Perspectiva do Mercado Imobiliário do Condado de Orange para 2025

O mercado imobiliário do Condado de Orange, Califórnia, continua robusto, porém profundamente bifurcado em 2025. A habitação residencial é caracterizada por preços recordes e uma acessibilidade historicamente baixa, mesmo com a queda nos volumes de vendas devido às altas taxas de hipoteca. Os setores comerciais apresentam tendências mistas: o mercado de escritórios está se estabilizando, mas ainda lida com altas taxas de vacância desde a era do trabalho remoto, imóveis industriais continuam em alta demanda, embora a vacância tenha aumentado em relação ao mínimo histórico, e espaços de varejo desfrutam de baixa vacância impulsionada pelo alto poder de consumo da população abastada. Novos empreendimentos de grande porte – desde projetos habitacionais em larga escala até distritos de uso misto transformadores – estão remodelando o cenário. Para o futuro, as previsões indicam uma perspectiva cautelosamente otimista: espera-se que as vendas de imóveis residenciais se recuperem e o crescimento moderado dos preços continue em 2025 e além, à medida que as taxas de juros diminuem gradualmente car.org surterreproperties.com. No entanto, riscos significativos persistem, incluindo uma grave crise de acessibilidade, possível desaceleração econômica e mudanças nas políticas. Este relatório apresenta uma análise baseada em dados sobre o mercado imobiliário do Condado de Orange em 2025 e nos próximos anos, abordando tendências residenciais e comerciais, perspectivas de preços e aluguéis, principais desenvolvimentos, fatores demográficos, econômicos e políticos, além de oportunidades e riscos de investimento.

Tendências do Mercado Imobiliário Residencial em 2025

Preços das Casas e Acessibilidade: Os valores das casas no Condado de Orange têm se mostrado resilientes e até continuaram a subir, contrariando a desaceleração das vendas.

O preço médio de venda na primavera de 2025 é de cerca de, igualando o pico anterior registrado em meados de 2024 programbusiness.com .Isto representa um aumento anual de preços na ordem de, dependendo da fonte de dados programbusiness.com redfin.com .Ao longo de um horizonte de vários anos, a valorização é ainda mais impressionante – o preço médio das casas no Condado de Orange subiu aproximadamente programbusiness.com .Esse aumento de preços, combinado com a alta das taxas de juros, fez com que os pagamentos mensais de hipotecas disparassem (mais de 50% em três anos) e empurrou a acessibilidade para níveis extremamente baixos programbusiness.com programbusiness.com .A partir do primeiro trimestre de 2025, apenaspodem pagar por uma casa com preço mediano, de acordo com a California Association of Realtors programbusiness.com .Este índice de acessibilidade é o nível mais baixo já registrado no Condado de Orange e está muito abaixo da média de longo prazo (~21%) programbusiness.com .Em comparação, 17% das famílias em todo o estado podiam comprar uma casa mediana um ano antes, destacando a crise de acessibilidade especialmente aguda no Condado de Orange programbusiness.com .Para colocar a diferença em perspectiva, analistas estimam que seria necessário uma, ou as taxas de hipoteca caindo para, ou umpara restaurar a acessibilidade aos padrões históricos programbusiness.com .Na ausência de mudanças tão drásticas, a casa própria continuará fora do alcance da maioria dos locatários locais, e muitas famílias mais jovens estão ou adiando a compra, mudando-se para o interior, ou buscando casas/apartamentos menores como imóveis iniciais.O mercado imobiliário do Condado de Orange esfriou em termos de atividade de vendas, mesmo com os preços permanecendo próximos dos máximos históricos. Em março de 2025, o condado registrou, o que representa cerca de 27% abaixo da média de 20 anos para esse mês programbusiness.com . Isso marca um dos volumes de vendas mais baixos em décadas, refletindo o impacto das taxas de hipoteca mais altas e de um efeito de “lock-in” que desestimula os proprietários atuais com empréstimos de taxa baixa a venderem seus imóveis car.org programbusiness.com . Na verdade, nos últimos três anos, desde o início de 2022, as vendas mensais de imóveis no Condado de Orange registraram uma média de aproximadamente 2.087 unidades – uma queda deem relação à média antes do aumento das taxas, que era de 3.031 entre 2019 e 2022 programbusiness.com . Apesar dessa retração da demanda, opermanece extremamente baixo. Muitos possíveis vendedores estão segurando seus imóveis para manter as taxas de juros ultrabaixas dos anos anteriores, mantendo o estoque de imóveis para revenda próximo a níveis recordes globenewswire.com . Os compradores, por sua vez, enfrentam poucas opções e uma concorrência intensa pelas casas que entram no mercado.

Setor de Escritórios: O mercado de escritórios de Orange County em 2025 está passando por uma recuperação lenta após a reviravolta da era pandêmica.

O condado entrou em 2025 com umade escritórios de aproximadamente, que na verdade está ligeiramente abaixo do pico de cerca de 12,4% registrado um ano antes kidder.com kidder.com .Essa melhora sugere que o mercado local de escritórios superou muitas das principais áreas metropolitanas, graças em parte à limitação de novas construções e à readequação proativa de edifícios obsoletos.A absorção líquida tornou-se modestamente positiva na maioria dos submercados no início de 2025 – quatro dos cinco submercados de escritórios registraram mais espaço ocupado do que desocupado no 1º trimestre, com apenas a área do Aeroporto John Wayne ainda registrando saídas de empresas, enquanto algumas consolidaram suas operações em espaços menores cbre.com cbre.com .Uma “busca por qualidade” está claramente em andamento: os inquilinos estão se voltando para edifícios de Classe A premium, com comodidades modernas e localizações convenientes, como os do sul do condado de Orange e Irvine, que têm apresentado forte atividade de locação cbre.com .Proprietários de escritórios mais antigos e com menos comodidades continuam enfrentando desafios à medida que o trabalho híbrido persiste.O volume total de locações no início de 2025 foi fraco – novos contratos de locação de escritórios totalizaram pouco menos de 1 milhão de m².pésno primeiro trimestre, uma queda de quase 49% em relação ao trimestre anterior cbre.com .Ainda assim, os aluguéis pedidos permaneceram basicamente estáveis (com média de cerca deserviço completo) kidder.com cbre.com , indicando que os proprietários estão conseguindo manter os aluguéis de tabela mesmo com o aumento das concessões.Aé cautelosamente otimista.Analistas de mercado observam que a taxa de vacância de escritórios no Condado de Orange continua muito abaixo da dos EUA.média (a taxa nacional de vacância de escritórios deve atingir o pico em torno de 19% em 2025) journal.firsttuesday.us .O desemprego local é baixo (cerca de 4% kidder.com ), e contratos recentes de locação por grandes empresas de tecnologia, finanças e saúde aumentaram a confiança de que a demanda por espaços de escritórios de alto padrão irá persistir cbre.com kidder.com .Além disso, alguns complexos de escritórios obsoletos estão sendo destinados à reconversão em apartamentos ou usos industriais, o que reduzirá gradualmente o estoque de escritórios e ajudará a estabilizar a vacância kidder.com .Em resumo, o mercado de escritórios do Condado de Orange em 2025 é marcado por uma: um excedente de espaços de escritório antigos, por um lado, e bolsões de força em polos de escritórios Classe A, por outro.Os investidores veem oportunidade em requalificar ativos de escritórios bem localizados, mas permanecem cautelosos em relação ao crescimento lento do setor e aos altos custos de refinanciamento no curto prazo.

Setor Industrial: O segmento de imóveis industriais no Condado de Orange tem sido há muito tempo um pilar de força e, embora 2025 traga um certo desaquecimento em relação aos picos frenéticos dos últimos anos, os fundamentos ainda são sólidos.

