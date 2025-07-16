Берлинский рынок недвижимости 2025: тенденции, анализ и перспективы

Краткое содержание

Рост арендной платы и застой в предложении: Рынок аренды жилья в Берлине остается чрезвычайно напряжённым в 2025 году: запрашиваемая арендная плата выросла примерно на 12% за последний год и составила в среднем 15,8 € за квадратный метр cbre.de. Уровень вакантности ниже 1% reuters.com, что подчеркивает серьезный дефицит жилья: спрос значительно превышает предложение.

Рынок аренды жилья в Берлине остается чрезвычайно напряжённым в 2025 году: запрашиваемая арендная плата выросла примерно на 12% за последний год и составила в среднем 15,8 € за квадратный метр cbre.de. Уровень вакантности ниже 1% reuters.com, что подчеркивает серьезный дефицит жилья: спрос значительно превышает предложение. Цены на жильё и корректировка рынка: После легкой корректировки цен в 2023-2024 годах из-за повышения процентных ставок цены на покупку жилья стабилизировались и даже начали умеренно расти в 2025 году investropa.com. Цены на существующие квартиры выросли примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, хотя все еще ниже пиковых значений 2022 года investropa.com investropa.com. Типичная квартира площадью 70 м² сейчас стоит в среднем около 373 000 € guthmann.estate.

После легкой корректировки цен в 2023-2024 годах из-за повышения процентных ставок цены на покупку жилья стабилизировались и даже начали умеренно расти в 2025 году investropa.com. Цены на существующие квартиры выросли примерно на 2% по сравнению с прошлым годом, хотя все еще ниже пиковых значений 2022 года investropa.com investropa.com. Типичная квартира площадью 70 м² сейчас стоит в среднем около 373 000 € guthmann.estate. Государственное вмешательство: Органы власти принимают меры по преодолению жилищного кризиса. Сенат Берлина принял «Закон об ускорении строительства» в конце 2024 года для упрощения планирования и разрешительной системы с целью ускорения жилищного строительства berlin.de berlin.de. Федеральный контроль арендной платы Mietpreisbremse продлён до 2029 года, ограничивая рост арендных ставок по новым договорам 10% сверх местных средних значений в районах с высоким спросом ainvest.com. Также введён национальный пакет поддержки строительства объёмом 45 млрд € (с налоговыми льготами) reuters.com reuters.com.

Органы власти принимают меры по преодолению жилищного кризиса. Сенат Берлина принял «Закон об ускорении строительства» в конце 2024 года для упрощения планирования и разрешительной системы с целью ускорения жилищного строительства berlin.de berlin.de. Федеральный контроль арендной платы продлён до 2029 года, ограничивая рост арендных ставок по новым договорам 10% сверх местных средних значений в районах с высоким спросом ainvest.com. Также введён национальный пакет поддержки строительства объёмом 45 млрд € (с налоговыми льготами) reuters.com reuters.com. Горячие районы: Центральные районы, такие как Mitte , Kreuzberg и Friedrichshain , продолжают удерживать высокие цены и сильный спрос, как со стороны местных покупателей, так и иностранных инвесторов investropa.com investropa.com. В то же время, окраины предлагают более доступное жилье, однако темпы роста цен там медленнее. Ведутся ключевые проекты по обновлению районов (например, в Тегеле и Зименштадте) для создания новых жилых центров на окраинах.

Центральные районы, такие как , и , продолжают удерживать высокие цены и сильный спрос, как со стороны местных покупателей, так и иностранных инвесторов investropa.com investropa.com. В то же время, окраины предлагают более доступное жилье, однако темпы роста цен там медленнее. Ведутся ключевые проекты по обновлению районов (например, в Тегеле и Зименштадте) для создания новых жилых центров на окраинах. Прогноз рынка: Прогноз по недвижимости Берлина осторожно оптимистичен. Стабильный рост населения и хроническая нехватка жилья, как ожидается, будут поддерживать давление на рост арендной платы и цен investropa.com investropa.com. Согласно прогнозам, ожидается умеренный ежегодный рост цен (~3%–4% в год до 2026 года) при отсутствии крупных экономических потрясений investropa.com investropa.com. Однако высокие строительные издержки, рост ставок по финансированию и неопределенность в политике создают постоянные трудности, сдерживая темпы нового строительства.

Текущий обзор рынка (2025)

Жилая недвижимость

Берлинский рынок жилой недвижимости в 2025 году характеризуется. Численность населения города продолжает расти (сейчас более 3,57 миллиона жителей investropa.com ), но новое жилищное строительство не успевает за этим ростом. В 2023 году было построено всего около 16 000 новых квартир при оценочной потребности в 20 000–23 000 единиц в год investropa.com investropa.com . Этот дисбаланс привел к тому, чтоснизился до крайне низких значений (около 0,9%–2% в зависимости от метода расчета), что по сути означает полную заполняемость в большинстве сегментов рынка investropa.com

Цены на жилье: После десятилетия стремительного роста, цены на недвижимость в Берлине в 2023 году немного снизились из-за резкого увеличения процентных ставок. К началу 2025 года цены в основном стабилизировались и даже начали снова расти. По данным оценочного комитета Берлина, средние цены сделок на существующие квартиры выросли примерно на 2,4% в первом квартале 2025 года по сравнению с прошлым годом guthmann.estate guthmann.estate. Типичная квартира на вторичном рынке (~70 м²) стоит около 373 000 евро, что составляет примерно 5300 евро за квадратный метр guthmann.estate. Это по-прежнему ниже пика 2022 года (цены всё еще на 8–9% ниже максимальных значений 2022 года в среднем investropa.com investropa.com), но данные показывают, что рынок достиг дна в конце 2023 года и сейчас находится на фазе умеренного восстановления. Кондоминиумы в новостройках испытали большее давление – из-за высоких затрат на строительство и осторожности покупателей цены на новые объекты стагнируют или немного снизились (–1% до –4% в 2024 году) berlinhyp.de cbre.de. Многие застройщики замедлили запуск проектов, что привело к продаже менее 300 квартир в новостройках в первом квартале 2025 года guthmann.estate guthmann.estate.

Рынок аренды: Сегмент аренды крайне напряжён и дорог. Средняя запрашиваемая арендная плата в Берлине выросла на 12,0% в 2024 году и достигла примерно 15,79 евро за м² в месяц (аренда «холодной» квартиры) cbre.de. Это делает Берлин самым быстрорастущим рынком аренды среди крупных городов Германии по темпам роста арендных ставок cbre.de. В абсолютном выражении, новые объявления о сдаче жилья в аренду в Берлине теперь на третьем месте по цене в Германии (после Мюнхена и Франкфурта) berlinhyp.de. Для сравнения, центральные районы вроде Митте обычно имеют запрашиваемую аренду в диапазоне 18–23 €/м², тогда как традиционно более дешёвые внешние районы, такие как Марцан-Хеллерсдорф, — около 8–9 €/м² investropa.com investropa.com. Разрыв между новыми и существующими арендными ставками резко увеличился – давно проживающие арендаторы по регулируемым договорам платят в среднем значительно меньше 9 евро (а в муниципальном жилье – меньше 7,5 евро), тогда как новые договоры аренды в среднем составляют около 16 евро cbre.de. Эта двухуровневая система означает, что для приезжающих и переселяющихся жителей вопрос доступности жилья стоит очень остро. Действительно, запрашиваемая арендная плата за доступные квартиры часто бывает в два-три раза выше, чем платят долгосрочные жильцы за аналогичные объекты reuters.com. Такие различия приводят к низкой мобильности, так как текущие арендаторы не хотят съезжать и терять свои выгодные условия cbre.de.

Динамика спроса и предложения: Дефицит жилья в Берлине — ключевая проблема, определяющая рыночные тенденции. Рост населения (вызванный как внутренней миграцией, так и международными притоками) остается стабильным — доля иностранных жителей в Берлине почти удвоилась с 2011 по 2023 год (сейчас ~24% населения) reuters.com, и недавние волны прибывших (например, беженцы из Украины в 2022 году) еще больше увеличили спрос. Однако предложение нового жилья осталось недостаточным. В 2023 году было сдано всего ~16 тыс. квартир, что значительно ниже необходимого ежегодного уровня ~20 тыс. и более investropa.com investropa.com. Выдача разрешений на строительство и запуск новых проектов замедлились, поскольку девелоперы столкнулись с ростом стоимости финансирования и строительных работ. Портфель будущего жилья насчитывает около 43 500 квартир на стадии планирования или строительства на 2024 год cbre.de cbre.de — это положительный прирост по сравнению с предыдущими годами, но многие проекты задерживаются. В результате конкуренция за существующие квартиры чрезвычайно высока: на просмотры обычно приходит несколько десятков претендентов, а объявления «ищу жилье» от отчаявшихся арендаторов стали обычным явлением на улицах Берлина reuters.com. Жилищный кризис настолько серьезен, что компании сообщают о трудностях с привлечением специалистов в Берлин из-за нехватки доступного жилья для новых сотрудников berlinhyp.de berlinhyp.de.

Коммерческая недвижимость

В то время как рынок жилой недвижимости характеризуется недостатком предложения, коммерческая недвижимость в Берлине в 2025 году демонстрирует более смешанную картину.

Офисный рынок: Офисный сектор Берлина адаптируется к меняющемуся спросу и значительному новому предложению. После многих лет бурного роста (становление Берлина технологическим и стартап-центром привело к снижению вакантности офисов до рекордно низких 2–3% в конце 2010-х), рынок ослабел. Уровень вакантности офисов вырос примерно до 7,0% по состоянию на 1 квартал 2025 года cbre.de — примерно вдвое больше, чем два года назад, и вернулся к уровням десятилетней давности. Такое увеличение частично связано с волной ввода новых офисных площадей: только в 2025 году на рынок выйдет более 580 000 м² офисных помещений, и по данным на 1 квартал только около 41% этой будущей площади уже было предварительно сдано cbre.de cbre.de. Многие новые здания сдаются с существенными вакантными площадями, особенно те, что расположены на периферии или имеют низкое качество отделки cbre.de cbre.de.

Спрос на офисные помещения сдерживается экономическими трудностями (ВВП Германии стагнирует в 2025 году) и структурными изменениями, такими как удалённая/гибридная работа. Аренда офисных площадей в Берлине за 1 квартал 2025 года составила ~113 600 м², что на ~25% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, и является самым слабым первым кварталом с 2013 года cbre.de. Примечательно, что в начале 2025 года не было заключено ни одного очень крупного контракта (>2 500 м²) — спрос сместился в сторону мелких сделок (средний размер сделки ~550 м² против ~1 000 м² до пандемии), так как компании остаются осторожными cbre.de. Технологический сектор по-прежнему остается основным драйвером аренды (15% аренды в 1 квартале) — за ним следуют профессиональные услуги cbre.de.

Арендная плата и инвестиции в офисы: Несмотря на высокий уровень вакантности, арендные ставки за первоклассные офисы остаются стабильными на уровне около €44,50/м² в месяц за современные помещения в центральном деловом районе cbre.de. Владельцы высококлассных, хорошо расположенных офисов удерживают ставки аренды (и даже достигают ~1% годового роста в сегменте премиальных офисов). В то же время, на вторичных локациях и в старых офисах ситуация хуже – средняя эффективная арендная ставка снизилась примерно на 3% в годовом исчислении cbre.de, и арендодатели все чаще предлагают скидки или иные стимулы для менее привлекательных помещений. Инвесторы также скорректировали оценку офисных активов: доходность по премиальным офисам выросла примерно до 4,8% в начале 2025 года (по сравнению с диапазоном 3–3,5% несколько лет назад), что отражает повышение процентных ставок и риск-премий cbre.de. Инвестиционная активность на коммерческом рынке недвижимости Берлина существенно снизилась в 2023–2024 годах на фоне общего спада в Германии – особенно сократились вложения иностранных инвесторов: их доля среди покупателей коммерческой недвижимости составила лишь около 35% в начале 2024 года (самый низкий показатель за десятилетие) reuters.com reuters.com. В перспективе прогноз по офисному сегменту осторожно стабильный: вакантность может немного вырасти в 2025 году по мере завершения текущей строительной волны, однако снижение темпов ввода после 2025 года и ожидаемое восстановление экономики должны помочь сбалансировать рынок в последующие годы cbre.de cbre.de.

Другие коммерческие сектора: Рынок розничной недвижимости в Берлине остаётся устойчивым в центральных районах благодаря большому количеству потребителей и туризму (Берлин по-прежнему является одним из ведущих туристических направлений Европы). Основные торговые улицы (например, Курфюрстендамм, Таунцинштрассе) продолжают привлекать высокий пешеходный трафик и спрос со стороны арендаторов, хотя вторичные торговые объекты и торговые центры сталкиваются с большими трудностями из-за электронной коммерции и меняющихся привычек потребителей. Промышленные и логистические объекты вокруг Берлина пользуются высоким спросом благодаря росту города как центра электронной коммерции и дистрибуции; вакантность современных логистических площадей низкая, а новое строительство распространяется на Бранденбург (прилегающую федеральную землю) в поисках новых земель. Сектор отелей, сильно пострадавший в 2020–2021 годах, восстановился: загрузка и цены на номера растут по мере возвращения путешествий. В целом, коммерческий рынок недвижимости Берлина в 2025 году характеризуется избирательной устойчивостью — первоклассные объекты в хороших локациях показывают высокие результаты, тогда как устаревшие и периферийные объекты испытывают меньший спрос. Соответственно, инвесторы делают ставку на качество: ремонты офисов в соответствии с ESG-стандартами, объекты логистики последней мили, а также выгодно расположенные жилые или многофункциональные комплексы остаются привлекательными даже на фоне высоких процентных ставок.

Анализ районов

Берлин — это город разнообразных районов (Kieze), каждый из которых характеризуется своими особенностями на рынке недвижимости. Ниже приведены ключевые тенденции в пяти известных округах: Mitte, Kreuzberg, Charlottenburg, Neukölln и Friedrichshain. Эти районы представляют собой срез рынка недвижимости Берлина — от исторического центра до джентрифицирующихся кварталов. В таблице приводится краткий обзор средних цен и арендных ставок в этих районах, а далее следует более подробный комментарий:

Район Средняя цена квартиры (€/м²) Типичная запрашиваемая аренда (€/м²) Митте ~€6,930/м² (медиана) guthmann.estate €18–23/м² (центральная премиум) investropa.com Кройцберг ~€5,870/м² (медиана) guthmann.estate €16–19,95/м² (модные районы) investropa.com Шарлоттенбург ~€5,610/м² (медиана) guthmann.estate ~€14/м² (среднее жилое) investropa.com Нойкёльн ~€4,360/м² (медиана) guthmann.estate ~€13/м² (развивающиеся районы) investropa.com Фридрихсхайн ~€5,900/м² (медиана) guthmann.estate ~€16/м² (молодые/творческие) investropa.com

(Источники: данные Berlin Gutachterausschuss 2025 года по ценам; Investropa/CBRE 2024–25 по аренде.)

Митте (Центр города)

Mitte — это центральный район Берлина и самый дорогой жилой рынок города. Он включает в себя исторический центр (вокруг Музейного острова и Бранденбургских ворот), правительственные кварталы и современные застройки. Недвижимость в Митте стоит премиально, при этом медианная стоимость перепродаваемых квартир составляет около 6 900 евро за квадратный метр — это самый высокий показатель в городе guthmann.estate. Престижные адреса в таких микрорайонах, как Унтер-ден-Линден, Жандарменмаркт или вблизи парка Тиргартен, часто превышают 8 000–10 000 €/м² за элитные объекты. Новые роскошные комплексы (например, вдоль реки Шпрее или рядом с Александерплац) ориентированы на состоятельных покупателей и иностранных инвесторов. Среди аренды Митте предлагает одни из самых высоких ставок в Берлине — в среднем 18–23 €/м² по новым предложениям investropa.com. Молодых специалистов и экспатов привлекает центральное расположение Митте и культурная насыщенность, но предложения ограничены: большая часть жилого фонда представлена либо модернизированными довоенными альтбау-квартирами, либо более новыми зданиями конца 1990-х — 2000-х годов. Крупным проектом в Митте является «Европасити» рядом с Хауптбанхофом (Центральным вокзалом), который превращает бывшие железнодорожные земли в смешанный офисно-жилой квартал. Хотя большинство объектов коммерческие, Европасити пополняет центр Митте сотнями новых квартир. В целом, рынок недвижимости Митте в 2025 году характеризуется стабильностью на высоком ценовом уровне: спрос со стороны обеспеченных покупателей и арендаторов остаётся высоким, а место для нового строительства ограничено (строительный потенциал района внутри кольца S-Bahn практически исчерпан) cbre.de.

Кройцберг

Кройцберг, когда-то известный своей контркультурой и панк-сценой, превратился в один из самых популярных центральных районов Берлина. Являясь частью округа Фридрихсхайн-Кройцберг, расположенного южнее Митте, Кройцберг за последние 15 лет пережил интенсивную джентрификацию. Стильные кафе, стартапы и художественные галереи появились среди классических доходных домов XIX века. Сейчас средние цены на жилье в Кройцберге составляют около 5 800–6 000 евро за квадратный метр guthmann.estate, соперничая с некоторыми районами Западного Берлина. В популярных местах, таких как Бергманнкиц или вдоль канала Ландвер, стоимость жилья максимальна, тогда как в некоторых частях Кройцберга — особенно на востоке возле парка Гёрлицер — еще можно найти (относительно) выгодные предложения. Рынок аренды очень напряжен: запрашиваемая арендная плата обычно варьируется от 16 до 19–20 евро за м² в модных микро-локациях investropa.com. Спрос подогревается студентами, творческими специалистами и молодыми профессионалами, которые ценят альтернативную атмосферу и центральное расположение Кройцберга. Однако давние жители сталкиваются с угрозой вытеснения из-за стремительного роста цен. Преображение Кройцберга также привлекло иностранный капитал; международные покупатели активно приобретают здесь доходные дома и квартиры investropa.com investropa.com. Что касается застройки, в Кройцберге мало крупных пустырей, но есть заметные проекты: продолжается перестройка территории Drаgoner Areal возле Мерингплац, где планируется создать новое доступное и общественное жилье, а обширный офисный кампус Mediaspree на противоположном берегу в соседнем Фридрихсхайне (где расположены техкомпании, такие как Amazon) увеличивает занятость в регионе. Благодаря сочетанию ночной жизни, мультикультурного наследия и стремительно растущего присутствия тех- и стартап-компаний, Кройцберг, вероятно, останется районом с высоким спросом, хотя быстрый рост цен, наблюдавшийся в 2010-х годах, в последнее время замедлился из-за проблем с доступностью жилья.

Шарлоттенбург

Шарлоттенбург в Западном Берлине представляет собой более традиционный престижный район. Центрированный вокруг Курфюрстендамма (знаменитого торгового бульвара) и дворца Шарлоттенбург, этот район излучает старинную элегантность, смешанную с современной коммерцией. Недвижимость здесь характеризуется великолепными довоенными многоквартирными домами, таунхаусами начала XX века и некоторыми послевоенными высотками. Цены на недвижимость в Шарлоттенбурге в среднем составляют около 5 600 евро за м² guthmann.estate — высоко, но немного ниже, чем в более модных восточных районах центра города. Рынок Шарлоттенбурга сравнительно стабилен; он привлекает как обеспеченные местные семьи, так и зарубежных покупателей (особенно из Европы и Ближнего Востока), которые ценят престиж и удобства района. Близлежащий Технический университет и множество исследовательских институтов также стимулируют спрос на жилье. Что касается аренды, то средняя стоимость в Шарлоттенбурге составляет около 14 евро за м² investropa.com — ниже, чем в модных районах центра, что отражает сочетание как роскошных апартаментов, так и старого жилого фонда с долгосрочными договорами аренды. Район City West (вокруг станции Зоо) пережил значительное коммерческое развитие: новые отели и офисы высокого класса (например, башни Upper West и Zoofenster) обновили городской пейзаж. Жилое строительство включает проекты, такие как “Fürst” (реконструкция на Курфюрстендамме) и несколько элитных кондоминиумов рядом с Савиньиплац. Шарлоттенбург остается предпочтительным районом для состоятельных покупателей, ищущих классический шарм Берлина с удобным доступом к магазинам и сервисам. Рост здесь стабильный, а не взрывной, и район служит балансирующим элементом для трендовых рынков Восточного Берлина.

Нойкёльн

Нойкёльн, когда-то считавшийся бедным рабочим районом, стремительно превратился в «перспективный» округ. Особенно Северный Нойкёльн (территории, граничащие с Кройцбергом, часто называемые «Кройцкёльн») за последнее десятилетие привлёк множество художников, студентов и молодых иммигрантов благодаря (ранее) доступной аренде и насыщенной мультикультурной атмосфере. В результате цены в Нойкёльне заметно выросли — медианная стоимость квартир составляет около 4 300–4 400 € за м² guthmann.estate (по сравнению с менее чем 2 500 € десять лет назад). Несмотря на рост, это всё ещё одна из самых низких цен в центральном Берлине, и Нойкёльн остаётся сравнительно доступным, хотя этот разрыв постепенно сокращается. Районы Кёрнеркиц и Ройтеркиц — центры активности, где множество кафе, баров и креативных студий. Запрашиваемая аренда в модных районах Нойкёльна сейчас в среднем составляет около 13 € за м² investropa.com, хотя долгожители платят существенно меньше. Дальше на юг и восток в Нойкёльне (Бритц, Рудов и т.д.) жильё становится более пригородным, с низкой арендой и некоторым количеством частных домов. Нойкёльн также сталкивается с типичными для джентрификации проблемами: конфликтом между новыми жителями с высоким доходом и малообеспеченными старыми жильцами. В ряде районов Нойкёльна берлинское правительство ввело Milieuschutz — зоны с особыми мерами защиты от элитного ремонта и выселения арендаторов. Крупных проектов застройки здесь мало, но район выигрывает за счёт инфраструктурных планов: запланированное продление линии метро U7 к новому аэропорту BER будет начинаться с Рудова в Нойкёльне и, возможно, значительно улучшит транспортную доступность к 2035 году berlin.de. Кроме того, близость Нойкёльна к бывшему аэропорту Темпельхоф (ныне общественный парк) может оказаться плюсом, если эта огромная территория когда-либо хотя бы частично будет застроена (однако действующий закон сохраняет Темпельхоф в статусе парка в соответствии с референдумом 2014 года). В целом, Нойкёльн в 2025 году — это быстро меняющийся район: всё ещё один из самых доступных в пределах города, но постепенно становящийся модным и подорожавшим из-за роста аренды.

Фридрихсхайн

Фридрихсхайн, административно объединённый с Кройцбергом, — это динамичный район, сочетающий суровое прошлое с быстрым развитием. Он был частью Восточного Берлина и до сих пор сохранил многие панельные постройки эпохи коммунизма на окраинах, а также красивые здания рубежа веков в таких районах, как площадь Боксхагенер. За последние годы Фридрихсхайн стал молодёжным, творческим центром, известным своей ночной жизнью (RAW Gelände, техно-клубы) и развивающейся технологической сценой. Соответственно выросли и цены на жильё — медианная стоимость составляет примерно 5900 евро за м² guthmann.estate, что сопоставимо с Кройцбергом. Популярность района отражается и в высоком обороте: Фридрихсхайн стабильно входит в число лидеров по количеству продаж квартир ежегодно guthmann.estate guthmann.estate. В сегменте аренды средняя цена предложения составляет около 16 евро за м² investropa.com, при этом премиальные новые квартиры (например, в прибрежных новостройках) стоят дороже. Главным драйвером роста Фридрихсхайна выступает проект Mediaspree вдоль реки Шпрее. Этот продолжающийся проект преобразил бывшие промышленные территории на набережной в современный деловой район с офисами таких корпораций, как Amazon, Zalando и Mercedes-Benz, а также с новыми элитными апартаментами и ареной Mercedes-Benz. Приток компаний создал тысячи рабочих мест и повысил спрос на жильё поблизости. В то же время Фридрихсхайн сохраняет контркультурный дух — сквоты и альтернативные площадки (например, Ригаэр штрассе) всё ещё существуют, хотя и испытывают давление. Район также выигрывает благодаря хорошей транспортной доступности (крупные узлы Осткройц и Варшауэр штрассе). В будущем планируется переустройство исторических башен Франкфуртер Тор и развитие территорий вокруг East Side Gallery. Фридрихсхайн движется по траектории быстрой модернизации: это микрокосм трансформации Берлина, в котором сталкиваются развитие и протесты жителей. Инвесторы рассматривают район как перспективный (многие проекты кондоминиумов рассчитаны на инвесторов и экспатов), а местные власти стараются сохранять доступность за счёт квот на социальное жильё в новых постройках.

Динамика рынка аренды

Берлин давно известен как «город арендаторов», и в 2025 году это актуально как никогда — около 85% домохозяйств в Берлине снимают жильё, а не владеют им reuters.com. Это чрезвычайно высокий показатель (один из самых высоких в мире) формирует жилищную политику и политическую повестку города. Вот ключевые динамики рынка аренды в Берлине:

Законы о лимитах арендной платы и защите арендаторов: В Германии в целом действуют строгие меры по защите арендаторов, а Берлин, в частности, проводит политику, направленную на предотвращение стремительного роста арендной платы. Федеральная Mietpreisbremse (тормоз арендной платы) ограничивает арендную плату по новым договорам аренды максимум 10% выше местного Mietspiegel (официального индекса аренды) в обозначенных районах с высоким спросом — Берлин полностью охвачен этим. В июне 2025 года Бундестаг Германии продлил этот закон о контроле за арендой до конца 2029 года ainvest.com. Кроме того, в Берлине действует распоряжение, ограничивающее повышение арендной платы в течение аренды 15% за три года (вместо обычных 20% по стране), и город недавно выступил за снижение этого предела до 11%, чтобы еще больше уменьшить давление ibb.de. В Берлине также существуют законы по защите арендаторов от выселения — выселения по личной необходимости или за незначительные нарушения затруднены, и арендаторы часто имеют бессрочные договоры аренды. Эти меры, предотвращая резкий рост арендной платы для существующих арендаторов, способствовали образованию двойного рынка, упомянутого ранее: долгосрочные арендаторы пользуются умеренными ставками, тогда как новым арендаторам приходится платить значительно больше (так как разрешенные 10% надбавки тормоза арендной платы все еще позволяют увеличения, а многие квартиры освобождены от ограничения из-за значительной модернизации или первого найма после 2014 года).

Берлин прославился попыткой ввести гораздо более строгую политику: “Mietendeckel” — заморозку арендной платы, земельный закон, принятый в феврале 2020 года, который заморозил и даже снизил арендную плату по большинству квартир. Пока Mietendeckel действовал, арендная плата действительно снизилась в среднем на 7,8% reuters.com. Однако политика была отменена конституционным судом Германии в апреле 2021 года (решив, что у земли нет полномочий отменять федеральный закон в этой области). За 14 месяцев действия лимита на аренду число доступных предложений аренды сократилось на 30% reuters.com, так как многие владельцы жилья сняли свои квартиры с рынка. После отмены Mietendeckel ранее заниженные ставки аренды резко выросли, способствуя скачку запрашиваемых арендных ставок в 2022-2024 годах. Итог — предостерегающая история: строгий контроль цен без увеличения предложения может снизить расходы для некоторых, но создает риск усугубления дефицита для других reuters.com reuters.com.

Арендаторы против собственников жилья: Низкий уровень владения жильем в Берлине (примерно 15–20%) означает, что большинство жителей зависит от рынка аренды. В Германии культура аренды жилья широко принимается, и в Берлине это стало нормой на протяжении поколений. Это имеет политические последствия: арендаторы составляют огромный электорат, и вопросы, такие как контроль арендной платы, социальное жильё и даже экспроприация крупных домовладельцев, пользуются значительной поддержкой. Это также означает, что колебания арендной платы напрямую влияют на большую часть населения и уровень их расходов на жизнь. Разрыв между арендой и владением несколько сократился — с ростом процентных ставок прежний сценарий, при котором покупка часто была дешевле аренды (в пересчете на ежемесячные расходы), уже не столь очевиден. В 2024 году средняя арендная плата за м² (~15,8 евро) давала доходность около 3–4%, что в некоторых случаях делало покупку в ипотеку (под ~3–4% годовых) финансово оправданной для тех, кто мог позволить себе первоначальный взнос investropa.com investropa.com. Однако многие арендаторы в Берлине не могут легко стать владельцами из-за высоких цен на недвижимость и налогов при сделках.

Доступность аренды и социальное жильё: Стремительный рост арендной платы опережает рост доходов — за последние семь лет арендные ставки в Берлине выросли примерно на 44%, а средняя заработная плата только на 30% reuters.com reuters.com. Рост расходов на жилье становится все более серьёзной проблемой, особенно для жителей с низким доходом и молодежи. Власти Берлина принимают некоторые меры для решения этого вопроса: они управляют государственными жилищными компаниями (всего около 300 000 квартир), которые предоставляют жильё по ценам ниже рыночных и обязуются ограничивать рост арендной платы. На самом деле до конца 2023 года государственные арендодатели добровольно не повышали арендную плату для существующих жильцов ibb.de. Берлин также полагается на федеральные субсидии для социального жилья, хотя объем регулируемого жилья резко сократился с 1990-х годов до сегодняшнего времени. Новое строительство социального жилья значительно отстает от поставленных задач; например, цель по 5 000 новых субсидированных квартир в год не выполняется в последние годы, что приводит к постоянной чистой потере доступных квартир по мере истечения срока действия старых wsws.org (как отмечается в некоторых отчетах). Город пытался поощрять развитие кооперативов и альтернативных моделей жилья, но и здесь высокие цены на землю создают препятствия.

Инициативы арендаторов: Арендаторы в Берлине известны своей активностью. В 2021 году на референдуме 59% избирателей поддержали предложение экспроприировать крупные корпоративные компании–арендодатели (имеющие более 3 000 квартир) и превратить их владения в государственное жилье. В 2023 году экспертная комиссия пришла к выводу, что такая экспроприация в принципе юридически осуществима lw.com, однако новое правительство Берлина (коалиция ХДС и СДПГ с 2023 года) пока что не торопится реализовывать ее. Перспектива социализации до 240 000 квартир (у таких компаний, как Vonovia или Deutsche Wohnen) остается неясной — это радикальная идея, за которой следят и другие города мира, но она сталкивается с конституционными, финансовыми и политическими препятствиями. Тем не менее, референдум отражает отчаяние арендаторов, сталкивающихся с постоянно растущей арендной платой. Менее радикально — в ряде районов города группы жителей выступают за создание зон «Milieuschutz», ограничивающих люксовую реновацию и предоставляющих городу преимущественное право покупки зданий при их продаже (чтобы продавать их некоммерческим организациям или государственным компаниям, а не спекулятивным инвесторам). По состоянию на 2025 год в Берлине насчитывается более десятка таких охраняемых зон, в том числе части Кройцберга, Нойкёльна, Фридрихсхайна и др.

В целом, рынок аренды жилья в Берлине характеризуется высоким спросом, сильным давлением на доступность и прочной защитой прав арендаторов, которая временами противоречит рыночным реалиям. Меры по регулированию арендной платы позволяют сохранять низкие цены на многие квартиры (средняя «старая» аренда в Берлине по-прежнему составляет около €6–9/м² во многих случаях cbre.de), но эти же меры, в сочетании с низким предложением, способствуют дефициту доступных квартир и резкому росту цен в нерегулируемом сегменте. Город продолжает балансировать между защитой арендаторов и необходимостью привлечения инвестиций в новое жилье.

Государственная политика и регулирование

Государственное вмешательство играет ключевую роль на рынке недвижимости Берлина, охватывая вопросы от строительных барьеров до доступности аренды. Несколько недавних политических решений 2024–2025 годов формируют ситуацию на рынке:

Инициативы по строительству жилья: Признавая острую нехватку жилья, правительство земли Берлин (Сенат) в декабре 2024 года приняло крупный законодательный пакет, известный как «Закон о более быстром строительстве» (Schneller-Bauen-Gesetz) berlin.de. Этот закон представляет собой самую масштабную реформу строительных и планировочных норм в Берлине со времён объединения Германии. Его цель — снизить уровень бюрократии и ускорить развитие, перераспределяя обязанности по согласованию между районами города и землёй, вводя более короткие сроки выдачи разрешений, упрощая правила надстройки этажей в существующих зданиях, а также облегчая переоборудование чердаков и коммерческих помещений в жилые berlin.de schick-immobilien.de. Как заявил сенатор по строительству Кристиан Гэблер (СДПГ): «Жильё — центральный социальный вопрос нашего времени… Строительство должно стать быстрее, дешевле и проще для планирования» berlin.de. Цель — увеличить ежегодное количество вводимого жилья, которое снизилось (в 2022 и 2023 годах в Берлине было сдано только около 17 тысяч квартир при целевом показателе свыше 20 тысяч). Ожидается, что сокращение сроков согласования и уменьшение сложности процессов позволит продвигать больше проектов, особенно от частных застройщиков и некоммерческих организаций, несмотря на высокие строительные расходы. В начале 2025 года действительно наблюдалось небольшое увеличение выданных разрешений, но понадобится время, чтобы эффект от нового закона реализовался (вероятно, с 2026 года и далее) investropa.com.

На федеральном уровне правительство Германии в конце 2023 года объявило о пакете поддержки строительства на сумму 45 млрд евро reuters.com. Он включает субсидии, снижение НДС на новое жилищное строительство и улучшенные условия амортизации для арендного жилья. Кроме того, государственные банки предлагают программы субсидирования процентных ставок по кредитам KfW, чтобы сделать финансирование строительства энергоэффективных новостроек дешевле. Эти меры направлены на преодоление спада в строительстве, вызванного высокими процентными ставками и банкротствами застройщиков в период с 2022 по 2024 годы reuters.com. Берлин, как быстрорастущий город, должен выиграть от этих национальных мер, хотя такие факторы, как наличие земли и квалифицированной рабочей силы, также играют важную роль.

Регулирование, влияющее на покупателей и арендодателей: Помимо контроля за арендной платой, обсуждавшегося ранее, на рынок Берлина влияют и другие нормативные факторы. Налог на передачу недвижимости в Берлине составляет 6% (один из самых высоких в Германии), что значительно увеличивает расходы для покупателей (на федеральном уровне ведутся разговоры о снижении или отмене этого налога для покупателей, приобретающих жилье впервые, но изменений пока не принято). Арендодатели в Германии обязаны соблюдать строгие правила по энергоэффективности: с 2024 года необходимо модернизировать самые неэффективные системы отопления, а в Берлине для арендодателей введены местные сборы за выбросы CO₂ для плохо изолированных зданий. Эти экологические нормы могут увеличивать расходы владельцев недвижимости, отпугивая некоторых малых арендодателей, но также стимулируя интерес к реконструкции и инвестициям в зеленое строительство.

Еще одной областью политики является зонирование и использование земли: Сенат Берлина в 2025 году разрабатывает новый план использования земли, который переквалифицирует дополнительные территории под жилье, включая некоторые коммерческие зоны и неиспользуемые пространства. Город заявляет, что выявил потенциал для строительства ~130 000 новых квартир в своих границах (инфил, редевелопмент и т.д.) reuters.com reuters.com. Примером служит продолжающаяся дискуссия о застройке окраин Темпельхофского поля (огромного центрального парка на месте бывшего аэропорта) — хотя основная часть поля защищена законом, власти предлагают строить жилье на прилегающих участках, чтобы создать тысячи квартир. Это остается спорным вопросом. Аналогично Берлин ведет переговоры с федеральным правительством о выкупе и развитии некоторых неиспользуемых федеральных земель в городе (железнодорожные депо и др.).

Контроль за иностранными инвестициями: В последние годы Германия ужесточила проверку иностранных инвестиций в стратегически важные активы, однако обычные сделки с недвижимостью не ограничены (за исключением случаев, если очень крупные портфели вызывают опасения). В Берлине проявляют интерес иностранные государственные фонды и компании к коммерческим объектам, что, как правило, приветствуется для восполнения дефицита финансирования новых проектов. Однако если вновь всплывет тема экспроприации, это может охладить интерес международных инвесторов из-за воспринимаемых политических рисков.

Политические изменения: В апреле 2023 года в Берлине сформировалась новая правящая коалиция (смена левоориентированного правительства на альянс СДПГ/ХДС). Это привело к тонким изменениям в политике: новое правительство несколько более ориентировано на рыночные механизмы – например, оно скептически относится к результатам референдума 2021 года о экспроприации, предпочитая строительство изъятию собственности. Также делается акцент на ускорении строительства, а не на расширении регулирования аренды. Тем не менее, коалиция продолжает многие программы защиты арендаторов, начатые предыдущим правительством, и даже поддерживает лоббирование на федеральном уровне за ужесточение арендных ограничений и защиты от выселения ibb.de reuters.com. Таким образом, последовательность политики в части защиты арендаторов сохраняется, но при этом есть новый акцент на сотрудничество с застройщиками (государственными и частными) по увеличению предложения.

Обзор нормативно-правовой среды: В 2025 году Берлин представляет собой сильно регулируемый рынок аренды (с расширенными мерами контроля арендной платы и сильной защитой прав арендаторов), при этом ведется работа по дерегуляции и стимулированию строительной отрасли (ускорение выдачи разрешений, субсидии на строительство) для решения проблемы нехватки жилья. Для застройщиков сложная, но постепенно улучшающаяся ситуация – город даже упрощает собственные процессы, например, переводит заявки на разрешения в цифровой формат и назначает зоны ускоренного жилищного строительства. Для собственников и инвесторов политика Берлина – это сочетание «кнута и пряника»: с одной стороны, ограничения цен и возможные будущие вмешательства, с другой – стабильный спрос, рост арендной платы и публичные обязательства по обеспечению жильем, что свидетельствует о долгосрочной необходимости их участия.

Тенденции иностранного инвестирования

Рынок недвижимости Берлина, ранее бывший в основном местным, за последнее десятилетие стал глобализированным – привлекает иностранных инвесторов от крупных институциональных фондов до частных покупателей. В 2025 году интерес иностранных инвесторов к Берлину имеет свою специфику:

На жилом рынке международные покупатели рассматривают Берлин как относительно доступную европейскую столицу с потенциалом роста. Цены на недвижимость в центральном Берлине (около €7,000/м²) все еще ниже, чем в Париже (~€11,500) или Лондоне, что делает его привлекательным для иностранцев, рассчитывающих на рост капитала investropa.com investropa.com. Инвесторы из таких стран, как Италия, Франция, Скандинавия и Великобритания активно приобретают квартиры в Берлине — как для аренды, так и в качестве второго жилья. Примечательно, что Берлин входит в поле зрения институциональных инвесторов в жилую недвижимость (пенсионные фонды и др.), однако некоторые из них приостановили покупки в условиях высоких процентных ставок. Тем не менее, мелкие зарубежные инвесторы, такие как предприниматели и экспаты, продолжают приобретать квартиры в популярных районах. В районах Митте, Кройцберг и даже набирающий популярность Нойкёльн фиксируется значительный иностранный спрос, что способствует росту цен investropa.com investropa.com. Этих покупателей часто привлекает культурный имидж Берлина и ожидание долгосрочного роста по мере экономического развития города.

В коммерческом секторе Берлин до 2020 года был горячей точкой для трансграничных инвестиций, особенно в офисы и объекты технологического сектора. После пандемии и на фоне ужесточения глобальных финансовых условий иностранные инвестиции снизились. В целом по Германии сейчас наблюдается спад – в 2023 году на иностранных инвесторов пришлось всего 37% объёма коммерческой недвижимости, что стало самым низким показателем за десятилетие reuters.com. В начале 2024 года доля иностранных инвестиций снизилась ещё больше, примерно до 35% reuters.com, поскольку многие инвесторы из США и Азии заняли выжидательную позицию. Причинами этого стали высокие издержки на хеджирование (из-за различий процентных ставок), а также восприятие стагнации экономики Германии («больной человек Европы») reuters.com reuters.com. В Берлине количество крупных сделок также сократилось, и доходность приходится повышать, чтобы вновь заинтересовать инвесторов. Некоторые иностранные фонды, ранее ориентированные на сектор жилой аренды Берлина, даже вышли из инвестиций, испугавшись регуляторных рисков, таких как заморозка арендной платы в 2020 году.

Тем не менее, не весь иностранный капитал ушёл. Берлин по-прежнему остаётся очень привлекательным для определённых сегментов: коммерческая недвижимость, связанная с технологиями (например, лаборатории в сфере науки о жизни, дата-центры), и активы гостиничного/гостеприимства вызывают интерес у специализированных международных инвесторов, ставящих на рост туризма и стартапов в Берлине. Инвесторы с Ближнего Востока и из Азии традиционно интересуются берлинскими отелями (например, некоторые элитные отели принадлежат сингапурским или катарским инвесторам). Также после Брексита некоторые британские инвесторы рассматривали Берлин как альтернативную точку входа в Европу. Кроме того, наблюдается небольшой, но заметный приток капитала из нестабильных регионов – например, некоторые состоятельные люди из Турции, России и недавно Гонконга приобретают недвижимость в Берлине в качестве тихой гавани.

Прямые иностранные инвестиции в проекты развития также являются тенденцией: международные девелоперы (из Европы или даже Китая) участвуют в крупных проектах Берлина. Например, группа израильских инвесторов активно работает на рынке строительства кондоминиумов в Берлине; австрийские и швейцарские фонды часто финансируют строительство в Берлине. Новый проект Siemensstadt Square (масштабная реконструкция в районе Шпандау) поддерживается Siemens (Германия), но также ищет международных соинвесторов для жилых компонентов rcrwireless.com globalconstructionreview.com.

Одно из заметных изменений в 2025 году — глобальные инвесторы стали более разборчивыми: они предпочитают основные, хорошо расположенные объекты в Берлине (считающиеся низкорисковыми из-за стабильного спроса), в то время как вторичные активы становится труднее продать. Некоторые иностранные покупатели ищут выгодные возможности на фоне коррекции рынка — например, фонды прямых инвестиций из США анализируют, не появятся ли в результате финансовых трудностей у немецких застройщиков или арендодателей активы, которые можно купить с существенным дисконтом. Пока что настоящих «fire-sale» по бросовым ценам в Берлине было немного, отчасти потому, что собственники рассчитывают на восстановление фундаментальных показателей города и рост стоимости в будущем.

В целом, иностранные инвестиции в недвижимость Берлина остаются значительными, но сдержанными. Долгосрочная история Берлина — растущая столица с увеличивающимся международным значением — продолжает привлекать трансграничный интерес, особенно со стороны европейских соседей. Однако краткосрочные экономические трудности и проблемы финансирования заставляют многих крупных инвесторов выжидать. Если ставки начнут снижаться (как прогнозируется к концу 2025 года), можно ожидать возвращения иностранного капитала, желающего «купить на просадке» в Берлине, ведь цены до сих пор примерно на 8–9% ниже пиков по существующим объектам investropa.com investropa.com. Действительно, опытные международные инвесторы считают 2025 год потенциально хорошей точкой входа после коррекции 2023 года investropa.com. Те, кто инвестирует сейчас, могут воспользоваться низкой конкуренцией и тем фундаментальным фактом, что жилищный дефицит и экономическая устойчивость Берлина обеспечивают прочную базу для будущей доходности.

Инфраструктура и градостроительство

Модернизация инфраструктуры и проекты городского развития в Берлине оказывают значительное влияние на рынок недвижимости, открывая новые районы для инвестиций и улучшая транспортную доступность. Несколько ключевых проектов и их влияние приведены ниже:

1. Новая инфраструктура мобильности: В Берлине реализуются значительные планы по расширению общественного транспорта. Город и прилегающая земля Бранденбург одобрили продление линии U-Bahn U7 до аэропорта Берлин-Бранденбург (BER) на юго-востоке berlin.de berlin.de. Этот участок длиной примерно 8 км планируется завершить к 2035 году, и он интегрирует районы, такие как Нойкёльн/Гропиусштадт и пригород Шёнефельд, более тесно в сеть U-Bahn. Проект считается жизненно важным не только для доступа к аэропорту, но и для открытия новых жилых зон вдоль маршрута — благодаря этому улучшенному транспорту можно будет обеспечить “десятки тысяч” новых жителей и рабочих мест berlin.de. Для рынка недвижимости это означает, что районы, считающиеся сейчас периферийными, могут повыситься в стоимости по мере реализации планов. Аналогично, другие рассматриваемые продления U-Bahn (U3 до Mexikoplatz, U8 до Märkisches Viertel и др. berlin.de) и возрождение ответвления S-Bahn Siemensbahn в Шпандау обещают стимулировать развитие своих коридоров (например, будущее развитие Siemensstadt во многом зависит от реанимации этой железнодорожной линии к 2029 году).

Кроме того, в Берлине завершены или завершаются несколько продлений трамвайных линий (в частности, расширение трамвайного сообщения в западных районах, где его исторически не было). Например, недавно была завершена трамвайная линия до нового центрального вокзала (что повысило привлекательность Europacity), а также существуют планы новых трамвайных маршрутов в густонаселенные районы, такие как Нойкёльн и Штеглиц. Эти транспортные улучшения обычно повышают привлекательность недвижимости в отдалённых районах города, сокращая время в пути до центральных узлов.

В части дорожной инфраструктуры противоречивым проектом является дальнейшее расширение городской автомагистрали A100 через Фридрихсхайн. В случае строительства она пройдет туннелем под или поперек частей восточного Берлина, что может повлиять на близлежащую недвижимость как за счет улучшения доступа на автомобиле, так и из-за опасений по поводу шума и изменения городского ландшафта. В настоящее время план находится на рассмотрении (в том числе подземный вариант туннеля) ground.news, но окончательного решения еще нет. Если проект будет реализован, такие районы, как Трептов-Фридрихсхайн, могут испытать изменения транспортных потоков, что может сказаться на недвижимости (потенциально положительно для коммерческой логистики, отрицательно для качества жизни, если будет построен наземный участок).

2. Реконструкция бывших аэропортов: Закрытие городских аэропортов в Берлине освободило огромные участки земли для перепрофилирования. Яркий пример — Берлин-Тегель (TXL), бывший аэропорт на северо-западе города, закрытый в конце 2020 года. Участок Тегель площадью 500 гектаров трансформируется в «Berlin TXL – The Urban Tech Republic» — футуристический многофункциональный район tegelprojekt.de. В планах — крупный исследовательский и промышленный парк городских технологий, а также новый экологичный жилой район Schumacher Quartier, в котором запланировано более 5 000 новых домов zukunftsorte.berlin arup.com. Это один из самых амбициозных проектов редевелопмента Европы. Влияние на рынок недвижимости будет значительным: прилегающие районы (Тегель, Рейниккендорф) станут более привлекательными благодаря новому жилью, паркам и технологическим работодателям на территории TXL. Уже сейчас ожидания от проекта способствуют росту стоимости недвижимости в окрестностях. Первые дома здесь планируется сдать в середине — конце 2020-х годов, дальнейшее строительство продолжится поэтапно до 2030-х. Аналогично, территория аэропорта Темпельхоф (закрыт в 2008 году) по решению общественности в основном остается открытым парком, однако город осваивает его границы под общественные нужды и, возможно, под часть жилья в будущем. Любое изменение статуса Темпельхофа (маловероятно до 2026 года из-за предыдущего референдума) может мгновенно открыть центральные земли для десятков тысяч домов — это был бы прорыв, но пока это скорее потенциал, чем реальный план.

3. Крупные зоны городского развития: В Берлине есть несколько масштабных районов комплексной застройки, которые меняют карту недвижимости города:

Europacity (район Hauptbahnhof в Митте): Уже упомянутый район к северу от Центрального вокзала добавляет около 3 000 квартир и значительную офисную площадь (включая штаб-квартиры крупных компаний и правительственных агентств). По мере застройки формируется новый элитный жилой субрынок в Митте с квартирами у воды на судоходном канале Берлин-Шпандау. Это увеличивает предложение в сегменте люкс и привлекает иностранных покупателей.

Уже упомянутый район к северу от Центрального вокзала добавляет около 3 000 квартир и значительную офисную площадь (включая штаб-квартиры крупных компаний и правительственных агентств). По мере застройки формируется новый элитный жилой субрынок в Митте с квартирами у воды на судоходном канале Берлин-Шпандау. Это увеличивает предложение в сегменте люкс и привлекает иностранных покупателей. Mediaspree (Фридрихсхайн/Кройцберг): Продолжающееся формирование кластера медиа- и техноофисов (и сопутствующих жилых проектов) вдоль восточного берега реки Шпрее. Это повысило статус (и цены) в прилегающих районах. Например, завершение строительства торгового центра East Side Mall, различных высоток (например, EDGE Tower для Amazon) и жилых башен (Stream и др.) добавляет современный фонд, но также повышает стоимость земли. Успех Mediaspree стал поводом для предложений по дальнейшей реновации в смешанном формате вниз по течению, в сторону Лихтенберга.

Продолжающееся формирование кластера медиа- и техноофисов (и сопутствующих жилых проектов) вдоль восточного берега реки Шпрее. Это повысило статус (и цены) в прилегающих районах. Например, завершение строительства торгового центра East Side Mall, различных высоток (например, EDGE Tower для Amazon) и жилых башен (Stream и др.) добавляет современный фонд, но также повышает стоимость земли. Успех Mediaspree стал поводом для предложений по дальнейшей реновации в смешанном формате вниз по течению, в сторону Лихтенберга. Siemensstadt 2.0 (Шпандау): Компания Siemens AG совместно с городом Берлин переосмысливает свою историческую промышленную территорию в Шпандау (северо-западный Берлин), превращая её в “умный город” – район под названием Siemensstadt Square . С инвестициями около 4,5 млрд евро rcrwireless.com проект предусматривает создание высокотехнологичного делового центра, а также 7 000 новых квартир примерно для 20 000 жителей rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Этот проект, рассчитанный до 2035 года, значительно оживит до сих пор спокойный рынок недвижимости Шпандау – можно ожидать увеличения спроса на жильё с появлением рабочих мест, и действительно, спекулятивный интерес уже привёл к росту цен в соседних районах, таких как Хазельхорст. Это яркий пример того, как государственно-частное партнёрство может создавать совершенно новые городские районы на бывших промышленных территориях.

Компания Siemens AG совместно с городом Берлин переосмысливает свою историческую промышленную территорию в Шпандау (северо-западный Берлин), превращая её в “умный город” – район под названием . С инвестициями около 4,5 млрд евро rcrwireless.com проект предусматривает создание высокотехнологичного делового центра, а также примерно для 20 000 жителей rcrwireless.com globalconstructionreview.com. Этот проект, рассчитанный до 2035 года, значительно оживит до сих пор спокойный рынок недвижимости Шпандау – можно ожидать увеличения спроса на жильё с появлением рабочих мест, и действительно, спекулятивный интерес уже привёл к росту цен в соседних районах, таких как Хазельхорст. Это яркий пример того, как государственно-частное партнёрство может создавать совершенно новые городские районы на бывших промышленных территориях. Другие примечания: Меньшие точки развития включают Адлерсхоф в Трептове (научный парк с развивающейся жилой застройкой вокруг), Berlin Südkreuz (вокруг нового транспортного узла в Шёнеберге, где появляются многофункциональные проекты), а также различные проекты перестройки территорий возле железнодорожных станций (например, вокруг Оскройц или Лихтенберг). Город также превращает бывшие казармы и железнодорожные земли на окраинах в новые жилые районы – такие, как в Панкове и Кёпенике – что обеспечит по несколько тысяч квартир среднего ценового сегмента и снизит давление на центральные районы.

4. Инфраструктура для климата и качества жизни: Стремление Берлина к устойчивому городскому развитию также влияет на рынок недвижимости. Город расширяет велосипедную инфраструктуру (запланированы сотни километров велодорожек) и вводит зоны с низким уровнем выбросов, которые со временем могут ограничить движение старых автомобилей – такие меры делают плотные центральные районы более комфортными для жизни и повышают их привлекательность (что отражается в ценах). Проекты по озеленению, как расширение сети общественных парков и восстановление природных берегов Шпре и Хафеля, повышают качество отдельных жилых кварталов. Например, естественное восстановление каналов в Моабите или парк на территории бывшей железной дороги Гляйсдрайек в Кройцберге превратили ранее заброшенные районы в популярные места для жизни.

В заключение, текущие инфраструктурные и градостроительные проекты в Берлине создают новые возможности и балансируют рынок недвижимости города. Улучшение транспортных связей интегрирует периферийные районы, что зачастую приводит к росту стоимости земли в этих местах. Крупномасштабное переосмысление бывших аэропортов и промышленных территорий добавляет столь необходимые жилые и коммерческие площади, хотя процесс идёт постепенно.Инвесторам и покупателям жилья важно следить за этими проектами – быть “на шаг впереди” (например, купить в районе до появления новой линии метро или кампуса) может принести существенную прибыль. В целом, в ближайшие годы Берлин станет более полицентричным, с многочисленными развивающимися центрами за пределами традиционного центра; это, возможно, снизит давление на внутренние районы за счёт более равномерного распределения развития.

Рыночные риски и проблемы

Несмотря на в целом позитивные фундаментальные показатели, рынок недвижимости Берлина сталкивается с рядом рисков и проблем, которые могут повлиять на его динамику в ближайшие годы:

Экономическая неопределённость: Экономика Германии переживает сложный период – после технических рецессий в 2022 и 2023 годах 2025 год характеризуется застоем и минимальным ростом ВВП investropa.com. Если крупнейшая экономика Европы будет демонстрировать слабые показатели, Берлин (пусть и более динамичный, чем в среднем по Германии) может ощутить это через сокращение числа рабочих мест и отток соискателей. Высокая инфляция последних лет также снизила покупательную способность. Рост безработицы или стагнация зарплат особенно сильно повлияют на доступность жилья для местных жителей investropa.com investropa.com. Длительный экономический спад несёт риск для спроса на жильё (люди могут начать жить сообща или откладывать создание собственного домохозяйства), а также для поглощения коммерческих площадей.

Экономика Германии переживает сложный период – после технических рецессий в 2022 и 2023 годах 2025 год характеризуется застоем и минимальным ростом ВВП investropa.com. Если крупнейшая экономика Европы будет демонстрировать слабые показатели, Берлин (пусть и более динамичный, чем в среднем по Германии) может ощутить это через сокращение числа рабочих мест и отток соискателей. Высокая инфляция последних лет также снизила покупательную способность. Рост безработицы или стагнация зарплат особенно сильно повлияют на доступность жилья для местных жителей investropa.com investropa.com. Длительный экономический спад несёт риск для спроса на жильё (люди могут начать жить сообща или откладывать создание собственного домохозяйства), а также для поглощения коммерческих площадей. Процентные ставки и финансирование: Резкий рост процентных ставок с 2022 года уже охладил рынок, и финансирование остаётся проблемой. Ипотечные ставки в середине 2025 года составляют около 3–4% investropa.com investropa.com, что значительно выше суб-2% ставок конца 2010-х годов. Для покупателей это снижает доступность жилья (при одинаковом ежемесячном платеже можно получить меньший кредит). Для застройщиков строительные кредиты под 4–5% делают проекты существенно менее выгодными, что приводит ко множеству задержек или отмен застроек. Есть надежда, что ставки достигли своего пика – в 2025 году ЕЦБ начал немного смягчать политику – но любое дальнейшее ужесточение монетарной политики будет серьезным препятствием как для рынка покупки (спрос упадет), так и для нового строительства (возможно усугубление дефицита предложения). Даже при стабильных ставках банки ужесточили условия кредитования после ряда громких банкротств девелоперов reuters.com. Всё это означает, что риск финансирования высок: здоровье рынка недвижимости теперь тесно связано с траекторией процентных ставок и доступностью кредитов.

Резкий рост процентных ставок с 2022 года уже охладил рынок, и финансирование остаётся проблемой. Ипотечные ставки в середине 2025 года составляют около 3–4% investropa.com investropa.com, что значительно выше суб-2% ставок конца 2010-х годов. Для покупателей это снижает доступность жилья (при одинаковом ежемесячном платеже можно получить меньший кредит). Для застройщиков строительные кредиты под 4–5% делают проекты существенно менее выгодными, что приводит ко множеству задержек или отмен застроек. Есть надежда, что ставки достигли своего пика – в 2025 году ЕЦБ начал немного смягчать политику – но любое дальнейшее ужесточение монетарной политики будет серьезным препятствием как для (спрос упадет), так и для нового строительства (возможно усугубление дефицита предложения). Даже при стабильных ставках банки ужесточили условия кредитования после ряда громких банкротств девелоперов reuters.com. Всё это означает, что высок: здоровье рынка недвижимости теперь тесно связано с траекторией процентных ставок и доступностью кредитов. Затраты на строительство и мощности: Строительство жилья в Берлине стало намного дороже из-за глобальных перебоев в цепочках поставок, инфляции на материалы и нехватки рабочей силы на местном рынке. Строительные расходы за последние несколько лет выросли на двузначные проценты. Генеральный директор Vonovia отметил, что при нынешних затратах (~5000 евро за м²) и ставке 4% многие проекты просто «не имеют экономического смысла» reuters.com reuters.com. Если расходы не снизятся, девелоперы будут по-прежнему оставаться в стороне, усугубляя дефицит жилья. Кроме того, строительная отрасль Берлина работает почти на пределе — есть нехватка квалифицированных кадров и большой объем незавершённых проектов. Это увеличивает риск того, что, даже если спрос имеется, город не сможет быстро увеличить темпы строительства.

Строительство жилья в Берлине стало намного дороже из-за глобальных перебоев в цепочках поставок, инфляции на материалы и нехватки рабочей силы на местном рынке. Строительные расходы за последние несколько лет выросли на двузначные проценты. Генеральный директор Vonovia отметил, что при нынешних затратах (~5000 евро за м²) и ставке 4% многие проекты просто «не имеют экономического смысла» reuters.com reuters.com. Если расходы не снизятся, девелоперы будут по-прежнему оставаться в стороне, усугубляя дефицит жилья. Кроме того, строительная отрасль Берлина работает почти на пределе — есть нехватка квалифицированных кадров и большой объем незавершённых проектов. Это увеличивает риск того, что, даже если спрос имеется, город не сможет быстро увеличить темпы строительства. Регуляторные и политические риски: Хотя в Берлине действуют законы, поддерживающие строительство, всегда существует риск политических изменений или неожиданных регуляторных решений. История с заморозкой аренды в 2021 году уже показала, как внезапные изменения в политике могут перевернуть рынок (в том случае аренду заморозили, а затем произошёл резкий скачок, когда заморозка закончилась). Будущие выборы или референдумы могут вновь привести к призывам к радикальным мерам, таким как экспроприация или ужесточение ограничений на аренду. Инвесторы внимательно следят за этим — чрезмерное вмешательство может отпугнуть тот самый капитал, который необходим для финансирования нового жилья investropa.com. С другой стороны, если бюджеты государства сократятся, щедрые субсидии могут быть урезаны. Еще одна тема — налоги на недвижимость: на федеральном уровне обсуждается реформа налогообложения (например, введение ежегодного налога, основанного на реальной стоимости). Любые такие изменения могут повлиять на доходность и поведение инвесторов.

Хотя в Берлине действуют законы, поддерживающие строительство, всегда существует риск политических изменений или неожиданных регуляторных решений. История с заморозкой аренды в 2021 году уже показала, как внезапные изменения в политике могут перевернуть рынок (в том случае аренду заморозили, а затем произошёл резкий скачок, когда заморозка закончилась). Будущие выборы или референдумы могут вновь привести к призывам к радикальным мерам, таким как экспроприация или ужесточение ограничений на аренду. Инвесторы внимательно следят за этим — чрезмерное вмешательство может отпугнуть тот самый капитал, который необходим для финансирования нового жилья investropa.com. С другой стороны, если бюджеты государства сократятся, щедрые субсидии могут быть урезаны. Еще одна тема — налоги на недвижимость: на федеральном уровне обсуждается реформа налогообложения (например, введение ежегодного налога, основанного на реальной стоимости). Любые такие изменения могут повлиять на доходность и поведение инвесторов. Демографические изменения и миграция: Рост населения Берлина — ключевой фактор спроса. Потенциальный риск заключается в замедлении или сокращении этого роста. На это влияют рождаемость (естественный прирост в Берлине слегка отрицательный, город растёт в основном за счёт миграции) и миграционные потоки. Если, например, послековидная привлекательность Берлина исчезнет или другие регионы Германии станут более интересными, миграция может снизиться. Наоборот, внезапный приток (как, например, около 80 000 украинских беженцев, прибывших в 2022 году) создаёт краткосрочное давление на рынок жилья. Берлину также предстоит решать задачи по интеграции растущего числа иностранцев (сейчас 24% жителей reuters.com) — если интеграция будет недостаточной, это может привести к социальным проблемам в отдельных районах, что снизит привлекательность недвижимости. Пока что разнообразие было сильной стороной Берлина, но для дальнейшего единства необходим сбалансированный рост (рабочие места, услуги по разным районам).

Рост населения Берлина — ключевой фактор спроса. Потенциальный риск заключается в замедлении или сокращении этого роста. На это влияют рождаемость (естественный прирост в Берлине слегка отрицательный, город растёт в основном за счёт миграции) и миграционные потоки. Если, например, послековидная привлекательность Берлина исчезнет или другие регионы Германии станут более интересными, миграция может снизиться. Наоборот, внезапный приток (как, например, около 80 000 украинских беженцев, прибывших в 2022 году) создаёт краткосрочное давление на рынок жилья. Берлину также предстоит решать задачи по интеграции растущего числа иностранцев (сейчас 24% жителей reuters.com) — если интеграция будет недостаточной, это может привести к социальным проблемам в отдельных районах, что снизит привлекательность недвижимости. Пока что разнообразие было сильной стороной Берлина, но для дальнейшего единства необходим сбалансированный рост (рабочие места, услуги по разным районам). Доступность жилья и социальная сплочённость: Кризис доступности жилья сам по себе является вызовом – если слишком много людей не смогут позволить себе жить в Берлине, город может утратить те самые качества, которые сделали его привлекательным (молодая креативная энергия, предприниматели стартапов и т.д.). Уже сейчас некоторые семьи с низким доходом и художники переезжают в пригородный Бранденбург или другие города, считая Берлин слишком дорогим. Если этот процесс ускорится, Берлин может столкнуться с нехваткой рабочей силы в ключевых секторах (учителя, работники сферы услуг), которые не могут позволить себе жильё. Социальная сплочённость оказывается под угрозой, когда неравенство в доступе к жилью становится крайним. Политическое давление на радикальные меры (например, референдум 2021 года) – симптом этого явления. Задача для Берлина – создать достаточно доступного жилья для поддержания разнообразия населения, а это непростая задача, так как сам рынок её не решает.

сам по себе является вызовом – если слишком много людей не смогут позволить себе жить в Берлине, город может утратить те самые качества, которые сделали его привлекательным (молодая креативная энергия, предприниматели стартапов и т.д.). Уже сейчас некоторые семьи с низким доходом и художники переезжают в пригородный Бранденбург или другие города, считая Берлин слишком дорогим. Если этот процесс ускорится, Берлин может столкнуться с нехваткой рабочей силы в ключевых секторах (учителя, работники сферы услуг), которые не могут позволить себе жильё. Социальная сплочённость оказывается под угрозой, когда неравенство в доступе к жилью становится крайним. Политическое давление на радикальные меры (например, референдум 2021 года) – симптом этого явления. Задача для Берлина – создать достаточно доступного жилья для поддержания разнообразия населения, а это непростая задача, так как сам рынок её не решает. Глобальные факторы: Глобальные экономические и геополитические события также несут риски. Геополитическая напряжённость (например, война в Украине) уже отразилась на ценах на энергию и инфляции, косвенно влияя на рынок недвижимости через рост затрат. Дальнейшая нестабильность в Европе может ослабить доверие инвесторов к рынку недвижимости или перераспределить иностранный капитал investropa.com investropa.com. Кроме того, на репутацию и спрос в Берлине могут повлиять мировые тенденции, такие как удалённая работа – если больше компаний разрешат полную удалёнку, меньше людей будет переезжать в крупные города, что потенциально замедлит рост спроса. Напротив, если Берлин продолжит развивать себя как центр технологий и научных исследований, он сможет справиться с этим лучше, чем города, ориентированные только на финансовый сектор.

Глобальные экономические и геополитические события также несут риски. (например, война в Украине) уже отразилась на ценах на энергию и инфляции, косвенно влияя на рынок недвижимости через рост затрат. Дальнейшая нестабильность в Европе может ослабить доверие инвесторов к рынку недвижимости или перераспределить иностранный капитал investropa.com investropa.com. Кроме того, на репутацию и спрос в Берлине могут повлиять мировые тенденции, такие как удалённая работа – если больше компаний разрешат полную удалёнку, меньше людей будет переезжать в крупные города, что потенциально замедлит рост спроса. Напротив, если Берлин продолжит развивать себя как центр технологий и научных исследований, он сможет справиться с этим лучше, чем города, ориентированные только на финансовый сектор. Изменение климата и экологические требования: Новые природоохранные нормы (например, обязательства по энергоэффективности) могут сделать некоторые старые здания устаревшими или потребовать дорогостоящей модернизации, что является риском для владельцев таких объектов. Берлину также приходится сталкиваться с последствиями изменения климата: более жаркими летами (тепловые волны до 39°C в последние годы berlin.de), что оказывает давление на городскую инфраструктуру и может потребовать переоборудования зданий (системы охлаждения, утепление). Недвижимость, не устойчивая к изменению климата, со временем может потерять в стоимости. Город ужесточает экологические стандарты (например, требует озеленённых крыш на новых зданиях), что увеличивает первоначальные затраты, но необходимо для долгосрочной устойчивости.

В заключение, несмотря на то, что перспективы берлинского рынка недвижимости в целом остаются сильными, эти риски требуют внимательного управления. Экономические и финансовые условия будут играть значительную роль в краткосрочной перспективе – восстановление или рецессия могут изменить рынок. В долгосрочной перспективе задача – обеспечить рост, который будет инклюзивным и устойчивым, чтобы Берлин оставался привлекательным, не вытесняя жителей высокими ценами и не провоцируя дестабилизирующие политические реакции. Заинтересованные стороны осознают эти проблемы; от того, как они отреагируют (например, сохранят ли поддержку государственных программ по жилью или инвестиций в жильё для работников), зависит, насколько эффективно Берлин сможет снизить эти риски.

Прогнозы и перспективы

Смотря в будущее, среди аналитиков сложился консенсус, что рынок недвижимости Берлина будет продолжать расти, но более медленными и устойчивыми темпами по сравнению с бурным бумом 2015–2019 годов. Вот ключевые моменты прогноза на конец 2020-х:

Динамика цен на жильё: Большинство прогнозов предполагает, что цены на дома и квартиры в Берлине будут демонстрировать умеренный ежегодный рост в диапазоне 3–5% в год в течение ближайших лет investropa.com investropa.com. Это обусловлено фундаментальным дисбалансом спроса и предложения — пока Берлин не сможет построить достаточно жилья для растущего населения, давление на повышение цен сохранится investropa.com investropa.com. Однако эпоха двузначных ежегодных скачков цен сейчас, скорее всего, закончилась из-за роста процентных ставок и чувствительности покупателей. В краткосрочной перспективе (2025–2026) ожидается, что цены на вторичное жильё будут постепенно восстанавливаться после спада 2023 года, возможно, достигнув пиковых уровней 2022 года к 2026-му. Цены на новостройки могут расти ещё быстрее, если объёмы строительства останутся низкими (ограниченное предложение) — по некоторым прогнозам, новые энергоэффективные дома могут значительно подорожать (в одном спекулятивном прогнозе даже упоминался рост стоимости до 130% за десятилетие для зелёных проектов) investropa.com, хотя это кажется оптимистичным. Более консервативная точка зрения исследователей Deutsche Bank предполагает, что жилищный рынок Берлина сейчас близок к справедливой стоимости и будет расти примерно в соответствии с доходами населения (при условии, что не вернутся сверхдешёвые кредиты) dbresearch.com.

Большинство прогнозов предполагает, что цены на дома и квартиры в Берлине будут демонстрировать в диапазоне 3–5% в год в течение ближайших лет investropa.com investropa.com. Это обусловлено фундаментальным дисбалансом спроса и предложения — пока Берлин не сможет построить достаточно жилья для растущего населения, давление на повышение цен сохранится investropa.com investropa.com. Однако эпоха двузначных ежегодных скачков цен сейчас, скорее всего, закончилась из-за роста процентных ставок и чувствительности покупателей. В краткосрочной перспективе (2025–2026) ожидается, что цены на вторичное жильё будут постепенно восстанавливаться после спада 2023 года, возможно, достигнув пиковых уровней 2022 года к 2026-му. Цены на новостройки могут расти ещё быстрее, если объёмы строительства останутся низкими (ограниченное предложение) — по некоторым прогнозам, новые энергоэффективные дома могут значительно подорожать (в одном спекулятивном прогнозе даже упоминался рост стоимости до 130% за десятилетие для зелёных проектов) investropa.com, хотя это кажется оптимистичным. Более консервативная точка зрения исследователей Deutsche Bank предполагает, что жилищный рынок Берлина сейчас близок к справедливой стоимости и будет расти примерно в соответствии с доходами населения (при условии, что не вернутся сверхдешёвые кредиты) dbresearch.com. Прогноз арендной платы: Ожидается, что арендные ставки продолжат расти. В ближайшей перспективе темпы роста могут снизиться — скачок на 12% в 2024 году был исключительным cbre.de, частично отражая послепандемийную корректировку и последствия Mietendeckel. В дальнейшем рост арендной платы может замедлиться до высоких однозначных или средних однозначных процентов в год, особенно по мере того как арендаторы достигнут предела своей платежеспособности. Тем не менее, при уровне вакантности 0,9% и тысячах новых жителей ежегодно даже в консервативных сценариях прогнозируется дальнейший рост арендных ставок на ~3–5% в год в среднесрочной перспективе. К 2030 году средняя объявляемая арендная ставка в Берлине может легко достичь €18–20/м², если текущие тенденции сохранятся. Единственный фактор, способный сдержать инфляцию арендной платы — это значительный прирост жилищного фонда или ужесточение регулирования. Последнее (продление арендунгсбрэмсе) уже действует до 2029 года, но, как отмечалось, не распространяется на новое строительство и не полностью сдерживает скачки арендных ставок при смене арендатора. Таким образом, прогноз по арендной плате остается направленным вверх , с возможными временными паузами в случае ухудшения экономической ситуации. Это будет поддерживать актуальность вопроса доступности жилья в Берлине в обозримом будущем.

Ожидается, что арендные ставки продолжат расти. В ближайшей перспективе темпы роста могут снизиться — скачок на 12% в 2024 году был исключительным cbre.de, частично отражая послепандемийную корректировку и последствия Mietendeckel. В дальнейшем рост арендной платы может замедлиться до высоких однозначных или средних однозначных процентов в год, особенно по мере того как арендаторы достигнут предела своей платежеспособности. Тем не менее, при уровне вакантности 0,9% и тысячах новых жителей ежегодно даже в консервативных сценариях прогнозируется дальнейший рост арендных ставок на ~3–5% в год в среднесрочной перспективе. К 2030 году средняя объявляемая арендная ставка в Берлине может легко достичь €18–20/м², если текущие тенденции сохранятся. Единственный фактор, способный сдержать инфляцию арендной платы — это значительный прирост жилищного фонда или ужесточение регулирования. Последнее (продление арендунгсбрэмсе) уже действует до 2029 года, но, как отмечалось, не распространяется на новое строительство и не полностью сдерживает скачки арендных ставок при смене арендатора. Таким образом, прогноз по арендной плате остается , с возможными временными паузами в случае ухудшения экономической ситуации. Это будет поддерживать актуальность вопроса доступности жилья в Берлине в обозримом будущем. Прогноз предложения: В сфере строительства достижение цели Берлина — 20 000 новых квартир в год — кажется затруднительным в ближайшие 2–3 года из-за текущего спада в строительстве. В 2024 году, вероятно, будет завершено меньше объектов, чем в 2023-м, возможно, порядка 15 000 квартир, учитывая снижение числа разрешений на строительство в 2022–2023 гг. Меры города и федерального правительства (закон о быстром строительстве, субсидии) могут начать приносить плоды к 2026 году. Если процентные ставки снизятся, а инфляция стабилизируется, у застройщиков может появиться мотивация запускать проекты, особенно учитывая перспективу высоких арендных ставок. Таким образом, один из оптимистичных сценариев предполагает, что к 2026–2027 годам Берлин сможет нарастить темпы до 18 000+ новых квартир в год. Крупные проекты, такие как Schumacher Quartier в Тегеле и Siemensstadt, также будут постепенно вводиться в эксплуатацию с 2027 года, добавляя значительный фонд (только эти два проекта дадут около 12 000 квартир к середине 2030-х годов). Однако, даже в лучшем случае стабильно достигать необходимого уровня предложения сложно — поэтому Берлину, вероятно, еще много лет предстоит испытывать нехватку жилья. Предложение будет расти незначительно, но этого будет недостаточно для полного баланса спроса, что означает сохранение рынка арендодателя .

В сфере строительства достижение цели Берлина — 20 000 новых квартир в год — кажется затруднительным в ближайшие 2–3 года из-за текущего спада в строительстве. В 2024 году, вероятно, будет завершено меньше объектов, чем в 2023-м, возможно, порядка 15 000 квартир, учитывая снижение числа разрешений на строительство в 2022–2023 гг. Меры города и федерального правительства (закон о быстром строительстве, субсидии) могут начать приносить плоды к 2026 году. Если процентные ставки снизятся, а инфляция стабилизируется, у застройщиков может появиться мотивация запускать проекты, особенно учитывая перспективу высоких арендных ставок. Таким образом, один из оптимистичных сценариев предполагает, что к 2026–2027 годам Берлин сможет нарастить темпы до 18 000+ новых квартир в год. Крупные проекты, такие как Schumacher Quartier в Тегеле и Siemensstadt, также будут постепенно вводиться в эксплуатацию с 2027 года, добавляя значительный фонд (только эти два проекта дадут около 12 000 квартир к середине 2030-х годов). Однако, даже в лучшем случае стабильно достигать необходимого уровня предложения сложно — поэтому Берлину, вероятно, еще много лет предстоит испытывать нехватку жилья. Предложение будет расти незначительно, но этого будет недостаточно для полного баланса спроса, что означает сохранение . Тенденции по районам: Ожидается дальнейшее сближение цен между центральными и некоторыми внутренними районами. По мере того как центр Берлина (Митте и др.) становится очень дорогим, все больше покупателей и арендаторов будут обращаться ко “второму эшелону” районов, таким как Веддинг, Моабит, Лихтенберг и Темпельхоф , что приведет к росту цен и там. Фактически, последние данные показывают, что самый быстрый процентный рост цен наблюдается в традиционно более доступных районах — например, в Веддинге и Трептове ежегодный рост цен составлял около 5–6% в конце 2024 года investropa.com. Это, скорее всего, продолжится, снижая разрыв. Тем временем престижные районы будут удерживать свою стоимость и показывать постепенный рост, но бурных скачков прошлых лет уже не будет. Районы, где ведется активная реновация (например, возле новых транспортных узлов или крупных проектов), могут испытать локальные подъемы. Обратите внимание на Панков (особенно вокруг новых проектов Панкoв/Хайнерсдорф), Шпандау (проекты Siemensstadt, Havelufer) и части Марцан-Хеллерсдорф (где планируются новые пригороды) – они будут все чаще фигурировать в дискуссиях о недвижимом имуществе Берлина.

Ожидается дальнейшее сближение цен между центральными и некоторыми внутренними районами. По мере того как центр Берлина (Митте и др.) становится очень дорогим, все больше покупателей и арендаторов будут обращаться ко “второму эшелону” районов, таким как , что приведет к росту цен и там. Фактически, последние данные показывают, что самый быстрый процентный рост цен наблюдается в традиционно более доступных районах — например, в Веддинге и Трептове ежегодный рост цен составлял около 5–6% в конце 2024 года investropa.com. Это, скорее всего, продолжится, снижая разрыв. Тем временем престижные районы будут удерживать свою стоимость и показывать постепенный рост, но бурных скачков прошлых лет уже не будет. Районы, где ведется активная реновация (например, возле новых транспортных узлов или крупных проектов), могут испытать локальные подъемы. Обратите внимание на (особенно вокруг новых проектов Панкoв/Хайнерсдорф), (проекты Siemensstadt, Havelufer) и части (где планируются новые пригороды) – они будут все чаще фигурировать в дискуссиях о недвижимом имуществе Берлина. Коммерческая перспектива: Для офисной недвижимости 2025–2026 годы могут стать периодом стабилизации на новом уровне (вакансия на уровне высоких однозначных значений, более выгодные условия для арендаторов). Далее, если экономика Берлина продолжит генерировать компании и если часть удаленной работы сменится возвращением в офисы, спрос на офисы может возрасти. Берлин продолжает расти как корпоративный центр (особенно для технологий, медиа, креативных индустрий, а также как федеральная столица для лоббистов/НКО). JLL прогнозирует, что вакансия офисов в Берлине может достичь максимума около 8% в 2025 году, а затем будет медленно снижаться по мере уменьшения объема нового предложения jll.com. Арендная плата за премиальные офисы даже может немного вырасти (прогнозируется рост примерно на 1–2% в год для топ-сегмента до 2027 года) cbre.de. Рынок торговой недвижимости, как ожидается, будет стабильным: арендные ставки на основных торговых улицах восстанавливаются после COVID, но вряд ли будут значительно расти из-за конкуренции с онлайн-торговлей. Сектор индустриальной/логистической недвижимости останется перспективным (низкая вакантность, рост аренды на фоне развития электронной коммерции в агломерации Берлина).

Для офисной недвижимости 2025–2026 годы могут стать периодом стабилизации на новом уровне (вакансия на уровне высоких однозначных значений, более выгодные условия для арендаторов). Далее, если экономика Берлина продолжит генерировать компании и если часть удаленной работы сменится возвращением в офисы, спрос на офисы может возрасти. Берлин продолжает расти как корпоративный центр (особенно для технологий, медиа, креативных индустрий, а также как федеральная столица для лоббистов/НКО). JLL прогнозирует, что вакансия офисов в Берлине может достичь максимума около 8% в 2025 году, а затем будет медленно снижаться по мере уменьшения объема нового предложения jll.com. Арендная плата за премиальные офисы даже может немного вырасти (прогнозируется рост примерно на 1–2% в год для топ-сегмента до 2027 года) cbre.de. Рынок торговой недвижимости, как ожидается, будет стабильным: арендные ставки на основных торговых улицах восстанавливаются после COVID, но вряд ли будут значительно расти из-за конкуренции с онлайн-торговлей. Сектор индустриальной/логистической недвижимости останется перспективным (низкая вакантность, рост аренды на фоне развития электронной коммерции в агломерации Берлина). Макроэкономические факторы: Ключевым позитивным фактором-«джокером» может стать ситуация, если процентные ставки снизятся быстрее, чем ожидается. Некоторые экономисты считают, что ЕЦБ может снизить ставки в конце 2025 года, если инфляция будет под контролем investropa.com investropa.com. Более дешёвое финансирование, скорее всего, вызовет новый всплеск спроса на покупку и строительную активность в Берлине, учитывая отложенные проекты. Это может привести к очередному мини-буму цен ближе к концу 2020-х годов (хотя, вероятно, менее выраженному, чем в 2010-х). Наоборот, негативным фактором-«джокером» может стать возможная рецессия или финансовый кризис — это временно снизит спрос на недвижимость и приведет к падению цен. Но рынок Берлина исторически менее подвержен резким колебаниям по сравнению со многими другими: даже в периоды спада его доступность относительно других столиц служит «подушкой» (инвесторы ищут выгодные предложения, арендаторы продолжают приезжать, так как здесь дешевле, чем в Лондоне или Париже).

Долгосрочный взгляд: В десятилетней перспективе Берлин, как ожидается, укрепит позиции европейского мегаполиса. Численность населения может приблизиться к 4 миллионам к началу 2030-х. Завершение крупных проектов (Тегель, Сименсштадт и др.) добавит новые районы в городскую ткань. К 2030 году стоимость недвижимости в Берлине, возможно, всё ещё будет отставать от таких городов, как Париж или Мюнхен, но разница, вероятно, станет меньше, чем сейчас investropa.com investropa.com. Например, сегодня квартира в центре Берлина стоит €7,000 за м², а в Париже €11,500 — можно представить, что к 2030 году цены в Берлине вырастут до €9,000–10,000, если тенденция сохранится, вплотную приблизившись к некоторым другим столицам. Арендные ставки, вероятно, тоже приблизятся к уровню Западной Европы (хотя при этом усилится политическое давление). Привлекательность Берлина для международных инвесторов и мигрантов, по прогнозам, останется высокой благодаря культурной яркости и быстро растущей высокотехнологичной экономике. Задача города — справиться с этим ростом инклюзивно.

В заключение, перспективы рынка недвижимости Берлина — осторожно позитивные: стабильный рост на фоне реального спроса, с учётом «перегрева» в прошлом и нынешних экономических ограничений. Если властям удастся увеличить темпы строительства жилья, Берлин может получить более устойчивое развитие, с более высоким уровнем свободных квартир и медленным ростом аренды. Если нет — рынок останется напряжённым и дорогим, со всеми сопутствующими социальными противоречиями. В любом случае Берлин в ближайшие годы продолжит отходить от имиджа «бедного, но сексуального» в сторону более зрелого, дорогого, но богатого возможностями рынка недвижимости — за которым инвесторы и жители будут внимательно наблюдать по мере его трансформации berlinhyp.de berlinhyp.de.

Источники: