Rynek nieruchomości w Dżakarcie 2025 – trendy, ceny i prognozy do 2030

Wprowadzenie i Przegląd Rynku 2025

Rynek nieruchomości w Dżakarcie w skrócie (2025): Stolica Indonezji odnotowuje w 2025 roku odporny rynek nieruchomości, wspierany przez stabilną gospodarkę i silny popyt miejski. PKB Indonezji wzrósł o około 5,0% w 2024 roku i prognozuje się, że utrzyma wzrost na poziomie około 5,1% w 2025 roku jll.com jll.com. Ta stabilność gospodarcza, wraz z rosnącymi inwestycjami zagranicznymi (bezpośrednie inwestycje zagraniczne wzrosły o 20% w 2024 roku) jll.com, utrzymała sektor nieruchomości w Dżakarcie – mieszkalny, komercyjny, przemysłowy i wielofunkcyjny – na stopniowo poprawiającej się trajektorii. Chociaż wzrost nie jest gwałtowny, rynek wykazuje oznaki ożywienia i szans we wszystkich segmentach, nawet w obliczu globalnej niepewności.

Kilka kluczowych trendów definiuje rynek nieruchomości w Dżakarcie w 2025 roku: „ucieczka do jakości” na rynku biurowym, ostrożny, ale stabilny popyt na mieszkania, stabilna sytuacja w handlu detalicznym oraz gwałtownie rosnące zainteresowanie powierzchniami logistycznymi/przemysłowymi. Polityka rządowa i nowe inwestycje infrastrukturalne dodatkowo kształtują krajobraz – od rozbudowy linii transportowych po ulgi podatkowe dla kupujących mieszkania. Poniżej przedstawiamy szczegółowy podział każdego segmentu i wpływających na nie czynników, a następnie prognozy do 2030 roku.

Nieruchomości Mieszkaniowe: Trendy Rynku Mieszkaniowego w 2025 roku

Stabilne ceny z umiarkowanym wzrostem: Ceny mieszkań w Dżakarcie pozostały stabilne, z niewielkim wzrostem. Na połowę 2025 roku średnia cena mieszkań w mieście wynosi około 25 milionów IDR za metr kwadratowy, co odzwierciedla jedynie 0,4–1% wzrostu rok do roku w 2024 roku bambooroutes.com bambooroutes.com. W centralnych dzielnicach premium – takich jak Menteng, SCBD (Sudirman Central Business District) oraz Pondok Indah – ceny są wyższe, sięgając 35–53 milionów IDR za mkw (≈2 200–3 400 USD). Natomiast rozwijające się dzielnice, jak Tebet (południowa Dżakarta) czy Kemang oferują bardziej przystępne stawki (zazwyczaj w średnich 20 milionach IDR za mkw), z dużym potencjałem wzrostu w miarę poprawy infrastruktury i udogodnień bambooroutes.com. Przykładowo, w CBD Dżakarty średnia cena apartamentu wynosiła około 52,9 milionów IDR/mkw pod koniec 2024 roku, co stanowiło wzrost jedynie o 0,09% rok do roku, podczas gdy niepremiowe dzielnice podmiejskie osiągały średnio 27,2 miliona IDR/mkw, wzrost o 0,4% – co wskazuje na ogólnie płaskie ceny po uwzględnieniu inflacji globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ogólnie rzecz biorąc, rynek mieszkaniowy w Dżakarcie odnotował minimalne wzrosty nominalne, a w realnym (skorygowanym o inflację) ujęciu pozostawał niemal stagnacyjny w ostatnich latach globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Popyt i podaż: Nastroje kupujących w latach 2024–2025 są ostrożnie optymistyczne. Niepewność polityczna związana z wyborami w Indonezji w 2024 roku spowodowała, że niektórzy kupujący wstrzymali się z zakupami pod koniec 2023 roku realestateasia.com, a nowe inwestycje kondominium były ograniczone – w 2023 roku wprowadzono na rynek tylko kilka prestiżowych projektów realestateasia.com. Mimo to, całkowita sprzedaż mieszkań w 2023 roku przekroczyła poziom z 2022 roku realestateasia.com, a popyt końcowych użytkowników na przystępne cenowo lokale pozostaje solidny. W rzeczywistości około 40% sprzedanych domów w Indonezji w 2024 roku kosztowało poniżej 100 000 USD (czyli mniej więcej 1,5 miliarda IDR lub mniej) bambooroutes.com, co pokazuje znaczenie segmentu popularnego. Deweloperzy zareagowali, wstrzymując się z dużą nową podażą i koncentrując się na zakończeniu już realizowanych projektów, co pomogło zapobiec nadpodaży na rynku kondominium. Na III kwartał 2024 roku zasób apartamentów w Dżakarcie wynosił 226 800 jednostek (w całym 2024 roku przybyło zaledwie około 5600 nowych lokali) globalpropertyguide.com, co wskazuje na stosunkowo umiarkowany wzrost podaży. Wolne niesprzedane lokale wciąż są liczne w niektórych kondominiach z tytułem własności (pustostany w jednostkach należących do inwestorów sięgają około 40% assets.cushmanwakefield.com), lecz nowo ukończone projekty w dobrych lokalizacjach przyciągają zainteresowanie kupujących realestateasia.com. Osiedla domów jednorodzinnych na przedmieściach Wielkiej Dżakarty nadal się rozwijają w zamkniętych strefach, odpowiadając na potrzeby rodzin poszukujących większej przestrzeni.

Segmentacja cenowa według lokalizacji: Dynamika cenowa znacznie różni się w zależności od lokalizacji i typu nieruchomości: luksusowe domy w prestiżowych dzielnicach (np. rezydencja w Kebayoran Baru lub Pondok Indah) mogą kosztować ponad 15–20 miliardów IDR (1–1,3 mln USD), podczas gdy małe mieszkanie typu studio na peryferiach, np. w dzielnicy Cengkareng, może kosztować 500–800 milionów IDR (poniżej 60 tys. USD) bambooroutes.com bambooroutes.com. Rodziny klasy średniej często celują w segment domów szeregowych/klastrowych na południu lub południowym zachodzie Dżakarty (Kemang, Permata Hijau itp.) w cenie 1,5–5 miliardów IDR bambooroutes.com. Ten szeroki zakres pokazuje, że Dżakarta oferuje wszystko – od budżetowych apartamentów po luksusowe wille – a każdy z subrynków zachowuje się nieco inaczej. Szczególnie prestiżowe lokalizacje utrzymały swoją wartość, a nawet lekko wzrosły, podczas gdy na obszarach drugorzędnych ceny są stosunkowo stabilne, ale potencjał zwrotu z wynajmu jest wyższy.

Zwroty z najmu oraz aktywność rynku: Mieszkalne zwroty z wynajmu są dość atrakcyjne, wynosząc średnio 4–6% w Dżakarcie (i nawet 8–12% w przypadku małych kawalerek w cenionych lokalizacjach, które zwykle przynoszą większy zwrot) bambooroutes.com bambooroutes.com. Miesięczne czynsze za typowe mieszkanie z 1 sypialnią w centrum miasta wahają się od 6–10 milionów IDR, natomiast za 3 sypialnie można uzyskać 12–45 milionów IDR miesięcznie w zależności od lokalizacji i standardu bambooroutes.com. Takie zwroty, w połączeniu z niskim wzrostem wartości kapitału, sugerują, że rynek mieszkaniowy Dżakarty obecnie oferuje stabilny dochód zamiast spekulacyjnych skoków cen – co jest oznaką dojrzałego rynku. Domy na przedmieściach cieszą się większym zainteresowaniem po pandemii (niektóre rodziny szukają więcej przestrzeni), ale młodzi profesjonaliści coraz częściej wybierają nowoczesne kondominia lub apartamenty współdzielone blisko pracy i komunikacji bambooroutes.com. To skłania deweloperów do innowacji w zakresie kompleksów wielofunkcyjnych i inteligentnych, kompaktowych mieszkań odpowiadających na potrzeby miejskiego stylu życia.

Zachęty rządowe i polityka: Rząd wprowadził środki mające na celu pobudzenie popytu na mieszkania. Jedną z istotnych polityk jest ulgowy VAT na mieszkania dostępne cenowo: 100% zwolnienie z VAT przy zakupie nieruchomości mieszkalnych poniżej 2 miliardów IDR (≈130 tys. USD) do czerwca 2025 roku oraz 50% zniżki na VAT na resztę 2025 roku jll.com. Efektywnie obniża to cenę dla nabywców z niższego segmentu o 11–12% i pobudza popyt końcowy w segmencie poniżej 2 miliardów IDR jll.com. Bank Indonesia również poluzował wskaźniki wartości kredytu do wartości nieruchomości (LTV), pozwalając bankom na finansowanie do 80–100% wartości nieruchomości (w zależności od profilu ryzyka), zmniejszając tym samym obciążenie związane z wkładem własnym bambooroutes.com bambooroutes.com. Te działania poprawiły dostępność mieszkań dla osób kupujących swoje pierwsze lokum. Dodatkowo wprowadzono nową politykę „Wiza drugiego domu”, mającą na celu przyciągnięcie zagranicznych inwestorów i emerytów – przyznaje ona 5-10 letnie pozwolenie na pobyt cudzoziemcom, którzy posiadają nieruchomości lub znaczne środki finansowe w Indonezji, ułatwiając obcokrajowcom zamieszkanie (i inwestowanie) na indonezyjskim rynku nieruchomości bambooroutes.com. To już wywołało wzrost zainteresowania, zwłaszcza na rynkach kurortowych takich jak Bali (w niektórych rejonach zapytania od zagranicznych kupujących wzrosły o ponad 80% w 2024 roku) bambooroutes.com, choć segment zagranicznych kupujących w Dżakarcie pozostaje niszowy.

Zasady dotyczące własności zagranicznej: Przepisy dotyczące własności zagranicznej zostały w ostatnich latach nieznacznie zliberalizowane, choć wciąż obowiązują ważne ograniczenia. Cudzoziemcy nadal nie mogą posiadać ziemi na własność w Indonezji, ale mogą nabywać jednostki apartamentowe z własnością warstwową lub domy na podstawie długoterminowych umów dzierżawy (np. Hak Pakai – prawo użytkowania do 80 lat, albo tytuł prawny pod lokalnie zarejestrowaną spółką). W celu ochrony rynku lokalnego obowiązują minimalne progi cenowe. W Dżakarcie cudzoziemiec zwykle musi kupić mieszkanie o wartości powyżej około 1 miliarda IDR (a w przypadku domów powyżej 5 miliardów IDR) bambooroutes.com. W praktyce oznacza to, że tylko nieruchomości ze średniej i wyższej półki są dostępne dla zagranicznych nabywców, co ogranicza wybór. Progi te zostały faktycznie obniżone w ostatnich latach (do około 1 mld IDR za apartamenty, z ok. 3 mld IDR wcześniej), co sygnalizuje zmianę polityki mającą na celu przyciągnięcie większego kapitału zagranicznego. Mimo to, transakcje cudzoziemców w Dżakarcie stanowią niewielką część rynku. Połączenie wizy Second Home oraz bardziej liberalnych przepisów własności może stopniowo zwiększać zakupy cudzoziemców – głównie luksusowych apartamentów – jednak wpływ w 2025 roku pozostaje umiarkowany.

Perspektywy rynku mieszkaniowego: Rynek mieszkaniowy Dżakarty jest stabilny, ale bez fajerwerków w krótkim okresie. Powolny, stały wzrost cen ma się utrzymać do 2025 roku, wspierany przez utrzymujący się popyt końcowych użytkowników oraz ograniczoną dostępność ziemi w centralnych lokalizacjach bambooroutes.com. Analitycy prognozują umiarkowany wzrost wartości w najbliższych latach (~1-5% rocznie), przy czym nieruchomości wyższej klasy w pobliżu nowej infrastruktury (stacje MRT/LRT, nowe parki itp.) prawdopodobnie zdrożeją najbardziej bambooroutes.com. Na przykład obszary sąsiadujące z nowymi liniami MRT lub terenami zielonymi już odnotowały ceny o 5-10% powyżej średniej miejskiej dzięki poprawie jakości życia bambooroutes.com. Największym ograniczeniem pozostaje dostępność cenowa – stąd nacisk na mniejsze lokale i projekty podmiejskie dla rosnącej klasy średniej. Demograficznie obszar Wielkiej Dżakarty (~30 milionów mieszkańców w aglomeracji) stale się urbanizuje i odmładza, wspierając długoterminowy popyt na mieszkania. O ile nie wydarzą się poważne wstrząsy, sektor mieszkaniowy powinien pozostać na „ustabilizowanym kursie”, z umiarkowanym wzrostem zamiast boomu, gdy Dżakarta utrwala swoją pozycję jako duży, ale dojrzały rynek nieruchomości.

Nieruchomości komercyjne: sektor biurowy i handlowy

Rynek biurowy

Warunki najmu i podaży: Rynek biurowy w Dżakarcie w 2025 roku znajduje się w fazie stopniowego ożywienia. Po kilku latach nadpodaży i pandemii powodującej wzrost pustostanów, sytuacja powoli się poprawia. Ogólny wskaźnik pustostanów biurowych nadal pozostaje wysoki – oscyluje wokół 34% na początku 2025 roku – ale prognozuje się, że nieznacznie spadnie do ~34% pod koniec 2025 roku, ponieważ nie zostaną ukończone żadne większe nowe projekty realestateasia.com. Innymi słowy, około dwóch trzecich powierzchni biurowej w Dżakarcie jest zajęte, a jedna trzecia pozostaje wolna. Jednak ta ogólna liczba ukrywa istotny trend: ucieczkę do jakości. Firmy aktywnie przenoszą się ze starszych lub zlokalizowanych poza CBD budynków do nowych, wyższej jakości biur w prestiżowych lokalizacjach, nawet jeśli oznacza to zmniejszenie zajmowanej powierzchni w celu oszczędności realestateasia.com. W efekcie biura klasy A w centrum biznesowym radzą sobie lepiej – na przykład, wskaźnik zajętości biur klasy A wynosił około 65% w pierwszym kwartale 2025 roku i nieznacznie rośnie z każdym kwartałem realestateasia.com. Tymczasem biura niższej klasy i na obrzeżach zmagają się z wyższym poziomem pustostanów, ponieważ najemcy konsolidują się w lepszych lokalizacjach.

Co istotne, nowa podaż biur ograniczyła się do minimum. W pierwszym kwartale 2025 nie otwarto żadnych nowych biurowców i nie spodziewa się ich przez cały rok realestateasia.com. Ta pauza inwestycyjna daje rynkowi oddech na wchłonięcie nadmiaru powierzchni. Wchłanianie netto było pozytywne (~13 000 mkw.) na początku 2025 roku, co pokazuje, że firmy znów rozbudowują lub modernizują biura po okresie zastoju wywołanym pandemią realestateasia.com. Przy ograniczonej podaży w latach 2025–2026 właściciele istniejących budynków w końcu mają szansę poprawić poziom wynajęcia. Rzeczywiście, średnia zajętość biur w Dżakarcie ustabilizowała się na poziomie około 70% w 2024 roku jll.com i stopniowo rośnie w 2025 roku. JLL podaje, że cały rynek biurowy jest odporny, a czynsze za biura klasy A odnotowały nawet pierwsze wzrosty od 2015 roku pod koniec 2024 roku jll.com. Przewiduje się, że ta pozytywna zmiana będzie się utrzymywać w miarę stopniowego dopasowywania się popytu do podaży.

Stawki najmu: Czynsze za biura zaczęły umiarkowanie rosnąć. Na początku 2025 roku czynsze za biura klasy A w dzielnicy CBD w Dżakarcie odnotowały średni wzrost o +0,8% kwartał do kwartału realestateasia.com. Choć wzrost jest niewielki, to po latach stagnacji lub spadków stawek czynszu jest on symbolicznie istotny. Właściciele dobrze wynajętych wieżowców zaczęli nawet nieznacznie podnosić czynsze z bardzo niskiego poziomu, testując tolerancję rynku realestateasia.com. Na I kwartał 2025 roku podstawowe czynsze za biura klasy premium w CBD zazwyczaj wynoszą około IDR 200 000–300 000 za mkw. miesięcznie (około 13–20 USD/mkw./mies.), choć efektywne czynsze mogą być niższe po uwzględnieniu zachęt. Wielu właścicieli nadal skupia się na wypełnieniu powierzchni – ci z wysokimi pustostanami utrzymują konkurencyjne stawki, aby przyciągnąć najemców realestateasia.com. Ogólny trend rynkowy na 2025 jest ostrożnie optymistyczny: przy braku nowych biur i poprawiających się nastrojach prognozuje się niewielki wzrost czynszów (prawdopodobnie o kilka procent) w ciągu roku. Jednak ze względu na nadal wysoką pustostanowość, warunki korzystne dla najemców (rabaty, okresy bezczynszowe itd.) nadal obowiązują, szczególnie w starszych budynkach.

Czynniki popytu: Które sektory zajmują powierzchnię biurową w Dżakarcie? Znacząco, finanse (banki, fintech, ubezpieczenia) pozostają największym motorem popytu, następnie sektor technologiczny i firmy e-commerce realestateasia.com. Te branże rozwijają się i modernizują biura wraz ze wzrostem gospodarczym i przyspieszającą cyfryzacją. Na przykład, kilka firm technologicznych i platform internetowych wynajęło ostatnio nowe powierzchnie w CBD, a sektor usług finansowych był również aktywny w umowach najmu na początku 2025 roku realestateasia.com. Dodatkowo, operatorzy elastycznych przestrzeni biurowych (dostawcy coworkingu) ponownie rozwijają się – jeden z głównych operatorów zobowiązał się do otwarcia nowego centrum w wieżowcu klasy A w 2025 roku realestateasia.com, co odzwierciedla wiarę w powrót pracowników do biur. Z drugiej strony, niektóre sektory (ropa i gaz, tradycyjne korporacje handlu detalicznego) dokonały konsolidacji lub pozostają ostrożne. Ogólnie rzecz biorąc, absorpcja powierzchni jest pozytywna, ale utrzymuje się na umiarkowanym poziomie, zgodnie z ~5% wzrostem gospodarczym. Co ważne, rola Dżakarty jako centrum biznesowego Indonezji nie powinna się zmniejszyć, nawet gdy rząd zaczyna przenosić się do nowej stolicy Nusantara – prywatne firmy, międzynarodowe korporacje i instytucje finansowe nadal będą utrzymywać swoje siedziby w Dżakarcie w dającej się przewidzieć przyszłości.

Perspektywy dla biur: Krótkoterminowe perspektywy sektora biurowego to stopniowa poprawa z pewnymi utrzymującymi się ryzykami. Analitycy oczekują, że wskaźnik pustostanów będzie lekko spadał z roku na rok (potencjalnie osiągając poziom powyżej 20% do 2027 roku), zakładając kontynuację wzrostu gospodarczego. Nie przewiduje się masowego exodusu z dzielnicy biznesowej Jakarty w związku z przeniesieniem stolicy – Oxford Economics zauważa, że powstanie Nusantary prawdopodobnie „nie doprowadzi do masowego exodusu z Jakarty” oxfordeconomics.com. Tym samym Dżakarta powinna pozostać krajowym centrum korporacyjnym i finansowym. Kluczowe szanse na rynku biurowym to modernizacja starszych budynków (lub ich zmiana przeznaczenia) oraz zaspokojenie popytu na wyższą jakość – biura o nowoczesnych parametrach, z zielonymi rozwiązaniami i dogodnym dostępem do transportu będą przyciągać najemców oraz inwestorów. Stopy zwrotu z biur w Dżakarcie tradycyjnie były wysokie (8%+), a wraz ze stabilizacją czynszów można się spodziewać odnowionego zainteresowania inwestycyjnego w poszukiwaniu okazji na tym rynku o wysokim poziomie pustostanów. Kluczowe ryzyka to wciąż duża nadpodaż powierzchni (dająca przewagę najemcom na lata) i potencjalne globalne zawirowania; jeśli tempo wzrostu spadnie, firmy mogą opóźniać ekspansję, utrzymując wysoki poziom pustostanów. Na chwilę obecną rok 2025 stanowi jednak punkt zwrotny w kierunku bardziej zrównoważonego rynku biurowego, gdzie współczynniki wynajmu i czynsze powoli odbijają się od najniższych poziomów realestateasia.com.

Handel detaliczny i obiekty wielofunkcyjne (przestrzenie komercyjne)

Trendy centrów handlowych i powierzchni handlowych: Rynek nieruchomości handlowych w Dżakarcie – głównie liczne centra handlowe – okazał się odporny w latach 2024–2025, nawet pomimo wzrostu handlu elektronicznego. Wskaźniki wynajmu w jakościowych centrach handlowych są stosunkowo zdrowe: średnio ok. 77% zajętości w całym mieście pod koniec 2024 roku, co oznacza lekki spadek (o około 2–3% rok do roku), głównie z powodu otwarcia nowego centrum handlowego, które dodało nową powierzchnię cushmanwakefield.com. Najbardziej ekskluzywne centra w centrum Dżakarty często cieszą się ponad 90% zajętości, podczas gdy niektóre niższego poziomu lub nowsze podmiejskie centra mogą mieć problemy osiągając wskaźniki w przedziale 60–70%, co daje średnią na poziomie wysokich 70%. Właściciele, chcąc utrzymać pełne centra najemców, w dużej mierze utrzymali czynsze na stałym poziomie w 2024 roku – średni bazowy czynsz w centrach handlowych Dżakarty wynosił ok. 564 400 IDR za mkw. miesięcznie w IV kwartale 2024 roku, praktycznie bez zmian w ciągu roku realestateasia.com. Ta strategia stawiania na zajętość zamiast podwyżek czynszu, opłaciła się w postaci stabilnego ruchu i aktywności najmu. Popularne kategorie najemców w 2024/25 to lokale gastronomiczne, fast fashion, uroda/kosmetyki i rozrywka – te branże rozwijały się, pomagając zapełnić miejsca opuszczone przez detalistów ograniczających działalność jll.com. Międzynarodowe marki wciąż postrzegają Dżakartę jako ważny rynek; wiele globalnych marek (szczególnie z branży modowej i gastronomicznej) otworzyło nowe sklepy w prestiżowych centrach handlowych w Dżakarcie w minionym roku jll.com. Ogólnie rzecz biorąc, sprzedaż detaliczna w sklepach stacjonarnych odbiła się po pandemii, a centra handlowe pozostają kamieniem węgielnym stylu życia w Dżakarcie.

Nowa podaż i rozwój: Pipeline podaży centrów handlowych jest umiarkowany. Całkowita powierzchnia najmu centrów handlowych w Dżakarcie osiągnęła około 4,9 mln mkw. w I kwartale 2025 roku, po ukończeniu tylko jednego znaczącego nowego centrum handlowego na początku 2025 r. realestateasia.com. Kilka kolejnych projektów planowanych jest na wschodzących obszarach lub jako część obiektów wielofunkcyjnych (np. duże projekty w Bekasi i Tangerang dodają komponenty handlowe). Colliers prognozuje, że średni czynsz za wynajem powierzchni handlowej w Wielkiej Dżakarcie wzrośnie o około 2% w 2025 roku, wraz z poprawą popytu i otwarciem tych nowych inwestycji realestateasia.com. Jednak wzrost czynszów będzie stopniowy i zależny od lokalizacji. Warto zauważyć, że wiele nowych powierzchni handlowych powstaje w kompleksach wielofunkcyjnych (zintegrowanych z biurami, mieszkaniami lub stacjami komunikacyjnymi) w celu zapewnienia stałego napływu klientów. Trend zmierza w kierunku retailu opartego na doświadczeniu: deweloperzy projektują centra handlowe jako centra stylu życia z rozbudowaną ofertą gastronomiczną, rozrywkową (kina, parki wewnętrzne), a nawet przestrzeniami coworkingowymi, aby utrzymać wysoki ruch. Przykładem jest rewitalizacja starszych centrów handlowych, takich jak Blok M i Kota Tua, poprzez wprowadzenie bardziej zróżnicowanych funkcji (przestrzenie publiczne, obiekty kulturalne itp.), jako część inicjatyw miejskich.

Stawki czynszów i koszty: Czynsze w najlepszych centrach handlowych w centrum Dżakarty mogą przekraczać 1 mln IDR/mkw./miesiąc za najbardziej poszukiwane niewielkie lokale, jednak średnio bazowy czynsz w mieście wynosi około 500 tys. IDR za mkw./miesiąc, jak podano wcześniej. Na przedmieściach Wielkiej Dżakarty (Depok, Tangerang, Bekasi) czynsze są niższe (~390 tys. IDR/mkw./miesiąc średnio) realestateasia.com. Te bazowe stawki zwykle nie obejmują opłat serwisowych (kosztów utrzymania), które w Dżakarcie stanowią dodatkowo około 150 tys. IDR realestateasia.com. Warto zauważyć, że koszty operacyjne dla właścicieli centrów handlowych rosną – rząd podniósł VAT z 11% do 12% w 2025 roku, a płaca minimalna wzrosła, co razem powoduje wzrost opłat serwisowych i kosztów najemców realestateasia.com. Ta podwyżka podatku może utrudnić funkcjonowanie słabszym centrom handlowym w lokalizacjach o wysokiej pustostanowości, ponieważ najemcy ponoszą wyższe koszty użytkowania. Mimo to, centra z najwyższej półki z listami oczekujących najemców mają większą siłę przetargową. W 2025 roku spodziewamy się, że właściciele będą ostrożnie podnosić czynsze w silnych lokalizacjach (być może o kilka procent), a w słabszych centrach będą oferować promocje, aby utrzymać poziom wynajmu.

Zachowania konsumentów i perspektywy handlu detalicznego: Młoda populacja Dżakarty oraz rosnąca klasa średnia wspierają solidne wydatki konsumenckie. Klienci wracają do centrów handlowych nie tylko po to, by robić zakupy (z których wiele przenosi się do sieci), ale także dla gastronomii, spotkań towarzyskich i usług – czyli aktywności trudniej zastępowanych przez e-commerce. Dlatego najemcy z branży gastronomicznej oraz rozrywkowej są kluczowi dla żywotności centrów handlowych. Wiele centrów handlowych przechodzi remonty lub zmiany najemców, by podkreślić te doświadczeniowe elementy (np. dodając food halle, przestrzenie eventowe czy instalacje idealne na Instagram). W najlepszych centrach handlowych poziom pustostanów jest bardzo niski, a nawet wtórne centra odnotowały spadek pustostanów w latach 2022–24, gdy gospodarka się otworzyła. Według JLL, sektor handlu detalicznego pozostał „stabilny, z dużą aktywnością ze strony F&B, branży beauty oraz sklepów wielobranżowych” przez cały 2024 rok jll.com. Ta stabilność powinna się utrzymać także w 2025 roku. Główne ryzyka dla handlu detalicznego obejmują konkurencję ze strony e-commerce (rozwój e-commerce w Indonezji utrzymuje się w dwucyfrowym tempie rocznie, co może ograniczyć ekspansję niektórych formatów stacjonarnych) oraz ewentualne spadki nastrojów konsumenckich w przypadku wzrostu inflacji. Jak dotąd jednak, w 2025 roku nastroje konsumenckie są dość optymistyczne, przy niskim bezrobociu i rosnących dochodach. Po stronie szans, sama gęstość zaludnienia Dżakarty sprawia, że dobrze zlokalizowane centra handlowe mogą się rozwijać; obserwujemy trwałe zainteresowanie zagranicznych inwestorów i funduszy REIT aktywami centrów handlowych w Indonezji ze względu na wyższe stopy zwrotu niż u regionalnych konkurentów. Podsumowując, rynek nieruchomości handlowych w Dżakarcie pozostaje stabilny, najlepsze centra handlowe są silne, a czynsze ogólnie stabilne lub umiarkowanie rosnące w perspektywie do 2026 roku jll.com.

Projekty wielofunkcyjne

Granice między nieruchomościami komercyjnymi a mieszkaniowymi zacierają się w licznych projektach wielofunkcyjnych Dżakarty. Te duże inwestycje – często nazywane „superblokami” – łączą apartamentowce, biura, hotele i powierzchnie handlowe w zintegrowanych kompleksach. W 2025 roku projekty wielofunkcyjne to preferowany model nowych inwestycji, gdyż tworzą samowystarczalne społeczności i maksymalnie wykorzystują cenną przestrzeń miejską. Obszary takie jak Złoty Trójkąt (Sudirman, Kuningan, Thamrin) są domem dla wielu takich kompleksów, które przyciągają inwestorów swoją wszechstronnością i wieloma źródłami dochodu bambooroutes.com. Przykładowo, Mega Kuningan oferuje projekty z luksusowymi apartamentami nad galeriami handlowymi, a okolice SCBD łączą wieżowce biurowe z galeriami i ekskluzywnymi rezydencjami.

Kluczowe czynniki: Inwestycje wielofunkcyjne korzystają na rozbudowie infrastruktury i projektach transportowych w Dżakarcie. Dzięki nowym liniom MRT i LRT, które są już operacyjne lub w budowie, pojawił się nacisk na rozwój obszarów zorientowanych na transport publiczny (TOD) – czyli skupisk wielofunkcyjnych wokół stacji. Miejscowy plan zagospodarowania miasta zachęca do tworzenia gęsto zabudowanych stref wielofunkcyjnych w odległości spaceru od głównych przystanków komunikacyjnych smartcity.jakarta.go.id wisdomlib.org. Doprowadziło to do inicjowania przez państwowych i prywatnych deweloperów takich projektów jak kompleksy TOD Adhi Commuter Properti wzdłuż linii LRT oraz innych w pobliżu stacji MRT. Zazwyczaj obejmują one wieżowce mieszkalne, powiązane z transportem centra handlowe, a czasem również komponenty biurowe lub hotelowe. W rezultacie dotychczas słabo wykorzystywane tereny przy stacjach (np. Lebak Bulus, Fatmawati, Dukuh Atas) są przekształcane w nowe nieruchomości wielofunkcyjne. Pierwsze sygnały wskazują, że te projekty spotykają się z dobrym przyjęciem – deweloperzy odnotowują silną sprzedaż mieszkań w projektach TOD po uruchomieniu LRT i MRT pwc.com pwc.com.

Wyróżniające się projekty: Ostatnie i nadchodzące wielofunkcyjne inwestycje w Dżakarcie to m.in. Thamrin Nine, Senayan Park, PIK 2 (duży nowy projekt miejski na terenach odzyskanych w północnej Dżakarcie) oraz tereny wokół stacji Kolei Dużych Prędkości w Bandungu, gdzie planowane są nowe miasta. Według PwC/Investor Daily otwarcie Kolei Dużych Prędkości Dżakarta-Bandung (koniec 2023) pobudziło plany rozwoju nowych „miast” wokół jej stacji (np. Karawang, Walini) pwc.com pwc.com. Choć znajdują się one poza granicami miasta, ilustrują trend nowych miast wielofunkcyjnych. W samej Dżakarcie rządowe „Jakarta Investment Center” zachęca inwestorów do projektów takich jak Blok M Mixed-Use Revitalization czy Ecopark Ancol – wieloetapowych inwestycji łączących przestrzeń publiczną, handel i funkcje komercyjne invest.jakarta.go.id invest.jakarta.go.id. Widzimy też, jak postarzałe przestrzenie komercyjne są przekształcane w obiekty wielofunkcyjne: np. stare biurowce mogą dodać apartamenty serwisowane lub pasaże handlowe, by poszerzyć zakres funkcji.

Wpływ i perspektywy: Proliferacja wielofunkcyjnych hubów przekształca krajobraz urbanistyczny Dżakarty. Te inwestycje tworzą lokalne środowiska do życia, pracy i rozrywki, mogą ograniczyć dojazdy (co jest ważne w mieście słynącym z korków) i podnoszą wartość nieruchomości. Kupujący i najemcy często są gotowi zapłacić wyższą cenę za mieszkanie w kompleksie wielofunkcyjnym z udogodnieniami na miejscu. Zauważono, że nabywcy mieszkań w 2025 roku zdecydowanie preferują projekty w ramach inwestycji wielofunkcyjnych, umożliwiających dostęp do transportu publicznego jll.com. Ten trend powinien się utrzymać, co oznacza, że przyszłe nieruchomości w Dżakarcie będą w coraz większym stopniu łączyć różne funkcje w zintegrowanych społecznościach. Z perspektywy inwestorów projekty wielofunkcyjne oferują dywersyfikację (ekspozycję na mieszkaniówkę, handel i biura w jednym aktywie), a często mają też większy ruch oraz atrakcyjność marki. Wymagają jednak dużego kapitału i doświadczenia w zarządzaniu, by odnieść sukces. W nadchodzących latach sektor wielofunkcyjnych nieruchomości będzie kluczowy dla rozwoju Dżakarty, zwłaszcza że miasto stawia na zrównoważony rozwój – łączenie funkcji może zwiększyć efektywność i atrakcyjność środowiska miejskiego. Do 2030 roku wiele nowych symboli Dżakarty będą stanowiły właśnie wieżowce lub miasteczka wielofunkcyjne, odzwierciedlające nowoczesny styl życia w mieście.

Nieruchomości przemysłowe: logistyka, magazynowanie i parki przemysłowe

Rosnący popyt, ewoluujący krajobraz: Segment nieruchomości przemysłowych i logistycznych w Wielkiej Dżakarcie (oraz jej okolicach w Zachodniej Jawie) należy do najjaśniejszych punktów na drodze do 2025 roku. Popyt na magazyny, centra dystrybucyjne i zakłady produkcyjne gwałtownie wzrósł, napędzany zarówno trendami strukturalnymi, jak i proaktywną polityką rządu. Kluczowym czynnikiem jest strategia „Chiny+1”, przyjęta przez wiele firm – globalni producenci dywersyfikują łańcuchy dostaw, aby uniezależnić się od zbyt dużej zależności od Chin, dzięki czemu Indonezja stała się atrakcyjnym miejscem docelowym. W 2024 roku bezpośrednie inwestycje zagraniczne w sektorze produkcyjnym znacząco wzrosły, a wielu nowych najemców w strefach przemysłowych wokół Dżakarty to relokowane lub rozwijające się chińskie firmy z branż takich jak elektronika, przetwórstwo spożywcze, a zwłaszcza produkcja pojazdów elektrycznych (EV) jll.com. JLL zauważa, że indonezyjska strategia budowy ekosystemu baterii i pojazdów elektrycznych przyciąga znaczące zainteresowanie gospodarcze dla kraju jll.com. Jest to widoczne na obrzeżach wschodniej Dżakarty (Bekasi, Karawang), które w 2025 roku przekształcają się w centra elektromobilności i branży motoryzacyjnej, w miarę realizacji głównych inwestycji realestateasia.com realestateasia.com.

Zajętość i Nowa Podaż: Wynikiem rosnącego popytu jest to, że magazyny logistyczne w Wielkiej Dżakarcie mają wysoką zajętość i stabilne czynsze, nawet w czasie pojawiania się nowej podaży jll.com. W pierwszym kwartale 2025 roku, pochłanianie netto nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyło 100 000 m², wyprzedzając ograniczoną nową podaż realestateasia.com. Ten silny popyt obniżył ogólny wskaźnik pustostanów magazynowych do około 9,5% (z 12,7% kwartał wcześniej) – zdrowy jednocyfrowy poziom wskazujący na napięte warunki realestateasia.com. Ostatnio ukończono tylko jeden znaczący projekt (7 200 m² w Tangerang), lecz kolejne są w przygotowaniu. Prognozy sugerują, że do 2027 roku może zostać dodane około 0,8–1,0 mln m² nowoczesnej powierzchni przemysłowej w okolicach Dżakarty realestateasia.com. Jeśli te prognozy się sprawdzą, wskaźnik pustostanów może ponownie wzrosnąć do niskich wartości dwucyfrowych (prawdopodobnie około 12–13% w 2027 roku) realestateasia.com. Deweloperzy i operatorzy parków przemysłowych są w fazie przygotowań: nowi gracze, tacy jak przemysłowe ramię Astra Property (Saka Industrial Perkasa), planują nowe osiedla, a inwestorzy tacy jak LOGOS oraz lokalne konglomeraty gromadzą banki ziemi pod rozwój nowoczesnych obiektów logistycznych realestateasia.com. Rynek przygotowuje się na wzrost, ale także konkurencję, szczególnie w wschodnim korytarzu, gdzie koncentruje się wiele projektów.

Stawki najmu i stopy zwrotu: Czynsze za powierzchnie przemysłowe w okolicach Dżakarty były w większości stabilne lub nieznacznie rosły w ciągu ostatnich dwóch lat, wspierane przez rozwój e-commerce oraz ekspansję firm 3PL (logistyka osób trzecich) jll.com. Jednak na początku 2025 roku pojawiają się oznaki presji na czynsze w niektórych podrynkach ze względu na wzrost dostępnej powierzchni. W pierwszym kwartale 2025 roku czynsze spadły o około 1,25% kwartał do kwartału we wschodnich i południowych dzielnicach Dżakarty (tam, gdzie pojawiają się nowe magazyny i występuje agresywna konkurencja), podczas gdy w innych obszarach pozostały bez zmian realestateasia.com. Średnio czynsze za najbardziej atrakcyjne magazyny wahają się w granicach 70 000–120 000 IDR za mkw. miesięcznie (w zależności od lokalizacji i specyfikacji), co jest stosunkowo przystępne w porównaniu regionalnym. Ceny gruntów przemysłowych w ugruntowanych strefach (np. Bekasi, Karawang) wynoszą około 150–200 USD za mkw., z corocznymi wzrostami na poziomie kilku procent w ostatnich latach. Z perspektywy inwestycyjnej, stopy zwrotu z nieruchomości przemysłowych zaczynają się kurczyć ze względu na silne zainteresowanie inwestorów: rynkowe stopy zwrotu, które wynosiły około 8,0–8,5%, zbliżają się do 7,0–7,5%, ponieważ inwestorzy są skłonni zaakceptować nieco niższe zyski ze względu na potencjał wzrostu tego sektora realestateasia.com. Nawet przy ~7% te stopy zwrotu są wyższe niż w wielu innych krajach, co podkreśla, dlaczego indonezyjska logistyka przyciąga zarówno lokalnych, jak i zagranicznych inwestorów. Kompresja stóp zwrotu jest pozytywnym sygnałem zaufania – zasadniczo oznacza to wzrost wartości aktywów, ponieważ kupujący stawiają na długoterminowy popyt.

Kluczowe sektory popytu: E-commerce i operatorzy logistyczni 3PL są głównymi motorami zapotrzebowania na magazyny – trend ten został przyspieszony przez pandemię i dalszą cyfryzację. W 2024 roku firmy 3PL były liderami w absorpcji nowych magazynów realestateasia.com, ponieważ rozbudowywały centra realizacji zamówień w pobliżu Dżakarty, by zapewnić szybszą dostawę dla konsumentów. Dodatkowo firmy FMCG (dobra szybkozbywalne) i detaliści modernizują się, wybierając większe i nowocześniejsze magazyny, by usprawnić dystrybucję. Po stronie produkcyjnej, oprócz pojazdów elektrycznych, aktywnie po nowe tereny przemysłowe sięgają sektory takie jak farmaceutyczny, opakowaniowy oraz spożywczy (żywność i napoje), budując nowe fabryki. Utworzenie przez rząd Indonezji Specjalnych Stref Ekonomicznych (SEZ) z ulgami podatkowymi na terenie Jawy dodatkowo przyciągnęło producentów. Obszar Wielkiej Dżakarty korzysta z ulepszonej łączności – na przykład dzięki ukończeniu autostrady Cimanggis–Cibitung w 2024 roku, która połączyła zewnętrzną obwodnicę i ułatwiła transport ciężarowy jll.com. Również nowy port głębokowodny Patimban w Subang (dostępny z wschodnich rejonów Dżakarty) oraz rozbudowa istniejącego portu Tanjung Priok w Dżakarcie zwiększają atrakcyjność dla centrów dystrybucyjnych chcących wysyłać towary do kraju i za granicę.

Perspektywy dla sektora przemysłowego: Sektor nieruchomości przemysłowych ma pozostać dynamiczny i odporny aż do 2030 roku. W krótkim okresie (2025–2026) popyt powinien utrzymać tempo z nową podażą, co pozwoli zachować zdrowe wskaźniki wynajmu. Każde lekkie osłabienie wynikające z nowych ukończeń (ponieważ pustostany mogą chwilowo wzrosnąć w niektórych miejscach) powinno być tymczasowe, biorąc pod uwagę silny napływ najemców. Wschodnia część Wielkiej Dżakarty (korytarz Bekasi-Karawang) według prognoz odnotuje największy popyt dzięki nowym inwestycjom w produkcję i rozbudowanej infrastrukturze realestateasia.com. Wysiłki rządu – takie jak oferowanie wakacji podatkowych dla kluczowych branż, uproszczenie zezwoleń biznesowych poprzez Ustawę Omnibus, czy promowanie Indonezji jako centrum produkcji pojazdów elektrycznych – będą nadal stymulować ten sektor. Do 2030 roku możemy zaobserwować niemal podwojenie obecnych zasobów powierzchni przemysłowej/logistycznej w Dżakarcie, z dużo nowocześniejszymi, zautomatyzowanymi magazynami i prawdopodobnie pojawieniem się centrów danych oraz innych wyspecjalizowanych nieruchomości przemysłowych jako rosnącego segmentu. Ryzyka obejmują niedobór ziemi w najlepszych lokalizacjach (co może przesuwać inwestycje na obrzeża), wzrost kosztów gruntów oraz czynniki globalne (np. recesja mogłaby spowolnić popyt na eksport i usługi logistyczne). Niemniej jednak, w porównaniu do innych segmentów rynku nieruchomości, przemysł pozostaje wyraźnym liderem wzrostu – co potwierdzają inwestorzy aktywnie poszerzający portfele o aktywa przemysłowe Dżakarty. Jak podsumował jeden z raportów, rynek przemysłowy Wielkiej Dżakarty wykazuje odporność, poziom pustostanów wrócił do wartości jednocyfrowych, a deweloperzy planują modernizacje odpowiadające na nowe potrzeby realestateasia.com realestateasia.com.

Polityka rządu i regulacje wpływające na rynek nieruchomości

Polityka rządu odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu dynamiki rynku nieruchomości w Dżakarcie, wpływając na wszystko – od opodatkowania i zachęt po zasady inwestycji zagranicznych i planowanie urbanistyczne. Oto najważniejsze aspekty polityki na rok 2025:

Zachęty podatkowe dla rynku mieszkaniowego: Aby pobudzić sektor nieruchomości podczas ożywienia po pandemii, rząd wprowadził zachęty podatkowe, w szczególności zwolnienie z VAT na mieszkania dostępne cenowo (omówione wcześniej). Polityka ta została przedłużona do 2025 roku, obejmując 100% zwolnienia z VAT dla mieszkań podstawowych do 2 miliardów IDR do połowy 2025 roku oraz 50% w drugiej połowie roku jll.com. Ponadto w ostatnich latach rząd czasowo obniżył lub zlikwidował podatek od nieruchomości luksusowych przy sprzedaży niektórych mieszkań, aby pobudzić rynek luksusowy. Te zachęty fiskalne przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kupujących, zwłaszcza w przypadku gotowych jednostek.

Aby pobudzić sektor nieruchomości podczas ożywienia po pandemii, rząd wprowadził zachęty podatkowe, w szczególności (omówione wcześniej). Polityka ta została przedłużona do 2025 roku, obejmując do połowy 2025 roku oraz 50% w drugiej połowie roku jll.com. Ponadto w ostatnich latach rząd czasowo obniżył lub zlikwidował przy sprzedaży niektórych mieszkań, aby pobudzić rynek luksusowy. Te zachęty fiskalne przyczyniły się do wzrostu zainteresowania kupujących, zwłaszcza w przypadku gotowych jednostek. Stopy procentowe i finansowanie: Łagodna polityka Banku Indonezji – w tym łatwiejsze kredyty hipoteczne LTV (do 100%) bambooroutes.com oraz stosunkowo stabilne stopy procentowe – utrzymały dostępność finansowania. Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Indonezji jest nadal wysokie (często 8–10%), ale stabilna inflacja na poziomie około 4% i stopa referencyjna BI (~5,75% w 2024 roku) zapobiegły gwałtownym wzrostom. Oczekuje się, że bank centralny będzie utrzymywał równowagę między kontrolą inflacji a wsparciem wzrostu, co prawdopodobnie oznacza brak drastycznych podwyżek stóp procentowych w najbliższym czasie, co jest ważnym czynnikiem dla dostępności nieruchomości.

Regulacje dotyczące własności przez cudzoziemców: Jak wspomniano, Indonezja złagodziła część przepisów w ramach ustawy o tworzeniu miejsc pracy z 2020 roku i późniejszych rozporządzeń. Obecnie cudzoziemcy mogą kupować apartamenty lub biura (jednostki własnościowe typu strata) w Indonezji, pod warunkiem spełnienia minimalnych progów cenowych określonych dla danego regionu invest-islands.com bambooroutes.com. Zazwyczaj nabywają tytuł Hak Pakai (prawo do użytkowania) na okres do 80 lat lub tytuł HGB (prawo do zabudowy), jeśli zakup odbywa się przez indonezyjski podmiot prawny, ponieważ cudzoziemcom zabroniona jest bezpośrednia własność wieczysta (SHM) bambooroutes.com. W praktyce próg ~1–2 miliardów IDR dla apartamentów w Dżakarcie oznacza, że cudzoziemcy mogą kupować mieszkania ze średniego i wyższego segmentu, ale nie tanie lokale mieszkalne. Te reformy, wraz z nową wizą „Second Home” (która wymaga udokumentowania środków lub własności w wysokości ok. 2 miliardów IDR), wskazują na bardziej otwarte podejście wobec zagranicznych nabywców/inwestorów bambooroutes.com. Nadal jednak wyzwania biurokratyczne i złożoność prawna (np. potrzeba stosowania podstawionych podmiotów przy dzierżawie gruntów itp.) sprawiają, że inwestycje zagraniczne w nieruchomości mieszkaniowe są ostrożne. W przypadku nieruchomości komercyjnych własność zagraniczna jest łatwiejsza poprzez bezpośrednie inwestycje lub REIT-y, a na rynku biurowym, handlowym i przemysłowym Dżakarty aktywnych jest kilku deweloperów z Singapuru i Japonii.

Rozwój miejski i planowanie: Władze miasta Dżakarta oraz rząd centralny Indonezji realizują różne programy mające wpływ na rynek nieruchomości. Gubernator Dżakarty uruchomił projekty rewitalizacji miejskiej – na przykład tworzenie publicznych parków (ponad 50 nowych parków od 2022 roku) oraz poprawę ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki temu wybrane dzielnice stają się bardziej przyjazne do życia, co pośrednio podnosi wartość nieruchomości (domy w pobliżu nowych parków notują premię cenową rzędu 10–15%, według obserwatorów rynku) bambooroutes.com. Kolejną inicjatywą jest rozwój oparty na transporcie publicznym (TOD): obecnie przepisy zachęcają do wyższego wskaźnika powierzchni zabudowy oraz budowy obiektów wielofunkcyjnych wokół węzłów komunikacyjnych, by sprzyjać korzystaniu z MRT/LRT i ograniczać rozlewanie się miasta. W planach długoterminowych znajduje się też zabezpieczenie wybrzeża (Giant Sea Wall/National Capital Integrated Coastal Development) chroniące północną Dżakartę przed podnoszącym się poziomem morza – to ogromna inwestycja infrastrukturalna, która, jeśli zostanie zrealizowana, może otworzyć nowe tereny i możliwości nieruchomościowe na nadbrzeżu miasta. Jednak postępy są powolne i to perspektywa na przyszłość.

Relokacja stolicy: Znaczącym posunięciem politycznym jest decyzja Indonezji o przeniesieniu stolicy z Dżakarty do nowo planowanego miasta Nusantara w Wschodnim Kalimantanie. Od 2025 roku proces ten się rozpoczyna – nowa stolica jest w budowie, a niektóre funkcje rządowe mogą zacząć się przenosić w latach 2024–2025. Ma to dwie konsekwencje: (1) Dżakarta straci status stolicy administracyjnej oraz (2) rząd intensywnie inwestuje w Nusantarę (prognozowane 35 miliardów dolarów) oxfordeconomics.com oxfordeconomics.com. Pojawiła się obawa, czy rynek nieruchomości Dżakarty ucierpi z powodu „odpływu mózgów” lub zmniejszenia inwestycji publicznych. Jak dotąd oczekuje się, że Dżakarta pozostanie stolicą gospodarczą i biznesową – Oxford Economics nie spodziewa się masowego exodusu z Dżakarty, a przeprowadzka jest postrzegana głównie jako odpowiedź na problemy środowiskowe i komunikacyjne Dżakarty oxfordeconomics.com. Rząd centralny zapewnia również, że Dżakarta będzie rozwijana jako centrum biznesu i finansów nawet po przesunięciu funkcji politycznych. W rzeczywistości są plany utworzenia specjalnej strefy finansowej w Dżakarcie, aby przyciągnąć więcej inwestycji po przeniesieniu stolicy. W związku z tym polityka dla Dżakarty może skoncentrować się na uczynieniu z niej „megamiasta” handlu i kultury, podczas gdy budżety na infrastrukturę rządową będą stopniowo przesuwane do Nusantary. W dłuższej perspektywie może to oznaczać większy wzrost napędzany przez sektor prywatny w Dżakarcie zamiast sektora publicznego.

Wydatki na infrastrukturę: Rząd nadal przeznacza duże budżety na infrastrukturę w Wielkiej Dżakarcie, uznając jej znaczenie dla gospodarki narodowej. Wśród ostatnich i trwających projektów są nowe autostrady, rozbudowa lotnisk, modernizacja portów oraz rozwój transportu publicznego. Przykładem jest rozbudowa sieci MRT (przedłużenie linii północ-południe i nowa linia wschód-zachód), wspierana przez rząd i finansowana przez organizacje międzynarodowe; linia zachód-wschód rozpoczęła budowę pod koniec 2024 roku jll.com. Podobnie, Jakarta LRT oraz regionalna Jabodebek LRT są projektami rządowymi i zostały otwarte w 2023 roku, łącząc centrum miasta z przedmieściami. Projekty te odzwierciedlają zmianę polityki na rzecz poprawy słynnych korków Dżakarty i zwiększenia łączności. Każda z tych inwestycji bezpośrednio wpływa na rynek nieruchomości: wartości gruntów wokół stacji i węzłów komunikacyjnych gwałtownie wzrosły, jak wspomniano wcześniej – niektóre lokalizacje odnotowały wzrosty cen o 15–20% wzdłuż nowego korytarza kolei dużych prędkości bambooroutes.com. Rząd bada również mechanizmy Land Value Capture (LVC), aby część zysków z wartości nieruchomości finansowała projekty infrastrukturalne realestateasia.com. Podsumowując, polityka inwestycji infrastrukturalnych rządu jest główną pozytywną siłą dla rynku nieruchomości w Dżakarcie – lepszy tranzyt i drogi powiększają tereny inwestycyjne i podnoszą wartości nieruchomości, przynosząc korzyści deweloperom i właścicielom (z nadzieją poprawiając również jakość życia mieszkańców).

Otoczenie regulacyjne i łatwość prowadzenia działalności: Indonezja wprowadza reformy regulacyjne, aby przyciągnąć inwestycje. Pakietowa ustawa o tworzeniu miejsc pracy uprościła wiele procedur uzyskiwania zezwoleń, w tym w budownictwie i rozwoju nieruchomości (np. szybsze wydawanie pozwoleń na budowę itd.). Deweloperzy nieruchomości w Dżakarcie korzystają obecnie z systemu Online Single Submission (OSS) do uzyskiwania pozwoleń. Ponadto, rząd oferuje ulgi podatkowe lub zwolnienia podatkowe dla inwestorów w wybranych sektorach lub regionach – na przykład firma zakładająca zakład produkcyjny w wyznaczonej strefie przemysłowej może otrzymać ulgę w podatku dochodowym od osób prawnych na 5-10 lat. Takie zachęty, wraz z utworzeniem ram prawnych dla Real Estate Investment Trusts (REITs) (Indonezja ma dopiero rozwijający się rynek REIT), stopniowo czynią sektor nieruchomości atrakcyjniejszym zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych.

Kluczowe projekty infrastrukturalne i rozwoju miejskiego

Podsumowując, polityka rządu w 2025 roku jest ogólnie: działania promujące własność mieszkań dla lokalnych mieszkańców, ostrożne otwarcie dla cudzoziemców, duże inwestycje infrastrukturalne oraz próby łagodzenia wyzwań środowiskowych Dżakarty. Krajobraz polityczny będzie się dalej rozwijał pod rządami nowej administracji prezydenckiej (zaprzysiężonej w 2024 roku) – rynek jest optymistycznie nastawiony, że jll.com . Największym, związanym z polityką, długoterminowym ryzykiem dla rynku nieruchomości w Dżakarcie jest bez wątpienia: bez zdecydowanych interwencji. Przeniesienie stolicy to podkreśla, ponieważ Dżakarta „stoi w obliczu ryzyka zatonięcia pod wodą bez pilnej interwencji” oxfordeconomics.com . Już teraz osiadanie gruntu o 20-25 cm/rok w niektórych obszarach zniszczyło fragmenty miasta i zwiększyło częstotliwość powodzi oxfordeconomics.com . Zdolność rządu do poradzenia sobie z tym problemem (poprzez wały morskie, zatrzymanie wydobycia wód gruntowych itp.) będzie mieć ogromny wpływ na przyszłą kondycję Dżakarty i rynku nieruchomości w nadchodzących dekadach.

Losy rynku nieruchomości Dżakarty są ściśle powiązane z jej rozwojem infrastrukturalnym. Oto kilka najważniejszych projektów oraz ich wpływ na rynek nieruchomości:

Rozbudowa systemu Mass Rapid Transit (MRT): Pierwsza linia MRT w Dżakarcie (Północ–Południe, Lebak Bulus do Bundaran HI) została otwarta w 2019 roku i jest obecnie przedłużana na północ do Kota i Ancol. We wrześniu 2024 roku rozpoczęto budowę nowej linii MRT Wschód–Zachód jll.com, która będzie przełomem, łącząc obszary od Kalideres (Zachodnia Dżakarta) do Ujung Menteng (Wschodnia Dżakarta). MRT już teraz podniosło wartość nieruchomości w sąsiedztwie – badania JICA wykazują znaczący wzrost cen gruntów w pobliżu stacji MRT dzięki poprawie dostępności jica.go.jp. Wraz z rozwojem sieci węzły przesiadkowe takie jak Dukuh Atas, Blok M, Fatmawati i przyszłe stacje linii Wschód–Zachód staną się centrami rozwoju . Projekty mieszkaniowe i biurowe promowane jako „połączone z MRT” przyciągają zarówno użytkowników końcowych, jak i inwestorów. Rząd i firmy prywatne aktywnie realizują projekty zorientowane na transport publiczny , integrujące stacje z obiektami wielofunkcyjnymi, które – jak zauważono – cieszą się pozytywnym przyjęciem rynku pwc.com.

Pierwsza linia MRT w Dżakarcie (Północ–Południe, Lebak Bulus do Bundaran HI) została otwarta w 2019 roku i jest obecnie przedłużana na północ do Kota i Ancol. We wrześniu 2024 roku rozpoczęto budowę nowej jll.com, która będzie przełomem, łącząc obszary od Kalideres (Zachodnia Dżakarta) do Ujung Menteng (Wschodnia Dżakarta). MRT już teraz podniosło wartość nieruchomości w sąsiedztwie – badania JICA wykazują znaczący wzrost cen gruntów w pobliżu stacji MRT dzięki poprawie dostępności jica.go.jp. Wraz z rozwojem sieci . Projekty mieszkaniowe i biurowe promowane jako „połączone z MRT” przyciągają zarówno użytkowników końcowych, jak i inwestorów. Rząd i firmy prywatne aktywnie realizują , integrujące stacje z obiektami wielofunkcyjnymi, które – jak zauważono – cieszą się pozytywnym przyjęciem rynku pwc.com. Kolejka lekka (LRT): Jabodebek LRT (łącząca Dżakartę z Bekasi i Depok) rozpoczęła działalność w połowie 2023 roku. Ta naziemna kolejka lekka łączy się z centrum Dżakarty (Dukuh Atas) i dociera do obrzeżnych dzielnic. Wzdłuż trasy powstają nowe kompleksy mieszkaniowe i centra handlowe. Na przykład, spółka zależna dewelopera państwowego Adhi Karya realizuje liczne osiedla typu TOD przy stacjach LRT, które odnotowały wzrost sprzedaży już po uruchomieniu testowych przejazdów LRT pwc.com pwc.com. W granicach miasta funkcjonuje osobna linia LRT (Velodrom–Kelapa Gading) z planowanymi przedłużeniami. Te linie kolejowe odciążają ruch uliczny i otwierają nowe obszary dla zabudowy średniowysokiej, które wcześniej były mniej atrakcyjne z powodu słabego połączenia komunikacyjnego. Infrastruktura kolejowa stopniowo zmienia mapę rozwoju miasta – w ciągu najbliższych 5 lat można się spodziewać znacznego zagęszczenia zabudowy wzdłuż korytarzy MRT/LRT.

Kolej dużych prędkości (HSR) i regionalna łączność: W 2023 roku Indonezja otworzyła swoją pierwszą kolej dużych prędkości, Jakarta–Bandung High-Speed Train (KCJB). Ta linia skraca podróż pomiędzy Dżakartą (stacja Halim we wschodniej Dżakarcie) a Bandung do około 45 minut pwc.com. Choć jest to przede wszystkim połączenie między miastami, ma szerokie implikacje: tereny wokół stacji Halim, Karawang i Walini są przeznaczone pod nowe inwestycje miejskie. Gubernator Zachodniej Jawy zauważył, że kolej HSR „tworzy szansę na budowanie nowych miast” wzdłuż trasy pwc.com. W Dżakarcie teren przy stacji końcowej Halim ma stać się nowym klastrem komercyjnym (z połączeniami komunikacyjnymi do MRT i LRT Dżakarty). Strefy przemysłowe w Karawang odnotowują już wzrost zainteresowania dzięki korzyściom logistycznym kolei HSR. Ten projekt jest częścią wizji megaregionu Wielka Dżakarta, gdzie ludzie mogą mieszkać w miastach satelitarnych (Bandung itd.) i szybko dojeżdżać do pracy. Jeśli rozwinie się transport uzupełniający (autobusy dowozowe itp.), może to zmniejszyć presję mieszkaniową w Dżakarcie, umożliwiając więcej dojazdów z miast peryferyjnych.

Drogi płatne i autostrady: Zakończenie Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR2) to ogromny impuls dla logistyki i rozwoju przedmieść. Autostrada płatna Cimanggis–Cibitung, ukończona w 2024 roku, łączy obecnie różne przedmieścia Dżakarty i ułatwia ruch wschód-zachód na obrzeżach miasta jll.com. Nowe drogi płatne do dalszych obszarów (np. w stronę portu Tanjung Priok lub podniesione fragmenty autostrad miejskich) również skracają czas podróży. Dzięki temu dotychczas odległe przedmieścia stają się atrakcyjne dla magazynowania (np. rejon Cibitung dla logistyki), a nawet mieszkalnictwa, ponieważ czasy dojazdu się skracają. Innym oczekiwanym projektem jest obecnie planowana Droga płatna Jakarta–Bogor–Puncak–Cianjur (JBPC), która poprawiłaby dostęp do południowo-wschodnich terenów metropolii. Takie inwestycje infrastrukturalne często powodują wzrosty cen gruntów w miejscach nowych węzłów i skłaniają deweloperów do wykupu ziemi jeszcze przed zakończeniem budowy.

Nowa stolica kraju (Nusantara): Choć nie znajduje się w Dżakarcie, rozwój Nusantary może pośrednio wpłynąć na alokację środków infrastrukturalnych w Dżakarcie. Niektórzy eksperci sugerują, że wraz z budową Nusantary Dżakarta może w bardzo długiej perspektywie doświadczyć zmniejszenia wydatków rządu centralnego na infrastrukturę. Jednak w perspektywie średnioterminowej (najbliższe 5 lat) Dżakarta nadal otrzymuje znaczne inwestycje na utrzymanie i modernizacje – na przykład trwające projekty przeciwdziałania powodziom (stacje pomp, próby budowy muru morskiego) oraz rozbudowa transportu publicznego wciąż są finansowane. Dżakarta jest zbyt istotna gospodarczo, by ją zaniedbać; dlatego miasto dąży do transformacji w bardziej zrównoważoną metropolię. Plany takie jak Gigantyczny Mur Morski (projekt NCICD) mają na celu ochronę wybrzeża Dżakarty przed powodziami, są ogromnej skali (40 mld dolarów) i mogą zostać wznowione przy wsparciu międzynarodowym youtube.com environmentenergyleader.com. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, będzie obejmował rekultywację terenu (podobnie jak w Dubaju czy Singapurze), co potencjalnie stworzy całe nowe dzielnice (i bez wątpienia możliwości inwestycyjne związane z rozwojem terenów zrekultywowanych).

Modernizacje lotnisk i portów: Międzynarodowe lotnisko Soekarno-Hatta (CGK), główne lotnisko Dżakarty, otworzyło w ostatnich latach trzeci pas startowy i nowy terminal, a kolejne rozbudowy są planowane, by sprostać rosnącemu ruchowi lotniczemu. O drugim lotnisku w Karawang mówi się od dawna, ale jeszcze nie powstało – jeśli zostanie zrealizowane do 2030 r., okolica może przeżyć boom rozwojowy. Tymczasem modernizacja portu Tanjung Priok oraz nowy port Patimban (ok. 120 km na wschód od Dżakarty) poprawiają logistykę morską. To sprzyja nieruchomościom przemysłowym (jak już wspomniano) i może napędzać rozwój parków logistycznych w pobliżu portów. Ponadto, usprawniona łączność z Bandungiem i Surabayą (kolej i autostrady) do końca dekady jeszcze bardziej zintegruje rynki, przez co niektóre branże mogą działać w kilku miastach z Dżakartą jako centralą.

W istocie projekty infrastrukturalne są katalizatorem wzrostu i aprecjacji wartości nieruchomości w Dżakarcie. Obszary z nową infrastrukturą – czy to stacją kolejową, zjazdem z autostrady, czy nowym centrum handlowym – często stają się kolejnymi gorącymi punktami na rynku nieruchomości. Bystrzy inwestorzy w 2025 roku bacznie śledzą takie projekty, często nabywając grunty z wyprzedzeniem. Do 2030 roku Dżakarta będzie prawdopodobnie obsługiwana przez znacznie rozbudowaną sieć komunikacyjną, a samo miasto odpowiednio się przekształci: należy spodziewać się większej liczby wysokościowców wzdłuż linii kolejowych, ożywienia starych dzielnic (dzięki projektom rządowym jak rewitalizacja Kota Tua i regulacja rzek), a także ekspansji gospodarczego wpływu Dżakarty na obrzeża dzięki infrastrukturze. Wyzwanie będzie stanowić zapewnienie, że rozwój ten będzie inkluzywny i zrównoważony, ponieważ Dżakarta zmaga się zarówno z zatłoczeniem, jak i adaptacją do zmian klimatu, modernizując się jednocześnie.

Wpływy demograficzne i gospodarcze

Kilka podstawowych czynników demograficznych i ekonomicznych kształtuje rynek nieruchomości w Dżakarcie:

Urbanizacja i ludność: Wielka Dżakarta (Jabodetabek) to jeden z największych obszarów metropolitalnych na świecie, z szacowaną liczbą ponad 30 milionów mieszkańców . Populacja miejska nadal rośnie, choć w samym centrum Dżakarty obserwuje się wolniejsze tempo wzrostu (a nawet lekkie spadki), ponieważ część mieszkańców przeprowadza się na przedmieścia. Wysoka migracja ze wsi do miasta w ostatnich dekadach sprawiła, że Dżakarta ma obecnie dużą bazę młodych dorosłych , którzy wchodzą na rynek pracy i zakładają gospodarstwa domowe. Ta „górka demograficzna” napędza zapotrzebowanie na mieszkania startowe, apartamenty i lokale na wynajem. Sprzyja także prężnej gospodarce detalicznej i rekreacyjnej miasta (stąd proliferacja centrów handlowych i rozrywki). Do 2030 roku populacja Wielkiej Dżakarty ma jeszcze wzrosnąć, co spowoduje presję na podaż mieszkań i infrastrukturę. Zrównoważone dostosowanie się do tego wzrostu jest kluczowym zadaniem dla planistów – przeniesienie stolicy ma częściowo rozładować napływ ludności, ale Dżakarta i tak pozostanie magnesem. Deficyt mieszkaniowy w Indonezji wciąż wynosi miliony lokali, a Dżakarta ma w tym znaczący udział, zwłaszcza w segmencie budownictwa przystępnego cenowo.

Wielka Dżakarta (Jabodetabek) to jeden z największych obszarów metropolitalnych na świecie, z szacowaną liczbą . Populacja miejska nadal rośnie, choć w samym centrum Dżakarty obserwuje się wolniejsze tempo wzrostu (a nawet lekkie spadki), ponieważ część mieszkańców przeprowadza się na przedmieścia. Wysoka migracja ze wsi do miasta w ostatnich dekadach sprawiła, że Dżakarta ma obecnie , którzy wchodzą na rynek pracy i zakładają gospodarstwa domowe. Ta „górka demograficzna” napędza zapotrzebowanie na mieszkania startowe, apartamenty i lokale na wynajem. Sprzyja także prężnej gospodarce detalicznej i rekreacyjnej miasta (stąd proliferacja centrów handlowych i rozrywki). Do 2030 roku populacja Wielkiej Dżakarty ma jeszcze wzrosnąć, co spowoduje presję na podaż mieszkań i infrastrukturę. Zrównoważone dostosowanie się do tego wzrostu jest kluczowym zadaniem dla planistów – przeniesienie stolicy ma częściowo rozładować napływ ludności, ale Dżakarta i tak pozostanie magnesem. w Indonezji wciąż wynosi miliony lokali, a Dżakarta ma w tym znaczący udział, zwłaszcza w segmencie budownictwa przystępnego cenowo. Rosnąca klasa średnia: Wzrost klasy średniej w Indonezji jest bardzo widoczny w Dżakarcie. Rosnące dochody sprawiły, że wielu mieszkańców Dżakarty staje się nabywcami i inwestorami na rynku nieruchomości. Posiadanie własnego domu jest postrzegane jako główny cel życiowy; gdy tylko rodzina oszczędzi na wkład własny, najczęściej decyduje się na zakup mieszkania (ogólnokrajowy wskaźnik własności mieszkań jest niższy niż u niektórych sąsiadów, co daje pole do wzrostu). Rozwijająca się klasa średnia zmienia także preferencje – coraz częściej oczekuje lepszej jakości mieszkań, osiedli zamkniętych czy udogodnień. Deweloperzy wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku średniego, oferując place zabaw, ochronę i korzystne finansowanie. Klasa średnia napędza także rozwój handlu detalicznego i biur: więcej białych kołnierzy oznacza więcej potrzebnej przestrzeni biurowej, a wyższe dochody to większa konsumpcja. Wzrost gospodarczy na poziomie około 5% rocznie pozwolił wielu mieszkańcom dołączyć do klasy konsumpcyjnej, a ten trend najprawdopodobniej się utrzyma, przynosząc korzyści sektorowi nieruchomości.

Wzrost klasy średniej w Indonezji jest bardzo widoczny w Dżakarcie. Rosnące dochody sprawiły, że wielu mieszkańców Dżakarty staje się nabywcami i inwestorami na rynku nieruchomości. Posiadanie własnego domu jest postrzegane jako główny cel życiowy; gdy tylko rodzina oszczędzi na wkład własny, najczęściej decyduje się na zakup mieszkania (ogólnokrajowy wskaźnik własności mieszkań jest niższy niż u niektórych sąsiadów, co daje pole do wzrostu). Rozwijająca się klasa średnia zmienia także preferencje – coraz częściej oczekuje lepszej jakości mieszkań, osiedli zamkniętych czy udogodnień. Deweloperzy wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu rynku średniego, oferując place zabaw, ochronę i korzystne finansowanie. Klasa średnia napędza także rozwój handlu detalicznego i biur: więcej białych kołnierzy oznacza więcej potrzebnej przestrzeni biurowej, a wyższe dochody to większa konsumpcja. Wzrost gospodarczy na poziomie około 5% rocznie pozwolił wielu mieszkańcom dołączyć do klasy konsumpcyjnej, a ten trend najprawdopodobniej się utrzyma, przynosząc korzyści sektorowi nieruchomości. Dywersyfikacja gospodarki: Gospodarka Dżakarty dywersyfikuje się od tradycyjnych sektorów (administracja, handel, produkcja) w kierunku usług i technologii . Miasto staje się regionalnym centrum technologicznym z wieloma startupami i firmami fintech z siedzibą tutaj. Ta dywersyfikacja wspiera rynek biurowy (nowe typy najemców, jak firmy co-workingowe i centra danych) oraz zmienia zapotrzebowanie mieszkaniowe (młodzi pracownicy branży technologicznej często wybierają miejskie apartamenty lub co-living). Ponadto, wraz z umacnianiem się Dżakarty jako centrum finansowego, można się spodziewać napływu firm międzynarodowych (i ekspatów), co dodatkowo podniesie popyt na wynajem luksusowych apartamentów i powierzchni biurowych klasy premium. Dla równowagi, działalność produkcyjna i portowa, choć wciąż istotna w rejonie Dżakarty, częściowo przenosi się na obrzeża (np. Bekasi, Karawang dla fabryk). Sama Dżakarta jest więc coraz bardziej nastawiona na usługi. To naturalna ewolucja każdego megamiasta i zwykle wiąże się z rozwojem nieruchomości o wyższej wartości (więcej biurowców, apartamentowców, mniej przemysłu ciężkiego w centrum miasta).

Gospodarka Dżakarty dywersyfikuje się od tradycyjnych sektorów (administracja, handel, produkcja) w kierunku . Miasto staje się regionalnym centrum technologicznym z wieloma startupami i firmami fintech z siedzibą tutaj. Ta dywersyfikacja wspiera rynek biurowy (nowe typy najemców, jak firmy co-workingowe i centra danych) oraz zmienia zapotrzebowanie mieszkaniowe (młodzi pracownicy branży technologicznej często wybierają miejskie apartamenty lub co-living). Ponadto, wraz z umacnianiem się Dżakarty jako centrum finansowego, można się spodziewać napływu firm międzynarodowych (i ekspatów), co dodatkowo podniesie popyt na wynajem luksusowych apartamentów i powierzchni biurowych klasy premium. Dla równowagi, działalność produkcyjna i portowa, choć wciąż istotna w rejonie Dżakarty, częściowo przenosi się na obrzeża (np. Bekasi, Karawang dla fabryk). Sama Dżakarta jest więc coraz bardziej nastawiona na usługi. To naturalna ewolucja każdego megamiasta i zwykle wiąże się z rozwojem nieruchomości o wyższej wartości (więcej biurowców, apartamentowców, mniej przemysłu ciężkiego w centrum miasta). Dochód i dostępność mieszkań: Kluczowym czynnikiem jest różnica między cenami nieruchomości a lokalnymi zarobkami. Mieszkania w Dżakarcie są drogie w stosunku do przeciętnych pensji – w 2024 roku indeks dostępności mieszkań nieznacznie się poprawił (~3%) dzięki wzrostowi dochodów i niskim stopom procentowym bambooroutes.com, ale wiele mieszkań, zwłaszcza w centrum Dżakarty, nadal pozostaje poza zasięgiem przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego duża część popytu dotyczy lokali poniżej 1 miliarda IDR (około 65 tys. USD). Dla osób o niższych dochodach, rządowe programy takie jak FLPP (subsydiowany kredyt hipoteczny dla osób o niskich dochodach) pomagają w zakupie skromnych mieszkań na obrzeżach Dżakarty. Jeśli wynagrodzenia będą dalej rosły wraz z rozwojem gospodarczym, zobaczymy więcej najemców przekształcających się w właścicieli, co podtrzyma rynek. Natomiast jeśli ceny nieruchomości będą rosły szybciej niż dochody, dostępność się pogorszy, co potencjalnie powiększy rynek najmu. Na razie w Dżakarcie rynek najmu formalnego jest stosunkowo mały (większość ludzi mieszka na własność lub wynajmuje nieformalnie), ale to może się zmienić do 2030 roku wraz ze zmianą stylu życia w mieście (co widać po trendzie współzamieszkania).

Kluczowym czynnikiem jest różnica między cenami nieruchomości a lokalnymi zarobkami. Mieszkania w Dżakarcie są drogie w stosunku do przeciętnych pensji – dzięki wzrostowi dochodów i niskim stopom procentowym bambooroutes.com, ale wiele mieszkań, zwłaszcza w centrum Dżakarty, nadal pozostaje poza zasięgiem przeciętnego gospodarstwa domowego. Dlatego duża część popytu dotyczy lokali poniżej 1 miliarda IDR (około 65 tys. USD). Dla osób o niższych dochodach, rządowe programy takie jak FLPP (subsydiowany kredyt hipoteczny dla osób o niskich dochodach) pomagają w zakupie skromnych mieszkań na obrzeżach Dżakarty. Jeśli wynagrodzenia będą dalej rosły wraz z rozwojem gospodarczym, zobaczymy więcej najemców przekształcających się w właścicieli, co podtrzyma rynek. Natomiast jeśli ceny nieruchomości będą rosły szybciej niż dochody, dostępność się pogorszy, co potencjalnie powiększy rynek najmu. Na razie w Dżakarcie rynek najmu formalnego jest stosunkowo mały (większość ludzi mieszka na własność lub wynajmuje nieformalnie), ale to może się zmienić do 2030 roku wraz ze zmianą stylu życia w mieście (co widać po trendzie współzamieszkania). Stopy procentowe i inflacja: Stabilność makroekonomiczna była wielkim atutem – inflacja jest umiarkowana (w zakresie 2–5%) a stopy procentowe są do przyjęcia. W latach 2022–2023 globalna presja inflacyjna skłoniła Bank Indonezji do lekkiego zacieśnienia polityki, ale do 2025 roku sytuacja się ustabilizowała. MFW i Bank Światowy prognozują, że gospodarka Indonezji będzie rosnąć o ok. 5,1% rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat, przy utrzymanej inflacji globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ta stabilność oznacza przewidywalne koszty budowy i środowisko kredytów hipotecznych zarówno dla deweloperów, jak i kupujących. Jednym z ryzyk gospodarczych pozostają jednak wahania kursów walut – słabsza rupia może podnieść koszty dla deweloperów (ze względu na importowane materiały) i odstraszyć niektórych zagranicznych inwestorów. Jednak w 2025 roku rupia jest stosunkowo stabilna, a silne rezerwy walutowe Indonezji budzą zaufanie.

była wielkim atutem – inflacja jest umiarkowana (w zakresie 2–5%) a stopy procentowe są do przyjęcia. W latach 2022–2023 globalna presja inflacyjna skłoniła Bank Indonezji do lekkiego zacieśnienia polityki, ale do 2025 roku sytuacja się ustabilizowała. MFW i Bank Światowy prognozują, że gospodarka Indonezji będzie rosnąć o ok. 5,1% rocznie w ciągu najbliższych dwóch lat, przy utrzymanej inflacji globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Ta stabilność oznacza przewidywalne koszty budowy i środowisko kredytów hipotecznych zarówno dla deweloperów, jak i kupujących. Jednym z ryzyk gospodarczych pozostają jednak – słabsza rupia może podnieść koszty dla deweloperów (ze względu na importowane materiały) i odstraszyć niektórych zagranicznych inwestorów. Jednak w 2025 roku rupia jest stosunkowo stabilna, a silne rezerwy walutowe Indonezji budzą zaufanie. Pokłosie pandemii i preferencje: Pandemia COVID-19 (2020–21) pozostawiła pewne trwałe ślady na rynku nieruchomości. Początkowo można było zauważyć zmianę preferencji w stronę większych domów lub zamieszkania na przedmieściach dla większej przestrzeni, ale w latach 2023–2025 wiele osób wróciło do normalnych rutyn. Praca hybrydowa stała się powszechna w biurach Dżakarty, co nieco obniżyło codzienną obecność pracowników, ale nie wyeliminowało potrzeby posiadania biura – firmy nadal chcą mieć swoją siedzibę dla współpracy. W mieszkaniówce efektem jest większe zainteresowanie rozwiązaniami prozdrowotnymi (lepsza wentylacja, bliskość szpitali) i nieznaczna przewaga domów z ogrodem. Pandemia także przyspieszyła rozwój e-commerce , co przyniosło korzyści magazynom, jak wspomniano. Ogólnie rzecz biorąc, rynek Dżakarty okazał się odporny na skutki pandemii, a teraz nowe preferencje (jak praca elastyczna, zakupy online) są uwzględniane w projektach (np. nowsze apartamenty mogą mieć niewielkie wnęki do pracy z domu, a centra handlowe integrują zakupy online i offline).

Pandemia COVID-19 (2020–21) pozostawiła pewne trwałe ślady na rynku nieruchomości. Początkowo można było zauważyć zmianę preferencji w stronę większych domów lub zamieszkania na przedmieściach dla większej przestrzeni, ale w latach 2023–2025 wiele osób wróciło do normalnych rutyn. stała się powszechna w biurach Dżakarty, co nieco obniżyło codzienną obecność pracowników, ale nie wyeliminowało potrzeby posiadania biura – firmy nadal chcą mieć swoją siedzibę dla współpracy. W mieszkaniówce efektem jest większe zainteresowanie rozwiązaniami prozdrowotnymi (lepsza wentylacja, bliskość szpitali) i nieznaczna przewaga domów z ogrodem. Pandemia także przyspieszyła rozwój , co przyniosło korzyści magazynom, jak wspomniano. Ogólnie rzecz biorąc, rynek Dżakarty okazał się odporny na skutki pandemii, a teraz nowe preferencje (jak praca elastyczna, zakupy online) są uwzględniane w projektach (np. nowsze apartamenty mogą mieć niewielkie wnęki do pracy z domu, a centra handlowe integrują zakupy online i offline). Czynniki środowiskowe i klimatyczne: Największym wyzwaniem dla przyszłości Dżakarty jest zrównoważony rozwój środowiskowy. Powodzie i zmiany klimatyczne stanowią zagrożenia, które mogą bezpośrednio wpłynąć na rynek nieruchomości. Na przykład nadmorskie nieruchomości w północnej Dżakarcie (w tym niektóre magazyny, centra handlowe i domy) są okresowo zalewane. Niektóre prognozy ostrzegają, że bez interwencji nawet jedna trzecia Dżakarty może zostać zalana do 2050 roku z powodu osiadania gruntu i podnoszenia się poziomu morza straitstimes.com oxfordeconomics.com. To długoterminowy problem, ale już wpływa na nastroje inwestorów w niektórych obszarach. Nieruchomości na terenach zalewowych mają wyższe ubezpieczenie i niższe wyceny. Rząd podejmuje działania w celu łagodzenia skutków tych zjawisk poprzez budowę zbiorników retencyjnych, poprawę systemu odwodnieniowego oraz relokację niektórych społeczności nadbrzeżnych. W perspektywie średnioterminowej zjawiska klimatyczne mogą prowadzić do tymczasowych zakłóceń (np. poważne powodzie mogą ograniczyć transakcje nieruchomości przez jeden kwartał), ale jednocześnie napędzają rozwój infrastrukturalny, co z kolei staje się okazją inwestycyjną (jak projekt muru przybrzeżnego, nowe systemy zarządzania wodą itp.).

Podsumowując, demografia i gospodarka Dżakarty zapewniają solidną podstawę dla jej rynku nieruchomości – młoda, rosnąca populacja z rosnącymi dochodami oraz aspiracjami miejskimi gwarantuje utrzymujący się popyt. Wraz z ekspansją klasy średniej i modernizacją miasta będzie rosła również jakość i wyrafinowanie rynku nieruchomości. Należy zmierzyć się z wyzwaniami, takimi jak przystępność cenowa czy odporność na skutki zmian klimatu, ale ogólna trajektoria do 2030 roku wskazuje na miasto większe, bardziej zamożne i lepiej powiązane, co dobrze wróży dla sektora nieruchomości, jeśli zostanie odpowiednio zarządzane.

Możliwości inwestycyjne i ryzyka

Dla inwestorów (krajowych i zagranicznych) rozważających rynek nieruchomości w Dżakarcie w 2025 roku, rynek ten oferuje mieszankę obiecujących możliwości i istotnych ryzyk. Poniżej analiza obu aspektów:

Kluczowe możliwości inwestycyjne:

Mieszkania przystępne cenowo i segment klasy średniej: Ogromna luka między popytem a podażą na tanie mieszkania (jednostki poniżej 1 miliarda IDR) stanowi okazję dla deweloperów i inwestorów. Zachęty rządowe (zwolnienia z VAT, subsydiowane kredyty hipoteczne) w tym segmencie poprawiają marże. Deweloperzy koncentrujący się na miastach satelickich z dużymi, zaplanowanymi od podstaw osiedlami (np. BSD City w Tangerangu, Citra Raya, Meikarta w Bekasi itp.) dążą do dostarczania mieszkań dla milionów aspirujących właścicieli domów. Istnieje znaczący potencjał wzrostu, jeśli uda się budować tanio i szybko – sprzedaż z reguły jest wysoka na dobrze położonych przedmieściach, gdy mieszkania oferowane są w przystępnych cenach. Dodatkowo, mieszkania dla klasy średniej w samej Dżakarcie, z dobrymi udogodnieniami i blisko transportu publicznego, nadal znajdują nabywców; umiarkowany wzrost cen oraz zwrot z najmu na poziomie około 5% mogą uczynić to stabilną inwestycją długoterminową.

Ogromna luka między popytem a podażą na tanie mieszkania (jednostki poniżej 1 miliarda IDR) stanowi okazję dla deweloperów i inwestorów. Zachęty rządowe (zwolnienia z VAT, subsydiowane kredyty hipoteczne) w tym segmencie poprawiają marże. Deweloperzy koncentrujący się na miastach satelickich z (np. BSD City w Tangerangu, Citra Raya, Meikarta w Bekasi itp.) dążą do dostarczania mieszkań dla milionów aspirujących właścicieli domów. Istnieje znaczący potencjał wzrostu, jeśli uda się budować tanio i szybko – sprzedaż z reguły jest wysoka na dobrze położonych przedmieściach, gdy mieszkania oferowane są w przystępnych cenach. Dodatkowo, mieszkania dla klasy średniej w samej Dżakarcie, z dobrymi udogodnieniami i blisko transportu publicznego, nadal znajdują nabywców; umiarkowany wzrost cen oraz zwrot z najmu na poziomie około 5% mogą uczynić to stabilną inwestycją długoterminową. Nieruchomości logistyczne i przemysłowe: Jak wcześniej szczegółowo opisano, magazyny logistyczne i parki przemysłowe przeżywają boom. Inwestorzy mogą na tym skorzystać poprzez bezpośrednią działalność deweloperską na terenach przemysłowych lub we współpracy z uznanymi REIT-ami/funduszami nieruchomości przemysłowych, które rozwijają się w Indonezji. Wysokie stopy zwrotu (7–8%) realestateasia.com i silny popyt najemców (zwłaszcza ze strony firm e-commerce i produkcyjnych) sprawiają, że obecnie jest to najgorętsza klasa aktywów nieruchomościowych w Indonezji. Konkretnymi możliwościami są m.in. obiekty chłodnicze (ze względu na rozwój zakupów spożywczych online), centra danych (wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej w Indonezji rośnie zapotrzebowanie na centra danych – Dżakarta to kluczowa lokalizacja nowych serwerowni) oraz specjalistyczne obiekty przemysłowe (np. parki produkcji części samochodowych czy elektroniki) promowane przez rząd. Trend „Chiny+1” jest realny – region aglomeracji Dżakarty zyska wiele fabryk i centrów dystrybucyjnych, co oznacza lata wzrostu i stosunkowo niskie ryzyko niewypłacalności w tym segmencie.

Jak wcześniej szczegółowo opisano, przeżywają boom. Inwestorzy mogą na tym skorzystać poprzez bezpośrednią działalność deweloperską na terenach przemysłowych lub we współpracy z uznanymi REIT-ami/funduszami nieruchomości przemysłowych, które rozwijają się w Indonezji. Wysokie stopy zwrotu (7–8%) realestateasia.com i silny popyt najemców (zwłaszcza ze strony firm e-commerce i produkcyjnych) sprawiają, że obecnie jest to w Indonezji. Konkretnymi możliwościami są m.in. obiekty chłodnicze (ze względu na rozwój zakupów spożywczych online), (wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej w Indonezji rośnie zapotrzebowanie na centra danych – Dżakarta to kluczowa lokalizacja nowych serwerowni) oraz specjalistyczne obiekty przemysłowe (np. parki produkcji części samochodowych czy elektroniki) promowane przez rząd. Trend „Chiny+1” jest realny – region aglomeracji Dżakarty zyska wiele fabryk i centrów dystrybucyjnych, co oznacza lata wzrostu i stosunkowo niskie ryzyko niewypłacalności w tym segmencie. Biura wysokiej jakości i nieruchomości wielofunkcyjne w okazyjnej cenie: Wysoki poziom pustostanów w biurach w Dżakarcie obniżył wartości kapitałowe starszych budynków biurowych – daje to okazję do przejęcia dla inwestorów poszukujących wartości dodanej. Istnieje możliwość zakupu słabiej prosperujących biur z rabatem, ich remontu lub zmiany przeznaczenia (np. na obiekt wielofunkcyjny lub centrum coworkingowe) i zrealizowanie zysku, gdy rynek biurowy ponownie się ustabilizuje pod koniec lat 2020. Podobnie, inwestowanie w projekty wielofunkcyjne – na poziomie projektu lub poprzez firmy deweloperskie – może być opłacalne, ponieważ duże inwestycje zazwyczaj zabezpieczają grunt w niskiej cenie, a następnie gwałtownie zyskują na wartości po uruchomieniu infrastruktury (np. stacja MRT). Inwestorzy międzynarodowi mogą zauważyć, że w porównaniu z innymi stolicami regionu (Singapur, Hongkong), prestiżowe nieruchomości w Dżakarcie są stosunkowo tanie w stosunku do potencjału wzrostu – na przykład ceny apartamentów o wysokim standardzie to około 3000 USD/m² globalpropertyguide.com, co stanowi ułamek cen z Singapuru, a jednak tempo wzrostu gospodarczego Indonezji jest wyższe. Ta różnica wartości sugeruje potencjał wzrostu kapitałowego wraz z dojrzewaniem rynku.

Wysoki poziom pustostanów w biurach w Dżakarcie obniżył wartości kapitałowe starszych budynków biurowych – daje to dla inwestorów poszukujących wartości dodanej. Istnieje możliwość zakupu słabiej prosperujących biur z rabatem, ich remontu lub zmiany przeznaczenia (np. na obiekt wielofunkcyjny lub centrum coworkingowe) i zrealizowanie zysku, gdy rynek biurowy ponownie się ustabilizuje pod koniec lat 2020. Podobnie, inwestowanie w – na poziomie projektu lub poprzez firmy deweloperskie – może być opłacalne, ponieważ duże inwestycje zazwyczaj zabezpieczają grunt w niskiej cenie, a następnie gwałtownie zyskują na wartości po uruchomieniu infrastruktury (np. stacja MRT). Inwestorzy międzynarodowi mogą zauważyć, że w porównaniu z innymi stolicami regionu (Singapur, Hongkong), w stosunku do potencjału wzrostu – na przykład ceny apartamentów o wysokim standardzie to około 3000 USD/m² globalpropertyguide.com, co stanowi ułamek cen z Singapuru, a jednak tempo wzrostu gospodarczego Indonezji jest wyższe. Ta różnica wartości sugeruje potencjał wzrostu kapitałowego wraz z dojrzewaniem rynku. Handel detaliczny i REIT-y: Indonezja rozwija swój rynek REIT-ów (obecnie istnieje kilka notowanych funduszy). W miarę poprawy ram regulacyjnych REIT-y inwestujące w centra handlowe lub biurowce mogą zapewnić wejście w inwestycje z wysoką stopą zwrotu . Najlepsze centra handlowe w Dżakarcie generują np. stały przepływ gotówki i mogą zostać przeniesione do REIT-ów detalicznych. Dla doświadczonych inwestorów mogą się również pojawić niszowe transakcje w stylu private equity w konkretnych sektorach (np. zakup portfela nieruchomości stacji benzynowych albo akademików blisko uniwersytetów w Dżakarcie). Ponadto nieruchomości hotelowe (hotele w Dżakarcie) zanotowały spadek w latach 2020–21 i obecnie odrabiają straty wraz z powrotem turystyki i podróży służbowych – niektórzy inwestorzy rozważają zakup zadłużonych aktywów hotelowych w celu ich restrukturyzacji, przy czym w samej Dżakarcie odnotowuje się wzrost obłożenia hoteli dzięki powrotowi podróży biznesowych i wydarzeń.

Indonezja rozwija swój rynek REIT-ów (obecnie istnieje kilka notowanych funduszy). W miarę poprawy ram regulacyjnych . Najlepsze centra handlowe w Dżakarcie generują np. stały przepływ gotówki i mogą zostać przeniesione do REIT-ów detalicznych. Dla doświadczonych inwestorów mogą się również pojawić niszowe transakcje w stylu private equity w konkretnych sektorach (np. zakup portfela nieruchomości stacji benzynowych albo akademików blisko uniwersytetów w Dżakarcie). Ponadto (hotele w Dżakarcie) zanotowały spadek w latach 2020–21 i obecnie odrabiają straty wraz z powrotem turystyki i podróży służbowych – niektórzy inwestorzy rozważają zakup zadłużonych aktywów hotelowych w celu ich restrukturyzacji, przy czym w samej Dżakarcie odnotowuje się wzrost obłożenia hoteli dzięki powrotowi podróży biznesowych i wydarzeń. Zróżnicowanie geograficzne w Wielkiej Dżakarcie: Szerzej rozumiana megapolis Dżakarty – w tym Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (miasta „BODETABEK”) – oferuje różnorodne możliwości inwestycji w nieruchomości. Na przykład Bogor (na południe od Dżakarty) ze swoim chłodniejszym klimatem odnotowuje rozwój luksusowych willi i kurortów (ukierunkowanych na zamożnych, którzy chcą mieć domy wakacyjne lub na weekendy). Karawang i Cikampek (na wschód) to centra produkcyjne, gdzie inwestowanie w ziemię pod przemysł to strategia (ceny ziemi mogą gwałtownie wzrosnąć po podpisaniu dużego kontraktu z fabryką). Tangerang (na zachód) odnotowuje wzrost sektora technologicznego (mówi się, że w rejonie BSD City powstaje „Silicon Valley” Indonezji), więc przestrzeń komercyjna tam może być okazją. W istocie można inwestować nie tylko w rdzeń Dżakarty, ale i w te przyległe miasta, które korzystają na ekspansji stolicy – często mają one niższe progi wejścia i potencjalnie wyższe stopy wzrostu.

Kluczowe ryzyka i wyzwania:

Nadpodaż w niektórych segmentach: Pomimo poprawiających się fundamentów, ryzyko nadpodaży utrzymuje się . Rynek biurowy nadal charakteryzuje się wysokim poziomem pustostanów (~34%) realestateasia.com; jeśli deweloperzy zbyt wcześnie rozpoczną nowe projekty, może to zahamować odbicie rynku i jeszcze bardziej obniżyć czynsze. Rynek mieszkań (kondominiów) również wykazuje lokalne nadpodaże – w niektórych lokalizacjach jest wiele niesprzedanych nowych lokali (np. w latach 2015–2019 trwał boom budowlany, a część z tych mieszkań nadal stoi pusta lub jest wynajmowana za niskie stawki). Inwestorzy muszą być selektywni: wybierać segmenty i lokalizacje z realnym niedoborem lub unikalną ofertą. Nadpodaż może prowadzić do stagnacji cen (co już widać po płaskich cenach mieszkań w ostatnich latach) oraz niższych stóp zwrotu niż prognozowane.

Pomimo poprawiających się fundamentów, . Rynek biurowy nadal charakteryzuje się wysokim poziomem pustostanów (~34%) realestateasia.com; jeśli deweloperzy zbyt wcześnie rozpoczną nowe projekty, może to zahamować odbicie rynku i jeszcze bardziej obniżyć czynsze. Rynek mieszkań (kondominiów) również wykazuje lokalne nadpodaże – w niektórych lokalizacjach jest wiele niesprzedanych nowych lokali (np. w latach 2015–2019 trwał boom budowlany, a część z tych mieszkań nadal stoi pusta lub jest wynajmowana za niskie stawki). Inwestorzy muszą być selektywni: wybierać segmenty i lokalizacje z realnym niedoborem lub unikalną ofertą. Nadpodaż może prowadzić do stagnacji cen (co już widać po płaskich cenach mieszkań w ostatnich latach) oraz niższych stóp zwrotu niż prognozowane. Wahania gospodarcze i stóp procentowych: Mimo stabilnych perspektyw, nieprzewidziane szoki gospodarcze (globalna recesja, spadek cen surowców itd.) mogą uderzyć w Indonezję. Dżakarta jako centrum finansowe jest narażona na globalny przepływ kapitału – na przykład gdyby globalne stopy procentowe gwałtownie wzrosły lub rupia znacznie się osłabiła, Bank Indonezji mógłby być zmuszony podnieść stopy, co osłabiłoby popyt na nieruchomości (wyższe raty kredytów hipotecznych, wyższe stopy kapitalizacji). Pod koniec lat 2010., kiedy BI podniosło stopy, sektor nieruchomości wszedł w lekką recesję. Dlatego inwestor powinien rozważać zabezpieczenia makroekonomiczne – np. upewnić się, że czynsze pokrywają potencjalne podwyżki stóp procentowych. Pozytywem jest to, że według bieżących prognoz MFW/Banku Światowego Indonezja ma rosnąć w tempie ~5%, a inflacja pozostanie umiarkowana globalpropertyguide.com, więc scenariusz bazowy jest łagodny. Należy jednak monitorować ryzyko takich zdarzeń, jak nagły spadek cen surowców (Indonezja eksportuje węgiel, olej palmowy – spadek odbija się na PKB) czy kryzys finansowy u głównych partnerów handlowych (np. w Chinach).

Mimo stabilnych perspektyw, nieprzewidziane szoki gospodarcze (globalna recesja, spadek cen surowców itd.) mogą uderzyć w Indonezję. Dżakarta jako centrum finansowe jest narażona na globalny przepływ kapitału – na przykład gdyby globalne stopy procentowe gwałtownie wzrosły lub rupia znacznie się osłabiła, Bank Indonezji mógłby być zmuszony podnieść stopy, co osłabiłoby popyt na nieruchomości (wyższe raty kredytów hipotecznych, wyższe stopy kapitalizacji). Pod koniec lat 2010., kiedy BI podniosło stopy, sektor nieruchomości wszedł w lekką recesję. Dlatego inwestor powinien rozważać zabezpieczenia makroekonomiczne – np. upewnić się, że czynsze pokrywają potencjalne podwyżki stóp procentowych. Pozytywem jest to, że według bieżących prognoz MFW/Banku Światowego Indonezja ma rosnąć w tempie ~5%, a inflacja pozostanie umiarkowana globalpropertyguide.com, więc scenariusz bazowy jest łagodny. Należy jednak monitorować ryzyko takich zdarzeń, jak nagły spadek cen surowców (Indonezja eksportuje węgiel, olej palmowy – spadek odbija się na PKB) czy kryzys finansowy u głównych partnerów handlowych (np. w Chinach). Ryzyko regulacyjne i polityczne: Środowisko regulacyjne w Indonezji, choć się poprawia, może być skomplikowane. Zmiany w przepisach dotyczących nieruchomości (na przykład, jeśli nowy rząd miałby cofnąć poluzowania dotyczące własności przez cudzoziemców lub nałożyć nowe podatki) są możliwe, choć nie są bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecne trendy. Wybory w 2024 roku przyniosły nową administrację – rynek oczekuje kontynuacji polityki sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu jll.com, jednak inwestorzy będą uważnie obserwować ewentualne zmiany. Biurokracja i niepewność prawna przy nabywaniu gruntów to kolejne ryzyko: problemy z tytułami własności lub spory mogą opóźniać realizację projektów (gęsta zabudowa Dżakarty oznacza, że konsolidacja gruntów pod inwestycje często bywa trudna). Korupcja, mimo że jest zwalczana, wciąż może być problemem podczas uzyskiwania pozwoleń. Ogólna stabilność polityczna Indonezji była dobra w ostatnich latach, lecz każde zamieszanie mogłoby tymczasowo osłabić zaufanie inwestorów.

Środowisko regulacyjne w Indonezji, choć się poprawia, może być skomplikowane. Zmiany w przepisach dotyczących nieruchomości (na przykład, jeśli nowy rząd miałby cofnąć poluzowania dotyczące własności przez cudzoziemców lub nałożyć nowe podatki) są możliwe, choć nie są bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę obecne trendy. Wybory w 2024 roku przyniosły nową administrację – rynek oczekuje kontynuacji polityki sprzyjającej wzrostowi gospodarczemu jll.com, jednak inwestorzy będą uważnie obserwować ewentualne zmiany. i niepewność prawna przy nabywaniu gruntów to kolejne ryzyko: problemy z tytułami własności lub spory mogą opóźniać realizację projektów (gęsta zabudowa Dżakarty oznacza, że konsolidacja gruntów pod inwestycje często bywa trudna). Korupcja, mimo że jest zwalczana, wciąż może być problemem podczas uzyskiwania pozwoleń. Ogólna stabilność polityczna Indonezji była dobra w ostatnich latach, lecz każde zamieszanie mogłoby tymczasowo osłabić zaufanie inwestorów. Ograniczenia infrastrukturalne i środowiskowe: Paradoksalnie, mimo że infrastruktura stanowi szansę, opóźnienia lub niepowodzenia tych projektów stanowią ryzyko . Jeśli np. budowa linii metra MRT napotka opóźnienia lub problemy budżetowe, projekty zależne od tej linii mogą wypaść gorzej od oczekiwań. Podobnie odwołanie obiecanej infrastruktury (jak nowa droga czy linia kolejowa w pobliżu danej lokalizacji) może obniżyć wartość nieruchomości. Ponadto problemy z zalewaniem i osiadaniem Dżakarty stanowią fizyczne zagrożenie dla nieruchomości (zwłaszcza w Północnej i Zachodniej Dżakarcie). Już teraz niektóre inwestycje nadmorskie wymagają ciągłego odpompowywania wody i wysokich kosztów utrzymania; poważna powódź może spowodować straty materialne oraz szkody dla ubezpieczycieli. Odporność na zmiany klimatu stała się istotnym elementem listy kontrolnej inwestorów – nieruchomości nieprzystosowane do intensywnych opadów lub bez awaryjnych źródeł zasilania są narażone na straty. Dopóki nie powstaną kompleksowe rozwiązania (np. mur morski), ryzyko to pozostaje. W najgorszym długoterminowym scenariuszu niektóre części Dżakarty mogą zostać uznane za niezamieszkalne, chociaż to raczej poza perspektywą 5-letnią – mimo to właściwy wybór lokalizacji jest kluczowy (inwestorzy mogą preferować wyżej położone tereny w Centrum i Południowej Dżakarcie względem nisko położonej Północy).

Paradoksalnie, mimo że infrastruktura stanowi szansę, . Jeśli np. budowa linii metra MRT napotka opóźnienia lub problemy budżetowe, projekty zależne od tej linii mogą wypaść gorzej od oczekiwań. Podobnie odwołanie obiecanej infrastruktury (jak nowa droga czy linia kolejowa w pobliżu danej lokalizacji) może obniżyć wartość nieruchomości. Ponadto stanowią fizyczne zagrożenie dla nieruchomości (zwłaszcza w Północnej i Zachodniej Dżakarcie). Już teraz niektóre inwestycje nadmorskie wymagają ciągłego odpompowywania wody i wysokich kosztów utrzymania; poważna powódź może spowodować straty materialne oraz szkody dla ubezpieczycieli. Odporność na zmiany klimatu stała się istotnym elementem listy kontrolnej inwestorów – nieruchomości nieprzystosowane do intensywnych opadów lub bez awaryjnych źródeł zasilania są narażone na straty. Dopóki nie powstaną kompleksowe rozwiązania (np. mur morski), ryzyko to pozostaje. W najgorszym długoterminowym scenariuszu niektóre części Dżakarty mogą zostać uznane za niezamieszkalne, chociaż to raczej poza perspektywą 5-letnią – mimo to (inwestorzy mogą preferować wyżej położone tereny w Centrum i Południowej Dżakarcie względem nisko położonej Północy). Płynność rynku i strategia wyjścia: Rynek nieruchomości w Dżakarcie nie jest tak płynny jak w niektórych rynkach bardziej rozwiniętych. Inwestor musi być gotowy na potencjalnie dłuższy okres trzymania inwestycji. Rynek wtórny dużych aktywów komercyjnych wciąż się rozwija; transakcje o wysokiej wartości często wymagają znalezienia odpowiedniego, strategicznego nabywcy (wiele umów zawieranych jest poza rynkiem). Początkujący rynek REIT oznacza mniej opcji wyjścia poprzez giełdę, chociaż sytuacja może się poprawić do 2030 roku. Na strategię wyjścia wpływa także ryzyko walutowe – jeśli rupia osłabnie, zagraniczni inwestorzy mogą uzyskać niższe zwroty po przewalutowaniu na dolary, o ile wzrost wartości aktywów tego nie zrekompensuje.

Rynek nieruchomości w Dżakarcie nie jest tak płynny jak w niektórych rynkach bardziej rozwiniętych. Inwestor musi być gotowy na potencjalnie dłuższy okres trzymania inwestycji. Rynek wtórny dużych aktywów komercyjnych wciąż się rozwija; transakcje o wysokiej wartości często wymagają znalezienia odpowiedniego, strategicznego nabywcy (wiele umów zawieranych jest poza rynkiem). Początkujący rynek REIT oznacza mniej opcji wyjścia poprzez giełdę, chociaż sytuacja może się poprawić do 2030 roku. Na strategię wyjścia wpływa także ryzyko walutowe – jeśli rupia osłabnie, zagraniczni inwestorzy mogą uzyskać niższe zwroty po przewalutowaniu na dolary, o ile wzrost wartości aktywów tego nie zrekompensuje. Konkurencja i zmieniające się trendy: W miarę jak Dżakarta się modernizuje, istnieje ryzyko, że zmiany technologiczne lub preferencyjne sprawią, że niektóre typy aktywów staną się mniej istotne. Na przykład wzrost pracy zdalnej może ograniczyć długoterminowy popyt na powierzchnie biurowe; rozwój handlu internetowego może zahamować rozbudowę centrów handlowych. Deweloperzy już się dostosowują (bardziej elastyczne powierzchnie biurowe, więcej doświadczeń zakupowych w handlu detalicznym), ale inwestorzy powinni być świadomi, że to, co działało dekadę temu, niekoniecznie sprawdzi się w przyszłości. Konkurencja między deweloperami jest silna – dominują duże konglomeraty (Agung Podomoro, Sinarmas, Ciputra itd.), więc nowi gracze mogą mieć trudności w konkurowaniu przy wielkoskalowych projektach bez lokalnych partnerów. Ponadto inwestowanie w Indonezji często wiąże się z koniecznością współpracy lub joint venture z lokalnymi firmami dla ułatwienia prowadzenia biznesu.

Rozważając te czynniki, wielu uważa, że szanse przeważają nad ryzykiem, jeśli podejść do nich rozsądnie. Dżakarta jest gospodarczym sercem kraju, który według prognoz do 2030 roku ma wejść do pierwszej piątki największych gospodarek świata pod względem PKB (PPP). Nieruchomości są w istocie zakładem na tę historię wzrostu. Fundamenty miasta – ogromna populacja, rosnąca urbanizacja i zwiększająca się produkcja gospodarcza – stanowią atrakcyjną historię dla inwestorów długoterminowych. Rozsądna strategia (na przykład koncentracja na sektorach wspieranych przez rząd, takich jak mieszkania przystępne cenowo czy przemysł, dywersyfikacja w różnych podrynkach Dżakarty oraz uwzględnianie kryteriów ESG w nowych inwestycjach) może ograniczyć ryzyka.

Prognozy: perspektywy na lata 2025–2030

Patrząc w przyszłość, rynek nieruchomości w Dżakarcie najprawdopodobniej będzie doświadczać umiarkowanego wzrostu w większości segmentów przez kolejne 3–5 lat, zamiast niekontrolowanych wzlotów czy załamań. Poniżej przedstawiono prognozy i oczekiwania do 2030 roku:

Ogólny rozmiar i wzrost rynku: Rynek nieruchomości w Indonezji (w skali kraju) ma według prognoz rosnąć w tempie średniorocznego wzrostu (CAGR) na poziomie około 5–6% do 2030 roku . Według jednej z analiz wartość całego rynku wzrośnie z około 66,7 mld USD w 2025 roku do ok. 87 mld USD do 2030 roku mordorintelligence.com. Dżakarta, mając w tym dominujący udział, najprawdopodobniej odnotuje podobny, jednocyfrowy wzrost inwestycji i wartości deweloperskich w skali roku. W praktyce oznacza to, że ceny nieruchomości i czynsze w Dżakarcie mogą rosnąć mniej więcej w tempie wzrostu gospodarczego lub nieco powyżej inflacji każdego roku, zakładając stabilność.

Rynek nieruchomości w Indonezji (w skali kraju) ma według prognoz rosnąć w tempie . Według jednej z analiz wartość całego rynku wzrośnie z około mordorintelligence.com. Dżakarta, mając w tym dominujący udział, najprawdopodobniej odnotuje podobny, jednocyfrowy wzrost inwestycji i wartości deweloperskich w skali roku. W praktyce oznacza to, że ceny nieruchomości i czynsze w Dżakarcie mogą rosnąć mniej więcej w tempie wzrostu gospodarczego lub nieco powyżej inflacji każdego roku, zakładając stabilność. Sektor mieszkaniowy: Przewidujemy kontynuację umiarkowanego wzrostu cen nieruchomości mieszkaniowych . Do 2030 roku średnie ceny domów/mieszkań w Dżakarcie mogą być o około 10–15% wyższe (w ujęciu nominalnym) niż poziomy z 2025 roku – na przykład średnia ogólnomiejska może wzrosnąć z obecnych 25 mln IDR/m2 do około 28–30 mln IDR/m2 w ciągu kilku lat. Najlepsze lokalizacje będą osiągać lepsze wyniki, rosnąc nawet o 3–5% rocznie (w najlepszych scenariuszach do 2030 mogą osiągnąć poziom 60–70 mln IDR/m2). Na obrzeżach miasta oraz w segmencie masowego budownictwa ceny mogą jedynie nadążać za inflacją, lecz duża sprzedaż może przynosić deweloperom zyski. Popyt na mieszkania wzrośnie po zakończeniu niepewności wyborczej w 2024 roku – zazwyczaj cykle na rynku nieruchomości w Indonezji poprawiają się rok lub dwa po wyborach, gdy wzrasta zaufanie konsumentów. Przy nowych politykach administracji, jeśli dostępność kredytów hipotecznych zostanie dodatkowo poprawiona lub pojawią się nowe zachęty (np. przedłużenie ulgi VAT, nowe programy mieszkaniowe), może to pobudzić sprzedaż. Budowa mieszkań również przyspieszy: Program „Milion Domów” w Indonezji trwa nadal, a w Dżakarcie powstaną kolejne niedrogie wieżowce mieszkalne w ramach tego programu, być może także tanie mieszkania zorientowane na transport publiczny. Do 2030 roku można się spodziewać nowych koncepcji mieszkaniowych – takich jak więcej przestrzeni co-living, budynków ekologicznych (mieszkania z zasilaniem słonecznym) i powszechnych integracji smart home, dostosowanych do oczekiwań millenialsów i pokolenia Z.

Przewidujemy . Do 2030 roku średnie ceny domów/mieszkań w Dżakarcie mogą być o około 10–15% wyższe (w ujęciu nominalnym) niż poziomy z 2025 roku – na przykład średnia ogólnomiejska może wzrosnąć z obecnych 25 mln IDR/m2 do około 28–30 mln IDR/m2 w ciągu kilku lat. Najlepsze lokalizacje będą osiągać lepsze wyniki, rosnąc nawet o 3–5% rocznie (w najlepszych scenariuszach do 2030 mogą osiągnąć poziom 60–70 mln IDR/m2). Na obrzeżach miasta oraz w segmencie masowego budownictwa ceny mogą jedynie nadążać za inflacją, lecz duża sprzedaż może przynosić deweloperom zyski. wzrośnie po zakończeniu niepewności wyborczej w 2024 roku – zazwyczaj cykle na rynku nieruchomości w Indonezji poprawiają się rok lub dwa po wyborach, gdy wzrasta zaufanie konsumentów. Przy nowych politykach administracji, jeśli dostępność kredytów hipotecznych zostanie dodatkowo poprawiona lub pojawią się nowe zachęty (np. przedłużenie ulgi VAT, nowe programy mieszkaniowe), może to pobudzić sprzedaż. również przyspieszy: Program „Milion Domów” w Indonezji trwa nadal, a w Dżakarcie powstaną kolejne niedrogie wieżowce mieszkalne w ramach tego programu, być może także tanie mieszkania zorientowane na transport publiczny. Do 2030 roku można się spodziewać – takich jak więcej przestrzeni co-living, budynków ekologicznych (mieszkania z zasilaniem słonecznym) i powszechnych integracji smart home, dostosowanych do oczekiwań millenialsów i pokolenia Z. Sektor biurowy: Najbliższe kilka lat (2025–2026) w segmencie biur upłynie pod znakiem odbudowy i absorpcji . Ponieważ do 2026 roku praktycznie nie przewiduje się nowej podaży powierzchni biurowej klasy A, stopa pustostanów powinna stopniowo spadać. JLL prognozował, że do końca 2025 roku spadnie ona do ~34% realestateasia.com; do 2030 roku możemy zobaczyć w Dżakarcie poziom pustostanów biurowych na poziomie 20–25%, co historycznie jest zakresem uznawanym za normalny. Przyjęto założenie, że gospodarka utrzyma wzrost na poziomie 5% rocznie, a nowa podaż będzie umiarkowana. Prawdopodobne jest, że po 2026 roku niektóre wstrzymane inwestycje biurowe zostaną wznowione, co zwiększy podaż ok. 2027–2028 – może to spowodować niewielki wzrost pustostanów, jeśli zostanie to źle zaplanowane. Prognozy czynszów: W miarę zmniejszania się pustostanów, czynsze za powierzchnie biurowe klasy premium mogą zacząć realnie rosnąć od 2026 roku. Można spodziewać się skumulowanego wzrostu czynszów o 10–15% do 2030 roku w najlepszych lokalizacjach (wciąż poniżej historycznych maksimów). Warto podkreślić, że trend „flight-to-quality” oznacza, że starsze budynki mogą pozostawać w tyle lub nawet odnotowywać spadek czynszów, jeśli nie zostaną odnowione. Spodziewamy się także coraz większej liczby zielonych i inteligentnych biur – nowe projekty będą uwzględniać ekologię (by przyciągnąć najemców MNC), a do 2030 roku kilka wieżowców biurowych w Dżakarcie może uzyskać międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, co potencjalnie pozwoli na uzyskanie wyższych stawek czynszu. Jeśli Indonezji uda się stworzyć centrum sektora finansowego, biura klasy A w Dżakarcie mogą odnotować dodatkowy popyt także z tego kierunku.

Najbliższe kilka lat (2025–2026) w segmencie biur upłynie pod znakiem . Ponieważ do 2026 roku praktycznie nie przewiduje się nowej podaży powierzchni biurowej klasy A, stopa pustostanów powinna stopniowo spadać. JLL prognozował, że do końca 2025 roku spadnie ona do ~34% realestateasia.com; do 2030 roku możemy zobaczyć w Dżakarcie poziom pustostanów biurowych na poziomie 20–25%, co historycznie jest zakresem uznawanym za normalny. Przyjęto założenie, że gospodarka utrzyma wzrost na poziomie 5% rocznie, a nowa podaż będzie umiarkowana. Prawdopodobne jest, że po 2026 roku niektóre wstrzymane inwestycje biurowe zostaną wznowione, co zwiększy podaż ok. 2027–2028 – może to spowodować niewielki wzrost pustostanów, jeśli zostanie to źle zaplanowane. W miarę zmniejszania się pustostanów, czynsze za powierzchnie biurowe klasy premium mogą zacząć realnie rosnąć od 2026 roku. Można spodziewać się skumulowanego wzrostu czynszów o 10–15% do 2030 roku w najlepszych lokalizacjach (wciąż poniżej historycznych maksimów). Warto podkreślić, że trend „flight-to-quality” oznacza, że starsze budynki mogą pozostawać w tyle lub nawet odnotowywać spadek czynszów, jeśli nie zostaną odnowione. Spodziewamy się także – nowe projekty będą uwzględniać ekologię (by przyciągnąć najemców MNC), a do 2030 roku kilka wieżowców biurowych w Dżakarcie może uzyskać międzynarodowe certyfikaty ekologiczne, co potencjalnie pozwoli na uzyskanie wyższych stawek czynszu. Jeśli Indonezji uda się stworzyć centrum sektora finansowego, biura klasy A w Dżakarcie mogą odnotować dodatkowy popyt także z tego kierunku. Sektor detaliczny: Stabilność z selektywnym wzrostem to prognoza na przyszłość. Centra handlowe w najlepszych lokalizacjach będą dalej prosperować; te drugorzędne będą musiały się przeobrazić lub ryzykują popadnięcie w nieużytek. Do 2030 roku całkowita powierzchnia centrów handlowych wzrośnie, ale nie dramatycznie – deweloperzy są ostrożni po obserwacji wpływu handlu internetowego. Zamiast tego należy spodziewać się większej liczby projektów typu mixed-use (mniejsze centra lifestyle’owe na osiedlach mieszkaniowych itp.), a nie wielu nowych mega centrów. Przewiduje się, że czynsze detaliczne będą rosnąć bardzo powoli – o około 1–3% rocznie w najlepszych lokalizacjach (zgodnie z inflacją). Ogólny poziom pustostanów może się nawet poprawić, gdyż słabsze centra handlowe zostaną przekształcone (niektóre mogą zmienić część powierzchni na biura lub obiekty rozrywkowe). Detaliści będą coraz bardziej integrować strategie omnichannel, ale obecność fizyczna w Dżakarcie będzie wciąż kluczowa dla budowy marki – dlatego światowe marki będą nadal wchodzić na rynek, utrzymując popyt na najlepsze powierzchnie handlowe. Jednym z trendów do 2030 roku może być pojawienie się centrów outletowych lub tematycznych parków handlowych na obrzeżach miasta, jak to obserwuje się w innych azjatyckich metropoliach. Ponadto, wraz ze wzrostem liczby ludności Dżakarty, jest miejsce na handel w słabiej obsłużonych przedmieściach – możemy zobaczyć nowe centra miejskie powstające w dynamicznie rozwijających się dzielnicach mieszkaniowych.

to prognoza na przyszłość. Centra handlowe w najlepszych lokalizacjach będą dalej prosperować; te drugorzędne będą musiały się przeobrazić lub ryzykują popadnięcie w nieużytek. Do 2030 roku całkowita powierzchnia centrów handlowych wzrośnie, ale nie dramatycznie – deweloperzy są ostrożni po obserwacji wpływu handlu internetowego. Zamiast tego należy spodziewać się (mniejsze centra lifestyle’owe na osiedlach mieszkaniowych itp.), a nie wielu nowych mega centrów. Przewiduje się, że czynsze detaliczne będą rosnąć bardzo powoli – o około 1–3% rocznie w najlepszych lokalizacjach (zgodnie z inflacją). Ogólny poziom pustostanów może się nawet poprawić, gdyż słabsze centra handlowe zostaną przekształcone (niektóre mogą zmienić część powierzchni na biura lub obiekty rozrywkowe). będą coraz bardziej integrować strategie omnichannel, ale obecność fizyczna w Dżakarcie będzie wciąż kluczowa dla budowy marki – dlatego światowe marki będą nadal wchodzić na rynek, utrzymując popyt na najlepsze powierzchnie handlowe. Jednym z trendów do 2030 roku może być pojawienie się na obrzeżach miasta, jak to obserwuje się w innych azjatyckich metropoliach. Ponadto, wraz ze wzrostem liczby ludności Dżakarty, jest miejsce na handel w słabiej obsłużonych przedmieściach – możemy zobaczyć nowe centra miejskie powstające w dynamicznie rozwijających się dzielnicach mieszkaniowych. Sektor przemysłowy i logistyczny: Sektor przemysłowy prognozowany jest na najwyższy wskaźnik wzrostu . Przy rosnącej liczbie nowoczesnych obiektów logistycznych, zasoby magazynowe Dżakarty mogą się podwoić do 2030 roku. Wskaźnik pustostanów może się wahać : w krótkiej perspektywie, niski poziom pustostanów (~5-10%) wskazuje na napięty rynek; przy dużej podaży do 2027 roku, pustostany mogą tymczasowo wzrosnąć (do niskich kilkunastu procent) realestateasia.com, ale do 2030 roku powinny się znormalizować wraz z rosnącym popytem. Przewidujemy, że wzrost czynszów powróci po wchłonięciu początkowej nowej podaży – możliwe są coroczne wzrosty na poziomie kilku procent w skali roku, zwłaszcza dla wyspecjalizowanych obiektów (np. chłodnie, magazyny ostatniej mili w mieście). Ceny gruntów przemysłowych w aglomeracji Dżakarty mogą rosnąć szybciej (grunt w najlepszych parkach przemysłowych może zyskać, np. 5-8% rocznie, napędzany niedoborem i popytem ze strony inwestycji zagranicznych). Na ten wzrost wpływ będą miały sektory takie jak produkcja baterii do pojazdów elektrycznych, montaż samochodów, elektronika i logistyka. Do 2030 roku Indonezja może zrealizować cel stania się centrum produkcji pojazdów elektrycznych, co oznacza koncentrację wielu dostawców w parkach przemysłowych wokół Dżakarty. Tak więc geograficzny zasięg nieruchomości przemysłowych będzie się rozszerzał – nowe klastry mogą się pojawić dalej na wschód (Purwakarta, Subang koło portu Patimban), a być może także na południe (okolice Sukabumi) w miarę zapełniania się istniejących stref. Dla inwestorów to segment o największym potencjale przynoszącym ponadprzeciętne zyski.

Sektor przemysłowy prognozowany jest na . Przy rosnącej liczbie nowoczesnych obiektów logistycznych, zasoby magazynowe Dżakarty mogą się podwoić do 2030 roku. : w krótkiej perspektywie, niski poziom pustostanów (~5-10%) wskazuje na napięty rynek; przy dużej podaży do 2027 roku, pustostany mogą tymczasowo wzrosnąć (do niskich kilkunastu procent) realestateasia.com, ale do 2030 roku powinny się znormalizować wraz z rosnącym popytem. Przewidujemy, że po wchłonięciu początkowej nowej podaży – możliwe są coroczne wzrosty na poziomie kilku procent w skali roku, zwłaszcza dla wyspecjalizowanych obiektów (np. chłodnie, magazyny ostatniej mili w mieście). w aglomeracji Dżakarty mogą rosnąć szybciej (grunt w najlepszych parkach przemysłowych może zyskać, np. 5-8% rocznie, napędzany niedoborem i popytem ze strony inwestycji zagranicznych). Na ten wzrost wpływ będą miały sektory takie jak produkcja baterii do pojazdów elektrycznych, montaż samochodów, elektronika i logistyka. Do 2030 roku Indonezja może zrealizować cel stania się centrum produkcji pojazdów elektrycznych, co oznacza koncentrację wielu dostawców w parkach przemysłowych wokół Dżakarty. Tak więc – nowe klastry mogą się pojawić dalej na wschód (Purwakarta, Subang koło portu Patimban), a być może także na południe (okolice Sukabumi) w miarę zapełniania się istniejących stref. Dla inwestorów to segment o największym potencjale przynoszącym ponadprzeciętne zyski. Sektor hotelarski i inne segmenty: Choć nie są głównym tematem pytania, do 2030 roku w Dżakarcie zajdą również zmiany w nieruchomościach hotelowych, medycznych i edukacyjnych. Miasto przygotowuje się na więcej wydarzeń MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) , a rynek hotelarski odradza się, z oczekiwanym wzrostem obłożenia. Zmiana stolicy może skutkować mniejszą liczbą wydarzeń rządowych w Dżakarcie, ale wzrost wydarzeń sektora prywatnego może to zrekompensować. W miarę rozwoju Nusantary, Dżakarta może stać się bramą turystyczną i centrum kultury, co potencjalnie otwiera szanse dla rozwoju tematycznego (muzea, parki). Nieruchomości medyczne (szpitale, kliniki) rozwijają się wraz ze wzrostem i starzeniem się populacji, a zagraniczni operatorzy szpitali zaczęli już wchodzić na rynek w Dżakarcie – można się spodziewać większej liczby budynków biurowych o przeznaczeniu medycznym lub wielofunkcyjnych inwestycji medycznych do 2030 roku. Te „alternatywne” segmenty nieruchomości zapewniają dywersyfikację i będą rosły wraz z ewolucją metropolii Dżakarty.

Choć nie są głównym tematem pytania, do 2030 roku w Dżakarcie zajdą również zmiany w nieruchomościach hotelowych, medycznych i edukacyjnych. Miasto przygotowuje się na więcej wydarzeń , a rynek hotelarski odradza się, z oczekiwanym wzrostem obłożenia. Zmiana stolicy może skutkować mniejszą liczbą wydarzeń rządowych w Dżakarcie, ale wzrost wydarzeń sektora prywatnego może to zrekompensować. W miarę rozwoju Nusantary, Dżakarta może stać się bramą turystyczną i centrum kultury, co potencjalnie otwiera szanse dla rozwoju tematycznego (muzea, parki). (szpitale, kliniki) rozwijają się wraz ze wzrostem i starzeniem się populacji, a zagraniczni operatorzy szpitali zaczęli już wchodzić na rynek w Dżakarcie – można się spodziewać większej liczby budynków biurowych o przeznaczeniu medycznym lub wielofunkcyjnych inwestycji medycznych do 2030 roku. Te „alternatywne” segmenty nieruchomości zapewniają dywersyfikację i będą rosły wraz z ewolucją metropolii Dżakarty. Wpływ Nusantary: Do 2030 roku Nusantara (nowa stolica) będzie prawdopodobnie częściowo operacyjna. Część ministerstw i urzędników przeniesie się. Może to uwolnić pewne nieruchomości należące do rządu w Dżakarcie (np. stare budynki biurowe ministerstw). Mogą one zostać zrewitalizowane lub sprzedane na rynku prywatnym – co stanowi potencjalne nowe możliwości rozwoju w centrum Dżakarty. Możliwe też, że wraz z wyprowadzką urzędów ruch drogowy trochę się zmniejszy, a popyt na wynajem w dni powszednie (ze strony pracowników rządowych) spadnie. Jednak biorąc pod uwagę ogromny sektor prywatny w Dżakarcie, efekt ten powinien być do opanowania. Dżakarta może nawet skorzystać na braku rządowego tłoku i przekształcić się w czysto komercyjną metropolię podobną do Nowego Jorku (który nie jest stolicą kraju, lecz finansową stolicą). W bardzo długim okresie (po 2030 r.) jeśli Nusantara przyciągnie część wzrostu populacji, rynek nieruchomości w Dżakarcie może się ustabilizować zamiast ulegać nadmiernej inflacji – co będzie dobre dla zrównoważonego rozwoju.

Podsumowanie prognoz (2025–2030):

Mieszkania: Powolny wzrost cen (1–3% r/r w segmencie premium, stabilnie do 2% na rynku masowym). Wolumen sprzedaży poprawi się po 2025 r., napędzany przez mieszkalnictwo dla średnich dochodów. Stopy zwrotu z najmu stabilne ~5%. Do 2030 roku więcej mieszkań położonych przy transporcie publicznym i większe zróżnicowanie pomiędzy lokalizacjami premium i drugorzędnymi.

Biura: Stopniowe ożywienie. Wskaźnik pustostanów spadnie z ok. 35% do ok. 25% do 2028 r., a następnie możliwe do ok. 20% do 2030 r. Wzrost czynszów łącznie o +10–20% do 2030 r. dla klasy A. Starsze budynki przekształcane lub mające problemy, jeśli nie zostaną zmodernizowane. Ogólny wzrost powierzchni biurowej ograniczony do rzeczywistego popytu.

Handel detaliczny: Niewielki wzrost czynszów (może +1–2% rocznie), stabilnie wysokie obłożenie w najlepszych centrach handlowych (~90%), słabsze obiekty adaptowane do nowych funkcji. Powierzchnia handlowa na mieszkańca wzrośnie umiarkowanie. Dominacja handlu opartego na doświadczeniu; tradycyjny handel detaliczny się stabilizuje.

Przemysł: Sektor o wysokim tempie wzrostu. Powierzchnia magazynowa może się podwoić, a obłożenie pozostać zdrowe (w granicach ~90%) dzięki silnemu popytowi. Czynsze i wartości gruntów rosną. Udział sektora przemysłowego w inwestycjach w nieruchomości się zwiększa (do tego czasu możliwy znaczący napływ funduszy REIT lub inwestorów zagranicznych).

Zwroty z inwestycji: Inwestorzy na rynku nieruchomości w Dżakarcie w tym okresie mogą liczyć na całkowite zwroty (dochód + wzrost wartości) konkurencyjne w regionie. Na przykład segment mieszkaniowy może dawać ~6-8% rocznej stopy zwrotu (czynsz + umiarkowany wzrost wartości), biura podobnie, choć z większą zmiennością, a segment przemysłowy potencjalnie wyższą stopę zwrotu w pierwszych latach, a następnie ustabilizowaną. Kluczowe jest to, że zwroty z inwestycji w Dżakarcie wiążą się z nieco wyższym ryzykiem, lecz wraz z dojrzewaniem rynku zmienność powinna się zmniejszać.

Oczywiście prognozy te zakładają brak poważnych kryzysów. Scenariusze wzrostowe mogą obejmować przyspieszenie rozwoju gospodarczego (jeśli na przykład pojawi się supercykl surowcowy lub boom cyfrowy), które przyspieszyłoby wzrost cen nieruchomości. Scenariusze negatywne mogą dotyczyć światowych recesji lub katastrof klimatycznych, które mogłyby zatrzymać rynek. Jednak ogólnie rzecz biorąc, Dżakarta w 2030 roku jawi się jako modernizująca się, wciąż rozwijająca się metropolia z wartościami nieruchomości odzwierciedlającymi jej status czołowego miasta Azji Południowo-Wschodniej. Ewolucja rynku będzie charakteryzować się rosnącą dojrzałością – więcej zielonych budynków, koncepcje inteligentnych miast i ściślejsza integracja z planowaniem urbanistycznym. Dla uczestników rynku nieruchomości w Dżakarcie reszta lat 2020. upłynie pod znakiem umiejętnego poruszania się pośród stabilnego wzrostu i adaptacji do nowych wyzwań w mieście, które nigdy nie stoi w miejscu.

Podsumowanie

Rynek nieruchomości w Dżakarcie w 2025 roku stoi na skrzyżowaniu stabilizacji i przemian. Każdy segment – od mieszkań po biura, od centrów handlowych po parki przemysłowe – wykazuje odporność opartą na silnych fundamentach gospodarczych i demograficznych miasta. Ceny i czynsze są generalnie stabilne lub lekko rosną, co wskazuje na rynek wychodzący poza niepewność związaną z pandemią i wyborami w fazę trwałego, umiarkowanego wzrostu. Wsparcie rządu w postaci zachęt oraz ogromnych inwestycji infrastrukturalnych stanowi fundament pod kolejną falę rozwoju. Jednocześnie Dżakarta musi się innowować i dostosowywać: planowanie urbanistyczne, zrównoważony rozwój i reformy regulacyjne zdecydują, na ile skutecznie miasto sprosta wyzwaniom związanym ze wzrostem.

Dla inwestorów i interesariuszy Dżakarta oferuje interesującą historię megamiasta łączącego skalę, możliwości i coraz lepsze warunki inwestycyjne. Liczne okazje wynikają zarówno z zaspokajania potrzeb mieszkaniowych rosnącej klasy średniej, jak i korzystania z rewolucji logistycznej czy nowej wizji miejskich przestrzeni poprzez wielofunkcyjne projekty. Zyski mogą być znaczące, szczególnie że stopy zwrotu są wyższe niż u wielu regionalnych konkurentów. Wymagana jest jednak ostrożna analiza ryzyk – nadpodaży, kwestii środowiskowych, zmian regulacyjnych oraz długoterminowe zaangażowanie, by przejść przez cykliczne fazy wzlotów i upadków miasta.

Do 2030 roku Dżakarta pozostanie wibrującym sercem gospodarki Indonezji, nawet gdy polityczna władza zostanie przeniesiona do nowej stolicy. Nadchodzące lata prawdopodobnie przyniosą Dżakarcie lepsze połączenia komunikacyjne, więcej zabudowy pionowej oraz większą integrację z rynkiem globalnym. Rynek nieruchomości będzie zarówno napędzał te przemiany, jak i odzwierciedlał je: nowe panoramy będą wyrastać w okolicach stacji metra; stare dzielnice przechodzić metamorfozę; a miasto może uzyskać lepszą równowagę pomiędzy jakością życia a rozwojem. Podsumowując, perspektywy rynku nieruchomości w Dżakarcie to ostrożny optymizm – rynek, którego cechą jest stopniowa poprawa i duży potencjał, zakotwiczony w trwałej atrakcyjności miasta jako stolicy handlowej dynamicznego, rozwijającego się kraju.

Źródła: Informacje zawarte w tym raporcie opierają się na analizach rynkowych i danych z wiarygodnych źródeł z lat 2024–2025, w tym JLL jll.com jll.com, Colliers realestateasia.com realestateasia.com, raporty prasowe Real Estate Asia realestateasia.com realestateasia.com oraz badania branżowe (Global Property Guide, Oxford Economics, BambooRoutes) bambooroutes.com oxfordeconomics.com. Źródła te dostarczają najnowszych informacji na temat trendów na rynku nieruchomości w Dżakarcie, zapewniając aktualność analizy na rok 2025. Synteza tych danych przedstawia kompleksowy obraz rynku nieruchomości w Dżakarcie oraz jego perspektyw do końca tej dekady.