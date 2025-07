Piața imobiliară din Bahamas 2025: Tendințe, oportunități și previziuni

Prezentare generală a condițiilor actuale ale pieței (2025)

Piața imobiliară din Bahamas în 2025 este dinamică și robustă, susținută de o recuperare economică puternică post-pandemie și de un turism la nivel record. Țara a primit un număr fără precedent de 11,22 milioane de vizitatori internaționali în 2024, o creștere de 16,2% față de 2023 și cel mai mare număr înregistrat vreodată – depășind chiar și cifrele de dinainte de COVID travelmarketreport.com. Acest boom în turism a alimentat cererea pentru proprietăți de vacanță și închirieri pe întreg teritoriul insulelor. Creșterea economică este constantă (PIB-ul a crescut de la 14,34 miliarde de dolari în 2023 la 14,83 miliarde de dolari în 2024, cu previziuni de 17,62 miliarde de dolari până în 2029 dupuchrealestate.com), iar guvernul rămâne stabil și prietenos cu mediul de afaceri. Acești factori contribuie împreună la un nivel ridicat de încredere din partea investitorilor în piața imobiliară din Bahamas dupuchrealestate.com dupuchrealestate.com.

După o perioadă de cumpărături intense în 2020–2023, activitatea de pe piață s-a temperat în 2024 la niveluri mai sustenabile practiceguides.chambers.com. Valul spectaculos generat de pandemie – când lucrători bogați de la distanță și investitori au achiziționat proprietăți insulare – a lăsat loc unei piețe mai calme, dar tot pozitivă, amintind de perioada de dinainte de 2019 practiceguides.chambers.com. Stocul rămâne limitat, mai ales în cartierele exclusiviste, astfel încât vânzătorii de proprietăți de calitate pot menține prețuri de listare ambițioase și pot atrage în continuare interes practiceguides.chambers.com. Totuși, la prețurile mai mari se observă o anumită reticență din partea cumpărătorilor. În zonele de top, valorile s-au dublat aproximativ din 2020 (de exemplu, case care valorau 3 mil. dolari în 2019 adesea s-au vândut cu 6 mil. dolari până în 2023), iar unele încercări ale vânzătorilor de a urca la 8 mil. dolari întâmpină opoziție, ducând la timpuri de listare mai lungi content.knightfrank.com content.knightfrank.com. Per total, 2025 începe cu o piață în echilibru – cererea este puternică (mai ales din partea cumpărătorilor străini), dar creșterea prețurilor s-a stabilizat comparativ cu vârfurile extreme din anii anteriori. O ofertă tot mai mare de dezvoltări noi și dispariția distorsiunilor cauzate de pandemie au readus piața la un ritm mai echilibrat, chiar dacă 2024 s-a încheiat cu volume record la vânzările imobiliare pe anumite segmente homesforsaleinnassaubahamas.com.

Segmentul rezidențial imobiliar

din Bahamas variază de la locuințe pentru cumpărători locali aflați la prima achiziție până la vile ultra-luxoase pe malul apei. Acest segment se caracterizează printr-o. Pe de o parte există, iar pe de altă parte globalpropertyguide.com . Segmentul de case de vacanță de lux și expatriați a cunoscut o explozie: Bahamas s-a clasat pe, cu o creștere anuală de 15% a valorii proprietăților de lux globalpropertyguide.com . Chiar și la începutul lui 2025,, iar casele premium pe malul apei se apreciază de obicei cu, depășind multe investiții tradiționale homesforsaleinnassaubahamas.com . Această apreciere constantă reflectă, oferta limitată de locații premium și faima insulelor ca paradis fiscal sigur. Cumpărătorii americani domină achizițiile străine (aproximativ 35% dintre cumpărătorii internaționali), urmați de europeni (~30%) și canadieni (10%), toți atrași de climă și beneficiile investiționale globalpropertyguide.com . Acest aflux de capital global a stimulat noi construcții în comunități rezidențiale închise și condo-resorturi de lux. Dezvoltatorii răspund preferințelor moderne construind tot mai multe, deoarece mulți cumpărători caută acum o(ușor de întreținut) în locul gestionării unei proprietăți individuale content.knightfrank.com . Rezultatul este un val de noi proiecte de apartamente de lux în zone precum Cable Beach din Nassau și Paradise Island, adăugând inventar segmentului high-end al pieței.

În contrast, piața rezidențială principală pentru localnicii bahamezi se confruntă cu provocări. Ani de creștere a prețurilor au diminuat accesibilitatea pentru familiile din clasa de mijloc globalpropertyguide.com. Oferta de locuințe accesibile a rămas mult în urma cererii, ceea ce a dus la creșterea chiriilor și prețurilor în cartierele locale. Mulți cumpărători bahamezi depind de finanțare, însă creditele ipotecare bancare au fost relativ stagnante (creditele ipotecare rezidențiale restante s-au redus de fapt cu ~1,4% anual în ultimul deceniu) globalpropertyguide.com. Cumpărătorii locali aflați la prima achiziție găsesc opțiuni limitate, iar guvernul a intervenit cu inițiative precum proiectul Renaissance at Carmichael pentru a construi ~200 de locuințe accesibile globalpropertyguide.com. Totuși, astfel de eforturi sunt modeste comparativ cu dimensiunea necesității. Drept urmare, rata de deținere a locuințelor este scăzută și o mare parte din populație rămâne pe piața închirierilor – la ultimul recensământ, aproximativ 35% dintre locuințe erau ocupate de chiriași plătitori globalpropertyguide.com. Vestea bună este că anul 2025 ar putea aduce o ușurare pe partea de ofertă: oficialii anunță mai multe inițiative pentru a crea locuințe cu prețuri moderate și pentru a îmbunătăți accesul la credite ipotecare pentru bahamezi dupuchrealestate.com. Per ansamblu, sectorul rezidențial în 2025 se remarcă prin activitate robustă în segmentul superior și presiuni continue privind accesibilitatea la nivel de intrare. Reducerea acestui decalaj reprezintă o provocare cheie pentru sustenabilitatea pe termen lung a pieței.

Segmentul de proprietăți de lux

Segmentul de proprietăți imobiliare de lux din Bahamas este o lume aparte – una a locuințelor ultra-premium, insulelor private și a reședințelor cu branding de resort, care atrag persoane cu averi mari din întreaga lume. Acest segment a fost excepțional de puternic. În perioada 2020–2023, cumpărătorii bogați au luat cu asalt Bahamas ca refugiu ideal în timpul pandemiei, fapt ce a determinat o creștere dramatică a prețurilor. După cum s-a menționat, valorile din comunitățile de elită (de exemplu, Lyford Cay, Albany, Ocean Club Estates) aproape s-au dublat între 2019 și 2023, o creștere extraordinară content.knightfrank.com. Chiar dacă piața se răcește ușor în 2025, segmentul exclusivist rămâne o piață a vânzătorilor din multe puncte de vedere – oferta este redusă, iar anunțurile dorite pot obține un preț premium. Vânzătorii de proprietăți de lux de calitate reușesc adesea să vândă chiar și la prețuri mari de listare, atâta timp cât nu sunt nerealist de deasupra comparabilelor recente practiceguides.chambers.com. Totuși, cumpărătorii au devenit acum mai exigenți, iar unele mega-proprietăți supraevaluate rămân nevândute un timp mai îndelungat decât înainte content.knightfrank.com.

O tendință notabilă este schimbarea preferințelor cumpărătorilor către confortul turnkey și facilități. Mulți cumpărători cu venituri ridicate, inclusiv directori tineri care pot lucra de la distanță, preferă condominiile de lux sau reședințele resort gestionate în detrimentul vilelor independente content.knightfrank.com. Ei apreciază „stilul de viață hotelier” – servicii de concierge, securitate, spa-uri și restaurante la locație – și lipsa grijilor privind întreținerea sau pregătirea pentru uragane ale unei proprietăți mari content.knightfrank.com. Ca răspuns, dezvoltatorii au lansat mai multe proiecte de reședințe branduite. De exemplu, pe plaja Cable Beach din Nassau, noile apartamente GoldWynn și Aqualina oferă facilități de cinci stele, în timp ce pe Paradise Island, Ocean Club Four Seasons Residences (programate pentru finalizare în 2027) vor livra apartamente și vile ultra-exclusive într-un cadru de resort faimos practiceguides.chambers.com globalpropertyguide.com. Complexul de resorturi Baha Mar a adăugat Rosewood Residences pe Cable Beach, oferind proprietarilor de apartamente acces la toate avantajele hotelului de cinci stele aflat în apropiere content.knightfrank.com. Proiecte viitoare ale unor branduri de lux precum Six Senses, Montage și chiar Bvlgari sunt în dezvoltare pe diverse insule travelmarketreport.com, ridicând și mai mult profilul Bahamas pe piața globală de lux.

Miliardarii străini sunt, de asemenea, atrași de oportunități unice, cum ar fi insulele private și proprietățile la comandă. De exemplu, Exumas oferă parcele de insule private și vile luxoase izolate care servesc drept simboluri supreme de statut homesforsaleinnassaubahamas.com. Astfel de proprietăți trofeu pot atinge prețuri stratosferice (multe zeci de milioane de dolari pentru o insulă sau o proprietate extinsă), iar interesul rămâne constant din partea cumpărătorilor UHNW care caută refugii sigure și retrase. Analiștii din industrie notează că Bahamas s-a stabilit ferm ca o destinație imobiliară de lux de top; în raportul Wealth Frank 2024, Bahamas a fost una dintre cele mai performante piețe imobiliare de lux la nivel mondial globalpropertyguide.com. În viitor, segmentul de lux este de așteptat să rămână puternic. Deși creșterea prețurilor s-ar putea modera după salturile uriașe din ultimii ani, cererea globală pentru proprietăți de lux în Bahamas încă crește, iar noile proprietăți de top sunt rapid absorbite. Pe scurt, combinația dintre stilul de viață tropical al Bahamas și beneficiile financiare/fiscale continuă să „cucerească investitorii exigenți” din segmentul de lux homesforsaleinnassaubahamas.com.

Dezvoltări imobiliare comerciale și turistice

În afara reședințelor private,din Bahamas este impulsionat în mare parte de turism, ospitalitate și dezvoltarea complexelor rezidențiale cu utilizare mixtă. Segmentele comerciale tradiționale (birouri, retail, industrial) sunt relativ mici având în vedere dimensiunea țării, însă. Numerele record de turiști din 2024 au încurajat investiții semnificative în hoteluri, porturi turistice și atracții, ceea ce influențează piața imobiliară. Notabil,, fiind acum capabil să primească cele mai mari nave de croazieră noi practiceguides.chambers.com . Acest lucru a revitalizat centrul orașului Nassau și prefigurează o creștere a traficului turistic pentru afacerile din apropiere. Industria croazierelor rămâne o piatră de temelie a economiei – croazierele au generat peste 650 de milioane de dolari în cheltuieli directe în ultimul an travelmarketreport.com – iar extinderea continuă. De exemplu,în Bahamas practiceguides.chambers.com . Royal Caribbean creează un club de plajă pe insula Paradise, iar Carnival construiește un port major de croazieră în Grand Bahama. Aceste proiecte vor stimula dezvoltarea sectorului imobiliar comercial (de la magazine la facilități pentru excursii) și vor crește numărul de vizitatori ai acestor insule odată ce vor fi operaționale.Poate cele mai interesante dezvoltări au loc în. În ultimii doi ani, Bahamas a atras, mare parte dintre acestea fiind direcționate către proiecte de stațiuni de lux travelmarketreport.com . Acestea includ o combinație de noi stațiuni, extinderi ale celor existente și comunități rezidențiale exclusiviste. De exemplu, au început lucrările la, o comunitate exclusivistă de golf în Eleuthera, și la, o stațiune privată pe insulă cu reședințe de brand practiceguides.chambers.com . În Grand Bahama, stațiunea de luxeste în curs de dezvoltare, semnalând încredere în revitalizarea Freeport practiceguides.chambers.com . Pe Paradise Island, un nousunt planificate ca parte a reamenajării Ocean Club practiceguides.chambers.com , completând iconica stațiune Atlantis. Nassau/New Providence continuă, de asemenea, să atragă investiții – pe lângă etapele suplimentare ale Baha Mar, comunitatea ultra-luxoasă Albany (susținută de celebrități) lansează noi faze de construcție practiceguides.chambers.com (Insulele Familie) sunt de asemenea în plină expansiune practiceguides.chambers.com . Dezvoltatorii se adresează călătorilor cu venituri ridicate care caută locații unice și neatinse, cu proiecte pe insulițe mai mici ce oferă intimitate și experiențe personalizate practiceguides.chambers.com

Aceste dezvoltări determinate de turism au un impact direct asupra pieței imobiliare: ele creează locuri de muncă, îmbunătățesc infrastructura și includ adesea componente rezidențiale (condominii, vile) de vânzare. De exemplu, un nou resort vine adesea cu un set de vile sau unități de tip condo de vânzare, pe care cumpărătorii străini le pot achiziționa – îmbinând proprietățile comerciale și rezidențiale. Actualizări ale infrastructurii urmează, de asemenea. Guvernul a acordat prioritate unor îmbunătățiri precum extinderea aeroporturilor (de ex. o modernizare de 55 de milioane de dolari la Aeroportul North Eleuthera și un nou aeroport internațional pentru Exuma programat pentru finalizare în 2025) pentru a susține creșterea traficului de vizitatori ewnews.com ewnews.com. Drumuri, porturi de agrement și utilități sunt îmbunătățite pe insulele unde apar resorturi noi. Per ansamblu, perspectivele imobiliare comerciale sunt puternice, mai ales pentru activele legate de turism. Ratele ridicate de ocupare hotelieră și creșterea tarifelor medii zilnice stimulează investițiile în hoteluri și închirierea de vacanță. Chiar și sectoarele de nișă precum logistica/depozitarea ar putea beneficia, pe măsură ce cererea consumatorilor crește odată cu populația. Principala atenționare este de a asigura că aceste dezvoltări sunt sustenabile și că beneficiile se răspândesc dincolo de enclavele de resort. Dar începând cu 2025, investițiile în infrastructură și turism sunt la un nivel record, semnalând încrederea că Bahamas va continua să atragă vizitatori și investitori imobiliari în anii următori travelmarketreport.com travelmarketreport.com.

Oportunități de investiții și considerații privind stilul de viață

Bahamas oferă un pachet convingător pentru. O combinație de frumusețe naturală, atractivitate a stilului de viață și stimulente financiare face ca anul 2025 să fie un moment atractiv pentru a lua în considerare achiziționarea unei proprietăți.reprezintă o atracție majoră: în Bahamas nu se percepepentru persoane fizice linkedin.com . Acestînseamnă că veniturile din chirii sau profitul obținut din revânzarea unei proprietăți sunt în general(important pentru americani, care le pot compensa adesea cu credite fiscale externe) dupuchrealestate.com . Costul deținării unei proprietăți este de asemenea rezonabil – cotele de impozit pe proprietate sunt mici spre moderate (iar locuințele ocupate de proprietari sunt scutite pentru primii $300k din valoare) linkedin.com . Pentru cumpărătorii cu averi ridicate, achiziționarea unei proprietăți în Bahamas poate reprezenta și o cale către. Programul guvernamental deoferă rezidență permanentă rapidă cumpărătorilor străini care investesc cel puținîn proprietăți linkedin.com . (Acest prag a fost ridicat de la $750k la $1M începând cu 1 ianuarie 2025 pentru a asigura investitorilor o implicare mai semnificativă pe termen lung linkedin.com .) Rezidenții permanenți se bucură de dreptul de a locui pe tot parcursul anului în Bahamas și de diverse privilegii, iar după 10 ani pot deveni eligibili pentru cetățenie linkedin.com . Beneficiul rezidenței, combinat cu, reprezintă un stimulent puternic pentru investitorii care caută diversificarea activelor și o reședință alternativă (Plan B). După cum a menționat un consilier, Bahamas este, oferind apreciere pe termen lung a valorii, plus un venit practic neimpozabil într-o țară stabilă și apropiată dupuchrealestate.com .Dincolo de aspectele financiare,reprezintă o parte esențială a ecuației. Bahamas este o democrație stabilă politic, cu vorbitori de limbă engleză și legături strânse cu America de Nord – se află la doar un zbor scurt de orașele importante din SUA (Miami este la 1 oră distanță, New York la aproximativ 3 ore). Această proximitate și ușurința de acces fac posibilă naveta chiar și pentru rezidenții parțiali dupuchrealestate.com dupuchrealestate.com . Insulele oferă ele însele un stil de viață de invidiat: vreme caldă tot timpul anului, plaje frumoase, navigație și pescuit, precum și facilități de lux precum terenuri de golf și spa-uri. Expatriații găsesc comunități bine dezvoltate, inclusiv școli internaționale excelente și facilități medicale în Nassau, făcând realistă mutarea cu familia. De fapt, pandemia a determinat o „” de care Bahamas a profitat – guvernul a introdus o viză de ședere extinsă pentru nomazii digitali, iar mulți profesioniști au descoperit că pot trăi în paradis păstrându-și locurile de muncă din străinătate content.knightfrank.com content.knightfrank.com . Mulți dintre cei care au venit temporar au rămas ulterior ca rezidenți permanenți sau semi-permanenți, aducându-și familiile și chiar cumpărând case nevăzute prin tururi virtuale content.knightfrank.com content.knightfrank.com . Această tendință a crescut cererea pentru caracteristici precum birouri la domiciliu și internet fiabil în proprietăți homesforsaleinnassaubahamas.com

Din perspectiva investitorului, oportunitățile de venituri din chirii sunt solide. Creșterea turismului se traduce printr-o cerere ridicată pentru închirieri de vacanță pe termen scurt pe platforme precum Airbnb. De fapt, Airbnb a raportat o creștere de 16,7% a nopților rezervate la începutul anului 2024 comparativ cu anul precedent globalpropertyguide.com. Proprietățile de închiriat bine localizate (de exemplu, apartamente în Cable Beach din Nassau sau Paradise Island, ori vile pe insule populare precum Exuma) pot obține o rată solidă de ocupare și prețuri premium pe noapte în sezonul de vârf. De exemplu, închirierile pe plajă în zonele de top aduc frecvent 300–800 $ pe noapte și sunt rezervate masiv în lunile de iarnă, generând randamente atractive pentru proprietari globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Închirierile pe termen lung către rezidenți sau expați sunt de asemenea la mare căutare, cu chirii lunare pentru un apartament confortabil cu 3 dormitoare în jur de 3.000 $ în Nassau (și mai mici pe insulele mai puțin populate) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Combinate cu absența impozitului pe venit, aceste randamente pot fi foarte tentante. Investitorii mai apreciază și faptul că dolarul bahamez este atașat în raport de 1:1 cu dolarul american, eliminând riscul valutar și simplificând tranzacțiile linkedin.com. Procesul legal pentru ca străinii să cumpere proprietăți este simplu (fie doar o simplă înregistrare, fie permis, așa cum se discută în secțiunea legală), iar drepturile de proprietate sunt bine protejate sub un sistem de drept comun englez familiar. Toți acești factori – ușurința achiziției, drepturi solide de proprietate, lichiditate pe piața de lux și un stil de viață de neegalat – fac din Bahamas o destinație de top pentru investițiile imobiliare în 2025. După cum a spus un expert local, „Dacă te gândești să investești, 2025 este un moment excelent să intri pe piață”, având în vedere traiectoria de creștere și avantajele unice ale Bahamas dupuchrealestate.com.

Tendințe de piață și prognoză (2026–2030)

Privind spre viitor, perspectivele pentru piața imobiliară din Bahamas în următorii, deși cu câteva nuanțe.: proiecțiile industriei arată că numărul de vizitatori va rămâne la niveluri record sau chiar va crește în viitorul apropiat globalpropertyguide.com . FMI notează că atât sosirile de turiști, cât și cheltuielile medii ale acestora ar trebui să continue să crească, ceea ce va sprijini creșterea PIB-ului real și, implicit, va menține cererea pentru cazări și imobiliare globalpropertyguide.com . Noile deschideri de hoteluri programate între 2025 și 2027 (Four Seasons, Six Senses etc.) vor adăuga capacitate de cazare și probabil vor crește numărul vizitatorilor care petrec mai mult timp în zonă. Acest lucru este favorabil pentru, deoarece un sector turistic sănătos transformă adesea o parte dintre vizitatori în cumpărători de proprietăți. Succesul guvernului în atragerea investițiilor la scară largă (peste 10 miliarde de dolari în proiecte hoteliere recent travelmarketreport.com ) implică, de asemenea, încredere în viitorul pieței. Multe dintre aceste dezvoltări includ componente rezidențiale care vor ajunge pe piață în următorii ani,. Pe măsură ce acest nou stoc va fi absorbit, este posibil să vedem o normalizare a creșterii prețurilor în segmentul de lux, la niveluri mai moderate (de exemplu, creștere anuală de la câteva procente în loc de saltul de două cifre din 2021–2023). Previziunile globale Knight Frank anticipează o creștere a prețurilor pentru proprietățile de top de doar câteva procente pe an în multe destinații de lux, iar Bahamas va urma probabil același model după vârful post-pandemic. În esență,.Un trend clar este. Pe măsură ce Nassau și Paradise Island devin mai scumpe și mai dezvoltate, atât cumpărătorii, cât și dezvoltatorii se uită din ce în ce mai mult către insule precum. Se așteaptă ca aceste insule să fieîn următorii ani dupuchrealestate.com . De exemplu, Exuma și Eleuthera sunt deja la mare căutare în 2025, iar concurența pentru proprietăți duce la creșterea prețurilor dupuchrealestate.com . Abaco, după ce s-a reconstruit în urma Uraganului Dorian din 2019, este pe o pantă ascendentă – în 2024 sosirile aeriene pe Abaco au crescut cu aproape travelmarketreport.com . Prețurile imobiliare din Abaco, care au scăzut după Dorian,șisunt menționate ca „piețe de urmărit” – acestea rămân relativ accesibile astăzi, dar au un potențial substanțial de creștere, astfel încât investitorii timpurii de acolo ar putea vedea aprecieri semnificative dupuchrealestate.com . Anticipămdecât pe piața mai matură din Nassau în următorii 5 ani, pe măsură ce infrastructura îmbunătățită (aeroporturi, marine, utilități) și noile proiecte fac Insulele Familiale mai accesibile și mai atractive.

Nassau – situat pe New Providence – este capitala națiunii și cea mai mare piață urbană.

Oferă o gamă largă de proprietăți, de la comunități rezidențiale de lux și apartamente pe malul mării până la locuințe pentru familiile locale la început de drum.Piața din Nassau în 2025 estedupă anii recenți plini de frenezie.Prețulîn Nassau (și în imediata vecinătate) era de aproximativ, ceea ce a reprezentat de fapt o creștere de 4,9% de la începutul anului, în ciuda unor fluctuații lunare morleyrealty.com .Prețul(care poate fi denaturat de câteva vânzări de lux) a fost de aproximativ morleyrealty.com , deși alte surse menționeazăpentru Nassau, ceea ce reflectă influența cartierelor exclusiviste homesforsaleinnassaubahamas.com .Acest lucru indică faptul că, deși multe case se vând la prețuri de sute de mii de dolari, în Nassau au loc și tranzacții de milioane de dolari care trag media în sus.a fost restricționat – numărul de oferte la începutul anului 2025 a fost cu aproape 20% mai mic decât în anul precedent morleyrealty.com – însă noile oferte cresc acum încet pe măsură ce piața se liniștește.Proprietățile din Nassau, în special cele din cartierele dezirabile, încă atrag un interes puternic din partea cumpărătorilor.În iunie 2025, de exemplu,, chiar dacă vânzările finale au scăzut (sugerând că unele tranzacții durează mai mult până la încheiere) morleyrealty.com în Nassau rămâne ridicată datorită oportunităților de angajare și facilităților orașului; zone precum(care găzduiește complexul Baha Mar, restaurante și apartamente) sunt cunoscute drept „regii închirierilor”, cu o cerere constantă de chiriași pe tot parcursul anului homesforsaleinnassaubahamas.com .Mergând înainte,.Fiind centrul comercial, beneficiază de aproape toți factorii economici – turism, finanțe, guvern – și va continua să cunoască dezvoltare.Proiectele viitoare de apartamente în condominiu și, posibil, o revitalizare a vieții rezidențiale din centrul orașului (odată cu revitalizarea portului de croazieră) ar putea adăuga noi oferte pe piață.Se preconizează că creșterea prețurilor va fi modestă, dar pozitivă, iar Nassau va rămâne centrul de lichiditate al sectorului imobiliar din Bahamas (cel mai ușor loc pentru a cumpăra sau vinde rapid).Subpiețele cheie de urmărit includ(Albany, Lyford Cay, Old Fort Bay), unde se află proprietățile ultra-luxoase, și(zone precum Eastern Road), care sunt populare printre rezidenții din clasa de mijloc superioară și expatriați datorită priveliștilor la apă și proximității față de oraș.

Din punct de vedere economic, se preconizează că Bahamas va crește modest. FMI avertizează că o creștere pe termen lung a PIB-ului de peste ~1,5% anual va necesita investiții continue și soluționarea constrângerilor de pe piața forței de muncă globalpropertyguide.com. Aceasta înseamnă că ritmul de expansiune imobiliară ar putea depinde de capacitatea țării de a instrui lucrătorii și de a susține aceste proiecte noi. Cu toate acestea, sectorul construcțiilor și serviciile imobiliare se mențin optimiste, Asociația Antreprenorilor din Bahamas declarând că „viitorul arată promițător” datorită portofoliului robust de proiecte globalpropertyguide.com. Principalele riscuri macroeconomice includ factori externi: o încetinire a economiei SUA sau șocuri financiare globale ar putea tempera achizițiile străinilor și turismul globalpropertyguide.com. În plus, fluctuațiile ratelor dobânzilor la nivel internațional pot influența cererea – epoca recentă a ratelor scăzute a alimentat achizițiile de lux; dacă ratele rămân ridicate, unii cumpărători marginali ar putea ezita sau ar putea căuta oferte. Totuși, segmentul ultra-bogaților este mai puțin sensibil la ratele dobânzilor, iar mulți cumpărători din Bahamas plătesc cash, deci impactul ar trebui să fie limitat.

Per ansamblu, prognoza pe 3–5 ani pentru piața imobiliară din Bahamas este de creștere continuă și investiții active, deși într-un ritm mai moderat. Se estimează că valorile proprietăților vor crește în general în linie cu cererea sănătoasă, mai ales în zonele pe malul apei și în resorturi. Segmentul de lux va rămâne probabil vedeta pieței (susținut de tendințele bogăției globale și de atractivitatea de durată a Bahamas), însă preconizăm și îmbunătățiri pe segmentul mediu dacă inițiativele guvernamentale de locuințe vor avea succes. Până în 2030, Bahamas va avea un peisaj imobiliar mai diversificat – cu Nassau/Paradise Island ca hub comercial și tranzacțional, dar și cu o cotă mai mare de activitate distribuită pe Insulele Familiilor. Sustenabilitatea și reziliența vor deveni, de asemenea, tot mai importante (de exemplu, mai multe locuințe cu panouri solare, construcții rezistente la furtuni) pe măsură ce noile dezvoltări se aliniază tendințelor globale. Dacă nu apar șocuri majore, investitorii pot fi optimiști că piața imobiliară din Bahamas își va păstra reputația de investiție solidă pe termen lung și de colț de paradis deținut.

Focalizare regională: Nassau, Paradise Island, Exuma și Abaco

Pentru a înțelege mai bine piața, merită să analizăm câteva zone și insule-cheie separat. Bahamas este un arhipelag cu piețe imobiliare diverse – de la orașul capitală la insulițele liniștite. Mai jos este o prezentare a performanței și a perspectivelor din patru zone importante:

Nassau (insula New Providence)

Paradise Island

Exuma se referă la un lanț de insule idilice (cea mai mare fiind Great Exuma) aflate la aproximativ 140 de mile sud de Nassau, renumite pentru apele turcoaz și frumusețea nealterată.

Exumele au devenit una dintre cele mai în vogă și promițătoare piețe imobiliare din Bahamas.Viața în Exuma este relaxată și pitorească – de la așezarea principală George Town până la micile comunități de insule – și atrage pe cei care caută o retragere liniștită dupuchrealestate.com .Proprietățile imobiliare din Exuma variază de la căsuțe pitorești în stil insular până la proprietăți luxoase pe malul apei și chiarde vânzare. dupuchrealestate.com .Prețurile medii ale locuințelor sunt mai greu de generalizat aici din cauza diversității tipurilor de proprietăți, dar casele de pe malul apei și vilele sunt de obicei listate la peste(adesea între 2–5 milioane $ pentru construcțiile moderne de lux).Atracția Exuma pentru ultra-bogați este evidentă: este unul dintre cele mai bune locuri pentru, iar celebritățile și-au cumpărat refugii în Exuma Cays.De exemplu, insula privată Musha Cay a lui David Copperfield și Little Hall’s Pond Cay a lui Johnny Depp au pus Exuma pe hartă ca destinație de retragere pentru elite.Pentru cei care nu sunt miliardari, Exuma oferă încă unele parcele și case relativ accesibile în interiorul insulei sau departe de mal, însă chiar și acestea s-au scumpit pe măsură ce tot mai mulți investitori descoperă potențialul Exumei.Piațaeste puternică – porcii înotători din Exuma, snorkelingul de clasă mondială și pescuitul atrag mulți turiști, iar datele Airbnb arată că Exuma are unele dintre cele mai mari tarife medii zilnice de închiriere din țară (aproximativîn medie, printre închirierile pe termen scurt active) globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com .Cu un nou terminal de aeroport internațional în construcție și proiecte de stațiuni de lux precum, accesibilitatea și facilitățile insulei se îmbunătățesc.Se așteaptă ca Exuma să continue să crească în notorietate.Experții din industrie numesc în mod constant Exuma drept una dintre cele mai bune alegeri de investiții pentru 2025 și după aceea dupuchrealestate.com .După cum a menționat un raport, Exuma oferă „evadare pură” și este pregătită pentru o dezvoltare suplimentară care încă respectă farmecul său natural homesforsaleinnassaubahamas.com .Cumpărătorii din următorii câțiva ani pot vedea o apreciere solidă, mai ales dacă achiziționează acum, înainte ca mai multe dezvoltări să fie finalizate.Cheia va fi menținerea echilibrului între dezvoltare și mediu – un aspect de care părțile interesate locale sunt conștiente.În ansamblu,, datorită combinației sale de raritate, frumusețe și noi infrastructuri, care probabil va genera randamente ridicate.(Insulele Abaco) se află în nordul Bahamasului și include Great Abaco, Little Abaco și un lanț de insulițe faimoase pentru navigație și case de vacanță.Piața din Abaco este unică deoarece: uraganul Dorian din septembrie 2019 a devastat părți din Abaco, inclusiv Marsh Harbour și Treasure Cay, provocând pagube extinse proprietăților.În anii de după aceea, reconstrucția a fost constantă, iar până în 2024–2025 Abaco experimentează o renaștere a interesului și investițiilor dupuchrealestate.com .Piațadin Abaco este caracterizată de, deoarece atât rezidenții care se întorc, cât și investitorii oportuniști au cumpărat proprietăți (unele case avariate de furtună au fost vândute la prețuri reduse după Dorian, iar acestea au fost renovate sau reconstruite).Potrivit Ministerului Turismului, Abaco a înregistrat o, cea mai puternică creștere dintre toate insulele principale, semnalând o revenire solidă la nivelurile de activitate dinainte de Dorian travelmarketreport.com .Zone precum, cunoscută pentru plaja sa uimitoare, și(cu pitoreasca far Hope Town) sunt din nou pline de viață.Prețurile proprietăților imobiliare din Abaco, care au scăzut brusc în 2019–2020, au început să crească din nou.Abaco găzduiește, de asemenea, dezvoltări de lux:, o comunitate privată de resorturi pe Great Guana Cay, este complet funcțională și continuă să atragă cumpărători foarte bogați (casele de acolo pornesc de la 4 milioane de dolari în sus).Privind spre viitor, perspectivele Abaco sunt foarte pozitive.Există o cerere semnificativă neacoperită din partea celor care iubesc navigația, pescuitul și stilul de viață relaxat din Abaco., un complex turistic de lux pe o insulă privată din Abaco, este în curs de dezvoltare și va adăuga un hotel de cinci stele și reședințe de marcă până în 2025/26 practiceguides.chambers.com .Se așteaptă ca acest lucru să crească și mai mult profilul Abaco.Guvernul a acordat, de asemenea, prioritate reparațiilor infrastructurii – drumuri, rețele electrice etc.– pentru a susține creșterea.Agenții locali raportează că Abaco este „” și că prețurile suntpe măsură ce recuperarea progresează homesforsaleinnassaubahamas.com homesforsaleinnassaubahamas.com .Riscurile persistă (de exemplu, o altă furtună majoră), dar există un spirit comunitar puternic și un interes crescut al investitorilor care propulsează Abaco înainte.Pentru 2025 și următorii câțiva ani,– cumpărătorii care au investit după Dorian au văzut deja câștiguri, iar creșterea continuă este probabilă pe măsură ce Abaco își revine complet.

Paradise Island este o insulă mică adiacentă orașului Nassau, cunoscută la nivel global pentru stațiunea Atlantis și imobiliarele sale ultra-exclusive. Paradise Island (adesea denumită simplu „PI”) este, practic, un enclave de lux; aproape toate proprietățile de aici sunt apartamente de lux sau case de lux. Piața imobiliară a insulei este sinonimă cu luxul – include oferte precum Ocean Club Estates (o comunitate închisă cu un teren de golf și o marină unde locuințele variază de la câteva milioane până la peste 20 de milioane de dolari) și dezvoltări de apartamente precum One Ocean și The Reef/Residential Towers at Atlantis. În 2025, Paradise Island continuă să se bucure de o cerere puternică din partea cumpărătorilor înstăriți care doresc apropiere față de facilitățile din Nassau, dar o atmosferă mai privată, asemănătoare unui resort. Prețurile medii ale apartamentelor din PI se numără printre cele mai ridicate din țară, începând adesea de la 700–800.000 $ pentru un apartament cu două camere și depășind cu ușurință 1–2 milioane $ pentru unități mai mari sau cele cu vedere la ocean. Penthous-urile cu vedere la ocean și vilele pot ajunge la sume de opt cifre. Inventarul pe Paradise Island este limitat (suprafață de teren mică), așa că noile construcții sunt în principal verticale (apartamente) sau reamenajarea unor locații mai vechi. Un proiect major la orizont este proiectul Four Seasons/Ocean Club Residences, programat pentru finalizare în 2027, care va adăuga un număr restrâns de apartamente și vile ultra-luxoase în incinta Ocean Club globalpropertyguide.com. Acesta este foarte așteptat și multe unități au deja liste de așteptare din partea clientelei existente Four Seasons. Performanța pieței pe PI a fost robustă – proprietățile de aici tind să își mențină valoarea bine și se tranzacționează rar. La sfârșitul anului 2024 și începutul lui 2025 au fost raportate situații în care numărul de zile pe piață pentru listările de top de pe Paradise Island a scăzut brusc (unități dorite vândute adesea în ~2–3 luni), pe măsură ce cumpărătorii bogați achiziționau orice inventar disponibil homesforsaleinnassaubahamas.com. Privind spre viitor, piața imobiliară de pe Paradise Island este pregătită să rămână foarte puternică. Prestigiul locației, modernizările continue ale resortului Atlantis și noile oferte de lux (cum ar fi un potențial resort Aman și noua atracție confirmată Royal Caribbean Beach Club) vor menține cererea ridicată. Ne așteptăm la o apreciere continuă a prețurilor, posibil peste media din Nassau, în special pentru proprietățile unice (ex: vile cu fațadă la ocean, penthouse-uri la ultimul etaj). Paradise Island va beneficia și de creșterea Nassau-ului, rămânând izolată față de multe dintre problemele acestuia (cum ar fi traficul sau aglomerația). În concluzie, PI este și va continua să fie una dintre cele mai exclusive adrese din Caraibe, atrăgând cumpărători care caută lux la cheie, siguranță și divertisment la o distanță de câțiva pași.

Exuma

Abaco

Considerații legale și fiscale pentru cumpărători

Investitorii și cumpărătorii străini de locuințe din Bahamas ar trebui să fie conștienți de cadrul legal și taxele asociate cu achiziția de proprietăți. Bahamas, în general, încurajează deținerea de proprietăți de către străini, iar procesul este bine definit:

Reguli privind proprietatea străină: Cumpărătorii internaționali pot deține proprietăți în regim de freehold în Bahamas cu relativ puține restricții. Dacă un cumpărător străin achiziționează o proprietate rezidențială unifamilială sau un teren gol destinat unei reședințe personale, nu este necesară nicio autorizație specială; cumpărătorul doar înregistrează achiziția la Investments Board după finalizare (și plătește o taxă unică de înregistrare de 1.000 USD) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Acest lucru duce la emiterea unui Certificat de Înregistrare. Totuși, dacă un străin cumpără teren pentru dezvoltare comercială, investiții pentru închiriere sau unități multiple (orice depășește o locuință personală de tip unicat), atunci trebuie obținut un „Permis de deținere a terenului pentru persoane internaționale” înainte de finalizare practiceguides.chambers.com. Permisul se obține tot prin Investments Board/Bahamas Investment Authority. Nerespectarea obținerii unui permis necesar ar face actul de proprietate nul și neavenit, deci acesta este un pas important pentru cumpărătorii-investitori practiceguides.chambers.com. În practică, permisele sunt acordate de rutină pentru proiecte/investiții legitime – guvernul le folosește în principal pentru a verifica și înregistra investițiile străine semnificative. Nu există cerințe privind cetățenia sau reguli doar pentru închiriere; străinii pot deține titlu de proprietate în regim de freehold (fee simple) la fel ca bahamienii, odată ce sunt înregistrați sau autorizați conform celor menționate mai sus.

