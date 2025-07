Boom Imobiliário Alpino: Por Dentro das Perspectivas do Mercado Imobiliário de Verbier para 2025

Aninhada nos Alpes Suíços, Verbier há muito tempo é sinônimo de esqui de luxo e chalés sofisticados. Em 2025, seu mercado imobiliário está alcançando novos patamares, com preços recordes e demanda crescente. Na verdade, Verbier foi recentemente coroada como a “Melhor Estação de Esqui do Mundo” (World Ski Awards 2022) heavenpublicity.co.uk, ressaltando seu apelo global. Este relatório fornece uma análise abrangente do mercado imobiliário de Verbier nos segmentos residencial, comercial e de luxo, e oferece uma perspectiva para 2025 e os próximos anos. São examinadas as principais tendências, perfis de compradores, rendimentos de aluguel, projetos de infraestrutura e mudanças regulatórias – com comparações a outros destinos alpinos de destaque – para equipar investidores e compradores com informações acionáveis.

Índice

Imóveis Residenciais em Verbier – Tendências de mercado, níveis de preços e oferta de moradias. Segmento de Propriedades de Luxo – Chalés de prestígio, demanda ultra premium e previsões. Imóveis Comerciais e de Hospitalidade – Espaços comerciais, hotéis e instalações do resort. Tendências de Mercado e Projeções de Preço (2025–2028) – Desempenho recente e perspectivas futuras. Compradores e Investidores: Demografia e Motivações – Quem está comprando e por quê. Insights do Mercado de Aluguéis – Padrões sazonais de demanda e retornos de aluguel. Projetos de Infraestrutura e Desenvolvimento – Novos teleféricos, comodidades e melhorias no resort. Ambiente Legal e Regulatório – Leis, impostos e mudanças que afetam os investimentos. Verbier vs. Outros Resorts Alpinos – Como Verbier se compara a St. Moritz, Zermatt, etc. Conclusão e Perspectivas – Resumo das descobertas e expectativas para o futuro.

Vamos explorar o dinâmico cenário imobiliário de Verbier e ver o que está por vir para este renomado mercado alpino.

Imóveis Residenciais em Verbier

O mercado dede Verbier tem apresentado uma trajetória de forte alta, impulsionada pela oferta escassa e pela demanda global. Desde 2020, os preços das casas de férias suíças (como as de Verbier) dispararam mais de– cerca de 10 pontos percentuais acima do crescimento do mercado imobiliário suíço em geral ubs.com . Em Verbier, especificamente, os valores dos imóveis subiram aproximadamente, revertendo uma queda anterior e estabelecendo novos recordes ubs.com . No início de 2025, um apartamento ou chalé de alta qualidade em Verbier custa pelo menos, um aumento de cerca de 2,8% em relação ao ano anterior ubs.com ubs.com . Isso faz de Verbier um dos mercados alpinos mais caros, ficando atrás apenas de St. Moritz na Suíça ubs.com . Para residências ultra-prime nas melhores localizações de Verbier, os preços normalmente chegam a– e em alguns casos excepcionais já ultrapassaram a marca de seis dígitos por metro quadrado ubs.com

A oferta está extremamente restrita. A lei de Segundas Residências “Lex Weber” de 2012 (implementada em 2016) limitou a construção de segundas residências a 20% do estoque habitacional em áreas turísticas, efetivamente paralisando novas construções de casas de férias em lugares como Verbier, que há muito superaram o limite ubs.com knightfrank.com. Como resultado, o estoque diminuiu – em 2024, o número de casas nos Alpes à venda estava 40% menor do que em 2019 alpinepropintel.com. Apenas cerca de 1,5–2% do estoque total de moradias em resorts de montanha suíços está no mercado a qualquer momento alpinepropintel.com. A própria oferta de anúncios em Verbier frequentemente fica abaixo desta média já baixa, criando intensa competição por chalés desejáveis. Quando um apartamento de qualidade entra no mercado, ocorre frequentemente uma disputa de lances (com casos de propriedades sendo vendidas acima do preço pedido) – uma tendência até mesmo descrita como o retorno do gazumping no micro-mercado de Verbier countrylife.co.uk countrylife.co.uk.

O estoque habitacional em Verbier varia desde chalés e apartamentos antigos dos anos 1970 (muitos prontos para reformas luxuosas) até um punhado de novos empreendimentos que conseguiram ser construídos antes da proibição. Novos apartamentos são excepcionalmente raros. Compradores que preferem unidades modernas prontas para morar têm poucas opções, o que aumenta ainda mais os preços de qualquer imóvel novo ou totalmente renovado countrylife.co.uk. Muitos dos chalés existentes em áreas privilegiadas (Sonalon, Les Esserts, Le Rouge, etc.) receberam investimentos significativos em reformas para padrões ultra elevados countrylife.co.uk. De modo geral, o setor residencial de Verbier é caracterizado por alta demanda versus oferta limitada, garantindo que, mesmo com a estabilização do mercado após o boom da pandemia, os preços permaneçam elevados.

Resort (Cantão) Preço Médio (CHF/m²) Variação de Preço 2024 Destaques do Mercado Verbier (VS) 22.100 ubs.com +2,8% a/a ubs.com Demanda global; oferta escassa (limite Lex Weber) St. Moritz (GR) 22.300 ubs.com +4,0% a/a ubs.com Ultra-premium; mercado de luxo histórico Zermatt (VS) 20.900 ubs.com +5,5% a/a ubs.com Resort icônico sem carros; forte crescimento recente Gstaad (BE) 20.600 <a href=”https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/life-goals/real-estate/ubs-alpine-property-focus/_jcr_content/root/contentarea/mainpar/toplevelgrid_9059155/col_1/table_copy.1351711619.file/dGFibGVUZXh0PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd20vZ2xvYmFsL2Npby9kb2MvYWxwaW5lLXByb3BlcnR5LWZvY3VzL3N3aXNzLWFwZi1lbi0yMDI1LnB+3,0% a/a ubs.com Aldeia exclusiva; altitude mais baixa, atratividade durante o ano todo Andermatt (UR) 20.200 ubs.com –3,3% a/a ubs.com Resort emergente; nova oferta (estrangeiros isentos da Lex Koller)

Fontes: UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com.Os preços são para segundas residências de “alta qualidade” no 1º trimestre de 2025.Abreviações dos cantões: VS = Valais, GR = Grisões, BE = Berna, UR = Uri.

Instantâneo de Preços (1º trimestre de 2025): O preço médio em Verbier (~CHF 22 mil/m²) está no auge dos mercados alpinos. Para contextualizar, isso é equivalente a St. Moritz (CHF 22,3 mil/m²) e superior a Zermatt (~CHF 20,9 mil) ou Gstaad (~CHF 20,6 mil) ubs.com. A tabela abaixo destaca Verbier e alguns concorrentes selecionados:

Notavelmente, o mercado residencial de Verbier é fortemente influenciado por compradores de segunda residência em vez de residentes locais. Muitas propriedades são chalés sazonais usados para férias ou renda de aluguel, em vez de moradias ocupadas em tempo integral. (As vilas de Le Châble e Bruson, na parte baixa da montanha, oferecem mais residências principais e preços relativamente mais acessíveis, ainda com ligação à área de esqui de Verbier heavenpublicity.co.uk.) Em Verbier propriamente dita, a combinação de prestígio, nova construção limitada e uma base de compradores internacional sugere que os preços residenciais permanecerão resilientes. Mesmo com o esfriamento do crescimento acelerado de 2020–2022, o desequilíbrio fundamental entre alta demanda e baixa oferta continua sustentando o valor dos imóveis em Verbier.

Segmento de Propriedades de Luxo

O segmento de luxo em Verbier merece atenção especial, pois representa alguns dos imóveis mais exclusivos dos Alpes. Isso inclui chalés multimilionários em posições privilegiadas (muitas vezes com acesso ski-in/ski-out, comodidades extensas e vistas panorâmicas). Verbier possui uma das maiores seleções de “chalés troféu” da Suíça, tornando-se um ímã para compradores de altíssimo patrimônio countrylife.co.uk. Nos últimos anos, vendas ultra-prime em Verbier bateram recordes – por exemplo, há relatos de imóveis negociados muito acima de CHF 30 milhões, e preços por metro quadrado acima de CHF 35.000 agora já são “a norma” para casas de altíssimo padrão ubs.com.

Tendências Pós-Pandemia: Durante o boom da pandemia (2020–2022), casas alpinas de luxo tiveram ganhos de preços sem precedentes (o mercado geral de Verbier subiu cerca de 10% somente em 2022) jamesedition.com. Em contraste, 2023 e 2024 trouxeram uma leve desaceleração nesse segmento. Segundo o UBS, os preços dos imóveis de luxo na Suíça subiram apenas 2% em 2023, após um salto de 10% em 2022 jamesedition.com. Esse esfriamento foi influenciado por um franco suíço mais forte, taxas de hipoteca mais altas e uma economia global em desaceleração – fatores que tornaram os chalés suíços de luxo um pouco menos acessíveis ou atraentes no curto prazo jamesedition.com jamesedition.com. Em Verbier, observadores notaram que o interesse dos compradores diminuiu a partir de meados de 2022, e algumas listas de imóveis de alto padrão até tiveram modestas correções de preço ou margem para negociação no final de 2023 alpinepropintel.com alpinepropintel.com.

No entanto, essa moderação no crescimento é vista por muitos como uma estabilização saudável, e não uma recessão. Compradores com grande disponibilidade de capital ainda são numerosos, e o segmento mais alto do mercado permanece resiliente. Especialistas do setor preveem que propriedades acima de CHF 10 milhões manterão seu valor e continuarão atraindo interesse, enquanto aquelas por volta dos CHF 5 milhões podem ser mais impactadas pelo custo do financiamento jamesedition.com jamesedition.com. Em Verbier, uma onda de novos bilionários e multi-milionários (o número de bilionários na Suíça subiu 10% no ano passado) garante um fluxo constante de potenciais compradores de luxo jamesedition.com.

Perfil do Comprador: Os compradores de chalés de luxo em Verbier são uma mistura internacional de Indivíduos Ultra-Ricos (UHNWI) – frequentemente empresários, profissionais de finanças ou celebridades – que priorizam o estilo de vida e a exclusividade. Estrangeiros desempenham um papel importante (mais sobre o perfil dos compradores em uma seção posterior), embora a elite suíça também esteja ativa. Muitos desses compradores são compradores à vista ou possuem um horizonte de longo prazo, o que significa que são menos sensíveis a mudanças de curto prazo nas taxas de juros alpinepropintel.com. Durante a pandemia, alguns compradores de luxo foram motivados pelo apelo dos retiros alpinos como refúgios seguros e escapes privados. Hoje, as motivações incluem investimento familiar para sucessivas gerações (deixar o chalé como herança), diversificação de portfólio e a possibilidade de aproveitar o renomado esqui e a cena social de Verbier.

Vale destacar um obstáculo sutil para o segmento de luxo: a força renovada do franco suíço. Um franco forte torna os imóveis suíços mais caros para compradores de moeda estrangeira; analistas do UBS alertam que a continuação da valorização do franco pode reduzir a demanda pelas casas mais caras de Verbier, potencialmente direcionando alguns compradores para destinos alpinos um pouco mais “baratos” ubs.com ubs.com. Por enquanto, no entanto, o prestígio de Verbier e o estoque limitado de chalés de alto padrão mantêm a pressão ascendente sobre os valores. Mesmo os indícios de um mercado favorável ao comprador (vendas mais lentas, pequenos ajustes de preço) estão restritos principalmente a propriedades intermediárias, enquanto os verdadeiros imóveis de luxo continuam altamente cobiçados.

Olhando para o futuro, espera-se que o setor de luxo em Verbier permaneça robusto, mas seletivo. O crescimento dos preços pode ser moderado nos próximos anos, contudo o teto para valores recordes continua subindo – especialmente à medida que chalés recém-renovados e “de tirar o fôlego” chegam ao mercado. Um exemplo é a recente apresentação do Chalet No.14, um antigo chalé privado agora operando como um hotel/boutique de ultra luxo, que demonstra o apetite contínuo pelo requinte no setor imobiliário de Verbier (com diárias e avaliações de vendas refletindo o segmento mais alto) newhotels.guide telegraph.co.uk. Em resumo, o mercado imobiliário de luxo de Verbier está posicionado como uma aposta de valor a longo prazo: a oferta é praticamente fixa e a demanda dos ricos do mundo por um pedaço do estilo de vida de Verbier permanece consistentemente alta alpinepropintel.com jamesedition.com.

Imóveis Comerciais & de Hospitalidade

Além de chalés e apartamentos, o cenário imobiliário de Verbier inclui um modesto, porém importante, setor comercial – nomeadamente espaços de varejo, restaurantes/bares, hotéis e outros imóveis ligados ao turismo. Como vila resort de esqui, o setor comercial de Verbier está intimamente ligado à indústria hoteleira e à economia turística local.

Varejo e Gastronomia: O centro da vila de Verbier apresenta boutiques sofisticadas, lojas de material de esqui, bares de après-ski e restaurantes de alta gastronomia, muitos dos quais ocupam unidades comerciais no nível da rua. A procura por pontos de varejo privilegiados em Verbier é alta durante as temporadas de inverno e verão, já que marcas de luxo e negócios locais disputam o consumo dos turistas. Os aluguéis para espaços bem localizados tendem a ser elevados (comparáveis a ruas de grandes cidades) devido à clientela abastada e ao intenso fluxo de pessoas no inverno. No entanto, o mercado comercial é de escala muito pequena; há poucas unidades disponíveis e a rotatividade é baixa. Comerciantes locais geralmente mantêm contratos longos e, quando surgem opções para aluguel ou compra, elas são rapidamente ocupadas, às vezes por operadores de hospitalidade em expansão. Uma tendência recente tem sido negócios existentes adquirirem chalés ou apartamentos para converter em alojamento para funcionários ou armazenamento, devido à severa escassez de moradias para trabalhadores sazonais knightfrank.com. Isso indica como até o setor residencial se cruza com as necessidades comerciais em Verbier – empregadores investem em imóveis para garantir moradia para sua força de trabalho, por conta da escassez de aluguéis ameaçar suas operações.

Hotéis e Resorts: O estoque hoteleiro de Verbier varia de charmosos B&Bs a propriedades cinco estrelas. Notavelmente, o W Verbier Hotel (inaugurado em 2013) colocou Verbier no mapa da hotelaria de luxo de marca e tem sido consistentemente classificado entre os melhores hotéis de esqui do mundo. O W, juntamente com hotéis boutique de design como o Experimental Chalet, impulsionam a competição no segmento de acomodações de alto padrão worldskiawards.com cntraveller.com. As taxas de ocupação dos hotéis em Verbier têm sido muito saudáveis desde a pandemia – 2022 e 2023 registraram uma forte recuperação no turismo de esqui. Nas semanas de pico do inverno, os hotéis frequentemente operam próximos à capacidade máxima, permitindo tarifas premium nos quartos. Os operadores estenderam a temporada (abrindo mais cedo no inverno e promovendo atividades de verão) para maximizar o uso; por exemplo, os teleféricos de Verbier agora visam operar do início de dezembro até o final de abril seeverbier.com, beneficiando a ocupação hoteleira.

Há alguns novos empreendimentos de hospitalidade em andamento que irão aprimorar o perfil imobiliário comercial de Verbier. Um deles é a remodelação do Chalet Carlsberg nas encostas em “L’Inkontro,” um moderno conceito de bar/restaurante alpino, concluída para a temporada 2023/24 heavenpublicity.co.uk heavenpublicity.co.uk. Em La Tzoumaz, nas proximidades (ligada a Verbier por teleféricos), o restaurante de sucesso “Papill’on” expandiu em 2024, adicionando um pequeno hotel boutique com 9 quartos heavenpublicity.co.uk – um sinal de que até mesmo as vilas ao redor estão investindo para captar a demanda excedente. Na vila de Verbier, novos cafés e espaços híbridos (como o Le Koti, em Le Châble, que mistura cafeteria, pub e bistrô) estão abrindo para atender turistas e residentes durante todo o ano heavenpublicity.co.uk. Embora esses projetos individuais sejam relativamente pequenos, juntos apontam para um cenário de hospitalidade vibrante que continua a evoluir. Investidores interessados em imóveis comerciais em Verbier geralmente buscam aquisições ou remodelações de hotéis, mas as oportunidades são raras – a maioria dos hotéis é de propriedade familiar ou já pertence a holdings de investimento de longo prazo. Quando um hotel é colocado à venda, o interesse é alto, geralmente vindo de grupos internacionais de hospitalidade ou fundos imobiliários, refletindo a confiança nos fundamentos turísticos de Verbier.

Infraestrutura como Ativos Comerciais: Outro aspecto do mercado imobiliário comercial de Verbier é a infraestrutura de esqui (teleféricos, etc.), que é operada pela Téléverbier. Embora não seja “imobiliário” no sentido tradicional, os teleféricos e as melhorias na área de esqui impactam significativamente o valor de todas as propriedades em Verbier. Em 2022, a operadora global de estações de esqui Vail Resorts ganhou destaque ao adquirir uma participação nas operações de esqui de Andermatt, gerando especulações de que grandes players poderiam mirar outros resorts suíços mansionglobal.com. A empresa de teleféricos de Verbier, porém, afirmou que não estava em negociações e que o resort não está à venda vaildaily.com. Mesmo assim, o interesse destaca como a infraestrutura de Verbier é um ativo valioso por si só. O investimento contínuo da Téléverbier (veja a próxima seção sobre novos teleféricos) é, na prática, um investimento na atratividade imobiliária mais ampla do destino.

Resumindo, o setor imobiliário comercial de Verbier é pequeno, mas próspero, impulsionado pela popularidade do resort. Espaços para lojas e restaurantes têm preços elevados, e hotéis desfrutam de forte demanda e aumento de visitantes ao longo do ano. A sinergia entre turismo e valorização imobiliária é clara – à medida que o fascínio de Verbier para esquiadores e turistas cresce, as propriedades comerciais que atendem esses visitantes tornam-se mais lucrativas, sustentando o interesse dos investidores. Embora dados sobre valores de aluguel comercial e rendimentos não sejam amplamente publicados, evidências anedóticas indicam baixa vacância e aluguéis estáveis ou em alta em localizações privilegiadas, sugerindo um mercado favorável aos proprietários. Investidores interessados em imóveis comerciais em Verbier devem observar a oferta limitada e a complexidade regulatória (operações hoteleiras podem estar sujeitas a rígido zoneamento e licenciamento). De modo geral, o mercado comercial voltado à hospitalidade em Verbier complementa o setor residencial ao reforçar o ecossistema de luxo do resort.

Tendências de Mercado & Previsões de Preço (2025–2028)

Após uma valorização extraordinária nos valores dos imóveis durante 2020–2022, o mercado imobiliário de Verbier está entrando em uma fase de crescimento normalizado. Em 2024, os preços das casas de férias suíças subiram cerca de 4% em média, o que é saudável, mas representa uma desaceleração em relação aos saltos anuais de 6–10% observados nos dois anos anteriores ubs.com jamesedition.com. Verbier, especificamente, registrou um aumento de cerca de 3% em 2024 (1º trimestre de 2025 vs 1º trimestre de 2024) ubs.com. Para 2025, analistas preveem uma valorização adicional, mas em um ritmo ainda mais moderado ubs.com. A equipe de imóveis do UBS prevê que os preços das casas nos Alpes voltem a subir em 2025, mas mais lentamente do que em 2024 ubs.com – provavelmente significando crescimento de dígito único baixo (na ordem de 2–3%). Essa perspectiva moderada reflete o mercado atingindo um alto patamar, em que a sustentabilidade tem prioridade sobre a euforia.

Os principais fatores que influenciam a previsão de 2025–2028 incluem:

Taxas de Juros e Financiamento: O cenário hipotecário da Suíça mudou em 2023–2024, com o banco central elevando as taxas de juros após níveis historicamente baixos. No entanto, em meados de 2025, a taxa básica do Banco Nacional Suíço era de modestos 0,25%, e as expectativas eram de que as taxas permanecessem baixas ou até caíssem ligeiramente até 2026 investropa.com. O financiamento barato (e a recente queda nas taxas hipotecárias) torna a propriedade mais atraente em relação ao aluguel investropa.com investropa.com, o que sustenta a demanda. No entanto, os custos de empréstimo mais altos do que há dois anos reduziram o orçamento de alguns compradores marginais, especialmente no mercado intermediário. A maioria dos compradores em Verbier tem baixa alavancagem (muitos pagam à vista ou dão mais de 50% de entrada), então as taxas de juros não são tão críticas aqui como em mercados urbanos, mas ainda influenciam o sentimento geral. A perspectiva de taxas estáveis ou menores em 2025–2027 é um aspecto positivo para o crescimento dos preços, embora o crescimento seja modesto.

O cenário hipotecário da Suíça mudou em 2023–2024, com o banco central elevando as taxas de juros após níveis historicamente baixos. No entanto, em meados de 2025, a taxa básica do Banco Nacional Suíço era de modestos 0,25%, e as expectativas eram de que as taxas permanecessem baixas ou até caíssem ligeiramente até 2026 investropa.com. O financiamento barato (e a recente queda nas taxas hipotecárias) torna a propriedade mais atraente em relação ao aluguel investropa.com investropa.com, o que sustenta a demanda. No entanto, os custos de empréstimo mais altos do que há dois anos reduziram o orçamento de alguns compradores marginais, especialmente no mercado intermediário. (muitos pagam à vista ou dão mais de 50% de entrada), então as taxas de juros não são tão críticas aqui como em mercados urbanos, mas ainda influenciam o sentimento geral. A perspectiva de taxas estáveis ou menores em 2025–2027 é um aspecto positivo para o crescimento dos preços, embora o crescimento seja modesto. Clima Econômico Global: O ciclo do mercado imobiliário de luxo está ligado à fortuna dos mais ricos. Se os mercados de ações e os lucros corporativos tiverem bom desempenho, mais capital flui para segundas residências. O ano passado teve certa volatilidade nos mercados globais, mas 2025 até agora viu uma melhora na confiança dos investidores. Dito isso, a incerteza econômica (inflação, tensões geopolíticas) pode impor desafios. Os imóveis em Verbier são frequentemente vistos como um ativo de “porto seguro” , devido à estabilidade da Suíça. Durante períodos de turbulência global, a demanda por imóveis suíços pode até aumentar, já que os investidores buscam preservar seu patrimônio em ativos estáveis. Assim, um crescimento global moderado com volatilidade episódica (a visão consensual) pode paradoxalmente sustentar o apelo de Verbier como um investimento seguro.

O ciclo do mercado imobiliário de luxo está ligado à fortuna dos mais ricos. Se os mercados de ações e os lucros corporativos tiverem bom desempenho, mais capital flui para segundas residências. O ano passado teve certa volatilidade nos mercados globais, mas 2025 até agora viu uma melhora na confiança dos investidores. Dito isso, a incerteza econômica (inflação, tensões geopolíticas) pode impor desafios. Os imóveis em Verbier são frequentemente vistos como um , devido à estabilidade da Suíça. Durante períodos de turbulência global, a demanda por imóveis suíços pode até aumentar, já que os investidores buscam preservar seu patrimônio em ativos estáveis. Assim, um crescimento global moderado com volatilidade episódica (a visão consensual) pode paradoxalmente sustentar o apelo de Verbier como um investimento seguro. Demografia – A Onda dos Baby Boomers: Um fator interessante de demanda é o grande contingente de baby boomers abastados (atualmente entre o final dos 50 e 70 anos) entrando na aposentadoria ou semi-aposentadoria. Muitos estão vendendo negócios ou deixando cargos executivos com significativo patrimônio e têm interesse em investir em propriedades relacionadas ao estilo de vida. O UBS observa que esses boomers abastados têm sido uma força motriz na valorização do mercado de casas de férias nos últimos anos ubs.com. A dúvida é se essa tendência continuará. É provável que sim ao longo do final da década de 2020, pois essa geração prioriza gastos com retiros familiares e estilos de vida saudáveis ao ar livre. Verbier, com sua mistura de aventura e luxo, é um encaixe perfeito. Enquanto esse grupo demográfico (na Europa, Reino Unido, EUA) mantiver sua segurança financeira, continuará impulsionando a demanda por refúgios nos Alpes. Isso representa um ventos favoráveis estruturais para o médio prazo.

Um fator interessante de demanda é o grande contingente de baby boomers abastados (atualmente entre o final dos 50 e 70 anos) entrando na aposentadoria ou semi-aposentadoria. Muitos estão vendendo negócios ou deixando cargos executivos com significativo patrimônio e têm interesse em investir em propriedades relacionadas ao estilo de vida. O UBS observa que esses boomers abastados têm sido uma força motriz na valorização do mercado de casas de férias nos últimos anos ubs.com. A dúvida é se essa tendência continuará. É provável que sim ao longo do final da década de 2020, pois essa geração prioriza gastos com retiros familiares e estilos de vida saudáveis ao ar livre. Verbier, com sua mistura de aventura e luxo, é um encaixe perfeito. Enquanto esse grupo demográfico (na Europa, Reino Unido, EUA) mantiver sua segurança financeira, continuará impulsionando a demanda por refúgios nos Alpes. Isso representa um para o médio prazo. Dinâmica de Oferta e Novas Construções: A oferta deve continuar limitada. Embora uma recente mudança na lei (em vigor a partir de outubro de 2024) tenha relaxado levemente os limites para a construção de segundas residências – permitindo que alguns apartamentos antigos existentes sejam ampliados em 30%, mesmo que isso crie novas unidades ubs.com – isso não muda o jogo no curto prazo. Isso pode resultar em mais alguns apartamentos ou subdivisões de chalés chegando ao mercado em Verbier nos próximos anos, mas não o suficiente para amenizar a escassez. Novas construções em Verbier propriamente dita ficarão amplamente restritas a projetos previamente aprovados e à requalificação de estruturas antigas (virtualmente não há terrenos brutos disponíveis para grandes empreendimentos devido à zona e ao limite para segundas residências). Consequentemente, qualquer aumento na oferta será marginal e insuficiente para atender à forte demanda. Esse fundamento sugere pressão contínua de alta nos preços. Como observa um relatório, desde a aprovação da Iniciativa das Segundas Residências, a construção nos Alpes “praticamente parou”, então mesmo um pequeno aumento agora (incentivado pela flexibilização de 2024) apenas evita a estagnação total, sem superar a demanda ubs.com.

Considerando esses fatores juntos, a previsão de preços para Verbier até 2028 é cautelosamente otimista. Antecipamos um crescimento anual de valor de capital na faixa de 3–5% nos próximos anos investropa.com investropa.com. Isso assume que não haja uma grave crise econômica. Também considera que as potenciais mudanças regulatórias (discutidas mais adiante) não limitem fortemente a compra por estrangeiros. Um cenário de estabilização dos preços ou uma pequena correção pode ocorrer se, por exemplo, a Suíça apertar agressivamente as regras de compra ou se uma recessão global afetar os ativos de luxo. Mas, na ausência desses fatores, a expectativa é de valorização constante. Apoiado nisso, a perspectiva imobiliária suíça da Julius Baer de 2024 notou um aumento nas transações no fim de 2024 e “mais impulso esperado para 2025” investropa.com, indicando que qualquer desânimo pós-COVID foi de curta duração.

Importante destacar que, mesmo que o crescimento dos preços seja moderado, os níveis de preços deverão permanecer elevados. Há poucas evidências que sugiram que as avaliações em Verbier irão recuar significativamente – o piso é sustentado pela oferta limitada e pelos proprietários abastados que, em geral, não são vendedores forçados. De fato, muitos proprietários preferem manter ou alugar seus chalés do que vender em um mercado fraco, contribuindo para a baixa rotatividade. A Alpine Property Intelligence (uma consultoria em imóveis de esqui) prevê um cenário de “baixa rotatividade, preços caindo levemente [em alguns casos] e melhores oportunidades para compradores” no curto prazo alpinepropintel.com alpinepropintel.com. Na prática, isso significa mais negociação em transações individuais do que uma queda generalizada de preços.

Em resumo, espere estabilidade e crescimento moderado no mercado imobiliário de Verbier entre 2025 e 2028. O boom deu lugar a um pouso suave em um patamar elevado. Para investidores, isso implica que os principais ganhos dos próximos anos virão de rendimentos com aluguel e valorização de longo prazo – e não de revendas rápidas. E para compradores, significa que, embora os preços dificilmente “despencarão”, o ritmo de aumento é mais brando, oferecendo uma janela para entrar no mercado com menos frenesi do que o registrado no pico de 2021.

Compradores & Investidores: Demografia e Motivações

Uma das características marcantes de Verbier é sua base cosmopolita de compradores. Diferente de algumas áreas de esqui dominadas por proprietários domésticos, o mercado de casas de férias em Verbier é internacional por natureza ubs.com. Então, quem está comprando e por quê?

Nacionalidades e Demografia: Historicamente, os compradores britânicos têm uma relação de amor com Verbier – tanto que a estação ganhou apelidos como “Sloane Square on the Slopes”, em referência à elite londrina que faz de Verbier seu parquinho de inverno thegentlemansjournal.com. Ainda hoje, os compradores do Reino Unido continuam em destaque (embora o Brexit e alterações cambiais tenham trazido alguns desafios). Um relatório da Savills de 2014 chamou Verbier de “primeira escolha para muitos compradores britânicos” e o termômetro da demanda britânica nos Alpes countrylife.co.uk. Nos últimos anos, o perfil se ampliou: compradores abastados da Europa Ocidental (Bélgica, França, Alemanha, Escandinávia), Estados Unidos e, cada vez mais, do Oriente Médio e Ásia têm demonstrado interesse em propriedades nos Alpes Suíços. Muitos estrangeiros são atraídos pela estabilidade, segurança e prestígio da Suíça, além do esqui. Claro, os próprios compradores suíços também são ativos, especialmente famílias abastadas de Genebra ou outras cidades que desejam um refúgio no Valais. Em empreendimentos como Andermatt (que permite de forma exclusiva a compra irrestrita por estrangeiros), cerca de metade dos compradores são suíços, sendo o restante internacional mansionglobal.com. Verbier provavelmente tem uma proporção ainda maior de estrangeiros, dado sua reputação e o fato de que estrangeiros podem comprar lá (com permissões).

Segundo uma análise de mercado, as regiões suíças mais populares entre compradores estrangeiros abastados em 2024 foram Valais (onde fica Verbier), Ticino, Vaud, Grisões e Berna – basicamente as regiões alpinas e lacustres jamesedition.com. Entre as estações específicas, Verbier, St. Moritz e Gstaad geram o maior interesse por parte de compradores estrangeiros jamesedition.com. Isso está de acordo com a posição de Verbier como um resort de padrão mundial. Em essência, comprar uma casa em Verbier é muitas vezes visto como adquirir entrada em um clube internacional exclusivo.

Investidor vs. Comprador por Estilo de Vida: Os compradores em Verbier geralmente possuem uma motivação híbrida – parte investimento, parte estilo de vida. Pouquíssimos são especuladores ou flippers puros. O mercado imobiliário em Verbier costuma ser um investimento de longo prazo (horizonte de mais de 10 anos) e uma compra por paixão alpinepropintel.com. Como observa a Alpine Property Intelligence, casas de esqui são “muitas vezes o fruto de uma aspiração de longo prazo” e não são motivadas por lucros de curto prazo alpinepropintel.com. Os compradores geralmente planejam usar o imóvel para férias em família (ou até mesmo para uma semi-aposentadoria no futuro), enquanto também esperam que ele se valorize com o tempo. O fato de o endividamento normalmente ser baixo significa que os proprietários não são forçados a alugar ou vender – podem manter o imóvel durante os ciclos do mercado, o que contribui para a estabilidade alpinepropintel.com.

Motivações: Diversos fatores impulsionam as pessoas a investir no mercado imobiliário de Verbier:

Estilo de vida e lazer: No fundo, os compradores são apaixonados pelo esqui de classe mundial de Verbier (410 km de pistas nos 4 Vallées) e a vibrante cena après-ski heavenpublicity.co.uk. Ter um chalé aqui é um ativo de estilo de vida, oferecendo aventuras alpinas no inverno e uma variedade de atividades de verão (caminhadas, ciclismo, festivais) na entressafra schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. É um lugar onde “lendas, realeza e estrelas do pop” se misturam a entusiastas dos esportes heavenpublicity.co.uk – essencialmente uma combinação de glamour e autêntico charme montanhoso que poucos resorts conseguem igualar. Muitos compradores mencionam o desejo de ter um refúgio familiar onde memórias são criadas entre gerações.

No fundo, os compradores são apaixonados pelo heavenpublicity.co.uk. Ter um chalé aqui é um ativo de estilo de vida, oferecendo aventuras alpinas no inverno e uma variedade de atividades de verão (caminhadas, ciclismo, festivais) na entressafra schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. É um lugar onde “lendas, realeza e estrelas do pop” se misturam a entusiastas dos esportes heavenpublicity.co.uk – essencialmente uma combinação de glamour e autêntico charme montanhoso que poucos resorts conseguem igualar. Muitos compradores mencionam o desejo de ter um refúgio familiar onde memórias são criadas entre gerações. Potencial de renda com aluguel: Embora normalmente não seja o principal motivo, a capacidade de gerar renda de aluguel quando o proprietário não está usando o imóvel é um diferencial importante. Os aluguéis semanais em Verbier na alta temporada estão entre os mais altos dos Alpes, o que pode compensar os custos de propriedade (mais sobre isso na seção de Aluguéis). Para alguns investidores, especialmente os que não planejam estar em Verbier durante toda a temporada, o retorno do aluguel faz parte da equação – transformando o imóvel em um ativo gerador de renda, e não apenas uma segunda residência inativa.

Embora normalmente não seja o principal motivo, a capacidade de gerar renda de aluguel quando o proprietário não está usando o imóvel é um diferencial importante. Os aluguéis semanais em Verbier na alta temporada estão entre os mais altos dos Alpes, o que pode compensar os custos de propriedade (mais sobre isso na seção de Aluguéis). Para alguns investidores, especialmente os que não planejam estar em Verbier durante toda a temporada, o faz parte da equação – transformando o imóvel em um ativo gerador de renda, e não apenas uma segunda residência inativa. Investimento de Refúgio Seguro: A neutralidade política da Suíça, sua moeda forte e seu sólido sistema legal oferecem tranquilidade aos investidores internacionais. Possuir um imóvel suíço é visto como um meio seguro de preservar riqueza. Diferente de muitos países, a Suíça não tem um histórico agudo de crises imobiliárias, e a força do franco frequentemente proporciona ganhos cambiais além da valorização imobiliária. Além disso, o sigilo bancário suíço (historicamente) e a discrição atraem aqueles que buscam privacidade. Em tempos incertos, possuir um chalé em Verbier pode parecer um ativo tangível de refúgio seguro. Notavelmente, a Suíça também não possui um imposto punitivo sobre patrimônio imobiliário como em outros países alpinos – por exemplo, a França impõe um imposto anual sobre propriedades cujo valor exceda ~€1,3 milhão , o que pode ser dispendioso para proprietários de chalés de €5 milhões ou mais mansionglobal.com. A Suíça não tem um imposto nacional equivalente sobre patrimônio imobiliário mansionglobal.com, tornando-a mais atraente para investidores do ponto de vista fiscal.

A neutralidade política da Suíça, sua moeda forte e seu sólido sistema legal oferecem tranquilidade aos investidores internacionais. Possuir um imóvel suíço é visto como um meio seguro de preservar riqueza. Diferente de muitos países, a Suíça não tem um histórico agudo de crises imobiliárias, e a força do franco frequentemente proporciona ganhos cambiais além da valorização imobiliária. Além disso, o sigilo bancário suíço (historicamente) e a discrição atraem aqueles que buscam privacidade. Em tempos incertos, possuir um chalé em Verbier pode parecer um ativo tangível de refúgio seguro. Notavelmente, a Suíça também não possui um imposto punitivo sobre patrimônio imobiliário como em outros países alpinos – por exemplo, , o que pode ser dispendioso para proprietários de chalés de €5 milhões ou mais mansionglobal.com. A Suíça não tem um imposto nacional equivalente sobre patrimônio imobiliário mansionglobal.com, tornando-a mais atraente para investidores do ponto de vista fiscal. Exclusividade e Prestígio: Existe uma motivação intangível, mas real: possuir uma casa em Verbier confere status. Isso sinaliza que a pessoa “chegou lá” ao poder bancar um imóvel nesse renomado resort. Esse fator de prestígio não deve ser subestimado – similar a ter uma propriedade em St. Tropez ou Manhattan, há um valor social. A agitada cena social de Verbier (incluindo eventos como o Verbier Music Festival e festas de Ano Novo repletas de celebridades) aumenta esse apelo. Alguns compradores simplesmente se apaixonam por Verbier após uma visita e então aspiram a fazer parte da comunidade.

Existe uma motivação intangível, mas real: possuir uma casa em Verbier confere status. Isso sinaliza que a pessoa “chegou lá” ao poder bancar um imóvel nesse renomado resort. Esse fator de prestígio não deve ser subestimado – similar a ter uma propriedade em St. Tropez ou Manhattan, há um valor social. A agitada cena social de Verbier (incluindo eventos como o Verbier Music Festival e festas de Ano Novo repletas de celebridades) aumenta esse apelo. Alguns compradores simplesmente se apaixonam por Verbier após uma visita e então aspiram a fazer parte da comunidade. Clima e Atratividade Durante Todo o Ano: Curiosamente, apesar das preocupações com as mudanças climáticas, resorts de alta altitude como Verbier são vistos como mais protegidos para o futuro em relação ao esqui. A área de esqui de Verbier chega a 3.300m (glaciar Mont Fort), garantindo uma temporada longa e confiável heavenpublicity.co.uk. Pesquisa da Savills classificou Verbier como um dos resorts mais resilientes às mudanças climáticas (graças à altitude e ao investimento em produção de neve) savills.co.uk. Os compradores têm a tranquilidade de saber que suas casas de esqui ainda terão valor para esse fim décadas à frente, ao passo que resorts mais baixos podem sofrer com temporadas mais curtas. Além disso, Verbier tem avançado para ser um resort de duas estações – o turismo de verão está crescendo, com atividades e infraestrutura para atrair visitantes além do inverno schraner-verbier.ch. Esse apelo mais amplo fortalece a lógica do investimento, pois o imóvel pode ser aproveitado (ou alugado) em todas as estações.

Em termos de idade e perfil, os compradores variam dos 30 aos 70 anos. Compradores mais jovens (30-40 anos, frequentemente empreendedores ou profissionais de finanças) podem se sentir atraídos pela famosa vida noturna de Verbier e pelos desafios fora de pista, enquanto compradores mais velhos (50-60 anos, talvez recém-aposentados ou próximos da aposentadoria) podem priorizar conforto, bem-estar e aspectos familiares. Muitos compradores são unidades familiares – comprando com a intenção de ter um local para reunir filhos e netos. Também vemos a atuação de riquezas multigeracionais, onde um chalé é adquirido como um patrimônio de legado. Investidores corporativos são menos comuns em propriedades residenciais nos Alpes (devido às restrições da Lex Koller sobre empresas estrangeiras possuindo imóveis), embora ocasionalmente propriedades sejam compradas através de estruturas corporativas para privacidade ou planejamento tributário.

Comportamento do investidor: Depois de adquirirem, os proprietários de imóveis em Verbier tendem a manter seus ativos por muito tempo. Não é incomum que chalés permaneçam na mesma família por décadas. Isso contribui para uma baixa oferta de revenda. Quando ocorrem mudanças, geralmente são motivadas por eventos do ciclo de vida (por exemplo, um proprietário envelhecendo e deixando de esquiar, ou mudando por razões pessoais) ao invés da sazonalidade do mercado. Essa oferta inelástica faz com que os valores fiquem protegidos contra oscilações de curto prazo. Além disso, como os proprietários geralmente são pessoas de alta renda e não estão muito alavancados, as vendas forçadas são raras mesmo durante quedas econômicas.

Em resumo, o perfil dos compradores em Verbier é abastado, internacional e movido por estilo de vida, com uma mentalidade de investimento sofisticada. Eles são atraídos pela combinação única de esporte, vida social e estabilidade que Verbier oferece. Suas motivações mesclam aproveitamento pessoal com preservação de patrimônio a longo prazo. Entender essa mentalidade é essencial: isso explica por que o mercado imobiliário em Verbier pode cobrar preços tão altos e permanecer relativamente líquido – há um valor emocional e estratégico profundo nessas propriedades alpinas, que vai muito além de simples tijolos e cimento.

Insights sobre o Mercado de Aluguéis

O mercado de aluguéis em Verbier é uma parte fundamental do cenário imobiliário, já que muitos proprietários alugam suas propriedades e muitos visitantes procuram chalés/apartamentos por curtos períodos. A dinâmica de aluguéis em Verbier é altamente sazonal, seguindo o calendário de esqui e os picos turísticos do verão.

Demanda Sazonal: Os invernos em Verbier trazem um influxo de esquiadores de dezembro a abril. O “ponto ideal” de aluguel atinge cerca de 20 semanas durante a temporada de esqui (do início de dezembro até a Páscoa), quando a demanda é mais alta e as tarifas semanais disparam knightfrank.com knightfrank.com. Isso inclui o período de Natal/Ano Novo, final de janeiro, fevereiro (especialmente durante as férias escolares) e março até a Páscoa – época em que chalés premium podem ficar totalmente reservados a preços máximos. Além dessas semanas de inverno, Verbier agora conta com uma sólida temporada de verão: cerca de 10 semanas de demanda de aluguel fora do inverno, especialmente em julho e agosto, quando os Alpes atraem caminhantes, ciclistas de montanha e participantes de festivais knightfrank.com. No total, um imóvel em Verbier pode alcançar cerca de 30 semanas de ocupação por ano, o que representa uma expansão notável em relação às tradicionais 10–15 semanas apenas de esqui há uma década knightfrank.com. Esse aumento reflete o sucesso da estação em promover o turismo e eventos ao longo de todo o ano.

Durante os períodos de baixa temporada (primavera após o fechamento dos teleféricos de esqui e a calmaria do final do outono), a demanda cai consideravelmente e muitos imóveis ficam vagos ou têm aluguéis fortemente descontados. Proprietários atentos podem aproveitar esses períodos para fazer manutenção ou para uso pessoal. Mas o mais importante é que as tarifas altas da temporada de pico são suficientemente lucrativas para que, mesmo com alguns períodos de vacância, os rendimentos anuais permaneçam atraentes.

Tarifas de Aluguel e Retorno: As tarifas de aluguel em Verbier estão entre as mais altas dos Alpes. Um chalé de luxo em Verbier pode render várias dezenas de milhares de francos por semana na alta temporada, dependendo do tamanho e das comodidades (chalés com serviço de catering e equipe podem render ainda mais). Por exemplo, um apartamento bem localizado com 3 quartos pode ser alugado por CHF 5.000–7.000 por semana na alta temporada, enquanto um chalé grande e independente pode alcançar CHF 15.000–25.000+ por semana no Ano Novo. As tarifas semanais no verão são mais baixas, aproximadamente 50–70% dos valores da alta temporada de inverno, embora eventos especiais (como semanas de festivais de música clássica) possam aumentá-las.

No geral, os rendimentos de aluguel em Verbier são sólidos, mas não extraordinários – isso é típico para imóveis de resorts de alto padrão (onde os valores de capitalização são muito altos em relação ao aluguel). Segundo analistas de propriedades alpinas, os imóveis de esqui na Suíça têm uma média de pouco menos de 4% de rendimento líquido anual de aluguel por ano alpinepropintel.com. A Knight Frank também observa que um rendimento bruto de aluguel em torno de 4% é alcançável na maioria dos resorts alpinos knightfrank.com. No caso de Verbier, os rendimentos tendem para a faixa inferior nesse intervalo em um chalé ultra-prime (já que os preços de compra são tão altos). Para apartamentos com preços mais moderados que ainda têm boa procura para aluguel, os rendimentos podem ser um pouco maiores. Por exemplo, a Knight Frank forneceu um cenário: um chalé de €1 milhão em Chamonix (comparável em certos aspectos ao segmento médio de Verbier) poderia gerar €80 mil em 30 semanas de aluguel, resultando em €40 mil de rendimento líquido pré-impostos (o que corresponde a 4% de rendimento líquido) knightfrank.com. Podemos extrapolar que uma propriedade de CHF 2 milhões em Verbier poderia gerar talvez CHF 100 mil/ano e render cerca de CHF 50 mil líquidos após despesas, o que está na faixa de ~4%. Chalés ultra luxuosos podem ter um rendimento percentual mais baixo (talvez 2–3%) porque sua renda de aluguel, embora alta em termos absolutos, é menor em relação ao preço de compra multimilionário.

É importante esclarecer a diferença entre rendimento bruto e rendimento líquido: o rendimento bruto é simplesmente o aluguel dividido pelo preço de compra. O rendimento líquido subtrai os custos – e os aluguéis alpinos realmente geram custos: taxas de administração de propriedades, limpeza, manutenção (remoção de neve etc.), seguro, possivelmente pagamento de dívidas, e comissões de agências. Os proprietários em Verbier costumam contratar agências locais ou serviços de concierge para gerenciar aluguéis, que podem cobrar de 15–20% da renda de aluguel. Após todas as despesas, um rendimento bruto de 4% pode encolher para ~2,5–3% líquido para o proprietário. O relatório Alpine Property Intelligence citado refere-se a “pouco menos de 4% líquido” em média, o que sugere que um aluguel eficiente pode realmente cobrir a maioria dos custos e ainda deixar um pequeno lucro alpinepropintel.com. Além disso, os preços de aluguel subiram cerca de 10% desde 2019 nos Alpes Suíços alpinepropintel.com, graças à demanda pós-COVID, o que melhorou marginalmente os rendimentos (embora também tenha aumentado os preços de compra, mantendo os rendimentos relativamente estáveis).

Regulamentações de Aluguel: A Suíça é bastante permissiva quanto a aluguéis para férias. Não há restrições nacionais sobre o número de noites que uma segunda residência pode ser alugada (ao contrário de algumas cidades que limitam noites no Airbnb) knightfrank.com. Em Verbier, os proprietários são livres para usar plataformas como Airbnb, Booking.com ou agências locais de chalés para alugar seus imóveis de curto prazo. Uma ressalva: se o imóvel foi comprado sob um regime que exigia aluguel (alguns novos empreendimentos classificam as unidades como “imóveis de investimento” para contornar os limites de segunda residência), então o proprietário pode ser obrigado a alugá-lo por um determinado número de semanas. Mas, de modo geral em Verbier, a locação fica a critério do dono. Comunidades de proprietários (por exemplo, a associação de um prédio) poderiam, em teoria, definir regras sobre locações de curto prazo, mas isso é caso a caso e não é comum knightfrank.com.

Perfil e Comportamento dos Inquilinos: Os inquilinos de inverno em Verbier incluem turistas de esqui semanais – famílias, grupos de amigos, retiros corporativos – frequentemente do Reino Unido, Europa ou outros lugares. Eles vêm pelas famosas pistas e pela vida noturna. Muitos são visitantes recorrentes que podem alugar todos os anos na mesma época. No verão, os locatários podem ser trilheiros, ciclistas de montanha ou participantes de eventos (como o público do Festival de Verbier ou participantes de provas de ciclismo). A presença de um forte mercado de aluguel é outro atrativo para investidores: é relativamente fácil encontrar inquilinos em Verbier durante os períodos de pico devido à popularidade do resort.

Um efeito interessante da escassez habitacional é que empresas locais e funcionários sazonais têm dificuldade para encontrar acomodação. Alguns empregadores agora alugam ou compram imóveis para hospedar funcionários (como mencionado anteriormente) knightfrank.com. Essa demanda por moradia para funcionários se aplica principalmente a unidades mais acessíveis em Le Châble ou áreas ao redor, mas indica um mercado de aluguel aquecido mesmo além da demanda turística. Se você possui um pequeno apartamento em Verbier/Le Châble, pode ter a opção de alugar sazonalmente para moradores ou trabalhadores (por exemplo, um aluguel de inverno de 4 meses para um instrutor de esqui), às vezes a preços mais baixos que o aluguel semanal turístico, mas com garantia de contrato por mais tempo.

Sazonalidade das Tarifas: Como era de se esperar, as tarifas de aluguel variam muito conforme a estação. Segundo pesquisa do UBS, resorts como Verbier e Zermatt apresentam grandes variações entre os preços de aluguel na temporada de esqui e no verão, refletindo o valor adicional das áreas de esqui de alta qualidade alpinepropintel.com. Isso significa que um proprietário não pode simplesmente dividir a renda anual por 12 para obter uma média mensal – em vez disso, ele ganhará a maior parte no inverno, uma parte menor no verão e muito pouco nos meses de entressafra. Gerenciar essa sazonalidade é fundamental (por exemplo, ajustando preços e garantindo que o imóvel seja promovido com antecedência nos períodos de pico).

No geral, os rendimentos de aluguel em Verbier são saudáveis para os padrões suíços e oferecem um incentivo significativo para os proprietários alugarem seus imóveis. Embora ninguém fique milionário apenas com a renda de aluguel de um único chalé, a receita pode compensar significativamente os custos operacionais e até cobrir os juros do financiamento em muitos casos. Por exemplo, com as atuais baixas taxas de hipoteca (taxas variáveis/fixas na Suíça em torno de 2,5–3% em 2024 knightfrank.com knightfrank.com), um rendimento líquido acima de 3% significa que o imóvel pode ficar próximo à auto-sustentação se alavancado. Essa dinâmica – baixos custos de financiamento e aluguéis elevados – tornou a posse (mesmo com hipoteca) cada vez mais atraente em relação a apenas visitar e alugar. De fato, no início de 2025, devido ao aumento dos aluguéis e às baixas taxas de juros, ser proprietário de um imóvel na Suíça frequentemente ficou mais barato anualmente do que alugá-lo investropa.com jamesedition.com. No caso de Verbier, o alto custo para alugar um chalé por várias semanas poderia ser direcionado, em vez disso, ao pagamento da posse do imóvel, o que motiva visitantes frequentes a comprar se puderem.

Exemplo: Uma família que aluga um bom chalé por duas semanas de alta temporada pode gastar CHF 20.000 por ano. Esse valor poderia ser utilizado para pagar os juros de um empréstimo considerável ou contribuir para o patrimônio do imóvel – uma percepção que leva locatários recorrentes a comprar seu próprio imóvel.

Em conclusão, o mercado de aluguel de Verbier é caracterizado por alta demanda sazonal, preços premium e rendimentos em torno de 3–4%. A temporada turística prolongada aumentou o potencial de ocupação. Embora o mercado favoreça fortemente o inverno, o crescimento das atividades de verão permite que os proprietários contem cada vez mais com retornos ao longo do ano. Os investidores ainda devem considerar as vagas e os custos de gerenciamento, mas, dadas as tendências atuais, alugar um imóvel em Verbier pode ser uma atividade lucrativa e relativamente “livre de preocupações” (especialmente se usar agências de aluguel profissionais). A forte demanda por aluguel também acrescenta liquidez ao mercado de vendas – compradores em potencial sabem que têm a opção de alugar facilmente, o que pode justificar pagar o preço elevado de compra.

Infraestrutura e Projetos de Desenvolvimento

O investimento contínuo em infraestrutura e comodidades é vital para que um resort como Verbier mantenha sua vantagem. Diversos projetos em andamento e planejados em Verbier e na região de Val de Bagnes visam melhorar a conectividade, a sustentabilidade e a experiência geral dos visitantes – tudo isso pode, indiretamente, valorizar os imóveis ao aumentar o apelo do resort.

1. Novos Elevadores & Melhorias nas Pistas: O projeto mais significativo é a construção do teleférico Savoleyres Télémixte. Este sistema de elevação tão aguardado ligará Verbier de maneira mais eficiente ao setor Savoleyres/La Tzoumaz. Trata-se de uma combinação de gôndola e cadeira (daí o nome Télémixte) e envolve duas etapas: Les Esserts a Savoleyres (nova gôndola para 10 pessoas) com inauguração prevista para dezembro de 2025, e de Savoleyres a La Tzoumaz (extensão do telecadeira) até dezembro de 2026 heavenpublicity.co.uk. As obras começaram em 2023, indicando um forte compromisso apesar dos altos custos. Este teleférico moderno irá melhorar enormemente o fluxo de esquiadores e o acesso, transformando o que antes era uma ligação lenta em uma conexão ágil verbier4vallees.ch seeverbier.com. Para os proprietários de imóveis, especialmente os de Savoleyres/Esserts, isso é uma grande vantagem – efetivamente “aproxima Verbier” e deve aumentar a atratividade dos chalés naquele lado da montanha. Também valoriza o apelo de La Tzoumaz (uma vila mais tranquila do outro lado da serra) tornando mais fácil o acesso ao núcleo da área de esqui de Verbier, potencialmente elevando o valor das propriedades ali também. Além disso, a Téléverbier tem um novo telecadeira para 6 pessoas planejado para o inverno de 2026/27 em outra parte do domínio de esqui, com início da construção em 2025 snowindustrynews.com. Melhorias contínuas como estas garantem que Verbier permaneça na vanguarda da infraestrutura de esqui.

2. Reurbanização do Centro Esportivo: O centro esportivo coberto de Verbier (que incluía uma piscina e instalações) sofreu um incêndio em 2017, e um grande esforço está em andamento para reconstruí-lo e reinventá-lo. O novo projeto do Centro Esportivo de Verbier foi aprovado com um orçamento estimado de CHF 69 milhões valdebagnes.ch. O design, confirmado no final de 2023, é ambicioso – prevendo uma piscina semi-olímpica, piscinas de lazer, um spa, área de recreação aquática para crianças (com tobogãs, etc.), uma grande academia com salas modulares e um restaurante valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Trata-se de um complexo multiuso destinado tanto a moradores quanto a turistas, com uma visão de 30 anos valdebagnes.ch valdebagnes.ch. A preparação do terreno começa em 2025, com inauguração prevista para 2028 valdebagnes.ch. Notavelmente, o projeto prioriza materiais locais (pedra e madeira) e sustentabilidade, alinhando-se com o espírito de Verbier de integrar necessidades modernas ao caráter alpino valdebagnes.ch. Há até discussões sobre a inclusão de uma pista de gelo como parte do complexo (ainda em debate) valdebagnes.ch. Quando estiver concluído, este centro esportivo ampliará significativamente a experiência de residentes e turistas em Verbier durante todo o ano – oferecendo bem-estar e lazer mesmo em dias de mau tempo ou fora da alta temporada. Para proprietários de imóveis, é um diferencial: contar com instalações de lazer de alto nível na cidade aumenta a atratividade de Verbier como um lugar para viver ou passar as férias.

3. Melhorias no Centro da Vila: O projeto Place de l’Ermitage é outro desenvolvimento voltado para a melhoria da qualidade de vida. A área da praça central de Verbier (Place de l’Ermitage) está sendo redesenhada com ampla participação pública para criar um espaço comunitário verde e versátil valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Os planos preveem mais áreas verdes (árvores, áreas alagadas alimentadas por água da chuva), bancos públicos, um pavilhão com sala multiuso e café, e um espaço flexível para mercados, shows ou até mesmo uma pista de patinação no gelo no inverno valdebagnes.ch. Um estacionamento subterrâneo de três andares (com cerca de 200 vagas) será construído abaixo, de forma engenhosa para preservar a estética valdebagnes.ch. A construção da praça e do estacionamento está prevista para começar por volta do final de 2025. O objetivo é dar a Verbier um verdadeiro coração de vila que seja atraente em todas as estações – um local para reunir moradores e turistas, indo além dos teleféricos e bares. Esse tipo de melhoria urbana pode valorizar suavemente os imóveis ao redor e, em geral, tornar Verbier mais habitável e menos congestionada por carros.

4. Mobilidade e Sustentabilidade: Verbier está dando ênfase ao transporte sustentável e à energia em seus planos de desenvolvimento. A estação reconhece que a maior pegada de carbono vem dos visitantes que viajam para o resort heavenpublicity.co.uk. Felizmente, Verbier é um dos principais resorts mais fáceis de alcançar por transporte público – você pode pegar um trem de Genebra (ou até de Londres via Eurostar e trilhos suíços) diretamente até Le Châble, e então pegar o teleférico até Verbier heavenpublicity.co.uk. A existência dessa ligação de teleférico a partir da estação de trem do vale é um enorme benefício, e está sendo promovida como uma forma mais ecológica de chegar (evitando o tráfego de carros subindo a montanha). Além disso, voos diretos para Sion (uma cidade em Valais) e voos sazonais para Genebra facilitam o acesso para viajantes internacionais heavenpublicity.co.uk. Dentro do resort, estão em andamento iniciativas para tornar ruas-chave mais acessíveis a pedestres: por exemplo, partes da Rue de Médran (próximo ao principal teleférico) estão ficando mais amigáveis para pedestres, para melhorar o ambiente da vila e incentivar caminhadas e uso de bicicletas valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Em termos energéticos, a empresa de teleféricos e as instalações de Verbier estão investindo em fontes de energia renovável, sistemas de produção de neve mais eficientes e melhor isolamento para reduzir o consumo de energia heavenpublicity.co.uk. Todos esses esforços estão sob o tema de acessibilidade e sustentabilidade que o resort identificou como crucial para seu futuro heavenpublicity.co.uk.

5. Outros Desenvolvimentos: Na área mais ampla do Val de Bagnes (o município que inclui Verbier), há iniciativas culturais e turísticas como a sala de degustação de vinhos “Kairos” em Bruson (inaugurada em um chalé renovado, oferecendo experiências vínicas além de um apartamento de luxo com 2 quartos) heavenpublicity.co.uk. Embora pequena, ela destaca a tendência de diversificação das atividades turísticas (turismo culinário, etc.). Outro destaque é a gôndola de Bruson (inaugurada em 2014) – não é novidade, mas serve como lembrete de que Verbier está conectada a várias vilas, e essas conexões foram aprimoradas na última década. A inclusão de Bruson pela gôndola acrescentou áreas de esqui e opções alternativas de hospedagem, e outros desenvolvimentos lá (como novos alojamentos ou atividades) podem complementar as ofertas principais de Verbier.

Olhando mais adiante, a comuna de Verbier possui um plano de visão de 30 anos (PAZ) que equilibra o crescimento com a preservação do meio ambiente valdebagnes.ch. Eles estão atentos para evitar a expansão urbana de chalés pelas encostas das montanhas (“salvar as estações de esqui suíças da expansão desordenada” foi até tema de discussão em certo momento swissinfo.ch). Isso significa que o desenvolvimento futuro será focado em adensamento inteligente e modernização da infraestrutura, ao invés da construção ilimitada de novas residências. Portanto, espere investimentos contínuos em áreas como transporte (talvez mais ônibus elétricos, ou até mesmo estudos sobre a construção de um túnel ou uma estrada melhorada para reduzir a congestionamento em fins de semana de alta temporada) e comodidades, ao invés de grandes loteamentos de novas moradias.

Impacto no Mercado Imobiliário: Todos esses projetos – teleféricos, instalações esportivas, embelezamento, medidas de sustentabilidade – aumentam a atratividade de Verbier. Para os proprietários atuais, significam melhoria no estilo de vida e provável valorização dos imóveis no longo prazo, mantendo o resort competitivo com destinos globais. Para compradores em potencial, esses projetos sinalizam que Verbier não está acomodada; está investindo ativamente em melhorias, o que reduz o risco de um investimento imobiliário (a cidade continuará vibrante e moderna). Vale destacar que esses investimentos acontecem mesmo com limites legais para novas residências: mostra que a comunidade está focando em qualidade ao invés de quantidade – aprimorando o que já existe para atrair uma clientela mais exigente, ao invés de expandir para fora. Esse modelo tende a favorecer a valorização dos imóveis, pois melhora continuamente a experiência sem aumentar significativamente a oferta.

Em resumo, o pipeline de desenvolvimento de Verbier é robusto e direcionado. Entre 2025 e 2028, veremos uma nova ligação rápida por teleférico, um centro esportivo e de bem-estar de referência em construção, um centro de vila mais verde e melhorias contínuas em sustentabilidade. Tudo isso mantém Verbier na vanguarda das estações alpinas, o que é positivo para a manutenção do seu impulso no mercado imobiliário.

Ambiente Legal e Regulatório

Investir em imóveis na Suíça – especialmente como estrangeiro – exige navegar por uma complexa estrutura legal e regulatória. Verbier, estando na Suíça, está sujeita tanto às leis federais quanto às regulamentações cantonais (Valais) que podem impactar a posse de imóveis. Nos últimos anos e olhando para o futuro, existem diversos fatores legais e possíveis mudanças importantes a serem consideradas:

Lex Koller (Lei de Propriedade para Estrangeiros): A famosa lei suíça que restringe compras de imóveis por estrangeiros, a Lex Koller, desempenha um papel crucial nos mercados de resorts. Em essência, estrangeiros não residentes só podem comprar certos tipos de propriedades (normalmente residências de férias em zonas turísticas designadas) e frequentemente com limitações de tamanho (cerca de 200 m² de área habitacional) investorsinproperty.com. Verbier é uma dessas áreas designadas onde estrangeiros podem comprar, mas devem obter autorização cantonal e se enquadrar nas cotas anuais de permissão. Por exemplo, o Cantão do Valais (onde está Verbier) emite um número limitado de permissões a cada ano para compradores estrangeiros – essas geralmente são rapidamente alocadas devido à alta demanda. O processo pode ser burocrático e é rigorosamente fiscalizado properstar.sg. Estrangeiros não podem comprar vários imóveis; a regra geral é uma propriedade por não residente. Além disso, o imóvel deve ser para uso pessoal (a locação de curto prazo é permitida, mas não se pode comprar apenas para especular sob uma empresa sem permissão).

Por muitos anos, a Lex Koller foi restritiva, mas estável. Mudanças Futuras: A partir de março de 2025, o Conselho Federal Suíço anunciou planos para endurecer ainda mais a Lex Koller ubs.com jacquemoudstanislas.ch. Isso é bastante significativo. As propostas (ainda a serem detalhadas) incluem medidas como: exigir que estrangeiros domiciliados na Suíça vendam sua casa caso deixem o país (fechando uma brecha que permitia mantê-la como segunda residência), impedir que compradores estrangeiros adquiram imóveis comerciais para investimento (apenas para uso próprio do negócio), possivelmente encerrar a isenção que permitia a estrangeiros comprar ações em empresas imobiliárias suíças, e crucialmente, eles estão considerando novas restrições à compra de casas de férias e apartamentos com serviços (aparthotéis) por estrangeiros jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Embora os detalhes sobre casas de férias ainda não estejam decididos, a tendência é para mais limites a estrangeiros em locais populares como Verbier. Essas mudanças fazem parte de um movimento político para enfrentar a escassez de moradias e conter o aumento dos preços para os residentes locais (uma iniciativa ligada até a preocupações mais amplas com a população) jacquemoudstanislas.ch.

O que isso significa? Se implementado, pode se tornar mais difícil para não residentes comprarem em lugares como Verbier – talvez cotas de licença mais restritas, ou condições adicionais. No entanto, o processo legislativo é longo e pode enfrentar resistência jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Um projeto de lei é esperado para o final de 2025, com debates previstos para 2026. Enquanto isso, a mera expectativa de regras mais rígidas pode incentivar alguns estrangeiros a “comprar agora em vez de depois,” aumentando a demanda no curto prazo. Por outro lado, a incerteza pode fazer com que alguns adiem. Proprietários estrangeiros já existentes não seriam obrigados a vender (a menos que estivessem sob a isenção de residência principal e se mudassem, sob a nova regra). Mas se proibições como a de aparthotéis fossem implementadas, isso poderia limitar novos modelos de desenvolvimento.

Por enquanto, nenhuma mudança imediata na Lex Koller entrou em vigor investropa.com – o status quo se mantém em 2025, o que significa que estrangeiros podem continuar comprando casas de férias em Verbier de acordo com as regras atuais. É simplesmente um tema para ficar de olho. Se você é um investidor estrangeiro considerando Verbier, acompanhar este processo legislativo é importante, pois ele pode afetar seus direitos ou a liquidez de seu ativo no futuro.

Lex Weber (Lei das Segundas Residências): Frequentemente confundida com a Lex Koller, a Iniciativa das Segundas Residências (Lex Weber) é outra regulamentação importante. Aprovada pelos eleitores suíços em 2012, ela proíbe a construção de novas segundas residências em comunas onde as segundas residências excedam 20% do total de habitações ffw.ch. Verbier (comuna de Val de Bagnes) está muito acima desse limite – estima-se que cerca de 75% das propriedades em Verbier sejam segundas/casas de férias – portanto, desde 2013 nenhuma nova casa de férias pura pode ser autorizada. Algumas exceções foram exploradas: por exemplo, empreendimentos aprovados antes de 2012 foram adiante; certos novos projetos têm uma “obrigação de aluguel” designando-os como hotéis ou propriedades de investimento em vez de segundas residências puras countrylife.co.uk. Além disso, aparthotéis (unidades vendidas a compradores, mas alugadas por um operador) têm servido em alguns casos como alternativa, já que contam como acomodação hoteleira.

Importante ressaltar que, conforme mencionado anteriormente, a Lex Weber passou por uma ligeira flexibilização no final de 2024. No que é informalmente apelidado de “Lex Candinas” (em referência ao político que a propôs), a lei foi revisada para permitir a ampliação de edifícios existentes antes de 2013 em até 30%, mesmo que isso crie novas unidades ubs.com. Na prática, isso significa que se você possui um prédio residencial antigo em Verbier, pode adicionar uma extensão ou novos apartamentos no sótão, etc., até 30% a mais de área útil. Essa medida visa aumentar a oferta de forma marginal sem construção em áreas verdes. Isso pode resultar em alguns novos apartamentos entrando no mercado em Verbier nos próximos anos, mas dadas as restrições (apenas edifícios anteriores a 2012 e necessidade de licenças, que a comuna controlará cuidadosamente), não haverá excesso de unidades à venda. É mais provável que ajude proprietários locais a ampliar ou reformar seus imóveis e, talvez, criar algumas unidades para aluguel. Outro aspecto da lei Weber é a conversão: residências principais podem se tornar residências secundárias quando vendidas, o que já vem acontecendo e aumenta o estoque de casas de férias (mas a lei já permitia isso; a novidade é que pessoas convertem imóveis e depois os vendem com um ágio de 15–20%, já que imóveis elegíveis para segunda residência valem mais alpinepropintel.com).

A Lex Weber veio para ficar, e, além do ajuste dos 30% de ampliação, nenhuma flexibilização adicional é esperada. Pelo contrário, grupos ambientalistas podem pressionar por uma fiscalização mais rigorosa para evitar brechas. Para o comprador, isso significa que as oportunidades de novas construções são muito raras – essencialmente, só é possível comprar imóveis já existentes em Verbier. Também significa que seu investimento se beneficia de uma oferta artificialmente limitada (bom para valorização, mas também significa que, se seu sonho é construir um chalé sob medida, isso é quase impossível, a menos que seja para substituir um antigo).

Impostos e Custos: A Suíça não possui um imposto de transferência de propriedade unificado; ele varia de acordo com o cantão. Em Valais, o imposto de transferência de propriedade geralmente é em torno de 2,5% do preço de compra (frequentemente dividido entre comprador e vendedor por costume local). As taxas de notário e de registro de imóveis acrescentam cerca de ~0,3–0,5% cada uma properstar.sg. Portanto, os custos de transação podem totalizar cerca de 3–4% em Verbier – mais baixos que em muitos países como França ou Itália. Os impostos anuais sobre propriedades na Suíça também são modestos; algumas comunas cobram um imposto anual de propriedade, mas em Valais não é alto. No entanto, a Suíça historicamente teve um imposto chamado “valor locativo”, sobre os proprietários de imóveis (onde os ocupantes são tributados sobre uma renda de aluguel teórica de sua casa). Está sendo proposta uma mudança importante aqui: a abolição do imposto sobre o valor locativo para residências principais. O parlamento suíço estava considerando essa reforma (popular entre os moradores), e, se aprovada, poderá vir acompanhada de compensações como redução na dedutibilidade dos juros hipotecários e possivelmente a introdução de um novo imposto sobre residências secundárias ubs.com. Esta última parte é crucial para os proprietários em Verbier: se um imposto sobre segunda residência for implementado, pode significar custos anuais mais altos para os donos de casas de férias (talvez um acréscimo ou aumento do imposto sobre propriedades que não sejam residência principal). Essa ideia ainda é especulativa, mas foi sugerida como forma de compensar a perda de receita advinda da remoção do aluguel imputado sobre as residências principais ubs.com.

Regulamentação de Aluguéis e Impostos: Alugar sua propriedade em Verbier irá sujeitá-lo ao imposto de renda suíço sobre o rendimento do aluguel (impostos federais, cantonais e comunais). Proprietários não residentes geralmente pagam um imposto retido na fonte sobre o rendimento do aluguel suíço, embora muitas vezes possam recuperar parte com base em tratados com o país de origem. Além disso, uma taxa turística comunal se aplica para aluguéis de curto prazo – os proprietários geralmente devem registrar e pagar um valor por noite ou uma soma anual fixa destinada ao escritório de turismo local para cada imóvel alugado. É aconselhável contar com um contador suíço para lidar com essas questões se você aluga regularmente.

Zoneamento Local e Licenças: Na prática, qualquer reforma ou ampliação requer licenças locais. As autoridades de Val de Bagnes têm reputação de serem rigorosas, mas justas – seu objetivo é preservar a estética alpina. Por exemplo, há regras sobre o estilo dos chalés, tipos de telhado, etc. Além disso, os compradores devem observar que terras agrícolas ou certas zonas protegidas ao redor de Verbier não podem ser desenvolvidas de forma alguma. A maioria dos imóveis vendidos já está dentro das zonas de construção, portanto, isso é uma preocupação principalmente para quem sonha em comprar um pasto para construir um novo chalé (o que não é possível sob as regras atuais).

Perspectiva Comparativa: Comparado a outros países alpinos, o ambiente regulatório da Suíça é o mais restritivo para compradores estrangeiros (Lex Koller) e novas construções (Lex Weber). No entanto, também é muito estável – as mudanças acontecem lentamente (por democracia direta ou por iniciativas cautelosas do governo). A França, em contraste, não tem restrições nacionais para compradores estrangeiros ou para casas de férias, mas possui impostos mais elevados (como mencionado, imposto sobre o patrimônio imobiliário, impostos anuais mais altos, etc.) e algumas áreas impõem limites para locações de curta duração nas cidades. A Áustria proíbe totalmente não cidadãos da UE de comprar casas de férias em muitas regiões e até cidadãos da UE enfrentam restrições locais. Assim, a Suíça, de certa forma, é difícil, mas acessível para estrangeiros – se você superar o processo de licença, pode possuir uma parte de um dos melhores resorts do mundo com título completo e fortes proteções legais.

Mais um item regulatório: a chamada “Iniciativa para o Futuro” foi mencionada no contexto de imóveis de luxo, e aparentemente está desacelerando o segmento de altíssimo padrão ubs.com. Isso provavelmente se refere a uma iniciativa política mais ampla (possivelmente relacionada à sustentabilidade ou à limitação do desenvolvimento excessivo para as futuras gerações). Os detalhes estão além do escopo, mas a implicação é que o sentimento político na Suíça está atento para que o mercado imobiliário de luxo não cresça de forma descontrolada se prejudicar os interesses locais. Isso pode se traduzir em coisas como padrões ambientais mais rigorosos para construções ou impostos mais altos sobre casas de luxo. Por ora, trata-se mais de um sentimento que adiciona uma nota de cautela.

Resumo para Investidores: A devida diligência no aspecto legal é vital. Trabalhe com um notário local ou advogado ao comprar em Verbier. Certifique-se de entender o status da licença (o imóvel pode ser comprado por estrangeiros e há licença disponível?), quaisquer obrigações ou restrições de aluguel, e as implicações fiscais. Fique atento à evolução da reforma Lex Koller – embora ainda não seja lei, sinaliza o desejo da Suíça de manter a habitação acessível, o que pode significar mais restrições à propriedade de estrangeiros no futuro. Por outro lado, o sistema legal suíço oferece forte segurança de título e uma tradição de respeito aos direitos de propriedade. Uma vez que você possua sua casa em Verbier, pode confiar na estabilidade dessa propriedade – as regulamentações podem dificultar a entrada, mas, uma vez dentro, seu ativo está bem protegido em um país conhecido pelo Estado de Direito.

Verbier vs. Outros Resorts Alpinos

Como Verbier se compara com outros principais destinos alpinos e suíços? Em muitos aspectos, Verbier está no mais alto escalão das estações de esqui globalmente, e entender sua posição relativa pode esclarecer as opções de investimento.

Preços e Prestígio: Como mencionado anteriormente, Verbier é atualmente o segundo mercado de propriedades de esqui mais caro dos Alpes (atrás apenas de St. Moritz), com cerca de ~CHF 22.100/m² ubs.com. Isso o coloca à frente de outros resorts suíços de elite como Zermatt, Gstaad e o emergente Andermatt ubs.com. Internacionalmente, os preços de Verbier rivalizam ou superam os de resorts franceses mundialmente famosos: por exemplo, Courchevel 1850, na França, historicamente registra preços na faixa de €20 mil a €30 mil por m², semelhante ao topo de Verbier. Chalés ultraprime em Verbier (CHF 35 mil/m² ou mais) estão em pé de igualdade com o luxo de Courchevel, Megève ou Val d’Isère para propriedades de altíssimo padrão. Resorts austríacos e italianos geralmente ficam atrás em preço (com exceção de talvez Kitzbühel, que tem um segmento de luxo forte, mas ainda com um valor por m² menor). Assim, Verbier é um dos mercados de esqui mais caros do mundo, um testemunho de seu prestígio ubs.com.

Diferenças no Perfil do Comprador: Os compradores de Verbier são muito internacionais, como discutido anteriormente. Compare isso com St. Moritz – um resort com uma longa história de glamour jet-set (pense em aristocracia europeia e celebridades). St. Moritz também atrai muitos compradores estrangeiros (incluindo um número notável de italianos, dada a proximidade geográfica, e alemães, além de UHNWI globais). É igualmente restrita pela Lex Koller, mas tem uma cultura de luxo profundamente enraizada (por exemplo, Palace Hotel, polo na neve, etc.). Zermatt, por ser livre de carros e um pouco mais remota (acesso apenas de trem), atrai muitos compradores suíços e alemães, bem como aqueles especificamente encantados pelo Matterhorn. Americanos também costumam preferir Zermatt por seu status icônico. Gstaad tende a ter um clima mais discreto, de “old money”; apesar de estar a uma altitude mais baixa para esquiar, tem atrativos o ano todo (famosos cursos de verão, tênis, etc.) e acolhe muitos suíços ricos e alguns estrangeiros (historicamente com forte conexão com a realeza do Oriente Médio, bem como britânicos). Andermatt é único: é o novato que atraiu compradores estrangeiros ao isentá-los da Lex Koller mansionglobal.com mansionglobal.com. Como resultado, o perfil dos compradores de Andermatt é muito global – metade suíços, metade estrangeiros de todo o mundo mansionglobal.com. Andermatt tem preços mais baixos, mas que têm subido rapidamente (~7,7% de crescimento anual nos últimos 10 anos) mansionglobal.com. Um comprador que deseja regras de aquisição mais fáceis pode considerar Andermatt, mas deve aceitar que é um resort em ascensão (ambiente de vila menor, não tão animado quanto Verbier ainda, embora esteja melhorando com o investimento da Vail e vários novos empreendimentos).

Domínio de Esqui & Clima: Verbier possui uma das maiores áreas de esqui da Suíça (4 Vallées, 410 km de pistas) heavenpublicity.co.uk. Isso é comparável à área de Engadin de St. Moritz (cerca de 350 km incluindo resorts próximos), e maior que as áreas fragmentadas de Gstaad. A área de esqui de Zermatt (compartilhada com Cervinia, Itália) também é enorme (cerca de 360 km) e conta com o apelo do Matterhorn. Em termos de altitude: o teleférico mais alto de Verbier chega a 3.330m no Mont Fort heavenpublicity.co.uk, garantindo excelente confiabilidade de neve. O topo de St. Moritz (Diavolezza) fica em ~3.000m; o Klein Matterhorn de Zermatt chega a 3.883m (os teleféricos mais altos da Europa), então Zermatt realmente tem esqui em geleira até mesmo no verão. Gstaad, por outro lado, chega a cerca de 2.300m – bom em invernos rigorosos, mas mais desafiador em anos quentes. Portanto, a resiliência climática é alta para Verbier, Zermatt, St. Moritz; moderada para os demais. Isso se tornou um ponto comparativo importante: resorts mais altos e com neve garantida vêm sendo cada vez mais preferidos por compradores, motivo pelo qual lugares como Verbier e Zermatt superaram resorts mais baixos em valorização de preços alpinepropintel.com.

Atratividade Durante o Ano Todo: Todos os principais resorts estão investindo em turismo durante o ano inteiro, mas alguns possuem vantagens naturais. Verbier construiu uma forte agenda de verão (por exemplo, sediando o Verbier Festival de música clássica, atraindo um público cultural internacional). Zermatt é linda no verão e recebe muitos trilheiros (a vista do Matterhorn é um grande atrativo). St. Moritz talvez lidere em apelo multitemporadas, com vela no lago no verão, golfe e eventos como a maratona de verão de Engadin; tem sido realmente um destino para o ano todo há mais de um século. Gstaad também é bem o ano inteiro, com um famoso festival de música, eventos equestres, etc., e é tão badalada no verão quanto no inverno. Andermatt está desenvolvendo atividades de golfe e lazer ao ar livre no verão, mas ainda está ganhando reconhecimento. Ao comparar, Verbier se destaca como um resort de dupla temporada, talvez com uma clientela jovem/mais aventureira no verão (mountain bike, corrida de trilha) além de eventos sofisticados. Quanto mais variadas as estações, melhor o potencial de aluguel e de aproveitamento do imóvel.

Comunidade e Ambiente: Cada resort tem uma vibe distinta. Verbier é frequentemente descrito como tendo uma energia divertida e jovem – é conhecido por sua aprés-ski animada (o Farinet, o Farm Club, etc.), e uma mistura de público sofisticado, mas esportivo. Você pode ver gestores de fundos usando roupas da Patagonia em vez de casacos de pele formais. St. Moritz, em contraste, pode parecer mais formal ou ostensivamente luxuoso – pense em casacos de pele, boutiques de grife e um calendário social renomado (o público lá é, em média, mais velho). Zermatt tem uma vila charmosa e um clima mais descontraído, com herança de montanhismo (escaladas guiadas etc.) misturada com chalés de luxo; também, por ser livre de carros, parece mais silenciosa (sem Lamborghinis roncando, diferente de St. Moritz ou Verbier, por exemplo). Gstaad divulga o lema “suba, desacelere” – luxo extremo, porém muito discreto e calmo; celebridades se escondem lá sem alarde. Para investidores, essas vibes importam: se você busca renda de aluguel, a energia animada de Verbier pode atrair mais locatários semanais do que a exclusividade silenciosa de Gstaad, por exemplo.

Regulamentos Comparativos: Estrangeiros podem comprar em todos esses resorts suíços sob as permissões da Lex Koller (St. Moritz, Zermatt, Gstaad estão todos em zonas permitidas). Mas, curiosamente, alguns lugares como Wengen ou Mürren (no Bernese Oberland) não permitem tráfego de carros e têm ainda menos vagas para compradores estrangeiros; são mercados menores, porém. Fora da Suíça, os resorts franceses (por exemplo, Val d’Isère, Courchevel, Méribel, Chamonix) não têm limites de compra baseados em nacionalidade, o que às vezes facilita para investidores internacionais. Porém, esses mercados têm outros desafios (imposto de mais-valias francês, leis de herança diferentes, etc.). A restrição suíça pode parecer limitar o fluxo, mas essa mesma restrição (estoque limitado de estrangeiros) faz com que os resorts suíços pareçam mais exclusivos e isso sustenta os valores das propriedades.

Tendências de Mercado: No período da pandemia e pós-pandemia, todos os mercados alpinos de alto padrão dispararam. Um índice da Knight Frank mostrou que os preços de imóveis de esqui na França e na Suíça subiram consideravelmente entre 2020 e 2022, com muitos resorts registrando crescimento anual de dois dígitos. Por exemplo, a Alpine Prop Intel apontou ganhos de 7–9% nos resorts suíços em 2022, e números semelhantes em lugares como Val d’Isère alpinepropintel.com. Agora, observa-se um arrefecimento geral pelos Alpes. Os resorts franceses também tiveram crescimento mais lento ou estabilização em 2023/24, além de aumento de oferta em alguns (a França não tem uma lei equivalente à Weber, então muitos projetos foram construídos para aproveitar a demanda – por exemplo, novos empreendimentos em Megève ou Val d’Isère). A construção restritiva na Suíça resultou em menos novas ofertas, então o crescimento de preços pode se manter melhor. Por outro lado, a moeda mais forte da Suíça encareceu os imóveis suíços se cotados em euros ou dólares, enquanto propriedades francesas (precificadas em euros) “parecem” mais baratas para quem tem dólares (devido à fraqueza do euro no início de 2024). Isso pode influenciar alguns compradores internacionais marginais para um lado ou para o outro.

Comparação de Impostos: Suíça vs. outros: Mencionamos o imposto sobre o patrimônio imobiliário da França mansionglobal.com, que é um fator de dissuasão para alguns compradores ricos (basicamente 0,5–1,5% ao ano sobre o valor do imóvel acima de €1,3 milhão). Áustria e Itália não possuem esse imposto sobre patrimônio, mas têm outras particularidades (a Áustria frequentemente exige o aluguel turístico de qualquer segunda residência por estrangeiros, e a Itália possui custos de compra mais altos). O regime fiscal estável e moderado da Suíça é um ponto positivo, mas vale lembrar que a Suíça possui um imposto sobre patrimônio anual em muitos cantões sobre o patrimônio líquido total (inclusive imóveis no exterior) de cerca de 0,1–0,5%. Valais cobra imposto sobre patrimônio, mas, para um indivíduo rico, a alíquota efetiva é relativamente baixa e muitas vezes mitigada por acordos de tributação com valor fixo para alguns residentes estrangeiros.

Comparação de rendimentos de aluguel: Curiosamente, o guia de aluguel da Knight Frank sugere que resorts franceses podem apresentar rendimentos levemente superiores em alguns casos devido aos preços de compra mais baixos, mas com aluguéis elevados (por exemplo, Chamonix, que é mais acessível para comprar, mas tem grande atração turística). No entanto, os resorts suíços costumam ter mais potencial de valorização histórica devido à oferta limitada e ao aspecto de “reserva de valor”. A questão vira um dilema entre rendimento e valorização: a Suíça tende mais para o segundo (preservação/valorização de capital), enquanto a França pode oferecer mais rendimento, mas possivelmente menor crescimento a longo prazo (embora isso não seja uma regra fixa).

Qualidade da Infraestrutura: Os resorts suíços, incluindo Verbier, são conhecidos por sua infraestrutura de alto nível (teleféricos eficientes, pistas bem cuidadas, eletricidade/água confiáveis, etc.). Os resorts franceses variam; alguns possuem modernos sistemas de teleféricos (por exemplo, a área de esqui 3 Vales com Courchevel), mas outros podem ter infraestrutura mais envelhecida. Essa confiabilidade e conforto faz parte do que as pessoas pagam na Suíça.

Em resumo, Verbier se destaca ou lidera em muitos aspectos: preço, demanda, prestígio internacional, qualidade do esqui e ofertas durante todo o ano. St. Moritz e Zermatt são seus principais concorrentes suíços – cada um com pontos fortes únicos (St. Moritz pelo estilo de vida ultra luxuoso e eventos; Zermatt pelo charme do montanhismo e aquela vista do Matterhorn). Gstaad oferece uma experiência diferente – talvez mais comparável a um refúgio de verão que também possui esqui, atraindo uma certa elite. Ao escolher entre eles, a preferência pessoal tem grande peso: você prefere o glamoroso high society (St. Moritz), o charme pitoresco e sem carros (Zermatt), a sofisticação discreta (Gstaad) ou a cena cosmopolita e energética (Verbier)? Do ponto de vista do investimento, todos provaram ser resilientes e em alta demanda. O recente reconhecimento de Verbier como “Melhor Estação de Esqui do Mundo” em 2022 heavenpublicity.co.uk é um ponto de destaque, indicando amplo reconhecimento por sua excelência. E em comparações diretas, Verbier se classifica consistentemente como uma das principais escolhas para compradores que buscam uma combinação de esqui de alto nível e vida de vila vibrante schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch.

Também se pode comparar com alguns resorts norte-americanos (apenas como referência): lugares como Aspen ou Vail nos EUA, ou Whistler no Canadá. As casas superprime de Aspen chegaram a preços absolutos ainda mais altos (mega-mansões acima de US$25 milhões), mas por metro quadrado Verbier concorre bem devido à densidade e às restrições de terreno nos Alpes. Muitos europeus na verdade preferem os Alpes por razões culturais e de acessibilidade, então Verbier costuma ser a escolha de compradores internacionais que poderiam considerar casas de esqui nos EUA.

Em última análise, Verbier está no topo ao lado de St. Moritz, Zermatt, Courchevel, Megève, etc. Oferece uma combinação única de atributos que muitos dizem torná-la a melhor estação de esqui completa da Europa. Enquanto essa reputação se mantiver, o mercado imobiliário de Verbier continuará a prosperar em comparação (e em conjunto) com seus pares alpinos de alto padrão.

Conclusão & Perspectivas

O mercado imobiliário em Verbier em 2025 é definido por força, exclusividade e um equilíbrio maduro após o boom. Os preços residenciais e de imóveis de luxo estão em níveis históricos, sustentados por um desequilíbrio de forte demanda e pouca oferta. O frenesi da era pandêmica arrefeceu para um ritmo sustentável, mas não há indicação de uma queda significativa. Em vez disso, crescimento moderado e valor duradouro caracterizam as perspectivas.

Principais pontos deste mergulho profundo incluem:

Resiliência do Setor Residencial: O mercado imobiliário residencial de Verbier continua sendo um dos mais robustos dos Alpes. Mesmo com o aumento anual dos preços desacelerando para dígitos simples, os valores dos imóveis na estação são sustentados por fatores únicos – limites legais para novas construções, interesse constante de compradores globais de alta renda e o status da estação como um destino de elite. Os compradores podem esperar pagar um valor de entrada elevado, mas, historicamente, aqueles que o fazem são recompensados não apenas com uma casa, mas com um ativo que mantém seu valor (ou se valoriza) ao longo dos ciclos econômicos alpinepropintel.com.

O mercado imobiliário residencial de Verbier continua sendo um dos mais robustos dos Alpes. Mesmo com o aumento anual dos preços desacelerando para dígitos simples, os valores dos imóveis na estação são sustentados por fatores únicos – limites legais para novas construções, interesse constante de compradores globais de alta renda e o status da estação como um destino de elite. Os compradores podem esperar pagar um valor de entrada elevado, mas, historicamente, aqueles que o fazem são recompensados não apenas com uma casa, mas com um ativo que mantém seu valor (ou se valoriza) ao longo dos ciclos econômicos alpinepropintel.com. Nuances do Mercado de Luxo: O segmento de altíssimo padrão em Verbier está passando por uma leve readequação; preços recordes levaram a uma pausa e a demandas mais criteriosas. No entanto, o prestígio de possuir um chalé de troféu em Verbier permanece inalterado. Prevemos que o segmento de luxo continuará negociando em uma faixa relativamente restrita – correções significativas são improváveis, exceto em caso de choques externos, graças à profundidade de compradores de alto poder aquisitivo que cobiçam esses ativos. Na verdade, o topo do mercado (propriedades acima de CHF 10 milhões) tende a manter ou crescer em valor, mesmo que residências de categoria intermediária tenham desempenho mais estável jamesedition.com.

O segmento de altíssimo padrão em Verbier está passando por uma leve readequação; preços recordes levaram a uma pausa e a demandas mais criteriosas. No entanto, o prestígio de possuir um chalé de troféu em Verbier permanece inalterado. Prevemos que o segmento de luxo continuará negociando em uma faixa relativamente restrita – correções significativas são improváveis, exceto em caso de choques externos, graças à profundidade de compradores de alto poder aquisitivo que cobiçam esses ativos. Na verdade, o topo do mercado (propriedades acima de CHF 10 milhões) tende a manter ou crescer em valor, mesmo que residências de categoria intermediária tenham desempenho mais estável jamesedition.com. Oportunidades Comerciais e de Aluguel: O mercado de aluguel oferece retornos sólidos em torno de 3–4%, impulsionados por uma longa temporada de inverno e o crescente apelo durante o verão alpinepropintel.com knightfrank.com. Investidores em busca de renda podem confiar na popularidade contínua de Verbier; a demanda sazonal não dá sinais de enfraquecimento. No setor comercial, os espaços limitados para varejo/hospitalidade garantem que qualquer investimento ali (como hotel ou loja) venha com demanda garantida e prestígio pela associação à marca Verbier. A sinergia entre o sucesso do turismo e o desempenho imobiliário é clara: enquanto Verbier continuar atraindo visitantes abastados, esses visitantes precisarão de locais para se hospedar, comprar e jantar – um ciclo virtuoso para os proprietários.

O mercado de aluguel oferece retornos sólidos em torno de 3–4%, impulsionados por uma longa temporada de inverno e o crescente apelo durante o verão alpinepropintel.com knightfrank.com. Investidores em busca de renda podem confiar na popularidade contínua de Verbier; a demanda sazonal não dá sinais de enfraquecimento. No setor comercial, os espaços limitados para varejo/hospitalidade garantem que qualquer investimento ali (como hotel ou loja) venha com demanda garantida e prestígio pela associação à marca Verbier. A sinergia entre o sucesso do turismo e o desempenho imobiliário é clara: enquanto Verbier continuar atraindo visitantes abastados, esses visitantes precisarão de locais para se hospedar, comprar e jantar – um ciclo virtuoso para os proprietários. Desenvolvimento Futuro & Infraestrutura: Verbier está ativamente se preparando para o futuro. Infraestruturas em desenvolvimento, como o teleférico Savoleyres e o novo centro esportivo, vão aprimorar a experiência de viver e passar férias lá heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. Até 2028, Verbier oferecerá conectividade e comodidades ainda melhores, reforçando sua posição na vanguarda dos resorts alpinos. Para o mercado imobiliário, isso significa que o ambiente de investimento melhora com o tempo – você está investindo em um destino que está sempre em evolução, nunca estagnado. Uma Verbier mais acessível, sustentável e rica em atividades atrairá novas gerações de turistas e compradores.

Verbier está ativamente se preparando para o futuro. Infraestruturas em desenvolvimento, como o teleférico Savoleyres e o novo centro esportivo, vão aprimorar a experiência de viver e passar férias lá heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. Até 2028, Verbier oferecerá conectividade e comodidades ainda melhores, reforçando sua posição na vanguarda dos resorts alpinos. Para o mercado imobiliário, isso significa que o ambiente de investimento melhora com o tempo – você está investindo em um destino que está sempre em evolução, nunca estagnado. Uma Verbier mais acessível, sustentável e rica em atividades atrairá novas gerações de turistas e compradores. Atenção Regulamentar: No horizonte, mudanças regulatórias (regras mais rígidas para compradores estrangeiros, possíveis impostos sobre segunda residência) trazem uma nota de cautela ubs.com ubs.com. Embora essas possam esfriar levemente a demanda ou aumentar os custos de propriedade, também exemplificam a abordagem gerenciada da Suíça para o setor imobiliário – prevenindo superaquecimento e bolhas especulativas. A longo prazo, essa estabilidade beneficia investidores comprometidos. Ainda assim, as partes interessadas devem acompanhar esses debates políticos e talvez acelerar decisões se temerem perder oportunidades antes das mudanças nas regras (por exemplo, um estrangeiro pode optar por comprar em 2025 em vez de 2027 se esperar que a Lex Koller fique mais rigorosa).

No horizonte, mudanças regulatórias (regras mais rígidas para compradores estrangeiros, possíveis impostos sobre segunda residência) trazem uma nota de cautela ubs.com ubs.com. Embora essas possam esfriar levemente a demanda ou aumentar os custos de propriedade, também exemplificam a abordagem gerenciada da Suíça para o setor imobiliário – prevenindo superaquecimento e bolhas especulativas. A longo prazo, essa estabilidade beneficia investidores comprometidos. Ainda assim, as partes interessadas devem acompanhar esses debates políticos e talvez acelerar decisões se temerem perder oportunidades antes das mudanças nas regras (por exemplo, um estrangeiro pode optar por comprar em 2025 em vez de 2027 se esperar que a Lex Koller fique mais rigorosa). Vantagem Comparativa: Quando comparada a outros destinos alpinos de destaque, Verbier prova constantemente seu valor – seja em preços, estilo de vida ou resiliência. Ela encontra um equilíbrio atrativo: glamorosa e esportiva, sofisticada e familiar, internacional e distintamente suíça. Esse apelo amplo provavelmente manterá Verbier no topo da lista de desejos dos compradores, mesmo com a concorrência de lugares como St. Moritz ou Zermatt se mantendo forte. Em essência, Verbier não precisa ser a “campeã” absoluta entre os resorts – basta permanecer no topo, e todas as evidências sugerem que conseguirá.

Perspectivas: Olhando para os próximos anos, espere um crescimento constante, ainda que pouco espetacular nos valores dos imóveis em Verbier, na ordem de alguns por cento ao ano investropa.com. A possibilidade de quedas ocasionais (talvez em segmentos específicos ou caso um evento global provoque uma desaceleração mais ampla) não pode ser descartada, mas qualquer desaquecimento tende a ser compensado pela demanda reprimida e pelo piso fundamental nos preços. O sentimento dos investidores permanece positivo, considerando o mercado imobiliário de Verbier como uma aposta de longo prazo, com retorno tanto em estilo de vida quanto financeiro. O perfil dos compradores pode evoluir – por exemplo, mais compradores norte-americanos ou do Oriente Médio podem entrar no mercado, atraídos pelo dólar forte ou pela estabilidade do franco –, mas a diversidade na demanda é um ponto forte.

Além disso, à medida que jovens com alto poder aquisitivo (empreendedores millennials e da Geração Z) começam a investir em propriedades de lazer, a famosa vida noturna de Verbier e as opções de esportes radicais posicionam o destino para conquistar esse público também. O esforço do resort em sustentabilidade também está alinhado com os valores desses compradores mais jovens, o que pode adicionar mais um elemento de atratividade (saber que sua casa de férias está em uma comunidade que busca iniciativas verdes é um diferencial).

Em conclusão, o mercado imobiliário de Verbier em 2025 e nos anos seguintes está preparado para continuar próspero, ainda que de forma mais moderada do que no passado recente. Para quem pensa em investir, a mensagem é clara: Verbier oferece um pacote único e atrativo – mas a entrada exige comprometimento, tanto financeiro quanto no entendimento das regras. Uma vez dentro, porém, você se junta a um clube de proprietários que desfrutam não apenas da valorização do patrimônio, mas da experiência inestimável de viver o melhor dos Alpes. Como se poderia dizer de uma maneira chamativa: Verbier não é apenas um mercado imobiliário, é um investimento em estilo de vida – e tudo indica que continuará a gerar bons frutos por muitos anos.

Fontes: Este relatório utilizou dados e insights de instituições financeiras suíças líderes (UBS, Julius Baer), consultorias imobiliárias (Investropa, Knight Frank, Savills), comunicados do governo suíço e autoridades locais de Verbier. Essas fontes incluem o UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com, o Relatório de Propriedades de Esqui da Knight Frank knightfrank.com knightfrank.com, análises da Alpine Property Intelligence alpinepropintel.com alpinepropintel.com, tendências do mercado de luxo da JamesEdition jamesedition.com, boletins federais suíços jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch e notícias locais de Val de Bagnes valdebagnes.ch valdebagnes.ch, entre outras, para garantir uma perspectiva abrangente e atualizada do panorama imobiliário de Verbier em 2025.