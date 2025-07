Miami 2025 Vastgoedhausse: Stijgende Prijzen, Populaire Wijken & Toekomstvoorspellingen

De vastgoedmarkt van Miami in 2025 is heet en tart de nationale trends, en trekt investeerders aan met stijgende prijzen en sterke vraag naar zowel residentiële als commerciële panden. Recordbrekende migratie en buitenlandse kapitaalinstromen hebben de vraag naar woningen aangewakkerd, zelfs nu hoge rentetarieven het verkoopaantal afremmen miamirealtors.com miamirealtors.com. Het luxe segment van de stad floreert, met een stijging van de verkopen van huizen van een miljoen dollar ondanks de volatiliteit van de aandelenmarkt miamirealtors.com. Tegelijkertijd boomt commercieel vastgoed – van prestigieuze kantoren in Brickell tot bijna nul winkelruimtevacatures – dankzij de opleving van de economie van Miami en de status als poortstad. Dit rapport onderzoekt de belangrijkste trends die de vastgoedmarkt van Miami in 2025 en daarna vormgeven, van huizenprijzen en populaire buurten tot belangrijke groeifactoren, investeringsmogelijkheden, risico’s en deskundige voorspellingen voor de komende 3–5 jaar.

Trends in residentieel vastgoed in 2025

Huizenprijzen nabij historische hoogten: De huizenprijzen in Miami blijven op recordniveaus na de pandemische stijging. Begin 2025 is de mediaanprijs voor een vrijstaand huis in Miami-Dade County ongeveer $655.000, een stijging van 0,8% op jaarbasis miamirealtors.com. Appartementenprijzen zijn zelfs nog sterker gestegen – de mediaanprijs voor bestaande appartementen bereikte $455.000, een stijging van 8,3% op jaarbasis miamirealtors.com. Dit zet een uitzonderlijk decennium van waardestijging voort: de prijzen van appartementen stegen met 141% en die van vrijstaande huizen met 167% sinds 2015 miamirealtors.com. De prijsstijging is afgezwakt ten opzichte van de dubbele cijfers in 2021–22, maar blijft positief in 2025 ondanks hogere hypotheekrentes. Opvallend is dat de prijsbestendigheid van Miami wordt aangedreven door welgestelde kopers: ongeveer 40% van alle verkopen gebeurt contant, ver boven het Amerikaanse gemiddelde (~32%) miamirealtors.com. Welvarende verhuizers van buiten de staat en buitenlandse kopers houden de vraag naar toplocaties in Miami sterk.

Verkopen en Voorraad: De verkoopactiviteit van woningen is afgekoeld ten opzichte van het hectische tempo van 2021, grotendeels door beperkte beschikbaarheid en dure financiering. Het totale aantal verkochte woningen in Miami-Dade was per februari 2025 ongeveer 15,5% lager dan een jaar geleden miamirealtors.com. De verkoop van eengezinswoningen daalde met ~8%, terwijl de verkoop van appartementen met ~21% daalde ten opzichte van vorig jaar miamirealtors.com. Hoge hypotheekrentes en beperkte voorraad bij populaire prijspunten worden genoemd als belangrijke factoren die de verkopen afremmen miamirealtors.com. Echter, de voorraadsituatie verbetert geleidelijk: het totale aantal actieve aanbiedingen begin 2025 (ongeveer 17.700 woningen) is 39% hoger dan een jaar eerder miamirealtors.com miamirealtors.com. Zelfs na dit herstel blijft het aanbod onder het historische gemiddelde – het totale aantal aanbiedingen ligt nog steeds 6,5% onder het langetermijngemiddelde van Miami, en het aantal appartementen ligt ~32% onder het niveau van vóór de pandemie miamirealtors.com miamirealtors.com. Voorraad in maanden laat een gemengde markt zien: ~5,8 maanden voor eengezinswoningen (neigend naar een verkopersmarkt) tegenover 12,6 maanden voor appartementen (een kopersmarkt) miamirealtors.com. De toename van het aanbod geeft kopers iets meer onderhandelingsruimte dan tijdens de hausse van 2021–22, maar gewilde woningen worden nog steeds snel verkocht – de mediane verkooptijd is minder dan 50 dagen voor huizen miamirealtors.com. Met 30-jaars hypotheekrentes rond de ~6,6% miamirealtors.com, zijn veel eigenaren terughoudend om te verkopen en hun lening met lage rente op te geven, waardoor het aanbod krap blijft.

Huurmarkt & Betaalbaarheid van Wonen: De huurmarkt in Miami blijft zeer competitief in 2025. Na twee jaar van dubbele-cijferige huurstijgingen blijven de huren in een gematigd tempo stijgen. Begin 2025 zijn de vraaghuurprijzen in Miami met ongeveer 2,6% gestegen ten opzichte van vorig jaar – gelijk aan het nationale gemiddelde miamirealtors.com. Verwacht wordt dat de huurgroei aanhoudt, aangezien de leegstand is afgenomen tot ongeveer 5,8% (van een piek van 6,2% vorig jaar) miamirealtors.com. De sterke vraag naar huurwoningen komt van potentiële kopers die zijn weggeprijsd uit het kopen van een huis. Aangezien de woningwaarden in Miami zo hoog zijn, ligt de koopkost veel hoger dan de huur; zo is de maandelijkse hypotheekbetaling (PITI) voor een gemiddelde eengezinswoning ongeveer $2.100 hoger dan de gemiddelde huur voor een eengezinswoning miamirealtors.com. Dit betaalbaarheidsverschil zorgt ervoor dat veel gezinnen huurders blijven, waardoor de bezettingsgraad hoog blijft. Verhuurders hebben weinig reden om tegemoetkomingen te bieden vanwege de lage leegstand. De multi-family sector van Miami blijft ook institutionele beleggers aantrekken, aangezien de bevolkingsgroei zorgt voor een stabiele groep huurders. De bouw van nieuwe appartementen is toegenomen (waaronder luxe hoogbouw in Downtown/Brickell en gemengde projecten in Wynwood), maar in de meeste segmenten is de vraag nog altijd groter dan het aanbod. Vooruitkijkend vormen eengezins huurwoningen een opkomende trend – institutionele kopers kopen woningen om te verhuren, en profiteren zo van mensen die niet kunnen kopen. Al met al zullen huurwoningen een essentieel en competitief onderdeel van de woningmarkt in Miami blijven, vooral nu de stad worstelt met betaalbaarheidsproblemen voor haar beroepsbevolking.

Nieuwe ontwikkelingen: Ondanks hoge grondkosten haasten projectontwikkelaars zich om nieuwe woningen toe te voegen, vooral in de markt voor luxe appartementen en condo’s. Tientallen hoogbouw condo-projecten zijn in aanbouw of onlangs afgerond in 2025. Zo leveren nieuwe luxe torens als The Residences at 1428 Brickell en Aston Martin Residences (waterkant Downtown) ultra-luxe units op, waarvan er veel al vooraf zijn verkocht aan kopers van buiten de staat en uit het buitenland. Pre-construction verkoop van condo’s blijft sterk voor goed gelegen projecten, omdat investeerders vertrouwen hebben in de blijvende groei van Miami. In de buitenwijken is de bouw van vrijstaande eengezinswoningen beperkter door gebrek aan grond, maar aan de westelijke randen van Miami ontstaan steeds meer nieuwbouw in townhome-gemeenschappen. Opvallend is dat een aanzienlijk aandeel van Miami’s nieuwe woningaanbod bestaat uit stedelijke projecten met hoge dichtheid, wat de skyline transformeert. Ondertussen stimuleert de nieuwe Live Local Act van de staat projectontwikkelaars om ook betaalbare woningen toe te voegen: deze wet uit 2023 kent grote dichtheidsbonussen toe aan projecten die 40% van de woningen als betaalbaar bestempelen (<=120% AMI) miamirealtors.com miamirealtors.com. Hierdoor zien zelfs traditioneel commerciële zones inmiddels woonprojecten met betaalbare woningen (de wet heft lokale bestemmingsplannen op zodat meergezinswoningen in commerciële gebieden mogelijk zijn) bohlerengineering.com. Het doel is om het probleem van betaalbaarheid in Miami te verlichten door het stimuleren van betaalbare woningen voor werkenden. Over het algemeen weerspiegelt de ontwikkelingspipeline van 2025 het vertrouwen in de langetermijn aantrekkingskracht van Miami – van ultra-luxe condos aan het strand tot gemengde inkomensappartementen die de stad leefbaar proberen te houden voor dienstverlenend en professioneel personeel.

Trends voor commercieel vastgoed

Kantoormarkt

Miami’svergeleken met veel andere Amerikaanse steden.nu bedrijven zich blijven vestigen of uitbreiden in Zuid-Florida. In het eerste kwartaal van 2025 registreerde Miami-Dade, een stijging van >10% ten opzichte van het jaar ervoor commercialobserver.com . Deze opname werd grotendeels gedreven door, het financiële district van Miami, waar de gloednieuwe topkantoortorenhaar deuren heeft geopend. Na zes jaar bouwen verwelkomt de 57 verdiepingen tellende wolkenkrabber nu prestigieuze huurders als Citadel (hedgefonds) en Microsoft commercialobserver.com . Het succes van Brickell stuwde de hele markt – alleen al deze deelmarkt was goed voor ~118.700 vierkante meter opname in Q1 commercialobserver.com naar recordhoogtes: gemiddelde kantoorhuur in Miami bedraagt, een stijging van commercialobserver.com . Topklasse A-ruimte in Brickell vraagt nu– vergelijkbaar met New York en meer dan veel andere Amerikaanse markten commercialobserver.com . Andere trendy wijken als(een opkomende tech/creatieve hub) enzagen de klasse A-huurprijzen ook stijgen naar commercialobserver.com , wat de schaarste aan hoogwaardige kantoorruimte weerspiegelt.

Toch is de leegstand licht gestegen nu er nieuw aanbod op de markt komt. De kantoorleegstand in Miami steeg naar ongeveer 15,3% (Q1 2025), tegenover ~14% een jaar eerder commercialobserver.com commercialobserver.com. Maar dit leegstandspercentage van 15% is nog steeds veel gezonder dan in veel grote steden (Miami heeft één van de laagste kantoorleegstandpercentages onder de grote Amerikaanse metropolen) instagram.com. Nieuwe bouwprojecten zijn beperkt – ongeveer 32.400 m² kantoorruimte zal worden opgeleverd tegen eind 2025 commercialobserver.com, wat de leegstand licht zou kunnen laten stijgen als niet alles vooraf wordt verhuurd. Toch is er veel huuractiviteit: in de eerste drie maanden van 2025 werd meer dan 47.800 m² aan nieuwe huurcontracten getekend, al goed voor meer dan een derde van het totale volume van vorig jaar commercialobserver.com. Opvallend was dat Coral Gables voorop liep in het aantal huurovereenkomsten, waaronder een recordcontract van 13.400 m² voor het hoofdkantoor van City National Bank of Florida commercialobserver.com. Nog een teken van vertrouwen: Amazon koos Miami voor een belangrijk techkantoor en tekende begin 2025 een huurcontract van 4.650 m² in Wynwood, de grootste ooit in dat deelgebied avisonyoung.us. Deze deals onderstrepen hoe Miami aantrekkelijk is voor financiële instellingen en techbedrijven die wegtrekken uit dure, bedrijfs-onvriendelijke steden. Samengevat: de kantorenmarkt in Miami in 2025 is in de lift – huurprijzen stijgen, nieuwe markante torens vullen zich en de leegstand blijft relatief laag. Hoewel thuiswerken een rol speelt, zorgen de unieke toestroom van bedrijven en talent ervoor dat de kantoren bruisen (het gebruik van kantoorgebouwen ligt op ~72% van het niveau van vóór 2019, ruim boven het Amerikaanse gemiddelde) avisonyoung.us. Investeerders blijven belangstelling tonen voor kantoren in Miami, zoals blijkt uit spraakmakende verkopen zoals 701 Brickell ($443 miljoen) voor zo’n $7.040 per m² avisonyoung.us. Vooruitzicht: Door het beperkte nieuwe aanbod en de aanhoudende banengroei lijken de fundamenten van de Miami kantorenmarkt solide, al is het oplopende leegstandspercentage in oudere gebouwen het waard om in de gaten te houden als huurders voor kwaliteit in nieuwe torens kiezen.

