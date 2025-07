Eigedomsmarknaden på Jersey 2025: Trendar, utvikling og utsikter

Jerseys eigedomsmarknad har gjennomgått ein merkbar korreksjon sidan toppen seint i 2022. Midt i aukande rente og økonomiske endringar fall både eigedomsprisar og transaksjonsvolum kraftig i 2023, men ferske data frå 2024–2025 viser teikn til stabilisering. Denne rapporten gir ein heilskapleg oversikt over eigedomssektoren på Jersey – som omfattar bustadmarknaden, næringseigedom, leigemarknaden og luksussegmentet – per 2025. Vi ser på noverande trendar (prisar, etterspurnad, tilbod), marknadsutvikling i det siste, og politikkutvikling som formar sektoren, og vi inkluderer ekspertprognosar for kort og mellomlang sikt (fram til 2028) for å rettleie investorar, bustadkjøparar og politikkutformarar i avgjerdsprosessen.

Bustadmarknaden

Marknadstrendar og prisar: Bustadprisane på Jersey har kjølnet betydeleg frå toppnivået i 2022. I 1. kvartal 2025 var den miksjusterte gjennomsnittsprisen på bustader om lag 3 % lågare år for år og heile 14 % under toppen nådd i 3. kvartal 2022 stats.je. Denne nedgangen gjorde 2024 til det verste året for bustadprisar nokon gong (sidan minst 1986) med eit fall på 8 % samanlikna med 2023 stats.je – det største årlege fallet på om lag 38 år collascrill.com. Korreksjonen følgde etter ein periode med uhaldbar høg vekst (årlege auke på over 15 % i 2021) og vart driven av redusert kjøpekraft då rentene steig. Mot slutten av 2024 var prisane på veg ned gradvis (om lag 1 % fall kvartal for kvartal i 4. kvartal 2024) collascrill.com. Men tidlege data frå 2025 tyder på at nedgangen er i ferd med å flate ut: i 1. kvartal 2025 steig faktisk prisane om lag 1 % sesongjustert frå førre kvartal stats.je stats.je, noko som kan tyde på ei mogleg stabilisering.

Salgsvolum og etterspørsel: Transaksjonsvolumet opplevde ein kraftig nedgang under marknadsnedgangen. Totalt eigedomssal i 2023 var om lag 42,9 % lågare enn året før gov.je, då høgare bustadlånsrenter dempa kjøparaktiviteten. Berre om lag 840 eigedomar (HPI-godkjende) vart selde i 2023, samanlikna med om lag 1 470 i 2022 stats.je stats.je. Dette var ein usedvanleg låg omsetnad etter historisk standard. Oppmuntrande nok tok aktiviteten seg opp att i 2024 og inn i 2025. Totalt sal for 2024 steig om lag 25 % over det låge nivået i 2023 collascrill.com collascrill.com, og Q1 2025 hadde 90 % fleire transaksjonar enn Q1 2024 (sjølv om det kvartalet året før var svært stille) nedbankprivatewealth.com. Sjølv samanlikna med slutten av 2024, var salet i Q1 2025 opp 7 % nedbankprivatewealth.com. Trass i denne oppgangen, er omsetnaden framleis under langtidsnormene (framleis om lag 29 % under gjennomsnittet for Q1 i 2021–2023) nedbankprivatewealth.com. Kort sagt har etterspørselen teke seg opp frå botnnivået, men har ikkje fullt ut kome tilbake til nivåa før pandemien eller renteauken. Mange kjøparar sette på pause i 2023 grunna usikkerheit, men noko av den oppdemde etterspørselen kjem no tilbake i marknaden etter kvart som prisforventningane justerer seg.

Gjennomsnittsprisar etter eigedomstype: Nedgangen har ikkje råka alle eigedomskategoriar likt. Større, eksklusive bustader har vist seg meir motstandsdyktige i det siste, delvis fordi velståande kjøparar har utnytta mjukare prisar. Til dømes såg 4-roms hus faktisk ein auke i gjennomsnittsverdien tidleg i 2025 (hoppa til om lag £1,405 millionar i Q1, opp 36 % frå førre kvartal) collascrill.com. Denne auken vart driven av nokre få svært høgverdige sal (over £3 millionar kvar) då nye rike innbyggjarar flytta til øya nedbankprivatewealth.com. Til samanlikning heldt prisane for mindre eigedomar fram med å falle kvartal for kvartal gjennom tidleg 2025.

Kjøparprofil og førstegongskjøparar: Førstegongskjøparar har halde seg aktive trass i høge prisar, hjelpt av statlege støtteordningar. I 1. kvartal 2025 stod omtrent ein tredel av bustadkjøpa (34 %) for førstegongskjøparar, opp frå om lag ein firedel i 2023 stats.je. Dette markerer ein auke på 7 prosentpoeng i delen sal til førstegongskjøparar, og reflekterer innsatsen for å hjelpe unge lokale inn på bustadmarknaden. (Ifølgje Collas Crill sine estimat utgjorde førstegongskjøparar 31 % av transaksjonane i 1. kvartal, opp ~3 % frå året før collascrill.com.) Jerseys First Step Scheme, eit støtteprogram for bustadkjøp lansert av styresmaktene i 2024, bidrog til 33 sal i fjor collascrill.com og 13 sal i 1. kvartal 2025 stats.je. Likevel har den samla marknadseffekten vore avgrensa så langt – “kjedereaksjonen” (der seljarane av støtta einingar kjøper nye bustader) har vore svakare enn håpa collascrill.com. Alt i alt er den auka delen førstegongskjøparar eit positivt teikn, men bustadprisane er framleis ei alvorleg utfordring. Ein vanleg arbeidarhushaldning i Jersey, med gjennomsnittsinntekt, har berre råd til å betene lån på ein gjennomsnittleg einromsleilegheit, og har ikkje råd til ein gjennomsnittleg toromsleilegheit eller nokon hustype basert på dagens prisar collascrill.com. Dette understrekar det store gapet i bustadprisane: sjølv etter den siste prisnedgangen er kostnaden for familiehus langt over det medianinntekter kan handtere utan store eigeninnskot eller to inntekter.

Tilbod og nybygg: Eit grunnleggjande problem i Jersey sin bustadmarknad er ubalansen mellom tilbod og etterspurnad. Bustadmassen på øya har vakse sakte (om lag 9 % auke i totalt tal på bustader i tiåret 2011–2021) policy.je, og framtidige behov er store – prognosar tilseier at 2 000 ekstra einingar vil vere naudsynt innan 2035 (med føresetnad om moderat nettoinnvandring på +325 personar per år) policy.je. Likevel har ny bustadbygging slite med å halde tritt. I 2023 var ein betydeleg del av transaksjonane i nye utbyggingar (inkludert eit stort bygg-for-sal-prosjekt), men i 2024 fall bidraget frå nybygg kraftig – berre om lag 9 % av sal i 2024 var nye einingar, ned frå 39 % i 2023 collascrill.com. Dette tyder på at få større bustadprosjekt kom på marknaden i 2024. Jersey sitt “Bridging Island Plan” (2022–2025) tildeler tomter og har som mål å auke bustadtilbodet, og styresmaktene har prioritert initiativ for å “få Jersey til å byggje” (t.d. reformer av planleggingstenesta) policy.je. Likevel held avgrensa tilgjenge på areal og lange planleggingsprosessar fram med å avgrense bustadbygginga. Kombinasjonen av avgrensa nybygging og jamn etterspurnad (driven av aukande folketal og tilflytting av personar med høg nettoformue) har gjort at den samla bustadtilgangen er svært stram. Sjølv med nyleg prisfall er bustader framleis vanskeleg å få tak i, og marknaden er framleis konkurranseprega for attraktive bustader. Denne strukturelle tilbodsmangelen er ein hovudgrunn til at bustadprisane på Jersey er så høge i forhold til lokale inntekter – som Jersey sitt Fiscal Policy Panel (FPP) har påpeikt, tek bustadkostnader her ein svært stor del av inntekta, og marknadsprisane “er ikkje overkommelege for ein betydeleg del av befolkninga.” policy.je Å betre tilbodet (særleg av rimelege einingar) vil vere avgjerande for stabilitet i marknaden på lang sikt.

Leigemarknad (bustadleige)

Leigeprisutvikling: Etter ein langvarig oppgang i leigene, viste leigemarknaden i Jersey tidlege teikn til å kjøle seg ned det siste året. I 1. kvartal 2025 var gjennomsnittleg leige i privat sektor 0,9 % lågare enn året før policy.je, noko som markerer ein sjeldan årleg nedgang (i nominelle tal). Leigene nådde toppen seint i 2022, og dagens gjennomsnittlege leiger er om lag 0,5 % over denne toppen nominelt, men i reelle (inflasjonsjusterte) tal er dei ned ~19 % frå toppen i 2022 policy.je. Gjennom 2024 gjekk annonserte leiger faktisk ned med om lag 1 % collascrill.com, noko som gav leigetakarane litt pusterom etter fleire år med kraftige auke. Denne stabiliseringa kan tilskrivast at leigetakarane si betalingsevne er pressa (leige-til-inntekt-forholdet nådde taket for mange hushald) og at styresmaktene har pressa på for å dempe for høge leigeauker. Jersey såg til og med diskusjonar om mellombelse leigekontrolltiltak under levekostnadskrisa – til dømes var det innført ei avgrensa frysing av enkelte sosiale bustadleiger, og breiare “leigestabilisering” har vore debattert (meir om tiltak nedanfor). Ved starten av 2025 verka leigene å ha flata ut, med 1. kvartal som viste flate leigeprisar frå kvartal til kvartal collascrill.com.

Leigetilbod og utleigar-dynamikk: Trass i den siste pausen i leigeveksten, tyder underliggande tilbod- og etterspørselsforhold på at presset oppover kan kome tilbake. Etterspørselen etter leigebustader er framleis sterk, driven av folkevekst og dei som ikkje kan kjøpe bustad. Bustadmassen i Jersey sin leigesektor (både privat og sosial) utgjer om lag 46 % av alle bustader policy.je, og ledige bustader er få. Likevel trekkjer private utleigarar seg i aukande grad ut av marknaden, og viser til aukande kostnader og ein straum av nye reguleringar collascrill.com. 2023–2024 såg ei bølgje av mindre utleigeinvestorar som selde eigedomar, noko som samtidig aukar utvalet på salgsmarknaden, men reduserer leigetilbodet. Denne trenden er uroande: Når leigebustadene blir færre, får dei attverande utleigarane meir makt til å setje prisane, noko som kan drive leigene opp igjen. Marknadsobservatørar åtvarar faktisk om at leigene kan begynne å stige igjen i 2025 utover året dersom denne utleigarflukta held fram collascrill.com. Helsa til leigesektoren er ved eit vegskilje, der ein må balansere leigetakarvern mot risikoen for å skremme vekk investeringar.

Rimelegheit og sosial bustad: Rimelegheit i leigemarknaden er like pressa som i sal. Gjennomsnittleg månadleg leige for ei 2-roms leilegheit i 2024 var om lag 50–60 % av median månadleg husstandsinntekt, noko som gjer det vanskeleg for mange familiar. Myndigheitene, som har merka seg dette, har som prioritet å “sikre fleire rimelege bustader og meir tryggleik for leigesektoren” policy.je. Sosial bustad (styrt av Andium Homes og andre) spelar ei avgjerande rolle – sosiale leiger er avgrensa til 80 % av marknadspris, og berre låginntektsbuarar over 30 år kan søkje policy.je. Per januar 2025 stod det 690 husstandar på ventelista til Affordable Housing Gateway (for sosial bustad), der 231 var klassifiserte som akutt behov policy.je. Dette viser den akutte mangelen på rimelege leigebustader. For å lette noko av presset har myndigheitene innført ei “Rent a Room”-ordning som gjer det mogleg for eigarar å leige ut eit ledig soverom med skattefri inntekt opp til ei grense policy.je. Sjølv om slike tiltak kan hjelpe litt, er dei ikkje ein erstatning for å auke bustadtilbodet.

Regulatoriske endringar i utleige: Nylege politiske grep er i ferd med å endre utleigemarknaden på Jersey. I august 2024 trådte ei ny lov i kraft som krev at alle utleigarar må skaffe seg lisens for å leige ut eigedom policy.je. Denne utleigarlisensen har som mål å sikre minimumsstandardar og profesjonell forvaltning, men har ført til auka etterlevingskostnader og kan ha fått nokre “amatør”-utleigarar til å selje. I tillegg er ein ny bustadleigelov under utarbeiding (forventa i 2025) som vil gi sterkare vern til leigetakarar policy.je. Bustadministeren har signalisert at han vil inkludere “leigestabiliserande tiltak” i denne lova d2re.co.uk – i praksis ei form for regulering av leigeauke. Forslag om leigekontroll er omstridde: tilhengjarar meiner det vil hindre urimeleg høge prisar og gjere bustader meir tilgjengelege, særleg i ein marknad med låg tilgang som Jersey d2re.co.uk. Motstandarar åtvarar om at strenge leigetak kan skremme vekk investeringar og ny utbygging, og på sikt forverre bustadmangelen d2re.co.uk d2re.co.uk. Ei analyse frå D2 Real Estate åtvara om at innføring av leigekontroll no “kan bli dråpen som får begeret til å renne over for lokale investorar og utleigarar” som allereie er belasta av nye reguleringar d2re.co.uk. Myndigheitene går varleg fram – eventuell leigeregulering vil truleg vere moderat (t.d. avgrense kor ofte eller kor mykje leiga kan aukast, heller enn full frys) for å unngå utilsikta konsekvensar. Oppsummert står utleigemarknaden på Jersey i 2025 ved eit vegskilje: leigetakarar får fleire rettar og har sett ei kortvarig utflating i leigene, men den grunnleggjande mangelen på utleigebustader trugar med å presse leigene oppover igjen om ikkje tilbodet aukar eller sterke reguleringar blir innførte.

Marknad for næringseigedom

Oversikt: Jerseys næringseigedomssektor er relativt liten (heile sektoren for eigedomsverksemd, inkludert leigeinntekter, står for om lag 11,7 % av GVA policy.je), men omfattar kontorbygg, butikk- og handelslokale, lager, eigedomar innan servering og blanda utviklingsprosjekt. Marknaden si utvikling frå 2023 til 2025 har variert mellom segmenta. Kontorlokale – særleg førsteklasses kontor (Grade A) i forretningskjerna av St. Helier – har vore i fokus, med etterspurnad som har teke seg opp att og svært avgrensa tilbod. Butikk- og serveringseigedomar har hatt betre utleigegrad etter pandemien, sjølv om handelssenteret i byen framleis er i endring grunna endra forbrukarvanar. Industri og logistikkeigedom er eit nisjeområde på Jersey grunna arealavgrensingar, med kronisk låg tilgang. Vi fokuserer nedanfor på kontorsektoren sidan denne dominerer investeringane i næringseigedom, og nemner deretter trendar i andre næringssegment.

