Mercado Imobiliário das Bahamas 2025: Tendências, Oportunidades e Previsão

Visão Geral das Condições Atuais do Mercado (2025)

O mercado imobiliário das Bahamas em 2025 é dinâmico e robusto, sustentado por uma forte recuperação econômica pós-pandemia e um turismo recorde. O país recebeu um número sem precedentes de 11,22 milhões de visitantes internacionais em 2024, um aumento de 16,2% em relação a 2023 e o maior número de todos os tempos – superando até mesmo os números anteriores à COVID travelmarketreport.com. Esse boom do turismo impulsionou a demanda por propriedades e aluguéis de férias em todas as ilhas. O crescimento econômico é constante (o PIB cresceu de US$ 14,34 bilhões em 2023 para US$ 14,83 bilhões em 2024, com projeções de US$ 17,62 bilhões até 2029 dupuchrealestate.com), e o governo continua estável e favorável aos negócios. Esses fatores juntos contribuem para uma alta confiança dos investidores no mercado imobiliário das Bahamas dupuchrealestate.com dupuchrealestate.com.

Após uma onda de compras entre 2020 e 2023, a atividade do mercado moderou em 2024 para níveis mais sustentáveis practiceguides.chambers.com. O forte impulso durante a pandemia – quando trabalhadores remotos e investidores abastados adquiriram propriedades nas ilhas – deu lugar a um mercado mais calmo, mas ainda positivo, semelhante ao ambiente anterior a 2019 practiceguides.chambers.com. O estoque continua restrito, especialmente em bairros de alto padrão, então vendedores de propriedades de qualidade conseguem manter preços de oferta ambiciosos e ainda assim atrair interesse practiceguides.chambers.com. No entanto, os preços mais elevados estão gerando certa resistência de compradores. Nos bairros de alto padrão, os valores praticamente dobraram desde 2020 (por exemplo, casas que valiam $3 milhões em 2019 frequentemente foram vendidas por $6 milhões até 2023), e algumas tentativas de vendedores de chegarem a $8 milhões agora estão encontrando resistência, causando maior tempo de listagem content.knightfrank.com content.knightfrank.com. No geral, 2025 começa com um mercado em equilíbrio – a demanda está forte (especialmente de compradores estrangeiros), mas o crescimento de preços estabilizou em comparação com os picos extremos dos anos anteriores. O aumento da oferta de novos empreendimentos e a diminuição das distorções causadas pela pandemia trouxeram o mercado de volta a um ritmo mais equilibrado, mesmo com o fim de 2024 registrando volumes recordes de vendas imobiliárias em alguns segmentos homesforsaleinnassaubahamas.com.

Segmento Imobiliário Residencial

Imóveis residenciais nas Bahamas variam desde casas para compradores locais de primeira viagem até vilas ultra-luxuosas à beira-mar. Este segmento é caracterizado por um mercado de dois níveis. De um lado está o setor de alto padrão, impulsionado pela demanda estrangeira, e do outro o mercado intermediário local, onde a acessibilidade é uma preocupação globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. O segmento de casas de férias de luxo e expatriados tem estado em franca expansão: as Bahamas ficaram em 3º lugar mundialmente no crescimento de preços residenciais prime em 2023, com um aumento de 15% ano a ano nos valores dos imóveis de luxo globalpropertyguide.com. Mesmo no início de 2025, as vendas de imóveis prime acima de US$ 3 milhões subiram 18% ano a ano, e casas de luxo à beira-mar geralmente valorizam em torno de 6–8% ao ano, superando muitos investimentos tradicionais homesforsaleinnassaubahamas.com. Essa valorização sustentada reflete forte interesse internacional, oferta limitada de localizações privilegiadas e o prestígio das ilhas como um refúgio seguro neutro em impostos. Compradores americanos dominam as compras estrangeiras (cerca de 35% dos compradores internacionais), seguidos por europeus (~30%) e canadenses (10%), todos atraídos pelo clima e benefícios de investimento globalpropertyguide.com. Esse influxo de riqueza global impulsionou novas construções em comunidades fechadas de alto padrão e resorts de condomínios. Os incorporadores estão atendendo às preferências modernas construindo mais condomínios prontos para morar com comodidades de resort, pois muitos compradores agora buscam uma residência “lock-and-leave” na ilha em vez de manter uma propriedade independente content.knightfrank.com. O resultado é uma onda de novos projetos de condomínios de luxo em áreas como Cable Beach, em Nassau, e Paradise Island, aumentando o estoque no mercado de alto padrão.

Em contraste, o mercado residencial convencional para os bahamenses locais enfrenta desafios. Anos de aumento nos preços têm reduzido a acessibilidade para famílias de classe média globalpropertyguide.com. A oferta de moradias acessíveis ficou muito atrás da demanda, levando ao aumento dos aluguéis e dos preços em bairros locais. Muitos compradores bahamenses dependem de financiamento, mas o crédito imobiliário dos bancos tem permanecido relativamente estagnado (o saldo de hipotecas residenciais, na verdade, encolheu cerca de 1,4% ao ano na última década) globalpropertyguide.com. Os compradores locais de primeira viagem encontram opções limitadas, e o governo tem implementado iniciativas como o Renaissance at Carmichael para construir cerca de 200 casas acessíveis globalpropertyguide.com. Ainda assim, tais esforços são modestos diante da dimensão da necessidade. Como resultado, as taxas de propriedade de imóveis são baixas e uma grande parte da população permanece no mercado de aluguel – de acordo com o último censo, cerca de 35% das moradias eram ocupadas por locatários pagantes globalpropertyguide.com. A boa notícia é que 2025 pode trazer algum alívio no lado da oferta: autoridades relatam várias iniciativas para criar mais moradias a preços moderados e melhorar o acesso ao crédito imobiliário para os bahamenses dupuchrealestate.com. De modo geral, o setor residencial em 2025 é marcado por atividade robusta na faixa alta e pressões contínuas de acessibilidade na entrada do mercado. Reduzir essa diferença é um dos principais desafios para a sustentabilidade de longo prazo do mercado.

Segmento de Propriedades de Luxo

nas Bahamas é um mundo à parte – repleto de casas ultra-premium, ilhas privadas e residências associadas a resorts que atraem indivíduos de alto patrimônio líquido de todo o mundo. Esse segmento esteve excepcionalmente forte. Durante 2020–2023,como um refúgio ideal durante a pandemia, elevando os preços drasticamente. Conforme mencionado, os valores em comunidades de elite (por exemplo, Lyford Cay, Albany, Ocean Club Estates), um aumento extraordinário content.knightfrank.com . Mesmo com uma ligeira desaceleração do mercado em 2025, oem muitos aspectos – o estoque é escasso e anúncios cobiçados podem alcançar um prêmio. Vendedores de imóveis de luxo de qualidade costumam obter sucesso mesmo com preços elevados, desde que não estejam irrealisticamente acima das últimas comparações practiceguides.chambers.com . Entretanto, os compradores estão mais criteriosos agora, e algumas mega-mansões com preços excessivos estão demorando mais para serem vendidas do que antes content.knightfrank.com

Uma tendência notável é a mudança nas preferências dos compradores em direção à conveniência pronta para morar e comodidades. Muitos compradores abastados, incluindo jovens executivos que podem trabalhar remotamente, preferem condomínios de luxo ou residências em resorts administrados em vez de mansões independentes content.knightfrank.com. Eles valorizam o “estilo de vida de hotel” – serviços de concierge, segurança, spas e restaurantes no local – e não ter que se preocupar com manutenção ou preparativos contra furacões em uma grande propriedade content.knightfrank.com. Em resposta, desenvolvedores lançaram diversos projetos de residências de marca. Por exemplo, na Cable Beach de Nassau, os novos condomínios GoldWynn e Aqualina oferecem comodidades de cinco estrelas, enquanto em Paradise Island o Ocean Club Four Seasons Residences (com conclusão prevista para 2027) entregará apartamentos e vilas ultra-exclusivos em um resort famoso practiceguides.chambers.com globalpropertyguide.com. O complexo de resorts Baha Mar adicionou o Rosewood Residences em Cable Beach, proporcionando aos proprietários de condomínios acesso a todos os benefícios do hotel cinco estrelas adjacente content.knightfrank.com. Projetos futuros de marcas de luxo como Six Senses, Montage e até Bvlgari estão em desenvolvimento em várias ilhas travelmarketreport.com, elevando ainda mais o perfil das Bahamas no mercado global de luxo.

Bilionários estrangeiros também são atraídos por oportunidades únicas, como ilhas privadas e propriedades sob medida. As Exumas, por exemplo, oferecem lotes em ilhas privadas e vilas remotas de alto padrão que servem como símbolos máximos de status homesforsaleinnassaubahamas.com. Esses imóveis icônicos podem alcançar preços estratosféricos (muitos dezenas de milhões de dólares por uma ilha ou uma propriedade expansiva), e o interesse permanece constante por parte de compradores UHNW em busca de refúgios seguros e isolados. Analistas do setor observam que as Bahamas estão agora firmemente estabelecidas como um destino de imóveis de luxo de primeira linha; no relatório Wealth Report 2024 da Knight Frank, as Bahamas foram um dos mercados de habitação de luxo com melhor desempenho no mundo globalpropertyguide.com. Para o futuro, espera-se que o segmento de luxo continue aquecido. Embora o crescimento dos preços possa se moderar após os grandes ganhos dos últimos anos, a demanda global por imóveis de luxo nas Bahamas ainda está crescendo, e os novos estoques de alto padrão são rapidamente absorvidos. Em resumo, a combinação do estilo de vida tropical das Bahamas e de benefícios financeiros/tributários continua a “cativar investidores exigentes” no segmento de luxo homesforsaleinnassaubahamas.com.

Imóveis Comerciais e Empreendimentos Turísticos

Fora das residências privadas, onas Bahamas é amplamente impulsionado pelo turismo, hotelaria e desenvolvimento de resorts de uso misto. Os segmentos comerciais tradicionais (escritórios, varejo, industrial) são relativamente pequenos, dado o tamanho do país, mas o. Os números recordes de turismo em 2024 incentivaram investimentos significativos em hotéis, marinas e atrações, o que, por sua vez, influencia o mercado imobiliário. Notavelmente,, agora capaz de receber os maiores e mais novos navios de cruzeiro practiceguides.chambers.com . Isso revitalizou o centro de Nassau e prenuncia um aumento no fluxo de turistas para os negócios próximos. A indústria de cruzeiros continua sendo um pilar da economia – os cruzeiros geraram mais de US$ 650 milhões em gastos diretos no último ano travelmarketreport.com – e a expansão continua. Por exemplo,nas Bahamas practiceguides.chambers.com . A Royal Caribbean está criando um beach club em Paradise Island, e a Carnival está construindo um grande porto de cruzeiros em Grand Bahama. Esses projetos impulsionarão o setor imobiliário comercial de apoio (de lojas de varejo a instalações para excursões) e aumentarão o número de visitantes nessas ilhas assim que estiverem em funcionamento.Talvez os desenvolvimentos mais empolgantes estejam no. Nos últimos dois anos, as Bahamas atraíram, grande parte destinado a projetos de resorts de luxo travelmarketreport.com . Isso inclui uma combinação de novos resorts, expansões de empreendimentos já existentes e comunidades residenciais de alto padrão. Por exemplo, já começou a construção do, uma comunidade exclusiva de resort de golfe em Eleuthera, e do, um resort em ilha privativa com residências de marca practiceguides.chambers.com . Em Grand Bahama, o sofisticadoestá em andamento, sinalizando confiança na revitalização de Freeport practiceguides.chambers.com . Em Paradise Island, um novoestá planejado como parte da reestruturação do Ocean Club practiceguides.chambers.com , complementando o icônico resort Atlantis. Nassau/New Providence continua a receber investimentos também – além das novas fases do Baha Mar, a comunidade ultraluxuosa Albany (apoiada por celebridades) está lançando novas fases de construção practiceguides.chambers.com (as Ilhas da Família) também estão proliferando practiceguides.chambers.com . Os desenvolvedores estão mirando viajantes abastados em busca de locais únicos e intocados, com projetos em pequenos cays que oferecem exclusividade e experiências personalizadas practiceguides.chambers.com

Esses desenvolvimentos impulsionados pelo turismo têm um impacto direto no setor imobiliário: eles criam empregos, melhoram a infraestrutura e frequentemente incluem componentes residenciais (condomínios, vilas) para venda. Por exemplo, um novo resort costuma vir acompanhado de um conjunto de vilas ou unidades de condomínio à venda que compradores estrangeiros podem adquirir – mesclando imóveis comerciais e residenciais. Melhorias na infraestrutura também estão sendo implementadas. O governo tem priorizado melhorias como ampliações de aeroportos (por exemplo, uma atualização de US$ 55 milhões no Aeroporto de North Eleuthera, e um novo aeroporto internacional para Exuma, previsto para conclusão em 2025) para apoiar o aumento do fluxo de visitantes ewnews.com ewnews.com. Estradas, marinas e utilidades estão sendo melhoradas nas ilhas que recebem novos resorts. De modo geral, as perspectivas para imóveis comerciais são fortes, especialmente em ativos ligados ao turismo. Altas taxas de ocupação hoteleira e diárias médias crescentes estão incentivando o investimento em novos hotéis e aluguéis de temporada. Até setores de nicho, como logística/armazenamento, podem se beneficiar com o aumento da demanda do consumidor à medida que a população cresce. A principal cautela é garantir que esses desenvolvimentos sejam sustentáveis e que os benefícios sejam distribuídos além dos enclaves dos resorts. Mas, a partir de 2025, o investimento em infraestrutura e turismo está em seu nível mais alto, sinalizando confiança de que as Bahamas continuarão a atrair visitantes e investidores imobiliários nos próximos anos travelmarketreport.com travelmarketreport.com.

Oportunidades de Investimento e Considerações de Estilo de Vida

As Bahamas oferece um pacote atraente para. Uma combinação de belezas naturais, apelo ao estilo de vida e incentivos financeiros torna 2025 um momento interessante para considerar a compra de propriedades.são um grande atrativo: As Bahamas não cobramde pessoas físicas linkedin.com . Essesignifica que a renda de aluguel ou o lucro da revenda de uma propriedade normalmente são obtidos(importante para americanos, que muitas vezes podem compensá-los com créditos fiscais estrangeiros) dupuchrealestate.com . O custo de manutenção de uma propriedade também é razoável – as taxas de imposto predial são baixas a moderadas (e casas ocupadas pelos proprietários são isentas sobre os primeiros $300 mil do valor) linkedin.com . Para compradores de alto patrimônio líquido, adquirir imóveis nas Bahamas também pode ser um caminho para a. O programa governamental deconcede residência permanente acelerada a compradores estrangeiros que investem pelo menosem imóveis linkedin.com . (Esse valor mínimo foi aumentado de $750 mil para $1 milhão em 1º de janeiro de 2025 para garantir que os investidores tenham uma participação de longo prazo mais relevante linkedin.com .) Os residentes permanentes desfrutam do direito de viver nas Bahamas durante todo o ano e de diversos privilégios, e após 10 anos podem se tornar elegíveis para cidadania linkedin.com . O benefício da residência, combinado com, é um forte incentivo para investidores buscando diversificação de ativos e uma residência de Plano B. Como um consultor observou, as Bahamas estão, oferecendo valorização de longo prazo e renda praticamente isenta de impostos em um país estável e próximo dupuchrealestate.com

Além das questões financeiras, a qualidade de vida e os fatores de estilo de vida são uma parte fundamental da equação. As Bahamas são um país de língua inglesa, uma democracia politicamente estável com fortes laços com a América do Norte – fica a apenas um voo curto das principais cidades dos EUA (Miami está a 1 hora de distância, Nova York a cerca de 3 horas). Essa proximidade e facilidade de acesso tornam viável até para residentes de meio período irem e virem dupuchrealestate.com dupuchrealestate.com. As próprias ilhas oferecem um estilo de vida invejável: clima quente o ano inteiro, praias lindas, passeios de barco e pesca, e comodidades de alto padrão como campos de golfe e spas. Estrangeiros encontram comunidades bem desenvolvidas, incluindo excelentes escolas internacionais e instalações médicas em Nassau, tornando realista a possibilidade de mudar-se com a família. De fato, a pandemia impulsionou uma “revolução do trabalho remoto” que as Bahamas souberam aproveitar – o governo introduziu um visto de estadia prolongada para nômades digitais, e muitos profissionais descobriram que podiam viver no paraíso enquanto mantinham seus empregos no exterior content.knightfrank.com content.knightfrank.com. Muitos daqueles que vieram temporariamente acabaram permanecendo como residentes permanentes ou semi-permanentes, trazendo suas famílias e até comprando casas sem nunca tê-las visto pessoalmente, apenas por meio de visitas virtuais content.knightfrank.com content.knightfrank.com. Essa tendência aumentou a demanda por características como escritórios residenciais e internet confiável nas propriedades homesforsaleinnassaubahamas.com.

Do ponto de vista do investidor, as oportunidades de renda com aluguel são fortes. O aumento do turismo se traduz em alta demanda por aluguéis de temporada em plataformas como o Airbnb. De fato, o Airbnb registrou um aumento de 16,7% nas noites de quarto reservadas no início de 2024 em comparação ao ano anterior globalpropertyguide.com. Imóveis para aluguel bem localizados (por exemplo, condomínios em Cable Beach em Nassau ou Paradise Island, ou vilas em ilhas populares como Exuma) podem alcançar sólidos índices de ocupação e tarifas diárias premium durante a alta temporada. Por exemplo, aluguéis de frente para a praia em áreas privilegiadas frequentemente alcançam US$ 300–US$ 800 por noite e são fortemente reservados nos meses de inverno, proporcionando retornos atraentes para os proprietários globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Aluguéis de longo prazo para residentes ou expatriados também estão em alta demanda, com aluguéis mensais para um confortável apartamento de 3 quartos em torno de US$ 3.000 em Nassau (e valores menores em ilhas menos populosas) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Combinados com a ausência de imposto de renda, esses rendimentos de aluguel podem ser muito atraentes. Os investidores também valorizam o fato de que o dólar das Bahamas é atrelado ao dólar americano em uma proporção de 1:1, eliminando o risco cambial e simplificando as transações linkedin.com. O processo legal para estrangeiros comprarem imóveis é simples (com um simples registro ou permissão, como discutido na seção jurídica), e os direitos de propriedade são bem protegidos sob um sistema familiar de common law inglês. Todos esses fatores – facilidade de aquisição, fortes direitos de propriedade, liquidez no mercado de alto padrão e um estilo de vida incomparável – fazem das Bahamas uma das principais escolhas para investimento imobiliário em 2025. Como disse um especialista local, “Se você está pensando em investir, 2025 é um ótimo momento para entrar”, considerando a trajetória de crescimento e as vantagens únicas das Bahamas dupuchrealestate.com.

Tendências de Mercado e Previsão (2026–2030)

Olhando para o futuro, a perspectiva para o mercado imobiliário das Bahamas nos próximos 3 a 5 anos é amplamente positiva, embora com algumas nuances. Espera-se que o turismo continue forte: projeções do setor indicam que o número de visitantes permanecerá em níveis recordes ou até crescerá ainda mais no curto prazo globalpropertyguide.com. O FMI observa que tanto as chegadas de turistas quanto seus gastos médios devem continuar aumentando, o que sustentará o crescimento do PIB real e, consequentemente, a demanda por acomodações e imóveis globalpropertyguide.com. Novas inaugurações de hotéis previstas entre 2025 e 2027 (Four Seasons, Six Senses, etc.) aumentarão a capacidade de quartos e provavelmente elevarão ainda mais o número de visitantes que ficam hospedados. Isso é positivo para o mercado de aluguel por temporada e de segundas residências, uma vez que um setor turístico saudável frequentemente converte uma fração dos visitantes em compradores de imóveis. O sucesso do governo em atrair investimentos de grande porte (mais de 10 bilhões de dólares em projetos de resorts recentemente travelmarketreport.com) também indica confiança no futuro do mercado. Muitos desses empreendimentos incluem componentes residenciais que chegarão ao mercado nos próximos anos, aumentando gradualmente a oferta de unidades de luxo. À medida que esse novo estoque for absorvido, podemos ver a valorização dos preços no segmento de luxo se normalizando para níveis mais moderados (por exemplo, crescimento anual de um dígito baixo a médio, em vez do salto de dois dígitos de 2021–2023). As previsões globais da Knight Frank apontam para um crescimento mais brando dos preços de imóveis de alto padrão, de alguns pontos percentuais ao ano em muitos destinos de luxo, e as Bahamas provavelmente seguirão esse padrão à medida que superam o pico pós-pandemia. Em essência, o mercado deve seguir uma trajetória de alta, mas em um ritmo mais estável e sustentável.

Uma tendência clara é o crescimento do interesse nas Family Islands (as ilhas menos povoadas fora de New Providence). À medida que Nassau e Paradise Island se tornam mais caras e urbanizadas, tanto compradores quanto incorporadores estão buscando cada vez mais ilhas como Exuma, Eleuthera, Abaco, Andros e Long Island. Espera-se que essas ilhas sejam pontos de crescimento nos próximos anos dupuchrealestate.com. Por exemplo, Exuma e Eleuthera já estão em alta demanda em 2025, com a concorrência por propriedades elevando os preços dupuchrealestate.com. Abaco, após reconstrução do furacão Dorian de 2019, está em uma fase de crescimento – 2024 viu as chegadas aéreas em Abaco subirem quase 12%, indicando um sólido retorno das atividades aos níveis pré-furacão travelmarketreport.com. Os preços dos imóveis em Abaco, que haviam caído após Dorian, estão subindo de forma constante agora à medida que a infraestrutura é restaurada e novos resorts (como o Montage Cay) despertam interesse homesforsaleinnassaubahamas.com. Long Island e Andros são citadas como “mercados para ficar de olho” – ainda são relativamente acessíveis hoje, mas têm amplo potencial de crescimento, então investidores precoces nesses locais podem ver uma valorização significativa dupuchrealestate.com. Antecipamos maior crescimento relativo de valores nessas ilhas emergentes do que no mercado mais consolidado de Nassau nos próximos 5 anos, à medida que a infraestrutura melhora (aeroportos, marinas, utilidades) e novos projetos tornam as Family Islands mais acessíveis e desejáveis.

Nassau – localizada em New Providence – é a capital do país e o maior mercado urbano.

Oferece uma ampla variedade de propriedades, desde comunidades de luxo fechadas e condomínios à beira-mar até casas iniciais para famílias locais.O mercado de Nassau em 2025 estáapós os anos recentes de agitação.Oem Nassau (e arredores imediatos) era em torno de, o que representou um aumento de 4,9% no acumulado do ano, apesar de alguma volatilidade mensal morleyrealty.com .O(que pode ser distorcido por algumas vendas de alto padrão) foi de cerca de morleyrealty.com , embora outras fontes citem opara Nassau, refletindo a influência de áreas de alto padrão homesforsaleinnassaubahamas.com .Isso indica que, embora muitas casas sejam vendidas na faixa de centenas de milhares, Nassau também registra transações de vários milhões de dólares que elevam a média.Otem sido limitado – o número de anúncios no início de 2025 foi quase 20% menor do que no ano anterior morleyrealty.com – mas novos anúncios agora estão aumentando lentamente à medida que o mercado se acalma.As propriedades de Nassau, especialmente em bairros desejados, ainda recebem forte interesse de compradores.Em junho de 2025, por exemplo,, mesmo que as vendas finais tenham caído (sugerindo que alguns negócios estão levando mais tempo para serem concluídos) morleyrealty.com morleyrealty.com .Aem Nassau continua alta graças às oportunidades de emprego e comodidades da cidade; áreas como(lar do resort Baha Mar, restaurantes e condomínios) são conhecidas como “reis do aluguel” com demanda de inquilinos durante todo o ano homesforsaleinnassaubahamas.com .Seguindo em frente,.Como centro comercial, beneficia-se de quase todos os motores econômicos – turismo, finanças, governo – e continuará a ver desenvolvimento.Próximos projetos de condomínios e possivelmente uma revitalização da vida residencial no centro (com a revitalização do porto de cruzeiros) podem adicionar um novo estoque.Espera-se que o crescimento dos preços seja modesto, mas positivo, e Nassau continuará sendo o centro de liquidez do mercado imobiliário das Bahamas (o local mais fácil para comprar ou vender rapidamente).Os principais submercados a serem observados incluem(Albany, Lyford Cay, Old Fort Bay), onde estão as propriedades de ultra luxo, e(áreas como Eastern Road), que são populares entre residentes de classe média alta e expatriados devido às vistas para a orla e à proximidade com a cidade.

Economicamente, prevê-se que as Bahamas cresçam de forma modesta. O FMI alerta que, para o crescimento do PIB de longo prazo superar cerca de 1,5% ao ano, será necessário investimento contínuo e enfrentar restrições de mão de obra globalpropertyguide.com. Isso significa que o ritmo de expansão imobiliária pode depender da capacidade do país de treinar trabalhadores e apoiar esses novos projetos. Ainda assim, os serviços de construção e imobiliários permanecem otimistas, com a Associação de Construtores das Bahamas afirmando que “o futuro parece promissor” devido a um robusto pipeline de projetos globalpropertyguide.com. Os principais riscos macroeconômicos incluem fatores externos: uma desaceleração na economia dos EUA ou choques financeiros globais podem conter as compras estrangeiras e o turismo globalpropertyguide.com. Além disso, movimentações nas taxas de juros internacionais podem afetar a demanda – a recente era de taxas baixas ajudou a impulsionar compras de luxo; se as taxas permanecerem altas, alguns compradores marginais podem hesitar ou buscar oportunidades. No entanto, o segmento dos ultra-ricos é menos sensível a juros e muitos compradores nas Bahamas pagam à vista, portanto o impacto deve ser limitado.

De modo geral, a previsão para o mercado imobiliário das Bahamas nos próximos 3–5 anos é de crescimento contínuo e investimento ativo, ainda que em ritmo moderado. Espera-se que os valores dos imóveis aumentem de forma geral acompanhando uma demanda saudável, especialmente nas regiões litorâneas e de resorts. O segmento de luxo provavelmente continuará sendo o destaque (apoiado por tendências globais de riqueza e o apelo duradouro das Bahamas), mas também prevemos melhorias no mercado médio se as iniciativas governamentais de habitação avançarem. Até 2030, as Bahamas terão um mercado imobiliário mais diversificado – com Nassau/Paradise Island ainda como polo comercial e de transações, mas com uma fatia maior de atividade espalhada pelas Family Islands. Sustentabilidade e resiliência também se tornarão mais visíveis (por exemplo, mais casas com energia solar, construções resistentes a tempestades) à medida que novos projetos se alinhem com tendências globais. Salvo grandes choques, investidores podem ser otimistas de que o mercado imobiliário das Bahamas manterá sua reputação de investimento sólido a longo prazo e um pedaço do paraíso para possuir.

Destaque Regional: Nassau, Paradise Island, Exuma e Abaco

Para entender melhor o mercado, vale a pena examinar algumas regiões e ilhas-chave individualmente. As Bahamas são um arquipélago com mercados imobiliários variados – da cidade capital a ilhotas tranquilas. A seguir está um panorama do desempenho atual e das perspectivas em quatro áreas importantes:

Nassau (Ilha de New Providence)

Paradise Island

refere-se a uma cadeia de ilhas idílicas (sendo a maior delas Great Exuma) a cerca de 225 quilômetros ao sul de Nassau, famosa por suas águas turquesa e beleza intocada.As Exumas tornaram-se um dos mercados imobiliários mais promissores das Bahamas.A vida em Exuma é tranquila e cênica – desde o principal assentamento de George Town até as pequenas comunidades das ilhotas – e atrai aqueles que procuram um refúgio tranquilo dupuchrealestate.com .Os imóveis em Exuma variam de charmosas casas de estilo insular a luxuosas propriedades à beira-mar e até mesmoà venda.em 2025 mostram alta demanda e oferta limitada.Exuma é citada como estando “em alta demanda” por corretores, com a concorrência por listagens de qualidade impulsionando os preços para cima dupuchrealestate.com .Os preços médios das casas são mais difíceis de generalizar aqui devido à diversidade dos tipos de propriedades, mas casas e vilas à beira-mar geralmente são listadas por bem mais de(frequentemente entre US$ 2 e 5 milhões para construções modernas de luxo).O apelo de Exuma para os ultra-ricos é evidente: é um dos principais destinos para, e celebridades já adquiriram refúgios nos Exuma Cays.Por exemplo, a ilha privada Musha Cay de David Copperfield e a Little Hall’s Pond Cay de Johnny Depp colocaram Exuma no mapa como destino de retiro de elite.Para os não-bilionários, Exuma ainda oferece alguns lotes e casas relativamente acessíveis no interior ou longe da água, mas mesmo esses aumentaram de preço à medida que mais investidores percebem o potencial de Exuma.Oé forte – Os porcos nadadores de Exuma, o mergulho com snorkel de classe mundial e a pesca atraem muitos turistas, e dados do Airbnb mostram que Exuma possui uma das maiores diárias médias de aluguel do país (em torno de, em média, entre os aluguéis de curto prazo ativos) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com .Com um novo terminal internacional de aeroporto em construção e projetos de resorts de luxo como a, a acessibilidade e as comodidades da ilha estão melhorando.Exuma deve continuar ganhando destaque.Especialistas do setor consistentemente apontam Exuma como uma das principais opções de investimento para 2025 e além dupuchrealestate.com .Como observou um relatório, Exuma oferece “escapismo puro” e está pronta para um desenvolvimento adicional que ainda respeita seu charme natural homesforsaleinnassaubahamas.com .Compradores nos próximos anos podem ver uma valorização sólida, especialmente se comprarem agora, antes de mais empreendimentos serem concluídos.A chave será manter o equilíbrio entre o desenvolvimento e o meio ambiente – algo que as partes interessadas locais têm em mente.No geral,, com sua combinação de raridade, beleza e novas infraestruturas provavelmente gerando retornos sólidos.

Abaco (As Ilhas Abaco) está localizada no norte das Bahamas e inclui Great Abaco, Little Abaco e uma série de ilhotas famosas pela navegação e casas de veraneio.

O mercado de Abaco é único porque está: o Furacão Dorian, em setembro de 2019, devastou partes de Abaco, incluindo Marsh Harbour e Treasure Cay, causando danos generalizados a propriedades.Nos anos seguintes, a reconstrução tem sido constante e, em 2024–2025, Abaco está vivenciando um renascimento de interesse e investimento dupuchrealestate.com .Oem Abaco é caracterizado por, já que tanto residentes que estão retornando quanto investidores oportunistas têm comprado propriedades (algumas casas danificadas pela tempestade foram vendidas com desconto após o Dorian, e essas foram renovadas ou reconstruídas).De acordo com o Ministério do Turismo, Abaco teve um, o maior crescimento de qualquer ilha principal, sinalizando um retorno sólido aos níveis anteriores ao Dorian de atividade travelmarketreport.com .Áreas como, conhecida por sua deslumbrante praia, e(com o pitoresco farol de Hope Town) estão novamente cheias de vida.Os preços dos imóveis em Abaco, que despencaram em 2019–2020, têm subido novamente., por exemplo, recuperaram valor à medida que a comunidade se reconstrói; algumas propriedades agora estão atingindo ou até superando seus valores de antes do furacão, embora ainda ofereçam bom valor relativo em 2025.Abaco também abriga empreendimentos de luxo:, uma comunidade resort privada em Great Guana Cay, está totalmente em operação novamente e continua a atrair compradores muito ricos (as casas lá variam de US$ 4 milhões para cima).Olhando para o futuro, as perspectivas de Abaco são muito positivas.Há uma demanda reprimida significativa por parte daqueles que amam a navegação, a pesca e o estilo de vida relaxado de Abaco., um resort de alto padrão em uma ilha privada em Abaco, está em desenvolvimento e adicionará um hotel cinco estrelas e residências de marca até 2025/26 practiceguides.chambers.com .Espera-se que isso aumente ainda mais o perfil de Abaco.O governo também priorizou reparos em infraestrutura – estradas, redes elétricas, etc.– para apoiar o crescimento.Agentes locais relatam que Abaco está “” e que os preços estãoà medida que a recuperação avança homesforsaleinnassaubahamas.com homesforsaleinnassaubahamas.com .Os riscos permanecem (outra grande tempestade, por exemplo), mas há um forte espírito comunitário e interesse de investidores impulsionando Abaco para frente.Para 2025 e para os próximos anos,– compradores que investiram após o Dorian já viram ganhos, e o crescimento contínuo é provável à medida que Abaco se recupera totalmente.

Paradise Island é uma pequena ilha adjacente a Nassau, conhecida mundialmente pelo Atlantis Resort e seus imóveis ultraexclusivos. Paradise Island (frequentemente chamada apenas de “PI”) é essencialmente um enclave de luxo; quase todas as propriedades aqui são condomínios de alto padrão ou casas luxuosas. O mercado imobiliário da ilha é sinônimo de luxo – apresenta opções como o Ocean Club Estates (um condomínio fechado com campo de golfe e marina, onde as casas variam de vários milhões até mais de US$ 20 milhões) e empreendimentos de condomínios como One Ocean e The Reef/Residential Towers no Atlantis. Em 2025, Paradise Island continua a desfrutar de forte demanda de compradores abastados que buscam proximidade com as conveniências de Nassau, mas um ambiente mais privativo, com clima de resort. Os preços médios dos condomínios de PI estão entre os mais altos do país, frequentemente iniciando em torno de US$ 700–800 mil para um dois quartos e facilmente superando US$ 1–2 milhões para unidades maiores ou com vista para o mar. Coberturas à beira-mar e mansões podem alcançar valores de oito dígitos. A oferta em Paradise Island é limitada (é uma área de terra pequena), então as novas construções são principalmente verticais (condomínios) ou reurbanização de locais antigos. Um grande desenvolvimento no horizonte é o projeto Four Seasons/Ocean Club Residences, previsto para conclusão até 2027, que adicionará um número seleto de apartamentos e vilas superluxuosos dentro do Ocean Club globalpropertyguide.com. Esta novidade é altamente antecipada e muitas unidades já têm interesse em lista de espera de clientes existentes do Four Seasons. O desempenho do mercado em PI tem sido robusto – as propriedades aqui tendem a manter bem o valor e raramente trocam de mãos. Entre o final de 2024 e início de 2025 houve relatos de redução forte no tempo de mercado para as principais propriedades de Paradise Island (unidades desejadas costumam ser vendidas em cerca de 2–3 meses) conforme compradores ricos adquiriam todo o estoque disponível homesforsaleinnassaubahamas.com. Olhando para o futuro, o mercado imobiliário de Paradise Island tende a permanecer muito forte. O prestígio da localização, as constantes melhorias no Atlantis Resort e novas opções de luxo (como um boato de resort Aman, e a atração confirmada Royal Caribbean Beach Club) manterão a demanda alta. Antecipamos uma valorização contínua dos preços, possivelmente superando a média de Nassau, especialmente para propriedades únicas (por exemplo, mansões à beira-mar, coberturas no último andar). Paradise Island também será beneficiada pelo crescimento de Nassau, enquanto permanece protegida de muitos dos problemas da cidade (como trânsito ou congestionamento). Em resumo, PI é e continuará sendo um dos endereços mais exclusivos do Caribe, atraindo compradores que buscam luxo pronto para morar, segurança e entretenimento à sua porta.

Exuma

Abaco

Considerações Legais e Tributárias para Compradores

Investidores e compradores estrangeiros nas Bahamas devem estar cientes do marco legal e dos impostos associados à aquisição de imóveis. De modo geral, as Bahamas acolhem a propriedade estrangeira de bens imóveis, e o processo é bem definido:

Regras de Propriedade Estrangeira: Compradores internacionais podem possuir propriedades em plena propriedade nas Bahamas com relativamente poucas restrições. Se um comprador estrangeiro estiver adquirindo uma residência unifamiliar ou um terreno vazio destinado a uma residência pessoal, nenhum alvará especial é necessário; o comprador simplesmente registra a aquisição junto ao Conselho de Investimentos após o fechamento (e paga uma taxa de registro única de US$1.000) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Isso resulta na emissão de um Certificado de Registro. Entretanto, se um estrangeiro estiver comprando um terreno para desenvolvimento comercial, investimentos para aluguel ou múltiplas unidades (qualquer coisa além de uma residência pessoal única), então uma “Licença de Propriedade de Terras para Pessoas Internacionais” deve ser obtida antes do fechamento practiceguides.chambers.com. A licença também é obtida junto ao Conselho de Investimentos/Autoridade de Investimentos das Bahamas. O não cumprimento da obtenção da licença necessária torna a escritura nula e sem efeito, portanto este é um passo importante para os compradores-investidores practiceguides.chambers.com. Na prática, as licenças são rotineiramente concedidas para projetos/investimentos legítimos – o governo a utiliza principalmente para avaliar e registrar grandes investimentos estrangeiros. Não há exigências de cidadania ou regras de apenas arrendamento; estrangeiros podem possuir título de propriedade plena (fee simple) assim como os bahamenses, uma vez registrados ou licenciados conforme acima.

Compradores internacionais nas Bahamas com relativamente poucas restrições. Se um comprador estrangeiro estiver adquirindo uma residência unifamiliar ou um terreno vazio destinado a uma residência pessoal, nenhum alvará especial é necessário; o comprador junto ao Conselho de Investimentos após o fechamento (e paga uma taxa de registro única de US$1.000) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Isso resulta na emissão de um Certificado de Registro. Entretanto, se um estrangeiro estiver comprando um terreno para (qualquer coisa além de uma residência pessoal única), então uma deve ser obtida practiceguides.chambers.com. A licença também é obtida junto ao Conselho de Investimentos/Autoridade de Investimentos das Bahamas. O não cumprimento da obtenção da licença necessária torna a escritura nula e sem efeito, portanto este é um passo importante para os compradores-investidores practiceguides.chambers.com. Na prática, as licenças são rotineiramente concedidas para projetos/investimentos legítimos – o governo a utiliza principalmente para avaliar e registrar grandes investimentos estrangeiros. Não há exigências de cidadania ou regras de apenas arrendamento; estrangeiros podem possuir título de propriedade plena (fee simple) assim como os bahamenses, uma vez registrados ou licenciados conforme acima. Impostos sobre Transações (Imposto de Selo/IVA): Todas as transações imobiliárias estão sujeitas a um imposto único sobre a transferência, que desde 2019 é cobrado como Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nas vendas de propriedades. Compradores estrangeiros pagam um IVA fixo de 10% em todas as compras de propriedades acima de US$ 100.000 linkedin.com. Isso geralmente é dividido entre comprador e vendedor por acordo (normalmente cada um paga 50%, embora negociações como 70/30 não sejam incomuns em grandes negociações) linkedin.com. Para compras abaixo de US$ 100.000, o IVA é de 2,5%. Os cidadãos das Bahamas desfrutam de uma tabela progressiva de imposto de selo/IVA: para eles, o imposto é de 2,5% nos primeiros US$ 100 mil, 4% de US$ 100 mil a US$ 300 mil, 6% de US$ 300 mil a US$ 500 mil, 8% de US$ 500 mil a US$ 700 mil, 9% de US$ 700 mil a US$ 1 milhão e 10% acima de US$ 1 milhão linkedin.com. (Compradores de primeira casa bahamenses recebem ainda mais reduções/is isenções até US$ 500 mil para incentivar a aquisição da casa própria linkedin.com linkedin.com.) O efeito líquido é que compradores estrangeiros geralmente pagarão 10% na maioria das compras de imóveis, enquanto os locais costumam pagar um pouco menos. Vale notar que esse IVA sobre transações substitui o antigo “imposto de selo” – na prática é a mesma coisa, apenas administrativamente tratado segundo a legislação do IVA agora.

Todas as transações imobiliárias estão sujeitas a um imposto único sobre a transferência, que desde 2019 é cobrado como Imposto sobre Valor Agregado (IVA) nas vendas de propriedades. linkedin.com. Isso geralmente é dividido entre comprador e vendedor por acordo (normalmente cada um paga 50%, embora negociações como 70/30 não sejam incomuns em grandes negociações) linkedin.com. Para compras abaixo de US$ 100.000, o IVA é de 2,5%. Os cidadãos das Bahamas desfrutam de uma tabela progressiva de imposto de selo/IVA: para eles, o imposto é de 2,5% nos primeiros US$ 100 mil, 4% de US$ 100 mil a US$ 300 mil, 6% de US$ 300 mil a US$ 500 mil, 8% de US$ 500 mil a US$ 700 mil, 9% de US$ 700 mil a US$ 1 milhão e 10% acima de US$ 1 milhão linkedin.com. (Compradores de primeira casa bahamenses recebem ainda mais reduções/is isenções até US$ 500 mil para incentivar a aquisição da casa própria linkedin.com linkedin.com.) O efeito líquido é que compradores estrangeiros geralmente pagarão 10% na maioria das compras de imóveis, enquanto os locais costumam pagar um pouco menos. Vale notar que esse IVA sobre transações substitui o antigo “imposto de selo” – na prática é a mesma coisa, apenas administrativamente tratado segundo a legislação do IVA agora. Imposto Anual sobre Propriedade: As Bahamas impõem um imposto anual sobre propriedade (também chamado de imposto sobre propriedade imobiliária) sobre imóveis, com taxas muito favoráveis para residências ocupadas pelos proprietários. Propriedades residenciais ocupadas pelo proprietário pagam 0% sobre os primeiros US$ 300.000 do valor (totalmente isento de imposto para essa parcela) linkedin.com, 0,625% sobre o valor de US$ 300 mil a US$ 500 mil , e 1,0% sobre o valor acima de US$ 500.000 linkedin.com. Existe um teto — nenhuma casa ocupada pelo proprietário paga mais de US$ 120.000 por ano em imposto sobre propriedade, não importa o valor do imóvel. Este limiar de isenção foi recentemente aumentado (era US$ 250 mil, agora é US$ 300 mil) para aliviar a carga tributária sobre casas de valor moderado linkedin.com. Para propriedades não ocupadas pelo proprietário (investimentos ou casas de veraneio que não são residência principal), as taxas são um pouco mais altas: 0,75% sobre os primeiros US$ 500 mil , 1,0% sobre US$ 500 mil–US$ 2 milhões e 1,5% acima de US$ 2 milhões linkedin.com. (Terrenos vagos possuem uma taxa fixa separada de 2% se forem de propriedade de estrangeiros, para desencorajar a especulação, mas se uma casa for construída, as taxas normais passam a vigorar.) Notavelmente, as Bahamas não possuem impostos municipais adicionais sobre propriedade — este imposto nacional é o único tributo recorrente sobre imóveis. Muitos empreendimentos exclusivos (como Albany ou Lyford Cay) cobram taxas de associação de moradores para serviços comunitários, mas não há impostos municipais sobre propriedade.

As Bahamas impõem um imposto anual sobre propriedade (também chamado de imposto sobre propriedade imobiliária) sobre imóveis, com taxas muito favoráveis para residências ocupadas pelos proprietários. pagam (totalmente isento de imposto para essa parcela) linkedin.com, , e linkedin.com. Existe um teto — nenhuma casa ocupada pelo proprietário paga mais de US$ 120.000 por ano em imposto sobre propriedade, não importa o valor do imóvel. Este limiar de isenção foi recentemente aumentado (era US$ 250 mil, agora é US$ 300 mil) para aliviar a carga tributária sobre casas de valor moderado linkedin.com. Para (investimentos ou casas de veraneio que não são residência principal), as taxas são um pouco mais altas: , e linkedin.com. (Terrenos vagos possuem uma taxa fixa separada de 2% se forem de propriedade de estrangeiros, para desencorajar a especulação, mas se uma casa for construída, as taxas normais passam a vigorar.) Notavelmente, as Bahamas não possuem impostos municipais adicionais sobre propriedade — este imposto nacional é o único tributo recorrente sobre imóveis. Muitos empreendimentos exclusivos (como Albany ou Lyford Cay) cobram taxas de associação de moradores para serviços comunitários, mas não há impostos municipais sobre propriedade. Imposto de Renda e Ganho de Capital: As Bahamas não cobram imposto de renda, ganho de capital ou imposto sobre herança . Isso significa que renda de aluguel obtida em propriedade nas Bahamas, ou lucro com a venda do imóvel, não são tributados pelo governo das Bahamas linkedin.com. Também não há impostos sobre espólio ou herança de imóveis nas Bahamas — eles podem ser transferidos para herdeiros sem taxas locais de transmissão linkedin.com. Essas políticas fiscais são uma grande vantagem para investidores de países com alta tributação. (Proprietários estrangeiros devem consultar as leis fiscais do seu país de origem — por exemplo, cidadãos americanos ainda devem o imposto dos EUA sobre renda global, mas frequentemente podem compensar o imposto das Bahamas que, neste caso, é zero, tornando a renda efetivamente livre de impostos até os limites de exclusão de renda estrangeira ou via créditos.)

As Bahamas . Isso significa que renda de aluguel obtida em propriedade nas Bahamas, ou lucro com a venda do imóvel, linkedin.com. Também não há impostos sobre espólio ou herança de imóveis nas Bahamas — eles podem ser transferidos para herdeiros sem taxas locais de transmissão linkedin.com. Essas políticas fiscais são uma grande vantagem para investidores de países com alta tributação. (Proprietários estrangeiros devem consultar as leis fiscais do seu país de origem — por exemplo, cidadãos americanos ainda devem o imposto dos EUA sobre renda global, mas frequentemente podem compensar o imposto das Bahamas que, neste caso, é zero, tornando a renda efetivamente livre de impostos até os limites de exclusão de renda estrangeira ou via créditos.) Residência por Investimento: Como mencionado, investir em imóveis nas Bahamas pode tornar alguém elegível para a Residência Permanente Econômica. O limite atual é um investimento mínimo de US$ 1.000.000 em imóveis para se qualificar linkedin.com. A propriedade (ou propriedades, totalizando esse valor) deve ser mantida, pois a venda abaixo do limite pode colocar o status em risco. A concessão da residência não é automática, mas é rotineiramente concedida para investimentos que cumprem os requisitos, e dizem que as solicitações levam cerca de 3 a 4 meses para aprovação homesforsaleinnassaubahamas.com. Há também uma análise acelerada se você investir mais de US$ 1,5 milhão (o processo será agilizado) linkedin.com. Residentes permanentes possuem a maioria dos direitos dos cidadãos, exceto o voto, e como mencionado, pode-se solicitar a cidadania após 10 anos de residência. Vale ressaltar também que simplesmente ser residente não impõe qualquer imposto, já que as Bahamas não têm imposto de renda – é possível viver lá livre de tributação pessoal, o que é um dos principais atrativos linkedin.com.

No geral, o regime legal das Bahamas é muito favorável a investidores imobiliários. A titularidade é garantida por escritura registrada (o governo está em processo de modernização para um sistema de registro para melhorar ainda mais a eficiência) practiceguides.chambers.com. Existem controles de câmbio, mas são facilitadores para fins de investimento (o dólar das Bahamas está equiparado ao dólar americano e os fundos podem ser repatriados com aprovação do Banco Central, especialmente se inicialmente trazidos para a compra). Os principais pontos são que estrangeiros podem comprar com confiança, devem destinar cerca de 10% para custos fiscais de fechamento e podem usufruir de uma baixa carga tributária contínua. Esses fatores, aliados a um sistema jurídico estável, fazem das Bahamas uma jurisdição atraente para investidores.

Riscos, Desafios e Sustentabilidade

Embora a perspectiva geral seja positiva, os investidores devem considerar vários riscos e desafios que podem impactar o mercado imobiliário das Bahamas nos próximos anos. Aqui estão algumas considerações importantes:

Riscos de Furacão e Clima: As Bahamas são geograficamente vulneráveis a furacões e aos efeitos das mudanças climáticas. A devastação causada pelo Furacão Dorian em 2019 – que arrasou partes de Abaco e Grand Bahama – foi um lembrete claro desse risco. Um impacto direto de um grande furacão pode causar danos massivos a propriedades e deprimir temporariamente os mercados imobiliários locais (como visto na queda de Abaco após 2019). Os custos de seguro para propriedades aumentaram proporcionalmente e serão um fator importante no custo de propriedade. A elevação do nível do mar e a erosão são preocupações de longo prazo, especialmente para áreas de praia de baixa altitude. Os códigos de construção foram fortalecidos para resistência ao vento, e compradores atentos agora priorizam casas construídas para suportar tempestades de Categoria 5 ou situadas em terrenos mais altos. No entanto, eventos climáticos permanecem um fator imprevisível constante para o mercado. Investidores devem garantir seguro adequado e construção resiliente para qualquer propriedade. A boa notícia é que a recuperação e reconstrução tendem a seguir mesmo tempestades severas – por exemplo, a atividade imobiliária em Abaco está se recuperando fortemente apenas alguns anos após Dorian travelmarketreport.com – mas o impacto de curto prazo desses eventos pode ser significativo.

As Bahamas são geograficamente vulneráveis a furacões e aos efeitos das mudanças climáticas. A devastação causada pelo Furacão Dorian em 2019 – que arrasou partes de Abaco e Grand Bahama – foi um lembrete claro desse risco. Um impacto direto de um grande furacão pode causar danos massivos a propriedades e deprimir temporariamente os mercados imobiliários locais (como visto na queda de Abaco após 2019). Os para propriedades aumentaram proporcionalmente e serão um fator importante no custo de propriedade. A elevação do nível do mar e a erosão são preocupações de longo prazo, especialmente para áreas de praia de baixa altitude. Os códigos de construção foram fortalecidos para resistência ao vento, e compradores atentos agora priorizam casas construídas para suportar tempestades de Categoria 5 ou situadas em terrenos mais altos. No entanto, eventos climáticos permanecem um fator imprevisível constante para o mercado. para qualquer propriedade. A boa notícia é que a recuperação e reconstrução tendem a seguir mesmo tempestades severas – por exemplo, a atividade imobiliária em Abaco está se recuperando fortemente apenas alguns anos após Dorian travelmarketreport.com – mas o impacto de curto prazo desses eventos pode ser significativo. Fatores Econômicos e Externos: A economia das Bahamas depende fortemente de condições externas – particularmente da saúde da economia dos EUA e de tendências globais de viagem. Uma desaceleração nos EUA ou Canadá (principais mercados de turismo e compradores) pode reduzir o fluxo de visitantes e limitar a demanda por casas de férias globalpropertyguide.com. Da mesma forma, crises globais (recessões, pandemias) podem rapidamente afetar negativamente a economia das Bahamas, impulsionada pelo turismo, como visto em 2020. O aumento das taxas de juros internacionalmente também pode esfriar as compras estrangeiras, especialmente para aqueles que financiam aquisições ou dependem de empréstimos sobre ativos. O FMI destaca que manter o crescimento além do ritmo atual exigirá investimento contínuo e enfrentar a escassez de mão de obra globalpropertyguide.com – se isso não se materializar, o crescimento econômico pode ficar aquém do esperado. Além disso, embora as Bahamas tenham uma moeda e situação fiscal estáveis, há uma dívida nacional que pode obrigar a ajustes fiscais no futuro (potencialmente incluindo mudanças na política tributária, embora não haja indicação de imposto sobre renda no horizonte). Mitigação: O governo está ativamente buscando investimentos diversificados (tecnologia, logística, etc.) para ampliar a base econômica além do turismo. E a grande escala dos compromissos de IDE (mais de US$ 10 bilhões em dois anos travelmarketreport.com) oferece algum amortecimento em termos de criação de empregos e estímulo econômico. Ainda assim, investidores devem acompanhar os indicadores econômicos globais, já que a sorte das Bahamas está intimamente ligada a eles.

A economia das Bahamas depende fortemente de condições externas – particularmente da saúde da economia dos EUA e de tendências globais de viagem. Uma (principais mercados de turismo e compradores) pode reduzir o fluxo de visitantes e limitar a demanda por casas de férias globalpropertyguide.com. Da mesma forma, crises globais (recessões, pandemias) podem rapidamente afetar negativamente a economia das Bahamas, impulsionada pelo turismo, como visto em 2020. O aumento das internacionalmente também pode esfriar as compras estrangeiras, especialmente para aqueles que financiam aquisições ou dependem de empréstimos sobre ativos. O FMI destaca que manter o crescimento além do ritmo atual exigirá investimento contínuo e enfrentar a escassez de mão de obra globalpropertyguide.com – se isso não se materializar, o crescimento econômico pode ficar aquém do esperado. Além disso, embora as Bahamas tenham uma moeda e situação fiscal estáveis, há uma dívida nacional que pode obrigar a ajustes fiscais no futuro (potencialmente incluindo mudanças na política tributária, embora não haja indicação de imposto sobre renda no horizonte). O governo está ativamente buscando investimentos diversificados (tecnologia, logística, etc.) para ampliar a base econômica além do turismo. E a grande escala dos compromissos de IDE (mais de US$ 10 bilhões em dois anos travelmarketreport.com) oferece algum amortecimento em termos de criação de empregos e estímulo econômico. Ainda assim, investidores devem acompanhar os indicadores econômicos globais, já que a sorte das Bahamas está intimamente ligada a eles. Accessibilidade à Moradia e Desigualdade Social: O outro lado de um mercado de luxo em expansão é que os bahamenses da classe média local estão cada vez mais excluídos do mercado imobiliário. Está crescendo uma lacuna de acessibilidade à medida que os salários não acompanham os preços das casas. Isso traz implicações sociais (superlotação, aumento da demanda por aluguéis, emigração de talentos) das quais o governo está plenamente ciente. Se não for combatido, pode gerar pressão política por medidas que possam afetar indiretamente os investidores – por exemplo, regras mais rígidas para compradores estrangeiros em determinados segmentos de preço ou mais impostos sobre compras especulativas, etc. Atualmente, o investimento estrangeiro é visto de forma muito positiva (é crucial para a economia), mas é importante ser sensível às necessidades locais. O esforço do governo para construir moradias acessíveis e oferecer concessões para compradores de primeira viagem visa amenizar esse problema globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Para o mercado, uma base ampla de compradores locais é saudável para a estabilidade a longo prazo. Se grande parte do mercado for acessível apenas a estrangeiros, isso pode criar desequilíbrios. Assim, o avanço da habitação acessível beneficiará, na verdade, todo o setor imobiliário ao expandir a propriedade de imóveis. A sustentabilidade da demanda também está ligada a isso – uma sociedade onde os locais prosperam criará sua própria demanda interna por imóveis, acrescentando resiliência além dos caprichos dos compradores estrangeiros.

O outro lado de um mercado de luxo em expansão é que os bahamenses da classe média local estão cada vez mais excluídos do mercado imobiliário. Está crescendo uma à medida que os salários não acompanham os preços das casas. Isso traz implicações sociais (superlotação, aumento da demanda por aluguéis, emigração de talentos) das quais o governo está plenamente ciente. Se não for combatido, pode gerar pressão política por medidas que possam afetar indiretamente os investidores – por exemplo, regras mais rígidas para compradores estrangeiros em determinados segmentos de preço ou mais impostos sobre compras especulativas, etc. Atualmente, o investimento estrangeiro é visto de forma muito positiva (é crucial para a economia), mas é importante ser sensível às necessidades locais. O esforço do governo para construir moradias acessíveis e oferecer concessões para compradores de primeira viagem visa amenizar esse problema globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Para o mercado, uma base ampla de compradores locais é saudável para a estabilidade a longo prazo. Se grande parte do mercado for acessível apenas a estrangeiros, isso pode criar desequilíbrios. Assim, o avanço da habitação acessível beneficiará, na verdade, todo o setor imobiliário ao expandir a propriedade de imóveis. A também está ligada a isso – uma sociedade onde os locais prosperam criará sua própria demanda interna por imóveis, acrescentando resiliência além dos caprichos dos compradores estrangeiros. Sustentabilidade Ambiental: O próprio ambiente que torna as Bahamas atraente – recifes de corais, águas cristalinas, praias intocadas – está sob pressão do desenvolvimento. Há um foco crescente em práticas de desenvolvimento sustentável para garantir que a beleza natural seja preservada. Investidores e incorporadores estão começando a adotar projetos mais ecológicos (painéis solares, captação de água da chuva, técnicas de construção com certificação LEED) em empreendimentos de luxo, já que compradores de alto padrão hoje costumam esperar um nível de responsabilidade ambiental homesforsaleinnassaubahamas.com. O governo também anunciou planos agressivos para expandir a energia renovável (principalmente solar) até 2033, com o objetivo de reduzir a dependência de combustíveis fósseis e aumentar a autossuficiência nas ilhas dupuchrealestate.com homesforsaleinnassaubahamas.com. Isso pode impactar significativamente o mercado imobiliário em áreas remotas – por exemplo, ilhas privadas e casas fora da rede se beneficiarão de melhores tecnologias e armazenamento solar, tornando-as mais viáveis. No entanto, desafios ambientais como abastecimento de água, gerenciamento de resíduos e conservação de habitats precisarão de atenção contínua à medida que o desenvolvimento se expande para ilhas menos desenvolvidas. As preocupações com a sustentabilidade também se estendem à preservação cultural e histórica, garantindo que o novo desenvolvimento não elimine o patrimônio local que faz parte do charme das Bahamas. O governo e as partes interessadas da comunidade estão cada vez mais conscientes de que o valor imobiliário a longo prazo está ligado à manutenção da saúde ambiental e da resiliência das ilhas.

Em conclusão, embora haja riscos a considerar, nenhum deles diminui o apelo central do mercado imobiliário das Bahamas, mas sim reforça a necessidade de investimentos prudentes e informados. Estar ciente dos furacões e dos seguros, compreender as ligações econômicas, ser consciente dos impactos sociais e priorizar a sustentabilidade farão parte do perfil de um investidor experiente nas Bahamas no futuro. Ao enfrentar esses desafios, os investidores podem garantir melhor sua fatia do paraíso e ajudar a assegurar que o mercado imobiliário das Bahamas permaneça vibrante e sustentável por muitos anos.

Fontes: