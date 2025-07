Perspectivas para o Mercado Imobiliário de Taipei em 2025: Tendências, Previsões e Principais Insights

Visão geral das condições do mercado em 2025

O mercado imobiliário de Taipei em 2025 está passando por um esfriamento notável após vários anos de crescimento acelerado. Os volumes de transações caíram drasticamente e o ímpeto dos preços estagnou em meio a condições de crédito mais restritas e incertezas econômicas taipeitimes.com taipeitimes.com. No primeiro trimestre de 2025, apenas cerca de 63.000 transferências de propriedades foram registradas em todo o país – uma queda de 20% em relação ao ano anterior e o volume mais fraco em oito anos taipeitimes.com. Nas seis maiores cidades de Taiwan (incluindo Taipei), as transações imobiliárias despencaram mais de 20% em relação ao ano anterior até meados de 2025 taipeitimes.com. Essa desaceleração segue um período de intensa atividade em 2024; por exemplo, as vendas de imóveis no primeiro semestre de 2024 haviam disparado 27% em relação ao ano anterior devido à recuperação econômica taipeitimes.com. Contudo, o sentimento do mercado mudou no final de 2024, à medida que ventos contrários na economia global e novas restrições de crédito reduziram a confiança dos compradores.

Vários fatores estão contribuindo para a queda do mercado imobiliário de Taipei em 2025. A implementação pelo Banco Central de controles seletivos de crédito hipotecário (a partir de setembro de 2024) aumentou os custos de empréstimos e reduziu o poder de alavancagem dos compradores taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Os bancos agora exigem entradas maiores (as razões empréstimo-para-valor foram reduzidas em cerca de 10 pontos percentuais para segundas residências) e eliminaram períodos de carência com pagamento somente de juros, tornando o financiamento mais rigoroso taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Os potenciais compradores também estão sendo cautelosos: quase 80% dos entrevistados que procuram imóveis preferem “esperar à margem” pelo menos até 2026, devido à economia incerta e ao crédito mais restrito taipeitimes.com taipeitimes.com. O PIB de Taiwan ainda está crescendo (cerca de 3% de previsão para 2025) e as taxas de juros permanecem relativamente estáveis cbreemail.com, mas os altos custos de empréstimo (taxas hipotecárias ~2,5%+ mesmo em bancos estatais taipeitimes.com) e as tensões no comércio global estão prejudicando o sentimento no setor imobiliário.

Criticamente, os preços dos imóveis em Taipei começaram uma modesta correção. Isto não é um colapso, mas a valorização exagerada de 2020–2024 foi estabilizada. No quarto trimestre de 2024, os preços médios dos imóveis em todo o país caíram 6,6% em relação ao trimestre anterior, e todas as seis principais cidades apresentaram queda de preços taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Os preços na Cidade de Taipei caíram cerca de 3% no quarto trimestre (em comparação com o primeiro trimestre de 2024), uma queda relativamente leve comparada a correções mais acentuadas em cidades do sul como Kaohsiung (-10%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. No primeiro trimestre de 2025, o preço médio de uma casa em Taipei era de aproximadamente NT$1.233 milhão por ping (~US$38.000 por 3,3m²) – o mais alto de Taiwan taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, mas o crescimento estagnou. Mais vendedores estão reduzindo os preços pedidos para fechar negócios, com descontos de 10–12% em relação ao valor inicial agora comuns em Taipei – o maior deságio desde a era da pandemia taipeitimes.com taipeitimes.com. Em resumo, o mercado de 2025 é caracterizado por demanda enfraquecida, aumento de estoque e leve queda nos preços, especialmente em segmentos e regiões que tiveram maior valorização.

Tendências do Mercado Imobiliário Residencial em 2025

O setor de imóveis residenciais em Taipei passou de um mercado favorável ao vendedor para um mercado mais equilibrado ou até mesmo favorável ao comprador em 2025. Os compradores de imóveis têm mais poder de negociação do que em anos anteriores. De acordo com a Evertrust, a média da faixa de negociação (diferença entre o preço pedido e o preço final) aumentou para cerca de 10–12% no início de 2025, enquanto no auge do mercado, em meados de 2024, estava na casa dos dígitos únicos taipeitimes.com taipeitimes.com. Os vendedores em Taipei lideraram com os maiores descontos (cerca de 12,8% abaixo do pedido, em média), seguidos por Nova Taipei (11,5%) e Tainan (11,1%) taipeitimes.com taipeitimes.com. Isso indica que os potenciais compradores estão conseguindo pressionar por concessões de preço, uma tendência impulsionada pelo ambiente de crédito mais restrito e maior oferta.

A oferta de imóveis realmente aumentou. Um recorde de 100.000 novas unidades habitacionais estão previstas para serem concluídas em toda Taiwan em 2025, levantando preocupações de excesso de oferta em certas regiões taipeitimes.com. Embora a cidade de Taipei tenha disponibilidade limitada de terrenos para grandes novos empreendimentos, a região metropolitana de Taipei (incluindo Nova Taipei) tem visto diversos projetos nos últimos anos. Notavelmente, o início de novas construções em 2024 caiu para o menor patamar em cinco anos em todo o país, à medida que os incorporadores ficaram mais cautelosos taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Em algumas áreas com altos estoques — por exemplo, as zonas de reurbanização de Nova Taipei — construtores realmente adiaram ou reduziram projetos no final de 2024 após o aperto do crédito taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Esse recuo nas construções pode eventualmente moderar o crescimento da oferta. Mas, no curto prazo, a oferta habitacional em Taipei é abundante graças ao boom de construção anterior, e o estoque não vendido continua elevado (muitos incorporadores ainda mantêm um grande número de unidades em pré-venda não vendidas) taiwannews.com.tw. Como resultado, os compradores têm mais opções e menos urgência, reduzindo ainda mais a pressão sobre os preços.

Tendências dos preços das casas variam por segmento. No mercado de pré-venda (novas construções), os preços permanecem relativamente altos – sustentados pelo otimismo anterior dos incorporadores – mas as taxas de vendas desaceleraram. No 2º trimestre de 2024, o preço médio nacional de pré-venda atingiu NT$530.300 por ping (≈NT$16 milhões por um apartamento de 30 ping), um aumento de 6,7% em relação ao trimestre anterior taipeitimes.com taipeitimes.com. No entanto, no 4º trimestre de 2024, surgiram sinais de correção de preços até mesmo em novos projetos. O preço nacional mediano das casas caiu para cerca de NT$338.600 por ping no 4º trimestre taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, e cortes de preço de cerca de 6% tornaram-se comuns para escoar o estoque taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Os empreendimentos de alto padrão em Taipei ainda registram preços premium (frequentemente mais de NT$1 milhão por ping), mas os vendedores agora estão mais flexíveis diante da pressão. Como observou um analista, diferente dos anos de boom em que os proprietários mantinham os preços, muitos vendedores em 2025 estão dispostos a negociar ou reduzir os preços pedidos para liquidar as unidades taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Isto é especialmente verdade para investidores com múltiplos imóveis, que enfrentam custos de manutenção mais altos devido aos novos impostos e regras de empréstimo (detalhados em uma seção posterior).

O perfil dos compradores no mercado residencial de Taipei também está mudando. As políticas do governo que favorecem os proprietários de primeira viagem estão surtindo efeito: a participação dos compradores de primeira viagem subiu de cerca de 57% no início de 2023 para 61,4% até o final de 2024, indicando mais usuários finais genuínos no mercado taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Jovens famílias e solteiros estão voltando ao mercado com cautela, impulsionados por hipotecas especiais (por exemplo, o programa New Youth Housing) e pela retirada de investidores. De fato, lares compostos por uma só pessoa ou pequenas famílias agora dominam Taipei – quase metade dos lares taiwaneses tem uma ou duas pessoas taipeitimes.com. Taipei, Nova Taipei e Kaohsiung têm um número particularmente alto de ocupação individual taipeitimes.com. Essa tendência demográfica significa forte demanda por unidades menores e habitação “uma casa por pessoa”, alinhando-se ao objetivo do governo de “um proprietário, uma casa” taipeitimes.com. Correspondentemente, a demanda especulativa de luxo recuou. Até mesmo áreas que experimentaram frenesi devido a notícias da indústria de tecnologia – por exemplo, regiões próximas às novas fábricas de semicondutores da TSMC – esfriaram. Uma pesquisa no início de 2025 mostrou expectativas mistas para os preços das casas próximas das instalações planejadas da TSMC, com pouco mais da metade dos entrevistados ainda esperando valorização e o restante prevendo estabilidade ou quedas taipeitimes.com. Essa ambivalência reflete a consciência de que booms impulsionados pela tecnologia podem se reverter caso os projetos desacelerem ou se a especulação avançar demais em relação aos fundamentos.

Do lado do aluguel, os aluguéis residenciais em Taipei permaneceram relativamente estáveis e com baixos rendimentos em relação aos preços. Os rendimentos de aluguel em Taipei giram em torno de 2% ao ano, o que está entre os mais baixos da Ásia investasian.com investasian.com. Isso significa que comprar para alugar não é muito lucrativo, e muitos investidores contaram com a valorização do capital. Com o crescimento dos preços desacelerando, alguns potenciais locadores estão repensando sua estratégia e mais imóveis podem retornar ao mercado de venda. A crise de acessibilidade permanece grave: a razão entre o preço dos imóveis e a renda em Taiwan gira em torno de 15–20, e em Taipei pode levar cerca de 40 anos de renda média para comprar um apartamento modesto investasian.com investasian.com. Isso tem levado a protestos públicos por justiça habitacional, ao êxodo populacional de Taipei (mais de 20.000 residentes líquidos deixaram a Cidade de Taipei no 1º trimestre de 2025, muitas vezes buscando casas mais baratas nos subúrbios) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, e a contínuos esforços do governo para conter os preços.

Em resumo, o mercado residencial de Taipei em 2025 está em uma fase de desaquecimento: o volume de vendas caiu, o crescimento dos preços está se tornando um leve declínio, e a especulação alimentada por alavancagem está em queda. Os compradores finais estão aos poucos recuperando vantagem, e o mercado está mais saudável no sentido de que o excesso está sendo eliminado. No entanto, os desafios de acessibilidade persistem, e um verdadeiro mercado favorável aos compradores dependerá de novos ajustes de preços ou do crescimento da renda.

Tendências do mercado imobiliário comercial (escritórios, varejo e industrial)

O mercado imobiliário comercial em Taipei apresenta um cenário misto em 2025, com o setor de escritórios enfrentando desafios enquanto alguns segmentos industriais/logísticos permanecem robustos. De acordo com o relatório da CBRE, as taxas de vacância em escritórios estão aumentando e devem atingir o maior nível dos últimos sete anos em 2025 cbreemail.com. Novos empreendimentos estão sendo entregues – incluindo várias torres de escritórios premium nos distritos de Xinyi e Nangang – ultrapassando a demanda atual de inquilinos. Esse aumento da oferta está transformando o mercado de escritórios de Taipei em um ambiente favorável ao locatário, uma mudança notável após anos de baixa vacância. Proprietários de prédios antigos ou fora das áreas nobres provavelmente enfrentarão mais concorrência e poderão precisar oferecer incentivos ou reduzir os aluguéis para atrair inquilinos. De fato, muitas empresas estão adotando uma “fuga para a qualidade” cbreemail.com, migrando para edifícios mais novos com melhores comodidades e abandonando escritórios antigos. Como resultado, o poder de negociação dos proprietários está se enfraquecendo no segmento de escritórios, e o crescimento dos aluguéis deve ser contido em 2025.

Enquanto isso, o setor de imóveis comerciais em Taipei está melhorando de forma cautelosa, mas ainda enfrenta desafios. A confiança do consumidor esteve um pouco abalada devido à volatilidade do mercado de ações e à incerteza econômica global cbreemail.com. Por isso, os varejistas estão expandindo-se com cautela, focando em locais e formatos já consolidados. O segmento de varejo de luxo (especialmente nas áreas de Taipei 101/Xinyi e Zhongshan) apresentou uma recuperação com a retomada do turismo na Ásia, mas o comércio de bairro e os shoppings ainda estão se recuperando das mudanças para o e-commerce durante a pandemia. O crescimento do e-commerce continua impulsionando a demanda por espaços modernos de logística e armazenagem cbreemail.com. O setor industrial de Taipei, especialmente armazéns e centros de distribuição de última milha, continua promissor. Empresas estão investindo em infraestrutura de cadeia de suprimentos; grandes empresas de e-commerce e de logística terceirizada (3PL) buscam instalações logísticas de alta qualidade nos arredores de Nova Taipei e Taoyuan, onde há disponibilidade de terrenos cbreemail.com. Isso tem mantido a vacância industrial baixa e os aluguéis relativamente firmes.

Vale notar que o mercado imobiliário comercial de Taipei também é influenciado por mudanças econômicas mais amplas. A cidade não é um centro financeiro regional no mesmo nível de Hong Kong ou Cingapura, mas é sede de fabricantes de tecnologia e empresas de serviços. Com parte da produção tecnológica se expandindo para fora de Taiwan, e com mais pessoas adotando o trabalho remoto ou híbrido, a absorção de espaços de escritórios desacelerou. A CBRE relata que essas tendências, combinadas com novas entregas, tornarão 2025 um ano desafiador para os proprietários de escritórios cbreemail.com. Por outro lado, qualquer recuperação econômica ou estabilização na política comercial (por exemplo, resolução das tensões comerciais entre EUA e China) pode melhorar a confiança empresarial e, consequentemente, a demanda por espaços de escritórios e lojas. Por enquanto, as empresas permanecem com um olhar atento aos custos: observamos empresas consolidando escritórios ou optando por espaços menores em ambientes flexíveis/co-workings, em vez de grandes contratos convencionais.

Em resumo, o mercado de imóveis comerciais em Taipei em 2025 pode ser caracterizado como um cenário em evolução:

Escritórios: Vacância em alta e maior poder de negociação para os inquilinos conforme a oferta atinge o pico cbreemail.com. O crescimento dos aluguéis está estável e edifícios mais antigos, especialmente os fora dos polos principais, enfrentam pressão.

Vacância em alta e maior poder de negociação para os inquilinos conforme a oferta atinge o pico cbreemail.com. O crescimento dos aluguéis está estável e edifícios mais antigos, especialmente os fora dos polos principais, enfrentam pressão. Varejo: Expansão lenta; lojas em pontos estratégicos mantêm seu valor, mas a demanda geral por varejo é moderada pelo consumo cauteloso cbreemail.com.

Expansão lenta; lojas em pontos estratégicos mantêm seu valor, mas a demanda geral por varejo é moderada pelo consumo cauteloso cbreemail.com. Industrial/Logística: Forte demanda por armazéns e centros logísticos graças ao e-commerce e investimentos na cadeia de suprimentos cbreemail.com. Este sub-setor é um “destaque”, com aluguéis estáveis ou em alta e baixa vacância em instalações modernas.

Os investidores do mercado comercial de Taipei, portanto, estão mudando o foco: alguns investidores institucionais locais (por exemplo, seguradoras) ainda estão alocando fundos para o setor imobiliário em 2025, mas, no geral, o volume de investimentos imobiliários deve cair em 2025 devido ao arrefecimento do mercado cbreemail.com. Aqueles que investem mostram preferência pelos setores industriais e de nicho, ou por ativos de alta qualidade, em vez de projetos especulativos em escritórios. Os setores de escritórios e varejo podem ter que esperar por uma “aterrissagem suave” da economia antes de voltar a crescer.

Previsões e Projeções para os Próximos Anos

Olhando para o futuro, a maioria dos analistas prevê que o mercado imobiliário de Taipei terá um pouso suave em vez de uma queda dramática, mas permanecerá lento a curto prazo. A Evertrust, a maior corretora de Taiwan, prevê que o total de transações imobiliárias em todo o país provavelmente cairá para menos de 280.000 unidades em 2025, abaixo de mais de 300.000 em 2024, à medida que o mercado continua esfriando taipeitimes.com taipeitimes.com. Quedas modestas de preços são esperadas para continuar até 2025 – na ordem de alguns pontos percentuais – a menos que ocorra um grande choque. “Não estamos vendo um colapso do mercado, mas também não há impulso para uma recuperação,” explicou o gerente geral da Evertrust em junho taipeitimes.com taipeitimes.com. Em outras palavras, a expectativa básica é de redução no volume de vendas e correção moderada nos preços daqui para frente taipeitimes.com.

Os principais fatores que embasam essas projeções incluem:

Continuação do crédito restrito : O Banco Central sinalizou que manterá restrições seletivas para hipotecas até que os preços se estabilizem. No início de 2025, as relações entre valor do empréstimo e valor do imóvel para segundas residências estão em torno de 60% (ainda menores para imóveis de luxo), e os bancos estão exigindo comprovação rigorosa de renda taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Com o financiamento “deixando de ser totalmente livre de atritos” , a demanda especulativa deve permanecer contida taipeitimes.com taipeitimes.com. As taxas de juros devem permanecer estáveis ou subir levemente, o que proporciona certa estabilidade cbreemail.com, mas há pouca expectativa de cortes que estimulem novos empréstimos. Em resumo, as condições de crédito provavelmente manterão o mercado sob controle até 2025.

: O Banco Central sinalizou que manterá restrições seletivas para hipotecas até que os preços se estabilizem. No início de 2025, as relações entre valor do empréstimo e valor do imóvel para segundas residências estão em torno de 60% (ainda menores para imóveis de luxo), e os bancos estão exigindo comprovação rigorosa de renda taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Com o financiamento , a demanda especulativa deve permanecer contida taipeitimes.com taipeitimes.com. As taxas de juros devem permanecer estáveis ou subir levemente, o que proporciona certa estabilidade cbreemail.com, mas há pouca expectativa de cortes que estimulem novos empréstimos. Em resumo, até 2025. Excesso de oferta e pipeline de construção : A onda de entregas em 2025 adicionará oferta nos segmentos residencial e comercial. A alta oferta de novos imóveis – por exemplo, 100 mil novas casas em todo o país em 2025 – levará tempo para ser absorvida taipeitimes.com. No entanto, indicadores líderes sugerem uma desaceleração no fornecimento futuro: o início de novas obras caiu em 2024, o que significa que menos novos projetos chegarão ao mercado entre 2026 e 2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Muitos incorporadores adiaram projetos após o aperto de crédito de setembro, principalmente em áreas com excesso de oferta taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Isso pode, na verdade, ajudar a equilibrar o mercado no médio prazo. Para 2025-26, porém, os compradores se beneficiarão de muitas opções e os incorporadores vão liquidar estoques, mantendo o crescimento dos preços contido.

: A onda de entregas em 2025 adicionará oferta nos segmentos residencial e comercial. A alta oferta de novos imóveis – por exemplo, – levará tempo para ser absorvida taipeitimes.com. No entanto, indicadores líderes sugerem uma desaceleração no fornecimento futuro: o início de novas obras caiu em 2024, o que significa que menos novos projetos chegarão ao mercado entre 2026 e 2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Muitos incorporadores adiaram projetos após o aperto de crédito de setembro, principalmente em áreas com excesso de oferta taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Isso pode, na verdade, ajudar a equilibrar o mercado no médio prazo. e os incorporadores vão liquidar estoques, mantendo o crescimento dos preços contido. Posicionamento da política governamental : As autoridades em Taiwan demonstraram determinação em adotar medidas de “justiça habitacional” para conter a especulação e melhorar a acessibilidade. Reformas tributárias (discutidas abaixo) e controles de crédito fazem parte disso. É previsto que o governo não flexibilize essas medidas nos próximos anos, a menos que a economia enfraqueça severamente. Na verdade, novas medidas restritivas são possíveis se os preços voltarem a subir rapidamente taipeitimes.com. Essa abordagem de política vigilante sugere que qualquer retomada do mercado será deliberadamente contida . Um ressurgimento “acirrado” como no início de 2024 é improvável sob o novo regime regulatório.

: As autoridades em Taiwan demonstraram determinação em adotar medidas de para conter a especulação e melhorar a acessibilidade. Reformas tributárias (discutidas abaixo) e controles de crédito fazem parte disso. É previsto que o governo não flexibilize essas medidas nos próximos anos, a menos que a economia enfraqueça severamente. Na verdade, novas são possíveis se os preços voltarem a subir rapidamente taipeitimes.com. Essa abordagem de política vigilante sugere que . Um ressurgimento “acirrado” como no início de 2024 é improvável sob o novo regime regulatório. Fatores econômicos e externos: A economia de Taiwan deve crescer moderadamente (~2–3% ao ano) no curto prazo cbreemail.com, o que sustenta a demanda por moradias, mas não de forma acelerada. Indústrias dependentes de exportação enfrentam incertezas devido às tensões comerciais entre EUA e China e ao crescimento global mais lento. Além disso, o aumento dos riscos geopolíticos no estreito adiciona um nível de cautela para os investidores taiwannews.com.tw. Salvo um choque positivo significativo (como um boom tecnológico ou um súbito aumento do capital estrangeiro), o lado da demanda por imóveis provavelmente permanecerá cauteloso até 2025. Por outro lado, o baixo desemprego e o crescimento salarial nos setores de tecnologia oferecem um suporte subjacente aos fundamentos da habitação na Grande Taipei, prevenindo qualquer colapso severo na demanda taiwannews.com.tw.

No geral, o consenso para o mercado imobiliário de Taipei nos próximos anos é de uma leve correção e estabilização. Espera-se que os preços caiam um pouco ou permaneçam estáveis, ao invés de subir. O volume de transações pode se manter abaixo da média recente, à medida que compradores e vendedores reajustam suas expectativas. Analistas descrevem o momento como “lento” ou “estagnado” taiwannews.com.tw – essencialmente um esfriamento necessário após um período de exuberância.

Para potenciais compradores, essa previsão significa melhores oportunidades à frente: mais espaço para negociar e possivelmente pequenas barganhas, especialmente em áreas ou tipos de imóveis que haviam tido uma valorização exagerada. Como observou um gerente da Chinatrust Real Estate, as condições atuais estão “melhores para compradores com necessidades reais” porque os vendedores estão mais flexíveis agora taiwannews.com.tw. Para investidores, as perspectivas de ganhos de capital no curto prazo parecem limitadas; os rendimentos de aluguel provavelmente não irão melhorar significativamente, então é preciso pesar cuidadosamente os custos de manutenção em relação aos retornos.

Olhando além de 2025, após o mercado concluir sua correção e se a economia de Taiwan permanecer estável, a trajetória de longo prazo para os imóveis em Taipei é cautelosamente otimista, mas não explosiva. Taipei é a capital política e econômica, e a oferta de terras é limitada, portanto, a demanda por moradias continuará existindo. Mudanças demográficas (população envelhecendo, lares menores) podem limitar o crescimento da demanda, mas a renovação urbana e o desenvolvimento da indústria de tecnologia (por exemplo, polos de IA e semicondutores) podem trazer novos impulsionadores. Importante ressaltar que, se a inflação e as taxas de juros diminuírem nos próximos anos, uma demanda reprimida pode voltar ao mercado. Especialistas locais preveem um “pouso suave” em 2025, com possível recuperação gradual em seguida cbreemail.com – embora qualquer nova alta futura provavelmente seja bem mais moderada do que os ganhos anuais de dois dígitos vistos em 2021–2022.

Impactos das Políticas Governamentais, Impostos e Regulamentações

O governo de Taiwan tem sido proativo na implementação de políticas para esfriar o mercado imobiliário e promover a acessibilidade, e essas medidas estão moldando significativamente a dinâmica do setor imobiliário em Taipei em 2025. As principais ferramentas políticas incluem reformas tributárias, controles de crédito e restrições regulatórias:

Controles seletivos de crédito: O Banco Central de Taiwan implementou múltiplas rodadas de restrição de hipotecas (até o final de 2024, já era a sétima rodada desse tipo de controle taiwannews.com.tw). Em setembro de 2024 , novas regras reduziram os ratios de empréstimo sobre o valor (LTV) permitidos para hipotecas de segunda residência em 10%, e ainda mais para terceiras residências e imóveis de luxo taiwanhousing.tw. Por exemplo, um comprador que antes podia emprestar 80% para um segundo imóvel agora pode obter apenas 60–70%. Além disso, os períodos de carência só com juros nas hipotecas foram eliminados – todos os mutuários devem começar a pagar o principal imediatamente taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Essas regras, inicialmente voltadas para as seis maiores cidades, foram ampliadas para todo o país para evitar que o fluxo especulativo migrasse para cidades menores taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. O impacto tem sido profundo: os bancos agora exigem valores de entrada mais altos (muitas vezes de 30–40% até mesmo para compradores locais, e entrada de 50% ou mais para muitos compradores estrangeiros , na prática) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Estão em vigor verificações mais rigorosas de renda e antecedentes para eliminar falsos “compradores de primeira viagem” que na verdade são laranjas de investidores taipeitimes.com. De modo geral, obter uma hipoteca em Taipei está muito mais difícil agora do que há alguns anos – uma medida deliberada para conter a alavancagem e esfriar a especulação.

O Banco Central de Taiwan implementou múltiplas rodadas de restrição de hipotecas (até o final de 2024, já era a sétima rodada desse tipo de controle taiwannews.com.tw). Em , novas regras reduziram os permitidos para hipotecas de segunda residência em 10%, e ainda mais para terceiras residências e imóveis de luxo taiwanhousing.tw. Por exemplo, um comprador que antes podia emprestar 80% para um segundo imóvel agora pode obter apenas 60–70%. Além disso, os nas hipotecas foram eliminados – todos os mutuários devem começar a pagar o principal imediatamente taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Essas regras, inicialmente voltadas para as seis maiores cidades, foram ampliadas para todo o país para evitar que o fluxo especulativo migrasse para cidades menores taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. O impacto tem sido profundo: os bancos agora exigem valores de entrada mais altos (muitas vezes de 30–40% até mesmo para compradores locais, e , na prática) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Estão em vigor verificações mais rigorosas de renda e antecedentes para eliminar falsos “compradores de primeira viagem” que na verdade são laranjas de investidores taipeitimes.com. De modo geral, do que há alguns anos – uma medida deliberada para conter a alavancagem e esfriar a especulação. “Imposto de Acúmulo de Casas 2.0” e Reformas no Imposto sobre a Propriedade: Em meados de 2024, Taiwan aprovou importantes reformas no imposto sobre imóveis com o objetivo de penalizar a posse de múltiplas casas e incentivar a ocupação pelos proprietários. Frequentemente chamado de Imposto de Acúmulo de Casas 2.0, o novo sistema elevou as alíquotas anuais do imposto predial sobre imóveis não ocupados pelos proprietários para 2%–4,8% (antes era de 1,5%–3,6%), enquanto reduziu a alíquota para residências principais ocupadas pelo proprietário para 1% (de 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Isso entrou em vigor em julho de 2024, com impostos pagáveis a partir de 2025. Importante ressaltar que a lei mudou a forma como as autoridades contam a posse de imóveis: em vez de ser por cidade, agora é um registro nacional , impedindo que investidores aleguem múltiplas “residências principais” em diferentes cidades para evitar taxas mais altas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Para os proprietários em Taipei, isso significa que se você possuir duas ou mais casas em qualquer lugar de Taiwan que não estejam alugadas para fins sociais ou como sua residência, enfrentará uma conta de imposto bem mais alta. Por outro lado, proprietários residentes reais (incluindo estrangeiros com permissão de residência local) são beneficiados: residentes estrangeiros permanentes em Taiwan que residem em sua própria casa agora têm direito à mesma alíquota reduzida de 1% para uso próprio taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Aproximadamente 16.000 estrangeiros devem se beneficiar dessas alíquotas preferenciais a partir de 2025, desde que registrem sua residência e que ela não seja alugada taipeitimes.com taipeitimes.com. Essa política reforça a posição do governo de “moradia para uso, não para especulação”. Os primeiros sinais mostram que está funcionando: o benefício fiscal para uma única residência e o maior custo para manutenção de imóveis extras têm incentivado mais proprietários a venderem unidades secundárias e aumentado a participação de compradores de primeira residência taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

Em meados de 2024, Taiwan aprovou importantes com o objetivo de penalizar a posse de múltiplas casas e incentivar a ocupação pelos proprietários. Frequentemente chamado de Imposto de Acúmulo de Casas 2.0, o novo sistema (antes era de 1,5%–3,6%), enquanto (de 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Isso entrou em vigor em julho de 2024, com impostos pagáveis a partir de 2025. Importante ressaltar que a lei mudou a forma como as autoridades contam a posse de imóveis: em vez de ser por cidade, agora é um , impedindo que investidores aleguem múltiplas “residências principais” em diferentes cidades para evitar taxas mais altas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Para os proprietários em Taipei, isso significa que se você possuir duas ou mais casas em qualquer lugar de Taiwan que não estejam alugadas para fins sociais ou como sua residência, enfrentará uma conta de imposto bem mais alta. Por outro lado, proprietários residentes reais (incluindo estrangeiros com permissão de residência local) são beneficiados: em Taiwan que residem em sua própria casa agora têm direito à mesma alíquota reduzida de 1% para uso próprio taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Aproximadamente 16.000 estrangeiros devem se beneficiar dessas alíquotas preferenciais a partir de 2025, desde que registrem sua residência e que ela não seja alugada taipeitimes.com taipeitimes.com. Essa política reforça a posição do governo de “moradia para uso, não para especulação”. Os primeiros sinais mostram que está funcionando: o benefício fiscal para uma única residência e o maior custo para manutenção de imóveis extras têm incentivado mais proprietários a venderem unidades secundárias e aumentado a participação de compradores de primeira residência taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Imposto sobre Ganhos de Capital e Especulação: Ainda antes, em julho de 2021, Taiwan introduziu impostos mais rigorosos sobre transações imobiliárias de curto prazo para desencorajar a revenda rápida english.ey.gov.tw. De acordo com essas regras, muitas vezes chamadas de imposto consolidado sobre renda de imóveis e terrenos 2.0, imóveis vendidos em até 2 anos após a compra sofrem uma taxação de até 45% sobre o lucro (e 35% se vendidos entre 2 e 5 anos). Isso aumentou significativamente o custo das revendas rápidas. Em 2024, a evidência de especulação (por exemplo, revendas rápidas de contratos de pré-venda) diminuiu um pouco, já que manter um imóvel por apenas alguns meses deixou de ser lucrativo devido aos impostos punitivos english.ey.gov.tw. O governo também reprimiu os incorporadores que acumulam novas unidades não vendidas – por exemplo, há impostos mais altos sobre o estoque de novos imóveis não vendidos para incentivar os incorporadores a liberar unidades no mercado taiwannews.com.tw. Taipei, sendo um mercado importante, viu muitos desses alvos de políticas e, possivelmente, foi beneficiada: dados de transações sugerem menos operações ultra-curto prazo e mais listagens de unidades que antes estavam sendo retidas, aliviando a pressão de alta nos preços.

Ainda antes, em julho de 2021, Taiwan introduziu para desencorajar a revenda rápida english.ey.gov.tw. De acordo com essas regras, muitas vezes chamadas de imposto consolidado sobre renda de imóveis e terrenos 2.0, imóveis vendidos em até 2 anos após a compra sofrem uma taxação de até 45% sobre o lucro (e 35% se vendidos entre 2 e 5 anos). Isso aumentou significativamente o custo das revendas rápidas. Em 2024, a evidência de especulação (por exemplo, revendas rápidas de contratos de pré-venda) diminuiu um pouco, já que english.ey.gov.tw. O governo também reprimiu os incorporadores que acumulam novas unidades não vendidas – por exemplo, há impostos mais altos sobre o estoque de novos imóveis não vendidos para incentivar os incorporadores a liberar unidades no mercado taiwannews.com.tw. Taipei, sendo um mercado importante, viu muitos desses alvos de políticas e, possivelmente, foi beneficiada: dados de transações sugerem menos operações ultra-curto prazo e mais listagens de unidades que antes estavam sendo retidas, aliviando a pressão de alta nos preços. Regulamentos Habitacionais e Habitação Social: Além de impostos, o governo municipal de Taipei e o governo nacional tomaram medidas regulatórias, como a restrição das regras de compra e cessão de pré-venda. Imóveis em pré-venda agora têm requisitos mais rigorosos de transparência e limites para evitar que compradores vendam o contrato antes da conclusão (uma prática especulativa comum). Além disso, programas de habitação social foram ampliados – a Cidade de Taipei tem construído milhares de unidades de aluguel acessível para residentes de baixa renda e jovens. Embora ainda não impacte diretamente os preços do mercado privado, a presença de habitação pública busca fornecer uma alternativa e exercer pressão moral sobre proprietários de imóveis precários. O “Plano de Mercado Imobiliário Saudável” do governo central inclui medidas como maior fiscalização das transações de terrenos agrícolas (para evitar brechas) e prevenir o excesso de crédito ao setor imobiliário em detrimento de outros setores mof.gov.tw.

O impacto combinado dessas políticas em 2025 resulta em um mercado com muito menos febre especulativa. Agora, os investidores enfrentam custos de manutenção mais altos (impostos anuais) e menor alavancagem, tornando menos atraente manter apartamentos vazios em Taipé esperando por valorização. Muitos proprietários de múltiplos imóveis estão se desfazendo de unidades ou evitando novas aquisições, o que aumenta a oferta para compradores finais. Enquanto isso, compradores genuínos se beneficiam de preços um pouco mais baixos e incentivos fiscais sobre a primeira moradia. Do lado regulatório, o cenário está um pouco mais equilibrado: compradores estrangeiros, por exemplo, são tratados de forma mais igualitária para fins de imposto se realmente residirem em sua casa em Taipé taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, embora ainda enfrentem obstáculos bancários (os bancos preferem locais ou, ao menos, estrangeiros com renda local para hipotecas taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

É importante notar que essas medidas políticas não estão livres de efeitos colaterais. Elas contribuíram para a atual queda nas vendas e na confiança – essencialmente estourando o que alguns viam como uma “bolha” imobiliária. O Banco Central alertou sobre o mercado imobiliário de Taiwan estar superalavancado e visa evitar um pouso forçado como o da China taiwannews.com.tw. Até agora, parece estar ocorrendo uma deflação gradual da bolha: a queda de 6,6% nos preços do quarto trimestre de 2024 foi resultado direto das restrições de crédito de setembro e inspeções financeiras mais rígidas que “atingiram o mercado com força” taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Os formuladores de políticas parecem dispostos a tolerar uma desaceleração de curto prazo para alcançar estabilidade de longo prazo e melhorias na acessibilidade habitacional. Compradores e vendedores em Taipé se adaptaram a essa nova normalidade de forte intervenção governamental. Quem pretende investir ou comprar precisa estar atento a essas regras – ignorá-las pode sair caro (por exemplo, um comprador estrangeiro pode se surpreender ao precisar de 50% de entrada e pagamento integral imediato, ou um investidor pode calcular mal o retorno com os novos impostos).

Em resumo, as políticas governamentais de 2025 estão remodelando fundamentalmente o mercado imobiliário de Taipé: reduzindo a especulação, direcionando o mercado para a atuação de usuários finais e, gradualmente, levando os preços a patamares mais sustentáveis. Essas medidas são o principal motivo pelo qual as perspectivas do mercado são estáveis ou de leve desaceleração, em vez de boom ou colapso.

Oportunidades e Riscos de Investimento

De uma perspectiva de investimento, o mercado imobiliário de Taipé em 2025 apresenta uma mistura de lições cautelosas e oportunidades seletivas. O desempenho recente do mercado sugere que os investidores devem ser muito estratégicos e ter uma visão de longo prazo, pois os lucros rápidos já não são fáceis de conseguir. Aqui detalhamos as oportunidades e riscos:

Principais Oportunidades:

Condições de Mercado Favoráveis para Compradores: A atual desaceleração oferece aos compradores com capital a chance de entrar no mercado imobiliário de Taipé em condições melhores do que há alguns anos. Com os preços corrigindo levemente e os vendedores mais abertos à negociação, investidores (especialmente aqueles buscando residência principal ou investimento de longo prazo) podem negociar acordos vantajosos em 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Por exemplo, um condomínio de luxo em Xinyi que poderia não ter oferecido descontos em 2022 pode agora ser adquirido com até 10% abaixo do preço pedido. Usuários finais que planejam morar no imóvel são os que mais se beneficiam, já que podem aproveitar taxas de impostos mais baixas para proprietários-ocupantes e travar taxas de juros historicamente baixas antes de possíveis altas futuras.

A atual desaceleração oferece aos compradores com capital a chance de entrar no mercado imobiliário de Taipé em condições melhores do que há alguns anos. Com os preços corrigindo levemente e os vendedores mais abertos à negociação, investidores (especialmente aqueles buscando residência principal ou investimento de longo prazo) podem em 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. Por exemplo, um condomínio de luxo em Xinyi que poderia não ter oferecido descontos em 2022 pode agora ser adquirido com até 10% abaixo do preço pedido. Usuários finais que planejam morar no imóvel são os que mais se beneficiam, já que podem aproveitar taxas de impostos mais baixas para proprietários-ocupantes e travar taxas de juros historicamente baixas antes de possíveis altas futuras. Localizações Prime Mantêm Valor: Mesmo durante a correção, os bairros mais valorizados de Taipé (Daan, Xinyi, etc.) mantiveram seu valor melhor do que outros taiwannews.com.tw. Essas áreas centrais, com oferta limitada e excelente infraestrutura, são mais “resilientes” – caíram apenas cerca de 2–3% no final de 2024, em comparação com quedas bem maiores nas cidades periféricas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investidores com visão de longo prazo podem considerar os imóveis centrais de Taipé como um ativo relativamente seguro em Taiwan, oferecendo preservação de capital e prestígio. Caso o mercado se recupere em alguns anos, as áreas nobres normalmente lideram o movimento de alta. Além disso, o segmento de alto padrão em Taipé é um pouco protegido pela riqueza (muitos proprietários têm alto patrimônio e menos pressão para vender).

Mesmo durante a correção, do que outros taiwannews.com.tw. Essas áreas centrais, com oferta limitada e excelente infraestrutura, são mais “resilientes” – caíram apenas cerca de 2–3% no final de 2024, em comparação com quedas bem maiores nas cidades periféricas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investidores com visão de longo prazo podem considerar em Taiwan, oferecendo preservação de capital e prestígio. Caso o mercado se recupere em alguns anos, as áreas nobres normalmente lideram o movimento de alta. Além disso, o segmento de alto padrão em Taipé é um pouco protegido pela riqueza (muitos proprietários têm alto patrimônio e menos pressão para vender). Bairros Emergentes e Reurbanização: Taipei continua passando por renovação urbana. Distritos como Nangang (com o crescente polo tecnológico e novas linhas de MRT) ou partes da Nova Taipei, como Banqiao e Xinzhuang (com novos projetos de infraestrutura e rezoneamento), oferecem potencial de crescimento. Os preços nessas áreas são mais baixos do que no centro de Taipei, mas podem se valorizar à medida que esses distritos se desenvolvem em polos comerciais secundários. Por exemplo, a área de Qingpu em Taoyuan (um pouco fora de Taipei) tem atraído muitos compradores jovens devido às novas ligações de transporte taiwannews.com.tw – um exemplo de como a conectividade pode impulsionar o valor imobiliário. Investidores que olham além da Cidade de Taipei podem considerar esses polos periurbanos , que se beneficiam da demanda de transbordo e dos planos de desenvolvimento do governo.

Taipei continua passando por renovação urbana. Distritos como (com o crescente polo tecnológico e novas linhas de MRT) ou partes da Nova Taipei, como e (com novos projetos de infraestrutura e rezoneamento), oferecem potencial de crescimento. Os preços nessas áreas são mais baixos do que no centro de Taipei, mas podem se valorizar à medida que esses distritos se desenvolvem em polos comerciais secundários. Por exemplo, a área de em Taoyuan (um pouco fora de Taipei) tem atraído muitos compradores jovens devido às novas ligações de transporte taiwannews.com.tw – um exemplo de como a conectividade pode impulsionar o valor imobiliário. Investidores que olham além da Cidade de Taipei podem considerar esses , que se beneficiam da demanda de transbordo e dos planos de desenvolvimento do governo. Logística e Imóveis Industriais: Como mencionado, o setor de logística está em ascensão . Investidores (especialmente institucionais ou fundos imobiliários) podem explorar a aquisição ou desenvolvimento de armazéns na periferia de Taipei. Instalações logísticas modernas têm forte demanda do comércio eletrônico, e a rentabilidade nessa área é maior do que nos imóveis residenciais. A posição de Taiwan na fabricação de alta tecnologia e a necessidade de armazenamento de estoque também sustentam esse segmento. Da mesma forma, imóveis de parques científicos em torno de Hsinchu ou Taichung, embora fora de Taipei, podem ser uma oportunidade – atendendo à cadeia de suprimentos de semicondutores (no entanto, é preciso estar atento à volatilidade ligada aos ciclos tecnológicos).

Como mencionado, o . Investidores (especialmente institucionais ou fundos imobiliários) podem explorar a aquisição ou desenvolvimento de armazéns na periferia de Taipei. Instalações logísticas modernas têm forte demanda do comércio eletrônico, e a rentabilidade nessa área é maior do que nos imóveis residenciais. A posição de Taiwan na fabricação de alta tecnologia e a necessidade de armazenamento de estoque também sustentam esse segmento. Da mesma forma, em torno de Hsinchu ou Taichung, embora fora de Taipei, podem ser uma oportunidade – atendendo à cadeia de suprimentos de semicondutores (no entanto, é preciso estar atento à volatilidade ligada aos ciclos tecnológicos). Nicho de Comprador Estrangeiro: Taiwan é um dos poucos lugares do mundo de língua chinesa onde estrangeiros podem possuir propriedades com escritura plena investasian.com, e Taipei é uma cidade muito habitável. Embora estrangeiros enfrentem os mesmos riscos de mercado que os locais (além de regras rigorosas de reciprocidade e residência), aqueles que pretendem morar em Taiwan podem achar o setor imobiliário de Taipei atraente por motivos de estilo de vida. Com a nova lei tributária tratando residentes estrangeiros como locais para imóveis principais taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, um profissional estrangeiro vivendo em Taipei pode comprar um imóvel e aproveitar impostos baixos sobre posse (1% ao ano) – uma verdadeira pechincha comparada com muitas cidades globais. Esta é mais uma oportunidade de estilo de vida do que um investimento puro, mas no longo prazo, possuir um imóvel em Taipei pode servir de proteção contra inflação dos aluguéis e variações cambiais.

Riscos Principais:

Supervalorização e Baixos Rendimentos: Por muitos indicadores, os imóveis de Taipé estão sobrevalorizados em relação aos fundamentos. Os rendimentos de aluguel em torno de 2% significam que, após impostos sobre a propriedade, manutenção e inflação, o retorno líquido de um investidor ao alugar um apartamento em Taipé muitas vezes é próximo de zero investasian.com investasian.com. Este é um risco gritante: basicamente, está-se apostando apenas na valorização do capital. Se os preços estagnarem ou caírem, o investimento pode ter um desempenho inferior ao da poupança básica ou de outros ativos. Com um apartamento médio de 30 pings (~100 m²) custando entre US$600 mil e US$700 mil em Taipé investasian.com investasian.com, a relação custo-renda é extrema – os salários locais (~US$1.500/mês mediana) simplesmente não sustentam tais preços investasian.com investasian.com. Há um risco real de uma correção de preços de longo prazo ou ao menos anos de estagnação dos preços até que a renda acompanhe. As comparações internacionais são reveladoras: Taipé é quase tão cara quanto Cingapura por metro quadrado, sem o mesmo status de centro financeiro global ou escassez de terras investasian.com investasian.com. Isso sugere um potencial de valorização limitado no futuro próximo.

Risco Político e Regulatório: A forte intervenção do governo significa que as políticas podem mudar a lógica do investimento da noite para o dia. Por exemplo, um novo imposto “anti-especulação” ou um aperto adicional no crédito pode ser implementado se os preços não se moderarem o suficiente. Investidores estrangeiros enfrentam o risco de mudanças em tratados de reciprocidade ou barreiras adicionais caso, por exemplo, as relações geopolíticas piorem. Mesmo hoje, estrangeiros devem garantir que seu país de origem permita que taiwaneses comprem imóveis lá, ou Taiwan não permitirá que eles comprem (regra de reciprocidade) taiwanhousing.tw. Compradores da China continental, que antes sustentavam segmentos do mercado de luxo de Taipei, praticamente desapareceram após Pequim restringir compras no exterior investasian.com investasian.com – um lembrete de que decisões políticas podem afastar toda uma classe de compradores. Tensões continuadas entre os dois lados do estreito ou qualquer instabilidade também podem afetar os valores (o perfil de risco de Taipei inclui risco de terremoto e de conflito militar, o que preocupa alguns investidores estrangeiros investasian.com).

Risco de Ilíquidez e Alavancagem: Com os volumes em queda e transações nos menores níveis em anos, o mercado imobiliário em Taipei tornou-se menos líquido. Um investidor pode perceber que leva significativamente mais tempo para vender uma propriedade agora do que durante o boom. Se alguém utilizou alavancagem (embora agora seja limitada, alguns investidores ainda recorrem a empréstimos secundários ou financiamentos não regulamentados), pode ficar preso em um mercado em baixa com custos para manter o imóvel. O custo de manutenção aumentou com novos impostos: possuir vários apartamentos vazios significa pagar até 4,8% do valor venal em impostos anualmente taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – uma conta alta que pode consumir o capital do investidor se os preços não estiverem subindo. Se as taxas de juros aumentarem no futuro (não é esperado imediatamente, mas é um risco em alguns anos), os proprietários altamente alavancados poderão ser ainda mais pressionados.

Concorrência de Outros Mercados: Regionalmente, os investidores podem encontrar melhores perspectivas em outros lugares. Por exemplo, Malásia ou Vietnã oferecem rendimentos de aluguel e crescimento mais altos, Cingapura oferece mais estabilidade, etc. investasian.com investasian.com. Há um custo de oportunidade em estacionar capital em um mercado estagnado. Alguns analistas sugerem abertamente que o mercado imobiliário de Taiwan tem “pouquíssimo lucro restante” e que se pode encontrar retornos melhores em mercados de fronteira ou até mesmo em outras classes de ativos investasian.com investasian.com. O risco para o investidor é que o mercado de Taipei pode ter um desempenho inferior durante uma década enquanto seu dinheiro poderia ter rendido mais em outro lugar.

Em resumo, investir em imóveis em Taipei em 2025 é um jogo cauteloso. Pode fazer sentido para quem busca uma residência ou uma reserva de valor de longo prazo em uma localização privilegiada, e existem nichos de crescimento (logística, certos distritos). No entanto, o investimento especulativo para ganhos rápidos está praticamente fora de questão – o mercado “clama por uma correção” e, de certo modo, já está passando por uma investasian.com investasian.com. Investidores prudentes vão analisar cuidadosamente o ambiente de baixo rendimento/preço alto. Estratégias de mitigação de risco incluem: foco em imóveis com valor único (por exemplo, próximos às melhores escolas ou futuras linhas de metrô), manter alavancagem baixa e ter um horizonte de investimento longo para atravessar os ciclos. Além disso, a diversificação é fundamental – muitos investidores locais historicamente destinaram grande parte de sua riqueza ao setor imobiliário; o cenário atual sugere equilibrar com outros investimentos para reduzir a exposição a essa fase lenta do mercado.

Dinâmica Imobiliária em Nível de Distrito em Taipei

A Cidade de Taipei é composta por diversos distritos, cada um com seu próprio perfil imobiliário. Os preços dos imóveis e a demanda variam significativamente de distrito para distrito, influenciados por fatores como localização, desenvolvimento, comodidades e nova oferta. Aqui está uma análise das dinâmicas imobiliárias de Taipei em nível distrital:

Distrito de Da’an: Conhecido como o bairro residencial mais prestigiado de Taipei, Da’an possui consistentemente os valores de propriedade mais altos da cidade. Está localizado centralmente (sede do Da’an Forest Park, das melhores escolas, e próximo à Universidade Nacional de Taiwan) e é bem servido por linhas de MRT. Segundo dados recentes, os preços médios em Da’an variam aproximadamente de NT$1,2–2,0 milhões por ping (US$400 mil–650 mil por 3,3m²) para apartamentos taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Isso faz com que um apartamento padrão de 30 ping (99 m²) em Da’an custe facilmente acima de NT$36 milhões (US$1,2M). A alta procura por Da’an (tanto de locais quanto de estrangeiros) mantém a demanda resiliente. Mesmo na correção de 2024–25, os preços em Da’an se mantiveram; muitas vezes é o parâmetro do mercado de luxo de Taipei. Porém, sendo uma área já consolidada, a oferta de novos imóveis em Da’an é limitada – a maioria das propriedades são revendas ou reconstruções de prédios antigos. Investidores valorizam Da’an por sua estabilidade e liquidez (sempre há demanda pelo “Beverly Hills” de Taipei).

Conhecido como o bairro residencial mais prestigiado de Taipei, da cidade. Está localizado centralmente (sede do Da’an Forest Park, das melhores escolas, e próximo à Universidade Nacional de Taiwan) e é bem servido por linhas de MRT. Segundo dados recentes, os preços médios em Da’an variam aproximadamente de (US$400 mil–650 mil por 3,3m²) para apartamentos taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Isso faz com que um apartamento padrão de 30 ping (99 m²) em Da’an custe facilmente acima de NT$36 milhões (US$1,2M). A alta procura por Da’an (tanto de locais quanto de estrangeiros) mantém a demanda resiliente. Mesmo na correção de 2024–25, os preços em Da’an se mantiveram; muitas vezes é o parâmetro do mercado de luxo de Taipei. Porém, sendo uma área já consolidada, – a maioria das propriedades são revendas ou reconstruções de prédios antigos. Investidores valorizam Da’an por sua estabilidade e liquidez (sempre há demanda pelo “Beverly Hills” de Taipei). Distrito de Xinyi: O moderno distrito de Xinyi – centro financeiro e comercial de Taipei, onde está localizado o Taipei 101 – rivaliza com Da’an pelo topo. Os condomínios de luxo de Xinyi nas proximidades do 101 e na “Zona de Planejamento de Xinyi” costumam ter preços semelhantes aos de Da’an (NT$1M+ por ping) vpon.com. A área ao redor do Sun Yat-sen Memorial Hall e da estação Xinyi Anhe MRT é particularmente cara vpon.com. O charme de Xinyi está em seus arranha-céus de luxo, opções de entretenimento e escritórios corporativos; é o distrito preferido para empreendimentos de alto padrão. A dinâmica imobiliária inclui um misto de componentes residenciais e comerciais – algumas unidades em Xinyi são apartamentos com serviços ou de uso misto. A oferta ainda está crescendo ligeiramente (por exemplo, novos edifícios de luxo como o Taipei Sky Tower). Em 2025, os condomínios de Xinyi continuam em alta demanda, embora os preços ultravalorizados limitem o público de compradores. Muitos proprietários são famílias abastadas ou investidores da elite empresarial de Taiwan. O mercado de locação em Xinyi atende expatriados e executivos, mas os rendimentos são baixos em relação ao preço. Durante a recente desaceleração do mercado, Xinyi teve menos transações , mas os preços não caíram significativamente – os vendedores preferem esperar por sua pedida, sabendo do prestígio exclusivo de Xinyi.

O moderno – centro financeiro e comercial de Taipei, onde está localizado o Taipei 101 – rivaliza com Da’an pelo topo. Os condomínios de luxo de Xinyi nas proximidades do 101 e na “Zona de Planejamento de Xinyi” costumam ter preços semelhantes aos de Da’an (NT$1M+ por ping) vpon.com. A área ao redor do Sun Yat-sen Memorial Hall e da estação Xinyi Anhe MRT é particularmente cara vpon.com. O charme de Xinyi está em seus arranha-céus de luxo, opções de entretenimento e escritórios corporativos; é o distrito preferido para empreendimentos de alto padrão. A dinâmica imobiliária inclui um misto de componentes residenciais e comerciais – algumas unidades em Xinyi são apartamentos com serviços ou de uso misto. ligeiramente (por exemplo, novos edifícios de luxo como o Taipei Sky Tower). Em 2025, os condomínios de Xinyi continuam em alta demanda, embora os preços ultravalorizados limitem o público de compradores. Muitos proprietários são famílias abastadas ou investidores da elite empresarial de Taiwan. O mercado de locação em Xinyi atende expatriados e executivos, mas os rendimentos são baixos em relação ao preço. Durante a recente desaceleração do mercado, , mas os preços não caíram significativamente – os vendedores preferem esperar por sua pedida, sabendo do prestígio exclusivo de Xinyi. Zhongzheng e Songshan: Esses distritos também fazem parte do núcleo central de Taipei. O Distrito de Zhongzheng (que inclui o Escritório Presidencial, área do Memorial Chiang Kai-shek) possui uma mistura de escritórios governamentais e bairros residenciais antigos. Existem alguns bolsões de luxo (por exemplo, perto da área do Hospital da Universidade Nacional de Taiwan ou do centro cívico), mas também muitos prédios antigos. Os preços médios em Zhongzheng ficam um pouco abaixo de Da’an – por volta de NT$800 mil a NT$900 mil por ping, conforme dados de alguns anos atrás vpon.com. O Distrito de Songshan , especialmente em áreas como a Comunidade Minsheng e ao redor da Nanjing East Road, é outro local de alto preço, com médias frequentemente acima de NT$800 mil por ping vpon.com. Ambos os distritos têm acesso conveniente e comunidades estabelecidas. Durante o boom, essas áreas tiveram crescimento mais suave em comparação com as periferias (pois já eram valorizadas), e com o resfriamento do mercado tiveram quedas suaves. Songshan tem alguns novos projetos de alto padrão (por exemplo, ao redor da Taipei Arena e nas proximidades de Nanjing/Fuxing) que mantêm o perfil do distrito elevado. Zhongzheng , com muitos apartamentos antigos, pode passar por mais reurbanização nos próximos anos devido a programas de renovação urbana voltados para edifícios antigos.

Esses distritos também fazem parte do núcleo central de Taipei. O (que inclui o Escritório Presidencial, área do Memorial Chiang Kai-shek) possui uma mistura de escritórios governamentais e bairros residenciais antigos. Existem alguns bolsões de luxo (por exemplo, perto da área do Hospital da Universidade Nacional de Taiwan ou do centro cívico), mas também muitos prédios antigos. Os preços médios em Zhongzheng ficam um pouco abaixo de Da’an – por volta de NT$800 mil a NT$900 mil por ping, conforme dados de alguns anos atrás vpon.com. O , especialmente em áreas como a Comunidade Minsheng e ao redor da Nanjing East Road, é outro local de alto preço, com médias frequentemente acima de NT$800 mil por ping vpon.com. Ambos os distritos têm acesso conveniente e comunidades estabelecidas. Durante o boom, essas áreas tiveram crescimento mais suave em comparação com as periferias (pois já eram valorizadas), e com o resfriamento do mercado tiveram quedas suaves. tem alguns novos projetos de alto padrão (por exemplo, ao redor da Taipei Arena e nas proximidades de Nanjing/Fuxing) que mantêm o perfil do distrito elevado. , com muitos apartamentos antigos, pode passar por mais reurbanização nos próximos anos devido a programas de renovação urbana voltados para edifícios antigos. Zhongshan e Shilin: O Distrito de Zhongshan é parcialmente muito central (o corredor ao norte da Estação Principal de Taipei, passando pela MRT Zhongshan e chegando até a área de Dazhi/Mirramar). É um distrito de contrastes: enclaves de luxo e tendências próximos à MRT Zhongshan e Dunhua North, mas também bairros antigos de edifícios baixos. Certas partes como Dazhi/Tianmu (que na verdade fica no Distrito de Shilin, mas adjacente a Dazhi de Zhongshan) abrigam comunidades de expatriados e grandes unidades de luxo. Os preços médios em Zhongshan são de faixa média-alta (~NT$750 mil/ping em dados de 2022) vpon.com, sustentados por bolsões de riqueza. O Distrito de Shilin em média é um pouco mais barato (~NT$650 mil/ping) vpon.com, mas inclui Tianmu , uma área rica de estilo suburbano onde casas e apartamentos podem ser muito caros (Tianmu frequentemente rivaliza com Da’an no preço por ping em casas de luxo). Shilin também abrange grande parte da Yangmingshan (área montanhosa), com algumas mansões de luxo e também residências antigas e mais acessíveis. Em 2025, Shilin e Zhongshan apresentam demanda estável , especialmente por parte de famílias – Shilin pelo espaço e escolas internacionais (bom para expatriados), Zhongshan por sua localização central. A extensão do MRT (linha vermelha) até Tianmu ainda não foi realizada, então essas áreas dependem de ônibus/carro, o que tempera o crescimento da demanda.

O é parcialmente muito central (o corredor ao norte da Estação Principal de Taipei, passando pela MRT Zhongshan e chegando até a área de Dazhi/Mirramar). É um distrito de contrastes: enclaves de luxo e tendências próximos à MRT Zhongshan e Dunhua North, mas também bairros antigos de edifícios baixos. Certas partes como (que na verdade fica no Distrito de Shilin, mas adjacente a Dazhi de Zhongshan) abrigam comunidades de expatriados e grandes unidades de luxo. Os preços médios em Zhongshan são de faixa média-alta (~NT$750 mil/ping em dados de 2022) vpon.com, sustentados por bolsões de riqueza. O em média é um pouco mais barato (~NT$650 mil/ping) vpon.com, mas inclui , uma área rica de estilo suburbano onde casas e apartamentos podem ser muito caros (Tianmu frequentemente rivaliza com Da’an no preço por ping em casas de luxo). Shilin também abrange grande parte da Yangmingshan (área montanhosa), com algumas mansões de luxo e também residências antigas e mais acessíveis. Em 2025, Shilin e Zhongshan apresentam , especialmente por parte de famílias – Shilin pelo espaço e escolas internacionais (bom para expatriados), Zhongshan por sua localização central. A extensão do MRT (linha vermelha) até Tianmu ainda não foi realizada, então essas áreas dependem de ônibus/carro, o que tempera o crescimento da demanda. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Esses distritos geralmente representam o lado mais “acessível” da cidade de Taipei (embora acessível seja algo muito relativo aqui).

Esses distritos geralmente representam o lado mais “acessível” da cidade de Taipei (embora acessível seja algo muito relativo aqui). Wanhua é o distrito mais antigo de Taipé (historicamente chamado de Mangka ou Bangka) e possui muitos patrimônios históricos, mas também um estigma de ser uma área menos próspera.Ela consistentemente possui um dos preços médios de casas mais baixos da cidade – em torno de NT$500–700 mil por ping em média (alguns apartamentos antigos até abaixo de NT$400 mil/ping) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.A área de Ximending em Wanhua tem visto novos desenvolvimentos (por exemplo, alguns arranha-céus direcionados a compradores jovens), mas, em geral, continua mais barata.Em 2024–25, o preço mais baixo de Wanhua na verdade atraiu compradores de primeira viagem; é possível adquirir um pequeno apartamento por NT$10–15 milhões, algo quase impossível em Da’an ou Xinyi estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong é adjacente a Wanhua, com a histórica Rua Dihua e mercados tradicionais.Também possui preços médios-baixos (~NT$630k/ping em 2022) vpon.com vpon.com e tem passado por um processo de gentrificação.Wenshan (mais ao sul, incluindo Muzha) é uma região residencial mais tranquila com boa cobertura do MRT (Linha Marrom); os preços lá também podem ser inferiores a NT$700 mil/ping, e é popular entre famílias que buscam melhor qualidade do ar e mais espaço (faz fronteira com o zoológico e as colinas).Beitou (distrito termal do norte) possui uma mistura – condomínios de luxo com águas termais versus prédios mais antigos.A média está na faixa de NT$600 a 700 mil.Esses distritos externos tendem a apresentar mudanças de preço menos voláteis – eles não subiram tanto durante o auge, então não estão caindo tanto agora.Eles se beneficiam da “caça a pechinchas” quando compradores que foram excluídos do centro de Taipei procuram qualquer endereço em Taipei que possam pagar.De fato, algumas das comunidades residenciais mais vendidas em 2024 estavam em Wanhua, justamente porque um orçamento de NT$10–12 milhões poderia garantir um novo pequeno apartamento ali – algo impossível nos distritos orientais facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu e Nangang: Estes dois distritos orientais são os parques tecnológicos e de negócios de Taipei. Neihu tornou-se um polo de tecnologia com muitos escritórios centrais de empresas de TI e também possui bairros residenciais de classe média. Nangang conta com o Nangang Software Park, o Centro de Exposições e um número crescente de edifícios altos. Os imóveis em Neihu têm preços médios intermediários (~NT$600k/ping) vpon.com, embora alguns novos projetos ultrapassem NT$800k. Nangang era historicamente mais acessível, mas com todo o desenvolvimento, partes dele se valorizaram rapidamente. Ambos os distritos tiveram um significativo novo estoque – condomínios modernos voltados para jovens profissionais que trabalham na região, muitas vezes a preços um pouco mais acessíveis do que no centro. A conclusão da Linha Circular do MRT e outras melhorias de transporte aumentaram seu apelo. No entanto, eles também estão mais expostos às oscilações do mercado; quando o mercado está aquecido, os preços em Neihu/Nangang sobem rapidamente, e quando esfria, esses distritos têm muitas unidades à venda. Em 2025, se alguém procura um condomínio novo com infraestrutura a um custo (relativamente) mais baixo, Neihu e Nangang oferecem opções. A vacância em alguns edifícios novos é notável , portanto, os compradores podem negociar ofertas (os incorporadores podem oferecer descontos ou benefícios nas unidades restantes).

Estes dois distritos orientais são os parques tecnológicos e de negócios de Taipei. tornou-se um polo de tecnologia com muitos escritórios centrais de empresas de TI e também possui bairros residenciais de classe média. conta com o Nangang Software Park, o Centro de Exposições e um número crescente de edifícios altos. Os imóveis em Neihu têm preços médios intermediários (~NT$600k/ping) vpon.com, embora alguns novos projetos ultrapassem NT$800k. era historicamente mais acessível, mas com todo o desenvolvimento, partes dele se valorizaram rapidamente. Ambos os distritos tiveram – condomínios modernos voltados para jovens profissionais que trabalham na região, muitas vezes a preços um pouco mais acessíveis do que no centro. A conclusão da Linha Circular do MRT e outras melhorias de transporte aumentaram seu apelo. No entanto, eles também estão mais expostos às oscilações do mercado; quando o mercado está aquecido, os preços em Neihu/Nangang sobem rapidamente, e quando esfria, esses distritos têm muitas unidades à venda. Em 2025, se alguém procura um condomínio novo com infraestrutura a um custo (relativamente) mais baixo, Neihu e Nangang oferecem opções. , portanto, os compradores podem negociar ofertas (os incorporadores podem oferecer descontos ou benefícios nas unidades restantes). Novo Taipei (distritos vizinhos): Embora não faça parte da cidade de Taipei propriamente dita, é relevante considerar que distritos logo fora da fronteira de Taipei (em Novo Taipei) influenciam fortemente e são influenciados pelo mercado de Taipei. Áreas como Yonghe e Zhonghe (logo do outro lado do rio, ao sul de Taipei) e Banqiao (a sudoeste) viram seus preços subirem para níveis próximos aos de Taipei. Na verdade, Yonghe e Zhonghe, em Novo Taipei, possuem alguns bairros com preços equivalentes aos dos distritos menos caros de Taipei – são extremamente densos e cobiçados devido à curta distância para o centro (basta cruzar uma ponte até Taipei). Segundo uma análise, Yonghe, Zhonghe e Banqiao agora apresentam preços por ping aproximando-se dos distritos mais baratos de Taipei, frequentemente ultrapassando NT$600–800 mil/ping em empreendimentos de alto padrão vpon.com vpon.com. O novo Distrito Especial Xinban, em Banqiao, é um centro moderno com arranha-céus, shoppings e repartições públicas; atrai muita gente saindo de Taipei. Como mencionado anteriormente, Taipei perdeu população para essas áreas – por exemplo, Taoyuan e Novo Taipei tiveram entrada líquida de população à medida que pessoas se mudavam para moradias mais acessíveis com novas ligações de MRT taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Essa tendência de migração da cidade para os subúrbios provavelmente continuará, indicando forte demanda nos distritos próximos de Novo Taipei e uma moderação no crescimento de Taipei. Investidores podem considerar distritos em Novo Taipei como alternativas: frequentemente oferecem melhor retorno de aluguel, uma vez que os preços de compra são um pouco menores enquanto os aluguéis não caem na mesma proporção (já que muitos aceitam morar nessas áreas e fazer o trajeto até Taipei).

Resumindo a dinâmica dos distritos de Taipei: distritos centrais (Da’an, Xinyi, Songshan, etc.) têm os preços mais altos e demanda mais estável, servindo como parâmetro para o mercado de luxo. Distritos periféricos (Wanhua, Wenshan, etc.) oferecem preços de entrada relativamente mais baixos e tendem a atrair compradores de primeira viagem e pessoas com orçamento limitado, podendo registrar picos de atividade quando a acessibilidade piora no centro. No atual desaquecimento do mercado, vemos que distritos de luxo são resilientes, porém menos movimentados (poucas vendas forçadas, quedas de preços pequenas), enquanto distritos de preço médio têm mais atividade com compradores em busca de oportunidades (mas também sem colapso, já que seus preços não eram excessivamente altos para começar). A interação da Cidade de Taipei com Novo Taipei também é crucial – melhorias no transporte regional (novas linhas de MRT etc.) podem rapidamente mudar padrões de demanda. Por exemplo, quando a nova linha Wanda do MRT (em construção) for inaugurada, vai ligar as áreas de Wanhua/TVG ao sul de Novo Taipei, possivelmente valorizando imóveis ao longo desse trajeto.

Em última análise, o mercado imobiliário em Taipei é altamente localizado. Compradores ou investidores em potencial devem estudar as tendências em nível de distrito: um bairro pode estar saturado e com pouca demanda, enquanto outro a poucos quilômetros de distância apresenta demanda reprimida e oferta limitada. O mercado imobiliário de Taipei não é monolítico, e uma estratégia inteligente para 2025 é focar em micro-localizações – o ditado “localização, localização, localização” é realmente válido, seja pela proximidade a uma estação de MRT, a um distrito escolar de excelência ou a uma nova zona de desenvolvimento.

Taipei vs. Outras Grandes Cidades de Taiwan: Uma Comparação

Ao comparar o mercado imobiliário de Taipei com outras grandes cidades taiwanesas, como Taichung e Kaohsiung (assim como New Taipei, Tainan e Taoyuan), surgem diversas distinções em termos de níveis de preço, tendências e fatores de mercado.

Níveis de Preço: Taipei é de longe a cidade mais cara de Taiwan para imóveis. Mesmo o preço médio do metro quadrado por ping (㎡) em Taipei supera de longe os de outras cidades. No início de 2025, a média em Taipei estava em torno de NT$1.233 milhão por ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, enquanto outras cidades geralmente apresentam valores bem inferiores. Por exemplo, Hsinchu City – impulsionada pela indústria de tecnologia – era a segunda mais cara, com cerca de NT$594 mil por ping em média taiwannews.com.tw. O preço médio dos imóveis na planta em Taoyuan era em torno de NT$372 mil por ping em 2025 taiwannews.com.tw. Taichung e Kaohsiung normalmente variam de NT$200 mil a 400 mil por ping na maioria dos bairros (com projetos de luxo novos com valores mais altos). Os seis municípios especiais (Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung) agora têm preços médios de imóveis residenciais acima de NT$10 milhões taipeitimes.com taipeitimes.com, mas você simplesmente tem muito mais imóvel por esse valor fora de Taipei. Por exemplo, um orçamento de NT$15 milhões pode comprar um pequeno estúdio de 15 ping em Taipei, enquanto pode garantir um espaçoso apartamento familiar de 40 ping em Kaohsiung ou Taichung.

Tendências Recentes de Preço: Durante o boom de 2020–2022 e até 2023, várias cidades fora de Taipei apresentaram crescimento percentual de preços mais rápido do que Taipei. As baixas taxas de juros e a liquidez gerada pela pandemia inundaram os mercados regionais de imóveis. No primeiro semestre de 2024, Hsinchu, Taoyuan, Taichung e Kaohsiung lideraram o país em aumentos de preços – os preços das casas em Hsinchu subiram 17,1% em relação ao ano anterior, com Taoyuan aumentando 15,6%, Taichung 14,9% e Kaohsiung 13,1% taipeitimes.com taipeitimes.com. O crescimento de Taipei foi mais modesto (em torno de 5% nesse período) taipeitimes.com. Esse padrão ficou conhecido como a “difusão urbana” do boom: à medida que Taipei ficou cara, compras especulativas e reais se espalharam para cidades como Taichung (que se tornou a segunda maior cidade de Taiwan em população) e Kaohsiung (atraente devido à nova infraestrutura e indústrias).

No entanto, na correção de mercado subsequente (final de 2024), as cidades que exageraram estão vendo correções maiores. Como mencionado anteriormente, no quarto trimestre de 2024 os preços caíram em todas as principais cidades, mas Kaohsiung e Tainan caíram mais (cerca de 10% trimestre a trimestre em Kaohsiung, 7% em Tainan) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung e Taoyuan tiveram quedas moderadas (~3–5%), e Taipei/Novo Taipei as menores (~2–3%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Isso destaca uma diferença fundamental: o mercado de Taipei, embora caro, é menos volátil – ele não inflacionou tão rapidamente quanto, por exemplo, Kaohsiung, então não deflacionou tão fortemente. O avanço de Kaohsiung foi impulsionado em parte por expectativas relacionadas a investimentos industriais (como as fábricas planejadas da TSMC e outros projetos de tecnologia) e infraestrutura (novas linhas de metrô, reurbanização do porto). Quando essas expectativas não foram imediatamente correspondidas pelos fundamentos (projetos de tecnologia atrasados, rendas locais aquém), houve uma correção taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei, sendo mais madura, foi mais moderada.

Impulsionadores econômicos e demanda: Cada cidade tem seus próprios impulsionadores. Taipei é impulsionada por empregos de colarinho branco, presença governamental e oferta limitada de terrenos. Taichung, com uma população comparável à de Taipei, possui uma economia mais voltada para a manufatura (máquinas, aeroespacial), mas também um setor de serviços em crescimento; o mercado imobiliário da cidade se beneficiou do deslocamento de pessoas e empresas para lá (sua localização central e terras mais baratas são atrativos). Kaohsiung historicamente era industrial (petroquímica, transporte marítimo), e agora tenta migrar para o setor de tecnologia (semicondutores) e turismo. A promessa dessas novas indústrias impulsionou muitas compras especulativas entre 2021-2023 – frequentemente chamadas de “efeito TSMC.” No distrito de Nanzih, em Kaohsiung (onde a TSMC está se instalando), os preços dos imóveis dispararam quase 90% de 2020 a 2023 em antecipação straitstimes.com straitstimes.com. Isso está muito acima de qualquer coisa vista em Taipei. Mas, como observado por analistas, os salários locais e a infraestrutura de Kaohsiung ainda não acompanharam esse ritmo, então esses ganhos podem não ser totalmente sustentáveis taiwannews.com.tw. Tainan teve um efeito TSMC semelhante (com o Southern Taiwan Science Park), impulsionando seus preços anteriormente muito baixos. Hsinchu (não é uma das maiores cidades em tamanho, mas vale a menção) abriga o Science Park e tem a maior renda de Taiwan, o que explica seus preços de imóveis, os segundos mais altos do país. Taoyuan se beneficia da proximidade com Taipei e do aeroporto internacional, tornando-se um polo de habitação acessível para os que trabalham em Taipei; possui volumes consistentemente altos de transações e crescimento populacional (Taoyuan teve a maior migração líquida positiva entre todas as cidades no início de 2025) taiwannews.com.tw.

Diferenças de Oferta: O estoque de imóveis em Taipei é limitado (pouca terra disponível, processo de reconstrução complexo), enquanto cidades como Taichung ou Kaohsiung têm mais espaço para expansão ou revitalização de grandes áreas. Isso significa que o risco de excesso de oferta é maior fora de Taipei. Por exemplo, Taichung em ciclos passados construiu apartamentos de luxo em excesso, que depois ficaram encalhados. No ciclo atual, Nova Taipei surpreendentemente teve uma grande redução nos lançamentos em 2024 (-62%, conforme observado) devido ao excesso de oferta em certas zonas taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung teve o maior número de imóveis lançados em 2024 entre todas as regiões (33 mil unidades) taiwannews.com.tw, o que pode indicar um excesso de oferta futuro caso a demanda não acompanhe. A oferta nova em Taipei é modesta e normalmente absorvida rapidamente (se estiver com preço adequado), devido à demanda real e à substituição de prédios antigos. Assim, investidores consideram Taipei de menor risco quanto ao excesso de estoques, enquanto precisam ter cuidado em áreas novas de Taichung ou periferias de Kaohsiung, onde comunidades inteiras estão sendo construídas.

Retorno e Clima de Investimento: Curiosamente, os rendimentos de aluguel são baixos em toda Taiwan, mas são ligeiramente melhores fora de Taipei. Em Taipei ~2% é comum, mas em Kaohsiung ou Taichung é possível alcançar 2,5–3% em alguns casos, devido aos preços de imóveis mais baixos. O investimento estrangeiro no setor imobiliário de Taiwan é relativamente pequeno e focado principalmente em Taipei; outras cidades não recebem muitos compradores internacionais, exceto alguns taiwaneses do exterior. O perfil de risco também é diferente – Taipei pode estar mais exposta a certos riscos (por exemplo, é o centro político, então qualquer conflito a atingiria primeiro), enquanto cidades do sul enfrentam outros riscos (volatilidade industrial). No entanto, de modo geral, todas as cidades seriam impactadas por quaisquer grandes questões nacionais, como mudanças nas taxas de juros ou eventos geopolíticos.

Impacto das Políticas: Os controles de crédito do banco central e as novas leis tributárias que discutimos se aplicam nacionalmente, então afetam todas as cidades. Na verdade, algumas medidas inicialmente visavam Taipei e Nova Taipei (onde a especulação era pior) e depois foram estendidas. Agora, um investidor em Taichung comprando um terceiro imóvel enfrenta os mesmos limites de LTV e sobretaxas que um em Taipei taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Isso significa que o campo de atuação em termos de políticas está mais nivelado do que antes. Pode até ajudar Taipei a manter seu valor – antes, especuladores evitavam Taipei devido ao alto custo de entrada e migravam para Taichung/Kaohsiung, inflacionando esses mercados, mas agora, com regras para todos, essa arbitragem é reduzida. Vimos isso no final de 2024, quando todas as cidades sentiram o frio quando o crédito apertou taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

Resumidamente, o mercado imobiliário de Taipei é como uma ação blue-chip de alto valor: caro, relativamente estável, com menor crescimento, enquanto cidades como Taichung/Kaohsiung se assemelham mais a ações de crescimento: mais baratas, porém mais voláteis e cíclicas. Taipei lidera em nível de preço; outras às vezes lideram na taxa de crescimento. Nos próximos anos, muitos esperam que “cidades de segundo nível” (Taichung, Kaohsiung) tenham uma trajetória acidentada – elas tiveram um boom e agora precisam assimilar isso. Taipei pode apresentar oscilações menos dramáticas, mas isso também significa ganhos menos expressivos.

Um panorama comparativo rápido:

Cidade de Taipei: ~NT$1,2M/ping em média, ~3% de queda de preço na recente correção taiwannews.com.tw. Prós: maior demanda, oferta escassa, valores resilientes. Contras: severamente inacessível, baixo rendimento.

~NT$1,2M/ping em média, ~3% de queda de preço na recente correção taiwannews.com.tw. Prós: maior demanda, oferta escassa, valores resilientes. Contras: severamente inacessível, baixo rendimento. Nova Cidade de Taipei: ~NT$600-800k/ping nos distritos mais populares, queda menor (2,3% no 4º tri) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Funciona, na prática, como uma extensão do mercado de Taipei com opções um pouco mais acessíveis. Algum excesso de oferta em novas áreas, mas de maneira geral forte devido ao fluxo populacional.

~NT$600-800k/ping nos distritos mais populares, queda menor (2,3% no 4º tri) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Funciona, na prática, como uma extensão do mercado de Taipei com opções um pouco mais acessíveis. Algum excesso de oferta em novas áreas, mas de maneira geral forte devido ao fluxo populacional. Taoyuan: ~NT$300-400k/ping, queda moderada (~4,8% no 4º tri) taiwannews.com.tw. Mercado muito ativo graças à indústria e ao MRT do Aeroporto. Crescimento de preço era elevado; agora se acalmando.

~NT$300-400k/ping, queda moderada (~4,8% no 4º tri) taiwannews.com.tw. Mercado muito ativo graças à indústria e ao MRT do Aeroporto. Crescimento de preço era elevado; agora se acalmando. Taichung: ~NT$300k/ping (varia), queda de ~3,2% no 4º trimestre taiwannews.com.tw. Grande mercado em volume. Atenção ao excesso de oferta em alguns distritos; ainda assim, é o polo econômico do centro de Taiwan, então há demanda.

~NT$300k/ping (varia), queda de ~3,2% no 4º trimestre taiwannews.com.tw. Grande mercado em volume. Atenção ao excesso de oferta em alguns distritos; ainda assim, é o polo econômico do centro de Taiwan, então há demanda. Tainan: ~NT$200-300k/ping, queda de ~7% no 4º trimestre taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Impulsionada pela fábrica da TSMC; tinha preços-base baixos, então ainda é relativamente acessível. Pode continuar crescendo caso a indústria de tecnologia prospere, mas os rendimentos por lá são baixos.

~NT$200-300k/ping, queda de ~7% no 4º trimestre taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Impulsionada pela fábrica da TSMC; tinha preços-base baixos, então ainda é relativamente acessível. Pode continuar crescendo caso a indústria de tecnologia prospere, mas os rendimentos por lá são baixos. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, queda de ~10% no 4º trimestre taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Era destaque devido à reurbanização e planos tecnológicos; agora está corrigindo. No longo prazo, depende do sucesso da transformação econômica (de indústria pesada para alta tecnologia e serviços).

Em conclusão, Taipei continua sendo o mercado mais caro e “elitista”, enquanto outras cidades oferecem maior acessibilidade e, por vezes, um crescimento de curto prazo mais rápido. No entanto, a recente queda após o boom em lugares como Kaohsiung mostra o risco de buscar ganhos rápidos. Muitos investidores taiwaneses, na verdade, diversificam – possuem uma casa em Taipei (pela estabilidade/status) e talvez um imóvel para locação em Taichung ou Kaohsiung (pelo rendimento ou potencial de crescimento). Para um investidor estrangeiro ou qualquer outro que compare, a questão é a tolerância ao risco: Taipei tem menor risco e menor retorno; outras cidades, maior risco e potencialmente maior retorno. E, como sempre, o conhecimento local é fundamental – cada cidade tem seus próprios micromercados e é sensato estudá-los individualmente.

