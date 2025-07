Perspective privind Piața Imobiliară din Taipei în 2025: Tendințe, Previziuni și Informații Cheie

Prezentare generală a condițiilor pieței în 2025

Piața imobiliară din Taipei în 2025 experimentează o răcire vizibilă după câțiva ani de creștere accentuată. Volumul tranzacțiilor a scăzut brusc, iar dinamica prețurilor s-a oprit pe fondul unor condiții de creditare mai stricte și al incertitudinilor economice taipeitimes.com taipeitimes.com. În primul trimestru al anului 2025, au fost înregistrate la nivel național doar aproximativ 63.000 de transferuri de proprietăți – o scădere de 20% față de anul precedent și cel mai slab volum din ultimii opt ani taipeitimes.com. În cele șase mari orașe ale Taiwanului (inclusiv Taipei), tranzacțiile imobiliare au scăzut cu peste 20% față de anul precedent până la mijlocul anului 2025 taipeitimes.com. Această încetinire urmează unei perioade de activitate intensă din 2024; de exemplu, vânzările de locuințe în prima jumătate a anului 2024 au crescut cu 27% față de anul precedent pe fondul redresării economice taipeitimes.com. Totuși, sentimentul s-a schimbat la sfârșitul lui 2024, pe măsură ce vânturile economice globale nefavorabile și noile restricții de creditare au redus încrederea cumpărătorilor.

Tendințe în imobiliare rezidențiale în 2025

Mai mulți factori contribuie la. Implementarea de către Banca Centrală a unor(începând cu septembrie 2024) a crescut costurile de împrumut și a redus nivelul de îndatorare pentru cumpărători taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw . Băncile solicită acum avansuri mai mari (rapoartele valoare-împrumut au fost reduse cu aproximativ 10 puncte procentuale pentru a doua locuință) și au eliminat perioadele de grație cu dobândă doar, ceea ce face finanțarea mai restrictivă taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw . Potențialii cumpărători manifestă de asemenea prudență: aproape 80% dintre cei care caută locuințe spun că preferă să „aștepte pe margine” cel puțin până în 2026, având în vedere economia incertă și condițiile de credit mai stricte taipeitimes.com taipeitimes.com . PIB-ul Taiwanului este încă în creștere (prognoză de aproximativ 3% pentru 2025) și ratele dobânzilor rămân relativ stabile cbreemail.com , însă(dobânzi ipotecare ~2,5%+ chiar și la băncile de stat taipeitimes.com ) și tensiunile comerciale globale subminează sentimentul pe piața imobiliară.Critic,. Nu este un crah, însă aprecierea accelerată din 2020–2024 s-a temperat. În, prețul mediu al locuințelor la nivel național a scăzut cufață de trimestrul anterior, iar toate cele șase mari orașe au înregistrat scăderi de prețuri taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw . Prețurile din orașul Taipei au scăzut cu aproximativîn T4 (față de T1 2024), o scădere relativ ușoară comparativ cu corecțiile mai abrupte din orașele sudice precum Kaohsiung (-10%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw . Până în T1 2025, prețul mediu al unei locuințe în Taipei a ajuns la aproximativ(~38.000 USD pentru 3,3m²) – cel mai ridicat din Taiwan taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw , însă creșterea s-a temperat. Tot mai mulți vânzători reduc prețul solicitat pentru a încheia tranzacții, cu reduceri de 10–12% față de prețul de listă, acestea fiind acum obișnuite în Taipei – cea mai mare diferență din perioada pandemiei taipeitimes.com , în special în segmentele și regiunile care au înregistrat cele mai mari creșteri.

Sectorul rezidențial din Taipei s-a mutat de la o piață a vânzătorului la o piață mai echilibrată sau chiar favorabilă cumpărătorilor în 2025. Cumpărătorii de locuințe au mai multă putere de negociere decât în anii precedenți. Potrivit Evertrust, intervalul mediu de negociere (diferența dintre prețul cerut și cel de vânzare) s-a lărgit la aproximativ 10–12% la începutul anului 2025, în timp ce la apogeul pieței, la mijlocul anului 2024, era de o singură cifră taipeitimes.com taipeitimes.com. Vânzătorii din Taipei au oferit cele mai mari reduceri (aproximativ 12,8% sub prețul cerut, în medie), urmați de New Taipei (11,5%) și Tainan (11,1%) taipeitimes.com taipeitimes.com. Acest lucru indică faptul că viitorii cumpărători reușesc să obțină concesii de preț, o tendință determinată de mediul de creditare mai restrictiv și oferta mai abundentă.

Oferta de locuințe a crescut cu adevărat. Un număr record de 100.000 de unități locative noi sunt programate pentru finalizare în toată Taiwanul în 2025, ridicând îngrijorări cu privire la suprasaturarea în anumite regiuni taipeitimes.com. Deși orașul Taipei are un teren limitat pentru dezvoltări mari noi, zona metropolitană Taipei (inclusiv New Taipei) a înregistrat numeroase proiecte în ultimii ani. Notabil, demarările de construcții (construcții noi) în 2024 au scăzut la cel mai mic nivel din ultimii cinci ani la nivel național, pe măsură ce dezvoltatorii au devenit mai prudenți taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. În unele zone cu stocuri mari – de exemplu, zonele de reamenajare din New Taipei – constructorii au amânat sau redus proiectele la sfârșitul anului 2024 după înăsprirea creditării taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Această retragere din construcții ar putea reduce în viitor creșterea ofertei. Însă, pe termen scurt, stocul de locuințe din Taipei este abundent datorită boomului construcțiilor din trecut, iar inventarul nevândut rămâne ridicat (mulți dezvoltatori dețin încă numeroase unități pre-vândute nevândute) taiwannews.com.tw. Drept urmare, cumpărătorii au mai multe opțiuni și mai puțină urgență, ceea ce diminuează presiunea asupra prețurilor.

Tendințele prețurilor locuințelor variază în funcție de segment. Pe piața pre-vânzare (proiecte noi), prețurile rămân relativ ridicate – susținute de optimismul anterior al dezvoltatorilor – însă ritmul vânzărilor a încetinit. În T2 2024, prețul mediu pe piața de pre-vânzare la nivel național a atins 530.300 NT$ pe ping (≈16 milioane NT$ pentru un apartament de 30 ping), în creștere cu 6,7% față de trimestrul anterior taipeitimes.com taipeitimes.com. Totuși, până în T4 2024, au apărut semne de corecție a prețurilor chiar și în noile proiecte. Prețul mediu național al locuințelor a scăzut la aproximativ 338.600 NT$ pe ping în T4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, iar reducerile de preț de ~6% au devenit frecvente pentru lichidarea stocului taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Proiectele de top din Taipei încă se vând la prețuri premium (adesea peste 1 milion NT$ per ping), dar vânzătorii sunt acum mai flexibili sub presiune. După cum a menționat un analist, spre deosebire de anii de boom când proprietarii țineau prețurile ferme, mulți vânzători în 2025 sunt dispuși să negocieze sau să scadă prețul cerut pentru a vinde unitățile taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Acest lucru este valabil mai ales pentru investitorii care dețin mai multe proprietăți, care se confruntă cu costuri mai ridicate de întreținere din cauza noilor taxe și reguli de creditare (detaliate într-o secțiune ulterioară).

Demografia cumpărătorilor pe piața rezidențială din Taipei se schimbă, de asemenea. Politicile guvernamentale care favorizează prima achiziție pentru ocupanții-proprietari au efect: ponderea cumpărătorilor aflați la prima achiziție a crescut de la ~57% la începutul anului 2023 la 61,4% la sfârșitul lui 2024, ceea ce indică tot mai mulți utilizatori finali reali pe piață taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Familiile tinere și persoanele singure revin cu precauție, ajutate de credite ipotecare speciale (de exemplu, programul Noua Locuință pentru Tineri) și de retragerea investitorilor. De fapt, gospodăriile formate dintr-o singură persoană și cele mici domină acum Taipei – aproape jumătate dintre gospodăriile taiwaneze fiind compuse din una sau două persoane taipeitimes.com. Taipei, New Taipei și Kaohsiung au un număr deosebit de mare de locuințe ocupate de o singură persoană taipeitimes.com. Această tendință demografică înseamnă cerere ridicată pentru unități mai mici și locuințe de tip „o casă pentru fiecare persoană”, aliniate cu obiectivul guvernului de „un proprietar, o locuință” taipeitimes.com. În mod corespunzător, cererea speculativă pentru proprietăți de lux s-a redus. Chiar și zonele care au cunoscut frenezie din cauza noutăților din industria tehnologică – de exemplu, regiunile din apropierea noilor fabrici de semiconductori TSMC – s-au răcit. Un sondaj de la începutul anului 2025 a arătat așteptări mixte privind prețurile locuințelor din apropierea facilităților planificate ale TSMC, puțin peste jumătate dintre respondenți așteptând creșteri de preț, iar restul prevăzând stabilitate sau scăderi taipeitimes.com. Această ambivalență reflectă conștientizarea faptului că boom-urile generate de tehnologie pot fi reversibile dacă proiectele se blochează sau dacă speculațiile merg prea departe față de fundamente.

Pe partea de închiriere, chiriile rezidențiale din Taipei au rămas relativ stabile și cu un randament scăzut în raport cu prețurile. Randamentele medii ale chiriilor în Taipei sunt de doar aproximativ 2% anual, ceea ce reprezintă unul dintre cele mai mici randamente din Asia investasian.com investasian.com. Aceasta înseamnă că achiziția pentru închiriere nu este foarte profitabilă, iar mulți investitori s-au bazat în schimb pe aprecierea capitalului. Odată cu aplatizarea creșterii prețurilor, unii potențiali proprietari își reconsideră strategia, iar mai multe locuințe ar putea reveni pe piața de vânzare. Criza de accesibilitate rămâne severă: raportul preț-câștig al locuințelor din Taiwan variază între 15–20, iar în Taipei poate dura aproximativ 40 de ani de venit mediu pentru a-ți permite un apartament modest investasian.com investasian.com. Acest lucru a dus la proteste publice privind justiția locuințelor, la un exod al populației din Taipei (peste 20.000 de rezidenți net au părăsit Taipei City în T1 2025, de obicei în căutarea unor locuințe mai ieftine în suburbii) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw și la eforturi continue ale guvernului de a tempera prețurile.

În concluzie, piața rezidențială din Taipei în 2025 se află într-o fază de răcire: volumul tranzacțiilor este în scădere, creșterea prețurilor se transformă într-un ușor declin, iar speculațiile alimentate de împrumuturi sunt în retragere. Utilizatorii finali recâștigă încet avantajul, iar piața este mai sănătoasă în sensul în care excesul este eliminat. Totuși, provocările legate de accesibilitate persistă, iar o adevărată piață a cumpărătorilor va depinde de noi ajustări ale prețurilor sau de creșterea veniturilor.

Tendințe în Imobiliare Comerciale (Birouri, Retail și Industrial)

Sectorul imobiliar comercial din Taipei prezintă o imagine mixtă în 2025, cu sectorul de birouri confruntându-se cu dificultăți, în timp ce unele segmente industriale/logistice rămân solide. Conform previziunilor CBRE, ratele de neocupare a birourilor sunt în creștere și se estimează că vor atinge un maxim al ultimilor șapte ani în 2025 cbreemail.com. O nouă ofertă intră pe piață – inclusiv mai multe clădiri de birouri premium în districtele Xinyi și Nangang – depășind cererea actuală de chiriași. Această creștere bruscă a ofertei transformă piața birourilor din Taipei într-un mediu favorabil chiriașilor, o schimbare radicală după ani de zile cu o rată scăzută de neocupare. Proprietarii de clădiri mai vechi sau necentrale vor avea probabil parte de o concurență crescută și ar putea fi nevoiți să ofere stimulente sau să reducă chiriile pentru a atrage chiriași. De altfel, multe companii urmează strategia de „flight-to-quality”, mutându-se cbreemail.com în clădiri noi, cu facilități mai bune, și părăsind birourile vechi. Ca urmare, puterea de negociere a proprietarilor se erodează în segmentul de birouri, iar creșterea chiriilor se așteaptă să fie modestă în 2025.

Între timp, sectorul proprietăților de retail din Taipei se îmbunătățește cu prudență, dar nu fără provocări. Încrederea consumatorilor a fost oarecum instabilă din cauza volatilității pieței bursiere și a incertitudinilor economice globale cbreemail.com. Astfel, retailerii se extind cu precauție, concentrându-se pe locații și formate deja verificate. Segmentul de retail de lux (în special în jurul Taipei 101/Xinyi și zonele Zhongshan) a înregistrat o revenire odată cu reluarea turismului în Asia, însă magazinele de proximitate și centrele comerciale încă se recuperează după schimbările din perioada pandemiei către comerțul electronic. Creșterea e-commerce continuă să stimuleze cererea pentru spații moderne de logistică și depozitare cbreemail.com. Sectorul imobiliar industrial din Taipei, în special depozitele și centrele de distribuție last-mile, rămâne un punct forte. Companiile investesc în infrastructura lanțului de aprovizionare; marii jucători din e-commerce și firmele de logistică terță parte (3PL) caută facilități logistice de înaltă calitate în jurul New Taipei și Taoyuan, unde există teren disponibil cbreemail.com. Acest lucru a menținut ratele de neocupare industriale la un nivel scăzut și chiriile relativ stabile.

Este demn de menționat că piața imobiliară comercială din Taipei este influențată și de schimbările economice majore. Orașul nu este un centru financiar regional comparabil cu Hong Kong sau Singapore, dar găzduiește sediile unor producători și companii de servicii din domeniul tehnologic. Pe măsură ce o parte din producția tehnologică se mută în afara Taiwanului, iar tot mai mulți oameni adoptă munca la distanță sau în regim hibrid, absorbția spațiilor de birouri a încetinit. CBRE raportează că aceste tendințe, combinate cu livrările noi, vor face ca anul 2025 să fie o provocare pentru proprietarii de birouri cbreemail.com. Pe de altă parte, orice revigorare economică sau stabilizare a politicii comerciale (de exemplu, rezolvarea fricțiunilor comerciale SUA–China) ar putea spori încrederea mediului de afaceri și, implicit, cererea pentru spații de birouri și retail. Pentru moment, companiile rămân prudente cu privire la costuri: observăm consolidări de birouri sau opțiuni pentru suprafețe mai mici în spații flexibile/co-working, mai degrabă decât închirierea unor suprafețe mari convenționale.

În concluzie, piața proprietăților comerciale în Taipei 2025 poate fi caracterizată ca un peisaj în evoluție:

Birouri: Creșterea gradului de neocupare și mai multă putere de negociere pentru chiriași, pe măsură ce oferta atinge un vârf cbreemail.com. Creșterea chiriilor este stagnantă, iar clădirile mai vechi, în special cele non-premium, sunt supuse presiunii.

Creșterea gradului de neocupare și mai multă putere de negociere pentru chiriași, pe măsură ce oferta atinge un vârf cbreemail.com. Creșterea chiriilor este stagnantă, iar clădirile mai vechi, în special cele non-premium, sunt supuse presiunii. Retail: Expansiune lentă; spațiile de retail premium își păstrează valoarea, însă cererea generală pentru retail este temperatată de consumatori precauți cbreemail.com.

Expansiune lentă; spațiile de retail premium își păstrează valoarea, însă cererea generală pentru retail este temperatată de consumatori precauți cbreemail.com. Industrial/Logistică: Cerere puternică pentru depozite și centre logistice datorită comerțului online și investițiilor în lanțul de aprovizionare cbreemail.com. Acest sub-sector este un performer de top, cu chirii stabile sau în creștere și un grad redus de neocupare la facilitățile moderne.

Investitorii din piața comercială a Taipei își schimbă astfel direcția: unii investitori instituționali locali (de exemplu, asigurători) continuă să aloce fonduri pentru imobiliare în 2025, însă volumul total al investițiilor imobiliare este de așteptat să scadă în 2025, în contextul temperării pieței cbreemail.com. Cei care investesc preferă sectoarele industrial și de nișă sau activele premium, în defavoarea proiectelor speculative de birouri. Sectoarele de birouri și retail ar putea fi nevoite să aștepte un “aterrizare ușoară” economică mai clară pentru a vedea din nou creștere.

Previziuni și proiecții pentru anii următori

Privind spre viitor, majoritatea analiștilor prezic că, însă va rămâne apatică pe termen scurt. Evertrust, cea mai mare agenție imobiliară din Taiwan, preconizează că totalul tranzacțiilor imobiliare la nivel național va scădea probabil sub, în scădere de la peste 300.000 în 2024, pe măsură ce piața continuă să se răcească taipeitimes.com taipeitimes.com . Se preconizează căvor continua până în 2025 – de ordinul a câtorva procente – cu excepția cazului în care va avea loc un șoc major. „Nu vedem o prăbușire a pieței, dar nici nu există impuls pentru o revenire,” a explicat directorul general al Evertrust în iunie taipeitimes.com taipeitimes.com . Cu alte cuvinte, așteptarea de bază este pentruîn continuare taipeitimes.com

Factorii cheie care stau la baza acestor prognoze includ:

Credit restrâns în continuare : Banca Centrală a semnalat că va păstra restricțiile selective pentru creditele ipotecare până când prețurile se vor stabiliza. La începutul lui 2025, raportul credit-valoare pentru a doua locuință este de aproximativ 60% (chiar mai mic pentru proprietățile de lux), iar băncile impun verificări riguroase ale veniturilor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Cu finanțarea „care nu mai este lipsită de fricțiuni” , cererea speculativă ar trebui să rămână slabă taipeitimes.com taipeitimes.com. Se estimează că ratele dobânzilor vor rămâne constante sau vor crește ușor, ceea ce oferă o anumită stabilitate cbreemail.com, dar există puține așteptări privind reduceri de dobândă care să stimuleze noi împrumuturi. Pe scurt, condițiile de creditare vor menține probabil piața sub control până în 2025.

: Banca Centrală a semnalat că va păstra restricțiile selective pentru creditele ipotecare până când prețurile se vor stabiliza. La începutul lui 2025, raportul credit-valoare pentru a doua locuință este de aproximativ 60% (chiar mai mic pentru proprietățile de lux), iar băncile impun verificări riguroase ale veniturilor taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Cu finanțarea , cererea speculativă ar trebui să rămână slabă taipeitimes.com taipeitimes.com. Se estimează că ratele dobânzilor vor rămâne constante sau vor crește ușor, ceea ce oferă o anumită stabilitate cbreemail.com, dar există puține așteptări privind reduceri de dobândă care să stimuleze noi împrumuturi. Pe scurt, până în 2025. Supralicitarea ofertei și pipeline-ul de construcții : Valul de finalizări din 2025 adaugă ofertă atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel comercial. Noul stoc ridicat – de exemplu, 100.000 de locuințe noi la nivel național în 2025 – va necesita timp pentru a fi absorbit taipeitimes.com. Totuși, indicatorii principali sugerează o încetinire a stocului viitor: începuturile de construcții au scăzut în 2024, ceea ce înseamnă că mai puține proiecte noi vor ajunge pe piață în 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Mulți dezvoltatori au amânat proiectele după înăsprirea creditării din septembrie, în special în zonele cu surplus de ofertă taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Acest lucru ar putea, de fapt, ajuta la echilibrarea pieței pe termen mediu. Totuși, pentru 2025-26, cumpărătorii vor beneficia de opțiuni numeroase și dezvoltatori care lichidează stocurile, menținând astfel creșterea prețurilor temperată.

: Valul de finalizări din 2025 adaugă ofertă atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel comercial. Noul stoc ridicat – de exemplu, – va necesita timp pentru a fi absorbit taipeitimes.com. Totuși, indicatorii principali sugerează o încetinire a stocului viitor: începuturile de construcții au scăzut în 2024, ceea ce înseamnă că mai puține proiecte noi vor ajunge pe piață în 2026–2027 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Mulți dezvoltatori au amânat proiectele după înăsprirea creditării din septembrie, în special în zonele cu surplus de ofertă taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Acest lucru ar putea, de fapt, ajuta la echilibrarea pieței pe termen mediu. și dezvoltatori care lichidează stocurile, menținând astfel creșterea prețurilor temperată. Poziția politicii guvernamentale : Factorii de decizie din Taiwan au arătat determinare în aplicarea măsurilor de „justiție locativă” pentru a reduce speculațiile și a îmbunătăți accesibilitatea. Reformele fiscale (discutate mai jos) și controalele de credit fac parte din acest demers. Se anticipează că guvernul nu va relaxa aceste măsuri în următorii câțiva ani decât dacă economia slăbește semnificativ. De fapt, pași suplimentari de înăsprire sunt posibili dacă prețurile cresc din nou prea repede taipeitimes.com. Această abordare de politică vigilentă sugerează că orice revenire a pieței va fi în mod deliberat ținută sub control . O revenire „explozivă” precum cea din începutul lui 2024 este puțin probabilă sub noul regim de reglementare.

: Factorii de decizie din Taiwan au arătat determinare în aplicarea măsurilor de pentru a reduce speculațiile și a îmbunătăți accesibilitatea. Reformele fiscale (discutate mai jos) și controalele de credit fac parte din acest demers. Se anticipează că guvernul nu va relaxa aceste măsuri în următorii câțiva ani decât dacă economia slăbește semnificativ. De fapt, sunt posibili dacă prețurile cresc din nou prea repede taipeitimes.com. Această abordare de politică vigilentă sugerează că . O revenire „explozivă” precum cea din începutul lui 2024 este puțin probabilă sub noul regim de reglementare. Factori economici și externi: Se preconizează că economia Taiwanului va crește modest (~2–3% pe an) pe termen scurt cbreemail.com, ceea ce susține cererea de locuințe, dar nu într-un ritm accelerat. Industriile dependente de export se confruntă cu incertitudine din cauza tensiunilor comerciale dintre SUA și China și a încetinirii creșterii globale. În plus, creșterea riscurilor geopolitice transstrâmtoare adaugă un nivel de precauție pentru investitori taiwannews.com.tw. Cu excepția unui șoc pozitiv major (cum ar fi un boom tehnologic sau un aflux brusc de capital străin), cererea pe piața imobiliară va rămâne probabil prudentă până în 2025. Pe partea pozitivă, șomajul redus și creșterea salariilor în sectoarele tehnologice oferă suport de bază pentru fundamentele locuințelor în zona Metropolitană Taipei, prevenind un declin sever al cererii taiwannews.com.tw.

