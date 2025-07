Prognozy dla rynku nieruchomości w Tajpej na 2025 rok: trendy, prognozy i kluczowe spostrzeżenia

Przegląd warunków rynkowych w 2025 roku

Rynek nieruchomości w Tajpej w 2025 roku doświadcza wyraźnego ochłodzenia po kilku latach dynamicznego wzrostu. Wolumeny transakcji gwałtownie spadły, a dynamika cen zatrzymała się w obliczu zaostrzenia warunków kredytowych i niepewności gospodarczych taipeitimes.com taipeitimes.com. W pierwszym kwartale 2025 roku zarejestrowano w całym kraju jedynie około 63 000 przeniesień własności nieruchomości – to spadek o 20% rok do roku i najsłabszy wynik od ośmiu lat taipeitimes.com. W sześciu największych miastach Tajwanu (w tym w Tajpej) liczba transakcji mieszkaniowych spadła o ponad 20% rok do roku do połowy 2025 roku taipeitimes.com. To spowolnienie nastąpiło po okresie wzmożonej aktywności w 2024 roku; na przykład sprzedaż domów w pierwszej połowie 2024 roku wzrosła o 27% rok do roku na fali ożywienia gospodarczego taipeitimes.com. Jednak nastroje zmieniły się pod koniec 2024 roku, gdy globalne zawirowania gospodarcze i nowe ograniczenia kredytowe osłabiły zaufanie kupujących.

Na spadek rynku mieszkaniowego w Tajpej w 2025 roku wpływa kilka czynników. Wprowadzenie przez Bank Centralny selektywnych kontroli kredytów hipotecznych (od września 2024 r.) podniosło koszty pożyczek i ograniczyło zdolność kredytową kupujących taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Banki wymagają teraz wyższych wkładów własnych (wskaźniki LTV na drugie mieszkania zostały obniżone o ok. 10 punktów procentowych) oraz zlikwidowały okresy karencji na płatność samych odsetek, przez co finansowanie stało się bardziej rygorystyczne taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Potencjalni nabywcy również podchodzą ostrożnie: niemal 80% ankietowanych poszukujących mieszkań woli „poczekać z boku” przynajmniej do 2026 r. z powodu niepewnej sytuacji gospodarczej i zaostrzenia polityki kredytowej taipeitimes.com taipeitimes.com. PKB Tajwanu wciąż rośnie (prognoza na 2025 r. to ok. 3%), a stopy procentowe pozostają stosunkowo stabilne cbreemail.com, jednak wysokie koszty kredytów (oprocentowanie hipotek ok. 2,5%+ nawet w bankach państwowych taipeitimes.com) oraz globalne napięcia handlowe podważają nastroje na rynku nieruchomości.

Krytyczne jest to, że ceny mieszkań w Tajpej zaczęły podlegać umiarkowanej korekcie. To nie jest załamanie rynku, ale gwałtowny wzrost cen z lat 2020–2024 wyhamował. W IV kwartale 2024 roku średnie ceny mieszkań w całym kraju spadły o 6,6% w porównaniu z poprzednim kwartałem, a we wszystkich sześciu największych miastach odnotowano spadki cen taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Ceny w Tajpej spadły o około 3% w IV kwartale (w porównaniu z I kwartałem 2024), co stanowi stosunkowo łagodny spadek w porównaniu do większych korekt w południowych miastach, takich jak Kaohsiung (-10%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Na początku 2025 roku przeciętna cena mieszkania w Tajpej wyniosła około 1,233 mln NT za pings (~38 000 USD za 3,3 m²) – to najwyższy poziom w całym Tajwanie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, ale wzrost cen wyhamował. Coraz więcej sprzedających obniża oczekiwaną cenę, aby sfinalizować transakcje – w Tajpej powszechne są obecnie zniżki 10–12% w stosunku do ceny wyjściowej, co stanowi najszerszą różnicę od czasów pandemii taipeitimes.com taipeitimes.com. Podsumowując, rynek w 2025 roku charakteryzuje się słabszym popytem, rosnącą podażą i łagodnym spadkiem cen, zwłaszcza w segmentach i regionach, które wcześniej odnotowały największy wzrost.

Trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2025 roku

Sektor nieruchomości mieszkaniowych w Tajpej przeszedł od rynku sprzedawcy do bardziej zrównoważonego lub nawet korzystniejszego dla kupujących w 2025 roku. Kupujący mają większą siłę negocjacyjną niż w poprzednich latach. Według Evertrust średni zakres negocjacji (różnica między ceną wywoławczą a ceną końcową) poszerzył się do około 10–12% na początku 2025 roku, podczas gdy w szczytowym momencie rynku w połowie 2024 roku był jednocyfrowy taipeitimes.com taipeitimes.com. Sprzedawcy w Tajpej oferowali największe rabaty (średnio około 12,8% poniżej ceny wywoławczej), następnie Nowy Tajpej (11,5%) i Tainan (11,1%) taipeitimes.com taipeitimes.com. Wskazuje to, że potencjalni kupujący skutecznie wywierają presję na obniżki cen, co jest wynikiem zaostrzenia polityki kredytowej oraz większej podaży.

Podaż mieszkań faktycznie wzrosła. Rekordowe 100 000 nowych mieszkań ma zostać oddanych do użytku w całym Tajwanie w 2025 roku, co budzi obawy o nadpodaż w niektórych regionach taipeitimes.com. Choć samo miasto Tajpej ma ograniczoną ilość ziemi pod duże nowe inwestycje, to w obszarze metropolitalnym (łącznie z Nowym Tajpej) w ostatnich latach pojawiło się wiele projektów. Zauważalny jest jednak fakt, że w 2024 roku rozpoczęcie budowy nowych mieszkań spadło do najniższego poziomu od pięciu lat w skali kraju, ponieważ deweloperzy stali się ostrożniejsi taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. W niektórych obszarach o wysokich zapasach – na przykład w strefach rewitalizacyjnych Nowego Tajpej – deweloperzy faktycznie opóźnili lub ograniczyli projekty pod koniec 2024 roku po zaostrzeniu polityki kredytowej taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. To wycofanie się z budowy może ostatecznie ograniczyć wzrost podaży. Jednak w najbliższym czasie podaż mieszkań w Tajpej jest wysoka dzięki wcześniejszemu boomowi budowlanemu, a niesprzedane zapasy pozostają na podwyższonym poziomie (wielu deweloperów wciąż posiada liczne niesprzedane mieszkania w przedsprzedaży) taiwannews.com.tw. W rezultacie kupujący mają więcej opcji i mniejszą presję czasu, co dodatkowo ochładza presję cenową.

Trendy cen mieszkań różnią się w zależności od segmentu. Na rynku przedsprzedaży (nowe budownictwo) ceny pozostają stosunkowo wysokie – podtrzymywane wcześniejszym optymizmem deweloperów – ale tempo sprzedaży spowolniło. W II kwartale 2024 r. średnia cena przedsprzedaży na terenie całego kraju osiągnęła 530 300 NT$ za ping (≈16 milionów NT$ za mieszkanie o powierzchni 30 ping), co oznacza wzrost o 6,7% w porównaniu z poprzednim kwartałem taipeitimes.com taipeitimes.com. Jednak do IV kwartału 2024 r. oznaki korekty cen pojawiły się nawet w nowych projektach. Mediana krajowej ceny mieszkań spadła do około 338 600 NT$ za ping w IV kwartale taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, a cięcia cen na poziomie około 6% stały się powszechne, by ułatwić sprzedaż taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Najlepsze projekty w Tajpej wciąż osiągają wysokie ceny (często ponad 1 mln NT$ za ping), ale sprzedający są obecnie bardziej elastyczni pod presją. Jak zauważył jeden z analityków, w przeciwieństwie do lat boomu, kiedy właściciele twardo trzymali się cen, wielu sprzedających w 2025 roku jest skłonnych negocjować lub obniżać ceny wywoławcze, by pozbyć się lokali taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Dotyczy to zwłaszcza inwestorów posiadających wiele nieruchomości, którzy ponoszą wyższe koszty utrzymania z powodu nowych podatków i zasad kredytowych (szczegóły w dalszej części).

Demografia kupujących na rynku mieszkaniowym w Tajpej również się zmienia. Polityka rządu sprzyjająca osobom kupującym swoje pierwsze mieszkanie przynosi efekty: udział nabywców kupujących po raz pierwszy wzrósł z ok. 57% na początku 2023 roku do 61,4% na koniec 2024 roku, co wskazuje na większą liczbę rzeczywistych użytkowników końcowych na rynku taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Młode rodziny i single ostrożnie wracają na rynek, wspierani przez specjalne kredyty hipoteczne (np. program New Youth Housing) oraz wycofujących się inwestorów. W rzeczywistości jednoosobowe i małe gospodarstwa domowe obecnie dominują w Tajpej – prawie połowa wszystkich tajwańskich gospodarstw domowych to osoby jedno- lub dwuosobowe taipeitimes.com. Tajpej, Nowe Tajpej i Kaohsiung charakteryzują się szczególnie dużą liczbą jednoosobowych gospodarstw domowych taipeitimes.com. Ten trend demograficzny oznacza duży popyt na mniejsze lokale i mieszkania na zasadzie „jeden dom dla jednej osoby”, co jest zgodne z rządowym celem „jeden właściciel, jeden dom” taipeitimes.com. W związku z tym popyt spekulacyjny na luksusowe nieruchomości wyraźnie się zmniejszył. Nawet w rejonach, gdzie panowało ożywienie z powodu wiadomości z branży nowych technologii – na przykład w okolicach nowych fabryk półprzewodników TSMC – sytuacja się ustabilizowała. Badanie z początku 2025 roku pokazało mieszane oczekiwania względem cen domów w pobliżu planowanych zakładów TSMC – nieco ponad połowa ankietowanych wciąż spodziewa się wzrostu cen, a reszta przewiduje stabilizację lub spadki taipeitimes.com. Ta ambiwalencja odzwierciedla świadomość, że technologicznie napędzane wzrosty mogą się odwrócić, jeśli projekty napotkają przeszkody lub gdy spekulacja wyprzedzi fundamenty.

Po stronie najmu czynsze mieszkaniowe w Tajpej pozostają stosunkowo stabilne i niskie w porównaniu do cen. Średnie roczne stopy zwrotu z najmu w Tajpej wynoszą około 2%, co jest jednym z najniższych wyników w Azji investasian.com investasian.com. Oznacza to, że zakup mieszkania na wynajem nie jest zbyt opłacalny, a wielu inwestorów liczyło raczej na wzrost wartości nieruchomości. W związku ze spowolnieniem wzrostu cen, niektórzy potencjalni właściciele zmieniają swoją strategię, a więcej mieszkań może wrócić na rynek sprzedaży. Kryzys dostępności mieszkań pozostaje poważny: wskaźnik ceny do dochodu w Tajwanie wynosi około 15–20, a w Tajpej potrzeba około 40 lat średniego dochodu, aby pozwolić sobie na skromne mieszkanie investasian.com investasian.com. Doprowadziło to do publicznego oburzenia związanego ze sprawiedliwością mieszkaniową, odpływu ludności z Tajpej (ponad 20 000 mieszkańców netto opuściło Tajpej w I kwartale 2025 roku, często szukając tańszego mieszkania na przedmieściach) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw oraz ciągłych wysiłków rządu, by okiełznać ceny.

