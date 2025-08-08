Бум недвижимости в Дохе 2025: рекордные продажи, доходность 9% и мегапроекты, формирующие будущее

Обзор рынка 2025

Рынок недвижимости Дохи в 2025 году переживает устойчивое восстановление и возобновление доверия инвесторов. После нескольких лет вялой динамики, стоимость недвижимости стабилизировалась и даже начала снова расти. В апреле 2025 года общий индекс цен на недвижимость в Катаре вырос на 12,44% в годовом исчислении, что стало резким разворотом по сравнению с падением на -6,86%, зафиксированным в апреле 2024 года globalpropertyguide.com. В поквартальном выражении в первом квартале 2025 года наблюдались в целом стабильные цены – индекс цен ValuStrat составил 96,5 пункта (база Q1 2021=100) для жилой недвижимости, что не изменилось ни по сравнению с предыдущим кварталом, ни по сравнению с годом ранее medium.com arabianbusiness.com. Эта стабильность, в сочетании с ростом числа сделок, свидетельствует о том, что рынок достиг дна после спада, вызванного пандемией и блокадой в 2016–2020 годах globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com.

Экономические основы поддерживают это восстановление. Ожидается, что экономика Катара вырастет примерно на 5% в 2025 году, при инфляции всего около 1%, чему способствуют высокие доходы от природного газа omniacapitalgroup.com. Государственные финансы находятся в хорошем состоянии (профицит 21% ВВП в 2023 году), а кредитные рейтинги высоки («AA» от Fitch) omniacapitalgroup.com. Масштабные государственные инвестиции — по оценкам, 200–330 миллиардов долларов в рамках Национального видения Катара 2030 — были направлены в инфраструктуру и новые городские проекты omniacapitalgroup.com arabianbusiness.com. Эти проекты, от метро Дохи стоимостью 36 миллиардов долларов до расширения международного аэропорта Хамад за 16 миллиардов долларов, улучшают транспортную и логистическую инфраструктуру arabianbusiness.com, повышая долгосрочную привлекательность недвижимости. Третья Национальная стратегия развития правительства (2024–2030) прямо нацелена на диверсификацию экономики и привлечение иностранных инвестиций, в том числе в недвижимость arabianbusiness.com. В целом, стабильный рост Катара, модернизация инфраструктуры и политика, благоприятная для инвестиций, создали прочную основу для результатов рынка недвижимости в 2025 году.

Важно отметить, что активность сделок растет. В первом квартале 2025 года количество сделок с жилой недвижимостью увеличилось на 13,2% по сравнению с 4 кварталом 2024 года (и впечатляющие 67% в годовом выражении), что отражает возросший спрос arabianbusiness.com. Медианная цена сделки на жилье составила около 2,7 млн катарских риалов (~$740 тыс.), что на 3,8% выше по сравнению с предыдущим кварталом (хотя все еще немного ниже, чем год назад) arabianbusiness.com. Районы с высоким спросом, такие как The Pearl и Al Qassar, возглавили рост – в 1 квартале стоимость продаж в этих престижных локациях выросла более чем на 50% по сравнению с предыдущим кварталом consultancy-me.com. Тем временем ипотечное кредитование также восстанавливается: объем ипотечных сделок в 1 квартале 2025 года был на 37% выше, чем годом ранее medium.com, поскольку банки и покупатели адаптируются к стабильным процентным ставкам (ФРС США удерживала ставки на уровне ~4,25–4,5% по состоянию на март 2025 года) medium.com. Вкратце, рынок 2025 года заметно более активен, чем в предыдущие несколько лет, причем спрос формируют как местные конечные покупатели, так и иностранные инвесторы на фоне улучшения экономических и финансовых условий.

Рынок жилой недвижимости

Цены на жилье в Дохе в основном стабилизировались в 2025 году после периода волатильности. По состоянию на 1 квартал 2025 года средняя запрашиваемая цена за квартиру в Катаре составляет около 10 420 катарских риалов за квадратный метр (~2 860 долларов США/кв.м), в то время как виллы в среднем стоят около 5 500 катарских риалов за кв.м consultancy-me.com. Эти значения остаются неизменными как в квартальном, так и в годовом выражении medium.com consultancy-me.com, что указывает на плато цен после коррекции 2016–2020 годов. В престижных районах наблюдается умеренный рост: например, на острове Пёрл – флагманском элитном проекте Дохи – цены на квартиры составляют примерно 10 620 катарских риалов за кв.м, что на 1,6% выше в годовом исчислении medium.com arabianbusiness.com. В новых квартирах города Лусайл средняя цена составляет около 10 175 катарских риалов за кв.м, что практически не изменилось за год medium.com, в то время как в Вест-Бей Лагун (элитная прибрежная зона вилл) цены на квартиры составляют около 9 600 катарских риалов за кв.м (стабильно по сравнению с прошлым кварталом) medium.com. Цены на виллы по всей Дохе также остаются стабильными – типичная вилла стоит ~5 500 катарских риалов за кв.м, практически без изменений за год arabianbusiness.com. В некоторых традиционно престижных районах вилл за последний год даже наблюдалось небольшое снижение цен (например, Вест-Бей Лагун -5,3%, район Старого аэропорта -4% в годовом выражении), в то время как в некоторых новых пригородных районах, таких как Айн Халед, отмечен небольшой рост (+2,2% в годовом выражении) arabianbusiness.com. В целом, в 2025 году цены на жилье остаются стабильными или немного растут в большинстве районов, что свидетельствует о долгожданной стабилизации после cuкумулятивное падение цен на жилье примерно на 26% с 2016 по 2020 год globalpropertyguide.com.

Что важно, объемы продаж растут, несмотря на стабильные цены – признак возвращения доверия. В первом квартале 2025 года было зафиксировано рост количества сделок с жилой недвижимостью на 13,2% по сравнению с предыдущим кварталом и впечатляющий скачок на 67% в годовом исчислении arabianbusiness.com. Покупатели были особенно активны в муниципалитете Доха и Аль-Дайен (включая Лусаил) – двух районах с наибольшим количеством сделок arabianbusiness.com. Только район Pearl и прилегающий Аль-Кассар зафиксировали рост объема сделок на 39,8% по сравнению с предыдущим кварталом в первом квартале, что привело к росту стоимости продаж на 54% в этом районе arabianbusiness.com. Аналитики рынка отмечают, что значительная часть этого спроса обусловлена конечными пользователями – многие покупатели квартир являются резидентами, стремящимися получить инвесторское резидентство Катара (путем покупки недвижимости) и сэкономить на аренде globalpropertyguide.com. Застройщики воспользовались этой тенденцией, предлагая гибкие схемы оплаты для квартир на стадии строительства в Лусаиле и других проектах, что облегчает покупку для экспатов со средним доходом globalpropertyguide.com. На самом деле, большинство недавних покупателей – это владельцы, проживающие в своих квартирах, а не чистые инвесторы, что отличается от спекулятивных лет бума globalpropertyguide.com. Такой акцент на конечного пользователя придает рынку стабильность, даже если капитальная стоимость растет лишь постепенно.

Предложение жилья продолжает расти, но контролируемыми темпами. Совокупный жилой фонд Катара достиг примерно 399 500 единиц в 2024 году (около 251 500 квартир и 148 000 вилл) globalpropertyguide.com, что на ~1,4% больше, чем в предыдущем году — темп прироста ниже, чем рост на 2,6% в 2023 году globalpropertyguide.com. Только в первом квартале 2025 года было введено в эксплуатацию около 2 000 новых квартир, что увеличило общий объем до ~401 500 единиц medium.com. Среди заметных завершённых проектов начала 2025 года — 690 квартир на острове Геван (новое расширение The Pearl), 377 единиц в башне Шахад (West Bay), и 676 единиц в районе Марина города Лусаил (например, FJ Residence, Venice Tower, Nayef Tower) medium.com. За весь 2025 год ожидается ввод дополнительных 6 000–7 200 единиц globalpropertyguide.com medium.com — значительный приток, хотя и меньший, чем строительный бум перед чемпионатом мира. Тот бум (в рамках подготовки к 2022 году) привёл к перепроизводству: по некоторым оценкам, после 2022 года в Катаре было избыточно 80 000 жилых единиц globalpropertyguide.com. Этот избыток сдерживает рост цен, но высокий прирост населения (~1,5% в год) постепенно поглощает излишки omniacapitalgroup.com. Застройщики также реализуют проекты поэтапно, чтобы не перенасытить рынок. Наследие чемпионата мира 2022 года оказалось неоднозначным — Катар получил инфраструктуру мирового уровня и тысячи новых домов, но теперь ему предстоит справиться с значительным запасом в сегменте квартир среднего класса mordorintelligence.com mordorintelligence.com. Обнадеживает то, что спрос догоняет в 2025 году, и новое строительство все больше ориентировано на качество вместо количества (например, премиальные виллы, брендированные резиденции и многофункциональные сообщества) mordorintelligence.com mordorintelligence.com.

Новые проекты и застройки

Рынок недвижимости Дохи меняется благодаря ряду мегапроектов и новым застройкам в 2025 году. В северных пригородах государственный застройщик Qatari Diar и Dar Global анонсировали роскошный прибрежный курорт в Симаисме с виллами под брендом Trump и полем для гольфа на 18 лунок medium.com. В черте города SAK Holding запустила проект “Usool Al Mansoura” — жилой комплекс из двух башен (~500 апартаментов), предлагаемых в долгосрочную аренду medium.com. Возможно, самым амбициозным проектом является Лусаил Сити — новый город стоимостью $45 млрд к северу от Дохи, где продолжается строительство небоскребов, торговых центров и достопримечательностей. Районы Marina District и Boulevard в Лусаиле быстро развиваются; знаковые проекты, такие как Katara Towers (небоскребы в форме полумесяца) и торговый центр Place Vendôme уже открылись, усиливая привлекательность Лусайла как “города будущего” для экспатов и местных жителей omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. У побережья остров Кетаифан Норт — запланированный развлекательный остров рядом с Лусаилом — получил финансирование в размере $5 млрд и застраивается роскошными прибрежными резиденциями, отелями и аквапарком omniacapitalgroup.com. В первом квартале 2025 года местный застройщик приобрел 7 участков на Кетаифане для строительства элитных домов и апартаментов с обслуживанием (первый проект “Carlton House” уже реализуется) medium.com. Эти проекты соответствуют стратегии Катара по развитию многофункциональных, ориентированных на образ жизни локаций (Лусаил, Кетаифан, Мшайреб Даунтаун) в рамках Видения 2030.

Рынок аренды и доходность

В центральной части Дохи также актуальна тема обновления городской среды., проект реконструкции старого центра города стоимостью 5,5 млрд долларов и создание «умного города», сейчас привлекает крупных арендаторов — например, Qatar Airways переносит свою штаб-квартиру в Msheireb в 2025 году, закрепляя за районом статус премиального делового центра arabianbusiness.com . Обновление исторического центра, в котором насчитывается более 100 зданий с сертификатом LEED, демонстрирует стремление Катара к устойчивому развитию arabianbusiness.com arabianbusiness.com . Кроме того, недавно открылись новые торговые центры, такие как, что добавилороскошных торговых площадей с 2011 года arabianbusiness.com . Эти торговые проекты позиционируют Катар как региональное направление для шопинга (79% опрошенных жителей стран GCC хотят посетить Катар ради шопинг-отпуска) arabianbusiness.com , дополняя жилой и гостиничный секторы. В целом,: застройщики переходят от строительного бума, связанного с чемпионатом мира, к более диверсифицированному портфелю, ориентированному на цели— роскошный туризм, финансы и сектор знаний, что, в свою очередь, стимулирует спрос на недвижимость во всех сегментах.

Рынок аренды жилья в Дохе оставался в целом стабильным в начале 2025 года, даже немного снизившись в некоторых сегментах, поскольку избыток предложения после чемпионата мира поставил арендаторов в выгодное положение. Медианная месячная арендная плата за жилую единицу составляет около 8 500 QAR (≈2 335 долларов США), что практически не изменилось по сравнению с концом 2024 года и на ~1% ниже, чем год назад medium.com. Средняя арендная плата за квартиру составляет 6 000 QAR в месяц (за типичную двухкомнатную) — без изменений по сравнению с предыдущим кварталом и примерно на 2% ниже в годовом выражении medium.com. Виллы сдаются в аренду по значительно более высокой средней цене — около 11 000 QAR в месяц consultancy-me.com, учитывая их большую площадь и наличие двора. По типу жилья: медианная аренда однокомнатной квартиры составляет ~5 500 QAR в месяц, двухкомнатной — 6 250 QAR, а трехкомнатной — около 7 500 QAR medium.com. Эти ставки показывают, что арендные цены в основном стабилизировались по большинству категорий жилья — хорошая новость для арендаторов после скачка во время чемпионата мира, но вызов для арендодателей, сталкивающихся с широким выбором со стороны арендаторов.

Несмотря на стабильные арендные ставки, арендная доходность в Катаре привлекательна по мировым стандартам, что укрепляет инвестиционную привлекательность недвижимости. Соотношение цены к аренде для жилья в Дохе составляет около 19 лет, что подразумевает валовую арендную доходность примерно 5,3% в среднем arabianbusiness.com. Согласно данным ValuStrat, текущая валовая доходность составляет 5,9% в целом – при этом доходность от квартир составляет в среднем 8,4%, а виллы (с более высокой ценой относительно аренды) приносят около 4,6% medium.com arabianbusiness.com. Элитная роскошная недвижимость часто приносит доходность в верхней части однозначных значений: например, роскошные апартаменты в Лусаиле могут приносить 7–9% арендной доходности, особенно крупные объекты, ориентированные на руководителей omniacapitalgroup.com. Краткосрочная аренда в престижных районах, таких как The Pearl, также выгодна – благодаря туристическому буму после чемпионата мира (более 5 миллионов посетителей в 2024 году) и мероприятиям, таким как Формула-1, посуточная аренда на The Pearl может приносить 8–10% доходности владельцам, сдающим жилье туристам omniacapitalgroup.com. Эти уровни доходности опережают многие рынки региона (для сравнения, доходность в престижных районах Дубая ~6% omniacapitalgroup.com), благодаря отсутствию налогов на доход от аренды в Катаре и относительной доступности недвижимости по сравнению с арендной платой omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com.

