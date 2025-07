Relatório do Mercado Imobiliário de Courchevel 1850 2025: Tendências de Luxo nos Alpes & Perspectivas 2026–2028

Leis de Eficiência Energética (“Loi Climat”): Uma mudança significativa na legislação que afeta o mercado imobiliário francês é a proibição progressiva de alugar imóveis com classificações energéticas ruins. A partir de 2025, casas classificadas como grau energético “G” não poderão ser legalmente alugadas na França mansion-properties.com. Em 2028, essa proibição se estende para imóveis classificados como “F” e, depois, para “E” em 2034. Nos resorts alpinos, muitos chalés tradicionais construídos há décadas podem se enquadrar nessas categorias de baixa eficiência (devido a janelas de vidro simples, isolamento insuficiente, sistemas de aquecimento antigos, etc.). Para os proprietários em Courchevel, isso tornou-se uma questão urgente: para manter o potencial de renda com aluguel, os imóveis precisam estar em conformidade com a legislação. Já estamos observando um “flight to quality”, onde compradores focam em chalés mais novos, bem isolados, ou já modernizados com aquecimento e isolamento atuais investropa.com investropa.com. Chalés antigos com classificações ruins enfrentam um mercado de duas velocidades: ou vendem com desconto (ou não vendem), ou os donos investem em melhorias (painéis solares, bombas de calor, melhor isolamento) para aprimorar a classificação. Essas regulamentações, de forma até um pouco contraintuitiva, têm sustentado o crescimento de preços para imóveis de alta qualidade – porque casas em conformidade com classificações energéticas A/B tornam-se ainda mais valiosas e desejadas investropa.com investropa.com. Em Courchevel 1850, muitos chalés de luxo já passaram por reformas para instalar vidros triplos, aquecimento geotérmico, etc., assegurando que permaneçam aptos para aluguel. No geral, essa política impulsiona o mercado em direção à sustentabilidade, o que, a longo prazo, melhora o parque habitacional e se alinha aos valores pessoais de muitos compradores (muitos compradores de alto patrimônio valorizam as melhorias ecológicas como parte do padrão de luxo).

Regulamentações de Aluguéis de Curta Duração: Áreas turísticas da França estão equilibrando aluguéis de curta duração lucrativos com as necessidades das comunidades. Em algumas cidades alpinas (especialmente as maiores, como Chamonix), as autoridades locais limitaram o número de aluguéis para turistas ou exigiram permissões especiais para operá-los dmproperties.com investropa.com. Chamonix, por exemplo, introduziu cotas para aluguéis de férias em determinadas zonas para liberar moradias para residentes locais e trabalhadores sazonais. Embora o tamanho menor e o caráter dedicado de resort de Courchevel signifiquem que ela ainda não impôs um limite rigoroso (a economia depende dos aluguéis), o local não está isento de supervisão regulatória. Proprietários em Courchevel devem registrar seus imóveis se forem alugá-los por curtos períodos e pagar taxas turísticas. Se regras futuras forem introduzidas – por exemplo, limitando o número de semanas que um imóvel pode ser alugado ou exigindo status de residência principal para locação ilimitada – isso pode impactar o cálculo do investimento. No entanto, dado o perfil de Courchevel 1850 (em grande parte casas de luxo para segunda residência e infraestrutura turística), qualquer política desse tipo provavelmente seria equilibrada. Notavelmente, ao restringir a oferta de aluguéis em lugares como Chamonix, essas cidades inadvertidamente geram mais demanda (e tarifas mais altas) para os imóveis que estão disponíveis investropa.com investropa.com. Um efeito semelhante pode ocorrer em Courchevel: se algum dia os aluguéis forem restringidos, os imóveis exclusivos que permanecerem disponíveis podem registrar uma demanda ainda maior por parte de turistas abastados. É um tema a acompanhar, mas, em 2025, Courchevel continua sendo um mercado muito favorável a aluguéis, sem proibições locais específicas para locações de temporada (exceto as leis nacionais).

Impostos sobre Segundas Residências: O governo francês e as comunas locais implementaram impostos direcionados aos proprietários de segundas residências, que incluem muitos proprietários de imóveis em Courchevel. Essas medidas incluem sobretaxas mais altas de taxe d’habitation em áreas oficialmente designadas como tendo escassez de moradias para os locais (zones tendues). O departamento de Savoie, onde fica Courchevel, permitiu uma sobretaxa de até 60% nos impostos de segundas residências em alguns casos. Além disso, alguns resorts populares possuem um imposto sobre imóveis vagos para desencorajar que propriedades fiquem desocupadas. Na prática, para um chalé multimilionário, esses impostos locais são relativamente pequenos (alguns milhares de euros a mais por ano) e não têm desmotivado compradores abastados investropa.com. O regime fiscal nacional da França possui algumas vantagens para investidores: não há um “imposto para compradores estrangeiros”, e a França notoriamente alterou seu imposto sobre patrimônio em 2018 para incidir somente sobre imóveis (IFI – Impôt sur la Fortune Immobilière), o qual se aplica a patrimônios imobiliários líquidos acima de €1,3 milhão com uma alíquota progressiva de até aproximadamente 1,5%. Muitos compradores estrangeiros simplesmente consideram isso como parte do custo de possuir um imóvel na França. Sobre a renda de aluguel, proprietários estrangeiros pagam imposto de renda francês (com acordos para evitar bitributação), mas podem deduzir despesas, e regimes atrativos como o LMNP (locação mobiliada não profissional) oferecem benefícios fiscais. Além disso, existem incentivos fiscais para locações: a renda de locação de imóveis mobiliados pode frequentemente ser compensada por depreciação e despesas, por vezes resultando em renda tributável muito baixa para um chalé bem administrado. Outro incentivo importante é para novas construções – o IVA (20%) pode ser reembolsado se a propriedade for alugada com serviços, aumentando significativamente o retorno do investimento freespiritalpine.com. Há também créditos fiscais e subsídios para eco-renovações (como parte das iniciativas ecológicas da França). Em resumo, o ambiente regulatório francês é considerado estável e bastante transparente mansion-properties.com. Os investidores se beneficiam de fortes proteções legais (os direitos de propriedade são bem consolidados) mansion-properties.com e o impulso da França para locações sustentáveis provavelmente aumenta o valor a longo prazo de propriedades em conformidade.

Regulamentações Estritas de Planejamento e Construção: O desenvolvimento em Courchevel 1850 é regido por regras rigorosas de planejamento com o objetivo de preservar o ambiente montanhoso e o caráter exclusivo da estação. A Loi Montagne (Lei da Montanha) e os planos urbanos locais limitam o desenvolvimento em grande escala, especialmente acima de determinadas altitudes. Na prática, isso significa que novos alvarás de construção são escassos – há uma ênfase na reabilitação de estruturas existentes ao invés de expandir para áreas intocadas investropa.com. Limites de altura garantem que os chalés permaneçam em escala humana (nada de edifícios altos aqui), e diretrizes arquitetônicas mantêm a estética clássica do chalé. Além disso, construir novas residências de férias nos Alpes geralmente exige oferecer algum benefício à comunidade (como criar vagas de estacionamento ou apoiar habitações para trabalhadores sazonais) como compensação. Essas políticas efetivamente consolidam a escassez de imóveis em Courchevel. Para os proprietários, isso é uma boa notícia, pois impede o desenvolvimento excessivo que poderia diluir o valor dos imóveis ou o charme da estação. Por outro lado, projetos de renovação podem ser caros e demorados devido às dificuldades para obtenção de licenças – mas a maioria dos compradores de luxo aceita isso como parte de possuir um pedaço do paraíso. Notavelmente, a Suíça tem regras ainda mais rígidas (como o teto Lex Weber para residências secundárias), enquanto a França ainda permite o desenvolvimento, embora de forma controlada. O conselho local de Courchevel precisa equilibrar a sustentabilidade ambiental (riscos de avalanche, tráfego, recursos hídricos) com seu status de destino de classe mundial. Melhorias recentes na infraestrutura (como novos teleféricos) geralmente vêm acompanhadas de avaliações ambientais e, sempre que possível, reutilizam ou aprimoram instalações existentes em vez de abrir novas áreas.

Em resumo, o cenário regulatório em 2025 para proprietários de imóveis em Courchevel é definido por uma busca por qualidade e conformidade: casas energeticamente eficientes, aluguel responsável e desenvolvimento controlado. Essas medidas, embora adicionem complexidade para os proprietários, geralmente servem para valorizar a longo prazo e manter a exclusividade dos imóveis em Courchevel. Recomenda-se que os compradores certifiquem-se de que qualquer propriedade considerada atenda às novas normas ou possa ser atualizada – e que envolvam especialistas locais para a orientação em otimização tributária e regras de aluguel. Importante destacar que a França recebe compradores estrangeiros (não há restrições de nacionalidade para aquisição), o que mantém o grupo de compradores de Courchevel tão amplo quanto sempre, abrangendo desde a Europa até as Américas e a Ásia.

Alta Temporada de Inverno: Courchevel 1850 é, fundamentalmente, uma estação de esqui, e o inverno é quando a vila realmente ganha vida – o que tem implicações diretas para o uso e precificação de imóveis. O período de dezembro a abril é a alta temporada, com Natal/Ano Novo e fevereiro (férias escolares) sendo os pontos mais altos. Durante esses períodos, a procura por hospedagem dispara. Donos de chalés que alugam suas propriedades costumam obter a maior parte de sua renda anual de aluguel em apenas 2–3 semanas de férias. Como resultado, as tarifas de aluguel no inverno são extremamente elevadas (por exemplo, €50 mil ou mais por semana para um chalé de luxo com 4 quartos é padrão na semana do Ano Novo). A atividade de vendas também pode aumentar no inverno, pois visitantes abastados às vezes decidem que querem ter um pedaço de Courchevel depois de experimentar o estilo de vida. Não é incomum que visitas a imóveis ocorram de forma espontânea na alta temporada, incentivadas por locatários encantados. Dito isso, o estoque de imóveis à venda costuma ser mais baixo no inverno – muitos proprietários esperam até a primavera/verão para colocá-los à venda, evitando perturbar locações lucrativas de inverno ou o próprio período de férias. Assim, o inverno é quando os compradores vivenciam o produto (a estação e muitas vezes o imóvel como inquilino), mas as transações de fato costumam ser concluídas nas chamadas “meias-estações”.

Primavera e Outono (Baixa Temporada): No final de abril, os teleféricos fecham e Courchevel entra em uma fase tranquila. O degelo da primavera e a entressafra (maio, junho) fazem com que muitas lojas e restaurantes fechem. Da mesma forma, após o breve verão, o outono (do fim de setembro até novembro) é baixa temporada, com mínima atividade turística. Esses períodos sempre foram épocas de calmaria para a estação – um momento em que os donos de chalés fazem reformas ou melhorias, funcionários tiram férias e a vila se reenergiza. Quanto ao mercado, a baixa temporada é quando o estoque tende a ser mais elevado e os compradores podem encontrar um pouco mais de margem para negociação. Vendedores que anunciam imóveis na baixa temporada sabem que há menos público comprador; se estiverem motivados, podem ajustar um pouco mais o preço. Porém, já que os proprietários em Courchevel geralmente não têm pressa para vender, não se deve esperar grandes descontos sazonais – o mercado não funciona como as tarifas de aluguel, que variam muito conforme a época. Os preços dos imóveis não caem no verão/baixa temporada; no máximo, há um pouco mais de espaço para negociação ou a chance de comprar sem concorrência. Alguns compradores atentos planejam suas buscas para a primavera: após uma grande temporada de esqui, alguns proprietários podem considerar vender (especialmente se o imóvel não foi alugado ou usado como esperado). Além disso, as imobiliárias têm mais tempo para atender clientes na baixa temporada, o que pode proporcionar mais atenção e oportunidade de exploração para os compradores.

Temporada de Verão (Segunda Alta Temporada): O verão (julho–agosto) em Courchevel ganhou popularidade de forma significativa, à medida que os Alpes se promovem como um destino ao longo de todo o ano. Embora o verão não seja tão movimentado quanto o inverno, já não é mais uma estação secundária. Famílias e entusiastas de atividades ao ar livre vêm para caminhadas, mountain bike, corrida em trilhas, golfe (nas proximidades) e relaxamento alpino. O clima é agradável (dias quentes e noites frescas) e a paisagem é deslumbrante, tornando Courchevel um refúgio de luxo nas montanhas também no verão. Essa tendência traz alguns efeitos: as locações no verão agora geram uma renda significativa, com muitos chalés e apartamentos sendo alugados semanalmente para turistas da Europa, do Oriente Médio (que geralmente buscam climas mais frescos no verão) e de outros lugares. As taxas de ocupação no auge do verão podem chegar a mais de 70% para propriedades desejadas snowonly.com. Os valores dos aluguéis são menores do que no inverno, mas ainda saudáveis – por exemplo, aquele chalé que custa €50k/semana no inverno pode ser alugado por €15k–€20k/semana em agosto. Para os proprietários, isso significa que o imóvel não fica parado por 8 meses ao ano; ele pode ser utilizado ou rentabilizado em mais estações. Culturalmente, a imagem de Courchevel está se consolidando como um resort de dupla temporada, semelhante a Megève ou Chamonix. Infraestruturas como teleféricos funcionando no verão (para caminhantes/ciclistas) e eventos como festivais de música ou queima de fogos atraem visitantes. Na verdade, em todo os Alpes, resorts têm relatado grandes aumentos na visitação durante o verão – Chamonix viu um crescimento de 46% nas vendas de passes de teleférico de verão em dois anos dmproperties.com, e os próprios números de Courchevel durante o verão têm aumentado de forma constante. Esse apelo durante todo o ano valoriza os imóveis, pois os proprietários veem mais utilidade (e potencial de receita) em seu investimento. Também suaviza um pouco a natureza sazonal dos comércios, tornando a vila mais viável ao longo do ano.

Impacto na Disponibilidade: O ciclo sazonal influencia quando os imóveis são colocados à venda. Muitos proprietários preferem anunciar no final do inverno ou início da primavera (aproveitando uma última temporada, ou para alcançar visitantes da primavera), de modo que as transações possam ser concluídas durante o verão antes da próxima temporada de inverno. Da mesma forma, novos empreendimentos geralmente são programados para entrega no outono, para que os compradores possam usar seu novo imóvel na temporada de inverno. Isso significa que o outono costuma ver uma onda de escrituras e entregas (de fato, os cartórios nos Alpes ficam muito ocupados no período de outubro a novembro para finalizar os negócios e garantir que os compradores tenham as chaves até o Natal). Para as locações, os proprietários precisam decidir no início do outono se irão alugar as semanas de alta temporada ou usar eles mesmos, pois os agentes de aluguel começam a divulgar os chalés de inverno já em setembro para a temporada seguinte.

Dinâmica de Preços: Pode-se supor que comprar no inverno é mais caro devido à demanda – mas no mercado imobiliário, os preços são relativamente estáticos ao longo das estações em Courchevel (ao contrário dos hotéis, os preços dos imóveis não dobram no inverno). No entanto, o valor percebido de uma propriedade pode ser maior no inverno: um chalé de esqui parece muito mais atraente cercado de neve e com movimento. Isso às vezes leva a vendas mais rápidas pelo preço pedido no inverno, enquanto o mesmo imóvel, apresentado numa baixa temporada deserta, pode receber uma oferta mais ousada. Nesse sentido, pode ocorrer a “compra emocional” de inverno – o comprador se apaixona pelo local no auge do clima e paga o valor cheio. Por outro lado, um investidor meticuloso pode preferir inspecionar no verão para verificar possíveis problemas escondidos pela neve do inverno (condição do telhado, limites do terreno, etc.), e negociar em um clima menos frenético.

Tendências de Usuário – Permanências Mais Longas: Outra mudança sazonal é que os proprietários (e locatários) estão passando períodos mais longos em Courchevel do que antes. O aumento do trabalho remoto faz com que alguns proprietários agora fiquem por vários meses – por exemplo, de dezembro até fevereiro sem interrupção – ao invés de apenas uma semana de férias. Eles podem trabalhar do chalé durante a semana e esquiar nos intervalos, tratando-o como uma segunda residência principal. Da mesma forma, alguns vêm no verão para um refúgio de um mês longe da vida urbana. Essa tendência desfoca as linhas sazonais e, essencialmente, aumenta a demanda por características mais confortáveis e de lar (escritórios, internet confiável, etc., recursos que Courchevel aprimorou por meio da banda larga de fibra na região). Reforça-se assim a noção de que Courchevel não é apenas uma estação de esqui passageira, mas sim um destino alpino de estilo de vida durante todo o ano.

Concluindo, a sazonalidade em Courchevel dita um ritmo cíclico para o mercado, com o inverno reinando tanto no uso quanto na empolgação, mas com o verão crescendo em importância. Embora os preços dos imóveis em si não oscilem de acordo com a estação, a época das vendas, ocupação e disponibilidade de ofertas são todas sazonais. Investidores atentos alinharão suas estratégias a esse calendário: talvez comprando na primavera, reformando fora da temporada, e potencializando aluguéis na alta estação. O esforço para diversificar as temporadas turísticas (inverno e verão) vem nivelando gradualmente o campo de jogo, o que, no fim das contas, torna o ativo imobiliário mais valioso, já que é produtivo por mais tempo ao ano e está inserido em uma comunidade que não fica fechada metade do ano.

Atualizações na Infraestrutura de Ski: Courchevel e os Trois Vallées investem continuamente em sua infraestrutura de esqui, reconhecendo que uma experiência de esqui moderna e eficiente é crucial para manter o valor dos imóveis e atrair visitantes abastados. Um destaque recente é o teleférico Saulire totalmente renovado, reabrindo para o Inverno 2024/25 com novas cabines panorâmicas e conforto luxuoso seecourchevel.com. Saulire é um teleférico emblemático (transportando esquiadores até 2.700m com vistas para o Mont Blanc), e sua modernização reforça o compromisso do resort com instalações de alto nível. Além disso, as áreas para iniciantes em 1850 tiveram melhorias como novos tapetes rolantes cobertos (esteiras de transporte) substituindo os antigos para oferecer subida abrigada e confortável para crianças e novatos seecourchevel.com. Nos últimos anos, Courchevel também expandiu os sistemas de produção de neve para garantir pistas esquiáveis desde o início de dezembro até o final de abril, mesmo em anos de pouca neve. Por exemplo, na preparação para o Campeonato Mundial de Esqui de 2023 (realizado em Courchevel-Méribel), milhões foram investidos em preparação de pistas, novas máquinas pisa-neve e canhões de neve para garantir condições de classe mundial. A conectividade dentro do domínio de esqui permanece incomparável: Courchevel está conectada perfeitamente a Méribel e Val Thorens, e projetos recentes como o teleférico Orelle-Cime Caron, de 2021 (no “4º Vale”) solidificaram ainda mais os 3 Vallées como um grande parque de diversões snowonly.com. Para os proprietários de imóveis, essas melhorias significam qualidade de esqui consistente e melhores experiências para os hóspedes, o que por sua vez mantém a alta demanda por aluguel e justifica os altos preços dos imóveis.

Comodidades de Luxo & Expansão: As melhorias nas montanhas são acompanhadas pelos desenvolvimentos nas vilas do resort. Courchevel 1850 já possui uma das maiores concentrações de hotéis 5 estrelas de qualquer localidade no mundo (fora das grandes cidades) businessinsider.com. Isso inclui estabelecimentos famosos como Les Airelles, Cheval Blanc, L’Apogée, entre outros, que mimam os visitantes e elevam o perfil do resort. Impressionantemente, Courchevel (em todos os níveis) possui 7 restaurantes com estrelas Michelin, o maior número nos Alpes businessinsider.com, consolidando seu status como destino gastronômico. A tendência é de luxo experiencial: novos projetos combinam hospedagem com galerias de compras de alto padrão, clubes privados e centros de bem-estar. Um desenvolvimento notável é o futuro hotel Maya Collection, um hotel ultraluxuoso previsto para abrir em Courchevel até dezembro de 2025 voguebusiness.com. Da mesma forma, a Monte-Carlo Société des Bains de Mer (a empresa por trás dos luxuosos cassinos e hotéis de Mônaco) está envolvida em Courchevel com planos para lodges de luxo e empreendimentos de hospitalidade até 2026 voguebusiness.com. Esses projetos indicam que investidores estão investindo pesado na infraestrutura turística de Courchevel, antecipando uma demanda sustentada. O resort também se prepara para celebrar seu 80º aniversário em 2026/27, provavelmente inaugurando alguns desses novos espaços e sediando eventos de destaque voguebusiness.com. Para os proprietários de imóveis, o influxo de operadores de marcas de luxo é uma vantagem: amplia o apelo do resort (atraindo novos visitantes abastados, que podem se tornar compradores de imóveis) e constantemente renova o charme de Courchevel. A presença de marcas como Louis Vuitton, Dior, Cartier, etc., no distrito de compras de Courchevel (todas com boutiques lá) contribui ainda mais para essa atmosfera cosmopolita voguebusiness.com.

Transporte e Acessibilidade: A acessibilidade de Courchevel sempre fez parte de seu apelo de luxo. A estação conta, de forma única, com um altiporto privado (aeroporto) logo acima de 1850, um dos mais altos da Europa, permitindo que pequenos jatos privados e helicópteros pousem literalmente na pista businessinsider.com. Isso significa que VIPs podem voar diretamente de Paris ou Genebra para Courchevel, evitando horas de transfer rodoviário. O altiporto, famoso por sua curta pista de decolagem em subida, torna-se uma atração turística no inverno (esquiadores param para ver aviões decolando/pousando) businessinsider.com. Em termos de infraestrutura de transporte mais ampla, há grandes desenvolvimentos na região: a linha ferroviária de alta velocidade Lyon-Turim (parte da qual inclui uma estação em Saint-Jean-de-Maurienne, cerca de 45 minutos de Courchevel de carro) está em construção e deve ser concluída até o final da década snowonly.com. Quando estiver pronta, isso reduzirá drasticamente o tempo de viagem de Paris aos Alpes franceses – potencialmente atraindo mais visitantes de final de semana. Imagine chegar a Moûtiers (a cidade no vale de Courchevel) de trem partindo de Paris em apenas cerca de 4 horas; isso pode tornar Courchevel ainda mais acessível para um público europeu mais amplo, incluindo aqueles que preferem não voar. Além disso, melhorias nas estradas locais (o percurso de Moûtiers até Courchevel tem recebido ampliações e melhores túneis ao longo dos anos) continuam a aumentar a segurança e a reduzir congestionamentos durante as semanas de pico. Somadas, essas melhorias reforçam o apelo de Courchevel como um refúgio de luxo conveniente, apesar de sua localização remota nas montanhas.

Sustentabilidade & Meio Ambiente: Reconhecendo as ameaças duplas das mudanças climáticas e do aumento dos custos de energia, as autoridades de Courchevel e os operadores de teleféricos adotaram melhorias sustentáveis. A Societé des 3 Vallées (S3V), que administra os teleféricos, agora opera 100% dos teleféricos com energia renovável (hidrelétrica e solar) seecourchevel.com. Em 2024, eles instalaram painéis solares na estação da gôndola Ariondaz em Courchevel Moriond para gerar eletricidade no local, suficiente para operar um teleférico com o ganho solar seecourchevel.com. Eles também investiram em máquinas de pisa-neve energeticamente eficientes, guiadas por GPS, otimizando as rotas de manutenção e reduzindo o consumo de combustível seecourchevel.com. Para o desenvolvimento imobiliário, novas construções seguem padrões mais rígidos de isolamento térmico e frequentemente incluem aquecimento geotérmico ou solar para piscinas, etc. O governo da estação implementou medidas como subsidiar reformas energéticas em prédios antigos. Até mesmo pequenas políticas, como a exigência de pneus de inverno nos veículos por lei durante a temporada para segurança seecourchevel.com, demonstram um foco em sustentabilidade e segurança. Esses esforços garantem que Courchevel permaneça viável como área de esqui a longo prazo (mitigando os impactos climáticos) e são um diferencial para investidores ambientalmente conscientes. Além disso, com uma clientela abastada cada vez mais atenta à responsabilidade ambiental, possuir um resort “verde” aumenta sua atratividade. Tudo isso acrescenta valor intangível ao setor imobiliário: um resort bem gerido e sustentável manterá seu status (e, assim, a demanda imobiliária) por muito tempo no futuro.

Eventos e Perfil Global: O estrelato de Courchevel esteve em plena exibição durante o Campeonato Mundial de Esqui Alpino FIS em fevereiro de 2023, coorganizado com Méribel. A estação de esqui se beneficiou da cobertura da mídia internacional e aproveitou a oportunidade para mostrar suas instalações (incluindo um novo estádio de chegada e teleféricos modernizados). O evento bem-sucedido demonstrou a capacidade de Courchevel para sediar eventos de grande escala, o que é um bom presságio para quaisquer planos futuros, como as Olimpíadas. De fato, os Alpes Franceses (incluindo Courchevel) são fortes candidatos para sediar as Olimpíadas de Inverno de 2030, e muitos antecipam que conseguirão voguebusiness.com voguebusiness.com. Essa perspectiva já acelerou certos projetos – por exemplo, há um plano de redesenho da “snow front” de Courchevel 1850 e da estação do teleférico Chenus para modernizar a área central da vila antes de um possível destaque olímpico voguebusiness.com. Caso as Olimpíadas sejam confirmadas, espere um mini boom nos gastos com infraestrutura: estradas melhoradas, possivelmente hospedagem ampliada (embora, no caso de Courchevel, talvez instalações temporárias devido ao limite para construções permanentes), e embelezamento geral. Mesmo que Courchevel não seja uma sede oficial, inevitavelmente receberá autoridades ou equipes para treinamento (como já fez em Olimpíadas passadas), e o aumento geral do turismo será enorme. Além disso, as celebrações dos 80 anos em 2026/27 provavelmente terão eventos especiais, talvez a inauguração de novos museus ou espaços culturais celebrando o papel pioneiro de Courchevel como estação de esqui planejada (fundada em 1946). Esses investimentos culturais agregam camadas à atratividade do resort para além do esqui.

*Os resorts suíços tiveram um crescimento médio de ~3,5% em 2024 dmproperties.com; Verbier, como um dos principais resorts suíços, provavelmente teve um crescimento semelhante ou um pouco maior devido à sua demanda.

Crescimento do Turismo e Planos Futuros: O efeito combinado de todos os pontos acima se reflete nas estatísticas de turismo: na temporada 2024/25, Courchevel registrou cerca de 1,2 milhão de pernoites, um aumento de 16% em relação à temporada 2018 (pré-Covid) voguebusiness.com. Esse é um crescimento notável para um destino já bastante consolidado. Esse crescimento faz parte de um esforço estratégico para promover o resort durante todo o ano e internacionalmente. O escritório de turismo tem buscado novos mercados (por exemplo, mais visitantes dos EUA, Oriente Médio e Ásia têm sido alvo através de roadshows e parcerias). A introdução dos passes de esqui Ikon e Epic (passes globais de temporada) que incluem dias nos 3 Vallées facilitou para esquiadores internacionais (especialmente americanos) experimentarem Courchevel, e muitos se apaixonaram pelo destino dmproperties.com. Os planejadores do resort também estão atentos ao equilíbrio entre crescimento e exclusividade: ao contrário de algumas áreas de esqui de massa, Courchevel não está tentando aumentar dramaticamente o número de esquiadores (o que poderia sobrecarregar teleféricos e pistas). Em vez disso, o foco é em melhorar a qualidade – por exemplo, experiências melhores, mais atividades além do esqui (parque aquático Aquamotion, trenó puxado por cães, voos de parapente, etc.) e serviços aprimorados (aplicativos para serviços sob demanda, concierge de esqui, etc.). Ao fazer isso, Courchevel mantém sua marca de alto padrão – o que, por sua vez, mantém a vinda de visitantes abastados (e compradores de propriedades). É importante destacar a sinergia entre o investimento público (em teleféricos, estradas, eventos) e o investimento privado (em hotéis, lojas, chalés), criando um ciclo que se retroalimenta: o resort permanece na vanguarda do luxo e, por isso, o mercado imobiliário daqui segue entre os mais desejados do mundo.

Courchevel 1850 é frequentemente mencionada junto a um seleto grupo de resorts alpinos de elite. Para colocar seu mercado imobiliário em perspectiva, é útil comparar métricas e características-chave com Val d’Isère e Megève (seus equivalentes franceses) e Verbier (um dos principais concorrentes suíços):

Preços: Os preços em Courchevel 1850 estão no topo do mercado francês – o único resort francês que consistentemente compete com os grandes suíços em termos de preço investropa.com. Os valores mais altos de Val d’Isère chegam perto (aproximando-se de €30.000/m² para os melhores imóveis) investropa.com, mas, em média, Courchevel ainda leva vantagem. Megève, apesar de muito prestigiada, geralmente tem valores mais baixos – reflexo de sua altitude menor e maior oferta de terrenos para construção (é uma cidade mais espalhada). Por exemplo, um chalé elegante que custaria €5 milhões em Megève poderia facilmente custar €8–€10 milhões em Courchevel 1850. Verbier se destaca como um concorrente direto em exclusividade e preço: como mostrado, imóveis de luxo em Verbier começam em torno de CHF 22.100 (~€23.600) por m² e facilmente chegam à casa dos €30.000 ubs.com ubs.com. Na verdade, a Suíça ostenta os cinco mercados de esqui mais caros dos Alpes, com St. Moritz e Gstaad frequentemente atingindo ~€40.000/m² para imóveis da categoria super prime ubs.com ubs.com. Courchevel 1850 está logo abaixo desses – por enquanto. Vale destacar que a alta de 9% nos preços de Courchevel em 2024 foi maior do que qualquer crescimento em resorts suíços naquele ano, indicando que a diferença pode estar diminuindo dmproperties.com.

Para os investidores, essas diferenças de preço também significam que os valores de entrada variam: é possível comprar um apartamento de luxo em Megève pelo preço de um flat muito pequeno em 1850. Se o objetivo for puramente investimento, alguns podem enxergar valor em Megève ou em resorts franceses emergentes (mais potencial de valorização em termos percentuais), mas o apelo de Courchevel é que se trata de um ativo de primeira linha – semelhante a possuir um imóvel em Mônaco em vez de em uma cidade menos cara.

Demanda & Perfil dos Compradores: Os quatro resorts atraem compradores internacionais de alto poder aquisitivo, mas com nuances:

Mercado de Aluguel & Rendimentos: Courchevel e Val d’Isère têm mercados de aluguel fortes no inverno, mas Courchevel cobra tarifas semanais mais altas devido ao seu prestígio e comodidades (alta gastronomia, etc.). Um chalé ski-in/ski-out em Courchevel 1850 pode ser alugado por mais do que um comparável em Val d’Isère, talvez 20–30% a mais, refletindo a posição de Courchevel. O mercado de aluguel em Megève é um pouco mais sazonal (excelente no Natal e em fevereiro, mais tranquilo entre esses períodos) e também possui um mercado de aluguel de casas de verão/golfe. Os aluguéis em Verbier estão no mesmo patamar de Courchevel durante as semanas de pico (ambos estão no topo das tarifas de aluguel de esqui) – um chalé que custa €100 mil/semana em Courchevel pode custar CHF 100 mil/semana em Verbier também. Os rendimentos líquidos em todos esses resorts de alto padrão permanecem relativamente baixos (~2–3%), como observado em snowonly.com. Notavelmente, a posse de propriedades em resorts suíços geralmente vem com custos de propriedade mais altos (propriedades suíças têm impostos anuais sobre patrimônio cantonal, e serviços podem ser mais caros), mas também regras rigorosas de aluguel em alguns casos (algumas casas secundárias suíças não podem ser alugadas facilmente se compradas sob permissão para uso pessoal). Na França, na verdade, é um pouco mais simples alugar um imóvel.

Altitude & Confiabilidade da Neve: Courchevel 1850 e Val d’Isère estão ambas em altas altitudes (1850m e 1850m para a vila La Daille de Val, com a vila principal de Val a 1800m) e têm áreas de esqui até acima de 3000m. Isso lhes proporciona excelente confiabilidade de neve, o que, com o aquecimento climático, é um diferencial crucial – e em parte explica por que lideram no crescimento de preços. Megève, a 1100m de altitude, é mais afetada em anos de pouca neve (embora tenha investido em sistemas de produção de neve). A vila de Verbier fica a ~1500m, com esqui até 3300m no Mont Fort, então também é bastante confiável quanto à neve. A tendência do “prêmio de altitude” é evidente: resorts acima de 1500m tiveram crescimento significativamente maior do que os mais baixos investropa.com. Isso é positivo para Courchevel, Val d’Isère e Verbier – e é uma leve preocupação para Megève (embora o charme e o atrativo de verão de Megève deem a ela outros pontos fortes).

Estilo de Vida & Infraestrutura: Cada resort tem uma proposta de estilo de vida única. Courchevel 1850 é sinônimo de glamour e conveniência – você pode esquiar até a cidade, depois fazer compras na Chanel, jantar em um hotel-palácio e aproveitar uma vida noturna com clubes badalados e galerias de arte. Val d’Isère combina esqui de alta performance com uma vila animada e um pouco mais casual; agora tem vários chalés de luxo e até alguns hotéis 5 estrelas, mas seu clima é “luxo para entusiastas do esqui” em vez do “luxo opulento” de Courchevel. Megève oferece um charme de vila medieval, carruagens puxadas por cavalos, e uma mistura de luxo e autenticidade – é tanto sobre ser visto na vila (semelhante a St. Moritz) quanto sobre esquiar. É também uma cidade verdadeiramente ativa o ano todo, com uma população permanente considerável, o que agrada quem busca uma comunidade viva. Verbier é conhecida por sua vida noturna e fora-de-pista – muito esportiva durante o dia e muito social à noite. É um pouco mais discreta em termos de varejo ultraluxuoso (menos butiques de grife que Courchevel), mas oferece serviços e eventos de alto padrão (como o Festival de Música de Verbier).

Do ponto de vista do investidor: Courchevel vs Verbier é frequentemente uma questão de preferência entre os sistemas francês e suíço. Alguns preferem a França pelo seu processo de compra mais simples e ausência de restrições para compradores estrangeiros, além do estilo de vida (idioma, gastronomia, cultura). Outros preferem a Suíça por sua estabilidade, privacidade e prestígio (e alguns potenciais benefícios de residência fiscal). Em termos puramente de investimento, ambos tiveram grande valorização de capital. Uma vantagem de Courchevel: não há cota para propriedade estrangeira, então a liquidez é alta — qualquer bilionário de qualquer lugar pode comprar em Courchevel livremente. Em Verbier, as permissões para compradores estrangeiros são limitadas anualmente, o que pode restringir a liquidez (embora também mantenha o estoque de compradores sob controle, o que paradoxalmente sustenta os preços).

Perspectiva Comparativa: Todos esses resorts de alto padrão devem continuar se saindo bem. O recente surto de crescimento de Courchevel indica que pode desafiar os suíços em preços máximos na Europa, se as tendências continuarem. Val d’Isère está passando por melhorias (um grande novo empreendimento de luxo, o “Le Coin de Val”, está em desenvolvimento, por exemplo) que o manterão competitivo. O preço um pouco mais suave de Megève pode torná-lo atraente para investidores que buscam luxo por um (relativo) bom negócio, e mantém uma forte clientela francesa ultra-rica que garante sua estabilidade. Verbier, com seu apelo internacional e oferta finita (a vila também é limitada pela geografia), continuará sendo um par de Courchevel.

Em resumo, Courchevel 1850 destaca-se até mesmo entre a elite: talvez seja melhor comparada a St. Moritz ou Gstaad quanto à exclusividade. Dentro da França, Courchevel é número um, com Val d’Isère em um close número dois, e Megève como um forte terceiro lugar (alguns podem acrescentar Méribel ou Chamonix à lista, mas eles estão um degrau abaixo em preços). No contexto mais amplo dos Alpes, Courchevel é um dos poucos capazes de atrair a elite global em escala semelhante às estâncias suíças. Isso é positivo para o seu mercado imobiliário – significa que o universo de compradores é tão vasto e diverso quanto possível. Para um indivíduo de alto poder aquisitivo decidindo entre esses destinos, a escolha geralmente depende da afinidade pessoal: a elegância charmosa de Megève, o chic esportivo de Val, a vibração cosmopolita de Courchevel ou o clima hedonista de Verbier. Do ponto de vista puramente de investimento, o embalo de Courchevel e a abertura da França lhe dão uma ligeira vantagem em 2025 e além.

Olhando para o futuro, para o período de 2026–2028, a perspectiva para o mercado imobiliário de Courchevel 1850 permanece altamente positiva, com algumas ressalvas e tendências a serem monitoradas:

Crescimento Contínuo dos Preços: Todos os indicadores sugerem que os valores imobiliários em Courchevel continuarão subindo nos próximos anos. O crescimento pode não ser tão acentuado anualmente quanto o salto de 9% visto em 2024, mas mesmo as previsões mais conservadoras apontam para aumentos anuais de 3–5% nos resorts de alta categoria investropa.com. Vários fatores sustentam isso: oferta consistentemente limitada, forte demanda internacional e a elevação do resort a um verdadeiro refúgio de luxo durante todo o ano. Até 2028, poderemos facilmente ver o valor máximo para chalés ultra-premium ultrapassando €35.000 por m², especialmente se algumas vendas recordes estabelecerem novos patamares. Isso colocaria Courchevel 1850 firmemente entre os mercados imobiliários de esqui mais caros do mundo, potencialmente reduzindo a diferença com lugares como St. Moritz/Gstaad. O efeito de capitalização mesmo com 5% ao ano significa que um chalé avaliado em €15 milhões hoje pode valer em torno de €18 milhões ou mais até 2028, em linha com a tendência de crescimento investropa.com.

Fatores Econômicos Globais: É preciso reconhecer as condições econômicas mais amplas. Em 2025, as taxas de juros na Europa se estabilizaram e até diminuíram (taxa de depósito do BCE ~2,5% após cortes), o que melhorou a acessibilidade ao crédito imobiliário investropa.com. Se esse ambiente de taxas baixas persistir ou se as taxas caírem ainda mais entre 2026 e 2027, haverá combustível adicional para compradores de alto padrão que utilizam financiamento (alguns optam por alavancagem, mesmo sem necessidade). Por outro lado, se a inflação disparar e desencadear aumentos nas taxas de juros, o mercado imobiliário convencional pode esfriar – mas, normalmente, imóveis de luxo prime são menos sensíveis às taxas (a maioria dos compradores é à vista). A estabilidade geopolítica é outro fator: Courchevel se beneficiou por ser um destino seguro e atraente durante a recuperação da pandemia e em meio a tensões geopolíticas. Se as incertezas globais persistirem, indivíduos de alta renda costumam diversificar ativos em imóveis como refúgio, o que pode favorecer Courchevel. O ambiente político da França (por exemplo, eventuais mudanças em tributações sobre fortunas) também deve ser observado, embora não haja indícios de mudanças radicais à vista. Em resumo, na ausência de uma grande crise financeira global, o cenário econômico parece favorável para o investimento contínuo em imóveis de luxo nos Alpes.

Mudanças Demográficas dos Compradores: Prevemos novas ondas de compradores nos próximos anos. Notadamente, compradores asiáticos (particularmente chineses) estiveram em grande parte ausentes durante 2020–2022 devido às restrições de viagem; à medida que as viagens globais se normalizam, é provável que haja mais interesse da Ásia. O perfil de ultraluxo de Courchevel é perfeito para investidores asiáticos de alto poder aquisitivo em busca de propriedades de prestígio no exterior – algo já observado em 2025 pelo investropa.com. Da mesma forma, a base de compradores do Oriente Médio (por exemplo, países do Golfo) pode crescer; Courchevel tem visto nos últimos anos mais visitantes dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, etc., especialmente em agosto e na época do Ano Novo. Esses segmentos internacionais irão adicionar profundidade ao grupo de demanda. Espera-se que os compradores americanos continuem sua forte presença, especialmente se o dólar permanecer relativamente forte em relação ao euro (embora a moeda possa oscilar entre 2026–28). Além disso, jovens empreendedores de tecnologia e aposentados precoces (dos setores de tecnologia/finanças) estão cada vez mais escolhendo ativos voltados ao estilo de vida – uma casa de esqui moderna faz parte dessa narrativa. Podemos ver a idade média dos compradores diminuindo um pouco, com mais pessoas na faixa dos 40 anos, ao invés de predominantemente na faixa dos 50/60, à medida que o trabalho remoto e a geração de riqueza em idades mais jovens se tornam mais comuns.

Ênfase em Atividades o Ano Todo & Bem-Estar: Até 2028, Courchevel provavelmente terá completado sua transformação em um verdadeiro resort de quatro estações. Espere ver ainda mais comodidades de verão (talvez operações de teleférico expandidas, novas trilhas para mountain bike, quem sabe um campo de treino de golfe ou outras atrações na região). A importância do bem-estar, como destacado, continuará – possivelmente com novos retiros de bem-estar ou clínicas dedicadas instalando-se na região (semelhante ao modelo suíço de resorts de spa). Isso amplia o apelo da propriedade além dos entusiastas do esqui. Como observou um pesquisador da Knight Frank, saúde e bem-estar estão agora superando o esqui como o principal motivador de estilo de vida para compradores nos Alpes dmproperties.com. Portanto, propriedades que atendam a esse perfil (com instalações de spa, tranquilidade, conexão com a natureza) estarão em alta. Também podemos ver um nicho de mercado para chalés “climaticamente resilientes” – aqueles construídos com materiais sustentáveis, autossuficiência energética, etc., que não apenas cumprem as leis, mas estabelecem um padrão que compradores de luxo preocupados com o meio ambiente desejam.

Possíveis Restrições: Um fator a ser observado são os níveis de estoque – estão tão baixos que o volume de vendas pode cair simplesmente por falta de vendedores. Se os preços atingirem novas máximas, alguns proprietários podem decidir vender (trazendo, assim, oferta), mas igualmente muitos podem segurar, já que há poucos investimentos alternativos tão prazerosos quanto um chalé em Courchevel. Se os volumes de transação caírem, os índices de preços podem ficar menos estáveis (algumas grandes vendas atípicas podem distorcer as médias). No entanto, quaisquer quedas na atividade provavelmente refletem falta de oferta, não de demanda, o que significa que os preços tenderiam a se manter ou subir. Outra restrição pode ser regulatória: se, hipoteticamente, até 2028 a França decidisse impor restrições à propriedade estrangeira (não é esperado atualmente) ou novos impostos sobre imóveis de luxo, isso poderia moderar um pouco a demanda. Além disso, a mudança climática continua sendo um desafio abrangente – se eventos climáticos extremos encurtarem significativamente os invernos até o final da década, pode haver um efeito nas percepções (embora, como mencionado, a altitude de Courchevel proporcione uma margem de segurança, e a estação conta com produção de neve em larga escala). Até agora, as projeções de tendência sugerem neve adequada até a década de 2030 para resorts de alta altitude, mas é algo para ser monitorado no longo prazo.

Impacto da Candidatura para as Olimpíadas de Inverno de 2030: Em meados de 2025, há um forte impulso para que as Olimpíadas de Inverno de 2030 sejam realizadas na França (Alpes Franceses), possivelmente com eventos distribuídos entre diversas estações (após a Itália sediar em 2026). Se a França garantir oficialmente os Jogos de 2030 (decisão esperada por volta de 2026), é possível esperar um aumento de interesse entre 2027–2028, à medida que projetos de infraestrutura são concluídos e a atenção global se volta para os Alpes. As Olimpíadas costumam provocar um pico na demanda imobiliária nas regiões-sede – não só por parte de investidores antecipando aluguéis mais altos, mas também de indivíduos abastados querendo marcar presença e participar da animação do evento. Por exemplo, Cortina d’Ampezzo (Itália) viu os preços subirem fortemente após o anúncio como sede de 2026 ubs.com. Courchevel, já um centro de treinamento olímpico, seria indubitavelmente um local privilegiado para VIPs durante os Jogos, mesmo se os eventos acontecerem em outros lugares, devido à sua hospedagem de luxo e pista de pouso. Portanto, a preparação até 2030 pode adicionar alguns pontos percentuais extras de crescimento aos valores imobiliários de Courchevel além da tendência de base.

Perspectiva de Aluguéis: Os rendimentos de aluguel provavelmente continuarão modestos, mas as receitas de aluguel podem crescer à medida que as tarifas por noite sobem (em parte por causa da inflação, em parte devido à ampliação da oferta de luxo). Em 2028, um chalé de alto padrão pode cobrar €120 mil ou mais pela semana do Ano Novo, por exemplo. Se mais serviços forem incluídos (chef particular, etc.), os proprietários podem cobrar ainda mais. O mercado de aluguel de verão também amadurecerá ainda mais – podendo até dobrar de tamanho em relação ao atual se as tendências continuarem, melhorando um pouco os rendimentos anuais. A introdução de mais empresas profissionais de gestão de aluguéis (algumas com marcas de hospitalidade de luxo) também pode agilizar o processo de locação, facilitando para os proprietários rentabilizarem seus imóveis quando não estiverem em uso.

Conclusão – Visão 2028: Em 2028, Courchevel 1850 provavelmente continuará sendo o ápice do mercado imobiliário alpino francês, com preços atingindo novos recordes. Esperamos um crescimento saudável, embora mais moderado – sem sinal de queda, dados os fundamentos. O mercado imobiliário do resort será cada vez mais caracterizado por chalés de última geração, um cenário totalmente desenvolvido durante todo o ano e uma clientela vinda de todos os cantos do mundo. Ser proprietário em Courchevel continuará sendo tanto um símbolo de status quanto um investimento. Para investidores de alto patrimônio e compradores focados em lifestyle, o conselho permanece o mesmo: priorize localização privilegiada e qualidade, mantenha o ativo durante flutuações de mercado de curto prazo, e será recompensado com prazer e valorização financeira. Enquanto “neve” e “luxo” continuarem sendo atrativos, o mercado imobiliário de Courchevel 1850 deverá viver uma era dourada de 2026 a 2028 e além, sustentado pela oferta escassa, demanda contínua e o charme atemporal dos Alpes Franceses.

Fontes: Relatórios de Propriedade de Courchevel & Alpes Franceses investropa.com investropa.com investropa.com ubs.com; Análise do Mercado Alpino Knight Frank dmproperties.com dmproperties.com; Insights Investopedia/Investropa investropa.com investropa.com; Comentários de Investimento SnowOnly snowonly.com snowonly.com; Relatórios Vogue Business & Mídia voguebusiness.com businessinsider.com; Mansion Global & Observações de Agências Locais mansion-properties.com freespiritalpine.com.

Chalés – Ultra Luxo e Tradição Alpina: Chalés são a marca registrada do mercado imobiliário de Courchevel 1850, e as tendências recentes mostram compradores buscando luxo ultra-moderno, pronto para uso dentro da fachada tradicional do chalé. Muitas das propriedades mais cobiçadas são chalés recém-construídos ou recentemente reformados, que combinam exteriores alpinos autênticos (madeira envelhecida, pedra e telhados de chalé) com interiores contemporâneos. Compradores de alto padrão em 2025 priorizam chalés que possuam todas as comodidades imagináveis: piscinas internas ou spas, centros de bem-estar (sauna, hammam, academia), cinemas privativos, adegas, garagens aquecidas e acesso ski-in/ski-out diretamente para as pistas. Esses chalés completos, de padrão “cinco estrelas”, alcançam os maiores preços por m² e costumam ser vendidos rapidamente quando entram no mercado. Em contraste, chalés mais antigos que precisam de reforma frequentemente enfrentam uma certa dificuldade de precificação – recentemente tem havido “conflito entre o que os vendedores pedem e o que os compradores estão dispostos a oferecer” em chalés com uma ou duas décadas de uso e que não foram atualizados freespiritalpine.com. Os compradores pagam caro por casas em perfeito estado ou recém-construídas, mas se o interior de um chalé está datado ou suas instalações de bem-estar são insuficientes, eles agora esperam um desconto ou margem para negociação freespiritalpine.com. Essa tendência cria uma oportunidade: investidores dispostos a reformar uma propriedade antiga podem agregar valor substancial. No geral, o padrão para “chalé de luxo” em 2025 é muito elevado – design moderno alpino chique, recursos de casa inteligente com tecnologia e conforto de padrão hoteleiro são o normal no segmento principal de 1850.

Apartamentos – Novos Empreendimentos e Residências com Serviços: Enquanto os chalés ganham destaque, os apartamentos de luxo tornaram-se uma parte importante do cenário imobiliário de Courchevel, especialmente nas áreas 1650 (Moriond) e 1550 (Village), bem como residências ski-in/out em 1850. Nos últimos anos, surgiram projetos de apartamentos recém-construídos que atendem compradores em busca de uma combinação de luxo e praticidade. Por exemplo, empreendimentos como o Sundance Lodge e o Steamboat Lodge em Courchevel 1650 (com conclusão prevista para o final de 2025) oferecem instalações de hotel 5 estrelas – pense em serviços de concierge, piscinas, spas e restaurantes no local – embalados na posse privada de apartamentos freespiritalpine.com. Essas residências variam desde práticos apartamentos de 2 quartos “lock-up-and-leave” até espaçosas coberturas de 5–6 quartos que rivalizam com chalés em tamanho freespiritalpine.com. O conceito é oferecer uma alternativa ao chalé – todos os benefícios do estilo de vida, com menos dor de cabeça de manutenção. Esses imóveis têm sido bem recebidos: os compradores gostam da opção de ter seu apartamento totalmente gerenciado e até mesmo alugado quando não está em uso (alguns contam com programas de locação). Em termos de design, a tendência nos apartamentos é semelhante à dos chalés: uso de materiais locais de alta qualidade (vigas de madeira antiga, lareiras de pedra) combinados com interiores alpinos modernos e elegantes. Grandes janelas panorâmicas, pé-direito alto e espaços de convivência integrados que maximizam as vistas são comuns. Outra tendência é o “flex-space” em novos apartamentos – cômodos que podem servir como quartos extras, escritórios ou salas de mídia para se adaptar às necessidades dos proprietários (refletindo estadias mais longas e até períodos de trabalho remoto que os donos estão fazendo). Em Courchevel 1850, a oferta de apartamentos é limitada (o vilarejo é composto, na maior parte, por chalés e hotéis), mas onde existem apartamentos, normalmente estão em edifícios exclusivos no estilo chalé com apenas 4–10 unidades, mantendo um senso de privacidade e prestígio.

Tendências de Comodidades & Estilo de Vida: O “wellness” superando o esqui como prioridade é uma mudança notável nas tendências de propriedades alpinas dmproperties.com. Em Courchevel, isso é evidente na forma como chalés e apartamentos são equipados. Os compradores agora classificam instalações internas de bem-estar e uso durante o ano todo como extremamente importantes. Muitos chalés novos ou reformados incluem salas de spa, estúdios de yoga ou suítes de ginástica, reconhecendo que proprietários e hóspedes podem passar tanto tempo relaxando e se recuperando quanto esquiando. Os desenvolvedores também estão atentos à eficiência energética e tecnologia – instalando isolamento moderno, bombas de calor, janelas triplas, etc., tanto para cumprir as novas regulamentações quanto para atrair compradores de luxo mais conscientes do meio ambiente. Sistemas de automação residencial (controle de iluminação, aquecimento, segurança e até programação do aquecimento da sauna) são padrão nas melhores propriedades. Além disso, detalhes de design biofílico – integração de elementos naturais e maximização da luz natural e vistas para a montanha – são populares, alinhando-se com o tema do bem-estar.

No campo arquitetônico, Courchevel mantém códigos de design rigorosos para preservar seu charme de chalé, de modo que, externamente, a tendência é mais de evolução do que de revolução. Novos chalés ainda se parecem com os tradicionais (telhados inclinados, fachadas de madeira), mas são maiores e mais elaborados do que as cabanas rústicas de antigamente. Alguns dos mais novos “chalés” são, na verdade, verdadeiras mini-mansões (mais de 1.000 m²), mas cuidadosamente camufladas entre madeira e pedra. O influxo contínuo de varejo de luxo e gastronomia (com mais de 40 boutiques de grife e dezenas de locais de alta gastronomia em 1850 voguebusiness.com businessinsider.com) complementa a tendência do setor imobiliário – os proprietários hoje esperam um ecossistema de luxo completo. Em resumo, as tendências imobiliárias de 2025 em Courchevel 1850 enfatizam comodidades de bem-estar de alto nível, design alpino moderno e uma vida repleta de serviços (seja em chalés com equipe ou residências com serviços completos). O mercado está respondendo ao desejo dos compradores por um refúgio durante todo o ano que oferece muito mais do que apenas um lugar para dormir após esquiar.

Potencial de Valorização do Capital: O mercado imobiliário de Courchevel 1850 é frequentemente visto como um investimento blue-chip, oferecendo uma sólida preservação de capital e valorização no longo prazo, ao invés de ganhos especulativos rápidos. O histórico é impressionante – os valores dos imóveis nos Alpes Franceses subiram cerca de 30% em média desde 2020 (aproximadamente 5,5% ao ano) investropa.com investropa.com, e os resorts de alto padrão tiveram desempenho superior, especialmente no pós-pandemia. No caso de Courchevel, os preços nos últimos anos subiram acentuadamente (ex: +9% somente em 2024) investropa.com, estabelecendo novos patamares. Olhando para frente, embora o ritmo possa se moderar, especialistas preveem crescimento moderado de ~3–7% ao ano nos mercados alpinos até 2026 investropa.com. Para uma área ultraprime como a 1850, pode-se razoavelmente esperar valores no topo dessa faixa, salvo grandes turbulências. Isso implica que um chalé de €10 milhões hoje pode, organicamente, valorizar para cerca de €11–12 milhões em poucos anos, apenas pela valorização do mercado. Além disso, o desequilíbrio único entre oferta e demanda de Courchevel sugere que a região pode ver valorização acima da média – sempre que há um influxo de novos compradores de alto poder aquisitivo (provenientes, por exemplo, de mercados emergentes ou de uma economia forte), os preços têm espaço para subir devido à oferta fixa. Em essência, as perspectivas de crescimento de capital permanecem fortes, tornando a estratégia de comprar e segurar bastante recompensadora. Mesmo no longo prazo, os imóveis prime dos Alpes têm mostrado ganhos constantes (por exemplo, chalés de esqui considerados prime subiram cerca de 33% em valor desde 2008 em média, com o crescimento acelerando após 2020) investropa.com.

Rendimentos de Aluguel e Renda: Os investidores devem observar que os rendimentos de aluguel em Courchevel 1850 são relativamente baixos em termos percentuais, uma característica comum dos mercados de ultraluxo. Como os preços de compra são tão altos, a renda do aluguel, embora grande em termos absolutos, se traduz em um rendimento anual modesto. Os rendimentos líquidos típicos de aluguel giram em torno de 2–3% em resorts de destaque como Courchevel snowonly.com. Em comparação, áreas alpinas francesas menos badaladas podem render 4–4,5% líquidos snowonly.com, e a média nacional francesa de rendimento de aluguel (considerando todos os tipos de propriedades) gira em torno de 6% mansion-properties.com. Isso significa que o investidor em Courchevel geralmente prioriza a valorização do capital e o uso pessoal ao invés de altos retornos sobre o capital investido. Por exemplo, uma propriedade de €5 milhões pode render cerca de €200 mil por ano em aluguel bruto (se alugada em semanas de alta temporada), o que, após custos, pode ser ~€150 mil líquidos – cerca de 3% de rendimento. No entanto, o que esses números não mostram são as altas tarifas de locação e a possibilidade de compensar os custos de propriedade. Durante as semanas de pico do inverno (Ano Novo, férias escolares), as tarifas semanais de aluguel para os chalés de alto padrão podem exceder €80.000–€100.000 businessinsider.com. Até mesmo apartamentos menores e de alto padrão podem alcançar várias dezenas de milhares por semana na alta temporada. Se o proprietário estiver disposto a alugar seu imóvel por, digamos, 8–10 semanas no inverno e talvez algumas semanas no verão, ele pode cobrir uma parte significativa das despesas anuais (funcionários, manutenção, impostos) e até obter lucro, tudo isso enquanto ainda desfruta da propriedade pessoalmente por parte do ano.

Também vale lembrar que a demanda por ocupação é muito forte em Courchevel nas semanas em que os proprietários disponibilizam suas casas para aluguel. Especialistas em aluguel alpino relatam que chalés bem localizados podem alcançar taxas de ocupação de 70–90% durante o inverno (e até mesmo no verão) snowonly.com. O incentivo ao turismo o ano todo faz com que julho e agosto agora também contribuam de forma significativa para a renda de aluguel (embora a uma taxa inferior à do inverno). Assim, um proprietário experiente pode garantir uma ocupação quase total nas temporadas de alta e obter melhor rendimento efetivo. Algumas propriedades são gerenciadas por operadores de turismo de luxo ou agências de aluguel de chalés, o que pode facilitar esse processo.

Estratégias de Investimento & Oportunidades: Para investidores especificamente, existem alguns ângulos para maximizar os retornos em Courchevel:

Estratégias de Renovação: Como mencionado, chalés mais antigos em localizações A+ que precisam de modernização podem, às vezes, ser adquiridos com um leve desconto relativo. Investir em uma reforma de alto padrão (com maior eficiência energética, novas comodidades) não só aumenta significativamente o valor do imóvel, mas também sua rentabilidade. Dada a pressão regulatória por casas energeticamente eficientes, tais melhorias também protegem o investimento para o futuro.

Reembolso de IVA em Novas Construções: A França oferece um incentivo lucrativo para quem compra novos empreendimentos em zonas turísticas. Se você adquirir um imóvel novo e se comprometer a alugá-lo mobiliado com serviços tipo hotel (ex: limpeza, café da manhã) por algumas semanas, você tem direito a um reembolso de 20% do IVA sobre o valor de compra freespiritalpine.com. No contexto de Courchevel, 20% de uma compra de vários milhões de euros é substancial – um impulso instantâneo no patrimônio. Muitos compradores de apartamentos novos em Courchevel 1650, por exemplo, aproveitam esse esquema, financiando o IVA durante a construção e recuperando o valor após a compra ao aderir ao programa de aluguel. Isso melhora o retorno do investimento e o fluxo de caixa, tornando o rendimento do aluguel mais atrativo nos primeiros anos.

Modelos de Uso Compartilhado: Alguns investidores se associam a amigos ou familiares para co-propriedade de um chalé (informalmente ou via uma estrutura de LLC), dividindo o uso e os custos. Dado o alto preço, isso pode fazer sentido e, com uma programação cuidadosa, cada parte ainda pode aproveitar semanas de alta temporada. Há também uma tendência emergente de propriedade fracionada ou clubes privados em propriedades de luxo na neve, permitindo que investidores comprem “cotas” de um chalé ultraexclusivo (embora seja preciso cautela e clareza legal – é um conceito ainda novo).

Valor Comparativo em Áreas Menos Conhecidas: Embora Courchevel em si seja caro, investidores às vezes consideram comprar nas periferias de Courchevel (por exemplo, Courchevel Moriond/1650, Courchevel Village/1550, ou a vizinha La Tania). Estas áreas fazem parte do mesmo domínio de esqui e se beneficiam do prestígio de Courchevel, mas os preços dos imóveis podem ser menores. Por exemplo, vilarejos satélite nos Três Vales podem custar de 50% a 70% menos por m² do que em 1850 investropa.com investropa.com, e seus rendimentos de aluguel (4%+ líquidos) frequentemente superam os rendimentos das estações mais famosas snowonly.com. A desvantagem é uma valorização menor do capital e uma clientela diferente de aluguel, mas como uma “estratégia de investimento” alguns compradores optam por diversificar entre resorts principais e emergentes.

Regulamentos e Políticas Governamentais que Impactam o Mercado Imobiliário

Resort Faixa de Preço Típica Prime (€/m²) Crescimento Anual Recente de Preço Courchevel 1850 (FR) €14.333 – €33.200 investropa.com investropa.com (mais alto da França) +9% (2024) investropa.com (maior crescimento da França) Val d'Isère (FR) €16.100 – €30.000 investropa.com investropa.com (quase igual a Courchevel) +5–7% (2024) investropa.com (forte, mas menor que 1850) Megève (FR) ~€11.500 média (em torno de €10mil–€12mil+ para prime) investropa.com investropa.com +4–6% (2024) investropa.com (crescimento estável) Verbier (CH) ~€23.600 – €37.200+ ubs.com ubs.com (entre os melhores dos Alpes) ~+3,5% (2024)* dmproperties.com (média Alpina Suíça.crescimento)

