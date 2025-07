Berliński rynek nieruchomości 2025: trendy, analiza i prognozy na przyszłość

Podsumowanie wykonawcze

Rosnące czynsze i stagnująca podaż: Berliński rynek najmu pozostaje niezwykle napięty w 2025 roku, a oczekiwane czynsze wzrosły w ostatnim roku o około 12%, osiągając średnio 15,8 € za metr kwadratowy cbre.de. Wskaźnik pustostanów spadł poniżej 1% reuters.com, co podkreśla poważny niedobór mieszkań przy zdecydowanie większym popycie niż podaży.

Berliński rynek najmu pozostaje niezwykle napięty w 2025 roku, a oczekiwane czynsze wzrosły w ostatnim roku o około 12%, osiągając średnio 15,8 € za metr kwadratowy cbre.de. Wskaźnik pustostanów spadł poniżej 1% reuters.com, co podkreśla poważny niedobór mieszkań przy zdecydowanie większym popycie niż podaży. Ceny mieszkań i korekta rynku: Po niewielkiej korekcie cenowej w latach 2023-2024 spowodowanej wyższymi stopami procentowymi, ceny sprzedaży mieszkań ustabilizowały się i w 2025 roku rozpoczęły umiarkowane odbicie investropa.com. Ceny istniejących mieszkań wzrosły o około 2% rok do roku, choć nadal są poniżej szczytowych poziomów z 2022 roku investropa.com investropa.com. Typowe 70 m² mieszkanie kosztuje obecnie średnio około 373 000 € guthmann.estate.

Po niewielkiej korekcie cenowej w latach 2023-2024 spowodowanej wyższymi stopami procentowymi, ceny sprzedaży mieszkań ustabilizowały się i w 2025 roku rozpoczęły umiarkowane odbicie investropa.com. Ceny istniejących mieszkań wzrosły o około 2% rok do roku, choć nadal są poniżej szczytowych poziomów z 2022 roku investropa.com investropa.com. Typowe 70 m² mieszkanie kosztuje obecnie średnio około 373 000 € guthmann.estate. Interwencja rządu: Decydenci podejmują działania w sprawie kryzysu mieszkaniowego. Senat Berlina przyjął pod koniec 2024 roku „Ustawę o szybszym budownictwie”, która usprawnia planowanie i wydawanie pozwoleń, mając na celu przyspieszenie tempa budowy mieszkań berlin.de berlin.de. Federalna kontrola czynszów Mietpreisbremse została przedłużona do 2029 roku, ograniczając nowe podwyżki czynszów maksymalnie do 10% powyżej lokalnych średnich na obszarach o dużym popycie ainvest.com. Wprowadzono również ogólnokrajowy pakiet wsparcia o wartości 45 miliardów euro (z ulgami podatkowymi), aby pobudzić budownictwo mieszkaniowe reuters.com reuters.com.

Decydenci podejmują działania w sprawie kryzysu mieszkaniowego. Senat Berlina przyjął pod koniec 2024 roku „Ustawę o szybszym budownictwie”, która usprawnia planowanie i wydawanie pozwoleń, mając na celu przyspieszenie tempa budowy mieszkań berlin.de berlin.de. Federalna kontrola czynszów została przedłużona do 2029 roku, ograniczając nowe podwyżki czynszów maksymalnie do 10% powyżej lokalnych średnich na obszarach o dużym popycie ainvest.com. Wprowadzono również ogólnokrajowy pakiet wsparcia o wartości 45 miliardów euro (z ulgami podatkowymi), aby pobudzić budownictwo mieszkaniowe reuters.com reuters.com. Gorące lokalizacje: Centralne dzielnice takie jak Mitte , Kreuzberg i Friedrichshain nadal utrzymują wysokie ceny i cieszą się dużym popytem zarówno ze strony lokalnych nabywców, jak i zagranicznych inwestorów investropa.com investropa.com. Dla kontrastu, zewnętrzne dzielnice oferują większą przystępność cenową, ale wzrost cen jest tam wolniejszy. Kluczowe projekty rewitalizacyjne (np. w Tegel i Siemensstadt) są w trakcie realizacji, aby stworzyć nowe centra mieszkaniowe na obrzeżach miasta.

Centralne dzielnice takie jak , i nadal utrzymują wysokie ceny i cieszą się dużym popytem zarówno ze strony lokalnych nabywców, jak i zagranicznych inwestorów investropa.com investropa.com. Dla kontrastu, zewnętrzne dzielnice oferują większą przystępność cenową, ale wzrost cen jest tam wolniejszy. Kluczowe projekty rewitalizacyjne (np. w Tegel i Siemensstadt) są w trakcie realizacji, aby stworzyć nowe centra mieszkaniowe na obrzeżach miasta. Prognozy rynkowe: Perspektywa dla nieruchomości w Berlinie jest ostrożnie optymistyczna. Utrzymujący się wzrost liczby ludności i chroniczny niedobór mieszkań mają nadal wywierać presję na wzrost czynszów i cen investropa.com investropa.com. Prognozy przewidują umiarkowany wzrost cen rocznie (~3%–4% do 2026 roku), o ile nie nastąpią większe wstrząsy gospodarcze investropa.com investropa.com. Jednak wysokie koszty budowy, rosnące stopy finansowania oraz niepewność polityczna stanowią nieustanne wyzwania, które wpływają na tempo nowych inwestycji.

Aktualny przegląd rynku (2025)

Nieruchomości mieszkaniowe

Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Berlinie w 2025 roku charakteryzuje się wysokim popytem i ograniczoną podażą. Liczba ludności miasta stale rośnie (obecnie ponad 3,57 miliona mieszkańców investropa.com), jednak nowa zabudowa mieszkaniowa nie nadąża za tym tempem. W 2023 roku oddano do użytku jedynie około 16 000 nowych mieszkań, podczas gdy szacowane zapotrzebowanie wynosi 20 000–23 000 lokali rocznie investropa.com investropa.com. Ta nierównowaga spowodowała, że współczynnik pustostanów mieszkaniowych osiągnął wyjątkowo niski poziom (około 0,9%–2% w zależności od sposobu liczenia), co w większości segmentów oznacza praktycznie pełne obłożenie investropa.com investropa.com.

Ceny nieruchomości: Po dekadzie szybkiego wzrostu, ceny sprzedaży w Berlinie nieznacznie spadły w 2023 roku, gdy gwałtownie wzrosły stopy procentowe. Na początku 2025 roku ceny w dużej mierze ustabilizowały się i zaczęły ponownie lekko rosnąć. Według komisji wyceny w Berlinie, średnie ceny transakcyjne za istniejące mieszkania wzrosły o ok. 2,4% w I kwartale 2025 roku w porównaniu do roku poprzedniego guthmann.estate guthmann.estate. Typowe mieszkanie z rynku wtórnego (~70 m²) kosztuje około 373 000 euro, czyli ok. 5 300 euro za metr kwadratowy guthmann.estate. Jest to nadal poniżej cenowego szczytu z 2022 roku (ceny są wciąż średnio o 8–9% niższe niż w 2022 r. investropa.com investropa.com), ale dane sugerują, że rynek osiągnął dno pod koniec 2023 roku i znajduje się obecnie w fazie umiarkowanego odbicia. Nowe mieszkania oddane do użytku są pod większą presją – przez wysokie koszty budowy i ostrożnych nabywców ceny ofertowe mieszkań z rynku pierwotnego zatrzymały się lub lekko spadły (–1% do –4% w 2024 roku) berlinhyp.de cbre.de. Wielu deweloperów spowolniło nowe inwestycje, co spowodowało, że w I kwartale 2025 roku sprzedano mniej niż 300 mieszkań z rynku pierwotnego guthmann.estate guthmann.estate.

Rynek najmu: Sektor najmu jest niezwykle napięty i drogi. Średnie oferowane czynsze w Berlinie wzrosły w 2024 roku o 12,0%, osiągając około 15,79 € za m² miesięcznie (czynsz „na zimno”) cbre.de. To sprawia, że Berlin jest najszybciej rosnącym rynkiem najmu spośród największych miast Niemiec pod względem wzrostu czynszów cbre.de. W wartościach bezwzględnych nowo ogłaszane czynsze w Berlinie są obecnie trzecie najwyższe w Niemczech (po Monachium i Frankfurcie) berlinhyp.de. Dla porównania, centralne dzielnice jak Mitte mają typowe czynsze ofertowe w przedziale 18–23 €/m², podczas gdy tradycyjnie tańsze zewnętrzne dzielnice jak Marzahn-Hellersdorf są na poziomie około 8–9 €/m² investropa.com investropa.com. Różnica między czynszami w nowych i istniejących umowach dramatycznie się powiększyła – wieloletni najemcy w regulowanych umowach płacą średnio znacznie poniżej 9 euro (a w mieszkaniach miejskich poniżej 7,50 €), podczas gdy nowe najmy osiągają średnio około 16 € cbre.de. Taki dwupoziomowy rynek oznacza, że nowi mieszkańcy i osoby przeprowadzające się muszą zmierzyć się z poważnymi problemami z dostępnością cenową. W rzeczywistości czynsze ofertowe za dostępne mieszkania są często dwa do trzech razy wyższe niż czynsze płacone przez długoletnich najemców w podobnych lokalach reuters.com. Takie dysproporcje doprowadziły do niskiej rotacji najemców, ponieważ obecni lokatorzy niechętnie się wyprowadzają i tracą korzystne umowy najmu cbre.de.

Dynamika podaży i popytu: Niedobór mieszkań w Berlinie to kluczowy problem leżący u podstaw trendów rynkowych. Wzrost populacji (napędzany zarówno migracją krajową, jak i napływami zagranicznymi) utrzymuje się na stałym poziomie – udział cudzoziemców w Berlinie niemal się podwoił w latach 2011–2023 (obecnie to ok. 24% populacji) reuters.com, a ostatnie napływy (np. uchodźcy z Ukrainy w 2022 roku) jeszcze zwiększyły popyt. Jednak nowa podaż mieszkań nie nadąża za potrzebami. W 2023 roku ukończono zaledwie ok. 16 tys. mieszkań, znacznie poniżej ok. 20 tys.+ potrzebnych rocznie investropa.com investropa.com. Pozwolenia na budowę i rozpoczynanie inwestycji spowalniają, gdy deweloperzy zmagają się ze wzrostem kosztów finansowania i budowy. Pipeline przyszłych inwestycji mieszkaniowych w 2024 roku wynosi ok. 43 500 mieszkań w fazie planowania lub budowy cbre.de cbre.de – to pozytywny wzrost w porównaniu do poprzednich lat – ale wiele projektów jest opóźnionych. W konsekwencji konkurencja o istniejące mieszkania jest ogromna: na otwarte dni pokazowe rutynowo przychodzi kilkudziesięciu zainteresowanych, a ogłoszenia „szukam mieszkania” od zdesperowanych najemców są już powszechnym widokiem na ulicach Berlina reuters.com. Kryzys mieszkaniowy jest tak poważny, że firmy zgłaszają trudności z rekrutacją talentów do Berlina z powodu braku dostępnych mieszkań dla nowych pracowników berlinhyp.de berlinhyp.de.

Nieruchomości komercyjne

Podczas gdy rynek mieszkaniowy definiuje niedobór, nieruchomości komercyjne w Berlinie w 2025 roku prezentują bardziej zróżnicowany obraz.

Rynek biurowy: Sektor biurowy Berlina dostosowuje się do zmieniającego się popytu i znaczącej nowej podaży. Po latach dynamicznego wzrostu (pojawienie się Berlina jako centrum technologicznego i startupowego doprowadziło do rekordowo niskich wskaźników pustostanów biurowych na poziomie 2–3% pod koniec lat 2010), rynek się rozluźnił. Wskaźnik pustostanów biurowych wzrósł do około 7,0% na pierwszy kwartał 2025 cbre.de – jest to około dwukrotność poziomu sprzed dwóch lat, co oznacza powrót do poziomu pustostanów sprzed dekady. Ten wzrost jest częściowo spowodowany falą nowych realizacji biurowych: w samym 2025 roku na rynek ma trafić ponad 580 000 m² powierzchni biurowej, a na pierwszy kwartał jedynie ~41% tej przyszłej powierzchni zostało wynajęte w przedsprzedaży cbre.de cbre.de. Wiele nowo wykończonych budynków oddawanych jest z dużą ilością wolnej powierzchni, zwłaszcza te położone na obrzeżach lub o niższym standardzie wykończenia cbre.de cbre.de.

Popyt na biura został osłabiony przez trudną sytuację gospodarczą (PKB Niemiec stoi w miejscu w 2025 roku) oraz zmiany strukturalne, takie jak praca zdalna/hybrydowa. Wynajęcie powierzchni w Berlinie w pierwszym kwartale 2025 wyniosło ~113 600 m², co oznacza spadek o około 25% w porównaniu do tego samego okresu w 2024 roku i jest najsłabszym pierwszym kwartałem od 2013 roku cbre.de. Co ważne, na początku 2025 roku nie podpisano żadnych bardzo dużych umów najmu (>2 500 m²) – zapotrzebowanie przesunęło się w stronę mniejszych powierzchni (średnia wielkość transakcji ~550 m² wobec ~1 000 m² przed pandemią), ponieważ firmy zachowują ostrożność cbre.de. Sektor technologiczny nadal jest głównym motorem najmu (15% całości najmu w I kwartale), na drugim miejscu są usługi profesjonalne cbre.de.

Czynsze biurowe i inwestycje: Pomimo wyższego poziomu pustostanów, czynsze za prestiżowe biura utrzymują się na stabilnym poziomie około 44,50 €/m² miesięcznie za nowoczesne powierzchnie w centrum biznesowym (CBD) cbre.de. Właściciele wysokiej klasy, dobrze zlokalizowanych biur utrzymali czynsze (niektórzy osiągnęli nawet ok. 1% wzrostu rok do roku w segmencie prestiżowym). Dla porównania, lokalizacje drugorzędne i starsze biura są pod presją – średnie efektywne czynsze spadły ok. 3% rok do roku cbre.de, a właściciele coraz częściej oferują zachęty lub zniżki za mniej atrakcyjne powierzchnie. Inwestorzy zrewidowali również wyceny aktywów biurowych: stopy kapitalizacji dla najlepszych biur wzrosły do około 4,8% na początku 2025 roku (podczas gdy kilka lat temu wynosiły 3–3,5%), co odzwierciedla wyższe stopy procentowe oraz premię za ryzyko cbre.de. Aktywność inwestycyjna na berlińskim rynku nieruchomości komercyjnych znacznie spowolniła w latach 2023–2024, w związku z szerszym spadkiem na rynku niemieckim – zwłaszcza inwestorzy zagraniczni ograniczyli zaangażowanie, a kupujący międzynarodowi stanowili jedynie ok. 35% wszystkich transakcji na początku 2024 roku (najniższy wynik od dekady) reuters.com reuters.com. Patrząc w przyszłość, prognozy dla rynku biurowego zakładają ostrożną stabilizację: poziom pustostanów może jeszcze nieznacznie wzrosnąć w 2025 roku, gdy na rynek trafią ostatnie projekty z obecnej fali inwestycji, ale spadająca liczba nowych inwestycji po 2025 roku oraz oczekiwane ożywienie gospodarcze powinny przyczynić się do zrównoważenia rynku w kolejnych latach cbre.de cbre.de.

Inne sektory komercyjne: Rynek nieruchomości handlowych w Berlinie wykazuje odporność w kluczowych lokalizacjach, wspierany przez dużą bazę konsumentów oraz turystykę (Berlin pozostaje jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych w Europie). Główne ulice handlowe (np. Kurfürstendamm, Tauentzienstrasse) nadal notują duży ruch pieszych i wysokie zapotrzebowanie najemców, choć sklepy w mniej centralnych lokalizacjach oraz centra handlowe mierzą się z wyzwaniami związanymi z e-commerce i zmieniającymi się nawykami konsumenckimi. Nieruchomości przemysłowe i logistyczne wokół Berlina cieszą się dużym zainteresowaniem w związku z rozwojem miasta jako centrum handlu elektronicznego i dystrybucji; poziom pustostanów w nowoczesnych powierzchniach logistycznych jest niski, a nowe inwestycje wychodzą poza granice miasta do Brandenburgii (otaczający Berlin kraj związkowy), by znaleźć odpowiednie tereny. Sektor hotelarski, silnie dotknięty w latach 2020–2021, odnotował odbicie wraz ze wzrostem obłożenia i stawek za pokój w miarę powrotu ruchu turystycznego. Ogólnie, rynek nieruchomości komercyjnych w Berlinie w 2025 roku charakteryzuje się selektywną siłą – najbardziej atrakcyjne obiekty w dobrych lokalizacjach radzą sobie bardzo dobrze, podczas gdy starsze i peryferyjne nieruchomości odczuwają słabszy popyt. Inwestorzy skupiają swoją uwagę na jakości: modernizacje biur zgodne z ESG, obiekty logistyczne ostatniej mili oraz dobrze położone projekty mieszkaniowe lub wielofunkcyjne pozostają atrakcyjne nawet w środowisku wyższych stóp procentowych.

Analiza dzielnic

Berlin to miasto różnorodnych dzielnic (Kieze), z których każda posiada swoją specyficzną dynamikę rynku nieruchomości. Poniżej przedstawiamy najważniejsze trendy w pięciu kluczowych rejonach: Mitte, Kreuzberg, Charlottenburg, Neukölln i Friedrichshain. Obszary te oddają przekrój berlińskiego rynku nieruchomości – od historycznego centrum po poddawane gentryfikacji śródmiejskie kwartały. Tabela prezentuje podsumowanie średnich cen i czynszów w tych dzielnicach, a szczegółowy opis znajduje się poniżej:

Dzielnica Śr. cena mieszkania (€/m²) Typowy czynsz ofertowy (€/m²) Mitte ~6 930 €/m² (mediana) guthmann.estate 18–23 €/m² (centralna lokalizacja premium) investropa.com Kreuzberg ~5 870 €/m² (mediana) guthmann.estate 16–19,95 €/m² (modne rejony) investropa.com Charlottenburg ~5 610 €/m² (mediana) guthmann.estate ~14 €/m² (średnia dzielnicy mieszkaniowej) investropa.com Neukölln ~4 360 €/m² (mediana) guthmann.estate ~13 €/m² (dynamicznie rozwijające się rejony) investropa.com Friedrichshain ~5 900 €/m² (mediana) guthmann.estate ~16 €/m² (młodzi/kreatywni) investropa.com

(Źródła: Berlin Gutachterausschuss dane 2025 dla cen; Investropa/CBRE 2024–25 dla czynszów.)

Mitte (Centrum miasta)

Mitte to centralna dzielnica Berlina i najdroższy rynek mieszkaniowy w mieście. Obejmuje historyczne centrum (wokół Wyspy Muzeów i Bramy Brandenburskiej), dzielnicę rządową oraz nowoczesne rewitalizacje. Nieruchomości w Mitte osiągają ceny premium, a średnia wartość mieszkań z rynku wtórnego wynosi około 6 900 € za metr kwadratowy – to najwyższy poziom w mieście guthmann.estate. Prestiżowe adresy w subdzielnicach, takich jak Unter den Linden, Gendarmenmarkt czy okolice parku Tiergarten, często przekraczają 8 000–10 000 €/m² za luksusowe apartamenty. Nowe, luksusowe inwestycje (np. wzdłuż rzeki Sprewy lub w pobliżu Alexanderplatz) są skierowane do zamożnych kupujących i zagranicznych inwestorów. Po stronie najmu Mitte ma najwyższe czynsze w Berlinie – średnio 18–23 €/m² za nowe oferty investropa.com. Młodzi profesjonaliści i ekspaci są przyciągani przez centralne położenie Mitte oraz liczne atrakcje kulturalne, ale podaż mieszkań jest ograniczona – większość zasobu mieszkaniowego stanowią zmodernizowane altbau sprzed wojny lub nowe budynki z lat 90. i 2000. Znaczącą inwestycją jest projekt „Europacity” w pobliżu Hauptbahnhof (dworca głównego), który przekształca dawne tereny kolejowe w mieszane biurowo-mieszkaniowe osiedle. Choć głównie komercyjny, Europacity dostarcza setki nowych mieszkań w samym sercu Mitte. Ogólnie rzecz biorąc, rynek nieruchomości w Mitte w 2025 roku charakteryzuje się stabilnością na wysokim poziomie cenowym: popyt ze strony zamożnych kupujących i najemców pozostaje silny, podczas gdy możliwości budowy nowych mieszkań są ograniczone (potencjał budowlany dzielnicy jest w dużej mierze wyczerpany wewnątrz pierścienia S-Bahn) cbre.de.

Kreuzberg

Kreuzberg, niegdyś znany z kontrkultury i sceny punkowej, stał się jednym z najbardziej pożądanych śródmiejskich osiedli Berlina. Część dzielnicy Friedrichshain-Kreuzberg na południe od Mitte przeszła intensywną gentryfikację w ciągu ostatnich 15 lat. Eleganckie kawiarnie, start-upy i galerie sztuki pojawiły się wśród klasycznych XIX-wiecznych kamienic. Ceny mieszkań w Kreuzbergu obecnie średnio wynoszą około 5 800–6 000 euro za metr kwadratowy guthmann.estate, rywalizując z niektórymi dzielnicami Berlina Zachodniego. Popularne rejony, takie jak Bergmannkiez czy okolice Kanału Landwehr, osiągają najwyższe ceny, podczas gdy niektóre części Kreuzbergu – zwłaszcza na wschodzie, w pobliżu Görlitzer Park – nadal oferują (względne) zniżki. Rynek najmu jest bardzo napięty: ceny ofertowe zazwyczaj wahają się od 16 do nawet 19–20 €/m² w modnych mikro-lokalizacjach investropa.com. Popyt napędzają studenci, artyści i młodzi profesjonaliści, którzy cenią sobie alternatywny klimat Kreuzbergu i jego centralne położenie. Jednak długoletni mieszkańcy stoją wobec presji wyprowadzki wraz ze wzrostem cen. Przekształcenia Kreuzbergu przyciągnęły również kapitał zagraniczny; międzynarodowi nabywcy aktywnie kupują budynki czynszowe i apartamenty w tej okolicy investropa.com investropa.com. Jeśli chodzi o rozwój, w Kreuzbergu znajduje się niewiele dużych niezabudowanych terenów, ale realizowane są znaczące projekty: trwająca rewitalizacja Dragoon Grounds (Dragoner Areal) w pobliżu Mehringplatz ma na celu stworzenie nowej taniej i społecznej zabudowy mieszkaniowej, a rozległy kampus biurowy Mediaspree po drugiej stronie rzeki we Friedrichshain (m.in. siedziba Amazona) zwiększa zatrudnienie w okolicy. Dzięki mieszance życia nocnego, wielokulturowego dziedzictwa oraz rozwijającej się branży technologicznej i start-upowej, Kreuzberg prawdopodobnie pozostanie dzielnicą o wysokim popycie, choć gwałtowny wzrost cen z lat 2010. ostatnio wyhamował ze względu na rosnący problem dostępności cenowej.

Charlottenburg

Charlottenburg w zachodnim Berlinie reprezentuje bardziej tradycyjny, ekskluzywny rynek. Skupiony wokół Kurfürstendamm (słynnej alei handlowej) oraz Pałacu Charlottenburg, dystrykt emanuje staroświecką elegancją w połączeniu ze współczesnym handlem. Nieruchomości tutaj charakteryzują się okazałymi, przedwojennymi kamienicami, miejskimi willami z początku XX wieku oraz kilkoma powojennymi wieżowcami. Ceny nieruchomości w Charlottenburgu wynoszą średnio około 5 600 € za m² guthmann.estate – wysoko, choć nieco poniżej popularnych, modnych dzielnic śródmiejskich po wschodniej stronie. Rynek Charlottenburga pozostaje stosunkowo stabilny; przyciąga zarówno zamożne lokalne rodziny, jak i zagranicznych nabywców (zwłaszcza z Europy i Bliskiego Wschodu), którzy cenią prestiż i udogodnienia tej okolicy. Popyt na mieszkania zwiększają także pobliska Politechnika Berlińska oraz liczne instytuty badawcze. Po stronie najmu, średnie stawki ofertowe w Charlottenburgu wynoszą około 14 € za m² investropa.com – mniej niż w modnych dzielnicach śródmiejskich, co odzwierciedla mieszankę luksusowych apartamentów oraz starszych mieszkań z wieloletnimi najemcami. Obszar City West (wokół stacji Zoo) przeszedł znaczącą komercyjną rewitalizację: nowe luksusowe hotele i biurowce (jak Upper West i Zoofenster) odmieniły panoramę dzielnicy. Rozwój mieszkalnictwa obejmuje projekty takie jak “Fürst” (rewitalizacja przy Ku’damm) oraz kilka apartamentów klasy premium w pobliżu Savignyplatz. Charlottenburg pozostaje preferowaną dzielnicą zamożnych kupujących poszukujących klasycznego, berlińskiego uroku z dostępem do wygodnych zakupów i usług. Wzrost jest tu raczej stabilny niż gwałtowny i stanowi przeciwwagę dla rynków napędzanych trendami w Berlinie Wschodnim.

Neukölln

Neukölln, niegdyś uważane za biedniejszą dzielnicę robotniczą, szybko wyrosło na „modnie rozwijającą się” część miasta. Szczególnie Północny Neukölln (obszary graniczące z Kreuzbergiem, często nazywane „Kreuzkölln”) w ostatniej dekadzie przyciągnął artystów, studentów i młodych imigrantów dzięki (niegdyś) przystępnym czynszom i tętniącej życiem multikulturowej atmosferze. W rezultacie ceny w Neukölln znacząco wzrosły – mediana cen mieszkań to około 4 300–4 400 € za m² guthmann.estate (wzrost z poziomu poniżej 2 500 € dziesięć lat temu). Są to wciąż jedne z niższych cen w centralnym Berlinie, co sprawia, że Neukölln jest stosunkowo przystępny cenowo, ale różnica się zmniejsza. Okolice Körnerkiez i Reuterkiez to miejsca, w których roi się od kawiarni, barów i kreatywnych pracowni. Czynsze ofertowe w modnych częściach Neukölln wynoszą obecnie średnio około 13 € za m² investropa.com, choć wieloletni mieszkańcy płacą znacznie mniej. Bardziej na południu i wschodzie Neukölln (Britz, Rudow itp.) zabudowa staje się bardziej podmiejska, z niższymi czynszami i niektórymi domami jednorodzinnymi. Neukölln mierzy się też z typowymi wyzwaniami gentryfikacji: konflikt nowo przybyłych osób o wysokich dochodach i wieloletnich mieszkańców o niższych zarobkach. Berliński rząd wyznaczył kilka obszarów Milieuschutz w Neukölln – stref ze specjalną ochroną przed luksusowymi remontami i wypieraniem lokatorów. Jeśli chodzi o inwestycje, duże projekty są ograniczone, ale dzielnica może zyskać na rozwoju infrastruktury: planowane przedłużenie linii metra U7 do nowego lotniska BER zacznie się od Rudow w Neukölln, co może poprawić połączenia do 2035 roku berlin.de. Dodatkowo, bliskość Neukölln do dawnego lotniska Tempelhof (obecnie parku miejskiego) sprawia, że dzielnica mogłaby zyskać, gdyby ten ogromny teren został częściowo zabudowany (obecne prawo utrzymuje jednak Tempelhof jako park na mocy referendum z 2014 roku). Ogólnie rzecz biorąc, Neukölln w 2025 roku jest przykładem szybko zmieniającej się dzielnicy: nadal jednej z tańszych wśród miejskich obszarów Berlina, ale coraz bardziej modnej i pod presją rosnących czynszów.

Friedrichshain

Friedrichshain, administracyjnie połączony z Kreuzbergiem, to dynamiczna dzielnica, która łączy surową przeszłość z szybkim rozwojem. Była częścią Berlina Wschodniego i wciąż można tu znaleźć wiele bloków z epoki komunizmu (Plattenbau) na obrzeżach, ale także piękne kamienice z przełomu wieków, zwłaszcza w okolicach Boxhagener Platz. W ostatnich latach Friedrichshain stał się młodym, kreatywnym centrum, słynącym z życia nocnego (RAW Gelände, kluby techno) oraz rosnącej sceny technologicznej. Ceny mieszkań wzrosły odpowiednio – mediany to około 5 900 € za m² guthmann.estate, czyli podobnie jak w Kreuzbergu. Popularność okolicy odzwierciedla się w dużej rotacji: Friedrichshain konsekwentnie znajduje się w czołówce dzielnic pod względem liczby sprzedanych mieszkań rocznie guthmann.estate guthmann.estate. Na rynku najmu przeciętne stawki ofertowe to około 16 € za m² investropa.com, przy czym ekskluzywne nowe apartamenty (np. w inwestycjach nad rzeką) osiągają wyższe ceny. Głównym motorem rozwoju Friedrichshain jest Mediaspree – inwestycja wzdłuż rzeki Sprewy. Ten trwający projekt przekształcił dawne tereny przemysłowe przy rzece w nowoczesną dzielnicę biznesową z biurami firm takich jak Amazon, Zalando czy Mercedes-Benz, a także luksusowymi apartamentami i Mercedes-Benz Arena. Napływ firm stworzył tysiące miejsc pracy i zwiększył popyt na mieszkania w okolicy. Jednocześnie Friedrichshain zachowuje kontrkulturowy charakter – wciąż istnieją squaty i alternatywne przestrzenie (jak Rigaer Straße), choć są pod presją. Dzielnica korzysta także z dobrej komunikacji (to węzeł przesiadkowy przy Ostkreuz i Warschauer Straße). Przyszłe projekty to m.in. przebudowa historycznych wież Frankfurter Tor oraz nowa zabudowa wokół East Side Gallery. Dynamika Friedrichshain to szybka modernizacja: to mikrokosmos przemian Berlina, balansujący rozwój i opór społeczności. Inwestorzy nieruchomościowi widzą tu duży potencjał (wiele projektów deweloperskich kierowanych jest do inwestorów i nabywców z zagranicy), a władze lokalne starają się zachować część przystępności cenowej poprzez kwoty mieszkań socjalnych w nowych inwestycjach.

Dynamika rynku najmu

Berlin od dawna znany jest jako „miasto najemców” i w 2025 roku jest to bardziej aktualne niż kiedykolwiek – około 85% gospodarstw domowych w Berlinie wynajmuje mieszkania zamiast je posiadać reuters.com. Ten wyjątkowo wysoki odsetek najemców (jeden z najwyższych na świecie) kształtuje politykę mieszkaniową i politykę miasta. Oto kluczowe cechy rynku najmu w Berlinie:

Ustawy o limitach czynszów i ochrona lokatorów: Niemcy ogólnie oferują silną ochronę lokatorów, a Berlin w szczególności realizuje polityki mające na celu ochronę najemców przed gwałtownymi wzrostami czynszów. Federalna Mietpreisbremse (hamulec czynszowy) ogranicza czynsz w nowych umowach najmu do 10% powyżej lokalnego Mietspiegel (oficjalny indeks czynszów) w wyznaczonych obszarach o dużym popycie – Berlin jest w całości objęty tym przepisem. W czerwcu 2025 roku Bundestag przedłużył tę ustawę kontrolującą czynsze do końca 2029 roku ainvest.com. Dodatkowo Berlin utrzymuje rozporządzenie ograniczające wzrost czynszu w trakcie trwania najmu do 15% w ciągu trzech lat (zamiast domyślnych 20% na poziomie krajowym), a miasto ostatnio zainicjowało działania mające na celu zmniejszenie tego limitu do 11%, aby jeszcze bardziej złagodzić presję ibb.de. Berlin posiada również przyjazne dla najemców przepisy dotyczące eksmisji – eksmisje z powodu własnych potrzeb właściciela lub drobnych naruszeń są trudne do przeprowadzenia, a najemcy często mają bezterminowe umowy najmu. Te środki, zapobiegające gwałtownym wzrostom czynszów dla obecnych lokatorów, przyczyniły się jednak do powstania wcześniej wspomnianego podwójnego rynku: długoterminowi najemcy korzystają z umiarkowanych czynszów, natomiast nowi najemcy muszą mierzyć się ze znacznie wyższymi cenami (ponieważ 10% limit hamulca czynszowego nadal umożliwia podwyżki, a wiele lokali jest wyłączonych z ograniczeń z powodu gruntownej modernizacji lub pierwszego wynajmu po 2014 roku).

Berlin próbował wprowadzić o wiele bardziej restrykcyjną politykę: „Mietendeckel” – zamrożenie czynszów, ustawę krajową uchwaloną w lutym 2020 roku, która zamroziła, a nawet obniżyła czynsze w większości mieszkań. W czasie jej obowiązywania Mietendeckel faktycznie obniżył czynsze średnio o 7,8% reuters.com. Jednak w kwietniu 2021 roku niemiecki Trybunał Konstytucyjny unieważnił tę ustawę (orzeczenie stanowiło, że kraj nie miał kompetencji do uchylania prawa federalnego w tej dziedzinie). W ciągu 14 miesięcy obowiązywania limit czynszów doprowadził również do 30% spadku liczby dostępnych ofert najmu reuters.com, ponieważ wielu właścicieli wycofało mieszkania z rynku. Po uchyleniu Mietendeckel, stłumione wcześniej czynsze gwałtownie wzrosły, przyczyniając się do skoku stawek ofertowych w latach 2022–2024. Dziedzictwo tej ustawy stanowi przestrogę: surowe regulacje cenowe bez zwiększenia podaży mogą obniżyć koszty dla części osób, ale grożą pogłębieniem niedoborów dla innych reuters.com reuters.com.

Najemcy vs. właściciele: Niski wskaźnik własności mieszkań w Berlinie (około 15–20%) oznacza, że większość mieszkańców jest uzależniona od rynku najmu. Kultura wynajmu jest akceptowana w Niemczech, a w Berlinie stanowi ona normę od pokoleń. Ma to konsekwencje polityczne: najemcy stanowią ogromną siłę wyborczą, a takie kwestie jak kontrola czynszów, mieszkalnictwo socjalne czy nawet wywłaszczenie dużych właścicieli cieszą się znaczącym poparciem. Oznacza to także, że wahania czynszów bezpośrednio wpływają na koszty życia dużej części mieszkańców. Przepaść między wynajmem a własnością nieco się zmniejszyła – wraz ze wzrostem stóp procentowych scenariusz, w którym zakup był często tańszy niż wynajem (w przeliczeniu na miesięczny koszt), jest teraz mniej oczywisty. W 2024 roku średni czynsz za m² (~15,8 €) przekładał się na stopy zwrotu rzędu 3–4%, co w niektórych przypadkach sprawiało, że zakup na kredyt hipoteczny (przy oprocentowaniu ~3–4%) był finansowo uzasadniony dla tych, którzy mogli pozwolić sobie na wkład własny investropa.com investropa.com. Jednak wielu berlińskich najemców nie może łatwo zostać właścicielami z powodu wysokich cen nieruchomości i podatków transakcyjnych.

Dostępność najmu i mieszkalnictwo socjalne: Szybki wzrost czynszów wyprzedził wzrost dochodów – czynsze w Berlinie wzrosły o ok. 44% w ciągu ostatnich siedmiu lat, podczas gdy przeciętne wynagrodzenia wzrosły jedynie o ok. 30% reuters.com reuters.com. Obciążenie kosztami mieszkania jest coraz większym problemem, zwłaszcza dla osób o niższych dochodach i młodszych mieszkańców. Władze Berlina podejmują pewne działania w tej sprawie: prowadzą państwowe spółki mieszkaniowe (w sumie około 300 000 mieszkań), które oferują czynsze poniżej cen rynkowych i zobowiązały się do ograniczenia wzrostów czynszów. Faktycznie, do końca 2023 roku państwowi właściciele mieszkań dobrowolnie zamrozili podwyżki czynszów dla obecnych najemców ibb.de. Berlin korzysta również z federalnych dotacji na mieszkalnictwo socjalne, choć zasób mieszkań z regulowanymi cenami drastycznie zmalał od lat 90. do dziś. Nowa budowa mieszkań socjalnych jest daleko poniżej założonych celów; na przykład cel 5 000 nowych subsydiowanych mieszkań rocznie nie został osiągnięty w ostatnich latach, co prowadzi do ciągłego spadku netto liczby dostępnych mieszkań, gdy starsze przestają podlegać regulacji wsws.org (jak wspomniano w niektórych raportach). Miasto próbowało też zachęcać do rozwoju spółdzielni i alternatywnych modeli mieszkaniowych, jednak wysokie ceny gruntów stanowią również dla nich przeszkodę.

Inicjatywy najemców: Berlińscy najemcy są wyjątkowo aktywni. W 2021 roku w referendum 59% głosujących poparło propozycję wywłaszczenia dużych korporacyjnych właścicieli nieruchomości (posiadających 3 000+ lokali) i przekształcenia ich zasobów w mieszkania komunalne. W 2023 roku komisja ekspertów uznała, że takie wywłaszczenie jest zasadniczo wykonalne prawnie lw.com, jednak nowo wybrany berliński rząd (koalicja CDU i SPD od 2023 roku) okazał się niechętny realizacji tego planu. Perspektywa uspołecznienia przez miasto nawet do 240 000 mieszkań (od firm takich jak Vonovia czy Deutsche Wohnen) pozostaje niepewna – to radykalny pomysł obserwowany przez inne miasta na świecie, lecz napotyka przeszkody konstytucyjne, finansowe i polityczne. Referendum odzwierciedla jednak desperację najemców mierzących się z coraz wyższymi czynszami. Mniej dramatycznie, grupy sąsiedzkie w wielu dzielnicach walczą o strefy ochrony „Milieuschutz”, ograniczające luksusowe remonty i dające miastu prawo pierwokupu budynków na sprzedaż (by sprzedawać je organizacjom non-profit lub państwowym firmom, zamiast spekulacyjnym inwestorom). Na rok 2025 Berlin ma ponad tuzin takich chronionych obszarów, m.in. w części Kreuzbergu, Neuköllnu, Friedrichshain itd.

Podsumowując, berliński rynek najmu to wysoki popyt, wielka presja na przystępność cenową i silne prawa lokatorów, które niekiedy zderzają się z rynkowymi realiami. Kontrola czynszów pomaga utrzymać wiele mieszkań w niskiej cenie (średni czynsz za zajmowane mieszkania w Berlinie to nadal ok. 6–9 €/m² w wielu przypadkach cbre.de), lecz te same instrumenty, w połączeniu z niską podażą, przyczyniają się do niedoboru dostępnych lokali i wzrostu cen w segmencie niekontrolowanym. Miasto nadal balansuje, starając się chronić najemców, nie zniechęcając przy tym do inwestowania w nowe mieszkania.

Polityka rządu i regulacje

Interwencje rządowe są kluczowe na berlińskim rynku nieruchomości, obejmując wszystko od zatorów w budownictwie po przystępność najmu. Kilka niedawnych zmian w polityce w latach 2024–2025 kształtuje obecnie rynek:

Inicjatywy w zakresie budownictwa mieszkaniowego: W obliczu poważnego niedoboru mieszkań rząd krajowy Berlina (Senat) przyjął w grudniu 2024 roku ważny pakiet legislacyjny znany jako „Prawo Szybszego Budowania” (Schneller-Bauen-Gesetz) berlin.de. Prawo to stanowi najobszerniejszą reformę przepisów budowlanych i planistycznych w Berlinie od czasów zjednoczenia. Jego celem jest ograniczenie biurokracji i przyspieszenie rozwoju poprzez: reorganizację odpowiedzialności za wydawanie pozwoleń między dzielnicami miasta a krajem związkowym, narzucenie krótszych terminów wydawania zezwoleń, złagodzenie przepisów dotyczących nadbudowy istniejących budynków oraz umożliwienie prostszego przekształcania poddaszy i lokali użytkowych na mieszkania berlin.de schick-immobilien.de. Jak stwierdził senator ds. budownictwa, Christian Gaebler (SPD), „Mieszkalnictwo jest najważniejszą kwestią społeczną naszych czasów… Budowanie musi stać się szybsze, tańsze i łatwiejsze do zaplanowania” berlin.de. Celem jest zwiększenie liczby ukończonych mieszkań rocznie, która ostatnio spadła (Berlin osiągnął jedynie ~17 tys. w 2022 i 2023 roku, co nie spełnia celu ponad 20 tys.). Miejmy nadzieję, że dzięki skróceniu czasu oczekiwania na pozwolenia i uproszczeniu procedur, więcej projektów — zwłaszcza tych realizowanych przez deweloperów prywatnych i organizacje non-profit — ruszy naprzód mimo wysokich kosztów budowy. Dane z początku 2025 roku wskazują na niewielki wzrost liczby wydanych pozwoleń, jednak wpływ Prawa Szybszego Budowania ujawni się dopiero za jakiś czas (prawdopodobnie w 2026 roku i później) investropa.com.

Na szczeblu federalnym rząd Niemiec pod koniec 2023 roku ogłosił pakiet wsparcia dla sektora budowlanego o wartości 45 mld € reuters.com. Obejmuje on dotacje, obniżony podatek VAT na nowe inwestycje mieszkaniowe oraz poprawione zachęty amortyzacyjne dla najemców. Dodatkowo programy dopłat do odsetek przez państwowe banki (kredyty KfW) mają na celu obniżenie kosztów finansowania nowych, energooszczędnych inwestycji budowlanych. Działania te mają przeciwdziałać zastojowi w inwestycjach spowodowanemu wysokimi stopami procentowymi i bankructwami firm budowlanych w latach 2022–2024 reuters.com. Berlin jako jedno z głównych miast dynamicznie rozwijających się może skorzystać z tych ogólnokrajowych rozwiązań, choć także lokalne czynniki – dostępność gruntów i wykwalifikowanej siły roboczej – mają istotne znaczenie.

Przepisy dotyczące kupujących i wynajmujących: Oprócz omawianych wcześniej regulacji dotyczących kontroli czynszów, inne czynniki prawne wpływają na rynek w Berlinie. Podatek od przeniesienia własności nieruchomości w Berlinie wynosi 6% (to jeden z najwyższych poziomów w Niemczech), co stanowi znaczący koszt dla kupujących (na szczeblu federalnym rozważano obniżenie lub zniesienie tego podatku dla osób kupujących po raz pierwszy, ale jak dotąd nie wprowadzono zmian). Wynajmujący w Niemczech muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących efektywności energetycznej: od 2024 roku najgorzej funkcjonujące systemy grzewcze muszą zostać zmodernizowane, a w Berlinie obowiązują lokalne opłaty CO₂ dla właścicieli budynków o słabej izolacji. Te regulacje środowiskowe mogą zwiększać koszty właścicieli nieruchomości, zniechęcając niektórych drobnych wynajmujących, ale jednocześnie stymulując zainteresowanie remontami i inwestycjami w budownictwo ekologiczne.

Kolejną dziedziną polityki są strefowanie i użytkowanie gruntów: Senat Berlina w 2025 roku opracowuje nowy plan zagospodarowania przestrzennego, który przeznaczy na mieszkalnictwo dodatkowe obszary, w tym niektóre strefy komercyjne i niewykorzystane tereny. Miasto twierdzi, że zidentyfikowało potencjał na około 130 000 nowych mieszkań w swoich granicach (poprzez zabudowę wolnych miejsc, przebudowy itd.) reuters.com reuters.com. Przykładem jest trwająca dyskusja o zabudowie obrzeży Pola Tempelhof (ogromnego parku w centrum miasta na terenie byłego lotniska) – choć główny teren jest chroniony, urzędnicy proponują zabudowanie przyległych działek, aby stworzyć tysiące mieszkań. Budzi to kontrowersje. Podobnie Berlin negocjuje z rządem federalnym przejęcie i zagospodarowanie niektórych niewykorzystanych terenów federalnych w mieście (np. bocznice kolejowe).

Nadzór nad inwestycjami zagranicznymi: Niemcy w ostatnich latach zaostrzyły kontrolę nad inwestycjami zagranicznymi w strategicznych sektorach, ale typowe transakcje nieruchomościowe nie są ograniczane (chyba że bardzo duże portfele budzą zastrzeżenia). W Berlinie widać zainteresowanie zagranicznych funduszy państwowych i firm aktywami komercyjnymi, co jest generalnie mile widziane, by uzupełniać luki w finansowaniu inwestycji. Jednak jeśli debata o wywłaszczeniach odżyje, może to ostudzić apetyt inwestorów międzynarodowych ze względu na postrzegane ryzyko polityczne.

Zmiany polityczne: W kwietniu 2023 roku Berlin otrzymał nową koalicję rządzącą (zmiana z lewicowej na sojusz SPD/CDU). Spowodowało to subtelne zmiany w tonie polityki: nowy rząd jest nieco bardziej przyjazny rynkowi – na przykład jest bardziej sceptyczny wobec wyniku referendum wywłaszczeniowego z 2021 roku, preferując budowę zamiast konfiskaty. Podkreślono też przyspieszenie tempa budowy zamiast rozszerzania regulacji czynszu. Niemniej jednak, koalicja kontynuuje wiele programów ochrony lokatorów zapoczątkowanych przez poprzedni rząd, a nawet popiera lobbowanie na szczeblu federalnym za zaostrzeniem ograniczeń czynszowych i ochroną przed eksmisją ibb.de reuters.com. Tak więc, istnieje ciągłość polityki w zakresie ochrony najemców, ale pojawił się nowy nacisk na współpracę z deweloperami (zarówno publicznymi, jak i prywatnymi) w celu zwiększenia podaży.

Podsumowanie otoczenia regulacyjnego: Berlin w 2025 roku jest rynkiem silnie regulowanym pod względem najmu (z rozszerzoną kontrolą czynszów i silną ochroną praw lokatorów), a jednocześnie zmierza w kierunku deregulacji i stymulowania strony podażowej (szybsze pozwolenia, subwencje na budowę), by przeciwdziałać niedoborowi mieszkań. Dla deweloperów środowisko jest wymagające, ale z rosnącym wsparciem – miasto usprawnia nawet własne procesy, np. cyfryzując wnioski o pozwolenia i wyznaczając strefy przyspieszonej budowy mieszkań. Dla właścicieli nieruchomości i inwestorów polityka Berlina to mieszanka „kija i marchewki”: z jednej strony limity czynszów i potencjalna przyszła interwencja, z drugiej – stały popyt, rosnące czynsze i publiczne zobowiązania do zapewniania mieszkań, które sygnalizują długoterminowe zapotrzebowanie na ich udział w rynku.

Trendy inwestycji zagranicznych

Berlinski rynek nieruchomości, który kiedyś był domeną lokalnych graczy, w ostatniej dekadzie stał się zglobalizowany – przyciągając zagranicznych inwestorów od dużych funduszy instytucjonalnych po indywidualnych nabywców. W 2025 roku apetyt zagranicznych inwestorów na Berlin przedstawia się w zniuansowany sposób:

Po stronie mieszkaniowej międzynarodowi nabywcy postrzegają Berlin jako stosunkowo przystępną cenowo europejską stolicę z potencjałem wzrostu. Ceny nieruchomości w centrum Berlina (około 7 000 €/m²) są wciąż niższe niż w Paryżu (~11 500 €) czy Londynie, co czyni je atrakcyjnymi dla obcokrajowców szukających wzrostu wartości kapitału investropa.com investropa.com. Inwestorzy z takich krajów jak Włochy, Francja, kraje skandynawskie i Wielka Brytania aktywnie kupują mieszkania w Berlinie zarówno jako inwestycje na wynajem, jak i jako pieds-à-terre. Warto zauważyć, że Berlin znajduje się na celowniku instytucjonalnych inwestorów mieszkaniowych (fundusze emerytalne itp.), ale niektórzy z nich wstrzymali zakupy w środowisku wysokich stóp procentowych. Jednak mniejsi zagraniczni inwestorzy – tacy jak przedsiębiorcy i ekspaci – nadal kupują mieszkania w modnych dzielnicach. Dzielnice takie jak Mitte, Kreuzberg, a nawet rozwijający się Neukölln cieszą się dużym popytem ze strony obcokrajowców, co przyczynia się do wzrostu cen w tych miejscach investropa.com investropa.com. Tych nabywców często przyciąga kulturalny prestiż Berlina oraz oczekiwanie długoterminowego wzrostu, w miarę jak miasto dojrzewa gospodarczo.

W sektorze komercyjnym Berlin był gorącym punktem inwestycji transgranicznych przed 2020 rokiem, zwłaszcza w biura i nieruchomości sektora technologicznego. Po pandemii i w warunkach zaostrzonej globalnej polityki monetarnej apetyt inwestorów zagranicznych osłabł. Niemcy jako całość przeżywają obecnie dołek – w 2023 roku inwestorzy zagraniczni stanowili zaledwie 37% wolumenu rynku nieruchomości komercyjnych, co stanowi najniższy poziom od dekady reuters.com. Na początku 2024 roku udział zagranicy spadł jeszcze bardziej – do około 35% reuters.com, ponieważ wielu inwestorów z USA i Azji pozostało na uboczu. Przyczynami są wysokie koszty zabezpieczenia kursowego (w związku z różnicami stóp procentowych) oraz postrzeganie niemieckiej gospodarki jako stagnującej („chory człowiek Europy”) reuters.com reuters.com. W przypadku Berlina można zauważyć mniej spektakularnych transakcji, a rentowności musiały wzrosnąć, aby ponownie przyciągnąć inwestorów. Niektóre zagraniczne fundusze, które inwestowały wcześniej w berliński sektor najmu mieszkań, nawet wycofały się, przestraszone ryzykiem regulacyjnym, takim jak zamrożenie czynszów w 2020 roku.

Należy jednak zaznaczyć, że nie cały kapitał zagraniczny uciekł. Berlin nadal pozostaje bardzo atrakcyjny dla niektórych segmentów: nieruchomości komercyjne napędzane technologią (np. laboratoria nauk przyrodniczych, centra danych) oraz aktywa hotelarsko-gastronomiczne cieszą się zainteresowaniem wyspecjalizowanych międzynarodowych inwestorów, stawiających na rozwój turystyki i startupów w Berlinie. Inwestorzy z Bliskiego Wschodu oraz Azji tradycyjnie interesowali się berlińskimi hotelami (przykładowo, niektóre ekskluzywne hotele należą do inwestorów z Singapuru lub Kataru). Po Brexicie część inwestorów z Wielkiej Brytanii spoglądała na Berlin jako alternatywną bazę w Europie. Widać także niewielki, ale zauważalny napływ kapitału z regionów objętych niepokojami politycznymi – na przykład niektórzy bardzo zamożni obywatele Turcji, Rosji i ostatnio Hongkongu kupili nieruchomości w Berlinie jako bezpieczną przystań.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w projekty deweloperskie są również widocznym trendem: międzynarodowi deweloperzy (z Europy czy nawet Chin) uczestniczą w dużych przedsięwzięciach w Berlinie. Przykładowo, aktywna jest grupa izraelskich inwestorów na rynku rozwoju mieszkań własnościowych w Berlinie; austriackie i szwajcarskie fundusze również często finansują budowy w Berlinie. Nowy projekt Siemensstadt Square (ogromna przebudowa w dzielnicy Spandau) jest wspierany przez Siemensa (niemiecka firma), ale poszukuje także międzynarodowych współinwestorów dla części mieszkalnej rcrwireless.com globalconstructionreview.com.

Jedną z istotnych zmian w 2025 roku jest to, że globalni inwestorzy są bardziej wymagający: preferują kluczowe, dobrze położone aktywa w Berlinie (uznawane za niskiego ryzyka ze względu na trwały popyt), podczas gdy aktywa drugorzędne trudniej jest sprzedać. Niektórzy zagraniczni nabywcy poszukują okazji związanych z trudnościami finansowymi, mając na uwadze korektę rynku – na przykład amerykańskie firmy private equity obserwują, czy berlińscy deweloperzy lub właściciele nieruchomości w trudnej sytuacji finansowej będą zmuszeni sprzedać aktywa z rabatem. Do tej pory prawdziwie wyprzedażowe transakcje w Berlinie należą do rzadkości, częściowo dlatego, że właściciele oczekują, iż fundamentalne atuty miasta w końcu ponownie podniosą wartości nieruchomości.

Podsumowując, zagraniczne inwestycje w berlińską nieruchomość pozostają znaczące, ale stonowane. Długoterminowa perspektywa Berlina – rosnąca stolica o wzrastającej międzynarodowej randze – nadal przyciąga inwestorów transgranicznych, zwłaszcza sąsiadów z Europy. Jednak krótkoterminowe wyzwania gospodarcze i finansowe sprawiają, że wielu dużych inwestorów stosuje strategię wyczekiwania. Jeśli stopy procentowe zaczną spadać (co prognozowane jest na końcówkę 2025 roku), można spodziewać się odrodzenia napływu zagranicznego kapitału chętnego na „kupowanie dołka” w Berlinie, zważywszy, iż ceny są nadal około 8–9% poniżej szczytowych wartości dla istniejących nieruchomości investropa.com investropa.com. Rzeczywiście, doświadczeni inwestorzy międzynarodowi postrzegają rok 2025 jako potencjalnie dobry moment wejścia po korekcie z 2023 roku investropa.com. Osoby inwestujące obecnie mogą skorzystać zarówno z mniejszej konkurencji, jak i świadomości, że niedobór mieszkań w Berlinie oraz odporność gospodarcza miasta stanowią solidną podstawę przyszłych zysków.

Infrastruktura i rozwój miejski

Modernizacje infrastruktury i projekty rozwoju miejskiego w Berlinie znacząco wpływają na rynek nieruchomości, otwierając nowe tereny inwestycyjne i poprawiając komunikację. Poniżej przedstawiono kilka kluczowych inwestycji i ich wpływów:

1. Nowa infrastruktura mobilności: Berlin jest w trakcie realizacji ambitnych planów rozbudowy transportu publicznego. Miasto i otaczający je kraj związkowy Brandenburgia dały zielone światło na wydłużenie linii metra U7 do lotniska Berlin-Brandenburg (BER) na południowym wschodzie berlin.de berlin.de. To około 8 km wydłużenie, planowane do ukończenia w okolicach 2035 roku, zintegruje dzielnice takie jak Neukölln/Gropiusstadt i przedmieście Schönefeld bardziej bezpośrednio z siecią metra. Projekt uznawany jest za kluczowy nie tylko dla dostępu do lotniska, ale też dla otwierania nowych terenów mieszkaniowych wzdłuż trasy – potencjalnie „dziesiątki tysięcy” nowych mieszkańców i miejsc pracy mogą zostać wsparte dzięki tej poprawie transportu berlin.de. Dla rynku nieruchomości oznacza to, że obszary obecnie uznawane za peryferyjne mogą zyskać na wartości wraz z postępem prac. Podobnie, inne rozważane przedłużenia linii metra (U3 do Mexikoplatz, U8 do Märkisches Viertel, itd. berlin.de) oraz reaktywacja linii Siemensbahn S-Bahn w Spandau zapowiadają rozwój w swoich korytarzach (np. przyszły rozwój Siemensstadt ściśle zależy od ponownego uruchomienia tej linii kolejowej do 2029 roku).

Berlin zakończył też lub kończy rozbudowę kilku linii tramwajowych (szczególnie rozszerzając sieć tramwajową na zachodnie dzielnice, gdzie historycznie jej nie było). Na przykład niedawno ukończono przedłużenie linii tramwajowej do nowego dworca głównego (wzrost atrakcyjności Europacity), a także istnieją plany nowych tras tramwajowych do gęsto zaludnionych dzielnic, takich jak Neukölln i Steglitz. Te inwestycje zwiększają atrakcyjność nieruchomości w oddalonych dzielnicach, skracając czas dojazdu do centrum miasta.

Po stronie infrastruktury drogowej kontrowersyjny pozostaje projekt dalszego przedłużenia miejskiej autostrady A100 przez Friedrichshain. Jeśli zostanie zrealizowany, autostrada przebiegałaby w tunelu pod lub przecinała wschodnią część miasta, co mogłoby wpłynąć na okoliczne nieruchomości zarówno poprzez poprawę dostępu samochodowego, jak i kwestie hałasu czy krajobrazu miejskiego. Plan jest wciąż rozpatrywany (włącznie z opcją podziemnego tunelu) ground.news, ale nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja. Jeśli projekt ruszy, dzielnice takie jak Treptow-Friedrichshain mogą doświadczyć zmian w strukturze ruchu, co wpłynie na rynek nieruchomości (potencjalnie pozytywnie dla logistyki komercyjnej, negatywnie dla jakości życia mieszkańców w przypadku trasy nadziemnej).

2. Rewitalizacja dawnych lotnisk: Zamknięcie lotnisk w centrum Berlina uwolniło ogromne tereny pod nowe inwestycje. Najlepszym przykładem jest Berlin-Tegel (TXL), dawne lotnisko na północny zachód od miasta, które zostało zamknięte pod koniec 2020 roku. Obszar Tegel o powierzchni 500 hektarów przekształcany jest w „Berlin TXL – The Urban Tech Republic”, futurystyczną, wielofunkcyjną dzielnicę tegelprojekt.de. Plany obejmują duży park badawczy i przemysłowy dla technologii miejskich, a także nową, ekologiczną dzielnicę mieszkaniową nazwaną Schumacher Quartier, w której planuje się powstanie ponad 5 000 nowych mieszkań zukunftsorte.berlin arup.com. To jeden z najbardziej ambitnych projektów rewitalizacyjnych w Europie. Wpływ na rynek nieruchomości będzie znaczący: okoliczne dzielnice (Tegel, Reinickendorf) zyskają na atrakcyjności wraz z powstawaniem nowego budownictwa, parków i miejsc pracy w sektorze technologicznym na terenie TXL. Już teraz oczekiwanie na realizację projektu podbiło lokalne ceny nieruchomości. Pierwsze mieszkania mają zostać oddane do użytku w połowie lub pod koniec lat 2020, a kolejne etapy realizowane będą w latach 30. XXI wieku. Podobnie obszar lotniska Tempelhof (zamkniętego w 2008 roku) pozostaje głównie otwartym parkiem na mocy decyzji publicznej, ale miasto rozwija jego obrzeża pod cele publiczne, a w przyszłości być może powstaną tu także mieszkania. Każda zmiana statusu Tempelhofu (co jest mało prawdopodobne przed 2026 rokiem ze względu na wcześniejsze referendum) mogłaby natychmiast otworzyć centralne tereny pod dziesiątki tysięcy mieszkań – to byłaby rewolucja – ale na razie to raczej potencjał niż konkretny plan.

3. Główne miejskie strefy rozwoju: Berlin posiada kilka wyznaczonych na dużą skalę stref rozwojowych, które przekształcają miejską mapę nieruchomości:

Europacity (okolice Hauptbahnhofu w Mitte): Już wspomniana, ta strefa na północ od głównego dworca dostarcza około 3 000 mieszkań i znaczne powierzchnie biurowe (w tym siedziby korporacji i instytucji rządowych). W miarę zagospodarowania tworzy się tutaj nowy, prestiżowy rynek mieszkaniowy w Mitte z apartamentami nad kanałem Berlin-Spandau. Zwiększa to podaż segmentu luksusowego i przyciąga również zagranicznych nabywców.

Już wspomniana, ta strefa na północ od głównego dworca dostarcza około 3 000 mieszkań i znaczne powierzchnie biurowe (w tym siedziby korporacji i instytucji rządowych). W miarę zagospodarowania tworzy się tutaj nowy, prestiżowy rynek mieszkaniowy w Mitte z apartamentami nad kanałem Berlin-Spandau. Zwiększa to podaż segmentu luksusowego i przyciąga również zagranicznych nabywców. Mediaspree (Friedrichshain/Kreuzberg): Rozwijający się klaster biur branży medialnej i technologicznej (oraz towarzyszącej im zabudowy mieszkaniowej) wzdłuż wschodnich brzegów Szprewy. Podniósł prestiż (i ceny) okolicznych dzielnic. Przykładowo realizacja East Side Mall, różnych wysokościowców (np. EDGE Tower dla Amazona), czy apartamentowców (Stream itp.) zapewnia nowoczesne zasoby, ale też podwyższa wartości gruntów. Sukces Mediaspree spowodował powstawanie propozycji rozszerzenia podobnych projektów rewitalizacyjnych w dół rzeki, w kierunku Lichtenbergu.

Rozwijający się klaster biur branży medialnej i technologicznej (oraz towarzyszącej im zabudowy mieszkaniowej) wzdłuż wschodnich brzegów Szprewy. Podniósł prestiż (i ceny) okolicznych dzielnic. Przykładowo realizacja East Side Mall, różnych wysokościowców (np. EDGE Tower dla Amazona), czy apartamentowców (Stream itp.) zapewnia nowoczesne zasoby, ale też podwyższa wartości gruntów. Sukces Mediaspree spowodował powstawanie propozycji rozszerzenia podobnych projektów rewitalizacyjnych w dół rzeki, w kierunku Lichtenbergu. Siemensstadt 2.0 (Spandau): Siemens AG, we współpracy z Berlinem, przekształca swój historyczny kampus przemysłowy w Spandau (północno-zachodni Berlin) w nowe „smart city” o nazwie Siemensstadt Square . Przy inwestycji rzędu około 4,5 miliarda euro rcrwireless.com, plan zakłada powstanie zaawansowanego technologicznie centrum biznesowego oraz 7 000 nowych mieszkań dla około 20 000 mieszkańców rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Projekt ten, realizowany do 2035 roku, znacząco pobudzi dotychczas spokojniejszy rynek nieruchomości w Spandau – można spodziewać się zwiększonego popytu na mieszkania wraz z tworzeniem nowych miejsc pracy, a zainteresowanie spekulacyjne już doprowadziło do wzrostu cen w pobliskich dzielnicach, takich jak Haselhorst. To przykład, jak partnerstwa publiczno-prywatne mogą tworzyć zupełnie nowe dzielnice miejskie na terenach poprzemysłowych.

Siemens AG, we współpracy z Berlinem, przekształca swój historyczny kampus przemysłowy w Spandau (północno-zachodni Berlin) w nowe „smart city” o nazwie . Przy inwestycji rzędu około 4,5 miliarda euro rcrwireless.com, plan zakłada powstanie zaawansowanego technologicznie centrum biznesowego oraz dla około 20 000 mieszkańców rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Projekt ten, realizowany do 2035 roku, znacząco pobudzi dotychczas spokojniejszy rynek nieruchomości w Spandau – można spodziewać się zwiększonego popytu na mieszkania wraz z tworzeniem nowych miejsc pracy, a zainteresowanie spekulacyjne już doprowadziło do wzrostu cen w pobliskich dzielnicach, takich jak Haselhorst. To przykład, jak partnerstwa publiczno-prywatne mogą tworzyć zupełnie nowe dzielnice miejskie na terenach poprzemysłowych. Inne uwagi: Mniejsze punkty rozwoju to m.in. Adlershof w Treptow (park naukowy, wokół którego powstają nowe osiedla), Berlin Südkreuz (wokół nowego węzła transportowego w Schöneberg, gdzie powstają projekty o mieszanym przeznaczeniu) oraz różne przebudowy terenów wokół stacji kolejowych (np. wokół stacji Ostkreuz i Lichtenberg). Miasto przekształca także byłe koszary wojskowe i tereny kolejowe na obrzeżach w nowe obszary mieszkaniowe – na przykład w Pankow i Köpenick – co pozwoli na powstanie kilku tysięcy mieszkań w średnim przedziale cenowym, odciążając tym samym centralne dzielnice.

4. Infrastruktura na rzecz klimatu i jakości życia: Berlińska strategia zrównoważonego rozwoju miasta wpływa także na rynek nieruchomości. W mieście rozbudowywana jest infrastruktura rowerowa (planowane są setki kilometrów nowych ścieżek rowerowych) oraz wprowadzane są strefy niskiej emisji, które z czasem mogą ograniczyć ruch starszych pojazdów – wysiłki te sprawiają, że gęsto zabudowane rejony centrum stają się bardziej przyjazne i atrakcyjne do życia (co widać w cenach nieruchomości). Projektowane i rozbudowywane tereny zielone, takie jak rozbudowa sieci parków miejskich czy renaturyzacja brzegów Sprewy i Haweli, podnoszą atrakcyjność poszczególnych części miasta. Przykładowo, renaturyzacja kanałów w Moabit czy park na terenach dawnej kolei Gleisdreieck w Kreuzbergu zamieniły wcześniej zaniedbane okolice w popularne miejsca zamieszkania.

Podsumowując, realizowane obecnie inwestycje infrastrukturalne i projekty rozwojowe otwierają nowe możliwości oraz równoważą rynek nieruchomości w Berlinie. Usprawnione połączenia komunikacyjne integrują peryferyjne dzielnice, co często skutkuje wzrostem wartości gruntów w tych lokalizacjach. Szeroko zakrojona rewitalizacja terenów po dawnych lotniskach i zakładach przemysłowych dostarcza bardzo potrzebnych nowych mieszkań i powierzchni komercyjnych, choć proces ten jest stopniowy. Dla inwestorów i kupujących mieszkania ważne jest śledzenie tych projektów – działanie z wyprzedzeniem (np. zakup w lokalizacji przed ukończeniem nowej linii metra lub kampusu) może przynieść znaczne zyski. W sumie, w nadchodzących latach Berlin stanie się bardziej policentryczny, z wieloma nowymi, dynamicznymi ośrodkami poza tradycyjnym centrum, co – miejmy nadzieję – odciąży śródmiejskie dzielnice poprzez równomierniejszy rozkład rozwoju miasta.

Ryzyka i wyzwania rynkowe

Pomimo ogólnie pozytywnych fundamentów, berliński rynek nieruchomości stoi w obliczu kilku ryzyk i wyzwań, które mogą wpłynąć na jego trajektorię w nadchodzących latach:

Niepewność gospodarcza: Niemiecka gospodarka przeżywa trudny okres – po technicznych recesjach w latach 2022 i 2023, rok 2025 przynosi stagnację z minimalnym wzrostem PKB investropa.com. Jeśli największa gospodarka Europy nie spełni oczekiwań, Berlin (chociaż bardziej dynamiczny niż średnia krajowa) może odczuć skutki poprzez niższą kreację miejsc pracy i odpływ poszukujących zatrudnienia. Wysoka inflacja w ostatnich latach również osłabiła siłę nabywczą. Wzrost bezrobocia lub stagnacja płac szczególnie uderzą w dostępność mieszkań dla mieszkańców investropa.com investropa.com. Przewlekłe spowolnienie gospodarcze jest ryzykiem zarówno dla popytu na mieszkania (ludzie mogą mieszkać wspólnie lub opóźniać zakładanie własnych gospodarstw domowych), jak i dla absorpcji powierzchni komercyjnych.

Niemiecka gospodarka przeżywa trudny okres – po technicznych recesjach w latach 2022 i 2023, rok 2025 przynosi stagnację z minimalnym wzrostem PKB investropa.com. Jeśli największa gospodarka Europy nie spełni oczekiwań, Berlin (chociaż bardziej dynamiczny niż średnia krajowa) może odczuć skutki poprzez niższą kreację miejsc pracy i odpływ poszukujących zatrudnienia. Wysoka inflacja w ostatnich latach również osłabiła siłę nabywczą. Wzrost bezrobocia lub stagnacja płac szczególnie uderzą w dostępność mieszkań dla mieszkańców investropa.com investropa.com. Przewlekłe spowolnienie gospodarcze jest ryzykiem zarówno dla popytu na mieszkania (ludzie mogą mieszkać wspólnie lub opóźniać zakładanie własnych gospodarstw domowych), jak i dla absorpcji powierzchni komercyjnych. Stopy procentowe i finansowanie: Gwałtowny wzrost stóp procentowych od 2022 roku już ostudził rynek, a finansowanie pozostaje wyzwaniem. Stawki kredytów hipotecznych w połowie 2025 roku wynoszą około 3–4% investropa.com investropa.com, znacznie więcej niż poniżej 2% w drugiej połowie lat 2010. Dla kupujących oznacza to mniejszą dostępność mieszkań (przy danej miesięcznej racie można uzyskać mniejszy kredyt). Dla deweloperów kredyty budowlane na poziomie 4–5% znacznie ograniczają rentowność projektów, przez co wielu decyduje się na ich odroczenie lub anulowanie. Istnieje optymizm, że stopy procentowe osiągnęły już szczyt – EBC zaczął nieznacznie luzować politykę w 2025 roku – ale każde dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej byłoby poważną przeszkodą zarówno dla rynku zakupu (spadek popytu), jak i nowych inwestycji (co może dodatkowo pogłębić niedobór podaży). Nawet przy stabilnych stopach banki zaostrzyły kryteria udzielania pożyczek po kilku głośnych upadłościach deweloperów reuters.com. To wszystko sprawia, że ryzyko finansowania jest wysokie: kondycja rynku nieruchomości jest obecnie ściśle związana z kierunkiem stóp procentowych i dostępnością kredytów.

Gwałtowny wzrost stóp procentowych od 2022 roku już ostudził rynek, a finansowanie pozostaje wyzwaniem. Stawki kredytów hipotecznych w połowie 2025 roku wynoszą około 3–4% investropa.com investropa.com, znacznie więcej niż poniżej 2% w drugiej połowie lat 2010. Dla kupujących oznacza to mniejszą dostępność mieszkań (przy danej miesięcznej racie można uzyskać mniejszy kredyt). Dla deweloperów kredyty budowlane na poziomie 4–5% znacznie ograniczają rentowność projektów, przez co wielu decyduje się na ich odroczenie lub anulowanie. Istnieje optymizm, że stopy procentowe osiągnęły już szczyt – EBC zaczął nieznacznie luzować politykę w 2025 roku – ale każde dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej byłoby poważną przeszkodą zarówno dla (spadek popytu), jak i nowych inwestycji (co może dodatkowo pogłębić niedobór podaży). Nawet przy stabilnych stopach banki zaostrzyły kryteria udzielania pożyczek po kilku głośnych upadłościach deweloperów reuters.com. To wszystko sprawia, że jest wysokie: kondycja rynku nieruchomości jest obecnie ściśle związana z kierunkiem stóp procentowych i dostępnością kredytów. Koszty budowy i moce przerobowe: Budowa domu w Berlinie stała się znacznie droższa z powodu globalnych problemów z łańcuchami dostaw, inflacji cen materiałów oraz lokalnego niedoboru siły roboczej. Koszty budowy wzrosły w ostatnich latach o dwucyfrowe procenty. CEO Vonovii zauważył, że przy obecnych kosztach (~5 000 € za m² budowy) i 4% odsetkach wiele projektów po prostu „nie ma sensu” finansowego reuters.com reuters.com. Jeśli koszty się nie unormują, deweloperzy nadal będą wstrzymywać się z inwestycjami, pogłębiając niedobór mieszkań. Ponadto, berliński sektor budowlany działa niemal na pełnych obrotach – występują wąskie gardła związane z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej oraz zaległościami w realizacji projektów. To zwiększa ryzyko, że nawet jeśli pojawi się popyt, miasto może nie zdołać odpowiednio szybko zwiększyć tempa budowy.

Budowa domu w Berlinie stała się znacznie droższa z powodu globalnych problemów z łańcuchami dostaw, inflacji cen materiałów oraz lokalnego niedoboru siły roboczej. Koszty budowy wzrosły w ostatnich latach o dwucyfrowe procenty. CEO Vonovii zauważył, że przy obecnych kosztach (~5 000 € za m² budowy) i 4% odsetkach wiele projektów po prostu „nie ma sensu” finansowego reuters.com reuters.com. Jeśli koszty się nie unormują, deweloperzy nadal będą wstrzymywać się z inwestycjami, pogłębiając niedobór mieszkań. Ponadto, berliński sektor budowlany działa niemal na pełnych obrotach – występują wąskie gardła związane z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej oraz zaległościami w realizacji projektów. To zwiększa ryzyko, że nawet jeśli pojawi się popyt, miasto może nie zdołać odpowiednio szybko zwiększyć tempa budowy. Ryzyko regulacyjne i polityczne: Choć Berlin wprowadził przepisy sprzyjające budownictwu, zawsze istnieje ryzyko zmiany politycznej lub niespodziewanych regulacji. Saga z zamrożeniem czynszów z 2021 roku już pokazała, jak nagłe zmiany polityki mogą wywrócić rynek do góry nogami (wtedy zamrożono czynsze, a po zakończeniu regulacji nastąpił gwałtowny wzrost). Przyszłe wybory lokalne lub referenda mogą przynieść kolejne postulaty radykalnych rozwiązań, takich jak wywłaszczenia czy ostrzejsze limity czynszowe. Inwestorzy patrzą na to z niepokojem – zbyt duża ingerencja może odstraszyć kapitał niezbędny do budowy nowych mieszkań investropa.com. Z drugiej strony, hojne dotacje mogą zostać ograniczone, jeśli budżety państwowe się skurczą. Kolejnym tematem są podatki od nieruchomości: na szczeblu federalnym trwają dyskusje nt. reformy opodatkowania nieruchomości (np. wprowadzenie corocznego podatku opartego na realnej wartości). Każda taka zmiana może wpłynąć na zwroty inwestorów i ich działania.

Choć Berlin wprowadził przepisy sprzyjające budownictwu, zawsze istnieje ryzyko zmiany politycznej lub niespodziewanych regulacji. Saga z zamrożeniem czynszów z 2021 roku już pokazała, jak nagłe zmiany polityki mogą wywrócić rynek do góry nogami (wtedy zamrożono czynsze, a po zakończeniu regulacji nastąpił gwałtowny wzrost). Przyszłe wybory lokalne lub referenda mogą przynieść kolejne postulaty radykalnych rozwiązań, takich jak wywłaszczenia czy ostrzejsze limity czynszowe. Inwestorzy patrzą na to z niepokojem – zbyt duża ingerencja może odstraszyć kapitał niezbędny do budowy nowych mieszkań investropa.com. Z drugiej strony, hojne dotacje mogą zostać ograniczone, jeśli budżety państwowe się skurczą. Kolejnym tematem są podatki od nieruchomości: na szczeblu federalnym trwają dyskusje nt. reformy opodatkowania nieruchomości (np. wprowadzenie corocznego podatku opartego na realnej wartości). Każda taka zmiana może wpłynąć na zwroty inwestorów i ich działania. Zmiany demograficzne i migracja: Wzrost populacji Berlina to kluczowy czynnik popytu. Potencjalnym ryzykiem jest spowolnienie lub odwrócenie tego trendu. Wpływ na to mają wskaźniki urodzeń (naturalny przyrost Berlina jest lekko ujemny, co oznacza, że miasto rośnie głównie dzięki migracji) oraz wielkość przepływów migracyjnych. Jeśli np. powab Berlina po COVID-19 osłabnie albo inne regiony Niemiec staną się bardziej atrakcyjne, migracja może spaść. Z drugiej strony, nagły napływ (jak ok. 80 000 uchodźców z Ukrainy w 2022 r.) wywołuje krótkoterminową presję na dostępność mieszkań. Berlin musi także radzić sobie z integracją rosnącej populacji obcokrajowców (obecnie 24% mieszkańców reuters.com) – jeśli integracja się nie powiedzie, mogą pojawić się problemy społeczne w niektórych dzielnicach, co wpłynie na atrakcyjność nieruchomości. Dotychczas różnorodność była atutem Berlina, jednak potrzebny jest zrównoważony rozwój (miejsca pracy, usługi w różnych częściach miasta), aby zachować spójność społeczności.

Wzrost populacji Berlina to kluczowy czynnik popytu. Potencjalnym ryzykiem jest spowolnienie lub odwrócenie tego trendu. Wpływ na to mają wskaźniki urodzeń (naturalny przyrost Berlina jest lekko ujemny, co oznacza, że miasto rośnie głównie dzięki migracji) oraz wielkość przepływów migracyjnych. Jeśli np. powab Berlina po COVID-19 osłabnie albo inne regiony Niemiec staną się bardziej atrakcyjne, migracja może spaść. Z drugiej strony, nagły napływ (jak ok. 80 000 uchodźców z Ukrainy w 2022 r.) wywołuje krótkoterminową presję na dostępność mieszkań. Berlin musi także radzić sobie z integracją rosnącej populacji obcokrajowców (obecnie 24% mieszkańców reuters.com) – jeśli integracja się nie powiedzie, mogą pojawić się problemy społeczne w niektórych dzielnicach, co wpłynie na atrakcyjność nieruchomości. Dotychczas różnorodność była atutem Berlina, jednak potrzebny jest zrównoważony rozwój (miejsca pracy, usługi w różnych częściach miasta), aby zachować spójność społeczności. Przystępność cenowa i spójność społeczna: Kryzys przystępności cenowej sam w sobie jest wyzwaniem – jeśli zbyt wiele osób nie stać na mieszkanie w Berlinie, miasto może stracić właśnie te cechy, które uczyniły je atrakcyjnym (młoda, kreatywna energia, przedsiębiorcy startupowi itp.). Już teraz niektóre rodziny o niższych dochodach i artyści wyprowadzili się do okolicznego Brandenburgii czy innych miast, uznając Berlin za zbyt drogi. Jeśli ten trend się nasili, Berlin może stanąć w obliczu niedoborów pracowników w kluczowych sektorach (nauczyciele, pracownicy usług), których nie stać na mieszkanie. Spójność społeczna może zostać zagrożona, gdy nierówność w dostępie do mieszkań stanie się skrajna. Presja polityczna na radykalne interwencje (jak referendum z 2021 roku) jest tego symptomem. Dlatego wyzwaniem dla Berlina jest stworzenie wystarczającej liczby przystępnych cenowo mieszkań, by utrzymać zróżnicowanie społeczne – co nie jest łatwym zadaniem, bo same siły rynkowe tego nie zapewniają.

sam w sobie jest wyzwaniem – jeśli zbyt wiele osób nie stać na mieszkanie w Berlinie, miasto może stracić właśnie te cechy, które uczyniły je atrakcyjnym (młoda, kreatywna energia, przedsiębiorcy startupowi itp.). Już teraz niektóre rodziny o niższych dochodach i artyści wyprowadzili się do okolicznego Brandenburgii czy innych miast, uznając Berlin za zbyt drogi. Jeśli ten trend się nasili, Berlin może stanąć w obliczu niedoborów pracowników w kluczowych sektorach (nauczyciele, pracownicy usług), których nie stać na mieszkanie. Spójność społeczna może zostać zagrożona, gdy nierówność w dostępie do mieszkań stanie się skrajna. Presja polityczna na radykalne interwencje (jak referendum z 2021 roku) jest tego symptomem. Dlatego wyzwaniem dla Berlina jest stworzenie wystarczającej liczby przystępnych cenowo mieszkań, by utrzymać zróżnicowanie społeczne – co nie jest łatwym zadaniem, bo same siły rynkowe tego nie zapewniają. Czynniki globalne: Globalne wydarzenia gospodarcze i geopolityczne również stanowią zagrożenia. Napięcia geopolityczne (wojna na Ukrainie, na przykład) już wpłynęły na ceny energii i inflację, pośrednio oddziałując na nieruchomości poprzez koszty. Dalsza niestabilność w Europie może osłabić zaufanie inwestorów do rynku nieruchomości lub przesunąć kapitał zagraniczny gdzie indziej investropa.com investropa.com. Ponadto na reputację i popyt w Berlinie mogą wpływać globalne trendy, takie jak praca zdalna – jeśli więcej firm pozwoli na pełną pracę zdalną, mniej osób będzie musiało przenosić się do dużych miast, co potencjalnie spowolni wzrost popytu. Z drugiej strony, jeśli Berlin umocni swoją pozycję jako centrum technologicznego i naukowego, może poradzić sobie lepiej niż miasta nastawione wyłącznie na finanse.

Globalne wydarzenia gospodarcze i geopolityczne również stanowią zagrożenia. (wojna na Ukrainie, na przykład) już wpłynęły na ceny energii i inflację, pośrednio oddziałując na nieruchomości poprzez koszty. Dalsza niestabilność w Europie może osłabić zaufanie inwestorów do rynku nieruchomości lub przesunąć kapitał zagraniczny gdzie indziej investropa.com investropa.com. Ponadto na reputację i popyt w Berlinie mogą wpływać globalne trendy, takie jak praca zdalna – jeśli więcej firm pozwoli na pełną pracę zdalną, mniej osób będzie musiało przenosić się do dużych miast, co potencjalnie spowolni wzrost popytu. Z drugiej strony, jeśli Berlin umocni swoją pozycję jako centrum technologicznego i naukowego, może poradzić sobie lepiej niż miasta nastawione wyłącznie na finanse. Zmiany klimatu i wymogi zrównoważonego rozwoju: Nowe przepisy klimatyczne (np. wymogi efektywności energetycznej) mogą sprawić, że niektóre starsze budynki staną się przestarzałe lub będą wymagać kosztownych modernizacji, co stanowi ryzyko dla właścicieli takich nieruchomości. Berlin musi się również mierzyć ze skutkami zmian klimatu: coraz gorętszymi latami (fale upałów do 39°C w ostatnich latach berlin.de), co wywiera presję na infrastrukturę miasta i może wymagać modernizacji budynków (systemy chłodzenia, izolacja). Nieruchomości, które nie są odporne na zmiany klimatu, mogą z czasem tracić na wartości. Miasto podnosi standardy ekologiczne (np. wymóg zielonych dachów w nowych inwestycjach), co może zwiększyć koszty początkowe, ale jest konieczne dla długoterminowej trwałości.

Podsumowując, choć perspektywy rynku nieruchomości w Berlinie są zasadniczo solidne, te ryzyka wymagają ostrożnego zarządzania. Warunki gospodarcze i finansowe odegrają dużą rolę w krótkim okresie – ożywienie lub recesja mogą diametralnie wpłynąć na rynek. W dłuższej perspektywie wyzwaniem będzie utrzymanie wzrostu, który będzie zarówno inkluzywny, jak i zrównoważony, tak by Berlin pozostał atrakcyjny, nie eliminując jednocześnie swojej ludności czy nie prowokując destabilizujących reakcji politycznych. Interesariusze są świadomi tych problemów; to, jak zareagują (np. nadal wspierając polityki mieszkaniowe lub inwestując w mieszkania dla pracowników), będzie decydowało o tym, jak skutecznie Berlin zminimalizuje te ryzyka.

Prognozy i przyszłe perspektywy

Patrząc w przyszłość, konsensus wśród analityków zakłada, że berliński rynek nieruchomości będzie nadal rósł, ale w bardziej umiarkowanym i zrównoważonym tempie w porównaniu do szalonego boomu z lat 2015–2019. Oto kluczowe elementy prognozy na przyszłość do końca lat 20. XXI wieku:

Trajektoria cen mieszkań: Większość prognoz przewiduje, że ceny domów i mieszkań w Berlinie będą rosły umiarkowanie, o 3–5% rocznie w ciągu najbliższych kilku lat investropa.com investropa.com. Podstawą tego jest zasadnicza nierównowaga popytu i podaży – dopóki Berlin nie zbuduje wystarczającej liczby mieszkań dla rosnącej populacji, presja wzrostu cen będzie się utrzymywać investropa.com investropa.com. Jednak era dwucyfrowych rocznych wzrostów cen prawdopodobnie się skończyła, zahamowana przez wyższe stopy procentowe i wrażliwość kupujących. W krótkim terminie (2025–2026) przewiduje się, że ceny istniejących nieruchomości będą stopniowo odrabiać spadki z 2023 roku, powracając do szczytowych poziomów z 2022 roku być może do 2026 roku. Ceny nowych inwestycji mogą nawet rosnąć szybciej, jeśli utrzyma się niska liczba rozpoczętych budów (mniejsza podaż) – niektóre prognozy przewidują silny wzrost wartości nowych, energooszczędnych domów (w jednej spekulacyjnej prognozie wspomniano nawet o wzroście wartości do 130% w ciągu dekady dla inwestycji zielonych) investropa.com, choć wydaje się to bardzo optymistyczne. Bardziej konserwatywny pogląd badaczy Deutsche Banku sugeruje, że berliński rynek mieszkaniowy jest obecnie bliski wartości godziwej i będzie rósł w tempie zbliżonym do wzrostu dochodów (zakładając, że nie wrócą ultratanie kredyty) dbresearch.com.

Większość prognoz przewiduje, że ceny domów i mieszkań w Berlinie będą rosły w ciągu najbliższych kilku lat investropa.com investropa.com. Podstawą tego jest zasadnicza nierównowaga popytu i podaży – dopóki Berlin nie zbuduje wystarczającej liczby mieszkań dla rosnącej populacji, presja wzrostu cen będzie się utrzymywać investropa.com investropa.com. Jednak era dwucyfrowych rocznych wzrostów cen prawdopodobnie się skończyła, zahamowana przez wyższe stopy procentowe i wrażliwość kupujących. W krótkim terminie (2025–2026) przewiduje się, że ceny istniejących nieruchomości będą stopniowo odrabiać spadki z 2023 roku, powracając do szczytowych poziomów z 2022 roku być może do 2026 roku. Ceny nowych inwestycji mogą nawet rosnąć szybciej, jeśli utrzyma się niska liczba rozpoczętych budów (mniejsza podaż) – niektóre prognozy przewidują silny wzrost wartości nowych, energooszczędnych domów (w jednej spekulacyjnej prognozie wspomniano nawet o wzroście wartości do 130% w ciągu dekady dla inwestycji zielonych) investropa.com, choć wydaje się to bardzo optymistyczne. Bardziej konserwatywny pogląd badaczy Deutsche Banku sugeruje, że berliński rynek mieszkaniowy jest obecnie bliski wartości godziwej i będzie rósł w tempie zbliżonym do wzrostu dochodów (zakładając, że nie wrócą ultratanie kredyty) dbresearch.com. Prognoza czynszów: Oczekuje się, że czynsze będą nadal rosły. W najbliższym czasie tempo wzrostu może się zmniejszyć – 12% skok w 2024 roku był wyjątkowy cbre.de, częściowo odzwierciedlając nadrabianie po pandemii i skutki po Mietendeckel. W przyszłości wzrost czynszów może spowolnić do wysokich kilku procent lub średnich kilku procent rocznie, szczególnie gdy najemcy osiągną granice możliwości finansowych. Niemniej jednak, przy współczynniku pustostanów wynoszącym 0,9% i tysiącach nowych mieszkańców rocznie, nawet ostrożne scenariusze przewidują dalszy wzrost czynszów o około 3–5% rocznie w perspektywie średnioterminowej. Do 2030 roku średni czynsz ofertowy w Berlinie może z łatwością osiągnąć 18–20 €/m², jeśli obecne trendy się utrzymają. Jedynym czynnikiem, który może powstrzymać inflację czynszów, jest znaczne zwiększenie podaży mieszkań lub silniejsze regulacje czynszowe. Te ostatnie (przedłużenie hamulca czynszowego) już obowiązują do 2029 roku, ale jak już wspomniano, nie dotyczą nowych budynków ani nie powstrzymują w pełni gwałtownych wzrostów czynszów przy zmianie najemcy. Dlatego perspektywy czynszowe pozostają w kierunku ciągłego wzrostu , z możliwymi okresowymi przerwami, jeśli pogorszą się warunki gospodarcze. To sprawi, że kwestia dostępności mieszkań w Berlinie pozostanie w centrum uwagi w przewidywalnej przyszłości.

Oczekuje się, że czynsze będą nadal rosły. W najbliższym czasie tempo wzrostu może się zmniejszyć – 12% skok w 2024 roku był wyjątkowy cbre.de, częściowo odzwierciedlając nadrabianie po pandemii i skutki po Mietendeckel. W przyszłości wzrost czynszów może spowolnić do wysokich kilku procent lub średnich kilku procent rocznie, szczególnie gdy najemcy osiągną granice możliwości finansowych. Niemniej jednak, przy współczynniku pustostanów wynoszącym 0,9% i tysiącach nowych mieszkańców rocznie, nawet ostrożne scenariusze przewidują dalszy wzrost czynszów o około 3–5% rocznie w perspektywie średnioterminowej. Do 2030 roku średni czynsz ofertowy w Berlinie może z łatwością osiągnąć 18–20 €/m², jeśli obecne trendy się utrzymają. Jedynym czynnikiem, który może powstrzymać inflację czynszów, jest znaczne zwiększenie podaży mieszkań lub silniejsze regulacje czynszowe. Te ostatnie (przedłużenie hamulca czynszowego) już obowiązują do 2029 roku, ale jak już wspomniano, nie dotyczą nowych budynków ani nie powstrzymują w pełni gwałtownych wzrostów czynszów przy zmianie najemcy. Dlatego perspektywy czynszowe pozostają w kierunku , z możliwymi okresowymi przerwami, jeśli pogorszą się warunki gospodarcze. To sprawi, że kwestia dostępności mieszkań w Berlinie pozostanie w centrum uwagi w przewidywalnej przyszłości. Prognoza podaży: Jeśli chodzi o budownictwo, cel Berlina na poziomie 20 000 nowych lokali rocznie wydaje się trudny do osiągnięcia w ciągu najbliższych 2–3 lat ze względu na obecny zastój w branży budowlanej. Rok 2024 prawdopodobnie zakończy się mniejszą liczbą zakończonych inwestycji niż 2023, być może na poziomie 15 000 lokali, biorąc pod uwagę spadek wydanych pozwoleń budowlanych w latach 2022–2023. Miejskie i federalne działania (ustawa Fast Build, dotacje) mogą zacząć przynosić wzrost od 2026 roku. Jeśli stopy procentowe spadną, a inflacja się ustabilizuje, deweloperzy mogą odzyskać pewność, by ruszyć z nowymi projektami, zwłaszcza przy motywacji w postaci wysokich czynszów. Optymistyczny scenariusz zakłada, że do 2026–2027 roku Berlin może przyspieszyć do ponad 18 000 ukończonych mieszkań rocznie. Duże projekty, takie jak Schumacher Quartier na Tegel czy Siemensstadt, będą stopniowo oddawane do użytku od 2027 roku, dodając znaczną liczbę mieszkań (tylko te dwa projekty zapewnią około 12 000 lokali do połowy lat 30. XXI wieku). Jednakże, nawet w najlepszym przypadku, utrzymanie wymaganej podaży będzie trudne – dlatego Berlin najprawdopodobniej będzie doświadczał napiętej sytuacji mieszkaniowej przez wiele lat. Podaż poprawi się nieznacznie, ale niewystarczająco, aby w pełni zrównoważyć popyt, co oznacza utrzymanie się rynku sprzyjającego wynajmującym .

Jeśli chodzi o budownictwo, cel Berlina na poziomie 20 000 nowych lokali rocznie wydaje się trudny do osiągnięcia w ciągu najbliższych 2–3 lat ze względu na obecny zastój w branży budowlanej. Rok 2024 prawdopodobnie zakończy się mniejszą liczbą zakończonych inwestycji niż 2023, być może na poziomie 15 000 lokali, biorąc pod uwagę spadek wydanych pozwoleń budowlanych w latach 2022–2023. Miejskie i federalne działania (ustawa Fast Build, dotacje) mogą zacząć przynosić wzrost od 2026 roku. Jeśli stopy procentowe spadną, a inflacja się ustabilizuje, deweloperzy mogą odzyskać pewność, by ruszyć z nowymi projektami, zwłaszcza przy motywacji w postaci wysokich czynszów. Optymistyczny scenariusz zakłada, że do 2026–2027 roku Berlin może przyspieszyć do ponad 18 000 ukończonych mieszkań rocznie. Duże projekty, takie jak Schumacher Quartier na Tegel czy Siemensstadt, będą stopniowo oddawane do użytku od 2027 roku, dodając znaczną liczbę mieszkań (tylko te dwa projekty zapewnią około 12 000 lokali do połowy lat 30. XXI wieku). Jednakże, nawet w najlepszym przypadku, utrzymanie wymaganej podaży będzie trudne – dlatego Berlin najprawdopodobniej będzie doświadczał napiętej sytuacji mieszkaniowej przez wiele lat. Podaż poprawi się nieznacznie, ale niewystarczająco, aby w pełni zrównoważyć popyt, co oznacza utrzymanie się . Trendy sąsiedztw: Oczekuj dalszego zbliżania się cen pomiędzy ścisłym centrum a niektórymi dzielnicami śródmiejskimi. W miarę jak centralny Berlin (Mitte itd.) staje się bardzo drogi, coraz więcej kupujących i najemców będzie zwracać się ku „drugorzędnym” dzielnicom takim jak Wedding, Moabit, Lichtenberg i Tempelhof , co podbije ceny tych obszarów. W rzeczywistości, najnowsze dane pokazują, że niektóre z najszybszych procentowych wzrostów cen miały miejsce w tradycyjnie tańszych dzielnicach – np. Wedding i Treptow zanotowały ok. 5–6% rocznego wzrostu cen pod koniec 2024 roku investropa.com. To prawdopodobnie będzie się utrzymywać, zmniejszając różnicę. Jednocześnie najlepsze lokalizacje utrzymają swoją wartość i będą notowały stopniowy wzrost, ale spektakularne zwyżki z przeszłości mogą już nie powrócić. Dzielnice, które przechodzą aktywną rewitalizację (np. wokół nowych węzłów komunikacyjnych lub dużych inwestycji), mogą zanotować lokalne boom’y. Warto obserwować Pankow (szczególnie okolice nowych inwestycji Pankow/Heinersdorf), Spandau (z projektami Siemensstadt, Havelufer) oraz części Marzahn-Hellersdorf (gdzie planowane są nowe osiedla podmiejskie), które będą coraz częściej pojawiały się w narracji o berlińskim rynku nieruchomości.

Oczekuj dalszego zbliżania się cen pomiędzy ścisłym centrum a niektórymi dzielnicami śródmiejskimi. W miarę jak centralny Berlin (Mitte itd.) staje się bardzo drogi, coraz więcej kupujących i najemców będzie zwracać się ku „drugorzędnym” dzielnicom takim jak , co podbije ceny tych obszarów. W rzeczywistości, najnowsze dane pokazują, że niektóre z najszybszych procentowych wzrostów cen miały miejsce w tradycyjnie tańszych dzielnicach – np. Wedding i Treptow zanotowały ok. 5–6% rocznego wzrostu cen pod koniec 2024 roku investropa.com. To prawdopodobnie będzie się utrzymywać, zmniejszając różnicę. Jednocześnie najlepsze lokalizacje utrzymają swoją wartość i będą notowały stopniowy wzrost, ale spektakularne zwyżki z przeszłości mogą już nie powrócić. Dzielnice, które przechodzą aktywną rewitalizację (np. wokół nowych węzłów komunikacyjnych lub dużych inwestycji), mogą zanotować lokalne boom’y. Warto obserwować (szczególnie okolice nowych inwestycji Pankow/Heinersdorf), (z projektami Siemensstadt, Havelufer) oraz części (gdzie planowane są nowe osiedla podmiejskie), które będą coraz częściej pojawiały się w narracji o berlińskim rynku nieruchomości. Perspektywy komercyjne: W przypadku biur lata 2025–2026 mogą być okresem stabilizacji na nowym poziomie równowagi (wolne powierzchnie na poziomie wysokich jednocyfrowych wartości procentowych, bardziej korzystne warunki dla najemców). Jeśli po tym gospodarka Berlina nadal będzie przyciągać nowe firmy, a część pracy zdalnej zostanie ograniczona, popyt na powierzchnie biurowe może ponownie wzrosnąć. Berlin wciąż rośnie jako lokalizacja korporacyjna (szczególnie w branży technologicznej, medialnej, kreatywnej oraz jako stolica federalna dla lobby/NGO). JLL prognozuje, że pustostany biurowe w Berlinie mogą osiągnąć szczyt około 8% w 2025 roku, a następnie stopniowo będą spadać wraz z ograniczeniem podaży jll.com. Najwyższe czynsze biurowe mogą nawet lekko wzrosnąć (prognoza ~+1–2%/rok dla najlepszych lokalizacji do 2027 r.) cbre.de. Rynek nieruchomości handlowych ma być stabilny, czynsze na głównych ulicach handlowych po pandemii odbudowały się, ale raczej nie będą istotnie rosły ze względu na konkurencję internetową. Rynek przemysłowy/logistyczny pozostanie mocnym punktem (niskie pustostany, rosnące czynsze wraz z rozwojem e-commerce w regionie metropolitalnym Berlina).

W przypadku biur lata 2025–2026 mogą być okresem stabilizacji na nowym poziomie równowagi (wolne powierzchnie na poziomie wysokich jednocyfrowych wartości procentowych, bardziej korzystne warunki dla najemców). Jeśli po tym gospodarka Berlina nadal będzie przyciągać nowe firmy, a część pracy zdalnej zostanie ograniczona, popyt na powierzchnie biurowe może ponownie wzrosnąć. Berlin wciąż rośnie jako lokalizacja korporacyjna (szczególnie w branży technologicznej, medialnej, kreatywnej oraz jako stolica federalna dla lobby/NGO). JLL prognozuje, że pustostany biurowe w Berlinie mogą osiągnąć szczyt około 8% w 2025 roku, a następnie stopniowo będą spadać wraz z ograniczeniem podaży jll.com. Najwyższe czynsze biurowe mogą nawet lekko wzrosnąć (prognoza ~+1–2%/rok dla najlepszych lokalizacji do 2027 r.) cbre.de. Rynek nieruchomości handlowych ma być stabilny, czynsze na głównych ulicach handlowych po pandemii odbudowały się, ale raczej nie będą istotnie rosły ze względu na konkurencję internetową. Rynek przemysłowy/logistyczny pozostanie mocnym punktem (niskie pustostany, rosnące czynsze wraz z rozwojem e-commerce w regionie metropolitalnym Berlina). Czynniki makroekonomiczne: Kluczowym pozytywnym czynnikiem niespodziankowym mogłoby być szybsze niż oczekiwano obniżenie stóp procentowych. Niektórzy ekonomiści uważają, że EBC może obniżyć stopy w końcówce 2025 roku, jeśli inflacja będzie pod kontrolą investropa.com investropa.com. Tańsze finansowanie prawdopodobnie wywołałoby ponowny wzrost popytu na zakup oraz aktywności deweloperskiej w Berlinie, biorąc pod uwagę wszystkie zamrożone projekty. Mogłoby to doprowadzić do kolejnego mini-boomu cenowego pod koniec lat 20. XXI wieku (choć prawdopodobnie łagodniejszego niż w latach 2010.). Z drugiej strony, negatywnym czynnikiem niespodziankowym byłaby potencjalna recesja lub kryzys finansowy – co mogłoby tymczasowo obniżyć popyt na nieruchomości i spowodować spadek cen. Jednak Berlin historycznie był mniej podatny na wahania niż wiele rynków; nawet w czasie spadków jego dostępność cenowa w porównaniu z innymi stolicami stanowi amortyzator (inwestorzy szukają okazji, najemcy nadal przyjeżdżają, bo jest taniej niż w Londynie lub Paryżu).

Perspektywa długoterminowa: W perspektywie 10 lat Berlin ma umocnić swoją pozycję jako metropolia europejska. Liczba ludności może sięgnąć 4 milionów na początku lat 30. XXI wieku. Realizacja dużych projektów (Tegel, Siemensstadt itd.) wzbogaci tkankę miejską o nowe dzielnice. Do 2030 roku wartość nieruchomości w Berlinie może wciąż być niższa niż w miastach takich jak Paryż czy Monachium, ale różnica będzie prawdopodobnie mniejsza niż dziś investropa.com investropa.com. Przykładowo, mieszkanie w centrum Berlina za 7 000 €/m² wobec Paryża za 11 500 € – można sobie wyobrazić, że Berlin w 2030 roku osiągnie poziom 9 000–10 000 €, jeśli obecne trendy się utrzymają, zbliżając się do pozostałych stolic. Również czynsze mogą zrównać się z poziomami Europy Zachodniej (choć wówczas zwiększy się presja polityczna). Berlin pozostanie bardzo atrakcyjny dla inwestorów międzynarodowych i migrantów, dzięki swojej energii kulturalnej i rozwijającej się gospodarce high-tech. Wyzwanie dla miasta będzie stanowić zarządzanie wzrostem w sposób inkluzywny.

Podsumowując, prognozy dla rynku nieruchomości w Berlinie są ostrożnie pozytywne: stopniowy wzrost napędzany prawdziwym popytem, równoważony świadomością dawnych przegrzań i bieżących ograniczeń gospodarczych. Jeśli władze skutecznie zwiększą budownictwo mieszkaniowe, Berlin może cieszyć się bardziej zrównoważonym rozwojem, wyższym współczynnikiem pustostanów i wolniejszym wzrostem czynszów. W przeciwnym razie rynek pozostanie napięty i drogi, z wszelkimi konsekwencjami społecznymi. Tak czy inaczej, w nadchodzących latach Berlin będzie przechodził transformację z wizerunku „biednego, ale sexy” do dojrzalszego, droższego i pełnego okazji rynku nieruchomości – rynku, któremu tak inwestorzy, jak i mieszkańcy będą się pilnie przyglądać w miarę jego dalszego rozwoju berlinhyp.de berlinhyp.de.

Źródła: