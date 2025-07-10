Майами 2025: Бум недвижимости — стремительный рост цен, горячие районы и прогнозы на будущее

Рынок недвижимости Майами в 2025 году находится на подъеме и идет вразрез с общенациональными тенденциями, привлекая инвесторов стремительным ростом цен и высоким спросом как в жилом, так и в коммерческом сегменте. Беспрецедентная миграция и приток иностранного капитала подстегнули спрос на жилье, несмотря на то что высокие процентные ставки охлаждают объемы продаж miamirealtors.com miamirealtors.com. Сегмент элитной недвижимости процветает: продажи домов стоимостью более миллиона долларов растут, несмотря на волатильность фондового рынка miamirealtors.com. Одновременно коммерческая недвижимость бьет рекорды — от премиальных офисных объектов в Брикелле до почти полного отсутствия свободных площадей в ритейле, чему способствует возрождающаяся экономика Майами и его статус города-врат. В данном обзоре рассматриваются главные тенденции, формирующие рынок недвижимости Майами в 2025 году и в будущем: от цен и востребованных районов до ключевых драйверов роста, инвестиционных возможностей, рисков и прогнозов экспертов на ближайшие 3–5 лет.

Тенденции на рынке жилой недвижимости в 2025 году

Цены на жилье близки к историческим максимумам: Стоимость жилья в Майами остается на рекордных уровнях после скачка в пандемийный период. В начале 2025 года медианная цена отдельно стоящего дома в округе Майами-Дейд составляет около 655 000 долларов, что на 0,8% выше по сравнению с прошлым годом miamirealtors.com. Цены на кондоминиумы выросли еще сильнее — медианная цена на готовые квартиры достигла 455 000 долларов, увеличившись на 8,3% в годовом выражении miamirealtors.com. Это продолжает исключительное десятилетие роста: с 2015 года цены на квартиры увеличились на 141%, а на отдельные дома — на 167% miamirealtors.com. Рост цен замедлился по сравнению с двузначными скачками 2021–22 годов, но и в 2025 году остается положительным, несмотря на повышение ставок по ипотеке. При этом устойчивость цен в Майами обеспечивают обеспеченные покупатели: примерно 40% всех сделок проходят за наличные, что значительно выше среднего показателя по США (~32%) miamirealtors.com. Состоятельные переселенцы из других штатов и иностранные покупатели поддерживают высокий спрос на премиальную недвижимость Майами.

Продажи и инвентарь: Активность на рынке жилищных продаж снизилась по сравнению с безумным темпом 2021 года, в основном из-за ограниченного предложения и дорогого финансирования. Общие продажи жилья в Майами-Дейд снизились примерно на 15,5% в годовом исчислении по состоянию на февраль 2025 года miamirealtors.com. Продажи односемейных домов снизились примерно на 8%, в то время как продажи кондоминиумов упали примерно на 21% в годовом сопоставлении miamirealtors.com. Высокие ипотечные ставки и ограниченный выбор в популярных ценовых категориях называют ключевыми факторами снижения уровня продаж miamirealtors.com. Однако ситуация с предложением постепенно улучшается: в начале 2025 года общее количество активных лотов (около 17 700 домов) увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом miamirealtors.com miamirealtors.com. Даже после этого восстановления предложение остается ниже исторических норм – общее количество лотов все еще на 6,5% ниже долгосрочного среднего для Майами, а инвентарь кондоминиумов ниже примерно на 32% по сравнению с допандемийным уровнем miamirealtors.com miamirealtors.com. Месяцы предложения отражают смешанный рынок: примерно 5,8 месяца для односемейных домов (тенденция в пользу продавца) против 12,6 месяцев для кондоминиумов (рынок покупателя) miamirealtors.com. Рост предложения дает покупателям немного больше возможностей для переговоров, чем во время ажиотажа 2021–22 годов, но желанные объекты все равно уходят быстро – среднее время на рынке составляет менее 50 дней для домов miamirealtors.com. При 30-летних ипотечных ставках, составляющих около 6,6% miamirealtors.com, многие владельцы не спешат продавать и отказываться от низкопроцентных кредитов, удерживая предложение скудным.

Рынок аренды и доступность жилья: Рынок аренды в Майами остается очень конкурентным в 2025 году. После двух лет двузначного роста арендных ставок арендная плата по-прежнему растет умеренными темпами. В начале 2025 года запрашиваемая арендная плата в Майами увеличилась примерно на 2,6% в годовом исчислении — это соответствует национальному среднему показателю miamirealtors.com. Ожидается, что рост арендной платы продолжится, поскольку уровень вакантных помещений снизился до примерно 5,8% (с пика в 6,2% в прошлом году) miamirealtors.com. Сильный спрос на арендуемое жилье формируют потенциальные покупатели, которые не могут позволить себе собственное жилье. Цены на дома в Майами настолько высоки, что стоимость владения значительно превышает стоимость аренды; например, ежемесячный ипотечный платеж (PITI) за дом средней стоимости примерно на $2 100 больше, чем средняя арендная ставка на дом miamirealtors.com. Этот разрыв в доступности заставляет многие семьи оставаться арендаторами, поддерживая высокий уровень заселенности. У арендодателей минимальный стимул к предоставлению уступок из-за низкой вакантности. Многоквартирный сектор Майами также продолжает привлекать институциональных инвесторов, поскольку рост населения обеспечивает стабильный пул арендаторов. Новое строительство квартир набрало обороты (включая элитные небоскребы в Даунтауне/Брикелле и многофункциональные проекты в Винвуде), но спрос все еще превышает предложение в большинстве сегментов. В будущем аренда частных домов становится новой тенденцией — институциональные покупатели активно приобретают дома для сдачи в аренду, используя невозможность многих купить свою квартиру. В целом, аренда останется важнейшей и конкурентной частью жилищного рынка Майами, особенно в условиях продолжающейся проблемы доступности для работающего населения города.

Новые тенденции: Несмотря на высокую стоимость земли, застройщики спешат пополнить предложение, особенно на рынке элитных кондоминиумов и апартаментов. Десятки высотных проектов кондоминиумов находятся в стадии строительства или были недавно завершены в 2025 году. Например, в Брикелле и Даунтауне новые элитные башни, такие как The Residences at 1428 Brickell и Aston Martin Residences (набережная Даунтауна), предлагают ультра-элитные апартаменты, многие из которых были предварительно проданы покупателям из других штатов и из-за рубежа. Продажи квартир на этапе строительства продолжают идти быстрыми темпами для удачно расположенных проектов, пока инвесторы делают ставку на дальнейший рост Майами. В пригородах строительство индивидуальных домов ограничено из-за нехватки земли, но появляются новые малоэтажные районы на западных окраинах Майами. Особенно заметно, что значительная часть нового предложения жилья в Майами приходится на многоэтажные городские проекты, формирующие новую линию горизонта. В то же время, новый закон штата Live Local Act стимулирует застройщиков включать в проекты доступные квартиры: этот закон 2023 года предоставляет существенные бонусы по плотности для проектов, которые резервируют 40% квартир как доступные (<=120% AMI) miamirealtors.com miamirealtors.com. В результате даже в традиционно коммерческих районах появляются жилые проекты с доступным жильем (закон отменяет местные зонирования, чтобы разрешить многоэтажную жилую застройку в коммерческих зонах) bohlerengineering.com. Цель — смягчить проблему доступности жилья в Майами, стимулируя появление жилья для работников сервисных и профессиональных отраслей. В целом, пакет новых проектов на 2025 год отражает уверенность в долгосрочной привлекательности Майами — от ультра-люксовых кондоминиумов на берегу до апартаментов смешанной ценовой категории, которые делают город доступным для жизни сервисных и профессиональных работников.

Тенденции коммерческой недвижимости

Рынок офисной недвижимости

Офисный сектор Майами в 2025 году демонстрирует невероятную устойчивость по сравнению со многими городами США. Спрос со стороны арендаторов остается высоким, поскольку компании продолжают переезжать или расширяться в Южной Флориде. В первом квартале 2025 года в округе Майами-Дейд был зафиксирован положительный чистый поглощение в размере +141 000 кв. футов, что на >10% больше по сравнению с прошлым годом commercialobserver.com . Это поглощение в основном было обусловлено районом Брикелл, финансовым центром Майами, где открыл свои двери новый элитный небоскреб 830 Brickell. После шести лет строительства 57-этажный небоскреб теперь принимает высокопрофильных арендаторов, таких как Citadel (хедж-фонд) и Microsoft commercialobserver.com . Успех Брикелла поднял весь рынок – только этот субрынок обеспечил около 118 700 кв. футов поглощения в первом квартале commercialobserver.com . Запрашиваемые арендные ставки выросли до рекордных высот: в среднем по Майами аренда офисных помещений составляет $62.35 за кв. фут, что на 9,1% больше по сравнению с прошлым годом commercialobserver.com . Элитные офисы класса А в Брикелле сейчас стоят почти $90–$95 за кв. фут – на уровне Нью-Йорка и выше многих рынков США commercialobserver.com . Другие модные районы, такие как Уинвуд (развивающийся технологический/креативный центр) и Коконат-Гроув, также демонстрируют рост арендных ставок класса А до $70–$88 за кв. фут commercialobserver.com , что отражает ограниченное предложение высококлассных помещений.

Тем не менее, уровень вакантности немного увеличился с выходом на рынок нового предложения. Вакантность офисных площадей Майами выросла примерно до 15,3% (1 квартал 2025 г.) по сравнению с ~14% годом ранее commercialobserver.com commercialobserver.com. Тем не менее этот показатель в 15% гораздо здоровее, чем во многих крупных городах (у Майами один из самых низких показателей вакантности офисов среди мегаполисов США) instagram.com. Новое строительство скромное — примерно 32 400 кв. м (349 000 кв. футов) офисов будут сданы до конца 2025 года commercialobserver.com, что может немного повысить вакантность, если помещения не будут полностью арендованы заранее. Однако давление на аренду остается высоким: за первые три месяца 2025 года было подписано более 47 800 кв. м (514 000 кв. футов) новых договоров аренды, что уже составляет более трети от общего объема прошлого года commercialobserver.com. Примечательно, что Корал Гейблс возглавил рынок аренды, включая рекордную сделку на 13 400 кв. м (144 000 кв. футов) для штаб-квартиры City National Bank of Florida commercialobserver.com. Еще одним доказательством уверенности стал выбор Amazon Майами для крупного технического офиса: в начале 2025 года компания подписала договор аренды на 4 600 кв. м (50 000 кв. футов) в Винвуде — крупнейший в этом субрынке avisonyoung.us. Эти сделки подчеркивают, что Майами привлекает финансовые и технологические компании, бегущие из городов с более высокими издержками и неблагоприятной деловой средой. В целом, офисный рынок Майами в 2025 году расширяется — арендные ставки растут, новые знаковые башни заполняются, а уровень вакантности остается сравнительно низким. Хотя удаленная работа все еще влияет на рынок, уникальный приток компаний и талантов в Майами поддерживает высокую загруженность офисов (использование зданий составляет ~72% от уровня до 2019 года, что значительно выше среднего по США) avisonyoung.us. Инвесторы продолжают проявлять интерес к офисным активам Майами, что подтверждают громкие сделки, такие как 701 Brickell ($443 млн) по цене около $7 040 за кв. м (~$654 за кв. фут) avisonyoung.us. Перспективы: При ограниченном новом предложении и устойчивом росте занятости ключевые показатели офисного сектора Майами должны оставаться надежными, но стоит следить за ростом вакантности в старых зданиях — арендаторы могут мигрировать в новые башни в поисках качества.

Розничный сектор

Рынок торговой недвижимости Майами в 2025 году переживает настоящий бум благодаря росту населения и восстановлению туристической отрасли. Вакантность торговых площадей в мегаполисе самая низкая в стране среди крупных рынков – около 2,7% в целом (4 квартал 2024), что значительно ниже среднего показателя по США в 5,4% cushmanwakefield.com. В некоторых престижных субрынках свободные площади практически отсутствуют: в центральном и южном Майами, таких как Хайалиа и Кендалл, рекордно низкая вакантность торговых помещений — менее 2% marcusmillichap.com. Спрос на помещения на первых этажах зашкаливает, поскольку новые жители и туристы стимулируют расходы. Ожидается, что экономика округа Майами-Дейд покажет один из самых быстрых темпов роста доходов в США в 2025 году, что поддержит рост розничных продаж marcusmillichap.com. Арендодатели вновь обрели власть в ценообразовании – ставки аренды на лучшие торговые площади одни из самых высоких в стране (свыше 40 долларов за кв. фут по triple-net в Майами-Дейд) и продолжают расти.

Изменение структуры арендаторов меняет торговые центры города. Под давлением электронной коммерции торговые центры и главные улицы Майами все чаще ориентируются на развлекательный контент и сервисные услуги. Например, новые торговые проекты в центре Майами делают упор на такие арендаторы, как дискаунтеры, боулинг-клубы, фитнес-центры и медицинские клиники marcusmillichap.com. В грандиозном проекте Miami Worldcenter, где открыта торговая часть, крупнейшие помещения заняты развлекательными и гастрономическими точками (боулинг, фитнес-клуб, рестораны) marcusmillichap.com, а не традиционными гипермаркетами. Даже престижный Aventura Mall расширяет спектр нестандартных услуг — новый спортзал и гастрономический рынок премиум-класса призваны увеличить поток покупателей marcusmillichap.com. На уровне улицы роскошные бутики модных брендов и рестораны от именитых шефов в районах Design District, Wynwood и Brickell продолжают процветать — зачастую с листами ожидания на небольшие помещения. Эта тенденция обеспечила снижение уровня вакантности в торговых объектах центра города в течение 2024 года marcusmillichap.com.

Суть для розничной торговли в Майами: торговые площади редки и ценны. Арендодатели на рынках с низкой вакантностью тщательно выбирают арендаторов и могут устанавливать высокие ставки аренды. Новое строительство розничных объектов ограничено (часто это только помещения на первом этаже в многофункциональных проектах), поэтому любое увеличение вакантности быстро поглощается рынком. Один из рисков — сокращение потребительских расходов при ухудшении экономических условий, но на данный момент сильный рост рабочих мест и доходов marcusmillichap.com вместе с рекордным туризмом нивелируют опасения по поводу инфляции. Статус Майами как шопинг-мекки для латиноамериканских и внутренних туристов дополнительно защищает его розничный сектор. Инвесторы проявляют большой интерес к торговой недвижимости Южной Флориды благодаря сочетанию низкой вакантности, роста арендных ставок и высокой посещаемости — резкий контраст с проблемными торговыми рынками некоторых других городов.

Гостиничный и отельный рынок

Гостиничная недвижимость Майами вернулась к жизни после спада, вызванного пандемией, и достигла новых высот. Туризм установил исторический рекорд в 2024 году: округ Майами-Дейд принял 28 миллионов посетителей, которые потратили 22 миллиарда долларов и поддержали 209 000 рабочих мест fundssociety.com fundssociety.com. Показатели отелей отражают этот бум. В 2024 году Майами занял первое место во Флориде по загрузке отелей и четвертое место в стране среди ведущих рынков США по уровню загрузки fundssociety.com. По последним данным средний уровень загрузки отелей в Майами держится на низком уровне 80% — самый высокий показатель в стране в начале 2025 года hotelnewsresource.com. Майами также занимает третье место в США по средней дневной стоимости номера (ADR) fundssociety.com, поскольку люксовые курорты и бутик-отели используют растущий спрос. В популярных районах, таких как Саут-Бич, тарифы на номера и загрузка близки к рекордным уровням благодаря круглогодичному туризму и восстановлению конференций и мероприятий.

Этот уверенный рост стимулировал новое строительство отелей. Одним из главных проектов стал Grand Hyatt Miami Beach — конвенционный отель на 800 номеров, строительство которого началось рядом с Конгресс-центром Майами-Бич; открытие запланировано на 2027 год fundssociety.com. В Винвуде и центре города также строится несколько лайфстайл-отелей для растущих сегментов деловых и туристических поездок (например, открытие citizenM Brickell, Arlo Wynwood и др.). Инвесторы оптимистично настроены в отношении гостиничного рынка Майами, и транзакционная активность по гостиничным объектам выросла в 2024–25 годах при сжимающихся кап-рейтах. Ключевой фактор — стабильный рост туризма в Майами: глобальный имидж города продолжает расти благодаря крупным предстоящим событиям, таким как матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2026 года и ежегодная выставка Art Basel. Возрождение круизной индустрии (PortMiami по-прежнему остается «круизной столицей мира») также способствует увеличению количества бронирований отелей до и после круиза.

Прогноз: Прогноз для гостиничной отрасли Майами крайне позитивный, если не случится неожиданных потрясений. Бюро конвенций и посетителей Большого Майами отмечает, что экономическое влияние отрасли достигло более $31 млрд (9% ВВП) и продолжает расти fundssociety.com fundssociety.com. Поскольку Майами предстоит принимать такие события, как национальный чемпионат по американскому футболу среди колледжей и чемпионат мира, туристический спрос, вероятно, побьёт новые рекорды. Одним из вызовов в будущем остаются нехватка рабочей силы и высокие эксплуатационные расходы для владельцев отелей, но высокие цены на номера сохранили уровень прибыли. В целом, гостиницы и краткосрочная аренда в Майами должны оставаться выделяющимся сектором, пользуясь глобальными тенденциями в туризме и неослабевающей привлекательностью города как делового и туристического центра.

Промышленность и логистика

Часто оставаясь вне поля зрения, промышленная недвижимость Майами (склады, распределительные центры, производства) является ведущим сектором благодаря развитию электронной коммерции и торговли. Вакантность на промышленном рынке Майами-Дейд находится на исторических минимумах — примерно 3–4% в начале 2025 года (один из самых дефицитных рынков промышленной недвижимости в стране). В первом квартале 2025 года в Майами было зафиксировано 1,9 млн кв. футов сделок по аренде промышленных объектов, что на ~7% больше, чем в предыдущем году cushmanwakefield.com. Спрос на складские площади обусловлен несколькими факторами: ростом объемов портовых грузоперевозок через ПортМайами, увеличением грузооборота (Майами — основной логистический хаб Латинской Америки), а также растущими потребностями в доставке последней мили для более 6 миллионов жителей метрополии. Девелоперы построили миллионы кв. футов новых логистических объектов за последние годы (особенно в районах Дорал, Медли и Хайалиа), однако площади моментально находят арендаторов. Рост арендных ставок на промышленные помещения был значительным (средний однозначный процент ежегодно), поскольку арендаторы конкурируют за современные склады. Крупные национальные компании (Amazon, FedEx и др.) и региональные импортно-экспортные предприятия активно осваивают распределительные центры. В отдельных локациях в разгар бума электронной коммерции арендные ставки выросли на 20%+ в год, и сейчас аренда индустриальных площадей в Майами — одна из самых дорогих на юго-востоке США.

В 2025 году строительство промышленных объектов немного замедляется (меньше крупных проектов в работе), что еще больше ограничит предложение. В первом квартале 2025 года строилось лишь около 0,7 млн кв. футов — наименьший показатель за десятилетие avisonyoung.us avisonyoung.us. Это играет на руку арендодателям, позволяя продолжать поднимать ставки при продлении договоров. Инвесторы проявляют огромный интерес к промышленным объектам Майами, ценя их стабильность и потенциал роста — капитализация на первоклассные склады опустилась ниже 5%. В перспективе фундаментальные показатели индустриального рынка остаются очень сильными. Пока продолжает расти население Майами и развивается его статус торгового центра полушария, спрос на логистические помещения будет превышать предложение. Одна из новых тенденций — многоуровневые городские склады для эффективного использования ограниченной земли. Если не случится значительного спада торговли, можно ожидать, что вакантность останется низкой, а ставки будут продолжать расти в 2025–2026 гг. Основной риск здесь — высокая стоимость земли и строительства, что может замедлить выход новых объектов или вынудить девелоперов уходить в дальние пригороды.

Ключевые районы и округа, за которыми стоит следить

Бум недвижимости в Майами развивается неравномерно — отдельные районы и округа становятся лидерами роста. Вот ключевые локации и их тенденции на 2025 год:

Брикелл: Часто называемый «Уолл-стрит Майами», Брикелл является главным центром развития. Горизонт застроен новыми роскошными жилыми башнями и элитными офисами класса А. Жилищный фонд Брикелла пополнился такими проектами, как Una Residences и Baccarat Residences , привлекая состоятельных отечественных и зарубежных покупателей. Цены на кондоминиумы здесь одни из самых высоких в Майами (новые квартиры легко стоят от $1 до $3 миллионов и выше). В коммерческом секторе арендные ставки на офисы в Брикелле превышают $90/кв. фут – самые высокие в Майами commercialobserver.com – что отражает спрос со стороны финансовых компаний и хедж-фондов, переезжающих из Нью-Йорка. Район популярен среди молодых профессионалов благодаря своей пешей доступности и образу жизни «живи-работай-отдыхай». Перегруженность дорог и инфраструктуры являются проблемой (район плотный), но реализуются планы по улучшению транспорта Metromover и созданию проектов, ориентированных на пешеходов. В целом, Брикелл – это эпицентр взрыва рынка недвижимости Майами , а продолжающееся строительство (например, St. Regis Brickell — две башни-близнеца) гарантирует его рост на многие годы вперед.

Часто называемый «Уолл-стрит Майами», Брикелл является главным центром развития. Горизонт застроен новыми роскошными жилыми башнями и элитными офисами класса А. Жилищный фонд Брикелла пополнился такими проектами, как и , привлекая состоятельных отечественных и зарубежных покупателей. Цены на кондоминиумы здесь одни из самых высоких в Майами (новые квартиры легко стоят от $1 до $3 миллионов и выше). В коммерческом секторе – самые высокие в Майами commercialobserver.com – что отражает спрос со стороны финансовых компаний и хедж-фондов, переезжающих из Нью-Йорка. Район популярен среди молодых профессионалов благодаря своей пешей доступности и образу жизни «живи-работай-отдыхай». являются проблемой (район плотный), но реализуются планы по улучшению транспорта Metromover и созданию проектов, ориентированных на пешеходов. В целом, Брикелл – это , а продолжающееся строительство (например, — две башни-близнеца) гарантирует его рост на многие годы вперед. Даунтаун Майами: Сразу к северу от Брикелла, Даунтаун преобразился из делового района «с 9 до 5» в оживленный многофункциональный городской центр. Проект Miami Worldcenter стал переломным моментом — его новые торговые, жилые башни и конгресс-центр вдохнули жизнь в район Park West Даунтауна. Жилые башни, такие как Paramount Miami Worldcenter и Legacy Miami, привлекли как инвесторов, так и конечных пользователей. Старые офисные здания Даунтауна находят новое применение; некоторые из них могут быть переоборудованы в жилые, поскольку современные арендаторы предпочитают офисы в Брикелле или Винвуде. Значимым предстоящим проектом станет планируемый Waldorf Astoria Hotel & Residences, который станет самой высокой башней Майами на 100 этажей, уже начато строительство, а квартиры продаются по рекордной цене за квадратный фут. Культурные достопримечательности (Museum Park, FTX Arena для игр НБА и др.) и станция высокоскоростной железной дороги Brightline сделали Даунтаун еще более привлекательным для жителей. Ключевые показатели: в 2023–24 годах в Даунтауне/Брикелле было сдано более 1 400 новых квартир в кондоминиумах, и уровень занятости остается высоким. Ожидается, что Даунтаун продолжит восхождение как популярное городское жилое направление, соединяя энергию Брикелла с арт- и культурной жизнью Винвуда на севере.

Wynwood: Ранее индустриальный складской район, Винвуд сегодня является самым модным районом Майами и новым технологическим и креативным центром. Известный своим ярким уличным искусством и трендовыми ресторанами, Винвуд за последние годы добавил тысячи жилых объектов (в основном среднеэтажные апартаменты и кондоминиумы) и, что важно, бутиковые офисы класса А. Технологические компании и стартапы устремляются сюда за его арт-атмосферой – например, Amazon выбрал Wynwood для нового офиса площадью 50 000 кв. футов, что стало крупнейшей арендой в истории района avisonyoung.us. Сейчас арендные ставки в офисах Винвуда сопоставимы с Брикеллом (под $80 за кв. фут за лучшие помещения) commercialobserver.com, что отражает его популярность у креативного бизнеса. На жилом рынке новые комплексы, такие как Wynwood 25 и The Dorsey, предлагают комфортную концепцию «живи-работай-отдыхай», а цены на квартиры растут по мере джентрификации района. Ритейл в Винвуде разнообразен: здесь процветают художественные галереи, крафтовые бары и бутики, хотя высокая проходимость привела и федеральные бренды. Благодаря зональному оверлею (NRD), стимулирующему многофункциональную застройку, район ждет дальнейшее развитие – планируется открытие новых офисных кампусов и отелей. Основной риск — сохранить уникальный характер района на фоне бурной застройки, однако на сегодняшний день Винвуд остается символом городской ренессанс Майами.

Саут-Бич (Майами-Бич): Расположенный через залив Бискейн на барьерном острове, Саут-Бич — культовый район, сочетающий в себе роскошную жилую и гостиничную недвижимость. Здесь в жилом фонде доминируют элитные кондоминиумы на океанском побережье (Continuum, Apogee, Murano at Portofino и др.), исторические здания в стиле ар-деко и всемирно известные отели. Цены на квартиры в Саут-Бич и престижном анклаве South of Fifth обычно превышают 1500–2000 долларов за кв. фут. Сегмент ультра-люкса силен — например, новая башня Five Park в Саут-Бич устанавливает ценовые рекорды. На рынке особняков (на островах Star Island, Venetian Islands) также заключаются сделки на «мега-особняки» с участием знаменитостей и миллиардеров. Экономика района строится на туризме: Оушен-драйв и Коллинз-авеню — его сердце. Заполняемость отелей в Майами-Бич — одна из самых высоких в стране (отели Майами-Бич помогли городу достичь ~83% заполняемости, лидирующего уровня в США hotelnewsresource.com). Инвестиции в гостиничный сектор продолжаются — идет реновация отеля Raleigh и приходят новые люксовые бренды (Aman открывает отель в районе Faena). Краткосрочная аренда (Airbnb) также влияет на рынок, хотя город ужесточил правила для жилых кварталов. В целом Саут-Бич остается одной из самых желанных (и дорогих) локаций для недвижимости во Флориде: ограниченное предложение и высокий мировой спрос поддерживают устойчивость цен. Повышение уровня моря и климатические риски — потенциальная проблема в будущем, но пока спрос и интерес инвесторов не снижаются.

Coral Gables: Элегантный, исторический город к юго-западу от Майами, Coral Gables известен своими обсаженными деревьями бульварами и архитектурой в стиле средиземноморского возрождения. Это богатый, в основном коттеджный район с одними из самых дорогих домов Майами (многие стоят несколько миллионов, особенно вокруг поля для гольфа Granada и набережных Gables Estates). В Coral Gables также развивается коммерческий центр: торговый район Miracle Mile и комплекс офисных башен, где располагаются корпорации и консульства. В 2025 году Coral Gables привлекает новое внимание девелоперов – недавно завершённый проект Plaza Coral Gables добавил престижные магазины, отель Loews и офисные помещения. В городе также отмечаются рекордные офисные аренды (переезд штаб-квартиры City National Bank на 13,5 тыс. кв. м – крупнейшая сделка с 2023 года commercialobserver.com). Это говорит о том, что компании ценят центральное расположение Гейблс и удобства для сотрудников. Недвижимость Coral Gables относительно стабильна и сформирована: текучесть низкая, а зонирование строгое, чтобы сохранить характер города. В результате предложение здесь всегда ограничено как для жилья, так и для коммерции. Инвесторы считают Coral Gables привлекательным благодаря его надёжности – недвижимость здесь сохраняет стоимость и постепенно дорожает. Одной из новых точек роста становится район Crafts в Coral Gables, где смешанное зонирование позволяет строить новые кондоминиумы и офисы, органично вписывающиеся в историческую среду. В целом, Coral Gables предлагает более спокойный, престижный рынок, который дополняет энергичные районы развития в других частях Майами.

(К другим заметным районам относятся Edgewater/Midtown (быстрое строительство кондоминиумов вдоль Biscayne Bay), Little Havana (джентрификация и появление новых среднеэтажных домов), и Allapattah (индустриальная зона, начинающая превращаться в художественный район). Тем не менее, пять вышеуказанных округов на данный момент оказывают наибольшее влияние на тренды недвижимости Майами.)

Ключевые драйверы рынка

На рост рынка недвижимости Майами в 2025 году влияет сразу несколько факторов:

Рост населения и миграция: В Майами наблюдается взрывной приток населения , что идет вразрез с тенденцией оттока жителей, которую испытывают некоторые крупные города. С 2023 по 2024 год население округа Майами-Дейд увеличилось на 2,3% (приблизительно на 64 000 человек) , что опережает национальный темп роста miamirealtors.com. Важно отметить, что Майами-Дейд занял 1-е место в США по чистой международной миграции – за год сюда приехало из-за границы более 123 000 человек miamirealtors.com. Эта волна иммигрантов (Латинская Америка, Европа и др.) стала мощным драйвером спроса на жилье. Хотя в Майами действительно был отмечен некоторый отток местных жителей (долгожителей, не выдержавших цен, или пенсионеров, переезжающих в другие места), приток из-за рубежа и миграция внутри штата из других регионов Флориды значительно его перекрыли miaminewtimes.com. В среднем в округ Майами-Дейд прибывает около 155 новых жителей каждый день miamirealtors.com! Многие новоприбывшие — обеспеченные или семьи среднего класса, ищущие преимущества образа жизни и налоговой системы Флориды. Этот демографический бум создал нагрузку на предложение жилья, но взвинтил спрос как на аренду, так и на покупку домов. Он также способствует росту розничных расходов и спросу на коммерческие помещения (больше офисов, больше складов и логистики для товаров народного потребления и т.д.). Демография — это судьба в сфере недвижимости, и демография Майами крайне благоприятна: молодое, многообразное и быстрорастущее население гарантирует стабильный спрос на жилье в обозримом будущем.

В Майами наблюдается , что идет вразрез с тенденцией оттока жителей, которую испытывают некоторые крупные города. С 2023 по 2024 год население округа Майами-Дейд увеличилось на , что опережает национальный темп роста miamirealtors.com. Важно отметить, что Майами-Дейд занял – за год сюда приехало из-за границы более miamirealtors.com. Эта волна иммигрантов (Латинская Америка, Европа и др.) стала на жилье. Хотя в Майами действительно был отмечен некоторый отток местных жителей (долгожителей, не выдержавших цен, или пенсионеров, переезжающих в другие места), приток из-за рубежа и миграция внутри штата из других регионов Флориды значительно его перекрыли miaminewtimes.com. В среднем в округ Майами-Дейд прибывает около miamirealtors.com! Многие новоприбывшие — обеспеченные или семьи среднего класса, ищущие преимущества образа жизни и налоговой системы Флориды. Этот демографический бум создал нагрузку на предложение жилья, но взвинтил спрос как на аренду, так и на покупку домов. Он также способствует росту розничных расходов и спросу на коммерческие помещения (больше офисов, больше складов и логистики для товаров народного потребления и т.д.). — это судьба в сфере недвижимости, и демография Майами крайне благоприятна: молодое, многообразное и быстрорастущее население гарантирует в обозримом будущем. Перемещения бизнеса и рост числа рабочих мест: Экономика Майами преобразуется благодаря притоку компаний и высокооплачиваемых рабочих мест , особенно в сферах финансов, технологий и профессиональных услуг. После пандемии многие фирмы из Нью-Йорка, Калифорнии и Чикаго открыли офисы в Майами или перенесли свои штаб-квартиры на юг Флориды. Фактически, в период с 2020 по 2024 год агломерация Майами получила чистый прирост в 24 300 рабочих мест из других штатов , при этом наибольший приток пришел из Нью-Йорка (+17 тыс. рабочих мест), Нью-Джерси (+6 тыс.) и Калифорнии (+4,7 тыс.) miamirealtors.com. Это зачастую высокооплачиваемые должности – анализ показывает, что рабочие места, прибывшие из 22 штатов, имели средний заработок свыше $100 000 в Майами miamirealtors.com. Лидерами роста стали финансы и технологии : чистый приток рабочих мест в сфере финансов/страхования увеличился на 139% по сравнению с уровнем до 2020 года miamirealtors.com, и Майами теперь называют “Уолл-стрит Юга” благодаря сделкам хедж-фондов и компаний частных инвестиций. Аналогично, технологические стартапы и компании из сферы криптовалют стекаются в Майами, привлеченные поддержкой местных властей и такими событиями, как ежегодная конференция Bitcoin. Эта корпоративная миграция способствует увеличению заполняемости офисов и оказывает положительное влияние на рынок жилья (переезжающие сотрудники часто покупают элитные квартиры или дома). Также формируется новый технический и финансовый элитный класс, который инвестирует обратно в недвижимость города (например, Кен Гриффин из Citadel строит большую офисную башню в Брикелле). Уровень безработицы в Майами-Дейд остается чрезвычайно низким (~2,6% в начале 2025 года) avisonyoung.us, что свидетельствует о высоком спросе на рабочую силу. В целом, рост числа рабочих мест в высокооплачиваемых отраслях является одной из главных опор рынка недвижимости Майами — он увеличивает покупательскую способность, наполняет офисные помещения и, в целом, служит индикатором уверенности в Майами как бизнес-центре.

Экономика Майами преобразуется благодаря , особенно в сферах финансов, технологий и профессиональных услуг. После пандемии многие фирмы из Нью-Йорка, Калифорнии и Чикаго открыли офисы в Майами или перенесли свои штаб-квартиры на юг Флориды. Фактически, в период с 2020 по 2024 год агломерация Майами получила чистый , при этом наибольший приток пришел из Нью-Йорка (+17 тыс. рабочих мест), Нью-Джерси (+6 тыс.) и Калифорнии (+4,7 тыс.) miamirealtors.com. Это зачастую высокооплачиваемые должности – анализ показывает, что рабочие места, прибывшие из 22 штатов, имели в Майами miamirealtors.com. Лидерами роста стали : чистый приток рабочих мест в сфере финансов/страхования увеличился на 139% по сравнению с уровнем до 2020 года miamirealtors.com, и Майами теперь называют “Уолл-стрит Юга” благодаря сделкам хедж-фондов и компаний частных инвестиций. Аналогично, технологические стартапы и компании из сферы криптовалют стекаются в Майами, привлеченные поддержкой местных властей и такими событиями, как ежегодная конференция Bitcoin. Эта корпоративная миграция способствует увеличению и оказывает положительное влияние на рынок жилья (переезжающие сотрудники часто покупают элитные квартиры или дома). Также формируется новый технический и финансовый элитный класс, который инвестирует обратно в недвижимость города (например, Кен Гриффин из Citadel строит большую офисную башню в Брикелле). Уровень безработицы в Майами-Дейд остается чрезвычайно низким (~2,6% в начале 2025 года) avisonyoung.us, что свидетельствует о высоком спросе на рабочую силу. В целом, в высокооплачиваемых отраслях является одной из главных опор рынка недвижимости Майами — он увеличивает покупательскую способность, наполняет офисные помещения и, в целом, служит индикатором уверенности в Майами как бизнес-центре. Иностранные инвестиции и приток капитала: Майами давно является магнитом для международного капитала, и эта тенденция только усилилась в 2025 году. Иностранные покупатели составляют примерно 10% продаж жилья в юго-восточной Флориде , по сравнению с всего лишь 2% долей по США miamirealtors.com. Глобальные инвесторы рассматривают недвижимость Майами как безопасный актив и символ статуса. Ведущими странами происхождения покупателей являются Аргентина, Колумбия, Бразилия, Венесуэла, Мексика, Канада и другие miamirealtors.com. Политическая и экономическая нестабильность за рубежом (колебания валют в Латинской Америке и т.д.) часто приводят к тому, что состоятельные покупатели приезжают в Майами для диверсификации активов. Кроме того, сильный доллар США в 2025 году практически не снижал интерес иностранных инвесторов, так как многие из них покупают за наличные. В коммерческом секторе также активны иностранные учреждения и фонды из Европы, Канады и Израиля (например, израильская группа приобрела офисное здание в Авентуре за $116 млн avisonyoung.us). Покупки за наличные очень распространены – почти 38% продаж жилья в Майами в 2024 году были совершены за наличные miamirealtors.com, что является одним из самых высоких показателей в стране и подчеркивает роль иностранных и инвестиционных средств. Помимо прямых сделок с недвижимостью, иностранный капитал поступает и через финансирование девелоперских проектов. Например, такие проекты, как 57 Ocean и Una Residences, были поддержаны значительными инвестициями из-за рубежа. Глобальная привлекательность Майами («весь мир любит Майами», как говорят местные риэлторы miamirealtors.com) обеспечивает то, что даже если внутренний спрос остынет, иностранный спрос способен поддержать рынок. Однако проблема в том, что значительные иностранные инвестиции способствуют недоступности жилья для местных жителей — но с чисто рыночной точки зрения это фактор, поддерживающий высокие цены.

Майами давно является магнитом для международного капитала, и эта тенденция только усилилась в 2025 году. , по сравнению с всего лишь 2% долей по США miamirealtors.com. Глобальные инвесторы рассматривают недвижимость Майами как безопасный актив и символ статуса. Ведущими странами происхождения покупателей являются и другие miamirealtors.com. Политическая и экономическая нестабильность за рубежом (колебания валют в Латинской Америке и т.д.) часто приводят к тому, что состоятельные покупатели приезжают в Майами для диверсификации активов. Кроме того, сильный доллар США в 2025 году практически не снижал интерес иностранных инвесторов, так как многие из них покупают за наличные. В коммерческом секторе также активны иностранные учреждения и фонды из Европы, Канады и Израиля (например, avisonyoung.us). очень распространены – почти miamirealtors.com, что является одним из самых высоких показателей в стране и подчеркивает роль иностранных и инвестиционных средств. Помимо прямых сделок с недвижимостью, иностранный капитал поступает и через финансирование девелоперских проектов. Например, такие проекты, как 57 Ocean и Una Residences, были поддержаны значительными инвестициями из-за рубежа. Глобальная привлекательность Майами («весь мир любит Майами», как говорят местные риэлторы miamirealtors.com) обеспечивает то, что даже если внутренний спрос остынет, иностранный спрос способен поддержать рынок. Однако проблема в том, что значительные иностранные инвестиции способствуют — но с чисто рыночной точки зрения это фактор, поддерживающий высокие цены. Инфраструктурные и девелоперские проекты: Крупные инфраструктурные улучшения способствуют росту рынка недвижимости Майами, улучшая транспортную связанность и качество жизни. Яркий пример — Brightline , высокоскоростной поезд, соединяющий Майами с Форт-Лодердейлом, Вест-Палм-Бич — и теперь с Орландо (сообщение до Орландо было запущено в 2023 году). Это фактически приблизило Майами к центральной Флориде (~3 часа до достопримечательностей и деловых центров), усиливая привлекательность города как транспортного узла. Планируется открытие новых станций (например, в районе Авентура), что может стимулировать развитие жилых и коммерческих объектов вокруг транспорта. На местном уровне Майами инвестирует в инфраструктуру, устойчивую к климату — модернизацию дренажа, канализации и волноломов, что критически важно для долгосрочной устойчивости рынка недвижимости с учётом риска затоплений. Кроме того, порт Майами прошёл расширение (несколько лет назад завершено углубление дна), что позволяет принимать более крупные грузовые суда и способствует росту промышленного рынка и рабочих мест в сфере торговли . В Майами-Бич обновлённый Конгресс-центр и строящийся при нём отель будут привлекать крупные конвенции, что принесёт пользу гостиничному бизнесу и розничной торговле поблизости. Также инвестируют в дороги и транспорт: проект «умного коридора» I-95 для управления трафиком и предложения по расширению линий Metrorail или Metromover для обслуживания новых районов (например, обсуждаемый много лет транзит Baylink до Саут-Бич снова в повестке дня). Каждый инфраструктурный проект обычно открывает новые возможности для развития недвижимости. Например, станция Brightline MiamiCentral спровоцировала строительство новых жилых башен и офисов в непосредственной близости. В целом, инфраструктурные обновления одновременно отвечают на рост Майами и обеспечивают его , позволяя городу принимать больше жителей и бизнесов — а это, в свою очередь, поддерживает стоимость недвижимости.

Крупные инфраструктурные улучшения способствуют росту рынка недвижимости Майами, улучшая транспортную связанность и качество жизни. Яркий пример — , высокоскоростной поезд, соединяющий Майами с Форт-Лодердейлом, Вест-Палм-Бич — и теперь с Орландо (сообщение до Орландо было запущено в 2023 году). Это фактически приблизило Майами к центральной Флориде (~3 часа до достопримечательностей и деловых центров), усиливая привлекательность города как транспортного узла. Планируется открытие новых станций (например, в районе Авентура), что может стимулировать развитие жилых и коммерческих объектов вокруг транспорта. На местном уровне Майами инвестирует в — модернизацию дренажа, канализации и волноломов, что критически важно для долгосрочной устойчивости рынка недвижимости с учётом риска затоплений. Кроме того, порт Майами прошёл расширение (несколько лет назад завершено углубление дна), что позволяет принимать более крупные грузовые суда и способствует росту . В Майами-Бич обновлённый Конгресс-центр и строящийся при нём отель будут привлекать крупные конвенции, что принесёт пользу гостиничному бизнесу и розничной торговле поблизости. Также инвестируют в дороги и транспорт: проект «умного коридора» I-95 для управления трафиком и предложения по расширению линий для обслуживания новых районов (например, обсуждаемый много лет транзит Baylink до Саут-Бич снова в повестке дня). Каждый инфраструктурный проект обычно открывает новые возможности для развития недвижимости. Например, станция Brightline MiamiCentral спровоцировала строительство новых жилых башен и офисов в непосредственной близости. В целом, , позволяя городу принимать больше жителей и бизнесов — а это, в свою очередь, поддерживает стоимость недвижимости. Качество жизни и налоговый климат: Основой многих вышеупомянутых факторов служит уникальная привлекательность Майами: отсутствие подоходного налога штата, пробизнесовые регуляции и желаемый образ жизни. Налоговая политика Флориды (которая позволяет богатым переселенцам экономить десятки тысяч долларов в год по сравнению с высоконалоговыми штатами) стала важнейшим притягательным фактором как для частных лиц, так и для корпораций. Кроме того, Майами предлагает тропический климат, разнообразную культуру и международную атмосферу, которой могут похвастаться немногие города США. Эти «мягкие» преимущества оказывают твёрдое влияние на рынок недвижимости: состоятельные покупатели готовы платить премию за право иметь часть майамской жизни — будь то квартира с видом на океан или торговое пространство на Линкольн-роуд. Пандемия заставила многих поставить во главу угла качество жизни и переехать в города Sunbelt; Майами стал одним из главных бенефициаров этой тенденции и до сих пор пользуется её волной. Космополитическая атмосфера (под влиянием Латинской Америки и Европы), в сочетании с пляжами и развлечениями, делает Майами постоянным источником спроса. Кроме того, местные власти активно привлекают инвестиции и развитие. В городе упростили разрешительную систему для определённых проектов и часто предоставляют льготы для развития в новых районах (зоны возможностей и др.). Мэр даже проводил известную кампанию в Twitter по привлечению технологических компаний в Майами. В целом, благоприятная для бизнеса среда и насыщенная событиями жизнь — это ключевой фактор, который постоянно привлекает людей и капитал, поддерживая «бум» недвижимости.

Инвестиционные возможности и риски

Благодаря своим сильным фундаментальным показателям Майами предлагает множество возможностей для инвесторов в недвижимость — но наряду с этим существуют и уникальные риски. Вот обзор обеих сторон:

Лучшие инвестиционные возможности:

Жилая аренда и многоквартирные дома: Учитывая высокий спрос на аренду и низкую вакантность (~5-6%) miamirealtors.com, инвестиции в многоквартирные объекты или аренду отдельных домов в Майами могут приносить стабильную прибыль. Арендные ставки продолжают расти (например, +2,6% в год) miamirealtors.com, а рост населения обеспечивает стабильную базу арендаторов. Районы с притоком новых рабочих мест (Даунтаун/Брикелл, Винвуд) или хорошими школами (Корал-Гейблс, Саут-Майами) особенно привлекательны для арендных инвестиций. Многие институциональные инвесторы уже вышли на рынок многоквартирных объектов Майами, но по-прежнему существуют возможности в небольших жилых домах и поселках build-to-rent. С учетом риска, жилье для работающих (аренда среднего уровня) может быть менее волатильным и пользоваться постоянным спросом.

Учитывая miamirealtors.com, инвестиции в многоквартирные объекты или аренду отдельных домов в Майами могут приносить стабильную прибыль. Арендные ставки продолжают расти (например, +2,6% в год) miamirealtors.com, а рост населения обеспечивает стабильную базу арендаторов. Районы с притоком новых рабочих мест (Даунтаун/Брикелл, Винвуд) или хорошими школами (Корал-Гейблс, Саут-Майами) особенно привлекательны для арендных инвестиций. Многие институциональные инвесторы уже вышли на рынок многоквартирных объектов Майами, но по-прежнему существуют возможности в небольших жилых домах и поселках build-to-rent. С учетом риска, жилье для работающих (аренда среднего уровня) может быть менее волатильным и пользоваться постоянным спросом. Индустриальные и логистические объекты: Индустриальный сектор Майами показывает лучшие результаты с вакантностью менее 4% и стабильным ростом арендных ставок, что делает склады и распределительные центры крайне востребованными активами. Рост электронной коммерции и роль Майами как торгового хаба обеспечивают долгосрочный спрос на логистическую недвижимость. Инвесторы могут нацелиться на районы рядом с транспортными путями или аэропортом/портом (Дорал, Медли, Майами-Гарденс). Учитывая ограниченность земли и рост стоимости строительства, существующая индустриальная недвижимость должна расти в цене. Капитализация низкая, но риски дефолтов также низки из-за высокого спроса со стороны арендаторов. Холодильные склады и центры «последней мили» тоже представляют интересные нишевые возможности.

Индустриальный сектор Майами показывает лучшие результаты с и стабильным ростом арендных ставок, что делает склады и распределительные центры крайне востребованными активами. Рост электронной коммерции и роль Майами как торгового хаба обеспечивают на логистическую недвижимость. Инвесторы могут нацелиться на районы рядом с транспортными путями или аэропортом/портом (Дорал, Медли, Майами-Гарденс). Учитывая ограниченность земли и рост стоимости строительства, существующая индустриальная недвижимость должна расти в цене. Капитализация низкая, но риски дефолтов также низки из-за высокого спроса со стороны арендаторов. Холодильные склады и центры «последней мили» тоже представляют интересные нишевые возможности. Офисы с потенциалом и адаптивное переиспользование: Хотя офисная недвижимость премиум-класса в Майами на подъеме, старые офисные здания открывают возможности для повышения стоимости. Инвесторы могут приобрести офисы класса B в хороших локациях (например, Даунтаун или Корал-Гейблс) со скидкой и обновить или перепрофилировать их. Некоторые можно преобразовать в жилую или многофункциональную недвижимость, чтобы использовать спрос на жилье. Так как вакантность в непремиальных офисах постепенно увеличивается, креативное переосмысление (например, преобразование старого офиса в апартаменты или отель) может принести значительную прибыль. Кроме того, ко-воркинги и гибкие офисы стремительно развиваются в Майами – инвесторы могут переоборудовать площади под новые форматы.

Хотя офисная недвижимость премиум-класса в Майами на подъеме, старые офисные здания открывают возможности для повышения стоимости. Инвесторы могут приобрести офисы класса B в хороших локациях (например, Даунтаун или Корал-Гейблс) со скидкой и обновить или перепрофилировать их. Некоторые можно преобразовать в жилую или многофункциональную недвижимость, чтобы использовать спрос на жилье. Так как вакантность в непремиальных офисах постепенно увеличивается, креативное переосмысление (например, преобразование старого офиса в апартаменты или отель) может принести значительную прибыль. Кроме того, стремительно развиваются в Майами – инвесторы могут переоборудовать площади под новые форматы. Перспективные районы и накопление земли: Тем, кто готов к более высокому риску, приграничные районы вокруг самых востребованных кварталов открывают новые возможности. Примеры: Аллапатта (к западу от Винвуда), где арт-галеристы и девелоперы скупают склады в ожидании следующего “бума по типу Винвуда”, или Литл-Ривер/Литл-Гаити , где началось раннее переформатирование и который находится рядом с проектом Magic City Innovation District. Покупка земли или старой недвижимости в этих зонах может обеспечить значительный рост стоимости в случае джентрификации. Аналогично, Северный Майами и пригород Кендалл выигрывают от перераспределения спроса; вложения в недооцененные частные дома или торговые центры в этих районах могут оказаться выгодными по мере роста цен во внешних по отношению к центру зонах.

Тем, кто готов к более высокому риску, приграничные районы вокруг самых востребованных кварталов открывают новые возможности. Примеры: (к западу от Винвуда), где арт-галеристы и девелоперы скупают склады в ожидании следующего “бума по типу Винвуда”, или , где началось раннее переформатирование и который находится рядом с проектом Magic City Innovation District. Покупка земли или старой недвижимости в этих зонах может обеспечить значительный рост стоимости в случае джентрификации. Аналогично, выигрывают от перераспределения спроса; вложения в недооцененные частные дома или торговые центры в этих районах могут оказаться выгодными по мере роста цен во внешних по отношению к центру зонах. Роскошные кондоминиумы и брендированные резиденции: Рынок роскошных кондоминиумов Майами демонстрирует невероятную устойчивость — сверхбогатые покупатели продолжают стремиться к брендированным резиденциям (например, Porsche Design Tower, Missoni Baia, Estates at Acqualina). Инвесторы, приобретавшие жилье на этапе строительства в предыдущих циклах, зачастую наблюдали огромное удорожание к моменту завершения. До сих пор есть возможности в грядущих культовых проектах (например, проницательный инвестор может приобрести юнит в башне, спроектированной звездным архитектором, и впоследствии выиграть на престижном ценообразовании). Ключ — выбирать проекты от надежных застройщиков с ограниченным предложением и глобальным маркетингом. Доход от аренды в этом сегменте (через сдачу в аренду премиального класса или посуточную аренду) также может быть значительным, хотя зачастую основная ставка делается именно на прирост капитала и диверсификацию активов для глобальных инвесторов.

Ключевые риски для учёта: