Dublin Vastgoed 2025: Stijgende Prijzen, Schaarse Voorraad & Gedurfde Marktvoorspellingen

De vastgoedmarkt in Dublin beleeft in 2025 een dramatische stijging, gekenmerkt door torenhoge prijzen en een ernstig woningtekort waardoor kopers moeten vechten om een huis. De waarde van woningen stijgt in het snelste tempo in jaren vanwege felle concurrentie en een recordlaag aanbod van huizen te koop. Tegelijkertijd zijn de huren in de hoofdstad tot een recordhoogte gestegen als gevolg van een tien jaar durende huurwoningcrisis globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Aan de commerciële kant herstellen de kantoor- en industriële sectoren van Dublin zich van een dip tijdens de pandemie, waarbij het beleggerssentiment en de vraag in 2025 sterk aantrekken. Dit rapport biedt een uitgebreide analyse van het residentiële en commerciële vastgoed in Dublin in 2025, de huidige marktprestaties en prognoses voor de komende jaren. We belichten ook investeringskansen – van snelgroeiende wijken tot gewilde vastgoedtypes – en onderzoeken op welke manier overheidsbeleid, economische omstandigheden en nieuwe woningregelgeving de markt vormgeven. Tot slot bieden we gerichte inzichten voor investeerders, huizenzoekers en vastgoedprofessionals die zich bewegen in het dynamische vastgoedlandschap van Dublin.

Residentieel Vastgoed in 2025: Een Markt in Vuur en Vlam

Huizenprijsstijging te midden van chronisch tekort aan aanbod: De woningmarkt in Dublin is bijzonder verhit in 2025. De gemiddelde woningprijs in Dublin bereikte medio 2025 ongeveer €460.700, een stijging van 12,2% op jaarbasis, de grootste jaarlijkse toename in acht jaar. Officiële cijfers tonen aan dat de woningprijzen in Dublin in het begin van 2025 met 6–7,5% op jaarbasis zijn gestegen cso.ie cso.ie, maar branchecijfers wijzen op nog grotere stijgingen voor aangeboden woningen, aangezien biedingsstrijd de verkoopprijzen ruim boven de vraagprijs drijft. De mediane woningprijs in Dublin ligt rond de €360.000, een stijging van ~7,5% ten opzichte van vorig jaar, al liggen de prijzen in veel gebieden veel hoger. In de chique buurten van Zuid-Dublin (bijvoorbeeld Blackrock, D4, D6) variëren de mediane prijzen van €665.000 tot €750.000+, terwijl meer betaalbare buitenwijken zoals Swords of Tallaght gemiddeld rond de €400.000–€415.000 liggen. De vraag wordt gestuwd door een sterke economie en demografische ontwikkelingen – een gestage bevolkingsgroei, stijgende werkgelegenheid en lonen, en huishoudens die graag kopen omdat kopen onder de huidige omstandigheden vaak goedkoper is dan lang huren investropa.com. Starters zijn nog steeds erg actief (vooral voor woningen onder de €500.000), en moeten vaak opboksen tegen sterke concurrentie met meerdere biedingen op het schaarse aanbod.

Recordlaag aanbod en bouwuitdagingen: Het aanbod van huizen te koop in Dublin is kritiek laag, wat de prijsstijging verder aanwakkert. Er staan minder dan 3.500 woningen te koop in de hele regio Dublin – een cijfer dat 17% lager is dan een jaar geleden en extreem weinig voor een stad van deze omvang. Potentiële verkopers zijn huiverig om hun woning in de verkoop te zetten uit angst geen vervangende woning te vinden, wat leidt tot een zichzelf versterkend tekort aan aanbod globalpropertyguide.com. Nieuwe bouwprojecten houden geen gelijke tred met de vraag, ondanks overheidsinitiatieven. Ierlands Housing for All-plan (gelanceerd in 2021) mikt op 300.000 nieuwe woningen tegen 2030, maar de realisatie blijft achter bij de behoefte. Landelijk daalde het aantal opgeleverde huizen zelfs met ~6,7% in 2024 tot ongeveer 30.330 woningen, en vooral in Dublin zijn er vertragingen bij appartementenprojecten. Sterker nog, de oplevering van appartementen in Dublin in 2025 zal naar verwachting scherp dalen – met zo’n 40% onder het niveau van 2023 (en ~18% onder 2024) – door hoge bouwkosten, financieringsproblemen en knelpunten in de vergunningverlening. Deze terugval in nieuw aanbod verergert de kloof tussen de vraag naar en het aanbod van woningen in Dublin.

Positief is dat er in 2024 een recordaantal woningbouwprojecten is gestart (meer dan 60.000 gestart, +84% jaar-op-jaar landelijk) globalpropertyguide.com, wat hoop biedt dat het oplevertempo de komende jaren zal aanzwengelen. Brancheprognoses (EY-Euroconstruct) zijn optimistisch en voorspellen dat het aantal opleveringen stijgt naar 38.000 in 2025, 40.000 in 2026 en 42.000 in 2027 in heel Ierland. Als dat wordt gerealiseerd, zal het aantal uiteindelijk rond de 40.000+ woningen per jaar benaderen, wat volgens veel experts nodig is om aan de vraag in Ierland te voldoen. In de tussentijd wordt echter verwacht dat de “onverbiddelijke aanbodbeperkingen” in Dublin tot verdere prijsstijgingen tot en met 2025 zullen leiden, waardoor de markt stevig in het voordeel van verkopers blijft.

Druk op de huurmarkt en regelgeving: De huurmarkt in Dublin staat nog steeds onder zware druk, doordat het aanbod tekortschiet en de huren naar nieuwe hoogtes stijgen. De huren zijn in het afgelopen decennium (2015–2025) met ongeveer 117% gestegen in Ierland globalpropertyguide.com. Hoewel de huurinflatie is afgekoeld ten opzichte van de jaarlijkse piek van 15% eind 2022, stond deze in januari 2025 nog steeds op 7,7% jaar-op-jaar globalpropertyguide.com. De huren in Dublin zijn de hoogste van het land – in het vierde kwartaal van 2024 bedroeg de gemiddelde huurprijs in het centrum van Dublin meer dan €2.400 per maand. Zelfs kleine appartementen zijn prijzig: een eenkamerstudio in Dublin kost nu gemiddeld ongeveer €1.800/maand aan huur (+7,7% jaar-op-jaar). De leegstand is praktisch nul; de huurleegstand in Dublin bedraagt ongeveer 1% – een recordlaagte, wat vrijwel geen beschikbare huurwoningen betekent.