Após atingir uma baixa histórica próxima deem 2021, a taxa de vacância industrial aumentou para cerca deno início de 2025 lee-associates.com hefnervernickteam.com .Esse aumento na taxa de vacância – de uma ocupação praticamente total para um nível mais normal – reflete tanto asquanto uma leve desaceleração no crescimento da demanda.Nos últimos dois anos, cerca de 1,8 milhão de m².pésde novo espaço de armazém e logística foi construído no Condado de Orange savills.com savills.com , aliviando a escassez de espaço.Ao mesmo tempo, a demanda dos inquilinos diminuiu à medida que o boom do comércio eletrônico se estabilizou e algumas empresas recuaram após provavelmente terem se expandido demais entre 2020 e 2022.Mesmo assim, uma taxa de vacância de 5%–6% é relativamente baixa (a média histórica de vacância do condado é de cerca de 4,2% para imóveis industriais lee-associates.com ).Os aluguéis pedidos por espaços industriais, que haviam disparado para níveis recordes, se estabilizaram e até caíram ligeiramente em 2024–25 à medida que a vacância aumentou kidder.com .Os proprietários, no entanto, ainda estão cobrando taxas premium por instalações de distribuição de qualidade, dada a escassez de terrenos disponíveis para desenvolvimento no Condado de Orange e a proximidade com os mercados consumidores.O aluguel industrial típico em meados de 2025 permanece, contribuindo para fortes retornos aos proprietários.Outra tendência notável é apara usos alternativos (e vice-versa, conversões de escritórios antigos para uso industrial).Por exemplo, alguns parques de escritórios subutilizados no Norte do Condado foram demolidos para dar lugar a modernos centros de logística kidder.com .Esse reaproveitamento criativo é parte do motivo pelo qual o estoque industrial do Condado de Orange pode se expandir apesar das restrições de terreno.Opor ativos industriais diminuiu em relação ao frenesi de compras de 2021, devido ao aumento das taxas de juros e à expansão do cap rate, mas o setor ainda é visto como uma das apostas mais seguras.O risco de excesso de oferta é mínimo – apenas cerca deestá em construção, uma pequena fração dos 278 milhões de pés quadrados.pésbase industrial local savills.com .Salvo uma grande recessão, espera-se que o mercado industrial volte a se aquecer até o final de 2025–26, à medida que a economia cresce e qualquer espaço excedente seja absorvido.

Varejo e Outros Comerciais: O mercado imobiliário de varejo em Orange County demonstrou notável resiliência e até mesmo força à medida que a economia emerge da pandemia.

A taxa de vacância do varejo em todo o condado tem diminuído para números baixos de um dígito.No início de 2025, a taxa geral de vacância no varejo era em torno de, o que é institutionalpropertyadvisors.com .Os altos gastos dos consumidores nesta região próspera, juntamente com a limitada construção de novos espaços comerciais, mantiveram a demanda por espaços de varejo.Shopping centers e shoppings em enclaves ricos (por exemplo,O South Coast Plaza em Costa Mesa e o Fashion Island em Newport Beach registram alta ocupação e vendas por metro quadrado.Os centros comerciais de bairro também se beneficiaram com o crescimento populacional e novos empreendimentos habitacionais que atraem mais consumidores.Ao longo de 2024, ano Condado de Orange e os aluguéis aumentaram ligeiramente www2.naicapital.com .O aluguel médio pedido para espaços de varejo está agora em torno de $3,00/pé² NNN, variando de acordo com o submercado kidder.com .Notavelmente, o setor varejista do Condado de Orange está atraindo a atenção de investidores justamente por causa de sua baixa taxa de vacância e desempenho estável institutionalpropertyadvisors.com .Alguns investidores externos veem os imóveis comerciais de Orange County (especialmente aqueles ancorados por locatários essenciais ou de experiência) como investimentos mais seguros em um momento em que o comércio eletrônico continua a pressionar os locais de varejo mais fracos.Além disso, uma sinergia única está se desenvolvendo:ao fornecer uma base de clientes integrada para novas lojas e restaurantes institutionalpropertyadvisors.com .Muitos dos novos projetos de uso misto (discutidos abaixo) incluem componentes de varejo, integrando moradias com comodidades acessíveis a pé.Fora do varejo principal, o Condado de Orange também possui um setor deconsiderável (hotéis e resorts) graças à Disneyland, às praias e às viagens de negócios.A ocupação hoteleira e as tarifas de quartos em 2024–2025 se recuperaram fortemente para níveis próximos aos do período pré-pandemia, impulsionando planos de remodelação para vários hotéis antigos e novos projetos de hospitalidade (especialmente ao redor do distrito de resorts de Anaheim).é outro nicho que está apresentando bom desempenho; com o envelhecimento da população, a demanda por clínicas e estabelecimentos ambulatoriais mantém a taxa de vacância em consultórios médicos relativamente baixa (em torno de 6–7% cbre.com ).Em resumo, o mercado imobiliário comercial do Condado de Orange é: enquanto os proprietários de escritórios enfrentam desafios, os setores industrial, varejista e especializado oferecem pontos positivos, apoiados pelos fortes dados demográficos e pela base de consumidores do condado.

Condições do Mercado de Aluguéis: O setor de habitação para aluguel do Condado de Orange permanece muito robusto em 2025. A demanda por apartamentos continua alta, uma vez que muitos residentes que não conseguem comprar uma casa continuam alugando. A taxa de ocupação dos apartamentos do condado gira em torno de 96% – um mercado excepcionalmente restrito pelos padrões nacionais globest.com globest.com. Essa forte ocupação elevou os aluguéis a níveis recordes. No terceiro trimestre de 2024, o aluguel médio mensal de um apartamento atingiu $2.854 – um novo recorde, e cerca de 1,8% acima do trimestre anterior globest.com. Em meados de 2025, os aluguéis medianos em todo o condado geralmente ficam na faixa dos $2.000 para unidades de um ou dois quartos, e significativamente mais altos em áreas nobres. Por exemplo, os submercados de Newport Beach e Irvine Spectrum registram aluguéis médios em torno de $3.400 por mês globest.com. Embora o crescimento dos aluguéis tenha desacelerado em relação ao ritmo acelerado observado em 2021–2022, ele permanece positivo ano após ano, aumentando os encargos financeiros das famílias locais. A perspectiva de acessibilidade para locatários também é desafiadora – o Condado de Orange foi citado como um dos mercados de aluguel mais caros do país em 2024 attomdata.com. Os locatários precisam ganhar mais de três vezes o salário mínimo do condado para arcar com o aluguel médio cobrado por um apartamento típico chpc.net. Em uma perspectiva mais positiva para os locatários, uma onda de novos empreendimentos multifamiliares está em andamento (detalhada em uma seção posterior), o que deve aumentar gradualmente a oferta. Também está surgindo uma certa flexibilidade nos indicadores de investimento: o volume de vendas de imóveis multifamiliares caiu drasticamente em 2024, à medida que as taxas de juros mais altas deixaram os investidores mais cautelosos globest.com. No entanto, os retornos para investidores em apartamentos podem melhorar daqui para frente, à medida que as taxas de capitalização se ajustam e as taxas de vacância se normalizam após condições extremamente restritas globenewswire.com. No geral, o mercado de locação permanece competitivo, e qualquer alívio nos valores dos aluguéis provavelmente dependerá da conclusão bem-sucedida de novos projetos habitacionais e de mudanças econômicas mais amplas.

Tendências do Mercado Imobiliário Comercial

Principais Projetos de Desenvolvimento e Novas Construções

O Condado de Orange está vivenciando um aumento na atividade de desenvolvimento, com projetos significativos em andamento que irão moldar o mercado nos próximos anos. Esses projetos abrangem desenvolvimentos residenciais, comerciais e de uso misto, frequentemente com o objetivo de enfrentar a escassez de moradias ou aproveitar os motores econômicos da região.

Novos Empreendimentos Habitacionais: Para aliviar a crise habitacional, diversos projetos residenciais de grande escala estão em andamento. Mais de 5.400 unidades multifamiliares estão atualmente em construção em todo o condado globest.com globest.com. Exemplos notáveis incluem o The Row at Red Hill em Santa Ana – um complexo de 1.100 apartamentos da Greystar – e uma nova comunidade de 371 unidades em Irvine da TA Partners globest.com. No Sul do Condado, a comunidade planejada Rancho Mission Viejo continua sua construção em múltiplas fases, trazendo ao mercado quase 14.000 novas casas (incluindo vários novos bairros a serem inaugurados em 2025) huitt-zollars.com huitt-zollars.com. Esses projetos enfatizam uma mistura de tipos de moradia, desde casas unifamiliares até townhouses e apartamentos (com alguns bairros designados para maiores de 55 anos, para atender ao público de alta renda e envelhecimento do Condado de Orange) ranchomissionviejo.com cornerstonecomms.com. Além disso, a habitação de preenchimento urbano está sendo estimulada por políticas estaduais: segundo a lei SB 9 da Califórnia, construtores locais estão cada vez mais adicionando unidades residenciais acessórias (ADUs) e pequenas subdivisões dentro de bairros já existentes, e cidades como Anaheim e Santa Ana estão realizando zoneamentos para permitir apartamentos de maior densidade ao redor de corredores de transporte público. A área do Santa Ana Regional Transportation Center, por exemplo, está recebendo projetos habitacionais voltados ao transporte público, especialmente com a nova OC Streetcar (uma linha de metrô leve de 4 milhas com inauguração prevista para 2025), que tem incentivado o interesse por desenvolvimento ao longo do seu trajeto cal.streetsblog.org voiceofoc.org.

Para aliviar a crise habitacional, diversos projetos residenciais de grande escala estão em andamento. Mais de estão atualmente em construção em todo o condado globest.com globest.com. Exemplos notáveis incluem o The Row at Red Hill em Santa Ana – um complexo de 1.100 apartamentos da Greystar – e uma nova comunidade de 371 unidades em Irvine da TA Partners globest.com. No Sul do Condado, a comunidade planejada Rancho Mission Viejo continua sua construção em múltiplas fases, trazendo ao mercado quase (incluindo vários novos bairros a serem inaugurados em 2025) huitt-zollars.com huitt-zollars.com. Esses projetos enfatizam uma mistura de tipos de moradia, desde casas unifamiliares até townhouses e apartamentos (com alguns bairros designados para maiores de 55 anos, para atender ao público de alta renda e envelhecimento do Condado de Orange) ranchomissionviejo.com cornerstonecomms.com. Além disso, a habitação de preenchimento urbano está sendo estimulada por políticas estaduais: segundo a da Califórnia, construtores locais estão cada vez mais adicionando unidades residenciais acessórias (ADUs) e pequenas subdivisões dentro de bairros já existentes, e cidades como Anaheim e Santa Ana estão realizando zoneamentos para permitir apartamentos de maior densidade ao redor de corredores de transporte público. A área do Regional Transportation Center, por exemplo, está recebendo projetos habitacionais voltados ao transporte público, especialmente com a nova (uma linha de metrô leve de 4 milhas com inauguração prevista para 2025), que tem incentivado o interesse por desenvolvimento ao longo do seu trajeto cal.streetsblog.org voiceofoc.org. Rezonamentos na Área de Irvine/Aeroporto: Uma grande história de desenvolvimento é a transformação do Irvine Business Complex (a área ao redor do Aeroporto John Wayne) em um distrito de uso misto de alta densidade. No final de 2024, o Conselho Municipal de Irvine rezoneou um parque empresarial de 2.700 acres próximo ao aeroporto para permitir até 15.000 unidades habitacionais , convertendo uma zona de escritórios envelhecida em um novo enclave residencial urbano globest.com. Isso ocorreu após várias cidades vizinhas (Newport Beach, Costa Mesa) também aprovarem projetos de apartamentos em antigos locais comerciais, até mesmo superando restrições de zoneamento na área do aeroporto para atender ao mandato habitacional globest.com. Como resultado, múltiplos projetos foram autorizados: em Newport Beach, a cidade aprovou mais de 2.500 unidades perto do aeroporto, incluindo um edifício residencial de médio porte com 282 unidades na Dove Street (substituindo um antigo prédio de escritórios) e um complexo de 229 unidades na Bristol Street pelo Picerne Group globest.com globest.com. Essas iniciativas refletem um esforço regional mais amplo para requalificar terrenos de escritórios e industriais subutilizados em moradia , injetando no mercado uma oferta tão necessária nos próximos anos. Com as cidades do Condado de Orange sob rigorosas exigências estaduais de elementos habitacionais , mais conversões como essas são esperadas. A previsão é de um aumento de cerca de 12,9% nos alvarás de construção residencial em 2025, indicando um aumento nas construções mesmo diante de custos mais altos globenewswire.com globenewswire.com. Espera-se que as novas construções sejam um fator-chave na atividade do mercado imobiliário, mesmo com as vendas de imóveis existentes permanecendo baixas devido à falta de inventário globenewswire.com.

Uma grande história de desenvolvimento é a transformação do Irvine Business Complex (a área ao redor do Aeroporto John Wayne) em um distrito de uso misto de alta densidade. No final de 2024, o Conselho Municipal de Irvine rezoneou um próximo ao aeroporto para permitir até , convertendo uma zona de escritórios envelhecida em um novo enclave residencial urbano globest.com. Isso ocorreu após várias cidades vizinhas (Newport Beach, Costa Mesa) também aprovarem projetos de apartamentos em antigos locais comerciais, até mesmo superando restrições de zoneamento na área do aeroporto para atender ao mandato habitacional globest.com. Como resultado, múltiplos projetos foram autorizados: em Newport Beach, a cidade aprovou mais de 2.500 unidades perto do aeroporto, incluindo um edifício residencial de médio porte com 282 unidades na Dove Street (substituindo um antigo prédio de escritórios) e um complexo de 229 unidades na Bristol Street pelo Picerne Group globest.com globest.com. Essas iniciativas refletem um esforço regional mais amplo para , injetando no mercado uma oferta tão necessária nos próximos anos. Com as cidades do Condado de Orange sob rigorosas exigências estaduais de , mais conversões como essas são esperadas. A previsão é de um aumento de cerca de em 2025, indicando um aumento nas construções mesmo diante de custos mais altos globenewswire.com globenewswire.com. Espera-se que as novas construções sejam um fator-chave na atividade do mercado imobiliário, mesmo com as vendas de imóveis existentes permanecendo baixas devido à falta de inventário globenewswire.com. OC Vibe – O Novo Distrito de Uso Misto de Anaheim: Um dos projetos comerciais mais ambiciosos é o OCVibe em Anaheim, um distrito de entretenimento e uso misto de US$ 4 bilhões e 100 acres que está sendo construído ao redor da arena Honda Center. Aprovado em 2022 e atualmente em construção, o OC Vibe tem como objetivo criar um dinâmico centro de “downtown” para o Condado de Orange. O projeto contará com apartamentos residenciais, escritórios, uma casa de shows, hotéis, parques e uma ampla oferta de lojas e restaurantes quando estiver concluído no final desta década la.urbanize.city anaheim.net. As fases iniciais já estão tomando forma – novas estruturas de estacionamento estão previstas para inaugurar em 2025, um mercado gastronômico e uma casa de shows em 2026, seguidos pelos componentes residenciais logo depois la.urbanize.city instagram.com. O OC Vibe está estrategicamente localizado ao lado da estação regional de trânsito ARTIC, posicionando-o como um centro orientado ao transporte público. Espera-se que este empreendimento valorize os imóveis na área do Platinum Triangle em Anaheim e atraia empresas e residentes que buscam um ambiente de viver-trabalhar-divertir. Profissionais do mercado imobiliário veem o OC Vibe como um projeto transformador , com potencial para incentivar mais investimentos nas proximidades (semelhante à maneira como o distrito da Crypto.com Arena catalisou o centro de Los Angeles).

Um dos projetos comerciais mais ambiciosos é o em Anaheim, um distrito de entretenimento e uso misto de US$ 4 bilhões e 100 acres que está sendo construído ao redor da arena Honda Center. Aprovado em 2022 e atualmente em construção, o OC Vibe tem como objetivo criar um dinâmico centro de “downtown” para o Condado de Orange. O projeto contará com quando estiver concluído no final desta década la.urbanize.city anaheim.net. As fases iniciais já estão tomando forma – novas estruturas de estacionamento estão previstas para inaugurar em 2025, um mercado gastronômico e uma casa de shows em 2026, seguidos pelos componentes residenciais logo depois la.urbanize.city instagram.com. O OC Vibe está estrategicamente localizado ao lado da estação regional de trânsito ARTIC, posicionando-o como um centro orientado ao transporte público. Espera-se que este empreendimento valorize os imóveis na área do Platinum Triangle em Anaheim e atraia empresas e residentes que buscam um ambiente de viver-trabalhar-divertir. Profissionais do mercado imobiliário veem o OC Vibe como um , com potencial para incentivar mais investimentos nas proximidades (semelhante à maneira como o distrito da Crypto.com Arena catalisou o centro de Los Angeles). Expansão DisneylandForward: O Disneyland Resort em Anaheim – principal âncora do turismo do Condado de Orange – está iniciando uma expansão de uma década chamada DisneylandForward. Em maio de 2024, o conselho municipal de Anaheim aprovou por unanimidade o plano da Disney de investir US$ 1,9 bilhão nos próximos 10 anos para adicionar novas atrações, hotéis, lojas e infraestrutura de estacionamento ao distrito do resort undercovertourist.com undercovertourist.com. Essa expansão vai basicamente dobrar o tamanho do Disney California Adventure park, com novas áreas temáticas (inspiradas por propriedades como Avatar e Coco), construir um grande novo centro de estacionamento e transporte, e potencialmente adicionar novos espaços de entretenimento e hospedagem undercovertourist.com undercovertourist.com. O projeto DisneylandForward reaproveita terrenos subutilizados dentro da propriedade de 480 acres da Disney, graças à atualização dos planos específicos que dão à Disney mais flexibilidade no uso do solo undercovertourist.com undercovertourist.com. Para o mercado imobiliário, a expansão da Disney significa milhares de empregos de construção e permanentes , um provável aumento na ocupação hoteleira (já que novas atrações atraem mais visitantes) e maior demanda por moradia para os funcionários. Os mercados de hospedagem e varejo de Anaheim devem se beneficiar significativamente. De fato, a certeza da presença e crescimento de longo prazo da Disney já levou a uma onda de novas propostas e reformas de hotéis na área do resort de Anaheim, à medida que investidores se posicionam para atender ao futuro crescimento do público visitante.

O Disneyland Resort em Anaheim – principal âncora do turismo do Condado de Orange – está iniciando uma chamada DisneylandForward. Em maio de 2024, o conselho municipal de Anaheim aprovou por unanimidade o plano da Disney de investir nos próximos 10 anos para adicionar novas atrações, hotéis, lojas e infraestrutura de estacionamento ao distrito do resort undercovertourist.com undercovertourist.com. Essa expansão vai basicamente dobrar o tamanho do Disney California Adventure park, com novas áreas temáticas (inspiradas por propriedades como Avatar e Coco), construir um grande novo centro de estacionamento e transporte, e potencialmente adicionar novos espaços de entretenimento e hospedagem undercovertourist.com undercovertourist.com. O projeto DisneylandForward reaproveita terrenos subutilizados dentro da propriedade de 480 acres da Disney, graças à atualização dos planos específicos que dão à Disney mais flexibilidade no uso do solo undercovertourist.com undercovertourist.com. Para o mercado imobiliário, a expansão da Disney significa , um provável aumento na ocupação hoteleira (já que novas atrações atraem mais visitantes) e maior demanda por moradia para os funcionários. Os de Anaheim devem se beneficiar significativamente. De fato, a certeza da presença e crescimento de longo prazo da Disney já levou a uma onda de novas propostas e reformas de hotéis na área do resort de Anaheim, à medida que investidores se posicionam para atender ao futuro crescimento do público visitante. Outros Projetos Notáveis: Outros empreendimentos que merecem destaque incluem o contínuo desenvolvimento do Great Park Neighborhoods em Irvine (antiga base El Toro Marine), onde novas vilas, instalações esportivas e centros comerciais estão sendo incorporados junto ao Orange County Great Park. Há planos para mais alguns milhares de casas lá até 2030. Em Huntington Beach, avançam os planos para revitalizar o antigo Bella Terra Mall e transformá-lo em uma vila residencial de uso misto. Em várias cidades, centros comerciais antigos (em Laguna Hills, Orange, etc.) estão sendo reinventados com apartamentos e varejo moderno. Por fim, melhorias na infraestrutura como o OC Streetcar em Santa Ana (previsto para inaugurar no final de 2025) e expansões de rodovias irão melhorar a conectividade e podem destravar novos projetos voltados ao transporte público. O Streetcar, por exemplo, já despertou interesse em projetos de alta densidade próximos às suas estações, e Santa Ana possui um dos programas de construção de habitação acessível mais ousados do condado em andamento para combater a falta de moradias e o deslocamento.

Em resumo, o Condado de Orange está investindo em seu futuro com uma variedade de desenvolvimentos que acrescentam moradias, modernizam espaços comerciais e aprimoram atrações. Embora os altos custos de construção e a oposição da comunidade ainda sejam obstáculos em algumas áreas, a pressão da crise habitacional e o apelo do crescimento econômico estão impulsionando um boom de desenvolvimento. Esses projetos desempenharão um papel fundamental na dinâmica de oferta e demanda e podem ajudar a moderar algumas das condições extremas (como o baixo estoque de moradias e a escassez de espaço comercial) nos próximos 3 a 5 anos.

Padrões Demográficos e Migratórios que Influenciam a Demanda

As tendências demográficas do Condado de Orange são um fator chave na dinâmica de seu mercado imobiliário. Em 2025, a população do condado é de aproximadamente 3,17 milhões e está crescendo levemente após uma breve queda no início da década de 2020 costar.com. Dados recém-divulgados do Censo mostraram que o Condado de Orange adicionou cerca de 16.000 residentes em 2024, um aumento de +0,5% – revertendo as modestas perdas populacionais registradas entre 2020 e 2023 costar.com. Esse retorno ao crescimento é atribuído principalmente à imigração internacional e ao crescimento natural (nascimentos menos óbitos). Como em grande parte da Califórnia, o Condado de Orange vivenciou migração líquida doméstica negativa no início dos anos 2020 – ou seja, mais pessoas mudaram-se para outros estados/condados do que o contrário. Entre 2020 e 2023, mais de 84.000 residentes deixaram o Condado de Orange para outras regiões dos EUA do que vieram de lá ocbc.org. Os altos custos de moradia têm sido um dos principais motivos dessa migração de saída, já que famílias e aposentados buscam locais mais acessíveis. No entanto, esse fluxo migratório de saída foi amplamente compensado pela chegada de migrantes internacionais e pelo fato de que os nascimentos ainda superam ligeiramente os óbitos. Em 2024, a migração líquida do Condado de Orange voltou a ser positiva institutionalpropertyadvisors.com, indicando que o pior do êxodo da era pandêmica ficou para trás. Além disso, alguns dos movimentos domésticos foram intra-regionais – por exemplo, moradores saindo do Condado de Los Angeles para o Condado de Orange em busca de bairros e escolas mais seguros, mesmo que outros deixem o Condado de Orange rumo ao Inland Empire ou para fora do estado.

Tendências de idade e composição familiar também moldam a demanda imobiliária. A idade média no Condado de Orange está aumentando (em torno de 38–39 anos), já que a grande coorte de baby boomers está entrando na aposentadoria. Isso impulsionou a demanda por moradias adaptadas para idosos – evidenciada por projetos como novas comunidades para maiores de 55 anos (por exemplo, os bairros Gavilan em Rancho Mission Viejo ranchomissionviejo.com) e um mercado robusto para casas térreas e residências assistidas. Enquanto isso, adultos mais jovens (Millennials e Geração Z) formam uma parcela substancial da força de trabalho e estão em seus anos de maior demanda como locatários e compradores de primeira viagem. Muitos deles são atraídos pelas oportunidades de emprego e estilo de vida do condado, mas enfrentam desafios para conquistar a casa própria. O resultado é a formação tardia de domicílio – adultos jovens morando com pais ou colegas por mais tempo – e uma proporção maior de lares multigeracionais na região. Quando formam seus próprios lares, muitos optam por townhomes ou condomínios como primeira compra devido à diferença de preço das casas unifamiliares. A taxa de propriedade de imóveis no Condado de Orange, historicamente em torno de 59-60%, diminuiu um pouco devido às pressões de acessibilidade, e a população de locatários está crescendo.

O condado também é cultural e etnicamente diverso, o que influencia as preferências de moradia e o crescimento dos bairros. Existem grandes comunidades asiático-americanas e latinas (cada uma representa cerca de um terço da população), muitas vezes concentradas em cidades específicas – por exemplo, a população de Irvine é mais de 40% asiática e a de Santa Ana é cerca de 75% hispânica. Essas comunidades contribuíram para a demanda por estruturas de moradia multigeracional, centros comerciais étnicos e tipos específicos de imóveis (por exemplo, muitos compradores asiáticos preferem casas novas em comunidades planejadas como Irvine, o que eleva os preços na região). Investimento e migração estrangeira também tiveram papel importante: o Condado de Orange registrou uma compra significativa de imóveis por estrangeiros (da China, Coreia, Oriente Médio, etc.) na década de 2010. Embora a atividade de compradores internacionais tenha diminuído durante a pandemia, ela pode ressurgir à medida que as viagens se normalizarem, especialmente nos mercados costeiros de luxo e ao redor das universidades.

Padrões migratórios dentro do sul da Califórnia também afetam o Condado de Orange. Notadamente, o condado tem perdido algumas famílias de baixa e média renda para o mais acessível Inland Empire (condados de Riverside/San Bernardino), uma tendência que ocorre há décadas scag.ca.gov. Ao mesmo tempo, o Condado de Orange tende a atrair profissionais e executivos de alta renda – muitas vezes pessoas se mudando de Los Angeles para fugir da congestão ou de outros estados para trabalhar em tecnologia, saúde ou finanças. Esse fluxo seletivo sustenta o mercado imobiliário de alto padrão. Além disso, as excelentes escolas e comunidades seguras do condado continuam atraindo famílias (que conseguem pagar), o que mantém a demanda em bairros com os melhores distritos escolares. O estilo de vida e o clima costeiros também atraem aposentados e trabalhadores remotos, alguns vindos de regiões mais frias para comprar segundas residências ou se mudar definitivamente.

Olhando para o futuro, projeções oficiais (da Associação de Governos do Sul da Califórnia) preveem que a população do Condado de Orange crescerá modestamente nos próximos 20 anos, podendo chegar a cerca de 3,3 milhões até 2030. Essa trajetória de crescimento lento reflete a existência mínima de terras para expansão e a contínua migração doméstica líquida negativa, compensada pela imigração. A composição demográfica deve tender para uma população mais envelhecida, com idosos (65+) representando uma parcela maior dos residentes, e o tamanho médio das famílias pode reduzir um pouco se os mais jovens tiverem menos filhos. Para o mercado imobiliário, essas tendências indicam que a demanda permanecerá forte para ambos os extremos: moradias sofisticadas, cheias de comodidades, para profissionais abastados e aposentados, e habitações acessíveis/de trabalhadores para famílias jovens e trabalhadores locais. A demanda por moradia também estará cada vez mais alinhada com centros de transporte e empregos, à medida que longos deslocamentos se tornam menos viáveis – um entendimento que impulsiona desenvolvimentos como os que ocorrem nos arredores do Platinum Triangle, em Anaheim, e do Spectrum, em Irvine. Em resumo, os dados demográficos do Condado de Orange apresentam um paradoxo: uma população rica e em crescimento (ainda que lentamente) que alimenta uma alta demanda por moradia, mas padrões de migração que revelam a pressão da falta de acessibilidade afastando muitos residentes para fora da região. Fechar essa lacuna é um grande desafio para a saúde de longo prazo do mercado.

Fatores Econômicos e Políticas Públicas que Afetam o Mercado

Múltiplas forças econômicas e políticas públicas se cruzam em 2025 para moldar o mercado imobiliário do Condado de Orange:

Taxas de Juros e Ambiente de Financiamento: Talvez o maior fator de mercado seja a trajetória das taxas de juros hipotecários. Após aumentos agressivos das taxas pelo Federal Reserve em 2022–2023, os custos de empréstimos atingiram o pico em 2023/início de 2024, com taxas fixas de hipoteca de 30 anos na faixa de 6,5–7%. Essas altas taxas foram a principal causa da desaceleração nas vendas de casas e do “efeito lock-in”, já que proprietários com financiamentos de 3% estavam relutantes em vender e compradores enfrentavam pagamentos mensais bem mais altos programbusiness.com. A boa notícia é que as perspectivas para as taxas de juros em 2025 estão melhorando. Economistas projetam que a inflação irá moderar para cerca de 2–3%, permitindo um alívio gradual das taxas. A Associação de Corretores de Imóveis da Califórnia prevê que a taxa média das hipotecas de 30 anos cairá para cerca de 5,9% em 2025, abaixo da média de 6,6% em 2024 car.org. Da mesma forma, Lawrence Yun, economista-chefe da NAR, espera que as taxas se estabilizem em torno de 6% no final de 2025, com mais reduções em 2026, caso o Fed corte as taxas surterreproperties.com surterreproperties.com. Custos de financiamento mais baixos devem atrair mais compradores e vendedores de volta ao mercado car.org car.org, melhorando a acessibilidade marginalmente e permitindo mais transações de upgrade. Porém, mesmo uma taxa de 6% ainda é mais alta do que as taxas abaixo de 4% de 2020–21, então o ajuste será gradual. No setor comercial, as taxas de juros mais altas já reajustaram os valores dos ativos para baixo em 2023–24 (especialmente para imóveis de escritórios). O ambiente de financiamento permanece restrito – os credores estão mais conservadores e a análise de crédito está mais rígida, principalmente para empréstimos de construção e para quaisquer ativos com risco de locação. As taxas de capitalização aumentaram em todos os tipos de propriedade, embora segmentos de alta demanda como industrial e multifamiliar em Orange County ainda apresentem taxas relativamente baixas (industrial ~4,5–5%, apartamentos ~4%+). Se as taxas realmente caírem em 2025, isso aliviará parte da pressão sobre as taxas de capitalização e pode reacender a atividade de vendas de investimentos, que tem estado contida. Por outro lado, se a inflação surpreender para cima ou as taxas permanecerem altas por mais tempo, o mercado imobiliário pode estagnar ainda mais devido às restrições de financiamento.

Emprego e Economia: O Condado de Orange possui uma economia robusta e diversificada que sustenta a demanda imobiliária. Em meados de 2025, a taxa de desemprego do condado está pouco acima de 4%, inferior à da Califórnia (~5,5% kidder.com) e indicativa de quase pleno emprego. As principais indústrias incluem tecnologia (fabricantes de chips, empresas de jogos), saúde e biotecnologia, turismo (Disneyland e resorts costeiros), serviços profissionais (finanças, direito) e educação. O crescimento do emprego em 2024 foi estável, com a adição de cerca de 14.600 empregos (+0,9% ano a ano) até o final de 2024 assets.cushmanwakefield.com. Para 2025, os economistas preveem crescimento mais lento, mas ainda positivo – a Universidade Chapman prevê que o crescimento do emprego no Condado de Orange desacelere para cerca de 1% e que a economia local evite a recessão car.org globenewswire.com. Uma leve recessão nos EUA é um risco no horizonte, mas até agora o consumo robusto (impulsionado por estímulos fiscais federais e poupança acumulada) tem adiado qualquer retração globenewswire.com. A renda familiar média no Condado de Orange é em torno de US$ 100 mil, bem acima da média nacional, o que oferece certa proteção contra ventos econômicos contrários, mas ainda está muito abaixo dos custos de moradia (como mencionado, a renda média representa aproximadamente 50% do necessário para comprar uma casa mediana globenewswire.com). Se houver uma desaceleração econômica mais ampla no final de 2025 ou 2026, o Condado de Orange poderá ver um aumento do desemprego especialmente em setores sensíveis à taxa de juros, como finanças, ou em setores discricionários, como turismo. Isso reduziria a demanda imobiliária e poderia aumentar a inadimplência de hipotecas. Por enquanto, porém, a base econômica permanece forte, alimentando a confiança no mercado imobiliário. Notavelmente, o crescimento recorde do emprego desde 2020 apoiou a demanda por imóveis de luxo surterreproperties.com – mais pessoas trabalhando em empregos de alta remuneração significa mais potenciais compradores para casas de alto padrão.

Políticas Habitacionais Estaduais: O governo do estado da Califórnia promulgou diversas leis para enfrentar a crise de acessibilidade à moradia, que impactam diretamente o mercado do Condado de Orange. Um fator importante é a Distribuição Regional de Necessidade de Habitação (RHNA) e a lei do elemento habitacional: cada cidade do Condado de Orange recebeu metas agressivas de unidades habitacionais para 2021–2029. As cidades que não conseguiram a aprovação estatal de seus planos habitacionais enfrentaram o “remédio do construtor”, uma provisão que permite aos incorporadores ignorar o zoneamento local caso incluam unidades acessíveis ourneighborhoodvoices.com newportbeachca.gov. Isso forçou, na prática, cidades historicamente de crescimento lento (como Huntington Beach, Orange, Laguna Niguel, etc.) a zonear para mais habitação ou correr o risco de perder o controle. Por exemplo, a cidade de Orange teve seu elemento habitacional rejeitado e ficou vulnerável a pedidos de remédio do construtor até entrar em conformidade newportbeachca.gov. O fantasma do remédio do construtor abriu caminho para projetos maiores de apartamentos em algumas cidades do Condado de Orange que, de outra forma, teriam sido bloqueados. Além disso, a SB 9 (em vigor desde 2022) permite a divisão de lotes e a construção de duplexes em terrenos unifamiliares em todo o estado; embora a adesão tenha sido modesta nos bairros suburbanos do Condado de Orange, aos poucos vai acrescentando unidades de pequeno porte e aumentando o valor das casas onde a divisão de lotes é viável. Unidades de Habitação Acessória (ADUs) cresceram muito após mudanças na legislação estadual – muitos proprietários estão construindo ADUs ou convertendo garagens para obter renda de aluguel, o que, gradativamente, aumenta a oferta de imóveis para locação.

Outra política que afeta o Condado de Orange é o controle de aluguel. No âmbito estadual, o AB 1482 agora limita os reajustes anuais de aluguel para a maioria das propriedades multifamiliares mais antigas a 5% mais o IPC (com um teto absoluto de 10%). Localmente, a cidade de Santa Ana instituiu sua própria ordem de controle de aluguel em 2022 (limitando os aumentos a cerca de 3% ao ano e fornecendo proteções contra despejo). Embora Santa Ana seja apenas uma cidade, é bastante grande e mais medidas desse tipo podem ser adotadas em outras cidades do Condado de Orange com grandes populações de locatários. Para investidores, esses limites de aluguel reduzem um pouco o potencial de valorização no setor multifamiliar, mas também podem incentivar uma maior permanência dos inquilinos. Por outro lado, a lei de imposto predial da Califórnia, a Proposta 13, continua beneficiando proprietários antigos no Condado de Orange ao manterem seus impostos baixos, o que, infelizmente, contribui para o baixo estoque (os proprietários têm menos incentivo financeiro para vender). Entretanto, a Proposta 19, aprovada em 2020, ajudou um pouco ao permitir que proprietários mais velhos transfiram sua base fiscal baixa para uma nova residência em qualquer lugar do estado. Isso incentivou alguns “ninhos vazios” a reduzirem o tamanho de suas moradias e venderem suas casas, liberando estoque – um efeito pequeno, mas positivo, em áreas de alto custo como o Condado de Orange.

Iniciativas do Governo Local: Os municípios do Condado de Orange também estão implementando políticas que impactam o mercado imobiliário. Diversas cidades oferecem aprovações simplificadas ou isenção de taxas para o desenvolvimento de habitação acessível. O próprio governo do Condado tem investido em habitação de apoio para reduzir a população em situação de rua, convertendo alguns motéis em moradias. Mudanças no zoneamento, como a atualização do Plano Específico do Disneyland Resort em Anaheim (permitindo a expansão da Disney) undercovertourist.com ou a reclassificação de terrenos de escritórios para residenciais em Irvine globest.com, são decisões políticas importantes que liberam terrenos para desenvolvimento. Nas zonas costeiras, regulamentações ambientais e a Comissão Costeira influenciam o que pode ser construído; por exemplo, cidades litorâneas enfrentam pressão para permitir mais habitações multifamiliares sob a RHNA, mas também precisam lidar com limites de altura na costa e oposição de moradores. Além disso, políticas de infraestrutura têm um papel: melhorias no transporte do condado (por exemplo, a futura ampliação da I-405 e o OC Streetcar) estão alinhadas ao planejamento do uso do solo para incentivar a densidade próxima ao transporte público.

Impostos e Incentivos: O Condado de Orange não tem um imposto geral sobre negócios como Los Angeles, o que o torna atraente para empresas, impulsionando indiretamente o mercado imobiliário comercial. Existem também Zonas de Oportunidade em algumas partes do condado (por exemplo, áreas de Santa Ana, Anaheim) que oferecem incentivos fiscais para investimentos imobiliários – isso catalisou alguns projetos, especialmente multifamiliares, que de outra forma poderiam não ter se viabilizado. No setor residencial, o futuro da política tributária federal (como a dedução dos juros hipotecários e limites para dedução SALT) pode afetar o poder de compra de compradores em uma região cara como o Condado de Orange; as mudanças federais de 2017, que limitaram a dedução SALT, aumentaram efetivamente o custo pós-impostos de aquisição de imóveis na Califórnia, o que dificultou a demanda para imóveis de alto padrão. Quaisquer ajustes nessas políticas nos próximos anos podem mudar esse cálculo financeiro.

Em resumo, o ambiente regulatório em 2025 está impulsionando ativamente o Condado de Orange para mais construção de moradias e princípios de crescimento inteligente, enquanto o ambiente econômico é de otimismo cauteloso, com crescimento estável do emprego e taxas de juros gradualmente menores. Os envolvidos devem ficar atentos a legislações em evolução (por exemplo, novas leis da Califórnia em 2025 que podem agilizar ainda mais a conversão de propriedades comerciais para uso residencial) e a mudanças macroeconômicas. O mercado do Condado de Orange tende a responder rapidamente a movimentos nas taxas de juros e ao sentimento econômico, então esses fatores influenciarão significativamente se 2025 será um ponto de inflexão para aumento das vendas e maior oferta, ou se desafios como acessibilidade e oferta restrita continuarão sem alterações.

Oportunidades e Riscos de Investimento

Oportunidades: Apesar dos preços elevados, o Condado de Orange oferece inúmeras oportunidades para investidores e desenvolvedores imobiliários em 2025 e além:

Desenvolvimento Residencial e Valor Agregado: A crônica escassez de moradias e as baixas taxas de vacância criam uma forte oportunidade para desenvolvedores que conseguem adicionar unidades. Projetos que estejam alinhados com as exigências estaduais de habitação – como complexos de apartamentos em áreas urbanas consolidadas, empreendimentos de uso misto ou subdivisão de grandes lotes – estão prontos para o sucesso. Desenvolvedores estão ativamente aproveitando terrenos comerciais subutilizados (por exemplo, escritórios antigos, strip malls) e convertendo-os em residenciais, como visto nas conversões da Área do Aeroporto globest.com. Investidores também podem considerar Unidades Acessórias de Habitação (ADUs) como uma oportunidade de nicho: a adição de ADUs em bairros residenciais pode gerar uma sólida renda de aluguel ou prêmios na venda. Além disso, propriedades residenciais multifamiliares mais antigas podem ser renovadas (estratégia de valor agregado) para atender à forte demanda dos inquilinos por comodidades modernas; com os altos aluguéis do Condado de Orange, o retorno sobre os investimentos em melhorias pode ser atraente, especialmente enquanto o crescimento dos aluguéis segue consistente. O fato de que as concessões de alvarás de construção estão projetadas para aumentar cerca de 13% em 2025 globenewswire.com sinaliza que aqueles que entrarem no desenvolvimento agora antecipam retornos saudáveis.

A crônica escassez de moradias e as baixas taxas de vacância criam uma forte oportunidade para desenvolvedores que conseguem adicionar unidades. Projetos que estejam alinhados com as exigências estaduais de habitação – como complexos de apartamentos em áreas urbanas consolidadas, empreendimentos de uso misto ou subdivisão de grandes lotes – estão prontos para o sucesso. Desenvolvedores estão ativamente aproveitando terrenos comerciais subutilizados (por exemplo, escritórios antigos, strip malls) e convertendo-os em residenciais, como visto nas conversões da Área do Aeroporto globest.com. Investidores também podem considerar como uma oportunidade de nicho: a adição de ADUs em bairros residenciais pode gerar uma sólida renda de aluguel ou prêmios na venda. Além disso, propriedades residenciais multifamiliares mais antigas podem ser renovadas (estratégia de valor agregado) para atender à forte demanda dos inquilinos por comodidades modernas; com os altos aluguéis do Condado de Orange, o retorno sobre os investimentos em melhorias pode ser atraente, especialmente enquanto o crescimento dos aluguéis segue consistente. O fato de que as concessões de alvarás de construção estão projetadas para aumentar cerca de 13% em 2025 globenewswire.com sinaliza que aqueles que entrarem no desenvolvimento agora antecipam retornos saudáveis. Escritórios em Dificuldade e Reutilização Adaptativa: As dificuldades no setor de escritórios apresentam uma oportunidade contracorrente. Investidores com uma visão de longo prazo e experiência em reurbanização podem adquirir edifícios de escritórios em dificuldade por preços descontados e reposicioná-los. Possibilidades incluem converter escritórios em laboratórios (para aproveitar a crescente indústria biomédica do Condado de Orange), em unidades residenciais (onde o zoneamento permite ou via “builder’s remedy”), ou em uso “industrial” criativo (por exemplo, espaços flexíveis de tecnologia). Dado os esforços do Condado de Orange para remover ou reaproveitar escritórios ultrapassados kidder.com, aqueles que se moverem cedo neste segmento podem lucrar à medida que a oferta diminui e os imóveis mais bem localizados recuperam valor. Além disso, alguns proprietários de escritórios estão fortemente incentivados a vender devido ao vencimento iminente de dívidas; investidores com liquidez podem negociar bons acordos em 2025–2026, e então esperar até que o mercado de escritórios se recupere ou que a conversão seja concluída.

As dificuldades no setor de escritórios apresentam uma oportunidade contracorrente. Investidores com uma visão de longo prazo e experiência em reurbanização podem adquirir edifícios de escritórios em dificuldade por preços descontados e reposicioná-los. Possibilidades incluem converter escritórios em laboratórios (para aproveitar a crescente indústria biomédica do Condado de Orange), em unidades residenciais (onde o zoneamento permite ou via “builder’s remedy”), ou em uso “industrial” criativo (por exemplo, espaços flexíveis de tecnologia). Dado os esforços do Condado de Orange para remover ou reaproveitar escritórios ultrapassados kidder.com, aqueles que se moverem cedo neste segmento podem lucrar à medida que a oferta diminui e os imóveis mais bem localizados recuperam valor. Além disso, alguns proprietários de escritórios estão fortemente incentivados a vender devido ao vencimento iminente de dívidas; investidores com liquidez podem negociar bons acordos em 2025–2026, e então esperar até que o mercado de escritórios se recupere ou que a conversão seja concluída. Industrial e Logístico : Mesmo com um leve desaquecimento, o mercado imobiliário industrial continua sendo uma aposta forte a longo prazo no Condado de Orange. A localização da região – próxima aos principais portos e no centro de uma grande metrópole – significa que a demanda por espaço de distribuição, armazenamento refrigerado e manufatura continuará. O recente aumento da vacância industrial para cerca de 5% lee-associates.com na verdade proporciona um ponto de entrada para locatários e investidores que antes não encontravam disponibilidade. Os investidores podem mirar submercados com nova infraestrutura (por exemplo, áreas beneficiadas com a abertura do OC Streetcar em 2025, para logística de última milha, ou próximas ao JWA para cargas aéreas). Dado o terreno limitado, os ativos industriais existentes mantêm seu valor; qualquer queda nos preços agora pode ser seguida de valorização à medida que a economia melhora. Há também oportunidade em energia renovável e indústria de alta tecnologia – por exemplo, adaptando galpões antigos com painéis solares ou modernizando instalações para atrair empresas relacionadas a veículos elétricos (algumas empresas de EV têm expandido no sul da Califórnia).

: Mesmo com um leve desaquecimento, o mercado imobiliário industrial continua sendo uma aposta forte a longo prazo no Condado de Orange. A localização da região – próxima aos principais portos e no centro de uma grande metrópole – significa que a demanda por espaço de distribuição, armazenamento refrigerado e manufatura continuará. O recente aumento da vacância industrial para cerca de 5% lee-associates.com na verdade proporciona um ponto de entrada para locatários e investidores que antes não encontravam disponibilidade. Os investidores podem mirar submercados com nova infraestrutura (por exemplo, áreas beneficiadas com a abertura do OC Streetcar em 2025, para logística de última milha, ou próximas ao JWA para cargas aéreas). Dado o terreno limitado, os ativos industriais existentes mantêm seu valor; qualquer queda nos preços agora pode ser seguida de valorização à medida que a economia melhora. Há também oportunidade em – por exemplo, adaptando galpões antigos com painéis solares ou modernizando instalações para atrair empresas relacionadas a veículos elétricos (algumas empresas de EV têm expandido no sul da Califórnia). Imóveis de Varejo e Uso Misto: A demografia de alta renda do Condado de Orange favorece o varejo experiencial e a gastronomia, tornando os centros comerciais bem localizados investimentos atrativos. Com a vacância no varejo em torno de 4% institutionalpropertyadvisors.com, a aquisição de shoppings em áreas de forte comércio pode gerar fluxo de caixa estável. Em especial, centros ancorados por supermercados ou restaurantes de alto desempenho (que se mostraram resilientes durante a COVID) estão em alta demanda. Além disso, muitos imóveis de varejo possuem terrenos ou estacionamentos excedentes que podem ser convertidos para outros usos – investidores atentos podem gerar valor ao adicionar drive-thrus, espaços para lojas independentes ou até habitação (se o zoneamento permitir). Empreendimentos de uso misto como o OCVibe demonstram o valor de se criar destinos; projetos menores de uso misto em áreas centrais (Orange, Fullerton, etc.) também são viáveis. Conforme as cidades continuam incentivando ambientes de morar-trabalhar-lazer, quem investir em uso misto pode se beneficiar de incentivos fiscais ou aprovações aceleradas.

A demografia de alta renda do Condado de Orange favorece o varejo experiencial e a gastronomia, tornando os centros comerciais bem localizados investimentos atrativos. Com a vacância no varejo em torno de 4% institutionalpropertyadvisors.com, a aquisição de shoppings em áreas de forte comércio pode gerar fluxo de caixa estável. Em especial, centros ancorados por supermercados ou restaurantes de alto desempenho (que se mostraram resilientes durante a COVID) estão em alta demanda. Além disso, muitos imóveis de varejo possuem terrenos ou estacionamentos excedentes que podem ser convertidos para outros usos – investidores atentos podem gerar valor ao adicionar drive-thrus, espaços para lojas independentes ou até habitação (se o zoneamento permitir). Empreendimentos de uso misto como o demonstram o valor de se criar destinos; projetos menores de uso misto em áreas centrais (Orange, Fullerton, etc.) também são viáveis. Conforme as cidades continuam incentivando ambientes de morar-trabalhar-lazer, quem investir em uso misto pode se beneficiar de incentivos fiscais ou aprovações aceleradas. Imóveis de Luxo e Litorâneos: O segmento de luxo no Condado de Orange – casas à beira-mar, mansões em Newport Coast, edifícios de alto padrão em Irvine – continua atraindo interesse de compradores abastados, tanto nacionais quanto internacionais. Lawrence Yun, da NAR, destaca especificamente que o mercado imobiliário de luxo pode ter um impulso em 2025, com mais pessoas de alta renda buscando usufruir do estilo de vida litorâneo de OC surterreproperties.com surterreproperties.com. Os preços no topo da faixa devem subir moderadamente (cerca de 2% ao ano entre 2025–26) surterreproperties.com, indicando estabilidade. Para investidores, isso significa que manter propriedades de alto padrão tende a gerar valorização e pode haver oportunidades em aluguéis de luxo e casas de temporada à medida que o turismo se recupera. Além disso, a expansão da Disneyland e de outros atrativos turísticos pode tornar investimentos em aluguel de curto prazo (onde permitido) ainda mais lucrativos nos arredores de Anaheim e cidades litorâneas.

O segmento de luxo no Condado de Orange – casas à beira-mar, mansões em Newport Coast, edifícios de alto padrão em Irvine – continua atraindo interesse de compradores abastados, tanto nacionais quanto internacionais. Lawrence Yun, da NAR, destaca especificamente que em 2025, com mais pessoas de alta renda buscando usufruir do estilo de vida litorâneo de OC surterreproperties.com surterreproperties.com. Os preços no topo da faixa devem subir moderadamente (cerca de 2% ao ano entre 2025–26) surterreproperties.com, indicando estabilidade. Para investidores, isso significa que manter propriedades de alto padrão tende a gerar valorização e pode haver oportunidades em aluguéis de luxo e casas de temporada à medida que o turismo se recupera. Além disso, a expansão da Disneyland e de outros atrativos turísticos pode tornar investimentos em aluguel de curto prazo (onde permitido) ainda mais lucrativos nos arredores de Anaheim e cidades litorâneas. Novos Nichos: Existem oportunidades emergentes em nichos imobiliários especializados. Laboratórios de ciências da vida – O Condado de Orange está desenvolvendo um polo de biotecnologia próximo a Irvine e Newport Beach, e a demanda por espaços de laboratório/P&D está crescendo. Converter escritórios em laboratórios ou construir novos espaços de laboratório (com a infraestrutura elétrica e zoneamento adequados) pode atingir aluguéis mais altos. Habitação sênior é outra área em crescimento: com o aumento da população idosa, comunidades de moradia sênior de alto padrão em OC (com amenities estilo resort) ganham cada vez mais popularidade. Construtores que atendem a esse público (por meio de comunidades 55+ ou residenciais assistidos) têm muito a ganhar. Por fim, data centers e self-storage também despertam interesse: com terrenos caros, o Condado de Orange nunca foi um grande mercado de data centers, mas pequenos edge data centers estão em planejamento para atender a demanda local, e a necessidade de self-storage acompanha a densidade habitacional (diversos novos estabelecimentos foram construídos ou planejados em bairros de alta densidade).

Riscos e Desafios: Além das oportunidades, investidores precisam lidar com riscos significativos no mercado do Condado de Orange:

Riscos de Acessibilidade e Demanda: A extrema falta de acessibilidade em Orange County representa um risco de longo prazo para a demanda habitacional. Se as famílias de classe média continuarem a sair, o grupo de futuros compradores de imóveis e até mesmo de locatários pode diminuir ou, pelo menos, mudar em composição. As empresas podem ter mais dificuldade para recrutar talentos para a região, o que pode eventualmente desacelerar o crescimento do emprego. Uma crise de acessibilidade sustentada também pode aumentar a pressão política por controle de aluguel ou impostos sobre vacância, o que afetaria os retornos dos investidores. Além disso, no curto prazo, se as taxas de hipoteca não caírem como esperado (ou pior, se subirem ainda mais), a demanda dos compradores pode continuar deprimida e os preços podem estagnar ou sofrer um declínio modesto em termos reais (como prevê a Chapman University, um **“pequeno declínio” nos preços das casas no Condado de Orange em 2025 é possível se as taxas permanecerem elevadas globenewswire.com). Um cenário de correção de preços leve atingiria a equidade de quem comprou recentemente e poderia assustar investidores.

A extrema falta de acessibilidade em Orange County representa um risco de longo prazo para a demanda habitacional. Se as famílias de classe média continuarem a sair, o grupo de futuros compradores de imóveis e até mesmo de locatários pode diminuir ou, pelo menos, mudar em composição. As empresas podem ter mais dificuldade para recrutar talentos para a região, o que pode eventualmente desacelerar o crescimento do emprego. Uma crise de acessibilidade sustentada também pode aumentar a pressão política por controle de aluguel ou impostos sobre vacância, o que afetaria os retornos dos investidores. Além disso, no curto prazo, se as taxas de hipoteca não caírem como esperado (ou pior, se subirem ainda mais), a demanda dos compradores pode continuar deprimida e os preços podem estagnar ou sofrer um declínio modesto em termos reais (como prevê a Chapman University, um **“pequeno declínio” nos preços das casas no Condado de Orange em 2025 é possível se as taxas permanecerem elevadas globenewswire.com). Um cenário de atingiria a equidade de quem comprou recentemente e poderia assustar investidores. Risco de Taxa de Juros e Crédito: O mercado imobiliário é altamente sensível às taxas de juros. Embora a perspectiva base seja de taxas em queda, surpresas como inflação persistente podem manter as taxas altas e o crédito caro. Altas taxas, por sua vez, elevam as taxas de capitalização e diminuem o valor dos imóveis, um risco especialmente relevante para quem comprou no pico com taxas de capitalização baixas. Além disso, muito crédito comercial vencerá entre 2025 e 2027; refinanciar esses empréstimos a taxas mais altas pode ser difícil, levando potencialmente a inadimplência ou vendas forçadas por preços deprimidos (especialmente nos segmentos de escritórios e hotéis). O endurecimento dos padrões de crédito também dificulta o financiamento de novos negócios ou empreendimentos, limitando a capacidade dos investidores de aproveitar oportunidades.

O mercado imobiliário é altamente sensível às taxas de juros. Embora a perspectiva base seja de taxas em queda, surpresas como inflação persistente podem manter as taxas altas e o crédito caro. Altas taxas, por sua vez, elevam as taxas de capitalização e diminuem o valor dos imóveis, um risco especialmente relevante para quem comprou no pico com taxas de capitalização baixas. Além disso, muito crédito comercial vencerá entre 2025 e 2027; refinanciar esses empréstimos a taxas mais altas pode ser difícil, levando potencialmente a inadimplência ou vendas forçadas por preços deprimidos (especialmente nos segmentos de escritórios e hotéis). O endurecimento dos padrões de crédito também dificulta o financiamento de novos negócios ou empreendimentos, limitando a capacidade dos investidores de aproveitar oportunidades. Recessão Econômica ou Choques Externos: O risco de uma recessão paira ao fundo. Se os EUA ou a Califórnia entrarem em recessão no final de 2025, Orange County pode registrar perda de empregos em setores-chave (tecnologia, turismo, o próprio mercado imobiliário). O aumento do desemprego enfraqueceria diretamente a demanda habitacional – a formação de novos lares desaceleraria e a execução hipotecária poderia aumentar em relação aos níveis atuais, que são baixos. Imóveis de varejo e hotéis sofreriam com a redução dos gastos. Embora as previsões atualmente não indiquem recessão declarada em 2025 globenewswire.com, esse risco não pode ser descartado. Além disso, choques externos como outra onda pandêmica, eventos geopolíticos que afetem o comércio (empresas do condado de Orange estão ligadas a cadeias globais de suprimento), ou uma correção no mercado de ações que afete a riqueza de compradores de alto padrão, podem reverberar em todo o mercado imobiliário.

Riscos Regulatórios e Políticos: Os investidores devem ficar atentos a mudanças políticas. Por exemplo, legisladores da Califórnia propuseram várias medidas, desde expansões mais rigorosas no controle de aluguéis até impostos sobre imóveis vagos e maior flexibilização das restrições ao desenvolvimento. Uma mudança na liderança política pode trazer mandatos mais agressivos para moradias acessíveis. Em nível local, pode haver resistência contra novos empreendimentos – por exemplo, referendos ou processos judiciais que atrasam projetos (como já ocorreu em algumas cidades do Condado de Orange no passado). Além disso, a reforma do imposto sobre a propriedade é um risco distante: se a Proposta 13 for alterada para aumentar os impostos sobre propriedades comerciais (propostas de imposto “split-roll” já foram apresentadas), isso pode alterar as avaliações dos imóveis. Embora as mudanças na Proposta 13 tenham sido rejeitadas pelos eleitores em 2020, pressões fiscais podem reacender este debate.

Riscos Ambientais e Climáticos: O Condado de Orange é geralmente menos exposto a alguns riscos climáticos do que outras regiões da Califórnia, mas não está imune. O risco de incêndio florestal existe nas colinas e cânions (por exemplo, comunidades próximas ao Cleveland National Forest ou ao Laguna Canyon já sofreram incêndios antes). Com o avanço das mudanças climáticas, o risco de incêndios e calor extremo pode aumentar. Isso já afetou o mercado de seguros – grandes seguradoras realmente reduziram o seguro residencial na Califórnia devido ao passivo causado por incêndios, e embora a região costeira do Condado de Orange não seja propensa a incêndios, a retirada generalizada das seguradoras tornou o seguro de propriedade mais caro para todos. Inundações e aumento do nível do mar podem ameaçar as zonas costeiras de baixa altitude (Newport Beach, Huntington Harbour) nas próximas décadas, possivelmente exigindo medidas caras de mitigação e afetando o valor de longo prazo dos imóveis nessas áreas. Além disso, terremotos permanecem um risco constante no sul da Califórnia. Um grande terremoto pode causar danos às propriedades e interromper temporariamente o mercado; investidores prudentes consideram retrofit sísmico e seguro (notando que a adesão ao seguro contra terremoto é relativamente baixa devido ao custo).

Riscos de Liquidez de Mercado e de Saída: Com o volume de vendas caindo significativamente programbusiness.com, a liquidez é uma preocupação. Os investidores podem perceber que sair de um investimento (vender uma propriedade) nesse ambiente pode levar mais tempo ou exigir concessões no preço, especialmente para casas de luxo de alto padrão ou ativos comerciais especializados. “Flippers” e investidores de curto prazo enfrentam risco se não conseguirem revender rapidamente com lucro devido ao menor número de compradores. Esse risco é reduzido em parte pelo aumento previsto de compradores assim que as taxas caírem, mas acertar o tempo do mercado é complicado.

Previsões Baseadas em Dados: Considerando as oportunidades e riscos mencionados acima, o que dizem as previsões para o Condado de Orange nos próximos anos? A Associação de Corretores de Imóveis da Califórnia prevê que em todo o estado o preço mediano das casas subirá cerca de 4,6% em 2025 car.org. O Condado de Orange, sendo um submercado de preço elevado, pode apresentar uma valorização modesta semelhante se as taxas hipotecárias realmente diminuírem – Lawrence Yun, da NAR, projeta aproximadamente +2% de crescimento nos preços das casas no Condado de Orange tanto em 2025 quanto em 2026 surterreproperties.com. O volume de vendas de imóveis residenciais deve se recuperar de forma mais robusta: Yun prevê que as vendas de imóveis residenciais no Condado de Orange (incluindo o segmento de luxo) podem saltar 9% em 2025 e 13% em 2026 à medida que mais imóveis chegam ao mercado e os compradores se ajustam à nova realidade das taxas surterreproperties.com. No setor comercial, as taxas de vacância devem melhorar gradualmente: a vacância de escritórios pode diminuir ainda mais se conversões retirarem espaços, a vacância industrial pode se estabilizar ou cair levemente à medida que a absorção acompanha, e o varejo provavelmente permanecerá restrito. O crescimento do aluguel em multifamiliares deve ser moderado (~2-3% ao ano), pois milhares de novas unidades chegam ao mercado nos próximos 2 anos, equilibrando a demanda. A previsão da Chapman University oferece uma visão ligeiramente cautelosa – eles preveem preços das casas estáveis ou ligeiramente em queda em 2025 e enfatizam que a acessibilidade continuará a ser a menor do país globenewswire.com globenewswire.com. Eles veem, entretanto, um aumento na atividade de construção e observam que novas construções impulsionarão mais transações globenewswire.com.

Do ponto de vista do investidor, o mercado imobiliário do Condado de Orange em 2025 pode ser resumido como um ambiente de alta recompensa e alto custo. Os fundamentos do mercado – terra limitada, localização desejável, altas rendas – favorecem a valorização e a geração de renda no longo prazo. No entanto, o curto prazo não está livre de desafios, desde a volatilidade das taxas de juros até ajustes de políticas. Diligência aprofundada, paciência na negociação e foco estratégico em áreas de crescimento (tanto geográficas quanto setoriais) serão fundamentais. Aqueles que conseguirem navegar os obstáculos atuais podem achar o mercado imobiliário do Condado de Orange um investimento recompensador à medida que a região continua inovando e evoluindo na segunda metade da década.

