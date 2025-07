Vooruitzichten voor de vastgoedmarkt van Taipei 2025: trends, prognoses en belangrijke inzichten

Overzicht van de marktomstandigheden in 2025

De vastgoedmarkt van Taipei in 2025 ondergaat een duidelijke afkoeling na meerdere jaren van sterke groei. Transactievolumes zijn scherp gedaald en de prijsstijging is tot stilstand gekomen door striktere kredietvoorwaarden en economische onzekerheden taipeitimes.com taipeitimes.com. In het eerste kwartaal van 2025 werden er landelijk slechts ongeveer 63.000 eigendomsoverdrachten geregistreerd – een daling van 20% op jaarbasis en het laagste volume in acht jaar taipeitimes.com. In de zes grootste steden van Taiwan (waaronder Taipei) daalden de woningtransacties tot medio 2025 met meer dan 20% op jaarbasis taipeitimes.com. Deze vertraging volgt op een periode van sterke activiteit in 2024; zo steeg het aantal woningverkopen in het eerste halfjaar van 2024 nog met 27% op jaarbasis dankzij economisch herstel taipeitimes.com. Tegen het einde van 2024 veranderde het sentiment echter, doordat wereldwijde economische tegenwind en nieuwe leenbeperkingen het vertrouwen van kopers temperden.

Verschillende factoren dragen bij aan de woningcrisis in Taipei in 2025. De implementatie van selectieve hypothecaire kredietbeperkingen door de Centrale Bank (van kracht vanaf september 2024) heeft de leenkosten verhoogd en de hefboom voor kopers beperkt taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Banken eisen nu hogere aanbetalingen (de verhouding lening-waarde is met ongeveer 10 procentpunten verlaagd voor tweede woningen) en hebben perioden met alleen-rente afgeschaft, waardoor financiering strikter is geworden taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Potentiële kopers zijn ook voorzichtig: bijna 80% van de ondervraagde huizenkopers geeft de voorkeur aan “afwachten” tot minstens 2026, gezien de onzekere economie en strengere kredietregels taipeitimes.com taipeitimes.com. Het BBP van Taiwan groeit nog steeds (ongeveer 3% voorspeld voor 2025) en de rente blijft relatief stabiel cbreemail.com, maar hoge leenkosten (hypotheekrente ~2,5%+ zelfs bij staatsbanken taipeitimes.com) en wereldwijde handelsspanningen ondermijnen het vertrouwen in de vastgoedmarkt.

Kritisch is dat de huizenprijzen in Taipei een bescheiden correctie zijn begonnen. Dit is geen crash, maar de forse waardestijging van 2020–2024 is tot stilstand gekomen. In Q4 2024 daalden de gemiddelde huizenprijzen landelijk met 6,6% ten opzichte van het vorige kwartaal en in alle zes grote steden werden prijsdalingen waargenomen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. De prijzen in Taipei City daalden in Q4 met ongeveer 3% (ten opzichte van Q1 2024), een relatief milde daling vergeleken met scherpere correcties in zuidelijke steden zoals Kaohsiung (-10%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. In Q1 2025 stond de gemiddelde woningprijs in Taipei op ongeveer NT$1.233 miljoen per ping (~US$38.000 voor 3,3m²) – de hoogste van Taiwan taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, maar de groei is afgevlakt. Meer verkopers verlagen hun vraagprijzen om transacties af te sluiten, met kortingen van 10–12% op de vraagprijs die nu gebruikelijk zijn in Taipei – de grootste kloof sinds de pandemie taipeitimes.com taipeitimes.com. Kortom, de markt in 2025 wordt gekenmerkt door afnemende vraag, stijgende voorraad en een lichte prijsverzachting, vooral in segmenten en regio’s die de grootste prijsstijging hadden gezien.

Trends op de woningmarkt in 2025

De residentiële vastgoedsector in Taipei is verschoven van een verkopersmarkt naar een meer evenwichtige of zelfs kopersvriendelijke markt in 2025. Huizenkopers hebben meer onderhandelingsmacht dan in voorgaande jaren. Volgens Evertrust is de gemiddelde onderhandelingsmarge (het verschil tussen vraag- en verkoopprijs) in het begin van 2025 verbreed naar ongeveer 10–12%, terwijl deze op het hoogtepunt van de markt midden 2024 nog eencijferig was taipeitimes.com taipeitimes.com. Verkopen in Taipei gaven de grootste kortingen (gemiddeld zo’n 12,8% van de vraagprijs af), gevolgd door New Taipei (11,5%) en Tainan (11,1%) taipeitimes.com taipeitimes.com. Dit geeft aan dat potentiële kopers succesvol prijsconcessies afdwingen, een trend die wordt aangewakkerd door het strakkere kredietklimaat en het grotere aanbod.

Het woningaanbod is inderdaad toegenomen. Een recordaantal van 100.000 nieuwe woningen zal in 2025 in heel Taiwan worden opgeleverd, waardoor er zorgen zijn over overaanbod in bepaalde regio’s taipeitimes.com. Hoewel de stad Taipei zelf weinig grond heeft voor grote nieuwe ontwikkelingen, zijn er in de bredere Taipei-metropool (inclusief New Taipei) de afgelopen jaren tal van projecten geweest. Opmerkelijk is dat het aantal woningstarts (nieuwbouw) in 2024 landelijk tot het laagste punt in vijf jaar daalde omdat ontwikkelaars voorzichtiger werden taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. In sommige gebieden met hoge voorraden – bijvoorbeeld de herontwikkelingszones van New Taipei – hebben bouwers eind 2024 na de kredietverkrapping daadwerkelijk projecten uitgesteld of afgeschaald taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Deze vermindering van de bouw kan de aanbodgroei uiteindelijk matigen. Maar op de korte termijn is het woningaanbod in Taipei ruim dankzij de eerdere bouwhausse, en blijft de onverkochte voorraad hoog (veel ontwikkelaars hebben nog altijd tal van onverkochte presale-woningen) taiwannews.com.tw. Daardoor hebben kopers meer keuze en minder haast, waardoor de prijsdruk verder afkoelt.

Trends in woningprijzen verschillen per segment. In de voorverkoop (nieuwbouw) markt blijven de prijzen relatief hoog – gedragen door het eerdere optimisme van ontwikkelaars – maar de verkoopaantallen zijn gedaald. In het tweede kwartaal van 2024 bereikte de gemiddelde voorverkoopprijs landelijk NT$530.300 per ping (≈NT$16 miljoen voor een appartement van 30 ping), een stijging van 6,7% ten opzichte van het voorgaande kwartaal taipeitimes.com taipeitimes.com. Echter, tegen het vierde kwartaal van 2024 deden zelfs bij nieuwe projecten tekenen van een prijsaanpassing zich voor. De mediane landelijke woningprijs daalde tot ongeveer NT$338.600 per ping in Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, en prijsverlagingen van circa 6% werden gebruikelijk om de voorraad te verkopen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. De toplocaties in Taipei vragen nog steeds een premie (vaak NT$1 miljoen+ per ping), maar verkopers zijn nu flexibeler onder druk. Zoals een analist opmerkte: anders dan in de hoogtijdagen waarin eigenaren voet bij stuk hielden, zijn veel verkopers in 2025 bereid te onderhandelen of vraagprijzen te verlagen om units te verkopen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dit geldt vooral voor investeerders met meerdere panden, die door nieuwe belastingen en leennormen hogere lasten hebben (hierover meer in een later deel).

Kopersdemografie in de residentiële markt van Taipei verschuift ook. Het beleid van de overheid dat eerste eigenaar-bewoners bevoordeelt, heeft effect: het aandeel eerste kopers steeg van ongeveer 57% begin 2023 naar 61,4% eind 2024, wat aangeeft dat er meer echte eindgebruikers op de markt zijn taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Jonge gezinnen en alleenstaanden keren voorzichtig terug, geholpen door speciale hypotheken (zoals het New Youth Housing-programma) en doordat investeerders zich terugtrekken. Sterker nog, eenpersoonshuishoudens en kleine gezinnen domineren nu Taipei – bijna de helft van alle Taiwanese huishoudens bestaat uit één of twee personen taipeitimes.com. Taipei, Nieuw-Taipei en Kaohsiung hebben een bijzonder hoog aantal alleenstaanden taipeitimes.com. Deze demografische trend betekent sterke vraag naar kleinere units en “één woning per persoon”-woningen, wat aansluit bij het overheidsdoel van “één eigenaar, één woning” taipeitimes.com. Dienovereenkomstig is de speculatieve vraag naar luxe teruggelopen. Zelfs gebieden waar een hausse ontstond door nieuws uit de techindustrie – bijvoorbeeld regio’s nabij nieuwe TSMC-halfgeleiderfabrieken – zijn afgekoeld. Een enquête begin 2025 liet gemengde verwachtingen zien voor huizenprijzen in de buurt van de geplande TSMC-faciliteiten, waarbij iets meer dan de helft van de respondenten nog steeds prijsstijgingen verwachtte en de rest stabiliteit of dalingen voorspelde taipeitimes.com. Deze ambivalentie weerspiegelt het besef dat tech-gedreven pieken kunnen omkeren als projecten vertraging oplopen of als speculatie te ver vooruitloopt op de fundamentele waarden.

Aan de verhuurkant zijn de huurprijzen voor woningen in Taipei relatief stabiel gebleven en is het rendement laag ten opzichte van de koopprijzen. De huuropbrengsten in Taipei bedragen gemiddeld slechts 2% per jaar, wat tot de laagste in Azië behoort investasian.com investasian.com. Dit betekent dat kopen om te verhuren niet erg winstgevend is, en veel investeerders rekenden op waardestijging van het vastgoed. Nu de prijsstijgingen afvlakken, heroverwegen sommige potentiële verhuurders hun strategie, waardoor meer woningen mogelijk weer op de koopmarkt verschijnen. De betaalbaarheidscrisis blijft ernstig: de verhouding tussen woningprijzen en inkomen in Taiwan ligt rond de 15–20, en in Taipei kan het ongeveer 40 jaar met een gemiddeld inkomen duren om een bescheiden appartement te kunnen betalen investasian.com investasian.com. Dit heeft geleid tot publieke verontwaardiging over woonrechtvaardigheid, een bevolkingsafname in Taipei (meer dan 20.000 netto inwoners verlieten Taipei City in Q1 2025, vaak op zoek naar goedkopere woningen in de buitenwijken) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, en voortdurende pogingen van de overheid om de prijzen te beteugelen.

Samengevat verkeert de woonmarkt van Taipei in 2025 in een afkoelfase: het verkoopvolume daalt, de prijsstijging slaat om in een lichte daling, en door schuldfinanciering gedreven speculatie neemt af. Eindgebruikers krijgen langzaam weer meer de overhand, en de markt wordt gezonder in die zin dat de zeepbel langzaam verdwijnt. Maar betaalbaarheidsproblemen blijven bestaan en een echte kopersmarkt hangt af van verdere prijsdalingen of inkomensgroei.

Trends in commercieel vastgoed (kantoor, retail en industrie)

Commercieel vastgoed in Taipei laat in 2025 een gemengd beeld zien, waarbij de kantoorsector tegenwind ondervindt terwijl sommige industriële/logistieke segmenten veerkrachtig blijven. Volgens de vooruitzichten van CBRE stijgen de leegstandspercentages van kantoren en wordt verwacht dat ze in 2025 een hoogtepunt van zeven jaar zullen bereiken cbreemail.com. Er komt nieuw aanbod op de markt – waaronder meerdere hoogwaardige kantoortorens in de wijken Xinyi en Nangang – dat de huidige vraag van huurders overtreft. Deze toename van het aanbod verandert de kantorenmarkt in Taipei in een huurdersvriendelijke omgeving, een scherpe wijziging na jaren van lage leegstand. Verhuurders in oudere of minder aantrekkelijke gebouwen zullen waarschijnlijk met meer concurrentie worden geconfronteerd en moeten mogelijk incentives bieden of de huren verlagen om huurders aan te trekken. Inderdaad zijn veel bedrijven bezig met “flight-to-quality” verhuizingen cbreemail.com, waarbij ze upgraden naar nieuwere gebouwen met betere voorzieningen en oudere kantoren achterlaten. Dit resulteert in een afnemende onderhandelingspositie van verhuurders in de kantorenmarkt, en wordt verwacht dat de huurprijsstijging in 2025 gematigd zal zijn.

Ondertussen verbetert de retailvastgoedsector in Taipei voorzichtig, maar niet zonder uitdagingen. Het vertrouwen van de consument is enigszins wankel door de volatiliteit van de aandelenmarkt en wereldwijde economische onzekerheid cbreemail.com. Winkeliers breiden daarom voorzichtig uit, met focus op bewezen locaties en winkelconcepten. Het luxesegment van de retail (vooral rond Taipei 101/Xinyi en Zhongshan) kende een opleving nu het toerisme in Azië weer op gang komt, maar buurtwinkels en winkelcentra zijn nog steeds bezig te herstellen van de pandemische verschuivingen richting e-commerce. De groei van e-commerce blijft de vraag naar moderne logistiek- en opslagruimte stimuleren cbreemail.com. Industrieël vastgoed in Taipei, met name magazijnen en distributiecentra voor de laatste kilometers, blijft een lichtpuntje. Bedrijven investeren in infrastructuur voor de toeleveringsketen; grote e-commerce- en 3PL-bedrijven (third-party logistics) zoeken hoogwaardige logistieke faciliteiten in de regio’s rond New Taipei en Taoyuan waar nog ruimte beschikbaar is cbreemail.com. Hierdoor blijft de leegstand in industrieel vastgoed laag en zijn de huren relatief stabiel.

Het is het vermelden waard dat commercieel vastgoed in Taipei ook wordt beïnvloed door bredere economische verschuivingen. De stad is geen regionaal financieel centrum op de schaal van Hongkong of Singapore, maar het is wel een hoofdzetelstad voor technologieproducenten en dienstverlenende bedrijven. Nu een deel van de technologieproductie buiten Taiwan wordt uitgebreid en steeds meer mensen kiezen voor werken op afstand of hybride werken, is de opname van kantoorruimte vertraagd. CBRE meldt dat deze trends, in combinatie met nieuwe opleveringen, het jaar 2025 uitdagend zullen maken voor kantoorverhuurders cbreemail.com. Omgekeerd kan elke economische opleving of stabilisatie in het handelsbeleid (bijvoorbeeld oplossing van de handelsfricties tussen de VS en China) het ondernemersvertrouwen verbeteren en daarmee de vraag naar kantoor- en winkelruimte stimuleren. Voorlopig blijven bedrijven kostenbewust: we zien ondernemingen kantoren samenvoegen of kiezen voor kleinere ruimtes in flexibele/co-working-ruimtes in plaats van grote conventionele huurcontracten.

Samengevat kan commercieel vastgoed in Taipei 2025 worden gekarakteriseerd als een veranderend speelveld:

Kantoor: Stijgende leegstand en meer onderhandelingsmacht voor huurders nu het aanbod piekt cbreemail.com. De huurprijsontwikkeling is vlak en oudere, met name niet-prime gebouwen staan onder druk.

Stijgende leegstand en meer onderhandelingsmacht voor huurders nu het aanbod piekt cbreemail.com. De huurprijsontwikkeling is vlak en oudere, met name niet-prime gebouwen staan onder druk. Retail: Trage uitbreiding; toplocaties behouden hun waarde, maar de totale vraag naar retail wordt getemperd door voorzichtige consumentenbestedingen cbreemail.com.

Trage uitbreiding; toplocaties behouden hun waarde, maar de totale vraag naar retail wordt getemperd door voorzichtige consumentenbestedingen cbreemail.com. Industrieel/Logistiek: Sterke vraag naar magazijnen en logistieke centra dankzij e-commerce en investeringen in de toeleveringsketen cbreemail.com. Deze subsector is een outperformer met stabiele of stijgende huren en lage leegstand in moderne faciliteiten.

Beleggers op de commerciële vastgoedmarkt in Taipei verschuiven hun focus: sommige lokale institutionele beleggers (zoals verzekeraars) blijven in 2025 nog steeds geld toewijzen aan vastgoed, maar in het algemeen wordt verwacht dat de vastgoedinvesteringen in 2025 zullen afnemen gezien de afkoelende markt cbreemail.com. Degenen die wel investeren, geven de voorkeur aan industriële en niche sectoren, of kernactiva op toplocaties, in plaats van speculatieve kantoorprojecten. De kantoor- en retailsector moeten mogelijk wachten op een duidelijker economisch “zacht neerkomen” voordat ze weer groei kunnen verwachten.

Prognoses en Vooruitzichten voor de Komende Jaren

Vooruitkijkend voorspellen de meeste analisten dat de vastgoedmarkt van Taipei een zachte landing zal maken in plaats van een dramatische crash, maar dat deze op de korte termijn traag zal blijven. Evertrust, Taiwan’s grootste makelaar, verwacht dat het totale aantal vastgoedtransacties in het hele land waarschijnlijk onder de 280.000 eenheden in 2025 zal uitkomen, ten opzichte van meer dan 300.000 in 2024, terwijl de markt blijft afkoelen taipeitimes.com taipeitimes.com. Bescheiden prijsdalingen worden verwacht tot en met 2025 – van een paar procentpunten – tenzij er een grote schok plaatsvindt. “We zien geen marktcrash, maar er is ook geen momentum voor een herstel,” legde de algemeen directeur van Evertrust uit in juni taipeitimes.com taipeitimes.com. Met andere woorden, de basisverwachting is krimpende verkoopvolumes en een gematigde prijsaanpassing in de toekomst taipeitimes.com.

Belangrijke factoren die deze prognoses onderbouwen zijn onder andere:

Aanhoudend krap krediet : De Centrale Bank heeft aangegeven selectieve hypotheekbeperkingen te zullen handhaven totdat de prijzen stabiliseren. Begin 2025 liggen de loan-to-value ratios voor tweede woningen rond de 60% (en zelfs lager voor luxe panden), en banken voeren strenge inkomenscontroles uit taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Nu financiering “niet langer frictieloos” is, zal de speculatieve vraag waarschijnlijk getemperd blijven taipeitimes.com taipeitimes.com. Verwacht wordt dat de rente stabiel blijft of slechts licht zal stijgen, wat enige stabiliteit biedt cbreemail.com, maar er zijn weinig verwachtingen van renteverlagingen die nieuwe leningen zouden stimuleren. Kortom, kredietvoorwaarden zullen de markt waarschijnlijk in toom houden tot en met 2025.

: De Centrale Bank heeft aangegeven selectieve hypotheekbeperkingen te zullen handhaven totdat de prijzen stabiliseren. Begin 2025 liggen de loan-to-value ratios voor tweede woningen rond de 60% (en zelfs lager voor luxe panden), en banken voeren strenge inkomenscontroles uit taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Nu financiering is, zal de speculatieve vraag waarschijnlijk getemperd blijven taipeitimes.com taipeitimes.com. Verwacht wordt dat de rente stabiel blijft of slechts licht zal stijgen, wat enige stabiliteit biedt cbreemail.com, maar er zijn weinig verwachtingen van renteverlagingen die nieuwe leningen zouden stimuleren. Kortom, tot en met 2025. Overaanbod en bouwpijplijn : De golf van opleveringen in 2025 zorgt voor extra aanbod in zowel de residentiële als commerciële segmenten. Het hoge nieuwe aanbod – bijv. 100.000 nieuwe woningen landelijk in 2025 – zal tijd nodig hebben om geabsorbeerd te worden taipeitimes.com. Toch wijzen leidende indicatoren op een vertraging in het toekomstige aanbod: het aantal nieuwe bouwvergunningen daalde in 2024, wat betekent dat er minder nieuwe projecten op de markt komen in 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Veel projectontwikkelaars hebben projecten uitgesteld na de aangescherpte kredietvoorwaarden van september, vooral in gebieden met een overschot aan aanbod taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dit zou de markt op middellange termijn juist kunnen helpen balanceren. Voor 2025-26 zullen kopers echter profiteren van een ruim aanbod en ontwikkelaars die voorraden opruimen, waardoor de prijsstijgingen beperkt blijven.

: De golf van opleveringen in 2025 zorgt voor extra aanbod in zowel de residentiële als commerciële segmenten. Het hoge nieuwe aanbod – bijv. – zal tijd nodig hebben om geabsorbeerd te worden taipeitimes.com. Toch wijzen leidende indicatoren op een vertraging in het toekomstige aanbod: het aantal nieuwe bouwvergunningen daalde in 2024, wat betekent dat er minder nieuwe projecten op de markt komen in 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Veel projectontwikkelaars hebben projecten uitgesteld na de aangescherpte kredietvoorwaarden van september, vooral in gebieden met een overschot aan aanbod taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dit zou de markt op middellange termijn juist kunnen helpen balanceren. en ontwikkelaars die voorraden opruimen, waardoor de prijsstijgingen beperkt blijven. Overheidsbeleid : Beleidsmakers in Taiwan tonen vastberadenheid om “woonrechtvaardigheid” te realiseren met maatregelen tegen speculatie en voor meer betaalbaarheid. Daar horen belastinghervormingen (hieronder besproken) en kredietbeperkingen ook bij. Naar verwachting zal de overheid deze maatregelen de komende jaren niet versoepelen, tenzij de economie ernstig verslechtert. Sterker nog, verdere verstrenging is mogelijk als prijzen weer te snel oplopen taipeitimes.com. Deze waakzame beleidsaanpak wijst erop dat een marktherstel bewust zal worden afgeremd . Een “wervelend” herstel zoals begin 2024 is onwaarschijnlijk onder het nieuwe reguleringsregime.

: Beleidsmakers in Taiwan tonen vastberadenheid om te realiseren met maatregelen tegen speculatie en voor meer betaalbaarheid. Daar horen belastinghervormingen (hieronder besproken) en kredietbeperkingen ook bij. Naar verwachting zal de overheid deze maatregelen de komende jaren niet versoepelen, tenzij de economie ernstig verslechtert. Sterker nog, verdere is mogelijk als prijzen weer te snel oplopen taipeitimes.com. Deze waakzame beleidsaanpak wijst erop dat . Een “wervelend” herstel zoals begin 2024 is onwaarschijnlijk onder het nieuwe reguleringsregime. Economische en externe factoren: De verwachting is dat de economie van Taiwan de komende tijd bescheiden zal groeien (~2–3% per jaar) cbreemail.com, wat de vraag naar woningen ondersteunt, maar niet tot een sterke groei zal leiden. Industrieën die afhankelijk zijn van export staan onder druk door de handelsspanningen tussen de VS en China en een trager groeiende wereldeconomie. Daarnaast zorgen oplopende geopolitieke risico’s in de relatie tussen het vasteland en Taiwan voor extra voorzichtigheid bij investeerders taiwannews.com.tw. Tenzij er een grote positieve schok optreedt (zoals een technologische boom of een plotselinge toestroom van buitenlands kapitaal), zal de vastgoedvraag waarschijnlijk voorzichtig blijven tot en met 2025. Positief is dat de lage werkloosheid en de loonstijgingen in de technologiesectoren een stevige basis bieden voor de woningmarktfundamentals in Groot-Taipei, waardoor een sterke daling van de vraag wordt voorkomen taiwannews.com.tw.

Over het algemeen is de consensus voor het vastgoed in Taipei voor de komende jaren er één van een voorzichtige correctie en een plaatje. Verwacht wordt dat de prijzen licht dalen of stabiel blijven, in plaats van te stijgen. Het aantal transacties zal waarschijnlijk lager blijven dan het recente gemiddelde, omdat kopers en verkopers hun verwachtingen bijstellen. Analisten omschrijven dit als een “trage” of “stagnante” fase taiwannews.com.tw – feitelijk een noodzakelijke afkoelperiode na een periode van uitbundigheid.

Voor potentiële huizenkopers betekent deze voorspelling betere kansen in de nabije toekomst: meer onderhandelingsruimte en mogelijk lichte prijsvoordelen, vooral in gebieden of bij woningtypen waarvan de prijzen te hard zijn gestegen. Zoals een manager van Chinatrust Real Estate opmerkte zijn de huidige omstandigheden “gunstiger voor kopers met een echte woonbehoefte” omdat verkopers nu flexibeler zijn taiwannews.com.tw. Voor investeerders lijken de vooruitzichten voor kortetermijnkapitaalwinst beperkt; huurinkomsten zullen naar verwachting niet sterk verbeteren, dus moeten de kosten en opbrengsten zorgvuldig worden afgewogen.

Als we verder kijken dan 2025, zodra de markt haar correctie heeft doorgemaakt en als de economie van Taiwan stabiel blijft, is het langetermijnperspectief voor vastgoed in Taipei voorzichtig optimistisch, maar niet explosief. Taipei is het politieke en economische centrum, en het aanbod aan land is beperkt, waardoor de vraag naar woningen blijft bestaan. Demografische verschuivingen (vergrijzing, kleinere huishoudens) kunnen de vraaggroei beperken, maar stadsvernieuwing en de ontwikkeling van de technologiesector (zoals AI, halfgeleiderclusters) kunnen nieuwe impulsen geven. Belangrijk is dat als inflatie en rentetarieven de komende jaren afnemen, er mogelijk uitgestelde vraag weer op de markt kan komen. Lokale experts voorspellen een “zachte landing” in 2025 met een mogelijke voorzichtige opleving daarna cbreemail.com – hoewel een toekomstige opleving waarschijnlijk veel gematigder zal zijn dan de dubbele cijfers die jaarlijks werden behaald in 2021–2022.

Invloed van overheidsbeleid, belastingen en regelgeving

De Taiwanese overheid is proactief geweest in het invoeren van beleid om de huizenmarkt af te koelen en betaalbaarheid te bevorderen, en deze maatregelen hebben in 2025 een grote impact op de vastgoedmarkt in Taipei. Belangrijke beleidsinstrumenten zijn onder meer belastinghervormingen, kredietbeperkingen en wettelijke restricties:

Selectieve kredietbeperkingen: De Centrale Bank van Taiwan heeft meerdere rondes van verstrenging van de hypotheekregels ingevoerd (eind 2024 was dit de zevende ronde van dergelijke maatregelen taiwannews.com.tw). In september 2024 verlaagden nieuwe regels de toegestane loan-to-value (LTV) ratio’s voor hypotheken op tweede huizen met 10%, en zelfs nog meer voor derde woningen en luxe onroerend goed taiwanhousing.tw. Zo zou een koper die eerder 80% van de waarde voor een tweede woning kon lenen, nu misschien nog maar 60–70% kunnen krijgen. Bovendien zijn aflossingsvrije periodes op hypotheken afgeschaft – alle leners moeten direct beginnen met het aflossen van de hoofdsom taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Deze regels, die zich aanvankelijk op de zes grote steden richtten, zijn uitgebreid naar het hele land om speculatieve verschuivingen naar kleinere steden te voorkomen taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. De impact is aanzienlijk: banken eisen nu hogere aanbetalingen (vaak 30–40% zelfs van lokale kopers, en in de praktijk meer dan 50% aanbetaling voor veel buitenlandse kopers ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Strengere inkomens- en antecedentencontroles zijn ingevoerd om nep “starterkopers” eruit te filteren die eigenlijk stromannen voor investeerders zijn taipeitimes.com. Al met al is het nu veel moeilijker om een hypotheek in Taipei te krijgen dan een paar jaar geleden – een bewuste zet om de schuldenlast te beperken en speculatie af te koelen.

De Centrale Bank van Taiwan heeft meerdere rondes van verstrenging van de hypotheekregels ingevoerd (eind 2024 was dit de zevende ronde van dergelijke maatregelen taiwannews.com.tw). In verlaagden nieuwe regels de toegestane voor hypotheken op tweede huizen met 10%, en zelfs nog meer voor derde woningen en luxe onroerend goed taiwanhousing.tw. Zo zou een koper die eerder 80% van de waarde voor een tweede woning kon lenen, nu misschien nog maar 60–70% kunnen krijgen. Bovendien zijn op hypotheken afgeschaft – alle leners moeten direct beginnen met het aflossen van de hoofdsom taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Deze regels, die zich aanvankelijk op de zes grote steden richtten, zijn uitgebreid naar het hele land om speculatieve verschuivingen naar kleinere steden te voorkomen taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. De impact is aanzienlijk: banken eisen nu hogere aanbetalingen (vaak 30–40% zelfs van lokale kopers, en in de praktijk ) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Strengere inkomens- en antecedentencontroles zijn ingevoerd om nep “starterkopers” eruit te filteren die eigenlijk stromannen voor investeerders zijn taipeitimes.com. Al met al is het dan een paar jaar geleden – een bewuste zet om de schuldenlast te beperken en speculatie af te koelen. “House Hoarding Tax 2.0” en hervormingen van de onroerendgoedbelasting: In het midden van 2024 heeft Taiwan belangrijke hervormingen van de woningbelasting doorgevoerd die gericht zijn op het bestraffen van bezitters van meerdere woningen en het stimuleren van eigen bewoning. Vaak aangeduid als de House Hoarding Tax 2.0, heeft het nieuwe systeem de jaarlijkse onroerendgoedbelastingtarieven voor niet-eigen bewoning verhoogd naar 2%–4,8% (van de vorige 1,5%–3,6%), terwijl het tarief voor eigen bewoonde hoofdresidenties werd verlaagd naar 1% (van 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dit trad in werking in juli 2024 met belastingen die vanaf 2025 verschuldigd zijn. Belangrijk is dat de wet de manier heeft veranderd waarop de autoriteiten woningbezit registreren: in plaats van per stad is er nu een landelijk register , waardoor het voor investeerders onmogelijk is om meerdere “hoofdwoningen” in verschillende steden te claimen om hogere belastingen te ontwijken taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Voor huiseigenaren in Taipei betekent dit dat als je twee of meer huizen bezit, waar dan ook in Taiwan, die niet verhuurd zijn voor sociale doeleinden of je eigen woning zijn, je een veel hogere belasting moet betalen. Anderzijds profiteert de echte eigenaar-bewoner (inclusief buitenlandse inwoners met een lokale verblijfsvergunning): buitenlandse permanente inwoners in Taiwan die in hun eigen huis wonen komen nu in aanmerking voor het lage tarief van 1% voor zelfbewoning taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Ongeveer 16.000 buitenlanders zullen naar verwachting vanaf 2025 profiteren van deze preferentiële tarieven, zolang zij hun woning registreren en deze niet verhuren taipeitimes.com taipeitimes.com. Dit beleid onderstreept het regeringsstandpunt “wonen voor gebruik, niet voor speculatie”. De eerste tekenen wijzen erop dat het werkt: de belastingkorting voor één woning en de hogere kosten voor het aanhouden van extra huizen hebben meer eigenaars ertoe aangezet om extra woningen te verkopen en het aandeel van starters op de woningmarkt te vergroten taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

In het midden van 2024 heeft Taiwan belangrijke doorgevoerd die gericht zijn op het bestraffen van bezitters van meerdere woningen en het stimuleren van eigen bewoning. Vaak aangeduid als de House Hoarding Tax 2.0, heeft het nieuwe systeem de (van de vorige 1,5%–3,6%), terwijl (van 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dit trad in werking in juli 2024 met belastingen die vanaf 2025 verschuldigd zijn. Belangrijk is dat de wet de manier heeft veranderd waarop de autoriteiten woningbezit registreren: in plaats van per stad is er nu een , waardoor het voor investeerders onmogelijk is om meerdere “hoofdwoningen” in verschillende steden te claimen om hogere belastingen te ontwijken taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Voor huiseigenaren in Taipei betekent dit dat als je twee of meer huizen bezit, waar dan ook in Taiwan, die niet verhuurd zijn voor sociale doeleinden of je eigen woning zijn, je een veel hogere belasting moet betalen. Anderzijds profiteert de echte eigenaar-bewoner (inclusief buitenlandse inwoners met een lokale verblijfsvergunning): in Taiwan die in hun eigen huis wonen komen nu in aanmerking voor het lage tarief van 1% voor zelfbewoning taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Ongeveer 16.000 buitenlanders zullen naar verwachting vanaf 2025 profiteren van deze preferentiële tarieven, zolang zij hun woning registreren en deze niet verhuren taipeitimes.com taipeitimes.com. Dit beleid onderstreept het regeringsstandpunt “wonen voor gebruik, niet voor speculatie”. De eerste tekenen wijzen erop dat het werkt: de belastingkorting voor één woning en de hogere kosten voor het aanhouden van extra huizen hebben meer eigenaars ertoe aangezet om extra woningen te verkopen en het aandeel van starters op de woningmarkt te vergroten taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Belasting op vermogenswinsten en speculatie: Al eerder, in juli 2021, heeft Taiwan strengere belastingen op kortetermijntransacties van vastgoed ingevoerd om flipping te ontmoedigen english.ey.gov.tw. Volgens deze regels, vaak de geconsolideerde woon- en grondwinstbelasting 2.0 genoemd, worden woningen die binnen 2 jaar na aankoop worden verkocht, belast tot 45% over de winst (en 35% als ze binnen 2–5 jaar verkocht worden). Dit heeft de kosten van snelle flips aanzienlijk verhoogd. In 2024 was het bewijs van speculatie (bijvoorbeeld snelle doorverkoop van presale-contracten) enigszins afgenomen, aangezien een woning slechts enkele maanden aanhouden door de strafheffing niet langer lucratief is english.ey.gov.tw. De overheid trad ook op tegen ontwikkelaars die onverkochte nieuwe eenheden hamsteren – zo zijn er bijvoorbeeld hogere belastingen op onverkochte nieuwe woningvoorraden om ontwikkelaars aan te moedigen deze eenheden op de markt te brengen taiwannews.com.tw. Taipei, als belangrijkste markt, was vaak doelwit van dit soort beleid en heeft daar mogelijk van geprofiteerd: transactiedata suggereren minder ultrakorte deals en meer aanbod van eerder opgepotte eenheden, waardoor de opwaartse prijsdruk afneemt.

Al eerder, in juli 2021, heeft Taiwan ingevoerd om flipping te ontmoedigen english.ey.gov.tw. Volgens deze regels, vaak de geconsolideerde woon- en grondwinstbelasting 2.0 genoemd, worden woningen die binnen 2 jaar na aankoop worden verkocht, belast tot 45% over de winst (en 35% als ze binnen 2–5 jaar verkocht worden). Dit heeft de kosten van snelle flips aanzienlijk verhoogd. In 2024 was het bewijs van speculatie (bijvoorbeeld snelle doorverkoop van presale-contracten) enigszins afgenomen, aangezien english.ey.gov.tw. De overheid trad ook op tegen ontwikkelaars die onverkochte nieuwe eenheden hamsteren – zo zijn er bijvoorbeeld hogere belastingen op onverkochte nieuwe woningvoorraden om ontwikkelaars aan te moedigen deze eenheden op de markt te brengen taiwannews.com.tw. Taipei, als belangrijkste markt, was vaak doelwit van dit soort beleid en heeft daar mogelijk van geprofiteerd: transactiedata suggereren minder ultrakorte deals en meer aanbod van eerder opgepotte eenheden, waardoor de opwaartse prijsdruk afneemt. Woonregulering en sociale woningbouw: Buiten belastingen om hebben de stadsregering van Taipei en de nationale overheid regulerende maatregelen genomen, zoals het aanscherpen van regels rondom presale-aankoop en -overdracht. Presale-woningen kennen nu strengere transparantievereisten en limieten om te voorkomen dat kopers het contract vóór voltooiing verkopen (een veel voorkomende speculatieve praktijk). Daarnaast zijn sociale woningprogramma’s uitgebreid – de stad Taipei bouwt duizenden betaalbare huurwoningen voor bewoners met lagere inkomens en jongeren. Hoewel dit tot nu toe weinig directe invloed heeft op de prijzen op de particuliere markt, streeft de aanwezigheid van publieke woningen ernaar een alternatief te bieden en morele druk uit te oefenen op verhuurders van ondermaatse woningen. Het door de centrale overheid ingezette “Plan voor een Gezonde Vastgoedmarkt” bevat ook maatregelen zoals strengere controle op transacties van landbouwgrond (om mazen in de wet te voorkomen) en het voorkomen van overmatige kredietverlening aan vastgoed ten koste van andere sectoren mof.gov.tw.

De gezamenlijke impact van deze beleidsmaatregelen in 2025 is een markt met veel minder speculatieve koorts. Investeerders worden nu geconfronteerd met hogere kosten voor het aanhouden van vastgoed (jaarlijkse belastingen) en lagere hefboomwerking, waardoor het minder aantrekkelijk is om lege appartementen in Taipei aan te houden in afwachting van prijsstijgingen. Veel bezitters van meerdere woningen verkopen hun eenheden of onthouden zich van nieuwe aankopen, wat het aanbod voor eindgebruikers vergroot. Ondertussen profiteren serieuze kopers van iets lagere prijzen en belastingvoordelen op hun hoofdverblijf. Aan de regulerende kant is het speelveld iets eerlijker geworden: buitenlandse kopers worden bijvoorbeeld gelijkwaardiger behandeld qua belasting als ze daadwerkelijk in hun woning in Taipei wonen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, hoewel ze nog steeds bankdrempels ondervinden (banken geven de voorkeur aan lokale inwoners of op zijn minst buitenlanders met lokaal inkomen voor hypotheken taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Het is belangrijk op te merken dat deze beleidsmaatregelen niet zonder bijwerkingen zijn. Ze hebben bijgedragen aan de huidige daling in verkopen en het sentiment – in feite werd wat sommigen als een vastgoed “bubbel” zagen, doorgeprikt. De Centrale Bank heeft gewaarschuwd dat de Taiwanese huizenmarkt overgefinancierd is en wil een harde landing zoals in China voorkomen taiwannews.com.tw. Tot nu toe lijkt er een geleidelijke ontluchting van de bubbel plaats te vinden: de prijsdaling van 6,6% in Q4 2024 was een direct gevolg van de kredietbeperkingen van september en strengere financiële inspecties die “de markt hard raakten” taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Beleidsmakers lijken bereid een tijdelijke vertraging te tolereren om zo op lange termijn stabiliteit en verbeteringen in betaalbaarheid van woningen te bereiken. Kopers en verkopers in Taipei hebben zich aangepast aan deze nieuwe realiteit van sterke overheidsbemoeienis. Iedereen die wil investeren of kopen moet van deze regels op de hoogte zijn – ze negeren kan kostbaar uitpakken (bijvoorbeeld een buitenlandse koper kan verrast worden door 50% aanbetaling en onmiddellijke volledige aflossing, of een investeerder kan zijn rendementen verkeerd inschatten door de nieuwe belastingen).

Samenvattend: overheidsbeleid in 2025 hervormt het vastgoed in Taipei fundamenteel: het drukt de speculatie, stuurt de markt richting gebruik door eindgebruikers, en leidt de prijzen langzaam naar meer houdbare niveaus. Deze maatregelen zijn een belangrijke reden waarom de marktvorspelling stabiel-tot-traag is, in plaats van boom of bust.

Investeringskansen en risico’s

Vanuit investeringsperspectief biedt het vastgoed in Taipei in 2025 een mix van waarschuwende verhalen en selectieve kansen. De recente marktprestaties suggereren dat investeerders zeer strategisch en op de lange termijn gericht moeten zijn, omdat snelle winsten niet langer eenvoudig zijn. Hier geven we een overzicht van kansen en risico’s:

Belangrijkste kansen:

Kopersmarktcondities: De huidige terugval biedt kapitaalkrachtige kopers de kans om de woningmarkt van Taipei te betreden tegen gunstiger voorwaarden dan een paar jaar geleden. Nu de prijzen licht gecorrigeerd zijn en verkopers meer openstaan voor onderhandeling, kunnen investeerders (vooral zij die op zoek zijn naar een eigen woning of lange termijn bezit) gunstige deals onderhandelen in 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Zo kon een luxe appartement in Xinyi dat in 2022 wellicht geen enkele korting kende, nu mogelijk met 10% onder de vraagprijs worden aangekocht. Eindgebruikers die van plan zijn in het pand te wonen profiteren het meest, omdat ze kunnen profiteren van lagere belastingtarieven voor eigenaar-bewoners en historisch lage rentevoeten kunnen vastleggen vóór eventuele toekomstige stijgingen.

De huidige terugval biedt kapitaalkrachtige kopers de kans om de woningmarkt van Taipei te betreden tegen gunstiger voorwaarden dan een paar jaar geleden. Nu de prijzen licht gecorrigeerd zijn en verkopers meer openstaan voor onderhandeling, kunnen investeerders (vooral zij die op zoek zijn naar een eigen woning of lange termijn bezit) in 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Zo kon een luxe appartement in Xinyi dat in 2022 wellicht geen enkele korting kende, nu mogelijk met 10% onder de vraagprijs worden aangekocht. Eindgebruikers die van plan zijn in het pand te wonen profiteren het meest, omdat ze kunnen profiteren van lagere belastingtarieven voor eigenaar-bewoners en historisch lage rentevoeten kunnen vastleggen vóór eventuele toekomstige stijgingen. Waarde in toplocaties blijft behouden: Zelfs tijdens de correctie hebben de toplocaties van Taipei (Daan, Xinyi, enz.) hun waarde beter behouden dan andere wijken taiwannews.com.tw. Deze centrale gebieden, met hun beperkte aanbod en sterke voorzieningen, zijn veerkrachtiger – in het najaar van 2024 daalden ze slechts ~2–3%, terwijl de dalingen in buitensteden veel groter waren taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investeerders met een lange beleggingshorizon kunnen pand in het centrum van Taipei als relatief veilig bezit in Taiwan zien, dat kapitaalbehoud en prestige biedt. Mocht de markt binnen enkele jaren herstellen, dan trekken de toplocaties doorgaans als eerste weer aan. Daarnaast zijn luxe segmenten in Taipei tot op zekere hoogte beschermd door rijkdom (veel eigenaren zijn vermogende particulieren die minder onder druk staan om te verkopen).

Zelfs tijdens de correctie hebben dan andere wijken taiwannews.com.tw. Deze centrale gebieden, met hun beperkte aanbod en sterke voorzieningen, zijn veerkrachtiger – in het najaar van 2024 daalden ze slechts ~2–3%, terwijl de dalingen in buitensteden veel groter waren taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investeerders met een lange beleggingshorizon kunnen in Taiwan zien, dat kapitaalbehoud en prestige biedt. Mocht de markt binnen enkele jaren herstellen, dan trekken de toplocaties doorgaans als eerste weer aan. Daarnaast zijn luxe segmenten in Taipei tot op zekere hoogte beschermd door rijkdom (veel eigenaren zijn vermogende particulieren die minder onder druk staan om te verkopen). Opkomende districten en herontwikkelingen: Taipei ondergaat voortdurend stedelijke vernieuwing. Districten zoals Nangang (met de groeiende cluster van technologiebedrijven en nieuwe MRT-lijnen) of delen van New Taipei zoals Banqiao en Xinzhuang (met nieuwe infrastructuur en herzoneringsprojecten) bieden groeipotentieel. De prijzen daar zijn lager dan in het centrum van Taipei, maar kunnen in waarde stijgen naarmate deze gebieden zich ontwikkelen tot secundaire commerciële hubs. Zo heeft de Qingpu -regio in Taoyuan (net buiten Taipei) veel jonge kopers aangetrokken door nieuwe transportverbindingen taiwannews.com.tw – een voorbeeld van hoe bereikbaarheid de vastgoedwaarde kan verhogen. Investeerders die verder kijken dan Taipei City kunnen deze peri-urbane hotspots overwegen, die profiteren van overlopen vraag en overheidsontwikkelingsplannen.

Taipei ondergaat voortdurend stedelijke vernieuwing. Districten zoals (met de groeiende cluster van technologiebedrijven en nieuwe MRT-lijnen) of delen van New Taipei zoals en (met nieuwe infrastructuur en herzoneringsprojecten) bieden groeipotentieel. De prijzen daar zijn lager dan in het centrum van Taipei, maar kunnen in waarde stijgen naarmate deze gebieden zich ontwikkelen tot secundaire commerciële hubs. Zo heeft de -regio in Taoyuan (net buiten Taipei) veel jonge kopers aangetrokken door nieuwe transportverbindingen taiwannews.com.tw – een voorbeeld van hoe bereikbaarheid de vastgoedwaarde kan verhogen. Investeerders die verder kijken dan Taipei City kunnen deze overwegen, die profiteren van overlopen vraag en overheidsontwikkelingsplannen. Logistiek en industrieel vastgoed: Zoals vermeld, bloeit de logistieke sector . Investeerders (vooral institutionele partijen of REITs) kunnen magazijnaankopen of -ontwikkeling aan de rand van Taipei overwegen. Moderne logistieke faciliteiten genieten een sterke vraag vanuit e-commerce, en de opbrengsten daar zijn hoger dan die van woonvastgoed. Taiwans positie in hightech productie en de behoefte aan voorraadopslag versterken dit segment eveneens. Evenzo kan science park vastgoed rond Hsinchu of Taichung, hoewel buiten Taipei, een kans zijn – het dient de toeleveringsketen van halfgeleiders (wel moet men oppassen voor volatiliteit die samenhangt met technologische cycli).

Zoals vermeld, . Investeerders (vooral institutionele partijen of REITs) kunnen magazijnaankopen of -ontwikkeling aan de rand van Taipei overwegen. Moderne logistieke faciliteiten genieten een sterke vraag vanuit e-commerce, en de opbrengsten daar zijn hoger dan die van woonvastgoed. Taiwans positie in hightech productie en de behoefte aan voorraadopslag versterken dit segment eveneens. Evenzo kan rond Hsinchu of Taichung, hoewel buiten Taipei, een kans zijn – het dient de toeleveringsketen van halfgeleiders (wel moet men oppassen voor volatiliteit die samenhangt met technologische cycli). Niche van buitenlandse kopers: Taiwan is een van de weinige plekken in de Chineessprekende wereld waar buitenlanders eigendom op eigen grond kunnen bezitten investasian.com, en Taipei is een zeer leefbare stad. Hoewel buitenlanders dezelfde marktrisico’s lopen als de lokale bevolking (en strikte regels rond wederkerigheid en verblijfsvergunning gelden), kunnen diegenen die van plan zijn in Taiwan te gaan wonen Taipei-vastgoed aantrekkelijk vinden omwille van de levensstijl. Met de nieuwe belastingwetgeving waardoor buitenlandse inwoners net als locals worden behandeld voor hun hoofdwoning taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, kan een buitenlandse professional die in Taipei woont een huis kopen en genieten van lage jaarlijkse belastingen op bezit (1% per jaar) – een relatief koopje vergeleken met veel wereldsteden. Dit is meer een levensstijlmogelijkheid dan puur een investeringskans, maar op lange termijn kan eigendom in Taipei beschermen tegen huurprijsinflatie en wisselkoersschommelingen.

Belangrijkste risico’s:

Overwaardering en Lage Rendementen: Volgens veel maatstaven is Taipei’s vastgoed overgewaardeerd ten opzichte van de fundamenten . Huurpercentages rond de 2% betekenen dat na onroerendezaakbelasting, onderhoud en inflatie, het netto rendement van het verhuren van een appartement in Taipei voor investeerders vaak dicht bij nul ligt investasian.com investasian.com. Dit is een duidelijk risico: men gokt in wezen volledig op waardestijging van het vastgoed. Als de prijzen stagneren of dalen, kan de investering slechter presteren dan een gewone spaarrekening of andere activa. Met een gemiddelde 30 ping (~100 m²) appartement dat US$600.000–$700.000 kost in Taipei investasian.com investasian.com, is de verhouding tussen kosten en inkomen extreem – lokale salarissen (~US$1.500/maand mediaan) ondersteunen zulke prijzen gewoonweg niet investasian.com investasian.com. Er is een reëel risico op een prijsdaling op de langere termijn of op zijn minst jarenlange prijsstagnatie tot de inkomens zijn bijgegroeid. Internationale vergelijkingen zijn veelzeggend: Taipei is bijna net zo duur als Singapore per vierkante meter, zonder dezelfde status als mondiaal financieel centrum of schaarste aan grond investasian.com investasian.com. Dit suggereert een beperkt opwaarts potentieel op de korte termijn.

Volgens veel maatstaven is . Huurpercentages rond de 2% betekenen dat na onroerendezaakbelasting, onderhoud en inflatie, het netto rendement van het verhuren van een appartement in Taipei voor investeerders vaak dicht bij nul ligt investasian.com investasian.com. Dit is een duidelijk risico: men gokt in wezen volledig op waardestijging van het vastgoed. Als de prijzen stagneren of dalen, kan de investering slechter presteren dan een gewone spaarrekening of andere activa. Met een gemiddelde 30 ping (~100 m²) appartement dat US$600.000–$700.000 kost in Taipei investasian.com investasian.com, is de verhouding tussen kosten en inkomen extreem – lokale salarissen (~US$1.500/maand mediaan) ondersteunen zulke prijzen gewoonweg niet investasian.com investasian.com. of op zijn minst jarenlange prijsstagnatie tot de inkomens zijn bijgegroeid. Internationale vergelijkingen zijn veelzeggend: Taipei is bijna net zo duur als Singapore per vierkante meter, zonder dezelfde status als mondiaal financieel centrum of schaarste aan grond investasian.com investasian.com. Dit suggereert een beperkt opwaarts potentieel op de korte termijn. Beleids- en regelgevingsrisico: De sterke invloed van de overheid betekent dat beleid de investeringsberekening van de ene op de andere dag kan veranderen . Bijvoorbeeld, een nieuwe “anti-hamster” belasting of verdere kredietbeperkingen kunnen worden ingevoerd als de prijzen niet genoeg matigen. Buitenlandse investeerders lopen het risico op veranderende wederkerigheidsovereenkomsten of extra barrières als bijvoorbeeld de geopolitieke verhoudingen verslechteren. Nu al moeten buitenlanders ervoor zorgen dat hun thuisland Taiwanezen toestaat daar onroerend goed te kopen, anders mogen zij in Taiwan niet kopen (wederkerigheidsregel) taiwanhousing.tw. Kopers uit het vasteland van China, die ooit delen van de luxe markt in Taipei ondersteunden, zijn grotendeels verdwenen nadat Peking aankopen in het buitenland beperkte investasian.com investasian.com – een herinnering dat politieke beslissingen een hele groep kopers kunnen uitsluiten. Aanhoudende cross-strait spanningen of elke vorm van instabiliteit kunnen ook de waarden beïnvloeden (het risicoprofiel van Taipei omvat aardbevings- en militair conflict risico, wat sommige buitenlandse investeerders zorgwekkend vinden investasian.com).

De sterke invloed van de overheid betekent dat beleid . Bijvoorbeeld, een nieuwe “anti-hamster” belasting of verdere kredietbeperkingen kunnen worden ingevoerd als de prijzen niet genoeg matigen. Buitenlandse investeerders lopen het risico op veranderende wederkerigheidsovereenkomsten of extra barrières als bijvoorbeeld de geopolitieke verhoudingen verslechteren. Nu al moeten buitenlanders ervoor zorgen dat hun thuisland Taiwanezen toestaat daar onroerend goed te kopen, anders mogen zij in Taiwan niet kopen (wederkerigheidsregel) taiwanhousing.tw. Kopers uit het vasteland van China, die ooit delen van de luxe markt in Taipei ondersteunden, zijn grotendeels verdwenen nadat Peking aankopen in het buitenland beperkte investasian.com investasian.com – een herinnering dat politieke beslissingen een hele groep kopers kunnen uitsluiten. Aanhoudende of elke vorm van instabiliteit kunnen ook de waarden beïnvloeden (het risicoprofiel van Taipei omvat aardbevings- en militair conflict risico, wat sommige buitenlandse investeerders zorgwekkend vinden investasian.com). Illiquiditeit en hefboomrisico: Nu de volumes gedaald zijn en transacties op meerjarige dieptepunten liggen , is vastgoed in Taipei minder liquide geworden. Een investeerder kan merken dat het nu aanzienlijk langer duurt om een pand te verkopen dan tijdens de hausse. Als men gebruik heeft gemaakt van leverage (hoewel leverage nu beperkt is, nemen sommige investeerders nog steeds secundaire leningen of niet-gereguleerd gefinancierde leningen), kunnen ze vast komen te zitten in een dalende markt met bijbehorende kosten. De draaglastkosten zijn gestegen door nieuwe belastingen: wie meerdere leegstaande appartementen bezit, betaalt jaarlijks tot 4,8% van de getaxeerde waarde aan belasting taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – een fors bedrag dat het kapitaal van een investeerder kan aantasten als de prijzen niet stijgen. Mochten de rentetarieven in de toekomst stijgen (niet direct verwacht, maar een risico over enkele jaren), dan kunnen eigenaren met veel leverage verder in de verdrukking komen.

Nu de volumes gedaald zijn en , is vastgoed in Taipei minder liquide geworden. Een investeerder kan merken dat het nu aanzienlijk langer duurt om een pand te verkopen dan tijdens de hausse. Als men gebruik heeft gemaakt van leverage (hoewel leverage nu beperkt is, nemen sommige investeerders nog steeds secundaire leningen of niet-gereguleerd gefinancierde leningen), kunnen ze vast komen te zitten in een dalende markt met bijbehorende kosten. De zijn gestegen door nieuwe belastingen: wie meerdere leegstaande appartementen bezit, betaalt jaarlijks tot 4,8% van de getaxeerde waarde aan belasting taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – een fors bedrag dat het kapitaal van een investeerder kan aantasten als de prijzen niet stijgen. Mochten de rentetarieven in de toekomst stijgen (niet direct verwacht, maar een risico over enkele jaren), dan kunnen eigenaren met veel leverage verder in de verdrukking komen. Concurrentie van andere markten: Regionaal gezien kunnen investeerders elders betere vooruitzichten vinden. Zo bieden Maleisië of Vietnam hogere huurinkomsten en groei, Singapore biedt meer stabiliteit, enz. investasian.com investasian.com. Er is een opportuniteitskost verbonden aan het parkeren van kapitaal in een vlakke markt. Sommige analisten geven openlijk aan dat het vastgoed in Taiwan “zeer weinig winst over heeft” en dat men betere rendementen kan vinden in frontiermarkten of zelfs andere activaklassen investasian.com investasian.com. Het risico voor een investeerder is dat de markt van Taipei mogelijk een decennium minder goed presteert, terwijl hun geld elders had kunnen aangroeien.

Samenvattend is investeren in vastgoed in Taipei in 2025 een voorzichtige onderneming. Het kan zinvol zijn voor wie op zoek is naar een woning of een langetermijnwaardeopslag in een toplocatie, en er zijn groeipockets (logistiek, bepaalde districten). Speculatief investeren voor snelle winst is echter grotendeels uitgesloten – de markt “vraagt om een correctie” en ondergaat die mogelijk al investasian.com investasian.com. Voorzichtige investeerders zullen zorgvuldig het lage rendement/hoge prijs klimaat afwegen. Risicobeperkende strategieën zijn onder meer: focussen op panden met unieke waarde (bijvoorbeeld nabij topuniversiteiten of toekomstige MRT-lijnen), lage hefboom gebruiken en een lange investeringshorizon aanhouden om cycli uit te zitten. Ook is spreiding essentieel – veel lokale beleggers hebben historisch een groot deel van hun vermogen in vastgoed gestoken; het huidige klimaat wijst op een evenwicht met andere investeringen om de blootstelling aan deze trage markt te verlagen.

Vastgoeddynamiek op districtsniveau in Taipei

Taipei City is een verzameling van diverse districten, elk met een eigen vastgoedprofiel. Vastgoedprijzen en vraag verschillen aanzienlijk van district tot district, beïnvloed door factoren als locatie, ontwikkeling, voorzieningen en nieuw aanbod. Hier volgt een overzicht van de vastgoeddynamiek in Taipei op districtsniveau:

Da’an District: Beroemd als het meest prestigieuze woongebied van Taipei, heeft Da’an consequent de hoogste vastgoedwaarden van de stad. Het ligt centraal (met Da’an Forest Park, top scholen en de Nationale Taiwan Universiteit in de buurt) en is goed bereikbaar met de MRT-lijnen. Volgens recente gegevens liggen de gemiddelde prijzen in Da’an ongeveer tussen NT$1,2–2,0 miljoen per ping (US$400k–650k per 3,3m²) voor appartementen taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Dit betekent dat een standaard 30 ping (99 m²) Da’an appartement makkelijk boven NT$36 miljoen (US$1,2M) uitkomt. De populariteit van Da’an (voor zowel locals als expats) houdt de vraag stabiel. Zelfs in de correctie van 2024–25 zijn de prijzen in Da’an overeind gebleven; het is vaak de maatstaf voor de luxemarkt van Taipei. Omdat het een volwassen gebied is, is het nieuwe aanbod in Da’an beperkt – de meeste woningen zijn doorverkoop of renovaties van oudere panden. Investeerders waarderen Da’an om zijn stabiliteit en liquiditeit (er is altijd vraag naar het “Beverly Hills” van Taipei).

Beroemd als het meest prestigieuze woongebied van Taipei, van de stad. Het ligt centraal (met Da’an Forest Park, top scholen en de Nationale Taiwan Universiteit in de buurt) en is goed bereikbaar met de MRT-lijnen. Volgens recente gegevens liggen de gemiddelde prijzen in Da’an ongeveer tussen (US$400k–650k per 3,3m²) voor appartementen taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Dit betekent dat een standaard 30 ping (99 m²) Da’an appartement makkelijk boven NT$36 miljoen (US$1,2M) uitkomt. De populariteit van Da’an (voor zowel locals als expats) houdt de vraag stabiel. Zelfs in de correctie van 2024–25 zijn de prijzen in Da’an overeind gebleven; het is vaak de maatstaf voor de luxemarkt van Taipei. Omdat het een volwassen gebied is, – de meeste woningen zijn doorverkoop of renovaties van oudere panden. Investeerders waarderen Da’an om zijn stabiliteit en liquiditeit (er is altijd vraag naar het “Beverly Hills” van Taipei). Xinyi District: Het moderne Xinyi district – het financiële en winkelhart van Taipei, waar ook Taipei 101 gevestigd is – wedijvert met Da’an om de toppositie. Luxe appartementen in de omgeving van 101 en het “Xinyi Planning Area” halen vaak vergelijkbare prijzen als Da’an (NT$1M+ per ping) vpon.com. Vooral de omgeving rond Sun Yat-sen Memorial Hall en Xinyi Anhe MRT is bijzonder prijzig vpon.com. Xinyi’s aantrekkingskracht komt door de luxe hoogbouw, entertainmentvoorzieningen en zakelijke kantoren; het is het aangewezen district voor exclusieve vastgoedprojecten. De vastgoedmarkt hier kent een mix van woon- en kantoorgebouwen – sommige eenheden in Xinyi zijn serviced apartments of gemengd gebruik. Het aanbod groeit hier nog steeds licht (zoals nieuwe luxetorens, bijvoorbeeld het Taipei Sky Tower-project). In 2025 blijft de vraag naar Xinyi appartementen bestaan, al betekent de extreem hoge prijs dat de koperspool klein is. Veel eigenaren zijn vermogende families of investeerders uit de Taiwanese zakenelite. De huurmarkt in Xinyi richt zich op expats en executives, maar het rendement is laag ten opzichte van de prijs. Tijdens de recente vertraging op de woningmarkt waren er minder transacties in Xinyi , maar de prijzen zijn niet noemenswaardig gedaald – verkopers houden liever vast tot ze hun prijs krijgen, wetende dat Xinyi uniek in haar soort is.

Het moderne – het financiële en winkelhart van Taipei, waar ook Taipei 101 gevestigd is – wedijvert met Da’an om de toppositie. Luxe appartementen in de omgeving van 101 en het “Xinyi Planning Area” halen vaak vergelijkbare prijzen als Da’an (NT$1M+ per ping) vpon.com. Vooral de omgeving rond Sun Yat-sen Memorial Hall en Xinyi Anhe MRT is bijzonder prijzig vpon.com. Xinyi’s aantrekkingskracht komt door de luxe hoogbouw, entertainmentvoorzieningen en zakelijke kantoren; het is het aangewezen district voor exclusieve vastgoedprojecten. De vastgoedmarkt hier kent een mix van woon- en kantoorgebouwen – sommige eenheden in Xinyi zijn serviced apartments of gemengd gebruik. licht (zoals nieuwe luxetorens, bijvoorbeeld het Taipei Sky Tower-project). In 2025 blijft de vraag naar Xinyi appartementen bestaan, al betekent de extreem hoge prijs dat de koperspool klein is. Veel eigenaren zijn vermogende families of investeerders uit de Taiwanese zakenelite. De huurmarkt in Xinyi richt zich op expats en executives, maar het rendement is laag ten opzichte van de prijs. Tijdens de recente vertraging op de woningmarkt , maar de prijzen zijn niet noemenswaardig gedaald – verkopers houden liever vast tot ze hun prijs krijgen, wetende dat Xinyi uniek in haar soort is. Zhongzheng en Songshan: Deze districten vormen ook een deel van het hart van Taipei. Zhongzheng District (waaronder het presidentieel kantoor, het Chiang Kai-shek Memorial-gebied) heeft een mix van overheidskantoren en oudere woonwijken. Er zijn enkele luxe delen (bijvoorbeeld rond het National Taiwan University Hospital of het civiele centrum), maar ook veel oudere gebouwen. De gemiddelde prijzen in Zhongzheng liggen net iets onder die van Da’an – ongeveer NT$800k–900k per ping, volgens cijfers van een paar jaar geleden vpon.com. Songshan District , vooral in gebieden als Minsheng Community en rondom Nanjing East Road, is een ander duur gebied met gemiddelde prijzen vaak boven de NT$800k per ping vpon.com. Beide districten zijn goed bereikbaar en hebben gevestigde gemeenschappen. Tijdens de hausse was de groei hier gematigder vergeleken met de buitenwijken (omdat ze al hoog waren), en tijdens de afkoeling zagen ze milde dalingen. Songshan heeft enkele nieuwe luxeprojecten (bijvoorbeeld rond de Taipei Arena en in de buurt van Nanjing/Fuxing) waardoor het profiel hoog blijft. Zhongzheng , met veel oude appartementen, zal de komende jaren mogelijk meer herontwikkeling zien vanwege stedelijke vernieuwingsprogramma’s die zich richten op verouderde gebouwen.

Deze districten vormen ook een deel van het hart van Taipei. (waaronder het presidentieel kantoor, het Chiang Kai-shek Memorial-gebied) heeft een mix van overheidskantoren en oudere woonwijken. Er zijn enkele luxe delen (bijvoorbeeld rond het National Taiwan University Hospital of het civiele centrum), maar ook veel oudere gebouwen. De gemiddelde prijzen in Zhongzheng liggen net iets onder die van Da’an – ongeveer NT$800k–900k per ping, volgens cijfers van een paar jaar geleden vpon.com. , vooral in gebieden als Minsheng Community en rondom Nanjing East Road, is een ander duur gebied met gemiddelde prijzen vaak boven de NT$800k per ping vpon.com. Beide districten zijn goed bereikbaar en hebben gevestigde gemeenschappen. Tijdens de hausse was de groei hier gematigder vergeleken met de buitenwijken (omdat ze al hoog waren), en tijdens de afkoeling zagen ze milde dalingen. heeft enkele nieuwe luxeprojecten (bijvoorbeeld rond de Taipei Arena en in de buurt van Nanjing/Fuxing) waardoor het profiel hoog blijft. , met veel oude appartementen, zal de komende jaren mogelijk meer herontwikkeling zien vanwege stedelijke vernieuwingsprogramma’s die zich richten op verouderde gebouwen. Zhongshan en Shilin: Zhongshan District is deels erg centraal gelegen (de corridor ten noorden van Taipei Main Station door Zhongshan MRT en tot het Dazhi/Miramar-gebied). Het is een district van contrasten: trendy, chique buurten bij Zhongshan MRT en Dunhua North, maar ook oudere laagbouwwijken. Bepaalde delen zoals Dazhi/Tianmu (dat eigenlijk in Shilin District ligt, maar grenst aan het Dazhi van Zhongshan) huisvesten expatgemeenschappen en grote luxe woningen. De gemiddelde prijzen in Zhongshan liggen in het hoge middensegment (~NT$750k/ping in 2022) vpon.com, gedreven door rijke pockets. Shilin District is gemiddeld iets goedkoper (~NT$650k/ping) vpon.com, maar bevat Tianmu , een welvarend, voorstedelijk gebied waar huizen en appartementen erg duur kunnen zijn (Tianmu kan qua prijs per ping vaak concurreren met Da’an voor luxe woningen). Shilin omvat ook een groot deel van Yangmingshan (berggebied), met luxe villa’s maar ook goedkopere oude huizen. In 2025 kennen Shilin en Zhongshan een stabiele vraag , vooral van gezinnen – Shilin vanwege de ruimte en internationale scholen (geschikt voor expats), Zhongshan vanwege de centrale ligging. De MRT-uitbreiding (Rode lijn) naar Tianmu is nog niet gerealiseerd, dus die gebieden zijn afhankelijk van bus/auto, wat de vraaggroei wat afremt.

is deels erg centraal gelegen (de corridor ten noorden van Taipei Main Station door Zhongshan MRT en tot het Dazhi/Miramar-gebied). Het is een district van contrasten: trendy, chique buurten bij Zhongshan MRT en Dunhua North, maar ook oudere laagbouwwijken. Bepaalde delen zoals (dat eigenlijk in Shilin District ligt, maar grenst aan het Dazhi van Zhongshan) huisvesten expatgemeenschappen en grote luxe woningen. De gemiddelde prijzen in Zhongshan liggen in het hoge middensegment (~NT$750k/ping in 2022) vpon.com, gedreven door rijke pockets. is gemiddeld iets goedkoper (~NT$650k/ping) vpon.com, maar bevat , een welvarend, voorstedelijk gebied waar huizen en appartementen erg duur kunnen zijn (Tianmu kan qua prijs per ping vaak concurreren met Da’an voor luxe woningen). Shilin omvat ook een groot deel van Yangmingshan (berggebied), met luxe villa’s maar ook goedkopere oude huizen. In 2025 kennen Shilin en Zhongshan een , vooral van gezinnen – Shilin vanwege de ruimte en internationale scholen (geschikt voor expats), Zhongshan vanwege de centrale ligging. De MRT-uitbreiding (Rode lijn) naar Tianmu is nog niet gerealiseerd, dus die gebieden zijn afhankelijk van bus/auto, wat de vraaggroei wat afremt. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Deze districten vertegenwoordigen over het algemeen de meer “betaalbare” kant van Taipei City (hoewel betaalbaar hier heel relatief is).

Deze districten vertegenwoordigen over het algemeen de meer “betaalbare” kant van Taipei City (hoewel betaalbaar hier heel relatief is). Wanhua is het oudste district van Taipei (historisch genaamd Mangka of Bangka) en heeft veel erfgoedsites, maar ook een stigma als een minder welvarend gebied.Het heeft consequent een van de laagste gemiddelde huizenprijzen in de stad – gemiddeld rond de NT$500–700k per ping (sommige oude appartementen zelfs onder de NT$400k/ping) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.Het Ximending-gebied van Wanhua heeft nieuwe ontwikkelingen gezien (bijv. enkele hoogbouwprojecten gericht op jonge kopers), maar over het algemeen blijft het goedkoper.In 2024–25, Wanhua’s lagere prijspunt trok eigenlijk kopers die voor het eerst een woning kochten aan; je kunt een klein appartement krijgen voor NT$10–15 miljoen, wat bijna onmogelijk is in Da’an of Xinyi estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong grenst aan Wanhua, met de historische Dihua Street en traditionele markten.Het heeft ook midden-lage prijzen (~NT$630k/ping in 2022) vpon.com vpon.com en ondergaat gentrificatie.Wenshan (zuidelijkst, inclusief Muzha) is een rustigere woonwijk met goede MRT-dekking (Bruine lijn); de prijzen daar kunnen ook onder de NT$700k/ping liggen, en het is populair bij gezinnen die op zoek zijn naar betere lucht en meer ruimte (het grenst aan de dierentuin en de heuvels).Beitou (noordelijk warmwaterbronnengebied) heeft een mix – luxe appartementen met warmwaterbronnen versus oudere gebouwen.Het gemiddelde ligt in het bereik van NT$600–700k.Deze buitenwijken kennen doorgaans minder volatiele prijsveranderingen – ze zijn tijdens de hausse minder sterk gestegen, dus dalen ze nu ook minder hard.Zij profiteren van “koopjesjagen” wanneer kopers die zich het centrum van Taipei niet kunnen veroorloven, op zoek gaan naar elk adres in Taipei dat ze wél kunnen betalen.Inderdaad, sommige van de best verkopende woonwijken in 2024 bevonden zich in Wanhua, juist omdat je daar met een budget van NT$10–12 miljoen een nieuw klein appartement kon kopen – iets wat onmogelijk is in de oostelijke districten facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu en Nangang: Deze twee oostelijke districten zijn de technologische en zakelijke parken van Taipei. Neihu is uitgegroeid tot een technologisch centrum met veel IT-hoofdkantoren en heeft ook middenklasse woonwijken. Nangang beschikt over het Nangang Software Park, het Exhibition Center en een groeiend aantal hoogbouwflats. Vastgoed in Neihu heeft gemiddelde prijzen in het middensegment (~NT$600k/ping) vpon.com, hoewel sommige nieuwe projecten boven NT$800k uitkomen. Nangang was historisch gezien goedkoper, maar door alle ontwikkeling zijn delen ervan snel in prijs gestegen. Beide districten hebben aanzienlijk nieuw aanbod gezien – moderne appartementen gericht op jonge professionals die in de buurt werken, vaak tegen iets betaalbaardere prijzen dan in het centrum. De voltooiing van de Circular Line MRT en andere verbeteringen in het openbaar vervoer hebben hun aantrekkingskracht vergroot. Ze zijn echter ook gevoeliger voor marktfluctuaties; toen de markt heet was, stegen de prijzen in Neihu/Nangang snel, en als het afkoelt, staan er in deze districten veel units te koop. In 2025, als men op zoek is naar een nieuwer appartement met faciliteiten tegen een (relatief) lagere prijs, bieden Neihu en Nangang opties. De leegstand in sommige nieuwe gebouwen is opvallend , waardoor kopers kunnen onderhandelen over deals (ontwikkelaars kunnen kortingen of extra’s aanbieden op resterende units).

Deze twee oostelijke districten zijn de technologische en zakelijke parken van Taipei. is uitgegroeid tot een technologisch centrum met veel IT-hoofdkantoren en heeft ook middenklasse woonwijken. beschikt over het Nangang Software Park, het Exhibition Center en een groeiend aantal hoogbouwflats. Vastgoed in Neihu heeft gemiddelde prijzen in het middensegment (~NT$600k/ping) vpon.com, hoewel sommige nieuwe projecten boven NT$800k uitkomen. was historisch gezien goedkoper, maar door alle ontwikkeling zijn delen ervan snel in prijs gestegen. Beide districten hebben gezien – moderne appartementen gericht op jonge professionals die in de buurt werken, vaak tegen iets betaalbaardere prijzen dan in het centrum. De voltooiing van de Circular Line MRT en andere verbeteringen in het openbaar vervoer hebben hun aantrekkingskracht vergroot. Ze zijn echter ook gevoeliger voor marktfluctuaties; toen de markt heet was, stegen de prijzen in Neihu/Nangang snel, en als het afkoelt, staan er in deze districten veel units te koop. In 2025, als men op zoek is naar een nieuwer appartement met faciliteiten tegen een (relatief) lagere prijs, bieden Neihu en Nangang opties. , waardoor kopers kunnen onderhandelen over deals (ontwikkelaars kunnen kortingen of extra’s aanbieden op resterende units). Nieuwe Taipei Stad (omliggende districten): Hoewel dit officieel geen deel uitmaakt van de stad Taipei, is het relevant om te overwegen dat districten net buiten de grens van Taipei (in Nieuwe Taipei) een sterke invloed uitoefenen op, en beïnvloed worden door, de markt van Taipei. Gebieden als Yonghe en Zhonghe (direct aan de overkant van de rivier ten zuiden van Taipei), en Banqiao (in het zuidwesten) hebben hun prijzen zien stijgen tot bijna het niveau van Taipei. In feite hebben Yonghe en Zhonghe in Nieuwe Taipei enkele wijken met prijzen die vergelijkbaar zijn met die van de minder dure districten van Taipei – ze zijn extreem dichtbevolkt en gewild vanwege de korte reistijden (slechts een brug verwijderd van Taipei). Volgens een analyse benaderen de prijzen per ping in Yonghe, Zhonghe en Banqiao nu die van de goedkopere districten van Taipei, en overschrijden ze vaak NT$600–800k/ping bij topontwikkelingen vpon.com vpon.com. Banqiao’s nieuwe Xinban Special District is een modern stadscentrum op zich, met hoge gebouwen, winkelcentra en overheidskantoren; het is een grote trekpleister voor mensen die Taipei verlaten. Zoals eerder vermeld, heeft Taipei stad inwoners verloren aan deze gebieden – bijvoorbeeld, Taoyuan en Nieuwe Taipei hadden netto instroom van bevolking toen mensen verhuisden naar betaalbaardere woningen met nieuwe MRT-verbindingen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Deze migratie van stad naar voorsteden zal waarschijnlijk aanhouden, wat betekent dat de vraag in de dichtstbijzijnde districten van Nieuwe Taipei sterk blijft en de groei van Taipei stad afneemt. Investeerders kunnen overwegen om districten in Nieuwe Taipei als alternatief te nemen: ze bieden vaak betere huuropbrengsten omdat de aankoopprijzen iets lager zijn, terwijl de huren niet evenredig lager zijn (omdat veel mensen bereid zijn daar te huren en te pendelen).

Samengevat: centrale districten (Da’an, Xinyi, Songshan, enz.) hebben de hoogste prijzen en de meest stabiele vraag, en fungeren als graadmeters voor de luxemarkt. Perifere districten (Wanhua, Wenshan, enz.) bieden relatief lagere instapprijzen en trekken meestal starters en mensen met een beperkt budget aan; deze districten kennen vaak pieken in activiteit wanneer de betaalbaarheid in het stadscentrum verslechtert. Tijdens de huidige marktafbzwakking zien we dat luxe districten veerkrachtig maar rustig zijn (weinig gedwongen verkopen, kleine prijsdalingen), terwijl middensegmentdistricten meer activiteit tonen doordat kopers op zoek gaan naar koopjes (maar ook geen ineenstorting, omdat hun prijzen van meet af aan niet extreem hoog waren). De wisselwerking tussen Taipei-stad en Nieuwe Taipei is ook essentieel – verbeteringen in regionaal vervoer (nieuwe MRT-lijnen, enz.) kunnen snel vraagpatronen veranderen. Bijvoorbeeld, wanneer de nieuwe Wanda MRT-lijn (in aanbouw) opent, zal deze Wanhua/TVG-gebieden verbinden met het zuiden van Nieuwe Taipei, wat mogelijk prijzen langs die route opdrijft.

Uiteindelijk is vastgoed in Taipei zeer lokaal bepaald. Potentiële kopers of investeerders moeten de trends op districtsniveau bestuderen: de ene wijk kan overbouwd en zwak zijn, terwijl een andere, slechts een paar kilometer verderop, juist te maken heeft met opgekropte vraag en beperkt aanbod. De vastgoedmarkt van Taipei is allesbehalve homogeen, en een slimme strategie in 2025 is om te focussen op microlocaties – het “locatie, locatie, locatie” adagium is zeer waar, of het nu gaat om nabijheid tot een MRT-station, een top schooldistrict, of een nieuwe ontwikkelingszone.

Taipei versus andere grote Taiwanese steden: een vergelijking

Wanneer je de vastgoedmarkt van Taipei vergelijkt met andere grote Taiwanese steden zoals Taichung en Kaohsiung (evenals New Taipei, Tainan en Taoyuan), komen er verschillende verschillen naar voren wat betreft prijsniveaus, trends en marktdrijvers.

Prijsniveaus: Taipei is verreweg de duurste stad van Taiwan als het om vastgoed gaat. Zelfs de gemiddelde huizenprijs per ping (㎡) in Taipei is veel hoger dan die in andere steden. Begin 2025 bedroeg het gemiddelde in Taipei City ongeveer NT$1.233 miljoen per ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, terwijl andere steden daar doorgaans slechts een fractie van zijn. Zo was Hsinchu City – aangejaagd door de tech-industrie – de op één na duurste met gemiddeld rond de NT$594k per ping taiwannews.com.tw. De gemiddelde verkoopprijs van een huis in Taoyuan was ongeveer NT$372k per ping in 2025 taiwannews.com.tw. In Taichung en Kaohsiung liggen de prijzen meestal tussen NT$200k–400k per ping in de meeste wijken (nieuwe luxeprojecten zijn nog hoger). Alle zes speciale gemeenten (Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung) hebben nu gemiddelde totale huizenprijzen boven NT$10 miljoen taipeitimes.com taipeitimes.com, maar je krijgt simpelweg veel meer huis voor dat geld buiten Taipei. Zo kun je bijvoorbeeld met een budget van NT$15 miljoen in Taipei slechts een kleine studio van 15 ping kopen, tegenover een comfortabel familieappartement van 40 ping in Kaohsiung of Taichung.

Recente prijstrends: Tijdens de hausse van 2020–2022 en in 2023 zagen verschillende niet-Taipei steden snellere procentuele prijsstijgingen dan Taipei. Lage rentetarieven en pandemische liquiditeit vloeiden naar regionale woningmarkten. In de eerste helft van 2024 leidden Hsinchu, Taoyuan, Taichung en Kaohsiung het land qua prijsstijgingen – de huizenprijzen in Hsinchu stegen met 17,1% op jaarbasis, Taoyuan met 15,6%, Taichung 14,9% en Kaohsiung 13,1% taipeitimes.com taipeitimes.com. De groei in Taipei was bescheidener (rond de 5% in die periode) taipeitimes.com. Dit patroon werd soms de “stedelijke spreiding” van de hausse genoemd: naarmate Taipei duurder werd, verspreidden speculatieve en daadwerkelijke aankopen zich naar steden als Taichung (dat uitgegroeid is tot de op een na grootste stad van Taiwan qua bevolking) en Kaohsiung (aantrekkelijk door nieuwe infrastructuur en industrieën).

Echter, in de daaropvolgende marktcorrectie (eind 2024), zien juist de steden die het hardst zijn gestegen grotere correcties. Zoals eerder genoemd, daalden de prijzen in Q4 2024 in alle grote steden, maar Kaohsiung en Tainan daalden het hardst (rond de 10% kwartaal-op-kwartaal in Kaohsiung, 7% in Tainan) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung en Taoyuan kenden gematigde dalingen (~3–5%), en Taipei/New Taipei de kleinste (~2–3%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dit benadrukt een belangrijk verschil: de markt in Taipei, hoewel duurder, is minder volatiel – deze steeg niet zo snel als bijvoorbeeld Kaohsiung, en daalde dus ook minder sterk. De stijging in Kaohsiung werd deels veroorzaakt door verwachtingen rond industriële investeringen (zoals de geplande fabrieken van TSMC en andere technologieprojecten) en infrastructuur (nieuwe MRT-lijnen, havenontwikkeling). Toen die verwachtingen niet direct waargemaakt werden door de onderliggende cijfers (technologieprojecten uitgesteld, lokale inkomens achterblijvend), volgde een correctie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei, als meer volwassen markt, was gematigder.

Economische drijfveren en vraag: Elke stad heeft zijn eigen drijfveren. Taipei wordt aangedreven door witboordenbanen, aanwezigheid van de overheid en beperkte grond. Taichung, met een bevolking vergelijkbaar met die van Taipei, heeft een meer op productie gebaseerde economie (machinebouw, lucht- en ruimtevaart) maar ook een groeiende dienstensector; de vastgoedmarkt profiteerde van mensen en bedrijven die daarheen verhuisden (het is centraal gelegen en heeft goedkopere grond). Kaohsiung was historisch gezien industrieel (petrochemie, scheepvaart), en probeert nu te verschuiven naar technologie (halfgeleiders) en toerisme. De belofte van deze nieuwe industrieën leidde tot veel speculatieve aankopen in 2021-2023 – vaak het “TSMC-effect” genoemd. In het district Nanzih in Kaohsiung (waar TSMC zich vestigt), zouden de huizenprijzen van 2020 tot 2023 naar verluidt bijna 90% zijn gestegen in afwachting straitstimes.com straitstimes.com. Dat is veel meer dan ooit in Taipei werd gezien. Maar, zoals analisten opmerken, zijn de lokale salarissen en infrastructuur in Kaohsiung nog niet bijgebeend, dus zulke stijgingen zijn mogelijk niet volledig houdbaar taiwannews.com.tw. Tainan kende een vergelijkbaar TSMC-effect (met het Southern Taiwan Science Park), waardoor de voorheen zeer lage prijzen stegen. Hsinchu (niet een grote stad qua omvang, maar toch het vermelden waard) heeft het Science Park en de hoogste inkomens in Taiwan, wat de op een na hoogste huizenprijzen verklaart. Taoyuan profiteert van de nabijheid van Taipei en de internationale luchthaven, waardoor het een broedplaats is voor betaalbare huisvesting voor forenzen uit Taipei; het heeft consequent hoge transactiecijfers en bevolkingsgroei (Taoyuan kende in het begin van 2025 de grootste netto instroom van migratie van alle steden) taiwannews.com.tw.

Aanbiedingsverschillen: Het woningaanbod in Taipei is beperkt (weinig lege grond, complex herontwikkelingsproces), terwijl steden als Taichung of Kaohsiung meer ruimte hebben om uit te breiden of grote stukken opnieuw te ontwikkelen. Dit betekent dat het overschotrisico buiten Taipei hoger is. Zo bouwde Taichung in eerdere cycli te veel luxeappartementen die vervolgens onverkocht bleven. In de huidige cyclus was er in New Taipei verrassend genoeg een grote teruggang in het aantal bouwstarts in 2024 (-62% zoals opgemerkt) door overaanbod in bepaalde zones taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung had het hoogste aantal woningbouwstarts in 2024 van alle regio’s (33.000 eenheden) taiwannews.com.tw, wat mogelijk wijst op toekomstig overaanbod als de vraag niet bijblijft. Het nieuwe aanbod in Taipei is bescheiden en wordt meestal snel geabsorbeerd (als het goed geprijsd is) vanwege de daadwerkelijke vraag en ter vervanging van oude gebouwen. Dus zien investeerders Taipei als minder risicovol wat betreft een overschot aan voorraad, terwijl ze voorzichtig moeten zijn in plaatsen zoals nieuwe stadsgebieden van Taichung of de buitenwijken van Kaohsiung, waar gehele nieuwe gemeenschappen worden gebouwd.

Rendement en investeringsklimaat: Interessant genoeg zijn de huurinkomsten laag in heel Taiwan, maar buiten Taipei zijn ze iets beter. In Taipei is ~2% gebruikelijk, maar in Kaohsiung of Taichung kun je soms 2,5–3% krijgen door de lagere vastgoedprijzen. Buitenlands vastgoedinvesteringsvolume in Taiwan is relatief klein en richt zich vooral op Taipei; andere steden zien weinig internationale kopers, afgezien van enkele overzeese Taiwanezen. Het risicoprofiel verschilt ook – Taipei is misschien meer blootgesteld aan bepaalde risico’s (bijvoorbeeld als politiek centrum wordt het bij conflicten als eerste geraakt), terwijl zuidelijke steden andere risico’s kennen (industriële volatiliteit). Maar over het algemeen worden alle steden beïnvloed door grote nationale kwesties zoals renteveranderingen of geopolitieke gebeurtenissen.

Beleidsinvloed: De kredietbeperkingen van de centrale bank en de nieuwe belastingwetten die we hebben besproken, gelden nationaal en zijn dus van toepassing op alle steden. Sommige maatregelen waren aanvankelijk gericht op Taipei en New Taipei (waar de meeste speculatie plaatsvond) en werden vervolgens uitgebreid. Nu krijgt een belegger in Taichung die een derde woning koopt dezelfde LTV-limieten en belastingtoeslagen als iemand in Taipei taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Dit betekent dat het speelveld qua beleid meer gelijk is dan voorheen. Dit kan Taipei zelfs helpen om waarde te behouden – eerder weken speculanten uit naar Taichung/Kaohsiung vanwege de hogere instapkosten in Taipei, waardoor die markten stegen, maar nu met regels overal wordt die arbitrage beperkt. We zagen dit eind 2024, toen alle steden de afkoeling voelden zodra het krediet werd aangescherpt taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

Samengevat is het vastgoed in Taipei net als een blue-chip aandeel: duur, relatief stabiel, lage groei, terwijl steden als Taichung/Kaohsiung meer op groeiaandelen lijken: goedkoper maar volatieler en cyclischer. Taipei voert de lijst aan qua prijsniveau; andere steden staan soms bovenaan qua groeipercentage. De verwachting is dat “tier-2” steden (Taichung, Kaohsiung) een hobbelige periode tegemoet gaan – ze zijn flink gestegen en moeten dat nu verwerken. Bij Taipei zullen de schommelingen waarschijnlijk minder heftig zijn, maar dat betekent ook minder spectaculaire winsten.

Een kort vergelijkend overzicht:

Taipei City: ~NT$1,2M/ping gemiddeld, ~3% prijsdaling in de recente correctie taiwannews.com.tw. Voordelen: hoogste vraag, schaars aanbod, waardevast. Nadelen: extreem onbetaalbaar, laag rendement.

~NT$1,2M/ping gemiddeld, ~3% prijsdaling in de recente correctie taiwannews.com.tw. Voordelen: hoogste vraag, schaars aanbod, waardevast. Nadelen: extreem onbetaalbaar, laag rendement. New Taipei City: ~NT$600-800k/ping in populaire wijken, kleinere daling (2,3% in Q4) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Vormt feitelijk een verlengstuk van de markt van Taipei met iets beter betaalbare opties. Enige overaanbod in nieuwe zones, maar over het algemeen sterk door bevolkingsgroei.

~NT$600-800k/ping in populaire wijken, kleinere daling (2,3% in Q4) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Vormt feitelijk een verlengstuk van de markt van Taipei met iets beter betaalbare opties. Enige overaanbod in nieuwe zones, maar over het algemeen sterk door bevolkingsgroei. Taoyuan: ~NT$300-400k/ping, gematigde daling (~4,8% in Q4) taiwannews.com.tw. Zeer actieve markt dankzij industrie en Airport MRT. Prijsgroei was hoog; nu rustiger.

~NT$300-400k/ping, gematigde daling (~4,8% in Q4) taiwannews.com.tw. Zeer actieve markt dankzij industrie en Airport MRT. Prijsgroei was hoog; nu rustiger. Taichung: ~NT$300k/ping (verschilt), daling ~3,2% in Q4 taiwannews.com.tw. Grote markt qua volume. Let op overaanbod in bepaalde districten; toch is het de economische hub van Centraal-Taiwan, dus er is vraag.

~NT$300k/ping (verschilt), daling ~3,2% in Q4 taiwannews.com.tw. Grote markt qua volume. Let op overaanbod in bepaalde districten; toch is het de economische hub van Centraal-Taiwan, dus er is vraag. Tainan: ~NT$200-300k/ping, daling ~7% in Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Gestimuleerd door TSMC-fabriek; had lage basisprijzen en is dus nog relatief betaalbaar. Kan blijven groeien als de technologie-industrie floreert, maar de inkomens zijn daar laag.

~NT$200-300k/ping, daling ~7% in Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Gestimuleerd door TSMC-fabriek; had lage basisprijzen en is dus nog relatief betaalbaar. Kan blijven groeien als de technologie-industrie floreert, maar de inkomens zijn daar laag. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, daling ~10% in Q4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Was een hot topic vanwege herontwikkeling en technologische plannen; nu aan het corrigeren. Op lange termijn hangt het af van het succes van de economische transformatie (van zware industrie naar hightech en diensten).

Samengevat: Taipei blijft de duurste en meest “exclusieve” markt, terwijl andere steden betaalbaarheid en soms snellere kortetermijngroei bieden. Toch toont de recente daling na de hausse in plaatsen als Kaohsiung het risico van het najagen van snelle winsten. Veel Taiwanese investeerders spreiden daadwerkelijk – een huis in Taipei (voor stabiliteit/status) en misschien een huurwoning in Taichung of Kaohsiung (voor opbrengst of potentiële groei). Voor een buitenlandse of andere investeerder is de vraag risicotolerantie: Taipei is lager risico, lager rendement; andere steden hoger risico, potentieel hoger rendement. En zoals altijd is lokale kennis cruciaal – elke stad heeft zijn eigen micro-markten en het is verstandig deze individueel te bestuderen.

