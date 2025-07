Perspective asupra pieței imobiliare din Vancouver în 2025: Tendințe, previziuni și informații cheie

Piața comercială (2025): Sectorul imobiliar comercial din Vancouver a demonstrat reziliență în fața provocărilor economice.Activitatea de investiții a crescut la începutul anului 2025 – aproximativ 2 miliarde de dolari în tranzacții cu proprietăți comerciale au fost încheiate în primul trimestru al anului 2025, o creștere de 10% față de anul precedent altusgroup.com altusgroup.com.Investitorii rămân atrași de fundamentele Vancouverului și de povestea de creștere pe termen lung, lucru evidențiat de faptul că orașul a fost recent clasat ca cea mai bună piață din Canada în ceea ce privește sentimentul pentru investițiile în imobiliare comerciale altusgroup.com.Acestea fiind spuse, diferite clase de active experimentează condiții divergente.Spațiul de birouri din Vancouver se confruntă cu o rată ridicată de neocupare (disponibilitate în jur de 12,4% la începutul anului 2025) din cauza noii oferte și a persistenței muncii hibride altusgroup.com.Proprietarii raportează o „migrare către calitate”, deoarece birourile moderne de Clasa A continuă să înregistreze o absorbție pozitivă (șapte trimestre consecutive până în T1 2025) și o disponibilitate în scădere, chiar dacă spațiile de birouri mai vechi stagnează altusgroup.com altusgroup.com.Notabil, unele clădiri de birouri subutilizate sunt reconfigurate – de exemplu, un turn de birouri de 12 etaje din centrul orașului a fost vândut pentru a fi transformat într-un hotel cu 180 de camere altusgroup.com, reflectând o tendință de reutilizare adaptivă în centrul orașului.Imobiliarele comerciale de retail sunt pe o poziție mai solidă: volumul investițiilor în retail a crescut cu 140% de la an la an la începutul lui 2025 altusgroup.com, pe măsură ce investitorii vizează principalele zone comerciale și centrele ancorate de supermarketuri.Totuși, incertitudinea planează asupra magazinelor universale tradiționale; compania emblematică Hudson’s Bay a solicitat protecție împotriva creditorilor, iar posibilele închideri de magazine ar putea lăsa spații mari neocupate, forțând proprietarii să devină creativi în ceea ce privește reamenajarea spațiilor comerciale mari altusgroup.com altusgroup.com.Proprietățile industriale și logistice, mult timp favoritele pieței din Vancouver, au înregistrat o ușoară slăbire.Disponibilitatea industrială a crescut la aproximativ 6,0% – cel mai ridicat nivel din 2010 – pe măsură ce unii investitori au amânat deciziile pe fondul incertitudinilor comerciale altusgroup.com altusgroup.com.Chiar și așa, cererea pentru depozite rămâne fundamental puternică (absorbția netă este încă pozitivă), iar lipsa de teren din Vancouver asigură că proprietățile industriale reprezintă în continuare o investiție valoroasă pe termen lung altusgroup.com altusgroup.com.Per ansamblu, sectorul comercial din Vancouver în 2025 este mix: solid în dezvoltarea spațiilor comerciale de retail și a închirierilor multifamiliale, prudent optimist în ceea ce privește birourile (pentru spațiile de top), și ușor în așteptare în sectorul industrial – însă, în general, atractivitatea orașului pentru investitori și afaceri continuă să susțină stabilitatea pieței.

Condițiile Actuale ale Pieței în 2025

Peisajul imobiliar din Vancouver în 2025 este caracterizat de un nivel ridicat al inventarului și prețuri în scădere pe segmentul rezidențial, pe fondul unei piețe comerciale reziliente, dar aflate în evoluție.

Piața Rezidențială (2025): Piața imobiliară din Greater Vancouver a trecut de la piața frenetică a vânzătorilor din anii precedenți către un teritoriu mai echilibrat sau chiar favorabil cumpărătorilor. Vânzările de locuințe au încetinit – tranzacțiile de la începutul anului 2025 s-au numărat printre cele mai slabe din ultimul deceniu storeys.com – iar listele active au crescut la maxime pe mai mulți ani. În mai 2025, existau peste 17.000 de listări active în Metro Vancouver, cu 26% mai mult decât cu un an înainte și la cel mai ridicat nivel al inventarului din 2016 încoace wowa.ca. Această creștere a ofertei, combinată cu costuri de împrumut mai mari, a redus presiunea de creștere a prețurilor. Prețul de referință pentru toate tipurile de proprietăți din Metro Vancouver este de aproximativ 1,18 milioane de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ cu 2,9% mai puțin decât anul trecut wowa.ca. Prețurile medii au înregistrat o scădere și mai accentuată de ~5-6% comparativ cu anul precedent wowa.ca. Având în vedere că volumele de vânzări sunt reduse (vânzările din mai 2025 au fost cu ~18% mai mici decât în mai 2024 wowa.ca) și noile listări apar într-un ritm constant, raportul vânzări-noi listări a stagnat în zona de 30%. Acest SNLR indică condiții de piață a cumpărătorilor (mult sub pragul de 60%+ care denotă o piață a vânzătorilor) wowa.ca. Pe scurt, piața imobiliară rezidențială din Vancouver la mijlocul anului 2025 este mai calmă și mai negociabilă: cumpărătorii au recâștigat o parte din puterea de negociere, în timp ce vânzătorii se confruntă cu o piață mai sensibilă la preț după ani de creștere neîntreruptă.

Tendințe ale Prețurilor Locuințelor și Accesibilitate

După un deceniu de apreciere dramatică, prețurile locuințelor din Vancouver au intrat recent într-o perioadă de corecție modestă. Din 2005 până în 2022, valorile locuințelor au crescut exponențial – prețul de referință MLS este cu peste 235% mai mare decât în 2005 (o creștere compusă de ~6,1% anual) wowa.ca. Această creștere pe termen lung, alimentată de terenul limitat, creșterea populației și investițiile globale, a făcut din Vancouver una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume. Totuși, 2022 a marcat un punct de cotitură odată cu creșterea accentuată a ratelor dobânzilor. Până în 2023-2024, ratele mai mari ale creditelor ipotecare au erodat semnificativ accesibilitatea cumpărătorilor și au răcit cererea, făcând ca prețurile să se stabilizeze și să scadă ușor. Prețul compozit de referință din Metro Vancouver a atins un vârf la începutul anului 2022 și apoi a început să scadă. Începând cu mijlocul anului 2025, valorile de referință sunt cu aproximativ 5–10% sub acel vârf, în funcție de tipul proprietății (de exemplu, prețurile de referință pentru casele independente au scăzut cu ~3,2% de la an la an, iar apartamentele în condominiu cu ~2,4% YoY) wowa.ca. Prețul mediu de vânzare pentru toate tipurile de locuințe în Greater Vancouver în mai 2025 a fost de aproximativ 1,27 milioane de dolari, cu aproximativ 6% mai mic decât cu un an înainte wowa.ca. Pe scurt, prețurile au scăzut ușor de la maximele record, oferind cumpărătorilor un mic respiro comparativ cu agitația din 2021.

Accesibilitatea, totuși, rămâne cea mai mare provocare a Vancouverului. Până la sfârșitul anului 2023, RBC a declarat că piața imobiliară a orașului este într-o „criză totală” în ceea ce privește accesibilitatea vancouver.citynews.ca. De fapt, a fost cel mai scump moment din istorie pentru a cumpăra o locuință în Canada: indicele RBC arăta că un cumpărător tipic din Vancouver ar avea nevoie de peste 106% din venitul mediu al gospodăriei doar pentru a acoperi costurile de deținere ale unei locuințe medii vancouver.citynews.ca. Aceasta este o cifră uimitoare – practic, o familie reprezentativă nu își poate permite o casă în Vancouver decât dacă dedică mai mult decât întregul său venit brut. Astfel de poveri financiare extreme s-au atenutat doar ușor odată cu ușoara scădere recentă a prețurilor. Chiar și în scenarii optimiste, RBC a estimat că până în 2025 venitul necesar va scădea doar la nivelurile din 2022 – încă extrem de ridicat și aproape că nu îmbunătățește accesul pentru majoritatea cumpărătorilor vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Alte statistici confirmă această realitate: raportul preț-venit și raportul preț-chirie din Vancouver se numără printre cele mai proaste din lume, iar orașul se clasează constant ca cel mai puțin accesibil oraș din Canada atât pentru cumpărare, cât și pentru închiriere.

Presiunea nu se limitează la cumpărători. Chiriașii se confruntă cu chiria record și o rată scăzută de ocupare. La începutul anului 2024, rata de ocupare a locuințelor de închiriat în Metro Vancouver era de aproximativ 1,6%, în creștere ușoară față de nivelurile aproape de zero, dar încă mult sub un echilibru sănătos jarmanrealestate.com. Această piață strânsă a împins chiria medie pe lună pentru un apartament cu două camere la aproximativ 2.200$ (și peste 2.500$ pentru o locuință de tip condo) – cea mai mare din țară vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Veniturile nu au ținut pasul, așa că multe gospodării cheltuiesc mult peste 30% din venit pe locuință, procentul recomandat. Aceste presiuni privind accesibilitatea au efecte demografice reale: familiile tinere și chiar unele afaceri se relochează în regiuni mai ieftine, iar B.C. a înregistrat un flux net negativ de migranți interprovinciali în 2023 (peste 8.000 de persoane au plecat spre alte provincii față de cei care au venit) biv.com biv.com. Costurile ridicate ale locuințelor sunt menționate ca principal motiv pentru acest exod al rezidenților în căutarea unor oportunități mai verzi (sau măcar mai ieftine) biv.com.

În rezumat, evoluția prețurilor în Vancouver s-a stabilizat recent după ani de creștere, însă locuințele sunt tot extrem de scumpe în raport cu veniturile locale. Scăderile minore de preț și relaxarea ușoară a dobânzilor au îmbunătățit situația doar marginal. Accesibilitatea locuințelor în Vancouver va rămâne probabil sever afectată fără schimbări semnificative – o realitate recunoscută de economiști, care avertizează că ar putea dura ani de creștere a veniturilor și recuperare a ofertei pentru a restabili un echilibru vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca. Condițiile actuale au temperat exuberanța investitorilor și au determinat factorii de decizie să intervină (așa cum vom detalia mai jos), însă pentru vancouveritul de rând, visul de a deține o locuință sau de a avea o chirie accesibilă în oraș rămâne o provocare majoră.

Oportunități și riscuri investiționale

În ciuda provocărilor, piața imobiliară din Vancouver continuă să ofere oportunități pentru investitori – însă acestea vin la pachet cu riscuri notabile. Mai jos găsiți o detaliere a principalelor oportunități și riscuri în 2025:

Oportunități: Condiții de piață favorabile cumpărătorilor: Răcirea recentă a pieței a înclinat balanța ușor în favoarea cumpărătorilor, creând o oportunitate pentru cei care doresc să intre pe piață sau să facă un upgrade. Cu un stoc mai mare de locuințe disponibile și vânzători mai motivați, cumpărătorii din 2025 pot negocia prețuri și condiții mai avantajoase decât în anii anteriori. Pentru investitori, această perioadă liniștită reprezintă o șansă de a achiziționa proprietăți de calitate la un preț relativ mai mic față de valorile de vârf. Cerere puternică pentru închirieri: Piața de închirieri foarte restrânsă din Vancouver (nivel de neocupare ~1-2%) garantează o cerere robustă pentru unitățile de închiriat. Investitorii în proprietăți destinate exclusiv închirierii sau închirierea de apartamente secundare pot profita de chiriile la niveluri record și de rata scăzută a neocupării, generând un flux constant de numerar. Fundamentele pe termen lung (imigrație constantă și teren limitat) sugerează că locuințele de închiriat vor rămâne o opțiune solidă. Într-adevăr, dezvoltatorii și-au orientat atenția spre proiecte rezidențiale dedicate închirierii , atrași de rata redusă a neocupării și de stimulentele guvernamentale altusgroup.com altusgroup.com. Atractivitate și reziliență: Statutul global al orașului Vancouver, economia diversificată și calitatea ridicată a vieții susțin valorile rezistente ale proprietăților imobiliare. Orașul ocupă constant primele poziții sau se află aproape de vârf în sondajele privind preferințele investitorilor din Canada altusgroup.com. Această atractivitate de bază oferă încredere în aprecierea pe termen lung a proprietăților din Vancouver. Chiar și atunci când unele piețe scad, Vancouver tinde să-și păstreze atractivitatea pentru cumpărătorii interni și străini (atunci când este permis), acționând ca un refugiu relativ sigur pentru investițiile în active reale. Noi zone de creștere: Investiții publice semnificative și proiecte de dezvoltare sunt în desfășurare (noi linii de transport, redezvoltări majore – vezi secțiunea Repere ale cartierelor). Aceste proiecte pot crește valorile proprietăților în anumite cartiere. Investitorii strategici pot găsi oportunități în zonele care urmează să fie transformate, cum ar fi de-a lungul Coridorului Broadway (noi stații SkyTrain) sau în jurul comunităților concepute integral (Oakridge, Brentwood etc.), anticipând creșteri de valoare pe măsură ce aceste zone evoluează.

Riscuri: Dobânzi ridicate & costuri de finanțare: Epoca datoriilor ieftine a luat sfârșit, cel puțin pentru moment. Costurile de împrumut în 2025 sunt mult mai mari decât acum câțiva ani, ceea ce reduce profitabilitatea investitorilor. Ratele ipotecare ridicate înseamnă randamente de levier mai scăzute și criterii de calificare mai stricte. Există riscul ca, dacă ratele dobânzilor rămân ridicate sau cresc și mai mult, valorile proprietăților să fie supuse unei presiuni suplimentare de scădere (deoarece bugetele cumpărătorilor sunt limitate). Această sensibilitate la dobândă este un factor de risc cheie pentru Vancouver, care are printre cele mai mari niveluri de datorie și prețuri – făcând piața acut sensibilă la condițiile de finanțare vancouver.citynews.ca. Potențial de corecție suplimentară a prețului: Deși scenariul de bază prognozat este de stabilizare, unii analiști avertizează că Vancouver rămâne expus riscului unei corecții mai semnificative a prețurilor. Dacă condițiile economice se deteriorează (de exemplu, o recesiune sau pierderi suplimentare de locuri de muncă) sau dacă apare un exces de ofertă, prețurile locuințelor ar putea scădea mai mult decât se așteaptă. O evaluare de risc multifactor evaluează în prezent Vancouver la un “risc moderat” de corecție a pieței , având în vedere accesibilitatea limitată și dependența de creșterea continuă a cererii mortgagesandbox.com. Investitorii ar trebui să fie precauți față de strategii de tip flip pe termen scurt sau supra-îndatorare, în cazul în care valorile scad. Modificări de politică și reglementare: Piața este expusă riscului de intervenție guvernamentală. În ultimii ani, autoritățile nu au ezitat să introducă taxe, taxe pe neocupare, ajustări ale controlului chiriei și restricții la cumpărare pentru a reduce speculațiile și a aborda problema accesibilității. Exemple includ interdicții pentru cumpărătorii străini, taxe mai mari de transfer de proprietate pentru nerezidenți și limite privind închirierea pe termen scurt (detaliate în următoarea secțiune). Astfel de măsuri pot afecta strategiile și randamentele investitorilor – de exemplu, reguli mai stricte privind Airbnb pot reduce veniturile așteptate pentru cei care vizează piața turistică de închirieri. Evoluția continuă a politicilor (de ex., discuții despre majorarea taxelor pe proprietățile de lux sau controale mai stricte pe chirii) înseamnă că investitorii se confruntă cu incertitudine legislativă. Riscuri legate de construcție și dezvoltare: Cei care investesc în terenuri de dezvoltare sau proiecte noi se confruntă cu costuri mari de construcție și o piață de pre-sale mai slabă . Cheltuielile de construcție în Vancouver (forță de muncă, materiale) au crescut semnificativ în ultimii ani altusgroup.com. În același timp, pre-vânzările de noi condominii au încetinit dramatic – la începutul anului 2025, lansările de noi proiecte au atins minime record, pe fondul reticenței dezvoltatorilor cauzate de apetitul scăzut al cumpărătorilor mortgagesandbox.com. Acest context crește riscul de întârzieri sau anulări ale proiectelor. Investitorii în proiecte de dezvoltare ar trebui să fie precauți față de depășirea bugetului și posibilitatea ca unitățile să se vândă sau închirieze mai greu decât era planificat. Riscuri macroeconomice și geopolitice: Tendințele economice mai ample reprezintă și ele un risc. Tensiunile comerciale (de exemplu, tarifele care afectează sectoarele orientate spre export ale B.C.) și instabilitatea geopolitică globală pot afecta economia Vancouverului și, implicit, piața imobiliară. De exemplu, incertitudinea legată de tarife în 2024-2025 a fost menționată ca unul dintre factorii care îi determină pe cumpărători să ezite și să „aștepte pe margine”, în ciuda cererii acumulate bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Orice șoc major – o recesiune globală, o criză financiară sau chiar un cutremur local, având în vedere zona seismică a Vancouverului – ar putea afecta valorile proprietăților și lichiditatea pe piață.



Concluzie: Vancouver rămâne o piață extrem de dorită, dar cu prețuri ridicate. Există oportunități solide pentru investitorii pe termen lung, în special în sectorul locuințelor de închiriat și al proprietăților bine poziționate, deoarece atractivitatea durabilă a orașului și oferta limitată sunt de bun augur pentru valorile viitoare. Totuși, aceste oportunități vin la pachet cu riscuri semnificative. Investitorii prudenți din 2025 realizează o analiză atentă, își testează stabilitatea financiară în fața modificărilor de dobândă și urmăresc evoluțiile politice. O abordare echilibrată – care să pună în balanță fundamentele solide ale Vancouverului cu riscurile sale ciclice și structurale – este esențială pentru succesul pe această piață.

Schimbări cheie de politici și inițiative guvernamentale

Ca răspuns la preocupările legate de accesibilitate și presiuni pe piață, toate nivelurile de guvernare au implementat schimbări de politici care afectează direct peisajul imobiliar din Vancouver. Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai de impact politici și inițiative recente:

Interdicția pentru cumpărătorii străini (la nivel federal): Canada a adoptat Legea privind interzicerea achiziționării de proprietăți rezidențiale de către cetățeni non-canadieni în ianuarie 2023, care interzice cumpărătorilor străini (cu excepții limitate) să achiziționeze proprietăți rezidențiale în Canada. Inițial o interdicție de doi ani cu termen de finalizare în 2025, aceasta a fost prelungită recent până la 1 ianuarie 2027 bcrealestatelawyers.com. Această politică a avut ca scop reducerea speculațiilor și a cererii din partea investitorilor de peste hotare, în special în orașe precum Vancouver care au atras mult capital străin. Interdicția a contribuit la reducerea tranzacțiilor de lux și a apartamentelor high-end achiziționate de cumpărători străini. (Este de menționat că B.C. avea deja o taxă de transfer de 20% pentru cumpărătorii străini în Metro Vancouver din 2016, astfel încât activitatea străină era redusă chiar și înainte de interdicția totală.)

Canada a adoptat în ianuarie 2023, care interzice cumpărătorilor străini (cu excepții limitate) să achiziționeze proprietăți rezidențiale în Canada. Inițial o interdicție de doi ani cu termen de finalizare în 2025, aceasta a fost bcrealestatelawyers.com. Această politică a avut ca scop reducerea speculațiilor și a cererii din partea investitorilor de peste hotare, în special în orașe precum Vancouver care au atras mult capital străin. Interdicția a contribuit la reducerea tranzacțiilor de lux și a apartamentelor high-end achiziționate de cumpărători străini. (Este de menționat că B.C. avea deja o taxă de transfer de 20% pentru cumpărătorii străini în Metro Vancouver din 2016, astfel încât activitatea străină era redusă chiar și înainte de interdicția totală.) Legea provincială privind oferta de locuințe & Reformele de zonare (B.C.): Guvernul B.C., condus de premierul David Eby, a acționat agresiv pentru a stimula oferta de locuințe. La sfârșitul anului 2022, Legea privind oferta de locuințe a stabilit ținte pentru construcția de locuințe la nivelul municipalităților și a acordat provinciei puterea de a anula zonarea locală dacă orașele nu permit suficiente locuințe noi. Pe această bază, în noiembrie 2023 provincia a anunțat reforme majore de zonare pentru a permite mai multe locuințe multifamiliale de mică scară pe loturi tradițional destinate unei singure familii news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Conform acestor modificări, fiecare municipalitate din B.C. trebuie să permită cel puțin 3–4 unități de locuit pe un singur lot rezidențial și până la 6 unități pe loturile mai mari aflate aproape de mijloacele de transport public frecvent news.gov.bc.ca. Vancouver, care deja se îndrepta în această direcție, și-a aliniat regulamentele pentru a se conforma. Aceste măsuri de up-zonare elimină zonarea „doar pentru o singură familie”, legalizând practic duplexurile, triplexurile, fourplexurile și alte tipuri similare de locuințe în cartierele anterior exclusiviste. Modelarea realizată de provincie sugerează că peste 130.000 de noi locuințe de mici dimensiuni ar putea fi adăugate în următorii 10 ani datorită acestei inițiative news.gov.bc.ca, ceea ce va crește semnificativ oferta de locuințe în zonele urbane.

Guvernul B.C., condus de premierul David Eby, a acționat agresiv pentru a stimula oferta de locuințe. La sfârșitul anului 2022, a stabilit ținte pentru construcția de locuințe la nivelul municipalităților și a acordat provinciei puterea de a anula zonarea locală dacă orașele nu permit suficiente locuințe noi. Pe această bază, în provincia a anunțat reforme majore de zonare pentru a permite mai multe pe loturi tradițional destinate unei singure familii news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Conform acestor modificări, fiecare municipalitate din B.C. trebuie să permită cel puțin 3–4 unități de locuit pe un singur lot rezidențial și până la 6 unități pe loturile mai mari aflate aproape de mijloacele de transport public frecvent news.gov.bc.ca. Vancouver, care deja se îndrepta în această direcție, și-a aliniat regulamentele pentru a se conforma. Aceste măsuri de up-zonare elimină zonarea „doar pentru o singură familie”, legalizând practic duplexurile, triplexurile, fourplexurile și alte tipuri similare de locuințe în cartierele anterior exclusiviste. Modelarea realizată de provincie sugerează că peste ar putea fi adăugate în următorii 10 ani datorită acestei inițiative news.gov.bc.ca, ceea ce va crește semnificativ oferta de locuințe în zonele urbane. Simplificarea aprobărilor și reducerea birocrației: Guvernele au recunoscut că procesele lungi de autorizare agravează criza locuințelor. Vancouver are o reputație notorie pentru permise lente. În 2023-2024, orașul Vancouver, cu sprijinul fondurilor federale, a lansat inițiative pentru a simplifica procesul de schimbare a destinației terenurilor și de autorizare . Fondul federal de Accelerare a Locuințelor , în valoare de 4 miliarde de dolari, a acordat Vancouverului 115 milioane de dolari pentru a grăbi aprobările dezvoltărilor și a elimina barierele pentru creșterea densității pm.gc.ca pm.gc.ca. În schimb, Vancouver s-a angajat să permită construcția a 3.200 de noi unități în trei ani și peste 40.000 de unități în următorul deceniu, prin măsuri precum actualizarea regulamentelor de urbanism, digitalizarea procesului de autorizare și eliminarea cerinței de audieri publice pentru proiectele care se conformează deja planurilor aprobate pm.gc.ca pm.gc.ca. În același timp, B.C. a adoptat în 2023 o legislație pentru a accelera aprobările locale prin pre-zonarea anumitor zone și eliminarea audierilor publice de la caz la caz pentru proiectele ce respectă planurile comunitare oficiale news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Aceste eforturi urmăresc colectiv să scurteze termenele de construcție pentru noile locuințe.

Guvernele au recunoscut că procesele lungi de autorizare agravează criza locuințelor. Vancouver are o reputație notorie pentru permise lente. În 2023-2024, orașul Vancouver, cu sprijinul fondurilor federale, a lansat inițiative pentru a . Fondul federal de , în valoare de 4 miliarde de dolari, a acordat Vancouverului 115 milioane de dolari pentru a grăbi aprobările dezvoltărilor și a elimina barierele pentru creșterea densității pm.gc.ca pm.gc.ca. În schimb, Vancouver s-a angajat să permită construcția a 3.200 de noi unități în trei ani și peste 40.000 de unități în următorul deceniu, prin măsuri precum actualizarea regulamentelor de urbanism, digitalizarea procesului de autorizare și eliminarea cerinței de audieri publice pentru proiectele care se conformează deja planurilor aprobate pm.gc.ca pm.gc.ca. În același timp, B.C. a adoptat în 2023 o legislație pentru a prin pre-zonarea anumitor zone și eliminarea audierilor publice de la caz la caz pentru proiectele ce respectă planurile comunitare oficiale news.gov.bc.ca news.gov.bc.ca. Aceste eforturi urmăresc colectiv să pentru noile locuințe. Taxe pe locuințe neocupate și speculații: Pentru a descuraja locuințele să stea goale și pentru a asigura că locuințele sunt folosite de localnici, sunt în vigoare mai multe taxe. Taxa pe locuințe goale din Vancouver impune o taxă de 3% din valoarea evaluată a locuințelor care sunt lăsate neocupate mai mult de 6 luni pe an gvrealtors.ca. (A fost temporar crescută la 5%, dar această creștere a fost anulată din cauza preocupărilor legate de conformitate lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) Taxa provincială pe speculații și locuințe neocupate se aplică în regiunile urbane din B.C., inclusiv Metro Vancouver, fiind percepută proprietarilor străini și altor proprietari neeligibili care lasă proprietățile neocupate. Din ianuarie 2024, această taxă provincială a fost extinsă la alte 13 comunități din B.C. www2.gov.bc.ca pentru a închide portițele dincolo de Metro Vancouver. Aceste taxe au readus multe locuințe goale pe piața de închiriere – Vancouver raportează că taxa pe locuințe goale a ajutat la revenirea a mii de apartamente în regim de ocupare, crescând oferta pentru chiriași.

Pentru a descuraja locuințele să stea goale și pentru a asigura că locuințele sunt folosite de localnici, sunt în vigoare mai multe taxe. din Vancouver impune o taxă de 3% din valoarea evaluată a locuințelor care sunt lăsate neocupate mai mult de 6 luni pe an gvrealtors.ca. (A fost temporar crescută la 5%, dar această creștere a fost anulată din cauza preocupărilor legate de conformitate lawsonlundell.com lawsonlundell.com.) se aplică în regiunile urbane din B.C., inclusiv Metro Vancouver, fiind percepută proprietarilor străini și altor proprietari neeligibili care lasă proprietățile neocupate. Din ianuarie 2024, această taxă provincială a fost www2.gov.bc.ca pentru a închide portițele dincolo de Metro Vancouver. Aceste taxe au readus multe locuințe goale pe piața de închiriere – Vancouver raportează că taxa pe locuințe goale a ajutat la revenirea a mii de apartamente în regim de ocupare, crescând oferta pentru chiriași. Restricții pentru închirieri pe termen scurt: Atât provincia, cât și orașul Vancouver au luat măsuri împotriva închirierilor pe termen scurt (cum ar fi Airbnb) pentru a proteja stocul locuințelor pentru închiriere pe termen lung. În 2023, B.C. a introdus legislație pentru a restricționa închirierile pe termen scurt în orașe prin creșterea amenzilor și a măsurilor de aplicare a legii, precum și prin permiterea unor astfel de închirieri doar la reședințele principale, în majoritatea cazurilor. Vancouver impune deja ca operatorii de închirieri pe termen scurt să dețină o licență de afaceri și să închirieze doar reședința principală. Măsura provincială întărește aceste reguli. Prin restricționarea închirierilor pe termen scurt (care adesea scoteau apartamente întregi de pe piața de închiriere pe termen lung), se speră că mii de unități vor fi disponibile pentru locuitorii locali vancouver.citynews.ca.

Atât provincia, cât și orașul Vancouver au luat măsuri împotriva închirierilor pe termen scurt (cum ar fi Airbnb) pentru a proteja stocul locuințelor pentru închiriere pe termen lung. În 2023, B.C. a introdus legislație pentru a restricționa închirierile pe termen scurt în orașe prin creșterea amenzilor și a măsurilor de aplicare a legii, precum și prin permiterea unor astfel de închirieri doar la reședințele principale, în majoritatea cazurilor. Vancouver impune deja ca operatorii de închirieri pe termen scurt să dețină o licență de afaceri și să închirieze doar reședința principală. Măsura provincială întărește aceste reguli. Prin (care adesea scoteau apartamente întregi de pe piața de închiriere pe termen lung), se speră că mii de unități vor fi disponibile pentru locuitorii locali vancouver.citynews.ca. Protecția chiriașilor și inițiativele de închiriere: Criza locuințelor a determinat elaborarea unor politici pentru protejarea chiriașilor. Guvernul provinciei B.C. a eliminat în 2022 regulamentele care restricționau închirierea în stratas (clădiri de condominii), anulând orice reguli de strata care interziceau închirierea – un efort de a deschide mai multe opțiuni de închiriere în clădirile de condominii lawsonlundell.com. În 2023, B.C. a plafonat și creșterile anuale ale chiriei sub rata inflației (de exemplu, maxim 2% în 2023, 3,5% în 2024) pentru a preveni creșterile uriașe pentru chiriașii existenți. Provincia a instituit o Perioadă de Protecție a Proprietarilor (cunoscută sub numele de “perioadă de răzgândire”) oferind cumpărătorilor de locuințe la revânzare câteva zile după acceptarea unei oferte pentru a se răzgândi (implementată în 2023) – o măsură menită să tempereze războaiele de licitații și să ofere cumpărătorilor un răgaz. În plus, în 2024 provincia a luat măsuri pentru a opri “renovările-evacuare” și evacuările abuzive prin înăsprirea Legii privind Chiria Rezidențială vancouver.citynews.ca, făcând mai dificilă evacuarea chiriașilor de către proprietari pentru renovări minore sau pentru abuzarea clauzelor de contract pe termen fix.