Per ansamblu, perspectiva consensuală pentru piața imobiliară din Taipei în următorii ani este una de corecție blândă și de plafonare. Se estimează că prețurile vor scădea ușor sau vor rămâne la același nivel, în loc să escaladeze. Volumul tranzacțiilor ar putea rămâne sub mediile recente, deoarece cumpărătorii și vânzătorii își ajustează așteptările. Analiștii descriu această perioadă ca fiind „leneșă” sau „stagnantă” taiwannews.com.tw – practic o necesară răcire după o perioadă de exuberanță.

Pentru potențialii cumpărători de locuințe, această prognoză înseamnă oportunități mai bune în viitor: mai mult spațiu de negociere și, posibil, mici reduceri de preț, în special în zonele sau la tipurile de proprietăți care s-au scumpit exagerat. După cum a remarcat un manager de la Chinatrust Real Estate, condițiile actuale sunt „mai bune pentru cumpărătorii cu nevoi reale”, deoarece vânzătorii sunt acum mai flexibili taiwannews.com.tw. Pentru investitori, perspectivele de câștig de capital pe termen scurt par limitate; randamentele din chirii probabil nu se vor îmbunătăți semnificativ, deci costurile deținere versus randament trebuie cântărite cu atenție.

Impactul politicilor guvernamentale, taxelor și reglementărilor

Privind dincolo de 2025, odată ce piața își va termina corecția și dacă economia Taiwanului rămâne stabilă,, dar nu explozivă. Taipei este capitala politică și economică, iar oferta de terenuri este limitată, astfel încât cererea pentru locuințe va continua să existe. Schimbările demografice (îmbătrânirea populației, gospodării mai mici) ar putea limita creșterea cererii, însă reînnoirea urbană și dezvoltarea industriei tehnologice (de exemplu, centrele de AI, semiconductori) ar putea aduce factori noi de creștere. Important este că, dacă inflația și ratele dobânzilor vor scădea în următorii ani, o parte din cererea amânată ar putea reveni pe piață. Experții locali prevăd o “aterizare lină” în 2025, urmată posibil de o recuperare ușoară cbreemail.com – deși orice viitor avans va fi, probabil, mult mai moderat decât creșterile anuale de două cifre din 2021–2022.

Guvernul Taiwanului a fost proactiv în implementarea unor politici pentru a răci piața imobiliară și a promova accesibilitatea locuințelor, iar aceste măsuri influențează semnificativ dinamica pieței imobiliare din Taipei în 2025. Principalele instrumente de politică includ reforme fiscale, controale de credit și restricții de reglementare:

Controlul selectiv al creditului: Banca Centrală a Taiwanului a introdus mai multe runde de înăsprire a creditelor ipotecare (până la sfârșitul anului 2024, era a șaptea rundă de astfel de controale taiwannews.com.tw). În septembrie 2024 , noile reguli au redus raportul maxim împrumut-valoare (LTV) pentru ipotecile la a doua locuință cu 10% și chiar mai mult pentru a treia locuință și proprietăți de lux taiwanhousing.tw. De exemplu, un cumpărător care putea împrumuta anterior 80% pentru o a doua proprietate poate obține acum doar 60–70%. În plus, perioadele de grație doar cu dobândă la ipoteci au fost eliminate – toți debitorii trebuie să înceapă rambursarea principalului imediat taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Aceste reguli, inițial destinate marilor șase orașe, au fost extinse la nivel național pentru a preveni fluxurile speculative către orașele mai mici taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Impactul a fost profund: băncile solicită acum avansuri mai mari (adesea 30–40% chiar și de la cumpărătorii locali și avans de peste 50% pentru mulți cumpărători străini în practică) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Sunt în vigoare verificări mai stricte ale veniturilor și de fond pentru a elimina falșii „cumpărători pentru prima dată” care sunt de fapt paravan pentru investitori taipeitimes.com. Per total, obținerea unui credit ipotecar în Taipei este mult mai dificilă acum decât acum câțiva ani – o mișcare deliberată menită să limiteze gradul de îndatorare și să descurajeze speculațiile.

Banca Centrală a Taiwanului a introdus mai multe runde de înăsprire a creditelor ipotecare (până la sfârșitul anului 2024, era a șaptea rundă de astfel de controale taiwannews.com.tw). În , noile reguli au redus pentru ipotecile la a doua locuință cu 10% și chiar mai mult pentru a treia locuință și proprietăți de lux taiwanhousing.tw. De exemplu, un cumpărător care putea împrumuta anterior 80% pentru o a doua proprietate poate obține acum doar 60–70%. În plus, la ipoteci au fost eliminate – toți debitorii trebuie să înceapă rambursarea principalului imediat taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Aceste reguli, inițial destinate marilor șase orașe, au fost extinse la nivel național pentru a preveni fluxurile speculative către orașele mai mici taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Impactul a fost profund: băncile solicită acum avansuri mai mari (adesea 30–40% chiar și de la cumpărătorii locali și în practică) taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Sunt în vigoare verificări mai stricte ale veniturilor și de fond pentru a elimina falșii „cumpărători pentru prima dată” care sunt de fapt paravan pentru investitori taipeitimes.com. Per total, decât acum câțiva ani – o mișcare deliberată menită să limiteze gradul de îndatorare și să descurajeze speculațiile. „Taxa pe acumularea de locuințe 2.0” și reformele privind impozitul pe proprietate: La mijlocul anului 2024, Taiwan a adoptat reforme semnificative ale impozitului pe locuințe menite să penalizeze deținerea mai multor locuințe și să stimuleze ocuparea acestora de către proprietari. Adesea denumit Taxa pe acumularea de locuințe 2.0, noul sistem a crescut cotele anuale ale impozitului pe proprietate pentru locuințele care nu sunt ocupate de proprietari la 2%–4,8% (de la 1,5%–3,6%), în timp ce a redus cota pentru locuințele principale ocupate de proprietari la 1% (de la 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Aceasta a intrat în vigoare în iulie 2024, cu taxe plătibile din 2025. Important, legea a modificat modul în care autoritățile numără proprietățile: în loc să se facă pe orașe, acum există un registru național , prevenind ca investitorii să declare mai multe „rezidențe principale” în diferite orașe pentru a evita impozitele crescute taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Pentru proprietarii din Taipei, acest lucru înseamnă că dacă dețineți două sau mai multe locuințe oriunde în Taiwan, care nu sunt închiriate în scopuri sociale sau nu sunt locuința dumneavoastră, veți plăti un impozit mult mai mare. Pe de altă parte, adevărații proprietari-ocupanți (inclusiv rezidenții străini cu permise locale de ședere) beneficiază: rezidenții permanenți străini din Taiwan care locuiesc în locuința lor sunt acum eligibili pentru aceeași cotă redusă de 1% pentru impozitul de auto-folosință taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Aproximativ 16.000 de străini sunt așteptați să beneficieze de aceste cote preferențiale începând cu 2025, cu condiția să își înregistreze reședința și aceasta să nu fie închiriată taipeitimes.com taipeitimes.com. Această politică subliniază poziția guvernului „locuințe pentru folosință, nu pentru speculație”. Primele semne arată că funcționează: reducerea impozitului pentru prima locuință și creșterea costurilor deținătorilor de locuințe suplimentare i-au determinat pe mulți proprietari să vândă unitățile secundare și au crescut ponderea cumpărătorilor de prima locuință taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw.

La mijlocul anului 2024, Taiwan a adoptat reforme semnificative menite să penalizeze deținerea mai multor locuințe și să stimuleze ocuparea acestora de către proprietari. Adesea denumit Taxa pe acumularea de locuințe 2.0, noul sistem (de la 1,5%–3,6%), în timp ce (de la 1,2%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Aceasta a intrat în vigoare în iulie 2024, cu taxe plătibile din 2025. Important, legea a modificat modul în care autoritățile numără proprietățile: în loc să se facă pe orașe, acum există un , prevenind ca investitorii să declare mai multe „rezidențe principale” în diferite orașe pentru a evita impozitele crescute taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Pentru proprietarii din Taipei, acest lucru înseamnă că dacă dețineți două sau mai multe locuințe oriunde în Taiwan, care nu sunt închiriate în scopuri sociale sau nu sunt locuința dumneavoastră, veți plăti un impozit mult mai mare. Pe de altă parte, adevărații proprietari-ocupanți (inclusiv rezidenții străini cu permise locale de ședere) beneficiază: din Taiwan care locuiesc în locuința lor sunt acum eligibili pentru aceeași cotă redusă de 1% pentru impozitul de auto-folosință taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Aproximativ 16.000 de străini sunt așteptați să beneficieze de aceste cote preferențiale începând cu 2025, cu condiția să își înregistreze reședința și aceasta să nu fie închiriată taipeitimes.com taipeitimes.com. Această politică subliniază poziția guvernului „locuințe pentru folosință, nu pentru speculație”. Primele semne arată că funcționează: reducerea impozitului pentru prima locuință și creșterea costurilor deținătorilor de locuințe suplimentare i-au determinat pe mulți proprietari să vândă unitățile secundare și au crescut ponderea cumpărătorilor de prima locuință taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Impozitul pe câștiguri de capital și taxă pe speculație: Chiar mai devreme, în iulie 2021, Taiwanul a introdus impozite mai dure pentru tranzacțiile imobiliare pe termen scurt pentru a descuraja speculațiile english.ey.gov.tw. Conform acestor reguli, denumite adesea impozitul consolidat pe veniturile din vânzarea locuințelor și a terenurilor 2.0, proprietățile vândute în termen de 2 ani de la achiziție suportă un impozit de până la 45% pe câștiguri (și 35% dacă sunt vândute în 2-5 ani). Aceasta a crescut semnificativ costul revânzărilor rapide. Până în 2024, dovezile de speculație (de exemplu, revânzarea rapidă a contractelor de pre-vânzare) s-au diminuat oarecum, deoarece deținerea unei proprietăți pentru doar câteva luni nu mai este profitabilă din cauza taxelor punitive english.ey.gov.tw. Guvernul a intervenit, de asemenea, asupra dezvoltatorilor care țineau în așteptare unități noi nevândute – de exemplu, există impozite mai mari pe stocul de locuințe noi nevândute pentru a stimula dezvoltatorii să le scoată pe piață taiwannews.com.tw. Taipei, fiind o piață primară, a fost vizată frecvent de astfel de politici și, după unele argumente, a beneficiat: datele privind tranzacțiile sugerează mai puține tranzacții ultra-pe-term scurt și mai multe listări de unități anterior blocate, ceea ce a relaxat presiunea de creștere a prețurilor.

Chiar mai devreme, în iulie 2021, Taiwanul a introdus pentru a descuraja speculațiile english.ey.gov.tw. Conform acestor reguli, denumite adesea impozitul consolidat pe veniturile din vânzarea locuințelor și a terenurilor 2.0, proprietățile vândute în termen de 2 ani de la achiziție suportă un impozit de până la 45% pe câștiguri (și 35% dacă sunt vândute în 2-5 ani). Aceasta a crescut semnificativ costul revânzărilor rapide. Până în 2024, dovezile de speculație (de exemplu, revânzarea rapidă a contractelor de pre-vânzare) s-au diminuat oarecum, deoarece english.ey.gov.tw. Guvernul a intervenit, de asemenea, asupra dezvoltatorilor care țineau în așteptare unități noi nevândute – de exemplu, există impozite mai mari pe stocul de locuințe noi nevândute pentru a stimula dezvoltatorii să le scoată pe piață taiwannews.com.tw. Taipei, fiind o piață primară, a fost vizată frecvent de astfel de politici și, după unele argumente, a beneficiat: datele privind tranzacțiile sugerează mai puține tranzacții ultra-pe-term scurt și mai multe listări de unități anterior blocate, ceea ce a relaxat presiunea de creștere a prețurilor. Reglementări asupra locuințelor și locuințe sociale: Dincolo de taxe, guvernul orașului Taipei și guvernul național au luat măsuri de reglementare precum înăsprirea regulilor privind achiziția și cesiunea locuințelor în pre-vânzare. Locuințele în pre-vânzare au acum cerințe de transparență mai stricte și limite pentru a preveni ca cumpărătorii să vândă contractul înainte de finalizare (o practică speculativă obișnuită). În plus, programele de locuințe sociale au fost extinse – Orașul Taipei construiește mii de locuințe de închiriat la prețuri accesibile pentru rezidenții cu venituri mici și tineri. Deși nu afectează într-o măsură mare încă prețurile de pe piața privată, prezența locuințelor publice urmărește să ofere o alternativă și să exercite presiune morală asupra proprietarilor de unități sub standard. Planul național „Piață imobiliară sănătoasă” include măsuri precum o verificare mai atentă a tranzacțiilor cu terenuri agricole (pentru a preveni ocolirea legii) și prevenirea alocării excesive a creditului spre imobiliare în detrimentul altor sectoare mof.gov.tw.

Impactul combinat al acestor politici în 2025 este o piață cu mult mai puțină febră speculativă. Investitorii se confruntă acum cu costuri de deținere mai mari (taxe anuale) și cu un nivel mai scăzut de îndatorare, ceea ce face mai puțin atractivă deținerea de apartamente goale în Taipei cu speranța creșterii prețurilor. Mulți proprietari cu mai multe locuințe își vând unitățile sau evită achizițiile noi, ceea ce crește oferta pentru utilizatorii finali. Între timp, cumpărătorii reali beneficiază de prețuri ușor mai mici și de reduceri fiscale pentru locuința principală. Pe partea de reglementare, terenul de joc este ceva mai echitabil: cumpărătorii străini, de exemplu, sunt tratați mai egal la impozitare dacă locuiesc efectiv în locuința lor din Taipei taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, deși încă se confruntă cu obstacole bancare (băncile preferă localnici sau cel puțin străini cu venituri locale la acordarea de credite ipotecare taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw).

Este important de menționat că aceste măsuri de politică nu sunt fără efecte secundare. Ele au contribuit la scăderea actuală a vânzărilor și a sentimentului – practic au spart ceea ce unii considerau o „bulă” imobiliară. Banca Centrală a avertizat cu privire la supraîndatorarea pieței imobiliare din Taiwan și vrea să evite o aterizare forțată ca în China taiwannews.com.tw. Până acum, pare să aibă loc o dezumflare treptată a bulei: scăderea de 6,6% a prețurilor din trimestrul 4 al anului 2024 a fost un rezultat direct al restricțiilor de credit din septembrie și al inspecțiilor financiare mai stricte care „au lovit dur piața” taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Factorii de decizie politică par dispuși să tolereze o încetinire pe termen scurt pentru a obține stabilitate pe termen lung și îmbunătățirea accesibilității la locuințe. Cumpărătorii și vânzătorii din Taipei s-au adaptat la această nouă normalitate a implicării guvernamentale masive. Oricine dorește să investească sau să cumpere trebuie să fie conștient de aceste reguli – ignorarea lor poate fi costisitoare (de exemplu, un cumpărător străin ar putea fi surprins să aibă nevoie de un avans de 50% și de rambursarea integrală imediată, sau un investitor ar putea calcula greșit rentabilitatea din cauza noilor taxe).

În concluzie, politicile guvernamentale din 2025 reconfigurează fundamental piața imobiliară din Taipei: reduc speculațiile, orientează piața către activitate determinată de utilizatorii finali și ghidează prețurile spre niveluri mai sustenabile. Aceste măsuri sunt un motiv cheie pentru care perspectivele pieței sunt stabile sau ușor de încetinire, nu de tip boom-or-bust.

Oportunități și riscuri de investiții

Din perspectiva investițiilor, piața imobiliară din Taipei în 2025 prezintă un amestec de lecții de precauție și oportunități selective. Performanța recentă a pieței sugerează că investitorii trebuie să fie foarte strategici și orientați pe termen lung, deoarece profiturile rapide nu mai sunt ușor de obținut. Iată o prezentare a oportunităților și riscurilor:

Oportunități cheie:

Condiții de piață pentru cumpărători: Scăderea actuală oferă cumpărătorilor bine capitalizați șansa de a intra pe piața imobiliară din Taipei în condiții mai bune decât în urmă cu câțiva ani. Cu prețuri care s-au corectat ușor și vânzători mai dispuși la negociere, investitorii (mai ales cei care caută o locuință principală sau o investiție pe termen lung) pot negocia tranzacții avantajoase în 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. De exemplu, un apartament de lux în Xinyi care în 2022 nu oferea niciun discount poate fi achiziționat acum la 10% sub prețul cerut. Cei care intenționează să locuiască în proprietate sunt cei mai avantajați, deoarece pot profita de rate de impozitare mai mici pentru proprietarii-ocupanți și pot fixa rate ale dobânzii istoric mici înainte de eventuale creșteri viitoare.

Scăderea actuală oferă cumpărătorilor bine capitalizați șansa de a intra pe piața imobiliară din Taipei în condiții mai bune decât în urmă cu câțiva ani. Cu prețuri care s-au corectat ușor și vânzători mai dispuși la negociere, investitorii (mai ales cei care caută o locuință principală sau o investiție pe termen lung) pot în 2025 taipeitimes.com taiwannews.com.tw. De exemplu, un apartament de lux în Xinyi care în 2022 nu oferea niciun discount poate fi achiziționat acum la 10% sub prețul cerut. Cei care intenționează să locuiască în proprietate sunt cei mai avantajați, deoarece pot profita de rate de impozitare mai mici pentru proprietarii-ocupanți și pot fixa rate ale dobânzii istoric mici înainte de eventuale creșteri viitoare. Locațiile de top își păstrează valoarea: Chiar și în timpul corecției, cartierele de top din Taipei (Daan, Xinyi etc.) și-au menținut valoarea mai bine decât altele taiwannews.com.tw. Aceste zone centrale, cu ofertă limitată și facilități excelente, sunt mai „rezistente” – ele au avut scăderi de doar ~2–3% la sfârșitul anului 2024 față de scăderi mult mai mari în orașele de periferie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investitorii cu un orizont lung pot considera proprietățile din centrul Taipeiului ca pe un activ relativ sigur în Taiwan, oferind conservarea capitalului și prestigiu. Dacă piața își va reveni în câțiva ani, zonele de top conduc de obicei redresarea. În plus, segmentele de lux din Taipei sunt oarecum izolate de averea proprietarilor (mulți fiind persoane cu valoare netă ridicată, mai puțin presate să vândă).

Chiar și în timpul corecției, decât altele taiwannews.com.tw. Aceste zone centrale, cu ofertă limitată și facilități excelente, sunt mai „rezistente” – ele au avut scăderi de doar ~2–3% la sfârșitul anului 2024 față de scăderi mult mai mari în orașele de periferie taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Investitorii cu un orizont lung pot considera în Taiwan, oferind conservarea capitalului și prestigiu. Dacă piața își va reveni în câțiva ani, zonele de top conduc de obicei redresarea. În plus, segmentele de lux din Taipei sunt oarecum izolate de averea proprietarilor (mulți fiind persoane cu valoare netă ridicată, mai puțin presate să vândă). Cartiere emergente și reamenajări urbane: Taipei continuă procesul de reînnoire urbană. Cartiere precum Nangang (cu o zonă de birouri tehnologice în expansiune și noi linii de MRT) sau părți din Noua Taipei precum Banqiao și Xinzhuang (cu noi proiecte de infrastructură și reconfigurare urbană) oferă potențial de creștere. Prețurile sunt mai mici decât în centrul Taipeiului, dar ar putea crește pe măsură ce aceste zone devin noduri comerciale secundare. De exemplu, zona Qingpu din Taoyuan (puțin în afara Taipeiului) a atras mulți tineri cumpărători datorită noilor conexiuni de transport taiwannews.com.tw – un exemplu despre cum conectivitatea poate crește valoarea imobiliară. Investitorii care privesc dincolo de orașul Taipei pot lua în considerare aceste puncte fierbinți periurbane care beneficiază de cererea suplimentară și de planurile de dezvoltare guvernamentale.

Taipei continuă procesul de reînnoire urbană. Cartiere precum (cu o zonă de birouri tehnologice în expansiune și noi linii de MRT) sau părți din Noua Taipei precum și (cu noi proiecte de infrastructură și reconfigurare urbană) oferă potențial de creștere. Prețurile sunt mai mici decât în centrul Taipeiului, dar ar putea crește pe măsură ce aceste zone devin noduri comerciale secundare. De exemplu, zona din Taoyuan (puțin în afara Taipeiului) a atras mulți tineri cumpărători datorită noilor conexiuni de transport taiwannews.com.tw – un exemplu despre cum conectivitatea poate crește valoarea imobiliară. Investitorii care privesc dincolo de orașul Taipei pot lua în considerare aceste care beneficiază de cererea suplimentară și de planurile de dezvoltare guvernamentale. Logistică și imobiliare industriale: După cum s-a menționat, sectorul de logistică este în plină expansiune . Investitorii (în special jucătorii instituționali sau REIT-urile) pot explora achiziția sau dezvoltarea de depozite la periferia Taipeiului. Facilitățile logistice moderne se bucură de o cerere ridicată din partea e-commerce-ului, iar randamentele aici sunt mai mari decât la rezidențial. Poziția Taiwanului în domeniul manufacturii high-tech și nevoile de stocare susțin, de asemenea, acest segment. În mod similar, imobiliarele din parcurile științifice din jurul Hsinchu sau Taichung, deși în afara Taipeiului, pot reprezenta o oportunitate – deservind lanțul de aprovizionare cu semiconductori (dar trebuie avută grijă la volatilitatea cauzată de ciclurile tehnologice).

După cum s-a menționat, . Investitorii (în special jucătorii instituționali sau REIT-urile) pot explora achiziția sau dezvoltarea de depozite la periferia Taipeiului. Facilitățile logistice moderne se bucură de o cerere ridicată din partea e-commerce-ului, iar randamentele aici sunt mai mari decât la rezidențial. Poziția Taiwanului în domeniul manufacturii high-tech și nevoile de stocare susțin, de asemenea, acest segment. În mod similar, din jurul Hsinchu sau Taichung, deși în afara Taipeiului, pot reprezenta o oportunitate – deservind lanțul de aprovizionare cu semiconductori (dar trebuie avută grijă la volatilitatea cauzată de ciclurile tehnologice). Nișa cumpărătorilor străini: Taiwanul este unul dintre puținele locuri din lumea vorbitoare de chineză unde străinii pot deține proprietăți în regim de freehold investasian.com, iar Taipei este un oraș foarte locuibil. Deși străinii se confruntă cu aceleași riscuri pe piață ca și localnicii (precum și cu reguli stricte de reciprocitate și rezidență), cei care plănuiesc să locuiască în Taiwan ar putea găsi piața imobiliară din Taipei atractivă din motive de stil de viață. Odată cu legea fiscală care tratează rezidenții străini la fel ca localnicii pentru locuințele principale taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, un profesionist străin care locuiește în Taipei poate cumpăra o locuință și beneficia de un impozit anual mic deținere (1% pe an) – un adevărat chilipir comparativ cu multe orașe globale. Aceasta este mai degrabă o oportunitate de stil de viață decât o investiție pură, însă pe perioade lungi de timp, deținerea unei proprietăți în Taipei poate oferi protecție împotriva inflației chiriilor și fluctuațiilor valutare.

Riscuri cheie:

Supraevaluare și randamente scăzute: După multe criterii, proprietățile din Taipei sunt supraevaluate în raport cu fundamentele . Randamentele din chirii de aproximativ 2% înseamnă că, după taxe pe proprietate, întreținere și inflație, randamentul net al unui investitor din închirierea unui apartament în Taipei este adesea aproape de zero investasian.com investasian.com. Acesta este un risc evident: practic, mizezi doar pe aprecierea capitalului. Dacă prețurile stagnează sau scad, investiția ar putea performa mai slab decât economiile de bază sau alte active. Cu un apartament mediu de 30 ping (~100 m²) costând între 600.000–700.000 USD în Taipei investasian.com investasian.com, raportul cost-venit este extrem – salariile locale (~1.500 USD/lună mediana) pur și simplu nu susțin astfel de prețuri investasian.com investasian.com. Există un risc real de o corecție a prețurilor pe termen lung sau cel puțin ani de stagnare a prețurilor cât timp veniturile recuperează decalajul. Comparațiile internaționale sunt relevante: Taipei este aproape la fel de scump ca Singapore pe metru pătrat, fără același statut de centru financiar global sau lipsă de teren investasian.com investasian.com. Aceasta sugerează un potențial limitat de creștere în viitorul apropiat.

După multe criterii, . Randamentele din chirii de aproximativ 2% înseamnă că, după taxe pe proprietate, întreținere și inflație, randamentul net al unui investitor din închirierea unui apartament în Taipei este adesea aproape de zero investasian.com investasian.com. Acesta este un risc evident: practic, mizezi doar pe aprecierea capitalului. Dacă prețurile stagnează sau scad, investiția ar putea performa mai slab decât economiile de bază sau alte active. Cu un apartament mediu de 30 ping (~100 m²) costând între 600.000–700.000 USD în Taipei investasian.com investasian.com, raportul cost-venit este extrem – salariile locale (~1.500 USD/lună mediana) pur și simplu nu susțin astfel de prețuri investasian.com investasian.com. sau cel puțin ani de stagnare a prețurilor cât timp veniturile recuperează decalajul. Comparațiile internaționale sunt relevante: Taipei este aproape la fel de scump ca Singapore pe metru pătrat, fără același statut de centru financiar global sau lipsă de teren investasian.com investasian.com. Aceasta sugerează un potențial limitat de creștere în viitorul apropiat. Risc de politici și reglementări: Intervenția puternică a guvernului înseamnă că politicile pot schimba calculele investițiilor peste noapte . De exemplu, o nouă taxă „anti-acumulare” sau o restricționare suplimentară a creditelor ar putea fi implementate dacă prețurile nu se moderează suficient. Investitorii străini se confruntă cu riscul schimbării tratatelor de reciprocitate sau cu bariere suplimentare dacă, de exemplu, relațiile geopolitice se deteriorează. Chiar și acum, străinii trebuie să se asigure că țara lor de origine permite taiwanezilor să cumpere proprietăți acolo, altfel Taiwan nu le va permite să cumpere (regula reciprocității) taiwanhousing.tw. Cumpărătorii din China continentală, care susțineau anterior segmente ale pieței de lux din Taipei, au dispărut în mare parte după ce Beijingul a restricționat achizițiile în străinătate investasian.com investasian.com – o reamintire că deciziile politice pot elimina o întreagă categorie de cumpărători. Tensiunile trans-strâmtoare continue sau orice instabilitate pot de asemenea afecta valorile (profilul de risc al Taipei-ului include și riscul de cutremur și conflict militar, aspecte pe care unii investitori străini le consideră îngrijorătoare investasian.com).

Intervenția puternică a guvernului înseamnă că politicile . De exemplu, o nouă taxă „anti-acumulare” sau o restricționare suplimentară a creditelor ar putea fi implementate dacă prețurile nu se moderează suficient. Investitorii străini se confruntă cu riscul schimbării tratatelor de reciprocitate sau cu bariere suplimentare dacă, de exemplu, relațiile geopolitice se deteriorează. Chiar și acum, străinii trebuie să se asigure că țara lor de origine permite taiwanezilor să cumpere proprietăți acolo, altfel Taiwan nu le va permite să cumpere (regula reciprocității) taiwanhousing.tw. Cumpărătorii din China continentală, care susțineau anterior segmente ale pieței de lux din Taipei, au dispărut în mare parte după ce Beijingul a restricționat achizițiile în străinătate investasian.com investasian.com – o reamintire că deciziile politice pot elimina o întreagă categorie de cumpărători. Tensiunile continue sau orice instabilitate pot de asemenea afecta valorile (profilul de risc al Taipei-ului include și riscul de cutremur și conflict militar, aspecte pe care unii investitori străini le consideră îngrijorătoare investasian.com). Risc de ilichiditate și de levier: Cu volumele scăzute și tranzacțiile la minime multianuale , imobiliarele din Taipei au devenit mai puțin lichide. Un investitor poate constata că durează semnificativ mai mult să vândă o proprietate acum decât în timpul boom-ului. Dacă s-a folosit de levier (deși efectul de levier este acum limitat, unii investitori apelează încă la împrumuturi secundare sau finanțare nereglementată), ar putea rămâne blocați într-o piață în scădere, suportând costuri. Costul de deținere a crescut din cauza noilor taxe: deținerea mai multor apartamente goale înseamnă plata a până la 4,8% din valoarea evaluată ca impozit anual taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – o factură considerabilă care poate consuma capitalul unui investitor dacă prețurile nu cresc. Dacă dobânzile vor crește în viitor (nu este de așteptat imediat, dar este un risc în câțiva ani), proprietarii supra-îndatorați ar putea fi și mai presați.

Cu volumele scăzute și , imobiliarele din Taipei au devenit mai puțin lichide. Un investitor poate constata că durează semnificativ mai mult să vândă o proprietate acum decât în timpul boom-ului. Dacă s-a folosit de levier (deși efectul de levier este acum limitat, unii investitori apelează încă la împrumuturi secundare sau finanțare nereglementată), ar putea rămâne blocați într-o piață în scădere, suportând costuri. a crescut din cauza noilor taxe: deținerea mai multor apartamente goale înseamnă plata a până la 4,8% din valoarea evaluată ca impozit anual taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw – o factură considerabilă care poate consuma capitalul unui investitor dacă prețurile nu cresc. Dacă dobânzile vor crește în viitor (nu este de așteptat imediat, dar este un risc în câțiva ani), proprietarii supra-îndatorați ar putea fi și mai presați. Competiție din alte piețe: La nivel regional, investitorii pot găsi perspective mai bune în altă parte. De exemplu, Malaysia sau Vietnam oferă randamente mai mari din chirii și creștere, Singapore oferă mai multă stabilitate, etc. investasian.com investasian.com. Există un cost de oportunitate de a bloca capitalul într-o piață stagnantă. Unii analiști sugerează deschis că piața imobiliară din Taiwan are „foarte puțin profit rămas” și că s-ar putea obține randamente mai bune pe piețe emergente sau chiar în alte clase de active investasian.com investasian.com. Riscul pentru un investitor este ca piața din Taipei să aibă performanțe slabe timp de un deceniu, în timp ce banii lor s-ar fi putut multiplica în altă parte.

În rezumat, investiția în imobiliarele din Taipei în 2025 este un joc prudent. Poate avea sens pentru cei care caută o locuință sau o depozitare de valoare pe termen lung într-o locație de top, și există unele zone cu creștere (logistică, anumite districte). Totuși, investițiile speculative pentru câștiguri rapide sunt în mare parte excluse – piața „cere o corecție” și, după unii, chiar trece printr-una investasian.com investasian.com. Investitorii prudenți vor analiza atent mediul de randament redus/preț ridicat. Strategiile de reducere a riscurilor includ: focusul pe proprietăți cu valoare unică (de ex., în apropierea unor școli de top sau a viitoarelor linii MRT), menținerea unui grad scăzut de îndatorare și o perspectivă investițională pe termen lung pentru a traversa ciclurile. De asemenea, diversificarea este esențială – mulți investitori locali au plasat istoric o mare parte din avere în proprietăți; climatul actual sugerează echilibrarea cu alte investiții pentru a reduce expunerea la această fază lentă a pieței.

Dinamica imobiliară la nivel de district în Taipei

Orașul Taipei este o colecție de districte diverse, fiecare cu propriul său profil imobiliar. Prețurile și cererea pentru proprietăți diferă semnificativ de la un district la altul, influențate de factori precum locația, dezvoltarea, facilitățile și oferta nouă. Iată o prezentare a dinamicii imobiliare din Taipei la nivel de district:

Districtul Da’an: Renumit ca fiind cel mai prestigios cartier rezidențial al Taipei-ului, Da’an are constant cele mai ridicate valori ale proprietăților din oraș. Este situat central (găzduind Parcul Forestier Da’an, școli de top și Universitatea Națională din Taiwan în apropiere) și este bine deservit de liniile MRT. Conform datelor recente, prețurile medii în Da’an variază aproximativ NT$1,2–2,0 milioane per ping (US$400.000–650.000 per 3,3m²) pentru apartamente taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Aceasta înseamnă că un apartament standard de 30 ping (99 m²) în Da’an depășește ușor NT$36 milioane (US$1,2M). Atractivitatea Da’an (atât pentru localnici, cât și pentru expați) menține cererea rezistentă. Chiar și în corecția 2024–25, prețurile din Da’an s-au menținut; cartierul e adesea considerat etalonul pieței de lux a Taipei-ului. Totuși, fiind o zonă matură, oferta nouă în Da’an este limitată – majoritatea proprietăților sunt revânzări sau reamenajări ale unor clădiri vechi. Investitorii apreciază Da’an pentru stabilitate și lichiditate (există întotdeauna cerere pentru „Beverly Hills-ul Taipei-ului”).

Renumit ca fiind cel mai prestigios cartier rezidențial al Taipei-ului, din oraș. Este situat central (găzduind Parcul Forestier Da’an, școli de top și Universitatea Națională din Taiwan în apropiere) și este bine deservit de liniile MRT. Conform datelor recente, prețurile medii în Da’an variază aproximativ (US$400.000–650.000 per 3,3m²) pentru apartamente taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Aceasta înseamnă că un apartament standard de 30 ping (99 m²) în Da’an depășește ușor NT$36 milioane (US$1,2M). Atractivitatea Da’an (atât pentru localnici, cât și pentru expați) menține cererea rezistentă. Chiar și în corecția 2024–25, prețurile din Da’an s-au menținut; cartierul e adesea considerat etalonul pieței de lux a Taipei-ului. Totuși, fiind o zonă matură, – majoritatea proprietăților sunt revânzări sau reamenajări ale unor clădiri vechi. Investitorii apreciază Da’an pentru stabilitate și lichiditate (există întotdeauna cerere pentru „Beverly Hills-ul Taipei-ului”). Districtul Xinyi: Modernul district Xinyi – centrul financiar și comercial al Taipei-ului, unde se află Taipei 101 – rivalizează cu Da’an pentru prima poziție. Condominiile de lux din Xinyi, din apropierea 101 și din „Zona de Planificare Xinyi”, înregistrează adesea prețuri similare cu Da’an (NT$1M+ per ping) vpon.com. Zona din jurul Memorialului Sun Yat-sen și MRT Xinyi Anhe este deosebit de scumpă vpon.com. Atractivitatea Xinyi provine din zgârie-norii săi de lux, facilități de divertisment și birouri corporatiste; este cartierul preferat pentru dezvoltări de top. Dinamica imobiliară aici include o combinație de componente rezidențiale și de birouri – unele unități din Xinyi sunt apartamente cu servicii hoteliere sau spații mixte. Oferta este încă în creștere ușoară (de exemplu, noi turnuri de lux precum proiectul Taipei Sky Tower). În 2025, condominiile din Xinyi rămân căutate, deși prețurile extrem de mari fac ca numărul cumpărătorilor potențiali să fie redus. Mulți proprietari sunt familii înstărite sau investitori din elita de afaceri a Taiwanului. Piața chiriilor din Xinyi se adresează expaților și executivilor, dar randamentele sunt scăzute în raport cu prețul. În timpul recesiunii recente de pe piață, Xinyi a înregistrat mai puține tranzacții , dar prețurile nu au scăzut notabil – vânzătorii preferă să păstreze proprietățile decât să le vândă sub prețul cerut, știind prestigiul unic al Xinyi.

Modernul – centrul financiar și comercial al Taipei-ului, unde se află Taipei 101 – rivalizează cu Da’an pentru prima poziție. Condominiile de lux din Xinyi, din apropierea 101 și din „Zona de Planificare Xinyi”, înregistrează adesea prețuri similare cu Da’an (NT$1M+ per ping) vpon.com. Zona din jurul Memorialului Sun Yat-sen și MRT Xinyi Anhe este deosebit de scumpă vpon.com. Atractivitatea Xinyi provine din zgârie-norii săi de lux, facilități de divertisment și birouri corporatiste; este cartierul preferat pentru dezvoltări de top. Dinamica imobiliară aici include o combinație de componente rezidențiale și de birouri – unele unități din Xinyi sunt apartamente cu servicii hoteliere sau spații mixte. ușoară (de exemplu, noi turnuri de lux precum proiectul Taipei Sky Tower). În 2025, condominiile din Xinyi rămân căutate, deși prețurile extrem de mari fac ca numărul cumpărătorilor potențiali să fie redus. Mulți proprietari sunt familii înstărite sau investitori din elita de afaceri a Taiwanului. Piața chiriilor din Xinyi se adresează expaților și executivilor, dar randamentele sunt scăzute în raport cu prețul. În timpul recesiunii recente de pe piață, , dar prețurile nu au scăzut notabil – vânzătorii preferă să păstreze proprietățile decât să le vândă sub prețul cerut, știind prestigiul unic al Xinyi. Zhongzheng și Songshan: Aceste districte fac parte, de asemenea, din nucleul Taipeiului. Districtul Zhongzheng (care include Biroul Prezidențial, zona Memorialului Chiang Kai-shek) are o combinație de birouri guvernamentale și cartiere rezidențiale mai vechi. Există și zone de lux (de exemplu, lângă Spitalul Universității Naționale din Taiwan sau în apropierea centrului civic), dar și multe clădiri vechi. Prețurile medii în Zhongzheng sunt doar puțin sub cele din Da’an – aproximativ în intervalul NT$800k–900k per ping în urmă cu câțiva ani vpon.com. Districtul Songshan , în special în zone precum Comunitatea Minsheng și în jurul străzii Nanjing East, este o altă zonă cu prețuri ridicate, cu medii adesea peste NT$800k per ping vpon.com. Ambele districte beneficiază de acces facil și comunități bine stabilite. În timpul boom-ului, aceste zone au avut o creștere mai delicată comparativ cu periferia (pentru că erau deja scumpe), iar la răcire au avut scăderi ușoare. Songshan are câteva proiecte noi de lux (de exemplu, în jurul Taipei Arena și în apropierea Nanjing/Fuxing), care îi mențin profilul ridicat. Zhongzheng , cu multe apartamente vechi, ar putea vedea mai multă reînnoire urbană în anii următori datorită programelor de renovare care vizează clădirile îmbătrânite.

Aceste districte fac parte, de asemenea, din nucleul Taipeiului. (care include Biroul Prezidențial, zona Memorialului Chiang Kai-shek) are o combinație de birouri guvernamentale și cartiere rezidențiale mai vechi. Există și zone de lux (de exemplu, lângă Spitalul Universității Naționale din Taiwan sau în apropierea centrului civic), dar și multe clădiri vechi. Prețurile medii în Zhongzheng sunt doar puțin sub cele din Da’an – aproximativ în intervalul NT$800k–900k per ping în urmă cu câțiva ani vpon.com. , în special în zone precum Comunitatea Minsheng și în jurul străzii Nanjing East, este o altă zonă cu prețuri ridicate, cu medii adesea peste NT$800k per ping vpon.com. Ambele districte beneficiază de acces facil și comunități bine stabilite. În timpul boom-ului, aceste zone au avut o creștere mai delicată comparativ cu periferia (pentru că erau deja scumpe), iar la răcire au avut scăderi ușoare. are câteva proiecte noi de lux (de exemplu, în jurul Taipei Arena și în apropierea Nanjing/Fuxing), care îi mențin profilul ridicat. , cu multe apartamente vechi, ar putea vedea mai multă reînnoire urbană în anii următori datorită programelor de renovare care vizează clădirile îmbătrânite. Zhongshan și Shilin: Districtul Zhongshan este parțial foarte central (coridorul care se întinde la nord de Taipei Main Station, prin stația MRT Zhongshan și până la zona Dazhi/Mirramar). Este un district al contrastelor: enclave moderne, de lux, în apropiere de stația MRT Zhongshan și Dunhua Nord, dar și cartiere vechi, cu clădiri joase. Anumite zone precum Dazhi/Tianmu (care este de fapt în Districtul Shilin, dar adiacent cu Dazhi din Zhongshan) găzduiesc comunități de expatriați și apartamente mari, luxoase. Prețurile medii în Zhongshan sunt de nivel ridicat-mijlociu (~NT$750k/ping conform datelor din 2022) vpon.com, susținute de zone de bogăție. Districtul Shilin este în medie puțin mai ieftin (~NT$650k/ping) vpon.com, dar include Tianmu , o zonă bogată, asemănătoare unei suburbii, unde casele și apartamentele pot fi foarte scumpe (Tianmu rivalizează adesea cu Da’an la preț per ping pentru casele de lux). Shilin include și o mare parte din Yangmingshan (zona muntoasă), cu vile de lux dar și locuințe vechi, mai ieftine. În 2025, Shilin și Zhongshan au cerere stabilă , mai ales din partea familiilor – Shilin pentru spațiu și școli internaționale (bune pentru expați), Zhongshan pentru centralitate. Extinderea metroului (linia roșie) spre Tianmu nu a fost încă realizată, astfel că aceste zone depind de autobuze/mașini, ceea ce temperează creșterea cererii.

este parțial foarte central (coridorul care se întinde la nord de Taipei Main Station, prin stația MRT Zhongshan și până la zona Dazhi/Mirramar). Este un district al contrastelor: enclave moderne, de lux, în apropiere de stația MRT Zhongshan și Dunhua Nord, dar și cartiere vechi, cu clădiri joase. Anumite zone precum (care este de fapt în Districtul Shilin, dar adiacent cu Dazhi din Zhongshan) găzduiesc comunități de expatriați și apartamente mari, luxoase. Prețurile medii în Zhongshan sunt de nivel ridicat-mijlociu (~NT$750k/ping conform datelor din 2022) vpon.com, susținute de zone de bogăție. este în medie puțin mai ieftin (~NT$650k/ping) vpon.com, dar include , o zonă bogată, asemănătoare unei suburbii, unde casele și apartamentele pot fi foarte scumpe (Tianmu rivalizează adesea cu Da’an la preț per ping pentru casele de lux). Shilin include și o mare parte din Yangmingshan (zona muntoasă), cu vile de lux dar și locuințe vechi, mai ieftine. În 2025, Shilin și Zhongshan au , mai ales din partea familiilor – Shilin pentru spațiu și școli internaționale (bune pentru expați), Zhongshan pentru centralitate. Extinderea metroului (linia roșie) spre Tianmu nu a fost încă realizată, astfel că aceste zone depind de autobuze/mașini, ceea ce temperează creșterea cererii. Wanhua, Datong, Wenshan, Beitou: Aceste districte reprezintă, în general, partea mai „accesibilă” a orașului Taipei (deși accesibil este un termen relativ aici).

Aceste districte reprezintă, în general, partea mai „accesibilă” a orașului Taipei (deși accesibil este un termen relativ aici). Wanhua este cel mai vechi cartier al Taipeiului (istoric numit Mangka sau Bangka) și are multe situri de patrimoniu, dar și un stigmat ca fiind o zonă mai puțin înstărită.Are în mod constant unele dintre cele mai mici prețuri medii la case din oraș – în jur de NT$500–700k per ping în medie (unele apartamente vechi chiar sub NT$400k/ping) newhouse.591.com.tw price.cthouse.com.tw.Zona Ximending din Wanhua a cunoscut noi dezvoltări (de exemplu, unele clădiri înalte comercializate către tinerii cumpărători), însă per ansamblu rămâne mai ieftină.În 2024–25, prețul mai mic din Wanhua a atras de fapt cumpărătorii pentru prima dată; poți obține un apartament mic pentru 10–15 milioane NT$, ceea ce este aproape imposibil în Da’an sau Xinyi estate.ltn.com.tw estate.ltn.com.tw.Datong este adiacent cu Wanhua, având strada istorică Dihua și piețe tradiționale.Are, de asemenea, prețuri medii-joase (~630.000 NT$/ping în 2022) vpon.com vpon.com și a trecut printr-un proces de gentrificare.Wenshan (cea mai sudică zonă, inclusiv Muzha) este o zonă rezidențială mai liniștită, cu o bună acoperire MRT (linia Maro); prețurile pot fi și sub 700.000 NT$/ping, și este populară printre familiile care caută aer mai curat și mai mult spațiu (se învecinează cu grădina zoologică și dealurile).Beitou (districtul de izvoare termale din nord) are un amestec – apartamente de lux cu izvoare termale versus clădiri mai vechi.Media este în intervalul NT$600–700k.Aceste cartiere exterioare tind să înregistreze schimbări de preț mai puțin volatile – nu au crescut atât de mult în perioada de boom, așa că nu scad la fel de mult acum.Ei beneficiază de „vânătoarea de chilipiruri” atunci când cumpărătorii care nu-și permit prețurile din centrul Taipeiului caută orice adresă din Taipei pe care și-o pot permite.Într-adevăr, unele dintre cele mai bine vândute comunități rezidențiale în 2024 au fost în Wanhua, tocmai pentru că un buget de 10–12 milioane NT$ putea asigura un apartament nou, mic, acolo – ceva imposibil în districtele estice facebook.com estate.ltn.com.tw. Neihu și Nangang: Aceste două districte estice sunt parcurile tehnologice și de afaceri ale Taipeiului. Neihu a devenit un centru tehnologic cu multe sedii de companii IT și are, de asemenea, cartiere rezidențiale de clasă mijlocie. Nangang găzduiește Nangang Software Park, Centrul Expozițional și un număr tot mai mare de clădiri înalte. Prețurile medii ale imobiliarelor în Neihu sunt la nivel mediu (~NT$600k/ping) vpon.com, deși unele proiecte noi ajung la peste NT$800k. Nangang a fost istoric mai ieftin, dar odată cu toată dezvoltarea, unele zone au crescut rapid. Ambele districte au cunoscut o ofertă nouă semnificativă – apartamente moderne destinate tinerilor profesioniști care lucrează în zonă, de obicei la prețuri ceva mai accesibile față de centrul orașului. Finalizarea liniei MRT Circular Line și alte îmbunătățiri ale transportului le-au crescut atractivitatea. Totuși, sunt mai expuse fluctuațiilor de piață; când piața era fierbinte, prețurile în Neihu/Nangang au crescut rapid, iar când încetinește, aceste districte au multe unități disponibile. În 2025, dacă cineva caută un apartament nou cu facilități la un cost (relativ) mai redus, Neihu și Nangang oferă opțiuni. Rata de neocupare în unele clădiri noi este notabilă , așadar cumpărătorii pot negocia (dezvoltatorii pot oferi reduceri sau beneficii pentru unitățile rămase).

Aceste două districte estice sunt parcurile tehnologice și de afaceri ale Taipeiului. a devenit un centru tehnologic cu multe sedii de companii IT și are, de asemenea, cartiere rezidențiale de clasă mijlocie. găzduiește Nangang Software Park, Centrul Expozițional și un număr tot mai mare de clădiri înalte. Prețurile medii ale imobiliarelor în Neihu sunt la nivel mediu (~NT$600k/ping) vpon.com, deși unele proiecte noi ajung la peste NT$800k. a fost istoric mai ieftin, dar odată cu toată dezvoltarea, unele zone au crescut rapid. Ambele districte au cunoscut – apartamente moderne destinate tinerilor profesioniști care lucrează în zonă, de obicei la prețuri ceva mai accesibile față de centrul orașului. Finalizarea liniei MRT Circular Line și alte îmbunătățiri ale transportului le-au crescut atractivitatea. Totuși, sunt mai expuse fluctuațiilor de piață; când piața era fierbinte, prețurile în Neihu/Nangang au crescut rapid, iar când încetinește, aceste districte au multe unități disponibile. În 2025, dacă cineva caută un apartament nou cu facilități la un cost (relativ) mai redus, Neihu și Nangang oferă opțiuni. , așadar cumpărătorii pot negocia (dezvoltatorii pot oferi reduceri sau beneficii pentru unitățile rămase). Orașul Nou Taipei (districtele înconjurătoare): Deși nu fac parte din orașul Taipei propriu-zis, este relevant de luat în considerare că districtele aflate chiar în afara graniței Taipeiului (în Nou Taipei) influențează puternic și sunt influențate de piața din Taipei. Zone precum Yonghe și Zhonghe (aflate chiar peste râu față de sudul Taipeiului), și Banqiao (spre sud-vest) au văzut prețurile urcând aproape la nivelul celor din Taipei. De fapt, Yonghe și Zhonghe din Nou Taipei au unele cartiere cu prețuri comparabile cu cele ale districtelor mai puțin centrale din Taipei – acestea sunt extrem de dense și foarte căutate datorită navetei scurte (doar un pod distanță de Taipei). Conform unei analize, Yonghe, Zhonghe și Banqiao au acum prețuri pe ping apropiate de cele ale districtelor mai ieftine din Taipei, depășind adesea 600–800 mii NT$/ping în proiecte de top vpon.com vpon.com. Noul Xinban Special District din Banqiao este un adevărat centru urban modern, cu zgârie-nori, malluri și sedii guvernamentale; este foarte atractiv pentru cei care părăsesc Taipeiul. După cum am menționat anterior, Orașul Taipei a pierdut populație către aceste zone – de exemplu, Taoyuan și Nou Taipei au avut creșteri nete ale populației deoarece oamenii s-au mutat spre locuințe mai accesibile, cu noile legături MRT taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Această tendință de migrație de la oraș la suburbii este probabil să continue, ceea ce înseamnă o cerere puternică în districtele apropiate din Nou Taipei și o moderare a creșterii orașului Taipei. Investitorii ar putea lua în considerare districtele din Nou Taipei ca alternative: acestea oferă adesea randamente mai bune la chirii, deoarece prețurile de achiziție sunt ceva mai mici, iar chiriile nu sunt proporțional mai mici (pentru că mulți oameni sunt dispuși să locuiască cu chirie acolo și să facă naveta).

Pentru a rezuma dinamica districtelor din Taipei: districtul central (Da’an, Xinyi, Songshan etc.) au cele mai ridicate prețuri și cea mai stabilă cerere, fiind adevărate barometre ale pieței de lux. Districtele periferice (Wanhua, Wenshan etc.) oferă prețuri de intrare relativ mai mici și tind să atragă cumpărători pentru prima dată și persoane cu bugete mai restrânse, putând vedea creșteri de activitate atunci când accesibilitatea în centrul orașului se deteriorează. În contextul actualei temperări a pieței, observăm că districtul de lux sunt rezistente dar liniștite (puține forțări ale vânzărilor, scăderi minore de prețuri), în timp ce districtul cu prețuri medii au mai multă activitate, deoarece cumpărătorii caută chilipiruri (dar nu se produce niciun colaps, întrucât prețurile nu au fost excesiv de mari de la început). Interacțiunea dintre Orașul Taipei și Orașul Nou Taipei este de asemenea crucială – îmbunătățirile în transportul regional (noi linii MRT etc.) pot schimba rapid modelele cererii. De exemplu, când noua linie MRT Wanda (în construcție) va fi deschisă, aceasta va conecta Wanhua/zonele TVG cu sudul Nou Taipei, posibil ducând la creșterea valorii de-a lungul acestei rute.

În cele din urmă, piața imobiliară din Taipei este extrem de localizată. Cumpărătorii sau investitorii potențiali ar trebui să studieze tendințele la nivel de district: un cartier poate fi suprasaturat și în scădere, în timp ce altul aflat la doar câțiva kilometri distanță are o cerere reprimată și o ofertă limitată. Piața imobiliară a Taipeiului nu este monolitică, iar o strategie inteligentă în 2025 este să te concentrezi pe micro-locații – zicala „localizare, localizare, localizare” este foarte valabilă, fie că este vorba despre apropierea de o stație MRT, un cartier școlar de top sau o nouă zonă de dezvoltare.

Taipei vs. Alte Mari Orașe din Taiwan: O Comparare

Comparând piața imobiliară din Taipei cu alte mari orașe taiwaneze precum Taichung și Kaohsiung (dar și New Taipei, Tainan și Taoyuan), apar mai multe diferențe în ceea ce privește nivelurile prețurilor, tendințele și factorii pieței.

Prețuri: Taipei este de departe cel mai scump oraș din Taiwan pentru imobiliare. Chiar și prețul mediu al locuinței per ping (㎡) în Taipei îl depășește mult pe cel din alte orașe. La începutul anului 2025, media orașului Taipei era de aproximativ NT$1.233 milioane per ping taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw, în timp ce în alte orașe valoarea este, în general, doar o fracțiune din această sumă. De exemplu, Hsinchu City – impulsionat de industria tehnologică – era al doilea cel mai scump, cu în jur de NT$594k per ping în medie taiwannews.com.tw. Prețul mediu de vânzare în avans în Taoyuan era de aproximativ NT$372k per ping în 2025 taiwannews.com.tw. Taichung și Kaohsiung se situează de obicei între NT$200k–400k per ping pentru majoritatea cartierelor (cu proiecte noi de lux la valori mai mari). Toate cele șase municipalități speciale (Taipei, New Taipei, Taoyuan, Taichung, Tainan, Kaohsiung) au acum prețuri medii totale ale locuinței de peste NT$10 milioane taipeitimes.com taipeitimes.com, dar pur și simplu obții mult mai mult spațiu pentru aceiași bani în afara Taipeiului. De exemplu, un buget de NT$15 milioane ar putea cumpăra o garsonieră mică de 15 ping în Taipei, comparativ cu un apartament familial confortabil de 40 ping în Kaohsiung sau Taichung.

Tendințe recente ale prețurilor: În timpul boom-ului din 2020–2022 și în 2023, mai multe orașe din afara Taipei-ului au înregistrat de fapt creșteri procentuale ale prețurilor mai rapide decât Taipei. Dobânzile scăzute și lichiditatea generată de pandemie au fost direcționate către piețele imobiliare regionale. În prima jumătate a anului 2024, Hsinchu, Taoyuan, Taichung și Kaohsiung au condus țara la capitolul creșteri de preț – prețurile caselor din Hsinchu au crescut cu 17,1% față de anul anterior, Taoyuan cu 15,6%, Taichung cu 14,9% și Kaohsiung cu 13,1% taipeitimes.com taipeitimes.com. Creșterea din Taipei a fost mai modestă (în jur de 5% în acea perioadă) taipeitimes.com. Acest tipar a fost denumit uneori „difuzarea urbană” a boom-ului: pe măsură ce Taipei devenea prea scump, achizițiile speculative și cele veritabile s-au extins către orașe precum Taichung (care a devenit al doilea cel mai mare oraș al Taiwanului ca populație) și Kaohsiung (atractiv datorită noii infrastructuri și industrii).

Totuși, în corecția pieței (sfârșitul anului 2024) care a urmat, acele orașe care au crescut excesiv suferă acum corecții mai mari. După cum s-a menționat anterior, trimestrul IV 2024 a adus scăderi de preț în toate orașele mari, dar Kaohsiung și Tainan au avut cele mai mari scăderi (în jur de 10% de la trimestru la trimestru în Kaohsiung, 7% în Tainan) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung și Taoyuan au avut scăderi moderate (~3–5%), iar Taipei/Noul Taipei cele mai mici (~2–3%) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Acest lucru evidențiază o diferență cheie: piața din Taipei, deși scumpă, este mai puțin volatilă – nu s-a umflat la fel de rapid ca, de exemplu, Kaohsiung, așa că nici nu s-a dezumflat la fel de tare. Creșterea Kaohsiung a fost determinată parțial de așteptările privind investițiile industriale (cum ar fi fabricile planificate de TSMC și alte proiecte tehnologice) și infrastructură (noi linii MRT, reamenajarea portului). Când aceste așteptări nu au fost imediat susținute de fundamente (proiecte tehnologice amânate, veniturile locale rămânând în urmă), a urmat o corecție taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taipei, fiind o piață mai matură, a avut o evoluție mai temperată.

Factori economici și cerere: Fiecare oraș are propriii săi factori de impulsionare. Taipei este susținut de angajările de tip white-collar, prezența guvernului și terenul limitat. Taichung, cu o populație comparabilă cu Taipei, are o economie mai orientată spre producție (mașini, aerospațială), dar și un sector de servicii în creștere; piața sa imobiliară a beneficiat de pe urma relocării oamenilor și afacerilor aici (este situat central și are terenuri mai ieftine). Kaohsiung a fost istoric industrial (petrochimie, transport maritim), iar acum încearcă să se orienteze spre tehnologie (semiconductori) și turism. Promisiunea acestor noi industrii a alimentat multe achiziții speculative în perioada 2021-2023 – denumite adesea „efectul TSMC”. În districtul Nanzih din Kaohsiung (unde TSMC se instalează), prețurile locuințelor au crescut cu aproape 90% din 2020 până în 2023 anticipând straitstimes.com straitstimes.com. Aceasta este mult peste orice s-a văzut în Taipei. Însă, după cum notează analiștii, salariile și infrastructura locală din Kaohsiung nu au ținut pasul, astfel încât astfel de creșteri ar putea să nu fie complet sustenabile taiwannews.com.tw. Tainan a avut un efect TSMC similar (cu Parcul Științific din Sudul Taiwanului), ceea ce a crescut prețurile anterior foarte scăzute. Hsinchu (nu este un oraș mare ca dimensiune, dar merită menționat) are Parcul Științific și cele mai mari venituri din Taiwan, ceea ce explică și al doilea cel mai mare preț al locuințelor. Taoyuan beneficiază de apropierea de Taipei și de aeroportul internațional, devenind o zonă fierbinte pentru locuințe accesibile pentru navetiștii din Taipei; înregistrează constant volume ridicate de tranzacții și creștere a populației (Taoyuan a avut cea mai mare migrație netă pozitivă în prima parte a anului 2025 dintre toate orașele) taiwannews.com.tw.

Diferențe de ofertă: Oferta de locuințe din Taipei este limitată (puțin teren liber, proces complex de reamenajare), în timp ce orașe precum Taichung sau Kaohsiung au mai mult spațiu pentru extindere sau reamenajarea unor suprafețe mari. Asta înseamnă că riscul de suprasaturare este mai mare în afara Taipeiului. De exemplu, Taichung a construit prea multe apartamente de lux în ciclurile anterioare, iar acestea au rămas nevândute. În actualul ciclu, New Taipei a avut surprinzător o scădere semnificativă a noilor începuturi în 2024 (-62% după cum s-a menționat) din cauza suprasaturării anumitor zone taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Taichung a avut cele mai multe construcții rezidențiale începute în 2024 dintre toate regiunile (33.000 de unități) taiwannews.com.tw, ceea ce ar putea semnala un viitor surplus de oferte acolo dacă cererea nu ține pasul. Oferta nouă din Taipei este modestă și de obicei absorbită rapid (dacă prețul este corect), datorită cererii reale și înlocuirii clădirilor vechi. Astfel, investitorii văd Taipei-ul ca fiind mai sigur în privința riscului de surplus de stocuri, în timp ce în zone ca suburbiile noi din Taichung sau la periferia Kaohsiungului există riscul unor comunități construite excesiv.

Randament și climat investițional: Interesant, randamentele din chirii sunt mici în toată Taiwanul, dar sunt ușor mai bune în afara Taipeiului. În Taipei, ~2% este obișnuit, însă în Kaohsiung sau Taichung ai putea obține 2,5–3% în unele cazuri datorită prețurilor mai mici ale proprietăților. Investițiile străine în imobiliarele din Taiwan sunt relativ mici și concentrate în principal pe Taipei; celelalte orașe nu atrag prea mulți cumpărători internaționali, cu excepția unor taiwanezi din diaspora. Profilul de risc diferă de asemenea – Taipei ar putea fi mai expus la anumite riscuri (de exemplu, fiind centru politic, orice conflict ar afecta în primul rând acest oraș), în timp ce orașele din sud se confruntă cu alte riscuri (volatilitate industrială). Totuși, în linii mari, toate orașele ar fi afectate de orice problemă majoră la nivel național, precum schimbări de dobândă sau evenimente geopolitice.

Impactul politicii: Controlul creditului de către banca centrală și noile legi fiscale despre care am discutat se aplică la nivel național, astfel încât afectează toate orașele. De fapt, unele măsuri au vizat inițial Taipei și New Taipei (unde speculațiile erau cele mai grave) și apoi au fost extinse. Acum, un investitor din Taichung care cumpără a treia locuință se confruntă cu aceleași limite LTV și suprataxe ca unul din Taipei taiwanhousing.tw taiwanhousing.tw. Aceasta înseamnă că șansele sunt acum mai egale din punct de vedere al politicii decât înainte. De fapt, poate ajuta Taipei să-și păstreze valoarea – anterior, speculatorii evitau Taipei din cauza costurilor de intrare mai mari și se mutau spre Taichung/Kaohsiung, umflând acele piețe, dar acum, cu reguli uniforme, acel arbitraj s-a redus. Am observat acest lucru la sfârșitul anului 2024 când toate orașele au simțit răcirea odată ce creditarea s-a înăsprit taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw.

Pe scurt, imobiliarele din Taipei sunt ca o acțiune blue-chip de mare valoare: scumpe, relativ stabile, cu creștere redusă, în timp ce orașe ca Taichung/Kaohsiung sunt mai degrabă ca acțiunile de creștere: mai ieftine, dar mai volatile și ciclice. Taipei conduce ca nivel de preț; altele conduc uneori ca rată de creștere. În următorii ani, mulți se așteaptă ca “orașele de nivel doi” (Taichung, Kaohsiung) să aibă o perioadă volatilă – au crescut rapid și acum trebuie să digere acea expansiune. Taipei ar putea înregistra fluctuații mai mici, dar asta înseamnă și câștiguri mai puțin dramatice.

O comparație rapidă:

Orașul Taipei: ~1.200.000 NT$/ping în medie, ~3% scădere a prețului în ultima corecție taiwannews.com.tw. Pro: cea mai mare cerere, ofertă limitată, valori rezistente. Contra: foarte inaccesibil, randament scăzut.

~1.200.000 NT$/ping în medie, ~3% scădere a prețului în ultima corecție taiwannews.com.tw. Pro: cea mai mare cerere, ofertă limitată, valori rezistente. Contra: foarte inaccesibil, randament scăzut. New Taipei City: ~600.000-800.000 NT$/ping în zonele populare, scădere mai mică (2,3% în T4) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Practic, o extensie a pieței din Taipei cu opțiuni ceva mai accesibile. Există un mic excedent în zonele noi, dar în general e puternică datorită influxului de populație.

~600.000-800.000 NT$/ping în zonele populare, scădere mai mică (2,3% în T4) taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Practic, o extensie a pieței din Taipei cu opțiuni ceva mai accesibile. Există un mic excedent în zonele noi, dar în general e puternică datorită influxului de populație. Taoyuan: ~300.000-400.000 NT$/ping, scădere moderată (~4,8% în T4) taiwannews.com.tw. Piață foarte activă datorită industriei și liniei MRT spre aeroport. Creșterea prețului a fost mare; acum se temperează.

~300.000-400.000 NT$/ping, scădere moderată (~4,8% în T4) taiwannews.com.tw. Piață foarte activă datorită industriei și liniei MRT spre aeroport. Creșterea prețului a fost mare; acum se temperează. Taichung: ~NT$300k/ping (variază), scădere ~3,2% în T4 taiwannews.com.tw. Piață mare ca volum. Atenție la supraproducție în anumite districte; totuși, rămâne un centru economic al Taiwanului central, deci există cerere.

~NT$300k/ping (variază), scădere ~3,2% în T4 taiwannews.com.tw. Piață mare ca volum. Atenție la supraproducție în anumite districte; totuși, rămâne un centru economic al Taiwanului central, deci există cerere. Tainan: ~NT$200-300k/ping, scădere ~7% în T4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Impulsionat de fabrica TSMC; a avut prețuri de bază reduse, deci totuși relativ accesibil. Ar putea vedea creștere continuă dacă industria tehnologică prosperă, însă veniturile sunt mici acolo.

~NT$200-300k/ping, scădere ~7% în T4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. Impulsionat de fabrica TSMC; a avut prețuri de bază reduse, deci totuși relativ accesibil. Ar putea vedea creștere continuă dacă industria tehnologică prosperă, însă veniturile sunt mici acolo. Kaohsiung: ~NT$250-350k/ping, scădere ~10% în T4 taiwannews.com.tw taiwannews.com.tw. A fost subiect fierbinte datorită planurilor de reamenajare și tehnologie; acum se corectează. Pe termen lung, depinde de succesul transformării economice (de la industrie grea la high-tech și servicii).

În concluzie, Taipei rămâne cea mai scumpă și „elitistă” piață, în timp ce alte orașe oferă accesibilitate și uneori o creștere mai rapidă pe termen scurt. Totuși, prăbușirea recentă după boomul din locuri precum Kaohsiung arată riscul urmăririi unor câștiguri rapide. Mulți investitori taiwanezi de fapt diversifică – dețin o locuință în Taipei (pentru stabilitate/statut) și poate o proprietate de închiriat în Taichung sau Kaohsiung (pentru randament sau potențial de creștere). Pentru un investitor străin sau local care compară, întrebarea este toleranța la risc: Taipei presupune risc scăzut, randament scăzut; celelalte orașe risc mai mare, potențial de randament mai mare. Și, ca de obicei, cunoașterea locală este esențială – fiecare oraș are propriile micro-piețe, așa că este înțelept să fie studiate individual.