Kontormarknaden tek seg opp att og har stram tilgang: Kontormarknaden i Jersey er i ferd med å kome seg etter tilpassinga under pandemien og ser ut til å vere på veg inn i ein syklisk oppgang. 2023 var eit utfordrande år – aktiviteten blant leigetakarar gjekk ned då verksemder vurderte arealbehova sine på nytt, og den totale kontorutleiga fall under normale nivå d2re.co.uk. Men i 2024 såg ein oppsving: flytting og leigeaktivitet kom omtrent tilbake til nivåa frå 2022 d2re.co.uk. Etterspurnaden er driven av verksemder som “tilpassar storleiken” og oppgraderer til høgare kvalitet på lokala for å lokke til seg tilsette tilbake til arbeidsplassen d2re.co.uk d2re.co.uk. Finansnæringa i Jersey (40 % av økonomien policy.je) held fram med å vekse, noko som aukar behovet for moderne kontor. Samstundes er ny tilgang svært avgrensa. Den siste store kontorutbygginga med ledig plass vart levert tilbake i 2018 d2re.co.uk. Sidan då har berre eit par bygg vorte oppført – særleg Jersey-staten si eiga nye hovudkontor (~125 000 kvadratfot ferdigstilt i 2024) og eit stort kontor for ein enkelt leigetakar (IFC 6, ferdigstilt 2023 for Aztec Group) d2re.co.uk d2re.co.uk. Desse var eigarbruk-prosjekt og la ikkje til noko spekulativt areal på marknaden. Dermed er det per 2025 praktisk talt ingen heilt nye kontor til leige. Verksemder som ønskjer moderne lokale har få alternativ anna enn å konkurrere om eksisterande toppbygg eller vente på framtidige prosjekt. Utbyggjarar har vore tilbakehaldne med å bygge spekulativt grunna høge byggekostnader og økonomisk usikkerheit, sjølv om suksessen til dei siste prosjekta kan styrke trua på neste bølgje av prosjekt.

Med sterk etterspurnad og neglisjerbar ny tilførsel, er ledigheita for prime kontor ekstremt låg. Dei fleste Grade A-bygga i finansdistriktet i St. Helier (Esplanade/IFC-området og nærliggande) er fullt utleigde, og alt ledig areal blir raskt teken. Leigetakarar som ønskjer store etasjeplan eller topp moderne fasilitetar må i aukande grad vurdere å pusse opp eldre bygg eller flytte til randsoner, sidan så få prime kontor er tilgjengelege d2re.co.uk d2re.co.uk. Utleigarar av sekundære kontor har merka seg dette og har byrja oppgradere eigedomar for å tiltrekke seg kvalitetsleigetakarar. Overordna marknadstilhøva favoriserer utleigarane i kontorsegmentet – eit dramatisk skifte frå 2020 då utsiktene var usikre. Etterspurnaden frå brukarar overstig no tilbodet, og mange i bransjen trur denne ubalansen vil “gi ein av marknadens sterkaste prestasjonar dei neste fem åra” når det gjeld leigevekst d2re.co.uk d2re.co.uk.

Kontorleiger og investeringsavkastning: Den strammare kontormarknaden har ført til merkbar leigeauke, særleg i 2024–2025. Prime leiger for kontor i St. Helier er på terskelen til ein ny milepæl. Analytikarar stilte i fjor spørsmålet: “Kan leigene i Jersey nå £50 per kvadratfot?” – eit nivå som då blei sett på som optimistisk d2re.co.uk. Sjølv om £50 ikkje heilt blei nådd i 2024, har toppleigene stige til høge £40 per kvadratfot for dei beste lokala. Endå meir oppsiktsvekkjande har leigeveksten vore i gode “andre generasjons” kontor (litt eldre bygg): med så få nye kontor tilgjengelege, har leigene i enkelte Grade B-bygg hoppa med 35 % eller meir dei siste 12 månadene d2re.co.uk. Dette er ein ekstraordinær vekstrate, og viser korleis konkurransen om gode lokale har pressa opp verdiane over heile linja. Effektive leiger (medrekna insentiv) blir òg sterkare, sidan utleigarane kjenner mindre behov for å tilby rause tilskot til innreiing eller leigefrie periodar i ein marknad som favoriserer utleigarane.

Frå eit investorperspektiv har Jersey sine næringseigedomverdiar truleg nådd botnen og byrja å ta seg opp att. Auka leigeprisar og eit meir positivt økonomisk bakteppe (Jersey sitt BNP voks med +7,3 % i 2023 policy.je, og renta er venta å gå ned) har forbetra utsiktene. Etter ein periode med avkasting som mjukna i 2022–2023, er avkastingskrava byrja å falle att tidleg i 2025 d2re.co.uk. Bransjerapportar tyder på at næringsmarknaden på Kanaløyane ligg føre Storbritannia i syklusen, og kan ha nådd botnpunktet i 2024 d2re.co.uk. Nokre smarte investorar som kjøpte kontorbygg i 2023 til låge prisar, ser no 15 % eller meir i totalavkastning på desse kjøpa d2re.co.uk, takka vere fallande avkastingskrav og auka leigeinntekter. Til dømes vil eit sekundærkontor kjøpt til høg avkastning, som deretter opplever ein 30 % auke i leige, gi uvanleg høg avkastning. Slike tilfelle har ikkje gått upåakta hen, og investorstemninga er i betring. Det er fornya interesse frå lokale eigedomsselskap, Jersey-baserte fond og personar med høg nettoformue for å investere i næringseigedom, sidan øya har låg ledigheit og ein stabil, langsiktig brukarbase (finans, styresmakter, osb.). Når det er sagt, er transaksjonsvoluma framleis moderate – marknaden er liten og lite likvid, med berre eit fåtal større sal kvart år.

Detaljhandel og andre kommersielle sektorar: Segmentet for detaljeigedom på Jersey er konsentrert rundt hovudgatene i St. Helier. Det har møtt motvind frå netthandel og ei treg gjenopphenting i besøkstala etter COVID. Likevel såg 2022–2023 ein oppsving for fysiske butikkar då turismen tok seg opp att og lokalbefolkninga vende tilbake til butikkar og restaurantar. Dei beste butikklokala i King Street og Queen Street har stort sett halde på leigetakarane (inkludert britiske kjeder og lokale verksemder), sjølv om sekundære handelsområde framleis har nokre ledige lokale. Totalt har leigeprisane for detaljhandelen vore relativt stabile; utleigarar er meir fleksible på vilkåra for å halde lokala utleigd. Eigedom for serveringsbransjen (hotell, restaurantar, barar) opplevde ein sterk oppsving – til dømes voks hotell- og restaurantsektoren med om lag 20 % i 2022 gov.je og heldt fram med å ta seg opp i 2023. Denne betre lønsemda støttar eigedomsverdiane i sektoren, og nokre hotell har starta oppussingsprosjekt. Industri- og lagerlokale er særs avgrensa på Jersey grunna knappheit på areal. Små industriområde i utkanten av St. Helier og St. Saviour er fullt utleigde og har lange ventelister, sidan behovet for lagring og distribusjon (av varer importert til øya) held fram. Leigeprisane for industrilokale er høge per kvadratfot samanlikna med Storbritannia, og dei sjeldne sal av lettindustriområde tiltrekkjer seg ofte mange bod. Oppsummert: alle kommersielle undersektorar har eit felles trekk: avgrensa tilbod. Med lite ny kommersiell utbygging dei siste åra (2023 og 2024 hadde låge nivå av nye byggjestartar innan kontor, detaljhandel og industri), er ledigheita på Jersey låg i alle kategoriar savills.je. Denne tilbodssida held oppe verdiane, men avgrensar òg vekst- og ekspansjonsmoglegheitene for verksemder.

Utsikter for næringseigedom: Utsiktene for Jerseys næringseigedom er forsiktig optimistiske. Dei økonomiske tilhøva er gunstige (finansnæringa er lønnsam og veks, arbeidsløysa er svært låg, og BNP-prognosane er positive gov.je). Etterspurnaden etter kvalitetslokale bør halde seg solid. Kontormarknaden er venta å få vidare leigeprisvekst på kort sikt, om enn ikkje like eksplosivt som det siste året når leigene finn ein ny balanse. Nokre to-sifra prosentvise leigeaukar ligg framleis i løypa for kontraktar som skal fornyast i 2025, særleg for leigetakarar i eldre bygg som vil møte marknadsprisar etter at langtidsleigene går ut d2re.co.uk. På den andre sida, om rentene går ned og finansiering blir billegare, kan vi sjå eitt eller to nye kontorprosjekt kome i gang innan 2026, noko som etter kvart vil bidra til å balansere marknaden. For handel vil framleis sterk sysselsetjing og turisme støtte besøkstala, men strukturelle endringar gjer at utleigarar kan omdisponere noko butikklokale (t.d. til servering eller bustad) for å redusere tomgang. Industri vil framleis vere underdekt – alle moglegheiter for å skape nye lager (gjennom omregulering eller fleir-etasjes anlegg) vil bli tekne godt imot av leigetakarar. Alt i alt ligg Jerseys næringseigedomssektor an til å tjene på øyas robuste økonomi og avgrensa eigedomstilbod, sjølv om han er sårbar for globale økonomiske trendar og lokale politiske endringar (som eventuelle nye eigedomsskattar).

Marknad for luksus- og prime-eigedom

Det luksussegmentet av Jerseys eigedomsmarknad – som omfattar bustader i toppsjiktet, prime-lokasjonar og eigedomar retta mot velståande internasjonale kjøparar – har vist merkbar motstandskraft og til og med styrke i ein elles avkjølt marknad. Jersey er velkjent som ein trygg hamn for personar med høg nettoformue (HNWI) som søkjer bustad, grunna attraktiv livsstil og gunstig skatteregime. Dette har skapt ein eigen prime-marknad for fleir-millionpundsbustader, som ofte opererer noko uavhengig av massemarknaden.

Høgtverdibuarar (HVR) og deira påverknad: Jerseys High Value Residency-ordning (òg kjend som 2(1)(e)-løyve) gjer det mogleg for eit avgrensa tal rike personar å flytte til Jersey kvart år, under visse krav. Innflyttande HVR-arar må kjøpe eller byggje eigedom over ein minimumspris og betale betydelege skattar. Historisk har denne ordninga gitt ein jamn straum av etterspurnad etter luksuseigedomar: sidan 2004 har HVR-arar kjøpt 264 eigedomar til ein samla verdi på over £1 milliard bailiwickexpress.com. Dei siste åra har tala variert – til dømes vart 11 høgtverdibuarar godkjende i 2022 (ned frå ein topp på 29 godkjenningar i 2018) bailiwickexpress.com. I 2022 kjøpte HVR-kjøparar 14 eigedomar til saman verdt £88,6 millionar (i snitt ~£6,3 mill. kvar) bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Dette er store transaksjonar som støttar den øvste delen av marknaden. Mange av desse kjøpa er store herskapshus eller vidstrakte eigedomar ved kysten, som ofte får ytterlegare investeringar i oppussing og lokale tenester etter kjøpet.

Ved å erkjenne etterspørselen (og for å sikre at kun ultrarike søkere kvalifiserer), heva Jerseys myndigheiter minstekravet til eigedomspris for nye HVR-ar seint i 2023. Den påkrevde investeringen hoppa frå £2,5 millionar til £3,5 millionar for eit hus (og frå £1,25m til £1,75m for ei leilegheit) bailiwickexpress.com. Det vart òg foreslått å auke det årlege minimumsskattebidraget frå £145 000 til £250 000 bailiwickexpress.com. Desse justeringane i politikken, godkjende i 2024 statesassembly.je, betyr i praksis at Jersey no siktar seg inn mot ein mindre, endå rikare gruppe innvandrarar. På kort sikt utløyste dette ein bølgje av sal i luksussegmentet seint i 2024 og tidleg i 2025, då nokre kjøparar skunda seg for å møte dei gamle krava, medan andre klarte det nye nivået. Resultatet var synleg i statistikken: gjennomsnittsprisen på fire-roms hus steig med 36 % frå kvartal til kvartal i Q1 2025 collascrill.com, drevet av fleire sal over £3 millionar til kjøpesterke kundar nedbankprivatewealth.com. Dette tyder på sterk tillit og etterspørsel i luksussegmentet, sjølv om den generelle marknaden er meir avventande. Ekspertar merka seg faktisk “ein tydeleg auke i sal av større, verdifulle bustader, noko som tyder på at tilliten held seg sterk i det øvste marknadssegmentet” nedbankprivatewealth.com. Rike kjøparar såg tydelegvis på eigedom i Jersey som ei god investering og ein trygg hamn, sjølv om mellommarknaden var meir forsiktig.

Kjenneteikn ved luksusmarknaden: Jersey sin luksuseigedomsmarknad består hovudsakleg av store familiehus (ofte med store tomter) i dei mest ettertrakta områda på øya – til dømes eigedomar i St. Brelade eller St. Martin med havutsikt, eller historiske herregardar på landsbygda. Også inkludert er toppmoderne penthouse-leilegheiter og bustader ved sjøen (sjølv om desse er færre). Mange slike eigedomar er “unqualified” bustader eller fell inn under HVR-ordninga, noko som betyr at berre lisensierte eller berettiga kjøparar (vanlegvis velståande tilflyttarar) kan kjøpe dei. Prisane kan variere frå £2 millionar og opp til fleire titals millionar for dei aller sjeldnaste eigedomane. Luksussegmentet er påverka av globale faktorar: endringar i britisk skattepolitikk eller geopolitiske hendingar kan føre til tilstrøyming av rike personar. Til dømes har strengare britiske skattereglar for “non-doms” og høgare dokumentavgifter dei siste åra gjort Jersey relativt meir attraktivt, noko som har bidrege til auka HVR-tilstrøyming savills.je savills.je. Dei fleste HVR-søkarane kjem frå Storbritannia (særleg England stod for om lag 134 av 180+ søkarar i 2013–2022) bailiwickexpress.com, med eit mindretal frå stader som Sveits, Hong Kong og USA. Dette betyr at Jersey sin luksusmarknad er knytt til tilliten og den økonomiske situasjonen til ultrarike britiske og internasjonale investorar.

Noverande utvikling: Som nemnt, heldt luksusprisane seg betre enn resten av marknaden i 2023–2024. Medan vanlege bustadprisar fall med om lag 8 % i 2024, tyder anekdotiske bevis på at verdiane i det øvste sjiktet var stabile eller til og med svakt stigande. Heimar i £5m+-klassen har ofte unike kvalitetar (tomt, utsikt, privatliv) og er svært sjeldne – eigarane er sjeldan tvungne seljarar, så prisdanninga er mindre “flytande” enn for vanlege bustader. Transaksjonsvolumet i luksussegmentet var relativt sunt: i tillegg til HVR-avtalene, handla også lokale høgtlønte og heimvendte emigrantar med eigedomar i toppsjiktet. “Tilliten på toppen” viser seg i vidare investeringar – til dømes opna eit luksuseigedomsrådgivingsselskap eit Jersey-kontor i 2023, noko som signaliserer tru på vekst i øya si primærmarknad luxuryguideusa.com.

Utsikter for luksussegmentet: Utsiktene held seg positive, sjølv om det er nokre usikkerheiter. Ekspertmeklarar ventar at primemarknaden vil gjere det betre enn resten: Savills merka at i prime regionale marknader i Storbritannia (på nokre måtar samanliknbare med Jersey), var prisane i Q1 2025 om lag stabile år for år, sjølv om dei vanlege marknadene gjekk ned savills.je. Prisane på luksusbustader på Jersey vil truleg vere meir motstandsdyktige og raskare til å hente seg inn att enn bustader i mellomklassen, takka vere avgrensa tilbod og kjøparar som er mindre påverka av rentenivå. Dersom dei globale aksje- og obligasjonsmarknadene held fram med å betre seg inn i 2025–2026, vil HNWI-ar ha meir kapital å investere i eigedom. Jersey-regjeringa jobbar òg for å halde øya attraktiv – sjølv om dei stramma inn HVR-reglane, motstod dei krav om å fjerne 1 % skattebandet for HVR-ar, med omsyn til konkurranse frå andre jurisdiksjonar bailiwickexpress.com. Øya si stabilitet, tryggleik og skattemessige fordelar (20 % inntektsskatt med tak på dei fleste inntekter, ingen formuesskatt eller arveavgift) er framleis attraktivt for dei ultrarike bailiwickexpress.com bailiwickexpress.com. Ein potensiell dempar kan vere om for mange luksusbustader kjem på marknaden samstundes – til dømes om nokre eigarar som har hatt bustadane lenge, vel å selje etter dei siste prisaukingane. Men om ikkje det skjer, ventar vi moderat vekst i luksussegmentet frå 2025 til 2028. Eigedomar over, til dømes, £4 millionar kan få ein låg einsifra prosentvis årleg prisauke dei neste åra, ifølgje nokre prognosar, mot flate eller moderate oppgangar i massemarknaden. Uansett vil luksusmarknaden, sidan ho er så nisjeprega, framleis bli styrt av individuelle forhold og tilflytting av HVR-ar kvart år, heller enn lokale økonomiske grunnforhold.

Politiske og regulatoriske utviklingar

Ei rekkje offentlege tiltak og regelendringar dei siste 1–2 åra har fått stor betydning for eigedomsmarknaden på Jersey. Desse tiltaka har som mål å betre bustadtilgjenge, skaffe inntekter eller sikre marknadsstabilitet. Nedanfor oppsummerer vi viktige utviklingar og venta effektar:

Endringsar i dokumentavgift og skatt: Frå og med 1. januar 2023 innførte Jersey ein høgare sats for dokumentavgift/Land Transaction Tax på eigedomskjøp som ikkje er kjøparens hovudbustad stats.je. Denne «tilleggsbustad»-avgifta (tilsvarande den britiske avgifta for sekundærbustad) aukar transaksjonskostnaden for utleigeinvestorar og fritidsbustadkjøparar, med mål om å dempe spekulativ etterspurnad. Motsett fekk førstegangskjøparar eit løft – frå 1. januar 2024 vart dokumentavgiftsfritaket for førstegangskjøp auka frå £500 000 til £700 000 stats.je stats.je. Dette gjer at førstegangskjøparar kan kjøpe moderat prislagde bustader med redusert skatt, og spare opp til £19 000 i avgift på ein bustad til £700 000 (samanlikna med det gamle regimet). Desse endringane flyttar spelereglane litt i favør av eigarbustadkjøparar. Tidlege tal tyder på at investorkjøp faktisk gjekk ned i 2023 (berre om lag 10 % av kjøpa i Q1 2025 var av dei som ikkje hadde tenkt å bu der sjølve, ned 14 prosentpoeng frå 2023) stats.je, medan aktiviteten blant førstegangskjøparar auka som nemnt. Ein annan omdiskutert endring har vore forslaget om ein skatt på gevinst ved sal av eigedom (Capital Gains Tax, CGT) . Hausten 2024, grunna budsjettpress, lanserte nokre medlemmar av States forslaget om å innføre CGT på framtidige eigedomsgevinstar d2re.co.uk. Bransjen reagerte med uro: Ekspertar åtvara om at sjølv snakk om CGT kunne «innebere store økonomiske risikoar» , og potensielt føre til at mange utleigarar sel og forsterkar investeringsskremmande forhold som allereie finst d2re.co.uk. Dei hevda det kunne utløysa eit større salspress, ytterlegare prisfall og svekke Jersey sitt omdøme for skattepolitisk stabilitet d2re.co.uk. Per 2025 var ikkje CGT-forslaget vedteke – det ser ut til å vere lagt på is grunna desse bekymringane. Myndigheitene vil truleg gå svært varsamt fram med ein slik skatt, sidan det ville vere eit «seismisk skifte» i Jersey sin skattepolitikk d2re.co.uk.

Frå og med innførte Jersey ein stats.je. Denne «tilleggsbustad»-avgifta (tilsvarande den britiske avgifta for sekundærbustad) aukar transaksjonskostnaden for utleigeinvestorar og fritidsbustadkjøparar, med mål om å dempe spekulativ etterspurnad. Motsett fekk – frå vart dokumentavgiftsfritaket for førstegangskjøp auka frå £500 000 til stats.je stats.je. Dette gjer at førstegangskjøparar kan kjøpe moderat prislagde bustader med redusert skatt, og spare opp til £19 000 i avgift på ein bustad til £700 000 (samanlikna med det gamle regimet). Desse endringane flyttar spelereglane litt i favør av eigarbustadkjøparar. Tidlege tal tyder på at investorkjøp faktisk gjekk ned i 2023 (berre om lag 10 % av kjøpa i Q1 2025 var av dei som ikkje hadde tenkt å bu der sjølve, ned 14 prosentpoeng frå 2023) stats.je, medan aktiviteten blant førstegangskjøparar auka som nemnt. Ein annan omdiskutert endring har vore . Hausten 2024, grunna budsjettpress, lanserte nokre medlemmar av States forslaget om å innføre CGT på framtidige eigedomsgevinstar d2re.co.uk. Bransjen reagerte med uro: Ekspertar åtvara om at sjølv snakk om CGT kunne , og potensielt føre til at mange utleigarar sel og som allereie finst d2re.co.uk. Dei hevda det kunne utløysa eit større salspress, ytterlegare prisfall og svekke Jersey sitt omdøme for skattepolitisk stabilitet d2re.co.uk. Per 2025 var ikkje CGT-forslaget vedteke – det ser ut til å vere lagt på is grunna desse bekymringane. Myndigheitene vil truleg gå svært varsamt fram med ein slik skatt, sidan det ville vere eit «seismisk skifte» i Jersey sin skattepolitikk d2re.co.uk. Bustadstilbod og initiativ for rimeleg bustad: Det nye ministerrådet (valt i 2022) har gjort bustad til ein prioritet i sin strategiske politikk. I tillegg til First Step delt-eigarskapsordninga (omtalt tidlegare), arbeider regjeringa med planreformer for å få fart på utbygging. Eit løfte om å “revitalisere St. Helier” tyder på insentiv for byfornying og tettare bustadbygging i byen policy.je. Øyas bustadleverandørar (Andium for sosiale bustader og Jersey Development Company for visse område) har prosjekt på gang for å leggje til fleire einingar, sjølv om dette tek tid. Når det gjeld rimelege bustader, vart inntektsgrenser for kvalifisering til sosiale utleigebustader oppdaterte (t.d. kan ein einsleg person med 3 barn tene opp til ~£85k og likevel kvalifisere) policy.je, og det er kontinuerleg støtte til tiltak som tilskot til eigenkapital for førstegongskjøparar. Sjølv om desse ikkje direkte endrar marknadsprisane, påverkar dei kven som kan få tilgang til bustad og til kva kostnad.

Det nye ministerrådet (valt i 2022) har gjort bustad til ein prioritet i sin strategiske politikk. I tillegg til (omtalt tidlegare), arbeider regjeringa med planreformer for å få fart på utbygging. Eit løfte om å tyder på insentiv for byfornying og tettare bustadbygging i byen policy.je. Øyas bustadleverandørar (Andium for sosiale bustader og Jersey Development Company for visse område) har prosjekt på gang for å leggje til fleire einingar, sjølv om dette tek tid. Når det gjeld rimelege bustader, vart til sosiale utleigebustader oppdaterte (t.d. kan ein einsleg person med 3 barn tene opp til ~£85k og likevel kvalifisere) policy.je, og det er kontinuerleg støtte til tiltak som tilskot til eigenkapital for førstegongskjøparar. Sjølv om desse ikkje direkte endrar marknadsprisane, påverkar dei kven som kan få tilgang til bustad og til kva kostnad. Bustadleige og regulering av utleigarar: Som nemnt under utleige, er ei omfattande overhaling av bustadleigelova på gang i 2025. Det er venta at denne vil styrkje leigetakarane sine rettar – truleg inkludert lengre oppseiingstid, mogleg tak på kor ofte husleiga kan aukast, og klårare vedlikehaldsplikter – noko som vil bringe Jersey meir på line med beste praksis andre stader. Lisensiering av utleigarar (krav om årleg lisens for å drive utleigebustad) er no obligatorisk policy.je. Lisenssystemet, innført i 2024, sikrar at alle utleigebustader oppfyller minimumsstandardar (tryggleik, sanitær, osb.) og gir betre tilsyn med utleigesektoren. Utleigarar som ikkje følgjer reglane risikerer å miste lisensen. Dette bør over tid betre kvaliteten i utleigemarknaden, sjølv om det kan føre til at nokre marginale utleigarar trekkjer seg ut. Regjeringa må finne balansen mellom leigetakarvern og å oppretthalde utleigarane si deltaking . Dei komande tiltakene for husleigestabilisering, om dei vert innførte, vil vere eit stort steg – erfaringar frå andre jurisdiksjonar (t.d. Skottland si nylege husleigetaksforsøksordning) vert studerte for å unngå fallgruver d2re.co.uk. Politikkutformarar involverer interessentar (utleigarforeiningar, leigetakargrupper, økonomar) for å utarbeide ei løysing som dempar overdreven husleigeauke utan å fryse marknaden heilt d2re.co.uk.

Som nemnt under utleige, er ei på gang i 2025. Det er venta at denne vil styrkje leigetakarane sine rettar – truleg inkludert lengre oppseiingstid, mogleg tak på kor ofte husleiga kan aukast, og klårare vedlikehaldsplikter – noko som vil bringe Jersey meir på line med beste praksis andre stader. (krav om årleg lisens for å drive utleigebustad) er no obligatorisk policy.je. Lisenssystemet, innført i 2024, sikrar at alle utleigebustader oppfyller minimumsstandardar (tryggleik, sanitær, osb.) og gir betre tilsyn med utleigesektoren. Utleigarar som ikkje følgjer reglane risikerer å miste lisensen. Dette bør over tid betre kvaliteten i utleigemarknaden, sjølv om det kan føre til at nokre marginale utleigarar trekkjer seg ut. Regjeringa må finne balansen mellom . Dei komande tiltakene for husleigestabilisering, om dei vert innførte, vil vere eit stort steg – erfaringar frå andre jurisdiksjonar (t.d. Skottland si nylege husleigetaksforsøksordning) vert studerte for å unngå fallgruver d2re.co.uk. Politikkutformarar involverer interessentar (utleigarforeiningar, leigetakargrupper, økonomar) for å utarbeide ei løysing som dempar overdreven husleigeauke utan å fryse marknaden heilt d2re.co.uk. Reglar for utanlandsk investering og eigarskap: Jersey har tradisjonelt hatt restriksjonar på eigedomseigarskap for ikkje-busette – berre kvalifiserte innbyggjarar eller lisensierte HVR-ar kan kjøpe bustadeigedom, noko som i praksis kontrollerer utanlandsk investering. Det har ikkje vore gjort store endringar i desse reglane nyleg, bortsett frå å stramme inn HVR-kriteria som diskutert (som reduserer talet på utanlandske aktørar, men aukar investeringskravet deira). Det er inga teikn til at øya vil opne for fri tilgang for utanlandske investorar; politikken er framleis å kanalisere slik etterspurnad gjennom HVR-ordninga for å sikre at det kjem offentlege finanser til gode.

Jersey har tradisjonelt hatt restriksjonar på eigedomseigarskap for ikkje-busette – berre kvalifiserte innbyggjarar eller lisensierte HVR-ar kan kjøpe bustadeigedom, noko som i praksis kontrollerer utanlandsk investering. Det har ikkje vore gjort store endringar i desse reglane nyleg, bortsett frå å stramme inn HVR-kriteria som diskutert (som reduserer talet på utanlandske aktørar, men aukar investeringskravet deira). Det er inga teikn til at øya vil opne for fri tilgang for utanlandske investorar; politikken er framleis å kanalisere slik etterspurnad gjennom HVR-ordninga for å sikre at det kjem offentlege finanser til gode. Miljø- og byggestandardar: Ei interessant utvikling i næringssektoren var rundt Energy Performance Certificates (EPCs). Myndigheitene hadde vurdert lovgiving som skulle krevje minimum EPC-karakterar for næringsbygg (liknande dei britiske reglane der utleigarar frå 2023 ikkje kan leige ut lokale med EPC under E). Men regjeringa snudde og bestemte seg for ikkje å innføre denne lovgivinga i denne perioden etter motstand frå bransjen d2re.co.uk. Eigedomsbransjen hadde åtvara mot utilsikta konsekvensar dersom britiske standardar vart brukt ukritisk på Jerseys eldre bygningsmasse d2re.co.uk. I staden vil Jersey fokusere på å oppdatere byggestandardane gradvis. Likevel reagerer investorar og bankar allereie på forventninga om at EPC-krav vil kome i framtida – dei favoriserer i aukande grad energieffektive bygg eller budsjetterer for oppgraderingskostnader d2re.co.uk. Så, sjølv om det ikkje er innført lov enno, kan vi vente ein trend mot grønare bygg, og dette kan påverke eigedomsverdiar (med «grønt premium» for effektive bygg, «brun rabatt» for energisløsande bygg over tid).

Oppsummert er det politiske landskapet på Jersey i endring for å møte dei to utfordringane bustadtilgjenge og marknadshaldbarheit. Tiltak som høgare skattar på investorar, støtte til førstegangskjøparar, strengare utleigeregulering og debatt om gevinstskatt speglar alle eit sterkt fokus på eigedomsmarknaden si påverknad på samfunn og økonomi. For aktørar betyr dette å navigere i ein marknad som ikkje berre er styrt av tilbod og etterspurnad, men òg av betydelege politiske inngrep. Å halde seg oppdatert på desse endringane – og delta i høyringsprosessar – vil vere viktig for investorar og utbyggjarar som opererer på Jersey.

Marknadsutsikter (2025–2028)

Ser vi framover, står eigedomsmarknaden på Jersey framfor ei periode med forsiktig optimisme blanda med strukturelle utfordringar. Prognosar frå ekspertar tyder på at det verste av den siste nedgangen kan vere over, men ein rask prisvekst er ikkje venta på kort sikt. I staden er det venta ein fase med moderat vekst eller konsolidering, så lenge det ikkje kjem store ytre sjokk. Her skisserer vi utsiktene for dei neste åra:

Bustadsprisar: Ifølgje dei siste prognosane frå Fiscal Policy Panel (per mai 2024), er det venta at bustadprisane i Jersey vil vere om lag flate i 2024 (0 % endring), deretter stige med om lag +2 % i 2025 og ytterlegare +2 % i 2026 policy.je. Med andre ord er det venta ei forsiktig opphenting i nominelle prisar frå midten av tiåret. Dette samsvarer med tanken om at 2023–2024 retta opp tidlegare overprising, og at prisane deretter kan vekse litt raskare enn inflasjonen igjen. Innan 2027–2028, om denne utviklinga held fram, kan Jersey sjå samla bustadprisvekst på midtsifra prosent. Til samanlikning spår enkelte prognosar for den britiske marknaden om lag 20 % samla vekst frå 2024 til 2028 (Savills har revidert sin femårsprognose for bustadprisar i Storbritannia til +21,6 % totalt savills.je, under føresetnad om at rentene fell jamt og økonomien held seg robust). Veksten i Jersey kan bli noko lågare grunna svært høge utgangsprisar og vedvarande utfordringar med å ha råd til bustad, men bør i hovudsak følgje dei same drivkreftene – nemleg at kjøparane får att tilliten når finansieringskostnadene går ned . Eit sentralt premiss er at Bank of England innan utgangen av 2024 eller 2025 har byrja å setje ned styringsrenta, noko som vil slå ut på bustadlånsrentene i Jersey (dei lokale rentene følgjer etter kvart britiske trendar nedbankprivatewealth.com). Lågare lånekostnader vil auke kjøparane si kjøpekraft, om enn gradvis. Farten på prisveksten vil likevel vere avgrensa av Jersey si pressa bustadøkonomi; sjølv med lågare renter kan hushalda berre by så mykje. Dermed verkar det lite sannsynleg med tosifra årleg vekst på mellomlang sikt utan ein dramatisk mangel på bustader eller eit rush av utanlandsk etterspurnad.

Ifølgje dei siste prognosane frå Fiscal Policy Panel (per mai 2024), policy.je. Med andre ord er det venta ei forsiktig opphenting i nominelle prisar frå midten av tiåret. Dette samsvarer med tanken om at 2023–2024 retta opp tidlegare overprising, og at prisane deretter kan vekse litt raskare enn inflasjonen igjen. Innan 2027–2028, om denne utviklinga held fram, kan Jersey sjå samla bustadprisvekst på midtsifra prosent. Til samanlikning spår enkelte prognosar for den britiske marknaden om lag (Savills har revidert sin femårsprognose for bustadprisar i Storbritannia til +21,6 % totalt savills.je, under føresetnad om at rentene fell jamt og økonomien held seg robust). Veksten i Jersey kan bli noko lågare grunna svært høge utgangsprisar og vedvarande utfordringar med å ha råd til bustad, men bør i hovudsak følgje dei same drivkreftene – nemleg . Eit sentralt premiss er at Bank of England innan utgangen av 2024 eller 2025 har byrja å setje ned styringsrenta, noko som vil slå ut på bustadlånsrentene i Jersey (dei lokale rentene følgjer etter kvart britiske trendar nedbankprivatewealth.com). Lågare lånekostnader vil auke kjøparane si kjøpekraft, om enn gradvis. Farten på prisveksten vil likevel vere avgrensa av Jersey si pressa bustadøkonomi; sjølv med lågare renter kan hushalda berre by så mykje. Dermed verkar det lite sannsynleg med tosifra årleg vekst på mellomlang sikt utan ein dramatisk mangel på bustader eller eit rush av utanlandsk etterspurnad. Salstal og marknadsaktivitet: FPP spår òg at talet på eigedomstransaksjonar vil ta seg opp att til nivåa før pandemien rundt 2026 gov.je. Dette er ein betydeleg oppgang med tanke på kor lågt 2023 var. Før pandemien (2018–2019) såg Jersey om lag 1 200–1 300 bustadtransaksjonar i året. Prognosen tilseier ein jamn auke i aktiviteten i 2025 og 2026 etter kvart som tilliten kjem tilbake. Tidlege indikatorar støttar dette: den sterke auken i sal i første kvartal 2025 (90 % år-over-år) tyder på god fart. Innan 2026–2027 ventar vi ein friskare og meir likvid marknad, med fleire som legg ut bustader for sal (takka vere betre stemning) og fleire kjøparar som har råd til prisane (takka vere litt lågare renter og lønsvekst). Eit usikkerheitsmoment er valet i Jersey i 2025 – historisk kan val føre til ein kort pause i bustadmarknaden om politikken er uviss. Men sidan bustad er ei sak på tvers av partia, er det sannsynleg at ei ny regjering held fram med dagens strategi, så vi ventar ikkje noko stort politisk sjokk som vil stoppe transaksjonane. Alt i alt bør volumet normaliserast, noko som er bra for meklarar, bankar og både kjøparar og seljarar, sidan ein likvid marknad er ein meir effektiv marknad.

FPP spår òg at gov.je. Dette er ein betydeleg oppgang med tanke på kor lågt 2023 var. Før pandemien (2018–2019) såg Jersey om lag 1 200–1 300 bustadtransaksjonar i året. Prognosen tilseier ein jamn auke i aktiviteten i 2025 og 2026 etter kvart som tilliten kjem tilbake. Tidlege indikatorar støttar dette: den sterke auken i sal i første kvartal 2025 (90 % år-over-år) tyder på god fart. Innan 2026–2027 ventar vi ein friskare og meir likvid marknad, med fleire som legg ut bustader for sal (takka vere betre stemning) og fleire kjøparar som har råd til prisane (takka vere litt lågare renter og lønsvekst). – historisk kan val føre til ein kort pause i bustadmarknaden om politikken er uviss. Men sidan bustad er ei sak på tvers av partia, er det sannsynleg at ei ny regjering held fram med dagens strategi, så vi ventar ikkje noko stort politisk sjokk som vil stoppe transaksjonane. Alt i alt bør volumet normaliserast, noko som er bra for meklarar, bankar og både kjøparar og seljarar, sidan ein likvid marknad er ein meir effektiv marknad. Utsikter for leigemarknaden: Leigene er noko vanskelegare å føreseie på grunn av dei venta politiske tiltaka. Dersom leigestabiliseringstiltak vert innførte i 2025 som avgrensar kor raskt utleigarar kan auke leiga for eksisterande leigeforhold, kan gjennomsnittleg leigeauke halde seg låg i den offisielle indeksen. Likevel peikar marknadskreftene mot auka press: talet på utleigebustader kan minke ytterlegare (dersom fleire utleigarar sel eller brukar bustadene til andre føremål på grunn av lisenskrav og låge avkastningar), og etterspurnaden vil halde seg høg (særleg om folketalet veks med eit par hundre i året og det er avgrensa nybygging). Alt i alt kan vi vente oss små nominelle leigeauker (til dømes 1–3 % per år) i perioden 2025–2027 dersom økonomien held seg sterk – noko som i realverdi kan bety at leigene så vidt held tritt med inflasjonen. Politikken med å setje tak på leiga i sosiale bustader til 80 % av marknadsleige vil framleis gi noko lettnad for dei med lågast inntekt, men det betyr òg at kvar auke i marknadsleige aukar presset på offentlege bustadtilskot. Myndigheitene vil truleg følgje nøye med på leigeprisindeksen. Eit mogleg positivt teikn: dersom regjeringa sine initiativ for å auke bustadtilbodet gir resultat (til dømes om fleire store bustadprosjekt står ferdige i 2026–2028), kan det føre til litt høgare utleigevakanse og dempe leigeveksten. Per i dag verkar det likevel lite sannsynleg med ei stor tilførsel av bustader før 2027, gitt kor lang tid slike prosjekt tek.

Leigene er noko vanskelegare å føreseie på grunn av dei venta politiske tiltaka. Dersom vert innførte i 2025 som avgrensar kor raskt utleigarar kan auke leiga for eksisterande leigeforhold, kan gjennomsnittleg leigeauke halde seg låg i den offisielle indeksen. Likevel peikar marknadskreftene mot auka press: talet på utleigebustader kan minke ytterlegare (dersom fleire utleigarar sel eller brukar bustadene til andre føremål på grunn av lisenskrav og låge avkastningar), og etterspurnaden vil halde seg høg (særleg om folketalet veks med eit par hundre i året og det er avgrensa nybygging). Alt i alt kan vi vente oss i perioden 2025–2027 dersom økonomien held seg sterk – noko som i realverdi kan bety at leigene så vidt held tritt med inflasjonen. Politikken med å setje tak på leiga i sosiale bustader til 80 % av marknadsleige vil framleis gi noko lettnad for dei med lågast inntekt, men det betyr òg at kvar auke i marknadsleige aukar presset på offentlege bustadtilskot. Myndigheitene vil truleg følgje nøye med på leigeprisindeksen. Eit mogleg positivt teikn: dersom regjeringa sine initiativ for å auke bustadtilbodet gir resultat (til dømes om fleire store bustadprosjekt står ferdige i 2026–2028), kan det føre til litt høgare utleigevakanse og dempe leigeveksten. Per i dag verkar det likevel lite sannsynleg med ei stor tilførsel av bustader før 2027, gitt kor lang tid slike prosjekt tek. Nærings- og kontorsektor: Utsiktene for kontormarknaden er solide på kort sikt. Sidan det i praksis ikkje kjem nye kontorbygg før tidlegast 2026, kan kontorleigene i Jersey nå nye toppar i 2025–2026. Nokre analytikarar venta at toppleigene skulle nå £50 per kvadratfot, og sjølv om det ikkje har skjedd enno, er det framleis eit oppnåeleg mål dei neste eitt til to åra, gitt det stramme tilbodet d2re.co.uk. Vi ventar at toppleigene vil stige noko meir (om enn kanskje ikkje like raskt som dei siste 35 % hopp), fram til nytt tilbod lettar presset. Kapitalverdiane på toppkontor bør auke etter kvart som leigene stig og avkastningskrava til investorar stabiliserer seg eller fell. Investorar vil truleg by opp prisen på alle kvalitetseigedomar som kjem på marknaden, noko som kan presse avkastninga frå om lag 6–7 % (i 2023) ned mot 5–6 % innan 2025. Sekundærkontor som kan pussast opp, kan gi god avkastning, så vi ventar vidare omsetning av eldre bygg for omstilling. I 2027–2028, dersom fleire nye kontorprosjekt står ferdige, kan marknaden jamne seg ut, med vakanse som stig frå nær null til eit meir normalt nivå på rundt 5 %. Det vil vere ein sunn balanse, som hindrar at leigene går for høgt og gir leigetakarane fleire val.

Luksus & Prime-segmentet: Det luksuriøse bustadsegmentet bør halde fram med å blomstre, om enn i lite omfang. Jersey si tiltrekking på velståande er varig – med mindre det skjer drastiske endringar, vil HNW-personar halde fram med å kome, om enn i avgrensa tal. Den nylege auken i minimumsverdi for HVR-eigedomar kan føre til litt færre HVR-ankomstar dei neste eitt til to åra (sidan berre dei som er villige til å bruke £3,5m+ kvalifiserer), men dei som kjem vil tilføre endå meir kapital per person. Dette kan faktisk presse prisane i øvre sjikt oppover ; til dømes kan eigedomar som tidlegare ville blitt selt for £3m no sjå kjøparar konkurrere opp til £4m+ for å møte tersklar og overby kvarandre. Vi ventar vidare prisauke for troféheimar – kanskje på nokre prosent i året, men med potensial for hopp dersom svært sjeldne eigedomar kjem på marknaden. Luksussegmentet er òg noko isolert frå renteendringar (kjøparar betaler ofte kontant eller har god likviditet), så det vil i stor grad følgje formuetrendar. Dersom globale aksjemarknader og formuesindikatorar stig i 2025–2028, kan ein vente at etterspurnaden etter luksusbustader på Jersey speglar dette positivt. Omvendt kan ein global nedtur som rammar HNWIs (t.d. større finanskrise) raskt dempe prime-etterspurnaden, sjølv om den risikoen ikkje er Jersey-spesifikk.

Det luksuriøse bustadsegmentet bør halde fram med å blomstre, om enn i lite omfang. Jersey si tiltrekking på velståande er varig – med mindre det skjer drastiske endringar, vil HNW-personar halde fram med å kome, om enn i avgrensa tal. Den nylege auken i minimumsverdi for HVR-eigedomar kan føre til litt færre HVR-ankomstar dei neste eitt til to åra (sidan berre dei som er villige til å bruke £3,5m+ kvalifiserer), men dei som kjem vil tilføre endå meir kapital per person. Dette kan faktisk ; til dømes kan eigedomar som tidlegare ville blitt selt for £3m no sjå kjøparar konkurrere opp til £4m+ for å møte tersklar og overby kvarandre. Vi ventar – kanskje på nokre prosent i året, men med potensial for hopp dersom svært sjeldne eigedomar kjem på marknaden. Luksussegmentet er òg noko isolert frå renteendringar (kjøparar betaler ofte kontant eller har god likviditet), så det vil i stor grad følgje formuetrendar. Dersom globale aksjemarknader og formuesindikatorar stig i 2025–2028, kan ein vente at etterspurnaden etter luksusbustader på Jersey speglar dette positivt. Omvendt kan ein global nedtur som rammar HNWIs (t.d. større finanskrise) raskt dempe prime-etterspurnaden, sjølv om den risikoen ikkje er Jersey-spesifikk. Risiko og usikre faktorar: Fleire forhold kan endre desse utsiktene. Aukande rente utover det som er venta (dersom inflasjonen tek seg opp att) vil dempe både bustad- og næringsmarknaden på nytt. Globale økonomiske sjokk eller ein resesjon i Storbritannia vil få ringverknader (lågare tillit, moglegvis færre innvandrarar, og redusert selskapsvekst). På politisk side, dersom Jersey skulle innføre skatt på gevinst ved sal av eigedom eller strenge leigekontrollar, kan det kjøle ned investeringsviljen og redusere marknadsaktiviteten på kort sikt d2re.co.uk d2re.co.uk. I tillegg vil Jersey si befolkningspolitikk vere avgjerande: per i dag er nettoinnvandringa positiv og støttar etterspurnaden etter eigedom; men dersom det kjem politiske tiltak for å kraftig avgrense innvandringa, kan bustadetterspurnaden svekkast over tid. Ein annan usikker faktor er auke i byggekostnader – det er allereie svært dyrt å byggje på Jersey (kapasiteten hos entreprenørane er avgrensa d2re.co.uk d2re.co.uk), og dersom kostnadene stig ytterlegare, kan det føre til utsetjing eller avlysing av planlagde prosjekt, noko som forverrar tilbodssituasjonen. Til slutt kan klimaendringar og miljøreguleringar byrje å spele inn – eigedomar ved kysten kan få nye krav til motstandskraft, og næringsbygg kan måtte oppgraderast for berekraft, noko som aukar kostnadene, men òg skaper investeringar i grøn oppgradering.

Forer utsiktene stabile. Detaljhandel står overfor ei varig utfordring frå netthandel, men Jersey sitt sentrum vil bestå som øya sitt handelssentrum; vi kan sjå moderate fall i sekundære detaljhandelsleiger, motverka av sterk etterspurnad etter prime-lokasjonar (særleg frå kafear, serveringsstader og opplevingsbaserte butikkar). Industri vil framleis vere ein utleigar sin marknad; alle sjansar til å utvikle moderne lagerbygg vil truleg bli gripe, men det er ingen indikasjonar på større industriprosjekt i vente. Eigedomsutsiktene for reiselivsnæringa avheng av turismen – dersom talet på besøkande held fram med å ta seg opp til nivåa før Covid og kanskje veks (med nye flyruter, osb.), vil hotell og restaurantar blomstre, noko som støttar eigedomsverdiane deira. Vi kan til og med sjå interesse for å utvikle eit nytt hotell dersom veksten i turismen tilseier det innan 2028.

Konklusjon: Eigedomsmarknaden på Jersey er venta å gå inn i ein periode med gradvis oppgang og stabilisering frå 2025 og framover. Bustadprisane er venta å stige moderat (omtrent i takt med inntektsveksten) dei neste åra policy.je, etter den store korreksjonen som har gjort bustader noko meir tilgjengelege. Utleigesektoren vil framleis vere under press, men med auka regulering for å sikre rettferd. Næringsbygg, særleg kontor, ser ut til å få ein periode til fordel for utleigarar fram til nytt tilbod kjem på plass, og øyas luksusbustader vil framleis tiltrekke seg kjøparar i toppsegmentet, noko som styrkjer marknaden i toppen. I 2028 ventar vi at eigedomsmarknaden på Jersey er litt meir tilgjengeleg for lokalbefolkninga (på grunn av inntektsauke og stabile prisar), men framleis ein eksklusiv og ettertrakta marknad sidan øya har avgrensa areal og høg attraktivitet. Myndigheitene må halde fram med å balansere etterspurnadsstyring og utviding av tilbodet for å sikre at marknaden tener både investorar og lokalsamfunnet.

Kjelder: Jersey Statistics Unit-rapportar, analyse frå Fiscal Policy Panel, og ekspertkommentarar frå marknaden har informert desse prognosane. stats.je policy.je gov.je nedbankprivatewealth.com. Som alltid kan faktiske utfall avvike dersom underliggjande føresetnader endrar seg, men det er semje om at marknaden vil vere stabil til svakt stigande gjennom 2025–2028, heller enn å oppleve den boom-bust-volatiliteten vi har sett i den nære fortida.