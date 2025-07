Monako Rynek Nieruchomości 2025: Trendy, Ceny i Prognozy dla Najbardziej Ekskluzywnego Rynku Nieruchomości na Świecie

Przegląd: Rynek nieruchomości w Monako w 2025 roku

Rynek nieruchomości w Monako w 2025 roku pozostaje wyjątkowo stabilny i ekskluzywny, kontynuując rekordowy rok 2024. Pomimo globalnych wahań gospodarczych, sektor nieruchomości w Księstwie wykazuje odporność i wzrost. W rzeczywistości rok 2024 był rekordowy pod względem wolumenu transakcji: całkowita sprzedaż (nowe inwestycje i odsprzedaże) osiągnęła około 5,8–5,9 miliarda euro, co jest najwyższym wynikiem w historii henleyglobal.com rosemont-int.com. Ten wzrost był w dużej mierze napędzany przez długo wyczekiwane nowe inwestycje wchodzące na rynek, które zwiększyły ultra-prestiżową bazę mieszkaniową Monako i przyciągnęły globalnych nabywców monacolife.net rosemont-int.com. Wstępne dane za 2025 rok wskazują na utrzymującą się dynamikę – tylko w pierwszym kwartale 2025 roku odnotowano 2,6 miliarda euro sprzedaży nieruchomości mieszkalnych, co jest najsilniejszym wynikiem Q1 w historii Monako monacolife.net. Przy tak dużym zapotrzebowaniu, które znacznie przewyższa podaż, ceny utrzymują się na światowym poziomie, średnio ponad 50 000 euro za metr kwadratowy, a często znacznie wyżej w przypadku najbardziej ekskluzywnych nieruchomości monacoproperties.mc monacoproperties.mc.

Kilka czynników stanowi podstawę trwałego atrakcyjności Monako. Miasto-państwo oferuje stabilność polityczną, przyjazne podatkowo środowisko (brak podatku dochodowego, podatku od zysków kapitałowych oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych) knightfrank.com immigrantinvest.com i najwyższą jakość życia. Bezpieczeństwo i ekskluzywność są kluczowe – Monako ma jeden z najniższych wskaźników przestępczości na świecie, a wystawny styl życia wspiera sieć restauracji Michelin, luksusowe butiki i prestiżowe wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Ta wyjątkowa kombinacja, wraz ze strategicznym położeniem Monako na Lazurowym Wybrzeżu, niezmiennie przyciąga osoby o wysokim majątku netto (HNWIs), szukające bezpiecznej inwestycji i prestiżowej rezydencji monacoproperties.mc monacoproperties.mc. Efektem tego jest rynek nieruchomości nie mający sobie równych: ceny są niezwykle wysokie, liczba ofert niska, a konkurencja o bardzo ograniczoną podaż nieruchomości – bardzo duża.

Segment nieruchomości mieszkaniowych

Segment nieruchomości mieszkaniowych w Monako obejmuje wszystko, od kawalerek po wielkie penthouse’y, i pozostaje rdzeniem całego rynku. W 2025 roku popyt na mieszkania osiąga rekordowe poziomy, o czym świadczy wzrost sprzedaży zarówno nowych inwestycji, jak i nieruchomości z rynku wtórnego. Monako to w przeważającej mierze rynek apartamentów – wille i domy są tu niezwykle rzadkie – dlatego większość transakcji dotyczy apartamentów w luksusowych budynkach. Według oficjalnych statystyk Monako, średnia cena sprzedaży mieszkania z rynku wtórnego osiągnęła rekordowe 6 mln euro w 2024 roku (mediana ~3,6 mln euro) rosemont-int.com. Cena za metr kwadratowy na rynku wtórnym osiągnęła nowy rekord na poziomie około 51 967 € za m² w 2024 roku rosemont-int.com, minimalnie przekraczając poprzedni rekord z 2021 roku monacostatistics.mc. To oznacza roczny wzrost o 1,1% względem roku 2023 oraz około 44% wzrostu w ciągu ostatniej dekady monacostatistics.mc – co stanowi imponujący, długoterminowy wzrost wartości odzwierciedlający utrzymujący się popyt na nieruchomości w Monako.

Rozkład cen na rynku mieszkaniowym jest bardzo wysoki. Do 2024 roku połowa wszystkich sprzedanych nieruchomości (nowych i z rynku wtórnego) przekroczyła wartość 22 mln € rosemont-int.com rosemont-int.com. Kawalerki i mieszkania z jedną sypialnią często zaczynają się od około 1 mln € za ~30–40 m², podczas gdy większe apartamenty w najlepszych lokalizacjach lub z panoramicznym widokiem rutynowo osiągają ceny ośmiocyfrowe monacoproperties.mc. Nie jest rzadkością, że prestiżowe penthouse’y i rozległe wielopokojowe rezydencje w najlepszych dzielnicach osiągają ceny znacznie powyżej 50 mln €. Co ważne, napływ nowych, ultraluksusowych inwestycji podniósł średnią wartość transakcji: na przykład nowo wybudowane apartamenty sprzedane w 2024 roku osiągnęły oszałamiającą średnią 36,4 mln € za sztukę (znacznie więcej niż typowe mieszkania z rynku wtórnego) knightfrank.com knightfrank.com. To zróżnicowanie podkreśla, że monakijski rynek mieszkaniowy de facto dzieli się na dwa segmenty – „zwykły” rynek wtórny (i tak niewiarygodnie drogi na tle światowym) oraz ultra-prestiżowy rynek nowych inwestycji skierowany do najzamożniejszych kupujących.

Sektor najmu jest również kluczową częścią monakijskiego rynku mieszkaniowego, często służąc jako pierwszy krok próbny dla nowo przybyłych. Monako ma najwyższe czynsze luksusowe na świecie, ze średnimi stawkami wynajmu nawet 12% wyższymi niż w Nowym Jorku, 146% wyższymi niż w Londynie i znacznie wyższymi niż w innych dużych miastach henleyglobal.com. W 2024 roku czynsze za luksusowe mieszkania w Monako wzrosły o około 6% do ok. 114,5 € za m² miesięcznie (na przykład, 100 m² mieszkanie kosztowałoby ~11 450 €/miesiąc) henleyglobal.com henleyglobal.com. Ekskluzywne mieszkania trzypokojowe odnotowały jeszcze większe wzrosty czynszów (ponad 50% rok do roku), ponieważ rodziny i większe gospodarstwa domowe konkurują o ograniczoną przestrzeń henleyglobal.com. Pomimo umiarkowanych stóp zwrotu z wynajmu (często jedynie ~1–2% rocznie ze względu na wysokie wartości), wielu inwestorów utrzymuje nieruchomości mieszkalne w Monako z myślą o długoterminowej ochronie kapitału i jako przyczółek do uzyskania rezydencji w Księstwie, a nie dla stałego dochodu traverseinternationalfinance.com immigrantinvest.com.

Nieruchomości luksusowe i ultra-premium

Cały rynek Monako można uznać za „luksusowy”, ale w jego obrębie znajduje sięwyjątkowych nieruchomości. Obejmują one przestronne apartamenty gotowe do wprowadzenia, penthouse’y z prywatnymi basenami oraz historyczne wille w stylu belle époque (choć jest ich niewiele). Aktywność w tym segmencie super-premium była. W 2024 roku liczba transakcji na rynku wtórnym dotyczących nieruchomości w cenie powyżej 10 milionów euro wzrosła o około 10%, a, co jest najwyższą liczbą odnotowaną w jednym roku knightfrank.com . Tymczasem rynek nowych inwestycji odnotował jeszcze bardziej imponujące wyniki: spośród 101 nowych apartamentów sprzedanych w 2024 roku,, aprzekroczyło próg 100 milionów euro knightfrank.com . Te statystyki ilustrująrynku. Ostatnie prestiżowe projekty wyznaczyły nowe standardy., wart ponad 2 miliardy euro projekt odzyskiwania terenu z morza, znany także jako Portier Cove, dodał 110 apartamentów i 10 willi do zasobów nieruchomości Monako w 2024 roku henleyglobal.com . Ta eko-dzielnica, wybudowana na nowo odzyskanym terenie w Larvotto, osiągnęła cenydla niektórych lokali – ponad dwukrotnie wyższe niż przeciętny poziom cen w Księstwie knightfrank.com knightfrank.com . Podobnie projektdostarczył 56 ultra-luksusowych apartamentów i 5 willi, wyposażonych w ekskluzywne udogodnienia oraz nowy kampus międzynarodowej szkoły na terenie inwestycji knightfrank.com knightfrank.com . Te realizacje powiększyły zasoby ultra-premium Monako i spotkały się z ogromnym zainteresowaniem kupujących, przyczyniając się do bezprecedensowego wolumenu sprzedaży w 2024 roku. Średnia, podana powyżej, odzwierciedla, jak wysoko została postawiona poprzeczka dla nowych luksusowych rezydencji knightfrank.com

Sukces segmentu ultra-prime opiera się na światowej elicie bogaczy poszukujących najlepszego z najlepszych w bezpiecznej przystani. „Bezkompromisowy” urok Monako – od zerowych podatków osobistych po niezrównane bezpieczeństwo – daje pewność, że inwestowanie 50 milionów euro, a nawet 100 milionów euro w nieruchomość może stanowić stabilną lokatę kapitału knightfrank.com knightfrank.com. W rzeczywistości wielu osób z kategorii Ultra-High-Net-Worth Individuals postrzega nieruchomości w Monako jako odrębną klasę aktywów. Nawet gdy globalne stopy procentowe rosły w latach 2022–2023, monakijski rynek nieruchomości z najwyższej półki pozostał odporny; większość nabywców na tym poziomie to osoby dysponujące dużą ilością gotówki, a ich decyzje są uzależnione bardziej od kwestii geopolitycznych i stylu życia niż od kosztów finansowania. Na przykład zmiany polityki za granicą wzmocniły atrakcyjność Monako: perspektywa wyższych podatków dla bogatych w takich krajach jak Wielka Brytania i Włochy wzmocniła popyt napływający na ultra-luksusowe nieruchomości Monako knightfrank.com. Krótko mówiąc, segment luksusowy w Monako wiedzie prym na rynku, osiągając rekordowe ceny i notując ostrą konkurencję o najbardziej prestiżowe nieruchomości.

Segment nieruchomości komercyjnych

Sektor nieruchomości komercyjnych w Monako jest mniejszy pod względem skali, ale odzwierciedla dynamikę rynku mieszkaniowego: wysokie zapotrzebowanie i ograniczoną podaż. Rynek biurowy w Księstwie jest ekstremalnie napięty – w prestiżowych dzielnicach biurowych, takich jak Carré d’Or w Monte-Carlo, wakat praktycznie nie istnieje, a czynsze sięgają często ponad 1 300 €/m² rocznie, osiągając nawet 2 900 €/m²/rok w najbardziej prestiżowych lokalizacjach traverseinternationalfinance.com. Takie stawki czynszowe oznaczają około 110–240 € za m² miesięcznie, co czyni monakijską powierzchnię biurową jedną z najdroższych na świecie. Pomimo niewielkich stóp zwrotu z biur (~2–3% dla nieruchomości najwyższej klasy) traverseinternationalfinance.com, inwestorzy (często prywatne banki, biura rodzinne lub właściciele użytkownicy) przyciągani są stabilnością i prestiżem monakijskich nieruchomości komercyjnych. Kluczowi najemcy to firmy z sektora finansów, zarządzania aktywami i biura rodzinne, a także marki luksusowe – wszystkich przyciąga zamożna baza klientów Monako oraz przyjazne środowisko biznesowe.

Sektor nieruchomości handlowych charakteryzuje się podobnie wysokimi czynszami i pełnym obłożeniem, szczególnie w luksusowych strefach zakupowych wokół placu Casino. Flagowe butiki z haute couture i biżuterią w Złotym Kwadracie płacą podobno ponad 5 000 € za m² rocznie czynszu (ponad 400 €/m² miesięcznie) traverseinternationalfinance.com, co odzwierciedla ogromne wolumeny sprzedaży generowane przez zamożnych mieszkańców i odwiedzających Monako. Nawet drugorzędne obszary handlowe (lokalne sklepy, gastronomia) radzą sobie bardzo dobrze, dysponując stałym rynkiem około 40 000 mieszkańców i około 50 000 codziennych pracowników/turystów mieszczących się w obrębie 2 km² Monako traverseinternationalfinance.com. Duże wydarzenia, takie jak Grand Prix Formuły 1 i Monaco Yacht Show, dodatkowo podbijają popyt na handel detaliczny i hotele, zapewniając minimalny poziom pustostanów w przestrzeniach komercyjnych przez cały rok.

Warto zauważyć, że rząd Monako aktywnie zarządza rozwojem urbanistycznym, starając się równoważyć potrzeby mieszkaniowe z projektami komercyjnymi i infrastrukturalnymi. Podejmowane są inicjatywy mające na celu zwiększenie podaży powierzchni biurowych (na przykład nowe budynki biurowe w dzielnicy Fontvieille i innych miejscach), lecz każda nowa przestrzeń jest szybko absorbowana. Planowana jest gruntowna przebudowa centrum handlowego Fontvieille do 2027 roku, która zmodernizuje ten obszar i prawdopodobnie obejmie nowe powierzchnie biurowe i handlowe traverseinternationalfinance.com. Ogólnie rzecz biorąc, choć segment komercyjny stanowi mniejszy udział w rynku nieruchomości Monako pod względem wartości, odgrywa kluczową rolę we wspieraniu gospodarki – i wykazuje te same cechy ekskluzywności, niskiej rentowności, ale wysokich wartości kapitałowych i trwałego, silnego popytu.

Trendy cenowe i dynamika rynku

Ceny nieruchomości w Monako utrzymują stałą tendencję wzrostową w ciągu ostatniej dekady, przerywaną okresami przyspieszonego wzrostu, gdy na rynek trafia nowa podaż. Jak pokazano na powyższym wykresie, wolumeny transakcji (liczba sprzedaży oraz łączna wartość w euro) osiągnęły historyczne maksima w 2024 roku, po nieco spokojniejszym okresie w latach 2022–2023. Długoterminowy trend jest jasny: pomimo sporadycznych wahań z roku na rok, wartość nieruchomości w Monako znacznie wzrosła. Na przykład średnia cena odsprzedaży za metr kwadratowy wzrosła z około 36 000 € w 2015 roku do niemal 52 000 € w 2023 roku monacoproperties.mc, a następnie osiągnęła rekordowe 51 967 €/m² w 2024 roku monacostatistics.mc. Oznacza to, że ceny są obecnie o około 40–45% wyższe niż dekadę temu monacostatistics.mc. Nawet pandemia COVID-19 w 2020 roku nie odwróciła wzrostu cen w Monako – w najlepszym wypadku spowodowała krótkotrwałe spowolnienie liczby transakcji, ale wartości pozostały stabilne, ponieważ właściciele rzadko są zmuszeni do sprzedaży pod presją, a kupujący nadal postrzegali Monako jako bezpieczną przystań dla kapitału.

Kluczową dynamiką ostatnich lat jest kontrast między rynkiem nieruchomości nowych a wtórnych. W latach 2022 i 2023 liczba transakcji na rynku wtórnym faktycznie spadła do najniższego poziomu od wielu lat knightfrank.com rosemont-int.com. Nie było to spowodowane brakiem zainteresowania, lecz raczej niedoborem dostępnych ofert – wielu właścicieli wstrzymywało się ze sprzedażą swoich nieruchomości, a nowych ofert było mało. Następnie nadszedł rok 2024, w którym ukończenie 159 nowych apartamentów (największy roczny przyrost od 1993 roku) zwiększyło podaż i znacznie napędziło sprzedaż knightfrank.com rosemont-int.com. Ponad 100 z tych nowych lokali zostało sprzedanych w ciągu roku knightfrank.com, co pokazuje, jak duży popyt skumulował się w oczekiwaniu na produkty wysokiej jakości. Transakcje dotyczące nowych inwestycji – głównie w Mareterra i Testimonio II – podniosły wyniki całego rynku, a wartość całkowitej sprzedaży nowych mieszkań osiągnęła prawie 3,7 miliarda euro henleyglobal.com. Wolumen sprzedaży na rynku wtórnym pozostał niższy od swojego szczytu, jednak ceny w segmencie wtórnym osiągnęły nowe rekordy ze względu na niedobór atrakcyjnych nieruchomości i utrzymujące się zainteresowanie kupujących. W istocie rynek w Monako na każdym poziomie jest ograniczony podażą, a każda pojawiająca się nadwyżka błyskawicznie znajduje nabywców, często po rekordowych cenach.

Równowaga typów i rozmiarów nieruchomości również ulega zmianie. Rośnie zapotrzebowanie na większe mieszkania (jednostki rodzinne), częściowo dlatego, że Monako zaostrzyło wymagania dotyczące rezydencji – wnioskodawcy muszą teraz zabezpieczyć mieszkanie odpowiednie do wielkości swojego gospodarstwa domowego, co zwiększa zainteresowanie mieszkaniami dwu- i trzypokojowymi henleyglobal.com knightfrank.com. W 2024 roku około 71% nowych mieszkań sprzedanych miało trzy lub więcej pokoi knightfrank.com, a mieszkania trzypokojowe stanowiły niemal 15% wszystkich transakcji, a ich udział rośnie z roku na rok henleyglobal.com. Tymczasem kawalerki i mieszkania jednopokojowe, choć wciąż stanowią około połowy sprzedaży pod względem liczby jednostek, nieco zmniejszyły swój udział w rynku, ponieważ coraz więcej zamożnych rodzin oraz kupujących wielorodzinnych dołącza do rynku henleyglobal.com. Ten trend wskazuje, że baza kupujących w Monako ewoluuje – nie są to już tylko miliarderzy poszukujący pied-à-terre, ale także zamożne rodziny pragnące mieszkać tu na stałe (często ze względów stylu życia, biznesowych lub edukacyjnych). W związku z tym deweloperzy dostosowują projekty, aby oferować większe, bogato wyposażone mieszkania, przewidując utrzymujące się zapotrzebowanie na przestronne, luksusowe życie w Monako.

Kolejną godną uwagi dynamiką jest zróżnicowanie pomiędzy dzielnicami Monako. Monako może być malutkie (2,1 km²), ale posiada wyraźne sąsiedztwa, których rynki nieruchomości mogą rozwijać się w różnym tempie. Na przykład w 2024 roku nastąpił spektakularny wzrost cen w Larvotto, nadmorskiej dzielnicy, w której znajduje się Mareterra – średnia cena za m² w Larvotto skoczyła do około 97 600 € (wzrost o 48% rok do roku) dzięki nowym ultra-premium transakcjom rosemont-int.com. Jardin Exotique (na zachodnim wzgórzu) również zanotowało gwałtowny, 20% wzrost średnich cen w 2024 roku henleyglobal.com, częściowo dzięki nowoczesnym inwestycjom w tej okolicy. Natomiast Monte-Carlo (obejmujące słynne Carré d’Or wokół kasyna) pozostało najbardziej aktywnym rynkiem wtórnym – około jedna trzecia wszystkich transakcji wtórnych odbywa się właśnie tam – i odnotowało 11% wzrost cen w 2024 roku henleyglobal.com rosemont-int.com. Inne dzielnice, takie jak Fontvieille i La Condamine, mają nieco bardziej umiarkowane ceny (nadal bardzo wysokie, często 40–50 tys. € za m²) i nie odnotowały aż tak drastycznych wzrostów, ale pozostają stabilnymi i bardzo płynnymi rynkami. Kluczowym punktem jest to, że każda nieruchomość z „najlepszą” lokalizacją – niezależnie czy oferuje panoramiczny widok na morze, bliskość kasyna, czy jest częścią nowej prestiżowej inwestycji – osiąga ogromne premie cenowe. Rynek Monako jest mocno zróżnicowany ze względu na mikro-lokalizację i jakość nieruchomości, ale we wszystkich obszarach trend pozostaje wzrostowy.

Perspektywy na Przyszłość i Prognoza na 3–5 Lat

Patrząc w przyszłość, prognozy dla rynku nieruchomości w Monako na kolejne 3–5 lat są ogólnie pozytywne, z oczekiwaniem dalszego wzrostu cen i utrzymującego się popytu, choć prawdopodobnie w nieco bardziej umiarkowanym tempie po ostatnich rekordowych latach. Kilka trendów i czynników wpływa na tę prognozę:

Ograniczona nowa podaż : Pipeline nowych inwestycji budowlanych jest bardzo skromny po realizacjach z 2024 roku. Duże projekty, takie jak Mareterra, zostały już ukończone, a na najbliższym horyzoncie brakuje porównywalnych przedsięwzięć henleyglobal.com henleyglobal.com. Ograniczenia przestrzenne Księstwa sprawiają, że znaczące zwiększenie zasobów mieszkaniowych następuje rzadko. Jedną z zapowiedzianych inwestycji jest renowacja/rozbudowa w Fontvieille (planowana na lata 2026–2027), która doda kilka mieszkań, lecz nic na skalę rozbudowy Mareterra. W związku z tym niedobór podaży będzie się utrzymywał , co prawdopodobnie wywrze presję na wzrost cen w średnim terminie knightfrank.com. Mimo że rok 2024 przyniósł wyjątkowy wzrost liczby transakcji, w 2025 roku wolumen może się ustabilizować na nieco niższym poziomie z powodu braku nowych nieruchomości na sprzedaż – ale ta niedostępność utrzyma wysokie ceny .

: Pipeline nowych inwestycji budowlanych jest bardzo skromny po realizacjach z 2024 roku. Duże projekty, takie jak Mareterra, zostały już ukończone, a na najbliższym horyzoncie brakuje porównywalnych przedsięwzięć henleyglobal.com henleyglobal.com. Ograniczenia przestrzenne Księstwa sprawiają, że znaczące zwiększenie zasobów mieszkaniowych następuje rzadko. Jedną z zapowiedzianych inwestycji jest renowacja/rozbudowa w Fontvieille (planowana na lata 2026–2027), która doda kilka mieszkań, lecz nic na skalę rozbudowy Mareterra. W związku z tym , co prawdopodobnie wywrze presję na wzrost cen w średnim terminie knightfrank.com. Mimo że rok 2024 przyniósł wyjątkowy wzrost liczby transakcji, w 2025 roku wolumen może się ustabilizować na nieco niższym poziomie z powodu braku nowych nieruchomości na sprzedaż – ale ta . Utrzymujący się popyt ze strony globalnych bogaczy : Monaco pozostaje atrakcyjne dla zamożnych z powodów strukturalnych i najprawdopodobniej tak będzie dalej. W niepewnym świecie status bezpiecznej przystani – stabilność gospodarcza i polityczna, bezpieczeństwo osobiste i korzystny system podatkowy – jest niezwykle atrakcyjny knightfrank.com. Czynniki geopolityczne mogłyby dodatkowo zwiększyć popyt: na przykład zmiany takie jak koniec brytyjskiego statusu „non-dom” czy wzrost podatków dla milionerów w innych częściach Europy mogą skłonić więcej osób o wysokich dochodach do przeprowadzki do Monako knightfrank.com. Eksperci rynkowi przewidują, że Księstwo będzie nadal przyciągać nowych zamożnych rezydentów, co z kolei sprzyja zarówno rynkowi sprzedaży, jak i wynajmu. Jak zauważył jeden z doradców ds. nieruchomości, silny popyt na wynajem jest często wskaźnikiem wyprzedzającym – a obecnie wynajmy cieszą się dużym zainteresowaniem, co sugeruje, że silny popyt na zakupy utrzyma się również w 2025 roku knightfrank.com knightfrank.com.

: Monaco pozostaje atrakcyjne dla zamożnych z powodów strukturalnych i najprawdopodobniej tak będzie dalej. W niepewnym świecie – stabilność gospodarcza i polityczna, bezpieczeństwo osobiste i korzystny system podatkowy – jest niezwykle atrakcyjny knightfrank.com. Czynniki geopolityczne mogłyby dodatkowo zwiększyć popyt: na przykład zmiany takie jak koniec brytyjskiego statusu „non-dom” czy wzrost podatków dla milionerów w innych częściach Europy mogą skłonić więcej osób o wysokich dochodach do przeprowadzki do Monako knightfrank.com. Eksperci rynkowi przewidują, że Księstwo będzie nadal przyciągać nowych zamożnych rezydentów, co z kolei sprzyja zarówno rynkowi sprzedaży, jak i wynajmu. Jak zauważył jeden z doradców ds. nieruchomości, – a obecnie wynajmy cieszą się dużym zainteresowaniem, co sugeruje, że silny popyt na zakupy utrzyma się również w 2025 roku knightfrank.com knightfrank.com. Stopy procentowe i klimat gospodarczy : W przeciwieństwie do rynku nieruchomości masowego, luksusowy rynek Monako jest mniej wrażliwy na stopy procentowe kredytów hipotecznych (wiele transakcji odbywa się za gotówkę), jednak światowe trendy dotyczące stóp procentowych wciąż mają pośredni wpływ. Oczekiwana stabilizacja lub lekki spadek stóp procentowych w 2025 roku może poprawić nastroje i płynność finansową niektórych kupujących savills.com. Jeśli rynki akcji i globalny PKB będą miały się dobrze, zazwyczaj przekłada się to na wzrost majątku i płynności w zakupach luksusowych nieruchomości. Z drugiej strony, poważne światowe recesje stanowią czynnik ryzyka – jednak nawet w takich scenariuszach Monako często zyskuje, gdy inwestorzy przenoszą kapitał do namacalnych, bezpiecznych aktywów, takich jak elitarne nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, o ile nie dojdzie do poważnego globalnego kryzysu, większość prognoz przewiduje umiarkowany wzrost cen w Monako w najbliższych latach, być może na poziomie kilku procent rocznie, skumulowanych na dzisiejszej wysokiej bazie. To pozwoliłoby Monako kontynuować serię jako jeden z najlepiej prosperujących światowych rynków nieruchomości premium pod względem zachowania wartości kapitału.

: W przeciwieństwie do rynku nieruchomości masowego, luksusowy rynek Monako jest mniej wrażliwy na stopy procentowe kredytów hipotecznych (wiele transakcji odbywa się za gotówkę), jednak światowe trendy dotyczące stóp procentowych wciąż mają pośredni wpływ. Oczekiwana stabilizacja lub lekki spadek stóp procentowych w 2025 roku może poprawić nastroje i płynność finansową niektórych kupujących savills.com. Jeśli rynki akcji i globalny PKB będą miały się dobrze, zazwyczaj przekłada się to na wzrost majątku i płynności w zakupach luksusowych nieruchomości. Z drugiej strony, poważne światowe recesje stanowią czynnik ryzyka – jednak nawet w takich scenariuszach Monako często zyskuje, gdy inwestorzy przenoszą kapitał do namacalnych, bezpiecznych aktywów, takich jak elitarne nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, o ile nie dojdzie do poważnego globalnego kryzysu, większość prognoz przewiduje w Monako w najbliższych latach, być może na poziomie kilku procent rocznie, skumulowanych na dzisiejszej wysokiej bazie. To pozwoliłoby Monako kontynuować serię jako jeden z pod względem zachowania wartości kapitału. Dojrzałość rynku i selektywność: Wraz z osiągnięciem nowych szczytów cenowych kupujący stają się jeszcze bardziej wymagający. Nieruchomości przestarzałe lub bez widoku mogą dłużej pozostawać na rynku lub wymagać korekt cenowych, podczas gdy gotowe rezydencje luksusowe są kupowane błyskawicznie knightfrank.com knightfrank.com. Możemy oczekiwać kontynuacji polaryzacji: najlepszej jakości nieruchomości zyskają najwięcej, a zasoby drugorzędne będą notować słabsze wyniki, chyba że zostaną zmodernizowane. Niemniej jednak nawet „okazje” w Monako (pojęcie względne) korzystają z ogólnego niskiego poziomu podaży. Polityka rządu Księstwa – taka jak zapewnianie części mieszkań dla obywateli i pracowników lokalnych – będzie kontynuowana, lecz ma minimalny wpływ na segment otwartego rynku skierowanego do międzynarodowych kupców.

Podsumowując, rynek nieruchomości w Monako w latach 2025 i później powinien utrzymywać się na łagodnej ścieżce wzrostu. Najprawdopodobniej nie powtórzy się niezwykły wzrost wolumenu z 2024 roku, chyba że pojawi się kolejny duży projekt, jednak ceny pozostaną na rekordowo wysokim poziomie lub będą nadal stopniowo rosły. Obserwatorzy branży przewidują, że Monako utrzyma swoją pozycję najdroższego rynku nieruchomości na świecie w nadchodzących latach, z tempem wzrostu, które, choć nie wybuchowe, przewyższa wiele innych rynków premium (Monako zanotowało w 2024 roku wzrost cen o +1% do +3% w zależności od źródła, podczas gdy niektóre inne luksusowe rynki zanotowały wzrost zerowy lub negatywny) henleyglobal.com businessinsider.com. Fundamenty w postaci ograniczonej podaży i silnego popytu ze strony światowej elity tworzą zasadniczo długoterminowy rynek sprzedającego. Potencjalni inwestorzy powinni zatem przygotować się na zaciętą konkurencję i znaczne wymagania kapitałowe, ale także mieć pewność, że ich aktywa w Monako utrzymają wartość i będą zyskiwać na wartości z upływem czasu.

Możliwości inwestycyjne i kluczowe projekty

Dla inwestorów i profesjonalistów z branży nieruchomości Monako oferuje unikalne możliwości, ale także wyzwania. Najprostszą szansą jest wzrost wartości kapitału: historycznie, osoby inwestujące w nieruchomości w Monako i utrzymujące je długoterminowo były hojnie wynagradzane, o czym świadczy 44% wzrost ceny za m² w ostatniej dekadzie monacostatistics.mc. Nieruchomości w Monako mają opinię „skrzynki depozytowej dla majątku”, zapewniając stabilność nawet w czasie światowych turbulencji. Z drugiej strony, zwroty z wynajmu są bardzo niskie, a koszty transakcyjne znaczące, więc typowy profil inwestora to cierpliwa osoba o bardzo wysokim majątku, która stawia na zachowanie i ochronę kapitału, a nie natychmiastowe zyski.

Kluczowe inwestycje mogą stanowić punkty wejścia. W latach 2024–2025 Mareterra to najważniejszy projekt – choć wiele mieszkań sprzedano na etapie planowania, każda pozostała nieruchomość lub odsprzedaż z tego projektu to okazja, by stać się właścicielem części nowej, ekologicznej dzielnicy Monako. Mareterra obejmuje nie tylko rezydencje, ale także marinę, ogrody i przestrzenie kulturalne, reprezentując najnowocześniejsze trendy w rozwoju urbanistycznym Monako hellomonaco.com. Innym niedawnym projektem jest Testimonio II – Bay House, w ramach którego powstały zarówno luksusowe rezydencje (Bay House), jak i część mieszkań z dofinansowaniem państwowym. Inwestorzy, którzy zakupili nieruchomości na wczesnym etapie tych projektów, od razu zyskali na wartości po ich ukończeniu (co potwierdzają rekordowe wyniki sprzedaży w 2024 roku – wielu nabywców na etapie planowania odnotowało zyski). Warto obserwować przyszłe projekty, takie jak odnowa dzielnicy Fontvieille, gdzie planowane są nowe kompleksy komercyjne i mieszkalne (potencjalnie odnowione centrum handlowe i mieszkania do 2027 roku) traverseinternationalfinance.com, a także ewentualnie nowe wysokie budynki powstające w miejsce starszych nieruchomości – proces ten jest wspierany w Monako w celu optymalizacji ograniczonych zasobów gruntowych.

Inwestowanie w Monako często oznacza zakup starszych nieruchomości w celu ich renowacji. Niektórzy doświadczeni inwestorzy szukają dobrze położonych, ale przestarzałych mieszkań, które można unowocześnić, ponieważ odnowione lokale osiągają wyższe ceny wśród nabywców zainteresowanych gotowymi do zamieszkania nieruchomościami. Dodatkowo istnieje rynek pozaofertowy: wiele transakcji w Monako (zwłaszcza w segmencie luksusowym) odbywa się dyskretnie. Współpraca z lokalnymi agencjami i sieciami kontaktów pozwala odkryć okazje, które nigdy nie trafiają do publicznych ogłoszeń. Ze względu na ścisłą prywatność i niewielki rozmiar Monako, wiedza insiderów jest kluczowa.

Z perspektywy zagranicznego inwestora Monako nie nakłada żadnych ograniczeń na własność nieruchomości. Cudzoziemcy (osoby fizyczne lub firmy) mogą swobodnie nabywać nieruchomości, z wyjątkiem kilku obiektów przylegających do pałacu o specjalnym statusie immigrantinvest.com. Ta otwartość, w połączeniu z brakiem podatków osobistych, czyni Monako idealnym miejscem do inwestowania kapitału. Jednak inwestorzy powinni wiedzieć o wysokich kosztach wejścia i wyjścia: opłata za przeniesienie własności wynosi około 6%–7,5% (w zależności od struktury) plus opłaty notarialne (~1,5–2,5%) i prowizje agencji (zwykle po 3% z każdej strony) immigrantinvest.com immigrantinvest.com. Łącznie koszty transakcyjne mogą wynieść 10% lub więcej ceny, co jest istotne przy kalkulacji stóp zwrotu. Niemniej jednak wielu kupujących nie zraża się tym – wyjątkowa historia Monako, płynność rynku i stały popyt powodują, że zazwyczaj nieruchomości można sprzedać stosunkowo szybko, zwłaszcza jeśli są one atrakcyjne (rynek nieruchomości w Monako cechuje się wysoką płynnością w segmencie HNWI, mimo niewielkich rozmiarów realizowanych jest setki transakcji rocznie).

Jeśli chodzi o możliwości rozwoju, są one głównie ograniczone do lokalnych deweloperów, ponieważ rząd Monako ściśle kontroluje planowanie przestrzenne. Inwestorzy międzynarodowi najczęściej uczestniczą poprzez zakup jednostek w nowych projektach lub wchodząc w spółki joint venture z lokalnymi partnerami. Istnieją także możliwości w niszowych segmentach, takich jak luksusowy najem krótkoterminowy, skierowany do gości odwiedzających podczas wydarzeń (np. wynajem nieruchomości podczas Grand Prix może przynieść astronomiczne tygodniowe stawki czynszu). Ogólnie rzecz biorąc, najlepszą strategią jest skoncentrowanie się na lokalizacji i jakości – inwestycja w prestiżowy adres w Monako jest równie pewna jak inwestycja w najbardziej wartościowe nieruchomości na świecie. Nowa infrastruktura (jak rozbudowane tereny portowe, nowe parki, planowane usprawnienia transportowe) nieustannie podnosi atrakcyjność Księstwa, dzięki czemu wartości nieruchomości wciąż utrzymują się na wzrostowej ścieżce.

Środowisko prawne i regulacyjne

System prawny Monako w zakresie własności nieruchomości jest bezpieczny, przejrzysty i korzystny dla inwestorów. Transakcje dokonuje się poprzez akty notarialne (zgodnie z tradycją prawa francuskiego), co zapewnia wyraźny transfer tytułu własności oraz rejestrację w rejestrach państwowych. Co istotne, Monako nie nakłada corocznego podatku od nieruchomości ani podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od zysków kapitałowych na osoby fizyczne immigrantinvest.com. Oznacza to, że właściciele nie płacą cyklicznych podatków od posiadanych nieruchomości, ani od dochodu z najmu (z wyjątkiem obywateli Francji, którzy na mocy umowy dwustronnej płacą podatek francuski od dochodu z najmu w Monako). Nie obowiązuje również ogólny podatek majątkowy, a dziedziczenie przez bezpośrednich spadkobierców nie jest opodatkowane (pozostałe transfery podlegają minimalnym stawkom podatku spadkowego według standardów międzynarodowych). Te warunki czynią Monako wyjątkowo atrakcyjnym dla inwestorów nieruchomości szukających efektywności podatkowej.

Własność zagraniczna jest szeroko dozwolona. Zagraniczni nabywcy mogą posiadać nieruchomość w Monako na własność, zarówno jako osoby prywatne, jak i poprzez podmiot gospodarczy. Wiele osób decyduje się na zakup przez monakijską spółkę cywilną (SCI) dla prywatności i planowania spadkowego, ponieważ pozwala to uniknąć publicznego ujawnienia w rejestrze gruntów (ostateczny właściciel musi być jednak ujawniony organom państwa dla celów przeciwdziałania praniu pieniędzy, ale nie publicznie) traverseinternationalfinance.com. Jak wspomniano, jedyne ograniczenie to zakaz nabywania przez cudzoziemców kilku konkretnych nieruchomości położonych blisko Pałacu Książęcego, co nie ma praktycznego wpływu na ogólny rynek immigrantinvest.com. Finansowanie jest dostępne za pośrednictwem banków w Monako, choć z reguły przy konserwatywnych wskaźnikach wartości kredytu do wartości nieruchomości (50%–60% to norma) traverseinternationalfinance.com, a wiele zakupów odbywa się gotówką lub przez bankowość prywatną, biorąc pod uwagę profil klienteli.

Proces transakcyjny jest prosty, ale formalny. Po osiągnięciu porozumienia przez kupującego i sprzedającego podpisywana jest umowa przedwstępna („compromis de vente”) wraz z wpłatą 10% depozytu, który jest przechowywany na rachunku powierniczym u notariusza. Po przeprowadzeniu due diligence (notariusz sprawdza tytuł własności, obciążenia itd.) następuje podpisanie aktu sprzedaży. Podatek od przeniesienia własności wynosi 4,5% przy zakupie na osobę fizyczną lub przez przejrzystą spółkę immigrantinvest.com; w przypadku zastosowania nieprzejrzystej struktury prawnej obowiązuje wyższa stawka (7,5%), aby zniechęcić do anonimowości. Opłaty notarialne wynoszą ok. 1,5%, a jeśli transakcja była pośredniczona przez agencję, kupujący zazwyczaj płaci 3% + VAT prowizji (sprzedający płaci podobną opłatę) immigrantinvest.com immigrantinvest.com. Takie zasady zapewniają bezpieczne transakcje i jasny rejestr praw do nieruchomości.

System prawny Monako przewiduje także ramy dla najmu. Umowy najmu mieszkań są zwykle zawierane na rok lub na kilka lat i mają tendencję do faworyzowania właścicieli (krótsze terminy, a popyt na rynku sprawia, że właściciele mogą być wybredni). Komercyjne umowy najmu często opierają się na francuskim systemie 3-6-9 lat, dając najemcom pewne prawa do odnowienia i odszkodowanie, jeśli najem zostanie wypowiedziany bez powodu traverseinternationalfinance.com. Jednak w segmencie luksusowych lokali handlowych powszechne są płatności za prawa najmu („pas-de-porte”) i premie za miejsce, co odzwierciedla niedobór najlepszych lokalizacji traverseinternationalfinance.com. Jako inwestor ważne jest, by przy jakichkolwiek transakcjach komercyjnych korzystać z usług lokalnych prawników, aby poradzić sobie z tymi niuansami.

Ostatecznie posiadanie nieruchomości w Monako może być przepustką do rezydencji, co jest istotnym czynnikiem dla inwestorów. Choć nie ma bezpośredniego programu obywatelstwa przez inwestycje, posiadanie lub wynajmowanie nieruchomości jest warunkiem otrzymania karty pobytu. Prawo wymaga od wnioskodawców wykazania się zakwaterowaniem w Monako, niezależnością finansową i nieposzlakowaną opinią. Wartość nieruchomości nie ma minimalnego prawnie progu immigrantinvest.com, ale w praktyce, biorąc pod uwagę ceny w Monako, sam fakt posiadania oznacza znaczne środki. Rezydencja wiąże się z korzyściami, takimi jak brak podatku dochodowego i prawo do całorocznego zamieszkania, więc wielu inwestorów traktuje zakup nieruchomości jako połączenie strategii życiowej i finansowej. Otoczenie regulacyjne nie tylko chroni prawa własności, ale także podnosi wartość nieruchomości przez powiązanie z pożądanymi uprawnieniami rezydencyjnymi w Monako.

Dzielnice i charakterystyka okolic

Chociaż Monako jest niewielkie, dzieli się na kilka odrębnych dzielnic, z których każda ma własny charakter nieruchomości i poziom cen:

Monte-Carlo (Carré d’Or i okolice) : To najsłynniejsza dzielnica Monako, w której znajdują się Casino de Monte-Carlo, Hotel de Paris oraz luksusowe butiki. Obejmuje Złoty Kwadrat (Carré d’Or) oraz sąsiadujące z nim tereny. Nieruchomości w tej okolicy, często w budynkach belle-époque lub nowoczesnych rezydencjach premium, takich jak One Monte Carlo, należą do najdroższych na świecie pod względem ceny za metr kwadratowy. Monte-Carlo stanowiło około 36% wszystkich transakcji odsprzedaży według najnowszych danych, co czyni je najaktywniejszym segmentem rynku rosemont-int.com. Ceny są tu stale wysokie (zwykle €50 000–€60 000/m² przy odsprzedaży, a znacznie wyższe za najbardziej prestiżowe adresy). Kupujący cenią Monte-Carlo za prestiż i centralne położenie – mieszkanie tutaj to bycie o krok od restauracji z trzema gwiazdkami Michelin, kasyna i widoków na port pełen jachtów.

: To najsłynniejsza dzielnica Monako, w której znajdują się Casino de Monte-Carlo, Hotel de Paris oraz luksusowe butiki. Obejmuje (Carré d’Or) oraz sąsiadujące z nim tereny. Nieruchomości w tej okolicy, często w budynkach belle-époque lub nowoczesnych rezydencjach premium, takich jak One Monte Carlo, należą do najdroższych na świecie pod względem ceny za metr kwadratowy. Monte-Carlo stanowiło około według najnowszych danych, co czyni je najaktywniejszym segmentem rynku rosemont-int.com. Ceny są tu stale wysokie (zwykle €50 000–€60 000/m² przy odsprzedaży, a znacznie wyższe za najbardziej prestiżowe adresy). Kupujący cenią Monte-Carlo za – mieszkanie tutaj to bycie o krok od restauracji z trzema gwiazdkami Michelin, kasyna i widoków na port pełen jachtów. Larvotto : Rozciągająca się wzdłuż wschodniego wybrzeża, dzielnica Larvotto tradycyjnie łączyła apartamentowce z widokiem na morze i spokojniejsze, mieszkalne uliczki. Obecnie jest w centrum uwagi dzięki projektowi Mareterra , który skutecznie rozbudował Larvotto w kierunku morza, wzbogacając ją o ultra-luksusowe rezydencje i wille. W 2024 roku Larvotto odnotowało imponujący wzrost średnich cen o +48% – najwyższy spośród wszystkich dzielnic – podbijając średnią do niemal €98 000/m² rosemont-int.com. Choć liczba ta jest zawyżona przez rekordowe sprzedaże Mareterra, umacnia pozycję Larvotto jako ekskluzywnej lokalizacji. Sama plaża Larvotto również została niedawno odnowiona (nowe udogodnienia plażowe i restauracje). Kluczowe budynki to 21 Princesse Grace (prestiżowy adres) i powstające sub-dzielnice Mareterra, takie jak Le Renzo i Les Jardins d’Eau en.savills.mc. Larvotto oferuje połączenie nadmorskiego stylu kurortowego z nowoczesnym budownictwem .

: Rozciągająca się wzdłuż wschodniego wybrzeża, dzielnica Larvotto tradycyjnie łączyła apartamentowce z widokiem na morze i spokojniejsze, mieszkalne uliczki. Obecnie jest w centrum uwagi dzięki projektowi , który skutecznie rozbudował Larvotto w kierunku morza, wzbogacając ją o ultra-luksusowe rezydencje i wille. W 2024 roku Larvotto odnotowało imponujący – najwyższy spośród wszystkich dzielnic – podbijając średnią do niemal €98 000/m² rosemont-int.com. Choć liczba ta jest zawyżona przez rekordowe sprzedaże Mareterra, umacnia pozycję Larvotto jako ekskluzywnej lokalizacji. Sama plaża Larvotto również została niedawno odnowiona (nowe udogodnienia plażowe i restauracje). Kluczowe budynki to 21 Princesse Grace (prestiżowy adres) i powstające sub-dzielnice Mareterra, takie jak Le Renzo i Les Jardins d’Eau en.savills.mc. Larvotto oferuje połączenie . La Condamine i Port Hercule : Skoncentrowana wokół głównego portu Monako (Port Hercule) oraz placu targowego, La Condamine to tętniąca życiem, bardziej historyczna dzielnica. Znajdują się tu średniowysokie budynki, targowiska pod gołym niebem oraz bliskość do toru Formuły 1 Grand Prix. Ceny są tu nieco mniej zawrotne (zwykle w przedziale €40 000–€50 000/m²), ale stale rosną. Dzielnica ta przyciąga osoby, które chcą być blisko portowego zgiełku i mieć łatwiejszy dostęp samochodem (dzielnica leży u stóp Skały). Trwająca przebudowa wybrzeża Portier (przy wschodnim krańcu Port Hercule) i rozbudowa molo dla statków wycieczkowych zapewne jeszcze podniosą atrakcyjność tego obszaru. Chociaż nie jest tak efektowna jak Monte-Carlo, La Condamine jest bardzo poszukiwana ze względu na swój autentyczny klimat i centralne położenie .

: Skoncentrowana wokół głównego portu Monako (Port Hercule) oraz placu targowego, La Condamine to tętniąca życiem, bardziej historyczna dzielnica. Znajdują się tu średniowysokie budynki, targowiska pod gołym niebem oraz bliskość do toru Formuły 1 Grand Prix. Ceny są tu nieco mniej zawrotne (zwykle w przedziale €40 000–€50 000/m²), ale stale rosną. Dzielnica ta przyciąga osoby, które chcą być blisko portowego zgiełku i mieć łatwiejszy dostęp samochodem (dzielnica leży u stóp Skały). Trwająca przebudowa (przy wschodnim krańcu Port Hercule) i rozbudowa molo dla statków wycieczkowych zapewne jeszcze podniosą atrakcyjność tego obszaru. Chociaż nie jest tak efektowna jak Monte-Carlo, La Condamine jest . Fontvieille : Południowo-zachodnia dzielnica zbudowana na odzyskanym terenie w latach 70. i 80. XX wieku, Fontvieille jest stosunkowo nowa. Obejmuje drugi port jachtowy, centrum handlowe oraz wiele nowoczesnych kompleksów apartamentowych (niektóre z nich są „umiarkowane” jak na monakijskie standardy i często wybierane przez rodziny oraz stałych mieszkańców). Ceny w Fontvieille były kiedyś nieco niższe, ale jak wszędzie, wzrosły; nowe luksusowe projekty, takie jak Terrazza Fontvieille i planowane przyszłe inwestycje mogą jeszcze bardziej zmniejszyć tę różnicę. Fontvieille oferuje nieco spokojniejszą atmosferę, parki, a nawet lądowisko dla helikopterów do szybkich podróży na lotnisko w Nicei. Planowana metamorfoza do 2027 roku (rozszerzenie centrum handlowego i dodanie mieszkań) to kluczowy rozwój, który warto obserwować , prawdopodobnie podnoszący wartości w tej dzielnicy.

: Południowo-zachodnia dzielnica zbudowana na odzyskanym terenie w latach 70. i 80. XX wieku, Fontvieille jest stosunkowo nowa. Obejmuje drugi port jachtowy, centrum handlowe oraz wiele nowoczesnych kompleksów apartamentowych (niektóre z nich są „umiarkowane” jak na monakijskie standardy i często wybierane przez rodziny oraz stałych mieszkańców). Ceny w Fontvieille były kiedyś nieco niższe, ale jak wszędzie, wzrosły; nowe luksusowe projekty, takie jak i planowane przyszłe inwestycje mogą jeszcze bardziej zmniejszyć tę różnicę. Fontvieille oferuje nieco spokojniejszą atmosferę, parki, a nawet lądowisko dla helikopterów do szybkich podróży na lotnisko w Nicei. Planowana metamorfoza do 2027 roku (rozszerzenie centrum handlowego i dodanie mieszkań) to , prawdopodobnie podnoszący wartości w tej dzielnicy. Jardin Exotique : Położona na wysokim zachodnim wzgórzu, dzielnica ta nosi nazwę słynnego Ogrodu Egzotycznego. Ostatnio powstały tu nowe luksusowe budynki, takie jak L’Exotique , które wprowadziły nowoczesny, stylowy klimat. Dzięki nim ceny w Jardin Exotique skoczyły o ok. 20% w 2024 roku henleyglobal.com. Wiele apartamentów oferuje panoramiczne widoki na całe wybrzeże i Monaco poniżej, w nieco spokojniejszym otoczeniu. Choć jest nieco dalej od głównych atrakcji (choć w Monako nic nie jest naprawdę daleko), Jardin Exotique staje się popularny wśród osób, które szukają nowoczesnego luksusu z rozległymi widokami – często w nieco niższej cenie za m² niż przy nabrzeżu (choć i tak ekstremalnie wysokiej według wszelkich standardów).

: Położona na wysokim zachodnim wzgórzu, dzielnica ta nosi nazwę słynnego Ogrodu Egzotycznego. Ostatnio powstały tu nowe luksusowe budynki, takie jak , które wprowadziły nowoczesny, stylowy klimat. Dzięki nim henleyglobal.com. Wiele apartamentów oferuje panoramiczne widoki na całe wybrzeże i Monaco poniżej, w nieco spokojniejszym otoczeniu. Choć jest nieco dalej od głównych atrakcji (choć w Monako nic nie jest naprawdę daleko), Jardin Exotique staje się popularny wśród osób, które szukają – często w nieco niższej cenie za m² niż przy nabrzeżu (choć i tak ekstremalnie wysokiej według wszelkich standardów). Monaco-Ville (Le Rocher): Stare miasto na Skale, wokół Pałacu Książęcego, to niewielka historyczna dzielnica z średniowiecznymi uliczkami. Nieruchomości są tu rzadko dostępne – to zazwyczaj unikalne kamienice lub apartamenty w wiekowych budynkach. Panuje tu raczej sielski klimat małej wioski. Ceny trudno uogólnić ze względu na niewielką podaż, ale Monaco-Ville to przede wszystkim wartość dziedzictwa. To nie jest typowy cel inwestorów (wiele budynków jest własnością państwa lub ma status ochronny), jednak dla miłośników historii to bardzo prestiżowy adres.

Każda z dzielnic Monako jest bardzo pożądana, a nawet te kiedyś uważane za drugoplanowe szybko zbliżają się do topowych lokalizacji. W ostatnich latach różnice we wzroście cen sprowadzają się często do pojawienia się nowych inwestycji (np. gwałtowny wzrost w Larvotto dzięki Mareterra). Niezależnie od dzielnicy, każda nieruchomość w Monako niesie ze sobą prestiżowy adres. Potencjalni nabywcy często zwracają uwagę na szczegóły mikro-lokalizacyjne: nasłonecznienie, widok na morze lub tor Grand Prix, bliskość klubów czy szkół itd. Ze względu na niewielkie rozmiary miasta nawet minimalna przewaga lokalizacyjna może wyraźnie wpływać na wartość. Przykładowo, apartament na wyższym piętrze z bezpośrednim widokiem na port w Monte-Carlo czy Condamine będzie bardziej pożądany niż podobny apartament położony kilka przecznic dalej od portu.

Porównania z innymi rynkami luksusowymi

Miasto Przybliżona luksusowa powierzchnia za 1 mln USD Monako 19 m² Hongkong 22 m² Singapur 32 m² Genewa 33 m² Londyn 34 m² Nowy Jork 34 m²

Cena za metr kwadratowy : Monako jest konsekwentnie uznawane za najdroższy rynek nieruchomości na świecie w przeliczeniu na metr kwadratowy. Jak pokazano powyżej, 1 milion USD pozwala kupić jedynie około 19 m² luksusowej nieruchomości w Monako businessinsider.com businessinsider.com. To mniej więcej połowa powierzchni, jaką można kupić za tę samą kwotę w Nowym Jorku lub Londynie, a nawet najbliższy konkurent Monako, Hongkong, oferuje około 22 m² za 1 mln USD – co jest stosunkowo korzystną ofertą w porównaniu do Monako businessinsider.com cxotoday.com. Innymi słowy, luksusowe mieszkanie, które może kosztować 5 milionów dolarów w Londynie lub Nowym Jorku, w Monako łatwo może kosztować 10–15 milionów dolarów przy podobnej wielkości i standardzie. Przewaga cenowa Monako powiększyła się w ostatnich latach, ponieważ inne główne rynki nie nadążyły za wzrostem cen w tym ekskluzywnym segmencie.

: Monako jest konsekwentnie uznawane za najdroższy rynek nieruchomości na świecie w przeliczeniu na metr kwadratowy. Jak pokazano powyżej, luksusowej nieruchomości w Monako businessinsider.com businessinsider.com. To mniej więcej połowa powierzchni, jaką można kupić za tę samą kwotę w Nowym Jorku lub Londynie, a nawet najbliższy konkurent Monako, Hongkong, oferuje około 22 m² za 1 mln USD – co jest stosunkowo korzystną ofertą w porównaniu do Monako businessinsider.com cxotoday.com. Innymi słowy, luksusowe mieszkanie, które może kosztować 5 milionów dolarów w Londynie lub Nowym Jorku, w Monako łatwo może kosztować 10–15 milionów dolarów przy podobnej wielkości i standardzie. Przewaga cenowa Monako powiększyła się w ostatnich latach, ponieważ inne główne rynki nie nadążyły za wzrostem cen w tym ekskluzywnym segmencie. Wielkość rynku i dynamika : W porównaniu do miast takich jak Londyn, Nowy Jork czy Dubaj, monakijski rynek jest butikowy – dochodzi tu do zaledwie kilkuset transakcji rocznie – jednak, dzięki ekstremalnie wysokim cenom, jego wartość całkowita przewyższa wiele większych rynków. Londyn i Nowy Jork cechują się większą liczbą transakcji oraz bardziej zróżnicowanymi segmentami rynku (od mieszkań popularnych po superluksusowe dzielnice). W tych miastach na ceny i sprzedaż znacząco wpływają szersze wahania gospodarcze oraz zmiany w polityce (np. nowe podatki dla zagranicznych nabywców w Londynie czy wzloty i upadki sektora finansowego w Nowym Jorku). Monako natomiast funkcjonuje bardziej jak rynek rzadkich kolekcjonerskich przedmiotów , gdzie wartości napędzają globalni bogacze, a podaż jest ograniczona do około 2 kilometrów kwadratowych. Rynek ten jest słabiej powiązany z lokalną gospodarką (PKB Monako jest niewielkie), a bardziej z globalnymi trendami majątkowymi i nastrojami inwestorów. Dubaj na przykład odnotował gwałtowny wzrost cen w segmencie luksusowym (ponad +130% skumulowanego wzrostu od 2020 roku), gdy zamożni inwestorzy zaczęli tłumnie ściągać po większe domy i korzystne regulacje wizowe. Nawet po tej hossie ceny luksusowych nieruchomości w Dubaju są znacznie niższe niż w Monako – w 2024 za 1 mln USD można było kupić ok. 91 m² w Dubaju, czyli mniej więcej cztery razy więcej niż w Monako content.knightfrank.com content.knightfrank.com. Co więcej, rynek dubajski jest znacznie bardziej aktywny i podatny na wahania w cyklach podaży, natomiast ścisła kontrola i brak wolnych terenów w Monako działają jak stała blokada przed nadpodażą, utrzymując ceny na względnie stabilnym poziomie.

: W porównaniu do miast takich jak Londyn, Nowy Jork czy Dubaj, monakijski rynek jest butikowy – dochodzi tu do zaledwie kilkuset transakcji rocznie – jednak, dzięki ekstremalnie wysokim cenom, jego wartość całkowita przewyższa wiele większych rynków. Londyn i Nowy Jork cechują się większą liczbą transakcji oraz bardziej zróżnicowanymi segmentami rynku (od mieszkań popularnych po superluksusowe dzielnice). W tych miastach na ceny i sprzedaż znacząco wpływają szersze wahania gospodarcze oraz zmiany w polityce (np. nowe podatki dla zagranicznych nabywców w Londynie czy wzloty i upadki sektora finansowego w Nowym Jorku). Monako natomiast funkcjonuje bardziej jak , gdzie wartości napędzają globalni bogacze, a podaż jest ograniczona do około 2 kilometrów kwadratowych. Rynek ten jest słabiej powiązany z lokalną gospodarką (PKB Monako jest niewielkie), a bardziej z globalnymi trendami majątkowymi i nastrojami inwestorów. na przykład odnotował gwałtowny wzrost cen w segmencie luksusowym (ponad +130% skumulowanego wzrostu od 2020 roku), gdy zamożni inwestorzy zaczęli tłumnie ściągać po większe domy i korzystne regulacje wizowe. Nawet po tej hossie ceny luksusowych nieruchomości w Dubaju są znacznie niższe niż w Monako – w 2024 za 1 mln USD można było kupić ok. 91 m² w Dubaju, czyli mniej więcej cztery razy więcej niż w Monako content.knightfrank.com content.knightfrank.com. Co więcej, rynek dubajski jest znacznie bardziej aktywny i podatny na wahania w cyklach podaży, natomiast ścisła kontrola i brak wolnych terenów w Monako działają jak stała blokada przed nadpodażą, utrzymując ceny na względnie stabilnym poziomie. Segment ultraluksusowy : Porównując najwyższy segment różnych rynków, Monako wyróżnia się niezwykłym zagęszczeniem aktywności najzamożniejszych klientów. Tylko w nielicznych miejscach regularnie pojawiają się transakcje nieruchomości na dziewięciocyfrowe kwoty : w Londynie odnotowano kilka (zabytkowe posiadłości lub penthouse’y sprzedane za ponad 100 mln funtów), w Hongkongu i Nowym Jorku także zdarzyły się sprzedaże o wartości 100 mln dolarów, a Los Angeles ma swoje megarezydencje. Natomiast Monako, gdzie siedem transakcji na kwotę ponad 100 mln euro miało miejsce tylko w 2024 roku knightfrank.com, charakteryzuje się nieporównywalną koncentracją tak luksusowych transakcji w stosunku do swoich niewielkich rozmiarów. Odzwierciedla to unikalny profil nabywców w Monako – międzynarodową listę miliarderów, dla których posiadanie rezydencji w Monako jest zarówno symbolem statusu, jak i strategicznym aktywem (często związanym z uzyskaniem rezydentury). Dom za 100 mln dolarów w Monako to nie tylko nieruchomość; to bilet do ekskluzywnej enklawy oferującej korzyści podatkowe i styl życia, których nie zapewnia żadne inne miejsce na świecie. Inne miasta – nawet przy podobnych cenach – nie mogą zaoferować tego samego pakietu przywilejów.

: Porównując najwyższy segment różnych rynków, Monako wyróżnia się niezwykłym zagęszczeniem aktywności najzamożniejszych klientów. Tylko w nielicznych miejscach regularnie pojawiają się : w Londynie odnotowano kilka (zabytkowe posiadłości lub penthouse’y sprzedane za ponad 100 mln funtów), w Hongkongu i Nowym Jorku także zdarzyły się sprzedaże o wartości 100 mln dolarów, a Los Angeles ma swoje megarezydencje. Natomiast Monako, gdzie siedem transakcji na kwotę ponad 100 mln euro miało miejsce tylko w 2024 roku knightfrank.com, charakteryzuje się nieporównywalną koncentracją tak luksusowych transakcji w stosunku do swoich niewielkich rozmiarów. Odzwierciedla to unikalny profil nabywców w Monako – międzynarodową listę miliarderów, dla których posiadanie rezydencji w Monako jest zarówno symbolem statusu, jak i strategicznym aktywem (często związanym z uzyskaniem rezydentury). Dom za 100 mln dolarów w Monako to nie tylko nieruchomość; to oferującej korzyści podatkowe i styl życia, których nie zapewnia żadne inne miejsce na świecie. Inne miasta – nawet przy podobnych cenach – nie mogą zaoferować tego samego pakietu przywilejów. Klimat podatkowy i regulacyjny : Monako i Dubaj mają tę przewagę, że nie mają podatku dochodowego od osób fizycznych , co przyciąga mobilnych UHNWIs, którzy mogliby inaczej osiedlić się w centrach finansowych takich jak Londyn, Nowy Jork czy Hongkong. Londyn natomiast nakłada wysokie opłaty skarbowe od zakupu nieruchomości o dużej wartości i nie oferuje statusu azylu podatkowego (w rzeczywistości Wielka Brytania zaostrzyła przepisy podatkowe dla osób niebędących rezydentami). Hongkong, choć nisko opodatkowany, doświadczył zmian politycznych, które w ostatnich latach wprowadziły niepewność i odpływ kapitału. Szwajcaria, kolejna stolica bogactwa, oferuje pewne korzyści podatkowe poprzez umowy o podatku ryczałtowym, ale miasta szwajcarskie nie dorównują Monako pod względem cen nieruchomości czy nadmorskiego splendoru. Wielowiekowa suwerenność Monako, stabilna monarchia i restrykcyjne przepisy dotyczące dyskrecji zapewniają poziom stabilności i prywatności , coraz bardziej ceniony przez globalne elity. Oznacza to, że nawet gdy inne rynki luksusowe stają się niepewne – czy to z powodu populistycznych rozwiązań podatkowych, niepokojów politycznych czy nadpodaży – Monako często zyskuje jako schronienie. Regulacyjne podejście Księstwa (dokładna weryfikacja rezydentów, brak tolerancji dla nielegalnych środków) daje dotychczasowym właścicielom pewność, że prestiż adresu w Monako zostanie zachowany, w przeciwieństwie do niektórych rynków, które ucierpiały reputacyjnie przez napływ brudnych pieniędzy.

: Monako i Dubaj mają tę przewagę, że nie mają , co przyciąga mobilnych UHNWIs, którzy mogliby inaczej osiedlić się w centrach finansowych takich jak Londyn, Nowy Jork czy Hongkong. Londyn natomiast nakłada wysokie opłaty skarbowe od zakupu nieruchomości o dużej wartości i nie oferuje statusu azylu podatkowego (w rzeczywistości Wielka Brytania zaostrzyła przepisy podatkowe dla osób niebędących rezydentami). Hongkong, choć nisko opodatkowany, doświadczył zmian politycznych, które w ostatnich latach wprowadziły niepewność i odpływ kapitału. Szwajcaria, kolejna stolica bogactwa, oferuje pewne korzyści podatkowe poprzez umowy o podatku ryczałtowym, ale miasta szwajcarskie nie dorównują Monako pod względem cen nieruchomości czy nadmorskiego splendoru. Wielowiekowa suwerenność Monako, stabilna monarchia i restrykcyjne przepisy dotyczące dyskrecji zapewniają , coraz bardziej ceniony przez globalne elity. Oznacza to, że nawet gdy inne rynki luksusowe stają się niepewne – czy to z powodu populistycznych rozwiązań podatkowych, niepokojów politycznych czy nadpodaży – Monako często zyskuje jako schronienie. Regulacyjne podejście Księstwa (dokładna weryfikacja rezydentów, brak tolerancji dla nielegalnych środków) daje dotychczasowym właścicielom pewność, że prestiż adresu w Monako zostanie zachowany, w przeciwieństwie do niektórych rynków, które ucierpiały reputacyjnie przez napływ brudnych pieniędzy. Styl życia i czynniki popytowe: Każdy elitarny rynek ma własną propozycję stylu życia. Monako oferuje resortowy klimat i bogaty kalendarz wydarzeń towarzyskich (Grand Prix, Yacht Show, Monte-Carlo Gala, itd.), a wszystko to w bezpiecznym i ekskluzywnym mini-mieście. Londyn oferuje instytucje kulturalne, edukację i światowe centrum biznesowe; Nowy Jork – niezrównane możliwości biznesowe i kulturalne; Dubaj – nowoczesny luksus oraz większe, willowe posiadłości dla osób ceniących przestrzeń i nowoczesność; Hongkong historycznie był dynamiczną bramą do Azji. Wielu zamożnych posiadaczy majątków ma kilka domów w tych miastach i korzysta z nich do różnych celów. Monako często pełni rolę bazy wypoczynkowej i networkingowej w Europie – to częste, że zamożne rodziny spędzają lato lub część roku w Monako (korzystając z klimatu i wydarzeń), a pozostałą część roku przebywają w Londynie, Nowym Jorku czy Dubaju w celach biznesowych. Ten model sprawia, że popyt na nieruchomości w Monako nie jest ściśle powiązany z lokalną gospodarką; napędzają go raczej globalna atrakcyjność i unikalność adresu w Monako. Ponadto, rynek najmu w Monako jest stale napięty, ponieważ nowi przybysze często chcą wynająć „na próbę” zanim kupią własność henleyglobal.com – w przeciwieństwie do Nowego Jorku czy Londynu, gdzie luksusowe nieruchomości na wynajem mogą stać puste w trudniejszych czasach, w Monako prawie zawsze czeka zamożny najemca lub nabywca na swoją szansę.

Według raportu Knight Frank’s 2025 Wealth Report,w Monako pozwala na zakup znacznie mniejszej powierzchni nieruchomości luksusowej niż w innych głównych miastach (patrz tabela poniżej) cxotoday.com

Podsumowując, rynek nieruchomości w Monako w 2025 roku jest niewątpliwie jednym z najbardziej prestiżowych i najdroższych na świecie. Połączenie ograniczonej powierzchni, korzystnych przepisów oraz światowej renomy tworzy samonapędzający się cykl wysokiego popytu i wysokich cen. Niezależnie od porównania z tradycyjnymi stolicami finansowymi czy nowszymi, przyjaznymi podatkowo miejscami, Monako potrafi przewyższyć swoich konkurentów pod względem ekskluzywności i odporności wartości. Dla inwestorów i zamożnych nabywców wejście na rynek Monako oznacza konieczność podjęcia znacznego zobowiązania – ale także możliwość posiadania być może najbardziej pożądanego trofeum na rynku nieruchomości, w miejscu, gdzie „ekskluzywność i luksus wyznaczają zasady gry” rosemont-int.com henleyglobal.com.