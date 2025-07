Alpeigendom-bum: Innblikk i Verbiers eigedomsmarknad 2025

Gøymd i Dei sveitsiske Alpane har Verbier lenge vore eit synonym for luksusski og eksklusive chaletar. Frå og med 2025 når eigedomsmarknaden her nye høgder, med rekordhøge prisar og aukande etterspurnad. Faktisk blei Verbier nyleg kåra til «Verdas beste skisted» (2022 World Ski Awards) heavenpublicity.co.uk, noko som understrekar den globale tiltrekninga. Denne rapporten gir ei grundig analyse av eigedomsmarknaden i Verbier på tvers av bustad, næring og luksussegment, og gir eit framtidsretta blikk mot 2025 og dei næraste åra. Viktige trendar, kjøparprofilar, leigeavkastning, infrastrukturprosjekt og regelverksendringar blir vurdert – med samanlikningar med andre av dei leiande alpindestinasjonane – for å gi investorar og bustadkjøparar konkrete innsikter.

Innhald

Bustadeigedom i Verbier – Marknadstrendar, prisnivå og bustadtilbod. Luksuseigedommar – Prestisjechaletar, etterspurnad i toppsegmentet og prognosar. Nærings- og hotelldriftseigedom – Butikklokale, hotell og anleggsfasilitetar. Marknadstrendar og prisprognosar (2025–2028) – Nyleg utvikling og framtidig utsyn. Kjøparar og investorar: Demografi og motivasjon – Kven som kjøper og kvifor. Leigemarknaden – Sesongvariasjonar og avkastning på utleige. Infrastruktur og utviklingsprosjekt – Nye heisar, fasilitetar og oppgraderingar av skistedet. Juridiske og regulatoriske forhold – Lover, skattar og endringar som påverkar investeringar. Verbier samanlikna med andre alpinstader – Korleis Verbier står seg mot St. Moritz, Zermatt, m.fl. Konklusjon og framtidsutsikter – Samandrag av funn og forventningar vidare.

La oss fordjupe oss i det dynamiske eigedomslandskapet i Verbier og sjå kva som ventar dette kjende alpinstadiet.

Bustadeigedom i Verbier

Verbiers bustadmarknad har vore på ein bratt oppadstigande kurve, dreven av knapp tilgang og global etterspurnad. Sidan 2020 har prisane på sveitsiske fritidsbustader (slik som dei i Verbier) auka med over 30 % – om lag 10 prosentpoeng meir enn veksten i den breiare bustadmarknaden i Sveits ubs.com. I sjølve Verbier har bustadverdiane stige om lag 25 % samanlagt sidan 2020, noko som reverserte eit tidlegare fall og sette nye rekordar ubs.com. Ved starten av 2025 kostar ein høgkvalitets leilegheit eller chalet i Verbier minst CHF 22 100 per kvadratmeter, opp ~2,8 % frå året før ubs.com ubs.com. Dette gjer Verbier til ein av dei dyraste alpemarknadene, berre slått av St. Moritz i Sveits ubs.com. For bustader i absolutt toppklasse på dei beste plasseringane i Verbier, er prisar på CHF 35 000/m² vanlege – og i einskilde tilfelle har sumen til og med passert seks tal per kvadratmeter ubs.com.

Tilbodet er ekstremt begrensa. Den såkalla “Lex Weber”-lova om sekundærbustader frå 2012 (iverksett i 2016) sette ein maksgrense på 20 % for bygging av fritidsbustader i turistområde, noko som i praksis stoppa all nybygging av feriebustader i stader som Verbier, som for lengst har overskride denne grensa ubs.com knightfrank.com. Som ein konsekvens har utvalet blitt mindre – i 2024 var talet på alpine bustader til sals 40 % lågare enn i 2019 alpinepropintel.com. Til ei kvar tid er berre om lag 1,5–2 % av den totale bustadmassen i sveitsiske fjellresortar på marknaden alpinepropintel.com. Tilbodet av eigedomar i Verbier ligg ofte under dette allereie låge gjennomsnittet, noko som skapar intens konkurranse om attraktive chaletar. Når ein bustad av høg kvalitet kjem på marknaden, oppstår det ofte budrundar (med tilfelle der eigedomar blir selt over prisantydning) – ein trend som har blitt omtalt som at gazumping er tilbake på Verbier sitt mikro-marknad countrylife.co.uk countrylife.co.uk.

Bustadmassen i Verbier spenner frå eldre chaletar og leilegheiter frå 1970-talet (mange med stort potensial for luksuriøs oppussing) til eit fåtal nye prosjekt som kom på plass før forbodet. Nye leilegheiter er svært sjeldne. Kjøparar som føretrekk moderne, innflyttingsklare bustader, har få valmoglegheiter, noko som ytterlegare pressar prisane opp på nybygg og fullrenoverte bustader countrylife.co.uk. Mange eksisterande chaletar i attraktive område (Sonalon, Les Esserts, Le Rouge, osb.) har fått vesentlege investeringar for oppgradering til svært høg standard countrylife.co.uk. Samla sett er bustadmarknaden i Verbier prega av høg etterspurnad i forhold til eit avgrensa tilbod, noko som sikrar at sjølv om marknaden stabiliserer seg etter pandemiboomen, held prisane seg høge.

Resort (Kanton) Snittpris (CHF/m²) Prisendring 2024 Marknadshøgdepunkt Verbier (VS) 22 100 ubs.com +2,8 % å/å ubs.com Global etterspurnad; avgrensa tilbod (Lex Weber tak) St. Moritz (GR) 22 300 ubs.com +4,0 % å/å ubs.com Ultra-prime; arveluxusmarknad Zermatt (VS) 20 900 ubs.com +5,5 % å/å ubs.com Ikonisk bilfritt feriested; sterk vekst i det siste Gstaad (BE) 20 600 <a href=»https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/life-goals/real-estate/ubs-alpine-property-focus/_jcr_content/root/contentarea/mainpar/toplevelgrid_9059155/col_1/table_copy.1351711619.file/dGFibGVUZXh0PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd20vZ2xvYmFsL2Npby9kb2MvYWxwaW5lLXByb3BlcnR5LWZvY3VzL3N3aXNzLWFwZi1lbi0yMDI1LnBEksklusiv landsby; lågare høgd, heilårleg appell Andermatt (UR) 20 200 ubs.com –3,3 % år/år ubs.com Voksande resort; nytt tilbod (utlendingar unntatt frå Lex Koller)

Kjelder: UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com.Prisane gjeld for «høgkvalitets» sekundærbustader i 1. kvartal 2025.Kantonsforkortingar: VS = Valais, GR = Graubünden, BE = Bern, UR = Uri.

Prisoversikt (Q1 2025): Gjennomsnittsprisen i Verbier (~CHF 22k/m²) ligg i toppen av alpinmarknaden. Til samanlikning er dette på nivå med St. Moritz (CHF 22,3k/m²) og høgare enn Zermatt (~CHF 20,9k) eller Gstaad (~CHF 20,6k) ubs.com. Tabell under viser Verbier og utvalde konkurrentar:

Det er verdt å merke seg at bustadmarknaden i Verbier er sterkt påverka av andregongsbustad-kjøparar snarare enn lokale fastbuande. Mange eigedomar er sesongbaserte hytter som vert brukte til ferie eller utleigeinntekt, heller enn heile året-bustader. (Landsbyane Le Châble og Bruson nede i fjellet har fleire primærbustader og relativt lågare prisnivå, medan dei framleis er knytte til Verbier sitt skianlegg heavenpublicity.co.uk.) I sjølve Verbier tyder kombinasjonen av prestisje, avgrensa nybygging og eit internasjonalt kjøpargrunnlag at bustadprisane vil halde seg sterke. Sjølv om den ekstreme veksten i 2020–2022 har roa seg, held den grunnleggande ubalansen mellom høg etterspurnad og låg tilgang fram med å støtte verdiutviklinga på bustadmarknaden i Verbier.

Segment for luksuseigedomar

Luksussegmentet i Verbier fortener særleg merksemd, sidan det utgjer noko av det mest eksklusive eigedomsmarknaden i Alpane har å by på. Dette omfattar multimillion-franc-hytter på førsteklasses tomter (ofte med ski-inn/ski-ut-tilgjenge, rikelege fasilitetar og panoramautsikt). Verbier har eit av dei største utvala av “trophy chalets” i Sveits, noko som gjer det til ein magnet for kjøparar med særs høg formue countrylife.co.uk. Dei siste åra har ultra-prime-salssummar i Verbier sett rekordar – til dømes har eigedomar vorte seld for godt over CHF 30 millionar, og prisar per kvadratmeter over CHF 35 000 er no “dagens orden” for bustader i toppklassa ubs.com.

Trendar etter pandemien: Under pandemiboommen (2020–2022) såg luksuriøse alpine bustader ein heilt unik prisvekst (den totale marknaden i Verbier steig med om lag 10 % berre i 2022) jamesedition.com. Til samanlikning opplevde 2023 og 2024 ein mild nedkjøling i dette segmentet. Ifølgje UBS steig prisane på sveitsiske luksuseigedomar berre 2 % i 2023, etter ei oppgang på 10 % i 2022 jamesedition.com. Denne nedkjølinga vart påverka av ein sterkare sveitsisk franc, høgare bustadlånsrenter og ein svakare global økonomi – faktorar som gjorde sveitsiske luksushytter litt mindre tilgjengelege eller attraktive på kort sikt jamesedition.com jamesedition.com. I Verbier merka ein at kjøparinteressa sakta ned frå midten av 2022 og utover, og enkelte eksklusive eigedomar fekk til og med forsiktige priskorreksjonar eller rom for forhandling mot slutten av 2023 alpinepropintel.com alpinepropintel.com.

Likevel blir denne moderasjonen sett på som ein sunn stabilisering av mange, heller enn ein nedgang. Kontantsterke kjøparar finst framleis i rikeleg monn, og den aller øvste delen av marknaden held seg robust. Bransjeekspertar spår at eigedomar over CHF 10 millionar vil halde verdien og framleis tiltrekke interesse, medan dei rundt CHF 5 millionar kan bli meir påverka av finansieringskostnader jamesedition.com jamesedition.com. I Verbier skapar eit tilsig av nye milliardærar og mangemillionærar (talet på milliardærar i Sveits auka med 10 % i fjor) ein jamn straum av potensielle luksuskjøparar jamesedition.com.

Kjøparprofil: Dei som kjøper luksuschaletar i Verbier er ein internasjonal miks av Ultra-High-Net-Worth Individuals (UHNWI) – ofte gründerar, finansfolk eller kjendisfolk – som prioriterer livsstil og eksklusivitet. Utlendingar spelar ei stor rolle (meir om kjøpardemografi i ein seinare seksjon), sjølv om sveitsisk elite også er aktive. Mange av desse kjøparane er kontantkjøparar eller har eit langsiktig perspektiv, noko som gjer at dei er mindre sensitive for kortsiktige renteendringar alpinepropintel.com. Under pandemien vart nokre luksuskjøparar motiverte av lokkinga til dei sveitsiske Alpane som trygge tilfluktsstader og private reiser. I dag handlar motivasjonen om familieinvestering for fleire generasjonar (å overlevere eit chalet i arv), porteføljediversifisering og glede av Verbiers kjende ski- og sosiale tilbod.

Det er verdt å merke seg ein subtil motvind for luksussegmentet: den sveitsiske franc sin styrkte kurs. Ein sterk franc gjer sveitsiske eigedomar dyrare for kjøparar med utanlandsk valuta; UBS-analytikarar åtvarar om at vidare styrking av francen kan dempe etterspurnaden etter dei dyraste heimane i Verbier, og potensielt føre til at nokre kjøparar vel litt “billegare” fjellområde ubs.com ubs.com. For no held likevel prestisjen i Verbier og den avgrensa mengda toppchaletar oppe prispresset. Sjølv dei svake teikna til ein kjøparmarknad (meir tid før sal, mindre prisjusteringar) er stort sett avgrensa til mellomsegmentet, medan verkelege luksuseigedomar fortsatt er svært ettertrakta.

