Wielkie przetasowania na rynku: Nieruchomości w Denver 2025 łamią schematy i zapowiadają duże zmiany

Streszczenie wykonawcze

Rynek nieruchomości w Denver w 2025 roku przechodzi dramatyczną zmianę – z szalonego rynku sprzedawcy ostatnich lat w kierunku bardziej zrównoważonego (a nawet przyjaznego kupującym) otoczenia. Liczba dostępnych nieruchomości mieszkaniowych wzrosła do najwyższego poziomu od dekady, co ostudziło dotychczasowy gwałtowny wzrost cen domów i dało kupującym nową siłę negocjacyjną shishito-re.com axios.com. Ceny domów się ustabilizowały – mediana na poziomie około 600 tys. dolarów praktycznie nie zmieniła się rok do roku – co oznacza „zdrowe zrównoważenie” po gwałtownych wzrostach z okresu pandemii recolorado.com axios.com. Sprzedaż domów trwa nieco dłużej, a obniżki cen stają się powszechne, ponieważ tego lata niemal 38% ofert miało obniżoną cenę (znacznie powyżej średniej krajowej) axios.com. Jednocześnie wysokie stopy procentowe kredytów hipotecznych, utrzymujące się w okolicach 7%, osłabiły popyt, przez co wielu kupujących pozostaje poza rynkiem mimo większego wyboru axios.com.

Po stronie komercyjnej, rynek biurowy Denver zmaga się z rekordowo wysokimi pustostanami w centrum miasta powyżej 35%, co jest spuścizną pracy zdalnej cbre.com. Jednak pojawiają się wczesne oznaki stabilizacji: aktywność najemców wzrosła, a powierzchnie podnajmu są stopniowo absorbowane, co wskazuje, że najgorsze może być już za nami coloradosun.com. Nieruchomości handlowe pozostają jasnym punktem, z niskim poziomem pustostanów (~4-5%) i stabilnymi czynszami, ponieważ wydatki konsumenckie utrzymują się na solidnym poziomie lee-associates.com corken.co. Nieruchomości przemysłowe nadal radzą sobie dobrze, wspierane przez popyt na e-commerce i logistykę; pustostany utrzymują się na poziomie około 8%, a czynsze powoli rosną milehighcre.com.

Patrząc w przyszłość, długoterminowe fundamenty Denver pozostają silne. Oczekuje się, że wzrost liczby ludności będzie kontynuowany (przewiduje się, że obszar metropolitalny Denver przekroczy 3,6 miliona mieszkańców do 2030 roku), co będzie podtrzymywać popyt na mieszkania metrodenver.org. Władze miasta realizują polityki sprzyjające budownictwu mieszkaniowemu – od legalizacji dodatkowych jednostek mieszkalnych na terenie całego miasta po zachęty do budowy mieszkań przystępnych cenowo – mając na celu rozwiązanie problemów z podażą i dostępnością mieszkań coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Duże projekty infrastrukturalne i deweloperskie (takie jak 62-akrowa przebudowa River Mile w centrum miasta oraz rozbudowa transportu publicznego) obiecują przekształcić krajobraz miejski i stworzyć nowe możliwości inwestycyjne w perspektywie do 2030 roku. Podsumowując, rynek nieruchomości w Denver w 2025 roku znajduje się w okresie dostosowania, a nadmiary ostatniego boomu ustępują miejsca bardziej zrównoważonej trajektorii. Kupujący i inwestorzy mają teraz większe pole manewru, nawet jeśli niepewność gospodarcza i wysokie stopy procentowe stanowią krótkoterminowe ryzyko. Ci, którzy pozostaną dobrze poinformowani i elastyczni wobec „nowej normalności”, mają szansę odnieść sukces na zmieniającym się rynku nieruchomości w Denver dmarealtors.com dmarealtors.com.

Kluczowe wskaźniki rynkowe (2025):

Metryka Wartość (2025) Zmiana r/r / Uwagi Mediana ceny domu (metro) ~600 000 USD (marzec–czerwiec 2025) ≈ 0% vs 2024 (stabilnie, rynek się stabilizuje) recolorado.com dmarealtors.com Wzrost cen domów ~+1% (miasto Denver, czerwiec 2025) Niewielki wzrost (po ~15–20% rocznie w 2021) redfin.com Aktywne ogłoszenia (metro) ~13 000 (lato 2025) +50% vs 2024 (najwięcej od 2011) dmarealtors.com denverite.com Miesiące zapasów ~2,0 miesiąca (czerwiec 2025) Wzrost z ~1,2 w 2024 – bardziej zrównoważony rynek (5–6 miesięcy to „norma”) dmarealtors.com Mediana dni na rynku 25 dni (czerwiec 2025, Denver) +7 dni r/r (domy sprzedają się nieco wolniej) redfin.com 30-letnia stopa kredytu hipotecznego ~6,5–7,0% (połowa 2025) Wzrost z ~3% w 2021 (wysokie stopy ograniczają dostępność) themortgagereports.com nerdwallet.com Wskaźnik pustostanów mieszkań na wynajem 8,6% (wielorodzinne metro, połowa 2025) Podwyższony z powodu nowych apartamentów (rynek przyjazny najemcom) corken.co Wskaźnik pustostanów biur (centrum) 36,8% (II kw. 2025) +1,5 pp r/r – rekordowy poziom (skutek po pandemii) cbre.com Wskaźnik pustostanów biur (metro) ~25–27% (II kw. 2025) Wzrost z ~24% w 2024 (przedmieścia <20%; Cherry Creek ~8%) coloradosun.com Wskaźnik pustostanów powierzchni handlowych (metro) ~4,2% (I kw. 2025) Blisko rekordowo nisko (silny popyt na handel detaliczny) lee-associates.com Średnia stawka najmu powierzchni handlowej 23,5 USD/stópę kw./rok (połowa 2025) Umiarkowany wzrost czynszów (ograniczona nowa podaż) corken.co Wskaźnik pustostanów powierzchni przemysłowych (metro) 8,1% (I kw. 2025) +0,3 pp r/r (niewielki wzrost, nowe magazyny dodane) milehighcre.com Średnia stawka najmu powierzchni przemysłowej 9,60 USD/stópę kw./rok (I kw. 2025) +3,2% r/r (stały popyt na powierzchnie logistyczne) milehighcre.com Liczba ludności miasta Denver ~717 000 (2024) +19% względem 2010; prognoza ~730 tys. do 2030 5280.com aterio.io Liczba ludności metropolii Denver ~3,3 mln (szacunek 2025) Prognozowane ~3,6 mln do 2030 metrodenver.org

(Źródła: Denver Metro Assoc. of Realtors, REcolorado MLS, Zillow/Redfin, CBRE, prognozy U.S. Census.)

Przegląd aktualnych warunków rynkowych (2025)

Na rok 2025, rynek nieruchomości w Denver przechodzi zauważalną transformację z napędzanych pandemią, dynamicznych warunków do chłodniejszego, bardziej zrównoważonego stanu. Po latach skrajnej przewagi sprzedających, podaż gwałtownie wzrosła, dając kupującym większy wybór i siłę negocjacyjną. W metropolii Denver liczba aktywnych ofert mieszkaniowych wzrosła do ponad 12 000 na wiosnę 2025 r. – poziom „niewidziany od 2011 roku” i ponad dwukrotnie wyższy niż średnia podaż z ostatniej dekady shishito-re.com denverite.com. Ten napływ ofert oznacza gwałtowny zwrot w porównaniu do lat 2021–2022, kiedy zdarzały się momenty z mniej niż 1 000 domów dostępnych i kupujący musieli walczyć oraz przebijać oferty praktycznie na wszystko denverite.com.

Co ważne, ceny domów się ustabilizowały po lekkim spadku pod koniec 2022–2023. Mediana ceny sprzedaży w rejonie Denver utrzymuje się na poziomie około 600–620 tys. dolarów (dla wszystkich typów domów) w połowie 2025 r., praktycznie bez zmian w porównaniu z rokiem wcześniejszym recolorado.com redfin.com. W marcu 2025 r. mediana ceny zamknięcia wyniosła 595 000 dolarów – identycznie jak w marcu 2024 r., co sygnalizuje „oznaki stabilności mimo wszystkich zmian” w podaży recolorado.com recolorado.com. Do czerwca ceny wzrosły zaledwie o 1–2% rok do roku, co podkreśla nową równowagę redfin.com. To wyrównanie nastąpiło po szalonym wzroście cen w czasie pandemii (~20% rocznie w szczytowym momencie) i sugeruje, że rynek Denver wszedł w fazę korekty, a nie załamania. Jak ujął to jeden z lokalnych agentów, „nie mamy złego rynku, to jest inny rynek” – charakteryzujący się stabilizacją i dostosowaniem oczekiwań dmarealtors.com.

Aktywność sprzedażowa w 2025 roku była stabilna, ale nie gorączkowa. Po stosunkowo powolnej zimie, wiosenny sezon sprzedażowy przyniósł zdrowy wzrost liczby transakcji – np. zamknięte sprzedaże w kwietniu 2025 roku wzrosły o 3% rok do roku recolorado.com – ale nie było to nic podobnego do maniakalnych skoków z 2021 roku. Kupujący stali się bardziej rozważni, a rosnące stopy procentowe ograniczyły to, na jak drogi dom mogą sobie pozwolić (a tym samym, jak wysoko mogą wzrosnąć ceny). W rzeczywistości, problemy z dostępnością mieszkań są teraz głównym tematem: stopy procentowe kredytów hipotecznych w przedziale 6,5–7% oznaczają znacznie wyższe miesięczne raty, nawet jeśli ceny domów utrzymują się blisko rekordowych poziomów themortgagereports.com axios.com. To sprawiło, że niektórzy potencjalni kupujący pozostali na uboczu, tworząc ciekawą sytuację, w której liczba ofert rośnie (ponieważ domy sprzedają się wolniej), a jednocześnie całkowity popyt jest nieco stłumiony w stosunku do podaży. W rezultacie równowaga sił przesunęła się w stronę kupujących w wielu segmentach. Po raz pierwszy od lat kupujący w Denver mogą poświęcić czas i rozejrzeć się bez obawy, że dom zniknie następnego dnia. Skutecznie negocjują obniżki cen i ustępstwa ze strony sprzedających, co było nie do pomyślenia podczas hiper-konkurencyjnego rynku pandemicznego shishito-re.com shishito-re.com.

Co istotne, zmiana na rynku jest nierówna w zależności od poziomów cenowych i typów nieruchomości. Domy z wyższej półki odnotowały wyraźniejsze spowolnienie: w połowie 2025 roku segment luksusowych nieruchomości w Denver (domy za ponad 1 mln dolarów) ma zapas na 5–10 miesięcy, co oznacza, że kupujący w tym przedziale mają duży wybór i przewagę dmarealtors.com dmarealtors.com. Dla porównania, segmenty cenowe na poziomie podstawowym i średnim (gdzie większość kupujących jest ograniczona zdolnością kredytową) pozostają bardziej konkurencyjne, choć zdecydowanie chłodniejsze niż wcześniej. Widać także rozbieżność pomiędzy domami jednorodzinnymi (wolnostojącymi) a lokalami w zabudowie szeregowej (mieszkania/segmenty). Ceny domów jednorodzinnych utrzymują się blisko historycznych maksimów (mediana ok. 665 tys. dolarów za dom wolnostojący wiosną) denverite.com denverite.com, podczas gdy ceny mieszkań osłabły, spadając o około 5–6% od szczytu w 2022 roku (mediana mieszkania w Denver to obecnie ok. 350 tys. dolarów wobec ok. 400 tys. na szczycie) denverite.com. Duża podaż mieszkań i być może słabnące pandemiczne preferencje do życia w centrum sprawiły, że mieszkania „doświadczają bardziej znaczącego osłabienia” wartości shishito-re.com denverite.com. Potwierdzają to dane sprzedażowe: w kwietniu ceny sprzedaży mieszkań/segmentów były o ok. 6% niższe niż rok wcześniej, a lokale w zabudowie szeregowej sprzedawały się dwa razy dłużej niż domy wolnostojące denverite.com. Krótko mówiąc, cały rynek się ochładza, ale zadbane domy jednorodzinne w atrakcyjnych dzielnicach wciąż przyciągają uwagę, podczas gdy mniej zadbane lub przewartościowane oferty (zwłaszcza mieszkania) mogą czekać na nabywcę znacznie dłużej.

Trendy na rynku nieruchomości mieszkaniowych

Ceny domów i tempo wzrostu wartości

Po szalonym okresie w ostatnich latach, trajektoria cen domów w Denver w 2025 roku najlepiej opisana jest jako płaska lub delikatnie rosnąca. Era dwucyfrowych rocznych wzrostów ustąpiła miejsca zasadniczo zerowemu wzrostowi lub wzrostowi na niskim jednocyfrowym poziomie wartości nieruchomości. Według danych MLS, mediana ceny sprzedaży dla obszaru metropolitalnego wiosną 2025 roku (~595–605 tys. USD) praktycznie nie zmieniła się w porównaniu do 2024 roku recolorado.com recolorado.com. Redfin również odnotował, że mediana ceny w mieście Denver wyniosła w czerwcu 2025 roku 625 000 USD, co oznacza skromny wzrost o 1,6% rok do roku redfin.com. Dla porównania, podczas boomu w latach 2020–2022 Denver notowało roczne wzrosty cen na poziomie 15–20%. Teraz rynek wyraźnie osiągnął wysoki pułap – z cenami „utrzymującymi się” zamiast nadal rosnąć recolorado.com. Ta stabilizacja jest bezpośrednim rezultatem zwiększonej podaży i ograniczonego popytu; zasadniczo fundamenty rynku zostały zrównoważone.

Warto zauważyć, że występuje pewna zmienność w zależności od segmentu. Ceny domów jednorodzinnych w Denver były stosunkowo odporne, a mediany zbliżały się do rekordowych poziomów (~660–670 tys. USD za domy wolnostojące w połowie 2025 roku) denverite.com denverite.com. Wszelkie zmiany rok do roku są niewielkie – na przykład w kwietniu 2025 roku mediana ceny domu wolnostojącego wyniosła 604 tys. USD, czyli około +1% więcej niż rok wcześniej recolorado.com. Z kolei lokale w zabudowie szeregowej i mieszkania odnotowały niewielką deprecjację. Mediana ceny mieszkania/szeregowca (miasto Denver) spadła z około 400 tys. USD na szczycie w 2022 roku do około 350 tys. USD w 2025 roku denverite.com. Jednym z powodów jest wyższa podaż mieszkań oraz fakt, że grupa kupujących (często osoby kupujące po raz pierwszy lub inwestorzy) jest bardziej wrażliwa na podwyżki stóp procentowych. Eksperci zauważają, że podczas gdy wartości domów jednorodzinnych utrzymują się na stałym poziomie, „rynek mieszkań i domów szeregowych doświadczył większego osłabienia”. shishito-re.com Jednak łącznie, ogólny wskaźnik aprecjacji w Denver w 2025 roku jest zasadniczo płaski – to dramatyczna zmiana w porównaniu do gwałtownie rosnących wartości z ostatnich lat.

Patrząc w przyszłość, prognozy cen na najbliższe lata są generalnie stonowane. Niektórzy analitycy przewidują nawet niewielki spadek cen, gdy rynek w pełni przyswoi wzrost zapasów. Na przykład jedna firma zajmująca się danymi nieruchomości prognozowała potencjalny spadek wartości domów w Denver o 9% w ciągu najbliższego roku, jeśli zapasy nadal będą przewyższać popyt shishito-re.com shishito-re.com. Oznaczałoby to umiarkowaną korektę po zawyżeniach cen z okresu pandemii. Jednak inni przewidują, że ceny będą utrzymywać się na podobnym poziomie lub rosnąć tylko nieznacznie w nadchodzących latach. Konsensus wśród wielu ekonomistów jest taki, że okres 2025–2030 prawdopodobnie przyniesie „bardziej płaskie wzrosty cen” – być może niskie jednocyfrowe roczne wzrosty – zamiast kolejnego gwałtownego wzrostu. Oczekuje się większej aktywności sprzedażowej, gdy stopy procentowe w końcu spadną, ale ceny powinny rosnąć bardziej zgodnie z dochodami i inflacją usnews.com uschamber.com. W istocie, wartości domów w Denver mają rosnąć znacznie wolniej w przyszłości, o ile nie nastąpi nowy szok podażowy lub popytowy. To dobra wiadomość dla zrównoważonego rozwoju: po wzroście cen o ponad 40% w latach 2020–2022, chwila wytchnienia pozwala dochodom dogonić ceny i zapobiega większemu kryzysowi dostępności mieszkań.

Podaż i popyt na rynku nieruchomości

Zapasy nieruchomości stały się przełomowym czynnikiem w 2025 roku. Liczba domów na sprzedaż w aglomeracji Denver eksplodowała z historycznie niskich poziomów do najwyższego poziomu podaży od ponad dekady. Do maja 2025 roku liczba aktywnych ofert wzrosła o około 48–50% rok do roku shishito-re.com axios.com. W liczbach bezwzględnych oznaczało to około 12 000–13 000 domów na rynku w każdym miesiącu późnej wiosny i lata shishito-re.com fred.stlouisfed.org. Porównaj to z okresem szaleństwa zakupowego podczas pandemii, gdy zapasy spadły poniżej 2 000, a nawet 1 000 w pewnych momentach – bezprecedensowa susza ofert denverite.com. Obecny poziom zapasów przypomina rok 2011 (ostatnie dno rynku), co podkreśla, jak dramatyczna była ta zmiana shishito-re.com denverite.com. Skąd ten wzrost? To efekt połączenia kilku czynników: domy po prostu dłużej pozostają na rynku (więc oferty się kumulują), więcej sprzedających decyduje się wystawić nieruchomość i spieniężyć ją, póki ceny są wysokie, a popyt ze strony kupujących osłabł (więc mniej ofert natychmiast trafia pod kontrakt) shishito-re.com denverite.com.

Z perspektywy. W końcu jest przestrzeń, by. „Masz teraz więcej wyboru i więcej czasu”, jak zauważono w jednym z raportów – shishito-re.com . W połowie 2025 roku(16 dni dla domów wolnostojących i 30 dla mieszkań w czerwcu), podczas gdy rok wcześniej wiele domów sprzedawało się w mniej niż 1–2 tygodnie dmarealtors.com . Według statystyk: domy w Denver są wystawione na rynek średnio przez około 25 dni (w całym mieście) w porównaniu do zaledwie 18 dni zeszłego lata redfin.com . To wskazuje, że, często dając sobie czas, a nawetprzy ofertach. Rzeczywiście, obniżki cen stały się powszechne:, co jest najwyższym udziałem w kraju i oznacza, że sprzedający przeszacowali początkowe ceny i musieli je skorygować axios.com . Starszy ekonomista Zillow, Orphe Divounguy, ujął to tak: axios.com Innymi słowy, po latach, gdy sprzedający dyktowali ceny, rynek dostosowuje się do tego, ile kupujący są gotowi (i w stanie) zapłacić.

Warto zauważyć, że popyt kupujących, choć poprawił się w porównaniu do zimy, pozostaje umiarkowany. Wyższe stopy procentowe wykluczyły z rynku niektórych kupujących, zwłaszcza tych kupujących po raz pierwszy, którzy są wrażliwi na wzrost miesięcznych rat axios.com. Dodatkowo, niepewność gospodarcza (mowa o recesji, zwolnieniach w branży technologicznej itp.) sprawiła, że kupujący są bardziej ostrożni. Mimo to, popyt wcale nie zniknął – Denver pozostaje atrakcyjnym miastem, a napływ ludności nadal trwa, więc istnieje podstawowa grupa kupujących zainteresowanych odpowiednio wycenionymi domami. W rzeczywistości liczba faktycznych transakcji pozostaje dość stabilna. Na przykład w czerwcu 2025 roku w mieście Denver odnotowano 880 sprzedaży domów, co jest nieco więcej (+2,8%) niż w czerwcu 2024 roku redfin.com redfin.com. A odsetek ofert sprzedanych powyżej ceny wywoławczej, choć spadł od szczytu, wciąż wynosi prawie 30% (około 29% sprzedaży w maju 2025 roku przekroczyło cenę ofertową) zillow.com zillow.com. To oznacza, że dobrze wycenione, atrakcyjne domy wciąż mogą wywołać licytację i sprzedać się z premią. Podsumowując, popyt kupujących w Denver się unormował: istnieje wielu zainteresowanych kupujących, ale są oni bardziej wybredni i mają teraz większą siłę przetargową. Rynek przeszedł od „wielu ofert pierwszego dnia” do bardziej standardowego tempa, gdzie „kupujący pozostają aktywni i gotowi do składania ofert”, ale na własnych warunkach recolorado.com recolorado.com.

Stopy procentowe kredytów hipotecznych i dostępność mieszkań

Przystępność cenowa to. Połączenie wysokich cen domów i wysokich stóp procentowych kredytów hipotecznych nadwyrężyło budżety wielu kupujących do granic możliwości. Po tym, jak przez większość lat 2020–2021, od 2022 roku gwałtownie wzrosło, gdy Rezerwa Federalna walczyła z inflacją. W połowie 2023 roku stopy procentowe wynosiły 6–7% i w dużej mierze utrzymały się na tym poziomie do 2025 roku. W rzeczywistości nerdwallet.com , i niewiele poniżej szczytowych 7,1% osiągniętych pod koniec 2023 roku. Dla kupujących oznacza to, że koszt pożyczania pieniędzy jest mniej więcej dwukrotnie wyższy niż kilka lat temu. Wpływ na przystępność cenową jest ogromny: dom za 600 tys. dolarów, który przy 3% był na granicy możliwości finansowych, przy 7% staje się prawdziwym wyzwaniem. Miesięczne raty kapitałowo-odsetkowe są wyższe o setki (a nawet tysiąc) dolarów. W rezultacie, aby utrzymać raty na rozsądnym poziomie.

Indeks przystępności cenowej mieszkań w Denver pogorszył się odpowiednio. Nawet jeśli ceny się ustabilizowały, podwyższone koszty finansowania oznaczają, że wymagany dochód typowego kupującego wzrósł. Wielu kupujących zbliża się do limitów zadłużenia w stosunku do dochodu, zwłaszcza osoby kupujące pierwszy dom, które nie mają kapitału z poprzedniej nieruchomości. Przekłada się to na wolniejszą sprzedaż w segmencie podstawowym i średnim – potencjalni kupujący wstrzymują się z decyzją, licząc, że stopy procentowe spadną lub ceny zostaną skorygowane w dół, by to zrekompensować axios.com. Pośrednicy nieruchomości zgłaszają, że przystępność cenowa „trzyma wielu na uboczu”, mimo że w 2025 roku kupujący mają większą siłę negocjacyjną axios.com.

Z drugiej strony, nabywcy gotówkowi i inwestorzy z dużym kapitałem mają teraz mniejszą konkurencję. W szaleństwie roku 2021 oferty gotówkowe często wygrywały z ofertami finansowanymi kredytem. W 2025 roku, gdy mniej kupujących stać na zakup, osoby dysponujące gotówką lub dużym wkładem własnym mogą wybierać najlepsze okazje. Dodatkowo, na horyzoncie może pojawić się pewna ulga: ekonomiści przewidują, że stopy procentowe kredytów hipotecznych mogą stopniowo spadać pod koniec 2025 roku i później, jeśli inflacja nadal będzie się obniżać bankrate.com dmarealtors.com. Nawet spadek do poziomu niskich 5% znacząco poprawiłby dostępność cenową i prawdopodobnie „przyczyniłby się do wzrostu aktywności sprzedażowej”, gdy kupujący, którzy dotąd czekali, wrócą na rynek facebook.com usnews.com. Jednak w najbliższym czasie środowisko wysokich stóp procentowych jest czynnikiem ograniczającym potencjał wzrostu rynku. Skutecznie ograniczyło to wzrost cen, dopóki dochody nie wzrosną proporcjonalnie.

Wreszcie, podatki od nieruchomości i koszty ubezpieczenia w Denver również wpływają na dostępność cenową. System podatku od nieruchomości w Kolorado przeszedł duży wstrząs w latach 2023–2024, gdy wyceny domów gwałtownie wzrosły, a wcześniejsze prawo ograniczające podatki (poprawka Gallaghera) przestało obowiązywać. Wielu właścicieli domów otrzymało podwyżki wyceny o 30-40%, co znacząco podniosło rachunki podatkowe leg.colorado.gov coloradonewsline.com. Inicjatywa wyborcza (Proposition HH), która miała ograniczyć te podwyżki, nie przeszła w 2023 roku ballotpedia.org, więc wyższe podatki zwiększają koszt posiadania domu w 2025 roku. Chociaż stawki podatkowe w Kolorado są stosunkowo niskie w skali kraju, szybki wzrost wartości nieruchomości podniósł podatki w ujęciu kwotowym. Dodatkowo, składki ubezpieczeniowe rosną (z powodu takich czynników jak inflacja kosztów budowy i ryzyko gradu/wichur w Kolorado). W sumie miesięczny koszt posiadania domu w Denver – kredyt hipoteczny, podatki, ubezpieczenie – jest rekordowo wysoki dla nowych nabywców. To wyzwanie ogranicza popyt i prawdopodobnie utrzyma umiarkowany wzrost rynku mieszkaniowego, dopóki stopy procentowe lub ceny nie dostosują się, by poprawić dostępność cenową.

Popularne dzielnice i lokalne miejsca

Pomimo ogólnego ochłodzenia rynku, niektóre dzielnice Denver pozostają niezmiennie popularne i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem w 2025 roku. W rzeczywistości, wraz z normalizacją rynku, kupujący i inwestorzy ponownie skupiają się na lokalizacjach o długoterminowej wartości – obszarach z pożądanymi udogodnieniami, dobrymi szkołami i potencjałem wzrostu. Według lokalnych ekspertów rynku nieruchomości, niektóre z „najgorętszych dzielnic” Denver w 2025 roku to:

Cherry Creek – Ekskluzywna enklawa znana z luksusowych sklepów i restauracji, z mieszanką ekskluzywnych apartamentów i domów jednorodzinnych. Średnie ceny domów tutaj przekraczają 1,8 mln dolarów , a popyt pozostaje wysoki mimo szerszych zmian na rynku stucrowell.com. Ograniczona podaż i prestiż Cherry Creek utrzymują wysokie wartości; jest to kluczowa lokalizacja dla długoterminowych inwestycji ze względu na historię wzrostu wartości i ekskluzywność stucrowell.com. Nawet w sektorze biurowym Cherry Creek radzi sobie lepiej (jego komercyjny wskaźnik pustostanów to tylko ~8%, znacznie lepiej niż w centrum) coloradosun.com.

– Ekskluzywna enklawa znana z luksusowych sklepów i restauracji, z mieszanką ekskluzywnych apartamentów i domów jednorodzinnych. , a popyt pozostaje wysoki mimo szerszych zmian na rynku stucrowell.com. Ograniczona podaż i prestiż Cherry Creek utrzymują wysokie wartości; jest to ze względu na historię wzrostu wartości i ekskluzywność stucrowell.com. Nawet w sektorze biurowym Cherry Creek radzi sobie lepiej (jego komercyjny wskaźnik pustostanów to tylko ~8%, znacznie lepiej niż w centrum) coloradosun.com. Sloan’s Lake – Położona po zachodniej stronie miasta wokół największego jeziora w Denver, dzielnica Sloan’s Lake przekształciła się w jedną z najszybciej rozwijających się dzielnic stucrowell.com. Oferuje unikalne połączenie życia nad wodą i bliskości centrum. Obszar ten odnotował wzrost nowych inwestycji budowlanych , od nowoczesnych domów szeregowych po ekskluzywne domy jednorodzinne, często zastępujące starsze bungalowy. Dzięki widokom na jezioro i rekreacji na świeżym powietrzu tuż za progiem, Sloan’s Lake przyciąga zarówno młodych profesjonalistów, jak i rodziny. Inwestorzy uwielbiają to miejsce , ponieważ ograniczona liczba nieruchomości nad jeziorem w Denver sprawia, że wartości tutaj zwykle się utrzymują i rosną stucrowell.com.

– Położona po zachodniej stronie miasta wokół największego jeziora w Denver, dzielnica Sloan’s Lake przekształciła się w stucrowell.com. Oferuje unikalne połączenie życia nad wodą i bliskości centrum. Obszar ten odnotował wzrost , od nowoczesnych domów szeregowych po ekskluzywne domy jednorodzinne, często zastępujące starsze bungalowy. Dzięki tuż za progiem, Sloan’s Lake przyciąga zarówno młodych profesjonalistów, jak i rodziny. , ponieważ ograniczona liczba nieruchomości nad jeziorem w Denver sprawia, że wartości tutaj zwykle się utrzymują i rosną stucrowell.com. Washington Park (Wash Park) – Klasyczna, historyczna dzielnica skupiona wokół jednego z najbardziej lubianych parków w Denver , Wash Park niezmiennie cieszy się dużym popytem. Ulice obsadzone drzewami z bungalowami z początku XX wieku (wieloma pięknie odnowionymi) nadają jej urokliwy charakter. Domy tutaj są drogie – często powyżej 1,5 mln dolarów – i „sprzedają się szybko, a wartości pozostają wysokie” stucrowell.com stucrowell.com. Połączenie życia przy parku, centralnej lokalizacji i poczucia wspólnoty sprawia, że Wash Park pozostaje jednym z najlepszych wyborów dla zamożnych kupujących. W 2025 roku, nawet gdy niektóre obszary zwolniły, dobrze utrzymane historyczne domy w Wash Park nadal przyciągały wiele ofert.

– Klasyczna, , Wash Park niezmiennie cieszy się dużym popytem. Ulice obsadzone drzewami z bungalowami z początku XX wieku (wieloma pięknie odnowionymi) nadają jej urokliwy charakter. Domy tutaj są drogie – często powyżej 1,5 mln dolarów – i stucrowell.com stucrowell.com. Połączenie życia przy parku, centralnej lokalizacji i poczucia wspólnoty sprawia, że Wash Park pozostaje jednym z najlepszych wyborów dla zamożnych kupujących. W 2025 roku, nawet gdy niektóre obszary zwolniły, dobrze utrzymane historyczne domy w Wash Park nadal przyciągały wiele ofert. Berkeley i Tennyson – dynamicznie rozwijająca się okolica w północno-zachodnim Denver , Berkeley (w okolicach Tennyson Street) przeżywa boom modnych butików, browarów i restauracji stucrowell.com. To dzielnica będąca symbolem rewitalizacji: starsze domki i puste działki ustąpiły miejsca nowoczesnym zabudowom i rozbudowom typu pop-top. Ze średnią ceną domu około 900 tys. dolarów (wciąż bardziej przystępną niż w centrum Denver), Berkeley przyciąga kupujących, których nie stać na pobliskie Highland/LoHi stucrowell.com. Wielu, którzy chcieli poczuć klimat Highlands, przeniosło się do Berkeley, co napędza popyt i wzrost cen stucrowell.com. Dzielnica ta jest często wymieniana jako jedna z najlepszych do przyszłej aprecjacji wartości , ponieważ wciąż oferuje względnie dobrą cenę i sporo szumu wokół siebie.

– , Berkeley (w okolicach Tennyson Street) przeżywa boom modnych butików, browarów i restauracji stucrowell.com. To dzielnica będąca symbolem rewitalizacji: starsze domki i puste działki ustąpiły miejsca i rozbudowom typu pop-top. Ze średnią ceną domu około 900 tys. dolarów (wciąż bardziej przystępną niż w centrum Denver), Berkeley stucrowell.com. Wielu, którzy chcieli poczuć klimat Highlands, przeniosło się do Berkeley, co napędza popyt i wzrost cen stucrowell.com. Dzielnica ta jest często wymieniana jako , ponieważ wciąż oferuje względnie dobrą cenę i sporo szumu wokół siebie. Hilltop – uznana, luksusowa dzielnica we wschodnim Denver, znana z dużych działek i mieszanki okazałych domów w stylu Tudor oraz nowoczesnych przebudów. Hilltop jest opisywany jako „ekskluzywny i ponadczasowy”, gdzie rodziny osiedlają się na dłużej stucrowell.com. Średnie ceny znacznie przekraczają 1 mln dolarów. Choć nie jest tak efektowna jak LoDo czy RiNo, stabilność i prestiż Hilltop sprawiają, że to niezmiennie ulubiona lokalizacja. W 2025 roku zamożni kupujący szukający domów jednorodzinnych w mieście (a nie na przedmieściach) nadal celują w Hilltop i sąsiedni Crestmoor.

Inne warte uwagi okolice to Highland/LoHi, Capitol Hill, Platt Park oraz Central Park (dawniej Stapleton) – wszystkie pojawiały się na listach „najlepszych dzielnic” ze względu na połączenie udogodnień i różnych opcji mieszkaniowych 5280.com 5280.com. Na przykład Highland (na północ od centrum) pozostaje bardzo pożądany ze względu na restauracje i możliwość poruszania się pieszo, choć ceny tam poszybowały. Capitol Hill i Speer, z miejskim klimatem i starszymi domami, wróciły do rankingu 5280 na rok 2025, gdy rynek odbił się po spowolnieniu w 2024 roku 5280.com. A Central Park, zaplanowana społeczność z nowszymi domami i parkami, nadal przyciąga rodziny (mediana wartości domu to ok. 780 tys. dolarów) zillow.com.

Warto również zauważyć, że w 2025 roku „bogate osady zyskują na popularności” – wiele z najwyżej ocenianych dzielnic ma średnie ceny powyżej 1 mln dolarów, co odzwierciedla, jak obszary z wyższej półki utrzymały swoją wartość 5280.com 5280.com. Jednak wciąż są „gorące” propozycje dla osób szukających bardziej przystępnych cenowo mieszkań: dzielnice w dalekiej północno-wschodniej części Denver (takie jak Montbello czy Green Valley Ranch) lub bliskie przedmieścia (dzielnica North Aurora w Aurorze itp.) oferują medianę cen w okolicach 400 tys. dolarów zillow.com zillow.com. Te obszary cieszą się popularnością wśród inwestorów kupujących nieruchomości na wynajem ze względu na niższe ceny wejścia.

Podsumowując, najpopularniejsze dzielnice Denver w 2025 roku obejmują zarówno ekskluzywne enklawy, jak i gentryfikujące się modne rejony. Kupujący stawiają na lokalizacje oferujące albo atuty związane ze stylem życia (parki, możliwość poruszania się pieszo, widoki), albo mocne fundamenty inwestycyjne (ograniczona podaż, rozwijające się korytarze handlowe). Spowolnienie rynku nie zmieniło znacząco hierarchii atrakcyjności – głównie dało kupującym większą szansę na zdobycie domu w tych pożądanych dzielnicach bez chaosu licytacji.

Trendy na rynku nieruchomości komercyjnych

Podczas gdy rynek nieruchomości mieszkaniowych przyciągał uwagę swoim ochłodzeniem, poszczególne sektory nieruchomości komercyjnych w Denver przechodzą własne dostosowania po pandemii w 2025 roku. Rynek biurowy przeżywa dramatyczną korektę, handel detaliczny jest stabilny i odbudowuje się, a sektor przemysłowy pozostaje stosunkowo silny, choć nieco słabszy niż w szczytowym okresie. Dodatkowo, duże projekty deweloperskie będą miały wpływ na krajobraz komercyjny w nadchodzących latach.

Sektor biurowy: wysokie pustostany i ucieczka do jakości

Rynek biurowy w Denver jest najbardziej dotkniętym sektorem komercyjnym, podobnie jak w wielu innych miastach, głównie z powodu rewolucji pracy zdalnej i redukcji zatrudnienia w korporacjach. Liczby mówią same za siebie: ogólny wskaźnik pustostanów biurowych w aglomeracji Denver osiągnął około 27% na początku 2025 roku, co jest rekordowym wynikiem dla miasta bisnow.com coloradosun.com. Centrum Denver (CBD) zostało szczególnie mocno dotknięte – wskaźnik pustostanów wzrósł tam do 34,9% pod koniec 2024 roku i nadal rósł do 36,8% w połowie 2025 roku coloradosun.com cbre.com. W praktyce oznacza to, że ponad jedna trzecia powierzchni biurowej w centrum stoi pusta. To oszałamiający wynik w porównaniu do okresu sprzed pandemii w 2019 roku, kiedy wskaźnik pustostanów w centrum wynosił około 14% coloradosun.com. W pobliskiej, modnej dzielnicy RiNo (River North) wskaźnik pustostanów biurowych jest jeszcze wyższy – około 45–46%, głównie dlatego, że kilka nowych projektów biurowych zostało tam oddanych do użytku właśnie wtedy, gdy popyt zaczął spadać coloradosun.com.

Głównym problemem jest to, że popyt na powierzchnię biurową strukturalnie się zmniejszył. Wiele firm przyjęło model pracy hybrydowej (np. „trzy dni w biurze w tygodniu”, jak zauważyła Lindsay Gilbert z CBRE) coloradosun.com, co ograniczyło ilość potrzebnej im przestrzeni. Niektóre firmy podnajęły lub zrezygnowały z całych pięter. Do najbardziej widocznych przykładów należą kancelarie prawne i firmy technologiczne, które zmniejszają powierzchnię lub przenoszą się do mniejszych, bardziej efektywnych przestrzeni (jedna kancelaria przeniosła się z wieżowca w centrum do mniejszego biura w RiNo) coloradosun.com. Dostępność powierzchni podnajmowanych gwałtownie wzrosła w latach 2020–2022, gdy firmy próbowały pozbyć się niewykorzystanej przestrzeni, choć jest pewien pozytywny aspekt: do 2025 roku wolumen podnajmów zaczął spadać, co sugeruje, że nadwyżka jest stopniowo redukowana cbre.com cbre.com. W rzeczywistości, powierzchnia podnajmowana w centrum miasta spadła o około 29% rok do roku do II kwartału 2025 roku cbre.com cbre.com, co oznacza, że część tej powierzchni znalazła nowych najemców lub umowy podnajmu wygasły i wróciły do puli bezpośrednio wolnych powierzchni.

Właściciele budynków reagują zdecydowanymi działaniami. Obniżki czynszów, okresy bezczynszowe i wysokie pakiety na adaptację powierzchni stały się standardem, by przyciągnąć najemców. W rezultacie, oferowane czynsze praktycznie się ustabilizowały lub nieco spadły. Średni czynsz ofertowy w centrum Denver wynosił około 41 dolarów za stopę kwadratową (pełna obsługa) w II kwartale 2025 roku, „praktycznie niezmieniony czwarty kwartał z rzędu”, po niewielkim kwartalnym spadku o 0,5% cbre.com. Efektywne czynsze (po uwzględnieniu zachęt) są jeszcze niższe. Właściciele wiedzą, że muszą konkurować jakością i ceną. Firmy poszukujące powierzchni kierują się zasadą „flight to quality” – preferują nowsze budynki z bogatą ofertą udogodnień. Dlatego wieżowce klasy A z nowoczesnymi udogodnieniami wciąż cieszą się zainteresowaniem, podczas gdy starsze budynki klasy B/C mają trudności. Ta polaryzacja jest wyraźna: wielu najemców woli zmniejszyć powierzchnię, ale przenieść się do lepszego budynku, by zachęcić pracowników do powrotu.

Są pewne pozytywne sygnały w ponurym obrazie rynku biurowego. Aktywność najmu wzrosła o około 13% pod koniec 2024 roku w porównaniu z rokiem poprzednim, co oznacza, że więcej najemców ogląda i podpisuje umowy (choć często na mniejsze powierzchnie) coloradosun.com coloradosun.com. Lokalni pośrednicy uważają, że rynek „w końcu się stabilizuje” – panuje przekonanie, że możemy być na szczycie lub blisko szczytu poziomu pustostanów coloradosun.com. Rzeczywiście, CBRE zauważyło, że gdyby nie jedna duża relokacja najemcy, absorpcja w centrum miasta byłaby dodatnia w II kwartale 2025 roku cbre.com. To sugeruje, że poza dużymi wyprowadzkami, codzienny najem się poprawia. „Widzieliśmy oznaki stabilizacji… ludzie czują się pewniej, że gospodarczo mieliśmy miękkie lądowanie, co pomaga firmom podejmować długoterminowe decyzje dotyczące biur”, powiedział jeden z pośredników komercyjnych coloradosun.com. Innymi słowy, jeśli szeroko pojęta gospodarka uniknie recesji, firmy mogą znów zacząć planować rozwój, co ostatecznie może przełożyć się na potrzebę wynajmu powierzchni biurowej (choć dostosowanej do pracy hybrydowej).

Co więcej, nie rozpoczyna się żadna nowa budowa biurowa w centrum miasta – od kilku kwartałów nie ma żadnych nowych projektów w przygotowaniu cbre.com. Ostatni duży budynek biurowy (1900 Lawrence) został oddany do użytku w połowie 2024 roku cbre.com. Brak nowej podaży z czasem pomoże ustabilizować poziom pustostanów, ponieważ deweloperzy nie zwiększają nadwyżki. Możemy także zobaczyć, jak konwersje biurowców odegrają rolę: miasto rozważa sposoby przekształcania przestarzałych biur w centrum na mieszkania lub obiekty wielofunkcyjne. Takie konwersje (choć kosztowne i złożone) mogą w dłuższej perspektywie pomóc wchłonąć nadmiar powierzchni.

Warto podkreślić pozytywne aspekty na rynku biurowym: niektóre subrynki radzą sobie lepiej. Wskaźnik pustostanów biurowych w Cherry Creek wynosi tylko ~8–9% – praktycznie pełne obłożenie – i osiąga najwyższe czynsze biurowe w Denver (~49 USD/stopę kw.) coloradosun.com coloradosun.com. Ta ekskluzywna okolica cieszy się nadal zainteresowaniem ze strony firm z branży finansowej, prawnej i medycznej, które chcą działać w tętniącej życiem dzielnicy handlowej. Podobnie, południowo-wschodni rynek podmiejski Denver (np. DTC), choć słabszy, nie jest w tak złej sytuacji jak centrum, często notując pustostany na poziomie kilkunastu procent. Rynek biurowy w Boulder (osobny, ale regionalny) ma również inną dynamikę związaną z popytem na powierzchnie dla firm technologicznych. Jednak w przypadku wieżowców w centrum, 2025 to rynek najemcy. Firmy renegocjujące umowy najmu uzyskują znaczące obniżki czynszów lub środki na adaptację powierzchni. Właściciele starszych budynków są pod presją inwestowania w remonty lub rozważenia alternatywnych sposobów wykorzystania. Samorząd miasta również zaangażował się, wynajmując duże powierzchnie (np. podnajmując dawny budynek Denver Post na swoje biura), aby pomóc w zapełnieniu przestrzeni coloradosun.com. Długoterminowe perspektywy rynku biurowego w Denver prawdopodobnie zależą od odbudowy centrum jako tętniącego życiem miejsca docelowego. Plany dodania mieszkań, parków i atrakcji w centrum (więcej na ten temat w części Długoterminowe Perspektywy) mają na celu ożywienie śródmieścia, co z kolei wspierałoby popyt na biura. Na razie należy się spodziewać utrzymania wysokiego poziomu pustostanów biurowych do 2025–2026 roku, z stopniową poprawą, jeśli zatrudnienie wzrośnie i więcej pracowników wróci do pracy stacjonarnej.

Sektor handlowy: stabilność i odbudowa

W przeciwieństwie do biur, sektor nieruchomości handlowych w Denver wykazuje odporność, a nawet siłę w 2025 roku. Rynek handlowy (centra handlowe, lokale usługowe, restauracje itp.) mocno ucierpiał na początku pandemii COVID, ale odbił się, gdy konsumenci wrócili do zakupów i gastronomii stacjonarnej. Wskaźniki pustostanów powierzchni handlowych w aglomeracji Denver są niskie – około 4–5%, co jest bliskie rekordowo niskim poziomom lee-associates.com. Raport za I kwartał 2025 roku wskazuje, że pustostany w handlu detalicznym w Denver wynoszą zaledwie 4,2% przy rekordowo niskiej dostępności na poziomie 5,0% lee-associates.com, co odzwierciedla silny popyt i ograniczoną nową podaż. W wielu popularnych dzielnicach i podmiejskich węzłach znalezienie powierzchni handlowej jest wręcz konkurencyjne. Dobrze położone pasaże handlowe i lokale przy ulicach w Denver często mają listy oczekujących najemców.

Czynsze za lokale handlowe utrzymują się na stałym poziomie lub nieznacznie rosną. Średnia oczekiwana stawka czynszu wynosi około 23,5 USD za stopę kwadratową (rocznie) netto-netto-netto w Denver na połowę 2025 roku corken.co. To stabilna wartość, która nie zmieniała się znacząco, rosnąc może o 1–3% rocznie, co jest zdrowe, ale nie powoduje inflacji. Właściciele odzyskali pewną siłę negocjacyjną, ponieważ poziom wynajmu jest wysoki, ale są świadomi, że detaliści działają na niskich marżach. Silne wydatki konsumenckie w latach 2023–2025 podtrzymały sektor handlu detalicznego – gospodarka Kolorado jest stabilna, a ludzie chętnie spotykają się i robią zakupy po pandemii, co szczególnie korzystnie wpływa na restauracje, bary i handel oparty na doświadczeniach corken.co. Jednym z trendów jest przesunięcie w stronę najemców świadczących usługi (np. salony kosmetyczne, studia fitness, kliniki medyczne itp.), którzy zajmują przestrzenie wcześniej przeznaczone wyłącznie na handel, ponieważ tych usług nie da się świadczyć online i odpowiadają na potrzeby lokalnych społeczności corken.co.

Nowe inwestycje w handel detaliczny są ograniczone, co pomaga utrzymać niski poziom pustostanów. W Denver w ostatnich latach powstało niewiele nowych centrów handlowych lub dużych obiektów handlowych (poza tymi w ramach projektów wielofunkcyjnych), więc istniejąca powierzchnia jest stopniowo zagospodarowywana. Handel detaliczny w centrum miasta to mieszanka różnych sytuacji – w Central Business District nadal występują wolne lokale z powodu mniejszego ruchu biurowego, ale inne dzielnice, takie jak RiNo i LoHi, tętnią życiem dzięki nowym restauracjom i sklepom. Według Marcus & Millichap, liczba pustostanów w handlu detalicznym w centrum miasta faktycznie spadła drugi rok z rzędu na początku 2025 roku, ponieważ adaptacje i wzrost liczby mieszkańców w centrum pomogły zapełnić część lokali marcusmillichap.com marcusmillichap.com. Małe firmy są ostrożnie optymistyczne, choć obawy dotyczące przestępczości i bezdomności w centrum sprawiają, że niektórzy są powściągliwi (to problem ogólnomiejski, którym zajmują się władze).

Sektor przemysłowy: wysoki popyt lekko słabnie

W handlu detalicznym na przedmieściach, szczególnie w dużych centrach handlowych typu power center i galeriach,. Centra handlowe, takie jak Cherry Creek Shopping Center, utrzymały wysoki poziom wynajmu dzięki odświeżonej mieszance najemców (więcej rozrywki, gastronomii oraz marek wywodzących się z internetu, które otwierają sklepy stacjonarne).jest również godne uwagi: obecnie wiele sprzedaży detalicznej odbywa się online, co napędza popyt na powierzchnie przemysłowe (omówione osobno). Jednak dla handlu stacjonarnego,(która odbiła w latach 2023–24) wspierają wydatki konsumenckie. Nieruchomości inwestycyjne w sektorze handlu detalicznego odnotowały względnie stabilne stopy kapitalizacji, a inwestorzy postrzegają handel detaliczny w Denver jako mniej ryzykowny niż biura, choć być może mniej atrakcyjny niż sektor wielorodzinny.są stabilne – można się spodziewać, że, zwłaszcza w dobrze zlokalizowanych centrach sąsiedzkich, a wzrost czynszów pozostanie na niskim jednocyfrowym poziomie, o ile podaż będzie pod kontrolą. Deweloperzy zaczynają integrować handel detaliczny z projektami wielofunkcyjnymi (np. lokale handlowe na parterze nowych budynków mieszkalnych), zamiast budować samodzielne centra handlowe, co pozwala dostosować podaż handlu do nowych obszarów rozwoju mieszkaniowego.

Rynek nieruchomości przemysłowych w Denver (magazyny, centra dystrybucyjne, powierzchnie produkcyjne) był w ostatnich latach liderem wzrostu i pozostaje w dobrej kondycji w 2025 roku, choć widać lekkie ochłodzenie po szczytowym okresie. Strategiczne położenie metropolii jako centrum logistycznego dla regionu Mountain West, w połączeniu z boomem e-commerce, doprowadziło do intensywnego rozwoju i absorpcji powierzchni przemysłowych w latach 2020–2022. Do 2025 roku część tego impetu się ustabilizowała, ale fundamenty pozostają mocne.

Wskaźniki pustostanów powierzchni przemysłowych są niskie do umiarkowanych. Na koniec I kwartału 2025 roku ogólny wskaźnik pustostanów w Denver nieznacznie wzrósł do 8,1% (z ok. 7,8% wcześniej), co wciąż jest historycznie niskim poziomem i poniżej średniej krajowej milehighcre.com. Wskaźnik pustostanów bezpośrednich jest jeszcze niższy (ok. 7,7%), a reszta to powierzchnie podnajmowane milehighcre.com. Nieznaczny wzrost pustostanów wynika głównie z fali nowej podaży – deweloperzy oddali w ostatnim roku wiele nowych magazynów, zwłaszcza dużych projektów spekulacyjnych w pobliżu lotniska Denver International Airport i wzdłuż I-70. Tylko w I kwartale 2025 roku oddano około 864 000 stóp kwadratowych w sześciu budynkach milehighcre.com. Na szczęście duża część nowej zabudowy to obiekty typu build-to-suit lub z wcześniejszym najemcą (prawie 78% powierzchni oddanej w I kwartale było już wynajęte) milehighcre.com. To powstrzymało większy wzrost pustostanów. Absorpcja netto pozostaje dodatnia – w I kwartale 2025 roku Denver zaabsorbowało +531 000 stóp kwadratowych, co jest wyższym wynikiem niż w I kwartale 2024 roku o 9,9% milehighcre.com milehighcre.com. Duże wprowadzenia najemców, takie jak nowe centrum dystrybucyjne Target o powierzchni 529 000 stóp kwadratowych na północnych przedmieściach oraz zajęcie 339 000 stóp kwadratowych przez Discount Tire, zwiększyły absorpcję milehighcre.com. Są to istotne wydarzenia, ponieważ pokazują utrzymujący się popyt najemców na duże powierzchnie.

Jednak zawrotne tempo z 2021 roku (gdy firmy gorączkowo poszukiwały powierzchni magazynowej na potrzeby dystrybucji e-commerce) uspokoiło się. Wolumen najmu na początku 2025 roku był niższy o około 13% w porównaniu z końcem 2024 roku (choć wciąż powyżej poziomów z początku 2024 roku) milehighcre.com. Istnieją dowody na to, że wzrost czynszów w sektorze przemysłowym nieco się wypłaszczył. Średnie czynsze ofertowe w Denver wynoszą około 9,60 USD/stopę kwadratową (NNN rocznie) za magazyn/dystrybucję, co oznacza wzrost o około 3% rok do roku milehighcre.com. To spowolnienie w porównaniu do wzrostów czynszów na poziomie średnich/wysokich jednocyfrowych wartości obserwowanych w latach 2018–2021. Uzyskane czynsze (po uwzględnieniu ulg) wynoszą około 8,48 USD, co oznacza wzrost o około 8% r/r milehighcre.com – to wciąż solidny wzrost, wskazujący, że wielu właścicieli może podnosić czynsze przy przedłużeniach umów, biorąc pod uwagę ograniczone alternatywy dla najemców milehighcre.com. Właściciele nieruchomości przemysłowych pozostają ogólnie w korzystnej pozycji, ale obserwują nową podaż. W I kwartale 2025 roku w budowie znajdowało się około 4,7 mln stóp kwadratowych, co oznacza niewielki spadek w stosunku do ostatnich maksimów, gdy część projektów została ukończona milehighcre.com milehighcre.com. Co istotne, budowa spekulacyjna spowolniła – deweloperzy są teraz ostrożniejsi, koncentrując się na projektach typu built-to-suit lub realizując inwestycje etapami po zaobserwowaniu wzrostu pustostanów.

Na rynek przemysłowy Denver silnie wpływają określone subrynki: korytarz lotniskowy w dalekiej północno-wschodniej części Denver skupia większość nowych inwestycji i aktywności najmu (w I kwartale 2025 roku przypadło na niego 60% całkowitego wolumenu najmu) milehighcre.com, dzięki dostępności gruntów i bliskości autostrad. To tam Amazon, Walmart, Target i inni duzi gracze mają swoje główne obiekty. Gdy ci gracze gwałtownie się rozwijali w latach 2020–21, obecnie działają bardziej ostrożnie (Amazon słynnie wstrzymał część ekspansji). Dlatego popyt na powierzchnie przemysłowe przesunął się w stronę bardziej normalnej mieszanki firm 3PL, producentów materiałów budowlanych, zakładów produkcyjnych itp. Denver korzysta także na regionalnym wzroście produkcji i zapotrzebowaniu branży konopnej na magazyny. Wskaźnik zajętości pozostaje wysoki (94,2% według CBRE w I kwartale 2025 roku) w sektorze przemysłowym bisnow.com, a wszelkie osłabienie popytu jest głównie relatywne wobec wcześniejszego gorącego tempa – to wciąż rynek właściciela dla nowoczesnych magazynów w dobrych lokalizacjach.

Podsumowując, nieruchomości przemysłowe w Denver w 2025 roku są stabilne i silne. Obserwujemy niewielki wzrost poziomu pustostanów i lekkie spowolnienie wzrostu czynszów, ponieważ rynek absorbuje falę nowej podaży, ale ogólne fundamenty (pustostany poniżej 10%, dodatnia absorpcja, wzrost czynszów przewyższający inflację) pozostają pozytywne. O ile nie nastąpi poważne załamanie gospodarcze, pozycja Denver jako rozwijającego się regionalnego centrum dystrybucyjnego powinna utrzymać aktywność sektora przemysłowego. Wyzwanie dla tego sektora będzie polegało na zarządzaniu kolejnymi fazami rozwoju – zapewnieniu, że nowe projekty będą odpowiadać popytowi, aby uniknąć nadpodaży. Na ten moment rynek nieruchomości przemysłowych w Denver pozostaje filarem względnej siły wśród sektorów komercyjnych, oferując niezawodne dochody inwestorom oraz przestrzeń dla dalszej ekspansji logistyki, produkcji i firm usługowych.

Najważniejsze inwestycje i projekty infrastrukturalne

W Denver realizowanych jest kilka kluczowych inwestycji i projektów infrastrukturalnych, które w nadchodzących latach znacząco wpłyną na rynek nieruchomości (zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych). Do najważniejszych w 2025 roku należą:

River Mile – To bez wątpienia najbardziej ambitna miejska przebudowa w historii Denver : planowana, 25-hektarowa dzielnica wielofunkcyjna wzdłuż rzeki South Platte w centrum miasta (na terenie obecnego parku rozrywki Elitch Gardens). W czerwcu 2025 roku miasto zatwierdziło pierwszy etap River Mile o wartości 1 miliarda dolarów unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Wspierany przez Kroenke Sports & Entertainment, plan zagospodarowania przewiduje 15 milionów stóp kwadratowych zabudowy na przestrzeni ponad 20 lat, w tym około 8 000 jednostek mieszkalnych oraz miliony stóp kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i rozrywkowej unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Po ukończeniu oczekuje się, że podwoi populację centrum miasta i stworzy nową, gęsto zabudowaną dzielnicę nad rzeką unitedstatesrealestateinvestor.com. Pierwszy etap rozpoczął się pod koniec 2023 roku i koncentruje się na infrastrukturze – nowe ulice, media, parki – z częścią parków już otwartych, a pierwsze budynki mają powstać pod koniec 2025 roku unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. River Mile doda tysiące mieszkań/apartamentów (w tym mieszkania dostępne cenowo), nowoczesne wieżowce biurowe oraz udogodnienia publiczne (takie jak ulepszone ścieżki nad rzeką i mosty dla pieszych) unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. To przedsięwzięcie zmieni zasady gry: rozszerzy zasięg centrum, zapewni bardzo potrzebne zasoby mieszkaniowe (zmniejszając presję w innych miejscach) i może przyciągnąć nowe firmy poszukujące tętniącego życiem środowiska do życia i pracy. Dla rynku nieruchomości komercyjnych, planowane przez River Mile 6,6 miliona stóp kwadratowych powierzchni biurowej może zaspokoić popyt, gdy rynek się odbuduje unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com, chociaż to perspektywa długoterminowa.

– To bez wątpienia : planowana, 25-hektarowa dzielnica wielofunkcyjna wzdłuż rzeki South Platte w centrum miasta (na terenie obecnego parku rozrywki Elitch Gardens). W czerwcu 2025 roku miasto zatwierdziło pierwszy etap River Mile o wartości 1 miliarda dolarów unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Wspierany przez Kroenke Sports & Entertainment, plan zagospodarowania przewiduje na przestrzeni ponad 20 lat, w tym około 8 000 jednostek mieszkalnych oraz miliony stóp kwadratowych powierzchni biurowej, handlowej i rozrywkowej unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Po ukończeniu oczekuje się, że nad rzeką unitedstatesrealestateinvestor.com. Pierwszy etap rozpoczął się pod koniec 2023 roku i koncentruje się na infrastrukturze – nowe ulice, media, parki – z częścią parków już otwartych, a pierwsze budynki mają powstać pod koniec 2025 roku unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. River Mile doda tysiące mieszkań/apartamentów (w tym mieszkania dostępne cenowo), nowoczesne wieżowce biurowe oraz udogodnienia publiczne (takie jak ulepszone ścieżki nad rzeką i mosty dla pieszych) unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. To przedsięwzięcie zmieni zasady gry: rozszerzy zasięg centrum, zapewni bardzo potrzebne zasoby mieszkaniowe (zmniejszając presję w innych miejscach) i może przyciągnąć nowe firmy poszukujące tętniącego życiem środowiska do życia i pracy. Dla rynku nieruchomości komercyjnych, planowane przez River Mile może zaspokoić popyt, gdy rynek się odbuduje unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com, chociaż to perspektywa długoterminowa. Projekty rewitalizacji śródmieścia – Oprócz River Mile, Denver ma szerszą wizję odnowy śródmieścia na kolejne 20 lat (zgodnie z Downtown Area Plan i powiązanymi inicjatywami). Duży nacisk kładzie się na parki i przestrzenie publiczne : plany zakładają nowe parki w centrum (np. propozycje przykrycia części I-25 lub budowy parków na niewykorzystanych terenach) denverite.com, a także ulepszanie już istniejących, takich jak Civic Center. W rzeczywistości, Park Civic Center ma zostać zrewitalizowany od 2025 roku, aby poprawić bezpieczeństwo i funkcjonalność coloradocommunitymedia.com. Renowacja 16th Street Mall to kluczowy projekt w toku: sztandarowy deptak miasta przechodzi modernizację wartą 175 milionów dolarów (nowa nawierzchnia, oświetlenie i projekt), która ma się zakończyć jesienią 2025 roku westword.com westword.com. Po zakończeniu prac, ma się nadzieję, że Mall przyciągnie z powrotem kupujących i turystów, co przyniesie korzyści sklepom i restauracjom w centrum. Ponadto rozważane są działania mające na celu przekształcenie starych biurowców na mieszkania lub hotele, aby wprowadzić całodobową populację do centrum , co z kolei wspiera handel detaliczny na parterze i ogólną żywotność. Zmiany te mają na celu rozwiązanie problemu pustostanów i powolnego wychodzenia z pandemii w centrum westword.com. Krótko mówiąc, miasto inwestuje w to, by centrum było bardziej przyjazne do życia i mniej uzależnione od pracowników biurowych.

– Oprócz River Mile, Denver ma szerszą wizję odnowy śródmieścia na kolejne 20 lat (zgodnie z Downtown Area Plan i powiązanymi inicjatywami). Duży nacisk kładzie się na : plany zakładają nowe parki w centrum (np. propozycje przykrycia części I-25 lub budowy parków na niewykorzystanych terenach) denverite.com, a także ulepszanie już istniejących, takich jak Civic Center. W rzeczywistości, Park Civic Center ma zostać zrewitalizowany od 2025 roku, aby poprawić bezpieczeństwo i funkcjonalność coloradocommunitymedia.com. to kluczowy projekt w toku: sztandarowy deptak miasta przechodzi modernizację wartą 175 milionów dolarów (nowa nawierzchnia, oświetlenie i projekt), która ma się zakończyć jesienią 2025 roku westword.com westword.com. Po zakończeniu prac, ma się nadzieję, że Mall przyciągnie z powrotem kupujących i turystów, co przyniesie korzyści sklepom i restauracjom w centrum. Ponadto rozważane są działania mające na celu przekształcenie starych biurowców na mieszkania lub hotele, aby , co z kolei wspiera handel detaliczny na parterze i ogólną żywotność. Zmiany te mają na celu rozwiązanie problemu pustostanów i powolnego wychodzenia z pandemii w centrum westword.com. Krótko mówiąc, miasto inwestuje w to, by centrum było bardziej przyjazne do życia i mniej uzależnione od pracowników biurowych. Rozbudowa lotniska Denver International Airport (DEN) – DEN jest w trakcie ogromnej, wieloetapowej rozbudowy i modernizacji (projekt Great Hall). W 2025 roku planowane jest otwarcie nowego centralnego punktu kontroli bezpieczeństwa (East Security) w terminalu westword.com westword.com, po udanym otwarciu punktu kontroli bezpieczeństwa West Security w 2024 roku westword.com. Te zmodernizowane punkty kontroli zwiększą przepustowość pasażerów i efektywność kontroli bezpieczeństwa. Dodatkowo, rozbudowa terminali dodała nowe bramki (DEN dodało dziesiątki bramek do 2022 roku i planowane są kolejne). Dla rynku nieruchomości większe lotnisko oznacza większy ruch lotniczy i potencjalnie większe zapotrzebowanie na pobliskie hotele, biura i powierzchnie przemysłowe (logistyka lotniskowa). Miasto kończy również nowy rondo typu diverging diamond na skrzyżowaniu Peña Boulevard i Jackson Gap, aby poprawić dojazd do lotniska do końca 2025 roku westword.com. Sprawna komunikacja powinna pomóc w dalszym rozwoju podrynku lotniskowego (gdzie znajduje się wiele magazynów i firm związanych z podróżami). Modernizacje Great Hall będą kontynuowane po 2025 roku, ale każdy kamień milowy (jak nowe strefy kontroli bezpieczeństwa) poprawia doświadczenie podróżnych, pośrednio wspierając sektor turystyki i konferencji w Denver – co z kolei wpływa na wyniki hoteli i handlu detalicznego w centrum miasta.

– DEN jest w trakcie ogromnej, wieloetapowej rozbudowy i modernizacji (projekt Great Hall). W 2025 roku w terminalu westword.com westword.com, po udanym otwarciu punktu kontroli bezpieczeństwa West Security w 2024 roku westword.com. Te zmodernizowane punkty kontroli zwiększą przepustowość pasażerów i efektywność kontroli bezpieczeństwa. Dodatkowo, dodała nowe bramki (DEN dodało dziesiątki bramek do 2022 roku i planowane są kolejne). Dla rynku nieruchomości większe lotnisko oznacza większy ruch lotniczy i potencjalnie większe zapotrzebowanie na pobliskie hotele, biura i powierzchnie przemysłowe (logistyka lotniskowa). Miasto kończy również nowy na skrzyżowaniu Peña Boulevard i Jackson Gap, aby poprawić dojazd do lotniska do końca 2025 roku westword.com. Sprawna komunikacja powinna pomóc w dalszym rozwoju podrynku lotniskowego (gdzie znajduje się wiele magazynów i firm związanych z podróżami). Modernizacje Great Hall będą kontynuowane po 2025 roku, ale każdy kamień milowy (jak nowe strefy kontroli bezpieczeństwa) poprawia doświadczenie podróżnych, pośrednio wspierając sektor turystyki i konferencji w Denver – co z kolei wpływa na wyniki hoteli i handlu detalicznego w centrum miasta. Projekty transportowe – Poza lotniskiem, regionalne modernizacje infrastruktury w Denver kształtują wzorce rozwoju nieruchomości. Jednym z głównych projektów jest plan Colfax Avenue Bus Rapid Transit (BRT), inicjatywa o wartości 280 milionów dolarów, mająca na celu dodanie wydzielonych pasów autobusowych i ulepszonych stacji wzdłuż Colfax (najbardziej ruchliwego korytarza komunikacyjnego Denver) do końca tej dekady enr.com. W 2025 roku miasto pod nowym burmistrzem, Mike’em Johnstonem, zadeklarowało zaangażowanie w ten oraz inne projekty rozbudowy transportu publicznego, aby wspierać rozwój mieszkaniowy bez korków enr.com. Po ukończeniu Colfax BRT (szacunkowo ~2027-28), obszary wzdłuż East Colfax mogą przeżyć renesans, z pojawieniem się zabudowy o większej gęstości i projektów wielofunkcyjnych dzięki poprawie komunikacji. Już teraz inwestorzy przyglądają się motelom i działkom przy Colfax pod kątem przebudowy. Stan prowadzi także analizy dotyczące Front Range Rail (kolej pasażerska z Fort Collins do Colorado Springs przez Denver), choć to na razie etap planowania. Na drogach, Colorado DOT kończy duże modernizacje autostrad: Central 70 Project (obniżenie i przykrycie I-70 przez północne Denver, zakończone pod koniec 2022 roku) otworzyło nową przestrzeń parkową i pobudza rewitalizację sąsiednich dzielnic. Teraz uwaga skupia się na „luki” na I-25 South oraz różnych przebudowach węzłów w metropolii Denver (np. modernizacja I-25/Broadway, której zakończenie planowane jest na 2025 rok). Modernizacje infrastruktury zazwyczaj podnoszą wartość nieruchomości w okolicy poprzez poprawę dostępu i estetyki. Na przykład park na pokryciu I-70 (w Elyria-Swansea) ma zwiększyć atrakcyjność tych dzielnic.

Podsumowując, krajobraz komercyjny Denver w najbliższych latach będzie w dużej mierze kształtowany przez te duże projekty. River Mile stopniowo doda zupełnie nową dzielnicę z ofertą. 16th Street Mall, Civic Center i inne modernizacje centrum mają wzmocnić rdzeń miasta, czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla pracodawców i mieszkańców (co z czasem pomoże zapełnić puste biura). Rozwój lotniska umacnia pozycję Denver jako głównego węzła, co może przyciągnąć firmy (np. z branży technologii lotniczych, logistyki) do ulokowania tu działalności. Projekty transportowe i drogowe będą wyznaczać miejsca koncentracji rozwoju (na przykład wzdłuż Colfax lub w pobliżu nowych stacji kolei podmiejskiej). Inwestorzy nieruchomości bacznie obserwują te projekty – często wykupując grunty na drodze postępu. Na przykład grunty w pobliżu przyszłych stacji BRT lub wokół terenu River Mile są przedmiotem obrotu w oczekiwaniu na wzrost popytu. Ogólnie rzecz biorąc, zakończenie kluczowych inwestycji infrastrukturalnych do 2025 roku i później powinno stworzyć nowe możliwości i pomóc miastu w bardziej zrównoważonym rozwoju.

Możliwości inwestycyjne

Dla inwestorów nieruchomości, zmieniający się rynek Denver w 2025 roku oferuje mieszankę możliwości, które jeszcze kilka lat temu były rzadkością. Dzięki ochłodzeniu rynku, bystrzy inwestorzy mogą znaleźć lepsze okazje i mieć większy wybór nieruchomości, czy to pod flipping, deweloperkę, czy dochód z najmu. Oto niektóre z najważniejszych kierunków inwestycyjnych w Denver obecnie:

Wschodzące „gorące” dzielnice z potencjałem wzrostu wartości : Jak wspomniano, dzielnice takie jak Berkeley/Tennyson, Sloan’s Lake i Sun Valley/West Colfax oferują znaczący potencjał wzrostu. Berkeley stało się magnesem dla osób, których nie stać na Highland, a inwestorzy kupują tam starsze domy, aby je wyremontować lub zburzyć i postawić nowoczesne bliźniaki/szeregówki. Dzięki modnym sklepom i hipsterskiemu klimatowi, wartości nieruchomości w Berkeley dynamicznie rosną stucrowell.com. Podobnie, trwająca rewitalizacja Sloan’s Lake (nowe apartamentowce i szeregówki w pobliżu jeziora) stwarza okazje – zakup starszego domu typu ranch do remontu lub wynajem nowej szeregówki może przynieść solidne zyski, gdy ta okolica umacnia się jako luksusowa enklawa nad jeziorem stucrowell.com stucrowell.com. Sun Valley (tuż na zachód od centrum, w pobliżu stadionu Broncos) również zasługuje na uwagę – historycznie jedna z najbiedniejszych części Denver, obecnie przechodzi rewitalizację z nowymi mieszkaniami na każdą kieszeń i jest Strefą Okazji . Inwestorzy nastawieni na dłuższą perspektywę mogą tam nabywać grunty lub współpracować przy projektach, licząc na wzrost wartości wraz z realizacją planów River Mile i dzielnicy stadionowej w pobliżu. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy w 2025 roku celują w „następne” LoHi lub RiNo – okolice sąsiadujące z już dynamicznie rozwijającymi się dzielnicami – zakładając, że wzrost się rozleje.

: Jak wspomniano, dzielnice takie jak oferują znaczący potencjał wzrostu. Berkeley stało się magnesem dla osób, których nie stać na Highland, a inwestorzy kupują tam starsze domy, aby je wyremontować lub zburzyć i postawić nowoczesne bliźniaki/szeregówki. Dzięki modnym sklepom i hipsterskiemu klimatowi, stucrowell.com. Podobnie, (nowe apartamentowce i szeregówki w pobliżu jeziora) stwarza okazje – zakup starszego domu typu ranch do remontu lub wynajem nowej szeregówki może przynieść solidne zyski, gdy ta okolica umacnia się jako luksusowa enklawa nad jeziorem stucrowell.com stucrowell.com. (tuż na zachód od centrum, w pobliżu stadionu Broncos) również zasługuje na uwagę – historycznie jedna z najbiedniejszych części Denver, obecnie przechodzi rewitalizację z nowymi mieszkaniami na każdą kieszeń i jest . Inwestorzy nastawieni na dłuższą perspektywę mogą tam nabywać grunty lub współpracować przy projektach, licząc na wzrost wartości wraz z realizacją planów River Mile i dzielnicy stadionowej w pobliżu. Ogólnie rzecz biorąc, – zakładając, że wzrost się rozleje. Wynajem krótkoterminowy (STR) i Airbnb : Denver jest celem turystycznym i konferencyjnym, a wynajem krótkoterminowy nadal przynosi zyski, choć jest ściśle regulowany . Przepisy miejskie wymagają, aby operatorzy STR posiadali licencję i wynajmowali jedynie swoje główne miejsce zamieszkania (lub jego część), co w większości przypadków uniemożliwia prowadzenie czysto inwestycyjnych STR w kondominiach coloradocommunitymedia.com. Mimo to inwestorzy znaleźli kreatywne sposoby, takie jak „house hacking” (kupno bliźniaka lub domu z mieszkaniem w piwnicy; mieszkanie w jednej części i wynajem STR drugiej). Dzielnice takie jak LoDo, RiNo i Capitol Hill , z bogatym życiem nocnym i atrakcjami, cieszą się dużym popytem na Airbnb. Inwestor mieszkający poza obiektem może nie mieć możliwości wynajmowania całego domu przez cały rok ze względu na zasadę głównego miejsca zamieszkania, ale niektórzy współpracują z lokalnymi właścicielami-uczestnikami lub skupiają się na pobliskich miastach (np. nieinkorporowanych obszarach powiatowych) z luźniejszymi przepisami. Zwroty z STR w Denver mogą przekraczać typowe wynajmy długoterminowe – często 15-20%+ brutto – biorąc pod uwagę stawki za noc i wysokie obłożenie w sezonie narciarskim i letnim. Jednak ze względu na wymóg głównego miejsca zamieszkania, okazja STR często polega na zakupie nieruchomości umożliwiającej wydzielenie osobnej jednostki do wynajmu (ADU lub apartament w piwnicy) . Co ciekawe, niedawna legalizacja ADU w całym Denver może to rozszerzyć (więcej właścicieli domów może wybudować ADU, aby wynajmować je na Airbnb i uzyskać dodatkowy dochód) coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Inwestorzy mogą finansować budowę ADU dla właścicieli w zamian za udział w przychodach. Poza miastem, wynajem krótkoterminowy na przedmieściach blisko gór (np. Golden, Boulder County) lub w Colorado Springs to alternatywy, choć są to odrębne rynki.

: Denver jest celem turystycznym i konferencyjnym, a wynajem krótkoterminowy nadal przynosi zyski, . Przepisy miejskie wymagają, aby operatorzy STR posiadali licencję i wynajmowali jedynie swoje główne miejsce zamieszkania (lub jego część), co w większości przypadków uniemożliwia prowadzenie czysto inwestycyjnych STR w kondominiach coloradocommunitymedia.com. Mimo to inwestorzy znaleźli kreatywne sposoby, takie jak (kupno bliźniaka lub domu z mieszkaniem w piwnicy; mieszkanie w jednej części i wynajem STR drugiej). Dzielnice takie jak , z bogatym życiem nocnym i atrakcjami, cieszą się dużym popytem na Airbnb. Inwestor mieszkający poza obiektem może nie mieć możliwości wynajmowania całego domu przez cały rok ze względu na zasadę głównego miejsca zamieszkania, ale niektórzy współpracują z lokalnymi właścicielami-uczestnikami lub skupiają się na pobliskich miastach (np. nieinkorporowanych obszarach powiatowych) z luźniejszymi przepisami. – biorąc pod uwagę stawki za noc i wysokie obłożenie w sezonie narciarskim i letnim. Jednak ze względu na wymóg głównego miejsca zamieszkania, . Co ciekawe, niedawna legalizacja ADU w całym Denver może to rozszerzyć (więcej właścicieli domów może wybudować ADU, aby wynajmować je na Airbnb i uzyskać dodatkowy dochód) coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Inwestorzy mogą finansować budowę ADU dla właścicieli w zamian za udział w przychodach. Poza miastem, (np. Golden, Boulder County) lub w Colorado Springs to alternatywy, choć są to odrębne rynki. Najem długoterminowy i budowa pod wynajem (Build-to-Rent) : Ponieważ wielu potencjalnych nabywców utknęło na wynajmie z powodu wysokich stóp procentowych, popyt na wysokiej jakości najem długoterminowy jest silny . Czynsze w Denver nieco się ustabilizowały w latach 2023–24, ale na wiosnę 2025 rynek najmu wykazuje oznaki lekkiego osłabienia – np. medianowe ceny najmu mieszkań spadły o ok. 2% r/r recolorado.com, a wskaźnik pustostanów wzrósł do ok. 8,5% corken.co z powodu fali nowych budynków apartamentowych. Dla inwestorów oznacza to, że najemcy mają więcej opcji, więc właściciele nieruchomości na wynajem muszą być konkurencyjni (oferując lepsze udogodnienia, być może nieco niższe czynsze). Z drugiej strony, wysokie stopy procentowe sprawiają, że ludzie wynajmują dłużej, co wspiera poziom wynajętych lokali. Najem domów jednorodzinnych w atrakcyjnych dzielnicach szkolnych pozostaje bardzo pożądany – wiele rodzin, które nie mogą kupić, nadal chce mieszkać w domu i jest gotowych zapłacić za to więcej. Inwestorzy instytucjonalni są aktywni na rynku najmu domów jednorodzinnych w Denver , a nowe osiedla „build-to-rent” (całe dzielnice domów budowanych specjalnie pod wynajem) pojawiły się na obrzeżach miasta. Na przykład na przedmieściach takich jak Aurora, Commerce City i Parker deweloperzy oferują nowe szeregowce lub domy wyłącznie na wynajem. Inwestorzy (od dużych funduszy po drobnych właścicieli) mogą skorzystać, kupując nowe nieruchomości na wynajem lub portfele domów, licząc zarówno na przepływy pieniężne, jak i wzrost wartości. Oczekuje się, że wzrost czynszów w Denver powróci do umiarkowanego tempa (~2-4% rocznie) po tegorocznym lekkim spadku , biorąc pod uwagę silne perspektywy zatrudnienia i wzrostu populacji. To sprawia, że długoterminowe utrzymywanie nieruchomości jest atrakcyjne – dochody z najmu powinny rosnąć z czasem, a jeśli kupi się nieruchomość w tym spokojniejszym okresie, cena wejścia nie jest na historycznym maksimum.

: Ponieważ wielu potencjalnych nabywców utknęło na wynajmie z powodu wysokich stóp procentowych, . Czynsze w Denver nieco się ustabilizowały w latach 2023–24, ale na wiosnę 2025 rynek najmu wykazuje oznaki – np. medianowe ceny najmu mieszkań spadły o ok. 2% r/r recolorado.com, a wskaźnik pustostanów wzrósł do ok. 8,5% corken.co z powodu fali nowych budynków apartamentowych. Dla inwestorów oznacza to, że (oferując lepsze udogodnienia, być może nieco niższe czynsze). Z drugiej strony, wysokie stopy procentowe sprawiają, że ludzie wynajmują dłużej, co wspiera poziom wynajętych lokali. Najem domów jednorodzinnych w atrakcyjnych dzielnicach szkolnych pozostaje bardzo pożądany – wiele rodzin, które nie mogą kupić, nadal chce mieszkać w domu i jest gotowych zapłacić za to więcej. , a nowe osiedla „build-to-rent” (całe dzielnice domów budowanych specjalnie pod wynajem) pojawiły się na obrzeżach miasta. Na przykład na przedmieściach takich jak Aurora, Commerce City i Parker deweloperzy oferują nowe szeregowce lub domy wyłącznie na wynajem. Inwestorzy (od dużych funduszy po drobnych właścicieli) mogą skorzystać, kupując nowe nieruchomości na wynajem lub portfele domów, licząc zarówno na przepływy pieniężne, jak i wzrost wartości. , biorąc pod uwagę silne perspektywy zatrudnienia i wzrostu populacji. To sprawia, że długoterminowe utrzymywanie nieruchomości jest atrakcyjne – dochody z najmu powinny rosnąć z czasem, a jeśli kupi się nieruchomość w tym spokojniejszym okresie, cena wejścia nie jest na historycznym maksimum. Okazje typu „kup, wyremontuj i sprzedaj” (Fix-and-Flip) : Podczas gorącego rynku inwestorzy zajmujący się flipami mieli trudności ze znalezieniem jakichkolwiek „zdewastowanych” lub sprzedawanych poniżej wartości domów – wszystko sprzedawało się bardzo szybko, często właścicielom-occupantom, którzy sami byli gotowi podjąć się remontu. Teraz, gdy domy stoją na rynku dłużej, a kupujący są wybredni co do stanu nieruchomości (jak zauważa DMAR: domy wymagające pracy „zwykle stoją dłużej” denverite.com), flipperzy mogą działać częściej. Na przykład, przestarzała nieruchomość, która się nie sprzedaje, może obniżyć cenę do poziomu atrakcyjnego dla inwestorów. Flipperzy mogą ją wtedy wyremontować do stanu „pod klucz”, którego oczekują dzisiejsi kupujący (ponieważ kupujący obecnie często „nie mają ochoty przejmować projektów” dmarealtors.com). Kluczowe jest kupienie po na tyle niskiej cenie, by pokryć koszty remontu i utrzymania w środowisku wyższych stóp procentowych. Marże zysku są cieńsze niż wtedy, gdy ceny gwałtownie rosły, więc flipperzy muszą być bardziej selektywni. Jednak w dzielnicach ze starszą zabudową (jak Aurora, Englewood, Wheat Ridge) jest sporo okazji do zwiększenia wartości. Ponadto, liczba przejęć nieruchomości przez banki, choć wciąż niska historycznie, nieco wzrosła , ponieważ niektórzy właściciele mają trudności z wyższymi ratami lub utratą pracy – co daje okazjonalne okazje na aukcjach. Ogólnie rzecz biorąc, przesunięcie równowagi w stronę rynku kupującego oznacza, że flipperzy i inwestorzy szukający wartości mają większą siłę negocjacyjną przy zaniedbanych nieruchomościach (mniej wojen licytacyjnych z regularnymi kupującymi). Przy stabilizujących się kosztach budowy (ceny drewna i materiałów spadły od szczytów z 2021 roku), projekty remontowe coraz częściej się opłacają. Skuteczni inwestorzy skupiają się na domach, w których strategiczne ulepszenia (remont kuchni/łazienki, dodanie sypialni) mogą znacząco podnieść wartość odsprzedaży.

: Podczas gorącego rynku inwestorzy zajmujący się flipami mieli trudności ze znalezieniem jakichkolwiek „zdewastowanych” lub sprzedawanych poniżej wartości domów – wszystko sprzedawało się bardzo szybko, często właścicielom-occupantom, którzy sami byli gotowi podjąć się remontu. Teraz, gdy domy stoją na rynku dłużej, a (jak zauważa DMAR: domy wymagające pracy „zwykle stoją dłużej” denverite.com), flipperzy mogą działać częściej. Na przykład, przestarzała nieruchomość, która się nie sprzedaje, może obniżyć cenę do poziomu atrakcyjnego dla inwestorów. Flipperzy mogą ją wtedy wyremontować do stanu „pod klucz”, którego oczekują dzisiejsi kupujący (ponieważ kupujący obecnie często dmarealtors.com). Kluczowe jest kupienie po na tyle niskiej cenie, by pokryć koszty remontu i utrzymania w środowisku wyższych stóp procentowych. Marże zysku są cieńsze niż wtedy, gdy ceny gwałtownie rosły, więc flipperzy muszą być bardziej selektywni. Jednak w dzielnicach ze starszą zabudową (jak Aurora, Englewood, Wheat Ridge) jest sporo okazji do zwiększenia wartości. Ponadto, , ponieważ niektórzy właściciele mają trudności z wyższymi ratami lub utratą pracy – co daje okazjonalne okazje na aukcjach. Ogólnie rzecz biorąc, (mniej wojen licytacyjnych z regularnymi kupującymi). Przy stabilizujących się kosztach budowy (ceny drewna i materiałów spadły od szczytów z 2021 roku), projekty remontowe coraz częściej się opłacają. Skuteczni inwestorzy skupiają się na domach, w których strategiczne ulepszenia (remont kuchni/łazienki, dodanie sypialni) mogą znacząco podnieść wartość odsprzedaży. Nowa zabudowa i rozwój: Dla deweloperów potrzeba mieszkań w Denver pozostaje kluczowa w długim terminie, nawet jeśli krótkoterminowy rynek się ochłodził. Ceny gruntów ustabilizowały się nieco po gwałtownym wzroście w latach 2020–22, co jest plusem dla opłacalności inwestycji. Polityka miasta jest coraz bardziej przychylna większej gęstości zabudowy: od 2025 roku ADU są dozwolone wszędzie, a wymogi dotyczące zamieszkania przez właściciela zostały zniesione coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com, a stan dąży do łagodzenia barier w budowie mieszkań coloradonewsline.com coloradonewsline.com. To stwarza możliwości, by uzupełniać zabudowę o kolejne jednostki mieszkalne w atrakcyjnych lokalizacjach. Na przykład inwestorzy mogą wziąć dużą działkę jednorodzinną w centrum Denver i teraz wybudować ADU na wynajem lub sprzedaż osobno. W niektórych strefach można budować bliźniaki lub czterorodzinną zabudowę tam, gdzie wcześniej stał tylko jeden dom. Małoskalowa zabudowa (dodawanie tzw. brakującej zabudowy pośredniej) ma szansę na rozwój dzięki tym zmianom w przepisach. Dodatkowo, nowe domy na sprzedaż na przedmieściach cieszą się popytem wśród kupujących, którzy nie znaleźli niczego w mieście – dlatego deweloperzy tacy jak Lennar, Richmond itd. wciąż aktywnie budują na nowych osiedlach wokół Denver. Inwestorzy mogą uczestniczyć w tych projektach lub je finansować.

Jedna konkretna perspektywa nowej zabudowy: zabudowa wielorodzinna. Nawet przy dużej liczbie oddanych mieszkań, wielu ekspertów uważa, że Metro Denver potrzebuje jeszcze więcej lokali dla rosnącej populacji. Budownictwo spowolniło w 2023 roku z powodu kosztów i stóp procentowych, ale pod koniec 2025 roku możemy zobaczyć ożywienie, zwłaszcza jeśli zostaną wykorzystane miejskie zachęty dla mieszkań przystępnych cenowo. Rozporządzenie Denver dotyczące zwiększania dostępności mieszkań wymaga, by większe projekty zawierały lokale przystępne cenowo lub uiszczały opłatę (obowiązuje od 2022 r.), co wprawdzie zwiększa złożoność, ale może być zrekompensowane zachętami, takimi jak ulgi podatkowe czy dodatkowe możliwości zabudowy. Inwestorzy specjalizujący się w projektach z wykorzystaniem Low-Income Housing Tax Credit (LIHTC) lub partnerstwach publiczno-prywatnych mogą uznać Denver za przyjazne miejsce. Istnieją także Strefy Okazji w kilku dzielnicach Denver (Sun Valley, części Montbello itd.), gdzie inwestorzy mogą uzyskać korzyści podatkowe za długoterminowe inwestycje. Te oznaczenia OZ (ustanowione w 2018 r.) obowiązują do 2026 r. dla pełnych korzyści, więc rok 2025 to kluczowy moment na zaangażowanie kapitału.

Wyzwania i ryzyka

Podsumowując,. Niezależnie od tego, czy chodzi o nieruchomości na wynajem (korzystając z silnej bazy najemców), flipy (teraz bardziej opłacalne dzięki większej dostępności), czy deweloperkę (przy nowych politykach zachęcających do budowy większej liczby lokali), istnieją ścieżki do zysku. Kluczowe będzie– oczekując bardziej normalnego wzrostu cen, uwzględniając wyższe koszty finansowania i wybierając lokalizacje o trwałej atrakcyjności. Inwestorzy nie mogą już liczyć na to, że „rosnąca fala podniesie wszystkie łodzie” (jak w 2021 roku). Zamiast tego,

Mimo wielu szans, rynek nieruchomości w Denver stoi przed kilkoma wyzwaniami i ryzykami, które mogą osłabić jego wyniki w nadchodzących latach. Zarówno inwestorzy, deweloperzy, jak i właściciele domów powinni uważnie śledzić te czynniki:

Niepewność gospodarcza i stopy procentowe : Być może największym bezpośrednim ryzykiem jest sytuacja w szerszej gospodarce. Utrzymują się obawy o potencjalną recesję lub spowolnienie gospodarcze. Jeśli warunki krajowe lub globalne się pogorszą (na przykład z powodu zacieśniania polityki Fed, wydarzeń geopolitycznych itp.), Denver odczuje to w postaci utraty miejsc pracy i spadku popytu na mieszkania. Jak dotąd gospodarka Denver wykazuje odporność i niskie bezrobocie (~4% na początku 2025 roku assets.cushmanwakefield.com), ale sektory takie jak technologia notują zwolnienia, które warto obserwować. Ponadto, stopy procentowe pozostają niewiadomą . Kierunek działań Rezerwy Federalnej w latach 2025–2026 będzie miał ogromny wpływ na rynek nieruchomości. Jeśli inflacja okaże się uporczywa, a stopy pozostaną wysokie lub wzrosną, jeszcze bardziej pogorszy to dostępność cenową i może doprowadzić do spadku cen domów. Z drugiej strony, jeśli inflacja osłabnie, a Fed obniży stopy, oprocentowanie kredytów hipotecznych może spaść – zwiększając popyt, ale potencjalnie prowadząc do kolejnego wzrostu cen, jeśli podaż nie nadąży. Rynek zatem balansuje na cienkiej linii, silnie uzależniony od polityki Fed. Wielu uczestników liczy na łagodzenie stóp (co byłoby korzystne), ale każda niespodziewana podwyżka to wyraźne ryzyko, które może „zatrzymać transakcje i wykluczyć kolejnych kupujących” .

: Być może największym bezpośrednim ryzykiem jest sytuacja w szerszej gospodarce. Utrzymują się obawy o potencjalną recesję lub spowolnienie gospodarcze. Jeśli warunki krajowe lub globalne się pogorszą (na przykład z powodu zacieśniania polityki Fed, wydarzeń geopolitycznych itp.), Denver odczuje to w postaci utraty miejsc pracy i spadku popytu na mieszkania. Jak dotąd gospodarka Denver wykazuje odporność i niskie bezrobocie (~4% na początku 2025 roku assets.cushmanwakefield.com), ale sektory takie jak technologia notują zwolnienia, które warto obserwować. Ponadto, . Kierunek działań Rezerwy Federalnej w latach 2025–2026 będzie miał ogromny wpływ na rynek nieruchomości. Jeśli inflacja okaże się uporczywa, a stopy pozostaną wysokie lub wzrosną, jeszcze bardziej pogorszy to dostępność cenową i może doprowadzić do spadku cen domów. Z drugiej strony, jeśli inflacja osłabnie, a Fed obniży stopy, oprocentowanie kredytów hipotecznych może spaść – zwiększając popyt, ale potencjalnie prowadząc do kolejnego wzrostu cen, jeśli podaż nie nadąży. Rynek zatem balansuje na cienkiej linii, silnie uzależniony od polityki Fed. Wielu uczestników liczy na łagodzenie stóp (co byłoby korzystne), ale każda niespodziewana podwyżka to wyraźne ryzyko, które może . Przystępność cenowa i zmęczenie kupujących : W związku z tym, kryzys przystępności cenowej sam w sobie jest ryzykiem . Mediana cen domów w Denver w stosunku do lokalnych median dochodów jest na historycznie wysokim poziomie (nawet przy stabilnych cenach, wysokie stopy sprawiają, że to jeden z najmniej przystępnych momentów od dekad). Jeśli to się utrzyma, więcej gospodarstw domowych może zrezygnować z posiadania domu lub przenieść się do tańszych rejonów, co osłabi lokalny popyt na mieszkania. Już teraz wzrost populacji Kolorado spowolnił w porównaniu do lat 2010. cpr.org, częściowo dlatego, że ludzie wyprowadzają się do miejsc o niższych kosztach życia. Colorado Futures Center ostrzega, że wysokie koszty mieszkań mogą zahamować wzrost gospodarczy , jeśli pracownicy nie będą mogli sobie pozwolić na życie tutaj. W odpowiedzi pojawia się presja polityczna, by zająć się przystępnością cenową mieszkań – poprzez dotacje, większą gęstość zabudowy, kontrolę czynszów itp. To prowadzi do kolejnego ryzyka: zmian regulacyjnych.

: W związku z tym, . Mediana cen domów w Denver w stosunku do lokalnych median dochodów jest na historycznie wysokim poziomie (nawet przy stabilnych cenach, wysokie stopy sprawiają, że to jeden z najmniej przystępnych momentów od dekad). Jeśli to się utrzyma, więcej gospodarstw domowych może zrezygnować z posiadania domu lub przenieść się do tańszych rejonów, co osłabi lokalny popyt na mieszkania. Już teraz w porównaniu do lat 2010. cpr.org, częściowo dlatego, że ludzie wyprowadzają się do miejsc o niższych kosztach życia. , jeśli pracownicy nie będą mogli sobie pozwolić na życie tutaj. W odpowiedzi pojawia się presja polityczna, by zająć się przystępnością cenową mieszkań – poprzez dotacje, większą gęstość zabudowy, kontrolę czynszów itp. To prowadzi do kolejnego ryzyka: zmian regulacyjnych. Ryzyka regulacyjne i legislacyjne: Otoczenie polityczne wokół mieszkalnictwa jest dynamiczne. Jednym z głównych tematów debaty jest kontrola czynszów. Kolorado obecnie zakazuje lokalnych uchwał o kontroli czynszów na mocy prawa stanowego (od 1981 roku), ale w 2023 roku wprowadzono projekt ustawy znoszącej ten zakaz. Nie przeszedł (propozycja została odrzucona w komisji) cpr.org, ale zwolennicy praw lokatorów zapowiedzieli dalsze działania na rzecz stabilizacji czynszów westword.com. Jeśli w nadchodzących latach stan dopuści jakąś formę kontroli czynszów (nawet tylko dla starszych budynków lub części lokali), może to wpłynąć na zwrot z inwestycji w wynajem. Właściciele mieszkań obawiają się tego, nawet jeśli nie jest to nieuchronne. Kolejny obszar legislacyjny: podatki od nieruchomości. Jak wspomniano, podatki od nieruchomości w Kolorado wzrosły z powodu gwałtownego wzrostu wycen. Odrzucenie Prop HH oznacza brak natychmiastowej ulgi poza krótkoterminową obniżką stawki opodatkowania, którą wprowadziła legislatura. Jeśli podatki pozostaną wysokie, może to wywierać presję na właścicieli domów (zwłaszcza tych o stałych dochodach) i potencjalnie zwiększyć liczbę przejęć lub wymusić sprzedaż. W przyszłości mogą pojawić się kolejne inicjatywy lub projekty ustaw w tej sprawie, ale ich wynik jest niepewny.

Pozytywną stroną jest to, że środowisko regulacyjne sprzyja również zmianom na rzecz budownictwa mieszkaniowego (o których wspominaliśmy, jak legalizacja ADU). To głównie szanse, ale wiążą się z nimi złożoności. Na przykład nowe strefowanie inkluzywne dla większych inwestycji w Denver (wymagające lokali przystępnych cenowo) może zniechęcić do realizacji niektórych projektów rynkowych lub zmniejszyć marże. Dodatkowo, Denver wymaga teraz licencji na wynajem wszystkich najemców długoterminowych (od 2024 roku) robinsonandhenry.com, co – choć poprawia jakość najmu – zwiększa koszty i biurokrację dla właścicieli. Koszty zgodności, wymogi inspekcji i potencjalne grzywny to ryzyka, z którymi muszą się mierzyć drobni właściciele.

Koszty budowy i siła robocza : Chociaż koszty materiałów spadły z ekstremalnych poziomów z 2021 roku, budowanie w Denver nadal jest drogie. Branża budowlana wciąż boryka się z niedoborem siły roboczej – wielu wykwalifikowanych pracowników odeszło podczas Wielkiej Recesji i nigdy nie wróciło, a teraz trwa konkurencja o pracowników z projektami infrastrukturalnymi. Presja płacowa w budownictwie jest znacząca (a ogólna inflacja podnosi koszty paliwa itd.). Problemy z łańcuchem dostaw uległy poprawie, ale nie zostały całkowicie rozwiązane; niektóre materiały lub komponenty wciąż mają długie terminy realizacji. Dla deweloperów oznacza to, że budżety mogą zostać przekroczone, a projekty opóźnione, co stanowi ryzyko dla dostarczenia bardzo potrzebnej podaży. Dla firm budujących domy wysokie koszty oznaczają skupienie się albo na produktach luksusowych (aby odzyskać koszty w cenie), albo budowanie dalej od centrum, gdzie ziemia jest tańsza – w obu przypadkach nie pomaga to bezpośrednio w poprawie dostępności mieszkań w mieście. Jeśli nastąpi kolejne globalne zakłócenie łańcucha dostaw (na przykład problemy handlowe lub kolejna fala pandemii), może to ponownie opóźnić budowę.

: Chociaż koszty materiałów spadły z ekstremalnych poziomów z 2021 roku, budowanie w Denver nadal jest drogie. Branża budowlana wciąż boryka się z – wielu wykwalifikowanych pracowników odeszło podczas Wielkiej Recesji i nigdy nie wróciło, a teraz trwa konkurencja o pracowników z projektami infrastrukturalnymi. Presja płacowa w budownictwie jest znacząca (a ogólna inflacja podnosi koszty paliwa itd.). uległy poprawie, ale nie zostały całkowicie rozwiązane; niektóre materiały lub komponenty wciąż mają długie terminy realizacji. Dla deweloperów oznacza to, że budżety mogą zostać przekroczone, a projekty opóźnione, co stanowi ryzyko dla dostarczenia bardzo potrzebnej podaży. Dla firm budujących domy wysokie koszty oznaczają skupienie się albo na produktach luksusowych (aby odzyskać koszty w cenie), albo budowanie dalej od centrum, gdzie ziemia jest tańsza – w obu przypadkach nie pomaga to bezpośrednio w poprawie dostępności mieszkań w mieście. Jeśli nastąpi kolejne globalne zakłócenie łańcucha dostaw (na przykład problemy handlowe lub kolejna fala pandemii), może to ponownie opóźnić budowę. Ryzyka klimatyczne i środowiskowe : Denver jest generalnie mniej zagrożone katastrofami klimatycznymi niż obszary nadmorskie, ale nie jest całkowicie odporne. Coraz częściej ekstremalne zjawiska pogodowe i zmiany klimatu stanowią zagrożenie . W Kolorado coraz częściej występują pożary lasów (głównie w górach) oraz silne burze gradowe na Przedgórzu. Znaczący sezon dymu z pożarów lub poważne gradobicie mogą tymczasowo osłabić aktywność na rynku nieruchomości (i trwale podnieść koszty ubezpieczeń). Dodatkowo, Denver ma strefy zagrożone powodzią wzdłuż Platte i Cherry Creek – zmiany klimatu mogą zwiększyć ryzyko powodzi podczas intensywnych opadów. Miasto i deweloperzy muszą inwestować w działania zapobiegawcze (takie jak ulepszenia systemów odprowadzania wód opadowych, w tym inżynieria rzeki w projekcie River Mile, aby zmniejszyć ryzyko powodzi unitedstatesrealestateinvestor.com). Ignorowanie tych kwestii może skutkować uszkodzeniem mienia lub zaostrzeniem przepisów budowlanych w przyszłości.

: Denver jest generalnie mniej zagrożone katastrofami klimatycznymi niż obszary nadmorskie, ale nie jest całkowicie odporne. Coraz częściej . W Kolorado coraz częściej występują pożary lasów (głównie w górach) oraz silne burze gradowe na Przedgórzu. Znaczący sezon dymu z pożarów lub poważne gradobicie mogą tymczasowo osłabić aktywność na rynku nieruchomości (i trwale podnieść koszty ubezpieczeń). Dodatkowo, Denver ma strefy zagrożone powodzią wzdłuż Platte i Cherry Creek – zmiany klimatu mogą zwiększyć ryzyko powodzi podczas intensywnych opadów. Miasto i deweloperzy muszą inwestować w działania zapobiegawcze (takie jak ulepszenia systemów odprowadzania wód opadowych, w tym inżynieria rzeki w projekcie River Mile, aby zmniejszyć ryzyko powodzi unitedstatesrealestateinvestor.com). Ignorowanie tych kwestii może skutkować uszkodzeniem mienia lub zaostrzeniem przepisów budowlanych w przyszłości. Nadpodaż w niektórych segmentach : Ogólnie rzecz biorąc, w Denver brakuje mieszkań, ale istnieje ryzyko lokalnej nadpodaży , zwłaszcza w segmencie luksusowych apartamentów. Ogromna liczba apartamentów klasy A trafiła na rynek w latach 2020–2024. Wzrost wskaźnika pustostanów do około 8,6% w segmencie wielorodzinnym świadczy o tym, że podaż w końcu dogoniła popyt, przynajmniej tymczasowo corken.co. Jeśli deweloperzy będą nadal inwestować w podobne projekty z segmentu premium bez przerwy, możemy zobaczyć wyższe wskaźniki pustostanów i ustępstwa na rynku najmu, co zaszkodzi zwrotom inwestorów i może prowadzić do niewypłacalności kredytowej nadmiernie zadłużonych projektów. Podobnie, w segmentach komercyjnych, takich jak magazyny, istnieje ryzyko, że niektórzy deweloperzy przesadzą z podażą . Jak wspomniano, wskaźnik pustostanów wzrósł do około 8% wraz z oddaniem do użytku fali magazynów milehighcre.com. Jeśli gospodarka zwolni i wydatki konsumentów spadną, absorpcja nowych magazynów może się zmniejszyć i nagle ten sektor może zmierzyć się z wyższym poziomem pustostanów. Historia Denver pokazuje cykle, w których nadpodaż biur (lata 80.) lub kondominiów (połowa lat 2000.) prowadziła do kilkuletnich spadków. Wymagana jest czujność deweloperów, aby tego nie powtórzyć.

: Ogólnie rzecz biorąc, w Denver brakuje mieszkań, ale , zwłaszcza w segmencie luksusowych apartamentów. Ogromna liczba apartamentów klasy A trafiła na rynek w latach 2020–2024. Wzrost wskaźnika pustostanów do około 8,6% w segmencie wielorodzinnym świadczy o tym, że podaż w końcu dogoniła popyt, przynajmniej tymczasowo corken.co. Jeśli deweloperzy będą nadal inwestować w podobne projekty z segmentu premium bez przerwy, możemy zobaczyć wyższe wskaźniki pustostanów i ustępstwa na rynku najmu, co zaszkodzi zwrotom inwestorów i może prowadzić do niewypłacalności kredytowej nadmiernie zadłużonych projektów. Podobnie, w segmentach komercyjnych, takich jak . Jak wspomniano, wskaźnik pustostanów wzrósł do około 8% wraz z oddaniem do użytku fali magazynów milehighcre.com. Jeśli gospodarka zwolni i wydatki konsumentów spadną, absorpcja nowych magazynów może się zmniejszyć i nagle ten sektor może zmierzyć się z wyższym poziomem pustostanów. Historia Denver pokazuje cykle, w których nadpodaż biur (lata 80.) lub kondominiów (połowa lat 2000.) prowadziła do kilkuletnich spadków. Wymagana jest czujność deweloperów, aby tego nie powtórzyć. Finansowanie i warunki kredytowe: Kondycja sektora bankowego i środowiska kredytowego to kolejny czynnik. Przy wyższych stopach procentowych niektóre banki regionalne wycofały się z udzielania kredytów na nieruchomości komercyjne. W pierwszej połowie 2023 roku doszło do kilku upadłości banków w USA, co sprawiło, że pożyczkodawcy stali się bardziej ostrożni. Jeśli warunki kredytowe jeszcze bardziej się zaostrzą (z powodu polityki Fed lub awersji banków do ryzyka), nawet solidne projekty mogą mieć trudności z uzyskaniem finansowania. Ryzyko refinansowania jest również realne – wiele kredytów na nieruchomości komercyjne wkrótce wygaśnie, a kredytobiorcy będą musieli zmierzyć się ze znacznie wyższymi stopami, które w niektórych przypadkach mogą nie być obsługiwane przez obecne przepływy pieniężne (szczególnie w biurach z wakatami). To zwiększa ryzyko niewypłacalności kredytów lub sprzedaży pod presją, co może wywierać presję na spadek wartości, jeśli takie sytuacje będą masowe. Chociaż fundamenty Denver są silne, miasto nie jest odporne na ogólnokrajową zmianę wyceny nieruchomości komercyjnych, która następuje wraz ze wzrostem stóp kapitalizacji. Na przykład, budynek biurowy wyceniany dwa lata temu przy stopie kapitalizacji 5% może teraz wymagać 7-8%, co oznacza duży spadek wartości, mogący prowadzić do oddawania kluczy pożyczkodawcom przez właścicieli. Taka sytuacja może się rozlać, wpływając na dochody podatkowe miasta i wartości sąsiednich nieruchomości. Ryzyko to dotyczy głównie aktywów komercyjnych, takich jak starsze biura czy nadmiernie zadłużone apartamentowce, ale warto je odnotować.

Podsumowując, uczestnicy rynku nieruchomości w Denver muszą poruszać się w krajobrazie pełnym wielu zewnętrznych i wewnętrznych ryzyk. Niekorzystne warunki gospodarcze, zmiany polityki oraz skutki boomu pandemicznego zbiegają się w tym momencie. Rynek przechodzi proces równoważenia, ale może się przechylić w niekorzystną stronę, jeśli np. nastąpi recesja przy wciąż wysokich stopach procentowych. Niemniej jednak Denver wykazało się odpornością w poprzednich cyklach. Wiele z tych wyzwań (dostępność cenowa, ograniczenia regulacyjne, odporność klimatyczna) jest aktywnie adresowanych poprzez politykę i innowacje. Kluczowa będzie zdolność adaptacji – ci, którzy potrafią dostosować strategie (np. przejść do budowy tańszych mieszkań, gdy segment luksusowy się nasyca, lub korzystać z kreatywnego finansowania w trudnym rynku kredytowym), zminimalizują te ryzyka. Ogólnie rzecz biorąc, zróżnicowana gospodarka i atrakcyjność Denver stanowią poduszkę bezpieczeństwa – nawet jeśli tempo wzrostu spowolni, ludzie nadal będą się tu przeprowadzać ze względu na jakość życia, co podtrzymuje długoterminowy popyt na nieruchomości. Niemniej jednak zalecana jest ostrożność: łatwe pieniądze na rynku nieruchomości zostały już zarobione w latach 2020-21; w przyszłości czeka nas etap solidnej, systematycznej pracy, z dużą uwagą na warunki makroekonomiczne i lokalne trendy polityczne.

Perspektywy długoterminowe (2026–2030)

Patrząc poza obecne dostosowania, długoterminowe perspektywy dla rynku nieruchomości w Denver na resztę dekady (2026–2030) pozostają ogólnie optymistyczne, choć z umiarkowanymi oczekiwaniami. Na ten kierunek wpłynie kilka kluczowych czynników:

Wzrost populacji i demografia

Wzrost liczby ludności Denver ma się utrzymywać na stałym poziomie, choć wolniej niż w dynamicznych latach 2010. Przewiduje się, że samo miasto Denver wzrośnie z około 716 000 mieszkańców w 2024 roku do około 730 000 do 2030 roku 5280.com aterio.io. To umiarkowany wzrost (około 2% ogółem, co odzwierciedla ograniczoną ilość ziemi i już wysoką bazę). Jednak to szerszy obszar metropolitalny (Denver-Aurora-Lakewood MSA) przyjmie większość nowych mieszkańców. Przewiduje się, że obszar metropolitalny Denver przekroczy 3,6 miliona mieszkańców do 2030 roku, w porównaniu do około 3,3 miliona w połowie dekady metrodenver.org. To oznacza przyrost o ~300 000+ osób w metropolii, czyli około 10% wzrost. Ten wzrost będzie wynikał z połączenia przyrostu naturalnego i migracji netto.

Co ważne, zmienia się profil osób przeprowadzających się do Denver. Osoby w wieku 20 i 30 lat nadal będą przyjeżdżać za pracą i stylem życia, ale wysokie koszty mogą skierować część młodszych gdzie indziej. Tymczasem populacja Kolorado w wieku 65+ rośnie bardzo szybko (w skali całego stanu ta grupa będzie ~77% większa w 2030 roku niż w 2015) codot.gov. Może to zwiększyć zapotrzebowanie na mniejsze mieszkania, społeczności 55+ oraz nawet wielopokoleniowe formy zamieszkania (niektóre rodziny dodają ADU dla starzejących się rodziców, na przykład). Zdolność regionu do przyciągania i zatrzymywania talentów będzie zależeć od dostępności i przystępności mieszkań – dlatego długoterminowe plany rozwoju nieruchomości mają na celu zapewnienie większej liczby lokali dla tych 300 tys. nowych mieszkańców.

Plany rozwoju miejskiego i transportu

Forma miejska Denver będzie nadal ewoluować w kierunku większej gęstości i rozwoju zorientowanego na transport publiczny do 2030 roku. Planiści miejscy realizują „Blueprint Denver” oraz plany dzielnicowe, które zakładają powstawanie centrów i korytarzy o mieszanym przeznaczeniu. Możemy się spodziewać, że więcej średniowysokich budynków apartamentowych pojawi się wzdłuż głównych ulic i w pobliżu stacji transportu publicznego, zastępując stare centra handlowe lub parkingi. Decyzja miasta o umożliwieniu budowy ADU wszędzie do 2025 roku jest częścią tej łagodnej intensyfikacji zabudowy w dzielnicach mieszkalnych coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Do 2030 roku możemy zobaczyć tysiące nowych ADU w dzielnicach Denver, zapewniających zarówno mieszkania na wynajem, jak i zakwaterowanie dla rodzin wielopokoleniowych.

Tranzyt odegra kluczową rolę.zakończył rozbudowę FasTracks (np. linie kolejowe do DIA, do Arvady itd.) pod koniec lat 2020., z wyjątkiem długo opóźnianej linii do Boulder. Odnowiono dyskusję na temat realizacji linii Northwest Rail do Boulder/Longmont do około 2030 roku (z potencjalnym finansowaniem stanowym). Jeśli do tego dojdzie, obszary wokół proponowanych stacji (np. w miasteczkach hrabstwa Boulder) mogą odnotować wzrost wartości nieruchomości.prawdopodobnie wywoła mini-boom deweloperski wzdłuż Colfax, jak wspomniano na enr.com . Miasto analizuje także sposoby poprawy transportu publicznego na Federal Blvd i Broadway – choć szczegóły nie są ustalone, wszelkie takie ulepszenia również zachęcą do budowy większej liczby mieszkań wzdłuż tych korytarzy.

Kolejnym przełomowym pomysłem jest „Central Denver Rail Re-alignment”, który potencjalnie usunąłby linię kolejową towarową przebiegającą przez centrum miasta (Decatur/Federal do Globeville) i poprowadził ją inną trasą, uwalniając teren i zmniejszając hałas w centralnych dzielnicach. To na razie spekulacje, ale jeśli taki projekt ruszyłby do 2030 roku, mógłby odblokować znaczące nowe tereny pod zabudowę. Podobnie stanowy DOT rozważa ulepszenia I-25 Central (obejmujące odcinki I-25 przez centrum Denver, być może przykrycie lub poszerzenie). Jeśli powstaną przykrycia nad I-25 w pobliżu centrum (tak jak przykryto I-70), dosłownie powstaną nowe nieruchomości (parki lub nawet przestrzeń pod zabudowę).

Realizacja głównych projektów do 2030 roku również zmieni krajobraz. Pierwsze etapy River Mile (omawiane wcześniej) powinny być już mocno zaawansowane – być może z kilkoma tysiącami nowych mieszkań oraz częścią biur i handlu. National Western Center w północnym Denver (rewitalizacja kompleksu wystawowego) ma być w pełni ukończone w połowie lub pod koniec lat 2020., przynosząc międzynarodowy kampus wydarzeń rolniczych i całoroczne atrakcje. To napędza nową zabudowę mieszaną w sąsiednich Globeville i Elyria-Swansea, tradycyjnie ubogich rejonach – do 2030 roku możemy zobaczyć te dzielnice odmienione przez nowe apartamenty, przestrzenie dla rzemieślników i odnowione nabrzeże South Platte.

Parkingi Ball Arena (należące do Kroenke) również są gotowe do zabudowy. KSE przedstawiło wizję Ball Arena Redevelopment – potencjalnie gęstej, wielofunkcyjnej dzielnicy na tych terenach, łączącej się z River Mile visionplan.ballarena.com. Jeśli projekt zostanie zatwierdzony, budowa może ruszyć przed 2030 rokiem, dodając więcej mieszkań i powierzchni komercyjnych w centrum. Długoterminowy plan miasta dla centrum zakłada dalsze przekształcanie starszych biurowców na mieszkania – do 2030 roku prawdopodobnie zobaczymy kilka znaczących konwersji (np. niektóre biurowce z lat 80. mogą stać się apartamentami lub hotelami dzięki miejskim zachętom). To pomoże zdywersyfikować funkcje centrum.

Ogólnie rzecz biorąc, do 2030 roku Denver prawdopodobnie stanie się bardziej wielocentrycznym miastem: centrum plus kilka aktywnych, drugorzędnych ośrodków (Cherry Creek, odnowiony obszar Colorado Center/Glendale, centra technologiczne w DTC itp.), wszystkie lepiej połączone transportem publicznym i infrastrukturą rowerową. Znaczące ulepszenia infrastrukturalne (ukończony 16th Street Mall, ukończona I-70, ukończona Great Hall na DIA, być może częściowo przebudowana I-25) sprawią, że miasto stanie się bardziej dostępne i atrakcyjne. Te inwestycje z kolei wspierają rynek nieruchomości, czyniąc grunty bardziej użytecznymi, a dzielnice bardziej przyjaznymi do życia.

Prognozowane trajektorie cen nieruchomości

Prognozowanie cen do 2030 roku wymaga wielu założeń, ale większość analityków przewiduje umiarkowany, stabilny wzrost wartości domów w Denver w dłuższej perspektywie, o ile nie nastąpi poważne załamanie gospodarcze. Era wzrostów powyżej 10% rocznie prawdopodobnie się skończyła; zamiast tego należy oczekiwać średnio 2–5% rocznie – zasadniczo na poziomie inflacji lub nieco ją przewyższającym, podobnie jak wzrost dochodów. Pięcioletnie prognozy rynku mieszkaniowego U.S. News przewidują „bardziej płaskie wzrosty cen” w skali kraju do 2030 roku, z powrotem do bardziej normalnej liczby transakcji facebook.com usnews.com. To jest zgodne z lokalnymi oczekiwaniami dla Denver: więcej transakcji w miarę osiągania równowagi rynkowej, ale ceny rosnące znacznie wolniej niż w latach szaleństwa.

Jednym z powodów, by oczekiwać dalszego (choć umiarkowanego) wzrostu wartości, jest podstawowa równowaga podaży i popytu. Denver wciąż nie buduje wystarczającej liczby mieszkań, by całkowicie zaspokoić wzrost liczby ludności. Do 2030 roku, nawet jeśli dodamy te 300 tys. osób, budownictwo mieszkaniowe musiałoby przyspieszyć ponad obecny poziom, by zapewnić im komfortowe warunki. Impet budowlany spowolnił w latach 2022–2024 z powodu kosztów i wzrostu stóp procentowych, więc może pojawić się pewien deficyt do nadrobienia. To będzie utrzymywać presję na wzrost cen domów i czynszów. Jednak tempo wzrostu wartości będzie samoograniczane przez dostępność cenową – jeśli ceny będą rosły zbyt szybko, popyt spadnie, co już widzieliśmy.

Stawki najmu również mają umiarkowanie rosnąć. Po wchłonięciu obecnej fali nowych mieszkań, powiedzmy do 2025–2026 roku, wzrost czynszów może powrócić do około 3% rocznie. Niektórzy analitycy przewidują, że wzrost czynszów w Denver może nawet przyspieszyć w drugiej połowie dekady, jeśli własność domów pozostanie droga, a więcej osób będzie wynajmować przez dłuższy czas. W przypadku wartości nieruchomości komercyjnych sytuacja różni się w zależności od typu: wartość nieruchomości przemysłowych i wielorodzinnych prawdopodobnie będzie rosła (choć wolniej niż w minionej dekadzie, kiedy wzrosty były ogromne), ponieważ mają one solidne czynniki popytowe. Wartości nieruchomości handlowych powinny być stabilne lub lekko rosnąć, zwłaszcza w przypadku centrów z supermarketami lub położonych w silnych dzielnicach – handel detaliczny, który przetrwał napór e-commerce, jest generalnie odporny. Wartości biurowców to największa niewiadoma – do 2030 roku, jeśli plan dla centrum miasta się powiedzie i gospodarka będzie się rozwijać, pustostany biurowe mogą spaść z 30% do 20%, ale trudno sobie wyobrazić powrót do poziomów poniżej 15% bez zmiany paradygmatu. To sugeruje, że wartości biurowców mogą nie wrócić w pełni do poziomów sprzed 2020 roku do 2030. Niektóre starsze budynki mogą zostać przekształcone, co w praktyce zmniejszy podaż powierzchni biurowej (co pomogłoby pozostałym budynkom częściowo odzyskać wartość). Nadzieja jest taka, że pod koniec dekady rynek biurowy znajdzie nową równowagę (z mniejszą całkowitą zajętą powierzchnią niż w 2019, ale też mniejszą dostępną powierzchnią po konwersjach). Inwestorzy z długoterminową wizją mogą dostrzec okazję w sprzedaży biurowców w trudnej sytuacji w latach 2025–2026, licząc na ożywienie w latach 30..

Na koniec założenia makroekonomiczne: Większość prognoz zakłada brak poważnych załamań – raczej miękkie lądowanie lub łagodną recesję w 2024 roku, a potem wzrost. Jeśli tak będzie, rynek nieruchomości w Denver prawdopodobnie uniknie poważnej korekty poza niewielkim spadkiem w latach 2022–23. Jeśli jednak nastąpiłaby poważna recesja (podobna do tej z 2008 roku), wszystkie prognozy tracą ważność; w krótkim okresie ceny w Denver by spadły, ale historycznie miasto to odrabiało straty szybciej niż wiele innych rynków dzięki zdywersyfikowanej gospodarce.

Jeśli chodzi o konkretne liczby, mediana ceny domu w Denver w 2030 roku może wynosić około 700–750 tys. dolarów (wzrost z obecnych ~600 tys.), zakładając roczny wzrost na poziomie ~3% złożonym. Czynsz za mieszkanie dwupokojowe, który obecnie wynosi około 1 800 dolarów, może w 2030 roku wynosić około 2 200 dolarów przy podobnych stopach wzrostu. To są szacunki, ale pokazują, że wzrost prawdopodobnie będzie stopniowy, a nie wykładniczy. Nieruchomości nadal będą solidną inwestycją, ale z bardziej normalnymi zyskami niż bardzo wysokie wzrosty wartości obserwowane w latach 2010–2020.

Środowisko regulacyjne

Rynek nieruchomości w Denver jest również kształtowany przez różne zmiany regulacyjne i legislacyjne na poziomie miasta i stanu. Ponieważ już o niektórych wspomnieliśmy, podsumujmy kluczowe zmiany regulacyjne wpływające na rynek nieruchomości od 2025 roku i później:

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym i upzoning: Denver podjęło odważny krok, aby zachęcić do umiarkowanego zagęszczania zabudowy poprzez zezwolenie na budowę dodatkowych jednostek mieszkalnych (ADU) we wszystkich strefach mieszkaniowych na terenie całego miasta coloradocommunitymedia.com coloradocommunitymedia.com. Ta reforma, która weszła w życie pod koniec 2024 roku, rozszerzyła możliwość budowy ADU z 36% dzielnic do 100%. Usunięto także wcześniejsze bariery, takie jak wymóg zamieszkiwania właściciela na posesji z ADU coloradocommunitymedia.com. Teraz właściciel domu może wybudować domek w ogrodzie lub przekształcić garaż bez potrzeby specjalnej zmiany przeznaczenia terenu. Oczekuje się, że stopniowo zwiększy to liczbę jednostek mieszkalnych (i możliwości inwestycyjnych) w całym mieście. Dodatkowo, nowe prawo stanu Kolorado dotyczące ADU (HB-1152, obowiązujące od połowy 2025 roku) jeszcze bardziej upraszcza proces zatwierdzania ADU w całym stanie – na przykład zakazuje miastom całkowitego zakazywania ADU lub wymagania dodatkowych miejsc parkingowych w większości przypadków coloradonewsline.com coloradonewsline.com. Denver było tu prekursorem, ale prawo stanowe sprawia, że przedmieścia wokół Denver również mogą zacząć zezwalać na ADU, co potencjalnie złagodzi presję mieszkaniową w całej metropolii.

Poza ADU, Denver rozważa szerszy upzoning. Trwają dyskusje na temat dopuszczenia bliźniaków lub trzypaków w strefach jednorodzinnych (na wzór Minneapolis czy Portland). Gubernator Polis forsował w 2023 roku ustawę stanową, która zmuszałaby miasta do dopuszczenia większej gęstości zabudowy w pobliżu transportu publicznego i centrów pracy; nie została ona przyjęta, ale presja na władze lokalne pozostaje. Możliwe, że Denver zaktualizuje swój kodeks zagospodarowania przestrzennego już do 2026 roku, aby dopuścić budynki wielorodzinne w większej liczbie obszarów, zwłaszcza w pobliżu linii autobusowych i kolejowych. Jeśli tak się stanie, może to otworzyć znaczący potencjał rozwojowy – np. przekształcenie kwartału domów jednorodzinnych w małe czterorodzinne budynki lub szeregowce.

Zachęty podatkowe i programy: Środowisko regulacyjne obejmuje nie tylko kary, ale i zachęty. Denver i Kolorado oferują różne zachęty dla określonych rodzajów inwestycji. Na przykład Denver posiada Fundusz Mieszkalnictwa Dostępnego i zapewnia wsparcie finansowe lub ulgi podatkowe dla projektów obejmujących mieszkania dla osób o niskich dochodach. Ostatnie przepisy dotyczące strefowania inkluzywnego w Denver (rozporządzenie Expanding Housing Affordability) wymagają budowy mieszkań dostępnych cenowo, ale jednocześnie dają deweloperom ulgi, takie jak zmniejszone wymagania dotyczące parkingów czy obniżki opłat za pozwolenia, jeśli spełnią warunki. Stan z kolei zwiększa finansowanie mieszkań dostępnych cenowo (Kolorado utworzyło Fundusz Dotacji na Rozwój Mieszkalnictwa ze środków stymulacyjnych, a w 2022 roku wyborcy zatwierdzili Prop 123, aby przeznaczyć część dochodów podatkowych na projekty mieszkaniowe dostępne cenowo). Te zachęty sprawiają, że budowa mieszkań osiągalnych staje się bardziej atrakcyjna dla deweloperów, co może zwiększyć podaż i częściowo złagodzić czynsze/ceny rynkowe w tym segmencie.

Dla prywatnych nabywców również istnieją zachęty podatkowe: programy wsparcia dla osób kupujących pierwsze mieszkanie (takie jak Metro DPA) zostały wzmocnione, aby pomóc w pokryciu wkładu własnego. Niektóre obszary Denver są także wyznaczone jako Strefy Okazji zgodnie z federalnym prawem podatkowym, jak wspomniano – inwestowanie w nie (i utrzymanie inwestycji przez 10 lat) daje korzyści podatkowe od zysków kapitałowych. Główny okres OZ wygasa w 2026 roku dla nowych inwestycji, ale wiele projektów jest obecnie realizowanych, aby z tego skorzystać unitedstatesrealestateinvestor.com. Na przykład Sun Valley skorzystało z inwestycji OZ wspierających jego rewitalizację.

Kontrola czynszów i ochrona najemców: Jak wspomniano wcześniej, kontrola czynszów jest obecnie niedozwolona w Kolorado (zakaz został podtrzymany w 2023 roku) cpr.org. Tak więc Denver nie może wprowadzić własnych przepisów dotyczących kontroli czynszów. Jednak Denver wprowadziło pewne środki ochrony najemców, które nie są kontrolą cen. Na przykład Denver uchwaliło prawo gwarantujące pomoc prawną dla najemców o niskich dochodach zagrożonych eksmisją (aby wyrównać szanse w sądzie). Stan Kolorado również uchwalił przepisy wymagające dłuższego powiadomienia o podwyżkach czynszu i wypowiedzeniach umów najmu. Dodatkowo Denver egzekwuje standardy poprzez swój program licencjonowania wynajmu – wymagając od właścicieli uzyskania licencji i regularnych inspekcji, miasto dąży do zapewnienia, że wynajmowane lokale są bezpieczne i nadają się do zamieszkania robinsonandhenry.com. Właściciele nieprzestrzegający przepisów mogą zostać ukarani grzywną lub utracić możliwość wynajmu. Ten krok regulacyjny, w pełni obowiązujący od 2024 roku, może wyeliminować najgorsze nieruchomości lub zmusić właścicieli do naprawy usterek, co przyniesie korzyści najemcom (choć zwiększa to pewne koszty dla właścicieli).

Patrząc w przyszłość, grupy rzecznicze najemców naciskają na wprowadzenie silniejszych środków ochronnych: mogą one obejmować odnowioną propozycję stabilizacji czynszów, jeśli zmieni się klimat polityczny (na przykład umożliwiając limity takie jak maksymalnie 3-5% rocznego wzrostu czynszu w starszych budynkach), lub takie rozwiązania jak przepisy o eksmisji „z ważnej przyczyny”, które ograniczają eksmisje do określonych powodów. Miasto Denver nie uchwaliło jeszcze przepisów o eksmisji z ważnej przyczyny (niektóre mniejsze miasta w Kolorado już tak), ale może to pojawić się w agendzie. Właściciele nieruchomości i inwestorzy powinni to monitorować, ponieważ wpływa to na elastyczność zarządzania nieruchomościami.

Regulacje dotyczące rozwoju i pozwolenia: Z drugiej strony, oprócz zachęcania do budowy mieszkań, istnieją pewne obciążenia regulacyjne, które należy wziąć pod uwagę. Kodeks budowlany Denver stale ewoluuje w kierunku bardziej ekologicznych standardów – np. Green Buildings Ordinance (wymagająca zielonego dachu, paneli słonecznych lub efektywności energetycznej dla dużych budynków) – co zwiększa koszty, ale poprawia zrównoważony rozwój. Do 2027 roku Denver zakaże podłączania gazu w nowych budynkach komercyjnych i wielorodzinnych, wymagając instalacji elektrycznych (zgodnie z planem działań na rzecz klimatu). Te przepisy oznaczają, że deweloperzy muszą uwzględnić w budżecie elektryczne systemy HVAC itp. Ponadto proces uzyskiwania pozwoleń w Denver, znany z powolności, jest obecnie reformowany. Nowa administracja i rada miasta podkreślają konieczność przyspieszenia zatwierdzeń, aby pobudzić budownictwo mieszkaniowe (istnieje inicjatywa mająca na celu skrócenie czasu wydawania pozwoleń poprzez uproszczenie procesu weryfikacji). Jeśli się to powiedzie, ta poprawa regulacyjna może obniżyć koszty utrzymania dla deweloperów i szybciej wprowadzić produkt na rynek.

Kolejny element regulacyjny: Metro Districts i HOA. Wiele nowych przedmieść korzysta z finansowania przez metro district (quasi-rządowy sposób finansowania infrastruktury za pomocą przyszłych podatków). Stan wprowadził zmiany w regulacjach dotyczących metro district, aby zapobiec nadużyciom (niektórzy deweloperzy byli oskarżani o obciążanie właścicieli domów zbyt dużym zadłużeniem przez te dzielnice). Może to nieznacznie zwiększyć początkowe koszty dewelopera, ale chroni właścicieli domów przed wygórowanymi opłatami w przyszłości. Regulacje dotyczące HOA również zostały zaostrzone – HOA mają teraz limity dotyczące super-zastawów i więcej zasad zapewniających przejrzystość.

Aktualizacje legislacyjne dotyczące podatków od nieruchomości: W związku z oburzeniem z powodu wzrostu podatków od nieruchomości, prawdopodobne jest, że legislatura ponownie zajmie się ulgami w 2025 roku. Jeśli zostanie uchwalone nowe prawo (lub inicjatywa referendalna), może ono ograniczyć wzrosty wartości katastralnej lub trwale obniżyć stawki podatkowe. Propozycja z 2024 roku (Prop HH) miała nieznacznie obniżyć stawki i dać właścicielom zamieszkałych domów niewielką ulgę, w zamian za zmniejszenie przyszłych zwrotów Tabor ballotpedia.org coloradonewsline.com. Wyborcy odrzucili tę propozycję, ale pewne ulgi (zwłaszcza dla seniorów) mogą powrócić. Już teraz legislatura zapewniła jednorazowe rozszerzenie ulgi homestead dla seniorów/weteranów w 2023 roku. Dla celów planowania właściciele nieruchomości powinni być świadomi, że podatki mogą pozostać wysokie i uwzględnić to w rachunku zysków i strat. Z drugiej strony, jeśli ulgi zostaną uchwalone w 2025 lub 2026 roku, może to pozytywnie wpłynąć na zdolność nabywczą (niższe podatki sprawiają, że posiadanie nieruchomości jest nieco bardziej przystępne w porównaniu z wynajmem).

Podsumowując, środowisko regulacyjne Denver aktywnie ewoluuje, aby zaradzić kryzysowi mieszkaniowemu – głównie poprzez łagodzenie przepisów dotyczących zagospodarowania przestrzennego i oferowanie zachęt dla rozwoju mieszkań dostępnych cenowo – a jednocześnie odpowiada na obawy społeczności poprzez ochronę najemców i standardy jakości. Dla interesariuszy to trochę mieszana torba: więcej możliwości rozwoju (ADU, większa gęstość zabudowy), ale także nowe obowiązki (licencjonowanie wynajmu, wymogi dotyczące mieszkań włączających). Trend wydaje się zmierzać w kierunku ułatwiania zwiększenia podaży mieszkań jako głównego rozwiązania problemu dostępności cenowej, co w dłuższej perspektywie powinno przynieść korzyści rynkowi poprzez zwiększenie zasobów i zapobieganie bardzo niestabilnym wzrostom cen. Jednak w okresie przejściowym kluczowe są zgodność z przepisami i adaptacja. Ci, którzy są na bieżąco z tymi zmianami (na przykład właściciele domów, którzy teraz odkrywają, że mogą zbudować ADU tam, gdzie wcześniej nie było to dozwolone, lub właściciele mieszkań upewniający się, że mają licencję), poradzą sobie lepiej niż ci, których zmiany zaskoczą. Równowaga Denver między wspieraniem wzrostu a troską o sprawiedliwość społeczną nadal będzie kształtować wyniki na rynku nieruchomości w przyszłości.

Opinie ekspertów i branżowe

Aby uzupełnić ten raport, posłuchajmy perspektyw lokalnych ekspertów – pośredników nieruchomości, ekonomistów i deweloperów – na temat klimatu nieruchomości w Denver. Ich spostrzeżenia z pierwszej ręki pomagają osadzić dane w kontekście:

1. „Rynek w fazie rekalibracji” – Amanda Snitker, Denver Metro Association of Realtors: Snitker, przewodnicząca Komitetu Trendów Rynkowych DMAR, opisuje rok 2025 na rynku mieszkaniowym w Denver jako „studium rekalibracji”. Zauważa, że zarówno kupujący, jak i sprzedający weszli w ten rok z nierealistycznymi oczekiwaniami (kupujący liczyli na spadki stóp procentowych, sprzedający zakładali, że dwucyfrowy wzrost cen będzie się utrzymywał), ale „rzeczywistość okazała się znacznie bardziej złożona”. Stopy kredytów hipotecznych pozostały wysokie, podaż gwałtownie wzrosła, a przystępność cenowa dyktuje zachowania dmarealtors.com dmarealtors.com. Sprzedający nie mogą już wyceniać nieruchomości na podstawie zeszłorocznego szczytu i oczekiwać wojny licytacyjnej; ci, którzy tak robią, napotykają na „wahanie, stracone okazje i zablokowane transakcje”. Kupujący z kolei nie powinni próbować idealnie wyczuć momentu na najniższą stopę procentową, bo mogą przegapić domy, które są teraz w ich zasięgu. Jej rada: sukces zależy teraz od dostosowania się do obecnych warunków – zachowania przyziemności, bycia na bieżąco i reagowania na nową rzeczywistość dmarealtors.com dmarealtors.com. Innymi słowy, to nie jest „zły” rynek, tylko inny, nagradzający tych, którzy szybko się adaptują. Snitker wskazuje pozytywy: kupujący mają więcej swobody i przewagi, a dobrze przygotowane domy wciąż się sprzedają w ciągu kilku tygodni, podczas gdy te przewartościowane lub zaniedbane zalegają na rynku denverite.com denverite.com. To zdrowe zrównoważenie. Żartuje, „ci, którzy pozostaną przyziemni… będą tymi, którzy odniosą sukces. Świadomość w czasie rzeczywistym to najcenniejszy atut.” dmarealtors.com. To oddaje ogólny nastrój wielu pośredników: rynek w Denver nie załamuje się – on się normalizuje, a uczestnicy muszą odpowiednio dostosować swoje strategie.

2. Nagły wzrost zapasów i rynek sprzyjający kupującym – Orphe Divounguy, ekonomista Zillow: Senior ekonomista Zillow, Orphe Divounguy, zwrócił uwagę na to, jak. Powołując się na rekordowy poziom obniżek cen (38% ofert z obniżkami), napisał: axios.com . Divounguy podkreśla, że po latach gwałtownego wzrostu, posiadanie zapasów powyżej średniej krajowej i kupujących z siłą negocjacyjną to dobra rzecz dla długoterminowej stabilności rynku axios.com axios.com . Jednak ostrzega również, że, mimo że obecne warunki im sprzyjają axios.com . Jego spostrzeżenie sugeruje, że choć wskaźniki wskazują na rynek kupującego, jest to poniekąd, jeśli ci kupujący nie mogą sobie pozwolić na zakup. Podkreśla to potrzebę kreatywnych rozwiązań, które pomogą najemcom stać się właścicielami (takich jak pomoc w wpłacie własnej lub obniżki stóp procentowych). Badania Zillow wykazały również, że zapasy w Denver należą do nielicznych na poziomie powyżej stanu sprzed pandemii axios.com , co jego zdaniem jest powrotem do bardziej zrównoważonych warunków, a nie sygnałem ostrzegawczym. Podsumowując, zdaniem Divounguya, ale przejście to jest wyboiste z powodu wysokich kosztów finansowania.

3. Perspektywy komercyjne i miękkie lądowanie – Lindsay Gilbert, broker biurowy CBRE: Na froncie komercyjnym Lindsay Gilbert, wiceprezes CBRE w Denver, przedstawiła ostrożnie optymistyczne prognozy dla biur: „Widzieliśmy oznaki stabilizacji… Wchodząc w 2025 rok, myślę, że ludzie mają nadzieję i czują się pewniej, że gospodarczo mieliśmy miękkie lądowanie, co oczywiście pomaga rynkowi nieruchomości, jeśli chodzi o to, że firmy teraz czują się trochę pewniej, podejmując te długoterminowe decyzje dotyczące biur.” coloradosun.com. Według Gilbert najgorsze pandemiczne zawirowania mogą być już za nami – pod koniec 2024 roku niektóre firmy ugruntowały swoje polityki hybrydowe i zaczęły ponownie wynajmować powierzchnie (wynajem biur w Denver wzrósł o 13% r/r) coloradosun.com. Zauważa, że wielu pracodawców ustaliło „trzy dni w tygodniu” w biurze coloradosun.com, co oznacza, że nadal potrzebują znaczącej (choć mniejszej) powierzchni i odpowiednio podpisują umowy najmu. Zauważyła także wzrost liczby podnajmów przejmowanych przez nowych najemców, co zmniejsza ukrytą podaż coloradosun.com. Z perspektywy Gilbert wynika, że rynek biurowy w Denver, choć wciąż bardzo wymagający, nie jest w stanie swobodnego spadku – dostosowuje się do nowego poziomu bazowego. Jej wzmianka o miękkim lądowaniu gospodarczym jest kluczowa: zróżnicowana gospodarka Denver (technologie, przemysł kosmiczny, opieka zdrowotna, odnawialne źródła energii itd.) może uniknąć głębokiej recesji, pozwalając firmom odzyskać pewność siebie. To z kolei pomaga stopniowo odbudowywać rynek nieruchomości komercyjnych. W praktyce mówi: narracja o 35% pustostanie w centrum Denver nie jest wyłącznie katastroficzna – pod powierzchnią trwa aktywność, która wypełnia część tej przestrzeni. Właściciele muszą po prostu przetrwać ten okres, przyciągając najemców wysoką jakością, bo popyt kieruje się ku jakości.

4. Wgląd dewelopera – przełomowe projekty i przyszły wzrost: Ze strony deweloperskiej warto rozważyć wizję przedstawioną przez zespół stojący za projektem River Mile, gdy Denver zatwierdziło go w połowie 2025 roku. Nazwali go „jednym z najbardziej ambitnych projektów rewitalizacji miejskiej w historii Kolorado”, prognozując 25 000 nowych miejsc pracy i 16 450 nowych mieszkańców dzięki realizacji River Mile unitedstatesrealestateinvestor.com unitedstatesrealestateinvestor.com. Szef rozwoju Revesco (przed przejęciem przez KSE) często mówił o centrum Denver jako „gotowym na ewolucję” – zamieniając parkingi w tętniące życiem dzielnice. Po zatwierdzeniu projektu analitycy zauważyli, że River Mile „pozycjonuje centrum Denver na fazę przełomowego wzrostu, osiągając najwyższą gęstość zabudowy miejskiej w Denver” po zakończeniu budowy unitedstatesrealestateinvestor.com. Optymizm polega tutaj na tym, że deweloperzy widzą silne, długoterminowe fundamenty w Denver – wystarczające, by uzasadnić inwestycje warte miliardy dolarów. Zakładają dalszy napływ ludności i zainteresowanie firm obecnością w mieście, jeśli środowisko będzie odpowiednie (zabudowa wielofunkcyjna, dostęp do transportu, udogodnienia). Można by zacytować regionalną ekonomistkę, taką jak Patty Silverstein (często doradzającą izbie handlowej Denver): wskazywała ona, że gospodarka Denver i zapotrzebowanie na mieszkania będą nadal rosły, choć w umiarkowanym tempie, a inwestowanie w mieszkalnictwo i infrastrukturę już teraz jest kluczowe, by uniknąć zatorów w przyszłości. Zasadniczo, eksperci są zgodni, że Denver musi rozwijać się „mądrze” – zwiększając gęstość zabudowy, dostępność transportu i przystępność cenową – by utrzymać swój impet. River Mile i podobne projekty to sektor prywatny dostosowujący się do tej wizji.

5. Nastroje branży dotyczące wyzwań: Eksperci również nie są ślepi na ryzyka. Na przykład Colorado Association of Realtors w swoich raportach podkreśliło, jak stopy procentowe kredytów hipotecznych zdefiniowały rynek w latach 2023–24 i prawdopodobnie będą kształtować także rok 2025, mówiąc, że „kupujący są teraz bardzo wrażliwi nawet na niewielkie zmiany stóp” i że każdy wzrost wyklucza z rynku kolejne osoby dmarealtors.com. Przewidują, że jeśli stopy spadną poniżej 6%, nagromadzony popyt gwałtownie wzrośnie – to odczucie podziela wielu agentów nieruchomości, którzy mają klientów czekających na lepsze warunki. Po stronie najmu, Apartment Association of Metro Denver zauważyło w 2024 roku, że napływ nowych mieszkań był „mile widzianą ulgą dla najemców, wreszcie jakaś siła negocjacyjna”, ale ostrzegło, że „do 2025 roku spodziewamy się, że absorpcja dogoni podaż i znów wzrośnie poziom zajętości”, co oznacza, że najemcy nie powinni liczyć na utrzymanie się nadpodaży corken.co corken.co. Sugeruje to, że zarządcy nieruchomości przygotowują się na powrót rynku na korzyść właścicieli, gdy populacja wprowadzi się do nowych lokali.

Na koniec perspektywa na szerszy obraz: ekonomista rynku nieruchomości Patrick Duffy (cytowany przez U.S. News) stwierdził, że w skali kraju „kolejne pięć lat prawdopodobnie przyniesie większą aktywność sprzedażową, ale należy się spodziewać bardziej płaskich wzrostów cen” facebook.com. Odnosząc to do Denver, zgadza się to z przekonaniem, że wolumen transakcji wzrośnie, gdy ludzie przyzwyczają się do nowej normalności, ale nie zobaczymy już szalonych wzrostów cen – co oznacza zdrowszą, bardziej zrównoważoną trajektorię rynku. Wielu lokalnych ekspertów to potwierdza: Denver wchodzi w okres stabilności i zrównoważonego rozwoju. Jak ujęła to jedna z agencji, „2025 to czas, gdy Denver odzyskuje swój rytm w zrównoważony sposób – koniec z gwałtownymi zmianami, tylko stabilny rozwój.”

