Далласский рынок недвижимости: отчет за 2025 год, тенденции и прогноз до 2027 года

Обзор текущих рыночных условий (2025)

Рынок недвижимости Даллас–Форт-Уорт в 2025 году остаётся устойчивым, но переживает заметные изменения. После нескольких лет, когда рынок был на стороне продавцов, предложение жилья резко выросло, и власть постепенно переходит к покупателям mdregroup.com mdregroup.com. Продажи домов замедлились (почти на 9% меньше по сравнению с прошлым годом в городе Даллас к середине 2025 года), несмотря на то что цены остаются высокими, а медианная цена продажи жилья в городе составляет около $468,000 — это примерно на 5,7% выше, чем в 2024 году dallasobserver.com. В то же время сектор коммерческой недвижимости демонстрирует устойчивость: согласно опросу Urban Land Institute, Даллас был признан №1 рынком коммерческой недвижимости в США в 2025 году dmagazine.com благодаря сильным экономическим фундаментам. Рост числа рабочих мест и миграционный прирост продолжаются высокими темпами — агломерация добавила около 65 400 рабочих мест в 2024 году yardimatrix.com и почти 178 000 новых жителей в 2023–24 годах mdregroup.com — это поддерживает спрос на недвижимость даже при повышенных процентных ставках и общефедеральных сложностях. В целом, рынок 2025 года можно охарактеризовать как остывающий, но стабильный в жилом сегменте и развивающийся с осторожным оптимизмом в коммерческом секторе.

Тенденции рынка жилой недвижимости

Цены на жильё и объём продаж

После бурного роста в предыдущие годы рост цен на жилье в Далласе замедлился в 2025 году. Во многих районах DFW цены даже немного снизились для домов среднего и начального класса — примерно на 3% в годовом выражении mdregroup.com. Например, индекс цен First American показывает, что стоимость домов начального и среднего класса примерно на 3,2–3,3% ниже, чем год назад в районе Dallas–Plano–Irving mdregroup.com. Недвижимость высокого класса, однако, остается более устойчива — цены на элитное жилье все еще выше примерно на 3,5% в годовом сравнении mdregroup.com, чему способствует спрос со стороны состоятельных покупателей.

Активность продаж снизилась по сравнению с пиковыми значениями. К весне 2025 года заключенных сделок купли-продажи в округе Даллас было примерно на 10% меньше в годовом выражении mdregroup.com. Также увеличилось время продажи: медианное значение количества дней на рынке в округе Даллас выросло до примерно 24 дней (против примерно 19 дней в прошлом году) mdregroup.com, что отражает снижение ажиотажа. Особенно заметно, что меньшая доля объектов продается выше запрашиваемой цены — в марте 2025 года целых 66% домов были проданы ниже цены листинга, что резко отличается от ценовых войн 2021–22 годов mdregroup.com mdregroup.com. Тем не менее, в самом Далласе не наблюдается реального снижения цен в годовом исчислении; медианная цена продажи в городе выросла примерно на 5–6% с начала года к середине 2025 года dallasobserver.com. Этот кажущийся парадокс роста цен при замедлении продаж частично объясняется тем, что продаются в основном дома более высокого класса или обновленные объекты, за которые просят более высокую цену dallasobserver.com. В целом, рынок жилой недвижимости движется к балансу — продавцы сталкиваются с большей конкуренцией, а у покупателей больше возможностей для переговоров, чем за последние годы.

Запасы жилья и предложение

Крупной новостью 2025 года стало, что сняло острую нехватку домов, определявшую последние годы. К апрелю 2025 года активные, достигнув примерно 123 000 домов, выставленных на продажу (такого уровня не было со второй половины 2010-х годов) mdregroup.com mdregroup.com . На самом деле, Техас сейчас является одним из самыхв стране, согласно некоторым анализам mdregroup.com . В самом мегаполисе особенно резкий рост предложения случился в быстрорастущих пригородных округах.к весне, а, что перевело эти районы в зону рынка покупателя mdregroup.com . Дажепо сравнению с прошлым годом, достигнув около 7600 объявлений в апреле mdregroup.com . Месячный запас предложения — ключевой показатель баланса рынка — достиг около, что не наблюдалось уже несколько лет mdregroup.com mdregroup.com . (По принятой практике, около 6 месяцев предложения считается сбалансированным рынком.)

Это увеличение предложения стало долгожданным облегчением для покупателей, которые долгое время сталкивались с нехваткой выбора. При большем количестве домов на рынке покупатели могут быть разборчивее и действовать осознанно – что резко отличается от недавней ажиотажной атмосферы. Сейчас стало обычным делом видеть снижения цен: первоначальные цены на дома в округе Даллас часто корректируются (~5–6% ниже стартовой стоимости, в среднем) до продажи mdregroup.com. Баланс сил изменился: эксперты отмечают, что покупатели часто предлагают ниже заявленной цены и получают уступки в ряде сделок mdregroup.com mdregroup.com. Для продавцов сигнал ясен: фаза «сверхконкуренции» завершилась. Реалистичное ценообразование и подготовка объекта становятся необходимыми условиями, ведь слишком дорогие объекты могут «зависнуть» mdregroup.com mdregroup.com. Такая нормализация предложения полезна в долгосрочной перспективе, хотя она может оказывать понижательное давление на цены до конца 2025 года, если запас недвижимости продолжит расти mdregroup.com. Если не произойдет серьезного экономического шока, эксперты ожидают постепенной коррекции – а не краха, поскольку высокий рост рабочих мест и приток населения в DFW должны поддерживать спрос и не допустят резкого падения стоимости жилья mdregroup.com.

Тенденции и прогнозы на рынке аренды

Однако есть признаки того, что самое худшее смягчение арендных ставок заканчивается.

, чему способствует приток населения в мегаполис и высокая стоимость покупки жилья.На самом деле, поглощение квартир в DFW сильно восстановилось:, что является самым высоким квартальным показателем с 2021 года mdregroup.com .Этот всплеск на самом деле немного снизил уровень вакантности в начале 2025 года – mdregroup.com .Поскольку(начало строительства многоквартирных домов в метро снизилось примерно на 47% в 2024 году mmgrea.com mmgrea.com ), давление на предложение должно ослабнуть., хотя и в умеренном темпе примерно 1–2% в год mmgrea.com .Ожидается, что уровень заполняемости стабилизируется примерно на уровне низких 90% по мере того, как рынок усваивает недавнее избыточное предложение новых квартир mmgrea.com mmgrea.com .Например, MMG Real Estate прогнозирует, чтопо мере сокращения количества предоставляемых уступок mmgrea.com .Уже более половины жилых комплексов предлагают льготы при аренде (обычно 6–8 недель бесплатно), чтобы привлечь арендаторов mdregroup.com mdregroup.com , но эти уступки могут быть сокращены, как только избыточные запасы будут поглощены.В целом, арендаторы в настоящее время имеют, чем в предыдущие годы, но к 2026 году маятник может немного качнуться в обратную сторону, если рост числа рабочих мест сохранит высокий спрос.Арендная плата в Далласе остается доступной по сравнению с прибрежными рынками (средняя арендная плата в городе ниже, чем в США.в среднем), однако– недавнее исследование выявило дефицит около 40 000 доступных квартир в Далласе для домохозяйств с доходом примерно $45 000 или менее dallasobserver.com dallasobserver.com .Решение этой задачи станет ключевым вызовом, даже несмотря на общий рост предложения аренды.

Офисный рынок Далласа в 2025 году постепенно стабилизируется после потрясений, вызванных пандемией, но по-прежнему это история о двух уровнях.

Общая вакантность в офисном секторе DFW остается высокой – примернос учетом субаренды, что лишь немного ниже пика в 26,4% в конце 2023 года avisonyoung.com avisonyoung.com .Это отражает большое количество свободного пространства, оставшегося после перехода на удалённую или гибридную работу.Общая доступность (сдаваемые или несдаваемые помещения, находящиеся на рынке) составляет около, что все еще значительно выше примерно 50 миллионов кв.фут.доковидной норме avisonyoung.com .Но что важно, условия.Впервые с 2019 года в DFW были– компании в совокупности поглотили +1,5 млн кв.фут.в 2024 году и еще +0,9 млн кв.фут.в 1 квартале 2025 года avisonyoung.com от максимума 2023 года, так как некоторые компании расширяют или вновь занимают субарендованные помещения avisonyoung.com avisonyoung.com .Более того, переход к качеству очевиден:.В начале 2025 года помещения класса A (особенно в районах с большим количеством удобств, таких как Аптаун или Легаси/Фриско) составляли около 70% арендной активности mdregroup.com .Субрынки округа Коллин — с совершенно новыми, высокотехнологичными зданиями — возглавляют рост спроса, поскольку компании ищут современные, коллаборативные офисы, чтобы привлечь сотрудников обратно mdregroup.com

Арендная плата за офисы высокого класса осталась стабильной.Средняя запрашиваемая арендная ставка в DFW составляет примерно 32,20 доллара за кв.ft (полное обслуживание) mdregroup.com, при этом аренда офисов класса «Трофи» в Uptown достигает $40–$80.Арендодатели вместо этого конкурируют за счет уступок: типичная сделка по аренде предлагает 4–5 месяцев бесплатной аренды и ~35–40 долларов за кв.фт.в виде стимулов в виде надбавок на улучшение арендуемой недвижимости mdregroup.com.Эффективная арендная плата за вычетом бонусов составляет в среднем ~26 долларов за кв. фут.фут.mdregroup.com.Продажи офисных объектов были редкими и проходили по более высоким ставкам капитализации (~8,5–9%), что отражает осторожность инвесторов в условиях высокого уровня вакантности mdregroup.com.Новое строительство практически остановилось; продолжаются только проекты под конкретного заказчика и специализированные проекты.Эксперты отрасли прогнозируют, что существенное восстановление офисного сектора будет происходить медленно, возможно, «не будет рая до 2027 года» для арендодателей в наиболее пострадавших сегментах dmagazine.com.Общий консенсус заключается в том, что к 2027 году рынок наконец может ужесточиться для объектов высшего класса, учитывая очень небольшой новый объем предложений dmagazine.com dmagazine.com.Действительно, аналитики отмечают, что на национальном уровне вакантность премиальных офисов (в востребованных зданиях) значительно ниже, чем в среднем по рынку dmagazine.com.В Далласе это говорит о том, что старые стандартные офисные здания продолжат испытывать трудности (и могут стать кандидатами на перепрофилирование), в то время как лучшие помещения сдаются в аренду в первую очередь.На данный момент активность по аренде улучшается, но все еще остается ниже допандемических норм — всего около 3 миллионов кв.фт.был сдан в аренду в 1 квартале 2025 года (в годовом исчислении ~12 млн противплощадью ~20 млн кв.фут.исторический средний показатель) avisonyoung.com.Это изнурительная борьба за установление равновесия: как пошутил один местный эксперт, перспективы офисного рынка DFW напоминают изнурительное восстановление 1990-х – держись до 95-го, а теперь «не будет рая до 27-го» dmagazine.com.Арендодатели с хорошо расположенными, обновленными зданиями настроены осторожно оптимистично, в то время как владельцы устаревших объектов сталкиваются с необходимостью проводить ремонт, снижать арендную плату или рассматривать альтернативные варианты использования в ближайшие годы. Рынок торговой недвижимости в Даллас-Форт-Уэрте удивительно силён в 2025 году: не только оправился после пандемии, но и перешёл в режим роста. Потребительский спрос на офлайн-покупки и посещение ресторанов резко вырос после 2020 года, и розничные продавцы с энтузиазмом расширяются, чтобы воспользоваться ростом населения Северного Техаса dmagazine.com.Уровень вакантности торговых площадей очень низкий – около 4,7% в регионе Даллас–Форт-Уэрт mdregroup.com dmagazine.com – что говорит о том, что большинство качественных помещений занято.Фактически, хорошо расположенные торговые центры практически полностью заполнены, свободные площади “на вес золота” и быстро заполняются при их появлении dmagazine.com dmagazine.com.На рынке в целом чистое поглощение в розничном секторе составило ~2,4 млн кв.фут.за последние 12 месяцев mdregroup.com, опережая все другие крупные города США.метров.Этот рост подпитывается эффектом «розничная торговля следует за жилыми районами»: по мере того как в пригородах, таких как Селина, Проспер и Северный Форт-Уэрт, появляются новые жилые застройки, торговые центры и рестораны вскоре следуют за ними dmagazine.com dmagazine.com.Торговые центры, имеющие в качестве якоря продуктовые магазины, остаются наиболее успешной категорией розничной торговли, что особенно важно, поскольку они также составляют наибольшую долю инвентаря (~75 миллионов кв.фут.из супермаркетов в DFW, почти 100% занятости) dmagazine.com dmagazine.com.Торговые центры также стабилизировались, переосмыслив себя с помощью развлечений и новых впечатлений – средняя заполняемость региональных торговых центров в районе DFW по-прежнему превышает 90% dmagazine.com. Рынок аренды жилья в Далласе также меняется на фоне появления большого количества новых квартир. С 2020 года застройщики добавили более 7 600 многоквартирных домов только в центре Далласа — это больше, чем в любом другом центре города Техаса после пандемии dallasobserver.com. Этот строительный бум, наряду с расширением метрополии, повысил уровень вакантности квартир до ~10–11% в начале 2025 года dallasobserver.com mdregroup.com. По данным CoStar, уровень вакантности многоквартирных домов в DFW составлял 11,5% в первом квартале 2025 года mdregroup.com mdregroup.com — это первое значительное увеличение вакантности за несколько лет. Рост арендной платы, соответственно, замедлился — средние запрашиваемые ставки остались примерно на прежнем уровне или немного снизились. Например, объявленные арендные ставки на квартиры в DFW упали примерно на 1,8% в годовом исчислении по состоянию на январь 2025 года yardimatrix.com. Типичный арендатор в Далласе платит около 1 500 долларов в месяц, что всего лишь немного больше (~124 доллара), чем в прошлом году dallasobserver.com. По данным Zillow, рынок аренды в Далласе сейчас считается «охлаждённым», что говорит о более сбалансированном соотношении спроса и предложения dallasobserver.com.

Тенденции коммерческой недвижимости

Офисный сектор

Сектор розничной торговли

Местные розничные брокеры описывают «невиданный дефицит предложения» и отмечают, что ни одна сделка не дается легко в текущих условиях — расходы на строительство выросли, а доступных участков мало dmagazine.com dmagazine.com.Тем не менее, возможности изобилуют: появляются новые концепции (например, дискаунтер Joe V’s Smart Shop от H-E-B открыл первые магазины в Далласе в 2025 году mdregroup.com mdregroup.com), а сегмент иммерсивной розницы переживает бум.Ориентированные на развлечения заведения – от спортивных баров до семейных центров активного отдыха – всё чаще становятся якорями торговых комплексов, чтобы привлекать поток посетителей dmagazine.com dmagazine.com.Смотрят в будущее, инсайдеры розничной торговли остаются настроены оптимистично.Как выразился один эксперт, «Розничная торговля сейчас переживает свой звездный час» в DFW dmagazine.com dmagazine.com.Наибольшие риски связаны с макроэкономикой: если потребительские расходы снизятся из-за инфляции или высоких процентных ставок, некоторые более слабые ритейлеры могут закрыться (например,несколько национальных сетей, таких как Party City и Big Lots, действительно закрыли магазины) dmagazine.com.Тем не менее, ожидается, что выше среднего рост числа рабочих мест и населения в Даллас-Форт-Уэрте будет способствовать дальнейшему расширению розничных компаний.Несколько брендов планируют открыть свой первый магазин в Техасе или первый в США.локаций в Далласе в ближайшие годы, делая ставку на продолжающееся процветание региона dmagazine.com dmagazine.com.В заключение, розничная недвижимость Далласа в 2025 году характеризуется высокой заполняемостью, ростом арендных ставок и расширением в слабо обслуживаемых районах, что делает ее одним из самых сильных розничных рынков в стране.

Ключевая динамика в 2025 году — ограниченное новое строительство торговых площадей по сравнению со спросом. Застройщики проявляют осторожность — только около 1,5 миллионов кв. футов новых торговых площадей было введено в 2024 году dmagazine.com, и примерно 4,4 миллиона кв. футов сейчас находится в стадии строительства (скромный объем для мегаполиса такого размера) mdregroup.com. Важно, что более 70% новых торговых проектов предварительно арендованы основными якорными арендаторами еще до начала строительства mdregroup.com. Это означает, что новое предложение поглощается практически сразу, не давая уровню вакантности расти. Большинство недавних открытий — это магазины с большой площадью: например, новые продуктовые магазины H-E-B и склады Costco, выходящие на рынок DFW dmagazine.com dmagazine.com. Более того, более 75% новой торговой площади 2024 года было занято такими якорями, как H-E-B, Tom Thumb, Home Depot и другими крупными магазинами dmagazine.com. Отмечается относительная нехватка строящихся торговых помещений небольшого формата, что поддерживает высокую конкуренцию за вакантные небольшие помещения в существующих центрах dmagazine.com. В результате рост арендной платы в торговом сегменте остается сильным — средняя ставка аренды составляет примерно $24,60 за кв. фут по triple-net договорам mdregroup.com, при этом в востребованных коридорах — значительно выше, а у собственников есть рычаги для переговоров из-за отсутствия альтернатив.

Промышленный сектор

Промышленная недвижимость в регионе Даллас–Форт-Уэрт остается мощной силой, хотя этот сектор переходит от бурного роста к более устойчивому развитию. DFW лидирует в стране по объему индустриального строительства – в мегаполисе насчитывается более 1 миллиарда квадратных футов складских/логистических помещений, и в течение нескольких лет девелоперы не успевали строить достаточно быстро, чтобы удовлетворить спрос со стороны компаний электронной коммерции, производства и логистики. К 2025 году этот бурный рост наконец-то замедляется. Темпы строительства снизились по сравнению с пиком: сейчас строится всего около 25–30 миллионов кв. футов, что является резким падением (примерно –68%) по сравнению с ~79 миллионами кв. футов, строившимися на пике в 2022 году colliers.com. Это снижение произошло после того, как в конце 2023 года некоторые спекулятивные проекты превысили спрос, что привело к росту вакантности. В настоящее время уровень вакантности промышленной недвижимости в DFW составляет около 9–9,2% mdregroup.com bradford.com, что больше, чем исторические минимумы (~5%), но теперь этот уровень стабилизируется на более высокой отметке. Фактически, рынок, похоже, достиг равновесия в начале 2025 года, когда новое предложение и спрос арендаторов приблизительно сбалансированы mdregroup.com mdregroup.com. Чистое поглощение за последний год составило впечатляющие 25,9 миллиона кв. футов mdregroup.com – практически соответствуя новым введенным в строй площадям, что помогло стабилизировать уровень вакантности. Наблюдатели отмечают, что активность арендаторов остается здоровой, хотя и не такой стремительной, как в 2021–22 годах.

Годовой рост арендной платы за промышленную недвижимость замедлился соответственно. После пика почти в 11% годовых в конце 2022 года, арендные ставки на промышленные помещения в Даллас-Форт-Уэрте сейчас растут примерно на 4,5% в год mdregroup.com mdregroup.com. Средняя заявленная аренда по региону составляет примерно 9,90 долларов за кв. фут (NNN) mdregroup.com, что все еще считается значительным ростом по сравнению с другими крупными логистическими узлами. Инвесторы продолжают отдавать предпочтение промышленной недвижимости — капитализация остается относительно низкой (около 6,5%), а институциональный капитал активно работает на рынке складов Далласа mdregroup.com. Одним из новых факторов, стимулирующих развитие промышленной недвижимости, стал бум дата-центров. Взрывное развитие ИИ и облачных вычислений создает огромный спрос на дата-центры, и Даллас стал стратегическим местом. Дефицит участков с достаточной энергетической инфраструктурой фактически стал сдерживающим фактором; участки, уже имеющие большую энергетическую мощность, теперь крайне востребованы и продаются по премиальным ценам mdregroup.com mdregroup.com. Энергетические компании, такие как Oncor, были завалены новыми запросами на подключение дата-центров (по сообщениям, спрос составил 59 гигаватт за один квартал!) mdregroup.com mdregroup.com. Это спровоцировало современную «золотую лихорадку» на электрифицированные участки, превратив некоторых ранее недооцененных владельцев промышленных земель в «моментальных миллионеров» после продажи своих участков девелоперам дата-центров mdregroup.com mdregroup.com.

