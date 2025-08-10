Bustadmarknaden i Phoenix 2025: Oppsving, omkalibrering eller krakk? (Trendar, spådomar og moglegheiter avslørte)

Trendar innan bustadseigedom i 2025

Bustadmarknaden i Phoenix i 2025 opplever ei omkalibrering heller enn eit krakk. Etter dei hektiske prisaukingane i 2020-2022, har bustadverdiane kjølnet litt det siste året – den typiske bustaden i Phoenix kostar rundt $416 000, om lag 4 % lågare enn for eitt år sidan zillow.com zillow.com. Median salgspris midt i 2025 ligg nær $425K zillow.com, ein moderat nedgang frå året før. Dette milde fallet kjem etter 18 månader med laber sal, då høge bustadlånsrenter dempa kjøpelysta. Tilgangen på bustader har endeleg byrja å lette: nye oppføringar tidleg i 2025 steig med om lag 17 % frå året før (den største auken sidan 2019) roiproperties.com. Aktiv bustadtilbod til sals er no på nivå med 2021-2022 roiproperties.com, noko som gir kjøparane litt meir å velje i, sjølv om tilbodet framleis er under historiske nivå. Bustader brukar litt lengre tid på marknaden (median ~28 dagar før dei blir seld) men godt prisa bustader går framleis raskt unna zillow.com zillow.com.

Leigemarknaden i Phoenix i 2025

Trass sjølv om lånekostnadene er høgare, har. Faktisk vart Phoenix kåra til ein av dei ti fremste “bustad-hotspota” for 2025 av National Association of REALTORS® nar.realtor . Viktige drivkrefter inkluderer, i tillegg til meir rimeleg bustadtilbod som kjem på marknaden nar.realtor nar.realtor . Sjeføkonomen i NAR påpeiker at “dei verste utfordringane med bustadtilgjengelegheit er over” ettersom bustadrentene stabiliserer seg rundt 6 % og nybygg aukar nar.realtor . I praksis er kjøparar i 2025– Redfin-agentar rapporterer at Phoenix har vore ein “kjøparmarknad” i fleire månader, der seljarar ofte tilbyr $10–15K i innrømmingar på bustader som ikkje er innflyttingsklare redfin.com , hjelpt av kreative finansieringsløysingar (seljarbetalte rentenedsetjingar, støtte til eigenkapital, osb.) for å dempe rentepresset roiproperties.com . I det øvre sjiktet: luksusområde som Paradise Valley og Arcadia er framleis ettertrakta av folk frå California og andre tilflyttarar som ønskjer resortlivsstil og langsiktig verdi roiproperties.com roiproperties.com . Alt i alt erfrå både kjøparar og seljarar – ein tydeleg overgang frå dei hektiske bodkrigane under pandemiboomen.Denfor leigetakarar og utleigarar. Etter fleire år med kraftige leigeaukar,– om lag 3 % lågare i snitt enn i fjor, med ein vanleg leilegheit til rundt $1 500 per månad azfamily.com . Zillow-data (inkludert einebustadsleige) viser ei gjennomsnittleg leige på om lag $1 920, ned rundt $100 frå året før zillow.com zillow.com . Dennekjem i hovudsak av ein byggeboom som har ført til tusenvis av nye einingar. Berre i 2024 leverte utbyggjarar over, og heile azfamily.com . Gode nyheiter for eigarar: etterspurnaden held tritt. Dei siste seks månadene har Phoenix– i praksis så raskt som utbyggjarane opnar dei, fyller leigetakarane dei opp azfamily.com . Dermed harinnan våren 2025 homeladder.com homeladder.com , noko som viser at marknaden framleis er balansert og attil å hindre overflod.For leigetakarar betyr auken i tilbodetpå kort sikt. Leigetakarar finn til og med gode tilbod i visse nabolag. Ifølgje Apartment List sine data frå midten av 2025, har nokre– som Mountain Park Ranch, Central Avenue Corridor, Desert Ridge og Downtown – lågare leigeprisar enn gjennomsnittet utan at det går ut over tilgangen til fasilitetar apartmentlist.com apartmentlist.com . (Den gjennomsnittlege leiga i byen er rundt $1,312 for ein vanleg leilegheit, om lag 3,8 % lågare enn for eitt år sidan apartmentlist.com .) Til samanlikning er eksklusive område (t.d. North Scottsdale eller Paradise Valley) framleis dyre – til dømes har nabokommunen Paradise Valley ekstremt høge gjennomsnittlege leigeprisar (over $9,000, grunna luksuriøse einebustadar til leige) zillow.com . Totalt sett er likevel leigeprisane i Phoenixog kjem med meir plass – den gjennomsnittlege leigetakaren i Phoenix har om lag 816 kvadratfot, meir plass enn leigetakarar får i mange andre storbyar zillow.com

Utleigarar tilpassar seg den nye normalen med vekt på leigetakarhald og kvalitet. Med utflata leigeprisar fokuserer eigarar på service og insentiv for å halde på gode leigetakarar (særleg sidan andelen forseinka betalingar framleis er litt høg etter pandemien homeladder.com). Build-to-Rent-samfunn – einebustadleiger i bustadfeltliknande område – har eksplodert (meir om dette under Investeringklima nedanfor), og gir leigetakarar moglegheita til å bu i hus med hage som eit alternativ til tradisjonelle leilegheiter. Ser ein framover, trur ekspertar at den noverande leigenedgangen vil vere mellombels: med det meste av den nye fleirmannsbustad-kapasiteten som kjem i 2025-26, er det venta at byggjebølgja vil avta innan 2027, og då er det sannsynleg at leigeprisane vil begynne å stige igjen azfamily.com azfamily.com. I mellomtida er leigemarknaden i Phoenix i 2025 meir robust og leigetakarvennleg enn på mange år – eit etterlengta pusterom i ein region som nyleg hadde nokre av dei raskast stigande leigeprisane i landet.

Trendar innan næringseigedom (kontor, handel, industri, fleirmannsbustad)

Den kommersielle eigedomssektoren (CRE) i Phoenix i 2025 er dynamisk og generelt optimistisk, sjølv om han møter nasjonale motvindar. Industriell eigedom er den udiskutable stjerna: Storbyområdet Phoenix har blitt #1 industrimarknad i USA i dei siste rangeringane, takka vere enorm etterspurnad innan logistikk og aukande investeringar. Nesten 30 millionar kvadratfot med industrielle prosjekt er under utvikling i heile regionen arizonaescrow.com. Berre i tredje kvartal 2024 såg Phoenix 3 millionar kvadratfot positiv nettoabsorpsjon – ein massiv auke – sjølv om rekordhøg nybygging førte til at ledigheita steig til 11–12 % arizonaescrow.com【35†look**]. Avgjerande er at leigetakarar ivrig leiger lokale trass i byggeboomen: etterspurde industrileiger hoppa opp ~9,7 % år-over-år til om lag $1,13 per kvadratfot (NNN) mot slutten av 2024【22†L49-L57】【35†look**]. Phoenix si rolle som distribusjonssenter for sørvesten, saman med strategiske nærflyttingstrendar, held denne sektoren i gang. Kanskje den største drivaren er utvidinga av halvleiarproduksjon: med TSMC si enorme nye chipfabrikk i nordre Phoenix (ei investering på fleire milliardar dollar), har verdien på industribygg i denne korridoren skote i vêret – lagerbygg som blei selt for $150/kvadratfot for to år sidan, går no for $325+ per kvadratfot, noko som reflekterer glovarm etterspurnad etter lokale nær høgteknologiske produksjonsanlegg【30†L73-L81】. Phoenix sin industrimarknad kombinerer dermed høg utnytting, stigande leiger og intens utvikling, og posisjonerer byen som ein nasjonal logistikkgigant.

Fleirfamilieutvikling, ein kategori som byggjer bru mellom næring og bustad, opplever ein byggjeboom etter pandemien som nemnt tidlegare. Utviklarar la til tusenvis av leilegheiter i Stor-Phoenix i 2024-25, noko som i starten førte til ein liten “korrigering” i utleigegrad og leigenivå. Men innan 2025 stabiliserer dette segmentet seg: ledige bustader flatar ut på midtsifra prosenttal og leigefallet har vore moderat homeladder.com azfamily.com. Investorar si interesse for leilegheitseigedomar i Phoenix held seg solid – takka vere framleis jobbskaping, folkevekst og ein vedvarande bustadmangel på lengre sikt roiproperties.com. Prisane på fleirfamilieeigedomar har flata ut etter den oppblåste toppen i 2022, noko som ironisk nok oppmuntrar kloke investorar til å kome tilbake. Kort sagt, fleirfamiliesektoren taklar vekstutfordringane sine: rikeleg ny tilførsel har vore ein “trykkventil” på leigene, men dei sterke demografiske trekka i regionen gjer at nye einingar vert tekne opp. Phoenix held fram med å vere ein magnet for fleirfamilieinvesteringar, særleg ettersom prisane vert meir rimelege og fundamenta (sysselsetjing, tilflytting) held seg sterke roiproperties.com.

Detaljeigedom i Phoenix viser seg å vere meir motstandsdyktig enn mange hadde venta i netthandelens tidsalder. Byen sin vekst har skapt etterspurnad etter nye butikkar og serveringsstader, særleg i raskt veksande forstadskorridorar. Sjølv om eldre kjøpesenter møter utfordringar, er verdi-auke-investorar aktive med å kjøpe og oppgradere nabolagsenter – dei fyller ledige lokale, oppgraderer fasadar og legg til opplevingar for å auke besøkstalet roiproperties.com. Utviklarar går òg vidare med profilerte detaljeprosjekt (sjå Utviklingar-delen) som Signature at SanTan Village i Gilbert, ein oppgradert detaljedestinasjon til $145M som bringer Whole Foods og eksklusive sportsbutikkar til East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Ei utfordring i 2023-24 var at inflasjon (og tollar) dreiv opp utbyggingskostnadene, men ein pause i nye importtollar frå midten av 2025 gav noko lettelse til detaljistar som var uroa for kostnadene roiproperties.com. Den totale ledigheita for detalje i Phoenix har vore relativt stabil, og leigeprisane for attraktive lokale stig sakte etter kvart som nye innbyggjarar aukar etterspurnaden etter butikkar, restaurantar og tenester. Detaljesektoren utviklar seg, den kollapsar ikkje – eldre storbutikkar blir omgjort, medan nye konsept (frå underhaldningsarenaer til daglegvarebaserte livsstilssenter) veks i Phoenix sine vekstområde.

Kontorlokale er det eine segmentet som møter motvind, men sjølv her klarer Phoenix seg betre enn mange storbyar. Kontormarknaden kjølna litt tidleg i 2025, noko som speglar globale trendar med hybridarbeid og forsiktige bedriftsutvidingar roiproperties.com. Etter nesten to år med solid leigemomentum, opplevde Phoenix ein viss nedgang i leigeaktivitet i Q1 2025 roiproperties.com. Ledigheitsraten har auka noko i enkelte delmarknader (særleg i eldre klasse A-tårn), og leigetakarar har no meir forhandlingsmakt på leigeprisar og konsesjonar enn for eitt år sidan. Viktigast er at Phoenix unngjekk det verste av utflyttinga grunna fjernarbeid som ein har sett i byar som San Francisco – det var ikkje eit stort innslag av føderale/statlege kontor som måtte nedskalerast, og byens breidde innan helse, finans og teknologi har halde mange kontor i bruk roiproperties.com. Faktisk er det færre enn 50 statleg-leigde eigedomar i heile delstaten som skal stengjast, noko som minimerer ein stor kjelde til kontorledigheit som andre byar slit med roiproperties.com. Lokal etterspurnad etter kontor vert no driven av helse, juridiske og profesjonelle tenesteføretak, som ofte ser etter mindre, fleksible lokale. Interessant nok får eldre klasse B/C-kontorbygg med god plassering nytt liv gjennom oppussing, då leigetakarar som vil spare på leiga gjerne flyttar inn i oppgraderte, rimelegare lokale roiproperties.com. Så sjølv om Phoenix sin kontorsektor ikkje blomstrar, viser han styrke på enkelte område – særleg i forstadsmarknader der selskap flyttar for lågare leige og parkering. Med eit gunstig næringsklima og befolkningsvekst er utsiktene for kontor i Phoenix forsiktig optimistiske: marknaden tilpassar seg (gjennom kreativ gjenbruk og insentiv til leigetakarar) i staden for å gå inn i ein ledigheitsspiral. Hovudpoenget på tvers av næringseigedom er at Phoenix framleis er ein av landets mest dynamiske næringsmarknader, støtta av langsiktige fundament (folk og jobbar som flyttar hit) sjølv om investorar og eigarar justerer strategiane sine på kort sikt roiproperties.com.

Nye utbyggingar og infrastrukturprosjekt som formar marknaden

Veksthistoria til Phoenix i 2025 blir understreka av store utbyggingar og oppgraderingar av infrastruktur over heile storbyområdet. Desse prosjekta omfattar bustader, næringslokale og transport, og dei lovar å endre eigedomsmarknaden lokalt dei komande åra:

Høgteknologisk industriboom: Hovudnyheita er TSMC si halvleiarfabrikk i nordre Phoenix , ei av dei største utanlandske direkteinvesteringane i Arizonas historie. Dette multifabrikk-komplekset (verdssett til rundt 40 milliardar dollar for dei første fasane) blir ofte omtalt som ein “økonomisk katalysator” som utløyser tilleggsutvikling roiproperties.com. Rundt fabrikkområdet kappløper utbyggjarar om å bygge bustader, leverandørparkar og næringstenester for dei tusenvis av arbeidarane anlegget vil sysselsette. Nordvest-dalen – som tidlegare var glissen ørken – blir raskt forvandla til ein høgteknologisk korridor. På same måte tener Søraust-dalen på Intels pågåande fabrikkutvidingar i Chandler og nye elbil-/batterifabrikkar (LG Energy si batterifabrikk i Queen Creek, Lucid Motors i Casa Grande), som alle aukar etterspurnaden etter både industrieiendom og bustader.

Detaljeigedom i Phoenix viser seg å vere meir motstandsdyktig enn mange hadde venta i netthandelens tidsalder. Byen sin vekst har skapt etterspurnad etter nye butikkar og serveringsstader, særleg i raskt veksande forstadskorridorar. Sjølv om eldre kjøpesenter møter utfordringar, er verdi-auke-investorar aktive med å kjøpe og oppgradere nabolagsenter – dei fyller ledige lokale, oppgraderer fasadar og legg til opplevingar for å auke besøkstalet roiproperties.com. Utviklarar går òg vidare med profilerte detaljeprosjekt (sjå Utviklingar-delen) som Signature at SanTan Village i Gilbert, ein oppgradert detaljedestinasjon til $145M som bringer Whole Foods og eksklusive sportsbutikkar til East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Ei utfordring i 2023-24 var at inflasjon (og tollar) dreiv opp utbyggingskostnadene, men ein pause i nye importtollar frå midten av 2025 gav noko lettelse til detaljistar som var uroa for kostnadene roiproperties.com. Den totale ledigheita for detalje i Phoenix har vore relativt stabil, og leigeprisane for attraktive lokale stig sakte etter kvart som nye innbyggjarar aukar etterspurnaden etter butikkar, restaurantar og tenester. Detaljesektoren utviklar seg, den kollapsar ikkje – eldre storbutikkar blir omgjort, medan nye konsept (frå underhaldningsarenaer til daglegvarebaserte livsstilssenter) veks i Phoenix sine vekstområde.

Kontorlokale er det eine segmentet som møter motvind, men sjølv her klarer Phoenix seg betre enn mange storbyar. Kontormarknaden kjølna litt tidleg i 2025, noko som speglar globale trendar med hybridarbeid og forsiktige bedriftsutvidingar roiproperties.com. Etter nesten to år med solid leigemomentum, opplevde Phoenix ein viss nedgang i leigeaktivitet i Q1 2025 roiproperties.com. Ledigheitsraten har auka noko i enkelte delmarknader (særleg i eldre klasse A-tårn), og leigetakarar har no meir forhandlingsmakt på leigeprisar og konsesjonar enn for eitt år sidan. Viktigast er at Phoenix unngjekk det verste av utflyttinga grunna fjernarbeid som ein har sett i byar som San Francisco – det var ikkje eit stort innslag av føderale/statlege kontor som måtte nedskalerast, og byens breidde innan helse, finans og teknologi har halde mange kontor i bruk roiproperties.com. Faktisk er det færre enn 50 statleg-leigde eigedomar i heile delstaten som skal stengjast, noko som minimerer ein stor kjelde til kontorledigheit som andre byar slit med roiproperties.com. Lokal etterspurnad etter kontor vert no driven av helse, juridiske og profesjonelle tenesteføretak, som ofte ser etter mindre, fleksible lokale. Interessant nok får eldre klasse B/C-kontorbygg med god plassering nytt liv gjennom oppussing, då leigetakarar som vil spare på leiga gjerne flyttar inn i oppgraderte, rimelegare lokale roiproperties.com. Så sjølv om Phoenix sin kontorsektor ikkje blomstrar, viser han styrke på enkelte område – særleg i forstadsmarknader der selskap flyttar for lågare leige og parkering. Med eit gunstig næringsklima og befolkningsvekst er utsiktene for kontor i Phoenix forsiktig optimistiske: marknaden tilpassar seg (gjennom kreativ gjenbruk og insentiv til leigetakarar) i staden for å gå inn i ein ledigheitsspiral. Hovudpoenget på tvers av næringseigedom er at Phoenix framleis er ein av landets mest dynamiske næringsmarknader, støtta av langsiktige fundament (folk og jobbar som flyttar hit) sjølv om investorar og eigarar justerer strategiane sine på kort sikt roiproperties.com.

Nye utbyggingar og infrastrukturprosjekt som formar marknaden

Veksthistoria til Phoenix i 2025 blir understreka av store utbyggingar og oppgraderingar av infrastruktur over heile storbyområdet. Desse prosjekta omfattar bustader, næringslokale og transport, og dei lovar å endre eigedomsmarknaden lokalt dei komande åra:

Fleire , og bringer handel og fritidstilbod til område som har vore underbetente. I tillegg til SanTan- og Medina Station-prosjekta i East Valley theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com, legg West Valley sitt (i tillegg til eit eksisterande «power center» på 700 000 kvadratfot) for å betene dei raskt veksande forstadane i Northwest Valley arizonaescrow.com. Dette prosjektet til 125 millionar dollar vil levere nye restaurantar, butikkar og underhaldning innan slutten av 2025 arizonaescrow.com. Samstundes har Mesa blikket retta mot , eit 64 mål stort senter med blanda bruk, forankra av ein Target-butikk og ein toetasjes Dick’s Sporting Goods, allereie 70 % førehandsutleigd theravenscroftgroup.com theravenscroftgroup.com. Og sportsentusiastar vil setje pris på at har opna i Glendale, noko som aukar tilbodet av familieattraksjonar. Kvar av desse prosjekta skaper ikkje berre byggjejobbar, men har òg ein tendens til å (bustader ved sida av nye butikkar og tilbod opplever ofte auka etterspurnad). Den store aktiviteten innan butikkbygging understrekar at utbyggjarane har tru på forbrukarane i Phoenix og . Transportinfrastruktur: Phoenix sin infrastruktur veks i takt med eigedomsmarknaden. Midt i 2025 opna Valley Metro ein 1,3 milliardar dollar lettbaneforlenging som legg til 5,5 mil frå sentrum av Phoenix sør til Baseline Road valleymetro.org phoenix.gov. Denne South Central-forlenginga, saman med det nye kollektivknutepunktet i sentrum, vil “knyte South Phoenix til det regionale lettbanesystemet” for første gong valleymetro.org. Like viktig, seint i 2024 opna Northwest Phase II lettbaneforlenging ein 1,6 mil lang avstikkar til det tidlegare Metrocenter Mall-området i nordvestre Phoenix jacobs.com. Dette var første lettbaneteneste til vestsida av Phoenix, og det har allereie sett i gang planar om transportorientert byutvikling for det gamle Metrocenter Mall-området (planlagt gjenfødd som ein blanda landsby med bustader, kontor og ein park). Desse baneprosjekta styrkjer tilkoplinga og viser kvar framtidig utvikling vil samle seg – vent å sjå nye mellomstore leilegheitsbygg og bedrifter trekkje mot dei nye stasjonane i South Phoenix og langs Dunlap Avenue. Ut over bane er motorvegsoppgraderingar i gang: Arizona sitt DOT held fram arbeidet med forbetring av Interstate 10 gjennom Broadway Curve, og planane går framover for State Route 30 (ein framtidig vest-aust motorveg i ytre West Valley) og den potensielle I-11-korridoren mot Las Vegas. Slike investeringar i mobilitet vil opne opp endå meir land for utbygging og korte ned på pendlinga, noko som ytterlegare driv Phoenix si vekst.

Oppsummert er over 1–2 milliardar dollar i store utviklings- og infrastrukturprosjekt i gang i storbyområdet Phoenix. Desse spenner frå glitrande resortar til fabrikkar og heilt nye nabolag. Den raude tråden er tru på Phoenix si framtid – både offentleg og privat sektor satsar på langsiktig vekst. For eigedomsmarknaden betyr desse prosjekta nye knutepunkt for aktivitet og moglegheiter. Områda rundt sentrale utbyggingar (enten det er ein ny teknologiarbeidsplass, ei ny kollektivlinje eller eit nytt handlesenter) ligg an til verdiauke og høgare etterspurnad. Landskapet i dalen endrar seg bokstaveleg talt framfor auga våre i 2025, og legg grunnlaget for neste kapittel i veksten.

Investeringsklima og moglegheiter

Phoenix har vore ein favoritt blant eigedomsinvestorar i fleire år, og 2025 er ikkje noko unntak – sjølv om investeringsklimaet utviklar seg mot strategiske, langsiktige grep i staden for kortsiktig spekulasjon. Éin trend er klar: noko av den institusjonelle iveren frå pandemitida har roa seg. Institusjonelle investorar (store selskap, REIT-ar, osb.) kjøpte om lag 7,5 % av bustadene i Phoenix-området i Q1 2025, ned frå ~8,2 % året før roselawgroupreporter.com. På delstatsnivå i Arizona fall den institusjonelle marknadsandelen med om lag 11 % år-over-år roselawgroupreporter.com. Denne tilbaketrekkinga tyder på at store investorar er meir forsiktige etter toppen i 2022 – aukande finansieringskostnader og smalare marginar på flipping har dempa volumet av institusjonelle kjøp. Likevel utgjer 7–8 % av alle sal ein betydeleg del, og Phoenix er framleis ein av dei leiande marknadene nasjonalt for investorar. Faktisk fann ei rapport frå midten av 2025 at Phoenix er “Build-to-Rent (BTR) hovudstaden i Amerika” – eit prov på korleis investorar har omstilt strategiane sine her azreinsider.com.

Build-to-Rent er kanskje den heitaste investeringstrenden innan eigedom i Phoenix. I staden for å flippe hus for rask profitt, er det no mange selskap som utviklar eller kjøper heile bustadfelt med einebustader som er bygde spesielt for utleige. Phoenix hadde ein imponerande 309 % auke i BTR-tilbodet frå 2017 til 2022, den raskaste veksten i landet azreinsider.com. I 2024 fekk storbyområdet 4 460 nye einebustader for utleige på eitt år, noko som bringa det totale talet sidan 2020 opp til over 12 700 BTR-bustader azreinsider.com azreinsider.com. Dette er ikkje dei gamle bustadane frå før – BTR-bustadfelt tilbyr hus med moderne standard, hage og fasilitetar på nivå med leilegheitskompleks, noko som tiltrekkjer familiar og fjernarbeidarar som ønskjer plass utan å binde seg til eit bustadlån azreinsider.com. Dei store aktørane har merka seg dette: institusjonelle investorar kjøper opp heile BTR-bustadfelt som stabile, avkastningsgivande eigedelar azreinsider.com. Tradisjonelle bustadbyggjarar som DR Horton og Lennar har til og med starta eigne BTR-prosjekt eller selt ferdige hus i bulk til investorar. For dei som vil investere i Phoenix, gir BTR ein måte å dra nytte av folkeveksten i regionen gjennom leigeinntekter. Og det er meir i vente – over 13 000 fleire BTR-einingar er på veg (planlagde eller under bygging) dei neste åra azreinsider.com, noko som tyder på at utleigebustader vil bli ein hovuddel av bustadmassen i Phoenix. Dette gir moglegheiter for investorar i alle storleikar: frå store private equity-fond til små partnarskap som går saman om å kjøpe nokre få utleigebustader.

Ut over BTR, er langsiktige kjøp-og-hold-strategiar attraktive i Phoenix. Bustadprisane, etter den siste nedgangen, er venta å ta til med moderat vekst igjen når vi går inn i 2026-2027 nar.realtor. For investorar betyr det at Phoenix sine relativt rimelege prisar (samanlikna med kystmarknader) og sterke forhold mellom leige og verdi kan gi solid kontantstraum i dag med oppside for verdistigning på mellomlang sikt. Nokre delmarknader skil seg ut for avkastingspotensial: West Valley-byane Buckeye, Goodyear og Surprise har ein kombinasjon av låge inngangsprisar og rask vekst. Buckeye, til dømes, har enorme landområde klare for framtidig industriell og bustadbruk – ein familie sitt nylege kjøp av 747 mål i Buckeye for $53M understrekar trua på framtidig utvikling der arizonaescrow.com. Når infrastruktur og folketal når desse ytterkantane, kan landverdiane stige raskt. Samstundes, nærare sentrum, kan område rundt dei nye bybaneforlengingane eller jobbsentra (t.d. rundt TSMC i nordre Phoenix, eller nær teknologikontora i sentrum) oppleve over gjennomsnittleg verdistigning grunna ny etterspurnad.

Investering i utleigeeigedom i Phoenix er for tida eit spel av tolmod og klokskap. Leigene har flata ut, noko som betyr at kapitalavkastninga (leigeavkastninga) er noko pressa samanlikna med for to år sidan. Men dette betyr òg at det er ein meir balansert marknad for å kjøpe einingar utan bodkrig. Kløktige investorar sikrar seg kjøp no, ofte med tanke på verdiøkning – t.d. ved å kjøpe ein eldre firemannsbustad eller eit lite leilegheitsbygg, renovere det, og posisjonere det for når leigeveksten tek seg opp att. Med lediggang på veg ned og forventa leigevekst mot slutten av 2026 azfamily.com, kan ein investor som kjøper i 2025 dra nytte av dagens mjukare prisar og potensielt refinansiere eller auke leigene om eit par år når marknaden strammar seg til. Merk at fix-and-flip-aktiviteten har gått ned samanlikna med 2021-feberen, men fix-to-rent er populært – mange mindre investorar kjøper bustader som treng oppussing, renoverer dei, og legg dei til utleigemassen (og rir BTR-bølgja i mindre skala).

Økonomiske og demografiske faktorar som påverkar eigedomsmarknaden

Til slutt,. På det kommersielle området såg Phoenix(sjølv om talet på transaksjonar gjekk ned) roiproperties.com – noko som indikerer at store investorar framleis tildeler midlar, berre i større og meir strategiske avtalar. Phoenix sittheld fram med å tiltrekke seg store investeringar i sektorar som industri (der Amazon, Walmart og UPS alle har utvida distribusjonssenter dei siste åra) og datasenter (Facebook, Google og andre har serverfarmar i Phoenix-området).er òg ein faktor; til dømes, i tillegg til TSMC sitt anlegg, ser taiwanske og andre internasjonale selskap etter eigedom i Phoenix, lokka av lågare kostnader enn i California.er difor positive, men selektive: Phoenix i 2025 er ikkje det frie seljarmarknaden som i 2021, men. Nøkkelen er å sikte seg inn på rett plassering og type eigedom: som alltid i eigedomsbransjen,Underliggjande for eigedomsmarknaden i Phoenix er ein, sjølv om begge deler utviklar seg på interessante måtar., sjølv om hovudtala for sysselsetjing hadde ein kortvarig nedgang. I løpet av dei 12 månadene fram til midten av 2025, registrerte Phoenix-området eit netto tap på om lag 7 500 jobbar azfamily.com – ein sjeldan nedgang som i stor grad skuldast. Ekspertar kalla likevel raskt denne nedgangen for «statistisk uvesentleg», og peika på at arbeidsmarknaden i Phoenix framleis er ein av dei sterkaste i landet, med rask attansettjing for dei som mistar jobben azfamily.com . Faktisk ligg– blant dei lågaste for store amerikanske byar azbigmedia.com – og yrkesdeltakinga er høg. Regioneninnan avansert industri (halvleiarar, elbilar), helsevesen og finansielle tenester. Viktig er det òg at azbigmedia.com etter kvart som arbeidsstyrken får betre betalte jobbar, noko som forbetrar bustadtilgjengelegheita. Denne tilstrøyminga av kvalitetsjobbar er ein magnet for tilflyttarar og bidreg til å oppretthalde etterspurnaden etter bustader (folk følgjer jobbar, og Phoenix skaper mange).

Folkevekst er framleis hjørnesteinen i eigedomsmarknaden i Phoenix. Storbyområdet fekk nesten 85 000 nye innbyggjarar frå 2023 til 2024, ein årleg vekstrate på +1,7 % som ligg langt over landsgjennomsnittet (~1 %) axios.com axios.com. Det som driv denne veksten er migrasjon. Tradisjonelt har Phoenix vakse både gjennom tilflytting og høg naturleg fødselsrate. Men som i resten av landet, minkar den naturlege auken (fødslar minus dødsfall gav berre ~14 500 fleire innbyggjarar i denne perioden) axios.com. No er det nykomarar som driv veksten i Phoenix: om lag 21 000 netto innanlandske migrantar (amerikanarar som flyttar frå andre statar/byar) og imponerande ~49 000 internasjonale innvandrarar kom til i løpet av desse 12 månadene axios.com. Den internasjonale delen er overraskande stor – for første gong er global innvandring ei større kjelde til vekst for Phoenix enn innanlandsk migrasjon. Lokale ekspertar peikar på at med lågare fødselsrate i USA, vil byar som Phoenix vere avhengige av å tiltrekke seg innbyggjarar frå andre stader for å halde økonomien i gang axios.com axios.com. Phoenix lukkast tydeleg på dette området. Migrantar blir tiltrekte av regionen sine jobbmoglegheiter, lågare buutgifter (samanlikna med CA/NY), og varmt klima. Phoenix er jamt blant dei tre beste storbyområda for netto tilflytting kvart år (Allied Van Lines og U-Haul sine migrasjonsrapportar rangerer ofte Arizona og Phoenix høgt).

Likevel har veksten i dag ein annan karakter enn dei eksplosive Sun Belt-boomane på 1990-talet. Ein forskar ved ASU peikar på at vekstraten i Phoenix, sjølv om ho er sterk, no er meir moderat enn på 90- og 2000-talet då byen “vaks for vekstens skuld.” No flyttar folk til Phoenix “på grunn av høgkvalitetsjobbar” i staden for spekulativ overbygging axios.com. Denne kontrollerte veksten er sunnare og meir berekraftig – det er vekst med økonomisk utvikling, ikkje i forkant av den. For eigedomsmarknaden betyr det at etterspurnaden er støtta av reelle sluttbrukarar (yrkesaktive familiar, fagarbeidarar, studentar), noko som reduserer risikoen for boble. Det er òg ein underliggjande tillit til at Phoenix “ligg an til å fortsetje å vekse” jamt og trutt azfamily.com, som ein lokal økonom uttrykte det – ein stemning som blir stadfesta av det enorme omfanget av infrastruktur- og utviklingsinvesteringar som skjer (omtalt ovanfor).

Demografisk tener Phoenix på ein balansert miks av aldersgrupper som driv bustadetterspurnad på fleire frontar. Byen er framleis ein populær destinasjon for pensjonistar og 55+ innflyttarar (Arizonas pensjonistmiljø blomstrar), noko som støttar bruktmarknaden og den veksande sektoren for eldrebusetnad. Samstundes har Phoenix ein stor ung vaksen-befolkning og tiltrekk seg mange millennials og Gen Z-innbyggjarar – nokre kjem for Arizona State University og blir verande for jobbane, andre flyttar frå dyrare marknader for å få råd til eigen bustad. Merk at førstegangskjøparar utgjorde ein betydeleg del av bustadkjøpa seint i 2024 og 2025, då litt lågare prisar og kreative finansieringsløysingar gjorde det mogleg for fleire leigetakarar å bli eigarar roiproperties.com. Denne tilførselen av yngre kjøparar er avgjerande for marknadens helse på lang sikt.

Prisnivå og levekostnader er framleis nøkkelfaktorar. Sjølv om bustadprisane i Phoenix har stige, er levekostnadene berre om lag 6,2 % over det amerikanske gjennomsnittet – langt lågare enn stader som Los Angeles (+45 %) eller Manhattan (+130 %) azbigmedia.com azbigmedia.com. Dette betyr at ein middelklasse-livsstil framleis er oppnåeleg i Phoenix for mange tilflyttarar, særleg dei som flyttar frå dei skyhøge marknadene i California. Det er ein konkurransefordel Phoenix brukar for å lokke både innbyggjarar og arbeidsgjevarar (som kan betale litt lågare løn enn kystbyane, men likevel tilby tilsette høgare levestandard her). Phoenix har òg relativt vennlege skattar (Arizona har ingen arveavgift, lågare eigedomsskatt enn TX/CA, og har nyleg senka flat inntektsskatt til 2,5 %). Desse økonomiske og politiske faktorane verkar samla som medvind for eigedomsmarknaden. Så lenge Phoenix klarer å handtere utfordringar som vassressursar og infrastruktur for den veksande folkemengda, er utsiktene for vidare vekst gode. Økonomar spår at folketalsveksten i Arizona vil ligge på rundt 1,3–1,5 % årleg på kort sikt realestate.usnews.com – noko som betyr titusenvis av nye innbyggjarar kvart år, som jamt og trutt aukar etterspurnaden i bustadmarknaden.

Samanlikna prisnivå: Phoenix vs. andre storbyar

Korleis står eigedomsmarknaden i Phoenix seg samanlikna med andre store marknader? Når det gjeld, ligg Phoenix på eitEtter den siste nedgangen har bustader i Phoenix faktisk blitt litt meir overkommelege for lokale kjøparar enn for eitt år sidan. Per midten av 2025 er, noko som er redfin.com . Dette var ein av dei største forbetringane i overkomelegheit blant dei store byane, ein trend ein ser i pandemiboom-byar der prisane har gått litt ned frå toppen redfin.com redfin.com . Til samanlikning er inntekta som trengst for redfin.com , så Phoenix er berre så vidt meir overkomeleg enn landet generelt. I tillegg er om lagfor den lokale medianinntekta redfin.com , noko som, sjølv om det ikkje er bra, er betre enn i mange kystbyar (i Los Angeles, til dømes, er berre ~1 % av bustadene overkomelege for medianhushaldet) redfin.com der bustadlån kan sluke over 50 % av inntekta redfin.com

Samanlikna med andre Sun Belt-byar er bustadkostnadene i Phoenix moderate. Det er dyrare enn nokre raskt veksande sørstatsbyar som Atlanta eller San Antonio, men billegare enn andre som Miami eller Austin. Til dømes, her er eit oversyn over medianbustadprisar i midten av 2025 i nokre sentrale marknader:

Metro Median bustadpris (juni 2025) Prisendring frå året før Phoenix, AZ $459,925 redfin.com -1,1% redfin.com Atlanta, GA $407,500 redfin.com -3,0% redfin.com Dallas, TX $425,000 redfin.com -1,2% redfin.com Miami, FL $575,000 redfin.com +4,0% redfin.com Los Angeles, CA $950,000 redfin.com +2,7% redfin.com

I denne samanhengen er prisane i Phoenix på linje med Dallas/Austin, litt høgare enn Atlanta/Charlotte, og langt under Sør-Florida eller vestkyst-metropolane. Så sjølv om lokale har kjent på presset – medianprisen i Phoenix har auka over 50 % sidan 2020 reddit.com – tilbyr byen framleis betre verdi enn mange store byområde. Denne relative rimelegheita er ein viktig grunn til at NAR rangerte Phoenix som ein av dei ti marknadene som er venta å gjere det best i 2025 nar.realtor. Grunngjevinga er enkel: om ein familie som flyttar frå California kan kjøpe eit tilsvarande hus i Phoenix for halvparten av prisen av det gamle, vil flyttestraumen halde fram.

Påkjem Phoenix òg godt ut.i Phoenix er om lag 8–9 % lågare enn det amerikanske gjennomsnittet på $2,100 zillow.com . Og i motsetnad til mange kystbyar der den leiga kanskje berre gir deg ein liten leilegheit, får du i Phoenix sannsynlegvis ein større bustad eller til og med eit lite hus. Ei fersk undersøking frå RentCafe rangerte Phoenix som– berre slått av tre store byar i Texas – takka vere ein kombinasjon av rimelege prisar og god livskvalitet azbigmedia.com . Rapporten peika på at sjølv om buutgiftene i Phoenix er litt over gjennomsnittet, erogi storbyar azbigmedia.com azbigmedia.com . Med andre ord:: meir plass, fleire basseng-/treningsfasilitetar osv., enn dei ville fått for same leige i til dømes Los Angeles eller New York.

Det er òg nyttig å sjå på bustadprisindeksar. I ei undersøking frå 2025 av dei 50 største storbyområda, låg Phoenix omtrent midt på treet (#19) for bustadpriser, med ein indeks (~65) som viser at lokale inntekter dekkjer om lag 65 % av kostnadene for ein medianbustad (100 % ville betydd heilt rimeleg) visualcapitalist.com. Det er langt over marknader som Los Angeles (indeks ~35), men under nokre billegare byar i innlandet. Trenden i Phoenix er positiv: som nemnt, aukar inntektene og prisane flatar ut, så rimelegheita blir gradvis betre (eit lyspunkt etter den bratte forverringa i 2021).