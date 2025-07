Eigedomsmarknaden i Lausanne (2025 og framover)

Eigedomsmarknaden i Lausanne i 2025 skil seg ut som ein av dei mest motstandsdyktige i Sveits, prega av sterk etterspurnad og avgrensa tilbod. Som hovudstad i kantonen Vaud og eit knutepunkt for internasjonal utdanning, finans og teknologi, tiltrekk Lausanne seg ein jamn straum av dyktige innbyggjarar theluxuryplaybook.com. Byens høge livskvalitet, tilstedeværet av kjende universitet (som EPFL og UNIL), og mange multinasjonale arbeidsgjevarar (t.d. IOK, medtech- og finansselskap) gir jevn etterspurnad frå expats, studentar, familiar og føretak. Om lag 80% av hushalda i Lausanne leiger (sjølveigde bustader utgjer berre ~20% av bustadmassen) bcv.ch, noko som speglar ein tradisjonelt stram leigemarknad. Nedanfor følgjer ein grundig gjennomgang av dagens marknadssituasjon (bustad og næring), prisutvikling og prognosar, investeringsmoglegheiter, store prosjekt, reguleringar, samanlikningar med andre sveitsiske byar, og etterspurnadstrendar som formar framtidsutsiktene for eigedomsmarknaden i Lausanne.

Bustadmarknadssituasjonen i 2025

Lausanne sitt bustadmarked er framleis svært stramt i 2025. Vakansaraten er ekstremt låg – rundt 0,6 % midt i 2024 for Lausanne-distriktet bcv.ch – noko som peikar på eit alvorleg underskot på ledige bustader. Denne mangelen har halde leigene og prisane høge. Mange leigetakarar blir buande lenge i bustadene sine: i Lausanne (og Genève) har om lag halvparten av leigetakarane budd i bustadene sine i over 10 år, langt over det sveitsiske snittet på 38 % ubs.com. Denne “låse-inn”-effekten syner kor vanskeleg det er å finne nye bustader, sidan leigetakarane klamrar seg til eksisterande kontraktar. Tidleg i 2025 steig etterspurnaden etter utleigebustader på grunn av folkevekst (inkludert innvandring); Sveits hadde rekordlåg nasjonal vakans (1,08 % midt i 2024) og aukande etterspurde leigeprisar pwc.ch pwc.ch. Lausanne speglar denne trenden, der utleigarar kan auke leiga på nye kontraktar med om lag +2 % år over år på grunn av konkurransen om bustadene. Eksisterande regulerte leigeprisar har derimot berre hatt moderate auke, delvis avgrensa av den sveitsiske referanserenta for bustadlån, som faktisk vart senka i mars 2025. Dette rentesjokket vil dempast leigeauka for eksisterande leigetakarar dei komande kvartala ubs.com (sidan utleigarar må redusere eller halde leiga når referanserenta går ned, i tråd med sveitsisk leigelov).

Bustadprisane i Lausanne held fram med å vere mellom dei høgste i Sveits, etter å ha stige jamt det siste tiåret. Gjennomsnittleg transaksjonspris for leilegheiter i Lausanne var om lag CHF 15 500 per m² i 1. kvartal 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, som plasserer byen i øvste sjiktet bak Zürich og Genève. Vanlegvis ligg prisforventningane midt i 2025 på rundt CHF 12 000–13 000 per kvadratmeter for bustadeigedomar investropa.com neho.ch. Til dømes viser tal frå juni 2025 ein gjennomsnittleg CHF 12 750 per m² (leilegheiter ~CHF 13 413 og einebustader ~CHF 12 087 per m²) i Lausanne neho.ch. Sentrale bydelar (ved sjøen som Ouchy eller eksklusive åssider) ligg lett over CHF 13 000/m² theluxuryplaybook.com. Prisveksten har vore moderat, men positiv nyleg – om lag +2 % årleg auke for leilegheiter i 2024 theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – då begrensa kjøpekraft og høgare finansieringskostnader har dempa den raske veksten frå tidlegare år. Prisane på einebustader har stabilisert seg eller til og med falle litt (om lag –0,5 % til –0,6 % det siste året) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com på grunn av aukande lånekostnader og at etterspurnaden har gått meir mot fleirmannsbustadar eller investeringar i leigeobjekt. Overordna kjenneteiknast bustadmarknaden i Lausanne i 2025 av stabilitet på eit høgt prisnivå: etterspurnaden er mykje høgare enn tilgangen, noko som held ledigheita låg og prisane oppe, men sjølve prisveksten har roa seg.

Bustadmangda er framleis avgrensa av geografi og planreglar. Lausanne er ein tettbygd by med strenge reguleringsplanar og langvarige godkjenningsprosessar som avgrensar utbygging i stor skala theluxuryplaybook.com. Ny bustadbygging har vore beskjeden – om lag 420 nye eineheiter per år i 2024–25 i Lausanne-distriktet bcv.ch – noko som er lågare enn dei tidlegare åra. Denne trege veksten i bustadmassen klarer ikkje å halda tritt med folketalet sitt behov, og bidreg til ein strukturell underskot på bustadar. Dei stramme marknadstilhøva blir ytterlegare understreka av sterke leigarprofilar og låg utskifting; institusjonelle utleigarar i Vaud rapporterer høgkvalitets, “lojale” leigarar og minimal tomgang (≈1%–1,4%) i porteføljane deira i Lausanne theluxuryplaybook.com. For investorar betyr dette pålitelege leigeinntekter. Faktisk er fleirebustadseigedomar igjen etterspurde blant investorar – i 2024 steig annonserte leiger over heile Sveits med om lag 6,4% på eitt år, og utleigebygg vart meir attraktive med låge renter ubs.com ubs.com. Lausannes kombinasjon av stabile leigarforhold og kronisk underutbod gjer byen til ein spesielt defensiv, avkastningsvennleg bustadmarknad, sjølv om prisane held seg høge.

Kommersiell marknad (Kontor & Butikk) i 2025

Lausannesi 2025 viser ein todelt dynamikk: Kontormarknaden i sentrum er svært stram, medan perifere delmarknader veks med ny kapasitet. Ier kontorvakansen usedvanleg låg – berre om lagi heile byen, og kuner tilgjengeleg jll.com . I absolutte tal stod berre ~12 300 m² med kontorlokale i CBD ledige ved utgangen av 2024 jll.com . Denne knappheita held leigen oppe: Toppkontorleige i sentrale Lausanne ligg på om lag(om lag CHF 43/m² per månad) og har vore stabil jll.com . Verksemder som ynskjer store samanhengande kontor i kjernen møter ofte eit underskot på tilbod. Eit merkeleg prosjekt er den omfattande oppussinga av det ikoniskei Lausanne sentrum, som skal levere ~15 000 m² med moderne kontor innan utgangen av 2025 – ei sjeldan tilføring av topp moderne areal midt i byen, som venta vil møte stor etterspurnad ved ferdigstilling jll.com

I motsetnad har Lausanne-regionen sitt forstadskontormarknad blitt noko lausare ettersom nye prosjekt kjem på marknaden. Den samla tilgjengelegheita av kontor i stor-Lausanne steig til 3,8 % ved utgangen av 2024, opp frå 3,2 % året før jll.com. Denne auken kjem i hovudsak av at fleire store prosjekt i Vest-Lausanne (Crissier/Renens) har blitt ferdigstilt jll.com. Til dømes har eit nytt “økodistrikt” i Chavannes-près-Renens levert store mengder med nye kontorlokale, noko som har ført til høgare ledigheit i denne delmarknaden jll.com. Området Lausanne Vest/Crissier har no rundt 15 % ledigheit av kontor jll.com – markant høgare enn bysnittet – sidan prosjekt som “Le Closel” (4 000 m²) og “Quartier Horizon” (~7 000 m²) nyleg er ferdige, men enno har areal ute på marknaden jll.com. Sjølv om denne auka i ledigheit medfører ei mellombels absorpsjonsutfordring, speglar det også vekst: Vest-Lausanne er inne i ein ekspansjonsfase, og leverer moderne, store areal som sentrale Lausanne ikkje kan tilby. Spesielt Malley–Renens-området opplever ein stor vekst av nye prosjekt. Eit stort, fleirbruks “Central Malley”-kompleks er under bygging, med planlagt ferdigstilling i 2026 og over 10 000 m² kontor; allereie er 80 % av første byggetrinn (A3) førehåndsutleigd eitt år før ferdigstilling jll.com. Trass i høgare ledigheit i dei ytre områda, held etterspørselen frå leigetakarane seg solid og trekkjer mot dei nye tilboda: selskapa vert tiltrekte av berekraftig design, god tilgjenge og større areal i desse prosjekta jll.com. Over tid ventar analytikarar at overskotet av areal vert absorbert, sidan Lausannes økonomi veks og enkelte føretak føretrekkjer å flytte frå eldre bygg til nye, miljøsertifiserte kontor jll.com.

Eigedomsprisar i Lausanne har vore på ein langvarig oppgangsbølge, og 2025 held fram denne trenden, men med noko moderasjon.

spår både UBS og Wüest Partner at sveitsiske bustadprisar vil globalpropertyguide.com , men høgkostnadsområde som Lausanne er venta å stige i verdi i eit meir moderat tempo.Faktisk viser nyare data at globalpropertyguide.com , noko som er svakare enn landsgjennomsnittet (~+4,4 % år for år) som blei løfta av prisauke i andre regionar.Dette tyder på at prisane i Lausanne kanskje nærmar seg eit platå i forhold til lokale inntekter.For 2025–2026,for hus i Lausanne – på rundt estimation-bien-immobilier.ch – under føresetnad av at rentene held seg låge og ingen store sjokk skjer.Eigedomutsiktene for kantonen Vaud forventar faktisk(og ~2% for hus) estimation-bien-immobilier.ch , i hovudsak ei vidareføring av den moderate auken frå 2024.Viktige drivkrefter som støttar prisane er den vedvarandeog billigare finansiering (etter SNB sine rentekutt).Ved midten av 2025 hadde boliglånsrentene i Sveits falt tilbake til under 2 % i snitt, noko som i stor grad forbetra tilgangen på kreditt investropa.com investropa.com .Denne finansieringsauken, kombinert med folkevekst, ligg til grunn for det.Likevel, sidan bustadprisane i Lausanne allereie er svært høge (pris-til-inntekt-forholda er pressa) og den generelle økonomiske veksten er moderat (sveitsisk BNP ~1,2 %–1,4 % prognose for 2025–26 pwc.ch ), er det– snarare er ei «stabilisering på eit høgt nivå» sannsynleg ubs.com

Andre kommersielle segment speglar Lausanne sin sunne økonomi: butikk-eigedom i dei beste områda tener på byens velståande befolkning og turistar, sjølv om butikkar på sekundære lokasjonar opplever press (ettersom netthandel og Genève lokkar kundar). Marknaden for industri/logistikk rundt Lausanne (t.d. i perifere kommunar) er òg stram, sidan det er lite industrimark i regionen. Samla sett kan Lausanne sin næringseigedomsmarknad i 2025 oppsummerast som sentral knappheit vs. perifer vekst – eit svært avgrensa sentrum med høge leiger og nesten ingen store ledige lokale, mot ein utviklande periferi der nye næringsområde (som i Renens/Malley) gir meir kapasitet og moderat aukar ledigheita på kort sikt jll.com. Viktig er det òg at sjølv ny tilførsel ikkje er overdriven historisk sett. (På landsbasis veks kontorarealet sakte – forventa ~1,0 % årleg vekst i dei største byane fram til 2027, noko som er 26 % mindre enn dei siste åra jll.com jll.com.) Lausanne sin del av nybygg held seg forsiktig, og marknaden vil truleg ikkje få overtilbod på sikt.

Pristrendar og prognosar

I næringseigedomssektoren kjem kontorleiger i Lausanne sentrum til å halda seg høge, og kan kanskje stiga litt på grunn av knappheit på lokale. Topp leige for kontor (CHF 520/m²/år) har vore stabil ei tid jll.com, men ny tilførsel av toppmoderne lokale (som ombygginga av Hôtel des Postes) kan setja ein ny standard om konkurransen om desse etasjane fører til bodrundar. I kontorområda i periferien kan tilstrøyming av nye bygg legga press på leigene nedover på kort sikt – utleigarar kan tilby insentiv for å fylla ledige lokale (med 15 % ledig i Vest-Lausanne jll.com, kan leigerabattar vera nødvendige for å trekka til seg leigetakarar til ledigheita er borte). Dei neste åra (2025–2027), etter kvart som Malley/Crissier-kontora blir utleigde, kan vi venta at leigene der gradvis får eit løft igjen, særleg for lokale med miljøsertifisering og god kollektivdekning (desse er allereie attraktive) jll.com.

Lausanne sine avkastningar på investeringseigedom kjem truleg til å halde seg låge (noko som tyder på høge verdiar), i tråd med andre sveitsiske storbyar. Til dømes ligg Genève sine avkastningar på utleigebustadar på rundt 3,5 % og er stabile investropa.com investropa.com; for Lausanne vil dei truleg vere om lag det same – vanlegvis 3–4 % – gitt dei sterke prisane og pålitelege leigeinntektene. Sidan 10-årige sveitsiske statsobligasjonar ligg nær null, er eigedom framleis attraktivt for institusjonelle investorar som er ute etter avkastning. Prognosar frå Wüest Partner spår at bustadprisane i Sveits vil stige om lag 3,6 % i 2025 globalpropertyguide.com, og analytikarane hos UBS ventar òg ein auking på 3–4 % globalpropertyguide.com, men åtvarar om at avgrensingar i kjøpekrafta “bør avgrense store prisaukar” globalpropertyguide.com. Etter 2025 vil mykje avhenge av rentenivået (ein retur til negative renter, slik det har vore diskutert i Sveits, vil kunne gi ytterlegare prisvekst pwc.ch pwc.ch). Motsett, om inflasjon eller globale faktorar fører til høgare renter, kan den sveitsiske eigedomsmarknaden kjølast ned. Per 2025 er basisscenariet moderat, vidare vekst i eigedomsverdiane i Lausanne, med inga teikn til nedgang. UBS sin Real Estate Bubble Index for Sveits ligg framleis i “moderat risiko”-sona i 2025 ubs.com ubs.com – Lausanne er identifisert som eit høgprisse “hotspot”, men ikkje i fare for alvorleg boble. Så lenge det ikkje skjer store ytre sjokk, vil utsiktene for dei næraste åra vere at eigedomsmarknaden i Lausanne gradvis vil stige i verdi og halde fram som ein stabil, verdifull marknad.

Investeringar og vekstområde

Sjølv med høge inngangsprisar byr Lausanne på fleiretakka vere vekstområde og stabile avkastningar. Investorar (både sveitsiske institusjonelle og kvalifiserte utanlandske kjøparar) er særleg tiltrekte avi Lausanne, med omsyn til byens låge ledigheit, solide leigetakarbase og «trygt tilfluktsstad»-stabilitet theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Avkastningsfokuserte kjøparar finn at fleirmannsbustader i Lausanne sine nabolag kan gje jamn inntekt med minimal risiko for ledige bustader. Det at(for å ta igjen etterspurnaden) betyr at utleigarar kan auke inntektene ved leigeslutt; til dømes var etterspurde leiger nasjonalt om lag +2,2 % høgare tidleg i 2025 enn året før ubs.com . Denne trenden, kombinert med, har betra rekneskapen for investorar som lånefinansierer. Då låge renter vende tilbake i 2024–25, fall avkastningskrava og omsetnaden av eigedommar tok seg opp over heile Sveits practiceguides.chambers.com . I Lausanne var det merkbare porteføljeoppkjøp og utbyggingstomteavtaler i 2024, og denne utviklinga held fram i 2025.

Geografisk er sentrale vekstområde i og rundt Lausanne mellom anna:

Vest-Lausanne (Renens/Malley/Crissier) – Denne aksen er i ferd med å bli forvandla med nye utviklingsprosjekt for blanda bruk. Her finn ein dei framveksande prosjekta “Quartier des Entrepôts” og Central Malley , nye kontorfasilitetar og bustadblokker nær Malley stasjon. Området er attraktivt for bedrifter grunna moderne fasilitetar og nærleik til motorveg/jernbane, og for investorar fordi prisane er noko lågare enn i Lausannes sentrum medan framtidig potensiale er sterkt. Kontorledigheita her (15 % etter nye ferdigstillingar) jll.com tyder faktisk på moglegheit: selskap som søker store, moderne kontor kan finne dei i Vest-Lausanne til konkurransedyktig leige, noko som tyder på at denne delmarknaden vil vekse til å bli eit større forretningssenter. For eigedomsinvestorar kan tidleg kjøp i slike prosjekt gje god avkastning etter kvart som behovet stig. Malley-Gare-distriktet skal òg få ein ny trikkeforbindelse og meir bustadbygging, noko som vil styrke attraktiviteten endå meir.

– Denne aksen er i ferd med å bli forvandla med nye utviklingsprosjekt for blanda bruk. Her finn ein dei framveksande prosjekta , nye kontorfasilitetar og bustadblokker nær Malley stasjon. Området er attraktivt for bedrifter grunna moderne fasilitetar og nærleik til motorveg/jernbane, og for investorar fordi prisane er noko lågare enn i Lausannes sentrum medan framtidig potensiale er sterkt. Kontorledigheita her (15 % etter nye ferdigstillingar) jll.com tyder faktisk på moglegheit: selskap som søker store, moderne kontor kan finne dei i Vest-Lausanne til konkurransedyktig leige, noko som tyder på at denne delmarknaden vil vekse til å bli eit større forretningssenter. For eigedomsinvestorar kan tidleg kjøp i slike prosjekt gje god avkastning etter kvart som behovet stig. skal òg få ein ny trikkeforbindelse og meir bustadbygging, noko som vil styrke attraktiviteten endå meir. Lausanne Nord (Blécherette/Epalinges) – Områda mot nord (rundt Blécherette, Vennes, Epalinges) opplever vekst gjennom forskingsparkar og forstadsbustadmiljø. Biopôle i Epalinges (ein livsvitskapspark) har utvida seg, tiltrekt seg bioteknologiselskap og skapt etterspurnad etter både kontor og eksklusive bustader i nærleiken. Den planlagde M3-metroen vil ha endestasjon på Blécherette (nordkanten av Lausanne) ge.ch ge.ch, noko som stimulerer ny utvikling langs ruta. Investorane kan finne tomter eller utviklingsmoglegheiter i desse nordlege forstadene etter kvart som kollektivtilbodet i byen gir betre samband.

– Områda mot nord (rundt Blécherette, Vennes, Epalinges) opplever vekst gjennom forskingsparkar og forstadsbustadmiljø. (ein livsvitskapspark) har utvida seg, tiltrekt seg bioteknologiselskap og skapt etterspurnad etter både kontor og eksklusive bustader i nærleiken. Den planlagde M3-metroen vil ha endestasjon på Blécherette (nordkanten av Lausanne) ge.ch ge.ch, noko som stimulerer ny utvikling langs ruta. Investorane kan finne i desse nordlege forstadene etter kvart som kollektivtilbodet i byen gir betre samband. Sentrum-rehabiliteringar – I sjølve Lausanne er moglegheitene færre, men utvalde prosjekt finst der eldre bygg kan restaurerast eller omformast. Eit godt eksempel er renoveringa av Hôtel des Postes nemnt tidlegare, som gjer om det historiske postbygget til toppmoderne kontor jll.com. Liknande sentrumsnære eigedomar, om dei blir kjøpte og oppgraderte, kan møte den store etterspurnaden etter moderne lokale i kjernen. I tillegg er nisjesegment som serviceleilegheiter eller studentbustader nær universiteta underdekka og gir investeringspotensial (studenttalet er stort og veks, og dei slit ofte med å finne bustad).

– I sjølve Lausanne er moglegheitene færre, men utvalde prosjekt finst der eldre bygg kan restaurerast eller omformast. Eit godt eksempel er nemnt tidlegare, som gjer om det historiske postbygget til toppmoderne kontor jll.com. Liknande sentrumsnære eigedomar, om dei blir kjøpte og oppgraderte, kan møte den store etterspurnaden etter moderne lokale i kjernen. I tillegg er nisjesegment som nær universiteta underdekka og gir investeringspotensial (studenttalet er stort og veks, og dei slit ofte med å finne bustad). Sjøfront og Aust-Lausanne (Pully/Lutry) – Forstadene østover langs Genfersjøen er framleis luksuriøse bustadområde. Sjølv om mykje er utbygd, har desse kommunane (Pully, Lutry, osv.) jamt høg etterspurnad frå velståande kjøparar. Eigedom her (med sjøutsikt) ligg ofte på CHF 14 000–16 000+ per m² estimation-bien-immobilier.ch estimation-bien-immobilier.ch, på nivå med dei beste områda i Genève. Investorar i eksklusive villaer eller leilegheiter her satsar på kapitalvern og langsiktig verdiauke. Nytt tilbod er svært avgrensa, men stundom kjem små tomtedelingar eller utskifting av villaer for sal.

Frå eit sektor-perspektiv er berekraftige og energieffektive eigedommar ei markant moglegheit. Sveits har ambisiøse miljøreguleringar (t.d. strengare CO₂-lovverk og eit fokus på nullutslepp-bygg). Etterspurnaden etter energieffektive bustader er venta å auke med om lag 20 % innan 2025 nasjonalt investropa.com investropa.com. I Lausanne vert nye prosjekt som Plaines-du-Loup økokvartalet (sjå neste seksjon) bygde etter avanserte grøne standardar, og slike eigedommar er svært ettertrakta blant både leigetakarar og kjøparar. Investering i å oppgradere eldre bygg i Lausanne (til dømes betre isolasjon, varmepumper, solcellepanel) kan òg løne seg, då leigetakarar/eigarar er villige til å betala meir for lågare driftskostnader og for å vere i samsvar med komande regelverk.

Generelt har Lausanne si “kontrollerte bustadmengd” og høge leigetakarkvalitet gjort byen attraktiv for langsiktige investorar theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Byen tilbyr føreseielege avkastningar med låg volatilitet, noko som er attraktivt samanlikna med meir sykliske marknader. Sentrale vekstområde i vest og nord, styrkte av infrastrukturprosjekt, gir dei viktigaste moglegheitene for investeringsvekst gjennom utvikling. Samstundes held kjernarverdiane i Lausanne fram som ein defensiv strategi – sjølv om avkastinga er lågare – ideell for formuesbevaring og jamn inntekt.

Merkverdige nye utviklings- og infrastrukturprosjekt

Lausanne gjennomgår fleire viktige prosjekt som vil prege eigedomsmarknaden dei komande åra. Under finn du nokre av dei største nye prosjekta innan bustad, næring og infrastruktur:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Dette er eitt av dei mest ambisiøse bustadprosjekta i Lausannes historie. Plaines-du-Loup er ein ny, berekraftig bydel som blir bygd på eit 30 hektar stort tidlegare flyplassområde i den nordlege delen av byen. Fase 1 opna i 2022, og innan 2034 vil området huse kring 8 000 innbyggarar og 3 000 arbeidsplassar på staden lausanne.ch lausanne.ch. Prosjektet legg vekt på økologisk og sosial berekraft: 30 % av bustadane vil vere statleg subsidierte, 40 % vil ha middels «pristak»-leige, og 30 % vil vere bustader på det opne marknaden lausanne.ch. Området inkluderer parkar, skular, idrettsanlegg og grendehus. Plaines-du-Loup er utforma for å møte måla til “2000-wattsamfunnet” (svært lågt energibruk per innbyggar) med topp moderne energieffektive bygg lausanne.ch. Når det gjeld transport, vil det få god tilknyting – særleg vil den planlagde M3-metrolina knyte bydelen til sentrum rundt år 2031 ge.ch ge.ch, og metrostasjonen vil bli integrert i nabolaget. Denne utbygginga er avgjerande for å lette bustadmangelen i Lausanne: ho vil gje tusenvis av nye leilegheiter (mange til moderat pris) i fleire etappar. Frå og med 2024 har dei første innbyggarane flytta inn, og fleire bygg er under oppføring. Eigedomsinvestorar følgjer nøye med på Plaines-du-Loup; sjølv om mesteparten av prosjektet er drive av kommunen med ideelle burettslag og pensjonsfond, kan suksessen føre til liknande prosjekt i regionen.

Dette er eitt av dei mest ambisiøse bustadprosjekta i Lausannes historie. Plaines-du-Loup er ein ny, berekraftig bydel som blir bygd på eit 30 hektar stort tidlegare flyplassområde i den nordlege delen av byen. Fase 1 opna i 2022, og innan lausanne.ch lausanne.ch. Prosjektet legg vekt på økologisk og sosial berekraft: lausanne.ch. Området inkluderer parkar, skular, idrettsanlegg og grendehus. Plaines-du-Loup er utforma for å møte måla til (svært lågt energibruk per innbyggar) med topp moderne energieffektive bygg lausanne.ch. Når det gjeld transport, vil det få god tilknyting – særleg vil den planlagde knyte bydelen til sentrum rundt år 2031 ge.ch ge.ch, og metrostasjonen vil bli integrert i nabolaget. Denne utbygginga er avgjerande for å lette bustadmangelen i Lausanne: ho vil gje tusenvis av nye leilegheiter (mange til moderat pris) i fleire etappar. Frå og med 2024 har dei første innbyggarane flytta inn, og fleire bygg er under oppføring. Eigedomsinvestorar følgjer nøye med på Plaines-du-Loup; sjølv om mesteparten av prosjektet er drive av kommunen med ideelle burettslag og pensjonsfond, kan suksessen føre til liknande prosjekt i regionen. Malley-distriktet (Renens/Prilly): Vest for Lausanne sentrum er Malley-området (som ligg i kryssinga mellom kommunane Renens, Prilly og Lausanne) i ferd med å bli omforma frå gammalt industriområde til ein moderne bydel med blanda bruk. Hovudprosjektet er “Central Malley” , eit stort utbyggingsområde med kontor, butikkar og bustader. Bygginga er i gang, og dei største delane skal stå ferdige innan 2026. Ei rekkje leigetakarar har allereie førehandsleigd lokale (t.d. 10 000 m² kontor er alt teke) jll.com, noko som viser stor interesse. Ved sida av Central Malley ligg Malley-Gare-området , der Vaudoise Arena (ein ny ishockey- og arrangementshall) og nye bustadblokker har opna. Quartier du Closel og Quartier Horizon (også i vestre Lausanne) er andre prosjekt som nyleg er ferdigstilt og som tilfører næringsareal jll.com. Utviklinga i Malley er støtta av samferdslestad investeringar : ei ny trikkelinje er under bygging for å knyte Lausanne-Flon (sentrum) til Renens, via Malley. Denne Tramway t1 er planlagd opna rundt 2026, og vil gi mykje betre samband med trikk kvart sjette minutt og 15 minutt reisetid frå Renens til sentrum fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Når Malley-distriktet er fullt utbygd, vil det tilby eit stort tal nye bustader (inkludert nokre studentbustader), kontor og fritidstilbod, og får såleis status som eit andre bysentrum for Lausanne. Dette avlastar det historiske sentrumet og flyttar veksten vestover.

Vest for Lausanne sentrum er Malley-området (som ligg i kryssinga mellom kommunane Renens, Prilly og Lausanne) i ferd med å bli omforma frå gammalt industriområde til ein moderne bydel med blanda bruk. Hovudprosjektet er , eit stort utbyggingsområde med kontor, butikkar og bustader. Bygginga er i gang, og dei største delane skal stå ferdige innan 2026. Ei rekkje leigetakarar har allereie førehandsleigd lokale (t.d. 10 000 m² kontor er alt teke) jll.com, noko som viser stor interesse. Ved sida av Central Malley ligg , der (ein ny ishockey- og arrangementshall) og nye bustadblokker har opna. og (også i vestre Lausanne) er andre prosjekt som nyleg er ferdigstilt og som tilfører næringsareal jll.com. Utviklinga i Malley er støtta av : ei ny trikkelinje er under bygging for å knyte Lausanne-Flon (sentrum) til Renens, via Malley. Denne er planlagd opna rundt 2026, og vil gi mykje betre samband med trikk kvart sjette minutt og 15 minutt reisetid frå Renens til sentrum fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Når Malley-distriktet er fullt utbygd, vil det tilby eit stort tal nye bustader (inkludert nokre studentbustader), kontor og fritidstilbod, og får såleis status som eit andre bysentrum for Lausanne. Dette avlastar det historiske sentrumet og flyttar veksten vestover. Utviding av Lausanne “Pôle Gare” (stasjonshub): Byen si hovudjernbanestasjon er inne i ei tiårslang utviding og modernisering som del av den føderale jernbaneinfrastrukturplanen (Léman 2030). Bygginga starta i 2021 på ein overhaling til om lag 1,3 milliardar CHF ge.ch. Prosjektet skal utvide og forlenga plattformene , leggja til ein tredje undergang, og nesten dobling av kapasiteten for daglege passasjerar for å handtera forventa trafikk i 2030 ge.ch ge.ch. Innan 2029 vil alle fem nye lengre plattformer vera i drift, slik at 400-meters tog (med fleire seter) kan betena Lausanne ge.ch. Viktigast er at stasjonen får direkte underjordisk tilknyting til metrolinjene (M2 og framtidig M3) ge.ch, som skapar eit sømløst knutepunkt for fleire transportmiddel. Rundt stasjonen planlegg byen å gjera Place de la Gare om til ein fotgjengervennleg plass og fremja ny utvikling i stasjonsområdet. “Pôle Gare” omfattar fleire samanbundne prosjekt: i tillegg til sjølve stasjonen er det planar for nye kontorbygg, hotell og butikkar i nærområdet når jernbanearbeidet er ferdig. Denne huben blir rekna som “tiårets byggeplass” for Lausanne, og gjennom å betra tilgjenge er det ein katalysator for byomforming i sentrum ge.ch ge.ch. Vi kan venta at eigedomsverdiane rundt stasjonen vil ha fordel av desse forbetringane. Til dømes kan område sør for spora få kontor- eller kombinerte høghus i framtida, og dra nytte av betre tilknyting og meir folk i området.

Byen si hovudjernbanestasjon er inne i ei som del av den føderale jernbaneinfrastrukturplanen (Léman 2030). Bygginga starta i 2021 på ein overhaling til om lag 1,3 milliardar CHF ge.ch. Prosjektet skal , leggja til ein tredje undergang, og nesten dobling av kapasiteten for daglege passasjerar for å handtera forventa trafikk i 2030 ge.ch ge.ch. Innan 2029 vil alle fem nye lengre plattformer vera i drift, slik at 400-meters tog (med fleire seter) kan betena Lausanne ge.ch. Viktigast er at stasjonen får direkte underjordisk tilknyting til metrolinjene (M2 og framtidig M3) ge.ch, som skapar eit sømløst knutepunkt for fleire transportmiddel. Rundt stasjonen planlegg byen å gjera om til ein fotgjengervennleg plass og fremja ny utvikling i stasjonsområdet. “Pôle Gare” omfattar fleire samanbundne prosjekt: i tillegg til sjølve stasjonen er det planar for nye kontorbygg, hotell og butikkar i nærområdet når jernbanearbeidet er ferdig. Denne huben blir rekna som “tiårets byggeplass” for Lausanne, og gjennom å betra tilgjenge er det ein katalysator for ge.ch ge.ch. Vi kan venta at eigedomsverdiane rundt stasjonen vil ha fordel av desse forbetringane. Til dømes kan område sør for spora få kontor- eller kombinerte høghus i framtida, og dra nytte av betre tilknyting og meir folk i området. Metrolinje M3 og anna kollektivtransport: I samband med oppgraderinga av stasjonen er Metrolinje M3 eit kritisk infrastrukturprosjekt. M3 skal gå frå hovudstasjonen nordover til Blécherette gjennom sentrale bydelar (via ein tunnel under sentrum). Opninga er planlagt til 2031 ge.ch. Dette vil avlaste den overbelasta M2-linja og opne nye område for kollektivbasert utvikling, særleg nær dei planlagde M3-stasjonane (t.d. Chauderon, Beaulieu og mot nordenden). I tillegg blir Linja M2 sjølv utvida og lagt om ved stasjonen. Lausannes trikkelinje (nemnt ovanfor) og pågåande forbetringar på RER Vaud forstadsjernbane (t.d. hyppigare tog til forstadane) styrkjer òg den regionale mobiliteten ge.ch ge.ch. For eigedom betyr desse kollektivprosjekta at tidlegare perifere område blir meir tilgjengelege og attraktive for nye prosjekt – t.d. kan nærleiken til framtidige M3-stopplassar føre til at det blir foreslått nye bustader eller kontorbygg etter kvart som investorar ventar betre kollektivtilbod.

I samband med oppgraderinga av stasjonen er eit kritisk infrastrukturprosjekt. M3 skal gå frå hovudstasjonen nordover til Blécherette gjennom sentrale bydelar (via ein tunnel under sentrum). Opninga er planlagt til 2031 ge.ch. Dette vil avlaste den overbelasta M2-linja og opne nye område for kollektivbasert utvikling, særleg nær dei planlagde M3-stasjonane (t.d. Chauderon, Beaulieu og mot nordenden). I tillegg blir sjølv utvida og lagt om ved stasjonen. Lausannes trikkelinje (nemnt ovanfor) og pågåande forbetringar på forstadsjernbane (t.d. hyppigare tog til forstadane) styrkjer òg den regionale mobiliteten ge.ch ge.ch. For eigedom betyr desse kollektivprosjekta at for nye prosjekt – t.d. kan nærleiken til framtidige M3-stopplassar føre til at det blir foreslått nye bustader eller kontorbygg etter kvart som investorar ventar betre kollektivtilbod. Andre utviklingsprosjekt: Lausanne har fleire andre merkverdige prosjekt, som Métamorphose-initiativet, som i tillegg til Plaines-du-Loup inkluderte eit nytt fotballstadion ved Stade de la Tuilière (ferdigstilt i 2020) og eit nytt badeanlegg på Vidy. Beaulieu-distriktet (der Palais de Beaulieu konferansesenter ligg) blir fornya, og delar blir omgjort til domstolslokale for kantonen og kan også få nye bustader i området rundt. I nordvest blir det planlagt ei utviding kalla «Quartiers Ouest» for å auke bustadmengda i forstadar som Chavannes og Crissier som støtte for universitetet og veksten i innovasjonsparken. Dessutan er det private utbyggingsprosjekt i gang: til dømes, i nærleiken av EPFL-campus, er nye studentbustader og ein utviding av innovasjonsparken under oppføring for å møte den veksande student- og teknologimiljøet. Kvar av desse utbyggingane – anten det er offentleg infrastruktur eller private prosjekt – bidreg til auka vekstkapasitet i Lausanne. Ved å leggje til bustader (Plaines-du-Loup, Quartiers Ouest), kombinert med meir næringsareal (Malley, stasjonsområdet), og betre transport (metro/trikk), skal alt dette samla halde Lausanne levande og økonomisk sterk etter kvart som folketalet veks.

Regulatorisk og politisk rammeverk

Det stabile og transparente regelverket i Sveits gjeld òg for eigedomsmarknaden i Lausanne, med fleire spesifikke retningslinjer som påverkar investorar og eigarar:

Restriksjonar for utanlandske kjøparar (Lex Koller): Den føderale lova om kjøp av eigedom av personar i utlandet, ofte kalla Lex Koller, set strenge grenser for utanlandske (ikkje-busette) kjøparar av sveitsisk eigedom. Generelt kan utanlandske personar som ikkje er busett i Sveits ikkje kjøpe bustadeigedom i Sveits (med nokre få unntak for visse fritidsbustader eller ved spesialløyve) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. I Lausanne, som ikkje er ei utpeika turistbygd, betyr dette at bustadmarknaden i hovudsak er reservert for sveitsiske innbyggjarar og busette utlendingar med løyve. Denne politikken avgrensar spekulativ utanlandsk investering og har truleg bidrege til prisstabilitet (i motsetning til globale storbyar der utanlandsk kapital pressar opp prisane). Utlendingar kan derimot kjøpe næringseigedom (kontor, butikkar) utan restriksjonar, og utanlandske selskap leiger ofte lokale for verksemda si i Lausanne. Alt i alt sørgjer Lex Koller for at bustadmarknaden i Lausanne i hovudsak er driven av lokal etterspurnad og behov, ikkje internasjonale spekulasjonsstraumar.

Den føderale lova om kjøp av eigedom av personar i utlandet, ofte kalla Lex Koller, set strenge grenser for utanlandske (ikkje-busette) kjøparar av sveitsisk eigedom. Generelt kan (med nokre få unntak for visse fritidsbustader eller ved spesialløyve) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. I Lausanne, som ikkje er ei utpeika turistbygd, betyr dette at bustadmarknaden i hovudsak er reservert for sveitsiske innbyggjarar og busette utlendingar med løyve. Denne politikken avgrensar spekulativ utanlandsk investering og har truleg bidrege til prisstabilitet (i motsetning til globale storbyar der utanlandsk kapital pressar opp prisane). Utlendingar kan derimot kjøpe næringseigedom (kontor, butikkar) utan restriksjonar, og utanlandske selskap leiger ofte lokale for verksemda si i Lausanne. Alt i alt sørgjer Lex Koller for at bustadmarknaden i Lausanne i hovudsak er driven av lokal etterspurnad og behov, ikkje internasjonale spekulasjonsstraumar. Regulering av leigemarknaden: Sveits har eit nyansert system for leigetakarvern og regulering av leigeprisar. Leigekontraktar er typisk delvis indeksregulerte etter den nasjonale referanse-morenterenta (som blir fastsett kvart kvartal). Når denne referanserenta fell, har leigetakar rett til å be om nedsett leige; når ho stig, kan utleigar be om auke innanfor formelbaserte grenser. Som nemnt, gjekk referanserenta ned i 2025 etter rentekutt, noko som hindrar utleigarar i å heve leiga for eksisterande leigetakarar ubs.com. Denne reguleringa jamnar ut leigesvingingane – leigetakarar får ikkje brå auke om ikkje det er kostnadsbasert grunnlag. I tillegg slår sveitsisk lov fast at eksisterande leigeforhold berre kan få auka leige under visse vilkår (rente, inflasjon, verdiaukande oppgraderingar), så mange langtidsleigetakarar i Lausanne betaler vesentleg mindre enn marknadsleiga i dag. Dette skaper skiljet mellom «eksisterande vs. nye leigetakarar»-leige og bidreg til låg utskifting (folk vil ikkje miste eit gunstig leigeforhold) ubs.com. For investorar betyr det at vekst i leigeavkastning kjem hovudsakleg når leigetakarar byter eller når referanserenta/inflasjonen tillet eit påslag. Myndigheitene i Lausanne overvaker også leigenivå og har ordningar for å ta tak i urimelege leigeauker, og sikrar eit balansert forhold mellom utleigar og leigetakar.

Sveits har eit nyansert system for leigetakarvern og regulering av leigeprisar. Leigekontraktar er typisk delvis indeksregulerte etter den nasjonale (som blir fastsett kvart kvartal). Når denne referanserenta fell, har leigetakar rett til å be om nedsett leige; når ho stig, kan utleigar be om auke innanfor formelbaserte grenser. Som nemnt, gjekk referanserenta ned i 2025 etter rentekutt, noko som ubs.com. Denne reguleringa jamnar ut leigesvingingane – leigetakarar får ikkje brå auke om ikkje det er kostnadsbasert grunnlag. I tillegg slår sveitsisk lov fast at (rente, inflasjon, verdiaukande oppgraderingar), så mange langtidsleigetakarar i Lausanne betaler vesentleg mindre enn marknadsleiga i dag. Dette skaper skiljet mellom og bidreg til låg utskifting (folk vil ikkje miste eit gunstig leigeforhold) ubs.com. For investorar betyr det at vekst i leigeavkastning kjem hovudsakleg når leigetakarar byter eller når referanserenta/inflasjonen tillet eit påslag. Myndigheitene i Lausanne overvaker også leigenivå og har ordningar for å ta tak i urimelege leigeauker, og sikrar eit balansert forhold mellom utleigar og leigetakar. Lokale planleggings- og bustadpolitikkar: Lausanne nyttar aktivt byplanleggingsverktøy for å påverke utviklinga. For store prosjekt krev byen ofte ein del rimelege bustader eller deltek via burettslag. Vi såg dette i Plaines-du-Loup med påbod om 30 % subsidierte einingar lausanne.ch. Lausanne (som Genève og Zürich) er forplikta til å ta vare på ein bustadmasse for låg- og mellominntektsgrupper. Kanton Vaud har også reglar som oppmodar til slik miks – for eksempel kan kantonale lover (som Loi sur le logement ) gi insentiv eller krav om rimelege bustader i nye utbyggingar. I tillegg har Lausanne høgde- og tettleiksavgrensingar i mange område (for å bevare utsyn og historisk karakter), noko som avgrensar overbygging, men held tilbodet stramt. All omregulering eller større prosjekt går gjennom offentleg høyring og stundom folkerøystingar, noko som kan forseinke utviklinga, men sikrar lokal forankring. Resultatet er at utbyggjarar må navigere ein kompleks godkjenningsprosess, men når prosjekt først er godkjend, står dei trygt juridisk i Lausanne.

Lausanne nyttar aktivt byplanleggingsverktøy for å påverke utviklinga. For store prosjekt krev byen ofte ein del rimelege bustader eller deltek via burettslag. Vi såg dette i Plaines-du-Loup med påbod om lausanne.ch. Lausanne (som Genève og Zürich) er forplikta til å ta vare på ein bustadmasse for låg- og mellominntektsgrupper. Kanton Vaud har også reglar som oppmodar til slik miks – for eksempel kan kantonale lover (som ) gi insentiv eller krav om rimelege bustader i nye utbyggingar. I tillegg har Lausanne i mange område (for å bevare utsyn og historisk karakter), noko som avgrensar overbygging, men held tilbodet stramt. All omregulering eller større prosjekt går gjennom offentleg høyring og stundom folkerøystingar, noko som kan forseinke utviklinga, men sikrar lokal forankring. Resultatet er at utbyggjarar må navigere ein kompleks godkjenningsprosess, men når prosjekt først er godkjend, står dei trygt juridisk i Lausanne. Skattlegging og reform av “sveva leige”: Bustadeigarar i Sveits betaler i dag skatt på sveva leigeverdi (Eigenmietwert) dersom dei bur i eigne bustader – altså skattar dei tenkt leige dei ville betalt. Det er ei aukande politisk rørsle for å avskaffe denne skatten. I 2024–25 har eit forslag om å fjerne han fått større tilslutning. Vert skatten på sveva leigeverdi fjerna (med atterhald om godkjenning frå veljarar og kantonar) , vil det gi ein betydeleg skattelette for huseigarar og kan potensielt auke etterspurnaden etter eigebustad pwc.ch. UBS-analytikarar peikar på at denne endringa vil forsterke prisveksten på bustad , særleg til fordel for nybygg, medan eldre bustader med behov for oppgradering kan bli taparar pwc.ch. Politiske styresmakter ser også på mottiltak (som avgrensa frådrag for renter) for å balansere effektane. Investorar bør følgje nøye med, ettersom ei skattereform kan endre insentiv for å kjøpe versus leige for hushald i Lausanne. Om skatt: Vaud har eigne skattar på eigedomsoverføringar og gevinstskatt ved sal, noko investorar reknar inn. Kantonet opnar også for ‘pacte de précarité’ -leigeavtalar og andre juridiske konstruksjonar for å fremje bustadtilgjenge for låginntektshushald.

Bustadeigarar i Sveits betaler i dag skatt på sveva leigeverdi (Eigenmietwert) dersom dei bur i eigne bustader – altså skattar dei tenkt leige dei ville betalt. Det er ei aukande politisk rørsle for å avskaffe denne skatten. I 2024–25 har eit forslag om å fjerne han fått større tilslutning. , vil det gi ein betydeleg skattelette for huseigarar og kan potensielt auke etterspurnaden etter eigebustad pwc.ch. UBS-analytikarar peikar på at denne endringa vil , særleg til fordel for nybygg, medan eldre bustader med behov for oppgradering kan bli taparar pwc.ch. Politiske styresmakter ser også på mottiltak (som avgrensa frådrag for renter) for å balansere effektane. Investorar bør følgje nøye med, ettersom ei skattereform kan endre for hushald i Lausanne. Om skatt: Vaud har eigne skattar på eigedomsoverføringar og gevinstskatt ved sal, noko investorar reknar inn. Kantonet opnar også for -leigeavtalar og andre juridiske konstruksjonar for å fremje bustadtilgjenge for låginntektshushald. Miljø- og bygningsreglar: Sveits sin energistra­tegi 2050 og kantonale energikodar har stor påverknad på eigedomsmarknaden. Frå 2023 har Vaud (og heile Sveits) i praksis forbode olje- og gassoppvarming i nye bygg, og fremjar varmepumper, solenergi og andre fornybare løysingar investropa.com. Ved oppgradering av eldre bygg må ein i mange tilfelle inkludere energiforbetringar (isolasjon osv.). Desse tiltaka betyr at i Lausanne sine framtidige utbyggingar er energieffektivitet ikkje berre ønska, men påkravd. Utviklarar marknadsfører Minergie-sertifiserte (eit sveitsisk bærekraftmerke) bygg som eit salsargument. I tillegg har byen initiativ som skal stimulere til rehabilitering av eldre bustadblokker (til dømes ved å tilby tilskot eller lån med låg rente for installasjon av solceller). Slike reglar tenar både til å minske utslepp og halde eldre eigedomar konkurransedyktige i utleigemarknaden (sidan leigetakarar i aukande grad set pris på energieffektive bustader med lågare driftskostnadar). Overhald av reguleringsplanar er òg avgjerande – høgdegrenser, støyreglar (på grunn av blanda bustad- og næringssoner) og reglar om verna bygnader kan alle påverke kva som kan byggjast eller endrast i Lausanne.

Oppsummert fungerer eigedomsmarknaden i Lausanne i eit stabilt reguleringsmiljø som skjermer mot ekstreme svingingar. Ordningar som Lex Koller og husleieregulering hindrar overoppheting og spekulasjon til ein viss grad. Pågåande eller potensiell reform (skatteendringar, ESG-krav) er gradvise og varsla i god tid. For investorar og bustadkjøparar betyr dette færre overraskingar: spelereglane er klare og endringane kjem sakte. Rammeverket skal til sist sikre berekraftig utvikling – ei balanse mellom vekst og livskvalitet – i tråd med Lausanne sitt rykte som ein veldriven og god by å bu i.

Samanlikning med andre sveitsiske byar

Når ein samanliknar eigedomsmarknaden i Lausanne med andre store sveitsiske byar (Genève, Zürich, Basel, Bern, osb.), kjem nokre forskjellar fram:

Eigedomsprisar: Lausanne er mellom dei dyrare marknadene i Sveits , men framleis litt rimelegare enn Zürich eller Genève. Frå tidleg 2025 er Zürich den dyraste – gjennomsnittlege leilegheitsprisar rundt CHF 21 000 per m² – med Genève like bak på CHF ~20 960 per m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne har til samanlikning leilegheitsprisar på rundt CHF 15 000–16 000 per m² i snitt globalpropertyguide.com, som er om lag 25 % billigare enn nivåa i Zürich/Genève. Byar på «andre nivå», som Basel og Bern , er lågare: Basel ~CHF 13 000 per m² og Bern ~CHF 11 500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette gjer at Lausanne er den tredje eller fjerde dyraste byen for å kjøpe eigedom, noko som speglar statusen som hovudstad i eit rikt kanton og ein del av Genève-sjø-metropolen. Når det gjeld prisvekst, har nyleg Bern og enkelte sveitsiske regionar faktisk passert Lausanne (Bern hadde +3,5 % årleg vekst i leilegheitsprisar mot Lausannes nær 0 % i Q1 2025) globalpropertyguide.com, sidan Lausannes prisar hadde mindre rom for ytterlegare vekst utan å presse lønnsemd og bustadtilgang. Genève og Zürich hadde òg moderat vekst (+3–4 % år/år) i same periode globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. På lang sikt har alle desse byane hatt ein stigande tendens, men Zürich/Genève toppar ofte, og Lausanne følgjer tett bak med litt lågare prisvekst.

Lausanne er , men framleis litt rimelegare enn Zürich eller Genève. Frå tidleg 2025 er den dyraste – gjennomsnittlege leilegheitsprisar rundt – med like bak på globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. har til samanlikning leilegheitsprisar på rundt i snitt globalpropertyguide.com, som er om lag 25 % billigare enn nivåa i Zürich/Genève. Byar på «andre nivå», som og , er lågare: Basel ~CHF 13 000 per m² og Bern ~CHF 11 500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette gjer at Lausanne er den tredje eller fjerde dyraste byen for å kjøpe eigedom, noko som speglar statusen som hovudstad i eit rikt kanton og ein del av Genève-sjø-metropolen. Når det gjeld prisvekst, har nyleg (Bern hadde +3,5 % årleg vekst i leilegheitsprisar mot Lausannes nær 0 % i Q1 2025) globalpropertyguide.com, sidan Lausannes prisar hadde mindre rom for ytterlegare vekst utan å presse lønnsemd og bustadtilgang. og hadde òg moderat vekst (+3–4 % år/år) i same periode globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. På lang sikt har alle desse byane hatt ein stigande tendens, men Zürich/Genève toppar ofte, og Lausanne følgjer tett bak med litt lågare prisvekst. Leigemarknad og avkasting: Alle sveitsiske byar har låg leigevakuans, men Genève og Zürich er berykta tronge – Genève har ei vakuans på rundt 0,5–0,6 %, Zürich liknande, noko som gjer Lausannes 0,6 % bcv.ch samanliknbar med dei. Ein viktig skilnad er leigetakar-omløp : Genève og Lausanne har til felles svært låg mobilitet (halvparten av leigetakarane blir >10 år) ubs.com, medan i mindre byar flyttar leigetakarane litt oftare. Leigeavkasting er som regel låg overalt på grunn av høge prisar. Genève har om lag 3,5% avkasting for leilegheiter, og dette vert rekna som stabilt investropa.com investropa.com, og avkastinga i Lausanne ligg på same nivå. I Zürich kan avkastinga vere endå lågare (under 3 % i sentrale område) på grunn av svært høge kjøpsprisar i forhold til leige. For investorar kan Lausanne by på litt høgare avkasting enn Zürich/Genève på grunn av noko lågare prisar og framleis solide leigeinntekter – noko som gjer byen attraktiv for dei som er prisa ut av Genève. Samanlikna med Basel eller Bern er avkastinga lågare i Lausanne; desse byane, med billegare eigedom, kan i eit fåtal tilfelle gje 4–5% avkasting, men dei manglar den same vekstdriven.

Alle sveitsiske byar har låg leigevakuans, men Genève og Zürich er berykta tronge – Genève har ei vakuans på rundt 0,5–0,6 %, Zürich liknande, noko som gjer Lausannes 0,6 % bcv.ch samanliknbar med dei. Ein viktig skilnad er : Genève og Lausanne har til felles svært låg mobilitet (halvparten av leigetakarane blir >10 år) ubs.com, medan i mindre byar flyttar leigetakarane litt oftare. er som regel låg overalt på grunn av høge prisar. Genève har om lag 3,5% avkasting for leilegheiter, og dette vert rekna som stabilt investropa.com investropa.com, og avkastinga i Lausanne ligg på same nivå. I Zürich kan avkastinga vere endå lågare (under 3 % i sentrale område) på grunn av svært høge kjøpsprisar i forhold til leige. For investorar kan Lausanne by på litt høgare avkasting enn Zürich/Genève på grunn av noko lågare prisar og framleis solide leigeinntekter – noko som gjer byen attraktiv for dei som er prisa ut av Genève. Samanlikna med er avkastinga lågare i Lausanne; desse byane, med billegare eigedom, kan i eit fåtal tilfelle gje 4–5% avkasting, men dei manglar den same vekstdriven. Økonomiske drivkrefter: Kvar by har sine drivkrefter for etterspurnad. Zürich er finans- og teknologisenter med ein stor banksektor som tiltrekkjer høgtlønna profesjonelle og utanlandske firma. Genève vert driven av internasjonale organisasjonar (FN, NGO-ar) og råvare-/handelsfirma, samt ein konstant tilstrøyming av diplomatar og utlendingar. Lausanne , som er mindre, profiterer på Léman-regionen sin varierte økonomi: byen har olympisk hovudkvarter og idrettsforbund , eit blomstrande universitets- og forskingsmiljø , og ligg nær selskaper som Nestlé (Vevey) og Medtronic m.fl. Resultatet er at etterspurnaden i Lausanne vert styrkt av utlendingar (dog færre enn i Genève) , mange studentar og akademikarar frå innlandet, og tilsette i dei veksande teknologiselskapa og innovasjonsmiljøa i området. Til samanlikning er Basel sterkt avhengig av farmasisektoren (Novartis, Roche) og Bern av føderalt styre og tilhøyrande tenester. Desse forskjellane betyr at marknaden i Lausanne er meir påverka av akademiske rytmar og ekspansjon av innovasjonsparkar, medan Genève er styrt av NGO-/statleg vekst, og Zürich av finans og hovudkontor til multinasjonale selskap. Men alle har til felles dei typiske sveitsiske trekka: avgrensa tomtareal og høg levestandard som driv etterspurnaden etter eigedom.

Kvar by har sine drivkrefter for etterspurnad. er finans- og teknologisenter med ein stor banksektor som tiltrekkjer høgtlønna profesjonelle og utanlandske firma. vert driven av internasjonale organisasjonar (FN, NGO-ar) og råvare-/handelsfirma, samt ein konstant tilstrøyming av diplomatar og utlendingar. , som er mindre, profiterer på Léman-regionen sin varierte økonomi: byen har , eit blomstrande , og ligg nær selskaper som Nestlé (Vevey) og Medtronic m.fl. Resultatet er at etterspurnaden i Lausanne vert styrkt av , mange frå innlandet, og tilsette i dei veksande teknologiselskapa og innovasjonsmiljøa i området. Til samanlikning er sterkt avhengig av farmasisektoren (Novartis, Roche) og av føderalt styre og tilhøyrande tenester. Desse forskjellane betyr at marknaden i Lausanne er meir påverka av akademiske rytmar og ekspansjon av innovasjonsparkar, medan Genève er styrt av NGO-/statleg vekst, og Zürich av finans og hovudkontor til multinasjonale selskap. Men alle har til felles dei typiske sveitsiske trekka: avgrensa tomtareal og høg levestandard som driv etterspurnaden etter eigedom. Tilbod og utvikling: Lausanne sin tilnærming til utvikling (jevne, planlagde prosjekt) liknar på Genève sin – begge byane regulerer vekst nøye og har store delar rimelege bustader i nye prosjekt. Zürich har opplevd meir rask ekspansjon i nokre område (t.d. Zürich West, Europaallee ved togstasjonen) med høgare bygg og meir liberal regulering dei siste åra, noko Lausanne og Genève i stor grad har unngått grunna motstand frå innbyggjarane og topografiske avgrensingar. Basel har moderat utbygging, medan Bern er sterkt avgrensa av verneomsyn. Lausanne er altså ikkje åleine om å møte mangel på bustader, men byar som Zürich har vore noko meir offensive med å tilføre bustadeiningar (derfor har folketalet i Zürich auka raskare). Likevel er Genfersjøområdet (Genève–Lausanne-bogen) ein av dei raskast veksande regionane i Sveits, noko som gjer at presset på bustad er særleg stort i Genève og Vaud .

Lausanne sin tilnærming til utvikling (jevne, planlagde prosjekt) liknar på Genève sin – begge byane regulerer vekst nøye og har store delar rimelege bustader i nye prosjekt. Zürich har opplevd meir rask ekspansjon i nokre område (t.d. Zürich West, Europaallee ved togstasjonen) med høgare bygg og meir liberal regulering dei siste åra, noko Lausanne og Genève i stor grad har unngått grunna motstand frå innbyggjarane og topografiske avgrensingar. har moderat utbygging, medan er sterkt avgrensa av verneomsyn. Lausanne er altså ikkje åleine om å møte mangel på bustader, men byar som har vore noko meir offensive med å tilføre bustadeiningar (derfor har folketalet i Zürich auka raskare). Likevel er Genfersjøområdet (Genève–Lausanne-bogen) ein av dei raskast veksande regionane i Sveits, noko som gjer at . Prisnivå og politikk: Lausanne, Genève og Zürich slit alle med prisnivået for middelklassen. Genève og Vaud har begge sett lovpålagde kvotar for ikkje-profitt eller rimelege bustader i nye utbyggingar. Til dømes oppmodar Vaud-lova (LASV) kommunane til å nå minst 10 % rimeleg bustadmasse. Zürich har ein tradisjon med bustadkooperativ som gir noko avlastning. Mindre byar som Bern eller St. Gallen har noko mildare prisnivå, så det er litt lettare å bu der (men etter internasjonal målestokk er alle sveitsiske byar dyre). Om ein samanliknar tal som pris-til-inntekt eller leige-til-inntekt-forhold kjem gjerne Genève dårlegast ut, etterfølgd av Zürich og Lausanne. Det er ikkje rart at Genève og Lausanne har dei lengste gjennomsnittlege butida – det er dyrt og vanskeleg å flytte, så folk blir verande ubs.com.

Oppsummert er Lausanne sitt eigedomsmarknad mest lik Genève sin – begge ligg i same region og deler høge prisar, få ledige bustader og avgrensa areal – men Lausanne er mindre og litt rimelegare. Zürich skil seg ut som eit større finanssenter med endå høgare prisar, men med litt meir nybygg dei siste åra. Samanlikna med andre sveitsiske byar er Lausanne-marknaden meir etterspurd og avgrensa enn nesten alle utanom Zürich/Geneve. For investorar eller bustadkjøparar vil Lausanne tilby prestisje og stabilitet som ein topp-sveitsisk by, men til ein beskjeden rabatt samanlikna med Genève/ZH. Men utfordringar som bustadmangel og høge barrierar for å kome inn vil halde fram i Lausanne likt som i dei større byane.

Etterspurnadstrendar og drivkrefter

Fleire etterspurnadstrendar pregar eigedomsmarknaden i Lausanne i 2025 og dei komande åra:

Folketalsvekst og innvandring: Folketalet i Lausanne held fram med å vekse, sjølv om veksten er noko avgrensa av tilgangen på bustadar. Det breiare kantonet Vaud har hatt blant dei høgste vekstratene i Sveits (distrikta nær Lausanne såg ein folkeauke på +0,7 % til +1,6 % i fjor) bcv.ch bcv.ch. Ein hovudkomponent er nettoinnvandring . Sveits opplevde ein auke i internasjonal migrasjon i 2022–2024 (delvis på grunn av ukrainske flyktningar og sterk arbeidsmarknad), og sjølv om dette har normalisert seg i 2024, er nivået framleis høgt ubs.com ubs.com. Vaud og Léman-regionen tiltrekkjer seg ein stor del av tilflyttarar – både utlendingar og folk frå andre kantonar – takka vere jobbmoglegheiter og livsstil. Mange av desse tilflyttarane slår seg ned i Lausanne eller forstadene, noko som aukar etterspørselen etter utleigebustadar. Til dømes kom det rundt 79 000 netto innvandrarar til Sveits i 2024 (etter 154 000 i toppåret 2022) ubs.com ubs.com, og Lausanne som eit økonomisk senter absorberer ein del av denne auken. Tilstedeværet av globale selskap og institusjonar gjer at ekspertar stadig flyttar til Lausanne (eller nærområdet) for jobb, ofte på jakt etter leilegheiter av høg kvalitet eller einebustader for familiar. Denne etterspurnaden frå utland er tydeleg i bydelar som Ouchy og Chailly, og i påmelding til internasjonale skular. Sjølv om Genève er meir kjend for ekspats, har Lausanne òg mange (nokre pendlar til Genève eller jobbar på lokale hovudkontor som Philip Morris, Nespresso m.m.). Dette internasjonale segmentet ser ofte etter leige i luksussegmentet, eller bustadkjøp dersom dei får opphaldsløyve, og støttar såleis både top-end utleige- og salmarknadene.

Folketalet i Lausanne held fram med å vekse, sjølv om veksten er noko avgrensa av tilgangen på bustadar. Det breiare kantonet Vaud har hatt blant dei høgste vekstratene i Sveits (distrikta nær Lausanne såg ein folkeauke på +0,7 % til +1,6 % i fjor) bcv.ch bcv.ch. Ein hovudkomponent er . Sveits opplevde ein auke i internasjonal migrasjon i 2022–2024 (delvis på grunn av ukrainske flyktningar og sterk arbeidsmarknad), og sjølv om dette har normalisert seg i 2024, er nivået framleis høgt ubs.com ubs.com. Vaud og Léman-regionen tiltrekkjer seg ein stor del av tilflyttarar – både utlendingar og folk frå andre kantonar – takka vere jobbmoglegheiter og livsstil. Mange av desse tilflyttarane slår seg ned i Lausanne eller forstadene, noko som aukar etterspørselen etter utleigebustadar. Til dømes kom det rundt (etter 154 000 i toppåret 2022) ubs.com ubs.com, og Lausanne som eit økonomisk senter absorberer ein del av denne auken. Tilstedeværet av globale selskap og institusjonar gjer at stadig flyttar til Lausanne (eller nærområdet) for jobb, ofte på jakt etter leilegheiter av høg kvalitet eller einebustader for familiar. Denne etterspurnaden frå utland er tydeleg i bydelar som Ouchy og Chailly, og i påmelding til internasjonale skular. Sjølv om er meir kjend for ekspats, har Lausanne òg mange (nokre pendlar til Genève eller jobbar på lokale hovudkontor som Philip Morris, Nespresso m.m.). Dette internasjonale segmentet ser ofte etter leige i luksussegmentet, eller bustadkjøp dersom dei får opphaldsløyve, og støttar såleis både top-end utleige- og salmarknadene. Akademisk og studentetterspørsel: Lausanne er heimstad for to store universitet (Universitetet i Lausanne og EPFL) og fleire spesialiserte skular (t.d. IMD handelshøyskole, EHL hotellfagskule). Studentpopulasjonen er godt over 30 000. Dette skaper ein vedvarande etterspørsel etter studentbustader, deleleiligheiter og rimelege studioleilegheiter. Dei siste åra har utviding av desse institusjonane (EPFL sine veksande program, nye forskingssenter) ført fleire studentar og unge forskarar til byen primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Likevel er føremålsbygde studentbustadar avgrensa, så mange studentar konkurrerer på det private marknaden om små leiligheiter, og dette driv ofte leiga opp i område som Ecublens, Renens eller sentrum. Etterspørselen frå studentar er noko sesongprega (topp før semesterstart om sommaren), men samla sett aukar det presset på bustadmarknaden. Byen og kantonen har anerkjent dette og støtta fleire nye studentheimprosjekt, men desse dekker berre ein liten del av behovet. Denne utviklinga vil truleg halde fram etter kvart som Lausannes akademiske institusjonar får meir global merksemd og tiltrekkjer seg internasjonale studentar (som ofte har bustadstøtte eller stipend, slik at dei kan betale marknadsleige).

Lausanne er heimstad for to store universitet (Universitetet i Lausanne og EPFL) og fleire spesialiserte skular (t.d. IMD handelshøyskole, EHL hotellfagskule). er godt over 30 000. Dette skaper ein vedvarande etterspørsel etter studentbustader, deleleiligheiter og rimelege studioleilegheiter. Dei siste åra har utviding av desse institusjonane (EPFL sine veksande program, nye forskingssenter) ført fleire studentar og unge forskarar til byen primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Likevel er føremålsbygde studentbustadar avgrensa, så mange studentar konkurrerer på det private marknaden om små leiligheiter, og dette driv ofte leiga opp i område som Ecublens, Renens eller sentrum. Etterspørselen frå studentar er noko sesongprega (topp før semesterstart om sommaren), men samla sett aukar det presset på bustadmarknaden. Byen og kantonen har anerkjent dette og støtta fleire nye studentheimprosjekt, men desse dekker berre ein liten del av behovet. Denne utviklinga vil truleg halde fram etter kvart som Lausannes akademiske institusjonar får meir global merksemd og tiltrekkjer seg internasjonale studentar (som ofte har bustadstøtte eller stipend, slik at dei kan betale marknadsleige). Familiar og innanlandsk flytting: Lausanne tiltrekkjer seg sveitsiske familiar frå andre delar av Vaud eller nabokantonar som kjem for arbeid eller byfasilitetar. Det er eit regionalt senter med sjukehus, universitet og bedrifter, så folk frå landlege område eller småbyar flyttar hit for karrieren. Samstundes har høge bustadkostnader òg ført til at nokre familiar med middels inntekt har flytta ut til byar lenger unna, der dei har råd til større bustader (ein vanleg tendens også i Genève og Zürich). Lausannes nabobyar (Morges, Vevey, m.fl.) kan av og til tilby noko betre prisar, så etterspørsel kan spreie seg geografisk. Likevel viser byens demografi ein sunn miks – ikkje berre einslege studentar og utanlandske tilflyttarar, men òg mange familiar og lokale med lang botid som ønskjer plass og ofte er villige til å betale ekstra for bynærleik. Familiebustader (leiligheiter med 3-4 soverom eller rekkehus) er blant dei mest ettertrakta segementa i Lausanne. Nye bydelar som Plaines-du-Loup er planlagt familievenlege (med skular, leikeplassar) for å dekke dette behovet.

Lausanne tiltrekkjer seg sveitsiske familiar frå andre delar av Vaud eller nabokantonar som kjem for arbeid eller byfasilitetar. Det er eit regionalt senter med sjukehus, universitet og bedrifter, så folk frå landlege område eller småbyar flyttar hit for karrieren. Samstundes har høge bustadkostnader òg ført til at nokre familiar med middels inntekt har flytta ut til byar lenger unna, der dei har råd til større bustader (ein vanleg tendens også i Genève og Zürich). Lausannes nabobyar (Morges, Vevey, m.fl.) kan av og til tilby noko betre prisar, så etterspørsel kan spreie seg geografisk. Likevel viser byens demografi ein sunn miks – ikkje berre einslege studentar og utanlandske tilflyttarar, men òg mange som ønskjer plass og ofte er villige til å betale ekstra for bynærleik. Familiebustader (leiligheiter med 3-4 soverom eller rekkehus) er blant dei mest ettertrakta segementa i Lausanne. Nye bydelar som Plaines-du-Loup er planlagt familievenlege (med skular, leikeplassar) for å dekke dette behovet. Etterspurnad frå næringsliv og institusjonar: På kommersiell side er etterspurnaden etter kontorlokale i Lausanne støtta av regionen si økonomiske styrke innan sektorar som finans (private banking, handel), sportsadministrasjon, teknologi og livsvitskap . Til dømes har Den Internasjonale Olympiske Komiteen og mange idrettsforbund hovudkontor i Lausanne, noko som garanterer etterspurnad etter prestisjefylte kontor og hotell. Teknologiselskap og forskingsbaserte oppstartar frå EPFL har vore i vekst, og søker ofte fleksible kontor- eller laboratorielokale i området (derav utbygginga som Innovation Park nær EPFL). Multinasjonale selskap (t.d. medtek, tobakk, mat) har kontor eller til og med hovudkontor i Lausanne – desse selskapa konkurrerer ofte om eksklusive bustadar til sine leiarar og kvalitetsoffice til sine tilsette. Etterspurnad etter handel og turisme har òg betydning: Lausannes status som kulturell og konferanseby (Olympic Museum, konferansar) betyr jamn hotellbelegg og etterspurnad etter korttidsutleige, noko som indirekte støttar eigedomsmarknaden (nokre investorar gjer om leilegheiter til møblerte utleiger for forretningsreisande og turistar, sjølv om reguleringa av korttidsutleige blir strengare).

På kommersiell side er i Lausanne støtta av regionen si økonomiske styrke innan sektorar som . Til dømes har Den Internasjonale Olympiske Komiteen og mange idrettsforbund hovudkontor i Lausanne, noko som garanterer etterspurnad etter prestisjefylte kontor og hotell. Teknologiselskap og forskingsbaserte oppstartar frå EPFL har vore i vekst, og søker ofte fleksible kontor- eller laboratorielokale i området (derav utbygginga som Innovation Park nær EPFL). Multinasjonale selskap (t.d. medtek, tobakk, mat) har kontor eller til og med hovudkontor i Lausanne – desse selskapa konkurrerer ofte om eksklusive bustadar til sine leiarar og kvalitetsoffice til sine tilsette. har òg betydning: Lausannes status som kulturell og konferanseby (Olympic Museum, konferansar) betyr jamn hotellbelegg og etterspurnad etter korttidsutleige, noko som indirekte støttar eigedomsmarknaden (nokre investorar gjer om leilegheiter til møblerte utleiger for forretningsreisande og turistar, sjølv om reguleringa av korttidsutleige blir strengare). Livskvalitet som trekkplaster: Ein mjukare, men viktig faktor er Lausanne si høge livskvalitet – flott beliggenheit ved Genfersjøen, kulturtilbod, tospråkleg miljø, osv. Byen blir stadig rangert som ein attraktiv stad å bu. Dette tiltrekk ikkje berre utlendingar, men òg pensjonistar eller formuande personar frå andre delar av Sveits som kan velje Lausanne for einebustad eller fritidsbustad (underlagt Lex Koller hvis dei er utlendingar). Byens «brand» som Den olympiske hovudstaden og ein livleg universitetsby gjer den tiltrekkande og støttar etterspurnaden på tvers av segment. I pandemiperioden flytta nokre bybuarar frå Genève/Zürich til Vaud-regionen for meir plass, men i 2023–2024 returnerte mange til byane. Lausanne har dradd nytte av den aukande interessa for romsleg buområde på grunn av nærleiken til naturen (sjøen, Alpane) samstundes som byen er urban.

Ser vi framover, verkar desse etterspurnadsdrivarane robuste. Økonomien i Genfersjøregionen er venta å vekse, og folketalet i Vaud er forventa å halde fram med å stige dei neste tiåra. Internasjonale faktorar (som tilbakekomsten av global reiseverksemd, nye diplomatiske utsendingar til Genève eller ekspansjon av multinasjonale selskap) vil òg indirekte påverke etterspurnaden etter eigedom i Lausanne. Ein konkret trend er auke i fjernarbeid/hybridarbeid – sjølv om nokre frykta dette ville redusere etterspurnaden etter kontor, har det i Lausanne ført til at selskap prioriterer kvalitet framfor kvantitet på lokale (derfor flyttinga til nye, berekraftige kontor i Malley) jll.com. Når det gjeld bustad, har fjernarbeid ført til at nokre ønskjer litt større leilegheiter eller grønare område, men Lausannes tiltrekningskraft har ikkje minka; tvert imot bur no nokre Genève-pendlarar i Lausanne (og nyt litt lågare leigeprisar), arbeider delvis heimanfrå og pendlar berre eit par dagar i veka.

For å oppsummere: etterspurnaden i Lausanne er mangesidig og aukande: ekspatriatar styrkjer high-end-marknaden, studentar held utleigesektoren levande, lokale familiar bidreg til langsiktig bustadbehov, og føretak sikrar stabilitet i eigedomsmarknaden for næring. Dette breie grunnlaget for etterspurnad – kombinert med avgrensa tilbod – er det som ligg til grunn for Lausannes sterke eigedomsfundament, og vil truleg halde fram slik også i åra som kjem.

Konklusjon

Eigedomsmarknaden i Lausanne per 2025 er prega av høg etterspurnad, avgrensa tilbod og robuste vekstutsikter. Bustader er dyre og vanskelege å få tak i, med tilnærma null ledig kapasitet og kvadratmeterprisane godt inn i femsifra sjikt (CHF) neho.ch. Likevel er det forventa moderat prisvekst, noko som tyder på ei berekraftig utvikling heller enn ei boble ubs.com globalpropertyguide.com. Næringssektoren, spesielt kontor, balanserer sterk vekst i utkanten med kronisk plassmangel i sentrum jll.com jll.com. Lausannes attraksjonskraft – frå økonomiske moglegheiter til høg livskvalitet – sikrar at etterspurnaden blant ekspatriatar, studentar, næringsliv og lokale vil halde seg sterk på både bustad- og næringsmarknaden.

Fleire vekstområde og infrastrukturprosjekt (Plaines-du-Loup økodistrikt, Malley-utvidinga, den nye metroen og stasjonsoppgraderinga) er venta å lette på presset og skape investeringsmoglegheiter, sjølv om dei òg understrekar byen sin framtidsretta tilnærming til byplanlegging lausanne.ch jll.com. Det regulatoriske miljøet held fram med å vere stabilt og investorvenleg, samstundes som ein ynskjer å nå sosiale mål som tilgang og berekraft lausanne.ch practiceguides.chambers.com. Samanlikna med andre byar står Lausanne sterkt som eigedomsdestinasjon – noko meir rimeleg enn Zürich/Geneva, men med same lågrisiko, høg kvalitet og den typiske sveitsiske profilen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

For interessepartar i 2025 og vidare, er hovudpunkta: forvent jamn, gradvis vekst i verdiar og leigepris; fokuser på nye bydelar (vest/nord) for utviklingsmoglegheiter; og følg med på politiske trendar (som mogleg skatteendringar eller miljøreglar) som kan endre landskapet. Marknaden i Lausanne vil sannsynlegvis halde seg stram og konkurransedyktig – enten du er investor, verksemd på jakt etter lokale, eller familie som ser etter bustad – men dei grunnleggande styrkane gjer byen til ein lønnsam plass for eigedomsengasjement på lang sikt. Som ein lokal rapport treffande oppsummerte, tilbyr Lausanne «eit lavvolatil, inntektsikkert miljø med moderat verdistigning og defensive fundament» theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Med andre ord, eigedomsmarknaden i Den olympiske hovudstaden er bygd for uthald, mykje som idrettsutøvarane byen ofte huser – ein kombinasjon av stabilitet og jamn, framoverretta utvikling.

Kjelder: Nøkkeldata og innsikter er henta frå sveitsiske eigedomsrapportar frå UBS, PwC, Wüest Partner og Kantonen Vaud, samt marknadsanalysar (Investropa, Global Property Guide) og lokale planar frå Lausanne kommune ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch, blant andre. Desse autoritative kjeldene ligg til grunn for trendane og tala som er diskuterte ovanfor, og sikrar eit faktabasert og oppdatert bilete av eigedomsmarknaden i Lausanne i 2025.