Criza locuințelor a determinat elaborarea unor politici pentru protejarea chiriașilor. Guvernul provinciei B.C. a eliminat în 2022 regulamentele care restricționau închirierea în stratas (clădiri de condominii), – un efort de a deschide mai multe opțiuni de închiriere în clădirile de condominii lawsonlundell.com. În 2023, B.C. a plafonat și creșterile anuale ale chiriei sub rata inflației (de exemplu, maxim 2% în 2023, 3,5% în 2024) pentru a preveni creșterile uriașe pentru chiriașii existenți. Provincia a instituit o (cunoscută sub numele de “perioadă de răzgândire”) oferind cumpărătorilor de locuințe la revânzare câteva zile după acceptarea unei oferte pentru a se răzgândi (implementată în 2023) – o măsură menită să tempereze războaiele de licitații și să ofere cumpărătorilor un răgaz. În plus, în 2024 provincia a luat măsuri pentru a opri “renovările-evacuare” și evacuările abuzive prin înăsprirea Legii privind Chiria Rezidențială vancouver.citynews.ca, făcând mai dificilă evacuarea chiriașilor de către proprietari pentru renovări minore sau pentru abuzarea clauzelor de contract pe termen fix. Alinierea imigrației federale și a locuințelor: Guvernul federal a menținut ținte ridicate pentru imigrație (ceea ce crește cererea de locuințe), dar încearcă să coreleze acest lucru cu rezultatele în domeniul locuințelor. Una dintre schimbările notabile din 2024 a fost modificarea politicii de imigrație care a limitat temporar numărul vizelor pentru studenții internaționali și a legat permisele de studiu de disponibilitatea locuințelor, după ce s-a recunoscut că afluxul record de studenți suprasolicita piața chiriilor. Deși Canada continuă să vizeze o creștere semnificativă a populației, există acum o recunoaștere mai mare a necesității ca oferta de locuințe să țină pasul. Bugetul federal a introdus, de asemenea, stimulente precum Contul de Economii pentru Prima Locuință, fără taxe (lansat în 2023) pentru a ajuta cumpărătorii la prima casă să economisească pentru avans și a eliminat TVA-ul (taxa federala pe vânzări) pentru construcțiile noi dedicate închirierii pentru a încuraja dezvoltatorii sa construiască apartamente de închiriat (adoptată la sfârșitul lui 2023). Aceste măsuri afectează indirect Vancouverul, promovând o ofertă mai mare și ajutând cumpărătorii.

Per ansamblu, în 2025 cadrul de politici publice este unul foarte activist în privința locuințelor: guvernele intervin mai mult ca niciodată pentru a crește oferta și a limita cererea speculativă. Impactul acestor inițiative se va vedea în anii următori. Piața din Vancouver vede deja efecte timpurii – de exemplu, mai multe proiecte de multiplex în cartierele de case individuale, pe măsură ce regulile de zonare se relaxează, și o ușoară creștere a ofertelor de închiriere pe termen lung, pe măsură ce regulile pentru închirieri pe termen scurt devin mai stricte. Factorii de decizie politică au semnalat că vor continua să folosească orice instrument la dispoziție pentru a aborda problema accesibilității, astfel încât cadrul de reglementare rămâne unul aflat într-o continuă schimbare pentru participanții de pe piață.

Dinamica ofertei, cererii și migrației

Balansul cerere-ofertă pe piața imobiliară din Vancouver este puternic influențat de tendințele migrației și de activitatea de construcție. În ultimii ani, cererea a fost puternic alimentată de creșterea populației, în timp ce oferta de locuințe s-a străduit să țină pasul.

Populație și migrație: Populația din Metro Vancouver continuă să crească robust, în principal datorită imigrației internaționale. Columbia Britanică a atins niveluri record de imigrație în 2022 și 2023 – provincia a adăugat aproximativ 162.000 de noi rezidenți din iulie 2022 până în iulie 2023 doar biv.com. În 2023, peste 175.000 de persoane au imigrat în B.C. din alte țări, o creștere de 65% față de anul precedent biv.com – un aflux uluitor care subliniază țintele ridicate ale Canadei privind imigrația (și statutul Vancouver-ului ca destinație dorită pentru noii veniți). Acest val de nou-veniți, inclusiv imigranți, refugiați, studenți internaționali și lucrători temporari, s-a concentrat covârșitor în Greater Vancouver și zonele metropolitane înconjurătoare biv.com. În același timp, creșterea naturală a populației (născuți minus decese) este acum negativă în B.C., iar după cum s-a menționat, provincia a înregistrat un exod net de rezidenți la nivel interprovincial (peste 8.000 net au plecat în 2023), în timp ce unii localnici s-au mutat în regiuni mai ieftine biv.com. Totuși, efectul net este că populația Vancouver-ului este la un nivel record și continuă să crească, alimentând cererea continuă pentru locuințe. Planurile guvernului federal vor continua să aducă anual un flux constant de imigranți, așa că Vancouver se poate aștepta la zeci de mii de noi rezidenți în fiecare an. Acest lucru menține presiunea cererii pe piața imobiliară, în special pentru chirii și case de început preferate de noii veniți.

Stocul de locuințe și activitatea de dezvoltare: Din perspectiva ofertei, construcția de locuințe a încercat să se accelereze, dar nu ține pasul cu creșterea cererii. În 2023, Metro Vancouver a avut aproximativ 30.600 de noi unități locative finalizate biv.com – ceea ce reprezintă o creștere de doar 1% față de anul anterior și este departe de a acoperi creșterea populației. Ca exemplu evident, în 2023 s-a construit aproximativ o locuință nouă la fiecare cinci persoane noi care au sosit în B.C. biv.com. Acest raport evidențiază un deficit semnificativ. Dezechilibrul dintre cererea și oferta de locuințe s-a construit de-a lungul anilor – constrângerile de zonare, procesele lungi de aprobare, lipsa de forță de muncă și costurile ridicate ale construcțiilor au încetinit toate viteza cu care noile locuințe ajung pe piață.

Acestea fiind spuse, activitatea de dezvoltare se află acum la unul dintre cele mai ridicate niveluri din istoria Vancouverului, cel puțin în ceea ce privește proiectele din pipeline. În orașul Vancouver, mii de unități sunt în construcție și alte zeci de mii sunt în diverse stadii de planificare. Impulsul guvernului (prin politicile menționate anterior) de a permite o densitate mai mare a dus la un val de noi propuneri. De exemplu, Planul Broadway (care acoperă coridorul Central Broadway) a generat cereri de reînzonalizare pentru zeci de proiecte de clădiri de înălțime medie și mare de-a lungul noii linii de metrou. Oficialii orașului raportează un „val de proiecte de turnuri în pipeline” pentru Broadway – bine peste 100 de turnuri potențiale sunt în discuție doar în acea zonă cityhallwatch.wordpress.com. În întreg orașul, cartierele care erau anterior rezervate exclusiv caselor unifamiliale încep treptat să vadă propuneri pentru multiplexuri și blocuri de apartamente cu regim mic de înălțime, datorită reformelor de zonare. În plus, suburbiile din Metro Vancouver (Surrey, Coquitlam, Burnaby etc.) se confruntă cu explozii de construcții în jurul nodurilor de transport, creând noi centre urbane care, în cele din urmă, vor reduce presiunea asupra orașului Vancouver propriu-zis.

Totuși, în ciuda unui pipeline de construcții solid, oferta pe termen scurt rămâne limitată. Constructorii se confruntă cu provocări precum creșterea ratelor dobânzilor (care face finanțarea proiectelor mai costisitoare), creșterea inflației costurilor de construcție și o scădere recentă a cumpărătorilor de apartamente în sistem pre-sale. Mulți dezvoltatori au devenit precauți – unele proiecte au fost amânate sau reduse ca amploare. Datele de la începutul anului 2025 au arătat lansări de proiecte noi la minime ale ultimilor ani (de exemplu, practic zero lansări noi de proiecte de apartamente în luna ianuarie 2025 față de aproximativ 750 de unități lansate, de obicei, într-o lună ianuarie pre-pandemică) mortgagesandbox.com. Acest lucru indică faptul că dezvoltatorii așteaptă îmbunătățirea condițiilor din piață. Noile construcții rezidențiale din Metro Vancouver au scăzut de fapt în 2023-2024 din cauza acestor factori nefavorabili, în special în segmentul apartamentelor tip condominiu cmhc-schl.gc.ca. Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC) estimează doar o revenire marginală a noilor construcții rezidențiale în 2025 în Vancouver, condusă în principal de apartamentele pentru închiriere, nu de cele tip condominiu assets.cmhc-schl.gc.ca.

Dinamică cerere-ofertă poate fi rezumată astfel: Vancouver se confruntă cu o lipsă structurală de locuințe în raport cu cererea generată de populația și economia sa. Cererea determinată de migrație depășește constant noua ofertă, contribuind la prețurile ridicate și la gradul scăzut de ocupare. Chiar și cu un număr record de macarale pe orizont, regiunea încearcă să recupereze după ani de subdezvoltare. În următorii ani, dacă diversele măsuri de politică vor fi eficiente, ar trebui să vedem o creștere mai rapidă a ofertei – mai multe locuințe de toate tipurile finalizate. De fapt, ținta provinciei (prin Planul de Locuințe și Legea privind Oferta de Locuințe) este de a crește semnificativ finalizările anuale de locuințe. Marile companii și dezvoltarea economică depind și ele de acest lucru, întrucât lipsa locuințelor poate limita creșterea forței de muncă.

Un semn pozitiv este că guvernele și sectorul privat colaborează la soluții creative: locuințe modulare pentru implementare rapidă a unităților accesibile, extinderi de campus (precum proiecte de locuințe pentru studenți care să elibereze oferta de închiriere) și reconversia terenurilor subutilizate (vechi centre comerciale, zone industriale) în comunități rezidențiale. De exemplu, mai multe centre comerciale vechi din Metro Vancouver (Brentwood, Lougheed, Oakridge – vezi secțiunea următoare) sunt transformate în cartiere mixte cu mii de locuințe noi. Aceste mega-proiecte, odată finalizate, vor adăuga o ofertă semnificativă. În plus, City of Vancouver estimează că noile investiții în transport (Broadway Subway, extensiile SkyTrain spre UBC și în Surrey/Langley) vor permite construirea a zeci de mii de unități noi de locuințe de-a lungul acestor linii în următoarele decenii, deschizând dezvoltarea orientată spre transport public pm.gc.ca pm.gc.ca.

În concluzie, cererea rămâne foarte puternică în Vancouver din cauza migrației și a opțiunilor de relocare limitate, în timp ce oferta reacționează treptat, dar nu destul de rapid încă. Acest dezechilibru este principalul motor al costurilor ridicate ale locuințelor din Vancouver. Următorii ani vor testa dacă o combinație de presiuni politice și forțe de piață poate accelera construcția de locuințe pentru a răspunde mai bine cererii. Dacă oferta va crește semnificativ, acest lucru ar putea tempera creșterea prețurilor și a chiriilor; dacă rămâne în urmă, criza locuințelor din Vancouver va persista.

Previziuni și perspective pentru următorii 3–5 ani

Ce prezic analiștii și experții pentru piața imobiliară din Vancouver în următorii ani? În linii mari, există un consens că piața va înregistra o recuperare treptată a volumului de vânzări și o creștere modestă a prețurilor, nu un boom rapid. Dobânzile ridicate și constrângerile de accesibilitate se așteaptă să limiteze aprecierea prețurilor pe termen scurt, dar pe măsură ce ratele vor scădea și oferta se va extinde, activitatea ar trebui să crească lent. Mai jos, compilăm previziuni și perspective din surse credibile:

Tendințe de preț: Majoritatea previziunilor indică o apreciere moderată a prețurilor în următorii câțiva ani, după ușoarele scăderi din 2023-24.

Volume de vânzări: După o perioadă lentă în 2022–2024, se anticipează o revenire ușoară a vânzărilor de locuințe. Asociația Imobiliară a Columbiei Britanice (BCREA) estimează că vânzările rezidențiale la nivelul întregii provincii BC vor totaliza aproximativ 73.600 de unități în 2025, practic la același nivel (-1%) față de 2024, apoi vor crește la ~80.000 în 2026 (+9%) pe măsură ce condițiile de piață se normalizează bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Pentru zona Greater Vancouver, BCREA preconizează aproximativ 26.000 de vânzări în 2024 (similar cu nivelurile din 2023) și în jur de 29.500 de vânzări în 2025 , ceea ce ar reprezenta o creștere de ~13,5%, pe măsură ce cererea acumulată începe să fie eliberată bcrea.bc.ca. RE/MAX este mai optimist – în previziunile lor pentru 2025, aceștia anticipează o creștere de 20% a vânzărilor odată cu revenirea încrederii cumpărătorilor ca urmare a dobânzilor mai mici blog.remax.ca. Adevărul ar putea fi undeva la mijloc: dacă ratele ipotecare încep să scadă în 2025, mulți cumpărători care au stat deoparte (mai ales, cei la prima achiziție care au așteptat) ar putea reintra pe piață, ceea ce ar crește numărul tranzacțiilor. Până în 2027, volumele de vânzări ar putea ajunge la niveluri mai normale, similare cu cele din anii 2010, dacă nu apar noi șocuri economice.

După o perioadă lentă în 2022–2024, se anticipează o revenire ușoară a vânzărilor de locuințe. Asociația Imobiliară a Columbiei Britanice (BCREA) estimează că vânzările rezidențiale la nivelul întregii provincii BC vor totaliza aproximativ 73.600 de unități în 2025, practic la același nivel (-1%) față de 2024, apoi vor crește la ~80.000 în 2026 (+9%) pe măsură ce condițiile de piață se normalizează bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Pentru zona Greater Vancouver, BCREA preconizează aproximativ (similar cu nivelurile din 2023) și în jur de , ceea ce ar reprezenta o creștere de ~13,5%, pe măsură ce cererea acumulată începe să fie eliberată bcrea.bc.ca. RE/MAX este mai optimist – în previziunile lor pentru 2025, aceștia anticipează o odată cu revenirea încrederii cumpărătorilor ca urmare a dobânzilor mai mici blog.remax.ca. Adevărul ar putea fi undeva la mijloc: dacă ratele ipotecare încep să scadă în 2025, mulți cumpărători care au stat deoparte (mai ales, cei la prima achiziție care au așteptat) ar putea reintra pe piață, ceea ce ar crește numărul tranzacțiilor. Până în 2027, volumele de vânzări ar putea ajunge la niveluri mai normale, similare cu cele din anii 2010, dacă nu apar noi șocuri economice. Echilibrul pieței și condiții: Este probabil să vedem o tranziție înapoi spre o piață echilibrată sau de tipul “piața vânzătorului” către 2025–2026. În prezent (2024-25), piața este în favoarea cumpărătorilor din cauza ofertelor ridicate și a prudenței cumpărătorilor. Totuși, dacă volumele de vânzări cresc așa cum se preconizează și noile oferte nu țin pasul, balanța s-ar putea schimba. RE/MAX consideră că Vancouver va trece „de la o piață echilibrată la o piață a vânzătorului” în 2025 blog.remax.ca. Acest lucru este condiționat de reducerea dobânzilor, care stimulează cererea. Comentariile din prognoza BCREA au menționat, de asemenea, cerere acumulată semnificativă reținută de incertitudinile economice – ceea ce implică faptul că, dacă incertitudinea se clarifică, mulți cumpărători ar putea intra rapid pe piață, stabilizând-o bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Până în 2026, este posibil să vedem din nou competiție pentru proprietățile dorite, dar probabil nu la fel de extremă ca licitațiile din 2021, decât dacă oferta nu se materializează deloc. Un trend de urmărit este activitatea investitorilor : dacă condițiile de creditare se îmbunătățesc, investitorii ar putea reveni mai agresiv (mai ales pe segmentul de apartamente, care a fost mai slab în ultima vreme). Altul este segmentul de lux – proprietățile de foarte mare valoare au avut o cerere redusă în perioada interdicției pentru cumpărătorii străini; cum această interdicție este încă activă până în 2027, segmentul de lux va depinde de cumpărători interni cu venituri ridicate și de imigranți cu posibilități. Acest segment ar putea avea rezultate sub media pieței pe termen scurt, însă ar putea avea un avânt după 2027 dacă interdicția va fi ridicată.

Este probabil să vedem o către 2025–2026. În prezent (2024-25), piața este în favoarea cumpărătorilor din cauza ofertelor ridicate și a prudenței cumpărătorilor. Totuși, dacă volumele de vânzări cresc așa cum se preconizează și noile oferte nu țin pasul, balanța s-ar putea schimba. RE/MAX consideră că Vancouver va trece „de la o piață echilibrată la o piață a vânzătorului” în 2025 blog.remax.ca. Acest lucru este condiționat de reducerea dobânzilor, care stimulează cererea. Comentariile din prognoza BCREA au menționat, de asemenea, reținută de incertitudinile economice – ceea ce implică faptul că, dacă incertitudinea se clarifică, mulți cumpărători ar putea intra rapid pe piață, stabilizând-o bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca. Până în 2026, este posibil să vedem din nou competiție pentru proprietățile dorite, dar probabil nu la fel de extremă ca licitațiile din 2021, decât dacă oferta nu se materializează deloc. Un trend de urmărit este : dacă condițiile de creditare se îmbunătățesc, investitorii ar putea reveni mai agresiv (mai ales pe segmentul de apartamente, care a fost mai slab în ultima vreme). Altul este – proprietățile de foarte mare valoare au avut o cerere redusă în perioada interdicției pentru cumpărătorii străini; cum această interdicție este încă activă până în 2027, segmentul de lux va depinde de cumpărători interni cu venituri ridicate și de imigranți cu posibilități. Acest segment ar putea avea rezultate sub media pieței pe termen scurt, însă ar putea avea un avânt după 2027 dacă interdicția va fi ridicată. Pe tipuri de proprietăți: Segmentele diferite ar putea avea performanțe diferite. Casele unifamiliale din Vancouver, care au înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor în timpul majorărilor de dobândă, ar putea vedea o revenire mai puternică pe măsură ce cumpărătorii în căutare de upgrade revin pe piață când dobânzile scad. BCREA se așteaptă ca segmentele cu prețuri mai mari să fie supuse celei mai mari presiuni descrescătoare asupra prețurilor în 2024, dar, în general, prețuri stabile per ansamblu bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – ceea ce sugerează că segmentele accesibile și-ar putea păstra mai bine valoarea. Condo-urile și casele înșiruite , care sunt opțiuni mai „accesibile”, ar putea avea o cerere constantă din partea cumpărătorilor la prima achiziție pe măsură ce accesibilitatea se îmbunătățește foarte lent. Totuși, un risc pentru condo-uri îl reprezintă excesul de finalizări noi de condo-uri care ajung pe piață: CMHC a menționat că numărul record de finalizări de condo-uri în 2025, combinat cu unii investitori care vând din cauza creșterii costurilor de deținere, ar putea duce la o piață de revânzare a condo-urilor mai slabă pe termen scurt cmhc-schl.gc.ca. De fapt, mulți investitori care au cumpărat condo-uri în fază de construcție între 2018-2021 se confruntă acum cu finalizarea și dobânzi mult mai mari decât se așteptau, ceea ce i-ar putea forța pe unii să vândă – adăugând astfel ofertă pe piața de revânzare a condo-urilor. Acest lucru ar putea limita creșterea prețurilor la condo-uri în următorii 1-2 ani. Pe de altă parte, proprietățile axate pe închiriere (clădiri de apartamente multifamiliale) vor rămâne foarte căutate de investitorii instituționali, având în vedere gradul redus de neocupare – prețurile acestor active (randamentele) ar trebui să se mențină puternice. Perspectivele comerciale (de la grupuri precum CBRE) sugerează că, pe măsură ce economia se stabilizează, Vancouver va continua să vadă randamente în scădere la industrial și multifamilial, în timp ce birourile și retailul își revin la nivel de ocupare.

Segmentele diferite ar putea avea performanțe diferite. din Vancouver, care au înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor în timpul majorărilor de dobândă, ar putea vedea o revenire mai puternică pe măsură ce cumpărătorii în căutare de upgrade revin pe piață când dobânzile scad. BCREA se așteaptă ca segmentele cu prețuri mai mari să fie supuse celei mai mari presiuni descrescătoare asupra prețurilor în 2024, dar, în general, prețuri stabile per ansamblu bcrea.bc.ca bcrea.bc.ca – ceea ce sugerează că segmentele accesibile și-ar putea păstra mai bine valoarea. și , care sunt opțiuni mai „accesibile”, ar putea avea o cerere constantă din partea cumpărătorilor la prima achiziție pe măsură ce accesibilitatea se îmbunătățește foarte lent. Totuși, un risc pentru condo-uri îl reprezintă care ajung pe piață: CMHC a menționat că numărul record de finalizări de condo-uri în 2025, combinat cu unii investitori care vând din cauza creșterii costurilor de deținere, ar putea duce la o piață de revânzare a condo-urilor mai slabă pe termen scurt cmhc-schl.gc.ca. De fapt, mulți investitori care au cumpărat condo-uri în fază de construcție între 2018-2021 se confruntă acum cu finalizarea și dobânzi mult mai mari decât se așteptau, ceea ce i-ar putea forța pe unii să vândă – adăugând astfel ofertă pe piața de revânzare a condo-urilor. Acest lucru ar putea limita creșterea prețurilor la condo-uri în următorii 1-2 ani. Pe de altă parte, proprietățile (clădiri de apartamente multifamiliale) vor rămâne foarte căutate de investitorii instituționali, având în vedere gradul redus de neocupare – prețurile acestor active (randamentele) ar trebui să se mențină puternice. Perspectivele (de la grupuri precum CBRE) sugerează că, pe măsură ce economia se stabilizează, Vancouver va continua să vadă randamente în scădere la industrial și multifamilial, în timp ce birourile și retailul își revin la nivel de ocupare. Factori economici imprevizibili: Câțiva factori ar putea schimba aceste previziuni. Dacă dobânzile scad mai repede sau mai mult decât se așteaptă (de exemplu, dacă inflația se răcește rapid și Banca Canadei reduce agresiv dobânzile), cererea de locuințe în Vancouver ar putea accelera mai repede, ducând la creșteri ale prețurilor peste previziuni (posibil creșteri de două cifre pentru un an sau doi). Pe de altă parte, dacă economia intră în recesiune și șomajul crește, cererea pentru locuințe ar putea rămâne slabă mai mult timp, iar prețurile s-ar putea chiar stagna sau descrește ușor până la revenirea încrederii. Un alt factor imprevizibil este intervenția guvernului: orice extindere a interdicției pentru cumpărătorii străini (ceea ce s-a întâmplat deja) sau noi taxe ar putea tempera cererea, în timp ce, de exemplu, investiții guvernamentale majore în locuințe accesibile sau în infrastructură ar putea stimula piața. În acest moment, majoritatea previziunilor presupun un scenariu de status quo cu o economie în îmbunătățire graduală și scăderi treptate ale ratelor.

Prognoza econometrică a BCREA este una prudentă – aceasta prevede: practic o modificare de 0% a prețului mediu în Vancouver în 2024 și aproximativ +2% în 2025 bcrea.bc.ca (prognoza lor pentru prețul mediu în Greater Vancouver este de 1,265 milioane dolari în 2024 și 1,287 milioane dolari în 2025 bcrea.bc.ca ).Aceasta implică faptul că prețurile vor rămâne în jurul nivelurilor actuale pentru o perioadă, pe măsură ce piața își găsește stabilitatea.În contrast, unii jucători din industrie prevăd o presiune ascendentă mai mare: RE/MAX, de exemplu, se așteaptă ca prețul mediu al locuinței în Vancouver să blog.remax.ca , menționând îmbunătățirea sentimentului și o revenire către o piață a vânzătorilor până la sfârșitul lui 2025.Prognoza națională Royal LePage (nu a fost citată mai sus, dar este menționată în presă) a sugerat, de asemenea, o creștere a prețurilor de ordinul unei singure cifre pentru Vancouver în 2025.CMHC oferă un scenariu de interval: în perspectiva sa privind locuințele pentru 2025, a menționat că– probabil depășind inflația – înainte de a încetini în perioada 2026-27, odată ce cea mai mare parte a cererii acumulate va fi satisfăcută cmhc-schl.gc.ca .Până în 2027, CMHC se așteaptă ca locuințele să devină puțin mai accesibile decât în perioada 2022-24 datorită creșterii veniturilor și a suplimentării ofertei cmhc-schl.gc.ca cmhc-schl.gc.ca , sugerând că până atunci prețurile vor crește doar modest, în concordanță cu fundamentele pieței.Luând toate acestea în considerare, o perspectivă de bază rezonabilă este:în Vancouver.Acest lucru presupune că Banca Canadei va începe să reducă ratele la sfârșitul anului 2024 și în 2025, îmbunătățind suficient accesibilitatea pentru a susține o anumită creștere a prețurilor, dar nu atât de mult încât să vedem un alt salt exploziv.Este demn de remarcat faptul că, chiar și până în 2026, previziunile nu indică o revenire a prețurilor din Vancouver la accelerarea nebunească din 2021.De fapt, proiecțiile RBC indică faptul că până în 2026, prețurile de referință din Vancouver s-ar putea recupera abia la nivelurile maxime din 2022 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca .Cu alte cuvinte, piața ar putea avea nevoie de un ciclu complet de cinci ani (2022-2026) pentru a absorbi șocul creșterii ratelor dobânzilor și pentru a reveni la maximele anterioare ale prețurilor.

În concluzie, perspectiva pe 3–5 ani pentru piața imobiliară din Vancouver este prudent optimistă. Cel mai probabil scenariu este o creștere lentă: volumele vor reveni la niveluri normale până în 2026, iar prețurile vor crește moderat, Vancouver având probabil performanțe sub alte piețe canadiene mai ieftine (care au mai mult potențial de creștere), dar totuși cu o evoluție pozitivă. Până în 2028 sau 2030, Vancouver se va confrunta în continuare cu probleme de accesibilitate, însă dacă inițiativele privind creșterea ofertei de locuințe vor da roade, speranța este ca ritmul de creștere al prețurilor să se alinieze mai bine cu cel al veniturilor. Pentru moment, cumpărătorii și vânzătorii ar trebui să se aștepte la o tendință de piață echilibrată, fără nici o cădere spectaculoasă și nici un boom irațional la orizont – practic urmează o perioadă de stabilizare și sustenabilitate după turbulențele de la începutul anilor 2020 vancouver.citynews.ca vancouver.citynews.ca.

Repere ale cartierelor și Dezvoltări Notabile

Povestea imobiliară a Vancouver-ului nu este uniformă în tot orașul – fiecare cartier are propriile tendințe și noi dezvoltări. Iată câteva repere la nivel de cartier și proiecte majore care modelează piața:

Coridorul Broadway & Mount Pleasant: Acest coridor central trece prin una dintre cele mai importante transformări din Vancouver. Metroul Broadway (extinderea liniei Millennium), programat să fie deschis în 2026, va adăuga șase noi stații SkyTrain între VCC–Clark și Arbutus Street, îmbunătățind considerabil accesul la transportul public. Pentru a profita de această inițiativă, orașul a adoptat Broadway Plan, care reclasifică urban aproximativ 500 de blocuri în jurul Broadway pentru dezvoltare de mare densitate. Deja vedem o avalanșă de propuneri pentru noi turnuri în apropierea viitoarelor stații precum Mount Pleasant și South Granville – aproximativ 150 de noi proiecte de turnuri sunt în diferite stadii pe Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Dezvoltările notabile care urmează includ grupuri de clădiri mixte de 20-30+ etaje în jurul intersecției Cambie-Broadway (lângă Primăria Vancouver) și în jurul Oak Street (aproape de viitoarea stație Oak-VGH ce deservește Spitalul General Vancouver). Mount Pleasant, tradițional un cartier industrial și artistic cu construcții joase, devine rapid un pol pentru birouri de tehnologie și ansambluri rezidențiale – de exemplu, noul campus imens pentru firma tech Adobe și alte companii digitale se stabilesc în zona Main Street, iar proiectele rezidențiale urmează. Locuințele de închiriat reprezintă o componentă importantă aici datorită politicilor de relocare a chiriașilor (dezvoltatorii trebuie să înlocuiască unitățile de închiriat pe care le demolează). Caracterul acestui cartier evoluează rapid de la construcții joase la sate urbane orientate pe accesul la transport. Valorile proprietăților în zone precum Fairview și Mount Pleasant au un potențial puternic de creștere odată cu densificarea, deși unii chiriași existenți sunt preocupați de riscul de evacuare (“demovictimizare”) pe măsură ce clădirile vechi de închiriat lasă locul unor noi turnuri.

Acest coridor central trece prin una dintre cele mai importante transformări din Vancouver. (extinderea liniei Millennium), programat să fie deschis în 2026, va adăuga șase noi stații SkyTrain între VCC–Clark și Arbutus Street, îmbunătățind considerabil accesul la transportul public. Pentru a profita de această inițiativă, orașul a adoptat Broadway Plan, care reclasifică urban aproximativ 500 de blocuri în jurul Broadway pentru dezvoltare de mare densitate. Deja vedem o avalanșă de propuneri pentru noi turnuri în apropierea viitoarelor stații precum Mount Pleasant și South Granville – aproximativ sunt în diferite stadii pe Broadway cityhallwatch.wordpress.com. Dezvoltările notabile care urmează includ grupuri de clădiri mixte de 20-30+ etaje în jurul intersecției Cambie-Broadway (lângă Primăria Vancouver) și în jurul Oak Street (aproape de viitoarea stație Oak-VGH ce deservește Spitalul General Vancouver). Mount Pleasant, tradițional un cartier industrial și artistic cu construcții joase, devine rapid un pol pentru birouri de tehnologie și ansambluri rezidențiale – de exemplu, noul campus imens pentru firma tech Adobe și alte companii digitale se stabilesc în zona Main Street, iar proiectele rezidențiale urmează. reprezintă o componentă importantă aici datorită politicilor de relocare a chiriașilor (dezvoltatorii trebuie să înlocuiască unitățile de închiriat pe care le demolează). Caracterul acestui cartier evoluează rapid de la construcții joase la sate urbane orientate pe accesul la transport. Valorile proprietăților în zone precum Fairview și Mount Pleasant au un potențial puternic de creștere odată cu densificarea, deși unii chiriași existenți sunt preocupați de riscul de evacuare (“demovictimizare”) pe măsură ce clădirile vechi de închiriat lasă locul unor noi turnuri. Oakridge & Coridorul Cambie (Sudul Vancouverului): La intersecția dintre strada Cambie și bulevardul 41, reconstrucția Oakridge Park este o schimbare majoră. Vechiul centru comercial Oakridge Centre este reconstruit într-o comunitate planificată de 5 milioane ft pătrați, cu 13 turnuri (de până la 44 de etaje) care vor conține aproximativ 2.600 de locuințe pentru 6.000 de rezidenți renx.ca renx.ca. Va include un nou mall de cumpărături uriaș (peste 100 de magazine noi deschizându-se în etape din 2025), un parc public de nouă acri pe acoperiș, un centru civic cu bibliotecă și teatru, și spații de birouri pentru mii de angajați renx.ca renx.ca. Acest proiect, care are ca termen de finalizare anul 2027, creează practic un nou „downtown sudic” la Oakridge. Întregul Coridor Cambie (de-a lungul străzii Cambie, de la Marine Drive până la King Edward Ave) a văzut zeci de noi blocuri de apartamente în ultimii ani datorită Planului Coridorului Cambie. Casele cu densitate mică se transformă în blocuri de apartamente low-rise și case înșiruite, iar și mai multe clădiri înalte sunt în pregătire, în special lângă stațiile de transport în comun (Oakridge, Marine Gateway etc.). Este în desfășurare o adevărată cursă pentru asamblarea de loturi pentru case unifamiliale în zona Oakridge – brokerii promovează terenuri pentru viitoare turnuri, anticipând o cerere continuă renx.ca renx.ca. Datorită Liniei Canada (SkyTrain), acest coridor va rămâne un punct fierbinte al dezvoltărilor. Pentru cumpărători, asta înseamnă mai multă ofertă de apartamente moderne (inclusiv câteva turnuri de beton) care vor intra anual pe piață aici. Puncte de interes ale cartierului: la Marine Drive cu Cambie se află acum centrul mixt Marine Gateway; Oakridge va deveni o destinație rezidențială și de retail de lux; iar zona Langara din sud vede la rândul ei noi proiecte de închirieri. Prețurile pe Cambie au crescut semnificativ din cauza acestor schimbări, deși noua ofertă de apartamente ar putea tempera creșterea prețurilor pe viitor.

La intersecția dintre strada Cambie și bulevardul 41, reconstrucția este o schimbare majoră. Vechiul centru comercial Oakridge Centre este reconstruit într-o comunitate planificată de 5 milioane ft pătrați, cu care vor conține aproximativ renx.ca renx.ca. Va include un nou mall de cumpărături uriaș (peste 100 de magazine noi deschizându-se în etape din 2025), un parc public de nouă acri pe acoperiș, un centru civic cu bibliotecă și teatru, și spații de birouri pentru mii de angajați renx.ca renx.ca. Acest proiect, care are ca termen de finalizare anul 2027, creează practic un nou „downtown sudic” la Oakridge. Întregul Coridor Cambie (de-a lungul străzii Cambie, de la Marine Drive până la King Edward Ave) a văzut zeci de noi blocuri de apartamente în ultimii ani datorită Planului Coridorului Cambie. Casele cu densitate mică se transformă în blocuri de apartamente low-rise și case înșiruite, iar și mai multe clădiri înalte sunt în pregătire, în special lângă stațiile de transport în comun (Oakridge, Marine Gateway etc.). Este în desfășurare o adevărată cursă pentru asamblarea de loturi pentru case unifamiliale în zona Oakridge – brokerii promovează terenuri pentru viitoare turnuri, anticipând o cerere continuă renx.ca renx.ca. Datorită Liniei Canada (SkyTrain), acest coridor va rămâne un punct fierbinte al dezvoltărilor. Pentru cumpărători, asta înseamnă mai multă ofertă de apartamente moderne (inclusiv câteva turnuri de beton) care vor intra anual pe piață aici. Puncte de interes ale cartierului: la Marine Drive cu Cambie se află acum centrul mixt Marine Gateway; Oakridge va deveni o destinație rezidențială și de retail de lux; iar zona Langara din sud vede la rândul ei noi proiecte de închirieri. Prețurile pe Cambie au crescut semnificativ din cauza acestor schimbări, deși noua ofertă de apartamente ar putea tempera creșterea prețurilor pe viitor. Kitsilano & False Creek (Partea de Vest): În Kitsilano, are loc o dezvoltare istorică pe terenul Primelor Națiuni. Proiectul Sen̓áḵw al Națiunii Squamish construiește 11 turnuri în trepte chiar la sud de Podul Burrard (lângă Parcul Vanier), pe un teren de rezervație care nu este supus reglementărilor de zonare ale orașului. Acest proiect ambițios va crea 6.000 de noi apartamente de închiriat – 80% la prețul pieței și 20% sub prețul pieței – pe o suprafață de 10 acri într-o zonă care anterior găzduia doar câteva zeci de locuințe senakw.com blg.com. Sen̓áḵw este pe cale să devină cel mai mare proiect rezidențial cu emisii net zero din Canada și va adăuga o cantitate uriașă de apartamente de închiriat până la sfârșitul anilor 2020 (prima fază până în 2026). Acest lucru va aduce locuințe de închiriat atât de necesare în Kitsilano și ar putea crește semnificativ populația cartierului. În alte părți ale Kits și Point Grey, uriașul proiect de reconversie Jericho Lands este în faza de planificare. Un parteneriat între Primelor Națiuni locale și dezvoltatori federali planifică dezvoltarea celor 90 de acri de foste terenuri garnizoană de la Jericho (vest de strada Alma), pentru a include potențial până la 10.000 de locuințe într-un amestec de turnuri și clădiri joase, precum și parcuri și magazine. Deși proiectul este la ani distanță (procesul de reconfigurare urbană este în desfășurare), proiectul Jericho va crea până în anii 2030 un cartier rezidențial complet nou. Imobiliarele din Kitsilano rămân foarte căutate; aceste proiecte ar putea aduce mai multă disponibilitate și opțiuni, în special pentru chirii și poate unele locuințe accesibile, într-o zonă cunoscută în principal pentru case scumpe, cu regim redus de înălțime.

În Kitsilano, are loc o dezvoltare istorică pe terenul Primelor Națiuni. Proiectul al Națiunii Squamish construiește 11 turnuri în trepte chiar la sud de Podul Burrard (lângă Parcul Vanier), pe un teren de rezervație care nu este supus reglementărilor de zonare ale orașului. Acest proiect ambițios va crea – 80% la prețul pieței și 20% sub prețul pieței – pe o suprafață de 10 acri într-o zonă care anterior găzduia doar câteva zeci de locuințe senakw.com blg.com. Sen̓áḵw este pe cale să devină cel mai mare proiect rezidențial cu emisii net zero din Canada și va adăuga o cantitate uriașă de apartamente de închiriat până la sfârșitul anilor 2020 (prima fază până în 2026). Acest lucru va aduce locuințe de închiriat atât de necesare în Kitsilano și ar putea crește semnificativ populația cartierului. În alte părți ale Kits și Point Grey, uriașul proiect de reconversie este în faza de planificare. Un parteneriat între Primelor Națiuni locale și dezvoltatori federali planifică dezvoltarea celor 90 de acri de foste terenuri garnizoană de la Jericho (vest de strada Alma), pentru a include potențial până la 10.000 de locuințe într-un amestec de turnuri și clădiri joase, precum și parcuri și magazine. Deși proiectul este la ani distanță (procesul de reconfigurare urbană este în desfășurare), proiectul Jericho va crea până în anii 2030 un cartier rezidențial complet nou. Imobiliarele din Kitsilano rămân foarte căutate; aceste proiecte ar putea aduce mai multă disponibilitate și opțiuni, în special pentru chirii și poate unele locuințe accesibile, într-o zonă cunoscută în principal pentru case scumpe, cu regim redus de înălțime. Downtown & West End: Piața rezidențială din centrul Vancouverului este matură, dar există schimbări notabile. Cartierul West End , de exemplu, are câteva noi turnuri de apartamente de lux care se finalizează ca parte a West End Community Plan. Dezvoltări de lux precum Alberni by Kengo Kuma și Barclay x Thurlow se adaugă la silueta orașului. Vedem, de asemenea, că vechile blocuri de închiriere din West End sunt renovate sau reamenajate cu stimulente din partea orașului, pentru a menține sau crește fondul de locuințe de închiriat. În centrul orașului și în Coal Harbour, accentul s-a mutat ușor spre dezvoltarea comercială în ultimii ani (cum ar fi vasta clădire Amazon din noul Post reamenajat). Totuși, cu o creștere a spațiilor de birouri neocupate, orașul încurajează conversia unor astfel de spații: într-adevăr, după cum s-a menționat, o clădire veche de birouri din centru este transformată într-un hotel altusgroup.com, și există discuții pentru a permite conversii birouri-locuințe în cazul clădirilor potrivite. Populația centrului nu mai crește la fel de repede ca în alte zone, pur și simplu din cauza terenurilor de dezvoltare limitate – aproape toate loturile fezabile găzduiesc deja clădiri înalte. O excepție o reprezintă zona Northeast False Creek (lângă Rogers Arena), unde eliminarea viaducturilor Georgia va elibera în cele din urmă teren pentru noi comunități mixte (inclusiv angajamente de locuințe sociale). Acea zonă va fi una de urmărit spre sfârșitul anilor 2020. Între timp, proiecte de birouri tip Strata și hub-uri tech au apărut în conversiile din Gastown și Yaletown, iar aceste cartiere rămân vibrante pentru tinerii profesioniști, ceea ce menține cererea de apartamente acolo. Piața apartamentelor din centru în 2025 este echilibrată; prețurile au scăzut ușor în 2023, dar s-au stabilizat, iar orice creștere viitoare va depinde de revenirea economică generală (de exemplu, întoarcerea imigranților și studenților în centrul orașului).

Piața rezidențială din centrul Vancouverului este matură, dar există schimbări notabile. Cartierul , de exemplu, are câteva noi turnuri de apartamente de lux care se finalizează ca parte a West End Community Plan. Dezvoltări de lux precum Alberni by Kengo Kuma și Barclay x Thurlow se adaugă la silueta orașului. Vedem, de asemenea, că vechile blocuri de închiriere din West End sunt renovate sau reamenajate cu stimulente din partea orașului, pentru a menține sau crește fondul de locuințe de închiriat. În centrul orașului și în Coal Harbour, accentul s-a mutat ușor spre dezvoltarea comercială în ultimii ani (cum ar fi vasta clădire Amazon din noul Post reamenajat). Totuși, cu o creștere a spațiilor de birouri neocupate, orașul încurajează conversia unor astfel de spații: într-adevăr, după cum s-a menționat, o clădire veche de birouri din centru este transformată într-un hotel altusgroup.com, și există discuții pentru a permite conversii birouri-locuințe în cazul clădirilor potrivite. Populația centrului nu mai crește la fel de repede ca în alte zone, pur și simplu din cauza terenurilor de dezvoltare limitate – aproape toate loturile fezabile găzduiesc deja clădiri înalte. O excepție o reprezintă zona Northeast False Creek (lângă Rogers Arena), unde eliminarea viaducturilor Georgia va elibera în cele din urmă teren pentru noi comunități mixte (inclusiv angajamente de locuințe sociale). Acea zonă va fi una de urmărit spre sfârșitul anilor 2020. Între timp, proiecte de și au apărut în conversiile din Gastown și Yaletown, iar aceste cartiere rămân vibrante pentru tinerii profesioniști, ceea ce menține cererea de apartamente acolo. Piața apartamentelor din centru în 2025 este echilibrată; prețurile au scăzut ușor în 2023, dar s-au stabilizat, iar orice creștere viitoare va depinde de revenirea economică generală (de exemplu, întoarcerea imigranților și studenților în centrul orașului). East Vancouver (Main, Fraser, Hastings): Tradițional o parte mai accesibilă a orașului, East Van se gentrifică constant. De-a lungul străzilor Main și Fraser, clădirile vechi de închiriat cu etaj redus și spațiile comerciale sunt înlocuite de proiecte boutique de apartamente. Mount Pleasant East este un punct fierbinte cu berării artizanale, startup-uri tech și condominii noi care atrag mileniali. O instituție uriașă care va modela viitorul East Vancouver este noul campus al Spitalului St. Paul’s , construit la False Creek Flats (aproape de Main & Terminal). Acest proiect de spital de peste 2 miliarde de dolari (care se deschide în jurul anului 2027) va ancora o zonă dedicată sănătății și științelor vieții, ceea ce probabil va stimula construcția de clădiri medicale, laboratoare și, bineînțeles, locuințe pentru angajații din sănătate din apropiere. În zona Commercial Drive și Grandview apar tot mai multe dezvoltări cu regim mediu de înălțime, iar cu linia SkyTrain extinsă până la Arbutus (și, în cele din urmă, la UBC), stațiile din est precum Commercial–Broadway rămân noduri importante de tranzit, cu interes constant pentru dezvoltare. Coridorul Hastings din East Van are câteva proiecte mari de reînnoire a locuințelor sociale în curs de pregătire (de exemplu, reabilitarea unor spații de locuit public mai vechi). De asemenea, este de remarcat că migrația inter-municipală înseamnă că o parte din cererea care nu poate fi satisfăcută în Vancouver se varsă spre orașele alăturate precum Burnaby și New West – de exemplu, multe familii tinere aleg East Burnaby sau North Vancouver, ceea ce influențează și sub-piețele din Vancouver.

Tradițional o parte mai accesibilă a orașului, East Van se gentrifică constant. De-a lungul străzilor Main și Fraser, clădirile vechi de închiriat cu etaj redus și spațiile comerciale sunt înlocuite de proiecte boutique de apartamente. Mount Pleasant East este un punct fierbinte cu berării artizanale, startup-uri tech și condominii noi care atrag mileniali. O instituție uriașă care va modela viitorul East Vancouver este noul campus al , construit la False Creek Flats (aproape de Main & Terminal). Acest proiect de spital de peste 2 miliarde de dolari (care se deschide în jurul anului 2027) va ancora o zonă dedicată sănătății și științelor vieții, ceea ce probabil va stimula construcția de clădiri medicale, laboratoare și, bineînțeles, locuințe pentru angajații din sănătate din apropiere. În zona Commercial Drive și Grandview apar tot mai multe dezvoltări cu regim mediu de înălțime, iar cu linia SkyTrain extinsă până la Arbutus (și, în cele din urmă, la UBC), stațiile din est precum Commercial–Broadway rămân noduri importante de tranzit, cu interes constant pentru dezvoltare. Coridorul Hastings din East Van are câteva proiecte mari de reînnoire a locuințelor sociale în curs de pregătire (de exemplu, reabilitarea unor spații de locuit public mai vechi). De asemenea, este de remarcat că înseamnă că o parte din cererea care nu poate fi satisfăcută în Vancouver se varsă spre orașele alăturate precum Burnaby și New West – de exemplu, multe familii tinere aleg East Burnaby sau North Vancouver, ceea ce influențează și sub-piețele din Vancouver. Suburbiile Metro Vancouver: În afara limitelor orașului, mai multe centre suburbane sunt în plină dezvoltare și merită menționate, deoarece influențează piața regională în ansamblu. Surrey, care este acum al doilea cel mai mare oraș din BC, construiește un nou centru urban în Whalley, unde apar mai multe turnuri de apartamente înalte (unele având 50-60 de etaje) și are în construcție linia Surrey-Langley SkyTrain (deschidere estimată ~2028), care stimulează dezvoltarea de-a lungul Fraser Highway. Burnaby are planuri majore de dezvoltare la Brentwood, Lougheed și Metrotown – sunt adăugate mii de unități rezidențiale (proiectul Amazing Brentwood, City of Lougheed, Station Square, etc.). Aceste opțiuni suburbane oferă o oarecare relaxare pentru presiunea din Vancouver, propunând apartamente (puțin) mai accesibile pentru cumpărătorii la prima achiziție care nu își permit un apartament în centrul Vancouverului. Coquitlam și Richmond au și ele proiecte majore de dezvoltare lângă zonele de tranzit. Deși nu sunt cartiere din Vancouver, proliferarea acestor centre urbane face ca dezvoltarea regiunii Metro să fie mai distribuită. Pentru investitorii din Vancouver, această dezvoltare regională poate constitui concurență – de exemplu, un chiriaș ar putea alege o clădire nouă de apartamente în Burnaby, la un preț de chirie mai mic, decât o clădire veche din Vancouver, ceea ce limitează cât de mult pot crește chiriile în oraș.

Per ansamblu, cartierele din Vancouver sunt într-o permanentă schimbare, cu multe proiecte interesante la orizont. De la noile turnuri înalte din Oakridge și Brentwood, la marile comunități rezidențiale închiriate din Sen̓áḵw și Jericho, următorul deceniu va aduce zeci de mii de locuințe noi și spații comerciale în regiune. Aceste dezvoltări urmăresc să abordeze criza locuințelor și să modernizeze orașul, deși unele sunt însoțite de controverse (schimbarea caracterului cartierelor, probleme de relocare etc.). Pentru cei care urmăresc piața imobiliară, traiectoria fiecărui cartier – fie că este vorba de densificarea zonelor de tranzit, fie de reamenajarea unor zone vechi – va oferi oportunități diferite. Cumpărătorii și investitorii pot găsi valoare în a intra în anumite zone înainte ca proiectele transformaționale să fie finalizate (profitând de creșterea valorii), în timp ce locuitorii vor avea parte pur și simplu de mai multe opțiuni de locuire și facilități ca niciodată. Vancouver în 2025 este un oraș aflat într-un punct de inflexiune a dezvoltării, balansând creșterea cu calitatea vieții, cartier cu cartier.

Surse: