Vancouver eigedomsmarknad 2025: Trendar, prognosar & viktige innsikter

Komersiell marknad (2025): Vancouvers næringseigedomssektor har vist motstandskraft trass i dei økonomiske motvindane.Investeringsaktiviteten tok seg opp tidleg i 2025 – om lag 2 milliardar dollar i transaksjonar av næringseigedom vart gjennomført i første kvartal 2025, ein auke på 10 % samanlikna med året før altusgroup.com altusgroup.com.Investorar er framleis tiltrekte av dei grunnleggjande føresetnadene og den langsiktige veksthistoria til Vancouver, noko som blir vist ved at byen nyleg vart rangert som den beste marknaden i Canada for investeringssentiment innan næringseigedom altusgroup.com.Når det er sagt, opplever ulike aktivaklassar forskjellige tilhøve.Kontorlokale i Vancouver slit med høg ledigkapasitet (tilgjenge på rundt 12,4 % tidleg i 2025) på grunn av ny tilgang og vedvarande hybridarbeid altusgroup.com.Utleigarar rapporterer om ein «flight-to-quality», sidan moderne Klasse A-kontor fortsatt opplever positiv opptak (sju samanhengande kvartal per Q1 2025) og minkande tilgjenge, sjølv om eldre kontorbygg står ubrukt altusgroup.com altusgroup.com.Merk at nokre underbrukte kontorbygningar vert omgjorde – til dømes vart eit 12-etasjars kontortårn i sentrum selt for å bli gjort om til eit hotell med 180 rom altusgroup.com, noko som speglar ein trend med tilpassing og ombruk i sentrum.Detaljeeigedom står på eit sterkare grunnlag: detaljeinvesteringsvolum auka med 140 % frå år til år tidleg i 2025 altusgroup.com, etter kvart som investorar siktar seg inn på dei beste handlegatene og senter med daglegvarebutikkar som ankerpunkt.Likevel ligg det usikkerheit over tradisjonelle varehus; det ikoniske Hudson’s Bay Company har meldt oppbod, og mogelege butikkstengingane kan etterlate store tomrom, noko som tvingar utleigarar til å vere kreative når dei skal utvikle store butikklokale på nytt altusgroup.com altusgroup.com.Industri- og logistikkeigedomar, som lenge har vore favorittane i Vancouver-marknaden, har opplevd ei lett svekking.Industriell tilgjengeligheit har auka til om lag 6,0 % – det høgaste sidan 2010 – ettersom nokre investorar har sett avgjerder på vent på grunn av handelsusikkerheit altusgroup.com altusgroup.com.Likevel er etterspurnaden etter lagerbygg framleis grunnleggjande sterk (netto opptak er framleis positivt), og mangelen på tomt i Vancouver sikrar at næringseigedom framleis er ein verdifull langsiktig investering altusgroup.com altusgroup.com.Samla sett er Vancouver sin kommersielle sektor i 2025 blanda: solid innan detaljhandel og utvikling av fleirefamilieleilegheiter til utleige, forsiktig optimistisk for kontor (for toppklasse-lokale), og ei lita pause innan industri – men på tvers av alle sektorar held byens attraktivitet for investorar og bedrifter fram å støtte opp under marknadens stabilitet.

Noverande marknadstilstandar i 2025

Vancouver sitt eigedomslandskap i 2025 er prega av høgt varelager og avkjøla prisar i bustadsektoren, sett mot bakgrunn av ein robust men i endring næringsmarknad.

Bustadmarknaden (2025): Bustadmarknaden i Storfylket Vancouver har gått frå det hektiske seljarmarknaden dei siste åra til ein meir balansert eller endå til kjøparvenleg posisjon. Salet av bustader har gått ned – akkumulerte transaksjonar tidleg i 2025 var blant dei svakaste på eit tiår storeys.com – og aktive oppføringar har auka til eit fleirårig høgt nivå. I mai 2025 var det over 17 000 aktive oppføringar i Metro Vancouver, opp 26% frå året før og det høgaste talet sidan 2016 wowa.ca. Dette hoppet i tilbod, kombinert med høgare lånekostnader, har letta presset på prisane. Standardprisen for alle eigedomstypar i Metro Vancouver ligg rundt 1,18 millionar dollar, som er omtrent 2,9% lågare enn i fjor wowa.ca. Gjennomsnittsprisar har hatt eit endå brattare fall på ~5-6% frå året før wowa.ca. Med låge salstal (i mai 2025 var salet ~18% lågare enn i mai 2024 wowa.ca) og eit jamt tilsig av nye eigedomar, har forholdet mellom sal og nye oppføringar (SNLR) lege stabilt i nedre del av 30%-området. Dette SNLR syner kjøparmarknad (godt under 60%+ som indikerer seljarmarknad) wowa.ca. Kort sagt: Bustadmarknaden i Vancouver sommaren 2025 er rolegare og meir forhandlingsvenleg: kjøparar har fått tilbake noko forhandlingsmakt, medan seljarar møter eit meir prissensitivt marknad etter år med uavbrote vekst.

Pris- og bustadtilgjenge-trendar

Etter eit tiår med dramatisk verdistiging, har bustadprisane i Vancouver nyleg gått inn i ein periode med moderat korreksjon. Frå 2005 til 2022 auste bustadverdiane seg eksponentielt – MLS-indeksprisen er no over 235 % høgare enn i 2005 (ein samansett årleg vekst på om lag 6,1 %) wowa.ca. Denne langvarige auken, dreven av avgrensa areal, folketalsvekst og global investering, har gjort Vancouver til ein av verdens dyreste bustadmarknader. Men 2022 vart eit vendepunkt då rentene byrja å auke kraftig. Innan 2023–2024 hadde høgare rente på bustadlån vesentleg svekka kjøparane si evne til å kome inn på marknaden og kjølt ned etterspurnaden, noko som førte til at prisane flata ut og fall noko. Samla indekspris i Metro Vancouver toppa seg tidleg i 2022 og sokk deretter nedover. Per midten av 2025 ligg indekser omtrent 5–10 % under toppen, avhengig av bustadtype (til dømes er einebustad-indeksen ned ~3,2 % frå året før, medan leilegheiter er ned ~2,4 % frå året før) wowa.ca. Gjennomsnittleg salspris på tvers av alle bustadtypar i Storgreater Vancouver i mai 2025 var om lag 1,27 millionar dollar, om lag 6 % lågare enn for eitt år sidan wowa.ca. Kort sagt har prisane trekt seg litt tilbake frå rekordhøge nivå, og gjev ein liten lette for kjøparar samanlikna med marknadsfrenesien i 2021.

Affordability, eller bustad-tilgjengelegheit, er framleis den største utfordringa i Vancouver. Ved slutten av 2023 fastslo RBC at bustadmarknaden i byen var i “full krise” når det gjaldt tilgjengelegheit vancouver.citynews.ca. Faktisk var det dyrare enn nokon gong å kjøpe bustad i Canada: RBC sin indeks viste at ein gjennomsnittleg kjøpar i Vancouver måtte ha over 106 % av median hushaldsinntekt berre for å dekke eigarskapskostnader på ein gjennomsnittsheim vancouver.citynews.ca. Dette er eit oppsiktsvekkjande tal – det representative hushaldet har rett og slett ikkje råd til ein bustad i Vancouver med mindre dei bruker meir enn heile bruttoinntekta si på det. Ekstremt høge prisbelastningar har berre letta litt med den siste prisnedgangen. Sjølv i optimistiske scenario anslo RBC at inntektsbehovet i 2025 knapt vil falle tilbake til nivå frå midten av 2022 – framleis ekstraordinært høgt og gir knapt betra tilgang for dei fleste kjøparar vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Andre måletal fortel det same: Pris-til-inntekt og pris-til-leige-forholdet i Vancouver er blant dei verste i verda, og byen er jamt rangert som Canadas minst tilgjengelege by for både å eige og leige bustad.

Presset er ikkje avgrensa til kjøparar. Leigetakarar møter rekordhøge leiger og låg ledigheit. Tidleg i 2024 var ledigheitsraten for utleige i Metro Vancouver om lag 1,6%, litt opp frå nesten null, men framleis langt under ein sunn balanse jarmanrealestate.com. Dette stramme marknaden har pressa gjennomsnittleg månadleg leige for ei toromsleilegheit til rundt $2,200 (og over $2,500 for ei utleigd leilegheit) – det høgaste i landet vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Inntektene har ikkje halde tritt, så mange hushald brukar langt meir enn dei tilrådde 30 % av inntekta på bustad. Desse pressa på bufaste har faktiske demografiske konsekvensar: yngre familiar og til og med nokre verksemder flyttar til billegare område, og B.C. hadde ein netto utflytting av mellomprovinsielle migrantar i 2023 (over 8 000 fleire reiste til andre provinsar enn dei som flytta inn) biv.com biv.com. Dei høge bustadkostnadane blir nemnde som ein hovudgrunn for denne utflyttinga der folk søker grønnare (eller i det minste billegare) marker biv.com.

