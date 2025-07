Lake Como eigedomsmarknad 2025 – Omfattande rapport

Eigedommarknaden ved Comosjøen er kjend for sine luksuriøse villaer, vakre landskap og internasjonale appell. Per 2025 held marknaden seg dynamisk, men relativt stabil, med høg etterspurnad frå utanlandske kjøparar og ein sterk utleigesektor driven av turisme. Eigedomsprisane rundt sjøen har hatt moderat vekst det siste året (om lag +1 % totalt i 2024) idealista.it, og ekspertar spår vidare gradvis prisauke (~3 % i 2025) grunna avgrensa tilgang investropa.com. Denne rapporten gir ein detaljert oversikt over eigedomssegmenta ved Comosjøen – bustad (primærbustad), ferie- og fritidsbustader (inkludert luksuseigedommar) og næringseigedom – og ser på gjeldande trendar, prisar, leigeavkastning, kjøparprofilar, investeringsutsikter, reglatoriske oppdateringar, sentrale område og infrastrukturutvikling som pregar marknaden i 2025 og framover.

Marknadssegment – oversikt

Bustadmarknaden (primærbustad)

Sjølv om Comosjøen er kjend for fritidsbustader, finst det også ein lokal bustadmarknad. Como by er spesielt ein sentral stad for primærbustadkjøparar, med heilårsbuing, arbeidsplassar (nærleik til Milano og Sveits) og komplette tenester (skular, sjukehus). Etterspurnaden etter primærbustader er stabil, og utgjer om lag ein firedel av transaksjonane laprovinciadicomo.it. Prisane i byen er høge samanlikna med resten av landet – i snitt rundt €2 800 per m² ved slutten av 2024 investropa.com – men noko lågare enn i dei mest populære turistområda fordi Como by har eit blanding av eigedommar, inkludert leilegheiter i moderne bygg. Renoverte hus i sentrum av Como by ligg vanlegvis på €6 000–€7 000 per m² laprovinciadicomo.it. Lokale kjøparar nyttar ofte bustadlån; merk at også delen av fritidsbustadkjøparar med lån steig til ~13,8 % i 2024 (frå 12,1 % i 2023) etter kvart som renta stabiliserte seg idealista.it, noko som tyder på betre kredittilgang også i denne ferieorienterte sektoren. Primærbustadkjøparar ser verdi i gode transporttilbod (Como har direkte tog til Milano) og litt mindre turisttrykk enn i landsbyane rundt midten av sjøen.

Ferie- og fritidsbustader

Eigedomsmarknaden ved Comosjøen er dominert av sekundærbustader og feriehus. Om lagav kjøparane kjøper ei eigedom ved sjøen som ein sekundær bustad for eige fritidsbruk, og ytterlegareer investorar som planlegg å leige ut eller halde på eigedommen for verdistigning laprovinciadicomo.it . Desse feriehus-kjøparane er typisk velståande og middelaldrande: 56% er mellom 45–64 år gamle idealista.it , ofte familiar (over 80% av feriehus-kjøparane er familiar heller enn single we-wealth.com ). Dei søkjer den idylliske livsstilen – panoramautsikt over sjøen, ro og ekte italiensk sjarm.ved Comosjøen er verkeleg internasjonal: i 2024 var, leia av USA og Tyskland, i tillegg til andre nord-europeiske nasjonar laprovinciadicomo.it . Mange utanlandske kjøparar er enten expats eller utflytte italienarar som ser etter ein eigedom med arveverdi, samt nord-europearar og amerikanarar som vert dregne til sjøens kombinasjon av glamour og ro we-wealth.com . Desse kjøparane spenner frå personar med ekstremt høg nettoformue som kjøper villaer til fleire millionar euro, til meir moderate investorar som er på jakt etter sjarmerande leilegheiter i landsbyar eller gardshus til oppussing. Dei har til felles eit ynskje om pittoreske omgjevnader – nokre prioriterer nærleiken til sjøen, medan andre ikkje bryr seg om å bu litt oppi åsen eller innover landet dersom dei får betre utsikt og meir privatliv idealista.it

Etterspurnaden etter fritidsbustader er framleis sterk takka vere Lake Como sitt globale omdømme (styrkt av kjendiseigarar og medieomtale) og trenden etter pandemien der byfolk søker seg til rekreasjonsstader. Merk at internasjonal turisme i Lake Como-området no er fullt tilbake – talet på turistar til Comos provins auka med 25% i 2023 samanlikna med 2019, med 4,6 millionar overnattingar og om lag 85% av besøkande frå utlandet investropa.com. Dette sikrar ein jamn straum av potensielle utleigegjester og videresalskjøparar. Dei som kjøper sekundærbustad har ofte planar om å leige ut noko, og kombinerar dermed eigen feriebruk med investering (sjå leigeavkastning nedanfor). Når dei vel bustad, viser dagens kjøparar aukande interesse for rolegare område og autentiske opplevingar; meklarar rapporterer at mange kundar no føretrekk skjulte, fredelege landsbyar framfor dei mest overfylte turistbyane investropa.com investropa.com. Dette har gjort at kjøparinteressa har spreidd seg utover dei tradisjonelle «hotspota» og til mindre sentrale stader, ein trend omtalt under nøkkelområder.

Luksus og høgenda-marknad

Luksuseigedom er toppsegmentet i eigedomsmarknaden ved Comosjøen, og omfattar historiske villaer, moderne eigedomar og leilegheiter med høg standard som går for premiumprisar. I 2024 låg gjennomsnittsprisen for strandvillaer ved Comosjøen på rundt €2,5 millionar, med eit typisk spenn på €2,5–€5 millionar for store luksusvillaer som blei omsett investropa.com investropa.com. Ultra-eksklusive eigedomar ved sjøkanten i dei beste områda kan ligge langt over dette beløpet – til dømes byrjar historiske strandvillaer med store hagar i dei mest attraktive stadene på rundt €5 millionar og overgår lett €10 millionar for dei mest prestisjefylte eigedomane we-wealth.com. På kvadratmeterpris kostar oppussa luksuseigedomar typisk €4 000–€10 000 per m², med opp til €15 000/m² for dei sjeldnaste praktobjekta laprovinciadicomo.it. Desse prisane gjer Comosjøen til ein av dei dyraste marknadene i Italia, på linje med sentrale Milano eller dei mest eksklusive områda i Roma laprovinciadicomo.it.

Trass desse høge prisane, er etterspurnaden etter eigedommar i toppklassen sterk og motstandsdyktig. Engel & Völkers’ marknadsrapport for 2025 viser prisstabilitet eller lett vekst i luksussegmentet ved Comosjøen, støtta av vedvarande internasjonal etterspurnad og avgrensa tilbod på kvalitetsbustader laprovinciadicomo.it. Særleg har amerikanarar, tyskarar og andre nord-europearar vore svært aktive med kjøp av luksuseigedommar, lokka av sjøen si ro og det vakre landskapet laprovinciadicomo.it. Asiatiske kjøparar (frå marknader som Kina) har òg vist aukande interesse dei siste åra for luksuseigedom som investering investropa.com. Det avgrensa utvalet av eigedom direkte ved sjøen og historiske villaer gjer at dette segmentet har eit pressa tilbod: eigarar held på verdiane (og utset ofte sal i håp om vidare verdiauke og inflasjon) laprovinciadicomo.it, og få nye prosjekt kan måle seg med storleiken og storiteten til eldre gods. Difor ventar ein også at prisane i toppsegmentet vil auke noko i 2025. Til dømes vart luksusleilegheiter i populære byar (Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio, osv.) selde for €1–1,8 millionar i 2024 investropa.com investropa.com, noko som viser at sjølv mindre kvalitetsbustader får tosifra millionbeløp på grunn av lite nytt tilbod og jamn kjøparinteresse investropa.com investropa.com. Totalt sett gjer glamoren og “trygg hamn”-statusen ved Comosjøen det luksuriøse bustadsegmentet attraktivt – store priskorrigeringar blir rekna som lite sannsynlig grunna høg etterspurnad og den heilt særegne appellen til desse eigedommane investropa.com investropa.com.

Nærings- og overnattings­eigedommar

næringseigedom på Comosjøen er i stor grad knytt til reiseliv og hotellnæringa. Regionen er ikkje eit kontor- eller industriknutepunkt; i staden utgjer hotell, restaurantar og butikkar retta mot turistar kjernen i marknaden for næringseigedom. Dei siste åra har det vore ein auke i investorar si interesse for hotellverksemd på Comosjøen. Resortdestinasjonar som Comosjøen, Taormina og Forte dei Marmi stod faktisk for nesten 39 % av den totale hotellinvesteringsvolumet i Italia i 2024 hospitalitynet.org, ein bemerkelsesverdig del som understrekar Comosjøen si rolle som luksuriøs reiselivsdestinasjon. Ei rekkje transaksjonar på øvste nivå har funne stad: Ein italiensk investor kjøpte i 2024 eit ultraluksuriøst hotell på Comosjøen for rundt €100 millionar (eit tillegg til ei aukande portefølje av luksushotell) greenstreetnews.com. Store internasjonale merkevarer kjem også til – Six Senses opnar eit nytt 5-stjerners resort på Comosjøen (102 rom, planlagt opning i 2025), og Marriott sitt EDITION-merke har meldt at dei lanserer hotell på Comosjøen innan 2025 sixsenses.com linkedin.com. Desse utviklingane viser kor stor tillit det er til at området vil halde fram å lokke til seg velståande reisande.

Utleigeavkastninga for næringsbygg innan reiseliv har fått eit oppsving etter turismen sin oppgang i Italia. På landsbasis hadde 2024 rekordsal av turisme (64,5 millionar besøkande til Italia) og betre hotellresultat hospitalitynet.org hospitalitynet.org. Luksushotella på Comosjøen har høg beleggsprosent og aukande snittprisar, noko som styrkjer investeringsavkastninga. Internasjonale hotellinvestorar (frå Europa, Midtausten, USA) er særs aktive, og dei utgjorde over halvparten av kjøparvolumet i den italienske hotellmarknaden hospitalitynet.org. Regionens boutiquehotell og eksklusive utleige-villaer er spesielt attraktive investeringsobjekt grunna låg tilgang og moglegheita for å ta premiumprisar for utsikt over sjøen og eksklusivitet.

Utanom hotella, er butikkar og andre næringslokale ved Comosjøen stort sett småskalaprega og lokale. Dei viktigaste byane (Como, Bellagio, Menaggio, osv.) har livlege butikkar, restaurantar og kafear som tener turistar; dei beste butikkleiga i desse gågateområda held seg oppe takka vere mykje folk i høgsesongen. Men sesongvariasjon speler inn – nokre verksemder stenger eller har reduserte opningstider om vinteren. Det er òg lokal etterspurnad etter kontorlokale i byen Como, sidan han fungerer som fylkeshovudstad og har ein grensekryssande økonomi (nokre selskap og profesjonelle arbeider både i Como og nærliggande Lugano i Sveits). Kontorledigheita i Como er relativt låg, og premium-kontorsegmentet i Italia samla sett dreg til seg institusjonell kapital på grunn av stabile føresetnader hospitalitynet.org. Likevel er næringseigedom på Comosjøen, samanlikna med bustad- og hotellsektoren, eit mindre nisjemarked, ofte eigardrive (t.d. familiehotell og småbutikkar) heller enn større investeringsobjekt.

Marknadstrendar og prisdynamikk

Pristrendar og regionale variasjonar

Eigedomsprisane ved Comosjøen har vore i ein jamn stigning. Etter ein post-covid-bølgje, stabiliserte marknaden seg i 2023–2024 med moderat vekst. Ifølgje data frå Tecnocasa opplevde italienske sjødestinasjonar ein gjennomsnittleg prisauke på +1,5 % midt i 2025 samanlikna med året før, og Comosjøen hadde ein auke på om lag +1% (merkbart lågare enn Gardasjøen si +2,6 %) idealista.it idealista.it. Innafor Comosjøen varierer prisdynamikken ut frå delregion: Lecco-sida (austsida) steig ~+1,7 %, medan Como-sida (vestsida) vart liggjande omtrent flat i same periode idealista.it. Dette tyder på at den relativt rimelege austlege greina hadde litt meir rom for vekst, medan den dyraste vestsida flata ut sidan prisnivået der alt var svært høgt. I det vestlege og sentrale beltet (den tradisjonelle luksuskorridoren frå Como via Tremezzina til Menaggio) er det lite oppside – historisk har desse områda berre sett om lag 3–5 % årleg verdiauke på lang sikt investropa.com investropa.com. Til dømes vart det i enkelte eksklusive område registrert berre +4,5 % prisvekst i 2022 investropa.com. Derimot har mindre kjende nordlege byar opplevd raskare prosentvis vekst etter kvart som investorar “oppdagar” meir rimelege lommer (sjå Trend #2 under om interesse for nordsida).

Prognosar for 2025 held seg positive, men er meir dempa. Marknadsanalytikarar spår at prisane ved Comosjøen vil stige med minst ~3 % i 2025 samanlikna med 2024 investropa.com, på grunn av vedvarande internasjonal etterspurnad. Engel & Völkers ventar òg ein liten prisauke i 2025 for luksussegmentet, med omsyn til inflasjon og mangel på eksklusive bustadar laprovinciadicomo.it. Kort sagt er utsiktene for ein gradvis vidare verdiauke, heller enn ein kraftig oppgang. Høgare rente globalt i 2023–24 påverka ikkje Comosjøen sin toppmarknad nemneverdig (mange kjøp er kontant), og med europeiske bustadlånsrenter som stabiliserer seg eller går svakt ned, kan den innanlandske etterspurnaden bli sterkare. Den større italienske bustadmarknaden viste motstandsdyktigheit inn i 2025, med prisauke år for år idealista.it, og Comosjøen følgjer denne trenden.

Ein merkbar trend er ei geografisk forskyving i etterspurnaden: kjøparar (særleg utlendingar) søkjer i aukande grad avskilde stader og område med meir for pengane. Sentrale turistsentrum som Bellagio og sentrale Como har opplevd ein utflytting av kjøparar til rolegare landsbyar eller meir perifere delar av sjøen investropa.com. I 2024 auka talet på eigedomar til salgs kraftig i sentrale område som Menaggio og Como by, noko som gav meir tilbod enn umiddelbar etterspurnad investropa.com. Dette førte til at salstida vart lengre – eigedomar i desse sentrale områda ligg no i snitt ute på marknaden i ~38 dagar (mot berre 25 dagar året før) investropa.com. Med meir lager, måtte seljarane vere meir fleksible på pris, noko som førte til mjukare prisar i sentrale område investropa.com investropa.com. Denne avkjølinga er ikkje eit krasj, men ein sunn balanse: sentrale Comosjøen-marknaden var svært stram i 2021–22, og den svake nedgangen mot slutten av 2024 speglar endra preferansar hos kjøparar, ikkje mindre interesse for sjøen. Mange føretrekk ganske enkelt ein annan del av sjøen no – t.d. eit hus i åsen eller ein mindre trafikkert stad – og det gjev ein jamnare fordelinga av etterspurnaden.

Område / Stad Typiske eigedomsprisar (renoverte hus) Marknadsnotat Como by & Første basseng (sørvestre arm nær Como) €4 000–€7 000/m² for leilegheiter og hus i god stand laprovinciadicomo.it (sentrum opp til ~€7k). Populært for fastbuande og pendlarar. Sterk lokal etterspurnad held prisane høge.Como by er blant dei føretrekte områda for heilårsbustad laprovinciadicomo.it. Lecco-sida (Austsida) (søraustre arm, t.d.Varenna, Bellano) €4,000–€6,000/m² for renoverte bustadar laprovinciadicomo.it (litt lågare enn tilsvarande bustadar på vestsida). Aukande interesse grunna vakker natur og litt lågare prisar. Nyleg prisvekst ~+1,7 % i 2024 idealista.it var høgare enn vestsida.Infrastrukturforbetringar (vegar, ferjesamband) betrar tilgjenget. Vestbreidda (Sentral & Nord) (Cernobbio opp gjennom Tremezzina til Menaggio, inkludert “Det gylne triangelet”) €6 000–€10 000/m² for renoverte eigedomar i attraktive landsbyar laprovinciadicomo.it.Vass- eller historiske villaer overstig ofte dette prissjiktet; ultra-prime villaer kan nå €12 000–15 000/m² laprovinciadicomo.it. Det mest prestisjefylte og tradisjonelt dyre området.Sterk etterspurnad etter sekundærbustadar frå utanlandske kjøparar; mange luksusvillaer her.Prisstigninga er låg (eit modent marknad), men verdiane er svært høge.Vestleg midtsjø (Tremezzina, Menaggio) er framleis mest etterspurd for feriehus laprovinciadicomo.it. Heile Comosjøen (gjennomsnitt) Omtrent €2 500–€10 000/m² generelt spekter avhengig av eigedomstype og plassering investropa.com investropa.com.Gjennomsnittleg bustadpris ~€2 800/m² i Storkomo-området investropa.com. Tillegg for strandlinje: Bustader ved sjøen hadde ein gjennomsnittspris på €4 000–€7 000/m² i 2024 investropa.com (ikkje-luksus inkludert).Comosjøen ligg på mellomnivå blant innsjøane i Italia: dyrare enn Maggiore/Iseo (der maksprisen for prime er ~€4 400/m²), men liknande toppnivået til Gardasjøen laprovinciadicomo.it.Typiske salstider ~3–6 månader, varierer etter prissegment laprovinciadicomo.it.

Kjelder: Engel & Völkers Marknadsrapport 2025 laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it; idealista/data idealista.it; Immobiliare.it; Investropa analyse.

Nordenden av Comosjøen (Alto Lario) og nokre austre strandlandsbyar er i ferd med å bli “opp og fram”-område. Investorar har vist ein vekst på 144 % i førespurnader for dei nordlege landsbyane (t.d. Domaso, Gravedona) i eit nyleg år investropa.com, lokka av vesentleg lågare prisar og betre tilgjenge. Den nordlege kysten er meir rimeleg samanlikna med den søre, noko som gjer området attraktivt for dei med lågare budsjett eller på jakt etter høgare avkastning på utleige investropa.com. Likeeins vert austsida (Lecco-provinsen) framheva for si naturskjønnleik og ny infrastruktur som gjer området meir tilgjengeleg. Eit stort vegtunnelprosjekt (sjå Infrastruktur-seksjonen) vil korte ned reisetida rundt sjøen, og auke interessa for byane på austsida. Allereie har Bellagio og Varenna på austsida sett i gang urbane forbetringar – betre kollektivtrafikk, parkering, forskjønning – noko som løftar eigedomsverdiane og gjer dei meir attraktive for investering investropa.com. Ekspertar spår at austsida kan gje høgare avkastning framover sidan denne er litt mindre metta enn den velkjende vestsida investropa.com investropa.com.

