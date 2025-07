Piața imobiliară din Lausanne (2025 și după)

Piața imobiliară din Lausanne în 2025 se remarcă drept una dintre cele mai rezistente din Elveția, caracterizată printr-o cerere puternică și o ofertă limitată. Fiind capitala cantonului Vaud și un centru de educație internațională, finanțe și tehnologie, Lausanne atrage un flux constant de rezidenți calificați theluxuryplaybook.com. Calitatea vieții din oraș, prezența unor universități renumite (cum ar fi EPFL și UNIL) și a numeroși angajatori multinaționali (de ex. CIO, companii din domeniul medtech și financiar) stimulează o cerere constantă din partea expaților, studenților, familiilor și a corporațiilor. Aproximativ 80% dintre gospodăriile din Lausanne sunt chiriași (locuințele ocupate de proprietari reprezintă doar ~20% din stoc) bcv.ch, reflectând o piață a închirierilor tradițional restrânsă. Mai jos găsiți o prezentare complexă a condițiilor actuale de piață (rezidențial și comercial), tendințelor și previziunilor privind prețurile, oportunităților de investiții, proiectelor majore de dezvoltare, factorilor de reglementare, comparațiilor cu alte orașe elvețiene și tendințelor de cerere care modelează perspectivele pieței imobiliare din Lausanne.

Condiții ale pieței rezidențiale în 2025

Piațadin Lausanne rămâne foarte restrânsă în 2025. Rata locuințelor libere este extrem de scăzută – aproximativpentru districtul Lausanne bcv.ch – indicând o lipsă severă de locuințe disponibile. Această penurie a menținut. Mulți chiriași rămân în apartamentele lor pentru perioade îndelungate: în Lausanne (și Geneva) aproximativ jumătate dintre chiriași locuiesc în aceeași unitate de peste 10 ani, mult peste media elvețiană de 38% ubs.com . Acest efect de „blocare” subliniază cât de dificil este să găsești o nouă locuință, deoarece chiriașii se agață de contractele existente. La începutul anului 2025, cererea de locuințe de închiriat a crescut din cauza creșterii populației (inclusiv imigrația); Elveția a înregistrat o rată record scăzută de locuințe vacante la nivel național (1,08% la mijlocul anului 2024) și creșterea chiriilor solicitate pwc.ch pwc.ch . Lausanne reflectă această tendință, proprietarii reușind să crească chiriile pentru noile contracte de închiriere cu aproximativpe fondul competiției pentru locuințe. Totuși, chiriile reglementate existente au avut doar creșteri moderate, parțial limitate de rata de referință a dobânzii ipotecare din Elveția, care. Această scădere a dobânzii va modera creșterile de chirii pentru chiriașii existenți în trimestrele următoare ubs.com (deoarece proprietarii trebuie să scadă sau să mențină chiriile atunci când indicatorul de referință al dobânzilor scade, conform legislației elvețiene privind închirierea).

Prețurile locuințelor în Lausanne continuă să fie printre cele mai ridicate din Elveția, crescând constant în ultimul deceniu. Prețul mediu de tranzacționare pentru apartamentele din Lausanne a fost de aproximativ 15.500 CHF pe m² în T1 2025 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com, poziționând orașul în vârful clasamentului, după Zürich și Geneva. Cel mai frecvent, prețurile cerute la mijlocul anului 2025 sunt în jur de 12.000–13.000 CHF pe metru pătrat pentru proprietăți rezidențiale investropa.com neho.ch. De exemplu, datele din iunie 2025 arată o medie de 12.750 CHF pe m² (apartamente ~13.413 CHF și case ~12.087 CHF pe m²) în Lausanne neho.ch. Cartierele de lux (zonele de pe malul lacului precum Ouchy sau versanții exclusiviști) depășesc cu ușurință 13.000 CHF/m² theluxuryplaybook.com. Creșterea prețului a fost modestă, dar pozitivă recent – aproximativ +2% de la an la an pentru apartamente în 2024 theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com – întrucât limitele de accesibilitate și costurile mai mari de finanțare au temperat creșterile rapide din anii anteriori. Prețurile caselor unifamiliale chiar s-au stabilizat sau au scăzut ușor (aproximativ –0,5% până la –0,6% în ultimul an) theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com din cauza creșterii costurilor ipotecare și a preferințelor cumpărătorilor care se orientează spre investiții în blocuri sau chirii. În ansamblu, piața rezidențială din Lausanne în 2025 se caracterizează prin stabilitate la un nivel ridicat de preț: cererea depășește cu mult oferta, ceea ce menține rata de neocupare redusă și sprijină prețurile, însă ritmul de creștere al acestora s-a temperat.

Oferta de locuințe rămâne constrânsă de geografie și de reglementările de urbanism. Lausanne este un oraș dens, cu zone strict delimitate și cu procese de aprobare îndelungate, care limitează dezvoltările pe scară largă theluxuryplaybook.com. Construcțiile rezidențiale noi au fost modeste – în jur de ~420 de unități noi pe an în 2024–25 în districtul Lausanne bcv.ch – ceea ce este mai puțin decât în anii anteriori. Această creștere lentă a stocului nu reușește să țină pasul cu nevoile populației, contribuind la un deficit structural de ofertă. Condițiile stricte ale pieței sunt evidențiate și de profilurile solide ale chiriașilor și de o rată scăzută de rotație; proprietarii instituționali din Vaud raportează chiriași de calitate, cu “lipici” și o rată minimă de neocupare (≈1%–1,4%) în portofoliile lor din Lausanne theluxuryplaybook.com. Pentru investitori, acest lucru se traduce prin fluxuri de venituri din chirii fiabile. Într-adevăr, proprietățile rezidențiale multifamiliale sunt din nou la mare căutare în rândul investitorilor – din 2024, chiriile afișate la nivelul Elveției au crescut cu ~6,4% într-un an, iar clădirile de închiriat au devenit mai atractive odată cu revenirea ratelor scăzute ale dobânzilor ubs.com ubs.com. Combinația dintre stabilitatea chiriașilor și suboferta cronică face din Lausanne o piață rezidențială defensivă, prietenoasă cu randamentele, chiar și în condițiile unor prețuri ridicate.

Condițiile pieței comerciale (birouri & retail) în 2025

Sectorul dedin Lausanne în 2025 prezintă o dinamică în două viteze: piața de birouri din centrul orașului este foarte restrânsă, în timp ce subpiețele periferice se extind cu o ofertă nouă. În, gradul de neocupare a spațiilor de birouri este extrem de scăzut – doar aproximativla nivelul întregului oraș, iar doareste disponibil jll.com . În termeni absoluți, doar ~12.300 m² de spații de birouri din CBD erau libere la sfârșitul anului 2024 jll.com . Această lipsă susține niveluri ridicate ale chiriilor: chiriile pentru birourile premium din centrul Lausanne rămân la aproximativ(în jur de CHF 43/m² pe lună) și au rămas stabile jll.com . Companiile care caută suprafețe mari de birouri compacte în centru se confruntă adesea cu o lipsă de opțiuni. Este de remarcat faptul că o renovare majoră a emblematiculuidin centrul Lausanne este în curs de desfășurare și va livra ~15.000 m² de birouri moderne până la sfârșitul lui 2025 – o injecție rară de spațiu de clasă A în inima orașului, care se așteaptă să întâmpine o cerere ridicată odată finalizată jll.com

În contrast, piața birourilor din suburbii a regiunii Lausanne s-a relaxat oarecum pe măsură ce noile dezvoltări au ajuns pe piață. Rata generală de disponibilitate a birourilor pentru zona metropolitană Lausanne a crescut la 3,8% la sfârșitul anului 2024, față de 3,2% cu un an înainte jll.com. Această creștere se datorează în mare parte mai multor proiecte mari din vestul Lausannei (Crissier/Renens) care au finalizat construcția jll.com. De exemplu, un nou „eco-cartier” în Chavannes-près-Renens a livrat un spațiu de birouri considerabil, contribuind la creșterea ratelor de neocupare în această subpiață jll.com. Zona Lausanne Vest/Crissier înregistrează acum o rată de neocupare a birourilor de aproximativ 15% jll.com – semnificativ mai mare decât media orașului – întrucât dezvoltări precum „Le Closel” (4.000 m²) și „Quartier Horizon” (~7.000 m²) au fost recent finalizate, încă având spații disponibile pe piață jll.com. Deși această creștere a neocupării reprezintă o provocare temporară de absorbție, ea reflectă totodată creșterea: vestul Lausannei se află într-o fază de expansiune, oferind birouri moderne, cu suprafețe mari, pe care centrul Lausannei nu le poate asigura. Zona Malley–Renens este în special în plină dezvoltare cu noi proiecte. Un complex mixt major „Central Malley” este în construcție, având ca țintă finalizarea până în 2026 și peste 10.000 m² de birouri; deja 80% din prima clădire (A3) a fost preînchiriată cu un an înainte de livrare jll.com. În ciuda ratei mai mari de neocupare în aceste zone periferice, cererea din partea chiriașilor rămâne solidă și se orientează către noile oferte: companiile sunt atrase de designul sustenabil, accesibilitatea și suprafețele mari ale acestor proiecte jll.com. Pe termen lung, analiștii se așteaptă ca spațiul suplimentar să fie absorbit, având în vedere economia în creștere a Lausannei și preferința unor firme de a se reloca din clădirile vechi în birouri noi cu certificare ecologică jll.com.

Prețurile proprietăților în Lausanne au fost pe o traiectorie ascendentă de lungă durată, iar 2025 continuă acest model, dar cu o anumită moderare.

În, atât UBS, cât și Wüest Partner prognozează ca prețurile locuințelor din Elveția să globalpropertyguide.com , însă regiunile cu costuri ridicate precum Lausanne sunt de așteptat să se aprecieze într-un ritm mai modest.De fapt, datele recente arată că globalpropertyguide.com , subperformând față de media națională (~+4,4% YoY) care a fost impulsionată de creșteri în alte regiuni.Acest lucru sugerează că prețurile din Lausanne ar putea ajunge la un platou în raport cu veniturile locale.Pentru 2025–2026,pentru locuințele din Lausanne – de ordinul estimation-bien-immobilier.ch – presupunând că ratele dobânzilor rămân scăzute și nu apar șocuri majore.Perspectivele imobiliare din cantonul Vaud anticipează într-adevăr(și ~2% pentru case) estimation-bien-immobilier.ch , practic o continuare a creșterii moderate din 2024.Principalii factori care susțin prețurile sunt dezechilibrul persistent dintreși finanțarea mai ieftină (după reducerile de dobândă ale BNS).Până la mijlocul anului 2025, ratele ipotecare în Elveția au scăzut din nou sub 2% în medie, îmbunătățind considerabil accesibilitatea creditului investropa.com investropa.com .Această creștere a finanțării, combinată cu creșterea populației, stă la baza.Totuși, având în vedere că locuințele din Lausanne sunt deja foarte scumpe (raportul preț-venit este ridicat) și creșterea economică generală este modestă (PIB-ul Elveției ~1,2%–1,4% prognozat pentru 2025–26 pwc.ch ),– mai degrabă este probabilă o „stabilizare la un nivel ridicat” ubs.com

Alte segmente comerciale reflectă economia sănătoasă a Lausannei: spațiile comerciale de retail din zonele principale beneficiază de populația înstărită a orașului și de turiști, în timp ce locațiile secundare de retail se află sub presiune (pe măsură ce comerțul electronic și atracția Genevei își fac simțite efectele). Piața industrială/logistică din jurul Lausannei (de exemplu, în comunele periferice) este, de asemenea, destul de strânsă, având în vedere terenurile industriale limitate din regiune. Per ansamblu, piața imobiliară comercială din Lausanne în 2025 poate fi rezumată ca o raritate centrală vs. creștere periferică – un CBD (district central de afaceri) strâns limitat, cu chirii mari și practic fără spații mari disponibile, față de o periferie în evoluție unde noi cartiere de afaceri (ca în Renens/Malley) adaugă capacitate și moderat cresc rata de neocupare pe termen scurt jll.com. Important de menționat, chiar și noua ofertă nu este excesivă conform standardelor istorice. (În toată Elveția, creșterea stocului de birouri încetinește – fiind proiectată la ~1.0% expansiune anuală în marile orașe până în 2027, ceea ce este cu 26% mai puțin decât în ultimii ani jll.com jll.com.) Ponderea Lausannei în construcțiile noi rămâne precaută, ceea ce înseamnă că este puțin probabil ca piața să fie supraofertată pe termen lung.

Tendințe și prognoze de prețuri

În sectorul proprietăților comerciale, chiriile pentru birouri din centrul orașului Lausanne ar trebui să rămână ridicate și chiar ar putea crește ușor datorită lipsei de spațiu. Chiria principală pentru birouri (CHF 520/m²/an) a stagnat de ceva timp jll.com, dar orice nouă ofertă de clasa A (precum reconversia Hôtel des Postes) ar putea seta un nou reper dacă va exista concurență pentru acele spații și se va ajunge la licitații. În subpiețele de birouri periferice, afluxul de noi clădiri poate pune presiune descendentă asupra chiriilor pe termen scurt – proprietarii ar putea oferi stimulente pentru a umple spațiile libere (în contextul în care disponibilitatea în vestul Lausannei este de 15% jll.com, ar putea fi necesare concesii la chirii până la absorbția totală a noilor spații). În următorii ani (2025–2027), pe măsură ce birourile din Malley/Crissier sunt închiriate, ne putem aștepta ca chiriile efective de acolo să se consolideze treptat, mai ales pentru proprietățile cu certificări ecologice și acces bun la transport (care deja suscită interes) jll.com.

Randamentele la proprietățile de investiții din Lausanne sunt probabil să rămână scăzute (indicând valori ridicate), în concordanță cu alte metropole elvețiene. De exemplu, randamentele pentru locuințele de închiriat din Geneva sunt în jur de 3,5% și stabile investropa.com investropa.com; în Lausanne, acestea ar fi de o magnitudine similară – în general 3–4% – datorită prețurilor ridicate și fluxului fiabil de chirii. Cu obligațiunile guvernamentale elvețiene pe 10 ani aproape de zero, sectorul imobiliar rămâne atractiv pentru investitorii instituționali în căutare de randamente. Previziunile Wüest Partner indică o creștere de ~3,6% a prețurilor apartamentelor elvețiene în 2025 globalpropertyguide.com, iar analiștii UBS prevăd de asemenea creșteri de 3–4% globalpropertyguide.com, dar avertizează că limitele de accesibilitate „ar trebui să limiteze orice creștere semnificativă a prețurilor” globalpropertyguide.com. După 2025, multe vor depinde de ratele dobânzilor (revenirea la rate negative, așa cum se discută în Elveția, ar alimenta și mai mult prețurile proprietăților pwc.ch pwc.ch). În schimb, dacă inflația sau factori globali vor forța creșterea ratelor, piața imobiliară elvețiană s-ar putea răci. În 2025, scenariul de bază este o creștere moderată, continuă a valorii proprietăților din Lausanne, cu nicio semnalare a unei scăderi. Indicele Real Estate Bubble al UBS pentru Elveția rămâne în zona de „risc moderat” în 2025 ubs.com ubs.com – Lausanne este identificată ca un „hotspot” cu prețuri ridicate, dar nu într-o zonă de bulă severă. Așadar, cu excepția unor șocuri externe, perspectiva pentru următorii ani este că sectorul imobiliar din Lausanne se va aprecia treptat și își va menține statutul de piață stabilă și cu valoare ridicată.

Oportunități de investiții și zone cheie de creștere

În ciuda prețurilor de intrare ridicate, Lausanne prezintă mai multedatorită zonelor sale de creștere și randamentelor stabile. Investitorii (atât instituționali elvețieni, cât și cumpărători străini calificați) sunt atrași în special dedin Lausanne, invocând rata scăzută a locurilor neocupate, baza solidă de chiriași și stabilitatea de “refugiu sigur” a orașului theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com . Cumpărătorii concentrați pe randament constată că blocurile de apartamente multifamiliale din cartierele Lausanne pot oferi venituri constante cu un risc minim de neocupare. Faptul că(pentru a recupera cererea) înseamnă că proprietarii pot obține venituri suplimentare la reînnoire; de exemplu, chiriile solicitate la nivel național erau cu aproximativ +2,2% mai mari la începutul anului 2025 decât cu un an înainte ubs.com . Această tendință, combinată cu, a îmbunătățit calculele pentru investitorii care folosesc efectul de levier. Odată cu revenirea ratelor scăzute ale dobânzii în 2024–25, ratele de capitalizare s-au comprimat și volumele tranzacțiilor imobiliare au crescut în toată Elveția practiceguides.chambers.com . În Lausanne, au existat achiziții notabile de portofolii și tranzacții cu terenuri de dezvoltare în 2024, iar acest avânt continuă și în 2025.

Din punct de vedere geografic, principalele zone de creștere în și în jurul Lausanne includ:

Lausanne Vest (Renens/Malley/Crissier) – Acest coridor trece printr-o transformare cu noi dezvoltări mixte. Găzduiește noile proiecte “Quartier des Entrepôts” și Central Malley , noi campusuri de birouri și blocuri rezidențiale lângă stația de tranzit Malley. Zona este atractivă pentru afaceri datorită facilităților moderne și accesului la autostradă/tren, iar pentru investitori deoarece prețurile sunt ușor mai scăzute decât în centrul Lausanne, în timp ce potențialul de creștere este ridicat. Disponibilitatea spațiilor de birouri aici (15% după noile finalizări) jll.com semnalează de fapt oportunitate: companiile care caută spații mari, moderne de birouri le pot găsi în Lausanne Vest la chirii competitive, ceea ce sugerează că această subpiață va crește într-un important pol de afaceri. Pentru investitorii imobiliari, o achiziție timpurie în aceste proiecte ar putea aduce randamente bune pe măsură ce gradul de ocupare crește. Zona Malley-Gare urmează să beneficieze de o nouă linie de tramvai și de locuințe suplimentare, sporindu-i atractivitatea.

– Acest coridor trece printr-o transformare cu noi dezvoltări mixte. Găzduiește noile proiecte , noi campusuri de birouri și blocuri rezidențiale lângă stația de tranzit Malley. Zona este atractivă pentru afaceri datorită facilităților moderne și accesului la autostradă/tren, iar pentru investitori deoarece prețurile sunt ușor mai scăzute decât în centrul Lausanne, în timp ce potențialul de creștere este ridicat. Disponibilitatea spațiilor de birouri aici (15% după noile finalizări) jll.com semnalează de fapt oportunitate: companiile care caută spații mari, moderne de birouri le pot găsi în Lausanne Vest la chirii competitive, ceea ce sugerează că această subpiață va crește într-un important pol de afaceri. Pentru investitorii imobiliari, o achiziție timpurie în aceste proiecte ar putea aduce randamente bune pe măsură ce gradul de ocupare crește. Zona urmează să beneficieze de o nouă linie de tramvai și de locuințe suplimentare, sporindu-i atractivitatea. Lausanne Nord (Blécherette/Epalinges) – Zonele din nord (în jurul Blécherette, Vennes, Epalinges) se dezvoltă datorită parcurilor științifice și comunităților rezidențiale suburbane. Biopôle din Epalinges (un parc dedicat științelor vieții) s-a extins, atrăgând companii de biotehnologie și generând cerere atât pentru birouri, cât și pentru locuințe de lux în apropiere. Metroul M3 planificat va avea capătul la Blécherette (la marginea de nord a Lausannei) ge.ch ge.ch, stimulând noi dezvoltări de-a lungul traseului său. Investitorii pot găsi terenuri sau oportunități de reconversie în aceste suburbii nordice pe măsură ce infrastructura de transport a orașului îmbunătățește conectivitatea.

– Zonele din nord (în jurul Blécherette, Vennes, Epalinges) se dezvoltă datorită parcurilor științifice și comunităților rezidențiale suburbane. (un parc dedicat științelor vieții) s-a extins, atrăgând companii de biotehnologie și generând cerere atât pentru birouri, cât și pentru locuințe de lux în apropiere. Metroul M3 planificat va avea capătul la Blécherette (la marginea de nord a Lausannei) ge.ch ge.ch, stimulând noi dezvoltări de-a lungul traseului său. Investitorii pot găsi în aceste suburbii nordice pe măsură ce infrastructura de transport a orașului îmbunătățește conectivitatea. Reamenajări în centrul orașului – În Lausanne propriu-zisă, oportunitățile sunt mai rare, dar există proiecte selective unde clădirile vechi pot fi renovate sau reconvertite. Un exemplu important este renovarea Hôtel des Postes menționată anterior, transformând o clădire poștală istorică în birouri de lux jll.com. Active similare, situate central, dacă sunt achiziționate și modernizate, pot valorifica cererea neacoperită pentru spații moderne în zona centrală. De asemenea, nișe cum ar fi apartamentele de tip serviced sau locuințele pentru studenți din apropierea campusurilor universitare sunt insuficient furnizate și prezintă potențial investițional (populația studențească este numeroasă și în creștere și întâmpină deseori dificultăți în a găsi cazare).

– În Lausanne propriu-zisă, oportunitățile sunt mai rare, dar există proiecte selective unde clădirile vechi pot fi renovate sau reconvertite. Un exemplu important este menționată anterior, transformând o clădire poștală istorică în birouri de lux jll.com. Active similare, situate central, dacă sunt achiziționate și modernizate, pot valorifica cererea neacoperită pentru spații moderne în zona centrală. De asemenea, nișe cum ar fi din apropierea campusurilor universitare sunt insuficient furnizate și prezintă potențial investițional (populația studențească este numeroasă și în creștere și întâmpină deseori dificultăți în a găsi cazare). Malul lacului și estul Lausannei (Pully/Lutry) – Suburbiile din est de-a lungul Lacului Geneva rămân enclave rezidențiale de lux. Deși acestea sunt în mare parte deja construite, comunele (Pully, Lutry etc.) înregistrează o cerere constant ridicată din partea cumpărătorilor înstăriți. Proprietățile din aceste zone (cu vedere la lac) ajung frecvent la CHF 14.000–16.000+ pe m² estimation-bien-immobilier.ch estimation-bien-immobilier.ch, la același nivel cu cele mai bune zone din Geneva. Investitorii în vile sau apartamente de lux aici își bazează strategia pe conservarea capitalului și aprecierea pe termen lung. Oferta nouă este foarte limitată, dar ocazional apar la vânzare subparcelări mici sau înlocuiri de vile.

Din perspectivă de sector, proprietățile durabile și eficiente energetic reprezintă o oportunitate notabilă. Elveția are reglementări de mediu ambițioase (de exemplu, legi CO₂ mai stricte și o orientare către clădiri cu emisii nete zero). Cererea pentru locuințe eficiente energetic este estimată să crească cu ~20% la nivel național până în 2025 investropa.com investropa.com. În Lausanne, noile dezvoltări precum cartierul ecologic Plaines-du-Loup (vezi secțiunea următoare) sunt construite la standarde avansate de mediu, iar astfel de proprietăți sunt foarte căutate atât de chiriași, cât și de cumpărători. Investiția în renovarea clădirilor vechi din Lausanne (adăugarea izolației, pompe de căldură, panouri solare) poate fi, de asemenea, profitabilă, deoarece chiriașii/proprietarii sunt dispuși să plătească un preț premium pentru costuri de exploatare mai mici și pentru conformitatea cu noile reglementări.

Per ansamblu, „inventarul controlat” și calitatea ridicată a chiriașilor din Lausanne o fac atractivă pentru investitorii pe termen lung theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Orașul oferă randamente previzibile cu volatilitate scăzută, ceea ce este atractiv în comparație cu piețele mai ciclice. Principalele zone de creștere din vest și nord, consolidate de proiecte de infrastructură, oferă direcția principală pentru câștiguri investiționale prin dezvoltare. Între timp, activele de bază din Lausanne rămân o strategie defensivă – chiar dacă cu randament mai mic – ideală pentru conservarea averii și venit constant.

Dezvoltări noi notabile și proiecte de infrastructură

Lausanne trece prin mai multe dezvoltări semnificative care vor modela peisajul imobiliar în anii următori. Mai jos sunt enumerate câteva dintre cele mai importante proiecte noi din categoriile rezidențial, comercial și de infrastructură:

Écoquartier des Plaines-du-Loup: Acesta este unul dintre cele mai ambițioase proiecte rezidențiale din istoria Lausannei. Plaines-du-Loup este un nou cartier durabil construit pe un fost aerodrom de 30 de hectare situat în nordul orașului. Faza 1 a fost deschisă în 2022, iar până în 2034 va găzdui aproximativ 8.000 de locuitori și 3.000 de locuri de muncă la fața locului lausanne.ch lausanne.ch. Proiectul pune accentul pe sustenabilitatea ecologică și socială: 30% din locuințe vor fi subvenționate de stat, 40% cu chirii „plafonate” la prețuri medii, iar 30% unități pe piața liberă lausanne.ch. Include parcuri, școli, facilități sportive și centre comunitare. Plaines-du-Loup este proiectat pentru a respecta obiectivele „societății de 2000 de wați” (consum foarte redus de energie per capita) cu ajutorul construcțiilor inovatoare, eficiente energetic lausanne.ch. În ceea ce privește transportul, va fi bine conectat – în special, linia de metrou M3 planificată va lega cartierul de centrul orașului până în jurul anului 2031 ge.ch ge.ch, iar stația de metrou va fi integrată în cartier. Acest proiect este esențial pentru a reduce deficitul de locuințe din Lausanne: va furniza mii de apartamente noi (multe accesibile) în mai multe etape. Începând cu 2024, primii locuitori s-au mutat deja, iar alte clădiri sunt în construcție. Investitorii imobiliari urmăresc cu atenție Plaines-du-Loup; deși cea mai mare parte este gestionată de municipalitate împreună cu cooperative non-profit și fonduri de pensii, succesul său ar putea stimula inițiative similare în regiune.

Acesta este unul dintre cele mai ambițioase proiecte rezidențiale din istoria Lausannei. Plaines-du-Loup este un nou cartier durabil construit pe un fost aerodrom de 30 de hectare situat în nordul orașului. Faza 1 a fost deschisă în 2022, iar până în lausanne.ch lausanne.ch. Proiectul pune accentul pe sustenabilitatea ecologică și socială: lausanne.ch. Include parcuri, școli, facilități sportive și centre comunitare. Plaines-du-Loup este proiectat pentru a respecta obiectivele (consum foarte redus de energie per capita) cu ajutorul construcțiilor inovatoare, eficiente energetic lausanne.ch. În ceea ce privește transportul, va fi bine conectat – în special, linia de metrou planificată va lega cartierul de centrul orașului până în jurul anului 2031 ge.ch ge.ch, iar stația de metrou va fi integrată în cartier. Acest proiect este esențial pentru a reduce deficitul de locuințe din Lausanne: va furniza mii de apartamente noi (multe accesibile) în mai multe etape. Începând cu 2024, primii locuitori s-au mutat deja, iar alte clădiri sunt în construcție. Investitorii imobiliari urmăresc cu atenție Plaines-du-Loup; deși cea mai mare parte este gestionată de municipalitate împreună cu cooperative non-profit și fonduri de pensii, succesul său ar putea stimula inițiative similare în regiune. Cartierul Malley (Renens/Prilly): La vest de centrul Lausannei, zona Malley (care se întinde pe comunele Renens, Prilly și Lausanne) este transformată dintr-un fost teren industrial într-un cartier modern cu utilizare mixtă. Punctul de atracție este „Central Malley” , un proiect amplu care include birouri, spații comerciale și locuințe. Construcția este în desfășurare, iar finalizarea componentelor principale este așteptată până în 2026. Mai mulți chiriași au pre-închiriat deja spații (de exemplu, 10.000 m² de birouri sunt deja contractați) jll.com, indicând un interes puternic. În vecinătatea Central Malley se află zona Malley-Gare , unde s-a deschis Vaudoise Arena (un nou stadion de hochei pe gheață și evenimente), precum și noi blocuri de apartamente. Quartier du Closel și Quartier Horizon (de asemenea în vestul Lausannei) sunt alte proiecte recent finalizate care adaugă spații comerciale jll.com. Dezvoltarea Malley este susținută de investiții în transport : se construiește o linie nouă de tramvai care va conecta Lausanne-Flon (centrul orașului) de Renens, trecând prin Malley. Acest Tramway t1 este programat să fie deschis în jurul anului 2026, ceea ce va îmbunătăți semnificativ conectivitatea cu un tramvai la fiecare 6 minute și o călătorie de 15 minute de la Renens la centrul orașului fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Cartierul Malley, odată realizat complet, va oferi un număr semnificativ de locuințe noi (inclusiv unele dedicate studenților), birouri și facilități de agrement, creând efectiv un al doilea centru urban pentru Lausanne. Acest lucru va reduce presiunea asupra centrului istoric și va distribui creșterea spre vest.

La vest de centrul Lausannei, zona Malley (care se întinde pe comunele Renens, Prilly și Lausanne) este transformată dintr-un fost teren industrial într-un cartier modern cu utilizare mixtă. Punctul de atracție este , un proiect amplu care include birouri, spații comerciale și locuințe. Construcția este în desfășurare, iar finalizarea componentelor principale este așteptată până în 2026. Mai mulți chiriași au pre-închiriat deja spații (de exemplu, 10.000 m² de birouri sunt deja contractați) jll.com, indicând un interes puternic. În vecinătatea Central Malley se află , unde s-a deschis (un nou stadion de hochei pe gheață și evenimente), precum și noi blocuri de apartamente. și (de asemenea în vestul Lausannei) sunt alte proiecte recent finalizate care adaugă spații comerciale jll.com. Dezvoltarea Malley este susținută de : se construiește o linie nouă de tramvai care va conecta Lausanne-Flon (centrul orașului) de Renens, trecând prin Malley. Acest este programat să fie deschis în jurul anului 2026, ceea ce va îmbunătăți semnificativ conectivitatea cu un tramvai la fiecare 6 minute și o călătorie de 15 minute de la Renens la centrul orașului fr.wikipedia.org axes-forts.ch. Cartierul Malley, odată realizat complet, va oferi un număr semnificativ de locuințe noi (inclusiv unele dedicate studenților), birouri și facilități de agrement, creând efectiv un al doilea centru urban pentru Lausanne. Acest lucru va reduce presiunea asupra centrului istoric și va distribui creșterea spre vest. Extinderea “Pôle Gare” (Hubul Gării) din Lausanne: Gara principală a orașului trece printr-o extindere și modernizare pe parcursul unui deceniu , ca parte a planului federal de infrastructură feroviară (Léman 2030). Construcția a început în 2021 pentru o modernizare amplă de aproximativ 1,3 miliarde CHF ge.ch. Proiectul va lărgi și prelungi peroanele , va adăuga un al treilea pasaj subteran și va aproape dubla capacitatea zilnică de pasageri pentru a face față traficului prognozat până în 2030 ge.ch ge.ch. Până în 2029, toate cele cinci peroane noi, mai lungi, vor fi operaționale, permițând trenurilor de 400 de metri (mai multe locuri) să deservească Lausanne ge.ch. Un aspect important este că gara va fi conectată direct subteran la liniile de metrou (M2 și viitorul M3) ge.ch, creând un hub multimodal fluent. În jurul gării, orașul plănuiește să reamenajeze Place de la Gare într-o piață pietonală și să încurajeze noi dezvoltări în districtul gării. “Pôle Gare” cuprinde mai multe proiecte interconectate: pe lângă gara propriu-zisă, există planuri pentru noi clădiri de birouri, hoteluri și spații comerciale în imediata vecinătate, odată ce lucrările feroviare permit acest lucru. Acest hub este considerat “șantierul deceniului” pentru Lausanne, iar prin stimularea accesibilității îmbunătățite, reprezintă un catalizator pentru restructurarea urbană a centrului ge.ch ge.ch. Ne putem aștepta ca valorile proprietăților din jurul gării să beneficieze de pe urma acestor îmbunătățiri. De exemplu, terenurile situate la sud de linii ar putea vedea în viitor clădiri înalte de birouri sau mixte, profitând de conectivitatea și fluxul pietonal sporit.

Gara principală a orașului trece printr-o , ca parte a planului federal de infrastructură feroviară (Léman 2030). Construcția a început în 2021 pentru o modernizare amplă de aproximativ 1,3 miliarde CHF ge.ch. Proiectul va , va adăuga un al treilea pasaj subteran și va aproape dubla capacitatea zilnică de pasageri pentru a face față traficului prognozat până în 2030 ge.ch ge.ch. Până în 2029, toate cele cinci peroane noi, mai lungi, vor fi operaționale, permițând trenurilor de 400 de metri (mai multe locuri) să deservească Lausanne ge.ch. Un aspect important este că gara va fi conectată direct subteran la liniile de metrou (M2 și viitorul M3) ge.ch, creând un hub multimodal fluent. În jurul gării, orașul plănuiește să reamenajeze într-o piață pietonală și să încurajeze noi dezvoltări în districtul gării. “Pôle Gare” cuprinde mai multe proiecte interconectate: pe lângă gara propriu-zisă, există planuri pentru noi clădiri de birouri, hoteluri și spații comerciale în imediata vecinătate, odată ce lucrările feroviare permit acest lucru. Acest hub este considerat “șantierul deceniului” pentru Lausanne, iar prin stimularea accesibilității îmbunătățite, reprezintă un catalizator pentru ge.ch ge.ch. Ne putem aștepta ca valorile proprietăților din jurul gării să beneficieze de pe urma acestor îmbunătățiri. De exemplu, terenurile situate la sud de linii ar putea vedea în viitor clădiri înalte de birouri sau mixte, profitând de conectivitatea și fluxul pietonal sporit. Linia de metrou M3 și alte mijloace de transport: Pe lângă modernizarea gării, linia de metrou M3 este un proiect de infrastructură esențial. M3 va circula de la gara principală spre nord, până la Blécherette, prin cartiere cheie (printr-un tunel pe sub centrul orașului). Deschiderea este planificată pentru anul 2031 ge.ch. Aceasta va reduce suprasolicitarea liniei M2 și va deschide noi zone pentru dezvoltarea orientată spre transport, în special lângă viitoarele stații M3 (de exemplu, Chauderon, Beaulieu și spre nord). În plus, Linia M2 însăși este extinsă și realiniată la gară. Linia de tramvai a Lausannei (menționată mai sus) și îmbunătățirile continue ale rețelei suburbane RER Vaud (de exemplu, trenuri mai frecvente către suburbii) sporesc, de asemenea, mobilitatea regională ge.ch ge.ch. Pentru sectorul imobiliar, aceste proiecte de transport înseamnă că zonele anterior periferice devin mai accesibile și mai atractive pentru proiecte – de exemplu, în apropierea viitoarelor stații M3 ar putea apărea noi locuințe sau birouri, pe măsură ce investitorii anticipează servicii de transport mai bune.

Pe lângă modernizarea gării, este un proiect de infrastructură esențial. M3 va circula de la gara principală spre nord, până la Blécherette, prin cartiere cheie (printr-un tunel pe sub centrul orașului). Deschiderea este planificată pentru anul 2031 ge.ch. Aceasta va reduce suprasolicitarea liniei M2 și va deschide noi zone pentru dezvoltarea orientată spre transport, în special lângă viitoarele stații M3 (de exemplu, Chauderon, Beaulieu și spre nord). În plus, însăși este extinsă și realiniată la gară. Linia de tramvai a Lausannei (menționată mai sus) și îmbunătățirile continue ale rețelei suburbane (de exemplu, trenuri mai frecvente către suburbii) sporesc, de asemenea, mobilitatea regională ge.ch ge.ch. Pentru sectorul imobiliar, aceste proiecte de transport înseamnă că pentru proiecte – de exemplu, în apropierea viitoarelor stații M3 ar putea apărea noi locuințe sau birouri, pe măsură ce investitorii anticipează servicii de transport mai bune. Alte dezvoltări: Lausanne are și alte proiecte notabile, precum inițiativa Métamorphose, care pe lângă Plaines-du-Loup a inclus și un nou stadion de fotbal la Stade de la Tuilière (livrat în 2020) și un nou centru acvatic la Vidy. Cartierul Beaulieu (locul unde se află centrul de convenții Palais de Beaulieu) este reamenajat, o parte urmând să găzduiască tribunalele cantonului și, posibil, noi unități rezidențiale în zona înconjurătoare. În nord-vest, o extindere numită „Quartiers Ouest” este în planificare pentru a adăuga locuințe în suburbii precum Chavannes și Crissier, pentru a susține creșterea universității și a parcului de inovare. Mai mult, proiecte din sectorul privat sunt în curs: de exemplu, lângă campusul EPFL, sunt în desfășurare noi reședințe studențești și o extindere a parcului de inovație, pentru a răspunde comunității în creștere de studenți și tehnologii. Fiecare dintre aceste dezvoltări – fie infrastructură civică, fie construcții private – contribuie la capacitatea de creștere a Lausannei. Prin adăugarea unor noi locuințe (Plaines-du-Loup, Quartiers Ouest), crearea de spații comerciale (Malley, zona gării) și îmbunătățirea transportului (metrou/tramvai), acestea urmăresc, în mod colectiv, să mențină Lausanne un oraș locuibil și dinamic din punct de vedere economic, pe măsură ce populația sa crește.

Mediul legislativ și de politici publice

Cadrul legislativ stabil și transparent al Elveției se extinde și asupra pieței imobiliare din Lausanne, cu mai multe politici specifice care influențează investitorii și proprietarii:

Restricții pentru cumpărătorii străini (Lex Koller): Legea federală privind dobândirea imobilelor de către persoane din străinătate, cunoscută sub numele de Lex Koller, impune limite stricte cumpărătorilor străini (nerezidenți) care doresc să achiziționeze proprietăți în Elveția. În general, străinii care nu sunt rezidenți elvețieni nu pot cumpăra proprietăți rezidențiale în Elveția (cu câteva excepții pentru anumite locuințe de vacanță sau cu obținerea unui permis special) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. În Lausanne, care nu este o stațiune turistică desemnată, aceasta înseamnă că piața imobiliară este în mare parte rezervată cetățenilor elvețieni și străinilor rezidenți cu permis. Această politică limitează investițiile speculative străine și, probabil, a contribuit la stabilitatea prețurilor (spre deosebire de orașele globale unde capitalul străin duce la creșterea prețurilor). Străinii pot, totuși, să cumpere proprietăți comerciale (birouri, magazine) fără restricții, iar companiile străine închiriază adesea spații pentru operațiunile lor din Lausanne. Per ansamblu, Lex Koller asigură ca piața rezidențială din Lausanne să fie determinată în principal de cererea și nevoile locale, nu de fluxurile speculative internaționale.

Legea federală privind dobândirea imobilelor de către persoane din străinătate, cunoscută sub numele de Lex Koller, impune limite stricte cumpărătorilor străini (nerezidenți) care doresc să achiziționeze proprietăți în Elveția. În general, (cu câteva excepții pentru anumite locuințe de vacanță sau cu obținerea unui permis special) practiceguides.chambers.com practiceguides.chambers.com. În Lausanne, care nu este o stațiune turistică desemnată, aceasta înseamnă că piața imobiliară este în mare parte rezervată cetățenilor elvețieni și străinilor rezidenți cu permis. Această politică limitează investițiile speculative străine și, probabil, a contribuit la stabilitatea prețurilor (spre deosebire de orașele globale unde capitalul străin duce la creșterea prețurilor). Străinii pot, totuși, să cumpere proprietăți comerciale (birouri, magazine) fără restricții, iar companiile străine închiriază adesea spații pentru operațiunile lor din Lausanne. Per ansamblu, Lex Koller asigură ca piața rezidențială din Lausanne să fie determinată în principal de cererea și nevoile locale, nu de fluxurile speculative internaționale. Reglementări pe piața de închiriere: Elveția are un sistem nuanțat de protecție a chiriașilor și mecanisme de control al chiriilor. Contractele de închiriere sunt, de obicei, indexate parțial la rata de referință a dobânzii ipotecare la nivel național (care este stabilită trimestrial). Atunci când această rată de referință scade, chiriașii au dreptul să solicite reducerea chiriei; când crește, proprietarii pot solicita o majorare, în limitele unei formule stabilite. După cum s-a menționat, rata de referință a scăzut în 2025 ca urmare a reducerilor ratelor dobânzilor, ceea ce va limita proprietarii să crească chiriile pentru chiriașii existenți ubs.com. Această caracteristică de reglementare tinde să atenueze fluctuațiile chiriilor – chiriașii nu văd creșteri bruște dacă nu sunt justificate prin modificări de costuri. În plus, legea elvețiană prevede că chiriile contractelor existente pot crește doar în anumite condiții (dobânzi, inflație, renovări cu plusvaloare), astfel încât mulți chiriași vechi din Lausanne plătesc semnificativ sub nivelul chiriilor actuale de piață. Aceasta creează diferența dintre chiriile “vechi vs. noi” și contribuie la o fluctuație scăzută a chiriașilor (oamenii nu vor să piardă un contract avantajos) ubs.com. Pentru investitori, aceasta înseamnă că creșterea randamentului chiriilor apare în principal când se schimbă chiriașii sau când rata de referință/inflatia permit o majorare. Autoritățile din Lausanne monitorizează de asemenea nivelul chiriilor și au cadre pentru a combate majorările abuzive, asigurând un echilibru între proprietari și chiriași.

Politici locale de planificare și locuințe: Orașul Lausanne folosește activ instrumente de planificare urbană pentru a influența dezvoltarea. Pentru proiecte mari, orașul solicită adesea o cotă de locuințe accesibile sau participă prin cooperative. Am văzut acest lucru la Plaines-du-Loup, unde s-au impus 30% unități subvenționate lausanne.ch. Lausanne (ca Geneva și Zurich) se angajează să păstreze un stoc de locuințe accesibile și pentru venituri medii. Cantonul Vaud are, de asemenea, reglementări care încurajează acest amestec – de exemplu, legi cantonale (cum ar fi Loi sur le logement) pot oferi stimulente sau cerințe pentru locuințe accesibile în noile dezvoltări. Mai mult, Lausanne are restricții de înălțime și densitate în multe zone (pentru a păstra priveliștile și caracterul istoric), ceea ce limitează supra-construirea, dar menține oferta scăzută. Orice reconfigurare urbanistică sau proiect la scară mare trece prin consultare publică și uneori referendumuri, ceea ce poate încetini dezvoltarea, dar asigură implicarea comunității. Ca rezultat, dezvoltatorii trebuie să navigheze un proces de aprobare complex, însă odată aprobat, proiectele din Lausanne au o bază juridică sigură.

Impozitare și reforma „Chiriei imputate”: Proprietarii de imobile din Elveția plătesc în prezent impozit pe valoarea de închiriere imputată (Eigenmietwert) dacă își ocupă propria locuință – practic, impozitând chiria ipotetică pe care ar plăti-o. Există o mișcare politică tot mai mare pentru abolirea acestui impozit pe chiria imputată. În 2024–25, o propunere de eliminare a acestuia a câștigat teren. Dacă impozitul pe valoarea de închiriere imputată va fi abolit (în așteptarea aprobării de către alegători și cantoane), ar reduce semnificativ povara fiscală a proprietarilor de locuințe și ar putea stimula cererea pentru achiziția de locuințe pwc.ch. Analiștii UBS notează că această schimbare ar consolida și mai mult creșterea prețurilor la locuințe, favorizând în special construcțiile noi, dar posibil în dezavantajul proprietăților mai vechi care necesită renovare pwc.ch. Factorii de decizie analizează și măsuri însoțitoare (precum limitarea deductibilității dobânzilor la credite ipotecare) pentru a echilibra efectele. Investitorii ar trebui să urmărească acest subiect, deoarece o reformă fiscală ar putea schimba stimulentele de a cumpăra versus a închiria pentru gospodăriile din Lausanne. În ceea ce privește taxele: cantonul Vaud are propriile taxe de transfer imobiliar și impozite pe câștigurile de capital din vânzarea proprietăților, pe care investitorii le iau în calcul. Cantonul permite, de asemenea, contracte de tip ‘pacte de précarité’ și alte structuri legale pentru a promova accesibilitatea locuințelor pentru chiriașii cu venituri mici.

Reglementări de mediu și de construcții: Strategia Energetică 2050 a Elveției și codurile de energie cantonale au un impact puternic asupra sectorului imobiliar. Începând cu 2023, în Vaud (și la nivel național) s-a interzis practic utilizarea încălzirii pe bază de petrol și gaz în clădirile noi, încurajând utilizarea pompelor de căldură, a panourilor solare și a altor soluții regenerabile investropa.com. În multe cazuri, renovarea clădirilor vechi trebuie să includă îmbunătățiri energetice (izolație etc.). Aceste politici fac ca în noile dezvoltări din Lausanne, eficiența energetică să nu fie doar de dorit, ci obligatorie. Dezvoltatorii promovează clădirile certificate Minergie (un standard elvețian de sustenabilitate) ca pe un atu. În plus, orașul are inițiative pentru a încuraja renovarea blocurilor vechi (oferind subvenții sau împrumuturi cu dobândă redusă, de exemplu, pentru instalarea de panouri solare). Astfel de reglementări servesc atât pentru reducerea emisiilor, cât și pentru menținerea atractivității proprietăților vechi pe piața de închiriere (deoarece chiriașii prețuiesc din ce în ce mai mult locuințele eficiente cu costuri reduse la utilități). Respectarea regulilor de urbanism este, de asemenea, esențială – limitele de înălțime, reglementările privind zgomotul (din cauza zonelor mixte rezidențial/comercial) și regulile de conservare a patrimoniului pot influența ce se poate construi sau modifica în Lausanne.

În concluzie, piața imobiliară a Lausanne funcționează într-un mediu de reglementare stabil care o protejează de volatilitatea extremă. Politici precum Lex Koller și reglementarea chiriilor previn supraîncălzirea și speculațiile, într-o anumită măsură. Reformele în curs sau posibile (modificări fiscale, mandate ESG) sunt graduale și bine anunțate. Pentru investitori și cumpărători, asta înseamnă mai puține surprize: regulile jocului sunt clare și schimbările vin lent. Acest cadru de reglementare urmărește, în cele din urmă, să asigure o dezvoltare durabilă – echilibrând creșterea cu calitatea vieții – ceea ce se aliniază cu reputația Lausanne ca oraș bine organizat și plăcut de locuit.

Comparație cu alte orașe elvețiene

Comparând piața imobiliară a Lausanne cu alte orașe elvețiene importante (Geneva, Zurich, Basel, Berna etc.), ies la iveală câteva diferențe:

Preturi ale proprietăților: Lausanne este printre cele mai scumpe piețe din Elveția , deși încă ușor mai accesibil decât Zurich sau Geneva. La începutul anului 2025, Zurich rămâne cel mai scump – prețurile medii de tranzacționare pentru apartamente sunt în jur de CHF 21.000 pe m² – cu Geneva aproape, la ~CHF 20.960 pe m² globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Lausanne , prin comparație, înregistrează prețuri la apartamente în jur de CHF 15.000–16.000 pe m² în medie globalpropertyguide.com, ceea ce este cu ~25% mai puțin decât nivelurile din Zurich/Geneva. Orașe de rang secundar precum Basel și Berna sunt mai ieftine: Basel ~CHF 13.000 pe m² și Berna ~CHF 11.500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Aceasta înseamnă că Lausanne este al treilea sau al patrulea cel mai scump oraș pentru achiziția unei proprietăți, reflectând statutul său de capitală a unui canton bogat și parte a coridorului metropolitan Geneva-Lac. În ceea ce privește creșterea prețurilor, recent Berna și unele regiuni elvețiene au depășit Lausanne (Berna a avut o creștere anuală de +3,5% la apartamente față de aproape 0% pentru Lausanne în T1 2025) globalpropertyguide.com, deoarece prețurile din Lausanne aveau mai puțin spațiu de creștere fără a afecta accesibilitatea. Geneva și Zurich au înregistrat, de asemenea, o creștere moderată (+3–4% YoY) în aceeași perioadă globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Pe termen lung, toate aceste orașe au avut o tendință ascendentă, însă Zurich/Geneva conduc adesea, cu Lausanne urmând o traiectorie similară, dar ușor sub ele.

Lausanne este , deși încă ușor mai accesibil decât Zurich sau Geneva. La începutul anului 2025, rămâne cel mai scump – prețurile medii de tranzacționare pentru apartamente sunt în jur de – cu aproape, la globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. , prin comparație, înregistrează prețuri la apartamente în jur de în medie globalpropertyguide.com, ceea ce este cu ~25% mai puțin decât nivelurile din Zurich/Geneva. Orașe de rang secundar precum și sunt mai ieftine: Basel ~CHF 13.000 pe m² și Berna ~CHF 11.500 globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Aceasta înseamnă că Lausanne este al treilea sau al patrulea cel mai scump oraș pentru achiziția unei proprietăți, reflectând statutul său de capitală a unui canton bogat și parte a coridorului metropolitan Geneva-Lac. În ceea ce privește creșterea prețurilor, recent (Berna a avut o creștere anuală de +3,5% la apartamente față de aproape 0% pentru Lausanne în T1 2025) globalpropertyguide.com, deoarece prețurile din Lausanne aveau mai puțin spațiu de creștere fără a afecta accesibilitatea. și au înregistrat, de asemenea, o creștere moderată (+3–4% YoY) în aceeași perioadă globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com. Pe termen lung, toate aceste orașe au avut o tendință ascendentă, însă Zurich/Geneva conduc adesea, cu Lausanne urmând o traiectorie similară, dar ușor sub ele. Piața de închirieri și randamentele: Toate orașele elvețiene au o rată scăzută a locuințelor disponibile pentru închiriere, însă Geneva și Zurich sunt faimoase pentru piața extrem de restrânsă – rata de locuințe libere în Geneva este de aproximativ 0.5–0.6%, iar în Zurich este similară, ceea ce face ca procentul Lausanne de 0.6% bcv.ch să fie la același nivel. O diferență majoră este mobilitatea chiriașilor : Geneva și Lausanne au în comun o mobilitate extrem de redusă (jumătate dintre chiriași rămân >10 ani) ubs.com, în timp ce în orașele mai mici chiriașii se mută puțin mai des. Randamentele la închiriere tind să fie scăzute peste tot din cauza prețurilor ridicate. Se citează că Geneva are un randament stabil de ~3.5% pentru apartamente investropa.com investropa.com, iar randamentele din Lausanne sunt în același interval. În Zurich, randamentele pot fi chiar mai mici (sub 3% în zonele de top) din cauza prețurilor de achiziție extrem de mari comparativ cu chiriile. Pentru investitori, Lausanne ar putea oferi un randament puțin mai bun decât Zurich/Geneva datorită prețurilor ușor mai mici și chiriilor încă robuste – ceea ce o face atractivă pentru cei care nu își permit Geneva. Comparativ cu Basel sau Bern , randamentele din Lausanne sunt mai scăzute; acele orașe, cu proprietăți mai ieftine, pot genera randamente de 4–5% în anumite cazuri, însă nu au același potențial de creștere.

Toate orașele elvețiene au o rată scăzută a locuințelor disponibile pentru închiriere, însă Geneva și Zurich sunt faimoase pentru piața extrem de restrânsă – rata de locuințe libere în Geneva este de aproximativ 0.5–0.6%, iar în Zurich este similară, ceea ce face ca procentul Lausanne de 0.6% bcv.ch să fie la același nivel. O diferență majoră este : Geneva și Lausanne au în comun o mobilitate extrem de redusă (jumătate dintre chiriași rămân >10 ani) ubs.com, în timp ce în orașele mai mici chiriașii se mută puțin mai des. tind să fie scăzute peste tot din cauza prețurilor ridicate. Se citează că Geneva are un randament stabil de ~3.5% pentru apartamente investropa.com investropa.com, iar randamentele din Lausanne sunt în același interval. În Zurich, randamentele pot fi chiar mai mici (sub 3% în zonele de top) din cauza prețurilor de achiziție extrem de mari comparativ cu chiriile. Pentru investitori, Lausanne ar putea oferi un randament puțin mai bun decât Zurich/Geneva datorită prețurilor ușor mai mici și chiriilor încă robuste – ceea ce o face atractivă pentru cei care nu își permit Geneva. Comparativ cu , randamentele din Lausanne sunt mai scăzute; acele orașe, cu proprietăți mai ieftine, pot genera randamente de 4–5% în anumite cazuri, însă nu au același potențial de creștere. Factorii economici: Fiecare oraș are motoare proprii ale cererii. Zurich este centrul financiar și tehnologic, cu un sector bancar mare, atrăgând astfel profesioniști cu venituri ridicate și firme străine. Geneva este impulsionată de organizațiile internaționale (ONU, ONG-uri) și companii din domeniul mărfurilor/comerțului, plus un flux constant de diplomați și expați. Lausanne , deși mai mic, beneficiază de economia diversificată a regiunii Lacului Geneva: aici se află sediul olimpic și federații sportive , un sector universitar și de cercetare prosper, fiind totodată aproape de corporații precum Nestlé (Vevey) și Medtronic ș.a. Rezultatul este că cererea pentru Lausanne este susținută de expați (deși mai puțini decât în Geneva) , mulți studenți și cadre universitare autohtoni și angajați din companiile tech/inovatoare în plină dezvoltare din regiune. Prin comparație, Basel se bazează mult pe industria farmaceutică (Novartis, Roche), iar Bern pe instituțiile guvernamentale federale și servicii conexe. Aceste diferențe fac ca piața din Lausanne să fie influențată mai mult de ciclurile academice și de extinderea parcurilor de inovație, în timp ce Geneva depinde de extinderea ONG-urilor/guvernului, iar Zurich de sectorul financiar și de sediile multinaționalelor. Totuși, toate aceste orașe au în comun temele elvețiene: teren limitat și standarde de viață ridicate care susțin atractivitatea pieței imobiliare.

Fiecare oraș are motoare proprii ale cererii. este centrul financiar și tehnologic, cu un sector bancar mare, atrăgând astfel profesioniști cu venituri ridicate și firme străine. este impulsionată de organizațiile internaționale (ONU, ONG-uri) și companii din domeniul mărfurilor/comerțului, plus un flux constant de diplomați și expați. , deși mai mic, beneficiază de economia diversificată a regiunii Lacului Geneva: aici se află , un sector universitar și de cercetare prosper, fiind totodată aproape de corporații precum Nestlé (Vevey) și Medtronic ș.a. Rezultatul este că cererea pentru Lausanne este susținută de , mulți autohtoni și angajați din companiile tech/inovatoare în plină dezvoltare din regiune. Prin comparație, se bazează mult pe industria farmaceutică (Novartis, Roche), iar pe instituțiile guvernamentale federale și servicii conexe. Aceste diferențe fac ca piața din Lausanne să fie influențată mai mult de ciclurile academice și de extinderea parcurilor de inovație, în timp ce Geneva depinde de extinderea ONG-urilor/guvernului, iar Zurich de sectorul financiar și de sediile multinaționalelor. Totuși, toate aceste orașe au în comun temele elvețiene: teren limitat și standarde de viață ridicate care susțin atractivitatea pieței imobiliare. Oferta și dezvoltarea: Abordarea Lausannei față de dezvoltare (proiecte constante, planificate) este similară cu cea a Genevei – ambele orașe reglementează atent creșterea și includ componente semnificative de locuințe accesibile în proiectele noi. Zurich a cunoscut o expansiune mai rapidă în unele zone (de exemplu, Zürich West, Europaallee lângă gară) cu clădiri mai înalte și o zonare mai liberală în ultimii ani, ceea ce Lausanne și Geneva au evitat în general din cauza opoziției rezidenților și a limitărilor topografice. Basel are o construcție moderată, în timp ce Berna este destul de restricționată de protecția patrimoniului. Astfel, Lausanne nu este singură în fața deficitului de ofertă, dar orașe ca Zurich au fost oarecum mai agresive în adăugarea de unități locative (de aceea populația Zurichului a crescut mai repede). Totuși, regiunea Lacului Geneva (arcul Genève–Lausanne) este unul dintre cele mai rapide coridoare de creștere demografică din Elveția, depășind multe alte regiuni, ceea ce înseamnă că presiunea asupra locuințelor este deosebit de acută în Geneva și Vaud .

Abordarea Lausannei față de dezvoltare (proiecte constante, planificate) este similară cu cea a Genevei – ambele orașe reglementează atent creșterea și includ componente semnificative de locuințe accesibile în proiectele noi. Zurich a cunoscut o expansiune mai rapidă în unele zone (de exemplu, Zürich West, Europaallee lângă gară) cu clădiri mai înalte și o zonare mai liberală în ultimii ani, ceea ce Lausanne și Geneva au evitat în general din cauza opoziției rezidenților și a limitărilor topografice. are o construcție moderată, în timp ce este destul de restricționată de protecția patrimoniului. Astfel, Lausanne nu este singură în fața deficitului de ofertă, dar orașe ca au fost oarecum mai agresive în adăugarea de unități locative (de aceea populația Zurichului a crescut mai repede). Totuși, regiunea Lacului Geneva (arcul Genève–Lausanne) este unul dintre cele mai rapide coridoare de creștere demografică din Elveția, depășind multe alte regiuni, ceea ce înseamnă că . Accesibilitate și politici: Lausanne, Geneva și Zurich se confruntă toate cu probleme de accesibilitate pentru familiile din clasa de mijloc. Geneva și Vaud au implementat ambele cote legale pentru locuințe non-profit sau accesibile în noile dezvoltări. De exemplu, legea LASV din Vaud încurajează municipalitățile să atingă cel puțin 10% stoc de locuințe accesibile. Zurich are o tradiție a cooperativelor de locuințe care oferă o anumită ușurare. Orașele mai mici precum Berna sau St. Gallen au niveluri de prețuri ceva mai puțin extreme, ceea ce face ca accesibilitatea locală să fie puțin mai bună (deși la standarde internaționale, toate orașele elvețiene sunt scumpe). Comparând indicatori precum raportul preț-venit sau raportul chirie-venit, Geneva este de obicei cea mai puțin accesibilă, urmată de Zurich și Lausanne. Nu este surprinzător faptul că Geneva și Lausanne au cele mai lungi durate medii de ședere – mutarea este costisitoare și dificilă, așa că oamenii rămân pe loc ubs.com.

În concluzie, piața imobiliară din Lausanne este cea mai apropiată de cea a Genevei – ambele sunt în aceeași regiune și prezintă prețuri ridicate, rate de neocupare mici și teren disponibil limitat – cu mențiunea că Lausanne este mai mic și puțin mai ieftin. Zurich se diferențiază ca un centru financiar mai mare cu prețuri și mai ridicate, dar cu puțin mai multă construcție nouă în ultima vreme. Comparativ cu alte orașe elvețiene, piața Lausannei este una cu cerere ridicată și cu mai multe constrângeri decât aproape toate, cu excepția Zurichului și Genevei. Pentru investitori sau cumpărători, aceasta înseamnă că Lausanne oferă prestigiul și stabilitatea unui oraș elvețian de top, dar la un mic discount față de Geneva/ZH. Totodată, înseamnă că provocări precum deficitul de locuințe și barierele ridicate de acces vor persista în Lausanne, la fel ca la „frații” săi mai mari.

Tendințe și factori de cerere

Mai multe tendințe de cerere modelează imobiliarele Lausannei în 2025 și în anii următori:

Creșterea populației și imigrația: Populația din Lausanne continuă să crească, deși oarecum limitată de disponibilitatea locuințelor. Cantonul mai larg Vaud a înregistrat unele dintre cele mai ridicate rate de creștere din Elveția (districtele din apropierea Lausannei au avut o creștere a populației între +0,7% și +1,6% anul trecut) bcv.ch bcv.ch. Un element major este imigrația netă . Elveția a experimentat o creștere accentuată a migrației internaționale în 2022–2024 (parțial din cauza refugiaților ucraineni și a pieței puternice a muncii), iar deși aceasta s-a normalizat în 2024, rămâne la un nivel ridicat ubs.com ubs.com. Vaud și regiunea Lacului Geneva atrag o proporție semnificativă de nou-veniți – atât străini, cât și din alte cantoane – datorită oportunităților de muncă și stilului de viață. Mulți dintre acești nou-veniți se stabilesc în Lausanne sau în suburbiile sale, alimentând în special cererea pentru locuințe de închiriat. De exemplu, în jur de 79.000 de imigranți net s-au stabilit în Elveția în 2024 (după 154.000 în valul din 2022) ubs.com ubs.com, iar Lausanne, fiind un centru economic, absoarbe o parte din acest influx. Prezența unor companii și instituții globale înseamnă că profesioniști expatriați se mută constant la Lausanne (sau în apropiere) pentru muncă, de obicei căutând apartamente de înaltă calitate sau case pentru familii. Această cerere a expaților este vizibilă în cartiere precum Ouchy și Chailly, precum și în înscrierile la școlile internaționale. Deși Geneva este mai cunoscută pentru expații săi, și Lausanne găzduiește mulți (unii navetează la Geneva sau lucrează la sedii locale precum Philip Morris, Nespresso etc.). Acest segment de cerere internațională tinde să caute locuințe de lux pentru închiriere sau cumpărare (dacă obțin rezidență), susținând astfel atât segmentul superior al pieței de închirieri, cât și pe cel al vânzărilor.

Populația din Lausanne continuă să crească, deși oarecum limitată de disponibilitatea locuințelor. Cantonul mai larg Vaud a înregistrat unele dintre cele mai ridicate rate de creștere din Elveția (districtele din apropierea Lausannei au avut o creștere a populației între +0,7% și +1,6% anul trecut) bcv.ch bcv.ch. Un element major este . Elveția a experimentat o creștere accentuată a migrației internaționale în 2022–2024 (parțial din cauza refugiaților ucraineni și a pieței puternice a muncii), iar deși aceasta s-a normalizat în 2024, rămâne la un nivel ridicat ubs.com ubs.com. Vaud și regiunea Lacului Geneva atrag o proporție semnificativă de nou-veniți – atât străini, cât și din alte cantoane – datorită oportunităților de muncă și stilului de viață. Mulți dintre acești nou-veniți se stabilesc în Lausanne sau în suburbiile sale, alimentând în special cererea pentru locuințe de închiriat. De exemplu, în jur de (după 154.000 în valul din 2022) ubs.com ubs.com, iar Lausanne, fiind un centru economic, absoarbe o parte din acest influx. Prezența unor companii și instituții globale înseamnă că se mută constant la Lausanne (sau în apropiere) pentru muncă, de obicei căutând apartamente de înaltă calitate sau case pentru familii. Această cerere a expaților este vizibilă în cartiere precum Ouchy și Chailly, precum și în înscrierile la școlile internaționale. Deși este mai cunoscută pentru expații săi, și Lausanne găzduiește mulți (unii navetează la Geneva sau lucrează la sedii locale precum Philip Morris, Nespresso etc.). Acest segment de cerere internațională tinde să caute locuințe de lux pentru închiriere sau cumpărare (dacă obțin rezidență), susținând astfel atât segmentul superior al pieței de închirieri, cât și pe cel al vânzărilor. Cerere academică și studențească: Lausanne găzduiește două universități majore (Universitatea din Lausanne și EPFL) și mai multe școli specializate (de exemplu, școala de afaceri IMD, școala de ospitalitate EHL). Populația studențească depășește cu mult 30.000 de persoane. Aceasta generează o cerere constantă pentru cazare studențească, apartamente împărțite și garsoniere accesibile. În ultimii ani, extinderea acestor instituții (programele în creștere ale EPFL, noi centre de cercetare) a adus mai mulți studenți și tineri cercetători în oraș primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Totuși, căminele studențești construite special sunt limitate, astfel că mulți studenți concurează pe piața privată pentru apartamente mici, ceea ce duce adesea la creșterea chiriilor în zone precum Ecublens, Renens sau centrul orașului. Cererea din partea studenților este oarecum sezonieră (atinge maximul la sfârșitul verii, înainte de începerea semestrului), dar, per total, aceasta adaugă presiune constantă asupra pieței locuințelor. Orașul și cantonul au recunoscut această situație și au susținut unele proiecte de cămine studențești noi, dar acestea abia ating suprafața nevoii reale. Această tendință este probabil să continue pe măsură ce instituțiile academice din Lausanne își extind notorietatea internațională, atrăgând studenți străini (care, adesea, beneficiază de sprijin pentru locuință sau stipendi, permițându-le să plătească chirii la prețul pieței).

Lausanne găzduiește două universități majore (Universitatea din Lausanne și EPFL) și mai multe școli specializate (de exemplu, școala de afaceri IMD, școala de ospitalitate EHL). depășește cu mult 30.000 de persoane. Aceasta generează o cerere constantă pentru cazare studențească, apartamente împărțite și garsoniere accesibile. În ultimii ani, extinderea acestor instituții (programele în creștere ale EPFL, noi centre de cercetare) a adus mai mulți studenți și tineri cercetători în oraș primerelocation.ch theluxuryplaybook.com. Totuși, căminele studențești construite special sunt limitate, astfel că mulți studenți concurează pe piața privată pentru apartamente mici, ceea ce duce adesea la creșterea chiriilor în zone precum Ecublens, Renens sau centrul orașului. Cererea din partea studenților este oarecum sezonieră (atinge maximul la sfârșitul verii, înainte de începerea semestrului), dar, per total, aceasta adaugă presiune constantă asupra pieței locuințelor. Orașul și cantonul au recunoscut această situație și au susținut unele proiecte de cămine studențești noi, dar acestea abia ating suprafața nevoii reale. Această tendință este probabil să continue pe măsură ce instituțiile academice din Lausanne își extind notorietatea internațională, atrăgând studenți străini (care, adesea, beneficiază de sprijin pentru locuință sau stipendi, permițându-le să plătească chirii la prețul pieței). Familii și migrație internă: Lausanne atrage familii elvețiene din alte părți ale cantonului Vaud sau din cantoanele învecinate care vin pentru locuri de muncă sau facilități urbane. Este un centru regional cu spitale, universități și locuri de muncă în companii, astfel încât oameni din zone rurale sau orașe mai mici se mută aici pentru carieră. Cu toate acestea, costul ridicat al locuințelor a determinat și o anumită migrație a familiilor cu venituri medii către orașe mai îndepărtate, unde își pot permite locuințe mai spațioase (un tipar comun și la Geneva și Zurich). Orașele din jurul Lausannei (Morges, Vevey etc.) oferă uneori prețuri puțin mai bune, astfel că cererea se poate extinde geografic. Totuși, demografia populației orașului arată o diversitate sănătoasă – nu doar studenți singuri și expați, ci și numeroase familii și localnici pe termen lung care își doresc spațiu și sunt adesea dispuși să plătească un preț mai mare pentru confortul urban. Locuințele pentru familii (apartamente cu 3-4 camere sau case înșiruite) sunt printre cele mai rare segmente pe piața imobiliară din Lausanne. Cartieruri noi, precum Plaines-du-Loup, urmăresc să fie prietenoase pentru familii (cu școli, locuri de joacă) pentru a răspunde acestei nevoi.

Lausanne atrage familii elvețiene din alte părți ale cantonului Vaud sau din cantoanele învecinate care vin pentru locuri de muncă sau facilități urbane. Este un centru regional cu spitale, universități și locuri de muncă în companii, astfel încât oameni din zone rurale sau orașe mai mici se mută aici pentru carieră. Cu toate acestea, costul ridicat al locuințelor a determinat și o anumită migrație a familiilor cu venituri medii către orașe mai îndepărtate, unde își pot permite locuințe mai spațioase (un tipar comun și la Geneva și Zurich). Orașele din jurul Lausannei (Morges, Vevey etc.) oferă uneori prețuri puțin mai bune, astfel că cererea se poate extinde geografic. Totuși, demografia populației orașului arată o diversitate sănătoasă – nu doar studenți singuri și expați, ci și numeroase care își doresc spațiu și sunt adesea dispuși să plătească un preț mai mare pentru confortul urban. Locuințele pentru familii (apartamente cu 3-4 camere sau case înșiruite) sunt printre cele mai rare segmente pe piața imobiliară din Lausanne. Cartieruri noi, precum Plaines-du-Loup, urmăresc să fie prietenoase pentru familii (cu școli, locuri de joacă) pentru a răspunde acestei nevoi. Cerere corporativă și instituțională: Pe partea comercială, cererea corporativă pentru spații de birouri în Lausanne este susținută de forța economică a regiunii în sectoare precum finanțe (private banking, tranzacționare), administrație sportivă, tehnologie și științe ale vieții . De exemplu, Comitetul Olimpic Internațional și numeroase federații sportive au sediul în Lausanne, ceea ce garantează cererea pentru birouri de prestigiu și hoteluri. Startup-urile de tehnologie și spin-off-urile de cercetare de la EPFL sunt în creștere, căutând adesea spații de birouri flexibile sau laboratoare în zonă (astfel de dezvoltări precum Innovation Park lângă EPFL). Firme multinaționale (de exemplu, din domeniul medtech, tutun, alimentar) mențin birouri sau chiar sedii centrale în Lausanne – aceste companii concurează adesea pentru locuințe de nivel înalt pentru conducerea lor și pentru birouri de calitate pentru angajați. Cererea din domeniul retail și turism joacă de asemenea un rol: statutul Lausanne ca destinație culturală și pentru conferințe (Muzeul Olimpic, convenții) înseamnă o ocupare hotelieră constantă și cerere de închirieri pe termen scurt, susținând indirect piața imobiliară (unii investitori transformă apartamentele în închirieri mobilate pentru călători de afaceri și turiști, deși reglementările pentru închirierile pe termen scurt se înăspresc).

Pe partea comercială, în Lausanne este susținută de forța economică a regiunii în sectoare precum . De exemplu, Comitetul Olimpic Internațional și numeroase federații sportive au sediul în Lausanne, ceea ce garantează cererea pentru birouri de prestigiu și hoteluri. Startup-urile de tehnologie și spin-off-urile de cercetare de la EPFL sunt în creștere, căutând adesea spații de birouri flexibile sau laboratoare în zonă (astfel de dezvoltări precum Innovation Park lângă EPFL). Firme multinaționale (de exemplu, din domeniul medtech, tutun, alimentar) mențin birouri sau chiar sedii centrale în Lausanne – aceste companii concurează adesea pentru locuințe de nivel înalt pentru conducerea lor și pentru birouri de calitate pentru angajați. joacă de asemenea un rol: statutul Lausanne ca destinație culturală și pentru conferințe (Muzeul Olimpic, convenții) înseamnă o ocupare hotelieră constantă și cerere de închirieri pe termen scurt, susținând indirect piața imobiliară (unii investitori transformă apartamentele în închirieri mobilate pentru călători de afaceri și turiști, deși reglementările pentru închirierile pe termen scurt se înăspresc). Calitatea vieții, un magnet: Un factor mai subtil, dar important, este calitatea ridicată a vieții în Lausanne – localizare scenică pe Lacul Geneva, ofertă culturală, mediu bilingv etc. Orașul se clasează constant drept o destinație atractivă pentru a trăi. Acest lucru atrage nu doar străini, ci și pensionari sau persoane înstărite din alte regiuni ale Elveției care ar putea alege Lausanne pentru a doua locuință sau reședință principală (supusă Lex Koller, dacă sunt străini). „Brandul” orașului ca Capitală Olimpică și oraș universitar vibrant îl face atractiv, susținând cererea pe mai multe segmente. În perioada pandemiei, unii locuitori din Geneva/Zürich chiar s-au mutat în regiunea lacului din Vaud pentru mai mult spațiu, deși în 2023-2024 mulți s-au întors în orașe. Lausanne a beneficiat de orice creștere a interesului pentru locuirea spațioasă, având în vedere proximitatea față de natură (lacul, Alpii), dar păstrând caracterul urban.

Privind spre viitor, acești factori de cerere par solizi. Economia regiunii Lacului Geneva este prevăzută să crească, iar populația din Vaud este proiectată să continue să crească în următorul deceniu. Factorii internaționali (precum reluarea călătoriilor globale, noi posturi diplomatice la Geneva sau extinderea companiilor multinaționale) vor influența indirect cererea imobiliară din Lausanne. O tendință specifică este creșterea muncii la distanță/hibrid – deși unii se temeau că acest lucru va reduce cererea de birouri, în Lausanne s-a manifestat prin companii care caută calitate, nu cantitate de spațiu (de unde migrarea către birouri noi, sustenabile, în Malley) jll.com. În plan rezidențial, munca la distanță a determinat unele persoane să caute apartamente puțin mai mari sau locuri mai verzi, însă farmecul Lausanne nu s-a diminuat; dimpotrivă, unii navetiști din Geneva locuiesc acum în Lausanne (profitând de chirii ușor mai mici) și lucrează de acasă parțial, făcând naveta doar câteva zile pe săptămână.

Pentru a rezuma, cererea în Lausanne este diversificată și în creștere: expații îmbogățesc piața de lux, studenții mențin sectorul de închirieri activ, familiile locale susțin nevoia de locuințe pe termen lung, iar companiile asigură stabilitatea sectorului imobiliar comercial. Această bază largă de cerere – combinată cu oferta restrânsă – este ceea ce stă la baza fundamentelor solide ale pieței imobiliare din Lausanne și, cel mai probabil, o va susține și în anii următori.

Concluzie

Piața imobiliară din Lausanne la nivelul anului 2025 se caracterizează prin cerere ridicată, ofertă limitată și perspective de creștere rezistente. Proprietățile rezidențiale sunt scumpe și greu de găsit, cu o rată de neocupare aproape de zero și prețuri pe metru pătrat deja de ordinul zecilor de mii de franci elvețieni (CHF) neho.ch. Totuși, se anticipează o apreciere moderată a prețurilor, ceea ce sugerează o traietorie sustenabilă, nu o bulă imobiliară ubs.com globalpropertyguide.com. Sectorul comercial, în special birourile, echilibrează o dezvoltare puternică la periferie cu o lipsă cronică de spațiu în centru jll.com jll.com. Atractivitatea Lausanne-ului – de la oportunitățile economice la calitatea vieții – asigură că cererea din partea expaților, studenților, companiilor și localnicilor va rămâne robustă atât pe segmentul rezidențial, cât și pe cel comercial.

Mai multe zone de creștere și proiecte de infrastructură (eco-cartierul Plaines-du-Loup, extinderea Malley, noua linie de metrou și modernizarea gării) sunt menite să atenueze unele presiuni și să creeze oportunități de investiții, totodată evidențiind abordarea inovatoare a orașului privind planificarea urbană lausanne.ch jll.com. Mediul de reglementare rămâne prietenos cu investitorii prin stabilitatea sa, urmărind în același timp obiective sociale precum accesibilitatea și sustenabilitatea lausanne.ch practiceguides.chambers.com. Comparativ cu alte orașe, Lausanne se menține ca destinație imobiliară – ușor mai accesibilă decât Zurich/Geneva, dar oferind același profil de risc scăzut și calitate ridicată pentru care Elveția este recunoscută globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Pentru factorii interesați în 2025 și dincolo, principalele concluzii sunt: așteptați-vă la o creștere constantă și incrementală a valorilor și chiriilor; urmăriți cartierele emergente (vest/nord) pentru oportunități de dezvoltare; și urmăriți tendințele de politici (cum ar fi posibile schimbări fiscale sau noi reguli de mediu) ce pot modifica peisajul. Piața din Lausanne este probabil să rămână strânsă și competitivă – fie că sunteți investitor, companie care caută spații sau o familie în căutarea unei locuințe – însă punctele sale forte fundamentale o fac un loc atrăgător pentru angajament imobiliar pe termen lung. Așa cum a rezumat inspirat un raport local, Lausanne oferă „un mediu cu volatilitate scăzută, venituri asigurate, cu apreciere moderată și fundamente defensive” theluxuryplaybook.com theluxuryplaybook.com. Cu alte cuvinte, piața imobiliară a Capitalei Olimpice este construită pentru rezistență, la fel ca atleții pe care îi găzduiește adesea – îmbinând stabilitatea cu un avans constant.

Surse: Datele și informațiile cheie au fost preluate din rapoartele imobiliare elvețiene realizate de UBS, PwC, Wüest Partner și Cantonul Vaud, precum și din analize de piață (Investropa, Global Property Guide) și planuri locale de la Orașul Lausanne ubs.com jll.com globalpropertyguide.com bcv.ch lausanne.ch, printre altele. Aceste surse de autoritate susțin tendințele și cifrele discutate mai sus, asigurând o imagine factuală și actualizată a pieței imobiliare din Lausanne în 2025.