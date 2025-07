Piața Imobiliară Lacul Como 2025 – Raport Cuprinzător

Piața imobiliară din zona Lacului Como este renumită pentru vilele sale de lux, peisajele pitorești și atractivitatea internațională. În 2025, piața rămâne dinamică, dar relativ stabilă, cu o cerere ridicată din partea cumpărătorilor străini și un sector de închiriere puternic, susținut de turism. Valorile proprietăților din jurul lacului au înregistrat o creștere modestă în ultimul an (aproximativ +1% per total în 2024) idealista.it, iar experții prevăd o apreciere graduală continuă (~3% în 2025) pe fondul ofertei limitate investropa.com. Acest raport oferă o prezentare detaliată a segmentelor de proprietăți de pe Lacul Como – rezidențial (locuințe principale), case de vacanță/ a doua locuință (inclusiv proprietăți de lux) și imobiliare comerciale – alături de tendințele actuale, prețuri, randamente din închiriere, demografia cumpărătorilor, perspective de investiții, actualizări legislative, locații cheie și dezvoltări de infrastructură care modelează piața în 2025 și ulterior.

Prezentare generală a segmentelor de piață

Piața rezidențială (locuințe principale)

Deși Lacul Como este faimos pentru reședințe de vacanță, susține și o piață rezidențială locală. Orașul Como este deosebit de important pentru cumpărătorii de locuințe principale, oferind posibilitatea de a locui pe tot parcursul anului, oportunități de angajare (apropiere de Milano și Elveția) și servicii complete (școli, spitale). Cererea pentru locuințe principale rămâne constantă, reprezentând aproximativ un sfert din tranzacții laprovinciadicomo.it. Prețurile în oraș sunt ridicate față de media națională – cu o medie de aproximativ 2.800 € pe m² la sfârșitul lui 2024 investropa.com – dar ușor mai mici decât în zonele turistice de pe malul lacului, deoarece Como are o varietate de proprietăți, inclusiv apartamente în clădiri moderne. Casele renovate din centrul orașului Como se situează, de obicei, între 6.000 și 7.000 € per m² laprovinciadicomo.it. Cumpărătorii locali se bazează adesea pe credite ipotecare pentru achiziționare; de remarcat că ponderea cumpărătorilor de case de vacanță care folosesc credite ipotecare a crescut la ~13,8% în 2024 (de la 12,1% în 2023), pe măsură ce ratele dobânzilor s-au stabilizat idealista.it, ceea ce indică îmbunătățirea condițiilor de creditare chiar și în acest segment orientat spre agrement. Cei care caută locuințe principale apreciază conexiunile de transport convenabile (Como are legătură directă cu Milano pe calea ferată) și aglomerația turistică ușor mai redusă față de satele din zona centrală a lacului.

Proprietăți de vacanță și a doua locuință

Piața imobiliară de pe Lacul Como este dominată de case de vacanță și reședințe secundare. Aproximativdintre cumpărători achiziționează o proprietate la lac ca a doua casă pentru uz personal de agrement, iar încăsunt investitori care doresc să închirieze sau să dețină proprietatea pentru creșterea valorii laprovinciadicomo.it . Acești cumpărători de case de vacanță sunt de obicei persoane înstărite și de vârstă mijlocie: 56% au între 45–64 de ani idealista.it , fiind deseori familii (peste 80% dintre cumpărătorii de case de vacanță sunt familii și nu persoane singure we-wealth.com ). Ei caută stilul de viață idilic – priveliști panoramice spre lac, liniște și farmec autentic italian.de pe Lacul Como este cu adevărat internațională: în 2024,, în frunte cu Statele Unite și Germania, alături de alți nord-europeni laprovinciadicomo.it . Mulți dintre cumpărătorii străini sunt expați sau italieni de peste hotare în căutarea unei case de patrimoniu, precum și nord-europeni și americani atrași de combinația de farmec și liniște a lacului we-wealth.com . Acești cumpărători variază de la persoane cu averi foarte mari care achiziționează vile de milioane de euro, până la investitori mai modești care caută apartamente cochete în sate sau case țărănești de renovat. Ce au în comun este preferința pentru peisaje pitorești – unii prioritizează apropierea de malul apei, în timp ce alții nu se deranjează să fie puțin mai sus pe deal sau în interior, dacă asta înseamnă priveliști mai bune și intimitate idealista.it

Cererea pentru case de vacanță rămâne robustă datorită profilului global al Lacului Como (consolidat de proprietarii celebri și expunerea mediatică) și trendului post-pandemic al locuitorilor urbani care caută refugii recreaționale. Notabil, turismul internațional în zona Lacului Como și-a revenit complet – sosirile turistice în provincia Como au crescut cu 25% în 2023 față de 2019, cu 4,6 milioane de înnoptări și aproximativ 85% dintre vizitatori provenind din străinătate investropa.com. Acest lucru asigură un flux constant de potențiali chiriași și cumpărători la revânzare. Cei care achiziționează case de vacanță intenționează deseori să le folosească și pentru închiriere, îmbinând astfel utilizarea personală cu investiția (vedeți secțiunea Randamente din închiriere de mai jos). În selectarea proprietăților, cumpărătorii din prezent manifestă un interes crescut pentru zone mai liniștite și experiențe autentice; agenții imobiliari raportează că mulți clienți preferă acum sate izolate, liniștite în detrimentul celor mai aglomerate orașe turistice investropa.com investropa.com. Acest lucru a extins interesul cumpărătorilor dincolo de zonele consacrate către locații mai puțin centrale, un trend discutat la secțiunea Locații cheie.

Segmentul de lux și high-end

reprezintă segmentul de top al pieței din Lacul Como, cuprinzând vile istorice, proprietăți moderne și apartamente cu dotări premium care ating prețuri ridicate. Până în 2024,, cu o gamă tipică depentru vilele mari de lux care s-au tranzacționat investropa.com investropa.com . Proprietățile ultra-exclusiviste de pe malul apei, în locații premium, pot depăși cu mult această gamă – de exemplu, vilele istorice de pe malul lacului, cu grădini extinse, în zonele de top, pornesc de la aproximativ 5 milioane € și ușorpentru cele mai prestigioase proprietăți we-wealth.com . La nivel de preț pe metru pătrat, casele de lux renovate costă, de obicei,, cupentru cele mai rare și căutate proprietăți laprovinciadicomo.it . Aceste valori fac din Lacul Como una dintre cele mai scumpe piețe din Italia, la același nivel cu zonele centrale din Milano sau cartierele de top ale Romei laprovinciadicomo.it

În ciuda acestor prețuri ridicate, cererea pentru proprietăți de lux rămâne puternică și rezistentă. Raportul de piață Engel & Völkers 2025 indică o stabilitate a prețurilor sau o ușoară creștere în segmentul de lux al lacului Como, susținută de cererea internațională continuă și oferta limitată de locuințe de calitate laprovinciadicomo.it. În special, americanii, germanii și alți nord-europeni au fost foarte activi în achizițiile de lux, atrași de liniștea și peisajul lacului laprovinciadicomo.it. Cumpărătorii asiatici (din piețe precum China) au arătat, de asemenea, un interes crescut în ultimii ani pentru proprietăți de investiții de lux investropa.com. Inventarul limitat de vile istorice și proprietăți pe malul lacului de top înseamnă că acest segment se confruntă cu presiune de ofertă: proprietarii păstrează activele (adesea amânând vânzările în speranța unei aprecieri suplimentare în contextul inflației) laprovinciadicomo.it, iar puține dezvoltări noi pot egala grandoarea proprietăților vechi. Drept urmare, se așteaptă ca prețurile din segmentul de top să crească ușor în 2025. De exemplu, apartamentele de lux din orașe căutate (Cernobbio, Moltrasio, Carate Urio, Laglio etc.) s-au vândut cu €1–1,8 milioane în 2024 investropa.com investropa.com, reflectând cum chiar și casele mai mici, dar de calitate ridicată, realizează sume de șapte cifre datorită ofertei noi limitate și interesului susținut al cumpărătorilor investropa.com investropa.com. Per ansamblu, farmecul lacului Como și statutul său de „refugiu sigur” pentru păstrarea averii mențin segmentul de lux atractiv – corecții semnificative de preț sunt considerate puțin probabile, având în vedere cererea ridicată și atractivitatea unică a acestor proprietăți investropa.com investropa.com.

Proprietăți comerciale și hoteliere

Imobiliarele comerciale de pe Lacul Como sunt în mare parte legate de industria turismului și ospitalității. Regiunea nu este un centru de birouri sau industrial; în schimb, hotelurile, restaurantele și spațiile comerciale care deservesc turiști formează nucleul segmentului de proprietăți comerciale. În ultimii ani, interesul investitorilor pentru activele hoteliere de pe Lacul Como a crescut semnificativ. De fapt, destinațiile de stațiune precum Lacul Como, Taormina și Forte dei Marmi au reprezentat aproape 39% din volumul total de investiții hoteliere din Italia în 2024 hospitalitynet.org, o cotă remarcabilă care subliniază importanța Lacului Como ca piață de turism de lux. Numeroase tranzacții cu hoteluri de top au avut loc: de exemplu, un investitor italian a achiziționat un hotel ultra-luxos pe Lacul Como pentru aproximativ 100 de milioane de euro în 2024 (adăugându-l la un portofoliu tot mai mare de hoteluri premium) greenstreetnews.com. De asemenea, mari branduri internaționale intră pe piață – Six Senses deschide un nou resort de 5 stele pe Lacul Como (102 camere, planificat pentru 2025), iar brandul EDITION al Marriott și-a anunțat debutul hotelier pe Lacul Como până în 2025 sixsenses.com linkedin.com. Aceste dezvoltări reflectă încrederea în atractivitatea durabilă a lacului pentru turiștii cu venituri ridicate.

Randamentele pentru proprietățile comerciale din domeniul ospitalității au beneficiat de revenirea turismului în Italia. La nivel național, 2024 a adus un record de turiști (64,5 milioane de vizitatori în Italia) și îmbunătățiri ale performanței hoteliere hospitalitynet.org hospitalitynet.org. Hotelurile de lux de pe Lacul Como se bucură de un nivel ridicat de ocupare și de tarife medii zilnice în creștere, ceea ce crește randamentele investitorilor. Investitorii internaționali de hoteluri (din Europa, Orientul Mijlociu, SUA) au fost foarte activi, reprezentând peste jumătate din volumul cumpărătorilor pe piața ospitalității din Italia hospitalitynet.org. Hotelurile tip boutique din regiune și vilele cu servicii de închiriere pe termen scurt sunt ținte de investiții deosebit de atractive datorită ofertei limitate și a capacității de a percepe tarife premium pentru priveliști asupra lacului și exclusivitate.

În afara hotelurilor, spațiile comerciale și de retail de pe Lacul Como tind să fie la scară mică și locale. Orașele principale (Como, Bellagio, Menaggio, etc.) au magazine vibrante, restaurante și cafenele care servesc turiști; chiriile pentru spațiile comerciale din aceste centre pietonale rămân solide datorită traficului pietonal intens din sezonul de vârf. Totuși, sezonalitatea este un factor – unele afaceri se închid sau își reduc programul în timpul iernii. Există, de asemenea, cerere locală pentru spații de birouri în orașul Como, având în vedere rolul său de capitală de provincie și economia transfrontalieră (unele companii și profesioniști activează între Como și Lugano, Elveția, aflate în apropiere). Rata de neocupare a birourilor în Como este relativ scăzută, iar segmentul de birouri premium din Italia atrage capital instituțional datorită fundamentelor stabile hospitalitynet.org. Totuși, comparativ cu sectoarele rezidențial și hotelier, segmentul comercial imobiliar pe Lacul Como este o nișă mai mică, deseori operată de proprietari (ex: hoteluri și magazine de familie) decât proprietăți mari de investiții.

Tendințe de piață și dinamica prețurilor

Tendințe de preț și variații regionale

Prețurile proprietăților de pe Lacul Como au fost într-o creștere ușoară. După un val post-Covid,. Conform datelor Tecnocasa, destinațiile de pe lacurile italiene au înregistrat o creștere medie a prețurilor de +1,5% la mijlocul anului 2025 față de anul precedent, iar creșterea Lacului Como a fost de aproximativ(în mod notabil mai mică decât cea a Lacului Garda, de +2,6%) idealista.it idealista.it . În interiorul zonei Lacului Como, dinamica prețurilor variază în funcție de sub-regiune:, în timp ceîn aceeași perioadă idealista.it . Acest lucru sugerează că ramura estică, relativ accesibilă, a avut mai mult loc de creștere, în timp ce zonele vestice cele mai scumpe au stagnat, deoarece erau deja la niveluri foarte ridicate. Într-adevăr, în zona de vest și centrală (coridorul tradițional de lux de la Como prin Tremezzina până la Menaggio), valorile au foarte puțin spațiu de creștere – istoric, aceste zone au cunoscut doar o apreciere anuală de ~3–5% pe termen lung investropa.com investropa.com . De exemplu, unele locații de top au înregistrat doar creșteri de +4,5% ale prețurilor în 2022 investropa.com . În schimb, orașele nordice mai puțin cunoscute au avut creșteri procentuale mai rapide pe măsură ce investitorii „descoperă” zone mai accesibile (vezi Tendințade mai jos privind interesul pentru partea de nord).

Previziunile pentru 2025 rămân pozitive, dar temperate. Analiștii pieței prognozează că prețurile din zona Lacului Como vor crește cu cel puțin ~3% în 2025 comparativ cu 2024 investropa.com, datorită cererii internaționale continue. Engel & Völkers se așteaptă, de asemenea, la o creștere ușoară a prețurilor în 2025 pentru segmentul de lux, invocând inflația și raritatea ofertelor premium laprovinciadicomo.it. Pe scurt, perspectivele indică o apreciere graduală continuă, nu un boom puternic. Ratele mai mari ale dobânzilor la nivel global în 2023–24 nu au afectat semnificativ segmentul de top al pieței din zona Lacului Como (multe achiziții se fac cu bani cash), iar dacă ratele ipotecare europene se stabilizează sau scad ușor, cererea internă ar putea chiar să se întărească. Piața imobiliară italiană, per ansamblu, a arătat reziliență până în 2025, cu prețuri în creștere de la an la an idealista.it, iar zona Lacului Como urmează acest trend.

O tendință notabilă este schimbarea geografică a cererii: cumpărătorii (mai ales străinii) caută tot mai mult zone izolate și cu un raport calitate-preț mai bun. Centrele turistice precum Bellagio și Como central au cunoscut o ieșire a unor cumpărători spre sate mai liniștite sau spre periferia lacului investropa.com. În 2024, numărul ofertelor imobiliare a crescut brusc în zonele centrale precum Menaggio și orașul Como, ducând la o ofertă mai mare decât cererea imediată investropa.com. Drept urmare, timpul de vânzare s-a prelungit – proprietățile din acele zone centrale stau acum pe piață, în medie, ~38 de zile (față de doar 25 de zile cu un an înainte) investropa.com. Odată cu creșterea stocului, vânzătorii au fost nevoiți să fie mai flexibili la preț, ceea ce a dus la o ușoară scădere a prețurilor în locațiile centrale investropa.com investropa.com. Această răcire nu reprezintă un colaps, ci o reechilibrare sănătoasă: piața centrală a Lacului Como era foarte aglomerată în 2021–22, iar ușoara încetinire de la sfârșitul lui 2024 reflectă schimbarea preferințelor cumpărătorilor, nu o scădere a interesului pentru Lacul Como. Mulți cumpărători preferă acum pur și simplu o altă parte a lacului – de exemplu o casă pe versant sau un oraș mai puțin aglomerat – ceea ce duce la o distribuire mai uniformă a cererii.

Zonă / Locație Prețuri tipice ale proprietăților (case renovate) Note de piață Orașul Como & Primul Bazin (brațul sud-vestic, aproape de Como) €4.000–€7.000/m² pentru apartamente și case în stare bună laprovinciadicomo.it (centru oraș până la ~€7k). Popular pentru reședințe principale și navetiști.

Partea Lecco (Malul de Est) (brațul sud-est, de ex.Varenna, Bellano) 4.000–6.000 €/m² pentru locuințe renovate laprovinciadicomo.it (ușor mai mici decât locuințele echivalente de pe malul vestic). Interes în creștere datorită peisajului spectaculos și prețurilor puțin mai mici.Creșterea recentă a prețurilor ~+1,7% în 2024 idealista.it a depășit țărmul vestic.Îmbunătățirile infrastructurii (drumuri, conexiuni cu feribotul) sporesc accesul.

Malul de Vest (Central & Nord) (Cernobbio până la Tremezzina și Menaggio, inclusiv “Triunghiul de Aur”) €6.000–€10.000/m² pentru proprietăți renovate în sate de top laprovinciadicomo.it.Vilele de pe malul apei sau cele istorice depășesc adesea acest interval; vilele ultra-exclusive pot ajunge la €12.000–15.000/m² laprovinciadicomo.it. Cea mai prestigioasă și tradițional cea mai scumpă zonă.Cerere puternică pentru a doua locuință din partea cumpărătorilor străini; multe vile de lux aici.Creșterea prețurilor este lentă (o piață matură), dar valorile sunt foarte ridicate.Zona de la mijlocul lacului, pe partea vestică (Tremezzina, Menaggio), rămâne cea mai căutată pentru case de vacanță laprovinciadicomo.it.

Întreg Lacul Como (medie) Interval general de aproximativ €2.500–€10.000/m², în funcție de tipul și locația proprietății investropa.com investropa.com.Prețul mediu rezidențial ~2.800 €/m² în zona metropolitană Como investropa.com. Prima pentru proprietățile de pe malul lacului: casele de pe mal au avut o medie de 4.000–7.000 €/m² în 2024 investropa.com (inclusiv cele non-lux).Lacul Como se situează la nivel mediu printre lacurile Italiei: este mai scump decât Maggiore/Iseo (unde prețul maxim pentru proprietăți de top este de aproximativ ~4.400 €/m²), dar similar cu segmentul de vârf al Lacului Garda laprovinciadicomo.it.Timpul tipic de vânzare ~3–6 luni, variind în funcție de segmentul de preț laprovinciadicomo.it.

Cererea locală puternică menține prețurile ridicate.Orașul Como se numără printre zonele preferate pentru a locui pe tot parcursul anului laprovinciadicomo.it

Surse: Engel & Völkers Market Report 2025 laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it; idealista/data idealista.it; Immobiliare.it; analiza Investropa.

Capătul nordic al Lacului Como (Alto Lario) și unele sate de pe malul estic câștigă teren ca zone „în ascensiune”. Investitorii au arătat o creștere de 144% a solicitărilor pentru satele din nord (de exemplu, Domaso, Gravedona) într-un an recent investropa.com, atrași de prețurile semnificativ mai mici și de accesibilitatea în creștere. Accesibilitatea țărmului nordic, comparativ cu sudul, îl face atractiv pentru cei cu bugete mai mici sau care caută potențial de randament mai ridicat la închiriere investropa.com. De asemenea, malul estic (zona provinciei Lecco) este evidențiat pentru frumusețea sa pitorească și noua infrastructură care îl face mai accesibil. Un proiect major de tunel rutier (vezi secțiunea Infrastructură) va scurta timpii de călătorie în jurul lacului, sporind atractivitatea orașelor de pe partea de est. Deja, Bellagio și Varenna de pe malul estic au întreprins modernizări urbane – transport public îmbunătățit, parcare, înfrumusețare – ceea ce le crește valoarea proprietăților și atractivitatea pentru investiții investropa.com. Experții prezic că malul estic ar putea oferi randamente mai ridicate pe viitor, deoarece este puțin mai puțin saturat decât celebrul mal vestic investropa.com investropa.com.

Per ansamblu, dinamica prețurilor pe zone poate fi rezumată astfel:

După cum arată tabelul, amplasarea este un factor cheie al valorii pe Lacul Como. Satele de top de pe malul vestic și central ating cele mai mari prețuri, în timp ce zonele estice și îndepărtate nordice oferă prețuri mai accesibile cu potențial de creștere. Totuși, chiar și la „capătul inferior” al Lacului Como (în jur de 4.000 €/m²) prețurile depășesc cu mult media pe țară – subliniind statutul de piață premium al lacului. Notabil, proprietățile de pe malul apei au o primă semnificativă: deși prețurile medii rezidențiale în provincia Como sunt în jur de 2.800–3.000 €/m² investropa.com investropa.com, anunțurile pentru proprietăți pe malul lacului sunt mult mai sus, iar vilele de lux de pe malul apei se vând în mod obișnuit cu câteva milioane de euro (fiind cumpărate adesea de clienți de nișă, inclusiv celebrități și oameni de afaceri de talie mondială investropa.com).

Tendințe de piață remarcabile 2024–2025

Mai multe micro-tendințe influențează piața imobiliară de pe Lacul Como în 2025:

Renovări „inteligente” și sustenabilitate: Există un impuls tot mai mare pentru locuințe eficiente din punct de vedere energetic și modernizate. Multe proprietăți mai vechi sunt reamenajate pentru a respecta noile standarde energetice ale UE. De fapt, se așteaptă ca proprietățile cu certificări de eficiență energetică să crească cu ~7% în 2025 pe Lacul Como investropa.com, datorită Directivei UE privind performanța energetică a clădirilor și inițiativelor locale care încurajează renovările sustenabile. Cumpărătorii caută din ce în ce mai mult dotări precum panouri solare, pompe de căldură și automatizări pentru casă, în special în construcțiile de lux investropa.com investropa.com. Această tendință crește valoarea locuințelor renovate și este susținută de stimulente fiscale (discutate mai târziu).

Există un impuls tot mai mare pentru locuințe eficiente din punct de vedere energetic și modernizate. Multe proprietăți mai vechi sunt reamenajate pentru a respecta noile standarde energetice ale UE. De fapt, pe Lacul Como investropa.com, datorită Directivei UE privind performanța energetică a clădirilor și inițiativelor locale care încurajează renovările sustenabile. Cumpărătorii caută din ce în ce mai mult dotări precum panouri solare, pompe de căldură și automatizări pentru casă, în special în construcțiile de lux investropa.com investropa.com. Această tendință crește valoarea locuințelor renovate și este susținută de stimulente fiscale (discutate mai târziu). Emergența malului nordic: După cum s-a menționat, capătul nordic al lacului (orașe precum Colico, Domaso, Gravedona) devine un punct fierbinte pentru investitorii orientați spre valoare. Turismul în Lombardia, per ansamblu, este cu ~25% mai ridicat față de perioada pre-Covid investropa.com, iar călătorii cu buget redus explorează nordul Lacului Como pentru cazare accesibilă. Acest lucru determină randamente mai mari ale chiriei în nord și crește interesul investitorilor pentru proprietățile mai ieftine din zonă investropa.com investropa.com. Se preconizează că valorile proprietăților din nord vor crește treptat pe măsură ce infrastructura se îmbunătățește și tot mai mulți vizitatori caută alternative la zona aglomerată a mijlocului lacului.

După cum s-a menționat, capătul nordic al lacului (orașe precum Colico, Domaso, Gravedona) devine un punct fierbinte pentru investitorii orientați spre valoare. Turismul în Lombardia, per ansamblu, este investropa.com, iar călătorii cu buget redus explorează nordul Lacului Como pentru cazare accesibilă. Acest lucru determină și crește interesul investitorilor pentru proprietățile mai ieftine din zonă investropa.com investropa.com. Se preconizează că valorile proprietăților din nord vor crește treptat pe măsură ce infrastructura se îmbunătățește și tot mai mulți vizitatori caută alternative la zona aglomerată a mijlocului lacului. Preferințele cumpărătorilor străini se schimbă: Străinii domină în continuare achizițiile de lux, însă atenția lor evoluează. Există dovezi că cumpărătorii bogați se îndepărtează de cele mai aglomerate centre turistice (precum Bellagio) spre locații mai exclusiviste, cu profil discret. Rapoartele privind supraaglomerarea – chiar și primarul din Como a vorbit despre necesitatea limitării numărului de vizitatori în sezonul de vârf – au diminuat ușor atractivitatea zonelor foarte aglomerate pentru unii cumpărători care caută intimitate investropa.com. Acest lucru a dus la creșterea popularității satelor precum Laglio și Carate Urio (orașe liniștite de pe malul de vest, cunoscute pentru vilele celebrelor personalități) în rândul cumpărătorilor cu averi mari investropa.com investropa.com. În esență, segmentul ultra-luxos caută izolare : proprietăți unice, retrase, departe de centrele turistice. Această tendință este consolidată de achiziții ale unor celebrități în zone mai puțin cunoscute, care dau un exemplu și atrag atenția asupra acestor comunități investropa.com investropa.com.

Străinii domină în continuare achizițiile de lux, însă atenția lor evoluează. Există dovezi că (precum Bellagio) spre locații mai exclusiviste, cu profil discret. Rapoartele privind supraaglomerarea – chiar și primarul din Como a vorbit despre necesitatea limitării numărului de vizitatori în sezonul de vârf – au diminuat ușor atractivitatea zonelor foarte aglomerate pentru unii cumpărători care caută intimitate investropa.com. Acest lucru a dus la creșterea popularității (orașe liniștite de pe malul de vest, cunoscute pentru vilele celebrelor personalități) în rândul cumpărătorilor cu averi mari investropa.com investropa.com. În esență, segmentul ultra-luxos caută : proprietăți unice, retrase, departe de centrele turistice. Această tendință este consolidată de achiziții ale unor celebrități în zone mai puțin cunoscute, care dau un exemplu și atrag atenția asupra acestor comunități investropa.com investropa.com. Creșterea turismului cultural în anumite zone: Orașele cu atracții culturale înregistrează o creștere. De exemplu, valorile proprietăților din Varenna sunt în ascensiune pe măsură ce acesta câștigă faimă ca destinație pentru turismul cultural investropa.com investropa.com. Evenimentele precum Festivalul de Muzică Lake Como și Festival di Bellagio e del Lago di Como, care includ locații din Varenna, au crescut numărul de vizitatori cu aproximativ 25% față de nivelurile dinainte de pandemie investropa.com investropa.com. În timpul acestor festivaluri, hotelurile și casele de vacanță din Varenna sunt adesea rezervate complet, subliniind cererea din turism investropa.com. Prestigiul cultural în creștere al Varennei (potențat de mass-media și ghiduri de călătorie) atrage tot mai mulți cumpărători și determină o creștere moderată a prețurilor investropa.com. Se preconizează că interesul pentru locațiile bogate cultural va rămâne puternic.

Orașele cu atracții culturale înregistrează o creștere. De exemplu, pe măsură ce acesta câștigă faimă ca destinație pentru turismul cultural investropa.com investropa.com. Evenimentele precum Festivalul de Muzică Lake Como și Festival di Bellagio e del Lago di Como, care includ locații din Varenna, au crescut numărul de vizitatori cu aproximativ 25% față de nivelurile dinainte de pandemie investropa.com investropa.com. În timpul acestor festivaluri, hotelurile și casele de vacanță din Varenna sunt adesea rezervate complet, subliniind cererea din turism investropa.com. Prestigiul cultural în creștere al Varennei (potențat de mass-media și ghiduri de călătorie) atrage tot mai mulți cumpărători și determină o creștere moderată a prețurilor investropa.com. Se preconizează că interesul pentru locațiile bogate cultural va rămâne puternic. Dezvoltare și ofertă: Noile construcții din zona Lacului Como sunt limitate de reglementări stricte de urbanism (pentru a păstra caracterul istoric și de mediu) și de lipsa terenurilor disponibile în locațiile de top. Cu toate acestea, 2023–24 a adus un mini-bum de renovări și proiecte de dezvoltare la scară mică în zonele centrale. Drept urmare, oferta de apartamente noi sau renovate pentru închiriere pe termen lung a crescut, în special în și în jurul orașelor Como și Lecco. Mulți proprietari, observând un exces de oferte la închirierea pe termen scurt, s-au orientat spre închirieri pe termen lung, ceea ce a creat condiții mai competitive pe piața de închiriere (detaliat în secțiunea Piața de închirieri) investropa.com investropa.com. Consecința este că chiriile în zonele centrale s-au stabilizat sau chiar au scăzut datorită ofertei mai mari pe piață pentru localnici/chiriași pe termen lung investropa.com investropa.com.

Pe scurt, piața de pe Lacul Como în 2025 este definită de prețuri ridicate, dar stabile, o ușoară recalibrare de la locațiile hiper-centrale către zone mai largi și un aflux continuu de capital străin atras de stilul de viață unic oferit de lac. În continuare, analizăm sectorul chiriilor – o componentă esențială pentru mulți investitori de aici.

Piața chiriilor și randamentele

Închirieri de vacanță pe termen scurt

Închirierile pe termen scurt (STR) pe platforme precum Airbnb au devenit o oportunitate majoră pe Lacul Como, datorită cererii turistice ridicate. Regiunea este una dintre cele mai bune locații din Italia pentru închirieri de vacanță datorită frumuseții sale pitorești, apropierii de Milano și faimei internaționale trepievi.com. Turiștii – de la călători de lux la familii și lucrători de la distanță – aleg vile private și apartamente pentru o ședere “autentică”, susținând grade ridicate de ocupare și venituri pentru gazde trepievi.com trepievi.com.

În 2023, o închiriere tipică pe termen scurt pe Lacul Como a fost rezervată pentru 226 de nopți pe an (din 365), cu o rată medie de ocupare de ~62% și un tarif mediu zilnic de 307 $ investropa.com. Până în 2024, cererea a crescut și mai mult: ratele de ocupare la închiriere au depășit 88% în 2024 în perioadele de vârf, reflectând creșterea numărului de turiști investropa.com investropa.com. Anunțurile populare din locațiile premium ating adesea ocupare aproape totală în sezonul de vârf aprilie–octombrie (unele ajungând la până la 98% grad de ocupare în lunile de vârf bestcomo.com).

Randamentele din închirieri pentru închirierile pe termen scurt pot fi foarte atractive. În orașele căutate precum Bellagio, Menaggio, Varenna și Tremezzina, o proprietate de închiriat bine gestionată poate aduce €150–€500 pe noapte în funcție de dimensiune și nivelul de lux trepievi.com trepievi.com. Ocuparea tipică în aceste zone de interes variază între 65% și 85% pe parcursul anului trepievi.com. Veniturile anuale brute din închiriere pentru o singură proprietate într-o zonă de top pot ajunge la €40,000–€80,000 trepievi.com trepievi.com. Aceasta se traduce prin randamente brute anuale din chirii de aproximativ 10–12% din valoarea proprietății pentru unitățile cu cele mai bune performanțe trepievi.com trepievi.com – un randament excepțional de mare după standardele industriei imobiliare. Mai frecvent, agenții locali estimează randamente STR (brute) medii în intervalul de 3%–8% pe an pentru proprietarii de pe Lacul Como, acestea variind în funcție de cât de activ și profesionist este promovată proprietatea bestcomo.com bestcomo.com. Chiar și la capătul inferior al acestui interval, randamentele egalează sau depășesc randamentele din închirierile pe termen lung în orașele Italiei (apartamentele din Roma au un randament brut mediu de ~4–7%) globalpropertyguide.com.

Avantajele închirierii pe termen scurt pe Lacul Como includ posibilitatea de a folosi proprietatea personal în perioadele de extrasezon și de a profita de tarifele ridicate din sezonul turistic de vârf. Mai mult, 8 din 10 vizitatori ai provinciei Como sunt străini investropa.com, ceea ce înseamnă o piață țintă mare pentru STR-uri, care adesea cheltuiesc liber pe cazare în vacanță. Fluxul constant de turiști pe tot parcursul anului (inclusiv în sezoanele intermediare pentru evenimente, nunți, conferințe și tendința în creștere de „workation”) asigură că proprietățile bine situate pot găsi oaspeți chiar și în afara verii trepievi.com trepievi.com. Demn de remarcat, creșterea nunților de destinație și a ședințelor foto/filmare în vilele de pe Lacul Como a generat, de asemenea, o cerere de nișă pentru proprietăți de prestigiu închiriate pe perioade scurte trepievi.com trepievi.com.

Totuși, proprietarii trebuie să ia în considerare provocările operaționale ale închirierilor pe termen scurt: rotația frecventă a oaspeților implică mai mult efort în marketing, curățenie și mentenanță sau costul angajării unui administrator de proprietate. Experții locali avertizează că o gestionare eficientă a STR este cheia pentru a atinge randamente ridicate – este nevoie de ospitalitate la nivel profesional, comunicare promptă cu oaspeții și stabilirea dinamică a prețurilor pe această piață competitivă trepievi.com trepievi.com. În plus, există o tendință de apariție a reglementărilor municipale pentru a controla volumul închirierilor pe termen scurt (vezi Actualizări legislative). Câteva comunități de pe Lacul Como au discutat sau implementat limite pentru a proteja disponibilitatea locuințelor pentru localnici și pentru a gestiona supra-turismul trepievi.com. De exemplu, reglementările din regiunea Lombardia impun ca gazdele STR private să lase proprietatea liberă cel puțin 90 de zile pe an bestcomo.com, ceea ce limitează practic ocuparea maximă la 275 de zile (pentru a diferenția închirierile ocazionale de afacerile ospitaliere cu normă întreagă). Proprietarii cu mai multe proprietăți STR se confruntă și cu taxe mai mari conform noilor reglementări (explicate mai jos). În ciuda acestor factori, închirierile pe termen scurt rămân o „oportunitate excelentă în 2025”, cu condiția ca investitorii să aleagă cu grijă locația și să asigure o administrare profesionistă trepievi.com trepievi.com.

Anumite zone se remarcă pentru investițiile în închirieri pe termen scurt pe Lacul Como: Bellagio (orașul emblematic de pe cărțile poștale, atrage călători de lux dispuși să plătească tarife ridicate), Menaggio (locație centrală și faleză animată, popular printre familii și turiști internaționali) trepievi.com trepievi.com, Varenna (atmosferă romantică și priveliști uimitoare, preferată de cupluri) trepievi.com trepievi.com, și Tremezzina (acasă la vile celebre precum Balbianello și Carlotta, atractivă pentru chiriașii de lux) trepievi.com trepievi.com. Între timp, Colico și Domaso din nord oferă prețuri de intrare mai mici, dar o cerere puternică de închiriere, mai ales pentru turismul sportiv (windsurfing, kitesurfing etc.) trepievi.com trepievi.com – acestea pot genera randamente solide pentru o investiție mai mică. Per ansamblu, sectorul de închirieri pe termen scurt de pe Lacul Como în 2025 este în plină expansiune, alimentat de „farmecul atemporal” al lacului și de creșterea turismului de lux trepievi.com trepievi.com.

Închirieri pe termen lung

Demografia cumpărătorilor și factorii de cerere

Cumpărători străini vs. locali: Lacul Como este o piață cu o orientare internațională. Străinii reprezintă în mod constant o parte semnificativă din cumpărătorii ca valoare, în special pe segmentele de lux și case de vacanță. În 2024, aproximativ 60% dintre cumpărătorii de locuințe de pe Lacul Como au fost din străinătate , conform unei analize Engel & Völkers laprovinciadicomo.it. Acesta este un procentaj al cumpărătorilor străini mai mare decât în multe alte regiuni din Italia (în întreaga piață imobiliară turistică a Italiei, străinii reprezentau ~15,7% din cumpărători în 2024, în creștere față de 13,5% în 2023 idealista.it, dar pe lacul Como procentul este mult mai mare). Americanii și germanii sunt cele mai importante două grupuri internaționale, urmați de cumpărători din Marea Britanie, Olanda, Franța, Elveția și alte țări nord-europene laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it. Există, de asemenea, interes și din partea Orientului Mijlociu și a Asiei pentru proprietăți de prestigiu, deși cumpărătorii europeni și nord-americani rămân dominanți. Atractivitatea pentru străini rezidă în reputația globală a lacului Como ca locație sigură și plină de farmec – mulți cumpărători străini sunt persoane înstărite care caută fie o reședință de vacanță, fie o casă de pensionare, fie o investiție de care să se poată bucura personal.

Lacul Como este o piață cu o orientare internațională. Străinii reprezintă în mod constant o parte semnificativă din cumpărătorii ca valoare, în special pe segmentele de lux și case de vacanță. În , conform unei analize Engel & Völkers laprovinciadicomo.it. Acesta este un procentaj al cumpărătorilor străini mai mare decât în multe alte regiuni din Italia (în întreaga piață imobiliară turistică a Italiei, străinii reprezentau ~15,7% din cumpărători în 2024, în creștere față de 13,5% în 2023 idealista.it, dar pe lacul Como procentul este mult mai mare). sunt cele mai importante două grupuri internaționale, urmați de cumpărători din Marea Britanie, Olanda, Franța, Elveția și alte țări nord-europene laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it. Există, de asemenea, interes și din partea Orientului Mijlociu și a Asiei pentru proprietăți de prestigiu, deși cumpărătorii europeni și nord-americani rămân dominanți. Atractivitatea pentru străini rezidă în reputația globală a lacului Como ca locație sigură și plină de farmec – mulți cumpărători străini sunt persoane înstărite care caută fie o reședință de vacanță, fie o casă de pensionare, fie o investiție de care să se poată bucura personal. Cumpărători de locuințe primare vs. secundare: După cum s-a menționat anterior, aproximativ 50% dintre cumpărătorii de pe Lacul Como achiziționează o casă de vacanță/rezidență secundară pură , în timp ce doar ~25% cumpără o reședință principală pentru a locui permanent (restul de ~25% sunt investitori fără utilizare personală imediată sau cu motive mixte) laprovinciadicomo.it. Cumpărătorii de locuințe principale sunt de obicei localnici sau persoane care se mută pentru muncă sau stil de viață, în timp ce cumpărătorii de case secundare includ atât italieni din alte orașe, cât și un număr mare de internaționali. Interesant este că, dintre cei care cumpără case de vacanță pe lacurile italiene (nu doar pe Como), o parte semnificativă sunt italieni din orașe precum Milano – dar pe Lacul Como „attira prevalentemente stranieri” (atrage în principal străini), inclusiv italieni care locuiesc în străinătate și doresc o casă în țara natală we-wealth.com. Proximitatea față de Milano (pentru cumpărătorii lombarzi) și imaginea romantică a Como-ului alimentează interesul italian, însă cererea străină este cea care distinge cu adevărat Como de alte lacuri mai puțin cunoscute.

După cum s-a menționat anterior, aproximativ , în timp ce doar ~25% cumpără o reședință principală pentru a locui permanent (restul de ~25% sunt investitori fără utilizare personală imediată sau cu motive mixte) laprovinciadicomo.it. Cumpărătorii de locuințe principale sunt de obicei localnici sau persoane care se mută pentru muncă sau stil de viață, în timp ce includ atât italieni din alte orașe, cât și un număr mare de internaționali. Interesant este că, dintre cei care cumpără case de vacanță pe lacurile italiene (nu doar pe Como), o parte semnificativă sunt – dar pe Lacul Como „attira prevalentemente stranieri” (atrage în principal străini), inclusiv italieni care locuiesc în străinătate și doresc o casă în țara natală we-wealth.com. Proximitatea față de Milano (pentru cumpărătorii lombarzi) și imaginea romantică a Como-ului alimentează interesul italian, însă cererea străină este cea care distinge cu adevărat Como de alte lacuri mai puțin cunoscute. Profilul de vârstă și familie: Cumpărătorul tipic al unei proprietăți de vacanță pe Lacul Como tinde să fie de vârstă mijlocie sau mai în vârstă. Aproximativ 66% dintre cumpărătorii de case de vacanță au vârste între 45–64 de ani we-wealth.com, adesea la apogeul carierei sau la începutul pensionării. Cumpărătorii mai tineri sub 35 de ani sunt relativ rari pe piața caselor secundare (mulți nu-și permit aceste prețuri, deși există un segment de tineri milionari din tehnologie și antreprenori). Familiile reprezintă principala categorie demografică: peste 80% dintre achizițiile de case pe lac de către persoane fizice sunt realizate de familii (adesea cupluri) mai degrabă decât de persoane singure we-wealth.com. Mulți au copii adolescenți sau adulți și văd casa de pe lac ca pe un loc de reuniune pentru vacanțele de familie. Pe de altă parte, cumpărătorii singuri reprezintă ~18–20% din achizițiile de case secundare we-wealth.com idealista.it, procentaj care a scăzut ușor pe măsură ce mai multe familii au intrat pe piață după pandemie. Persoanele cu avere netă ridicată achiziționează adesea prin trusturi de familie sau companii de tip holding, însă utilizarea finală este similară – bucuria proprietății de către mai multe generații.

Cumpărătorul tipic al unei proprietăți de vacanță pe Lacul Como tinde să fie de vârstă mijlocie sau mai în vârstă. Aproximativ we-wealth.com, adesea la apogeul carierei sau la începutul pensionării. Cumpărătorii mai tineri sub 35 de ani sunt relativ rari pe piața caselor secundare (mulți nu-și permit aceste prețuri, deși există un segment de tineri milionari din tehnologie și antreprenori). Familiile reprezintă principala categorie demografică: peste we-wealth.com. Mulți au copii adolescenți sau adulți și văd casa de pe lac ca pe un loc de reuniune pentru vacanțele de familie. Pe de altă parte, din achizițiile de case secundare we-wealth.com idealista.it, procentaj care a scăzut ușor pe măsură ce mai multe familii au intrat pe piață după pandemie. Persoanele cu avere netă ridicată achiziționează adesea prin trusturi de familie sau companii de tip holding, însă utilizarea finală este similară – bucuria proprietății de către mai multe generații. Motive: Cumpărătorii sunt motivați de o combinație între factori ce țin de stilul de viață și de investiții. Stilul de viață este primordial – Lacul Como oferă liniște, frumusețe naturală, un climat blând și prestigiu cultural. Pentru mulți cumpărători străini, deținerea unei case aici este un vis și un simbol al statutului (așa-numitul „efect George Clooney” este adesea menționat – vila sa din Laglio a pus faimos Lacul Como pe radarul multor cumpărători internaționali înstăriți). Considerentele legate de investiții au și ele un rol important: proprietățile imobiliare din zona Lacului Como sunt văzute ca o modalitate relativ stabilă de a-și păstra valoarea, cu potențial de apreciere moderată și venituri din închiriere. În vremuri incerte, activele tangibile din locații dezirabile sunt atrăgătoare. Un aspect-cheie este că mulți cumpărători au intenție dublă : plănuiesc să folosească proprietatea o parte din an și să o închirieze când nu o folosesc (sau eventual să se retragă aici la pensie). Studiile arată că cumpărătorilor le place ideea ca locuința lor de vacanță să „se autosustină” prin închiriere bestcomo.com, compensând astfel eficient costurile, în timp ce capitalul lor este păstrat într-o locație de top.

Cumpărătorii sunt motivați de o combinație între factori ce țin de stilul de viață și de investiții. este primordial – Lacul Como oferă liniște, frumusețe naturală, un climat blând și prestigiu cultural. Pentru mulți cumpărători străini, deținerea unei case aici este un vis și un simbol al statutului (așa-numitul „efect George Clooney” este adesea menționat – vila sa din Laglio a pus faimos Lacul Como pe radarul multor cumpărători internaționali înstăriți). au și ele un rol important: proprietățile imobiliare din zona Lacului Como sunt văzute ca o modalitate relativ stabilă de a-și păstra valoarea, cu potențial de apreciere moderată și venituri din închiriere. În vremuri incerte, activele tangibile din locații dezirabile sunt atrăgătoare. Un aspect-cheie este că mulți cumpărători au : plănuiesc să folosească proprietatea o parte din an și să o închirieze când nu o folosesc (sau eventual să se retragă aici la pensie). Studiile arată că cumpărătorilor le place ideea ca locuința lor de vacanță să „se autosustină” prin închiriere bestcomo.com, compensând astfel eficient costurile, în timp ce capitalul lor este păstrat într-o locație de top. Ce caută cumpărătorii: Cele mai solicitate tipuri de proprietăți pe Lacul Como includ apartamente cu vedere la lac , facilități moderne și acces convenabil, precum și vile independente (în special cele cu grădini, piscine și intimitate). Conform datelor de piață, trilocale (apartamente cu 2 dormitoare) reprezintă unitatea cu cea mai mare cerere, însumând aproximativ 31% din solicitări, urmate îndeaproape de case independente/semi-detașate (~30%) și apoi de apartamentele bilocale (cu 1 dormitor) (~31%) idealista.it idealista.it. Practic, există un interes ridicat pentru orice, de la un pietonal de tip garsonieră la vile spațioase de familie – numitorul comun este vederea la lac . Proprietățile cu vedere panoramică la lac sunt de departe cele mai râvnite, de obicei având un preț cu +20% sau mai mult față de casele similare fără vedere idealista.it idealista.it. Alte caracteristici foarte căutate de cumpărători sunt spațiile exterioare (terase, balcoane, grădini), parcarea privată (un lux în satele de pe stâncă), accesul la barcă sau debarcaderele și interioarele moderne în stare renovată bestcomo.com. De asemenea, există un interes crescut pentru servicii la cheie (administrare proprietăți, concierge etc.) și facilități sustenabile, deoarece unii cumpărători preferă o casă gata de locuit cu minim de bătăi de cap, reflectând o tendință către lux „la cheie” și eco-conștientizare we-wealth.com we-wealth.com.

Cele mai solicitate tipuri de proprietăți pe Lacul Como includ , facilități moderne și acces convenabil, precum și (în special cele cu grădini, piscine și intimitate). Conform datelor de piață, reprezintă unitatea cu cea mai mare cerere, însumând aproximativ 31% din solicitări, urmate îndeaproape de (~30%) și apoi de apartamentele (~31%) idealista.it idealista.it. Practic, există un interes ridicat pentru orice, de la un pietonal de tip garsonieră la vile spațioase de familie – numitorul comun este . Proprietățile cu vedere panoramică la lac sunt de departe cele mai râvnite, de obicei având un preț cu +20% sau mai mult față de casele similare fără vedere idealista.it idealista.it. Alte caracteristici foarte căutate de cumpărători sunt spațiile exterioare (terase, balcoane, grădini), parcarea privată (un lux în satele de pe stâncă), accesul la barcă sau debarcaderele și interioarele moderne în stare renovată bestcomo.com. De asemenea, există un interes crescut pentru (administrare proprietăți, concierge etc.) și facilități sustenabile, deoarece unii cumpărători preferă o casă gata de locuit cu minim de bătăi de cap, reflectând o tendință către și eco-conștientizare we-wealth.com we-wealth.com. Originea cumpărătorilor străini: Pentru a aprofunda, care țări străine sunt cele mai implicate? Nord-europenii (inclusiv britanicii, scandinavii, germanii, olandezii) au fost de multă vreme cumpărători tradiționali pe Lacul Como – acest lucru continuă, deși recenta încetinire economică a Germaniei a temperat ușor bugetele unor cumpărători germani we-wealth.com. Cererea britanică rămâne solidă (în ciuda complexităților generate de Brexit), concentrându-se adesea pe zonele centrale ale lacului. Americanii au crescut semnificativ ca prezență, în special în segmentul de vârf, impulsionați de un dolar puternic în ultimii ani și de atractivitatea Italiei ca destinație sigură și atractivă idealista.it idealista.it. Cumpărătorii americani achiziționează atât vile de milioane de euro, cât și proprietăți mai mici, fermecătoare, pentru vacanțe. Italienii rezidenți în străinătate (de exemplu cu joburi în domeniul financiar la Londra sau Dubai) sunt, de asemenea, prezenți, căutând o bază acasă într-o locație prestigioasă we-wealth.com. În ultima perioadă, agenții observă câțiva cumpărători din Europa de Est (de exemplu Polonia, Cehia) care intră pe piața de case de vacanță pe măsură ce averea lor crește – studiul Tecnocasa a constatat că achizițiile din Europa de Est de case de vacanță în Italia au crescut în 2024 idealista.it idealista.it. Orientul Mijlociu și China sunt surse minore dar în creștere: câteva tranzacții de profil au implicat cumpărători din Golf și Asia interesați de active de prestigiu, deși aceștia nu reprezintă (încă) un procent semnificativ.

Piața închirierilor pe termen lung (contracte de un an sau mai mult) pe Lacul Como este comparativ mai mică, deoarece multe proprietăți sunt case de vacanță care nu sunt destinate închirierii permanente. Cu toate acestea, există o cerere constantă pentru închirieri pe termen lung din partea rezidenților locali și un număr tot mai mare de expatriați și lucrători la distanță care își stabilesc reședința lângă lac. În, închirierile pe termen lung se adresează profesioniștilor (inclusiv celor care fac naveta către orașe apropiate sau Elveția), studenților (Universitatea Insubria din Como) și localnicilor care nu își pot permite să cumpere pe această piață cu prețuri ridicate. Aceste zone au înregistrat niveluri stabile ale chiriilor, deoarece oferta și cererea sunt în echilibru. De exemplu, în sudul Lacului Como (în jurul orașului Como),chiar și pentru închirieri pe termen scurt investropa.com , ceea ce indică o utilizare sănătoasă pe tot parcursul anului ce se traduce și printr-o cerere constantă pentru închirieri pe termen lung. Datele de închiriere pe termen scurt arată, o cifră care a rămas stabilă de la an la an investropa.com . Această stabilitate sugerează că piața nu este suprasaturată, ceea ce ajută la menținerea randamentelor chiriilor investropa.com investropa.com .Randamentele brute la închirierile pe termen lung sunt de obicei mai mici decât la închirierile de vacanță, dar mai previzibile. În marile orașe italiene, randamentele rezidențiale de aproximativ 4–6% sunt obișnuite globalpropertyguide.com . Pe Lacul Como, randamentele pe termen lung tind să fie în partea de jos a acestui interval pentru proprietățile de lux (deoarece sunt scumpe de cumpărat în raport cu chiria) – mulți proprietari de lux preferă închirierile pe termen scurt sau să lase locuința liberă pentru uz personal. Totuși, pentru apartamentele de nivel mediu pe care le-ar putea închiria localnicii, randamentele pot fi decente, mai ales că cererea de închiriere rămâne solidă. De remarcat,: după cum am menționat mai devreme, un val de unități noi sau renovate a intrat pe piața de închirieri pe termen lung în 2023–24, determinându-i pe proprietari să concureze șiîn locuri precum Menaggio și Como central investropa.com investropa.com . Trecerea unor proprietari de la Airbnb la contracte pe termen lung (în căutarea unor venituri stabile în contextul unei suprasaturări a pieței de închirieri pe termen scurt) a crescut stocul disponibil pe termen lung și investropa.com . Aceasta este o veste bună pentru chiriași, care acum au mai multe opțiuni și putere de negociere în 2025.Pe de altă parte,– în special. Dezvoltareaîn regiune a determinat tot mai mulți expatriați să se stabilească în orașe precum Lecco, Varenna sau Bellano. La sfârșitul anului 2022, pestelocuiau în zona Lacului Como (aproximativ 8% din populație), iar acest număr este în creștere investropa.com investropa.com . Mulți vin pentru a lucra în domeniile tehnologiei, finanțelor sau ospitalității din nordul Italiei investropa.com . Acești expatriați preferă adesea să închirieze în loc să cumpere, sporind cererea pentru locuințe de închiriat pe termen lung de calitate. Agențiile imobiliare (ex: Engel & Völkers) au semnalatși se așteaptă ca această tendință să continue investropa.com investropa.com . Autoritățile locale îmbunătățesc infrastructura (conexiuni de transport, facilități) pentru a susține acești noi rezidenți investropa.com . Drept urmare,, în special în zonele populare atât în rândul turiștilor cât și al expatriaților. Această tendință – creșterea cererii de închiriere determinată de expatriați – transformă malul estic într-o, unde prețurile chiriilor sunt în creștere, în contrast cu chiriile stabile sau în scădere din zonele centrale suprasaturate investropa.com . Pe scurt,pe Lacul Como oferă un potențial ridicat de venit, însă necesită gestionare activă și cunoașterea reglementărilor în schimbare.oferă randamente mai stabile și mai mici, cu focare de cerere crescută (orașul Como, partea Lecco), mai ales din partea unei comunități internaționale în expansiune. Ambele strategii de închiriere beneficiază de farmecul peren al Lacului Como – un fapt de care investitorii sunt conștienți, mulți dintre aceștia luând în calcul randamentul închirierii pe lângă plăcerea personală atunci când cumpără o proprietate aici.Piața imobiliară din zona Lacului Como este alimentată de un mix divers de cumpărători, cu o înclinație notabilă spre cumpărătorii internaționali și cei care urmăresc investiții de stil de viață. Înțelegereacumpără șieste esențială pentru a evalua direcția pieței.

În esență, baza de cumpărători de pe Lacul Como în 2025 este mai internațională ca niciodată și înclină către cumpărătorii discreționari/de stil de viață, mai degrabă decât către cei care cumpără din necesitate. Acest lucru oferă pieței un anumit nivel de izolare – cererea este determinată de avere și dorință, și mai puțin de ciclurile economice sau de creșterea locurilor de muncă la nivel local. De asemenea, acesta este și motivul pentru care evenimentele globale (fluctuațiile valutare, tendințele de călătorie, schimbările geopolitice) pot avea un impact mai mare asupra Lacului Como decât factorii locali italieni. De exemplu, dolarul american puternic din perioada 2022–24 a făcut ca proprietățile italiene să fie efectiv „reduceri” pentru americani, contribuind la valul de cumpărători americani laprovinciadicomo.it. Pe viitor, menținerea atractivității lacului (prin conservarea frumuseții sale și gestionarea turismului) va fi esențială, întrucât sănătatea pieței depinde în mare măsură de acești investitori străini entuziaști.

Perspective de investiții și riscuri

Lacul Como este adesea prezentat ca o destinație de investiții de top pentru imobiliare, și pe bună dreptate – însă, ca orice piață, are atât oportunități, cât și riscuri. Mai jos este o privire echilibrată asupra motivelor pentru care investiția în proprietăți pe Lacul Como poate fi atractivă, dar și ce provocări sau riscuri trebuie să ia în considerare investitorii.

Aspecte pozitive / Oportunități de investiții

Atractivitate globală & cerere stabilă: Lacul Como se bucură de o reputație mondială care menține cererea constantă chiar și atunci când alte piețe scad. Statutul său de destinație de lux și locație „trofeu” înseamnă că există permanent un grup de cumpărători și chiriași din întreaga lume. Acest lucru asigură lichiditate pentru proprietățile bine cotate și încrederea că cererea nu va dispărea brusc. Chiar și în timpul reveniri după pandemie, Lacul Como a prosperat – numărul turiștilor a atins niveluri record în 2024, iar cumpărătorii internaționali au determinat o creștere de 5–8% a prețurilor rezidențiale în acel an investropa.com investropa.com. Farmecul durabil al zonei acționează ca o protecție împotriva scăderilor locale.

Lacul Como se bucură de o reputație mondială care menține cererea constantă chiar și atunci când alte piețe scad. Statutul său de destinație de lux și locație „trofeu” înseamnă că există permanent un grup de cumpărători și chiriași din întreaga lume. Acest lucru asigură lichiditate pentru proprietățile bine cotate și încrederea că cererea nu va dispărea brusc. Chiar și în timpul reveniri după pandemie, Lacul Como a prosperat – numărul turiștilor a atins niveluri record în 2024, iar cumpărătorii internaționali au determinat o creștere de 5–8% a prețurilor rezidențiale în acel an investropa.com investropa.com. Farmecul durabil al zonei acționează ca o protecție împotriva scăderilor locale. Randamente din închirieri stimulate de turism: După cum s-a detaliat anterior, randamentele din închirieri (în special pe termen scurt) pe Lacul Como pot fi foarte profitabile. Investitorii pot genera un flux de numerar puternic prin închirierea către turiști, adesea depășind randamentele din închirieri pe termen lung din orașe. Boom-ul turistic din Lombardia (51 de milioane de turiști în 2023–24 în întreaga regiune) investropa.com și cele 4,6 milioane de înnoptări în provincia Como investropa.com stau la baza unei piețe solide de închirieri pe termen scurt. Pentru cei dispuși să opereze închirieri de vacanță, Lacul Como oferă șansa de a obține randamente brute de 8–10% în zonele de top trepievi.com trepievi.com – o oportunitate semnificativă într-o lume cu randamente scăzute. Acest potențial de venit, combinat cu utilizarea personală, face ca investiția să fie una atractivă.

După cum s-a detaliat anterior, randamentele din închirieri (în special pe termen scurt) pe Lacul Como pot fi foarte profitabile. Investitorii pot genera un flux de numerar puternic prin închirierea către turiști, adesea depășind randamentele din închirieri pe termen lung din orașe. Boom-ul turistic din Lombardia (51 de milioane de turiști în 2023–24 în întreaga regiune) investropa.com și cele 4,6 milioane de înnoptări în provincia Como investropa.com stau la baza unei piețe solide de închirieri pe termen scurt. Pentru cei dispuși să opereze închirieri de vacanță, Lacul Como oferă șansa de a obține randamente brute de 8–10% în zonele de top trepievi.com trepievi.com – o oportunitate semnificativă într-o lume cu randamente scăzute. Acest potențial de venit, combinat cu utilizarea personală, face ca investiția să fie una atractivă. Ofertă limitată de proprietăți premium: Geografia și reglementările limitează oferta nouă, ceea ce susține valorile pe termen lung. Relieful muntos al lacului și protecțiile de patrimoniu înseamnă că foarte puține dezvoltări noi pe malul apei pot avea loc, iar satele nu se pot extinde prea mult. Multe case se află în vile istorice sau în centrele vechi ale satelor, unde stocul este finit. Această raritate, în special a proprietăților pe malul lacului sau cu vedere, creează valoare intrinsecă. Chiar dacă cererea fluctuează, cele mai bune locații vor rămâne în cantitate redusă, protejând prețurile. Investitorii într-o proprietate situată într-o zonă premium (de exemplu, o locuință pe malul lacului în Bellagio sau pe un deal cu vedere) pot fi relativ încrezători că proprietăți similare nu vor invada piața pentru a scădea valoarea acestora.

Geografia și reglementările limitează oferta nouă, ceea ce susține valorile pe termen lung. Relieful muntos al lacului și protecțiile de patrimoniu înseamnă că pot avea loc, iar satele nu se pot extinde prea mult. Multe case se află în vile istorice sau în centrele vechi ale satelor, unde stocul este finit. Această raritate, în special a proprietăților pe malul lacului sau cu vedere, creează valoare intrinsecă. Chiar dacă cererea fluctuează, cele mai bune locații vor rămâne în cantitate redusă, protejând prețurile. Investitorii într-o (de exemplu, o locuință pe malul lacului în Bellagio sau pe un deal cu vedere) pot fi relativ încrezători că proprietăți similare nu vor invada piața pentru a scădea valoarea acestora. Îmbunătățiri de infrastructură și conectivitate: Proiectele de infrastructură în curs și cele planificate promit să sporească accesibilitatea regiunii, ceea ce poate crește și mai mult valorile imobiliare. Un exemplu major este varianta Tremezzina (tunelul Colonno–Griante) , aflată în construcție pentru a ocoli drumul aglomerat de pe malul vestic. Deși întârziat, proiectul urmează să fie finalizat până în 2028 și este considerat o „infrastructură strategică” pentru a fluidiza circulația pe malul lacului ilgiorno.it ilgiorno.it. Odată finalizat, acest proiect va reduce semnificativ timpul de deplasare pe malul vestic și va diminua traficul prin sate – ceea ce poate crește valoarea proprietăților de pe acel coridor, făcându-le mai accesibile și mai plăcute (cu mai puțin zgomot de trafic). De asemenea, serviciile de feribot îmbunătățite și conexiunile aeriene crescute (aeroportul Malpensa din Milano găzduiește acum peste 75 de companii aeriene cu zboruri directe în toată lumea investropa.com) fac ca Lacul Como să fie mai ușor de vizitat, ceea ce menține cererea de proprietăți din partea cumpărătorilor internaționali care pot ajunge cu ușurință. Aceste progrese în conectivitate extind accesibilitatea pieței.

Proiectele de infrastructură în curs și cele planificate promit să sporească accesibilitatea regiunii, ceea ce poate crește și mai mult valorile imobiliare. Un exemplu major este , aflată în construcție pentru a ocoli drumul aglomerat de pe malul vestic. Deși întârziat, proiectul urmează să fie finalizat până în 2028 și este considerat o „infrastructură strategică” pentru a fluidiza circulația pe malul lacului ilgiorno.it ilgiorno.it. Odată finalizat, acest proiect va reduce semnificativ timpul de deplasare pe malul vestic și va diminua traficul prin sate – ceea ce poate crește valoarea proprietăților de pe acel coridor, făcându-le mai accesibile și mai plăcute (cu mai puțin zgomot de trafic). De asemenea, serviciile de feribot îmbunătățite și (aeroportul Malpensa din Milano găzduiește acum peste 75 de companii aeriene cu zboruri directe în toată lumea investropa.com) fac ca Lacul Como să fie mai ușor de vizitat, ceea ce menține cererea de proprietăți din partea cumpărătorilor internaționali care pot ajunge cu ușurință. Aceste progrese în conectivitate extind accesibilitatea pieței. Stimulente fiscale pentru renovare: Guvernul italian a extins și revizuit stimulente fiscale generoase pentru a încuraja renovarea locuințelor, ceea ce avantajează în mod special piața din Lacul Como (multe proprietăți sunt case de patrimoniu ce necesită modernizări). Programe precum „Bonus Ristrutturazioni” (Bonus de Renovare) și eco-bonusul permit proprietarilor să recupereze o parte importantă din costurile de renovare sub formă de credite fiscale investropa.com. Deși celebrul „Superbonus” de 110% a fost restrâns, deduceri importante (adesea între 50–90% din costuri) se mențin pentru îmbunătățiri de eficiență energetică, consolidări seismice etc. Aceste stimulente au fost prelungite până în 2024 investropa.com investropa.com. Pentru un investitor, asta înseamnă că achiziția unei vile vechi pentru reamenajare devine mult mai atractivă financiar – poți crește valoarea și atractivitatea proprietății folosind fonduri subvenționate. Drept urmare, investițiile în case vechi sunt în creștere investropa.com investropa.com. În contextul Lacului Como, gândește-te la casele fermecătoare, vechi de secole, care pot fi modernizate – facilitățile fiscale ajută la valorificarea potențialului lor și încurajează mai multe tranzacții de investiții.

Guvernul italian a extins și revizuit stimulente fiscale generoase pentru a încuraja renovarea locuințelor, ceea ce avantajează în mod special piața din Lacul Como (multe proprietăți sunt case de patrimoniu ce necesită modernizări). Programe precum și eco-bonusul permit proprietarilor să recupereze o parte importantă din costurile de renovare sub formă de credite fiscale investropa.com. Deși celebrul „Superbonus” de 110% a fost restrâns, deduceri importante (adesea între 50–90% din costuri) se mențin pentru îmbunătățiri de eficiență energetică, consolidări seismice etc. Aceste stimulente au fost prelungite până în 2024 investropa.com investropa.com. Pentru un investitor, asta înseamnă că achiziția unei vile vechi pentru reamenajare devine mult mai atractivă financiar – poți crește valoarea și atractivitatea proprietății folosind fonduri subvenționate. Drept urmare, investropa.com investropa.com. În contextul Lacului Como, gândește-te la casele fermecătoare, vechi de secole, care pot fi modernizate – facilitățile fiscale ajută la valorificarea potențialului lor și încurajează mai multe tranzacții de investiții. Reziliență și prestigiu: Piețele de top precum Lacul Como tind să fie rezistente la fluctuațiile economice. Istoric, proprietățile de lux din Italia au demonstrat „reziliență și atractivitate notabile” chiar și în perioadele de declin economic laprovinciadicomo.it. Mulți cumpărători de aici dispun de lichidități importante și nu sunt foarte îndatorați, astfel că vânzările forțate sunt rare. În plus, Lacul Como beneficiază de stabilitatea politică relativă a Italiei (ca stat membru UE) și de siguranța drepturilor de proprietate. Este considerată o investiție refugiu sigur de către investitorii globali, oarecum asemănătoare cu piața imobiliară premium din Londra sau New York, dar cu avantajul utilizării pentru relaxare. Tendința pe termen lung a prețurilor este una de creștere moderată și, esențial, costurile de deținere sunt relativ mici (taxele anuale pe proprietate în Italia sunt modeste pentru categoriile non-lux și nu există taxă pe avere pentru imobile, în afară de impozitul local IMU). Astfel, investitorii își pot permite să păstreze proprietatea pe termen lung fără penalizări mari, trecând peste eventualele scăderi temporare.

Provocări / Riscuri ale investiției

Costuri ridicate la intrare: Achiziționarea unei proprietăți pe Lacul Como este costisitoare. Prețurile pe metru pătrat sunt de câteva ori peste media națională, iar costurile de închidere în Italia (taxe de tranzacție, notar, comisioane agenți) pot ajunge la 10–15% din preț pentru nerezidenți. Cele mai bune proprietăți costă adesea milioane investropa.com we-wealth.com, limitând astfel cercul potențialilor cumpărători. Această lipsă de lichiditate înseamnă că investitorii trebuie să selecteze cu grijă activele; o proprietate de nișă poate necesita timp pentru a găsi cumpărătorul potrivit la revânzare. De asemenea, finanțarea poate fi dificilă – băncile italiene acordă credite străinilor în condiții conservatoare, astfel că multe tranzacții se fac cash. Ratele ridicate ale dobânzilor (dacă se ia credit în străinătate) și riscul valutar (euro vs moneda de origine) sunt aspecte importante pentru investitorii străini în 2025.

Achiziționarea unei proprietăți pe Lacul Como este costisitoare. Prețurile pe metru pătrat sunt de câteva ori peste media națională, iar costurile de închidere în Italia (taxe de tranzacție, notar, comisioane agenți) pot ajunge la 10–15% din preț pentru nerezidenți. investropa.com we-wealth.com, limitând astfel cercul potențialilor cumpărători. Această lipsă de lichiditate înseamnă că investitorii trebuie să selecteze cu grijă activele; o proprietate de nișă poate necesita timp pentru a găsi cumpărătorul potrivit la revânzare. De asemenea, finanțarea poate fi dificilă – băncile italiene acordă credite străinilor în condiții conservatoare, astfel că multe tranzacții se fac cash. Ratele ridicate ale dobânzilor (dacă se ia credit în străinătate) și riscul valutar (euro vs moneda de origine) sunt aspecte importante pentru investitorii străini în 2025. Creștere limitată a capitalului în segmentul de top: Spre deosebire de piețele emergente aflate în plină expansiune, creșterea din zona Lacului Como este lentă și constantă. Dacă un investitor caută apreciere rapidă, această piață ar putea fi dezamăgitoare. Zonele de top sunt deja la valori maxime , iar, după cum s-a menționat, creșterea prețurilor în cele mai scumpe zone a fost de doar câteva procente pe an investropa.com. Există riscul de a plăti prea mult la vârful ciclului și apoi de a vedea prețuri stagnante pentru o perioadă. De exemplu, proprietățile din Bellagio sau zona centrală Menaggio au stagnat – cumpărătorii străini au refuzat noi creșteri de prețuri în aceste locații, ceea ce a cauzat o ușoară corectare a prețurilor pe măsură ce stocurile au crescut investropa.com investropa.com. Așadar, unul dintre riscuri este saturația pieței la segmentul premium : dacă prea multe proprietăți de lux similare ajung pe piață sau dacă cumpărătorii ultra-bogați își îndreaptă atenția în altă parte (poate din cauza tendințelor sau a unei noi destinații la modă), vânzătorii ar putea fi nevoiți să-și ajusteze așteptările. Practic, Lacul Como reprezintă mai mult o opțiune “randament stabil / stil de viață” decât un pariu speculativ pentru un profit rapid de capital.

Spre deosebire de piețele emergente aflate în plină expansiune, creșterea din zona Lacului Como este lentă și constantă. Dacă un investitor caută apreciere rapidă, această piață ar putea fi dezamăgitoare. Zonele de top sunt , iar, după cum s-a menționat, creșterea prețurilor în cele mai scumpe zone a fost de doar câteva procente pe an investropa.com. Există riscul de a plăti prea mult la vârful ciclului și apoi de a vedea prețuri stagnante pentru o perioadă. De exemplu, proprietățile din Bellagio sau zona centrală Menaggio au stagnat – cumpărătorii străini au refuzat noi creșteri de prețuri în aceste locații, ceea ce a cauzat o ușoară corectare a prețurilor pe măsură ce stocurile au crescut investropa.com investropa.com. Așadar, unul dintre riscuri este : dacă prea multe proprietăți de lux similare ajung pe piață sau dacă cumpărătorii ultra-bogați își îndreaptă atenția în altă parte (poate din cauza tendințelor sau a unei noi destinații la modă), vânzătorii ar putea fi nevoiți să-și ajusteze așteptările. Practic, Lacul Como reprezintă mai mult o pentru un profit rapid de capital. Schimbări legislative (Chirii & Taxe): Investitorii care se bazează pe venituri din chirii trebuie să urmărească modificările legislative. O schimbare recentă, intrată în vigoare în 2024, a crescut taxa unică pe veniturile din închirieri pe termen scurt de la 21% la 26% pentru proprietarii cu mai multe proprietăți închiriate bestcomo.com bestcomo.com. O persoană fizică poate în continuare să închirieze o proprietate la cota de 21%, dar dacă deține două sau mai multe, pentru cele suplimentare se aplică taxa de 26% (cu excepția cazului în care își constituie o firmă). Această schimbare în Legea Bugetului Italiei 2024 crește costurile pentru cei care doresc să construiască un portofoliu de STR-uri. În plus, regula din Lombardia care impune o perioadă de 90 de zile de neocupare pentru STR-uri (și obligația de a te înregistra ca firmă dacă închiriezi >3 proprietăți) limitează posibilitatea de a-ți extinde agresiv operațiunea de închiriere pe termen scurt fără a deveni o afacere de ospitalitate în toată regula bestcomo.com bestcomo.com. Există discuții și în orașele turistice populare (de exemplu, Florența, Veneția) privind reglementări mai stricte pentru Airbnb; deși la Lacul Como încă nu au fost impuse limite drastice, unele municipalități ar putea lua în considerare limitarea noilor licențe sau restricții de zonare pentru a proteja locuințele localnicilor. Astfel de reguli ar putea afecta randamentele viitoare ale închirierilor. La capitolul cumpărări, Italia discută periodic reforme fiscale care ar putea afecta piața imobiliară (cum ar fi reevaluarea valorilor cadastrale pentru taxe sau schimbarea regulilor de moștenire), deocamdată fără acțiuni concrete, dar este un aspect de urmărit. În general, Italia este prietenoasă cu proprietarii străini, însă politicile fiscale și de închiriere se pot schimba în funcție de prioritățile guvernului.

Investitorii care se bazează pe venituri din chirii trebuie să urmărească modificările legislative. O schimbare recentă, intrată în vigoare în 2024, a crescut de la 21% la bestcomo.com bestcomo.com. O persoană fizică poate în continuare să închirieze o proprietate la cota de 21%, dar dacă deține două sau mai multe, pentru cele suplimentare se aplică taxa de 26% (cu excepția cazului în care își constituie o firmă). Această schimbare în Legea Bugetului Italiei 2024 crește costurile pentru cei care doresc să construiască un portofoliu de STR-uri. În plus, regula din Lombardia care impune o perioadă de 90 de zile de neocupare pentru STR-uri (și obligația de a te înregistra ca firmă dacă închiriezi >3 proprietăți) limitează posibilitatea de a-ți extinde agresiv operațiunea de închiriere pe termen scurt fără a deveni o afacere de ospitalitate în toată regula bestcomo.com bestcomo.com. Există discuții și în orașele turistice populare (de exemplu, Florența, Veneția) privind reglementări mai stricte pentru Airbnb; deși la Lacul Como încă nu au fost impuse limite drastice, unele pentru a proteja locuințele localnicilor. Astfel de reguli ar putea afecta randamentele viitoare ale închirierilor. La capitolul cumpărări, Italia discută periodic reforme fiscale care ar putea afecta piața imobiliară (cum ar fi reevaluarea valorilor cadastrale pentru taxe sau schimbarea regulilor de moștenire), deocamdată fără acțiuni concrete, dar este un aspect de urmărit. În general, Italia este prietenoasă cu proprietarii străini, însă politicile fiscale și de închiriere se pot schimba în funcție de prioritățile guvernului. Supra-turism și reacția localnicilor: Popularitatea Lacului Como este o armă cu două tăișuri. În sezonul de vârf, anumite orașe suferă de supra-aglomerare turistică, ceea ce pune presiune pe infrastructura locală. Există riscul ca, dacă lacul devine „prea turistic”, acesta să-și piardă parte din farmec sau să determine autoritățile să impună restricții. De exemplu, primarul orașului Como a propus ideea limitării vizitatorilor de o zi din cauza supraaglomerării investropa.com. Dacă se vor implementa măsuri precum taxele turistice, taxe de congestie sau limite mai stricte de dezvoltare pentru a gestiona aglomerația, acestea ar putea influența indirect modul de utilizare și valoarea proprietăților. Mai mult, atitudinea negativă a localnicilor față de locuințele goale sau folosite doar pentru închirieri scurte ar putea duce la creșterea taxelor pentru a doua locuință sau la reguli care să favorizeze ocuparea de către rezidenți (unele orașe alpine din Italia au adoptat deja asemenea măsuri). Deși la Lacul Como nu au avut loc proteste serioase anti-turism ca în unele orașe, investitorii ar trebui să fie atenți la relația cu comunitatea și să se asigure că investițiile lor contribuie pozitiv (restaurarea proprietăților, respectarea culturii locale) pentru a evita reacțiile negative viitoare.

Popularitatea Lacului Como este o armă cu două tăișuri. În sezonul de vârf, anumite orașe suferă de supra-aglomerare turistică, ceea ce pune presiune pe infrastructura locală. Există riscul ca, dacă lacul devine „prea turistic”, acesta să-și piardă parte din farmec sau să determine autoritățile să impună restricții. De exemplu, din cauza supraaglomerării investropa.com. Dacă se vor implementa măsuri precum taxele turistice, taxe de congestie sau limite mai stricte de dezvoltare pentru a gestiona aglomerația, acestea ar putea influența indirect modul de utilizare și valoarea proprietăților. Mai mult, atitudinea negativă a localnicilor față de locuințele goale sau folosite doar pentru închirieri scurte ar putea duce la creșterea taxelor pentru a doua locuință sau la reguli care să favorizeze ocuparea de către rezidenți (unele orașe alpine din Italia au adoptat deja asemenea măsuri). Deși la Lacul Como nu au avut loc proteste serioase anti-turism ca în unele orașe, investitorii ar trebui să fie atenți la și să se asigure că investițiile lor contribuie pozitiv (restaurarea proprietăților, respectarea culturii locale) pentru a evita reacțiile negative viitoare. Factori economici și valutari: Deși Lacul Como este oarecum izolat, factorii macroeconomici rămân o sursă de risc. O creștere semnificativă a ratelor dobânzii la nivel global poate reduce cererea, mai ales din partea celor care au nevoie de finanțare. Fluctuațiile valutare contează, de asemenea: dacă euro se întărește considerabil, cumpărarea și întreținerea unei locuințe devin mai scumpe pentru cumpărătorii non-euro. Invers, un euro slab (ca în 2022–23) a făcut ca proprietățile italiene să fie chilipiruri pentru cumpărătorii în USD și CHF – dacă această situație se inversează, cererea din aceste regiuni ar putea încetini. Economia Italiei, deși este în îmbunătățire (PIB estimat +1% în 2025) hospitalitynet.org, are în continuare un nivel ridicat al datoriei și ar putea întâmpina dificultăți; orice instabilitate ar putea afecta încrederea cumpărătorilor sau ar putea duce la măsuri fiscale care să afecteze proprietățile. Acestea fiind spuse, riscurile sunt moderate – mulți cumpărători la Lacul Como sunt mai puțin sensibili la ciclurile economice – însă un investitor ar trebui să își diversifice portofoliul și să nu presupună că poate ignora contextul general.

Deși Lacul Como este oarecum izolat, factorii macroeconomici rămân o sursă de risc. O creștere semnificativă a la nivel global poate reduce cererea, mai ales din partea celor care au nevoie de finanțare. Fluctuațiile valutare contează, de asemenea: dacă euro se întărește considerabil, cumpărarea și întreținerea unei locuințe devin mai scumpe pentru cumpărătorii non-euro. Invers, un euro slab (ca în 2022–23) a făcut ca proprietățile italiene să fie chilipiruri pentru cumpărătorii în USD și CHF – dacă această situație se inversează, cererea din aceste regiuni ar putea încetini. Economia Italiei, deși este în îmbunătățire (PIB estimat +1% în 2025) hospitalitynet.org, are în continuare un nivel ridicat al datoriei și ar putea întâmpina dificultăți; orice instabilitate ar putea afecta încrederea cumpărătorilor sau ar putea duce la măsuri fiscale care să afecteze proprietățile. Acestea fiind spuse, riscurile sunt moderate – mulți cumpărători la Lacul Como sunt mai puțin sensibili la ciclurile economice – însă un investitor ar trebui să își diversifice portofoliul și să nu presupună că poate ignora contextul general. Riscuri climatice și de mediu: Schimbările climatice aduc unele preocupări chiar și unui lac liniștit: creșterea numărului de precipitații abundente a provocat alunecări de teren și inundații în unele zone ale Lacului Como în ultimii ani. De exemplu, în 2021 furtuni severe au dus la torenți de resturi în unele orașe de pe malul lacului. Infrastructura este îmbunătățită pentru a atenua aceste efecte, însă cumpărătorii ar trebui să fie conștienți de riscurile geotehnice la achiziționarea unor proprietăți pe versanți (stabilitatea pantei, drenajul) și, posibil, de creșterea costurilor de asigurare pentru casele de pe malul apei. În plus, întreținerea locuințelor istorice (vile din piatră etc.) poate fi costisitoare și necesită atenție, mai ales pe măsură ce tiparele meteorologice se schimbă (veri mai fierbinți, probleme de umiditate). Deși Lacul Como nu se confruntă cu amenințări climatice extreme, precum eroziunea costieră, investitorii trebuie să țină cont de întreținerea proprietății și reziliență – reversul deținerii unei vile vechi într-un mediu luxuriant este întreținerea continuă necesară pentru a o păstra.

În concluzie, investiția în imobiliare pe Lacul Como în 2025 oferă un amestec atractiv de plăcere a stilului de viață și recompensă financiară, susținut de cererea globală, randamente ridicate ale chiriilor și oferta limitată. Fundamentele de bază ale pieței sunt solide – este un activ unic, cu ofertă limitată. Totuși, potențialii investitori trebuie să navigheze costurile inițiale ridicate, creșterea modestă a capitalului și reglementările în evoluție, fiind în același timp buni administratori ai mediului și culturii locale. Cu o diligență riguroasă și o viziune pe termen lung, mulți consideră proprietatea de pe Lacul Como drept o adăugare prețioasă la un portofoliu de investiții, oferind atât randament financiar, cât și experiențe personale inestimabile.

Actualizări legale și de reglementare

Deținerea unei proprietăți la Lacul Como (și în Italia, în general) necesită conștientizarea anumitor considerente legale și de reglementare. În ultimii ani, au existat câteva actualizări importante care afectează dreptul de proprietate, fiscalitatea și dezvoltarea în zonă. Mai jos este o prezentare generală a factorilor legali/reglementari cheie la nivelul anului 2025:

Achiziția și deținerea proprietății

Deținere străină: Italia nu impune restricții semnificative cumpărătorilor străini pentru achiziția de proprietăți imobiliare. Cetățenii țărilor UE au drepturi depline, iar cetățenii non-UE pot cumpăra liber atâta timp cât țara lor de origine permite italienilor să cumpere acolo (acordurile de reciprocitate acoperă majoritatea țărilor importante). Procesul de cumpărare este același pentru italieni și străini – implicând un contract preliminar, un notaio (notar) pentru semnarea actului, plata taxelor de înregistrare etc. Cumpărătorii străini trebuie să obțină un cod fiscal italian (codice fiscale) și să respecte reglementările valutare (declararea originii banilor dacă se importă sume mari). Per ansamblu, cadrul legal este prietenos cu cumpărătorii străini, facilitând astfel afluxul internațional pe Lacul Como.

Italia pentru achiziția de proprietăți imobiliare. Cetățenii țărilor UE au drepturi depline, iar cetățenii non-UE pot cumpăra liber atâta timp cât țara lor de origine permite italienilor să cumpere acolo (acordurile de reciprocitate acoperă majoritatea țărilor importante). Procesul de cumpărare este același pentru italieni și străini – implicând un contract preliminar, un notaio (notar) pentru semnarea actului, plata taxelor de înregistrare etc. Cumpărătorii străini trebuie să obțină un cod fiscal italian (codice fiscale) și să respecte reglementările valutare (declararea originii banilor dacă se importă sume mari). Per ansamblu, cadrul legal este prietenos cu cumpărătorii străini, facilitând astfel afluxul internațional pe Lacul Como. Taxe la achiziție: La cumpărarea unei proprietăți, cumpărătorii plătesc taxa de înregistrare (sau TVA dacă este o construcție nouă de la dezvoltator). Pentru cumpărătorii de case de vacanță (care reprezintă majoritatea achizițiilor de pe Lacul Como), taxa de înregistrare este de 9% din valoarea cadastrală (o valoare imputată, de obicei mai mică decât valoarea de piață) pentru locuințele existente. Dacă se cumpără de la dezvoltator cu TVA, TVA este de 10% (22% dacă este o proprietate de lux categoria A/1). Există, de asemenea, o taxă fixă de 50 € cadastrală și 50 € ipotecară. Locuințele din categoria de lux (A/1, A/8, A/9 în registrul italian) au taxe anuale mai mari (fără scutirea pentru imobil de reședință principală) și nu beneficiază de TVA redus, dar multe vile de pe Lacul Como, în mod surprinzător, nu sunt clasificate ca fiind de lux pentru taxe, în funcție de caracteristici. Nu au fost aduse modificări recente acestor cote de taxe la achiziție, însă cumpărătorii ar trebui să colaboreze cu notaio pentru calcularea exactă a costurilor. Onorariile notarului și ale agentului sunt suplimentare (aproximativ 2–4% cumulat). Aceste costuri legale trebuie incluse în bugetul investitorilor.

La cumpărarea unei proprietăți, cumpărătorii plătesc taxa de înregistrare (sau TVA dacă este o construcție nouă de la dezvoltator). Pentru cumpărătorii de case de vacanță (care reprezintă majoritatea achizițiilor de pe Lacul Como), taxa de înregistrare este de (o valoare imputată, de obicei mai mică decât valoarea de piață) pentru locuințele existente. Dacă se cumpără de la dezvoltator cu TVA, TVA este de 10% (22% dacă este o proprietate de lux categoria A/1). Există, de asemenea, o taxă fixă de 50 € cadastrală și 50 € ipotecară. Locuințele din categoria de lux (A/1, A/8, A/9 în registrul italian) au taxe anuale mai mari (fără scutirea pentru imobil de reședință principală) și nu beneficiază de TVA redus, dar multe vile de pe Lacul Como, în mod surprinzător, nu sunt clasificate ca fiind de lux pentru taxe, în funcție de caracteristici. Nu au fost aduse modificări recente acestor cote de taxe la achiziție, însă cumpărătorii ar trebui să colaboreze cu notaio pentru calcularea exactă a costurilor. sunt suplimentare (aproximativ 2–4% cumulat). Aceste costuri legale trebuie incluse în bugetul investitorilor. Beneficii fiscale pentru reședință principală: Dacă cineva se mută și devine rezident în proprietate (folosind-o ca locuință principală), poate beneficia de reduceri de taxe: achiziția unei reședințe principale presupune o taxă de înregistrare mult mai mică (2% în loc de 9%), iar impozitul municipal anual (IMU) este scutit pentru locuințele non-lux. Unii străini solicită rezidență (sau permis de ședere italian) pentru a beneficia de aceste reduceri, deși majoritatea proprietarilor de case de vacanță de pe Lacul Como nu fac acest lucru. Nu au fost introduse cerințe noi majore de rezidență sau taxe specifice Lacului Como în 2024–25, dar Italia a lansat regimuri fiscale speciale pentru a atrage persoane înstărite (precum taxa fixă de 100.000 € pe veniturile din străinătate pentru noii rezidenți, și un sistem de taxă forfetară pentru venituri de pensie în regiunile sudice). Lombardia are, de asemenea, stimulente pentru cei care își transferă rezidența și lucrează de la distanță. Acestea pot stimula indirect unii cumpărători să se mute efectiv și să locuiască la lac, nu doar să vină în vacanță.

Reglementări privind închirierea

Reguli pentru închirierea pe termen scurt: Așa cum s-a discutat în secțiunea despre închirieri, Regiunea Lombardia impune anumite reguli pentru închirierile pe termen scurt. Conform legii, persoanele care închiriază proprietăți turiștilor nu trebuie să depășească 90 de zile consecutive de închiriere către o singură parte și trebuie să se asigure că proprietatea rămâne neocupată cel puțin 90 de zile pe an (acest lucru are scopul de a diferenția gazdele ocazionale de operațiunile comerciale) bestcomo.com. Dacă un proprietar are mai mult de 3 proprietăți listate pentru șederi scurte, este obligat să se înregistreze ca afacere (impresa) cu un cod TVA, ceea ce înseamnă că ar trebui să perceapă o TVA de 10% la închirieri și poate deduce cheltuielile, practic funcționând legal ca un hotel sau pensiune bestcomo.com. Aceste reguli, introduse pentru a preveni abuzul sistemului de „flat tax”, au devenit mai stricte în 2023, cu aplicare în 2024. În plus, gazdele trebuie să își înregistreze oaspeții pe portalul poliției locale (pentru siguranță) și să plătească o taxă turistică către municipalitate (majoritatea localităților de pe Lacul Como percep o mică taxă pe noapte de persoană în sezonul de vârf).

Așa cum s-a discutat în secțiunea despre închirieri, Regiunea Lombardia impune anumite reguli pentru închirierile pe termen scurt. Conform legii, persoanele care închiriază proprietăți turiștilor nu trebuie să depășească 90 de zile consecutive de închiriere către o singură parte și trebuie să se asigure că proprietatea rămâne neocupată cel puțin (acest lucru are scopul de a diferenția gazdele ocazionale de operațiunile comerciale) bestcomo.com. Dacă un proprietar are mai mult de 3 proprietăți listate pentru șederi scurte, este obligat să cu un cod TVA, ceea ce înseamnă că ar trebui să perceapă o TVA de 10% la închirieri și poate deduce cheltuielile, practic funcționând legal ca un hotel sau pensiune bestcomo.com. Aceste reguli, introduse pentru a preveni abuzul sistemului de „flat tax”, au devenit mai stricte în 2023, cu aplicare în 2024. În plus, gazdele trebuie să își înregistreze oaspeții pe portalul poliției locale (pentru siguranță) și să plătească o taxă turistică către municipalitate (majoritatea localităților de pe Lacul Como percep o mică taxă pe noapte de persoană în sezonul de vârf). Impozitarea veniturilor din închirieri: O modificare majoră în 2024 a fost ajustarea regimului de cedolare secca pentru închirierile pe termen scurt. Anterior, orice proprietar persoană fizică putea opta să plătească un impozit forfetar de 21% pe veniturile din închiriere (în loc de impozitul pe venit progresiv) pentru contracte de până la 30 de zile. Noua Lege Bugetară 2024 (Legea 197/2023) prevede că dacă o persoană închiriază mai multe proprietăți pe contracte pe termen scurt , veniturile din doar o singură proprietate pot fi impozitate la 21%, iar restul vor fi impozitate la un impozit forfetar mai mare, de 26% bestcomo.com bestcomo.com. În practică, pentru cineva cu două proprietăți de vacanță, trebuie să desemneze una pentru cota de 21% și să plătească 26% pe veniturile celeilalte. Dacă utilizează o agenție sau un portal (precum Airbnb) care reține 21% la sursă pentru toate închirierile, proprietarul va trebui să regularizeze impozitele la sfârșitul anului cu contabilul, pentru a aplica cota de 26% unității corespunzătoare bestcomo.com. Această modificare descurajează practic deținerea mai multor apartamente Airbnb ca persoană fizică, determinând astfel investitorii să își consolideze investițiile într-o singură proprietate mai mare sau să se formalizeze ca afacere. Important de menționat, gazdele cu o singură proprietate rămân la impozitul de 21% , astfel încât scenariul clasic al unei case de vacanță închiriate ocazional nu se modifică. Însă cei care se gândesc să cumpere, de exemplu, trei apartamente în Bellagio pentru a le închiria pe Airbnb trebuie să fie conștienți de povara fiscală mai mare, cu excepția cazului în care se constituie ca firmă.

O modificare majoră în 2024 a fost ajustarea regimului de pentru închirierile pe termen scurt. Anterior, orice proprietar persoană fizică putea opta să plătească un impozit forfetar de 21% pe veniturile din închiriere (în loc de impozitul pe venit progresiv) pentru contracte de până la 30 de zile. Noua Lege Bugetară 2024 (Legea 197/2023) prevede că dacă o persoană închiriază , veniturile din doar o singură proprietate pot fi impozitate la 21%, iar restul vor fi impozitate la un bestcomo.com bestcomo.com. În practică, pentru cineva cu două proprietăți de vacanță, trebuie să desemneze una pentru cota de 21% și să plătească 26% pe veniturile celeilalte. Dacă utilizează o agenție sau un portal (precum Airbnb) care reține 21% la sursă pentru toate închirierile, proprietarul va trebui să regularizeze impozitele la sfârșitul anului cu contabilul, pentru a aplica cota de 26% unității corespunzătoare bestcomo.com. Această modificare descurajează practic deținerea mai multor apartamente Airbnb ca persoană fizică, determinând astfel investitorii să își consolideze investițiile într-o singură proprietate mai mare sau să se formalizeze ca afacere. Important de menționat, , astfel încât scenariul clasic al unei case de vacanță închiriate ocazional nu se modifică. Însă cei care se gândesc să cumpere, de exemplu, trei apartamente în Bellagio pentru a le închiria pe Airbnb trebuie să fie conștienți de povara fiscală mai mare, cu excepția cazului în care se constituie ca firmă. Contracte de închiriere pe termen lung: Închirierile pe termen lung (peste 30 de zile) sunt reglementate de legislația standard privind chiria în Italia. De obicei, contractele sunt pe 4 ani + 4 ani sau tranzitorii (12-18 luni pentru situații temporare). Italia este în general pro-chiriaș: evacuările pentru neplată pot fi lente (multe luni sau chiar ani în instanță). Totuși, mulți chiriași de închiriere pe termen lung de pe Lacul Como sunt expați sau companii care tind să respecte contractele, iar contractele de lux implică adesea garanții substanțiale sau garanții bancare. Nu au avut loc modificări legislative semnificative în acest domeniu în 2024, deși guvernul a discutat despre stimulente pentru proprietari pentru a oferi chirii accesibile. Unii proprietari de pe Lacul Como preferă închirierile pe termen scurt, parțial pentru a evita aceste protecții ale chiriașilor, dar după cum s-a menționat, unii se orientează către închirieri pe termen lung din motive de piață. Este important ca investitorii să cunoască această distincție: închirierile pe termen scurt sunt acum mai reglementate în ceea ce privește numărul și impozitul, în timp ce închirierile pe termen lung vin cu considerente privind drepturile chiriașului, dar cu un impozit stabil de 21% (cedolare secca de 21% poate fi folosită pentru contractele de închiriere rezidențială pe termen lung de peste 3 ani și nu a fost modificată).

Reglementări pentru dezvoltare și construcții

Autorizații de construire: Lacul Como se află sub regimuri stricte de planificare. O mare parte a malului lacului este protejată prin reglementări de protecție a peisajului și patrimoniului cultural (vincolo paesaggistico), care necesită autorizații speciale pentru modificări, mai ales în cazul proprietăților istorice. Construcțiile noi sunt atent verificate; demolarea unei clădiri vechi pentru a construi una nouă, mai mare, nu este adesea permisă, sau, dacă este permisă, suprafața construită și aspectul noii structuri pot fi limitate. Proprietățile din apropierea apei au adesea restricții privind modificările fațadei, schemele de culori și înălțimea. Oricine dorește să dezvolte sau să renoveze semnificativ trebuie să colaboreze cu arhitecți și să obțină aprobări de la primăria locală și uneori de la autoritățile provinciale sau regionale (de exemplu, Soprintendenza pentru patrimoniul cultural, în cazul în care este vorba de o vilă veche).

Lacul Como se află sub regimuri stricte de planificare. O mare parte a malului lacului este protejată prin reglementări de protecție a peisajului și patrimoniului cultural (vincolo paesaggistico), care necesită autorizații speciale pentru modificări, mai ales în cazul proprietăților istorice. Construcțiile noi sunt atent verificate; demolarea unei clădiri vechi pentru a construi una nouă, mai mare, nu este adesea permisă, sau, dacă este permisă, suprafața construită și aspectul noii structuri pot fi limitate. Proprietățile din apropierea apei au adesea restricții privind modificările fațadei, schemele de culori și înălțimea. Oricine dorește să dezvolte sau să renoveze semnificativ trebuie să colaboreze cu arhitecți și să obțină aprobări de la primăria locală și uneori de la autoritățile provinciale sau regionale (de exemplu, Soprintendenza pentru patrimoniul cultural, în cazul în care este vorba de o vilă veche). Stimulente pentru Renovare: După cum am menționat, guvernul Italiei a introdus și ulterior ajustat schema Superbonus 110% pentru renovări de eficiență energetică. Începând cu 2025, Superbonusul (care permitea un credit fiscal de 110% pentru renovările eligibile) a fost redus – în prezent este, în general, 90% pentru lucrările eligibile și cu mai multe restricții (precum reședință principală sau limite de venit) și este programat să fie eliminat treptat până în 2025, exceptând cazul în care va fi prelungit. Totuși, alte bonusuri rămân: Ecobonus (credit de 65% pentru îmbunătățiri energetice), Sismabonus (până la 80% pentru îmbunătățiri seismice, deși zona Lacului Como are risc seismic redus), și Bonusul de Renovare standard de 50% . Acestea pot fi adesea combinate sau aplicate succesiv. Notabil, Italia a permis transferul acestor credite (către antreprenori sau bănci), făcându-le practic o rambursare, însă în 2023 guvernul a restricționat mecanismul de transfer pentru a controla costurile. Totuși, proprietarii pot utiliza creditele pe o perioadă de 5–10 ani în declarațiile lor fiscale. Pentru Lacul Como, unde mulți cumpărători au venituri substanțiale (adesea venituri din străinătate care nu sunt impozitate în Italia, ceea ce complică folosirea creditelor), aceste stimulente sunt folosite ceva mai puțin direct de către cumpărătorii străini – dar pot fi luate în calcul la stabilirea prețului (un vânzător italian ar putea fi modernizat o proprietate folosind bonusul, ceea ce îi crește valoarea fără a majora proporțional costul). Stimulentele revizuite au fost prelungite în 2024 și cel mai probabil și după, semnalând sprijinul continuu al guvernului pentru renovarea stocului imobiliar vechi al Italiei investropa.com. Acesta este un aspect pozitiv pentru proprietățile istorice din Lacul Como, făcând restaurările mai accesibile financiar și încurajând conservarea vilelor, în locul abandonării lor.

După cum am menționat, guvernul Italiei a introdus și ulterior ajustat schema Superbonus 110% pentru renovări de eficiență energetică. Începând cu 2025, (care permitea un credit fiscal de 110% pentru renovările eligibile) a fost redus – în prezent este, în general, 90% pentru lucrările eligibile și cu mai multe restricții (precum reședință principală sau limite de venit) și este programat să fie eliminat treptat până în 2025, exceptând cazul în care va fi prelungit. Totuși, alte bonusuri rămân: (credit de 65% pentru îmbunătățiri energetice), (până la 80% pentru îmbunătățiri seismice, deși zona Lacului Como are risc seismic redus), și . Acestea pot fi adesea combinate sau aplicate succesiv. Notabil, Italia a permis transferul acestor credite (către antreprenori sau bănci), făcându-le practic o rambursare, însă în 2023 guvernul a restricționat mecanismul de transfer pentru a controla costurile. Totuși, proprietarii pot utiliza creditele pe o perioadă de 5–10 ani în declarațiile lor fiscale. Pentru Lacul Como, unde mulți cumpărători au venituri substanțiale (adesea venituri din străinătate care nu sunt impozitate în Italia, ceea ce complică folosirea creditelor), aceste stimulente sunt folosite ceva mai puțin direct de către cumpărătorii străini – dar pot fi luate în calcul la stabilirea prețului (un vânzător italian ar putea fi modernizat o proprietate folosind bonusul, ceea ce îi crește valoarea fără a majora proporțional costul). și cel mai probabil și după, semnalând sprijinul continuu al guvernului pentru renovarea stocului imobiliar vechi al Italiei investropa.com. Acesta este un aspect pozitiv pentru proprietățile istorice din Lacul Como, făcând restaurările mai accesibile financiar și încurajând conservarea vilelor, în locul abandonării lor. Cerință de Certificare Energetică: În concordanță cu directivele UE, Italia înăsprește cerințele privind performanța energetică. Din 2025, toate anunțurile imobiliare vor trebui să includă clasa energetică (APE) , iar clădirile ineficiente (clasă F sau G) vor trebui renovate până în 2030, conform normelor EPBD propuse. Efectul este că multe case din Lacul Como sunt supuse retrofițiilor – izolare, ferestre noi, panouri solare pe acoperișuri (acolo unde este permis) etc. Se estimează că cu 7% mai multe proprietăți vor avea cea mai bună clasă energetică până în 2025 în zonă investropa.com investropa.com. Cumpărătorii ar trebui să fie conștienți de aceste reguli energetice: dacă achiziționează o casă foarte veche, s-ar putea ca, pe viitor, să fie obligați să o modernizeze (sau să se confrunte cu restricții la vânzare sau închiriere, conform viitoarelor legi UE). Politica statului, atât sub formă de stimulente fiscale (bonusul), cât și de constrângeri (cerințe viitoare), urmărește modernizarea proprietăților, iar Lacul Como face parte din această tendință.

În concordanță cu directivele UE, Italia înăsprește cerințele privind performanța energetică. Din 2025, toate anunțurile imobiliare vor trebui să includă , iar clădirile ineficiente (clasă F sau G) vor trebui renovate până în 2030, conform normelor EPBD propuse. Efectul este că multe case din Lacul Como sunt supuse retrofițiilor – izolare, ferestre noi, panouri solare pe acoperișuri (acolo unde este permis) etc. Se estimează că în zonă investropa.com investropa.com. Cumpărătorii ar trebui să fie conștienți de aceste reguli energetice: dacă achiziționează o casă foarte veche, s-ar putea ca, pe viitor, să fie obligați să o modernizeze (sau să se confrunte cu restricții la vânzare sau închiriere, conform viitoarelor legi UE). Politica statului, atât sub formă de stimulente fiscale (bonusul), cât și de constrângeri (cerințe viitoare), urmărește modernizarea proprietăților, iar Lacul Como face parte din această tendință. Protecția patrimoniului și a peisajului: Lacul Como are numeroase monumente protejate și zone de peisaj protejate. Deținerea unei vile cu desemnare istorică poate însemna că aveți nevoie de permisiune chiar și pentru a schimba compartimentarea interioară sau pentru a recondiționa frescele. Totuși, nu au existat noi restricții majore dincolo de cele deja existente – dimpotrivă, autoritățile locale încearcă să încurajeze proprietarii să restaureze și să întrețină siturile de patrimoniu (adesea prin bonusuri sau prin simplificarea aprobărilor pentru restaurare cu materiale originale). În Tremezzina, de exemplu, comuna are linii directoare pentru a păstra caracterul vilelor și grădinilor. Există, de asemenea, o regulă care, în general, interzice construcțiile noi la o anumită distanță de țărmul lacului (pentru a păstra peisajul natural). Orice investitor care are în vedere dezvoltarea sau remodelarea extinsă ar trebui să consulte un geometra/arhitect din timp și să verifice planurile de zonare.

Inițiative guvernamentale și locale

Gestionarea turismului: Din punct de vedere al reglementărilor legate de imobiliare, gestionarea turismului se intersectează – unele orașe au introdus limite pentru noile dezvoltări hoteliere pentru a evita supraconstruirea, preferând calitatea în locul cantității. De asemenea, municipalitățile investesc în servicii (gunoi, siguranță) care sunt finanțate parțial prin taxe pe proprietate și taxe turistice. O administrație locală bine finanțată (Como, Bellagio etc.) tinde să mențină zona într-o stare bună, ceea ce susține indirect valorile proprietăților. În 2024, regiunea Lombardia a lansat campanii de promovare pentru “Lacul Como – Frumusețe autentică” și altele similare, ceea ce reprezintă mai degrabă o notă de marketing, dar arată interesul guvernului de a susține turismul, care la rândul său susține interesul pentru piața imobiliară.

Din punct de vedere al reglementărilor legate de imobiliare, gestionarea turismului se intersectează – unele orașe au introdus limite pentru noile dezvoltări hoteliere pentru a evita supraconstruirea, preferând calitatea în locul cantității. De asemenea, municipalitățile investesc în servicii (gunoi, siguranță) care sunt finanțate parțial prin taxe pe proprietate și taxe turistice. O administrație locală bine finanțată (Como, Bellagio etc.) tinde să mențină zona într-o stare bună, ceea ce susține indirect valorile proprietăților. În 2024, regiunea Lombardia a lansat campanii de promovare pentru “Lacul Como – Frumusețe autentică” și altele similare, ceea ce reprezintă mai degrabă o notă de marketing, dar arată interesul guvernului de a susține turismul, care la rândul său susține interesul pentru piața imobiliară. Camera de Comerț și Promovarea Investițiilor: Camera locală de Comerț (Como-Lecco) a monitorizat creșterea numărului de rezidenți străini și lucrează la inițiative pentru a face zona atractivă pentru profesioniști internaționali (de exemplu, evenimente de networking, spații de co-working). Rapoartele lor confirmă o prezență străină ridicată și subliniază necesitatea infrastructurii, la care autoritățile locale răspund investropa.com investropa.com. Acestea nu sunt legi propriu-zise, dar indică un mediu politic favorabil investițiilor imobiliare – autoritățile locale își doresc ca străini înstăriți să cumpere locuințe și să contribuie la economie și este puțin probabil să implementeze măsuri drastice care să descurajeze acest lucru.

În concluzie, mediul legal din Italia în 2025 rămâne favorabil proprietarilor de imobile de pe Lacul Como, cu câteva modificări noi: în special taxe mai mari pentru mai multe închirieri pe termen scurt și continuarea stimulentelor pentru renovări. Cumpărătorii ar trebui să respecte regulile de înregistrare a închirierilor și raportul fiscal (folosirea unui contabil local – commercialista – este recomandată), precum și să țină cont de reglementările de urbanism atunci când se fac modificări asupra proprietății. Dacă aceste cerințe sunt respectate, deținerea unei case pe Lacul Como este relativ simplă, permițând investitorilor să se bucure și eventual să profite de propria bucată de la dolce vita.

Prezentare generală a locațiilor-cheie

Lacul Como este adesea descris ca o colecție de orașe și sate fermecătoare, fiecare cu propriul său caracter și farmec. Aici vă oferim o prezentare generală a locațiilor cheie din jurul lacului – în special Bellagio, Como (orașul), Tremezzina, Menaggio și Varenna – evidențiind piețele lor imobiliare și caracteristicile unice:

Bellagio

Adesea supranumit „Perla Lacului Como”, Bellagio este situat la vârful promontoriului unde cele două brațe ale lacului se întâlnesc, oferind priveliști panoramice. Este, fără îndoială, cel mai faimos sat de pe lac, cunoscut pentru străduțele sale pietruite, hotelurile de lux și mulțimile de turiști de o zi. Imobiliarele din Bellagio se numără printre cele mai râvnite (și scumpe) de pe Lacul Como. Vilele istorice și apartamentele elegante de aici ating prețuri de top – vilele istorice de pe malul lacului pornesc de la aproximativ 5 milioane € și pot depăși 10 milioane € dacă au domenii mari we-wealth.com. Există și apartamente mai mici în centrul pitoresc al orașului care, deși mai ieftine ca sumă absolută, au totuși un cost ridicat pe metru pătrat datorită locației. Piața imobiliară din Bellagio este condusă în mare parte de cumpărători străini de case de vacanță și investitori în domeniul ospitalității. Multe clădiri au fost transformate în apartamente de vacanță de lux sau pensiuni B&B pentru a răspunde cererii turistice.

Atractivitatea Bellagio asigură un potențial puternic de închiriere – este cea mai solicitată locație pentru sejururi scurte de lux de pe lac trepievi.com trepievi.com. În sezonul de vârf, cazarea este rară, iar prețurile de închiriere sunt premium. Investitorii din Bellagio pot profita de acest lucru, dar trebuie să se confrunte și cu provocările unui mediu extrem de turistic (mulțimi și intimitate limitată). Într-adevăr, unii cumpărători ultra-bogați evită Bellagio tocmai din acest motiv, preferând locuri mai retrase investropa.com investropa.com. Totuși, prestigiul Bellagio este de neegalat; rămâne „centrul solicitărilor” pentru cumpărătorii de lux, conform Savills Italy we-wealth.com. Perspectivele viitoare pentru Bellagio par stabile – autoritățile locale au îmbunătățit infrastructura (precum debarcadere de feribot mai bune și parcări în afara centrului istoric) investropa.com, ceea ce va ajuta la gestionarea fluxului de turiști. În ansamblu, Bellagio este cea mai reprezentativă piață de lux de pe Lacul Como: frumoasă, scumpă și mereu râvnită.

Como (Orașul)

Como este cel mai mare oraș de pe lac (populație ~85.000) și acționează ca pol economic și cultural al zonei. Spre deosebire de satele turistice, Como este un oraș funcțional cu activitate pe tot parcursul anului – este cunoscut pentru patrimoniul industriei sale de mătase, piețele animate și impresionantul Duomo din centru. În ceea ce privește imobiliarele, Como oferă o gamă mai largă: de la vile opulente în zone precum Villa Olmo sau pe mal, la apartamente moderne și clădiri istorice în centrul orașului, până la locuințe mai accesibile în cartierele periferice. Prețurile din Como pentru proprietăți renovate sunt ridicate – aproximativ €6.000–€7.000 per m² în zonele centrale laprovinciadicomo.it – reflectând o cerere puternică. Totuși, sunt ceva mai mici decât în triunghiul de aur al lacului, ceea ce face din Como o opțiune „accesibilă” pentru cei care doresc să locuiască pe malul lacului, dar au nevoie de facilități urbane și poate un cost ușor mai redus decât în Bellagio sau Menaggio pentru proprietăți similare.

Orașul Como este popular printre cumpărătorii de locuințe principale (inclusiv profesioniști locali și navetiști din Milano) laprovinciadicomo.it. Este una dintre zonele preferate pentru cei care caută prima locuință în jurul lacului laprovinciadicomo.it, datorită infrastructurii sale: spitale, școli (inclusiv opțiuni de școli internaționale), centre comerciale și transport (două gări care fac legătura cu Milano în 30–40 de minute). Drept urmare, piața din Como are o stabilitate pe care orașele orientate exclusiv spre vacanțe nu o au. Există o cerere locală constantă care susține prețurile. În 2024, anumite cartiere din Como, precum Bignanico și Villa Olmo, au înregistrat prețuri de listare în jur de 4.950 €/m² investropa.com investropa.com, fiind deosebit de atractive pentru cumpărătorii internaționali care caută apartamente premium în oraș. Como atrage, de asemenea, interesul cumpărătorilor elvețieni, datorită proximității față de granița cu Elveția (Lugano este la doar ~30 km distanță).

Piața de închirieri din orașul Como include atât închirieri turistice (este poarta de intrare pentru mulți vizitatori, deși majoritatea preferă să stea la mijlocul lacului), cât și închirieri pe termen lung pentru rezidenți. Gradul de ocupare pentru închirierile pe termen scurt în Como a fost sănătos (~67% grad mediu de ocupare) și 1.324 de anunțuri active pe Airbnb în zonă la sfârșitul anului 2024 investropa.com investropa.com, indicând o prezență semnificativă a partajării locuințelor. Pentru termen lung, Como are o comunitate moderată de expatriați (unii lucrează în Elveția sau la companii locale și locuiesc în Como pentru stilul de viață). Toate acestea fac din Como o piață versatilă: poți cumpăra aici un apartament ca locuință principală, ca investiție imobiliară sau ca a doua locuință convenabilă, utilizabilă pe tot parcursul anului.

Tremezzina

În ceea ce privește perspectivele de preț, piața orașului Como a crescut cu aproximativ +6% în 2023 investropa.com și cu încă ~+1,5% până în mai 2024 investropa.com , ajungând la o medie de 2.098 €/m² (care include toate condițiile și locațiile, deci mai mică decât în zonele de top) investropa.com investropa.com . Raportul Engel & Völkers menționează că locuințele renovate din Como se situează la 6–7k €/m² și se vând rapid dacă au spații exterioare sau vedere la lac, adesea în 3–6 luni laprovinciadicomo.it laprovinciadicomo.it . Astfel, Como este o, echilibrând caracterul sezonier al lacului cu activitatea locală constantă.

Tremezzina se referă la o porțiune a malului vestic, aproximativ între Lenno și Tremezzo (și acum o municipalitate unită care include Lenno, Mezzegra, Tremezzo și Ossuccio). Această zonă, situată vizavi de Bellagio, este renumită pentru vilele sale istorice impunătoare (precum Villa Balbianello și Villa Carlotta) și priveliști spectaculoase ale apusului. Este adesea considerată parte din „zona de aur” a lacului în ceea ce privește imobiliarele. Proprietățile din Tremezzina sunt foarte căutate ca locuințe de vacanță; de fapt, Engel & Völkers identifică Tremezzina și localitățile învecinate printre cele mai râvnite de cumpărătorii de case de vacanță de pe Lacul Como laprovinciadicomo.it. Prețurile aici pentru locuințe renovate de calitate variază în jur de 6.000–8.000 € pe m², urcând spre 10.000 €/m² pentru pozițiile premium pe malul lacului laprovinciadicomo.it. Vilele mari aflate pe malul lacului în Tremezzina ating cu ușurință prețuri de câteva milioane de euro (la același nivel cu prețurile din Bellagio sau Cernobbio).

Farmecul Tremezzinei constă în combinația dintre frumusețea naturală și liniștea relativă. Deși primește mulți turiști (Villa Balbianello este un obiectiv popular, iar traseul pietonal Greenway trece prin zonă), zona este mai răspândită decât Bellagio. Aici se află multe hoteluri boutique și restaurante de lux, care sporesc stilul de viață rafinat. Piața închirierilor din Tremezzina este puternică în segmentul închirierilor de lux – așa cum se menționează și în secțiunea dedicată, această zonă este „perfectă pentru affitti di lusso (închirieri de lux)” trepievi.com trepievi.com, atrăgând călători cu dare de mână care închiriază vile întregi. Potrivit unei analize, o vilă bine mobilată din Tremezzina poate obține între 300–500 € pe noapte în sezonul de vârf și grad mare de ocupare, ceea ce o face profitabilă pentru proprietari trepievi.com trepievi.com.

Un proiect important pentru Tremezzina este Varianta Rutieră Tremezzina (ocolitoarea SS340). Drumul actual de pe malul lacului, ce traversează Tremezzo și Lenno, devine adesea aglomerat; noul tunel ocolitor are scopul de a devia traficul. După întârzieri, lucrările au fost reluate în 2024, cu finalizare estimată pentru aprilie 2028 ilgiorno.it comozero.it. Odată terminat, acest proiect ar trebui să reducă semnificativ ambuteiajele și zgomotul din centrele orașelor, ceea ce va crește probabil atractivitatea și valoarea proprietăților din Tremezzina. Chiar și pe perioada construcției există îngrijorări locale legate de gestionarea traficului, însă rezultatul final este considerat unanim un pas mare înainte la nivel de infrastructură.

Perspectivele imobiliare pentru Tremezzina sunt solide: ofertă limitată, mult prestigiu (multe dintre oferte sunt „vile de vis”), și accesibilitate în creștere. Zonele cu cea mai mare cerere din Tremezzina includ Lenno (cu golful și plaja sa), Mezzegra (puțin mai sus, cu priveliști superbe), și Tremezzo în sine (unde se află Grand Hotel Tremezzo de 5 stele). Fiind una dintre cele mai exclusiviste enclave de lux de pe Lacul Como, așteptați-vă ca prețurile să se mențină la un nivel ridicat și să crească treptat, mai ales pentru orice cu vedere directă la lac sau acces facil la lac.

Menaggio

Situat pe malul vestic, puțin la nord de Tremezzina, Menaggio este un alt oraș-cheie, ancorând partea vestică a zonei centrale a lacului. Se află față în față cu Varenna și Bellagio peste apă, formând celebrul „triunghi turistic”. Menaggio este cunoscut pentru promenada atractivă de pe malul lacului, un Lido public mare (piscină/plajă), un club de golf în apropiere și un centru orășenesc plăcut, animat, dar mai puțin abrupt decât cel din Bellagio. Imobiliarele din Menaggio sunt extrem de apreciate datorită poziției centrale și facilităților. Este puțin mai populat și mai practic decât satele mici, ceea ce îl face atractiv pentru rezidenți parțiali și pensionari, precum și pentru turiști. Prețurile pentru apartamente sau case renovate în Menaggio sunt în general la nivel superior: similar cu Tremezzina, în jur de €6.000–€8.000 per m² în oraș, cu proprietăți pe malul lacului sau cu vedere la prețuri și mai mari. Menaggio a înregistrat dezvoltări de apartamente de lux noi în ultimii ani, acestea vânzându-se de obicei imediat cumpărătorilor străini care caută confort modern într-o locație de top.

Menaggio este evidențiat printre “cele mai apreciate” locații pentru poziția sa strategică și atmosfera animată trepievi.com trepievi.com. Oferă servicii pe tot parcursul anului (magazine, restaurante, spital), ceea ce îl face viabil și pentru traiul permanent. Mulți cumpărători britanici și francezi au preferat istoric Menaggio (există chiar și o bibliotecă englezească și o comunitate de expați). Portul de feriboturi din Menaggio îl leagă de Bellagio și Varenna, un mare avantaj – poți explora sau lua masa ușor peste lac, iar conexiunea feroviară din Varenna spre Milano este la o scurtă plimbare cu barca. Această conectivitate adaugă valoare proprietăților din Menaggio.

Randamentele din închirieri în Menaggio sunt puternice. Este una dintre cele mai bune locații pentru închirieri pe termen scurt, cu cerere ridicată vara din partea familiilor și grupurilor. De exemplu, un apartament în Menaggio se poate închiria cu ușurință la €200+ pe noapte în lunile de vară. Conform datelor Tre Pievi, gradul de ocupare și randamentele în Menaggio rivalizează cu cele din Bellagio, deoarece mulți turiști aleg să se cazeze aici pentru comoditate și apoi iau feribotul spre Bellagio pentru excursii de o zi trepievi.com trepievi.com.

Viitorul Menaggio pare pozitiv: beneficiază de aceeași șosea de centură care va afecta Tremezzina (capătul de nord al tunelului planificat este lângă Menaggio), ceea ce va ajuta traficul când va fi finalizată. Există proiecte locale de reamenajare a zonei de pe malul lacului și posibil de pietonalizare a unei părți mai mari din centru pentru a spori atractivitatea stilului de viață (unele inițiative au fost discutate de consiliu). Cu amestecul său de vitalitate și farmec pitoresc, Menaggio va rămâne probabil un punct fierbinte. Pentru investitori, Menaggio oferă ceva mai multă “lichiditate” decât satele mici – există de obicei câteva oferte disponibile și interesul cumpărătorilor este constant. Găsește o balanță între oraș pur turistic și centru local, făcând ca piața sa să fie dinamică și rezistentă.

Varenna

Pe partea opusă a lacului față de Menaggio se află Varenna, o bijuterie a țărmului estic. Varenna este mai mică decât Menaggio sau Bellagio, dar extrem de pitorească – se agață de versantul muntelui cu case colorate și are un farmec romantic, liniștit. Este preferată de călători pentru peisajele sale superbe (mai ales la apus) și o ambianță mai tihnită. Varenna este și un nod de transport pe partea estică: are o gară (către Milano via Lecco) și este punctul de sosire pentru feriboturile auto din Menaggio și Bellagio, oferindu-i o conectivitate excelentă.

Proprietățile din Varenna au fost istoric ceva mai ieftine decât cele echivalente de pe malul vestic, dar diferența se închide treptat. Odată cu creșterea atenției internaționale asupra malului estic, prețurile din Varenna au crescut. Un apartament renovat cu vedere la lac în Varenna poate ajunge la €5.000–€7.000 pe m², ceea ce reprezintă segmentul superior al intervalului anterior „Lecco side 4k–6k”, deoarece Varenna este premium pe acea parte. Totuși, poți găsi mai multe oferte în Varenna decât în Bellagio pentru un farmec similar. Vilele din jurul Varenei (dacă apar la vânzare) atrag, de asemenea, prețuri ridicate; de exemplu, Villa Monastero (o vilă-muzeu) și Villa Cipressi (un hotel) exemplifică proprietățile grandioase din zonă – deși nu sunt pe piață, subliniază calitatea fondului imobiliar din Varenna.

Un factor unic pentru Varenna este cultura și evenimentele sale. După cum am menționat, găzduiește părți din Festivalul Lago di Como și alte evenimente culturale, sporindu-i profilul. În ultimii ani, Varenna a înregistrat o creștere a turismului cultural, contribuind la o creștere de ~25% a numărului de vizitatori comparativ cu nivelurile de dinainte de 2019 investropa.com investropa.com. Aceasta a avut un efect de domino asupra pieței imobiliare: o cerere mai mare pentru cazare (astfel investitorii cumpără pensiuni sau case de vacanță) și o creștere generală a valorii proprietăților pe măsură ce orașul devine tot mai cunoscut investropa.com investropa.com. Gradul ridicat de ocupare al hotelurilor și caselor de vacanță în perioada evenimentelor arată atractivitatea tot mai mare a Varenei investropa.com.

La capitolul închirieri, Varenna este extrem de căutată de cupluri și de cei care doresc o ședere romantică sau liniștită. Gradul de ocupare al închirierilor pe termen scurt este mare, iar tarifele pe noapte sunt ridicate în sezonul de vârf (nu foarte departe de tarifele din Bellagio pentru apartamente comparabile). Totuși, oferta de închirieri în Varenna este destul de limitată (fiind un loc mic), ceea ce menține gradul de ocupare foarte sănătos.

Dezvoltări ale infrastructurii care influențează piața imobiliară

Varianta Tremezzina (SS340 “Regina”): Acesta este proiectul principal – o nouă șosea de centură ce include tuneluri și viaducte pentru a devia traficul de pe drumul îngust de pe malul vestic al lacului. Proiectul începe aproximativ din Colonno până la Griante (lângă Menaggio), cu aproximativ 9,8 km de drum nou, și are ca scop rezolvarea blocajului notoriu din Sala Comacina, Ossuccio, Lenno și Tremezzo. Construcția a început la finalul anului 2020, dar a întâmpinat întârzieri; începând cu aprilie 2024 lucrările au fost reluate, cu o dată estimată de finalizare în aprilie 2028 ilgiorno.it comozero.it. Odată finalizat, acest proiect va fi cu adevărat transformator: traficul greu de tranzit (camioane etc.) va circula prin tuneluri în loc să traverseze încet centrele satelor. Pentru imobiliare, aceasta înseamnă localități de pe malul lacului mai liniștite și mai prietenoase cu pietonii pe acest sector, ceea ce le va face și mai atractive pentru rezidenți și turiști. Proprietățile din Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Tremezzo și Griante vor beneficia de o accesibilitate îmbunătățită (drum mai scurt din Como) și un mediu local mai bun (mai puțină poluare și zgomot). În anticipare, unii analiști menționează deja lucrările de infrastructură în curs ca un factor care crește interesul pentru malurile nordice și estice investropa.com investropa.com (deși varianta este pe vest, ea ajută indirect și estul printr-o mai bună distribuție a traficului).

Acesta este proiectul principal – o nouă șosea de centură ce include tuneluri și viaducte pentru a devia traficul de pe drumul îngust de pe malul vestic al lacului. Proiectul începe aproximativ din Colonno până la Griante (lângă Menaggio), cu aproximativ 9,8 km de drum nou, și are ca scop rezolvarea blocajului notoriu din Sala Comacina, Ossuccio, Lenno și Tremezzo. Construcția a început la finalul anului 2020, dar a întâmpinat întârzieri; începând cu aprilie 2024 lucrările au fost reluate, cu o ilgiorno.it comozero.it. Odată finalizat, acest proiect va fi cu adevărat transformator: traficul greu de tranzit (camioane etc.) va circula prin tuneluri în loc să traverseze încet centrele satelor. Pentru imobiliare, aceasta înseamnă pe acest sector, ceea ce le va face și mai atractive pentru rezidenți și turiști. Proprietățile din Colonno, Sala Comacina, Ossuccio, Lenno, Tremezzo și Griante vor beneficia de o accesibilitate îmbunătățită (drum mai scurt din Como) și un mediu local mai bun (mai puțină poluare și zgomot). În anticipare, unii analiști menționează deja lucrările de infrastructură în curs ca un factor care crește interesul pentru malurile nordice și estice investropa.com investropa.com (deși varianta este pe vest, ea ajută indirect și estul printr-o mai bună distribuție a traficului). Modernizări de drumuri și tuneluri în alte zone: Pe lângă marile proiecte de ocolire, sunt în desfășurare și îmbunătățiri rutiere mai mici. Pe partea de est, spre Lecco, drumurile SP72 și SS36 au fost modernizate și întreținute mai bine, ceea ce face ca drumul de la Lecco până la Varenna și Colico să fie mai ușor. A existat o închidere temporară a trenului de pe ruta Lecco-Colico de-a lungul lacului pentru lucrări de întreținere în 2024, ceea ce a provocat ceva disconfort ilgiorno.it ilgiorno.it, dar subliniază că infrastructura este întreținută. Există, de asemenea, discuții despre noi tuneluri pentru a ocoli unele porțiuni de pe brațul estic al lacului (în special în zona Mandello del Lario), dar momentan nu există nimic concret. Deocamdată, principalul impact este varianta de pe malul vestic.

Pe lângă marile proiecte de ocolire, sunt în desfășurare și îmbunătățiri rutiere mai mici. Pe partea de est, spre Lecco, drumurile au fost modernizate și întreținute mai bine, ceea ce face ca drumul de la Lecco până la Varenna și Colico să fie mai ușor. A existat o închidere temporară a trenului de pe ruta Lecco-Colico de-a lungul lacului pentru lucrări de întreținere în 2024, ceea ce a provocat ceva disconfort ilgiorno.it ilgiorno.it, dar subliniază că infrastructura este întreținută. Există, de asemenea, discuții despre noi tuneluri pentru a ocoli unele porțiuni de pe brațul estic al lacului (în special în zona Mandello del Lario), dar momentan nu există nimic concret. Deocamdată, principalul impact este varianta de pe malul vestic. Îmbunătățiri ale transportului public: Serviciile publice de feribot pe Lacul Como au primit investiții. Navigazione Lago di Como a introdus câteva noi feriboturi rapide și a îmbunătățit orarele în ultimii ani pentru a conecta mai bine orașele din zona centrală a lacului și pentru a oferi curse mai frecvente iarna. A fost lansat un feribot modern hibrid (electric-diesel), demonstrând un angajament față de eficiență și sustenabilitate. O conectivitate mai bună a feriboturilor poate crește atractivitatea imobiliară prin reducerea nevoii de a avea mașină. De exemplu, dacă Varenna și Bellagio au legături cu feribotul până seara târziu, cineva poate locui confortabil într-un oraș și lua masa în celălalt, etc. S-a discutat și despre un feribot rapid direct de la orașul Como la Bellagio , care, dacă s-ar realiza, ar conecta partea de jos a lacului cu zona centrală mult mai direct, beneficiind semnificativ navetiștii sau turiștii care călătoresc de-a lungul lacului (în prezent această călătorie cu vaporul lent poate dura peste 2 ore).

Serviciile publice de feribot pe Lacul Como au primit investiții. Navigazione Lago di Como a introdus câteva și a îmbunătățit orarele în ultimii ani pentru a conecta mai bine orașele din zona centrală a lacului și pentru a oferi curse mai frecvente iarna. A fost lansat un feribot modern hibrid (electric-diesel), demonstrând un angajament față de eficiență și sustenabilitate. O conectivitate mai bună a feriboturilor poate crește atractivitatea imobiliară prin reducerea nevoii de a avea mașină. De exemplu, dacă Varenna și Bellagio au legături cu feribotul până seara târziu, cineva poate locui confortabil într-un oraș și lua masa în celălalt, etc. S-a discutat și despre un , care, dacă s-ar realiza, ar conecta partea de jos a lacului cu zona centrală mult mai direct, beneficiind semnificativ navetiștii sau turiștii care călătoresc de-a lungul lacului (în prezent această călătorie cu vaporul lent poate dura peste 2 ore). Conexiuni feroviare: Orașul Como este bine conectat prin cale ferată (două linii către Milano: una către Milano Centrale via Monza și una către Milano Cadorna via Saronno). Acestea au servicii frecvente, iar îmbunătățiri precum trenuri noi sunt în curs de desfășurare, dar nu există linii noi. Pe partea de est, linia Lecco–Colico deservește țărmul estic până la Varenna și mai departe până la Colico. În ceea ce privește dezvoltările noi: există o propunere (încă neaprobată) de a crea o legătură feroviară sau un funicular de la Menaggio la Lugano (Elveția) pentru a reînvia o conexiune istorică – momentan aceasta este speculativă. Totuși, important de menționat este că modernizările rețelei feroviare europene înseamnă că legăturile cu Elveția (tunelul Gotthard etc.) îmbunătățesc călătoriile transfrontaliere; Como beneficiază indirect, deoarece călătoria de la Zurich sau Frankfurt la Milano (prin trenurile elvețiene) este mai rapidă, făcând posibil ca turiștii străini să ajungă la Como mai ușor cu trenul. Deși nu este un proiect direct al Lacului Como, acesta îmbunătățește accesibilitatea pentru anumite categorii de turiști.

Orașul Como este bine conectat prin cale ferată (două linii către Milano: una către Milano Centrale via Monza și una către Milano Cadorna via Saronno). Acestea au servicii frecvente, iar îmbunătățiri precum trenuri noi sunt în curs de desfășurare, dar nu există linii noi. Pe partea de est, linia Lecco–Colico deservește țărmul estic până la Varenna și mai departe până la Colico. În ceea ce privește dezvoltările noi: există o propunere (încă neaprobată) de a crea o (Elveția) pentru a reînvia o conexiune istorică – momentan aceasta este speculativă. Totuși, important de menționat este că înseamnă că legăturile cu Elveția (tunelul Gotthard etc.) îmbunătățesc călătoriile transfrontaliere; Como beneficiază indirect, deoarece călătoria de la Zurich sau Frankfurt la Milano (prin trenurile elvețiene) este mai rapidă, făcând posibil ca turiștii străini să ajungă la Como mai ușor cu trenul. Deși nu este un proiect direct al Lacului Como, acesta îmbunătățește accesibilitatea pentru anumite categorii de turiști. Transport aerian: Lacul Como nu are propriul aeroport, dar este la distanță accesibilă de aeroporturile din Milano – Malpensa (~1 oră și 15 minute cu mașina de Como), Linate (~1 oră) și Bergamo (~1 oră și 20 de minute). Un aspect interesant: aeroportul Malpensa și-a extins rețeaua de zboruri; conform datelor recente, peste 75 de companii aeriene operează din Malpensa , conectând la numeroase destinații globale investropa.com. Creșterea numărului de zboruri directe (de exemplu, noi rute către America de Nord și Orientul Mijlociu) înseamnă că cumpărătorii și vizitatorii internaționali pot ajunge la Lacul Como mai ușor (adesea cu un singur zbor și un drum scurt cu mașina). Malpensa este, de asemenea, conectat prin tren la Milano și apoi la Como printr-un schimb. În plus, Aeroportul Lugano din Elveția este la aproximativ 30 km de Como (deși opțiunile sale de zbor comercial au fost limitate recent). În orice caz, tendința generală este de îmbunătățire a conectivității internaționale, ceea ce susține piața globală a locuințelor de vacanță din Como.

Lacul Como nu are propriul aeroport, dar este la distanță accesibilă de – Malpensa (~1 oră și 15 minute cu mașina de Como), Linate (~1 oră) și Bergamo (~1 oră și 20 de minute). Un aspect interesant: aeroportul Malpensa și-a extins rețeaua de zboruri; conform datelor recente, , conectând la numeroase destinații globale investropa.com. Creșterea numărului de zboruri directe (de exemplu, noi rute către America de Nord și Orientul Mijlociu) înseamnă că cumpărătorii și vizitatorii internaționali pot ajunge la Lacul Como mai ușor (adesea cu un singur zbor și un drum scurt cu mașina). Malpensa este, de asemenea, conectat prin tren la Milano și apoi la Como printr-un schimb. În plus, Aeroportul Lugano din Elveția este la aproximativ 30 km de Como (deși opțiunile sale de zbor comercial au fost limitate recent). În orice caz, tendința generală este de îmbunătățire a conectivității internaționale, ceea ce susține din Como. Utilități și Internet: Deși nu sunt la fel de spectaculoase, îmbunătățirile aduse utilităților pot influența atractivitatea imobiliarelor, mai ales pentru lucrătorii la distanță sau expatriați. În ultimii ani, internetul prin fibră optică a fost extins în multe orașe din zona Lacului Como. Până în 2025, majoritatea orașelor centrale și chiar multe dintre cele mai mici vor avea acces la internet de mare viteză (FTTC sau FTTH), permițând celor care doresc să lucreze de acasă, de pe malul lacului, să o facă. Aceasta face parte din inițiativa națională de broadband a Italiei și permite zonei Lago di Como să se promoveze ca un centru viabil pentru „smart working” (lucru inteligent, fapt subliniat de unele agenții locale trepievi.com trepievi.com). Internetul și telecomunicațiile fiabile fac proprietățile mai atractive pentru cumpărătorii tineri sau oricine are nevoie de conectivitate.

Deși nu sunt la fel de spectaculoase, îmbunătățirile aduse utilităților pot influența atractivitatea imobiliarelor, mai ales pentru lucrătorii la distanță sau expatriați. În ultimii ani, internetul prin fibră optică a fost extins în multe orașe din zona Lacului Como. Până în 2025, (FTTC sau FTTH), permițând celor care doresc să lucreze de acasă, de pe malul lacului, să o facă. Aceasta face parte din inițiativa națională de broadband a Italiei și permite zonei Lago di Como să se promoveze ca un centru viabil pentru „smart working” (lucru inteligent, fapt subliniat de unele agenții locale trepievi.com trepievi.com). Internetul și telecomunicațiile fiabile fac proprietățile mai atractive pentru cumpărătorii tineri sau oricine are nevoie de conectivitate. Îmbunătățiri Urbane: Mai multe orașe au inițiat proiecte locale de infrastructură și înfrumusețare: Bellagio : Modernizarea zonei de pe malul lacului, o mai bună gestionare a traficului (parcări în afara centrului pentru a reduce congestionarea pe străzile înguste) și, posibil, o nouă zonă pietonală pe malul lacului. Varenna : După cum am menționat, regenerare urbană cu îmbunătățirea transportului public și a infrastructurii a fost remarcată investropa.com – aceasta include reamenajarea zonei de debarcader, adăugarea unui lift de la nivelul gării până la feribot (pentru a facilita mobilitatea) și îmbunătățirea iluminatului și a indicatoarelor din oraș. Orașul Como : A finalizat renovarea promenadei de pe malul lacului (pavaj nou, amenajare peisagistică) și plănuiește un nou muzeu/acvariu pe malul lacului care ar putea deveni o nouă atracție. De asemenea, există un proiect în curs pentru o nouă pasarelă pietonală care să conecteze două zone ale promenadei. Chiar dacă aceste îmbunătățiri sunt mai degrabă estetice, ele măresc calitatea vieții și experiența turistică, sprijinind indirect valorile imobiliare.

Mai multe orașe au inițiat proiecte locale de infrastructură și înfrumusețare: Inițiative de Sustenabilitate: Lago di Como face parte dintr-o Rezervație a Biosferei UNESCO (“Triunghiul Menaggio, Bellagio, Varenna” se află într-o arie alpină mai largă). Există inițiative pentru mobilitate durabilă – de exemplu, tot mai multe stații de încărcare pentru vehicule electrice sunt instalate în orașe și este promovată utilizarea bărcilor electrice. Prezența acestora ar putea deveni un argument de vânzare pentru cumpărătorii preocupați de mediu. De asemenea, programele de gestionare a deșeurilor și calitatea apei asigură că lacul rămâne curat (lacului îi este, în general, menținută o calitate bună a apei pentru înot vara). Toate aceste eforturi de infrastructură ecologică ajută la păstrarea atractivității naturale care stă la baza valorii imobiliare a Lacului Como.

Unul dintre provocările din Varenna este terenul – proprietățile implică adesea multe scări sau acces abrupt. Totuși, acesta face parte din farmecul său.aflate în desfășurare (sau finalizate recent) în Varenna includ îmbunătățirea traseelor pietonale, a parcărilor și, posibil, un lift din zona de parcare spre oraș pentru a facilita mobilitatea investropa.com . Aceste îmbunătățiri vor face satul mai accesibil și pot crește valoarea proprietăților prin sporirea calității vieții. În concluzie,. Este mai liniștit decât orașele mai aglomerate de pe malul vestic, ceea ce atrage din ce în ce mai mulți cumpărători în căutare de pace investropa.com investropa.com . Pe măsură ce steaua malului estic continuă să crească, Varenna are de câștigat. Investitorii ar putea găsi aici randamente inițiale sau prețuri de achiziție ușor mai avantajoase, beneficiind de valul de dezvoltare a malului estic. Iar pentru cei care caută un stil de viață aparte, Varenna oferă peisaje de carte poștală și legături convenabile (unul dintre puținele locuri unde poți avea un tren direct spre Milano, locuind într-un sat mic de pe malul lacului). (Alte locații notabile de pe Lacul Como includ Cernobbio (vile luxoase și apropiere de orașul Como), Laglio (făcut celebru de rezidenți celebri, foarte exclusivist), Lenno (în Tremezzina, cu un golf superb) și orașele nordice precum Colico și Domaso (mai relaxate, axate pe sporturi și natură). Deși nu sunt detaliate aici, fiecare are nuanțele proprii de piață. În general,lângă orașul Como și zonelesunt cele mai scumpe, iar cu cât mergeți mai spre nord sau în sate mici de pe malul estic, cu atât puteți găsi mai multă valoare.)Infrastructura și accesibilitatea sunt esențiale într-o regiune precum Lacul Como, unde geografia poate atât să încânte, cât și să împiedice deplasarea. Câteva dezvoltări în curs sau recente sunt pe cale să influențeze piața imobiliară prin îmbunătățirea conectivității, reducerea aglomerației și sporirea atractivității generale a diverselor zone:

În concluzie, dezvoltările infrastructurale din și din jurul Lacului Como îmbunătățesc conectivitatea și calitatea vieții. Proiectul emblematic de drum Tremezzina va stimula semnificativ anumite localități (și, poate, valorile proprietăților pe măsură ce finalizarea se apropie). Legăturile de transport mai bune – fie ele feriboturi mai rapide sau mai multe zboruri – integrează Lacul Como mai mult în rețelele globale și regionale, ceea ce este esențial pentru o piață internațională de locuințe de vacanță. Pentru proprietari și investitori, aceste îmbunătățiri înseamnă că „stilul de viață Lacul Como” devine din ce în ce mai convenabil: sosiri mai ușoare, mai puțin zgomot de trafic și facilități mai moderne, toate acestea lărgind piața (atrăgând persoane care poate anterior erau descurajate de izolare sau aglomerație). Zone considerate odinioară mai greu accesibile (precum partea superioară a lacului sau malul estic) devin acum tot mai populare datorită acestor schimbări. Infrastructura poate nu e la fel de romantică precum un apus pe malul lacului, dar joacă un rol important în povestea imobiliară a Lacului Como în viitor.