Samla sett kan prisdynamikken etter område oppsummerast slik:

Slik tabellen viser, er lokasjon ein nøkkelfaktor for verdi på Comosjøen. Dei mest attraktive landsbyane på vestsida og midtsjøen oppnår dei høgaste prisane, medan austre og ytterst nordlege område tilbyr meir tilgjengelege prisar med potensiale for vekst. Likevel er sjølv “lågt” nivå på Comosjøen (omtrent €4k/m²) langt over gjennomsnittsprisen for bustader i Italia – noko som understrekar Comosjøen sin status som premium-marknad. Det er spesielt strandtomter som har ein betydeleg premie: sjølv om snittprisen for bustader i Como-provinsen ligg rundt €2,800–€3,000/m² investropa.com investropa.com, samlast sjøfront-eigedomar mykje høgare, og luksusvillar ved vasskanten går rutinemessig for fleire millionar euro (oftast selt til nisjekjøparar, inkludert kjende og globale næringslivsfolk investropa.com).

Merkverdige marknadstrendar 2024–2025

Fleire mikrotrendar påverkar eigedomsmarknaden ved Comosjøen i 2025:

“Smarthus”-renoveringar og berekraft: Det er ein veksande tendens til energieffektive og moderniserte bustader. Mange eldre eigedomar blir oppgraderte for å møte nye EU-krav til energi. Faktisk forventast det at eigedomar med energieffektivitetssertifikat vil auke med rundt 7 % i 2025 ved Comosjøen investropa.com, takka vere EUs bygningsdirektiv for energiyting og lokale initiativ for berekraftige oppgraderingar. Kjøparar ser i aukande grad etter funksjonar som solcellepanel, varmepumper og heimeautomatisering, spesielt i luksuriøse bustadar investropa.com investropa.com. Denne trenden gir meirverd til renoverte bustader og får støtte i form av skatteinsentiv (omtalt seinare).

Som nemnt, har den nordre enden av sjøen (byar som Colico, Domaso, Gravedona) dukka opp som eit attraktivt område for verdi-investorar. Turismen i Lombardia har samla sett investropa.com, og prissensitive reisande utforskar i aukande grad nordlege deler av Comosjøen for rimelege opphald. Dette fører til og aukar interessa for rimelegare eigedomar der investropa.com investropa.com. Forvent at eigedomsverdiane i nord gradvis vil stige etter kvart som infrastrukturen blir betre og fleire besøkande ser etter alternativ til det travle midtsjøområdet. Utanlandske kjøparar endrar preferansar: Utlendingar dominerer framleis kjøp i høgprissegmentet, men fokuset deira er i endring. Det finst teikn på at rike kjøparar trekkjer seg vekk frå dei travlaste turistområda (som Bellagio) og mot meir eksklusive, lågt-profilerte stader. Rapportar om overfylling – til og med ordføraren i Como sa det kunne bli naudsynt å sette tak på talet besøkande i høgsesongen – har gjort ultratravle plassar mindre attraktive for nokre kjøparar som søkjer privatliv investropa.com. Dette har ført til auka popularitet for landsbyar som Laglio og Carate Urio (stille småbyar på vestsida som er kjend for kjendishus) blant kjøparar med stor formue investropa.com investropa.com. Kort sagt, dei ultraluksuriøse eigedomssegmenta søkjer tilbaketrekte eigedomar : unike bustader gøymde vekk frå turistmassane. Denne trenden blir styrkt av kjendiskjøp i bortgøymde område, som verkar som føredøme og trekkjer merksemd til desse stadene investropa.com investropa.com.

Oppsummert er marknaden ved Comosjøen i 2025 prega av høge, men stabile prisar, ei lett omfordeling frå hyper-sentrale område til breiare område, og ein vedvarande straum av utanlandsk kapital som jagar innsjøens unike livsstilsoppleving. Neste tema er utleigesektoren – ein avgjerande faktor for mange investorar her.

Leigemarknad og Avkastning

Korttidsferieutleige

Korttidsleige (STR) på plattformer som Airbnb har blitt ei stor moglegheit ved Comosjøen, gitt den sterke etterspurnaden frå turistane. Regionen er ein av Italias toppdestinasjonar for ferieutleige takka vere den vakre naturen, nærleiken til Milano, og internasjonal berømmelse trepievi.com. Turistar – frå luksusreisande til familiar og fjernarbeidarar – strøymer til private villaer og leilegheiter for eit “autentisk” opphald, og sikrar høg utleigegrad og inntekt for utleigarar trepievi.com trepievi.com.

I 2023 vart ei typisk korttidsutleige ved Comosjøen booka 226 netter i året (av 365), med ein median utleigegrad på om lag 62% og ein gjennomsnittleg døgnpris på $307 investropa.com. I 2024 auka etterspurnaden endå meir: utleigegrader passerte 88% i 2024 i høgsesongen, noko som speglar den sterkt aukande turiststraumen investropa.com investropa.com. Populære eigedomar i dei beste områda oppnår ofte nær full utleigegrad i høgsesongen april–oktober (nokre skryt av utleigegrad opp mot 98% i toppmånadene bestcomo.com).

Leigeavkastningar for korttidsutleige kan vere svært attraktive. I ettertrakta byar som Bellagio, Menaggio, Varenna og Tremezzina kan ein godt driven utleigeeigedom tene €150–€500 per natt avhengig av storleik og luksusnivå trepievi.com trepievi.com. Typisk utleigefrekvens i desse områda ligg på 65%–85% gjennom året trepievi.com. Brutto årleg leigeinntekt for ein enkelt eigedom i eit attraktivt område kan nå €40 000–€80 000 trepievi.com trepievi.com. Dette tilsvarar brutto årleg leigeavkastning på rundt 10–12% av eigedomsverdien for dei best presterande einingane trepievi.com trepievi.com – ein unntakeleg høg avkastning etter eigedomsstandardar. Oftare anslår lokale meklarar at gjennomsnittlege STR-avkastningar (brutto) ligg i området 3%–8% årleg for eigarar ved Comosjøen, avhengig av kor aktivt og profesjonelt eigedomen blir marknadsført bestcomo.com bestcomo.com. Sjølv det lågaste nivået i dette spenn er på linje med, eller over, leigeavkastning for langtidsutleige i italienske byar (Roma-leiligheiter i snitt ~4–7% bruttoavkastning) globalpropertyguide.com.

Fordelane med korttidsutleige ved Comosjøen inkluderer moglegheita til å bruke eigedommen sjølv i lågsesongen og å dra nytte av høge prisar i turistsesongen. I tillegg er 8 av 10 besøkande til Como-provinsen utlendingar investropa.com, noko som betyr eit stort målmarked for korttidsutleige då desse ofte er villige til å bruke mykje på ferieovernatting. Den jamne tilstrøyminga av turistar gjennom heile året (inkludert mellomsesongar for arrangement, bryllaup, konferansar og den veksande “workation”-trenden) gjer at sentralt plasserte utleigeobjekt kan finne gjestar også utanom sommaren trepievi.com trepievi.com. Merkverdig nok har veksten av destinasjonsbryllaup og film-/fotoopptak ved villaene rundt Comosjøen òg skapt ein nisje for utleige av prestisjefylte eigedomar for kortare periodar trepievi.com trepievi.com.

Likevel må eigarar ta omsyn til driftsutfordringar med korttidsutleige: hyppig utskifting av gjestar betyr meir arbeid med marknadsføring, reinhald og vedlikehald, eller kostnaden ved å leige inn ein eigedomsforvaltar. Lokale ekspertar åtvarar om at effektiv forvaltning av korttidsutleige er avgjerande for å oppnå dei høge avkastningane – profesjonell gjestfriheit, god kommunikasjon med gjestene og dynamisk prising er nødvendig i dette konkurranseprega marknaden trepievi.com trepievi.com. I tillegg ser vi ein trend der kommunale reguleringar kjem for å kontrollera omfanget av korttidsutleige (sjå Juridisk oppdatering). Nokre lokalsamfunn rundt Comosjøen har drøfta eller innført avgrensingar for å verna om lokale bustader og handtera overturisme trepievi.com. Til dømes krev forskrifter i Lombardia-regionen at private utleigarar av korttidsbustadar må la bustaden stå tom i minst 90 dagar i året bestcomo.com, som gjer at maksimalt tal gjestedøgn blir 275 (for å skilje mellom korttidsutleige og heiltidsdrift). Eigarar med fleire korttidsutleigebustader får også høgare skatt etter nye reglar (forklart seinare). På trass av desse faktorane er korttidsutleige framleis ein «utmerka moglegheit i 2025», dersom investorane vel stad nøye og sørgjer for profesjonell drift trepievi.com trepievi.com.

Visse område utmerkar seg for investering i korttidsutleige ved Comosjøen: Bellagio (den ikoniske postkortbyen som tiltrekkjer seg luksusreisande som er viljuge til å betale høge prisar), Menaggio (sentral plassering og livleg strandpromenade, populær blant familiar og internasjonale turistar) trepievi.com trepievi.com, Varenna (romantisk stemning og fantastiske utsikter, ein favoritt for par) trepievi.com trepievi.com, og Tremezzina (heimen til kjende villaer som Balbianello og Carlotta, attraktivt for dei som søkjer det eksklusive) trepievi.com trepievi.com. Samstundes byr Colico og Domaso i nord på lågare innstegsprisar men sterk etterspurnad etter utleige, spesielt for sportsturisme (brettseiling, kitesurfing, osb.) trepievi.com trepievi.com – desse kan gje solide avkastningar for mindre investeringar. I det store og heile blømer korttidsutleigemarknaden ved Comosjøen i 2025, drive av sjøens «tidlause tiltrekking» og vekst i luksusturismen trepievi.com trepievi.com.

Langtidsutleige

Den langvarige leigemarknaden (leigeavtalar på eitt år eller meir) ved Comosjøen er relativt mindre, sidan mange eigedomar er sekundærbustader som ikkje er meint for fast buing. Likevel er det jamn etterspurnad etter langtidsleige frå lokale innbyggjarar og eit aukande tal utanlandsbuande og fjernarbeidarar som etablerer seg nær sjøen. Irettar langtidsleige seg inn mot profesjonelle (inkludert dei som pendlar til nærliggande byar eller til Sveits), studentar (Universitetet i Insubria i Como) og lokale som ikkje har råd til å kjøpe i dette dyre marknaden. Desse områda har hatt stabile leigenivå, sidan tilbod og etterspurnad er i balanse. For eksempel, i søre del av Comosjøen (omkring Como by) er densjølv for korttidsleige investropa.com , noko som tyder på eit sunt bruk året rundt og stabil etterspurnad etter langtidsleige òg. Korttidsleigetala viser, eit tal som har vore stabilt frå år til år investropa.com . Denne stabiliteten tyder på at marknaden ikkje er overmetta, noko som bidreg til at leigeavkastninga ikkje vert uthola investropa.com

Bruttoutbytte på langtidsleige er vanlegvis lågare enn for ferieutleige, men meir føreseieleg. I store italienske byar er avkastninga på bustadleige rundt 4–6 % vanleg globalpropertyguide.com. Ved Comosjøen ligg langtidsavkastinga oftast i nedre del av dette området for luksuseigedomar (sidan dei er dyre å kjøpe i forhold til leiga) – mange luksuseigarar føretrekkjer korttidsleige eller å la bustaden stå tom til eigen bruk. For mellomklasseleilegheiter som lokale kan ønskje å leige, kan avkastninga likevel vere god, spesielt sidan leigemarknaden held seg solid. Merk at leigeprisane i dei sentrale områda rundt sjøen nyleg har vore under lett press: som nemnt tidlegare, kom det ei bølgje av nye eller renoverte bustader ut på langtidsmarknaden i 2023–24, noko som gjorde at utleigarar måtte konkurrere og leigene stabiliserte seg eller fall litt i område som Menaggio og sentrale Como investropa.com investropa.com. Overgangen til nokre utleigarar frå Airbnb til langtidsleige (for å sikre meir stabil inntekt midt i eit overtilbod av korttidsbustader) auka tilgangen på langtidsutleige og dytte leigene litt ned investropa.com investropa.com. Dette er gode nyheiter for leigetakarane, som no har fleire valmoglegheiter og sterkare forhandlingsmakt i 2025.

På den andre sida, ser ein ein aukande etterspurnad og prisvekst på langtidsleige – særleg på austsida (Lecco-sida). Veksten av internasjonale selskap og fjernarbeidarar i regionen har ført til at fleire utanlandske arbeidstakarar har flytta til byar som Lecco, Varenna eller Bellano. Ved slutten av 2022 budde over 70 000 utanlandske statsborgarar i Comosjøen-området (om lag 8 % av folketalet), og det talet aukar investropa.com investropa.com. Mange vert tiltrekte av arbeidsplassar innan teknologi, finans eller reiselivsnæringa rundt Nord-Italia investropa.com. Desse expatane leiger ofte heller enn å kjøpe, noko som bidreg til auka etterspurnad etter kvalitetsbustadar for langtidsleige. Eigedomsmeklarar (t.d. Engel & Völkers) har merka stor leigeetterspurnad frå utanlandske arbeidstakarar og ventar at denne vil halde fram investropa.com investropa.com. Lokale styresmakter betrar infrastrukturen (transport, tenester) for å støtte desse nye innbyggjarane investropa.com. Som eit resultat har leigeprisane på austsida stige, spesielt i område som er populære både blant turistar og expatar. Denne trenden – expat-dreven etterspurnad – er i ferd med å gjere austsida til ein utleigar-fordel-marknad der leigeprisane kryp oppover, i motsetnad til den stabile eller fallande leigeprisen i sentrale område med for stort tilbod investropa.com.

Oppsummert gir korttidsleige på Comosjøen høg inntjeningspotensial, men krev aktiv oppfølging og merksemd på endringar i regelverket. Langtidsleige gir meir stabile, lågare avkastningar, med lommer av sterk etterspurnad (Como by, Lecco-sida), særleg frå eit aukande internasjonalt fellesskap. Begge leigemodellane tener på Comosjøens evige appell – noko investorane ikkje har oversett, då mange veg leigeavkastning opp mot eigen bruksglede når dei kjøper eigedom her.

Kjøparar og etterspurnadsdrivarar

Eigedomsmarknaden ved Comosjøen blir driven av eit mangfaldig utval kjøparar, med ein merkbar overvekt av internasjonale kjøparar og dei som ser etter livsstilsinvesteringar. Å forstå kven som kjøper og kvifor er nøkkelen til å vurdere marknadsretninga.

Utanlandske vs. lokale kjøparar: Comosjøen er ein marknad styrt av internasjonale kjøparar. Utlendingar utgjer konsekvent ein stor del av kjøparane målt i verdi, spesielt innan luksus- og fritidsbustadsegmenta. I 2024 var om lag 60 % av bustadkjøparane ved Comosjøen frå utlandet , ifølge ein analyse frå Engel & Völkers laprovinciadicomo.it. Dette er ein høgare del utanlandske kjøparar enn mange andre italienske regionar (på eigedomsmarknaden for turisme i Italia var utlendingar om lag 15,7 % av kjøparane i 2024, opp frå 13,5 % i 2023 idealista.it, men ved Comosjøen er prosenten langt høgare). Amerikanarar og tyskarar er dei to største internasjonale gruppene, etterfølgt av kjøparar frå Storbritannia, Nederland, Frankrike, Sveits og andre nord-europeiske land laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it. Det er òg interesse frå Midtausten og Asia etter prestisjeeigedomar, sjølv om europeiske og nordamerikanske kjøparar er dominerande. Appellen for utlendingar ligg i Comosjøens verdskjende rykte som ein trygg og glamorøs stad – mange utanlandske kjøparar er velståande personar som søkjer anten ei feriebustad, ein pensjonsheim, eller ei investering dei sjølve vil kunne nyte.

Comosjøen er ein marknad styrt av internasjonale kjøparar. Utlendingar utgjer konsekvent ein stor del av kjøparane målt i verdi, spesielt innan luksus- og fritidsbustadsegmenta. I , ifølge ein analyse frå Engel & Völkers laprovinciadicomo.it. Dette er ein høgare del utanlandske kjøparar enn mange andre italienske regionar (på eigedomsmarknaden for turisme i Italia var utlendingar om lag 15,7 % av kjøparane i 2024, opp frå 13,5 % i 2023 idealista.it, men ved Comosjøen er prosenten langt høgare). er dei to største internasjonale gruppene, etterfølgt av kjøparar frå Storbritannia, Nederland, Frankrike, Sveits og andre nord-europeiske land laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it. Det er òg interesse frå Midtausten og Asia etter prestisjeeigedomar, sjølv om europeiske og nordamerikanske kjøparar er dominerande. Appellen for utlendingar ligg i Comosjøens verdskjende rykte som ein trygg og glamorøs stad – mange utanlandske kjøparar er velståande personar som søkjer anten ei feriebustad, ein pensjonsheim, eller ei investering dei sjølve vil kunne nyte. Primær- vs. sekundærbustadkjøparar: Som nemnt tidlegare, kjøper om lag 50 % av kjøparane ved Comosjøen reine ferie-/sekundærbustader , medan berre rundt 25 % kjøper bustad for heilårsbustad (dei resterande ~25 % er investorar utan umiddelbar personleg bruk, eller med blanda motiv) laprovinciadicomo.it. Dei som kjøper primærbustad er vanlegvis lokale eller personar som flyttar hit for jobb/livsstil, medan sekundærbustadkjøparane inkluderer både italienarar frå andre byar og ein stor, internasjonal kontingent. Interessant nok, blant dei som kjøper sekundærbustad ved dei italienske innsjøane (ikkje berre Comosjøen), utgjer ein betydeleg del italienarar frå byar som Milano – men Comosjøen “attira prevalentemente stranieri” (tiltrekkjer hovudsakleg utlendingar), inkludert utanlandsitalienarar som ønskjer ein heim i heimlandet we-wealth.com. Nærleiken til Milano (for lombardiske kjøparar) og det romantiske imaget til Comosjøen aukar interessa til italienarar, men det er den utanlandske etterspurnaden som verkeleg skil Comosjøen frå dei mindre kjente innsjøane.

Som nemnt tidlegare, kjøper om lag , medan berre rundt 25 % kjøper bustad for heilårsbustad (dei resterande ~25 % er investorar utan umiddelbar personleg bruk, eller med blanda motiv) laprovinciadicomo.it. Dei som kjøper primærbustad er vanlegvis lokale eller personar som flyttar hit for jobb/livsstil, medan inkluderer både italienarar frå andre byar og ein stor, internasjonal kontingent. Interessant nok, blant dei som kjøper sekundærbustad ved dei italienske innsjøane (ikkje berre Comosjøen), utgjer ein betydeleg del – men Comosjøen “attira prevalentemente stranieri” (tiltrekkjer hovudsakleg utlendingar), inkludert utanlandsitalienarar som ønskjer ein heim i heimlandet we-wealth.com. Nærleiken til Milano (for lombardiske kjøparar) og det romantiske imaget til Comosjøen aukar interessa til italienarar, men det er den utanlandske etterspurnaden som verkeleg skil Comosjøen frå dei mindre kjente innsjøane. Alder og familieprofil: Den typiske kjøparen av ferieeigedom ved Comosjøen er vanlegvis middelaldrande eller eldre. Rundt 66 % av feriehus-kjøparane er mellom 45–64 år we-wealth.com, ofte på toppen av si inntekt eller i tidleg pensjon. Yngre kjøparar under 35 er relativt sjeldne i sekundærbustadsegmentet (mange har ikkje råd til slike prisar, sjølv om nokre unge teknologimilionærar og gründerar dukkar opp). Familiar utgjer hovudtyngda: over 80 % av kjøp av innsjøeigedommar av enkeltpersonar blir gjort av familiar (ofte par) og ikkje single we-wealth.com. Mange har tenåringsbarn eller vaksne barn, og ser hus ved sjøen som ein stad for familietreff. På den andre sida utgjer single kjøparar ~18–20 % av sekundærbustadkjøp we-wealth.com idealista.it, eit tal som har sunket noko etter kvart som fleire familiar har kome på banen etter pandemien. Personar med høg nettoformue kjøper ofte gjennom familie-trusts eller holdingselskap, men bruken er lik – eigedomen blir brukt av fleire generasjonar.

Den typiske kjøparen av ferieeigedom ved Comosjøen er vanlegvis middelaldrande eller eldre. Rundt we-wealth.com, ofte på toppen av si inntekt eller i tidleg pensjon. Yngre kjøparar under 35 er relativt sjeldne i sekundærbustadsegmentet (mange har ikkje råd til slike prisar, sjølv om nokre unge teknologimilionærar og gründerar dukkar opp). Familiar utgjer hovudtyngda: over we-wealth.com. Mange har tenåringsbarn eller vaksne barn, og ser hus ved sjøen som ein stad for familietreff. På den andre sida utgjer av sekundærbustadkjøp we-wealth.com idealista.it, eit tal som har sunket noko etter kvart som fleire familiar har kome på banen etter pandemien. Personar med høg nettoformue kjøper ofte gjennom familie-trusts eller holdingselskap, men bruken er lik – eigedomen blir brukt av fleire generasjonar. Motivasjonar: Kjøparar er motiverte av ei blanding av livsstil- og investeringsfaktorar. Livsstil er det viktigaste – Comosjøen byr på ro, naturleg skjønnheit, eit mildt klima og kulturell prestisje. For mange utanlandske kjøparar er det ein draum og eit status-symbol å eige eit hus her (den såkalla “George Clooney-effekten” vert ofte nemnd – Villaen hans i Laglio gjorde Comosjøen kjend for mange velståande, internasjonale kjøparar). Investering tel òg: eigedom på Comosjøen vert sett på som ein relativt stabil verdibevarar med potensial for moderat verdistigning og leigeinntekter. I uvisse tider er handfaste verdiar på attraktive stader ekstra interessante. Ein viktig faktor er at mange kjøparar har dobbelt føremål : dei planlegg å bruke eigedommen delar av året, og leige den ut når dei ikkje er der (eller etter kvart pensjonere seg dit). Undersøkingar viser at kjøparar likar tanken på at ferieeigedomen kan “betale for vedlikehaldet” gjennom utleige bestcomo.com, slik at kostnadene vert utlikna medan kapitalen er bevart i ein førsteklasses stad.

Kjøparar er motiverte av ei blanding av livsstil- og investeringsfaktorar. er det viktigaste – Comosjøen byr på ro, naturleg skjønnheit, eit mildt klima og kulturell prestisje. For mange utanlandske kjøparar er det ein draum og eit status-symbol å eige eit hus her (den såkalla “George Clooney-effekten” vert ofte nemnd – Villaen hans i Laglio gjorde Comosjøen kjend for mange velståande, internasjonale kjøparar). tel òg: eigedom på Comosjøen vert sett på som ein relativt stabil verdibevarar med potensial for moderat verdistigning og leigeinntekter. I uvisse tider er handfaste verdiar på attraktive stader ekstra interessante. Ein viktig faktor er at mange kjøparar har : dei planlegg å bruke eigedommen delar av året, og leige den ut når dei ikkje er der (eller etter kvart pensjonere seg dit). Undersøkingar viser at kjøparar likar tanken på at ferieeigedomen kan “betale for vedlikehaldet” gjennom utleige bestcomo.com, slik at kostnadene vert utlikna medan kapitalen er bevart i ein førsteklasses stad. Kva kjøparar ser etter: Dei mest etterspurde eigedomstypane ved Comosjøen er leilegheiter med utsikt over sjøen , moderne fasilitetar og enkel tilkomst, samt frittståande villaer (særleg dei med hage, basseng og privatliv). Ifølge marknadsdata er trilocale (2-roms leilegheit) den eininga det er størst etterspurnad etter, og utgjer om lag 31% av førespurnadene, tett følgt av frittståande/rekkehus (~30%) og deretter bilocale (1-roms) leilegheiter (~31%) idealista.it idealista.it. Det er altså høg interesse for alt frå ein koseleg éinroms leilegheit til romslege familie-villaer – fellestrekket er utsikt til sjøen . Eigedomar med panoramautsikt mot sjøen er dei aller mest ettertrakta, og får ofte ein premiumpris på +20% eller meir samanlikna med liknande bustader utan utsikt idealista.it idealista.it. Andre ettertrakta kvalitetar er utandørsareal (terrassar, balkongar, hage), privat parkering (ein luksus i klippebyane), båttilgang eller brygge, og moderne innreiing i oppussa stand bestcomo.com. Det er òg aukande interesse for nøkkelferdige tenester (eigedomsforvaltning, concierge m.m.) og berekraftige løysingar, då nokre kjøparar vil ha eit heim dei kan ta i bruk med ein gong, noko som speglar ein trend mot “nøkkelen i handa”-luksus og miljømedvit we-wealth.com we-wealth.com.

Dei mest etterspurde eigedomstypane ved Comosjøen er , moderne fasilitetar og enkel tilkomst, samt (særleg dei med hage, basseng og privatliv). Ifølge marknadsdata er den eininga det er størst etterspurnad etter, og utgjer om lag 31% av førespurnadene, tett følgt av (~30%) og deretter leilegheiter (~31%) idealista.it idealista.it. Det er altså høg interesse for alt frå ein koseleg éinroms leilegheit til romslege familie-villaer – fellestrekket er . Eigedomar med panoramautsikt mot sjøen er dei aller mest ettertrakta, og får ofte ein premiumpris på +20% eller meir samanlikna med liknande bustader utan utsikt idealista.it idealista.it. Andre ettertrakta kvalitetar er utandørsareal (terrassar, balkongar, hage), privat parkering (ein luksus i klippebyane), båttilgang eller brygge, og moderne innreiing i oppussa stand bestcomo.com. Det er òg aukande interesse for (eigedomsforvaltning, concierge m.m.) og berekraftige løysingar, då nokre kjøparar vil ha eit heim dei kan ta i bruk med ein gong, noko som speglar ein trend mot og miljømedvit we-wealth.com we-wealth.com. Opphav til utanlandske kjøparar: For å grave djupare, kva for utanlandske land er mest involverte? Nordeuropearar (inkludert britar, skandinavar, tyskarar, nederlenderar) har lenge vore tradisjonelle kjøparar ved Comosjøen – dette held fram, sjølv om den siste økonomiske nedgangen i Tyskland har dempa budsjetta til enkelte tyske kjøparar noko we-wealth.com. Den britiske etterspurnaden er framleis solid (trass i Brexit-kompleksitetar), og fokuserer ofte på sentrale sjølkelokasjonar. Amerikanarar har auka kraftig i nærvær, særleg i det høge prissegmentet, styrka av ein sterk dollar dei siste åra og Italia sitt rykte som eit trygt og attraktivt reisemål idealista.it idealista.it. Amerikanske kjøparar sikrar seg både villaer til fleire millionar euro og sjarmerande, mindre eigedomar som feriebustader. Italienske statsborgarar busette i utlandet (til dømes finansfolk i London eller Dubai) gjer òg sitt inntog, då dei ser etter eit fotfeste heime i eit prestisjefylt område we-wealth.com. Nyleg melder meklarar om nokre få kjøparar frå Aust-Europa (t.d. Polen, Tsjekkia) som går inn i fritidsbustadmarknaden etter kvart som dei får større formue – ein studie frå Tecnocasa fann at aust-europeiske kjøp av italienske feriehus auka i 2024 idealista.it idealista.it. Midtausten og Kina er små, men veksande kjelder: nokre få høgprofilerte transaksjonar har involvert kjøparar frå Golfen og Asia som er på jakt etter trofé-eigedomar, sjølv om dei (enno) ikkje utgjer ein stor prosentdel.

I hovudsak er kjøparbasen ved Comosjøen i 2025 meir internasjonal enn nokon gong og dreiar seg meir mot dei som kjøper for livsstil og fritid enn utifrå nødvendigheiter. Dette gir marknaden ei viss isolering – etterspurnaden er styrt av rikdom og ynskje, og er relativt mindre påverka av økonomiske syklusar eller lokal jobbvekst. Difor kan også globale hendingar (valutasvingingar, reisetrenadar, geopolitisk utvikling) påverka Comosjøen meir enn lokale italienske faktorar. Til dømes gjorde den sterke amerikanske dollaren i 2022–24 italienske eigedomar «rabatterte» for amerikanarar, noko som bidrog til bølgja av amerikanske kjøparar laprovinciadicomo.it. Framover vert det avgjerande å bevare attraksjonskrafta til sjøen (gjennom å ta vare på vakre omgjevnader og styre turismen), sidan mykje av helsa til marknaden kviler på desse entusiastiske, utanlandske investorane.

Investering – utsikter og risiko

Comosjøen vert ofte trekt fram som eit topp reisemål for eigedomsinvestering, og det av gode grunnar – men som alle marknader, har også denne sine moglegheiter og risikoar. Under er ei balansert vurdering av kvifor investering i eigedom ved Comosjøen kan vere attraktivt, og kva utfordringar eller risikoar ein må ha i bakhovudet.

Positive sider ved investering / Moglegheiter

Global appell & stabil etterspurnad: Comosjøen nyt eit verdskjent rykte som held etterspurnaden oppe sjølv når andre marknader slit. Statusen som luksusdestinasjon og «trofé»-plassering sikrar ei jamn straum av kjøparar og leigetakarar frå heile verda. Dette gir god omsetjing for eigedomar med rette prisar, og tryggleik for at etterspurnaden ikkje plutseleg forsvinn. Sjølv under pandemiens oppsving voks Comosjøen – turisttalet nådde rekordhøgt nivå i 2024, og internasjonale kjøparar dreiv ein prisoppgang i bustadmarknaden på 5–8 % det året investropa.com investropa.com. Området sin tidlause glamour fungerer nærmast som ein buffer mot lokale nedgangstider.

Comosjøen nyt eit verdskjent rykte som held etterspurnaden oppe sjølv når andre marknader slit. Statusen som luksusdestinasjon og «trofé»-plassering sikrar ei jamn straum av kjøparar og leigetakarar frå heile verda. Dette gir god omsetjing for eigedomar med rette prisar, og tryggleik for at etterspurnaden ikkje plutseleg forsvinn. Sjølv under pandemiens oppsving voks Comosjøen – turisttalet nådde rekordhøgt nivå i 2024, og internasjonale kjøparar dreiv ein prisoppgang i bustadmarknaden på 5–8 % det året investropa.com investropa.com. Området sin tidlause glamour fungerer nærmast som ein buffer mot lokale nedgangstider. Turistdrevne leigeavkastningar: Som tidlegare omtalt kan leigeavkastninga (særleg korttidsleige) ved Comosjøen vere svært lukrativ. Investorane kan skape god kontantstraum ved å leige ut til turistar, ofte med betre avkastning enn langtidleige i byar. Turistboomen i Lombardia (51 millionar turistar i 2023–24 på tvers av regionen) investropa.com og 4,6 millionar overnattingar i Como-provinsen investropa.com ligg til grunn for ein robust korttidsleigemarknad. For dei som er villige til å drifte ferieutleige, gir Comosjøen sjanse til å oppnå 8–10 % bruttoavkastning i dei mest attraktive områda trepievi.com trepievi.com – ei stor moglegheit i ei verd med låge avkastningar. Dette inntektspotensialet, kombinert med eigen bruk, gjer dette til ein overtydande investeringsmoglegheit.

Som tidlegare omtalt kan leigeavkastninga (særleg korttidsleige) ved Comosjøen vere svært lukrativ. Investorane kan skape god kontantstraum ved å leige ut til turistar, ofte med betre avkastning enn langtidleige i byar. Turistboomen i Lombardia (51 millionar turistar i 2023–24 på tvers av regionen) investropa.com og 4,6 millionar overnattingar i Como-provinsen investropa.com ligg til grunn for ein robust korttidsleigemarknad. For dei som er villige til å drifte ferieutleige, gir Comosjøen sjanse til å oppnå 8–10 % bruttoavkastning i dei mest attraktive områda trepievi.com trepievi.com – ei stor moglegheit i ei verd med låge avkastningar. Dette inntektspotensialet, kombinert med eigen bruk, gjer dette til ein overtydande investeringsmoglegheit. Avgrensa tilbod av prime eigedomar: Geografi og reguleringar avgrensar nybygg, noko som støttar verdiane på lang sikt. Den fjellrike topografien rundt sjøen og vernebestemmingar gjer at svært få nye eigedomar ved vasskanten kan byggjast, og landsbyane kan ikkje vekse stort. Mange hus ligg i historiske villaer eller i gamle bysentrum der utvalet er avgrensa. Denne knappheita, særleg av eigedomar ved vatnet eller med utsikt, skapar eigenverdi. Sjølv om etterspurnaden svingar, vil dei beste lokasjonane alltid vere knappe, noko som skjermer prisen deira. Investorar i prime-lokaliserte eigedomar (t.d. strandlinje i Bellagio eller på ein høgde med utsikt) kan vere ganske trygge på at liknande eigedomar ikkje vil oversvømme marknaden og drive prisane ned.

Geografi og reguleringar avgrensar nybygg, noko som støttar verdiane på lang sikt. Den fjellrike topografien rundt sjøen og vernebestemmingar gjer at kan byggjast, og landsbyane kan ikkje vekse stort. Mange hus ligg i historiske villaer eller i gamle bysentrum der utvalet er avgrensa. Denne knappheita, særleg av eigedomar ved vatnet eller med utsikt, skapar eigenverdi. Sjølv om etterspurnaden svingar, vil dei beste lokasjonane alltid vere knappe, noko som skjermer prisen deira. Investorar i (t.d. strandlinje i Bellagio eller på ein høgde med utsikt) kan vere ganske trygge på at liknande eigedomar ikkje vil oversvømme marknaden og drive prisane ned. Infrastruktur- og tilkoplingsforbetringar: Pågåande og planlagde infrastrukturprosjekt vil gjere regionen meir tilgjengeleg, noko som kan auke eigedomsverdiane ytterlegare. Eit viktig døme er Tremezzina-variantvegen (Colonno–Griante-tunnelen) som er under bygging for å omgå den trafikkerte vegen langs vestsida av innsjøen. Trass i forseinkingar er han venta ferdig innan 2028 og vert rekna som ein “strategisk infrastruktur” for å lette reising langs innsjøen ilgiorno.it ilgiorno.it. Når denne står ferdig, vil reisetida på vestsida bli monaleg kortare, og trafikken gjennom landsbyane vil gå ned – noko som potensielt løftar bustadverdiane i området sidan dei vert meir tilgjengelege og behagelege (mindre trafikkstøy). Tilsvarande vil forbetra ferjetenester og auka flytilbod (Milanos Malpensa flyplass har no over 75 flyselskap med direkte ruter verda over investropa.com) gjere Comosjøen lettare å vitje, noko som igjen gir meir etterspurnad etter eigedom frå internasjonale kjøparar som enkelt kan fly inn. Desse forbetringane i tilkopling gjer at marknaden får vidare rekkjevidde.

Pågåande og planlagde infrastrukturprosjekt vil gjere regionen meir tilgjengeleg, noko som kan auke eigedomsverdiane ytterlegare. Eit viktig døme er som er under bygging for å omgå den trafikkerte vegen langs vestsida av innsjøen. Trass i forseinkingar er han venta ferdig innan 2028 og vert rekna som ein “strategisk infrastruktur” for å lette reising langs innsjøen ilgiorno.it ilgiorno.it. Når denne står ferdig, vil reisetida på vestsida bli monaleg kortare, og trafikken gjennom landsbyane vil gå ned – noko som potensielt løftar bustadverdiane i området sidan dei vert meir tilgjengelege og behagelege (mindre trafikkstøy). Tilsvarande vil forbetra ferjetenester og (Milanos Malpensa flyplass har no over 75 flyselskap med direkte ruter verda over investropa.com) gjere Comosjøen lettare å vitje, noko som igjen gir meir etterspurnad etter eigedom frå internasjonale kjøparar som enkelt kan fly inn. Desse forbetringane i tilkopling gjer at marknaden får vidare rekkjevidde. Skatteincentiv for oppussing: Den italienske staten har utvida og revidert sjenerøse skatteincentiv for å stimulere til oppussing, noko som særleg gjer Comosjøen sitt bustadmarked attraktivt (mange eigedomar er gamle og har behov for oppgradering). Ordningar som “Bonus Ristrutturazioni” (Oppussingsbonus) og øko-bonusen gjer at eigarar kan få tilbake ein stor del av oppussingskostnadane som skattekredittar investropa.com. Sjølv om den kjende 110% “Superbonus” har vorte stramma inn, er det framleis mogleg med betydelege frådrag (ofte 50–90% av kostnadene) for energieffektivisering, seismiske oppgraderingar osv. Desse incentivordningane er forlenga til 2024 investropa.com investropa.com. For ein investor betyr dette at kjøp og oppussing av ein eldre villa vert meir økonomisk gunstig – du kan auke verdien og attraktiviteten til eigedomen ved hjelp av subsidierte midlar. Dermed blir investering i gamle hus meir populært investropa.com investropa.com. På Comosjøen tenkjer ein sjarmerande gamle hus frå tidlegare århundre som kan moderniserast – skattefordelane låser opp potensialet og gjer at fleire investorar satsar.

Den italienske staten har utvida og revidert sjenerøse skatteincentiv for å stimulere til oppussing, noko som særleg gjer Comosjøen sitt bustadmarked attraktivt (mange eigedomar er gamle og har behov for oppgradering). Ordningar som og øko-bonusen gjer at eigarar kan få tilbake ein stor del av oppussingskostnadane som skattekredittar investropa.com. Sjølv om den kjende 110% “Superbonus” har vorte stramma inn, er det framleis mogleg med betydelege frådrag (ofte 50–90% av kostnadene) for energieffektivisering, seismiske oppgraderingar osv. Desse incentivordningane er forlenga til 2024 investropa.com investropa.com. For ein investor betyr dette at kjøp og oppussing av ein eldre villa vert meir økonomisk gunstig – du kan auke verdien og attraktiviteten til eigedomen ved hjelp av subsidierte midlar. Dermed investropa.com investropa.com. På Comosjøen tenkjer ein sjarmerande gamle hus frå tidlegare århundre som kan moderniserast – skattefordelane låser opp potensialet og gjer at fleire investorar satsar. Motstandskraft og prestisje: Marknadene i øvre sjikt som Comosjøen er ofte motstandsdyktige mot økonomiske svingingar. Historisk har italiensk eigedom i luksussegmentet vist «betydelig motstandskraft og attraksjon» sjølv gjennom større nedgangstider laprovinciadicomo.it. Mange kjøparar her har rikeleg med kontantar og er lite belånte, så tvangssal er sjeldne. I tillegg tener Comosjøen på Italias relativt politiske stabilitet (som EU-land) og tryggleiken i eigedomsretten. Dette blir sett på som ein trygg hamn for globale investorar, litt som eigedom i beste strøk i London eller New York, men med fritidsbruk som bonus. Prisane har langsiktig, forsiktig stigande trend, og, viktigare, haldekostnadene er relativt låge (Italias årlege eigedomsskattar er moderate for ikkje-luksuskategoriar, og det er ingen formuesskatt på eigedom utover den lokale IMU-eigedomsskatten). Difor kan investorar halde lenge utan store sanksjonar, og kome seg gjennom mellombelse nedgangar.

Utfordringar / Risiko ved investering

Høge inngangskostnader: Å kjøpe ved Comosjøen er dyrt. Prisen per kvadratmeter er fleire gongar høgare enn landsgjennomsnittet, og avslutningskostnadene i Italia (transaksjonsskattar, notar, meklarhonorar) kan vere rundt 10–15 % av kjøpesummen for utanlandske kjøparar. Dei beste eigedomane kostar ofte millionar investropa.com we-wealth.com, noko som avgrensar kjøparbasen. Denne illikviditeten betyr at investorar må velje eigedom nøye; særprega eigedom kan ta tid å finne rett kjøpar for ved sal. Det kan òg vere vanskeleg å få finansiering – italienske bankar tilbyr låge utlånsvilkår til utlendingar, så mange transaksjonar skjer kontant. Høge renter (om ein låner i utlandet) og valutarisiko (euro mot heimlandets valuta) må vurderast av utanlandske investorar i 2025.

Å kjøpe ved Comosjøen er dyrt. Prisen per kvadratmeter er fleire gongar høgare enn landsgjennomsnittet, og avslutningskostnadene i Italia (transaksjonsskattar, notar, meklarhonorar) kan vere rundt 10–15 % av kjøpesummen for utanlandske kjøparar. Dei investropa.com we-wealth.com, noko som avgrensar kjøparbasen. Denne illikviditeten betyr at investorar må velje eigedom nøye; særprega eigedom kan ta tid å finne rett kjøpar for ved sal. Det kan òg vere vanskeleg å få finansiering – italienske bankar tilbyr låge utlånsvilkår til utlendingar, så mange transaksjonar skjer kontant. Høge renter (om ein låner i utlandet) og valutarisiko (euro mot heimlandets valuta) må vurderast av utanlandske investorar i 2025. Avgrensa kapitalvekst i prime-segmentet: I motsetnad til eksplosive vekstmarknader, er veksten ved Comosjøen sakte og stabil. Dersom ein investor leitar etter rask verdiauke, kan denne marknaden skuffe. Prime-områda er allereie på toppnivå , og som nemnt har prisveksten i dei mest eksklusive områda berre vore nokre få prosent per år investropa.com. Det er ein risiko for å betale for mykje på toppen av syklusen, for så å sjå flate prisar ei stund. Til dømes har eigedomar i Bellagio eller sentrale Menaggio stoppa opp i pris – utanlandske kjøparar har nekta å betale for nye prishopp i desse områda, noko som har ført til ei svak prisnedgang etter kvart som utvalet har auka investropa.com investropa.com. Så ein risiko er marknadsmettning i luksussegmentet : om for mange liknande luksuseigedomar kjem ut på marknaden, eller om dei ultrarike kjøparane ser andre stader (kanskje grunna trendar eller ein ny hotspot), kan seljarane måtte justere forventningane. I bunn og grunn er Comosjøen meir eit “stabil avkastning/livsstil”-spel enn ein spekulativ flip for rask kapitalgevinst.

I motsetnad til eksplosive vekstmarknader, er veksten ved Comosjøen sakte og stabil. Dersom ein investor leitar etter rask verdiauke, kan denne marknaden skuffe. Prime-områda er , og som nemnt har prisveksten i dei mest eksklusive områda berre vore nokre få prosent per år investropa.com. Det er ein risiko for å betale for mykje på toppen av syklusen, for så å sjå flate prisar ei stund. Til dømes har eigedomar i Bellagio eller sentrale Menaggio stoppa opp i pris – utanlandske kjøparar har nekta å betale for nye prishopp i desse områda, noko som har ført til ei svak prisnedgang etter kvart som utvalet har auka investropa.com investropa.com. Så ein risiko er : om for mange liknande luksuseigedomar kjem ut på marknaden, eller om dei ultrarike kjøparane ser andre stader (kanskje grunna trendar eller ein ny hotspot), kan seljarane måtte justere forventningane. I bunn og grunn er Comosjøen meir eit for rask kapitalgevinst. Regulatoriske endringar (utleige & skattar): Investorar som er avhengige av leigeinntekter må følgje med på reguleringsendringar. Ei nyleg endring som trer i kraft i 2024 auka flat skatt på korttidsutleige frå 21 % til 26 % for eigarar av fleire utleigeeigedomar bestcomo.com bestcomo.com. Ein person kan framleis leige ut éin eigedom til 21 %-sats, men om du har to eller fleire, vert dei ekstra eigedomane skattlagt med 26 % (med mindre du etablerer eit føretak). Denne endringa i Italias statsbudsjett for 2024 aukar kostnadane for dei som byggjer opp ein portefølje av korttidsutleige. I tillegg krev Lombardy sitt regelverk 90 dagar tomgang for korttidsutleige (og krav om å registrere seg som føretak om ein leiger ut meir enn tre eigedomar), noko som avgrensar kor hardt ein kan vekse ein korttidsutleigeverksemd utan å bli fullverdig overnattingsverksemd bestcomo.com bestcomo.com. Det er også snakk i populære turistbyar (t.d. Firenze, Venezia) om strengare Airbnb-regulering; sjølv om Comosjøen ikkje har innført drastiske avgrensingar enno, kan nokre kommunar vurdere å setje tak på nye lisensar eller innføre arealavgrensingar for å verne om bustadmarknaden. Slike reglar kan påvirke framtidige leigeinntekter. På kjøpssida blir det frå tid til annan diskutert skattlegging som kan få innverknad på eigedom (som endring av kadastral verdi for skatt eller endring av arvereglar), utan at noko konkret har skjedd enno, men det er verdt å følgje med. Generelt er Italia venleg mot utanlandske eigarar, men skatte- og utleigepolitikken kan endre seg med skiftande politiske prioritetar.

Investorar som er avhengige av leigeinntekter må følgje med på reguleringsendringar. Ei nyleg endring som trer i kraft i 2024 auka frå 21 % til bestcomo.com bestcomo.com. Ein person kan framleis leige ut éin eigedom til 21 %-sats, men om du har to eller fleire, vert dei ekstra eigedomane skattlagt med 26 % (med mindre du etablerer eit føretak). Denne endringa i Italias statsbudsjett for 2024 aukar kostnadane for dei som byggjer opp ein portefølje av korttidsutleige. I tillegg krev Lombardy sitt regelverk 90 dagar tomgang for korttidsutleige (og krav om å registrere seg som føretak om ein leiger ut meir enn tre eigedomar), noko som avgrensar kor hardt ein kan vekse ein korttidsutleigeverksemd utan å bli fullverdig overnattingsverksemd bestcomo.com bestcomo.com. Det er også snakk i populære turistbyar (t.d. Firenze, Venezia) om strengare Airbnb-regulering; sjølv om Comosjøen ikkje har innført drastiske avgrensingar enno, kan nokre for å verne om bustadmarknaden. Slike reglar kan påvirke framtidige leigeinntekter. På kjøpssida blir det frå tid til annan diskutert skattlegging som kan få innverknad på eigedom (som endring av kadastral verdi for skatt eller endring av arvereglar), utan at noko konkret har skjedd enno, men det er verdt å følgje med. Generelt er Italia venleg mot utanlandske eigarar, men skatte- og utleigepolitikken kan endre seg med skiftande politiske prioritetar. Overturisme og lokal motreaksjon: Comosjøen sin popularitet er eit tveegga sverd. I høgsesongen slit enkelte tettstader med overtursing, noko som legg press på lokal infrastruktur. Det finst ein risiko for at om sjøen blir “for turistifisert”, kan ho miste noko av sjarmen eller få myndigheitene til å innføre avgrensingar. Til dømes foreslo ordføraren i Como å begrense dagsturistar på grunn av overfylte forhold investropa.com. Dersom tiltak som turistskattar, køprising eller strengare byggegrenser vert innført for å handtere folkemengdene, kan dette indirekte påverke bruken og verdien av eigedom. Dessutan kan lokal motstand mot bustader som står tomme eller berre blir brukt til korttidsleige føre til høgare skatt for sekundærbustad eller reglar som favoriserer fast busetnad (nokre alpestader i Italia har gjort dette). Sjølv om Comosjøen ikkje har opplevd alvorlege protestar mot turisme slik enkelte byar har, bør investorar vere merksame på samfunnsrelasjonane og sikre at investeringane bidreg positivt (restaurering av eigedom, respekt for lokal kultur) for å unngå framtidig motstand.

Comosjøen sin popularitet er eit tveegga sverd. I høgsesongen slit enkelte tettstader med overtursing, noko som legg press på lokal infrastruktur. Det finst ein risiko for at om sjøen blir “for turistifisert”, kan ho miste noko av sjarmen eller få myndigheitene til å innføre avgrensingar. Til dømes på grunn av overfylte forhold investropa.com. Dersom tiltak som turistskattar, køprising eller strengare byggegrenser vert innført for å handtere folkemengdene, kan dette indirekte påverke bruken og verdien av eigedom. Dessutan kan lokal motstand mot bustader som står tomme eller berre blir brukt til korttidsleige føre til høgare skatt for sekundærbustad eller reglar som favoriserer fast busetnad (nokre alpestader i Italia har gjort dette). Sjølv om Comosjøen ikkje har opplevd alvorlege protestar mot turisme slik enkelte byar har, bør investorar vere merksame på og sikre at investeringane bidreg positivt (restaurering av eigedom, respekt for lokal kultur) for å unngå framtidig motstand. Økonomiske og valutarelaterte faktorar: Sjølv om Comosjøen er noko skjerma, utgjer makroøkonomiske faktorar framleis ein risiko. Ein betydeleg auke i rente globalt kan kjøle etterspurnaden, særleg for dei som treng finansiering. Valutasvingingar har òg mykje å seie: Dersom euroen styrkjer seg mykje, vert det i praksis dyrare å kjøpe og eige bustad for ikkje-eurokjøparar. Motsatt gjorde ein svak euro (som i 2022–23) italiensk eigedom billeg for USD- og CHF-kjøparar – snur dette, kan etterspurnaden frå desse regionane bremse opp. Italiensk økonomi er i betring (forventa BNP +1 % i 2025) hospitalitynet.org, men ber framleis høg gjeld og kan stå overfor utfordringar; all uro kan påverke kjøparane sin tillit eller føre til tiltak som gjeld eigedom. Dette er likevel moderate risikoar – mange kjøparar i Comosjøen er mindre sensitive for økonomiske svingingar – men ein bør spreie investeringane og ikkje tru at den generelle marknaden kan ignorerast.

Sjølv om Comosjøen er noko skjerma, utgjer makroøkonomiske faktorar framleis ein risiko. Ein betydeleg auke i globalt kan kjøle etterspurnaden, særleg for dei som treng finansiering. Valutasvingingar har òg mykje å seie: Dersom euroen styrkjer seg mykje, vert det i praksis dyrare å kjøpe og eige bustad for ikkje-eurokjøparar. Motsatt gjorde ein svak euro (som i 2022–23) italiensk eigedom billeg for USD- og CHF-kjøparar – snur dette, kan etterspurnaden frå desse regionane bremse opp. Italiensk økonomi er i betring (forventa BNP +1 % i 2025) hospitalitynet.org, men ber framleis høg gjeld og kan stå overfor utfordringar; all uro kan påverke kjøparane sin tillit eller føre til tiltak som gjeld eigedom. Dette er likevel moderate risikoar – mange kjøparar i Comosjøen er mindre sensitive for økonomiske svingingar – men ein bør spreie investeringane og ikkje tru at den generelle marknaden kan ignorerast. Klima- og miljømessige risikoar: Klimaendringar skaper utfordringar, sjølv ved ein stille innsjø: Fleire episodar med kraftig nedbør har ført til jordskred og flaum i delar av Comosjøen dei siste åra. Til dømes førte kraftige stormar til store ras i enkelte strandsona i 2021. Infrastrukturen blir forbetra for å motverke dette, men kjøparar bør vere klar over geotekniske risikoar ved kjøp av hus i skråningane (stabilitet, drenering) og eventuelle aukande forsikringskostnader for strandnære eigedomar. Å halde ved like historiske hus (steinsvillaer med meir) kan òg vere dyrt og krevje omsyn, særleg då vêret endrar seg (varmare somrar, meir fukt). Sjølv om Comosjøen ikkje står overfor ekstreme klimatrugsmål som kysterosjon, må investorar ta omsyn til vedlikehald og robustheit – prisen for ein gamal villa i frodig landskap er løpande vedlikehald for å ta vare på han.

Oppsummert byr investering i eigedom ved Comosjøen i 2025 på ei freistande blanding av livskvalitet og økonomisk gevinst, støtta av global etterspurnad, høge leigeinntekter og avgrensa tilbod. Marknaden har solide fundament – dette er ein unik ressurs i avgrensa mengd. Likevel må framtidige investorar navigere høge inngangskostnadar, moderat verdiauke og nye reglar, samstundes som ein tek vare på miljø og lokal kultur. Med grundig undersøking og eit langsiktig perspektiv, ser mange på eigedom i Comosjøen som ei verdssett tilføying til investeringsporteføljen, med både avkastning og uerstattelege personlege opplevingar.

Juridiske og regulatoriske oppdateringar

Å eige eigedom ved Comosjøen (og i Italia generelt) krev kjennskap til visse juridiske og regulatoriske forhold. Dei siste åra har det kome nokre viktige oppdateringar som påverkar eigarskap, skattlegging og utvikling i området. Under finn du ei oversikt over sentrale juridiske og regulatoriske faktorar for 2025:

Kjøp og eigarskap av eigedom

Utanlands eigarskap: Italia har ingen vesentlege restriksjonar på utanlandske kjøparar av eigedom. Borgarar frå EU-land har full rett, og ikkje-EU-borgarar kan òg kjøpe fritt så lenge heimlandet deira lèt italienarar kjøpe der (gjensidigheitsavtalar dekkjer dei fleste store landa). Prosessen for å kjøpe er lik for italienarar og utlendingar – ein førehandskontrakt, ein notaio (notarius publicus) for å gjennomføre skøyte, betaling av registreringsavgifter osv. Utlendingar må få eit italiensk skattenummer (codice fiscale) og følgje valutareglane (melde frå om pengane si opphav om ein fører inn store summar). Lovverket er overordna venleg mot utanlandske kjøparar, noko som har gjort det lettare for internasjonale kjøparar å kome til Comosjøen.

Italia har av eigedom. Borgarar frå EU-land har full rett, og ikkje-EU-borgarar kan òg kjøpe fritt så lenge heimlandet deira lèt italienarar kjøpe der (gjensidigheitsavtalar dekkjer dei fleste store landa). Prosessen for å kjøpe er lik for italienarar og utlendingar – ein førehandskontrakt, ein notaio (notarius publicus) for å gjennomføre skøyte, betaling av registreringsavgifter osv. Utlendingar må få eit italiensk skattenummer (codice fiscale) og følgje valutareglane (melde frå om pengane si opphav om ein fører inn store summar). Lovverket er overordna venleg mot utanlandske kjøparar, noko som har gjort det lettare for internasjonale kjøparar å kome til Comosjøen. Kjøpsavgifter: Når ein kjøper eigedom, må ein betale registreringsavgift (eller meirverdiavgift dersom det er nybygg frå utbyggjar). For sekundærbustad (som dei fleste kjøp ved Comosjøen er), er registreringsavgifta 9 % av den kadastrale verdien (ein fastsatt verdi som ofte er lågare enn marknadsverdien) for eksisterande bustader. Dersom du kjøper frå utbyggjar med meirverdiavgift, er denne 10 % (22 % dersom det er ein luksuriøs eigedom i klasse A/1). Det kjem òg ein fast €50 kadastral og €50 pantelånsskatt. Luksuskategoriar (A/1, A/8, A/9 i det italienske registeret) har høgare årlege avgifter (ingen fritak for primærbustad) og inga redusert meirverdiavgift, men mange villaer ved Comosjøen er overraskande nok ikkje klassifisert som luksus for skatt, avhengig av eigenskapane sine. Desse kjøpsavgiftene har ikkje blitt endra nyleg, men kjøparar bør samarbeide med notaio for å rekne ut eksakte kostnader. Notar- og meklarhonorar kjem i tillegg (omtrent 2–4 % til saman). Desse juridiske kostnadene må investorar rekne med i budsjettet.

Når ein kjøper eigedom, må ein betale registreringsavgift (eller meirverdiavgift dersom det er nybygg frå utbyggjar). For sekundærbustad (som dei fleste kjøp ved Comosjøen er), er registreringsavgifta (ein fastsatt verdi som ofte er lågare enn marknadsverdien) for eksisterande bustader. Dersom du kjøper frå utbyggjar med meirverdiavgift, er denne 10 % (22 % dersom det er ein luksuriøs eigedom i klasse A/1). Det kjem òg ein fast €50 kadastral og €50 pantelånsskatt. Luksuskategoriar (A/1, A/8, A/9 i det italienske registeret) har høgare årlege avgifter (ingen fritak for primærbustad) og inga redusert meirverdiavgift, men mange villaer ved Comosjøen er overraskande nok ikkje klassifisert som luksus for skatt, avhengig av eigenskapane sine. Desse kjøpsavgiftene har ikkje blitt endra nyleg, men kjøparar bør samarbeide med notaio for å rekne ut eksakte kostnader. kjem i tillegg (omtrent 2–4 % til saman). Desse juridiske kostnadene må investorar rekne med i budsjettet. Skattefordelar for primærbustad: Dersom ein flyttar inn og blir folkeregistrert i eigedommen (bruker den som primær bustad), får ein skattefordelar: kjøp av primærbustad har mykje lågare registreringsavgift (2 % i staden for 9 %), og årleg eigedomsskatt (IMU) er fritatt for ikkje-luksusbustader. Nokre utlendingar tek opp bustadadresse (eller ordnar italiensk opphaldsløyve) for å få desse fordelane, sjølv om dei fleste eigarane ved Comosjøen ikkje gjer det. Ingen vesentlege nye krav til bustadadresse eller skattar kom i 2024–25 særleg for Comosjøen, men Italia har innført spesielle skatteordningar for å tiltrekke rike personar (som flat €100K skatt på utanlandsk inntekt for nye innbyggarar og eit fast pensjonistskatt-regime i sør). Lombardia har også insentiv for dei som flytter bustadadresse og jobbar heimanfrå. Dette kan indirekte føre til at nokre kjøparar faktisk flytter og bur ved sjøen, ikkje berre ferierer der.

Regulering av utleige