Sjå framover er det venta at luksussektoren i Verbier vil halde seg robust men selektiv. Prisveksten kan vere moderat dei neste par åra, men taket for rekordhøge prisar fortset å stige – spesielt ettersom nyrenoverte «showstoppar»-chaletar vert tilgjengelige på marknaden. Eit døme er den nylege lanseringa av Chalet No.14, eit tidlegare privat chalet som no driv som eit ultraluksuriøst boutiquehotell/chalet, eit døme på den vedvarande etterspurnaden etter prakt i Verbiers eigedomsmarknad (med prisar per natt og salsvurderingar i det yttarste toppsjiktet) newhotels.guide telegraph.co.uk. Oppsummert er Verbiers luksuseigedomar posisjonert som ein langsiktig verdistrategi: tilbodet er praktisk tala fast, og etterspurnaden frå verdas rike etter ein del av Verbiers livsstil held seg stabilt høg alpinepropintel.com jamesedition.com.

Kommersiell & gjestgivar-eigedom

Utanom chaletar og leilegheiter omfattar Verbiers eigedomslandskap også ein moderat, men viktig kommersiell sektor – nemleg butikklokale, restaurantar/barar, hotell og anna eigedom tilknytt reiselivet. Som ein skisportlandsby er Verbiers kommersielle eigedom tett samanvevd med gjestgivarindustrien og turistøkonomien.

Handel og servering: Sentrum av Verbier har eksklusive butikkar, sportsbutikkar, après-ski-barar og førsteklasses restaurantar, mange av desse held til i forretningslokale på gateplan. Etterspurnaden etter prime beliggenheit for butikkar i Verbier er sterk i toppsesongane vinter og sommar, då luksusmerke og lokale verksemder kjempar om å nå turistane. Leigeprisene på godt plasserte butikklokale ligg ofte høgt (tilsvarande småbyar med høg standard) på grunn av dei velståande kundane og mykje trafikk om vinteren. Likevel er den kommersielle marknaden svært liten; det er få einingar og låg utskifting. Lokale butikkdrivarar har ofte lange kontraktar, og når det kjem ledige lokale for leige eller sal, blir dei raskt teken, av og til av utvidande gjestgivarverksemder. Ein nyleg trend er at eksisterande verksemder kjøper chaletar eller leilegheiter for å gjere dei om til bustad for tilsette eller lager, på grunn av den alvorlege bustadsmangelen for sesongarbeidarar knightfrank.com. Dette viser korleis også bustadeigedom samanfell med kommersielle behov i Verbier – arbeidsgivarar investerer i eigedom for å sikre bustad for arbeidsstokken sin, då leigemangel truar drifta deira.

Hotell og resort: Hotelltilbodet i Verbier spenner frå sjarmerande B&B til femstjerners eigedomar. Særleg W Verbier Hotel (opna i 2013) sette Verbier på kartet for merkevarebasert luksushotell og har jamleg vore rangert blant verdas beste skihotell. W, saman med boutique-designhotell som Experimental Chalet, driv konkurransen i det høgaste overnattingssegmentet worldskiawards.com cntraveller.com. Beleggsgraden på hotella i Verbier har vore svært god sidan pandemien – 2022 og 2023 viste ein sterk oppsving for skiturismen. I dei mest populære vintervekene er hotella ofte nær fullbooka, noko som gjer det mogleg å ta ut premiumromprisar. Drivarane har forlengd sesongen (opnar tidlegare om vinteren og marknadsfører sommaraktivitetar) for å maksimere bruken; til dømes er målet no å halde skitrekkja i Verbier opne frå tidleg i desember til seint i april seeverbier.com, noko som kjem hotelldrifta til gode.

Det er nokre nye satsingar innan gjestfriheit under utvikling som vil styrke Verbier sitt kommersielle eigedomstilbod. Eit døme er ombygginga av Chalet Carlsberg på fjellsida til «L’Inkontro,» eit moderne alpebar/restaurantkonsept, ferdigstilt til sesongen 2023/24 heavenpublicity.co.uk heavenpublicity.co.uk. I nærleiken, i La Tzoumaz (samband med Verbier med heisar), utvida den populære restauranten «Papill’on» i 2024 med eit lite boutique-hotell på 9 rom heavenpublicity.co.uk – eit teikn på at også omkringliggande landsbyar satsar for å fange opp auka etterspurnad. I Verbier sentrum opnar nye kaféar og hybridlokale (som Le Koti i Le Châble, ein kombinasjon av kaffibar, pub og bistro) for å møte behova hos turistar og fastbuande gjennom heile året heavenpublicity.co.uk. Sjølv om desse einskildprosjekta er relativt små, peikar dei samla mot eit levande serveringstilbod som stadig utviklar seg. Investorar som vurderer næringseigedom i Verbier er ofte interesserte i hotellkjøp eller -ombyggingar, men slike moglegheiter er sjeldne – dei fleste hotella er familieeigde eller allereie på langvarige eigarhender. Når eit hotell kjem for sal, er interessa stor, ofte frå internasjonale hotellkjeder eller eigedomsfond, noko som reflekterer tru på det solide reiselivsgrunnlaget i Verbier.

Infrastruktur som kommersielle eigedelar: Ein annan del av Verbier sin næringseigedom er skianleggsinfrastrukturen (heisar, osb.), som blir drive av Téléverbier. Sjølv om dette ikkje er “eigedom” i tradisjonell forstand, har heisane og utbetringar i skiområda stor påverknad på verdien av all eigedom i Verbier. I 2022 fekk den globale skioperatøren Vail Resorts merksemd då dei kjøpte seg inn i skioperasjonane til Andermatt, noko som utløyste spekulasjonar om at store aktørar kanskje såg på andre sveitsiske destinasjonar mansionglobal.com. Verbier sitt heisselskap opplyste likevel at dei ikkje var i forhandlingar og at anlegget ikkje er til sals vaildaily.com. Likevel understrekar interessa korleis infrastrukturen i Verbier er ein verdifull eigedel i seg sjølv. Vidare investeringar frå Téléverbier (sjå neste avsnitt om nye heisar) er i realiteten ei investering i den samla eigedomsattraktiviteten for destinasjonen.

Oppsummert er næringseigedom i Verbier ein liten, men blomstrande sektor, løfta fram av populariteten til fjellbygda. Butikklokale og restaurantar har høge prisar, og hotella nyt godt av sterk etterspurnad og aukande helårsbesøk. Samanhengen mellom turisme og eigedomsverdi er tydeleg – i takt med at Verbier blir meir attraktivt for skientusiastar og feriegjester, blir næringseigedomane som yt tenester til desse gjestene meir lønsame, noko som igjen held investeringsinteressa oppe. Sjølv om data på kommersiell leige og avkastning ikkje er allment publisert, tyder forteljingar på liten ledig kapasitet og stabile eller stigande leiger på beste beliggenheit, noko som gjer tilhøva fordelaktige for utleigarar. Potensielle investorar i Verbier sin næringseigedom bør merka seg avgrensa tilgang og reguleringsmessig kompleksitet (hoteldrift kan vera underlagt strenge sonekrav og løyve). Samla sett kompletterer den gjestefokusert næringsmarknaden i Verbier bustadsektoren ved å styrke luksusmiljøet i fjellbygda.

Marknadstrendar & prisprognosar (2025–2028)

Etter ein ekstraordinær verdistigning på eigedom under 2020–2022, går eigedomsmarknaden i Verbier no inn i ein fase med normalisert vekst. I 2024 steig prisane på sveitsiske fritidsbustader med om lag 4% i snitt, noko som er sunt, men eit hakk ned frå dei 6–10% årlege hopp ein såg dei to føregåande åra ubs.com jamesedition.com. Verbier såg spesielt rundt 3% auke i 2024 (Q1 2025 vs Q1 2024) ubs.com. For 2025 ventar analytikarar vidare prisauke, men i eit endå meir moderat tempo ubs.com. UBS sitt eigedomsteam spår at prisane på alpebustader vil stige igjen i 2025, men sakteare enn i 2024 ubs.com – truleg betyr dette låg vekst på énsifra nivå (på om lag 2–3%). Dette nøkterne framtidsbiletet speglar at marknaden har nådd eit høgt platå, der berekraft vert viktigare enn kjøpehysteri.

Viktige faktorar som påverkar prognosen for 2025–2028 inkluderer:

Renter og finansiering: Hypoteklandskapet i Sveits endra seg i 2023–2024 då sentralbanken heva rentene frå historisk låge nivå. Ved midten av 2025 var likevel styringsrenta til den sveitsiske nasjonalbanken moderate 0,25 %, og forventningane var at rentene ville halda seg låge eller kanskje falla svakt gjennom 2026 investropa.com. Billeg finansiering (og nyleg fallande hypotekrenter) gjer eigarskap meir attraktivt samanlikna med å leiga investropa.com investropa.com, og støttar difor etterspørselen. Men høgare lånekostnader enn for to år sidan har redusert budsjettet til nokre marginale kjøparar, spesielt i mellomsegmentet. Dei fleste kjøparane i Verbier har liten gjeld (mange betaler med kontantar eller legg inn over 50 % eigenkapital), så rentene er ikkje like avgjerande her som i bymarknadene, men dei har likevel noko å seie for den generelle stemninga. Utsiktene for stabile eller lågare renter i 2025–2027 er positive for prisvekst, om enn moderat vekst.

Hypoteklandskapet i Sveits endra seg i 2023–2024 då sentralbanken heva rentene frå historisk låge nivå. Ved midten av 2025 var likevel styringsrenta til den sveitsiske nasjonalbanken moderate 0,25 %, og forventningane var at rentene ville halda seg låge eller kanskje falla svakt gjennom 2026 investropa.com. Billeg finansiering (og nyleg fallande hypotekrenter) gjer eigarskap meir attraktivt samanlikna med å leiga investropa.com investropa.com, og støttar difor etterspørselen. Men høgare lånekostnader enn for to år sidan har redusert budsjettet til nokre marginale kjøparar, spesielt i mellomsegmentet. (mange betaler med kontantar eller legg inn over 50 % eigenkapital), så rentene er ikkje like avgjerande her som i bymarknadene, men dei har likevel noko å seie for den generelle stemninga. Utsiktene for stabile eller lågare renter i 2025–2027 er positive for prisvekst, om enn moderat vekst. Globalt økonomisk klima: Luksuseigedomssyklusen er knytt til formuen til dei velståande. Dersom aksjemarknaden og bedriftsinnteninga går godt, strøymer det meir kapital inn i sekundærbustader. Det siste året har det vore noko svingingar i dei globale marknadene, men så langt i 2025 har investorsjela blitt betre. Samstundes kan økonomisk uro (inflasjon, geopolitisk spenning) skapa motvind. Eigedom i Verbier blir ofte sett på som ein “trygg hamn” , gitt Sveits sin stabilitet. I tider med global uro kan etterspørselen etter sveitsiske eigedommar faktisk auka, sidan investorar søker verdistabile alternativ. Difor kan moderat global vekst med episodar av svingingar (det rådande synet) paradoksalt nok halda på tiltrekningskrafta til Verbier som trygg investering.

Luksuseigedomssyklusen er knytt til formuen til dei velståande. Dersom aksjemarknaden og bedriftsinnteninga går godt, strøymer det meir kapital inn i sekundærbustader. Det siste året har det vore noko svingingar i dei globale marknadene, men så langt i 2025 har investorsjela blitt betre. Samstundes kan økonomisk uro (inflasjon, geopolitisk spenning) skapa motvind. Eigedom i Verbier blir ofte sett på som ein , gitt Sveits sin stabilitet. I tider med global uro kan etterspørselen etter sveitsiske eigedommar faktisk auka, sidan investorar søker verdistabile alternativ. Difor kan moderat global vekst med episodar av svingingar (det rådande synet) paradoksalt nok halda på tiltrekningskrafta til Verbier som trygg investering. Demografi – Babyboomer-bølga: Ein interessant drivkraft for etterspørselen er den store gruppa av velståande babyboomarar (no i slutten av 50-åra til 70-åra) som går inn i pensjon eller delvis pensjon. Mange løyser ut kapital frå bedrifter eller leiarstillingar og sit på betydeleg formue, og ønskjer å investera i livsstilseigedommar. UBS peikar på at desse velståande babyboomarane har vore ein premissleverandør for veksten i fritidsbustadmarknaden dei siste åra ubs.com. Spørsmålet er om denne trenden held fram. Det er sannsynleg at ho gjer det inn i andre halvdel av 2020-åra, då denne generasjonen prioriterer å bruka pengar på familieog helsebringande friluftsliv. Verbier, med sin kombinasjon av eventyr og luksus, passar svært godt. Så lenge denne demografien (i Europa, Storbritannia, USA) held fram med å vere økonomisk solide, vil dei støtta etterspørselen etter alperetrettar. Dette er ein strukturell medvind for mellomlangsiktig utvikling.

Ein interessant drivkraft for etterspørselen er den store gruppa av velståande babyboomarar (no i slutten av 50-åra til 70-åra) som går inn i pensjon eller delvis pensjon. Mange løyser ut kapital frå bedrifter eller leiarstillingar og sit på betydeleg formue, og ønskjer å investera i livsstilseigedommar. UBS peikar på at desse velståande babyboomarane har vore ein premissleverandør for veksten i fritidsbustadmarknaden dei siste åra ubs.com. Spørsmålet er om denne trenden held fram. Det er sannsynleg at ho gjer det inn i andre halvdel av 2020-åra, då denne generasjonen prioriterer å bruka pengar på familieog helsebringande friluftsliv. Verbier, med sin kombinasjon av eventyr og luksus, passar svært godt. Så lenge denne demografien (i Europa, Storbritannia, USA) held fram med å vere økonomisk solide, vil dei støtta etterspørselen etter alperetrettar. Dette er ein for mellomlangsiktig utvikling. Tilbodsdynamikk og nye utbyggingar: Tilbodet er venta å halde seg avgrensa. Sjølv om ei nyleg lovendring (gjeld frå oktober 2024) letta litt på restriksjonane for bygging av sekundærbustader – slik at nokre eksisterande, eldre leilegheiter kan utvidast med 30 % sjølv om det gir fleire einingar ubs.com – er ikkje dette ein «game-changer» på kort sikt. Det kan føre til nokre fleire leilegheiter eller oppdeling av chalet som kjem på marknaden i Verbier dei neste åra, men ikkje nok til å bøte på mangelen. Nybygging i sjølve Verbier vil stort sett vere avgrensa til allereie godkjende prosjekt og ombygging av gamle bygg (det finst så å seie ikkje ubebygd grunn til større utviklingsprosjekt grunna regulering og tak på sekundærbustader). Difor vil auken i tilbodet bli marginal, og utilstrekkeleg for å møte den sterke etterspurnaden. Dette gjev støtte til vidare oppoverpress på prisane. Som ein rapport seier, sidan andre bustadinitiativet vart vedteke, har «byggjeaktiviteten i Alpene nærast stoppa opp», så sjølv ein liten oppgang no (stimulerte av 2024-lempinga) forhindrar berre total stagnasjon – utan å gå forbi etterspurnaden ubs.com.

Sett desse faktorane saman er prisprognosen for Verbier fram til 2028 forsiktig optimistisk. Vi reknar med årleg kapitalsvekst i området 3–5 % dei næraste åra investropa.com investropa.com. Dette føreset at det ikkje kjem eit kraftig økonomisk tilbakeslag. Det føreset òg at dei varsla reguleringsendringane (omtala seinare) ikkje strammar vesentleg inn på utanlandsk kjøp. Eit scenario med flate prisar eller ein liten korreksjon kan skje dersom til dømes Sveits skjerper kjøpsreglane kraftig, eller om ein global resesjon rammar luksussegmentet. Men utan slike utløysarar er hovudscenariet jamn oppgang. Støtter dette gjer Julius Baer sin prognose for den sveitsiske eigedomsmarknaden i 2024, der dei rapporterer auka transaksjonsaktivitet mot slutten av 2024 og «vidare moment venta i 2025» investropa.com, som tyder på at post-covid-tregheita var kortvarig.

Viktigast er det at sjølv om prisveksten er moderat, er prisbiletet venta å halde seg høgt. Det er lite som tyder på at verdsettinga i Verbier vil falle signifikant – golvet blir haldt oppe av avgrensa tilbod og velståande eigarar som som regel ikkje er tvungne til å selje. Mange eigarar vil heller halde på eller leige ut chaletane sine enn å selje i eit svakt marknadsklima, noko som fører til låg omsetnad. Alpine Property Intelligence (ein konsulent for skieiendom) ser føre seg eit scenario med “låg omsetnad, prisar som driftar litt ned [i enkelte tilfelle], og betre moglegheiter for kjøparar” på kort sikt alpinepropintel.com alpinepropintel.com. I praksis betyr det meir forhandling i enkeltsaker heller enn eit generelt prisfall.

Oppsummert kan ein vente seg stabilitet og moderat vekst i Verbiers eigedomsmarknad fram mot 2025–2028. Boomen har gått over i ei mjukare landing på eit høgt nivå. For investorar betyr dette at utleigeavkastning og langsiktig verdistigning – i staden for raske sal – vil vere hovudgevinstane i åra som kjem. Og for kjøparar betyr det at sjølv om prisane truleg ikkje vil “stupe”, er prisauken rolegare, noko som gir høve til å komme inn på marknaden utan same hysteri som under toppen i 2021.

Kjøparar & Investorar: Demografi og motivasjonar

Ein av dei viktigaste kjenneteikna til Verbier er det kosmopolitiske kjøpargrunnlaget. I motsetnad til enkelte skiområde der dei fleste er lokale eigarar, er feriebu-marknaden i Verbier internasjonal i si natur ubs.com. Så kven er det som kjøper – og kvifor?

Nasjonalitetar og demografi: Historisk har britiske kjøparar hatt ein kjærleik for Verbier – så mykje at fjellbyen fekk kallenamn som “Sloane Square on the Slopes” med referanse til Londons elite som gjorde Verbier til sin vinterleikeplass thegentlemansjournal.com. Sjølv i dag er kjøparar frå Storbritannia framleis godt representerte (sjølv om Brexit og valutaskift har ført til enkelte utfordringar). Ein rapport frå Savills i 2014 omtala Verbier som “førstevalet for mange britiske kjøparar” og rettesnora for britisk etterspurnad i Alpane countrylife.co.uk. Dei siste åra har miksen vorte breiare: velståande kjøparar frå Vest-Europa (Belgia, Frankrike, Tyskland, Skandinavia), USA, og i aukande grad Midtausten og Asia har vist interesse for eigedom i dei sveitsiske Alpane. Mange utlendingar vert tiltrekte av Sveits si stabilitet, tryggleik og prestisje, i tillegg til skimuligheitene. Sjølvsagt er òg sveitsiske kjøparar aktive, særleg velståande familiar frå Genève eller andre byar som ønskjer seg eit avbrekk i Valais. I utbyggingar som Andermatt (der det unikt nok er ingen avgrensingar for utanlandske kjøp), har om lag halvparten av kjøparane vore sveitsarar, resten internasjonale mansionglobal.com. Verbier har truleg ein endå høgare utenlandsk andel, med tanke på ryktet sitt og at utlendingar kan kjøpe der (med løyve).

I følgje ei marknadsanalyse var dei mest populære sveitsiske regionane blant velståande utanlandske kjøparar i 2024 Valais (der Verbier ligg), Ticino, Vaud, Grisons og Bern – altså Alpane og områda rundt innsjøane jamesedition.com. Mellom spesifikke fjellressortar er Verbier, St. Moritz og Gstaad dei som vekkjer størst interesse hos utanlandske kjøparar jamesedition.com. Dette samsvarer med Verbier sitt rykte som ein verdsklasse-destinasjon. I praksis vert det å kjøpe ei bustad i Verbier ofte sett på som å kjøpe seg inn i ein eksklusiv internasjonal klubb.

Investor vs. livsstilskjøpar: Kjøparar i Verbier har som regel ein hybrid motivasjon – delvis investering, delvis livsstil. Svært få er reine spekulantar eller flippare. Eigedom i Verbier vert ofte halde som ei langsiktig investering (10+ års perspektiv) og er eit kjøp av lidenskap alpinepropintel.com. Som Alpine Property Intelligence påpeikar, er skihus “ofte frukta av ein langsiktig draum” og ikkje styrte av kortsiktige gevinstar alpinepropintel.com. Kjøparar planlegg gjerne å bruke eigedommen til familieferiar (eller til og med delvis pensjonering i framtida), og forventar òg at han skal stige i verdi over tid. Det at låneopptaket som regel er lågt, betyr at eigarane ikkje er tvungne til å leige ut eller selje – dei kan halde gjennom marknadssyklusar, noko som bidreg til stabilitet alpinepropintel.com.

Motivasjonar: Fleire faktorar driv folk til å investere i eigedom i Verbier:

Livsstil og fritid: Grunnleggjande sett er kjøparar betatt av Verbiers verdsklasseskikøyring (410 km løyper i 4 Vallées) og livlege afterski-scene heavenpublicity.co.uk. Å eige ein chalet her er eit livsstilsgode, som gir alpine opplevingar om vinteren og mange sommaraktivitetar (fotturar, sykling, festivalar) utanfor skisesongen schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Det er ein plass der “legender, kongelege og popstjerner” minglar med sportsentusiastar heavenpublicity.co.uk – ein blanding av glamour og ekte fjellstemning som få andre stader kan måle seg med. Mange kjøparar nemner ønsket om ein familieplass der minner vert skapa på tvers av generasjonar.

Grunnleggjande sett er kjøparar betatt av Verbiers heavenpublicity.co.uk. Å eige ein chalet her er eit livsstilsgode, som gir alpine opplevingar om vinteren og mange sommaraktivitetar (fotturar, sykling, festivalar) utanfor skisesongen schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Det er ein plass der “legender, kongelege og popstjerner” minglar med sportsentusiastar heavenpublicity.co.uk – ein blanding av glamour og ekte fjellstemning som få andre stader kan måle seg med. Mange kjøparar nemner ønsket om ein familieplass der minner vert skapa på tvers av generasjonar. Potensiell leigeinntekt: Sjølv om det ikkje vanlegvis er den viktigaste motivasjonen, er høvet til å få leigeinntekter når eigaren ikkje brukar eigedommen eit stort pluss. Høgsesong-vekereprisar for leige i Verbier er blant dei høgaste i Alpane, noko som kan vege opp for eigarkostnadene (meir om det i leigeseksjonen). For somme investorar, særleg dei som ikkje planlegg å vere i Verbier heile sesongen, er leigeavkastning ein del av rekneskapen – slik at eigedommen blir ein avkastande eigedom, ikkje berre ein fråverande fritidsbustad.

Sjølv om det ikkje vanlegvis er den viktigaste motivasjonen, er høvet til å få leigeinntekter når eigaren ikkje brukar eigedommen eit stort pluss. Høgsesong-vekereprisar for leige i Verbier er blant dei høgaste i Alpane, noko som kan vege opp for eigarkostnadene (meir om det i leigeseksjonen). For somme investorar, særleg dei som ikkje planlegg å vere i Verbier heile sesongen, er ein del av rekneskapen – slik at eigedommen blir ein avkastande eigedom, ikkje berre ein fråverande fritidsbustad. Trygg hamn for investeringar: Sveits sin politiske nøytralitet, sterke valuta og solide rettssystem gir tryggleik for internasjonale investorar. Å eige eigedom i Sveits blir sett på som ein trygg verdioppbevaring. I motsetnad til mange andre land har ikkje Sveits nokon historie med eigedomsbobler, og den sterke sveitsiske francen gjev ofte gevinst i tillegg til verdistigning på eigedom. I tillegg appellerer sveitsisk bankhemmelegheit (historisk) og diskresjon til dei som ønskjer privatliv. I usikre tider kan ein hytte i Verbier kjennast som ei konkret trygg hamn. Merk at Sveits heller ikkje har ein straffande eigedomsformuesskatt slik som nokre andre alpeland – til dømes pålegg Frankrike årleg formuesskatt på eigedommar over ~€1,3 millionar , noko som kan bli dyrt for eigarar av hytter til over €5 M mansionglobal.com. Sveits har ingen tilsvarande nasjonal skatt på eigedomsformue mansionglobal.com, noko som gjer det meir investeringsvennleg frå eit skatteperspektiv.

Sveits sin politiske nøytralitet, sterke valuta og solide rettssystem gir tryggleik for internasjonale investorar. Å eige eigedom i Sveits blir sett på som ein trygg verdioppbevaring. I motsetnad til mange andre land har ikkje Sveits nokon historie med eigedomsbobler, og den sterke sveitsiske francen gjev ofte gevinst i tillegg til verdistigning på eigedom. I tillegg appellerer sveitsisk bankhemmelegheit (historisk) og diskresjon til dei som ønskjer privatliv. I usikre tider kan ein hytte i Verbier kjennast som ei konkret trygg hamn. Merk at Sveits heller ikkje har ein straffande eigedomsformuesskatt slik som nokre andre alpeland – til dømes , noko som kan bli dyrt for eigarar av hytter til over €5 M mansionglobal.com. Sveits har ingen tilsvarande nasjonal skatt på eigedomsformue mansionglobal.com, noko som gjer det meir investeringsvennleg frå eit skatteperspektiv. Eksklusivitet og status: Det er ein immateriell, men reell motivator: Å eige ein bustad i Verbier gjev status. Det signaliserer at ein har «klart det» ved å kunne kjøpe seg inn på denne velkjende destinasjonen. Denne statusfaktoren skal ikkje undervurderast – det er likt det å eige bustad i St. Tropez eller Manhattan, der det ligg eit visst sosialt cachet. Verbier sitt livlege sosiale miljø (inkludert arrangement som Verbier Music Festival og nyttårsfestar med kjendisar) bidreg til attraksjonen. Nokre kjøparar forelskar seg rett og slett i Verbier etter å ha besøkt staden, og ønskjer å bli ein del av fellesskapet.

Det er ein immateriell, men reell motivator: Å eige ein bustad i Verbier gjev status. Det signaliserer at ein har «klart det» ved å kunne kjøpe seg inn på denne velkjende destinasjonen. Denne statusfaktoren skal ikkje undervurderast – det er likt det å eige bustad i St. Tropez eller Manhattan, der det ligg eit visst sosialt cachet. Verbier sitt livlege sosiale miljø (inkludert arrangement som Verbier Music Festival og nyttårsfestar med kjendisar) bidreg til attraksjonen. Nokre kjøparar forelskar seg rett og slett i Verbier etter å ha besøkt staden, og ønskjer å bli ein del av fellesskapet. Klima og heilårsdestinasjon: Det er interessant, for trass i uro kring klimaendringar er høgtliggjande skistadar som Verbier sett på som meir framtidsretta for skiaktivitet. Verbier sitt skiterreng går opp til 3 300 moh. (Mont Fort-breen), noko som gjev ein lang og stabil sesong heavenpublicity.co.uk. Savills sin forsking har rangert Verbier som ein av dei mest robuste skistadene for klimaendringar (takka vere høgde og investering i snøproduksjon) savills.co.uk. Kjøparar finn tryggleik i at skihytta deira vil ha skiverdi i fleire tiår framover, samanlikna med lågareliggjande skistadar med kortare sesongar. Vidare har Verbier satsa på å bli ein heilårs destinasjon – sommarturismen er på frammarsj, med aktivitetar og infrastruktur for å lokke besøkande året rundt schraner-verbier.ch. Denne breiare appellen forsterkar investeringsgrunnlaget, då eigedommen kan nytast (eller leigast ut) heile året.

Når det gjeld alder og profil, spenner kjøparane frå 30- til 70-åra. Yngre kjøparar (30- og 40-åra, ofte entreprenørar eller finansfolk) kan bli tiltrekte av Verbiers kjende uteliv og offpist-moglegheiter, medan eldre kjøparar (50- og 60-åra, kanskje nyleg pensjonerte eller nærmar seg pensjonsalder) gjerne prioriterer komfort, velvære og familievennlege aspekt. Mange kjøparar er familieeiningar – dei kjøper med tanke på å ha ein stad der barn og barnebarn kan samlast. Vi ser òg ei overføring av generasjonsrikdom, der ein kjøper ein chalet som ei varig investering for familien. Selskapsinvestorar er mindre vanlege i bustadmarknaden i Alpene (grunna Lex Koller-reglar som avgrensar utanlandske selskap frå å eige eigedom), men av og til blir eigedomar kjøpt via selskapsstruktur av omsyn til personvern eller skatteplanlegging.

Investorar åtferd: Når dei først eig, held eigarane i Verbier på eigedomane sine i lang tid. Det er ikkje uvanleg at chaletane blir verande i same familie i fleire tiår. Dette gir lågt utbod på bruktmarknaden. Endringar skjer gjerne når det oppstår livshendingar (t.d. at ein eigar ikkje lenger står på ski, eller flyttar av personlege grunnar) heller enn på grunn av marknadstiming. Denne noko lite elastiske tilgangen gjer at verdiane er isolerte frå kortsiktige svingingar. Dessutan, fordi eigarane ofte er personar med stor formue som ikkje har stor gjeld, er tvangssal sjeldan sjølv under økonomiske nedgangstider.

Oppsummert er kjøparane i Verbier velståande, internasjonale og motiverte av livsstil, med eit klokt investeringsperspektiv. Dei blir tiltrekte av den unike kombinasjonen av sport, sosialt liv og stabilitet som Verbier tilbyr. Motivasjonen deira blandar personleg glede med langsiktig verdibevaring. Å forstå denne tankegangen er nøkkelen: det forklarar kvifor eigedom i Verbier kan oppnå så høge prisar og samtidig vere relativt lett å selje – det ligg ein djup emosjonell og strategisk verdi i desse alpine eigedomane som går langt ut over berre teglstein og mur.

Innsikt i utleigemarknaden

Utleigemarknaden i Verbier er ein integrert del av eigedomsmarknaden, då mange eigarar leiger ut eigedommane sine og mange besøkande ønskjer korttidsutleige av chalet/leilegheiter. Utleigemarknaden i Verbier er svært sesongbasert og følgjer skisesongen og turisttoppar om sommaren.

Sesongbasert etterspurnad: Vintrane i Verbier fører med seg ein straum av skientusiastar frå desember til april. Den beste leigeperioden varer om lag 20 veker i vintersesongen (frå tidleg desember til påske), då etterspurnaden er høgast og vekeprisane stig knightfrank.com knightfrank.com. Dette inkluderer jula og nyttår, slutten av januar, februar (spesielt skuleferiane), og mars til påske – i desse periodene kan premium-chalet ligge fullbooka til topp pris. I tillegg til desse vintervekene, har Verbier no ein solid sommarsesong: om lag 10 veker med utleige etterspurnad utanom vinteren, særleg i juli og august når Alpane lokkar til seg turgåarar, terrengsyklistar og festivaldeltakarar knightfrank.com. Totalt kan eigedom i Verbier oppnå rundt 30 veker utleige i året, som er ei bemerkelsesverdig auke frå dei tradisjonelle 10–15 vekene med skiutleige for ti år sidan knightfrank.com. Denne auken viser korleis landsbyen har lukkast med å promotere heilårsturisme og arrangement.

I lågsesongen (våren etter at skiheisane stenger og den seine haustperioden) fell etterspurnaden kraftig, og mange eigedomar står tomme eller må leiast ut til sterkt reduserte prisar. Kloke eigarar brukar gjerne denne tida til vedlikehald eller sjølv å nytte eigedomen. Det viktigaste er likevel at høgsesongprisane er så gode at ein, sjølv med nokre tomme periodar, oppnår attraktive årsavkastningar.

Leigeprisar og avkastning: Leigeprisane i Verbier er blant dei høgaste i Alpane. Eit luksuschalet kan hente inn fleire titals tusen frank i veka i høgsesong, avhengig av storleik og fasilitetar (chaleter med tilsett personale kan koste endå meir). Til dømes kan ein velplassert 3-roms leilegheit gå for CHF 5 000–7 000 per veke i høgsesong, medan ein stor frittliggande chalet kan krevje CHF 15 000–25 000+ per veke i nyttårsperioden. Sommarprisane er lågare, kanskje 50–70 % av vinterprisane, men arrangement som musikkfestivalar kan auke prisane.

Samla sett er leigeavkastninga i Verbier solid, men ikkje ekstraordinær – dette er typisk for eigedomar i førsteklasses skiområde (der kapitalverdiane er svært høge samanlikna med leigeinntektene). Ifølgje Alpine property-analytikarar ligg gjennomsnittleg netto leigeavkastning på sveitsiske ski-eigedomar like under 4 % per år alpinepropintel.com. Knight Frank påpeikar også at ein brutto leigeavkastning rundt 4 % er oppnåeleg i dei fleste alpine feriestader knightfrank.com. I tilfellet til Verbier ligg avkastninga ofte i nedre delen av dette spekteret for dei aller mest eksklusive chaletane (sidan kjøpsprisen er så høg). For meir moderat prisa leilegheiter som framleis har god utleige, kan avkastninga vere noko høgare. Til dømes oppgav Knight Frank eit scenario: eit chalet til €1 million i Chamonix (samanliknbart på enkelte område med Verbier sin mellommarknad) kunne gi ei bruttoinntekt på €80k for 30 veker utleige, og netto €40k før skatt (altså 4 % netto avkastning) knightfrank.com. Vi kan rekne ut at ein eigedom i Verbier til CHF 2 millionar kanskje kan ha ei bruttoinntekt på rundt CHF 100k/år og netto omlag CHF 50k etter utgifter, altså rundt 4 % avkastning. Chaletar i ultraluksus-segmentet vil gjerne gi ein lågare prosentdel (kanskje 2–3 %), fordi leigeinntekta, sjølv om den er stor i absolutte tal, er lita i forhold til den høge kjøpsprisen.

Det er viktig å presisere brutto kontra netto avkastning: Bruttoavkastning er rett og slett leige delt på kjøpspris. Nettoavkastning trekkjer frå utgifter – og alpeutleige gir kostnadar: eigedomsforvaltingshonorar, reingjering, vedlikehald (snørydding osv.), forsikring, eventuelt renter på lån, og agentprovisjonar. Verbier-eigarar nyttar ofte lokale byrå eller concierge-tenester for utleigeforvaltning, som kan ta 15–20 % av leigeinntekta. Etter alle kostnader kan 4 % bruttoavkastning fort bli ~2,5–3 % netto for eigaren. Alpine Property Intelligence-rapporten viste til “like under 4 % netto” i snitt, noko som tilseier at effektiv utleige faktisk kan dekke dei fleste kostnadene og likevel gi litt overskot alpinepropintel.com. I tillegg har leigeprisane stige med om lag 10 % sidan 2019 i Sveitsiske Alpane alpinepropintel.com, grunna auka etterspurnad etter COVID, noko som har gitt noko betre avkastning (men også høgare kjøpsprisar, som igjen held avkastninga i sjakk).

Leigereguleringar: Sveits er ganske tillatande når det gjeld ferieutleige. Det er ingen nasjonale restriksjonar på kor mange netter ein kan leige ut ein sekundær bustad (i motsetnad til nokre byar som har tak på Airbnb-netter) knightfrank.com. I Verbier står eigarar fritt til å bruke plattformer som Airbnb, Booking.com eller lokale chalet-byrå for å leige ut eigedomane sine kortsiktig. Eitt unntak: om eigedomen vart kjøpt under ein ordning der utleige var påkravd (nokre nye prosjekt klassifiserer einingar som «investeringsobjekt» for å omgå sekundærbustad-reglar), kan eigaren vere forplikta til å leige ut eit visst antal veker. Men generelt i Verbier er utleige opp til eigaren sjølv. Sameigarar (t.d. eit burettslag/HOA for ein bygard) kan i teorien setje eigne reglar for korttidsutleige, men det er frå tilfelle til tilfelle og ikkje vanleg knightfrank.com.

Leigetakarprofil og åtferd: Vinterleigetakarar i Verbier er ofte ukesvis buande skituristar – familiar, vennegjengar, bedriftsturar – ofte frå Storbritannia, Europa, eller endå lenger borte. Dei kjem for dei kjende bakkane og utelivet. Mange er gjengangarar som leiger kvart år på same tid. Sommarleigetakarar kan vere fotturistar, terrengsyklistar, eller deltakarar og publikum på arrangement (som publikum til Verbier-festivalen, eller deltakarar på sykkelritt). Ein sterk utleigemarknad er eit pluss for eigedomsinvestorar: det er relativt enkelt å finne leigetakarar i Verbier i høgsesongen sidan staden er så populær.

Ein interessant effekt av bustadmangelen er at lokale verksemder og sesongtilsett slit med å finne bustad. Nokre arbeidsgivarar leiger eller kjøper no eigedomar for å huse tilsette (som nemnt tidlegare) knightfrank.com. Denne etterspurnaden etter bustad for tilsette gjeld mest rimelegare einingar i Le Châble eller dei omkringliggjande områda, men det viser at leigemarknaden er stram, sjølv utover turistbehovet. Om du eig ei lita leilegheit i Verbier/Le Châble, kan du ha moglegheit til å leige ut sesongvis til lokale eller arbeidarar (til dømes 4 månadar vinterleige til ein skiinstruktør), ofte til lågare pris enn turistvekepris, men for ein garanti på lengre leigeperiode.

Sesongsvingingar i prisar: Som forventa svingar leigeprisane kraftig med sesongen. UBS-undersøking viste at skistader som Verbier og Zermatt har store forskjellar mellom skisesong og sommarprisar, noko som speglar høgare pris på populære skiområder alpinepropintel.com. Dette betyr at ein eigar ikkje berre kan dele årleg inntekt på 12 for å få gjennomsnittleg månadspris – ein får størsteparten av inntekta om vinteren, eit mindre beløp om sommaren, og svært lite i skuldersesongane. Å handtere denne sesongvariasjonen er sentralt (t.d. justere pris og sikre at bustaden blir marknadsført i god tid før høgseson).

Samla sett er leigeavkastninga i Verbier god etter sveitsiske forhold og gir eigarar eit reelt insentiv til å leige ut. Sjølv om ingen blir millionær berre på leigeinntekter frå éin hytte, kan inntekta betydelege dempe driftskostnadene og i mange tilfelle dekke rentene på lån. For eksempel, med dagens låge lånerenter (sveitsiske variable/faste renter rundt 2,5–3% per 2024 knightfrank.com knightfrank.com), betyr ei nettoavkastning på over 3%+ at eigedomen kan nærmast vere sjølvfinansierande om ein brukar lån. Denne dynamikken – låge finansieringskostnader og sterke leigeprisar – har gjort det meir attraktivt å eige (sjølv med lån) enn berre å besøke og leige. Faktisk, mot starten av 2025, på grunn av stigande leigeprisar og låge renter, vart det ofte billegare årleg å eige enn å leige bustad i Sveits investropa.com jamesedition.com. I Verbier sin samanheng kan dei høge leigeprisane for fleire veker i hytte heller gå til å dekke eigarskap, noko som motiverer faste gjester til å kjøpe dersom dei har moglegheit.

Døme: Ei familie som leiger ei fin hytte i to høgsesongsveker kan bruke CHF 20 000 kvart år. Dette beløpet kunne heller dekt renter på eit stort lån eller gått til å byggje eigenkapital – ei innsikt som gjer at mange som leiger ofte, vel å kjøpe sitt eige.

Oppsummert er leigemarknaden i Verbier prega av høg sesongmessig etterspurnad, premium-prisar og avkastning rundt 3–4%. Den utvidede turistsesongen har styrka utleigepotensialet. Sjølv om marknaden er vintertung, gir veksten av sommaraktivitetar no eigarar moglegheit til å få avkastning heile året. Investorar må likevel ta omsyn til lediggang og forvaltningskostnader, men med dagens trendar kan utleige i Verbier vere både lønnsamt og relativt “problemfritt” (særleg med profesjonelle utleigebyrå). Den sterke leigeetterspurnaden gir òg auka salsverdi – potensielle kjøparar veit dei kan leige ut, noko som gjer det lettare å betale ein høg kjøpesum.

Infrastruktur & Utviklingsprosjekt

Kontinuerleg investering i infrastruktur og tilbod er avgjerande for at ein stad som Verbier skal halde seg attraktiv. Fleire pågåande og planlagde prosjekt i Verbier og Val de Bagnes-regionen har som mål å betre tilgjenge, berekraft og den totale opplevinga for besøkande – noko som indirekte kan auke eigedomsverdiane ved å styrke utferdstadens popularitet.

1. Nye heisar og forbetringar av løyper: Det viktigaste prosjektet er bygginga av Savoleyres Télémixte-heisen. Dette etterlengta heissystemet vil knyte Verbier meir effektivt saman med Savoleyres/La Tzoumaz-sektoren. Det er ein kombinasjon av gondol og stolheis (derav Télémixte) og omfattar to etappar: Les Esserts til Savoleyres (ny 10-seters gondol) som er planlagd opna i desember 2025, og Savoleyres til La Tzoumaz (stolheisforlenging) innan desember 2026 heavenpublicity.co.uk. Arbeidet starta i 2023, noko som viser stor satsing trass i høge kostnader. Denne moderne heisen vil betre flyten av skikøyrarar og tilgjengelegheita mykje, og gjere det som før var ei tregare samankopling til ei rask, effektiv linje verbier4vallees.ch seeverbier.com. For eigarar av eigedomar, særleg dei i Savoleyres/Esserts, er dette ei stor fordel – det “flyttar Verbier nærare” og vil sannsynlegvis auke etterspurnaden etter hytter på den sida av fjellet. Det styrkjer òg attraktiviteten til La Tzoumaz (ei rolegare bygd over åsryggen) ved å gjere det lettare å nå kjerneområdet i Verbier, noko som kan gjere eigedomane der meir verdt. I tillegg har Téléverbier planlagt ein ny 6-seters stolheis for vintersesongen 2026/27 i ein annan del av skiområdet, med byggestart i 2025 snowindustrynews.com. Stadige oppgraderingar av heisane som dette sørgjer for at Verbier held fram som eit topp moderne skianlegg.

2. Ombygging av idrettssenter: Verbiers innandørs idrettssenter (som inkluderte basseng og fasilitetar) blei råka av ein brann i 2017, og det pågår no eit stort arbeid med å byggje opp att og fornye det. Det nye Verbier Idrettssenter-prosjektet er godkjent med eit anslått budsjett på 69 millionar CHF valdebagnes.ch. Utforminga, stadfesta mot slutten av 2023, er ambisiøs – og omfattar mellom anna eit semi-olympisk symjebasseng, badebasseng for rekreasjon, spa, vassleik for barn (sklier osv.), eit stort treningsrom med modular, og ein restaurant valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Dette blir eit fleirbruksanlegg retta mot både fastbuande og turistar, med eit 30-årsperspektiv valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Grunnarbeidet for bygginga startar i 2025, med opning venta i 2028 valdebagnes.ch. Det er særleg verdt å merkje seg at utforminga prioriterer lokale materiale (stein og tre) og berekraft, i tråd med Verbiers filosofi om å kombinere moderne behov med alpint særpreg valdebagnes.ch. Det blir også diskutert å leggje til ei isbane som del av anlegget (framleis til vurdering) valdebagnes.ch. Når det står ferdig, vil dette idrettssenteret løfta tilbodet til både fastbuande og turistar heile året – og by på velvære og aktivitetar sjølv på verkeleg dårlege vêrdagar eller i lågsesongen. For eigedomseigarar blir dette eit pluss: Førsteklasses fritidsfasilitetar i sentrum styrkjer Verbier som ein attraktiv stad å bu eller feriere.

3. Oppgraderingar i landsbykjernen: Place de l’Ermitage-prosjektet er enannan utvikling som har som mål å betre livskvaliteten. Det sentrale torget i Verbier (Place de l’Ermitage) blir ombygd med omfattande medverknad frå innbyggjarane for å skapa ein grøn, allsidig møteplass for lokalsamfunnet valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Planane inkluderer meir grøntareal (tre, regnvassmatte myrområde), benkar, eit paviljong med fleirbrukssal og kafé, og fleksibelt areal for marknader, konsertar eller til og med ei vinter-isbane valdebagnes.ch. Eit underjordisk tre-etasjes parkeringshus (med ca. 200 plassar) blir bygga under, smart gøymd for å ta vare på estetikk valdebagnes.ch. Bygginga av torget og parkeringa er venta å ta til mot slutten av 2025. Målet er å gje Verbier ein ekte landsbykjerne som er attraktiv heile året – ein stad både for lokale og turistar å samlast, ikkje berre knytt til skiheisar og barar. Slik byutvikling kan skånsamt auka eigedomsverdiane i nærleiken og gjer generelt Verbier meir levande og mindre bilbelasta.

4. Mobilitet og berekraft: Verbier legg vekt på bærekraftig transport og energi i utviklingsplanane sine. Skistaden erkjenner at det største karbonavtrykket kjem frå besøkande som reiser til destinasjonen heavenpublicity.co.uk. Heldigvis er Verbier ein av dei lettaste større skistadene å nå med kollektivtransport – du kan ta tog frå Genève (eller endåtil London via Eurostar og sveitsisk jernbane) rett til Le Châble, og så ta gondolen opp til Verbier heavenpublicity.co.uk. At denne kabelbanen finst frå togstasjonen i dalen er ein stor ressurs, og det blir promotert som ein meir miljøvennleg måte å ankomme på (du slepp biltrafikken opp fjellet). I tillegg gjer direktefly til Sion (ein by i Valais) og sesongfly til Genève tilkomsten enkel for internasjonale reisande heavenpublicity.co.uk. Inne i skisenteret er det planar om å gjere viktige gater meir fotgjengervennlege: til dømes blir delar av Rue de Médran (nær hovudheisen) meir fotgjengiarvennlege for å betre landsbystemninga og oppmuntre til gange/sykling valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Når det gjeld energi, investerer heisselskapet og anlegga i Verbier i fornybare energikjelder, energieffektiv snøproduksjon og betre isolasjon for å kutte straumbruken heavenpublicity.co.uk. Alle desse tiltaka høyrer inn under eit tema om tilgjenge og berekraft som skistaden har peika ut som avgjerande for framtida heavenpublicity.co.uk.

5. Andre utviklingar: I det større Val de Bagnes-området (kommunen der Verbier ligg), finst det kulturelle og turistrelaterte initiativ som “Kairos” vin-tastingsrom i Bruson (opna i ein renovert hytte, med vinopplevingar samt ei luksuriøs leilegheit med to rom) heavenpublicity.co.uk. Det er lite, men viser trenden mot å utvide turisttilboda (culinary tourism, osv.). I tillegg er det verdt å nemne Bruson-gondolen (opna 2014) – ikkje ny, men ein påminnelse om at Verbier er knytt til fleire landsbyar, og desse sambanda har blitt betra siste tiåret. Ved å inkludere Bruson via gondol auka ein skiterreng og alternative overnattingsstader, og vidare utvikling der (som nye overnattingstilbod eller aktivitetar) kan supplere Verbier sine sentrale tilbod.

Om ein ser lenger fram, har kommunen Verbier ein 30-års visjonsplan (PAZ) som balanserer mellom vekst og vern av miljøet valdebagnes.ch. Dei er merksame på å unngå byspreiing av hytter utover dalsidene («å redde sveitsiske skistader frå spreiing» var til og med eit tema på eit tidspunkt swissinfo.ch). Dette betyr at framtidig utbygging vil fokusere på smart fortetting og oppgradering av infrastruktur framfor uavgrensa bygging av nye bustader. Så du kan forvente vidare investeringar i ting som transport (kanskje fleire elektriske bussar, eller tankar om ein tunnel eller betre veg for å lette køene i helgetoppane) og fasilitetar, heller enn store nye bustadfelt.

Innverknad på eigedom: Alle desse prosjekta – heisar, idrettsanlegg, forskjønning, berekrafttiltak – styrkar attraktiviteten til Verbier. For dei som allereie eig, betyr det betre livskvalitet og sannsynlegvis auke i eigedomsverdiar over tid, sidan skistaden held seg konkurransedyktig globalt. For dei som vurderer å kjøpe, indikerer det at Verbier ikkje kviler på laurbæra; her vert det aktivt satsa på å bli betre, noko som reduserer risikoen ved å investere (byen vil halde seg levande og moderne). Særleg verdt å merke seg er at desse investeringane vert gjort sjølv med juridiske avgrensingar på nye bustadhus: det viser at fellesskapet prioriterer kvalitet framfor kvantitet – oppgradering av det eksisterande for å trekkje til seg ein kresen kundebase, framfor å byggje ut i breidda. Ein slik modell bidreg gjerne til høgare eigedomsprisar fordi opplevinga vert stadig betre utan at tilbodet veks mykje.

Samla sett er utbyggingsplanane i Verbier solide og målretta. Innan 2025–2028 vil me sjå ei ny, rask heisforbindelse, eit flaggskip innan idrett/velvære under bygging, eit grønare sentrum og stadig forbetringar innan berekraft. Alt dette held Verbier i tet blant alpinanlegg, noko som bådar godt for den vidare utviklinga av eigedomsmarknaden der.

Juridisk & regulatorisk miljø

Å investere i sveitsisk eigedom – særleg som utlending – krev å manøvrere i eit komplekst juridisk og regulatorisk rammeverk. Verbier, sidan det ligg i Sveits, er underlagt både føderale lover og kantonale (Valais) reglar som kan påverke eigarskapen. Dei siste åra og framover er det fleire viktige juridiske faktorar og mogelege endringar å vere merksam på:

Lex Koller (Utlendingeigedomslova): Sveits sin kjende lov som avgrensar eigedomskjøp for utlendingar, Lex Koller, spelar ei avgjerande rolle i feriestadmarknaden. I hovudsak er ikkje-busette utlendingar berre tillatne å kjøpe visse typar eigedomar (vanlegvis fritidsbustader i utpeikte turistområde) og ofte med storleiksavgrensingar (om lag 200 m² bustadflate) investorsinproperty.com. Verbier er eitt av desse utpeikte områda der utlendingar kan kjøpe, men dei må få kantonal godkjenning og halde seg innanfor årlege kvotar for løyve. Til dømes deler Kantonen Valais (der Verbier ligg) ut eit avgrensa tal løyve kvart år til utanlandske kjøparar – desse blir ofte tildelte raskt på grunn av stor etterspørsel. Prosessen kan vere byråkratisk og blir handheva strengt properstar.sg. Utlendingar kan ikkje kjøpe fleire eigedomar; hovudregelen er éin eigedom per ikkje-busett. Eigedomen er også meint for personleg bruk (korttidsutleige er tillate, men ein kan ikkje kjøpe berre for spekulasjon via eit selskap utan løyve).

I mange år har Lex Koller vore restriktiv, men stabil. Kommende endringar: Frå mars 2025 har det sveitsiske føderale rådet annonsert planar om å stramme inn Lex Koller ytterlegare ubs.com jacquemoudstanislas.ch. Dette er ganske betydeleg. Forslaga (som framleis skal utformast i detalj) inkluderer tiltak som: å krevje at utlendingar med bustad i Sveits må selje bustaden sin dersom dei flyttar frå landet (slik at ein lukkar eit smotthol som lèt dei behalde bustaden som sekundærbustad), å hindre utanlandske kjøparar i å skaffe seg næringseigedom for investering (berre til eiga verksemds bruk), mogleg slutte med unntaket som lèt utlendingar kjøpe aksjar i sveitsiske eigedomsselskap, og kritisk, dei vurderer nye restriksjonar på utanlandske kjøp av ferieboligar og tenesteleilegheiter (aparthotell) jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Sjølv om detaljane for ferieboligar ikkje er avgjort, går retninga mot flere avgrensingar på utanlandske kjøparar i populære område som Verbier. Desse endringane er del av ein politisk innsats for å møte bustadmangel og halde prisane nede for lokale (eit initiativ også knytt til større befolkningsomsyn) jacquemoudstanislas.ch.

Kva tyder dette? Dersom det blir gjennomført, kan det bli vanskelegare for ikkje-busette å kjøpe i stader som Verbier – kanskje strengare kvotar for løyve, eller ekstra vilkår. Likevel er lovgjevingsprosessen lang og kan møte motstand jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Eit lovframlegg er venta seint i 2025, med debattar inn i 2026. I mellomtida kan sjølve utsikta til strengare reglar få nokre utlendingar til å “kjøpe no i staden for seinare,” og slik auke etterspurnaden på kort sikt. På den andre sida kan usikkerheit få nokre til å vente. Eksisterande utanlandske eigarar ville ikkje bli tvinga til å selje (med mindre dei er omfatta av unnataket for primærbustad og flyttar, etter den nye regelen). Men viss det kjem til dømes eit forbod mot aparthotell, kan det avgrense nye utbyggingsmodellar.

Per no har ingen umiddelbare endringar i Lex Koller blitt sette i verk investropa.com – status quo held fram i 2025, noko som betyr at utlendingar kan fortsetje å kjøpe fritidsbustader i Verbier etter gjeldande reglar. Dette er berre eit tema å følgje med på. Viss du er ein utanlandsk investor som vurderer Verbier, er det viktig å følgje med på denne lovprosessen, då den kan få konsekvensar for rettane dine eller likviditeten til eigedomen din i framtida.

Lex Weber (Fritidsbustadlova): Ofte forveksla med Lex Koller, er Fritidsbustadinitiativet (Lex Weber) eit anna sentralt regelverk. Vedtatt av sveitsiske veljarar i 2012, forbyr det bygging av nye fritidsbustader i kommunar der talet på fritidsbustader overstig 20% av dei samla bustadene ffw.ch. Verbier (kommune Val de Bagnes) ligg langt over denne grensa – truleg rundt 75% av eigedomane i Verbier er fritids-/feriehus – så sidan 2013 kan ingen nye reine fritidsbustader bli godkjende. Nokre unnatak er likevel utnytta: til dømes fekk prosjekt godkjende før 2012 gå vidare; enkelte nye utbyggingar har ein “utleigeplikt” som gjer at dei blir rekna som hotell eller investeringar i staden for reine fritidsbustader countrylife.co.uk. Også aparthotell (einingar selde til kjøparar men utleigde av ein operatør) har vore ein veg utanom i visse tilfelle, sidan dei blir rekna som hotellovernatting.

Viktig, som nemnt tidlegare, Lex Weber fekk ei viss oppmjuking seint i 2024. I det som uformelt vert kalla “Lex Candinas” (etter politikaren som foreslo det), vart lova revidert slik at ein kan utvide bygningar som eksisterte før 2013 med opptil 30 %, sjølv om dette skapar nye einingar ubs.com. I praksis betyr dette at dersom du har eit eldre leilegheitsbygg i Verbier, kan du byggje på eit tilbygg eller legge til fleire leilegheiter på loftet, osb., opp til 30 % meir bruksareal. Tiltaket har som mål å auke tilbodet marginalt utan å byggje på jomfrueleg mark. Det kan føre til at nokre nye leilegheiter kjem ut på marknaden i Verbier dei neste åra, men på grunn av avgrensingane (berre bygg før 2012, og krav til byggjeløyve som kommunen passar nøye på), vil det ikkje fløyme over av nye bustader. Det vil mest sannsynleg hjelpe lokale eigarar med å utvide eller utvikle om, og kanskje få fram nokre utleigebustader. Ein annan aspekt ved Weber-lova er konverteringar: primærbustader kan bli sekundærbustader når dei blir selde, noko som har skjedd og aukar talet på feriebustader (men lova har uansett tillate dette; ein ny ting er at folk konverterer bustader og sel dei med 15–20 % påslag fordi einingar som kan brukast som sekundærbustad har høgare pris alpinepropintel.com).

Lex Weber er komen for å bli, og bortsett frå dette 30 %-unntaket, er det ikkje venta fleire oppmjukingar. Snarare kan miljøorganisasjonar presse på for strengare handheving for å unngå smotthol. For ein kjøpar betyr det at nye utbyggingsmoglegheiter er særs sjeldsynte – i hovudsak kan ein kun kjøpe eksisterande eigedomar i Verbier. Det betyr òg at investeringen din har fordel av eit kunstig avgrensa tilbod (gunstig for verdien, men òg at om draumen din er ein skreddarsydd, nyh bygd chalet, er det nesten umogleg med mindre det er til erstatning for ein gamal).

Skattar og kostnader: Sveits har ikkje ein samla eigedomsoverføringsskatt; han varierer mellom kantonane. I Valais er eigedomsoverføringsskatten vanlegvis rundt 2,5 % av kjøpesummen (ofte delt mellom kjøpar og seljar etter lokal skikk). Notar- og tinglysingsgebyr kjem i tillegg med kring ~0,3–0,5 % kvar properstar.sg. Totale transaksjonskostnader kan derfor komme på ~3–4 % i Verbier – lågare enn i mange andre land som Frankrike eller Italia. Årlege eigedomsskattar i Sveits er òg moderate; nokre kommunar har ein årleg eigedomsskatt, men i Valais er denne ikkje høg. Sveits har likevel lenge hatt ein såkalla “antatt leigeinntekt”-skatt på bustadeigarar (der eigarar vert skatta for ei tenkt leigeinntekt på eigen bustad). Her er det foreslått store endringar: avskaffing av skatt på antatt leigeverdi for primærbustadar. Det sveitsiske parlamentet vurderte denne reforma (populær blant lokalbefolkninga), og om ho blir vedteken kan det kome mottiltak som redusert frådragsrett for renteutgifter og mogleg innføring av ein ny skatt på sekundærbustader ubs.com. Dette siste er spesielt viktig for eigarar i Verbier: Om ein skatt på sekundærbustader vert innført, kan det bety høgare årlege kostnader for dei som eig ferieboligar (kanskje eit tillegg eller høgare eigedomsskatt på ikkje-primære bustader). Denne ideen er framleis spekulativ, men har blitt nemnt som ein måte å oppvege tapt inntekt frå å fjerne skatt på antatt leigeinntekt for hovudbustader ubs.com.

Reguleringar og skatt på utleige: Leiger du ut eigedomen din i Verbier, vert du pålagd sveitsisk inntektsskatt på leigeinntektene (statleg, kantonal og kommunal skatt). Utenlandske eigarar må vanlegvis betale ein kildeskatt på sveitsiske leigeinntekter, men kan ofte få deler tilbake gjennom avtalar mellom heimlandet og Sveits. I tillegg gjeld det ein kommunal turistskatt for korttidsutleige – eigarar må som regel registrere seg og betale ei lita avgift per natt eller eit årleg fast beløp til det lokale turistkontoret for kvar utleigd eigedom. Det løner seg å bruke ein sveitsisk rekneskapsførar dersom du leiger ut regelmessig.

Lokale reguleringar og løyve: Når det kjem til faktiske ombyggingar eller utvidingar, treng du lokale løyve. Myndigheitene i Val de Bagnes har eit rykte for å vere strenge, men rettferdige – dei ynskjer å ta vare på den alpine estetikken. Til dømes finst det reglar om hyttestil, taktypar, osv. Kjøparar bør òg merke seg at jordbruksareal eller visse verneområde rundt Verbier ikkje kan byggjast ut i det heile. Dei fleste eigedomane som vert selde ligg allereie i byggefelt, så dette er hovudsakleg eit tema for dei som drøymer om å kjøpe ein eng for å byggje ny hytte (ikkje mogleg etter dagens reglar).

Samanliknande perspektiv: Samanlikna med andre alpeland, er Sveits sitt reguleringsregime det mest restriktive for utanlandske kjøparar (Lex Koller) og nybygg (Lex Weber). Samstundes er det svært stabilt – endringar skjer seint (via direkte demokrati eller forsiktige grep frå styresmaktene). I Frankrike finst det motsett ingen nasjonale restriksjonar mot utanlandske kjøparar eller sekundærbustader, men dei har høgare skattar (til dømes formuesskatt på eigedom, høgare årlege skattar osv.) og enkelte område har tak på korttidsutleige i byar. Austerrike forbyr ikkje-EU-borgarar å kjøpe sekundærbustader i mange regionar, og sjølv EU-borgarar kan møte lokale restriksjonar. Så Sveits er på ein måte vanskeleg, men mogleg for utlendingar – får du løyve, eig du ein del av eitt av verdas beste feriested med full eigarskap og sterke rettslege vern.

Endå eit reguleringspunkt: eit såkalla “Initiativ for framtida” har vorte nemnd i samanheng med luksuseigedom, og dette har visstnok ein dempande effekt på det aller øvste prissegmentet ubs.com. Dette syner truleg til ein breiare politisk initiativ (kanskje knytt til berekraft eller avgrensing av overutbygging for framtidige generasjonar). Detaljar ligg utanfor denne teksten, men bodskapen er at politisk tankegang i Sveits ikkje vil la luksusmarknaden springe løpsk dersom det går ut over lokale interesser. Det kan bety strengare miljøkrav til bygg, eller høgare skattar på luksusbustader. For no er det mest eit stemningsbilete som gir grunn til forsiktigheit.

Oppsummering for investorar: Det er avgjerande å gjere grundig juridisk kontrol. Bruk lokal notarius eller advokat når du kjøper i Verbier. Pass på at du forstår løyvestatus (er eigedomen tilgjengeleg for utanlandske kjøparar, og er det løyve tilgjengeleg?), eventuelle utleigepliktar eller restriksjonar, samt skatteforpliktingar. Følg med på utviklinga kring Lex Koller-reforma – ho er ikkje lov enno, men markerer ønsket om å halde bustader tilgjengeleg for lokale, noko som kan bety fleire avgrensingar for utanlandske eigarar i framtida. På den positive sida gir Sveits sitt rettssystem sterk eigedomstryggleik og ei lang tradisjon for respekt av eigedomsretten. Når du først eig bustaden din i Verbier, kan du vere trygg på at eigedomen er stabilt sikra – reglane avgrensar inngangen, men når du først eig, er verdiane dine svært godt verna i eit land kjent for sin rettsstats-tradisjon.

Verbier vs. Andre alpedestinasjonar

Korleis samanliknar Verbier seg med andre toppdestinasjonar i Alpane og Sveits? På mange måtar ligg Verbier i, og å forstå den relative posisjonen kan gjere investeringsval klårare.Som nemnt tidlegare, er Verbier for tida(rett bak St. Moritz) med ~CHF 22 100/m² ubs.com . Dette plasserer Verbier framfor andre eksklusive sveitsiske destinasjonar som Zermatt, Gstaad og den nye utfordraren Andermatt ubs.com . Internasjonalt rivaliserer eller overgår prisnivåa i Verbier dei i verdskjende franske skistader: Til dømes har Courchevel 1850 i Frankrike historisk sett sett prisar på €20k–€30k per m², likt Verbier sitt toppnivå. Ultra-prime chaletar i Verbier (CHF 35k/m² eller meir) er på nivå med luksus i Courchevel, Megève eller Val d’Isère for eigedomar i toppklassen. Austerrikske og italienske anlegg ligg generelt lågare i pris (med unntak av kanskje Kitzbühel, som har eit sterkt luksussegment, men likevel lågare pris per m²). Dermed står Verbier fram som ein av dei dyraste skimarknadene i verda, eit bevis på posisjonen og statusen sin ubs.com

Kjøparprofilforskjellar: Kjøparane i Verbier er svært internasjonale, som diskutert tidlegare. Samalikn dette med St. Moritz – ein skistad med lang historie innan jetset-glamour (tenk europeisk aristokrati og kjendisfolk). St. Moritz tiltrekkjer seg òg mange utanlandske kjøparar (inkludert eit betydeleg tal italienarar, gitt den geografiske nærleiken, og tyskarar, i tillegg til globale UHNWIs). Det er liknande restriksjonar frå Lex Koller her, men har ein djupt forankra luksuskultur (t.d. Palace Hotel, polospel på snø, osb.). Zermatt er bilfri og litt meir avsidesliggjande (einaste tilgjengeleg med tog), og appellerer mykje til sveitsiske og tyske kjøparar, samt dei som er spesielt fascinerte av Matterhorn. Amerikanarar favoriserer ofte Zermatt for den ikoniske statusen. Gstaad har oftast ein meir diskret, gamalpengar-aktig stil; det ligg lågare til for skikøyring, men har appell året rundt (kjende sommarskular, tennis, osb.) og har mange velståande sveitsarar samt nokre utlendingar (merk spesielt sterk historisk tilknyting til mellomaustlege kongehus og britar). Andermatt er unik: det er nykomparen som aktivt har satsa på utanlandske kjøparar ved å frita dei frå Lex Koller mansionglobal.com mansionglobal.com. Som følgje av dette, er kjøparmiksen i Andermatt svært global – halvparten sveitsiske, halvparten utanlandske frå heile verda mansionglobal.com. Andermatt har lågare prisar, men dei har stige raskt (~7,7% årleg vekst over 10 år) mansionglobal.com. Ein kjøpar som ønskjer enklare kjøpsreglar kan vurdere Andermatt, men må akseptere at det er ein framveksande skistad (liten landsbykjensle, ikkje like levande som Verbier enno, men utviklinga er i framgang med Vail si investering og fleire nye prosjekt).

Skiområde & Klima: Verbier kan skilte med eitt av dei største skiområda i Sveits (4 Vallées, 410 km med løyper) heavenpublicity.co.uk. Dette kan samanliknast med St. Moritz sitt Engadin-område (om lag 350 km om ein inkluderer nærliggande stader), og er større enn dei oppdelte områda i Gstaad. Skiområdet i Zermatt (delt med Cervinia, Italia) er òg enormt (om lag 360 km), og har tiltrekningskrafta til Matterhorn. Når det gjeld høgd: Verbier sitt høgaste heispunkt er 3 330 m på Mont Fort heavenpublicity.co.uk, noko som gjer at snøtryggleiken er utmerka. St. Moritz sitt toppunkt (Diavolezza) er om lag 3 000 m; Zermatt sitt Klein Matterhorn er 3 883 m (dei høgaste heisane i Europa), så Zermatt har faktisk breskiing sjølv om sommaren. Gstaad, til samanlikning, toppar rundt 2 300 m – greitt i gode vintrar men meir utsett i varme år. Så klimamotstand er høg for Verbier, Zermatt, St. Moritz; moderat for andre. Dette har blitt ein viktig samanlikningsfaktor: Høgare og snøsikre skistader er i aukande grad favorisert blant kjøparar, og difor har stader som Verbier og Zermatt hatt betre prisvekst enn lågareliggande reisemål alpinepropintel.com.

Heilårsdestinasjon: Alle dei beste skistadene satsar på heilårsturisme, men nokre har naturlege fortrinn. Verbier har bygd opp eit sterkt sommartilbod (til dømes vert Verbier-festivalen for klassisk musikk arrangert her, og tiltrekk seg eit internasjonalt kulturpublikum). Zermatt er vakker om sommaren og tiltrekk seg fotturistar (utsikt til Matterhorn er eit stort pluss). St. Moritz har kanskje leiinga når det gjeld variasjon, med segling på innsjøane om sommaren, golf og arrangement som Engadin sommar-maraton; det har vore ein sann heilårsdestinasjon i over hundre år. Gstaad er òg svært heilårsbasert, med ein kjend musikkfestival, hestearrangement osv., og er like mykje ein sommarstasjon for samfunnseliten som ein vinterdestinasjon. Andermatt utviklar golftilbod og utandørsaktivitetar om sommaren, men har framleis eit namn å byggje opp. Til samanlikning står Verbier sterkt som heilårsstad, kanskje med eit yngre og meir eventyrlystent sommarpublikum (stisykling, motbakkeløp) i tillegg til eksklusive arrangement. Jo meir variert gjennom året, jo betre utleigepotensial og bruk for eigaren.

Miljø og stemning: Kvar skisted har sin eigen unike stemning. Verbier blir ofte skildra som ein stad med mykje moro og ungdommeleg energi – kjend for après-ski party-scenen (Farinet, Farm Club, osb.), og eit publikum som er både velståande og sporty. Her kan du sjå hedgefondforvaltarar i Patagonia-klær i staden for pels. St. Moritz kan derimot kjennast meir formell eller prangande luksuriøs – tenk pelsjakker, designarbutikkar og ein etablert sosial kalender (kundane er i gjennomsnitt eldre). Zermatt har ei sjarmerande landsbykjensle og er hakket meir laid-back, med fjellklatrartradisjon (guidede turar osb.) blanda med luksushytter; i tillegg, sidan landsbyen er bilfri, er det rolegare der (ingen Lamborghinier som brøler forbi, i motsetning til kanskje St. Moritz eller Verbier). Gstaad marknadsfører seg med “come up, slow down” – ultraluksuriøst, men svært diskret og roleg; her kan kjendisar gøyme seg vekk utan oppstyr. For investorar kan desse stemningane vere viktige: ønskjer du leigeinntekter, vil kanskje Verbiers energiske image tiltrekke fleire vekesleigarar enn Gstaads stille eksklusivitet, til dømes.

Samanlikning av reglar: Utlendingar kan kjøpe eigedom i alle desse sveitsiske fjellstada under Lex Koller-ordninga (St. Moritz, Zermatt, Gstaad ligg alle i godkjente område). Men interessant nok har nokre stader som Wengen eller Mürren (i Berner Oberland) ikkje tillat biltrafikk og har meir avgrensa kvotar for utlendingar; desse stadene er mindre marknader. Utanfor Sveits har franske skistader (t.d. Val d’Isère, Courchevel, Méribel, Chamonix) ingen nasjonalitetsbaserte kjøpsavgrensingar, noko som ofte gjer det lettare for internasjonale kjøparar å investere der. Men desse marknadene har andre utfordringar (fransk gevinstskatt, ulike arvelover, osv.). Dei sveitsiske avgrensingane kan verke mindre fleksible, men det gjer også at stader eigd av utlendingar blir sjeldnare, og det gjer at sveitsiske skistader følest meir eksklusive og kan støtte opp om verdiane.

Marknadstrendar: Gjennom pandemien og etterpå skaut alle alpine premiummarknader i vêret. Ein indeks frå Knight Frank synte store hopp i prisane på franske og sveitsiske hytter 2020–2022, med mange stader som hadde tosifra prosentvis vekst per år. For eksempel rapporterte Alpine Prop Intel om 7–9 % vekst i dei sveitsiske fjellstada i 2022, og liknande tal for stader som Val d’Isère alpinepropintel.com. No har det vorte rapportert om ein generell avkjøling gjennom Alpane. Dei franske fjellstada har også sett litt lågare vekst eller stabilisering i 2023/24, og eit større tilbod nokre stader (Frankrike har ikkje Weber-lova, så utviklarar bygde mykje for å møte etterspurnaden – t.d. nye prosjekt i Megève eller Val d’Isère). Sveits sin restriktive byggestil har gjort at tilbodet av nye bygg er lågare, så prisveksten der kan vare lengre. På den andre sida har den sterkare sveitsiske valutaen gjort eigedomar dyrare målt i euro eller dollar. Franske eigedomar (prisa i euro) “kjennest” billegare om du har dollar (på grunn av svak euro tidleg i 2024). Dette kan påverke korleis internasjonale kjøparar tenkjer og kva dei vel.

Skattesamanlikningar: Sveits vs. andre: Vi nemnde Frankrike sin formuesskatt på eigedom mansionglobal.com, som verkar avskrekkande for enkelte rike kjøparar (i hovudsak 0,5–1,5 % årleg på eigedomsverdi over €1,3M). Austerrike og Italia har ikkje slik formuesskatt, men har andre særpreg (Austerrike krev ofte turistutleige av sekundærbustadar for utlendingar, og Italia har høgare kjøpskostnader). Sveits sitt stabile og moderate skattesystem er eit pluss, men ver merksam på at Sveits har årleg formuesskatt i mange kantonar på samla nettoformue (inkludert eigedom over heile verda) på rundt 0,1–0,5 %. Valais har formuesskatt, men for ein velståande person er den effektive satsen relativt låg og blir ofte redusert av pakkeskattavtalar for somme utanlandske innbyggarar.

Sammenlikning av leigeavkastning: Interessant nok påpeiker Knight Frank sin leigeguide at franske fjellområder kan ha noko høgare avkastning i nokre tilfelle grunna lågare kjøpsprisar, men sterke leigeinntekter (t.d. Chamonix som er meir rimeleg å kjøpe i, men har godt turisttilsig). Likevel har sveitsiske ferieområder ofte vist større prisauke-potensial historisk, på grunn av avgrensa tilbod og «verdibevaringsaspektet». Det blir eit spørsmål om avkastning vs. vekst: Sveits heller meir mot det siste (kapitalbevaring/vekst), medan Frankrike kan gi høgare avkastning, men truleg lågare langsiktig vekst (utan at det er ei hard og fast regel).

Kvalitet på infrastruktur: Sveitsiske destinasjonar som Verbier er kjende for førsteklasses infrastruktur (effektive heisar, godt preparerte løyper, påliteleg straum/vatn osv.). Franske ferieområde varierer; nokre har framifrå moderne heissystem (t.d. 3 Dalar-området med Courchevel), men andre kan ha aldrande infrastruktur. Denne tryggleiken og komforten er noko av det folk betaler for i Sveits.

Oppsummert står Verbier seg godt eller leiar på mange område: pris, etterspurnad, internasjonal anerkjenning, skikvalitet og tilbod året rundt. St. Moritz og Zermatt er dei viktigaste sveitsiske konkurrentane – kvar med sine unike fordeler (St. Moritz for luksuslivsstil og arrangement, Zermatt for fjellklatringsmagi og Matterhorn-utsikta). Gstaad byr på ei anna oppleving – kanskje meir samanliknbar med eit sommarparadis som òg har ski, og appellerer til ein viss elite. Når ein vel mellom desse, spelar personlege preferansar stor rolle: føretrekk du glamorøs høgsamfunnsstemning (St. Moritz), bilfri idyll (Zermatt), stille eleganse (Gstaad), eller energisk, kosmopolitisk miljø (Verbier)? Frå eit investeringsperspektiv har alle vist seg å vere robuste og ettertrakta. Verbier si nylege utmerking som “Verdas beste skianlegg” i 2022 heavenpublicity.co.uk er eit fjør i hatten og indikerer brei anerkjenning av kvaliteten. Og i direkte samanlikningar rangerer Verbier konsekvent som eit av dei beste vala for kjøparar som vil ha både seriøs skikøyring og livleg bygdeliv schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch.

Ein kan òg samanlikne med nordamerikanske skistader (berre til kontekst): stadar som Aspen eller Vail i USA, eller Whistler i Canada. Dei mest eksklusive heimane i Aspen har oppnådd endå høgare prisar (mega-eigedommar på $25 million+), men rekna per m² konkurrerer Verbier godt med tanke på tettbygd område og avgrensa tomteareal i Alpane. Mange europearar føretrekk faktisk Alpane på grunn av kultur og tilgjenge, så Verbier vinn ofte for internasjonale kjøparar som elles kunne vurdert skieigedommar i USA.

Til sjuande og sist ligg Verbier i toppsjiktet saman med St. Moritz, Zermatt, Courchevel, Megève, osb. Det byr på ei unik blanding av kvalitetar som somme meiner gjer det til det beste allsidige skianlegget i Europa. Så lenge dette ryktet held, vil eigedomsmarknaden i Verbier framleis bløme i forhold til (og i lag med) dei andre eksklusive alpestasjonane.

Konklusjon & Utsikter

Eigedomsmarknaden i Verbier per 2025 er prega av styrke, eksklusivitet og ei marknad i balanse etter oppgangstida. Prisane på bustader og luksuseigedommar er på sitt høgaste nokosinne, grunnlagde av ei ubalanse mellom stor etterspurnad og lita tilgang. Stormen under pandemien har roa seg til ein meir berekraftig takt, men det er inga teikn til ein større nedgang. I staden er det moderat vekst og varig verdi som pregar perspektivet vidare.

Viktige punkt frå denne grundige gjennomgangen inkluderer:

Motstandskraft i bustadsektoren: Bustadmarknaden i Verbier held fram som ein av dei mest robuste i Alpane. Sjølv om dei årlege prisaukingane no dempar seg til einsifra prosent, er eigedomsverdiane i fjellbyen støtta av unike faktorar – lovpålagde avgrensingar på nytt tilbod, urokkjeleg interesse frå velståande kjøparar verda over, og byens topp-posisjonering. Kjøparar må betale ein høg inngangspris, men historisk har dei som har gjort det fått ikkje berre eit heim, men også ein eigedel som held (eller aukar) sin verdi gjennom økonomiske syklusar alpinepropintel.com.

Bustadmarknaden i Verbier held fram som ein av dei mest robuste i Alpane. Sjølv om dei årlege prisaukingane no dempar seg til einsifra prosent, er eigedomsverdiane i fjellbyen støtta av unike faktorar – lovpålagde avgrensingar på nytt tilbod, urokkjeleg interesse frå velståande kjøparar verda over, og byens topp-posisjonering. Kjøparar må betale ein høg inngangspris, men historisk har dei som har gjort det fått ikkje berre eit heim, men også ein eigedel som held (eller aukar) sin verdi gjennom økonomiske syklusar alpinepropintel.com. Nyansar i luksusmarknaden: Den ultra-eksklusive delen av marknaden i Verbier går gjennom ei svak omkalibrering; rekordhøge prisar har ført til ein pause og meir kravstor etterspurnad. Likevel er statusen ved å eige eit praktchalet i Verbier uendra. Vi ser for oss at luksussegmentet vil halde fram med å omsetjast i eit relativt smalt spenn – store korreksjonar er lite sannsynlege utan ytre sjokk, takka vere talrike velståande kjøparar som ønskjer desse eigedomane. Faktisk ventar ein at dei aller dyraste objekta (CHF 10M+ eigedomar) vil halde eller auke verdien sjølv om mellomklassesekundærbustader får flatare utvikling jamesedition.com.

Den ultra-eksklusive delen av marknaden i Verbier går gjennom ei svak omkalibrering; rekordhøge prisar har ført til ein pause og meir kravstor etterspurnad. Likevel er statusen ved å eige eit praktchalet i Verbier uendra. Vi ser for oss at luksussegmentet vil halde fram med å omsetjast i eit relativt smalt spenn – store korreksjonar er lite sannsynlege utan ytre sjokk, takka vere talrike velståande kjøparar som ønskjer desse eigedomane. Faktisk ventar ein at dei aller dyraste objekta (CHF 10M+ eigedomar) vil halde eller auke verdien sjølv om mellomklassesekundærbustader får flatare utvikling jamesedition.com. Kommersielle og utleigemoglegheiter: Utleigemarknaden byr på solide avkastningar rundt 3–4 %, støtta av ein lang vintersesong og aukande sommarinteresse alpinepropintel.com knightfrank.com. Investorar som ser etter inntekter kan ha tillit til Verbiers vedvarande popularitet; sesongmessig etterspurnad viser ingen teikn til å svekkast. På den kommersielle sida sørgjer avgrensa tilgang på butikk- og serveringslokale for at ei investering der (til dømes eit hotell eller butikklokale) kjem med innebygd etterspurnad og prestisje gjennom Verbiers merkevare. Synergien mellom turismesuksess og eigedomsavkastning er tydeleg: så lenge Verbier trekkjer til seg rike gjester, vil desse trenge stadar å bu, handle og ete – ein god sirkel for eigedomsinvestorar.

Utleigemarknaden byr på solide avkastningar rundt 3–4 %, støtta av ein lang vintersesong og aukande sommarinteresse alpinepropintel.com knightfrank.com. Investorar som ser etter inntekter kan ha tillit til Verbiers vedvarande popularitet; sesongmessig etterspurnad viser ingen teikn til å svekkast. På den kommersielle sida sørgjer avgrensa tilgang på butikk- og serveringslokale for at ei investering der (til dømes eit hotell eller butikklokale) kjem med innebygd etterspurnad og prestisje gjennom Verbiers merkevare. Synergien mellom turismesuksess og eigedomsavkastning er tydeleg: så lenge Verbier trekkjer til seg rike gjester, vil desse trenge stadar å bu, handle og ete – ein god sirkel for eigedomsinvestorar. Framtidig utvikling og infrastruktur: Verbier arbeidar aktivt for å sikre seg for framtida. Kommande infrastruktur som Savoleyres-heisen og nytt idrettssenter vil forbetre både bu- og ferietilbod heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. Innan 2028 vil Verbier tilby endå betre tilkopling og fasilitetar, og styrkja si stilling i toppen av dei alpine feriestadane. For eigedom tyder dette at investeringsmiljøet vil bli betre over tid – du kjøper deg inn i ein stad som stadig oppgraderer seg, ikkje som står stille. Eit meir tilgjengeleg, berekraftig og aktivitetsrikt Verbier vil trekkja til seg nye generasjonar av turistar og kjøparar.

Verbier arbeidar aktivt for å sikre seg for framtida. Kommande infrastruktur som Savoleyres-heisen og nytt idrettssenter vil forbetre både bu- og ferietilbod heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. Innan 2028 vil Verbier tilby endå betre tilkopling og fasilitetar, og styrkja si stilling i toppen av dei alpine feriestadane. For eigedom tyder dette at investeringsmiljøet vil bli betre over tid – du kjøper deg inn i ein stad som stadig oppgraderer seg, ikkje som står stille. Eit meir tilgjengeleg, berekraftig og aktivitetsrikt Verbier vil trekkja til seg nye generasjonar av turistar og kjøparar. Regulatoriske omsyn: I horisonten ser ein regulatoriske endringar (strengare reglar for utanlandske kjøparar, mogleg innføring av skattar på sekundærbustader) som gir grunn til varsemd ubs.com ubs.com. Sjølv om dette kan kjøla etterspurnaden litt eller auka eigedomskostnadene, er det òg eit døme på Sveits sin forvalta tilnærming til eigedomsmarknaden – dei hindrar overoppheting og spekulasjonsbobler. I det lange løp tener den stabiliteten dedikerte investorar. Likevel bør aktørar følgja med på desse politiske diskusjonane, og kanskje skunda seg dersom dei fryktar auka restriksjonar (til dømes kan ein utlending velja å kjøpa i 2025 i staden for 2027 dersom dei ventar at Lex Koller blir strengare).

I horisonten ser ein regulatoriske endringar (strengare reglar for utanlandske kjøparar, mogleg innføring av skattar på sekundærbustader) som gir grunn til varsemd ubs.com ubs.com. Sjølv om dette kan kjøla etterspurnaden litt eller auka eigedomskostnadene, er det òg eit døme på Sveits sin forvalta tilnærming til eigedomsmarknaden – dei hindrar overoppheting og spekulasjonsbobler. I det lange løp tener den stabiliteten dedikerte investorar. Likevel bør aktørar følgja med på desse politiske diskusjonane, og kanskje skunda seg dersom dei fryktar auka restriksjonar (til dømes kan ein utlending velja å kjøpa i 2025 i staden for 2027 dersom dei ventar at Lex Koller blir strengare). Konkurransefortrinn: Når ein samanliknar med andre alpine toppdestinasjonar, viser Verbier stadig styrke – enten det gjeld pris, livsstil eller motstandskraft. Her får du ein attraktiv balanse: glamorøs, men sporty, eksklusiv, men familievenleg, internasjonal, men tydeleg sveitsisk. Dette breie tiltrekkingskrafta vil truleg halda Verbier på toppen av ynskjelistene til kjøparar, sjølv om konkurransen frå stader som St. Moritz eller Zermatt er sunn. I essensen treng ikkje Verbier vera den absolutte “vinnaren” blant feriestadene – det handlar berre om å halda seg i toppsjiktet, og alt tyder på at dei vil klare det.

Utsikter: Ser vi framover dei neste åra, kan ein vente jamn, om enn ikkje spektakulær, vekst i eigedomsverdiane i Verbier – i storleiken nokre prosent årleg investropa.com. Det er ikkje utankeleg med ein og annan liten nedgang (kanskje i visse segment, eller dersom ein global hending fører til generell nedkjøling), men eventuell svak utvikling vil truleg bli møtt med oppdemma etterspurnad og ein grunnleggjande botn under prisane. Investorstemninga er framleis positiv, der Verbier-eigedom blir sett på som ein langsiktig investering med ein kombinasjon av livsstilsavkastning og økonomisk gevinst. Kjøpargruppa kan endre seg – for eksempel kan fleire nordamerikanske eller mellom-austlege kjøparar kome til, lokka av ein sterk dollar eller fransk stabilitet – men etterspurnad frå ulike grupper er ein styrke.

I tillegg, etter kvart som yngre, velståande personar (millennials og Gen-Z-gründarar) byrjar å investere i fritidseigedommar, er Verbier sitt kjende uteliv og tilbod innan ekstremsportar godt eigna til å fange denne demografien òg. Resorten sitt fokus på berekraft heng òg saman med verdiane til yngre kjøparar, noko som kan gjere det ekstra attraktivt (å vite at feriehuset ditt er i eit samfunn som strevar etter grøne initiativ, kan vere eit pluss).

Oppsummert: Verbier sitt eigedomsmarknad i 2025 og åra framover er rusta for vidare fremgang, om enn på ein meir avmålt måte enn tidlegare år. For dei som vurderer å investere, er bodskapen klar: Verbier tilbyr ei unik og tiltrekkjande pakke – men inngangen krev eit engasjement, både økonomisk og i å setje seg inn i regelverket. Når du først er inne, blir du del av ein klubb med eigarar som nyt ikkje berre verdiauke, men også den uerstattelege opplevinga av Alpeliv på sitt beste. Som ein kunne ha uttrykt det med ein fengande overskrift: Verbier er ikkje berre ein eigedomsmarknad, det er ei livsstilsinvestering – og alt tyder på at denne vil lønne seg i mange år framover.

Kjelder: Denne rapporten brukte data og innsikt frå leiande sveitsiske finansinstitusjonar (UBS, Julius Baer), eigedomsrådgivarar (Investropa, Knight Frank, Savills), sveitsiske offentlege utgivingar, og lokale myndigheiter i Verbier. Desse kjeldene inkluderer UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com, Knight Frank sin Ski Property Report knightfrank.com knightfrank.com, Alpine Property Intelligence analysar alpinepropintel.com alpinepropintel.com, trendar i luksusmarknaden frå JamesEdition jamesedition.com, Sveitsiske føderale bulletengar jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch, og lokale nyheiter frå Val de Bagnes valdebagnes.ch valdebagnes.ch, blant andre, for å sikra eit heilskapleg og oppdatert perspektiv på eigedomsmarknaden i Verbier i 2025.