Некоторые районы демонстрируют различия в динамике арендного рынка. По мнению рыночных наблюдателей, престижные районы, такие как Вест-Бэй и Перл, сохраняют высокую заполняемость и премиальные арендные ставки, тогда как среднесегментные районы столкнулись с ростом чувствительности арендаторов к стоимости. В 1 квартале 2025 года наибольшая активность аренды квартир была зафиксирована в Аль-Вукайр, Аль-Машаф и Аль-Тумама — пригородах на окраинах Дохи, известных большим количеством новых квартир и более доступными арендными ставками medium.com. Это говорит о том, что многие арендаторы (включая семьи и экспатов со средним доходом) немного смещаются за пределы центра города в поисках лучшего соотношения цены и качества. Для аренды вилл спрос был сосредоточен в таких районах, как Аль-Судан, Азизия и Олд-Ганим в Дохе consultancy-me.com — это устоявшиеся жилые районы, популярные среди местных катарцев и долгосрочных экспатов благодаря большому выбору вилл и ощущению общности. Тем временем в некоторых традиционно дорогих районах для экспатов наблюдалось небольшое снижение арендных ставок (например, аренда квартир в районе Аль-Сад снизилась примерно на 2% по сравнению с предыдущим кварталом), поскольку новое предложение создает альтернативы medium.com. Текучесть арендаторов (churn) снизилась в начале 2025 года, больше арендаторов стали продлевать контракты: новые договоры составили 82% от общего числа в 1 квартале, против 95% в конце 2024 года medium.com, что говорит о небольшом снижении мобильности населения. В целом, арендный рынок Дохи хорошо обеспечен и стабилен: арендаторы выигрывают от конкурентных предложений, а арендодатели сосредоточены на оптимизации доходности, а не на агрессивном повышении ставок.

(Таблица: Цены на жилье и аренда в Дохе, 1 квартал 2025)

Сегмент Средняя цена продажи Медианная аренда Валовая доходность Квартиры QAR 10,420 за кв.м consultancy-me.com QAR 6,000 / месяц consultancy-me.com ~8.4% arabianbusiness.com Виллы QAR 5,500 за кв.м consultancy-me.com QAR 11,000 / месяц consultancy-me.com ~4.6% arabianbusiness.com Все жилье Индекс цен: 96.5 arabianbusiness.com QAR 8,500 / месяц medium.com ~5.9% arabianbusiness.com

Источники: отчет рынка ValuStrat за 1 кв. 2025; сводка Consultancy-me.

Сегмент роскоши и премиум-класса

Как показано в таблице,, чем виллы — почти 8,4% валовой доходности, что отражает высокий спрос на аренду квартир по сравнению с их относительно умеренными ценами. Виллы, хотя и сдают в аренду в среднем по цене вдвое выше, чем апартаменты, имеют пропорционально более высокую стоимость, что снижает доходность до середины 4%. Общая доходность жилой недвижимости около 6%и подчеркивает, почему интерес инвесторов (особенно из-за рубежа) к рынку аренды в Катаре растет. При отсутствии налога на недвижимость, налога на доход от аренды и новых льгот для инвесторов в недвижимость,в Катаре становится еще более привлекательной — инвесторы могут сохранять 100% дохода от аренды, что примерно на 20–30% больше чистой прибыли по сравнению с рынками с налогами, такими как Лондон или Нью-Йорк omniacapitalgroup.com

Сегмент роскошной недвижимости в Дохе набирает обороты в 2025 году благодаря интересу глобальных инвесторов и становлению Катара как регионального центра богатства. Объем продаж элитного жилья составил около 3,2 млрд долларов в 2024 году, и этот импульс сохранился в 2025 году благодаря высокому спросу на элитную недвижимость arabianbusiness.com arabianbusiness.com. Особенно востребованы престижные прибрежные проекты. В 2024 году квартиры на набережной в Дохе в среднем стоили около 12 625 катарских риалов за кв.м, что значительно выше среднего показателя по городу arabianbusiness.com. В элитных районах, таких как Qanat Quartier (район в стиле Венеции на The Pearl), цены на продажу достигали 13 977 катарских риалов за кв.м, а квартиры в The Waterfront (приморский бульвар Лусейля) достигли 14 300 катарских риалов за кв.м, что является самым высоким показателем на рынке arabianbusiness.com. В районе Marina District в Лусейле (с его сверкающими новыми башнями) средняя цена также составила около 13 600 катарских риалов за кв.м arabianbusiness.com. Для сравнения, в Porto Arabia и других частях The Pearl сделки проходили по цене около 11 800 катарских риалов за кв.м arabianbusiness.com – это примерно на 15% выше среднего показателя по квартирам в Дохе, что отражает премию за брендированное жилье у воды. Среди вилл самыми дорогими районами для покупки земли и вилл являются Абу Хамур (8 587 катарских риалов за кв.м), Аль Тумама (7 500) и Аль Хиса (7 000) arabianbusiness.com – эти районы, хотя и не расположены у воды, популярны среди состоятельных местных жителей благодаря большим участкам под виллы.

Элитная недвижимость в Катаре предлагает не только престиж, но и. Доходность от аренды в сегменте люкс обычно составляет, что превосходит аналогичные премиальные рынки в странах Персидского залива omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com . Например, элитная(например, в высотках Lusail Marina) приносит доходность до 9%, при этом аренда роскошных апартаментов с тремя спальнями составляет 120–160 тыс. катарских риалов в год omniacapitalgroup.com (~33–44 тыс. долларов в год). Высококлассные объекты на The Pearl также могут приносить доходность около 8%. Такая высокая доходность в сочетании с безналоговым режимом Катара позволяет состоятельным инвесторам получать чистую прибыль, превышающую доходность в Дубае или Абу-Даби omniacapitalgroup.com также выглядят многообещающе — аналитики прогнозируют, что стоимость элитной недвижимости в Катаре может расти нав среднесрочной перспективе по мере развития рынка omniacapitalgroup.com . Этот рост обеспечивается ограниченным предложением по-настоящему премиальных объектов и растущим международным интересом. Исследование Knight Frank определяет Доху какв регионе Персидского залива благодаря безопасности, высокому качеству жизни и притоку нового капитала (политика и стабильность Катара привлекают состоятельных людей) arabianbusiness.com

Заметной тенденцией является распространение брендированных роскошных резиденций. Известные бренды (модные дизайнеры, сети роскошных отелей, даже бренд Трампа) предоставляют свои имена проектам в Дохе, которые, в свою очередь, обеспечивают ценовую надбавку в 15–30% по сравнению с небрендированными аналогами omniacapitalgroup.com. Например, партнерство Dar Global приносит виллы, спроектированные Эли Саабом, в Доху, и такие брендированные дома, как правило, продаются с большой наценкой благодаря своему дизайну, сервису и престижу omniacapitalgroup.com. Аналогично, резиденции под брендами Four Seasons и Ritz-Carlton вышли на рынок, ориентируясь на ультрабогатых покупателей. Эти инвестиции соответствуют стремлению Катара предложить уникальные, мирового класса жилые продукты, которые отличают его от более крупных рынков. Сегмент роскоши также выигрывает от новых стимулов для получения постоянного вида на жительство для инвесторов в недвижимость – состоятельные покупатели, инвестирующие 7,3 млн катарских риалов+ (≈2 млн долларов США) в недвижимость, имеют право на 10-летний возобновляемый вид на жительство omniacapitalgroup.com. Согласно данным правительства, к 2024 году только в Лусаиле и Кетаифане было выдано более 5 000 «золотых виз» такого типа omniacapitalgroup.com, что показывает: мировая элита действительно приобретает элитную недвижимость Катара.

В целом, рынок элитной недвижимости Дохи выходит на новый уровень: благодаря высокой доходности, знаковым проектам и поддерживающей политике он все чаще рассматривается как самостоятельный инвестиционный класс. Рынок элитной недвижимости Катара пока меньше, чем премиальный сектор Дубая, но его относительная доступность (квартиры на набережной по ~$3 500/кв.м против ~$10 000 в премиальных районах Дубая) и высокое качество дают ему простор для роста. В качестве доказательства уверенности реализуются ультра-роскошные проекты – например, Rosewood Doha (пятизвездочный отель и резиденции) открылся в Лусаиле, а другие мировые отельные резиденции класса люкс находятся в стадии подготовки, делая ставку на устойчивый спрос со стороны руководителей и миллионеров в преддверии таких событий, как Азиатские игры 2030 года. Если Катар продолжит следовать выбранной траектории развития, сегмент роскоши имеет все шансы на процветание, сочетая эксклюзивность с высокой доходностью для инвесторов.

Рынок коммерческой недвижимости (офисы и ритейл)

Сектор коммерческой недвижимости в Дохе в 2025 году — это история двух тенденций: устойчивая спрос на первоклассные площади, обусловленный расширением правительства и корпораций, и рост предложения, который смягчает арендные ставки в некоторых районах. В сегменте офисной недвижимости Катар в этом году ввёл новый индекс арендной платы за офисы, который показал в первом квартале 2025 года значение 97,4 пункта (база — первый квартал 2021 = 100), что на 1,5% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 2,6% меньше в годовом выражении, что указывает на незначительное снижение арендных ставок за последний год medium.com. Средняя арендная плата за офисы по стране составляет около 95 катарских риалов за кв.м в месяц (~$26/кв.м/мес) medium.com. Офисы класса A (здания высшего качества в районах, таких как Вест-Бей и Лусаил) сдаются примерно по 116 катарских риалов за кв.м/мес, хотя даже в этом сегменте аренда снизилась примерно на 1,8% в начале 2025 года на фоне нового предложения medium.com. Офисные помещения класса B/C в среднем стоят около 67 катарских риалов за кв.м/мес, в целом остаются стабильными, но снизились примерно на 1,9% в годовом выражении consultancy-me.com. Вест-Бей остаётся самым дорогим офисным районом — в первоклассных зданиях здесь аренда достигает 105 катарских риалов за кв.м в месяц (самая высокая в Дохе) arabianbusiness.com, а на втором месте — район Марина в Лусаиле с примерно 97 риалами. Эти топовые локации привлекают ведущих арендаторов из финансового, технологического и профессионального секторов arabianbusiness.com. Например, правительство и государственные предприятия заключили крупные договоры аренды в 2024–2025 годах: министерства и QatarEnergy заняли большие площади, а переезд штаб-квартиры Qatar Airways в Msheireb Downtown ещё больше усилит спрос на первоклассные офисы arabianbusiness.com. В результате, несмотря на то что общие арендные ставки на офисы немного снизились, стремление к качеству приводит к тому, что заполняемость офисов класса A высока, а владельцы старых зданий предлагают умеренные стимулы для удержания арендаторов.

Поток офисных площадей значителен. Только в первом квартале 2025 года было введено около 60 000 кв.м новых офисных площадей – в частности, Marina 31 Tower в Лусаиле и Corniche Park Towers в Вест-Бей – что довело общий объем офисных площадей в Дохе до более чем 7,3 млн кв.м arabianbusiness.com consultancy-me.com. Этот всплеск нового предложения способствует небольшому снижению арендных ставок, поскольку опережает краткосрочный рост спроса. Однако государственная политика активно стимулирует поглощение: усилия Катара по упрощению открытия бизнеса для иностранных инвесторов приводят к увеличению числа регистраций компаний, что повышает спрос на офисы medium.com. Кроме того, государственный сектор остается ключевым арендатором – в 2024 году государственные органы заключили волну новых договоров аренды, что помогает заполнять новые объекты arabianbusiness.com. В дальнейшем, по мере экономической диверсификации Катара (например, развитие финансового центра и технологического сектора), ожидается рост спроса на офисы, но с учетом того, что в наличии уже имеется более 7 млн кв.м, рост арендных ставок, вероятно, будет сдержан в ближайшей перспективе. По оценкам Savills, типичная доходность инвестиций в офисы в Вест-Бей составляет около 6–7%, что относительно высоко для региона omniacapitalgroup.com. Таким образом, для инвесторов офисный рынок Дохи предлагает стабильный доход, хотя и без значительного роста арендных ставок до тех пор, пока не будет поглощен избыток предложения.

Динамика предложения и спроса и рыночные драйверы

В сегментерезультаты различаются между торговыми центрами и уличными магазинами. Катар активно инвестировал в развитие ритейла в рамках своей туристической стратегии – сейчас в стране околоторговых площадей после недавнего открытия consultancy-me.com . Арендные ставки востаются высокими, в среднем околов крупных торговых центрах Дохи consultancy-me.com . Торговые центры пользуются высоким уровнем заполняемости благодаря активным потребительским расходам (розничные продажи поддерживаются такими событиями, как ежегодный фестиваль Shop Qatar, и растущим потоком туристов). В то же время, в старыхгорода наблюдается снижение арендных ставок – например, в районах Аль Садд и Старый аэропорт аренда магазинов недавно снизилась примерно на 10%, поскольку покупательская активность смещается в торговые центры и новые районы consultancy-me.com . В целом, торговая недвижимостьс позитивным прогнозом: розничный рынок Катара позиционируется как, и исследования показывают, чтозаинтересованы в посещении Катара с целью шопинг-туризма arabianbusiness.com . Добавление почти 900 тыс. кв.м люксовых торговых площадей с 2011 года уже повысило статус Дохи arabianbusiness.com . Доходность торговой недвижимости может быть высокой (до 8% для лучших объектов) omniacapitalgroup.com , но успех будет зависеть от локации и концепции. По состоянию на 2025 год темпы ввода новых торговых площадей немного замедлились, чтобы спрос догнал предложение, однако предстоящие открытия (например, полное открытиев Лусаиле и развлекательные объекты на Кетаифане) еще больше укрепят позиции Катара в сфере торговой и развлекательной недвижимости.Сегмент, хотя и не столь заметный, демонстрирует обнадеживающий рост. Благодаря расширению свободных экономических зон и логистического сектора, арендные ставки нанемного выросли – в первом квартале 2025 года арендная плата за обычные склады увеличилась примерно на 2,8%, а за холодильные склады – на 3,6% medium.com . Специализированные логистические парки Катара (например, Свободная зона Рас Буфонтас рядом с аэропортом и Умм Альхуль рядом с портом) привлекают компании и поддерживают. Доходность в промышленном секторе привлекательна – около omniacapitalgroup.com , что соответствует стратегии Катара стать региональным логистическим центром. Государственная инфраструктурная программа стоимостью более 200 миллиардов долларов включает новые портовые объекты и дороги, что еще больше повышает привлекательность современных складских помещений. В связи с предстоящим расширением газового месторождения North Field и сопутствующими промышленными проектами ожидается, что спрос на промышленную недвижимость останется стабильным. Таким образом, во всех сегментах – офисы, ритейл и промышленность – коммерческая недвижимость Катара в 2025 году характеризуется: небольшим избытком офисных площадей, высоким спросом со стороны государственных структур, процветающим современным ритейлом и ростом логистики – все это поддерживается масштабными государственными инвестициями в экономическую диверсификацию.

Движущие силы спроса на рынке недвижимости Катара остаются устойчивыми в 2025 году, несмотря на то что избыток предложения, возникший в результате строительного бума до 2022 года, все еще осваивается. Одним из основных факторов является рост населения. Население Катара, составляющее около 3 миллионов человек (примерно 75% — экспаты), увеличивается примерно на 1,5% в год, что ежегодно добавляет тысячи новых соискателей жилья omniacapitalgroup.com globalpropertyguide.com. Примечательно, что около 82% жителей проживают в муниципалитетах Доха и Аль-Райян globalpropertyguide.com, что сохраняет концентрацию спроса в столичном регионе. Рост населения подпитывается расширяющейся экономикой Катара — проект расширения Северного газового месторождения (North Field LNG) и другие инициативы привлекают иностранных специалистов и рабочих, которым требуется жилье. Еще одним фактором является рост туризма и проведение мероприятий, что увеличивает спрос на определённые сегменты недвижимости (отели, краткосрочная аренда, ритейл). Количество международных туристов выросло на 25% в 2024 году и превысило 5 миллионов arabianbusiness.com, благодаря новым достопримечательностям (бульвар Лусайл, музеи), крупным спортивным событиям (Формула-1, теннис ATP) и либерализации визовой политики Катара. Чемпионат мира по футболу FIFA 2022 стал пиковым моментом, который вывел Катар на мировую арену; после него наблюдалось кратковременное снижение спроса со стороны временных посетителей, но Катар продолжил организовывать серию мероприятий для поддержания интереса. В перспективе Азиатские игры 2030 года в Дохе, как ожидается, привлекут 2 миллиона посетителей и уже стимулируют инвестиции в жилье — доходность краткосрочной аренды может вырасти до 8–10% во время этого события omniacapitalgroup.com. По прогнозу Всемирного совета по туризму и путешествиям (World Travel & Tourism Council), туристический сектор Катара вырастет до 135 млрд риалов к 2034 году (с 81 млрд риалов в 2023 году) arabianbusiness.com, что свидетельствует о долгосрочном стремлении сделать туризм и гостиничный бизнес опорой спроса (12–13% ВВП) arabianbusiness.com.

Со стороны предложения строительный бум в Катаре, связанный с чемпионатом мира, привёл к быстрому увеличению запасов, которые сейчас выравниваются. С 2012 по 2015 годы, в преддверии чемпионата мира, развитие рынка недвижимости было лихорадочным — индекс цен на жильё ежегодно рос двузначными темпами в эти годы globalpropertyguide.com. Это привело к переизбытку, особенно квартир, к моменту завершения чемпионата мира 2022 года. Как уже упоминалось, в настоящее время в Катаре оценивается избыток примерно в 80 000 жилых единиц сверх равновесия globalpropertyguide.com. Большинство из них — это квартиры среднего сегмента, построенные в расчёте на аренду во время чемпионата мира или будущий рост. В течение 2023–2024 годов этот переизбыток привёл к снижению арендных ставок и цен (цены на жильё упали примерно на 2,4% в 2024 году globalpropertyguide.com). Однако 2025 год станет переломным моментом, когда рост спроса начинает догонять предложение. Сдержанный выпуск новых земель и поэтапная реализация проектов со стороны правительства снижают риск переизбытка — например, оставшиеся 10 000 квартир в Лусаиле вводятся поэтапно, чтобы избежать перенасыщения рынка omniacapitalgroup.com. По прогнозу ValuStrat, в 2025 году появится 6 000–7 200 новых единиц жилья, что является управляемым приростом (около 1,5% существующего фонда) globalpropertyguide.com medium.com. Кроме того, застройщики переходят к дифференцированным продуктам (например, более крупные таунхаусы, многофункциональные сообщества и проекты «умных» городов), которые ориентированы на неудовлетворённые ниши, а не просто увеличивают количество одинаковых квартир mordorintelligence.com.

Государственная политика также является ключевымкак со стороны спроса, так и со стороны предложения. Введение(впервые введённых в 2018 году и расширенных в 2020 году) значительно увеличило иностранный спрос globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Разрешив нерезидентам Катара владеть недвижимостью на правах фрихолда в 25 специально отведённых зонах и предоставив право на получение вида на жительство при инвестициях свыше 730 тыс. риалов (~$200 тыс.), Катар открыл новый сегмент покупателей globalpropertyguide.com mordorintelligence.com . Этот сдвиг в политике, в сочетании с окончанием региональной блокады в 2021 году, привёл к заметному росту активности на рынке недвижимости после 2021 года globalpropertyguide.com . Ещё одним драйвером является– приверженность государства развитию инфраструктуры (порты, метро, дороги) не только создаёт рабочие места в строительстве (что подпитывает спрос на жильё), но и открывает новые районы для застройки (например, новые станции метро делают пригороды более доступными,после полной реализации omniacapitalgroup.com , что увеличивает привлекательность пригородной недвижимости). Кроме того,улучшилась: банки, поощряемые Центральным банком Катара, запустили больше программ жилищного кредитования, в том числе для экспатов. Сообщается, что ипотечные реформы 2024 года увеличили спрос на покупку жилья среди экспатов примерно на 15% omniacapitalgroup.com . Для граждан действует государственная ипотечная программа с низкими ставками для катарцев, приобретающих своё первое жильё mordorintelligence.com , что стимулирует конечный спрос, особенно в новых пригородах.В целом,

спрос и предложение на рынке недвижимости Катара в 2025 году характеризуются ростом факторов спроса (население, туризм, интерес инвесторов), которые постепенно поглощают наследие избыточного предложения. Устойчивость рынка до сих пор – он остается в целом стабильным, несмотря на десятки тысяч пустующих объектов – свидетельствует о том, что политические меры и экономический рост эффективно поддерживают поглощение. Однако избыток предложения в отдельных сегментах (например, квартиры среднего класса в Лусаиле/Уэст-Бей) скорее всего продолжит оказывать давление на цены и арендные ставки в краткосрочной перспективе mordorintelligence.com. Поэтому многие застройщики сейчас сосредотачиваются на премиальных проектах и новых нишах спроса. Спрос становится все более избирательным: высококачественные, удачно расположенные проекты быстро сдаются/продаются (например, объекты на набережной продаются на 75% быстрее, чем средние объекты omniacapitalgroup.com), тогда как стандартные объекты простаивают дольше. В дальнейшем поддержание спроса также будет зависеть от способности Катара продолжать привлекать иностранные компании и таланты – в этих сферах его политическая стабильность, высокий уровень безопасности и растущий культурный профиль (музеи, спортивные мероприятия, образовательные центры) будут преимуществом. Если текущие тенденции сохранятся, избыточное предложение должно быть постепенно поглощено к 2030 году, особенно по мере того как Катар будет принимать больше международных мероприятий и, возможно, увеличивать население в соответствии с целями экономической диверсификации.

Государственная политика и инициативы Vision 2030

Правительство Катара внедрилои запустило амбициозные инициативы в рамках, которые вместе меняют рынок недвижимости. Ключевой политикой является. В 2018 году Катар принял Закон №16, расширив количество районов, где иностранцы могут полностью владеть недвижимостью, с 3 до(включая престижные районы, такие как The Pearl-Qatar, West Bay Lagoon, Al Qassar, Al Dafna, Lusail и др.) globalpropertyguide.com . Также было открыто еще 16 зон для аренды на 99 лет для иностранцев, всего 25 специально выделенных инвестиционных районов omniacapitalgroup.com globalpropertyguide.com . Затем вКатар ввел двухуровневую: иностранцы, приобретающие недвижимость на сумму свыше($1 млн), имеют право на постоянное резидентство (с такими преимуществами, как здравоохранение и образование), а те, кто инвестирует более($200 тыс.), получают возобновляемые виды на жительство для себя и своих семей globalpropertyguide.com . Эти стимулы стали переломным моментом — сейчас в Катаре иностранцам принадлежит более omniacapitalgroup.com , а тысячи инвесторов получили резидентство, особенно в новых районах, таких как Lusail и Qetaifan Island (только здесь к 2024 году было выдано более 5 000 инвесторских виз) omniacapitalgroup.com . В результате сектор недвижимости Катара привлек новый капитал и расширил круг покупателей, поддерживая объемы продаж и помогая реализовать объекты, которые иначе могли бы остаться невостребованными.очевидно: приток иностранных покупателей способствовал стабилизации цен в 2022–2023 годах и новому росту в 2025 году globalpropertyguide.com globalpropertyguide.com . Кроме того, иностранные резиденты сейчас составляют примерно 75% населения Катара globalpropertyguide.com , поэтому согласование законов о собственности с этой демографической реальностью стало критически важным для поддержания спроса на жилье.

Помимо законов о собственности, правительство реализует несколько инициатив «Видение 2030», которые влияют на рынок недвижимости. Национальное видение Катара 2030, запущенное в 2008 году и подкреплённое последующими Национальными стратегиями развития, представляет собой комплексный план по диверсификации экономики и повышению качества жизни. В рамках этой программы Катар инвестировал, по оценкам, 200–330 миллиардов долларов в инфраструктуру и развитие недвижимости с конца 2000-х годов arabianbusiness.com omniacapitalgroup.com. Ключевые проекты включают мастер-план Лусайл Сити (45 миллиардов долларов США), Мшайреб Даунтаун (реконструкция старой Дохи стоимостью 20 миллиардов катарских риалов), национальную метро-систему (~36 миллиардов долларов, три линии открыты в 2019 году, ведётся расширение) arabianbusiness.com, расширение Международного аэропорта Хамад (до пропускной способности 70+ миллионов пассажиров, стоимостью около 16 миллиардов долларов) arabianbusiness.com, новые стадионы и спортивные комплексы, а также многочисленные обновления автомагистралей и коммунальных услуг. Эти проекты напрямую стимулируют строительный и коммерческий секторы недвижимости (например, новые торговые центры, отели вокруг станций метро, офисы рядом с транспортными узлами) и косвенно повышают стоимость недвижимости за счёт улучшения транспортной доступности и сервисов. Например, предстоящие расширения метро к 2027 году, как ожидается, сократят время в пути на 20%, что может увеличить стоимость жилья в пригородах примерно на 3% благодаря лучшей доступности omniacapitalgroup.com.

Еще одним столпом Видения 2030 является устойчивое развитие, что привело к инициативам по экологическому строительству. Сейчас в Катаре насчитывается 115 проектов, сертифицированных по стандарту LEED, общей площадью 22,6 млн кв. футов — одна из самых высоких концентраций «зеленых» зданий за пределами США arabianbusiness.com. Катар даже создал собственную сертификацию GSAS (Система оценки устойчивого развития Персидского залива), по которой сертифицировано более 1400 зданий, чтобы гарантировать, что новые объекты соответствуют местному климату arabianbusiness.com. Этот акцент на устойчивость заметен в таких проектах, как Msheireb Downtown (один из крупнейших в мире кластеров зданий с сертификацией LEED) arabianbusiness.com. Для инвесторов в недвижимость эта тенденция означает переход к высококачественным, энергоэффективным объектам, которые могут приносить на 5% более высокую арендную плату, чем неэкологичные здания omniacapitalgroup.com. Лидерство Катара в «зеленом» строительстве укрепляет его международный имидж и соответствует цели Видения 2030 по сохранению окружающей среды наряду с экономическим ростом.

Правительство также запустило инициативы для обеспечения стабильности и прозрачности рынка. Была создана Регулирующая служба по недвижимости (RERA) для надзора за сектором, а Министерство юстиции создало единый онлайн-портал для оформления права собственности иностранцами, где перечислены одобренные районы и процедуры globalpropertyguide.com. Такие шаги упрощают инвестиции и повышают доверие. Кроме того, правовая система Катара обеспечивает инвесторам защиту: нет налога на недвижимость, нет НДС на сделки с недвижимостью и нет налога на прирост капитала при продаже omniacapitalgroup.com. Такой налоговый режим — осознанная политика по привлечению глобальных инвесторов, фактически дающая им 20–30% ценового преимущества по сравнению с покупкой в юрисдикциях с налогами omniacapitalgroup.com. Отсутствие ежегодного налога на недвижимость также снижает издержки на владение, стимулируя долгосрочные инвестиции.

Еще одной важной инициативой является стремление развивать. Катар создал такие зоны, как, которые предлагают компаниям стимулы (100% иностранное владение, нулевая корпоративная налоговая ставка на определенный период и т.д.). Это привело к увеличению числа транснациональных компаний, открывающих офисы в Дохе, что, в свою очередь, стимулирует спрос на коммерческую недвижимость. Недавние министерские указы упростили коммерческую регистрацию и лицензирование для иностранных фирм medium.com , что привело к всплеску новых бизнес-лицензий (+32% в начале 2025 года) – это показатель большего числа арендаторов офисов и, возможно, большего числа иностранных сотрудников, нуждающихся в жилье arabianbusiness.com

В заключение, правительство Катара активно участвует в регулировании рынка недвижимости, используя как стимулы (вид на жительство, налоговые льготы, инвестиции в инфраструктуру), так и ограничения (регулирование, контроль планирования) для достижения целей Vision 2030. Эти меры существенно повлияли на рынок: они способствовали притоку иностранных инвестиций (цель – $50 миллиардов в недвижимость к 2030 году) omniacapitalgroup.com, помогли стабилизировать и модернизировать сектор после шока блокады 2017 года и сделали Доху привлекательным направлением для инвестиций в недвижимость в регионе. Согласование развития недвижимости с национальными приоритетами – от проведения глобальных мероприятий до поддержки новых отраслей – говорит о том, что сектор продолжит пользоваться сильной поддержкой и контролем со стороны государства до конца десятилетия.

Инвестиционные возможности и риски

Для инвесторов и рыночных аналитиков, которые необходимо учитывать. Со стороны возможностей выделяются. Как уже отмечалось ранее, средняя доходность по жилой недвижимости составляет около 6%, при этом, а в краткосрочной аренде — до 8–10% omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com . Эти показатели являются одними из лучших в регионе Персидского залива — заметно выше, чем в Дубае (примерно 5–6%) omniacapitalgroup.com , что делает Доху привлекательной для инвесторов, ориентированных на доход. Кроме того,на доход от аренды и прирост капитала omniacapitalgroup.com , что позволяет инвесторам сохранять всю доходность, что является значительным преимуществом и фактически увеличивает чистую прибыль на 20–30% по сравнению с рынками, где взимаются налоги omniacapitalgroup.com . Ещё одной возможностью является: после продолжительного спада цены на недвижимость в Катаре относительно недооценены, и с восстановлением рынка появляется потенциал для роста. Аналитики прогнозируютв ближайшие несколько лет omniacapitalgroup.com . Сочетание роста цен и высокой арендной доходности может обеспечить двузначную общую доходность. Кроме того, валюта Катара (риал) привязана к доллару США, что обеспечивает валютную стабильность для международных инвесторов.

Стратегические инвестиционные горячие точки предлагают целевые возможности. Например, город Лусаил — это лучший выбор, где реализуются проекты на сумму 45 млрд долларов — ожидается, что его новые районы (Марина, Фокс-Хиллс, Энерджи-Сити) вырастут в цене по мере заселения города omniacapitalgroup.com. Ранние инвесторы в жилые проекты Лусайла могут получить как доходность, так и прирост стоимости по мере превращения района в новый центр города. Аналогично, Кетаифан-Айленд Норт позиционируется как элитное место для отдыха (парк развлечений, пляжи, роскошные отели); прогнозируемая заполняемость — более 85%, а брендовые резиденции там должны приносить доходность около 8% omniacapitalgroup.com. Еще одна возможность — The Pearl-Qatar и West Bay — эти устоявшиеся анклавы для экспатов обеспечивают стабильный спрос на аренду (например, Порто-Арабия на The Pearl дает доходность около 8% и привлекает 2 миллиона посетителей в год, что поддерживает перспективы аренды) omniacapitalgroup.com. Для более склонных к риску инвесторов перспективны развивающиеся районы, такие как Аль-Вакра (быстрорастущий город к югу от Дохи), где отмечается рост цен на жилье среднего сегмента (около 6% за последнее время) omniacapitalgroup.com — по мере развития инфраструктуры такие районы могут значительно вырасти в цене. В коммерческом сегменте офисный рынок West Bay с более чем 500 международными компаниями обеспечивает стабильный доход (доходность 6–7%) omniacapitalgroup.com, а логистические/промышленные объекты в свободных экономических зонах дают доходность около 7% и выигрывают от амбиций Катара стать логистическим хабом omniacapitalgroup.com. Узкоспециализированные сегменты, такие как брендовые резиденции и зеленые здания, также предоставляют возможности для премиального дохода: брендовые люксовые объекты продаются на 15–30% дороже omniacapitalgroup.com, а сертифицированные зеленые здания сдаются в аренду примерно на 5% дороже и, вероятно, будут защищены от будущих изменений в регулировании omniacapitalgroup.com.

Несмотря на эти возможности, инвесторы должны учитывать несколько рисков и вызовов. Основной риск на рынке недвижимости Катара — это переизбыток предложения, особенно в отдельных секторах. Наследие масштабного строительства к Чемпионату мира означает, что на рынке до сих пор остаются десятки тысяч пустующих объектов. Например, только в Лусаиле запланировано 10 000 новых объектов, которые, если будут введены слишком быстро, могут ограничить рост цен на уровне ~10% несмотря на высокий спрос omniacapitalgroup.com. Избыток однотипных квартир может оказывать давление на арендные ставки и стоимость перепродажи, увеличивая срок окупаемости инвестиций. Этот риск смягчается поэтапным запуском проектов и высокими темпами сдачи (застройщики, такие как Qatari Diar, реализуют проекты методично, демонстрируя 98% сдачи в срок) omniacapitalgroup.com, а также естественным поглощением за счет роста населения (1,5% в год способствует заполнению объектов) omniacapitalgroup.com. Тем не менее, инвесторам следует тщательно выбирать, каким проектам и застройщикам доверять — сотрудничество с проверенными застройщиками с хорошей репутацией (например, Msheireb Properties, Qatari Diar, международные компании, такие как Dar Global) снижает риск задержек или проблем с качеством.

Еще один риск — это внешнее рыночное и геополитическое давление. Хотя Катар политически стабилен внутри страны, региональная геополитика может влиять на настроения инвесторов. Блокада 2017–2021 годов со стороны соседних стран показала, что внезапные дипломатические разногласия могут нанести ущерб экономике и рынку недвижимости. Хотя блокада завершилась, уникальная внешнеполитическая позиция Катара означает, что напряженность может возникнуть вновь. Однако нейтральная дипломатия Катара и огромные финансовые резервы делают его устойчивым — Fitch отмечает его кредитный рейтинг «AA» и управляемое соотношение долга к ВВП (~45%), что помогает переживать кризисы omniacapitalgroup.com omniacapitalgroup.com. Кроме того, глобальные экономические условия также представляют риск: если мировые цены на нефть и газ значительно снизятся, это может повлиять на бюджет Катара и занятость экспатов, что ослабит спрос на недвижимость. Также общемировая тенденция к росту процентных ставок (как это было в 2022–2023 годах) может снизить доступность ипотеки для покупателей. В Катаре в основном совершаются покупки за наличные, но длительный период высоких ставок может замедлить рост зарождающегося ипотечного рынка.

Ликвидность рынка и стратегия выхода также являются факторами для рассмотрения. По сравнению с более крупными рынками, недвижимость Дохи может быть менее ликвидной – пул покупателей меньше, поэтому продажа объектов высокой стоимости может занять больше времени. Тем не менее, ликвидность улучшается: прибрежные и уникальные объекты продаются быстрее (по сообщениям, прибрежные объекты продаются на 75% быстрее, чем в среднем, поскольку интерес инвесторов высок) omniacapitalgroup.com. Важно привлекать устоявшиеся брокерские сети и быть готовым к немного более длительным срокам владения. Кроме того, инвесторам следует планировать стабильность валюты (привязка QAR надёжна, но стоит учитывать конвертацию при выходе в не-долларовую валюту) и юридические аспекты (проводить тщательную проверку прав собственности, особенно при покупке по лизинговой схеме).

Регуляторные изменения представляют собой ещё один потенциальный риск. Хотя Катар последовательно открывает свой рынок, любое изменение или замедление проинвестиционной политики может повлиять на спрос. Например, если правительство изменит правила предоставления резидентства за инвестиции или в будущем введёт налоги (на данный момент признаков этого нет – власти подтверждают безналоговый статус omniacapitalgroup.com), это может изменить инвестиционную привлекательность. Хорошая новость в том, что Катар демонстрирует приверженность стабильной, ориентированной на инвесторов политике: выдано более 5 000 резидентств для инвесторов, программа продолжается, а официальные лица подчеркивают, что безналоговый режим надёжен как часть стратегии по привлечению капитала omniacapitalgroup.com.

Взвешивая эти факторы, многие аналитики приходят к выводу, что потенциал Катара превышает риски, особенно для долгосрочных инвесторов. Огромные финансовые резервы правительства и программа развития служат опорой для рынка недвижимости. Кроме того, усилия по диверсификации (расширение производства СПГ, туризм, спорт, экономика знаний) должны постепенно снизить зависимость от отдельных секторов, обеспечивая более стабильную экономическую базу для недвижимости. Инвесторам рекомендуется придерживаться средне- и долгосрочного горизонта (5–10 лет), чтобы переждать возможные краткосрочные избыточные предложения или глобальные потрясения, а также сосредотачиваться на качественных активах в престижных локациях, которые лучше всего сохраняют стоимость. Диверсификация внутри Катара – например, сочетание жилой и коммерческой недвижимости – также может снизить риски, связанные с отдельными сегментами.

Прогнозы и перспективы до 2030 года

Смотря в будущее, перспективы рынка недвижимости Дохи до 2030 года осторожно оптимистичны: ожидается устойчивый рост, хотя и умеренными темпами, по мере того как рынок полностью усваивает избыточное предложение прошлых лет. Рыночные исследования прогнозируют, что катарский рынок жилой недвижимости (по стоимости) вырастет с примерно 13,45 млрд долларов США в 2025 году до 19,45 млрд долларов США к 2030 году mordorintelligence.com. Это соответствует среднегодовому темпу роста в ~7,15% mordorintelligence.com, что опережает многие зрелые рынки. Этот рост будет обусловлен факторами, которые мы уже обсуждали: наследием инфраструктуры после чемпионата мира, либерализацией иностранного владения, программой резидентства и предстоящими катализаторами спроса, такими как Азиатские игры 2030 года mordorintelligence.com. Коммерческий рынок недвижимости также будет расти, хотя и немного медленнее — прогнозируется, что коммерческий сектор увеличится с ~$33,1 млрд в 2025 году до ~$35,1 млрд к 2030 году (примерно 6% CAGR) mordorintelligence.com. В сегменте жилой недвижимости, что интересно, сегмент люкс ожидается, что немного опередит остальные (прогнозируемый CAGR около 7,45% до 2030 года), поскольку Катар продолжает привлекать состоятельных покупателей mordorintelligence.com. Виллы, которые в последние годы отставали от квартир, могут показать рост (CAGR около 7,36%), поскольку все больше катарцев пользуются жилищными программами, а семьи экспатов обосновываются на долгий срок mordorintelligence.com. Спрос на аренду никуда не исчезает — ожидается, что рынок аренды будет расти самыми быстрыми темпами (около 8% в год) как способ потребления, что отражает молодое, мобильное население Катара и, возможно, приток новых инвесторов в аренду mordorintelligence.com.

С точки зрения исторического контекста, влияющего на эти прогнозы, стоит отметить, что рынок изменил направление. Жилищный рынок Катара пережил резкое совокупное падение примерно на 26% в стоимости с 2016 по 2020 год на фоне региональных разногласий и переизбытка предложения globalpropertyguide.com. Реформы и примирение привели к умеренному восстановлению: в 2021–2022 годах был зафиксирован номинальный рост цен на +7,4% (хотя высокая инфляция означала небольшое реальное снижение) globalpropertyguide.com. 2023 год был стабильным (+1,17%) globalpropertyguide.com, а в 2024 году наблюдалось небольшое снижение (-2,4%) globalpropertyguide.com. Теперь ранние данные за 2025 год показывают двузначный годовой рост цен globalpropertyguide.com, что свидетельствует о начале более устойчивого восходящего тренда по мере того, как рынок вступает в новый цикл роста. Однако аналитики предупреждают, что рынок остается хрупким в краткосрочной перспективе globalpropertyguide.com. Геополитическая неопределенность (например, напряженность в регионе) и глобальные экономические изменения могут создать препятствия. Таким образом, существует консенсус, что рост до 2030 года будет устойчивым, но не взрывным, если не произойдет внешних потрясений или спекулятивных пузырей.

Ключевыми факторами до 2030 года станут реализация планов Катара. Инфраструктура, созданная в рамках наследия чемпионата мира 2022 года, полностью готова и теперь приносит долгосрочные выгоды (метро, дороги, стадионы, которые переоборудуются). Следующее масштабное событие — Азиатские игры в Дохе 2030 года —, как ожидается, даст стимул в 2029–2030 годах за счет краткосрочного спроса на жилье (олимпийские деревни, медиа, болельщики), а планы по дальнейшему использованию этих объектов, вероятно, добавят жилой фонд или объекты для сообществ omniacapitalgroup.com. Туристическая стратегия Катара нацелена на 7 миллионов посетителей к 2030 году, и с 5 миллионами, достигнутыми в 2024 году, страна идет по графику — больше посетителей означает больше отелей, апарт-отелей и, возможно, покупку вторых домов гражданами стран Залива, которые часто приезжают в Катар arabianbusiness.com. Продолжающаяся экономическая диверсификация (инвестиции в неэнергетические сектора, такие как финансы, здравоохранение, спорт, образование) должна способствовать созданию рабочих мест, а значит, и формированию новых домохозяйств. Катар также выразил заинтересованность в контролируемом росте населения для поддержки развития — если политика останется благоприятной, мы можем увидеть, что среди экспатов появится больше долгосрочных жителей (например, квалифицированные специалисты, покупающие жилье).

На стороне предложения к 2030 году есть крупные проекты, за которыми стоит следить: город Лусаил продолжит застраивать районы (по плану он должен вместить 250 000 человек после завершения), The Pearl завершит оставшиеся участки (например, Giardino Village и Floresta Gardens), а новые районы, такие как муниципалитет Аль-Даян (где находится Лусаил), будут расти быстрее всего (8,2% среднегодовой темп роста в сфере недвижимости) mordorintelligence.com. Кроме того, районы, открытые законом о фрихолде — такие как Аль-Хор (прибрежный город в часе езды к северу) и Аль-Вакра (к югу от Дохи), — могут получить больше развития, поскольку иностранные покупатели теперь могут там инвестировать, что потенциально превратит их в коридоры роста. Правительственный акцент на развитии, ориентированном на транспорт вокруг станций метро может стимулировать строительство среднеэтажных жилых комплексов в пригородах, которые ранее были малозаселенными. Мы также можем увидеть реконструкцию старых районов в центре Дохи в рамках обновления города (по аналогии с Мшайребом), что создаст новое предложение, а также повысит качество и стоимость недвижимости.

Важно отметить, что финансовые возможности Катара для стимулирования сектора недвижимости остаются очень высокими. Благодаря высоким доходам от СПГ, которые прогнозируются до конца 2020-х годов (благодаря удвоению добычи газа на месторождении North Field к 2027 году), государство может продолжать финансировать инфраструктуру и даже напрямую поддерживать рынок недвижимости (например, через доли Qatar Investment Authority в девелоперских компаниях или посредством жилищных программ). Министерство торговли и промышленности поставило цель привлечь 50 миллиардов долларов ПИИ в недвижимость к 2030 году omniacapitalgroup.com, что, если будет реализовано, означает значительный приток иностранного капитала в развитие и покупку недвижимости — это бычий сигнал.

В заключение, к 2030 году можно ожидать, что горизонт и городская структура Дохи будут значительно преобразованы: Лусайл должен быть в основном завершён, новые центры, такие как Мшайреб и Эдьюкейшн Сити, будут полностью функционировать, а также, возможно, появятся дополнительные намытые острова или новые районы (правительство выдвигало идеи о новых городах) для следующего этапа развития. Цены на недвижимость, вероятно, будут выше, чем сегодня (хотя, скорее всего, не будут расти равномерно каждый год), при этом среднегодовой рост в пределах от средних однозначных до низких двузначных процентов приведёт к значительному приросту. Арендные ставки будут зависеть от того, насколько хорошо регулируется предложение; учитывая текущий избыток, аренда может расти лишь умеренно в ближайшие пару лет, но может ускориться позже, когда избыток будет поглощён, особенно в районах с высоким спросом. К 2030 году рынок недвижимости Катара должен стать более зрелым, сбалансированным и диверсифицированным — менее подверженным резким колебаниям, как в прошлом десятилетии, но всё ещё предлагающим конкурентную доходность благодаря уникальным преимуществам страны (богатство, стабильность и благоприятная для инвесторов среда).

Источники: