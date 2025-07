Mercado Imobiliário em Lausanne (2025 e Além)

O mercado imobiliário de Lausanne em 2025 destaca-se como um dos mais resilientes da Suíça, caracterizado por uma forte procura e oferta limitada. Como capital do Cantão de Vaud e polo de educação internacional, finanças e tecnologia, Lausanne atrai um fluxo constante de residentes qualificados theluxuryplaybook.com. A qualidade de vida da cidade, a presença de universidades renomadas (como a EPFL e a UNIL) e numerosos empregadores multinacionais (por exemplo, o COI, empresas de tecnologia médica e de finanças) impulsionam uma procura consistente por parte de expatriados, estudantes, famílias e empresas. Cerca de 80% das residências em Lausanne são alugadas (habitação própria representa apenas ~20% do total) bcv.ch, refletindo um mercado de arrendamento tradicionalmente restrito. Abaixo segue uma análise abrangente das condições atuais do mercado (residencial e comercial), tendências e previsões de preços, oportunidades de investimento, principais desenvolvimentos, fatores regulatórios, comparações com outras cidades suíças e tendências de procura que moldam as perspectivas do mercado imobiliário de Lausanne.

Condições do Mercado Residencial em 2025

de Lausanne continua muito restrito em 2025. As taxas de vacância estão extremamente baixas – cerca depara o distrito de Lausanne bcv.ch – indicando uma grave escassez de moradias disponíveis. Essa escassez tem mantido os. Muitos inquilinos permanecem em seus apartamentos por muito tempo: em Lausanne (e Genebra), cerca de metade dos inquilinos ocupam suas unidades há mais de 10 anos, bem acima da média suíça de 38% ubs.com . Esse efeito “lock-in” ressalta como é difícil encontrar uma nova moradia, já que os inquilinos se apegam aos contratos existentes. No início de 2025, a demanda por aluguel aumentou devido ao crescimento populacional (inclusive imigração); a Suíça registrou vacância nacional em mínimos históricos (1,08% em meados de 2024) e aumento nos valores de aluguel anunciados pwc.ch pwc.ch . Lausanne reflete essa tendência, com proprietários podendo aumentar o aluguel em novos contratos em torno dedevido à competição por unidades. No entanto, os aluguéis regulados existentes tiveram apenas aumentos moderados, em parte limitados pela taxa de referência hipotecária da Suíça, que. Essa queda na taxa deverá frear os aumentos de aluguel para inquilinos atuais nos próximos trimestres ubs.com (já que os proprietários devem reduzir ou manter os aluguéis quando as taxas de referência caem, conforme a lei suíça de locação).

Os preços dos imóveis em Lausanne continuam entre os mais altos da Suíça, tendo subido de forma constante na última década. O preço médio de transação para apartamentos em Lausanne foi de cerca de CHF 15.500 por m² no 1º trimestre de 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, colocando a cidade no topo, atrás apenas de Zurique e Genebra. Mais comumente, os preços pedidos em meados de 2025 giram em torno de CHF 12.000–13.000 por metro quadrado para propriedades residenciais investropa.com neho.ch. Por exemplo, dados de junho de 2025 mostram uma média de CHF 12.750 por m² (apartamentos ~CHF 13.413 e casas ~CHF 12.087 por m²) em Lausanne neho.ch. Bairros nobres (áreas à beira do lago, como Ouchy, ou colinas de alto padrão) facilmente ultrapassam CHF 13.000/m² theluxuryplaybook.com. O crescimento dos preços tem sido modesto, porém positivo recentemente – cerca de +2% ano a ano para apartamentos em 2024 theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – pois limites de acessibilidade e custos de financiamento mais altos frearam os ganhos rápidos dos anos anteriores. Os preços das casas unifamiliares até se estabilizaram ou caíram levemente (por volta de –0,5% a –0,6% no último ano) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com devido ao aumento dos custos hipotecários e à mudança da preferência dos compradores para investimentos em multiunidades ou imóveis para aluguel. De modo geral, o mercado residencial de Lausanne em 2025 é caracterizado por estabilidade em um patamar elevado de preços: a demanda supera muito a oferta, mantendo a taxa de vacância baixa e sustentando os preços, mas a velocidade do aumento de preços se estabilizou.

A oferta de moradias continua restrita pela geografia e pelas regras de planejamento. Lausanne é uma cidade densa, com zoneamento rigoroso e processos de aprovação demorados que limitam o desenvolvimento em larga escala theluxuryplaybook.com. A construção de novas residências tem sido modesta – em torno de ~420 novas unidades por ano em 2024–25 no distrito de Lausanne bcv.ch – o que é inferior aos anos anteriores. Esse crescimento lento do estoque não acompanha as necessidades da população, contribuindo para o déficit estrutural de oferta. As condições restritas do mercado são ainda evidenciadas por perfis sólidos de inquilinos e baixa rotatividade; grandes proprietários institucionais em Vaud relatam inquilinos de alta qualidade, “fiéis” e mínima vacância (≈1%–1,4%) em suas carteiras de Lausanne theluxuryplaybook.com. Para investidores, isso se traduz em fluxos de renda de aluguel confiáveis. De fato, imóveis residenciais multifamiliares estão novamente em alta entre investidores – em 2024, os aluguéis anunciados em toda a Suíça subiram cerca de 6,4% em um ano, e os edifícios para locação tornaram-se mais atraentes com a volta das baixas taxas de juros ubs.com ubs.com. A combinação de estabilidade dos inquilinos e a crônica escassez torna Lausanne um mercado residencial defensivo e com boa rentabilidade, mesmo com os preços se mantendo elevados.

Condições do Mercado Comercial (Escritórios & Varejo) em 2025

O setor dede Lausanne em 2025 apresenta uma dinâmica de duas velocidades: o mercado de escritórios no centro da cidade está muito restrito, enquanto submercados periféricos estão se expandindo com nova oferta. No, as vagas em escritórios são extremamente baixas – apenas cerca deem toda a cidade, e apenasestá disponível jll.com . Em termos absolutos, apenas cerca de 12.300 m² de escritórios no CBD estavam vagos no final de 2024 jll.com . Essa escassez sustenta altos níveis de aluguel: os aluguéis de escritórios de alto padrão no centro de Lausanne mantêm-se em torno de(aproximadamente CHF 43/m² por mês) e permaneceram estáveis jll.com . Empresas que buscam grandes áreas de escritórios contínuos no centro geralmente enfrentam uma escassez de opções. Vale destacar que uma grande reforma do icônicono centro de Lausanne está em andamento para entregar cerca de 15.000 m² de escritórios modernos até o final de 2025 – uma rara injeção de espaços de grau A no coração da cidade, que deverá atender a uma demanda ávida após a sua conclusão jll.com

Em contraste, o mercado de escritórios suburbanos da região de Lausanne afrouxou um pouco à medida que novos empreendimentos entram no mercado. A taxa geral de disponibilidade de escritórios para a grande região de Lausanne subiu para 3,8% no final de 2024, acima dos 3,2% do ano anterior jll.com. Esse aumento se deve em grande parte à conclusão de vários grandes projetos em West Lausanne (Crissier/Renens) jll.com. Por exemplo, um novo “eco-distrito” em Chavannes-près-Renens entregou uma quantidade substancial de novos escritórios, contribuindo para o aumento da vacância nesse submercado jll.com. A zona Lausanne West/Crissier agora apresenta uma vacância de escritórios em torno de 15% jll.com – significativamente acima da média da cidade – uma vez que empreendimentos como “Le Closel” (4.000 m²) e “Quartier Horizon” (~7.000 m²) foram recentemente concluídos e ainda possuem espaço disponível no mercado jll.com. Embora esse aumento na vacância represente um desafio temporário de absorção, ele também reflete crescimento: West Lausanne está em uma fase de expansão, entregando escritórios modernos e grandes que o centro de Lausanne não pode oferecer. A área Malley–Renens, em particular, está em franca expansão, com novos projetos surgindo. Um grande complexo de uso misto “Central Malley” está em construção, com conclusão prevista para 2026 e mais de 10.000 m² de escritórios; já 80% do seu primeiro edifício (A3) foi pré-locado um ano antes da entrega jll.com. Apesar da vacância mais elevada nessas áreas periféricas, a demanda dos inquilinos permanece sólida e está migrando para as novas ofertas: as empresas são atraídas pelo design sustentável, acessibilidade e plantas mais amplas desses projetos jll.com. Com o tempo, analistas esperam que o espaço excedente seja absorvido, dado o crescimento da economia de Lausanne e a preferência de algumas empresas em se mudar de prédios antigos para novos escritórios com certificação sustentável jll.com.

Os preços dos imóveis em Lausanne têm seguido uma longa trajetória de alta, e 2025 continua esse padrão, porém com alguma moderação.

No setor, tanto o UBS quanto a Wüest Partner preveem que os preços das casas na Suíça globalpropertyguide.com , mas regiões de alto custo como Lausanne devem valorizar a uma taxa mais modesta.De fato, dados recentes mostram que globalpropertyguide.com , tendo um desempenho inferior à média nacional (~+4,4% ano a ano), impulsionada por aumentos em outras regiões.Isso sugere que os preços em Lausanne podem estar se aproximando de um platô em relação às rendas locais.Para 2025–2026,para casas em Lausanne – na ordem de estimation-bien-immobilier.ch – assumindo que as taxas de juros permaneçam baixas e que não ocorram choques significativos.A perspectiva imobiliária do Cantão de Vaud realmente prevê(e cerca de 2% para casas) estimation-bien-immobilier.ch , essencialmente uma continuação do aumento moderado de 2024.Os principais fatores que sustentam os preços são o persistentee o financiamento mais barato (após os cortes de taxas do SNB).Em meados de 2025, as taxas de hipoteca na Suíça haviam caído novamente para menos de 2% em média, melhorando muito a acessibilidade ao crédito investropa.com investropa.com .Esse aumento no financiamento, combinado com o crescimento populacional, sustenta a.No entanto, considerando que a habitação em Lausanne já é muito cara (os índices preço/rendimento estão elevados) e o crescimento econômico mais amplo é modesto (PIB suíço ~1,2%–1,4% previsto para 2025–26 pwc.ch ),– em vez disso, é provável uma “estabilização em um patamar elevado” ubs.com

Outros segmentos comerciais refletem a economia saudável de Lausanne: imóveis comerciais de varejo em zonas privilegiadas beneficiam-se da população afluente da cidade e dos turistas, embora localizações secundárias de varejo enfrentem pressão (com o crescimento do comércio eletrônico e a atração de Genebra). O mercado industrial/logístico ao redor de Lausanne (por exemplo, em comunas periféricas) também é bastante restrito, devido à limitada oferta de terrenos industriais na região. De modo geral, o setor imobiliário comercial de Lausanne em 2025 pode ser resumido como escassez central versus crescimento periférico – um centro altamente restrito, com aluguéis elevados e praticamente sem grandes vacâncias, contra uma periferia em evolução onde novos distritos de negócios (como em Renens/Malley) estão aumentando a capacidade e moderadamente elevando as taxas de vacância no curto prazo jll.com. Importante notar que, mesmo com o novo estoque, a oferta não é excessiva pelos padrões históricos. (Em toda a Suíça, o crescimento do estoque de escritórios está desacelerando – projeção de expansão anual de ~1,0% nas principais cidades até 2027, o que é 26% menos do que nos últimos anos jll.com jll.com.) A participação de Lausanne em novas construções permanece cautelosa, o que significa que o mercado dificilmente estará excessivamente ofertado a longo prazo.

Tendências e Previsões de Preços

No setor de imóveis comerciais, os aluguéis de escritórios no centro de Lausanne devem permanecer altos e podem até aumentar devido à escassez de espaço. O aluguel prime de escritórios (CHF 520/m²/ano) está estável há algum tempo jll.com, mas qualquer novo estoque de Categoria A (como a requalificação do Hôtel des Postes) pode estabelecer um novo patamar se a concorrência por esses espaços gerar disputas. Em submercados de escritórios periféricos, o aumento de novos edifícios pode exercer pressão para baixo sobre os aluguéis no curto prazo – proprietários podem oferecer incentivos para ocupar as vacâncias (com a disponibilidade em Lausanne Oeste em 15% jll.com, concessões de aluguel podem ser necessárias para atrair inquilinos até que a absorção acompanhe o ritmo). Nos próximos anos (2025–2027), à medida que os escritórios de Malley/Crissier forem sendo alugados, espera-se que os aluguéis efetivos nesses locais voltem a se fortalecer gradualmente, especialmente para imóveis com certificações ambientais e boas conexões de transporte (que já estão atraindo interesse) jll.com.

Os rendimentos de imóveis de investimento em Lausanne provavelmente permanecerão baixos (indicativos de altos valores), de acordo com outros centros urbanos suíços. Por exemplo, os rendimentos de aluguel residencial em Genebra giram em torno de 3,5% e estão estáveis investropa.com investropa.com; em Lausanne, os rendimentos seriam de magnitude semelhante – geralmente entre 3–4% – devido aos preços elevados e à renda de aluguel confiável. Com os títulos do governo suíço de 10 anos próximos de zero, o setor imobiliário continua atraente para investidores institucionais em busca de retorno. Previsões da Wüest Partner apontam para uma alta de cerca de 3,6% nos preços de apartamentos suíços em 2025 globalpropertyguide.com, e analistas do UBS também preveem ganhos de 3–4% globalpropertyguide.com, mas alertam que limites de acessibilidade “devem limitar grandes aumentos de preço” globalpropertyguide.com. Após 2025, muito dependerá das taxas de juros (um retorno às taxas negativas, como discutido na Suíça, impulsionaria ainda mais os preços dos imóveis pwc.ch pwc.ch). Por outro lado, se a inflação ou fatores globais elevarem as taxas, o setor imobiliário suíço pode esfriar. Em 2025, o cenário base é de crescimento moderado e contínuo nos valores imobiliários de Lausanne, com nenhum sinal de queda. O Índice de Bolha Imobiliária do UBS para a Suíça permanece na zona de “risco moderado” em 2025 ubs.com ubs.com – Lausanne é identificada como um “hotspot” de preços elevados, mas não está em território de bolha severa. Assim, salvo choques externos, a perspectiva para os próximos anos é que o mercado imobiliário de Lausanne valorize gradualmente e mantenha seu status de mercado estável e de alto valor.

Oportunidades de Investimento e Áreas-Chave de Crescimento

Oeste de Lausanne (Renens/Malley/Crissier) – Este corredor está passando por uma transformação com novos empreendimentos de uso misto. Abriga os projetos emergentes “Quartier des Entrepôts” e Central Malley , novos complexos de escritórios e blocos residenciais próximos à estação de trânsito de Malley. A região é atraente para empresas devido às instalações modernas e acesso à rodovia/trem, e para investidores porque os preços são um pouco mais baixos do que no centro de Lausanne, enquanto o potencial de valorização é forte. A disponibilidade de escritórios aqui (15% após novas entregas) jll.com na verdade sinaliza oportunidade: empresas que buscam escritórios grandes e modernos podem encontrá-los no Oeste de Lausanne, com aluguéis competitivos, sugerindo que este submercado crescerá e se tornará um importante polo de negócios. Para investidores imobiliários, a aquisição antecipada nesses projetos pode gerar bons retornos à medida que a ocupação aumenta. O distrito Malley-Gare também ganhará uma nova ligação de bonde e habitação adicional, aumentando ainda mais seu apelo.

– Este corredor está passando por uma transformação com novos empreendimentos de uso misto. Abriga os projetos emergentes , novos complexos de escritórios e blocos residenciais próximos à estação de trânsito de Malley. A região é atraente para empresas devido às instalações modernas e acesso à rodovia/trem, e para investidores porque os preços são um pouco mais baixos do que no centro de Lausanne, enquanto o potencial de valorização é forte. A disponibilidade de escritórios aqui (15% após novas entregas) jll.com na verdade sinaliza oportunidade: empresas que buscam escritórios grandes e modernos podem encontrá-los no Oeste de Lausanne, com aluguéis competitivos, sugerindo que este submercado crescerá e se tornará um importante polo de negócios. Para investidores imobiliários, a aquisição antecipada nesses projetos pode gerar bons retornos à medida que a ocupação aumenta. O também ganhará uma nova ligação de bonde e habitação adicional, aumentando ainda mais seu apelo. Lausanne Norte (Blécherette/Epalinges) – As áreas ao norte (em torno de Blécherette, Vennes, Epalinges) estão crescendo graças a parques científicos e comunidades residenciais suburbanas. O Biopôle em Epalinges (um parque de ciências da vida) se expandiu, atraindo empresas de biotecnologia e criando demanda tanto para escritórios quanto para moradias de alto padrão nas proximidades. O metrô planejado M3 terá seu terminal em Blécherette (extremo norte de Lausanne) ge.ch ge.ch, estimulando novos desenvolvimentos ao longo de seu trajeto. Investidores podem encontrar oportunidades de terrenos ou reconstrução nesses subúrbios do norte à medida que a infraestrutura de transporte da cidade melhora a conectividade.

– As áreas ao norte (em torno de Blécherette, Vennes, Epalinges) estão crescendo graças a parques científicos e comunidades residenciais suburbanas. O (um parque de ciências da vida) se expandiu, atraindo empresas de biotecnologia e criando demanda tanto para escritórios quanto para moradias de alto padrão nas proximidades. O metrô planejado M3 terá seu terminal em Blécherette (extremo norte de Lausanne) ge.ch ge.ch, estimulando novos desenvolvimentos ao longo de seu trajeto. Investidores podem encontrar nesses subúrbios do norte à medida que a infraestrutura de transporte da cidade melhora a conectividade. Requalificações no Centro da Cidade – Dentro da Lausanne propriamente dita, as oportunidades são mais raras, mas existem projetos seletivos onde prédios antigos podem ser renovados ou reaproveitados. Um exemplo é a renovação do Hôtel des Postes mencionada anteriormente, transformando um edifício postal histórico em escritórios de alto padrão jll.com. Ativos semelhantes em localizações centrais, se adquiridos e aprimorados, podem suprir a demanda reprimida por espaços modernos no centro. Além disso, segmentos de nicho como apartamentos com serviços ou moradia estudantil próximos aos campi universitários estão em falta e apresentam potencial de investimento (a população estudantil é grande e crescente, e frequentemente tem dificuldades para encontrar acomodação).

– Dentro da Lausanne propriamente dita, as oportunidades são mais raras, mas existem projetos seletivos onde prédios antigos podem ser renovados ou reaproveitados. Um exemplo é a mencionada anteriormente, transformando um edifício postal histórico em escritórios de alto padrão jll.com. Ativos semelhantes em localizações centrais, se adquiridos e aprimorados, podem suprir a demanda reprimida por espaços modernos no centro. Além disso, segmentos de nicho como próximos aos campi universitários estão em falta e apresentam potencial de investimento (a população estudantil é grande e crescente, e frequentemente tem dificuldades para encontrar acomodação). Beira do Lago e Leste de Lausanne (Pully/Lutry) – Os subúrbios a leste ao longo do Lago Léman continuam sendo redutos residenciais de luxo. Embora em grande parte já ocupadas, essas comunas (Pully, Lutry, etc.) mantêm uma demanda elevada por parte de compradores abastados. As propriedades nessas áreas (com vista para o lago) frequentemente atingem CHF 14.000–16.000+ por m² estimation-bien-immobilier.ch estimation-bien-immobilier.ch, em linha com as melhores áreas de Genebra. Investidores em villas ou apartamentos de alto padrão apostam na preservação de capital e valorização de longo prazo. A oferta de novos imóveis é muito limitada, mas ocasionalmente surgem pequenas subdivisões de lotes ou substituições de villas disponíveis para venda.

Apesar dos altos preços de entrada, Lausanne apresenta váriasgraças às suas áreas de crescimento e retornos estáveis. Investidores (tanto suíços institucionais quanto compradores estrangeiros qualificados) são especialmente atraídos porem Lausanne, citando a baixa vacância da cidade, base sólida de inquilinos e estabilidade de “porto seguro” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Compradores focados em rendimento descobrem que blocos de apartamentos multifamiliares nos bairros de Lausanne podem oferecer renda consistente com risco mínimo de vacância. O fato de que(para acompanhar a demanda) significa que os proprietários podem obter valorização na rotatividade; por exemplo, os aluguéis pedidos nacionalmente foram cerca de +2,2% mais altos no início de 2025 do que um ano antes ubs.com . Essa tendência, combinada com, melhorou o cálculo para investidores alavancados. Com o retorno das taxas de juros baixas em 2024–25, os cap rates se comprimiram e o volume de transações imobiliárias aumentou em toda a Suíça practiceguides.chambers.com . Em Lausanne, houve aquisições de portfólios notáveis e acordos de desenvolvimento de terrenos em 2024, e esse ritmo continua em 2025.em Lausanne e arredores incluem:

De uma perspectiva setorial, propriedades sustentáveis e energeticamente eficientes representam uma oportunidade notável. A Suíça possui regulamentos ambientais ambiciosos (por exemplo, leis de CO₂ mais rigorosas e um incentivo para edifícios com emissão líquida zero). A demanda por casas energeticamente eficientes deverá aumentar cerca de 20% até 2025 em todo o país investropa.com investropa.com. Em Lausanne, novos empreendimentos como o eco-bairro Plaines-du-Loup (veja a próxima seção) são construídos de acordo com padrões avançados de sustentabilidade, e esses imóveis são altamente procurados tanto por locatários quanto por compradores. Investir na modernização de edifícios antigos em Lausanne (adicionando isolamento, bombas de calor, painéis solares) também pode ser lucrativo, já que inquilinos/proprietários estão dispostos a pagar um prêmio por custos operacionais mais baixos e conformidade com futuras regulamentações.

No geral, o “estoque controlado” e a alta qualidade dos inquilinos de Lausanne tornam a cidade atraente para investidores de longo prazo theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. A cidade oferece retornos previsíveis e baixa volatilidade, o que é atraente em comparação com mercados mais cíclicos. As principais áreas de crescimento a oeste e ao norte, impulsionadas por projetos de infraestrutura, oferecem o principal caminho para ganhos com investimentos orientados ao desenvolvimento. Enquanto isso, os ativos centrais em Lausanne permanecem uma opção defensiva – ainda que com rendimento menor – ideal para preservação de riqueza e renda constante.

Novos Projetos e Desenvolvimentos em Destaque

Lausanne está passando por diversos desenvolvimentos significativos que vão moldar o mercado imobiliário da cidade nos próximos anos. Abaixo estão alguns dos principais novos projetos nas categorias residencial, comercial e de infraestrutura:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Este é um dos empreendimentos residenciais mais ambiciosos da história de Lausanne. Plaines-du-Loup é um novo bairro sustentável sendo construído em um antigo aeródromo de 30 hectares no norte da cidade. A Fase 1 foi inaugurada em 2022 e, até 2034, abrigará cerca de 8.000 residentes e 3.000 empregos no local lausanne.ch lausanne.ch. O projeto enfatiza a sustentabilidade ecológica e social: 30% das moradias serão subsidiadas pelo governo, 40% terão aluguéis “tabelados” a preços médios e 30% serão unidades de mercado livre lausanne.ch. Inclui parques, escolas, instalações esportivas e centros comunitários. O Plaines-du-Loup foi projetado para cumprir as metas da “sociedade dos 2000 watts” (uso de energia muito baixo por pessoa), com construções de última geração em eficiência energética lausanne.ch. Em termos de transporte, será bem conectado – especialmente com a futura linha de metrô M3 , que ligará o bairro ao centro da cidade por volta de 2031 ge.ch ge.ch, e a estação de metrô será integrada ao bairro. Este desenvolvimento é fundamental para amenizar a escassez de moradias em Lausanne: entregará milhares de novos apartamentos (muitos acessíveis) em etapas. Em 2024, os primeiros moradores já se mudaram e outros edifícios estão em construção. Investidores imobiliários estão acompanhando o Plaines-du-Loup de perto; embora grande parte seja impulsionada pela cidade, com cooperativas sem fins lucrativos e fundos de pensão, seu sucesso pode estimular projetos semelhantes na região.

Este é um dos empreendimentos residenciais mais ambiciosos da história de Lausanne. Plaines-du-Loup é um novo bairro sustentável sendo construído em um antigo aeródromo de 30 hectares no norte da cidade. A Fase 1 foi inaugurada em 2022 e, até lausanne.ch lausanne.ch. O projeto enfatiza a sustentabilidade ecológica e social: lausanne.ch. Inclui parques, escolas, instalações esportivas e centros comunitários. O Plaines-du-Loup foi projetado para cumprir as metas da (uso de energia muito baixo por pessoa), com construções de última geração em eficiência energética lausanne.ch. Em termos de transporte, será bem conectado – especialmente com a futura , que ligará o bairro ao centro da cidade por volta de 2031 ge.ch ge.ch, e a estação de metrô será integrada ao bairro. Este desenvolvimento é fundamental para amenizar a escassez de moradias em Lausanne: entregará milhares de novos apartamentos (muitos acessíveis) em etapas. Em 2024, os primeiros moradores já se mudaram e outros edifícios estão em construção. Investidores imobiliários estão acompanhando o Plaines-du-Loup de perto; embora grande parte seja impulsionada pela cidade, com cooperativas sem fins lucrativos e fundos de pensão, seu sucesso pode estimular projetos semelhantes na região. Distrito de Malley (Renens/Prilly): A oeste do centro de Lausanne, a área de Malley (que abrange os municípios de Renens, Prilly e Lausanne) está sendo transformada de um antigo terreno industrial em um bairro moderno de uso misto. O destaque é o “Central Malley” , um grande empreendimento com escritórios, lojas e residências. As obras estão em andamento, com a conclusão dos principais componentes prevista para 2026. Vários locatários já pré-alugaram espaços (por exemplo, 10.000 m² de escritórios já comprometidos) jll.com, indicando forte interesse. Ao lado do Central Malley está a área Malley-Gare , que viu a inauguração da Vaudoise Arena (um novo estádio de hóquei no gelo e eventos) e de novos blocos de apartamentos. O Quartier du Closel e o Quartier Horizon (também no oeste de Lausanne) são outros projetos recentemente concluídos que acrescentam espaço comercial jll.com. O desenvolvimento de Malley é apoiado por investimentos em transporte : uma nova linha de bonde está sendo construída para conectar Lausanne-Flon (centro da cidade) a Renens, passando por Malley. Este Tramway t1 tem inauguração prevista para 2026, melhorando significativamente a conectividade com um bonde a cada 6 minutos e uma viagem de 15 minutos de Renens ao centro fr.wikipedia.org axes-forts.ch. O distrito de Malley, uma vez totalmente realizado, proporcionará uma quantidade significativa de novas habitações (incluindo algumas acomodações estudantis), escritórios e instalações de lazer, criando efetivamente um segundo centro urbano para Lausanne. Isso alivia a pressão sobre o centro histórico e distribui o crescimento para o oeste.

A oeste do centro de Lausanne, a área de Malley (que abrange os municípios de Renens, Prilly e Lausanne) está sendo transformada de um antigo terreno industrial em um bairro moderno de uso misto. O destaque é o , um grande empreendimento com escritórios, lojas e residências. As obras estão em andamento, com a conclusão dos principais componentes prevista para 2026. Vários locatários já pré-alugaram espaços (por exemplo, 10.000 m² de escritórios já comprometidos) jll.com, indicando forte interesse. Ao lado do Central Malley está a , que viu a inauguração da (um novo estádio de hóquei no gelo e eventos) e de novos blocos de apartamentos. O e o (também no oeste de Lausanne) são outros projetos recentemente concluídos que acrescentam espaço comercial jll.com. O desenvolvimento de Malley é apoiado por : uma nova linha de bonde está sendo construída para conectar Lausanne-Flon (centro da cidade) a Renens, passando por Malley. Este tem inauguração prevista para 2026, melhorando significativamente a conectividade com um bonde a cada 6 minutos e uma viagem de 15 minutos de Renens ao centro fr.wikipedia.org axes-forts.ch. O distrito de Malley, uma vez totalmente realizado, proporcionará uma quantidade significativa de novas habitações (incluindo algumas acomodações estudantis), escritórios e instalações de lazer, criando efetivamente um segundo centro urbano para Lausanne. Isso alivia a pressão sobre o centro histórico e distribui o crescimento para o oeste. Expansão do “Pôle Gare” (Centro da Estação) de Lausanne: A principal estação ferroviária da cidade está passando por uma expansão e modernização que vai durar uma década como parte do plano federal de infraestrutura ferroviária (Léman 2030). As obras começaram em 2021 para uma reforma de cerca de CHF 1,3 bilhão ge.ch. O projeto prevê alargar e alongar as plataformas , adicionar uma terceira passagem subterrânea e quase dobrar a capacidade diária de passageiros para atender o tráfego projetado até 2030 ge.ch ge.ch. Até 2029, todas as cinco novas plataformas mais longas estarão em operação, permitindo que trens de 400 metros (mais assentos) atendam Lausanne ge.ch. Importante notar que a estação se conectará diretamente, por baixo da terra, às linhas de metrô (M2 e futura M3) ge.ch, criando um centro multimodal totalmente integrado. No entorno da estação, a cidade planeja transformar a Place de la Gare em uma praça agradável para pedestres e incentivar novos empreendimentos no distrito da estação. O “Pôle Gare” abrange diversos projetos interligados: além da própria estação, há planos para novos edifícios de escritórios, hotéis e áreas comerciais na vizinhança imediata assim que as obras ferroviárias permitirem. Esse centro é considerado “o canteiro de obras da década” para Lausanne e, ao estimular a melhoria da acessibilidade, é um catalisador para a requalificação urbana no centro ge.ch ge.ch. Podemos esperar que os valores imobiliários ao redor da estação se beneficiem dessas melhorias. Por exemplo, áreas ao sul dos trilhos podem futuramente receber edifícios altos para escritórios ou uso misto, aproveitando a maior conectividade e o fluxo de pedestres.

A principal estação ferroviária da cidade está passando por uma como parte do plano federal de infraestrutura ferroviária (Léman 2030). As obras começaram em 2021 para uma reforma de cerca de CHF 1,3 bilhão ge.ch. O projeto prevê , adicionar uma terceira passagem subterrânea e quase dobrar a capacidade diária de passageiros para atender o tráfego projetado até 2030 ge.ch ge.ch. Até 2029, todas as cinco novas plataformas mais longas estarão em operação, permitindo que trens de 400 metros (mais assentos) atendam Lausanne ge.ch. Importante notar que a estação se conectará diretamente, por baixo da terra, às linhas de metrô (M2 e futura M3) ge.ch, criando um centro multimodal totalmente integrado. No entorno da estação, a cidade planeja transformar a em uma praça agradável para pedestres e incentivar novos empreendimentos no distrito da estação. O “Pôle Gare” abrange diversos projetos interligados: além da própria estação, há planos para novos edifícios de escritórios, hotéis e áreas comerciais na vizinhança imediata assim que as obras ferroviárias permitirem. Esse centro é considerado “o canteiro de obras da década” para Lausanne e, ao estimular a melhoria da acessibilidade, é um catalisador para a ge.ch ge.ch. Podemos esperar que os valores imobiliários ao redor da estação se beneficiem dessas melhorias. Por exemplo, áreas ao sul dos trilhos podem futuramente receber edifícios altos para escritórios ou uso misto, aproveitando a maior conectividade e o fluxo de pedestres. Linha de Metrô M3 e Outros Transportes: Juntamente com a modernização da estação, a Linha de Metrô M3 é um projeto de infraestrutura fundamental. A M3 vai operar da estação principal ao norte até Blécherette, passando por bairros importantes (por meio de um túnel sob o centro da cidade). A inauguração está prevista para 2031 ge.ch. Isso aliviará a superlotada linha M2 e abrirá novas áreas para o desenvolvimento orientado ao transporte, especialmente perto das futuras estações da M3 (por exemplo, Chauderon, Beaulieu e em direção ao extremo norte). Além disso, a própria Linha M2 está sendo estendida e realinhada na estação. A linha de bonde de Lausanne (mencionada acima) e as melhorias contínuas na RER Vaud (por exemplo, trens mais frequentes para os subúrbios) também estão impulsionando a mobilidade regional ge.ch ge.ch. Para o mercado imobiliário, esses projetos de transporte significam que locais anteriormente periféricos tornam-se mais acessíveis e atrativos para projetos – por exemplo, as proximidades das futuras paradas da M3 podem receber propostas de novas moradias ou escritórios, à medida que investidores antecipam um melhor serviço de transporte.

Juntamente com a modernização da estação, a é um projeto de infraestrutura fundamental. A M3 vai operar da estação principal ao norte até Blécherette, passando por bairros importantes (por meio de um túnel sob o centro da cidade). A inauguração está prevista para 2031 ge.ch. Isso aliviará a superlotada linha M2 e abrirá novas áreas para o desenvolvimento orientado ao transporte, especialmente perto das futuras estações da M3 (por exemplo, Chauderon, Beaulieu e em direção ao extremo norte). Além disso, a própria está sendo estendida e realinhada na estação. A linha de bonde de Lausanne (mencionada acima) e as melhorias contínuas na (por exemplo, trens mais frequentes para os subúrbios) também estão impulsionando a mobilidade regional ge.ch ge.ch. Para o mercado imobiliário, esses projetos de transporte significam que para projetos – por exemplo, as proximidades das futuras paradas da M3 podem receber propostas de novas moradias ou escritórios, à medida que investidores antecipam um melhor serviço de transporte. Outros Desenvolvimentos: Lausanne tem outros projetos notáveis, como a iniciativa Métamorphose, que além de Plaines-du-Loup incluiu um novo estádio de futebol no Stade de la Tuilière (entregue em 2020) e um novo centro aquático em Vidy. O distrito Beaulieu (sede do centro de convenções Palais de Beaulieu) está sendo revitalizado, com partes convertidas para receber os tribunais do cantão e possivelmente novas unidades residenciais na área ao redor. No noroeste, uma expansão chamada “Quartiers Ouest” está em planejamento para adicionar moradias em subúrbios como Chavannes e Crissier e dar suporte ao crescimento da universidade e do parque de inovação. Além disso, projetos do setor privado estão em andamento: por exemplo, próximo ao campus da EPFL, novas residências estudantis e uma extensão do parque de inovação estão sendo desenvolvidas para atender à crescente comunidade estudantil e tecnológica. Cada um desses desenvolvimentos – seja infraestrutura cívica ou construção privada – contribui para a capacidade de crescimento de Lausanne. Ao adicionar oferta habitacional (Plaines-du-Loup, Quartiers Ouest), agregar espaços comerciais (Malley, área da estação) e melhorar o transporte (metrô/bonde), o objetivo coletivo é manter Lausanne habitável e economicamente vibrante à medida que sua população aumenta.

Ambiente Regulatório e de Políticas

O quadro regulatório estável e transparente da Suíça se estende ao mercado imobiliário de Lausanne, com várias políticas específicas que afetam investidores e proprietários:

Restrições para Compradores Estrangeiros (Lex Koller): A Lei Federal sobre Aquisição de Imóveis por Pessoas no Estrangeiro, conhecida como Lex Koller, impõe limites rigorosos à compra de propriedades suíças por estrangeiros (não residentes). Em geral, estrangeiros que não possuem residência na Suíça não podem comprar imóveis residenciais no país (com algumas exceções para determinadas casas de férias ou mediante a obtenção de uma autorização especial) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Em Lausanne, que não é considerada um resort turístico, isso significa que o mercado imobiliário é basicamente restrito a cidadãos suíços e estrangeiros residentes com permissão. Essa política coíbe o investimento especulativo estrangeiro e, provavelmente, contribuiu para a estabilidade dos preços (diferente de cidades globais onde o capital estrangeiro eleva os valores). Estrangeiros podem, entretanto, comprar imóveis comerciais (escritórios, lojas) sem restrições, e empresas estrangeiras frequentemente alugam espaços para suas operações em Lausanne. No geral, a Lex Koller garante que o mercado residencial de Lausanne seja impulsionado principalmente pela demanda e necessidades locais, e não por fluxos especulativos internacionais.

A Lei Federal sobre Aquisição de Imóveis por Pessoas no Estrangeiro, conhecida como Lex Koller, impõe limites rigorosos à compra de propriedades suíças por estrangeiros (não residentes). Em geral, (com algumas exceções para determinadas casas de férias ou mediante a obtenção de uma autorização especial) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Em Lausanne, que não é considerada um resort turístico, isso significa que o mercado imobiliário é basicamente restrito a cidadãos suíços e estrangeiros residentes com permissão. Essa política coíbe o investimento especulativo estrangeiro e, provavelmente, contribuiu para a estabilidade dos preços (diferente de cidades globais onde o capital estrangeiro eleva os valores). Estrangeiros podem, entretanto, comprar imóveis comerciais (escritórios, lojas) sem restrições, e empresas estrangeiras frequentemente alugam espaços para suas operações em Lausanne. No geral, a Lex Koller garante que o mercado residencial de Lausanne seja impulsionado principalmente pela demanda e necessidades locais, e não por fluxos especulativos internacionais. Regulamentações do Mercado de Aluguéis: A Suíça possui um sistema sofisticado de proteção ao inquilino e mecanismos de controle de aluguel. Os contratos de locação normalmente são indexados em parte à taxa de referência hipotecária nacional (definida trimestralmente). Quando essa taxa de referência cai, os inquilinos têm o direito de solicitar a redução do aluguel; quando sobe, os proprietários podem pedir um aumento dentro dos limites da fórmula. Como mencionado, a taxa de referência diminuiu em 2025 após cortes nas taxas de juros, o que impede que os proprietários aumentem os aluguéis dos inquilinos atuais ubs.com. Esse aspecto regulatório tende a suavizar as flutuações do aluguel – os inquilinos não enfrentam aumentos bruscos, a menos que justificados por mudanças de custos. Além disso, a lei suíça determina que os aluguéis de contratos existentes só podem ser aumentados em certas condições (juros, inflação, reformas que agreguem valor), de modo que muitos inquilinos antigos em Lausanne pagam valores significativamente abaixo do mercado atual. Isso cria a diferença entre os aluguéis de “contrato existente x novo contrato” e contribui para o baixo índice de rotatividade (as pessoas não querem perder um contrato vantajoso) ubs.com. Para investidores, isso significa que o crescimento do rendimento dos aluguéis ocorre principalmente quando há troca de inquilino ou quando a taxa de referência/inflação permite um aumento. As autoridades de Lausanne também monitoram os níveis de aluguel e possuem estruturas para coibir aumentos abusivos, assegurando uma relação equilibrada entre locadores e locatários.

Planejamento Local e Políticas de Habitação: A cidade de Lausanne utiliza ativamente ferramentas de planejamento urbano para influenciar o desenvolvimento. Para grandes projetos, a cidade costuma exigir uma parcela de habitação acessível ou participa por meio de cooperativas. Vimos isso em Plaines-du-Loup, com a obrigatoriedade de 30% de unidades subsidiadas lausanne.ch. Lausanne (como Genebra e Zurique) está comprometida em preservar um estoque de moradias acessíveis e de renda média. O Cantão de Vaud também possui regulamentos que incentivam essa mistura – por exemplo, leis cantonais (como a Loi sur le logement) podem fornecer incentivos ou requisitos para habitações acessíveis em novos empreendimentos. Além disso, Lausanne possui restrições de altura e densidade em muitas áreas (para preservar as linhas de visão e o caráter histórico), o que limita a superconstrução, mas também mantém a oferta restrita. Qualquer mudança de zoneamento ou grande projeto passa por consulta pública e, às vezes, referendos, o que pode retardar o desenvolvimento, mas garante o engajamento da comunidade. Como resultado, os desenvolvedores precisam navegar por um processo de aprovação complexo, mas, uma vez aprovado, os projetos em Lausanne têm uma base legal segura.

Tributação e Reforma do “Aluguel Imputado”: Os proprietários de imóveis na Suíça atualmente pagam imposto sobre o valor locativo imputado (Eigenmietwert) caso ocupem sua própria residência – essencialmente sendo tributados sobre o aluguel hipotético que pagariam. Há um movimento político crescente pela abolição desse imposto. Em 2024–25, uma proposta para eliminá-lo ganhou força. Se o imposto sobre o valor locativo imputado for abolido (pendente de aprovação pelos eleitores e cantões), isso reduziria significativamente o ônus tributário dos proprietários e potencialmente impulsionaria a demanda por aquisição de imóveis pwc.ch. Analistas do UBS observam que essa mudança reforçaria ainda mais o crescimento dos preços dos imóveis, especialmente beneficiando novas construções, enquanto possivelmente prejudicaria propriedades mais antigas que precisam de renovação pwc.ch. Os legisladores também analisam medidas complementares (como limitar a dedução de juros hipotecários) para equilibrar os efeitos. Os investidores devem acompanhar esse tema, pois uma reforma tributária pode alterar os incentivos de compra vs aluguel para as famílias em Lausanne. Sobre impostos: Vaud possui seus próprios impostos de transferência imobiliária e impostos sobre ganhos de capital em vendas de imóveis, que são considerados pelos investidores. O cantão também permite contratos do tipo ‘pacte de précarité’ e outras estruturas legais para promover a acessibilidade da moradia para locatários de baixa renda.

Regulamentos Ambientais e de Construção: A Estrategia Energética 2050 da Suíça e os códigos energéticos cantonais têm forte impacto no setor imobiliário. Desde 2023, Vaud (e em toda a Suíça) efetivamente proibiu o aquecimento a óleo e gás em novos edifícios, promovendo bombas de calor, energia solar e outras soluções renováveis investropa.com. A renovação de edifícios antigos deve incluir melhorias energéticas (isolamento, etc.) em muitos casos. Essas políticas significam que, nos futuros empreendimentos em Lausanne, a eficiência energética não é apenas desejável, mas obrigatória. Desenvolvedores anunciam edifícios certificados pelo Minergie (um selo suíço de sustentabilidade) como um diferencial. Além disso, a cidade possui iniciativas para incentivar a renovação de blocos residenciais antigos (oferecendo subsídios ou empréstimos a juros baixos para instalação de painéis solares, por exemplo). Tais regulamentos servem tanto para reduzir as emissões quanto para manter as propriedades antigas competitivas no mercado de aluguel (já que os inquilinos valorizam cada vez mais casas eficientes e com custos mais baixos de utilidade). O cumprimento da zoneação também é fundamental – limites de altura, regulamentos de ruído (devido a zonas mistas residenciais/comerciais) e regras de conservação do patrimônio podem afetar o que pode ser construído ou modificado em Lausanne.

Em resumo, o setor imobiliário de Lausanne opera em um ambiente regulatório estável que o protege de volatilidades extremas. Políticas como Lex Koller e regulação de aluguel evitam superaquecimento e especulação em certa medida. Reformas em andamento ou potenciais (mudanças fiscais, exigências ESG) são incrementais e bem sinalizadas. Para investidores e compradores, isso significa menos surpresas: as regras do jogo são claras e as mudanças acontecem devagar. O arcabouço regulatório busca, em última instância, garantir um desenvolvimento sustentável – equilibrando crescimento com qualidade de vida – o que está em linha com a reputação de Lausanne como uma cidade bem planejada e agradável para se viver.

Comparação com Outras Cidades Suíças

Ao comparar o mercado imobiliário de Lausanne com o de outras grandes cidades suíças (Genebra, Zurique, Basileia, Berna, etc.), surgem algumas distinções:

Preços dos Imóveis: Lausanne está entre os mercados mais caros da Suíça, embora ainda um pouco mais acessível do que Zurique ou Genebra. No início de 2025, Zurique continua sendo o mais caro – preços médios de transação de apartamentos em torno de CHF 21.000 por m² – com Genebra logo atrás, a CHF ~20.960 por m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne, em comparação, registra preços de apartamentos em torno de CHF 15.000–16.000 por m² em média globalpropertyguide.com, o que representa cerca de 25% a menos que os níveis de Zurique/Genebra. Cidades de segundo nível, como Basel e Bern, apresentam preços mais baixos: Basel ~CHF 13.000 por m² e Bern ~CHF 11.500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Isso significa que Lausanne é a terceira ou quarta cidade mais cara para comprar imóveis, refletindo seu status como capital de um cantão rico e parte do corredor metropolitano do Lago de Genebra. Em termos de aumento de preços, recentemente Bern e algumas regiões suíças superaram Lausanne (Bern registrou crescimento anual de apartamentos de +3,5% contra quase 0% de Lausanne no 1º trimestre de 2025) globalpropertyguide.com, já que os preços de Lausanne tinham menos espaço para crescer sem comprometer a acessibilidade. Genebra e Zurique também registraram crescimento moderado (+3–4% ao ano) no mesmo período globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. No longo prazo, todas essas cidades têm apresentado tendência de alta, mas Zurique/Genebra frequentemente lideram, com Lausanne seguindo uma trajetória semelhante, porém um pouco abaixo delas.

Mercado de aluguel e rendimentos: Todas as cidades suíças têm baixas taxas de vacância de aluguel, mas Genebra e Zurique são notoriamente apertadas – a vacância em Genebra está em torno de 0,5–0,6%, Zurique apresenta números semelhantes, tornando a taxa de 0,6% de Lausanne bcv.ch comparável a elas. Uma diferença fundamental é a rotatividade de inquilinos: Genebra e Lausanne compartilham a característica de mobilidade muito baixa (metade dos inquilinos permanece >10 anos) ubs.com, enquanto em cidades menores os inquilinos se mudam um pouco mais frequentemente. Os rendimentos do aluguel tendem a ser baixos em todo lugar devido aos altos preços. O rendimento de ~3,5% em Genebra para apartamentos é citado como estável investropa.com investropa.com, e os rendimentos em Lausanne estão nesse patamar. Em Zurique, os rendimentos podem ser ainda menores (abaixo de 3% em áreas nobres) devido aos preços de compra extremamente altos em relação aos aluguéis. Para investidores, Lausanne pode oferecer um rendimento ligeiramente melhor do que Zurique/Genebra devido aos preços um pouco mais baixos e aluguéis ainda robustos – tornando-a atraente para quem está fora do mercado de Genebra. Comparado a Basileia ou Berna, os rendimentos de Lausanne são menores; essas cidades, com imóveis mais baratos, podem gerar rendimentos de 4–5% em alguns casos, mas não possuem o mesmo potencial de crescimento.

Fatores econômicos: Cada cidade possui seus próprios motores de demanda. Zurique é o centro financeiro e tecnológico, com um grande setor bancário, atraindo assim profissionais de alta renda e empresas estrangeiras. Genebra é impulsionada por organizações internacionais (ONU, ONGs) e empresas de commodities/comércio, além de um fluxo constante de diplomatas e expatriados. Lausanne, embora menor, se beneficia da economia diversificada da região do Lago de Genebra: abriga a sede olímpica e federações esportivas, um setor universitário e de pesquisa em expansão, e está próxima de corporações como a Nestlé (Vevey) e a Medtronic, entre outras. O resultado é que a demanda em Lausanne é reforçada por expatriados (embora menos do que em Genebra), muitos estudantes e acadêmicos locais e funcionários das crescentes empresas de tecnologia/inovação da região. Em comparação, Basileia depende fortemente da área farmacêutica (Novartis, Roche) e Berna do governo federal e serviços relacionados. Essas diferenças fazem com que o mercado de Lausanne seja um pouco mais influenciado por ciclos acadêmicos e expansões de parques de inovação, enquanto o de Genebra depende da expansão de ONGs/governo e o de Zurique, do setor financeiro e de sedes de multinacionais. No entanto, todos compartilham os temas suíços comuns de terras limitadas e altos padrões de vida, o que impulsiona a atratividade imobiliária.

Oferta e Desenvolvimento: A abordagem de Lausanne para o desenvolvimento (projetos constantes e planejados) é semelhante à de Genebra – ambas as cidades regulam cuidadosamente o crescimento e incluem uma porcentagem significativa de habitação acessível nos novos projetos. Zurique registrou uma expansão mais rápida em algumas áreas (por exemplo, Zürich West, Europaallee junto à estação de trem), com edifícios mais altos e zoneamento mais liberal nos últimos anos, algo que Lausanne e Genebra geralmente evitaram devido à oposição dos moradores e limitações topográficas. Basileia apresenta um desenvolvimento moderado, enquanto Berna é bastante limitada pela proteção do patrimônio histórico. Portanto, Lausanne não está sozinha em enfrentar a escassez de oferta, mas cidades como Zurique têm sido um pouco mais agressivas na adição de unidades habitacionais (por isso, a população de Zurique cresceu mais rápido). Ainda assim, a região do Lago de Genebra (arco Genebra–Lausanne) é um dos corredores de crescimento populacional mais rápido da Suíça, superando muitas outras regiões, o que significa que a pressão sobre a habitação é especialmente aguda em Genebra e Vaud.

Acessibilidade e Políticas: Lausanne, Genebra e Zurique enfrentam dificuldades quanto à acessibilidade para famílias de classe média. Genebra e Vaud implementaram cotas legais para habitação sem fins lucrativos ou acessível em novos desenvolvimentos. Por exemplo, a lei de Vaud (LASV) incentiva os municípios a atingir pelo menos 10% de habitação acessível. Zurique tem uma tradição de cooperativas habitacionais que fornecem algum alívio. Cidades menores como Berna ou St. Gallen apresentam níveis de preços um pouco menos extremos, tornando a acessibilidade local um pouco melhor (embora, pelos padrões internacionais, todas as cidades suíças sejam caras). Ao comparar métricas como relação preço/renda ou relação aluguel/renda, Genebra geralmente aparece como a menos acessível, seguida por Zurique e Lausanne. Não é surpreendente que Genebra e Lausanne tenham as maiores durações médias de locação – mudar de casa é caro e difícil, então as pessoas permanecem ubs.com.

Em resumo, o mercado imobiliário de Lausanne é mais análogo ao de Genebra – ambos estão na mesma região e compartilham altos preços, baixas taxas de vacância e terras limitadas – embora Lausanne seja menor e um pouco mais barata. Zurique se destaca como um centro financeiro maior, com preços ainda mais elevados, mas com um pouco mais de novas construções ultimamente. Em relação a outras cidades suíças, o mercado de Lausanne é mais procurado e restrito do que praticamente todas, exceto Zurique/Genebra. Para investidores ou compradores de imóveis, isso significa que Lausanne oferece o prestígio e a estabilidade de uma cidade suíça de alto nível, mas com um desconto modesto em relação a Genebra/ZH. Também significa que desafios como escassez de moradias e altos obstáculos para entrada continuarão em Lausanne, assim como em seus pares maiores.

Tendências e Impulsores da Demanda

Diversas tendências de demanda estão moldando o mercado imobiliário de Lausanne em 2025 e nos próximos anos:

Crescimento Populacional e Imigração: A população de Lausanne continua a crescer, embora algo limitada pela disponibilidade de moradias. O cantão de Vaud, de forma mais ampla, está entre as regiões de maior crescimento na Suíça (os distritos próximos a Lausanne tiveram aumento populacional de +0,7% a +1,6% no último ano) bcv.ch bcv.ch. Um componente importante é a imigração líquida . A Suíça viveu um aumento de migração internacional em 2022–2024 (parcialmente devido a refugiados ucranianos e ao forte mercado de trabalho) e, embora tenha se normalizado em 2024, ainda permanece alta ubs.com ubs.com. Vaud e a região do Lago de Genebra atraem uma parcela significativa de recém-chegados – tanto estrangeiros como de outros cantões – graças às oportunidades de emprego e à qualidade de vida. Muitos desses recém-chegados se estabelecem em Lausanne ou subúrbios, aumentando especialmente a demanda por aluguel. Por exemplo, cerca de 79.000 imigrantes líquidos vieram para a Suíça em 2024 (após 154.000 no pico de 2022) ubs.com ubs.com, e Lausanne, sendo um centro econômico, absorve parte desse fluxo. A presença de empresas e instituições globais faz com que profissionais expatriados regularmente se mudem para Lausanne (ou proximidades) a trabalho, muitas vezes buscando apartamentos de alta qualidade ou casas para famílias. Essa demanda de expatriados é evidente em bairros como Ouchy e Chailly, e nas matrículas em escolas internacionais. Embora Genebra seja mais conhecida por expatriados, Lausanne também abriga muitos (às vezes fazendo o trajeto para Genebra ou trabalhando em sedes locais como Philip Morris, Nespresso, etc). Esse segmento internacional tende a buscar aluguéis no segmento de luxo ou compra de imóveis caso obtenham residência, sustentando assim tanto o mercado de aluguel quanto o de venda no topo.

A população de Lausanne continua a crescer, embora algo limitada pela disponibilidade de moradias. O cantão de Vaud, de forma mais ampla, está entre as regiões de maior crescimento na Suíça (os distritos próximos a Lausanne tiveram aumento populacional de +0,7% a +1,6% no último ano) bcv.ch bcv.ch. Um componente importante é a . A Suíça viveu um aumento de migração internacional em 2022–2024 (parcialmente devido a refugiados ucranianos e ao forte mercado de trabalho) e, embora tenha se normalizado em 2024, ainda permanece alta ubs.com ubs.com. Vaud e a região do Lago de Genebra atraem uma parcela significativa de recém-chegados – tanto estrangeiros como de outros cantões – graças às oportunidades de emprego e à qualidade de vida. Muitos desses recém-chegados se estabelecem em Lausanne ou subúrbios, aumentando especialmente a demanda por aluguel. Por exemplo, cerca de (após 154.000 no pico de 2022) ubs.com ubs.com, e Lausanne, sendo um centro econômico, absorve parte desse fluxo. A presença de empresas e instituições globais faz com que regularmente se mudem para Lausanne (ou proximidades) a trabalho, muitas vezes buscando apartamentos de alta qualidade ou casas para famílias. Essa demanda de expatriados é evidente em bairros como Ouchy e Chailly, e nas matrículas em escolas internacionais. Embora seja mais conhecida por expatriados, Lausanne também abriga muitos (às vezes fazendo o trajeto para Genebra ou trabalhando em sedes locais como Philip Morris, Nespresso, etc). Esse segmento internacional tende a buscar aluguéis no segmento de luxo ou compra de imóveis caso obtenham residência, sustentando assim tanto o mercado de aluguel quanto o de venda no topo. Procura Acadêmica e Estudantil: Lausanne abriga duas grandes universidades (Universidade de Lausanne e EPFL) e várias escolas especializadas (por exemplo, escola de negócios IMD, escola de hotelaria EHL). A população estudantil ultrapassa 30.000 pessoas. Isso cria uma demanda constante por moradia estudantil, apartamentos compartilhados e estúdios acessíveis. Nos últimos anos, a expansão dessas instituições (novos programas da EPFL, novos centros de pesquisa) trouxe ainda mais estudantes e jovens pesquisadores para a cidade primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. No entanto, as acomodações estudantis construídas para esse fim são limitadas, de modo que muitos estudantes competem no mercado privado por pequenos apartamentos, frequentemente elevando os aluguéis em áreas como Ecublens, Renens ou no centro. A demanda dos estudantes é um pouco sazonal (picos no final do verão, antes do semestre), mas no geral aumenta a pressão do mercado imobiliário. A cidade e o cantão reconheceram isso e apoiaram alguns novos projetos de residências estudantis, mas que só amenizam superficialmente a necessidade. Essa tendência provavelmente continuará à medida que as instituições acadêmicas de Lausanne crescem em projeção global, atraindo estudantes internacionais (que muitas vezes têm apoio para moradia ou bolsas, permitindo que paguem aluguéis de mercado).

Lausanne abriga duas grandes universidades (Universidade de Lausanne e EPFL) e várias escolas especializadas (por exemplo, escola de negócios IMD, escola de hotelaria EHL). A ultrapassa 30.000 pessoas. Isso cria uma demanda constante por moradia estudantil, apartamentos compartilhados e estúdios acessíveis. Nos últimos anos, a expansão dessas instituições (novos programas da EPFL, novos centros de pesquisa) trouxe ainda mais estudantes e jovens pesquisadores para a cidade primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. No entanto, as acomodações estudantis construídas para esse fim são limitadas, de modo que muitos estudantes competem no mercado privado por pequenos apartamentos, frequentemente elevando os aluguéis em áreas como Ecublens, Renens ou no centro. A demanda dos estudantes é um pouco sazonal (picos no final do verão, antes do semestre), mas no geral aumenta a pressão do mercado imobiliário. A cidade e o cantão reconheceram isso e apoiaram alguns novos projetos de residências estudantis, mas que só amenizam superficialmente a necessidade. Essa tendência provavelmente continuará à medida que as instituições acadêmicas de Lausanne crescem em projeção global, atraindo estudantes internacionais (que muitas vezes têm apoio para moradia ou bolsas, permitindo que paguem aluguéis de mercado). Famílias e Migração Doméstica: Lausanne atrai famílias suíças de outras partes de Vaud ou cantões vizinhos que vêm em busca de emprego ou das comodidades urbanas. É um centro regional com hospitais, universidades e empregos corporativos, então pessoas de áreas rurais ou cidades menores se mudam para cá por causa das oportunidades de carreira. No entanto, o alto custo da moradia também fez com que algumas famílias de renda média saíssem para cidades mais distantes, onde é possível adquirir casas maiores (padrão comum também visto em Genebra e Zurique). As cidades vizinhas de Lausanne (Morges, Vevey, etc.) às vezes oferecem preços ligeiramente melhores, o que faz com que a demanda se espalhe geograficamente. Ainda assim, a demografia da cidade mostra uma mistura saudável – não apenas estudantes solteiros e expatriados, mas também muitas famílias e moradores de longa data que querem espaço e estão dispostos a pagar mais pela conveniência da cidade. Moradias familiares (apartamentos de 3-4 quartos ou casas geminadas) são um dos segmentos mais escassos em Lausanne. Novos bairros como Plaines-du-Loup buscam ser amigáveis para famílias (com escolas, playgrounds) para atender essa necessidade.

Lausanne atrai famílias suíças de outras partes de Vaud ou cantões vizinhos que vêm em busca de emprego ou das comodidades urbanas. É um centro regional com hospitais, universidades e empregos corporativos, então pessoas de áreas rurais ou cidades menores se mudam para cá por causa das oportunidades de carreira. No entanto, o alto custo da moradia também fez com que algumas famílias de renda média saíssem para cidades mais distantes, onde é possível adquirir casas maiores (padrão comum também visto em Genebra e Zurique). As cidades vizinhas de Lausanne (Morges, Vevey, etc.) às vezes oferecem preços ligeiramente melhores, o que faz com que a demanda se espalhe geograficamente. Ainda assim, a demografia da cidade mostra uma mistura saudável – não apenas estudantes solteiros e expatriados, mas também muitas que querem espaço e estão dispostos a pagar mais pela conveniência da cidade. Moradias familiares (apartamentos de 3-4 quartos ou casas geminadas) são um dos segmentos mais escassos em Lausanne. Novos bairros como Plaines-du-Loup buscam ser amigáveis para famílias (com escolas, playgrounds) para atender essa necessidade. Demanda Corporativa e Institucional: No lado comercial, a demanda corporativa por espaços de escritório em Lausanne é sustentada pela força econômica da região em setores como finanças (banco privado, trading), administração esportiva, tecnologia e ciências da vida . Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional e muitas federações esportivas têm sede em Lausanne, garantindo demanda por escritórios e hotéis de prestígio. Startups de tecnologia e spin-offs de pesquisa da EPFL têm crescido, frequentemente buscando escritórios ou laboratórios flexíveis na região (daí desenvolvimentos como o Parque de Inovação próximo à EPFL). Empresas multinacionais (por exemplo, medtech, tabaco, alimentação) mantêm escritórios ou até mesmo sedes em Lausanne – essas companhias frequentemente competem por moradias de alto padrão para seus executivos e escritórios de qualidade para seus funcionários. A demanda por varejo e turismo também exerce papel importante: o status de Lausanne como destino cultural e de convenções (Museu Olímpico, congressos) resulta em taxa constante de ocupação hoteleira e procura por aluguéis de curta temporada, sustentando indiretamente o mercado imobiliário (alguns investidores convertem apartamentos em aluguéis mobiliados para viajantes corporativos e turistas, embora a regulamentação dos aluguéis de curta duração esteja sendo reforçada).

No lado comercial, a em Lausanne é sustentada pela força econômica da região em setores como . Por exemplo, o Comitê Olímpico Internacional e muitas federações esportivas têm sede em Lausanne, garantindo demanda por escritórios e hotéis de prestígio. Startups de tecnologia e spin-offs de pesquisa da EPFL têm crescido, frequentemente buscando escritórios ou laboratórios flexíveis na região (daí desenvolvimentos como o Parque de Inovação próximo à EPFL). Empresas multinacionais (por exemplo, medtech, tabaco, alimentação) mantêm escritórios ou até mesmo sedes em Lausanne – essas companhias frequentemente competem por moradias de alto padrão para seus executivos e escritórios de qualidade para seus funcionários. também exerce papel importante: o status de Lausanne como destino cultural e de convenções (Museu Olímpico, congressos) resulta em taxa constante de ocupação hoteleira e procura por aluguéis de curta temporada, sustentando indiretamente o mercado imobiliário (alguns investidores convertem apartamentos em aluguéis mobiliados para viajantes corporativos e turistas, embora a regulamentação dos aluguéis de curta duração esteja sendo reforçada). Qualidade de Vida como Atrativo: Um fator mais sutil, porém importante, é a alta qualidade de vida em Lausanne – localização cênica às margens do Lago Léman, oferta cultural, ambiente bilíngue etc. A cidade figura consistentemente como um local atraente para se viver. Isso atrai não só estrangeiros, mas também aposentados ou pessoas de alta renda de outras partes da Suíça que podem escolher Lausanne como segunda residência ou moradia principal (sujeita à Lex Koller se forem estrangeiros). A “marca” da cidade como Capital Olímpica e vibrante cidade universitária a torna ainda mais interessante, sustentando a procura em todos os segmentos. Durante a pandemia, alguns moradores urbanos de Genebra/Zurique chegaram a se mudar para a região do lago em Vaud buscando mais espaço, embora em 2023–2024 muitos tenham voltado às cidades. Lausanne se beneficiou do aumento de interesse por mais espaço e proximidade à natureza (lago, Alpes), sem deixar de ser urbana.

Olhando para o futuro, esses fatores de demanda parecem robustos. A economia da região do Lago Léman está prevista para crescer, e estima-se que a população de Vaud continue aumentando na próxima década. Fatores internacionais (como o retorno das viagens globais, novas missões diplomáticas em Genebra ou expansão de multinacionais) também repercutem de forma indireta na demanda imobiliária de Lausanne. Uma tendência específica é o aumento do trabalho remoto/híbrido – enquanto alguns temiam que isso reduziria a demanda por escritórios, em Lausanne verificou-se que as empresas passaram a buscar qualidade e não quantidade de espaço (por isso a preferência por novos escritórios sustentáveis em Malley) jll.com. No segmento residencial, o trabalho remoto levou algumas pessoas a buscar apartamentos um pouco maiores ou locais mais verdes, mas o apelo de Lausanne não diminuiu; se é que mudou algo, agora alguns trabalhadores que antes faziam o trajeto diário a partir de Genebra vivem em Lausanne (aproveitando aluguéis um pouco mais baixos) e trabalham parte da semana de casa, deslocando-se apenas alguns dias por semana.

Para resumir, a demanda em Lausanne é multifacetada e crescente: os expatriados enriquecem o mercado de alto padrão, os estudantes mantêm o setor de aluguel aquecido, as famílias locais sustentam a necessidade de habitação a longo prazo e as empresas garantem a estabilidade do mercado imobiliário comercial. Essa ampla base de demanda – combinada com a oferta limitada – é o que sustenta os fortes fundamentos imobiliários de Lausanne e provavelmente continuará a fazê-lo nos próximos anos.

Conclusão

O mercado imobiliário de Lausanne em 2025 é definido por alta demanda, oferta limitada e perspectivas de crescimento resiliente. Os imóveis residenciais são caros e difíceis de encontrar, com vacância próxima de zero e preços por metro quadrado já bem acima dos cinco dígitos (CHF) neho.ch. Ainda assim, prevê-se uma valorização moderada dos preços, o que sugere uma trajetória sustentável em vez de uma bolha ubs.com globalpropertyguide.com. O setor comercial, especialmente escritórios, equilibra o desenvolvimento acelerado nos arredores com uma escassez crônica de espaço no centro jll.com jll.com. A atratividade de Lausanne – de suas oportunidades econômicas à qualidade de vida – garante que a demanda de expatriados, estudantes, empresas e locais permanecerá robusta tanto no setor habitacional quanto no comercial.

Várias áreas de crescimento e projetos de infraestrutura (o ecobairro Plaines-du-Loup, a expansão de Malley, o novo metrô e a modernização da estação) estão previstas para aliviar algumas pressões e criar oportunidades de investimento, embora também destaquem a abordagem inovadora da cidade em relação ao planejamento urbano lausanne.ch jll.com. O ambiente regulatório permanece favorável ao investidor em sua estabilidade, ao mesmo tempo em que persegue objetivos sociais como acessibilidade e sustentabilidade lausanne.ch practiceguides.chambers.com. Comparada a outras cidades, Lausanne se destaca como um destino imobiliário – ligeiramente mais acessível que Zurique/Genebra, mas oferecendo o mesmo perfil de baixo risco e alta qualidade pelo qual a Suíça é conhecida globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Para os interessados em 2025 e além, os principais pontos a considerar são: espere um crescimento estável e incremental nos valores e aluguéis; foque nos bairros emergentes (oeste/norte) para oportunidades de desenvolvimento; e esteja atento às tendências políticas (como possíveis mudanças fiscais ou regras ambientais) que podem alterar o panorama. O mercado de Lausanne provavelmente continuará restrito e competitivo – seja você investidor, empresa em busca de instalações, ou família procurando um lar –, mas suas forças fundamentais tornam-no um lugar gratificante para o envolvimento imobiliário de longo prazo. Como resumiu acertadamente um relatório local, Lausanne oferece “um ambiente de baixa volatilidade, com renda segura, valorização moderada e fundamentos defensivos” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Em outras palavras, o mercado imobiliário da Capital Olímpica é construído para resistência, assim como os atletas que frequentemente acolhe – combinando estabilidade com um impulso constante de crescimento.

Fontes: Dados e insights chave foram extraídos de relatórios imobiliários suíços do UBS, PwC, Wüest Partner e do Cantão de Vaud, bem como de análises de mercado (Investropa, Global Property Guide) e planos locais da Cidade de Lausanne ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch, entre outros. Essas fontes autoritativas sustentam as tendências e números discutidos acima, garantindo um retrato factual e atualizado do mercado imobiliário de Lausanne em 2025.