Boom imobiliar alpin: Perspectivele pieței imobiliare din Verbier pentru 2025

Situat în Alpii Elvețieni, Verbier a fost multă vreme sinonim cu schiul de lux și cu cabanele exclusiviste. Începând cu 2025, piața imobiliară din Verbier atinge noi cote, cu prețuri record și o cerere în continuă creștere. De fapt, Verbier a fost recent desemnat „Cea mai bună stațiune de schi din lume” (2022 World Ski Awards) heavenpublicity.co.uk, subliniind astfel atractivitatea sa la nivel global. Acest raport oferă o analiză cuprinzătoare a pieței imobiliare din Verbier pe segmentele rezidențial, comercial și de lux, precum și o perspectivă orientată spre viitor pentru 2025 și următorii ani. Sunt analizate tendințele cheie, profilurile cumpărătorilor, randamentele chiriilor, proiectele de infrastructură și schimbările legislative – cu comparații față de alte destinații alpine de top – pentru a oferi investitorilor și cumpărătorilor de locuințe informații utile și aplicabile.

Cuprins

Piața Rezidențială din Verbier – Tendințe de piață, niveluri de preț și ofertă de locuințe. Segmentul de Proprietăți de Lux – Chalet-uri emblematice, cerere la nivel ultra-premium și previziuni. Piața Imobiliară Comercială & de Ospitalitate – Spații comerciale, hoteluri și facilități de stațiune. Tendințe de Piață & Prognoze de Preț (2025–2028) – Performanța recentă și perspectivele de viitor. Cumpărători & Investitori: Demografie și Motivații – Cine cumpără și de ce. Perspective privind Piața Chiriilor – Modele sezoniere de cerere și randamente ale chiriilor. Proiecte de Infrastructură & Dezvoltare – Noi instalații de cablu, facilități și modernizări ale stațiunii. Mediul Legal & de Reglementare – Legi, taxe și schimbări cu impact asupra investițiilor. Verbier vs. Alte Stațiuni Alpine – Cum se compară Verbier cu St. Moritz, Zermatt etc. Concluzie & Perspective – Rezumatul constatărilor și așteptări pentru perioada următoare.

Haideți să descoperim dinamica pieței imobiliare din Verbier și să vedem ce ne rezervă viitorul pentru această faimoasă stațiune alpină.

Piața Rezidențială din Verbier

Piațadin Verbier a fost pe o traiectorie ascendentă abruptă, alimentată de oferta redusă și cererea globală. Din 2020, prețurile pentru casele de vacanță elvețiene (precum cele din Verbier) au crescut cu peste– cu aproximativ 10 puncte procentuale mai mult decât creșterea pieței imobiliare elvețiene în general ubs.com . În Verbier însăși, valorile locuințelor au crescut cu aproximativ, inversând o scădere anterioară și stabilind noi recorduri ubs.com . Până la începutul anului 2025, un apartament sau un chalet de înaltă calitate în Verbier costă cel puțin, o creștere de aproximativ 2,8% de la an la an ubs.com ubs.com . Acest lucru face din Verbier una dintre cele mai scumpe piețe alpine, fiind depășită în Elveția doar de St. Moritz ubs.com . Pentru proprietățile ultra-premium din cele mai bune locații ale stațiunii Verbier, prețurile ajung în mod obișnuit la– iar în câteva cazuri excepționale au depășit chiar și șase cifre pe metru pătrat ubs.com

Oferta este extrem de restrânsă. Legea locuințelor secundare „Lex Weber” din 2012 (implementată în 2016) a plafonat construcția de locuințe secundare la 20% din stocul de locuințe în zonele turistice, oprind efectiv construcția de noi case de vacanță în locuri precum Verbier care au depășit de mult plafonul ubs.com knightfrank.com. Ca rezultat, stocul de locuințe a scăzut – până în 2024, numărul de case alpine de vânzare era cu 40% mai mic decât în 2019 alpinepropintel.com. Doar aproximativ 1,5–2% din totalul stocului de locuințe din stațiunile montane elvețiene este, la orice moment, pe piață alpinepropintel.com. Oferta de locuințe listate în Verbier scade frecvent sub această medie deja scăzută, ceea ce creează o competiție intensă pentru chalet-urile de dorit. Când un apartament de calitate ajunge pe piață, de multe ori urmează o cursă de oferte (existând cazuri în care proprietățile se vând peste prețul cerut) – o tendință descrisă chiar ca revenirea supra-ofertei în piața de tip micro din Verbier countrylife.co.uk countrylife.co.uk.

Stocul de locuințe din Verbier variază de la chalet-uri și apartamente mai vechi din anii ’70 (multe potrivite pentru renovări luxoase) până la câteva dezvoltări noi care au apucat să fie construite înainte de interdicție. Apartamentele noi sunt extrem de rare. Cumpărătorii care preferă unități moderne „la cheie” au foarte puține opțiuni, ceea ce crește și mai mult prețurile pentru orice proiect nou sau listare complet renovată countrylife.co.uk. Multe dintre chalet-urile existente în zonele de top (Sonalon, Les Esserts, Le Rouge, etc.) au beneficiat de investiții semnificative pentru îmbunătățiri la standarde ultra-înaltă countrylife.co.uk. Per ansamblu, sectorul rezidențial din Verbier se caracterizează prin cerere ridicată vs. ofertă limitată, asigurând că, chiar dacă piața se stabilizează după boom-ul din pandemie, prețurile rămân ridicate.

Stațiune (Canton) Preț mediu (CHF/m²) Modificare preț 2024 Repere de piață Verbier (VS) 22.100 ubs.com +2,8% a/a ubs.com Cerere globală; ofertă limitată (limitarea Lex Weber) St. Moritz (GR) 22.300 ubs.com +4,0% a/a ubs.com Piață de lux ultra-premium; patrimoniu Zermatt (VS) 20.900 ubs.com +5,5% a/a ubs.com Stațiune emblematică fără mașini; creștere recentă puternică Gstaad (BE) 20.600 <a href=”https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/life-goals/real-estate/ubs-alpine-property-focus/_jcr_content/root/contentarea/mainpar/toplevelgrid_9059155/col_1/table_copy.1351711619.file/dGFibGVUZXh0PS9jb250ZW50L2RhbS9hc3NldHMvd20vZ2xvYmFsL2Npby9kb2MvYWxwaW5lLXByb3BlcnR5LWZvY3VzL3N3aXNzLWFwZi1lbi0yMDI1LnB+3,0% a/a ubs.com Sat exclusiv; altitudine mai mică, atractiv tot timpul anului Andermatt (UR) 20.200 ubs.com –3,3% a/a ubs.com Stațiune emergentă; ofertă nouă (străinii exceptați de la Lex Koller)

Sursa: UBS Alpine Property Focus 2025 ubs.com ubs.com.Prețurile sunt pentru locuințe de vacanță de „înaltă calitate” în T1 2025.Abrevieri cantoane: VS = Valais, GR = Graubünden, BE = Berna, UR = Uri.

Instantaneu al prețurilor (T1 2025): Prețul mediu din Verbier (~CHF 22k/m²) se situează în vârful piețelor alpine. Pentru context, acesta este la același nivel cu St. Moritz (CHF 22,3k/m²) și mai mare decât Zermatt (~CHF 20,9k) sau Gstaad (~CHF 20,6k) ubs.com. Tabelul de mai jos evidențiază Verbier și rivali selectați:

Notabil, piața rezidențială din Verbier este puternic influențată de cumpărători de case de vacanță mai degrabă decât de rezidenții locali permanenți. Multe proprietăți sunt cabane sezoniere folosite pentru vacanțe sau venituri din chirii, mai degrabă decât locuințe ocupate permanent. (Satele Le Châble și Bruson, situate mai jos pe munte, oferă mai multe locuințe principale și o accesibilitate relativă, asigurând totodată accesul la zona de schi Verbier heavenpublicity.co.uk.) În Verbier propriu-zis, combinația dintre prestigiu, construcțiile noi limitate și o bază de cumpărători internațională sugerează că prețurile rezidențiale vor rămâne reziliente. Chiar dacă creșterea explozivă din 2020–2022 s-a temperat, dezechilibrul fundamental dintre cererea ridicată și oferta scăzută continuă să susțină valorile locuințelor din Verbier.

Segmentul de proprietăți de lux

Segmentul de lux în Verbier merită o atenție specială, deoarece reprezintă unele dintre cele mai exclusive proprietăți imobiliare din Alpi. Acestea includ cabane de mai multe milioane de franci în locații premium (adesea cu acces direct la pârtiile de schi, facilități extinse și priveliști panoramice). Verbier are una dintre cele mai mari selecții de „cabane trofeu” din Elveția, ceea ce îl transformă într-un magnet pentru cumpărătorii cu averi extrem de mari countrylife.co.uk. În ultimii ani, vânzările ultra-premium din Verbier au stabilit recorduri – de exemplu, unele proprietăți s-au vândut cu mult peste 30 de milioane CHF, iar prețurile pe metru pătrat de peste 35.000 CHF sunt acum „la ordinea zilei” pentru casele de top ubs.com.

Tendințe post-pandemice: În timpul boom-ului pandemiei (2020–2022), locuințele alpine de lux au înregistrat creșteri fără precedent ale prețurilor (piața generală din Verbier a crescut cu ~10% doar în 2022) jamesedition.com. Prin contrast, 2023 și 2024 au adus o ușoară răcire a acestui segment. Potrivit UBS, prețurile imobiliarelor de lux din Elveția au crescut doar cu 2% în 2023, după un salt de 10% în 2022 jamesedition.com. Această răcire a fost influențată de un franc elvețian mai puternic, rate ipotecare mai ridicate și o economie globală în slăbire – factori care au făcut ca cabanele elvețiene de lux să fie puțin mai puțin accesibile sau atractive pe termen scurt jamesedition.com jamesedition.com. În Verbier, observatorii au remarcat că interesul cumpărătorilor a încetinit începând din a doua jumătate a anului 2022, iar unele proprietăți high-end au înregistrat chiar corecții modeste de preț sau posibilitate de negociere spre finalul lui 2023 alpinepropintel.com alpinepropintel.com.

Totuși, această moderare a creșterii este văzută de mulți ca o stabilizare sănătoasă, nu ca o scădere. Cumpărătorii cu lichidități sunt încă numeroși, iar segmentul de top al pieței rămâne rezistent. Experții din industrie prezic că proprietățile de peste CHF 10 milioane își vor menține valoarea și vor continua să atragă interes, în timp ce cele în jur de CHF 5 milioane ar putea fi afectate mai mult de costurile de finanțare jamesedition.com jamesedition.com. În Verbier, un aflux de noi miliardari și multi-milionari (numărul miliardarilor din Elveția a crescut cu 10% anul trecut) asigură un flux constant de potențiali cumpărători de proprietăți de lux jamesedition.com.

Profilul cumpărătorului: Cumpărătorii de chaleturi de lux din Verbier reprezintă un amestec internațional de persoane cu avere netă ultra-înaltă (UHNWI) – adesea antreprenori, profesioniști din domeniul financiar sau celebrități – care prioritizează stilul de viață și exclusivitatea. Străinii joacă un rol major (mai multe despre demografia cumpărătorilor într-o secțiune ulterioară), deși și elita elvețiană este activă. Mulți dintre acești cumpărători sunt cumpărători cash sau au un orizont pe termen lung, ceea ce înseamnă că sunt mai puțin sensibili la modificările rapide ale ratelor dobânzilor alpinepropintel.com. În timpul pandemiei, unii cumpărători de lux au fost motivați de atracția retragerilor alpine ca locuri sigure și refugii private. Astăzi, motivațiile includ investiții familiale cu caracter de moștenire (transmiterea unui chalet din generație în generație), diversificarea portofoliului și bucuria oferită de renumita scenă de schi și socială din Verbier.

Merită menționat un ușor factor de frânare pentru segmentul de lux: întărirea reînnoită a francului elvețian. Un franc puternic face proprietățile elvețiene mai scumpe pentru cumpărătorii cu valută străină; analiștii UBS avertizează că aprecierea continuă a francului ar putea tempera cererea pentru cele mai scumpe locuințe din Verbier, redirecționând potențial unii cumpărători către locații alpine „mai ieftine” ubs.com ubs.com. Pentru moment, însă, prestigiul Verbier și stocul limitat de chaleturi de top mențin presiunea ascendentă asupra valorilor. Chiar și semnalele unei piețe a cumpărătorului (vânzări mai lente, ajustări minore de preț) sunt în mare parte limitate la proprietățile din segmentul mediu, în timp ce proprietățile cu adevărat luxoase rămân extrem de râvnite.

Imobiliare Comerciale & de Ospitalitate

Privind spre viitor, se așteaptă ca sectorul de lux din Verbier să rămână. Creșterea prețurilor ar putea fi moderată în următorii câțiva ani, însă– mai ales pe măsură ce noi „bijuterii” renovate apar pe piață. Un exemplu este recenta lansare a Chalet No.14, un fost chalet privat care funcționează acum ca un hotel/chalet ultra-luxos boutique, demonstrând apetitul continuu pentru opulență pe piața imobiliară din Verbier (cu tarifele pe noapte și evaluările de vânzare reflectând segmentul de vârf) newhotels.guide telegraph.co.uk . În concluzie, proprietățile de lux din Verbier sunt poziționate ca o investiție cu valoare pe termen lung:

Dincolo de chalet-uri și apartamente, peisajul imobiliar din Verbier include un sector comercial modest, dar important – respectiv spații comerciale, restaurante/baruri, hoteluri și alte proprietăți legate de turism. Ca stațiune montană de schi, sectorul imobiliar comercial din Verbier este strâns legat de industria ospitalității și economia turistică.

Retail și gastronomie: Centrul satului Verbier găzduiește buticuri de lux, magazine de schi, baruri après-ski și restaurante rafinate, multe dintre acestea ocupând spații comerciale la nivelul străzii. Cererea pentru spații comerciale cu expunere bună în Verbier este puternică în sezoanele de vârf de iarnă și vară, pe măsură ce brandurile de lux și afacerile locale concurează pentru clienții turiști. Chiriile pentru spațiile comerciale bine poziționate tind să fie ridicate (comparabile cu străzile principale din orașele mici) având în vedere clientela înstărită și traficul pietonal accentuat pe timpul iernii. Totuși, piața comercială este de dimensiuni foarte mici; există puține spații, iar fluctuația este scăzută. Proprietarii locali de magazine dețin adesea contracte de închiriere pe termen lung, iar când un spațiu devine disponibil pentru închiriere sau vânzare, este rapid ocupat, uneori chiar de operatori de ospitalitate care se extind. O tendință recentă constă în faptul că afacerile existente achiziționează chalet-uri sau apartamente pentru a le transforma în locuințe pentru angajați sau spații de depozitare, din cauza lipsei acute de locuințe pentru muncitorii sezonieri knightfrank.com. Acest fapt indică modul în care până și sectorul rezidențial se intersectează cu nevoile comerciale în Verbier – angajatorii investesc în proprietăți pentru a-și asigura locuințe pentru forța de muncă, practic pentru că lipsa chiriilor amenință buna lor funcționare.

Hoteluri și stațiuni: Oferta hotelieră din Verbier variază de la pensiuni cochete la proprietăți de cinci stele. Notabil, Hotelul W Verbier (deschis în 2013) a pus Verbier pe harta ospitalității de lux de brand și a fost constant clasat printre cele mai bune hoteluri de schi din lume. W, alături de hoteluri boutique de design precum Experimental Chalet, stimulează competiția pe segmentul de cazare de lux worldskiawards.com cntraveller.com. Rata de ocupare a hotelurilor din Verbier a fost foarte bună de la pandemie încoace – 2022 și 2023 au marcat o revenire puternică a turismului de schi. În vârful sezonului de iarnă, hotelurile funcționează adesea aproape de capacitatea maximă, permițând tarifelor premium la camere. Operatorii au extins sezonul (deschizând mai devreme iarna și promovând activitățile estivale) pentru a maximiza gradul de utilizare; de exemplu, instalațiile de transport pe cablu din Verbier urmăresc acum să fie deschise de la începutul lunii decembrie până la sfârșitul lunii aprilie seeverbier.com, ceea ce aduce beneficii gradului de ocupare a hotelurilor.

Există câteva noi dezvoltări de ospitalitate în desfășurare care vor îmbunătăți profilul imobiliar comercial al Verbier. Una dintre ele este reconversia Chalet Carlsberg de pe pârtie în „L’Inkontro”, un concept modern de bar/restaurant alpin, finalizat pentru sezonul 2023/24 heavenpublicity.co.uk heavenpublicity.co.uk. În apropiere, la La Tzoumaz (legată de Verbier prin instalațiile pe cablu), un restaurant de succes „Papill’on” s-a extins în 2024 prin adăugarea unui mic hotel boutique cu 9 camere heavenpublicity.co.uk – un semn că și satele din jur investesc pentru a atrage cererea suplimentară. În satul Verbier, noi cafenele și spații hibride (precum Le Koti în Le Châble, ce combină cafenea, pub și bistro) se deschid pentru a deservi turiștii și rezidenții pe tot parcursul anului heavenpublicity.co.uk. Deși aceste proiecte individuale sunt relativ mici, împreună indică o scenă de ospitalitate vibrantă aflată într-o continuă evoluție. Investitorii interesați de proprietăți comerciale în Verbier vizează adesea achiziții sau redezvoltări hoteliere, însă oportunitățile sunt rare – cele mai multe hoteluri sunt de familie sau se află deja sub dețineri investiționale pe termen lung. Când un hotel ajunge pe piață, interesul este ridicat, adesea din partea unor grupuri internaționale de ospitalitate sau fonduri imobiliare, ceea ce reflectă încrederea în fundamentele turismului din Verbier.

Infrastructura ca Active Comerciale: Un alt aspect al sectorului imobiliar comercial din Verbier este infrastructura de schi (lifturi etc.), care este operată de Téléverbier. Deși nu este „imobiliare” în sensul tradițional, lifturile și îmbunătățirile aduse domeniului schiabil au un impact semnificativ asupra valorii tuturor proprietăților din Verbier. În 2022, operatorul global de stațiuni de schi, Vail Resorts, a atras atenția presei după ce a achiziționat o participație în operațiunile de schi din Andermatt, ceea ce a stârnit speculații că jucători mari ar putea viza și alte stațiuni elvețiene mansionglobal.com. Compania de lifturi din Verbier a declarat însă că nu este în negocieri și că stațiunea nu este de vânzare vaildaily.com. Totuși, acest interes subliniază cât de valoroasă este infrastructura Verbier ca activ în sine. Investițiile continue ale Téléverbier (vezi secțiunea următoare despre lifturile noi) reprezintă practic o investiție în atractivitatea imobiliară generală a destinației.

În concluzie, sectorul imobiliar comercial din Verbier este mic, dar în plină dezvoltare, susținut de popularitatea stațiunii. Spațiile de retail și restaurantele au prețuri ridicate, iar hotelurile se bucură de o cerere puternică și de creșterea vizitatorilor pe tot parcursul anului. Sinergia dintre turism și valoarea proprietăților este clară – pe măsură ce atractivitatea Verbier pentru schiori și turiști crește, proprietățile comerciale care deservesc acești vizitatori devin mai profitabile, ceea ce susține interesul investitorilor. Deși datele privind nivelul chiriilor comerciale și randamentele nu sunt larg publicate, dovezile anecdotice sugerează un grad scăzut de neocupare și chirii stabile sau în creștere în locațiile premium, indicând o piață favorabilă proprietarilor. Potențialii investitori în imobiliarele comerciale din Verbier trebuie să țină cont de oferta limitată și de complexitatea reglementărilor (hotelurile pot fi supuse unor restricții stricte de zonare și licențiere). Per ansamblu, piața comercială condusă de ospitalitate din Verbier completează sectorul rezidențial prin consolidarea ecosistemului de lux al stațiunii.

Tendințe ale pieței & Previziuni de preț (2025–2028)

După o creștere extraordinară a valorii proprietăților în perioada 2020–2022, piața imobiliară din Verbier intră într-o fază de creștere normalizată. În 2024, prețurile locuințelor de vacanță din Elveția au crescut în medie cu aproximativ 4%, ceea ce este sănătos, dar mai redus față de salturile anuale de 6–10% din cei doi ani anteriori ubs.com jamesedition.com. Verbier a înregistrat specific o creștere de aproximativ 3% în 2024 (T1 2025 vs T1 2024) ubs.com. Pentru 2025, analiștii se așteaptă la o apreciere suplimentară a prețurilor, dar într-un ritm și mai moderat ubs.com. Echipa imobiliară UBS preconizează că prețurile locuințelor alpine vor crește din nou în 2025, dar mai lent decât în 2024 ubs.com — ceea ce probabil înseamnă o creștere modestă de o singură cifră (în jur de 2–3%). Această perspectivă temperată reflectă o piață ajunsă la un platou ridicat, unde sustenabilitatea are prioritate în fața freneziei.

Principalii factori care influențează prognoza pentru 2025–2028 includ:

Ratele dobânzilor și finanțarea: Peisajul ipotecar al Elveției s-a schimbat în 2023–2024, banca centrală majorând dobânzile de la minimele istorice. Totuși, până la jumătatea anului 2025, rata de politică monetară a Băncii Naționale a Elveției era de doar 0,25%, iar așteptările erau ca dobânzile să rămână scăzute sau chiar să scadă ușor până în 2026 investropa.com. Finanțarea ieftină (și recent scăderea ratelor la ipoteci) face ca deținerea de proprietăți să fie mai atractivă față de închiriere investropa.com investropa.com, susținând astfel cererea. Cu toate acestea, costurile mai ridicate ale creditelor față de acum doi ani au redus bugetele unor cumpărători marginali, în special pe segmentul de piață mediu. Cei mai mulți cumpărători din Verbier au un grad redus de îndatorare (mulți plătesc numerar sau depun peste 50% avans), așa că dobânzile nu sunt atât de critice aici ca pe piețele urbane, dar tot contează pentru sentimentul general. Perspectiva unor rate stabile sau chiar mai mici în 2025–2027 este un factor pozitiv pentru creșterea prețurilor, deși creșterea va fi modestă.

Peisajul ipotecar al Elveției s-a schimbat în 2023–2024, banca centrală majorând dobânzile de la minimele istorice. Totuși, până la jumătatea anului 2025, rata de politică monetară a Băncii Naționale a Elveției era de doar 0,25%, iar așteptările erau ca dobânzile să rămână scăzute sau chiar să scadă ușor până în 2026 investropa.com. Finanțarea ieftină (și recent scăderea ratelor la ipoteci) face ca deținerea de proprietăți să fie mai atractivă față de închiriere investropa.com investropa.com, susținând astfel cererea. Cu toate acestea, costurile mai ridicate ale creditelor față de acum doi ani au redus bugetele unor cumpărători marginali, în special pe segmentul de piață mediu. (mulți plătesc numerar sau depun peste 50% avans), așa că dobânzile nu sunt atât de critice aici ca pe piețele urbane, dar tot contează pentru sentimentul general. Perspectiva unor rate stabile sau chiar mai mici în 2025–2027 este un factor pozitiv pentru creșterea prețurilor, deși creșterea va fi modestă. Climatul economic global: Ciclul imobiliarelor de lux este legat de prosperitatea celor bogați. Dacă piețele de acțiuni și profiturile corporative evoluează bine, mai mult capital se orientează către locuințe de vacanță. Anul trecut a adus o anumită volatilitate pe piețele globale, dar 2025 a adus, până acum, o îmbunătățire a încrederii investitorilor. Totuși, incertitudinea economică (inflație, tensiuni geopolitice) ar putea crea obstacole. Proprietățile din Verbier sunt adesea considerate un ”adăpost sigur” , având în vedere stabilitatea Elveției. În perioadele de turbulență globală, cererea pentru proprietăți elvețiene poate crește, investitorii căutând depozite de valoare stabile. Astfel, o creștere globală moderată cu episoade de volatilitate (perspectiva consensuală) ar putea, paradoxal, să susțină atractivitatea Verbier ca investiție sigură.

Ciclul imobiliarelor de lux este legat de prosperitatea celor bogați. Dacă piețele de acțiuni și profiturile corporative evoluează bine, mai mult capital se orientează către locuințe de vacanță. Anul trecut a adus o anumită volatilitate pe piețele globale, dar 2025 a adus, până acum, o îmbunătățire a încrederii investitorilor. Totuși, incertitudinea economică (inflație, tensiuni geopolitice) ar putea crea obstacole. Proprietățile din Verbier sunt adesea considerate un , având în vedere stabilitatea Elveției. În perioadele de turbulență globală, cererea pentru proprietăți elvețiene poate crește, investitorii căutând depozite de valoare stabile. Astfel, o creștere globală moderată cu episoade de volatilitate (perspectiva consensuală) ar putea, paradoxal, să susțină atractivitatea Verbier ca investiție sigură. Demografie – Valul baby boomerilor: Un factor interesant al cererii este cohorta numeroasă de baby boomeri prosperi (acum în vârstă de 50-70 de ani) care intră în perioada de pensionare sau semi-pensionare. Mulți își valorifică afacerile sau rolurile executive, deținând o avere semnificativă și sunt dornici să investească în proprietăți pentru stilul de viață. UBS observă că acești boomeri înstăriți au fost o forță motrice ce a împins piața locuințelor de vacanță în sus în ultimii ani ubs.com. Întrebarea este dacă această tendință va continua. Este probabil ca ea să persiste până la sfârșitul anilor 2020, deoarece această generație prioritizează cheltuielile pe retrageri de familie și stiluri de viață sănătoase în aer liber. Verbier, cu combinația sa de aventură și lux, este alegerea ideală. Atâta timp cât această categorie demografică (din Europa, UK, SUA) rămâne financiar solidă, va susține cererea pentru refugii alpine. Acesta este un avantaj structural pe termen mediu.

Un factor interesant al cererii este cohorta numeroasă de baby boomeri prosperi (acum în vârstă de 50-70 de ani) care intră în perioada de pensionare sau semi-pensionare. Mulți își valorifică afacerile sau rolurile executive, deținând o avere semnificativă și sunt dornici să investească în proprietăți pentru stilul de viață. UBS observă că acești boomeri înstăriți au fost o forță motrice ce a împins piața locuințelor de vacanță în sus în ultimii ani ubs.com. Întrebarea este dacă această tendință va continua. Este probabil ca ea să persiste până la sfârșitul anilor 2020, deoarece această generație prioritizează cheltuielile pe retrageri de familie și stiluri de viață sănătoase în aer liber. Verbier, cu combinația sa de aventură și lux, este alegerea ideală. Atâta timp cât această categorie demografică (din Europa, UK, SUA) rămâne financiar solidă, va susține cererea pentru refugii alpine. Acesta este un pe termen mediu. Dinamicile ofertei și construcțiilor noi: Se așteaptă ca oferta să rămână restricționată. Chiar dacă o modificare legislativă recentă (valabilă din octombrie 2024) a relaxat ușor limitele privind construcția de locuințe secundare – permițând extinderea unor apartamente vechi existente cu 30%, chiar dacă astfel se creează unități noi ubs.com – aceasta nu reprezintă o schimbare majoră pe termen scurt. S-ar putea traduce prin apariția câtorva apartamente sau subdivizări de chaleturi noi pe piața din Verbier în următorii ani, dar nu suficient pentru a atenua deficitul. Construcțiile noi în Verbier se vor limita în mare parte la proiecte deja aprobate și la reamenajarea structurilor vechi (practic, nu există teren neconstruit disponibil pentru dezvoltări mari din cauza zonării și plafonului pentru locuințe secundare). Prin urmare, orice creștere a ofertei va fi marginală și insuficientă pentru a satisface cererea robustă. Această situație presupune presiune ascendentă continuă asupra prețurilor. După cum remarcă un raport, de la trecerea Inițiativei privind Locuințele Secundare, construcțiile alpine „aproape au stagnat”, astfel că chiar și o mică creștere acum (încurajată de relaxarea din 2024) doar previne stagnarea totală fără a depăși cererea ubs.com.

Luând în considerare acești factori, prognoza de preț pentru Verbier până în 2028 este prudent optimistă. Estimăm o creștere anuală a valorii capitalului în intervalul 3–5% pentru următorii câțiva ani investropa.com investropa.com. Aceasta presupune lipsa unei recesiuni economice severe. De asemenea, presupune că modificările legislative sugerate (discutate mai târziu) nu vor restricționa semnificativ achizițiile de către străini. Un scenariu de plafonare a prețurilor sau o corecție minoră ar putea apărea dacă, de exemplu, Elveția înăsprește brusc regulile de cumpărare sau dacă o recesiune globală afectează activele de lux. Însă, în absența acestor factori declanșatori, scenariul de bază este aprecierea constantă. Susținând această tendință, previziunile Julius Baer pentru proprietățile elvețiene în 2024 au notat o creștere a activității tranzacționale la sfârșitul lui 2024 și „o creștere suplimentară așteptată pentru 2025” investropa.com, semnalând că orice stagnare post-COVID a fost de scurtă durată.

Este important de menționat că, chiar dacă creșterea prețurilor este moderată, nivelurile prețurilor sunt prognozate să rămână ridicate. Există puține dovezi care să sugereze că evaluările din Verbier vor scădea semnificativ – pragul minim este susținut de oferta limitată și de proprietarii înstăriți care, în general, nu sunt forțați să vândă. De fapt, mulți proprietari ar prefera să păstreze sau să închirieze cabanele decât să le vândă pe o piață slabă, ceea ce contribuie la o rată de tranzacționare redusă. Alpine Property Intelligence (o firmă de consultanță imobiliară pentru proprietăți la schi) anticipează un scenariu de “tranzacții puține, prețuri care scad ușor [în unele cazuri], și oportunități mai bune pentru cumpărători” pe termen scurt alpinepropintel.com alpinepropintel.com. În practică, acest lucru înseamnă mai multe negocieri la nivel individual decât o scădere generală a prețurilor.

În rezumat, se anticipează stabilitate și creștere modestă pe piața imobiliară din Verbier în perioada 2025–2028. Boom-ul a fost înlocuit de o aterizare mai lină la un nivel ridicat. Pentru investitori, acest lucru implică faptul că randamentele din chirii și aprecierea pe termen lung – mai degrabă decât câștigurile rapide – vor fi principalele beneficii în anii următori. Iar pentru cumpărători, înseamnă că deși prețurile sunt puțin probabil să “scadă spectaculos,” ritmul de creștere este mai blând, oferind o fereastră pentru a intra pe piață cu mai puțină agitație decât la vârful din 2021.

Cumpărători & Investitori: Demografie și Motivații

Una dintre caracteristicile definitorii ale orașului Verbier este baza sa cosmopolită de cumpărători. Spre deosebire de unele zone de schi dominate de proprietari autohtoni, piața locuințelor de vacanță din Verbier este internațională prin natura sa ubs.com. Așadar, cine cumpără și de ce?

Naționalități și Demografice: Istoric, cumpărătorii britanici au avut o relație specială cu Verbier – atât de mult încât stațiunea a primit supranume precum „Sloane Square pe Pârtii” cu referire la elita londoneză care făcea din Verbier terenul lor de joacă de iarnă thegentlemansjournal.com. Chiar și astăzi, cumpărătorii din Marea Britanie rămân proeminenți (deși Brexitul și fluctuațiile valutare au adus anumite provocări). Un raport Savills din 2014 a numit Verbier „prima alegere pentru mulți cumpărători britanici” și barometrul cererii britanice pentru Alpi countrylife.co.uk. În ultimii ani, mixul s-a diversificat: cumpărători înstăriți din Europa de Vest (Belgia, Franța, Germania, Scandinavia), Statele Unite și, din ce în ce mai mult, Orientul Mijlociu și Asia s-au arătat interesați de proprietăți alpine elvețiene. Mulți străini sunt atrași de stabilitatea, siguranța și prestigiul Elveției, pe lângă schi. Desigur, cumpărătorii elvețieni înșiși sunt activi, în special familiile mai înstărite din Geneva sau alte orașe care își doresc o reședință de vacanță în Valais. În dezvoltări precum Andermatt (care permite în mod unic cumpărarea nelimitată de către străini), aproximativ jumătate dintre cumpărători au fost elvețieni, iar restul internaționali mansionglobal.com. Este probabil ca Verbier să aibă o pondere chiar mai mare de cumpărători străini, având în vedere reputația sa și faptul că străinii pot cumpăra acolo (cu permise).

Potrivit unei analize de piață, cele mai populare regiuni elvețiene printre cumpărătorii străini înstăriți în 2024 au fost Valais (unde se află Verbier), Ticino, Vaud, Grisons și Bern – practic regiunile alpine și lacustre jamesedition.com. Dintre stațiunile specifice, Verbier, St. Moritz și Gstaad generează cel mai mare interes din partea cumpărătorilor străini jamesedition.com. Acest lucru este în concordanță cu statutul lui Verbier ca stațiune de talie mondială. În esență, achiziționarea unei locuințe în Verbier este adesea văzută ca o intrare într-un club internațional exclusivist.

Investitor vs. Cumpărător orientat spre stilul de viață: Cumpărătorii din Verbier au, de obicei, o motivație hibridă – parte investiție, parte stil de viață. Foarte puțini sunt speculatori puri sau flippers. Imobiliarele din Verbier sunt adesea o investiție pe termen lung (orizont de peste 10 ani) și o achiziție din pasiune alpinepropintel.com. După cum remarcă Alpine Property Intelligence, casele la munte sunt „adesea rodul unei aspirații pe termen lung” și nu sunt determinate de profituri pe termen scurt alpinepropintel.com. Cumpărătorii planifică, în general, să folosească proprietatea pentru vacanțe de familie (sau chiar semi-pensionare în viitor), așteptându-se totodată ca aceasta să se aprecieze în timp. Faptul că nivelul împrumuturilor este, de obicei, redus înseamnă că proprietarii nu sunt forțați să închirieze sau să vândă – pot păstra proprietatea pe parcursul ciclurilor de piață, ceea ce contribuie la stabilitate alpinepropintel.com.

Motivații: Mai mulți factori îi determină pe oameni să investească în imobiliarele din Verbier:

Stil de viață și recreere: În esență, cumpărătorii sunt fascinați de schiatul de clasă mondială din Verbier (410 km de pârtii în 4 Vallées) și de atmosfera vibrantă de après-ski heavenpublicity.co.uk. Deținerea unui chalet aici este un bun de stil de viață, oferind aventură alpină iarna și o multitudine de activități estivale (drumeții, ciclism, festivaluri) în extra-sezon schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Este un loc unde „legende, membri ai familiei regale și vedete pop” se amestecă cu pasionați de sport heavenpublicity.co.uk – practic o combinație de farmec și autenticitate montană pe care puține stațiuni o pot egala. Mulți cumpărători menționează dorința de a avea un refugiu de familie unde să creeze amintiri între generații.

În esență, cumpărătorii sunt fascinați de heavenpublicity.co.uk. Deținerea unui chalet aici este un bun de stil de viață, oferind aventură alpină iarna și o multitudine de activități estivale (drumeții, ciclism, festivaluri) în extra-sezon schraner-verbier.ch schraner-verbier.ch. Este un loc unde „legende, membri ai familiei regale și vedete pop” se amestecă cu pasionați de sport heavenpublicity.co.uk – practic o combinație de farmec și autenticitate montană pe care puține stațiuni o pot egala. Mulți cumpărători menționează dorința de a avea un refugiu de familie unde să creeze amintiri între generații. Potențial de venituri din închiriere: Deși nu este, de obicei, motivul principal, posibilitatea de a genera venituri din închirierea proprietății atunci când proprietarul nu o folosește este un avantaj semnificativ. Chiriile săptămânale în sezonul de vârf în Verbier se numără printre cele mai ridicate din Alpi, ceea ce poate compensa costurile de deținere (mai multe despre acest aspect în secțiunea dedicată închirierii). Pentru unii investitori, mai ales cei care nu plănuiesc să stea în Verbier tot sezonul, randamentul din chirii face parte din ecuație – transformând proprietatea într-un activ aducător de venituri, nu doar într-o a doua locuință inactivă.

Deși nu este, de obicei, motivul principal, posibilitatea de a genera venituri din închirierea proprietății atunci când proprietarul nu o folosește este un avantaj semnificativ. Chiriile săptămânale în sezonul de vârf în Verbier se numără printre cele mai ridicate din Alpi, ceea ce poate compensa costurile de deținere (mai multe despre acest aspect în secțiunea dedicată închirierii). Pentru unii investitori, mai ales cei care nu plănuiesc să stea în Verbier tot sezonul, face parte din ecuație – transformând proprietatea într-un activ aducător de venituri, nu doar într-o a doua locuință inactivă. Investiție de refugiu sigur: Neutralitatea politică a Elveției, moneda puternică și sistemul legal solid oferă confort investitorilor internaționali. Deținerea unei proprietăți în Elveția este văzută ca o metodă sigură de păstrare a averii. Spre deosebire de multe alte țări, Elveția nu are un istoric acut de prăbușiri imobiliare, iar puterea francului aduce adesea un câștig valutar pe lângă orice profit din proprietăți. În plus, secretul bancar elvețian (istoric) și discreția atrag persoanele care caută confidențialitate. În vremuri incerte, un chalet în Verbier poate fi perceput ca un activ de refugiu tangibil. De remarcat că Elveția nu are niciun impozit punitiv pe averea imobiliară, așa cum se întâmplă în alte țări alpine – de exemplu, Franța impune un impozit anual pe avuția imobiliară pentru proprietățile peste ~€1,3 milion , ceea ce poate fi costisitor pentru proprietarii de chalets de peste €5M mansionglobal.com. Elveția nu are un impozit național echivalent pe avuția imobiliară mansionglobal.com, ceea ce o face mai prietenoasă cu investitorii din punct de vedere fiscal.

Neutralitatea politică a Elveției, moneda puternică și sistemul legal solid oferă confort investitorilor internaționali. Deținerea unei proprietăți în Elveția este văzută ca o metodă sigură de păstrare a averii. Spre deosebire de multe alte țări, Elveția nu are un istoric acut de prăbușiri imobiliare, iar puterea francului aduce adesea un câștig valutar pe lângă orice profit din proprietăți. În plus, secretul bancar elvețian (istoric) și discreția atrag persoanele care caută confidențialitate. În vremuri incerte, un chalet în Verbier poate fi perceput ca un activ de refugiu tangibil. De remarcat că Elveția nu are niciun impozit punitiv pe averea imobiliară, așa cum se întâmplă în alte țări alpine – de exemplu, , ceea ce poate fi costisitor pentru proprietarii de chalets de peste €5M mansionglobal.com. Elveția nu are un impozit național echivalent pe avuția imobiliară mansionglobal.com, ceea ce o face mai prietenoasă cu investitorii din punct de vedere fiscal. Exclusivitate și prestigiu: Există un motivator intangibil, dar real: deținerea unei locuințe în Verbier conferă statut. Să poți permite o proprietate în această stațiune renumită sugerează că ai „reuşit”. Acest factor de prestigiu nu ar trebui subestimat – similar cu deținerea unei proprietăți în St. Tropez sau Manhattan, există un anumit farmec social. Viața socială vibrantă din Verbier (inclusiv evenimente precum Festivalul de Muzică Verbier și petrecerile de Revelion pline de vedete) adaugă la farmecul zonei. Unii cumpărători pur și simplu se îndrăgostesc de Verbier după o vizită și aspiră ulterior să devină parte din comunitate.

Există un motivator intangibil, dar real: deținerea unei locuințe în Verbier conferă statut. Să poți permite o proprietate în această stațiune renumită sugerează că ai „reuşit”. Acest factor de prestigiu nu ar trebui subestimat – similar cu deținerea unei proprietăți în St. Tropez sau Manhattan, există un anumit farmec social. Viața socială vibrantă din Verbier (inclusiv evenimente precum Festivalul de Muzică Verbier și petrecerile de Revelion pline de vedete) adaugă la farmecul zonei. Unii cumpărători pur și simplu se îndrăgostesc de Verbier după o vizită și aspiră ulterior să devină parte din comunitate. Climat și atractivitate pe tot parcursul anului: Interesant, în ciuda îngrijorărilor legate de schimbările climatice, stațiunile aflate la altitudine, precum Verbier, sunt considerate mai sigure pentru viitor pentru schi. Zona de schi a stațiunii Verbier ajunge până la 3.300 m (ghețarul Mont Fort), ceea ce îi permite un sezon lung și fiabil heavenpublicity.co.uk. Conform cercetărilor Savills, Verbier este considerată una dintre cele mai reziliente stațiuni în fața schimbărilor climatice (datorită altitudinii și investițiilor în producerea zăpezii artificiale) savills.co.uk. Cumpărătorii au siguranța că locuința lor de vacanță la schi va avea valoare chiar și după decenii, spre deosebire de stațiunile aflate la altitudine mică, care pot avea sezoane mai scurte. Mai mult, Verbier s-a dezvoltat mult ca stațiune cu două sezoane – turismul de vară este în creștere, cu activități și infrastructură care atrag vizitatori și în afara sezonului de iarnă schraner-verbier.ch. Această atractivitate mai largă întărește rațiunea investiției, deoarece proprietatea poate fi folosită (sau închiriată) în orice anotimp.

În ceea ce privește vârsta și profilul, cumpărătorii variază de la 30 la 70 de ani. Cumpărătorii mai tineri (30-40 de ani, adesea antreprenori sau profesioniști în domeniul finanțelor) pot fi atrași de faimoasa viață de noapte și provocările off-piste din Verbier, în timp ce cumpărătorii mai în vârstă (50-60 de ani, poate proaspăt pensionați sau aproape de pensionare) ar putea prioritiza confortul, wellness-ul și aspectele prietenoase pentru familie. Mulți cumpărători sunt familii – care achiziționează cu intenția de a avea un loc unde copiii și nepoții să se poată aduna. Vedem de asemenea și transferuri de avere între generații, unde un chalet este cumpărat ca un bun de moștenire. Investitorii corporativi sunt mai puțin obișnuiți pe piața rezidențială alpină (dat fiind restricțiile Lex Koller privind deținerea de proprietăți de către companiile străine), deși ocazional proprietățile sunt achiziționate prin structuri corporative pentru discreție sau planificare fiscală.

Comportamentul investitorilor: Odată ce dețin, proprietarii de imobiliare din Verbier tind să păstreze activele pe termen lung. Nu este neobișnuit ca chalet-urile să rămână în aceeași familie timp de zeci de ani. Aceasta contribuie la o ofertă mică de revânzare. Când apar schimbări, acestea pot fi determinate de evenimente importante din viață (de exemplu, proprietarul nu mai poate schia din cauza vârstei sau se mută din motive personale), nu de momentul pieței. Această ofertă oarecum inelastică înseamnă că valorile sunt izolate de fluctuațiile pe termen scurt. Mai mult, deoarece proprietarii sunt adesea persoane cu averi ridicate care nu sunt supraîndatorate, vânzările sub presiune sunt rare chiar și în perioadele de declin economic.

În concluzie, demografia cumpărătorilor din Verbier este una bogată, internațională și orientată spre stilul de viață, cu o mentalitate sofisticată de investiție. Aceștia sunt atrași de mixul unic de sport, viață socială și stabilitate pe care Verbier îl oferă. Motivațiile lor combină plăcerea personală cu păstrarea averii pe termen lung. Înțelegerea acestei psihologii este esențială: explică de ce piața imobiliară din Verbier poate comanda prețuri atât de ridicate și rămâne relativ lichidă – există o valoare emoțională și strategică profundă atribuită acestor proprietăți alpine, care depășește simpla cărămidă și mortar.

Perspective asupra Pieței de Închirieri

Piața de închirieri din Verbier este o parte integrantă a scenei imobiliare, deoarece mulți proprietari își închiriază proprietățile și mulți vizitatori caută chalet-uri/apartamente pe termen scurt. Dinamica închirierilor în Verbier este foarte sezonieră, urmând calendarul de schi și vârfurile de turism din timpul verii.

Cerere sezonieră: Iernile în Verbier aduc un aflux de schiori din decembrie până în aprilie. Perioada de vârf pentru închiriere (“sweet spot”) este de aproximativ 20 de săptămâni în sezonul de schi (de la începutul lunii decembrie până la Paște), când cererea este cea mai mare și tarifele săptămânale cresc knightfrank.com knightfrank.com. Acestea includ perioada Crăciunului/Revelionului, sfârșitul lunii ianuarie, februarie (mai ales vacanțele școlare) și din martie până la Paște – perioade în care cabanele premium pot fi rezervate complet la prețuri maxime. Pe lângă aceste săptămâni de iarnă, Verbier se bucură acum și de un sezon solid de vară: aproximativ 10 săptămâni de cerere de închiriere în afara iernii, în special în iulie și august, când Alpii atrag drumeți, bicicliști montani și participanți la festivaluri knightfrank.com. În total, o proprietate din Verbier poate atinge aproximativ 30 de săptămâni de ocupare pe an, ceea ce reprezintă o creștere remarcabilă față de sezonul tradițional de doar 10–15 săptămâni dedicat doar schiului de acum un deceniu knightfrank.com. Această creștere reflectă succesul stațiunii în promovarea turismului și evenimentelor pe tot parcursul anului.

În perioadele de extrasezon (primăvara, după ce se închid teleschiurile, și în perioada liniștită de toamnă târzie), cererea scade considerabil, iar multe proprietăți rămân neocupate sau au chirii mult reduse. Proprietarii pricepuți folosesc aceste perioade fie pentru lucrări de întreținere, fie pentru uz personal. Însă, important de menționat, tarifele din sezonul de vârf sunt suficient de profitabile încât, chiar și cu anumite perioade neocupate, randamentul anual rămâne atractiv.

Tarife de închiriere și randamente: Tarifele de închiriere din Verbier se numără printre cele mai ridicate din Alpi. Un chalet de lux în Verbier poate atinge zeci de mii de franci pe săptămână în sezon de vârf, în funcție de dimensiune și facilități (chalet-urile cu servicii de catering și personal pot fi chiar mai scumpe). De exemplu, un apartament cu 3 dormitoare, bine poziționat, se poate închiria cu CHF 5.000–7.000 pe săptămână în sezon de vârf, în timp ce un chalet mare, independent, poate ajunge la CHF 15.000–25.000+ pe săptămână de Revelion. Tarifele săptămânale de vară sunt mai mici, la aproximativ 50–70% din nivelul sezonului de iarnă, deși evenimentele speciale (cum ar fi săptămânile de festivaluri de muzică clasică) le pot crește.

În ansamblu, randamentele din chirii în Verbier sunt solide, dar nu extraordinare – acest lucru este tipic pentru imobiliarele de top din stațiuni (unde valorile de capital sunt foarte mari în raport cu chiriile). Potrivit analiștilor de proprietăți alpine, proprietățile de schi din Elveția înregistrează în medie puțin sub 4% randament net din chirie pe an alpinepropintel.com. Knight Frank observă, de asemenea, că un randament brut din chirie de aproximativ 4% este realizabil în majoritatea stațiunilor alpine knightfrank.com. În cazul Verbier, randamentele tind spre limita inferioară a acestui interval pentru un chalet ultra-premium (deoarece prețurile de achiziție sunt atât de ridicate). Pentru apartamentele cu preț mai moderat care se închiriază totuși bine, randamentele pot fi puțin mai ridicate. De exemplu, Knight Frank a oferit un scenariu: un chalet de 1 milion € în Chamonix (comparabil, în unele privințe, cu zona medie de piață a Verbier) ar putea produce venituri brute de 80.000 € pe 30 de săptămâni de închiriere, aducând 40.000 € net înainte de taxe (adică 4% randament net) knightfrank.com. Putem extrapola că o proprietate de 2 milioane CHF în Verbier ar putea produce, poate, circa 100.000 CHF/an și un venit net de aproximativ 50.000 CHF după cheltuieli, ceea ce se încadrează în acea marjă de ~4%. Chaleturile ultra-luxoase ar putea genera un procent mai mic (poate 2–3%) deoarece venitul lor din chirii, deși uriaș în termeni absoluți, este mai mic în raport cu prețul lor de achiziție de mai multe milioane.

Este important să clarificăm randamentul brut vs. randamentul net: Randamentul brut reprezintă simplu chiria împărțită la prețul de achiziție. Randamentul net scade costurile – iar închirierea proprietăților alpine presupune costuri: taxe de administrare, curățenie, întreținere (deszăpezire etc.), asigurare, posibil plata unor credite și comisioane pentru agenții. Proprietarii din Verbier contractează adesea agenții locale sau servicii de concierge pentru gestionarea închirierilor, care pot percepe 15–20% din veniturile din chirii. După toate cheltuielile, un randament brut de 4% poate scădea la ~2.5–3% net pentru proprietar. Raportul Alpine Property Intelligence face referire la “puțin sub 4% net” în medie, ceea ce sugerează că o exploatare eficientă poate acoperi într-adevăr majoritatea costurilor și poate aduce totuși un mic profit alpinepropintel.com. În plus, prețurile la chirii au crescut cu aproximativ 10% din 2019 în Alpii elvețieni alpinepropintel.com, datorită cererii post-COVID, ceea ce a îmbunătățit marginal randamentele (deși a crescut și prețurile de achiziție, menținând în general randamentele sub control).

Reglementări privind închirierea: Elveția este destul de permisivă în ceea ce privește închirierile de vacanță. Nu există restricții la nivel național privind numărul de nopți în care o a doua locuință poate fi închiriată (spre deosebire de unele orașe care limitează numărul de nopți pe Airbnb) knightfrank.com. În Verbier, proprietarii sunt liberi să utilizeze platforme precum Airbnb, Booking.com sau agenții locale de chalet pentru a-și închiria proprietățile pe termen scurt. O excepție: dacă proprietatea a fost cumpărată printr-un program care solicita închirierea (unele dezvoltări noi clasifică unitățile ca „proprietăți de investiții” pentru a ocoli limitele privind a doua locuință), atunci proprietarul ar putea fi obligat să o închirieze un anumit număr de săptămâni. Dar, în general, în Verbier, închirierea este la discreția proprietarului. Comunitățile de proprietari (de exemplu, asociația de locatari a unui bloc de apartamente) ar putea, teoretic, să stabilească reguli privind închirierile pe termen scurt, dar acest lucru se face de la caz la caz și nu este o practică obișnuită knightfrank.com.

Profilul și comportamentul chiriașilor: Chiriașii pe timp de iarnă în Verbier includ turiști săptămânali la schi – familii, grupuri de prieteni, retrageri corporatiste – adesea din Marea Britanie, Europa sau chiar mai departe. Ei vin pentru pârtiile faimoase și viața de noapte. Mulți sunt vizitatori fideli care pot închiria în fiecare an în aceeași perioadă. Chiriașii din timpul verii pot fi drumeți, bicicliști montani sau participanți la evenimente (cum ar fi publicul Festivalului Verbier sau participanți la curse de ciclism). Prezența unei piețe de închiriere puternice este o altă atracție pentru investitorii imobiliari: este relativ ușor să găsești chiriași în Verbier în perioadele de vârf, având în vedere popularitatea stațiunii.

Un efect interesant al crizei locuințelor este faptul că afacerile locale și personalul sezonier se confruntă cu dificultăți în a găsi cazare. Unii angajatori închiriază sau cumpără proprietăți pentru a caza personalul (după cum a fost menționat anterior) knightfrank.com. Această cerere pentru cazarea personalului se aplică în principal unităților mai accesibile din Le Châble sau zonele înconjurătoare, însă indică o piață de închirieri restrictivă chiar și dincolo de cererea turistică. Dacă deții un apartament mic în Verbier/Le Châble, ai putea avea opțiunea să îl închiriezi sezonier localnicilor sau lucrătorilor (de exemplu, o închiriere de iarnă de 4 luni unui instructor de schi), uneori la prețuri mai mici decât cele turistice săptămânale, dar pentru o perioadă mai îndelungată și garantată.

Sezonalitatea tarifelor: După cum era de așteptat, tarifele de închiriere fluctuează masiv în funcție de sezon. Cercetările UBS au evidențiat că stațiunile precum Verbier și Zermatt au variații uriașe între prețurile de închiriere din sezonul de schi și cele din timpul verii, reflectând prima pe zonele de schi de top alpinepropintel.com. Aceasta înseamnă că un proprietar nu poate pur și simplu să împartă venitul anual la 12 pentru a obține o medie lunară – în schimb, va câștiga cea mai mare parte iarna, o sumă mai mică vara și foarte puțin în lunile de extra-sezon. Administrarea acestei sezonalități este esențială (de exemplu, ajustarea prețurilor și asigurarea faptului că proprietatea este promovată din timp pentru sezoanele de vârf).

Per ansamblu,și oferă un stimulent semnificativ proprietarilor să închirieze. Deși nimeni nu devine milionar doar din venitul din chirii obținut de la un singur chalet, aceste sume pot compensa considerabil costurile de întreținere și, în multe cazuri, chiar pot acoperi dobânda ipotecară. De exemplu, cu actualele rate scăzute la credite ipotecare (rate variabile/fixed elvețiene în jur de 2,5–3% în 2024 knightfrank.com knightfrank.com ), un randament net de peste 3% înseamnă că proprietatea poate fi aproape autofinanțată dacă este achiziționată cu efect de levier. Această dinamică – costuri de finanțare scăzute și chirii mari – face ca deținerea unei proprietăți (chiar și cu credit ipotecar) să fie tot mai atractivă comparativ cu simpla vizitare și închiriere. De fapt, la începutul anului 2025, datorită chiriilor în creștere și ratelor scăzute, deținerea unei locuințe în Elveția a ajuns deseori să fie mai ieftină anual decât închirierea uneia investropa.com jamesedition.com . În cazul Verbier, costul ridicat de a închiria un chalet pentru mai multe săptămâni ar putea fi investit în schimb în achiziția unuia, ceea ce motivează vizitatorii frecvenți să devină proprietari dacă au posibilitatea.

Exemplu: O familie care închiriază un chalet frumos pentru două săptămâni de vârf ar putea cheltui CHF 20.000 pe an. Această sumă ar putea plăti dobânda pentru un împrumut semnificativ sau ar putea contribui la echitatea deținute – o realizare care îi determină pe chiriașii fideli să achiziționeze propria locuință.

În concluzie, piața chiriilor din Verbier se caracterizează prin cerere sezonieră ridicată, prețuri premium și randamente de 3–4%. Sezonul de turism extins a crescut potențialul de ocupare. Deși piața favorizează în mod clar iarna, dezvoltarea activităților estivale face ca proprietarii să poată conta tot mai mult pe venituri pe tot parcursul anului. Investitorii trebuie totuși să ia în calcul perioadele fără chiriași și cheltuielile de administrare, însă, ținând cont de tendințele actuale, închirierea unei proprietăți în Verbier poate fi o afacere profitabilă și relativ „fără bătăi de cap” (mai ales cu ajutorul agențiilor profesionale de închirieri). Cererea puternică contribuie, de asemenea, la lichiditatea pieței de vânzări – potențialii cumpărători știu că pot închiria cu ușurință, ceea ce poate justifica prețul ridicat de achiziție.

Infrastructură și proiecte de dezvoltare

Investiția continuă în infrastructură și facilități este esențială pentru ca o stațiune precum Verbier să-și păstreze avantajul. Mai multe proiecte în derulare și planificate în Verbier și regiunea Val de Bagnes vizează îmbunătățirea conectivității, sustenabilității și experienței generale a vizitatorilor – toate acestea putând crește indirect valorile imobiliare prin sporirea atractivității stațiunii.

1. Noi instalații de teleschi și îmbunătățiri ale pârtiilor: Cel mai important proiect este construcția telecabinei Savoleyres Télémixte. Acest sistem de transport pe cablu mult așteptat va lega Verbier mai eficient de sectorul Savoleyres/La Tzoumaz. Este o combinație între telescaun și telegondolă (de aici Télémixte) și presupune două etape: Les Esserts către Savoleyres (nouă telegondolă cu 10 locuri) prevăzută să se deschidă în decembrie 2025, iar Savoleyres către La Tzoumaz (extinderea cu telescaun) până în decembrie 2026 heavenpublicity.co.uk. Lucrările au început în 2023, ceea ce indică un angajament serios în ciuda costurilor ridicate. Acest teleschi modern va îmbunătăți considerabil fluxul schiorilor și accesul, transformând ceea ce era odinioară o conexiune lentă într-una rapidă verbier4vallees.ch seeverbier.com. Pentru proprietari, în special cei din Savoleyres/Esserts, acesta este un avantaj – practic „apropie Verbier” și ar trebui să crească atractivitatea chalet-urilor de pe această parte a muntelui. De asemenea, sporește atractivitatea zonei La Tzoumaz (un sat mai liniștit de peste creastă) prin faptul că facilitează accesul la principala zonă de schi din Verbier, ceea ce poate crește valoarea proprietăților și acolo. În plus, Téléverbier are planificată o nouă instalație de telescaun cu 6 locuri pentru sezonul de iarnă 2026/27 într-o altă zonă a domeniului schiabil, cu începerea construcției în 2025 snowindustrynews.com. Modernizările continue ale instalațiilor de teleschi ca acestea asigură faptul că Verbier rămâne la standarde de top în ceea ce privește infrastructura de schi.

2. Reamenajarea Centrului Sportiv: Centrul sportiv indoor din Verbier (care includea o piscină și facilități) a suferit un incendiu în 2017, iar acum se depun eforturi majore pentru reconstrucția și reinventarea sa. Noul proiect Verbier Sports Centre a fost aprobat cu un buget estimativ de 69 milioane CHF valdebagnes.ch. Designul, confirmat la sfârșitul anului 2023, este ambițios – prevăzând o piscină semi-olimpică, bazine de agrement, un spa, un spațiu de joacă acvatică pentru copii (tobogane, etc.), o sală de sport mare cu săli modulare și un restaurant valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Este un complex multifuncțional destinat atât localnicilor, cât și turiștilor, având o viziune pe 30 de ani valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Lucrările de construcție sunt programate să înceapă în 2025, iar deschiderea este așteptată în 2028 valdebagnes.ch. Notabil este faptul că proiectul pune accent pe utilizarea materialelor locale (piatră și lemn) și pe sustenabilitate, aliniindu-se la ethos-ul Verbier de a îmbina nevoile moderne cu caracterul alpin valdebagnes.ch. Există chiar discuții privind adăugarea unui patinoar ca parte a complexului (aflat încă în dezbatere) valdebagnes.ch. Odată finalizat, acest centru sportiv va îmbunătăți considerabil experiența rezidenților și turiștilor din Verbier pe tot parcursul anului – oferind relaxare și recreere chiar și în zilele cu vreme nefavorabilă sau în extra-sezon. Pentru proprietari, reprezintă un atu: existența unor facilități de agrement de top în oraș crește atractivitatea Verbier ca loc de trai sau destinație de vacanță.

3. Modernizări ale centrului satului: Proiectul Place de l’Ermitage este o altă inițiativă menită să îmbunătățească calitatea vieții. Zona pieței centrale din Verbier (Place de l’Ermitage) este reproiectată cu o largă implicare publică pentru a crea un spațiu comunitar verde, versatil valdebagnes.ch valdebagnes.ch. Planurile prevăd mai mult spațiu verde (copaci, zone mlăștinoase alimentate de apa de ploaie), mobilier urban, un pavilion cu o sală multifuncțională și cafenea, precum și un spațiu flexibil pentru piețe, concerte sau chiar un patinoar de iarnă valdebagnes.ch. Un parcaj subteran pe trei niveluri (cu aproximativ 200 de locuri) va fi construit dedesubt, inteligent ascuns pentru a păstra estetica locului valdebagnes.ch. Lucrările pentru piață și parcare sunt programate să înceapă spre sfârșitul anului 2025. Scopul este de a oferi localității Verbier o adevărată inimă de sat, atractivă în toate anotimpurile – un loc unde atât localnicii, cât și turiștii să se adune, dincolo de telecabine și baruri. Acest tip de îmbunătățire urbană poate crește ușor valoarea proprietăților din apropiere și face, în general, Verbier mai plăcut de locuit și mai puțin aglomerat de mașini.

4. Mobilitate și durabilitate: Verbier pune accent pe transport și energie durabile în planurile sale de dezvoltare. Stațiunea recunoaște că cea mai mare amprentă de carbon provine de la vizitatorii care călătoresc spre stațiune heavenpublicity.co.uk. Din fericire, Verbier este una dintre cele mai ușor accesibile stațiuni mari cu transportul public – poți lua un tren din Geneva (sau chiar din Londra, via Eurostar și rețeaua feroviară elvețiană) direct până în Le Châble, apoi urci cu gondola până în Verbier heavenpublicity.co.uk. Existența acestei legături cu telecabina de la gara din vale este un mare avantaj și este promovată ca o cale mai ecologică de sosire (evitând traficul auto pe munte). În plus, zborurile directe către Sion (un oraș din Valais) și zborurile sezoniere către Geneva fac accesul convenabil pentru călători internaționali heavenpublicity.co.uk. În interiorul stațiunii, se fac demersuri pentru pietonalizarea unor străzi cheie: de exemplu, porțiuni din Rue de Médran (lângă principala telecabină) devin mai prietenoase pentru pietoni pentru a îmbunătăți atmosfera satului și a încuraja mersul pe jos/bicicleta valdebagnes.ch valdebagnes.ch. La nivel energetic, compania de transport pe cablu și facilitățile din Verbier investesc în surse de energie regenerabilă, zăpadă artificială eficientă energetic și o mai bună izolație pentru a reduce consumul de energie heavenpublicity.co.uk. Toate aceste eforturi se încadrează într-o temă a accesibilității și sustenabilității pe care stațiunea o consideră crucială pentru viitorul său heavenpublicity.co.uk.

5. Alte dezvoltări: În zona mai largă Val de Bagnes (municipalitatea care include Verbier), există inițiative culturale și turistice precum sala de degustare de vin „Kairos” din Bruson (deschisă într-un chalet renovat, oferind experiențe de degustare de vin și un apartament luxos cu 2 camere) heavenpublicity.co.uk. Deși mică, evidențiază tendința de diversificare a activităților turistice (turism culinar etc.). Notabilă este și gondola Bruson (deschisă în 2014) – nu este nouă, dar amintește că Verbier este conectat cu mai multe sate, iar aceste legături au fost îmbunătățite în ultimul deceniu. Integrarea Bruson prin gondolă a adăugat noi pârtii și opțiuni alternative de cazare, iar alte dezvoltări acolo (precum noi locuri de cazare sau activități) pot completa oferta principală a stațiunii Verbier.

Mediul legal & de reglementare

Privind spre viitor, comuna Verbier are uncare echilibrează creșterea cu păstrarea mediului valdebagnes.ch . Sunt conștienți de evitarea extinderii urbane a cabanelor pe versanții munților („salvarea stațiunilor de schi elvețiene de la extindere” a fost chiar și un subiect la un moment dat swissinfo.ch ). Aceasta înseamnă că dezvoltarea viitoare se va concentra pe densificare inteligentă și modernizarea infrastructurii în loc de construirea nelimitată de noi locuințe. Așadar, ne putem aștepta la investiții continue în lucruri precum transportul (posibil mai multe autobuze electrice sau chiar discuții privind un tunel sau îmbunătățirea drumului pentru a reduce aglomerația în weekendurile aglomerate) și facilități, în locul unor mari cartiere noi de locuințe.Toate aceste proiecte – instalații de transport pe cablu, facilități sportive, înfrumusețare, măsuri de sustenabilitate –. Pentru proprietarii actuali, acestea înseamnă un stil de viață îmbunătățit și, probabil, valori ale proprietăților crescute pe termen lung, pe măsură ce stațiunea rămâne competitivă cu destinațiile globale. Pentru potențialii cumpărători, acestea demonstrează că Verbier nu se mulțumește cu realizările sale; se îmbunătățește activ, reducând riscurile unei investiții imobiliare (orașul va rămâne vibrant și modern). De menționat este faptul că aceste investiții au loc chiar și în condițiile unor limite legale privind locuințele noi: comunitatea pune accent pe– modernizează ceea ce există pentru a atrage o clientelă de top, în loc să se extindă. Acest model tinde să favorizeze creșterea valorii proprietăților deoarece îmbunătățește constant experiența fără a adăuga semnificativ noi unități pe piață. În rezumat, planul de dezvoltare al Verbier este robust și bine direcționat. Până în 2025–2028, vom vedea o nouă conexiune rapidă cu telescaun, un centru emblematic de sport și wellness în construcție, un centru de sat mai verde și îmbunătățiri continue pentru sustenabilitate. Toate acestea mențin Verbier în topul stațiunilor alpine, ceea ce este promițător pentru menținerea elanului pe piața imobiliară.

Investiția în imobiliare elvețiene – mai ales ca străin – presupune navigarea într-un cadru legal și de reglementare complex. Verbier, fiind în Elveția, este supus atât legilor federale, cât și reglementărilor cantonale (Valais) care pot afecta dreptul de proprietate. În ultimii ani, precum și pentru viitor, există câțiva factori legali importanți și posibile modificări de care trebuie să țineți cont:

Renumita lege a Elveției care restricționează achizițiile imobiliare de către străini,, joacă un rol crucial pe piețele din stațiuni. Practic, străinii care nu sunt rezidenți au voie să cumpere doar anumite tipuri de proprietăți (de obicei case de vacanță în zone turistice desemnate) și adesea cu limite de suprafață (circa 200 m² de spațiu locuibil) investorsinproperty.com . Verbier este una dintre acele zone desemnate unde străinii pot cumpăra, dar trebuie să obțină autorizație cantonală și să se încadreze în cotele anuale de permise. De exemplu, Cantonul Valais (unde se află Verbier) emite un număr limitat de permise anual pentru cumpărătorii străini – acestea sunt deseori alocate rapid din cauza cererii mari. Procesul poate fi birocratic și este aplicat strict properstar.sg . Străinii nu pot cumpăra mai multe proprietăți; regula generală este o proprietate per nerezident. De asemenea, proprietatea este destinată uzului personal (închirierea pe termen scurt este permisă, dar nu se poate cumpăra exclusiv pentru speculații sub o firmă fără permisiune).De mulți ani, Lex Koller a fost restrictivă, dar stabilă.Începând cu martie 2025, Consiliul Federal Elvețian a anunțat planuri de a jacquemoudstanislas.ch . Acest lucru este destul de semnificativ. Propunerile (care urmează încă să fie elaborate în detaliu) includ măsuri precum: obligativitatea ca străinii domiciliați în Elveția să își vândă locuința dacă părăsesc țara (închiderea unei lacune care le permitea să o păstreze ca a doua locuință), interzicerea cumpărării de imobile comerciale pentru investiții de către străini (doar pentru uzul propriei afaceri), posibil încetarea excepției care permitea străinilor să cumpere acțiuni în companii imobiliare elvețiene și, critic, se jacquemoudstanislas.ch . Deși detaliile pentru casele de vacanță nu sunt încă stabilite, direcția este spre. Aceste modificări fac parte dintr-un demers politic de a aborda criza locuințelor și de a menține prețurile scăzute pentru localnici (o inițiativă legată chiar și de preocupări privind creșterea populației) jacquemoudstanislas.ch

Ce înseamnă acest lucru? Dacă va fi implementată, ar putea deveni mai dificil pentru nerezidenți să cumpere în locuri precum Verbier – poate cote de permis mai stricte sau condiții suplimentare. Totuși, procesul legislativ este lung și ar putea întâmpina rezistență jacquemoudstanislas.ch jacquemoudstanislas.ch. Un proiect de lege este așteptat la sfârșitul anului 2025, cu dezbateri în 2026. Între timp, simpla perspectivă a unor reguli mai stricte ar putea determina unii străini să “cumpere acum, nu mai târziu,” ceea ce ar crește cererea pe termen scurt. Pe de altă parte, incertitudinea ar putea determina pe unii să amâne. Proprietarii existenți străini nu ar fi obligați să vândă (cu excepția cazului în care beneficiau de excepția pentru reședința principală și se mutau, conform noii reguli). Însă, dacă s-ar introduce, de exemplu, o interdicție pentru aparthoteluri, aceasta ar putea limita noile modele de dezvoltare.

Deocamdată, nu au intrat în vigoare modificări imediate ale Legii Lex Koller investropa.com – status quo-ul se menține în 2025, ceea ce înseamnă că străinii pot continua să cumpere case de vacanță în Verbier conform regulilor actuale. Este pur și simplu o situație care trebuie urmărită. Dacă ești un investitor străin care ia în considerare Verbier, a fi la curent cu acest proces legislativ este important, deoarece acesta ar putea afecta drepturile tale sau lichiditatea activului tău în viitor.

Lex Weber (Legea privind a doua locuință): Adesea confundată cu Lex Koller, Inițiativa pentru A Doua Locuință (Lex Weber) este o altă reglementare-cheie. Aprobată de alegătorii elvețieni în 2012, interzice construirea de noi locuințe secundare în comunele unde acestea depășesc 20% din totalul locuințelor ffw.ch. Verbier (comuna Val de Bagnes) depășește cu mult această limită – se estimează că aproximativ 75% dintre proprietățile din Verbier sunt case de vacanță/secundare – astfel că din 2013 nu pot fi autorizate noi locuințe de vacanță pure. Au fost totuși exploatate unele excepții: de exemplu, dezvoltările aprobate înainte de 2012 au mers mai departe; anumite noi proiecte prevăd o “obligație de închiriere”, fiind desemnate ca hoteluri sau proprietăți de investiții, nu locuințe secundare pure countrylife.co.uk. De asemenea, aparthotelurile (unități vândute cumpărătorilor, dar închiriate de un operator) au fost o soluție în unele cazuri, deoarece sunt considerate cazare hotelieră.

Important, după cum am menționat mai devreme,. În ceea ce este denumit neoficial „Lex Candinas” (după politicianul care a propus-o), legea a fost revizuită pentru a permite extinderea clădirilor existente înainte de 2013 cu până la 30%, chiar dacă aceasta creează noi unități ubs.com . În practică, aceasta înseamnă că, dacă ai o clădire de apartamente mai veche în Verbier, poți adăuga o extindere sau apartamente suplimentare la mansardă etc., până la 30% mai multă suprafață utilă. Această măsură urmărește să crească marginal oferta fără a construi pe terenuri noi. Este posibil ca în următorii ani să apară pe piață câteva apartamente noi în Verbier, dar având în vedere constrângerile (doar clădirile de dinainte de 2012 și necesitatea obținerii autorizațiilor de construcție, pe care comuna le va controla atent), nu va inunda piața. Este mai probabil să îi ajute pe proprietarii locali să extindă sau să reamenajeze și, poate, să creeze câteva unități de închiriat. Un alt aspect al legii Weber este conversia: locuințele principale pot deveni reședințe secundare atunci când sunt vândute, lucru care s-a întâmplat și contribuie la stocul de case de vacanță (dar legea permitea deja acest lucru; noutatea este că unii oameni convertesc proprietățile și apoi le vând cu un preț cu 15–20% mai mare, deoarece unitățile eligibile pentru reședință secundară sunt mai scumpe alpinepropintel.com ).

Lex Weber va rămâne în vigoare, și în afară de modificarea de extindere cu 30%, nu se așteaptă o relaxare suplimentară. Dimpotrivă, organizațiile de mediu ar putea face presiuni pentru aplicare mai strictă, pentru a evita portițele legale. Pentru cumpărători, acest lucru înseamnă că oportunitățile de construcție nouă sunt foarte rare – practic, poți cumpăra în principal doar proprietăți existente în Verbier. De asemenea, investiția ta beneficiază de o ofertă limitată artificial (ceea ce e bine pentru valoare, dar înseamnă că dacă visul tău este un chalet nou, făcut la comandă, e aproape imposibil dacă nu înlocuiești unul vechi).

Taxe și Costuri: Elveția nu are o taxă unificată pentru transferul proprietății; aceasta variază în funcție de canton. În Valais, taxa de transfer al proprietății este, în general, de aproximativ 2,5% din prețul de achiziție (adesea împărțită între cumpărător și vânzător după obiceiul local). Taxele notariale și de înregistrare a proprietății adaugă poate ~0,3–0,5% fiecare properstar.sg. Astfel, costurile tranzacției pot totaliza ~3–4% în Verbier – mai puțin decât în multe alte țări, precum Franța sau Italia. Taxele anuale pe proprietate în Elveția sunt de asemenea modeste; unele comune percep o taxă anuală pe deținerea proprietății, dar în Valais aceasta nu este mare. Totuși, Elveția avea istoric o taxă pe „valoarea de închiriere imputată” pentru proprietari (proprietarii-ocupanți sunt taxați pe un venit teoretic de închiriere al locuinței lor). Există o schimbare majoră propusă aici: abolirea taxei pe valoarea de închiriere imputată pentru reședințele principale. Parlamentul elvețian lua în considerare această reformă (populară printre localnici), iar dacă va fi adoptată, ar putea veni cu compensații precum reducerea deductibilității dobânzii la credit ipotecar și posibil introducerea unei noi taxe pentru a doua locuință ubs.com. Această ultimă parte este crucială pentru proprietarii din Verbier: dacă se va implementa o taxă pentru a doua locuință, aceasta ar putea duce la costuri anuale mai mari pentru proprietarii de case de vacanță (posibil o suprataxă sau o taxă mai mare pe proprietate pentru reședințele neprincipale). Această idee este încă speculativă, dar a fost propusă ca o modalitate de a compensa veniturile pierdute prin eliminarea impozitului pe chiria imputată la locuințele principale ubs.com.

Reglementări și Impozite pentru Închiriere: Închirierea proprietății din Verbier te va supune impozitului pe venit din chirii în Elveția (impozite federale, cantonale, comunale). Proprietarii nerezidenți plătesc, de obicei, o taxă de reținere la sursă pe veniturile din chirii elvețiene, deși pot, adesea, să recupereze o parte din aceasta pe baza tratatelor cu țara de origine. În plus, se aplică o taxă turistică comunală pentru închirieri pe termen scurt – proprietarii trebuie de obicei să înregistreze și să plătească o mică sumă pe noapte sau o sumă forfetară anuală către biroul local de turism pentru fiecare proprietate închiriată. Este recomandat să ai un contabil elvețian care să se ocupe de aceste aspecte dacă închiriezi regulat.

Reglementări locale și autorizații: La fața locului, orice renovare sau extindere necesită autorizații locale. Autoritățile din Val de Bagnes au reputația de a fi stricte, dar corecte – scopul lor este să păstreze estetica alpină. De exemplu, există reguli privind stilul chalet-ului, tipurile de acoperiș etc. De asemenea, cumpărătorii trebuie să știe că terenurile agricole sau anumite zone protejate din jurul stațiunii Verbier nu pot fi dezvoltate deloc. Majoritatea proprietăților vândute sunt deja situate în zone de construcție, deci aceasta este o preocupare mai ales dacă cineva visează să cumpere un teren de pășune pentru a construi un nou chalet (ceea ce nu este posibil conform regulilor actuale).

Perspectivă comparativă: Comparativ cu alte țări alpine, mediul de reglementare al Elveției este cel mai restrictiv pentru cumpărătorii străini (Lex Koller) și pentru noile construcții (Lex Weber). Totuși, este și foarte stabil – schimbările apar lent (prin democrație directă sau mișcări prudente ale guvernului). Franța, în schimb, nu are restricții la nivel național pentru cumpărătorii străini sau pentru locuințele secundare, dar are taxe mai mari (după cum s-a menționat, taxă pe avere pentru imobiliare, taxe anuale mai ridicate etc.), iar unele zone impun limite pentru închirierea pe termen scurt în orașe. Austria interzice categoric cumpărarea de case de vacanță de către cetățeni non-UE în multe regiuni, iar cetățenii UE se confruntă, de asemenea, cu restricții locale. Astfel, Elveția este, într-un fel, dificilă, dar accesibilă pentru străini – dacă reușești să obții autorizația, poți deține o proprietate într-una dintre cele mai bune stațiuni din lume, cu titlu deplin și protecție legală solidă.

Încă un aspect de reglementare: așa-numita „Inițiativă pentru Viitor” a fost menționată în contextul imobiliarelor de lux, despre care se spune că a temperat segmentul ultra-exclusivist ubs.com. Aceasta se referă, probabil, la o inițiativă politică mai largă (posibil legată de sustenabilitate sau limitarea supra-dezvoltării pentru viitoarele generații). Detaliile depășesc scopul acestei prezentări, dar implicația este că sentimentul politic din Elveția manifestă grijă pentru a nu lăsa piața imobiliarelor de lux să scape de sub control dacă acest lucru ar afecta interesele locale. Ar putea conduce la standarde mai stricte de construcție privind mediul sau taxe mai mari pe locuințele de lux. Deocamdată, este mai mult un sentiment care adaugă un element de prudență.

Concluzie pentru investitori: Diligența pe partea juridică este vitală. Lucrați cu un notar sau avocat local când cumpărați în Verbier. Asigurați-vă că înțelegeți statutul autorizațiilor (proprietatea poate fi cumpărată de străini și este permisul disponibil?), orice obligații sau restricții de închiriere și implicațiile fiscale. Urmăriți evoluția reformei Lex Koller – chiar dacă încă nu este lege, semnalizează dorința Elveției de a păstra accesul la locuințe, ceea ce poate însemna restricții suplimentare pentru proprietarii străini pe viitor. Pozitiv este că sistemul juridic elvețian oferă siguranță deplină a titlului și o tradiție de respectare a dreptului de proprietate. Odată ce dețineți casa din Verbier, puteți avea încredere în stabilitatea dreptului de proprietate – reglementările pot restricționa accesul, dar odată intrat, activul este bine protejat într-o țară recunoscută pentru statul de drept.

Verbier vs. Alte stațiuni alpine

Cum se compară Verbier cu alte destinații alpine și elvețiene de top? În multe privințe, Verbier se află în elita superioară a stațiunilor de schi la nivel global, iar înțelegerea poziției sale relative poate clarifica alegerile de investiții.

Preturi și prestigiu: După cum am menționat anterior, Verbier este în prezent a doua cea mai scumpă piață imobiliară de schi din Alpi (imediat după St. Moritz) cu ~CHF 22.100/m² ubs.com. Acest lucru o plasează înaintea altor stațiuni elvețiene de elită precum Zermatt, Gstaad și Andermatt ubs.com. La nivel internațional, prețurile din Verbier rivalizează sau depășesc pe cele ale stațiunilor franceze celebre: de exemplu, Courchevel 1850 din Franța a înregistrat istoric prețuri între €20k–€30k pe m², similar cu segmentul superior din Verbier. Cabanele ultra-prime din Verbier (CHF 35k/m² sau mai mult) sunt comparabile cu luxul din Courchevel, Megève sau Val d’Isère pentru proprietăți de top. Stațiunile austriece și italiene în general sunt sub aceste prețuri (cu excepția, poate, a Kitzbühel, care are un segment de lux puternic, dar tot sub prețul pe m²). Astfel, Verbier se poziționează drept una dintre cele mai scumpe piețe de schi din lume, un reper al prestigiului său ubs.com.

Diferențe de profil ale cumpărătorilor: Cumpărătorii din Verbier sunt foarte internaționali, după cum am discutat. Compară asta cu St. Moritz – o stațiune cu o lungă istorie de glamour jet-set (gândește-te la aristocrația europeană și celebrități). St. Moritz atrage de asemenea mulți cumpărători străini (inclusiv un număr notabil de italieni, datorită proximității geografice, dar și germani, precum și UHNWIs globali). Este restricționat în mod similar de Lex Koller, dar are o cultură a luxului cu rădăcini adânci (de ex., Palace Hotel, polo pe zăpadă etc.). Zermatt, fiind fără mașini și situat puțin mai departe (accesibil doar cu trenul), atrage mult cumpărătorii elvețieni și germani, precum și pe cei fermecați în mod special de Matterhorn. Americanii preferă adesea Zermatt pentru statutul său iconic. Gstaad are, de obicei, o atmosferă mai discretă, de „old money”; are o altitudine mai joasă pentru schi, dar are atracție pe tot parcursul anului (faimoasele școli de vară, tenis etc.) și are mulți elvețieni bogați și câțiva străini (remarcabilă fiind o legătură istorică puternică cu regalitatea din Orientul Mijlociu, precum și cu britanicii). Andermatt este unic: este noul venit care a curtat agresiv cumpărătorii străini, exceptându-i de la Lex Koller mansionglobal.com mansionglobal.com. Drept rezultat, mixul de cumpărători din Andermatt este foarte global – jumătate elvețieni, jumătate străini din toată lumea mansionglobal.com. Andermatt are prețuri mai mici, dar acestea au crescut rapid (~7,7% creștere anuală în 10 ani) mansionglobal.com. Un cumpărător care dorește reguli de achiziție mai ușoare s-ar putea orienta spre Andermatt, dar trebuie să accepte că este o stațiune emergentă (un aspect de sat mai mic, nu la fel de animat ca Verbier deocamdată, deși se îmbunătățește datorită investiției Vail și a numeroaselor noi dezvoltări).

Domeniu de schi & Climat: Verbier se mândrește cu unul dintre cele mai mari domenii schiabile din Elveția (4 Vallées, 410 km de pârtie) heavenpublicity.co.uk. Acesta este comparabil cu zona Engadin din St. Moritz (aproximativ 350 km dacă se includ stațiunile din apropiere) și mai mare decât zonele fragmentate ale Gstaad. Zona de schi Zermatt (pe care o împarte cu Cervinia, Italia) este de asemenea uriașă (aproximativ 360 km) și are avantajul prezenței Matterhorn. În termeni de altitudine: cel mai înalt lift din Verbier ajunge la 3.330 m pe Mont Fort heavenpublicity.co.uk, oferindu-i o fiabilitate excelentă a zăpezii. Vârful din St. Moritz (Diavolezza) ajunge la ~3.000 m; Klein Matterhorn din Zermatt are 3.883 m (cele mai înalte instalații de transport pe cablu din Europa), astfel încât Zermatt oferă schi pe ghețar chiar și vara. Prin contrast, Gstaad atinge doar aproximativ 2.300 m – este în regulă în iernile bune, dar are provocări mai mari în anii calzi. Prin urmare, reziliența climatică este ridicată pentru Verbier, Zermatt, St. Moritz; moderată pentru celelalte. Acesta a devenit un punct de comparație cheie: stațiunile mai înalte, cu zăpadă sigură, sunt din ce în ce mai apreciate de cumpărători, motiv pentru care locuri precum Verbier și Zermatt au depășit în creșterea prețurilor stațiunile mai joase alpinepropintel.com.

Atractivitate pe tot parcursul anului: Toate stațiunile de top promovează turismul pe tot parcursul anului, dar unele au avantaje naturale. Verbier și-a construit un program puternic pentru sezonul de vară (de exemplu, găzduirea Festivalului Verbier de muzică clasică, atrăgând un public cultural internațional). Zermatt este spectaculos vara și atrage drumeți (vederea Matterhorn este un mare atuu). St. Moritz conduce probabil la capitolul atractivitate multi-sezonieră, cu activități precum navigație estivală pe lacuri, golf și evenimente precum maratonul de vară Engadin; este o destinație cu adevărat pe tot parcursul anului de peste un secol. Gstaad este, de asemenea, foarte activă pe tot anul, cu un festival de muzică celebru, evenimente ecvestre etc. și este, de fapt, la fel de mult un loc de societate de vară precum unul de iarnă. Andermatt dezvoltă golf și activități outdoor de vară, dar încă își câștigă renumele. În comparație, Verbier își păstrează poziția ca stațiune dual-sezon, atrăgând probabil o clientelă de vară mai tânără/aventuroasă (mountain biking, trail running) pe lângă evenimente exclusiviste. Cu cât anotimpurile sunt mai variate, cu atât potențialul de închiriere și utilizare pentru stilul de viață sunt mai bune.

Comunitate și atmosferă: Fiecare stațiune are o atmosferă distinctă. Verbier este adesea descrisă ca având o energie tânără și plină de distracție – este cunoscută pentru scena de petreceri après-ski (Farinet, Farm Club etc.) și pentru un amestec de oameni cu stare materială, dar sportivi. S-ar putea să vezi manageri de fonduri de investiții în echipament Patagonia, nu în blănuri formale. St. Moritz, în contrast, poate părea mai formal sau ostentativ de luxos – gândește-te la haine de blană, buticuri de designer și un calendar social consacrat (clientela sa este, în medie, mai în vârstă). Zermatt are un sat fermecător și un aer ceva mai relaxat, cu patrimoniu de alpinism (escalade ghidate etc.) combinat cu chalet-uri de lux; de asemenea, fiind fără mașini, este mai liniștit (nu auzi Lamborghinis turând la maximum, spre deosebire de St. Moritz sau Verbier). Gstaad promovează „urcă, încetinește” – ultralux, dar foarte discret și calm; celebritățile se ascund acolo fără atenție publică. Pentru investitori, aceste vibrații contează: dacă vrei venit din chirii, imaginea energică a Verbier ar putea atrage mai mulți chiriași săptămânali decât exclusivitatea liniștită a Gstaad, de exemplu.

Reglementări comparative: Străinii pot cumpăra în toate aceste stațiuni elvețiene conform excepțiilor Lex Koller (St. Moritz, Zermatt, Gstaad sunt toate în zone permise). Dar, interesant, unele locuri ca Wengen sau Mürren (în Bernese Oberland) nu permit circulația auto și au mai puține locuri disponibile pentru cumpărare de către străini; totuși, acestea sunt piețe mai mici. În afara Elveției, stațiunile din Franța (de exemplu, Val d’Isère, Courchevel, Méribel, Chamonix) nu au restricții de cumpărare în funcție de naționalitate, ceea ce uneori le face mai accesibile pentru investitori internaționali. Totuși, acele piețe vin cu alte provocări (impozit francez pe câștigurile de capital, alte legi privind moștenirea etc.). Restricțiile Elveției pot face ca piața să pară mai puțin fluidă, dar tocmai această restricție (stocul limitat de proprietăți deținute de străini) poate face ca stațiunile elvețiene să pară mai exclusive și poate menține valorile ridicate.

Tendințe de piață: În perioada pandemiei și post-pandemiei, toate piețele alpine premium au explodat. Un index Knight Frank a arătat că prețurile locuințelor de vacanță din stațiunile de schi din Franța și Elveția au crescut semnificativ între 2020–2022, multe stațiuni înregistrând creșteri anuale cu două cifre. De exemplu, Alpine Prop Intel nota creșteri de 7–9% în stațiunile elvețiene în 2022 și similar în locuri precum Val d’Isère alpinepropintel.com. Acum, se observă o răcire generală în toți Alpii. Stațiunile din Franța au avut, de asemenea, o creștere mai lentă sau o stabilizare în 2023/24 și o ofertă crescută în unele zone (Franța nu are legea Weber, așa că dezvoltatorii au construit destul de mult pentru a profita de cerere – de exemplu, proiecte noi în Megève sau Val d’Isère). Restricțiile de construcție din Elveția au însemnat o ofertă nouă mai mică, ceea ce ar putea susține o creștere mai bună a prețurilor. Pe de altă parte, moneda mai puternică a Elveției a făcut ca locuințele să fie mai scumpe în euro sau dolari, în timp ce proprietățile din Franța (evaluate în euro) par „mai ieftine” dacă deții dolari (datorită slăbiciunii euro la începutul lui 2024). Acest lucru ar putea înclina balanța unor cumpărători internaționali spre o variantă sau alta.

Comparații fiscale: Elveția vs. alții: Am menționat impozitul pe avere al Franței pentru proprietățile imobiliare mansionglobal.com, care reprezintă un factor descurajator pentru unii cumpărători cu avere (practic 0,5–1,5% anual pe valoarea proprietății ce depășește 1,3 milioane €). Austria și Italia nu au un astfel de impozit pe avere, dar au alte particularități (Austria solicită adesea închirierea turistică a oricărei a doua locuințe deținute de străini, iar Italia are costuri de achiziție mai mari). Regimul fiscal stabil și moderat al Elveției este un plus, totuși menționăm că Elveția are un impozit anual pe avere în multe cantoane, calculat pe valoarea netă totală (inclusiv proprietăți la nivel mondial) de aproximativ 0,1–0,5%. Valais percepe impozit pe avere, însă pentru o persoană cu avere ridicată rata efectivă este relativ scăzută și adesea poate fi redusă prin acorduri de impozitare forfetară pentru unii rezidenți străini.

Comparație randamente din chirii: Interesant, ghidul privind chiriile realizat de Knight Frank sugerează că stațiunile din Franța pot avea randamente ușor mai mari în unele cazuri, datorită prețurilor de achiziție mai mici, dar a unor chirii solide (de exemplu, Chamonix, unde este mai accesibil să cumperi, dar are un potențial turistic ridicat). Totuși, stațiunile elvețiene oferă adesea potențial mai mare de apreciere a prețului istoric, datorită ofertei limitate și a statutului de „depozit de valoare”. Este o chestiune de randament vs. creștere: Elveția tinde spre cea din urmă (conservare/creștere a capitalului), Franța poate oferi mai mult randament dar posibil o creștere pe termen lung mai scăzută (deși nu este o regulă strictă).

Calitatea infrastructurii: Stațiunile elvețiene, inclusiv Verbier, sunt recunoscute pentru infrastructura de top (ski-lifturi eficiente, pârtii bine amenajate, electricitate/apă fiabilă etc.). Stațiunile franceze sunt variate; unele au sisteme moderne de ski-lift excelente (de exemplu, zona de schi 3 Vallées cu Courchevel), însă altele pot avea infrastructură mai veche. Această fiabilitate și confort fac parte din ceea ce plătesc oamenii în Elveția.

Rezumând,: preț, cerere, prestigiu internațional, calitatea pârtiilor de schi și oferte pe tot parcursul anului. St. Moritz și Zermatt sunt principalii săi concurenți elvețieni – fiecare cu atuurile sale unice (St. Moritz pentru stilul de viață ultra-luxos și evenimente, Zermatt pentru magia alpinismului și vederea spre Matterhorn). Gstaad oferă o experiență diferită – poate mai degrabă comparabilă cu un refugiu de vară care are și schi, atrăgând o anumită elită. Când alegi între ele, preferința personală contează mult: preferi strălucirea societății înalte (St. Moritz), farmecul fără mașini (Zermatt), rafinamentul liniștit (Gstaad) sau agitația cosmopolită (Verbier)? Din perspectiva investițiilor, toate au dovedit reziliență și sunt căutate. Distincția recentă a stațiunii Verbier caîn 2022 heavenpublicity.co.uk este o veritabilă recunoaștere a excelenței sale. Iar în comparații directe, Verbier se clasează constant printre opțiunile de top pentru cumpărătorii care doresc o combinație între schi de calitate și viață vibrantă de sat schraner-verbier.ch

Se poate face, de asemenea, o comparație cu unele stațiuni nord-americane (doar pentru context): locuri precum Aspen sau Vail în SUA sau Whistler în Canada. Casele ultra-exclusiviste din Aspen au atins prețuri absolute și mai ridicate (mega-proprietăți de 25 milioane $+), dar raportat la preț pe m² Verbier concurează excelent, având în vedere densitatea și limitele de teren din Alpi. Mulți europeni preferă de fapt Alpii pentru motive culturale și accesibilitate, astfel încât Verbier câștigă adesea în fața cumpărătorilor internaționali care altfel ar lua în considerare locuințele montane din SUA.

În cele din urmă, Verbier face parte din liga superioară alături de St. Moritz, Zermatt, Courchevel, Megève etc. Oferă o combinație unică de atribute care, după unii, fac din Verbier stațiunea de schi completă de top din Europa. Atât timp cât această reputație se menține, piața imobiliară din Verbier va continua să prospere în comparație (și în tandem) cu ceilalți parteneri de top din Alpi.

Concluzie & Perspective

Piața imobiliară din Verbier în 2025 se definește prin forță, exclusivitate și un echilibru matur post-boom. Prețurile la locuințele rezidențiale și de lux au atins maxime istorice, susținute de un dezechilibru între cererea intensă și oferta limitată. Freneziile din timpul pandemiei s-au temperat într-un ritm sustenabil, dar nu există niciun semn al unei scăderi semnificative. În schimb, creșterea moderată și valoarea durabilă definesc perspectivele.

Punctele cheie rezultate din această analiză sunt:

Reziliența sectorului rezidențial: Piața imobiliară din Verbier rămâne una dintre cele mai solide din Alpi. Chiar dacă creșterile anuale ale prețurilor se temperează la o singură cifră, valorile proprietăților din stațiune sunt susținute de factori unici – limite legale pentru noile dezvoltări, interesul constant al cumpărătorilor bogați din întreaga lume și statutul de top al stațiunii. Cumpărătorii trebuie să se aștepte la un preț de intrare ridicat, însă, istoric vorbind, cei care au făcut acest pas au fost recompensați nu doar cu o locuință, ci cu un activ care își păstrează valoarea (sau chiar se apreciază) prin ciclurile economice alpinepropintel.com.

Piața imobiliară din Verbier rămâne una dintre cele mai solide din Alpi. Chiar dacă creșterile anuale ale prețurilor se temperează la o singură cifră, valorile proprietăților din stațiune sunt susținute de factori unici – limite legale pentru noile dezvoltări, interesul constant al cumpărătorilor bogați din întreaga lume și statutul de top al stațiunii. Cumpărătorii trebuie să se aștepte la un preț de intrare ridicat, însă, istoric vorbind, cei care au făcut acest pas au fost recompensați nu doar cu o locuință, ci cu un activ care își păstrează valoarea (sau chiar se apreciază) prin ciclurile economice alpinepropintel.com. Nuanțele pieței de lux: Segmentul ultra-high-end din Verbier trece printr-o ușoară recalibrare; prețurile record au determinat o pauză și o cerere mai atentă. Cu toate acestea, prestigiul de a deține un chalet “trofeu” în Verbier rămâne neschimbat. Se prevede că segmentul de lux va continua să se tranzacționeze într-un interval relativ restrâns – corecțiile semnificative sunt puțin probabile în lipsa unor șocuri externe, datorită numărului mare de cumpărători bogați care râvnesc aceste active. De fapt, chiar partea de vârf a pieței (proprietăți de peste 10 milioane CHF) este de așteptat să-și păstreze sau să-și crească valoarea chiar dacă locuințele secundare de nivel mediu înregistrează performanțe mai plate jamesedition.com.

Segmentul ultra-high-end din Verbier trece printr-o ușoară recalibrare; prețurile record au determinat o pauză și o cerere mai atentă. Cu toate acestea, prestigiul de a deține un chalet “trofeu” în Verbier rămâne neschimbat. Se prevede că segmentul de lux va continua să se tranzacționeze într-un interval relativ restrâns – corecțiile semnificative sunt puțin probabile în lipsa unor șocuri externe, datorită numărului mare de cumpărători bogați care râvnesc aceste active. De fapt, chiar partea de vârf a pieței (proprietăți de peste 10 milioane CHF) este de așteptat să-și păstreze sau să-și crească valoarea chiar dacă locuințele secundare de nivel mediu înregistrează performanțe mai plate jamesedition.com. Oportunități comerciale și de închiriere: Piața de închiriere oferă randamente solide de aproximativ 3–4%, susținute de un sezon de iarnă lung și de atractivitatea tot mai mare a verii alpinepropintel.com knightfrank.com. Investitorii interesați de venituri pot avea încredere în popularitatea continuă a stațiunii Verbier; cererea sezonieră nu dă semne că ar scădea. Pe partea comercială, spațiile limitate pentru retail/hospitalitate asigură că orice investiție acolo (de exemplu, un hotel sau un spațiu comercial) vine la pachet cu cerere și prestigiu garantat prin asocierea cu brandul Verbier. Sinergia dintre succesul turismului și performanța proprietăților este clară: atâta timp cât Verbier continuă să atragă vizitatori bogați, aceștia vor avea nevoie de locuri de cazare, de cumpărături și de luat masa – un cerc virtuos pentru proprietarii de imobile.

Piața de închiriere oferă randamente solide de aproximativ 3–4%, susținute de un sezon de iarnă lung și de atractivitatea tot mai mare a verii alpinepropintel.com knightfrank.com. Investitorii interesați de venituri pot avea încredere în popularitatea continuă a stațiunii Verbier; cererea sezonieră nu dă semne că ar scădea. Pe partea comercială, spațiile limitate pentru retail/hospitalitate asigură că orice investiție acolo (de exemplu, un hotel sau un spațiu comercial) vine la pachet cu cerere și prestigiu garantat prin asocierea cu brandul Verbier. Sinergia dintre succesul turismului și performanța proprietăților este clară: atâta timp cât Verbier continuă să atragă vizitatori bogați, aceștia vor avea nevoie de locuri de cazare, de cumpărături și de luat masa – un cerc virtuos pentru proprietarii de imobile. <strongDezvoltare viitoare & Infrastructură: Verbier se pregătește activ pentru viitor. Infrastructura care urmează să fie implementată, precum telecabina Savoleyres și noul centru sportiv, va îmbunătăți experiența de locuit și de vacanță heavenpublicity.co.uk valdebagnes.ch. Până în 2028, Verbier va oferi conectivitate și facilități și mai bune, consolidându-și poziția în fruntea stațiunilor alpine. Pentru piața imobiliară, aceasta înseamnă că mediul de investiții se îmbunătățește în timp – achiziționați într-o stațiune care se modernizează continuu, nu stagnează. Un Verbier mai accesibil, sustenabil și bogat în activități va atrage noi generații de turiști și cumpărători.

Avertismente de reglementare: La orizont, schimbările de reglementare (înăsprirea regulilor pentru cumpărătorii străini, potențiale taxe pe a doua locuință) aduc o notă de precauție ubs.com ubs.com. Deși acestea ar putea răci ușor cererea sau crește costurile deținătorilor, ele exemplifică abordarea gestionată a Elveției în privința pieței imobiliare – prevenind supraîncălzirea și bulele speculative. Pe termen lung, această stabilitate avantajează investitorii dedicați. Cu toate acestea, părțile interesate ar trebui să se implice în aceste discuții de politici și, poate, să accelereze deciziile dacă se tem că vor rata oportunități înainte de schimbarea reglementărilor (de exemplu, un străin ar putea decide să cumpere în 2025 în loc de 2027 dacă se așteaptă ca Lex Koller să devină mai strictă).

La orizont, schimbările de reglementare (înăsprirea regulilor pentru cumpărătorii străini, potențiale taxe pe a doua locuință) aduc o notă de precauție ubs.com ubs.com. Deși acestea ar putea răci ușor cererea sau crește costurile deținătorilor, ele exemplifică abordarea gestionată a Elveției în privința pieței imobiliare – prevenind supraîncălzirea și bulele speculative. Pe termen lung, această stabilitate avantajează investitorii dedicați. Cu toate acestea, părțile interesate ar trebui să se implice în aceste discuții de politici și, poate, să accelereze deciziile dacă se tem că vor rata oportunități înainte de schimbarea reglementărilor (de exemplu, un străin ar putea decide să cumpere în 2025 în loc de 2027 dacă se așteaptă ca Lex Koller să devină mai strictă). Avantaj comparativ: Comparat cu alte destinații alpine de top, Verbier își dovedește constant valoarea – fie că este vorba de prețuri, stil de viață sau reziliență. Are un echilibru atrăgător: glamorous, dar sportiv, sofisticat, dar prietenos cu familiile, internațional, dar distinct elvețian. Această atracție largă va menține, probabil, Verbier în topul preferințelor cumpărătorilor, chiar dacă concurența din partea unor locuri ca St. Moritz sau Zermatt rămâne acerbă. În esență, Verbier nu trebuie să fie absolut „câștigătorul” între stațiuni – trebuie doar să rămână în vârful clasamentului, iar toate semnele indică faptul că va reuși.

Perspective: Privind către următorii câțiva ani, așteptați-vă la o creștere constantă, chiar dacă nespectaculoasă a valorilor proprietăților din Verbier, de ordinul câtorva procente anual investropa.com. Posibilitatea unor scăderi ocazionale (poate în anumite segmente sau dacă un eveniment global declanșează o încetinire mai largă) nu poate fi exclusă, însă orice astfel de oscilație va fi probabil întâmpinată de o cerere latentă și de un suport fundamental sub prețuri. Sentimentul investitorilor rămâne pozitiv, considerând proprietățile din Verbier ca o investiție pe termen lung cu o combinație între beneficii de stil de viață și randament financiar. Baza de cumpărători s-ar putea schimba – de exemplu, mai mulți cumpărători nord-americani sau din Orientul Mijlociu ar putea intra în ecuație, atrași de un dolar puternic sau de stabilitatea francului – însă diversitatea cererii rămâne un atu.

Mai mult, pe măsură ce tinerii cu stare materială (millennials și antreprenorii din Gen-Z) încep să investească în proprietăți de agrement, faima Verbier-ului în materie de viață de noapte și sporturi extreme îl poziționează bine pentru a atrage și această categorie demografică. Eforturile stațiunii în direcția sustenabilității sunt, de asemenea, în concordanță cu valorile cumpărătorilor tineri, adăugând potențial un plus de atractivitate (știm că reședința ta de vacanță se află într-o comunitate care promovează inițiative verzi – un lucru apreciat).

În concluzie, piața imobiliară din Verbier în 2025 și ulterior se află pe drumul unei prosperități continue, deși într-un ritm mai temperat decât în trecutul recent. Pentru cei care iau în considerare să investească, mesajul este clar: Verbier oferă un pachet unic și convingător – dar accesul presupune angajament, atât financiar, cât și în înțelegerea regulilor. Odată ce ai intrat, însă, faci parte dintr-un club al proprietarilor care se bucură nu doar de aprecierea capitalului, ci și de experiența de neprețuit a vieții alpine la cel mai înalt nivel. Așa cum s-ar putea spune într-o manieră atractivă: Verbier nu este doar o piață imobiliară, ci o investiție în stilul de viață – una care dă toate semnele că va aduce dividende pentru mulți ani de acum înainte.

