなオフィス建設はダウンタウンで着工されていません。数四半期にわたり新規プロジェクトはゼロcbre.com。最後の大規模オフィスビル（1900 Lawrence）は2024年半ばに竣工しましたcbre.com。この新規供給の不足は、時間の経過とともに空室率の安定化に寄与するでしょう。なぜなら、デベロッパーが過剰供給を増やしていないからです。また、オフィスの転用が役割を果たす可能性もあります。市は老朽化したダウンタウンのオフィスを住宅や複合用途に転用する方法を模索しています。こうした転用（コストや複雑さはあるものの）は、長期的には余剰在庫の吸収に役立つ可能性があります。

オフィスマーケット内の明るい兆しを強調する価値があります。特定のサブマーケットはより良い状況です。チェリークリークのオフィス空室率はわずか約8～9％で、実質的に満室状態であり、デンバーで最も高いオフィス賃料（約$49/平方フィート）を誇りますcoloradosun.comcoloradosun.com。この高級エリアは、活気ある小売地区に拠点を置きたい金融、法律、医療系のオフィス利用者から引き続き需要があります。同様に、デンバー南東部の郊外マーケット（DTCなど）も、軟調ではあるもののダウンタウンほど深刻ではなく、空室率は10％台になることが多いです。ボルダーのオフィスマーケット（別地域ですが同じエリア内）も、テック需要によって異なるダイナミクスがあります。しかし、ダウンタウンの高層ビルに関しては、2025年はテナント側に有利な市場です。リースを再交渉する企業は、大幅な賃料引き下げや内装工事費を得ています。古いビルのオーナーは、改修投資や他用途の検討を迫られています。市政府自体も介入し、一部の大規模区画（例：元デンバーポストビルをオフィスとしてサブリース）を借りて空室を埋める手助けをしていますcoloradosun.com。デンバーのオフィスの長期的な見通しは、ダウンタウンが活気ある目的地として回復するかどうかにかかっているでしょう。ダウンタウンに住宅、公園、アトラクションを追加する計画（長期見通しの項で詳述）により、都心の再活性化を目指しており、それがオフィス需要を支えることになります。現時点では、オフィス空室率は2025～2026年にかけて高止まりし、雇用が増加し、より多くの労働者が対面勤務に戻れば徐々に改善する見込みです。

小売セクター：安定と回復

オフィスとは対照的に、デンバーの小売不動産セクターは2025年に回復力と強さを示しています。小売市場（ショッピングセンター、店舗、レストランなど）は、コロナ初期に大きな打撃を受けましたが、消費者が対面での買い物や外食に戻るにつれて回復しています。デンバー都市圏の小売スペースの空室率は低く、約4～5％で、これは過去最低水準に近いですlee-associates.com。2025年第1四半期のレポートでは、デンバーの小売空室率はわずか4.2％、空き物件率は過去最低の5.0％lee-associates.comとされており、強い需要と新規建設の少なさを反映しています。多くの人気のある近隣エリアや郊外の拠点では、小売スペースの確保が実際に競争的です。デンバーの立地の良いストリップセンターやストリート小売は、テナントのウェイティングリストができていることもよくあります。

小売店舗の賃料は安定しているか、わずかに上昇しています。 デンバーにおける2025年中頃の平均募集賃料は、年間1平方フィートあたり約23.5ドル（トリプルネット）です corken.co。これは安定した数値で、あまり変動しておらず、年間1～3％程度の成長にとどまっています。これは健全ですが、インフレ的ではありません。入居率が高いため家主は価格決定力を一部取り戻していますが、小売業者が薄利で運営していることも意識しています。2023～2025年の堅調な消費支出が小売業を支えています。コロラド州の経済は堅調で、人々はパンデミック後に集まり買い物をしたいと考えており、特にレストラン、バー、体験型小売が恩恵を受けています corken.co。一つのトレンドは、サービス志向のテナントへのシフト（ネイルサロン、フィットネススタジオ、医療クリニックなど）が、従来純粋な小売が占めていたスペースを埋めていることです。これらのサービスはオンラインでは提供できず、地域のニーズに応えています corken.co。

新たな小売開発は限定的であり、それが空室率の低さを維持する要因となっています。デンバーでは、近年（複合用途プロジェクト内を除き）新しいモールや大型小売センターの建設はほとんどありませんので、既存の在庫が徐々に吸収されています。ダウンタウンの小売の状況はややまちまちで、オフィスワーカーの減少による人通りの減少でセントラルビジネス地区には空室が残っていますが、RiNoやLoHiのような他のエリアでは新しい飲食店やショップが続々とオープンし賑わっています。Marcus & Millichapによると、ダウンタウンの小売空室率は2025年にかけて2年連続で実際に低下しており、ダウンタウンでの用途転換や住宅増加が一部の店舗を埋めるのに役立っています marcusmillichap.com marcusmillichap.com。小規模事業者は慎重ながらも楽観的ですが、ダウンタウンの犯罪やホームレス問題への懸念から二の足を踏むケースもあり（市全体の課題として当局が取り組んでいます）。

郊外の小売業、特に大規模なパワーセンターやショッピングモールでは、全体的に良好な状況です。Cherry Creek Shopping Centerのようなモールは、テナント構成を刷新（エンターテインメント、飲食、オンライン発のブランドが実店舗をオープン）することで入居率を維持しています。産業用と小売のクロスオーバー（小売向けの倉庫流通）も注目されています。現在、多くの小売売上がオンラインで発生しており、それが産業用不動産の需要を牽引しています（詳細は別途記載）。しかし、実店舗小売に関しては、デンバーの人口増加と観光業（2023～24年に回復）が消費を支えています。小売投資物件のキャップレートはほぼ安定しており、投資家はデンバーの小売をオフィスよりリスクが低いと見ていますが、マルチファミリーほどの熱狂はないかもしれません。小売の見通しは安定しており、低空室率が今後も続くと予想されます。特に立地の良い近隣型ショッピングセンターではこの傾向が顕著で、供給が抑制されている限り、賃料の伸びは一桁台前半で推移するでしょう。デベロッパーは、単独のショッピングセンターではなく、（新築アパートの1階部分など）複合用途プロジェクトに小売を組み込む動きを始めており、これにより小売在庫が新たな住宅成長エリアと連動しています。

産業セクター：高い需要がやや緩和

デンバーの産業用不動産（倉庫、流通センター、製造スペース）は近年好調で、2025年も依然として良好な状況ですが、ピーク時の勢いからはやや落ち着きが見られます。山岳西部の物流拠点としての戦略的な立地と、Eコマースの急成長が相まって、2020～2022年には産業用不動産の開発と吸収が活発化しました。2025年にはその勢いは正常化しましたが、基礎的な状況は依然として強いです。

工業用スペースの空室率は低水準から中程度です。2025年第1四半期末時点で、デンバーの全体的な工業用空室率はわずかに上昇し8.1%（以前は約7.8%）となりましたが、これは依然として歴史的に低い水準であり、全米平均を下回っていますmilehighcre.com。直接空室率はさらに低く（約7.7%）、残りはサブリーススペースですmilehighcre.com。空室率のわずかな上昇は主に新規供給の急増によるもので、過去1年間で多くの新しい倉庫が供給されました。特にデンバー国際空港周辺やI-70沿いの大規模な投機的プロジェクトが目立ちます。2025年第1四半期だけで、約6棟で合計864,000平方フィートが供給されましたmilehighcre.com。幸いなことに、新築物件の多くはビルド・トゥ・スーツや事前リースであり（第1四半期に供給されたスペースのほぼ78%はすでに契約済み）、milehighcre.comこれにより空室率のさらなる上昇が抑えられました。ネット吸収量は引き続きプラスで、デンバーは2025年第1四半期に+531,000平方フィートを吸収し、実際に2024年第1四半期よりも9.9%増加しましたmilehighcre.commilehighcre.com。ターゲットの新しい529,000平方フィートの配送センター（北部郊外）や、ディスカウントタイヤによる339,000平方フィートの入居など、大規模な入居が吸収量を押し上げましたmilehighcre.com。これらは、大型スペースに対するテナント需要が引き続き強いことを示しているため、重要です。

しかし、2021年（企業がEコマース配送のために倉庫スペースを奪い合っていた時）の猛烈なペースは落ち着いてきています。2025年初頭のリース取引量は2024年末から約13％減少しました（ただし、2024年初頭の水準は依然として上回っています）milehighcre.com。工業用賃料の上昇はやや頭打ちになっているという証拠もあります。デンバーの平均募集賃料は倉庫・配送用で約$9.60/平方フィート（NNN年額）で、前年比約3％上昇していますmilehighcre.com。これは2018～2021年に見られた中～高い一桁台の賃料上昇と比べると減速しています。実際の賃料（譲歩後）は約$8.48で、前年比約8％上昇していますmilehighcre.com。これは依然として堅調な伸びであり、テナントの選択肢が限られているため、多くの家主が更新時に賃料を引き上げられることを示していますmilehighcre.com。工業用不動産の家主は全体的に有利な立場を維持していますが、新規供給には注意を払っています。開発パイプラインは2025年第1四半期時点で約470万平方フィートが建設中で、いくつかのプロジェクトが完了したため最近のピークからやや減少していますmilehighcre.commilehighcre.com。特に、投機的な建設は減速しており、開発業者はより慎重になり、ビルト・トゥ・スーツや空室率の上昇を見てから段階的にプロジェクトを進める傾向にあります。

デンバーの工業用市場は特定のサブマーケットの影響を大きく受けています。デンバー北東端の空港回廊では新規建設とリース活動の大半が行われており（2025年第1四半期の全リースの60％を占める）milehighcre.com、これは土地の確保と州間高速道路へのアクセスが理由です。ここにはAmazon、Walmart、Targetなどの大手企業の主要施設があります。これらの企業は2020～21年に急拡大しましたが、その後はより慎重になっています（Amazonは拡張を一時停止したことで有名です）。そのため、工業用需要はより3PL、建材会社、製造業などの通常のミックスにシフトしています。デンバーはまた、地域の製造業の成長や大麻産業の倉庫需要の恩恵も受けています。工業用の稼働率は依然として高く（2025年第1四半期のCBREによると94.2％）bisnow.com、需要の軟化は主に以前の猛烈なペースと比べての話であり、立地の良い近代的な倉庫にとっては依然として家主優位の市場です。

要約すると、2025年のデンバーの工業用不動産市場は安定しており堅調です。新たな供給の波を市場が吸収する中で、空室率がわずかに上昇し、賃料の伸びがやや鈍化していますが、全体的なファンダメンタルズ（空室率10％未満、プラスの吸収、インフレを上回る賃料成長）は依然として良好です。大きな景気後退がなければ、デンバーは成長する地域流通拠点としての地位を維持し、工業セクターは活発な状態が続くでしょう。今後の課題は、開発の次の段階を管理し、新規プロジェクトが需要に合致するようにして供給過剰を避けることです。現時点では、デンバーの工業用不動産市場は商業セクターの中でも比較的強い柱となっており、投資家に安定した収益をもたらし、物流・製造・サービス業の継続的な拡大のためのスペースを提供しています。

主な開発およびインフラプロジェクト

デンバーでは、主要な開発およびインフラプロジェクトがいくつか進行中であり、今後数年間で不動産（商業用・住宅用の両方）に大きな影響を与えるでしょう。2025年に特に注目すべきものをいくつか挙げます。

まとめると、今後数年間のデンバーの商業環境は、これらの大規模プロジェクトによって大きく左右されるでしょう。リバーマイルは徐々に新たな地区を形成していきます。16thストリートモールやシビックセンター、その他のダウンタウンの改修は中心部を強化し、雇用主や住民にとってより魅力的な場所にすることを目指しています（時間をかけて空室オフィスの解消にも寄与）。空港の成長はデンバーの主要ハブとしての地位を確固たるものにし、（航空技術や物流企業などの）ビジネス誘致にもつながります。また、交通・道路プロジェクトは開発が集中する場所を左右します（例えばコルファックス沿いや新しい通勤鉄道駅周辺など）。不動産投資家はこれらのプロジェクトを注視しており、進展の道筋にある土地を先回りして取得することも多いです。例えば、将来のBRT駅周辺やリバーマイル周辺の土地は、需要増を見越して取引が活発化しています。全体として、2025年以降の主要インフラ完成は新たな機会を生み出し、都市の持続可能な成長を支えるはずです。

投資機会

不動産投資家にとって、2025年のデンバー市場の変化は、数年前にはほとんどなかったさまざまなチャンスをもたらしています。市場の冷え込みにより、目利きの投資家はより良い価値の物件を見つけやすくなり、転売、開発、賃貸収入いずれの目的でも選択肢が広がっています。現在のデンバーで注目すべき主な投資アングルは以下の通りです:

新築開発の具体的な切り口の一つは、集合住宅開発です。多くのアパートが供給されているものの、専門家の多くはメトロ・デンバーが増加する人口に対してさらに多くの住宅を必要としていると見ています。2023年はコストや金利の影響で建設が減速しましたが、2025年後半には、特に市の手厚いインセンティブを活用した場合、再び活発化する可能性があります。デンバーの住宅の手ごろな価格拡大条例は、大規模プロジェクトに手ごろな価格の住宅の組み込み、または手数料の支払いを義務付けています（2022年施行）。これは複雑さを増しますが、税還付や追加の容積率緩和などのインセンティブで相殺可能です。低所得者向け住宅税額控除（LIHTC）プロジェクトや官民パートナーシップを専門とする投資家にとって、デンバーは歓迎される市場かもしれません。また、デンバー市内のいくつかの地域にはオポチュニティゾーン（サンバレー、モントベロの一部など）があり、長期投資で税制優遇が受けられます。これらのOZ指定（2018年設立）は2026年まで有効で、2025年は資本投入の重要なタイミングとなります。

要約すると、デンバーの2025年の市場は、供給の増加と適度な価格により、忍耐強く戦略的な投資家にとって肥沃な土壌となっています。賃貸物件（強力な賃貸需要を活用）、フリップ（在庫増加でより実現可能に）、開発（新しい政策でユニット数増加が奨励されている）など、利益を得る道があります。鍵となるのは、現実的な前提で取引をアンダーライティングすること—より通常の価格成長を見込むこと、高い資金調達コストを予算に組み込むこと、そして持続的な魅力のある場所をターゲットにすることです。投資家はもはや（2021年のように）すべての船を持ち上げる上昇気流に頼ることはできません。代わりに、2025年以降の成功は、リノベーション、巧みな土地利用、優れたプロパティマネジメントを通じて実際の価値を加えること、そしてデンバーの将来の成長パターンに合致した場所を選ぶことから生まれます。

課題とリスク

多くの機会がある一方で、デンバーの不動産市場はいくつかの課題とリスクに直面しており、今後数年のパフォーマンスを抑制する可能性があります。投資家、開発業者、住宅所有者は、これらの要因に注視すべきです:

経済の不確実性と金利 ：おそらく最大の即時リスクは、より広範な経済です。景気後退や経済減速の可能性についての懸念が残っています。もし全国的または世界的な状況が悪化すれば（例えばFRBの引き締め、地政学的イベントなど）、デンバーも雇用喪失や住宅需要の減少という影響を受けるでしょう。これまでのところ、デンバーの経済は失業率が低く（2025年初頭で約4% assets.cushmanwakefield.com）、堅調ですが、テック分野などではレイオフが発生しており注視が必要です。さらに、 金利は依然として不確定要素です 。2025～2026年の連邦準備制度の動向は不動産に大きな影響を与えます。インフレが根強く金利が高止まり、あるいはさらに上昇すれば、手の届きやすさがさらに損なわれ、住宅価格が下落する可能性もあります。逆に、インフレが落ち着きFRBが利下げすれば、住宅ローン金利が下がり需要が高まる一方、供給が追いつかなければ再び価格が急騰する可能性もあります。このように、市場はFRBの政策に大きく左右される綱渡り状態です。多くの関係者は金利の緩和（追い風となる）に期待していますが、金利が予想外に急上昇すれば、 「取引が停滞し、より多くの買い手が市場から締め出される」 という明確なリスクがあります。

：おそらく最大の即時リスクは、より広範な経済です。景気後退や経済減速の可能性についての懸念が残っています。もし全国的または世界的な状況が悪化すれば（例えばFRBの引き締め、地政学的イベントなど）、デンバーも雇用喪失や住宅需要の減少という影響を受けるでしょう。これまでのところ、デンバーの経済は失業率が低く（2025年初頭で約4% assets.cushmanwakefield.com）、堅調ですが、テック分野などではレイオフが発生しており注視が必要です。さらに、 。2025～2026年の連邦準備制度の動向は不動産に大きな影響を与えます。インフレが根強く金利が高止まり、あるいはさらに上昇すれば、手の届きやすさがさらに損なわれ、住宅価格が下落する可能性もあります。逆に、インフレが落ち着きFRBが利下げすれば、住宅ローン金利が下がり需要が高まる一方、供給が追いつかなければ再び価格が急騰する可能性もあります。このように、市場はFRBの政策に大きく左右される綱渡り状態です。多くの関係者は金利の緩和（追い風となる）に期待していますが、金利が予想外に急上昇すれば、 という明確なリスクがあります。 手頃さと買い手の疲弊 ：関連して、 手頃さの危機そのものがリスクです 。デンバーの中央値の住宅価格は、地元の中央値所得に対して歴史的に高い倍率となっています（価格が横ばいでも金利が高いため、ここ数十年で最も手が届きにくい時期の一つです）。この状況が続けば、より多くの世帯が住宅所有を諦めたり、より安価な地域へ移住したりする可能性があり、地元の住宅需要が減退します。すでに、 コロラド州の人口増加は鈍化しています 。2010年代と比べてcpr.org、一部は人々がよりコストの低い場所へ移動しているためです。 コロラド・フューチャーズ・センターは、高い住宅コストが経済成長を妨げる可能性があると警告しています 。労働者がここに住む余裕がなければ、という理由です。その対応として、住宅の手頃さを改善するための政治的圧力が高まっています――補助金、より高い密度、家賃規制などです。これがもう一つのリスク、すなわち規制の変更につながります。

：関連して、 。デンバーの中央値の住宅価格は、地元の中央値所得に対して歴史的に高い倍率となっています（価格が横ばいでも金利が高いため、ここ数十年で最も手が届きにくい時期の一つです）。この状況が続けば、より多くの世帯が住宅所有を諦めたり、より安価な地域へ移住したりする可能性があり、地元の住宅需要が減退します。すでに、 。2010年代と比べてcpr.org、一部は人々がよりコストの低い場所へ移動しているためです。 。労働者がここに住む余裕がなければ、という理由です。その対応として、住宅の手頃さを改善するための政治的圧力が高まっています――補助金、より高い密度、家賃規制などです。これがもう一つのリスク、すなわち規制の変更につながります。 規制および立法上のリスク：住宅をめぐる政策環境は流動的です。大きな議論の一つは家賃規制です。コロラド州では現在、州法により（1981年以降）地方自治体による家賃規制条例が禁止されていますが、2023年にはその禁止を撤廃する法案が提出されました。これは可決されず（委員会で否決）cpr.org、しかし入居者の権利を訴える活動家たちは家賃安定化措置を引き続き推進すると誓いましたwestword.com。今後数年で州が何らかの家賃規制（たとえば古い建物や一部のユニットのみでも）を認めれば、賃貸物件の投資収益に影響を与える可能性があります。家主たちは、たとえ差し迫ったものではなくても、これを懸念しています。もう一つの立法分野は固定資産税です。前述の通り、コロラド州の固定資産税は評価額の急騰により上昇しました。Prop HHの否決により、議会が行った短期的な評価率引き下げ以外に即時の救済策はありません。税金が高止まりすれば、（特に固定収入の）住宅所有者に圧力がかかり、差し押さえ率の上昇や売却を余儀なくされる可能性もあります。今後、これに対処するための住民投票や法案が出る可能性もありますが、その結果は不透明です。

良い面としては、規制環境が住宅推進の変化も後押ししています（ADU合法化など、前述の通り）。これらは主に機会ですが、複雑さも伴います。例えば、デンバーの新しい大規模開発向け包括的ゾーニング（手頃な価格のユニットを義務付ける）は、一部の市場価格プロジェクトを抑制したり、利益率を圧迫したりする可能性があります。さらに、デンバーでは現在、すべての長期賃貸物件に賃貸ライセンスを義務付けています（2024年より）robinsonandhenry.com。これは賃貸の質を向上させる一方で、家主にとってはコストや官僚的手続きが増えることになります。コンプライアンスコスト、検査要件、罰金の可能性など、小規模家主が乗り越えなければならないリスクです。

建設コストと労働力 ：2021年の極端な高騰からは資材費が落ち着いたものの、デンバーでの建設は依然として高額です。建設業界は今も 労働力不足 に直面しています――多くの熟練労働者がリーマンショック時に離職し戻らず、現在はインフラプロジェクトとの労働力争奪も起きています。建設業の賃金圧力は大きく（全体的なインフレも燃料などのコストを押し上げています）。 サプライチェーンの問題 は改善したものの完全には解決しておらず、特定の資材や部品は依然として納期が長い場合があります。開発業者にとっては、予算超過やプロジェクトの遅延リスクがあり、必要な供給の実現が危ぶまれます。住宅建設業者にとっては高コストのため、（コスト回収のため）高級物件に注力するか、土地が安い郊外に建設する傾向があり、いずれにせよ市内の手頃な価格の住宅供給には直接つながりません。もし再び世界的なサプライチェーンの混乱（例えば貿易問題や新たなパンデミックの波）が起これば、建設は再び遅れる可能性があります。

：2021年の極端な高騰からは資材費が落ち着いたものの、デンバーでの建設は依然として高額です。建設業界は今も に直面しています――多くの熟練労働者がリーマンショック時に離職し戻らず、現在はインフラプロジェクトとの労働力争奪も起きています。建設業の賃金圧力は大きく（全体的なインフレも燃料などのコストを押し上げています）。 は改善したものの完全には解決しておらず、特定の資材や部品は依然として納期が長い場合があります。開発業者にとっては、予算超過やプロジェクトの遅延リスクがあり、必要な供給の実現が危ぶまれます。住宅建設業者にとっては高コストのため、（コスト回収のため）高級物件に注力するか、土地が安い郊外に建設する傾向があり、いずれにせよ市内の手頃な価格の住宅供給には直接つながりません。もし再び世界的なサプライチェーンの混乱（例えば貿易問題や新たなパンデミックの波）が起これば、建設は再び遅れる可能性があります。 気候・環境リスク ：デンバーは沿岸部ほど気候災害の脅威は少ないものの、無縁ではありません。近年、 極端な気象イベントや気候変動がリスクとなっています 。コロラド州では山岳地帯を中心に山火事が増加し、フロントレンジでは激しい雹嵐も発生しています。大規模な山火事による煙の季節や大きな雹被害があれば、不動産取引が一時的に落ち込む（そして保険料が恒常的に上がる）可能性があります。また、デンバーにはプラット川やチェリークリーク沿いに洪水リスクの高い地域があり、気候変動による大雨で洪水リスクが高まる恐れもあります。市や開発業者は、（リバーマイルの河川工事による洪水リスク低減などの）雨水対策への投資が必要ですunitedstatesrealestateinvestor.com。これを怠れば、将来的に物件被害や建築基準の厳格化リスクが生じます。

：デンバーは沿岸部ほど気候災害の脅威は少ないものの、無縁ではありません。近年、 。コロラド州では山岳地帯を中心に山火事が増加し、フロントレンジでは激しい雹嵐も発生しています。大規模な山火事による煙の季節や大きな雹被害があれば、不動産取引が一時的に落ち込む（そして保険料が恒常的に上がる）可能性があります。また、デンバーにはプラット川やチェリークリーク沿いに洪水リスクの高い地域があり、気候変動による大雨で洪水リスクが高まる恐れもあります。市や開発業者は、（リバーマイルの河川工事による洪水リスク低減などの）雨水対策への投資が必要ですunitedstatesrealestateinvestor.com。これを怠れば、将来的に物件被害や建築基準の厳格化リスクが生じます。 特定セグメントでの過剰供給 ：デンバー全体では住宅供給不足ですが、 特に高級アパートで局所的な過剰供給リスク があります。2020～2024年にかけて多くのクラスAアパートが市場に供給されました。集合住宅の空室率が約8.6％に上昇したのは、少なくとも一時的に供給が需要に追いついた証拠ですcorken.co。開発業者が同様の高級プロジェクトに資本を投入し続ければ、賃貸市場で空室率や賃料割引が増え、投資家のリターンが悪化し、過剰債務プロジェクトのローン不履行につながる恐れもあります。同様に、 工業系でも一部開発業者が供給過剰になるリスク があります。前述の通り、倉庫の新規供給で空室率が約8％に上昇しましたmilehighcre.com。景気減速や消費支出の低下があれば、新規倉庫の吸収が鈍化し、この分野も空室率上昇に直面するかもしれません。デンバーの歴史では、オフィス（1980年代）やコンドミニアム（2000年代半ば）での過剰供給が数年にわたる不況を招いた例があります。開発業者は同じ過ちを繰り返さないよう警戒が必要です。

：デンバー全体では住宅供給不足ですが、 があります。2020～2024年にかけて多くのクラスAアパートが市場に供給されました。集合住宅の空室率が約8.6％に上昇したのは、少なくとも一時的に供給が需要に追いついた証拠ですcorken.co。開発業者が同様の高級プロジェクトに資本を投入し続ければ、賃貸市場で空室率や賃料割引が増え、投資家のリターンが悪化し、過剰債務プロジェクトのローン不履行につながる恐れもあります。同様に、 があります。前述の通り、倉庫の新規供給で空室率が約8％に上昇しましたmilehighcre.com。景気減速や消費支出の低下があれば、新規倉庫の吸収が鈍化し、この分野も空室率上昇に直面するかもしれません。デンバーの歴史では、オフィス（1980年代）やコンドミニアム（2000年代半ば）での過剰供給が数年にわたる不況を招いた例があります。開発業者は同じ過ちを繰り返さないよう警戒が必要です。 資金調達と信用状況：銀行や貸付環境の健全性も重要な要素です。金利が高くなる中、一部の地方銀行は商業用不動産への融資を控えています。2023年前半には米国の銀行破綻がいくつか発生し、貸し手はより慎重になりました。もし信用状況がさらに引き締まれば（FRBの政策や銀行のリスク回避によって）、堅実なプロジェクトでさえ資金調達が難しくなる可能性があります。借り換えリスクも現実的です――多くの商業用不動産ローンの返済期限が迫っており、借り手ははるかに高い金利に直面しますが、場合によっては現在のキャッシュフローでは対応できないこともあります（特に空室の多いオフィス）。これによりローンのデフォルトや不動産の投げ売りのリスクが高まり、それが大量に発生すれば価値の下落圧力となります。デンバーの基礎的条件は強いものの、キャップレートの上昇に伴う全米的な商業用不動産の再評価の影響を免れるわけではありません。例えば、2年前に5%のキャップレートで評価されたオフィスビルは、今や7～8%のキャップレートが必要となり、大幅な価値下落を意味します。これが所有者が鍵を貸し手に返す事態につながる可能性もあります。このような困窮は波及し、市の税収や周辺不動産価値にも影響を及ぼすかもしれません。主に古いオフィスや過剰にレバレッジをかけたアパートなど商業資産に限定されるリスクですが、注意が必要です。

まとめると、デンバーの不動産関係者は、外部・内部の複数のリスクが存在する状況を乗り越えなければなりません。経済的な逆風、政策の変化、パンデミック後のブームの余波がこの瞬間に重なっています。市場は再均衡の過程にありますが、例えば景気後退が高金利のまま発生すれば、不利な方向に傾く可能性もあります。とはいえ、デンバーは過去のサイクルでも回復力を示してきました。これらの課題（手頃な価格、規制の制約、気候変動への対応）は、政策やイノベーションを通じて積極的に取り組まれています。鍵となるのは適応力です――戦略を調整できる人（例えば、ラグジュアリーが飽和したらより手頃なユニットの建設に転換したり、厳しい信用市場で創造的な資金調達を活用したりする）が、これらのリスクを軽減できるでしょう。そして全体として、デンバーの多様な経済と魅力はクッションとなります――たとえ成長が鈍化しても、生活の質を求めて人々はここに移り住み続け、それが長期的な不動産需要を支えます。それでもなお、注意は必要です：2020～21年に不動産で得られた「イージーマネー」はすでに過去のものとなり、今後は堅実な基礎作業と、マクロ経済や地域政策の動向に細心の注意を払う段階に入っています。

長期見通し（2026～2030年）

現在の調整を越えて、今後10年の残り期間（2026～2030年）におけるデンバー不動産の長期的な見通しは、全体として楽観的ですが、期待はやや抑えられています。この軌道を形作るいくつかの重要な要素があります：

人口増加と人口動態

デンバーの人口増加は今後も着実に続くと予想されていますが、2010年代の爆発的な伸びよりは緩やかなペースです。デンバー市自体の人口は2024年の約71万6,000人から、2030年にはおよそ73万人に増加すると見込まれています5280.comaterio.io。これは控えめな成長（全体で約2%、土地の制約とすでに高い基準値を反映）です。しかし、より広い都市圏（デンバー・オーロラ・レイクウッドMSA）が新たな住民の大半を受け入れることになります。デンバー都市圏は2030年までに360万人を超えると予想されています。これは10年半ばの約330万人からの増加ですmetrodenver.org。つまり、都市圏で約30万人以上の増加、約10%の伸びとなります。この成長は自然増加と純移動の組み合わせによるものです。

重要なのは、デンバーに移り住む人々の傾向が変化していることです。20代・30代は引き続き仕事やライフスタイルを求めてやってきますが、高い生活費のため一部の若者は他の地域に流れるかもしれません。一方で、コロラド州全体で65歳以上の人口は急速に増加しており（この層は2015年比で2030年には約77%増加）codot.gov。これにより、ダウンサイジング住宅や55歳以上向けコミュニティ、さらには多世代同居（例えば高齢の親のためにADUを増築する家族も）への需要が高まる可能性があります。地域が人材を惹きつけ維持できるかは、住宅の供給と手頃さにかかっています。そのため、長期的な不動産開発計画では、これら30万人の新住民を受け入れるための住宅供給拡大が目指されています。

都市開発計画と交通機関

デンバーの都市形態は2030年に向けて、より高密度化と交通指向型開発へと進化し続けます。都市計画担当者は「ブループリント・デンバー」や各地区計画を実行しており、複合用途の中心地や回廊の整備を進めています。今後は、主要道路沿いや交通機関の駅近くに中層アパートが増え、老朽化したストリップモールや駐車場が置き換わることが予想されます。2025年までに市内全域でADU（付属住宅）の建設を認める動きも、住宅地の緩やかな高密度化の一環ですcoloradocommunitymedia.comcoloradocommunitymedia.com。2030年までに、デンバーの各地域で数千戸の新しいADUが誕生し、賃貸住宅や拡大家族の住まいとして活用される可能性があります。

交通機関が重要な役割を果たします。RTD（地域交通地区）は、長らく遅れているボルダー線を除き、2020年代後半までにFasTracks拡張（例：DIAやアルバダへの鉄道路線など）を完了しました。ノースウエスト鉄道線をボルダー／ロングモントまで2030年頃までに完成させる（州の資金提供の可能性あり）という議論が再燃しています。もし実現すれば、提案されている駅周辺（ボルダー郡の町など）では不動産の活況が見込まれます。市内では、2028年に予定されているコルファックスBRTが、前述の通りコルファックス沿いの開発のミニブームを引き起こす可能性が高いですenr.com。市はまた、フェデラル大通りやブロードウェイでの交通機関強化策も検討中です。詳細は未定ですが、こうした強化策も同様にこれらの回廊沿いの住宅増加を促すでしょう。

もう一つの変革的なアイデアとして浮上しているのが、「セントラルデンバー鉄道再配置」です。これは、ダウンタウンを通る貨物鉄道線（デカター／フェデラルからグローブビルまで）を撤去し、別ルートに移すことで、中心部の土地を解放し騒音を減らす可能性があります。まだ推測段階ですが、もし2030年までにこのようなプロジェクトが進めば、かなりの新規開発用地が生まれるでしょう。同様に、州の交通局はI-25セントラル改良（デンバー中心部を通るI-25の一部、蓋掛けや拡幅の可能性あり）を検討中です。ダウンタウン近くのI-25に蓋がかけられれば（I-70のように）、文字通り新たな不動産（公園や建設可能なスペース）が生まれるかもしれません。

2030年までに実現する主要プロジェクトも景観を大きく変えるでしょう。リバーマイルの最初のフェーズ（前述）は順調に進行しているはずで、数千戸の住宅やオフィス、商業施設の一部が建設されている可能性があります。ナショナル・ウェスタン・センター（北デンバーの家畜ショー複合施設の再開発）は2020年代半ばから後半にかけて完成予定で、国際的な農業イベントキャンパスや通年型のアトラクションが誕生します。これにより、隣接するグローブビルやエリリア・スワンシア（伝統的に低所得地域）で新たな複合開発が進行中です。2030年までには、これらの地域が新しいアパートやメーカースペース、再生されたサウスプラット川沿いで変貌しているかもしれません。

ボールアリーナの駐車場（クロンキー所有）も再開発の好適地です。KSEはボールアリーナ再開発のビジョンを発表しました。これらの敷地にリバーマイルと接続する高密度の複合用途地区を建設する計画ですvisionplan.ballarena.com。承認されれば、2030年までに着工し、ダウンタウンにさらなる住宅や商業スペースが加わるでしょう。市の長期ダウンタウン計画では、古いオフィスビルの住宅転用も推進されています。2030年までには、著名な転用事例（例えば1980年代のオフィスタワーが市のインセンティブでアパートやホテルになるなど）が見られる可能性が高いです。これにより、ダウンタウンの用途の多様化が進みます。

全体的に見て、2030年までにデンバーはより多極的な都市になる可能性が高いでしょう。ダウンタウンに加え、いくつかの活発な副都心（チェリークリーク、再活性化されたコロラドセンター／グレンデール地区、DTCのテックハブなど）があり、すべてが交通機関や自転車インフラによってより相互に結ばれるようになります。大規模なインフラ改善（16thストリートモールの完成、I-70の完成、DIAのグレートホールの完成、おそらくI-25の一部再整備など）によって、都市はよりアクセスしやすく、魅力的になります。これらの投資は、土地の利用価値を高め、地域の住みやすさを向上させることで、不動産市場を支えます。

予測される不動産価格の推移

2030年までの価格を予測するには多くの仮定が必要ですが、ほとんどのアナリストはデンバーの住宅価値は長期的に緩やかで安定した成長を続けると見ています。大きな景気後退がない限り、年10％以上の上昇時代は終わったと考えられます。代わりに、年平均2～5％程度、つまりインフレや所得の伸びと同等かやや上回る程度になるでしょう。U.S. Newsの5年住宅予測では、「2030年まで全国的に価格上昇はより緩やかになり、取引件数も通常レベルに戻る」とされています。facebook.com usnews.com。これはデンバーの地元予想とも一致しており、市場が均衡を見つける中で取引件数は増えるが、価格上昇は過熱期よりはるかに緩やかになると見られています。

今後も（控えめながら）値上がりが続くと予想される理由の一つは、基本的な需給バランスです。デンバーでは、人口増加を完全に満たすほどの住宅建設がまだ十分ではありません。2030年までに30万人が増えた場合でも、快適に住めるだけの住宅を供給するには、現在よりも建設ペースを上げる必要があります。2022～2024年はコストや金利上昇で建設の勢いが鈍化したため、やや供給不足が生じる可能性があります。これが住宅価格や家賃の上昇圧力となります。ただし、価格上昇のペースは手頃さによって自制されるでしょう。価格が急騰しすぎると、需要が減少することは既に経験済みです。

賃貸料も緩やかに上昇すると予想されています。現在の新築アパートの供給が、例えば2025～2026年までに吸収された後、家賃の伸びは年間3％程度に戻る可能性があります。アナリストの中には、住宅購入が高止まりし、より多くの人が長期間賃貸を続ける場合、10年後半にはデンバーの家賃上昇がさらに加速する可能性があると予測する人もいます。商業用不動産の価値については、種類によって異なります：工業用および集合住宅は価値が上昇する可能性が高い（ただし、過去10年の大幅な上昇ほどのペースではありません）、なぜなら需要の原動力がしっかりしているからです。小売物件の価値は安定、もしくはわずかに上昇するはずです。特に、食料品店が核となっているセンターや強い地域の物件はそうです。Eコマースの猛攻を生き残った小売は、一般的に回復力があるタイプです。オフィス物件の価値は大きな疑問符です。2030年までにダウンタウンの計画が成功し、経済が成長すれば、オフィスの空室率は30％台から20％台に戻る可能性がありますが、パラダイムシフトがない限り15％未満に戻るのは難しいでしょう。これは、オフィス物件の価値が2030年までに2020年以前の高値まで完全に回復しない可能性があることを示唆しています。古い建物の一部は用途変更され、実質的にオフィス在庫が減る（これにより残った建物の価値が一部回復する）可能性もあります。10年後半までには、オフィス市場が新たな均衡点を見つけることが期待されています（2019年よりも総占有スペースは少ないが、用途変更後は総空室スペースも減る）。長期的なビジョンを持つ投資家は、2025～2026年の困窮オフィス売却にチャンスを見出し、2030年代の復活に賭けるかもしれません。

最後に、マクロ経済の前提について：ほとんどの予測は大きなクラッシュはないと仮定しています。つまり、2024年にソフトランディングまたは軽度の景気後退、その後成長というシナリオです。これが維持されれば、デンバーの不動産は2022～23年の小幅な下落以上の深刻な調整を回避できる可能性が高いです。もし深刻な景気後退（2008年のような）が起きた場合、すべての予測は無効になります。短期的にはデンバーでも価格下落が見られるでしょうが、歴史的に見て多様な経済構造のおかげで他の多くの市場よりも早く回復してきました。

数値で見ると、デンバーの2030年の住宅中央値価格は70万～75万ドル程度（現在は約60万ドル）になるかもしれません。これは年率約3％の複利成長を仮定した場合です。現在約1,800ドルの2ベッドルームアパートの家賃も、同様の成長率で2030年には約2,200ドルになる可能性があります。これらはあくまで推測ですが、成長は指数関数的ではなく段階的になる可能性が高いことを示しています。不動産は依然として堅実な投資先ですが、より通常の利回りとなり、2010～2020年のような極端な値上がりは期待できません。

規制環境

デンバーの不動産市場は、さまざまな規制や法改正によっても再構築されています。すでにいくつか触れましたが、2025年以降の不動産に影響を与える主な規制の動向をまとめます：

ADU以外にも、デンバーはより広範なアップゾーニングを検討中です。ミネアポリスやポートランドの例にならい、一戸建てゾーンでデュプレックス（二世帯住宅）やトリプレックス（三世帯住宅）を認める議論もあります。ポリス州知事は2023年、交通機関や雇用拠点周辺でより高い密度を都市に義務付ける州法案を推進しましたが、成立には至りませんでした。しかし、地方自治体への圧力は依然として続いています。2026年までにデンバーが先んじてゾーニング規則を改定し、特にバスや鉄道沿線で複数世帯住宅をより多くの地域で認める可能性もあります。そうなれば、例えば一戸建てが並ぶ区画を小規模なフォープレックス（四世帯住宅）やタウンホームに転換するなど、開発の可能性が大きく広がるでしょう。

税制優遇措置およびプログラム：規制環境には「ムチ」だけでなく「アメ」も含まれています。デンバーおよびコロラド州は、特定の種類の開発に対してさまざまなインセンティブを提供しています。例えば、デンバーにはアフォーダブル・ハウジング・ファンド（手頃な住宅基金）があり、低所得者向け住宅を含むプロジェクトには資金援助や税金の減免を行っています。デンバーの最近のインクルージョナリー・ゾーニング（住宅の手頃さ拡大条例）では、手頃な住宅ユニットの設置を義務付ける一方、開発業者がこれに従えば駐車場要件の緩和や許可手数料の減額などの優遇措置も与えています。州としても、手頃な住宅への資金提供を拡大しており（コロラド州は住宅開発助成基金を景気刺激策の資金で創設し、2022年には有権者が提案123号を承認して、税収の一部を手頃な住宅プロジェクトに充てることになりました）。これらのインセンティブにより、開発業者が手頃な住宅を建設する魅力が高まり、供給が増えてこのセグメントの市場家賃や価格がある程度抑えられる可能性があります。

個人の購入者向けにも税制上のインセンティブがあります。初めて住宅を購入する人向けの支援プログラム（Metro DPAなど）は、頭金の支援を強化しています。また、デンバーの特定地域は連邦税法上のオポチュニティ・ゾーン（機会区域）に指定されており、前述の通り、これらに投資して10年間保有するとキャピタルゲイン税の優遇が受けられます。主要なOZ期間は2026年に新規投資分について終了しますが、多くのプロジェクトが現在進行中で、その恩恵を受けようとしていますunitedstatesrealestateinvestor.com。例えばサンバレー地区では、OZ投資が再開発を後押ししています。

家賃規制およびテナント保護：前述の通り、コロラド州では現在家賃規制は認められていません（2023年に禁止が維持されました）cpr.org。そのため、デンバー市自体は家賃規制条例を施行できません。しかし、デンバー市は価格統制に至らない範囲でテナント保護策を進めています。例えば、デンバー市は立ち退きに直面する低所得テナントに法的代理人を保証する法律を可決し、裁判での公平性を高めています。コロラド州も家賃値上げや契約終了の通知期間を延長する法律を可決しました。さらに、デンバー市は賃貸ライセンスプログラムを通じて基準を施行しています。家主にライセンス取得と定期的な検査を義務付けることで、市は賃貸物件の安全性と居住性を確保しようとしていますrobinsonandhenry.com。基準を守らない家主は罰金や賃貸不可となる可能性があります。この規制措置は2024年から完全施行され、最悪の物件を排除したり、家主に改善を促すことでテナントの利益となる一方、家主には一定のコスト負担が生じます。

今後を見据えると、テナント擁護団体はより強力な措置を求めている：これには、政治的な風向きが変われば家賃安定化案の再提案（たとえば、古い建物の年間家賃上昇率を最大3～5％に制限する上限設定）や、「正当な理由」退去条例（特定の理由に限定して退去を認める）などが含まれる可能性があります。デンバー市は「正当な理由」退去条例を可決していませんが（コロラド州の一部小都市では可決済み）、今後議題に上がる可能性があります。家主や投資家は、これが物件管理の柔軟性に影響するため、注視すべきです。

開発規制と許認可：住宅供給促進の一方で、考慮すべき規制上の負担もあります。デンバーの建築基準法は、より環境に配慮した基準へと進化し続けています。例：グリーンビルディング条例（大規模建物にグリーン屋根、太陽光パネル、または省エネ化を義務付け）—コストは増しますが、持続可能性は向上します。2027年までに、デンバーは新築の商業ビルや集合住宅でガス配管を禁止し、電化を義務付けます（気候行動計画による）。これらの規則により、開発業者は電気式HVACなどの予算計上が必要です。また、デンバーの許認可プロセスは悪名高く遅いですが、現在見直し中です。新市政と市議会は、住宅供給促進のため承認の迅速化を強調しています（審査簡素化による許認可期間短縮の取り組みあり）。これが成功すれば、開発業者の保有コストが下がり、より早く市場投入できる可能性があります。

もう一つの規制要素：メトロディストリクトとHOA。新興郊外の多くは、メトロディストリクト（将来の税金でインフラを賄う準政府的な資金調達手法）を利用しています。州は、メトロディストリクト規制を調整し、乱用防止を図っています（一部開発業者が住民に過度な債務を負わせたと非難されたため）。これにより、開発業者の初期コストがやや増加する可能性がありますが、後の住民の過大な負担を防ぎます。HOA（管理組合）規制も強化されており、HOAはスーパーリーン（優先担保権）に制限が設けられ、透明性を高めるためのルールも増えています。

要約すると、デンバーの規制環境は住宅不足に対応するために積極的に進化しており、主にゾーニングの緩和や手頃な価格の開発へのインセンティブ提供によって対応していますが、同時にテナント保護や品質基準を通じて地域社会の懸念にも応えています。関係者にとっては、開発機会の拡大（ADUや高密度化）と新たな責任（賃貸ライセンスや包括的住宅要件）の両方がある、いわば一長一短の状況です。傾向としては、より多くの住宅供給を促進することが手頃な価格への主な解決策とされており、長期的には在庫が増え、極端な価格高騰を防ぐことで市場に利益をもたらすはずです。しかし、その移行期間中は、法令遵守と適応が重要です。これらの変化について情報を得ている人々（例えば、以前は認められていなかった場所でADUを建てられることを知った住宅所有者や、ライセンスを確保している家主など）は、不意を突かれる人々よりも有利に立てるでしょう。デンバーの成長志向でありながら社会的公平性にも配慮する姿勢は、今後も不動産の動向に影響を与え続けるでしょう。

専門家および業界の見解

このレポートを締めくくるにあたり、地元の専門家（不動産業者、経済学者、開発業者）によるデンバーの不動産市場に関する見解を紹介します。彼らの現場からの洞察は、データを理解する手助けとなります。

1. 「再調整中の市場」– アマンダ・スニッカー、デンバーメトロ不動産協会: DMAR市場動向委員会の委員長であるスニッカーは、デンバーの住宅市場における2025年を「再調整の研究」と表現しています。彼女は、買い手も売り手も非現実的な期待（買い手は金利の低下を、売り手は二桁の値上がりが続くと想定）を持って年を迎えたが、「現実ははるかに複雑だった」と指摘します。住宅ローン金利は高止まりし、在庫は急増、手頃さが行動を左右していますdmarealtors.com dmarealtors.com。売り手はもはや昨年のピーク価格で設定して入札合戦を期待できず、そうした場合は「ためらい、機会損失、取引の停滞」に直面しています。一方、買い手も完璧な金利を狙ってタイミングを計ろうとすると、今手が届く物件を逃すリスクがあります。彼女のアドバイスは、今の成功は現状に合わせること—現実的で、情報を得て、新しい常識に柔軟に対応することが重要だというものですdmarealtors.com dmarealtors.com。つまり、これは「悪い」市場ではなく、単に異なる市場であり、素早く適応した人が報われるのです。スニッカーはポジティブな点も指摘します。買い手には余裕と交渉力があり、準備の整った住宅は今でも数週間で売れる一方、価格が高すぎたり手入れされていない物件は売れ残るdenverite.com denverite.com。これは健全なバランス調整です。彼女は「地に足をつけている人が…成功する。リアルタイムの認識こそ最大の資産だ」と冗談めかして言いますdmarealtors.com。これは多くの不動産業者の全体的な感情を表しています。デンバーの市場は崩壊しているのではなく、正常化しており、参加者は戦略を再調整する必要があるのです。

2. 在庫急増と買い手市場 – オルフェ・ディヴォンギー（Zillowエコノミスト）： Zillowの上級エコノミストであるオルフェ・ディヴォンギーは、デンバーが2025年に買い手市場へとシフトしたことを強調しています。価格引き下げの記録的な水準（38%の物件で値下げ）を引用し、彼は「買い手と売り手のギャップが縮まっている。これは健全なバランス調整だ」と述べました。axios.com。ディヴォンギーは、数年間の極端な成長の後、全国平均を上回る在庫と交渉力を持つ買い手がいることは、市場の長期的な安定性にとって良いことだと強調していますaxios.comaxios.com。しかし、彼はまた、手頃な価格の課題が多くの買い手を様子見にさせていると警告しています。たとえ今は買い手に有利な状況であってもaxios.com。彼の見解は、指標上は買い手市場であっても、もし買い手が行動できないのであれば、それはある意味「空虚な」買い手市場であることを示唆しています。これは、賃貸者が持ち家を持てるような創造的な解決策（頭金支援や金利引き下げなど）の必要性を強調しています。Zillowの調査でも、デンバーの在庫はパンデミック前の水準を上回る数少ない都市圏の一つであることが示されましたaxios.com。彼の見解では、これは警戒すべき兆候ではなく、よりバランスの取れた状態への回帰です。要するに、ディヴォンギーの見解は、デンバーの住宅市場は持続不可能なブームから修正されており、それは最終的には有益であるが、高い資金調達コストのために移行は不安定である、というものです。

3. 商業の見通しとソフトランディング – CBREオフィスブローカー、リンジー・ギルバート: 商業分野について、デンバーのCBRE副社長リンジー・ギルバート氏は、オフィス市場に対して慎重ながらも希望を持てる見通しを示しました: 「私たちは安定化の兆しを見ました… 2025年に向けて、人々は経済的にソフトランディングを果たしたと感じており、これが不動産市場にとっても明らかにプラスに働いています。企業が長期的なオフィスの意思決定に対して、少し自信を持てるようになってきました。」 coloradosun.com。ギルバート氏の見解では、パンデミックによる大きな混乱は終わりつつあり、2024年後半には一部の企業がハイブリッド勤務方針を固め、再びオフィススペースの賃貸を開始した（デンバーのオフィス賃貸は前年比13%増） coloradosun.com。多くの雇用主が「週3日出社」に落ち着いたと彼女は指摘しており、coloradosun.com、これは依然としてかなりの（ただし縮小した）スペースが必要であり、それに応じて賃貸契約を結んでいることを意味します。また、新たなテナントによるサブリースの引き継ぎが増加していることも観察しており、これがシャドーインベントリーを減少させていると述べていますcoloradosun.com。ギルバート氏の見方は、デンバーのオフィス市場は依然として非常に厳しいものの、自由落下状態ではなく、新たな基準に適応しつつあることを示唆しています。経済的なソフトランディングへの言及は重要です。デンバーの多様な経済（テクノロジー、航空宇宙、医療、再生可能エネルギーなど）は深刻な不況を回避できる可能性があり、企業が自信を取り戻すことができます。その結果、商業用不動産も徐々に回復していきます。彼女が実質的に言っているのは、ダウンタウン・デンバーの空室率35%という話は決して悲観一色ではなく、その裏でスペースを埋める動きが進んでいるということです。家主はこの時期を乗り切るために、質の高い改善でテナントを惹きつける必要があります。なぜなら需要は「質への逃避」だからです。

4. 開発者の見解 – 変革的プロジェクトと将来の成長: 開発側から見ると、デンバーが2025年半ばにリバーマイルプロジェクトを承認した際に、プロジェクトチームが共有したビジョンを考えてみてください。彼らはこれを「コロラド州史上最も野心的な都市再開発プロジェクトの一つ」と呼び、リバーマイルの完成によって25,000の新規雇用と16,450人の新住民が生まれると予測しましたunitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com。Revescoの開発責任者（KSEによる買収前）は、デンバーのダウンタウンについてしばしば「進化の時を迎えている」と語り、駐車場を活気ある近隣エリアへと変えることを目指していました。承認後、アナリストたちはリバーマイルは「デンバーのダウンタウンを変革的成長段階に位置付け、デンバーで最も高い都市密度を実現する」と指摘しましたunitedstatesrealestateinvestor.com。ここでの楽観的な見方は、開発者たちがデンバーの長期的なファンダメンタルズの強さを見ているという点です—それが数十億ドル規模の投資を正当化しています。彼らは、環境（複合用途、交通機関の利便性、各種アメニティ）が整えば、人口流入と企業の都市進出が今後も続くと見込んでいます。デンバー商工会議所のアドバイザーを務めることが多い地域経済学者のパティ・シルバースタインのような専門家の言葉を引用することもできるでしょう。彼女は、デンバーの経済と住宅需要は今後も成長し続けるが、そのペースは緩やかであり、今こそ住宅とインフラに投資することが、将来のボトルネック回避に不可欠だと示唆しています。要するに、専門家のコンセンサスはデンバーは「スマート」に成長しなければならない—密度、交通、手頃な価格を加えることで勢いを維持できるというものです。リバーマイルや同様のプロジェクトは、そのビジョンに民間セクターが歩調を合わせている例です。

5. 業界の課題に対する見解: 専門家たちもリスクを見逃しているわけではありません。例えば、コロラド不動産業者協会は、そのレポートで2023～24年の市場は住宅ローン金利によって左右され、2025年も同様になる可能性が高いと強調し、「今や買い手はわずかな金利変動にも非常に敏感になっている」と述べ、金利が上がるたびにより多くの人が市場から離脱しているとしていますdmarealtors.com。金利が6％を下回れば、抑えられていた需要が一気に高まると予想しており、これは多くの不動産業者が「顧客がより良い金利を待っている」と感じていることと一致します。賃貸市場については、デンバー都市圏アパート協会が2024年に、新築アパートの増加は「借り手にとって歓迎すべき救いであり、ついに交渉力が生まれた」と述べつつも、「2025年には需要が追いつき、空室率が再び引き締まると予想している」と警告し、借り手は供給過剰が長く続くとは考えない方がよいとしていますcorken.co corken.co。これは、人口が新しい住戸に流入するにつれて、市場が再び家主有利に転じることを不動産管理会社が予想していることを示唆しています。

最後に、より大きな視点からの考察です。不動産エコノミストのパトリック・ダフィー（U.S. Newsで引用）は、全米的に「今後5年間は売買活動が活発化するが、価格上昇は緩やかになるだろう」と述べていますfacebook.com。これをデンバーに当てはめると、人々が新たな常態に適応するにつれて取引量は増えるものの、かつてのような急激な価格上昇は見られず、より健全で持続可能な市場の軌道になるという見方と一致します。多くの地元専門家もこれに同意しており、デンバーは安定と持続可能性の時代に入ろうとしていると述べています。ある仲介業者は「2025年はデンバーがバランスの取れた形で再び活気を取り戻す年 ― もはや急激な変動はなく、着実な前進が続く」と表現しています