Podsumowując, rynek mieszkaniowy Tajpej w 2025 roku znajduje się w fazie ochłodzenia: liczba transakcji spada, wzrost cen przechodzi w łagodny spadek, a spekulacje napędzane dźwignią maleją. Osoby kupujące na własny użytek powoli odzyskują przewagę, a rynek jest zdrowszy w tym sensie, że bańka jest stopniowo usuwana. Jednak problemy z dostępnością mieszkań utrzymują się, a prawdziwy rynek sprzyjający kupującym zależeć będzie od dalszych korekt cen lub wzrostu dochodów.

Trendy na rynku nieruchomości komercyjnych (biura, handel, przemysł)

Rynek nieruchomości komercyjnych w Tajpej w 2025 roku prezentuje mieszany obraz – sektor biurowy napotyka trudności, podczas gdy niektóre segmenty przemysłowe i logistyczne pozostają silne. Według prognoz CBRE, współczynniki pustostanów biurowych rosną i mają osiągnąć siedmioletnie maksimum w 2025 roku cbreemail.com. Na rynek wchodzi nowa podaż – łącznie z kilkoma biurowcami klasy premium w dzielnicach Xinyi i Nangang – która przewyższa obecny popyt najemców. Ten wzrost podaży przekształca rynek biurowy Tajpej w środowisko korzystne dla najemców, co stanowi wyraźną zmianę po latach niskiego poziomu pustostanów. Właściciele starszych lub mniej atrakcyjnych budynków prawdopodobnie napotkają większą konkurencję i mogą być zmuszeni oferować zachęty lub obniżki czynszów, aby przyciągnąć najemców. Rzeczywiście, wiele firm podejmuje „ucieczkę do jakości” cbreemail.com, przenosząc się do nowocześniejszych biurowców z lepszymi udogodnieniami i opuszczając starsze biura. W rezultacie pozycja negocjacyjna właścicieli w segmencie biurowym słabnie, a wzrost czynszów w 2025 roku będzie ograniczony.

Tymczasem segment nieruchomości handlowych w Tajpej ostrożnie się poprawia, choć nie bez trudności. Zaufanie konsumentów było nieco niestabilne z powodu zmienności giełd oraz globalnej niepewności gospodarczej cbreemail.com. Detaliści zatem rozważnie rozwijają się, koncentrując się na sprawdzonych lokalizacjach i formatach. Segment dóbr luksusowych (szczególnie wokół Taipei 101/Xinyi i Zhongshan) odnotował odbicie wraz z powrotem turystyki w Azji, ale działalność detaliczna sąsiedzka i centra handlowe wciąż odrabiają straty po zmianach pandemicznych na e-commerce. Wzrost e-commerce nadal napędza popyt na nowoczesne przestrzenie logistyczne i magazynowe cbreemail.com. Przemysłowe nieruchomości Tajpej, szczególnie magazyny oraz centra dystrybucji ostatniej mili, pozostają jasnym punktem. Firmy inwestują w infrastrukturę łańcucha dostaw; duże firmy e-commerce i operatorzy logistyczni 3PL poszukują wysokiej jakości obiektów logistycznych wokół Nowego Tajpej i Taoyuan, gdzie dostępne są tereny cbreemail.com. Dzięki temu pustostany przemysłowe pozostają niskie, a czynsze relatywnie stabilne.

Warto zauważyć, że rynek nieruchomości komercyjnych w Tajpej jest również pod wpływem szerszych zmian gospodarczych. Miasto nie jest regionalnym centrum finansowym na skalę Hongkongu czy Singapuru, ale stanowi siedzibę dla producentów technologii i firm usługowych. Wraz z ekspansją produkcji technologicznej poza Tajwan oraz coraz większym zainteresowaniem pracą zdalną lub hybrydową, tempo wynajmu powierzchni biurowych spowolniło. CBRE raportuje, że te trendy w połączeniu z nowymi inwestycjami sprawiają, że rok 2025 będzie trudny dla właścicieli biurowców cbreemail.com. Z drugiej strony, wzrost gospodarczy lub stabilizacja polityki handlowej (np. rozwiązanie napięć handlowych USA–Chiny) mogłyby poprawić pewność przedsiębiorstw, a tym samym zwiększyć popyt na powierzchnię biurową i handlową. Na razie firmy są ostrożne pod względem kosztów: obserwujemy konsolidację biur lub wybieranie mniejszych powierzchni w elastycznych/przestrzeniach coworkingowych zamiast dużych tradycyjnych umów najmu.

Podsumowując, nieruchomości komercyjne w Tajpej w 2025 roku można określić jako zmieniający się krajobraz:

Biura: Wzrost liczby pustostanów i większa siła przetargowa najemców, gdy podaż osiąga szczyt cbreemail.com. Wzrost czynszów jest płaski, a starsze, zwłaszcza nieprime, budynki są pod presją.

Wzrost liczby pustostanów i większa siła przetargowa najemców, gdy podaż osiąga szczyt cbreemail.com. Wzrost czynszów jest płaski, a starsze, zwłaszcza nieprime, budynki są pod presją. Handel: Powolna ekspansja; główne lokalizacje handlowe utrzymują wartość, ale ogólny popyt na powierzchnie handlowe ograniczony jest przez ostrożne wydatki konsumentów cbreemail.com.

Powolna ekspansja; główne lokalizacje handlowe utrzymują wartość, ale ogólny popyt na powierzchnie handlowe ograniczony jest przez ostrożne wydatki konsumentów cbreemail.com. Przemysł/logistyka: Silny popyt na magazyny i centra logistyczne dzięki e-commerce i inwestycjom w łańcuchy dostaw cbreemail.com. Ten podsektor to lider wzrostu, z utrzymującymi się lub rosnącymi czynszami oraz niskimi pustostanami w nowoczesnych obiektach.

Inwestorzy na rynku nieruchomości komercyjnych w Tajpej zmieniają więc swoje podejście: niektórzy lokalni inwestorzy instytucjonalni (np. ubezpieczyciele) nadal przeznaczają środki na nieruchomości w 2025 roku, ale ogółem prognozuje się spadek wolumenu inwestycji w nieruchomości w 2025 roku ze względu na ochłodzenie rynku cbreemail.com. Inwestorzy kierują się ku sektorom przemysłowym i niszowym, bądź aktywom prime core, a nie spekulacyjnym projektom biurowym. Sektory biurowy i handlowy mogą musieć zaczekać na wyraźniejsze gospodarcze „miękkie lądowanie”, zanim pojawi się nowy wzrost.

Prognozy i przewidywania na kolejne lata

Patrząc w przyszłość, większość analityków przewiduje, że rynek nieruchomości w Tajpej przejdzie łagodne lądowanie, a nie dramatyczny krach, jednak w najbliższym czasie pozostanie ospały. Evertrust, największy dom pośrednictwa nieruchomości w Tajwanie, prognozuje, że całkowita liczba transakcji nieruchomościami w kraju najprawdopodobniej spadnie poniżej 280 000 jednostek w 2025 roku, w porównaniu do ponad 300 000 w 2024 roku, gdy rynek będzie dalej stygnąć taipeitimes.com taipeitimes.com. Umiarkowane spadki cen mają się utrzymać do 2025 roku – rzędu kilku procent – o ile nie dojdzie do poważnego wstrząsu. „Nie obserwujemy krachu rynkowego, ale nie ma też impetu do odbicia,” wyjaśnił dyrektor generalny Evertrust w czerwcu taipeitimes.com taipeitimes.com. Innymi słowy, podstawowe oczekiwanie to kurczący się wolumen sprzedaży i umiarkowana korekta cen w nadchodzącym czasie taipeitimes.com.

Kluczowe czynniki wpływające na te prognozy to:

Utrzymujące się restrykcyjne warunki kredytowe : Bank Centralny sygnalizuje, że utrzyma selektywne ograniczenia kredytów hipotecznych do czasu ustabilizowania się cen. Na początku 2025 roku wskaźniki LTV dla drugich mieszkań wynoszą około 60% (jeszcze mniej w przypadku nieruchomości luksusowych), a banki rygorystycznie sprawdzają dochody taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Ponieważ finansowanie „nie jest już bezproblemowe” , popyt spekulacyjny powinien pozostać stłumiony taipeitimes.com taipeitimes.com. Przewiduje się, że stopy procentowe pozostaną płaskie lub lekko wzrosną, co daje pewną stabilizację cbreemail.com, jednak niewielkie są oczekiwania na obniżki, które mogłyby pobudzić nowe kredyty. Krótko mówiąc, warunki kredytowe prawdopodobnie utrzymają rynek w ryzach do końca 2025 roku.

: Bank Centralny sygnalizuje, że utrzyma selektywne ograniczenia kredytów hipotecznych do czasu ustabilizowania się cen. Na początku 2025 roku wskaźniki LTV dla drugich mieszkań wynoszą około 60% (jeszcze mniej w przypadku nieruchomości luksusowych), a banki rygorystycznie sprawdzają dochody taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Ponieważ finansowanie , popyt spekulacyjny powinien pozostać stłumiony taipeitimes.com taipeitimes.com. Przewiduje się, że stopy procentowe pozostaną płaskie lub lekko wzrosną, co daje pewną stabilizację cbreemail.com, jednak niewielkie są oczekiwania na obniżki, które mogłyby pobudzić nowe kredyty. Krótko mówiąc, do końca 2025 roku. Nadwyżka podaży i rurociąg budowlany : Fala ukończeń inwestycji w 2025 roku zwiększa podaż zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Wysoka nowa podaż – np. 100 tys. nowych domów w całym kraju w 2025 roku – będzie potrzebować czasu na wchłonięcie taipeitimes.com. Jednak wskaźniki wyprzedzające sugerują spowolnienie przyszłej podaży: rozpoczęcia budów spadły w 2024 roku, co oznacza mniej nowych projektów trafiających na rynek w latach 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Wielu deweloperów odłożyło projekty po zaostrzeniu polityki kredytowej we wrześniu, szczególnie na nadmiernie nasyconych rynkach taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Może to w średnim terminie faktycznie pomóc zrównoważyć rynek. W latach 2025–26 jednak kupujący skorzystają z szerokiego wyboru oraz z tego, że deweloperzy będą wyprzedawać zapasy, co powstrzyma wzrost cen.

: Fala ukończeń inwestycji w 2025 roku zwiększa podaż zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Wysoka nowa podaż – np. – będzie potrzebować czasu na wchłonięcie taipeitimes.com. Jednak wskaźniki wyprzedzające sugerują spowolnienie przyszłej podaży: rozpoczęcia budów spadły w 2024 roku, co oznacza mniej nowych projektów trafiających na rynek w latach 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Wielu deweloperów odłożyło projekty po zaostrzeniu polityki kredytowej we wrześniu, szczególnie na nadmiernie nasyconych rynkach taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Może to w średnim terminie faktycznie pomóc zrównoważyć rynek. oraz z tego, że deweloperzy będą wyprzedawać zapasy, co powstrzyma wzrost cen. Stanowisko polityki rządu : Decydenci na Tajwanie wykazali determinację w wdrażaniu środków mających na celu „sprawiedliwość mieszkaniową” , aby ograniczyć spekulacje i poprawić dostępność cenową. Częścią tego są reformy podatkowe (omówione poniżej) i restrykcje kredytowe. Przewiduje się, że rząd nie złagodzi tych środków w ciągu najbliższych kilku lat, chyba że gospodarka znacznie się osłabi. W rzeczywistości możliwe są dalsze kroki zaostrzające , jeśli ceny zaczną ponownie zbyt szybko rosnąć taipeitimes.com. To czujne podejście polityczne sugeruje, że każde odbicie na rynku będzie celowo ograniczane . Powrót „gorączkowego” wzrostu, jak na początku 2024 roku, jest mało prawdopodobny pod rządami nowych przepisów.

: Decydenci na Tajwanie wykazali determinację w wdrażaniu środków mających na celu , aby ograniczyć spekulacje i poprawić dostępność cenową. Częścią tego są reformy podatkowe (omówione poniżej) i restrykcje kredytowe. Przewiduje się, że rząd nie złagodzi tych środków w ciągu najbliższych kilku lat, chyba że gospodarka znacznie się osłabi. W rzeczywistości możliwe są dalsze , jeśli ceny zaczną ponownie zbyt szybko rosnąć taipeitimes.com. To czujne podejście polityczne sugeruje, że . Powrót „gorączkowego” wzrostu, jak na początku 2024 roku, jest mało prawdopodobny pod rządami nowych przepisów. Czynniki ekonomiczne i zewnętrzne: Przewiduje się, że gospodarka Tajwanu będzie się rozwijać umiarkowanie (~2–3% rocznie) w najbliższym czasie cbreemail.com, co wspiera popyt na mieszkania, ale nie w sposób gwałtowny. Branże zależne od eksportu stają w obliczu niepewności wynikającej z napięć handlowych USA–Chiny oraz wolniejszego wzrostu gospodarczego na świecie. Dodatkowo, rosnące ryzyko geopolityczne w relacjach z Chinami kontynentalnymi powoduje ostrożność inwestorów taiwannews.com.tw. O ile nie pojawi się znaczący pozytywny impuls (taki jak boom technologiczny czy nagły napływ kapitału zagranicznego), strona popytowa rynku nieruchomości prawdopodobnie pozostanie ostrożna do 2025 roku. Pozytywnie, niskie bezrobocie i wzrost płac w sektorach technologicznych stanowią fundamenty wsparcia dla rynku mieszkaniowego w Wielkim Tajpej, zapobiegając gwałtownemu spadkowi popytu taiwannews.com.tw.

Ogólny konsensus dotyczący rynku nieruchomości w Tajpej na najbliższe lata to delikatna korekta i stabilizacja. Przewiduje się, że ceny będą lekko spadać lub pozostaną na podobnym poziomie, zamiast rosnąć. Liczba transakcji może pozostać poniżej ostatnich średnich, gdy kupujący i sprzedający będą korygować swoje oczekiwania. Analitycy opisują ten okres jako „powolny” lub „stagnacyjny” taiwannews.com.tw – jest to właściwie potrzebny czas ochłodzenia po okresie euforii.

Dla potencjalnych nabywców mieszkań taka prognoza oznacza lepsze perspektywy na przyszłość: większe możliwości negocjacji i być może niewielkie obniżki cen, zwłaszcza w lokalizacjach lub segmentach, które wcześniej były przewartościowane. Jak zauważył menedżer Chinatrust Real Estate, obecne warunki są „korzystniejsze dla kupujących z rzeczywistymi potrzebami”, ponieważ sprzedający są teraz bardziej elastyczni taiwannews.com.tw. Natomiast dla inwestorów perspektywy szybkiego zysku wydają się ograniczone; stopy zwrotu z wynajmu raczej nie poprawią się znacząco, więc należy ostrożnie kalkulować koszt utrzymania nieruchomości względem spodziewanych korzyści.

Patrząc poza rok 2025, gdy rynek zakończy swoją korektę i jeśli gospodarka Tajwanu pozostanie stabilna, długoterminowa trajektoria nieruchomości w Tajpej jest ostrożnie optymistyczna, ale nie wybuchowa. Tajpej jest stolicą polityczną i gospodarczą, a podaż gruntów jest ograniczona, dlatego popyt na mieszkania będzie się utrzymywał. Zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa, mniejsze gospodarstwa domowe) mogą ograniczyć wzrost popytu, ale odnowa miejska i rozwój branży technologicznej (np. centra sztucznej inteligencji, półprzewodników) mogą stanowić nowe czynniki napędzające rynek. Co ważne, jeśli inflacja i stopy procentowe w najbliższych latach złagodnieją, część odłożonego popytu może ponownie wejść na rynek. Lokalni eksperci przewidują „miękkie lądowanie” w 2025 roku z możliwym delikatnym ożywieniem w kolejnych latach cbreemail.com – jednak każdy przyszły wzrost cen prawdopodobnie będzie znacznie bardziej umiarkowany niż dwucyfrowe roczne zwyżki obserwowane w latach 2021–2022.

Wpływ polityki rządu, podatków i regulacji

Rząd Tajwanu aktywnie wdraża polityki mające na celu schłodzenie rynku nieruchomości i poprawę dostępności mieszkań, a te działania znacząco kształtują sytuację na rynku nieruchomości w Tajpej w 2025 roku. Do kluczowych narzędzi politycznych należą reformy podatkowe, kontrola kredytowa i ograniczenia regulacyjne:

Selektywne Kontrole Kredytowe: Bank Centralny Tajwanu wprowadził wiele rund zaostrzania zasad udzielania kredytów hipotecznych (do końca 2024 roku była to siódma runda takich kontroli taiwannews.com.tw). We wrześniu 2024 roku nowe zasady obniżyły dopuszczalne współczynniki LTV (loan-to-value) dla kredytów hipotecznych na drugie mieszkanie o 10%, a dla trzecich nieruchomości i luksusowych posiadłości jeszcze bardziej taiwanhousing.tw. Na przykład, kupujący, który wcześniej mógł pożyczyć 80% wartości na zakup drugiej nieruchomości, teraz może otrzymać tylko 60–70%. Dodatkowo, okresy karencji ze spłatą tylko odsetek zostały wyeliminowane – wszyscy kredytobiorcy muszą natychmiast zacząć spłacać kapitał taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Zasady te, początkowo dotyczące sześciu największych miast, zostały rozszerzone na cały kraj, aby zapobiec napływowi spekulacyjnemu do mniejszych miast taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Wpływ był głęboki: banki wymagają teraz wyższego wkładu własnego (często 30–40% nawet od lokalnych kupców, a ponad 50% wkładu własnego od wielu zagranicznych kupujących w praktyce) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Bardziej rygorystyczne kontrole dochodowe i sprawdzenie historii mają na celu wyeliminowanie fałszywych „pierwszakupowiczów”, którzy w rzeczywistości są podstawionymi inwestorami taipeitimes.com. Ogólnie rzecz biorąc, uzyskanie kredytu hipotecznego w Tajpej jest teraz znacznie trudniejsze niż kilka lat temu – to celowe działanie mające ograniczyć dźwignię finansową i ochłodzić spekulacje.

Bank Centralny Tajwanu wprowadził wiele rund zaostrzania zasad udzielania kredytów hipotecznych (do końca 2024 roku była to siódma runda takich kontroli taiwannews.com.tw). We roku nowe zasady obniżyły dopuszczalne dla kredytów hipotecznych na drugie mieszkanie o 10%, a dla trzecich nieruchomości i luksusowych posiadłości jeszcze bardziej taiwanhousing.tw. Na przykład, kupujący, który wcześniej mógł pożyczyć 80% wartości na zakup drugiej nieruchomości, teraz może otrzymać tylko 60–70%. Dodatkowo, zostały wyeliminowane – wszyscy kredytobiorcy muszą natychmiast zacząć spłacać kapitał taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Zasady te, początkowo dotyczące sześciu największych miast, zostały rozszerzone na cały kraj, aby zapobiec napływowi spekulacyjnemu do mniejszych miast taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Wpływ był głęboki: banki wymagają teraz wyższego wkładu własnego (często 30–40% nawet od lokalnych kupców, a w praktyce) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Bardziej rygorystyczne kontrole dochodowe i sprawdzenie historii mają na celu wyeliminowanie fałszywych „pierwszakupowiczów”, którzy w rzeczywistości są podstawionymi inwestorami taipeitimes.com. Ogólnie rzecz biorąc, niż kilka lat temu – to celowe działanie mające ograniczyć dźwignię finansową i ochłodzić spekulacje. „Podatek od gromadzenia mieszkań 2.0” i reformy podatku od nieruchomości: W połowie 2024 roku Tajwan przyjął istotne reformy podatku od nieruchomości , mające na celu karanie posiadaczy wielu mieszkań oraz zachęcanie do zamieszkiwania na własność. Nowy system, często nazywany Podatek od gromadzenia mieszkań 2.0, podniósł roczne stawki podatku od nieruchomości dla mieszkań niezamieszkanych przez właściciela do 2%–4,8% (z wcześniejszych 1,5%–3,6%), jednocześnie obniżając stawkę dla mieszkań zajmowanych przez właściciela do 1% (z 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Przepisy weszły w życie w lipcu 2024 roku, a podatki będą płatne od 2025. Co istotne, ustawa zmieniła sposób liczenia własności domów przez władze: zamiast liczenia w poszczególnych miastach, funkcjonuje teraz ogólnokrajowy rejestr , uniemożliwiający inwestorom przypisywanie sobie kilku „głównych mieszkań” w różnych miastach w celu uniknięcia wyższych podatków taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Właściciele domów w Tajpej muszą pamiętać, że jeśli posiadają dwa lub więcej domów gdziekolwiek w Tajwanie, które nie są wynajmowane na cele społeczne ani nie stanowią ich miejsca zamieszkania, będą musieli zapłacić znacznie wyższy podatek. Z drugiej strony, prawdziwi właściciele zajmujący mieszkania (w tym cudzoziemcy z lokalnymi pozwoleniami na pobyt) korzystają: cudzoziemcy z prawem stałego pobytu w Tajwanie, którzy mieszkają w swoim domu, mają teraz prawo do tej samej niskiej 1% stawki podatku od samoużytkowania taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Około 16 000 cudzoziemców ma skorzystać z tych preferencyjnych stawek począwszy od 2025 roku, o ile zarejestrują miejsce zamieszkania i nie będzie ono wynajmowane taipeitimes.com taipeitimes.com. Ta polityka podkreśla stanowisko rządu „mieszkanie do zamieszkania, nie do spekulacji”. Pierwsze sygnały wskazują, że rozwiązanie przynosi efekty: ulga podatkowa na jedno mieszkanie i wyższe koszty utrzymania dodatkowych nieruchomości skłoniły więcej właścicieli do sprzedaży drugich mieszkań i zwiększyły udział nabywców pierwszego domu taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

W połowie 2024 roku Tajwan przyjął istotne , mające na celu karanie posiadaczy wielu mieszkań oraz zachęcanie do zamieszkiwania na własność. Nowy system, często nazywany Podatek od gromadzenia mieszkań 2.0, (z wcześniejszych 1,5%–3,6%), jednocześnie (z 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Przepisy weszły w życie w lipcu 2024 roku, a podatki będą płatne od 2025. Co istotne, ustawa zmieniła sposób liczenia własności domów przez władze: zamiast liczenia w poszczególnych miastach, funkcjonuje teraz , uniemożliwiający inwestorom przypisywanie sobie kilku „głównych mieszkań” w różnych miastach w celu uniknięcia wyższych podatków taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Właściciele domów w Tajpej muszą pamiętać, że jeśli posiadają dwa lub więcej domów gdziekolwiek w Tajwanie, które nie są wynajmowane na cele społeczne ani nie stanowią ich miejsca zamieszkania, będą musieli zapłacić znacznie wyższy podatek. Z drugiej strony, prawdziwi właściciele zajmujący mieszkania (w tym cudzoziemcy z lokalnymi pozwoleniami na pobyt) korzystają: w Tajwanie, którzy mieszkają w swoim domu, mają teraz prawo do tej samej niskiej 1% stawki podatku od samoużytkowania taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Około 16 000 cudzoziemców ma skorzystać z tych preferencyjnych stawek począwszy od 2025 roku, o ile zarejestrują miejsce zamieszkania i nie będzie ono wynajmowane taipeitimes.com taipeitimes.com. Ta polityka podkreśla stanowisko rządu „mieszkanie do zamieszkania, nie do spekulacji”. Pierwsze sygnały wskazują, że rozwiązanie przynosi efekty: ulga podatkowa na jedno mieszkanie i wyższe koszty utrzymania dodatkowych nieruchomości skłoniły więcej właścicieli do sprzedaży drugich mieszkań i zwiększyły udział nabywców pierwszego domu taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Podatek od zysków kapitałowych i spekulacji: Już wcześniej, w lipcu 2021 roku, Tajwan wprowadził zaostrzone podatki od krótkoterminowych transakcji nieruchomościami , aby zniechęcić do spekulacji i szybkiej odsprzedaży english.ey.gov.tw. Zgodnie z tymi przepisami, często nazywanymi skonsolidowanym podatkiem od dochodu z mieszkań i gruntów 2.0, nieruchomości sprzedane w ciągu 2 lat od zakupu są objęte podatkiem do 45% od zysków (i 35% jeśli sprzedane w ciągu 2–5 lat). To znacznie zwiększyło koszt szybkiego obrotu nieruchomościami. Do 2024 roku, dowody spekulacji (np. szybka odsprzedaż umów przedwstępnych) w pewnym stopniu zmalały, ponieważ posiadanie nieruchomości przez zaledwie kilka miesięcy nie jest już opłacalne z powodu surowych podatków english.ey.gov.tw. Rząd również rozprawił się z deweloperami, którzy przetrzymują niesprzedane nowe mieszkania – na przykład nałożono wyższe podatki na niesprzedane nowe lokale, aby zmotywować deweloperów do wprowadzenia mieszkań na rynek taiwannews.com.tw. Tajpej, jako kluczowy rynek, stało się celem wielu takich polityk i prawdopodobnie na nich skorzystało: dane transakcyjne wskazują na mniej ultrakrótkoterminowych transakcji i więcej ofert wcześniej przetrzymywanych mieszkań, co łagodzi presję wzrostu cen.

Już wcześniej, w lipcu 2021 roku, Tajwan wprowadził , aby zniechęcić do spekulacji i szybkiej odsprzedaży english.ey.gov.tw. Zgodnie z tymi przepisami, często nazywanymi skonsolidowanym podatkiem od dochodu z mieszkań i gruntów 2.0, nieruchomości sprzedane w ciągu 2 lat od zakupu są objęte podatkiem do 45% od zysków (i 35% jeśli sprzedane w ciągu 2–5 lat). To znacznie zwiększyło koszt szybkiego obrotu nieruchomościami. Do 2024 roku, dowody spekulacji (np. szybka odsprzedaż umów przedwstępnych) w pewnym stopniu zmalały, ponieważ english.ey.gov.tw. Rząd również rozprawił się z deweloperami, którzy przetrzymują niesprzedane nowe mieszkania – na przykład nałożono wyższe podatki na niesprzedane nowe lokale, aby zmotywować deweloperów do wprowadzenia mieszkań na rynek taiwannews.com.tw. Tajpej, jako kluczowy rynek, stało się celem wielu takich polityk i prawdopodobnie na nich skorzystało: dane transakcyjne wskazują na mniej ultrakrótkoterminowych transakcji i więcej ofert wcześniej przetrzymywanych mieszkań, co łagodzi presję wzrostu cen. Regulacje dotyczące mieszkań i mieszkalnictwo społeczne: Poza podatkami, władze miejskie Tajpej i rząd centralny podjęły działania regulacyjne, takie jak zaostrzenie zasad dotyczących zakupu i przenoszenia rezerwacji mieszkań przed ukończeniem budowy. Mieszkania w przedsprzedaży objęte są teraz surowszymi wymogami przejrzystości i ograniczeniami, które mają na celu uniemożliwienie sprzedaży umowy przed zakończeniem budowy (co było częstą praktyką spekulacyjną). Ponadto programy mieszkalnictwa społecznego zostały rozszerzone – Tajpej buduje tysiące przystępnych cenowo mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach i młodych mieszkańców. Choć obecnie nie ma to dużego wpływu na ceny rynkowe w sektorze prywatnym, obecność mieszkań komunalnych ma na celu zapewnienie alternatywy i wywarcie presji moralnej na właścicieli substandardowych lokali. Rząd centralny realizuje również „Plan Zdrowego Rynku Nieruchomości”, który obejmuje m.in. dokładniejszą kontrolę transakcji gruntami rolnymi pod zabudowę (by zapobiec obchodzeniu prawa) oraz ograniczanie nadmiernego kredytowania sektora nieruchomości kosztem innych branż mof.gov.tw.

Łączny wpływ tych polityk w 2025 roku skutkuje rynkiem z o wiele mniejszą gorączką spekulacyjną. Inwestorzy muszą teraz zmierzyć się z wyższymi kosztami utrzymania (roczne podatki) oraz niższą dźwignią finansową, co sprawia, że trzymanie pustych mieszkań w Tajpej w oczekiwaniu na wzrost cen jest mniej atrakcyjne. Wielu właścicieli posiadających więcej nieruchomości wyprzedaje mieszkania lub powstrzymuje się od nowych zakupów, co zwiększa podaż dla użytkowników końcowych. Tymczasem prawdziwi nabywcy korzystają z nieco niższych cen i ulg podatkowych na swoje główne miejsce zamieszkania. Po stronie regulacyjnej warunki gry są nieco sprawiedliwsze: zagraniczni nabywcy, na przykład, są traktowani bardziej równo w kwestii podatków, jeśli faktycznie mieszkają w swoim domu w Tajpej taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, choć nadal napotykają przeszkody w bankach (banki preferują mieszkańców lokalnych, a przynajmniej cudzoziemców z lokalnymi dochodami przy udzielaniu kredytu hipotecznego taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Warto zauważyć, że te działania polityczne nie są pozbawione skutków ubocznych. Przyczyniły się one do obecnego spadku sprzedaży i nastrojów – zasadniczo przekłuwając to, co niektórzy uważali za „bańkę” mieszkaniową. Bank Centralny ostrzegał przed nadmiernym zadłużeniem na rynku mieszkaniowym na Tajwanie i dąży do uniknięcia twardego lądowania jak w Chinach taiwannews.com.tw. Jak dotąd wydaje się, że następuje stopniowe upuszczanie powietrza z bańki: spadek cen o 6,6% w IV kwartale 2024 roku był bezpośrednim wynikiem wrześniowych ograniczeń kredytowych i surowszych kontroli finansowych, które „mocno uderzyły w rynek” taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Decydenci wydają się być gotowi zaakceptować krótkoterminowe spowolnienie, aby osiągnąć długoterminową stabilność i poprawę dostępności mieszkań. Kupujący i sprzedający w Tajpej dostosowali się do tej nowej normalności silnej ingerencji rządu. Każdy, kto chce inwestować lub kupować, musi być świadomy tych zasad – ich ignorowanie może być kosztowne (np. zagraniczny kupujący może być zaskoczony wymaganym 50% wkładem własnym i koniecznością natychmiastowej spłaty całości, a inwestor może błędnie skalkulować swoje zyski z uwagi na nowe podatki).

Podsumowując, polityka rządu w 2025 roku fundamentalnie przekształca rynek nieruchomości w Tajpej: ogranicza spekulację, kieruje rynek w stronę aktywności napędzanej przez użytkowników końcowych i powoli prowadzi ceny ku bardziej zrównoważonemu poziomowi. Te działania są kluczowym powodem, dla którego perspektywy rynkowe są stabilne lub powolne, a nie przeżywają boomu lub załamania.

Możliwości i ryzyka inwestycyjne

Z perspektywy inwestycyjnej, nieruchomości w Tajpej w 2025 roku stanowią mieszankę przestrog i wyselekcjonowanych okazji. Ostatnie wyniki rynku sugerują, że inwestorzy muszą być bardzo strategiczni i nastawieni na długi termin, ponieważ szybkie zyski nie są już łatwe do osiągnięcia. Poniżej przedstawiamy szanse i ryzyka:

Kluczowe okazje:

Warunki rynku sprzyjające kupującym: Obecny zastój stwarza dobrze przygotowanym finansowo kupującym szansę wejścia na rynek mieszkaniowy Tajpej na lepszych warunkach niż kilka lat temu. Przy lekkiej korekcie cen i większej skłonności sprzedających do negocjacji, inwestorzy (szczególnie ci, którzy szukają domu dla siebie lub inwestycji długoterminowej) mogą wynegocjować korzystne warunki w 2025 roku taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Na przykład luksusowy apartament w Xinyi, który w 2022 roku nie podlegał żadnym zniżkom, obecnie może być nabyty nawet o 10% taniej w stosunku do ceny wywoławczej. Najwięcej zyskują nabywcy zamierzający zamieszkać w nieruchomości – mogą oni skorzystać z niższych podatków dla właścicieli zamieszkujących oraz zablokować historycznie niskie stopy procentowe przed ewentualnymi podwyżkami.

Obecny zastój stwarza dobrze przygotowanym finansowo kupującym szansę wejścia na rynek mieszkaniowy Tajpej na lepszych warunkach niż kilka lat temu. Przy lekkiej korekcie cen i większej skłonności sprzedających do negocjacji, inwestorzy (szczególnie ci, którzy szukają domu dla siebie lub inwestycji długoterminowej) mogą w 2025 roku taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Na przykład luksusowy apartament w Xinyi, który w 2022 roku nie podlegał żadnym zniżkom, obecnie może być nabyty nawet o 10% taniej w stosunku do ceny wywoławczej. Najwięcej zyskują nabywcy zamierzający zamieszkać w nieruchomości – mogą oni skorzystać z niższych podatków dla właścicieli zamieszkujących oraz zablokować historycznie niskie stopy procentowe przed ewentualnymi podwyżkami. Prestiżowe lokalizacje utrzymują wartość: Nawet w czasie korekty najlepsze dzielnice Tajpej (Daan, Xinyi itd.) utrzymały swoją wartość lepiej niż inne taiwannews.com.tw. Te centralne obszary, o ograniczonej podaży i wysokim standardzie udogodnień, są bardziej „odporne” – odnotowały spadki jedynie o ~2–3% pod koniec 2024 roku w porównaniu z dużo większymi spadkami na obrzeżach miast taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Inwestorzy z długoterminową perspektywą mogą uznać nieruchomości w centrum Tajpej za stosunkowo bezpieczne aktywo w Tajwanie, oferujące ochronę kapitału i prestiż. Jeśli rynek odbije za kilka lat, to właśnie najlepsze lokalizacje zazwyczaj liderują wzrostom. Ponadto segment nieruchomości luksusowych w Tajpej jest częściowo chroniony przez bogactwo właścicieli (wielu z nich to osoby zamożne, mniej podatne na presję sprzedaży).

Nawet w czasie korekty niż inne taiwannews.com.tw. Te centralne obszary, o ograniczonej podaży i wysokim standardzie udogodnień, są bardziej „odporne” – odnotowały spadki jedynie o ~2–3% pod koniec 2024 roku w porównaniu z dużo większymi spadkami na obrzeżach miast taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Inwestorzy z długoterminową perspektywą mogą uznać w Tajwanie, oferujące ochronę kapitału i prestiż. Jeśli rynek odbije za kilka lat, to właśnie najlepsze lokalizacje zazwyczaj liderują wzrostom. Ponadto segment nieruchomości luksusowych w Tajpej jest częściowo chroniony przez bogactwo właścicieli (wielu z nich to osoby zamożne, mniej podatne na presję sprzedaży). Wschodzące dzielnice i rewitalizacje: Tajpej wciąż przechodzi proces odnowy miejskiej. Dzielnice takie jak Nangang (z rosnącym skupiskiem biur technologicznych i nowymi liniami MRT) czy części Nowego Tajpej, jak Banqiao i Xinzhuang (z nową infrastrukturą i projektami przekształcenia stref) oferują potencjał wzrostu. Ceny są tam niższe niż w centrum Tajpej, ale mogą wzrosnąć w miarę, jak te obszary przekształcą się w wtórne centra biznesowe. Na przykład obszar Qingpu w Taoyuan (nieco poza Tajpej) przyciągnął wielu młodych nabywców dzięki nowym połączeniom komunikacyjnym taiwannews.com.tw – to przykład na to, jak kluczowe znaczenie dla wartości nieruchomości ma dostępność komunikacyjna. Inwestorzy patrzący poza granice Tajpej mogą rozważyć te strefy peryferyjne , które korzystają z popytu rozlewanego i państwowych planów rozwoju.

Tajpej wciąż przechodzi proces odnowy miejskiej. Dzielnice takie jak (z rosnącym skupiskiem biur technologicznych i nowymi liniami MRT) czy części Nowego Tajpej, jak i (z nową infrastrukturą i projektami przekształcenia stref) oferują potencjał wzrostu. Ceny są tam niższe niż w centrum Tajpej, ale mogą wzrosnąć w miarę, jak te obszary przekształcą się w wtórne centra biznesowe. Na przykład obszar w Taoyuan (nieco poza Tajpej) przyciągnął wielu młodych nabywców dzięki nowym połączeniom komunikacyjnym taiwannews.com.tw – to przykład na to, jak kluczowe znaczenie dla wartości nieruchomości ma dostępność komunikacyjna. Inwestorzy patrzący poza granice Tajpej mogą rozważyć te , które korzystają z popytu rozlewanego i państwowych planów rozwoju. Nieruchomości logistyczne i przemysłowe: Jak wspomniano, sektor logistyczny kwitnie . Inwestorzy (szczególnie instytucje lub fundusze REIT) mogą rozważyć zakup lub rozwój magazynów na obrzeżach Tajpej. Nowoczesne obiekty logistyczne cieszą się dużym popytem ze strony e-commerce, a stopy zwrotu są tam wyższe niż z nieruchomości mieszkaniowych. Pozycja Tajwanu w sektorze zaawansowanej produkcji oraz konieczność przechowywania zapasów dodatkowo wspierają ten segment. Podobnie nieruchomości parków naukowych wokół Hsinchu czy Taichung, chociaż znajdują się poza Tajpej, mogą być okazją inwestycyjną – obsługując łańcuch dostaw półprzewodników (trzeba jednak uważać na wahania związane z cyklami technologicznymi).

Jak wspomniano, . Inwestorzy (szczególnie instytucje lub fundusze REIT) mogą rozważyć zakup lub rozwój magazynów na obrzeżach Tajpej. Nowoczesne obiekty logistyczne cieszą się dużym popytem ze strony e-commerce, a stopy zwrotu są tam wyższe niż z nieruchomości mieszkaniowych. Pozycja Tajwanu w sektorze zaawansowanej produkcji oraz konieczność przechowywania zapasów dodatkowo wspierają ten segment. Podobnie wokół Hsinchu czy Taichung, chociaż znajdują się poza Tajpej, mogą być okazją inwestycyjną – obsługując łańcuch dostaw półprzewodników (trzeba jednak uważać na wahania związane z cyklami technologicznymi). Nisza dla zagranicznych nabywców: Tajwan jest jednym z niewielu miejsc w świecie chińskojęzycznym, gdzie cudzoziemcy mogą posiadać nieruchomość na własność investasian.com, a Taipei jest bardzo przyjaznym do życia miastem. Chociaż cudzoziemcy napotykają takie same ryzyka rynkowe jak miejscowi (oraz surowe zasady wzajemności i pobytu), ci, którzy planują zamieszkać na Tajwanie, mogą uznać nieruchomości w Tajpej za atrakcyjne z powodów stylu życia. Nowe prawo podatkowe traktuje rezydentów zagranicznych jak miejscowych w przypadku głównego miejsca zamieszkania taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, więc zagraniczny profesjonalista mieszkający w Tajpej może kupić dom i cieszyć się niskim podatkiem od posiadania nieruchomości (1% rocznie) – co jest bardzo konkurencyjne w porównaniu do innych miast świata. To raczej okazja związana ze stylem życia niż czysta inwestycja, ale na dłuższą metę posiadanie mieszkania w Tajpej może być zabezpieczeniem przed wzrostem czynszów i wahaniami kursów walut.

Kluczowe ryzyka:

Przecena i niskie stopy zwrotu: Według wielu wskaźników nieruchomości w Tajpej są przewartościowane w stosunku do fundamentów . Stopy zwrotu z wynajmu na poziomie około 2% oznaczają, że po odliczeniu podatków od nieruchomości, kosztów utrzymania oraz inflacji, realny zysk inwestora z wynajmu mieszkania w Tajpej jest często bliski zeru investasian.com investasian.com. To poważne ryzyko: inwestor w zasadzie polega tylko na wzroście wartości kapitału. Jeśli ceny się zatrzymają lub spadną, inwestycja może zostać w tyle nawet za zwykłymi oszczędnościami czy innymi aktywami. Średnie mieszkanie o powierzchni 30 pingów (~100 m²) kosztuje w Tajpej 600 000-700 000 USD investasian.com investasian.com, co skutkuje ekstremalnie wysokim wskaźnikiem ceny do dochodu – lokalne pensje (~1500 USD/miesiąc mediana) po prostu nie uzasadniają takich cen investasian.com investasian.com. Istnieje realne ryzyko korekty cen w dłuższym terminie , albo przynajmniej lat stagnacji cen, zanim płace dogonią wartości rynkowe. Międzynarodowe porównania mówią same za siebie: Tajpej jest niemal tak drogie jak Singapur za metr kwadratowy, ale nie posiada takiego statusu globalnego centrum finansowego ani podobnych ograniczeń gruntowych investasian.com investasian.com. To sugeruje ograniczony potencjał wzrostu w najbliższej przyszłości.

Według wielu wskaźników . Stopy zwrotu z wynajmu na poziomie około 2% oznaczają, że po odliczeniu podatków od nieruchomości, kosztów utrzymania oraz inflacji, realny zysk inwestora z wynajmu mieszkania w Tajpej jest często bliski zeru investasian.com investasian.com. To poważne ryzyko: inwestor w zasadzie polega tylko na wzroście wartości kapitału. Jeśli ceny się zatrzymają lub spadną, inwestycja może zostać w tyle nawet za zwykłymi oszczędnościami czy innymi aktywami. Średnie mieszkanie o powierzchni 30 pingów (~100 m²) kosztuje w Tajpej 600 000-700 000 USD investasian.com investasian.com, co skutkuje ekstremalnie wysokim wskaźnikiem ceny do dochodu – lokalne pensje (~1500 USD/miesiąc mediana) po prostu nie uzasadniają takich cen investasian.com investasian.com. , albo przynajmniej lat stagnacji cen, zanim płace dogonią wartości rynkowe. Międzynarodowe porównania mówią same za siebie: Tajpej jest niemal tak drogie jak Singapur za metr kwadratowy, ale nie posiada takiego statusu globalnego centrum finansowego ani podobnych ograniczeń gruntowych investasian.com investasian.com. To sugeruje ograniczony potencjał wzrostu w najbliższej przyszłości. Ryzyko polityczne i regulacyjne: Silna ingerencja rządu oznacza, że polityka może z dnia na dzień zmienić rachunek inwestycyjny . Na przykład, nowy podatek „anty-spekulacyjny” lub dalsze zaostrzenie kredytowania mogą zostać wprowadzone, jeśli ceny nie ustabilizują się wystarczająco. Zagraniczni inwestorzy są narażeni na ryzyko zmiany umów o wzajemności lub pojawienia się dodatkowych barier, jeśli np. pogorszą się stosunki geopolityczne. Nawet teraz obcokrajowcy muszą upewnić się, że ich kraj ojczysty pozwala obywatelom Tajwanu na zakup tam nieruchomości, w przeciwnym razie Tajwan nie pozwoli im na zakup u siebie (zasada wzajemności) taiwanhousing.tw. Nabywcy z Chin kontynentalnych, którzy niegdyś wspierali segment rynku luksusowego w Tajpej, w dużej mierze zniknęli po tym, jak Pekin ograniczył zagraniczne zakupy investasian.com investasian.com – przypomnienie, że decyzje polityczne mogą wyeliminować całą grupę kupujących. Utrzymujące się napięcia na linii Chiny-Tajwan lub jakakolwiek niestabilność także mogą wpłynąć na wartość (profil ryzyka Tajpej obejmuje ryzyko trzęsień ziemi i konfliktu zbrojnego, co niepokoi część zagranicznych inwestorów investasian.com).

Silna ingerencja rządu oznacza, że . Na przykład, nowy podatek „anty-spekulacyjny” lub dalsze zaostrzenie kredytowania mogą zostać wprowadzone, jeśli ceny nie ustabilizują się wystarczająco. Zagraniczni inwestorzy są narażeni na ryzyko zmiany umów o wzajemności lub pojawienia się dodatkowych barier, jeśli np. pogorszą się stosunki geopolityczne. Nawet teraz obcokrajowcy muszą upewnić się, że ich kraj ojczysty pozwala obywatelom Tajwanu na zakup tam nieruchomości, w przeciwnym razie Tajwan nie pozwoli im na zakup u siebie (zasada wzajemności) taiwanhousing.tw. Nabywcy z Chin kontynentalnych, którzy niegdyś wspierali segment rynku luksusowego w Tajpej, w dużej mierze zniknęli po tym, jak Pekin ograniczył zagraniczne zakupy investasian.com investasian.com – przypomnienie, że decyzje polityczne mogą wyeliminować całą grupę kupujących. Utrzymujące się lub jakakolwiek niestabilność także mogą wpłynąć na wartość (profil ryzyka Tajpej obejmuje ryzyko trzęsień ziemi i konfliktu zbrojnego, co niepokoi część zagranicznych inwestorów investasian.com). Ryzyko płynności i dźwigni finansowej: Przy spadkach wolumenów i transakcjach na kilkuletnich minimach , nieruchomości w Tajpej stały się mniej płynne. Inwestor może teraz napotkać znacznie dłuższy czas sprzedaży nieruchomości niż podczas boomu. Jeśli ktoś jest zadłużony (mimo ograniczeń dźwigni, niektórzy inwestorzy nadal zaciągają pożyczki wtórne lub korzystają z nieregulowanego finansowania), mogą utknąć na słabym rynku, ponosząc stałe koszty utrzymania. Koszt utrzymania wzrósł wraz z nowymi podatkami: posiadanie kilku pustych mieszkań oznacza konieczność płacenia do 4,8% wartości szacunkowej w podatku rocznie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – wysoka opłata, która może uszczuplić kapitał inwestora, jeśli ceny nie rosną. Jeśli w przyszłości stopy procentowe wzrosną (nie jest to spodziewane od razu, ale jest to ryzyko na kilka lat), mocno zadłużeni właściciele mogą zostać jeszcze bardziej przyciśnięci.

Przy spadkach wolumenów i , nieruchomości w Tajpej stały się mniej płynne. Inwestor może teraz napotkać znacznie dłuższy czas sprzedaży nieruchomości niż podczas boomu. Jeśli ktoś jest zadłużony (mimo ograniczeń dźwigni, niektórzy inwestorzy nadal zaciągają pożyczki wtórne lub korzystają z nieregulowanego finansowania), mogą utknąć na słabym rynku, ponosząc stałe koszty utrzymania. wzrósł wraz z nowymi podatkami: posiadanie kilku pustych mieszkań oznacza konieczność płacenia do 4,8% wartości szacunkowej w podatku rocznie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – wysoka opłata, która może uszczuplić kapitał inwestora, jeśli ceny nie rosną. Jeśli w przyszłości stopy procentowe wzrosną (nie jest to spodziewane od razu, ale jest to ryzyko na kilka lat), mocno zadłużeni właściciele mogą zostać jeszcze bardziej przyciśnięci. Konkurencja z innych rynków: Regionalnie inwestorzy mogą znaleźć lepsze perspektywy gdzie indziej. Na przykład Malezja lub Wietnam oferują wyższe stopy zwrotu z najmu oraz wzrost, Singapur zapewnia większą stabilność itd. investasian.com investasian.com. Istnieje koszt alternatywny lokowania kapitału na stagnującym rynku. Niektórzy analitycy otwarcie sugerują, że tajwański rynek nieruchomości ma „bardzo mało zysków do wyciągnięcia” i że można znaleźć lepsze zwroty na rynkach wschodzących lub nawet w innych klasach aktywów investasian.com investasian.com. Ryzyko dla inwestora polega na tym, że rynek w Tajpej może notować słabe wyniki przez dekadę, podczas gdy ich pieniądze mogłyby się pomnażać gdzie indziej.

Podsumowując, inwestowanie w nieruchomości w Tajpej w 2025 roku to ostrożna gra. Może mieć sens dla osób poszukujących domu lub długoterminowego przechowania wartości w prestiżowej lokalizacji, a także istnieją nisze wzrostowe (logistyka, niektóre dzielnice). Jednak inwestowanie spekulacyjne na szybki zysk jest w dużej mierze wykluczone — rynek „prosi się o korektę” i można argumentować, że już ją przechodzi investasian.com investasian.com. Ostrożni inwestorzy dokładnie przemyślą otoczenie niskiej rentowności/wysokich cen. Strategie ograniczania ryzyka obejmują: koncentrowanie się na nieruchomościach o unikalnej wartości (np. w pobliżu najlepszych szkół lub powstających linii metra), utrzymywanie niskiej dźwigni finansowej i długi horyzont inwestycyjny, aby przetrwać cykle. Kluczowa jest także dywersyfikacja – wielu lokalnych inwestorów historycznie lokowało wielką część majątku w nieruchomościach; obecny klimat sugeruje zrównoważenie tego innymi inwestycjami, by ograniczyć ekspozycję na tę fazę spowolnienia rynku.

Dynamika rynku nieruchomości w dzielnicach Tajpej

Tajpej to zbiór zróżnicowanych dzielnic, z których każda ma własny profil nieruchomości. Ceny nieruchomości i popyt różnią się znacznie w zależności od dzielnicy, na co wpływają takie czynniki, jak lokalizacja, rozwój, udogodnienia i nowa podaż. Oto przegląd dynamiki rynku nieruchomości w Tajpej na poziomie dzielnic:

Dzielnica Da’an: Znana jako najbardziej prestiżowa dzielnica mieszkalna Tajpej, Da’an niezmiennie osiąga najwyższe wartości nieruchomości w mieście. Jest centralnie położona (znajduje się tu Park Leśny Da’an, najlepsze szkoły i Narodowy Uniwersytet Tajwański w pobliżu) i ma doskonały dostęp do linii metra MRT. Według najnowszych danych średnie ceny w Da’an mieszczą się w przedziale około NT$1,2–2,0 miliona za ping (400 tys.–650 tys. USD za 3,3 m²) za apartamenty taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Oznacza to, że standardowy apartament o powierzchni 30 pingów (99 m²) w Da’an z łatwością przekracza NT$36 milionów (1,2 mln USD). Popularność Da’an (zarówno wśród mieszkańców, jak i obcokrajowców) utrzymuje wysoki popyt. Nawet podczas korekty rynku w latach 2024–25 ceny w Da’an pozostały stabilne; dzielnica ta często stanowi punkt odniesienia dla luksusowego rynku Tajpej. Jako dojrzała dzielnica, nowa podaż w Da’an jest ograniczona – większość nieruchomości to odsprzedaże lub przebudowy starszych budynków. Inwestorzy cenią Da’an za stabilność i płynność (zawsze jest popyt na „Beverly Hills” Tajpej).

Znana jako najbardziej prestiżowa dzielnica mieszkalna Tajpej, w mieście. Jest centralnie położona (znajduje się tu Park Leśny Da’an, najlepsze szkoły i Narodowy Uniwersytet Tajwański w pobliżu) i ma doskonały dostęp do linii metra MRT. Według najnowszych danych średnie ceny w Da’an mieszczą się w przedziale około (400 tys.–650 tys. USD za 3,3 m²) za apartamenty taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Oznacza to, że standardowy apartament o powierzchni 30 pingów (99 m²) w Da’an z łatwością przekracza NT$36 milionów (1,2 mln USD). Popularność Da’an (zarówno wśród mieszkańców, jak i obcokrajowców) utrzymuje wysoki popyt. Nawet podczas korekty rynku w latach 2024–25 ceny w Da’an pozostały stabilne; dzielnica ta często stanowi punkt odniesienia dla luksusowego rynku Tajpej. Jako dojrzała dzielnica, – większość nieruchomości to odsprzedaże lub przebudowy starszych budynków. Inwestorzy cenią Da’an za stabilność i płynność (zawsze jest popyt na „Beverly Hills” Tajpej). Dzielnica Xinyi: Nowoczesna dzielnica Xinyi – centrum finansowe i handlowe Tajpej, gdzie znajduje się Taipei 101 – rywalizuje z Da’an o najwyższą pozycję. Luksusowe apartamentowce w pobliżu Taipei 101 i „obszarze planistycznym Xinyi” często osiągają podobne ceny jak w Da’an (ponad 1 mln NT$ za ping) vpon.com. Szczególnie drogie są okolice hali pamięci Sun Yat-Sena i stacji metra Xinyi Anhe vpon.com. Xinyi przyciąga luksusowymi wieżowcami, bogatą infrastrukturą rozrywkową i biurowcami; to dzielnica przeznaczona pod ekskluzywne inwestycje. Sytuacja na rynku nieruchomości obejmuje tu mieszankę budynków mieszkalnych i biurowych – niektóre lokale w Xinyi to apartamenty serwisowane lub budynki wielofunkcyjne. Podaż wciąż nieco rośnie (np. nowe luksusowe wieże, jak projekt Taipei Sky Tower). W 2025 roku apartamenty w Xinyi wciąż cieszą się popytem, choć ze względu na bardzo wysokie ceny liczba kupujących jest niewielka. Właścicielami są głównie zamożne rodziny lub inwestorzy z tajwańskich elit biznesowych. Rynek najmu w Xinyi skierowany jest do ekspatów i kadry kierowniczej, choć stopy zwrotu są niskie w stosunku do ceny. Podczas ostatniego spowolnienia na rynku w Xinyi było mniej transakcji, ale ceny znacząco nie spadły – sprzedający wolą czekać na oczekiwaną cenę, doceniając unikatowość Xinyi.

Zhongzheng i Songshan: Te dzielnice również stanowią część rdzenia Tajpej. Dzielnica Zhongzheng (obejmująca Biuro Prezydenta, okolicę Memoriału Czang Kaj-szeka) to mieszanka urzędów rządowych i starszych osiedli mieszkaniowych. Są tam ekskluzywne enklawy (np. w pobliżu Narodowego Szpitala Uniwersytetu Tajwańskiego lub centrum obywatelskiego), ale także wiele starszych budynków. Średnie ceny w Zhongzheng są tylko nieco niższe niż w Da’an – według danych sprzed kilku lat wynoszą około 800–900 tys. NT$ za ping vpon.com. Dzielnica Songshan, zwłaszcza w rejonach takich jak Wspólnota Minsheng i okolice Nanjing East Road, to kolejny drogi obszar, gdzie średnie ceny często przekraczają 800 tys. NT$ za ping vpon.com. Obie dzielnice mają dogodny dojazd i ugruntowane społeczności. W okresie boomu wzrosty cen były tu łagodniejsze w porównaniu z obrzeżami (bo już wcześniej były wysokie), a podczas ochłodzenia rynkowego odnotowały umiarkowane spadki. Songshan ma kilka nowych prestiżowych inwestycji (np. okolice Taipei Arena oraz rejon Nanjing/Fuxing), co utrzymuje wysoki profil tej dzielnicy. Zhongzheng z wieloma starymi apartamentowcami może w kolejnych latach przechodzić większą rewitalizację dzięki programom miejskiego odnowienia skierowanym w stronę starzejących się budynków.

Zhongshan i Shilin: Dzielnica Zhongshan jest częściowo bardzo centralna (korytarz biegnący na północ od głównego dworca Tajpej przez stację MRT Zhongshan aż do rejonu Dazhi/Mirramar). To dzielnica kontrastów: modne, luksusowe enklawy w pobliżu MRT Zhongshan i Dunhua North, ale także starsze, niskie zabudowania. Niektóre miejsca, takie jak Dazhi/Tianmu (co faktycznie znajduje się w dzielnicy Shilin, ale sąsiaduje z Dazhi w Zhongshan), zamieszkują ekspaci i znajdują się tam luksusowe, duże mieszkania. Średnie ceny w Zhongshan są na wysokim-średnim poziomie (ok. 750 tys. NT$/ping według danych z 2022 roku) vpon.com, co jest zasługą bogatszych enklaw. Dzielnica Shilin jest średnio nieco tańsza (ok. 650 tys. NT$/ping) vpon.com, ale obejmuje Tianmu – zamożną, przypominającą przedmieście okolicę, gdzie domy i mieszkania są bardzo drogie (Tianmu często rywalizuje z Da’an jeśli chodzi o ceny luksusowych nieruchomości w przeliczeniu na ping). W Shilin znajduje się też duża część Yangmingshan (teren górski), gdzie znajdziemy zarówno luksusowe wille, jak i tańsze, starsze budynki. W 2025 roku Shilin i Zhongshan cieszą się stabilnym popytem, zwłaszcza wśród rodzin – Shilin ze względu na przestrzeń i szkoły międzynarodowe (atrakcyjne dla ekspatów), zaś Zhongshan ze względu na centralne położenie. Przedłużenie linii MRT (czerwonej) do Tianmu jeszcze nie zostało zrealizowane, więc w tych rejonach dominują autobusy/transport prywatny, co hamuje bardziej dynamiczny wzrost popytu.

Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Te dzielnice zazwyczaj reprezentują bardziej „przystępną cenowo” stronę Tajpej (choć przystępna cenowo jest tutaj pojęciem względnym).

Neihu i Nangang: Te dwa wschodnie dzielnice to parki technologiczne i biznesowe Tajpej. Neihu stało się centrum technologii z wieloma siedzibami firm IT, a także posiada dzielnice mieszkaniowe klasy średniej. Nangang ma Nangang Software Park, Centrum Wystawiennicze oraz rosnącą liczbę wieżowców. Nieruchomości w Neihu mają średnie ceny na poziomie średniej półki (~NT$600k/ping) vpon.com, chociaż niektóre nowe projekty przekraczają NT$800k. Nangang był historycznie tańszy, ale wraz z rozwojem niektóre jego części szybko podrożały. Obie dzielnice doświadczyły znacznego nowego podaży – nowoczesnych kondominiów skierowanych do młodych profesjonalistów pracujących w okolicy, często w nieco bardziej przystępnych cenach niż centrum miasta. Ukończenie linii metra Circular Line i inne ulepszenia transportowe zwiększyły ich atrakcyjność. Niemniej jednak są one również bardziej narażone na wahania rynkowe; gdy rynek był gorący, ceny w Neihu/Nangang szybko rosły, a gdy się ochładzał, w tych dzielnicach było wiele dostępnych mieszkań. W 2025 roku, jeśli ktoś szuka nowszego mieszkania z udogodnieniami w (relatywnie) niższej cenie, Neihu i Nangang oferują takie możliwości. Puste mieszkania w niektórych nowych budynkach są zauważalne, więc kupujący mogą negocjować korzystne warunki (deweloperzy mogą oferować zniżki lub bonusy na pozostałe lokale).

Nowe Tajpej City (dzielnice przyległe): Choć formalnie nie należą do Taipei City, warto zauważyć, że dzielnice położone tuż za granicą Tajpej (w Nowym Tajpej) silnie wpływają na rynek Tajpej i same są przez niego kształtowane. Obszary takie jak Yonghe i Zhonghe (położone tuż za rzeką na południe od Tajpej) oraz Banqiao (na południowy zachód) doświadczyły wzrostu cen do niemal tajpejskich poziomów. W rzeczywistości Yonghe i Zhonghe w Nowym Tajpej mają dzielnice, gdzie ceny dorównują tym ze słabszych dzielnic Tajpej – są one niezwykle gęsto zaludnione i bardzo pożądane ze względu na krótki dojazd (tylko jeden most od Tajpej). Według jednej z analiz, Yonghe, Zhonghe i Banqiao mogą się poszczycić cenami za ping dochodzącymi do poziomów najtańszych dzielnic Tajpej, często przekraczającymi 600–800 tys. NT$/ping w najlepszych projektach vpon.com vpon.com. Nowa Specjalna Dzielnica Xinban w Banqiao to nowoczesne centrum miasta z drapaczami chmur, centrami handlowymi i urzędami; przyciąga wiele osób wyprowadzających się z Tajpej. Jak zauważono wcześniej, Tajpej traciło populację na rzecz tych właśnie obszarów – przykładowo, Taoyuan i Nowe Tajpej miały dodatnie salda napływu ludności, gdy ludzie przenosili się do tańszych mieszkań z nowymi połączeniami MRT taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Trend migracji z miasta na przedmieścia raczej się utrzyma, co oznacza duży popyt w przyległych dzielnicach Nowego Tajpej i spowolnienie wzrostu cen w Tajpej. Inwestorzy mogą rozważyć dzielnice Nowego Tajpej jako alternatywę: często oferują one lepsze stopy zwrotu z najmu, bo ceny zakupu są nieco niższe, podczas gdy czynsze nie są proporcjonalnie mniejsze (wiele osób chętnie tam wynajmuje i dojeżdża do Tajpej).

to najstarsza dzielnica Tajpej (historycznie zwana Mangka lub Bangka), posiadająca wiele zabytków, ale także stygmat mniej zamożnej okolicy.Ma konsekwentnie jedne z najniższych średnich cen domów w mieście – średnio około(niektóre stare mieszkania nawet poniżej NT$400 tys./pyeong) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw .W okolicy Ximending w Wanhua pojawiły się nowe inwestycje (np. niektóre wieżowce skierowane do młodych nabywców), ale ogólnie ceny pozostają tam niższe.W latach 2024–25; można kupić małe mieszkanie za 10–15 milionów NT$, co jest prawie niemożliwe w Da’an lub Xinyi estate.ltn.com.tw sąsiaduje z Wanhua, z historyczną ulicą Dihua i tradycyjnymi targami.Ma również ceny z dolnej i średniej półki (~630 tys. NT$/ping w 2022 roku) vpon.com vpon.com i przechodzi proces gentryfikacji.(najbardziej na południe, w tym Muzha) to spokojniejsza dzielnica mieszkalna z dobrym dostępem do MRT (linia brązowa); ceny tam również mogą być poniżej 700 tys. NT$/ping, a miejsce to jest popularne wśród rodzin szukających lepszego powietrza i większej przestrzeni (graniczy z zoo i wzgórzami).(północna dzielnica źródeł termalnych) oferuje mieszankę – luksusowe apartamentowce z gorącymi źródłami w kontraście do starszych budynków.Średnia mieści się w zakresie 600–700 tys. NT$.Te zewnętrzne dzielnice zazwyczaj doświadczają– nie rosły tak bardzo podczas boomu, więc teraz nie spadają aż tak bardzo.Korzystają z „poszukiwania okazji”, gdy kupujący, których nie stać na centrum Tajpej, szukają dowolnego adresu w Tajpej, na który ich stać.Rzeczywiście, niektóre z, właśnie dlatego, że budżet w wysokości 10–12 milionów NT$ pozwalał tam na zakup nowego małego mieszkania – co było niemożliwe w dzielnicach wschodnich facebook.com

Podsumowując dynamikę dzielnic Tajpej: centralne dzielnice (Da’an, Xinyi, Songshan itd.) mają najwyższe ceny i najbardziej stabilny popyt, będąc probierzem rynku luksusowego. Dzielnice peryferyjne (Wanhua, Wenshan itd.) oferują relatywnie niższe ceny wejścia i przyciągają przede wszystkim osoby kupujące pierwsze mieszkanie i osoby o mniejszych budżetach, a także mogą zanotować wzmożony ruch, gdy centrum miasta stanie się mniej przystępne cenowo. W obecnej fazie ochłodzenia rynku dzielnice luksusowe pozostają odporne, ale spokojne (niewiele wymuszonych sprzedaży, drobne spadki cen), podczas gdy dzienice ze średnimi cenami są bardziej aktywne, bo kupujący szukają okazji (nie obserwuje się tu jednak załamania, bo pierwotnie ceny nie były przesadnie wysokie). Interakcja pomiędzy Tajpej a Nowym Tajpej ma także ogromne znaczenie – usprawnienia w transporcie regionalnym (nowe linie MRT itd.) mogą szybko zmienić wzorce popytu. Przykładowo, gdy nowa linia Wanda MRT (w trakcie budowy) zostanie otwarta, połączy obszary Wanhua/TVG z południowym Nowym Tajpej, co może podnieść wartości nieruchomości wzdłuż tej trasy.

Ostatecznie, rynek nieruchomości w Tajpej jest bardzo zlokalizowany. Potencjalni nabywcy lub inwestorzy powinni analizować trendy na poziomie dzielnic: jedna okolica może być przeinwestowana i słaba, podczas gdy inna, oddalona o kilka kilometrów, cierpi na niedobór podaży i skumulowany popyt. Rynek nieruchomości w Tajpej nie jest jednolity, a przemyślana strategia na 2025 rok to skoncentrowanie się na mikrolokalizacjach – powiedzenie „lokalizacja, lokalizacja, lokalizacja” jest tutaj bardzo prawdziwe, niezależnie czy chodzi o bliskość stacji MRT, prestiżowej dzielnicy szkolnej czy nowej strefy deweloperskiej.

Tajpej vs. inne duże miasta Tajwanu: Porównanie

Porównując rynek nieruchomości w Tajpej z innymi dużymi tajwańskimi miastami, takimi jak Taizhong i Kaohsiung (oraz Nowe Tajpej, Tainan i Taoyuan), zauważalne są różnice w zakresie poziomów cen, trendów i czynników napędzających rynek.

Poziomy cen: Tajpej jest zdecydowanie najdroższym miastem na Tajwanie pod względem nieruchomości. Nawet średnia cena za ping (㎡) domu w Tajpej znacząco przewyższa ceny w innych miastach. Na początku 2025 roku średnia dla miasta Tajpej wynosiła około 1 233 000 NT$ za ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, podczas gdy w innych miastach jest to zazwyczaj ułamek tej sumy. Na przykład Hsinchu City – napędzane przemysłem technologicznym – było drugie pod względem ceny, ze średnią około 594 000 NT$ za ping taiwannews.com.tw. Średnia cena domu na rynku pierwotnym w Taoyuan wynosiła około 372 000 NT$ za ping w 2025 roku taiwannews.com.tw. W Taizhong i Kaohsiung ceny zazwyczaj mieszczą się w przedziale 200 000–400 000 NT$ za ping w większości dzielnic (nowe luksusowe projekty są droższe). Wszystkich sześć specjalnych gmin (Tajpej, Nowe Tajpej, Taoyuan, Taizhong, Tainan, Kaohsiung) ma obecnie przeciętne ceny mieszkań powyżej 10 milionów NT$ taipeitimes.com taipeitimes.com, ale poza Tajpej za te pieniądze można otrzymać znacznie więcej. Na przykład, budżet 15 milionów NT$ pozwoli kupić małą kawalerkę o powierzchni 15 pingów w Tajpej, podczas gdy w Kaohsiung lub Taizhong można za to mieć komfortowe mieszkanie rodzinne o powierzchni 40 pingów.

Ostatnie trendy cenowe: W okresie boomu 2020–2022 i na początku 2023 roku kilka miast poza Tajpej odnotowało szybszy procentowy wzrost cen niż samo Tajpej. Niskie stopy procentowe i płynność wywołana pandemią skierowały się na regionalne rynki nieruchomości. W pierwszej połowie 2024 roku Hsinchu, Taoyuan, Taichung oraz Kaohsiung przewodziły w skali kraju pod względem wzrostu cen – ceny domów w Hsinchu wzrosły o 17,1% rok do roku, w Taoyuan o 15,6%, w Taichung o 14,9%, a w Kaohsiung o 13,1% taipeitimes.com taipeitimes.com. Wzrost cen w Tajpej był bardziej umiarkowany (około 5% w tym okresie) taipeitimes.com. Ten schemat czasami nazywany był „dyfuzją miejską” boomu: gdy Tajpej stawało się drogie, spekulacyjne oraz rzeczywiste zakupy rozprzestrzeniały się do miast takich jak Taichung (które stało się drugim co do wielkości miastem Tajwanu pod względem liczby ludności) i Kaohsiung (atrakcyjnym dzięki nowej infrastrukturze i przemysłowi).

Jednak w następującej po nim korekcie rynkowej (koniec 2024) miasta, w których wzrost cen był przesadzony, obserwują większe spadki. Jak wspomniano wcześniej, IV kwartał 2024 przyniósł spadki cen we wszystkich większych miastach, ale największe spadki odnotowały Kaohsiung i Tainan (około 10% kwartał do kwartału w Kaohsiung, 7% w Tainan) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung i Taoyuan odnotowały umiarkowane spadki (~3–5%), a Tajpej/Nowe Tajpej najmniejsze (~2–3%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. To podkreśla podstawową różnicę: Rynek Tajpej, choć drogi, jest mniej zmienny – nie nadmuchał się tak szybko jak np. Kaohsiung, więc nie napotkał tak silnego spadku. Wzrost cen w Kaohsiung był częściowo napędzany oczekiwaniami na inwestycje przemysłowe (takie jak planowane fabryki TSMC i inne projekty technologiczne) oraz infrastrukturę (nowe linie MRT, przebudowa portu). Gdy te oczekiwania nie zostały natychmiast spełnione przez podstawowe wskaźniki (opóźnienia projektów technologicznych, lokalne dochody nie nadążały), nastąpiła korekta taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Tajpej, jako bardziej dojrzały rynek, pozostał bardziej stonowany.

Czynniki ekonomiczne i popyt: Każde miasto ma własne czynniki napędzające. Tajpej napędzane jest przez zatrudnienie w sektorze biurowym, obecność administracji państwowej oraz ograniczoną dostępność ziemi. Taizhong, z populacją porównywalną do Tajpej, ma bardziej gospodarkę opartą na przemyśle (maszyny, lotnictwo), ale również rozwijający się sektor usług; na rynek nieruchomości wpłynęły przenosiny ludzi i firm do tego miasta (jest centralnie położone i ma tańszą ziemię). Kaohsiung historycznie było przemysłowe (petrochemia, transport morski), a obecnie próbuje przestawić się na technologie (półprzewodniki) i turystykę. Obietnica tych nowych branż napędziła spekulacyjny popyt w latach 2021-2023 – często określany jako „efekt TSMC.” W dzielnicy Nanzih w Kaohsiungu (gdzie powstaje fabryka TSMC) ceny mieszkań wzrosły podobno o prawie 90% w latach 2020-2023 w oczekiwaniu na inwestycję straitstimes.com straitstimes.com. To znacznie więcej niż notowano w Tajpej. Jednak, jak zauważają analitycy, lokalne zarobki i infrastruktura w Kaohsiungu nie nadążają, więc takie wzrosty mogą nie być w pełni trwałe taiwannews.com.tw. Tainan doświadczył podobnego efektu TSMC (dzięki Southern Taiwan Science Park), co doprowadziło do wzrostu wcześniej bardzo niskich cen. Hsinchu (nie jest dużym miastem, ale warto o nim wspomnieć) posiada Science Park i najwyższe dochody w Tajwanie, co tłumaczy drugie miejsce pod względem cen mieszkań. Taoyuan korzysta z bliskości Tajpej i międzynarodowego lotniska, dzięki czemu jest popularnym miejscem dla osób dojeżdżających do pracy w Tajpej; miasto to utrzymuje stale wysoką liczbę transakcji i wzrost populacji (Taoyuan odnotował największą migrację netto w pierwszej połowie 2025 roku spośród wszystkich miast) taiwannews.com.tw.

Różnice w podaży: Podaż mieszkań w Tajpej jest ograniczona (mało wolnych gruntów, skomplikowany proces rewitalizacji), podczas gdy miasta takie jak Taichung czy Kaohsiung mają więcej przestrzeni do rozbudowy lub zagospodarowania dużych terenów. Oznacza to, że ryzyko nadpodaży jest wyższe poza Tajpej. Na przykład w poprzednich cyklach w Taichungu wybudowano zbyt wiele luksusowych apartamentów, które potem nie znalazły nabywców. W obecnym cyklu Nowe Tajpej zaskakująco mocno ograniczyło nowe rozpoczęcia budów w 2024 roku (-62%, jak wspomniano) z powodu nadpodaży w pewnych strefach taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung miał najwięcej rozpoczęć budów mieszkań w 2024 roku wśród wszystkich regionów (33 tys. jednostek) taiwannews.com.tw, co może sygnalizować przyszłą nadpodaż, jeśli popyt nie nadąży. Nowa podaż w Tajpej jest umiarkowana i zazwyczaj szybko się sprzedaje (jeśli cena jest odpowiednia) dzięki rzeczywistemu zapotrzebowaniu i zastępowaniu starych budynków. Dlatego też inwestorzy postrzegają Tajpej jako obszar o niższym ryzyku nadmiaru zapasów, natomiast muszą być ostrożni w nowych dzielnicach Taichungu lub na obrzeżach Kaohsiung, gdzie powstają całe nowe osiedla.

Stopy zwrotu i klimat inwestycyjny: Co ciekawe, stopy zwrotu z wynajmu są niskie w całym Tajwanie, choć są nieco wyższe poza Tajpej. W Tajpej standardem jest ok. 2%, natomiast w Kaohsiung czy Taichungu można czasem uzyskać 2,5–3% ze względu na niższe ceny nieruchomości. Zagraniczne inwestycje na tajwańskim rynku nieruchomości są relatywnie niewielkie i skupiają się głównie na Tajpej; inne miasta nie notują znaczącej aktywności kupujących z zagranicy (poza niektórymi zamorskimi Tajwańczykami). Profil ryzyka również się różni – Tajpej może być bardziej narażone na niektóre zagrożenia (np. to centrum polityczne, więc każdy konflikt dotknie je w pierwszej kolejności), podczas gdy miasta południowe zmagają się z innymi ryzykami (zmienność przemysłowa). Ogólnie jednak wszystkie miasta byłyby dotknięte przez poważniejsze problemy krajowe, takie jak zmiany stóp procentowych czy wydarzenia geopolityczne.

Wpływ polityki: Kontrole kredytowe banku centralnego oraz nowe przepisy podatkowe, o których rozmawialiśmy, obowiązują ogólnokrajowo, więc dotyczą wszystkich miast. W rzeczywistości niektóre środki początkowo celowały w Tajpej i Nowe Tajpej (gdzie spekulacja była największa), a następnie zostały rozszerzone. Teraz inwestor w Taichung kupujący trzeci dom podlega tym samym limitom LTV i dopłatom podatkowym, co inwestor w Tajpej taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. To oznacza, że warunki polityki są bardziej wyrównane niż wcześniej. Może to nawet pomóc Tajpej utrzymać wartość – wcześniej spekulanci unikali Tajpej z powodu wyższych kosztów wejścia i przenosili się do Taichung/Kaohsiung, pompując tamte rynki, ale teraz, gdy zasady obowiązują wszędzie, arbitraż jest ograniczony. Widzieliśmy to pod koniec 2024 roku, kiedy wszystkie miasta odczuły ochłodzenie, gdy kredyt został ograniczony taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

W skrócie, najem nieruchomości w Tajpej jest jak inwestycja w wysokowartościowe akcje blue-chip: drogie, stosunkowo stabilne, o niższym wzroście, podczas gdy miasta takie jak Taichung/Kaohsiung są bardziej jak akcje wzrostowe: tańsze, ale bardziej zmienne i cykliczne. Tajpej prowadzi pod względem poziomu cen; inne czasami prowadzą pod względem tempa wzrostu. W najbliższych latach wielu oczekuje, że „miasta drugiego poziomu” (Taichung, Kaohsiung) będą miały trudniejszy okres – przeżyły boom i teraz muszą go „przetrawić”. Tajpej prawdopodobnie doświadczy mniej gwałtownych wahań, ale oznacza to też mniej spektakularnych wzrostów.

Szybkie porównanie w skrócie:

Tajpej: ~1,2 mln NTD/ping średnio, ~3% spadku cen w ostatniej korekcie taiwannews.com.tw. Zalety: najwyższy popyt, ograniczona podaż, odporne wartości. Wady: bardzo wysoka cena, niska stopa zwrotu.

~1,2 mln NTD/ping średnio, ~3% spadku cen w ostatniej korekcie taiwannews.com.tw. Zalety: najwyższy popyt, ograniczona podaż, odporne wartości. Wady: bardzo wysoka cena, niska stopa zwrotu. Nowe Tajpej: ~600-800 tys. NTD/ping w popularnych dzielnicach, mniejszy spadek (2,3% w Q4) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Praktycznie przedłużenie rynku Tajpej z nieco bardziej przystępnymi opcjami. Pewne nadwyżki podaży w nowych strefach, ale ogólnie silny rynek ze względu na napływ ludności.

~600-800 tys. NTD/ping w popularnych dzielnicach, mniejszy spadek (2,3% w Q4) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Praktycznie przedłużenie rynku Tajpej z nieco bardziej przystępnymi opcjami. Pewne nadwyżki podaży w nowych strefach, ale ogólnie silny rynek ze względu na napływ ludności. Taoyuan: ~300-400 tys. NTD/ping, umiarkowany spadek (~4,8% w Q4) taiwannews.com.tw. Bardzo aktywny rynek dzięki przemysłowi i kolei MRT na lotnisko. Wzrost cen był wysoki; teraz się uspokaja.

~300-400 tys. NTD/ping, umiarkowany spadek (~4,8% w Q4) taiwannews.com.tw. Bardzo aktywny rynek dzięki przemysłowi i kolei MRT na lotnisko. Wzrost cen był wysoki; teraz się uspokaja. Taichung: ~NT$300k/ping (różnie), spadek ~3,2% w IV kwartale taiwannews.com.tw. Duży rynek pod względem wolumenu. Uważaj na nadpodaż w niektórych dzielnicach; mimo to, jest to gospodarcze centrum centralnego Tajwanu, więc popyt istnieje.

~NT$300k/ping (różnie), spadek ~3,2% w IV kwartale taiwannews.com.tw. Duży rynek pod względem wolumenu. Uważaj na nadpodaż w niektórych dzielnicach; mimo to, jest to gospodarcze centrum centralnego Tajwanu, więc popyt istnieje. Tainan: ~NT$200-300k/ping, spadek ~7% w IV kwartale taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Wzrost dzięki fabryce TSMC; ceny bazowe były niskie, więc nadal jest stosunkowo przystępny. Możliwy dalszy wzrost jeśli przemysł technologiczny będzie się rozwijać, ale dochody są tam niskie.

~NT$200-300k/ping, spadek ~7% w IV kwartale taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Wzrost dzięki fabryce TSMC; ceny bazowe były niskie, więc nadal jest stosunkowo przystępny. Możliwy dalszy wzrost jeśli przemysł technologiczny będzie się rozwijać, ale dochody są tam niskie. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, spadek ~10% w IV kwartale taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Było gorącym tematem ze względu na plany modernizacji i rozwoju technologii; obecnie następuje korekta. W dłuższej perspektywie zależy od sukcesu transformacji gospodarczej (z przemysłu ciężkiego na nowoczesne technologie i usługi).

Podsumowując, Tajpej pozostaje najdroższym i najbardziej „elitarnym” rynkiem, podczas gdy inne miasta oferują większą przystępność cenową i czasami szybszy krótkoterminowy wzrost. Jednak ostatnia korekta po boomie w miejscach takich jak Kaohsiung pokazuje ryzyko pogoni za szybkimi zyskami. Wielu tajwańskich inwestorów faktycznie dywersyfikuje – posiadając dom w Tajpej (dla stabilności/statusu) i ewentualnie mieszkanie na wynajem w Taichung lub Kaohsiung (dla zysku lub potencjalnego wzrostu). Dla inwestora zagranicznego lub dowolnego innego porównującego, kluczowe jest pytanie o tolerancję ryzyka: Tajpej to niższe ryzyko, niższy zwrot; inne miasta – wyższe ryzyko, potencjalnie wyższy zwrot. I jak zawsze, kluczowa jest lokalna wiedza – każde miasto to osobny „mikrorynek”, warto je analizować indywidualnie.