В будущем прогноз для промышленной недвижимости в регионе Даллас–Форт-Уэрт (DFW) остается позитивным, хотя и не лишённым трудностей. Регион продолжает привлекать логистические компании благодаря своему центральному расположению и развитой инфраструктуре — о чём свидетельствует тот факт, что DFW демонстрирует наивысшие показатели поглощения складских площадей в стране за последние годы. В начале 2025 года мегаполис всё ещё считался «ведущим индустриальным рынком США» по мнению многих аналитиков credaily.com. Реализуются масштабные проекты: например, одно отраслевое издание отметило, что DFW является примером рынка «строить сейчас, заполнять потом», где застройщики и инвесторы уверены в долгосрочном росте, несмотря на некоторые краткосрочные сложности с арендой fortworthinc.com. Главный риск заключается в возможном превышении предложения — при уровне вакантности около 9% у DFW сейчас один из самых высоких показателей среди крупных рынков bradford.com, однако это отчасти обусловлено стратегией: застройщики здесь строят на опережение, ориентируясь на будущий спрос. Участники рынка ожидают, что уровень вакантности будет постепенно снижаться с отметки около 9,5%, достигнутой в начале 2025 года, по мере того как аренда догоняет волну новых складов matthews.com. Действительно, по данным CBRE, в первом квартале 2025 года уровень вакантности немного снизился (на 10 б.п.) до ~9,1%, а объем новых строительных проектов вновь вырос до примерно 12 млн кв. футов, что отражает оптимизм относительно уровня спроса cbre.com. С учётом роста населения и экономики DFW промышленный сектор должен оставаться движущей силой роста, хотя повышение арендных ставок, скорее всего, останется умеренным, а арендаторы будут иметь больше выбора, чем в самые напряжённые годы пандемии. В целом, промышленная недвижимость Далласа переходит из фазы исключительного расширения к здоровой, нормализованной фазе роста накануне 2026 года.

Многоэтажные жилые комплексы (Апартаменты)

Несмотря на недавнее снижение активности,— далеко не так.В первом квартале 2025 года отмечена рекордная аренда: было поглощено около(лучший первый квартал с 2021 года) mdregroup.com и более nar.realtor .Даллас-Форт-Уэрт вошёл в число ведущих мегаполисов США по спросу на аренду квартир наряду с Нью-Йорком и Атлантой, каждый из которых поглотил более 20 тыс. единиц жилья в годовом исчислении nar.realtor .Этот высокий спрос сократил уровень вакантности в метро до 10,9–11,5%, как отмечено на mdregroup.com – рыночная запрашиваемая арендная плата составляет около(примерно 1 368 долларов за однокомнатную квартиру, 1 756 долларов за двухкомнатную) mdregroup.com – а фактическая арендная плата немного ниже с учетом бесплатных бонусов.По сути, арендодатели жертвуют краткосрочным ростом арендной платы, чтобы сохранить высокую заполняемость.Здания класса A класса люкс сталкиваются с наибольшей конкуренцией (и, следовательно, предлагают самые большие скидки), в то время как классы B/C, предназначенные для «рабочего класса», являются стабилизирующей силой с относительно лучшей заполняемостью (около 92%) и даже некоторым ростом арендной платы (+1% в конце прошлого года) mmgrea.com mmgrea.com .Многие застройщики, заметив насыщение городского центра, переключили внимание на новые многоквартирные проекты вомегаполиса — таких как округа Эллис, Кауфман и Рокволл — где земля дешевле, а спрос на жилье растет благодаря новым складам и увеличению численности населения mdregroup.com mdregroup.com .Многоквартирная недвижимость в Даллас-Форт-Уэрте, который достиг пика в 2024 году и теперь постепенно возвращается к балансу. В прошлом году было введено беспрецедентное количество новых квартир — более, — что проверило способность рынка поглощать аренду mmgrea.com mmgrea.com . Это привело к росту уровня вакантности и заставило арендодателей сильнее конкурировать за арендаторов (отсюда и многочисленные уступки, упомянутые ранее). Однако к началу 2025 года новые проекты замедляются:— до примерно 18 300 квартир по всему мегаполису mmgrea.com , а(против примерно 65 000 на пике) mmgrea.com mmgrea.com . По сути, застройщики резко затормозили, понимая, что слишком большой приток новых объектов одновременно тормозит рост арендных ставок., что примерно вдвое меньше, чем в 2024 году mmgrea.com . Это сокращение позволит рынку аренды дать себе передышку.

Для инвесторов в многоквартирную недвижимость регион Даллас–Форт-Уэрт (DFW) остается привлекательным в долгосрочной перспективе, однако в краткосрочной перспективе финансовые показатели ослабли. Объем сделок в 2024 году резко упал (всего около 3,5 млрд долларов на продажу квартир в DFW — минимум за десятилетие) yardimatrix.com, так как более высокие процентные ставки и рост вакансий заставили покупателей проявлять осторожность. Капитальные ставки для жилых комплексов выросли в среднем до диапазона высоких 5% mdregroup.com. Однако многие считают, что 2025 год станет точкой перелома: поскольку новых сдач станет меньше, а экономика по-прежнему создает рабочие места, ожидается, что арендные ставки возобновят плавный рост к 2025–2026 гг., а заполняемость улучшится. Фактически, прогнозы показывают, что аренда DFW вырастет на ~1–3% в год в 2025–2027 гг. после того, как нынешний избыток будет поглощен mmgrea.com nar.realtor. Национальная ассоциация риэлторов отмечает, что на национальном уровне спрос на многоквартирную недвижимость в начале 2025 года приближался к рекордным уровням 2021 года, и, хотя новое предложение немного превышает спрос на данный момент, этот разрыв быстро сокращается nar.realtor nar.realtor. DFW отлично иллюстрирует эту тенденцию. Главное: сектор многоквартирной недвижимости Далласа переживает временное перенасыщение, но фундаментальные драйверы (рост населения, создание рабочих мест, доступность жилья на фоне побережья) указывают на позитивные перспективы. Девелоперы уже занимают позиции для следующего этапа — например, в округе DFW на периферии реализуется несколько крупных проектов смешанного назначения с жилыми компонентами для удовлетворения будущих жилищных потребностей (подробнее о них — в разделе «Развитие»). Многоквартирная недвижимость обещает остаться ключевым элементом рынка недвижимости Далласа, предлагая как вызовы, так и возможности в ближайшей перспективе и прочные перспективы до 2027 года.

Экономические и демографические факторы, влияющие на рынок

В основе тенденций на рынке недвижимости Далласа лежати значительные демографические факторы. Метрополия Даллас–Форт-Уэрт была одной из самых быстрорастущих в США и продолжает привлекать людей и компании с поразительной скоростью.— основной фактор спроса: население DFW достигло примерно, увеличившись почти на 178 000 новых жителей только за предыдущий год mdregroup.com . Для сравнения: это все равно что за год принять у себя город размером с Форт-Лодердейл. Особенно взрывной рост наблюдается в пригородном округе Коллин — его население более чеми сейчас прибавляется примерно на mdregroup.com . Такой приток обеспечивает стабильный поток покупателей и арендаторов, подпитывающих спрос на жилье в DFW. С демографической точки зрения, многие приезжающие — это люди трудоспособного возраста (20–40 лет), среди которых много молодых профессионалов и семей, переезжающих из более дорогих штатов, таких как Калифорния и Нью-Йорк. Это способствует образованию новых домохозяйств и поглощению жилищного фонда — как покупкой домов в пригородах, так и арендой квартир.

Рост числа рабочих мест и диверсифицированная экономика делают Даллас притягательным. Метро добавило около 65 тыс. новых рабочих мест в 2024 году (1,6% годового роста) с широкими успехами в таких секторах, как финансы (+15 200 рабочих мест), здравоохранение (+13 900) и государственный сектор (+10 300) yardimatrix.com yardimatrix.com. Безработица в Даллас-Форт-Уэрте остается низкой (около 3,5% к концу 2024 года, что ниже среднего по стране) yardimatrix.com. Особенно стоит отметить, что переезд и расширение корпораций становятся постоянной тенденцией. Техас выигрывал Кубок губернатора (за наибольшее количество проектов по расширению бизнеса) 13 лет подряд, а на долю Даллас–Форт-Уэрта в 2024 году пришлось 489 крупных корпоративных проектов – более трети общего числа по штату mdregroup.com mdregroup.com. Компании переносят региональные центры и штаб-квартиры в Даллас-Форт-Уэрт благодаря его центральному расположению, благоприятному деловому климату и большому кадровому потенциалу. Например, KFC перенесла свою штаб-квартиру в США из Луисвилля в Плэйно в 2024 году mdregroup.com. Среди недавних переезжающих – финансовые компании, технологические фирмы и производители, стремящиеся к снижению расходов. Этот приток корпоративных инвестиций напрямую увеличивает спрос на офисы, промышленные помещения и жилье для сотрудников. Также стоит отметить, что в Далласе быстро развивается технологическая отрасль (особенно телекоммуникации, финтех и в последнее время дата-центры/ИИ, как обсуждалось выше), а сам город остается крупным центром финансовых услуг (его даже называют «новый Уолл-стрит Юга»).

Развитие инфраструктуры также формирует будущее рынка. Одним из крупнейших проектов является расширение DFW International Airport “Аэропорт будущего”, капитальная программа по улучшению на сумму 9 млрд долларов, запущенная в 2024 году yardimatrix.com. Этот многолетний проект добавит новый терминал, модернизирует объекты и улучшит автомагистрали/железные дороги вокруг аэропорта – повысит связанность района и, вероятно, приведет к коммерческому развитию в прилегающей местности. Еще один преобразующий проект — линия Dallas Area Rapid Transit (DART) Silver Line, новая пригородная железная дорога стоимостью более 2 млрд долларов, открытие которой запланировано на конец 2025 года mdregroup.com mdregroup.com. Линия Silver Line свяжет Плейно, Аддисон, Кэрролтон и другие северные пригороды напрямую с аэропортом DFW. Проекты, ориентированные на транспортную инфраструктуру, уже находятся в стадии планирования у станций этой линии; например, в Аддисоне планируется строительство 11-этажной офисной башни рядом с маршрутом Silver Line (проект Arapaho Station), который рассчитан на использование новой транспортной связанности mdregroup.com mdregroup.com. Улучшения транспортной инфраструктуры, как правило, повышают стоимость недвижимости и способствуют созданию новых жилых и многофункциональных проектов вдоль маршрутов.

В центральном Далласе также реализуются масштабные инвестиции в городскую среду. Город утвердил планы по строительству нового крупного конгресс-центра в центре города и сопутствующим инициативам по редевелопменту. Один из примеров — проект Newpark Dallas — образовательный и технологический район площадью 20 акров, который планируется создать в южном Даунтауне рядом с намеченной реконструкцией конгресс-центра mdregroup.com mdregroup.com. Этот проект (руководитель — Hoque Global) нацелен на создание пешеходного центра офисов, образовательных пространств и жилых домов, что должно вдохнуть новую жизнь в слабо используемый сейчас район. Подобные крупномасштабные проекты могут преобразить части города и вызвать бурную активность на рынке недвижимости к 2026–2027 годам.

Экономические основы сопровождаются некоторыми факторами стресса, за которыми важно следить. Инфляция и высокие процентные ставки — это палка о двух концах: с одной стороны, они стали причиной повышения ставок ФРС, что охладило рынок жилья; с другой стороны, экономика Техаса пока что относительно хорошо справляется с инфляцией, но потребительская задолженность и проблемы доступности вызывают опасения dmagazine.com dmagazine.com. Стоимость жизни в Далласе выросла (цены на жильё примерно на 8% выше среднего по США dallasobserver.com), а высокие ипотечные ставки в 2025 году сделали приобретение жилья значительно дороже, чем несколько лет назад. Кроме того, налоги на недвижимость в Техасе довольно высоки (из-за отсутствия подоходного налога штата) — с этим сталкиваются как владельцы жилья, так и коммерческие собственники. На самом деле, оценочная стоимость недвижимости заметно выросла в 2020–2022 годах, что привело к высоким налоговым счетам, которые инвесторы учитывают в своей прибыли. Законодатели рассматривают возможные меры поддержки (например, повышение вычета по основному месту жительства, корректировку налогов на движимое имущество бизнеса) mdregroup.com mdregroup.com, но этот вопрос остаётся важным для всех, кто приобретает недвижимость в DFW. Наконец, продолжающийся рост региона увеличивает нагрузку на инфраструктуру и коммунальные услуги, что видим на примере проблем с электроснабжением для дата-центров. Законодательное собрание Техаса в 2025 году обсуждает меры, чтобы крупные новые потребители (такие как большие дата-центры) помогали финансировать модернизацию энергосистемы и участвовали в программах по обеспечению надёжности электросетей mdregroup.com mdregroup.com. Эти регулирующие изменения, хотя и находятся вне самого рынка недвижимости, могут влиять на стоимость и реализуемость отдельных проектов (особенно энергоёмких).

В целом, экономическая и демографическая ситуация в Далласе крайне благоприятна для рынка недвижимости: отмечается рост рабочих мест, увеличение численности населения и значительные инвестиции в инфраструктуру. Эти факторы обеспечивают надёжную базу для спроса на недвижимость до 2027 года. Однако это также приводит к вызовам — необходимостью обеспечивать достаточное количество доступного жилья и модернизировать инфраструктуру. Взаимодействие этих факторов будет и дальше определять развитие рынка недвижимости в ближайшие годы.

Значимые проекты и разработки в стадии реализации

Рост столичного района Далласа сопровождается множеством крупных проектов в сфере недвижимости, находящихся в разработке. Эти проекты — от корпоративных кампусов до многофункциональных жилых районов — в ближайшие годы окажут влияние как на жилой, так и на коммерческий рынок:

Региональный кампус Goldman Sachs (Даллас, Аптаун/Виктори Парк) — Финансовый гигант Goldman Sachs строит новый кампус стоимостью 500 миллионов долларов на участке площадью 11 акров рядом с центром Далласа. Проект включает четыре здания, среди которых 14-этажная офисная башня площадью 74 000 кв. м с магазинами на первом этаже и городским парком площадью 0,6 га trerc.tamu.edu trerc.tamu.edu. После масштабных фундаментных работ (в том числе шестиуровневого подземного гаража) кампус «пошел в рост» к 2025 году, а ключевые строительные работы должны завершиться к концу 2026 или началу 2027 года, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году trerc.tamu.edu. После открытия здесь будут работать тысячи сотрудников, что еще больше укрепит статус Далласа как финансового и банковского центра — и, вероятно, повысит спрос на жилье в прилегающих районах.

— Финансовый гигант Goldman Sachs строит новый кампус стоимостью 500 миллионов долларов на участке площадью 11 акров рядом с центром Далласа. Проект включает четыре здания, среди которых 14-этажная офисная башня площадью 74 000 кв. м с магазинами на первом этаже и городским парком площадью 0,6 га trerc.tamu.edu trerc.tamu.edu. После масштабных фундаментных работ (в том числе шестиуровневого подземного гаража) кампус «пошел в рост» к 2025 году, а ключевые строительные работы должны завершиться к концу 2026 или началу 2027 года, полный ввод в эксплуатацию ожидается к 2028 году trerc.tamu.edu. После открытия здесь будут работать тысячи сотрудников, что еще больше укрепит статус Далласа как финансового и банковского центра — и, вероятно, повысит спрос на жилье в прилегающих районах. Многофункциональные жилые комплексы и расширение пригородов — Девелоперы запускают масштабные многофункциональные проекты, чтобы удовлетворить рост городских окраин. Один из примеров — Lakeview Landing неподалеку от Грэнбери (со стороны Форт-Уэрта), разработка на 47 акрах , начало строительства которой намечено на 2025 год; проект включает 105 отдельных домов (некоторые с видом на воду), 288 квартир, жилой комплекс для пожилых (200 квартир), отель, рестораны и зоны для отдыха mdregroup.com mdregroup.com. В северных пригородах, таких как Фриско и Проспер, продолжают появляться обширные мастер-планируемые сообщества с интегрированной торговлей и школами для поддержки бурного роста. Celina, TX (к северу от Фриско) — еще один перспективный район; это один из самых быстрорастущих городов в процентном отношении, где возводится множество новых жилых кварталов по генеральному плану, а за ними следуют коммерческие проекты (часто город называют «следующим Фриско»).

— Девелоперы запускают масштабные многофункциональные проекты, чтобы удовлетворить рост городских окраин. Один из примеров — Lakeview Landing неподалеку от Грэнбери (со стороны Форт-Уэрта), , начало строительства которой намечено на 2025 год; проект включает 105 отдельных домов (некоторые с видом на воду), 288 квартир, жилой комплекс для пожилых (200 квартир), отель, рестораны и зоны для отдыха mdregroup.com mdregroup.com. В северных пригородах, таких как Фриско и Проспер, продолжают появляться обширные мастер-планируемые сообщества с интегрированной торговлей и школами для поддержки бурного роста. (к северу от Фриско) — еще один перспективный район; это один из самых быстрорастущих городов в процентном отношении, где возводится множество новых жилых кварталов по генеральному плану, а за ними следуют коммерческие проекты (часто город называют «следующим Фриско»). Промышленные объекты и дата-центры – В промышленном секторе реализуются мега-проекты для удовлетворения потребностей в логистике и технологиях. В Форт-Уэрте девелопер (Turner Construction) получил городские льготы в 2025 году на строительство огромного кампуса дата-центров стоимостью $2,16 млрд недалеко от района Alliance (Hicks Field) mdregroup.com mdregroup.com. Ожидается, что этот кампус будет развиваться в течение десятилетия, подчеркивая привлекательность региона для технологической инфраструктуры. Кроме того, крупные распределительные центры для таких компаний, как Amazon, Walmart и Tesla (которая управляет большим центром дистрибуции запчастей в южном округе Даллас), продолжают появляться вдоль основных коридоров, таких как I-20 и I-35W. Хотя в целом темпы промышленного строительства замедляются, несколько договоров build-to-suit для крупных компаний находятся в процессе, и любое значительное новое предприятие на рынке может привести к формированию новых складских кластеров.

– В промышленном секторе реализуются мега-проекты для удовлетворения потребностей в логистике и технологиях. В Форт-Уэрте девелопер (Turner Construction) получил городские льготы в 2025 году на строительство огромного недалеко от района Alliance (Hicks Field) mdregroup.com mdregroup.com. Ожидается, что этот кампус будет развиваться в течение десятилетия, подчеркивая привлекательность региона для технологической инфраструктуры. Кроме того, крупные распределительные центры для таких компаний, как Amazon, Walmart и Tesla (которая управляет большим центром дистрибуции запчастей в южном округе Даллас), продолжают появляться вдоль основных коридоров, таких как I-20 и I-35W. Хотя в целом темпы промышленного строительства замедляются, несколько договоров build-to-suit для крупных компаний находятся в процессе, и любое значительное новое предприятие на рынке может привести к формированию новых складских кластеров. Проекты, ориентированные на транзит (TOD) – Открытие новых линий общественного транспорта стимулирует появление проектов TOD. В дополнение к офисной башне в Аддисоне возле ранее упомянутой Silver Line, ожидается развитие и вокруг центра города Плано после того, как линия DART Silver Line соединит его напрямую с аэропортом. Также расширение линии легкорельсового транспорта DART Blue Line на юг до кампуса Университета Северного Техаса (на юге Далласа) вызывает планы по созданию многофункциональных проектов возле новых станций. Цель этих проектов — создать пешеходные городские среды, а также добавить среднеэтажные апартаменты, офисы и розничные объекты в районах с доступом к транзиту — относительно новая тенденция для этого традиционно ориентированного на автомобили региона.

– Открытие новых линий общественного транспорта стимулирует появление проектов TOD. В дополнение к офисной башне в Аддисоне возле ранее упомянутой Silver Line, ожидается развитие и вокруг центра города Плано после того, как линия DART Silver Line соединит его напрямую с аэропортом. Также расширение линии легкорельсового транспорта DART Blue Line на юг до кампуса Университета Северного Техаса (на юге Далласа) вызывает планы по созданию многофункциональных проектов возле новых станций. Цель этих проектов — создать пешеходные городские среды, а также добавить среднеэтажные апартаменты, офисы и розничные объекты в районах с доступом к транзиту — относительно новая тенденция для этого традиционно ориентированного на автомобили региона. Реновация городского ядра – Центр Далласа и его ближайшие окрестности вновь привлекают инвесторов после относительно спокойного периода. Помимо проекта Newpark в центре города, реконструкция Dallas Convention Center (план стоимостью более $2 млрд по замене старого конференц-центра и перестройке прилегающего района) пока еще предстоит, но девелоперы уже скупают землю в ожидании. В Victory Park (рядом с ареной American Airlines Center) будет размещен кампус Goldman Sachs и, возможно, другие офисные башни. В районах Дип Эллум и Design District, недалеко от центра города, строятся и недавно сданы в эксплуатацию несколько среднеэтажных офисных и жилых зданий, привлекающих компании из творческих и высокотехнологичных отраслей. Также продолжается переоборудование старых офисных зданий центра города в жилые помещения (тенденция, которая помогает снизить вакантность офисов и добавить жилые единицы). Например, в знаковом здании Santander Tower происходит частичная конверсия офисов в апартаменты.

– Центр Далласа и его ближайшие окрестности вновь привлекают инвесторов после относительно спокойного периода. Помимо проекта Newpark в центре города, (план стоимостью более $2 млрд по замене старого конференц-центра и перестройке прилегающего района) пока еще предстоит, но девелоперы уже скупают землю в ожидании. В Victory Park (рядом с ареной American Airlines Center) будет размещен кампус Goldman Sachs и, возможно, другие офисные башни. В районах Дип Эллум и Design District, недалеко от центра города, строятся и недавно сданы в эксплуатацию несколько среднеэтажных офисных и жилых зданий, привлекающих компании из творческих и высокотехнологичных отраслей. Также продолжается переоборудование старых офисных зданий центра города в жилые помещения (тенденция, которая помогает снизить вакантность офисов и добавить жилые единицы). Например, в знаковом здании Santander Tower происходит частичная конверсия офисов в апартаменты. Образовательные и медицинские проекты – Крупные институциональные проекты также могут оказывать влияние на рынок недвижимости. Медицинский центр Юго-Западного университета Техаса (UT Southwestern Medical Center) в Далласе продолжает расширять свой кампус (новые специализированные клиники и исследовательские объекты), а новый кампус Texas A&M в центре Далласа находится в стадии строительства и может стать якорем развития южной части центра города. Эти проекты не только создают рабочие места, но и часто стимулируют появление жилья вблизи для сотрудников и студентов.

Эти проекты (и многие другие) будут реализовываться в период с 2025 по 2028 годы, дополняя рынок новым предложением и возможностями. Примечательно, что девелоперы сохраняют уверенность в росте Северного Техаса – несмотря на более высокие процентные ставки, реализуются миллиарды долларов частных и государственных проектов. К 2027 году на горизонте города и в пригородах появится несколько новых достопримечательностей. Взаимодействие этих проектов с рыночными условиями будет иметь ключевое значение: например, открытие крупного корпоративного кампуса, такого как офис Goldman, может усилить спрос на квартиры в аптауне, в то время как ввод в эксплуатацию тысяч новых домов в пригородах может помочь сдержать рост цен. В целом, портфель девелоперских проектов Далласа весьма обширен и охватывает все классы активов — от коттеджей на окраинах до ультрасовременных небоскрёбов в центре города.

Прогнозы и перспективы от экспертов (2025–2027)

Смотря вперёд, большинство аналитиков ожидают, что рынок недвижимости Далласа будет продолжать расти, но более умеренными и устойчивыми темпами в ближайшие несколько лет. После периода резких колебаний в начале 2020-х годов, общий консенсус — более медленный, но стабильный рост стоимости недвижимости и арендных платежей как в жилом, так и в коммерческом сегменте realestate.usnews.com. Вот основные прогнозы и оценки до как минимум 2027 года:

Цены на жильё : В целом ожидается, что цены на жильё в Далласе стабилизируются или будут расти умеренными темпами в ближайшее время после лёгкой коррекции в 2025 году. Национальная ассоциация риелторов прогнозирует, что медианная цена на жильё в США вернётся к плавному росту в 2025–26 годах, и для Далласа ожидается похожая динамика. Некоторые аналитики прогнозируют, что стоимость жилья в DFW вырастет примерно на 2% в 2025 году и ещё на ~2–4% в 2026 году realwealth.com, примерно следуя уровню инфляции. Например, по модели Zillow, ожидалось небольшое снижение к весне 2025 года (что в основном уже реализовалось), за которым последует постепенное повышение. Местные агенты прогнозируют, что к началу 2026 года медианная цена дома в Далласе может составить около 420 тысяч долларов, что на несколько процентных пунктов выше уровня 2024 года theluxuryplaybook.com. До 2027 года рост цен, вероятно, останется ниже стремительных скачков более чем на 10% в год, наблюдавшихся в 2020–21 годах , и будет находиться в более спокойных пределах (возможно, 3–5% в год), при условии некоторого снижения процентных ставок. Одна из причин — улучшение предложения: с увеличением количества объектов и строительства новых домов на окраинах мегаполиса, острые ценовые войны должны стать редкостью. Другая причина — ограниченные возможности покупателей: цены просто не могут существенно опережать рост доходов слишком долго. Если ипотечные ставки постепенно снизятся в 2025–2026 годах (многие ожидают, что ставка по 30-летней ипотеке опустится до уровня 5–6% к 2026 году), это может стимулировать спрос и поддержать стоимость жилья. Но даже в наилучшем экономическом сценарии рост цен в DFW, по прогнозам, будет «более медленным и устойчивым» в ближайшие пять лет по сравнению с прошлыми пятью годами realestate.usnews.com.

: В целом ожидается, что после лёгкой коррекции в 2025 году. Национальная ассоциация риелторов прогнозирует, что медианная цена на жильё в США вернётся к плавному росту в 2025–26 годах, и для Далласа ожидается похожая динамика. Некоторые аналитики прогнозируют, что realwealth.com, примерно следуя уровню инфляции. Например, по модели Zillow, ожидалось небольшое снижение к весне 2025 года (что в основном уже реализовалось), за которым последует постепенное повышение. Местные агенты прогнозируют, что к началу 2026 года медианная цена дома в Далласе может составить около 420 тысяч долларов, что на несколько процентных пунктов выше уровня 2024 года theluxuryplaybook.com. , и будет находиться в более спокойных пределах (возможно, 3–5% в год), при условии некоторого снижения процентных ставок. Одна из причин — улучшение предложения: с увеличением количества объектов и строительства новых домов на окраинах мегаполиса, острые ценовые войны должны стать редкостью. Другая причина — ограниченные возможности покупателей: цены просто не могут существенно опережать рост доходов слишком долго. Если ипотечные ставки постепенно снизятся в 2025–2026 годах (многие ожидают, что ставка по 30-летней ипотеке опустится до уровня 5–6% к 2026 году), это может стимулировать спрос и поддержать стоимость жилья. Но даже в наилучшем экономическом сценарии realestate.usnews.com. Продажи и Инвентарь жилья : Объем продаж может оставаться несколько сниженым в 2025 году, но может вырасти к 2026 году, если ставки снизятся. Некоторые эксперты по недвижимости прогнозируют возвращение к более нормальной активности продаж к 2026 году, когда накопившийся спрос среди покупателей, желающих улучшить условия, снова проявит себя. Количество лотов на рынке, скорее всего, останется выше, чем в ультра-дефицитный период 2021–22 годов , что является здоровым показателем. Один из ведущих исследовательских центров Техаса указывает, что рынок недвижимости штата будет иметь более сбалансированные условия к 2026 году , а в Даллас–Форт-Уэрте возможно появление полного рынка покупателей к 2026–27 годам , если строительство будет продолжаться хорошими темпами teamprice.com teamprice.com. На самом деле, один из анализов определил середину 2026 – середину 2027 года в качестве периода, когда рынок жилья в США может окончательно перейти на сторону покупателей, что соответствует уже наблюдаемым тенденциям в Далласе teamprice.com teamprice.com. Поэтому в ближайшие несколько лет покупатели в DFW должны найти лучшие возможности, чем за последнее время, а продавцам придется скорректировать ожидания по сравнению с пиковыми уровнями пандемийного периода.

: Объем продаж может оставаться несколько сниженым в 2025 году, но может вырасти к 2026 году, если ставки снизятся. Некоторые эксперты по недвижимости прогнозируют возвращение к более нормальной активности продаж к 2026 году, когда накопившийся спрос среди покупателей, желающих улучшить условия, снова проявит себя. , что является здоровым показателем. Один из ведущих исследовательских центров Техаса указывает, что рынок недвижимости штата будет иметь , а в Даллас–Форт-Уэрте возможно появление , если строительство будет продолжаться хорошими темпами teamprice.com teamprice.com. На самом деле, один из анализов определил середину 2026 – середину 2027 года в качестве периода, когда рынок жилья в США может окончательно перейти на сторону покупателей, что соответствует уже наблюдаемым тенденциям в Далласе teamprice.com teamprice.com. Поэтому в ближайшие несколько лет покупатели в DFW должны найти лучшие возможности, чем за последнее время, а продавцам придется скорректировать ожидания по сравнению с пиковыми уровнями пандемийного периода. Аренда и многоквартирные дома : Ожидается, что рост арендных ставок в Далласе останется положительным, но умеренным . По прогнозам Multi-Housing News, арендные ставки на квартиры в США будут расти на несколько процентов в год до 2027 года, и прогноз для DFW примерно соответствует этому. Как отмечалось, 2024 год стал минимальным для арендных ставок в DFW (с незначительным снижением); 2025 год — переходный к росту. К концу 2025 года арендные ставки на квартиры в Далласе могут вырасти примерно на 1% в годовом исчислении mmgrea.com; к 2026 и 2027, если экономика будет устойчивой, рост арендных ставок может ускориться до примерно 3–4% в год. Это предполагает, что продолжается поглощение новых квартирных единиц — обнадеживающе, в начале 2025 года оно было очень высоким mdregroup.com. Ожидается, что уровень вакантности снизится до примерно 8–9% к 2027 году (с ~11% сейчас), поскольку объем нового строительства остается ниже предыдущих максимумов nar.realtor nar.realtor. В сущности, переизбыток должен исчезнуть к 2026 году. Спрос на аренду будет поддерживаться большим количеством молодых специалистов, переезжающих в Даллас, хотя он уравновешивается множеством людей, перебирающихся на покупку жилья в пригородах, поскольку новые дома становятся более доступными. Одно замечание: если экономика войдет в рецессию в 2026 году (некоторые прогнозы указывают на риск мягкой рецессии к концу 2025 года), рост арендных ставок на квартиры может не оправдать эти ожидания. Если этого не произойдет, перспективы для сегмента многоквартирной недвижимости улучшаются , и инвесторы, которые выжидали в 2024 году, возможно, начнут возвращаться, делая ставку на долгосрочный рост Далласа (к которому относится ожидаемое увеличение населения DFW на более чем 500 000 человек с 2024 по 2028 год согласно одному из отчетов о рынке аренды квартир berkadia.com).

: Ожидается, что рост арендных ставок в Далласе останется . По прогнозам Multi-Housing News, арендные ставки на квартиры в США будут расти на несколько процентов в год до 2027 года, и прогноз для DFW примерно соответствует этому. Как отмечалось, (с незначительным снижением); 2025 год — переходный к росту. К концу 2025 года арендные ставки на квартиры в Далласе могут вырасти примерно на 1% в годовом исчислении mmgrea.com; к 2026 и 2027, если экономика будет устойчивой, рост арендных ставок может ускориться до примерно 3–4% в год. Это предполагает, что продолжается поглощение новых квартирных единиц — обнадеживающе, в начале 2025 года оно было очень высоким mdregroup.com. (с ~11% сейчас), поскольку объем нового строительства остается ниже предыдущих максимумов nar.realtor nar.realtor. В сущности, переизбыток должен исчезнуть к 2026 году. Спрос на аренду будет поддерживаться большим количеством молодых специалистов, переезжающих в Даллас, хотя он уравновешивается множеством людей, перебирающихся на покупку жилья в пригородах, поскольку новые дома становятся более доступными. Одно замечание: если экономика войдет в рецессию в 2026 году (некоторые прогнозы указывают на риск мягкой рецессии к концу 2025 года), рост арендных ставок на квартиры может не оправдать эти ожидания. Если этого не произойдет, , и инвесторы, которые выжидали в 2024 году, возможно, начнут возвращаться, делая ставку на долгосрочный рост Далласа (к которому относится ожидаемое согласно одному из отчетов о рынке аренды квартир berkadia.com). Офисы и коммерческая недвижимость : Ожидается, что восстановление офисного сектора будет постепенным до 2027 года . Эксперты рынка шутят: «нет рая до двадцать седьмого» — это значит, что 2025 и 2026 годы, вероятно, всё ещё будут сложными для владельцев офисных помещений dmagazine.com. Однако к 2027 году, если экономический и демографический рост продолжатся, Даллас, возможно, сможет поглотить большую часть своих нынешних вакантных офисных площадей , особенно в объектах высокого класса. Один позитивный сигнал: некоторые компании вводят обязательную работу в офисе, что, если станет тенденцией, может увеличить спрос на офисные площади в ближайшие годы dmagazine.com dmagazine.com. Прогнозы отрасли (например, CBRE, JLL) для арендной платы за офисы в DFW предсказывают лишь минимальный рост арендных ставок (0–2% в год) в ближайшей перспективе, но возможное ускорение к 2027 году, когда избыток предложения будет сокращён. Новое строительство офисов будет ограничено, пока не появится явный дефицит офисов класса A — вероятно, значительные спекулятивные проекты начнутся не ранее конца этого десятилетия, за исключением некоторых нишевых сегментов. Вывод: вакантность в офисах будет постепенно снижаться, но полного возврата к уровню заселённости до пандемии, возможно, не произойдёт до конца десятилетия .

: Ожидается, что восстановление офисного сектора будет . Эксперты рынка шутят: «нет рая до двадцать седьмого» — это значит, что 2025 и 2026 годы, вероятно, всё ещё будут сложными для владельцев офисных помещений dmagazine.com. Однако к 2027 году, если экономический и демографический рост продолжатся, Даллас, возможно, , особенно в объектах высокого класса. Один позитивный сигнал: некоторые компании вводят обязательную работу в офисе, что, если станет тенденцией, может увеличить спрос на офисные площади в ближайшие годы dmagazine.com dmagazine.com. Прогнозы отрасли (например, CBRE, JLL) для арендной платы за офисы в DFW предсказывают лишь минимальный рост арендных ставок (0–2% в год) в ближайшей перспективе, но возможное ускорение к 2027 году, когда избыток предложения будет сокращён. Новое строительство офисов будет ограничено, пока не появится явный дефицит офисов класса A — вероятно, значительные спекулятивные проекты начнутся не ранее конца этого десятилетия, за исключением некоторых нишевых сегментов. Вывод: . Розничная торговля и промышленность : Ожидается, что оба этих сектора останутся лидерами по показателям в Далласе. Розница выиграет от того, что мегаполис ежегодно пополняет десятки тысяч новых жителей — ритейлеры будут стремиться следовать за этим ростом. По общему мнению, вакантность в розничной торговле DFW останется низкой (ниже 5%) до 2027 года , а арендные ставки будут умеренно расти (возможно, на 2–3% ежегодно), если потребительские расходы удержатся на уровне. Новое предложение торговых площадей будет постепенно расти (существующие центры могут освоить лишь ограниченную долю рынка), но если они будут закреплены проверенными концепциями, проблем со сдачей в аренду возникать не должно. Промышленный сектор также имеет позитивные перспективы: Даллас — один из ключевых распределительных хабов страны, и спрос на складские помещения (со стороны электронной коммерции, логистики, производства и дата-центров) ожидается ещё выше. Ожидается, что рост аренды в промышленном секторе DFW в 2025 году составит около 4–5%, а затем может стабилизироваться на уровне 3% ежегодно к 2027 году , согласно нескольким брокерским прогнозам — это по-прежнему здоровый показатель, хотя и ниже двузначных значений 2021 года mdregroup.com mdregroup.com. Вакантность, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 8–10% (небольшой запас — это даже хорошо для арендаторов и гибкости рынка). Один из новых факторов — инфраструктура: планируемое расширение портов в Хьюстоне и открытие новых торговых маршрутов могут привести к тому, что к концу десятилетия через логистическую сеть DFW будет проходить ещё больше грузов. Если же тенденция к «шорингу» производства сохранится, то DFW может получить дополнительные заводы (особенно в высокотехнологичном производстве), что ещё больше диверсифицирует промышленную базу.

: Ожидается, что оба этих сектора в Далласе. Розница выиграет от того, что мегаполис ежегодно пополняет десятки тысяч новых жителей — ритейлеры будут стремиться следовать за этим ростом. По общему мнению, , а арендные ставки будут умеренно расти (возможно, на 2–3% ежегодно), если потребительские расходы удержатся на уровне. Новое предложение торговых площадей будет постепенно расти (существующие центры могут освоить лишь ограниченную долю рынка), но если они будут закреплены проверенными концепциями, проблем со сдачей в аренду возникать не должно. Промышленный сектор также имеет позитивные перспективы: Даллас — один из ключевых распределительных хабов страны, и спрос на складские помещения (со стороны электронной коммерции, логистики, производства и дата-центров) ожидается ещё выше. , согласно нескольким брокерским прогнозам — это по-прежнему здоровый показатель, хотя и ниже двузначных значений 2021 года mdregroup.com mdregroup.com. Вакантность, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 8–10% (небольшой запас — это даже хорошо для арендаторов и гибкости рынка). Один из новых факторов — инфраструктура: планируемое расширение портов в Хьюстоне и открытие новых торговых маршрутов могут привести к тому, что к концу десятилетия через логистическую сеть DFW будет проходить ещё больше грузов. Если же тенденция к «шорингу» производства сохранится, то DFW может получить дополнительные заводы (особенно в высокотехнологичном производстве), что ещё больше диверсифицирует промышленную базу. Процентные ставки и рынки капитала: Неопределяющим фактором для всех сегментов недвижимости остается направление процентных ставок. По состоянию на начало 2025 года Федеральная резервная система приостановила повышение ставок, и многие прогнозируют постепенное снижение ставок в конце 2025 — начале 2026 года, если инфляция спадет nar.realtor. Более низкие ставки повысили бы доступность жилья и стоимость коммерческой недвижимости. Последний прогноз NAR предполагает, что ипотечные ставки будут постепенно снижаться, а капитализационные ставки для коммерческих активов немного сократятся к 2027 году, что станет благоприятным фактором для рынка nar.realtor nar.realtor. Однако неопределенность сохраняется — если инфляция вернется или произойдут другие экономические потрясения, условия финансирования могут остаться жесткими. На данный момент эксперты осторожно оптимистичны и считают, что худшее по части процентных ставок позади, а экономика Далласа останется одной из наиболее успешных в стране, даже если экономический рост по стране замедлится dmagazine.com dmagazine.com. Эта относительная сила является причиной того, что Даллас возглавил опрос Emerging Trends на 2025 год и скорее всего продолжит привлекать инвестиции.

В заключение, прогноз для рынка недвижимости Далласа на 2025–2027 годы положительный, но сдержанный. Ожидается умеренный рост вместо резких колебаний: в среднем однозначный годовой прирост цен на жилье, постепенное укрепление арендных ставок и сохранение высокого спроса на коммерческую недвижимость в хороших локациях. Преимущества региона Даллас-Форт-Уэрт — создание новых рабочих мест, рост населения, центральное расположение — позволяют ему превосходить многие другие регионы. Пока эти базовые показатели остаются, рынок должен развиваться сбалансированно. Тем не менее, наблюдатели рынка будут следить за макроэкономическими факторами (риски рецессии, процентные ставки) и локальными особенностями, такими как доступность жилья и возможности инфраструктуры, которые могут замедлить темпы роста.

Возможности и риски для покупателей, продавцов и инвесторов

По мере того как рынок недвижимости в Далласе развивается, различные участники рынка сталкиваются с сочетанием возможностей и рисков по мере приближения к 2027 году:

Покупатели домов – Переход к более сбалансированному рынку в 2025–2026 годах представляет очевидную возможность для покупателей. Запас предложений увеличился, а конкуренция снизилась , что означает, что покупатели могут быть более разборчивыми и вести переговоры более агрессивно, чем в последние годы. Тактики, которые были бесполезны во время ажиотажа – предложение цены ниже запрашиваемой, просьба о покрытии продавцом расходов на закрытие сделки или проведение ремонта – теперь имеют хорошие шансы на успех mdregroup.com mdregroup.com. Особенно в районах с запасом предложений более 4 месяцев, покупатели находятся в выигрышном положении; они могут не спешить и выбрать подходящий дом, а не торопиться с покупкой. Кроме того, застройщики новых домов предлагают стимулы (например, сниженные ставки по ипотеке или пакеты апгрейдов), чтобы распродать недвижимость, что может быть выгодно для покупателей, рассматривающих новостройки. Основной риск для покупателей – это выбор времени для получения ипотеки : хотя цены не растут скачкообразно, ставки по ипотеке остаются на уровне 6–7%, что влияет на доступность жилья. Покупатель может сейчас приобрести дом по более низкой цене, но со временем заплатить больше процентов; или он может подождать снижения ставок, но если при этом цены на дома вырастут, выгода может быть нивелирована. В целом, однако, покупатели в Далласе до 2027 года должны столкнуться с более благоприятными условиями, чем на остром рынке продавца в 2021 году , если будут следить за расходами на финансирование. Еще одна возможность – выбор географии . Поскольку городская агломерация расширяется, покупатели, готовые рассматривать развивающиеся пригороды (например, Анна, Мелисса, Мидлотиан), могут найти относительно доступные новые дома, используя преимущества растущих коридоров региона. Просто учитывайте возможные недостатки (долгие поездки на работу, еще развивающаяся инфраструктура).

– Переход к более сбалансированному рынку в 2025–2026 годах представляет очевидную возможность для покупателей. , что означает, что покупатели могут быть более разборчивыми и вести переговоры более агрессивно, чем в последние годы. Тактики, которые были бесполезны во время ажиотажа – предложение цены ниже запрашиваемой, просьба о покрытии продавцом расходов на закрытие сделки или проведение ремонта – теперь имеют хорошие шансы на успех mdregroup.com mdregroup.com. Особенно в районах с запасом предложений более 4 месяцев, покупатели находятся в выигрышном положении; они могут не спешить и выбрать подходящий дом, а не торопиться с покупкой. Кроме того, (например, сниженные ставки по ипотеке или пакеты апгрейдов), чтобы распродать недвижимость, что может быть выгодно для покупателей, рассматривающих новостройки. Основной риск для покупателей – это : хотя цены не растут скачкообразно, ставки по ипотеке остаются на уровне 6–7%, что влияет на доступность жилья. Покупатель может сейчас приобрести дом по более низкой цене, но со временем заплатить больше процентов; или он может подождать снижения ставок, но если при этом цены на дома вырастут, выгода может быть нивелирована. В целом, однако, покупатели в Далласе до 2027 года должны столкнуться с , если будут следить за расходами на финансирование. Еще одна возможность – . Поскольку городская агломерация расширяется, покупатели, готовые рассматривать развивающиеся пригороды (например, Анна, Мелисса, Мидлотиан), могут найти относительно доступные новые дома, используя преимущества растущих коридоров региона. Просто учитывайте возможные недостатки (долгие поездки на работу, еще развивающаяся инфраструктура). Продавцы домов – Для продавцов домов ситуация стала более сложной по сравнению с тем, что было пару лет назад. Времена, когда можно было назвать свою цену и наблюдать, как покупатели соревнуются друг с другом, в основном прошли. Теперь продавцам необходимо устанавливать реалистичную цену и тщательно готовить свои дома , чтобы выделиться на рынке mdregroup.com mdregroup.com. Риск завышения цены заключается в том, что объект может долго оставаться на рынке, что вынудит снижать цену и приведёт к менее выгодному результату, чем правильная начальная стоимость. Продавцам стоит изучить недавние аналогичные сделки (которые могут показывать более низкие или стабильные цены по сравнению с прошлым годом) и быть готовыми выставлять объекты по рыночной цене или чуть ниже, чтобы привлечь предложения. Презентация дома, косметический ремонт и профилактические обновления — то, что продавцы иногда пропускали в период ажиотажа, — вновь становятся важными для получения максимальной суммы. Хорошая новость в том, что у большинства продавцов района Далласа все еще осталась эквити (благодаря резкому росту цен до 2023 года), так что продажа по сегодняшним ценам всё равно часто означает прибыль, просто не такую большую, как на пике. Кроме того, несмотря на снижение спроса, дома с адекватной ценой и готовые к въезду продаются — зачастую даже с несколькими предложениями — особенно в престижных школьных районах или близких к центру районах. Продавцам стоит подумать и о следующей покупке : даже если цена на вашу нынешнюю недвижимость окажется ниже ожидаемой в 2022 году, обратная сторона в том, что любая следующая покупка также будет происходить на более спокойном рынке. В этом смысле всё выравнивается. Еще один риск: процентные ставки могут сократить пул покупателей для вашего дома. Многие покупатели начального уровня чувствительны к размеру ежемесячного платежа; если ставки снова вырастут, упродаж более доступных домов спрос может временно исчезнуть. Гибкость (например, готовность работать с покупателями по FHA/VA, предложения по оплате части расходов на закрытие сделки для снижения ставки) поможет расширить круг покупателей.

– Для продавцов домов ситуация стала более сложной по сравнению с тем, что было пару лет назад. Времена, когда можно было назвать свою цену и наблюдать, как покупатели соревнуются друг с другом, в основном прошли. , чтобы выделиться на рынке mdregroup.com mdregroup.com. Риск завышения цены заключается в том, что объект может долго оставаться на рынке, что вынудит снижать цену и приведёт к менее выгодному результату, чем правильная начальная стоимость. Продавцам стоит изучить недавние аналогичные сделки (которые могут показывать более низкие или стабильные цены по сравнению с прошлым годом) и быть готовыми выставлять объекты по рыночной цене или чуть ниже, чтобы привлечь предложения. Презентация дома, косметический ремонт и профилактические обновления — то, что продавцы иногда пропускали в период ажиотажа, — вновь становятся важными для получения максимальной суммы. Хорошая новость в том, что (благодаря резкому росту цен до 2023 года), так что продажа по сегодняшним ценам всё равно часто означает прибыль, просто не такую большую, как на пике. Кроме того, несмотря на снижение спроса, — зачастую даже с несколькими предложениями — особенно в престижных школьных районах или близких к центру районах. Продавцам стоит подумать и о : даже если цена на вашу нынешнюю недвижимость окажется ниже ожидаемой в 2022 году, обратная сторона в том, что любая следующая покупка также будет происходить на более спокойном рынке. В этом смысле всё выравнивается. Еще один риск: для вашего дома. Многие покупатели начального уровня чувствительны к размеру ежемесячного платежа; если ставки снова вырастут, упродаж более доступных домов спрос может временно исчезнуть. Гибкость (например, готовность работать с покупателями по FHA/VA, предложения по оплате части расходов на закрытие сделки для снижения ставки) поможет расширить круг покупателей. Жилые инвесторы/арендодатели – Даллас по-прежнему остается популярной целью для инвесторов в недвижимость — от владельцев небольших арендных объектов до крупных институциональных фондов, приобретающих дома для сдачи в аренду. Возможности для инвесторов включают рост спроса на аренду в пригородах — так как стоимость владения жильем выводит некоторых покупателей за пределы рынка, сегмент аренды отдельного жилья в таких округах, как Дентон, Коллин и Таррант, остается сильным. Инвесторы могут найти выгодные предложения на чуть более старые дома или в строящихся сообществах build-to-rent, чтобы удовлетворить этот спрос. Доходность аренды в DFW обычно выше, чем на побережье , хотя рост цен на покупку сократил доходность по сравнению с предыдущими годами. Для инвесторов существуют два основных риска: ослабление ставок аренды в краткосрочной перспективе (как показывают данные по росту вакансии, не стоит рассчитывать на автоматический рост арендной платы каждый год) и рост издержек на содержание. Налоги на имущество и страховка в Техасе являются существенными расходами, которые могут уменьшить денежный поток; оба показателя растут (оценка недвижимости увеличивается, плюс страховщики повышают ставки после дорогостоящих бурь). Важно проводить тщательный анализ — инвесторам следует прогнозировать консервативный рост арендной платы (возможно, 2–3% в год) и учитывать полную оценку стоимости недвижимости для налогообложения. С точки зрения возможностей, некоторые мелкие инвесторы присматриваются к сегменту проблемных офисных или торговых объектов для проектов перепрофилирования — например, приобретение пустующего офисного здания и преобразование его в жилой комплекс или объект смешанного использования. Город Даллас и другие населенные пункты поддерживают такие проекты адаптивного переосмысления, и к 2027 году мы можем увидеть больше креативных переделок, которые могут стать прибыльными для тех, кто хорошо реализует их. Кроме того, как отмечалось в разделе о торговой недвижимости, аппетит инвесторов к хорошо расположенным торговым объектам в DFW настолько высок, что некоторые соглашаются на краткосрочную отрицательную маржу (стоимость финансирования выше начальной доходности), рассчитывая на рост стоимости недвижимости dmagazine.com dmagazine.com. Это сигнализирует о долгосрочной уверенности, но также связано с риском, если эти ожидания по росту не реализуются.

– Даллас по-прежнему остается популярной целью для инвесторов в недвижимость — от владельцев небольших арендных объектов до крупных институциональных фондов, приобретающих дома для сдачи в аренду. Возможности для инвесторов включают — так как стоимость владения жильем выводит некоторых покупателей за пределы рынка, сегмент аренды отдельного жилья в таких округах, как Дентон, Коллин и Таррант, остается сильным. Инвесторы могут найти выгодные предложения на чуть более старые дома или в строящихся сообществах build-to-rent, чтобы удовлетворить этот спрос. , хотя рост цен на покупку сократил доходность по сравнению с предыдущими годами. Для инвесторов существуют два основных риска: ослабление ставок аренды в краткосрочной перспективе (как показывают данные по росту вакансии, не стоит рассчитывать на автоматический рост арендной платы каждый год) и рост издержек на содержание. Налоги на имущество и страховка в Техасе являются существенными расходами, которые могут уменьшить денежный поток; оба показателя растут (оценка недвижимости увеличивается, плюс страховщики повышают ставки после дорогостоящих бурь). Важно проводить тщательный анализ — инвесторам следует прогнозировать консервативный рост арендной платы (возможно, 2–3% в год) и учитывать полную оценку стоимости недвижимости для налогообложения. С точки зрения возможностей, некоторые мелкие инвесторы присматриваются к для проектов перепрофилирования — например, приобретение пустующего офисного здания и преобразование его в жилой комплекс или объект смешанного использования. Город Даллас и другие населенные пункты поддерживают такие проекты адаптивного переосмысления, и к 2027 году мы можем увидеть больше креативных переделок, которые могут стать прибыльными для тех, кто хорошо реализует их. Кроме того, как отмечалось в разделе о торговой недвижимости, (стоимость финансирования выше начальной доходности), рассчитывая на рост стоимости недвижимости dmagazine.com dmagazine.com. Это сигнализирует о долгосрочной уверенности, но также связано с риском, если эти ожидания по росту не реализуются. Инвесторы в коммерческую недвижимость — Для институциональных и частных инвесторов в коммерческую недвижимость Даллас–Форт-Уэрт является одним из лучших рынков для вложения капитала, но ключевое значение имеет выбор актива. Промышленные объекты и объекты розничной торговли первой необходимости обеспечивают стабильный доход и считаются менее рисковыми — эти сегменты, вероятно, продолжат сталкиваться со сжатием ставок капитализации по мере увеличения числа инвесторов, поэтому возможность заключается в том, чтобы заранее зафиксировать долю в быстрорастущих субрынках. Многоквартирные объекты в DFW, которые испытали снижение цен в 2022–2024 годах из-за процентных ставок, могут предоставить хорошее окно для покупки в 2025 году до полного восстановления арендных платежей. Риск здесь заключается в краткосрочной доходности — любая купленная сейчас недвижимость должна иметь достаточные резервы, чтобы пережить несколько кварталов стабильной аренды и высоких уступок. Инвестиции в офисы — это контринтуитивная стратегия: как отметил один местный эксперт, «боль обычно означает возможность» dmagazine.com dmagazine.com. Сейчас проблемные офисные здания можно приобрести с большой скидкой; инвесторы с терпением и капиталом на ремонт могут получить крупную прибыль к 2027 году и позже, если рынок офисов нормализуется. Однако такая стратегия не для слабонервных, так как содержание наполовину пустого здания в течение нескольких лет может оказаться затратным. Некоторые фонды недвижимости и частные инвестиционные компании присматриваются к офисным активам высокого качества в Далласе по выгодным ценам, делая ставку на долгосрочный рост региона. Торговые центры в быстрорастущих районах (например, новые центры с якорным арендатором — супермаркетом — в развивающихся пригородах) остаются надежным выбором — сильная потребительская база Далласа и низкая вакантность в ритейле свидетельствуют, что они должны показывать хорошие результаты, и многие национальные инвесторы, ранее избегавшие офлайн-ритейла, теперь присматриваются к розничной торговле Sunbelt для стабильной доходности. Общий риск для инвесторов в коммерческую недвижимость — это ограничение доступа к капиталу : после 2022 года кредитование коммерческих проектов стало более строгим (банки осторожны, особенно в отношении офисов и гостиниц). Поэтому инвесторам необходимо либо увеличивать долю собственного капитала, либо искать альтернативное финансирование (долговые фонды и т.д.), что может ограничить размер заемных средств. Тем не менее Даллас благодаря уверенным основам часто воспринимается кредиторами благосклоннее, чем другие города — то есть хорошо расположенные проекты DFW все еще могут получать финансирование.

— Для институциональных и частных инвесторов в коммерческую недвижимость Даллас–Форт-Уэрт является одним из лучших рынков для вложения капитала, но ключевое значение имеет выбор актива. и считаются менее рисковыми — эти сегменты, вероятно, продолжат сталкиваться со сжатием ставок капитализации по мере увеличения числа инвесторов, поэтому возможность заключается в том, чтобы заранее зафиксировать долю в быстрорастущих субрынках. в DFW, которые испытали снижение цен в 2022–2024 годах из-за процентных ставок, могут предоставить хорошее окно для покупки в 2025 году до полного восстановления арендных платежей. Риск здесь заключается в краткосрочной доходности — любая купленная сейчас недвижимость должна иметь достаточные резервы, чтобы пережить несколько кварталов стабильной аренды и высоких уступок. — это контринтуитивная стратегия: как отметил один местный эксперт, «боль обычно означает возможность» dmagazine.com dmagazine.com. Сейчас проблемные офисные здания можно приобрести с большой скидкой; инвесторы с терпением и капиталом на ремонт могут получить крупную прибыль к 2027 году и позже, если рынок офисов нормализуется. Однако такая стратегия не для слабонервных, так как содержание наполовину пустого здания в течение нескольких лет может оказаться затратным. Некоторые фонды недвижимости и частные инвестиционные компании присматриваются к офисным активам высокого качества в Далласе по выгодным ценам, делая ставку на долгосрочный рост региона. в быстрорастущих районах (например, новые центры с якорным арендатором — супермаркетом — в развивающихся пригородах) остаются надежным выбором — сильная потребительская база Далласа и низкая вакантность в ритейле свидетельствуют, что они должны показывать хорошие результаты, и многие национальные инвесторы, ранее избегавшие офлайн-ритейла, теперь присматриваются к розничной торговле Sunbelt для стабильной доходности. Общий риск для инвесторов в коммерческую недвижимость — это : после 2022 года кредитование коммерческих проектов стало более строгим (банки осторожны, особенно в отношении офисов и гостиниц). Поэтому инвесторам необходимо либо увеличивать долю собственного капитала, либо искать альтернативное финансирование (долговые фонды и т.д.), что может ограничить размер заемных средств. Тем не менее Даллас благодаря уверенным основам часто воспринимается кредиторами благосклоннее, чем другие города — то есть хорошо расположенные проекты DFW все еще могут получать финансирование. Строители и застройщики — Для тех, кто занимается развитием новых проектов, Даллас предлагает большие возможности, но и новые вызовы. В жилищном секторе строительные компании наращивают объемы строительства на окраинах DFW, возводя тысячи новых домов по более доступным ценам (от высоких $200 000 до $400 000), чтобы удовлетворить неудовлетворённый спрос. Возможность: рост Далласа практически гарантирует постоянный поток покупателей новых домов, и застройщики могут получить долю рынка, пока частные продавцы менее активны. Строители также получают выгоду от стимулирующих мер, таких как налоговые льготы города в некоторых районах и программа штата по снижению налога на имущество для готовых домов. Риск: стоимость строительства и рабочей силы остается высокой, а с ростом процентных ставок маржа уменьшается. Чтобы стимулировать продажи, строителям приходится предлагать выгодные условия финансирования, что снижает прибыль. Есть и нормативные риски — например, продолжаются обсуждения реформы налога на имущество или платы за инфраструктуру (например, предлагаемый закон, по которому застройщики дата-центров будут вынуждены оплачивать модернизацию энергосетей mdregroup.com). В коммерческом строительстве индустриальные застройщики все еще «в игре» — строительство современных складов в логистических коридорах DFW обычно приносит успех, но выбор площадки ключевой (слишком далеко — рискуете остаться без арендаторов; слишком много прямой конкуренции — и аренда растет медленнее). Застройщики многоквартирных домов сейчас притормозили, но, вероятно, возобновят активность к 2026 году, когда нынешнее предложение будет поглощено рынком — их возможности будут в пригородах и эксурбах, где растет спрос на аренду, а квартир мало (это уже наблюдается в пригородных округах). Их риск — финансирование: банки неохотно кредитуют новые апарт-проекты, пока уровень вакантности не снизится, поэтому получение строительных кредитов в 2025 году затруднено. Наконец, девелоперы адаптивного реиспользования и городского уплотнения могут «отыскать золото», перепрофилировав устаревшие объекты (мертвые торговые центры, старые офисы) под новые нужды — город и общество такие проекты обычно поддерживают, иногда и с льготами. Но такие проекты часто сложные и затратные по времени.

В заключение, рынок недвижимости Далласа до 2027 года предлагает условия более равноправные, чем в бурные прошлые годы. У покупателей все больше возможностей и рычагов, продавцы должны быть хитрее и реалистичнее, инвесторы могут зарабатывать на росте региона, но им предстоит преодолеть краткосрочные колебания и давление расходов. Главный риск для всех — состояние экономики в целом, однако даже если в США случится спад, диверсификация и демографический рост Далласа должны смягчить последствия по сравнению с другими регионами. Возможностей масса: можно выгодно купить в спадающем сегменте или поймать волну в быстрорастущем пригороде. Как всегда, важна тщательная проверка и долгосрочный взгляд. Даллас снова и снова доказывал свою устойчивость на рынке недвижимости, и ближайшие годы, похоже, продолжат эту историю в более размеренном и устойчивом темпе.

Источники: Dallas Observer dallasobserver.com dallasobserver.com; M&D Real Estate (Market Reports) mdregroup.com mdregroup.com mdregroup.com mdregroup.com; D Magazine (D CEO) dmagazine.com dmagazine.com dmagazine.com; Yardi Matrix yardimatrix.com yardimatrix.com; Национальная Ассоциация РИЭЛТОРОВ® nar.realtor nar.realtor; Техасский исследовательский центр по недвижимости trerc.tamu.edu.