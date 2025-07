Prognozy rynku nieruchomości w Christchurch na 2025 rok i kolejne lata

Rynek nieruchomości w Christchurch w 2025 roku charakteryzuje się odpornością i stabilnym wzrostem w sektorach mieszkaniowym, komercyjnym i przemysłowym. Miasto w dużej mierze otrząsnęło się z ogólnokrajowego spowolnienia z lat 2022–2023 i przewodzi ożywieniu rynku mieszkaniowego w Nowej Zelandii w latach 2024/25 oneroof.co.nz squirrel.co.nz. Średnie wartości domów w Christchurch są prawie na poziomie szczytu po Covidzie, wynosząc około NZ$798,000 (zaledwie 0,5% poniżej rekordu z czerwca 2022) oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Dla porównania, większe rynki, takie jak Auckland i Wellington, pozostają znacznie poniżej swoich wcześniejszych maksimów i nie oczekuje się, że w pełni się odbudują przed 2028 rokiem lub później oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Względna przystępność cenowa Christchurch, trwające projekty odbudowy oraz silny napływ ludności przyczyniły się do stworzenia bardziej optymistycznych perspektyw niż w wielu innych regionach oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Niniejszy raport analizuje obecne trendy i prognozy w zakresie nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych, z uwzględnieniem informacji na poziomie dzielnic, analizy cen i czynszów, nadchodzących inwestycji, projektów infrastrukturalnych oraz kluczowych czynników ekonomicznych i politycznych kształtujących rynek do 2028 roku.

Trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Rynek mieszkaniowy w Christchurch jest w fazie odbudowy, a ceny rosną umiarkowanie w latach 2024/25 po niewielkim spadku. Średnia wartość nieruchomości w mieście wzrosła o około 1,4% w ciągu trzech miesięcy do maja 2025 roku, co przybliżyło wartości do kilku tysięcy dolarów od ich historycznego maksimum squirrel.co.nz. W rzeczywistości, Christchurch jest na dobrej drodze do osiągnięcia nowego szczytu do połowy 2025 roku, znacznie szybciej niż Auckland (prognozowany 2028) czy Wellington (2031) squirrel.co.nz oneroof.co.nz. Rysunek 1 porównuje obecne ceny i harmonogramy odbudowy na głównych rynkach. Lepsze wyniki Christchurch odzwierciedlają łagodniejszy spadek (tylko około 6,5% spadku od szczytu, w porównaniu do ponad 20% w Wellington) corelogic.co.nz oraz trwałą atrakcyjność dla kupujących zwracających uwagę na wartość oneroof.co.nz. Ceny domów w mieście nie były tak mocno zawyżone jak w Auckland/Wellington, więc korekta była łagodniejsza, a odbicie szybsze oneroof.co.nz. Przy około NZ$650,000–$800,000 za dom o medianie cen, Christchurch oferuje większy dom i działkę za te pieniądze, co przyciągnęło zarówno kupujących po raz pierwszy, jak i osoby przeprowadzające się z droższych regionów oneroof.co.nz. Stabilne zatrudnienie i odnowiona migracja wspierają popyt na mieszkania, podczas gdy rekordowa liczba ofert daje kupującym duży wybór squirrel.co.nz corelogic.co.nz. Ogólnie rzecz biorąc, rynek mieszkaniowy w 2025 roku jest stabilny, ale nie szalony – ceny powoli rosną, a nie gwałtownie, a wolumen sprzedaży odbudowuje się z bardzo niskich poziomów corelogic.co.nz core

Tabela 1. Christchurch vs. inne rynki – ceny domów i odbudowa (dane Valocity/OneRoof oneroof.co.nz oneroof.co.nz)

Rynek Średnia wartość (maj 2025) Poniżej szczytu (%) Oczekiwany powrót do szczytu Christchurch NZ$798 000 oneroof.co.nz –0,5% (praktycznie na szczycie) oneroof.co.nz lip 2025 oneroof.co.nz Auckland NZ$1 300 000 oneroof.co.nz –17,7% oneroof.co.nz gru 2028 oneroof.co.nz Wellington NZ$956 000 oneroof.co.nz –28,6% oneroof.co.nz lip 2031 oneroof.co.nz Średnia NZ NZ$969 000 oneroof.co.nz –11,7% oneroof.co.nz cze 2027 oneroof.co.nz Queenstown-Lakes NZ$2 100 000+ oneroof.co.nz Powyżej szczytu (nowe maksima) oneroof.co.nz Już przekroczono

Tabela 1: Wartości nieruchomości w Christchurch prawie wróciły do szczytu z okresu pandemii, wyprzedzając inne główne ośrodki. (Źródła: Indeks OneRoof-Valocity oneroof.co.nz oneroof.co.nz)

Wnioski na poziomie dzielnic

Sytuacja na rynku nieruchomości w Christchurch różni się w zależności od dzielnicy, co odzwierciedla zróżnicowaną demografię i historię odbudowy. Prestiżowe dzielnice, takie jak Fendalton w zielonej północno-zachodniej części miasta, osiągają najwyższe ceny – średnia wartość to około 1,78 mln dolarów w Fendalton oneroof.co.nz – i dobrze utrzymały swoją wartość. Dla porównania, wiele dzielnic dla kupujących pierwsze mieszkanie na obrzeżach miasta oferuje domy poniżej 700 000 dolarów i odnotowuje ożywioną aktywność w 2025 roku. Obszary takie jak Redwood, Belfast, Bishopdale, Hornby, oraz Broomfield (na północy i zachodzie Christchurch) cieszą się dużym popytem na domy na start, a dobrze wycenione oferty są szybko „wychwytywane” przez kupujących korzystających z poprawy dostępności cenowej squirrel.co.nz. Te dzielnice, często z dobrymi szkołami lub nowymi inwestycjami, korzystają na trendzie przeprowadzki do większych domów i ogrodów, które Christchurch oferuje osobom przenoszącym się z gęściej zabudowanych miast.

Sytuacja mieszkaniowa w centrum miasta również się zmienia. Po odbudowie po trzęsieniu ziemi, centrum Christchurch oferuje teraz nowoczesne apartamenty i domy szeregowe, które przyciągają profesjonalistów i osoby szukające mniejszych mieszkań. Choć życie w centrum miasta pozostaje mniejszym segmentem rynku, trwające ożywienie (w tym nowe sklepy i rozrywka) sprawia, że dzielnice śródmiejskie, takie jak Sydenham i rejon Springs Road, stają się coraz bardziej atrakcyjne. W wschodnich nadmorskich dzielnicach (np. New Brighton, Southshore) wartości nieruchomości nieco pozostają w tyle z powodu historycznych szkód po trzęsieniu ziemi i wyższych kosztów ubezpieczenia, ale projekty rewitalizacyjne (nowy kompleks gorących basenów przy plaży i planowane zabezpieczenia wybrzeża) stopniowo odnawiają zainteresowanie kupujących. Ogólnie rzecz biorąc, większość dzielnic Christchurch ustabilizowała się lub wróciła do wzrostu, a dziesiątki dzielnic w Canterbury osiągnęły nowe rekordy cenowe pod koniec 2024 roku dzięki silnemu odbiciu regionu oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Praktycznie wszystkie najlepiej radzące sobie dzielnice w kraju na początku 2025 roku znajdowały się na Wyspie Południowej, co podkreśla wiodącą rolę Christchurch w odbudowie oneroof.co.nz.

Trendy i stopy zwrotu na rynku najmu

Rynek najmu w Christchurch przesunął się na korzyść najemców w latach 2024–2025, co stanowi znaczącą zmianę po latach ograniczonej podaży. Po raz pierwszy od ponad dekady, liczba dostępnych mieszkań na wynajem wzrosła o około 20% rok do roku w mieście squirrel.co.nz. Wzrost liczby nowych inwestycji oddanych do użytku oraz decyzje niektórych właścicieli o wynajmie niesprzedanych nieruchomości spowodowały zwiększenie podaży dostępnych mieszkań na wynajem. W rezultacie, wzrost czynszów wyhamował – mediany czynszów w Christchurch pozostały w zasadzie stabilne do końca 2024 roku, rosnąc jedynie o około 1–2% rocznie (znacznie poniżej inflacji) corelogic.co.nz globalpropertyguide.com. W rzeczywistości, Canterbury odnotowało jedynie +1,8% roczny wzrost czynszów na październik 2024, podczas gdy w Auckland w tym samym okresie nie odnotowano żadnego wzrostu globalpropertyguide.com. Przy rekordowo wysokiej liczbie ogłoszeń i najniższym od czterech lat popycie ze strony najemców, wielu właścicieli oferuje zniżki lub zachęty, aby wynająć wolne lokale squirrel.co.nz globalpropertyguide.com. Najemcy mają większy wybór i siłę negocjacyjną niż w ostatnich latach, a trend ten prawdopodobnie utrzyma się w krótkim okresie globalpropertyguide.com.

Trendy na rynku nieruchomości komercyjnych (biura i handel detaliczny)

W sektorze najmu, rynek przesunął się na korzyść najemców. Średnie stopy brutto wynoszą około 4,3-4,5%, w porównaniu do ~4,3% w Auckland i Wellington globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Na przykład typowe domy i szeregowce w Christchurch generują około 4,3% stopy zwrotu brutto (IV kwartał 2024) globalpropertyguide.com. Odzwierciedla to niższe ceny wejścia w Christchurch i solidne czynsze, co daje inwestorom lepszy przepływ gotówki niż w Auckland (gdzie typowe stopy zwrotu to 3–4%) grenadier.co.nz. Lokalne agencje zauważają, że średnia stopa zwrotu w Christchurch ~4,3% znacznie przewyższa Auckland ~2,9% grenadier.co.nz, co czyni miasto atrakcyjnym dla osób poszukujących dochodu. Jednak przy wysokich stopach procentowych, zyski netto (po kosztach kredytu) pozostały niewielkie w 2024 roku. Dobrą wiadomością dla właścicieli jest to, że koszty finansowania zaczynają spadać, co powinno poprawić rentowność najmu. Oczekuje się również wzrostu popytu najemców w kolejnych latach, gdyż Christchurch ma dużą populację studentów (Uniwersytet Canterbury itp.) i obserwuje się stały popyt na mieszkania do wynajęcia, nawet jeśli ogólna inflacja czynszów jest umiarkowana grenadier.co.nz. Podsumowując, rynek najmu w Christchurch charakteryzuje się: duża podaż utrzymuje czynsze na przystępnym poziomie dla najemców w najbliższym czasie corelogic.co.nz, ale inwestorzy wciąż mogą osiągać przyzwoite stopy zwrotu i mogą skorzystać na ponownym wzroście czynszów, gdy nadwyżka podaży zostanie wchłonięta po 2026 roku.

Sektor nieruchomości komercyjnych w Christchurch przeżywa okres wysokiego poziomu wynajmu i rosnących czynszów, wbrew światowym trendom spadkowym. Powierzchnie biurowe w Christchurch wyróżniają się na tle innych: wskaźnik pustostanów w najlepszych biurach w centrum miasta spadł do zaledwie 0,4% pod koniec 2023 roku oneroof.co.nz, gdy firmy rywalizowały o wysokiej jakości powierzchnie w nowoczesnych budynkach powstałych po trzęsieniu ziemi. Nawet przy znaczącym nowym napływie podaży w 2024 roku (ponad 33 500 m² nowych lub odnowionych biur wchodzących na rynek) oneroof.co.nz, popyt w dużej mierze nadążał. Ogólny wskaźnik pustostanów biurowych w centrum spadł z 5,7% w połowie 2023 roku do 3,1% w grudniu 2023 oneroof.co.nz. Tymczasowy wzrost pustostanów do około 8,4% na początku 2025 roku odnotowano, gdy na rynek trafił jeden duży odnowiony budynek (224 Cashel St, 14 000 m²), ale z wyłączeniem tego pojedynczego projektu, podstawowe pustostany utrzymywały się na poziomie około 4% cbre.co.nz – wyjątkowo nisko jak na standardy międzynarodowe. Tak napięty rynek spowodował wzrost czynszów biurowych: czynsze netto za najlepsze biura w centrum osiągnęły około 370–380 NZD za m² na początku 2024 roku (wzrost o około 3% r/r) oneroof.co.nz, a najwyższe czynsze „deweloperskie” (za zupełnie nowe, premium powierzchnie) przekraczają obecnie 450 NZD/m² oneroof.co.nz. Sektory biurowe na przedmieściach również odnotowują wzrost czynszów, zwłaszcza za najlepsze powierzchnie cbre.co.nz. Aktywność najmu pozostaje zdrowa w 2025 roku, choć dotyczy głównie dobrze zlokalizowanych, małych powierzchni biurowych, które są bardzo poszukiwane przez lokalne firmy oneroof.co.nz. Deweloperzy działają ostrożnie – niemal wszystkie nowe inwestycje biurowe wymagają wcześniejszego pozyskania najemców („budowa na zamówienie”), a niewiele buduje się spekulacyjnie ze względu na wysokie koszty i ostrożne finansowanie oneroof.co.nz. Niemniej jednak, portfel projektów takich jak The Regent office development in Cathedral Square oraz kilka prestiżowych modernizacji pokazuje wiarę w perspektywy rynku biurowego w Christchurch oneroof.co.nz.

Nieruchomości handlowe w Christchurch wysunęły się na czoło sceny detalicznej Nowej Zelandii, dzięki rewitalizacji centrum miasta po trzęsieniu ziemi oraz silnym wydatkom konsumenckim. Główne ulice handlowe w centrum (Cashel Mall i High Street) mogą się teraz pochwalić skrajnie niskim poziomem pustostanów i rosnącymi czynszami oneroof.co.nz oneroof.co.nz. CBRE informuje, że czynsze za najlepsze lokale handlowe w centrum wzrosły o ok. 28% tylko w 2024 roku, rosnąc przez pięć kolejnych kwartałów oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Do IV kwartału 2024 roku, najlepsze witryny w Cashel Mall osiągały efektywne czynsze netto na poziomie około 920 NZD/m² – wzrost o 5% w zaledwie jeden kwartał oneroof.co.nz – a niektóre flagowe lokale zbliżały się do 1 200 NZD/m² brutto oneroof.co.nz. Ten wzrost znacznie przewyższa Auckland i Wellington, gdzie czynsze za lokale handlowe w centrum w ostatnich latach były stabilne lub spadały oneroof.co.nz. Do czynników należą rosnący popyt najemców ze strony dobrze skapitalizowanych krajowych i międzynarodowych marek, przyciąganych przez rosnącą populację Christchurch i odbudowę turystyki oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Sprzedaż detaliczna w Canterbury przewyższa inne regiony (wzrost o ok. 1% w roku do września 2024, wobec spadków w Auckland/Wellington) oneroof.co.nz. W rezultacie detaliści postrzegają Christchurch jako szansę na rozwój i są gotowi płacić wyższe czynsze, aby zapewnić sobie obecność w odnowionym centrum oneroof.co.nz. Nadchodzący One NZ Te Kaha Stadium (nowa, zadaszona arena na 30 000 miejsc) również napawa optymizmem – operatorzy handlu i gastronomii spodziewają się wzrostu ruchu pieszych i wydatków, gdystadion zostanie otwarty w 2026 roku oneroof.co.nz. Ponieważ główna strefa handlowa jest praktycznie w pełni zajęta, nadwyżkowy popyt rozciąga się teraz na obrzeżne lokalizacje CBD, takie jak ulica Lichfield i „Salt District”, co również podnosi tam czynsze (+2,9% w IV kwartale 2024) oneroof.co.nz.

Poza CBD, podmiejskie centra handlowe i galerie w Christchurch są stabilne i korzystają ze wzrostu liczby ludności w swoich zasięgach. Główne centra handlowe (Riccarton, Northlands, The Palms itd.) odnotowują stałe obłożenie, choć mierzą się z ogólnokrajowymi wyzwaniami, takimi jak niskie zaufanie konsumentów i konkurencja ze strony handlu online. Warto zauważyć, że wydatki detaliczne w Christchurch zostały wsparte przez powrót międzynarodowych turystów po Covid oraz przez stosunkowo odporną lokalną gospodarkę, co pomogło zwiększyć obroty detaliczne o ok. 8% w centrum miasta w 2023 roku oneroof.co.nz. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy zwrócili uwagę na siłę nieruchomości komercyjnych w Christchurch. Wysoki popyt i niska pustostanowość w sektorach biurowym, handlowym i przemysłowym dają inwestorom pewność i wywierają presję na wzrost wartości oneroof.co.nz. Chociaż wolumeny transakcji były ograniczone (z powodu rozbieżności oczekiwań kupujących i sprzedających), ta różnica zaczyna się teraz zmniejszać, gdy cykl stóp zwrotu osiąga szczyt i się stabilizuje oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Rzeczywiście, stopy zwrotu dla najlepszych aktywów zaczęły ponownie się umacniać (kompresować) po raz pierwszy od 2021 roku, co wskazuje, że ceny mogą osiągać swoje minimum cbre.co.nz. Na przykład, na początku 2025 roku stopy zwrotu z najlepszych lokali handlowych umocniły się do ok. 6,77% (spadek o kilka punktów bazowych), a stopy zwrotu z najlepszych nieruchomości przemysłowych do ok. 5,97%, odwracając ich wzrost z poprzedniego roku cbre.co.nz. Wskazuje to na bardziej pozytywne perspektywy dla wartości kapitałowych w sektorach komercyjnych Christchurch w przyszłości.

Trendy na rynku nieruchomości przemysłowych

Sektor nieruchomości przemysłowych w Christchurch pozostaje wyjątkowo silny, wspierany przez stały popyt i niską pustostanowość. Przez większość 2023 roku pustostanowość przemysłowa w Christchurch była praktycznie bliska zeru – tylko około 0,5% na koniec 2023 roku (i zaledwie 0,1% w obiektach klasy prime) oneroof.co.nz. Nawet w I kwartale 2025 roku pustostanowość wzrosła tylko nieznacznie do około 1,5%, co wciąż jest „historycznie niskim" poziomem i jednym z najbardziej napiętych rynków przemysłowych na świecie cbre.co.nz. Niewielki wzrost odzwierciedla umiarkowanie popytu wraz z oddaniem do użytku nowych inwestycji spekulacyjnych, ale popyt pozostaje silny, a najemcy nadal koncentrują się na ekspansji lub przeprowadzce do nowoczesnych obiektów cbre.co.nz. Przy ograniczonej podaży czynsze rosną: czynsze za magazyny klasy prime w Christchurch osiągnęły około 130-140 NZD/m² rocznie na początku 2024 roku, co oznacza wzrost o ok. 5,6% rok do roku oneroof.co.nz. Czynsze za nowe inwestycje („development") są jeszcze wyższe, na poziomie około 150+ NZD/m² dla najlepszych obiektów logistycznych oneroof.co.nz. Wysokie koszty budowy wywierają dodatkową presję, zmuszając właścicieli do żądania wyższych czynszów, aby uzasadnić nowe projekty oneroof.co.nz. Jednak wzrost czynszów nieco wyhamował w pierwszej połowie 2025 roku, gdy rynek zrobił przerwę po kilku latach wzrostów cbre.co.nz. Mimo to fundamenty pozostają silne, co daje właścicielom przewagę przy negocjacji czynszów przy odnawianiu umów najmu. Status Christchurch jako centrum handlowe Wyspy Południowej zapewnia silny popyt na powierzchnie magazynowe, produkcyjne i dystrybucyjne. Obszar Hornby (południowo-zachodni Christchurch) umocnił swoją rolę jako główny obszar przemysłowy, dzięki doskonałym połączeniom transportowym przez autostradę nr 1 i nowe drogi ekspresowe. Hornby przoduje w nowych inwestycjach, z około 30 000 m² powierzchni obecnie w realizacji cbre.co.nz. Tuż za nim plasują się Middleton (na zachodzie) i Rolleston (szybko rozwijające się miasto satelickie w dystrykcie Selwyn), które razem mają w realizacji ~18 000 m² projektów przemysłowych cbre.co.nz. Ogółem, pod koniec 2024 roku było około 150 000 m² powierzchni komercyjnej w budowie lub tuż przed rozpoczęciem na terenie całego Christchurch, a prawie połowa tej nowej powierzchni (≈68 000 m²) to obiekty przemysłowe cbre.co.nz. Ten aktywny pipeline inwestycyjny obejmuje kilka dużych rozbudów: na przykład, Woolworths rozbudowuje swoje centrum dystrybucyjne w Hornby, dodając nowy magazyn o powierzchni 17 000 m² (co zwiększy kompleks do ~47 000 m²), aby zabezpieczyć swój łańcuch dostaw na przyszłość auckland.bayleys.co.nz auckland.bayleys.co.nz. Kolejny globalny gracz, Foodstuffs, złożył plany budowy ogromnego nowego obiektu chłodniczego w przemysłowym centrum Rolleston – to wyraz zaufania do strategicznego położenia Christchurch dla dystrybucji żywności businessdesk.co.nz. Te inwestycje najemców o ugruntowanej pozycji (Woolworths, Foodstuffs, DHL itd. są obecni w Hornby auckland.bayleys.co.nz) podkreślają długoterminową wartość sektora przemysłowego w Christchurch.

Nastroje inwestorów wobec aktywów przemysłowych pozostają bardzo pozytywne. Stopy zwrotu wzrosły w 2022 roku wraz ze stopami procentowymi, ale jak wspomniano wcześniej, wydają się osiągnęły szczyt i zaczęły ponownie się umacniać na początku 2025 roku cbre.co.nz. Stopy zwrotu z najlepszych nieruchomości przemysłowych w Christchurch wynoszą obecnie około 6% lub nieco poniżej, co stanowi bardzo konkurencyjny poziom w skali kraju cbre.co.nz. Choć wyższe stopy procentowe w ubiegłym roku wykluczyły z rynku niektórych inwestorów korzystających z dźwigni finansowej, perspektywa łagodzenia polityki pieniężnej już przywraca zainteresowanie, a lokalni inwestorzy mają dużo kapitału gotowego do zainwestowania w wysokiej jakości magazyny oneroof.co.nz. Kluczowym wyzwaniem jest dostępność produktów – niewielu właścicieli chce sprzedawać najlepsze nieruchomości przemysłowe w Christchurch, biorąc pod uwagę ich wyniki. Przy tak niskim poziomie pustostanów nawet niewielkie osłabienie popytu najemców w 2024 roku nie przełożyło się na realne trudności; najemcy potrzebujący powierzchni często muszą budować nowe obiekty lub czekać w kolejce. Widać pewne wyhamowanie gorącego tempa w tym sektorze (finalizacja umów najmu trwa nieco dłużej, a najemcy są bardziej świadomi kosztów), ale ogólne fundamenty rynku nieruchomości przemysłowych pozostają jednymi z najsilniejszych wśród wszystkich sektorów. O ile nie nastąpi poważne załamanie gospodarcze, czynsze powinny pozostać stabilne i mogą dalej rosnąć, gdy obecna nowa podaż zostanie wchłonięta oneroof.co.nz. Rynek nieruchomości przemysłowych w Christchurch oferuje zatem połączenie wysokiego poziomu wynajęcia, rosnących czynszów i poprawiających się stóp zwrotu, co czyni go bezpieczną opcją dla inwestorów na tę dekadę.

Nadchodzące inwestycje i planowanie urbanistyczne

Christchurch w 2025 roku znajduje się w trakcie dalszej transformacji przestrzennej, a kilka dużych inwestycji jest na ukończeniu lub niedawno się rozpoczęło. Odbudowa miasta po trzęsieniach ziemi z lat 2010–11 przekształciła się w nowoczesną odnowę miejską, prowadzoną według planów zagospodarowania i nowej infrastruktury. Tabela 2 przedstawia wybrane kluczowe inwestycje nieruchomościowe i projekty w realizacji:

Tabela 2. Wybrane duże inwestycje w Christchurch (2024–2026)

Projekt (Lokalizacja) Typ Status/Zakończenie Znaczenie Parakiore Metro Sports (CBD) Rekreacja i społeczność Otwarcie 2025 Ogromny nowy kompleks sportowy (baseny, korty, siłownie), który będzie filarem oferty zdrowotnej i rekreacyjnej centrum miasta. Będzie to największe centrum wodne w NZ recandsport.ccc.govt.nz ausleisure.com.au. One NZ Te Kaha Stadium (CBD Wschód) Rozrywka / Wydarzenia Koniec 2026 Budowany stadion z zadaszeniem na 30 000 miejsc. Oczekuje się, że ożywi wschodnią część CBD, będzie gościć wydarzenia sportowe i koncerty oraz zwiększy wydatki w sektorze gastronomii i handlu oneroof.co.nz. The Regent & Riverside (Cathedral Sq / High St) Biura komercyjne 2024–25 Nowe, prestiżowe budynki biurowe od prywatnych deweloperów (np. „The Regent” Carter Group). Dodają dziesiątki tysięcy m² nowoczesnej powierzchni biurowej w centrum CBD oneroof.co.nz. 224 Cashel & 116 Worcester (Centrum) Modernizacja biur 2024 Generalne remonty wież uszkodzonych podczas trzęsienia ziemi (dawny budynek IRD 14 000 m²; dawne State Insurance 4 200 m²) oneroof.co.nz. Przywraca znaczną powierzchnię biurową na rynek. Zakończenie dzielnicy handlowej (CBD Cashel/High) Handel/Gastronomia W toku 2024 Ostatnie etapy odbudowy dzielnicy handlowej. Cashel Mall w pełni wynajęte przez światowe marki; aktywizacja pasaży i Salt District dzielnicy technologiczno-artystycznej oneroof.co.nz oneroof.co.nz. Hornby Mega Distribution (SW Christchurch) Logistyka przemysłowa 2024–26 Rozbudowa na dużą skalę: centrum dystrybucyjne Woolworths +17 000 m² rozbudowy auckland.bayleys.co.nz; nowe magazyny dlaProdukty spożywcze itp. Wzmacnia Hornby jako centrum logistyczne. Dogęszczanie mieszkaniowe i podziały gruntów (różne) Rozwój mieszkaniowy W toku Liczne podziały gruntów na obrzeżach (np. Highfield, Ravenswood) oraz projekty zabudowy szeregowej w ramach nowych miejskich zasad średniej gęstości. Cel: dodać ok. 46 000 domów do 2030 roku w Greater Chch medium.com medium.com.

Te projekty ilustrują skupienie Christchurch na infrastrukturze katalitycznej i planach umożliwiających wzrost. Rada miejska i Greater Christchurch Partnership opracowały Plan Przestrzenny, aby pomieścić prognozowaną populację miejską ~700 000 do 2050 roku greaterchristchurch.org.nz yoursay.selwyn.govt.nz. Obejmuje to zrównoważone podejście: zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej na istniejących obszarach miejskich (poprzez strefy średniej gęstości i odnowę miejską w centrum miasta), a także rozszerzanie się na tereny zielone w dystryktach Selwyn i Waimakariri. Na przykład duże nowe społeczności powstają wokół Rolleston, Rangiora i Lincoln, połączone ulepszonymi autostradami. Celem jest zapewnienie wystarczającej podaży gruntów i uniknięcie kryzysu dostępności, jaki miał miejsce w Auckland globalpropertyguide.com. Christchurch już pokazało, że potrafi budować szybko i stosunkowo tanio – po trzęsieniu ziemi budowano średnio ~380 domów miesięcznie, tempo, które miasto zamierza utrzymać w latach 2020. medium.com medium.com.

Planowanie urbanistyczne kładzie także nacisk na odporność i jakość życia. Odbudowa przyniosła nowe parki, odnowiony centralny odcinek rzeki Avon oraz nowoczesne obiekty (biblioteki, centrum kongresowe, centrum sztuki). W przygotowaniu jest Central City Greenway wzdłuż rzeki Avon Red Zone, przekształcając dawny teren mieszkalny (zniszczony przez trzęsienia ziemi) w rozległy zielony korytarz i przyszłe tereny pod zabudowę mieszkaniową. Planowanie transportu to kolejny aspekt: choć Christchurch pozostaje miastem zdominowanym przez samochody, władze rozważają opcje szybkiego transportu zbiorowego (takie jak wydzielone linie autobusowe lub kolej podmiejska), aby wesprzeć spodziewany wzrost wzdłuż północno-południowego „Korytarza” między Rolleston a Rangiora. Do 2028 roku co najmniej studia wykonalności dla szybkiego transportu prawdopodobnie zostaną opracowane, nawet jeśli budowa może nastąpić później.

Infrastruktura i czynniki gospodarcze

Kilka projektów infrastrukturalnych i czynników ekonomicznych stanowi podstawę perspektyw rynku nieruchomości w Christchurch:

Infrastruktura transportowa: Christchurch skorzystało z znaczących modernizacji dróg w ostatniej dekadzie. Zakończenie Christchurch Southern Motorway i Northern Corridor (do 2020 roku) znacznie poprawiło łączność, czyniąc tereny podmiejskie bardziej dostępnymi. Przedsiębiorstwa przemysłowe w Hornby wskazują te połączenia autostradowe jako kluczowe – floty dystrybucyjne mogą sprawnie docierać na północ, południe, wschód i zachód z obrzeży miasta auckland.bayleys.co.nz. To pobudziło rozwój przemysłowy i otworzyło nowe osiedla mieszkaniowe w łatwej odległości dojazdowej od miasta. Trwające ulepszenia (modernizacje skrzyżowań, ścieżki rowerowe i lepsze węzły transportu publicznego) nadal zwiększają dostępność, co wspiera rozwój przedmieść i zmniejsza presję na mieszkania w centrum miasta.

Christchurch skorzystało z znaczących modernizacji dróg w ostatniej dekadzie. Zakończenie Christchurch Southern Motorway i Northern Corridor (do 2020 roku) znacznie poprawiło łączność, czyniąc tereny podmiejskie bardziej dostępnymi. Przedsiębiorstwa przemysłowe w Hornby wskazują te połączenia autostradowe jako kluczowe – floty dystrybucyjne mogą sprawnie docierać na północ, południe, wschód i zachód z obrzeży miasta auckland.bayleys.co.nz. To pobudziło rozwój przemysłowy i otworzyło nowe osiedla mieszkaniowe w łatwej odległości dojazdowej od miasta. Trwające ulepszenia (modernizacje skrzyżowań, ścieżki rowerowe i lepsze węzły transportu publicznego) nadal zwiększają dostępność, co i zmniejsza presję na mieszkania w centrum miasta. Wzrost liczby ludności i migracja: Po trzęsieniach ziemi Christchurch odnotowało spadek liczby ludności, ale od tego czasu nastąpiło silne odbicie. Miasto i okolice obecnie rozwijają się w jednym z najszybszych temp w Nowej Zelandii , napędzane zarówno naturalnym przyrostem, jak i migracją. Migracja międzynarodowa netto gwałtownie wzrosła w latach 2023–24 , gdy granice Nowej Zelandii zostały ponownie otwarte – Canterbury jest jednym z głównych beneficjentów nowych migrantów i powracających Nowozelandczyków szukających bardziej przystępnego stylu życia niż w Auckland oneroof.co.nz. Migracja wewnętrzna również odgrywa rolę; jak zauważył jeden z analityków, wiele osób zdało sobie sprawę, że „W Christchurch mogę kupić większy dom i działkę za mniejsze pieniądze” bez dużej obniżki pensji oneroof.co.nz. Ten napływ ludzi wzmacnia popyt na mieszkania (zarówno kupno, jak i wynajem) oraz wspiera handel detaliczny i usługi. Przewiduje się, że silny wzrost liczby ludności utrzyma się przez całą dekadę (Wielkie Christchurch może zbliżyć się do 600 000 mieszkańców do 2030 roku) medium.com medium.com, co utrzymuje presję na budowę większej liczby domów i infrastruktury.

Po trzęsieniach ziemi Christchurch odnotowało spadek liczby ludności, ale od tego czasu nastąpiło silne odbicie. Miasto i okolice obecnie rozwijają się w jednym z najszybszych temp w Nowej Zelandii, napędzane zarówno naturalnym przyrostem, jak i migracją. Migracja międzynarodowa netto gwałtownie wzrosła w latach 2023–24, gdy granice Nowej Zelandii zostały ponownie otwarte – Canterbury jest jednym z głównych beneficjentów nowych migrantów i powracających Nowozelandczyków szukających bardziej przystępnego stylu życia niż w Auckland oneroof.co.nz. Migracja wewnętrzna również odgrywa rolę; jak zauważył jeden z analityków, wiele osób zdało sobie sprawę, że „W Christchurch mogę kupić większy dom i działkę za mniejsze pieniądze" bez dużej obniżki pensji oneroof.co.nz. Ten napływ ludzi wzmacnia popyt na mieszkania (zarówno kupno, jak i wynajem) oraz wspiera handel detaliczny i usługi. Przewiduje się, że silny wzrost liczby ludności utrzyma się przez całą dekadę (Wielkie Christchurch może zbliżyć się do 600 000 mieszkańców do 2030 roku) medium.com medium.com, co utrzymuje presję na budowę większej liczby domów i infrastruktury.

Gospodarka Christchurch w 2025 roku jest zróżnicowana i rozwijająca się. Tradycyjnie centrum usług rolniczych, miasto rozwinęło swoje atuty w technologii, przemyśle, logistyce i edukacji. W mieście znajdują się duzi pracodawcy, tacy jak Szpital Christchurch (niedawno rozbudowany), dwa uniwersytety oraz prężnie działający sektor IT (z firmami w hubach technologicznych „Silicon Plains"). Bezrobocie pozostaje niskie, a wzrost zatrudnienia w budownictwie i usługach profesjonalnych jest solidny dzięki odbudowie i trwającemu rozwojowi. Co istotne, dochody gospodarstw domowych w Christchurch starczają na więcej, ze względu na niższe koszty mieszkań, co wspiera zaufanie konsumentów i wydatki oneroof.co.nz. Turystyka to kolejny czynnik napędzający odbicie – nowe centrum konferencyjne Christchurch (Te Pae, otwarte w 2021 r.) oraz odrestaurowane atrakcje zabytkowe przyciągają odwiedzających, co zwiększa obłożenie hoteli i sektor gastronomiczny. Szerzej, gospodarka Canterbury (nabiał, ogrodnictwo, produkcja) również wspiera popyt na nieruchomości komercyjne, na przykład zwiększając zapotrzebowanie na chłodnie i zakłady przetwórstwa spożywczego. Ogólnie rzecz biorąc, stabilny wzrost zatrudnienia i dochodów zapewnia stabilne tło dla rynku nieruchomości; faktycznie, Christchurch weszło w 2025 rok z „stabilnym zaufaniem do zatrudnienia" i kupującymi czującymi się na tyle pewnie, by zdecydować się na zakup nieruchomości squirrel.co.nz.

Polityka, imigracja i kwestie klimatyczne

Polityka rządu i czynniki zewnętrzne odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu perspektyw rynku nieruchomości w Christchurch:

Polityka mieszkaniowa i regulacje: Zmiana rządu po wyborach w 2023 roku przyniosła nowy kierunek w polityce mieszkaniowej. Nowa koalicja postawiła sobie za priorytet zwiększenie podaży mieszkań i ich dostępności poprzez poluzowanie zasad zagospodarowania terenu – w praktyce „otwarcie wystarczającej ilości gruntów, by zaspokoić popyt”, jak podkreślono w raporcie Demographia globalpropertyguide.com. To sygnalizuje poparcie dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego ekspansję na tereny zielone i może oznaczać złagodzenie restrykcyjnych przepisów planistycznych. Dodatkowo, ponownie rozważane są zmiany podatkowe dotyczące inwestorów wprowadzone przez poprzedni rząd. Możliwość odliczania odsetek od kredytów na nieruchomości inwestycyjne , która została wcześniej wycofana, ma być stopniowo przywracana od połowy 2025 roku, co zmniejszy obciążenia podatkowe właścicieli wynajmowanych mieszkań. Test bright-line (podatek od zysków kapitałowych przy szybkiej odsprzedaży) prawdopodobnie również zostanie skrócony. Te zmiany w polityce mogą zachęcić do większej aktywności inwestorów na rynku Christchurch, gdzie stopy zwrotu są relatywnie wysokie, choć pełny efekt tych działań ujawni się w ciągu kilku lat. Po stronie finansowej, Bank Rezerw wprowadził na początku 2024 roku limity zadłużenia w stosunku do dochodu (DTI) , które mogą ograniczyć możliwości niektórych nabywców corelogic.co.nz. Jednak wraz ze spadkiem stóp procentowych kredytów hipotecznych, zdolność kredytowa się poprawia, a regulatorzy mogą złagodzić ograniczenia kredytowe, jeśli rynek pozostanie stabilny. Pierwszy nabywcy mieszkań również otrzymują wsparcie – programy takie jak First Home Grants i kredyty z niskim wkładem własnym są nadal dostępne, co sprawia, że FHB stanowią 35–40% ostatnich zakupów w Christchurch squirrel.co.nz. Ogólnie rzecz biorąc, otoczenie polityczne w 2025 roku ostrożnie sprzyja rynkowi nieruchomości: wspiera podaż, utrzymuje płynność kredytową i nie wprowadza nowych podatków ani obciążeń dla deweloperów.

Zmiana rządu po wyborach w 2023 roku przyniosła nowy kierunek w polityce mieszkaniowej. Nowa koalicja postawiła sobie za priorytet zwiększenie podaży mieszkań i ich dostępności poprzez poluzowanie zasad zagospodarowania terenu – w praktyce „otwarcie wystarczającej ilości gruntów, by zaspokoić popyt", jak podkreślono w raporcie Demographia globalpropertyguide.com. To sygnalizuje poparcie dla projektu planu zagospodarowania przestrzennego przewidującego ekspansję na tereny zielone i może oznaczać złagodzenie restrykcyjnych przepisów planistycznych. Dodatkowo, ponownie rozważane są zmiany podatkowe dotyczące inwestorów wprowadzone przez poprzedni rząd. Możliwość odliczania odsetek od kredytów na nieruchomości inwestycyjne, która została wcześniej wycofana, ma być stopniowo przywracana od połowy 2025 roku, co zmniejszy obciążenia podatkowe właścicieli wynajmowanych mieszkań. Test bright-line (podatek od zysków kapitałowych przy szybkiej odsprzedaży) prawdopodobnie również zostanie skrócony. Te zmiany w polityce mogą zachęcić do większej aktywności inwestorów na rynku Christchurch, gdzie stopy zwrotu są relatywnie wysokie, choć pełny efekt tych działań ujawni się w ciągu kilku lat. Po stronie finansowej, Bank Rezerw wprowadził na początku 2024 roku limity zadłużenia w stosunku do dochodu (DTI), które mogą ograniczyć możliwości niektórych nabywców corelogic.co.nz. Jednak wraz ze spadkiem stóp procentowych kredytów hipotecznych, zdolność kredytowa się poprawia, a regulatorzy mogą złagodzić ograniczenia kredytowe, jeśli rynek pozostanie stabilny. Pierwszy nabywcy mieszkań również otrzymują wsparcie – programy takie jak First Home Grants i kredyty z niskim wkładem własnym są nadal dostępne, co sprawia, że FHB stanowią 35–40% ostatnich zakupów w Christchurch squirrel.co.nz. Ogólnie rzecz biorąc, otoczenie polityczne w 2025 roku ostrożnie sprzyja rynkowi nieruchomości: wspiera podaż Imigracja i demografia: Jak wspomniano, imigracja gwałtownie wzrosła i jest kluczowym czynnikiem zwiększającym popyt na mieszkania i wynajem. Po latach ujemnego salda migracji, Nowa Zelandia odnotowała rekordową migrację netto w latach 2023–24, a Christchurch zdobywa znaczną część tego wzrostu. Wielu nowych imigrantów (oraz powracających emigrantów) uważa Christchurch za atrakcyjne ze względu na możliwości zatrudnienia w inżynierii, służbie zdrowia i technologii, a także ze względu na przystępny, przyjazny rodzinom styl życia. Wzrost liczby ludności Canterbury (2,2% w ostatnim roku) obecnie przewyższa średnią dla Wyspy Północnej, odwracając historyczny trend. Pod względem demograficznym Christchurch również doświadcza zmian: starzejąca się populacja napędza popyt na mniejsze mieszkania i domy dla seniorów, podczas gdy napływ młodszych profesjonalistów i studentów zwiększa zainteresowanie mieszkaniami w centrum oraz wynajmem na przedmieściach. Oczekuje się, że do 2030 roku miasto stanie się jeszcze bardziej wielokulturowe, ponieważ jedna z prognoz przewiduje, że migracja międzynarodowa (z wyłączeniem Australii) będzie głównym źródłem nowych mieszkańców medium.com. Ta różnorodność może mieć pozytywne skutki gospodarcze, w tym przedsiębiorczość i preferencje mieszkaniowe, które mogą zwiększyć popyt na domy wielopokoleniowe lub określone lokalizacje na przedmieściach. W najbliższym czasie, jeśli migracja pozostanie wysoka, może szybciej niż przewidywano pochłonąć obecną nadwyżkę podaży mieszkań na wynajem, co potencjalnie ponownie zaostrzy rynek wynajmu do 2026 roku. Odporność na zmiany klimatu i ubezpieczenia: Christchurch stoi przed unikalnymi wyzwaniami środowiskowymi. Pamięć o trzęsieniach ziemi sprawia, że odporność sejsmiczna jest kluczowa – na szczęście prawie wszystkie budynki wzniesione po 2011 roku spełniają wysokie standardy odporności na trzęsienia ziemi, a liczba nieumocnionych starych budynków została znacznie ograniczona. W kwestii zmian klimatu Christchurch jest generalnie mniej narażone niż niektóre inne miasta Nowej Zelandii (nie jest tak wilgotne ani podatne na cyklony jak daleka północ). Jednak podnoszenie się poziomu morza i powodzie stanowią realne, długoterminowe zagrożenie dla nisko położonych, nadmorskich i nadrzecznych dzielnic. Miasto zareagowało proaktywnie: narzędzie Christchurch Coastal Hazards Viewer zostało uruchomione, aby mapować obszary zagrożone w różnych scenariuszach podnoszenia się poziomu morza propertynz.co.nz propertynz.co.nz, a kompleksowy plan adaptacji wybrzeża jest w trakcie opracowywania propertynz.co.nz. Niektóre społeczności, takie jak Southshore i Brooklands, już doświadczyły zarządzanego wycofania lub nowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych po wcześniejszych wydarzeniach. Badania sugerują, że Christchurch może doświadczyć ~20 cm wzrostu poziomu morza do 2050 roku ecan.govt.nz, co może narazić kilka tysięcy nadmorskich nieruchomości na częste powodzie lub trudności z uzyskaniem ubezpieczenia. W rzeczywistości jeden z raportów ostrzegał, że do 2050 roku nawet 10 000 domów na nadmorskim obrzeżu Christchurch może stać się nieubezpieczalnych z powodu skutków klimatycznych helenclark.foundation. Nie wpłynęło to jeszcze znacząco na wartości rynkowe (rok 2050 wykracza poza typowy horyzont inwestycyjny), ale w przyszłości kupujący i kredytodawcy są coraz bardziej świadomi ryzyka klimatycznego. Pozytywną stroną jest to, że Christchurch dysponuje dużą ilością gruntów na wyżej położonych terenach, które mogą pomieścić rozwój z dala od stref zagrożenia, a nowe osiedla muszą spełniać rygorystyczne wymagania dotyczące poziomu podłóg i odprowadzania wody ccc.govt.nz ccc.govt.nz. Płaskie ukształtowanie terenu miasta umożliwia także realizację dużych projektów zarządzania powodziowego (takich jak zbiorniki retencyjne i parki bagienne) – kilka z nich powstało już w Avon Red Zone. Koszty ubezpieczeń wzrosły w całej Nowej Zelandii, a mieszkańcy Christchurch już płacą wyższe składki po trzęsieniach ziemi; dalsze obciążenia klimatyczne mogą zwiększyć presję, ale jak dotąd ubezpieczyciele pozostają aktywni na rynku. Dla inwestorów dobrze zbudowane nieruchomości w bezpiecznych lokalizacjach będą coraz bardziej pożądane, ponieważ odporność staje się częścią należytej staranności przy zakupie nieruchomości.

Podsumowując, czynniki rządowe i zewnętrzne wydają się umiarkowanie sprzyjające dla rynku nieruchomości w Christchurch. Polityka wspierająca wzrost, wysoka migracja oraz umiarkowane ryzyko klimatyczne (przy proaktywnym planowaniu) budują zaufanie. Główne kwestie do obserwacji to ewentualne zmiany makroekonomiczne lub niespodzianki regulacyjne, które mogłyby wpłynąć na stopy procentowe lub dostępność kredytów.

Prognoza rynku do 2028 roku

Prognozy ekspertów dla Christchurch i Nowej Zelandii wskazują na kontynuację odbudowy i umiarkowaną fazę wzrostu wartości nieruchomości w ciągu najbliższych kilku lat. Po gwałtownym boomie po Covidzie i późniejszej korekcie, rynek wchodzi w to, co CoreLogic nazywa „stłumionym ożywieniem” – ceny domów na poziomie krajowym mają wzrosnąć o około 5% w 2025 roku, a wolumen sprzedaży wzrośnie o ~10–15% corelogic.co.nz. Christchurch, wykazując względną siłę, może w najbliższym czasie nieco przewyższyć średnią krajową dzięki przewadze cenowej i rosnącej liczbie ludności. Kilka dużych banków podniosło swoje prognozy: na przykład ekonomiści Westpac prognozują wzrost cen domów w NZ o 8% w 2025 roku i o 5% w 2026 roku nzherald.co.nz, podczas gdy konsensus prognoz bankowych to około +6,8% na 2025 rok opespartners.co.nz. Przekładając to lokalnie, wartości domów w Christchurch mogą osiągnąć nowe historyczne maksima w drugiej połowie 2025 roku (co pokrywa się z prognozą OneRoof/Valocity dotyczącą szczytu w lipcu 2025 roku oneroof.co.nz), a następnie nadal rosnąć w umiarkowanym tempie jednocyfrowym rocznie. Do 2028 roku można rozsądnie oczekiwać, że mediany cen domów w Christchurch będą o 15–25% wyższe niż w 2023 roku, o ile nie wystąpią poważne wstrząsy. Oznacza to stabilny, zrównoważony wzrost – nie boom, ale zdrową aprecjację zgodną ze wzrostem dochodów i inflacją. Rzeczywiście, prognozy budżetowe Skarbu Państwa NZ zakładają, że inflacja cen domów nieco spowolni do około 5,3% rocznie do 2029 roku oneroof.co.nz, co wzmacnia pogląd o umiarkowanym długoterminowym wzroście.

W sektorzejednym z potencjalnych czynników hamujących jest. W Christchurch w ostatnich latach wybudowano wiele domów (w tym nadpodaż szeregówek inwestycyjnych w niektórych rejonach), a liczba pozwoleń na budowę była wysoka. Jeśli budowa będzie kontynuowana w szybkim tempie w latach 2025–2027, może to ograniczyć wzrost wartości kapitałowej i utrzymać czynsze na umiarkowanym poziomie. Jednakże, ponieważ miasto planuje przyciągnąć dziesiątki tysięcy nowych mieszkańców, znaczna część tej podaży będzie potrzebna. Deweloperzy stają się obecnie ostrożniejsi z powodu wyższych kosztów finansowania, więc po 2024 roku liczba nowych inwestycji mieszkaniowych może spaść, co zapobiegnie nadpodaży westpac.co.nz . Ogólnie rzecz biorąc,: kupujący nie powinni oczekiwać dwucyfrowych rocznych wzrostów jak podczas ostatniej hossy, ale wzrost na poziomie kilku procent rocznie i solidne długoterminowe perspektywy sprawiają, że nieruchomości w Christchurch są stosunkowo atrakcyjną inwestycją.

Perspektywy dla nieruchomości komercyjnych i przemysłowych również są optymistyczne. Popyt na biura może nieco osłabnąć po otwarciu obecnie budowanych obiektów (współczynnik pustostanów może nieznacznie wzrosnąć z bardzo niskiego poziomu), ale biorąc pod uwagę rozwijający się sektor usług w Christchurch i dążenie najemców do wysokiej jakości (preferowane są nowe biura o niskim ryzyku sejsmicznym), oczekuje się, że ewentualny wzrost pustostanów zostanie wchłonięty w ciągu roku lub dwóch. Czynsze za biura klasy premium powinny utrzymać się na stałym poziomie lub nieznacznie wzrosnąć, podczas gdy starsze obiekty (głównie na przedmieściach) mogą być pod większą presją. Perspektywy dla handlu detalicznego w centrum miasta są bardzo dobre – połączenie nowego stadionu, odbudowy turystyki i rosnącej liczby mieszkańców w centrum prawdopodobnie utrzyma czynsze na wysokim poziomie. Niektórzy analitycy nazywają wręcz Christchurch „wzorcowym przykładem” rynku nieruchomości handlowych w Nowej Zelandii oneroof.co.nz, status ten może się utrzymać, o ile gospodarka pozostanie stabilna. Jeśli chodzi o przemysł, praktycznie wszyscy eksperci zgadzają się, że Christchurch pozostanie rynkiem właściciela w przewidywalnej przyszłości. Nawet przy powstawaniu nowych parków przemysłowych w Rolleston i Belfast, popyt na nowoczesne powierzchnie logistyczne jest ogromny. Najemcy (z branży e-commerce, logistyki 3PL, chłodni, produkcji) rozwijają się, a strategiczna rola Christchurch w dystrybucji na Wyspie Południowej stale rośnie. Możliwe, że czynsze przemysłowe ustabilizują się na nowym, wysokim poziomie, ale znaczący wzrost pustostanów jest mało prawdopodobny – pustostany przemysłowe powinny pozostać poniżej ~3% do 2028 roku, co będzie utrzymywać presję na wzrost wartości gruntów w strefach przemysłowych. Przewiduje się, że inwestorzy nadal będą preferować sektor przemysłowy i prawdopodobnie jeszcze bardziej obniżą stopy kapitalizacji (być może do poziomu niskich 5% dla najlepszych aktywów do 2026 roku, w zależności od stóp procentowych).

Podsumowując, rynek nieruchomości w Christchurch w 2025 roku i później wydaje się stabilny i obiecujący, ale zdyscyplinowany. Brakuje tu nadmiarów ostatniej hossy – zamiast tego widzimy rynek napędzany rzeczywistym popytem (napływ ludzi i firm) oraz rozsądnym rozwojem. Kluczowe wskaźniki do obserwowania to aktywność budowlana (aby zapewnić równowagę między podażą a popytem), konsekwencja rządu w reformach planistycznych oraz wpływ globalnego otoczenia na stopy procentowe i migrację w NZ. Ogólnie rzecz biorąc, eksperci prognozują stały wzrost wartości nieruchomości w Christchurch, wysokie zwroty z najmu oraz dalszy rozwój potencjału miasta co najmniej do 2028 roku. Dzięki połączeniu przystępności cenowej, nowoczesnej infrastruktury i dynamiki gospodarczej, Christchurch pozostanie jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków nieruchomości w Nowej Zelandii w nadchodzących latach oneroof.co.nz oneroof.co.nz.

Mówiąc o, kluczowym założeniem prognozy jest oczekiwanie łagodniejszych warunków monetarnych. Bank Rezerw Nowej Zelandii rozpoczął obniżanie Oficjalnej Stopy Gotówkowej pod koniec 2024 roku (do 4,25% w listopadzie 2024) globalpropertyguide.com i oczekuje się dalszych obniżek w 2025 roku, gdy inflacja powróci do docelowego przedziału 1–3% globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Do połowy 2025 roku niektóre stopy procentowe kredytów hipotecznych w Nowej Zelandii ponownie spadły poniżej 5% squirrel.co.nz – to duża różnica w porównaniu do stawek powyżej 7% rok wcześniej. Ekonomiści przewidują, co poprawia zdolność kredytową kupujących i sprawia, że inwestycje w nieruchomości stają się bardziej atrakcyjne w porównaniu z trzymaniem gotówki. To „odmrożenie” stóp hipotecznych już zwiększyło liczbę zapytań od kupujących i powinno wspieraćw 2025 roku corelogic.co.nz corelogic.co.nz . Jednym z zastrzeżeń jest szersza gospodarka: jeśli Nowa Zelandia wejdzie w recesję lub jeśli zmaterializują się globalne ryzyka gospodarcze (wpływając na eksport lub migrację), trajektoria rynku nieruchomości może się zachwiać. Jednak obecnie panuje konsensus, że NZ odnotuje, wystarczający do utrzymania zaufania do rynku nieruchomości. Z inwestycyjnego punktu widzenia