De Rent Pressure Zone (RPZ) wetgeving van de overheid – die huurverhogingen (vaak ~2–4% per jaar in aangewezen gebieden met hoge druk) beperkte – is al enkele jaren van kracht om huurverhogingen te temperen. Echter, dit RPZ-kader loopt af in december 2025 en de toekomst ervan is onzeker. De huidige huurplafonds hebben sommige investeringen in het huuraanbod ontmoedigd, wat bijdraagt aan een vertraging in de ontwikkeling van nieuwe “build-to-rent” appartementen. Beleidsmakers zullen naar verwachting de huurregulering opnieuw bekijken eind 2025, waarbij ze de noodzaak om huurders te beschermen afwegen tegen het risico om verhuurders en ontwikkelaars verder te ontmoedigen. Ondertussen lijkt de huurcrisis voorlopig nog niet ten einde te komen. Zoals een econoom uit Dublin kort opmerkte: “we zitten al meer dan tien jaar in een huurcrisis en er is weinig dat suggereert dat die snel zal eindigen” – de bouw van nieuwe huurwoningen piekte in 2022–23 maar is sindsdien teruggevallen, en er wordt vrijwel geen nieuwe huurwoning toegevoegd buiten Dublin. Terwijl de vraag nog steeds toeneemt en huisbezit voor velen onbereikbaar blijft, zal de opwaartse druk op de huurprijzen waarschijnlijk op korte termijn aanhouden.

Betaalbaarheid en hypotheektrends: Stijgende prijzen en huren hebben de betaalbaarheid verslechterd, vooral voor starters. Hypotheekverstrekking was beperkt door regels van de centrale bank en, meer recentelijk, hogere rentevoeten. In 2025 komt er echter wat verlichting aan het financiële front. De Europese Centrale Bank, na agressieve renteverhogingen in 2022–23, ging over op een meer accommodatief beleid – met renteverlagingen van 0,25% in december 2024 en opnieuw in januari 2025. De Ierse hypotheekrente begint te dalen ten opzichte van haar piek en bereikte begin 2025 het laagste niveau in 20 maanden. De gemiddelde rente op een nieuwe hypotheek bedraagt nu ongeveer 3,7% (dalend van ~4,2% een jaar eerder), en er worden de komende twaalf maanden nog verdere bescheiden renteverlagingen door de ECB verwacht. Lagere rentevoeten, gecombineerd met stijgende inkomens, verbeteren de betaalbaarheid voor huizenkopers beetje bij beetje globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Sterker nog, dalende rentevoeten “verbeteren de betaalbaarheid en ondersteunen de vraag” aan de koperzijde globalpropertyguide.com, aldus een directielid van een Ierse makelaardij. De Ierse overheid heeft ook de steunmaatregelen voor kopers, zoals de Help-to-Buy-regeling (inkomstenbelastingteruggave voor starters), verlengd en een First Home-deelkapitaalregeling geïntroduceerd om het gat van de eigen inbreng te overbruggen – beleid dat de koopkracht van jonge kopers ondersteunt. Toch blijft het met recordprijzen in Dublin lastig om genoeg eigen geld te sparen. Betaalbaarheid blijft krap totdat het aanbod verbetert of de prijsinflatie afneemt. Zoals hieronder besproken, voorspellen veel experts dat de prijsstijging de komende jaren zal afzwakken, waardoor de gezinsinkomens wat kunnen bijbenen.

Commercieel vastgoed in 2025: herstel met voorzichtigheid

De commerciële vastgoedsectoren van Dublin – waaronder kantoren, retail, industrieel/logistiek en andere – tonen sterke tekenen van herstel in 2025 na een turbulent 2023. Afgelopen jaar kende aanzienlijke tegenwind: stijgende rentevoeten, rendementsexpansie en wereldwijde ontslagrondes in de technologiesector leidden tot een correctie in de waarderingen (commerciële waarden daalden fors in 2023). Nu de Ierse economie veerkrachtig blijkt en de kredietvoorwaarden verbeteren, zijn het investeerderssentiment en de vraag vanuit gebruikers duidelijk hersteld.

Kantorenmarkt – Vlucht naar Kwaliteit: De kantoorsector van Dublin wint in 2025 weer aan kracht, maar het is een verhaal van twee markten. De vraag concentreert zich vooral op hoogwaardige, moderne kantoorruimtes (vooral die met sterke duurzaamheidskwalificaties), terwijl oudere, inefficiënte gebouwen te maken krijgen met veroudering of een noodzaak tot herbestemming. Na de pandemie-gedreven verschuiving naar thuiswerken/hybride werkvormen, hebben veel bedrijven hun kantoorruimte verkleind of uitgestelde beslissingen genomen. Tegen het einde van 2024 was er echter sprake van een heropleving in de opname van kantoorruimte – de vraag vanuit gebruikers in Q4 2024 was +15% hoger dan het jaar ervoor, omdat bedrijven begonnen met het uitvoeren van uitgestelde vastgoedplannen. De aanhoudende sterkte van Dublin in technologie, financiën en zakelijke dienstverlening houdt de vraag naar kantoorruimte op peil, met name voor hoogwaardige kantoren in het stadscentrum en Silicon Docks. De beschikbaarheid van top “groene” kantoorruimte krimpt in het centrum van Dublin, waardoor de huren voor LEED-gecertificeerde en energie-efficiënte gebouwen stijgen. Oudere kantoren met lagere milieustandaarden daarentegen, trekken waarde-toevoegende investeerders aan die renovatie- of conversiestrategieën overwegen. Veel van deze panden zullen waarschijnlijk gerenoveerd moeten worden om concurrerend te blijven, een trend die 71% van de makelaars verwacht te versnellen (vooral duurzaamheidsrenovaties). Over het algemeen zijn de kantoorhuren in Dublin gestabiliseerd en kunnen de tophuren tegen eind 2025 weer gaan stijgen naarmate het aanbod van Grade A-ruimte schaarser wordt. Het leegstandspercentage (vooral voor secundaire panden) blijft hoog, maar de “splitsing” in de markt betekent dat de bezetting van top-ruimtes groot is, terwijl mindere gebouwen het moeilijk hebben. Investeerders zijn steeds selectiever en richten zich op goed verhuurde, milieuvriendelijke activa. Opvallend is dat enkele grote transacties opnieuw vertrouwen lieten zien – zo toonde de verkoop van One & Two North Dock eind 2024 aan dat institutioneel kapitaal actief is wanneer de prijs aantrekkelijk is.

Retail & Hospitality – Veerkrachtige Consumentenvraag: De winkelvastgoed-sector in Dublin heeft een indrukwekkend herstel doorgemaakt nu het voetgangersverkeer en de uitgaven sterk zijn gestegen na de pandemie. In het vierde kwartaal van 2024 lag de vraag van retailers +22% hoger dan een jaar eerder en dit momentum zet zich voort in 2025. Op toplocaties als Grafton Street en Henry Street zijn nieuwe internationale retailers en uitbreidende binnenlandse merken actief op zoek naar ruimte. De vraag is vooral sterk naar goed gelegen units in winkelstraten, toonaangevende winkelcentra en retailparken, gedreven door de gezonde consumentenbestedingen in Ierland en het verlangen van retailers om flagships te vestigen. De winkelhuren, die waren gedaald in 2020–21, stijgen nu weer op toplocaties. Ook de experiëntiële retailtrend is zichtbaar: entertainment- en vrijetijdsconcepten vullen ruimtes om klanten aan te trekken. In 2024 openden twee nieuwe “experiëntiële” locaties (Pitch en Supersocial) hun deuren in Dublin, en meer staan gepland voor 2025 (zoals boetiek-bowling, interactieve dartbars, enz.). Deze diversificatie verhoogt het voetgangersverkeer en de vraag naar grote units die unieke vrijetijdsconcepten kunnen huisvesten. Ook hospitality en hotels blijven sterk: in 2024 werd er actief geïnvesteerd in hotels in Dublin, en voor 2025 wordt een aanhoudend hoge bezetting verwacht (mits er geen nieuwe reisschokken optreden). In 2025 wordt een aanzienlijke pijplijn van nieuwe hotelkamers in Dublin geopend, wat enige druk kan uitoefenen op de kamerprijzen, maar over het algemeen is de vooruitblik voor toerisme en hospitality positief cbre.ie.

Industrieel & Logistiek – Snelgroeiende Sector: De industriële en logistieke vastgoedsector is een uitblinker op de commerciële markt van Dublin. Zelfs tijdens economische schommelingen blijft de vraag naar magazijnen en distributiefaciliteiten sterk, aangewakkerd door de groei van e-commerce en de uitbreidende farmaceutische en technologische toeleveringsketens van Ierland. In 2024 was er enige vertraging door mondiale onzekerheden, maar richting 2025 zijn er meerdere grote aanvragen voor industrieel vastgoed in Dublin die de activiteit naar verwachting nieuw leven inblazen. Het beleggerssentiment over industrieel vastgoed verschoof eind 2024 voor het eerst in twee jaar naar positief. Toplocaties voor industrieel vastgoed zullen naar verwachting als eerste in waarde stijgen, met een prognose van een stijging van de kapitaalwaarden met ~3,2% en van de huurprijzen voor top-industrieel vastgoed met ~3,1% in 2025. (Dit lijken misschien bescheiden winsten, maar na de scherpe correctie in 2023 is elke positieve groei een teken dat de markt de bocht om is.) Moderne logistieke voorzieningen – vooral in de buurt van Dublin Airport, de haven en belangrijke snelwegen – zijn zeer in trek. De leegstand in kwalitatief hoogwaardige logistieke parken is extreem laag en de huren voor top-industriële units bereiken recordhoogtes. Een punt van aandacht is het internationale handelsbeleid; het vooruitzicht op nieuwe Amerikaanse tarieven of mondiale handelswrijving zou de vraag naar magazijnruimte kunnen temperen. Niettemin, met de verdere groei van e-commerce en datacenters (Ierland is een belangrijk datacenterknooppunt), blijft de vooruitblik voor industrieel vastgoed in Dublin over het algemeen sterk.

Commercieel investeren en waardes: Na een rustig 2023 is de commerciële vastgoedbelegging in Ierland klaar voor herstel in 2025. Het totale investeringsvolume in 2024 lag ongeveer 40% onder het langetermijngemiddelde, maar het vertrouwen keert terug. Door renteverlagingen van de Europese Centrale Bank en soepelere kredietvoorwaarden is de beschikbaarheid van financiering verbeterd, en door de prijscorrectie van 2023 worden minder panden als “overprijsd” beschouwd. De Society of Chartered Surveyors Ireland verwacht een aanzienlijk herstel: de commerciële kapitaalwaarden zullen naar verwachting met ongeveer +15% stijgen in 2025, na de daling van ongeveer -27% eind 2023. Ook de huurwaardes in commerciële sectoren worden voorspeld met ongeveer +19% te groeien in 2025 (ten opzichte van een daling van -7% eind 2023). Een groot deel van dit herstel wordt geleid door eersteklas segmenten – Grade A kantoren, moderne logistiek en binnenstedelijke retail – waar nu al sprake is van aanhoudende yield compressie doordat investeerders weer bieden. Zo stabiliseerden de rendementen op de beste kantoren en industriële panden in Dublin begin 2025 en zouden ze verder kunnen dalen als de concurrentie toeneemt. Daarentegen blijven secundaire activa mogelijk achter tot ze opnieuw gepositioneerd zijn. Over het algemeen komt het commerciële vastgoed in Dublin in 2025 in een groeifase, gedragen door stijgende vraag van gebruikers, ruimere kredietverlening en de sterke economische fundamenten van Ierland. Wel is de markt kritischer dan in eerdere boomjaren: duurzaamheid en kwaliteit staan voorop, en oudere panden zullen moeten worden opgeknapt (of getransformeerd) om relevant te blijven in de komende jaren.

Marktvooruitzichten: Prognoses voor de komende jaren

Projecties voor de residentiële markt: Als we verder kijken dan 2025, verwachten de meeste analisten een afzwakking van de huizenprijzinflatie in Dublin – maar geen volledige crash – doordat het aanbod langzaam verbetert. Na opeenvolgende jaren van sterke stijgingen (~8% in 2024 en een geschatte 7–10% in 2025), zal de prijsstijging naar verwachting afnemen tot meer duurzame niveaus tegen 2026-27. Experts voorspellen zelfs dat de huidige snelle groei waarschijnlijk sterk zal vertragen of zelfs zal stabiliseren tegen eind 2025 naarmate er nieuw woningaanbod op de markt komt en de betaalbaarheidsgrenzen worden bereikt investropa.com investropa.com. Sommige voorspellingen houden zelfs rekening met een lichte daling van de prijzen in Dublin in 2026 als de bouwproductie aanzienlijk toeneemt en de rente stabiel blijft investropa.com investropa.com. Een recente analyse uit halverwege 2025 suggereert dat de prijzen in Dublin kunnen “stabiliseren of licht dalen” na de zomer van 2025 investropa.com, gezien de pijplijn van nieuwbouwwoningen en het afnemen van de betaalbaarheid. Elke afkoeling van de prijzen zal echter waarschijnlijk geleidelijk verlopen. Fundamentele vraagfactoren – sterke bevolkingsgroei (gestuwd door zowel natuurlijke toename als immigratie), hoge werkgelegenheid en een culturele voorkeur voor eigendom van een woning – blijven ook in het volgende decennium bestaan en ondersteunen de woningwaarden. Kortom, een gestage toename van het aanbod zou de prijzen kunnen temperen, maar het is onwaarschijnlijk dat het een scherpe daling veroorzaakt, tenzij er een externe economische schok optreedt.

Aan de aanbodzijde is het vooruitzicht voorzichtig optimistisch. Zoals opgemerkt, wordt voorspeld dat het aantal woningopleveringen elk jaar zal stijgen tot en met 2027. Als Ierland jaarlijks ongeveer 40.000 nieuwe woningen landelijk kan realiseren (waarvan een aanzienlijk deel in Groot-Dublin), zou tegen 2026-2027 het grootste tekort eindelijk kunnen gaan afnemen. Overheidsinitiatieven – van het versneld goedkeuren van plannen tot het inzetten van overheidsgronden voor ontwikkeling – zullen naar verwachting de komende jaren meer effect laten zien. Een bemoedigend teken is de verschuiving van bouwcapaciteit van commerciële naar residentiële projecten, mede dankzij beleidsprikkels. Brancheorganisaties benadrukken dat structurele hervormingen (het stroomlijnen van vergunningen, het verlagen van bouwkosten en het stimuleren van betaalbare woningen) nog steeds nodig zijn voor een structurele oplossing op lange termijn. In de tussentijd wordt voorspeld dat de groei van de huizenprijzen tegen 2026 jaarlijks zal kalmeren tot lage enkelcijferige percentages, ervan uitgaande dat de rente blijft dalen en er jaarlijks circa 35.000+ woningen worden opgeleverd. Het prijsverloop in Dublin hangt af van de vraag of het een groot deel van die nieuwbouw kan binnenhalen; zo niet, dan zouden de prijzen in de stad de landelijke gemiddelde prijsstijging kunnen blijven overtreffen vanwege het chronische tekort en de grote vraag.

De druk op de huurmarkt zal naar verwachting ook op korte termijn aanhouden. Zolang de bevolkings- en werkgelegenheidsgroei in Dublin de creatie van nieuwe huurwoningen overtreffen, zullen de huren waarschijnlijk blijven stijgen (zij het in een lager tempo als er meer aanbod bijkomt). Enige verlichting voor huurders kan optreden als de regels voor Huurdrukzones worden vervangen of verlengd na 2025, mogelijk met geactualiseerde maatregelen om huurders te beschermen tegen extreme verhogingen. Daarnaast, als het kopen van een huis bereikbaarder wordt (door lagere rentevoeten en meer nieuwbouwwoningen), kan de vraag naar huurwoningen licht afnemen omdat sommige huishoudens overstappen van huren naar kopen. De meeste prognoses voorzien dat de huren tot 2026 blijven stijgen, maar wel in een gematigder tempo – mogelijk met enkele procentpunten per jaar in plaats van de recente 7-10%. Deze vooruitzichten gaan ervan uit dat beleidsmaatregelen (zoals belastingwijzigingen om kleine verhuurders te behouden en de oplevering van grootschalige huurcomplexen) het huuraanbod geleidelijk zullen verbeteren.

Vooruitzichten commerciële markt: Het commerciële vastgoed in Dublin bevindt zich in een uitbreidingsfase die naar verwachting de komende jaren zal voortduren, tenzij er mondiale schokken optreden. De economische vooruitzichten voor Ierland zijn optimistisch, waarbij de Europese Commissie uitgaat van een bbp-groei van rond de 4% in 2025 en een aanhoudend lage werkloosheid van zo’n 4,4-4,5%. Deze sterke macro-economische achtergrond, gecombineerd met Ierlands status als technologisch/FDI-knooppunt, belooft veel goeds voor de vastgoedvraag. In de kantoorsector zal het herstel in 2025 naar verwachting voortzetten in 2026, naarmate bedrijven hun post-pandemische strategieën afronden. De vlucht naar kwaliteit zet echter door: wij verwachten dat de huur- en waardes van topkantoren bescheiden zullen stijgen (mogelijk 2–5% per jaar) tot en met 2027, terwijl secundaire kantoren mogelijk een vlakke of negatieve groei zien, tenzij ze gerenoveerd worden. Tegen 2026-27 kan een golf van oudere kantoorpanden worden omgebouwd of opgewaardeerd, wat het totale kantorenvastgoed enigszins kan verkleinen, maar de bezettingsgraad en huurwaarden van de overgebleven competitieve gebouwen zou moeten verbeteren.

Industrieel en logistiek vastgoed zal naar verwachting een topsegment blijven. Door de groei van e-commerce, farmaceutica en datacenteractiviteiten blijft de vraag naar magazijnen rond Dublin groot. Nieuwe logistieke ontwikkelingen (zoals de tweede fase van Blarney Business Park en uitbreidingen op Little Island in Cork, wat als graadmeter dient voor regionale vraag) zijn in volle gang. Ook in 2027 zal de industriële leegstand in Dublin naar verwachting minimaal zijn en de huren piekhoogtes bereiken door het beperkte industriële aanbod en de sterke vraag vanuit gebruikers. Er komt enig gematigd aanbod bij (projecten nabij de haven en luchthaven), maar waarschijnlijk niet genoeg om met de vraag mee te groeien. Daarom is er in 2026-28 nog ruimte voor verdere waardestijging van industrieel vastgoed, zij het in een lager tempo dan bij het aanvankelijke herstel in 2025.

Detailhandel en horeca kijken voorzichtig positief vooruit. De consumentenbestedingen in Ierland zullen naar verwachting gezond blijven, geholpen door reële loonstijgingen en begrotingsoverschotten die kunnen leiden tot belastingverlagingen of overheidsuitgaven. Winkeliers zullen zich blijven uitbreiden in de toplocaties van Dublin – er worden zelfs nieuwe toetreders op de winkelstraten verwacht tot en met 2026, wat de leegstand laag houdt en de huurprijzen in de toplocaties jaarlijks met enkele procenten ondersteunt. Het belangrijkste risico voor winkelvastgoed is een terugval in het consumentenvertrouwen of een verschuiving naar online bestedingen, maar fysieke winkels in Dublin hebben veerkracht getoond door in te zetten op beleving en toerisme. De hotelsector voegt in 2025-26 flink wat nieuwe kamers toe, wat de groei van de kamerprijzen tijdelijk kan afremmen cbre.ie, maar de vraag naar toerisme in Dublin blijft stijgen, waardoor de hotelbezetting en de investeerdersinteresse de komende jaren stevig zouden moeten blijven.

Belangrijk is dat de kapitaalmarkten verbeteren en dat die trend zich naar verwachting tot na 2025 zal voortzetten. Doordat de leenkosten waarschijnlijk verder zullen dalen (ECB-tarieven geleidelijk omlaag in 2025-26), zullen investeerders weer meer ruimte krijgen om transacties te financieren. Veel internationale investeerders hebben in 2022-23 gewacht vanwege de hoge financieringskosten; nu die druk afneemt, verwachten we vanaf 2025 meer buitenlands kapitaal dat zich op Iers vastgoed richt. De verwachte waardestijging in 2025 (kapitaalwaarden +15%) suggereert dat een groot deel van de herwaardering al heeft plaatsgevonden, dus in 2026-27 kan een stabielere groei van enkele procenten per jaar in de lage tot midden enkelcijferige reeks voor de commerciële waarden optreden – in feite in lijn met de inkomensgroei. Eén kanttekening: geopolitieke of mondiale economische risico’s (bijvoorbeeld een aanzienlijke recessie in de EU of VS) kunnen op elk moment de vraag naar ruimte en investeringsactiviteit drukken. De markt in Dublin wordt internationaal beïnvloed en is dus niet immuun voor externe schokken. Toch is de huidige koers er één van herstel en groei, waardoor de komende jaren veelbelovend lijken voor goed gepositioneerde vastgoedactiva.

Investeringskansen en groeigebieden

Ondanks de hoge prijzen blijft de vastgoedmarkt van Dublin in 2025 en daarna interessante kansen bieden voor slimme investeerders. De huidige dynamiek – weinig aanbod en veel vraag – creëert zelfs gebieden met hoge groei waar bepaalde strategieën van kunnen profiteren:

Vastgoedbeleggingen in huurwoningen: Met huren die bijna recordhoogtes bereiken en een aanhoudend tekort aan woningen, blijven buy-to-let woonpanden in Dublin aantrekkelijk . Bruto huurrendementen op appartementen in Dublin liggen gemiddeld rond de 6,5–7% , wat, gecombineerd met de verwachte huurgroei van ~3–5% per jaar, een solide kasstroom kan opleveren. Investeerders richten zich vooral op build-to-rent (BTR) ontwikkelingen – grootschalige appartementengebouwen die gericht zijn op verhuur. Verschillende institutionele beleggers (waaronder REITs en internationale fondsen) zijn overgestapt op residentieel vastgoed, omdat ze deze als veerkrachtig zien gezien het woningtekort in Ierland. Groeigebieden voor residentiële investeringen zijn vaak plekken met toekomstige vervoersaansluitingen of herontwikkelingsplannen. Zo hebben Noord-Dublinse voorsteden (Fingal) de snelste huizenprijsstijging (~9,5% j-o-j) in de stad laten zien janetcarroll.ie, maar zijn de instapprijzen er nog relatief betaalbaar, wat deze gebieden kansrijk maakt naarmate de infrastructuur (zoals de geplande Metrolink-spoorlijn naar de luchthaven/Swords) verbetert. Ook West-Dublin (bijv. Lucan, Clondalkin) en delen van de zuidelijke stadsrand waar nieuwe woonwijken verrijzen, bieden mogelijkheden – hier kan sprake zijn van extra vraag zodra kopers uit het dure stadscentrum worden verdrongen.

Prima commerciële activa tegen waarde: De correctie in 2023 betekent dat veel commerciële panden in Dublin momenteel verhandeld worden met korting ten opzichte van hun waarden van vóór 2022. Deze “herstart” opent een venster voor investeerders om hoogwaardige activa aan te kopen tegen meer redelijke prijzen. Met name prima kantoorruimtes met sterke huurders kunnen nu gekocht worden tegen hogere rendementen dan in de afgelopen jaren; naarmate de markt herstelt, zouden deze rendementen moeten dalen, wat tot waardestijging leidt. Evenzo zijn winkelcentra en retailparken die hun veerkracht hebben bewezen (met stabiele bezetting en omzet) nu aantrekkelijk geprijsd ten opzichte van het inkomen dat ze genereren. Het geval van Blanchardstown Centre – een groot winkelcentrum in Dublin dat in 2024 werd verkocht – illustreert dat kopers bereid zijn in te stappen wanneer een topactief tegen marktwaarde wordt geprijsd. Investeerders met een middellange termijnvisie zouden nu kunnen mikken op dergelijke in moeilijkheden verkerende of hergewaardeerde commerciële activa, om mee te liften op de waardestijging die wordt voorspeld voor 2025–2027.

Industrieel/logistiek vastgoedontwikkeling: Gezien de sterkte van de logistieke sector is er een groot groeipotentieel in het ontwikkelen van nieuwe magazijnfaciliteiten. Locaties nabij Dublin Airport, langs de M1/M2-corridor en de logistieke clusters van Naas Road (M7) zijn bijzonder in trek. Als investeerders grond of oudere industriële panden voor herontwikkeling kunnen verwerven, kan het rendement op de investering gunstig uitpakken, aangezien de huurprijzen van toonaangevend industrieel vastgoed nog steeds stijgen en het aanbod van grond schaars is. Daarnaast vormen last-mile distributiecentra in en rond de stad (voor online retail en bezorging van boodschappen) een opkomende kans – oudere licht-industriële gebouwen in de buitenwijken van Dublin kunnen soms voor dit doel worden herontwikkeld.

Gespecialiseerde sectoren: Sommige nichesectoren zijn eveneens het volgen waard. Speciaal gebouwde studentenhuisvesting (PBSA) is er zo één: de universiteiten van Dublin groeien en het aantal studenten neemt toe, maar er is een chronisch tekort aan moderne studentenhuisvesting. Projecten in deze categorie zijn doorgaans snel vol bij oplevering. Een andere niche is zorgvastgoed – verpleeg- en verzorgingshuizen, privéziekenhuizen en medische centra. Ierland heeft een vergrijzende bevolking en behoefte aan nieuwe zorgfaciliteiten; deze worden vaak ondersteund door overheidsbetalingen (in het geval van verzorgingshuizen) of langlopende huurcontracten, wat ze tot stabiele investeringen maakt. Zorgvastgoed was inderdaad een defensieve activaklasse die ook in 2024 internationale kapitaal bleef aantrekken.

Samengevat kunnen investeerders die zich richten op de juiste segmenten – huurwoningen, logistiek, topposities in herontwikkelde kantoren en specifieke ontwikkelprojecten – substantieel voordeel behalen op de Dublinse markt. Het is cruciaal om aan te sluiten bij de structurele behoeften van Ierland (huisvesting, moderne logistiek, enzovoort) en te profiteren van het huidige momentum (een herstelmarkt met verbeterende financieringsmogelijkheden). Natuurlijk is due diligence essentieel: vastgoed moet worden beoordeeld op naleving van regelgeving (zoals energielabels van gebouwen), en planningsrisico’s bij ontwikkelingsprojecten moeten zorgvuldig worden beheerd.

Beleid, economie en regelgevingsimpact

Overheidsbeleid voor Huisvesting: De acties (en het uitblijven ervan) van de Ierse overheid hebben een grote invloed op de vastgoedontwikkelingen in Dublin. Het vlaggenschipbeleid Housing for All heeft ongekende middelen toegezegd om het woningaanbod tegen 2030 te vergroten, waaronder subsidies voor betaalbare woningen, premies om leegstaande huizen weer in gebruik te nemen, en hervormingen om besluitvorming over ruimtelijke ordening te versnellen. Deze maatregelen worden genoemd als reden voor de toename van het aantal woningstarts in 2024 en het verschuiven van bouwcapaciteit naar residentiële projecten. Op de korte termijn heeft de overheid ook belastingvoordelen aangeboden aan kleine verhuurders om hun vertrek te beperken (veel verhuurders verkochten hun panden vanwege eerdere huurplafonds en een uitzetverbod tijdens COVID). Een tijdelijk uitzettingsmoratorium, ingesteld eind 2022 maar inmiddels opgeheven, heeft vermoedelijk enkele uitzettingen voorkomen, maar leidde er ook toe dat sommige verhuurders de huurmarkt verlieten zodra het werd beëindigd, waardoor het aanbod verder werd verkrapt. Vooruitblikkend heeft de coalitieregering (herkozen eind 2024) aangegeven centristisch, aanbodbevorderend huisvestingsbeleid te voeren en continuïteit in regelgeving te behouden. Deze continuïteit biedt zekerheid voor ontwikkelaars en investeerders. Zo werd het “First Home” gedeeld-eigendomsschema verlengd en mogelijk uitgebreid om meer kopers te helpen een volgende stap te zetten (wat startwoningen zou kunnen vrijspelen). Ook werd de Help-to-Buy belastingteruggave voor starters verlengd in Begroting 2025. Deze vraagstimulerende maatregelen houden het kopersbestand sterk, maar de overheid balanceert dit met aanbodmaatregelen om te voorkomen dat de prijzen enkel worden opgedreven.

Een cruciale regelgevingsgebeurtenis aan de horizon is het aflopen van de Rent Pressure Zones eind 2025. Beleidsmakers bespreken actief hoe het Ierse systeem van huurcontrole kan worden vervangen of hervormd. Mogelijkheden zijn onder meer een nationaal huurregister en strengere handhaving tegen illegale huurstijgingen; een andere optie is het verlengen van huurplafonds maar dan met aanpassingen voor inflatie. De beslissing zal zowel het vertrouwen van verhuurders als de stabiliteit van huurders beïnvloeden. Uitsluitsel hierover wordt verwacht in Q4 2025 – grote veranderingen zullen in de Dublinse markt voor huurwoningen nagalmen, zowel stimulerend als ontmoedigend voor toekomstige huurontwikkeling.

Hervormingen in Ruimtelijke Ordening en Zoning: Het planningsproces in Ierland was historisch gezien traag en juridisch omstreden, wat bijdroeg aan vertragingen in de woningbouw. De overheid versnelt nu de procedures, onder meer door het beperken van gerechtelijke beroepsmogelijkheden die grote projecten kunnen tegenhouden. Hoogte- en dichtheidsregels zijn in veel delen van Dublin versoepeld om hogere appartementsgebouwen en kleinere eenheden (zoals studio’s en co-livingruimtes) mogelijk te maken en zo het stedelijke aanbod te vergroten. Eind 2022 werden nieuwe richtlijnen ingevoerd waardoor minimaal verplichte parkeergelegenheid bij stadsontwikkelingen werd geschrapt, om kosten en ruimteverspilling te verminderen. De impact in 2025-2027 zou moeten zijn: snellere goedkeuringen voor conforme projecten en meer innovatie in woonvormen (micro-units, prefab-bouw, enz.). Daarnaast werd een belasting op leegstaande woningen ingevoerd om eigenaren van lege panden aan te zetten deze te verkopen of te verhuren – na verloop van tijd zou dit een paar honderd extra woningen aan de Dublinse markt kunnen toevoegen, al is het geen ‘game-changer’. De overheid investeert ook een deel van het grote begrotingsoverschot (uit winstbelastingen van bedrijven) in infrastructuur die woningbouw ondersteunt – bijvoorbeeld financiering voor nieuwe vervoersverbindingen en nutsvoorzieningen in groeigebieden, wat op zijn beurt bouwgrond ontsluit.

Economische omstandigheden: De economische vooruitzichten van Ierland blijven een pijler van de vastgoedmarkt. In 2025 groeit de binnenlandse economie gestaag, met een sterke werkgelegenheid en stijgende reële lonen. Ierland geniet ook van aanzienlijke overheidssurplussen, waardoor er fiscale ruimte is om te investeren in huisvesting en infrastructuur. Ierland heeft echter een kleine, open economie die sterk wordt beïnvloed door wereldwijde omstandigheden. Een risico is de afhankelijkheid van multinationale ondernemingen (vooral Amerikaanse technologie- en farmaceutische bedrijven) – elke neergang of beleidswijziging (zoals hogere wereldwijde belastingregimes voor bedrijven of Amerikaanse protectionistische maatregelen) kan invloed hebben op de werkgelegenheid en vraag naar kantoorruimte. Opmerkelijk is dat Ierland een centrumgerichte, pro-business regering heeft herverkozen, wat buitenlandse investeerders gerust zou moeten stellen en een stabiele beleidsomgeving voor vastgoed moet behouden. Aan de monetaire kant, zoals besproken, is de rentecyclus waarschijnlijk voorbij het hoogtepunt; de verwachting dat de rente de komende 12–24 maanden voorzichtig zal dalen, ondersteunt vastgoedactiviteiten doordat de financieringskosten afnemen. De inflatie in bouwmaterialen, die in 2022 piekte, is afgezwakt maar blijft een punt van zorg – hoge bouwkosten blijven voor sommige projecten een uitdaging en de overheid overweegt regelingen om de kosten te drukken (gezamenlijk inkopen van materialen, etc.).

Samengevat: het beleids- en economische klimaat in 2025 ondersteunt over het algemeen de vastgoedmarkt van Dublin: de overheid geeft prioriteit aan huisvesting, de economie is sterk en regelgeving is steeds meer gericht op het stimuleren van ontwikkeling (hoewel het exacte verloop van huurregulering onzeker blijft). Stakeholders dienen alert te blijven op beleidsaankondigingen over huurplafonds later in 2025 en op eventuele nieuwe woningbouwdoelen van de coalitie. Vastgoedprofessionals beschouwen de stabiele politieke uitkomst van de verkiezingen van 2024 als positief – het zorgt voor “zekerheid en continuïteit in regelgeving en beleid” voor de komende vijf jaar, waarin men hoopt dat Ierland eindelijk een doorbraak kan forceren in het woningtekort en het planningsbeleid kan moderniseren.

Inzichten voor verschillende doelgroepen

Voor vastgoedbeleggers

Kansen: Beleggers in Iers vastgoed kunnen profiteren van de sterke fundamenten van de markt, maar dienen zich te richten op segmenten met het beste risico-rendementsprofiel. Residentiële verhuur is een aantrekkelijke optie – het ernstige woningtekort en de hoge huren in Dublin betekenen dat goed gelegen huurwoningen een stabiele inkomstenstroom en waardestijging kunnen bieden. Kleine appartementen in het centrum of gezinswoningen in forensenwijken kunnen ~6-7% opleveren en doorlopende huurverhogingen zien. Bovendien is, met herstellende commerciële waarden vanaf de dieptepunten van 2023 (geprojecteerd +15% in 2025), het nu een goed moment om kwalitatieve kantoor- of industrieel vastgoed tegen verbeterde rendementen aan te kopen voordat het herstel volledig is ingeprijsd in de markt. Prime kantoren met sterke ESG-kenmerken en logistieke faciliteiten zullen waarschijnlijk het beste presteren bij het volgende marktherstel.

Groeigebieden: Investeerders moeten letten op de opkomende hotspots van Dublin. In de woonsector kennen gebieden als Fingal (Noord-Dublin) zowel hoge groeipercentages als aanzienlijke ontwikkelingsplannen – een combinatie die toekomstige waarde belooft zodra infrastructuur en aanbod op peil zijn janetcarroll.ie. Herontwikkelingszones (bijv. de uitbreiding van Dublin Docklands of grote, geplande nieuwbouwwijken in West-Dublin) bieden kansen om vroeg in te stappen in transformatiewijken. Voor commercieel vastgoed blijft het stadscentrum van Dublin het middelpunt van de vraag naar kantoren, maar suburbane kantorenparken (met lagere huren en parkeergelegenheid, aantrekkelijk in het tijdperk van hybride werken) kunnen meer interesse krijgen van huurders die kosten willen besparen. De industriële clusters rond de M50-ringweg en nabij Dublin Port/Luchthaven vormen feitelijk “groeicorridors” waar elke investering in magazijn-/logistieke ruimte naar verwachting sterke vraag van huurders zal opleveren.

Risicofactoren: Investeerders moeten ook mogelijke risico’s in acht nemen. Renteveranderingen kunnen het vastgoedrendement beïnvloeden – terwijl de rentes nu dalen, kan een opleving van de inflatie dat beeld veranderen. Politieke/regulatoire veranderingen zoals een sterke uitbreiding van huurprijscontrole of hogere belasting op investeerders kunnen het rendement beïnvloeden (hoewel zulke maatregelen nog niet op de agenda staan gezien het centristische regeringsstandpunt). Ook is het verstandig om rekening te houden met liquiditeit: Iers vastgoed is relatief illiquide, en hoewel 2025 actief lijkt, moet men een middellange tot lange termijn aanhouden – vooral bij ontwikkelingsprojecten die vertraging kunnen oplopen door plannings- of bouwproblemen.

Voor Huizenkopers

Navigeren in een verkopersmarkt: Voor individuen en gezinnen die in Dublin een huis willen kopen, is de markt van 2025 uitdagend maar niet zonder hoop. Kopers moeten goed voorbereid en besluitvaardig zijn. Met het aantal beschikbare woningen op een dieptepunt en de gemiddelde verkooptijden historisch laag globalpropertyguide.com, worden gewilde woningen vaak binnen enkele weken (of zelfs dagen) verkocht. Het is essentieel om een hypotheekvoorbehoud te hebben en snel te kunnen bieden – soms boven de vraagprijs – om de concurrentie voor te zijn. Lokale makelaars inschakelen en dagelijks het nieuwe aanbod monitoren is aan te raden, gezien de snelle omloop. Biedingenoorlogen zijn gebruikelijk in populaire wijken en vooral binnen het prijssegment onder €500.000 waar starters zich concentreren. Hoewel overbieden spannend kan zijn, geldt dat de huizenprijzen nog steeds stijgen (7-8% per jaar) cso.ie, dus een scherp bod nu kan achteraf gezien redelijk zijn als de prijzen volgend jaar verder stijgen.

Timing en Vooruitzichten: Een grote vraag waar kopers mee zitten, is of ze nu moeten kopen of wachten op meer aanbod (en mogelijk betere prijzen). Experts voorspellen dat de prijsstijging zal afzwakken tegen eind 2025 wanneer er nieuwe woningen op de markt komen investropa.com investropa.com. Als je flexibel bent en geen dringende nood hebt, kun je meer keuze en een iets koelere markt in 2026 verwachten. Verwacht echter niet dat de prijzen in de toplocaties van Dublin fors zullen dalen zonder een grote schok – het woningtekort in de stad is daarvoor te groot. Voor velen is het raadzaam om nu te kopen in plaats van later, vooral omdat de hypotheekrente begint te dalen, wat de betaalbaarheid verbetert. Een rente vastzetten terwijl deze daalt en voordat prijzen verder stijgen, kan op de lange termijn geld besparen. Hou er ook rekening mee dat huren in Dublin extreem duur is (vaak duurder dan een hypotheek voor hetzelfde pand), dus blijven huren betekent meestal meer geld uitgeven zonder vermogen op te bouwen investropa.com.

Hulp en Strategie: Maak gebruik van de beschikbare ondersteuning. Starters moeten gebruikmaken van de Help-to-Buy-regeling (die tot €30.000 belastingteruggave biedt bij aankoop van een nieuwbouwwoning) en kijken naar het First Home Scheme voor gedeelde eigendom als de aanbetaling een probleem is – deze kunnen je budget aanzienlijk verhogen. Als je al een woning bezit en wilt doorgroeien, maar je ‘vast’ voelt omdat je bang bent te verkopen zonder een nieuwe woning te vinden, let dan op dat er nieuwe overbruggingsfinanciering-producten op de markt zijn gekomen (bijvoorbeeld van ICS Mortgages) om het gat te overbruggen. Hiermee kun je een nieuwe woning kopen voordat je je oude verkoopt, waardoor de overgang wordt vergemakkelijkt en het aanbod op de tweedehandsmarkt toeneemt. Qua woningkeuze kunnen nieuwbouwwoningen een slimme aankoop zijn ondanks hun hogere prijs – ze zijn energiezuinig (scheelt op energierekeningen), vergen minder onderhoud en veel ontwikkelaars bieden extra’s zoals hulp bij juridische kosten. Als nieuwbouw niet haalbaar is, vergroot je zoekgebied of overweeg woningen die renovatie nodig hebben (je kunt een huis geleidelijk verbeteren, en er zijn renovatiesubsidies in Ierland). Blijf tenslotte op de hoogte van beleidswijzigingen – bijvoorbeeld als de overheid het uitzetverbod of huurbeleid verlengt of aanpast, kan dit indirect de concurrentie onder kopers beïnvloeden (aangezien sommige huurders de koop kunnen uitstellen als de huren stabiel blijven).

Voor Vastgoedprofessionals

Marktdynamiek: De snel veranderende markt van Dublin in 2025 biedt zowel kansen als uitdagingen voor vastgoedprofessionals (makelaars, bemiddelaars, ontwikkelaars en adviseurs). Aan de residentiële kant hebben makelaars te maken met een zeer beperkt aanbod en een grote vraag van klanten – een ongebruikelijke combinatie die een strategische benadering van het vinden van woningen vereist. Professionals moeten zich richten op het benaderen van eigenaren die mogelijk willen verkopen en hen informeren dat het, met nu beschikbare overbruggingskredieten en aantrekkelijk hoge verkoopprijzen, een goed moment is om hun woning in de verkoop te zetten. Ook het managen van kopersverwachtingen is essentieel: makelaars moeten starters voorbereiden op de kans op biedoorlogen en hen eventueel adviseren om te kijken naar iets minder populaire wijken voor meer waarde. Transparantie en ethiek zijn cruciaal in een verhitte markt; vertrouwen behouden zorgt voor herhaalde opdrachten, zelfs wanneer veel bieders met lege handen vertrekken bij een specifieke woning.

Commercieel inzicht: Voor degenen in de commerciële makelaardij of ontwikkeling is 2025 een jaar om portefeuilles te herpositioneren en klanten te adviseren over de flight-to-quality trend. Kantorenmakelaars moeten zich focussen op het vullen van moderne, groen-gecertificeerde gebouwen en openhartig zijn tegen eigenaren van oudere kantoorpanden over het aanpassen van deze panden of de verkoop voor alternatief gebruik. Het gegeven dat 54% van de taxateurs een stijgende vraag naar energiezuinige kantoren meldt en 71% een toenemende behoefte aan renovatie verwacht is een duidelijk signaal – professionals die zich specialiseren in duurzaamheid en kunnen begeleiden bij ESG-renovaties zullen zeer gewild zijn. Retail specialisten kunnen inspelen op het herstel door nieuwe merken te betrekken die de Ierse markt betreden – met de nadruk op Dublins sterke consumentenkracht en toeristische aantrekkingskracht. Industriële/logistieke experts zullen merken dat gebruikers snel actie ondernemen om het schaarse aanbod te bemachtigen; op de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen (en eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan voor industrieterreinen) stelt je in staat om huurders en verhuurders effectief te adviseren.

Vooruitdenken en educatie: De komende jaren zullen waarschijnlijk regelgevende veranderingen brengen waar professionals op vooruit moeten lopen. Als huurreguleringswetgeving verandert in 2025 zullen verhuurmakelaars en beheerders hun werkwijze daarop moeten aanpassen en de veranderingen helder moeten communiceren naar verhuurders/huurders. Evenzo zullen nieuwe planningsregels of overheidsprikkels (zoals een geruchtenbelasting op het oppotten van grond of extra dichtheidsbonussen) invloed hebben op hoe projecten opgezet worden – ontwikkelaars doen er goed aan te vertrouwen op planningsadviseurs en een nauwe dialoog te onderhouden met de autoriteiten om projecten onder de nieuwe regels te versnellen. Vastgoedprofessionals hebben ook baat bij het omarmen van PropTech en data-analyse, aangezien de markt datagedrevener wordt. Gebruik van gegevens over prijstrends, kopersdemografie en zelfs sociale media-interesse kan helpen om de juiste doelgroep te bereiken voor aanbiedingen en verborgen kansen te ontdekken (zoals ondergewaardeerde wijken met groeipotentie).

Samengevat is Dublin’s vastgoedmarkt in 2025 levendig maar complex en moeten professionals flexibel en goed geïnformeerd zijn. Of je nu een investeerder bent op zoek naar de volgende grote kans, een huizenkoper die een plek in de stad probeert te bemachtigen, of een vastgoedprofessional die klanten begeleidt: succes komt voort uit inzicht in het fundamentele aanbod-en-vraag-evenwicht van de markt, het benutten van actuele data en beleidsinformatie, en een duidelijke strategie voor de wendingen die eraan komen. De vastgoedmarkt van Dublin is voortdurend in ontwikkeling, maar met de juiste kennis en aanpak kunnen belanghebbenden niet alleen het huidige hoogtepunt doorstaan, maar zich ook gunstig positioneren voor de komende jaren.