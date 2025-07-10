Недвижимость в Мерибеле 2025: Альпийский бум или пик рынка?

Рыночные тенденции и эволюция цен (2025 год и далее)

Рынок недвижимости Мерибеля демонстрирует устойчивый рост. За последние пять лет средние цены выросли примерно на 51% investropa.com. На 2025 год цены на элитную жилую недвижимость в Мерибеле составляют около €16 100 за квадратный метр portfolio.savills.com, при этом стандартные апартаменты стоят в среднем около €10 900 за м², а шале – примерно €12 000 за м² investropa.com. Эти показатели ставят Мерибель в число самых дорогих горнолыжных курортов Франции – лишь немного уступая таким ультра-роскошным местам, как Куршевель или Валь д’Изер. На самом деле исключительные новые объекты «ски-ин/ски-аут» возле склонов Мерибеля (например, в районе Рон-Пуэн) могут достигать цены €20 000–€35 000 за м² portfolio.savills.com, приближаясь к уровню Куршевель-1850. Для сравнения, старые перепродаваемые шале в Мерибеле (вдали от трасс или требующие ремонта) продаются по цене ближе к €14 000–€17 000 за м² meribel-sothebysrealty.com, что иллюстрирует широкий разброс между стандартными и престижными объектами.

Недавний рост цен опередил более широкий французский рынок. Стоимость недвижимости в горах в среднем выросла на ~4,4% в 2023 году actual-immo.fr, несмотря на замедление в других регионах. В самом Мерибеле зафиксирован годовой рост примерно на 4,2% со средней ценой €10 615 за м² к концу 2024 года actual-immo.fr. Такая устойчивость говорит о сохраняющемся спросе: несмотря на рост процентных ставок в 2023–24 годах, состоятельные покупатели продолжают отдавать приоритет альпийским курортам. Прогнозы на ближайшие годы (2025–2027) предполагают умеренный рост на ~2–3% в год, а не новый резкий скачок investropa.com investropa.com. Ограниченное новое предложение в сочетании с неизменной привлекательностью Мерибеля должно обеспечить постепенное удорожание. При отсутствии мирового спада прогноз на 2025–2030 годы остается положительным – это «медленный рост» цен, а не формирование пузыря investropa.com.

Арендная доходность и сезонная загрузка

Владение недвижимостью в Мерибеле — это не только прирост капитала — арендный доход является одним из главных преимуществ. В пиковые зимние недели цены за ночь и за неделю взлетают из-за высокого спроса. Валовая арендная доходность в 3%–6% в год типична для лучших альпийских курортов omniacapitalgroup.com, и Мерибель не исключение. Роскошные шале в период Нового года или февральских каникул могут приносить свыше десятков тысяч евро в неделю, особенно если речь идет о больших объектах с выходом на склон omniacapitalgroup.com. Зима остается главной статьей дохода: население курорта увеличивается с примерно 2 000 в межсезонье до 20 000+ жителей зимой meribel-sothebysrealty.com, что приводит к почти 100% заполненности объектов в лучшие лыжные недели. Многие владельцы отмечают, что 10–15 забронированных недель раньше было нормой, а теперь 25–30 недель занятости в год становится всё более достижимым agenceboan.com — это отражает как удлинение лыжного сезона, так и растущий летний туризм.

Важно отметить, что арендный сезон в Мерибеле расширяется за пределы зимы. Проницательные инвесторы используют растущий летний рынок: походы, горные велосипеды и фестивали привлекают всё больше гостей вне сезона. Например, в Шамони (другой альпийский курорт) летом продажи абонементов на подъемники выросли на 46% за два года investropa.com — эта тенденция отражается и в регионе Трех Долин, так как туристы стремятся к круглогодичному отдыху в Альпах. Лифты Мерибеля теперь работают и летом, увеличивая загрузку в июле-августе. Это расширение спроса способствует стабилизации годовой доходности omniacapitalgroup.com. Владельцы, сдающие недвижимость и зимой, и летом, получают более стабильный денежный поток и более высокую общую доходность, а не полагаются только на лыжный сезон.

Стоит отметить, что доходность аренды на горнолыжных курортах может значительно различаться. Недвижимость на склоне или в центре пользуется большим спросом (часто продается выше запрашиваемой цены, что отражает ее привлекательность для арендаторов meribel-chalets-apartments.com). В то же время владельцы домов в более тихих деревнях могут получать немного более низкие недельные ставки, но наблюдать более длинные сезоны (так как летние арендаторы предпочитают спокойную обстановку). Стратегии аренды также различаются: некоторые владельцы заключают контракты с туроператорами или по сезонной аренде, однако эта модель стала менее популярной после Brexit и Covid (большинство операторов теперь платят за использованные недели, а не за весь сезон вперед) meribel-chalets-apartments.com. Все чаще владельцы обращаются к местным агентствам или консьерж-службам для сдачи в аренду по неделям, чтобы максимизировать доход meribel-chalets-apartments.com. В целом, инвестор может рассчитывать на солидную прибыль, если грамотно выстроить баланс между собственным использованием (несколько лучших недель оставить для себя) и сдачей, покрывая годовые расходы и получая доход. Ориентируясь на периоды высокого спроса и принимая заказы вне сезона, арендодатели Мерибеля часто получают инвестицию, которая “окупается” и приносит дополнительный доход.

Новые проекты и модернизация инфраструктуры

Мерибель — это устоявшийся курорт с очаровательной архитектурой шале, поэтому новое строительство здесь относительно редкость — но появляющиеся проекты всегда высокого класса. С 2024 по 2026 год несколько новых комплексов пополнят рынок современной недвижимостью, рассчитанной на роскошных покупателей и инвесторов:

Falcon Lodge — Знаковый новый комплекс из 35 апартаментов и шале в центре Мерибеля en.savills.fr. Резиденция предлагает пятизвездочные удобства, включая частный спа, бассейн, консьержа, паркинг и лыжную комнату. Расположенный в ~150 м от склонов, Falcon Lodge сочетает современный дизайн с альпийской элегантностью, воплощая в себе сдержанную роскошь Мерибеля en.savills.fr. Этот проект пользуется высоким спросом среди покупателей; доступность существенно ограничена по мере окончания строительства.

— Знаковый новый комплекс из в центре Мерибеля en.savills.fr. Резиденция предлагает пятизвездочные удобства, включая частный спа, бассейн, консьержа, паркинг и лыжную комнату. Расположенный в ~150 м от склонов, Falcon Lodge сочетает современный дизайн с альпийской элегантностью, воплощая в себе сдержанную роскошь Мерибеля en.savills.fr. Этот проект пользуется высоким спросом среди покупателей; доступность существенно ограничена по мере окончания строительства. Fleur des Alpes – 29-этажная роскошная резиденция в районе Altitude 1600, сдача в конце 2024 года meribel-sothebysrealty.com meribel-sothebysrealty.com. Эти меблированные апартаменты (3–4 спальни, пример ~127 м²) поставляются «готовыми к проживанию» с стильным современным альпийским декором. Проект расположен рядом с кресельным подъемником Морель для удобного доступа к склонам. Примечательно, что покупатели здесь могут вернуть НДС (20%) при покупке и воспользоваться сниженной ставкой регистрационных налогов meribel-sothebysrealty.com, сдавая эти апартаменты в аренду как туристическое жилье — французская налоговая льгота для новостроек в лыжных регионах. К началу 2025 года в продаже оставалось всего несколько квартир meribel-sothebysrealty.com, что свидетельствует о высоком спросе на новые проекты в Мерибеле.

– в районе Altitude 1600, сдача в конце 2024 года meribel-sothebysrealty.com meribel-sothebysrealty.com. Эти меблированные апартаменты (3–4 спальни, пример ~127 м²) поставляются «готовыми к проживанию» с стильным современным альпийским декором. Проект расположен рядом с кресельным подъемником Морель для удобного доступа к склонам. Примечательно, что покупатели здесь могут и воспользоваться meribel-sothebysrealty.com, сдавая эти апартаменты в аренду как туристическое жилье — французская налоговая льгота для новостроек в лыжных регионах. К началу 2025 года в продаже оставалось всего несколько квартир meribel-sothebysrealty.com, что свидетельствует о высоком спросе на новые проекты в Мерибеле. Le Lac Bleu – Новый ski-in/ski-out проект из 23 апартаментов в Мерибель Моттаре (высота 1750 м). Предлагаются роскошные квартиры от 2-комнатных до пентхауса площадью 238 м² properties.lefigaro.com. Удобства включают в себя зону для отдыха с бассейном, тренажерным залом, спа, ресторан на территории, крытую парковку и личные лыжные шкафчики properties.lefigaro.com. Lac Bleu позиционирует себя как «последний шанс» приобрести новостройку с правом собственности в самом сердце Мерибеля, с возможностью возмещения НДС и сниженной нотариальной пошлины properties.lefigaro.com. Такие привилегии и обещание «хорошей доходности» привлекают как покупателей для собственного проживания, так и инвесторов properties.lefigaro.com properties.lefigaro.com.

Помимо развития недвижимости, Мерибель и Три Долины активно инвестируют в обновление инфраструктуры, чтобы улучшить впечатления от катания на лыжах и сделать курорт привлекательным круглый год. Одним из главных проектов является замена старого кресельного подъемника Кот-Брюн (четырехместный, соединяющий Мерибель-Моттаре с Валь Торанс) на современную панорамную гондолу на 10 человек, открытие которой запланировано на декабрь 2025 года skipassmeribelmottaret.com. Эта модернизация подъемника стоимостью 10 миллионов евро значительно повысит скорость и комфорт на ключевом междолинном маршруте – больше никаких медленных и продуваемых ветром подъемов на хребет skipassmeribelmottaret.com. На данный момент около половины строительных работ было выполнено летом 2024 года, а полное открытие ожидается к зимнему сезону 2025/26 skipassmeribelmottaret.com.

Среди других недавних улучшений — модернизация зон для новичков и подъемников: магический ковер «Дорон» в центре Моттаре был оборудован куполом от непогоды к зиме 2024 года skipassmeribelmottaret.com, что делает первые шаги на лыжах намного комфортнее в плохую погоду. Также появляются новые трассы и впечатления — например, недавно открывшаяся синяя трасса “Rossignol” (весёлая, плавная трасса для карвинга в секторе Платтьер) skipassmeribelmottaret.com, а также 5,5-километровый маршрут для ски-тура от деревни Мерибель (маршрут “Pic Bleu”) для любителей подъема в гору на лыжах skipassmeribelmottaret.com. В Мерибеле даже появились “First Track” — утренние заезды для самых активных: подъем на вершину на рассвете, встреча солнца и катание по первозданным склонам еще до официального открытия подъемников les3vallees.com — ещё одно подтверждение диверсификации курорта.

Курорт Средняя цена – Апартаменты Средняя цена – Шале Заметные особенности и рынок Куршевель (Три Долины) ~11 800 €/м² investropa.com ~12 100 €/м² investropa.com Ультра-премиум (сектор 1850).Цены +15% с начала пандемии portfolio.savills.com; премиум в среднем €26 600/м² portfolio.savills.com.Привлекает мировую элиту (в т.ч.Покупатели с Ближнего Востока) portfolio.savills.com.Рестораны с мишленовскими звездами, роскошные бутики. Мерибель (3 Долины) ~10 900 €/м² investropa.com ~12 075 €/м² investropa.com Центральное расположение в 3 Долинах.Сильная внутренняя (французская) база покупателей portfolio.savills.com.Первые новостройки на склоне достигают €20–35 тыс./м² portfolio.savills.com.Семейная, но стильная атмосфера, высокий спрос на аренду. Валь д’Изер (Эспас Килли) ~€11,200/м² investropa.com ~€16,100/м² investropa.com Эксклюзивный, гарантированно снежный курорт.Самые высокие цены на шале во Франции (многие >15 000 €/м²) investropa.com.Международный престиж; ограниченное предложение поддерживает высокие цены.Высокая доходность от аренды, длинный сезон (катание на лыжах по леднику). Шамони (Монблан) ~8 400 €/м² investropa.com ~11 800 €/м² investropa.com Легендарный альпинистский город, круглогодичный курорт.Цены ниже, чем в 3 Vallées, но растут.Разнообразный рынок (от квартир до исторических шале).Летний туристический бум (+46% продаж подъёмников) investropa.com привлекает инвесторов, ищущих всесезонный доход. Межев (Монблан) ~11 000 €/м² (оценка) collection-chalet.co.uk collection-chalet.co.uk ~11 000 €/м² (оценка) Вневременное очарование и роскошь (популярно у европейской элиты). Цены сопоставимы со средним уровнем Куршевеля.Более медленный рост цен, но очень стабильный рынок.Элитные удобства (бутики, поло, изысканная кухня) поддерживают премиальные значения.

Источники: Knight Frank Ski Report, Investropa, Savills, Cimalpes investropa.com collection-chalet.co.uk portfolio.savills.com.(Цены являются приблизительными средними значениями; отдельные районы каждого курорта могут значительно отличаться.)

Эти обновления, вместе с продолжающимися усовершенствованиями по всему региону Les 3 Vallées (от обновленных дизайнов станций подъемников и новых семейных зон до горных солнечных электростанций meribel.net), подчеркивают приверженность поддержанию мирового класса региона. Для владельцев недвижимости улучшенная инфраструктура – это большой плюс: более быстрые подъемники и новые удобства, как правило, повышают стоимость недвижимости и привлекательность аренды. В будущем можно ожидать дальнейших инвестиций в модернизацию подъемников, расширение систем оснежения и развитие всесезонных объектов (велопарки, альпийские горки, пространства для мероприятий), чтобы обеспечить будущее Мерибеля в меняющихся климатических условиях. Чемпионат мира по горнолыжному спорту 2023 года (прошедший в Мерибеле-Куршевеле) стал поводом для значительных улучшений курорта, и местные власти намерены сохранить этот импульс. В целом, “материальная база” Мерибеля (подъемники, склоны, коммунальные системы) последовательно обновляется, чтобы соответствовать элитной недвижимости курорта — хорошая новость как для лыжников, так и для инвесторов.

Мерибель и другие альпийские курорты: цены и привлекательность

Как Мерибель выглядит на фоне других альпийских курортов? Кратко: он входит в элитную лигу рынков горнолыжной недвижимости. В таблице ниже Мерибель сравнивается с несколькими ближайшими или конкурирующими курортами на 2025 год:

В целом, Мерибель уверенно держится среди лучших курортов Франции. Куршевель 1850 по-прежнему лидирует по уровню цен (и роскоши), а ультра-люксовые шале Валь д’Изер иногда значительно превосходят самые дорогие варианты Мерибеля. Но преимущество Мерибеля — в его локации и разнообразной привлекательности: курорт расположен в самом сердце крупнейшей в мире горнолыжной области (предлагая доступ к Куршевелю, Валь Торанс и др.) и при этом сохраняет деревенское очарование и чуть более приземленную атмосферу, чем Куршевель 1850. По данным компании Savills, клиентура Мерибеля преимущественно франкоязычная и ориентирована на семьи, тогда как Куршевель 1850 привлекает более яркую и интернациональную публику portfolio.savills.com portfolio.savills.com.

По сравнению с Шамони, Мерибель дороже, но является исключительно горнолыжным курортом (Шамони — это настоящий город с большим круглогодичным населением и несколько более низкими входными ценами). Инвесторы, ориентированные на арендную доходность, могут также сравнить Мерибель с Тинь/Валь Торанс — высокогорными курортами, где цены немного ниже, а сезоны длиннее. Особенно стоит отметить, что Валь Торанс (на высоте 2300 м) занял первое место в Индексе устойчивости горнолыжных курортов Savills по надежности снежного покрова portfolio.savills.com, а стоимость его недвижимости (≈8 тыс. €/м²) по-прежнему ниже, чем в Мерибеле, что потенциально может быть привлекательно. Новые “конкуренты”, такие как Сен-Мартен-де-Бельвиль (тихая деревня Трёх долин), также заслуживают упоминания — цены там выросли до 9–11 тыс. €/м² collection-chalet.co.uk, поскольку покупатели стремятся к аутентичности и доступу к 3V, делая его “неоткрытой” альтернативой суете Мерибеля. По сути, Мерибель находится в выгодной позиции: он менее напыщенный (и немного дешевле), чем Куршевель, но более центральный и высокого класса по сравнению с меньшими соседями. Такой баланс положительно сказывается на его привлекательности для долгосрочных инвестиций по сравнению с другими альпийскими рынками.

Портрет покупателя: кто инвестирует в Мерибель?

Рынок недвижимости Мерибеля привлекает разнообразную смесь местных и иностранных покупателей, среди которых особенно выделяются состоятельные покупатели, приобретающие жильё для стиля жизни (в отличие от чисто спекулятивных инвесторов). Традиционно британцы были главными иностранными покупателями — сам Мерибель был основан британцем в 1930-х годах и давно любим лыжниками из Великобритании. После Брексита британцы по-прежнему очень активны, хотя им приходится учитывать правило 90-дневного пребывания для владельцев вторых домов. Сегодня граждане Франции составляют наибольшую группу владельцев недвижимости в Мерибеле portfolio.savills.com, что отражает выбор многих обеспеченных французских семей в пользу Мерибеля для отдыха в Альпах. В последние годы агентства отмечают растущий интерес со стороны бельгийских, голландских и швейцарских покупателей, а также других граждан ЕС, которых привлекает репутация Трёх долин.

Появляющейся тенденцией является выход на рынок некоторых неевропейских инвесторов, в частности из США и Ближнего Востока, в сегмент элитной недвижимости в Альпах. Отраслевые отчеты за 2025 год подчеркивают «рост международного интереса, особенно со стороны покупателей из США» к недвижимости во Французских Альпах investropa.com. Крепкий доллар и глобальный поиск надежных активов сделали альпийские шале привлекательными для некоторых американских покупателей, которые ранее могли бы не обратить внимания на Альпы. Тем временем покупатели с Ближнего Востока (давно предпочитающие гламур Куршевеля 1850) время от времени заглядывают и в Мерибель, хотя Куршевель остается основным магнитом для этой аудитории portfolio.savills.com.

Мотивация покупателей здесь склона в сторону стиля жизни и наследия. В отличие от рынков с чисто инвестиционными мотивами, большинство покупателей в Мерибеле планируют использовать недвижимость с семьей и друзьями, по крайней мере часть года. Типичный профиль — это состоятельная семья из Парижа, Лиона или Лондона, ищущая дом для отдыха, который одновременно служит инвестицией. Эти покупатели ценят в Мерибеле сочетание стабильного арендного дохода и личного удовольствия. Баланс между инвесторами и покупателями для собственного пользования проявляется в том, как позиционируются объекты: в описании часто подчеркивают «настоящий альпийский шарм», «удобства для всей семьи» наряду с инвестиционным потенциалом. Например, один агент по продажам отмечает, что сегодняшние покупатели задают вопрос «не только сколько я могу заработать, но и как долго смогу владеть, с кем делиться, как это впишется в историю моей семьи?» omniacapitalgroup.com. Это подчеркивает, что эмоциональная составляющая крайне важна – владение шале в Мерибеле столько же про «создание воспоминаний», сколько и про доходность инвестиций omniacapitalgroup.com.

Тем не менее, чистые инвесторы тоже не редкость. Некоторые покупатели (часто через компании или фонды) приобретают новые апартаменты в Мерибеле ради возврата НДС и арендных программ. Такие инвесторы, включая институциональных, ищут максимально простые решения: новые сервисные резиденции с гарантированным арендным управлением. Их привлекает стабильный спрос в Альпах и ограниченное предложение, и они рассматривают горнолыжную недвижимость как элемент диверсификации портфеля. Есть и особый сегмент инвесторов, увеличивающих стоимость — они покупают старые шале, чтобы отремонтировать и модернизировать их (используя премию за готовые к заселению, энергоэффективные дома). Поскольку около 31% горных домов имеют низкие энергетические показатели collection-chalet.co.uk, у реноваторов есть возможность повысить стандарты шале до современных эко-уровней и получить прирост капитала.

Регуляторные и правовые факторы

В заключение, покупательский пул в Мерибеле в 2025 году можно охарактеризовать так:, а также опытный слой. Общая черта заключается в том, что все признают престиж Мерибеля и его долгосрочную стабильность — будь то британская семья, ценящая альпийские каникулы, парижский топ-менеджер, инвестирующий свой бонус в горнолыжные апартаменты, или американец, ищущий «трофейный» актив в Европе. Эта разнообразная база спроса помогла сохранить устойчивость рынка в различных экономических циклах.

Правовая среда Франции предоставляет в целом надежную и привлекательную основу для недвижимости, но существуют определенные правила, которые покупателям и владельцам альпийской недвижимости необходимо учитывать:

Климатические и энергетические нормы: Существенным новым фактором является французский Закон о климате и устойчивости (“Loi Climat et Résilience”), направленный на устранение энергетической неэффективности. С января 2025 года жилые объекты с энергетическим классом «G» (самая низкая категория) больше не могут легально сдаваться в аренду во Франции, а для классов «F» аналогичный запрет вступит в силу с 2028 года collection-chalet.co.uk. В Альпах многие старые шале плохо изолированы — такие объекты называют « passoire thermique » (энергетические сито), так что этот закон имеет большое значение. Владельцы недвижимости в Мерибеле стремятся обновить теплоизоляцию, системы отопления и окна, чтобы повысить свои рейтинги DPE (Диагностическая оценка энергетической эффективности). Это важно не только для тех, кто собирается сдавать жильё в аренду на сезон, но и для будущей перепродажи — энергоэффективные шале сейчас пользуются большим спросом (и могут стоить дороже благодаря «зеленой надбавке» ), а устаревшие могут потребовать скидку или план реновации. Местные агентства консультируют покупателей по этому вопросу; например, некоторые программы новостроек акцентируют внимание на своих экологически чистых характеристиках, чтобы соответствовать современным стандартам actual-immo.fr. В целом, тенденция к устойчивому развитию меняет этот рынок: ожидайте больше солнечных панелей на крышах шале, лучшую теплоизоляцию и, возможно, государственные стимулы для реконструкции в горнолыжных регионах.

Существенным новым фактором является французский (“Loi Climat et Résilience”), направленный на устранение энергетической неэффективности. С (самая низкая категория) во Франции, а для классов «F» аналогичный запрет вступит в силу с 2028 года collection-chalet.co.uk. В Альпах многие старые шале плохо изолированы — такие объекты называют « » (энергетические сито), так что этот закон имеет большое значение. Владельцы недвижимости в Мерибеле стремятся обновить теплоизоляцию, системы отопления и окна, чтобы повысить свои рейтинги DPE (Диагностическая оценка энергетической эффективности). Это важно не только для тех, кто собирается сдавать жильё в аренду на сезон, но и для будущей перепродажи — энергоэффективные шале сейчас пользуются большим спросом (и могут стоить ), а устаревшие могут потребовать скидку или план реновации. по этому вопросу; например, некоторые программы новостроек акцентируют внимание на своих экологически чистых характеристиках, чтобы соответствовать современным стандартам actual-immo.fr. В целом, тенденция к устойчивому развитию меняет этот рынок: ожидайте больше солнечных панелей на крышах шале, лучшую теплоизоляцию и, возможно, государственные стимулы для реконструкции в горнолыжных регионах. Правила аренды и налогообложения: Если вы планируете сдавать свой дом в Мерибель, существуют определённые правила. Краткосрочная аренда (например, через Airbnb) в туристических зонах, как правило, разрешена, однако нужно зарегистрироваться и платить «taxe de séjour» (туристический налог) в местную мэрию. Власти Мерибеля (Ле Альё) требуют от владельцев декларировать сдачу в аренду и взимать этот небольшой налог с гостей за ночь taxedesejour.ofeaweb.fr. С точки зрения налогов Франция предлагает привлекательный стимул: владельцы, которые покупают новую недвижимость на курорте и обязуются сдавать её с гостиничным сервисом , могут вернуть 20% НДС с цены покупки meribel-sothebysrealty.com. Поэтому многие новостройки указывают цену с НДС и без НДС. Кроме того, при покупке новостройки нотариальные сборы ниже (~2–3%) против примерно 7–8% при перепродаже investropa.com, что является значительной экономией. Эти льготы эффективно стимулируют инвестиции в туристическую недвижимость. Однако владение жильём связано с расходами: владельцы вторых домов продолжают платить taxe d’habitation (налог на жильё) ежегодно (в отличие от владельцев основных резиденций, которые сейчас в основном освобождены) e-immobilier.credit-agricole.fr. В некоторых горных коммунах этот налог даже был увеличен на пустующие вторые дома, чтобы побудить владельцев сдавать их и обеспечивать “тёплые” кровати для туристов – за этим стоит следить, так как альпийские сообщества добиваются большей заполняемости круглый год.

Если вы планируете сдавать свой дом в Мерибель, существуют определённые правила. Краткосрочная аренда (например, через Airbnb) в туристических зонах, как правило, разрешена, однако нужно зарегистрироваться и платить (туристический налог) в местную мэрию. Власти Мерибеля (Ле Альё) требуют от владельцев декларировать сдачу в аренду и взимать этот небольшой налог с гостей за ночь taxedesejour.ofeaweb.fr. С точки зрения налогов Франция предлагает привлекательный стимул: владельцы, которые покупают , могут с цены покупки meribel-sothebysrealty.com. Поэтому многие новостройки указывают цену с НДС и без НДС. Кроме того, при покупке новостройки против примерно 7–8% при перепродаже investropa.com, что является значительной экономией. Эти льготы эффективно стимулируют инвестиции в туристическую недвижимость. Однако владение жильём связано с расходами: владельцы вторых домов продолжают платить (налог на жильё) ежегодно (в отличие от владельцев основных резиденций, которые сейчас в основном освобождены) e-immobilier.credit-agricole.fr. В некоторых горных коммунах этот налог даже был увеличен на пустующие вторые дома, чтобы побудить владельцев сдавать их и обеспечивать “тёплые” кровати для туристов – за этим стоит следить, так как альпийские сообщества добиваются большей заполняемости круглый год. Доступ для иностранных покупателей: В отличие от Швейцарии или Австрии, Франция не накладывает ограничений для иностранных покупателей на покупку недвижимости в лыжных курортах. Граждане ЕС не сталкиваются с какими-либо особыми препятствиями; британцы после Brexit и другие граждане стран вне ЕС также могут свободно совершать сделки (однако им потребуется виза для пребывания дольше 90 дней). Владение недвижимостью не даёт права на проживание, но многие нерезиденты просто используют разрешённые безвизовые периоды или подают заявление на долгосрочные визы при необходимости. Финансирование возможно: французские банки выдают кредиты иностранным покупателям, хотя в последнее время условия стали жёстче (ставки в 2024 году выросли, а банки проявляют осторожность). Тем не менее, многие альпийские сделки проходят за наличные, учитывая состоятельный профиль покупателей.

В отличие от Швейцарии или Австрии, на покупку недвижимости в лыжных курортах. Граждане ЕС не сталкиваются с какими-либо особыми препятствиями; британцы после Brexit и другие граждане стран вне ЕС также могут свободно совершать сделки (однако им потребуется виза для пребывания дольше 90 дней). Владение недвижимостью не даёт права на проживание, но многие нерезиденты просто используют разрешённые безвизовые периоды или подают заявление на долгосрочные визы при необходимости. Финансирование возможно: французские банки выдают кредиты иностранным покупателям, хотя в последнее время условия стали жёстче (ставки в 2024 году выросли, а банки проявляют осторожность). Тем не менее, многие альпийские сделки проходят за наличные, учитывая состоятельный профиль покупателей. Местные градостроительные и архитектурные правила: Мерибель известен своей гармоничной архитектурой в стиле шале — и это не случайно. На курорте строгие градостроительные правила (Loi Montagne) , требующие традиционных строительных материалов (дерево, камень, скатные крыши) и ограничивающие строительство высотных зданий. Здесь не стоит ожидать бетонных башен. Для покупателей это значит, что эстетика курорта (а значит, и стоимость недвижимости) защищены, но также для строительства нового шале или расширения существующего потребуется пройти всю процедуру согласования по местным нормам. Земля под застройку ограничена зонированием и границами национального парка, что сохраняет дефицит предложения.

Мерибель известен своей гармоничной архитектурой в стиле шале — и это не случайно. На курорте , требующие традиционных строительных материалов (дерево, камень, скатные крыши) и ограничивающие строительство высотных зданий. Здесь не стоит ожидать бетонных башен. Для покупателей это значит, что эстетика курорта (а значит, и стоимость недвижимости) защищены, но также для строительства нового шале или расширения существующего потребуется пройти всю процедуру согласования по местным нормам. Земля под застройку ограничена зонированием и границами национального парка, что сохраняет дефицит предложения. Юридический процесс: Сделки с недвижимостью во Франции проводятся нотариусами (государственными юристами), которые обеспечивают чистоту титула и оформляют все документы. Иностранным покупателям следует заложить ~7–8% на заключительные расходы при покупке на вторичном рынке (включая нотариальные сборы и налоги). Одна особенность на курортах: если покупка осуществляется по договору аренды с обратной арендой или у застройщика, внимательно читайте контракт на предмет обязательств по сдаче в аренду (некоторые продажи новостроек требуют сдавать объект на определённое количество недель для сохранения возврата НДС). Также обратите внимание на уставы сособственников при покупке апартаментов – квартиры в Мерибеле могут иметь свои правила относительно краткосрочной аренды, ремонтов и др., установленные управляющей компанией (ТСЖ). Рекомендуется работать с агентом, имеющим опыт работы в Альпах, так как они укажут на эти нюансы (несколько агентств даже публикуют справочники по процессу покупки именно в Мерибеле meribel.net).

В сущности, Франция предоставляет стабильную правовую среду для владельцев недвижимости – высокий уровень безопасности титула, отсутствие квот на владение и достойные налоговые льготы для инвесторов. Новейшие вызовы на горизонте – экологические нормы, нацеленные на повышение энергоэффективности альпийского жилья. Опытные инвесторы учтут расходы на модернизацию старых объектов или выберут новые, уже готовые постройки, соответствующие всем стандартам.

Перспективы рынка и инвестиционный потенциал (2025–2030)

Если смотреть на среднесрочную перспективу, рынок недвижимости в Мерибеле выглядит готовым к устойчивому, хотя и более умеренному, росту. Аналитики прогнозируют, что альпийская недвижимость «останется устойчивой» до 2030 года благодаря стабильному спросу и изменениям образа жизни, возникшим после 2020 года. Ключевые факторы прогноза:

Круглогодичный спрос как страховка от зимней волатильности: Происходит фундаментальный сдвиг от чисто зимнего спроса на горнолыжный отдых к круглогодичной жизни в Альпах investropa.com omniacapitalgroup.com. Удалённая работа и смена стиля жизни означают, что всё больше людей используют свои дома в горах не только в лыжный сезон. Мерибель, вкладываясь в летнюю инфраструктуру (подъёмники для туристов, горные велосипедные трассы, семейный отдых), превращается в двусезонный курорт. Это должно сгладить колебания дохода от аренды и поддерживать курорт оживлённым вне традиционного зимнего пика. Более стабильная 12-месячная экономика укрепляет стоимость недвижимости – собственники могут рассчитывать на доход даже в межсезонье, а местные предприятия продолжают работать, делая Мерибель привлекательным для более продолжительных поездок.

Происходит фундаментальный сдвиг от чисто зимнего спроса на горнолыжный отдых к investropa.com omniacapitalgroup.com. Удалённая работа и смена стиля жизни означают, что всё больше людей используют свои дома в горах не только в лыжный сезон. Мерибель, вкладываясь в летнюю инфраструктуру (подъёмники для туристов, горные велосипедные трассы, семейный отдых), превращается в двусезонный курорт. Это должно сгладить колебания дохода от аренды и поддерживать курорт оживлённым вне традиционного зимнего пика. Более стабильная 12-месячная экономика укрепляет стоимость недвижимости – собственники могут рассчитывать на доход даже в межсезонье, а местные предприятия продолжают работать, делая Мерибель привлекательным для более продолжительных поездок. Ограниченное предложение = Внутренняя поддержка: В Мерибеле крайне ограничен потенциал для застройки. Курорт находится вблизи национального парка Вануаз и подчиняется строгим квотам на строительство. Новые участки – большая редкость; большинство будущих предложений будет связано с реновацией старых зданий, а не с освоением новых земель. Этот дефицит поддерживает цены. Ограниченность предложения в сочетании с престижем курорта служит страховкой от серьёзной коррекции цен. Даже если рынок недвижимости во Франции в целом охладится, сегмент роскоши Мерибеля, как правило, сохраняет стоимость благодаря статусу «трофейного актива» — подобно тому, как элитная недвижимость в центре Парижа или Лондона противостоит снижению цен. По данным Knight Frank, элитные альпийские рынки хорошо пережили недавние мировые вызовы (цены на недвижимость во Французских и Швейцарских Альпах выросли примерно на 13,9% за время пандемии) content.knightfrank.com. Стабильная база состоятельных владельцев Мерибеля говорит о низкой вероятности «стрессовых» продаж и устойчивом долгосрочном росте стоимости.

В Мерибеле крайне ограничен потенциал для застройки. Курорт находится вблизи национального парка Вануаз и подчиняется строгим квотам на строительство. Новые участки – большая редкость; большинство будущих предложений будет связано с реновацией старых зданий, а не с освоением новых земель. Этот дефицит поддерживает цены. в сочетании с престижем курорта служит страховкой от серьёзной коррекции цен. Даже если рынок недвижимости во Франции в целом охладится, сегмент роскоши Мерибеля, как правило, сохраняет стоимость благодаря статусу «трофейного актива» — подобно тому, как элитная недвижимость в центре Парижа или Лондона противостоит снижению цен. По данным Knight Frank, (цены на недвижимость во Французских и Швейцарских Альпах выросли примерно на 13,9% за время пандемии) content.knightfrank.com. говорит о низкой вероятности «стрессовых» продаж и устойчивом долгосрочном росте стоимости. Макроэкономические факторы: В период до 2030 года вероятны колебания процентных ставок, инфляции и, возможно, налогов. Однако многие ожидают, что к 2025–2026 годам процентные ставки в Европе стабилизируются или немного снизятся, что может оживить спрос покупателей после осторожных 2023–24 годов. Между тем инфляция способна стимулировать инвестиции в реальные активы , такие как недвижимость, как способ защиты капитала. За мировой экономикой также стоит наблюдать: серьезная рецессия может уменьшить спрос на второе жильё, но пока сегмент элитных альпийских объектов показал себя замечательно устойчивым. Слабый евро по отношению к доллару или франку также влияет на спрос — например, американцам и швейцарцам французская недвижимость кажется «со скидкой» во время падения курса евро. Политическая ситуация во Франции и возможное введение новых налогов на богатство могут повлиять на ультрасостоятельных покупателей, но резких перемен пока не ожидается (в последнее время Франция, напротив, отказывается от налогов на недвижимость в пользу иных сборов).

В период до 2030 года вероятны колебания процентных ставок, инфляции и, возможно, налогов. Однако многие ожидают, что к 2025–2026 годам процентные ставки в Европе стабилизируются или немного снизятся, что может после осторожных 2023–24 годов. Между тем инфляция способна стимулировать инвестиции в , такие как недвижимость, как способ защиты капитала. За мировой экономикой также стоит наблюдать: серьезная рецессия может уменьшить спрос на второе жильё, но пока сегмент элитных альпийских объектов показал себя замечательно устойчивым. также влияет на спрос — например, американцам и швейцарцам французская недвижимость кажется «со скидкой» во время падения курса евро. Политическая ситуация во Франции и возможное введение новых налогов на богатство могут повлиять на ультрасостоятельных покупателей, но резких перемен пока не ожидается (в последнее время Франция, напротив, отказывается от налогов на недвижимость в пользу иных сборов). Климатические изменения и жизнеспособность курорта: К 2030 году климатические последствия могут проявиться острее. Базовая высота Мерибеля (1400 м) пока считается достаточно безопасной (зона катания через соединение с Валь Торанс достигает 3000+ м), но на низкогорных курортах могут возникнуть трудности с количеством снега. Вся Три Долины инвестирует в системы искусственного оснежения и «сноу-фарминг» , чтобы гарантировать сезоны катания до весны. Если климатические тенденции ухудшатся, высокогорные курорты (например, Валь Торанс) получат дополнительные преимущества — благо, у Мерибеля к этим склонам есть подъёмники. Помимо этого, рост экологического сознания может повысить спрос на экологичные дома , как уже отмечалось. У Мерибеля, благодаря диапазону высот, позиция лучше, чем у многих других курортов, но для сохранения статуса курорт должен продолжать диверсифицировать виды активностей (например, делать акцент на летнем и даже осеннем туризме) и в 2030-х оставаться курортом высшей категории. Прогноз предполагает, что Мерибель будет адаптироваться, и, судя по нынешним инициативам (от программ устойчивого развития до летних музыкальных фестивалей), курорт уже сейчас активно заботится о своём будущем.

К 2030 году климатические последствия могут проявиться острее. Базовая высота Мерибеля (1400 м) пока считается достаточно безопасной (зона катания через соединение с Валь Торанс достигает 3000+ м), но на низкогорных курортах могут возникнуть трудности с количеством снега. Вся Три Долины инвестирует в , чтобы гарантировать сезоны катания до весны. Если климатические тенденции ухудшатся, высокогорные курорты (например, Валь Торанс) получат дополнительные преимущества — благо, у Мерибеля к этим склонам есть подъёмники. Помимо этого, рост экологического сознания может повысить спрос на , как уже отмечалось. У Мерибеля, благодаря диапазону высот, позиция лучше, чем у многих других курортов, но для сохранения статуса курорт должен продолжать диверсифицировать виды активностей (например, делать акцент на летнем и даже осеннем туризме) и в 2030-х оставаться курортом высшей категории. Прогноз предполагает, что Мерибель будет адаптироваться, и, судя по нынешним инициативам (от программ устойчивого развития до летних музыкальных фестивалей), курорт уже сейчас активно заботится о своём будущем. Инвестиционный тезис: В период с 2025 по 2030 год инвестиции в недвижимость Мерибеля считаются надёжным долгосрочным вложением, особенно для тех, кто ориентируется на срок более 5 лет и планирует двойное использование объекта. Рост капитала ожидается стабильным (низкие-средние однозначные проценты в год investropa.com), без спекулятивных скачков. В сочетании с доходностью от аренды (~3-5%) общая доходность выглядит привлекательно по сравнению с облигациями с ультранизкой доходностью или волатильными акциями. Более того, дивиденд образа жизни — удовольствие от владения объектом — представляет собой нематериальную выгоду, которая высоко ценится владельцами. К 2030 году мы ожидаем, что Мерибель останется в «Топ-5» горнолыжных рынков Франции по цене, с возможным сокращением отставания от Куршевеля, поскольку ультра-премиальные новые проекты (например, резиденции у склона по €30 тыс./м²) задают новые стандарты. Внешние риски (пандемии, ограничения на путешествия) похоже уходят на второй план; фактически, пандемия даже усилила интерес к просторным, природным убежищам, таким как альпийские шале. Более того, мировая нестабильность лишь укрепила убеждение — «покупай материальное, покупай то, что любишь», что играет на руку Мерибелю.

В заключение, среднесрочный прогноз для рынка Мерибеля позитивный и сбалансированный. Не стоит ожидать головокружительных скачков цен, как в прошлом десятилетии, — но можно рассчитывать, что Мерибель останется голубой фишкой среди альпийской недвижимости, предлагая как стабильный доход, так и идиллический горный стиль жизни в качестве «дивидендов».

Разделение по типам недвижимости: шале, апартаменты, ski-in/ski-out и коммерческая

Рынок недвижимости Мерибеля можно разделить на несколько ключевых типов объектов, каждый из которых имеет свои особенности, типичных покупателей и инвестиционный профиль:

Роскошные шале: Классическая недвижимость Мерибеля — отдельные шале (часто отделанные деревом, с каменными фундаментами и шиферными крышами) — представляет вершину рынка. Шале в Мерибеле стоят от ~2 миллионов евро за скромное старое шале и до 10–20+ миллионов евро за ультра-люксовые дома в лучших локациях portfolio.savills.com portfolio.savills.com. Они предлагают уединение, просторные помещения и часто земельный участок (редкость для горнолыжных курортов). Типичные покупатели шале — состоятельные семьи или частные лица, ищущие дом-престиж для отдыха (или для переезда на часть года). Эти объекты подчеркивают стиль жизни : камины, зоны восстановления (сауна, бассейн, джакузи), кинозалы и большие террасы с видом часто запрашиваются на высоком уровне portfolio.savills.com. С точки зрения инвестиций шале могут приносить хороший недельный доход от аренды (большие компании платят премию за отдельные шале с 5+ спальнями), однако эксплуатационные расходы (обслуживание, отопление, ландшафт и др.) тоже высоки. Стоимость квадратного метра для премиальных шале заметно выше, чем для апартаментов, из-за их редкости — как уже отмечалось, новые шале высокого класса часто превышают 17 тыс. €/м² meribel-sothebysrealty.com, а рекордные сделки достигали даже 25–28 тыс. €/м² за строительство «без ограничений бюджета» meribel-sothebysrealty.com. Для покупателей, ищущих престиж и долгосрочную ценность для наследия , шале — оптимальный выбор. В Мерибеле они обычно хорошо растут в цене, особенно если расположены у трассы или в центре курорта.

Классическая недвижимость Мерибеля — отдельные шале (часто отделанные деревом, с каменными фундаментами и шиферными крышами) — представляет вершину рынка. и до в лучших локациях portfolio.savills.com portfolio.savills.com. Они предлагают уединение, просторные помещения и часто земельный участок (редкость для горнолыжных курортов). Типичные покупатели шале — состоятельные семьи или частные лица, ищущие дом-престиж для отдыха (или для переезда на часть года). Эти объекты подчеркивают : камины, зоны восстановления (сауна, бассейн, джакузи), кинозалы и большие террасы с видом часто запрашиваются на высоком уровне portfolio.savills.com. С точки зрения инвестиций шале могут приносить хороший недельный доход от аренды (большие компании платят премию за отдельные шале с 5+ спальнями), однако эксплуатационные расходы (обслуживание, отопление, ландшафт и др.) тоже высоки. Стоимость квадратного метра для премиальных шале заметно выше, чем для апартаментов, из-за их редкости — как уже отмечалось, новые шале высокого класса часто превышают 17 тыс. €/м² meribel-sothebysrealty.com, а рекордные сделки достигали даже 25–28 тыс. €/м² за строительство «без ограничений бюджета» meribel-sothebysrealty.com. Для покупателей, ищущих , шале — оптимальный выбор. В Мерибеле они обычно хорошо растут в цене, особенно если расположены у трассы или в центре курорта. Апартаменты и кондоминиумы: В Мерибеле представлен широкий выбор апартаментов: от небольших студий до роскошных двухуровневых пентхаусов. Многие из них находятся в резиденциях в стиле шале (2–5 этажей), поскольку высотные здания запрещены. Апартаменты являются отправной точкой для многих инвесторов , с ценами, начинающимися примерно от 300 000–500 000 евро за однокомнатную квартиру в долине, и достигающими нескольких миллионов евро за большие новые объекты. Апартаменты обладают преимуществом “удобства lock-and-leave” и более простого управления арендой. Доходность по апартаментам может быть высокой, так как спрос на 2-3-комнатные квартиры для семей в хороших локациях чрезвычайно высок в каждый лыжный сезон. Новостройки также соответствуют современным стандартам энергоэффективности (важно для аренды) и предлагают такие удобства, как лифты, парковка и иногда общие оздоровительные зоны. Инвесторы часто выбирают апартаменты в управляемых резиденциях , где на месте присутствует агентство по аренде или консьерж для решения вопросов заселения и обслуживания — это настоящие инвестиции без хлопот. С другой стороны, владельцам нужно учитывать расходы сособственников (платы за содержание здания) для поддержания объекта. В Мерибеле апартаменты популярны как у инвесторов (ориентированных на доходность и относительно низкую стоимость), так и у молодых покупателей, ориентированных на образ жизни, которые пока не могут позволить себе шале, но хотят закрепиться в Альпах. Средняя цена апартаментов ~10–11 тыс. евро/м² investropa.com означает, что двухкомнатная квартира площадью 50 м² может стоить более 500 000 евро, однако такие объекты остаются весьма ликвидными на рынке из-за высокого спроса.

В Мерибеле представлен широкий выбор апартаментов: от небольших студий до роскошных двухуровневых пентхаусов. Многие из них находятся в резиденциях в стиле шале (2–5 этажей), поскольку высотные здания запрещены. , с ценами, начинающимися примерно от 300 000–500 000 евро за однокомнатную квартиру в долине, и достигающими нескольких миллионов евро за большие новые объекты. Апартаменты обладают преимуществом и более простого управления арендой. Доходность по апартаментам может быть высокой, так как спрос на 2-3-комнатные квартиры для семей в хороших локациях чрезвычайно высок в каждый лыжный сезон. Новостройки также соответствуют современным стандартам энергоэффективности (важно для аренды) и предлагают такие удобства, как лифты, парковка и иногда общие оздоровительные зоны. Инвесторы часто выбирают апартаменты в , где на месте присутствует агентство по аренде или консьерж для решения вопросов заселения и обслуживания — это настоящие инвестиции без хлопот. С другой стороны, владельцам нужно учитывать (платы за содержание здания) для поддержания объекта. В Мерибеле апартаменты популярны как у инвесторов (ориентированных на доходность и относительно низкую стоимость), так и у молодых покупателей, ориентированных на образ жизни, которые пока не могут позволить себе шале, но хотят закрепиться в Альпах. investropa.com означает, что двухкомнатная квартира площадью 50 м² может стоить более 500 000 евро, однако такие объекты остаются весьма ликвидными на рынке из-за высокого спроса. Объекты с выходом на склон (ski-in/ski-out): Независимо от того, шале это или апартаменты, объекты с прямым выходом на склон заслуживают особого упоминания. Это недвижимость, расположенная прямо на трассах или рядом с ними, что позволяет выехать на лыжах прямо от двери. В Мерибеле такие объекты, особенно у Ла Шодан (основного узла подъемников) либо вдоль трассы Дорон и в районе Ронд-Пуэн, обладают существенной наценкой . Именно их арендаторы бронируют первыми, и они часто становятся предметом ожесточённых торгов между покупателями . Один источник отмечает: «ценные объекты на склоне часто продаются выше заявленной цены» meribel-chalets-apartments.com. Апартаменты с выходом на склон обеспечивают более высокую стоимость аренды за ночь (арендаторы готовы платить больше за настоящую возможность кататься прямо от двери). С точки зрения инвестиций, если удастся приобрести такой объект, практически гарантирована высокая заполняемость и высокая стоимость при перепродаже. Однако стоит быть готовым к более высоким первоначальным затратам: согласно отчету Savills Ski Report, новые объекты у склона в Мерибеле достигали стоимости 20 000 евро за м² и выше portfolio.savills.com, что значительно выше средних показателей. По сути, локация на снегу = золото. Для покупателей, ориентирующихся на доходность, разумно увеличить бюджет ради размещения с выходом на склон — в долгосрочной перспективе это часто оправдано.

Независимо от того, шале это или апартаменты, заслуживают особого упоминания. Это недвижимость, расположенная прямо на трассах или рядом с ними, что позволяет выехать на лыжах прямо от двери. В Мерибеле такие объекты, особенно у Ла Шодан (основного узла подъемников) либо вдоль трассы Дорон и в районе Ронд-Пуэн, обладают . Именно их арендаторы бронируют первыми, и они часто становятся предметом . Один источник отмечает: «ценные объекты на склоне часто продаются выше заявленной цены» meribel-chalets-apartments.com. Апартаменты с выходом на склон обеспечивают более высокую стоимость аренды за ночь (арендаторы готовы платить больше за настоящую возможность кататься прямо от двери). С точки зрения инвестиций, если удастся приобрести такой объект, практически гарантирована высокая заполняемость и высокая стоимость при перепродаже. Однако стоит быть готовым к более высоким первоначальным затратам: согласно отчету Savills Ski Report, новые объекты у склона в Мерибеле достигали стоимости portfolio.savills.com, что значительно выше средних показателей. По сути, локация на снегу = золото. Для покупателей, ориентирующихся на доходность, разумно увеличить бюджет ради размещения с выходом на склон — в долгосрочной перспективе это часто оправдано. Новостройки vs. вторичная недвижимость: Еще один способ классификации — это новостройки (VEFA) и объекты вторичного рынка. Новостройки в Мерибеле (как описано выше) предлагают такие преимущества, как 10-летняя гарантия на строительство, современные дизайны, подземный паркинг и современные технологии (системы «умный дом» и др.). Они также позволяют получать возврат НДС при управлении через арендные программы meribel-sothebysrealty.com. Инвесторы, желающие получить готовую недвижимость без хлопот, а также покупатели, заботящиеся об энергоэффективности и простоте обслуживания, предпочитают такие объекты. Вторичная недвижимость , особенно построенная в 1980-х — 2000-х годах, может не обладать современным лоском, но часто предлагается по более низкой цене за м² и дает потенциал для увеличения стоимости после реновации . Некоторые опытные покупатели приобретают устаревшие квартиры в старых резиденциях Мерибеля и делают ремонт в современном стиле «альпийский шик», мгновенно повышая привлекательность для аренды и стоимость. Благодаря высокому спросу оба варианта (новое против старого) могут быть прибыльными; всё зависит от того, что для вас важнее — блестящий новый продукт или готовность заняться улучшением.

Еще один способ классификации — это новостройки (VEFA) и объекты вторичного рынка. в Мерибеле (как описано выше) предлагают такие преимущества, как 10-летняя гарантия на строительство, современные дизайны, подземный паркинг и современные технологии (системы «умный дом» и др.). Они также позволяют получать возврат НДС при управлении через арендные программы meribel-sothebysrealty.com. Инвесторы, желающие получить готовую недвижимость без хлопот, а также покупатели, заботящиеся об энергоэффективности и простоте обслуживания, предпочитают такие объекты. , особенно построенная в 1980-х — 2000-х годах, может не обладать современным лоском, но часто предлагается по более низкой цене за м² и дает . Некоторые опытные покупатели приобретают устаревшие квартиры в старых резиденциях Мерибеля и делают ремонт в современном стиле «альпийский шик», мгновенно повышая привлекательность для аренды и стоимость. Благодаря высокому спросу оба варианта (новое против старого) могут быть прибыльными; всё зависит от того, что для вас важнее — блестящий новый продукт или готовность заняться улучшением. Коммерческие помещения: Хотя жилой сектор доминирует, в Мерибеле есть и скромный сегмент коммерческой недвижимости — в основном это магазины, рестораны, отели и предприятия гостеприимства в центре курорта. Владение коммерческой недвижимостью в Мерибеле может быть прибыльным (высокий туристический поток и обеспеченная клиентура). Однако предложение крайне ограничено: в деревне фиксированное количество торговых помещений (лыжные магазины, пекарни, бары и др.), и многие из них существуют давно как семейный бизнес или принадлежат крупным сетям. Время от времени появляется возможность купить помещение магазина или ресторана, но инвесторам стоит соблюдать осторожность: коммерческие договоры аренды во Франции имеют другие правила и часто долгосрочны. Доходность коммерческой недвижимости может быть выше на бумаге по сравнению с жилой (так как бизнес готов платить хорошую аренду за место в центре курорта), но найти арендатора вне сезона бывает сложно, если бизнес сезонный. Одна из проблем, на которую указывают местные наблюдатели, — «нехватка магазинов для местных и круглогодичной жизни» в центре Мерибеля: большинство предприятий ориентировано только на зимних туристов lemonde.fr. Это указывает на структурную проблему: по мере роста цен на недвижимость усиливается давление на местную торговлю и жилье для сезонных работников. Местные власти даже обсуждали меры по стимулированию круглогодичной торговли (и жилья для сотрудников), чтобы курорт не превращался в «город-призрак» весной и осенью. Для инвестора покупка отеля или торгового помещения в Мерибеле — это специализированная стратегия, которую часто выбирают участники индустрии гостеприимства. Примечательно, что инвестиции в отели на горнолыжных курортах растут: во Франции в 2023 году объем сделок с отелями составил около 2,5 млрд евро, и рост продолжается в 2025 году costar.com, поскольку профессиональные инвесторы видят потенциал. В Мерибеле есть несколько отелей класса 5 звезд и новые роскошные резиденции для туристов — признак того, что в этот сегмент вливаются и институциональные инвестиции. В целом, хотя основное внимание покупателей уделяется жилым шале и апартаментам, коммерческий сегмент (магазины/отели) является важной частью экосистемы Мерибеля, но требует знаний для эффективной работы.

Районы и секторы: Мерибель-Центр vs. Моттаре vs. Виллаж

Мерибель — это не единый рынок: он состоит из нескольких отдельных секторов/деревень вдоль долины, каждая со своим характером и динамикой цен. Вот краткий обзор ключевых районов Мерибеля и их особенностей с точки зрения недвижимости:

Méribel Centre (Высота ~1450 м): Это оживлённое сердце курорта, включающее такие районы, как La Chaudanne, Route de la Montée и верхний Центрум вокруг 1600 м (Rond Point). В Méribel Centre находятся основные подъёмники, лыжная школа, магазины, рестораны и ночная жизнь. Недвижимость здесь (будь то апартаменты или шале) пользуется наивысшим спросом благодаря шаговой доступности к инфраструктуре и склонам. Ожидайте премиальных цен – удобные апартаменты с 3 спальнями в центре Méribel легко превышают стоимость аналогичных объектов в периферийных деревнях. По данным Savills, новые элитные здания рядом с центром (например, вокруг Le Rond Point) относятся к числу самых дорогих, достигая €30k+ за м² portfolio.savills.com за лучшие объекты. В центре сочетаются крупные здания в стиле шале (с несколькими квартирами) и отдельные шале, спрятанные на боковых улочках. Заполняемость аренды здесь практически гарантирована, ведь большинство туристов хотят быть в центре. Однако эта оживлённость имеет свою цену: здесь шумно и людно. Тем, кто ищет тишину, центр может показаться слишком переполненным в высокий сезон. Тем не менее, в инвестиционном плане вы не ошибётесь с хорошо расположенной недвижимостью в центре Méribel – ликвидность высокая, и спрос на это место всегда есть. Недавняя инфраструктура, как эскалатор из верхней части города к базе La Chaudanne, ещё больше повысила удобство и привлекательность недвижимости в центре.

Это оживлённое сердце курорта, включающее такие районы, как La Chaudanne, Route de la Montée и верхний Центрум вокруг 1600 м (Rond Point). В Méribel Centre находятся основные подъёмники, лыжная школа, магазины, рестораны и ночная жизнь. Недвижимость здесь (будь то апартаменты или шале) пользуется благодаря шаговой доступности к инфраструктуре и склонам. Ожидайте – удобные апартаменты с 3 спальнями в центре Méribel легко превышают стоимость аналогичных объектов в периферийных деревнях. По данным Savills, новые элитные здания рядом с центром (например, вокруг Le Rond Point) относятся к числу самых дорогих, достигая €30k+ за м² portfolio.savills.com за лучшие объекты. В центре сочетаются крупные здания в стиле шале (с несколькими квартирами) и отдельные шале, спрятанные на боковых улочках. Заполняемость аренды здесь практически гарантирована, ведь большинство туристов хотят быть в центре. Однако эта оживлённость имеет свою цену: здесь шумно и людно. Тем, кто ищет тишину, центр может показаться слишком переполненным в высокий сезон. Тем не менее, вы не ошибётесь с хорошо расположенной недвижимостью в центре Méribel – ликвидность высокая, и спрос на это место всегда есть. Недавняя инфраструктура, как эскалатор из верхней части города к базе La Chaudanne, ещё больше повысила удобство и привлекательность недвижимости в центре. Méribel-Mottaret (1750 м): Часто называемый просто Mottaret, это специально построенная высокогорная деревня на вершине долины Méribel. Mottaret предлагает отличные условия ski-in/ski-out — многие апартаменты и некоторые шале находятся прямо на склонах (деревня окружена лыжными трассами). Так как она была в основном застроена в 1970–80-х, архитектура Mottaret более функциональна (менее живописна) — представьте себе многоквартирные резиденции в современном альпийском стиле. В Mottaret тише в плане ночной жизни (меньше магазинов и баров, хотя ресторанов достаточно для жителей), и он особенно привлекателен для заядлых лыжников, которые хотят быть первыми на подъёмниках . Цены в Mottaret исторически были чуть ниже, чем в Méribel Centre на старые объекты, но разрыв сокращается, поскольку любая ski-in/out недвижимость растёт в цене. Новые элитные проекты, такие как Lac Bleu в Mottaret, показывают, что спрос на luxury-жильё есть и здесь, а не только в центре. Преимущества Mottaret — более длинный сезон (из-за большей высоты часто можно вернуться домой на лыжах до поздней весны) и потрясающие виды на озеро Tuéda и пики Вануаза. Покупатели, которые сначала инвесторы, а уже потом отдыхающие, могут выбрать Mottaret за его эффективность: здесь больше гарантии снега и, как правило, более выгодное соотношение «цена — доступ к склонам». Замечание по атмосфере: Mottaret меньше и может показаться более спокойным (или изолированным, в зависимости от восприятия) — для желающих окунуться в деревенский шарм работает бесплатный шаттл и лифт до центра Méribel.

Часто называемый просто Mottaret, это специально построенная высокогорная деревня на вершине долины Méribel. Mottaret предлагает отличные условия — многие апартаменты и некоторые шале находятся прямо на склонах (деревня окружена лыжными трассами). Так как она была в основном застроена в 1970–80-х, архитектура Mottaret более функциональна (менее живописна) — представьте себе многоквартирные резиденции в современном альпийском стиле. В Mottaret тише в плане ночной жизни (меньше магазинов и баров, хотя ресторанов достаточно для жителей), и он особенно привлекателен для заядлых лыжников, которые хотят быть . Цены в Mottaret исторически были чуть ниже, чем в Méribel Centre на старые объекты, но разрыв сокращается, поскольку любая ski-in/out недвижимость растёт в цене. Новые элитные проекты, такие как Lac Bleu в Mottaret, показывают, что спрос на luxury-жильё есть и здесь, а не только в центре. Преимущества Mottaret — более длинный сезон (из-за большей высоты часто можно вернуться домой на лыжах до поздней весны) и потрясающие виды на озеро Tuéda и пики Вануаза. Покупатели, которые сначала инвесторы, а уже потом отдыхающие, могут выбрать Mottaret за его здесь больше гарантии снега и, как правило, более выгодное соотношение «цена — доступ к склонам». Замечание по атмосфере: Mottaret меньше и может показаться более спокойным (или изолированным, в зависимости от восприятия) — для желающих окунуться в деревенский шарм работает бесплатный шаттл и лифт до центра Méribel. Méribel Village & Les Allues: Méribel Village (примерно на 1400 м) и Les Allues (1100 м, ниже по долине) — это более аутентичные савойские деревни . Méribel Village — это маленькая деревушка с открытки, расположенная в 2 км от центра Мерибеля, с традиционными шале, деревенской пекарней, парой ресторанов и кресельным подъемником Golf, соединяющим ее с лыжной зоной. Она очень популярна среди семей и тех, кто ищет спокойную базу; недвижимость здесь часто представлена очаровательными шале и несколькими элегантными апартаментами (например, недавний “Le Hameau des Cîmes”). Цены в Méribel Village немного ниже, чем в Центре — некоторые объекты можно найти по цене €8k-9k за м² — но при этом предлагается прямой доступ к склонам (правда, через один подъемник). Les Allues — это первоначальная историческая деревня внизу в долине (административный центр коммуны). Это настоящая круглогодичная деревня с местными жителями, школой и более доступным жильем. Allues связан с Méribel гондолой Olympe (и дорогами), так что зимой можно спуститься на лыжах почти до самой деревни или воспользоваться подъемником. Недвижимость в Les Allues — самая доступная в районе Мерибеля; она привлекает тех, кто хочет закрепиться в 3 Долинах, но не против небольшой поездки на подъемнике или на машине до основного курорта. Например, уютная квартира или деревенский домик в Les Allues будет стоить значительно дешевле за м², чем аналогичный вариант в центре Мерибеля. Эти районы отлично подходят ценителям выгодных предложений , а также предлагают более аутентичное ощущение комьюнити — что может повысить шансы на аренду вне сезона (например, сезонные работники или долгосрочные летние арендаторы часто останавливаются в Allues). Savills отмечает, что “ваш бюджет растянется дальше в оригинальном Méribel Village/Les Allues или деревушках вроде Le Raffort” portfolio.savills.com portfolio.savills.com, подчеркивая их относительную доступность.

Méribel Village (примерно на 1400 м) и Les Allues (1100 м, ниже по долине) — это более . Méribel Village — это маленькая деревушка с открытки, расположенная в 2 км от центра Мерибеля, с традиционными шале, деревенской пекарней, парой ресторанов и кресельным подъемником Golf, соединяющим ее с лыжной зоной. Она очень популярна среди семей и тех, кто ищет спокойную базу; недвижимость здесь часто представлена очаровательными шале и несколькими элегантными апартаментами (например, недавний “Le Hameau des Cîmes”). Цены в Méribel Village немного ниже, чем в Центре — некоторые объекты можно найти по цене €8k-9k за м² — но при этом предлагается прямой доступ к склонам (правда, через один подъемник). — это первоначальная историческая деревня внизу в долине (административный центр коммуны). Это настоящая круглогодичная деревня с местными жителями, школой и более доступным жильем. Allues связан с Méribel гондолой (и дорогами), так что зимой можно спуститься на лыжах почти до самой деревни или воспользоваться подъемником. Недвижимость в Les Allues — самая доступная в районе Мерибеля; она привлекает тех, кто хочет закрепиться в 3 Долинах, но не против небольшой поездки на подъемнике или на машине до основного курорта. Например, уютная квартира или деревенский домик в Les Allues будет стоить значительно дешевле за м², чем аналогичный вариант в центре Мерибеля. Эти районы отлично подходят , а также предлагают более — что может повысить шансы на аренду вне сезона (например, сезонные работники или долгосрочные летние арендаторы часто останавливаются в Allues). Savills отмечает, что “ваш бюджет растянется дальше в оригинальном Méribel Village/Les Allues или деревушках вроде Le Raffort” portfolio.savills.com portfolio.savills.com, подчеркивая их относительную доступность. Le Raffort & другие деревушки: Помимо основных деревень, в Méribel есть несколько деревушек (Le Raffort, Vanthier, Chandon и др.), разбросанных вдоль дороги в долине. Le Raffort заслуживает особого внимания: это живописная деревушка чуть ниже Méribel Centre, со своей станцией гондолы (промежуточная станция L’Olympe) и даже лыжным маршрутом до нее (когда позволяет снег). В Le Raffort находятся прекрасно отреставрированные фермерские дома и новые роскошные шале, гармонично вписывающиеся в атмосферу старой деревни. Этот район стал популярен среди покупателей шале, которые ценят тишину, аутентичность и при этом хотят быстро добираться до склонов Méribel (на гондоле можно подняться всего за несколько минут). Недвижимость в Le Raffort стоит примерно на том же уровне, что и в Méribel Village — это премиум, но все же дешевле, чем в Центре. Между тем деревушки вроде Chandon или Nantgerel расположены ниже по долине, в основном жилые, и здесь можно найти “секретные предложения” для тех, кто готов ездить 10 минут до подъемников. Эти микро-рынки небольшие, но могут быть настоящими скрытыми жемчужинами — например, инвестор может превратить старый сарай в деревушке в роскошное шале по низкой стоимости земли, делая ставку на привлекательность “уединенного альпийского ретрита”.

Резюмируя разницу между районами: Méribel Centre = удобство и премиальные цены; Mottaret = высота и практичность ski-in/ski-out (но архитектура больше в стиле 70-х); Village/Allues = очарование и хорошее соотношение цены и качества с компромиссом в виде небольшого расстояния; Hamlets = сельское спокойствие и уникальные возможности. Все эти зоны входят в Мерибель и пользуются общей зоной катания, однако ваш опыт (и уровень расходов) будет отличаться. Умные покупатели сопоставляют свои приоритеты с расположением: если нужен активный апре-ски и всё в шаговой доступности — выбирайте Centre; если важен комфорт катания и не смущает архитектура purpose-built, Моттаре — ваш вариант; если же вы ищете тишину, традиции или ограничены в бюджете, нижние деревни — отличное решение. Такое разнообразие внутри Мерибеля — его реальная сила: здесь есть что-то для каждого, за счёт чего рынок развивается и остаётся активным. Как отметил один из застройщиков, Мерибель предлагает «уютные деревушки и передовые удобства в идеальной гармонии»; каждая зона сохраняет свою индивидуальность, оставаясь частью большого курорта cimalpes.com. С инвестиционной точки зрения, все районы выигрывают от бренда Мерибель; выбор того или иного зависит скорее от личного сценария использования и вашей целевой аудитории для аренды.

Источники: Этот отчет основан на данных и аналитике ведущих агентств недвижимости и исследований рынка в Альпах, включая Alpine Property Report от Knight Frank investropa.com investropa.com, анализ рынка Savills ski portfolio.savills.com portfolio.savills.com, обзор рынка недвижимости Французских Альп 2025 года от Investropa investropa.com investropa.com, а также на мнениях местных экспертов (Free Spirit Alpine, Cimalpes, Sotheby’s) и французских изданий collection-chalet.co.uk actual-immo.fr. Все статистические данные и ссылки приведены для прозрачности. Рынок недвижимости Мерибеля в 2025 году находится на захватывающем этапе – поддерживаемый недавним ростом, адаптирующийся к новым трендам и нацеленный на устойчивое будущее как флагманский курорт. Будь вы инвестором, рассматривающим арендную доходность, или лыжником, мечтающим о шале в снегу, Мерибель по-прежнему предлагает привлекательные возможности на рынке недвижимости Французских Альп. investropa.com portfolio.savills.com