Cumpărătorii internaționali în Bahamas cu relativ puține restricții. Dacă un cumpărător străin achiziționează o proprietate rezidențială unifamilială sau un teren gol destinat unei reședințe personale, nu este necesară nicio autorizație specială; cumpărătorul la Investments Board după finalizare (și plătește o taxă unică de înregistrare de 1.000 USD) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. Acest lucru duce la emiterea unui Certificat de Înregistrare. Totuși, dacă un străin cumpără teren pentru (orice depășește o locuință personală de tip unicat), atunci trebuie obținut un practiceguides.chambers.com. Permisul se obține tot prin Investments Board/Bahamas Investment Authority. Nerespectarea obținerii unui permis necesar ar face actul de proprietate nul și neavenit, deci acesta este un pas important pentru cumpărătorii-investitori practiceguides.chambers.com. În practică, permisele sunt acordate de rutină pentru proiecte/investiții legitime – guvernul le folosește în principal pentru a verifica și înregistra investițiile străine semnificative. Nu există cerințe privind cetățenia sau reguli doar pentru închiriere; străinii pot deține titlu de proprietate în regim de freehold (fee simple) la fel ca bahamienii, odată ce sunt înregistrați sau autorizați conform celor menționate mai sus. Taxe pe tranzacții (Taxă de timbru/TVA): Toate tranzacțiile imobiliare suportă o taxă unică la transfer, care din 2019 este aplicată ca Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA) la vânzarea proprietăților. Cumpărătorii străini plătesc o taxă fixă de 10% TVA pentru toate achizițiile de proprietăți peste 100.000 $ linkedin.com. Aceasta este împărțită de obicei între cumpărător și vânzător conform acordului (în mod obișnuit fiecare plătește 50%, deși negocieri precum 70/30 nu sunt rare la tranzacțiile mari) linkedin.com. Pentru achizițiile sub 100.000 $, TVA este de 2,5%. Cetățenii bahamian beneficiază de un sistem gradat de taxă de timbru/TVA: pentru aceștia, taxa este de 2,5% pentru primele 100k, 4% pentru 100k–300k, 6% pentru 300k–500k, 8% pentru 500k–700k, 9% pentru 700k–1M și 10% pentru sumele peste 1M linkedin.com. (Cumpărătorii bahamieni de locuințe la prima achiziție primesc reduceri sau scutiri suplimentare de până la 500k pentru a încuraja deținerea proprie de locuințe linkedin.com linkedin.com.) Efectul net este că cumpărătorii străini vor plăti, în general, 10% pentru majoritatea achizițiilor de locuințe, în timp ce localnicii plătesc adesea ceva mai puțin. Este de remarcat faptul că acest TVA de tranzacție înlocuiește fosta „taxă de timbru” – este practic același lucru, doar administrat acum în baza legii TVA.

Toate tranzacțiile imobiliare suportă o taxă unică la transfer, care din 2019 este aplicată ca Taxă pe Valoarea Adăugată (TVA) la vânzarea proprietăților. linkedin.com. Aceasta este împărțită de obicei între cumpărător și vânzător conform acordului (în mod obișnuit fiecare plătește 50%, deși negocieri precum 70/30 nu sunt rare la tranzacțiile mari) linkedin.com. Pentru achizițiile sub 100.000 $, TVA este de 2,5%. Cetățenii bahamian beneficiază de un sistem gradat de taxă de timbru/TVA: pentru aceștia, taxa este de 2,5% pentru primele 100k, 4% pentru 100k–300k, 6% pentru 300k–500k, 8% pentru 500k–700k, 9% pentru 700k–1M și 10% pentru sumele peste 1M linkedin.com. (Cumpărătorii bahamieni de locuințe la prima achiziție primesc reduceri sau scutiri suplimentare de până la 500k pentru a încuraja deținerea proprie de locuințe linkedin.com linkedin.com.) Efectul net este că cumpărătorii străini vor plăti, în general, 10% pentru majoritatea achizițiilor de locuințe, în timp ce localnicii plătesc adesea ceva mai puțin. Este de remarcat faptul că acest TVA de tranzacție înlocuiește fosta „taxă de timbru” – este practic același lucru, doar administrat acum în baza legii TVA. Impozitul anual pe proprietate: Bahamas percepe un impozit anual pe proprietate (numit și impozit pe bunuri imobiliare) pentru proprietățile imobiliare, cu rate foarte favorabile pentru locuințele ocupate de proprietar. Proprietățile rezidențiale ocupate de proprietar plătesc 0% pentru primele 300.000$ din valoare (complet scutite de impozit pentru această parte) linkedin.com, 0,625% pentru valoarea între 300.000$ și 500.000$ și 1,0% pentru valoarea ce depășește 500.000$ linkedin.com. Există un plafon – nicio locuință ocupată de proprietar nu plătește mai mult de 120.000$ pe an ca impozit pe proprietate, indiferent de valoare. Acest prag de scutire a fost recent majorat (a fost 250.000$, acum este 300.000$) pentru a reduce povara fiscală pentru casele modeste linkedin.com. Pentru proprietățile care nu sunt ocupate de proprietar (investiții sau a doua locuință ce nu este reședință principală), ratele sunt puțin mai mari: 0,75% pentru primele 500.000$ , 1,0% între 500.000$–2 milioane $ și 1,5% pentru valoarea ce depășește 2 milioane $ linkedin.com. (Terenurile goale au o rată fixă separată de 2% dacă sunt proprietatea străinilor, pentru a descuraja specula imobiliară, dar dacă se construiește o casă se aplică ratele obișnuite.) Este important de menționat că în Bahamas nu există alte taxe municipale pe proprietate – acest impozit național pe proprietate este singura taxă recurentă pentru imobiliare. Multe comunități exclusive (cum ar fi Albany sau Lyford Cay) aplică în schimb taxe de asociație de proprietari pentru servicii comunitare, însă nu există taxe de proprietate la nivel de oraș.

Bahamas percepe un impozit anual pe proprietate (numit și impozit pe bunuri imobiliare) pentru proprietățile imobiliare, cu rate foarte favorabile pentru locuințele ocupate de proprietar. plătesc (complet scutite de impozit pentru această parte) linkedin.com, și linkedin.com. Există un plafon – nicio locuință ocupată de proprietar nu plătește mai mult de 120.000$ pe an ca impozit pe proprietate, indiferent de valoare. Acest prag de scutire a fost recent majorat (a fost 250.000$, acum este 300.000$) pentru a reduce povara fiscală pentru casele modeste linkedin.com. Pentru (investiții sau a doua locuință ce nu este reședință principală), ratele sunt puțin mai mari: , și linkedin.com. (Terenurile goale au o rată fixă separată de 2% dacă sunt proprietatea străinilor, pentru a descuraja specula imobiliară, dar dacă se construiește o casă se aplică ratele obișnuite.) Este important de menționat că în Bahamas nu există alte taxe municipale pe proprietate – acest impozit național pe proprietate este singura taxă recurentă pentru imobiliare. Multe comunități exclusive (cum ar fi Albany sau Lyford Cay) aplică în schimb taxe de asociație de proprietari pentru servicii comunitare, însă nu există taxe de proprietate la nivel de oraș. Impozitul pe venit și pe câștig de capital: Bahamas nu impozitează veniturile, câștigurile de capital sau moștenirile . Aceasta înseamnă că veniturile din chirii obținute dintr-o proprietate în Bahamas sau profitul din vânzarea acesteia nu sunt impozitate de guvernul din Bahamas linkedin.com. Nu există nici taxe de succesiune sau moștenire pe proprietățile imobiliare din Bahamas – acestea pot fi lăsate moștenire fără taxe locale la deces linkedin.com. Aceste politici fiscale oferă un avantaj major investitorilor din țări cu impozite mari. (Proprietarii străini trebuie să consulte însă legislația fiscală din propria țară – de exemplu, cetățenii SUA datorează în continuare impozite pe veniturile globale, dar de obicei pot deduce impozitul din Bahamas care, în acest caz, este zero, ceea ce face ca venitul să fie efectiv neimpozabil până la limita de excludere a veniturilor din străinătate sau prin credite fiscale.)

Bahamas . Aceasta înseamnă că veniturile din chirii obținute dintr-o proprietate în Bahamas sau profitul din vânzarea acesteia linkedin.com. Nu există nici taxe de succesiune sau moștenire pe proprietățile imobiliare din Bahamas – acestea pot fi lăsate moștenire fără taxe locale la deces linkedin.com. Aceste politici fiscale oferă un avantaj major investitorilor din țări cu impozite mari. (Proprietarii străini trebuie să consulte însă legislația fiscală din propria țară – de exemplu, cetățenii SUA datorează în continuare impozite pe veniturile globale, dar de obicei pot deduce impozitul din Bahamas care, în acest caz, este zero, ceea ce face ca venitul să fie efectiv neimpozabil până la limita de excludere a veniturilor din străinătate sau prin credite fiscale.) Rezidență prin investiții: După cum s-a menționat, investiția în imobiliare în Bahamas poate face o persoană eligibilă pentru Rezidență Permanentă Economică. Pragul actual este o investiție minimă de 1.000.000 USD în imobiliare pentru a se califica linkedin.com. Proprietatea (sau proprietățile, însumând această sumă) trebuie menținută, deoarece vânzarea sub acest prag ar putea pune în pericol statutul. Acordarea rezidenței nu este automată, dar este acordată de rutină pentru investițiile eligibile, iar aplicațiile se spune că durează aproximativ 3–4 luni pentru aprobare homesforsaleinnassaubahamas.com. Există, de asemenea, o considerare accelerată dacă investești peste 1,5 milioane USD (procesul va fi accelerat) linkedin.com. Rezidenții permanenți au majoritatea drepturilor cetățenilor, cu excepția dreptului de a vota și, după cum s-a menționat, o persoană poate solicita cetățenia după 10 ani de rezidență. Este demn de remarcat și faptul că simpla rezidență nu implică nicio taxă, deoarece Bahamas nu are impozit pe venit – poți locui acolo fără impozitare personală, ceea ce este o parte esențială a atractivității linkedin.com.

Per ansamblu, regimul juridic din Bahamas este foarte favorabil investitorilor imobiliari. Dreptul de proprietate este asigurat prin acte înregistrate (guvernul este în proces de modernizare către un sistem de registru pentru a spori eficiența) practiceguides.chambers.com. Există controale asupra schimburilor valutare, dar acestea sunt favorabile scopurilor investiționale (dolarul bahamez este la paritate cu USD, iar fondurile pot fi repatriate cu aprobarea Băncii Centrale, mai ales dacă au fost inițial introduse pentru achiziție). Ideile principale sunt că străinii pot cumpăra cu încredere, ar trebui să bugeteze în jur de 10% pentru taxele de închidere și să se bucure de o povară fiscală redusă continuă. Acești factori, împreună cu un sistem legal stabil, fac din Bahamas o jurisdicție prietenoasă investitorilor.

Riscuri, provocări și sustenabilitate

Deși perspectivele generale sunt pozitive, investitorii ar trebui să țină cont de mai multe riscuri și provocări care ar putea afecta piața imobiliară bahameză în anii următori. Iată câteva aspecte cheie de luat în considerare:

Riscurile uraganelor și schimbărilor climatice: Bahamas este geografic vulnerabilă la uragane și la efectele schimbărilor climatice. Devastarea provocată de uraganul Dorian în 2019 – care a distrus părți din Abaco și Grand Bahama – a fost o reamintire clară a acestui risc. O lovitură directă a unui uragan major poate cauza daune masive proprietăților și poate deprima temporar piețele imobiliare locale (așa cum s-a observat în scăderea Abaco după 2019). Costurile asigurării pentru proprietăți au crescut corespunzător și vor fi un factor important în costul deținerii. Creșterea nivelului mării și eroziunea reprezintă probleme pe termen lung, mai ales pentru zonele de plajă joase. Codurile de construcție au fost consolidate pentru rezistența la vânt, iar cumpărătorii avizați prioritizează acum casele construite pentru a rezista furtunilor de categoria 5 sau situate pe terenuri mai înalte. Cu toate acestea, evenimentele climatice rămân un factor imprevizibil permanent pentru piață. Investitorii ar trebui să asigure o asigurare adecvată și o construcție rezistentă pentru orice proprietate. Vestea bună este că recuperarea și reconstrucția tind să urmeze chiar și furtunilor severe – de exemplu, activitatea imobiliară din Abaco își revine acum puternic la doar câțiva ani după Dorian travelmarketreport.com – dar impactul pe termen scurt al acestor evenimente poate fi semnificativ.

Bahamas este geografic vulnerabilă la uragane și la efectele schimbărilor climatice. Devastarea provocată de uraganul Dorian în 2019 – care a distrus părți din Abaco și Grand Bahama – a fost o reamintire clară a acestui risc. O lovitură directă a unui uragan major poate cauza daune masive proprietăților și poate deprima temporar piețele imobiliare locale (așa cum s-a observat în scăderea Abaco după 2019). pentru proprietăți au crescut corespunzător și vor fi un factor important în costul deținerii. Creșterea nivelului mării și eroziunea reprezintă probleme pe termen lung, mai ales pentru zonele de plajă joase. Codurile de construcție au fost consolidate pentru rezistența la vânt, iar cumpărătorii avizați prioritizează acum casele construite pentru a rezista furtunilor de categoria 5 sau situate pe terenuri mai înalte. Cu toate acestea, evenimentele climatice rămân un factor imprevizibil permanent pentru piață. pentru orice proprietate. Vestea bună este că recuperarea și reconstrucția tind să urmeze chiar și furtunilor severe – de exemplu, activitatea imobiliară din Abaco își revine acum puternic la doar câțiva ani după Dorian travelmarketreport.com – dar impactul pe termen scurt al acestor evenimente poate fi semnificativ. Factori economici și externi: Economia Bahamei depinde foarte mult de condițiile externe – în special de sănătatea economiei SUA și de tendințele globale de călătorie. O încetinire în SUA sau Canada (piețe cheie de turism și cumpărători) ar putea reduce fluxurile de vizitatori și ar putea diminua cererea pentru locuințe secundare globalpropertyguide.com. De asemenea, crizele globale (recesiuni, pandemii) pot afecta rapid economia Bahamelor, bazată pe turism, așa cum s-a observat în 2020. Creșterea ratelor dobânzii la nivel internațional poate, de asemenea, să răcească achizițiile externe, mai ales pentru cei care finanțează achizițiile sau se bazează pe împrumuturi garantate cu active. FMI subliniază că menținerea creșterii dincolo de ritmul actual va necesita investiții continue și soluționarea deficitului de forță de muncă globalpropertyguide.com – dacă acestea nu se materializează, creșterea economică ar putea fi sub așteptări. În plus, deși Bahamas are o monedă și o situație fiscală stabile, are totuși o datorie națională care ar putea impune ajustări fiscale în viitor (posibil inclusiv modificări ale politicii fiscale, deși nu există nicio indicație privind vreun impozit pe venit în viitorul apropiat). Reducere a riscului: Guvernul curtează activ investiții diversificate (tehnologie, logistică etc.) pentru a lărgi baza economică dincolo de turism. Și amploarea mare a angajamentelor de investiții străine directe (peste 10 miliarde de dolari în doi ani travelmarketreport.com) oferă un anumit tampon în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și stimularea economică. Totuși, investitorii ar trebui să urmărească cu atenție indicatorii economici mondiali, deoarece soarta Bahamelor este strâns legată de aceștia.