Retailsector

De winkelvastgoedmarkt van Miami is booming in 2025, aangedreven door bevolkingsgroei en een herstellende toeristische economie. De winkelleegstand in de metropool is de laagste van het land onder de grote markten – ongeveer 2,7% in totaal (Q4 2024), ruim onder het Amerikaanse gemiddelde van 5,4% cushmanwakefield.com. In sommige belangrijke deelmarkten is er praktisch geen beschikbaarheid: centrale en zuidelijke delen van Miami zoals Hialeah en Kendall kennen een historisch lage winkelleegstand onder de 2% marcusmillichap.com. De vraag naar winkelpanden is enorm, doordat nieuwe bewoners en bezoekers de bestedingen aanjagen. De economie van Miami-Dade zal naar verwachting een van de snelste inkomensgroeipercentages van de VS vertonen in 2025, wat de detailhandelsverkopen stimuleert marcusmillichap.com. Verhuurders hebben hun prijszettingsmacht teruggewonnen – de vraaghuur voor toplocaties behoort tot de hoogste van het land (meer dan $40/ft² triple-net in Miami-Dade) en blijft stijgen.

Een verschuiving in de huurdersmix verandert de winkelgebieden ingrijpend. Door de druk van e-commerce omarmen winkelcentra en populaire winkelstraten in Miami steeds meer ervaring- en servicegerichte huurders. Zo worden nieuwe winkelontwikkelingen in Downtown Miami verankerd door functies zoals discountsupermarkten, bowlingbanen, fitnesscentra en gezondheidsklinieken marcusmillichap.com. Het enorme Miami Worldcenter-project, dat het winkelgedeelte heeft geopend, biedt entertainment en horeca (een bowlingbaan, healthclub, restaurants) in de grootste ruimtes marcusmillichap.com in plaats van traditionele grootwinkelbedrijven. Zelfs het luxe Aventura Mall voegt niet-traditionele attracties toe – een nieuwe sportschool en een culinair marktplein – om klanten naar binnen te trekken marcusmillichap.com. Op straatniveau blijven luxe modeboetieks en restaurants van topchefs in wijken als de Design District, Wynwood en Brickell floreren, vaak met wachtlijsten voor kleine winkelruimtes. Deze trend zorgde ervoor dat de winkelleegstand in het stadscentrum tot en met 2024 bleef afnemen marcusmillichap.com.

De bottom line voor de retailsector in Miami: ruimte is schaars en waardevol. Verhuurders in krappe markten zijn selectief met huurders en kunnen hoge huren vragen. De bouw van nieuw retailvastgoed is beperkt (vaak alleen winkelruimte op de begane grond in gemengde projecten), dus elke stijging van de leegstand wordt snel opgevangen. Een risico om in de gaten te houden is de consumentenbesteding als de economische situatie verslechtert, maar tot nu toe compenseren sterke groei van banen en inkomen marcusmillichap.com plus recordtoerisme de inflatiezorgen. Miami’s status als winkelmekka voor Latijns-Amerikaanse en binnenlandse bezoekers biedt extra bescherming voor de retailsector. Investeerders zijn erg geïnteresseerd in retailvastgoed in Zuid-Florida vanwege de combinatie van lage leegstand, stijgende huren en veel voetgangersverkeer – een scherp contrast met de worstelende retailmarkten in sommige andere steden.

Gastvrijheid & Hotelmarkt

De hospitality vastgoedmarkt in Miami is sterk teruggekomen van de pandemiedip en heeft nieuwe hoogten bereikt. Toerisme brak een record in 2024: Miami-Dade ontving 28 miljoen bezoekers, die $22 miljard uitgaven en 209.000 banen ondersteunden fundssociety.com fundssociety.com. De prestaties van hotels weerspiegelen deze groei. Miami voerde Florida aan in hotelbezetting in 2024 en staat landelijk 4e van de beste Amerikaanse markten wat betreft bezettingsgraad fundssociety.com. Recente cijfers tonen aan dat de hotelbezetting in Miami gemiddeld in de lage 80% ligt – de hoogste van het land begin 2025 hotelnewsresource.com. Miami heeft bovendien het derde hoogste gemiddelde kamerprijs (ADR) onder de Amerikaanse markten fundssociety.com, omdat luxe resorts en boutiquehotels profiteren van de stijgende vraag. In populaire gebieden zoals South Beach bevinden de kamerprijzen en bezettingsgraden zich op of nabij recordniveaus, gestuwd door toerisme het hele jaar door en een opleving van congressen en evenementen.

Deze sterke prestaties hebben geleid tot nieuwe hotelontwikkelingen. Een belangrijk project is het Grand Hyatt Miami Beach, een congrescentrumhotel met 800 kamers dat naast het Miami Beach Convention Center wordt gebouwd – gepland om te openen in 2027 fundssociety.com. Verschillende lifestylehotels zijn ook in aanbouw in Wynwood en Downtown om te voorzien in de groeiende zakelijke en vrijetijdsmarkt (bijv. citizenM Brickell opende, Arlo Wynwood, enz.). Investeerders zijn optimistisch over de hotelsector in Miami, en de transacties van hotelvastgoed zijn toegenomen in 2024–25, met dalende aanvangsrendementen. Een belangrijke factor is de aanhoudende groei van het toerisme in Miami: het wereldwijde profiel van de stad blijft stijgen met grote komende evenementen zoals de FIFA Wereldbekerwedstrijden in 2026 en de jaarlijkse Art Basel. Ook het herstel van de cruise-industrie (PortMiami blijft de “Cruisehoofdstad van de Wereld”) stimuleert het aantal hotelovernachtingen vóór/na cruises.

Vooruitzicht: Het vooruitzicht voor de hotelsector in Miami is uiterst positief, tenzij er onverwachte schokken optreden. Het Greater Miami Convention & Visitors Bureau merkt op dat de economische impact van de sector $31+ miljard (9% van het BBP) bedraagt en nog steeds groeit fundssociety.com fundssociety.com. Met Miami als locatie voor evenementen zoals het College Football National Championship en de Wereldbeker, zal de toeristische vraag waarschijnlijk nieuwe records breken. Een uitdaging aan de horizon is beperkte arbeidskrachten en hoge operationele kosten voor hoteleigenaren, maar hoge kamerprijzen hebben de winstmarges behouden. Over het algemeen zullen hotels en kortetermijnverhuur in Miami een uitblinkende sector blijven, profiterend van wereldwijde reistrends en de blijvende aantrekkingskracht van de stad als zakelijke en toeristische bestemming.

Industrieel & Logistiek

Vaak over het hoofd gezien, maar de industriële vastgoedmarkt van Miami (magazijnen, distributiecentra, productie) is een ster dankzij e-commerce en handel. De leegstand op de industriële markt van Miami-Dade bevindt zich rond historische dieptepunten – ongeveer 3–4% begin 2025 (één van de krapste industriële markten in het land). In het eerste kwartaal van 2025 registreerde Miami 1,9 miljoen vierkante meter aan industriële verhuuractiviteit, een stijging van ongeveer 7% ten opzichte van het jaar ervoor cushmanwakefield.com. De vraag naar magazijnruimte wordt gestimuleerd door meerdere factoren: groeiende havenvolumes in PortMiami, groei in vracht (Miami is een belangrijk logistiek knooppunt voor Latijns-Amerika), en toenemende behoefte aan last-mile-bezorging voor de meer dan 6 miljoen inwoners van de metropool. Projectontwikkelaars hebben de afgelopen jaren miljoenen vierkante meters aan nieuwe logistieke faciliteiten toegevoegd (vooral in de submarkten Doral, Medley en Hialeah), maar de ruimte wordt snel opgenomen. De huurgroei voor industriële units is sterk (jaarlijks een midden-enkelcijferig percentage) omdat huurders concurreren om schaarse moderne magazijnen. Grote nationale bedrijven (Amazon, FedEx, enz.) en regionale import-exportbedrijven nemen distributielocaties snel in beslag. Met jaarlijkse huurstijgingen van meer dan 20% in sommige gebieden tijdens de piek van de e-commerce pandemie, behoren industriële huren in Miami nu tot de hoogste in het zuidoosten van de VS.

In 2025 vertraagt de industriële bouw enigszins (minder grote projecten in de pijplijn), wat het aanbod verder zal beperken. Slechts ongeveer 0,7 miljoen vierkante meter was in aanbouw in het eerste kwartaal van 2025, het laagste niveau in tien jaar avisonyoung.us avisonyoung.us. Dit is gunstig voor verhuurders om de huren bij huurovereenkomsten verder te verhogen. Investeerders zijn enorm geïnteresseerd in industriële panden in Miami, vanwege hun stabiliteit en groei – de aanvangsrendementen zijn gezakt tot onder de 5% voor klasse A-magazijnen op toplocaties. Vooruitkijkend blijven de industriële fundamenten zeer positief. Zolang Miami blijft groeien qua bevolking en als handelshub van het westelijk halfrond, zal de vraag naar logistieke ruimte het aanbod overtreffen. Een opkomende trend zijn meerlaagse stedelijke magazijnen om het beperkte landgebruik te optimaliseren. Tenzij er een grote terugval in de handel komt, zullen de industriële leegstand laag blijven en de huren doorstijgen tot en met 2025–2026. Het belangrijkste risico in deze sector zijn de hoge grond- en bouwkosten, die nieuwe ontwikkelingen kunnen vertragen of naar verdere buitenwijken kunnen verplaatsen.

Belangrijke wijken en districten om in de gaten te houden

De vastgoedhausse in Miami is niet overal gelijk – bepaalde wijken en districten lopen voorop. Hier zijn de belangrijkste gebieden en hun trends voor 2025:

Brickell: Vaak bestempeld als “Miami’s Wall Street”, is Brickell dé hotspot voor ontwikkeling. De skyline staat vol met nieuwe luxe woontorens en Class A-kantoren. Brickell’s woningaanbod is toegenomen door projecten als Una Residences en Baccarat Residences , die rijke binnenlandse en buitenlandse kopers aantrekken. De appartementprijzen hier behoren tot de hoogste in Miami (nieuwe units kosten gemakkelijk $1–3 miljoen+). Op commercieel vlak overtreffen de kantoorrendementen in Brickell $90/ft² – het hoogste in Miami commercialobserver.com – wat de vraag weerspiegelt van financiële bedrijven en hedgefondsen die vanuit New York verhuizen. De wandelbaarheid en de leef-werk-speel-lifestyle maken het gebied enorm populair bij jonge professionals. Verkeer en infrastructuur zijn uitdagingen (het gebied is dichtbebouwd), maar er staan plannen op stapel zoals een verbeterde Metromover en voetgangervriendelijke projecten. Al met al is Brickell het epicentrum van de vastgoedexplosie in Miami , met voortdurende ontwikkelingen (bijv. St. Regis Brickell tweelingtorens) die de groei voor de komende jaren garanderen.

Vaak bestempeld als “Miami’s Wall Street”, is Brickell dé hotspot voor ontwikkeling. De skyline staat vol met nieuwe luxe woontorens en Class A-kantoren. Brickell’s woningaanbod is toegenomen door projecten als en , die rijke binnenlandse en buitenlandse kopers aantrekken. De appartementprijzen hier behoren tot de hoogste in Miami (nieuwe units kosten gemakkelijk $1–3 miljoen+). Op commercieel vlak – het hoogste in Miami commercialobserver.com – wat de vraag weerspiegelt van financiële bedrijven en hedgefondsen die vanuit New York verhuizen. De wandelbaarheid en de leef-werk-speel-lifestyle maken het gebied enorm populair bij jonge professionals. zijn uitdagingen (het gebied is dichtbebouwd), maar er staan plannen op stapel zoals een verbeterde Metromover en voetgangervriendelijke projecten. Al met al is Brickell , met voortdurende ontwikkelingen (bijv. tweelingtorens) die de groei voor de komende jaren garanderen. Downtown Miami: Net ten noorden van Brickell is Downtown getransformeerd van een zakelijke 9-tot-5-wijk tot een levendig stedelijk centrum met gemengd gebruik. Het project Miami Worldcenter was een gamechanger – de nieuwe winkels, woontorens en conferentiecentra hebben nieuw leven geblazen in het Park West-gebied van Downtown. Woontorens als Paramount Miami Worldcenter en Legacy Miami trekken zowel investeerders als eindgebruikers. Oudere kantoorgebouwen in Downtown krijgen nieuwe bestemmingen; sommige komen in aanmerking voor residentiële conversie omdat moderne huurders liever naar Brickell of Wynwood verhuizen. Een opvallende ontwikkeling is het geplande Waldorf Astoria Hotel & Residences , dat met 100 verdiepingen de hoogste toren van Miami zal worden. De bouw is begonnen en de appartementen worden verkocht tegen recordprijzen per vierkante meter. Culturele attracties (Museum Park, de FTX Arena voor NBA-wedstrijden, enz.) en het Brightline hogesnelheidsstation maken Downtown aantrekkelijk voor bewoners. Belangrijke cijfers: in Downtown/Brickell werden meer dan 1.400 nieuwe appartementen opgeleverd in 2023–24 en de bezettingsgraad blijft hoog. Verwacht dat Downtown zijn opmars voortzet als een stedelijke woonhotspot en de energie van Brickell verbindt met de kunst en cultuur van Wynwood in het noorden.

Net ten noorden van Brickell is Downtown getransformeerd van een zakelijke 9-tot-5-wijk tot een levendig stedelijk centrum met gemengd gebruik. Het project was een gamechanger – de nieuwe winkels, woontorens en conferentiecentra hebben nieuw leven geblazen in het Park West-gebied van Downtown. Woontorens als en trekken zowel investeerders als eindgebruikers. Oudere kantoorgebouwen in Downtown krijgen nieuwe bestemmingen; sommige komen in aanmerking voor residentiële conversie omdat moderne huurders liever naar Brickell of Wynwood verhuizen. Een opvallende ontwikkeling is het geplande , dat met 100 verdiepingen de hoogste toren van Miami zal worden. De bouw is begonnen en de appartementen worden verkocht tegen recordprijzen per vierkante meter. (Museum Park, de FTX Arena voor NBA-wedstrijden, enz.) en het Brightline hogesnelheidsstation maken Downtown aantrekkelijk voor bewoners. Belangrijke cijfers: in Downtown/Brickell werden en de bezettingsgraad blijft hoog. Verwacht dat Downtown zijn opmars voortzet als een en de energie van Brickell verbindt met de kunst en cultuur van Wynwood in het noorden. Wynwood: Wynwood was vroeger een ruige industriële wijk, maar is nu de hipste buurt van Miami en een opkomend tech- en creatief centrum . Het staat bekend om zijn kleurrijke straatkunst en trendy restaurants, en heeft de afgelopen jaren duizenden nieuwe woningen (voornamelijk middelhoge appartementen en condo’s) toegevoegd, plus boutique kantoren van klasse A . Techbedrijven en startups trekken massaal naar deze wijk vanwege de artistieke sfeer – zo koos Amazon voor Wynwood voor een nieuw kantoor van 4.650 m² , het grootste huurcontract in de geschiedenis van het gebied avisonyoung.us. De kantoorhuren in Wynwood doen inmiddels niet meer onder voor die in Brickell (hoge $80 per vierkante voet voor topsegment) commercialobserver.com, wat de aantrekkingskracht op creatieve bedrijven weerspiegelt. Aan de residentiële kant bieden nieuwe gebouwen zoals Wynwood 25 en The Dorsey wonen, werken en recreëren onder één dak, en condo-prijzen zijn sterk gestegen door de gentrificatie. Retail in Wynwood is eclectisch: kunstgalerijen, brouwerijen en boetieks floreren, hoewel de grote bezoekersstroom ook nationale merken aantrekt. Dankzij de zoning overlay (NRD) die gemengd gebruik stimuleert , zal Wynwood verder groeien – aankomende projecten zijn o.a. nieuwe kantoorcampussen en hotels. Het grootste risico is het behouden van het unieke karakter tijdens de snelle ontwikkeling, maar tot nu toe blijft Wynwood hét voorbeeld van Miami’s stedelijke renaissance.

Wynwood was vroeger een ruige industriële wijk, maar is nu de hipste buurt van Miami en een opkomend . Het staat bekend om zijn kleurrijke straatkunst en trendy restaurants, en heeft de afgelopen jaren duizenden nieuwe woningen (voornamelijk middelhoge appartementen en condo’s) toegevoegd, plus . Techbedrijven en startups trekken massaal naar deze wijk vanwege de artistieke sfeer – zo koos , het grootste huurcontract in de geschiedenis van het gebied avisonyoung.us. De kantoorhuren in Wynwood doen inmiddels niet meer onder voor die in Brickell (hoge $80 per vierkante voet voor topsegment) commercialobserver.com, wat de aantrekkingskracht op creatieve bedrijven weerspiegelt. Aan de residentiële kant bieden nieuwe gebouwen zoals en wonen, werken en recreëren onder één dak, en condo-prijzen zijn sterk gestegen door de gentrificatie. is eclectisch: kunstgalerijen, brouwerijen en boetieks floreren, hoewel de grote bezoekersstroom ook nationale merken aantrekt. Dankzij de , zal Wynwood verder groeien – aankomende projecten zijn o.a. nieuwe kantoorcampussen en hotels. Het grootste risico is het behouden van het unieke karakter tijdens de snelle ontwikkeling, maar tot nu toe blijft Wynwood hét voorbeeld van Miami’s stedelijke renaissance. South Beach (Miami Beach): Gelegen aan de andere kant van Biscayne Bay op het barrièreeiland, is South Beach een iconische wijk waar luxueus wonen en gastvrijheid samenkomen. Vastgoed hier bestaat uit exclusieve appartementencomplexen langs de oceaan (Continuum, Apogee, Murano at Portofino, enz.), historische Art Deco-appartementen en wereldberoemde hotels. Condo-prijzen in South Beach en de aangrenzende South of Fifth enclave liggen regelmatig boven $1.500–$2.000 per vierkante voet. Het ultra-luxe segment is sterk – bijvoorbeeld de nieuwe Five Park woontoren in South Beach breekt prijsrecords. Op de eengezinswoningmarkt van South Beach (op eilanden zoals Star Island, Venetian Islands) worden megavilla’s verkocht aan beroemdheden en miljardairs. Op Ocean Drive en Collins Avenue draait de economie op toerisme. Hotelbezetting in Miami Beach is een van de hoogste van het land (hotels in Miami Beach zorgden dat de stad ~83% bezetting haalde, de hoogste in de VS hotelnewsresource.com). Er wordt nog volop geïnvesteerd in hotels, waaronder de herontwikkeling van het Raleigh Hotel en de komst van luxe merken (Aman opent een locatie in Faena District). Kortetermijnverhuur (Airbnbs) speelt ook een rol in Miami Beach, al zijn de regels in woonwijken strenger geworden. Over het algemeen blijft South Beach een van de meest gewilde (en duurste) locaties voor vastgoed in Florida, waarbij het beperkte aanbod en de eindeloze wereldwijde vraag zorgen voor prijsstabiliteit. Zeespiegelstijging en klimaatproblemen vormen op lange termijn een risico, maar tot dusver weerhoudt het investeerders niet.

Gelegen aan de andere kant van Biscayne Bay op het barrièreeiland, is South Beach een iconische wijk waar samenkomen. Vastgoed hier bestaat uit exclusieve appartementencomplexen langs de oceaan (Continuum, Apogee, Murano at Portofino, enz.), historische Art Deco-appartementen en wereldberoemde hotels. en de aangrenzende enclave liggen regelmatig boven $1.500–$2.000 per vierkante voet. Het ultra-luxe segment is sterk – bijvoorbeeld de nieuwe woontoren in South Beach breekt prijsrecords. Op de eengezinswoningmarkt van South Beach (op eilanden zoals Star Island, Venetian Islands) worden megavilla’s verkocht aan beroemdheden en miljardairs. Op Ocean Drive en Collins Avenue draait de economie op toerisme. Hotelbezetting in Miami Beach is een van de hoogste van het land (hotels in Miami Beach zorgden dat de stad ~83% bezetting haalde, de hoogste in de VS hotelnewsresource.com). Er wordt nog volop geïnvesteerd in hotels, waaronder de herontwikkeling van het Raleigh Hotel en de komst van luxe merken (Aman opent een locatie in Faena District). (Airbnbs) speelt ook een rol in Miami Beach, al zijn de regels in woonwijken strenger geworden. Over het algemeen blijft South Beach voor vastgoed in Florida, waarbij het beperkte aanbod en de eindeloze wereldwijde vraag zorgen voor prijsstabiliteit. Zeespiegelstijging en klimaatproblemen vormen op lange termijn een risico, maar tot dusver weerhoudt het investeerders niet. Coral Gables: Een elegante, historische stad net ten zuidwesten van Miami, bekend om haar met bomen omzoomde boulevards en Mediterrane Revival-architectuur. Het is een welvarende, overwegend uit vrijstaande woningen bestaande wijk met enkele van de duurste huizen van Miami (velen in de multi-miljoenencategorie, vooral rond de Granada Golf Course en het aan het water gelegen Gables Estates). Coral Gables heeft ook een bloeiend commercieel centrum: het Miracle Mile winkelgebied en een cluster van kantoortorens waar bedrijven en consulaten zijn gevestigd. In 2025 krijgt Coral Gables opnieuw aandacht van ontwikkelaars – het onlangs voltooide Plaza Coral Gables-project voegde luxe winkels, een Loews-hotel en kantoren toe. De stad zag ook recordhuurcontracten voor kantoren (de verhuizing van het hoofdkantoor van City National Bank van 145.000 vierkante voet, de grootste kantoortransactie sinds 2023 commercialobserver.com). Dit geeft aan dat bedrijven de centrale ligging en voorzieningen van de Gables waarderen voor werknemers. Het vastgoed in Coral Gables is relatief stabiel en volwassen: het verloop is laag en de regelgeving is streng om het karakter te behouden. Hierdoor is het aanbod voortdurend krap, zowel voor woningen als voor commercieel vastgoed. Investeerders vinden de Gables aantrekkelijk vanwege de stabiliteit – panden hier behouden hun waarde en stijgen gestaag. Een opkomende hotspot is de Crafts-sectie van Coral Gables, waar gemengde bestemmingen nieuwe appartementen en kantoren mogelijk maken die in de historische omgeving passen. Samengevat biedt Coral Gables een rustiger, exclusief vastgoedklimaat dat een aanvulling vormt op de energieke groeigebieden elders in Miami.

(Andere opvallende gebieden zijn onder meer Edgewater/Midtown (snelle bouw van appartementen langs Biscayne Bay), Little Havana (waar gentrificatie plaatsvindt en enkele nieuwe middelhoge appartementen verschijnen), en Allapattah (een industrieel gebied dat langzaam verandert in een kunstwijk). Echter, de vijf bovenstaande districten zijn momenteel het belangrijkst voor de vastgoedtrends in Miami.)

Belangrijke marktontwikkelingen

Meerdere factoren stimuleren de vastgoedhausse in Miami in 2025:

Bevolkingsgroei & Migratie: Miami ervaart een explosieve bevolkingsgroei , in tegenstelling tot de uittocht die in sommige grote steden te zien is. Van 2023 tot 2024 steeg de bevolking van Miami-Dade County met 2,3% (ongeveer 64.000 mensen erbij) , wat sneller is dan het nationale groeipercentage miamirealtors.com. Belangrijk is dat Miami-Dade op #1 in de VS stond qua netto internationale migratie – meer dan 123.000 mensen verhuisden vanuit het buitenland in één jaar miamirealtors.com. Deze golf van immigranten (Latijns-Amerika, Europa, enzovoort) is een enorme aanjager van de vraag naar woningen. Hoewel Miami wel enige binnenlandse uitstroom kende (oude bewoners die de prijzen niet meer kunnen betalen of gepensioneerden die vertrekken), maakt de internationale instroom en binnenlandse migratie vanuit andere regio’s in Florida dit ruimschoots goed miaminewtimes.com. Netto komen er zo’n 155 nieuwe inwoners per dag bij in Miami-Dade miamirealtors.com! Veel nieuwkomers zijn welvarende of middenklasse gezinnen die op zoek zijn naar de levensstijl en belastingvoordelen van Florida. Deze bevolkingsgroei zet de woningvoorraad onder druk, maar stuwt tegelijkertijd de vraag naar zowel huurwoningen als koopwoningen enorm op. Het stimuleert ook de detailhandelsbestedingen en de behoefte aan commerciële ruimtes (meer kantoren, meer logistiek voor consumentengoederen, enz.). Demografie is allesbepalend in vastgoed, en de demografische ontwikkeling in Miami is zeer gunstig – een jonge, diverse en snelgroeiende bevolking garandeert een constante vraag naar vastgoed in de nabije toekomst.

Miami ervaart een , in tegenstelling tot de uittocht die in sommige grote steden te zien is. Van 2023 tot 2024 steeg de bevolking van Miami-Dade County met , wat sneller is dan het nationale groeipercentage miamirealtors.com. Belangrijk is dat Miami-Dade op – meer dan in één jaar miamirealtors.com. Deze golf van immigranten (Latijns-Amerika, Europa, enzovoort) is een naar woningen. Hoewel Miami wel enige binnenlandse uitstroom kende (oude bewoners die de prijzen niet meer kunnen betalen of gepensioneerden die vertrekken), maakt de internationale instroom en binnenlandse migratie vanuit andere regio’s in Florida dit ruimschoots goed miaminewtimes.com. Netto komen er zo’n miamirealtors.com! Veel nieuwkomers zijn welvarende of middenklasse gezinnen die op zoek zijn naar de levensstijl en belastingvoordelen van Florida. Deze bevolkingsgroei zet de woningvoorraad onder druk, maar stuwt tegelijkertijd de vraag naar zowel huurwoningen als koopwoningen enorm op. Het stimuleert ook de detailhandelsbestedingen en de behoefte aan commerciële ruimtes (meer kantoren, meer logistiek voor consumentengoederen, enz.). is allesbepalend in vastgoed, en de demografische ontwikkeling in Miami is zeer gunstig – een jonge, diverse en snelgroeiende bevolking garandeert in de nabije toekomst. Bedrijfsverhuizingen & Banengroei: De economie van Miami wordt hervormd door een toestroom van bedrijven en goedbetaalde banen , met name in de financiële sector, technologie en professionele dienstverlening. Na de pandemie hebben veel bedrijven uit New York, Californië en Chicago kantoren geopend in Miami of hun hoofdkantoren naar Zuid-Florida verplaatst. Tussen 2020 en 2024 heeft de metropoolregio Miami een netto toename van 24.300 banen uit andere staten gekend, waarbij de grootste instroom uit New York kwam (+17.000 banen), New Jersey (+6.000) en Californië (+4.700) miamirealtors.com. Dit zijn vaak banen met een hoog salaris – analyses tonen aan dat inkomende banen uit 22 verschillende staten in Miami gemiddelde verdiensten van meer dan $100.000 hadden miamirealtors.com. Sectoren die hierin vooroplopen zijn financiën en technologie : de netto-instroom van banen in financiën/verzekeringen steeg met 139% ten opzichte van het niveau vóór 2020 miamirealtors.com, en Miami wordt nu “Wall Street South” genoemd vanwege de hedgefondsen en private-equityfirma’s die zich er vestigen. Ook technologie-startups en cryptobedrijven trekken massaal naar Miami, aangetrokken door ondersteunend lokaal bestuur en evenementen zoals de jaarlijkse Bitcoin-conferentie. Deze bedrijfsverhuizingen stimuleren de bezettingsgraad van kantoren en hebben een neveneffect op de woningmarkt (verhuisde werknemers kopen vaak luxe appartementen of huizen). Ook ontstaat er een nieuwe elite in tech/financiën die weer investeert in vastgoed (bijvoorbeeld Ken Griffin van Citadel ontwikkelt een grote kantoortoren in Brickell). Het werkloosheidspercentage in Miami-Dade blijft extreem laag (~2,6% begin 2025) avisonyoung.us, wat duidt op een krappe arbeidsmarkt. Al met al is banengroei in goedbetaalde sectoren een belangrijke pijler onder de vastgoedmarkt van Miami – het vergroot de koopkracht, vult kantoorruimtes en geeft blijk van vertrouwen in Miami als zakencentrum.

De economie van Miami wordt hervormd door een , met name in de financiële sector, technologie en professionele dienstverlening. Na de pandemie hebben veel bedrijven uit New York, Californië en Chicago kantoren geopend in Miami of hun hoofdkantoren naar Zuid-Florida verplaatst. Tussen 2020 en 2024 heeft de metropoolregio Miami een netto gekend, waarbij de grootste instroom uit New York kwam (+17.000 banen), New Jersey (+6.000) en Californië (+4.700) miamirealtors.com. Dit zijn vaak banen met een hoog salaris – analyses tonen aan dat inkomende banen uit 22 verschillende staten in Miami hadden miamirealtors.com. Sectoren die hierin vooroplopen zijn : de netto-instroom van banen in financiën/verzekeringen steeg met 139% ten opzichte van het niveau vóór 2020 miamirealtors.com, en Miami wordt nu “Wall Street South” genoemd vanwege de hedgefondsen en private-equityfirma’s die zich er vestigen. Ook technologie-startups en cryptobedrijven trekken massaal naar Miami, aangetrokken door ondersteunend lokaal bestuur en evenementen zoals de jaarlijkse Bitcoin-conferentie. Deze bedrijfsverhuizingen stimuleren de en hebben een neveneffect op de woningmarkt (verhuisde werknemers kopen vaak luxe appartementen of huizen). Ook ontstaat er een nieuwe elite in tech/financiën die weer investeert in vastgoed (bijvoorbeeld Ken Griffin van Citadel ontwikkelt een grote kantoortoren in Brickell). Het werkloosheidspercentage in Miami-Dade blijft extreem laag (~2,6% begin 2025) avisonyoung.us, wat duidt op een krappe arbeidsmarkt. Al met al is in goedbetaalde sectoren een belangrijke pijler onder de vastgoedmarkt van Miami – het vergroot de koopkracht, vult kantoorruimtes en geeft blijk van vertrouwen in Miami als zakencentrum. Buitenlandse investeringen en kapitaalinstroom: Miami is al lange tijd een magneet voor internationaal kapitaal, en die trend is in 2025 alleen maar sterker geworden. Buitenlandse kopers zijn goed voor ongeveer 10% van de woningverkopen in Zuidoost-Florida , vergeleken met slechts 2% van de Amerikaanse markt miamirealtors.com. Wereldwijde investeerders zien onroerend goed in Miami als een veilige haven en statussymbool. De belangrijkste herkomstlanden voor kopers zijn onder andere Argentinië, Colombia, Brazilië, Venezuela, Mexico, Canada en meer miamirealtors.com. Politieke en economische instabiliteit in het buitenland (zoals valutaschommelingen in Latijns-Amerika) zorgen er vaak voor dat vermogende kopers naar Miami komen voor spreiding van hun vermogen. Bovendien heeft de sterke Amerikaanse dollar in 2025 de buitenlandse interesse nauwelijks afgeremd, aangezien velen contant betalen. In de commerciële sector zijn buitenlandse instellingen en fondsen uit Europa, Canada en Israël actief geweest in deals in Miami (bijvoorbeeld, een Israëlische groep verwierf een kantoorgebouw in Aventura voor $116 miljoen avisonyoung.us). Volledig contante aankopen zijn heel gebruikelijk – bijna 38% van de woningverkopen in Miami in 2024 was volledig contant miamirealtors.com, een van de hoogste percentages in het land, wat de rol van buitenlands en investeerdersgeld benadrukt. Naast directe aankopen komt buitenlands kapitaal ook binnen via ontwikkelingsfinanciering. Zo kregen projecten als 57 Ocean en Una Residences aanzienlijke internationale investeringssteun. Miami’s wereldwijde aantrekkingskracht (“de hele wereld houdt van Miami”, zoals lokale makelaars zeggen miamirealtors.com) zorgt ervoor dat zelfs als de binnenlandse vraag afkoelt, buitenlandse vraag de markt kan ondersteunen. De keerzijde is echter dat veel buitenlandse investeringen bijdragen aan onbetaalbaarheid voor de lokale bevolking – maar vanuit een puur marktperspectief is het een factor die de prijzen hoog houdt.

Miami is al lange tijd een magneet voor internationaal kapitaal, en die trend is in 2025 alleen maar sterker geworden. , vergeleken met slechts 2% van de Amerikaanse markt miamirealtors.com. Wereldwijde investeerders zien onroerend goed in Miami als een veilige haven en statussymbool. De belangrijkste herkomstlanden voor kopers zijn onder andere en meer miamirealtors.com. Politieke en economische instabiliteit in het buitenland (zoals valutaschommelingen in Latijns-Amerika) zorgen er vaak voor dat vermogende kopers naar Miami komen voor spreiding van hun vermogen. Bovendien heeft de sterke Amerikaanse dollar in 2025 de buitenlandse interesse nauwelijks afgeremd, aangezien velen contant betalen. In de commerciële sector zijn buitenlandse instellingen en fondsen uit Europa, Canada en Israël actief geweest in deals in Miami (bijvoorbeeld, een avisonyoung.us). zijn heel gebruikelijk – bijna miamirealtors.com, een van de hoogste percentages in het land, wat de rol van buitenlands en investeerdersgeld benadrukt. Naast directe aankopen komt buitenlands kapitaal ook binnen via ontwikkelingsfinanciering. Zo kregen projecten als 57 Ocean en Una Residences aanzienlijke internationale investeringssteun. Miami’s wereldwijde aantrekkingskracht (“de hele wereld houdt van Miami”, zoals lokale makelaars zeggen miamirealtors.com) zorgt ervoor dat zelfs als de binnenlandse vraag afkoelt, buitenlandse vraag de markt kan ondersteunen. De keerzijde is echter dat veel buitenlandse investeringen bijdragen aan – maar vanuit een puur marktperspectief is het een factor die de prijzen hoog houdt. Infrastructuur- en ontwikkelingsprojecten: Grote infrastructuurverbeteringen versterken de groei van de vastgoedmarkt in Miami door de connectiviteit en de kwaliteit van leven te verbeteren. Een goed voorbeeld is Brightline , de hogesnelheidstrein die Miami verbindt met Fort Lauderdale, West Palm Beach – en nu ook Orlando (de dienst naar Orlando is gestart in 2023). Hierdoor is Miami effectief binnen ongeveer drie uur te bereiken vanaf de attracties en zakencentra van Centraal-Florida, wat de aantrekkingskracht van Miami als vervoersknooppunt vergroot. Er zijn plannen om meer stations toe te voegen (bijvoorbeeld in het Aventura-gebied), wat kan leiden tot transit-georiënteerde ontwikkelingen. Op lokaal niveau investeert Miami in klimaatbestendige infrastructuur – verbeteringen aan de afwatering, het rioolsysteem en de zeeweringen – cruciaal om de langetermijnwaarde van vastgoed te waarborgen gezien de overstromingsrisico’s. Ook de haven van Miami is uitgebreid (de verdieping is enkele jaren geleden voltooid), waardoor grotere vrachtschepen kunnen aanmeren, wat de industriële markt en banen in de handel stimuleert. In Miami Beach zullen het vernieuwde Convention Center en het aanstaande aangrenzende hotel grotere congressen aantrekken, wat ten goede komt aan de horeca en de detailhandel in de omgeving. Ook in snelwegen en openbaar vervoer wordt geïnvesteerd: het I-95 “Smart Corridor” project om het verkeer te reguleren, en voorstellen om de Metrorail of Metromover -lijnen uit te breiden naar groeiende wijken (bijvoorbeeld de al lang besproken Baylink-vervoersverbinding met South Beach staat weer op de agenda). Elk infrastructuurproject zorgt doorgaans voor nieuwe pockets van vastgoedontwikkeling. Zo heeft het MiamiCentral-station van Brightline gezorgd voor nieuwe woontorens en kantoren in de directe omgeving. Samengevat, infrastructuurverbeteringen zijn zowel een reactie op als een katalysator voor de groei van Miami , waardoor de stad meer inwoners en bedrijven aankan, wat op zijn beurt de vastgoedwaarde ondersteunt.

Grote infrastructuurverbeteringen versterken de groei van de vastgoedmarkt in Miami door de connectiviteit en de kwaliteit van leven te verbeteren. Een goed voorbeeld is , de hogesnelheidstrein die Miami verbindt met Fort Lauderdale, West Palm Beach – en nu ook Orlando (de dienst naar Orlando is gestart in 2023). Hierdoor is Miami effectief binnen ongeveer drie uur te bereiken vanaf de attracties en zakencentra van Centraal-Florida, wat de aantrekkingskracht van Miami als vervoersknooppunt vergroot. Er zijn plannen om meer stations toe te voegen (bijvoorbeeld in het Aventura-gebied), wat kan leiden tot transit-georiënteerde ontwikkelingen. Op lokaal niveau investeert Miami in – verbeteringen aan de afwatering, het rioolsysteem en de zeeweringen – cruciaal om de langetermijnwaarde van vastgoed te waarborgen gezien de overstromingsrisico’s. Ook de haven van Miami is uitgebreid (de verdieping is enkele jaren geleden voltooid), waardoor grotere vrachtschepen kunnen aanmeren, wat de stimuleert. In Miami Beach zullen het vernieuwde Convention Center en het aanstaande aangrenzende hotel grotere congressen aantrekken, wat ten goede komt aan de horeca en de detailhandel in de omgeving. Ook in snelwegen en openbaar vervoer wordt geïnvesteerd: het I-95 “Smart Corridor” project om het verkeer te reguleren, en voorstellen om de -lijnen uit te breiden naar groeiende wijken (bijvoorbeeld de al lang besproken Baylink-vervoersverbinding met South Beach staat weer op de agenda). Elk infrastructuurproject zorgt doorgaans voor nieuwe pockets van vastgoedontwikkeling. Zo heeft het MiamiCentral-station van Brightline gezorgd voor nieuwe woontorens en kantoren in de directe omgeving. Samengevat, , waardoor de stad meer inwoners en bedrijven aankan, wat op zijn beurt de vastgoedwaarde ondersteunt. Kwaliteit van leven en belastingklimaat: Aan de basis van veel van bovenstaande factoren ligt de fundamentele aantrekkingskracht van Miami: geen inkomstenbelasting op staatniveau, pro-ondernemingsregulering en een aantrekkelijke levensstijl. Het belastingvriendelijke klimaat van Florida (wat vermogende nieuwkomers tienduizenden per jaar bespaarde ten opzichte van hoge-belastingstaten) is een grote aantrekkingskracht voor zowel particulieren als bedrijven. Daarnaast biedt Miami een tropisch klimaat, een diverse cultuur en een internationale uitstraling die maar weinig Amerikaanse steden kunnen evenaren. Deze “zachte” factoren hebben een harde impact op het vastgoed: vermogende kopers zijn bereid premie te betalen om deel uit te maken van de levensstijl van Miami – of het nu gaat om een appartement met uitzicht op zee of een winkelpand aan Lincoln Road. De pandemie heeft ertoe geleid dat velen de kwaliteit van leven prioriteit geven en verhuizen naar steden in de Sunbelt; Miami was hier een grote winnaar en profiteert daar nog steeds van. De kosmopolitische sfeer (met Latijns-Amerikaanse en Europese invloeden), gecombineerd met stranden en entertainment, maakt van Miami een constante vraagmarkt. Bovendien werft de lokale overheid actief investeringen en ontwikkeling. De stad heeft vergunningen vereenvoudigd voor bepaalde projecten en biedt vaak incentives voor ontwikkeling in opkomende gebieden (opportunity zones, etc.). Het kantoor van de burgemeester voerde zelfs actief campagne op Twitter om technologiebedrijven naar Miami te halen. Al met al is het ondernemersvriendelijke, van levenskwaliteit voorziene klimaat van Miami een kernfactor die mensen en kapitaal blijft aantrekken en de vastgoedhausse ondersteunt.

Investeringskansen en risico’s

Met zijn sterke fundamenten biedt Miami talrijke kansen voor vastgoedbeleggers – maar er zijn ook unieke risico’s. Hier volgt een overzicht van beide kanten:

Belangrijkste investeringskansen:

Woningverhuur & Multifamily: Gezien de hoge vraag naar huurwoningen en lage leegstand (~5-6%) miamirealtors.com, kan investeren in multifamily vastgoed of eengezinswoningen voor verhuur in Miami solide rendementen opleveren. De huren stijgen gestaag (bijv. +2,6% jaar-op-jaar) miamirealtors.com, en bevolkingsgroei zorgt voor een stabiele huurderbasis. Wijken met een instroom van nieuwe banen (Downtown/Brickell, Wynwood) of goede scholen (Coral Gables, South Miami) zijn vooral aantrekkelijk voor verhuurinvesteringen. Veel institutionele investeerders zijn de multifamily-markt in Miami binnengekomen, maar er zijn nog steeds kansen in kleinere appartementsgebouwen en build-to-rent gemeenschappen. Risico-gecorrigeerd, middenhuur woningen (middensegment verhuur) zullen waarschijnlijk minder volatiliteit kennen en aanhoudende vraag behouden.

Gezien de miamirealtors.com, kan investeren in multifamily vastgoed of eengezinswoningen voor verhuur in Miami solide rendementen opleveren. De huren stijgen gestaag (bijv. +2,6% jaar-op-jaar) miamirealtors.com, en bevolkingsgroei zorgt voor een stabiele huurderbasis. Wijken met een instroom van nieuwe banen (Downtown/Brickell, Wynwood) of goede scholen (Coral Gables, South Miami) zijn vooral aantrekkelijk voor verhuurinvesteringen. Veel institutionele investeerders zijn de multifamily-markt in Miami binnengekomen, maar er zijn nog steeds kansen in kleinere appartementsgebouwen en build-to-rent gemeenschappen. Risico-gecorrigeerd, middenhuur woningen (middensegment verhuur) zullen waarschijnlijk minder volatiliteit kennen en aanhoudende vraag behouden. Industrieel & Logistiek Vastgoed: De industriële sector van Miami presteert bijzonder goed met leegstand onder de 4% en consistente huurprijsstijgingen, waardoor magazijnen en distributiecentra zeer gewilde activa zijn. De opkomst van e-commerce en de rol van Miami als handelsgateway garanderen langdurige vraag naar logistiek vastgoed. Investeerders kunnen zich richten op deelmarkten nabij transportroutes of de luchthaven/haven (Doral, Medley, Miami Gardens). Gezien het beperkte land en de stijgende bouwkosten, zouden bestaande industriële panden in waarde moeten stijgen. De aanvangsrendementen zijn laag, maar het risico op wanbetaling is ook klein door de sterke huurdervraag. Koelopslag en last-mile bezorgcentra zijn eveneens niches met kansen.

De industriële sector van Miami presteert bijzonder goed met en consistente huurprijsstijgingen, waardoor magazijnen en distributiecentra zeer gewilde activa zijn. De opkomst van e-commerce en de rol van Miami als handelsgateway garanderen naar logistiek vastgoed. Investeerders kunnen zich richten op deelmarkten nabij transportroutes of de luchthaven/haven (Doral, Medley, Miami Gardens). Gezien het beperkte land en de stijgende bouwkosten, zouden bestaande industriële panden in waarde moeten stijgen. De aanvangsrendementen zijn laag, maar het risico op wanbetaling is ook klein door de sterke huurdervraag. Koelopslag en last-mile bezorgcentra zijn eveneens niches met kansen. Value-Add Kantoren en Adaptief Hergebruik: Hoewel de topkantoren in Miami het goed doen, bieden oudere kantoorgebouwen value-add mogelijkheden. Investeerders kunnen B-klasse kantoorvastgoed op goede locaties (zoals Downtown of Coral Gables) met korting kopen en renoveren of herbestemmen. Sommige gebouwen kunnen worden omgebouwd tot woonruimte of gemengd gebruik, waarmee wordt ingespeeld op de vraag naar woningen. Omdat de leegstand bij niet-topkantoren stijgt, kan creatief herbestemmen (bijv. een oud kantoor tot appartementen of hotel) flink voordeel opleveren. Daarnaast breiden coworking- en flex-office concepten zich uit in Miami – investeerders kunnen ruimtes aanpassen om aan deze trends te voldoen.

Hoewel de topkantoren in Miami het goed doen, bieden oudere kantoorgebouwen value-add mogelijkheden. Investeerders kunnen B-klasse kantoorvastgoed op goede locaties (zoals Downtown of Coral Gables) met korting kopen en renoveren of herbestemmen. Sommige gebouwen kunnen worden omgebouwd tot woonruimte of gemengd gebruik, waarmee wordt ingespeeld op de vraag naar woningen. Omdat de leegstand bij niet-topkantoren stijgt, kan creatief herbestemmen (bijv. een oud kantoor tot appartementen of hotel) flink voordeel opleveren. Daarnaast breiden concepten zich uit in Miami – investeerders kunnen ruimtes aanpassen om aan deze trends te voldoen. Opkomende Wijken & Landbanking: Voor wie meer risico wil nemen, bieden opkomende gebieden aan de rand van populaire wijken kansen. Voorbeelden: Allapattah (net ten westen van Wynwood), waar kunstgaleries en ontwikkelaars magazijnen kopen in afwachting van een nieuwe Wynwood-achtige opleving, of Little River/Little Haiti , waar de eerste herontwikkelingen plaatsvinden nabij het Magic City Innovation District project. Grond of oudere panden in deze gebieden kunnen aanzienlijk in waarde stijgen als de wijken gentrificeren. Evenzo profiteren North Miami en het suburbane Kendall van overvloeiende vraag; investeren in ondergewaardeerde eengezinswoningen of winkelstrips daar kan renderen naarmate de prijzen zich vanuit het stadscentrum verspreiden.

Voor wie meer risico wil nemen, bieden opkomende gebieden aan de rand van populaire wijken kansen. Voorbeelden: (net ten westen van Wynwood), waar kunstgaleries en ontwikkelaars magazijnen kopen in afwachting van een nieuwe Wynwood-achtige opleving, of , waar de eerste herontwikkelingen plaatsvinden nabij het Magic City Innovation District project. Grond of oudere panden in deze gebieden kunnen aanzienlijk in waarde stijgen als de wijken gentrificeren. Evenzo profiteren van overvloeiende vraag; investeren in ondergewaardeerde eengezinswoningen of winkelstrips daar kan renderen naarmate de prijzen zich vanuit het stadscentrum verspreiden. Luxe Condominiums & Merkresidenties: De markt voor luxe condo’s in Miami heeft een ongelooflijke veerkracht laten zien – ultra-rijke kopers blijven toestromen naar merkresidenties (bijv. Porsche Design Tower, Missoni Baia, Estates at Acqualina). Investeerders die tijdens eerdere cycli in pre-construction kochten, zagen vaak enorme waardestijgingen bij oplevering. Er is nog steeds kans in aankomende iconische projecten (bijvoorbeeld, een slimme investeerder kan een unit bemachtigen in een door een sterarchitect ontworpen toren en later profiteren van prestigeprijzen). De sleutel is het kiezen van projecten van gerenommeerde ontwikkelaars met beperkt aanbod en een wereldwijd marketingbereik. Huuropbrengsten in dit segment (via verhuur aan de bovenkant van de markt of vakantieverhuur) kunnen ook aanzienlijk zijn, al draait het vaak meer om waardestijging en activaspreiding voor internationale investeerders.

Belangrijkste risico’s om te overwegen:

Betaalbaarheid en duurzaamheid van de vraag: De huizenprijzen in Miami zijn zo hoog gestegen dat betaalbaarheid een serieus probleem is geworden. De loongroei blijft achter bij de stijgende woonlasten voor lokale bewoners, wat de vraag uiteindelijk kan beperken. Sommige gegevens tonen nu al aan dat de huizenverkopen in Miami vertragen en dat er zelfs een lichte prijsdaling is in de stad zelf redfin.com. Als middenklassegezinnen verder uit de markt geprijsd raken, kan Miami te maken krijgen met een vraaggat in het middenklasse segment. De door investeerders gedreven, luxe-gedomineerde markt is mogelijk niet oneindig houdbaar zonder bredere lokale koopkracht. Een verwant risico is overafhankelijkheid van buitenlandse kopers – elk geopolitiek of economisch evenement dat buitenlandse investeringen beperkt (zoals strengere kapitaalcontroles in het buitenland of een sterke Amerikaanse dollar) zou Miami onevenredig hard kunnen raken.

De huizenprijzen in Miami zijn zo hoog gestegen dat is geworden. De loongroei blijft achter bij de stijgende woonlasten voor lokale bewoners, wat de vraag uiteindelijk kan beperken. Sommige gegevens tonen nu al aan dat de huizenverkopen in Miami vertragen en dat er zelfs een lichte prijsdaling is in de stad zelf redfin.com. Als middenklassegezinnen verder uit de markt geprijsd raken, kan Miami te maken krijgen met een vraaggat in het middenklasse segment. De door investeerders gedreven, luxe-gedomineerde markt is mogelijk niet oneindig houdbaar zonder bredere lokale koopkracht. Een verwant risico is – elk geopolitiek of economisch evenement dat buitenlandse investeringen beperkt (zoals strengere kapitaalcontroles in het buitenland of een sterke Amerikaanse dollar) zou Miami onevenredig hard kunnen raken. Rentes en financieringskosten: Het tijdperk van ultra-goedkope leningen is voorbij, en in 2025 worden investeerders geconfronteerd met veel hogere leenkosten. Cap rates in Miami zijn laag (wat wijst op hoge waarderingen), dus als de rentes hoog blijven of verder stijgen, krimpt het rendement van gefinancierde investeerders . Er is ook risico op waardedalingen als cap rates stijgen om beter aan te sluiten bij hogere financieringskosten. Tot nu toe wordt dit opgevangen door de groei van Miami, maar een langdurig hoogrenteklimaat kan de ontwikkeling vertragen (waardoor projecten moeilijker rendabel zijn) en de kooplust verminderen, vooral in rentegevoelige segmenten zoals commercieel vastgoed. Voor huiseigenaren beperken hypotheekrentes van 7% of meer de betaalbaarheid sterk, wat in sommige wijken tot prijsdalingen kan leiden als verkopers de vraag van kopers tegemoet moeten komen.

Het tijdperk van ultra-goedkope leningen is voorbij, en in 2025 worden investeerders geconfronteerd met veel hogere leenkosten. Cap rates in Miami zijn laag (wat wijst op hoge waarderingen), dus als de rentes hoog blijven of verder stijgen, . Er is ook risico op om beter aan te sluiten bij hogere financieringskosten. Tot nu toe wordt dit opgevangen door de groei van Miami, maar een langdurig hoogrenteklimaat kan de ontwikkeling vertragen (waardoor projecten moeilijker rendabel zijn) en de kooplust verminderen, vooral in rentegevoelige segmenten zoals commercieel vastgoed. Voor huiseigenaren beperken de betaalbaarheid sterk, wat in sommige wijken tot prijsdalingen kan leiden als verkopers de vraag van kopers tegemoet moeten komen. Klimaatverandering en verzekeringskosten: Misschien is het grootste langetermijnrisico voor onroerend goed in Miami de kwetsbaarheid voor klimaatverandering – zoals zeespiegelstijging, overstromingen en krachtigere orkanen. Deze milieurisico’s vertalen zich nu al in financiële pijn door torenhoog stijgende verzekeringspremies . De kosten van opstalverzekeringen in Florida zijn in de afgelopen vijf jaar met maar liefst 72% gestegen cfpublic.org cfpublic.org. Verzekeraars zijn failliet gegaan of hebben de staat verlaten, waardoor veel huiseigenaren zijn aangewezen op de door de staat beheerde verzekeraar tegen hoge tarieven. Door deze verzekeringscrisis wordt het bezitten van onroerend goed in Miami (vooral aan de kust) steeds duurder en soms zelfs bijna niet te verzekeren. Sterker nog, ongeveer 1 op de 5 huiseigenaren in Florida heeft nu afgezien van een verzekering vanwege de kosten, een risicovolle trend cfpublic.org cfpublic.org. Als de verzekeringskosten extreem hoog blijven of nog verder stijgen (bijvoorbeeld na een grote orkaan), kan dit sommige eigenaren ertoe aanzetten te verkopen of nieuwe kopers afschrikken, met als gevolg neerwaartse druk op de waarde. Bovendien vormt klimaatverandering een direct fysiek gevaar – chronische overstromingen of een rampzalige storm kunnen schade veroorzaken die het vertrouwen in de markt aantast. Hoewel ontwikkelaars maatregelen nemen om weerstand op te bouwen (zoals het ophogen van gebouwen), moeten investeerders deze risico’s afwegen. Sommige institutionele spelers zijn al begonnen om klimaatrisico’s mee te nemen in de waardebepaling van vastgoed, wat op de lange termijn waardestijging kan beperken als het probleem niet wordt aangepakt.

Misschien is het grootste langetermijnrisico voor onroerend goed in Miami de kwetsbaarheid voor – zoals zeespiegelstijging, overstromingen en krachtigere orkanen. Deze milieurisico’s vertalen zich nu al in financiële pijn door . De kosten van opstalverzekeringen in Florida zijn in de afgelopen cfpublic.org cfpublic.org. Verzekeraars zijn failliet gegaan of hebben de staat verlaten, waardoor veel huiseigenaren zijn aangewezen op de door de staat beheerde verzekeraar tegen hoge tarieven. Door deze verzekeringscrisis wordt het bezitten van onroerend goed in Miami (vooral aan de kust) steeds duurder en soms zelfs bijna niet te verzekeren. Sterker nog, ongeveer 1 op de 5 huiseigenaren in Florida heeft nu afgezien van een verzekering vanwege de kosten, een risicovolle trend cfpublic.org cfpublic.org. Als de verzekeringskosten extreem hoog blijven of nog verder stijgen (bijvoorbeeld na een grote orkaan), kan dit sommige eigenaren ertoe aanzetten te verkopen of nieuwe kopers afschrikken, met als gevolg neerwaartse druk op de waarde. Bovendien vormt klimaatverandering een direct fysiek gevaar – chronische overstromingen of een rampzalige storm kunnen schade veroorzaken die het vertrouwen in de markt aantast. Hoewel ontwikkelaars maatregelen nemen om weerstand op te bouwen (zoals het ophogen van gebouwen), moeten investeerders deze risico’s afwegen. Sommige institutionele spelers zijn al begonnen om klimaatrisico’s mee te nemen in de waardebepaling van vastgoed, wat op de lange termijn waardestijging kan beperken als het probleem niet wordt aangepakt. Economische neergang of beleidswijzigingen: Miami beleeft momenteel een economische hoogconjunctuur, maar is niet immuun voor macro-economische neergang. Een Amerikaanse (of wereldwijde) recessie kan sectoren als luxe onroerend goed en horeca zwaar raken. Het toerisme en de bouwsector in Miami zijn kwetsbaar voor een grote terugval, wat zou kunnen leiden tot hogere werkloosheid en minder vraag naar woningen. Op beleidsvlak, hoewel Florida pro-ontwikkeling is, kunnen toekomstige veranderingen – bijvoorbeeld wijzigingen in belastingwetgeving (zoals het schrappen van hypotheek- of SALT-aftrek op federaal niveau) of immigratiebeperkingen – indirect de vraag in Miami beïnvloeden. Plaatselijk is er een risico dat overontwikkeling de infrastructuur tot het breekpunt belast, wat kan leiden tot strengere regelgeving of extra heffingen die de ontwikkelkosten verhogen. Investeerders moeten ook rekening houden met wetgeving voor VvE’s: na de instorting van het Surfside-appartementencomplex zijn in Florida strengere onderhouds- en reserveringsverplichtingen ingevoerd voor appartementencomplexen, wat de servicekosten voor oudere gebouwen aanzienlijk verhoogt (mogelijk maken deze hogere kosten ze minder aantrekkelijk of leiden ze tot meer opkoop van appartementen ten behoeve van herontwikkeling). Al deze factoren voegen een zekere mate van onzekerheid toe die investeerders in de gaten moeten houden.

Samengevat biedt Miami hoog renderende kansen in verschillende vastgoedsectoren, maar investeerders moeten ook door de hoogrisicoaspecten kunnen navigeren. Diversificatie, grondig onderzoek naar locatie en kwaliteit van het vastgoed, en een langetermijnperspectief (met oog voor klimaatadaptatie) zijn verstandige strategieën voor wie wil profiteren van de groei van Miami en tegelijkertijd de neerwaartse risico’s wil beperken.

Verwachtingen en Prognose voor de Komende 3–5 Jaar

Experts blijven optimistisch dat het momentum van de vastgoedmarkt in Miami op middellange termijn zal aanhouden, zij het in een gematigder tempo dan de recente hausse. Enkele brancheprognoses en kerncijfers voor de komende jaren zijn:

Prijsontwikkeling Woningmarkt: Na de astronomische prijsstijgingen sinds 2020 wordt verwacht dat de huizenprijzen in Miami voortaan gestaag zullen stijgen . Volgens de meest recente prognose van Zillow zullen de woningwaarden in Miami in 2025 met ongeveer 4% stijgen nbcmiami.com en daarmee beter presteren dan het landelijke gemiddelde. Lokale makelaars zijn zelfs nog positiever gestemd – Realtor.com plaatste Miami-Ft. Lauderdale op de #2 plek van de Amerikaanse woningmarkten voor 2025 , met een voorspelde stijging van de mediane verkoopprijs van 9% voor dat jaar miamirealtors.com. Op een termijn van 3–5 jaar is een jaarlijkse waardestijging in de lage tot midden enkele cijfers aannemelijk, gezien de aanhoudende bevolkings- en inkomensgroei. Tegen 2030 zien sommige analisten de huizenprijzen in Miami 15–20% hoger dan nu, met de luxe segmenten als grote motor (tenzij er een onverwachte economische schok optreedt). De prijsstijging zal waarschijnlijk wel ongelijk verdeeld zijn: het topsegment zou kunnen blijven stijgen, terwijl oververhitte middensegmenten mogelijk stabiliseren wanneer de betaalbaarheidsgrens is bereikt.

Na de astronomische prijsstijgingen sinds 2020 wordt verwacht dat . Volgens de meest recente prognose van Zillow zullen de woningwaarden in Miami in nbcmiami.com en daarmee beter presteren dan het landelijke gemiddelde. Lokale makelaars zijn zelfs nog positiever gestemd – Realtor.com plaatste Miami-Ft. Lauderdale op de , met een voorspelde voor dat jaar miamirealtors.com. Op een termijn van 3–5 jaar is een jaarlijkse waardestijging in de lage tot midden enkele cijfers aannemelijk, gezien de aanhoudende bevolkings- en inkomensgroei. Tegen 2030 zien sommige analisten de huizenprijzen in Miami dan nu, met de luxe segmenten als grote motor (tenzij er een onverwachte economische schok optreedt). De prijsstijging zal waarschijnlijk wel zijn: het topsegment zou kunnen blijven stijgen, terwijl oververhitte middensegmenten mogelijk stabiliseren wanneer de betaalbaarheidsgrens is bereikt. Verkoopvolume en Voorraad: Verwacht wordt dat het verkoopvolume geleidelijk zal herstellen zodra de hypotheekrente stabiliseert of daalt. Volgens de prognoses van Miami Realtors, kan bij 30-jaarstarieven in de lage 6% of hoge 5% in eind 2025 (zoals sommigen verwachten), de opgekropte vraag vrijkomen en zouden de verkopen in alle prijssegmenten kunnen stijgen miamirealtors.com. De voorraad wordt een belangrijke factor – veel nieuwe appartementen worden opgeleverd in 2025–2027, waardoor het aanbod van appartementen groeit en de verkopen mogelijk aantrekken na jaren van schaarste. Het aanbod van eengezinswoningen is moeilijker te vergroten (door gebrek aan nieuwe bouwgrond), waardoor dat segment waarschijnlijk krap blijft. Over het geheel genomen wordt tegen 2026 een iets meer gebalanceerde situatie verwacht: mogelijk 5–6 maanden aanbod (richting een normale markt) in plaats van de extreem lage niveaus van de afgelopen jaren. Dit kan meer transacties betekenen omdat kopers meer keus hebben en verkopers concurrentie ondervinden – een gezondere marktdynamiek.

Verwacht wordt dat het verkoopvolume zodra de hypotheekrente stabiliseert of daalt. Volgens de prognoses van Miami Realtors, kan bij 30-jaarstarieven in de lage 6% of hoge 5% in eind 2025 (zoals sommigen verwachten), de opgekropte vraag vrijkomen en zouden de verkopen in alle prijssegmenten kunnen stijgen miamirealtors.com. – veel nieuwe appartementen worden opgeleverd in 2025–2027, waardoor het aanbod van appartementen groeit en de verkopen mogelijk aantrekken na jaren van schaarste. Het aanbod van eengezinswoningen is moeilijker te vergroten (door gebrek aan nieuwe bouwgrond), waardoor dat segment waarschijnlijk krap blijft. Over het geheel genomen wordt tegen 2026 een iets meer gebalanceerde situatie verwacht: mogelijk 5–6 maanden aanbod (richting een normale markt) in plaats van de extreem lage niveaus van de afgelopen jaren. Dit kan betekenen omdat kopers meer keus hebben en verkopers concurrentie ondervinden – een gezondere marktdynamiek. Huurmarkt en Multifamily: Verwacht wordt dat de huurprijzen blijven stijgen, maar in een gematigder tempo (~3–5% per jaar), aangezien er een golf van nieuwe appartementen bij komt in 2025–2026. De leegstand kan licht stijgen van ~5% naar 6-7% in de komende jaren, naarmate het aanbod de vraag bijbenen, volgens sommige multifamily-analisten youtube.com. Omdat de bevolking van Zuid-Florida echter toeneemt, is enige zwakte waarschijnlijk van tijdelijke aard . Volgens de Emerging Trends-enquête van het Urban Land Institute blijft de sector voor meergezinswoningen in Miami aantrekkelijk voor investeringsperspectieven southfloridaagentmagazine.com southfloridaagentmagazine.com. Huurders kunnen verwachten dat de hoge kosten aanhouden – Miami blijft naar verwachting een van de minst betaalbare huurmarkten in het land, en de kloof in betaalbaarheid van eigen woningen zal veel mensen doen blijven huren. Daarom zullen ontwikkelaars van meergezinswoningen actief blijven (mede geholpen door de Live Local Act die de bestemmingsplannen voor appartementen versoepelt) en blijven institutionele investeerders zich richten op appartementen in Miami voor stabiele rendementen.

Verwacht wordt dat de huurprijzen blijven stijgen, maar in een gematigder tempo (~3–5% per jaar), aangezien er een golf van nieuwe appartementen bij komt in 2025–2026. De leegstand kan licht stijgen van ~5% naar in de komende jaren, naarmate het aanbod de vraag bijbenen, volgens sommige multifamily-analisten youtube.com. Omdat de bevolking van Zuid-Florida echter toeneemt, . Volgens de Emerging Trends-enquête van het Urban Land Institute blijft de sector voor meergezinswoningen in Miami aantrekkelijk voor investeringsperspectieven southfloridaagentmagazine.com southfloridaagentmagazine.com. Huurders kunnen verwachten dat de hoge kosten aanhouden – Miami blijft naar verwachting een van de in het land, en de kloof in betaalbaarheid van eigen woningen zal veel mensen doen blijven huren. Daarom zullen ontwikkelaars van meergezinswoningen actief blijven (mede geholpen door de Live Local Act die de bestemmingsplannen voor appartementen versoepelt) en blijven institutionele investeerders zich richten op appartementen in Miami voor stabiele rendementen. Commerciële sectoren: De vooruitzichten voor de kantoormarkt zijn voorzichtig positief. Miami valt op als een kantoormarkt die waarschijnlijk sneller zal stabiliseren dan andere steden. Volgens CBRE’s nationale prognose zal de leegstand van kantoren in de VS in 2025 pieken en daarna verbeteren cbre.com – Miami doet het nu al beter dan de meeste steden, waardoor de leegstand wellicht in de midden-tien procent blijft en geleidelijk daalt als de banengroei doorzet. De huurgroei voor Class A-kantoren in Miami kan de komende jaren tussen de 2–3% per jaar liggen, met Brickell en Wynwood als uitschieters. Secundaire kantoren (oudere voorraad) kunnen het zwaarder krijgen, mogelijk met stabiele huren of herbestemming in de toekomst. Retail blijft naar verwachting sterk; makelaars voorspellen dat de winkelhuren in Miami licht zullen stijgen (enkele procentpunten per jaar), aangezien de leegstand minimaal is. Nieuwe winkelbouw zal zich vooral richten op gemengde projecten, zodat het onevenwicht tussen vraag en aanbod aanhoudt. Zolang de consumentenbestedingen op peil blijven, zullen winkellocatie-eigenaren in Miami profiteren van een verhuurdersvriendelijke markt . Industrieel vastgoed heeft waarschijnlijk de beste vooruitzichten – vrijwel elk rapport noemt industrieel/logistiek als best presterende assetklasse in het hele land, en Miami vormt daarop geen uitzondering. De huurgroei kan iets afnemen, maar blijft waarschijnlijk boven de inflatie. We zouden de industriele huren in Zuid-Florida de komende jaren jaarlijks met zo’n 5% kunnen zien stijgen, aangezien er een tekort aan magazijnen blijft. Zelfs in 2030 zou de leegstand van industrieel vastgoed in Miami volgens schattingen van Cushman & Wakefield slechts tussen de 4–6% kunnen liggen, waardoor het een verhuurdersmarkt blijft.

De zijn voorzichtig positief. Miami valt op als een kantoormarkt die waarschijnlijk sneller zal stabiliseren dan andere steden. Volgens CBRE’s nationale prognose zal de leegstand van kantoren in de VS in 2025 pieken en daarna verbeteren cbre.com – Miami doet het nu al beter dan de meeste steden, waardoor de leegstand wellicht in de midden-tien procent blijft en geleidelijk daalt als de banengroei doorzet. De huurgroei voor Class A-kantoren in Miami kan de komende jaren tussen de 2–3% per jaar liggen, met Brickell en Wynwood als uitschieters. Secundaire kantoren (oudere voorraad) kunnen het zwaarder krijgen, mogelijk met stabiele huren of herbestemming in de toekomst. blijft naar verwachting sterk; makelaars voorspellen dat de winkelhuren in Miami licht zullen stijgen (enkele procentpunten per jaar), aangezien de leegstand minimaal is. Nieuwe winkelbouw zal zich vooral richten op gemengde projecten, zodat het onevenwicht tussen vraag en aanbod aanhoudt. Zolang de consumentenbestedingen op peil blijven, zullen winkellocatie-eigenaren in Miami profiteren van een . heeft waarschijnlijk de beste vooruitzichten – vrijwel elk rapport noemt industrieel/logistiek als best presterende assetklasse in het hele land, en Miami vormt daarop geen uitzondering. De huurgroei kan iets afnemen, maar blijft waarschijnlijk boven de inflatie. We zouden de industriele huren in Zuid-Florida de komende jaren jaarlijks met zo’n 5% kunnen zien stijgen, aangezien er een tekort aan magazijnen blijft. Zelfs in 2030 zou de leegstand van industrieel vastgoed in Miami volgens schattingen van Cushman & Wakefield slechts tussen de 4–6% kunnen liggen, waardoor het een verhuurdersmarkt blijft. Investeringsklimaat: Het Emerging Trends in Real Estate 2025 rapport van PwC/ULI gaf Miami een uitstekende aanbeveling – gerangschikt als #2 in de VS voor algemene vastgoedvooruitzichten southfloridaagentmagazine.com. Dit weerspiegelt een brede consensus onder experts dat Miami een van de beste combinaties van investeringskansen en groei biedt. Volgens de sector is het gevoel dat “de Sun Belt klaar is voor de sterkste groei,” en Miami gaat daarin voorop southfloridaagentmagazine.com. Het rapport waarschuwt echter ook voor klimaatrisico en hoge prijzen, die op termijn mogelijk een deel van de groei landinwaarts zullen sturen southfloridaagentmagazine.com . Op de korte termijn (komende 3 jaar) wordt sterke interesse van investeerders in Miami verwacht, voor alle soorten vastgoed – een enquête van CBRE wees uit dat 70% van de vastgoedbeleggers van plan is om de acquisities in 2025 te verhogen, en Miami behoorde tot de belangrijkste doelmarkten cbre.com. Als de rente in 2026 daalt, kan dit een nieuwe golf van investeringen en ontwikkelingen in Miami ontketenen doordat kapitaal weer massaal naar vastgoed stroomt.

Het van PwC/ULI gaf Miami een uitstekende aanbeveling – gerangschikt als southfloridaagentmagazine.com. Dit weerspiegelt een brede consensus onder experts dat Miami een van de beste combinaties van investeringskansen en groei biedt. Volgens de sector is het gevoel dat en Miami gaat daarin voorop southfloridaagentmagazine.com. Het rapport waarschuwt echter ook voor . Op de korte termijn (komende 3 jaar) wordt in Miami verwacht, voor alle soorten vastgoed – een enquête van CBRE wees uit dat 70% van de vastgoedbeleggers van plan is om de acquisities in 2025 te verhogen, en Miami behoorde tot de belangrijkste doelmarkten cbre.com. Als de rente in 2026 daalt, kan dit een nieuwe golf van investeringen en ontwikkelingen in Miami ontketenen doordat kapitaal weer massaal naar vastgoed stroomt. Ontwikkelings- en beleidstrends: Aan de beleidskant zal het groei bevorderende beleid van Florida waarschijnlijk doorgaan. De Live Local Act zal een golf van gemengde-inkomensappartementen mogelijk maken op ongebruikelijke locaties (denk aan het ombouwen van oude winkelcentra of parkeerplaatsen tot woningen). In de komende vijf jaar kan dit duizenden woningen toevoegen en de betaalbaarheidsproblematiek iets verlichten – maar het zal ook de dichtheid van sommige buurten en het verkeer aanzienlijk veranderen. De bestemmingsplannen van Miami kunnen verder aangepast worden om ADU’s (accessoire wooneenheden) toe te staan in eengezinsgebieden (dit wordt besproken als een manier om op een zachte manier te verdichten) coconutgrovespotlight.com. Daarnaast zullen resilientiebouwcodes worden aangescherpt (we kunnen strengere hoogte-eisen en sterkere bouwvoorschriften verwachten), wat de bouwkosten kan verhogen maar nieuwe gebouwen veiliger maakt. De stads- en regiobesturen investeren in klimaataanpassing, wat van cruciaal belang is voor het langetermijnperspectief; het succes hiervan zal bepalen of Miami tegen 2030+ levensvatbaar blijft in laaggelegen gebieden.

Concluderend: De vastgoedprognose voor Miami voor de komende 3–5 jaar is hoofdzakelijk positief, met een voortdurende groei van prijzen en huren, zij het in een duurzamer tempo dan in het recente verleden. De consensus is dat Miami “een belangrijke bestemming zal blijven voor nieuwe bedrijven, toeristen en bewoners voor de komende jaren” southfloridaagentmagazine.com en dat dit de vastgoedwaarden ondersteunt. Investeerders en analisten herkennen de tegenwinden – met name klimaat en betaalbaarheid – maar verwachten dat dit geleidelijke uitdagingen zullen zijn in plaats van plotselinge omkeringen. Tenzij zich een onverwachte crisis voordoet, zou de combinatie van zon, stijl en economische dynamiek van Miami ervoor moeten zorgen dat de vastgoedmarkt de rest van het decennium opwaarts blijft bewegen, waarmee het zijn status als een van ’s werelds meest dynamische vastgoedmarkten verstevigt.

Beleids- en bestemmingswijzigingen die de markt beïnvloeden

Overheidsbeleid speelt een steeds grotere rol op de vastgoedmarkt van Miami. Sommige recente beleidsmaatregelen en bestemmingswijzigingen hebben een directe invloed op de ontwikkeling en de richting van de markt in 2025:

Live Local Act (Florida Senaat Bill 102, 2023): Deze ingrijpende staatswet is een gamechanger voor woningontwikkeling. Het stimuleert betaalbare huisvesting door in bepaalde gevallen lokale bestemmingsbeperkingen te overrulen . Als een woonproject 40% van de units reserveert voor betaalbare woningen, moet het de hoogste dichtheid en hoogte toegestaan in die jurisdictie krijgen miamirealtors.com, zelfs als lokale bestemmingsplannen lager zijn. Het maakt ook meerwoningbouw in zones voor commercieel of industrieel gebruik mogelijk, zelfs als dit volgens gemeentelijke codes niet mag, zolang aan de betaalbaarheidscriteria wordt voldaan bohlerengineering.com. Voor Miami betekent dit dat ontwikkelaars hoogbouwappartementen kunnen bouwen op plekken waar voorheen bijvoorbeeld alleen laagbouwwinkels (1-2 verdiepingen) mogelijk waren – dit vergroot het aantal potentiële locaties voor nieuwe woningen aanzienlijk. De wet, die in 2024 is gewijzigd (SB 328), biedt ook belastingvoordelen om betaalbare woningen aan te moedigen. Impact: We zien nu al dat ontwikkelaars winkelstrips en onderbenutte bedrijfsterreinen opzoeken om appartementen te bouwen. De gemeente Miami heeft richtlijnen gepubliceerd voor de uitvoering van Live Local miami.gov en staat er over het algemeen positief tegenover. Verwacht in de komende jaren meer gemengde projecten met betaalbare componenten en mogelijk hogere gebouwen in ov-corridors dankzij deze wet. Het is een significante beleidswijziging die gericht is op het aanpakken van het woningaanbod en de betaalbaarheid.

Deze ingrijpende staatswet is een gamechanger voor woningontwikkeling. Het stimuleert betaalbare huisvesting door in bepaalde gevallen . Als een woonproject 40% van de units reserveert voor betaalbare woningen, moet het de krijgen miamirealtors.com, zelfs als lokale bestemmingsplannen lager zijn. Het maakt ook mogelijk, zelfs als dit volgens gemeentelijke codes niet mag, zolang aan de betaalbaarheidscriteria wordt voldaan bohlerengineering.com. Voor Miami betekent dit dat ontwikkelaars hoogbouwappartementen kunnen bouwen op plekken waar voorheen bijvoorbeeld alleen laagbouwwinkels (1-2 verdiepingen) mogelijk waren – dit vergroot het aantal potentiële locaties voor nieuwe woningen aanzienlijk. De wet, die in 2024 is gewijzigd (SB 328), biedt ook belastingvoordelen om betaalbare woningen aan te moedigen. Impact: We zien nu al dat ontwikkelaars winkelstrips en onderbenutte bedrijfsterreinen opzoeken om appartementen te bouwen. De gemeente Miami heeft richtlijnen gepubliceerd voor de uitvoering van Live Local miami.gov en staat er over het algemeen positief tegenover. Verwacht in de komende jaren en mogelijk hogere gebouwen in ov-corridors dankzij deze wet. Het is een significante beleidswijziging die gericht is op het aanpakken van het woningaanbod en de betaalbaarheid. Condo Veiligheidsvoorschriften: Als reactie op de tragische instorting van het Surfside-appartementengebouw in 2021 heeft Florida strengere bouwveiligheidswetten aangenomen die van kracht zijn geworden in 2022–2023. Verenigingen van appartementencomplexen in de hele staat moeten nu verplichte structurele inspecties (mijlpaalinspecties) laten uitvoeren bij 30 jaar gebouwleeftijd (25 jaar als het dicht bij de kust ligt) en daarna elke 10 jaar , en ze moeten voldoende reserveringsfondsen voor structurele reparaties aanhouden. In Miami, met een groot aanbod van oudere appartementen aan het water, zorgen deze eisen voor kostbare reparaties en hogere VvE-bijdragen. Sommige oudere gebouwen hebben zelfs gekozen voor “condo termination” – de verkoop van het hele gebouw aan een projectontwikkelaar (die het kan slopen en herbouwen) – omdat eigenaren de verplichte verbeteringen niet kunnen betalen. Impact: Hoewel deze wetten de veiligheid verbeteren (een niet-onderhandelbare noodzaak), kunnen ze de herontwikkeling van verouderde appartementencomplexen in Miami versnellen, vooral langs het strand. Uiteindelijk kunnen nieuwere, veiligere woontorens de 40-50 jaar oude vervangen, waardoor de skyline van wijken verandert. Op korte termijn draagt het bij aan hogere vaste lasten voor appartementseigenaren, waardoor oudere units mogelijk minder aantrekkelijk worden en de prijzen van nieuwbouw, die voorlopig is vrijgesteld, onder opwaartse druk komen te staan.

Als reactie op de tragische instorting van het Surfside-appartementengebouw in 2021 heeft Florida strengere bouwveiligheidswetten aangenomen die van kracht zijn geworden in 2022–2023. Verenigingen van appartementencomplexen in de hele staat moeten nu , en ze moeten voldoende aanhouden. In Miami, met een groot aanbod van oudere appartementen aan het water, zorgen deze eisen voor kostbare reparaties en hogere VvE-bijdragen. Sommige oudere gebouwen hebben zelfs gekozen voor “condo termination” – de verkoop van het hele gebouw aan een projectontwikkelaar (die het kan slopen en herbouwen) – omdat eigenaren de verplichte verbeteringen niet kunnen betalen. Impact: Hoewel deze wetten de veiligheid verbeteren (een niet-onderhandelbare noodzaak), kunnen ze de in Miami versnellen, vooral langs het strand. Uiteindelijk kunnen nieuwere, veiligere woontorens de 40-50 jaar oude vervangen, waardoor de skyline van wijken verandert. Op korte termijn draagt het bij aan voor appartementseigenaren, waardoor oudere units mogelijk minder aantrekkelijk worden en de prijzen van nieuwbouw, die voorlopig is vrijgesteld, onder opwaartse druk komen te staan. Verzekeringshervormingen: Zoals besproken heeft het parlement van Florida in 2022 en 2023 een reeks verzekeringshervormingen doorgevoerd om de crisis op de woningverzekeringsmarkt aan te pakken. Dit omvatte het beperken van bepaalde rechtszaken inzake woningverzekeringen (om fraude en proceskosten in te perken) en het opzetten van een herverzekeringshulpprogramma om verzekeraars te stabiliseren. Eind 2023 zijn er extra maatregelen getroffen om Citizens (de staatsverzekeraar) af te bouwen en particuliere verzekeraars te verleiden terug te komen. Gouverneur DeSantis kondigde aan dat in 2024, voor het eerst in jaren, de gemiddelde verzekeringspremies licht zijn gedaald (geprojecteerd +0,2% voor 2025, versus +21% in 2023) flgov.com. Impact: Als deze hervormingen slagen, kunnen ze geleidelijk de stijging van verzekeringspremies afremmen of zelfs verlagen, wat een opluchting zou zijn voor huiseigenaren en ondersteunend voor de vastgoedwaarde. Veel huiseigenaren merken echter nog geen verlichting, en verzekeraars blijven terughoudend. Het is een punt om in de gaten te houden: effectieve verzekeringshervorming is kritisch voor het langetermijnperspectief van Miami – de gezondheid van de vastgoedmarkt is onlosmakelijk verbonden met de beschikbaarheid van betaalbare verzekeringen in deze risicovolle regio.

Zoals besproken heeft het parlement van Florida in 2022 en 2023 een reeks verzekeringshervormingen doorgevoerd om de crisis op de woningverzekeringsmarkt aan te pakken. Dit omvatte en het opzetten van een herverzekeringshulpprogramma om verzekeraars te stabiliseren. Eind 2023 zijn er extra maatregelen getroffen om Citizens (de staatsverzekeraar) af te bouwen en particuliere verzekeraars te verleiden terug te komen. Gouverneur DeSantis kondigde aan dat in 2024, voor het eerst in jaren, de gemiddelde verzekeringspremies licht zijn gedaald (geprojecteerd +0,2% voor 2025, versus +21% in 2023) flgov.com. Impact: Als deze hervormingen slagen, kunnen ze geleidelijk de of zelfs verlagen, wat een opluchting zou zijn voor huiseigenaren en ondersteunend voor de vastgoedwaarde. Veel huiseigenaren merken echter nog geen verlichting, en verzekeraars blijven terughoudend. Het is een punt om in de gaten te houden: effectieve verzekeringshervorming is – de gezondheid van de vastgoedmarkt is onlosmakelijk verbonden met de beschikbaarheid van betaalbare verzekeringen in deze risicovolle regio. Updates over bestemmingsplannen en grondgebruik: De bestemmingscode van de stad Miami (“Miami 21”) wordt voortdurend aangepast om in te spelen op groei. Recente initiatieven omvatten onderzoek naar het verhogen van de toegestane bouwhoogte langs bepaalde transitroutes, waardoor hogere gebouwen mogelijk worden (en transit-georiënteerde ontwikkeling wordt gestimuleerd om verkeersproblemen aan te pakken). Miami toont ook interesse in ADU’s (Accessory Dwelling Units) als een manier om op een subtiele manier meer woonruimte te creëren – een voorstel zou het eenvoudiger maken voor eigenaren van eengezinswoningen om een verhuurbaar huisje of een garageappartement toe te voegen aan hun perceel coconutgrovespotlight.com. In Edgewater, een snelgroeiend gebied, verhoogden functionarissen de toegestane bouwhoogte voor sommige projecten in ruil voor publieke voordelen, waardoor nieuwe wolkenkrabbers mogelijk werden gemaakt. Ook is er meer nadruk op resilience zoning – zo nam Miami Beach een verordening aan die hogere begane-grondelevaties toestaat en zelfs een hogere dichtheid op hoger gelegen gebieden vs. laaggelegen gebieden, om ontwikkeling naar veiligere zones te leiden. Impact: Deze aanpassingen in het bestemmingsplan zijn meestal bedoeld om meer groei op te vangen en van Miami een meer duurzame, transitvriendelijke stad te maken. Voor investeerders en ontwikkelaars betekent een flexibeler bestemmingsbeleid meer kansen (en mogelijk snellere goedkeuringen). Toch is er soms weerstand vanuit de gemeenschap, dus blijft het beleid een evenwichtsoefening tussen groei en het behoud van de leefkwaliteit.

De bestemmingscode van de stad Miami (“Miami 21”) wordt voortdurend aangepast om in te spelen op groei. Recente initiatieven omvatten onderzoek naar het verhogen van de toegestane bouwhoogte langs bepaalde transitroutes, waardoor hogere gebouwen mogelijk worden (en wordt gestimuleerd om verkeersproblemen aan te pakken). Miami toont ook interesse in als een manier om op een subtiele manier meer woonruimte te creëren – een voorstel zou het eenvoudiger maken voor eigenaren van eengezinswoningen om een verhuurbaar huisje of een garageappartement toe te voegen aan hun perceel coconutgrovespotlight.com. In Edgewater, een snelgroeiend gebied, verhoogden functionarissen de toegestane bouwhoogte voor sommige projecten in ruil voor publieke voordelen, waardoor nieuwe wolkenkrabbers mogelijk werden gemaakt. Ook is er meer nadruk op – zo nam Miami Beach een verordening aan die hogere begane-grondelevaties toestaat en zelfs een hogere dichtheid op hoger gelegen gebieden vs. laaggelegen gebieden, om ontwikkeling naar veiligere zones te leiden. Impact: Deze aanpassingen in het bestemmingsplan zijn meestal bedoeld om meer groei op te vangen en van Miami een meer te maken. Voor investeerders en ontwikkelaars betekent een flexibeler bestemmingsbeleid meer kansen (en mogelijk snellere goedkeuringen). Toch is er soms weerstand vanuit de gemeenschap, dus blijft het beleid een evenwichtsoefening tussen groei en het behoud van de leefkwaliteit. Huurreguleringen: In tegenstelling tot sommige andere steden kent Miami geen huurcontrole (de wetgeving in Florida sluit dat uit). Beleidsmakers pakken de huurcrisis echter op andere manieren aan – Miami-Dade County heeft een Affordable Housing Trust Fund gelanceerd en programma’s opgezet om verhuurders te stimuleren woningen betaalbaar te houden. Op stedelijk niveau zijn de regels voor kortetermijnverhuur (Airbnb) aangescherpt in uitsluitend woonwijken om het langetermijnaanbod van woningen te beschermen (bijvoorbeeld, Miami Beach verbiedt kortetermijnverhuur in de meeste eengezinswijken). Ook nam de county in 2022 een Tenants’ Bill of Rights aan om huurders meer bescherming te bieden en werd het Office of Housing Advocacy opgericht. Impact: Hoewel deze maatregelen investeringen niet direct belemmeren, geven ze wel aan dat de overheid zich bewust is van de problemen op de woningmarkt. De afwezigheid van huurcontrole maakt Miami aantrekkelijk voor investeerders vergeleken met steden als New York of LA, maar er blijft altijd het risico dat extreme huurstijgingen leiden tot oproepen voor plafonds (ondanks het verbod op staatsniveau). In het algemeen is het huidige beleid meer gericht op het stimuleren van nieuwe betaalbare woningen (de wortel) dan op het straffen van verhuurders.

Samenvattend zijn overheidsmaatregelen in Florida en Miami over het algemeen gunstig voor vastgoedontwikkeling – versoepeling van bestemmingsplannen, aanbieden van dichtheidsbonussen en het aanpakken van structurele problemen zoals verzekeringen en betaalbaarheid. Dit beleid maakt meer nieuwbouw mogelijk, wat het aanbod vergroot (al zal het waarschijnlijk niet snel genoeg gaan om het probleem van betaalbaarheid volledig op te lossen). Investeerders doen er goed aan om beleidswijzigingen goed te volgen: denk aan het benutten van Live Local Act-stimuli of inschatten waar bestemmingsverruiming mogelijk is – dit kan kansen creëren. Anderzijds moet men rekening houden met strengere bouw- en veiligheidsvoorschriften en de kosten van verzekeringen en klimaatmaatregelen. De publieke en private sector in Miami lijken samen te werken om groei te stimuleren met aandacht voor duurzaamheid, wat gunstig is voor de stabiliteit en verdere groei van de markt in de komende jaren.

Conclusie

De vastgoedmarkt van Miami in 2025 kan in één woord worden samengevat: levendig. De stad beleeft een post-pandemische renaissance, aangedreven door bevolkingsgroei, investeringsstromen en een blijvende aantrekkingskracht als plek om te wonen, werken en recreëren. Residentieel vastgoed wordt gekenmerkt door hoge prijzen en een laag aanbod – een zegen voor vastgoedeigenaren en investeerders, maar een uitdaging op het gebied van betaalbaarheid. Commercieel vastgoed draait op volle toeren, van opvallende nieuwe kantoren vol met financiële en technologische nieuwkomers tot winkels en hotels die records vestigen dankzij de economische en toeristische opleving van de stad. Elke wijk, van de glanzende torens van Brickell tot de artistieke enclaves van Wynwood, merkt de impact van groei. Risico’s zoals klimaatverandering en hoge kosten mogen niet worden genegeerd, maar worden opgevangen met proactieve maatregelen en een niet aflatende marktbehoefte.

Experts zijn het er grotendeels over eens dat Miami’s opwaartse lijn zich de komende jaren zal voortzetten, zij het in een rustiger tempo. In de woorden van een branchevooruitzicht: Miami “zal waarschijnlijk een belangrijke bestemming blijven voor nieuwe bedrijven, toeristen en inwoners voor de komende jaren,” zelfs terwijl het worstelt met zijn kwetsbaarheden southfloridaagentmagazine.com. Voor vastgoedpartijen biedt Miami een dynamisch landschap vol kansen – van luxe appartementen die de wolken raken tot magazijnen op de grond die de groei van de regio voeden. De unieke combinatie van zonneschijn, culturele diversiteit en economische slagkracht geeft de stad een voorsprong die weinig markten kunnen evenaren. Zolang de “Magic City” blijft innoveren en zich aanpast – door veerkrachtig te bouwen, slim te besturen en nieuwkomers te verwelkomen – zal de vastgoedsector floreren. In 2025 en daarna blijft Miami een toonaangevende vastgoedmarkt die de verbeelding van investeerders prikkelt en de dromen waarmaakt van iedereen die wil meegenieten van haar welvaart.