Oppsummert har prisutviklinga i Vancouver nyleg flata ut etter fleire år med vekst, men bustadene er framleis utruleg dyre i forhold til lokale inntekter. Små prisfall og litt lågare renter har berre marginalt forbetra situasjonen. Bustadtilgjenge i Vancouver vil truleg fortsette å vere sterkt pressa utan store endringar – ein realitet økonomar anerkjenner og åtvarar om at det kan ta år med inntektsvekst og auka tilbod før ein får ein viss balanse vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Dagens tilstand har dempa investoreuforien og fått politikarar til å ta grep (som diskutert nedanfor), men for den vanlege vancouveritten er draumen om å eige eller leige noko rimeleg framleis ein bratt bakke.

Investeringsmoglegheiter og risiko

Sjølv om det er utfordringar, byr Vancouvers eigedomsmarknad framleis på moglegheiter for investorar – men desse kjem med betydelege risikoar. Under finn du ein gjennomgang av viktige moglegheiter og risikoar for 2025:

Moglegheiter: Kjøparmarknad: Den siste nedkjølinga har vippa vektskåla litt i favør kjøparane, og skapar ei moglegheit for dei som vil inn på marknaden eller oppgradere. Med høgare varelager og motiverte seljarar kan kjøparar i 2025 forhandle fram betre prisar og vilkår enn tidlegare år. For investorar byr denne rolege perioden på ein sjanse til å kjøpe kvalitetseigedommar til relativ rabatt frå toppnivåa. Sterk etterspurnad etter utleige: Vancouvers strame utleigemarknad (ledigheit ~1–2 %) garanterer sterk etterspurnad etter utleigeeiningar. Investorar i særskild bygde utleigeprosjekt eller sekundære utleigebustader kan dra nytte av rekordhøge husleiger og låg ledigheit, og gje jamn kontantstraum. Dei langsiktige fundamenta (jamn innvandring og avgrensa tomter) tilseier at utleige vil vere eit trygt val. Faktisk har utbyggjarar omstilt seg mot særskild bygde utleigeprosjekt , freista av låg ledigheit og statlege insentiv altusgroup.com altusgroup.com. Attraktivitet og motstandskraft: Vancouvers status som global by, diversifisert økonomi og høg livskvalitet ligg til grunn for motstandsdyktige eigedomsverdiar. Byen ligg jamleg på topp eller nær toppen i undersøkingar om investorføretrukne byar i Canada altusgroup.com. Denne grunnleggande tiltrekkinga gir tryggleik i langsiktig verdiauke i eigedom i Vancouver. Sjølv når andre marknader sviktar, pleier Vancouver å behalde si tiltrekking for både innanlandske og utanlandske kjøparar (der det er tillate), og fungerer som ein relativt trygg hamn for investeringar i faste verdiar. Veksande vekstområde: Betydelige offentlege investeringar og utviklingsprosjekt er undervegs (nye transportliner, store områdeutviklingar – sjå nabolagsprofilane). Desse prosjekta kan løfte eigedomsverdiar i visse nabolag. Strategiske investorar kan finne moglegheiter i område som er planlagt for transformasjon, som langs Broadway-korridoren (nye SkyTrain-stasjonar) eller rundt planlagde bydelar (Oakridge, Brentwood, osv.), og forvente verdiauke etter kvart som desse områda utviklar seg.

Risikoar: Høge renter og finansieringskostnader: Tida med billig lån er over, i alle fall for no. Lånekostnadene i 2025 er mykje høgare enn for nokre år sidan, noko som minskar lønsemda for investorar. Høge bustadlånsrenter gir lågare avkastning på lånt kapital og strengare kvalifiseringskrav. Det er ein risiko for at dersom rentene held seg høge eller stig enda meir, kan eigedomsverdiane få eit ytterlegare press nedover (sidan kjøparane får redusert kjøpebudsjett). Denne rentesensitiviteten er ein viktig risikofaktor for Vancouver, som har ein av dei høgaste gjeldsbyrdene og prisnivåa – noko som gjer marknaden særleg utsett for endringar i finansieringsvilkåra vancouver.citynews.ca. Potensiell ytterlegare priskorreksjon: Sjølv om hovudscenarioet er stabilisering, åtvarar nokre analytikarar om at Vancouver framleis er utsett for ein større priskorreksjon. Dersom dei økonomiske vilkåra forverrast (t.d. resesjon eller fleire tapte jobbar) eller det oppstår eit overtilbod, kan bustadprisane falle meir enn venta. Ein multi-faktor risikovurdering vurderer for tida Vancouver som ein “moderat risiko” for ein marknadskorreksjon , gitt dårlegare bustadtilgjengelegheit og avhengnad av kontinuerleg etterspørselsvekst mortgagesandbox.com. Investorar bør vere varsame med kortsiktige kjøp og sal, eller å ta på seg for mykje gjeld i tilfelle prisane fell. Endringar i politikk og reguleringar: Marknaden er utsett for risiko frå offentlege inngrep. Myndigheitene har dei siste åra ikkje nølt med å innføre skattar, gebyr for tomme bustader, justeringar i husleigekontroll og kjøpsreguleringar for å bremse spekulasjon og betre tilgjengelegheit. Døme på dette er forbod for utanlandske kjøparar, høgare eigedomsoverføringsavgift for ikkje-busette, og restriksjonar på korttidsutleige (rådd i neste seksjon). Slike tiltak kan påverke investeringsstrategiar og avkastning – til dømes kan strengare reglar for Airbnb redusere forventa inntekt for dei som vil satse på turistmarknaden. Stadig endring av politikk (t.d. diskusjon om høgare eigedomsskatt på luksusbustader eller strengare husleigekontroll) betyr at investorar må handtere regulatorisk usikkerheit. Risiko for bygging og utvikling: Dei som investerer i utbyggingsprosjekt eller nye prosjekt møter høge byggekostnader og svakare førehandssal . Byggekostnadene (arbeidskraft, materiale) i Vancouver har auka kraftig dei siste åra altusgroup.com. Samstundes har førehandssalet av nye leilegheiter sakka kraftig akterut – tidleg i 2025 var talet på nye prosjektlansar rekordlåge fordi utbyggjarar heldt igjen på grunn av svak interesse frå kjøparar mortgagesandbox.com. Dette aukar risikoen for prosjektforsinkingar eller kanselleringar. Investorar i utbyggingsprosjekt bør vere merksame på kostnadsoverskridingar og moglegheita for at einingane kan ta lengre tid å selje eller leige ut enn planlagt. Makroøkonomiske og geopolitisk risiko: Breiare økonomiske trendar utgjer òg ein risiko. Handelsspennningar (t.d. toll som rammar B.C. sine eksportdrivne sektorar) og global geopolitisk ustabilitet kan smitte over på Vancouver-økonomien og dermed på eigedomsmarknaden. Til dømes har usikkerheit rundt toll i 2024-2025 blitt peika på som ein faktor som gjer at kjøparar nøler og “sitt på sidelinja” sjølv med oppdemma etterspurnad bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Eit større sjokk – ei global nedgangstid, finanskrise, eller til og med eit lokalt jordskjelv sidan Vancouver ligg i eit jordskjelvområde – kan påverke eigedomsverdiane og likviditeten i marknaden.



Konklusjon: Vancouver er framleis ein svært ettertrakta, men dyr marknad. Det finst solide moglegheiter for langsiktige investorar, særleg innan utleigebustadar og godt plasserte eigedomar, sidan byen sin varige appell og avgrensa tilbod lover godt for framtidige verdiar. Men desse moglegheitene kjem med ikkje-ubetydelege risikoar. Kloke investorar i 2025 gjer grundig undersøking, stresstestar økonomien mot renteendringar, og følgjer nøye med på politiske grep. Ein balansert strategi – som veg Vancouver sine sterke grunnforhold opp mot dei sykliske og strukturelle risikoane – er avgjerande for å lukkast i denne marknaden.

Viktige politiske endringar og statlege initiativ

Som svar på bekymringar rundt bustadprisar og press i marknaden, har alle styringsnivå innført tiltak som direkte påverkar eigedomsbiletet i Vancouver. Nedanfor er nokre av dei mest innverkande, nylege politikkane og initiativa:

Forbod mot utanlandske kjøparar (føderalt): Canada innførte Prohibition on Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act i januar 2023, som stenger utanlandske kjøparar (med visse unntak) ute frå å kjøpe bustadeigedom i Canada. Det var opphavleg meint å vare i to år til 2025, men blei nyleg utvida til 1. januar 2027 bcrealestatelawyers.com. Denne politikken var retta mot å dempe spekulasjon og etterspurnad frå utanlandske investorar, særleg i byar som Vancouver som hadde opplevd stor utanlandsk kapital. Forbodet har bidrege til mindre luksus- og høgprissegment-transaksjonar frå utanlandske kjøparar. (Merk at B.C. alt sidan 2016 har hatt ein overføringsskatt på 20% for utanlandske kjøparar i Metro Vancouver, så utanlandsk aktivitet var dempa også før dette direkte forbodet.)

Canada innførte i januar 2023, som stenger utanlandske kjøparar (med visse unntak) ute frå å kjøpe bustadeigedom i Canada. Det var opphavleg meint å vare i to år til 2025, men blei nyleg bcrealestatelawyers.com. Denne politikken var retta mot å dempe spekulasjon og etterspurnad frå utanlandske investorar, særleg i byar som Vancouver som hadde opplevd stor utanlandsk kapital. Forbodet har bidrege til mindre luksus- og høgprissegment-transaksjonar frå utanlandske kjøparar. (Merk at B.C. alt sidan 2016 har hatt ein overføringsskatt på 20% for utanlandske kjøparar i Metro Vancouver, så utanlandsk aktivitet var dempa også før dette direkte forbodet.) Provinsiell bustadtilbod-lov & reguleringsreformer (B.C.): B.C.-regjeringa under Premier David Eby har aggressivt teke grep for å auke bustadtilbodet. Mot slutten av 2022 sette Housing Supply Act bustadmål for kommunane og gav provinsen makt til å overstyre lokale reguleringar dersom byane ikkje legg til rette for nok nye bustader. Bygd vidare på dette annonserte provinsen i november 2023 omfattande reguleringsreformer for å tillate meir småskala fleirmannsbustader på tomter som tidlegare var for einebustader news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Med desse endringane må kvar kommune i B.C. tillate minst 3–4 bueiningar på ein einebustadtomt, og opp til 6 bueiningar på større tomter nær kollektivstopp med hyppig rutetilbod news.gov.bc.ca. Vancouver, som alt har bevegd seg denne vegen, tilpassa sine forskrifter for å etterleve krava. Desse oppreguleringane fjernar «kun-einebustad»-reguleringa, og legaliserer effektivt tomanns-, tremanns-, firemannsbustader og meir i tidlegare eksklusive nabolag. Modellar frå provinsen antyder at over 130 000 nye småbustader kan kome til dei neste ti åra takka vere dette initiativet news.gov.bc.ca, noko som vil auke tilbodet i urbane område betydeleg.

B.C.-regjeringa under Premier David Eby har aggressivt teke grep for å auke bustadtilbodet. Mot slutten av 2022 sette bustadmål for kommunane og gav provinsen makt til å overstyre lokale reguleringar dersom byane ikkje legg til rette for nok nye bustader. Bygd vidare på dette annonserte provinsen i omfattande reguleringsreformer for å tillate meir på tomter som tidlegare var for einebustader news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Med desse endringane må kvar kommune i B.C. tillate minst 3–4 bueiningar på ein einebustadtomt, og opp til 6 bueiningar på større tomter nær kollektivstopp med hyppig rutetilbod news.gov.bc.ca. Vancouver, som alt har bevegd seg denne vegen, tilpassa sine forskrifter for å etterleve krava. Desse oppreguleringane fjernar «kun-einebustad»-reguleringa, og legaliserer effektivt tomanns-, tremanns-, firemannsbustader og meir i tidlegare eksklusive nabolag. Modellar frå provinsen antyder at over kan kome til dei neste ti åra takka vere dette initiativet news.gov.bc.ca, noko som vil auke tilbodet i urbane område betydeleg. Effektivisering av godkjenningar og reduksjon av byråkrati: Myndigheitene har innsett at lange løyveprosessar forverrar bustadsknappa. Vancouver er kjend for sakte sakshandsaming. I 2023-2024 starta byen Vancouver, med støtte frå føderale midlar, initiativ for å effektivisere omregulering og løyvetaking . Den føderale regjeringa sin Bustadakselerasjonsfond på 4 milliardar dollar gav Vancouver 115 millionar dollar for å framskunde godkjenningar av utbygging og fjerne hinder for fortetting pm.gc.ca pm.gc.ca. Til gjengjeld forplikta Vancouver seg til å legge til rette for 3 200 nye bustadeiningar innan tre år og over 40 000 bustader i det neste tiåret gjennom tiltak som oppdatering av reguleringsplanar, digital løyvesakshandsaming og fjerning av krav om offentlege høyringar for prosjekt som allereie passer inn i godkjende planar pm.gc.ca pm.gc.ca. Samstundes vedtok B.C. i 2023 lovverk for å framskunde lokale godkjenningar ved å førehandsgodkjenne område og fase ut einskildvise offentlege høyringar for prosjekt i samsvar med offisielle arealplanar news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Desse tiltaka skal samla kortare byggetidene for nye bustadar.

Myndigheitene har innsett at lange løyveprosessar forverrar bustadsknappa. Vancouver er kjend for sakte sakshandsaming. I 2023-2024 starta byen Vancouver, med støtte frå føderale midlar, initiativ for å . Den føderale regjeringa sin på 4 milliardar dollar gav Vancouver 115 millionar dollar for å framskunde godkjenningar av utbygging og fjerne hinder for fortetting pm.gc.ca pm.gc.ca. Til gjengjeld forplikta Vancouver seg til å legge til rette for 3 200 nye bustadeiningar innan tre år og over 40 000 bustader i det neste tiåret gjennom tiltak som oppdatering av reguleringsplanar, digital løyvesakshandsaming og fjerning av krav om offentlege høyringar for prosjekt som allereie passer inn i godkjende planar pm.gc.ca pm.gc.ca. Samstundes vedtok B.C. i 2023 lovverk for å ved å førehandsgodkjenne område og fase ut einskildvise offentlege høyringar for prosjekt i samsvar med offisielle arealplanar news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Desse tiltaka skal samla for nye bustadar. Skatt på tomme bustader og spekulasjon: For å hindre at bustader står tomme og for å sikre at bustader blir nytta av lokale innbyggjarar, er fleire skattar innførte. Vancouvers eiga Empty Homes Tax pålegg ein skatt på 3 % av den takserte verdien for bustader som står tomme meir enn 6 månader i året gvrealtors.ca. (Skatten vart midlertidig auka til 5 %, men denne auken vart snudd grunna bekymringar om etterleving lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Den provinsielle spekulasjons- og tomheitskatten gjeld i urbane område av B.C., inkludert Metro Vancouver, og krev skatt frå utanlandske eigarar og andre ikkje-unntatte eigarar som let eigedomar stå tomme. Frå januar 2024 vart denne provinsielle skatten utvida til 13 nye samfunn i B.C. www2.gov.bc.ca for å tette smotthol utanfor Metro Vancouver. Desse skattane har ført til at mange tomme einingar er komne tilbake på leigemarknaden – Vancouver rapporterer at tomheitskatten har ført til at tusenvis av leilegheiter er komne i bruk igjen, noko som aukar tilbodet til leigetakarar.

For å hindre at bustader står tomme og for å sikre at bustader blir nytta av lokale innbyggjarar, er fleire skattar innførte. Vancouvers eiga pålegg ein skatt på 3 % av den takserte verdien for bustader som står tomme meir enn 6 månader i året gvrealtors.ca. (Skatten vart midlertidig auka til 5 %, men denne auken vart snudd grunna bekymringar om etterleving lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Den gjeld i urbane område av B.C., inkludert Metro Vancouver, og krev skatt frå utanlandske eigarar og andre ikkje-unntatte eigarar som let eigedomar stå tomme. Frå januar 2024 vart denne provinsielle skatten www2.gov.bc.ca for å tette smotthol utanfor Metro Vancouver. Desse skattane har ført til at mange tomme einingar er komne tilbake på leigemarknaden – Vancouver rapporterer at tomheitskatten har ført til at tusenvis av leilegheiter er komne i bruk igjen, noko som aukar tilbodet til leigetakarar. Restriksjonar på korttidsutleige: Både provinsen og byen Vancouver har stramma inn på korttidsutleige (som Airbnb) for å verne bustader til langtidsleige. I 2023 innførte B.C. lovverk som skjerpar restriksjonar på korttidsutleige i byar gjennom auka bøter og strengare handheving, og ved berre å tillate slike utleiger i hovudbustader i dei fleste tilfelle. Vancouver krev allereie at dei som driv korttidsutleige har forretningsløyve og berre leiger ut si eigne primære bustad. Den provinsielle lovendringa styrkjer desse reglane ytterlegare. Ved å avgrense korttidsutleige (som ofte tok heile leilegheiter ut av langtidsmarknaden), håpar ein å frigje tusenvis av einingar til lokale innbyggjarar vancouver.citynews.ca.

Både provinsen og byen Vancouver har stramma inn på korttidsutleige (som Airbnb) for å verne bustader til langtidsleige. I 2023 innførte B.C. lovverk som skjerpar restriksjonar på korttidsutleige i byar gjennom auka bøter og strengare handheving, og ved berre å tillate slike utleiger i hovudbustader i dei fleste tilfelle. Vancouver krev allereie at dei som driv korttidsutleige har forretningsløyve og berre leiger ut si eigne primære bustad. Den provinsielle lovendringa styrkjer desse reglane ytterlegare. Ved å (som ofte tok heile leilegheiter ut av langtidsmarknaden), håpar ein å frigje tusenvis av einingar til lokale innbyggjarar vancouver.citynews.ca. Leigetakarvern og utleieinitiativ: Bustadkrisa har ført til politikk for å verne leigetakarar. Styresmaktene i B.C. avskaffa forbod mot utleie i eigarseksjonssameiger (leilegheitsbygg) seint i 2022, og fjerna alle reglar som hindra utleie – eit forsøk på å opne for fleire utleigemoglegheiter i leilegheitsbygg lawsonlundell.com. I 2023 sette B.C. makstak på årlege leigeaukar under inflasjon (t.d. maks 2 % i 2023, 3,5 % i 2024) for å hindre store hopp for eksisterande leigetakarar. Provinsen innførte ein verneperiode for bustadkjøparar (på folkemunne kalla “avkjølingsperiode”) som gav kjøparar av brukte bustader nokre dagar etter eit oppnådd tilbod til å trekke seg (innført i 2023) – eit tiltak for å dempe bodkrigar og gi bustadkjøparar litt pusterom. I tillegg gjekk provinsen i 2024 inn for å stoppe “renoviction” og urettferdige utkastelsar ved å stramme inn på husleigelova vancouver.citynews.ca, slik at utleigarar får vanskelegare for å kaste ut leigetakarar grunna mindre oppussingar eller misbruk av tidsavgrensa leigekontraktar.

Bustadkrisa har ført til politikk for å verne leigetakarar. Styresmaktene i B.C. avskaffa forbod mot utleie i eigarseksjonssameiger (leilegheitsbygg) seint i 2022, – eit forsøk på å opne for fleire utleigemoglegheiter i leilegheitsbygg lawsonlundell.com. I 2023 sette B.C. makstak på årlege leigeaukar under inflasjon (t.d. maks 2 % i 2023, 3,5 % i 2024) for å hindre store hopp for eksisterande leigetakarar. Provinsen innførte ein (på folkemunne kalla “avkjølingsperiode”) som gav kjøparar av brukte bustader nokre dagar etter eit oppnådd tilbod til å trekke seg (innført i 2023) – eit tiltak for å dempe bodkrigar og gi bustadkjøparar litt pusterom. I tillegg gjekk provinsen i 2024 inn for å stoppe “renoviction” og urettferdige utkastelsar ved å stramme inn på husleigelova vancouver.citynews.ca, slik at utleigarar får vanskelegare for å kaste ut leigetakarar grunna mindre oppussingar eller misbruk av tidsavgrensa leigekontraktar. Føderal innvandrings- og bustadtilpassing: Den føderale regjeringa har oppretthalda høge innvandringsmål (som aukar bustadetterspørselen), men prøver å tilpasse dette til bustadsituasjonen. Ei merkbar endring i 2024 var justeringar i innvandringspolitikken som for ei periode begrensa talet på internasjonale studentvisum og knytte studietillatelsar til tilgangen på bustad, etter at rekordmange studentar hadde pressa leigemarknaden. Sjølv om Canada framleis har mål om sterk folkevekst, er det større erkjenning av at bustadtilbodet må henge med. Det føderale budsjettet har kome med insentiv som skattefri bustadsparingskonto for førstegangskjøparar (lansert i 2023) for å hjelpe kjøparar med å spare til eigendel, og fjerna GST (føderal salssavgift) på nye utleiebygg for å stimulere utbyggarar til å bygge leilegheiter for utleie (innført seint i 2023). Desse tiltaka påverkar Vancouver indirekte ved å fremje auka tilbod og hjelpe kjøparar.

Samla sett er det i 2025 eit svært aktivistisk politisk klima rundt bustad: Styresmaktene grip inn meir enn nokon gong for å auke tilbodet og hindre spekulasjonsdrevet etterspørsel. Verknaden av desse tiltaka vil vise seg dei neste åra. Vancouver-marknaden merkar allereie tidlege effektar – til dømes fleire flerbustadhus-prosjekt i einebustadområde når reguleringane mjuknar opp, og ei lita auke i langtidsleigeannonser då innstraming av korttidsleige gir effekt. Politiske leiarar har signalisert at dei vil fortsette å bruke alle verktøy som finst for å handtere bustadprisar og tilgjenge, så dei som opererer i marknaden må rekne med eit reguleringslandskap i stadig endring.

Tilbod, etterspørsel og migrasjon

Balansen mellom tilbod og etterspørsel i eigedomsmarknaden i Vancouver blir sterkt påverka av migrasjonstrendar og byggeaktivitet. Dei siste åra har etterspørselen auka kraftig som følgje av folkevekst, medan bustadtilbodet har slite med å halde tritt.

Folketal og migrasjon: Folketalet i Metro Vancouver held fram med å vekse kraftig, hovudsakleg på grunn av internasjonal immigrasjon. British Columbia nådde rekordhøge immigrasjonstal i 2022 og 2023 – provinsen fekk omlag 162 000 nye innbyggjarar frå juli 2022 til juli 2023 aleine biv.com. I 2023 immigrerte over 175 000 personar til B.C. frå andre land, ein auke på 65 % frå året før biv.com – ein overveldande auke som understrekar Canadas høge innvandringsmål (og Vancouvers status som eit ettertrakta reisemål for nykomarar). Denne tilstrøyminga av nykomarar, inkludert innvandrarar, flyktningar, utanlandske studentar og mellombelse arbeidarar, har i stor grad konsentrert seg i Stor-Vancouver og nærliggjande byområde biv.com. Samtidig er naturleg folkevekst (fødslar minus dødsfall) no negativ i B.C., og som nemnt, har provinsen hatt ein netto utflytting interprovinsielt (over 8 000 netto drog i 2023) då nokre lokale flytta til billegare område biv.com. Den samla effekten er likevel at folketalet i Vancouver er på eit historisk høgt nivå og stig, noko som gir ein vedvarande etterspurnad etter bustader. Dei føderale planane vil halde fram med å bringe ein jamn straum av innvandrarar kvart år, så Vancouver kan vente titusenvis av nye innbyggjarar årleg. Dette held det underliggande presset oppe på bustadmarknaden, særleg for utleigebustader og startbustader som nykomarar føretrekkjer.

Bustadtilbod og utbyggingsaktivitet: På tilbodssida har bustadbygginga prøvd å ta seg opp, men ho held ikkje følgje med den aukande etterspurnaden. I 2023 vart det ferdigstilt om lag 30 600 nye bustadeiningar i Metro Vancouver biv.com – ein auke på berre 1 % frå året før, og langt frå nok til å dekke folketalsveksten. Som eitt talande døme vart det i 2023 om lag eitt nytt heim bygd for kvar femte nye innflyttar til B.C. biv.com. Dette forholdstalet viser eit stort underskot. Skeivbalansen mellom bustadettersprurnad og tilbod har bygd seg opp over år – reguleringskrav, lange godkjenningsprosesser, mangel på arbeidskraft og høge byggekostnader har alle bidrege til å bremse kor raskt nye heimar kjem på marknaden.

Det er sagt, utbyggingsaktivitet er no på eit av dei høgaste nivåa nokon gong i Vancouver, i alle fall i planleggingsfasen. I byen Vancouver er tusenvis av einingar under bygging og titusenvis fleire i ulike stadier av planlegging. Presset frå myndigheitene (gjennom dei tidlegare nemnde politikkutspela) for å tillate meir tettbygdheit har ført til ein bølgje av nye forslag. Til dømes har Broadway-planen (som dekker Central Broadway-korridoren) utløyst omreguleringssøknader for dusinvis av mellom- og høghusprosjekt langs ruta for den nye T-banelinja. Byrådet rapporterer om ein “flom av tårnprosjekt i planleggingsfasen” for Broadway – godt over 100 potensielle tårn er under diskusjon berre i det området cityhallwatch.wordpress.com. Over heile byen ser einstaka tidlegare einebustadsområde etter kvart forslag om fleirmannsbustadar og lågblokker på grunn av dei nye arealreglane. I tillegg opplever forstadene i Metro Vancouver (Surrey, Coquitlam, Burnaby, osv.) byggeboom rundt transportknutepunkt, og dette skaper nye urbane sentre som etter kvart vil lette presset på sjølve Vancouver by.

Likevel, sjølv om det er mange byggeprosjekt i gang, er tilgangen på bustader på kort sikt framleis knapp. Utbyggerar møter utfordringar som stigande rente (som gjer finansiering av prosjekt dyrare), aukande byggekostnader og ein nyleg nedgang i tal på førehandsselde leilegheiter. Mange utbyggjarar har blitt meir forsiktige – enkelte prosjekt er utsette eller nedskalerte. Tal frå tidleg i 2025 viste nylanseringar av prosjekt på eit fleirårig lågpunkt (til dømes nær null nye lanseringar av leiligheitsprosjekt i januar 2025 mot om lag 750 einingar vanlegvis lansert i ein januar før pandemien) mortgagesandbox.com. Dette tyder på at utbyggjarane ventar til marknaden betrar seg. Bustadbygginga i Metro Vancouver gjekk faktisk ned i 2023-2024 grunna desse motvinden, særleg i leilegheitssegmentet cmhc-schl.gc.ca. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) ventar berre ein marginal auke i bustadbygginga i 2025 i Vancouver, leia hovudsakleg av utleieleilegheiter heller enn selgeiningar assets.cmhc-schl.gc.ca.

Etterspurnad-tilbod-dynamikken kan oppsummerast slik: Vancouver har ein strukturell bustadmangel samanlikna med etterspurnaden som blir skapt av folketalet og økonomien. Migrasjonsdriven etterspurnad overgår konsekvent ny bustadbygging, noko som bidreg til høge prisar og låg tilgang på ledige bustader. Sjølv med rekordmange kranar på himmelen, prøver regionen å ta att forsømte år med for lite bygging. I åra som kjem, viss ulike politiske verkemiddel verkar, bør vi sjå raskare vekst i tilbodet – fleire heimar av alle slag blir ferdigstilte. Fylket sitt mål (gjennom bustadplanen og Housing Supply Act) er faktisk å styrkje årlege bustadfullføringar betrakteleg. Store arbeidsgjevarar og økonomisk utvikling er også avhengig av dette, då mangel på bustader kan hemme vekst i arbeidsstyrken.

Eit positivt teikn er at styresmakter og privat sektor samarbeider om kreative løysingar: modulbustader for rask etablering av rimelege einingar, campusutvidingar (som studentbustadprosjekt for å frigjere utleigebustader), og ombygging av underutnytta areal (gamle kjøpesenter, industrilandområde) til bumiljø. Til dømes blir fleire gamle kjøpesenter i Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – sjå neste avsnitt) gjort om til fleirbruksnabolag med tusenvis av nye heimar. Desse megaprosjekta vil tilføre mykje nytt tilbod når dei er fullførte. I tillegg har City of Vancouver rekna med at nye investeringar i kollektivtransport (Broadway Subway, SkyTrain-utvidingar til UBC og vidare til Surrey/Langley) vil gjere det mogleg med titusenvis av nye heimar langs desse banene i åra framover, ved å opne opp for utvikling orientert om kollektivknutepunkt pm.gc.ca pm.gc.ca.

Oppsummert er etterspurnaden framleis svært høg i Vancouver grunna migrasjon og få flyttealternativ, medan tilbodet veks gradvis, men ikkje raskt nok enno. Denne ubalansen er den grunnleggjande drivaren bak dei høge bustadprisane i Vancouver. Dei neste åra vil vise om ein kombinasjon av politisk press og marknadskrefter kan setje fart på bustadbygginga slik at tilbodet betrar seg. Dersom tilbodet aukar monaleg, kan det dempe pris- og leigeveksten; viss det held fram med å henge etter, vil bustadkrisa i Vancouver vedvare.

Framskrivingar og utsikter for dei neste 3–5 åra

Kva spår analytikarar og ekspertar for eigedomsmarknaden i Vancouver dei næraste åra? Grovt sett er det semje om at marknaden kjem til å få ein gradvis oppgang i sal og moderat prisvekst, heller enn ein brå boom. Høge renter og svak kjøpekraft er venta å setje ein stoppar for kraftig prisvekst på kort sikt, men når rentene letnar og tilbodet aukar, vil aktiviteten truleg ta seg langsamt opp. Nedanfor samlar vi prognosar og utsikter frå truverdige kjelder:

Pristrendar: Dei fleste prognosar viser til moderat prisauke dei neste åra, etter dei lette nedgangane i 2023-24.

Salgsvolum: Etter eit tregt 2022–2024, er det venta at bustadsalget vil ta seg forsiktig opp att. British Columbia Real Estate Association (BCREA) spår at bustadsalet i BC vil utgjere om lag 73 600 einingar i 2025, om lag uendra (-1 %) samanlikna med 2024, før det stig til om lag 80 000 i 2026 (+9 %) i takt med at marknadsforholda normaliserer seg bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. For Større Vancouver spesielt ventar BCREA om lag 26 000 sal i 2024 (på nivå med 2023) og om lag 29 500 sal i 2025 , noko som vil vere ein auke på om lag 13,5 % når oppdemma etterspurnad byrjar å bli sleppt laus bcrea.bc.ca. RE/MAX er meir optimistisk – i sin marknadsutsikt for 2025, spår dei ein 20 % auke i sal når kjøpartrua kjem attende med lågare renter blog.remax.ca. Sanninga ligg kanskje ein stad midt imellom: om rentehaldet byrjar å falle gjennom 2025, kan mange som har stått på sidelinja (særleg dei som skal kjøpe for fyrste gong) kome inn att i marknaden og auke talet på transaksjonar. Innan 2027 kan salgsvoluma kanskje nærme seg normale nivå som vi såg på slutten av 2010-talet, om det ikkje kjem nye økonomiske sjokk.

Etter eit tregt 2022–2024, er det venta at bustadsalget vil ta seg forsiktig opp att. British Columbia Real Estate Association (BCREA) spår at bustadsalet i BC vil utgjere om lag 73 600 einingar i 2025, om lag uendra (-1 %) samanlikna med 2024, før det stig til om lag 80 000 i 2026 (+9 %) i takt med at marknadsforholda normaliserer seg bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. For Større Vancouver spesielt ventar BCREA om lag (på nivå med 2023) og om lag , noko som vil vere ein auke på om lag 13,5 % når oppdemma etterspurnad byrjar å bli sleppt laus bcrea.bc.ca. RE/MAX er meir optimistisk – i sin marknadsutsikt for 2025, spår dei ein når kjøpartrua kjem attende med lågare renter blog.remax.ca. Sanninga ligg kanskje ein stad midt imellom: om rentehaldet byrjar å falle gjennom 2025, kan mange som har stått på sidelinja (særleg dei som skal kjøpe for fyrste gong) kome inn att i marknaden og auke talet på transaksjonar. Innan 2027 kan salgsvoluma kanskje nærme seg normale nivå som vi såg på slutten av 2010-talet, om det ikkje kjem nye økonomiske sjokk. Marknadsbalanse og tilstandar: Vi vil truleg sjå ein overgang tilbake mot ein balansert eller seljars marknad rundt 2025–2026. Per no (2024-25) heller marknaden i kjøparane si retning grunna mykje utbod og forsiktige kjøparar. Men om salgsvoluma tek seg opp som spådd og nye utbod ikkje held følgje, kan pendelen svinge. RE/MAX meiner Vancouver vil gå “frå ein balansert marknad til ein seljars marknad” i 2025 blog.remax.ca. Dette er basert på at rentereduksjon vil auke etterspurnaden. BCREA sin rapport peika også på betydeleg oppdemma etterspurnad som vert halde tilbake av økonomisk usikkerheit – noko som tyder på at om usikkerheita letnar, kan mange kjøparar kome på banen og stramme opp marknaden raskt bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. I 2026 kan vi atter oppleve konkurranse om attraktive bustader, sjølv om det neppe vert like ekstremt som bodkrigane i 2021 – med mindre tilgangen sviktar heilt. Ein trend å følgje med på er investoraktivitet : om kredittvilkåra vert betre, kan investorane kome sterkare tilbake (særleg i leilegheitsmarknaden som har vore mjuk i det siste). Ein annan er luksussegmentet – bustader i svært høg prisklasse hadde avdempa etterspurnad under forbodet mot utanlandske kjøparar; sidan dette forbodet varer til 2027, vil luksusmarknaden vere avhengig av innanlandske kjøparar med god råd og innvandrarar med midlar. Dette segmentet kan prestere svakare enn marknaden elles på kort sikt, men kan få eit oppsving etter 2027 dersom forbodet vert oppheva.

Vi vil truleg sjå ein rundt 2025–2026. Per no (2024-25) heller marknaden i kjøparane si retning grunna mykje utbod og forsiktige kjøparar. Men om salgsvoluma tek seg opp som spådd og nye utbod ikkje held følgje, kan pendelen svinge. RE/MAX meiner Vancouver vil gå “frå ein balansert marknad til ein seljars marknad” i 2025 blog.remax.ca. Dette er basert på at rentereduksjon vil auke etterspurnaden. BCREA sin rapport peika også på betydeleg som vert halde tilbake av økonomisk usikkerheit – noko som tyder på at om usikkerheita letnar, kan mange kjøparar kome på banen og stramme opp marknaden raskt bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. I 2026 kan vi atter oppleve konkurranse om attraktive bustader, sjølv om det neppe vert like ekstremt som bodkrigane i 2021 – med mindre tilgangen sviktar heilt. Ein trend å følgje med på er : om kredittvilkåra vert betre, kan investorane kome sterkare tilbake (særleg i leilegheitsmarknaden som har vore mjuk i det siste). Ein annan er – bustader i svært høg prisklasse hadde avdempa etterspurnad under forbodet mot utanlandske kjøparar; sidan dette forbodet varer til 2027, vil luksusmarknaden vere avhengig av innanlandske kjøparar med god råd og innvandrarar med midlar. Dette segmentet kan prestere svakare enn marknaden elles på kort sikt, men kan få eit oppsving etter 2027 dersom forbodet vert oppheva. Etter Eigedomstype: Ulike segment kan prestere ulikt. Eneboligar i Vancouver, som såg det største fallet i sal under renteauken, kan få ein sterkare oppsving når «move-up»-kjøparar kjem tilbake når rentene fell. BCREA ventar at segmenta med høgare prisar får mest press nedover på prisane i 2024, men generelt flate prisar totalt sett bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – noko som tyder på at dei meir rimelege segmenta kan halde verdien betre. Bustadleilegheiter og rekkehus , som er dei meir «rimelege» alternativa, kan få jamn etterspurnad frå førstegangskjøparar etter kvart som moglegheitene sakte blir betre. Men ein risiko for leilegheiter er overflod av nye leilegheitsprosjekt som kjem på marknaden: CMHC påpeika at rekordmange ferdigstilte leilegheiter i 2025, kombinert med at nokre investorar sel på grunn av auka berekostnader, kan føre til eit mjukare omsalsmarknad for leilegheiter på kort sikt cmhc-schl.gc.ca. Mange investorar som kjøpte prosjekterte leilegheiter i 2018–2021 står no overfor ferdigstilling og langt høgare renter enn dei hadde rekna med, som kan føre til at somme blir nøydde til å selje – noko som aukar tilbodet på omsalsmarknaden for leilegheiter. Dette kan avgrense prisveksten på leilegheiter dei neste 1–2 åra. På den andre sida vil utleigefokuserte eigedomar (fleirfamilie-bustadblokker) framleis vere svært etterspurde av institusjonelle investorar, sidan det er låg vakanse – prisane på slike objekt (avkastningskrav/cap rates) bør halde seg sterke. Kommersielle prognosar (frå grupper som CBRE) tyder på at når økonomien stabiliserer seg, vil Vancouver få lågare avkastning (yield) på industribygg og fleirfamilie, medan kontor og butikk får tilbake auka utleigegrad.

Ulike segment kan prestere ulikt. i Vancouver, som såg det største fallet i sal under renteauken, kan få ein sterkare oppsving når «move-up»-kjøparar kjem tilbake når rentene fell. BCREA ventar at segmenta med høgare prisar får mest press nedover på prisane i 2024, men generelt flate prisar totalt sett bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – noko som tyder på at dei meir rimelege segmenta kan halde verdien betre. og , som er dei meir «rimelege» alternativa, kan få jamn etterspurnad frå førstegangskjøparar etter kvart som moglegheitene sakte blir betre. Men ein risiko for leilegheiter er som kjem på marknaden: CMHC påpeika at rekordmange ferdigstilte leilegheiter i 2025, kombinert med at nokre investorar sel på grunn av auka berekostnader, kan føre til eit mjukare omsalsmarknad for leilegheiter på kort sikt cmhc-schl.gc.ca. Mange investorar som kjøpte prosjekterte leilegheiter i 2018–2021 står no overfor ferdigstilling og langt høgare renter enn dei hadde rekna med, som kan føre til at somme blir nøydde til å selje – noko som aukar tilbodet på omsalsmarknaden for leilegheiter. Dette kan avgrense prisveksten på leilegheiter dei neste 1–2 åra. På den andre sida vil eigedomar (fleirfamilie-bustadblokker) framleis vere svært etterspurde av institusjonelle investorar, sidan det er låg vakanse – prisane på slike objekt (avkastningskrav/cap rates) bør halde seg sterke. prognosar (frå grupper som CBRE) tyder på at når økonomien stabiliserer seg, vil Vancouver få lågare avkastning (yield) på industribygg og fleirfamilie, medan kontor og butikk får tilbake auka utleigegrad. Økonomiske Wildcards: Nokre faktorar kan endre desse prognosane. Dersom rentene fell raskare eller meir enn venta (for eksempel om inflasjonen kjølnar brått og Bank of Canada kuttar rentene raskt), kan bustadetterspurnaden i Vancouver auke mykje raskare, noko som kan føre til sterkare prisauke enn prognosert (kanskje tosifra prosentvekst eitt eller to år). Motsett, om økonomien får ein nedtur og arbeidsløysa stig, kan bustadetterspurnaden bli dårlegare lenger, og prisane kan stagnere eller falle forsiktig til tilliten kjem tilbake. Ein annan wildcard er politiske grep: ei forlenging av forbodet mot utanlandske kjøparar (noko som allereie har skjedd) eller nye skattar kan dempe etterspurnaden, medan for eksempel store offentlege investeringar i rimelege bustadar eller infrastruktur kan styrkje marknaden. Dei fleste prognosar legg no til grunn eit status quo-scenario med gradvis betre økonomi og sakte fallande renter.

BCREA si økonometriske prognose er forsiktig – dei spår: i hovudsak 0 % endring i gjennomsnittlige prisar i Vancouver i 2024, og om lag +2 % i 2025 bcrea.bc.ca (deira prognose for gjennomsnittspris i Greater Vancouver er $1,265 millionar i 2024 og $1,287 millionar i 2025 bcrea.bc.ca ).Dette inneber at prisane held seg rundt dagens nivå ei stund medan marknaden finn fotfestet.Til samanlikning ser nokre aktørar i bransjen meir oppadgåande press: RE/MAX, til dømes, forventar at gjennomsnittsprisen på bustader i Vancouver vil blog.remax.ca , og viser til betre stemning i marknaden og eit omslag tilbake mot ein seljars marknad mot slutten av 2025.Royal LePage sin nasjonale prognose (ikkje sitert ovanfor, men i media) har òg foreslått ein prisvekst på midt-ensifra prosenttal for Vancouver i 2025.CMHC tilbyr eit spenningsområde: I Bustadutsiktene for 2025 merka dei at– truleg raskare enn inflasjonen – før det roer seg i 2026-27 når mykje av den oppdemma etterspurnaden er tilfredsstilt cmhc-schl.gc.ca .Innen 2027 forventar CMHC at bustader vil bli litt meir overkommelege enn i perioden 2022–24 på grunn av auka inntekt og større tilbod cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , noko som tyder på at prisane då berre vil stige moderat, i tråd med fundamentale forhold.Tek med dette, er eit rimeleg grunnleggjande utsyn:i Vancouver.Dette føreset at Bank of Canada byrjar å setje ned rentene seint i 2024 og 2025, noko som betrar moglegheita for å ha råd til bustad nok til å støtte ei viss prisvekst, men ikkje så mykje at vi ser ein ny ukontrollert prisauke.Det er verdt å merke seg at sjølv i 2026, har ikkje prognosane at prisane i Vancouver vil vende tilbake til den ville akselerasjonen frå 2021.Faktisk viser prognosane frå RBC at innan 2026 kan referanseprisane i Vancouver så vidt akkurat kome seg tilbake til toppnivåa frå 2022 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Med andre ord kan det ta ein full femårssyklus (2022–2026) for marknaden å ta opp renteauken og kome tilbake til tidlegare pristoppnivå.

Til saman, 3–5 årssynet for bustadmarknaden i Vancouver er forsiktig optimistisk. Det mest sannsynlege scenariet er ei sakte oppgang: volum som normaliserer seg innan 2026 og prisar som stig moderat, med Vancouver truleg underprestert samanlikna med billegare kanadiske marknader (som har meir potensial for vekst), men likevel med positiv utvikling. I 2028 eller 2030 vil Vancouver framleis møte utfordringar kring bustadprisar, men dersom tiltak for aukande bustadtilbod gir resultat, er håpet at prisveksten vil samsvare meir med inntektsveksten. For no bør kjøparar og seljarar forvente ein balansert marknadstrend utan verken stort fall eller irrasjonell oppgang i sikte – i hovudsak ein periode med stabilisering og berekraft etter uroa tidleg i 2020-åra vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Nabolagshøgdepunkt og merksemdsverdige utviklingar

Bustadhistoria i Vancouver er ikkje lik over heile byen – kvart nabolag har sine eigne trendar og nye utviklingar. Her er nokre høgdepunkt på nabolagsnivå og større prosjekt som påverkar marknaden:

Broadway Corridor & Mount Pleasant: Denne sentrale korridoren gjennomgår ei av dei største endringane i Vancouver. Broadway Subway (forlenging av Millennium Line), planlagt opna i 2026, vil leggja til seks nye SkyTrain-stasjonar frå VCC–Clark til Arbutus Street, noko som vil forbetra kollektivtilgangen dramatisk. For å utnytte dette har byen vedteke Broadway Plan, som opnar rundt 500 bykvartal rundt Broadway for høgdensitetutvikling. Me ser allereie eit rush av forslag til nye høghus nær framtidige stasjonar som Mount Pleasant og South Granville – om lag 150 nye høghusprosjekt er i ulike fasar langs Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Merksemdsverdige komande prosjekt omfattar klynger av 20-30+ etasjars bygg med ulike føremål rundt kryssinga Cambie-Broadway (nær Vancouver City Hall) og rundt Oak Street (nær den framtidige Oak-VGH-stasjonen for Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, tradisjonelt eit låghus-industri- og kunstnarmiljø, er i ferd med å utvikle seg til eit teknologikontor- og bustadsområde – til dømes byggjer teknologiselskapet Adobe eit stort campus her, og fleire digitale bedrifter etablerer seg rundt Main Street, og bustadprosjekt følgjer etter. Utleigebustadar er ein viktig del her grunna reglar om gjenbusetting (utviklarar må erstatte utleigeeiningar som vert rivne). Dette nabolaget er raskt i endring frå låghusområde til tettbygd, kollektivbasert bydel. Eigedomar i område som Fairview og Mount Pleasant har stort oppsidepotensial når dei blir fortetta, men ein del noverande leigetakarar er uroa for å bli pressa ut («demovictions») når eldre utleigebygg må vike for nye tårn.

Denne sentrale korridoren gjennomgår ei av dei største endringane i Vancouver. (forlenging av Millennium Line), planlagt opna i 2026, vil leggja til seks nye SkyTrain-stasjonar frå VCC–Clark til Arbutus Street, noko som vil forbetra kollektivtilgangen dramatisk. For å utnytte dette har byen vedteke Broadway Plan, som opnar rundt 500 bykvartal rundt Broadway for høgdensitetutvikling. Me ser allereie eit rush av forslag til nye høghus nær framtidige stasjonar som Mount Pleasant og South Granville – om lag er i ulike fasar langs Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Merksemdsverdige komande prosjekt omfattar klynger av 20-30+ etasjars bygg med ulike føremål rundt kryssinga Cambie-Broadway (nær Vancouver City Hall) og rundt Oak Street (nær den framtidige Oak-VGH-stasjonen for Vancouver General Hospital). Mount Pleasant, tradisjonelt eit låghus-industri- og kunstnarmiljø, er i ferd med å utvikle seg til eit teknologikontor- og bustadsområde – til dømes byggjer teknologiselskapet Adobe eit stort campus her, og fleire digitale bedrifter etablerer seg rundt Main Street, og bustadprosjekt følgjer etter. er ein viktig del her grunna reglar om gjenbusetting (utviklarar må erstatte utleigeeiningar som vert rivne). Dette nabolaget er raskt i endring frå låghusområde til tettbygd, kollektivbasert bydel. Eigedomar i område som Fairview og Mount Pleasant har stort oppsidepotensial når dei blir fortetta, men ein del noverande leigetakarar er uroa for å bli pressa ut («demovictions») når eldre utleigebygg må vike for nye tårn. Oakridge & Cambie Corridor (Sør-Vancouver): Ved Cambie Street og 41st Avenue er Oakridge Park -ombygginga eit skikkeleg vendepunkt. Det gamle Oakridge Centre kjøpesenteret blir bygd opp att til eit 5 millionar kvadratfot stort område, med 13 tårn (opp til 44 etasjar) som skal innehalde om lag 2 600 bustader for 6 000 innbyggjarar renx.ca renx.ca. Det vil få eit heilt nytt, stort kjøpesenter (over 100 nye butikkar opnar i etappar frå 2025 og framover), ein ni mål stor offentleg park på taket, eit samfunnshus med bibliotek og teater, og kontorlokale til fleire tusen tilsette renx.ca renx.ca. Prosjektet skal etter planen stå heilt ferdig i 2027, og skaper i praksis ein ny «downtown sør» på Oakridge. Heile Cambie Corridor (langs Cambie Street frå Marine Drive til King Edward Ave) har fått fleire titals nye leilegheitsbygg dei siste åra takka vere Cambie Corridor-planen. Einebustader med låg utnytting blir erstatta med mellomstore leilegheitsbygg og rekkehus, og endå fleire høghus er under planlegging – særleg nær kollektivknutepunkt (Oakridge, Marine Gateway, osv.). Det er for tida eit kappløp om oppkjøp av einebustadtomter rundt Oakridge – meklarar marknadsfører tomter for framtidige tårn, og ventar aukande etterspurnad renx.ca renx.ca. Med Canada Line (SkyTrain) gjennom området, vil denne bulevarden halde fram som eit utviklingshotspot. For bustadkjøparar betyr det meir tilgang på moderne leilegheiter (inkludert enkelte betongtårn) som kjem på marknaden kvart år. Nabolags-høgdepunkt: Marine Drive på Cambie har no Marine Gateway, eit stort knutepunkt for handel og bustad; Oakridge blir ein eksklusiv destinasjon for handel og bustad; og til og med Langara-området i sør får nye leigeprosjekt. Prisane på Cambie har stege mykje på grunn av desse endringane, men den aukande mengda nye leilegheiter kan vere med å dempe vidare prisvekst framover.

Ved Cambie Street og 41st Avenue er -ombygginga eit skikkeleg vendepunkt. Det gamle Oakridge Centre kjøpesenteret blir bygd opp att til eit 5 millionar kvadratfot stort område, med som skal innehalde om lag renx.ca renx.ca. Det vil få eit heilt nytt, stort kjøpesenter (over 100 nye butikkar opnar i etappar frå 2025 og framover), ein ni mål stor offentleg park på taket, eit samfunnshus med bibliotek og teater, og kontorlokale til fleire tusen tilsette renx.ca renx.ca. Prosjektet skal etter planen stå heilt ferdig i 2027, og skaper i praksis ein ny «downtown sør» på Oakridge. Heile Cambie Corridor (langs Cambie Street frå Marine Drive til King Edward Ave) har fått fleire titals nye leilegheitsbygg dei siste åra takka vere Cambie Corridor-planen. Einebustader med låg utnytting blir erstatta med mellomstore leilegheitsbygg og rekkehus, og endå fleire høghus er under planlegging – særleg nær kollektivknutepunkt (Oakridge, Marine Gateway, osv.). Det er for tida eit kappløp om oppkjøp av einebustadtomter rundt Oakridge – meklarar marknadsfører tomter for framtidige tårn, og ventar aukande etterspurnad renx.ca renx.ca. Med Canada Line (SkyTrain) gjennom området, vil denne bulevarden halde fram som eit utviklingshotspot. For bustadkjøparar betyr det meir tilgang på moderne leilegheiter (inkludert enkelte betongtårn) som kjem på marknaden kvart år. Nabolags-høgdepunkt: Marine Drive på Cambie har no Marine Gateway, eit stort knutepunkt for handel og bustad; Oakridge blir ein eksklusiv destinasjon for handel og bustad; og til og med Langara-området i sør får nye leigeprosjekt. Prisane på Cambie har stege mykje på grunn av desse endringane, men den aukande mengda nye leilegheiter kan vere med å dempe vidare prisvekst framover. Kitsilano & False Creek (Vestkanten): I Kitsilano er eit historisk utviklingsprosjekt i gang på urfolkseigd jord. Squamish-nasjonen sitt Sen̓áḵw-prosjekt byggjer 11 terrasserte tårn like sør for Burrard Bridge (nær Vanier Park), på reservatjord som ikkje er underlagt byens regulering. Dette ambisiøse prosjektet vil skape 6 000 nye utleigeeiningar – 80% til marknadspris og 20% under marknadspris – på eit 10 mål stort område som tidlegare berre hadde nokre få bustader senakw.com blg.com. Sen̓áḵw er i ferd med å bli Canadas største nullutslepps bustadprosjekt og vil tilføre eit stort tilskot av utleigebustader mot slutten av 2020-åra (første fase innan 2026). Dette vil gi sårt tiltrengt utleigebustader til Kitsilano og kan vesentleg auke folketalet i nærområdet. Andre stader i Kits og Point Grey er den enorme Jericho Lands -utbygginga under planlegging. Eit samarbeid mellom lokale urfolk og føderale utbyggjarar utarbeider ein hovudplan for dei 90 måla med tidlegare militært område på Jericho (vest for Alma St.), og her kan det kome opp til 10 000 bustader i ein kombinasjon av tårn og lågare bygg, samt parkar og butikkar. Sjølv om det framleis er fleire år unna (reguleringsprosessen pågår), vil Jericho-prosjektet etter kvart skape eit heilt nytt bumiljø innan 2030-åra. Eigedomar i Kitsilano er framleis svært ettertrakta; desse prosjekta kan gi fleire bustader og valmoglegheiter, særleg til utleige og kanskje noko rimeleg bustad, til eit område som stort sett er kjent for låge, dyre bustader.

I Kitsilano er eit historisk utviklingsprosjekt i gang på urfolkseigd jord. Squamish-nasjonen sitt byggjer 11 terrasserte tårn like sør for Burrard Bridge (nær Vanier Park), på reservatjord som ikkje er underlagt byens regulering. Dette ambisiøse prosjektet vil skape – 80% til marknadspris og 20% under marknadspris – på eit 10 mål stort område som tidlegare berre hadde nokre få bustader senakw.com blg.com. Sen̓áḵw er i ferd med å bli Canadas største nullutslepps bustadprosjekt og vil tilføre eit stort tilskot av utleigebustader mot slutten av 2020-åra (første fase innan 2026). Dette vil gi sårt tiltrengt utleigebustader til Kitsilano og kan vesentleg auke folketalet i nærområdet. Andre stader i Kits og Point Grey er den enorme -utbygginga under planlegging. Eit samarbeid mellom lokale urfolk og føderale utbyggjarar utarbeider ein hovudplan for dei 90 måla med tidlegare militært område på Jericho (vest for Alma St.), og her kan det kome opp til 10 000 bustader i ein kombinasjon av tårn og lågare bygg, samt parkar og butikkar. Sjølv om det framleis er fleire år unna (reguleringsprosessen pågår), vil Jericho-prosjektet etter kvart skape eit heilt nytt bumiljø innan 2030-åra. Eigedomar i Kitsilano er framleis svært ettertrakta; desse prosjekta kan gi fleire bustader og valmoglegheiter, særleg til utleige og kanskje noko rimeleg bustad, til eit område som stort sett er kjent for låge, dyre bustader. Sentrum & West End: Bustadmarknaden i sentrum av Vancouver er moden, men det er merkbare endringar på gang. Nabolaget West End har til dømes fleire nye luksuriøse leilegheitstårn som blir ferdigstilt som ein del av West End Community Plan. Nye high-end utbyggingar som Alberni av Kengo Kuma og Barclay x Thurlow bidreg til bybiletet. Vi ser òg at eldre utleigehøghus i West End blir renoverte eller ombygd med kommunale insentiv for å oppretthalde eller auke leigebestanden. I sjølve sentrum og Coal Harbour har fokuset dei siste åra svinga noko over mot næringsutvikling (som det store Amazon-kontoret i det nyutvikla Post-bygget). Men med auka kontorledighet, oppmodar byen til konvertering av enkelte lokale: som nemnd, blir eit eldre kontorbygg i sentrum no omgjort til hotell (altusgroup.com), og det er samtalar om å tillate konvertering av eigna kontorbygg til bustader. Folketalet i sentrum veks ikkje så raskt som i andre område, rett og slett fordi det er svært få tomter igjen for utvikling – nært alle aktuelle eigedomar har allereie høghus på seg. Eit unntak er Northeast False Creek (nær Rogers Arena), der fjerninga av Georgia-viaduktane til slutt vil frigjere areal til nye blandingsområde (inkludert sosiale bustader). Det området er verdt å følgje med på mot slutten av 2020-talet. Samstundes har strata-kontor og teknologinav dukka opp i Gastown- og Yaletown-konverteringar, og desse nabolaga er framleis levande for unge profesjonelle, noko som held etterspurnaden etter leilegheiter oppe der. Leilegheitsmarknaden i sentrum i 2025 er balansert; prisane falt litt i 2023, men stabiliserte seg, og eventuell vidare vekst vil vere avhengig av generell økonomisk oppgang (t.d. fleire innvandrarar og studentar som kjem tilbake til sentrum).

Bustadmarknaden i sentrum av Vancouver er moden, men det er merkbare endringar på gang. Nabolaget har til dømes fleire nye luksuriøse leilegheitstårn som blir ferdigstilt som ein del av West End Community Plan. Nye high-end utbyggingar som Alberni av Kengo Kuma og Barclay x Thurlow bidreg til bybiletet. Vi ser òg at eldre utleigehøghus i West End blir renoverte eller ombygd med kommunale insentiv for å oppretthalde eller auke leigebestanden. I sjølve sentrum og Coal Harbour har fokuset dei siste åra svinga noko over mot næringsutvikling (som det store Amazon-kontoret i det nyutvikla Post-bygget). Men med auka kontorledighet, oppmodar byen til konvertering av enkelte lokale: som nemnd, blir eit eldre kontorbygg i sentrum no omgjort til hotell (altusgroup.com), og det er samtalar om å tillate konvertering av eigna kontorbygg til bustader. Folketalet i sentrum veks ikkje så raskt som i andre område, rett og slett fordi det er svært få tomter igjen for utvikling – nært alle aktuelle eigedomar har allereie høghus på seg. Eit unntak er Northeast False Creek (nær Rogers Arena), der fjerninga av Georgia-viaduktane til slutt vil frigjere areal til nye blandingsområde (inkludert sosiale bustader). Det området er verdt å følgje med på mot slutten av 2020-talet. Samstundes har og dukka opp i Gastown- og Yaletown-konverteringar, og desse nabolaga er framleis levande for unge profesjonelle, noko som held etterspurnaden etter leilegheiter oppe der. Leilegheitsmarknaden i sentrum i 2025 er balansert; prisane falt litt i 2023, men stabiliserte seg, og eventuell vidare vekst vil vere avhengig av generell økonomisk oppgang (t.d. fleire innvandrarar og studentar som kjem tilbake til sentrum). Aust-Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Tradisjonelt har austsida av byen vore meir rimeleg, men austsida gentrifiserast jamt og trutt. Langs Main Street og Fraser Street forsvinn eldre lågblokk-utleigebygg og butikkar til fordel for nye, mindre leilegheitsprosjekt. Mount Pleasant East er eit attraktivt område med handverksbryggeri, teknologigründarar og nye leilegheiter som trekkjer til seg «millennials». Ein stor institusjon som formar framtida til Aust-Vancouver er det nye St. Paul’s Hospital -området som blir bygd på False Creek Flats (ved Main & Terminal). Dette sjukehusprosjektet til over 2 milliardar dollar (planlagt opna kring 2027) vil bli ein anker for eit helse- og livsvitskapssenter, noko som sannsynlegvis vil gje fleire medisinske kontor, laboratorium, og sjølvsagt bustader for helsearbeidarar i nærleiken. I Commercial Drive- og Grandview-området kjem stadig fleire mellomstore nybygg, og med SkyTrain-utvidinga til Arbutus (og seinare til UBC), held austlege stasjonar som Commercial–Broadway fram som viktige knutepunkt for kollektivtrafikk og utvikling. Langs Hastings-korridoren i Aust-Van er det på gang store prosjekt for å fornye offentlege og sosiale bustader (til dømes oppgradering av eldre sosiale bustadfelt). Det er òg verdt å merke seg at interkommunal flytting gjer at noko bustadetterspurnad som ikkje kan møtast i Vancouver, flyt over til nabobyar som Burnaby og New West – til dømes vel mange unge familiar Aust-Burnaby eller Nord-Vancouver, noko som igjen påverkar undermarknadene i Vancouver.

Tradisjonelt har austsida av byen vore meir rimeleg, men austsida gentrifiserast jamt og trutt. Langs Main Street og Fraser Street forsvinn eldre lågblokk-utleigebygg og butikkar til fordel for nye, mindre leilegheitsprosjekt. Mount Pleasant East er eit attraktivt område med handverksbryggeri, teknologigründarar og nye leilegheiter som trekkjer til seg «millennials». Ein stor institusjon som formar framtida til Aust-Vancouver er det nye -området som blir bygd på False Creek Flats (ved Main & Terminal). Dette sjukehusprosjektet til over 2 milliardar dollar (planlagt opna kring 2027) vil bli ein anker for eit helse- og livsvitskapssenter, noko som sannsynlegvis vil gje fleire medisinske kontor, laboratorium, og sjølvsagt bustader for helsearbeidarar i nærleiken. I Commercial Drive- og Grandview-området kjem stadig fleire mellomstore nybygg, og med SkyTrain-utvidinga til Arbutus (og seinare til UBC), held austlege stasjonar som Commercial–Broadway fram som viktige knutepunkt for kollektivtrafikk og utvikling. Langs Hastings-korridoren i Aust-Van er det på gang store prosjekt for å fornye offentlege og sosiale bustader (til dømes oppgradering av eldre sosiale bustadfelt). Det er òg verdt å merke seg at gjer at noko bustadetterspurnad som ikkje kan møtast i Vancouver, flyt over til nabobyar som Burnaby og New West – til dømes vel mange unge familiar Aust-Burnaby eller Nord-Vancouver, noko som igjen påverkar undermarknadene i Vancouver. Metro Vancouver-forstader: Utanfor bygrensene veks fleire forstadssenter kraftig og fortener å bli nemnt, då dei påverkar den totale regionale marknaden. Surrey, no BCs nest største by, bygg eit nytt sentrum i Whalley med fleire høgblokker (nokre 50–60 etasjar høge) og har Surrey-Langley SkyTrain under bygging (opning ca. 2028) som utløyser utvikling langs Fraser Highway. Burnaby har store områdeplanar ved Brentwood, Lougheed og Metrotown – tusenvis av leilegheiter vert lagt til (Amazing Brentwood-prosjektet, City of Lougheed, Station Square, osv.). Desse forstadsalternativa lettar noko av presset på Vancouver ved å tilby (litt) billegare leilegheiter for førstegangskjøparar som ikkje har råd til sjølve Vancouver. Coquitlam og Richmond har òg mykje utvikling nær kollektivknutepunkt. Sjølv om dette ikkje er bydelar i Vancouver, fører utbreiinga av slike urbane knutepunkt til at veksten i Metro-regionen blir meir spreidd. For investorar i Vancouver kan denne regionale veksten bety konkurranse – til dømes kan ein leigetakar velje eit nytt høghus i Burnaby med lågare leige framfor eit eldre bygg i Vancouver, noko som dempar kor høgt leigene kan gå i byen.

Samla sett er Vancouvers bydelar i endring, med mange spennande utbyggingar på horisonten. Frå dei høge nye tårna ved Oakridge og Brentwood til dei store utleigefelta Sen̓áḵw og Jericho, vil det neste tiåret bringe titusenvis av nye bustader og næringslokale til regionen. Desse utbyggingane tar sikte på å løyse bustadkrisa og modernisere byen, sjølv om enkelte er omstridde (bydelspreg, fordriving m.m.). For dei som følgjer eigedomsmarknaden vil kvar bydel si utvikling – anten det er fortetting langs kollektivårar eller omforming av gamle tomter – gi ulike moglegheiter. Kjøparar og investorar kan finne verdi i å gå inn i område før dei store endringane har funne stad (og ri på verdistigninga), medan sluttbrukarar berre får meir valfridom for bustad og tilbodsvarar enn nokon gong før. Vancouver i 2025 er ein by ved eit utviklingsskilje, der ein balanserer vekst og bulyst frå bydel til bydel.