Economia Bahamei depinde foarte mult de condițiile externe – în special de sănătatea economiei SUA și de tendințele globale de călătorie. O (piețe cheie de turism și cumpărători) ar putea reduce fluxurile de vizitatori și ar putea diminua cererea pentru locuințe secundare globalpropertyguide.com. De asemenea, crizele globale (recesiuni, pandemii) pot afecta rapid economia Bahamelor, bazată pe turism, așa cum s-a observat în 2020. Creșterea la nivel internațional poate, de asemenea, să răcească achizițiile externe, mai ales pentru cei care finanțează achizițiile sau se bazează pe împrumuturi garantate cu active. FMI subliniază că menținerea creșterii dincolo de ritmul actual va necesita investiții continue și soluționarea deficitului de forță de muncă globalpropertyguide.com – dacă acestea nu se materializează, creșterea economică ar putea fi sub așteptări. În plus, deși Bahamas are o monedă și o situație fiscală stabile, are totuși o datorie națională care ar putea impune ajustări fiscale în viitor (posibil inclusiv modificări ale politicii fiscale, deși nu există nicio indicație privind vreun impozit pe venit în viitorul apropiat). Guvernul curtează activ investiții diversificate (tehnologie, logistică etc.) pentru a lărgi baza economică dincolo de turism. Și amploarea mare a angajamentelor de investiții străine directe (peste 10 miliarde de dolari în doi ani travelmarketreport.com) oferă un anumit tampon în ceea ce privește crearea de locuri de muncă și stimularea economică. Totuși, investitorii ar trebui să urmărească cu atenție indicatorii economici mondiali, deoarece soarta Bahamelor este strâns legată de aceștia. Accesibilitatea locuințelor și inegalitatea socială: Pe de altă parte, o piață de lux în plină expansiune înseamnă că locuitorii din clasa de mijloc din Bahamas sunt tot mai mult excluși de la achiziționarea unei locuințe. Există un decalaj tot mai mare al accesibilității deoarece salariile nu au ținut pasul cu prețurile locuințelor. Acest lucru are implicații sociale (supraaglomerare, cerere crescută pentru chirii, emigrarea forței de muncă) de care guvernul este foarte conștient. Dacă nu se găsesc soluții, ar putea apărea presiuni politice pentru măsuri care ar putea afecta indirect investitorii – de exemplu, reguli mai stricte pentru cumpărătorii străini în anumite segmente de preț, sau mai multe taxe pe achizițiile speculative, etc. În prezent, investițiile străine sunt privite foarte pozitiv (sunt cruciale pentru economie), dar este important să se țină cont de nevoile locale. Demersul guvernului de a construi locuințe accesibile și de a oferi facilități pentru cumpărătorii la prima achiziție urmărește să atenueze această problemă globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Pentru piață, o bază largă de cumpărători locali este sănătoasă pentru stabilitatea pe termen lung. Dacă prea mult din piață este accesibilă doar străinilor, se pot crea dezechilibre. Astfel, progresele în domeniul locuințelor accesibile vor aduce beneficii întregului sector imobiliar prin extinderea proprietății. Sustenabilitatea cererii este și ea legată de acest aspect – o societate în care localnicii prosperă va crea propria ei cerere de proprietăți, consolidând reziliența sectorului față de capriciile cumpărătorilor străini.

Pe de altă parte, o piață de lux în plină expansiune înseamnă că locuitorii din clasa de mijloc din Bahamas sunt tot mai mult excluși de la achiziționarea unei locuințe. Există un deoarece salariile nu au ținut pasul cu prețurile locuințelor. Acest lucru are implicații sociale (supraaglomerare, cerere crescută pentru chirii, emigrarea forței de muncă) de care guvernul este foarte conștient. Dacă nu se găsesc soluții, ar putea apărea presiuni politice pentru măsuri care ar putea afecta indirect investitorii – de exemplu, reguli mai stricte pentru cumpărătorii străini în anumite segmente de preț, sau mai multe taxe pe achizițiile speculative, etc. În prezent, investițiile străine sunt privite foarte pozitiv (sunt cruciale pentru economie), dar este important să se țină cont de nevoile locale. Demersul guvernului de a construi locuințe accesibile și de a oferi facilități pentru cumpărătorii la prima achiziție urmărește să atenueze această problemă globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Pentru piață, o bază largă de cumpărători locali este sănătoasă pentru stabilitatea pe termen lung. Dacă prea mult din piață este accesibilă doar străinilor, se pot crea dezechilibre. Astfel, progresele în domeniul locuințelor accesibile vor aduce beneficii întregului sector imobiliar prin extinderea proprietății. este și ea legată de acest aspect – o societate în care localnicii prosperă va crea propria ei cerere de proprietăți, consolidând reziliența sectorului față de capriciile cumpărătorilor străini. Sustenabilitatea mediului: Mediul înconjurător care face Bahamas atât de atractivă – recifele de corali, apele limpezi, plajele curate – este supus presiunii din cauza dezvoltării. Există un accent din ce în ce mai mare pe practici de dezvoltare durabilă pentru a asigura păstrarea frumuseții naturale. Investitorii și dezvoltatorii încep să includă designuri mai ecologice (panouri solare, colectare a apei de ploaie, tehnici de construcție certificate LEED) în proiectele de lux, deoarece cumpărătorii de top din ziua de azi se așteaptă adesea la un anumit nivel de responsabilitate față de mediul înconjurător homesforsaleinnassaubahamas.com. Guvernul a anunțat de asemenea planuri ambițioase de extindere a energiei regenerabile (în special solară) până în 2033, urmărind reducerea dependenței de combustibili fosili și îmbunătățirea autosuficienței pe insule dupuchrealestate.com homesforsaleinnassaubahamas.com. Acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra imobilelor din zonele izolate – de exemplu, insulele private și locuințele off-grid vor beneficia de tehnologii solare și de stocare îmbunătățite, făcându-le mai viabile. Totuși, provocările de mediu, cum ar fi aprovizionarea cu apă, gestionarea deșeurilor și conservarea habitatului, vor necesita atenție continuă pe măsură ce dezvoltarea se extinde pe insulele mai puțin dezvoltate. Grija pentru durabilitate se extinde și la păstrarea patrimoniului cultural și istoric, asigurându-se că noile dezvoltări nu afectează moștenirea locală care reprezintă o parte din farmecul Bahamasului. Guvernul și factorii interesați din comunitate sunt din ce în ce mai conștienți că valoarea pe termen lung a imobiliarelor este legată de menținerea insulelor sănătoase și reziliente din punct de vedere ecologic.

În concluzie, deși există riscuri de luat în considerare, niciunul dintre acestea nu diminuează atractivitatea de bază a pieței imobiliare din Bahamas, ci mai degrabă evidențiază necesitatea unor investiții prudente și informate. Conștientizarea uraganelor și a asigurărilor, înțelegerea interconexiunilor economice, atenția la impactul social și acordarea priorității sustenabilității vor face parte din profilul unui investitor avizat în Bahamas de acum înainte. Prin gestionarea acestor provocări, investitorii își pot asigura mai bine propria felie de paradis și pot contribui la menținerea unei piețe imobiliare bahameze vibrante și sustenabile pentru anii care urmează.

Surse: