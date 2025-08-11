Hongkong-eigedom 2025: Frå nedgang til oppsving – Trendar, hotspotar og prognosar til 2028

Marknadsoversikt og sentrale drivkrefter

Eigedomsmarknaden i Hongkong i 2025 står ved eit vegskilje mellom oppgang og usikkerheit. Etter ein topp i 2021 har eigedomsverdiane gått gjennom fleire år med korreksjon, og bustadprisane har falle tilbake til nivå frå midten av 2010-talet spglobal.com. Bustadprisane er nesten 30 % lågare enn toppnivået i 2021, og har vore nede på nivå som ikkje har vore sett sidan 2016 spglobal.com. Samstundes har transaksjonsvolumet teke seg kraftig opp att – det totale salet av eigedomar steig med 17 % i 2024 (etter nedgang i 2022–23) då kjøparane kom tilbake etter at pandemirestriksjonane vart letta på globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Resultatet er eit blanda marknadssyn: etterspurnaden er i ferd med å ta seg opp og politikken har endra seg for å støtte kjøparar, men delar av marknaden (særleg kontor) slit med overtilbod og svak stemning hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

Fleire sentrale drivkrefter formar desse dynamikkane:

Økonomiske trendar: Økonomien i Hongkong er på veg oppover etter COVID, og voks med 3,1 % år-over-år i første kvartal 2025 spglobal.com. Likevel dreg globale motkrefter – aukande handelskonflikt mellom USA og Kina og nedgang i Fastlands-Kina – ned utsiktene. Myndigheitene åtvarar om at usikker handelspolitikk og ytre uro kan “overskygge dei kortsiktige utsiktene” spglobal.com, noko som gjer at investorar held seg varsame.

Samla sett markerer 2025 eit vendepunkt for eigedomsmarknaden i Hongkong. Bustadsektoren viser tidlege teikn til stabilisering med støttande politikk og aukande tillit, medan nærings- og industrisegmenta går ein meir forsiktig veg. I seksjonane under ser vi nærare på kvar hovudsektor – bustad, næring (kontor og handel) og industri – og analyserer noverande trendar, data om prisar og volum, politiske endringar og utsiktene for ulike distrikt. Vi løftar òg fram byplanleggingsinitiativ (frå nye byar til store landvinningar) og peikar ut sentrale investeringsmoglegheiter og risikoar som vil prege eigedomslandskapet i Hongkong på kort og mellomlang sikt.

Bustadeigedom: Prisane botnar ut medan etterspurnaden tek seg opp att

Bustadprisar og sal: Bustadmarknaden i Hongkong har vore gjennom ein kraftig korreksjon sidan 2021, men det er tydelege teikn på at prisane botnar ut i 2025. Den offisielle bustadprisindeksen har falle år for år i 13 kvartal på rad globalpropertyguide.com. Per 1. kvartal 2025 var bustadprisane ned 7,8 % frå året før (og om lag 9 % reelt), og fallet held fram, men i eit rolegare tempo globalpropertyguide.com. Dette kjem etter tosifra fall gjennom store delar av 2023. Figur 1 under viser korleis verdiane har falle tilbake til om lag 2016-nivå etter toppen under pandemien:

Merkbart er det at luksussegmentet gjer det betre enn massemarknaden under nedgangen. Mens små til mellomstore leilegheiter (under 100 m²) fekk prisane sine redusert med 7–9 % år-over-år i 1. kvartal 2025, steig prisane på dei største bustadene over 160 m² faktisk med 7,2 % frå året før globalpropertyguide.com. Dette skiljet tyder på at det er sterk etterspurnad (eller avgrensa tilbod) etter ultra-premium eigedomar – truleg drevet av velståande kjøparar og heimvendte emigrantar – sjølv om verdiane på vanlege bustader framleis er under press. Alle storleiksgrupper hadde mindre fall frå kvartal til kvartal i Q1, noko som viser at marknaden samla sett enno ikkje har snudd heilt oppover globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Oppmuntrande er det at transaksjonsvolumet har auka kraftig trass i prisfallet, noko som tyder på at kjøparar er på veg tilbake i marknaden. Totalt eigedomssal (nye + brukte) hoppa 23,5 % i 2024 til 53 099 avtalar, og snudde dermed dei bratte nedgangane frå 2022–23 globalpropertyguide.com. Oppgangen heldt fram inn i tidleg 2025: I Q1 2025 var bustadsalet opp 19–36 % år-over-år i både primær- (nybygg) og sekundærsegmentet globalpropertyguide.com. Særleg i nybyggmarknaden er det tydeleg oppdemd etterspurnad – utbyggjarar selde 3 897 nye einingar i Q1 (36 % meir enn Q1 2024) då kjøparar sikra seg lanseringar med attraktive prisar globalpropertyguide.com. Billegare bustadlån og oppheving av kjøpsrestriksjonar har fått mange tidlegare utestengde kjøparar tilbake på banen. Også bruktmarknaden (sekundær) såg over 8 200 einingar skifte eigar i Q1 (ein auke på 19 % frå året før) globalpropertyguide.com. Likevel, samanlikna med historiske snitt, er det totale salet framleis på veg opp frå eit svært lågt nivå (det ligg framleis under toppane frå midten av 2010-talet), så den noverande oppgangen tyder på ein tidleg fase av oppsving, ikkje ein full boom.

Politiske medvindar: Ein viktig drivkraft bak salgsoppgangen har vore letting av bustadmarknadspolitikken. Etter år med restriktive «avkjølings-tiltak» snudde styresmaktene brått:

I februar 2024 fjerna Hong Kong alle ekstra stempelavgifter på bustadkjøp globalpropertyguide.com. Dette avskaffa effektivt 15 % kjøparstempelavgift for utlendingar, 15 % tilleggsavgift på sekundærbustader, og dei graderte avgiftene på raske videresal (spesiell stempelavgift) som hadde vore på plass sidan tidleg 2010-tal globalpropertyguide.com. Som finansminister Paul Chan sa det, var etterspørselsdempande tiltak «ikkje lenger nødvendige under dei noverande økonomiske og marknadsmessige tilhøva» globalpropertyguide.com. Verknaden var umiddelbar – med desse avgiftene borte, strøymde kinesiske kjøparar frå fastlandet tilbake til eigedomsmarknaden i Hong Kong, og auka transaksjonane merkbart mot slutten av 2024 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.Tidlegare, i oktober 2023, hadde regjeringa allereie teke eit første steg ved å halvere fleire stempelavgifter (BSD og sekundærbustadsavgift kutta frå 15 % til 7,5 %) og forkorte restriksjonsperioden for videresal frå 3 til 2 år for spekulanter globalpropertyguide.com. Stempelavgifter for utpeikte «utanlandske talent»-kjøparar vart òg fjerna (på vilkår om at dei blir verande for å få permanent opphald) globalpropertyguide.com. Desse endringane midt i 2023 var dei første lettelsane på eit tiår og la grunnlaget for full fjerning i 2024.For å støtte førstegangskjøparar av rimelegare bustader ytterlegare, auka budsjettet for 2025/26 prisgrensa for minimal stempelavgift: frå februar 2025 vil bustader opp til HK$4 million (≈US$511k) berre ha ei stempelavgift på HK$100 globalpropertyguide.com. Denne oppdaterte grensa (frå tidlegare HK$3M) vil gagne om lag 15 % av transaksjonane og gje avkall på om lag 400 millionar HK$ i skatteinntekter årleg for å betre bustadtilgjenge globalpropertyguide.com.Den hongkongiske monetære styresmakta har òg lettare på reglane for bustadlån – særleg ved å senke buffer-renta for stresstest med 1 % i 2022 – for å betre kjøparane si finansieringsevne under høgare rentetilhøve globalpropertyguide.com. Dette gav låntakarane litt meir armslag ved lånegodkjenning, og motverka delvis effekten av aukande renter.

Desse politikkendringane markerer eit djupt skifte frå regjeringa si langvarige linje med å undertrykke spekulasjon. Målet no er å stimulere ein treg marknad og hjelpe reell etterspurnad. Resultata så langt: marknadstilliten har betra seg, og kjøpsaktiviteten har teke seg opp som planlagt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Bransjeobservatørar peikar på at etter at kjølenedkjølingstiltaka vart fjerna, “auka transaksjonsnivåa … igjen” og kjøparoptimismen steig globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Avgjerande har det vore at utbyggjarar har svart med åfor å lokke til seg kjøparar. Gjennom 2024–25 kom mange lanseringar med betydelege rabattar eller insentiv, noko som, saman med lågare skattar, førte til raskt sal av nye einingar cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com . Denne tømminga av lageret kjem til syne i ein fallande “månadar med tilbod” av uselde nye bustader – frå ein topp på om lag 102 månader i 2023 ned til 78 månader mot slutten av 2024 worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com . JLL anslår at dersom salet held seg rundt 18 000 nye einingar årleg, kan useld lager normaliserast til om lag 58 månader (omtrent 5 års forbruk) innan utgangen av 2025, og nærme seg ein meir balansert marknad worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com . Kort sagt,, noko som reduserer presset nedover på prisane. Utbyggjarar utset til og med enkelte prosjekt eller leiger ut uselde einingar for å unngå å oversvømme marknaden worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com – ein strategisk styring av tilbodet som viser tillit til ei etter kvart komande oppgang.

Bustadtilbod og bygging: Hong Kongs evige bustadmangel har ikkje forsvunne, men dei siste tiltaka byrjar å gje resultat i form av ny bustadtilførsel. Bustadbygginga auka kraftig i fjor: ferdigstilte einingar i 2024 steig med 75 % til 24 261 einingar, ein markant snuoperasjon etter nedgangen under pandemien (ferdigstillingane fall med 35 % i 2023) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette var eitt av dei høgaste årlege tala på ferdigstilte bustader på mange år, takka vere fleire store prosjekt som vart ferdige. Særleg Kowloon og New Territories stod for 93 % av dei nye bustadene (48 % og 45 % kvar), medan Hong Kong Island – der det er minst areal – berre stod for 7 % av ferdigstillingane i 2024 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Kowloon City-distriktet åleine (inkludert Kai Tak) stod for heile 33 % av alle nye einingar i 2024, noko som speglar den omfattande ombygginga av det tidlegare flyplassområdet globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. I New Territories var dei største kjeldene til nye bustader Yuen Long og Tuen Mun (kvar med 17 % av ferdigstillingane i 2024) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – område med store nye bydelar og bustadfelt som kjem på marknaden. Denne geografiske fordelinga viser ein vedvarande trend: veksten i nye bustader er konsentrert i ytre distrikt, sidan bykjernen har avgrensa plass til store utbyggingar.

Momentum har halde fram inn i 2025: ytterlegare globalpropertyguide.com . Talande nok var globalpropertyguide.com , retta mot massemarknaden. Dei siste tala frå styresmaktene viser at Hongkong sitt totale bustadlager (privat og offentleg) nådde om lagi 2024, opp 1,7 % frå året før globalpropertyguide.com . Over halvparten av dette lageret (om lag 700 000 einingar) er små klasse A/B-leilegheiter under 70 m² – eit resultat av at utbyggjarar har maksimert volumet under tidlegare restriksjonar globalpropertyguide.com . Sjølv om den siste auken i tilbodet lettar noko av presset, er det framleis eit etterslep etter tiår med underdekning. Sjølv etter hoppet i 2024,(om lag 4,5 % av lageret ved utgangen av 2024, inkludert bustader som framleis er under Occupation Permit-prosessen) rvd.gov.hk , ogi låginntektssegmentet.

For å ta tak i den kroniske mangelen, er ambisiøse planar undervegs (sjå Politikk & byplanlegging for detaljar). Frå å få fart på arealutvikling til massive nye byar som Northern Metropolis, har styresmaktene som mål å leggje til fleire hundre tusen bustader dei neste 10–15 åra globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. På kort sikt (dei neste 3–4 åra) anslår Bustadbyrået at 108 000 nye private einingar kan bli produsert worldpropertyjournal.com – ein auke på om lag 10 % samanlikna med dei siste toppnivåa for tilbod. Om det blir realisert, vil denne porteføljen gradvis hjelpe til å lette det oppdemde behovet. Likevel vil bustadtilbodet i det næraste 2025–2028-vindauget framleis vere relativt stramt samanlikna med internasjonale standardar, sidan store prosjekt (landvinningar, nye jernbanekorridorar osv.) tek tid å realisere.

Leigemarknad: Leigesida av bustadmarknaden i Hongkong er òg ved eit vendepunkt. Under prisboomen på 2010-talet vart avkastninga pressa ned til svært låge nivå (2–3 %) fordi kapitalverdiane steig mykje raskare enn leigene – eit kjenneteikn på at Hongkong er ein trygg hamn for investeringar. No, med lågare prisar og leiger som så smått byrjar å stige, kryp dei brutto leigeavkastningane oppover, og gir betre inntektsavkastning til utleigarar (sjølv om det framleis er moderat). Gjennomsnittleg avkastning på små leilegheiter har auka til om lag 3,7 % tidleg i 2025, opp frå om lag 2,7 % to år tidlegare globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Større einingar gir lågare avkastning (om lag 2,4 % for luksusbustader), men har òg auka litt frå året før globalpropertyguide.com. Desse tala er framleis «ekstremt låge etter internasjonal målestokk» – ei påminning om at bustadeigedom i Hongkong først og fremst er eit spekulasjonsobjekt, der investorar aksepterer låg avkastning i håp om prisauke globalpropertyguide.com.

På bakkenivå,etter ein nedgang under pandemien. I 1. kvartal 2025 auka leigeprisane om lagpå tvers av einingsstorleikar globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Merk at den sterkaste leigeveksten var i, noko som speglar fornya etterspurnad etter større familieeiningar og luksusbustader globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Til samanlikning såg dei minste leilegheitene (<40 m²) ein leigeauke på ~3,5 % globalpropertyguide.com – framleis sunt, truleg grunna unge yrkesaktive og einslege som vender tilbake når byen opnar opp att. Regionalt har leigene i New Territories stige raskast (frå eit lågare nivå), der små NT-leilegheiter har hatt nær 10 % leigevekst, sidan fleire søkjer rimelegare bustad utanfor bykjernen globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Leilegheiter på Hong Kong Island er framleis dei dyraste å leige (t.d. ~60 USD per m² per månad for einingar under 40 m² på HK Island mot ~44 USD i NT) globalpropertyguide.com . Likevel betyr kombinasjonen av stigande leiger og fallande prisar at. Denne trenden lokkar nokre investorar tilbake til marknaden – betra leigeavkastning vart nemnd som ein faktor som “oppmuntrar investorar til å vende tilbake” til bustadmarknaden i 2025 cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com . For leigetakarar svir likevel dei gradvise leigeaukingane etter den korte lettinga under COVID; bustadtilgjenge er framleis eit presserande sosialt problem, særleg for låginntekts-hushald som framleis sit fast i små, oppdelte einingar eller ventar på offentleg bustad.

Utsikter for bustadmarknaden: Dei fleste analytikarar meiner at bustadsektoren vil nå balanse mot slutten av 2025. Med stabiliserande rente og betre balanse mellom tilbod og etterspurnad, er det venta at bustadprisane flatar ut og kanskje får svak vekst dei komande åra. Store konsulentselskap spår prisendringar i 2025 i området -5 % til +3 % cushmanwakefield.com jll.com.hk – i praksis ei stabilisering etter tidlegare tosifra fall. Offisielle tal viser allereie at, våren 2025, er reelle (inflasjonsjusterte) bustadprisar tilbake på 2012-nivå globalpropertyguide.com, noko som reduserer risikoen for ei boble betydeleg. Faktisk fall Hongkong ut av den øvste “boblefare”-kategorien i UBS sin Global Real Estate Bubble Index 2024 for første gong, grunna det kraftige prisfallet globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette sunnare utgangspunktet, kombinert med at utbyggjarar aktivt styrer nytt tilbod (til og med set prosjekt på vent for å hindre overflod worldpropertyjournal.com), tyder på eit grunnlag for gradvis oppgang. Om det ikkje kjem ytre sjokk, kan bustadverdiane stabilisere seg i 2025 og ta til med moderat vekst fram mot 2028, støtta av betre kjøpekraft, tilbakekomst av fastlandskjøparar og venta lettare pengepolitikk. Likevel vil ei eventuell oppgang truleg vere meir avmålt enn eksplosiv – styresmaktene har tydeleg gått over til ein “tilbodsstyrt” bustadpolitikk for å unngå framtidig overoppheting globalpropertyguide.com, og eit stort tal offentlege bustader er under planlegging som vil ta unna noko av etterspurnaden (28 000 nye offentlege einingar per år planlagt) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Oppsummert er bustadmarknaden i Hongkong i 2025 i ferd med å snu. Prisane er nær sitt sykliske botnnivå, transaksjonsaktiviteten er på veg opp, og myndigheitene sitt kjøparvenlege politikkskifte har løfta stemninga. Likevel er vegen vidare prega av varsemd: marknaden må handtere eksisterande lager (nesten 79 000 uselde einingar ved utgangen av 2024 på tvers av førehandssal og ferdigstilte prosjekt worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com) og følgje med på økonomiske krefter. For både sluttbrukarar og investorar kan 2025–2026 by på eit vindauge med relativt flate prisar og fleire valmoglegheiter, før den langsiktige tilbodskrisa igjen pressar prisane oppover. Stad og marknadssegment vil ha mykje å seie – bustadprisar i massemarknaden vil truleg halde seg svake til overskotstilbodet er absorbert, medan det sjeldne luksussegmentet kan oppleve raskare vekst (særleg om tilstrøyminga av velståande expats og fastlandsprofesjonelle held fram). Alt i alt ser det ut til at det verste av bustadnedgangen er over, og at grunnlaget er lagt for ein periode med stabilisering og gradvis vekst mot 2028 cushmanwakefield.com.

Næringsbygg: Kontor under press, handel på veg tilbake

Hongkongs næringseigedomssektor opplever delte lagnader i 2025. Kontormarknaden har høg lediggang og press på leigeprisane grunna ny tilførsel og endra arbeidsplassbehov. I motsetnad er handelssektoren forsiktig på veg tilbake etter kvart som folketalet og turismen tek seg opp, sjølv om leigene framleis ligg under nivåa før pandemien. Vi ser nærare på kvar av dei:

Kontormarknad: Høg lediggang i møte med ny tilførsel

Hongkongs kontormarknad for Grade A-bygg er i ein leigetakarvennleg fase, og slit med overtilbod og svak etterspurnad. Tala seier sitt: den totale ledigheita for Grade A-kontor har auka til midten av ti-talet i prosent og er venta å nærme seg 19 % ved utgangen av 2025 (opp frå ~17 % i 2024) hongkongbusiness.hk. Dette er ein dramatisk auke frå nær null ledige lokale i Central for nokre år sidan, og speglar både sykliske og strukturelle forhold:

Auke av ny tilførsel: Etter år med stram tilgang, opplever Hongkong ei bølgje av nye kontorbygg som blir ferdigstilt, spesielt i framveksande forretningsdistrikt. Om lag 3,5 millionar kvadratfot med nytt kontorareal kjem på marknaden berre i 2025, leia an av landemerkeprosjekt som International Gateway Centre i West Kowloon (eit tvillingtårn-kompleks på 2,6 millionar kvadratfot over høghastighetsbanestasjonen) og nye skyskraparar i tradisjonelt tronge område hongkongbusiness.hk. Pågåande utbygging i Kowloon East (Kwun Tong/Kai Tak) – tenkt som eit andre sentralt forretningsdistrikt – legg òg til betydeleg areal. Fitch Ratings peikar på at kontinuerleg vekst i tilbodet “i område som Kowloon East” er ein hovuddrivar for den aukande ledigheita hongkongbusiness.hk.

Etter år med stram tilgang, opplever Hongkong ei bølgje av nye kontorbygg som blir ferdigstilt, spesielt i framveksande forretningsdistrikt. Om lag kjem på marknaden berre i 2025, leia an av landemerkeprosjekt som International Gateway Centre i West Kowloon (eit tvillingtårn-kompleks på 2,6 millionar kvadratfot over høghastighetsbanestasjonen) og nye skyskraparar i tradisjonelt tronge område hongkongbusiness.hk. Pågåande utbygging i (Kwun Tong/Kai Tak) – tenkt som eit andre sentralt forretningsdistrikt – legg òg til betydeleg areal. Fitch Ratings peikar på at kontinuerleg vekst i tilbodet “i område som Kowloon East” er ein hovuddrivar for den aukande ledigheita hongkongbusiness.hk. Dempa etterspurnad & flytting til kvalitet: Etterspurnaden frå leigetakarar har berre teke seg sakte opp att etter pandeminedgangen. I 1. kvartal 2025 var netto opptak faktisk negativt 143 000 kvadratfot , sidan areal som vart frigjort av leigetakarar som reduserte storleiken, overgjekk nye leigeavtalar jll.com.hk jll.com.hk. Mange selskap vurderer no arealbehova sine på nytt grunna hybridarbeid og kostnadskutt. Dei som veks (særleg innan finans og profesjonelle tenester) er ofte “flight-to-quality”-leigetakarar – dei utnyttar lågare leigeprisar til å oppgradere til premiumbygg cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Dette har ført til betre utvikling i kjerneområda : til dømes har vakansar i Central betra seg til 11,5 % i 1. kvartal 2025 (frå 11,6 %), sidan området held fram med å trekkje til seg etterspurnad etter toppklasseareal jll.com.hk jll.com.hk. På same måte har vakansane i Wanchai/Causeway Bay og Tsim Sha Tsui (tradisjonelle forretningsområde) stabilisert seg rundt 8–10 % jll.com.hk jll.com.hk. Til samanlikning er det dei desentraliserte distrikta som får den største belastninga – vakansen i Kowloon East har auka til 21,3 % per 1. kvartal 2025 jll.com.hk jll.com.hk, grunna tilstrøyming av nye bygg og leigetakarar som flyttar attende til kjerneområda. Den totale tilgjengelegheita i byen (inkludert underleigeareal) er endå høgare, og ligg rundt 19–20 % midt i 2025 cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Etterspurnaden frå leigetakarar har berre teke seg sakte opp att etter pandeminedgangen. I 1. kvartal 2025 var netto opptak faktisk , sidan areal som vart frigjort av leigetakarar som reduserte storleiken, overgjekk nye leigeavtalar jll.com.hk jll.com.hk. Mange selskap vurderer no arealbehova sine på nytt grunna hybridarbeid og kostnadskutt. Dei som veks (særleg innan finans og profesjonelle tenester) er ofte – dei utnyttar lågare leigeprisar til å oppgradere til premiumbygg cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Dette har ført til : til dømes har (frå 11,6 %), sidan området held fram med å trekkje til seg etterspurnad etter toppklasseareal jll.com.hk jll.com.hk. På same måte har vakansane i Wanchai/Causeway Bay og Tsim Sha Tsui (tradisjonelle forretningsområde) stabilisert seg rundt 8–10 % jll.com.hk jll.com.hk. Til samanlikning – vakansen i Kowloon East har auka til per 1. kvartal 2025 jll.com.hk jll.com.hk, grunna tilstrøyming av nye bygg og leigetakarar som flyttar attende til kjerneområda. Den totale tilgjengelegheita i byen (inkludert underleigeareal) er endå høgare, og ligg rundt 19–20 % midt i 2025 cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Leigeprisfall: Med rikelig tilgang og leigetakarar som har mykje å velje mellom, er utleigarar under press for å konkurrere på leigeprisar og insentiv. Kontorleigene har hatt ein tydeleg nedgangstrend: Grade A-leiger fall om lag 3–5 % i 2024, og ytterlegare ~1,3 % i Q1 2025 jll.com.hk. Alle delmarknader såg fall tidleg i 2025 – Hong Kong East (Quarry Bay) leia med eit fall på 3,4 % i Q1, medan sjølv Central såg leigene gå ned 0,7 % i kvartalet jll.com.hk jll.com.hk. Ifølgje JLL er leigene i finansdistriktet no om lag 20 % under nivået før 2019, noko som styrkjer Hongkongs regionale konkurranseevne, men reduserer inntektene til utleigarane. Marknadsekspertar spår at kontorleigene vil falle vidare før dei botnar ut: prognosar for 2025 samla leigeendring ligg mellom -5 % og -10 % jll.com.hk jll.com.hk. Fitch ventar til og med ein “låge tenårsprosentar” negativ leigejustering for utgåande kontraktar, sidan leigetakarar fornyar til vesentleg lågare marknadsprisar hongkongbusiness.hk. Lyspunktet er at farten på fallet minkar – Q2 2025 såg berre ein 1 % nedgang frå førre kvartal, ein betring frå -2,5 % i Q1 cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Dette tyder på at det verste kan vere over, og at leigene nærmar seg ein syklisk botn mot slutten av 2025.

Trass desse utfordringane harfrå pandeminivåa. I Q2 2025 nådde ny leigevolum 1,2 millionar kvadratfot – det høgaste kvartalsvise opptaket sidan tidleg i 2020 cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com . Mykje av dette var driven av, som stod bak fleire store flyttingar og utvidingar cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com . Hongkongs børsmarknad har òg vist teikn til oppsving i 2023–24, og ein varig oppgang i kapitalmarknadene vil “bidra til å støtte etterspurnaden etter kontor” frå finans- og profesjonelle verksemder cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com . I tillegg ser fastlandskinesiske selskap (særleg innan teknologi og formuesforvaltning) framleis på Hongkong som ein strategisk stad, og gir ein straum av leigetakarar – sjølv om ekspansjonsplanane deira har vore meir forsiktige i det siste på grunn av økonomisk usikkerheit i Kina.

Frå eit investeringsperspektiv har kapitalverdiane for kontor korrigert seg saman med leigene. Prisane på kontor av klasse A har falle om lag 20–30 % frå toppen, noko som gir interessante moglegheiter for investorar med eit langsiktig blikk. Faktisk oppstår det no moglegheiter for distress- eller verdi-auke-kjøp: bankar er venta å selje tilbakeovertatte kontoreiendommar i 2025 hongkongbusiness.hk, noko som kan gi kjøparar høve til å sikre seg kvalitetsbygg til rabatt. Store utbyggjarar og eigedomsfond er framleis finansielt stabile (Fitch har stabile utsikter for store utleigarar som Link REIT, Swire, SHKP og Hysan hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk), så ei bølgje av tvangssal er lite sannsynleg; mindre eigarar eller ikkje-kjerneaktiva kan likevel skifte eigar etter kvart som marknaden prisar seg om.

Når det gjeld geografiske “hotspots”:

Sentral CBD held seg stabil – prestisjen og avgrensa ny tilførsel gjer at området er relativt isolert. Leigeprisane for Grade A i Sentrum (~HK$120 per kvadratfot/månad) har framleis ein premie på 40–50 % over Kowloon East. Fitch nemnde Causeway Bay (der Hysan dominerer) som ein «relativt motstandsdyktig delmarknad» sjølv under nedgangstider hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

held seg stabil – prestisjen og avgrensa ny tilførsel gjer at området er relativt isolert. Leigeprisane for Grade A i Sentrum (~HK$120 per kvadratfot/månad) har framleis ein premie på 40–50 % over Kowloon East. Fitch nemnde Causeway Bay (der Hysan dominerer) som ein «relativt motstandsdyktig delmarknad» sjølv under nedgangstider hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Kowloon East og Kai Tak er episenteret for ny tilførsel og dermed det svakaste området for tida. Med over 20 % ledig areal og fleire prosjekt som blir ferdige (t.d. nye kontortårn i Kai Tak Development Area), vil dette distriktet halde fram som ein leigetakar-marknad til og med 2028. Utleigarar her tilbyr aggressive leiger og tilskot til innreiing for å lokke til seg leigetakarar, særleg sidan nokre multinasjonale selskap har trekt seg frå planar om desentralisering.

er episenteret for ny tilførsel og dermed det svakaste området for tida. Med over 20 % ledig areal og fleire prosjekt som blir ferdige (t.d. nye kontortårn i Kai Tak Development Area), vil dette distriktet halde fram som ein til og med 2028. Utleigarar her tilbyr aggressive leiger og tilskot til innreiing for å lokke til seg leigetakarar, særleg sidan nokre multinasjonale selskap har trekt seg frå planar om desentralisering. Vest-Kowloon er ein framveksande kontorknutepunkt å følgje med på. International Gateway Centre (IGC) , eit landemerke med to tårn over West Kowloon Station, blir ferdigstilt innan utgangen av 2025 building.hk building.hk. Med 2,6 millionar kvadratfot Grade A-kontor og 600 000 kvadratfot butikklokale, vil IGC auke kontorarealet betydeleg i Tsim Sha Tsui/Jordan. Appellen ligg i tilknytinga (høgfartsbanen til Fastlands-Kina) og heilt nye fasilitetar (teikna av ein stjernearkitekt). Tidlege signal tyder på at finansinstitusjonar og fastlandsselskap er interesserte i Vest-Kowloon for regionale hovudkontor. På kort sikt vil det likevel auke presset på ledige lokale til etterspurnaden tek seg opp.

er ein å følgje med på. , eit landemerke med to tårn over West Kowloon Station, blir ferdigstilt innan utgangen av 2025 building.hk building.hk. Med 2,6 millionar kvadratfot Grade A-kontor og 600 000 kvadratfot butikklokale, vil IGC auke kontorarealet betydeleg i Tsim Sha Tsui/Jordan. Appellen ligg i tilknytinga (høgfartsbanen til Fastlands-Kina) og heilt nye fasilitetar (teikna av ein stjernearkitekt). Tidlege signal tyder på at finansinstitusjonar og fastlandsselskap er interesserte i Vest-Kowloon for regionale hovudkontor. På kort sikt vil det likevel auke presset på ledige lokale til etterspurnaden tek seg opp. Eldre randsoner til CBD (t.d. Wan Chai, Island East): Desse områda har hatt størst fall i leigeprisane (t.d. Quarry Bay -3,4 % i Q1 jll.com.hk) då nokre leigetakarar har oppgradert til Sentrum eller nye bygg. Nokre eldre kontorbygg kan stå overfor ombygging eller endra bruk (t.d. til coworking, hotell, eller til og med bustad gjennom insentiv for bruksendring).

Utsikter for kontor: Det er venta at tilpassinga i kontormarknaden held fram til 2025–2026. Utleigarar må truleg halde seg konkurransedyktige på leigevilkår for å oppretthalde utleigegraden, spesielt med ytterlegare ~4+ millionar kvadratfot med tilbod planlagt over 2025–2027 (inkludert prosjekt som One North Point og nye tårn i Kwun Tong). Analytikarar spår at ledigheita kan nå toppen rundt 2025–26 og deretter gradvis betre seg etter kvart som økonomien styrkjer seg og tilbodet minkar. Leigene er venta å nå botnen innan 2026, og kan deretter stabilisere seg eller stige svakt etter kvart som overskotet blir absorbert og dersom Hongkongs rolle som finansknutepunkt held seg solid. Eit oppmuntrande moment: Hongkongs status som regionalt hovudkontor står framleis uroa i Asia – det er fornya interesse frå fastlandskinesiske teknologiselskap og kapitalforvaltarar for å etablere store kontor i byen. Myndigheitene sine tiltak for å tiltrekke selskap (som skattefordelar for family offices) kan òg stimulere etterspurnaden etter kontor. Likevel, tida med ultralåg kontorledigheit og spirande leiger er over, i alle fall på mellomlang sikt. Selskapa har fleire val enn nokon gong – dei kan velje topp moderne lokale i Kowloon til halvparten av leiga i Central, eller forhandle fram gode avtalar i premiumbygg i Central takka vere høgare ledigheit. Som følgje av dette vil leigeveksten, når ho kjem attende, truleg vere saktegåande og segmentert, der dei beste, mest sentralt plasserte kontora hentar seg inn først.

For no gir 2025 leigetakarar eit glimrande høve til å sikre seg attraktive kontorleigeavtalar, medan investorar kan finne verdi i nedslåtte kontoreiendommar (særleg om dei blir kjøpte under gjennoppføringskostnad). Den største risikoen framover er om etterspurnaden sviktar ytterlegare – til dømes om ein global resesjon eller lokal nedgang rammar, kan kontornedskjeringar ta seg opp att og forlenge overskotet. Motsett kan ein positiv overrasking (t.d. stor tilstrøyming av fastlandsselskap etter grenseopning, eller oppsving i teknologisektoren) akselerere absorpsjonen. Aktørar følgjer difor nøye med på den overordna økonomien og Hongkongs tilknyting til Kina, då desse vil ha stor innverknad på behovet for kontorareal fram mot 2028.

Detaljhandelsmarknaden: Gradvis oppsving på grunn av turistauke

Hongkongs detaljhandelseigedom er i oppsving i 2025, etter å ha blitt hardt råka av dobbeltsmellen frå uroa i 2019 og nesten tre år med COVID-isolasjon. Kundestrøm og sal aukar igjen takka vere tilbakekomsten av turistar og lokal forbruksvekst, men sektoren har enno ikkje henta inn att den livlege stemninga frå før 2019. Leigene i dei beste handlegatene er framleis noko mjuke, og ledigheita i handlegatene – sjølv om ho betrar seg – er høgare enn i glansdagane.

Turisme- og salstrendar: Livsnerven i Hongkongs detaljhandel er turisme, særleg besøk frå fastlands-Kina som historisk har dreve luksusforbruket. Etter at grensa opna att tidleg i 2023, har talet på besøkande auka kraftig. Hongkong registrerte 44,5 millionar turistankomstar i 2024, ein auke på 31 % frå året før hongkongbusiness.hk hongkongfp.com. Dette er ein imponerande oppgang, sjølv om det framleis er om lag ein tredel under dei 65 millionane ankomstane i 2018 (det siste året før protestar og pandemi) hongkongfp.com. For 2025 ligg det an til vidare vekst i turismen: månadlege ankomstar tidleg i 2025 låg på rundt 2,2 millionar (januar) og stigande ceicdata.com. Styresmaktene og Turiststyret har vore proaktive, og arrangert “mega-hendingar” og kampanjar for å lokke internasjonale reisande og gjenreise Hongkongs rykte som Asia si verdsby cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com.

Som eit resultat har detaljhandelssalet vist teikn til å ha nådd botnen. Etter ein brutal nedgang i 2020 og ein lunken oppgang i 2021–22, har den totale verdien av detaljhandelssalet endeleg stabilisert seg. I januar–april 2025 var detaljhandelssalet ned 5,6 % samanlikna med året før hongkongbusiness.hk, som, sjølv om det framleis er ein nedgang, er mindre enn fallet på -7 % i 2024 hongkongbusiness.hk. I mai 2025 kunne ein til og med notere ein +2,4 % auke år-over-år, den første veksten på over eit år cushmanwakefield.com. Kategoriar som smykke, klokker og luksusvarer (som er avhengige av turistar) ligg framleis under nivåa før pandemien, men massemarknadskategoriar (daglegvare, forbruksvarer) har halde seg oppe takka vere lokal etterspurnad. Viktig å merke seg er at handlemønsteret til fastlandsturistar har endra seg: mange brukar no meir på rimelege opplevingar og utsal enn berre luksusbutikkar, ein trend som har styrkt mat- og underhaldningshandelen.

Ledigheit og leigeprisar: Marknaden for butikkleige er i betring, men det er ikkje ei jamn opphenting. Butikkledigheit på gateplan i sentrale handlegater var om lag 10,6 % i 1. kvartal 2025, knapt ned frå 10,5 % ved utgangen av 2024 jll.com.hk jll.com.hk. Dette betyr at omtrent 1 av 10 butikkar på gateplan i dei beste områda (som Causeway Bay, Tsim Sha Tsui, Central, Mong Kok) framleis står tomme – langt frå nær 0 % ledigheit under turistboomen på 2010-talet. Kjøpesenter har klart seg litt betre: ledigheit i dei beste sentera var om lag 9,2 % i 1. kvartal (opp frå 9,1 % seint i 2024) jll.com.hk jll.com.hk, sidan Hongkongs veldrivne senter har halde på dei fleste leigetakarane gjennom nedgangstidene med leigerabattar og kampanjar. Dei vedvarande høge ledigheitene tyder på at enkelte butikklokale, særleg store flaggskipbutikkar som tidlegare var tekne av luksusmerke, framleis står tomme eller har vore trege å få leigd ut. Fleire profilerte butikkar i Russell Street og Canton Road (tidlegare verdas dyraste butikkområde) stengde i 2019–20 og har enno ikkje funne langsiktige leigetakarar. Dei som har blitt leigd ut, har ofte vore til betydelig lågare leigeprisar til nye typar leigetakarar (t.d. lokale merke, apotek, sportsutstyr eller til og med pop-up-konsept).

Detaljhandelleigene held fram med å justere seg svakt nedover, noko som speglar desse tilhøva. I 1. kvartal 2025 fall leiga for butikkar i handlegatene ytterlegare 0,8 % frå kvartalet førjll.com.hk jll.com.hk. Leiga i dei beste kjøpesentra gjekk ned 0,3 % og i super-prime kjøpesenter med 0,2 % i kvartaletjll.com.hk jll.com.hk. På årsbasis er butikkleigene nokre prosent lågare enn for eitt år sidan. Likevel har farten på nedgangen minka betydeleg – leigefallet no er på låge ein-sifra prosent, samanlikna med tosifra fall i 2020. Utleigarar tilbyr framleis stort sett leigerabattar eller fleksible vilkår for å tiltrekkje seg leigetakarar i møte med “motvind i salet” i enkelte detaljhandelssegmentjll.com.hk jll.com.hk. For 2025 peikar prognosane på flat til -5 % leigeutvikling for handlegater og prime-detaljhandel – i praksis på botnnivåjll.com.hk jll.com.hk. Dersom turistforbruket held fram med å ta seg opp, kan leigene endeleg stabilisere seg innan 2026.

Endring i leigetakarsamansetjing: Ein merkbar trend er ei omrokkering av detaljhandelens leigetakarsamansetjing. Der luksusklokker og moteboutiquar tidlegare dominerte Hongkongs handlegater, tek no meir rimelege merkevarer og opplevingsbaserte aktørar over lokala cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Til dømes såg område som Mong Kok og Tsim Sha Tsui i Q2 2025 aktiv utleige til sportsutstyr, fast fashion og kosmetikkmerke som retta seg mot prisbevisste kundar cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. Treningssenter, livsstilsbutikkar og til og med finansielle tenester (bankar, verdipapirføretak) har òg ekspandert inn i butikkar på gateplan jll.com.hk jll.com.hk, og utnyttar lågare leigeprisar for å auke si tilstadeværelse. Denne diversifiseringa skapar eit meir dynamisk, om enn litt mindre eksklusivt, detaljhandelslandskap. Kjøpesenter tilpassar seg òg – mange eksklusive senter har fått inn meir underhaldning (som barneområde, kunstutstillingar) og serveringstilbod for å trekkje folk. Myndigheitene sitt fokus på arrangement (Art Basel, Clockenflap musikkfestival, idrettsarrangement, osb.) bidreg ved å auke kortvarig fottrafikk og forbruk i desse periodane cushmanwakefield.com.

Per bydel:

Causeway Bay (tradisjonelt den fremste handlegata) er framleis dempa. Leiga på Russell Street er kraftig redusert frå toppnivået, og ledigheita er høgare enn andre stader. Men lokale mote- og serveringsaktørar fyller gradvis lokala; områdets oppsving vil avhenge av at fastlandsturistar vender tilbake til handlemønsteret frå før 2019.

(tradisjonelt den fremste handlegata) er framleis dempa. Leiga på Russell Street er kraftig redusert frå toppnivået, og ledigheita er høgare enn andre stader. Men lokale mote- og serveringsaktørar fyller gradvis lokala; områdets oppsving vil avhenge av at fastlandsturistar vender tilbake til handlemønsteret frå før 2019. Tsim Sha Tsui har sett ein viss oppgang takka vere overnattande turistar – Harbour City (eit kjempestort kjøpesenter) melder om betre sal, og Nathan Road får mellommarknadsleigetakarar (som apotek og sportsmerke) som erstattar luksussmykkebutikkar. West Kowloon kulturdistrikt (M+) og høghastigheitsjernbaneterminalen i nærleiken trekkjer òg folk til området.

har sett ein viss oppgang takka vere overnattande turistar – Harbour City (eit kjempestort kjøpesenter) melder om betre sal, og Nathan Road får mellommarknadsleigetakarar (som apotek og sportsmerke) som erstattar luksussmykkebutikkar. West Kowloon kulturdistrikt (M+) og høghastigheitsjernbaneterminalen i nærleiken trekkjer òg folk til området. Mong Kok og Sham Shui Po (populære blant lokalbefolkninga og fastlandsdagsturistar for rimelege varer) er relativt livlege. Desse distrikta har faktisk hatt auke i leigeprisane år for år for mindre butikklokale ifølgje Colliers, grunna sterk etterspurnad frå lokale verksemder og tiltrekkinga frå spesialgater (sneaker street, elektronikkgate) hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk.

og (populære blant lokalbefolkninga og fastlandsdagsturistar for rimelege varer) er relativt livlege. Desse distrikta har faktisk hatt auke i leigeprisane år for år for mindre butikklokale ifølgje Colliers, grunna sterk etterspurnad frå lokale verksemder og tiltrekkinga frå spesialgater (sneaker street, elektronikkgate) hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Kjøpesenter i forstadsområda (Sha Tin sitt New Town Plaza, Tsuen Wan, osv.) har vore motstandsdyktige gjennom heile perioden, støtta av lokale bustadområde. Dei har framleis høg utleigegrad og er ofte dei første til å sjå salet ta seg opp når forbruket aukar.

Utsikter for detaljhandel: Utviklinga er forsiktig optimistisk. Når internasjonal reise normaliserer seg, kan Hongkong nærme seg besøkstal frå før pandemien innan 2026–27, noko som vil løfte etterspurnaden etter detaljhandel betydeleg. Allereie har gjenopninga av grensene til fastlands-Kina og lettinga på karantene utløyst oppdemd turisme, og forventa turistforbruk per person vil stige etter kvart som tilliten kjem tilbake. Difor ventar mange at leigeprisane for detaljhandel når botn i 2025 med ein mild auke i 2026. Fitch Ratings peikar på “forsiktige teikn til stabilisering” i detaljhandelen og har stabile utsikter for store detaljhandelseigarar (t.d. Link REIT som eig mange kjøpesenter) hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Det er venta at detaljhandelssalet i 2025 vil vekse med låge einsifra prosent, så lenge det ikkje kjem nye sjokk cushmanwakefield.com.

Likevel vil detaljhandelslandskapet etter COVID vere annleis. E-handels-penetrasjonen i Hongkong auka under pandemien (netthandelsomsetninga var framleis ned 4,1 % år over år seint i 2024 då noko etterspurnad gjekk tilbake til fysiske butikkar) savills.com savills.com. Nokre strukturelle endringar – meir lokal handel i bustadområde, mindre rein luksusekstravaganse – kan bli varige. Hongkong konkurrerer òg med andre handleknutepunkt (som Macaus nyare kjøpesenter og Hainans taxfree-butikkar) om kinesisk luksusforbruk. Dette tyder på at svært høge butikkeleigeprisar (slike som gjorde Causeway Bay til verdas dyraste handlegate) kanskje ikkje kjem tilbake med det første. I staden vil utleigarar fokusere på opplevingsbasert handel (ting netthandel ikkje kan tilby) og ein balansert leigetakarmiks for å halde kjøpesenter og handlegater attraktive.

Myndigheitene kan halde fram med støtte gjennom forbrukarvoucherskjema (slik som i 2022) eller ved å styrke Hongkongs rykte som ein trygg og spennande turistdestinasjon. Dersom den generelle økonomien held seg oppe og arbeidsløysa er låg, vil òg lokal handel støtte detaljhandelssektoren. Oppsummert kan ein vente ei jamn, men ikkje spektakulær, oppgang i detaljhandelseigedom: fallande lediggang, gradvis aukande leigeprisar, og ein tilpassingsdyktig detaljhandel som prøver å fange både lokale og turistar sine pengar innan 2028.

Industriell eigedom: Robust logistikk møter nye utfordringar

Hongkongs industrielle eigedomssektor – som omfattar lager, logistikksenter og industri-kontorbygg – har vist motstandskraft gjennom pandemien, men møter motvind frå endra handelsmønster og auka tilbod. Historisk har knapp tilgang på areal og Hongkongs rolle som handelsknutepunkt halde ledigheita i industribygg svært låg (ofte under 2 %). Dette endra seg i 2023–2024 då verdshandelen gjekk tregare og nye, moderne lagerprosjekt kom på marknaden.

Okkupasjon og Tilbod: Etter ein lang periode med full okkupasjon, har vakansar i industrilokale auka frå botnnivået sitt. Den totale lager-vakansraten steig frå 7,9 % i Q4 2024 til 8,9 % i Q1 2025 jll.com.hk, det høgaste på mange år. Dette var delvis eit resultat av at fleire store, høgspesifiserte logistikkanlegg vart ferdigstilt dei siste kvartala, noko som auka tilgjengeleg areal. Ifølgje JLL har til og med “prime” lager (dei nyaste, best plasserte) som heldt seg ~98 % okkupert under COVID no over 8 % vakans i mars 2025 jll.com.hk jll.com.hk. Med Hong Kong sitt prime lagerbeholdning på ~60 millionar kvadratfot, betyr det at meir enn 5 millionar kvadratfot står tomme per Q1 2025 jll.com.hk jll.com.hk. I hovudsak har ein marknad som tidlegare var svelt for plass, no fått litt pusterom.

Nytt tilbod har vore ein faktor: prosjekt som utvidinga av ATL Logistics Centre og moderne lagerbygg i Tsing Yi, Tung Chung og New Territories har auka kapasiteten. Myndigheitene har òg lansert eit program for å revitalisere eldre industribygg (ved ombygging eller nyutvikling), noko som i nokre tilfelle har ført til mellombels auke i vakans når bygg vart tømde for ombygging – sjølv om mange har blitt omgjort til kontor, hotell eller sjølvlagring, og dermed ikkje lenger tel som “industrielt” areal.

Etterspørselsendringar: På etterspørselssida har logistikk- og industribehovet mjukna samanlikna med toppen under pandemien. I 2020–21 eksploderte etterspørselen etter netthandel og lagring (for medisinsk utstyr, distribusjon av netthandel, osv.), noko som heldt lagera fulle. Etter kvart som desse trendane normaliserte seg, gjekk opptaket av lagerlokale ned. JLL merkar at leigemarknaden i Q1 2025 var dominert av fornyingar heller enn nye utvidingar jll.com.hk. Mange 3PL-aktørar (tredjepartslogistikk) fornyar leigekontraktane sine eller til og med reduserer arealet på grunn av kostnadspress og effektiviseringsgevinstar. Nokre store handelsfirma har redusert arealet sitt sidan Hongkongs eksport/import enno ikkje har teke seg heilt opp att – sjølv om det var eit lyspunkt mot slutten av 2024 med eksport opp 3,6 % år over år og flyfraktvolum opp ~9,6 % etter kvart som dei globale forsyningskjedene løyste seg opp savills.com savills.com.

Regionale handelsdynamikkar veg tungt: Dei pågåande handelskonfliktane mellom USA og Kina og ein avtakande global økonomi har svekka etterspørselen etter lagring av reeksportvarer jll.com.hk jll.com.hk. Hongkongs rolle som reeksportknutepunkt blir utfordra av meir direkte hamner på fastlandet og endra innkjøpsmønster (t.d. mindre amerikansk import av kinesiske varer, meir innkjøp frå Søraust-Asia). Difor har nokre lagerleigetakarar konsolidert eller endra fokus. Flyfrakt er eit lyspunkt – med Hong Kong International Airport framleis som verdas travlaste fraktflyplass, har oppgangen i flyfraktvolum (nesten +10 % mot slutten av 2024) halde etterspørselen oppe etter logistikkareal ved flyplassen savills.com. Men sjøfrakt/logistikk knytt til produksjon på fastlandet har vore meir treg.

Leigeprisar og verdiar: Trass i høgare vakanse har industrielle leigeprisar vore relativt stabile, noko som speglar det framleis avgrensa totale tilbodet og den essensielle rolla logistikken har. Leigeprisar for førsteklasses lager fall berre 0,9 % frå kvartal til kvartal mot slutten av 2024 jll.com.hk jll.com.hk, og anekdotiske data tyder på at dei var om lag uendra tidleg i 2025. Sjølv etter dei siste auka, er lager-vakansen (~9 %) langt lågare enn kontorvakansen, så utleigarane har ikkje trengt å kutte leigene drastisk enno. Mange logistikkontraktar er langsiktige, og leigetakarane set pris på plasseringa (Hongkongs geografiske fordel for distribusjon i Perlefloddeltaet). Når det er sagt, om vakansen held fram med å stige mot tosifra tal, kan vi sjå noko leigemjukning i eldre eller mindre ideelt plasserte industribygg. JLL åtvarar om at “vakansen for premium-lager er venta å stige vidare, noko som vil presse leigenivåa” på kort sikt jll.com.hk jll.com.hk.

Industrielle kapitalverdiar heldt seg òg stabile gjennom 2024, og auka til og med i nokre tilfelle grunna investorar si interesse (industrielle eigedomar er ettertrakta for sitt utviklingspotensial og relativt høgare avkastning). I fjerde kvartal 2024 hoppa salet av seksjonerte industrilokale opp 38 % frå kvartal til kvartal savills.com, då investorar venta at marknaden hadde nådd botnen og nytta seg av lågare rente. Sluttbrukarar (som logistikkselskap eller datasenteroperatørar) kjem òg fram som kjøparar av industrieiendom, og sikrar seg lokale for langsiktig bruk savills.com savills.com. Avkastninga på industrielle eigedomar (ofte ~3–4 %) ser attraktiv ut samanlikna med dei svært låge avkastningane i kontorsektoren.

Merkbare trendar:

Datasenter og ny økonomi-bruk: Med Hongkongs satsing på å bli eit teknologiknutepunkt, vert nokre industrieiendomar omgjort til datasenter, FoU-laboratorium eller skyleverandørfasilitetar. Desse bruksområda krev høg straumkapasitet og sikkerheit, og passar ofte godt i industriområde. Det er aukande etterspurnad etter datasenterareal (Hongkong er ein av dei leiande datasentermarknadene i Asia), noko som indirekte støttar verdien på industrieiendom.

Med Hongkongs satsing på å bli eit teknologiknutepunkt, vert nokre industrieiendomar omgjort til datasenter, FoU-laboratorium eller skyleverandørfasilitetar. Desse bruksområda krev høg straumkapasitet og sikkerheit, og passar ofte godt i industriområde. Det er aukande etterspurnad etter datasenterareal (Hongkong er ein av dei leiande datasentermarknadene i Asia), noko som indirekte støttar verdien på industrieiendom. Moglegheiter i Northern Metropolis: Den planlagde Northern Metropolis i New Territories (sjå seinare avsnitt) inkluderer dedikerte logistikkparkar og ein “Innovasjons- og teknologisone” nær Shenzhen. Denne langsiktige planen kan flytte noko av den industrielle etterspurnaden nordover, ettersom nye anlegg kjem opp der mot slutten av 2020-åra. For no blir område som Hung Shui Kiu og Yuen Long vurderte for utvikling av moderne lager for å betene Greater Bay Area. Dette er både ei moglegheit (moderne infrastruktur) og ein risiko (det kan trekke leigetakarar frå eksisterande anlegg i Kwai Tsing eller andre stader).

Den planlagde Northern Metropolis i New Territories (sjå seinare avsnitt) inkluderer dedikerte logistikkparkar og ein “Innovasjons- og teknologisone” nær Shenzhen. Denne langsiktige planen kan flytte noko av den industrielle etterspurnaden nordover, ettersom nye anlegg kjem opp der mot slutten av 2020-åra. For no blir område som og vurderte for utvikling av moderne lager for å betene Greater Bay Area. Dette er både ei moglegheit (moderne infrastruktur) og ein risiko (det kan trekke leigetakarar frå eksisterande anlegg i Kwai Tsing eller andre stader). Strukturelle endringar: Industrisektoren tilpassar seg strukturelle endringar i global handel. Hongkongs import-eksport-handel er i endring: mindre dominans av lager for lågkostvarer, meir fokus på høgverdilogistikk, kjølelager (for legemiddel, mat) og regional distribusjon for netthandel. Denne overgangen vil “ta tid og møte utfordringar” jll.com.hk, men er nødvendig for at Hongkong skal halde seg relevant som logistikkknutepunkt. Effektivitetsforbetringar (automatisering i lager, osb.) kan òg redusere plassen som trengst per eining gjennomstrøyming, noko som påverkar etterspurnaden på lang sikt.

Utsikter for industri: På kort sikt (2025–2026) kan Hongkongs næringseigedom for industri oppleve litt høgare ledig areal og flate til svake leigeprisar, ettersom ny tilførsel toppar seg og global handel held seg lunken. Til dømes kan ledigheita krype opp mot låge tosifra prosent før ho stabiliserer seg. Men innan 2027–2028 er det venta at sektoren finn balansen att. Hongkongs strategiske plassering og verdsklasse hamn/flyplass betyr at logistikketterspurnaden til slutt bør vekse i takt med regional handelsoppgang. Dersom geopolitiske spenningar letnar og global vekst tek seg opp, vil lagerbehovet auke. I tillegg kan ei reduksjon i amerikanske tollar eller betre handelsforhold mellom Kina og Vesten direkte auke Hongkongs godsmengder.

Investorane er framleis optimistiske på lang sikt – noko ein ser på dei sterke boda for heile industribygg og optimisme frå store aktørar. Dei siste sal av industrieiendom frå styresmaktene (i Tuen Mun, osb.) fekk framleis god interesse, noko som viser tillit til sektoren sin framtid. Leigeutsikter: Etter ein mogleg nedgang på 0–5 % i 2025 for dei beste lagerbygga, kan leigene byrje å stige moderat (~2–3 % årleg) etter 2026 når ledigheita strammar seg til igjen. Avkastninga kan bli pressa sidan investeringsetterspurnaden for industri er høg (inkludert ein gryande REIT-marknad for logistikkeigedom i Asia cushmanwakefield.com).

Oppsummert er Hong Kongs industrielle eigedom inne i ein overgangsperiode. Han har vore den beste sektoren (låg ledig kapasitet, jamn vekst) sjølv då kontor og detaljhandel sleit, men normaliserer seg no til ein litt meir open marknad. Likevel, samanlikna med andre sektorar, er dei industrielle fundamenta framleis relativt solide med ingen overflod av overtilbod (berre ei tilpassing frå ekstremt stramme tilstandar). Sektoren si utvikling – mot smartare logistikk, integrering med fastlands-e-handel, og mogleg bruksendring – vil vere eit sentralt tema fram mot 2028. Aktørar som tilpassar seg (t.d. oppgraderer gamle industribygg, satsar på teknologinæringar) vil kunne tene på neste oppgangsperiode.

Regjeringspolitikk og byplanleggingsinitiativ

Utsiktene for eigedomsmarknaden i Hong Kong er uløyseleg knytt til regjeringspolitikk – både kortvarige marknadsinngrep og langsiktig arealplanlegging. Dei siste åra har det vore store endringar på begge frontar. Vi har allereie diskutert tilbakerullinga av kjølande tiltak og skatteendringar som har påverka marknadssentimentet i 2024–25. Her oppsummerer vi desse kort, og fokuserer deretter på byplanleggings-megaprosjekt og bustadutviklingsplanar som vil forme eigedomsmarknaden i territoriet det neste tiåret.

U-sving på kjøletiltak: Den ti år lange perioden med aggressiv etterspørselsdemping (2010–2020) er i praksis over. I starten av 2024 vart alle ekstra dokumentavgifter fjerna for å gi nytt liv til bustadmarknaden globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Denne politikkendringa kan ikkje overvurderast – ho markerer eit filosofisk skifte frå å temje prisar for ein kvar pris til å prioritere marknadsaktivitet og bustadomsetning. Fjerninga av 15 % skatt for utanlandske kjøparar og andre avgifter gjorde straks eigedom i Hong Kong meir tilgjengeleg for kjøparar frå Fastlandet og utlandet, som i stor grad hadde blitt prisa ut av skattane. Kombinert med lausare reglar for bustadlån (lågare stresstest-grense) og spesifikke insentiv for kvalifiserte innvandrarar til å kjøpe bustad, har regjeringa signalisert at dei ønskjer å tiltrekke seg talent og investeringar gjennom eigedomsmarknaden, heller enn å avskrekke det. Framover har styresmaktene indikert at dei vil satse på å auke tilbodet (og subsidierte bustader) for å betre bustadtilgjengelegheita, heller enn å dempe etterspørselen. Dette tyder på at når marknaden tek seg opp att, er det lite sannsynleg at vi raskt får tilbake strenge kjøletiltak, med mindre ein ny spekulativ boble tydeleg oppstår. For no er politikken støttande for ein stabil og likvid eigedomsmarknad.

Langsiktig bustadforsyningsstrategi: Hongkongs bustadmangel og skyhøge prisar har vore ei kjelde til offentleg misnøye i årevis. Som svar har regjeringa si Long Term Housing Strategy (LTHS) sett ambisiøse mål. Ifølgje den siste framdriftsrapporten (okt 2024) er 10-årsmålet for bustadforsyning 430 000 einingar (2024–2034) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Av desse er 70 % (om lag 302 000 einingar) planlagt som offentlege bustader (inkludert subsidierte salsbustader og offentlege utleigeeiningar), og 30 % (om lag 132 000) som private bustader globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Vekta på offentlege bustader er større enn nokon gong – noko som speglar ein politikk for å auke tilgangen på rimelege bustader. Regjeringa har som mål å stille til disposisjon tomter for minst 30 000 offentlege bustadeiningar per år og leggje til rette for om lag 18 000 private einingar årleg globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Desse måla er høgare enn tidlegare produksjon, så dei er avhengige av å frigjere ny tomteforsyning i eit tempo som aldri før.

Viktige tiltak under denne strategien:

Oppretthalde ein “supply-led” tilnærming : få fart på arealutvikling og vere fleksibel i regulering for å få bygd fleire bustader raskare globalpropertyguide.com.

: få fart på arealutvikling og vere fleksibel i regulering for å få bygd fleire bustader raskare globalpropertyguide.com. Styrke bustadstigen: gjenopplive ordningar som Starter Homes, utvide subsidiert eigarbuordning, slik at fleire kan gå frå å leige til å eige globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Forbetre effektiviteten til offentlege utleigebustader: oppmuntre velståande leigetakarar til å flytte ut eller kjøpe slik at utleigebustader blir frigjorde for dei som treng det globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

På kort sikt har regjeringa lansert eit omstridd “Light Public Housing”-program – ein plan på 26,4 milliardar HK$ for å byggje 30 000 mellombelse bustader (prefabrikkerte einingar) på ledige tomter innan fem år globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Desse er i hovudsak mellombelse, billege bustader som skal lette den verste overfylte busetnaden (t.d. folk i oppdelte “kistebustader”). Sjølv om dette hjelper tusenvis av familiar til litt betre bumiljø medan dei ventar på permanent offentleg bustad, har det møtt motbør for høge kostnader og mellombels karakter globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Likevel understrekar det at regjeringa erkjenner bustadkrisa og er viljug til å bruke pengar på mellombelse løysingar.

Store nye utbyggingsområde: For å møte bustad- og økonomiske behov gjennomfører Hong Kong nokre av dei største arealutviklingsprosjekta på fleire tiår. Dei to flaggskipa er:

Northern Metropolis – Ein visjonær plan for å forvandle dei nordlege Nye Territoriene (områda som grensar til Shenzhen) til ein vidstrekt storby med nye byar, teknologiparkar og opp til 926 000 nye bustader over 20 år globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Planen blei kunngjort i 2021 og er no ein regjeringsprioritet. Ho omfattar stader som Hong Shui Kiu, Yuen Long, Fanling, og ein ny “Innovasjons- og teknologiby” ved Lok Ma Chau Loop. Målet er å integrere med Shenzhen sin teknologiske økonomi, og i praksis skape ein tobyklynge. Over 40 % av bustadmålet skal vere ferdig innan 2032 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – noko som tilsvarar om lag 370 000 einingar innan då, og vil auke tilbodet dramatisk. Northern Metropolis vil få fleire nye MTR-linjer, kommersielle knutepunkt og ein stor del offentlege bustader. Implikasjon: I løpet av dei neste 5–10 åra vil vi sjå tilbakeføring av land, omregulering av jordbruks- og brakkareal, og trinnvis utbygging i desse områda. Eigedomsinvestorar har alt byrja å sjå på land i Nye Territoriene i påvente av denne utbyggingsboomen.

– Ein visjonær plan for å forvandle dei nordlege Nye Territoriene (områda som grensar til Shenzhen) til ein vidstrekt storby med nye byar, teknologiparkar og opp til over 20 år globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Planen blei kunngjort i 2021 og er no ein regjeringsprioritet. Ho omfattar stader som Hong Shui Kiu, Yuen Long, Fanling, og ein ny “Innovasjons- og teknologiby” ved Lok Ma Chau Loop. Målet er å integrere med Shenzhen sin teknologiske økonomi, og i praksis skape ein tobyklynge. Over 40 % av bustadmålet skal vere ferdig innan 2032 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com – noko som tilsvarar om lag 370 000 einingar innan då, og vil auke tilbodet dramatisk. Northern Metropolis vil få fleire nye MTR-linjer, kommersielle knutepunkt og ein stor del offentlege bustader. Implikasjon: I løpet av dei neste 5–10 åra vil vi sjå tilbakeføring av land, omregulering av jordbruks- og brakkareal, og trinnvis utbygging i desse områda. Eigedomsinvestorar har alt byrja å sjå på land i Nye Territoriene i påvente av denne utbyggingsboomen. Lantau Tomorrow Vision – Også kjent som Kau Yi Chau kunstige øyar, er dette ein plan om å tilbakevinne om lag 1 700 hektar land nær Lantau Island (vest for Hong Kong Island) for å byggje ein ny storby på menneskeskapte øyar. Fase 1, som no er under utforming, ser føre seg rundt 1000+ hektar med tilbakevunne land som kan gi ~200 000 nye bustader (med 70 % som offentlege bustader) og eit nytt sentralt forretningsdistrikt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Heile Lantau Tomorrow-prosjektet, om det blir realisert fullt ut innan 2030- og 2040-åra, vil vere eit av verdas største tilbakevinningsprosjekt. Regjeringa argumenterer med at det skaper ein stor ny landreserve for å “dempe Hongkongs framleis høge bustadkostnader” på lang sikt globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Det vil òg inkludere transportinfrastruktur (vegar og jernbane som knyter Lantau til byområda) og store kommersielle soner for å støtte økonomisk vekst. Prislappen er enorm (ansl. HK$580 milliardar+), og det er kontroversar om miljøpåverknad og kostnad. Men innleiande finansiering er godkjend for å starte planlegging og utforming. Går det etter planen, kan dei første tomtene vere tilgjengelege tidleg i 2030-åra, akkurat utanfor vårt 2028-fokus, men vil heilt klart påverke stemninga. Utsiktene til Lantau Tomorrow gir marknaden tryggleik om at mangelen på land vil bli letta på lang sikt, noko som kan dempe spekulativ hamstring av land og halde langsiktige prisforventningar i sjakk.

I tillegg:

Tung Chung New Town Extension: Eit nærare prosjekt (allereie under bygging) for å tilbakevinne 130 ha på nordsida av Lantau og utvide Tung Chung-byen. Innen 2030 vil det gi 49 000 bustader for 144 000 menneske pluss eit betydeleg næringsområde globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette er viktig på mellomlang sikt: nokre av desse bustadene vil bli ferdige i 2027–2028, og tilby nye private og offentlege bustader nær flyplassen.

Eit nærare prosjekt (allereie under bygging) for å tilbakevinne 130 ha på nordsida av Lantau og utvide Tung Chung-byen. Innen 2030 vil det gi pluss eit betydeleg næringsområde globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Dette er viktig på mellomlang sikt: nokre av desse bustadene vil bli ferdige i 2027–2028, og tilby nye private og offentlege bustader nær flyplassen. Byfornying (Kowloon & urbane område): Urban Renewal Authority (URA) aukar tempoet på fornying av gamle bydelar (Sham Shui Po, To Kwa Wan, osv.), noko som vil gi nye bustad- og handelsprosjekt. Regjeringa innførte også ein tomheitskatt i 2018 (5 % av eigedomsverdien for bustader som står tomme i meir enn 6 månader) for å presse utbyggjarar til å lansere einingar raskare, og har sett av nokre tidlegare næringstomter (som i Kai Tak) til offentleg bustadbygging for å auke tilbodet. Desse tiltaka sikrar at land som allereie er tilgjengeleg blir brukt effektivt.

Transport og infrastruktur: Fleire infrastrukturprosjekt vil opne nye område eller betre tilkoplinga, noko som påverkar eigedomsmarknaden:

Shatin–Central-jernbanelinja opna heilt i 2022, og betra tilkomsten langs Kowloon-korridoren og vil truleg auke verdiane i område som Kai Tak og Ma On Shan.

opna heilt i 2022, og betra tilkomsten langs Kowloon-korridoren og vil truleg auke verdiane i område som Kai Tak og Ma On Shan. Ein planlagt Hong Kong–Shenzhen Western Railway (gjennom Northern Metropolis) vil styrke integrasjonen over grensa og gjere nye byar meir aktuelle for pendling.

(gjennom Northern Metropolis) vil styrke integrasjonen over grensa og gjere nye byar meir aktuelle for pendling. Vegløyper som Tseung Kwan O–Lam Tin-tunnelen (opna 2022) kortar reisetida og aukar bustadattraktiviteten i Tseung Kwan O.

som Tseung Kwan O–Lam Tin-tunnelen (opna 2022) kortar reisetida og aukar bustadattraktiviteten i Tseung Kwan O. Regjeringa vurderer utvikling av underjordisk areal i CBD (Central–Wanchai) og sal av tomt på gamle flyplassen sitt nordlege forområde til næringsformål, noko som kan gi meir tilført kontorareal av høg kvalitet på ein planlagt måte for å hindre overkonsentrasjon.

Oppsummert er Hongkongs politiske retning todelt: umiddelbare tiltak for å fornye marknaden og langsiktige prosjekt for å auke tilgangen på land og bustader. For investorar og utbyggjarar betyr dette eit landskap med færre kjøpsrestriksjonar (bra for etterspurnaden), men etter kvart mykje meir bustadbygging (som kan dempe ukontrollert prisvekst). Myndigheitene vil framleis spele ei stor rolle – til dømes, om marknaden blir overoppheita igjen, kan dei innføre utvalde restriksjonar på nytt, og om økonomien svekkjast, kan det kome meir stimulans (som skattelettar eller ordningar for førstegangskjøparar). Politikk kan heller ikkje ignorerast: politikk som prioriterer lokale framfor fastlands-kjøparar, integrering av landegrensa og fordeling av offentlege og private bustader, avheng alt av administrasjonen si agenda og folkemeininga.

Totalt sett gir byplanleggingsinitiativ som Northern Metropolis og Lantau Tomorrow store moglegheiter – dei vil skape nye forretningsdistrikt, millionar av kvadratmeter med nytt kontor-/hotell-/butikkareal, og moderne smarte bymiljø. Dei inneber òg gjennomføringsrisikoar (forsinkingar, budsjettoverskridingar, motstand i befolkninga). Eigedomsaktørar som tilpassar seg desse planane – t.d. tomtekjøp i NT, posisjonering for nye CBD-ar – kan hente store gevinstar innan 2028 og vidare. Samstundes vil eksisterande byområde møte konkurranse frå desse nye utbyggingane seinare, noko som kan endre investeringslandskapet (til dømes, vil Central miste noko av si betydning når eit nytt CBD veks fram på ei kunstig øy? Vil bustader i New Territories minske prisgapet til bybustader når tilkoplinga vert betre?). Dette er dei strategiske spørsmåla som ligg framfor oss.

Distriktsfokus: Nøkkelområde og framveksande hotspotar

Eigedomsmarknaden i Hongkong er svært lokal – nabolag og distrikt har kvar sine unike dynamikkar. Her gir vi eit oversyn over sentrale regionar, og peikar på kva område som blomstrar og kva som møter utfordringar i 2025, samt nye hotspotar å følgje med på:

Central & Admiralty (Hong Kong Island): Det tradisjonelle CBD-et på Hong Kong Island er framleis det mest prestisjefylte (og dyraste) kontorområdet . Ledigheita i Central sine skyskraparar ligg på rundt 11–12 %, betydeleg lågare enn bysnittet jll.com.hk jll.com.hk. Central sine kontor av klasse A har vist seg relativt robuste grunna avgrensa ny tilgang og vedvarande etterspurnad frå finansnæringa – sjølv i nedgangstider føretrekk mange verksemder å “flight-to-quality” til Central. Butikkhandelen i Central (t.d. Queen’s Road, IFC mall) tek seg gradvis opp att med tilbakevendande turistar og kontorarbeidarar, sjølv om nokre luksusbutikkar har vike for meir livsstilsretta leigetakarar. På bustadsida held Mid-Levels og The Peak (Central sine tilstøytande eksklusive bustadområde) fram med å ha rekordprisar, og store luksusbustader her fekk faktisk ein prisauke i 2024–25 då massemarknaden gjekk ned globalpropertyguide.com. Med få nye utbyggingar (tomtemangel i Mid-Levels) vil desse nabolaga halde fram som eliteområde. Utsikter: Central vil halde på si dominans som finanssenter til og med 2028, styrka av ny infrastruktur (t.d. MTR sin nye Shatin-Central-linje med endestasjon i Admiralty). Likevel, etter kvart som nye forretningsdistrikt veks fram, kan veksten i Central bli meir gradvis. Investorar ser framleis på kontoreiendom i Central (t.d. seksjonseiningar i Bank of America Tower eller gamle bygg klare for ombygging) som troféobjekt grunna områdets varige appell.

Det tradisjonelle CBD-et på Hong Kong Island er framleis det . Ledigheita i Central sine skyskraparar ligg på rundt 11–12 %, betydeleg lågare enn bysnittet jll.com.hk jll.com.hk. Central sine kontor av klasse A har vist seg relativt robuste grunna avgrensa ny tilgang og vedvarande etterspurnad frå finansnæringa – sjølv i nedgangstider føretrekk mange verksemder å “flight-to-quality” til Central. Butikkhandelen i Central (t.d. Queen’s Road, IFC mall) tek seg gradvis opp att med tilbakevendande turistar og kontorarbeidarar, sjølv om nokre luksusbutikkar har vike for meir livsstilsretta leigetakarar. På bustadsida held (Central sine tilstøytande eksklusive bustadområde) fram med å ha rekordprisar, og store luksusbustader her fekk faktisk ein prisauke i 2024–25 då massemarknaden gjekk ned globalpropertyguide.com. Med få nye utbyggingar (tomtemangel i Mid-Levels) vil desse nabolaga halde fram som eliteområde. Utsikter: Central vil halde på si dominans som finanssenter til og med 2028, styrka av ny infrastruktur (t.d. MTR sin nye Shatin-Central-linje med endestasjon i Admiralty). Likevel, etter kvart som nye forretningsdistrikt veks fram, kan veksten i Central bli meir gradvis. Investorar ser framleis på kontoreiendom i Central (t.d. seksjonseiningar i Bank of America Tower eller gamle bygg klare for ombygging) som troféobjekt grunna områdets varige appell. Kowloon East (Kwun Tong / Kai Tak): Omtala som “CBD2”, har Kowloon East gjennomgått en enorm transformasjon frå gammalt industriområde til kontorknutepunkt. Dusinvis av tidlegare fabrikkar i Kwun Tong har blitt omgjort til moderne kontorbygg, og Kai Tak-utviklinga (området til den gamle flyplassen) pågår med nye kontortårn i klasse A, hotell og leilegheiter. Per 2025 tilbyr Kowloon East kontorlokale i klasse A til ein kraftig rabatt samanlikna med Central – leiga er omtrent halvparten, og mange store kontoretasjar har opna der. Men vakansar er høge (~20 % +) jll.com.hk jll.com.hk, sidan tilbodet har overgått etterspurnaden. Nokre store selskap som flytta inn tidlegare (lokka av lågare leige) reduserte seinare arealet eller flytta ut under COVID. Kontormarknaden i Kai Tak er spesielt i startfasen; eit flaggskip-tårn opna av ein stor leigetakar stod stort sett tomt etter ferdigstilling. Utsikter: I løpet av dei neste åra vil Kowloon East vere ein marknad for leigetakarar – vent aggressive tilbod ettersom utleigarar prøver å fylle bygga. Området si suksess vil avhenge av betre transportforbindelsar (Shatin-Central-banen hjelper, og eit miljøvennleg transportsystem innan Kai Tak er planlagt) og kanskje at offentlege etatar flyttar dit. Det er framleis optimisme om at Kowloon East, med tida, vil utvikle seg til eit levande forretningsdistrikt (med nye kjøpesenter, Kai Tak Sports Park-megastadion som opnar i 2024, osv.). For no nærmar investorar seg med varsemd på grunn av høg vakans og lange utleigeperiodar.

Omtala som “CBD2”, har Kowloon East gjennomgått frå gammalt industriområde til kontorknutepunkt. Dusinvis av tidlegare fabrikkar i Kwun Tong har blitt omgjort til moderne kontorbygg, og Kai Tak-utviklinga (området til den gamle flyplassen) pågår med nye kontortårn i klasse A, hotell og leilegheiter. Per 2025 tilbyr Kowloon East samanlikna med Central – leiga er omtrent halvparten, og mange store kontoretasjar har opna der. Men jll.com.hk jll.com.hk, sidan tilbodet har overgått etterspurnaden. Nokre store selskap som flytta inn tidlegare (lokka av lågare leige) reduserte seinare arealet eller flytta ut under COVID. Kontormarknaden i Kai Tak er spesielt i startfasen; eit flaggskip-tårn opna av ein stor leigetakar stod stort sett tomt etter ferdigstilling. Utsikter: I løpet av dei neste åra vil – vent aggressive tilbod ettersom utleigarar prøver å fylle bygga. Området si suksess vil avhenge av betre transportforbindelsar (Shatin-Central-banen hjelper, og eit miljøvennleg transportsystem innan Kai Tak er planlagt) og kanskje at offentlege etatar flyttar dit. Det er framleis optimisme om at Kowloon East, med tida, vil utvikle seg til eit levande forretningsdistrikt (med nye kjøpesenter, Kai Tak Sports Park-megastadion som opnar i 2024, osv.). For no på grunn av høg vakans og lange utleigeperiodar. West Kowloon & Tsim Sha Tsui: Vest-Kowloon-området, som grensar til Tsim Sha Tsui, er i rask utvikling takka vere høghastigheits-togterminalen og West Kowloon Cultural District (WKCD). WKCD har levert verdsklasse arenaer (M+ museum, Palace Museum, Xiqu Centre) som har auka fottrafikken og gjort området til eit kulturelt turistknutepunkt. I nærleiken, som nemnt, legg International Gateway Centre og andre nye tårn til ein moderne skyline. Sjølve Tsim Sha Tsui (TST) er framleis eit førsteklasses område for shopping og hotell. Det leid i 2020 på grunn av mangel på turistar, men er på veg tilbake – små butikkleiger i TST såg ein viss auke i 2024 då massemarknadsmerke ekspanderte cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. TST sine kontorbygg (som dei langs Canton Road eller i Harbour City-komplekset) har låg ledigheit (~8% jll.com.hk jll.com.hk) grunna etterspurnad frå design-, innkjøps- og fastlandsselskap. Utsikter: Med Vest-Kowloon sitt nye tilbod, kan det utvida TST/Vest-Kowloon-distriktet danne ei stor samanhengande næringssone innan 2028. Dette området har fordel av å vere eit knutepunkt – toglinje til Shenzhen/Guangzhou, flyplassekspressen, og nærleik til Central via hamnetunnelar. Vi ventar auka etterspurnad etter kontor i Vest-Kowloon når det første tilbodet er absorbert, då selskap som vil operere både i Hongkong og på fastlandet finn det attraktivt. Bustadprosjekt i nærliggande område (Olympic stasjon, Austin stasjon) er òg etterspurde, gitt den praktiske plasseringa. Investorar bør følgje med på kor raskt IGC og andre får leigd ut – rask oppteking vil stadfeste potensialet til Vest-Kowloon og løfte områdets profil (og verdiar).

Vest-Kowloon-området, som grensar til Tsim Sha Tsui, er i rask utvikling takka vere høghastigheits-togterminalen og West Kowloon Cultural District (WKCD). WKCD har levert verdsklasse arenaer (M+ museum, Palace Museum, Xiqu Centre) som har auka fottrafikken og gjort området til eit kulturelt turistknutepunkt. I nærleiken, som nemnt, legg og andre nye tårn til ein moderne skyline. Sjølve Tsim Sha Tsui (TST) er framleis eit førsteklasses område for shopping og hotell. Det leid i 2020 på grunn av mangel på turistar, men er på veg tilbake – i 2024 då massemarknadsmerke ekspanderte cushmanwakefield.com cushmanwakefield.com. TST sine kontorbygg (som dei langs Canton Road eller i Harbour City-komplekset) har låg ledigheit (~8% jll.com.hk jll.com.hk) grunna etterspurnad frå design-, innkjøps- og fastlandsselskap. Utsikter: Med Vest-Kowloon sitt nye tilbod, kan det utvida TST/Vest-Kowloon-distriktet danne ei innan 2028. Dette området har fordel av å vere eit knutepunkt – toglinje til Shenzhen/Guangzhou, flyplassekspressen, og nærleik til Central via hamnetunnelar. Vi ventar når det første tilbodet er absorbert, då selskap som vil operere både i Hongkong og på fastlandet finn det attraktivt. Bustadprosjekt i nærliggande område (Olympic stasjon, Austin stasjon) er òg etterspurde, gitt den praktiske plasseringa. Investorar bør følgje med på kor raskt IGC og andre får leigd ut – rask oppteking vil stadfeste potensialet til Vest-Kowloon og løfte områdets profil (og verdiar). Nye Territorium (Nord & Nordvest): Dei Nye Territorium er der Hongkongs framtidige vekst er sentrert , takka vere Northern Metropolis-planen. For tida er distrikt som Yuen Long, Tuen Mun, Tin Shui Wai meir bustad- og industriprega utkantområde (med nokre unntak som travle Yuen Long by). Men data frå 2024 viser allereie at desse områda kjem i framgrunnen: Yuen Long og Tuen Mun stod for 34 % av alle nye private bustadfullføringar i 2024 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, noko som viser utbyggjarane si satsing på grønareal i NT. Bustadprisane i Nye Territorium er generelt lågare (om lag 30–50 % billegare per kvadratfot enn i byområda Kowloon/HK Island), noko som, saman med nye transportforbindelsar, tiltrekkjer yngre familiar. Den komande Northern Metropolis vil omfatte stader som Kwu Tung (nær Lok Ma Chau) – planlagt for eit stort teknologisk og bustadknutepunkt. Myndigheitene har byrja å omregulere land og forhandle med Shenzhen for å få til ein grensekryssande innovasjonssone. Utsikter: Innan 2028 vil vi truleg sjå dei første fasane av Northern Metropolis under bygging – kanskje nye offentlege bustadfelt og Lok Ma Chau Loop teknologikampus (der nokre bygg allereie reiser seg). Grensebyar kan bli eigedoms-hotspots etter kvart som infrastruktur knyter dei til bysentra (t.d. ny MTR Northern Link under planlegging). Investorar med lang tidshorisont kjøper allereie opp land eller gamle landsbyeigedomar i nordlege NT i påvente av gevinst. Likevel finst det risiko – utbygging her betyr flytting av landsbyar, miljøutfordringar og tilpassing til Shenzhen sine planar, noko som kan føre til forseinkingar. Om det blir godt gjennomført, kan nordlege NT bli Shenzhen-HK sitt “Silicon Valley” , og drive etterspurnaden etter både bustader og kontor (og kanskje lette prispresset i byen ved å auke tilbodet). På mellomlang sikt vil distrikt som Yuen Long, Sheung Shui, Fanling jamt vekse i folketal og tilbod, og minske gapet til tradisjonelle byområde.

Dei Nye Territorium er der Hongkongs , takka vere Northern Metropolis-planen. For tida er distrikt som Yuen Long, Tuen Mun, Tin Shui Wai meir bustad- og industriprega utkantområde (med nokre unntak som travle Yuen Long by). Men data frå 2024 viser allereie at desse områda kjem i framgrunnen: i 2024 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, noko som viser utbyggjarane si satsing på grønareal i NT. Bustadprisane i Nye Territorium er generelt lågare (om lag 30–50 % billegare per kvadratfot enn i byområda Kowloon/HK Island), noko som, saman med nye transportforbindelsar, tiltrekkjer yngre familiar. Den komande Northern Metropolis vil omfatte stader som – planlagt for eit stort teknologisk og bustadknutepunkt. Myndigheitene har byrja å omregulere land og forhandle med Shenzhen for å få til ein grensekryssande innovasjonssone. Utsikter: Innan 2028 vil vi truleg sjå dei første fasane av Northern Metropolis under bygging – kanskje nye offentlege bustadfelt og Lok Ma Chau Loop teknologikampus (der nokre bygg allereie reiser seg). etter kvart som infrastruktur knyter dei til bysentra (t.d. ny MTR Northern Link under planlegging). Investorar med lang tidshorisont kjøper allereie opp land eller gamle landsbyeigedomar i nordlege NT i påvente av gevinst. Likevel finst det risiko – utbygging her betyr flytting av landsbyar, miljøutfordringar og tilpassing til Shenzhen sine planar, noko som kan føre til forseinkingar. Om det blir godt gjennomført, , og drive etterspurnaden etter både bustader og kontor (og kanskje lette prispresset i byen ved å auke tilbodet). På mellomlang sikt vil jamt vekse i folketal og tilbod, og minske gapet til tradisjonelle byområde. Lantau-øya og flyplassonen: Lantau huser flyplassen, Hong Kongs inngangsport, og opplever nå et utviklingspress. Utover det langsiktige Lantau Tomorrow-prosjektet, skjer det på kort sikt en utvidelse av Tung Chung (med tusenvis av leiligheter innen 2027) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. I tillegg har Hong Kong-Zhuhai-Macau-broen, åpnet i 2018, gjort Lantau til et strategisk logistikkområde – en brohode-økonomi vokser frem i byer som Tung Chung og Sunny Bay, med planer om logistikkområder og til og med forslag om underholdningssentre. Utsikter: Lantau sitt eiendomsmarked (f.eks. Discovery Bay-eksatsamfunnet, Tung Chung-leiligheter) vil dra nytte av bedre forbindelser og flyplassens vekst (Airport City-prosjektet med handel, kontor og messeanlegg). Likevel vil mye av det oppfylte landet for Lantau Tomorrow ikke påvirke markedet før på 2030-tallet. Investorer er i mellomtiden optimistiske til hoteller og outlet-handel nær flyplassen , og forventer at turismen vil ta seg helt opp igjen (flyplassen håndterte rekordhøye 74 millioner passasjerer før COVID; i 2023 var den i bedring). Regjeringen planlegger også å utvikle Smart City-funksjoner på Lantau (f.eks. autonome kjøretøy i nye områder), noe som kan gjøre det til et attraktivt, moderne boområde i fremtiden.

Lantau huser flyplassen, Hong Kongs inngangsport, og opplever nå et utviklingspress. Utover det langsiktige Lantau Tomorrow-prosjektet, skjer det på kort sikt en (med tusenvis av leiligheter innen 2027) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. I tillegg har Hong Kong-Zhuhai-Macau-broen, åpnet i 2018, gjort Lantau til et strategisk logistikkområde – en vokser frem i byer som Tung Chung og Sunny Bay, med planer om logistikkområder og til og med forslag om underholdningssentre. Utsikter: Lantau sitt eiendomsmarked (f.eks. Discovery Bay-eksatsamfunnet, Tung Chung-leiligheter) vil dra nytte av bedre forbindelser og flyplassens vekst (Airport City-prosjektet med handel, kontor og messeanlegg). Likevel vil mye av det oppfylte landet for Lantau Tomorrow ikke påvirke markedet før på 2030-tallet. Investorer er i mellomtiden optimistiske til , og forventer at turismen vil ta seg helt opp igjen (flyplassen håndterte rekordhøye 74 millioner passasjerer før COVID; i 2023 var den i bedring). Regjeringen planlegger også å utvikle på Lantau (f.eks. autonome kjøretøy i nye områder), noe som kan gjøre det til et attraktivt, moderne boområde i fremtiden. Eldre urbane distrikter (Sham Shui Po, Tokwawan, osv.): Disse områdene med mange gamle bygninger gjennomgår fornyelse ledet av URA. For eksempel i Sham Shui Po kommer prosjekter som Mei Ho House kulturminne og nye høyblokker. Kowloon City (To Kwa Wan) fikk en bølge av nye leiligheter etter at den gamle Kai Tak-flyplassen stengte. Disse distriktene har ofte en blanding av nye luksusleiligheter blant gamle tong lau (leilighetsbygg uten heis). Utsikter: De gir muligheter for nisjeutviklere og investorer til å delta i mindre ombyggingsprosjekter. Siden URA aktivt legger ut tomter, vil mer moderne boliger og næringslokaler dukke opp her innen 2028, noe som vil løfte statusen (og prisene) til nabolag som tidligere ble sett på som “gamle” eller “arbeiderklasse.” For eksempel har åpningen av To Kwa Wan MTR-stasjonen i 2021 allerede forbedret områdets utsikter. Vi forventer jevn gentrifisering i disse områdene.

Oppsummert: Hong Kongs vekstgeografi utvides. Mens øya og gamle Kowloon forblir viktige (spesielt for kontorer av høy klasse og luksusboliger), er det i de nye områdene i Kowloon East, West Kowloon og Nordlige Nye Territorier at mye av aktiviteten og mulighetene vil ligge de neste årene. Fremvoksende områder gir både høyere risiko og høyere potensiell gevinst: suksess avhenger av ferdigstillelse av infrastruktur og faktisk etterspørsel. For investorer kan en balansert tilnærming være å beholde kjerneeiendommer i sentrale distrikter for stabilitet, mens man selektivt investerer i nye distrikter for oppside (f.eks. kjøpe butikklokaler i et nytt bysentrum før befolkningen har tatt seg helt opp). For sluttbrukere gir variasjonen av distrikter flere livsstilsvalg – fra urban bekvemmelighet til mer plass i forstadsområder – noe som er en positiv utvikling gitt Hong Kongs historiske arealbegrensninger.

Investeringsmuligheter og risiko

Når Hong Kongs eigedomsmarknad går inn i ein overgangsfase i 2025, veger investorar nye moglegheiter opp mot vedvarande risikoar. Nedanfor skisserer vi dei viktigaste moglegheitene og nøkkelrisikoane å vurdere i perioden 2025–2028:

Viktige investeringsmoglegheiter:

Oppsving i overselde segment: Etter korreksjonen dei siste åra, tilbyr visse eigedomssegment verdi. Kontorbygg av høg kvalitet med låge verdivurderingar (særleg i desentraliserte område) gir ein sjanse for verdiinvestering – investorar kan kjøpe eigedommar av klasse A til vesentleg lågare prisar enn for nokre år sidan, med utsikter til oppgang i leigeinntekter mot slutten av 2020-talet. Til dømes har kapitalverdien på kontor i Kowloon falle kraftig, og eigarar som bankar har byrja å selje overtatte kontoreigedommar hongkongbusiness.hk. Kløktige investorar ser på desse utsette eller underpresterande eigedommane for reposisjonering eller langsiktig hald. På same måte kan butikklokale i turistområde (butikkar på Causeway, kjøpesenter i TST) som har hatt store leigefall, gi god avkastning om dei blir kjøpt no og haldne til turistforbruket er tilbake.

Etter korreksjonen dei siste åra, tilbyr visse eigedomssegment verdi. Kontorbygg av høg kvalitet med låge verdivurderingar (særleg i desentraliserte område) gir ein sjanse for – investorar kan kjøpe eigedommar av klasse A til vesentleg lågare prisar enn for nokre år sidan, med utsikter til oppgang i leigeinntekter mot slutten av 2020-talet. Til dømes har kapitalverdien på kontor i Kowloon falle kraftig, og eigarar som bankar har byrja å selje hongkongbusiness.hk. Kløktige investorar ser på desse utsette eller underpresterande eigedommane for reposisjonering eller langsiktig hald. På same måte kan butikklokale i turistområde (butikkar på Causeway, kjøpesenter i TST) som har hatt store leigefall, gi god avkastning om dei blir kjøpt no og haldne til turistforbruket er tilbake. Hotell og gjestfriheit: Hotellsektoren er på veg opp att med auka turisme. Særleg utgjorde hotell 45 % av den totale eigedomstransaksjonsverdien i Q1 2025 hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk – eit teikn på at investorar har tru på hotell. Mange hotell gjekk med tap eller vart omgjorde under COVID (nokre leigde ut som karantenehotell for styresmaktene). No, med auka belegg og romprisar, kan dei som investerer i eller kjøper hotell tene godt. Det finst òg konverteringsmoglegheiter: nokre eldre næringsbygg blir omgjorde til hotell for å møte framtidig etterspurnad. Hong Kong-styresmaktene sitt arbeid for å arrangere store arrangement og tiltrekke seg besøkande (t.d. Art Basel, Rugby Sevens, osv.) støttar utsiktene. Innan 2028 kan Hong Kong igjen få mangel på kvalitetsrom, noko som gjer dagens prisar attraktive.

Hotellsektoren er på veg opp att med auka turisme. Særleg hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk – eit teikn på at investorar har tru på hotell. Mange hotell gjekk med tap eller vart omgjorde under COVID (nokre leigde ut som karantenehotell for styresmaktene). No, med auka belegg og romprisar, kan dei som investerer i eller kjøper hotell tene godt. Det finst òg konverteringsmoglegheiter: nokre eldre næringsbygg blir omgjorde til hotell for å møte framtidig etterspurnad. Hong Kong-styresmaktene sitt arbeid for å arrangere store arrangement og tiltrekke seg besøkande (t.d. Art Basel, Rugby Sevens, osv.) støttar utsiktene. Innan 2028 kan Hong Kong igjen få mangel på kvalitetsrom, noko som gjer dagens prisar attraktive. Logistikk og datasenter: Trass i ein kortsiktig nedtur, er logistikkeigedommar grunnleggjande solide. Vekst i netthandel og omstrukturering av forsyningskjeder vil halde Hong Kong relevant som distribusjonssenter i Asia. Moderne lager gir god inntekt og har låg risiko for å bli utdaterte. I tillegg er datasenter svært etterspurde sidan Hong Kong er eit datanav (framifrå telekominfrastruktur og nærleik til Kina). Å konvertere eller bygge industrieiendommar til datasenter er ein lønsam nisje – globale teknologiselskap og eigedomsfond leitar aktivt etter plass. Investorar som kan navigere tekniske krav og straumforsyning, kan ta del i denne veksande eigedomsklassen med stabile, langsiktige avkastningar (ofte gjennom lange leigeavtalar med store teknologileigetakarar).

Trass i ein kortsiktig nedtur, er logistikkeigedommar grunnleggjande solide. vil halde Hong Kong relevant som distribusjonssenter i Asia. Moderne lager gir god inntekt og har låg risiko for å bli utdaterte. I tillegg er svært etterspurde sidan Hong Kong er eit datanav (framifrå telekominfrastruktur og nærleik til Kina). Å konvertere eller bygge industrieiendommar til datasenter er ein lønsam nisje – globale teknologiselskap og eigedomsfond leitar aktivt etter plass. Investorar som kan navigere tekniske krav og straumforsyning, kan ta del i denne veksande eigedomsklassen med stabile, langsiktige avkastningar (ofte gjennom lange leigeavtalar med store teknologileigetakarar). Bustadutvikling i nye område: Dei aggressive bustadplanane til regjeringa betyr at mykje land vil bli gjort tilgjengeleg gjennom anbod i nye utviklingsområde. For utbyggjarar med sterk gjennomføringsevne, gir Northern Metropolis og andre New Towns store moglegheiter – storskala prosjekt med potensielle stordriftsfordelar. Tomtekostnadene i desse områda kan vere lågare (regjeringa kan tilby partnarskap eller gunstige vilkår for å sikre at måla blir nådd), og etterspurnaden bør vere solid gitt bustadbehovet. I tillegg, på mellomlang sikt, dersom rentene fell, kan bustadprisane begynne å stige igjen frå 2025 og utover, noko som gir gevinst for dei som sikra seg tomt under botnen. Sjølv for mindre investorar kan det å kjøpe tidleg i eit framveksande distrikt (før vekst) gi verdistigning etter kvart som infrastruktur og folketal aukar.

Dei aggressive bustadplanane til regjeringa betyr at mykje land vil bli gjort tilgjengeleg gjennom anbod i nye utviklingsområde. For utbyggjarar med sterk gjennomføringsevne, gir store moglegheiter – storskala prosjekt med potensielle stordriftsfordelar. Tomtekostnadene i desse områda kan vere lågare (regjeringa kan tilby partnarskap eller gunstige vilkår for å sikre at måla blir nådd), og etterspurnaden bør vere solid gitt bustadbehovet. I tillegg, på mellomlang sikt, dersom rentene fell, frå 2025 og utover, noko som gir gevinst for dei som sikra seg tomt under botnen. Sjølv for mindre investorar kan det å kjøpe tidleg i eit framveksande distrikt (før vekst) gi verdistigning etter kvart som infrastruktur og folketal aukar. Utdanning og spesialiserte eigedomar: Ei noko under-radaren-moglegheit: utdanningsrelaterte eigedomar . Colliers spår aukande etterspurnad etter internasjonale skular, barnehagar og opplæringssenter etter kvart som fleire utanlandske familiar og fastlandsprofesjonelle kjem til Hongkong hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Eigedomar som eignar seg for campus eller læringssenter (med store areal, i bustadområde) kan få auka investeringsinteresse. På same måte er det sannsynleg at eldreomsorg og helsetenestefasilitetar vil vekse (gitt aldrande demografi), og opnar nisjar for seniorbustader eller medisinske kontorbygg – segment som framleis er i startfasen i Hongkong.

Ei noko under-radaren-moglegheit: . Colliers spår aukande etterspurnad etter internasjonale skular, barnehagar og opplæringssenter etter kvart som fleire utanlandske familiar og fastlandsprofesjonelle kjem til Hongkong hongkongbusiness.hk hongkongbusiness.hk. Eigedomar som eignar seg for campus eller læringssenter (med store areal, i bustadområde) kan få auka investeringsinteresse. På same måte er det sannsynleg at eldreomsorg og helsetenestefasilitetar vil vekse (gitt aldrande demografi), og opnar nisjar for seniorbustader eller medisinske kontorbygg – segment som framleis er i startfasen i Hongkong. Grøne og berekraftige oppgraderingar: Investorar som fokuserer på ESG (Environmental, Social, Governance) kan tilføre verdi ved å oppgradere eldre bygg til grøn standard. Hongkongs satsing på berekraft betyr at det finst insentiv for energieffektive bygg. Modernisering av eit gamalt kontor- eller bustadbygg (betre isolasjon, smarte system) kan auke attraktiviteten for leigetakarar og framtidssikre det mot sannsynlege offentlege krav til energibruk.

Viktige risikoar og utfordringar:

Renterisiko og finansieringsrisiko: Sjølv om rentene ser ut til å stabilisere seg, vil ein uventa auke i globale renter slå direkte inn på Hongkong (via valutakoplinga). Høge renter aukar lånekostnadene, reduserer kjøparane si betalingsevne, og kan føre til mislighald og tvangssal (særleg for investorar med høg gjeldsgrad). Mindre utbyggjarar eller investorar med flytande rente-lån er sårbare dersom rentene held seg høge lenger enn venta. På den andre sida, dersom rentene fell for raskt og fører til ein plutseleg tilstrøyming av «hot money», kan det krevje politiske mottiltak.

Sjølv om rentene ser ut til å stabilisere seg, vil ein uventa auke i globale renter slå direkte inn på Hongkong (via valutakoplinga). Høge renter aukar lånekostnadene, reduserer kjøparane si betalingsevne, og kan føre til (særleg for investorar med høg gjeldsgrad). Mindre utbyggjarar eller investorar med flytande rente-lån er sårbare dersom rentene held seg høge lenger enn venta. På den andre sida, dersom rentene fell for raskt og fører til ein plutseleg tilstrøyming av «hot money», kan det krevje politiske mottiltak. Globale makro- og geopolitiske risikoar: Hongkong er svært utsett for eksterne faktorar. Ein nedgang i verdsøkonomien eller i Kina kan spolere den lokale eigedomsmarknaden si opphenting. Til dømes: ei alvorleg Kina-eigedomsmarknadskrise eller lågare vekst på fastlandet kan redusere investeringar frå fastlandet i eigedom i Hongkong og svekkje etterspurnaden etter luksus. Geopolitisk utgjer spenningar mellom USA og Kina ein konstant risiko – nye sanksjonar, tollar eller restriksjonar på kapitalstraumar kan skremme investorar eller avgrense grensekryssande pengar. Hongkongs unike aust-møter-vest-posisjon gjer byen sensitiv; ei opptrapping (teknologikrig, Taiwanstredet-problem) kan føre til varsemd eller til og med at utanlandske arbeidarar flyttar, noko som påverkar kontorutleige.

Hongkong er svært utsett for eksterne faktorar. Ein nedgang i verdsøkonomien eller i Kina kan spolere den lokale eigedomsmarknaden si opphenting. Til dømes: ei alvorleg eller lågare vekst på fastlandet kan redusere investeringar frå fastlandet i eigedom i Hongkong og svekkje etterspurnaden etter luksus. Geopolitisk utgjer ein konstant risiko – nye sanksjonar, tollar eller restriksjonar på kapitalstraumar kan skremme investorar eller avgrense grensekryssande pengar. Hongkongs unike aust-møter-vest-posisjon gjer byen sensitiv; ei opptrapping (teknologikrig, Taiwanstredet-problem) kan føre til varsemd eller til og med at utanlandske arbeidarar flyttar, noko som påverkar kontorutleige. Lokale politiske og regulatoriske endringar: Sjølv om det politiske landskapet er stabilt no, kan store endringar (som leiarbytte eller politikkreverseringar) påverke eigedomsmarknaden. Til dømes, dersom bustadtilgjenge for lokale ikkje blir betre, kan styresmaktene bli pressa til å gjeninnføre nedkjølings­tiltak eller strengare eigarskapsreglar (som meir skatt på utanlandske kjøparar igjen eller effektive tomme-bustad-skattar). Minna om tidlegare brå politiske kunngjeringar (som 15 % dokumentavgift over natta i 2012) gjer at politisk risiko alltid er til stades. Vidare, dersom bustadprisane tek seg opp for raskt, kan offentleg protest føre til politisk innstramming – ein balansegang for styresmaktene.

Sjølv om det politiske landskapet er stabilt no, kan store endringar (som leiarbytte eller politikkreverseringar) påverke eigedomsmarknaden. Til dømes, dersom bustadtilgjenge for lokale ikkje blir betre, kan styresmaktene bli pressa til å gjeninnføre (som meir skatt på utanlandske kjøparar igjen eller effektive tomme-bustad-skattar). Minna om tidlegare brå politiske kunngjeringar (som 15 % dokumentavgift over natta i 2012) gjer at politisk risiko alltid er til stades. Vidare, dersom bustadprisane tek seg opp for raskt, kan offentleg protest føre til politisk innstramming – ein balansegang for styresmaktene. Overtilbod i visse segment: Sjølv om Hongkong samla sett har lite tilbod, er lokalt overtilbod mogleg. Kontorsektoren er eit godt døme – for mange nye kontor i Kowloon East/West Kowloon kan føre til langvarig overskot og økonomisk press på utleigarar (store aktørar klarer seg, men mindre eller einskildaktørar kan slite). Likeeins, dersom Northern Metropolis og Lantau-prosjekta kjem på marknaden som planlagt, kan det mot slutten av 2020-talet bli eit overskot av nye bustader – særleg om folketalsveksten ikkje innfrir prognosane eller om utvandring tek seg opp att. Eit overtilbod vil halde prisar og leiger nede, og redusere utviklarane sine fortenestemarginar.

Sjølv om Hongkong samla sett har lite tilbod, er mogleg. Kontorsektoren er eit godt døme – for mange nye kontor i Kowloon East/West Kowloon kan føre til langvarig overskot og økonomisk press på utleigarar (store aktørar klarer seg, men mindre eller einskildaktørar kan slite). Likeeins, dersom Northern Metropolis og Lantau-prosjekta kjem på marknaden som planlagt, kan det mot slutten av 2020-talet bli eit – særleg om folketalsveksten ikkje innfrir prognosane eller om utvandring tek seg opp att. Eit overtilbod vil halde prisar og leiger nede, og redusere utviklarane sine fortenestemarginar. Byggekostnader og arbeidskraft: Å byggje i Hongkong er dyrt og tidkrevjande. Nyleg har kostnader på byggjemateriale vore ustabile globalt, og Hongkong har òg mangel på faglært arbeidskraft i byggjebransjen. Forsinkingar og budsjettoverskridingar er vanlege i store prosjekt. For utbyggjarar er dette ein risiko – å vinne ein offentleg tomteauksjon til ein viss pris, for så å oppleve at byggekostnadene skyt i vêret, kan ete opp marginane eller til og med gjere prosjektet ulønsamt om marknaden endrar seg. Styresmaktene prøver å bøte på dette med prefabrikkering og import av arbeidskraft, men det er framleis ei utfordring som kan forseinke tilbodet.

Å byggje i Hongkong er dyrt og tidkrevjande. Nyleg har vore ustabile globalt, og Hongkong har òg mangel på faglært arbeidskraft i byggjebransjen. Forsinkingar og budsjettoverskridingar er vanlege i store prosjekt. For utbyggjarar er dette ein risiko – å vinne ein offentleg tomteauksjon til ein viss pris, for så å oppleve at byggekostnadene skyt i vêret, kan ete opp marginane eller til og med gjere prosjektet ulønsamt om marknaden endrar seg. Styresmaktene prøver å bøte på dette med prefabrikkering og import av arbeidskraft, men det er framleis ei utfordring som kan forseinke tilbodet. Stabilitet i valutakoplinga: Dette er ein risiko med låg sannsynlegheit, men stor påverknad. Eigedomsmarknaden i Hongkong er basert på USD-HKD-koplinga, som held rentene knytt til den amerikanske sentralbanken og historisk har gitt låge renter og kapitalinnstrøyming. Dersom det nokon gong skulle kome press på koplinga (på grunn av store kapitalutstraumar eller politisk press), kan det føre til monetær ustabilitet. Ei endring i valutaregimet ville føre til stor reprising av eigedom. Dei fleste analytikarar ventar at koplinga held (ho har vore robust sidan 1983), men det er ein bakgrunnsrisiko å vere merksam på.

Dette er ein risiko med låg sannsynlegheit, men stor påverknad. Eigedomsmarknaden i Hongkong er basert på USD-HKD-koplinga, som held rentene knytt til den amerikanske sentralbanken og historisk har gitt låge renter og kapitalinnstrøyming. Dersom det nokon gong skulle kome press på koplinga (på grunn av store kapitalutstraumar eller politisk press), kan det føre til monetær ustabilitet. Ei endring i valutaregimet ville føre til stor reprising av eigedom. Dei fleste analytikarar ventar at koplinga held (ho har vore robust sidan 1983), men det er ein bakgrunnsrisiko å vere merksam på. Marknadssentiment-svingingar: Eigedomsmarknaden i Hongkong er like mykje psykologisk som fundamentalt styrt. Negativt sentiment – anten det kjem av eit plutseleg utbrot (som i 2020), politiske feilgrep, eller ein kreditt-hending – kan fryse transaksjonar og sende prisane raskt nedover. Motsett kan overmot kome tilbake (som ein har sett i tidlegare oppsving) og blåse opp ein mini-boble. Investorar må navigere desse svingingane nøye, kanskje gjennom diversifisering eller ved å fokusere på inntektsavkastning heller enn reint spekulative kjøp og sal. Likviditetsrisiko er òg reell: i nedgangstider kan det vere vanskeleg å finne kjøparar, noko som kan fange investorar som har lånt for mykje i håp om raske sal.

Når ein balanserer desse faktorane, ser mange på 2025 som eit attraktivt tidspunkt for å gå inn i eigedomsmarknaden i Hongkong – verdiane er relativt låge, og styresmaktene og økonomien gir støtte til eit oppsving. Men det er tid for selektivitet og grundig vurdering. Godt plasserte, kvalitetsrike eigedomar bør prestere betre enn sekundære (skiljet mellom prime og ikkje-prime eigedomar kan bli større). Investorar blir råda til å stressteste investeringane sine mot dei nemnde risikofaktorane: til dømes, kan avkastninga på eigedomen dekke høgare renter? Finst det alternativ bruk om hovudbruken ikkje leverer?

Til sjuande og sist tilseier Hongkongs fundament – rettstryggleik i næringslivet, port til Kina, globalt finanssenter – at trass i dei siste utfordringane, er det framleis ein attraktiv eigedomsmarknad for dei med mellomlang til lang investeringshorisont. Dei neste åra vil truleg lønne investorar som kan navigere kortsiktig uro, samstundes som dei posisjonerer seg for byens transformasjon (gjennom Northern Metropolis, integrering i Greater Bay Area, og ein post-COVID økonomisk modell). Fornuftig risikostyring og samsvar med styresmaktene si retning (t.d. samarbeid om offentleg-private prosjekt, satsing på smart/grøn utvikling) vil vere nøkkelen til å dra nytte av Hongkongs neste kapittel.

Marknadsutsikter 2025–2028: Varsam optimisme i vente

Framover ligg det an til at eigedomsmarknaden i Hongkong vil få gradvis oppgang og omstilling dei neste 3–4 åra. Det verste av pandemifallet og den politikkinduserte korreksjonen ser ut til å vere bak oss, men tempoet på forbetringa vil variere mellom sektorar og avhenge av makroforhold. Her er ein sektor-for-sektor-prognose fram mot 2028:

Bustad: Grunnscenarioet er for stabilisering i 2025 , etterfølgt av moderat prisvekst i 2026–2028. Når bustadmarknaden finn fotfeste mot slutten av 2025 (lageret ned, etterspurnaden tek seg opp att), kan bustadprisane få årlege auke på låge til middels einsifra prosenttal i siste del av tiåret. Dette føreset at rentene lettar noko (forbetrar kjøpekrafta) og at økonomien veks jamt. Det er lite sannsynleg at vi får sjå ein retur til dei årlege auke på over 20 % som vi såg på 2010-talet, gitt regjeringa sine tiltak for tilbodet og framleis svak marknadstruskap. I staden kan ein vente ei meir berekraftig utvikling – kanskje samla prisvekst for private bustader på om lag +10 % til +15 % samla frå 2025 til 2028 , der luksussegmentet gjer det betre enn massemarknaden. I 2028 kan prisane i massemarknaden vere tilbake på nivået frå 2019 (og dermed ha teke att det siste fallet), medan luksussegmentet til og med kan utfordre tidlegare toppar dersom kapitalstraumen frå fastlandet tek seg opp att. Transaksjonsvolum bør halde seg sunne så lenge politikken er gunstig – vi kan sjå rundt 60 000+ avtalar per år (høgare enn dei ~45–50 000 dei siste åra, men under toppåra med 100 000). Viktige faktorar som kan påverke: globale renter (ein brå auke vil øydeleggje oppgangen), suksess for program for å tiltrekke talent (meir folketal = meir bustadbehov), og gjennomføring av nytt tilbod (om regjeringa overfløymer marknaden med nye bustader raskare enn venta, kan det dempe prisane). Alt i alt eit balansert utsyn: bustadmarknaden går truleg frå ein kjøparmarknad i 2023–25 til ein meir nøytral marknad innan 2027, med balanse mellom tilbod og etterspurnad i sikte, som JLL påpeika worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com.

Grunnscenarioet er for , etterfølgt av moderat prisvekst i 2026–2028. Når bustadmarknaden finn fotfeste mot slutten av 2025 (lageret ned, etterspurnaden tek seg opp att), kan bustadprisane få årlege auke på låge til middels einsifra prosenttal i siste del av tiåret. Dette føreset at rentene lettar noko (forbetrar kjøpekrafta) og at økonomien veks jamt. Det er lite sannsynleg at vi får sjå ein retur til dei årlege auke på over 20 % som vi såg på 2010-talet, gitt regjeringa sine tiltak for tilbodet og framleis svak marknadstruskap. I staden kan ein vente ei meir berekraftig utvikling – kanskje samla prisvekst for private bustader på om lag , der luksussegmentet gjer det betre enn massemarknaden. I 2028 kan prisane i massemarknaden vere tilbake på nivået frå 2019 (og dermed ha teke att det siste fallet), medan luksussegmentet til og med kan utfordre tidlegare toppar dersom kapitalstraumen frå fastlandet tek seg opp att. bør halde seg sunne så lenge politikken er gunstig – vi kan sjå rundt 60 000+ avtalar per år (høgare enn dei ~45–50 000 dei siste åra, men under toppåra med 100 000). Viktige faktorar som kan påverke: globale renter (ein brå auke vil øydeleggje oppgangen), suksess for program for å tiltrekke talent (meir folketal = meir bustadbehov), og gjennomføring av nytt tilbod (om regjeringa overfløymer marknaden med nye bustader raskare enn venta, kan det dempe prisane). Alt i alt eit balansert utsyn: bustadmarknaden går truleg frå ein kjøparmarknad i 2023–25 til ein meir nøytral marknad innan 2027, med i sikte, som JLL påpeika worldpropertyjournal.com worldpropertyjournal.com. Kontor: Kontorsektoren vil truleg møte eit eller to år til med svak utvikling før ein når eit vendepunkt. 2025 og tidleg 2026 kan sjå vidare leigeprisfall (kanskje samla -5 % til -10 % meir, i tillegg til tidlegare fall) ettersom ny tilførsel toppar seg og ledigheita nærmar seg toppen rundt 18–20 % hongkongbusiness.hk. Mange leigekontraktar som skal fornyast i 2025 vil få lågare pris (Fitch ventar leigekutt på låge tosifra prosenttal for desse) hongkongbusiness.hk, noko som held snittet nede. Men innan 2027 ventar vi at ledigheita byrjar å gå ned dersom den økonomiske veksten held fram og færre nye prosjekt kjem på marknaden. Slutten av 2020-åra kan få eit strammare kontormarknad etter kvart som dagens overskot blir absorbert – men dette avheng i stor grad av Hongkongs suksess med å tiltrekke seg verksemder (t.d. fastlandsbedrifter som etablerer hovudkontor, internasjonale selskap som veks i GBA). Med moderat etterspurnad kan leigeprisane for kontor av høg standard stabilisere seg rundt 2026 og kanskje stige litt (t.d. 2–3 % årleg) i 2027–28, særleg i dei beste bygga. Mindre attraktive bygg kan bli hengande etter eller må kanskje få ny bruk. Kapitalverdiar vil følgje leigeprisane med noko etterslep; vi ventar at dei botnar ut i 2025–26 og så sakte tek seg opp att. I 2028 vil truleg både leigeprisar og verdiar for kontor vere under toppnivået frå 2019, men marknaden bør vere sunnare, med ein ny likevekt for ledigheit kanskje på høge éinsifra prosent (gitt noko varig fjernarbeid). Eit usikkerheitsmoment: om fastlandsbedrifter kjem sterkt tilbake (t.d. statlege selskap som samlar regionkontor i HK), kan absorpsjonen gå raskare og gje ein sterkare oppgang.

Kontorsektoren vil truleg møte eit eller to år til med svak utvikling før ein når eit vendepunkt. (kanskje samla -5 % til -10 % meir, i tillegg til tidlegare fall) ettersom ny tilførsel toppar seg og ledigheita nærmar seg toppen rundt 18–20 % hongkongbusiness.hk. Mange leigekontraktar som skal fornyast i 2025 vil få lågare pris (Fitch ventar leigekutt på låge tosifra prosenttal for desse) hongkongbusiness.hk, noko som held snittet nede. Men innan ventar vi at ledigheita byrjar å gå ned dersom den økonomiske veksten held fram og færre nye prosjekt kjem på marknaden. Slutten av 2020-åra kan få eit strammare kontormarknad etter kvart som dagens overskot blir absorbert – men dette avheng i stor grad av (t.d. fastlandsbedrifter som etablerer hovudkontor, internasjonale selskap som veks i GBA). Med moderat etterspurnad kan leigeprisane for kontor av høg standard stabilisere seg rundt 2026 og kanskje stige litt (t.d. 2–3 % årleg) i 2027–28, særleg i dei beste bygga. Mindre attraktive bygg kan bli hengande etter eller må kanskje få ny bruk. vil følgje leigeprisane med noko etterslep; vi ventar at dei botnar ut i 2025–26 og så sakte tek seg opp att. I 2028 vil truleg både leigeprisar og verdiar for kontor vere under toppnivået frå 2019, men marknaden bør vere sunnare, med ein ny likevekt for ledigheit kanskje på høge éinsifra prosent (gitt noko varig fjernarbeid). Eit usikkerheitsmoment: om (t.d. statlege selskap som samlar regionkontor i HK), kan absorpsjonen gå raskare og gje ein sterkare oppgang. Detaljhandel: Utviklinga for næringseigedom innan detaljhandel er forsiktig positiv. 2025 blir truleg året for stabilisering , med små leigefall eller flate prisar. Frå 2026 og utover, dersom turismen normaliserer seg heilt (kanskje over 60 millionar besøkande i 2027, nær nivået før krisa), kan leigeprisane for detaljhandel stige igjen, særleg i dei viktigaste turistområda. Vi ventar at leigeprisane for butikkar i handlegater kan stige 5–10 % totalt frå 2026 til 2028 , og ta att noko av det tapte etter kvart som ledigheita fell til éinsifra prosent. Leigeprisane i dei beste kjøpesentera kan få liknande eller litt lågare vekst, sidan dei har halde seg betre tidlegare. Oppsvinget for detaljhandelen får òg drahjelp frå store arrangement (byen søkjer t.d. Gay Games, m.m.) og store attraksjonar (Hong Kong Disneyland utvidar, nye museum opnar, osb.). I 2028 vil truleg leigeprisane for detaljhandel framleis liggje under toppen frå 2014, men leigetakarane vil vere meir varierte, noko som kan gjere sektoren mindre sårbar (mindre avhengig av nokre få luksusmerke). Ei risiko for denne utviklinga er forbruksmønsteret til fastlandskinesiske kundar : om fleire kinesiske turistar vel å handle heime (med lågare toll på luksusvarer i Kina, har dei mindre grunn til å handle i HK enn før), kan Hongkong aldri heilt ta att tidlegare sal av luksusvarer. Då kan leigeprisane stabilisere seg på eit nytt, lågare nivå. Men samla sal bør vere god, sidan både talet på besøkande og lokal kjøpekraft aukar med økonomisk vekst (regjeringa ventar moderat vekst i detaljhandelen dei neste åra, i tråd med breiare forbruksoppgang).

Utviklinga for næringseigedom innan detaljhandel er forsiktig positiv. , med små leigefall eller flate prisar. Frå 2026 og utover, dersom turismen normaliserer seg heilt (kanskje over 60 millionar besøkande i 2027, nær nivået før krisa), kan leigeprisane for detaljhandel stige igjen, særleg i dei viktigaste turistområda. Vi ventar at , og ta att noko av det tapte etter kvart som ledigheita fell til éinsifra prosent. Leigeprisane i dei beste kjøpesentera kan få liknande eller litt lågare vekst, sidan dei har halde seg betre tidlegare. Oppsvinget for detaljhandelen får òg drahjelp frå store arrangement (byen søkjer t.d. Gay Games, m.m.) og store attraksjonar (Hong Kong Disneyland utvidar, nye museum opnar, osb.). I 2028 vil truleg leigeprisane for detaljhandel framleis liggje under toppen frå 2014, men leigetakarane vil vere meir varierte, noko som kan gjere sektoren mindre sårbar (mindre avhengig av nokre få luksusmerke). Ei risiko for denne utviklinga er : om fleire kinesiske turistar vel å handle heime (med lågare toll på luksusvarer i Kina, har dei mindre grunn til å handle i HK enn før), kan Hongkong aldri heilt ta att tidlegare sal av luksusvarer. Då kan leigeprisane stabilisere seg på eit nytt, lågare nivå. Men samla sal bør vere god, sidan både talet på besøkande og lokal kjøpekraft aukar med økonomisk vekst (regjeringa ventar moderat vekst i detaljhandelen dei neste åra, i tråd med breiare forbruksoppgang). Industrielt: Vi forventar at den industrielle/logistikk-sektoren vil forbli relativt stabil med ein positiv tendens på mellomlang sikt. Etter ein liten auke i ledig areal og flate leiger i 2024–2025, vil dei aukande behova innan netthandel, regional distribusjon for ASEAN-handel , og integrering med GBA-logistikk truleg auke etterspurnaden. Industrielle leiger kan ta til å stige moderat igjen innan 2026, og kan potensielt akkumulere ~5 %–10 % vekst innan 2028 frå dagens nivå, særleg for moderne lagerlokale. Ledig areal kan gå tilbake til rundt 5 % eller lågare innan 2028 etter kvart som marknaden balanserer seg og færre nye prosjekt vert ferdigstilt (sidan det er avgrensa med tomter for store lager). I tillegg vil eventuell utfasing av eldre industribygg for ombygging effektivt fjerne areal, noko som strammar til tilbodet. Verdien på industrieiendom kan stige raskare enn leigene, fordi investoretterspurnaden er høg – vi ser for oss avkastningskompresjon etter kvart som meir kapital (inkludert institusjonelle fond og REITs) jaktar den stabile inntekta frå logistikkeigedom. Dersom rentene fell, vil dette ytterlegare auke prisveksten i industrisegmentet. Innan 2028 kan sektoren vere ein av dei best presterande når det gjeld totalavkastning (leige + verdistigning), så lenge ikkje verdshandelen vert kraftig forstyrra.

Vi forventar at den industrielle/logistikk-sektoren vil forbli relativt stabil med ein positiv tendens på mellomlang sikt. Etter ein liten auke i ledig areal og flate leiger i 2024–2025, vil dei aukande behova innan netthandel, , og integrering med GBA-logistikk truleg auke etterspurnaden. kan ta til å stige moderat igjen innan 2026, og kan potensielt akkumulere ~5 %–10 % vekst innan 2028 frå dagens nivå, særleg for moderne lagerlokale. Ledig areal kan gå tilbake til rundt 5 % eller lågare innan 2028 etter kvart som marknaden balanserer seg og færre nye prosjekt vert ferdigstilt (sidan det er avgrensa med tomter for store lager). I tillegg vil eventuell for ombygging effektivt fjerne areal, noko som strammar til tilbodet. kan stige raskare enn leigene, fordi investoretterspurnaden er høg – vi ser for oss avkastningskompresjon etter kvart som meir kapital (inkludert institusjonelle fond og REITs) jaktar den stabile inntekta frå logistikkeigedom. Dersom rentene fell, vil dette ytterlegare auke prisveksten i industrisegmentet. Innan 2028 kan sektoren vere ein av dei best presterande når det gjeld totalavkastning (leige + verdistigning), så lenge ikkje verdshandelen vert kraftig forstyrra. Veksande segment (teknologi/innovasjons-eigedom): Etter kvart som Hongkong blir meir diversifisert, kan vi innan 2028 snakke om veksten til teknologiparkar (første fase av Lok Ma Chau Loop opnar kanskje) og livsvitskapslaboratorium. Myndigheitene sine planar om å utvikle ein IT-knutepunkt i Northern Metropolis kan skape ein ny type eigedom (laboratoriekontor, FoU-campusar). Desse vil truleg bli drivne gjennom offentleg-private samarbeid med spesifikke bransjeaktørar. Om planane går framover, kan vi innan 2028 sjå dei første innflyttingane, noko som tiltrekk selskap og talent – eit positivt teikn for byens økonomiske grunnlag. Eigedom knytt til Greater Bay Area-integrering – til dømes grensekryssande logistikkanlegg, kontorfellesskap for fastlandsselskap – vil òg bli meir framtredande.

I eit overordna perspektiv vil eigedomsmarknaden i Hongkong innan 2028 truleg ha lagt bak seg COVID-sjokket og dei politiske usikkerheitene frå tidleg 2020-tal, og vere tilbake på ein moderat vekstbane i tråd med økonomiske fundament. Myndigheitene sine tiltak tyder på at dei ønskjer “myk landing” og stabilisering heller enn ein ny ukontrollert boom: rikeleg bustadtilbod for å dempe ekstreme prisar, men òg tiltak for å sikre at eigedom framleis er ei attraktiv investering.

Investorar med eit langsiktig perspektiv er framleis optimistiske: Hongkong rangerer konsekvent som ein av Asias beste eigedomsmarknader for si likviditet og rettstryggleik, og det er venta å halde fram. Globale finansselskap ekspanderer igjen i Hongkong (sjå dei mange bankane som tilset innan formuesforvaltning for å handtere kinesisk kapital), noko som lover godt for etterspurnaden etter kontor og luksuriøse bustader., som meir eller mindre var på pause i 2020–2022, vil truleg kome tilbake – om Kinas økonomi stabiliserer seg, kan velståande kjøparar frå fastlandet igjen sjå på eigedom i Hongkong som ein trygg plassering, spesielt med heilt open grense og jll.com.hk . JLL meiner faktisk at RMB-depresiering kan tiltrekke fastlandskapital til bustadmarknaden i Hongkong jll.com.hk jll.com.hk . Ei slik tilstrøyming, om ho skjer, kan gje ein kraftig vekst i høgprissegmentet og til og med få styresmaktene til å overvake for eventuell overoppheting.

Prognosesamandrag: Eigedomsmarknaden i Hongkong, på tvers av sektorar, går mot betring, men ikkje utan åtvaring. Aktørar bør vente gradvise gevinstar heller enn ein brå oppgang, der 2025 blir overgangsåret som legg grunnlaget. Innan 2028 ventar vi:

Bustadprisane noko høgare enn i 2025, salgsvolum sunne; bustader framleis dyre, men litt meir overkommelege enn toppåra grunna inntektsvekst og fleire offentlege bustader.

Kontorleiger truleg på botnnivå og byrjar å stige sakte; ledigheit ned frå toppen, men framleis over historisk lågt nivå, med skilnad mellom attraktive område (stramt) og overtilbod (lausare).

Butikkleiger tek seg opp, men når ikkje gamle toppar; butikklandskapet meir opplevingsbasert og variert.

Industri/logistikk solid med låg ledigheit og aukande betydning i GBA-samanheng; kan bli den første sektoren som fullt ut når prestasjonane frå før 2019.

Nye distrikt (Northern Metropolis m.m.) under utvikling, som gir optimisme for vidare vekst i Hongkong og opnar eigedomsmoglegheiter utanfor den tradisjonelle kjernen.

Avgjerande er mykje avhengig av. Dersom ein global resesjon rammar i 2026, kan det forseinke eller dempe desse oppgangane. Motsett, dersom Kinas gjenopning og verdsøkonomien overgår forventningane, kan eigedomsmarknaden i Hongkong gjere det betre enn våre grunnprognosar. Difor er «varsam optimisme» stikkordet – brikkene er på plass for ein oppgang, men tempoet vil vere avmålt. Som ein forskingstittel uttrykte det, har marknaden i Hongkong eit «blanda utsyn», men med moglegheiter som dukkar opp etter kvart som motvinden minkar hongkongbusiness.hk . Byen si omstillingsevne har vorte bevist mange gonger, og eigedomsmarknaden tilpassar seg no ein post-pandemisk, politikkendrings-epoke – ein som ser ut til å stå på eit fastare, meir berekraftig grunnlag inn mot 2028.

