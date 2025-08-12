마일하이 시장의 대변혁: 2025년 덴버 부동산, 중력을 거스르며 대전환 예고

요약 보고서

2025년 덴버의 부동산 시장은 최근 몇 년간의 열광적인 판매자 우위 시장에서 보다 균형 잡힌(심지어 구매자 친화적인) 환경으로 극적인 변화를 겪고 있습니다. 주거용 매물 재고가 10년 만에 최고 수준으로 급증하면서, 한때 뜨거웠던 주택 가격 상승세가 진정되고, 구매자들에게 새로운 협상력을 제공하고 있습니다 shishito-re.com axios.com. 주택 가격은 정체되어 있으며, 중위 가격 약 60만 달러는 전년 대비 사실상 변동이 없으며, 이는 팬데믹 호황기의 급격한 가치 상승에서 “건강한 균형 회복”을 의미합니다 recolorado.com axios.com. 주택이 판매되는 데 다소 시간이 더 걸리고 가격 인하가 흔해지고 있습니다. 올여름 매물의 약 38%가 가격을 내렸으며(전국 평균을 훨씬 상회), axios.com. 동시에, 약 7%에 달하는 높은 모기지 금리는 일부 수요를 억제하여, 선택의 폭이 넓어졌음에도 불구하고 많은 구매자들이 관망세를 유지하게 만들고 있습니다 axios.com.

상업 부문에서는,(다운타운 35% 이상)에 시달리고 있으며, 이는 원격 근무의 유산입니다 cbre.com . 하지만도 보이고 있습니다. 임대 활동이 증가하고 있고, 전대 공간이 서서히 흡수되고 있어 최악의 시기는 지났을 수 있음을 시사합니다 coloradosun.com . 공실률이 낮고(약 4~5%), 소비자 지출이 견고하게 유지되면서 임대료도 안정적입니다 lee-associates.com . 전자상거래와 물류 수요가 이를 뒷받침하고 있으며, 공실률은 약 8%이고 임대료는 점진적으로 상승하고 있습니다 milehighcre.com

앞을 내다보면, 덴버의 장기적인 펀더멘털은 여전히 강합니다. 인구 성장은 계속될 것으로 예상되며(메트로 덴버는 2030년까지 360만 명을 초과할 것으로 전망), 이는 주택 수요를 지속시킬 것입니다 metrodenver.org. 시 당국은 주택 공급과 감당 가능한 가격 문제를 해결하기 위해, 시 전역에서 보조 주택(ADU) 합법화부터 저렴한 주택 개발 인센티브 제공까지 친(親)주택 정책을 추진하고 있습니다 coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. 62에이커 규모의 리버 마일(도심 재개발)과 교통 확장 등 주요 인프라 및 개발 프로젝트는 2030년을 앞두고 도시 경관을 재편하고 새로운 투자 기회를 창출할 것으로 기대됩니다. 요약하면, 덴버의 2025년 부동산 시장은 재조정의 시기에 있습니다. 최근 호황의 과잉이 보다 지속 가능한 궤도로 가라앉고 있습니다. 경제적 불확실성과 높은 금리가 단기적 위험을 제기하지만, 매수자와 투자자들은 이제 더 많은 선택의 여유를 갖게 되었습니다. “뉴 노멀”에 대해 정보를 얻고 유연하게 대응하는 이들이 덴버의 변화하는 부동산 시장에서 성공할 수 있을 것입니다 dmarealtors.com dmarealtors.com.

주요 시장 지표 (2025):

지표 값 (2025년) 전년 대비 변화 / 비고 중위 주택 가격 (대도시권) ~$600,000 (2025년 3–6월) 2024년 대비 약 0% (변동 없음, 시장 안정화) recolorado.com dmarealtors.com 주택 가격 상승률 ~+1% (덴버 시, 2025년 6월) 소폭 상승 (2021년 연간 약 15–20% 상승 이후) redfin.com 매물 수 (대도시권) ~13,000 (2025년 여름) +50% (2024년 대비, 2011년 이후 최고치) dmarealtors.com denverite.com 재고 소진 기간 (개월) ~2.0개월 (2025년 6월) 2024년 약 1.2개월에서 증가 – 더 균형 잡힌 시장 (5–6개월이 “정상”) dmarealtors.com 중위 매물 시장 체류일 25일 (2025년 6월, 덴버) 전년 대비 +7일 (주택 판매 속도 다소 느려짐) redfin.com 30년 모기지 금리 ~6.5–7.0% (2025년 중반) 2021년 약 3%에서 상승 (높은 금리로 구매력 제한) themortgagereports.com nerdwallet.com 주거 임대 공실률 8.6% (대도시권 다가구, 2025년 중반) 신규 아파트 공급으로 상승 (임차인에게 유리) corken.co 오피스 공실률 (다운타운) 36.8% (2025년 2분기) 전년 대비 +1.5%p – 역대 최고치 (팬데믹 이후 영향) cbre.com 오피스 공실률 (대도시권) ~25–27% (2025년 2분기) 2024년 약 24%에서 상승 (교외 <20%; 체리크릭 약 8%) <a href="https://coloradosun.com/2025/01/18/office-vacancy-sublease-downtown-denver/#:~:text=The%20Denver%20suburbs%20fared%20better,and%20empty%20%E2%80%94%20office%20buildings" target="_blank" rel="noreferrer noopcoloradosun.com 소매 공실률(메트로) ~4.2% (2025년 1분기) 역대 최저치 근접(강한 소매 수요) lee-associates.com 평균 소매 임대료 $23.5/평방피트/년 (2025년 중반) 완만한 임대료 상승(신규 공급 제한) corken.co 산업 공실률(메트로) 8.1% (2025년 1분기) 전년 대비 +0.3%p(소폭 상승, 신규 창고 추가) milehighcre.com 평균 산업 임대료 $9.60/평방피트/년 (2025년 1분기) 전년 대비 +3.2%(물류 공간에 대한 꾸준한 수요) milehighcre.com 덴버 시 인구 ~717,000명 (2024년) 2010년 대비 +19%; 2030년까지 약 73만 명 전망 5280.com aterio.io 메트로 덴버 인구 ~330만 명 (2025년 추정) 2030년까지 약 360만 명 전망 metrodenver.org

(출처: Denver Metro Assoc. of Realtors, REcolorado MLS, Zillow/Redfin, CBRE, U.S. Census projections.)

현재 시장 상황 개요 (2025)

2025년 기준, 덴버의 부동산 시장은 팬데믹 시기의 과열된 상태에서 더 차분하고 균형 잡힌 상태로 뚜렷한 전환을 겪고 있습니다. 수년간 극심한 판매자 우위가 이어진 후, 매물(인벤토리)이 극적으로 반등하면서 구매자들은 더 많은 선택권과 협상력을 갖게 되었습니다. 덴버 메트로 지역에서는 2025년 봄 기준 주거용 매물 수가 12,000건을 넘어섰는데, 이는 “2011년 이후 처음 있는 일”이며, 10년 평균 공급량의 두 배가 넘는 수치입니다 shishito-re.com denverite.com. 이처럼 매물이 급증한 것은 2021~2022년과는 극명한 대조를 이루는데, 당시에는 1,000채 미만의 주택만이 시장에 나와 있었고, 구매자들은 거의 모든 매물에 대해 경쟁적으로 입찰해야 했습니다 denverite.com.

중요하게도, 주택 가격은 2022~2023년 말의 소폭 하락 이후 횡보세를 보이고 있습니다. 2025년 중반 덴버 지역의 주택 중위 매매가는 약 60만~62만 달러(모든 주택 유형 기준)로, 1년 전과 거의 비슷한 수준입니다 recolorado.com redfin.com. 2025년 3월 중위 마감 가격은 595,000달러로 2024년 3월과 동일하여, 공급 변화 속에서도 “안정의 신호”를 보여줍니다 recolorado.com recolorado.com. 6월에는 가격이 전년 대비 1~2% 소폭 상승하는 데 그쳐, 새로운 균형 상태를 강조합니다 redfin.com. 이러한 가격 안정은 팬데믹 시기(연 20%대 급등)의 과열 성장 이후 나타난 현상으로, 덴버 시장이 폭락이 아닌 조정 국면으로 전환했음을 시사합니다. 한 현지 중개인은 “나쁜 시장이 아니라, 다른 시장이다”라고 표현했으며, 이는 기대치의 안정화와 재조정이 특징임을 의미합니다 dmarealtors.com.

2025년의 매매 활동은 꾸준했지만 열광적이지는 않았습니다. 비교적 느렸던 겨울 이후, 봄 매매 시즌에는 거래가 건강하게 증가했습니다 – 예를 들어, 2025년 4월의 마감 매매 건수는 전년 대비 3% 증가했습니다 recolorado.com – 하지만 2021년의 광적인 급등과는 달랐습니다. 구매자들은 더 신중해졌고, 금리 인상으로 인해 구매할 수 있는 주택 가격(그리고 따라서 가격이 오를 수 있는 한계)에도 제한이 생겼습니다. 실제로, 주택 구입 가능성의 어려움이 이제는 중심 이슈가 되었습니다: 6.5~7%대의 모기지 금리는 월 상환액을 크게 높이고 있으며, 주택 가격은 여전히 사상 최고치에 근접해 있습니다 themortgagereports.com axios.com. 이로 인해 일부 잠재적 구매자들은 관망세를 보이고 있으며, 매물이 증가하는(주택이 더 오래 시장에 남아 있기 때문) 흥미로운 상황이 만들어졌지만, 총 수요는 공급에 비해 다소 억제된 상태입니다. 그 결과, 힘의 균형이 많은 부문에서 구매자 쪽으로 이동했습니다. 수년 만에 처음으로, 덴버의 구매자들은 서두르지 않고 여유롭게 둘러볼 수 있게 되었습니다. 이제 그들은 가격 인하와 판매자 양보를 성공적으로 협상하고 있는데, 이는 팬데믹 기간의 극심한 경쟁 시장에서는 상상할 수 없던 일이었습니다 shishito-re.com shishito-re.com.

주거용 부동산 동향

주택 가격 및 상승률

중요하게도,. 고가 주택 시장에서 둔화가 더 뚜렷하게 나타나고 있는데, 2025년 중반 덴버의. 이는 해당 가격대의 구매자들이 선택권과 협상력을 충분히 갖고 있음을 의미합니다 dmarealtors.com dmarealtors.com . 반면, 대부분의 구매자들이 대출 한도에 의해 제약을 받는 입문 및 중간 가격대는 여전히 경쟁이 있지만, 예전보다는 확실히 열기가 식었습니다. 또한. 단독주택 가격은 역대 최고치에 근접해 유지되고 있습니다(봄 기준 단독주택 중간값 약 66만 5천 달러) denverite.com denverite.com . 반면,. 2022년 최고점 대비 약 5~6% 하락했으며(덴버 콘도 중간값 현재 약 35만 달러, 최고점 약 40만 달러) denverite.com . 풍부한 콘도 매물과, 팬데믹 시기 도심 거주 선호가 약화된 영향으로 콘도는를 보이고 있습니다 shishito-re.com denverite.com . 이 추세는 판매 데이터에서도 확인되는데, 4월 기준 콘도/타운홈 매매가는 1년 전보다 약 6% 낮았고, 연립주택은 단독주택보다 판매까지 두 배의 시간이 걸렸습니다 denverite.com . 요약하면,. 반면, 상태가 좋지 않거나 가격이 비싼 매물(특히 콘도)은 오랜 기간 시장에 남아 있을 수 있습니다.

지난 몇 년간의 격동 이후, 2025년 덴버의 주택 가격 추이는 완만하거나 약간 상승하는 정도로 요약할 수 있습니다. 두 자릿수 연간 상승률의 시대는 사실상 제로 성장 또는 한 자릿수 초반의 성장으로 대체되었습니다. MLS 데이터에 따르면, 2025년 봄 메트로 지역의 중간 매매가는 (~$595K–$605K) 2024년과 거의 변동이 없었습니다 recolorado.com recolorado.com. 레드핀(Redfin) 역시 2025년 6월 덴버 시의 중간 가격이 $625,000로 전년 대비 1.6% 소폭 상승했다고 보고했습니다 redfin.com. 참고로, 2020–2022년 호황기에는 덴버가 연간 15–20%의 가격 상승을 기록했습니다. 이제 시장은 명확히 고점에 도달해 정체된 상태이며, 가격이 계속 오르기보다는 “자리를 지키고 있다”고 볼 수 있습니다 recolorado.com. 이러한 안정화는 공급 증가와 수요 억제의 직접적인 결과로, 본질적으로 시장의 펀더멘털이 재조정된 것입니다.

특히, 일부 세그먼트별로 차이가 있습니다. 덴버의 단독주택 가격은 비교적 견고하게 유지되고 있습니다. 2025년 중반 기준 단독주택의 중간 가격은 약 $660K–$670K로 사상 최고치에 근접해 있습니다 denverite.com denverite.com. 연간 변동폭은 미미하며, 예를 들어 2025년 4월 단독주택 중간 가격은 $604K로 1년 전보다 약 1% 상승했습니다 recolorado.com. 반면, 연립주택(콘도/타운홈)은 소폭 하락세를 보였습니다. 덴버 시의 콘도/타운홈 중간 가격은 2022년 고점 약 $400K에서 2025년 약 $350K로 하락했습니다 denverite.com. 그 이유 중 하나는 콘도 재고가 더 많고, 이들의 구매자층(주로 첫 구매자나 투자자)이 금리 인상에 더 민감하기 때문입니다. 전문가들은 단독주택 가치는 견고하게 유지된 반면, “콘도와 타운홈 시장은 더 뚜렷한 약세를 보였다”고 지적합니다. shishito-re.com 그러나 전체적으로 보면, 2025년 덴버의 전체 주택 가치 상승률은 사실상 정체 상태로, 최근 급등했던 시기와는 극명한 대조를 이룹니다.

앞을 내다보면, 향후 몇 년간의 가격 전망은 대체로 완만할 것으로 보입니다. 일부 분석가들은 시장이 재고 급증을 완전히 소화함에 따라 가격이 소폭 하락할 것이라고 예측하기도 합니다. 예를 들어, 한 부동산 데이터 회사는 만약 재고가 수요를 계속 초과한다면, 향후 1년간 덴버 주택 가치가 최대 9% 하락할 가능성이 있다고 예측했습니다 shishito-re.com shishito-re.com. 이는 팬데믹 기간의 과대평가에서 중간 정도의 조정에 해당합니다. 그러나 다른 이들은 향후 몇 년간 가격이 대체로 정체되거나 소폭 상승할 것으로 보고 있습니다. 많은 경제학자들의 공통된 의견은 2025~2030년 기간에는 “더 완만한 가격 상승”이 나타날 가능성이 높다는 것입니다 – 연간 한 자릿수 초반의 낮은 성장률 정도로, 또 다른 급격한 상승보다는 말이죠. 금리가 결국 완화되면 거래 활동은 더 활발해질 것으로 예상되지만, 가격은 소득과 인플레이션에 더 부합하는 수준으로 성장할 것으로 보입니다 usnews.com uschamber.com. 본질적으로, 덴버의 주택 가치는 앞으로 훨씬 더 느린 속도로 상승할 것으로 예상됩니다. 단, 공급이나 수요에 새로운 충격이 없는 한 말이죠. 이는 지속 가능성 측면에서 반가운 소식입니다. 2020~2022년 동안 40% 이상의 가격 급등 이후, 잠시 숨 고르기를 하면서 소득이 따라잡을 수 있고 더 큰 주거비 위기를 막을 수 있게 되었습니다.

재고와 구매자 수요

2025년에 인벤토리가 게임 체인저가 되었습니다. 덴버 메트로 지역의 매물 주택 수는 역사적으로 낮았던 수준에서 10년 만에 가장 많은 공급량으로 폭발적으로 증가했습니다. 2025년 5월 기준, 활성 매물은 전년 대비 약 48~50% 증가했습니다 shishito-re.com axios.com. 숫자로 보면, 이는 늦봄과 여름 매달 약 12,000~13,000채의 주택이 시장에 나왔다는 의미입니다 shishito-re.com fred.stlouisfed.org. 팬데믹 기간의 매수 열풍이 한창일 때는 인벤토리가 2,000채, 심지어 1,000채 이하로 떨어졌던 것과 비교해보면 – 전례 없는 매물 가뭄이었습니다 denverite.com. 현재의 인벤토리 수준은 2011년(마지막 시장 저점)과 비슷하며, 이번 변화가 얼마나 극적이었는지 보여줍니다 shishito-re.com denverite.com. 왜 이렇게 급증했을까요? 여러 요인이 복합적으로 작용했습니다: 주택이 단순히 시장에 더 오래 머물고 있기 때문(그래서 매물이 누적됨), 더 많은 판매자들이 가격이 높을 때 매도를 결심하고 있고, 매수 수요가 식으면서(즉시 계약되는 매물이 줄어들면서) 매물이 쌓이고 있습니다 shishito-re.com denverite.com.

구매자 입장에서는, 이번 재고 급증이 큰 혜택입니다. 마침내 여유 있게 둘러보고, 비교하고, 협상할 수 있는 숨통이 트인 셈이죠. 한 보고서에서 언급했듯이 “이제 더 많은 선택지와 더 많은 시간이 있습니다” – 몇 시간 만에 허둥지둥 오퍼를 넣던 시절은 끝났습니다 shishito-re.com shishito-re.com. 2025년 중반, 덴버의 중간 매물 시장 체류 기간은 약 2~3주로 늘어났습니다 (6월 기준 단독주택 16일, 콘도 30일) 반면 1년 전만 해도 많은 주택이 1~2주 이내에 팔렸습니다 dmarealtors.com. 수치로 보면: 덴버 주택은 시 전체 평균 약 25일 동안 시장에 머무르고 있는데, 지난해 여름에는 단 18일이었습니다 redfin.com. 이는 구매자들이 예전처럼 서두르지 않고, 종종 시간을 들여 가격 인하를 기다리기도 한다는 것을 보여줍니다. 실제로 가격 인하는 흔해졌습니다: 2025년 6월 매물의 38%가 가격을 내렸습니다. 이는 전국에서 가장 높은 비율로, 판매자들이 초기 가격을 너무 높게 잡았다가 조정해야 했다는 신호입니다 axios.com. Zillow의 수석 이코노미스트 Orphe Divounguy는 이를 “구매자와 판매자 간의 격차가 줄어들고 있다…건강한 균형 회복이다.”라고 표현했습니다 axios.com. 즉, 수년간 판매자가 가격을 정하던 시장이 이제는 구매자가 지불할 의사와 능력이 있는 수준으로 재조정되고 있다는 뜻입니다.

겨울철에 비해 구매자 수요가 개선되었지만 여전히 신중하다는 점에 유의해야 합니다. 높은 이자율로 인해 일부 구매자, 특히 월별 상환액 증가에 민감한 첫 주택 구매자들이 시장에서 이탈했습니다 axios.com. 또한, 경기 침체 우려나 기술 업계 해고 등 경제적 불확실성으로 인해 구매자들이 더욱 신중해졌습니다. 그럼에도 불구하고 수요가 완전히 사라진 것은 아닙니다. 덴버는 여전히 매력적인 도시이고 인구 유입이 계속되고 있어 적정 가격의 주택에는 기본적인 구매자층이 존재합니다. 실제로 주택 판매 건수는 비교적 꾸준하게 유지되고 있습니다. 예를 들어, 2025년 6월 덴버 시에서는 880건의 주택 거래가 이루어졌으며, 이는 2024년 6월에 비해 소폭 증가한 수치입니다(+2.8%) redfin.com redfin.com. 그리고 호가 이상에 판매된 매물의 비율은 정점에 비해 감소했지만 여전히 거의 30%에 달합니다(2025년 5월 거래의 약 29%가 호가를 초과해 판매됨) zillow.com zillow.com. 이는 가격이 적절하고 매력적인 주택은 여전히 경쟁 입찰을 유도해 프리미엄에 판매될 수 있음을 시사합니다. 요약하자면, 덴버의 구매자 수요는 정상화되었습니다. 관심 있는 구매자는 여전히 많지만, 이제는 더 신중하고 더 많은 힘을 갖게 되었습니다. 시장은 “첫날에 복수 오퍼가 들어오는” 상황에서 “구매자들이 여전히 적극적으로 오퍼를 낼 준비가 되어 있지만,” 이제는 그들만의 조건에 따라 움직이는 보다 표준적인 속도로 전환되었습니다 recolorado.com.

모기지 금리와 주택 구매 여력

2025년 덴버 주택 시장의 아킬레스건은 감당할 수 있는 가격(구매력)입니다. 높은 주택 가격과 높은 모기지 금리의 이중고로 인해 많은 구매자들의 예산이 한계에 다다랐습니다. 2020~2021년 대부분 기간 동안 3% 이하였던 30년 만기 모기지 금리는 연방준비제도가 인플레이션과 싸우기 시작한 2022년부터 급격히 상승했습니다. 2023년 중반에는 금리가 6~7%대에 진입했고, 2025년까지도 대체로 이 수준을 유지하고 있습니다. 실제로, 2025년 평균 30년 고정 모기지 금리는 약 6.7~6.8%로 2024년 평균보다 약간 높으며 themortgagereports.com nerdwallet.com, 2023년 말 기록한 7.1% 고점과도 크게 차이나지 않습니다. 구매자 입장에서는 대출 비용이 불과 몇 년 전의 거의 두 배가 된 셈입니다. 감당할 수 있는 가격에 미치는 영향은 큽니다. 3% 금리에서는 간신히 감당 가능했던 60만 달러 주택이 7%에서는 현실적으로 매우 부담스러워집니다. 월 원금 및 이자 상환액이 수백 달러(혹은 천 달러 이상) 더 높아집니다. 그 결과, 자격을 갖춘 구매자 풀이 줄어들거나, 구매자들은 감당 가능한 월 상환액을 맞추기 위해 더 저렴한 주택을 찾아야 합니다.

덴버의 주택 구매력 지수는 그에 따라 악화되었습니다. 가격이 정체되어 있음에도 불구하고, 높은 금융 비용으로 인해 일반적인 구매자가 필요로 하는 소득이 증가했습니다. 많은 구매자들이 이제 총부채상환비율(DTI) 한도에 부딪히고 있습니다. 특히 기존 주택에서 얻은 자본(에쿼티)이 없는 첫 구매자들에게 더욱 그렇습니다. 이는 입문 및 중간 가격대 시장에서 거래가 둔화되는 현상으로 나타났습니다. 잠재적 구매자들이 구매를 미루고, 금리가 하락하거나 가격이 조정되기를 기다리고 있습니다 axios.com. 부동산 중개인들은 2025년에는 구매자 협상력이 높아졌음에도 불구하고, “구매력 부족이 많은 이들을 관망하게 만든다”고 보고합니다 axios.com.

반대로, 현금 구매자와 자금력이 풍부한 투자자들은 지금 경쟁이 덜하다. 2021년의 열기 속에서는 현금 제안이 융자 제안을 자주 이겼다. 2025년에는 구매를 감당할 수 있는 구매자가 줄어들면서, 현금이나 큰 계약금을 가진 이들이 좋은 거래를 선별할 수 있다. 또한, 약간의 완화 조짐도 있다: 경제학자들은 만약 인플레이션이 계속 진정된다면 2025년 말 이후로 주택담보대출 금리가 점진적으로 완화될 수 있다고 예상한다 bankrate.com dmarealtors.com. 5% 초반대로만 떨어져도 주택 구매 여력이 크게 개선되고, “더 많은 매매 활동이 촉진될 것”으로 보이며, 대기 중이던 구매자들이 다시 시장에 진입할 가능성이 높다 facebook.com usnews.com. 하지만 단기적으로는, 높은 금리 환경이 시장의 상승 여력을 제한하는 요인이다. 이는 소득이 함께 오르지 않는 한, 집값이 더 오르는 데 한계를 두고 있다.

마지막으로, 덴버의 재산세와 보험료도 주택 구매 여력에 영향을 준다. 콜로라도의 재산세 제도는 2023~2024년에 큰 충격을 받았는데, 주택 평가액이 급등했고 주의 이전 세금 상한법(Gallagher Amendment)이 사라졌기 때문이다. 많은 주택 소유자들이 30~40%의 평가액 인상으로 세금 고지서가 크게 올랐다 leg.colorado.gov coloradonewsline.com. 이러한 인상을 제한하려던 주민투표안(Proposition HH)은 2023년에 부결되어 ballotpedia.org, 2025년에는 더 높은 세금이 주택 소유 비용에 추가된다. 콜로라도의 세율은 전국적으로 비교적 낮지만, 빠른 집값 상승으로 실제 세금 부담은 커졌다. 게다가 보험료도 (건설비 인플레이션, 우박/강풍 위험 등으로) 오르고 있다. 이 모든 것을 합치면, 덴버에서의 월별 주택 소유 비용(모기지, 세금, 보험)은 신규 구매자에게 사상 최고치다. 이 문제로 수요가 억제되고 있으며, 금리나 집값이 조정되어 구매 여력이 개선되기 전까지는 주택 시장의 성장이 완만할 것으로 보인다.

인기 동네와 지역 핫스팟

전반적인 시장의 진정세에도 불구하고, 덴버의 일부 동네들은 꾸준히 인기를 유지하며 2025년에도 강한 관심을 받고 있습니다. 사실, 시장이 정상화됨에 따라, 구매자와 투자자들은 장기적인 가치가 있는 지역—즉, 우수한 편의시설, 좋은 학교, 성장 잠재력이 있는 지역—에 다시 주목하고 있습니다. 현지 부동산 전문가들에 따르면, 2025년 덴버의 ‘가장 인기 있는 동네’로는 다음과 같은 곳들이 있습니다:

체리 크릭(Cherry Creek) – 고급 쇼핑과 다이닝으로 유명한 고급 주거지로, 고급 콘도와 단독주택이 혼합되어 있습니다. 이곳의 평균 주택 가격은 180만 달러를 초과 하며, 시장 전반의 변화에도 불구하고 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다 stucrowell.com. 체리 크릭은 한정된 매물과 명성으로 인해 가치가 높게 유지되며, 감가상각과 독점성의 실적을 고려할 때 장기 투자에 적합한 주요 지역 으로 꼽힙니다 stucrowell.com. 오피스 부문에서도 체리 크릭은 두드러진 성과를 보이고 있는데(상업용 공실률이 약 8%로, 다운타운보다 훨씬 건강한 수준임) coloradosun.com.

– 고급 쇼핑과 다이닝으로 유명한 고급 주거지로, 고급 콘도와 단독주택이 혼합되어 있습니다. 하며, 시장 전반의 변화에도 불구하고 수요는 여전히 강세를 보이고 있습니다 stucrowell.com. 체리 크릭은 한정된 매물과 명성으로 인해 가치가 높게 유지되며, 감가상각과 독점성의 실적을 고려할 때 으로 꼽힙니다 stucrowell.com. 오피스 부문에서도 체리 크릭은 두드러진 성과를 보이고 있는데(상업용 공실률이 약 8%로, 다운타운보다 훨씬 건강한 수준임) coloradosun.com. 슬로언스 레이크(Sloan’s Lake) – 덴버 최대의 호수를 중심으로 도시 서쪽에 위치한 슬로언스 레이크는 가장 빠르게 성장하는 동네 중 하나로 변모했습니다 stucrowell.com. 워터프론트 라이프스타일과 도심 접근성을 동시에 제공하는 독특한 매력이 있습니다. 이 지역은 신축 건물 이 급증하고 있는데, 현대식 타운홈부터 고급 단독주택까지 다양하며, 종종 오래된 방갈로를 대체하고 있습니다. 호수 전망과 야외 레크리에이션 이 바로 앞에 있어, 슬로언스 레이크는 젊은 직장인과 가족 모두에게 인기를 끌고 있습니다. 투자자들이 선호하는 이유는 덴버에서 호숫가 부동산이 한정되어 있어 이곳의 가치는 대체로 유지되거나 상승하기 때문입니다 stucrowell.com.

– 덴버 최대의 호수를 중심으로 도시 서쪽에 위치한 슬로언스 레이크는 stucrowell.com. 워터프론트 라이프스타일과 도심 접근성을 동시에 제공하는 독특한 매력이 있습니다. 이 지역은 이 급증하고 있는데, 현대식 타운홈부터 고급 단독주택까지 다양하며, 종종 오래된 방갈로를 대체하고 있습니다. 이 바로 앞에 있어, 슬로언스 레이크는 젊은 직장인과 가족 모두에게 인기를 끌고 있습니다. 덴버에서 호숫가 부동산이 한정되어 있어 이곳의 가치는 대체로 유지되거나 상승하기 때문입니다 stucrowell.com. 워싱턴 파크(Washington Park, Wash Park) – 덴버에서 가장 사랑받는 공원 중 하나를 중심으로 한 고전적이고 역사적인 동네 로, Wash Park는 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다. 20세기 초 방갈로(많이 아름답게 리노베이션됨)가 늘어선 가로수길이 매력적인 분위기를 자아냅니다. 이곳의 주택은 가격이 비싸며—대개 150만 달러 이상— “빠르게 팔리고, 가치도 강세를 유지” 합니다 stucrowell.com stucrowell.com. 공원 옆 생활, 중심지 위치, 커뮤니티 분위기의 조합이 Wash Park를 부유한 구매자들의 최상위 선택지로 유지시킵니다. 2025년에도 일부 지역이 둔화되는 가운데, Wash Park의 잘 관리된 역사적 주택들은 여전히 복수의 오퍼를 받으며 거래되었습니다.

– 덴버에서 가장 사랑받는 공원 중 하나를 중심으로 한 로, Wash Park는 여전히 높은 수요를 보이고 있습니다. 20세기 초 방갈로(많이 아름답게 리노베이션됨)가 늘어선 가로수길이 매력적인 분위기를 자아냅니다. 이곳의 주택은 가격이 비싸며—대개 150만 달러 이상— 합니다 stucrowell.com stucrowell.com. 공원 옆 생활, 중심지 위치, 커뮤니티 분위기의 조합이 Wash Park를 부유한 구매자들의 최상위 선택지로 유지시킵니다. 2025년에도 일부 지역이 둔화되는 가운데, Wash Park의 잘 관리된 역사적 주택들은 여전히 복수의 오퍼를 받으며 거래되었습니다. 버클리와 테니슨 – 노스웨스트 덴버의 떠오르는 지역 인 버클리(테니슨 스트리트 일대)는 트렌디한 부티크, 브루어리, 식당들이 급증하고 있습니다 stucrowell.com. 이곳은 재생의 상징과도 같은 동네로, 오래된 코티지와 빈터가 세련된 신축 주택 과 팝탑 리모델링으로 대체되고 있습니다. 평균 주택 가격이 약 90만 달러로(여전히 덴버 중심부보다는 저렴함), 버클리는 인근 하이랜드/LoHi에서 가격이 부담스러운 구매자들을 끌어들이고 있습니다 stucrowell.com. 하이랜드의 힙한 분위기를 원했던 많은 이들이 버클리로 눈을 돌리면서, 이곳의 수요와 가격이 상승하고 있습니다 stucrowell.com. 여전히 상대적으로 가치가 높고 활기가 넘쳐, 미래 가치 상승이 기대되는 최고 동네 로 자주 꼽힙니다.

– 노스웨스트 덴버의 인 버클리(테니슨 스트리트 일대)는 트렌디한 부티크, 브루어리, 식당들이 급증하고 있습니다 stucrowell.com. 이곳은 재생의 상징과도 같은 동네로, 오래된 코티지와 빈터가 과 팝탑 리모델링으로 대체되고 있습니다. 평균 주택 가격이 약 90만 달러로(여전히 덴버 중심부보다는 저렴함), 버클리는 stucrowell.com. 하이랜드의 힙한 분위기를 원했던 많은 이들이 버클리로 눈을 돌리면서, 이곳의 수요와 가격이 상승하고 있습니다 stucrowell.com. 여전히 상대적으로 가치가 높고 활기가 넘쳐, 로 자주 꼽힙니다. 힐탑 – 동쪽 덴버의 오래된 고급 주택가로, 넓은 대지와 고풍스러운 튜더 양식, 현대식 신축 주택이 어우러진 곳입니다. 힐탑은 “배타적이고 시대를 초월한” 곳으로 묘사되며, 가족들이 오랜 기간 정착하는 동네입니다 stucrowell.com. 평균 주택 가격은 100만 달러를 훌쩍 넘습니다. LoDo나 RiNo처럼 화려하진 않지만, 힐탑의 안정성과 명성 덕분에 꾸준히 인기 있는 곳입니다. 2025년에도 교외가 아닌 도심에서 단독주택을 찾는 부유한 구매자들은 힐탑과 인접한 크레스트무어를 계속 주목하고 있습니다.

기타 주목할 만한 지역으로는 하이랜드/LoHi, 캐피톨 힐, 플랫 파크, 그리고 센트럴 파크(구 스테이플턴) 등이 있습니다. 이들 모두는 다양한 편의시설과 주거 옵션으로 “최고의 동네” 목록에 자주 오릅니다 5280.com 5280.com. 예를 들어, 하이랜드(다운타운 북쪽)는 레스토랑과 도보 접근성 덕분에 여전히 인기가 높지만, 이곳의 집값은 크게 올랐습니다. 도심 분위기와 오래된 주택이 어우러진 캐피톨 힐과 스피어는 2024년 침체 이후 시장이 회복되면서 5280의 2025년 순위에 다시 등장했습니다 5280.com. 그리고 신축 주택과 공원이 조성된 계획도시 센트럴 파크는 가족 단위의 인기를 이어가고 있습니다(중간 주택 가격은 약 78만 달러) zillow.com.

또한 2025년에 “부유한 마을이 증가하고 있다”는 점도 주목할 만합니다. 상위권에 오른 많은 동네들의 평균 가격이 100만 달러를 넘어서, 고급 지역이 얼마나 가치를 유지하고 있는지를 보여줍니다 5280.com 5280.com. 그럼에도 여전히 더 저렴하게 거주할 수 있는 “핫”한 선택지도 있습니다: Far Northeast Denver(몬트벨로나 그린밸리랜치 등)나 가까운 교외(오로라의 North Aurora 등) 동네들은 중간 가격이 40만 달러대입니다 zillow.com zillow.com. 이 지역들은 진입 가격이 낮아 임대용 부동산을 찾는 투자자들에게 인기가 많습니다.

요약하자면, 2025년 덴버의 인기 동네는 초고가 주택지부터 젠트리피케이션이 진행 중인 힙한 지역까지 다양합니다. 구매자들은 라이프스타일의 장점(공원, 도보 접근성, 전망)이나 강한 투자 기본 요소(공급 제한, 상권 개선 등)를 제공하는 위치를 우선시하고 있습니다. 시장의 둔화는 인기 동네의 선호도 순위를 크게 바꾸지는 않았으며, 주로 구매자들이 치열한 입찰 경쟁 없이 이들 인기 동네에서 실제로 집을 구할 수 있는 기회를 더 많이 얻게 해주었습니다.

상업용 부동산 트렌드

주거용 부동산이 냉각되며 주목을 받는 동안, 덴버의 상업용 부동산 부문은 2025년 각기 다른 팬데믹 이후 조정기를 겪고 있습니다. 오피스 시장은 극적인 조정의 한가운데 있고, 리테일은 안정적으로 회복 중이며, 산업용 부동산은 정점에서는 다소 내려왔지만 여전히 비교적 강세를 보이고 있습니다. 여기에 앞으로 몇 년간 상업용 지형에 영향을 줄 대형 개발 프로젝트들도 더해지고 있습니다.

오피스 부문: 높은 공실률과 고급화로의 이동

덴버의 오피스 시장은 많은 도시들과 마찬가지로 재택근무 혁명과 기업 구조조정으로 인해 상업 부문 중 가장 큰 어려움을 겪고 있습니다. 수치가 이를 보여줍니다: 덴버 메트로 전체 오피스 공실률은 2025년 초 약 27%에 달해, 도시 역사상 최고치를 기록했습니다 bisnow.com coloradosun.com. 덴버 도심(CBD)은 특히 큰 타격을 받았는데, 이곳의 공실률은 2024년 말 34.9%까지 치솟았고, 2025년 중반에는 36.8%까지 계속 상승했습니다 coloradosun.com cbre.com. 실질적으로 도심 오피스 공간의 3분의 1 이상이 비어 있다는 의미입니다. 이는 팬데믹 이전인 2019년 도심 공실률이 약 14%였던 것과 비교하면 놀라운 수치입니다 coloradosun.com. 인근의 트렌디한 RiNo(River North) 지구의 오피스 공실률은 더욱 높아 약 45~46%에 달하는데, 이는 수요가 줄어든 시점에 여러 신규 오피스 프로젝트가 공급되었기 때문입니다 coloradosun.com.

핵심 문제는 오피스 공간에 대한 수요가 구조적으로 감소했다는 점입니다. 많은 기업들이 하이브리드 근무(예: “주 3일 사무실 출근,” CBRE의 린지 길버트 언급)coloradosun.com를 도입하면서 필요한 공간이 줄어들었습니다. 일부 기업들은 공간을 전대하거나 전체 층을 포기하기도 했습니다. 대표적인 예로는 법률 사무소와 기술 기업들이 규모를 축소하거나 더 작고 효율적인 공간으로 이전한 경우가 있습니다(한 법률 사무소는 도심 타워에서 RiNo의 더 작은 공간으로 이전)coloradosun.com. 전대(서브리스) 가능 물량은 2020~2022년에 급증했는데, 이는 기업들이 사용하지 않는 공간을 처분하려 했기 때문입니다. 하지만 긍정적인 신호도 있습니다. 2025년에는 전대 물량이 감소하기 시작해, 과잉 공급이 서서히 해소되고 있음을 시사합니다cbre.com cbre.com. 실제로 2025년 2분기 기준 도심 전대 공간은 전년 대비 약 29% 감소했습니다cbre.com cbre.com. 이는 일부 공간이 새 임차인을 찾았거나, 전대 기간이 만료되어 직접 공실로 전환되었음을 의미합니다.

임대인들은 공격적으로 대응하고 있습니다. 임대료 할인, 무상 임대 기간, 대규모 임차인 개선비 지원이 세입자를 유치하기 위한 표준이 되었습니다. 그 결과, 요구 임대료는 사실상 정체되거나 하락했습니다. 2025년 2분기 기준 덴버 도심의 평균 요구 임대료는 약 $41/평방피트(풀서비스 총액 기준)로, “4분기 연속 거의 변동 없음”을 보였으며, 분기별로는 0.5% 소폭 하락했습니다cbre.com. 실질 임대료(양보 조건 반영 후)는 이보다 더 낮습니다. 임대인들은 품질과 가격 경쟁이 필수임을 알고 있습니다. 시장에 나와 있는 기업들은 “퀄리티로 이동” 성향이 강합니다 – 즉, 더 새롭고 편의시설이 풍부한 건물을 선호합니다. 따라서 현대적 편의시설을 갖춘 클래스 A 타워는 여전히 임차 수요가 있지만, 노후된 클래스 B/C 건물은 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 양극화는 뚜렷합니다. 많은 임차인들은 공간을 줄이더라도 더 좋은 건물로 옮겨 직원들의 출근을 유도하려 합니다.

우울한 오피스 시장 상황 속에서도 몇 가지 긍정적인 신호가 있습니다. 2024년 말 임대 활동이 전년 대비 약 13% 증가했으며, 이는 더 많은 임차인들이 투어를 하고 계약을 체결하고 있다는 의미입니다(비록 종종 더 작은 임대 계약이지만) coloradosun.com coloradosun.com. 현지 중개인들은 시장이 “마침내 안정되고 있다”고 느끼고 있습니다. 즉, 공실률이 정점에 있거나 근접해 있다는 분위기입니다 coloradosun.com. 실제로 CBRE는 한 대형 임차인의 이전이 아니었다면, 2025년 2분기 도심 흡수율이 플러스였을 것이라고 언급했습니다 cbre.com. 이는 대규모 이탈을 제외하면 일상적인 임대 활동이 개선되고 있음을 시사합니다. “우리는 안정화의 신호를 보았습니다…사람들이 경제적으로 연착륙했다는 데 더 자신감을 느끼고 있으며, 이는 기업들이 장기적인 오피스 결정을 내리는 데 도움이 됩니다,”라고 한 상업용 중개인이 말했습니다 coloradosun.com. 다시 말해, 광범위한 경제가 침체를 피한다면, 기업들은 다시 성장을 계획하기 시작할 수 있고, 이는 결국 오피스 공간(비록 하이브리드 근무에 맞게 구성된)이 필요해질 수 있습니다.

더 나아가, 도심에서 신규 오피스 건설이 전혀 시작되지 않고 있습니다. 몇 분기 동안 신규 프로젝트가 전무했습니다 cbre.com. 마지막 대형 오피스 빌딩(1900 Lawrence)은 2024년 중반에 완공되었습니다 cbre.com. 이러한 신규 공급 부족은 시간이 지나면서 공실률 안정에 도움이 될 것입니다. 개발업자들이 과잉 공급을 더하지 않기 때문입니다. 또한 오피스 전환이 역할을 할 수도 있습니다: 시는 노후된 도심 오피스를 주거용 또는 복합 용도로 전환하는 방안을 모색 중입니다. 이러한 전환(비용과 복잡성이 크지만)이 장기적으로 초과 재고를 흡수하는 데 도움이 될 수 있습니다.

사무실 시장 내에서 밝은 부분을 강조할 가치가 있습니다: 일부 하위 시장은 더 나은 성과를 보이고 있습니다. 체리 크릭의 사무실 공실률은 약 8–9%에 불과하며, 사실상 완전히 점유되어 있고, 덴버에서 가장 높은 사무실 임대료(~$49/sf)를 자랑합니다 coloradosun.com coloradosun.com. 이 고급 지역은 번성하는 소매 지구에 위치하길 원하는 금융, 법률, 의료 사무실 사용자들에게 여전히 수요가 많습니다. 마찬가지로, 덴버의 남동부 교외 시장(예: DTC)도 약세이긴 하지만 도심만큼 심각하지는 않으며, 종종 10%대의 공실률을 보입니다. 볼더의 사무실 시장(별개이지만 지역적으로 연관됨)도 기술 수요로 인해 다른 역동성을 보입니다. 하지만 도심 고층 빌딩의 경우, 2025년은 임차인에게 유리한 시장입니다. 임대 재협상을 하는 기업들은 상당한 임대료 인하나 인테리어 비용 지원을 받고 있습니다. 노후 건물 소유주들은 리노베이션 투자나 대체 용도 고려 압박을 받고 있습니다. 시 정부 자체도 일부 대형 공간을 임대(예: 덴버 포스트 구사옥을 사무실로 전대)하여 공간 채우기에 나섰습니다 coloradosun.com. 덴버 사무실의 장기 전망은 아마도 도심이 활기찬 목적지로 회복되는지에 달려 있을 것입니다. 도심에 주택, 공원, 명소를 추가하려는 계획(장기 전망에서 더 자세히 다룸)은 도시 중심부를 되살려 사무실 수요를 뒷받침하는 것을 목표로 합니다. 당분간은, 사무실 공실률이 2025~2026년까지는 높게 유지될 것으로 예상되며, 고용이 증가하고 더 많은 근로자가 대면 근무로 복귀하면 점진적으로 개선될 수 있습니다.

소매 부문: 안정성과 회복

사무실과 달리, 덴버의 소매 부동산 부문은 2025년에 회복력과 심지어 강세를 보이고 있습니다. 소매 시장(쇼핑센터, 점포, 레스토랑 등)은 코로나 초기에는 큰 타격을 받았으나, 소비자들이 대면 쇼핑과 외식으로 돌아오면서 반등했습니다. 덴버 광역권의 소매 공간 공실률은 4~5%로 매우 낮으며, 이는 역대 최저치에 가깝습니다 lee-associates.com. 2025년 1분기 보고서에 따르면 덴버의 소매 공실률은 단 4.2%이고, 가용률도 5.0%로 역대 최저치 lee-associates.com를 기록했으며, 이는 강한 수요와 제한된 신규 건설을 반영합니다. 인기 있는 많은 동네와 교외 거점에서는 실제로 소매 공간을 찾는 것이 경쟁적입니다. 덴버의 입지가 좋은 스트립 센터와 거리 소매점은 종종 임차인 대기 명단이 있을 정도입니다.

소매점 임대료는 안정적으로 유지되거나 소폭 상승했습니다. 2025년 중반 기준 덴버의 평균 요청 임대료는 연간 평방피트당 약 $23.5(트리플넷 기준)입니다 corken.co. 이는 안정적인 수치로, 연간 1~3% 정도만 성장해 큰 변동 없이 건강하지만 인플레이션 수준은 아닙니다. 점유율이 높아지면서 임대인들이 일부 가격 결정권을 회복했지만, 소매업체들이 얇은 마진으로 운영된다는 점을 염두에 두고 있습니다. 2023~2025년의 강한 소비자 지출이 소매업을 떠받쳤습니다. 콜로라도 경제는 견고했고, 팬데믹 이후 사람들이 모이고 쇼핑하려는 열망이 높아져 특히 레스토랑, 바, 체험형 소매업이 혜택을 받았습니다 corken.co. 한 가지 트렌드는 서비스 중심 임차인으로의 전환(네일숍, 피트니스 스튜디오, 의료 클리닉 등)이 순수 소매업이 차지하던 공간을 채우고 있다는 점입니다. 이런 서비스는 온라인으로 대체할 수 없고, 지역사회 수요에 부응합니다 corken.co.

신규 소매 개발은 제한적이어서 공실률이 낮게 유지되고 있습니다. 덴버에서는 최근 몇 년간 새로운 쇼핑몰이나 대형 소매센터가 거의 건설되지 않았으며(복합용도 개발 내 일부를 제외하고), 기존 재고가 점진적으로 흡수되고 있습니다. 도심 소매업은 다소 혼재된 양상입니다. 중앙 비즈니스 지구에서는 사무실 근로자 감소로 일부 공실이 남아 있지만, RiNo와 LoHi 같은 다른 지역은 새로운 식당과 상점이 활발히 오픈하고 있습니다. Marcus & Millichap에 따르면, 도심 소매 공실률은 실제로 2025년 진입 시점에 2년 연속 하락했습니다. 도심의 적응형 재사용과 주거 증가가 일부 점포를 채우는 데 도움이 되었습니다 marcusmillichap.com marcusmillichap.com. 소상공인들은 조심스럽게 낙관하고 있지만, 도심의 범죄와 노숙자 문제에 대한 우려로 일부는 망설이고 있습니다(이 문제는 시 당국이 해결에 나서고 있습니다).

교외 소매업, 특히 대형 파워센터와 쇼핑몰에서는 전반적으로 긍정적인 모습이 나타나고 있습니다. 체리 크릭 쇼핑 센터와 같은 쇼핑몰은 테넌트 구성을 새롭게 하여(더 많은 엔터테인먼트, 음식, 온라인 기반 브랜드의 오프라인 매장 오픈 등) 점유율을 유지하고 있습니다. 산업-소매 융합(소매를 위한 창고 유통)도 주목할 만합니다. 현재 많은 소매 판매가 온라인에서 이루어지고 있어 산업(별도 다룸) 수요를 견인하고 있습니다. 하지만 오프라인 소매의 경우, 덴버의 증가하는 인구와 관광(2023–24년에 반등)이 소비를 뒷받침하고 있습니다. 소매 투자 부동산은 캡 레이트가 대체로 안정적으로 유지되고 있으며, 투자자들은 덴버 소매를 오피스보다 위험이 적다고 보지만, 멀티패밀리보다는 덜 뜨겁다고 평가합니다. 소매업 전망은 안정적이며, 공실률이 낮은 상태가 계속될 것으로 예상되며, 공급이 통제되는 한 임대료 상승률은 한 자릿수 초반에 머물 것으로 보입니다. 개발업자들은 독립형 쇼핑센터보다는(예: 신규 아파트 건물 1층의 소매 공간 등) 복합용도 프로젝트에 소매업을 통합하기 시작했으며, 이는 소매 재고를 신규 주거 성장 지역과 일치시키는 역할을 합니다.

산업 부문: 높은 수요, 다소 완화되는 추세

덴버의 산업용 부동산(창고, 유통센터, 제조 공간)은 최근 몇 년간 최고의 실적을 보였으며, 2025년에도 여전히 양호한 상태를 유지하고 있지만, 정점의 모멘텀에서는 다소 식은 기색이 있습니다. 이 도시권은 마운틴 웨스트의 물류 허브로서의 전략적 위치와 전자상거래 붐이 결합되어 2020~2022년 동안 산업 개발과 흡수가 활발하게 이루어졌습니다. 2025년이 되면서 그 모멘텀이 정상화되었지만, 펀더멘털은 여전히 강합니다.

산업 공간의 공실률은 낮거나 보통 수준입니다. 2025년 1분기 말, 덴버의 전체 산업 공실률은 소폭 상승하여 8.1%(이전 약 7.8%에서 상승)을 기록했으나, 여전히 역사적으로 낮은 수준이며 전국 평균보다 낮습니다 milehighcre.com. 직접 공실률은 더 낮은 수준(약 7.7%)이며, 나머지는 전대(sublease) 공간입니다 milehighcre.com. 공실률의 소폭 증가는 주로 신규 공급의 급증 때문입니다. 개발업자들이 지난 1년간 많은 신규 창고를 공급했으며, 특히 덴버 국제공항과 I-70 인근의 대형 투기적 프로젝트가 많았습니다. 2025년 1분기에만 약 6개 건물, 864,000평방피트가 공급되었습니다 milehighcre.com. 다행히 신규 건설의 상당 부분이 맞춤형(build-to-suit) 또는 사전 임대(pre-leased)로 진행되어(1분기 공급 면적의 거의 78%가 이미 임대 완료) milehighcre.com, 공실률이 더 오르는 것을 막았습니다. 순흡수(Net absorption)는 여전히 플러스입니다. 덴버는 2025년 1분기에 +531,000평방피트를 흡수했으며, 이는 실제로 2024년 1분기보다 9.9% 높은 수치입니다 milehighcre.com milehighcre.com. 타겟(Target)의 북부 교외 529,000평방피트 신규 물류센터와 디스카운트 타이어(Discount Tire)의 339,000평방피트 입주와 같은 대형 입주가 흡수율을 높였습니다 milehighcre.com. 이는 대형 공간에 대한 임차 수요가 계속되고 있음을 보여주기 때문에 의미가 있습니다.

하지만 2021년(기업들이 전자상거래 유통을 위한 창고 공간을 확보하기 위해 분주했던 시기)의 급격한 속도는 진정되었습니다. 2025년 초 임대 거래량은 2024년 말 대비 약 13% 감소했습니다(그래도 2024년 초 수준보다는 여전히 높음)milehighcre.com. 산업용 임대료 상승세가 다소 정체된 조짐이 있습니다. 덴버의 평균 요청 임대료는 창고/유통용으로 평방피트당 연 $9.60(NNN 기준) 수준으로, 전년 대비 약 3% 상승했습니다milehighcre.com. 이는 2018~2021년에 나타났던 중·고 한 자릿수대 임대료 급등에 비해 둔화된 것입니다. 실제 임대료(양보 후)는 약 $8.48로, 전년 대비 약 8% 상승했습니다milehighcre.com. 여전히 견고한 상승세로, 임차인 대안이 제한적인 상황에서 많은 임대인들이 갱신 시 임대료 인상을 추진할 수 있음을 보여줍니다milehighcre.com. 산업용 부동산 임대인들은 전반적으로 여전히 유리한 위치를 점하고 있지만, 신규 공급을 주시하고 있습니다. 2025년 1분기 기준 개발 파이프라인은 약 470만 평방피트가 공사 중으로, 일부 프로젝트가 완공되면서 최근 고점 대비 소폭 감소했습니다milehighcre.com milehighcre.com. 특히, 투기적(스펙) 개발이 둔화되었습니다. 개발업자들은 공실률이 소폭 상승하는 것을 보고, 맞춤형 개발이나 단계별 프로젝트에 더 집중하며 신중한 태도를 보이고 있습니다.

덴버의 산업용 시장은 특정 하위 시장의 영향을 크게 받습니다. 덴버 북동쪽 외곽의 공항 회랑 지역이 신규 개발 및 임대 활동의 대부분을 차지하며(2025년 1분기 전체 임대의 60%를 차지)milehighcre.com, 이는 토지 가용성과 고속도로 접근성 덕분입니다. 이곳에 아마존, 월마트, 타겟 등 대형 업체들의 주요 시설이 있습니다. 이들 업체가 2020~21년에 급격히 확장한 이후, 최근에는 보다 신중한 움직임을 보이고 있습니다(아마존은 일부 확장을 일시 중단한 것으로 유명함). 이에 따라 산업용 수요는 3PL, 건축자재 업체, 제조업체 등 보다 ‘정상적인’ 구성으로 이동했습니다. 덴버는 또한 지역 제조업 성장과 대마초 산업의 창고 수요로부터도 혜택을 받고 있습니다. 산업용 부동산의 점유율은 여전히 높으며(2025년 1분기 CBRE 기준 94.2%) bisnow.com, 수요가 다소 완화되었다고 해도 이는 이전의 뜨거운 시장과 비교한 상대적 개념일 뿐, 입지가 좋은 현대식 창고는 여전히 임대인 우위 시장입니다.

주요 개발 및 인프라 프로젝트

요약하자면,. 시장이 신규 공급 물량을 흡수하면서 공실률이 소폭 상승하고 임대료 상승세가 다소 둔화되고 있지만, 전반적인 펀더멘털(10% 미만의 공실률, 순흡수, 인플레이션을 상회하는 임대료 상승)은 여전히 긍정적입니다. 큰 경제 침체가 없는 한, 성장하는 지역 물류 허브로서의 덴버의 위치는 산업 부문을 계속 활발하게 유지시킬 것입니다. 이 부문의 과제는 다음 개발 단계의 관리, 즉 신규 프로젝트가 수요에 부합하도록 하여 공급 과잉을 피하는 것입니다. 현재로서는,, 투자자에게는 안정적인 수익을, 물류·제조·서비스 기업에는 지속적인 확장 공간을 제공합니다.

덴버에서는 여러 주요 개발 및 인프라 프로젝트가 진행 중이며, 이는 향후 몇 년간 부동산(상업용 및 주거용 모두)에 상당한 영향을 미칠 것입니다. 2025년에 주목할 만한 몇 가지는 다음과 같습니다:

The River Mile – 이는 아마도 덴버에서 가장 야심찬 도시 재개발 프로젝트 일 것입니다. 다운타운 사우스 플랫 강을 따라 계획된 62에이커 규모의 복합 용도 지구(현재 일리치 가든 놀이공원 부지에 위치)입니다. 2025년 6월, 시는 River Mile의 첫 번째 10억 달러 규모의 단계에 대해 승인했습니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Kroenke Sports & Entertainment가 후원하는 이 마스터 플랜은 2,000만 평방피트 규모의 개발 을 20년 이상에 걸쳐 추진하며, 약 8,000세대의 주거 단위와 수백만 평방피트의 오피스, 소매, 엔터테인먼트 공간을 포함합니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. 완공 시, 이 프로젝트는 다운타운 인구를 두 배로 늘리고 강변에 새로운 고밀도 주거 지역을 조성 할 것으로 기대됩니다 unitedstatesrealestateinvestor.com. 1단계는 2023년 말에 착공되었으며, 인프라(새로운 도로, 유틸리티, 공원)에 중점을 두고 있습니다. 일부 공원은 이미 개장했으며, 첫 번째 건물은 2025년 말에 착공될 예정입니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. River Mile은 수천 세대의 아파트/콘도(저렴한 주택 포함), 현대식 오피스 타워, 그리고 대중 편의시설(개선된 강변 산책로와 보행자 다리 등)을 추가할 예정입니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. 이 개발은 판도를 바꿀 프로젝트로, 다운타운의 범위를 확장하고, 꼭 필요한 주택 공급을 늘려(다른 지역의 압박을 완화), 활기찬 라이브-워크 환경을 찾는 새로운 기업 유치에도 도움이 될 수 있습니다. 상업용 부동산 측면에서, River Mile의 계획된 660만 평방피트의 오피스 공간 은 시장이 회복되면 수요를 흡수할 수 있을 것입니다. unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com, 하지만 그것은 장기적인 전망입니다.

– 이는 아마도 일 것입니다. 다운타운 사우스 플랫 강을 따라 계획된 62에이커 규모의 복합 용도 지구(현재 일리치 가든 놀이공원 부지에 위치)입니다. 2025년 6월, 시는 River Mile의 첫 번째 10억 달러 규모의 단계에 대해 승인했습니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Kroenke Sports & Entertainment가 후원하는 이 마스터 플랜은 을 20년 이상에 걸쳐 추진하며, 약 8,000세대의 주거 단위와 수백만 평방피트의 오피스, 소매, 엔터테인먼트 공간을 포함합니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. 완공 시, 이 프로젝트는 할 것으로 기대됩니다 unitedstatesrealestateinvestor.com. 1단계는 2023년 말에 착공되었으며, 인프라(새로운 도로, 유틸리티, 공원)에 중점을 두고 있습니다. 일부 공원은 이미 개장했으며, 첫 번째 건물은 2025년 말에 착공될 예정입니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. River Mile은 수천 세대의 아파트/콘도(저렴한 주택 포함), 현대식 오피스 타워, 그리고 대중 편의시설(개선된 강변 산책로와 보행자 다리 등)을 추가할 예정입니다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. 이 개발은 판도를 바꿀 프로젝트로, 다운타운의 범위를 확장하고, 꼭 필요한 주택 공급을 늘려(다른 지역의 압박을 완화), 활기찬 라이브-워크 환경을 찾는 새로운 기업 유치에도 도움이 될 수 있습니다. 상업용 부동산 측면에서, River Mile의 계획된 은 시장이 회복되면 수요를 흡수할 수 있을 것입니다. unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com, 하지만 그것은 장기적인 전망입니다. 도심 재생 프로젝트 – River Mile과 더불어, 덴버는 향후 20년간 도심을 재정비하기 위한 더 넓은 비전을 가지고 있습니다(도심 지역 계획 및 관련 이니셔티브에 따라). 공원과 공공 공간 에 큰 중점을 두고 있습니다: 새로운 도심 공원 조성 계획(예: I-25 일부를 덮거나 저활용 지역에 공원 조성 제안)denverite.com, 그리고 Civic Center와 같은 기존 공원 개선이 포함되어 있습니다. 실제로 Civic Center Park는 2025년부터 안전성과 활용도를 높이기 위한 재생이 예정되어 있습니다coloradocommunitymedia.com. 16번가 몰 리노베이션 은 현재 진행 중인 핵심 프로젝트입니다: 도시의 대표 보행자 몰이 1억 7,500만 달러 규모의 대대적인 개보수를 받고 있으며(새로운 포장, 조명, 디자인), 2025년 가을 완공 예정입니다westword.com westword.com. 완공 후에는 쇼핑객과 관광객이 다시 몰려들어 도심 소매 및 식당 공간에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한, 오래된 오피스 빌딩을 주거용이나 호텔로 전환하는 방안도 검토 중이며, 이는 도심에 24시간 인구를 유입 시켜 1층 소매업과 전반적인 활력을 지원할 수 있습니다. 이러한 변화는 도심의 공실 문제와 팬데믹 회복 지연을 해결하는 데 목적이 있습니다westword.com. 요약하면, 도시는 도심을 더 살기 좋고 사무직 근로자에 과도하게 의존하지 않는 곳으로 만들기 위해 투자하고 있습니다.

– River Mile과 더불어, 덴버는 향후 20년간 도심을 재정비하기 위한 더 넓은 비전을 가지고 있습니다(도심 지역 계획 및 관련 이니셔티브에 따라). 에 큰 중점을 두고 있습니다: 새로운 도심 공원 조성 계획(예: I-25 일부를 덮거나 저활용 지역에 공원 조성 제안)denverite.com, 그리고 Civic Center와 같은 기존 공원 개선이 포함되어 있습니다. 실제로 Civic Center Park는 2025년부터 안전성과 활용도를 높이기 위한 재생이 예정되어 있습니다coloradocommunitymedia.com. 은 현재 진행 중인 핵심 프로젝트입니다: 도시의 대표 보행자 몰이 1억 7,500만 달러 규모의 대대적인 개보수를 받고 있으며(새로운 포장, 조명, 디자인), 2025년 가을 완공 예정입니다westword.com westword.com. 완공 후에는 쇼핑객과 관광객이 다시 몰려들어 도심 소매 및 식당 공간에 도움이 될 것으로 기대됩니다. 또한, 오래된 오피스 빌딩을 주거용이나 호텔로 전환하는 방안도 검토 중이며, 이는 시켜 1층 소매업과 전반적인 활력을 지원할 수 있습니다. 이러한 변화는 도심의 공실 문제와 팬데믹 회복 지연을 해결하는 데 목적이 있습니다westword.com. 요약하면, 도시는 도심을 더 살기 좋고 사무직 근로자에 과도하게 의존하지 않는 곳으로 만들기 위해 투자하고 있습니다. 덴버 국제공항(DEN) 확장 – DEN은 대규모 다단계 확장 및 리노베이션(그레이트 홀 프로젝트) 중에 있습니다. 2025년에는 새로운 중앙 보안 검색대(동쪽 보안 검색대)가 터미널에 개장할 예정입니다 westword.com westword.com, 2024년에 서쪽 보안 검색대가 성공적으로 개장한 데 이어서입니다 westword.com. 이 현대화된 검색대들은 승객 처리량과 보안 효율성을 높일 것입니다. 또한, 콘코스 확장 으로 새로운 게이트가 추가되었습니다(DEN은 2022년까지 수십 개의 게이트를 추가했고 앞으로도 더 추가될 예정입니다). 부동산 측면에서 더 큰 공항은 더 많은 항공 교통량과 인근 호텔, 오피스, 산업 공간(공항 물류)에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 시는 또한 2025년 말까지 공항 접근성을 개선하기 위해 페냐 대로와 잭슨 갭에 새로운 디버징 다이아몬드 인터체인지 를 완공할 예정입니다 westword.com. 원활한 연결성은 공항 하위 시장(많은 창고와 여행 관련 비즈니스가 위치한 곳)의 지속적인 성장을 도울 것입니다. 그레이트 홀 리노베이션은 2025년 이후에도 계속되지만, 새로운 보안 구역과 같은 각 이정표는 여행객의 경험을 개선하여 간접적으로 덴버의 관광 및 컨벤션 부문을 지원합니다. 이는 다시 도심 호텔 및 소매업 실적에 긍정적인 영향을 미칩니다.

– DEN은 대규모 다단계 확장 및 리노베이션(그레이트 홀 프로젝트) 중에 있습니다. 2025년에는 westword.com westword.com, 2024년에 서쪽 보안 검색대가 성공적으로 개장한 데 이어서입니다 westword.com. 이 현대화된 검색대들은 승객 처리량과 보안 효율성을 높일 것입니다. 또한, 으로 새로운 게이트가 추가되었습니다(DEN은 2022년까지 수십 개의 게이트를 추가했고 앞으로도 더 추가될 예정입니다). 부동산 측면에서 더 큰 공항은 더 많은 항공 교통량과 인근 호텔, 오피스, 산업 공간(공항 물류)에 대한 수요 증가로 이어질 수 있습니다. 시는 또한 2025년 말까지 공항 접근성을 개선하기 위해 페냐 대로와 잭슨 갭에 새로운 를 완공할 예정입니다 westword.com. 원활한 연결성은 공항 하위 시장(많은 창고와 여행 관련 비즈니스가 위치한 곳)의 지속적인 성장을 도울 것입니다. 그레이트 홀 리노베이션은 2025년 이후에도 계속되지만, 새로운 보안 구역과 같은 각 이정표는 여행객의 경험을 개선하여 간접적으로 덴버의 관광 및 컨벤션 부문을 지원합니다. 이는 다시 도심 호텔 및 소매업 실적에 긍정적인 영향을 미칩니다. 교통 프로젝트 – 공항을 넘어, 덴버의 지역 인프라 업그레이드는 부동산 개발 패턴을 형성합니다. 주요 프로젝트 중 하나는 콜팩스 애비뉴 간선급행버스(BRT) 계획으로, 2억 8천만 달러를 들여 이 10년 말까지 콜팩스(덴버에서 가장 붐비는 교통로)에 전용 버스 차선과 개선된 정류장을 추가하는 사업입니다 enr.com. 2025년, 신임 시장 마이크 존스턴 하에서 시는 교통 혼잡 없이 주택 성장을 지원하기 위해 이 BRT와 기타 교통 확장에 대한 의지를 표명했습니다 enr.com. 콜팩스 BRT가 완공되면(예상 ~2027-28년), 이스트 콜팩스 일대는 교통 개선에 힘입어 고밀도 주택과 복합용도 개발이 활발해지며 르네상스를 맞이할 수 있습니다. 이미 투자자들은 콜팩스의 모텔과 부지를 재개발 대상으로 주목하고 있습니다. 주 정부는 또한 프론트 레인지 철도(포트 콜린스에서 콜로라도 스프링스를 거쳐 덴버까지의 여객 철도)도 검토 중이나, 이는 아직 기획 단계에 가깝습니다. 도로 측면에서는 콜로라도 교통국이 주요 고속도로 개선을 마무리 중입니다: 센트럴 70 프로젝트(I-70을 북덴버 구간에서 지하화 및 덮개 설치, 2022년 말 완공)는 새로운 공원 공간을 열었고 인접 지역의 재개발을 촉진하고 있습니다. 현재는 I-25 남부 “갭” 구간과 메트로 덴버 내 다양한 교차로 재설계(예: 2025년 완공 예정인 I-25/브로드웨이 개선)에 관심이 쏠려 있습니다. 인프라 업그레이드는 일반적으로 접근성과 경관을 개선해 인근 부동산 가치를 높입니다. 예를 들어, I-70 덮개 공원(엘리리아-스완지아)은 해당 지역의 매력을 높일 것으로 기대됩니다.

요약하자면, 향후 몇 년간 덴버의 상업 환경은 이러한 대형 프로젝트에 크게 영향을 받을 것입니다. 리버 마일은 점진적으로 완전히 새로운 지구를 추가할 예정입니다. 16번가 몰, 시빅 센터, 기타 도심 개선 사업은 중심지의 매력을 높여 고용주와 거주자 모두에게 더 매력적인 곳으로 만들고(시간이 지나며 비어 있는 사무실을 채우는 데도 도움), 공항의 성장은 덴버를 주요 허브로 굳히며 항공 기술, 물류 기업 등 비즈니스를 유치할 수 있습니다. 그리고 교통/도로 프로젝트는 개발이 집중될 위치(예: 콜팩스 일대나 신규 통근 열차역 주변)를 결정짓게 됩니다. 부동산 투자자들은 이러한 프로젝트를 면밀히 주시하며, 종종 발전 경로에 있는 토지를 선점하고 있습니다. 예를 들어, 미래 BRT 정류장 인근이나 리버 마일 부지 주변 토지는 수요 증가를 예상해 거래되고 있습니다. 전반적으로, 2025년 이후 주요 인프라 완공은 새로운 기회를 창출하고 도시가 보다 지속가능하게 성장을 수용하는 데 도움이 될 것입니다.

투자 기회

부동산 투자자에게 2025년 덴버의 변화하는 시장은 불과 몇 년 전에는 드물었던 다양한 기회를 제공합니다. 시장이 식으면서, 노련한 투자자들은 더 나은 가치를 찾고, 플리핑, 개발, 임대 수익 등 다양한 부동산을 선택할 수 있게 되었습니다. 현재 덴버에서 주목할 만한 주요 투자 각도는 다음과 같습니다:

감정가 상승이 기대되는 신흥 “핫” 동네들 : 앞서 언급했듯이, 버클리/테니슨, 슬론스 레이크, 선밸리/웨스트 콜팩스 와 같은 동네들은 상당한 상승 잠재력을 제공합니다. 버클리는 하이랜드에서 가격이 맞지 않는 사람들에게 매력적인 곳이 되었으며, 투자자들은 오래된 주택을 구입해 리노베이션하거나 철거 후 현대식 듀플렉스/타운홈을 짓고 있습니다. 트렌디한 상점들과 힙한 분위기로, 버클리의 주택 가치는 강한 상승세를 보이고 있습니다 stucrowell.com. 마찬가지로, 슬론스 레이크의 지속적인 재개발 (호수 근처의 신규 콘도와 타운홈 등)은 기회를 제공합니다. 오래된 랜치 주택을 구입해 리노베이션하거나, 새 타운홈을 임대하는 것도 이 지역이 고급 호숫가 주거지로 자리 잡으면서 확실한 수익을 기대할 수 있습니다 stucrowell.com stucrowell.com. 선밸리 (다운타운 서쪽, 브롱코스 스타디움 근처)도 주목할 만합니다. 역사적으로 덴버에서 가장 가난한 지역 중 하나였으나, 현재는 새로운 저렴한 주택이 들어서며 재개발 중이고, 기회구역(Opportunity Zone) 이기도 합니다. 장기적인 관점의 투자자들은 이곳에서 토지를 매입하거나 프로젝트에 파트너로 참여해, 리버 마일과 스타디움 지구 개발 계획이 인근에서 실현됨에 따라 가치 상승을 기대할 수 있습니다. 전반적으로, 2025년 투자자들은 이미 호황을 누리고 있는 동네 인접 지역, 즉 “다음” LoHi 또는 RiNo가 될 곳을 노리고 있습니다 . 성장세가 인근으로 확산될 것이라는 이론에 기반한 전략입니다.

: 앞서 언급했듯이, 와 같은 동네들은 상당한 상승 잠재력을 제공합니다. 버클리는 하이랜드에서 가격이 맞지 않는 사람들에게 매력적인 곳이 되었으며, 투자자들은 오래된 주택을 구입해 리노베이션하거나 철거 후 현대식 듀플렉스/타운홈을 짓고 있습니다. 트렌디한 상점들과 힙한 분위기로, stucrowell.com. 마찬가지로, (호수 근처의 신규 콘도와 타운홈 등)은 기회를 제공합니다. 오래된 랜치 주택을 구입해 리노베이션하거나, 새 타운홈을 임대하는 것도 이 지역이 고급 호숫가 주거지로 자리 잡으면서 확실한 수익을 기대할 수 있습니다 stucrowell.com stucrowell.com. (다운타운 서쪽, 브롱코스 스타디움 근처)도 주목할 만합니다. 역사적으로 덴버에서 가장 가난한 지역 중 하나였으나, 현재는 새로운 저렴한 주택이 들어서며 재개발 중이고, 이기도 합니다. 장기적인 관점의 투자자들은 이곳에서 토지를 매입하거나 프로젝트에 파트너로 참여해, 리버 마일과 스타디움 지구 개발 계획이 인근에서 실현됨에 따라 가치 상승을 기대할 수 있습니다. 전반적으로, . 성장세가 인근으로 확산될 것이라는 이론에 기반한 전략입니다. 단기 임대(STR) & 에어비앤비 : 덴버는 관광 및 컨벤션 도시로, 단기 임대는 여전히 수익성이 있지만 매우 엄격하게 규제되고 있습니다 . 시의 규정에 따르면 STR 운영자는 반드시 면허를 취득해야 하며, 자신의 주거지(또는 그 일부)만 임대할 수 있어 대부분의 경우 순수 투자용 STR 콘도는 허용되지 않습니다 coloradocommunitymedia.com. 그럼에도 불구하고 투자자들은 ‘하우스 해킹’ (듀플렉스나 지하 아파트가 있는 주택을 구입해 한 부분에 거주하고 나머지를 STR로 임대하는 방식)과 같은 창의적인 방법을 찾고 있습니다. LoDo, RiNo, Capitol Hill 과 같이 밤문화와 명소가 있는 동네는 에어비앤비 수요가 높습니다. 외부에 거주하는 투자자는 주거지 규정 때문에 연중 내내 전체 주택을 STR로 임대할 수 없지만, 일부는 현지 소유주와 파트너십을 맺거나 규제가 느슨한 인근 도시(예: 비법인화된 카운티 지역)에 집중하고 있습니다. 덴버의 STR 수익률은 일반 장기 임대보다 높을 수 있으며, 스키 시즌과 여름철에는 숙박료와 높은 점유율로 인해 종종 15~20% 이상의 총 수익률을 기록합니다 . 하지만 주거지 요건 때문에 STR 기회는 별도의 임대 유닛(ADU 또는 지하 스위트)이 허용되는 부동산을 구입하는 데 있는 경우가 많습니다 . 우연히도, 최근 덴버 전역에서 ADU(부속 주거 유닛) 합법화가 이루어져(더 많은 주택 소유자가 추가 수입을 위해 ADU를 지어 에어비앤비로 임대할 수 있음) 이 기회가 확대될 수 있습니다 coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. 투자자는 소유주를 대신해 ADU 건설 자금을 조달하고 수익을 공유할 수도 있습니다. 시 외곽에서는 산 근처 교외 지역의 단기 임대 (예: 골든, 볼더 카운티)나 콜로라도 스프링스가 대안이 될 수 있지만, 이들은 별도의 시장입니다.

: 덴버는 관광 및 컨벤션 도시로, 단기 임대는 여전히 수익성이 있지만 . 시의 규정에 따르면 STR 운영자는 반드시 면허를 취득해야 하며, 자신의 주거지(또는 그 일부)만 임대할 수 있어 대부분의 경우 순수 투자용 STR 콘도는 허용되지 않습니다 coloradocommunitymedia.com. 그럼에도 불구하고 투자자들은 (듀플렉스나 지하 아파트가 있는 주택을 구입해 한 부분에 거주하고 나머지를 STR로 임대하는 방식)과 같은 창의적인 방법을 찾고 있습니다. 과 같이 밤문화와 명소가 있는 동네는 에어비앤비 수요가 높습니다. 외부에 거주하는 투자자는 주거지 규정 때문에 연중 내내 전체 주택을 STR로 임대할 수 없지만, 일부는 현지 소유주와 파트너십을 맺거나 규제가 느슨한 인근 도시(예: 비법인화된 카운티 지역)에 집중하고 있습니다. . 하지만 주거지 요건 때문에 . 우연히도, 최근 덴버 전역에서 ADU(부속 주거 유닛) 합법화가 이루어져(더 많은 주택 소유자가 추가 수입을 위해 ADU를 지어 에어비앤비로 임대할 수 있음) 이 기회가 확대될 수 있습니다 coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. 투자자는 소유주를 대신해 ADU 건설 자금을 조달하고 수익을 공유할 수도 있습니다. 시 외곽에서는 (예: 골든, 볼더 카운티)나 콜로라도 스프링스가 대안이 될 수 있지만, 이들은 별도의 시장입니다. 장기 임대 및 빌드 투 렌트(Build-to-Rent) : 높은 금리로 인해 많은 잠재적 구매자들이 임대에 머물고 있어 양질의 장기 임대에 대한 수요가 강하다 . 덴버의 임대료는 2023~24년에 약간 완화되었으나, 2025년 봄 현재 임대 시장은 약간의 약세 신호를 보이고 있다 – 예를 들어, 아파트 중위 임대료가 전년 대비 약 2% 하락 recolorado.com, 신규 아파트 공급 증가로 공실률이 약 8.5%까지 상승 corken.co. 투자자 입장에서는 세입자들이 더 많은 선택지를 가지게 되어 임대주들은 경쟁력을 갖춰야 한다 (더 나은 편의시설 제공, 약간 낮은 임대료 등). 반면, 높은 금리가 사람들이 더 오래 임대에 머물게 하여 점유율을 지지한다. 우수 학군의 단독주택 임대는 여전히 인기가 높다 – 집을 살 수 없는 많은 가족들이 여전히 주택에 살기를 원하며 프리미엄을 지불한다. 기관 투자자들도 덴버의 단독주택 임대 시장에서 활발히 활동하고 있다 , 그리고 새로운 “빌드 투 렌트” 커뮤니티(임대를 목적으로 지어진 주택 단지)가 외곽에 등장하고 있다. 예를 들어, 오로라, 커머스 시티, 파커와 같은 교외 지역에서는 건설사들이 신축 타운홈이나 주택을 임대 전용으로 제공하고 있다. 투자자(대형 펀드부터 소규모 개인까지)는 신축 임대주택이나 주택 포트폴리오를 매입해 현금 흐름과 가치 상승 모두를 노릴 수 있다. 덴버의 임대료 상승은 올해의 소폭 하락 이후 연 2~4%의 완만한 속도로 재개될 것으로 예상된다 . 이는 강한 고용 및 인구 전망에 기인한다. 따라서 장기 보유가 매력적이다 – 임대 수입은 시간이 지남에 따라 증가할 것이며, 이처럼 시장이 잠잠할 때 매입하면 진입 가격이 최고점은 아니다.

: 높은 금리로 인해 많은 잠재적 구매자들이 임대에 머물고 있어 . 덴버의 임대료는 2023~24년에 약간 완화되었으나, 2025년 봄 현재 임대 시장은 – 예를 들어, 아파트 중위 임대료가 전년 대비 약 2% 하락 recolorado.com, 신규 아파트 공급 증가로 공실률이 약 8.5%까지 상승 corken.co. 투자자 입장에서는 (더 나은 편의시설 제공, 약간 낮은 임대료 등). 반면, 높은 금리가 사람들이 더 오래 임대에 머물게 하여 점유율을 지지한다. 우수 학군의 단독주택 임대는 여전히 인기가 높다 – 집을 살 수 없는 많은 가족들이 여전히 주택에 살기를 원하며 프리미엄을 지불한다. , 그리고 새로운 “빌드 투 렌트” 커뮤니티(임대를 목적으로 지어진 주택 단지)가 외곽에 등장하고 있다. 예를 들어, 오로라, 커머스 시티, 파커와 같은 교외 지역에서는 건설사들이 신축 타운홈이나 주택을 임대 전용으로 제공하고 있다. 투자자(대형 펀드부터 소규모 개인까지)는 신축 임대주택이나 주택 포트폴리오를 매입해 현금 흐름과 가치 상승 모두를 노릴 수 있다. . 이는 강한 고용 및 인구 전망에 기인한다. 따라서 장기 보유가 매력적이다 – 임대 수입은 시간이 지남에 따라 증가할 것이며, 이처럼 시장이 잠잠할 때 매입하면 진입 가격이 최고점은 아니다. 고쳐서 되파는(fix-and-flip) 기회 : 매우 뜨거웠던 시장에서는, 고쳐서 되파는 투자자들이 “곤경에 처한(distressed)” 또는 시세 이하의 주택을 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 모든 집이 너무 빨리 팔렸고, 종종 직접 수리하려는 실거주자들에게 팔렸기 때문입니다. 이제는 주택이 더 오래 시장에 머무르고, 구매자들이 상태에 대해 까다로워지면서 (DMAR에 따르면: 수리가 필요한 집은 “더 오래 시장에 남아 있는 경향이 있다” denverite.com), 플리퍼들이 더 많이 활동할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 오래된 집이 팔리지 않으면 가격을 내려 투자자에게 매력적인 수준이 될 수 있습니다. 플리퍼들은 이를 오늘날 구매자들이 원하는 즉시 입주 가능한 상태로 리모델링할 수 있습니다(요즘 구매자들은 “프로젝트를 떠맡을 의향이 없다” dmarealtors.com는 점을 감안). 핵심은 이자율이 높은 환경에서 리노베이션 및 보유 비용을 감당할 수 있을 만큼 충분히 낮은 가격에 매입하는 것입니다. 가격이 급등하던 때보다 수익 마진이 얇아졌기 때문에, 플리퍼들은 더 신중해야 합니다. 하지만 오래된 주택이 많은 동네(오로라, 잉글우드, 휘트리지 등)에서는 가치를 더할 기회가 충분합니다. 또한, 압류 건수는 여전히 역사적으로 낮지만, 일부 주택 소유주들이 높은 상환금이나 실직으로 어려움을 겪으면서 소폭 증가 해 경매에서 가끔 좋은 매물이 나옵니다. 전반적으로, 구매자 우위 시장으로 균형이 이동하면서 플리퍼와 가치 추가(value-add) 투자자들이 노후 주택 협상에서 더 많은 힘을 갖게 되었습니다 (일반 구매자들과의 경쟁 입찰이 줄어듦). 자재비(목재 등)가 2021년 고점에서 안정되면서 리노베이션 프로젝트의 수익성도 개선되고 있습니다. 성공적인 투자자들은 전략적 업그레이드(주방/욕실 리모델링, 침실 추가 등)로 재판매 가치를 크게 높일 수 있는 주택에 집중하고 있습니다.

: 매우 뜨거웠던 시장에서는, 고쳐서 되파는 투자자들이 “곤경에 처한(distressed)” 또는 시세 이하의 주택을 찾는 데 어려움을 겪었습니다. 모든 집이 너무 빨리 팔렸고, 종종 직접 수리하려는 실거주자들에게 팔렸기 때문입니다. 이제는 주택이 더 오래 시장에 머무르고, (DMAR에 따르면: 수리가 필요한 집은 “더 오래 시장에 남아 있는 경향이 있다” denverite.com), 플리퍼들이 더 많이 활동할 수 있게 되었습니다. 예를 들어, 오래된 집이 팔리지 않으면 가격을 내려 투자자에게 매력적인 수준이 될 수 있습니다. 플리퍼들은 이를 오늘날 구매자들이 원하는 즉시 입주 가능한 상태로 리모델링할 수 있습니다(요즘 구매자들은 dmarealtors.com는 점을 감안). 핵심은 이자율이 높은 환경에서 리노베이션 및 보유 비용을 감당할 수 있을 만큼 충분히 낮은 가격에 매입하는 것입니다. 가격이 급등하던 때보다 수익 마진이 얇아졌기 때문에, 플리퍼들은 더 신중해야 합니다. 하지만 오래된 주택이 많은 동네(오로라, 잉글우드, 휘트리지 등)에서는 가치를 더할 기회가 충분합니다. 또한, 해 경매에서 가끔 좋은 매물이 나옵니다. 전반적으로, (일반 구매자들과의 경쟁 입찰이 줄어듦). 자재비(목재 등)가 2021년 고점에서 안정되면서 리노베이션 프로젝트의 수익성도 개선되고 있습니다. 성공적인 투자자들은 전략적 업그레이드(주방/욕실 리모델링, 침실 추가 등)로 재판매 가치를 크게 높일 수 있는 주택에 집중하고 있습니다. 신축 및 개발: 개발업자들에게 덴버의 주택 수요는 단기적으로 시장이 식었더라도 장기적으로 여전히 매우 중요합니다. 토지 가격은 2020~22년 급등 이후 다소 안정세를 보이고 있어 개발 타당성 측면에서 긍정적입니다. 시의 정책은 점점 더 고밀도 개발을 지지하는 방향으로 가고 있습니다. 2025년부터는 ADU(부속 주거 단위)가 모든 곳에서 허용되고, 소유주 거주 요건도 완화되었습니다 coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. 또한 주 정부도 주택 건설 장벽 완화를 추진하고 있습니다 coloradonewsline.com coloradonewsline.com. 이로 인해 인기 지역에 인필(기존 지역 내 추가 주택 공급) 기회가 생깁니다. 예를 들어, 투자자는 덴버 중심부의 대형 단독주택 부지에 ADU를 신축해 임대하거나 별도로 매각할 수 있습니다. 일부 구역에서는 기존 단독주택 한 채가 있던 곳에 듀플렉스나 포플렉스(4가구 주택)도 허용됩니다. 소규모 개발(미싱 미들 주택 공급 확대)은 이러한 용도지역 변경 덕분에 성장할 것으로 보입니다. 또한, 교외 신축 분양 주택에 대한 수요가 도심에서 집을 구하지 못한 구매자들로 인해 높아지고 있어 Lennar, Richmond 등 건설사들이 덴버 외곽 신규 택지에서 활발히 건설 중입니다. 투자자들은 이러한 개발에 파트너로 참여하거나 자금을 지원할 수 있습니다.

신축 관련 한 가지 구체적인 전략: 다세대 주택 개발입니다. 많은 아파트가 공급되었음에도 불구하고, 많은 전문가들은 메트로 덴버가 증가하는 인구를 위해 더 많은 주택이 필요하다고 보고 있습니다. 2023년에는 비용과 금리로 인해 건설이 둔화되었지만, 2025년 말에는 특히 시의 저렴주택 인센티브가 활용된다면 다시 증가할 수 있습니다. 덴버의 주택 부담 완화 조례는 대규모 프로젝트에 저렴주택 포함 또는 수수료 납부를 요구합니다(2022년 시행). 이는 복잡성을 더하지만, 세금 환급이나 추가 용적률 인센티브 등으로 상쇄될 수 있습니다. 저소득층 주택 세액공제(LIHTC) 프로젝트나 민관협력(PPP)에 특화된 투자자라면 덴버가 환영할 만한 곳일 수 있습니다. 또한 덴버 여러 지역에는 기회구역(Opportunity Zones)(Sun Valley, Montbello 일부 등)이 있어 장기 투자 시 세제 혜택을 받을 수 있습니다. 이 OZ 지정(2018년 제정)은 2026년까지 전체 혜택이 유효하므로, 2025년은 자본을 투입하기에 중요한 시기입니다.

도전과 위험요소

요약하자면,. 임대 수요가 강한 임대 부동산, 매물이 늘어나면서 더 실현 가능해진 플립, 새로운 정책으로 더 많은 유닛이 장려되는 개발 등 다양한 수익 경로가 있습니다. 핵심은입니다 – 보다 정상적인 가격 상승을 기대하고, 더 높은 금융 비용을 예산에 반영하며, 지속적인 매력이 있는 지역을 타겟팅해야 합니다. 투자자들은 더 이상 (2021년처럼) 모든 배를 띄우는 상승장에만 의존할 수 없습니다. 대신,

기회가 많은 한편, 덴버의 부동산 시장은 향후 몇 년간 실적을 둔화시킬 수 있는 여러 도전과 위험에 직면해 있습니다. 투자자, 개발업자, 주택 소유자 모두 다음과 같은 요소들을 주의 깊게 살펴야 합니다:

경제적 불확실성과 금리 : 아마도 가장 큰 즉각적 위험은 거시 경제입니다. 잠재적 경기침체나 경기 둔화에 대한 우려가 남아 있습니다. (예를 들어 연준의 긴축, 지정학적 사건 등으로) 국내외 상황이 악화된다면, 덴버 역시 일자리 감소와 주택 수요 감소의 영향을 받을 것입니다. 지금까지 덴버 경제는 실업률이 낮은 상태(~2025년 초 약 4% assets.cushmanwakefield.com)로 견고했지만, 기술 분야 등 일부 업종에서는 감원이 발생해 주시할 필요가 있습니다. 게다가, 금리는 여전히 변수로 남아 있습니다 . 2025~2026년 연준의 행보가 부동산 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 인플레이션이 고착화되어 금리가 높게 유지되거나 더 오를 경우, 주택 구매 여력이 더 떨어지고 집값이 하락할 수 있습니다. 반대로 인플레이션이 진정되고 연준이 금리를 인하하면, 모기지 금리가 내려가 수요가 늘 수 있지만, 공급이 따라가지 못하면 가격이 다시 급등할 수도 있습니다. 이처럼 시장은 연준 정책에 크게 좌우되는 아슬아슬한 줄타기를 하고 있습니다. 많은 시장 참여자들이 금리 인하(추진력 역할)를 기대하고 있지만, 금리가 예상치 못하게 급등하면 “거래가 멈추고 더 많은 구매자가 시장에서 밀려날” 위험이 분명히 존재합니다.

: 아마도 가장 큰 즉각적 위험은 거시 경제입니다. 잠재적 경기침체나 경기 둔화에 대한 우려가 남아 있습니다. (예를 들어 연준의 긴축, 지정학적 사건 등으로) 국내외 상황이 악화된다면, 덴버 역시 일자리 감소와 주택 수요 감소의 영향을 받을 것입니다. 지금까지 덴버 경제는 실업률이 낮은 상태(~2025년 초 약 4% assets.cushmanwakefield.com)로 견고했지만, 기술 분야 등 일부 업종에서는 감원이 발생해 주시할 필요가 있습니다. 게다가, . 2025~2026년 연준의 행보가 부동산 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 인플레이션이 고착화되어 금리가 높게 유지되거나 더 오를 경우, 주택 구매 여력이 더 떨어지고 집값이 하락할 수 있습니다. 반대로 인플레이션이 진정되고 연준이 금리를 인하하면, 모기지 금리가 내려가 수요가 늘 수 있지만, 공급이 따라가지 못하면 가격이 다시 급등할 수도 있습니다. 이처럼 시장은 연준 정책에 크게 좌우되는 아슬아슬한 줄타기를 하고 있습니다. 많은 시장 참여자들이 금리 인하(추진력 역할)를 기대하고 있지만, 금리가 예상치 못하게 급등하면 위험이 분명히 존재합니다. 감당 가능성과 구매자 피로 : 관련하여, 감당 가능성 위기 자체가 하나의 위험 요소입니다 . 덴버의 중위 주택 가격은 지역 중위 소득에 비해 역사적으로 높은 배수를 기록하고 있습니다(가격이 정체되어 있어도 높은 금리로 인해 수십 년 만에 가장 감당하기 어려운 시기 중 하나입니다). 이런 상황이 지속된다면 더 많은 가구가 주택 소유를 포기하거나 더 저렴한 지역으로 이주할 수 있어, 지역 주택 수요가 약화될 수 있습니다. 이미 콜로라도의 인구 증가율은 둔화되었습니다 2010년대와 비교할 때 cpr.org, 부분적으로는 사람들이 더 저렴한 곳으로 이주하고 있기 때문입니다. 콜로라도 퓨처스 센터는 높은 주거비가 경제 성장을 저해할 수 있다고 경고합니다 근로자들이 이곳에 살 여유가 없다면 말이죠. 이에 따라 주거 감당 가능성 문제를 해결하라는 정치적 압력이 커지고 있습니다 – 보조금, 고밀도 개발, 임대료 규제 등 다양한 방안이 논의되고 있습니다. 이것이 또 다른 위험, 즉 규제 변화로 이어집니다.

: 관련하여, . 덴버의 중위 주택 가격은 지역 중위 소득에 비해 역사적으로 높은 배수를 기록하고 있습니다(가격이 정체되어 있어도 높은 금리로 인해 수십 년 만에 가장 감당하기 어려운 시기 중 하나입니다). 이런 상황이 지속된다면 더 많은 가구가 주택 소유를 포기하거나 더 저렴한 지역으로 이주할 수 있어, 지역 주택 수요가 약화될 수 있습니다. 이미 2010년대와 비교할 때 cpr.org, 부분적으로는 사람들이 더 저렴한 곳으로 이주하고 있기 때문입니다. 근로자들이 이곳에 살 여유가 없다면 말이죠. 이에 따라 주거 감당 가능성 문제를 해결하라는 정치적 압력이 커지고 있습니다 – 보조금, 고밀도 개발, 임대료 규제 등 다양한 방안이 논의되고 있습니다. 이것이 또 다른 위험, 즉 규제 변화로 이어집니다. 규제 및 입법 리스크: 주택 관련 정책 환경은 역동적입니다. 주요 논쟁 중 하나는 임대료 규제입니다. 콜로라도는 현재 주 법에 의해(1981년 이후) 지역 임대료 규제 조례를 금지하고 있지만, 2023년에는 이 금지 조항을 폐지하는 법안이 발의되었습니다. 해당 법안은 통과되지 못했고(위원회에서 부결됨) cpr.org, 세입자 권리 옹호자들은 임대료 안정화 조치를 계속 추진하겠다고 다짐했습니다 westword.com. 향후 몇 년 내에 주에서 어떤 형태로든 임대료 규제를 허용한다면(오래된 건물이나 일부 유닛에 한정하더라도), 임대 부동산 투자 수익에 영향을 줄 수 있습니다. 임대인들은 이 점을 우려하고 있으며, 당장 현실화되지 않더라도 신경 쓰고 있습니다. 또 다른 입법 분야는 재산세입니다. 앞서 언급했듯, 콜로라도의 재산세는 평가액 급등으로 인해 크게 올랐습니다. Prop HH의 부결로 인해, 단기적인 평가율 인하 외에는 즉각적인 구제책이 없습니다. 세금이 계속 높게 유지된다면, 특히 고정 소득자들에게 부담이 될 수 있고, 압류율 증가나 강제 매각으로 이어질 수 있습니다. 앞으로 이 문제를 다루기 위한 주민투표나 법안이 나올 수 있지만, 결과는 불확실합니다.

긍정적인 측면으로, 규제 환경이 주택 공급 확대를 위한 변화도 추진하고 있습니다(ADU 합법화 등 앞서 다룬 내용). 이는 대부분 기회이지만, 복잡성도 동반합니다. 예를 들어, 덴버의 새로운 대형 개발사업에 대한 포괄적 구역제(저렴한 주택 의무화)는 일부 시장가격 프로젝트를 저해하거나 수익성을 압박할 수 있습니다. 또한, 덴버는 이제 모든 장기 임대에 임대 허가증을 요구합니다(2024년 기준) robinsonandhenry.com, 이는 임대 품질을 높이지만 임대인에게는 비용과 행정 부담을 추가합니다. 준수 비용, 점검 요건, 잠재적 벌금 등은 소규모 임대인들이 헤쳐나가야 할 위험 요소입니다.

건설 비용과 인건비 : 2021년의 극심한 급등세에서 자재비는 다소 완화되었지만, 덴버에서의 건설은 여전히 비쌉니다. 건설업계는 여전히 인력 부족 에 직면해 있습니다. 많은 숙련공들이 대침체(Great Recession) 시기에 업계를 떠났고 돌아오지 않았으며, 현재는 인프라 프로젝트와 인력 경쟁이 벌어지고 있습니다. 건설 분야의 임금 압박이 상당하며(전반적인 인플레이션도 연료 등 비용을 올립니다), 공급망 문제 는 개선되었으나 완전히 해결되지는 않았습니다. 특정 자재나 부품은 여전히 긴 납기를 가질 수 있습니다. 개발업자 입장에서는 예산이 초과되고 프로젝트가 지연될 수 있어, 꼭 필요한 공급을 제공하는 데 위험이 됩니다. 주택 건설업자에게는 높은 비용 때문에 고급 주택(비용을 가격에 반영)이나 토지가 저렴한 외곽 지역에 집중하게 되는데, 어느 쪽이든 도시 내 주거비 부담 완화에는 직접적으로 도움이 되지 않습니다. 만약 또 다른 글로벌 공급망 교란(예: 무역 문제나 또 다른 팬데믹)이 발생한다면, 건설이 다시 지연될 수 있습니다.

: 2021년의 극심한 급등세에서 자재비는 다소 완화되었지만, 덴버에서의 건설은 여전히 비쌉니다. 건설업계는 여전히 에 직면해 있습니다. 많은 숙련공들이 대침체(Great Recession) 시기에 업계를 떠났고 돌아오지 않았으며, 현재는 인프라 프로젝트와 인력 경쟁이 벌어지고 있습니다. 건설 분야의 임금 압박이 상당하며(전반적인 인플레이션도 연료 등 비용을 올립니다), 는 개선되었으나 완전히 해결되지는 않았습니다. 특정 자재나 부품은 여전히 긴 납기를 가질 수 있습니다. 개발업자 입장에서는 예산이 초과되고 프로젝트가 지연될 수 있어, 꼭 필요한 공급을 제공하는 데 위험이 됩니다. 주택 건설업자에게는 높은 비용 때문에 고급 주택(비용을 가격에 반영)이나 토지가 저렴한 외곽 지역에 집중하게 되는데, 어느 쪽이든 도시 내 주거비 부담 완화에는 직접적으로 도움이 되지 않습니다. 만약 또 다른 글로벌 공급망 교란(예: 무역 문제나 또 다른 팬데믹)이 발생한다면, 건설이 다시 지연될 수 있습니다. 기후 및 환경 위험 : 덴버는 해안 지역보다는 기후 재해 위협이 적은 편이지만, 완전히 안전하지는 않습니다. 점점 더 극한 기상 현상과 기후 변화가 위험 요인 이 되고 있습니다. 콜로라도는 최근 산악 지역을 중심으로 산불이 더 자주 발생하고, 프론트 레인지(Front Range)에서는 심각한 우박 폭풍이 잦아졌습니다. 대규모 산불 연기 시즌이나 큰 우박 피해가 발생하면 부동산 거래가 일시적으로 위축되고(보험료는 영구적으로 오를 수 있음), 덴버에는 플랫 강(Platte)과 체리 크릭(Cherry Creek) 주변에 홍수 위험 지역도 있습니다. 기후 변화로 인해 집중호우 시 홍수 위험이 더 커질 수 있습니다. 시와 개발업자들은(예: River Mile의 하천 공학 등 홍수 위험 저감 프로젝트에 포함된 빗물 관리 개선처럼) 완화 대책에 투자해야 합니다 unitedstatesrealestateinvestor.com. 이를 무시하면 향후 재산 피해나 더 엄격한 건축 규제 위험이 있습니다.

: 덴버는 해안 지역보다는 기후 재해 위협이 적은 편이지만, 완전히 안전하지는 않습니다. 점점 더 이 되고 있습니다. 콜로라도는 최근 산악 지역을 중심으로 산불이 더 자주 발생하고, 프론트 레인지(Front Range)에서는 심각한 우박 폭풍이 잦아졌습니다. 대규모 산불 연기 시즌이나 큰 우박 피해가 발생하면 부동산 거래가 일시적으로 위축되고(보험료는 영구적으로 오를 수 있음), 덴버에는 플랫 강(Platte)과 체리 크릭(Cherry Creek) 주변에 홍수 위험 지역도 있습니다. 기후 변화로 인해 집중호우 시 홍수 위험이 더 커질 수 있습니다. 시와 개발업자들은(예: River Mile의 하천 공학 등 홍수 위험 저감 프로젝트에 포함된 빗물 관리 개선처럼) 완화 대책에 투자해야 합니다 unitedstatesrealestateinvestor.com. 이를 무시하면 향후 재산 피해나 더 엄격한 건축 규제 위험이 있습니다. 특정 부문에서의 과잉 공급 : 전반적으로 덴버는 주택 공급이 부족하지만, 일부 지역에서는 국지적 과잉 공급 위험 이 있습니다. 특히 고급 아파트에서 두드러집니다. 2020~2024년 사이에 대량의 클래스 A 아파트가 시장에 쏟아졌습니다. 다가구 주택 공실률이 약 8.6%로 상승한 것은 공급이 수요를 일시적으로 따라잡았다는 증거입니다 corken.co. 개발업자들이 비슷한 고급 프로젝트에 계속 자본을 투입한다면, 임대 시장에서 공실률과 임대료 할인(컨세션)이 늘어나 투자 수익이 악화되고, 과도한 레버리지 프로젝트에서 대출 부실로 이어질 수 있습니다. 마찬가지로 산업용 부문에서도 일부 개발업자들이 과잉 공급 위험 이 있습니다. 앞서 언급했듯, 창고가 대거 공급되며 공실률이 약 8%까지 올랐습니다 milehighcre.com. 만약 경기가 둔화되고 소비가 줄면 신규 창고의 흡수 속도가 느려져 해당 부문도 공실률이 급등할 수 있습니다. 덴버는 과거에도 오피스(1980년대)나 콘도(2000년대 중반)에서 과잉 공급로 수년간 침체를 겪은 바 있습니다. 개발업자들은 이런 실수를 반복하지 않도록 경계해야 합니다.

: 전반적으로 덴버는 주택 공급이 부족하지만, 이 있습니다. 특히 고급 아파트에서 두드러집니다. 2020~2024년 사이에 대량의 클래스 A 아파트가 시장에 쏟아졌습니다. 다가구 주택 공실률이 약 8.6%로 상승한 것은 공급이 수요를 일시적으로 따라잡았다는 증거입니다 corken.co. 개발업자들이 비슷한 고급 프로젝트에 계속 자본을 투입한다면, 임대 시장에서 공실률과 임대료 할인(컨세션)이 늘어나 투자 수익이 악화되고, 과도한 레버리지 프로젝트에서 대출 부실로 이어질 수 있습니다. 마찬가지로 이 있습니다. 앞서 언급했듯, 창고가 대거 공급되며 공실률이 약 8%까지 올랐습니다 milehighcre.com. 만약 경기가 둔화되고 소비가 줄면 신규 창고의 흡수 속도가 느려져 해당 부문도 공실률이 급등할 수 있습니다. 덴버는 과거에도 오피스(1980년대)나 콘도(2000년대 중반)에서 과잉 공급로 수년간 침체를 겪은 바 있습니다. 개발업자들은 이런 실수를 반복하지 않도록 경계해야 합니다. 자금 조달 및 신용 조건: 은행 및 대출 환경의 건전성도 또 다른 요인입니다. 금리가 높아지면서 일부 지역 은행들은 상업용 부동산 대출을 축소했습니다. 2023년 상반기에는 미국 은행 몇 곳이 파산하면서 대출자들이 더욱 신중해졌습니다. 만약 신용 조건이 더 악화된다면(연준 정책이나 은행의 위험 회피로 인해), 견실한 프로젝트조차 자금 조달이 어려워질 수 있습니다. 차환(리파이낸싱) 위험도 현실적입니다. 많은 상업용 부동산 대출이 만기를 맞이하고 있으며, 차입자들은 훨씬 더 높은 금리에 직면하게 됩니다. 이는 현재의 현금 흐름으로는 감당이 어려울 수 있습니다(특히 공실이 많은 오피스의 경우). 이로 인해 대출 부도나 부실 매각 위험이 높아지며, 만약 대량으로 발생할 경우 자산 가치에 하방 압력을 줄 수 있습니다. 덴버의 펀더멘털은 강하지만, 캡레이트가 상승 조정되면서 발생하는 전국적인 상업용 부동산 가치 재조정에서 자유롭지 않습니다. 예를 들어, 2년 전 5% 캡레이트로 평가받던 오피스 빌딩이 이제는 7~8% 캡레이트가 필요할 수 있는데, 이는 큰 가치 하락을 의미하며, 소유주가 은행에 열쇠를 반납하는 상황으로 이어질 수 있습니다. 이러한 부실은 도시 세수와 인근 부동산 가치에도 영향을 미칠 수 있습니다. 주로 구식 오피스나 과도하게 레버리지를 일으킨 아파트 등 상업용 자산에 국한된 위험이지만, 주목할 만합니다.

요약하자면, 덴버의 부동산 관계자들은 다양한 외부 및 내부 위험이 혼재된 환경을 헤쳐나가야 합니다. 경제적 역풍, 정책 변화, 팬데믹 호황의 후유증이 이 시점에 모두 맞물려 있습니다. 시장은 재조정 중이지만, 예를 들어 경기침체가 고금리와 동시에 닥친다면 불리하게 기울어질 수 있습니다. 그럼에도 덴버는 과거 여러 경기순환에서 회복력을 입증해왔습니다. 이러한 도전 과제들(주거비 부담, 규제 제약, 기후 회복력 등)은 정책과 혁신을 통해 적극적으로 해결되고 있습니다. 관건은 적응력입니다. 전략을 조정할 수 있는 이들(예: 고급 주택이 포화될 때 더 저렴한 주택 건설로 전환하거나, 신용 경색기에 창의적 자금 조달을 활용하는 등)이 이러한 위험을 완화할 것입니다. 그리고 전반적으로, 덴버의 다양한 경제 구조와 높은 선호도는 완충 역할을 합니다. 성장세가 둔화되더라도 삶의 질을 위해 이주하는 사람들이 계속 있기 때문에 장기적인 부동산 수요가 뒷받침됩니다. 그럼에도 불구하고 주의가 필요합니다. 2020~21년에 부동산에서 쉽게 돈을 벌던 시기는 끝났으며, 앞으로는 거시경제 상황과 지역 정책 동향에 세심히 주의를 기울이며 기본에 충실해야 하는 시기입니다.

장기 전망 (2026–2030)

현재의 조정 국면을 넘어서, 2026~2030년까지 덴버 부동산의 장기 전망은 전반적으로 낙관적이지만, 기대치는 다소 조정될 것으로 보입니다. 여러 핵심 요인이 이 궤적을 형성할 것입니다:

인구 증가 및 인구통계학적 변화

덴버의 인구 증가는 계속해서 꾸준히 이어질 것으로 예상되며, 2010년대의 폭발적인 성장보다는 느린 속도가 될 것입니다. 덴버 시 자체는 2024년 약 71만 6천 명에서 2030년까지 대략 73만 명으로 성장할 것으로 전망됩니다 5280.com aterio.io. 이는 완만한 성장(전체 약 2%로, 제한된 토지와 이미 높은 기반을 반영)입니다. 하지만 더 넓은 광역권(덴버-오로라-레이크우드 MSA)이 대부분의 신규 거주자를 흡수할 것입니다. 덴버 광역권은 2030년까지 360만 명을 넘어설 것으로 예상됩니다, 이는 2020년대 중반 약 330만 명에서 증가한 수치입니다 metrodenver.org. 이는 광역권에서 약 30만 명 이상의 인구 증가, 즉 약 10%의 증가입니다. 이러한 성장은 자연 증가와 순이동의 결합으로 이루어질 것입니다.

중요하게도, 덴버로 이주하는 인구의 특성이 변화하고 있습니다. 20~30대는 여전히 일자리와 라이프스타일을 위해 찾아오겠지만, 높은 비용 때문에 일부 젊은 층은 다른 곳으로 갈 수도 있습니다. 한편, 콜로라도의 65세 이상 인구는 빠르게 증가하고 있으며(주 전체적으로 이 연령대는 2015년 대비 2030년에 약 77% 더 많아질 전망) codot.gov. 이는 소형 주택, 55세 이상 커뮤니티, 심지어 다세대 주거 형태(예: 일부 가족이 고령 부모를 위해 ADU를 추가) 등에 대한 수요를 높일 수 있습니다. 이 지역이 인재를 유치하고 유지할 수 있는 능력은 주택 공급과 가격 적정성에 달려 있으므로, 장기 부동산 개발 계획은 이 30만 명의 신규 거주자를 수용할 수 있도록 더 많은 주택 공급을 목표로 하고 있습니다.

도시 개발 계획과 교통

덴버의 도시 형태는 2030년까지 밀도와 대중교통 중심 개발로 계속 진화할 것입니다. 도시 계획가들은 혼합용도 중심지와 회랑을 요구하는 “블루프린트 덴버” 및 지역 계획을 실행 중입니다. 주요 도로와 교통역 인근에 중층 아파트가 더 많이 들어설 것으로 예상되며, 이는 노후된 스트립몰이나 주차장을 대체할 것입니다. 2025년까지 모든 지역에서 ADU(부속 주거 단위) 허용 정책은 주거지역의 점진적 고밀화의 일환입니다 coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. 2030년까지 덴버 전역의 동네에서 수천 개의 신규 ADU가 생겨, 임대 주택과 가족 확장 거주 모두를 제공할 수 있을 것입니다.

대중교통이 중요한 역할을 하게 될 것입니다. RTD(Regional Transportation District)는 2020년대 후반까지(예: DIA, 아바다 등으로 가는 철도 노선) FasTracks 확장을 완료했으나, 오랫동안 지연된 볼더 노선은 제외되었습니다. 2030년경까지 그 노스웨스트 철도 노선을 볼더/롱몬트까지 완공하자는 논의가 다시 활발해지고 있습니다(주정부 자금 지원 가능성 포함). 만약 실현된다면, 제안된 역 주변(볼더 카운티의 소도시 등) 지역은 부동산 상승을 경험할 수 있습니다. 도시 내에서는 2028년 예정된 콜팩스 BRT가 앞서 언급한 대로 콜팩스 일대에 소규모 개발 붐을 촉진할 가능성이 높습니다 enr.com. 시는 또한 페더럴 블러바드와 브로드웨이의 대중교통 강화 방안도 검토 중입니다. 구체적인 내용은 정해지지 않았지만, 이러한 개선이 이루어진다면 해당 구간을 따라 주택 공급이 늘어날 것입니다.

또 다른 변혁적 아이디어로는 “Central Denver Rail Re-alignment”이 있습니다. 이는 도심(Decatur/Federal에서 Globeville까지)을 통과하는 화물철도 노선을 이전하여 토지를 확보하고 중심지의 소음을 줄이려는 구상입니다. 아직은 추측 단계이지만, 만약 2030년까지 이와 같은 프로젝트가 추진된다면 상당한 신규 개발 부지를 확보할 수 있습니다. 이와 유사하게, 주 교통국은 I-25 Central 개선(덴버 중심부를 지나는 I-25 일부 구간의 덮개 설치 또는 확장 등)을 검토 중입니다. 만약 도심 인근 I-25 위에 덮개가 설치된다면(과거 I-70처럼), 실제로 새로운 부동산(공원 또는 건축 가능한 공간)이 창출될 수 있습니다.

2030년까지 결실을 맺을 주요 프로젝트들도 도시 경관을 바꿀 것입니다. 앞서 언급한 River Mile의 1단계는 본격적으로 진행 중일 것이며, 수천 세대의 주택과 일부 오피스, 리테일이 이미 건설되어 있을 수 있습니다. National Western Center(북덴버의 스톡쇼 단지 재개발)는 2020년대 중후반 완공 예정으로, 국제 농업 이벤트 캠퍼스와 연중 내내 다양한 명소를 제공합니다. 이로 인해 전통적으로 저소득층 지역이었던 Globeville과 Elyria-Swansea 인근에 새로운 복합 개발이 촉진되고 있습니다. 2030년경에는 이들 지역이 신규 아파트, 메이커 스페이스, 재생된 사우스 플랫 강변 등으로 변화된 모습을 볼 수 있을 것입니다.

Ball Arena 주차장(크렌키 소유)도 재개발의 핵심 후보지입니다. KSE는 Ball Arena Redevelopment에 대한 비전을 공개했으며, 이 부지에 River Mile과 연결되는 고밀도 복합용도 지구를 조성할 계획입니다 visionplan.ballarena.com. 승인을 받으면 2030년 이전에 착공해 도심에 더 많은 주택과 상업 공간을 추가할 수 있습니다. 시의 장기 도심 계획에는 노후 오피스 빌딩의 주거용 전환도 포함되어 있습니다. 2030년까지는 일부 대표적인 전환 사례(예: 1980년대 오피스 타워가 시 인센티브로 아파트나 호텔로 전환)가 등장할 가능성이 높습니다. 이는 도심의 용도 다양화에 기여할 것입니다.

전반적으로, 2030년까지 덴버는 보다 다핵화된 도시가 될 가능성이 높다: 다운타운과 여러 활발한 2차 중심지(체리 크릭, 재생된 콜로라도 센터/글렌데일 지역, DTC의 기술 허브 등)가 모두 대중교통과 자전거 인프라로 더 잘 연결될 것이다. 주요 인프라 개선(16번가 몰 완공, I-70 완공, DIA 그레이트 홀 완공, I-25 일부 재공사 가능성 등)로 인해 도시는 더 접근하기 쉽고 매력적으로 변할 것이다. 이러한 투자는 토지를 더 효율적으로 활용하고, 동네를 더 살기 좋게 만들어 부동산 시장을 뒷받침한다.

예상 부동산 가격 추이

2030년까지의 가격을 예측하려면 많은 가정이 필요하지만, 대부분의 분석가들은 덴버 주택 가치가 장기적으로 완만하고 꾸준히 성장할 것으로 본다(대규모 경제 침체가 없는 한). 연 10% 이상의 상승 시대는 끝난 것으로 보이며, 대신 연평균 2~5% 정도로, 인플레이션과 소득 증가율을 따라가거나 약간 앞서는 수준이 될 것이다. U.S. News의 5년 주택 전망은 2030년까지 전국적으로 “더 완만한 가격 상승”과 더 정상적인 거래량 회복을 예측 facebook.com usnews.com. 이는 덴버의 지역적 기대와도 일치한다: 시장이 균형을 찾으면서 거래는 늘어나지만, 가격 상승 속도는 과열기보다 훨씬 느릴 것.

계속(비록 완만하더라도) 가치 상승을 기대할 수 있는 한 가지 이유는 근본적인 수요-공급 균형 때문이다. 덴버는 여전히 인구 증가를 완전히 충족시킬 만큼 충분한 주택을 짓지 못하고 있다. 2030년까지 30만 명이 추가된다 해도, 이들을 충분히 수용하려면 현재보다 더 많은 주택 건설이 필요하다. 2022~2024년에는 비용과 금리 급등으로 건설 모멘텀이 둔화되어, 이를 따라잡기 위한 약간의 부족분이 있을 수 있다. 이는 주택 가격과 임대료에 상승 압력을 줄 것이다. 하지만, 가격 상승 속도는 결국 주거비 부담 능력에 의해 제한될 것 – 가격이 너무 빨리 오르면 수요가 줄어든다는 점은 이미 경험했다.

임대료도 완만하게 오를 것으로 예상됩니다. 현재의 신규 아파트 공급이 2025~2026년쯤 흡수된 후에는 임대료 상승률이 연 3% 정도로 돌아갈 수 있습니다. 일부 분석가들은 주택 소유 비용이 계속 비싸고 더 많은 사람들이 장기간 임대할 경우, 10년대 후반에는 덴버의 임대료 상승이 더 빨라질 수 있다고 전망합니다. 상업용 부동산 가치는 유형별로 다릅니다: 산업용과 다가구 주택은 (지난 10년간의 큰 상승보다는 느리지만) 수요가 탄탄해 가치가 오를 가능성이 높습니다. 소매 부동산 가치는 특히 대형마트가 입점해 있거나 좋은 동네에 위치한 경우 안정적이거나 소폭 상승할 것으로 보입니다. 전자상거래의 공세를 견뎌낸 소매 부동산은 대체로 회복력이 강한 편입니다. 오피스(사무실) 가치는 가장 큰 미지수입니다. 2030년까지 도심 활성화 계획이 성공하고 경제가 성장한다면 오피스 공실률이 30%대에서 20%대로 떨어질 수 있지만, 패러다임의 변화 없이는 15% 미만으로 돌아가기는 어려워 보입니다. 이는 오피스 가치가 2030년까지 2020년 이전의 최고치로 완전히 회복되지는 않을 수 있음을 시사합니다. 일부 노후 건물은 용도 변경을 통해 오피스 공급이 줄어들 수 있고(이 경우 남은 건물의 가치 회복에 도움이 됨), 10년대 후반에는 오피스 시장이 새로운 균형점(2019년보다 점유 공간은 적지만, 전환 이후 가용 공간도 줄어든 상태)을 찾을 것으로 기대됩니다. 장기적 관점을 가진 투자자들은 2025~2026년 오피스 부동산 매각에서 기회를 보고, 2030년대의 회복에 베팅할 수 있습니다.

마지막으로 거시경제적 가정입니다: 대부분의 전망은 큰 충격 없이 2024년에는 연착륙 또는 완만한 경기침체, 이후에는 성장을 예상합니다. 이 시나리오가 유지된다면, 덴버 부동산은 2022~23년의 소폭 조정 외에 심각한 하락은 피할 가능성이 높습니다. 만약 2008년과 유사한 심각한 경기침체가 온다면, 모든 예측은 무의미해집니다. 단기적으로는 가격 하락이 불가피하지만, 덴버는 경제가 다변화되어 있어 역사적으로 다른 시장보다 더 빠르게 회복해왔습니다.

수치로 보면, 덴버의 2030년 중위 주택 가격은 연 3% 복리 성장 가정 시 현재 약 60만 달러에서 70만~75만 달러 수준이 될 수 있습니다. 현재 약 1,800달러인 2베드룸 아파트 임대료도 비슷한 성장률을 적용하면 2030년에는 약 2,200달러가 될 수 있습니다. 이는 추정치에 불과하지만, 성장이 기하급수적이기보다는 점진적일 가능성이 높음을 보여줍니다. 부동산은 여전히 견실한 투자처이지만, 2010~2020년대의 매우 높은 상승률이 아닌 보다 정상적인 수익률을 기대해야 할 것입니다.

규제 환경

덴버의 부동산 시장은 시와 주 차원의 다양한 규제 및 입법 변화로 인해 재편되고 있습니다. 앞서 일부를 언급했지만, 2025년 이후 부동산에 영향을 미치는 주요 규제 변화를 정리하면 다음과 같습니다:

용도지역 변경 및 업존닝: 덴버는 모든 주거지역에서 ADU(부속 주거 단위) 허용을 통해 점진적 밀도 증가를 장려하는 대담한 조치를 취했습니다coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. 이 개혁은 2024년 말에 시행되어 ADU 허용 지역을 전체 동네의 36%에서 100%로 확대했습니다. 또한 ADU 설치를 위한 소유주 거주 요건과 같은 기존의 장벽도 제거했습니다coloradocommunitymedia.com. 이제 주택 소유자는 특별한 용도지역 변경 없이도 뒷마당 별채를 짓거나 차고를 개조할 수 있습니다. 이는 도시 전역에 걸쳐 점진적으로 주택 수(및 투자 기회)를 늘릴 것으로 기대됩니다. 추가로, 콜로라도의 새로운 ADU 법(HB-1152, 2025년 중반 시행)은 주 전역에서 ADU 승인 절차를 더욱 간소화합니다. 예를 들어, 대부분의 경우 도시가 ADU를 전면 금지하거나 추가 주차를 요구하는 것을 금지합니다coloradonewsline.com coloradonewsline.com. 덴버가 이 부분에서 앞서 있었지만, 주 법으로 인해 덴버 주변 교외 지역도 ADU를 허용하기 시작할 수 있어, 광역권의 주택난 완화에 도움이 될 수 있습니다.

ADU를 넘어, 덴버는 더 광범위한 업존닝을 검토 중입니다. 단독주택 지역에서 듀플렉스나 트리플렉스(2~3가구 주택)를 허용하는 방안이 논의되고 있습니다(미니애폴리스나 포틀랜드 사례 참고). 폴리스 주지사는 2023년에 교통 및 일자리 중심지 인근에서 더 높은 밀도를 허용하도록 도시들에 강제하는 주 법안을 추진했으나 통과되지는 않았습니다. 하지만 지방정부에 대한 압박은 여전합니다. 2026년까지 덴버가 선제적으로 용도지역 코드를 개정해, 특히 버스/철도 노선 인근에서 다가구 주택을 더 많이 허용할 가능성이 있습니다. 그렇게 되면, 단독주택 블록이 소형 포플렉스(4가구 주택)나 타운홈 단지로 바뀌는 등 상당한 개발 잠재력이 열릴 수 있습니다.

세금 인센티브 및 프로그램: 규제 환경에는 채찍뿐만 아니라 당근도 포함되어 있습니다. 덴버와 콜로라도는 특정 유형의 개발에 대해 다양한 인센티브를 제공합니다. 예를 들어, 덴버에는 저렴한 주택 기금이 있으며, 저소득층 주택을 포함하는 프로젝트에 대해 자금 지원이나 세금 감면을 제공합니다. 덴버의 최근 포괄적 구역제(주택 접근성 확대 조례)는 저렴한 주택 유닛을 요구하지만, 개발자가 이를 준수할 경우 주차 요건 완화나 허가 수수료 감면과 같은 혜택도 제공합니다. 주 정부 역시 저렴한 주택 자금 지원을 확대하고 있습니다(콜로라도는 경기부양 자금으로 주택 개발 보조금 기금을 만들었고, 2022년에는 유권자들이 Prop 123을 승인해 일부 세수입을 저렴한 주택 프로젝트에 할당하도록 했습니다). 이러한 인센티브는 개발자들이 실현 가능한 주택을 더 많이 짓도록 유도해 공급을 늘리고 해당 시장의 임대료/가격을 다소 완화할 수 있습니다.

개인 구매자에게도 세금 관련 인센티브가 있습니다: 생애 최초 주택구입자 지원 프로그램(예: Metro DPA)이 강화되어 초기 계약금 지원을 돕고 있습니다. 그리고 덴버의 일부 지역은 연방 세법상 기회구역(Opportunity Zones)으로 지정되어 있는데, 앞서 언급한 대로 여기에 투자하고 10년간 보유하면 양도소득세 혜택을 받을 수 있습니다. 주요 OZ 기간은 2026년에 신규 투자에 대해 종료되지만, 현재 많은 프로젝트가 이를 활용하기 위해 진행 중입니다 unitedstatesrealestateinvestor.com. 예를 들어 Sun Valley는 OZ 투자가 재개발에 도움이 되고 있습니다.

임대료 규제 및 세입자 보호: 앞서 언급했듯이, 콜로라도에서는 현재 임대료 규제가 허용되지 않습니다(2023년에 금지 유지) cpr.org. 따라서 덴버는 자체적으로 임대료 규제 조례를 시행할 수 없습니다. 그러나 덴버는 가격 통제까지는 아니더라도 일부 세입자 보호 조치를 추진해왔습니다. 예를 들어, 덴버는 퇴거 위기에 처한 저소득 세입자에게 법적 대리인을 보장하는 법을 통과시켰습니다(법정에서의 형평성 확보 목적). 콜로라도 주도 임대료 인상 및 임대 해지에 더 많은 사전 통지 기간을 제공하는 법을 통과시켰습니다. 또한, 덴버는 임대 허가 프로그램을 통해 기준을 집행하고 있습니다 – 임대주에게 허가를 받고 정기 점검을 받도록 요구함으로써, 시는 임대주택이 안전하고 거주에 적합하도록 하고자 합니다 robinsonandhenry.com. 기준을 지키지 않는 임대주는 벌금이나 임대 불가 처분을 받을 수 있습니다. 이 규제 조치는 2024년부터 전면 시행되어 최악의 주택을 걸러내거나 임대주가 문제를 해결하도록 유도해 세입자에게 이익이 될 수 있습니다(다만 임대주에게는 일부 비용 부담이 추가됩니다).

앞을 내다보면, 세입자 옹호 단체들은 더 강력한 조치를 요구하고 있습니다: 정치적 분위기가 바뀐다면 임대료 안정화 제안이 다시 논의될 수 있으며(예를 들어, 오래된 건물에 대해 연간 임대료 인상률을 최대 3~5%로 제한하는 상한선 도입), 또는 “정당한 사유” 퇴거 조례와 같이 특정 사유가 있을 때만 퇴거를 허용하는 방안 등이 있습니다. 덴버 시는 아직 정당한 사유 퇴거 조례를 통과시키지 않았지만(콜로라도 내 일부 소도시는 시행 중), 앞으로 의제로 다뤄질 수 있습니다. 임대인과 투자자들은 이 문제를 주시해야 하며, 이는 부동산 관리의 유연성에 영향을 미칩니다.

개발 규제 및 인허가: 주택 공급을 장려하는 한편, 고려해야 할 규제 부담도 있습니다. 덴버의 건축법은 친환경 기준을 향해 계속 진화하고 있습니다. 예를 들어, 친환경 건물 조례(대형 건물에 대해 친환경 지붕, 태양광 패널, 또는 에너지 효율성 중 하나를 요구) 등이 있으며, 이는 비용을 증가시키지만 지속 가능성을 높입니다. 2027년까지 덴버는 신규 상업용 및 다가구 건물의 가스 연결을 금지하고 전기 사용을 의무화할 예정입니다(기후 행동 계획에 따라). 이러한 규정으로 인해 개발업자는 전기 HVAC 등 관련 예산을 미리 책정해야 합니다. 또한, 덴버의 악명 높은 느린 인허가 절차가 개편되고 있습니다. 새 행정부와 시의회는 주택 공급 촉진을 위해 승인 속도 향상을 강조하고 있으며(심사 과정을 단순화해 인허가 기간을 단축하는 이니셔티브가 있습니다), 성공한다면 이러한 규제 개선은 개발업자의 보유 비용을 낮추고 상품을 더 빨리 시장에 내놓을 수 있게 할 것입니다.

또 다른 규제 요소: 메트로 디스트릭트와 HOA. 많은 신도시 지역은 메트로 디스트릭트 금융(미래 세금으로 인프라를 조달하는 준정부 방식)을 사용합니다. 주 정부는 남용을 방지하기 위해 메트로 디스트릭트 규정을 일부 조정했습니다(일부 개발업자가 이 제도를 통해 주택 소유자에게 과도한 부채를 떠넘겼다는 비난이 있었습니다). 이로 인해 개발업자의 초기 비용이 다소 증가할 수 있지만, 장기적으로 주택 소유자를 과도한 수수료로부터 보호할 수 있습니다. HOA(주택 소유자 협회) 규제도 강화되어, 이제 HOA는 초과 유치권에 제한을 받고 더 투명하게 운영해야 하는 규칙이 늘어났습니다.

재산세 관련 입법 업데이트: 재산세 인상에 대한 반발이 커지면서, 2025년에 입법부가 구제책을 재논의할 가능성이 높습니다. 새로운 법안이 통과되거나 주민투표가 이뤄질 경우, 평가액 인상에 상한을 두거나 평가율을 영구적으로 낮출 수 있습니다. 2024년 제안(Prop HH)은 평가율을 소폭 낮추고, 자가 거주 주택에 소액의 공제를 제공하는 대신 향후 테이버 환급을 줄이는 방안이었습니다 ballotpedia.org coloradonewsline.com. 유권자들은 이를 부결시켰지만, 일부 구제책(특히 고령자 대상)은 다시 논의될 수 있습니다. 이미 입법부는 2023년에 고령자/재향군인 대상 주거지 공제의 일시적 확대를 제공했습니다. 계획을 세울 때, 부동산 소유자는 세금이 여전히 높을 수 있음을 인지하고 손익계산서에 반영해야 합니다. 반대로, 2025년이나 2026년에 구제책이 통과된다면, 구매력에 긍정적 영향을 미칠 수 있습니다(세금이 낮아지면 소유 비용이 임대에 비해 다소 저렴해집니다).

요약하자면, 덴버의 규제 환경은 주택난을 해결하기 위해 적극적으로 변화하고 있습니다. 주로 용도지역 규제를 완화하고 저렴한 주택 개발을 장려하는 인센티브를 제공하는 한편, 세입자 보호와 주택 품질 기준을 통해 지역사회의 우려에도 대응하고 있습니다. 이해관계자들에게는 다소 복합적인 상황입니다. 더 많은 개발 기회(ADU, 고밀도 개발)가 주어지는 동시에 새로운 책임(임대 허가, 포괄적 주택 요건)도 부과되고 있습니다. 추세는 더 많은 주택 공급을 촉진하는 것이 주거비 문제의 주요 해결책이라는 방향으로 보이며, 장기적으로는 재고를 늘리고 극심한 가격 급등을 방지함으로써 시장에 도움이 될 것입니다. 하지만 전환기에는 규정 준수와 적응이 핵심입니다. 이러한 변화에 대해 정보를 잘 파악하고 있는 사람들(예를 들어, 이전에는 허용되지 않았던 곳에 ADU를 지을 수 있게 된 주택 소유주나, 임대 허가증을 갖추는 임대인 등)이 그렇지 않은 사람들보다 더 유리할 것입니다. 덴버는 성장 지향적이면서도 사회적 형평성을 고려하는 균형을 유지하며 앞으로도 부동산 시장에 영향을 미칠 것입니다.

전문가 및 업계 인사이트

이 보고서를 마무리하며, 덴버 부동산 시장에 대한 현지 전문가(중개인, 경제학자, 개발업자)들의 시각을 들어보겠습니다. 그들의 현장 인사이트는 데이터를 맥락화하는 데 도움이 됩니다:

1. “재조정 중인 시장” – Amanda Snitker, Denver Metro Association of Realtors: Snitker는 DMAR 시장 동향 위원회의 의장으로서 2025년 덴버 주택 시장을 “재조정의 연구 대상”이라고 설명합니다. 그녀는 매수자와 매도자 모두 비현실적인 기대(매수자는 금리 인하를, 매도자는 두 자릿수 가치 상승이 계속될 것이라 기대)를 안고 올해를 시작했지만, “현실은 훨씬 더 미묘했다”고 지적합니다. 모기지 금리는 여전히 높고, 매물은 급증했으며, 주택 구매력(affordability)이 행동을 좌우하고 있습니다 dmarealtors.com dmarealtors.com. 매도자는 더 이상 작년 최고가를 기준으로 가격을 책정하고 경쟁 입찰을 기대할 수 없으며, 그렇게 하면 “망설임, 기회 상실, 거래 지연”을 겪게 됩니다. 한편, 매수자도 완벽한 금리 타이밍을 노리다가는 지금 접근 가능한 주택을 놓칠 수 있습니다. 그녀의 조언: 지금의 성공은 현 시장 상황에 맞추는 것 – 현실적이고, 정보를 갖추고, 새로운 기준에 민첩하게 대응하는 것에 달려 있습니다 dmarealtors.com dmarealtors.com. 즉, 이 시장은 “나쁜” 시장이 아니라, 단지 다른 시장이며, 빠르게 적응하는 이들에게 보상을 준다는 의미입니다. Snitker는 긍정적인 점도 지적합니다: 매수자는 여유와 협상력을 갖게 되었고, 준비가 잘 된 주택은 여전히 몇 주 만에 팔리지만, 과대평가되거나 관리가 소홀한 주택은 장기간 매물로 남습니다 denverite.com denverite.com. 이는 건강한 균형 회복입니다. 그녀는 이렇게 말합니다. “현실에 발을 딛고 있는 사람들이… 성공할 것입니다. 실시간 인식이 가장 큰 자산입니다.” dmarealtors.com. 이는 많은 부동산 중개인들의 전반적인 분위기를 잘 보여줍니다: 덴버 시장은 붕괴되는 것이 아니라 정상화되고 있으며, 참여자들은 그에 맞게 전략을 재조정해야 합니다.

2. 재고 급증과 매수자 시장 – 오르페 디붕기, 질로우 이코노미스트: 질로우의 수석 이코노미스트 오르페 디붕기는 덴버가 2025년에 매수자 시장으로 전환된 점을 강조했습니다. 사상 최고 수준의 가격 인하(매물의 38%가 가격 인하)를 언급하며, 그는 “매수자와 매도자 간의 격차가 줄어들고 있습니다. 이는 건전한 균형 회복입니다.”라고 썼습니다. axios.com. 디붕기는 수년간의 극심한 성장 이후, 전국 평균을 웃도는 재고와 협상력을 가진 매수자가 시장의 장기적 안정성에 긍정적이라고 강조합니다 axios.com axios.com. 그러나 그는 또한 구매 여력 문제로 인해 많은 매수자들이 관망하고 있다고 경고합니다. 비록 현재 조건이 매수자에게 유리하더라도 말이죠 axios.com. 그의 통찰에 따르면, 지표상으로는 매수자 시장이지만, 실제로는 “텅 빈” 매수자 시장일 수 있으며, 매수자들이 행동할 여력이 없다면 의미가 없다는 것입니다. 이는 임차인이 주택 소유자가 될 수 있도록(예: 계약금 지원이나 금리 인하 등) 창의적인 해결책이 필요함을 시사합니다. 질로우의 연구에 따르면 덴버의 재고는 팬데믹 이전 수준을 웃도는 몇 안 되는 대도시 중 하나라고 합니다 axios.com. 그의 견해로는 이는 경고 신호가 아니라 더 균형 잡힌 상태로의 회귀입니다. 요약하자면, 디붕기의 견해는 덴버의 주택 시장이 지속 불가능한 호황에서 조정되고 있으며, 궁극적으로는 긍정적이지만, 높은 금융 비용으로 인해 전환 과정이 순탄치 않다는 것입니다.

3. 상업 전망과 연착륙 – CBRE 오피스 브로커 린지 길버트: 상업 부문에서 덴버 CBRE의 부사장 린지 길버트는 오피스 시장에 대해 조심스럽지만 희망적인 전망을 내놓았다: “우리는 안정화의 신호를 보았습니다… 2025년으로 접어들면서, 사람들은 경제적으로 연착륙에 성공했다는 점에 대해 희망적이고 더 자신감을 느끼는 것 같습니다. 이는 분명히 부동산 시장에 도움이 되며, 기업들이 이제 장기적인 오피스 결정을 내리는 데 조금 더 자신감을 갖게 됩니다.” coloradosun.com. 길버트의 통찰에 따르면 팬데믹의 최악의 충격은 끝났을 수 있으며, 2024년 말까지 일부 기업들은 하이브리드 정책을 확정하고 다시 공간 임대를 시작했다(덴버 오피스 임대는 전년 대비 13% 증가) coloradosun.com. 그녀는 많은 고용주들이 “주 3일 출근”으로 정착했다고 언급하며 coloradosun.com, 이는 여전히 상당한(비록 줄어든) 공간이 필요하다는 의미이고, 그에 따라 임대 계약을 체결하고 있다는 뜻이다. 또한 그녀는 신규 임차인이 서브리스 공간을 인수하는 사례가 증가하고 있다고 관찰했다, 이는 그림자 재고를 줄여준다 coloradosun.com. 길버트의 관점은 덴버 오피스 시장이 여전히 매우 도전적이지만 자유낙하 상태는 아니며, 새로운 기준선에 적응하고 있다는 점을 시사한다. 그녀가 언급한 경제적 연착륙은 핵심이다: 덴버의 다양한 경제(기술, 항공우주, 헬스케어, 재생에너지 등)는 심각한 경기침체를 피할 수 있어, 기업들이 다시 자신감을 회복할 수 있다. 이는 상업용 부동산이 점진적으로 회복되는 데 도움이 된다. 그녀가 실질적으로 말하는 것은: 다운타운 덴버의 35% 공실률에 대한 내러티브가 순전히 암울한 것만은 아니며, 그 공간 일부를 채우기 위한 움직임이 수면 아래에서 일어나고 있다는 것이다. 임대인들은 품질 개선을 통해 임차인을 유치하며 이 시기를 버텨야 하며, 수요는 ‘퀄리티로의 이동’에 집중되어 있다.

4. 개발자 인사이트 – 변혁적 프로젝트와 미래 성장: 개발 측면에서, 덴버가 2025년 중반에 리버 마일 프로젝트를 승인했을 때 프로젝트 팀이 공유한 비전을 고려해보자. 그들은 이를 “콜로라도 역사상 가장 야심찬 도시 재개발 프로젝트 중 하나”라고 불렀으며, 리버 마일 완공 시 25,000개의 신규 일자리와 16,450명의 신규 거주자가 창출될 것으로 전망했다 unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Revesco의 개발 책임자(이전 KSE 인수 전)는 종종 덴버 도심을 “진화가 필요한 시점”이라고 언급하며, 주차장을 활기찬 동네로 바꾸는 것을 강조했다. 승인 이후, 분석가들은 리버 마일이 “덴버 도심을 변혁적 성장 단계로 이끌며, 완공 시 덴버에서 가장 높은 도시 밀도를 달성할 것”이라고 평가했다 unitedstatesrealestateinvestor.com. 여기서의 낙관론은 개발자들이 덴버의 장기적인 펀더멘털을 강하게 보고 있다는 점이다 – 수십억 달러의 투자를 정당화할 만큼 충분하다는 것이다. 그들은 인구 유입이 계속되고, 환경(복합용도, 교통 접근성, 편의시설)이 적절하다면 기업들이 도심 입지를 원할 것이라고 내다본다. 덴버 상공회의소에 자주 자문하는 지역 경제학자 패티 실버스타인(예시)을 인용할 수 있다: 그녀는 덴버의 경제와 주택 수요가 계속 성장할 것이지만 점진적인 속도를 보일 것이며, 지금 주택과 인프라에 투자하는 것이 나중에 병목현상을 피하는 데 중요하다고 밝혔다. 본질적으로, 전문가들의 공통된 의견은 덴버가 “스마트하게” 성장해야 한다 – 밀도, 교통, 주거의 적정성을 더해 모멘텀을 유지해야 한다는 것이다. 리버 마일과 유사 프로젝트들은 민간 부문이 그 비전에 발맞추는 사례다.

5. 업계의 도전 과제에 대한 분위기: 전문가들도 위험을 모르는 것은 아닙니다. 예를 들어, 콜로라도 부동산 중개인 협회는 보고서에서 모기지 금리가 2023–24년 시장을 좌우했으며 2025년에도 영향을 미칠 것이라고 강조하며, “구매자들은 이제 아주 작은 금리 변동에도 매우 민감하다”고 말했고, 금리가 조금만 올라가도 더 많은 사람들이 시장에서 이탈한다고 했습니다 dmarealtors.com. 이들은 만약 금리가 6% 이하로 떨어지면 억눌린 수요가 폭발할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 더 나은 금리를 기다리는 고객을 둔 많은 중개인들이 공감하는 분위기입니다. 임대 시장 측면에서 덴버 메트로 아파트 협회는 2024년에 신규 아파트 공급이 “임차인들에게는 반가운 소식, 드디어 협상력이 생겼다”고 언급했지만, “2025년에는 흡수율이 따라잡으면서 공실률이 다시 줄어들 것으로 예상한다”고 경고했습니다. 즉, 임차인들은 공급 과잉이 오래가지 않을 것이라고 생각해서는 안 된다는 의미입니다 corken.co corken.co. 이는 인구가 신규 주택에 유입되면서 시장이 다시 임대인에게 유리하게 전환될 것에 대비해 부동산 관리업체들이 준비하고 있음을 시사합니다.

마지막으로, 더 큰 그림에 대한 시각: 부동산 경제학자 패트릭 더피(U.S. News 인용)는 전국적으로 “향후 5년간 거래량은 늘겠지만, 가격 상승은 완만해질 것”이라고 주장했습니다 facebook.com. 이를 덴버에 적용하면, 사람들이 새로운 환경에 적응하면서 거래량은 늘겠지만, 과거와 같은 급격한 가격 상승은 없을 것이라는 전망과 일치합니다. 이는 더 건강하고 지속 가능한 시장 흐름입니다. 많은 지역 전문가들도 이에 동의합니다: 덴버는 안정성과 지속 가능성의 시기로 접어들고 있습니다. 한 중개업체는 이렇게 표현했습니다. “2025년은 덴버가 균형 잡힌 방식으로 다시 활기를 찾는 해 – 더 이상 급격한 변화 없이 꾸준히 앞으로 나아가는 해가 될 것이다.”

